瑜伽師地論卷第四十九彌勒菩薩說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽師地論卷第四十九彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處地品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處地品第三

如前所說十三住中。應知隨彼建立七地前之六種唯菩薩地。第七一種菩薩。如來。雜立為地。何等為七。一種性地。二勝解行地。三淨勝意樂地四行正行地。五決定地。六決定行地。七到究竟地。如是七種菩薩地中。最後一種名為雜地。前種姓住名種性地。勝解行住名勝解行地。極歡喜住名淨勝意樂地。增上戒住。增上心住。三種增上慧住。有加行有功用無相住。名行正行地。無加行無功用無相住名決定地。此地菩薩墮在第三決定中。故無礙解住名決定行地。最上成滿菩薩住。及如來住。名到究竟地。如來住地於後建立佛法品中。當廣演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前所說十三住中。應知隨彼建立七地前之六種唯菩薩地。第七一種菩薩。如來。雜立為地。何等為七。一種性地。二勝解行地。三淨勝意樂地四行正行地。五決定地。六決定行地。七到究竟地。如是七種菩薩地中。最後一種名為雜地。前種姓住名種性地。勝解行住名勝解行地。極歡喜住名淨勝意樂地。增上戒住。增上心住。三種增上慧住。有加行有功用無相住。名行正行地。無加行無功用無相住名決定地。此地菩薩墮在第三決定中。故無礙解住名決定行地。最上成滿菩薩住。及如來住。名到究竟地。如來住地於後建立佛法品中。當廣演說。

問菩薩從勝解行地。隨入淨勝意樂地時。云何超過諸惡趣等。答是諸菩薩依止世間清淨靜慮。於勝解行地已善積集菩提資糧。於如前說百一十苦諸有情類。修習哀愍無餘思惟。由此修習為因緣故。於彼色類諸有情所。得哀愍意樂及悲意樂。由是因緣為利惡趣諸有情故。誓居惡趣如己舍宅。作是誓言。我若唯住如是處所。能證無上正等菩提。亦能忍受。為除一切有情苦故。一切有情諸惡趣業。以淨意樂。悉願自身代彼領受苦異熟果。為令畢竟一切惡業永不現行一切善業常現行故心發正願。彼由修習如是世間清淨靜慮悲願力故。一切惡趣諸煩惱品所有麁重。於自所依皆得除遣。由此斷故菩薩不久獲得轉依。於諸惡趣所有惡業畢竟不作。於諸惡趣決定不往。齊此菩薩說名超過一切惡趣。亦名超過勝解行地。亦名已入淨勝意樂地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問菩薩從勝解行地。隨入淨勝意樂地時。云何超過諸惡趣等。答是諸菩薩依止世間清淨靜慮。於勝解行地已善積集菩提資糧。於如前說百一十苦諸有情類。修習哀愍無餘思惟。由此修習為因緣故。於彼色類諸有情所。得哀愍意樂及悲意樂。由是因緣為利惡趣諸有情故。誓居惡趣如己舍宅。作是誓言。我若唯住如是處所。能證無上正等菩提。亦能忍受。為除一切有情苦故。一切有情諸惡趣業。以淨意樂。悉願自身代彼領受苦異熟果。為令畢竟一切惡業永不現行一切善業常現行故心發正願。彼由修習如是世間清淨靜慮悲願力故。一切惡趣諸煩惱品所有麁重。於自所依皆得除遣。由此斷故菩薩不久獲得轉依。於諸惡趣所有惡業畢竟不作。於諸惡趣決定不往。齊此菩薩說名超過一切惡趣。亦名超過勝解行地。亦名已入淨勝意樂地。

如前住品所說信等。能淨修治諸住十法。今於此中當知亦能淨修治地。如是十法所有安立。所治能治略義次第皆應了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前住品所說信等。能淨修治諸住十法。今於此中當知亦能淨修治地。如是十法所有安立。所治能治略義次第皆應了知。

謂彼十種淨修地法能對治。彼所對治法故得安立。何等為十。謂一切種全未發心。全未受持菩薩學處。是名為信所對治法。對治彼故安立於信。於諸有情有損害心。是名為悲所對治法。對治彼故安立於悲。於諸有情。有瞋恚心。是名為慈所對治法。對治彼故安立於慈。於身命財有所顧戀。是名為捨所對治法。對治彼故安立於捨。於諸有情悕求報恩。見彼邪行貪著利養多有所作。是無厭倦所對治法。對治彼故安立無倦。無有方便善巧加行。是善知論所對治法。對治彼故立善知論。性不柔和。不於他心隨順而轉。是名善知一切世間所對治法。對治彼故安立善知一切世間。於修善法放逸懈怠。是名慚愧所對治法。對治彼故安立慚愧。於其長時種種猛利無間無斷生死大苦。深生怯弱。當知是名堅力持性所對治法。對治彼故所以安立堅力持性。於大師所猶豫疑惑。當知是名供養如來所對治法。對治彼故所以安立供養如來如是且說所治能治安立十法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂彼十種淨修地法能對治。彼所對治法故得安立。何等為十。謂一切種全未發心。全未受持菩薩學處。是名為信所對治法。對治彼故安立於信。於諸有情有損害心。是名為悲所對治法。對治彼故安立於悲。於諸有情。有瞋恚心。是名為慈所對治法。對治彼故安立於慈。於身命財有所顧戀。是名為捨所對治法。對治彼故安立於捨。於諸有情悕求報恩。見彼邪行貪著利養多有所作。是無厭倦所對治法。對治彼故安立無倦。無有方便善巧加行。是善知論所對治法。對治彼故立善知論。性不柔和。不於他心隨順而轉。是名善知一切世間所對治法。對治彼故安立善知一切世間。於修善法放逸懈怠。是名慚愧所對治法。對治彼故安立慚愧。於其長時種種猛利無間無斷生死大苦。深生怯弱。當知是名堅力持性所對治法。對治彼故所以安立堅力持性。於大師所猶豫疑惑。當知是名供養如來所對治法。對治彼故所以安立供養如來如是且說所治能治安立十法。

云何復名如是略義。謂此十法略顯二義。一者顯示意樂清淨。二者顯示加行清淨。當知前三顯示菩薩意樂清淨。其餘七種顯示菩薩加行清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何復名如是略義。謂此十法略顯二義。一者顯示意樂清淨。二者顯示加行清淨。當知前三顯示菩薩意樂清淨。其餘七種顯示菩薩加行清淨。

如是十法次第云何。謂諸菩薩於大菩提先深淨信。次於有苦諸有情類發起悲愍。起悲愍時如是誓願。我應拔濟一切有情令其安樂。而起慈心。起慈心已一切能捨於身命財。無所顧戀。無顧戀已即為彼義精勤加行無有厭倦。無厭倦已善知諸論。善知論已如世間轉。即如是知知世間已。若自煩惱率爾現行深生慚愧。生慚愧已不隨煩惱自在而行。便能獲得堅力持性。由正獲得堅力持性。於正加行能無退轉。無量善法運運增長。能於如來奉獻上妙正行供養財敬供養。是故最後供養如來。是名十法次第修證。當知如是十種善法。於一切地能淨修治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十法次第云何。謂諸菩薩於大菩提先深淨信。次於有苦諸有情類發起悲愍。起悲愍時如是誓願。我應拔濟一切有情令其安樂。而起慈心。起慈心已一切能捨於身命財。無所顧戀。無顧戀已即為彼義精勤加行無有厭倦。無厭倦已善知諸論。善知論已如世間轉。即如是知知世間已。若自煩惱率爾現行深生慚愧。生慚愧已不隨煩惱自在而行。便能獲得堅力持性。由正獲得堅力持性。於正加行能無退轉。無量善法運運增長。能於如來奉獻上妙正行供養財敬供養。是故最後供養如來。是名十法次第修證。當知如是十種善法。於一切地能淨修治。

本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處行品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處行品第四

菩薩始從勝解行地。乃至最後到究竟地。於此一切菩薩地中。當知略有四菩薩行。何等為四。一者波羅蜜多行。二者菩提分法行。三者神通行。四者成熟有情行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩始從勝解行地。乃至最後到究竟地。於此一切菩薩地中。當知略有四菩薩行。何等為四。一者波羅蜜多行。二者菩提分法行。三者神通行。四者成熟有情行。

前說六種波羅蜜多。及方便善巧波羅蜜多。願波羅蜜多。力波羅蜜多。智波羅蜜多。如是十種波羅蜜多。總名波羅蜜多行。如前所說十二行相方便善巧。當知說名方便善巧波羅蜜多。如前所說五種大願。當知名願波羅蜜多。所有十力加行清淨。當知名力波羅蜜多。於一切法如實安立清淨妙智。當知名智波羅蜜多。今於此中能取勝義。無分別轉清淨妙慧。當知名慧波羅蜜多。能取世俗有分別轉清淨妙智。當知名智波羅蜜多。如是名為二種差別。復有異門。謂無量智。當知說名方便善巧波羅蜜多。悕求後後智殊勝性。當知名願波羅蜜多。一切魔怨不壞道性。當知名力波羅蜜多。如實覺了所知境性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前說六種波羅蜜多。及方便善巧波羅蜜多。願波羅蜜多。力波羅蜜多。智波羅蜜多。如是十種波羅蜜多。總名波羅蜜多行。如前所說十二行相方便善巧。當知說名方便善巧波羅蜜多。如前所說五種大願。當知名願波羅蜜多。所有十力加行清淨。當知名力波羅蜜多。於一切法如實安立清淨妙智。當知名智波羅蜜多。今於此中能取勝義。無分別轉清淨妙慧。當知名慧波羅蜜多。能取世俗有分別轉清淨妙智。當知名智波羅蜜多。如是名為二種差別。復有異門。謂無量智。當知說名方便善巧波羅蜜多。悕求後後智殊勝性。當知名願波羅蜜多。一切魔怨不壞道性。當知名力波羅蜜多。如實覺了所知境性。

當知名智波羅蜜多。四念住等所有一切三十七種菩提分法。四種尋思四如實智。皆如前說。總名菩薩菩提分法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知名智波羅蜜多。四念住等所有一切三十七種菩提分法。四種尋思四如實智。皆如前說。總名菩薩菩提分法行。

如前所說威力品中菩薩所有六種神通。是名神通行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前所說威力品中菩薩所有六種神通。是名神通行。

如前所說二種無量。一所調伏界無量。二調伏方便界無量。及成熟品中所說。一切成熟有情。總名菩薩成熟有情行。如是四種菩薩妙行。當知普攝一切菩薩所行善行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前所說二種無量。一所調伏界無量。二調伏方便界無量。及成熟品中所說。一切成熟有情。總名菩薩成熟有情行。如是四種菩薩妙行。當知普攝一切菩薩所行善行。

應知此中施等十法。經三大劫阿僧企耶。長時修習乃圓證。故自性清淨體殊勝。故過餘一切世間聲聞獨覺善根。攝受最勝菩提果。故如是十法最極長時乃能圓證。自性最極清淨殊勝。能得最極菩提妙果。是故說名波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知此中施等十法。經三大劫阿僧企耶。長時修習乃圓證。故自性清淨體殊勝。故過餘一切世間聲聞獨覺善根。攝受最勝菩提果。故如是十法最極長時乃能圓證。自性最極清淨殊勝。能得最極菩提妙果。是故說名波羅蜜多。

應知如是波羅蜜多。由三因緣次第建立。何等為三。一由對治故。二由生起故。三由異熟果故。云何如是波羅蜜多由對治故次第建立。謂慳惡行。於諸有情怨恨逼惱懈怠散亂闇鈍愚癡。如是六法能障菩提。施等六法能為對治。如其所應建立六種波羅蜜多。當知所餘波羅蜜多即此所攝。如是名為由對治故次第建立。云何如是波羅蜜多由生起故次第建立。謂諸菩薩先於財位無所顧戀。棄家諸欲受淨尸羅。敬重戒故能忍他惱不惱於他。受持淨戒修習忍已。戒淨無動無間無斷。於諸善品勤修加行。如是修習勤精進故離諸放逸。能觸妙善心一境性。心得定故如實了知。觀見一切所知境界。當知是名由生起故次第建立。云何如是波羅蜜多由異熟果次第建立。謂諸菩薩於現法中精勤修學施等善法。由是因緣於當來世。獲得種種外妙珍財無不圓滿。當知是施波羅蜜多因力所作。獲得內五自體圓滿。是餘戒等波羅蜜多因力所作。云何內五自體圓滿。謂善趣攝若天若人。於餘有情壽等殊勝。當知是名第一圓滿。若有俱生。於善加行常無厭倦。堪忍他惱不樂惱他。當知是名第二圓滿。若有俱生。普於一切所作事業堅固勇猛。當知是名第三圓滿。若有俱生。性薄塵穢於其自心能自在轉。心有堪能於一切義速證通慧。當知是名第四圓滿。若有俱生。於一切義其慧廣大聰敏捷利。當知是名第五圓滿。應知是名由異熟果如是六種波羅蜜多次第建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知如是波羅蜜多。由三因緣次第建立。何等為三。一由對治故。二由生起故。三由異熟果故。云何如是波羅蜜多由對治故次第建立。謂慳惡行。於諸有情怨恨逼惱懈怠散亂闇鈍愚癡。如是六法能障菩提。施等六法能為對治。如其所應建立六種波羅蜜多。當知所餘波羅蜜多即此所攝。如是名為由對治故次第建立。云何如是波羅蜜多由生起故次第建立。謂諸菩薩先於財位無所顧戀。棄家諸欲受淨尸羅。敬重戒故能忍他惱不惱於他。受持淨戒修習忍已。戒淨無動無間無斷。於諸善品勤修加行。如是修習勤精進故離諸放逸。能觸妙善心一境性。心得定故如實了知。觀見一切所知境界。當知是名由生起故次第建立。云何如是波羅蜜多由異熟果次第建立。謂諸菩薩於現法中精勤修學施等善法。由是因緣於當來世。獲得種種外妙珍財無不圓滿。當知是施波羅蜜多因力所作。獲得內五自體圓滿。是餘戒等波羅蜜多因力所作。云何內五自體圓滿。謂善趣攝若天若人。於餘有情壽等殊勝。當知是名第一圓滿。若有俱生。於善加行常無厭倦。堪忍他惱不樂惱他。當知是名第二圓滿。若有俱生。普於一切所作事業堅固勇猛。當知是名第三圓滿。若有俱生。性薄塵穢於其自心能自在轉。心有堪能於一切義速證通慧。當知是名第四圓滿。若有俱生。於一切義其慧廣大聰敏捷利。當知是名第五圓滿。應知是名由異熟果如是六種波羅蜜多次第建立。

由前四種波羅蜜多資糧自性眷屬守護。當知圓滿修諸菩薩增上戒學。由其靜慮波羅蜜多。當知圓滿修諸菩薩增上心學。由其般若波羅蜜多。當知圓滿修諸菩薩增上慧學。過此三上更無菩薩學道可得。是故此三普攝一切菩薩學道。由此建立波羅蜜多。唯有六種。除此無有若過若增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由前四種波羅蜜多資糧自性眷屬守護。當知圓滿修諸菩薩增上戒學。由其靜慮波羅蜜多。當知圓滿修諸菩薩增上心學。由其般若波羅蜜多。當知圓滿修諸菩薩增上慧學。過此三上更無菩薩學道可得。是故此三普攝一切菩薩學道。由此建立波羅蜜多。唯有六種。除此無有若過若增。

又諸菩薩略有四種所應作事。由是普攝一切所作。何等為四。一者為證菩提修諸善行。二者由此為先達真實義。三者圓證威力。四者成熟有情。如是四種菩薩所作。當知是先所說四行。如其次第所為所立。是故過此更不建立有諸餘行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸菩薩略有四種所應作事。由是普攝一切所作。何等為四。一者為證菩提修諸善行。二者由此為先達真實義。三者圓證威力。四者成熟有情。如是四種菩薩所作。當知是先所說四行。如其次第所為所立。是故過此更不建立有諸餘行。

本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處建立品第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處建立品第五之一

依如來住。及依如來到究竟地。諸佛世尊有百四十不共佛法。謂諸如來三十二大丈夫相。八十隨好。四一切種清淨。十力。四無所畏。三念住。三不護。大悲無忘失法。永害習氣。及一切種妙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依如來住。及依如來到究竟地。諸佛世尊有百四十不共佛法。謂諸如來三十二大丈夫相。八十隨好。四一切種清淨。十力。四無所畏。三念住。三不護。大悲無忘失法。永害習氣。及一切種妙智。

云何如來三十二種大丈夫相。一者具大丈夫足善安住等案地相。是大丈夫大丈夫相。二者於雙足下現千輻輪。轂輞眾相無不圓滿。三者具大丈夫纖長指相。四者足跟趺長。五者手足細軟。六者手足網縵。七者立手摩膝。八者瑿泥耶踹。九者身不僂曲。十者勢峯藏密。十一者身相圓滿如諾瞿陀。十二者常光一尋。十三者身毛上靡。十四者身諸毛孔一一毛生。如紺青色螺文右旋。十五者身皮金色。十六者身皮細滑塵垢不著。十七者於其身上兩手兩足兩肩及項七處皆滿。十八者其身上半如師子王。十九者肩善圓滿。二十者髆間充實。二十一者身分洪直。二十二者具四十齒皆悉齊平。二十三者其齒無隙。二十四者其齒鮮白。二十五者頷如師子。二十六者其舌廣薄。若從口出普覆面輪及髮邊際。二十七者於諸味中得最上味。二十八者得大梵音。言詞哀雅能悅眾意。譬若羯羅頻迦之音。其聲雷震猶如天鼓。二十九者其目紺青。三十者睫如牛王。三十一者其頂上現烏瑟膩沙。三十二者眉間毫相其色光白螺文右旋。是大丈夫大丈夫相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來三十二種大丈夫相。一者具大丈夫足善安住等案地相。是大丈夫大丈夫相。二者於雙足下現千輻輪。轂輞眾相無不圓滿。三者具大丈夫纖長指相。四者足跟趺長。五者手足細軟。六者手足網縵。七者立手摩膝。八者瑿泥耶踹。九者身不僂曲。十者勢峯藏密。十一者身相圓滿如諾瞿陀。十二者常光一尋。十三者身毛上靡。十四者身諸毛孔一一毛生。如紺青色螺文右旋。十五者身皮金色。十六者身皮細滑塵垢不著。十七者於其身上兩手兩足兩肩及項七處皆滿。十八者其身上半如師子王。十九者肩善圓滿。二十者髆間充實。二十一者身分洪直。二十二者具四十齒皆悉齊平。二十三者其齒無隙。二十四者其齒鮮白。二十五者頷如師子。二十六者其舌廣薄。若從口出普覆面輪及髮邊際。二十七者於諸味中得最上味。二十八者得大梵音。言詞哀雅能悅眾意。譬若羯羅頻迦之音。其聲雷震猶如天鼓。二十九者其目紺青。三十者睫如牛王。三十一者其頂上現烏瑟膩沙。三十二者眉間毫相其色光白螺文右旋。是大丈夫大丈夫相。

云何如來八十隨好。謂兩手足具二十指及以節爪。並皆殊妙。是即名為二十隨好。兩手兩足表裏八處。手四足四並皆殊妙。是即名為八種隨好。兩踝膝股六處殊妙。是即名為六種隨好。兩臂肘腕六處殊妙。是即名為六種隨好。腰縫殊妙各一隨好。兩核殊妙為二隨好。陰藏殊妙為一隨好。兩臀殊妙為二隨好。臗臚臍三並皆殊妙各一隨好。兩脇腋乳並皆殊妙為六隨好。腹胸項脊各一隨好。如是所說。除頸已上。於下身分六十隨好。上下齒鬘並皆殊妙為二隨好。𮯓腭殊妙為一隨好。兩脣眷屬並皆殊妙為二隨好。頤善圓滿為一隨好。兩頰圓滿善安其所為二隨好。兩目眷屬並皆殊妙為二隨好。兩眉殊妙為二隨好。其鼻二孔並皆殊妙為二隨好。其額殊妙為一隨好。角鬢兩耳並皆殊妙為四隨好。頭髮殊妙為一隨好。如是所說。從頸已上二十隨好。前有六十後有二十。總合說為八十隨好。如是諸相及諸隨好。若諸菩薩始入淨勝意樂地時已得異熟。從此已上諸相隨好展轉獲得殊勝清淨。當知乃至坐菩提座。方乃證得其餘所有四一切種妙清淨等不共佛法。善淨圓滿。若下劣者先菩薩時亦已成就。始從清淨勝意樂地。一切所有菩提資糧無有差別。能感一切相及隨好。又此一切菩提資糧略有二種。謂去菩提若遠若近。此中遠者。謂未獲得諸相隨好異熟果時。所言近者。謂初獲得諸相隨好異熟果時。或從此上展轉獲得殊勝清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來八十隨好。謂兩手足具二十指及以節爪。並皆殊妙。是即名為二十隨好。兩手兩足表裏八處。手四足四並皆殊妙。是即名為八種隨好。兩踝膝股六處殊妙。是即名為六種隨好。兩臂肘腕六處殊妙。是即名為六種隨好。腰縫殊妙各一隨好。兩核殊妙為二隨好。陰藏殊妙為一隨好。兩臀殊妙為二隨好。臗臚臍三並皆殊妙各一隨好。兩脇腋乳並皆殊妙為六隨好。腹胸項脊各一隨好。如是所說。除頸已上。於下身分六十隨好。上下齒鬘並皆殊妙為二隨好。𮯓腭殊妙為一隨好。兩脣眷屬並皆殊妙為二隨好。頤善圓滿為一隨好。兩頰圓滿善安其所為二隨好。兩目眷屬並皆殊妙為二隨好。兩眉殊妙為二隨好。其鼻二孔並皆殊妙為二隨好。其額殊妙為一隨好。角鬢兩耳並皆殊妙為四隨好。頭髮殊妙為一隨好。如是所說。從頸已上二十隨好。前有六十後有二十。總合說為八十隨好。如是諸相及諸隨好。若諸菩薩始入淨勝意樂地時已得異熟。從此已上諸相隨好展轉獲得殊勝清淨。當知乃至坐菩提座。方乃證得其餘所有四一切種妙清淨等不共佛法。善淨圓滿。若下劣者先菩薩時亦已成就。始從清淨勝意樂地。一切所有菩提資糧無有差別。能感一切相及隨好。又此一切菩提資糧略有二種。謂去菩提若遠若近。此中遠者。謂未獲得諸相隨好異熟果時。所言近者。謂初獲得諸相隨好異熟果時。或從此上展轉獲得殊勝清淨。

又薄伽梵由所化力。為眾宣說造種種業感得如是相隨好果。何以故。所化有情於其種種惡業現行深生憙樂。如是種種現行惡業是所對治。感相隨好種種善業是能對治。彼聞如是種種殊勝大果勝利。便於如是大果勝利深生愛樂。由是因緣當離諸惡。當修諸善。是故為說廣如諸相素呾纜說。謂諸菩薩於戒禁忍及惠捨中善安住故。感得足下善安住相。於其父母種種供養。於諸有情諸苦惱事種種救護。由往來等動轉業故。感得足下千輻輪相。於他有情遠離損害及不與取。於諸尊長先語省問。恭敬禮拜合掌起迎修和敬業。於他有情深心所喜所愛財位不令乏短。及能摧伏自憍慢故。感大丈夫纖長指相。即上所說感三相業。總能感得足跟趺長。是前三相所依止故。由四攝事攝諸尊長。是故感得手足網縵。奉施尊長塗身按摩沐浴衣服。是故感得手足細軟。修諸善法不生喜足。令諸善法展轉增長。是故感得立手摩膝。自於正法如實攝受令得究竟。廣為他說及正為他善作給使。是故感得瑿泥耶𨄔。於其正法漸次等顯。續索轉故。於身語意種種惡業皆能止息。於疾病者卑屈瞻侍給施良藥。病力羸頓能正策舉。飲食知量於諸欲中曾不低下。是故感得身不僂曲。於被他擯無依有情。以法以正慈悲攝受。修習慚愧施他衣服。是故感得勢峯藏密。於身語意能自防禁。於自攝受及諸飲食皆善知量。施病醫藥於不平等事業攝受。及不平等所受用中皆不隨轉。於界互違能令隨順。是故感得身相圓滿如諾瞿陀由業感得立手摩膝。即能感得身毛上分。自善觀察親近明智能思微義。尊所居處能淨修治敷舉沐浴。唯一住故依一支故入微義故。草葉等穢能蠲除故。又能除去客塵垢故。感身毛孔一一毛生如紺青色螺文右旋。能施悅意發喜飲食騎乘衣服莊嚴具等資身什物。離諸忿恚。是故感得身皮金色常光一尋。由此業感身諸毛孔一一毛生。當知即此復能感得身皮細滑塵垢不著。以其廣多上妙清淨肴饌飲食。惠施大眾皆令充足。由此感得於其身上七處皆滿。於諸有情隨所生起。如法所作能為上首而作助伴。離於我慢無諸獷悷。能為有情遮止無利安立有利。由此感得其身上半如師子王。於一切事稟性勇決如師子故。即由此業當知復感肩善圓滿髆間充實。由此業感纖長指相。復即感得身分洪直。遠離一切破壞親友離間語言。若諸有情已乖離者能令和合。由此感得具四十齒皆悉齊平其齒無隙。修欲界慈思惟法義。由此感得其齒鮮白。若諸有情有所悕冀。隨其所樂正捨珍財。由此感得頷如師子。視諸有情猶如己子。愛念救護淨信哀愍。給施醫藥澄淨無穢。由此感得於諸味中得最上味。施法味 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又薄伽梵由所化力。為眾宣說造種種業感得如是相隨好果。何以故。所化有情於其種種惡業現行深生憙樂。如是種種現行惡業是所對治。感相隨好種種善業是能對治。彼聞如是種種殊勝大果勝利。便於如是大果勝利深生愛樂。由是因緣當離諸惡。當修諸善。是故為說廣如諸相素呾纜說。謂諸菩薩於戒禁忍及惠捨中善安住故。感得足下善安住相。於其父母種種供養。於諸有情諸苦惱事種種救護。由往來等動轉業故。感得足下千輻輪相。於他有情遠離損害及不與取。於諸尊長先語省問。恭敬禮拜合掌起迎修和敬業。於他有情深心所喜所愛財位不令乏短。及能摧伏自憍慢故。感大丈夫纖長指相。即上所說感三相業。總能感得足跟趺長。是前三相所依止故。由四攝事攝諸尊長。是故感得手足網縵。奉施尊長塗身按摩沐浴衣服。是故感得手足細軟。修諸善法不生喜足。令諸善法展轉增長。是故感得立手摩膝。自於正法如實攝受令得究竟。廣為他說及正為他善作給使。是故感得瑿泥耶𨄔。於其正法漸次等顯。續索轉故。於身語意種種惡業皆能止息。於疾病者卑屈瞻侍給施良藥。病力羸頓能正策舉。飲食知量於諸欲中曾不低下。是故感得身不僂曲。於被他擯無依有情。以法以正慈悲攝受。修習慚愧施他衣服。是故感得勢峯藏密。於身語意能自防禁。於自攝受及諸飲食皆善知量。施病醫藥於不平等事業攝受。及不平等所受用中皆不隨轉。於界互違能令隨順。是故感得身相圓滿如諾瞿陀由業感得立手摩膝。即能感得身毛上分。自善觀察親近明智能思微義。尊所居處能淨修治敷舉沐浴。唯一住故依一支故入微義故。草葉等穢能蠲除故。又能除去客塵垢故。感身毛孔一一毛生如紺青色螺文右旋。能施悅意發喜飲食騎乘衣服莊嚴具等資身什物。離諸忿恚。是故感得身皮金色常光一尋。由此業感身諸毛孔一一毛生。當知即此復能感得身皮細滑塵垢不著。以其廣多上妙清淨肴饌飲食。惠施大眾皆令充足。由此感得於其身上七處皆滿。於諸有情隨所生起。如法所作能為上首而作助伴。離於我慢無諸獷悷。能為有情遮止無利安立有利。由此感得其身上半如師子王。於一切事稟性勇決如師子故。即由此業當知復感肩善圓滿髆間充實。由此業感纖長指相。復即感得身分洪直。遠離一切破壞親友離間語言。若諸有情已乖離者能令和合。由此感得具四十齒皆悉齊平其齒無隙。修欲界慈思惟法義。由此感得其齒鮮白。若諸有情有所悕冀。隨其所樂正捨珍財。由此感得頷如師子。視諸有情猶如己子。愛念救護淨信哀愍。給施醫藥澄淨無穢。由此感得於諸味中得最上味。施法味

故甞法味故。能淨修治變壞味故。於離殺等五種學處能自受護。亦勸他受修悲心故。於大法受能正行故。由此感得其頂上現烏瑟膩沙其舌廣薄普覆面輪。常修諦語愛語時語及以法語。由是因緣得大梵音言詞哀雅能悅眾意譬若羯羅頻迦之音其聲雷震猶如天鼓。普於世間恒常修習慈心悲哀如父如母。由此感得其目紺青睫如牛王。於有德者如實讚歎稱揚其美。由此感得眉間毫相其色光白螺文右旋。如是一切三十二種大丈夫相無有差別。當知皆用淨戒為因而能感得。何以故。若諸菩薩毀犯淨戒。尚不能得下賤人身。何況能感大丈夫相。當知此中其頂上現烏瑟膩沙。及以如來無見頂相。合立一種大丈夫相。離此更無別可得故。如是且說能感相似三十二相種種業因。廣建立已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故甞法味故。能淨修治變壞味故。於離殺等五種學處能自受護。亦勸他受修悲心故。於大法受能正行故。由此感得其頂上現烏瑟膩沙其舌廣薄普覆面輪。常修諦語愛語時語及以法語。由是因緣得大梵音言詞哀雅能悅眾意譬若羯羅頻迦之音其聲雷震猶如天鼓。普於世間恒常修習慈心悲哀如父如母。由此感得其目紺青睫如牛王。於有德者如實讚歎稱揚其美。由此感得眉間毫相其色光白螺文右旋。如是一切三十二種大丈夫相無有差別。當知皆用淨戒為因而能感得。何以故。若諸菩薩毀犯淨戒。尚不能得下賤人身。何況能感大丈夫相。當知此中其頂上現烏瑟膩沙。及以如來無見頂相。合立一種大丈夫相。離此更無別可得故。如是且說能感相似三十二相種種業因。廣建立已。

復次略說在家出家二分菩薩所有四種善修事業。當知能感一切相好。謂於此中決定修作。能感足下善安住相委悉修作。能感足下千輻輪相。立手摩膝。手足網縵。身皮細滑。於其身上七處皆滿。肩善圓滿膊間充實。身分洪直。其舌廣薄。恒常修作感纖長指。足跟趺長。身不僂曲。其身圓滿如諾瞿陀。其齒無隙。無罪修作。能感餘相。當知此中於諸有情無損加行。由此能感手足細軟身皮細滑。於諸善中次第加行。應時加行。由此感得瑿泥耶𨄔。深生歡喜極光淨心現行諸善。由此感得常光一尋身皮金色其齒鮮白眉間白毫。不依稱譽聲頌修善覆藏己德。由此能感勢峯藏密。所修善根迴向菩提。由此感得身毛上靡具四十齒皆悉齊平於諸味中得最上味其頂上現烏瑟膩沙。修善無厭無劣加行。由此感得其身上分如師子王頷如師子。於諸有情以利益心平等瞻視。得齒齊平目紺青色睫如牛王。於下劣善不生喜足起勝加行由此因緣得大梵音言詞哀雅能悅眾意。譬若羯羅頻迦之音其聲雷震猶如天鼓。如是四種善修事業。能得菩薩三十二種大丈夫相殊勝清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次略說在家出家二分菩薩所有四種善修事業。當知能感一切相好。謂於此中決定修作。能感足下善安住相委悉修作。能感足下千輻輪相。立手摩膝。手足網縵。身皮細滑。於其身上七處皆滿。肩善圓滿膊間充實。身分洪直。其舌廣薄。恒常修作感纖長指。足跟趺長。身不僂曲。其身圓滿如諾瞿陀。其齒無隙。無罪修作。能感餘相。當知此中於諸有情無損加行。由此能感手足細軟身皮細滑。於諸善中次第加行。應時加行。由此感得瑿泥耶𨄔。深生歡喜極光淨心現行諸善。由此感得常光一尋身皮金色其齒鮮白眉間白毫。不依稱譽聲頌修善覆藏己德。由此能感勢峯藏密。所修善根迴向菩提。由此感得身毛上靡具四十齒皆悉齊平於諸味中得最上味其頂上現烏瑟膩沙。修善無厭無劣加行。由此感得其身上分如師子王頷如師子。於諸有情以利益心平等瞻視。得齒齊平目紺青色睫如牛王。於下劣善不生喜足起勝加行由此因緣得大梵音言詞哀雅能悅眾意。譬若羯羅頻迦之音其聲雷震猶如天鼓。如是四種善修事業。能得菩薩三十二種大丈夫相殊勝清淨。

當知如是三十二種大丈夫相八十隨好。菩薩若在種性地中。唯有種子依身而住。菩薩若在勝解行地。始能修彼能得方便。菩薩若在清淨增上意樂地中。乃名為得。菩薩若在諸餘上地。如是相好轉勝清淨。若在如來到究竟地。當知相好善淨無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知如是三十二種大丈夫相八十隨好。菩薩若在種性地中。唯有種子依身而住。菩薩若在勝解行地。始能修彼能得方便。菩薩若在清淨增上意樂地中。乃名為得。菩薩若在諸餘上地。如是相好轉勝清淨。若在如來到究竟地。當知相好善淨無上。

如是諸相是有色故劣中勝品。諸有情類易了知故。雖有一切不共佛法皆得名為大丈夫相。唯立此為大丈夫相。又即如是三十二種大丈夫相。由所依性能任持故。由極殊妙令端嚴故。說名隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸相是有色故劣中勝品。諸有情類易了知故。雖有一切不共佛法皆得名為大丈夫相。唯立此為大丈夫相。又即如是三十二種大丈夫相。由所依性能任持故。由極殊妙令端嚴故。說名隨好。

又於此中以要言之。一切有情福聚量等。爾所福聚能感如來一毛孔處。乃至一切所有毛孔隨入福聚。爾所福聚能感如來一種隨好。乃至一切所有隨好隨入福聚增至百倍。爾所福聚能感如來相中一相。乃至一切所有諸相隨入福聚。除白毫相烏瑟膩沙。增至千倍。爾所福聚能感如來眉間白毫。乃至白毫隨入福聚。增至百千倍。爾所福聚能感如來其頂上現烏瑟膩沙無見頂相。乃至白毫隨入福聚。增至俱胝百千倍數。爾所福聚能感如來諸相隨好所不攝餘大法螺相。由此法螺隨如來欲發大音聲。普能遍告無邊無際諸世界中所化有情。如是無量福德資糧修證圓滿。能感如來不可思議無上無等遍一切種最極圓滿所攝自體。又此能感諸相隨好無量善業。當知略由三因緣故說名無量。謂經於三無數大劫。無間修習乃圓證。故名時無量。於諸有情無量利益安樂意樂增上緣力所集成故。名為妙善意樂無量。無量善業差別品類所集成故。名品無量。故言無量福德資糧修習圓證能起如來諸相隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於此中以要言之。一切有情福聚量等。爾所福聚能感如來一毛孔處。乃至一切所有毛孔隨入福聚。爾所福聚能感如來一種隨好。乃至一切所有隨好隨入福聚增至百倍。爾所福聚能感如來相中一相。乃至一切所有諸相隨入福聚。除白毫相烏瑟膩沙。增至千倍。爾所福聚能感如來眉間白毫。乃至白毫隨入福聚。增至百千倍。爾所福聚能感如來其頂上現烏瑟膩沙無見頂相。乃至白毫隨入福聚。增至俱胝百千倍數。爾所福聚能感如來諸相隨好所不攝餘大法螺相。由此法螺隨如來欲發大音聲。普能遍告無邊無際諸世界中所化有情。如是無量福德資糧修證圓滿。能感如來不可思議無上無等遍一切種最極圓滿所攝自體。又此能感諸相隨好無量善業。當知略由三因緣故說名無量。謂經於三無數大劫。無間修習乃圓證。故名時無量。於諸有情無量利益安樂意樂增上緣力所集成故。名為妙善意樂無量。無量善業差別品類所集成故。名品無量。故言無量福德資糧修習圓證能起如來諸相隨好。

云何如來四一切種清淨。一者一切種所依清淨。二者一切種所緣清淨。三者一切種心清淨。四者一切種智清淨。云何一切種所依清淨。謂一切煩惱品麁重并諸習氣。於自所依無餘永滅。又於自體如自所欲。取住捨中自在而轉。是名一切種所依清淨。云何一切種所緣清淨。謂於種種若化若變若所顯現一切所緣皆自在轉。是名一切種所緣清淨。云何一切種心清淨。謂如前說一切心麁重永滅離故。又於心中一切種善根皆積集故。是名一切種心清淨。云何一切種智清淨。謂如前說一切無明品麁重永滅離故。又遍一切所知境中。智無障礙智自在轉。是名一切種智清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來四一切種清淨。一者一切種所依清淨。二者一切種所緣清淨。三者一切種心清淨。四者一切種智清淨。云何一切種所依清淨。謂一切煩惱品麁重并諸習氣。於自所依無餘永滅。又於自體如自所欲。取住捨中自在而轉。是名一切種所依清淨。云何一切種所緣清淨。謂於種種若化若變若所顯現一切所緣皆自在轉。是名一切種所緣清淨。云何一切種心清淨。謂如前說一切心麁重永滅離故。又於心中一切種善根皆積集故。是名一切種心清淨。云何一切種智清淨。謂如前說一切無明品麁重永滅離故。又遍一切所知境中。智無障礙智自在轉。是名一切種智清淨。

云何如來十力。一者處非處智力。二者自業智力。三者靜慮解脫等持等至智力。四者根勝劣智力。五者種種勝解智力。六者種種界智力。七者遍趣行智力。八者宿住隨念智力。九者死生智力。十者漏盡智力。如是十種如來智力。當知廣如十力經說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來十力。一者處非處智力。二者自業智力。三者靜慮解脫等持等至智力。四者根勝劣智力。五者種種勝解智力。六者種種界智力。七者遍趣行智力。八者宿住隨念智力。九者死生智力。十者漏盡智力。如是十種如來智力。當知廣如十力經說。

當知此中諸有所言所說所宣。一切如實皆無虛妄故名如來。淨不淨果非不平等。如實轉因。是名為處。亦名建立。亦名為依亦名為起。淨不淨果不平等因。與上相違是名非處。遠離一切增上慢智說名如實。若一切智若無滯智若清淨智。當知說名遠離一切增上慢智。如是一切智等諸句。當知如前最極無上菩提品說。數之次第最居其首故名第一。以無上故。與一切種饒益一切有情功能具相應。故畢竟勝伏一切魔怨大威力故說名為力。攝受如實圓證因故。如其所欲皆能現行自在轉。故說名成就最上涅槃。以無上故說名為大。八支聖道所證得故。遠離一切災患畏故。名仙尊位。能自了知自所證故。說名自知。既自證已由哀愍心廣為有情等開示。故名轉梵輪。何以故。謂諸如來有是增語。說名為梵名為寂靜。亦名清涼。最初能轉。從此已後餘復為餘。如是展轉梵所推運。周旋一切有情眾中故名梵輪。自顯墮在最上施設無上大師圓滿攝故。能說彼道對治一切餘邪道故。於道怨敵異論現前無怯弱故。為欲勝伏一切他論。宣揚廣大無上論故。名大眾中正師子吼。以要言之。當知此中顯發辯了施設開示自利行滿利他行滿自利利他圓滿不共。復有異門此中略義。謂所應得得勝方便。此勝方便一切眾會隨所樂欲。或天或人一切皆從我所。獲得此勝方便。如病除愈。當知此顯自知已得大安隱處。如彼疾病除愈方便。當知此顯轉於梵輪。如遮一切邪醫。自稱顯已。決定能愈眾疾。當知此顯於大眾中正師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知此中諸有所言所說所宣。一切如實皆無虛妄故名如來。淨不淨果非不平等。如實轉因。是名為處。亦名建立。亦名為依亦名為起。淨不淨果不平等因。與上相違是名非處。遠離一切增上慢智說名如實。若一切智若無滯智若清淨智。當知說名遠離一切增上慢智。如是一切智等諸句。當知如前最極無上菩提品說。數之次第最居其首故名第一。以無上故。與一切種饒益一切有情功能具相應。故畢竟勝伏一切魔怨大威力故說名為力。攝受如實圓證因故。如其所欲皆能現行自在轉。故說名成就最上涅槃。以無上故說名為大。八支聖道所證得故。遠離一切災患畏故。名仙尊位。能自了知自所證故。說名自知。既自證已由哀愍心廣為有情等開示。故名轉梵輪。何以故。謂諸如來有是增語。說名為梵名為寂靜。亦名清涼。最初能轉。從此已後餘復為餘。如是展轉梵所推運。周旋一切有情眾中故名梵輪。自顯墮在最上施設無上大師圓滿攝故。能說彼道對治一切餘邪道故。於道怨敵異論現前無怯弱故。為欲勝伏一切他論。宣揚廣大無上論故。名大眾中正師子吼。以要言之。當知此中顯發辯了施設開示自利行滿利他行滿自利利他圓滿不共。復有異門此中略義。謂所應得得勝方便。此勝方便一切眾會隨所樂欲。或天或人一切皆從我所。獲得此勝方便。如病除愈。當知此顯自知已得大安隱處。如彼疾病除愈方便。當知此顯轉於梵輪。如遮一切邪醫。自稱顯已。決定能愈眾疾。當知此顯於大眾中正師子吼。

若有諸業已作已增已滅名為過去。若有諸業非是已作已增已滅。亦非正作而是當作名為未來。若有諸業非是已作已增已滅而是正作正造正為名為現在。如是諸業品類差別復有三種。所謂身業語業意業。法受分別復有四種。如前廣說。謂有法受得現世樂後苦異熟。乃至廣說。又此諸業現法當來有益無益加行差別。如應當知。若所造業依此方所是名為處。若所造業以有情數非有情數為所依事。是名為事。若所造業以不善根或以善根為因緣起。是名為因。若所造業感愛非愛過失功德相應諸果。是名異熟。如是略說一切時分。一切品類。一切分位加行差別。一切方所。一切依處。一切因緣。一切過患。及與功德。於此一切種類差別。皆如實知。是名如來自業智力。除此無有若過若增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸業已作已增已滅名為過去。若有諸業非是已作已增已滅。亦非正作而是當作名為未來。若有諸業非是已作已增已滅而是正作正造正為名為現在。如是諸業品類差別復有三種。所謂身業語業意業。法受分別復有四種。如前廣說。謂有法受得現世樂後苦異熟。乃至廣說。又此諸業現法當來有益無益加行差別。如應當知。若所造業依此方所是名為處。若所造業以有情數非有情數為所依事。是名為事。若所造業以不善根或以善根為因緣起。是名為因。若所造業感愛非愛過失功德相應諸果。是名異熟。如是略說一切時分。一切品類。一切分位加行差別。一切方所。一切依處。一切因緣。一切過患。及與功德。於此一切種類差別。皆如實知。是名如來自業智力。除此無有若過若增。

有四靜慮有八解脫。即由如是靜慮解脫。心有堪能心得自在。隨所樂事皆能成辦。若隨彼彼色類差別三摩地相而入定時。當知說名等持等至。如說世尊隨此色類三摩地相而入定時。如其定心大光普照一切梵世妙音說法。但聞其聲都無所見。乃至廣說。如是如來隨欲顯示彼彼事義。或共世間不共世間。隨此色類三摩地相而入定時。速疾能辦。當知此中即由靜慮解脫勢力。心得自在。心自在故依止於心。隨所樂事一切成辦。齊此名為修靜慮者一切所作。除此無有若過若增。如來於此靜慮所作一切種類。皆如實知。是故唯說靜慮解脫等持等至。又若略說此靜慮等有二雜染。一者為得所未得中障礙雜染。謂無方便善巧加行。及以諸蓋隨一現行。二者已得所應得中自地雜染。謂煩惱纏及以隨眠。如是清淨復有四種。與上相違應知其相。又即如是諸靜慮等種種引發假立名字。隨其色類如應安立。是名建立。又即如是諸靜慮等具證得已。後更勝進修習圓滿。得隨所欲得無艱難得無梗澁。是名清淨。如來於此如其未得如其已得。於所得中若劣若勝。若彼假名若彼所有增進邊際。如是一切皆如實知。故說如來普於一切靜慮解脫等持等至。得無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四靜慮有八解脫。即由如是靜慮解脫。心有堪能心得自在。隨所樂事皆能成辦。若隨彼彼色類差別三摩地相而入定時。當知說名等持等至。如說世尊隨此色類三摩地相而入定時。如其定心大光普照一切梵世妙音說法。但聞其聲都無所見。乃至廣說。如是如來隨欲顯示彼彼事義。或共世間不共世間。隨此色類三摩地相而入定時。速疾能辦。當知此中即由靜慮解脫勢力。心得自在。心自在故依止於心。隨所樂事一切成辦。齊此名為修靜慮者一切所作。除此無有若過若增。如來於此靜慮所作一切種類。皆如實知。是故唯說靜慮解脫等持等至。又若略說此靜慮等有二雜染。一者為得所未得中障礙雜染。謂無方便善巧加行。及以諸蓋隨一現行。二者已得所應得中自地雜染。謂煩惱纏及以隨眠。如是清淨復有四種。與上相違應知其相。又即如是諸靜慮等種種引發假立名字。隨其色類如應安立。是名建立。又即如是諸靜慮等具證得已。後更勝進修習圓滿。得隨所欲得無艱難得無梗澁。是名清淨。如來於此如其未得如其已得。於所得中若劣若勝。若彼假名若彼所有增進邊際。如是一切皆如實知。故說如來普於一切靜慮解脫等持等至。得無上智。

如所成熟修證圓滿。信等五根成軟中上。當知是名諸根勝劣。若從他信以為其先。或觀諸法以為其先。成軟中上愛樂印解。當知是名種種勝解。若廣建立種種種性。或諸聲聞所有種性。或諸獨覺所有種性。或諸如來所有種姓。或有種種不定種性。或貪等行差別道理。乃至有情八十千行。當知此中名種種界。若即如是諸趣入門隨順正行。如貪行者修不淨觀。如聲聞地已廣宣說。當知此等名遍趣行。復有異門。謂趣一切五趣之行。當知此等名遍趣行。復有異門。謂依種種黨類差別。更互相違各各異見。異欲諍論互相違背。諸外道類即諸沙門或婆羅門所有諸行。或餘一切品類差別。此世他世無罪趣行。當知此等名遍趣行。如迦羅摩經等廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所成熟修證圓滿。信等五根成軟中上。當知是名諸根勝劣。若從他信以為其先。或觀諸法以為其先。成軟中上愛樂印解。當知是名種種勝解。若廣建立種種種性。或諸聲聞所有種性。或諸獨覺所有種性。或諸如來所有種姓。或有種種不定種性。或貪等行差別道理。乃至有情八十千行。當知此中名種種界。若即如是諸趣入門隨順正行。如貪行者修不淨觀。如聲聞地已廣宣說。當知此等名遍趣行。復有異門。謂趣一切五趣之行。當知此等名遍趣行。復有異門。謂依種種黨類差別。更互相違各各異見。異欲諍論互相違背。諸外道類即諸沙門或婆羅門所有諸行。或餘一切品類差別。此世他世無罪趣行。當知此等名遍趣行。如迦羅摩經等廣說。

若於種種有情眾中。謂於東方南西北方。種種名字假設安立品類差別。隨先過去所有自體。八言說句差別類中。隨念六種略所行行。有無量種宿住隨念。何等名為八言說句。謂如是名如是生類。如是種性如是飲食。如是領受苦樂差別。如是長壽如是久住。如是所有壽量邊際。何等名為隨言說句。六種略行。一者呼召假名。二者剎帝利等色類差別。三者父母差別。四者飲食方軌。五者興盛衰損。六者壽量差別。由諸世間依憑如是八言說句六種略行。於自於他起言起說。此是我名此是彼名。我是剎帝利彼是剎帝利。我是婆羅門吠舍戍達羅。彼是婆羅門吠舍戍達羅。此是我母此是彼母。如說其母父亦如是。我食如是色類飲食。所謂酪漿羹飯糜等。彼食如是色類飲食。乃至廣說。我有如是色類興衰差別而轉。彼有如是色類興衰差別而轉。我住如是色類年齒。所謂或少或中或老。彼住如是色類年齒。乃至廣說。唯有爾所隨先過去所有自體。八言說句差別類中六種略行。過此無有餘言說句及以略行。是故唯於如是品類。發起隨念更無有增。即於此中若言說行所有行相。若言說句所有標說。及即於此隨起憶念。是故說言并相并說皆能隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於種種有情眾中。謂於東方南西北方。種種名字假設安立品類差別。隨先過去所有自體。八言說句差別類中。隨念六種略所行行。有無量種宿住隨念。何等名為八言說句。謂如是名如是生類。如是種性如是飲食。如是領受苦樂差別。如是長壽如是久住。如是所有壽量邊際。何等名為隨言說句。六種略行。一者呼召假名。二者剎帝利等色類差別。三者父母差別。四者飲食方軌。五者興盛衰損。六者壽量差別。由諸世間依憑如是八言說句六種略行。於自於他起言起說。此是我名此是彼名。我是剎帝利彼是剎帝利。我是婆羅門吠舍戍達羅。彼是婆羅門吠舍戍達羅。此是我母此是彼母。如說其母父亦如是。我食如是色類飲食。所謂酪漿羹飯糜等。彼食如是色類飲食。乃至廣說。我有如是色類興衰差別而轉。彼有如是色類興衰差別而轉。我住如是色類年齒。所謂或少或中或老。彼住如是色類年齒。乃至廣說。唯有爾所隨先過去所有自體。八言說句差別類中六種略行。過此無有餘言說句及以略行。是故唯於如是品類。發起隨念更無有增。即於此中若言說行所有行相。若言說句所有標說。及即於此隨起憶念。是故說言并相并說皆能隨念。

此中靜慮說名天住眼。依彼故是彼果故。彼攝受故。名為天眼。是極圓滿是善清淨靜慮果故。名極清淨。於其人中所有名字皆不相似。是故說言超過於人。欲界天中亦有生得名相似轉。清淨天眼人中亦無。諸有情類臨欲終沒名為死時。住在中有名為生時。趣黑闇者。由二種相起。如是類意生中有。如黑羺光及陰闇夜故。名惡色。趣明白者。由二種相起。如是類意生中有。如晴明夜及婆羅痆斯極鮮白衣。故名好色。諸惡色者。說名為劣。諸好色者。說名為妙。諸下劣者。名往惡趣。諸勝妙者名往善趣。所有壞戒及彼等起。說名成就諸身語意三種惡行。有二邪見。謂壞見者所成邪見。誹謗一切及住彼意。異品類者所成邪見。誹謗賢聖。如是皆名謗賢聖者。由邪見故計著邪因及以邪果。由此為緣造作邪業。造邪業故所有法受或現受樂。於當來世受苦異熟。或現受苦於當來世受苦異熟。是故復說起諸邪見業法受因。彼雖成就其餘所有種種善法。而但由此往於惡趣。是故說言由此因緣。名色二種更互乖離。故名身壞。一切死中如是死者。最極下劣故。名極死。為欲開示那落迦想。是故說言墮險惡趣。為欲開示自性體事。是故復須說那落迦由非法行不平等行往趣於彼。故名為險。於此趣中觸諸苦觸。長時種種猛利無間受諸苦惱。平等出現故名惡趣。墮下分故。大深坑故。難救拔故。甚可悲故。極下賤故。以大綺言常悲怨故。說名為墮。由能發起上品厭離。是故唯說墮那落迦。當知此中若由此生。若得生已受諸苦惱。若受苦已復起所餘自業所作種種眾苦。如是一切由此諸想之所顯示。與上相違隨其所應一切白品。皆當了知。此差別者。善行為先所有諸趣名為善趣。受極樂故名樂。世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中靜慮說名天住眼。依彼故是彼果故。彼攝受故。名為天眼。是極圓滿是善清淨靜慮果故。名極清淨。於其人中所有名字皆不相似。是故說言超過於人。欲界天中亦有生得名相似轉。清淨天眼人中亦無。諸有情類臨欲終沒名為死時。住在中有名為生時。趣黑闇者。由二種相起。如是類意生中有。如黑羺光及陰闇夜故。名惡色。趣明白者。由二種相起。如是類意生中有。如晴明夜及婆羅痆斯極鮮白衣。故名好色。諸惡色者。說名為劣。諸好色者。說名為妙。諸下劣者。名往惡趣。諸勝妙者名往善趣。所有壞戒及彼等起。說名成就諸身語意三種惡行。有二邪見。謂壞見者所成邪見。誹謗一切及住彼意。異品類者所成邪見。誹謗賢聖。如是皆名謗賢聖者。由邪見故計著邪因及以邪果。由此為緣造作邪業。造邪業故所有法受或現受樂。於當來世受苦異熟。或現受苦於當來世受苦異熟。是故復說起諸邪見業法受因。彼雖成就其餘所有種種善法。而但由此往於惡趣。是故說言由此因緣。名色二種更互乖離。故名身壞。一切死中如是死者。最極下劣故。名極死。為欲開示那落迦想。是故說言墮險惡趣。為欲開示自性體事。是故復須說那落迦由非法行不平等行往趣於彼。故名為險。於此趣中觸諸苦觸。長時種種猛利無間受諸苦惱。平等出現故名惡趣。墮下分故。大深坑故。難救拔故。甚可悲故。極下賤故。以大綺言常悲怨故。說名為墮。由能發起上品厭離。是故唯說墮那落迦。當知此中若由此生。若得生已受諸苦惱。若受苦已復起所餘自業所作種種眾苦。如是一切由此諸想之所顯示。與上相違隨其所應一切白品。皆當了知。此差別者。善行為先所有諸趣名為善趣。受極樂故名樂。世界。

一切諸漏所有隨眠無餘永斷。逮得能治勝無漏心勝無漏慧。是其最勝增上心攝增上慧攝。由漏盡故說名無漏心慧解脫。即此心慧二種解脫。於最後有說名內證。第六神通由依見道及依修道內所證故。既自證已如實了知。隨其所欲能為他說。是故說言於現法中自證通慧具足。開覺我生盡等諸句差別。廣說如後攝異門分。應知其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸漏所有隨眠無餘永斷。逮得能治勝無漏心勝無漏慧。是其最勝增上心攝增上慧攝。由漏盡故說名無漏心慧解脫。即此心慧二種解脫。於最後有說名內證。第六神通由依見道及依修道內所證故。既自證已如實了知。隨其所欲能為他說。是故說言於現法中自證通慧具足。開覺我生盡等諸句差別。廣說如後攝異門分。應知其相。