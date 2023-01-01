大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第九十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第九十

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

(入第七十九經)疏「然此六皆是悲智之中所有」者，閣表悲智故。疏「六乾城依空喻」，然十喻中，前六有合，七八九無。第十幻中，一時總合，從後倒合。初以彌勒菩薩威神故，合於幻師。二及不思議幻智力故，以合大海，海印之義即智海故。三能以幻智知諸法故，即合夜叉與人互不相見，以如幻故。四得諸菩薩自在力故，合於乾城依空無礙，現自在故。以在幻後，皆帶幻字。以有兩重之意，故有十喻差別不同。若不為此釋，則謂經文繁不要也。疏「前來得旨」等者，前則以定為門，此則以用為門，動寂無二，真入法界。疏「從法智緣生」者，疏中以初法智為緣，釋「如是自性」已下經文，明自性如幻是所現相，以後悉「不成就」，結成自性如幻夢等。初之一對是約依他，即三論意。緣生故無性，無性故從緣。從「由不守自性」下一對，約真實性辨，即法性宗真如不變隨緣之義。上釋悉不成就，明性相雙寂；今云「亦是性自具」者，恒沙性德本來具足，非今新成，云不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (入第七十九經)疏「然此六皆是悲智之中所有」者，閣表悲智故。疏「六乾城依空喻」，然十喻中，前六有合，七八九無。第十幻中，一時總合，從後倒合。初以彌勒菩薩威神故，合於幻師。二及不思議幻智力故，以合大海，海印之義即智海故。三能以幻智知諸法故，即合夜叉與人互不相見，以如幻故。四得諸菩薩自在力故，合於乾城依空無礙，現自在故。以在幻後，皆帶幻字。以有兩重之意，故有十喻差別不同。若不為此釋，則謂經文繁不要也。疏「前來得旨」等者，前則以定為門，此則以用為門，動寂無二，真入法界。疏「從法智緣生」者，疏中以初法智為緣，釋「如是自性」已下經文，明自性如幻是所現相，以後悉「不成就」，結成自性如幻夢等。初之一對是約依他，即三論意。緣生故無性，無性故從緣。從「由不守自性」下一對，約真實性辨，即法性宗真如不變隨緣之義。上釋悉不成就，明性相雙寂；今云「亦是性自具」者，恒沙性德本來具足，非今新成，云不成就。

疏「莊嚴藏有二義」者，前義約理融事，已是事事無礙；後更明心境互融。從「故此門」下，仍上主門釋眷屬也。疏「若先定有來處」下，上約順明，此下反釋，先有先無門會歸中道。從「既離」下，結釋經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「莊嚴藏有二義」者，前義約理融事，已是事事無礙；後更明心境互融。從「故此門」下，仍上主門釋眷屬也。疏「若先定有來處」下，上約順明，此下反釋，先有先無門會歸中道。從「既離」下，結釋經文。

疏「此三即法報化」下，結成上義都有四重。然前之三重，三段疏中一一具足。如初云「一約體」，是第一義；二「實法身」，是第二義；三「來即無來」，是第三義，約理也。次二段對三亦然。其第四云「又初唯理」者，以義包含故。言「中一具事理」者，謂從大悲大慈等，即約事也。從無動搖無取捨，即約理也，以行兼事理故。疏「摩羅提」者，隨難解釋，即化用中也。疏「餘可思準」者，疏唯釋五句，以難見故；餘五易了故，故但例之。然此十句，一行因、二行緣、三行相，此三疏已釋竟；四以願扶行，應云若發大願即生妙行；五化他，謂若有悲心，即行四攝；六觀理，謂若觀妙理，即成般若；七隨事理，謂若事理雙遊，是名大乘，即方便善巧；八益物，故疏云「教化眾生即是覺他」；九住果，謂權實雙流，則證無生忍故，從「有智慧故」下是也；第十上順，謂具修萬行，合三世佛家。「又上句亦通所生」者，翻將下句為能生行。謂上求下化名為菩薩，即得生於菩提心家，下經以菩提心為家故。則前七可通二解，後三必須依於前釋，故疏先明上句以為能生之行，後方翻例耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此三即法報化」下，結成上義都有四重。然前之三重，三段疏中一一具足。如初云「一約體」，是第一義；二「實法身」，是第二義；三「來即無來」，是第三義，約理也。次二段對三亦然。其第四云「又初唯理」者，以義包含故。言「中一具事理」者，謂從大悲大慈等，即約事也。從無動搖無取捨，即約理也，以行兼事理故。疏「摩羅提」者，隨難解釋，即化用中也。疏「餘可思準」者，疏唯釋五句，以難見故；餘五易了故，故但例之。然此十句，一行因、二行緣、三行相，此三疏已釋竟；四以願扶行，應云若發大願即生妙行；五化他，謂若有悲心，即行四攝；六觀理，謂若觀妙理，即成般若；七隨事理，謂若事理雙遊，是名大乘，即方便善巧；八益物，故疏云「教化眾生即是覺他」；九住果，謂權實雙流，則證無生忍故，從「有智慧故」下是也；第十上順，謂具修萬行，合三世佛家。「又上句亦通所生」者，翻將下句為能生行。謂上求下化名為菩薩，即得生於菩提心家，下經以菩提心為家故。則前七可通二解，後三必須依於前釋，故疏先明上句以為能生之行，後方翻例耳。

疏「一實智虛凝與陰俱靜」者，此言本出《莊子》第五〈外篇．天道章〉中，彼云「故曰天樂者其生也，天行其死也。物化，靜而與陰同德，動而與陽同波。故知天樂者，無天怨、無人非、無物累、無鬼責。故曰其動也，天其靜也。地一心定而王天下，其鬼不崇、其魂不疲。一心定示萬物服。言以虛靜推於天地、通於萬物也。此之謂天樂。」今借其言，況父母之為陰陽之儀。故《易》云「先有天地，然後有父母。」疏先彰實報等周法界，亦同〈出現品〉無量三輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一實智虛凝與陰俱靜」者，此言本出《莊子》第五〈外篇．天道章〉中，彼云「故曰天樂者其生也，天行其死也。物化，靜而與陰同德，動而與陽同波。故知天樂者，無天怨、無人非、無物累、無鬼責。故曰其動也，天其靜也。地一心定而王天下，其鬼不崇、其魂不疲。一心定示萬物服。言以虛靜推於天地、通於萬物也。此之謂天樂。」今借其言，況父母之為陰陽之儀。故《易》云「先有天地，然後有父母。」疏先彰實報等周法界，亦同〈出現品〉無量三輪。

疏「拘吒聚落此云樓閣」，乃是一義，或云小舍、或曰多家。故上經自譯為「房舍聚落」，今疏取一義耳。疏「如蓮華有三義」者，初一生行解、次一成果、後義見理，皆因聞教，則教理行果四法備矣。然疏但釋蓮華之言，而經云「為欲教化釋迦如來所遣來者」，今當說緣。案《觀彌勒菩薩上生兜率天經》，佛於舍衛國說，優波離問，佛答：「此人從今十二年後二月十五日上生兜率天，歲數五十六億萬歲，爾乃下生於閻浮提。佛滅度後，我諸弟子若有精勤修諸功德、威儀不缺、掃塔塗地、以眾名香妙華供養、行眾三昧深入正受、讀誦經典，如是等人，應當至心，雖不斷結如得六通；應當繫念，念佛形像、稱彌勒名。如是等輩，若一念頃受八戒齋修諸淨業，發弘誓願，命終之後，譬如壯士屈伸臂頃，即得往生兜率陀天，於蓮華上結跏趺坐，百千天子作天伎樂，持天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華以散其上，讚言：『善哉善哉。』」又言：「如是等眾生，若淨諸業行六事法，必定無疑，當得生於兜率天上值遇彌勒，亦隨彌勒下閻浮提第一聞法，於未來世值遇賢劫一切諸佛。」又云：「得聞彌勒名者，聞已歡喜恭敬禮拜，此人命終如彈指頃即得往生。」又云：「善男子善女人！犯諸禁戒造諸惡業，聞是菩薩大悲名字，五體投地誠心懺悔，是諸惡業速得清淨。未來世中諸眾生等，聞是菩薩大悲名稱，造立形像，香華衣服繒蓋幢旛禮拜繫念。此人命欲終時，彌勒菩薩放眉間白毫大人相光，與諸天子持天曼陀羅華來迎此人。此人須臾即得往生，值遇彌勒頭面禮敬，未舉頭頃便得聞法，於無上道得不退轉，於未來世得值恒河沙等諸佛如來。」釋曰：此亦釋迦所遣來者，以行釋迦教故。若《彌勒下生經》，羅什法師譯，無「如是我聞」，直云大智舍利弗問佛，佛誡聽為說，云：「舍利弗！四大海水以漸減少三千由旬，是時閻浮提地長十千由旬、廣八千由旬，平坦如鏡，名華軟草遍覆其地。」廣說莊嚴等，〈華藏品〉已引。次云：「城中有大婆羅門主名曰妙梵婆羅門，女名梵摩波提，彌勒託生為父母。身紫金色，三十二相，身長千尺，胸廣三十丈、面長十二丈四尺，肉眼清淨見千由旬，常光四照面百由旬。穰佉王奉七寶臺，彌勒受已施諸婆羅門。彌勒見其毀壞，修無常想出家，學道於龍華菩提樹下，樹莖枝葉高五十里。即以出家日得阿耨多羅三藐三菩提，有無量人發心出家學道。爾時彌勒見諸大眾，作是念言：『今諸人等不以生天樂故，亦復不為今世樂故，來至我所，但為得涅槃常樂因緣。是諸人等皆於佛法中種諸善根，釋迦牟尼佛遣來付我，是故今來皆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「拘吒聚落此云樓閣」，乃是一義，或云小舍、或曰多家。故上經自譯為「房舍聚落」，今疏取一義耳。疏「如蓮華有三義」者，初一生行解、次一成果、後義見理，皆因聞教，則教理行果四法備矣。然疏但釋蓮華之言，而經云「為欲教化釋迦如來所遣來者」，今當說緣。案《觀彌勒菩薩上生兜率天經》，佛於舍衛國說，優波離問，佛答：「此人從今十二年後二月十五日上生兜率天，歲數五十六億萬歲，爾乃下生於閻浮提。佛滅度後，我諸弟子若有精勤修諸功德、威儀不缺、掃塔塗地、以眾名香妙華供養、行眾三昧深入正受、讀誦經典，如是等人，應當至心，雖不斷結如得六通；應當繫念，念佛形像、稱彌勒名。如是等輩，若一念頃受八戒齋修諸淨業，發弘誓願，命終之後，譬如壯士屈伸臂頃，即得往生兜率陀天，於蓮華上結跏趺坐，百千天子作天伎樂，持天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華以散其上，讚言：『善哉善哉。』」又言：「如是等眾生，若淨諸業行六事法，必定無疑，當得生於兜率天上值遇彌勒，亦隨彌勒下閻浮提第一聞法，於未來世值遇賢劫一切諸佛。」又云：「得聞彌勒名者，聞已歡喜恭敬禮拜，此人命終如彈指頃即得往生。」又云：「善男子善女人！犯諸禁戒造諸惡業，聞是菩薩大悲名字，五體投地誠心懺悔，是諸惡業速得清淨。未來世中諸眾生等，聞是菩薩大悲名稱，造立形像，香華衣服繒蓋幢旛禮拜繫念。此人命欲終時，彌勒菩薩放眉間白毫大人相光，與諸天子持天曼陀羅華來迎此人。此人須臾即得往生，值遇彌勒頭面禮敬，未舉頭頃便得聞法，於無上道得不退轉，於未來世得值恒河沙等諸佛如來。」釋曰：此亦釋迦所遣來者，以行釋迦教故。若《彌勒下生經》，羅什法師譯，無「如是我聞」，直云大智舍利弗問佛，佛誡聽為說，云：「舍利弗！四大海水以漸減少三千由旬，是時閻浮提地長十千由旬、廣八千由旬，平坦如鏡，名華軟草遍覆其地。」廣說莊嚴等，〈華藏品〉已引。次云：「城中有大婆羅門主名曰妙梵婆羅門，女名梵摩波提，彌勒託生為父母。身紫金色，三十二相，身長千尺，胸廣三十丈、面長十二丈四尺，肉眼清淨見千由旬，常光四照面百由旬。穰佉王奉七寶臺，彌勒受已施諸婆羅門。彌勒見其毀壞，修無常想出家，學道於龍華菩提樹下，樹莖枝葉高五十里。即以出家日得阿耨多羅三藐三菩提，有無量人發心出家學道。爾時彌勒見諸大眾，作是念言：『今諸人等不以生天樂故，亦復不為今世樂故，來至我所，但為得涅槃常樂因緣。是諸人等皆於佛法中種諸善根，釋迦牟尼佛遣來付我，是故今來皆

至我所，我今受之。是諸人等，或以讀誦分別決定修妬路、毘奈耶、阿毘達摩，修諸功德來至我所』」，廣敘布施持戒忍辱精進。結云：「善哉釋迦牟尼佛！善教化如是百千萬億眾生，今至我所。彌勒如是三稱讚釋迦如來，然後說法言：『汝等眾生能為難事，於彼惡世貪欲瞋恚愚癡迷惑短命人中，能持戒行作諸功德，甚為希有。善哉釋迦牟尼佛！以大悲心，能於苦惱眾生之中說誠實語，示我當來度脫汝等。如是之師，甚為難遇。深心憐愍惡世眾生，救濟苦惱令得安隱。釋迦牟尼佛如來為汝等故，以頭布施割截耳鼻手足支體受諸苦惱以利汝等。』彌勒如是廣安慰已，然後說法。其龍華樹園，縱廣一百由旬，大眾滿中。初會說法九十六億人得阿羅漢，第二會說法九十四億，第三會九十二億。」更有諸本經大同小異，可以意得。此經正明釋迦遣來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至我所，我今受之。是諸人等，或以讀誦分別決定修妬路、毘奈耶、阿毘達摩，修諸功德來至我所』」，廣敘布施持戒忍辱精進。結云：「善哉釋迦牟尼佛！善教化如是百千萬億眾生，今至我所。彌勒如是三稱讚釋迦如來，然後說法言：『汝等眾生能為難事，於彼惡世貪欲瞋恚愚癡迷惑短命人中，能持戒行作諸功德，甚為希有。善哉釋迦牟尼佛！以大悲心，能於苦惱眾生之中說誠實語，示我當來度脫汝等。如是之師，甚為難遇。深心憐愍惡世眾生，救濟苦惱令得安隱。釋迦牟尼佛如來為汝等故，以頭布施割截耳鼻手足支體受諸苦惱以利汝等。』彌勒如是廣安慰已，然後說法。其龍華樹園，縱廣一百由旬，大眾滿中。初會說法九十六億人得阿羅漢，第二會說法九十四億，第三會九十二億。」更有諸本經大同小異，可以意得。此經正明釋迦遣來。

○「第四智照無二相絕境智等」者，謂一境智無二；二始末無二，亦信智無二；三染靜無二；四智斷無二；五理事無二。由證理事無二義，故染淨兩亡，惑性智性一性平等，始末無差、能所齊融，亦不生二，不二分別故。前經云「心不稱量諸二法，但恒了達法無二。諸法若二若不二，於中必竟無所著。」方為真不二耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○「第四智照無二相絕境智等」者，謂一境智無二；二始末無二，亦信智無二；三染靜無二；四智斷無二；五理事無二。由證理事無二義，故染淨兩亡，惑性智性一性平等，始末無差、能所齊融，亦不生二，不二分別故。前經云「心不稱量諸二法，但恒了達法無二。諸法若二若不二，於中必竟無所著。」方為真不二耳。

疏「或於一城值於多友」者，如諸夜神多在佛會。言「或求一友歷於多城」者，如解脫處經十二年求於《普眼經》歷城多等。此義勝前。疏「初一總餘八別」者，總即示教利喜，示謂顯示法門、教謂勸令修行、利謂覺悟成益、喜謂稱根令悅。經從「具足無量」下別句，疏隨難釋，先出初句異於第六，二三四五並皆不釋。後釋七八二句，而有二意：一當句釋屬於二人；二相合釋，文殊能住、普賢道場是所住故。「此亦義同示於後友」者，亦安普賢行道場故。文無正示，故云義同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「或於一城值於多友」者，如諸夜神多在佛會。言「或求一友歷於多城」者，如解脫處經十二年求於《普眼經》歷城多等。此義勝前。疏「初一總餘八別」者，總即示教利喜，示謂顯示法門、教謂勸令修行、利謂覺悟成益、喜謂稱根令悅。經從「具足無量」下別句，疏隨難釋，先出初句異於第六，二三四五並皆不釋。後釋七八二句，而有二意：一當句釋屬於二人；二相合釋，文殊能住、普賢道場是所住故。「此亦義同示於後友」者，亦安普賢行道場故。文無正示，故云義同。

疏「轉遇勝緣修行敬事」者，疏文分三：初標二章、二、「然此諸友」下料揀、三「又此諸友所得」下指廣在餘。二中三：一近對前後釋；二「又通論」下，通對諸友釋；三「又前諸友」下，玄門義理釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「轉遇勝緣修行敬事」者，疏文分三：初標二章、二、「然此諸友」下料揀、三「又此諸友所得」下指廣在餘。二中三：一近對前後釋；二「又通論」下，通對諸友釋；三「又前諸友」下，玄門義理釋。

大文第五顯因廣大相。先釋名。言「隨一一因皆稱法性」者，釋廣大義，異前攝德成因，未說一一稱法界故。又前但因，今明因徹果海故。「文殊」下，對前辨異。「攝相歸性」，事理無礙。「祕密重重」，事事無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第五顯因廣大相。先釋名。言「隨一一因皆稱法性」者，釋廣大義，異前攝德成因，未說一一稱法界故。又前但因，今明因徹果海故。「文殊」下，對前辨異。「攝相歸性」，事理無礙。「祕密重重」，事事無礙。

疏「若以二聖」下，後三聖相望辨其能所。疏文中分三：「初依」下，先釋文；後「以是顯因」下，通辨文意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若以二聖」下，後三聖相望辨其能所。疏文中分三：「初依」下，先釋文；後「以是顯因」下，通辨文意。

疏「今初初聞前人法」等者，疏文有三：初生渴仰、二明修處、三正修觀。二中分三：初約表釋；二約事釋；三「然此經」下總釋文意，謂所以却就金剛場起觀者何？於中有二：先繁表出意，謂華嚴一切皆悉具，十會亦應然。合有第十攝末歸本重會。覺場謂菩提場，是根本會起。於中八名為末會，謂第十會攝前八會歸於初會，無不從此法界所流，無不還歸此法界故。後「今且依文」者，以明無十，故就第九以明此三：一者本會、二者末會、三自普賢以為攝末歸本之會。本有二種逝多，乃是此會之本：今歸覺場，是諸會本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初初聞前人法」等者，疏文有三：初生渴仰、二明修處、三正修觀。二中分三：初約表釋；二約事釋；三「然此經」下總釋文意，謂所以却就金剛場起觀者何？於中有二：先繁表出意，謂華嚴一切皆悉具，十會亦應然。合有第十攝末歸本重會。覺場謂菩提場，是根本會起。於中八名為末會，謂第十會攝前八會歸於初會，無不從此法界所流，無不還歸此法界故。後「今且依文」者，以明無十，故就第九以明此三：一者本會、二者末會、三自普賢以為攝末歸本之會。本有二種逝多，乃是此會之本：今歸覺場，是諸會本。

疏「一見瑞相，十句五對，各前所依淨土」等者，然其十句皆是淨土，而其後句意在眾生。如初對云「見一切佛剎清淨一切如來成正覺」，即屬淨土。二云「見一切佛剎清淨無諸惡道」，無諸惡道即是住處。眾生五對皆然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一見瑞相，十句五對，各前所依淨土」等者，然其十句皆是淨土，而其後句意在眾生。如初對云「見一切佛剎清淨一切如來成正覺」，即屬淨土。二云「見一切佛剎清淨無諸惡道」，無諸惡道即是住處。眾生五對皆然。

疏「又前麁此細」者，前但云見一切佛剎，今一一塵中出一切世界，故此為細。言「前體相此業用」者，前但云見，今塵中出故。然毛孔出生等，廣如玄中。今更略示，謂彼普賢遊入十方，略有十門：一入世界，法界緣起，互即入故。二入眾生界，生界佛界無二體故。三明供養，一一供具皆稱真故。四明請法，窮法界智無時不請，諸佛無時不雨法故。五大智攝生，了生迷倒而無眾生，不礙化故。六明現通，十方塵剎互入重重，震動現相而無息故。七常寂定，未曾一念有起動故。八廣出生，念念毛孔出現諸境無窮盡故。九者說法，念念常雨無邊法雨，雨一切故。十明總說，上之九義舉一全收，無前後故。廣說難盡，餘廣如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又前麁此細」者，前但云見一切佛剎，今一一塵中出一切世界，故此為細。言「前體相此業用」者，前但云見，今塵中出故。然毛孔出生等，廣如玄中。今更略示，謂彼普賢遊入十方，略有十門：一入世界，法界緣起，互即入故。二入眾生界，生界佛界無二體故。三明供養，一一供具皆稱真故。四明請法，窮法界智無時不請，諸佛無時不雨法故。五大智攝生，了生迷倒而無眾生，不礙化故。六明現通，十方塵剎互入重重，震動現相而無息故。七常寂定，未曾一念有起動故。八廣出生，念念毛孔出現諸境無窮盡故。九者說法，念念常雨無邊法雨，雨一切故。十明總說，上之九義舉一全收，無前後故。廣說難盡，餘廣如文。

疏「於中有三世間」者，菩薩亦是眾生，亦為正覺。餘二可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「於中有三世間」者，菩薩亦是眾生，亦為正覺。餘二可知。

疏「以沒現相如法性故」者，斯則沒而無沒、現而無現，真法性中無出沒故。此約事理無礙。下句云「此彼相相即故」者，即事事無礙法界。然相即有三：一約剎，此剎即彼剎，一剎即多剎故。二約人，此身即彼身，一步即多步故。三約劫，一念即是無量劫故。又此彼相炳然具故，祕密隱顯俱時成故，此彼時處互相在故，帝網重重同時具足皆不動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以沒現相如法性故」者，斯則沒而無沒、現而無現，真法性中無出沒故。此約事理無礙。下句云「此彼相相即故」者，即事事無礙法界。然相即有三：一約剎，此剎即彼剎，一剎即多剎故。二約人，此身即彼身，一步即多步故。三約劫，一念即是無量劫故。又此彼相炳然具故，祕密隱顯俱時成故，此彼時處互相在故，帝網重重同時具足皆不動故。

疏「故長行偈文因果綺互」者，長行顯普賢因，偈頌顯善財果，故云綺互。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故長行偈文因果綺互」者，長行顯普賢因，偈頌顯善財果，故云綺互。

疏「然通讚毘盧遮那十身圓滿二十一種殊勝功德」者，通有兩重：一者近通，通前法喻。二者遠通，通取此卷末結德無盡二偈經文，良以二偈亦是最後無盡德故。其二十一德，一經數節出其名義，文有隱顯，欲彰如來無盡德故，大體無異，故復出之，〈昇兜率品〉已廣分別，今皆略指。初二偈「即於所知一向無障轉功德」者，然此二偈含於總句妙悟皆滿，妙悟即是妙覺智故。以無著論下不釋總句，疏略不明。若欲明者，初偈當之。今但顯別，即當第一。然準上文，二十一德皆有三節：一舉經名，如此德，經即二行永絕。二無著菩薩立功德名，即今疏云於所知一向無障轉功德。三引二釋論解其本論，即今疏云「佛無礙智」下文是也。是無性意，即是智德故。經偈云「佛智廣大」，初之二句即是德體。三及後偈即於所知無障轉也。謂即於其極遠時處品類皆知，故無有知及與不知之二相也。第四句了俗由於證真，故不起分別，亦是真實離智障也。若親光釋不二現行，云：「謂凡夫二乘現行二障，世尊無故。謂凡夫現行生死，起諸雜染。二乘現行涅槃，棄利樂事。今前偈唯了生死雜染，後偈唯證涅槃廣大利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然通讚毘盧遮那十身圓滿二十一種殊勝功德」者，通有兩重：一者近通，通前法喻。二者遠通，通取此卷末結德無盡二偈經文，良以二偈亦是最後無盡德故。其二十一德，一經數節出其名義，文有隱顯，欲彰如來無盡德故，大體無異，故復出之，〈昇兜率品〉已廣分別，今皆略指。初二偈「即於所知一向無障轉功德」者，然此二偈含於總句妙悟皆滿，妙悟即是妙覺智故。以無著論下不釋總句，疏略不明。若欲明者，初偈當之。今但顯別，即當第一。然準上文，二十一德皆有三節：一舉經名，如此德，經即二行永絕。二無著菩薩立功德名，即今疏云於所知一向無障轉功德。三引二釋論解其本論，即今疏云「佛無礙智」下文是也。是無性意，即是智德故。經偈云「佛智廣大」，初之二句即是德體。三及後偈即於所知無障轉也。謂即於其極遠時處品類皆知，故無有知及與不知之二相也。第四句了俗由於證真，故不起分別，亦是真實離智障也。若親光釋不二現行，云：「謂凡夫二乘現行二障，世尊無故。謂凡夫現行生死，起諸雜染。二乘現行涅槃，棄利樂事。今前偈唯了生死雜染，後偈唯證涅槃廣大利樂。」

疏「二有一偈」者，約經即達無相法。疏中先引無著立名，後「謂了真如」下即無性釋意。「故無動念」，是疏以經怗。然無性詺此為無住涅槃，既自入真如故不住生死，亦令他入故不住涅槃。今經三句即不住涅槃，第四句是不住生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二有一偈」者，約經即達無相法。疏中先引無著立名，後「謂了真如」下即無性釋意。「故無動念」，是疏以經怗。然無性詺此為無住涅槃，既自入真如故不住生死，亦令他入故不住涅槃。今經三句即不住涅槃，第四句是不住生死。

疏「三有三偈」下，約經即住於佛住。疏中先依無著立功德名，後「謂住佛」下即無性釋。無性生起云「為欲得上無住涅槃」，故次明之即是恩德，謂佛雖遍聖天梵住而空，大悲偏善安住。由住空故不住生死，由住悲故不住涅槃，一切時中觀所調伏，故隨物欲或見不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三有三偈」下，約經即住於佛住。疏中先依無著立功德名，後「謂住佛」下即無性釋。無性生起云「為欲得上無住涅槃」，故次明之即是恩德，謂佛雖遍聖天梵住而空，大悲偏善安住。由住空故不住生死，由住悲故不住涅槃，一切時中觀所調伏，故隨物欲或見不同。

疏「四有十五偈」下，約經即得佛平等。疏中分四：先依無著立功德名；次「謂由諸佛」下，即彼論釋諸佛有三事平等，即疏所引二同是也；次「故前經云」下，指經，即〈離世間品〉初也，以彼具足二十一種功德名故；次「亦同攝論」下，引他論會釋。結云「此釋已妙」者，古來諸德不知此即二十一德，亦不知此是佛平等，但云如來隨機隱顯，忽列諸佛，莫知其由。今云顯佛平等，故廣列諸佛皆相遍耳，豈非妙耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四有十五偈」下，約經即得佛平等。疏中分四：先依無著立功德名；次「謂由諸佛」下，即彼論釋諸佛有三事平等，即疏所引二同是也；次「故前經云」下，指經，即〈離世間品〉初也，以彼具足二十一種功德名故；次「亦同攝論」下，引他論會釋。結云「此釋已妙」者，古來諸德不知此即二十一德，亦不知此是佛平等，但云如來隨機隱顯，忽列諸佛，莫知其由。今云顯佛平等，故廣列諸佛皆相遍耳，豈非妙耶？

疏「今更」下，即就佛平等中，顯實是本師互遍，更過平等之意趣耳。於中，文前有八：一總舉大意；二「謂此文言」下，引此經文，質成正義；三「若言別讚」下，遮其欲救，彰其謬解；四「況華藏」下，引前經文，成屬我師；五「法華央掘」下，引他經文，成立今義；六「故知法藏」下，遮其引難，為決他經；七「以理推」下，結成正義，反質令見。八「然此段」下，辨其包含，重成本義。二中自有三意：一東方之佛云在此者，明阿閦即是本師。二阿彌陀充滿十方，亦合遍此，同於本方，即釋迦矣。三通取或見明是本師，或有見為阿閦、彌陀諸佛異耳。三遮救中，恐外救云：今明阿閦、彌陀遍等，自是別讚彌陀、阿閦，何得引是本師佛耶？故今遮云：若如此者，普賢本讚本師釋迦如來，今云東西諸佛遍此，何成讚我本師耶？四中引華藏者，娑婆當中剎海種內第十三層，而有十三佛剎塵數世界圍繞。無量壽佛國但言從此西方過十萬億佛土，尚未能滿一合之塵，況於一剎塵數。況十三佛剎塵數，其十三重內皆是化境。況華藏世界剎海有十不可說佛剎微塵數世界種，一一種中有不可說佛剎微塵數世界，皆是本師之所嚴淨，其中皆是遮那如來分身化往。安養近在十重之內，何得非是本師釋迦？故云豈非是此佛耶。五引他經成立中，二經分身已如前引。既十方中皆是釋迦分身之佛，何得彌陀、阿閦佛等近而非耶？六遮其引難者，謂外引二經：一引《清淨平等覺經》說法藏比丘。然《大寶積》第十七〈無量壽如來會〉，說名法處比丘。佛在耆闍崛山說，阿難起問白佛言：「大德世尊色身諸根悉皆清淨，威光赫奕如融金聚，又如眼鏡凝照光輝。從昔已來初味曾見，喜得瞻仰生希有心。世尊今者入大寂定，行如來行皆悉圓滿，善能建立大丈夫行，思惟現在去來諸佛。世尊何故住斯念也。」佛讚聖知，便為說：「往昔過無邊阿僧祇無數大劫，有佛出現號曰然燈。此前展轉復舉諸佛，最後云世主佛。前無邊數劫有佛出世，號世間自在王。彼佛法中，有一比丘名曰法處，有殊勝願，詣如來所，以偈讚佛。既讚佛已，佛為說二十一億清淨佛土具足莊嚴。彼比丘悉皆攝受攝，已滿足五劫思惟修習，便向彼佛發四十八願。發願已後，經多劫修行成就功德，乃至成佛。」後阿難問：「此法處比丘成佛，為過去耶？未來耶？為今現在？」佛告阿難：「西方去此十萬億佛剎，彼有世界名曰極樂，法處比丘在彼成佛，號無量壽，今現在說法。」然後廣說其土莊嚴。釋曰：既如來說他昔因今果，何得判為即本師耶？二引《法華經》十六王子，即第三大通智勝佛。經云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今更」下，即就佛平等中，顯實是本師互遍，更過平等之意趣耳。於中，文前有八：一總舉大意；二「謂此文言」下，引此經文，質成正義；三「若言別讚」下，遮其欲救，彰其謬解；四「況華藏」下，引前經文，成屬我師；五「法華央掘」下，引他經文，成立今義；六「故知法藏」下，遮其引難，為決他經；七「以理推」下，結成正義，反質令見。八「然此段」下，辨其包含，重成本義。二中自有三意：一東方之佛云在此者，明阿閦即是本師。二阿彌陀充滿十方，亦合遍此，同於本方，即釋迦矣。三通取或見明是本師，或有見為阿閦、彌陀諸佛異耳。三遮救中，恐外救云：今明阿閦、彌陀遍等，自是別讚彌陀、阿閦，何得引是本師佛耶？故今遮云：若如此者，普賢本讚本師釋迦如來，今云東西諸佛遍此，何成讚我本師耶？四中引華藏者，娑婆當中剎海種內第十三層，而有十三佛剎塵數世界圍繞。無量壽佛國但言從此西方過十萬億佛土，尚未能滿一合之塵，況於一剎塵數。況十三佛剎塵數，其十三重內皆是化境。況華藏世界剎海有十不可說佛剎微塵數世界種，一一種中有不可說佛剎微塵數世界，皆是本師之所嚴淨，其中皆是遮那如來分身化往。安養近在十重之內，何得非是本師釋迦？故云豈非是此佛耶。五引他經成立中，二經分身已如前引。既十方中皆是釋迦分身之佛，何得彌陀、阿閦佛等近而非耶？六遮其引難者，謂外引二經：一引《清淨平等覺經》說法藏比丘。然《大寶積》第十七〈無量壽如來會〉，說名法處比丘。佛在耆闍崛山說，阿難起問白佛言：「大德世尊色身諸根悉皆清淨，威光赫奕如融金聚，又如眼鏡凝照光輝。從昔已來初味曾見，喜得瞻仰生希有心。世尊今者入大寂定，行如來行皆悉圓滿，善能建立大丈夫行，思惟現在去來諸佛。世尊何故住斯念也。」佛讚聖知，便為說：「往昔過無邊阿僧祇無數大劫，有佛出現號曰然燈。此前展轉復舉諸佛，最後云世主佛。前無邊數劫有佛出世，號世間自在王。彼佛法中，有一比丘名曰法處，有殊勝願，詣如來所，以偈讚佛。既讚佛已，佛為說二十一億清淨佛土具足莊嚴。彼比丘悉皆攝受攝，已滿足五劫思惟修習，便向彼佛發四十八願。發願已後，經多劫修行成就功德，乃至成佛。」後阿難問：「此法處比丘成佛，為過去耶？未來耶？為今現在？」佛告阿難：「西方去此十萬億佛剎，彼有世界名曰極樂，法處比丘在彼成佛，號無量壽，今現在說法。」然後廣說其土莊嚴。釋曰：既如來說他昔因今果，何得判為即本師耶？二引《法華經》十六王子，即第三大通智勝佛。經云

「彼佛弟子十六沙彌，今皆得阿耨多羅三藐三菩提，於十方國土現在說法，有無量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬。其二沙彌東方作佛，一名阿閦，在歡喜國，二名須彌頂。東南方二佛，一名師子音、二名師子相。南方二佛，一名虛空住、二名常滅。西南方二佛，一名帝相、二名梵相。西方二佛，一名阿彌陀、二名度一切世間苦惱。西北方二佛，一名多摩羅跋栴檀香、二名須彌相。北方二佛，一名雲自在、二名雲自在王。東北方佛，名壞一切世間怖畏。第十六，我釋迦牟尼佛，於娑婆國土得阿耨多羅三藐三菩提。」釋曰：既第一佛名曰阿閦，第九王子即為彌陀，十六釋迦。本因既殊，得佛又別，云何渾亂言皆本師？故疏釋云「皆是方便」。復更問言：豈《法華經》判為方便？今當還引《法華》答之。《法華．壽量品》云「於是中間，我說然燈佛等，又復言其入於涅槃，如是皆以方便分別。」則等言已等十六王子。復應問言：然燈去今方一僧祇，可為方便。自在王佛、大通智勝，已經無量無邊不可思議阿僧祇劫，豈為方便？故應答云：然燈雖已久矣，比之壽量，劫數不多。謂說大通，但磨三千大千地種以為其墨，過於東方千國土即下一點，以為校量；彼佛滅度，但過是數無量百千阿僧祇劫，豈同壽量說成佛遠？經云「譬如五百萬億那由他阿僧祇三千大千世界，假使有人末為微塵，過於東方五百千萬億那由他阿僧祇國乃下一塵。如是東行盡是微塵，是諸世界若著微塵及不著者，盡以為塵，一塵一劫。我成佛以來，復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫。」釋曰：以此之喻方之大通，三千墨點非可類矣。自此劫來皆是方便，故然燈等言無不該也。是以昔人云：「十六王子尚掩成道之初。」斯言愜當。則知彌陀、阿閦佛等，皆是本師成佛後事，義無惑矣。自在王佛展轉多劫，但以數明劫，豈如末塵為劫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛弟子十六沙彌，今皆得阿耨多羅三藐三菩提，於十方國土現在說法，有無量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬。其二沙彌東方作佛，一名阿閦，在歡喜國，二名須彌頂。東南方二佛，一名師子音、二名師子相。南方二佛，一名虛空住、二名常滅。西南方二佛，一名帝相、二名梵相。西方二佛，一名阿彌陀、二名度一切世間苦惱。西北方二佛，一名多摩羅跋栴檀香、二名須彌相。北方二佛，一名雲自在、二名雲自在王。東北方佛，名壞一切世間怖畏。第十六，我釋迦牟尼佛，於娑婆國土得阿耨多羅三藐三菩提。」釋曰：既第一佛名曰阿閦，第九王子即為彌陀，十六釋迦。本因既殊，得佛又別，云何渾亂言皆本師？故疏釋云「皆是方便」。復更問言：豈《法華經》判為方便？今當還引《法華》答之。《法華．壽量品》云「於是中間，我說然燈佛等，又復言其入於涅槃，如是皆以方便分別。」則等言已等十六王子。復應問言：然燈去今方一僧祇，可為方便。自在王佛、大通智勝，已經無量無邊不可思議阿僧祇劫，豈為方便？故應答云：然燈雖已久矣，比之壽量，劫數不多。謂說大通，但磨三千大千地種以為其墨，過於東方千國土即下一點，以為校量；彼佛滅度，但過是數無量百千阿僧祇劫，豈同壽量說成佛遠？經云「譬如五百萬億那由他阿僧祇三千大千世界，假使有人末為微塵，過於東方五百千萬億那由他阿僧祇國乃下一塵。如是東行盡是微塵，是諸世界若著微塵及不著者，盡以為塵，一塵一劫。我成佛以來，復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫。」釋曰：以此之喻方之大通，三千墨點非可類矣。自此劫來皆是方便，故然燈等言無不該也。是以昔人云：「十六王子尚掩成道之初。」斯言愜當。則知彌陀、阿閦佛等，皆是本師成佛後事，義無惑矣。自在王佛展轉多劫，但以數明劫，豈如末塵為劫耶？

疏「以理推」下，第七結成正義。十方諸佛皆我本師海印頓現。且《法華》分身有多淨土，如來何不指己淨土，而令別往彌陀、妙喜？思之故知賢首、彌陀等佛皆本師矣。復何怪哉？言賢首者，即〈壽量品〉中過百萬阿僧祇剎，最後勝蓮華世界之如來也。經中偈云「或見蓮華勝妙剎，賢首如來住其中。」若此不是歎本師者，說他如來在他國土，為何用也？且如總持教中，亦說三十七尊，皆是遮那一佛所現。謂毘盧遮那如來，內心證自受用，成於五智，從四智流四方如來，謂大圓鏡智流出東方阿閦如來、平等性智流出南方寶生如來、妙觀察智流出西方無量壽如來、成所作智流出北方不空成就如來，法界清淨智即自當毘盧遮那如來。言三十七者，五方如來各有四大菩薩在於左右，復成二十。謂中方毘盧遮那如來四大菩薩者，一金剛波羅蜜菩薩、二寶波羅蜜菩薩、三法波羅蜜菩薩、四羯磨波羅蜜菩薩。東方阿閦如來四菩薩者，一金剛薩埵菩薩、二金剛王菩薩、三金剛愛菩薩、四金剛善哉菩薩。南方寶生如來四菩薩者，一金剛寶、二金剛威光、三金剛幢、四金剛笑。西方無量壽如來，亦名觀自在王如來，四菩薩者，一金剛法、二金剛利、三金剛因、四金剛語。北方不空成就如來四菩薩者，一金剛業、二金剛法、三金剛藥叉、四金剛拳。已上總有二十五也。及四攝、八供養，故三十七。言四攝者，即鉤、索、鎖、鈴。八供養者，即香、華、燈、塗、戲、鬘、歌、舞。皆上有金剛、下有菩薩。然此三十七尊各有種子，皆是本師智用流出，與今經中海印頓現大意同也。問：若依此義，豈不違於平等意趣？平等意趣云「言即我者，依於平等意趣而說，非即我身。」如何皆說為本師耶？答：平等之言乃是一義。唯識尚說「一切眾生中，有屬多佛，多佛共化以為一佛。若屬一佛，一佛能示現以為多身。十方如來一一皆爾。」今正一佛能為多身，依此而讚，方讚本師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以理推」下，第七結成正義。十方諸佛皆我本師海印頓現。且《法華》分身有多淨土，如來何不指己淨土，而令別往彌陀、妙喜？思之故知賢首、彌陀等佛皆本師矣。復何怪哉？言賢首者，即〈壽量品〉中過百萬阿僧祇剎，最後勝蓮華世界之如來也。經中偈云「或見蓮華勝妙剎，賢首如來住其中。」若此不是歎本師者，說他如來在他國土，為何用也？且如總持教中，亦說三十七尊，皆是遮那一佛所現。謂毘盧遮那如來，內心證自受用，成於五智，從四智流四方如來，謂大圓鏡智流出東方阿閦如來、平等性智流出南方寶生如來、妙觀察智流出西方無量壽如來、成所作智流出北方不空成就如來，法界清淨智即自當毘盧遮那如來。言三十七者，五方如來各有四大菩薩在於左右，復成二十。謂中方毘盧遮那如來四大菩薩者，一金剛波羅蜜菩薩、二寶波羅蜜菩薩、三法波羅蜜菩薩、四羯磨波羅蜜菩薩。東方阿閦如來四菩薩者，一金剛薩埵菩薩、二金剛王菩薩、三金剛愛菩薩、四金剛善哉菩薩。南方寶生如來四菩薩者，一金剛寶、二金剛威光、三金剛幢、四金剛笑。西方無量壽如來，亦名觀自在王如來，四菩薩者，一金剛法、二金剛利、三金剛因、四金剛語。北方不空成就如來四菩薩者，一金剛業、二金剛法、三金剛藥叉、四金剛拳。已上總有二十五也。及四攝、八供養，故三十七。言四攝者，即鉤、索、鎖、鈴。八供養者，即香、華、燈、塗、戲、鬘、歌、舞。皆上有金剛、下有菩薩。然此三十七尊各有種子，皆是本師智用流出，與今經中海印頓現大意同也。問：若依此義，豈不違於平等意趣？平等意趣云「言即我者，依於平等意趣而說，非即我身。」如何皆說為本師耶？答：平等之言乃是一義。唯識尚說「一切眾生中，有屬多佛，多佛共化以為一佛。若屬一佛，一佛能示現以為多身。十方如來一一皆爾。」今正一佛能為多身，依此而讚，方讚本師。

疏「然此段」下，第八辨其兼含。此含第十七德，故至下文說相則少。所以此中兼此德者，有二意故：一為類例，義相似故；不欲繁文，故現妙喜極樂等土。二者以第十七成於此段全是今師，由差別土皆是本師一佛現故。不見此意，豈知經旨？勿輕爾也。疏文中有三：前二云同者，順功德中平等德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此段」下，第八辨其兼含。此含第十七德，故至下文說相則少。所以此中兼此德者，有二意故：一為類例，義相似故；不欲繁文，故現妙喜極樂等土。二者以第十七成於此段全是今師，由差別土皆是本師一佛現故。不見此意，豈知經旨？勿輕爾也。疏文中有三：前二云同者，順功德中平等德故。

疏「五或見釋迦」下，約經即到無障礙處。疏中先引無著立功德名；後「謂一切時」下，將釋論意以會經文。彼論具云「謂已慣習一切煩惱，及所知障對治聖道，即一切智及定自性以為能治。」故無著論詺為修治。又已到於永離一切障處，故經名為到無障處。經中別說但明十度，而揭總云「供養諸佛修行道」，則無所不具，疏有「等」言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五或見釋迦」下，約經即到無障礙處。疏中先引無著立功德名；後「謂一切時」下，將釋論意以會經文。彼論具云「謂已慣習一切煩惱，及所知障對治聖道，即一切智及定自性以為能治。」故無著論詺為修治。又已到於永離一切障處，故經名為到無障處。經中別說但明十度，而揭總云「供養諸佛修行道」，則無所不具，疏有「等」言。

疏「既云已經多劫則不定始成」者，即此段初半偈，經云「或見釋迦成佛道，已經不可思議劫。」所以疏中牒此言者，遮天台師之謬釋也。謂彼學者多云：《華嚴》雖則玄妙，而有二事不如《法華》：一兼別義，是故不說聲聞作佛；二說如來始成正覺，不說本師壽量久成。故疏中指此經文，即是此經說久成處。若以此後不得該前，則《法華．壽量》不能該於我始坐道場者於三七日思惟等迹。就彼師以久成為本、始成為迹，今經之本則非古非今，若就迹門則能今能久。生公亦云：「是以極設長壽言，伽耶是之。若伽耶是者，非復伽耶。伽耶既非，彼長安獨是乎？長短斯非，則所以長短存焉。」誠為妙悟。不說聲聞得作佛者，約不共義，既不厭捨，曾何棄之？況一成一切成，無一眾生不具佛智。善須得意，勿雜釋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「既云已經多劫則不定始成」者，即此段初半偈，經云「或見釋迦成佛道，已經不可思議劫。」所以疏中牒此言者，遮天台師之謬釋也。謂彼學者多云：《華嚴》雖則玄妙，而有二事不如《法華》：一兼別義，是故不說聲聞作佛；二說如來始成正覺，不說本師壽量久成。故疏中指此經文，即是此經說久成處。若以此後不得該前，則《法華．壽量》不能該於我始坐道場者於三七日思惟等迹。就彼師以久成為本、始成為迹，今經之本則非古非今，若就迹門則能今能久。生公亦云：「是以極設長壽言，伽耶是之。若伽耶是者，非復伽耶。伽耶既非，彼長安獨是乎？長短斯非，則所以長短存焉。」誠為妙悟。不說聲聞得作佛者，約不共義，既不厭捨，曾何棄之？況一成一切成，無一眾生不具佛智。善須得意，勿雜釋經。

疏「六有三偈」下，即經不可轉法。疏中先引論立名；後「於中」下，便以論意釋經。彼論具云「由有上德故，他不能轉利有情事，故次明之，謂教證二法皆不為他所轉動故，無有餘法勝過此故。」言「初二即教證二道」者，二偈之中各含教證。初句證道，次諸地句含於教證。次半偈唯教，後偈之中堪忍不退皆是證道，餘即教道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六有三偈」下，即經不可轉法。疏中先引論立名；後「於中」下，便以論意釋經。彼論具云「由有上德故，他不能轉利有情事，故次明之，謂教證二法皆不為他所轉動故，無有餘法勝過此故。」言「初二即教證二道」者，二偈之中各含教證。初句證道，次諸地句含於教證。次半偈唯教，後偈之中堪忍不退皆是證道，餘即教道。

疏「七或現兜率」下，約經即所行無礙。疏中先出功德名、後「於中」下科文解釋。彼論具云「顯示如來於所化之中。無高下礙，故次明之，謂世法八風不能拘礙故。」八風，即利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。降神處宮，即是利也。棄榮離俗，即是衰也。若生若滅，有苦樂也。學異行者兼於苦樂，多明苦也。坐道樹下，示降魔，毀也。正覺，譽也。涅槃起塔，亦為衰也。次三處天，多明四順。次六巧化，義兼逆順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「七或現兜率」下，約經即所行無礙。疏中先出功德名、後「於中」下科文解釋。彼論具云「顯示如來於所化之中。無高下礙，故次明之，謂世法八風不能拘礙故。」八風，即利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。降神處宮，即是利也。棄榮離俗，即是衰也。若生若滅，有苦樂也。學異行者兼於苦樂，多明苦也。坐道樹下，示降魔，毀也。正覺，譽也。涅槃起塔，亦為衰也。次三處天，多明四順。次六巧化，義兼逆順。

疏「八如來住」下，即經立不思議。疏中，先依論立名、後科文釋義。論云「由依前方便能作利益之事，故次明之。謂十二分教名所安立，由深廣故不可思議。」釋經可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「八如來住」下，即經立不思議。疏中，先依論立名、後科文釋義。論云「由依前方便能作利益之事，故次明之。謂十二分教名所安立，由深廣故不可思議。」釋經可知。

疏「九具足」下，即經「普見三世」。疏中，初依論立名；次「謂記別」下，是指論解。論云「以上加行利有情事，三世諸佛悉皆平等，故次明之，謂於三世平等性中，能隨解了過去未來曾當轉事，皆如現在而授記故。」後從「故云皆悉明見矣」，是舉經帖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九具足」下，即經「普見三世」。疏中，初依論立名；次「謂記別」下，是指論解。論云「以上加行利有情事，三世諸佛悉皆平等，故次明之，謂於三世平等性中，能隨解了過去未來曾當轉事，皆如現在而授記故。」後從「故云皆悉明見矣」，是舉經帖。

疏「十有四偈」等者，約經即身恒充滿一切世間，疏中但出功德之名耳。無性詺云「顯上利益一切頓遍，非次第作，故次明之。」經中多分說變化身，略無受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十有四偈」等者，約經即身恒充滿一切世間，疏中但出功德之名耳。無性詺云「顯上利益一切頓遍，非次第作，故次明之。」經中多分說變化身，略無受用。

疏「十一」等者，約經即智，恒明達一切諸法。無性釋云「以於上十六彼彼之處，作斷疑事，故次明之。」疏中先出功德名；後「於一切」下，論釋於一切境善決定故。欲斷他疑，要須自斷，方能斷他。經中既為世師，內外兼了，故能斷疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十一」等者，約經即智，恒明達一切諸法。無性釋云「以於上十六彼彼之處，作斷疑事，故次明之。」疏中先出功德名；後「於一切」下，論釋於一切境善決定故。欲斷他疑，要須自斷，方能斷他。經中既為世師，內外兼了，故能斷疑。

疏「十二有九偈」等者，約經了一切行，疏中先出功德名、後「謂遍了」下論釋。無性生起云「由所化生性有差別，故次明之。」〈離世間品〉但名「了一切行」。若《深密》等，云「於一切行成就大覺」。無性云「入種種行法成大覺故」。經文中隨其心行，現種種形、說種種法，乃至為說覺分諸寶華諸聖功德，即是皆成大覺義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十二有九偈」等者，約經了一切行，疏中先出功德名、後「謂遍了」下論釋。無性生起云「由所化生性有差別，故次明之。」〈離世間品〉但名「了一切行」。若《深密》等，云「於一切行成就大覺」。無性云「入種種行法成大覺故」。經文中隨其心行，現種種形、說種種法，乃至為說覺分諸寶華諸聖功德，即是皆成大覺義也。

疏「十三如來」下，約經盡一切疑。十一是斷自疑，此斷他疑。疏中，先出功德名、後「謂佛智」下解釋。彼論具云「由即於前所化有能善巧別知，故次辨之。謂聖聲聞言：『此人全無少分善根。』如來知彼善法當發現證，過去微少善根種子所隨故。故經文中無礙智見一切眾生，以無邊門皆令成熟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十三如來」下，約經盡一切疑。十一是斷自疑，此斷他疑。疏中，先出功德名、後「謂佛智」下解釋。彼論具云「由即於前所化有能善巧別知，故次辨之。謂聖聲聞言：『此人全無少分善根。』如來知彼善法當發現證，過去微少善根種子所隨故。故經文中無礙智見一切眾生，以無邊門皆令成熟。」

疏「十四」下，即經無能測身。疏中，先立功德名、後「謂隨解現身故」，即論釋也。若《解深密》云「凡所現身，不可分別。」不可分別即無能測。無性生起云「由上云善巧別知，故此次云於前所化邪正及俱行中無有分別。故今經中情與非情萬類皆現，乃至云佛身功德海亦爾，無垢無濁無邊際等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十四」下，即經無能測身。疏中，先立功德名、後「謂隨解現身故」，即論釋也。若《解深密》云「凡所現身，不可分別。」不可分別即無能測。無性生起云「由上云善巧別知，故此次云於前所化邪正及俱行中無有分別。故今經中情與非情萬類皆現，乃至云佛身功德海亦爾，無垢無濁無邊際等。」

疏「十五」下，即一切菩薩等所求智。疏中，先出功德名、後「意云」下以論意釋。具足，論云「為欲引發不定種性聲聞，菩薩唯讚大乘，故次明之。」言等所求者，無不求故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十五」下，即一切菩薩等所求智。疏中，先出功德名、後「意云」下以論意釋。具足，論云「為欲引發不定種性聲聞，菩薩唯讚大乘，故次明之。」言等所求者，無不求故。

疏「十六如來」下，約經即到佛無二究竟彼岸。疏中，先論立名、後釋經法身相。今初，無性釋云「為遮所化於大師所疑一切智非一切智，故次明之。由滿諸度是一切智。」論云平等，釋經無二。平等有二：一法身平等，於法身滿中諸度故；二果位諸度無增減故，名為平等。親光則以住於法身即是彼岸，無著則以彼岸是於法身所有，二義俱通。疏「然同下」，二釋法身相，即第九論彼果分中。論云「諸佛法身以何為相？應知法身略有五相：一轉依為相，謂轉滅一切障離染分依他起性故，轉得解脫一切障於法自在轉現前淨分依他起性故。故經云『雖無所依，成離染依故』也。無不住得淨分也。二白法所成為相，謂六波羅蜜圓滿得十自在故。」故疏云「圓滿自在」。「三無二為相，謂有無無二為相。由一切無所有故，空所顯相是實有故。有即為二為相，業煩惱盡非所為故，自在示現有為相故。異一性無二為相，由一切佛所依無差別故，無量相續現等覺故。故經云『其性非有非無故』，正是初意。四常住為相，謂真如清淨相故，本願所引故，所應作事無竟期故。此有三身常義故。經雖無不至，即應化普周、受用廣遍。二身常義而不去者，自性身常不去，即不變常；無不至，即相續不斷常耳。五不思議相，謂真如清淨自內證故，無有世間喻能喻故，非諸尋思所行處故。故經云『一切三界無倫匹』，即無喻能喻。以出世間言語道故非尋思所行。而五相相融為法身體。」疏但略配，故鈔委出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十六如來」下，約經即到佛無二究竟彼岸。疏中，先論立名、後釋經法身相。今初，無性釋云「為遮所化於大師所疑一切智非一切智，故次明之。由滿諸度是一切智。」論云平等，釋經無二。平等有二：一法身平等，於法身滿中諸度故；二果位諸度無增減故，名為平等。親光則以住於法身即是彼岸，無著則以彼岸是於法身所有，二義俱通。疏「然同下」，二釋法身相，即第九論彼果分中。論云「諸佛法身以何為相？應知法身略有五相：一轉依為相，謂轉滅一切障離染分依他起性故，轉得解脫一切障於法自在轉現前淨分依他起性故。故經云『雖無所依，成離染依故』也。無不住得淨分也。二白法所成為相，謂六波羅蜜圓滿得十自在故。」故疏云「圓滿自在」。「三無二為相，謂有無無二為相。由一切無所有故，空所顯相是實有故。有即為二為相，業煩惱盡非所為故，自在示現有為相故。異一性無二為相，由一切佛所依無差別故，無量相續現等覺故。故經云『其性非有非無故』，正是初意。四常住為相，謂真如清淨相故，本願所引故，所應作事無竟期故。此有三身常義故。經雖無不至，即應化普周、受用廣遍。二身常義而不去者，自性身常不去，即不變常；無不至，即相續不斷常耳。五不思議相，謂真如清淨自內證故，無有世間喻能喻故，非諸尋思所行處故。故經云『一切三界無倫匹』，即無喻能喻。以出世間言語道故非尋思所行。而五相相融為法身體。」疏但略配，故鈔委出。

疏「或略不喻」者，以案文釋空中之畫。若準新經，乃有三喻，謂如空白日，亦如夢，則空可喻二，謂無所依及常住相。如白日喻喻白法為相，如夢一喻喻無二相。欲言其有，覺竟無實；欲言其無，夢境歷然。故非有無為無二相。其不思議，後偈顯之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「或略不喻」者，以案文釋空中之畫。若準新經，乃有三喻，謂如空白日，亦如夢，則空可喻二，謂無所依及常住相。如白日喻喻白法為相，如夢一喻喻無二相。欲言其有，覺竟無實；欲言其無，夢境歷然。故非有無為無二相。其不思議，後偈顯之。

疏「十七有一偈」者，約經即具足如來平等解脫。疏中，先立名、後「既隨解而現」下釋經。論云「以外人聞上平等，謂同一性，故次說言不相間雜。謂一切如來十身體用各各別故，猶如冥室千光。」結此一段差別佛土，上第四門已兼明竟。故此但略顯不思議，故不可為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十七有一偈」者，約經即具足如來平等解脫。疏中，先立名、後「既隨解而現」下釋經。論云「以外人聞上平等，謂同一性，故次說言不相間雜。謂一切如來十身體用各各別故，猶如冥室千光。」結此一段差別佛土，上第四門已兼明竟。故此但略顯不思議，故不可為喻。

疏「十八」下，即經證無中邊佛平等地，疏中但出功德名耳。無性云「由疑上如來妙智究竟非一非異其相云何，故次明之。」此無中邊等、常無常等皆二邊相。論立名中言方處者，謂諸世界。無分限者，釋無中邊。無中邊言，略有四義：一虛空無中邊，佛德如彼無有分限。二世界無中邊，諸佛十身即於其中，稱世界量平等遍滿。三此法身等於佛地中平等遍滿，無中無邊無有分限。四此法身等遍一切處，為諸眾生現作饒益。然非自性無中邊故，經中明身如摩尼具無量色，即第二充遍一切。然非色非非色為無中邊，即第三四義。其隨現無住，亦第三義及第一義。無分限故，親光詺此為真如相殊勝功德，義亦全同，以其雙非復無住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十八」下，即經證無中邊佛平等地，疏中但出功德名耳。無性云「由疑上如來妙智究竟非一非異其相云何，故次明之。」此無中邊等、常無常等皆二邊相。論立名中言方處者，謂諸世界。無分限者，釋無中邊。無中邊言，略有四義：一虛空無中邊，佛德如彼無有分限。二世界無中邊，諸佛十身即於其中，稱世界量平等遍滿。三此法身等於佛地中平等遍滿，無中無邊無有分限。四此法身等遍一切處，為諸眾生現作饒益。然非自性無中邊故，經中明身如摩尼具無量色，即第二充遍一切。然非色非非色為無中邊，即第三四義。其隨現無住，亦第三義及第一義。無分限故，親光詺此為真如相殊勝功德，義亦全同，以其雙非復無住故。

疏「十九一偈攝三種功德」者，約經即極於法界、等虛空界、窮未來際，配三德名。疏文具之，即以實際配於經中窮未來際。然第十九功德，無性云「以上言無中邊相，云何無相？故次明之。極於法界，謂此法界最清淨故。離諸戲論是法界最清淨相，能起等流利益之事，極此法界無有盡期。」第二十等虛空界無盡功德，無性云「謂上作利樂皆無盡故。」此約自利無盡，故論云「謂如虛空經成壞劫性常無盡，如來一切真實功德亦復如是。」其窮未來際云究竟功德者，論云「如未來際無有盡期，如來利他功德亦復如是究竟無盡。」然上二句，無著但云無盡功德等，不言開合。無性開二，故但云「第二十初有一生起，上來且欲將後二偈以為總結，故配三德。」理實後二正是等虛空界窮未來際無盡功德，故疏云「亦是別顯無盡功德」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十九一偈攝三種功德」者，約經即極於法界、等虛空界、窮未來際，配三德名。疏文具之，即以實際配於經中窮未來際。然第十九功德，無性云「以上言無中邊相，云何無相？故次明之。極於法界，謂此法界最清淨故。離諸戲論是法界最清淨相，能起等流利益之事，極此法界無有盡期。」第二十等虛空界無盡功德，無性云「謂上作利樂皆無盡故。」此約自利無盡，故論云「謂如虛空經成壞劫性常無盡，如來一切真實功德亦復如是。」其窮未來際云究竟功德者，論云「如未來際無有盡期，如來利他功德亦復如是究竟無盡。」然上二句，無著但云無盡功德等，不言開合。無性開二，故但云「第二十初有一生起，上來且欲將後二偈以為總結，故配三德。」理實後二正是等虛空界窮未來際無盡功德，故疏云「亦是別顯無盡功德」。

疏「法性深廣」下，即大文第四謙讚迴向。上半謙讚，上句讚、下句謙；下半迴向三處，初迴向實際、後二迴向眾生及迴向菩提。然迴向菩提復有二意：一自成佛菩提、二令他成。令他成者，義同迴向眾生。菩薩發心不期自為，即以向他為自益耳，故令含識同證菩提。賢首法師發願偈云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「法性深廣」下，即大文第四謙讚迴向。上半謙讚，上句讚、下句謙；下半迴向三處，初迴向實際、後二迴向眾生及迴向菩提。然迴向菩提復有二意：一自成佛菩提、二令他成。令他成者，義同迴向眾生。菩薩發心不期自為，即以向他為自益耳，故令含識同證菩提。賢首法師發願偈云：

誓願見聞修習此， 圓融無礙普賢法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓願見聞修習此， 圓融無礙普賢法，

乃至失命終不離， 盡未來際願相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至失命終不離， 盡未來際願相應。

以此善根等法性， 普潤無盡眾生界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此善根等法性， 普潤無盡眾生界，

一念多劫修普行， 盡成無上佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念多劫修普行， 盡成無上佛菩提。