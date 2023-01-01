瑜伽師地論卷第五十彌勒菩薩說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽師地論卷第五十彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處建立品第五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處建立品第五之二

如是別釋佛十力已。今當總辨。嗢拕南曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是別釋佛十力已。今當總辨。嗢拕南曰。

自性與分別 不共亦平等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性與分別 不共亦平等

作業及次第 差別最為後 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作業及次第 差別最為後

如是所說如來十力所有自性應當了知。所有分別應當了知。所有不共應當了知。所有平等應當了知。所有作業應當了知。所有次第應當了知。所有差別應當了知。由是七相應知如來十力略義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所說如來十力所有自性應當了知。所有分別應當了知。所有不共應當了知。所有平等應當了知。所有作業應當了知。所有次第應當了知。所有差別應當了知。由是七相應知如來十力略義。

云何如來十力自性。謂總五根為其自性。由慧勝故且說十力慧為自性。所以但言處非處智力。不言信力不言餘力。如處非處智力如是。餘力當知亦爾。是名如來十力自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來十力自性。謂總五根為其自性。由慧勝故且說十力慧為自性。所以但言處非處智力。不言信力不言餘力。如處非處智力如是。餘力當知亦爾。是名如來十力自性。

云何如來十力分別。謂若略說由三分別當知無量。一者由時分分別。謂於墮在過去未來及現在世一切所知。隨悟入故。二者由品類分別。謂於一一諸有為事自相共相一切行相。隨悟入故。三者由相續分別。謂於十方一切有情界各各差別一切相續一切事義。隨悟入故。即由如是三種。分別如來十力。當知無量。是名如來十力分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來十力分別。謂若略說由三分別當知無量。一者由時分分別。謂於墮在過去未來及現在世一切所知。隨悟入故。二者由品類分別。謂於一一諸有為事自相共相一切行相。隨悟入故。三者由相續分別。謂於十方一切有情界各各差別一切相續一切事義。隨悟入故。即由如是三種。分別如來十力。當知無量。是名如來十力分別。

云何如來十力不共。謂唯如來有此十力。不共一切聲聞獨覺。是名如來十力不共云何如來十力平等。謂此十力一切如來悉皆平等具足成就。故說平等無有差別。若就如來多所安住。是則如來如是十力展轉差別。謂餘如來多住餘力。其餘如來復住餘力。是名如來十力平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來十力不共。謂唯如來有此十力。不共一切聲聞獨覺。是名如來十力不共云何如來十力平等。謂此十力一切如來悉皆平等具足成就。故說平等無有差別。若就如來多所安住。是則如來如是十力展轉差別。謂餘如來多住餘力。其餘如來復住餘力。是名如來十力平等。

云何如來十力作業。謂如來所有處非處智力。於諸因中如實知因。於諸果中如實知果。及能降伏無因惡因種種諍論一切沙門婆羅門等。如來所有自業智力。於自所作受用果業如實了知。及能降伏施福移轉種種諍論一切沙門婆羅門等。如來所有靜慮解脫等持等至智力。能現三種神變。無到教授所化有情。及能降伏安住種種相違異品怨害諍論一切沙門婆羅門等。如來所有根勝劣智力。於諸有情軟中上根部分差別。如實了知。及能於彼如應如宜為說正法。如來所有種種勝解智力。於諸有情軟中上品淨與不淨勝解差別如實了知。其淨勝解令漸增長。不淨勝解令漸捨離。如來所有種種界智力。於諸有情劣中妙界部分差別。如實了知。於諸有情能如其根如其意樂如其隨眠。依於彼彼趣入門中。無倒教授如應安立。此中如來為諸聲聞。依於彼彼趣入門中與正教授。如聲聞地。盡一切種無間宣說顯發辯了施設開示。云何如來教授一切始業初業等持資糧攝受安住欲住其心諸菩薩眾。令心得住。謂諸如來為無諂曲恭敬愛重等持資糧始業初業諸菩薩眾。最初施設無倒教授。如是告言。善男子來。汝當安處遠離臥具獨一無二於內寂靜如理思惟。汝之父母所為立名。或汝親教軌範師等所為立名。如是思惟。我今為有離六處法自性真實。或內或外或兩中間。於此有中如是名想施設假立言說轉耶。汝既如是正思惟已。當於此法都無所得。唯當如是如實了知但於客法有客想轉。汝善男子。若於爾時於自己名。唯有客想已生已得。復應在內如理思惟。於汝眼中所有制立眼名。眼想眼假施設。如是思惟。我此眼中唯二可得。謂此制立眼名。眼想眼假施設。及此唯事於中假立名想施設。除此無有若過若增。於此眼中所有制立眼名。眼想眼假施設。且非是眼此唯有事。於中假立眼名想等。當知自性亦非是眼。何以故。非於此中遠離所立眼名眼想眼假施設。少有眼覺而能轉故。若有此事體是真實。稱名所說不應於中更待眼名方有如是眼覺而轉。唯應自性不由聽聞。不由分別。彼所立名但於此事有眼覺轉。然無如是不待名言覺轉可得。是故此中唯於客法。而有其客眼名眼想眼假施設。汝既如是於其內眼如理思惟。復於眼想唯有客想當生當得。如於其眼。如是於耳鼻舌身等。廣說乃至見聞覺知已得已求。若已作意隨尋隨伺。以要言之。普於一切諸法想中。唯有客想當生當得。如是汝於自己身中所有假想。能盡除遣勤加行道當正攝受。廣說乃至一切法中所有假想。能盡除遣勤加行道當正攝受。汝由如是一切所知善觀察覺。普於一切諸法想中起唯客想。於一切法所有一切戲論之想。數 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來十力作業。謂如來所有處非處智力。於諸因中如實知因。於諸果中如實知果。及能降伏無因惡因種種諍論一切沙門婆羅門等。如來所有自業智力。於自所作受用果業如實了知。及能降伏施福移轉種種諍論一切沙門婆羅門等。如來所有靜慮解脫等持等至智力。能現三種神變。無到教授所化有情。及能降伏安住種種相違異品怨害諍論一切沙門婆羅門等。如來所有根勝劣智力。於諸有情軟中上根部分差別。如實了知。及能於彼如應如宜為說正法。如來所有種種勝解智力。於諸有情軟中上品淨與不淨勝解差別如實了知。其淨勝解令漸增長。不淨勝解令漸捨離。如來所有種種界智力。於諸有情劣中妙界部分差別。如實了知。於諸有情能如其根如其意樂如其隨眠。依於彼彼趣入門中。無倒教授如應安立。此中如來為諸聲聞。依於彼彼趣入門中與正教授。如聲聞地。盡一切種無間宣說顯發辯了施設開示。云何如來教授一切始業初業等持資糧攝受安住欲住其心諸菩薩眾。令心得住。謂諸如來為無諂曲恭敬愛重等持資糧始業初業諸菩薩眾。最初施設無倒教授。如是告言。善男子來。汝當安處遠離臥具獨一無二於內寂靜如理思惟。汝之父母所為立名。或汝親教軌範師等所為立名。如是思惟。我今為有離六處法自性真實。或內或外或兩中間。於此有中如是名想施設假立言說轉耶。汝既如是正思惟已。當於此法都無所得。唯當如是如實了知但於客法有客想轉。汝善男子。若於爾時於自己名。唯有客想已生已得。復應在內如理思惟。於汝眼中所有制立眼名。眼想眼假施設。如是思惟。我此眼中唯二可得。謂此制立眼名。眼想眼假施設。及此唯事於中假立名想施設。除此無有若過若增。於此眼中所有制立眼名。眼想眼假施設。且非是眼此唯有事。於中假立眼名想等。當知自性亦非是眼。何以故。非於此中遠離所立眼名眼想眼假施設。少有眼覺而能轉故。若有此事體是真實。稱名所說不應於中更待眼名方有如是眼覺而轉。唯應自性不由聽聞。不由分別。彼所立名但於此事有眼覺轉。然無如是不待名言覺轉可得。是故此中唯於客法。而有其客眼名眼想眼假施設。汝既如是於其內眼如理思惟。復於眼想唯有客想當生當得。如於其眼。如是於耳鼻舌身等。廣說乃至見聞覺知已得已求。若已作意隨尋隨伺。以要言之。普於一切諸法想中。唯有客想當生當得。如是汝於自己身中所有假想。能盡除遣勤加行道當正攝受。廣說乃至一切法中所有假想。能盡除遣勤加行道當正攝受。汝由如是一切所知善觀察覺。普於一切諸法想中起唯客想。於一切法所有一切戲論之想。數

數除遣。以無分別無相之心唯取義轉。於此事中多修習住。汝若如是。當依如來妙智清淨等持種性。獲得無倒心一境性。如是汝等若於不淨作意思惟。於此作意勿當捨離。若於慈愍。若於緣性緣起。若於界差別。若於阿那波那念。若於初靜慮。廣說乃至若於非想非非想處無量菩薩靜慮神通等持等至。作意思惟。於此作意勿當捨離。汝若如是修此菩薩無倒作意。漸次乃至當得無上正等菩提究竟出離。當知是名一切菩薩遍趣正行。過去如來亦為始業諸菩薩眾。已正施設如是教授。未來如來亦為始業諸菩薩眾。當正施設如是教授。現在如來亦為始業諸菩薩眾。現正施設如是教授。諸聲聞等於此作意勤修習時。亦能速疾得勝通慧。若能於此無倒作意如實通達。便能獲得諸法現觀。如來所有遍趣行智力。於一切苦能出離行。不出離行。如實了知。及令捨離不出離行。能正授與能出離行。如來所有宿住隨念智力。於其前際本事本生數數念已。為令所化諸有情類心生厭離心生淨信。正為宣說。及能降伏執著常論一切沙門婆羅門等。如來所有死生智力。於諸弟子過往遷謝當所受生。能正記莂。及能降伏執著斷論一切沙門婆羅門等。如來所有漏盡智力。於自解脫無惑無疑。及能降伏於阿羅漢起增上慢一切沙門婆羅門等。是名如來十力作業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數除遣。以無分別無相之心唯取義轉。於此事中多修習住。汝若如是。當依如來妙智清淨等持種性。獲得無倒心一境性。如是汝等若於不淨作意思惟。於此作意勿當捨離。若於慈愍。若於緣性緣起。若於界差別。若於阿那波那念。若於初靜慮。廣說乃至若於非想非非想處無量菩薩靜慮神通等持等至。作意思惟。於此作意勿當捨離。汝若如是修此菩薩無倒作意。漸次乃至當得無上正等菩提究竟出離。當知是名一切菩薩遍趣正行。過去如來亦為始業諸菩薩眾。已正施設如是教授。未來如來亦為始業諸菩薩眾。當正施設如是教授。現在如來亦為始業諸菩薩眾。現正施設如是教授。諸聲聞等於此作意勤修習時。亦能速疾得勝通慧。若能於此無倒作意如實通達。便能獲得諸法現觀。如來所有遍趣行智力。於一切苦能出離行。不出離行。如實了知。及令捨離不出離行。能正授與能出離行。如來所有宿住隨念智力。於其前際本事本生數數念已。為令所化諸有情類心生厭離心生淨信。正為宣說。及能降伏執著常論一切沙門婆羅門等。如來所有死生智力。於諸弟子過往遷謝當所受生。能正記莂。及能降伏執著斷論一切沙門婆羅門等。如來所有漏盡智力。於自解脫無惑無疑。及能降伏於阿羅漢起增上慢一切沙門婆羅門等。是名如來十力作業。

云何如來十力次第。謂諸如來於其無上正等菩提初證得時。即便頓得一切十力。頓證得已後時次第方現在前。謂諸如來初成佛時。先起處非處智力。觀察諸法建立一切無倒因果。既觀察已次起自業智力。若有希求即於欲界同分界中可愛殊勝異熟果者。方便為說令其遠離諸不善業。令其現行所有善業。次起靜慮解脫等持等至智力。若諸有情希求世間離欲法者。與其教授令彼趣向世間離欲。令彼獲得如實之道。次起所餘如來七力。若諸有情希求出世離欲法者。如應為說趣出世間離欲之道。謂於此中先起根勝劣智力。如實觀察希求出世離欲者根。次起種種勝解智力。如實觀察彼根為先所有意樂。次起種種界智力。如實觀察意樂為先所有隨眠。如是了知彼根意樂及隨眠已。次起遍趣行智力。如其所應令於所緣趣入門中而得趣入。次起宿住隨念智力及死生智力。彼由如應所緣趣入門加行。攝住心已淨修行已。為說中道。令其遠離薩迦耶見以為根本常斷邊執。為令永斷一切煩惱。從此後起漏盡智力。若有如是正修方便奢摩他力之所任持。雖未永斷一切煩惱。而由獲得不現行故起不作。作增上慢者。令其捨離此增上慢。是名十力一門次第。復有異門十力次第。謂諸如來於其無上正等菩提初證得時。最初發起處非處智力。令現在前。普於一切緣生法中。觀察最勝妙法住智。即依如是妙法住智。次起自業智力。觀在家分。由彼彼業種種差別。依在家分曾當現時修證差別。如是觀察在家分已。次起靜慮解脫等持等至智力。觀出家分。謂於如是出家分中。為有能說出苦離苦正道者耶。為無有耶。如是觀已正知都無。觀諸世間無有救護無所歸依。由大悲故以其佛眼如實觀照一切世間。既觀照已次起根勝劣智力。現前了知住在世間種種有情生在世間長在世間。或有鈍根或有中根或有利根。現前知已便於說法其心趣入。次後如前一切所餘種種勝解智力等事次第。應知是第二門十力次第。復有異門十力次第。謂諸如來於其無上正等菩提。初證得時。最初發起處非處智力。令現在前。觀察一切緣生法界。次起自業智力。即於如是緣生法中。觀察假立有情名想諸有情界。如是有情自造如是色類諸業。還受如是色類諸果。如實觀察如是法界有情界已。次起靜慮解脫等持等至智力。即為如是諸有情類解脫苦故。示現三種無倒神變而教授之。既教授已次起餘力。如前次第知根等已。於其正道令趣入已。然後方便令彼有情解脫眾苦。是第三門十力次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來十力次第。謂諸如來於其無上正等菩提初證得時。即便頓得一切十力。頓證得已後時次第方現在前。謂諸如來初成佛時。先起處非處智力。觀察諸法建立一切無倒因果。既觀察已次起自業智力。若有希求即於欲界同分界中可愛殊勝異熟果者。方便為說令其遠離諸不善業。令其現行所有善業。次起靜慮解脫等持等至智力。若諸有情希求世間離欲法者。與其教授令彼趣向世間離欲。令彼獲得如實之道。次起所餘如來七力。若諸有情希求出世離欲法者。如應為說趣出世間離欲之道。謂於此中先起根勝劣智力。如實觀察希求出世離欲者根。次起種種勝解智力。如實觀察彼根為先所有意樂。次起種種界智力。如實觀察意樂為先所有隨眠。如是了知彼根意樂及隨眠已。次起遍趣行智力。如其所應令於所緣趣入門中而得趣入。次起宿住隨念智力及死生智力。彼由如應所緣趣入門加行。攝住心已淨修行已。為說中道。令其遠離薩迦耶見以為根本常斷邊執。為令永斷一切煩惱。從此後起漏盡智力。若有如是正修方便奢摩他力之所任持。雖未永斷一切煩惱。而由獲得不現行故起不作。作增上慢者。令其捨離此增上慢。是名十力一門次第。復有異門十力次第。謂諸如來於其無上正等菩提初證得時。最初發起處非處智力。令現在前。普於一切緣生法中。觀察最勝妙法住智。即依如是妙法住智。次起自業智力。觀在家分。由彼彼業種種差別。依在家分曾當現時修證差別。如是觀察在家分已。次起靜慮解脫等持等至智力。觀出家分。謂於如是出家分中。為有能說出苦離苦正道者耶。為無有耶。如是觀已正知都無。觀諸世間無有救護無所歸依。由大悲故以其佛眼如實觀照一切世間。既觀照已次起根勝劣智力。現前了知住在世間種種有情生在世間長在世間。或有鈍根或有中根或有利根。現前知已便於說法其心趣入。次後如前一切所餘種種勝解智力等事次第。應知是第二門十力次第。復有異門十力次第。謂諸如來於其無上正等菩提。初證得時。最初發起處非處智力。令現在前。觀察一切緣生法界。次起自業智力。即於如是緣生法中。觀察假立有情名想諸有情界。如是有情自造如是色類諸業。還受如是色類諸果。如實觀察如是法界有情界已。次起靜慮解脫等持等至智力。即為如是諸有情類解脫苦故。示現三種無倒神變而教授之。既教授已次起餘力。如前次第知根等已。於其正道令趣入已。然後方便令彼有情解脫眾苦。是第三門十力次第。

云何如來十力差別。謂此十力展轉相望。亦有差別亦無差別。處非處智力等與自業智力等。有何差別。若正了知善不善業能感所有愛非愛果。當知此由處非處智力故。若正了知諸有能造善不善業。即彼能受愛非愛果而非所餘。當知此由自業智力故。若正了知諸有能修靜慮解脫等持等至。即彼能入靜慮等定而非所餘。當知此由自業智力故。若正了知即依如是靜慮等定。現三神變無倒教授所化有情。當知此由靜慮解脫等持等至智力故。若正照取信等俱生相應之心。當知此由靜慮解脫等持等至智力故。若正分別即彼諸根軟中上品種種差別。當知此由根勝劣智力故。若正照取諸根為先彼彼法中種種意樂。當知此由根勝劣智力故。若正分別即彼意樂種種差別。當知此由種種勝解智力故。即彼意樂當知分別略有六種。一者不出離意樂。謂於各別大自在天那羅延天梵世間等。起信解者所有意樂。二者出離意樂。謂於三乘起信解者所有意樂。三者遠清淨意樂。謂安住下品中品成熟者所有意樂。四者近清淨意樂。謂安住上品成熟者所有意樂。五者即於現法得涅槃意樂。謂由聲聞乘所得涅槃起信解者所有意樂。六者於當來世得涅槃意樂。謂由大乘所得涅槃起信解者所有意樂。若正照取勝解所起相似種子。當知此由種種勝解智力故。若正照取即彼種子差別。分別無量品類。當知此由種種界智力故。又即彼界當知分別略有四種。一者本性住種子。二者先習起種子。三者可修治種子。謂有般涅槃法者所有種子。四者不可修治種子。謂無般涅槃法者所有種子。若正了知如界種類行跡趣入。當知此由種種界智力故。若正分別即彼行跡一切品類。如是行跡能令離染。如是行跡能令畢竟清淨。如是行跡能令不畢竟清淨。當知此由遍趣行智力故。若如實知前際隨念一切趣因前際俱行。當知此由遍趣行智力故。若正了知如前分別種種隨順八言說句六種略行。當知此由宿住隨念智力故。若正了知依於前際有情死生。當知此由宿住隨念智力故。若正觀見後際種種有情死生。當知此由死生智力故。若正了知於自事義未得究竟。有情後際受生相續。當知此由死生智力故。若正了知於自事義已得究竟心善解脫於現法中證得涅槃。當知此由漏盡智力故。當知是名如來十力展轉相望亦有差別亦無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來十力差別。謂此十力展轉相望。亦有差別亦無差別。處非處智力等與自業智力等。有何差別。若正了知善不善業能感所有愛非愛果。當知此由處非處智力故。若正了知諸有能造善不善業。即彼能受愛非愛果而非所餘。當知此由自業智力故。若正了知諸有能修靜慮解脫等持等至。即彼能入靜慮等定而非所餘。當知此由自業智力故。若正了知即依如是靜慮等定。現三神變無倒教授所化有情。當知此由靜慮解脫等持等至智力故。若正照取信等俱生相應之心。當知此由靜慮解脫等持等至智力故。若正分別即彼諸根軟中上品種種差別。當知此由根勝劣智力故。若正照取諸根為先彼彼法中種種意樂。當知此由根勝劣智力故。若正分別即彼意樂種種差別。當知此由種種勝解智力故。即彼意樂當知分別略有六種。一者不出離意樂。謂於各別大自在天那羅延天梵世間等。起信解者所有意樂。二者出離意樂。謂於三乘起信解者所有意樂。三者遠清淨意樂。謂安住下品中品成熟者所有意樂。四者近清淨意樂。謂安住上品成熟者所有意樂。五者即於現法得涅槃意樂。謂由聲聞乘所得涅槃起信解者所有意樂。六者於當來世得涅槃意樂。謂由大乘所得涅槃起信解者所有意樂。若正照取勝解所起相似種子。當知此由種種勝解智力故。若正照取即彼種子差別。分別無量品類。當知此由種種界智力故。又即彼界當知分別略有四種。一者本性住種子。二者先習起種子。三者可修治種子。謂有般涅槃法者所有種子。四者不可修治種子。謂無般涅槃法者所有種子。若正了知如界種類行跡趣入。當知此由種種界智力故。若正分別即彼行跡一切品類。如是行跡能令離染。如是行跡能令畢竟清淨。如是行跡能令不畢竟清淨。當知此由遍趣行智力故。若如實知前際隨念一切趣因前際俱行。當知此由遍趣行智力故。若正了知如前分別種種隨順八言說句六種略行。當知此由宿住隨念智力故。若正了知依於前際有情死生。當知此由宿住隨念智力故。若正觀見後際種種有情死生。當知此由死生智力故。若正了知於自事義未得究竟。有情後際受生相續。當知此由死生智力故。若正了知於自事義已得究竟心善解脫於現法中證得涅槃。當知此由漏盡智力故。當知是名如來十力展轉相望亦有差別亦無差別。

如來所有四無畏文。如契經說應知其相。謂諸如來於其四處。在大眾中而自稱歎。謂所知障永解脫故。於一切種一切法中。現等正覺不共聲聞。是第一處。諸煩惱障永解脫故。證得漏盡共諸聲聞。是第二處。為求解脫諸有情類超過眾苦。說出離道。是第三處。即於能出道得為礙。說諸障法應當遠離。是第四處。如來既於如是四處。如其實義自稱歎已。次後他於自所稱歎前之二處所有相違身語意業而興謗難。復於後二自稱歎處所有相違前後乖反墮非理相而興謗難。謂於世間有眼見者無眼見者。有他心智者無他心智者。如來於此自稱歎處能為對治諸謗難中。都不見有如實因相。由是因緣於此四處能自了知。坦然無畏心無怯劣。無所疑慮都無驚懼。又佛大師唯有爾所正應稱歎。謂自利行及利他行俱善圓滿。當知此中前二稱歎自利行滿。後二稱歎利他行滿。此中如來若自稱歎。於一切法現等覺故成正等覺。當知正為等趣大乘諸菩薩故。若自稱歎一切漏盡。當知正為等趣聲聞及獨覺乘諸有情故。若復稱歎能出離道及諸障法。當知俱為等趣諸乘諸有情故。如是如來所說經句。謂我為諸菩薩聲聞說出離道。乃至廣說。諸結集者。於所結集聲聞藏中。除菩薩言。於所結集菩薩藏中。但唯誦此菩薩之言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所有四無畏文。如契經說應知其相。謂諸如來於其四處。在大眾中而自稱歎。謂所知障永解脫故。於一切種一切法中。現等正覺不共聲聞。是第一處。諸煩惱障永解脫故。證得漏盡共諸聲聞。是第二處。為求解脫諸有情類超過眾苦。說出離道。是第三處。即於能出道得為礙。說諸障法應當遠離。是第四處。如來既於如是四處。如其實義自稱歎已。次後他於自所稱歎前之二處所有相違身語意業而興謗難。復於後二自稱歎處所有相違前後乖反墮非理相而興謗難。謂於世間有眼見者無眼見者。有他心智者無他心智者。如來於此自稱歎處能為對治諸謗難中。都不見有如實因相。由是因緣於此四處能自了知。坦然無畏心無怯劣。無所疑慮都無驚懼。又佛大師唯有爾所正應稱歎。謂自利行及利他行俱善圓滿。當知此中前二稱歎自利行滿。後二稱歎利他行滿。此中如來若自稱歎。於一切法現等覺故成正等覺。當知正為等趣大乘諸菩薩故。若自稱歎一切漏盡。當知正為等趣聲聞及獨覺乘諸有情故。若復稱歎能出離道及諸障法。當知俱為等趣諸乘諸有情故。如是如來所說經句。謂我為諸菩薩聲聞說出離道。乃至廣說。諸結集者。於所結集聲聞藏中。除菩薩言。於所結集菩薩藏中。但唯誦此菩薩之言。

如來所有三念住文。如契經說應知其相。謂諸如來於其長夜有如是欲。如何當令諸有情類於我善說法毘柰耶無倒行中。如實隨住。如是長夜欲樂法主化御眾時。若所希欲或遂不遂不生雜染。由三念住略所顯故。此三念住復由三眾差別建立。云何三眾。若彼一切一向正行。是第一眾。若彼一切一向邪行。是第二眾。若彼眾中一分正行一分邪行。是第三眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所有三念住文。如契經說應知其相。謂諸如來於其長夜有如是欲。如何當令諸有情類於我善說法毘柰耶無倒行中。如實隨住。如是長夜欲樂法主化御眾時。若所希欲或遂不遂不生雜染。由三念住略所顯故。此三念住復由三眾差別建立。云何三眾。若彼一切一向正行。是第一眾。若彼一切一向邪行。是第二眾。若彼眾中一分正行一分邪行。是第三眾。

如來所有三不護文。如契經說應知其相。謂諸如來以要言之。於一切種鄙惡所作覆藏永斷。由三不護之所顯示。諸阿羅漢由忘念故。於時時間片有無記鄙惡所作。如來於此一切。一切皆無所有。是故如來於諸弟子如所立要即如自性。切切誡勗顯顯呵擯。時復現行率爾敦逼。於諸弟子無所防慮。所謂勿彼共住多時。知我所行三業不淨。因於前事意懷不悅。由斯不順乃事乖違。或面譏我或向他說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所有三不護文。如契經說應知其相。謂諸如來以要言之。於一切種鄙惡所作覆藏永斷。由三不護之所顯示。諸阿羅漢由忘念故。於時時間片有無記鄙惡所作。如來於此一切。一切皆無所有。是故如來於諸弟子如所立要即如自性。切切誡勗顯顯呵擯。時復現行率爾敦逼。於諸弟子無所防慮。所謂勿彼共住多時。知我所行三業不淨。因於前事意懷不悅。由斯不順乃事乖違。或面譏我或向他說。

當知如來所有大悲一切種相。皆悉如前供養親近無量品說。當知如是如來大悲無量無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知如來所有大悲一切種相。皆悉如前供養親近無量品說。當知如是如來大悲無量無上。

云何如來無忘失法。謂諸如來常隨記念。若事若處若如若時有所為作。如來即於此事此處此如此時。皆正隨念。是名如來無忘失法。所謂如來普於一切所作事業。普於一切方處差別。普於一切所作方便。普於一切時分差別。念無忘失常住正念。當知是名無忘失法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來無忘失法。謂諸如來常隨記念。若事若處若如若時有所為作。如來即於此事此處此如此時。皆正隨念。是名如來無忘失法。所謂如來普於一切所作事業。普於一切方處差別。普於一切所作方便。普於一切時分差別。念無忘失常住正念。當知是名無忘失法。

云何如來永害習氣。謂諸如來或於動轉或於瞻視。或於言論或於安住。似有煩惱所起作業多不現行。是名如來永害習氣。諸阿羅漢雖斷煩惱。而於動轉瞻視言論及安住中。而有種種似有煩惱所起作業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來永害習氣。謂諸如來或於動轉或於瞻視。或於言論或於安住。似有煩惱所起作業多不現行。是名如來永害習氣。諸阿羅漢雖斷煩惱。而於動轉瞻視言論及安住中。而有種種似有煩惱所起作業。

云何如來一切種妙智。謂諸如來以要言之。於三聚法現等正覺。何等為三。一者能引有義聚法。二者能引無義聚法。三者非能引有義聚法非能引無義聚法。當知此中若諸如來或於能引無義聚法。或於非能引有義聚法非能引無義聚法。總於如是一切法中。無顛倒智。是名如來一切種智。若諸如來於其能引有義聚法一切法中。無顛倒智。當知是名如來妙智。即於此中若一切種智若妙智。總合為一。名一切種妙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來一切種妙智。謂諸如來以要言之。於三聚法現等正覺。何等為三。一者能引有義聚法。二者能引無義聚法。三者非能引有義聚法非能引無義聚法。當知此中若諸如來或於能引無義聚法。或於非能引有義聚法非能引無義聚法。總於如是一切法中。無顛倒智。是名如來一切種智。若諸如來於其能引有義聚法一切法中。無顛倒智。當知是名如來妙智。即於此中若一切種智若妙智。總合為一。名一切種妙智。

如是一切。總名如來百四十種不共佛法。即於此中諸相隨好。在菩薩位最後有中。皆已證得極善清淨。若時菩薩坐菩提座住最後有。於菩薩道菩提資糧極善圓滿。爾時無師修三十七菩提分法。得一剎那名無障礙智三摩地。是其菩薩學道所攝金剛喻定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切。總名如來百四十種不共佛法。即於此中諸相隨好。在菩薩位最後有中。皆已證得極善清淨。若時菩薩坐菩提座住最後有。於菩薩道菩提資糧極善圓滿。爾時無師修三十七菩提分法。得一剎那名無障礙智三摩地。是其菩薩學道所攝金剛喻定。

從此無間第二剎那。頓得其餘不共佛法。謂如來十力為初。一切種妙智為後。皆極清淨悉為無上。由得此故普於一切所知境界。無滯無障。最極清淨無垢智轉依。暫發悟思惟圓滿意車圓滿。超過一切菩薩行菩薩地。證入一切如來行如來地。一切在肉所知障品所有麁重無餘斷故。得勝轉依。如是轉依最為無上。其餘一切乃至最上成滿住中菩薩轉依。當知有上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此無間第二剎那。頓得其餘不共佛法。謂如來十力為初。一切種妙智為後。皆極清淨悉為無上。由得此故普於一切所知境界。無滯無障。最極清淨無垢智轉依。暫發悟思惟圓滿意車圓滿。超過一切菩薩行菩薩地。證入一切如來行如來地。一切在肉所知障品所有麁重無餘斷故。得勝轉依。如是轉依最為無上。其餘一切乃至最上成滿住中菩薩轉依。當知有上。

問一切安住到究竟地菩薩智等。如來智等。云何應知此二差別。答如明眼人隔於輕縠覩眾色像。一切安住到究竟地菩薩妙智。於一切境當知亦爾。如明眼人無所障隔覩眾色像。如來妙智於一切境當知亦爾。如畫事業圓布眾彩唯後妙色未淨修治。到究竟地菩薩妙智。當知亦爾。如畫事業圓布眾彩最後妙色已淨修治。如來妙智當知亦爾。如明眼人於微闇中覩見眾色。到究竟地菩薩妙智當知亦爾。如明眼人離一切闇覩見眾色。如來妙智當知亦爾。如明眼人遠覩眾色。到究竟地菩薩妙智當知亦爾。如明眼人近覩眾色。如來妙智當知亦爾。如輕瞖眼觀視眾色。到究竟地菩薩妙智當知亦爾。如極淨眼觀視眾色。如來妙智當知亦爾。如處胎身。到究竟地諸菩薩身當知亦爾。如出胎身。諸如來身當知亦爾。如阿羅漢夢中心行。到究竟地菩薩心行當知亦爾。如阿羅漢覺時心行。如來心行當知亦爾。如昧燈體。到究竟地菩薩智體當知亦爾。如明燈體。如來智體當知亦爾。是故當知一切安住到究竟地諸菩薩眾。與諸如來妙智。身心有大差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問一切安住到究竟地菩薩智等。如來智等。云何應知此二差別。答如明眼人隔於輕縠覩眾色像。一切安住到究竟地菩薩妙智。於一切境當知亦爾。如明眼人無所障隔覩眾色像。如來妙智於一切境當知亦爾。如畫事業圓布眾彩唯後妙色未淨修治。到究竟地菩薩妙智。當知亦爾。如畫事業圓布眾彩最後妙色已淨修治。如來妙智當知亦爾。如明眼人於微闇中覩見眾色。到究竟地菩薩妙智當知亦爾。如明眼人離一切闇覩見眾色。如來妙智當知亦爾。如明眼人遠覩眾色。到究竟地菩薩妙智當知亦爾。如明眼人近覩眾色。如來妙智當知亦爾。如輕瞖眼觀視眾色。到究竟地菩薩妙智當知亦爾。如極淨眼觀視眾色。如來妙智當知亦爾。如處胎身。到究竟地諸菩薩身當知亦爾。如出胎身。諸如來身當知亦爾。如阿羅漢夢中心行。到究竟地菩薩心行當知亦爾。如阿羅漢覺時心行。如來心行當知亦爾。如昧燈體。到究竟地菩薩智體當知亦爾。如明燈體。如來智體當知亦爾。是故當知一切安住到究竟地諸菩薩眾。與諸如來妙智。身心有大差別。

如是如來證菩提已。遍於十方一切佛土。普能施作一切佛事。云何名為一切佛事。謂諸如來如來事業如來所作。略有十種。如是一一如來事業如來所作。能成無量利有情事。此外無有若過若增。何等為十。謂諸如來最初自現大丈夫身。欲令有情心發淨信。大丈夫身於生淨信為最勝故。是名如來第一作事。如是作事。諸相隨好所能成辦。又諸如來普為一切有情之類。起一切種教授加行。是名如來第二作事。如是作事。四一切種清淨所能成辦。又諸如來能作一切利有情事。能斷一切所生疑惑。是名如來第三作事。如是作事。如來十力所能成辦。由前所說如來十力。於能成辦一切有情一切義利。有堪能故。又於如來所證十力所興問難。唯有如來能知能見能解能了。唯有如來於彼問難能正答故。又諸如來普能降伏一切他論。普能成立一切自論。是名如來第四作事。如是作事。四無所畏所能成辦。又諸如來所化有情。於佛教勅若正安住不正安住。如來於彼心無雜染。是名如來第五作事。如是作事。三種念住所能成辦。又諸如來如自所言即如是作。是名如來第六作事。如是作事。三種不護所能成辦。又諸如來常以佛眼於晝夜分遍觀世間。是名如來第七作事。如是作事。如來大悲所能成辦。又諸如來頓於一切一切作事皆無退捨。是名如來第八作事。如是作事無忘失法所能成辦。又諸如來所行儀軌。如實隨轉無越作用。是名如來第九作事。如是作事。永害習氣所能成辦。又諸如來於其能引無義聚法。於不能引有義聚法亦不能引無義聚法。簡擇捨離。於其能引有義聚法。為眾宣說開示顯發。是名如來第十作事。如是作事。一切種妙智所能成辦。如是如來由前所說百四十種不共佛法。能作如來一切所作一切佛事。如是佛事若廣分別不易可數。乃至俱胝那庾多百千大劫說不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是如來證菩提已。遍於十方一切佛土。普能施作一切佛事。云何名為一切佛事。謂諸如來如來事業如來所作。略有十種。如是一一如來事業如來所作。能成無量利有情事。此外無有若過若增。何等為十。謂諸如來最初自現大丈夫身。欲令有情心發淨信。大丈夫身於生淨信為最勝故。是名如來第一作事。如是作事。諸相隨好所能成辦。又諸如來普為一切有情之類。起一切種教授加行。是名如來第二作事。如是作事。四一切種清淨所能成辦。又諸如來能作一切利有情事。能斷一切所生疑惑。是名如來第三作事。如是作事。如來十力所能成辦。由前所說如來十力。於能成辦一切有情一切義利。有堪能故。又於如來所證十力所興問難。唯有如來能知能見能解能了。唯有如來於彼問難能正答故。又諸如來普能降伏一切他論。普能成立一切自論。是名如來第四作事。如是作事。四無所畏所能成辦。又諸如來所化有情。於佛教勅若正安住不正安住。如來於彼心無雜染。是名如來第五作事。如是作事。三種念住所能成辦。又諸如來如自所言即如是作。是名如來第六作事。如是作事。三種不護所能成辦。又諸如來常以佛眼於晝夜分遍觀世間。是名如來第七作事。如是作事。如來大悲所能成辦。又諸如來頓於一切一切作事皆無退捨。是名如來第八作事。如是作事無忘失法所能成辦。又諸如來所行儀軌。如實隨轉無越作用。是名如來第九作事。如是作事。永害習氣所能成辦。又諸如來於其能引無義聚法。於不能引有義聚法亦不能引無義聚法。簡擇捨離。於其能引有義聚法。為眾宣說開示顯發。是名如來第十作事。如是作事。一切種妙智所能成辦。如是如來由前所說百四十種不共佛法。能作如來一切所作一切佛事。如是佛事若廣分別不易可數。乃至俱胝那庾多百千大劫說不能盡。

如是所說諸如來住諸如來地。名為建立。何以故。依此住此希求品類。諸菩薩眾。於菩薩學能正修學。亦依住此而有所證。即依住此普能成辦一切有情一切義利。是故說此名為建立。又此一切所說佛法。於利他事最為隨順。一切如來是利他事之所顯現。聲聞獨覺則不如是。是故說名不共佛法。又於如是諸佛法中自有佛法。聲聞獨覺一切一切皆所不得。所謂大悲。無忘失法。永害習氣。一切種妙智。自有佛法。雖分似得而一切種皆不圓滿。如來於彼一切。一切悉皆證得。於一切種無不圓滿。最極超過最極殊妙。是故皆說名為不共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所說諸如來住諸如來地。名為建立。何以故。依此住此希求品類。諸菩薩眾。於菩薩學能正修學。亦依住此而有所證。即依住此普能成辦一切有情一切義利。是故說此名為建立。又此一切所說佛法。於利他事最為隨順。一切如來是利他事之所顯現。聲聞獨覺則不如是。是故說名不共佛法。又於如是諸佛法中自有佛法。聲聞獨覺一切一切皆所不得。所謂大悲。無忘失法。永害習氣。一切種妙智。自有佛法。雖分似得而一切種皆不圓滿。如來於彼一切。一切悉皆證得。於一切種無不圓滿。最極超過最極殊妙。是故皆說名為不共。

當知此中獨一有義。是不共義。如是圓滿顯示一切菩薩學道及學道果。名菩薩地。具說一切菩薩學道及學道果。一切種教實依處故。又此菩薩地亦名菩薩藏摩怛理迦。亦名攝大乘。亦名開示壞不壞路。亦名無障智淨根本。若諸所有天人世間。或天或人。若諸沙門婆羅門等。於此所說菩薩地中起堅信解。樂聞受持精勤修學廣為他說。下至書持供養恭敬深心愛重。所得福聚以要言之。如薄伽梵於菩薩藏所攝一切微妙經典。樂聞等業宣說顯了分別施設開示稱讚所獲福聚。等無有異。何以故。此菩薩地顯示一切菩薩藏中略標廣釋諸門攝故。於此地中能廣開示法毘柰耶。乃至眾多所化有情。於此正法受持讀誦法隨法行。安住增長廣大勝進。於爾所時像似正法不得興盛正法不滅。若於爾時像似正法當得興盛。即於爾時能引實義所有正法當速滅沒。是故於此菩薩地中起堅信解。樂聞受持乃至廣說。所得福聚無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知此中獨一有義。是不共義。如是圓滿顯示一切菩薩學道及學道果。名菩薩地。具說一切菩薩學道及學道果。一切種教實依處故。又此菩薩地亦名菩薩藏摩怛理迦。亦名攝大乘。亦名開示壞不壞路。亦名無障智淨根本。若諸所有天人世間。或天或人。若諸沙門婆羅門等。於此所說菩薩地中起堅信解。樂聞受持精勤修學廣為他說。下至書持供養恭敬深心愛重。所得福聚以要言之。如薄伽梵於菩薩藏所攝一切微妙經典。樂聞等業宣說顯了分別施設開示稱讚所獲福聚。等無有異。何以故。此菩薩地顯示一切菩薩藏中略標廣釋諸門攝故。於此地中能廣開示法毘柰耶。乃至眾多所化有情。於此正法受持讀誦法隨法行。安住增長廣大勝進。於爾所時像似正法不得興盛正法不滅。若於爾時像似正法當得興盛。即於爾時能引實義所有正法當速滅沒。是故於此菩薩地中起堅信解。樂聞受持乃至廣說。所得福聚無量無邊。

本地分中菩薩地第十五第四持次第瑜伽處發正等菩提心品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本地分中菩薩地第十五第四持次第瑜伽處發正等菩提心品

如是已說菩薩地義。云何應知此中次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說菩薩地義。云何應知此中次第。

謂諸菩薩要先安住菩薩種性。乃能正發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已方正修行自他利行。於自他利正修行時。得無雜染方便。無雜染故得無厭倦方便。無厭倦故得諸善根增長方便。於諸善根得增長已。能證無上正等菩提。又於如是自他利加行無雜染方便。無厭倦方便。善根增長方便。得大菩提中。將修行時。先於甚深廣大正法安立信解。立信解已訪求正法。求正法已廣為他說。亦於正行自能成辦。於成辦時若由此於此為此應行。即由此於此為此而行。由此於此為此行時。如令福德智慧增長。所應行者即如是行。福德智慧既增長已。於不捨離生死方便能正修行。即於此中正修行時。能行生死無雜染行。即於此中正修行時。能於自樂行無著行。即於此中正修行時。能於無量生死大苦。能正修行無厭倦行。由於生死無厭倦故。能正訪求種種異論。於一切論得無所畏。善知論已復能了知所應為說所可宣說應如是說。由此智故善知世間。如是菩薩善知諸論及世間已。復能如理訪求正法。既訪求已堪能善斷一切有情一切疑惑。如是堪能斷他疑惑。令自福德展轉增長。福德資糧漸得圓滿。令自智慧亦轉增長。智慧資糧漸得圓滿。二種資糧既圓滿已。於諦行相菩提分法無倒修中能勤修行。於修方便能正了知。即持如是正勤所修。迴向大乘般涅槃果。不求聲聞及獨覺乘般涅槃果。既得如是方便善巧。能於一切菩薩語言聽聞受持。依修力故。於昔未聞所有諸法一切種相皆能辨了。於陀羅尼無礙辯才皆得圓滿。為欲永斷一切障故。精勤修習三解脫門。即於此中正修行時。為斷自他一切顛倒增上慢故。勤修正行。如是能於一切種相。正行圓滿。如是正行得圓滿已。於一切有情及聲聞獨覺皆為殊勝。所謂正行功德殊勝。及可稱讚功德殊勝。當知此中正行功德殊勝菩薩。為利自他勤修正行。用利他事以為自事。聲聞獨覺則不如是。由諸菩薩用利他事為自事故。於一切有情起如自己平等之心。由起如是平等心故。於諸有情常施恩惠不望其報。菩薩如是勤修行時。常於有情發起希望。欲令彼得利益安樂。由是利益安樂意樂。常能起作不虛加行。當知是名展轉引發正行功德殊勝。當知此中稱讚功德殊勝菩薩。於諸佛所獲得授記。非諸聲聞亦非獨覺。得授記已便能安住不退轉地。安住此中能於一切決定所作。恒常所作。獲得堅固無忘失法。如是堅固無忘失法。諸佛菩薩施設。在於一切有情最上施設。普於一切所應作事能無退失。於未得退亦無退失。無退失時恒常無間一切善法運運增長如明分月。由諸善法轉增長故。菩薩爾時得名真實不名相似。由得真實菩薩名故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂諸菩薩要先安住菩薩種性。乃能正發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已方正修行自他利行。於自他利正修行時。得無雜染方便。無雜染故得無厭倦方便。無厭倦故得諸善根增長方便。於諸善根得增長已。能證無上正等菩提。又於如是自他利加行無雜染方便。無厭倦方便。善根增長方便。得大菩提中。將修行時。先於甚深廣大正法安立信解。立信解已訪求正法。求正法已廣為他說。亦於正行自能成辦。於成辦時若由此於此為此應行。即由此於此為此而行。由此於此為此行時。如令福德智慧增長。所應行者即如是行。福德智慧既增長已。於不捨離生死方便能正修行。即於此中正修行時。能行生死無雜染行。即於此中正修行時。能於自樂行無著行。即於此中正修行時。能於無量生死大苦。能正修行無厭倦行。由於生死無厭倦故。能正訪求種種異論。於一切論得無所畏。善知論已復能了知所應為說所可宣說應如是說。由此智故善知世間。如是菩薩善知諸論及世間已。復能如理訪求正法。既訪求已堪能善斷一切有情一切疑惑。如是堪能斷他疑惑。令自福德展轉增長。福德資糧漸得圓滿。令自智慧亦轉增長。智慧資糧漸得圓滿。二種資糧既圓滿已。於諦行相菩提分法無倒修中能勤修行。於修方便能正了知。即持如是正勤所修。迴向大乘般涅槃果。不求聲聞及獨覺乘般涅槃果。既得如是方便善巧。能於一切菩薩語言聽聞受持。依修力故。於昔未聞所有諸法一切種相皆能辨了。於陀羅尼無礙辯才皆得圓滿。為欲永斷一切障故。精勤修習三解脫門。即於此中正修行時。為斷自他一切顛倒增上慢故。勤修正行。如是能於一切種相。正行圓滿。如是正行得圓滿已。於一切有情及聲聞獨覺皆為殊勝。所謂正行功德殊勝。及可稱讚功德殊勝。當知此中正行功德殊勝菩薩。為利自他勤修正行。用利他事以為自事。聲聞獨覺則不如是。由諸菩薩用利他事為自事故。於一切有情起如自己平等之心。由起如是平等心故。於諸有情常施恩惠不望其報。菩薩如是勤修行時。常於有情發起希望。欲令彼得利益安樂。由是利益安樂意樂。常能起作不虛加行。當知是名展轉引發正行功德殊勝。當知此中稱讚功德殊勝菩薩。於諸佛所獲得授記。非諸聲聞亦非獨覺。得授記已便能安住不退轉地。安住此中能於一切決定所作。恒常所作。獲得堅固無忘失法。如是堅固無忘失法。諸佛菩薩施設。在於一切有情最上施設。普於一切所應作事能無退失。於未得退亦無退失。無退失時恒常無間一切善法運運增長如明分月。由諸善法轉增長故。菩薩爾時得名真實不名相似。由得真實菩薩名故。

於一切種一切有情調伏方便。如實了知。如實知故。一切安立皆得善巧。從此尋求於此尋求由此尋求。既尋求已由此究竟皆正安立。如是名為一切安立皆得善巧。於諸安立得善巧故。復於教授能得善巧。於其教授得善巧故。復能獲得無量所緣三摩地王。獲得如是三摩地已能不唐捐。宣說正法種種行相。說正法時皆有勝果。能於大乘究竟出離。以依大性而出離故能攝大乘。由此復於彼彼大乘出離位中。得彼彼名。一切菩薩同共。此名一切世間諸佛菩薩皆共安立皆共稱歎。當知是名所可稱讚功德殊勝。由得如是殊勝名故。當知獲得諸菩薩相。諸相所相成就其相如是。正行一切種相在家出家二分菩薩所能成辦。於二分中能成辦已。正行堅固於諸善品。獲得一向增上意樂。如是意樂或在家品所應攝受。或出家品所應攝受。或於善品能正安立乃至安住。從此已上。故作意思受諸有生。於彼生處常得值遇諸佛菩薩。及能起作一切有情諸饒益事。恒常無間蒙佛菩薩無倒教授。任持善品領受殊勝證得分位。由領受故於可稱讚攝受殊勝證得分位。能正安處如己舍宅。住此位已能於後後殊勝分位一切種相。覺慧昇進。漸次乃至到於究竟。於其中間不生喜足。如是昇進證得究竟。從此不求其餘上地。已到究竟極邊際故名得無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切種一切有情調伏方便。如實了知。如實知故。一切安立皆得善巧。從此尋求於此尋求由此尋求。既尋求已由此究竟皆正安立。如是名為一切安立皆得善巧。於諸安立得善巧故。復於教授能得善巧。於其教授得善巧故。復能獲得無量所緣三摩地王。獲得如是三摩地已能不唐捐。宣說正法種種行相。說正法時皆有勝果。能於大乘究竟出離。以依大性而出離故能攝大乘。由此復於彼彼大乘出離位中。得彼彼名。一切菩薩同共。此名一切世間諸佛菩薩皆共安立皆共稱歎。當知是名所可稱讚功德殊勝。由得如是殊勝名故。當知獲得諸菩薩相。諸相所相成就其相如是。正行一切種相在家出家二分菩薩所能成辦。於二分中能成辦已。正行堅固於諸善品。獲得一向增上意樂。如是意樂或在家品所應攝受。或出家品所應攝受。或於善品能正安立乃至安住。從此已上。故作意思受諸有生。於彼生處常得值遇諸佛菩薩。及能起作一切有情諸饒益事。恒常無間蒙佛菩薩無倒教授。任持善品領受殊勝證得分位。由領受故於可稱讚攝受殊勝證得分位。能正安處如己舍宅。住此位已能於後後殊勝分位一切種相。覺慧昇進。漸次乃至到於究竟。於其中間不生喜足。如是昇進證得究竟。從此不求其餘上地。已到究竟極邊際故名得無上。

是名菩薩地義次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名菩薩地義次第。

本地分中有餘依地第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本地分中有餘依地第十六

如是已說菩薩地。云何有餘依地。當知此地有三種相。一者地施設安立。二者寂靜施設安立。三者依施設安立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說菩薩地。云何有餘依地。當知此地有三種相。一者地施設安立。二者寂靜施設安立。三者依施設安立。

云何地施設安立。謂有餘依地。除五地一分。謂無心地。修所成地聲聞地。獨覺地。菩薩地。除一地全。謂無餘依地。所餘諸地名有餘依地。是名地施設安立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何地施設安立。謂有餘依地。除五地一分。謂無心地。修所成地聲聞地。獨覺地。菩薩地。除一地全。謂無餘依地。所餘諸地名有餘依地。是名地施設安立。

云何寂靜施設安立。謂由四種寂靜。施設安立有餘依地。一由苦寂靜故。二由煩惱寂靜故。三由不損惱有情寂靜故。四由捨寂靜故。云何苦寂靜。謂阿羅漢苾芻。諸漏永盡。所有當來後有眾苦皆悉永斷。已得遍知。如多羅樹斷截根頂不復現前。由得當來不生法故。是名苦寂靜。云何煩惱寂靜。謂阿羅漢苾芻。貪欲永斷。瞋恚永斷。愚癡永斷。一切煩惱皆悉永斷。由得畢竟不生法故。是名煩惱寂靜。云何不損惱有情寂靜。謂阿羅漢苾芻。貪欲永盡。瞋恚永盡。愚癡永盡。一切煩惱皆悉永盡。不造諸惡修習諸善。是名不損惱有情寂靜。云何捨寂靜。謂阿羅漢苾芻。諸漏永盡。於六恒住。恒常無間多分安住。謂眼見色已不喜不憂。安住上捨正念正知。如是耳聞聲已鼻嗅香已舌甞味已身覺觸已意了法已。不喜不憂安住上捨正念正知。是名捨寂靜。即依如是四種寂靜說有餘依地。最極寂靜最極清涼。是名寂靜施設安立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何寂靜施設安立。謂由四種寂靜。施設安立有餘依地。一由苦寂靜故。二由煩惱寂靜故。三由不損惱有情寂靜故。四由捨寂靜故。云何苦寂靜。謂阿羅漢苾芻。諸漏永盡。所有當來後有眾苦皆悉永斷。已得遍知。如多羅樹斷截根頂不復現前。由得當來不生法故。是名苦寂靜。云何煩惱寂靜。謂阿羅漢苾芻。貪欲永斷。瞋恚永斷。愚癡永斷。一切煩惱皆悉永斷。由得畢竟不生法故。是名煩惱寂靜。云何不損惱有情寂靜。謂阿羅漢苾芻。貪欲永盡。瞋恚永盡。愚癡永盡。一切煩惱皆悉永盡。不造諸惡修習諸善。是名不損惱有情寂靜。云何捨寂靜。謂阿羅漢苾芻。諸漏永盡。於六恒住。恒常無間多分安住。謂眼見色已不喜不憂。安住上捨正念正知。如是耳聞聲已鼻嗅香已舌甞味已身覺觸已意了法已。不喜不憂安住上捨正念正知。是名捨寂靜。即依如是四種寂靜說有餘依地。最極寂靜最極清涼。是名寂靜施設安立。

云何依施設安立。謂有八種依。一施設依。二攝受依。三住持依。四流轉依。五障礙依。六苦惱依。七適悅依。八後邊依。云何施設依。謂五取蘊由依此故。施設我及有情命者生者能養育者。補特伽羅意生儒童等諸想等。想假用言說。及依此故。施設如是名字如是生類。如是種姓如是飲食。如是領受苦樂如是。長壽如是久住。如是壽量邊際等諸想等想。假用言說。云何攝受依。謂七攝受事。即自己父母妻子。奴婢作使僮僕。朋友眷屬。七攝受事。如前意地已廣分別。依此了知諸有情類有所攝受。云何住持依。謂四種食。即叚食。觸食。意思食。識食。由依此故已生有情住立支持。又能攝養諸求有者。云何流轉依。謂四種識住及十二緣起。即色趣識住。受趣識住。想趣識住。行趣識住。及無明緣行行緣識。廣說乃至生緣老死。由依此故。諸有情類於五趣生死隨順流轉。云何障礙依。謂諸天魔隨有彼彼修善法處。即往其前為作障礙。云何苦惱依。謂一切欲界皆名苦惱依。由依此故令諸有情領受憂苦。云何適悅依。謂靜慮等至樂名適悅依。由依此故。諸有情類若即於此現入彼定。若生於彼長夜領受靜慮等至所有適悅。云何後邊依。謂阿羅漢相續諸蘊。由依此故說諸阿羅漢任持最後身。問阿羅漢苾芻諸漏永盡住有餘依地。當言與幾種依共相應耶。答當言與一種依一向相應。謂後邊依。與六攝受事不共相應。與流轉依與障礙依。一向全不相應。與所餘依非相應非不相應。是名依施設安立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何依施設安立。謂有八種依。一施設依。二攝受依。三住持依。四流轉依。五障礙依。六苦惱依。七適悅依。八後邊依。云何施設依。謂五取蘊由依此故。施設我及有情命者生者能養育者。補特伽羅意生儒童等諸想等。想假用言說。及依此故。施設如是名字如是生類。如是種姓如是飲食。如是領受苦樂如是。長壽如是久住。如是壽量邊際等諸想等想。假用言說。云何攝受依。謂七攝受事。即自己父母妻子。奴婢作使僮僕。朋友眷屬。七攝受事。如前意地已廣分別。依此了知諸有情類有所攝受。云何住持依。謂四種食。即叚食。觸食。意思食。識食。由依此故已生有情住立支持。又能攝養諸求有者。云何流轉依。謂四種識住及十二緣起。即色趣識住。受趣識住。想趣識住。行趣識住。及無明緣行行緣識。廣說乃至生緣老死。由依此故。諸有情類於五趣生死隨順流轉。云何障礙依。謂諸天魔隨有彼彼修善法處。即往其前為作障礙。云何苦惱依。謂一切欲界皆名苦惱依。由依此故令諸有情領受憂苦。云何適悅依。謂靜慮等至樂名適悅依。由依此故。諸有情類若即於此現入彼定。若生於彼長夜領受靜慮等至所有適悅。云何後邊依。謂阿羅漢相續諸蘊。由依此故說諸阿羅漢任持最後身。問阿羅漢苾芻諸漏永盡住有餘依地。當言與幾種依共相應耶。答當言與一種依一向相應。謂後邊依。與六攝受事不共相應。與流轉依與障礙依。一向全不相應。與所餘依非相應非不相應。是名依施設安立。

本地分中無餘依地第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本地分中無餘依地第十七

如是已說有餘依地。云何無餘依地。當知此地亦有三相。一者地施設安立。二者寂滅施設安立。三者寂滅異門安立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說有餘依地。云何無餘依地。當知此地亦有三相。一者地施設安立。二者寂滅施設安立。三者寂滅異門安立。

云何地施設安立。謂先所除五地一分。當知即此無餘依地所攝。謂無心地。修所成地。聲聞地。獨覺地。菩薩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何地施設安立。謂先所除五地一分。當知即此無餘依地所攝。謂無心地。修所成地。聲聞地。獨覺地。菩薩地。

云何寂滅施設安立。謂由二種寂滅。施設安立如是無餘依地。一由寂靜寂滅故。二由無損惱寂滅故。云何寂靜寂滅。謂先於有餘依地。獲得觸證四種寂靜。今無餘依涅槃界中。亦有最勝四種寂靜。一數教寂靜。二一切依寂靜。三依依苦寂靜。四依依苦生疑慮寂靜。如說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何寂滅施設安立。謂由二種寂滅。施設安立如是無餘依地。一由寂靜寂滅故。二由無損惱寂滅故。云何寂靜寂滅。謂先於有餘依地。獲得觸證四種寂靜。今無餘依涅槃界中。亦有最勝四種寂靜。一數教寂靜。二一切依寂靜。三依依苦寂靜。四依依苦生疑慮寂靜。如說。

由無下劣心 能忍受勤苦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無下劣心 能忍受勤苦

彼所趣解脫 譬如燈盡滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所趣解脫 譬如燈盡滅

云何無損惱寂滅。謂與一切依不相應。違背一切煩惱諸苦流轉生起。轉依所顯真無漏界。如說苾芻永寂滅名真安樂住。又如說言實有無生無起無作無為無等生起。亦有有生有起有作有為有等生起。若當無有無生無起無作無為無等生起。我終不說有生有起有作有為有等生起有永出離。由實有無生無起無作無為無等生起。是故我說有生有起有作有為有等生起有永出離。世尊依此密意說言甚深廣大無量無數是謂寂滅。由於此中所具功德難了知故名為甚深。極寬博故名為廣大。無窮盡故名為無量。數不能數無二說故名為無數。云何此中數不能數。謂有非有不可說故。即色離色不可說故。即受離受不可說故。即想離想不可說故。即行離行不可說故。即識離識不可說故。所以者何。由此清淨真如所顯一向無垢。是名無損惱寂滅。如是二種。總說為一寂滅施設安立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無損惱寂滅。謂與一切依不相應。違背一切煩惱諸苦流轉生起。轉依所顯真無漏界。如說苾芻永寂滅名真安樂住。又如說言實有無生無起無作無為無等生起。亦有有生有起有作有為有等生起。若當無有無生無起無作無為無等生起。我終不說有生有起有作有為有等生起有永出離。由實有無生無起無作無為無等生起。是故我說有生有起有作有為有等生起有永出離。世尊依此密意說言甚深廣大無量無數是謂寂滅。由於此中所具功德難了知故名為甚深。極寬博故名為廣大。無窮盡故名為無量。數不能數無二說故名為無數。云何此中數不能數。謂有非有不可說故。即色離色不可說故。即受離受不可說故。即想離想不可說故。即行離行不可說故。即識離識不可說故。所以者何。由此清淨真如所顯一向無垢。是名無損惱寂滅。如是二種。總說為一寂滅施設安立。

云何寂滅異門施設安立。當知此中寂滅異門有無量種。謂名為常亦名為恒。亦名久住亦名無變。亦名有法。亦名舍宅。亦名洲渚亦名救護。亦名歸依亦名所趣。亦名安隱亦名淡泊。亦名善事亦名吉祥。亦名無轉亦名無垢。亦名難見亦名甘露。亦名無憂亦名無沒。亦名無熾亦名無熱。亦名無病亦名無動。亦名涅槃亦名永絕一切戲論。如是等類應知說名寂滅異門。是名寂滅異門施設安立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何寂滅異門施設安立。當知此中寂滅異門有無量種。謂名為常亦名為恒。亦名久住亦名無變。亦名有法。亦名舍宅。亦名洲渚亦名救護。亦名歸依亦名所趣。亦名安隱亦名淡泊。亦名善事亦名吉祥。亦名無轉亦名無垢。亦名難見亦名甘露。亦名無憂亦名無沒。亦名無熾亦名無熱。亦名無病亦名無動。亦名涅槃亦名永絕一切戲論。如是等類應知說名寂滅異門。是名寂滅異門施設安立。