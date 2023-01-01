瑜伽師地論
彌勒菩薩說 唐 玄奘譯100卷CBETA T1579大于一万字 135 h
向佛经 GPT 提问
第 39 卷
瑜伽師地論卷第三十九彌勒菩薩說
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處施品第九
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復次菩薩次第圓滿六波羅蜜多已。能證無上正等菩提。謂施波羅蜜多。戒波羅蜜多。忍波羅蜜多。精進波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。慧波羅蜜多。
復次菩薩次第圓滿六波羅蜜多已。能證無上正等菩提。謂施波羅蜜多。戒波羅蜜多。忍波羅蜜多。精進波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。慧波羅蜜多。
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云何菩薩施波羅蜜多。嗢拕南曰。
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自性一切難 一切門善士
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一切種遂求 二世樂清淨
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如是九種相 是名略說施
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謂九種相施名為菩薩施波羅蜜多。一自性施。二一切施。三難行施。四一切門施。五善士施。六一切種施。七遂求施。八此世他世樂施。九清淨施。
謂九種相施名為菩薩施波羅蜜多。一自性施。二一切施。三難行施。四一切門施。五善士施。六一切種施。七遂求施。八此世他世樂施。九清淨施。
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云何菩薩自性施。謂諸菩薩於自身財無所顧惜。能施一切所應施物。無貪俱生思。及因此所發。能施一切無罪施物。身語二業安住律儀阿笈摩見定有果見。隨所希求即以此物而行惠施。當知是名菩薩自性施。
云何菩薩自性施。謂諸菩薩於自身財無所顧惜。能施一切所應施物。無貪俱生思。及因此所發。能施一切無罪施物。身語二業安住律儀阿笈摩見定有果見。隨所希求即以此物而行惠施。當知是名菩薩自性施。
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云何菩薩一切施。謂一切者略有二種。一內所施物。二外所施物。若諸菩薩但捨己身。是名唯施內所施物。若諸菩薩為愍食吐活命眾生。數數食已吐所飲食而施與之。是名雜施內外施物。若諸菩薩除上所說施。餘一切所應施物。是名唯施外所施物。又諸菩薩略由二相。以自內身施來求者。一總求身者以身施彼。隨所欲為繫屬於彼隨順於彼。譬如有人為衣食故強自為他而作僕使。如是菩薩無愛染心。但為速證最勝菩提。但為眾生利益安樂。但為布施波羅蜜多速圓滿故。以身施彼隨所欲為繫屬於彼隨順於彼。二別求手足頭目支節血肉筋骨乃至髓者。隨其所欲一切施與。又諸菩薩亦由二相。以外施物施諸眾生。一求受用者。恣彼所須如其所樂隨意受用。二求自在者。一切斷心並皆施與。又諸菩薩非無差別。以一切種一切內外所有施物施諸眾生。是諸菩薩以其種種內外施物。於諸眾生或有施與或不施與。云何施與云何不施。謂諸菩薩若知種種內外施物。於彼眾生唯令安樂不作利益。或復於彼不作安樂不作利益。便不施與。若知種種內外施物於彼眾生定作利益不定安樂。或復於彼定作利益定作安樂。即便施與如是略說菩薩應施不應施已。次當廣辯。謂諸菩薩若有來求共為伴侶欲作非理逼迫損害誑惑。於他便不以身而施於彼。隨所欲為繫屬於彼隨順於彼。由諸菩薩寧於百反千反或百千反。捨自身命施諸眾生。終不隨他教命稱悅彼情於諸眾生非理逼迫損害誑惑。若諸菩薩於所行施意樂清淨。見有無量利眾生事正現在前。設有來求自身支節。不應施與。何以故。非彼菩薩於所行施意樂不淨心生退弱。作是念言。此應可施此不可施。此應施與此不應與故。彼菩薩為令意樂得清淨故。須捨現前利眾生事而施身分。由彼意樂已清淨故。不應棄捨正現在前利眾生事而施身分。又諸菩薩若魔眾天懷惱亂心。現前來乞身分支節。不應分碎支節施與。何以故。勿彼當獲上品過罪及損害故。如魔眾天。如是於彼所使眾生當知亦爾。或有眾生癡狂心亂。來求菩薩身分支節。亦不應碎支節施與。何以故。由彼不住自性心故。不為義利而求乞故。其心狂亂不自在故。空有種種浮妄言說。是故不應施彼身分。除上所說與上相違。來求菩薩身支節者。隨其所欲應施彼身。隨所欲為繫屬於彼。隨順於彼。或分支節而施與之。當知是名菩薩於內所可施物。或應施與或不應與。又諸菩薩於外施物。若有眾生來求毒火刀酒等物。或為自害或為害他。即不應施。若有眾生來求毒火刀酒等物或自饒益或饒益他。是即應施。又諸菩薩不以屬他非同意物而行惠施。又諸菩薩不行媒媾以他妻妾而
云何菩薩一切施。謂一切者略有二種。一內所施物。二外所施物。若諸菩薩但捨己身。是名唯施內所施物。若諸菩薩為愍食吐活命眾生。數數食已吐所飲食而施與之。是名雜施內外施物。若諸菩薩除上所說施。餘一切所應施物。是名唯施外所施物。又諸菩薩略由二相。以自內身施來求者。一總求身者以身施彼。隨所欲為繫屬於彼隨順於彼。譬如有人為衣食故強自為他而作僕使。如是菩薩無愛染心。但為速證最勝菩提。但為眾生利益安樂。但為布施波羅蜜多速圓滿故。以身施彼隨所欲為繫屬於彼隨順於彼。二別求手足頭目支節血肉筋骨乃至髓者。隨其所欲一切施與。又諸菩薩亦由二相。以外施物施諸眾生。一求受用者。恣彼所須如其所樂隨意受用。二求自在者。一切斷心並皆施與。又諸菩薩非無差別。以一切種一切內外所有施物施諸眾生。是諸菩薩以其種種內外施物。於諸眾生或有施與或不施與。云何施與云何不施。謂諸菩薩若知種種內外施物。於彼眾生唯令安樂不作利益。或復於彼不作安樂不作利益。便不施與。若知種種內外施物於彼眾生定作利益不定安樂。或復於彼定作利益定作安樂。即便施與如是略說菩薩應施不應施已。次當廣辯。謂諸菩薩若有來求共為伴侶欲作非理逼迫損害誑惑。於他便不以身而施於彼。隨所欲為繫屬於彼隨順於彼。由諸菩薩寧於百反千反或百千反。捨自身命施諸眾生。終不隨他教命稱悅彼情於諸眾生非理逼迫損害誑惑。若諸菩薩於所行施意樂清淨。見有無量利眾生事正現在前。設有來求自身支節。不應施與。何以故。非彼菩薩於所行施意樂不淨心生退弱。作是念言。此應可施此不可施。此應施與此不應與故。彼菩薩為令意樂得清淨故。須捨現前利眾生事而施身分。由彼意樂已清淨故。不應棄捨正現在前利眾生事而施身分。又諸菩薩若魔眾天懷惱亂心。現前來乞身分支節。不應分碎支節施與。何以故。勿彼當獲上品過罪及損害故。如魔眾天。如是於彼所使眾生當知亦爾。或有眾生癡狂心亂。來求菩薩身分支節。亦不應碎支節施與。何以故。由彼不住自性心故。不為義利而求乞故。其心狂亂不自在故。空有種種浮妄言說。是故不應施彼身分。除上所說與上相違。來求菩薩身支節者。隨其所欲應施彼身。隨所欲為繫屬於彼。隨順於彼。或分支節而施與之。當知是名菩薩於內所可施物。或應施與或不應與。又諸菩薩於外施物。若有眾生來求毒火刀酒等物。或為自害或為害他。即不應施。若有眾生來求毒火刀酒等物或自饒益或饒益他。是即應施。又諸菩薩不以屬他非同意物而行惠施。又諸菩薩不行媒媾以他妻妾而
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行布施。又諸菩薩不以有虫飲食等物而行惠施。又諸菩薩若有眾生來求種種能引戲樂能引無義所施之物。不應施與。何以故。若施彼時。雖暫令彼於菩薩所心生歡喜。而復令彼廣作種種不饒益事。謂因施故令彼多行憍逸惡行。身壞已後墮諸惡趣。若有種種戲樂等具雖復施與。不令眾生墮諸惡趣。亦不增長諸不善根。菩薩為欲令彼眾生因此所施戲樂等具。攝受饒益心生淨信易可化導易可成熟。隨彼所求悉皆施與。是諸菩薩若有來求諸戲樂事。何者應施何者不施。謂諸菩薩終不施人捕獵等法。又於雜穢諸祠祀中。作大方便多集眾生。損害其命獲無量罪。於彼祠祀終不自作亦不教他。亦不於彼諸天寺中殺羊祠祀。若有來求或水或陸無量眾生所依止處。為欲殺害彼生命故。菩薩知已終不施與。若有來求罩羅罝弶。為害眾生及為習學。皆不施與。若有怨家來求酬隙。為欲呵罵縛錄殺害奪財治罰。終不施與。以要言之。所有一切逼迫損害他諸有情戲樂等具。有來求者。是諸菩薩皆不施與。若復種種象馬車輿。衣服莊嚴。珍妙飲食。習歌舞等。及諸樂器塗飾香鬘珍玩。眾具園林樓觀舍宅。侍女習學種種工巧業處。如是一切戲樂等具。為欲令其於菩薩所因此發起清淨信心。有來求者。悉皆施與。又諸菩薩若有病者。來求非量非宜飲食亦不施與。若有眾生食飽滿已性多饞嗜。數復來求珍妙飲食。亦不施與。若諸眾生愁憂所逼。求欲殺害歐擊自身。食毒墜巖投淵赴火。皆悉不應施其所欲。又諸菩薩若有來求父母師長。定不應施。何以故。以諸菩薩於其父母尊重師長乳哺養育微有恩者。於長夜中常思頂戴不生厭倦。恒持自身繫屬隨順任所屠害捶縛貨賣。尚自不敢竊懷施心。何況顯然施來求者。又諸菩薩若作國王灌頂。自在統領方域。於自國界所有寮庶。終不抑奪取餘妻子而轉施餘。唯持村邑聚落川土。或全或分以用布施。而告彼曰。如我恩化。汝亦宜然。又諸菩薩於自妻子奴婢僕使親戚眷屬。若不先以正言曉喻令其歡喜。終不強逼令其憂惱施來求者。雖復先以正言曉喻令其歡喜生樂欲心。而不施與怨家惡友藥叉羅剎兇暴業者。不以妻子形容軟弱族姓男女施來求者令作奴婢。又諸菩薩若有上品逼惱眾生樂行種種暴惡業者來求王位。終不施與。若彼暴惡補特伽羅先居王位。菩薩有力尚應廢黜。況當施與。又諸菩薩終不侵奪父母妻子。奴婢僕使。親戚眷屬。所有財物持用布施。亦不逼惱父母妻子。奴婢僕使。親戚眷屬。以所施物施來求者。又諸菩薩以其正法。以無卒暴積集財物。而行惠施。不以非法不以卒暴。亦不逼迫損惱於他而行惠施。又諸菩薩若在諸佛聖
行布施。又諸菩薩不以有虫飲食等物而行惠施。又諸菩薩若有眾生來求種種能引戲樂能引無義所施之物。不應施與。何以故。若施彼時。雖暫令彼於菩薩所心生歡喜。而復令彼廣作種種不饒益事。謂因施故令彼多行憍逸惡行。身壞已後墮諸惡趣。若有種種戲樂等具雖復施與。不令眾生墮諸惡趣。亦不增長諸不善根。菩薩為欲令彼眾生因此所施戲樂等具。攝受饒益心生淨信易可化導易可成熟。隨彼所求悉皆施與。是諸菩薩若有來求諸戲樂事。何者應施何者不施。謂諸菩薩終不施人捕獵等法。又於雜穢諸祠祀中。作大方便多集眾生。損害其命獲無量罪。於彼祠祀終不自作亦不教他。亦不於彼諸天寺中殺羊祠祀。若有來求或水或陸無量眾生所依止處。為欲殺害彼生命故。菩薩知已終不施與。若有來求罩羅罝弶。為害眾生及為習學。皆不施與。若有怨家來求酬隙。為欲呵罵縛錄殺害奪財治罰。終不施與。以要言之。所有一切逼迫損害他諸有情戲樂等具。有來求者。是諸菩薩皆不施與。若復種種象馬車輿。衣服莊嚴。珍妙飲食。習歌舞等。及諸樂器塗飾香鬘珍玩。眾具園林樓觀舍宅。侍女習學種種工巧業處。如是一切戲樂等具。為欲令其於菩薩所因此發起清淨信心。有來求者。悉皆施與。又諸菩薩若有病者。來求非量非宜飲食亦不施與。若有眾生食飽滿已性多饞嗜。數復來求珍妙飲食。亦不施與。若諸眾生愁憂所逼。求欲殺害歐擊自身。食毒墜巖投淵赴火。皆悉不應施其所欲。又諸菩薩若有來求父母師長。定不應施。何以故。以諸菩薩於其父母尊重師長乳哺養育微有恩者。於長夜中常思頂戴不生厭倦。恒持自身繫屬隨順任所屠害捶縛貨賣。尚自不敢竊懷施心。何況顯然施來求者。又諸菩薩若作國王灌頂。自在統領方域。於自國界所有寮庶。終不抑奪取餘妻子而轉施餘。唯持村邑聚落川土。或全或分以用布施。而告彼曰。如我恩化。汝亦宜然。又諸菩薩於自妻子奴婢僕使親戚眷屬。若不先以正言曉喻令其歡喜。終不強逼令其憂惱施來求者。雖復先以正言曉喻令其歡喜生樂欲心。而不施與怨家惡友藥叉羅剎兇暴業者。不以妻子形容軟弱族姓男女施來求者令作奴婢。又諸菩薩若有上品逼惱眾生樂行種種暴惡業者來求王位。終不施與。若彼暴惡補特伽羅先居王位。菩薩有力尚應廢黜。況當施與。又諸菩薩終不侵奪父母妻子。奴婢僕使。親戚眷屬。所有財物持用布施。亦不逼惱父母妻子。奴婢僕使。親戚眷屬。以所施物施來求者。又諸菩薩以其正法。以無卒暴積集財物。而行惠施。不以非法不以卒暴。亦不逼迫損惱於他而行惠施。又諸菩薩若在諸佛聖
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教出家。終不違越所有學處。而行惠施。又諸菩薩行布施時。普於一切有情之類。起平等心住福田想。而行惠施。終不分別怨親中庸有德有失劣等勝品有苦有樂品類差別。又諸菩薩如先所說如先所許。終無減少施來求者。唯有施彼或等或增。又諸菩薩終無先許勝妙財物後施下劣。唯有先許下劣財物若有勝妙後施勝妙。又諸菩薩不以異意。不以憤怒撓濁之心而行惠施。又諸菩薩終不施已而自稱讚數數告。言我於汝所曾行如是如是惠施。攝受長養濟拔於汝。又諸菩薩於卑賤者行布施時。尚無不敬撩擲而與。況於有德。又諸菩薩若來求者。安住種種毀犯邪行掉舉躁擾不自防護。專行罵詈瞋忿呵責。終不於彼暫起邪行帶厭倦心而行惠施。唯即於彼了知為諸煩惱所媚令改本性。深更安住憐愍之心而行惠施。又諸菩薩不由惡見妄有執取而行惠施。謂如廣大暴惡祠祀。不計殺生布施為法。亦不妄取吉祥瑞應相應相狀而行布施。又諸菩薩終不妄計唯一切種極善清淨而行惠施。即是世間及出世間離欲清淨。唯審了知所行布施但是離欲清淨資糧。又諸菩薩不觀其果而行布施。一切布施皆為迴向速證無上正等菩提。又諸菩薩如實了知一切品類所行布施一切品類施果異熟。深生信解。不由他緣非他所引而行布施。謂施飲食能感大力。施諸衣服能感妙色。施諸車乘能感快樂。施諸燈明能感淨眼。如是等類廣說應知。又諸菩薩不為怖畏自身貧窮而行布施。唯由悲愍眾生意樂而行布施。又諸菩薩於來求者。終不施與不合儀物。謂施出家者。餘殘飲食。或諸便穢洟唾變吐膿血。不淨所雜所染。又不告白不令覺知。如棄捨法施糜飯等。謂不食葱者。施以葱雜葱染飲食。不食肉者。施以肉雜肉染飲食。不飲酒者。施以酒雜酒染飲食。或復處置不合儀式所有事業而行布施。如是等類不合儀施。菩薩不為。又諸菩薩不令求者數數來求往還親附隨順繫屬稽留疲倦然後方施。唯暫來求即便施與。又諸菩薩不依世間名聲讚頌而行布施。不依於他反報恩德而行布施。不依帝釋魔王輪王自在等果而行布施。亦復不為誑誘他故而行惠施。謂欲令他國王大臣。城邑聚落。諸婆羅門多饒財寶長者居士。大富商主施者施主知我行施。定當恭敬尊重讚歎供養於我故行惠施。又不狹劣而行惠施。謂財雖少尚廣心施。何況財多。又不誑他而行惠施。謂先於彼少行惠施。令起愛著令親附己。然後傾滅。又復不為乖離於他而行惠施。謂我以施乖離村邑。村邑一分乖離國土。國土一分令背其主而來屬我。又諸菩薩翹勤無惰。起策具足勇銳自嚴。先自行施後勸他施。非自懈怠策他勤施。又無量眾同集來乞。如
教出家。終不違越所有學處。而行惠施。又諸菩薩行布施時。普於一切有情之類。起平等心住福田想。而行惠施。終不分別怨親中庸有德有失劣等勝品有苦有樂品類差別。又諸菩薩如先所說如先所許。終無減少施來求者。唯有施彼或等或增。又諸菩薩終無先許勝妙財物後施下劣。唯有先許下劣財物若有勝妙後施勝妙。又諸菩薩不以異意。不以憤怒撓濁之心而行惠施。又諸菩薩終不施已而自稱讚數數告。言我於汝所曾行如是如是惠施。攝受長養濟拔於汝。又諸菩薩於卑賤者行布施時。尚無不敬撩擲而與。況於有德。又諸菩薩若來求者。安住種種毀犯邪行掉舉躁擾不自防護。專行罵詈瞋忿呵責。終不於彼暫起邪行帶厭倦心而行惠施。唯即於彼了知為諸煩惱所媚令改本性。深更安住憐愍之心而行惠施。又諸菩薩不由惡見妄有執取而行惠施。謂如廣大暴惡祠祀。不計殺生布施為法。亦不妄取吉祥瑞應相應相狀而行布施。又諸菩薩終不妄計唯一切種極善清淨而行惠施。即是世間及出世間離欲清淨。唯審了知所行布施但是離欲清淨資糧。又諸菩薩不觀其果而行布施。一切布施皆為迴向速證無上正等菩提。又諸菩薩如實了知一切品類所行布施一切品類施果異熟。深生信解。不由他緣非他所引而行布施。謂施飲食能感大力。施諸衣服能感妙色。施諸車乘能感快樂。施諸燈明能感淨眼。如是等類廣說應知。又諸菩薩不為怖畏自身貧窮而行布施。唯由悲愍眾生意樂而行布施。又諸菩薩於來求者。終不施與不合儀物。謂施出家者。餘殘飲食。或諸便穢洟唾變吐膿血。不淨所雜所染。又不告白不令覺知。如棄捨法施糜飯等。謂不食葱者。施以葱雜葱染飲食。不食肉者。施以肉雜肉染飲食。不飲酒者。施以酒雜酒染飲食。或復處置不合儀式所有事業而行布施。如是等類不合儀施。菩薩不為。又諸菩薩不令求者數數來求往還親附隨順繫屬稽留疲倦然後方施。唯暫來求即便施與。又諸菩薩不依世間名聲讚頌而行布施。不依於他反報恩德而行布施。不依帝釋魔王輪王自在等果而行布施。亦復不為誑誘他故而行惠施。謂欲令他國王大臣。城邑聚落。諸婆羅門多饒財寶長者居士。大富商主施者施主知我行施。定當恭敬尊重讚歎供養於我故行惠施。又不狹劣而行惠施。謂財雖少尚廣心施。何況財多。又不誑他而行惠施。謂先於彼少行惠施。令起愛著令親附己。然後傾滅。又復不為乖離於他而行惠施。謂我以施乖離村邑。村邑一分乖離國土。國土一分令背其主而來屬我。又諸菩薩翹勤無惰。起策具足勇銳自嚴。先自行施後勸他施。非自懈怠策他勤施。又無量眾同集來乞。如
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實了知持戒犯戒。隨其長幼以次而坐。從上至下周旋往返。窮諸施物分布與之。又諸菩薩現有無量廣多財物。終不行於有量之施。又諸菩薩不損惱他而行惠施。謂不訶罵捶打恐怖毀辱。縛害拘禁。斫刺驅擯於此而施於彼。又諸菩薩施前意悅施時心淨施後無悔。又諸菩薩不以諂詭而行惠施。謂終不以非實末尼真珠。琉璃珂貝。璧玉珊瑚等寶。而施希望真實寶者。又諸菩薩所有財物若少若多無不運心。先施一切後來求者如取自財。菩薩與時如還彼物。又諸菩薩應時而施不以非時。自他淨施非不清淨。合儀而施不以非儀。無亂心施不以散亂。又諸菩薩見來求者終不嗤笑亦不輕弄。亦不令其而生𧹞愧。亦不顰蹙。舒顏平視前笑先言。終不稽留疾疾而施。又諸菩薩他雖不求自恣求者。必有所求稱須而與。常開求者歡情自取。
實了知持戒犯戒。隨其長幼以次而坐。從上至下周旋往返。窮諸施物分布與之。又諸菩薩現有無量廣多財物。終不行於有量之施。又諸菩薩不損惱他而行惠施。謂不訶罵捶打恐怖毀辱。縛害拘禁。斫刺驅擯於此而施於彼。又諸菩薩施前意悅施時心淨施後無悔。又諸菩薩不以諂詭而行惠施。謂終不以非實末尼真珠。琉璃珂貝。璧玉珊瑚等寶。而施希望真實寶者。又諸菩薩所有財物若少若多無不運心。先施一切後來求者如取自財。菩薩與時如還彼物。又諸菩薩應時而施不以非時。自他淨施非不清淨。合儀而施不以非儀。無亂心施不以散亂。又諸菩薩見來求者終不嗤笑亦不輕弄。亦不令其而生𧹞愧。亦不顰蹙。舒顏平視前笑先言。終不稽留疾疾而施。又諸菩薩他雖不求自恣求者。必有所求稱須而與。常開求者歡情自取。
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又諸菩薩不以惡慧而行布施。常以巧慧而行布施。云何菩薩巧慧布施。謂諸菩薩現有種種可施財物。求者未至先發是心。設二求者俱來我所。一是安樂。非貧非賤有依有怙。二是危苦。是貧是賤無依無怙。我於爾時應自揆量所有財物。若堪於二充足滿願。即應俱施滿願充足。如其財物不堪於二充足滿願。即應方便發遣安樂非貧非賤有依有怙。盡己所有施彼危苦是貧是賤無依無怙。發是心已如所思惟。即便成辦如是事業。於安樂等諸來求者。既無力能足滿其願。先當方便發意思惟辭謝發遣。我此施物於危苦等先捨先許。故今與之非我於汝無樂施心。但更無力。唯願賢首。勿於我所嫌恨棄背。又諸菩薩現有種種可施財物。知有慳家最極慳家悋執財寶慳固兢戰。於其家中曾未惠施一切沙門婆羅門等。菩薩即便往詣其舍。慰問安不恭順方便。告言汝來。我不令汝庫藏減盡。而於現前作大饒益。我家現有廣多財寶廣多施物。為滿我施波羅蜜多。若有求者來到汝所勿令空返。可至我家取諸財寶隨意施與。或有求者來至我所。我行施時汝於此施當生隨喜。彼聞是已便生欣悅。於我庫藏既無所減。復得稱彼善男子心。故應隨順成辦所作。菩薩如是令彼漸種當來調伏慳悋種子。由慧為先善巧方便。令漸修習自捨少財。依下無貪進得中品。依中無貪進得上品。又諸菩薩若親教師及軌範師。共住弟子同梵行者。性是慳貪是慳貪類。或性雖非慳貪種類。而闕資財所欲匱乏。菩薩欲寄佛法僧田樹修布施福業事時。捨所施物與彼令作已自不為。菩薩如是巧慧方便。自所生福彌更弘多。復令一類同梵行者調伏所有慳貪煩惱。亦令一類樂善法者所願滿足。攝受有情成熟有情。又諸菩薩現有眾多可施財物。見諸來者有希求相。知其心已隨彼所樂悉皆施與。復有商人為性矯詐欲行欺誑。菩薩知已尚掩其過不令他知。況觸於彼。稱滿其願令無羞愧。踊躍無畏歡喜而去。復有矯詐欺誑。菩薩初不覺知後時乃覺。雖復覺知不以此事舉發彼人。亦不訶責。為作憶念但生悲愍。彼於我所誤行如是不與取事。我今隨喜令彼無罪。如是等類。當知名為菩薩現有可施財物巧慧而施。又諸菩薩若現無有可施財物。先所串習彼彼世間工巧業處作意現前。少用功力多集財寶施諸眾生。是諸菩薩或復為他種種美妙善巧言詞。宣說正法。令貧苦者尚樂行施。況富樂者。令慳貪者猶能惠施。況習施者。或有淨信多饒財寶常樂施家。數教乞者往彼求索令其布施。或彼惠捨修福業時。躬詣其所翹勤無惰。起策具足深心歡喜。隨力隨能身助語助。令施求者得善滿足。以彼施時事力闕尠。或惡供瞻。或墮朋黨
又諸菩薩不以惡慧而行布施。常以巧慧而行布施。云何菩薩巧慧布施。謂諸菩薩現有種種可施財物。求者未至先發是心。設二求者俱來我所。一是安樂。非貧非賤有依有怙。二是危苦。是貧是賤無依無怙。我於爾時應自揆量所有財物。若堪於二充足滿願。即應俱施滿願充足。如其財物不堪於二充足滿願。即應方便發遣安樂非貧非賤有依有怙。盡己所有施彼危苦是貧是賤無依無怙。發是心已如所思惟。即便成辦如是事業。於安樂等諸來求者。既無力能足滿其願。先當方便發意思惟辭謝發遣。我此施物於危苦等先捨先許。故今與之非我於汝無樂施心。但更無力。唯願賢首。勿於我所嫌恨棄背。又諸菩薩現有種種可施財物。知有慳家最極慳家悋執財寶慳固兢戰。於其家中曾未惠施一切沙門婆羅門等。菩薩即便往詣其舍。慰問安不恭順方便。告言汝來。我不令汝庫藏減盡。而於現前作大饒益。我家現有廣多財寶廣多施物。為滿我施波羅蜜多。若有求者來到汝所勿令空返。可至我家取諸財寶隨意施與。或有求者來至我所。我行施時汝於此施當生隨喜。彼聞是已便生欣悅。於我庫藏既無所減。復得稱彼善男子心。故應隨順成辦所作。菩薩如是令彼漸種當來調伏慳悋種子。由慧為先善巧方便。令漸修習自捨少財。依下無貪進得中品。依中無貪進得上品。又諸菩薩若親教師及軌範師。共住弟子同梵行者。性是慳貪是慳貪類。或性雖非慳貪種類。而闕資財所欲匱乏。菩薩欲寄佛法僧田樹修布施福業事時。捨所施物與彼令作已自不為。菩薩如是巧慧方便。自所生福彌更弘多。復令一類同梵行者調伏所有慳貪煩惱。亦令一類樂善法者所願滿足。攝受有情成熟有情。又諸菩薩現有眾多可施財物。見諸來者有希求相。知其心已隨彼所樂悉皆施與。復有商人為性矯詐欲行欺誑。菩薩知已尚掩其過不令他知。況觸於彼。稱滿其願令無羞愧。踊躍無畏歡喜而去。復有矯詐欺誑。菩薩初不覺知後時乃覺。雖復覺知不以此事舉發彼人。亦不訶責。為作憶念但生悲愍。彼於我所誤行如是不與取事。我今隨喜令彼無罪。如是等類。當知名為菩薩現有可施財物巧慧而施。又諸菩薩若現無有可施財物。先所串習彼彼世間工巧業處作意現前。少用功力多集財寶施諸眾生。是諸菩薩或復為他種種美妙善巧言詞。宣說正法。令貧苦者尚樂行施。況富樂者。令慳貪者猶能惠施。況習施者。或有淨信多饒財寶常樂施家。數教乞者往彼求索令其布施。或彼惠捨修福業時。躬詣其所翹勤無惰。起策具足深心歡喜。隨力隨能身助語助。令施求者得善滿足。以彼施時事力闕尠。或惡供瞻。或墮朋黨
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。或不恭敬。或念忘失。由善助故。斯過皆無。如是菩薩現無財寶。巧慧方便而行布施。此說乃至未證增上清淨意樂。若諸菩薩已證增上清淨意樂。如已獲得超諸惡趣。如是生生必定獲得無盡財寶。又諸菩薩終不口授求過外道。所有正法亦不施彼。所寫經典知性多貪求欲衒賣經卷等者。亦不施與。知欲祕藏亦不施與。不求勝智亦不施與。必求勝智。若自了知於經卷等。其義已辯。即隨所樂如應施與。若自了知於經卷等其義未辯。為辯義故恒自披轉。如是菩薩若見其餘有經卷等。即應方便轉求施與。或更書寫而施與之。若不見餘有經卷等。亦無力能更為書寫。即應審諦觀察自心。勿我於法慳垢纏心不能施耶。勿我於法別意所礙不欲施耶。為我於法有勝所須不應施耶。如是審諦觀察心已。若自了知我於此法少有慳纏別意所礙而不施者。即作是心。我今決定應行法施。設我由此行法施故。於現法中即成癡瘂。不忍煩惱尚應法施。況令闕乏妙智資糧。又觀察已。若自了知我於此法無少慳纏。亦無別意。但為成辦勝所須義不應施者。菩薩爾時應更思忖。我持此法施於彼者。為為損害自煩惱耶。為為圓滿智資糧耶。為為愛念諸眾生耶。既思忖已。便正了知我都不見自有煩惱見。不施彼此經卷等。現法當來我智資糧展轉增勝。非施於彼建此功德。但於當來薄饒法利非豐覺慧。若不施彼便能修集利益安樂一切眾生巧方便智。即為愛念此一眾生及餘一切。若施於彼唯成愛念此一眾生。非餘一切。菩薩如是如實知已不施彼者。無罪無悔。亦不違越菩薩淨戒。云何菩薩方便不施。謂諸菩薩不忍直言遣來求者。謂我不能惠施於汝。要當施設方便善巧曉喻發遣。云何施設方便善巧。謂諸菩薩先於所畜一切資具一切施物。為作淨故以淨意樂捨與十方諸佛菩薩。譬如苾芻於己衣物為作淨故。捨與親教軌範師等。如是菩薩淨施因緣。雖復貯畜種種上妙一切資具一切施物。猶得名為安住聖種。生無量福常於此福多思惟故。於一切時隨逐增長。恒於一切作淨施物。如佛菩薩所寄護持。見來求者即應觀察。若隨所欲作淨施物惠施彼時。稱當正理應作是念。諸佛菩薩無有少物於諸眾生而不施者。如是知已取淨施物。施來求者令所願滿。若觀施時不稱正理。即應念先作淨施法。告言賢首。如是等物是他所有不許施汝。軟言曉喻方便發遣。或持餘物。二倍三倍恭敬施與。然後發遣。令彼了知菩薩於此非慳貪故不欲施我。定當於此經卷等法。不自在故不施於我。當知是名菩薩巧慧而行法施。
。或不恭敬。或念忘失。由善助故。斯過皆無。如是菩薩現無財寶。巧慧方便而行布施。此說乃至未證增上清淨意樂。若諸菩薩已證增上清淨意樂。如已獲得超諸惡趣。如是生生必定獲得無盡財寶。又諸菩薩終不口授求過外道。所有正法亦不施彼。所寫經典知性多貪求欲衒賣經卷等者。亦不施與。知欲祕藏亦不施與。不求勝智亦不施與。必求勝智。若自了知於經卷等。其義已辯。即隨所樂如應施與。若自了知於經卷等其義未辯。為辯義故恒自披轉。如是菩薩若見其餘有經卷等。即應方便轉求施與。或更書寫而施與之。若不見餘有經卷等。亦無力能更為書寫。即應審諦觀察自心。勿我於法慳垢纏心不能施耶。勿我於法別意所礙不欲施耶。為我於法有勝所須不應施耶。如是審諦觀察心已。若自了知我於此法少有慳纏別意所礙而不施者。即作是心。我今決定應行法施。設我由此行法施故。於現法中即成癡瘂。不忍煩惱尚應法施。況令闕乏妙智資糧。又觀察已。若自了知我於此法無少慳纏。亦無別意。但為成辦勝所須義不應施者。菩薩爾時應更思忖。我持此法施於彼者。為為損害自煩惱耶。為為圓滿智資糧耶。為為愛念諸眾生耶。既思忖已。便正了知我都不見自有煩惱見。不施彼此經卷等。現法當來我智資糧展轉增勝。非施於彼建此功德。但於當來薄饒法利非豐覺慧。若不施彼便能修集利益安樂一切眾生巧方便智。即為愛念此一眾生及餘一切。若施於彼唯成愛念此一眾生。非餘一切。菩薩如是如實知已不施彼者。無罪無悔。亦不違越菩薩淨戒。云何菩薩方便不施。謂諸菩薩不忍直言遣來求者。謂我不能惠施於汝。要當施設方便善巧曉喻發遣。云何施設方便善巧。謂諸菩薩先於所畜一切資具一切施物。為作淨故以淨意樂捨與十方諸佛菩薩。譬如苾芻於己衣物為作淨故。捨與親教軌範師等。如是菩薩淨施因緣。雖復貯畜種種上妙一切資具一切施物。猶得名為安住聖種。生無量福常於此福多思惟故。於一切時隨逐增長。恒於一切作淨施物。如佛菩薩所寄護持。見來求者即應觀察。若隨所欲作淨施物惠施彼時。稱當正理應作是念。諸佛菩薩無有少物於諸眾生而不施者。如是知已取淨施物。施來求者令所願滿。若觀施時不稱正理。即應念先作淨施法。告言賢首。如是等物是他所有不許施汝。軟言曉喻方便發遣。或持餘物。二倍三倍恭敬施與。然後發遣。令彼了知菩薩於此非慳貪故不欲施我。定當於此經卷等法。不自在故不施於我。當知是名菩薩巧慧而行法施。
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又諸菩薩於一切施。謂法施財施無畏施。若異門。若體相。若釋名。若因果差別。如實了知而行惠施。當知亦名菩薩巧慧而行布施。又諸菩薩於諸有怨。以慈意樂而行惠施。於諸有苦。以悲意樂而行惠施。於諸有德。以喜意樂而行惠施。於諸有恩親善同意。以捨意樂而行惠施。當知亦名菩薩巧慧而行布施。
又諸菩薩於一切施。謂法施財施無畏施。若異門。若體相。若釋名。若因果差別。如實了知而行惠施。當知亦名菩薩巧慧而行布施。又諸菩薩於諸有怨。以慈意樂而行惠施。於諸有苦。以悲意樂而行惠施。於諸有德。以喜意樂而行惠施。於諸有恩親善同意。以捨意樂而行惠施。當知亦名菩薩巧慧而行布施。
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又諸菩薩於其施障及彼對治如實了知。此中施障略有四種。一先未串習。二施物尠闕。三耽著上妙悅意財物。四觀見當來具足財果而深欣樂。若諸菩薩現有種種可施財物。雖見求者正現在前。而於惠施心不趣入。菩薩爾時即以正慧。速疾通達是我於施先未串習所作過失。復以妙慧。如是通達我於先世決定於施曾未串習。致令今世現有種種可施財物。雖見求者正現在前。而於惠施心不趣入。若於今世不強思擇而行施者。復於來世定當憎背所應行施。菩薩如是正通達已。用此施障對治為依。力勵思擇而行惠施。能不隨逐先未串習所作過失。自在而行。又諸菩薩若見求者正現在前。由諸財物有尠闕故。於其惠施心不趣入。菩薩爾時即以正慧速疾通達。如是匱乏障施因緣。忍受匱乏所作眾苦。力勵思擇起悲愍心而行慧施。作如是念。或由宿業有過失故。或由現在繫屬他故。令我具受眾多猛利飢渴等苦。不能饒益一切眾生。設我今者由行惠施因饒益他。於現法中受種種苦乃至殞歿。如是行施猶為最勝。非空發遣諸來求者。況當更有諸菜葉等可以活命。菩薩如是忍受匱乏所作眾苦而行惠施。又諸菩薩若見求者正現在前。由可施物極悅意故最上妙故。於行惠施心不趣入。菩薩爾時即以正慧。速疾通達是我耽著所作過失。我今於苦發起虛妄樂想顛倒。由此能生當來眾苦。於此顛倒遍了知故。為欲斷除力勵思擇。用此財物而行惠施。又諸菩薩若行施已。於當施果廣大財利。見勝功德深生欣樂。不求無上正等菩提。菩薩爾時即以正慧。速疾通達是邪果見所作過失。如實觀察。一切諸行皆不堅牢。一切諸行皆念念滅。所受用果速疾滅盡速疾離散。如是觀時即能斷滅能生欣樂邪果之見。諸所行施一切迴向無上菩提。如是菩薩四種施障。當知四種能對治智對治於彼。一者覺悟。二者忍受眾苦。三者遍知顛倒。四者見一切行性不堅牢。是諸菩薩由前三種能對治智。決定堪能正行惠施。由後一種能對治智。能正攝受施福勝果。當知亦名菩薩巧慧而行布施。
又諸菩薩於其施障及彼對治如實了知。此中施障略有四種。一先未串習。二施物尠闕。三耽著上妙悅意財物。四觀見當來具足財果而深欣樂。若諸菩薩現有種種可施財物。雖見求者正現在前。而於惠施心不趣入。菩薩爾時即以正慧。速疾通達是我於施先未串習所作過失。復以妙慧。如是通達我於先世決定於施曾未串習。致令今世現有種種可施財物。雖見求者正現在前。而於惠施心不趣入。若於今世不強思擇而行施者。復於來世定當憎背所應行施。菩薩如是正通達已。用此施障對治為依。力勵思擇而行惠施。能不隨逐先未串習所作過失。自在而行。又諸菩薩若見求者正現在前。由諸財物有尠闕故。於其惠施心不趣入。菩薩爾時即以正慧速疾通達。如是匱乏障施因緣。忍受匱乏所作眾苦。力勵思擇起悲愍心而行慧施。作如是念。或由宿業有過失故。或由現在繫屬他故。令我具受眾多猛利飢渴等苦。不能饒益一切眾生。設我今者由行惠施因饒益他。於現法中受種種苦乃至殞歿。如是行施猶為最勝。非空發遣諸來求者。況當更有諸菜葉等可以活命。菩薩如是忍受匱乏所作眾苦而行惠施。又諸菩薩若見求者正現在前。由可施物極悅意故最上妙故。於行惠施心不趣入。菩薩爾時即以正慧。速疾通達是我耽著所作過失。我今於苦發起虛妄樂想顛倒。由此能生當來眾苦。於此顛倒遍了知故。為欲斷除力勵思擇。用此財物而行惠施。又諸菩薩若行施已。於當施果廣大財利。見勝功德深生欣樂。不求無上正等菩提。菩薩爾時即以正慧。速疾通達是邪果見所作過失。如實觀察。一切諸行皆不堅牢。一切諸行皆念念滅。所受用果速疾滅盡速疾離散。如是觀時即能斷滅能生欣樂邪果之見。諸所行施一切迴向無上菩提。如是菩薩四種施障。當知四種能對治智對治於彼。一者覺悟。二者忍受眾苦。三者遍知顛倒。四者見一切行性不堅牢。是諸菩薩由前三種能對治智。決定堪能正行惠施。由後一種能對治智。能正攝受施福勝果。當知亦名菩薩巧慧而行布施。
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又諸菩薩內居閑靜。由淨意樂淳厚淨信分別勝解。數數緣念種種上妙無量財寶以勝解力於諸眾生樂行惠施。由此因緣是諸菩薩以少功用生無量福。當知亦名菩薩巧慧而行布施。
又諸菩薩內居閑靜。由淨意樂淳厚淨信分別勝解。數數緣念種種上妙無量財寶以勝解力於諸眾生樂行惠施。由此因緣是諸菩薩以少功用生無量福。當知亦名菩薩巧慧而行布施。
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如是妙慧大慧菩薩巧慧行施。總略義者。由有財無財財施所攝故。如是由法施故。由無礙解施故。由勝意樂施故。由施障對治智慧施故。由增上意樂勝解施故當知是名唯諸菩薩不共行施。
如是妙慧大慧菩薩巧慧行施。總略義者。由有財無財財施所攝故。如是由法施故。由無礙解施故。由勝意樂施故。由施障對治智慧施故。由增上意樂勝解施故當知是名唯諸菩薩不共行施。
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如是廣說於內外事菩薩所行一切施差別相已。自斯已後即於一切施差別相中。分出所餘難行施等一切差別。應當了知。
如是廣說於內外事菩薩所行一切施差別相已。自斯已後即於一切施差別相中。分出所餘難行施等一切差別。應當了知。
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云何菩薩難行施。當知此施略有三種。謂若諸菩薩財物尠少。自忍貧苦惠施於他。是名菩薩第一難行施。若諸菩薩所可愛物。或性深愛著。或長時串習。或有上品恩或最上妙物極生耽著能自開解惠施於他。是名菩薩第二難行施。若諸菩薩極大艱辛所獲財物惠施於他。是名菩薩第三難行施。
云何菩薩難行施。當知此施略有三種。謂若諸菩薩財物尠少。自忍貧苦惠施於他。是名菩薩第一難行施。若諸菩薩所可愛物。或性深愛著。或長時串習。或有上品恩或最上妙物極生耽著能自開解惠施於他。是名菩薩第二難行施。若諸菩薩極大艱辛所獲財物惠施於他。是名菩薩第三難行施。
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云何菩薩一切門施。當知此施略有四相。謂諸菩薩或自財物。或勸化他所得財物。或施親屬父母妻子。奴婢作使善友。大臣親戚眷屬。或復施與他來求者。如是四相。是名菩薩一切門施。
云何菩薩一切門施。當知此施略有四相。謂諸菩薩或自財物。或勸化他所得財物。或施親屬父母妻子。奴婢作使善友。大臣親戚眷屬。或復施與他來求者。如是四相。是名菩薩一切門施。
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云何菩薩善士所行名善士施。當知此施略有五相。謂諸菩薩淨信而施。恭敬而施。自手而施。應時而施。不損惱他而行惠施。如是五相。是名菩薩善士所行名善士施。
云何菩薩善士所行名善士施。當知此施略有五相。謂諸菩薩淨信而施。恭敬而施。自手而施。應時而施。不損惱他而行惠施。如是五相。是名菩薩善士所行名善士施。
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云何菩薩一切種施。當知此施有十三相。一無依施。二廣大施。三歡喜施四數數施。五田器施。六非田器施。七一切物施。八一切處施。九一切時施。十無罪施。十一有情物施。十二方土物施。十三財穀物施如是十三種相。當知是名菩薩一切種施。
云何菩薩一切種施。當知此施有十三相。一無依施。二廣大施。三歡喜施四數數施。五田器施。六非田器施。七一切物施。八一切處施。九一切時施。十無罪施。十一有情物施。十二方土物施。十三財穀物施如是十三種相。當知是名菩薩一切種施。
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云何菩薩遂求施。當知此施有八種相。謂諸菩薩匱乏飲食而求乞者。施以飲食。匱乏車乘而求乞者。施以車乘匱乏衣服而求乞者。施以衣服匱乏嚴具而求乞者。施以嚴具。匱乏種種資生什物而求乞者。施以種種資生什物匱乏種種塗飾香鬘而求乞者。施以種種塗飾香鬘。匱乏舍宅而求乞者。施以舍宅。匱乏光明而求乞者。施以光明。如是八相是名菩薩遂求施。
云何菩薩遂求施。當知此施有八種相。謂諸菩薩匱乏飲食而求乞者。施以飲食。匱乏車乘而求乞者。施以車乘匱乏衣服而求乞者。施以衣服匱乏嚴具而求乞者。施以嚴具。匱乏種種資生什物而求乞者。施以種種資生什物匱乏種種塗飾香鬘而求乞者。施以種種塗飾香鬘。匱乏舍宅而求乞者。施以舍宅。匱乏光明而求乞者。施以光明。如是八相是名菩薩遂求施。
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云何菩薩此世他世樂施。當知此施略有九相。謂財施無畏施法施。總說名為能令眾生此世他世樂施。財施者。謂以上妙清淨如法財物而行惠施。調伏慳悋垢而行惠施。調伏積藏垢而行惠施。調伏慳悋垢者。謂捨財物執著。調伏積藏垢者。謂捨受用執著。無畏施者。謂濟拔師子虎狼鬼魅等畏。拔濟王賊等畏。拔濟水火等畏。法施者。謂無倒說法稱理說法勸修學處。如是一切總說九相。是名菩薩能令眾生此世他世樂施。此中財施無畏施及此差別。能令眾生此世安樂。法施及此差別。能令眾生後世安樂。
云何菩薩此世他世樂施。當知此施略有九相。謂財施無畏施法施。總說名為能令眾生此世他世樂施。財施者。謂以上妙清淨如法財物而行惠施。調伏慳悋垢而行惠施。調伏積藏垢而行惠施。調伏慳悋垢者。謂捨財物執著。調伏積藏垢者。謂捨受用執著。無畏施者。謂濟拔師子虎狼鬼魅等畏。拔濟王賊等畏。拔濟水火等畏。法施者。謂無倒說法稱理說法勸修學處。如是一切總說九相。是名菩薩能令眾生此世他世樂施。此中財施無畏施及此差別。能令眾生此世安樂。法施及此差別。能令眾生後世安樂。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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云何菩薩清淨施。當知此施有十種相。一不留滯施。二不執取施。三不積聚施。四不高舉施。五無所依施。六不退弱施。七不下劣施。八不向背施。九不望報恩施。十不希異熟施。云何不留滯施。謂諸菩薩見來求者正現在前。速疾惠施不作留滯。非來求者疾望得財。如諸菩薩速希惠施。云何不執取施。謂諸菩薩不以妄見執取於施。或執此施空無有果。或執殺害而行惠施以為正法。或執唯施極淨圓滿是世出世究竟清淨。云何不積聚施。謂諸菩薩不於長時漸漸積集聚多財物然後頓施。何以故。非諸菩薩現有施物。見來求者正現在前。堪能不施。不見不施是稱正理。云何積財而不速施。又諸菩薩不見積財。後方頓施。是能生長多福之門。又正觀見若別若總求者。相似漸施頓施財物平等。何緣而執福有差別。又諸菩薩見積聚施其施有罪。見隨得施其施無罪。何以故。若積聚已然後頓施。是則先時有來求者。其數或百而不施與。令生嫌恨不忍不信。後有一類或不希求。畜積珍財強而頓施。是故菩薩不積聚施。云何不高舉施。謂諸菩薩於來求者。謙下心施。亦不與他競勝而施。亦不施已而生憍慢。謂我能施我是施主餘則不爾。云何無所依施。謂諸菩薩不依稱譽聲頌而施。體達世間稱譽聲頌虛妄分別。文字所起唯是虛音。繫屬妄嚮。譬如世間䅌䴬葉聚。云何不退弱施。謂諸菩薩施先意悅施時心淨施已無悔。聞諸菩薩廣大第一最勝施時。不自輕蔑恐怖退弱。云何不下劣施。謂諸菩薩於諸施物。勤數簡擇最勝最妙飲食車乘衣服等物。持用布施。云何不向背施。謂諸菩薩其心平等不隨朋黨。於怨親中悲心等施。云何不望報恩施。謂諸菩薩悲心愍心而行惠施。終不於他希望反報。但觀求樂愛火所燒。無有勢力。性苦眾生。深心悲愍而行惠施。云何不希異熟施。謂諸菩薩修行惠施。終不希望當來所得財寶圓滿自身圓滿施果異熟。觀一切行性是虛偽。觀大菩提最勝功德。由此十相菩薩所行布施清淨最極清淨。
云何菩薩清淨施。當知此施有十種相。一不留滯施。二不執取施。三不積聚施。四不高舉施。五無所依施。六不退弱施。七不下劣施。八不向背施。九不望報恩施。十不希異熟施。云何不留滯施。謂諸菩薩見來求者正現在前。速疾惠施不作留滯。非來求者疾望得財。如諸菩薩速希惠施。云何不執取施。謂諸菩薩不以妄見執取於施。或執此施空無有果。或執殺害而行惠施以為正法。或執唯施極淨圓滿是世出世究竟清淨。云何不積聚施。謂諸菩薩不於長時漸漸積集聚多財物然後頓施。何以故。非諸菩薩現有施物。見來求者正現在前。堪能不施。不見不施是稱正理。云何積財而不速施。又諸菩薩不見積財。後方頓施。是能生長多福之門。又正觀見若別若總求者。相似漸施頓施財物平等。何緣而執福有差別。又諸菩薩見積聚施其施有罪。見隨得施其施無罪。何以故。若積聚已然後頓施。是則先時有來求者。其數或百而不施與。令生嫌恨不忍不信。後有一類或不希求。畜積珍財強而頓施。是故菩薩不積聚施。云何不高舉施。謂諸菩薩於來求者。謙下心施。亦不與他競勝而施。亦不施已而生憍慢。謂我能施我是施主餘則不爾。云何無所依施。謂諸菩薩不依稱譽聲頌而施。體達世間稱譽聲頌虛妄分別。文字所起唯是虛音。繫屬妄嚮。譬如世間䅌䴬葉聚。云何不退弱施。謂諸菩薩施先意悅施時心淨施已無悔。聞諸菩薩廣大第一最勝施時。不自輕蔑恐怖退弱。云何不下劣施。謂諸菩薩於諸施物。勤數簡擇最勝最妙飲食車乘衣服等物。持用布施。云何不向背施。謂諸菩薩其心平等不隨朋黨。於怨親中悲心等施。云何不望報恩施。謂諸菩薩悲心愍心而行惠施。終不於他希望反報。但觀求樂愛火所燒。無有勢力。性苦眾生。深心悲愍而行惠施。云何不希異熟施。謂諸菩薩修行惠施。終不希望當來所得財寶圓滿自身圓滿施果異熟。觀一切行性是虛偽。觀大菩提最勝功德。由此十相菩薩所行布施清淨最極清淨。
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如是菩薩依止九相所行惠施。圓滿施波羅蜜多已。能證無上正等菩提。
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瑜伽師地論卷第三十九
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