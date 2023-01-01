瑜伽師地論
彌勒菩薩說 唐 玄奘譯100卷CBETA T1579大于一万字 135 h
向佛经 GPT 提问
第 24 卷
瑜伽師地論卷第二十四彌勒菩薩說
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地第三之三
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復次初夜後夜常勤修習覺寤瑜伽者。云何初夜云何後夜。云何覺寤瑜伽。云何常勤修習覺寤瑜伽。
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言初夜者。謂夜四分中過初一分是夜初分。言後夜者。謂夜四分中過後一分是夜後分。覺寤瑜伽者。謂如說言於晝日分經行宴坐。從順障法淨修其心。於初夜分經行宴坐。從順障法淨修其心。淨修心已出住處外洗濯其足。還入住處右脇而臥重累其足。住光明想正念正知思惟起想巧便而臥。至夜後分速疾覺寤經行宴坐。從順障法淨修其心。常勤修習覺寤瑜伽者。謂如有一世尊弟子。聽聞覺寤瑜伽法已。欲樂修學。便依如是覺寤瑜伽。作如是念。我當成辦佛所聽許覺寤瑜伽。發生樂欲精進勤劬。超越勇猛勢力發起。勇悍剛決不可制伏。策勵其心無間相續。此中云何於晝日分經行宴坐。從順障法淨修其心。言晝日者。謂從日出時至日沒時。言經行者。謂於廣長稱其度量一地方所。若往若來相應身業。言宴坐者。謂如有一或於大床或小繩床。或草葉座結加趺坐。端身正願安住背念。所言障者。謂五種蓋。順障法者。謂能引蓋隨順蓋法。云何五蓋。謂貪欲蓋瞋恚蓋。惛沈睡眠蓋掉舉惡作蓋。及以疑蓋。云何順障法。謂淨妙相瞋恚相黑闇相親屬國土不死。尋思追憶昔時笑戲喜樂承事隨念及以三世。或於三世非理法思。問於經行時從幾障法淨修其心。云何從彼淨修其心。答從惛沈睡眠蓋及能引惛沈睡眠障法。淨修其心。為除彼故。於光明想善巧精懇。善取善思善了善達。以有明俱心及有光俱心。或於屏處或於露處往返經行。於經行時隨緣一種淨妙境界。極善示現勸導讚勵慶慰其心。謂或念佛或法或僧。或戒或捨或復念天。或於宣說惛沈睡眠過患相應所有正法。於此法中為除彼故。以無量門訶責毀呰惛沈睡眠所有過失。以無量門稱揚讚歎惛沈睡眠永斷功德。所謂。契經應頌。記別諷誦。自說因緣。譬喻本事。本生方廣。希法及以論議。為除彼故。於此正法聽聞受持。以大音聲若讀若誦。為他開示思惟其義。稱量觀察。或觀方隅。或瞻星月諸宿道度。或以冷水洗灑面目。由是惛沈睡眠纏蓋。未生不生已生除遣。如是方便從順障法淨修其心。問於宴坐時從幾障法淨修其心。云何從彼淨修其心。答從四障法淨修其心。謂貪欲瞋恚。掉舉惡作。疑蓋及能引彼法。淨修其心。為令已生貪欲纏蓋速除遣故。為令未生極遠離故。結加趺坐端身正願安住背念。或觀青瘀或觀膿爛。或觀變壞或觀膖脹。或觀食噉或觀血塗。或觀其骨或觀其鎖。或觀骨鎖。或於隨一賢善定相。作意思惟。或於宣說貪欲過患相應正法。於此法中為斷貪欲。以無量門。訶責毀呰欲貪欲愛。欲藏欲護。欲著過失。以無量門。稱揚讚歎一切貪欲永斷功德。所謂契經應頌記別乃至廣說。為斷貪欲。
言初夜者。謂夜四分中過初一分是夜初分。言後夜者。謂夜四分中過後一分是夜後分。覺寤瑜伽者。謂如說言於晝日分經行宴坐。從順障法淨修其心。於初夜分經行宴坐。從順障法淨修其心。淨修心已出住處外洗濯其足。還入住處右脇而臥重累其足。住光明想正念正知思惟起想巧便而臥。至夜後分速疾覺寤經行宴坐。從順障法淨修其心。常勤修習覺寤瑜伽者。謂如有一世尊弟子。聽聞覺寤瑜伽法已。欲樂修學。便依如是覺寤瑜伽。作如是念。我當成辦佛所聽許覺寤瑜伽。發生樂欲精進勤劬。超越勇猛勢力發起。勇悍剛決不可制伏。策勵其心無間相續。此中云何於晝日分經行宴坐。從順障法淨修其心。言晝日者。謂從日出時至日沒時。言經行者。謂於廣長稱其度量一地方所。若往若來相應身業。言宴坐者。謂如有一或於大床或小繩床。或草葉座結加趺坐。端身正願安住背念。所言障者。謂五種蓋。順障法者。謂能引蓋隨順蓋法。云何五蓋。謂貪欲蓋瞋恚蓋。惛沈睡眠蓋掉舉惡作蓋。及以疑蓋。云何順障法。謂淨妙相瞋恚相黑闇相親屬國土不死。尋思追憶昔時笑戲喜樂承事隨念及以三世。或於三世非理法思。問於經行時從幾障法淨修其心。云何從彼淨修其心。答從惛沈睡眠蓋及能引惛沈睡眠障法。淨修其心。為除彼故。於光明想善巧精懇。善取善思善了善達。以有明俱心及有光俱心。或於屏處或於露處往返經行。於經行時隨緣一種淨妙境界。極善示現勸導讚勵慶慰其心。謂或念佛或法或僧。或戒或捨或復念天。或於宣說惛沈睡眠過患相應所有正法。於此法中為除彼故。以無量門訶責毀呰惛沈睡眠所有過失。以無量門稱揚讚歎惛沈睡眠永斷功德。所謂。契經應頌。記別諷誦。自說因緣。譬喻本事。本生方廣。希法及以論議。為除彼故。於此正法聽聞受持。以大音聲若讀若誦。為他開示思惟其義。稱量觀察。或觀方隅。或瞻星月諸宿道度。或以冷水洗灑面目。由是惛沈睡眠纏蓋。未生不生已生除遣。如是方便從順障法淨修其心。問於宴坐時從幾障法淨修其心。云何從彼淨修其心。答從四障法淨修其心。謂貪欲瞋恚。掉舉惡作。疑蓋及能引彼法。淨修其心。為令已生貪欲纏蓋速除遣故。為令未生極遠離故。結加趺坐端身正願安住背念。或觀青瘀或觀膿爛。或觀變壞或觀膖脹。或觀食噉或觀血塗。或觀其骨或觀其鎖。或觀骨鎖。或於隨一賢善定相。作意思惟。或於宣說貪欲過患相應正法。於此法中為斷貪欲。以無量門。訶責毀呰欲貪欲愛。欲藏欲護。欲著過失。以無量門。稱揚讚歎一切貪欲永斷功德。所謂契經應頌記別乃至廣說。為斷貪欲。
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於此正法聽聞受持。言善通利。意善尋思。見善通達。即於此法如是宴坐如理思惟。由是因緣貪欲纏蓋未生不生已生除遣。如是方便從順障法淨修其心。於瞋恚蓋法有差別者。謂如是宴坐以慈俱心。無怨無敵。無損無惱。廣大無量極善修習。普於一方發起勝解具足安住。如是第二如是第三如是。第四上下傍布。普遍一切無邊世界。發起勝解具足安住。餘如前說。於掉舉惡作蓋法有差別者。謂如是宴坐。令心內住成辦一趣得三摩地。餘如前說於疑蓋法有差別者。謂如是宴坐。於過去世非不如理作意思惟。於未來世於現在世非不如理作意思惟。我於過去為曾有耶。為曾無耶。我於過去為曾何有。云何曾有。我於未來為當何有。云何當有。我於現在為何所有。云何而有。今此有情從何而來。於此殞沒當往何所。於如是等不如正理作意思惟應正遠離。如理思惟。去來今世唯見有法。唯見有事。知有為有知無為無。唯觀有因唯觀有果。於實無事不增不益。於實有事不毀不謗。於其實有了知實有。謂於無常苦空無我一切法中。了知無常苦空無我。以能如是如理思惟。便於佛所無惑無疑。餘如前說。於法於僧。於苦於集。於滅於道。於因及因所生諸法。無惑無疑。餘如前說。又於瞋恚蓋應作是說。為斷瞋恚及瞋恚相。於此正法聽聞受持乃至廣說。於掉舉惡作蓋應作是說。為斷掉舉惡作及順彼法。於此正法聽聞受持乃至廣說。於其疑蓋應作是說。為斷疑蓋及順彼法。於此正法聽聞受持乃至廣說。如是方便從貪欲瞋恚。惛沈睡眠。掉舉惡作。疑蓋及順彼法。淨修其心。是故說言經行宴坐從順障法淨修其心。如是已說由法增上從順障法。淨修其心。復有由自增上及世增上。從順障法。淨修其心。云何名為由自增上。謂如有一於諸蓋中隨起一種。便自了知此非善法。於所生蓋不堅執著。速疾棄捨擯遣變吐。又能自觀此所生蓋甚可羞恥。令心染惱令慧羸劣是損害品。如是名為由自增上。從順障法。淨修其心。云何名為由世增上。從順障法。淨修其心。謂如有一於諸蓋中隨一已生或將生時。便作是念。我若生起所未生蓋。當為大師之所訶責。亦為諸天及諸有智同梵行者。以法輕毀。彼由如是世增上故。未生諸蓋能令不生。已生諸蓋能速棄捨。如是名為由世增上。從順障法。淨修其心。又為護持諸臥具故。順世儀故。盡夜初分經行宴坐。從順障法。淨修其心。從順障法。淨修心已。出住處外洗濯其足。洗濯足已還入住處如法寢臥。為令寢臥長養大種。得增長已長益其身。轉有勢力轉能隨順。無間常委善品加行。問以何因緣右脇而臥。答與師子王法相似故。問何
於此正法聽聞受持。言善通利。意善尋思。見善通達。即於此法如是宴坐如理思惟。由是因緣貪欲纏蓋未生不生已生除遣。如是方便從順障法淨修其心。於瞋恚蓋法有差別者。謂如是宴坐以慈俱心。無怨無敵。無損無惱。廣大無量極善修習。普於一方發起勝解具足安住。如是第二如是第三如是。第四上下傍布。普遍一切無邊世界。發起勝解具足安住。餘如前說。於掉舉惡作蓋法有差別者。謂如是宴坐。令心內住成辦一趣得三摩地。餘如前說於疑蓋法有差別者。謂如是宴坐。於過去世非不如理作意思惟。於未來世於現在世非不如理作意思惟。我於過去為曾有耶。為曾無耶。我於過去為曾何有。云何曾有。我於未來為當何有。云何當有。我於現在為何所有。云何而有。今此有情從何而來。於此殞沒當往何所。於如是等不如正理作意思惟應正遠離。如理思惟。去來今世唯見有法。唯見有事。知有為有知無為無。唯觀有因唯觀有果。於實無事不增不益。於實有事不毀不謗。於其實有了知實有。謂於無常苦空無我一切法中。了知無常苦空無我。以能如是如理思惟。便於佛所無惑無疑。餘如前說。於法於僧。於苦於集。於滅於道。於因及因所生諸法。無惑無疑。餘如前說。又於瞋恚蓋應作是說。為斷瞋恚及瞋恚相。於此正法聽聞受持乃至廣說。於掉舉惡作蓋應作是說。為斷掉舉惡作及順彼法。於此正法聽聞受持乃至廣說。於其疑蓋應作是說。為斷疑蓋及順彼法。於此正法聽聞受持乃至廣說。如是方便從貪欲瞋恚。惛沈睡眠。掉舉惡作。疑蓋及順彼法。淨修其心。是故說言經行宴坐從順障法淨修其心。如是已說由法增上從順障法。淨修其心。復有由自增上及世增上。從順障法。淨修其心。云何名為由自增上。謂如有一於諸蓋中隨起一種。便自了知此非善法。於所生蓋不堅執著。速疾棄捨擯遣變吐。又能自觀此所生蓋甚可羞恥。令心染惱令慧羸劣是損害品。如是名為由自增上。從順障法。淨修其心。云何名為由世增上。從順障法。淨修其心。謂如有一於諸蓋中隨一已生或將生時。便作是念。我若生起所未生蓋。當為大師之所訶責。亦為諸天及諸有智同梵行者。以法輕毀。彼由如是世增上故。未生諸蓋能令不生。已生諸蓋能速棄捨。如是名為由世增上。從順障法。淨修其心。又為護持諸臥具故。順世儀故。盡夜初分經行宴坐。從順障法。淨修其心。從順障法。淨修心已。出住處外洗濯其足。洗濯足已還入住處如法寢臥。為令寢臥長養大種。得增長已長益其身。轉有勢力轉能隨順。無間常委善品加行。問以何因緣右脇而臥。答與師子王法相似故。問何
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法相似。答如師子王一切獸中勇悍堅猛最為第一。比丘亦爾。於常修習覺寤瑜伽。發勤精進勇悍堅猛最為第一。由是因緣與師子王臥法相似。非如其餘鬼臥天臥受欲者臥。由彼一切嬾墮懈怠下劣。精進勢力薄弱。又法應爾。如師子王右脇臥者。如是臥時身無掉亂念無忘失。睡不極重不見惡夢。異此臥者與是相違。當知具有一切過失。是故說言右脇而臥重累其足。云何名為住光明想巧便而臥。謂於光明想善巧精懇。善取善思善了善達。思惟諸天光明俱心。巧便而臥。由是因緣雖復寢臥心不惛闇。如是名為住光明想巧便而臥。云何正念巧便而臥。謂若諸法已聞已思已熟修習。體性是善能引義利。由正念故乃至睡夢亦常隨轉。由正念故於睡夢中亦常記憶令彼法相分明現前。即於彼法心多隨觀。由正念故隨其所念。或善心眠或無記心眠。是名正念巧便而臥。云何正知巧便而臥。謂由正念而寢臥時。若有隨一煩惱現前染惱其心。於此煩惱現生起時。能正覺了令不堅著。速疾棄捨。既通達已令心轉還。是名正知巧便而臥。云何名為思惟起想巧便而臥。謂以精進策勵其心。然後寢臥。於寢臥時時時覺寤。如林野鹿不應一切縱放其心。隨順趣向臨入睡眠。復作是念。我今應於諸佛所許覺寤瑜伽。一切皆當具足成辦。為成辦故。應住精勤最極濃厚加行欲樂。復作是念。我今為修覺寤瑜伽。應正發起勤精進住。為欲修習諸善法故。應正翹勤離諸嬾墮起發具足。過今夜分至明清旦。倍增發起勤精進住起發具足。當知此中由第一思惟起想。無重睡眠。於應起時速疾能起終不過時。方乃覺寤。由第二思惟起想。能於諸佛共所聽許師子王臥。如法而臥無增無減。由第三思惟起想。令善欲樂常無懈廢。雖有失念而能後後展轉受學令無斷絕。如是名為思惟起想巧便而臥。云何至夜後分速疾覺寤經行宴坐。從順障法淨修其心。夜後分者。謂夜四分中過後一分名夜後分。彼由如是住光明想。正念正知思惟起想巧便而臥。於夜中分夜四分中過於一分。正習睡眠。令於起時身有堪能。應時而起。非為上品惛沈睡眠纏所制伏。令將起時闇鈍薄弱嬾墮懈怠。由無如是闇鈍薄弱嬾墮懈怠。暫作意時無有艱難。速疾能起。從諸障法淨修心者。如前應知。如是廣辯初夜後夜常勤修習覺寤瑜伽已。
法相似。答如師子王一切獸中勇悍堅猛最為第一。比丘亦爾。於常修習覺寤瑜伽。發勤精進勇悍堅猛最為第一。由是因緣與師子王臥法相似。非如其餘鬼臥天臥受欲者臥。由彼一切嬾墮懈怠下劣。精進勢力薄弱。又法應爾。如師子王右脇臥者。如是臥時身無掉亂念無忘失。睡不極重不見惡夢。異此臥者與是相違。當知具有一切過失。是故說言右脇而臥重累其足。云何名為住光明想巧便而臥。謂於光明想善巧精懇。善取善思善了善達。思惟諸天光明俱心。巧便而臥。由是因緣雖復寢臥心不惛闇。如是名為住光明想巧便而臥。云何正念巧便而臥。謂若諸法已聞已思已熟修習。體性是善能引義利。由正念故乃至睡夢亦常隨轉。由正念故於睡夢中亦常記憶令彼法相分明現前。即於彼法心多隨觀。由正念故隨其所念。或善心眠或無記心眠。是名正念巧便而臥。云何正知巧便而臥。謂由正念而寢臥時。若有隨一煩惱現前染惱其心。於此煩惱現生起時。能正覺了令不堅著。速疾棄捨。既通達已令心轉還。是名正知巧便而臥。云何名為思惟起想巧便而臥。謂以精進策勵其心。然後寢臥。於寢臥時時時覺寤。如林野鹿不應一切縱放其心。隨順趣向臨入睡眠。復作是念。我今應於諸佛所許覺寤瑜伽。一切皆當具足成辦。為成辦故。應住精勤最極濃厚加行欲樂。復作是念。我今為修覺寤瑜伽。應正發起勤精進住。為欲修習諸善法故。應正翹勤離諸嬾墮起發具足。過今夜分至明清旦。倍增發起勤精進住起發具足。當知此中由第一思惟起想。無重睡眠。於應起時速疾能起終不過時。方乃覺寤。由第二思惟起想。能於諸佛共所聽許師子王臥。如法而臥無增無減。由第三思惟起想。令善欲樂常無懈廢。雖有失念而能後後展轉受學令無斷絕。如是名為思惟起想巧便而臥。云何至夜後分速疾覺寤經行宴坐。從順障法淨修其心。夜後分者。謂夜四分中過後一分名夜後分。彼由如是住光明想。正念正知思惟起想巧便而臥。於夜中分夜四分中過於一分。正習睡眠。令於起時身有堪能。應時而起。非為上品惛沈睡眠纏所制伏。令將起時闇鈍薄弱嬾墮懈怠。由無如是闇鈍薄弱嬾墮懈怠。暫作意時無有艱難。速疾能起。從諸障法淨修心者。如前應知。如是廣辯初夜後夜常勤修習覺寤瑜伽已。
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復云何知此中略義。謂常勤修習覺寤瑜伽所有士夫補特伽羅。略有四種正所作事。何等為四。一者乃至覺寤常不捨離所修善品。無間常委修善法中勇猛精進。二者以時而臥不以非時。三者無染污心而習睡眠非染污心。四者以時覺寤起不過時。是名四種常勤修習覺寤瑜伽。所有士夫補特伽羅正所作事。依此四種正所作事。諸佛世尊為聲聞眾宣說修習覺寤瑜伽。云何宣說。謂若說言於晝日分經行宴坐。從順障法淨修其心。於初夜分經行宴坐。從順障法淨修其心。由此言故宣說第一正所作事。謂乃至覺寤常不捨離所修善品。無間常委修善法中勇猛精進。若復說言出住處外洗濯其足。還入住處右脇而臥重累其足。由此言故宣說第二正所作事。謂以時而臥不以非時。若復說言住光明想。正念正知思惟起想巧便而臥。由此言故宣說第三正所作事。謂無染污心而習睡眠非染污心。若復說言於夜後分速疾覺寤經行宴坐。從順障法淨修其心。由此言故宣說第四正所作事。謂以時覺寤起不過時。此中所說住光明想。正念正知思惟起想巧便臥者。顯由二緣無染污心而習睡眠非染污心。謂由正念。及由正知。復由二緣以時覺寤起不過時。謂由住光明想。及由思惟起想。此復云何由正念故。於善所緣攝斂而臥。由正知故於善所緣若心退失起諸煩惱。即便速疾能正了知。如是名為由二緣故無染污心。而習睡眠非染污心。由住光明想及思惟起想。無重睡眠非睡眠纏能遠隨逐。如是名為由二緣故以時覺寤起不過時。
復云何知此中略義。謂常勤修習覺寤瑜伽所有士夫補特伽羅。略有四種正所作事。何等為四。一者乃至覺寤常不捨離所修善品。無間常委修善法中勇猛精進。二者以時而臥不以非時。三者無染污心而習睡眠非染污心。四者以時覺寤起不過時。是名四種常勤修習覺寤瑜伽。所有士夫補特伽羅正所作事。依此四種正所作事。諸佛世尊為聲聞眾宣說修習覺寤瑜伽。云何宣說。謂若說言於晝日分經行宴坐。從順障法淨修其心。於初夜分經行宴坐。從順障法淨修其心。由此言故宣說第一正所作事。謂乃至覺寤常不捨離所修善品。無間常委修善法中勇猛精進。若復說言出住處外洗濯其足。還入住處右脇而臥重累其足。由此言故宣說第二正所作事。謂以時而臥不以非時。若復說言住光明想。正念正知思惟起想巧便而臥。由此言故宣說第三正所作事。謂無染污心而習睡眠非染污心。若復說言於夜後分速疾覺寤經行宴坐。從順障法淨修其心。由此言故宣說第四正所作事。謂以時覺寤起不過時。此中所說住光明想。正念正知思惟起想巧便臥者。顯由二緣無染污心而習睡眠非染污心。謂由正念。及由正知。復由二緣以時覺寤起不過時。謂由住光明想。及由思惟起想。此復云何由正念故。於善所緣攝斂而臥。由正知故於善所緣若心退失起諸煩惱。即便速疾能正了知。如是名為由二緣故無染污心。而習睡眠非染污心。由住光明想及思惟起想。無重睡眠非睡眠纏能遠隨逐。如是名為由二緣故以時覺寤起不過時。
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如是宣說常勤修習覺寤瑜伽。所有略義。及前所說廣辯釋義。總說名為初夜後夜常勤修習覺寤瑜伽。
如是宣說常勤修習覺寤瑜伽。所有略義。及前所說廣辯釋義。總說名為初夜後夜常勤修習覺寤瑜伽。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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云何名為正知而住。謂如有一。若往若還正知而住。若覩若瞻正知而住。若屈若伸正知而住。持僧伽胝及以衣鉢正知而住。若食若飲若噉若甞正知而住。若行若住若坐若臥正知而住。於覺寤時正知而住。若語若默正知而住。解勞睡時正知而住。若往若還正知住者。云何為往。云何為還。云何往還正知而住。所言往者。謂如有一往詣聚落往聚落間。往詣家屬往家屬間。往詣道場往道場間。所言還者。謂如有一從聚落還聚落間還。從家屬還家屬間還。從道場還道場間還。所言往還正知住者。謂於自往正知我往。及於自還正知我還。於所應往及非所往能正了知。於所應還及非所還能正了知。於應往時及非往時能正了知。於應還時及非還時能正了知。於其如是如是應往及不應往能正了知。於其如是如是應還及不應還能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。自知而往自知而還。往所應往非非所往。還所應還非非所還。以時往還不以非時。如其色類動止軌則禮式威儀應往應還。如是而往如是而還。如是名為若往若還正知而住。若覩若瞻正知住者。云何為覩。云何為瞻。云何覩瞻正知而住。所言覩者。謂於如前所列諸事。若往若還先無覺慧。先無功用。先無欲樂。於其中間眼見眾色是名為覩。所言瞻者。謂於如前所列諸事。若往若還。覺慧為先。功用為先。欲樂為先。眼見眾色。謂或諸王或諸王等。或諸僚佐或諸黎庶。或婆羅門或諸居士。或饒財寶長者商主。或餘外物房舍屋宇殿堂廊廟。或餘世間眾雜妙事。觀見此等是名為瞻。若復於此覩瞻自相能正了知。於所應覩於所應瞻能正了知。於應覩時於應瞻時能正了知。如所應覩如所應瞻能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。自知而覩自知而瞻。覩所應覩瞻所應瞻。於應覩時於應瞻時而正瞻覩。如所應覩如所應瞻。如是而覩如是而瞻。如是名為若覩若瞻正知而住。若屈若申正知住者。云何為屈。云何為申。云何名為若屈若申正知而住。謂彼如是覩時瞻時。若往為先若還為先。或屈申足或屈申臂。或屈申手。或復屈申隨一支節。是名屈申。若於屈申所有自相能正了知。若所屈申能正了知。若屈申時能正了知。若如是屈。及如是申能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。於屈於申自知而屈自知而申。於所應屈於所應申而屈而申。於應屈時於應申時而屈而申。如所應屈如所應申如是而屈如是而申。如是名為若屈若申正知而住。持僧伽胝及以衣鉢正知住者。云何持僧伽胝。云何持衣。云何持鉢。云何持僧伽胝及以衣鉢正知而住。謂有大衣或六十條或九條等。或兩重刺名僧伽胝。被服受用能正將護。說
云何名為正知而住。謂如有一。若往若還正知而住。若覩若瞻正知而住。若屈若伸正知而住。持僧伽胝及以衣鉢正知而住。若食若飲若噉若甞正知而住。若行若住若坐若臥正知而住。於覺寤時正知而住。若語若默正知而住。解勞睡時正知而住。若往若還正知住者。云何為往。云何為還。云何往還正知而住。所言往者。謂如有一往詣聚落往聚落間。往詣家屬往家屬間。往詣道場往道場間。所言還者。謂如有一從聚落還聚落間還。從家屬還家屬間還。從道場還道場間還。所言往還正知住者。謂於自往正知我往。及於自還正知我還。於所應往及非所往能正了知。於所應還及非所還能正了知。於應往時及非往時能正了知。於應還時及非還時能正了知。於其如是如是應往及不應往能正了知。於其如是如是應還及不應還能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。自知而往自知而還。往所應往非非所往。還所應還非非所還。以時往還不以非時。如其色類動止軌則禮式威儀應往應還。如是而往如是而還。如是名為若往若還正知而住。若覩若瞻正知住者。云何為覩。云何為瞻。云何覩瞻正知而住。所言覩者。謂於如前所列諸事。若往若還先無覺慧。先無功用。先無欲樂。於其中間眼見眾色是名為覩。所言瞻者。謂於如前所列諸事。若往若還。覺慧為先。功用為先。欲樂為先。眼見眾色。謂或諸王或諸王等。或諸僚佐或諸黎庶。或婆羅門或諸居士。或饒財寶長者商主。或餘外物房舍屋宇殿堂廊廟。或餘世間眾雜妙事。觀見此等是名為瞻。若復於此覩瞻自相能正了知。於所應覩於所應瞻能正了知。於應覩時於應瞻時能正了知。如所應覩如所應瞻能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。自知而覩自知而瞻。覩所應覩瞻所應瞻。於應覩時於應瞻時而正瞻覩。如所應覩如所應瞻。如是而覩如是而瞻。如是名為若覩若瞻正知而住。若屈若申正知住者。云何為屈。云何為申。云何名為若屈若申正知而住。謂彼如是覩時瞻時。若往為先若還為先。或屈申足或屈申臂。或屈申手。或復屈申隨一支節。是名屈申。若於屈申所有自相能正了知。若所屈申能正了知。若屈申時能正了知。若如是屈。及如是申能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。於屈於申自知而屈自知而申。於所應屈於所應申而屈而申。於應屈時於應申時而屈而申。如所應屈如所應申如是而屈如是而申。如是名為若屈若申正知而住。持僧伽胝及以衣鉢正知住者。云何持僧伽胝。云何持衣。云何持鉢。云何持僧伽胝及以衣鉢正知而住。謂有大衣或六十條或九條等。或兩重刺名僧伽胝。被服受用能正將護。說
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名為持。若有中衣若有下衣。或持為衣或有長衣。或應作淨或已作淨。如是一切說名為衣。被服受用能正將護。說名為持。若堪受持或鐵或瓦乞食應器。說名為鉢。現充受用能正將護。說名為持。若於如是或僧伽胝或衣或鉢。所有自相能正了知。於所應持或僧伽胝或衣或鉢。或淨不淨能正了知。若於此時或僧伽胝或衣或鉢。已持應持能正了知。若於如是或僧伽胝或衣或鉢。應如是持能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。於所應持或僧伽胝或衣或鉢。自知而持。於所應持。於應持時而能正持。如所應持如是而持。如是名為持僧伽胝及以衣鉢正知而住。若食若飲若噉若甞正知住者。云何為食。云何為飲。云何為噉。云何為甞。云何若食若飲。若噉若甞正知而住。謂諸所有受用飲食總名為食。此復二種。一噉二甞。云何為噉。謂噉餅麨或飯或糜或羹或臛。或有所餘造作轉變可噉可食。能持生命。如是等類皆名為噉。亦名為食。云何為甞。謂甞乳酪生酥熟酥油蜜。沙糖魚肉醯鮓。或新果實。或有種種咀嚼品類。如是一切總名為甞亦名為食。云何為飲。謂沙糖汁或石蜜汁。或飯漿飲或鑽酪飲。或酢為飲或抨酪飲。乃至於水總名為飲。若於如是若食若飲若噉若甞。所有自相能正了知。若於一切所食。所飲所噉所甞能正了知。若於爾時應食應飲。應噉應甞能正了知。若於如是應食應飲。應噉應甞能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。於自所有若食若飲若噉若甞。自知而食自知而飲。自知而噉自知而甞。於所應食於所應飲。於所應噉於所應甞。正食正飲正噉正甞。應時而食應時而飲。應時而噉應時而甞。如所應食乃至如所應甞。如是而食乃至如是而甞。如是名為若食若飲。若噉若甞正知而住。若行若住廣說乃至若解勞睡正知住者。云何為行。云何為住。云何為坐。云何為臥。云何覺寤。云何為語云何為默。云何名為解於勞睡。云何於行廣說乃至於解勞睡正知而住。謂如有一於經行處來往經行。或復往詣同法者所或涉道路。如是等類說名為行。復如有一。住經行處。住諸同法阿遮利耶鄔波拕耶及諸尊長等尊長前。如是等類說名為住。復如有一或於大床或小繩床。或草葉座或諸敷具。或尼師檀結加趺坐。端身正願安住背念。如是等類說名為坐。復如有一出住處外洗濯其足。還入住處。或於大床或小繩床。或草葉座或阿練若。或在樹下或空閑室。右脇而臥重疊其足。如是等類說名為臥。復如有一於晝日分經行宴坐。從順障法淨修其心。於初夜分於後夜分經行宴坐。從順障法淨修其心。說名覺寤。復如有一常勤修習如是覺寤。於未受法正受正習令
名為持。若有中衣若有下衣。或持為衣或有長衣。或應作淨或已作淨。如是一切說名為衣。被服受用能正將護。說名為持。若堪受持或鐵或瓦乞食應器。說名為鉢。現充受用能正將護。說名為持。若於如是或僧伽胝或衣或鉢。所有自相能正了知。於所應持或僧伽胝或衣或鉢。或淨不淨能正了知。若於此時或僧伽胝或衣或鉢。已持應持能正了知。若於如是或僧伽胝或衣或鉢。應如是持能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。於所應持或僧伽胝或衣或鉢。自知而持。於所應持。於應持時而能正持。如所應持如是而持。如是名為持僧伽胝及以衣鉢正知而住。若食若飲若噉若甞正知住者。云何為食。云何為飲。云何為噉。云何為甞。云何若食若飲。若噉若甞正知而住。謂諸所有受用飲食總名為食。此復二種。一噉二甞。云何為噉。謂噉餅麨或飯或糜或羹或臛。或有所餘造作轉變可噉可食。能持生命。如是等類皆名為噉。亦名為食。云何為甞。謂甞乳酪生酥熟酥油蜜。沙糖魚肉醯鮓。或新果實。或有種種咀嚼品類。如是一切總名為甞亦名為食。云何為飲。謂沙糖汁或石蜜汁。或飯漿飲或鑽酪飲。或酢為飲或抨酪飲。乃至於水總名為飲。若於如是若食若飲若噉若甞。所有自相能正了知。若於一切所食。所飲所噉所甞能正了知。若於爾時應食應飲。應噉應甞能正了知。若於如是應食應飲。應噉應甞能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。於自所有若食若飲若噉若甞。自知而食自知而飲。自知而噉自知而甞。於所應食於所應飲。於所應噉於所應甞。正食正飲正噉正甞。應時而食應時而飲。應時而噉應時而甞。如所應食乃至如所應甞。如是而食乃至如是而甞。如是名為若食若飲。若噉若甞正知而住。若行若住廣說乃至若解勞睡正知住者。云何為行。云何為住。云何為坐。云何為臥。云何覺寤。云何為語云何為默。云何名為解於勞睡。云何於行廣說乃至於解勞睡正知而住。謂如有一於經行處來往經行。或復往詣同法者所或涉道路。如是等類說名為行。復如有一。住經行處。住諸同法阿遮利耶鄔波拕耶及諸尊長等尊長前。如是等類說名為住。復如有一或於大床或小繩床。或草葉座或諸敷具。或尼師檀結加趺坐。端身正願安住背念。如是等類說名為坐。復如有一出住處外洗濯其足。還入住處。或於大床或小繩床。或草葉座或阿練若。或在樹下或空閑室。右脇而臥重疊其足。如是等類說名為臥。復如有一於晝日分經行宴坐。從順障法淨修其心。於初夜分於後夜分經行宴坐。從順障法淨修其心。說名覺寤。復如有一常勤修習如是覺寤。於未受法正受正習令
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得究竟。所謂契經應頌記別廣說如前。即於如是已所受法。言善通利。謂大音聲若讀若誦。或復為他廣說開示。於時時間。與諸有智同梵行者。或餘在家諸賢善者。語言談論共相慶慰。為欲勸勵及求資具。如是等類說名為語。復如有一隨先所聞隨先所習。言善通利究竟諸法。獨處空閑。思惟其義。籌量觀察。或處靜室令心內住等住安住及與近住。調伏寂靜最極寂靜一趣等持。或復於彼毘鉢舍那修瑜伽行。如是等類說名為默。復如有一於其熱分極炎暑時。或為熱逼或為劬勞便生疲倦。非時惛寐樂著睡眠是名勞睡。若復於行廣說乃至於解勞睡所有自相能正了知。於所應行乃至於應所解勞睡能正了知。於應行時乃至於應解勞睡時能正了知。如所應行乃至如所應解勞睡能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。於其自行乃至於其自解勞睡正知而行。乃至正知而解勞睡。若所應行乃至若所應解勞睡。即於彼行乃至於彼解於勞睡。若時應行乃至若時應解勞睡。即此時行乃至此時解於勞睡。如所應行乃至如所應解勞睡。如是而行乃至如是而解勞睡。如是名為於行於住。於坐於臥。於其覺寤於語。於默於解勞睡。正知而住。復次如是正知而住。云何次第為顯何事。謂如有一依止如是村邑聚落亭邏而住。作是思惟。我今應往如是村邑聚落亭邏。巡行乞食。如是乞已出還本處。又於如是村邑等中。或有居家我不應往。何等居家。謂唱令家。或酤酒家。或婬女家。或國王家。或旃荼羅羯恥那家。或復有家。一向誹謗不可迴轉。或有居家我所應往。謂剎帝利大族姓家。或婆羅門大族姓家。或諸居士大族姓家。或僚佐家。或饒財家。或長者家。或商主家。又有居家。我雖應往。不應太早太晚而往。若施主家有遽務時亦不應往。若戲樂時若有營搆嚴飾事時。若為世間弊穢法時。若忿競時亦不應往。又如所往如是應往不與暴亂惡象俱行。不與暴亂眾車惡馬惡牛惡狗而共同行。不入鬧叢不蹈棘刺。不踰垣牆。不越坑塹。不墮山岸不溺深水。不履糞穢。應隨月喻往施主家。具足慚愧遠離憍傲盪滌身心。不求利養不希恭敬。如自獲得所有利養心生喜悅。如是於他所得利養心亦喜悅。不自高舉不輕蔑他心懷哀愍。又應如是自持其心往施主家。豈有出家往詣他所要望他施。非不惠施廣說乃至要當速疾而非遲緩。又作是心。我於今假往施主家。所受施物應知其量。又我不應利養因緣矯詐。虛誑現惑亂相以利求利。得利養已無染無愛。亦不耽嗜饕餮。迷悶堅執湎著而受用之。復於已往或正往時觀見眾色。於此眾色一分應觀。或有一分所不應觀。於不應觀所有眾色。當攝其眼善護
得究竟。所謂契經應頌記別廣說如前。即於如是已所受法。言善通利。謂大音聲若讀若誦。或復為他廣說開示。於時時間。與諸有智同梵行者。或餘在家諸賢善者。語言談論共相慶慰。為欲勸勵及求資具。如是等類說名為語。復如有一隨先所聞隨先所習。言善通利究竟諸法。獨處空閑。思惟其義。籌量觀察。或處靜室令心內住等住安住及與近住。調伏寂靜最極寂靜一趣等持。或復於彼毘鉢舍那修瑜伽行。如是等類說名為默。復如有一於其熱分極炎暑時。或為熱逼或為劬勞便生疲倦。非時惛寐樂著睡眠是名勞睡。若復於行廣說乃至於解勞睡所有自相能正了知。於所應行乃至於應所解勞睡能正了知。於應行時乃至於應解勞睡時能正了知。如所應行乃至如所應解勞睡能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。於其自行乃至於其自解勞睡正知而行。乃至正知而解勞睡。若所應行乃至若所應解勞睡。即於彼行乃至於彼解於勞睡。若時應行乃至若時應解勞睡。即此時行乃至此時解於勞睡。如所應行乃至如所應解勞睡。如是而行乃至如是而解勞睡。如是名為於行於住。於坐於臥。於其覺寤於語。於默於解勞睡。正知而住。復次如是正知而住。云何次第為顯何事。謂如有一依止如是村邑聚落亭邏而住。作是思惟。我今應往如是村邑聚落亭邏。巡行乞食。如是乞已出還本處。又於如是村邑等中。或有居家我不應往。何等居家。謂唱令家。或酤酒家。或婬女家。或國王家。或旃荼羅羯恥那家。或復有家。一向誹謗不可迴轉。或有居家我所應往。謂剎帝利大族姓家。或婆羅門大族姓家。或諸居士大族姓家。或僚佐家。或饒財家。或長者家。或商主家。又有居家。我雖應往。不應太早太晚而往。若施主家有遽務時亦不應往。若戲樂時若有營搆嚴飾事時。若為世間弊穢法時。若忿競時亦不應往。又如所往如是應往不與暴亂惡象俱行。不與暴亂眾車惡馬惡牛惡狗而共同行。不入鬧叢不蹈棘刺。不踰垣牆。不越坑塹。不墮山岸不溺深水。不履糞穢。應隨月喻往施主家。具足慚愧遠離憍傲盪滌身心。不求利養不希恭敬。如自獲得所有利養心生喜悅。如是於他所得利養心亦喜悅。不自高舉不輕蔑他心懷哀愍。又應如是自持其心往施主家。豈有出家往詣他所要望他施。非不惠施廣說乃至要當速疾而非遲緩。又作是心。我於今假往施主家。所受施物應知其量。又我不應利養因緣矯詐。虛誑現惑亂相以利求利。得利養已無染無愛。亦不耽嗜饕餮。迷悶堅執湎著而受用之。復於已往或正往時觀見眾色。於此眾色一分應觀。或有一分所不應觀。於不應觀所有眾色。當攝其眼善護
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諸根。於所應觀所有眾色。應善住念而正觀察何色類色。所不應觀。謂諸伎樂戲笑歡娛。或餘遊戲所作歌舞音樂等事。如是復有母邑殊勝幼少盛年美妙形色。或復有餘所見眾色能壞梵行。能障梵行。能令種種諸惡不善尋思現行。如是色類所有眾色不應觀視。何色類色是所應觀。謂諸所有衰老朽邁上氣者身。傴僂憑杖戰掉者身。或諸疾苦重病者身。腳腫手腫腹腫面腫。膚色萎黃瘡癬疥癩。眾苦逼迫身形委頓。身形洪爛諸根闇鈍。或有夭喪死經一日。或經二日或經七日。被諸烏鵲餓狗。鵄鷲狐狼。野干種種暴惡傍生禽獸之所食噉。或命終已出置高床上施幰帳。前後大眾或哀或哭。以其灰土塵坌身髮。生愁生苦生悲。生怨生憂生惱。如是等類所有眾色。我應觀察觀是眾色。能順梵行能攝梵行。能令諸善尋思現行。不應搖身搖臂。搖頭跳躑。携手叉腰竦肩入施主家。不應輒坐所不許座。不應不審觀座而坐。不應放縱一切身分。不應翹足不應交足。不太狹足不太廣足。端嚴而坐。不應開紐不軒不磔。亦不褰張而被法服。所服法衣並皆齊整。不高不下不如象鼻。非如多羅樹間房穗。非如龍首非如豆摶。而被法服不應持鉢預就其食。不應持鉢在飲食上。不應置鉢在雜穢處若坑㵎處若崖岸處。又應次第受用飲食。不應以飯覆羹臛上。不以羹臛覆其飯上。不應饕餮受諸飲食。不應嫌恨受諸飲食。不太麁食不太細食。不應圓摶食。不應舐手不應舐鉢。不振手食。不振足食。不應齧斷而食其食。從施主家還歸住處。於晝夜分在自別人所經行處往反經行。非於他處非不委處。非不恣處非不與處而輒經行。非身劬勞非身疲倦。非心掉舉所制伏時而習經行。為修善品為善思惟。內攝諸根心不外亂而習經行。不太馳速不太躁動。亦非一向專事往來而習經行。時時進步時時停住而習經行。如是於自所居住處自院自房自別人處僧分與處。非於他處非不委處。非不恣處習經行已。復於大床或小繩床或草葉座。或尼師壇或阿練若樹下塚間。或空閑室結加趺坐。端身正願安住背念而習宴坐。於夜中分如法寢息。於晝日分及夜初分。修諸善品不應太急。如是寢時應如前說住光明想。正念正知思惟起想。於夜後分速疾覺寤。或於語論或於讀誦勤修加行。或為修斷閑居宴默思惟法時。應當遠離順世典籍綺字綺句綺飾文詞能引無義。不能令證神通等覺究竟涅槃。復於如來所說正法。最極甚深相似甚深空性相應隨順緣性。及諸緣起。殷重無間善攝善受。令堅令住令無失壞。為成正行不為利養恭敬稱譽。又於是法言善通利。慧善觀察。於諠雜眾不樂習近。不樂多業不樂多言。於時時間安
諸根。於所應觀所有眾色。應善住念而正觀察何色類色。所不應觀。謂諸伎樂戲笑歡娛。或餘遊戲所作歌舞音樂等事。如是復有母邑殊勝幼少盛年美妙形色。或復有餘所見眾色能壞梵行。能障梵行。能令種種諸惡不善尋思現行。如是色類所有眾色不應觀視。何色類色是所應觀。謂諸所有衰老朽邁上氣者身。傴僂憑杖戰掉者身。或諸疾苦重病者身。腳腫手腫腹腫面腫。膚色萎黃瘡癬疥癩。眾苦逼迫身形委頓。身形洪爛諸根闇鈍。或有夭喪死經一日。或經二日或經七日。被諸烏鵲餓狗。鵄鷲狐狼。野干種種暴惡傍生禽獸之所食噉。或命終已出置高床上施幰帳。前後大眾或哀或哭。以其灰土塵坌身髮。生愁生苦生悲。生怨生憂生惱。如是等類所有眾色。我應觀察觀是眾色。能順梵行能攝梵行。能令諸善尋思現行。不應搖身搖臂。搖頭跳躑。携手叉腰竦肩入施主家。不應輒坐所不許座。不應不審觀座而坐。不應放縱一切身分。不應翹足不應交足。不太狹足不太廣足。端嚴而坐。不應開紐不軒不磔。亦不褰張而被法服。所服法衣並皆齊整。不高不下不如象鼻。非如多羅樹間房穗。非如龍首非如豆摶。而被法服不應持鉢預就其食。不應持鉢在飲食上。不應置鉢在雜穢處若坑㵎處若崖岸處。又應次第受用飲食。不應以飯覆羹臛上。不以羹臛覆其飯上。不應饕餮受諸飲食。不應嫌恨受諸飲食。不太麁食不太細食。不應圓摶食。不應舐手不應舐鉢。不振手食。不振足食。不應齧斷而食其食。從施主家還歸住處。於晝夜分在自別人所經行處往反經行。非於他處非不委處。非不恣處非不與處而輒經行。非身劬勞非身疲倦。非心掉舉所制伏時而習經行。為修善品為善思惟。內攝諸根心不外亂而習經行。不太馳速不太躁動。亦非一向專事往來而習經行。時時進步時時停住而習經行。如是於自所居住處自院自房自別人處僧分與處。非於他處非不委處。非不恣處習經行已。復於大床或小繩床或草葉座。或尼師壇或阿練若樹下塚間。或空閑室結加趺坐。端身正願安住背念而習宴坐。於夜中分如法寢息。於晝日分及夜初分。修諸善品不應太急。如是寢時應如前說住光明想。正念正知思惟起想。於夜後分速疾覺寤。或於語論或於讀誦勤修加行。或為修斷閑居宴默思惟法時。應當遠離順世典籍綺字綺句綺飾文詞能引無義。不能令證神通等覺究竟涅槃。復於如來所說正法。最極甚深相似甚深空性相應隨順緣性。及諸緣起。殷重無間善攝善受。令堅令住令無失壞。為成正行不為利養恭敬稱譽。又於是法言善通利。慧善觀察。於諠雜眾不樂習近。不樂多業不樂多言。於時時間安
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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住正念。與諸有智同梵行者。語言談論。共相慶慰樂興請問。樂求諸善無違諍心。言詞稱量言詞合理。言詞正直言辭寂靜。樂勤為他宣說正法。又應宴默於惡不善所有尋思不樂尋思。又於非理所有諸法不樂思惟。於自所證離增上慢。於少下劣差別證中不生喜足。於上所證中無退屈。善能遠離不應思處。時時修習止觀瑜伽。樂斷樂修無間修習殷重修習。又於熱分極炎暑時。勇猛策勵發勤精進。隨作一種所應作事。勞倦因緣遂於非時發起惛睡。為此義故暫應寢息。欲令惛睡疾疾除遣。勿經久時損減善品障礙善品。於寢息時或關閉門。或令苾芻在傍看守。或毘奈耶隱密軌則。以衣蔽身在深隱處。須臾寢息令諸勞睡皆悉除遣。如是名為正知而住。先後次第。謂依行時及依住時。又於善品先未趣入。心興加行如理作意俱行妙慧說名正知。即此正知行時住時一切成辦無所減少。如是名為正知而住。當知此中若往若還。若覩若瞻。若屈若申。持僧伽胝及以衣鉢。若食若飲若噉若甞正知而住。由是名為於村邑等如法行時正知而住。若行若住若坐若臥。若習覺寤若語若默若解勞睡正知而住。由是名為於其住處如法住時正知而住。如是應知已廣分別正知而住。
住正念。與諸有智同梵行者。語言談論。共相慶慰樂興請問。樂求諸善無違諍心。言詞稱量言詞合理。言詞正直言辭寂靜。樂勤為他宣說正法。又應宴默於惡不善所有尋思不樂尋思。又於非理所有諸法不樂思惟。於自所證離增上慢。於少下劣差別證中不生喜足。於上所證中無退屈。善能遠離不應思處。時時修習止觀瑜伽。樂斷樂修無間修習殷重修習。又於熱分極炎暑時。勇猛策勵發勤精進。隨作一種所應作事。勞倦因緣遂於非時發起惛睡。為此義故暫應寢息。欲令惛睡疾疾除遣。勿經久時損減善品障礙善品。於寢息時或關閉門。或令苾芻在傍看守。或毘奈耶隱密軌則。以衣蔽身在深隱處。須臾寢息令諸勞睡皆悉除遣。如是名為正知而住。先後次第。謂依行時及依住時。又於善品先未趣入。心興加行如理作意俱行妙慧說名正知。即此正知行時住時一切成辦無所減少。如是名為正知而住。當知此中若往若還。若覩若瞻。若屈若申。持僧伽胝及以衣鉢。若食若飲若噉若甞正知而住。由是名為於村邑等如法行時正知而住。若行若住若坐若臥。若習覺寤若語若默若解勞睡正知而住。由是名為於其住處如法住時正知而住。如是應知已廣分別正知而住。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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復云何知此中略義。謂於行時有五種業。於其住時有五種業。行時住時正知而住有四種業。如是名為正知而住。所有略義云何。行時有五種業。一者身業。二者眼業。三者一切支節業。四者衣鉢業。五者飲食業。如是名為行時五業。謂若說言若往若還。此言顯示行時身業。若復說言若覩若瞻。此言顯示行時眼業。若復說言若屈若申。此言顯示行時一切支節業。若復說言持僧伽胝及以衣鉢。此言顯示行時衣鉢業。若復說言若食若飲若噉若甞。此言顯示行時飲食業。云何名為住時五業。一者身業。二者語業。三者意業。四者晝業。五者夜業。謂若說言若行若住若坐。此言顯示住時身業。若復說言若語。此言顯示住時語業。若復說言若臥若默若解勞睡。此言顯示住時意業。若復說言若習覺寤。此言顯示住時晝業夜業身業語業。又若臥者。此言顯示住時夜業。當知是名住時五業。云何名為行時住時正知而住所有四業。謂初依彼行業住業起如是業。即於彼業安守正念不放逸住。當知此業正念所攝不放逸攝。若於是事是處是時。如量如理如其品類所應作者。即於此事此處此時。如量如理如其品類正知而作。彼由如是正知作故。於現法中無罪無犯。無有惡作無變無悔。於當來世亦無有罪。身壞死後不墮惡趣。不生一切那落迦中。為得未得積習資糧。
復云何知此中略義。謂於行時有五種業。於其住時有五種業。行時住時正知而住有四種業。如是名為正知而住。所有略義云何。行時有五種業。一者身業。二者眼業。三者一切支節業。四者衣鉢業。五者飲食業。如是名為行時五業。謂若說言若往若還。此言顯示行時身業。若復說言若覩若瞻。此言顯示行時眼業。若復說言若屈若申。此言顯示行時一切支節業。若復說言持僧伽胝及以衣鉢。此言顯示行時衣鉢業。若復說言若食若飲若噉若甞。此言顯示行時飲食業。云何名為住時五業。一者身業。二者語業。三者意業。四者晝業。五者夜業。謂若說言若行若住若坐。此言顯示住時身業。若復說言若語。此言顯示住時語業。若復說言若臥若默若解勞睡。此言顯示住時意業。若復說言若習覺寤。此言顯示住時晝業夜業身業語業。又若臥者。此言顯示住時夜業。當知是名住時五業。云何名為行時住時正知而住所有四業。謂初依彼行業住業起如是業。即於彼業安守正念不放逸住。當知此業正念所攝不放逸攝。若於是事是處是時。如量如理如其品類所應作者。即於此事此處此時。如量如理如其品類正知而作。彼由如是正知作故。於現法中無罪無犯。無有惡作無變無悔。於當來世亦無有罪。身壞死後不墮惡趣。不生一切那落迦中。為得未得積習資糧。
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如是名為正知而住。所有略義前廣分別。今此略義一切總名正知而住。
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瑜伽師地論卷第二十四
瑜伽師地論卷第二十四
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