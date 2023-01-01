瑜伽師地論卷第四十五彌勒菩薩說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽師地論卷第四十五彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處菩提分品第十七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處菩提分品第十七之二

云何菩薩修正四依。謂諸菩薩為求義故從他聽法。不為求世藻飾文詞。菩薩求義不為求文。而聽法時雖遇常流言音說法。但依於義恭敬聽受。又諸菩薩如實了知闇說大說。如實知已以理為依。不由耆長眾所知識補特伽羅。若佛若僧所說法故即便信受。是故不依補特伽羅。如是菩薩以理為依。補特伽羅非所依故。於真實義心不動搖。於正法中他緣匪奪。又諸菩薩於如來所。深殖正信深殖清淨。一向澄清唯依如來了義經典。非不了義。了義經典為所依故。於佛所說法毘奈耶不可引奪。何以故。以佛所說不了義經依種種門辯本性義。猶未決定尚生疑惑。非了義故。若諸菩薩於了義經不決定者。於佛所說法毘奈耶猶可引奪。又諸菩薩於真證智見為真實。非於聞思。但識法義非真證智。是諸菩薩如實了知修所成智所應知者。非唯聞思所成諸識所能了達。如實知已聞如來說最極甚深所有法義。終不誹毀。是名菩薩修正四依。依正四依善修習。故略顯四量。謂所說義。正理。大師修所成慧。真實證智。又諸菩薩一切四依為所依止。精勤發起正加行。故於出要道明了開示無有迷惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩修正四依。謂諸菩薩為求義故從他聽法。不為求世藻飾文詞。菩薩求義不為求文。而聽法時雖遇常流言音說法。但依於義恭敬聽受。又諸菩薩如實了知闇說大說。如實知已以理為依。不由耆長眾所知識補特伽羅。若佛若僧所說法故即便信受。是故不依補特伽羅。如是菩薩以理為依。補特伽羅非所依故。於真實義心不動搖。於正法中他緣匪奪。又諸菩薩於如來所。深殖正信深殖清淨。一向澄清唯依如來了義經典。非不了義。了義經典為所依故。於佛所說法毘奈耶不可引奪。何以故。以佛所說不了義經依種種門辯本性義。猶未決定尚生疑惑。非了義故。若諸菩薩於了義經不決定者。於佛所說法毘奈耶猶可引奪。又諸菩薩於真證智見為真實。非於聞思。但識法義非真證智。是諸菩薩如實了知修所成智所應知者。非唯聞思所成諸識所能了達。如實知已聞如來說最極甚深所有法義。終不誹毀。是名菩薩修正四依。依正四依善修習。故略顯四量。謂所說義。正理。大師修所成慧。真實證智。又諸菩薩一切四依為所依止。精勤發起正加行。故於出要道明了開示無有迷惑。

云何菩薩所修菩薩四無礙解。謂諸菩薩於一切法一切異門。盡所有性如所有性。依修所成無所滯礙無退轉智。是名菩薩法無礙解。又諸菩薩於一切法一切異相。盡所有性如所有性。依修所成無所滯礙無退轉智。是名菩薩義無礙解。又諸菩薩於一切法一切釋詞。盡所有性如所有性。依修所成無所滯礙無退轉智。是名菩薩詞無礙解。又諸菩薩於一切法一切品別。盡所有性如所有性。依修所成無所滯礙無退轉智。是名菩薩辯無礙解。若諸菩薩依是菩薩四無礙解。應知獲得無量最勝五處善巧。一蘊善巧。二界善巧。三處善巧。四緣起善巧。五處非處善巧。菩薩由此四種行相。於一切法自能妙善現正等覺。亦善為他無倒開示。此上無有自能妙善現正等覺。況善為他無倒開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩所修菩薩四無礙解。謂諸菩薩於一切法一切異門。盡所有性如所有性。依修所成無所滯礙無退轉智。是名菩薩法無礙解。又諸菩薩於一切法一切異相。盡所有性如所有性。依修所成無所滯礙無退轉智。是名菩薩義無礙解。又諸菩薩於一切法一切釋詞。盡所有性如所有性。依修所成無所滯礙無退轉智。是名菩薩詞無礙解。又諸菩薩於一切法一切品別。盡所有性如所有性。依修所成無所滯礙無退轉智。是名菩薩辯無礙解。若諸菩薩依是菩薩四無礙解。應知獲得無量最勝五處善巧。一蘊善巧。二界善巧。三處善巧。四緣起善巧。五處非處善巧。菩薩由此四種行相。於一切法自能妙善現正等覺。亦善為他無倒開示。此上無有自能妙善現正等覺。況善為他無倒開示。

云何菩薩菩提資糧。當知如是菩提資糧略有二種。一者福德資糧。二者智慧資糧。此二資糧廣分別義。如前所說自他利品。應知其相。又此福德智慧資糧。菩薩於初無數大劫所修習者。應知名下。若於第二無數大劫所修習者。應知名中。若於第三無數大劫所修習者。應知名上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩菩提資糧。當知如是菩提資糧略有二種。一者福德資糧。二者智慧資糧。此二資糧廣分別義。如前所說自他利品。應知其相。又此福德智慧資糧。菩薩於初無數大劫所修習者。應知名下。若於第二無數大劫所修習者。應知名中。若於第三無數大劫所修習者。應知名上。

云何菩薩於三十七菩提分法精勤修習。謂諸菩薩依止菩薩四無礙解。由善方便所攝妙智。於三十七菩提分法。如實了知而不作證。是諸菩薩普於一切二乘理趣三十七種菩提分法。皆如實知。謂於聲聞乘理趣。及於大乘理趣三十七種菩提分法。皆如實知。於聲聞乘理趣三十七種菩提分法。如實了知。如聲聞地如前所說一切應知。云何菩薩於大乘理趣三十七種菩提分法。如實了知。謂諸菩薩能於其身住循身觀。不於其身分別有性。亦不分別一切種類都無有性。又於其身遠離言說自性法性。如實了知。當知名依勝義理趣能於其身住循身觀修習念住。若諸菩薩隨順無量。安立理趣妙智而轉。當知名依世俗理趣能於其身住循身觀修習念住。如於其身住循身觀修習念住。如是所餘一切念住。所餘一切菩提分法當知亦爾。如是菩薩於身等法。不分別苦不分別集。不分別此所作斷滅。不分別此得滅因道。又即於此遠離言說自性法性。若苦法性若集法性。若滅法性若道法性。如實了知。當知名依勝義理趣修菩提分為所依止緣諦修習。若諸菩薩隨順無量。安立理趣妙智而轉。當知名依世俗理趣緣諦修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩於三十七菩提分法精勤修習。謂諸菩薩依止菩薩四無礙解。由善方便所攝妙智。於三十七菩提分法。如實了知而不作證。是諸菩薩普於一切二乘理趣三十七種菩提分法。皆如實知。謂於聲聞乘理趣。及於大乘理趣三十七種菩提分法。皆如實知。於聲聞乘理趣三十七種菩提分法。如實了知。如聲聞地如前所說一切應知。云何菩薩於大乘理趣三十七種菩提分法。如實了知。謂諸菩薩能於其身住循身觀。不於其身分別有性。亦不分別一切種類都無有性。又於其身遠離言說自性法性。如實了知。當知名依勝義理趣能於其身住循身觀修習念住。若諸菩薩隨順無量。安立理趣妙智而轉。當知名依世俗理趣能於其身住循身觀修習念住。如於其身住循身觀修習念住。如是所餘一切念住。所餘一切菩提分法當知亦爾。如是菩薩於身等法。不分別苦不分別集。不分別此所作斷滅。不分別此得滅因道。又即於此遠離言說自性法性。若苦法性若集法性。若滅法性若道法性。如實了知。當知名依勝義理趣修菩提分為所依止緣諦修習。若諸菩薩隨順無量。安立理趣妙智而轉。當知名依世俗理趣緣諦修習。

此中菩薩即於諸法無所分別。當知名止。若於諸法勝義理趣如實真智。及於無量安立理趣世俗妙智。當知名觀。此中菩薩略有四行。當知名止。一勝義世俗智前行。二勝義世俗智果。三普於一切戲論想中無功用轉。四即於如是離言唯事。由無有相無所分別。其心寂靜趣向一切法平等性一味實性。由此四行。是諸菩薩止道運轉。漸次乃至能證無上正等菩提。智見圓滿。此中菩薩略有四行。當知名觀。謂即四行止道前行。於一切法遠離增益不正執邊。遠離損減不正執邊。及與隨順無量諸法差別。安立理趣妙觀。由此四行。是諸菩薩觀道運轉。漸次乃至能證無上正等菩提。智見圓滿。是名略說菩薩止觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中菩薩即於諸法無所分別。當知名止。若於諸法勝義理趣如實真智。及於無量安立理趣世俗妙智。當知名觀。此中菩薩略有四行。當知名止。一勝義世俗智前行。二勝義世俗智果。三普於一切戲論想中無功用轉。四即於如是離言唯事。由無有相無所分別。其心寂靜趣向一切法平等性一味實性。由此四行。是諸菩薩止道運轉。漸次乃至能證無上正等菩提。智見圓滿。此中菩薩略有四行。當知名觀。謂即四行止道前行。於一切法遠離增益不正執邊。遠離損減不正執邊。及與隨順無量諸法差別。安立理趣妙觀。由此四行。是諸菩薩觀道運轉。漸次乃至能證無上正等菩提。智見圓滿。是名略說菩薩止觀。

云何菩薩方便善巧。當知略說有十二種。依內修證一切佛法。有其六種。依外成熟一切有情。亦有六種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩方便善巧。當知略說有十二種。依內修證一切佛法。有其六種。依外成熟一切有情。亦有六種。

云何依內修證一切佛法六種方便善巧。一者菩薩於諸有情。悲心俱行顧戀不捨。二者菩薩於一切行。如實遍知。三者菩薩恒於無上正等菩提所有妙智。深心欣樂。四者菩薩顧戀有情為依止故。不捨生死。五者菩薩於一切行。如實遍知為依止故。輪轉生死而心不染。六者菩薩欣樂佛智為依止故。熾然精進。當知是名菩薩依內修證一切佛法六種方便善巧。云何依外成熟一切有情六種方便善巧。一者菩薩方便善巧。能令有情以少善根感無量果。二者菩薩方便善巧。能令有情少用功力引攝廣大無量善根。三者菩薩方便善巧。於佛聖教憎背有情除其恚惱。四者菩薩方便善巧。於佛聖教處中有情令其趣入。五者菩薩方便善巧。於佛聖教已趣入者令其成熟。六者菩薩方便善巧。於佛聖教已成熟者令得解脫。云何菩薩方便善巧令諸有情以少善根感無量果。謂諸菩薩方便善巧。勸諸有情。捨微劣物乃至最下唯一麨團。施鄙穢田乃至蠢動傍生之類。作是施已迴求無上正等菩提。如是善根物田雖下。由迴向力感無量果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何依內修證一切佛法六種方便善巧。一者菩薩於諸有情。悲心俱行顧戀不捨。二者菩薩於一切行。如實遍知。三者菩薩恒於無上正等菩提所有妙智。深心欣樂。四者菩薩顧戀有情為依止故。不捨生死。五者菩薩於一切行。如實遍知為依止故。輪轉生死而心不染。六者菩薩欣樂佛智為依止故。熾然精進。當知是名菩薩依內修證一切佛法六種方便善巧。云何依外成熟一切有情六種方便善巧。一者菩薩方便善巧。能令有情以少善根感無量果。二者菩薩方便善巧。能令有情少用功力引攝廣大無量善根。三者菩薩方便善巧。於佛聖教憎背有情除其恚惱。四者菩薩方便善巧。於佛聖教處中有情令其趣入。五者菩薩方便善巧。於佛聖教已趣入者令其成熟。六者菩薩方便善巧。於佛聖教已成熟者令得解脫。云何菩薩方便善巧令諸有情以少善根感無量果。謂諸菩薩方便善巧。勸諸有情。捨微劣物乃至最下唯一麨團。施鄙穢田乃至蠢動傍生之類。作是施已迴求無上正等菩提。如是善根物田雖下。由迴向力感無量果。

云何菩薩方便善巧。令諸有情以少功力引攝廣大無量善根。謂諸菩薩方便善巧。若有信解受邪齋戒乃至一月都不食等諸有情類。為說八支聖齋戒法。令其棄捨最極艱辛感非愛果受邪齋戒。勸令修學無極艱辛感大愛果受正齋戒。若諸有情修自苦行精勤無懈。起邪方便欲求解脫。為說中道令離二邊使其趣入。若諸有情求欲生天起邪方便。投巖赴火斷飲食等。為其宣說無倒靜慮。令彼獲於現法樂住。逮得當來無諸艱苦與喜樂俱生天勝果。若諸有情信婆羅門吠地迦呪妄計。精勤受持讀誦得究竟。淨方便勸令於佛聖教受持讀誦思惟其義。又正為他如是如是宣揚開示如來所說甚深空性相應妙法。令彼發生勇決厭離猛利淨信。但由如是一剎那頃厭離淨信俱行善心。尚能攝受不可稱數廣大善根。況其相續。又諸菩薩世間所有種種上妙珍寶香鬘諸供養具。起淨信俱增上意樂。於佛法僧勝解供養。亦勸導他令行如是勝解供養。又於十方一切世界一切供養佛法僧所。即以如是淨信俱行增上意樂。周匝普緣深生隨喜。亦勸導他作是隨喜。又諸菩薩恒常修習念佛念法乃至念天。亦勸導他令修六念。又諸菩薩意言分別禮佛法僧。乃至命終時無虛度。亦勸導他行此禮業。又諸菩薩普於十方一切有情一切福業悉皆隨喜。亦勸導他作是隨喜。又諸菩薩普於十方一切有情。入廣大悲增上意樂。願以自身皆代彼受一切憂苦。亦勸導他興此悲願。又諸菩薩過去現在一切誤失一切違犯。以淨調柔愛樂。隨順所學戒。心。想對十方佛世尊所。至誠發露悔往修來。亦勸導他令行是事。如是數數發露所犯。少用功力一切業障皆得解脫。又諸菩薩已具神通得心自在。普於十方佛法僧所及有情處。化作眾多種種化事。攝受無量大福德聚。又諸菩薩恒常修習慈悲喜捨。亦勸導他作此修習。如是菩薩以少功力引攝廣大無量善根諸勝妙果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩方便善巧。令諸有情以少功力引攝廣大無量善根。謂諸菩薩方便善巧。若有信解受邪齋戒乃至一月都不食等諸有情類。為說八支聖齋戒法。令其棄捨最極艱辛感非愛果受邪齋戒。勸令修學無極艱辛感大愛果受正齋戒。若諸有情修自苦行精勤無懈。起邪方便欲求解脫。為說中道令離二邊使其趣入。若諸有情求欲生天起邪方便。投巖赴火斷飲食等。為其宣說無倒靜慮。令彼獲於現法樂住。逮得當來無諸艱苦與喜樂俱生天勝果。若諸有情信婆羅門吠地迦呪妄計。精勤受持讀誦得究竟。淨方便勸令於佛聖教受持讀誦思惟其義。又正為他如是如是宣揚開示如來所說甚深空性相應妙法。令彼發生勇決厭離猛利淨信。但由如是一剎那頃厭離淨信俱行善心。尚能攝受不可稱數廣大善根。況其相續。又諸菩薩世間所有種種上妙珍寶香鬘諸供養具。起淨信俱增上意樂。於佛法僧勝解供養。亦勸導他令行如是勝解供養。又於十方一切世界一切供養佛法僧所。即以如是淨信俱行增上意樂。周匝普緣深生隨喜。亦勸導他作是隨喜。又諸菩薩恒常修習念佛念法乃至念天。亦勸導他令修六念。又諸菩薩意言分別禮佛法僧。乃至命終時無虛度。亦勸導他行此禮業。又諸菩薩普於十方一切有情一切福業悉皆隨喜。亦勸導他作是隨喜。又諸菩薩普於十方一切有情。入廣大悲增上意樂。願以自身皆代彼受一切憂苦。亦勸導他興此悲願。又諸菩薩過去現在一切誤失一切違犯。以淨調柔愛樂。隨順所學戒。心。想對十方佛世尊所。至誠發露悔往修來。亦勸導他令行是事。如是數數發露所犯。少用功力一切業障皆得解脫。又諸菩薩已具神通得心自在。普於十方佛法僧所及有情處。化作眾多種種化事。攝受無量大福德聚。又諸菩薩恒常修習慈悲喜捨。亦勸導他作此修習。如是菩薩以少功力引攝廣大無量善根諸勝妙果。

云何菩薩方便善巧。於佛聖教憎背有情。除其恚惱。處中住者令其趣入。已趣入者令其成熟。已成熟者令得解脫。謂諸菩薩為欲成辦如是四種有情義利。當知略說復有六種方便善巧。一者隨順會通方便善巧。二者共立要契方便善巧。三者異分意樂方便善巧。四者逼迫所生方便善巧。五者施恩報恩方便善巧。六者究竟清淨方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩方便善巧。於佛聖教憎背有情。除其恚惱。處中住者令其趣入。已趣入者令其成熟。已成熟者令得解脫。謂諸菩薩為欲成辦如是四種有情義利。當知略說復有六種方便善巧。一者隨順會通方便善巧。二者共立要契方便善巧。三者異分意樂方便善巧。四者逼迫所生方便善巧。五者施恩報恩方便善巧。六者究竟清淨方便善巧。

云何菩薩隨順會通方便善巧。謂諸菩薩於彼有情將為說法。先當方便隨順。現行軟美身語。亦復現行近施隨轉。除彼於己所生恚惱。彼恚惱除便生愛敬。愛敬生已於法起樂。然後為其宣說正法。所說正法如其所宜易入易解。應時漸次無有顛倒。能引義利堪任難擊。於彼有情調伏事中成就最勝欲作饒益哀愍之心。為現神通記心顯說如理正法。或勸請他。或為化作種種眾多殊特化事。令彼有情皆悉調伏。若引義利。極略諸論能為廣辯。若引義利。極廣諸論能為略說。令其受持為作憶念施其問難。彼既於法能受能持。復進為其廣開正義。又於趣入遍緣一切三摩地門。能為隨順教授教誡。攝益有情令修利行。若諸有情於佛所說甚深空性相應經典。不解如來密意義趣。於此經中說一切法皆無自性皆無有事無生無滅。說一切法皆等虛空皆如幻夢。彼聞是已如其義趣不能解了。心生驚怖。誹謗如是一切經典言非佛說。菩薩為彼諸有情類。方便善巧如理會通如是經中如來密意甚深義趣。如實和會攝彼有情。菩薩如是正會通時。為彼說言。此經不說一切諸法都無所有。但說諸法所言自性都無所有。是故說言一切諸法皆無自性。雖有一切所言說事。依止彼故諸言說轉。然彼所說可說自性。據第一義非其自性。是故說言一切諸法皆無有事。一切諸法所言自性理既如是。從本已來都無所有。當何所生當何所滅。是故說言一切諸法無生無滅。譬如空中有眾多色色業可得容受一切諸色色業。謂虛空中現有種種若往若來若住起墮屈伸等事。若於爾時諸色色業皆悉除遣。即於爾時唯無色性。清淨虛空其相顯現。如是即於相似虛空離言說事。有其種種言說所作邪想分別隨戲論著。似色業轉。又即如是一切言說邪想分別隨戲論著似眾色業。皆是似空離言說事之所容受。若時菩薩以妙聖智。遣除一切言說所起邪想分別隨戲論著。爾時菩薩最勝聖者。以妙聖智證得諸法離言說事。唯有一切言說自性。非性所顯。譬如虛空清淨相現。亦非過此有餘自性應更尋求。是故宣說一切諸法皆等虛空。又如幻夢非如顯現如實是有。亦非一切幻夢形質都無所有。如是諸法非如愚夫言說串習勢力所現如實是有。亦非一切諸法勝義離言自性都無所有。由此方便悟入道理。一切諸法非有非無。猶如幻夢其性無二。是故宣說一切諸法皆如幻夢。如是菩薩普於一切諸法法界。不取少分不捨少分。不作損減不作增益。無所失壞。若法實有知為實有。若法實無知為實無。如其所知如是開示。當知是名菩薩隨順會通方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩隨順會通方便善巧。謂諸菩薩於彼有情將為說法。先當方便隨順。現行軟美身語。亦復現行近施隨轉。除彼於己所生恚惱。彼恚惱除便生愛敬。愛敬生已於法起樂。然後為其宣說正法。所說正法如其所宜易入易解。應時漸次無有顛倒。能引義利堪任難擊。於彼有情調伏事中成就最勝欲作饒益哀愍之心。為現神通記心顯說如理正法。或勸請他。或為化作種種眾多殊特化事。令彼有情皆悉調伏。若引義利。極略諸論能為廣辯。若引義利。極廣諸論能為略說。令其受持為作憶念施其問難。彼既於法能受能持。復進為其廣開正義。又於趣入遍緣一切三摩地門。能為隨順教授教誡。攝益有情令修利行。若諸有情於佛所說甚深空性相應經典。不解如來密意義趣。於此經中說一切法皆無自性皆無有事無生無滅。說一切法皆等虛空皆如幻夢。彼聞是已如其義趣不能解了。心生驚怖。誹謗如是一切經典言非佛說。菩薩為彼諸有情類。方便善巧如理會通如是經中如來密意甚深義趣。如實和會攝彼有情。菩薩如是正會通時。為彼說言。此經不說一切諸法都無所有。但說諸法所言自性都無所有。是故說言一切諸法皆無自性。雖有一切所言說事。依止彼故諸言說轉。然彼所說可說自性。據第一義非其自性。是故說言一切諸法皆無有事。一切諸法所言自性理既如是。從本已來都無所有。當何所生當何所滅。是故說言一切諸法無生無滅。譬如空中有眾多色色業可得容受一切諸色色業。謂虛空中現有種種若往若來若住起墮屈伸等事。若於爾時諸色色業皆悉除遣。即於爾時唯無色性。清淨虛空其相顯現。如是即於相似虛空離言說事。有其種種言說所作邪想分別隨戲論著。似色業轉。又即如是一切言說邪想分別隨戲論著似眾色業。皆是似空離言說事之所容受。若時菩薩以妙聖智。遣除一切言說所起邪想分別隨戲論著。爾時菩薩最勝聖者。以妙聖智證得諸法離言說事。唯有一切言說自性。非性所顯。譬如虛空清淨相現。亦非過此有餘自性應更尋求。是故宣說一切諸法皆等虛空。又如幻夢非如顯現如實是有。亦非一切幻夢形質都無所有。如是諸法非如愚夫言說串習勢力所現如實是有。亦非一切諸法勝義離言自性都無所有。由此方便悟入道理。一切諸法非有非無。猶如幻夢其性無二。是故宣說一切諸法皆如幻夢。如是菩薩普於一切諸法法界。不取少分不捨少分。不作損減不作增益。無所失壞。若法實有知為實有。若法實無知為實無。如其所知如是開示。當知是名菩薩隨順會通方便善巧。

云何菩薩共立要契方便善巧。謂諸菩薩若見有情求飲食等十資身具。即便共彼立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供養。及諸沙門婆羅門等。廣說如前。乃至若能受持淨戒。如是我當隨汝所欲施飲食等諸資身具。如其不能我不施汝。如是菩薩若見有情來求種種田事宅事。諸闤闠事。王事域事。財事穀事。或有來求諸工業處及諸明處。或有來求共為朋友。或有來求共結婚媾。或有來求共作邑會。或有來求助營事業。菩薩共彼立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供養。如前廣說。如是我當施汝田宅廣說乃至助營事業。又諸菩薩若見有情有諸愆犯或被舉訟。或作種種不饒益事為他所拘。將欲刑縛斷截。撾打毀辱。迫脅驅擯流移。或他所執欲捶縛賣。菩薩爾時隨能隨力立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供養。如前廣說。如是我當方便救汝令脫斯難。又諸菩薩若見有情遭遇種種王賊水火人。及非人不活惡名諸怖畏等。爾時菩薩立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供養。如前廣說。如是我當方便救汝令免斯畏。又諸菩薩若見有情欲所愛會求非愛離。爾時菩薩立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供養。如前廣說。如是我當遂汝所願。令所愛會及非愛離。又諸菩薩若見有情為疾所苦。立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供養。如前廣說。如是我當救汝病苦令得安樂。彼諸有情既為菩薩如是立要。於諸善品速疾受學。於諸惡品速疾除斷。菩薩皆能遂其所願。當知是名菩薩共立要契方便善巧。云何菩薩異分意樂方便善巧。謂諸菩薩與諸有情立要契已。彼諸有情於上所說彼彼事中。不如所欲速疾修行。菩薩爾時於如上說彼所求事。皆不施與。唯為利益彼有情故。非餘意樂而不施彼。如是於其諸厄難處。諸怖畏處。欲所愛會求非愛離。病苦所惱諸有情類。權時棄捨。唯為利益彼有情故。非異意樂而棄捨之。非異意樂而不救拔。如是菩薩於諸有情。方便現行剛捍業時。唯為利益非餘意樂。漸令餘時如其所欲斷除諸惡。修學諸善。是故方便權時棄捨。若諸有情於菩薩所。雖無所求亦無眾難。廣說乃至無諸病苦。而與菩薩先為親厚。菩薩於彼隨宜勸導。斷諸惡法修諸善法。所謂令彼知父母恩恭敬供養。廣說乃至於淨尸羅隨順受學。若彼有情雖蒙菩薩如是勸導。故肆輕躁而不奉行。菩薩爾時自現憤責。唯欲利益非憤意樂。於諸所作悉現乖背。唯為利益非背意樂。或於一類現與世間不饒益事。唯為利益非損意樂。如是菩薩於諸有情現外所作。與內意樂相不同分。由是因緣方便安處。令彼有情漸斷諸惡漸修諸善。是故菩薩如是調伏有情方便。名為菩薩異分意樂方便善巧。云何菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩共立要契方便善巧。謂諸菩薩若見有情求飲食等十資身具。即便共彼立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供養。及諸沙門婆羅門等。廣說如前。乃至若能受持淨戒。如是我當隨汝所欲施飲食等諸資身具。如其不能我不施汝。如是菩薩若見有情來求種種田事宅事。諸闤闠事。王事域事。財事穀事。或有來求諸工業處及諸明處。或有來求共為朋友。或有來求共結婚媾。或有來求共作邑會。或有來求助營事業。菩薩共彼立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供養。如前廣說。如是我當施汝田宅廣說乃至助營事業。又諸菩薩若見有情有諸愆犯或被舉訟。或作種種不饒益事為他所拘。將欲刑縛斷截。撾打毀辱。迫脅驅擯流移。或他所執欲捶縛賣。菩薩爾時隨能隨力立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供養。如前廣說。如是我當方便救汝令脫斯難。又諸菩薩若見有情遭遇種種王賊水火人。及非人不活惡名諸怖畏等。爾時菩薩立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供養。如前廣說。如是我當方便救汝令免斯畏。又諸菩薩若見有情欲所愛會求非愛離。爾時菩薩立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供養。如前廣說。如是我當遂汝所願。令所愛會及非愛離。又諸菩薩若見有情為疾所苦。立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供養。如前廣說。如是我當救汝病苦令得安樂。彼諸有情既為菩薩如是立要。於諸善品速疾受學。於諸惡品速疾除斷。菩薩皆能遂其所願。當知是名菩薩共立要契方便善巧。云何菩薩異分意樂方便善巧。謂諸菩薩與諸有情立要契已。彼諸有情於上所說彼彼事中。不如所欲速疾修行。菩薩爾時於如上說彼所求事。皆不施與。唯為利益彼有情故。非餘意樂而不施彼。如是於其諸厄難處。諸怖畏處。欲所愛會求非愛離。病苦所惱諸有情類。權時棄捨。唯為利益彼有情故。非異意樂而棄捨之。非異意樂而不救拔。如是菩薩於諸有情。方便現行剛捍業時。唯為利益非餘意樂。漸令餘時如其所欲斷除諸惡。修學諸善。是故方便權時棄捨。若諸有情於菩薩所。雖無所求亦無眾難。廣說乃至無諸病苦。而與菩薩先為親厚。菩薩於彼隨宜勸導。斷諸惡法修諸善法。所謂令彼知父母恩恭敬供養。廣說乃至於淨尸羅隨順受學。若彼有情雖蒙菩薩如是勸導。故肆輕躁而不奉行。菩薩爾時自現憤責。唯欲利益非憤意樂。於諸所作悉現乖背。唯為利益非背意樂。或於一類現與世間不饒益事。唯為利益非損意樂。如是菩薩於諸有情現外所作。與內意樂相不同分。由是因緣方便安處。令彼有情漸斷諸惡漸修諸善。是故菩薩如是調伏有情方便。名為菩薩異分意樂方便善巧。云何菩薩

逼迫所生方便善巧。謂諸菩薩或為家主或作國王得增上力。於自親屬於自臣民能正教誡。如應告言。諸我親屬諸我臣民。若於父母不知恩報。廣說乃至毀犯戒者。我當斷其常所給賜衣服飲食。或當捶罰。或我親屬當與乖離。或我臣民當永驅擯。立一善巧機捷士夫。於彼事業常令伺察。由是因。故彼諸有情怖畏治罰。勤斷諸惡勤修諸善。彼於修善雖無樂欲。由是方便強逼令修。是故名為逼迫所生方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逼迫所生方便善巧。謂諸菩薩或為家主或作國王得增上力。於自親屬於自臣民能正教誡。如應告言。諸我親屬諸我臣民。若於父母不知恩報。廣說乃至毀犯戒者。我當斷其常所給賜衣服飲食。或當捶罰。或我親屬當與乖離。或我臣民當永驅擯。立一善巧機捷士夫。於彼事業常令伺察。由是因。故彼諸有情怖畏治罰。勤斷諸惡勤修諸善。彼於修善雖無樂欲。由是方便強逼令修。是故名為逼迫所生方便善巧。

云何菩薩施恩報恩方便善巧。謂諸菩薩先於有情。隨力多少施作恩惠。或施所須或濟厄難。或除恐怖或會所愛。或離非愛。或療病苦令得安樂。彼諸有情深知恩惠欲報德者。菩薩爾時勸令修善以受報恩。告言。汝等非餘世財來相酬遺為大報恩。汝等若能知父母恩恭敬供養。廣說乃至受持淨戒。如是乃名大報恩德。菩薩如是於諸有情先施恩惠勸讚修善。名大報恩。由此方便令他於善精勤修學。是故名為施恩報恩方便善巧。云何菩薩究竟清淨方便善巧。謂諸菩薩安住菩薩到究竟地。於菩薩道已善清淨。先現往生覩史多天眾同分中。無量有情如是念言。某名菩薩今已生處覩史多天眾同分中。不久當下生贍部洲證得無上正等菩提。願令我等當得值遇非不值遇。隨是菩薩所生之處。願令我等亦當往生。如是為令無量有情生正欲樂。為多修習此欲樂故。又是菩薩從覩史多天眾中沒來下人間。生於高貴或族望家。所謂王家若國師家。棄捨世間上妙欲樂無所顧戀清淨出家。令諸有情起尊敬故。又現誓受難行苦行。為令信解苦行有情捨所樂故。又證無上正等菩提。令餘有情於所同趣菩提解脫欣殊勝故。又證無上正等覺已。未為有情即說正法。待梵天王躬來啟請。為諸有情於正法所起尊敬故。作是念言。當所說法定應殊妙故。今梵王悕望。世尊說是法故躬自來請。又以佛眼觀察世間。勿使有情作如是謗。但由梵王躬來啟請。敬梵王故宣說正法。非於有情自起悲心。乃是為他之所激發。非自能了機宜可否。為欲壞彼一類有情如是邪執。先以佛眼觀察世間。然後為轉無上法輪。一切世間所未曾轉。如是更復宣說正法制立學處。是名菩薩究竟清淨方便善巧。由此所說方便善巧。更無有餘方便善巧在於此上若過若妙。是故說名究竟清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩施恩報恩方便善巧。謂諸菩薩先於有情。隨力多少施作恩惠。或施所須或濟厄難。或除恐怖或會所愛。或離非愛。或療病苦令得安樂。彼諸有情深知恩惠欲報德者。菩薩爾時勸令修善以受報恩。告言。汝等非餘世財來相酬遺為大報恩。汝等若能知父母恩恭敬供養。廣說乃至受持淨戒。如是乃名大報恩德。菩薩如是於諸有情先施恩惠勸讚修善。名大報恩。由此方便令他於善精勤修學。是故名為施恩報恩方便善巧。云何菩薩究竟清淨方便善巧。謂諸菩薩安住菩薩到究竟地。於菩薩道已善清淨。先現往生覩史多天眾同分中。無量有情如是念言。某名菩薩今已生處覩史多天眾同分中。不久當下生贍部洲證得無上正等菩提。願令我等當得值遇非不值遇。隨是菩薩所生之處。願令我等亦當往生。如是為令無量有情生正欲樂。為多修習此欲樂故。又是菩薩從覩史多天眾中沒來下人間。生於高貴或族望家。所謂王家若國師家。棄捨世間上妙欲樂無所顧戀清淨出家。令諸有情起尊敬故。又現誓受難行苦行。為令信解苦行有情捨所樂故。又證無上正等菩提。令餘有情於所同趣菩提解脫欣殊勝故。又證無上正等覺已。未為有情即說正法。待梵天王躬來啟請。為諸有情於正法所起尊敬故。作是念言。當所說法定應殊妙故。今梵王悕望。世尊說是法故躬自來請。又以佛眼觀察世間。勿使有情作如是謗。但由梵王躬來啟請。敬梵王故宣說正法。非於有情自起悲心。乃是為他之所激發。非自能了機宜可否。為欲壞彼一類有情如是邪執。先以佛眼觀察世間。然後為轉無上法輪。一切世間所未曾轉。如是更復宣說正法制立學處。是名菩薩究竟清淨方便善巧。由此所說方便善巧。更無有餘方便善巧在於此上若過若妙。是故說名究竟清淨。

如是菩薩所說六種若略若廣方便善巧。能除憎背聖教有情所有恚惱。處中住者令其趣入。已趣入者令其成熟。已成熟者令得解脫。除此無有若過若增。是名菩薩方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩薩所說六種若略若廣方便善巧。能除憎背聖教有情所有恚惱。處中住者令其趣入。已趣入者令其成熟。已成熟者令得解脫。除此無有若過若增。是名菩薩方便善巧。

云何菩薩妙陀羅尼。當知如是妙陀羅尼略有四種。一者法陀羅尼。二者義陀羅尼。三者呪陀羅尼。四者能得菩薩忍陀羅尼。云何菩薩法陀羅尼。謂諸菩薩獲得如是念慧力持。由此力持聞未曾聞言。未溫習未善通利。名句文身之所攝錄次第錯綜。次第結集無量經典。經無量時能持不忘。是名菩薩法陀羅尼。云何菩薩義陀羅尼。謂如前說。此差別者。即於彼法無量義趣。心未溫習未善通利。經無量時能持不忘。是名菩薩義陀羅尼。云何菩薩呪陀羅尼。謂諸菩薩獲得如是等持自在。由此自在加被。能除有情災患。諸呪章句。令彼章句悉皆神驗。第一神驗無所唐捐。能除非一種種災患。是名菩薩呪陀羅尼。云何菩薩能得菩薩忍陀羅尼。謂諸菩薩成就自然堅固因行。具足妙慧。獨處空閑寂無言說。曾無有物見路而行。知量而食不雜穢食一類而食。常極靜慮於夜分中少眠多寤。於佛所說得菩薩忍諸呪章句。能諦思惟。其呪詞曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩妙陀羅尼。當知如是妙陀羅尼略有四種。一者法陀羅尼。二者義陀羅尼。三者呪陀羅尼。四者能得菩薩忍陀羅尼。云何菩薩法陀羅尼。謂諸菩薩獲得如是念慧力持。由此力持聞未曾聞言。未溫習未善通利。名句文身之所攝錄次第錯綜。次第結集無量經典。經無量時能持不忘。是名菩薩法陀羅尼。云何菩薩義陀羅尼。謂如前說。此差別者。即於彼法無量義趣。心未溫習未善通利。經無量時能持不忘。是名菩薩義陀羅尼。云何菩薩呪陀羅尼。謂諸菩薩獲得如是等持自在。由此自在加被。能除有情災患。諸呪章句。令彼章句悉皆神驗。第一神驗無所唐捐。能除非一種種災患。是名菩薩呪陀羅尼。云何菩薩能得菩薩忍陀羅尼。謂諸菩薩成就自然堅固因行。具足妙慧。獨處空閑寂無言說。曾無有物見路而行。知量而食不雜穢食一類而食。常極靜慮於夜分中少眠多寤。於佛所說得菩薩忍諸呪章句。能諦思惟。其呪詞曰。

壹胝 蜜胝 吉胝 毘羼底(丁里反) 鉢陀膩 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壹胝 蜜胝 吉胝 毘羼底(丁里反) 鉢陀膩 莎訶

即於如是呪章句義。審諦思惟籌量觀察。彼於如是呪章句義。如是正行。不從他聞自然通達。了知如是諸呪章句都無有義是圓成實。但唯無義。如實了知此章句義。所謂無義。是故過此不求餘義。齊此名為妙善通達呪章句義。彼於如是呪章句義正通達已。即隨此義不從他聞。自正通達一切法義。謂於此義如是通達。一切言說所說諸法自性之義皆不成實。唯有諸法離言自性。是自性義彼於諸法此自性義正通達已。過此更無餘義可求。由於此義善通達故。獲得最勝廣大歡喜。由是菩薩得陀羅尼。當言已得此陀羅尼章句所立菩薩勝忍。得此忍故。是諸菩薩不久當得淨勝意樂已依上品勝解行地勝忍而轉。當知是名菩薩所有能得菩薩忍陀羅尼。此中菩薩法陀羅尼義陀羅尼。若過第一無數大劫。已入清淨勝意樂地。所得決定堅住廣大。從此以下或以願力或依靜慮。雖有獲得而不決定。亦不堅住亦不廣大。如說法義二陀羅尼。呪陀羅尼當知亦爾。能得菩薩忍陀羅尼。如前所釋。即如是得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於如是呪章句義。審諦思惟籌量觀察。彼於如是呪章句義。如是正行。不從他聞自然通達。了知如是諸呪章句都無有義是圓成實。但唯無義。如實了知此章句義。所謂無義。是故過此不求餘義。齊此名為妙善通達呪章句義。彼於如是呪章句義正通達已。即隨此義不從他聞。自正通達一切法義。謂於此義如是通達。一切言說所說諸法自性之義皆不成實。唯有諸法離言自性。是自性義彼於諸法此自性義正通達已。過此更無餘義可求。由於此義善通達故。獲得最勝廣大歡喜。由是菩薩得陀羅尼。當言已得此陀羅尼章句所立菩薩勝忍。得此忍故。是諸菩薩不久當得淨勝意樂已依上品勝解行地勝忍而轉。當知是名菩薩所有能得菩薩忍陀羅尼。此中菩薩法陀羅尼義陀羅尼。若過第一無數大劫。已入清淨勝意樂地。所得決定堅住廣大。從此以下或以願力或依靜慮。雖有獲得而不決定。亦不堅住亦不廣大。如說法義二陀羅尼。呪陀羅尼當知亦爾。能得菩薩忍陀羅尼。如前所釋。即如是得。

若諸菩薩具四功德。方獲如是諸陀羅尼。非隨闕一。何等名為四種功德。一者於諸欲中無所貪著。二者於他勝事不生姤忌不嫉他榮。三者一切所求等施無悔。四者於正法中深生忻樂。忻樂法者。於菩薩藏及菩薩藏摩怛理迦深心愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸菩薩具四功德。方獲如是諸陀羅尼。非隨闕一。何等名為四種功德。一者於諸欲中無所貪著。二者於他勝事不生姤忌不嫉他榮。三者一切所求等施無悔。四者於正法中深生忻樂。忻樂法者。於菩薩藏及菩薩藏摩怛理迦深心愛樂。

云何菩薩所修正願。當知此願略有五種。一者發心願。二者受生願。三者所行願。四者正願。五者大願。若諸菩薩於其無上正等菩提最初發心。是名發心願。若諸菩薩願於當來往生隨順饒益有情諸善趣中。是名受生願。若諸菩薩願能無倒思擇諸法。願於境界修無量等殊勝善法。是名所行願。若諸菩薩願於當來攝受一切菩薩善法。攝受一切所有功德。若總若別所有正願。是名正願。菩薩大願當知即從正願所出。此復十種。若諸菩薩願於當來。以一切種上妙供具。供養無量無邊如來。當知是名第一大願。若諸菩薩願於當來。攝受防護諸佛世尊所有正法。傳持法眼令無斷壞。當知是名第二正願。若諸菩薩願於當來。從覩史多天宮降下如前乃至入大涅槃。當知是名第三大願。若諸菩薩願於當來。行一切種菩薩正行。當知是名第四大願。若諸菩薩願於當來。普能成熟一切有情。當知是名第五大願。若諸菩薩願於當來。一切世界皆能示現。當知是名第六大願。若諸菩薩願於當來。普能淨修一切佛土。當知是名第七大願。若諸菩薩願於當來。一切菩薩皆同一種意樂加行趣入大乘。當知是名第八大願。若諸菩薩願於當來。所有一切無倒加行皆不唐捐。當知是名第九大願。若諸菩薩願於當來。速證無上正等菩提。當知是名第十大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩所修正願。當知此願略有五種。一者發心願。二者受生願。三者所行願。四者正願。五者大願。若諸菩薩於其無上正等菩提最初發心。是名發心願。若諸菩薩願於當來往生隨順饒益有情諸善趣中。是名受生願。若諸菩薩願能無倒思擇諸法。願於境界修無量等殊勝善法。是名所行願。若諸菩薩願於當來攝受一切菩薩善法。攝受一切所有功德。若總若別所有正願。是名正願。菩薩大願當知即從正願所出。此復十種。若諸菩薩願於當來。以一切種上妙供具。供養無量無邊如來。當知是名第一大願。若諸菩薩願於當來。攝受防護諸佛世尊所有正法。傳持法眼令無斷壞。當知是名第二正願。若諸菩薩願於當來。從覩史多天宮降下如前乃至入大涅槃。當知是名第三大願。若諸菩薩願於當來。行一切種菩薩正行。當知是名第四大願。若諸菩薩願於當來。普能成熟一切有情。當知是名第五大願。若諸菩薩願於當來。一切世界皆能示現。當知是名第六大願。若諸菩薩願於當來。普能淨修一切佛土。當知是名第七大願。若諸菩薩願於當來。一切菩薩皆同一種意樂加行趣入大乘。當知是名第八大願。若諸菩薩願於當來。所有一切無倒加行皆不唐捐。當知是名第九大願。若諸菩薩願於當來。速證無上正等菩提。當知是名第十大願。

云何菩薩空三摩地。謂諸菩薩觀一切事遠離一切言說自性唯有諸法離言自性。心正安住。是名菩薩空三摩地。云何菩薩無願三摩地。謂諸菩薩即等隨觀離言自性所有諸事。由邪分別所起煩惱及以眾苦所攝受故。皆為無量過失所污。於當來世不願為先心正安住。是名菩薩無願三摩地。云何菩薩無相三摩地。謂諸菩薩即正思惟離言自性所有諸事一切分別戲論眾相。永滅寂靜。如實了知。心正安住。是名菩薩無相三摩地。問何故唯立三三摩地。無過無增。答法有二種。謂有非有。有為無為名之為有。我及我所名為非有。於有為中有無願故可厭逆故。當知依此建立無願三摩地。於無為中願涅槃故正樂攝故。當知依此建立無相三摩地。於非有事菩薩不願亦無無願。然於非有菩薩如實見為非有。依此見故當知建立空三摩地。如是菩薩於此三種三摩地中。精勤修學。於是建立如實了知。於餘行相三三摩地。如實悟入。安立理趣。如實悟入。修習理趣如實了知。謂於其中諸聲聞眾。精勤修學及圓滿證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩空三摩地。謂諸菩薩觀一切事遠離一切言說自性唯有諸法離言自性。心正安住。是名菩薩空三摩地。云何菩薩無願三摩地。謂諸菩薩即等隨觀離言自性所有諸事。由邪分別所起煩惱及以眾苦所攝受故。皆為無量過失所污。於當來世不願為先心正安住。是名菩薩無願三摩地。云何菩薩無相三摩地。謂諸菩薩即正思惟離言自性所有諸事一切分別戲論眾相。永滅寂靜。如實了知。心正安住。是名菩薩無相三摩地。問何故唯立三三摩地。無過無增。答法有二種。謂有非有。有為無為名之為有。我及我所名為非有。於有為中有無願故可厭逆故。當知依此建立無願三摩地。於無為中願涅槃故正樂攝故。當知依此建立無相三摩地。於非有事菩薩不願亦無無願。然於非有菩薩如實見為非有。依此見故當知建立空三摩地。如是菩薩於此三種三摩地中。精勤修學。於是建立如實了知。於餘行相三三摩地。如實悟入。安立理趣。如實悟入。修習理趣如實了知。謂於其中諸聲聞眾。精勤修學及圓滿證。