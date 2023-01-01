瑜伽師地論卷第十彌勒菩薩說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽師地論卷第十彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

本地分中有尋有伺等三地之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本地分中有尋有伺等三地之七

欲愛云何。謂欲界諸行為緣所生。於欲界行染污希求。由此能生欲界苦果。色愛云何。謂色界諸行為緣所生。於色界行染污希求。由此能生色界苦果。無色愛云何。謂無色界諸行為緣所生。於無色界行染污希求。由此能生無色界苦果。欲取云何。謂於諸欲所有欲貪。見取云何。謂除薩迦耶見。於所餘見所有欲貪。戒禁取云何。謂於邪願所起戒禁所有欲貪。我語取云何。謂於薩迦耶見所有欲貪。初唯能生欲界苦果。餘三通生三界苦果。欲有云何。謂欲界前時有。業有。死有。中有。生有。及那落迦傍生餓鬼人天有。總說名欲有。此復由先所作諸行煩惱攝受之所熏發。色有云何。謂除那落迦傍生餓鬼人有。所餘是色有應知。無色有云何。謂復除中有。所餘是無色有應知。問依何義故建立七有。所謂那落迦傍生餓鬼人天有。業有中有。答依三種所作故。一能引有。謂一。二趣有有。謂一。三受用果有。謂五。生云何。謂於胎卵二生。初託生時。等生云何。謂即於彼身分圓滿。仍未出時。趣云何。謂從彼出。起云何。謂出已增長。出現云何。謂於濕化二生。身分頓起。蘊得云何。謂即於彼諸生位中。五取蘊轉。界得云何。謂即彼諸蘊因緣所攝性。處得云何。謂即彼諸蘊餘緣所攝性。諸蘊生起云何。謂即彼諸蘊日日飲食之所資長命根。出現云何。謂即彼諸蘊餘壽力故。得相續住。此生支略義者。謂若生自性。若生處位。若所生。若因緣所攝。若任持所引。若俱生依持。是名略義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲愛云何。謂欲界諸行為緣所生。於欲界行染污希求。由此能生欲界苦果。色愛云何。謂色界諸行為緣所生。於色界行染污希求。由此能生色界苦果。無色愛云何。謂無色界諸行為緣所生。於無色界行染污希求。由此能生無色界苦果。欲取云何。謂於諸欲所有欲貪。見取云何。謂除薩迦耶見。於所餘見所有欲貪。戒禁取云何。謂於邪願所起戒禁所有欲貪。我語取云何。謂於薩迦耶見所有欲貪。初唯能生欲界苦果。餘三通生三界苦果。欲有云何。謂欲界前時有。業有。死有。中有。生有。及那落迦傍生餓鬼人天有。總說名欲有。此復由先所作諸行煩惱攝受之所熏發。色有云何。謂除那落迦傍生餓鬼人有。所餘是色有應知。無色有云何。謂復除中有。所餘是無色有應知。問依何義故建立七有。所謂那落迦傍生餓鬼人天有。業有中有。答依三種所作故。一能引有。謂一。二趣有有。謂一。三受用果有。謂五。生云何。謂於胎卵二生。初託生時。等生云何。謂即於彼身分圓滿。仍未出時。趣云何。謂從彼出。起云何。謂出已增長。出現云何。謂於濕化二生。身分頓起。蘊得云何。謂即於彼諸生位中。五取蘊轉。界得云何。謂即彼諸蘊因緣所攝性。處得云何。謂即彼諸蘊餘緣所攝性。諸蘊生起云何。謂即彼諸蘊日日飲食之所資長命根。出現云何。謂即彼諸蘊餘壽力故。得相續住。此生支略義者。謂若生自性。若生處位。若所生。若因緣所攝。若任持所引。若俱生依持。是名略義。

衰云何。謂依止劣故。令彼掉動。老云何。謂髮色衰變。襵云何。謂皮膚緩皺。熟云何。謂火力衰減。無復勢力受用欲塵。氣力損壞云何。謂性多疾病故。無有勢力能作事業。黑黶間身云何。謂黯黑出現損其容色。身脊傴曲喘息奔急云何。謂行步威儀。身形所顯。由此發起極重喘嗽。形貌僂前云何。謂坐威儀位。身首低曲。憑據杖策云何。謂住威儀位。依杖力而住。昏昧云何。謂臥威儀位。數重睡眠。羸劣云何。謂即於此位無力速覺。損減云何。謂念慧衰退。衰退云何。謂念慧劣故。至於善法不能現行。諸根耄熟云何。謂身體尫羸。功用破壞云何。謂彼於境不復明利。諸行朽故云何。謂彼於後將欲終時。其形腐敗云何。謂壽量將盡。身形臨壞。於諸事業。無復功能。此老略義者。謂依止變壞鬚髮變壞。充悅變壞。火力變壞。無病變壞。色相變壞。威儀變壞。無色諸根變壞。有色諸根變壞。時分已過。壽量將盡。略義應知。彼彼有情云何。謂那落迦等。有情種類云何。謂即彼一切。終云何。謂諸有情離解支節而死。盡云何。謂諸有情由解支節而死。壞云何。謂識離身。沒云何。謂諸色根滅。捨壽云何。謂氣將盡位。捨煖云何。謂不動位棄捨諸蘊。命根謝滅云何。謂時死。死云何。謂遇橫緣非時而死。時運盡云何。謂初死未久位。又死魔業名時運盡。此死略義者。謂若死若死法。若死差別。若死後位。是名略義。如是名為緣起差別應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衰云何。謂依止劣故。令彼掉動。老云何。謂髮色衰變。襵云何。謂皮膚緩皺。熟云何。謂火力衰減。無復勢力受用欲塵。氣力損壞云何。謂性多疾病故。無有勢力能作事業。黑黶間身云何。謂黯黑出現損其容色。身脊傴曲喘息奔急云何。謂行步威儀。身形所顯。由此發起極重喘嗽。形貌僂前云何。謂坐威儀位。身首低曲。憑據杖策云何。謂住威儀位。依杖力而住。昏昧云何。謂臥威儀位。數重睡眠。羸劣云何。謂即於此位無力速覺。損減云何。謂念慧衰退。衰退云何。謂念慧劣故。至於善法不能現行。諸根耄熟云何。謂身體尫羸。功用破壞云何。謂彼於境不復明利。諸行朽故云何。謂彼於後將欲終時。其形腐敗云何。謂壽量將盡。身形臨壞。於諸事業。無復功能。此老略義者。謂依止變壞鬚髮變壞。充悅變壞。火力變壞。無病變壞。色相變壞。威儀變壞。無色諸根變壞。有色諸根變壞。時分已過。壽量將盡。略義應知。彼彼有情云何。謂那落迦等。有情種類云何。謂即彼一切。終云何。謂諸有情離解支節而死。盡云何。謂諸有情由解支節而死。壞云何。謂識離身。沒云何。謂諸色根滅。捨壽云何。謂氣將盡位。捨煖云何。謂不動位棄捨諸蘊。命根謝滅云何。謂時死。死云何。謂遇橫緣非時而死。時運盡云何。謂初死未久位。又死魔業名時運盡。此死略義者。謂若死若死法。若死差別。若死後位。是名略義。如是名為緣起差別應知。

問何因緣故。無明等諸有支。作如是次第說。答諸愚癡者。要先愚於所應知事。次即於彼發起邪行。由邪行故。令心顛倒。心顛倒故。結生相續。生相續故。諸根圓滿。根圓滿故。二受用境。受用境故。若耽著若希求。由希求故。於方覓時。煩惱滋長。煩惱滋長故。發起後有愛非愛業。由所起業滋長力故。於五趣生死中苦果生。苦果生已。有老死等苦。謂內身變異所引老死苦。及境界變異所引憂歎苦。熱惱之苦。是故世尊。如是次第說十二支。復有次第差別。謂依二種緣。建立緣起次第。一內身緣。二受用境界緣。內身緣。前六支所攝。受用境界緣。後六支所攝。先於內身起我執等愚。由此不了諸業所引苦果異熟故。發起諸業。既發起已。即隨彼業。多起尋思。由業與識為助伴故。能感當來三種苦果。謂根初起所攝苦果。根圓滿所攝苦果。受用境界所攝苦果。即名色為先。觸為最後。又於現法中。依觸緣受。發起於愛。由受用境界緣。廣起追求。或由事業門。或由利養門。或由戒禁門。或由解脫門。發起欲求內身求。邪解脫求。如是求時。令先所起煩惱及業所引五趣生死果生。既得生已。老死隨逐。復有次第差別。謂由三種有情聚。一樂出世清淨。二樂世間清淨。三樂著境界。由初聚故。滅諸緣起。增白淨品。由第二有情聚故。不如實知諸諦道理。若住正念。或作福業。或作有漏修所引不動業。若不住正念。便發非福業。或起追悔所引。或不追悔歡喜所引心。相續住。彼又如前於下中上生處次第。能感當來三種苦果。謂名色為先。觸為最後。由第三有情聚故。依現受用境所生受。於現法中如前次第。起後六支。謂受為先。老死為後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何因緣故。無明等諸有支。作如是次第說。答諸愚癡者。要先愚於所應知事。次即於彼發起邪行。由邪行故。令心顛倒。心顛倒故。結生相續。生相續故。諸根圓滿。根圓滿故。二受用境。受用境故。若耽著若希求。由希求故。於方覓時。煩惱滋長。煩惱滋長故。發起後有愛非愛業。由所起業滋長力故。於五趣生死中苦果生。苦果生已。有老死等苦。謂內身變異所引老死苦。及境界變異所引憂歎苦。熱惱之苦。是故世尊。如是次第說十二支。復有次第差別。謂依二種緣。建立緣起次第。一內身緣。二受用境界緣。內身緣。前六支所攝。受用境界緣。後六支所攝。先於內身起我執等愚。由此不了諸業所引苦果異熟故。發起諸業。既發起已。即隨彼業。多起尋思。由業與識為助伴故。能感當來三種苦果。謂根初起所攝苦果。根圓滿所攝苦果。受用境界所攝苦果。即名色為先。觸為最後。又於現法中。依觸緣受。發起於愛。由受用境界緣。廣起追求。或由事業門。或由利養門。或由戒禁門。或由解脫門。發起欲求內身求。邪解脫求。如是求時。令先所起煩惱及業所引五趣生死果生。既得生已。老死隨逐。復有次第差別。謂由三種有情聚。一樂出世清淨。二樂世間清淨。三樂著境界。由初聚故。滅諸緣起。增白淨品。由第二有情聚故。不如實知諸諦道理。若住正念。或作福業。或作有漏修所引不動業。若不住正念。便發非福業。或起追悔所引。或不追悔歡喜所引心。相續住。彼又如前於下中上生處次第。能感當來三種苦果。謂名色為先。觸為最後。由第三有情聚故。依現受用境所生受。於現法中如前次第。起後六支。謂受為先。老死為後。

問何因緣故。逆次第中。老死為先。說諸緣起。答依止宣說諦道理故。以生及老死能顯苦諦。如世尊言。新名色滅為上首法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何因緣故。逆次第中。老死為先。說諸緣起。答依止宣說諦道理故。以生及老死能顯苦諦。如世尊言。新名色滅為上首法。

問何故不言諸無明滅為上首耶。答依心解脫者。而施設故。由彼於現法中。種子苦。及當來苦果。不生而滅。故說名色為先。受為最後。得究竟滅。又於現法中。受諸受時。愛及隨眠。永拔不起。說名為滅。由彼滅故。以彼為先。餘支亦滅。如是等類。宣說緣起次第應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故不言諸無明滅為上首耶。答依心解脫者。而施設故。由彼於現法中。種子苦。及當來苦果。不生而滅。故說名色為先。受為最後。得究竟滅。又於現法中。受諸受時。愛及隨眠。永拔不起。說名為滅。由彼滅故。以彼為先。餘支亦滅。如是等類。宣說緣起次第應知。

問何故緣起說為緣起。答由煩惱繫縛往諸趣中數數生起故。名緣起。此依字釋名。復次依託眾緣。速謝滅已。續和合生。故名緣起。此依剎那義釋。復次眾緣過去而不捨離。依自相續而得生起故。名緣起。如說此有故彼有。此生故彼生。非餘。依此義故。釋名應知。復次數數謝滅。復相續起故。名緣起。此依數壞數滅義釋。復次於過去世覺緣性已。等相續起故。名緣起。如世尊言。我已覺悟。正起宣說。即由此名展轉傳說。故名緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故緣起說為緣起。答由煩惱繫縛往諸趣中數數生起故。名緣起。此依字釋名。復次依託眾緣。速謝滅已。續和合生。故名緣起。此依剎那義釋。復次眾緣過去而不捨離。依自相續而得生起故。名緣起。如說此有故彼有。此生故彼生。非餘。依此義故。釋名應知。復次數數謝滅。復相續起故。名緣起。此依數壞數滅義釋。復次於過去世覺緣性已。等相續起故。名緣起。如世尊言。我已覺悟。正起宣說。即由此名展轉傳說。故名緣起。

問無明望行為幾種緣。答望諸色行。為增上緣。望無色行。為三緣。謂等無間緣。所緣緣。增上緣。如是餘支為緣多少。應如此知。謂有色支望有色支為一增上緣。望無色支為二緣。謂所緣緣。及增上緣。若無色支望有色支唯為一緣。望無色支為三緣。謂等無間緣。所緣緣。增上緣。問何故諸支相望無因緣耶。答因緣者。自體種子緣所顯故。問若諸支相望無因緣者。何故說言依因果體性建立緣起耶。答依增上緣所攝。引發因。牽引因。生起因故。說名為因。問幾支是引因所攝。答從無明乃至受。問幾支是生因所攝。答從愛乃至有。問幾支是生引二因果所攝耶。答於現法後法中。識等乃至受。於生老死位。所攝諸支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問無明望行為幾種緣。答望諸色行。為增上緣。望無色行。為三緣。謂等無間緣。所緣緣。增上緣。如是餘支為緣多少。應如此知。謂有色支望有色支為一增上緣。望無色支為二緣。謂所緣緣。及增上緣。若無色支望有色支唯為一緣。望無色支為三緣。謂等無間緣。所緣緣。增上緣。問何故諸支相望無因緣耶。答因緣者。自體種子緣所顯故。問若諸支相望無因緣者。何故說言依因果體性建立緣起耶。答依增上緣所攝。引發因。牽引因。生起因故。說名為因。問幾支是引因所攝。答從無明乃至受。問幾支是生因所攝。答從愛乃至有。問幾支是生引二因果所攝耶。答於現法後法中。識等乃至受。於生老死位。所攝諸支。

問若說無明以不如理作意為因。何因緣故。於緣起教中。不先說耶。答彼唯是不斷因故。非雜染因故。所以者何。非不愚者起此作意。依雜染因說緣起教。無明自性是染污。不如理作意自性。非染污。故彼不能染污無明。然由無明力所染污。又生雜染業煩惱力之所熏發業之初因。謂初緣起。是故不說不如理作意。問何故不說自體。為自體緣耶。答由彼自體若不得餘緣。於自體雜染不能增長。亦不損減。是故不說。問何因緣故。福行不動行。由正簡擇功力而起。仍說用無明為緣耶。答由不了達世俗苦因為緣。起非福行。由不了達勝義苦因為緣。生福及不動行。是故亦說彼以無明為緣。問如經中說諸業以貪瞋癡為緣。何故此中唯說癡為緣耶。答此中通說福非福不動業緣。貪瞋癡緣唯生非福業故。問身業語業。思所發起。是則行亦緣行。何故但說無明緣行。答依發起一切行緣而說故。及依生善染污思緣而說故。問識亦以名色為緣。何故此中但說行為緣耶。答行為識雜染緣。能引能生後有果故。非如名色但為所依所緣生起緣故。問名色亦由大種所造。及由觸生。何故但說識為緣耶。答識能為彼新生因故。彼既生已。或正生時。大種及觸。唯能與彼為建立因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問若說無明以不如理作意為因。何因緣故。於緣起教中。不先說耶。答彼唯是不斷因故。非雜染因故。所以者何。非不愚者起此作意。依雜染因說緣起教。無明自性是染污。不如理作意自性。非染污。故彼不能染污無明。然由無明力所染污。又生雜染業煩惱力之所熏發業之初因。謂初緣起。是故不說不如理作意。問何故不說自體。為自體緣耶。答由彼自體若不得餘緣。於自體雜染不能增長。亦不損減。是故不說。問何因緣故。福行不動行。由正簡擇功力而起。仍說用無明為緣耶。答由不了達世俗苦因為緣。起非福行。由不了達勝義苦因為緣。生福及不動行。是故亦說彼以無明為緣。問如經中說諸業以貪瞋癡為緣。何故此中唯說癡為緣耶。答此中通說福非福不動業緣。貪瞋癡緣唯生非福業故。問身業語業。思所發起。是則行亦緣行。何故但說無明緣行。答依發起一切行緣而說故。及依生善染污思緣而說故。問識亦以名色為緣。何故此中但說行為緣耶。答行為識雜染緣。能引能生後有果故。非如名色但為所依所緣生起緣故。問名色亦由大種所造。及由觸生。何故但說識為緣耶。答識能為彼新生因故。彼既生已。或正生時。大種及觸。唯能與彼為建立因。

問如經中說。六界為緣得入母胎。何故此中唯說識界。答若有識界。決定於母胎中。精血大種。腹穴無闕故。又識界勝故。又依一切生一切有生時而說故。問六處亦以飲食為緣。何故此中但說名色為緣耶。答此中說名色是彼生因故。彼既生已。亦以飲食為任持因。問觸以三和為緣。何故此中但說六處為緣。答若有六處。定有餘二無闕故。又六處勝故。由六處攝二種故。問若自所逼迫。若他所逼迫。若時候變異。若先業所引。皆得生受。何故此中但顯觸為彼緣。答觸是彼近因故。由觸所引故。餘緣所生受。亦從觸生故。必不離觸。是故偏說。問經中亦說無明為緣生愛。順愛境界。亦得為緣。何故此中但說受為緣耶。答以受力故。於相似境。或求和合。或求乖離。由愚癡力。但於諸受起盡等相。不如實知。由此不能制御其心。問由隨眠未斷。順彼諸法。取皆得生。何故此中但說愛為取緣。答由希望生故。於追求時。能發隨眠。及能引彼隨順法故。問前已說無明為緣發起業有。何故今者說取緣有。答由取力故。即令彼業於彼彼生處能引識名色等果。問生亦以精血等為緣。何故此中唯說有緣生耶。答由有有故。定有餘緣無闕。又有勝故。唯說彼為緣。問亦由遠行。不避不平等。他所逼迫為緣。老死可得。何故此中但說生緣老死耶。答雖由彼諸緣。必以生為根本故。縱闕彼緣。但生為緣。定有老死故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如經中說。六界為緣得入母胎。何故此中唯說識界。答若有識界。決定於母胎中。精血大種。腹穴無闕故。又識界勝故。又依一切生一切有生時而說故。問六處亦以飲食為緣。何故此中但說名色為緣耶。答此中說名色是彼生因故。彼既生已。亦以飲食為任持因。問觸以三和為緣。何故此中但說六處為緣。答若有六處。定有餘二無闕故。又六處勝故。由六處攝二種故。問若自所逼迫。若他所逼迫。若時候變異。若先業所引。皆得生受。何故此中但顯觸為彼緣。答觸是彼近因故。由觸所引故。餘緣所生受。亦從觸生故。必不離觸。是故偏說。問經中亦說無明為緣生愛。順愛境界。亦得為緣。何故此中但說受為緣耶。答以受力故。於相似境。或求和合。或求乖離。由愚癡力。但於諸受起盡等相。不如實知。由此不能制御其心。問由隨眠未斷。順彼諸法。取皆得生。何故此中但說愛為取緣。答由希望生故。於追求時。能發隨眠。及能引彼隨順法故。問前已說無明為緣發起業有。何故今者說取緣有。答由取力故。即令彼業於彼彼生處能引識名色等果。問生亦以精血等為緣。何故此中唯說有緣生耶。答由有有故。定有餘緣無闕。又有勝故。唯說彼為緣。問亦由遠行。不避不平等。他所逼迫為緣。老死可得。何故此中但說生緣老死耶。答雖由彼諸緣。必以生為根本故。縱闕彼緣。但生為緣。定有老死故。

問此十二支幾是煩惱道。幾是業道。幾是苦道。答三是煩惱道。二是業道。餘是苦道。問幾唯是因。幾唯是果。幾通因果。答初一唯因。後一唯果。餘通因果。又即於此問。更作餘答。三唯是因。二唯是果。當知所餘亦因亦果。問幾是獨相。幾是雜相。答三是獨相。行等是雜相。問何故行有是雜相。答由二種說故。謂能引愛非愛果故。及能生趣差別故。問何故識與名色六處一分有雜相。答由三種說故。謂依雜染時故。依潤時故。依轉時故。問何故識乃至受與老死有雜相。答由二種說故。謂別顯苦相故。及顯引生差別故。復次於緣起中。云何數往義。謂生已不住義。云何和合義。謂諸緣聚集義。云何起義。謂諸緣和合之所引攝新新生義。云何緣起。云何緣生。謂諸行生起法性是名緣起。即彼生已說名緣生。問幾支苦諦攝及現法為苦。答二。謂生及老死。問幾支苦諦攝。當來為苦。答識乃至受種子性。問幾支集諦攝。答所餘支。問無明與行為作俱有緣。為作無間滅緣。為作久遠滅緣。答當知具作三緣。謂由無知。於隨順諸行法中。為俱有覆障緣。為彼彼事。發起諸行。又由惡見放逸俱行無知。為無間滅生起緣。發起諸行。又由無知。為久遠滅引發緣故。建立順彼當生相續。問云何應知諸行望識為三種緣。答由能熏發彼種子故。為俱有緣。次後由彼勢力轉故。為無間滅生起緣。由彼當來果得生故。為久遠滅引發緣。如行望識。如是識望名色。名色望六處。六處望觸。觸望受亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此十二支幾是煩惱道。幾是業道。幾是苦道。答三是煩惱道。二是業道。餘是苦道。問幾唯是因。幾唯是果。幾通因果。答初一唯因。後一唯果。餘通因果。又即於此問。更作餘答。三唯是因。二唯是果。當知所餘亦因亦果。問幾是獨相。幾是雜相。答三是獨相。行等是雜相。問何故行有是雜相。答由二種說故。謂能引愛非愛果故。及能生趣差別故。問何故識與名色六處一分有雜相。答由三種說故。謂依雜染時故。依潤時故。依轉時故。問何故識乃至受與老死有雜相。答由二種說故。謂別顯苦相故。及顯引生差別故。復次於緣起中。云何數往義。謂生已不住義。云何和合義。謂諸緣聚集義。云何起義。謂諸緣和合之所引攝新新生義。云何緣起。云何緣生。謂諸行生起法性是名緣起。即彼生已說名緣生。問幾支苦諦攝及現法為苦。答二。謂生及老死。問幾支苦諦攝。當來為苦。答識乃至受種子性。問幾支集諦攝。答所餘支。問無明與行為作俱有緣。為作無間滅緣。為作久遠滅緣。答當知具作三緣。謂由無知。於隨順諸行法中。為俱有覆障緣。為彼彼事。發起諸行。又由惡見放逸俱行無知。為無間滅生起緣。發起諸行。又由無知。為久遠滅引發緣故。建立順彼當生相續。問云何應知諸行望識為三種緣。答由能熏發彼種子故。為俱有緣。次後由彼勢力轉故。為無間滅生起緣。由彼當來果得生故。為久遠滅引發緣。如行望識。如是識望名色。名色望六處。六處望觸。觸望受亦爾。

問云何應知受望愛為三種緣。答當知由彼起樂著故。為俱有緣。從此無間由彼勢力。起追求等作用轉故。為無間滅生起緣。建立當來。難可解脫彼相續故。為久遠滅引發緣。問云何愛望取為三種緣。答由欲貪俱行。於隨順取法中欲樂安立故。為俱有緣。由無間滅勢力轉故。為生起緣。建立當來。難可解脫彼相續故。為久遠滅引發緣。問云何取望有為三種緣。答由與彼俱令業能招諸趣果故。為俱有緣。又由彼力。於此生處能引識等故。為無間滅生起緣。又能引發彼界功能故。為久遠滅引發緣。問云何有望生為三種緣。答熏發彼種子故。為俱有緣。由彼勢力無間隨轉故。為生起緣。雖久遠滅。而果轉故。為引發緣。如有望生。當知生望老死。為緣亦爾。復次建立有支有二種。一就勝分建立。謂取所攝受業。如前已說。二全分建立。謂業及識。乃至受所有種子。取所攝受。建立為有應知。問是諸有支。唯有次第與行為緣。乃至老死更有餘業用耶。答即此業用及於各別所行境中。如其所應。所有業用當知。是名第二業用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問云何應知受望愛為三種緣。答當知由彼起樂著故。為俱有緣。從此無間由彼勢力。起追求等作用轉故。為無間滅生起緣。建立當來。難可解脫彼相續故。為久遠滅引發緣。問云何愛望取為三種緣。答由欲貪俱行。於隨順取法中欲樂安立故。為俱有緣。由無間滅勢力轉故。為生起緣。建立當來。難可解脫彼相續故。為久遠滅引發緣。問云何取望有為三種緣。答由與彼俱令業能招諸趣果故。為俱有緣。又由彼力。於此生處能引識等故。為無間滅生起緣。又能引發彼界功能故。為久遠滅引發緣。問云何有望生為三種緣。答熏發彼種子故。為俱有緣。由彼勢力無間隨轉故。為生起緣。雖久遠滅。而果轉故。為引發緣。如有望生。當知生望老死。為緣亦爾。復次建立有支有二種。一就勝分建立。謂取所攝受業。如前已說。二全分建立。謂業及識。乃至受所有種子。取所攝受。建立為有應知。問是諸有支。唯有次第與行為緣。乃至老死更有餘業用耶。答即此業用及於各別所行境中。如其所應。所有業用當知。是名第二業用。

問無明唯與行為緣。亦與餘支為緣耶。答無明乃至亦與老死為緣。前言唯與行為緣者。但說近緣義。如是所餘盡應當知。復次後支非前支緣。何以故。如為斷後支故。勤作功用斷於前支。由前斷故後亦隨斷。非為斷前故勤作功用斷於後支。是故當知。唯此為彼緣。問云何說言此有故彼有。答由未斷緣。餘得生義故。問云何此生故彼生。答由無常緣。餘得生義故。問何故說言有生故有老死。要由生緣而有老死。如是乃至無明望行。答由此言教道理。顯從無實作用緣餘得生義故。問何故說言有生故有老死。非離生緣而有老死。如是乃至無明望行。答由此言教道理。顯從自相續緣。即自相續餘得生義故。問若法無明為緣。彼法是行耶。設是行者。彼無明為緣耶。答應作四句。或有行非無明為緣。謂無漏及無覆無記身語意行。或無明為緣而非是行。謂除行所攝有支。所餘有支。或有亦無明為緣亦是行。謂福非福不動身語意行。除如是相是第四句。問若行為緣彼亦識耶。設是識者行為緣耶。答應作四句。或行為緣非識。謂除識所餘有支。或識非行為緣。謂無漏識及無覆無記識。除異熟生。或亦識亦行為緣。謂後有種子識及果識。除如是相。是第四句。由此道理。乃至觸緣受。隨其所應。四句應知。問若受為緣皆是愛耶。設是愛者皆受為緣耶。答應作四句。或有是愛非受為緣。謂希求勝解脫。及依善愛而捨餘愛。或受為緣而非是愛。謂除無明觸所生受為緣。所餘有支法生。或有受為緣亦是愛。謂無明觸所生受為緣。染污愛生。除如是相是第四句。問若愛為緣皆是取耶。設是取者皆愛為緣耶。答當知此中是順後句。謂所有取皆愛為緣。或愛為緣而非是取。謂除取所餘有支。及緣善愛勤精進等諸善法生。問若取為緣皆是有耶。設是有者皆取為緣耶。答亦應作順後句。謂所有有皆取為緣。或取為緣而非是有。謂除有所餘有支。問若有為緣皆是生耶。設是生者皆有為緣耶。答諸所有生皆有為緣。或有為緣而非是生。謂除生所餘老死最後有支。問若生為緣皆老死耶。設是老死皆生為緣耶。答所有老死皆生為緣。或生為緣而非老死。所謂疾病。怨憎合會。親愛別離。所求不遂。及彼所起愁歎憂苦。種種熱惱。問是諸有支幾與道支所攝正見為勝障礙。答無明及彼所起意行。若有一分能為勝障。如於正見。如是於正思惟。及正精進亦爾。若正語正業正命。以身行語行。及有一分。為勝障礙。若正命正定。以餘有支。為勝障礙應知。問是諸有支幾唯雜染品。幾通雜染清淨品。答四唯雜染品。餘通雜染清淨品。問云何生支通二品耶。答若生惡趣及有難處。唯是雜染 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問無明唯與行為緣。亦與餘支為緣耶。答無明乃至亦與老死為緣。前言唯與行為緣者。但說近緣義。如是所餘盡應當知。復次後支非前支緣。何以故。如為斷後支故。勤作功用斷於前支。由前斷故後亦隨斷。非為斷前故勤作功用斷於後支。是故當知。唯此為彼緣。問云何說言此有故彼有。答由未斷緣。餘得生義故。問云何此生故彼生。答由無常緣。餘得生義故。問何故說言有生故有老死。要由生緣而有老死。如是乃至無明望行。答由此言教道理。顯從無實作用緣餘得生義故。問何故說言有生故有老死。非離生緣而有老死。如是乃至無明望行。答由此言教道理。顯從自相續緣。即自相續餘得生義故。問若法無明為緣。彼法是行耶。設是行者。彼無明為緣耶。答應作四句。或有行非無明為緣。謂無漏及無覆無記身語意行。或無明為緣而非是行。謂除行所攝有支。所餘有支。或有亦無明為緣亦是行。謂福非福不動身語意行。除如是相是第四句。問若行為緣彼亦識耶。設是識者行為緣耶。答應作四句。或行為緣非識。謂除識所餘有支。或識非行為緣。謂無漏識及無覆無記識。除異熟生。或亦識亦行為緣。謂後有種子識及果識。除如是相。是第四句。由此道理。乃至觸緣受。隨其所應。四句應知。問若受為緣皆是愛耶。設是愛者皆受為緣耶。答應作四句。或有是愛非受為緣。謂希求勝解脫。及依善愛而捨餘愛。或受為緣而非是愛。謂除無明觸所生受為緣。所餘有支法生。或有受為緣亦是愛。謂無明觸所生受為緣。染污愛生。除如是相是第四句。問若愛為緣皆是取耶。設是取者皆愛為緣耶。答當知此中是順後句。謂所有取皆愛為緣。或愛為緣而非是取。謂除取所餘有支。及緣善愛勤精進等諸善法生。問若取為緣皆是有耶。設是有者皆取為緣耶。答亦應作順後句。謂所有有皆取為緣。或取為緣而非是有。謂除有所餘有支。問若有為緣皆是生耶。設是生者皆有為緣耶。答諸所有生皆有為緣。或有為緣而非是生。謂除生所餘老死最後有支。問若生為緣皆老死耶。設是老死皆生為緣耶。答所有老死皆生為緣。或生為緣而非老死。所謂疾病。怨憎合會。親愛別離。所求不遂。及彼所起愁歎憂苦。種種熱惱。問是諸有支幾與道支所攝正見為勝障礙。答無明及彼所起意行。若有一分能為勝障。如於正見。如是於正思惟。及正精進亦爾。若正語正業正命。以身行語行。及有一分。為勝障礙。若正命正定。以餘有支。為勝障礙應知。問是諸有支幾唯雜染品。幾通雜染清淨品。答四唯雜染品。餘通雜染清淨品。問云何生支通二品耶。答若生惡趣及有難處。唯是雜染

品。若生人天諸無難處。此通染淨品。當知餘支。隨其所應。皆通二品。問何等無明不有故行不有。何等無明滅故行滅耶。答有三種發起纏。隨眠。無明。由此無明滅故。彼無明滅。由彼滅故。行亦隨滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 品。若生人天諸無難處。此通染淨品。當知餘支。隨其所應。皆通二品。問何等無明不有故行不有。何等無明滅故行滅耶。答有三種發起纏。隨眠。無明。由此無明滅故。彼無明滅。由彼滅故。行亦隨滅。

問何等行不有故識不有。何等行滅故識滅耶。答諸行於自相續中。已作已滅。及未起對治。又由意行有故。起身語行。由此有故。彼有。彼無故彼緣識亦無。此若全滅。當知識亦隨滅。問何等識不有故名色不有。何等識滅故名色滅耶。答種子識不有故。果識不有。此俱滅故。俱名色滅。如識望名色道理。如是餘支乃至受。隨其所應。當知亦爾。如無明緣行道理如是愛緣取。取緣有道理。當知亦爾。如行緣識道理。如是有緣生。當知亦爾。如識緣名色道理。生緣老死。當知亦爾。問何等受不有故愛不有。何等受滅故愛滅耶答如行緣識道理。當知亦爾。問如前所說八緣起門。幾門是十二支緣起所顯。幾門非耶。答三門是彼所顯。謂二一分所顯。一全分所顯。餘門非。何等為二一分所顯。謂內識生門。自業所作門。何等為一全分所顯。謂有情世間轉門。問不如實知緣起道理者。有幾種過患耶。答有五。謂起我見。及能發起前際俱行見。如前際俱行見。如是後際俱行見。前後際俱行見亦爾。又於彼見猛利堅執。有取有怖。於現法中。不般涅槃。是名第五過患。問如實知者有幾種勝利耶。答翻前五過應知勝利亦有五種。復次是十二支緣起。幾支是實有。謂九。幾支非實有。謂餘。幾一事為自性。謂五。幾非一事為自性。謂餘。幾是所知障因。謂一。幾能生苦。謂五。幾苦胎藏。謂五。幾唯是苦。謂二。幾說為因分。謂前六。無明乃至觸。及愛取有三說為因分。幾說為果分。謂後二說為果分。幾說為雜因果分。謂所餘支說為雜分。所以者何。有二種受。名為雜分。一謂後法以觸為緣因受。二謂現法與愛為緣果受。此二雜說為觸緣受。復次幾支能生愛非愛境界果。幾支能生自體果。謂前六支能生前果。後三支能生後果。一支俱生二果。復次幾支樂受俱行。謂除二所餘支。幾支苦受俱行。謂即彼及所除中一。幾支不苦不樂受俱行。謂如樂受道理應知。幾支不與受俱行。謂所除中一。復次幾支壞苦攝。謂樂受俱行支。及非受俱行支一分。幾支苦苦攝。謂苦受俱行支。及非受俱行支一分。幾支行苦攝。謂所有壞苦。苦苦支。亦是行苦支。或有行苦所攝。非餘二苦。謂不苦不樂受俱行支。及非受俱行支一分。問於一切生處及三摩鉢底中。皆有一切支現行可得耶。答不可得。謂無想天中。及滅盡定。無想定中。有色支可得。非無色支。若生無色界。無色支可得。非有色支。問頗有依支得離支耶。答有。謂依上地支。離下地支。此但一分非全。唯暫時非究竟。問幾支染污。幾支不染污。答三染。餘通二種。若不染污。善及無覆無記別故。分為二種應知。問幾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何等行不有故識不有。何等行滅故識滅耶。答諸行於自相續中。已作已滅。及未起對治。又由意行有故。起身語行。由此有故。彼有。彼無故彼緣識亦無。此若全滅。當知識亦隨滅。問何等識不有故名色不有。何等識滅故名色滅耶。答種子識不有故。果識不有。此俱滅故。俱名色滅。如識望名色道理。如是餘支乃至受。隨其所應。當知亦爾。如無明緣行道理如是愛緣取。取緣有道理。當知亦爾。如行緣識道理。如是有緣生。當知亦爾。如識緣名色道理。生緣老死。當知亦爾。問何等受不有故愛不有。何等受滅故愛滅耶答如行緣識道理。當知亦爾。問如前所說八緣起門。幾門是十二支緣起所顯。幾門非耶。答三門是彼所顯。謂二一分所顯。一全分所顯。餘門非。何等為二一分所顯。謂內識生門。自業所作門。何等為一全分所顯。謂有情世間轉門。問不如實知緣起道理者。有幾種過患耶。答有五。謂起我見。及能發起前際俱行見。如前際俱行見。如是後際俱行見。前後際俱行見亦爾。又於彼見猛利堅執。有取有怖。於現法中。不般涅槃。是名第五過患。問如實知者有幾種勝利耶。答翻前五過應知勝利亦有五種。復次是十二支緣起。幾支是實有。謂九。幾支非實有。謂餘。幾一事為自性。謂五。幾非一事為自性。謂餘。幾是所知障因。謂一。幾能生苦。謂五。幾苦胎藏。謂五。幾唯是苦。謂二。幾說為因分。謂前六。無明乃至觸。及愛取有三說為因分。幾說為果分。謂後二說為果分。幾說為雜因果分。謂所餘支說為雜分。所以者何。有二種受。名為雜分。一謂後法以觸為緣因受。二謂現法與愛為緣果受。此二雜說為觸緣受。復次幾支能生愛非愛境界果。幾支能生自體果。謂前六支能生前果。後三支能生後果。一支俱生二果。復次幾支樂受俱行。謂除二所餘支。幾支苦受俱行。謂即彼及所除中一。幾支不苦不樂受俱行。謂如樂受道理應知。幾支不與受俱行。謂所除中一。復次幾支壞苦攝。謂樂受俱行支。及非受俱行支一分。幾支苦苦攝。謂苦受俱行支。及非受俱行支一分。幾支行苦攝。謂所有壞苦。苦苦支。亦是行苦支。或有行苦所攝。非餘二苦。謂不苦不樂受俱行支。及非受俱行支一分。問於一切生處及三摩鉢底中。皆有一切支現行可得耶。答不可得。謂無想天中。及滅盡定。無想定中。有色支可得。非無色支。若生無色界。無色支可得。非有色支。問頗有依支得離支耶。答有。謂依上地支。離下地支。此但一分非全。唯暫時非究竟。問幾支染污。幾支不染污。答三染。餘通二種。若不染污。善及無覆無記別故。分為二種應知。問幾

支欲界繫。答一切支。和合等起故。問幾支色界繫。答一切一分。問云何應知。彼有老耶。答彼諸行有朽壞腐敗性故。如色界繫。當知無色界繫亦爾。問幾支是學。答無。問幾支是無學。答亦無。問幾支是非學非無學。答一切。問所有善有漏支。彼何故非學耶。答墮流轉故。若學所有善有漏法。彼與流轉相違故。及用明為緣故非支。問預流果當言幾支已斷耶。答一切一分無全斷者。如預流果。如是一來果亦爾。問不還果當言幾支已斷耶。答欲界一切。色無色界不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支欲界繫。答一切支。和合等起故。問幾支色界繫。答一切一分。問云何應知。彼有老耶。答彼諸行有朽壞腐敗性故。如色界繫。當知無色界繫亦爾。問幾支是學。答無。問幾支是無學。答亦無。問幾支是非學非無學。答一切。問所有善有漏支。彼何故非學耶。答墮流轉故。若學所有善有漏法。彼與流轉相違故。及用明為緣故非支。問預流果當言幾支已斷耶。答一切一分無全斷者。如預流果。如是一來果亦爾。問不還果當言幾支已斷耶。答欲界一切。色無色界不定。

問阿羅漢當言幾支已斷耶。答三界一切。復次於彼彼經中。由幾種言說道理說緣起耶。謂略說由六種言說道理。一由順次第說。二由逆次第說。三由一分支說。四由具分支說。五由黑品說。六由白品說。問如世尊說緣起甚深。此甚深義。云何應知。答由十種相。應知緣起甚深義。謂依無常義。苦義。空義。無我義說。依無常義者。謂從自種子生。亦待他緣。又從他緣生。亦待自種子。又從自種子及從他緣生。而種及緣於此生事。無作無用。亦無運轉。又復此二因性功能。非不是有。又諸有支。雖無始來其相成就。然剎那剎那新新相轉。又緣起支雖剎那速滅。然似停住運動相現。依苦義者。謂緣起支。一味苦相而似三種相現。依空義者。謂緣起支。雖離有情作者受者。然似不離。顯現而說。依無我義者。謂緣起支。雖不自在實無有我相。然似我相顯現。依勝義諦。諸法自性雖不可說。而言諸法自性可說。問應以幾智知緣起耶。答二。謂以法住智。及真實智。云何以法住智。謂如佛施設開示。無倒而知。云何以真實智。謂如學見跡觀甚深義。問如世尊言。是諸緣起。非我所作亦非餘作。所以者何。若佛出世。若不出世。安住法性法住法界。云何法性。云何法住。云何法界。答是諸緣起。無始時來。理成就性是名法性。如成就性。以無顛倒文句安立。是名法住。由此法住以彼法性為因。是故說彼名為法界。問如經言。生若無者。無處無位。生可是有。若一切種生非有者。生緣老死。應不可得。何故此中說彼自性緣自性耶。答依自種子果生說故。謂識乃至受支。是生種子故。義說為生。由此有故。後時即此果支。名有緣生。如是餘支。如經所說。隨其所應。盡當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問阿羅漢當言幾支已斷耶。答三界一切。復次於彼彼經中。由幾種言說道理說緣起耶。謂略說由六種言說道理。一由順次第說。二由逆次第說。三由一分支說。四由具分支說。五由黑品說。六由白品說。問如世尊說緣起甚深。此甚深義。云何應知。答由十種相。應知緣起甚深義。謂依無常義。苦義。空義。無我義說。依無常義者。謂從自種子生。亦待他緣。又從他緣生。亦待自種子。又從自種子及從他緣生。而種及緣於此生事。無作無用。亦無運轉。又復此二因性功能。非不是有。又諸有支。雖無始來其相成就。然剎那剎那新新相轉。又緣起支雖剎那速滅。然似停住運動相現。依苦義者。謂緣起支。一味苦相而似三種相現。依空義者。謂緣起支。雖離有情作者受者。然似不離。顯現而說。依無我義者。謂緣起支。雖不自在實無有我相。然似我相顯現。依勝義諦。諸法自性雖不可說。而言諸法自性可說。問應以幾智知緣起耶。答二。謂以法住智。及真實智。云何以法住智。謂如佛施設開示。無倒而知。云何以真實智。謂如學見跡觀甚深義。問如世尊言。是諸緣起。非我所作亦非餘作。所以者何。若佛出世。若不出世。安住法性法住法界。云何法性。云何法住。云何法界。答是諸緣起。無始時來。理成就性是名法性。如成就性。以無顛倒文句安立。是名法住。由此法住以彼法性為因。是故說彼名為法界。問如經言。生若無者。無處無位。生可是有。若一切種生非有者。生緣老死。應不可得。何故此中說彼自性緣自性耶。答依自種子果生說故。謂識乃至受支。是生種子故。義說為生。由此有故。後時即此果支。名有緣生。如是餘支。如經所說。隨其所應。盡當知。

問已說一切支非更互為緣。何故建立名色與識互為緣耶。答識於現法中。用名色為緣故。名色復於後法中。用識為緣故。所以者何。以於母腹中。有相續時。說互為緣故。由識為緣。於母腹中。諸精血色。名所攝受。和合共成羯羅藍性。即此名色為緣。復令彼識於此得住。問何故菩薩觀黑品時。唯至識支。其意轉還。非至餘支耶。答由此二支更互為緣故。如識緣名色。如是名色亦緣識。是故觀心至識轉還。於餘支中。無有如是轉還道理。於此一處。顯示更互為緣道理。故名轉還。於還滅品中。名色非是後有識還滅因。由此因緣復過觀察。問何因緣故說緣起支非自作。非他作。非俱作。亦非無因生耶。答生者非有故。緣無作用故。緣力所生故。問於緣起中。何等是苦芽。誰守養苦芽。何等為苦樹。答無明行緣所引識乃至受是苦芽。受緣所引愛。乃至有是守養苦芽。生與老死。當知是苦樹。問幾緣起支當知如炷。答識乃至受。問幾支如膏。答無明行。愛取有。問幾支如焰。答生老死應知。問何因緣故。於緣起黑品教中。說名增益。答一切有支純大苦聚為後果故。又諸有支前前為緣。後後所隨故。問何因緣故。於白品教中。說名損減。答由一切支前前永斷後後減故。又是純大苦聚損減因故。問幾緣起支名有因法。答謂前七。問幾緣起支名有因苦。答餘五。問幾支滅是漏盡所顯。答三。問幾支滅是緣盡所顯。答即此三是餘支緣故。問幾支滅是受盡所顯。答一。謂由煩惱已斷故。所依滅時。此一切受。皆永息滅故。問何因緣故。依止緣起。建立七十七智耶。答為顯有因雜染智故。又復為顯於自相續自已所作雜染智故。又復為顯前際諸支無始時故。又復為顯後際諸支容有雜染還滅義故。又復為顯支所不攝諸有漏慧遍知義故。於一一支。皆作七智。當知總有七十七智。問何因緣故。於緣起中。建立四十四智耶。答為顯於一一支依四聖諦觀察道理。是故總有四十四智。復次若生欲界。依欲界身。引發上地若眼若耳。由此見聞下地自地所有色聲。又依此身。起三界意及不繫意。而現在前。若生色無色界。除其下地。一切現前。如在欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問已說一切支非更互為緣。何故建立名色與識互為緣耶。答識於現法中。用名色為緣故。名色復於後法中。用識為緣故。所以者何。以於母腹中。有相續時。說互為緣故。由識為緣。於母腹中。諸精血色。名所攝受。和合共成羯羅藍性。即此名色為緣。復令彼識於此得住。問何故菩薩觀黑品時。唯至識支。其意轉還。非至餘支耶。答由此二支更互為緣故。如識緣名色。如是名色亦緣識。是故觀心至識轉還。於餘支中。無有如是轉還道理。於此一處。顯示更互為緣道理。故名轉還。於還滅品中。名色非是後有識還滅因。由此因緣復過觀察。問何因緣故說緣起支非自作。非他作。非俱作。亦非無因生耶。答生者非有故。緣無作用故。緣力所生故。問於緣起中。何等是苦芽。誰守養苦芽。何等為苦樹。答無明行緣所引識乃至受是苦芽。受緣所引愛。乃至有是守養苦芽。生與老死。當知是苦樹。問幾緣起支當知如炷。答識乃至受。問幾支如膏。答無明行。愛取有。問幾支如焰。答生老死應知。問何因緣故。於緣起黑品教中。說名增益。答一切有支純大苦聚為後果故。又諸有支前前為緣。後後所隨故。問何因緣故。於白品教中。說名損減。答由一切支前前永斷後後減故。又是純大苦聚損減因故。問幾緣起支名有因法。答謂前七。問幾緣起支名有因苦。答餘五。問幾支滅是漏盡所顯。答三。問幾支滅是緣盡所顯。答即此三是餘支緣故。問幾支滅是受盡所顯。答一。謂由煩惱已斷故。所依滅時。此一切受。皆永息滅故。問何因緣故。依止緣起。建立七十七智耶。答為顯有因雜染智故。又復為顯於自相續自已所作雜染智故。又復為顯前際諸支無始時故。又復為顯後際諸支容有雜染還滅義故。又復為顯支所不攝諸有漏慧遍知義故。於一一支。皆作七智。當知總有七十七智。問何因緣故。於緣起中。建立四十四智耶。答為顯於一一支依四聖諦觀察道理。是故總有四十四智。復次若生欲界。依欲界身。引發上地若眼若耳。由此見聞下地自地所有色聲。又依此身。起三界意及不繫意。而現在前。若生色無色界。除其下地。一切現前。如在欲界。

復次此三種雜染。謂煩惱雜染。業雜染。生雜染。為欲斷故。修六種現觀。應知何等為六。謂思現觀。信現觀。戒現觀。現觀智諦現觀。現觀邊智諦現觀。究竟現觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次此三種雜染。謂煩惱雜染。業雜染。生雜染。為欲斷故。修六種現觀。應知何等為六。謂思現觀。信現觀。戒現觀。現觀智諦現觀。現觀邊智諦現觀。究竟現觀。