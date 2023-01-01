瑜伽師地論卷第四十八彌勒菩薩說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽師地論卷第四十八彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

本地分中菩薩地第十五第二持隨法瑜伽處住品第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本地分中菩薩地第十五第二持隨法瑜伽處住品第四之二

問增上戒住菩薩轉時。當知何行何狀何相。答若諸菩薩先於極歡喜住。由十種心意樂。已得意樂清淨。何等為十。一者於一切師長尊重福田不行虛誑意樂。二者於同法菩薩忍辱柔和易可共住意樂。三者勝伏一切煩惱及隨煩惱眾魔事業心自在轉意樂。四者於一切行深見過失意樂。五者於大涅槃深見勝利意樂。六者於諸妙善菩提分法常勤修習意樂。七者即於彼修為隨順故樂處遠離意樂。八者於諸世間有染尊位利養恭敬無所顧戀意樂。九者遠離下乘趣證大乘意樂。十者欲作一切有情一切義利意樂。如是十種無倒意樂依心而轉。是故說為意樂清淨。即由如是十種意樂。成上品故極圓滿故。是諸菩薩入證第二增上戒住。於此住中性戒具足。極少邪惡業道所攝諸惡犯戒。尚不現行。況中上品。又於十種圓滿業道。自性顯現。菩薩如是性戒具足。能以妙慧於染不染惡趣善趣。及諸乘中諸業現行。若因若果修證安立。如實了知。於異熟果及等流果如是諸業。如實了知。自能現斷諸不善業。自能現受一切善業。即於其中樂勸導他能正勸導。於其種種不平等業現行過失之所染污諸有情界。若興若衰等無差別。一切皆墮第一義苦並住艱辛。種種艱辛之所逼切甚可哀愍。於彼獲得廣大哀愍如實觀照。是諸菩薩安住如是增上戒住。廣見諸佛善根清淨。如前應知。此差別者。謂如世間善巧工匠。以所鍊金置迦肆娑置於火中數數燒鍊轉更明淨。如是菩薩善根清淨當知亦爾。於此住中淨心意樂成滿。趣入在所生處多作輪王王四大洲。以自在力令多有情止息犯戒不善業道。勸彼受行諸善業道。當知威力過前十倍。當知是名略說菩薩增上戒住。謂意樂淨故。性戒具足故離一切種毀犯戒垢故。一切業道一切因果了知通達故。於諸淨業能自受行。亦樂勸他令其受行故。於有情界諸業所生眾苦艱辛得大哀愍。如實觀照故。善根清淨故。受生故威力故。若廣宣說如十地經離垢地說。遠離一切犯戒垢故。名離垢地。由離一切犯戒垢故。即此名為增上戒住。彼離垢地當知即此增上戒住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問增上戒住菩薩轉時。當知何行何狀何相。答若諸菩薩先於極歡喜住。由十種心意樂。已得意樂清淨。何等為十。一者於一切師長尊重福田不行虛誑意樂。二者於同法菩薩忍辱柔和易可共住意樂。三者勝伏一切煩惱及隨煩惱眾魔事業心自在轉意樂。四者於一切行深見過失意樂。五者於大涅槃深見勝利意樂。六者於諸妙善菩提分法常勤修習意樂。七者即於彼修為隨順故樂處遠離意樂。八者於諸世間有染尊位利養恭敬無所顧戀意樂。九者遠離下乘趣證大乘意樂。十者欲作一切有情一切義利意樂。如是十種無倒意樂依心而轉。是故說為意樂清淨。即由如是十種意樂。成上品故極圓滿故。是諸菩薩入證第二增上戒住。於此住中性戒具足。極少邪惡業道所攝諸惡犯戒。尚不現行。況中上品。又於十種圓滿業道。自性顯現。菩薩如是性戒具足。能以妙慧於染不染惡趣善趣。及諸乘中諸業現行。若因若果修證安立。如實了知。於異熟果及等流果如是諸業。如實了知。自能現斷諸不善業。自能現受一切善業。即於其中樂勸導他能正勸導。於其種種不平等業現行過失之所染污諸有情界。若興若衰等無差別。一切皆墮第一義苦並住艱辛。種種艱辛之所逼切甚可哀愍。於彼獲得廣大哀愍如實觀照。是諸菩薩安住如是增上戒住。廣見諸佛善根清淨。如前應知。此差別者。謂如世間善巧工匠。以所鍊金置迦肆娑置於火中數數燒鍊轉更明淨。如是菩薩善根清淨當知亦爾。於此住中淨心意樂成滿。趣入在所生處多作輪王王四大洲。以自在力令多有情止息犯戒不善業道。勸彼受行諸善業道。當知威力過前十倍。當知是名略說菩薩增上戒住。謂意樂淨故。性戒具足故離一切種毀犯戒垢故。一切業道一切因果了知通達故。於諸淨業能自受行。亦樂勸他令其受行故。於有情界諸業所生眾苦艱辛得大哀愍。如實觀照故。善根清淨故。受生故威力故。若廣宣說如十地經離垢地說。遠離一切犯戒垢故。名離垢地。由離一切犯戒垢故。即此名為增上戒住。彼離垢地當知即此增上戒住。

問增上心住菩薩轉時。當知何行何狀何相。答若諸菩薩先於增上戒住。已得十種清淨意樂。作意思惟解了通達。復由餘十淨心意樂作意思惟。成上品故極圓滿故。過增上戒住入增上心住。何等為十。一者作意思惟。我於十種淨心意樂已得清淨。二者作意思惟。我於十種淨心意樂。已清淨故能不退失。三者作意思惟。我於一切漏有漏法心不趣入。於違背中能正安住。四者作意思惟。我能於彼修對治中識正安住。五者作意思惟。我能於彼所修對治不復退失。六者作意思惟。我於如是堅固對治。不為一切漏有漏法一切魔軍之所勝伏。七者作意思惟。我今能於一切佛法。其心無有怯劣而轉。八者作意思惟。我今能於一切苦行無有怯弱。九者作意思惟。我心一向於大乘中深生信解。終不愛樂餘下劣乘。十者作意思惟。我於一切利有情事深心愛樂。由此十種淨心意樂作意思惟。能入菩薩增上心住。菩薩安住增上心住。能以種種過患行相壞一切行。於彼諸行深心厭離。於佛妙智能以種種勝利行相。見大勝利。又於其中能以淳淨一味欲樂。深生愛慕。於有情界能以種種苦惱行相觀為有苦。於諸有情興悲戀心。生依義心於一切行無有放逸。為大菩提熾然精進。於諸有情能起廣大悲愍意樂。觀諸有情解脫眾苦究竟方便。唯是一切煩惱諸纏無障礙智。觀彼解脫能圓證者。唯於法界一切分別現行雜染生起對治無分別慧。觀能成辦彼智光明唯是無倒勝三摩地。觀所引發一切靜慮等持等至皆菩薩藏。聽聞為先皆聞正法以為緣起。觀見是已發大精進訪求多聞。為聞正法不惜身命。無有資財內外愛物而不能捨。無有師長不誓承事。無有尊教不誓奉行。無有身苦而不誓受。若聞佛法一四句頌。歡喜勇躍勝得三千大千世界充滿其中大珍寶聚。聞一句法是佛所說。能引正等覺能淨菩薩行。歡喜踊躍勝得一切釋梵護世轉輪王等極尊貴位。設有告言。善男子聽。我有一句佛所說法。能引正等覺能淨菩薩行。汝欲聞不。汝今若能投大火坑受大苦者。當為汝說。菩薩聞已歡喜踊躍。答言我能。我若得聞如前所說一句法義。正使火坑量等三千大千世界滿中熾火。我從梵天尚投身入。況小火坑。為求佛法尚應久處大那落迦受大苦惱。況餘小苦而不應受。菩薩發起如是精進。求正法已復能如實如理思惟。要正修行法隨法行。方得名為隨順佛法。非但聽聞文字音聲而得清淨。如是知已即依所聞正緣法相。遠離諸欲惡不善法。廣說乃至能得世俗四種靜慮四無色定。及四無量五種神通。具足安住。既多住已復還棄捨諸靜慮等等持等至。願自在力還來欲界觀彼彼處。若為有情能作義利。若能圓滿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問增上心住菩薩轉時。當知何行何狀何相。答若諸菩薩先於增上戒住。已得十種清淨意樂。作意思惟解了通達。復由餘十淨心意樂作意思惟。成上品故極圓滿故。過增上戒住入增上心住。何等為十。一者作意思惟。我於十種淨心意樂已得清淨。二者作意思惟。我於十種淨心意樂。已清淨故能不退失。三者作意思惟。我於一切漏有漏法心不趣入。於違背中能正安住。四者作意思惟。我能於彼修對治中識正安住。五者作意思惟。我能於彼所修對治不復退失。六者作意思惟。我於如是堅固對治。不為一切漏有漏法一切魔軍之所勝伏。七者作意思惟。我今能於一切佛法。其心無有怯劣而轉。八者作意思惟。我今能於一切苦行無有怯弱。九者作意思惟。我心一向於大乘中深生信解。終不愛樂餘下劣乘。十者作意思惟。我於一切利有情事深心愛樂。由此十種淨心意樂作意思惟。能入菩薩增上心住。菩薩安住增上心住。能以種種過患行相壞一切行。於彼諸行深心厭離。於佛妙智能以種種勝利行相。見大勝利。又於其中能以淳淨一味欲樂。深生愛慕。於有情界能以種種苦惱行相觀為有苦。於諸有情興悲戀心。生依義心於一切行無有放逸。為大菩提熾然精進。於諸有情能起廣大悲愍意樂。觀諸有情解脫眾苦究竟方便。唯是一切煩惱諸纏無障礙智。觀彼解脫能圓證者。唯於法界一切分別現行雜染生起對治無分別慧。觀能成辦彼智光明唯是無倒勝三摩地。觀所引發一切靜慮等持等至皆菩薩藏。聽聞為先皆聞正法以為緣起。觀見是已發大精進訪求多聞。為聞正法不惜身命。無有資財內外愛物而不能捨。無有師長不誓承事。無有尊教不誓奉行。無有身苦而不誓受。若聞佛法一四句頌。歡喜勇躍勝得三千大千世界充滿其中大珍寶聚。聞一句法是佛所說。能引正等覺能淨菩薩行。歡喜踊躍勝得一切釋梵護世轉輪王等極尊貴位。設有告言。善男子聽。我有一句佛所說法。能引正等覺能淨菩薩行。汝欲聞不。汝今若能投大火坑受大苦者。當為汝說。菩薩聞已歡喜踊躍。答言我能。我若得聞如前所說一句法義。正使火坑量等三千大千世界滿中熾火。我從梵天尚投身入。況小火坑。為求佛法尚應久處大那落迦受大苦惱。況餘小苦而不應受。菩薩發起如是精進。求正法已復能如實如理思惟。要正修行法隨法行。方得名為隨順佛法。非但聽聞文字音聲而得清淨。如是知已即依所聞正緣法相。遠離諸欲惡不善法。廣說乃至能得世俗四種靜慮四無色定。及四無量五種神通。具足安住。既多住已復還棄捨諸靜慮等等持等至。願自在力還來欲界觀彼彼處。若為有情能作義利。若能圓滿

菩提分法。即便往生。非但自在而生彼處。如是菩薩離欲貪故名斷欲縛。棄捨靜慮等持等至故名斷有縛。菩薩先從勝解行地。於法真如修勝解故。已斷見縛。邪貪恚癡畢竟不轉。廣見諸佛善根清淨。如前應知。此差別者。謂如世間善巧工匠先所燒鍊手中真金垢穢斯盡稱量等住。如是菩薩善根清淨當知亦爾。受生多分作釋天帝。善化有情令離欲貪。所有威力於前住中已說千數。當知此中有百千數。當知是名略說菩薩增上心住。謂心意樂作意思惟成滿趣入故。於一切行諸有情界及大菩提。能正通達故。於諸有情脫苦方便。能正推求故。於正法中起大恭敬訪求無倦故。能正修行法隨法行。於其世俗諸靜慮等等持等至無量神通。能引能住故。棄捨於彼願自在力隨樂受生故。善根清淨故。受生故。神力故。若廣宣說如十地經發光地說。由發聞行。正法光明等持光明之所顯示。是故此地名發光地。由內心淨能發光明。是故說名增上心住。由此義故名發光地。即由此義當知復名增上心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提分法。即便往生。非但自在而生彼處。如是菩薩離欲貪故名斷欲縛。棄捨靜慮等持等至故名斷有縛。菩薩先從勝解行地。於法真如修勝解故。已斷見縛。邪貪恚癡畢竟不轉。廣見諸佛善根清淨。如前應知。此差別者。謂如世間善巧工匠先所燒鍊手中真金垢穢斯盡稱量等住。如是菩薩善根清淨當知亦爾。受生多分作釋天帝。善化有情令離欲貪。所有威力於前住中已說千數。當知此中有百千數。當知是名略說菩薩增上心住。謂心意樂作意思惟成滿趣入故。於一切行諸有情界及大菩提。能正通達故。於諸有情脫苦方便。能正推求故。於正法中起大恭敬訪求無倦故。能正修行法隨法行。於其世俗諸靜慮等等持等至無量神通。能引能住故。棄捨於彼願自在力隨樂受生故。善根清淨故。受生故。神力故。若廣宣說如十地經發光地說。由發聞行。正法光明等持光明之所顯示。是故此地名發光地。由內心淨能發光明。是故說名增上心住。由此義故名發光地。即由此義當知復名增上心住。

云何菩薩覺分相應增上慧住。謂諸菩薩先於增上心住。以求多聞增上力故。已得十法明入。由此十法明入。成上品故極圓滿故。超過增上心住入初增上慧住。如是十法明入文詞。如契經說。應知其相。謂若彼假設。若於中假設。若由此假設。若平等勝義。若染惱故清淨故成染成淨。若由繫縛煩惱所染。若由無上清淨所淨。當知是名十法明入略所說義。是諸菩薩住此住中。如契經說。不壞意樂而為上首。所有十種能成熟智。智成熟法。皆悉成就。長如來家得彼體法。觀一切種菩提薩埵增上力故。修四念住而為上首。三十七種菩提分法。如契經說。由於此法方便攝受勤修習故。最極微細薩迦耶見執著一切蘊界處等一切動亂。皆得畢竟不現行斷。由彼斷故一切如來所呵毀業皆不現行。一切如來所讚美業如實隨轉。既如是已其心轉復滋潤。柔和有所堪能。其心轉復種種行相皆善清淨。又善知恩知報恩等隨順意樂種種白法皆悉成就。尋求上地能修治業。發大精進逮得安住。由此因緣所有意樂增上意樂勝解界性皆得圓滿。由是因緣一切外道種種魔軍聖教怨敵。不能映奪不能傾動。廣見諸佛善根清淨。廣說如前應知其相。此差別者。謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊嚴具。非餘未作莊嚴具金之所映奪。如是此中菩薩善根。非餘安住凡住菩薩所有善根所能映奪。如末尼寶所放光明。非餘寶珠所能映奪。一切世間風水雨等不能斷滅。所放光明如是。此中菩薩所有智慧光明。一切聲聞及獨覺等不能映奪。一切魔怨不能斷滅。受生多作蘇夜摩天王。善化有情令其除滅薩迦耶見。所有威力。於前住中說百千數。當知此中說俱胝數。當知是名略說菩薩覺分相應增上慧住。謂法明入成滿得入故。成就智故。修習菩提分法故。薩迦耶見等一切執著動亂斷故。制業開業遠離習近故。由是因緣心調柔故。隨順功德皆隆盛故。依所尋求修治地業發大精進故。由是因緣所有意樂增上意樂勝解界性淨修治故。由是因緣一切聖教所有怨敵不能映奪及傾動故。善根清淨故。受生故。威力故。若廣宣說如十地經焰慧地說。於此地中。菩提分法如實智焰。能成正法教慧照明。是故此地名焰慧地。又即彼地此中說名覺分相應增上慧住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩覺分相應增上慧住。謂諸菩薩先於增上心住。以求多聞增上力故。已得十法明入。由此十法明入。成上品故極圓滿故。超過增上心住入初增上慧住。如是十法明入文詞。如契經說。應知其相。謂若彼假設。若於中假設。若由此假設。若平等勝義。若染惱故清淨故成染成淨。若由繫縛煩惱所染。若由無上清淨所淨。當知是名十法明入略所說義。是諸菩薩住此住中。如契經說。不壞意樂而為上首。所有十種能成熟智。智成熟法。皆悉成就。長如來家得彼體法。觀一切種菩提薩埵增上力故。修四念住而為上首。三十七種菩提分法。如契經說。由於此法方便攝受勤修習故。最極微細薩迦耶見執著一切蘊界處等一切動亂。皆得畢竟不現行斷。由彼斷故一切如來所呵毀業皆不現行。一切如來所讚美業如實隨轉。既如是已其心轉復滋潤。柔和有所堪能。其心轉復種種行相皆善清淨。又善知恩知報恩等隨順意樂種種白法皆悉成就。尋求上地能修治業。發大精進逮得安住。由此因緣所有意樂增上意樂勝解界性皆得圓滿。由是因緣一切外道種種魔軍聖教怨敵。不能映奪不能傾動。廣見諸佛善根清淨。廣說如前應知其相。此差別者。謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊嚴具。非餘未作莊嚴具金之所映奪。如是此中菩薩善根。非餘安住凡住菩薩所有善根所能映奪。如末尼寶所放光明。非餘寶珠所能映奪。一切世間風水雨等不能斷滅。所放光明如是。此中菩薩所有智慧光明。一切聲聞及獨覺等不能映奪。一切魔怨不能斷滅。受生多作蘇夜摩天王。善化有情令其除滅薩迦耶見。所有威力。於前住中說百千數。當知此中說俱胝數。當知是名略說菩薩覺分相應增上慧住。謂法明入成滿得入故。成就智故。修習菩提分法故。薩迦耶見等一切執著動亂斷故。制業開業遠離習近故。由是因緣心調柔故。隨順功德皆隆盛故。依所尋求修治地業發大精進故。由是因緣所有意樂增上意樂勝解界性淨修治故。由是因緣一切聖教所有怨敵不能映奪及傾動故。善根清淨故。受生故。威力故。若廣宣說如十地經焰慧地說。於此地中。菩提分法如實智焰。能成正法教慧照明。是故此地名焰慧地。又即彼地此中說名覺分相應增上慧住。

云何菩薩諸諦相應增上慧住。謂諸菩薩先於覺分相應增上慧住。已得十種平等清淨意樂。由彼平等清淨意樂。成上品故極圓滿故。超過第一增上慧住證入第二增上慧住。十種平等清淨意樂所有文詞。如契經說。應知其相。謂無等覺與諸覺等。超過所餘諸有情界及以諸法。如其平等當知是名十種平等清淨意樂略所說義。如是菩薩住此住中。多分希求智殊勝性。於四聖諦由十行相。如實了知一切文詞。如契經說。應知其相。謂依曉悟他依自內智依俱處所。名為此說。依於契經調伏本母。名由此說。依於現在眾苦自性。依於未來苦因生性。依於因盡彼盡無生性。依於修習彼斷方便性。名如此說。當知是名十種行相四聖諦智所有略義。如是於諦善巧菩薩。於一切行以慧正毀。於有情界增悲意樂。於前後際愚癡有情所有邪行。能正通達。為欲令彼得解脫故。攝受廣大福智資糧心發正願。及即於彼意樂引攝正念慧行而為上首。所有眾多殊勝功德皆悉增盛。諸餘作意皆悉遠離。以其種種成熟方便成熟有情。如契經說。所有種種能益有情世俗書論印算計等工業明處。於是一切皆能引發於諸有情深悲愍故。漸次乃至方便安立妙菩提故。隨順世間言說事故。為欲方便壞貧窮故。為令世間諸界錯亂人非人等所起災患皆息滅故。為施無罪諸戲樂具除彼非法諸戲樂故。諸有希求種種居處資生具者。為少用功皆能施與種種居處資生具故。為欲拔濟諸王賊等逼惱事故。為欲開制是處非處諸加行故。為欲安立吉非吉事令取捨故。為正勸獎於現法中令其展轉不相謀略。及為宣說當來無倒勝生道故。當知是名能益有情工業明處略所說義。其餘一切如前應知。此差別者。謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊嚴具。牟裟羅寶瑩飾廁鈿。所有餘金無與等故不能映奪。如是此中菩薩善根。一切聲聞及諸獨覺餘地菩薩不能映奪。又如日月諸宿光明一切風輪不能映奪。然其迴轉共彼風同。如是此中菩薩妙慧。一切聲聞諸獨覺等不能映奪。然其所作與世共同。受生多作珊覩史多天王。善化有情令捨一切外道邪法。所有威力當知此說千俱胝數。當知是名略說菩薩諸諦相應增上慧住。謂十平等清淨意樂成滿得入故。善巧方便觀察諸諦漸增長故。毀壞諸行悲愍有情漸增長故。即為是義長養廣大福智資糧。心發正願勤加行故。念慧行等德增長故。無餘作意以一切種成熟有情勤加行故。引發世間工巧業故。善根清淨故。受生故。威力故。若廣宣說如十地經極難勝地。今此地中顯示菩薩於諸聖諦決定妙智極難可勝。是故此地名極難勝。即由此義應知此中諸諦相應增上慧住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩諸諦相應增上慧住。謂諸菩薩先於覺分相應增上慧住。已得十種平等清淨意樂。由彼平等清淨意樂。成上品故極圓滿故。超過第一增上慧住證入第二增上慧住。十種平等清淨意樂所有文詞。如契經說。應知其相。謂無等覺與諸覺等。超過所餘諸有情界及以諸法。如其平等當知是名十種平等清淨意樂略所說義。如是菩薩住此住中。多分希求智殊勝性。於四聖諦由十行相。如實了知一切文詞。如契經說。應知其相。謂依曉悟他依自內智依俱處所。名為此說。依於契經調伏本母。名由此說。依於現在眾苦自性。依於未來苦因生性。依於因盡彼盡無生性。依於修習彼斷方便性。名如此說。當知是名十種行相四聖諦智所有略義。如是於諦善巧菩薩。於一切行以慧正毀。於有情界增悲意樂。於前後際愚癡有情所有邪行。能正通達。為欲令彼得解脫故。攝受廣大福智資糧心發正願。及即於彼意樂引攝正念慧行而為上首。所有眾多殊勝功德皆悉增盛。諸餘作意皆悉遠離。以其種種成熟方便成熟有情。如契經說。所有種種能益有情世俗書論印算計等工業明處。於是一切皆能引發於諸有情深悲愍故。漸次乃至方便安立妙菩提故。隨順世間言說事故。為欲方便壞貧窮故。為令世間諸界錯亂人非人等所起災患皆息滅故。為施無罪諸戲樂具除彼非法諸戲樂故。諸有希求種種居處資生具者。為少用功皆能施與種種居處資生具故。為欲拔濟諸王賊等逼惱事故。為欲開制是處非處諸加行故。為欲安立吉非吉事令取捨故。為正勸獎於現法中令其展轉不相謀略。及為宣說當來無倒勝生道故。當知是名能益有情工業明處略所說義。其餘一切如前應知。此差別者。謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊嚴具。牟裟羅寶瑩飾廁鈿。所有餘金無與等故不能映奪。如是此中菩薩善根。一切聲聞及諸獨覺餘地菩薩不能映奪。又如日月諸宿光明一切風輪不能映奪。然其迴轉共彼風同。如是此中菩薩妙慧。一切聲聞諸獨覺等不能映奪。然其所作與世共同。受生多作珊覩史多天王。善化有情令捨一切外道邪法。所有威力當知此說千俱胝數。當知是名略說菩薩諸諦相應增上慧住。謂十平等清淨意樂成滿得入故。善巧方便觀察諸諦漸增長故。毀壞諸行悲愍有情漸增長故。即為是義長養廣大福智資糧。心發正願勤加行故。念慧行等德增長故。無餘作意以一切種成熟有情勤加行故。引發世間工巧業故。善根清淨故。受生故。威力故。若廣宣說如十地經極難勝地。今此地中顯示菩薩於諸聖諦決定妙智極難可勝。是故此地名極難勝。即由此義應知此中諸諦相應增上慧住。

云何菩薩緣起相應增上慧住。謂諸菩薩先於諸諦相應增上慧住。已得十種法平等性。當知文詞如經廣說。如是十種法平等性。成上品故極圓滿故。超過前住得入此住。謂於一切法。由有勝義自性無相平等性故。言說造作影像無相平等性故。即由此相自然不生平等性故。因亦不生平等性故。自然與因皆不生故。畢竟本寂平等性故。現有體事能取正智。離諸戲論平等性故。遠離一切取捨造作平等性故。即此煩惱眾苦雜染離繫解脫平等性故。分別所執境界自性如幻化等平等性故。無分別智所行自性有無無二平等性故。當知是名此中十種法平等性略分別義。如是菩薩住此住中於諸有情增長悲愍。於大菩提生起猛利欲樂悕求。於諸世間合散生滅。以一切種緣起正觀。觀察了知。依緣起智能引發空無相無願三解脫門。由是因緣所有自他作者受者有無等想皆不復轉。菩薩如是善於勝義顧念有情。如理通達煩惱繫故。緣和合故。有為諸法自性羸劣。離我我所無量過失污染而轉。非離一切煩惱繫縛眾緣和合。是故我今為自防護。應令一切煩惱繫縛眾緣和合皆悉斷壞。為益有情不應永滅一切有為。如是菩薩住此住中智悲隨逐。名無著智現前。般若波羅蜜多住現前。由此住故。於一切世間行無染而行。又即此住有猛利忍。於第七地有加行。行邊際菩薩忍。當知是彼隨順忍攝。又此無著智現前。般若波羅蜜多住現前。能引能引菩提眾緣。於諸世間有為諸行住而不住雖於寂滅見寂靜德而亦不住。如是菩薩方便般若智所隨逐。能入空三摩地。令十百千上首三摩地門皆現在前。如空三摩地如是。無願無相三摩地當知亦爾。由此上首三摩地門現在前故。意樂不壞。於一切種諸佛聖教一切外道及諸魔軍聖教怨敵。不能引奪。餘如前說。此差別者謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊嚴具。琉璃寶珠瑩飾廁鈿。一切餘金不能映奪。如是此中菩薩善根清淨殊勝。如先所說不能映奪。又如月光於有情身能令悅豫。非四風輪所能斷壞。如是此中菩薩慧光。一切有情煩惱欝蒸皆能息滅。一切外道魔軍怨敵不能斷壞。受生多作妙化天王。善化有情令除一切增上慢等。所有威力當知此中說百千俱胝數。當知是名略說菩薩緣起相應增上慧住。謂十法平等性成滿得入故。覺悟緣起生解脫門故。一切邪想不現行故。方便攝受生死故。無著智現前。般若波羅蜜多住現在前故。證得無量三摩地故。證得不壞意樂故。於佛聖教不可引奪故。廣見諸佛善根清淨故。受生故。威力故。若廣宣說如十地經現前地說。由此地中無著智現前般若波羅蜜多住現在前故。名現前地。即由此義當知亦名緣起相應增上慧住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩緣起相應增上慧住。謂諸菩薩先於諸諦相應增上慧住。已得十種法平等性。當知文詞如經廣說。如是十種法平等性。成上品故極圓滿故。超過前住得入此住。謂於一切法。由有勝義自性無相平等性故。言說造作影像無相平等性故。即由此相自然不生平等性故。因亦不生平等性故。自然與因皆不生故。畢竟本寂平等性故。現有體事能取正智。離諸戲論平等性故。遠離一切取捨造作平等性故。即此煩惱眾苦雜染離繫解脫平等性故。分別所執境界自性如幻化等平等性故。無分別智所行自性有無無二平等性故。當知是名此中十種法平等性略分別義。如是菩薩住此住中於諸有情增長悲愍。於大菩提生起猛利欲樂悕求。於諸世間合散生滅。以一切種緣起正觀。觀察了知。依緣起智能引發空無相無願三解脫門。由是因緣所有自他作者受者有無等想皆不復轉。菩薩如是善於勝義顧念有情。如理通達煩惱繫故。緣和合故。有為諸法自性羸劣。離我我所無量過失污染而轉。非離一切煩惱繫縛眾緣和合。是故我今為自防護。應令一切煩惱繫縛眾緣和合皆悉斷壞。為益有情不應永滅一切有為。如是菩薩住此住中智悲隨逐。名無著智現前。般若波羅蜜多住現前。由此住故。於一切世間行無染而行。又即此住有猛利忍。於第七地有加行。行邊際菩薩忍。當知是彼隨順忍攝。又此無著智現前。般若波羅蜜多住現前。能引能引菩提眾緣。於諸世間有為諸行住而不住雖於寂滅見寂靜德而亦不住。如是菩薩方便般若智所隨逐。能入空三摩地。令十百千上首三摩地門皆現在前。如空三摩地如是。無願無相三摩地當知亦爾。由此上首三摩地門現在前故。意樂不壞。於一切種諸佛聖教一切外道及諸魔軍聖教怨敵。不能引奪。餘如前說。此差別者謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊嚴具。琉璃寶珠瑩飾廁鈿。一切餘金不能映奪。如是此中菩薩善根清淨殊勝。如先所說不能映奪。又如月光於有情身能令悅豫。非四風輪所能斷壞。如是此中菩薩慧光。一切有情煩惱欝蒸皆能息滅。一切外道魔軍怨敵不能斷壞。受生多作妙化天王。善化有情令除一切增上慢等。所有威力當知此中說百千俱胝數。當知是名略說菩薩緣起相應增上慧住。謂十法平等性成滿得入故。覺悟緣起生解脫門故。一切邪想不現行故。方便攝受生死故。無著智現前。般若波羅蜜多住現在前故。證得無量三摩地故。證得不壞意樂故。於佛聖教不可引奪故。廣見諸佛善根清淨故。受生故。威力故。若廣宣說如十地經現前地說。由此地中無著智現前般若波羅蜜多住現在前故。名現前地。即由此義當知亦名緣起相應增上慧住

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云何菩薩有加行有功用無相住。謂諸菩薩於前第六緣起相應增上慧住。已得十種妙方便慧所引世間不共一切有情而共一切世間進道勝行。即由如是妙方便慧所引不共進道勝行。成上品故極圓滿故。超過第六住得入第七住。如是文詞。如經廣說應知其相。謂依能起世間興盛攝受福德。依於有情利益安樂增上意樂。依為菩提福德資糧菩提分法後後勝進。依不共聲聞。依不共獨覺。依有情界。依諸法界。依諸世界依諸如來身語心智。當知是名妙方便慧所引不共進道勝行處所略義。菩薩與彼共相應故。便能通達無量無數如來境界。及為彼起無功用無相無分別無異分別。觀無量佛境界。起無間無缺精勤修學一切威儀行住作意。一切分位不遠離道。彼於一一心剎那中。十波羅蜜多而為上首。一切菩提分法圓滿殊勝。諸餘下住則不如是。謂於第一極歡喜住。正以大願為勝所緣。於第二住。正能除遣毀犯戒垢。於第三住。正願增長得法光明。於第四住。正趣入道。於第五住。正入一切世間事業。於第六住。正入甚深緣起道理今即於此第七住中。具足發起一切佛法。覺支圓滿。此住菩薩加行行圓滿所攝故。妙智神通行清淨能入第八住故由是菩薩此住無間能入第八極清淨住。彼第八住一向清淨。此第七住猶名為雜。與清淨住為前導故。當言此住名不染污。猶未得故當言此住墮雜染污。今此住中一切貪等上首煩惱皆悉除斷。當知此住非有煩惱非離煩惱。一切煩惱不現行故。悕求佛智猶未得故。如是行者。增上意樂已得清淨。無量身語意業隨轉。於諸如來所讚毀業。如前廣說。於第五住所引世間工巧業智轉得圓滿。三千世界共許為師。唯除安住上住菩薩及諸如來意樂加行無與等者。於一切靜慮等菩提分法皆能現前。由修行相現在前故。非由安住異熟分位。如第八住此諸菩薩如是方便。能善思擇諸三摩地。引發菩薩三摩地上首十百千種三摩地門。由得如是三摩地故。超過一切聲聞獨覺三摩地境。菩薩如是一切煩惱皆悉遠離難可了知。一切分別現行隨逐。身語意業皆悉安住。而不捨離尋求勝進勇猛加行。顧念有情。為大菩提速圓滿故離一切相。無量身語意業隨轉。妙善修治。無生法忍之所顯發。於此住中由自覺慧境界故。超過一切聲聞獨覺境界。餘六住中但由佛法增上所緣故。超過一切聲聞獨覺境界。又諸菩薩第六住中所入滅定。今此住中念念能入。然此菩薩甚希奇業不可思議。謂常安住實際住中。而於寂滅能不作證。彼由如是妙方便智之所引發增上力故。能行一切有情不共菩薩妙行。雖與世間相似顯現而非彼性。如經廣說。此中總義。謂依福業事。攝受種種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩有加行有功用無相住。謂諸菩薩於前第六緣起相應增上慧住。已得十種妙方便慧所引世間不共一切有情而共一切世間進道勝行。即由如是妙方便慧所引不共進道勝行。成上品故極圓滿故。超過第六住得入第七住。如是文詞。如經廣說應知其相。謂依能起世間興盛攝受福德。依於有情利益安樂增上意樂。依為菩提福德資糧菩提分法後後勝進。依不共聲聞。依不共獨覺。依有情界。依諸法界。依諸世界依諸如來身語心智。當知是名妙方便慧所引不共進道勝行處所略義。菩薩與彼共相應故。便能通達無量無數如來境界。及為彼起無功用無相無分別無異分別。觀無量佛境界。起無間無缺精勤修學一切威儀行住作意。一切分位不遠離道。彼於一一心剎那中。十波羅蜜多而為上首。一切菩提分法圓滿殊勝。諸餘下住則不如是。謂於第一極歡喜住。正以大願為勝所緣。於第二住。正能除遣毀犯戒垢。於第三住。正願增長得法光明。於第四住。正趣入道。於第五住。正入一切世間事業。於第六住。正入甚深緣起道理今即於此第七住中。具足發起一切佛法。覺支圓滿。此住菩薩加行行圓滿所攝故。妙智神通行清淨能入第八住故由是菩薩此住無間能入第八極清淨住。彼第八住一向清淨。此第七住猶名為雜。與清淨住為前導故。當言此住名不染污。猶未得故當言此住墮雜染污。今此住中一切貪等上首煩惱皆悉除斷。當知此住非有煩惱非離煩惱。一切煩惱不現行故。悕求佛智猶未得故。如是行者。增上意樂已得清淨。無量身語意業隨轉。於諸如來所讚毀業。如前廣說。於第五住所引世間工巧業智轉得圓滿。三千世界共許為師。唯除安住上住菩薩及諸如來意樂加行無與等者。於一切靜慮等菩提分法皆能現前。由修行相現在前故。非由安住異熟分位。如第八住此諸菩薩如是方便。能善思擇諸三摩地。引發菩薩三摩地上首十百千種三摩地門。由得如是三摩地故。超過一切聲聞獨覺三摩地境。菩薩如是一切煩惱皆悉遠離難可了知。一切分別現行隨逐。身語意業皆悉安住。而不捨離尋求勝進勇猛加行。顧念有情。為大菩提速圓滿故離一切相。無量身語意業隨轉。妙善修治。無生法忍之所顯發。於此住中由自覺慧境界故。超過一切聲聞獨覺境界。餘六住中但由佛法增上所緣故。超過一切聲聞獨覺境界。又諸菩薩第六住中所入滅定。今此住中念念能入。然此菩薩甚希奇業不可思議。謂常安住實際住中。而於寂滅能不作證。彼由如是妙方便智之所引發增上力故。能行一切有情不共菩薩妙行。雖與世間相似顯現而非彼性。如經廣說。此中總義。謂依福業事。攝受種種

親屬徒眾求生差別。發起勝進三解脫住。信解劣乘方便調伏。受用諸欲求欲差別轉。諸外道隨他心轉。隨大眾轉。餘如前說。此差別者。謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊嚴具。諸末尼寶瑩飾廁鈿甚為光麗。餘贍部洲一切金寶不能映奪。如是此中菩薩善根轉復清淨。一切聲聞獨覺善根。及餘下住菩薩善根不能映奪。又如日光多分乾竭贍部洲中所有穢濕。餘一切光不能映奪。如是此中菩薩慧光。多分乾竭一切有情煩惱諸毒。如前所說。諸聲聞等所有智光不能映奪。受生多作他化自在天王。於能授與一切聲聞獨覺現觀方便善巧所有威力。當知此說俱胝百千數。當知是名略說菩薩有加行有功用無相住。謂妙方便慧所引世間進道勝行成滿得入故。通達如來佛境界起無間無缺勤加行故。一一剎那圓證一切菩提分法故。安立染污不染污故。有加行行圓滿攝故。依於意樂清淨業轉一切世間工巧業等皆圓滿故。逮得無量不共一切聲聞獨覺三摩地故。剎那剎那入滅定故。現行一切有情不共世間行故。善根清淨故。受生故。威力故。若廣宣說如十地經遠行地說。此地菩薩有加行行圓滿攝故。名遠行地。即由此義當知亦名有加行有功用無相住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親屬徒眾求生差別。發起勝進三解脫住。信解劣乘方便調伏。受用諸欲求欲差別轉。諸外道隨他心轉。隨大眾轉。餘如前說。此差別者。謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊嚴具。諸末尼寶瑩飾廁鈿甚為光麗。餘贍部洲一切金寶不能映奪。如是此中菩薩善根轉復清淨。一切聲聞獨覺善根。及餘下住菩薩善根不能映奪。又如日光多分乾竭贍部洲中所有穢濕。餘一切光不能映奪。如是此中菩薩慧光。多分乾竭一切有情煩惱諸毒。如前所說。諸聲聞等所有智光不能映奪。受生多作他化自在天王。於能授與一切聲聞獨覺現觀方便善巧所有威力。當知此說俱胝百千數。當知是名略說菩薩有加行有功用無相住。謂妙方便慧所引世間進道勝行成滿得入故。通達如來佛境界起無間無缺勤加行故。一一剎那圓證一切菩提分法故。安立染污不染污故。有加行行圓滿攝故。依於意樂清淨業轉一切世間工巧業等皆圓滿故。逮得無量不共一切聲聞獨覺三摩地故。剎那剎那入滅定故。現行一切有情不共世間行故。善根清淨故。受生故。威力故。若廣宣說如十地經遠行地說。此地菩薩有加行行圓滿攝故。名遠行地。即由此義當知亦名有加行有功用無相住。

云何菩薩無加行無功用無相住。謂諸菩薩於初無相住中。已得十種入一切法第一義智。如經廣說。謂依三世如其所應本來無生無起無相。依餘因性無成無壞。依第一義畢竟離言諸自性事。言說造作影像自性。由體相故及因性故都無所有。即由如是雜染體性。無流轉性無止息性。依此無智邪執為因。於彼離言諸有體事初中後位一切時分。染平等性。依於真如無倒證入無有分別平等性故能除雜染。是名此中略所說義。如是十種入一切法第一義智。成上品故極圓滿故。超過第七雜清淨住。得入第八純清淨住。住此住中於無生法。證得菩薩第一最勝極清淨忍。此復云何。謂諸菩薩由四尋思。於一切法正尋思已。若時獲得四如實智。如實了知一切諸法。爾時一切邪分別執皆悉遠離。觀一切法。於現法中隨順一切雜染無生觀。彼先時一切所有邪分別執因所生法。於當來世一切無餘永不復生。此四尋思四如實智。廣說如前真實義品。此如實智。始從勝解行住。乃至有加行有功用無相住。未極清淨。今此住中已極清淨。是故說言於無生法證得菩薩第一最勝極清淨忍。是諸菩薩得此忍故得甚深住。先於第一無相住中。四種災患今悉除斷。一者除斷於無相中有加行有功用事。二者除斷於上清淨住精勤思慕。三者除斷於一切種利有情事有大堪能精勤思慕。四者除斷有微細想現在前行。是故此住名極清淨。又此菩薩於甚深住極生愛樂。即於如是法門流中。蒙諸如來覺悟勸導授與無量引發門智神通事業。如是蒙佛覺悟勸導。引發無量分身妙智。得十自在。如經廣說應知其相。得自在故隨所欲住。如意能住。隨樂安住靜慮解脫等諸心住。如意能住。若暫思惟一切食等諸資生具悉皆成辦。一切世間工業明處如其所欲悉能現行。普於一切能感生業。及於一切受生處所。皆隨所欲自在往生。隨所愛樂一切神通所作事業皆能起作。一切妙願隨其所欲皆得稱遂。隨於事物發起勝解。如所欲為皆成無異。隨所欲知所知境界皆如實知。普於一切名句文身得隨所欲。於一切法正安立中皆得善巧。如是菩薩獲得自在。從是已去所得自在所作勝利。廣說如經。應知其相。又能棄捨麁見諸佛。恒常無間不離見佛。其餘所有善根清淨金喻光喻。如經應知。此住菩薩受生威力諸殊勝事。皆如經說。應知其相。當知是名略說菩薩無加行無功用無相住。謂入一切法第一義智成滿得入故。得無生法忍故。除斷一切災患故。逮得菩薩甚深住故。於法門流蒙佛授與無量引發門智神通事業故。悟入無量分身智故。得自在故。領受所得自在勝利故。善根清淨故。受生故。威力故。若廣宣說如十地經不動地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩無加行無功用無相住。謂諸菩薩於初無相住中。已得十種入一切法第一義智。如經廣說。謂依三世如其所應本來無生無起無相。依餘因性無成無壞。依第一義畢竟離言諸自性事。言說造作影像自性。由體相故及因性故都無所有。即由如是雜染體性。無流轉性無止息性。依此無智邪執為因。於彼離言諸有體事初中後位一切時分。染平等性。依於真如無倒證入無有分別平等性故能除雜染。是名此中略所說義。如是十種入一切法第一義智。成上品故極圓滿故。超過第七雜清淨住。得入第八純清淨住。住此住中於無生法。證得菩薩第一最勝極清淨忍。此復云何。謂諸菩薩由四尋思。於一切法正尋思已。若時獲得四如實智。如實了知一切諸法。爾時一切邪分別執皆悉遠離。觀一切法。於現法中隨順一切雜染無生觀。彼先時一切所有邪分別執因所生法。於當來世一切無餘永不復生。此四尋思四如實智。廣說如前真實義品。此如實智。始從勝解行住。乃至有加行有功用無相住。未極清淨。今此住中已極清淨。是故說言於無生法證得菩薩第一最勝極清淨忍。是諸菩薩得此忍故得甚深住。先於第一無相住中。四種災患今悉除斷。一者除斷於無相中有加行有功用事。二者除斷於上清淨住精勤思慕。三者除斷於一切種利有情事有大堪能精勤思慕。四者除斷有微細想現在前行。是故此住名極清淨。又此菩薩於甚深住極生愛樂。即於如是法門流中。蒙諸如來覺悟勸導授與無量引發門智神通事業。如是蒙佛覺悟勸導。引發無量分身妙智。得十自在。如經廣說應知其相。得自在故隨所欲住。如意能住。隨樂安住靜慮解脫等諸心住。如意能住。若暫思惟一切食等諸資生具悉皆成辦。一切世間工業明處如其所欲悉能現行。普於一切能感生業。及於一切受生處所。皆隨所欲自在往生。隨所愛樂一切神通所作事業皆能起作。一切妙願隨其所欲皆得稱遂。隨於事物發起勝解。如所欲為皆成無異。隨所欲知所知境界皆如實知。普於一切名句文身得隨所欲。於一切法正安立中皆得善巧。如是菩薩獲得自在。從是已去所得自在所作勝利。廣說如經。應知其相。又能棄捨麁見諸佛。恒常無間不離見佛。其餘所有善根清淨金喻光喻。如經應知。此住菩薩受生威力諸殊勝事。皆如經說。應知其相。當知是名略說菩薩無加行無功用無相住。謂入一切法第一義智成滿得入故。得無生法忍故。除斷一切災患故。逮得菩薩甚深住故。於法門流蒙佛授與無量引發門智神通事業故。悟入無量分身智故。得自在故。領受所得自在勝利故。善根清淨故。受生故。威力故。若廣宣說如十地經不動地

說。於此地中捨先所有有加行有功用道。其心昇上無加行無功用。任運而轉不動勝道。是故此地名不動地。即由此義當知說名無加行無功用無相住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說。於此地中捨先所有有加行有功用道。其心昇上無加行無功用。任運而轉不動勝道。是故此地名不動地。即由此義當知說名無加行無功用無相住。

云何菩薩無礙解住。謂諸菩薩於甚深住不生喜足。復於增上智殊勝性愛樂隨入。是諸菩薩於諸法中起智加行。應為他說一切種法。普於一切說法所作皆如實知。當知此中說法所作。謂於一切近稠林行。如此雜染如此清淨。由此雜染由此清淨。若所雜染若所清淨。若非一向若是一向若通二種。如是一切皆如實知。如是菩薩於說法中方便善巧。於說所作方便善巧。於一切種成大法師。獲得無量陀羅尼門。於一切種音詞。支具剖析。善巧辯才無盡。成就如是法陀羅尼。領受堪能。菩薩由此勝無礙解引發言詞。能坐如是微妙法座。若於是中若於是處。宣說正法盡所有門。若由此故於諸有情勸導慰喻安處事業。此等堪能皆悉成就。如是一切廣說如經應知其相。善根清淨受生威力諸殊勝事。亦廣如經應知其相。當知是名略說菩薩無礙解住。謂於甚深寂靜解脫不生喜足。入勝進故。於諸法中起智加行。宣說法故。此所作事如實知故。得不思議。大法師故。善根清淨故。受生故。威力故。若廣宣說如十地經善慧地說。由此地中一切有情利益安樂意樂清淨。逮得菩薩無礙解慧。由此善能宣說正法。是故此地名善慧地。即由此義當知復名無礙解住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩無礙解住。謂諸菩薩於甚深住不生喜足。復於增上智殊勝性愛樂隨入。是諸菩薩於諸法中起智加行。應為他說一切種法。普於一切說法所作皆如實知。當知此中說法所作。謂於一切近稠林行。如此雜染如此清淨。由此雜染由此清淨。若所雜染若所清淨。若非一向若是一向若通二種。如是一切皆如實知。如是菩薩於說法中方便善巧。於說所作方便善巧。於一切種成大法師。獲得無量陀羅尼門。於一切種音詞。支具剖析。善巧辯才無盡。成就如是法陀羅尼。領受堪能。菩薩由此勝無礙解引發言詞。能坐如是微妙法座。若於是中若於是處。宣說正法盡所有門。若由此故於諸有情勸導慰喻安處事業。此等堪能皆悉成就。如是一切廣說如經應知其相。善根清淨受生威力諸殊勝事。亦廣如經應知其相。當知是名略說菩薩無礙解住。謂於甚深寂靜解脫不生喜足。入勝進故。於諸法中起智加行。宣說法故。此所作事如實知故。得不思議。大法師故。善根清淨故。受生故。威力故。若廣宣說如十地經善慧地說。由此地中一切有情利益安樂意樂清淨。逮得菩薩無礙解慧。由此善能宣說正法。是故此地名善慧地。即由此義當知復名無礙解住。

云何菩薩最上成滿菩薩住。謂諸菩薩無礙解住。一切行相遍清淨已。堪為法王受法灌頂。得離垢等無量無數勝三摩地。作彼所作一切智智。殊勝灌頂後三摩地現在前故。得一切佛相稱妙座身諸眷屬。得大光明往來普照。一切行相一切智智。灌灑其頂。既灌頂已。普能引導所化有情。於彼解脫方便佛事。得如實智。逮得無量無邊解脫陀羅尼門。大神通力。及此增上大念大智。增上引發訓詞安立。及大神通。增上引發善根清淨。受生威力。諸殊勝事。一切如經應知其相。當知是名略說最上成滿菩薩住。若廣宣說如十地經法雲地說。是諸菩薩住此地中。諸菩薩道皆得圓滿。菩提資糧極善周備。從諸如來大法雲所。堪能領受其餘一切有情之類難可領受最極廣大微妙法雨。又此菩薩自如大雲未現等覺無上菩提。若現等覺無上菩提。能為無量無邊有情。等雨無比微妙法雨。殄息一切煩惱塵埃。能令種種善根稼穡生長成熟。是故此地名法雲地。即由此義當知復名最上成滿菩薩住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩最上成滿菩薩住。謂諸菩薩無礙解住。一切行相遍清淨已。堪為法王受法灌頂。得離垢等無量無數勝三摩地。作彼所作一切智智。殊勝灌頂後三摩地現在前故。得一切佛相稱妙座身諸眷屬。得大光明往來普照。一切行相一切智智。灌灑其頂。既灌頂已。普能引導所化有情。於彼解脫方便佛事。得如實智。逮得無量無邊解脫陀羅尼門。大神通力。及此增上大念大智。增上引發訓詞安立。及大神通。增上引發善根清淨。受生威力。諸殊勝事。一切如經應知其相。當知是名略說最上成滿菩薩住。若廣宣說如十地經法雲地說。是諸菩薩住此地中。諸菩薩道皆得圓滿。菩提資糧極善周備。從諸如來大法雲所。堪能領受其餘一切有情之類難可領受最極廣大微妙法雨。又此菩薩自如大雲未現等覺無上菩提。若現等覺無上菩提。能為無量無邊有情。等雨無比微妙法雨。殄息一切煩惱塵埃。能令種種善根稼穡生長成熟。是故此地名法雲地。即由此義當知復名最上成滿菩薩住。

如是所說後後住中支分功德。非前前住一切都無。然下品故不墮其數。當知即彼展轉修習成中上品。於餘後地證得成滿。方乃建立。又即於此一一住中。經多俱胝百千大劫。或過是數方乃證得及與成滿。然一切住總經於二無數大劫方得圓證。謂經第一無數大劫。方乃超過勝解行住。次第證得極歡喜住。此就恒常勇猛精進。非不勇猛勤精進者。復經第二無數大劫。方乃超過極歡喜住。乃至有加行有功用無相住。次第證得無加行無功用無相住。此即決定以是菩薩得淨意樂。決定勇猛勤精進故。復經第三無數大劫。方乃超過無加行無功用無相住及無礙解住。證得最上成滿菩薩住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所說後後住中支分功德。非前前住一切都無。然下品故不墮其數。當知即彼展轉修習成中上品。於餘後地證得成滿。方乃建立。又即於此一一住中。經多俱胝百千大劫。或過是數方乃證得及與成滿。然一切住總經於二無數大劫方得圓證。謂經第一無數大劫。方乃超過勝解行住。次第證得極歡喜住。此就恒常勇猛精進。非不勇猛勤精進者。復經第二無數大劫。方乃超過極歡喜住。乃至有加行有功用無相住。次第證得無加行無功用無相住。此即決定以是菩薩得淨意樂。決定勇猛勤精進故。復經第三無數大劫。方乃超過無加行無功用無相住及無礙解住。證得最上成滿菩薩住。

當知此中略有二種無數大劫。一者日夜月半月等算數方便。時無量故。亦說名為無數大劫。二者大劫算數方便。超過一切算數之量。亦說名為無數大劫。若就前說無數大劫。要由無量無數大劫。方證無上正等菩提。若就後說無數大劫。但經於三無數大劫。便證無上正等菩提。不過此量。若正修行最上上品勇猛精進。或有能轉眾多中劫。或有乃至轉多大劫。當知決定無有能轉無數大劫。又由如是所說十二諸菩薩住。經三無數大劫時量。能斷一切煩惱障品所有麁重。及斷一切所知障品所有麁重。於三住中當知能斷煩惱障品所有麁重。謂於極歡喜住中。一切惡趣諸煩惱品所有麁重皆悉永斷。一切上中諸煩惱品皆不現行。於無加行無功用無相住中。一切能障一向清淨無生法忍諸煩惱品所有麁重皆悉永斷。一切煩惱皆不現前。於最上成滿菩薩住中。當知一切煩惱習氣隨眠障礙皆悉永斷入如來住。當知一切所知障品所有麁重亦有三種。一者在皮麁重。二者在膚麁重。三者在肉麁重。當知此中在皮麁重。極歡喜住皆悉已斷。在膚麁重。無加行無功用無相住皆悉已斷。在肉麁重。如來住中皆悉已斷。得一切障極清淨智。於三住中煩惱所知二障永斷。所餘諸住如其次第。修斷資糧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知此中略有二種無數大劫。一者日夜月半月等算數方便。時無量故。亦說名為無數大劫。二者大劫算數方便。超過一切算數之量。亦說名為無數大劫。若就前說無數大劫。要由無量無數大劫。方證無上正等菩提。若就後說無數大劫。但經於三無數大劫。便證無上正等菩提。不過此量。若正修行最上上品勇猛精進。或有能轉眾多中劫。或有乃至轉多大劫。當知決定無有能轉無數大劫。又由如是所說十二諸菩薩住。經三無數大劫時量。能斷一切煩惱障品所有麁重。及斷一切所知障品所有麁重。於三住中當知能斷煩惱障品所有麁重。謂於極歡喜住中。一切惡趣諸煩惱品所有麁重皆悉永斷。一切上中諸煩惱品皆不現行。於無加行無功用無相住中。一切能障一向清淨無生法忍諸煩惱品所有麁重皆悉永斷。一切煩惱皆不現前。於最上成滿菩薩住中。當知一切煩惱習氣隨眠障礙皆悉永斷入如來住。當知一切所知障品所有麁重亦有三種。一者在皮麁重。二者在膚麁重。三者在肉麁重。當知此中在皮麁重。極歡喜住皆悉已斷。在膚麁重。無加行無功用無相住皆悉已斷。在肉麁重。如來住中皆悉已斷。得一切障極清淨智。於三住中煩惱所知二障永斷。所餘諸住如其次第。修斷資糧。

即於如是十三住中。當知略有十一清淨。謂於第一種性住中。種性清淨。於其第二勝解行住。信勝解淨。於其第三極歡喜住。勝意樂淨。於其第四增上戒住。增上戒淨。於其第五增上心住。增上心淨。於其第六第七第八增上慧住。無顛倒智發起清淨。於其第九有加行有功用無相住。有加行行圓滿清淨。於其第十無加行無功用無相住。真智神通引發清淨。於第十一無礙解住。能正為他宣說法義無礙解淨。於第十二最上成滿菩薩住中。入一切種一切所知妙智清淨。於第十三如來住中。一切煩惱及所知障并諸習氣究竟清淨如前菩薩功德品中所說八法能攝大乘。當知在此十三住攝。謂於第一第二住中。於菩薩藏生信勝解聽受思惟。第三住中。得勝意樂趣向前行勝修行相。於餘一切乃至有加行有功用無相住中。得修廣大。於上三種淨行所攝。菩薩住中修果成滿。如來住中當知獲得究竟出離。當知菩薩十二種住。隨其次第類聲聞住。如諸聲聞自種性住。當知菩薩初住亦爾。如諸聲聞趣入正性離生加行住。當知菩薩第二住亦爾。如諸聲聞已入正性離生住。當知菩薩第三住亦爾。如諸聲聞已得證淨聖所愛味為盡上漏增上戒學住。當知菩薩第四住亦爾。如諸聲聞依增上戒學引發增上心學住。當知菩薩第五住亦爾。如諸聲聞如其所得諸聖諦智增上慧學住。當知菩薩第六第七第八住亦爾。如諸聲聞善觀察所知無相三摩地加行住。當知菩薩第九住亦爾。如諸聲聞成滿無相住。當知菩薩第十住亦爾。如諸聲聞從此出已入解脫處住。當知菩薩第十一住亦爾。如諸聲聞具一切相阿羅漢住。當知菩薩第十二住亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於如是十三住中。當知略有十一清淨。謂於第一種性住中。種性清淨。於其第二勝解行住。信勝解淨。於其第三極歡喜住。勝意樂淨。於其第四增上戒住。增上戒淨。於其第五增上心住。增上心淨。於其第六第七第八增上慧住。無顛倒智發起清淨。於其第九有加行有功用無相住。有加行行圓滿清淨。於其第十無加行無功用無相住。真智神通引發清淨。於第十一無礙解住。能正為他宣說法義無礙解淨。於第十二最上成滿菩薩住中。入一切種一切所知妙智清淨。於第十三如來住中。一切煩惱及所知障并諸習氣究竟清淨如前菩薩功德品中所說八法能攝大乘。當知在此十三住攝。謂於第一第二住中。於菩薩藏生信勝解聽受思惟。第三住中。得勝意樂趣向前行勝修行相。於餘一切乃至有加行有功用無相住中。得修廣大。於上三種淨行所攝。菩薩住中修果成滿。如來住中當知獲得究竟出離。當知菩薩十二種住。隨其次第類聲聞住。如諸聲聞自種性住。當知菩薩初住亦爾。如諸聲聞趣入正性離生加行住。當知菩薩第二住亦爾。如諸聲聞已入正性離生住。當知菩薩第三住亦爾。如諸聲聞已得證淨聖所愛味為盡上漏增上戒學住。當知菩薩第四住亦爾。如諸聲聞依增上戒學引發增上心學住。當知菩薩第五住亦爾。如諸聲聞如其所得諸聖諦智增上慧學住。當知菩薩第六第七第八住亦爾。如諸聲聞善觀察所知無相三摩地加行住。當知菩薩第九住亦爾。如諸聲聞成滿無相住。當知菩薩第十住亦爾。如諸聲聞從此出已入解脫處住。當知菩薩第十一住亦爾。如諸聲聞具一切相阿羅漢住。當知菩薩第十二住亦爾。

本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處生品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處生品第一

諸菩薩生略有五種攝一切生。於一切住一切菩薩受無罪生。利益安樂一切有情。何等為五。一者除災生。二者隨類生。三者大勢生。四者增上生。五者最後生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩生略有五種攝一切生。於一切住一切菩薩受無罪生。利益安樂一切有情。何等為五。一者除災生。二者隨類生。三者大勢生。四者增上生。五者最後生。

云何菩薩除災生。謂諸菩薩或大願力或自在力。於諸飢饉厄難曠野正現前時。為令眾生少用功力而得存濟。於大魚等種類中生。身形廣大隨所生處。以自身肉普給一切飢餓眾生。皆令飽滿。於諸有情眾多疾疫正現前時。以大願力得自在力。持有神驗諸明呪力攝受廣大良藥王身。息除一切有情疾疫。於諸有情隣國戰諍互相逼惱正現前時。以大願力得自在力。作大地主具大勢力。以法正治方便善巧。息除隣國戰諍逼惱。於諸有情互相違諍正現前時。以大願力得自在力。發誠信言往返和好除其怨結。於諸眾生遭遇惡王非理縛錄治罰逼迫身心擾亂正現前時。以大願力得自在力。生彼王家作如法王。哀愍眾生息除一切逼惱苦事。若諸有情起諸邪見造諸惡行。隨一天處深生信解。哀愍彼故以大願力得自在力。生彼天處方便斷除邪見惡行。是名略說菩薩除災生。若廣宣說。以大願力得自在力哀愍為先。於彼彼處受種種生當知無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩除災生。謂諸菩薩或大願力或自在力。於諸飢饉厄難曠野正現前時。為令眾生少用功力而得存濟。於大魚等種類中生。身形廣大隨所生處。以自身肉普給一切飢餓眾生。皆令飽滿。於諸有情眾多疾疫正現前時。以大願力得自在力。持有神驗諸明呪力攝受廣大良藥王身。息除一切有情疾疫。於諸有情隣國戰諍互相逼惱正現前時。以大願力得自在力。作大地主具大勢力。以法正治方便善巧。息除隣國戰諍逼惱。於諸有情互相違諍正現前時。以大願力得自在力。發誠信言往返和好除其怨結。於諸眾生遭遇惡王非理縛錄治罰逼迫身心擾亂正現前時。以大願力得自在力。生彼王家作如法王。哀愍眾生息除一切逼惱苦事。若諸有情起諸邪見造諸惡行。隨一天處深生信解。哀愍彼故以大願力得自在力。生彼天處方便斷除邪見惡行。是名略說菩薩除災生。若廣宣說。以大願力得自在力哀愍為先。於彼彼處受種種生當知無量。

云何菩薩隨類生。謂諸菩薩以大願力得自在力。生於種種傍生趣類天龍藥叉阿素洛等展轉謀害違諍類中。或生邪見婆羅門中。或生樂行惡行類中。或生憙樂邪命類中。或生最極耽著諸欲信解諸欲有情類中。為欲除彼諸過失故。往彼有情同分中生而為上首。為上首已方便化導彼所行惡。菩薩不行彼不行善。菩薩現行為欲令彼現行善故。為說正法。由是菩薩與彼現行不同分故說正法故。方便善巧除彼有情所有過失。是名略說菩薩隨類生。廣說如前。當知無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩隨類生。謂諸菩薩以大願力得自在力。生於種種傍生趣類天龍藥叉阿素洛等展轉謀害違諍類中。或生邪見婆羅門中。或生樂行惡行類中。或生憙樂邪命類中。或生最極耽著諸欲信解諸欲有情類中。為欲除彼諸過失故。往彼有情同分中生而為上首。為上首已方便化導彼所行惡。菩薩不行彼不行善。菩薩現行為欲令彼現行善故。為說正法。由是菩薩與彼現行不同分故說正法故。方便善巧除彼有情所有過失。是名略說菩薩隨類生。廣說如前。當知無量。

云何菩薩大勢生。謂諸菩薩稟性生時。所感壽量形色族姓自在富等。諸異熟果。一切世間最為殊勝。此異熟果所作事業。自他利品已廣宣說。是名略說菩薩大勢生。若廣宣說。彼彼類中受大勢生當知無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩大勢生。謂諸菩薩稟性生時。所感壽量形色族姓自在富等。諸異熟果。一切世間最為殊勝。此異熟果所作事業。自他利品已廣宣說。是名略說菩薩大勢生。若廣宣說。彼彼類中受大勢生當知無量。

云何菩薩增上生。謂諸菩薩始從第一極歡喜住。乃至第十最上成滿諸菩薩住。如前所說差別受生。今於此中名增上生。謂最初住作轉輪王。王贍部洲得大自在。乃至第十最上成滿諸菩薩住。作大自在。過色究竟一切生處最為殊勝。唯有已得最上成滿諸菩薩住摩訶薩眾得生其中。彼諸菩薩即由此業增上所感。是名略說菩薩增上生。若廣宣說當知無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩增上生。謂諸菩薩始從第一極歡喜住。乃至第十最上成滿諸菩薩住。如前所說差別受生。今於此中名增上生。謂最初住作轉輪王。王贍部洲得大自在。乃至第十最上成滿諸菩薩住。作大自在。過色究竟一切生處最為殊勝。唯有已得最上成滿諸菩薩住摩訶薩眾得生其中。彼諸菩薩即由此業增上所感。是名略說菩薩增上生。若廣宣說當知無量。

云何菩薩最後生。謂諸菩薩於此生中。菩提資糧已極圓滿。或生婆羅門大國師家。或生剎帝利大國王家。能現等覺阿耨多羅三藐三菩提。廣作一切佛所作事。是名略說菩薩最後生。若廣宣說。當知無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩最後生。謂諸菩薩於此生中。菩提資糧已極圓滿。或生婆羅門大國師家。或生剎帝利大國王家。能現等覺阿耨多羅三藐三菩提。廣作一切佛所作事。是名略說菩薩最後生。若廣宣說。當知無量。

若諸菩薩於去來今清淨仁賢妙善生處。曾當現生一切皆此五生所攝。除此無有若過若增。唯除凡地菩薩受生。何以故。此中意取有智菩薩諸所受生為五生故。如是諸生大菩提果之所依止。令諸菩薩疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸菩薩於去來今清淨仁賢妙善生處。曾當現生一切皆此五生所攝。除此無有若過若增。唯除凡地菩薩受生。何以故。此中意取有智菩薩諸所受生為五生故。如是諸生大菩提果之所依止。令諸菩薩疾證無上正等菩提。

本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處攝受品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處攝受品第二

於一切住菩薩行中。當知菩薩略有六種。於諸有情無倒攝受。何等為六。一者頓普攝受。二者增上攝受。三者攝取攝受。四者長時攝受。五者短時攝受。六者最後攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切住菩薩行中。當知菩薩略有六種。於諸有情無倒攝受。何等為六。一者頓普攝受。二者增上攝受。三者攝取攝受。四者長時攝受。五者短時攝受。六者最後攝受。

云何菩薩於諸有情頓普攝受。謂諸菩薩初發心時。攝受一切諸有情界皆為眷屬。作是思惟。我當於彼隨能隨力作一切種利益安樂饒益之事。隨所思惟皆如是作。是名菩薩於諸有情頓普攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩於諸有情頓普攝受。謂諸菩薩初發心時。攝受一切諸有情界皆為眷屬。作是思惟。我當於彼隨能隨力作一切種利益安樂饒益之事。隨所思惟皆如是作。是名菩薩於諸有情頓普攝受。

云何菩薩於諸有情增上攝受。謂諸菩薩或為家主攝受父母妻子奴婢僮僕作使。或為國王攝受一切所統僚庶。菩薩如是發起增上攝受想已。於所攝受隨攝受儀。隨菩薩儀業用而轉。若為家主於其父母。種種方便勸修諸善。隨時供養曾無懈廢。善識其恩善知酬報。於父母心善能隨順。於法於義隨自在轉。於其妻子奴婢等類。隨時恣與如法衣食。於諸事業終不逼切。雖有違犯而能堪忍。彼若疾病正能瞻療。於諸善事勸令修習。隨時賜與殊勝財物。愛語慰喻不生奴婢作使等想。瞻敬養育。其若自身若為國王。不行黜罰不用刀杖。而能正化。以法以財用作饒益。依本土田而自食用。不以凶力侵掠他境。隨能隨力於諸有情。勸止諸惡教修諸善。視諸眾生如父於子。於他有情尚好等施。況自親屬而不均濟。不行欺誑所言誠諦。遠離一切殺縛捶打治罰逼迫斷截等事。是名菩薩於諸有情增上攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩於諸有情增上攝受。謂諸菩薩或為家主攝受父母妻子奴婢僮僕作使。或為國王攝受一切所統僚庶。菩薩如是發起增上攝受想已。於所攝受隨攝受儀。隨菩薩儀業用而轉。若為家主於其父母。種種方便勸修諸善。隨時供養曾無懈廢。善識其恩善知酬報。於父母心善能隨順。於法於義隨自在轉。於其妻子奴婢等類。隨時恣與如法衣食。於諸事業終不逼切。雖有違犯而能堪忍。彼若疾病正能瞻療。於諸善事勸令修習。隨時賜與殊勝財物。愛語慰喻不生奴婢作使等想。瞻敬養育。其若自身若為國王。不行黜罰不用刀杖。而能正化。以法以財用作饒益。依本土田而自食用。不以凶力侵掠他境。隨能隨力於諸有情。勸止諸惡教修諸善。視諸眾生如父於子。於他有情尚好等施。況自親屬而不均濟。不行欺誑所言誠諦。遠離一切殺縛捶打治罰逼迫斷截等事。是名菩薩於諸有情增上攝受。

云何菩薩於諸有情攝取攝受。謂諸菩薩正御徒眾。當知是名略說菩薩於諸有情攝取攝受。若廣說者。由二因緣正攝徒眾。說名菩薩於諸有情攝取攝受。何等為二。一者以無染心正攝徒眾。二者於自義利正教修習。非邪加行而陷逗之。又於一切應攝受中。其心平等不墮偏黨。亦不於彼慳悋正法。不作師捲。不於彼所悕求承事恭敬供養。彼樂善故自求作者亦不遮止。為欲令其福德資糧得增長故。或遇餘時亦於彼所承事供養。若於其義未解了者開悟令解。已解了者轉令明淨。生起疑惑隨為除斷。若生惡作善為開解。甚深義句以慧通達。於時時間正為開顯。於苦於樂與彼共同。於他所為財利因緣。成就上品經營遽務過於自事。於他毀犯隨時正舉令其覺悟。應時如理訶責擯罰。彼有疹疾或有愁憂終不棄捨。善權方便救療疹疾開解愁憂。於諸下劣形色。憶念精進智等。終不輕陵。於時時間隨入勞倦。如其所宜為說正法。於時時間為令繫念。於所緣境與正教授。堪忍問難不生憤發。於彼戒行或等或增終無減劣。亦不悕求利養恭敬。具足悲愍無掉無動。戒見軌則正命圓滿。舒顏平視遠離顰蹙。柔和美語先言問訊含笑為先。於諸善品恒常修習。不行放逸離諸懈怠。即以是事教習徒眾。亦令自行轉更勝進。菩薩不應於一切時攝取徒眾。亦非不攝亦非變異。是名菩薩於諸有情攝取攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩於諸有情攝取攝受。謂諸菩薩正御徒眾。當知是名略說菩薩於諸有情攝取攝受。若廣說者。由二因緣正攝徒眾。說名菩薩於諸有情攝取攝受。何等為二。一者以無染心正攝徒眾。二者於自義利正教修習。非邪加行而陷逗之。又於一切應攝受中。其心平等不墮偏黨。亦不於彼慳悋正法。不作師捲。不於彼所悕求承事恭敬供養。彼樂善故自求作者亦不遮止。為欲令其福德資糧得增長故。或遇餘時亦於彼所承事供養。若於其義未解了者開悟令解。已解了者轉令明淨。生起疑惑隨為除斷。若生惡作善為開解。甚深義句以慧通達。於時時間正為開顯。於苦於樂與彼共同。於他所為財利因緣。成就上品經營遽務過於自事。於他毀犯隨時正舉令其覺悟。應時如理訶責擯罰。彼有疹疾或有愁憂終不棄捨。善權方便救療疹疾開解愁憂。於諸下劣形色。憶念精進智等。終不輕陵。於時時間隨入勞倦。如其所宜為說正法。於時時間為令繫念。於所緣境與正教授。堪忍問難不生憤發。於彼戒行或等或增終無減劣。亦不悕求利養恭敬。具足悲愍無掉無動。戒見軌則正命圓滿。舒顏平視遠離顰蹙。柔和美語先言問訊含笑為先。於諸善品恒常修習。不行放逸離諸懈怠。即以是事教習徒眾。亦令自行轉更勝進。菩薩不應於一切時攝取徒眾。亦非不攝亦非變異。是名菩薩於諸有情攝取攝受。

云何菩薩於諸有情長時攝受。謂諸菩薩於住下品成熟有情攝受饒益。當知說名長時攝受。以經久時方堪淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩於諸有情長時攝受。謂諸菩薩於住下品成熟有情攝受饒益。當知說名長時攝受。以經久時方堪淨故。

云何菩薩於諸有情短時攝受。謂諸菩薩於住中品成熟有情攝受饒益。當知說名短時攝受。非經久時方堪淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩於諸有情短時攝受。謂諸菩薩於住中品成熟有情攝受饒益。當知說名短時攝受。非經久時方堪淨故。

云何菩薩於諸有情最後攝受。謂諸菩薩於住上品成熟有情攝受饒益。當知說名最後攝受。即於此生堪任淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩於諸有情最後攝受。謂諸菩薩於住上品成熟有情攝受饒益。當知說名最後攝受。即於此生堪任淨故。

是名菩薩於諸有情略有六種無倒攝受。由此攝受。過去未來現在菩薩。於諸有情曾正攝受當正攝受現正攝受。除此無有若過若增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名菩薩於諸有情略有六種無倒攝受。由此攝受。過去未來現在菩薩。於諸有情曾正攝受當正攝受現正攝受。除此無有若過若增。

菩薩如是於諸有情六種攝受無倒轉時。當知遭遇略十二種艱難之事。聰叡菩薩於彼十二艱難之事當正覺了。何等十二。一者於多安住違犯有情。若罰若捨。是名菩薩遭艱難事。二者於惡有情為調伏故。方便現行辛楚加行。防自意樂不生煩惱。是名菩薩遭艱難事。三者現可施物極為尠少。現來求者其數彌多。是名菩薩遭艱難事。四者唯有一身。眾多有情種種事業並現在前。同時來請共為助伴。是名菩薩遭艱難事。五者居放逸處。若住世間可愛妙定。若生天上樂世界中。令心調善。是名菩薩遭艱難事。六者常求遍作利有情事。而於此事無力無能。是名菩薩遭艱難事。七者於其愚癡諂詐剛強諸有情所。若為說法若復棄捨。是名菩薩遭艱難事。八者常於生死見大過失。為度有情而不棄捨。是名菩薩遭艱難事。九者未證清淨增上意樂。多分慮恐失念命終。是名菩薩遭艱難事。十者未證清淨增上意樂。他來求乞第一最勝所可愛物。是名菩薩遭艱難事。十一者種種異見種種勝解諸有情類。若別教誨若總棄捨。是名菩薩遭艱難事。十二者常行最極不放逸行。而不應斷一切煩惱。是名菩薩遭艱難事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是於諸有情六種攝受無倒轉時。當知遭遇略十二種艱難之事。聰叡菩薩於彼十二艱難之事當正覺了。何等十二。一者於多安住違犯有情。若罰若捨。是名菩薩遭艱難事。二者於惡有情為調伏故。方便現行辛楚加行。防自意樂不生煩惱。是名菩薩遭艱難事。三者現可施物極為尠少。現來求者其數彌多。是名菩薩遭艱難事。四者唯有一身。眾多有情種種事業並現在前。同時來請共為助伴。是名菩薩遭艱難事。五者居放逸處。若住世間可愛妙定。若生天上樂世界中。令心調善。是名菩薩遭艱難事。六者常求遍作利有情事。而於此事無力無能。是名菩薩遭艱難事。七者於其愚癡諂詐剛強諸有情所。若為說法若復棄捨。是名菩薩遭艱難事。八者常於生死見大過失。為度有情而不棄捨。是名菩薩遭艱難事。九者未證清淨增上意樂。多分慮恐失念命終。是名菩薩遭艱難事。十者未證清淨增上意樂。他來求乞第一最勝所可愛物。是名菩薩遭艱難事。十一者種種異見種種勝解諸有情類。若別教誨若總棄捨。是名菩薩遭艱難事。十二者常行最極不放逸行。而不應斷一切煩惱。是名菩薩遭艱難事。

若諸菩薩遭遇如是諸艱難事。或於其中應觀輕重。如其所應而作方便。或於其中應審簡擇補特伽羅。或於其中攀緣。勇猛攝受因轉。若發正願。或於其中制御其心不令流散。或於其中安住其心。猛利思擇不生厭倦而自安忍。或於其中而行放捨。或於其中發勤精進熾然無懈。或於其中善巧方便而正修行。菩薩如是於正對治方便善巧。雖遭一切諸艱難事正現在前。而無怯弱自正能免。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸菩薩遭遇如是諸艱難事。或於其中應觀輕重。如其所應而作方便。或於其中應審簡擇補特伽羅。或於其中攀緣。勇猛攝受因轉。若發正願。或於其中制御其心不令流散。或於其中安住其心。猛利思擇不生厭倦而自安忍。或於其中而行放捨。或於其中發勤精進熾然無懈。或於其中善巧方便而正修行。菩薩如是於正對治方便善巧。雖遭一切諸艱難事正現在前。而無怯弱自正能免。