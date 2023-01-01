大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十八

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「大文第五。有十善友，寄十地。」「第一婆珊婆演底夜神寄初歡喜地」者，初獲聖性，具證二空，能益自他，生大歡喜故。「以於春時主當」等者，盛德如春，和暢發生故。「表分別見日皆已亡」者，初地斷見惑，即分別煩惱故。疏「宗說兼通」者，前已引竟，即《楞伽》意。故彼第三經云「佛告大慧：『三世如來有二種法通，謂說通及自宗通。說通者，謂隨眾生心之所應，為說種種契經，是名說通。自宗通者，謂修行者離自心現種種妄想，謂不墮一異俱不俱品，超度一切心意意識，自覺聖境，離因成見相故，一切外道聲聞緣覺墮二邊者所不能知，我說是名自宗法通。』」釋曰：謂初了唯心。謂不墮下，境界則滅。超度一切下，能取亦無。自覺聖下，正悟自心，不由他悟。離三量成，故離因成。一切外道下，對他顯勝。經結勸云「是名自宗通及說通相。汝及餘菩薩摩訶薩應當修學。」偈云「謂我二種通，宗通及言說，說者授童蒙，宗為修行者。」釋曰：而前引竟今復重說者，前約證者能說，故先明宗通；今約從教修證，故先明說通。亦前從根本起後得，今從加行入根本耳。文小異故，第一疏中已引前文，今復引後。古人云：「說通宗不通，如日被雲蒙；宗通說亦通，如日處虛空。」疏「法門星象」下，此中法喻雙辯。一身以表如體，星象以表法門。星象不離一身，猶法門不離如體。下對亦然，教化表於大用，毛孔以況真性。其二愚二無我等，並如〈地品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「大文第五。有十善友，寄十地。」「第一婆珊婆演底夜神寄初歡喜地」者，初獲聖性，具證二空，能益自他，生大歡喜故。「以於春時主當」等者，盛德如春，和暢發生故。「表分別見日皆已亡」者，初地斷見惑，即分別煩惱故。疏「宗說兼通」者，前已引竟，即《楞伽》意。故彼第三經云「佛告大慧：『三世如來有二種法通，謂說通及自宗通。說通者，謂隨眾生心之所應，為說種種契經，是名說通。自宗通者，謂修行者離自心現種種妄想，謂不墮一異俱不俱品，超度一切心意意識，自覺聖境，離因成見相故，一切外道聲聞緣覺墮二邊者所不能知，我說是名自宗法通。』」釋曰：謂初了唯心。謂不墮下，境界則滅。超度一切下，能取亦無。自覺聖下，正悟自心，不由他悟。離三量成，故離因成。一切外道下，對他顯勝。經結勸云「是名自宗通及說通相。汝及餘菩薩摩訶薩應當修學。」偈云「謂我二種通，宗通及言說，說者授童蒙，宗為修行者。」釋曰：而前引竟今復重說者，前約證者能說，故先明宗通；今約從教修證，故先明說通。亦前從根本起後得，今從加行入根本耳。文小異故，第一疏中已引前文，今復引後。古人云：「說通宗不通，如日被雲蒙；宗通說亦通，如日處虛空。」疏「法門星象」下，此中法喻雙辯。一身以表如體，星象以表法門。星象不離一身，猶法門不離如體。下對亦然，教化表於大用，毛孔以況真性。其二愚二無我等，並如〈地品〉。

「第二普德淨光主夜神寄離垢地」者，謂具淨尸羅，離於能起微細毀犯煩惱垢故。疏「別中三是智法光明」者，疏但隨難解三，今當重釋。略有二意：一作總別釋，初一總、餘九別。別中，一觀外相、二念內德、三知所證、四放光、五常光、六變化、七圓音、八名號、九調生。二約十身釋：一菩提身；二相好身；三智身；四法身；五願身，如〈賢首品〉毛孔放光皆宿願故；六福德身；七化身；八力持身，圓音持法盡未來故；九意生身，隨意立名故；十威勢身。結云「威力故」。十身並彰內外皆具，若專念此，何行不成？疏「初明攀緣如實禪同如來清淨禪」等者，《楞迦》第二說有四禪，經云「大慧！有四種禪。云何為四？謂愚夫所行禪、觀察義禪、攀緣如實禪、如來禪。云何愚夫所行禪？謂有聲聞緣覺外道修行者，人無我自性共相，骨瑣無常苦不淨相計著為首。如是不異觀，前後轉進，想不除滅，是名愚夫所行禪。云何觀察義禪？謂人無我自性共相，外道自他俱無性，已觀法無我，彼地相義漸次增進，是名觀察義禪。云何攀緣如實禪？謂妄想二無我妄想，如實處不生妄想，是名攀緣如實禪。云何如來禪？謂入如來地行，自覺聖智相三種樂住，成辦眾生不思議事，是名如來禪。」故偈云「凡夫所行禪，觀察相義禪，攀緣如實禪，如來清淨禪。」釋曰：然古皆配位，自有二師。一云：初凡小，二至七地，三八地已上，四即佛地。二大雲言：「亦初凡小，二十信至迴向，三即加行，四即初地至佛地，以證如故皆名如來。若修觀者，凡夫直用如來淨禪。」今此文中，即以第三同於第四，不同初二。初二是凡小，二猶未亡法無我故。即以三四因果交徹，謂見佛法界即緣如義，無取無入即同如來清淨禪義。又如來禪不礙下，文廣利樂，故疏文有十。「非大同中論八不」者，不全同故，名為大同。而《涅槃》等多分全同，以其八不攝理盡故，云全同耳。初四全同，後六合為四。言「非實非妄即是不常」者，常有二義：一虛妄計度生死有常，今云非妄，即非常矣。二者出世實法名常，今云非實，亦無常矣。「諸法實相中，無實無非實」故。「非遷非壞即是不斷」者，斷亦有二：一世法遷移即有斷滅、二滅壞煩惱成於斷德。今並非之，故不斷也。又此十句，標多約體、釋多約用意，明體用皆無二故。亦可總為五對體用。初不來不去，即體用自體；二不生滅，即體用相；三非實虛，即體用力；四非遷壞，即體用性。五一相無相，即體用德。如〈十行〉辯。疏「後思惟下正顯四禪」者，斯則以如來禪導於四禪，不同三地寄位四禪。四禪不同，即為四別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二普德淨光主夜神寄離垢地」者，謂具淨尸羅，離於能起微細毀犯煩惱垢故。疏「別中三是智法光明」者，疏但隨難解三，今當重釋。略有二意：一作總別釋，初一總、餘九別。別中，一觀外相、二念內德、三知所證、四放光、五常光、六變化、七圓音、八名號、九調生。二約十身釋：一菩提身；二相好身；三智身；四法身；五願身，如〈賢首品〉毛孔放光皆宿願故；六福德身；七化身；八力持身，圓音持法盡未來故；九意生身，隨意立名故；十威勢身。結云「威力故」。十身並彰內外皆具，若專念此，何行不成？疏「初明攀緣如實禪同如來清淨禪」等者，《楞迦》第二說有四禪，經云「大慧！有四種禪。云何為四？謂愚夫所行禪、觀察義禪、攀緣如實禪、如來禪。云何愚夫所行禪？謂有聲聞緣覺外道修行者，人無我自性共相，骨瑣無常苦不淨相計著為首。如是不異觀，前後轉進，想不除滅，是名愚夫所行禪。云何觀察義禪？謂人無我自性共相，外道自他俱無性，已觀法無我，彼地相義漸次增進，是名觀察義禪。云何攀緣如實禪？謂妄想二無我妄想，如實處不生妄想，是名攀緣如實禪。云何如來禪？謂入如來地行，自覺聖智相三種樂住，成辦眾生不思議事，是名如來禪。」故偈云「凡夫所行禪，觀察相義禪，攀緣如實禪，如來清淨禪。」釋曰：然古皆配位，自有二師。一云：初凡小，二至七地，三八地已上，四即佛地。二大雲言：「亦初凡小，二十信至迴向，三即加行，四即初地至佛地，以證如故皆名如來。若修觀者，凡夫直用如來淨禪。」今此文中，即以第三同於第四，不同初二。初二是凡小，二猶未亡法無我故。即以三四因果交徹，謂見佛法界即緣如義，無取無入即同如來清淨禪義。又如來禪不礙下，文廣利樂，故疏文有十。「非大同中論八不」者，不全同故，名為大同。而《涅槃》等多分全同，以其八不攝理盡故，云全同耳。初四全同，後六合為四。言「非實非妄即是不常」者，常有二義：一虛妄計度生死有常，今云非妄，即非常矣。二者出世實法名常，今云非實，亦無常矣。「諸法實相中，無實無非實」故。「非遷非壞即是不斷」者，斷亦有二：一世法遷移即有斷滅、二滅壞煩惱成於斷德。今並非之，故不斷也。又此十句，標多約體、釋多約用意，明體用皆無二故。亦可總為五對體用。初不來不去，即體用自體；二不生滅，即體用相；三非實虛，即體用力；四非遷壞，即體用性。五一相無相，即體用德。如〈十行〉辯。疏「後思惟下正顯四禪」者，斯則以如來禪導於四禪，不同三地寄位四禪。四禪不同，即為四別。

然大小雖異，支林功德名數皆同有十八支，具如三地。《地論》皆攝以為四類：一所離障、二對治支、三利益支、四彼二依止三昧。四中，後三是支，初一非支，並如前說。疏「離自憂」者，約五受說，初禪已離憂受。今大悲救護，即憂眾生之憂。離憂合是所離，今念他憂却生喜樂，故為利益。疏「二禪中」等者，然二禪具四支，內淨喜樂定。初明滅覺觀，即所離障。疏「次攝一切眾生是一心」者，一心攝故。然一心言，是三地經有，故彼經云「滅覺觀內淨一心，無覺無觀定生喜樂，住第二禪。」然其一心是釋內心義，無覺無觀即是淨義，具此二法名之內淨。又小乘內淨但是信心，大乘內淨即合二禪三支所成，謂捨念正知。此之三心尚為喜覆，力用未勝，但能離外尋伺，故合為內淨。今攝眾生，一心攝故，已有合義。疏「三禪中」下，然具五支，捨念喜樂定，餘如前說。疏「四禪中」者，四禪有四支，捨念中受定。今四支俱亡，是所離障。即捨念清淨，為對治支。既無苦樂即是中受，為利益支。然其捨受世為利益出世，望之亦是熱惱，故今疏云「於下苦中橫生樂想」。既一切息滅，則捨亦捨矣，方是真捨。餘如三地。疏「修四念處等觀」者，念處觀者即無常、苦、不淨、無我等者，等取十想，與《智度論》第二十六十想大同故。言十想者，論云「一無常想、二苦想、三無我想、四食不淨想、五一切世間不可樂想、六死想、七不淨想、八斷想、九離想、十盡想。」今有十三，故云大同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然大小雖異，支林功德名數皆同有十八支，具如三地。《地論》皆攝以為四類：一所離障、二對治支、三利益支、四彼二依止三昧。四中，後三是支，初一非支，並如前說。疏「離自憂」者，約五受說，初禪已離憂受。今大悲救護，即憂眾生之憂。離憂合是所離，今念他憂却生喜樂，故為利益。疏「二禪中」等者，然二禪具四支，內淨喜樂定。初明滅覺觀，即所離障。疏「次攝一切眾生是一心」者，一心攝故。然一心言，是三地經有，故彼經云「滅覺觀內淨一心，無覺無觀定生喜樂，住第二禪。」然其一心是釋內心義，無覺無觀即是淨義，具此二法名之內淨。又小乘內淨但是信心，大乘內淨即合二禪三支所成，謂捨念正知。此之三心尚為喜覆，力用未勝，但能離外尋伺，故合為內淨。今攝眾生，一心攝故，已有合義。疏「三禪中」下，然具五支，捨念喜樂定，餘如前說。疏「四禪中」者，四禪有四支，捨念中受定。今四支俱亡，是所離障。即捨念清淨，為對治支。既無苦樂即是中受，為利益支。然其捨受世為利益出世，望之亦是熱惱，故今疏云「於下苦中橫生樂想」。既一切息滅，則捨亦捨矣，方是真捨。餘如三地。疏「修四念處等觀」者，念處觀者即無常、苦、不淨、無我等者，等取十想，與《智度論》第二十六十想大同故。言十想者，論云「一無常想、二苦想、三無我想、四食不淨想、五一切世間不可樂想、六死想、七不淨想、八斷想、九離想、十盡想。」今有十三，故云大同。

「第三喜目觀察眾生主夜神寄發光地」，謂成就勝定，大法總持，能發無邊妙慧光故。疏「神通度生菩提分」等者，以《瑜伽》有四菩薩行，一波羅蜜行，上已廣竟，故列下三。疏「後類通餘行」，具四菩薩行者，初菩提分法行，以從初發心積集功德，皆助菩提，是菩提分。二入諸三昧下，即三昧行。三得淨天耳下，即神通行。得菩薩解脫下，成熟眾生行。故後結云分別顯示成熟眾生。疏「未解即心自性」者，前劫未得十住自分，此劫未得十住勝進。疏「未得六地深順之忍」者，六地得上品順忍故。八「妙勝劫」下，無結說得之言，合言未得七地。而前劫但云「修行最勝道」，即是已得六地耳。疏「故其劫名亦順地義」者，此是疏家復為一釋。以初劫名寂靜音，已得初地；二天勝劫，天即淨義，亦順離垢。三梵光，順發光。四功德月，順焰慧，月有光明發光焰故。五寂靜慧，順禪增故。六善出現，順善現故。七集堅固王，功用滿故，已得方便不可壞故。八勝妙劫，順於不動，無功用故。九千功德，法師位故。十無著莊嚴，智慧無著，二嚴滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三喜目觀察眾生主夜神寄發光地」，謂成就勝定，大法總持，能發無邊妙慧光故。疏「神通度生菩提分」等者，以《瑜伽》有四菩薩行，一波羅蜜行，上已廣竟，故列下三。疏「後類通餘行」，具四菩薩行者，初菩提分法行，以從初發心積集功德，皆助菩提，是菩提分。二入諸三昧下，即三昧行。三得淨天耳下，即神通行。得菩薩解脫下，成熟眾生行。故後結云分別顯示成熟眾生。疏「未解即心自性」者，前劫未得十住自分，此劫未得十住勝進。疏「未得六地深順之忍」者，六地得上品順忍故。八「妙勝劫」下，無結說得之言，合言未得七地。而前劫但云「修行最勝道」，即是已得六地耳。疏「故其劫名亦順地義」者，此是疏家復為一釋。以初劫名寂靜音，已得初地；二天勝劫，天即淨義，亦順離垢。三梵光，順發光。四功德月，順焰慧，月有光明發光焰故。五寂靜慧，順禪增故。六善出現，順善現故。七集堅固王，功用滿故，已得方便不可壞故。八勝妙劫，順於不動，無功用故。九千功德，法師位故。十無著莊嚴，智慧無著，二嚴滿故。

「第四普救眾生妙德主夜神寄焰慧地」者，謂安住最勝菩提分法，燒煩惱薪，慧焰增故。疏「後二句是等覺」者，不言十地者，上二句文十地顯故；餘位義隱，故別指耳。疏「表真精進却從定生」者，真精進者離身心故，非定無此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四普救眾生妙德主夜神寄焰慧地」者，謂安住最勝菩提分法，燒煩惱薪，慧焰增故。疏「後二句是等覺」者，不言十地者，上二句文十地顯故；餘位義隱，故別指耳。疏「表真精進却從定生」者，真精進者離身心故，非定無此。

「第五寂靜音海主夜神寄難勝地」者，謂真俗兩智行相互違，合令相應，極難勝故。疏「後答中即分為四者」下，疏文有三：初總科、二「問中」下料揀、三「今初」下釋文。二中，由答與問不次第故，於中有四：初正通不次之妨，初答第三、二答第一、三答第四、四答第二，故為不次。今釋意云：問中初二是所成故，三四兩問皆是能成，三成於初，四成於二。故今答中以第三能成，成第一所成，故先答第三、次答第一。以第四能成，成第二所成，故後答四二也。二「又由能起所」下，通伏難也。難云：隔句相對於理甚明，而其二對問中何以先明所成？答中何以先答能成？故今釋云：由能成所，故先答能。復應問言：問中何以不先問能？故應答言：問覩所成，求能成故。見果推因，猶如四諦。疏不明者，意易見故。三「又觀察中」下，三通雜亂難。謂有問言：若以觀為能成者，何故答中有所觀耶？所行之境是所成者，何以境中有能成行耶？故今答云：觀察之中雖有所觀，為成能觀，如般若中雖有實相，為成智慧。所行境中，若能若所皆是所行，如諸菩薩行深般若，能觀所觀皆所行矣。四「故四問全別」下結，引證兼結彈古人。古人以第一所起方便及第二事業，皆答第一事業之問；以其第三答觀察，雙答第二第四兩問，以觀察境界不相離故，以答第四行何境界，却答第三起方便問。若為此釋，非但四答相不分明，抑亦答不次第雜亂。故疏釋竟，今乃結云「四問全別」。「是以晉經中」下，引經正證所行境中有能行義。謂若所知境唯是所行，若分齊境即有能行，是故疏云非但所觀，以晉境界含能觀故。疏「二文影略」者，前有大劫之名，略無小劫之數，故應影取後文小劫。此中但明小劫之數，略無大劫之名，故應影取前文大劫。則共有二佛剎塵數劫。疏「若以普光明劫為剎塵之一」者，上以普光即是大劫，於中已有剎塵小劫。今為小劫之名，積普光等小劫之數經佛剎塵。言「闕二字」者，合云從此命終，還即於此世界中生，經二佛剎微塵數劫，故引晉經定有「二」字。言「佛彌多矣」者，向以普光為大，大中有剎塵之佛。今普光為小劫，一小劫中已有剎塵，經二剎塵小劫之佛。二剎塵小劫之佛，故佛彌多也。疏「艮以前之四問皆業用」者，望於菩薩解脫門故，事業但是四中之一。疏「隨一深法有多品類」者，如一施度有九門等。「四一一類中有多事法」者，如一外施有多財寶等。「五如一施食有多支派」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五寂靜音海主夜神寄難勝地」者，謂真俗兩智行相互違，合令相應，極難勝故。疏「後答中即分為四者」下，疏文有三：初總科、二「問中」下料揀、三「今初」下釋文。二中，由答與問不次第故，於中有四：初正通不次之妨，初答第三、二答第一、三答第四、四答第二，故為不次。今釋意云：問中初二是所成故，三四兩問皆是能成，三成於初，四成於二。故今答中以第三能成，成第一所成，故先答第三、次答第一。以第四能成，成第二所成，故後答四二也。二「又由能起所」下，通伏難也。難云：隔句相對於理甚明，而其二對問中何以先明所成？答中何以先答能成？故今釋云：由能成所，故先答能。復應問言：問中何以不先問能？故應答言：問覩所成，求能成故。見果推因，猶如四諦。疏不明者，意易見故。三「又觀察中」下，三通雜亂難。謂有問言：若以觀為能成者，何故答中有所觀耶？所行之境是所成者，何以境中有能成行耶？故今答云：觀察之中雖有所觀，為成能觀，如般若中雖有實相，為成智慧。所行境中，若能若所皆是所行，如諸菩薩行深般若，能觀所觀皆所行矣。四「故四問全別」下結，引證兼結彈古人。古人以第一所起方便及第二事業，皆答第一事業之問；以其第三答觀察，雙答第二第四兩問，以觀察境界不相離故，以答第四行何境界，却答第三起方便問。若為此釋，非但四答相不分明，抑亦答不次第雜亂。故疏釋竟，今乃結云「四問全別」。「是以晉經中」下，引經正證所行境中有能行義。謂若所知境唯是所行，若分齊境即有能行，是故疏云非但所觀，以晉境界含能觀故。疏「二文影略」者，前有大劫之名，略無小劫之數，故應影取後文小劫。此中但明小劫之數，略無大劫之名，故應影取前文大劫。則共有二佛剎塵數劫。疏「若以普光明劫為剎塵之一」者，上以普光即是大劫，於中已有剎塵小劫。今為小劫之名，積普光等小劫之數經佛剎塵。言「闕二字」者，合云從此命終，還即於此世界中生，經二佛剎微塵數劫，故引晉經定有「二」字。言「佛彌多矣」者，向以普光為大，大中有剎塵之佛。今普光為小劫，一小劫中已有剎塵，經二剎塵小劫之佛。二剎塵小劫之佛，故佛彌多也。疏「艮以前之四問皆業用」者，望於菩薩解脫門故，事業但是四中之一。疏「隨一深法有多品類」者，如一施度有九門等。「四一一類中有多事法」者，如一外施有多財寶等。「五如一施食有多支派」。

「第六守護一切城增長威力主夜神寄現前地」者，謂住緣起智，引無分別最勝般若令現前故。疏「二十五有理無二故」者，偈云「四洲四惡趣，梵王六欲天，無想五那含，四空并四禪。」義如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六守護一切城增長威力主夜神寄現前地」者，謂住緣起智，引無分別最勝般若令現前故。疏「二十五有理無二故」者，偈云「四洲四惡趣，梵王六欲天，無想五那含，四空并四禪。」義如前釋。

「第七開敷一切樹華主夜神寄遠行地」者，謂至無相住功用後邊，出過世間二乘道故。疏「五濁為因感三災果」者，三災果有二者：一小三災，謂飢饉疾疫刀兵，謂七年七月七日止，謂各是一七；二大三災，謂水火風壞於器界。今此是前，經文具云。初明飢饉，以天不降澤故。二多諸疫病，即疾疫也。三馳走四方靡所依怙，義兼刀兵。然三災復有二義：一約劫欲盡時人壽十歲等、二者少分往往多起，今此明約少分災耳。疏「先深起大悲」者，鈔消經文，此悲心與第二地中集果多同。初一總明，謂三求眾生皆墮無底生死深坑難免出故；餘九為別。又分為二：初一解邪理外推求總名為邪，橫計世間常樂我淨，起貪等惑，故令住善業。餘八行邪，於中別顯三求眾生，即分為三：初五悲欲求眾生、次二悲有求眾生、後一悲邪梵行求眾生。初中又二：前三悲，現行得五欲，受用生過；後二悲，未得五欲，追求生過。前中即為三別：一悲不共財眾生，欲資身命，為生老等苦之所逼迫而不得安，令不著財則心安矣。二悲受無厭眾生，內心難滿，恐得惡名、怖失財利，故令得佛因。三悲貯積財眾生，不能了達財多禍多，名無智眼，決其疑見即為方便。第二癡闇所迷下二門，悲未得五欲追求生過。上三悲其起惑，此二悲其造業。前門悲求後報造有漏善，如夜暗行迷失道路，當示慧炬；後門悲求現報造諸惡行，誑己所有、嫉他勝己，諂誑求財諸惑濁亂。若絕諸惡，則法身清淨。第二長時漂溺下二門，悲有求眾生。前門即道差別，謂五道循環，藏識漂溺惑苦大海，故令昇彼岸。後門即界差別，謂眼等諸根六塵等牽，不得自在無有出期，以佛威神引之令出。第三以第十門悲邪梵行求眾生，行不正道迷無我理，隨逐邪見乃至九十五種別，故引入智門。上十悲中皆有所對能治，略以顯示；餘如二地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七開敷一切樹華主夜神寄遠行地」者，謂至無相住功用後邊，出過世間二乘道故。疏「五濁為因感三災果」者，三災果有二者：一小三災，謂飢饉疾疫刀兵，謂七年七月七日止，謂各是一七；二大三災，謂水火風壞於器界。今此是前，經文具云。初明飢饉，以天不降澤故。二多諸疫病，即疾疫也。三馳走四方靡所依怙，義兼刀兵。然三災復有二義：一約劫欲盡時人壽十歲等、二者少分往往多起，今此明約少分災耳。疏「先深起大悲」者，鈔消經文，此悲心與第二地中集果多同。初一總明，謂三求眾生皆墮無底生死深坑難免出故；餘九為別。又分為二：初一解邪理外推求總名為邪，橫計世間常樂我淨，起貪等惑，故令住善業。餘八行邪，於中別顯三求眾生，即分為三：初五悲欲求眾生、次二悲有求眾生、後一悲邪梵行求眾生。初中又二：前三悲，現行得五欲，受用生過；後二悲，未得五欲，追求生過。前中即為三別：一悲不共財眾生，欲資身命，為生老等苦之所逼迫而不得安，令不著財則心安矣。二悲受無厭眾生，內心難滿，恐得惡名、怖失財利，故令得佛因。三悲貯積財眾生，不能了達財多禍多，名無智眼，決其疑見即為方便。第二癡闇所迷下二門，悲未得五欲追求生過。上三悲其起惑，此二悲其造業。前門悲求後報造有漏善，如夜暗行迷失道路，當示慧炬；後門悲求現報造諸惡行，誑己所有、嫉他勝己，諂誑求財諸惑濁亂。若絕諸惡，則法身清淨。第二長時漂溺下二門，悲有求眾生。前門即道差別，謂五道循環，藏識漂溺惑苦大海，故令昇彼岸。後門即界差別，謂眼等諸根六塵等牽，不得自在無有出期，以佛威神引之令出。第三以第十門悲邪梵行求眾生，行不正道迷無我理，隨逐邪見乃至九十五種別，故引入智門。上十悲中皆有所對能治，略以顯示；餘如二地。

「第八大願精進力主夜神寄第八不動地」，謂無分別智任運相續，相用煩惱不能動故。疏「今初由前起同己等」者，疏文有三：初得同之因。二「同有四義」下示同之相。言「由見初故則不殊餘二」者，謂由證見法界體同，故上同諸佛、下同眾生。云不殊餘二，則於菩薩為究竟之同。三「良以八地」下，偏說此文明同之由。疏「所救千佛」等者，《法華經．如來壽量品》云「我實成佛已來經無量無邊不可思議阿僧祇劫」故。疏「初明內契理事」者，此義全同十通之中一切色身智通，前已廣說，故但略科總出其意。今當重說，由內證實，故外現色，所以《起信論》云「問曰：『若諸佛法身離於色相者，云何能現色相？』答曰：『即此法身是色體，故能現於色。所謂從本已來色心不二，以色性即智性故，色體無形說名智身；以智性即色性故，說名法身遍一切處。所現之色無有分齊，隨心能示十方世界無量菩薩、無量報身、無量莊嚴各各差別，皆無分齊而不相妨。此非心識分別能知，以真如自在用義故。』」釋曰：彼雖約佛，今此位極，大同佛也。次釋經文，又此三段：初明內契理事，明色即空；二明大用廣現色身者，空即色故；後結深廣，不礙悲故。今初，由了法界無定實色，舉體即空而非斷空，空中無色不礙色故，色空無礙存亡隱顯皆自在故，方能隨樂現種種色，故先明其內契事理。經中先明證實離相，後雙了性相。今初，悟一切法自性平等者，此句總明云何平等？次云入於諸法真實性故，謂真實性中無差別相、無種種相、無無量相，萬法一如何有不等？此真實性依何立？故復次明證無依法，所謂不依於色、不依於空。若萬法依空，空無所依。今萬法依真，真無所依，即無依印法門故。捨離世間，世間即有種種差別，斯則性尚不立，何況於相。亦不依空立色，亦不依色立空，亦無異無不異、無即無不即，斯見亦絕，強名內證。後悉知諸法色相差別下，雙了性相。初明了相即空，空即色故；後亦能了達下，此明了性，色即空故。又上句色中無空，下句空中無色。又上句色能容空，下句空能容色。又上句空能顯色，下句色能顯空，無障無礙。疏「二而恒下明無涯大用」者，經中初句云而能示現無量色身者，牒前起後，故云而能由上空不礙色故能現色。又若以色為色，不能現色；今即色非色，故無不現。又即空之色方為妙色，故躡上明色空不二，成上真空不二而二斯為妙色，色空融即為真法界，緣起無盡即一現多。「起信等論明八地當色自在」者，《起信》云「四者現色不相應染，依色自在地能離故。」釋曰：何以得知論是八地？前有七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八大願精進力主夜神寄第八不動地」，謂無分別智任運相續，相用煩惱不能動故。疏「今初由前起同己等」者，疏文有三：初得同之因。二「同有四義」下示同之相。言「由見初故則不殊餘二」者，謂由證見法界體同，故上同諸佛、下同眾生。云不殊餘二，則於菩薩為究竟之同。三「良以八地」下，偏說此文明同之由。疏「所救千佛」等者，《法華經．如來壽量品》云「我實成佛已來經無量無邊不可思議阿僧祇劫」故。疏「初明內契理事」者，此義全同十通之中一切色身智通，前已廣說，故但略科總出其意。今當重說，由內證實，故外現色，所以《起信論》云「問曰：『若諸佛法身離於色相者，云何能現色相？』答曰：『即此法身是色體，故能現於色。所謂從本已來色心不二，以色性即智性故，色體無形說名智身；以智性即色性故，說名法身遍一切處。所現之色無有分齊，隨心能示十方世界無量菩薩、無量報身、無量莊嚴各各差別，皆無分齊而不相妨。此非心識分別能知，以真如自在用義故。』」釋曰：彼雖約佛，今此位極，大同佛也。次釋經文，又此三段：初明內契理事，明色即空；二明大用廣現色身者，空即色故；後結深廣，不礙悲故。今初，由了法界無定實色，舉體即空而非斷空，空中無色不礙色故，色空無礙存亡隱顯皆自在故，方能隨樂現種種色，故先明其內契事理。經中先明證實離相，後雙了性相。今初，悟一切法自性平等者，此句總明云何平等？次云入於諸法真實性故，謂真實性中無差別相、無種種相、無無量相，萬法一如何有不等？此真實性依何立？故復次明證無依法，所謂不依於色、不依於空。若萬法依空，空無所依。今萬法依真，真無所依，即無依印法門故。捨離世間，世間即有種種差別，斯則性尚不立，何況於相。亦不依空立色，亦不依色立空，亦無異無不異、無即無不即，斯見亦絕，強名內證。後悉知諸法色相差別下，雙了性相。初明了相即空，空即色故；後亦能了達下，此明了性，色即空故。又上句色中無空，下句空中無色。又上句色能容空，下句空能容色。又上句空能顯色，下句色能顯空，無障無礙。疏「二而恒下明無涯大用」者，經中初句云而能示現無量色身者，牒前起後，故云而能由上空不礙色故能現色。又若以色為色，不能現色；今即色非色，故無不現。又即空之色方為妙色，故躡上明色空不二，成上真空不二而二斯為妙色，色空融即為真法界，緣起無盡即一現多。「起信等論明八地當色自在」者，《起信》云「四者現色不相應染，依色自在地能離故。」釋曰：何以得知論是八地？前有七

地，後有九故。言等論者，等取《瑜伽》等，即上八地由證無生絕色累故，得十自在十身相作，如影普現皆色自在。疏「上諸夜神歎深皆倣斯法喻」者，然多問發心時之久近，而答智輪，即體用故。然斯五喻非無有義，皆前已有，故疏不釋。疏「臏謂刖足」者，然俗有五刑，劓、墨、宮、割、臏大辟也。疏「義當彼時已得四地」者，初地百、二地千、三地萬、四地百萬故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地，後有九故。言等論者，等取《瑜伽》等，即上八地由證無生絕色累故，得十自在十身相作，如影普現皆色自在。疏「上諸夜神歎深皆倣斯法喻」者，然多問發心時之久近，而答智輪，即體用故。然斯五喻非無有義，皆前已有，故疏不釋。疏「臏謂刖足」者，然俗有五刑，劓、墨、宮、割、臏大辟也。疏「義當彼時已得四地」者，初地百、二地千、三地萬、四地百萬故。

「第九嵐毘尼林神寄善慧地」者，謂成就微妙四無礙辯，能遍十方善說法故。疏「此十通於六位」下，疏文有五：一約位竪配，亦名行布釋；二「然依行布」下，結前生後，生後圓融；三「若約圓融」下，通諸位釋，亦名圓融釋；四「若定須具十」下，結成上竪；五「若定竪」下，結成須橫。實則橫竪無礙是此中意，故存二釋，文義昭然。疏「亦初住生家」者，恐人誤為初地生家，然其生家略有六位：一初住生菩提心家、二四住生聖教家、三初地生真如家、四四地約寄位生出世家、五八地生無生法忍家、六如來地究竟生家。今是初住，即第一生菩提心家。疏「即淨心地」者，疏隨難釋，今更委釋。言得如來菩提光者，明心菩提故。入菩薩方便海者，證真了俗，故捨諸有趣。亦由已斷異生性故。成就自在者，分身百剎故。修菩薩殊勝行者，淨治地法十行常修故。具菩薩根者，由證信故，餘皆成根。又大悲為首，故悲為根。已斷所知，故心明潔。十願成熟，故願不動。同佛證如，故得佛護。分別頓盡，名壞諸障。具上諸德，為物依處。疏「戒忍進等」者，等取禪慧各一增故。末後二句，上句三業善巧，見者必欣；下句功用行滿，又以無功得諸行故。疏「六中下初至為生佛家」，此有兩句：一正釋標、二即解釋。初之二句，「得無生忍」是釋生家，「契同法性」即釋隨諸佛住，佛住甚深真法性故。上即淨忍分成就。「一切甚深法門」下，皆得勝行分，此句為總，故疏不釋。已下皆甚深法門故。其「願度增上」，釋具三世已下經文。「善根一體」，釋得一切佛下經文。謂同無功用之善根故，同契無生法忍體故。從「惑等」下，釋具出世白淨法。上皆前經不可知義。經安住已下，即是前經正行廣大。入諸三昧下，即離障寂滅。後三句即三輪化益，並易故不釋。疏「七中因佛力」下，經疏俱易。若欲釋者，由佛七勸，名入諸佛力，此為總句。遊剎下，別二句，起行速疾。從了一切下，是淨土分中事，於三世間得自在故。初二器界自在、次二正覺、後三眾生說法度生故。疏「八觀普智門言即法師之德」者，亦法師方便成就。言「於三性等」者，三性即是化法，為智成就等。等字，等取入行成就智十一稠林。經一一門下，即口業成就，具四十無礙，故能長演。餘皆法師自在成就，一三昧自在隨心頓演故；二受生自在；三「於有差別」下，於法自在，事理交徹故。疏從「即事知理」下，釋此初對，了即事入理、即理入事。亦前句事能顯理，後句依理成事。又前不壞假名而說實相，後不動真際建立諸法。又前動不離寂，後則靜無遺照。於無量下，有無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九嵐毘尼林神寄善慧地」者，謂成就微妙四無礙辯，能遍十方善說法故。疏「此十通於六位」下，疏文有五：一約位竪配，亦名行布釋；二「然依行布」下，結前生後，生後圓融；三「若約圓融」下，通諸位釋，亦名圓融釋；四「若定須具十」下，結成上竪；五「若定竪」下，結成須橫。實則橫竪無礙是此中意，故存二釋，文義昭然。疏「亦初住生家」者，恐人誤為初地生家，然其生家略有六位：一初住生菩提心家、二四住生聖教家、三初地生真如家、四四地約寄位生出世家、五八地生無生法忍家、六如來地究竟生家。今是初住，即第一生菩提心家。疏「即淨心地」者，疏隨難釋，今更委釋。言得如來菩提光者，明心菩提故。入菩薩方便海者，證真了俗，故捨諸有趣。亦由已斷異生性故。成就自在者，分身百剎故。修菩薩殊勝行者，淨治地法十行常修故。具菩薩根者，由證信故，餘皆成根。又大悲為首，故悲為根。已斷所知，故心明潔。十願成熟，故願不動。同佛證如，故得佛護。分別頓盡，名壞諸障。具上諸德，為物依處。疏「戒忍進等」者，等取禪慧各一增故。末後二句，上句三業善巧，見者必欣；下句功用行滿，又以無功得諸行故。疏「六中下初至為生佛家」，此有兩句：一正釋標、二即解釋。初之二句，「得無生忍」是釋生家，「契同法性」即釋隨諸佛住，佛住甚深真法性故。上即淨忍分成就。「一切甚深法門」下，皆得勝行分，此句為總，故疏不釋。已下皆甚深法門故。其「願度增上」，釋具三世已下經文。「善根一體」，釋得一切佛下經文。謂同無功用之善根故，同契無生法忍體故。從「惑等」下，釋具出世白淨法。上皆前經不可知義。經安住已下，即是前經正行廣大。入諸三昧下，即離障寂滅。後三句即三輪化益，並易故不釋。疏「七中因佛力」下，經疏俱易。若欲釋者，由佛七勸，名入諸佛力，此為總句。遊剎下，別二句，起行速疾。從了一切下，是淨土分中事，於三世間得自在故。初二器界自在、次二正覺、後三眾生說法度生故。疏「八觀普智門言即法師之德」者，亦法師方便成就。言「於三性等」者，三性即是化法，為智成就等。等字，等取入行成就智十一稠林。經一一門下，即口業成就，具四十無礙，故能長演。餘皆法師自在成就，一三昧自在隨心頓演故；二受生自在；三「於有差別」下，於法自在，事理交徹故。疏從「即事知理」下，釋此初對，了即事入理、即理入事。亦前句事能顯理，後句依理成事。又前不壞假名而說實相，後不動真際建立諸法。又前動不離寂，後則靜無遺照。於無量下，有無

自在。於少境下，廣狹自在。通達下，真俗齊照。以文顯故，云可思準。疏「九普現莊嚴」，先釋名、後「已得」下總釋大意。若別說者，初句嚴依，餘皆嚴正。正中並祕密智，初三句身祕密、「演清淨」下口祕密、「隨其心」下皆意祕密。疏「十中」下，經文顯然，皆與本位義理相符，不為此釋實抑經文。餘並易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在。於少境下，廣狹自在。通達下，真俗齊照。以文顯故，云可思準。疏「九普現莊嚴」，先釋名、後「已得」下總釋大意。若別說者，初句嚴依，餘皆嚴正。正中並祕密智，初三句身祕密、「演清淨」下口祕密、「隨其心」下皆意祕密。疏「十中」下，經文顯然，皆與本位義理相符，不為此釋實抑經文。餘並易了。

「第十釋女瞿波寄法雲地」者，謂大法智雲含眾德水，蔽如空麁重，充滿法身故。疏「悲智逆順權實寂用無礙雙行之行」者，此中疏有四種無礙，亦名四種雙行。其十句中，句句皆是雙行。約雙行事，有十差別，其中雙行但有四別耳。如第一句云「云何於生死中而不為生死過患所染」者，即悲智無礙，謂於生死中即有大悲故，不為生死過患所染即具大智故。二了法自性而不住聲聞辟支佛地，即寂用雙行。三即實而權雙行。四即權而實雙行。五即逆順雙行。六即寂用雙行。七八皆即實而權。九十皆權實雙行，九約化生、十約供佛。十一真俗雙行，各有別相。疏「然前長行但名帝網」等者，此即顯帝網之義也。疏「先具相」者，經有三十二相，前文指此廣明，以文具故。今當略說，準《瑜伽》四十九及《大般若》第三百八十一說，然彼經次與今不同，今依彼經次第列名，以今經文注之於下。經云「佛言：『善現！云何如來三十二相？善現！一、世尊足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下隨足所蹈，皆悉坦然無不等觸(今經當第三相)。二、世尊足下有千輻輪紋，網轂眾相無不圓滿(四)。三、世尊手足皆悉柔軟，如覩羅綿，勝過一切(八)。四、世尊手足二指中間，猶如鵝王咸有網鞔，金色交絡，文同綺畫(六)。五、世尊手足所有諸指，圓滿纖長甚可愛樂(義當第二)。六、世尊足跟廣長圓滿，與趺相稱，勝餘有情(七)。七、世尊足趺修高充滿，柔軟妙好，與跟相稱(五)。八、世尊雙腨漸次纖圓，如伊泥耶仙鹿王腨(九)。九、世尊雙臂修直𦟛圓，如象王鼻，平立摩膝(十四)。十、世尊陰藏相，勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王(十一)。十一、世尊毛孔各一毛生，柔潤紺青，右旋宛轉(二十九)。十二、世尊髮毛端皆上靡右旋宛轉，柔潤紺青，嚴金色身，甚可愛樂(三十)。十三、世尊身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住(二十七)。十四、世尊身皮皆真金色，光潔晃曜，如妙金臺眾寶莊嚴，人所樂見(二十八)。十五、世尊兩足、二手掌中、頸及兩肩，七處充滿(十)。十六、世尊肩項圓滿殊妙(十三)。十七、世尊膊腋皆悉充滿(十五)。十八、世尊容儀洪滿端直(三十一)。十九、世尊身相修廣端嚴(義當第一)。二十、世尊體相縱廣量等，周匝圓滿，如尼瞿陀樹(三十二)。二十一、世尊頷臆并身上半，威容廣大，如師子王(十二)。二十二、世尊常光面各一尋(欠此一相，含在第二樂見之中)。二十三、世尊齒相四十齊平，淨密根深，白逾珂雪(十八)。二十四、世尊四牙鮮白鋒利(二十)。二十五、世尊常 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十釋女瞿波寄法雲地」者，謂大法智雲含眾德水，蔽如空麁重，充滿法身故。疏「悲智逆順權實寂用無礙雙行之行」者，此中疏有四種無礙，亦名四種雙行。其十句中，句句皆是雙行。約雙行事，有十差別，其中雙行但有四別耳。如第一句云「云何於生死中而不為生死過患所染」者，即悲智無礙，謂於生死中即有大悲故，不為生死過患所染即具大智故。二了法自性而不住聲聞辟支佛地，即寂用雙行。三即實而權雙行。四即權而實雙行。五即逆順雙行。六即寂用雙行。七八皆即實而權。九十皆權實雙行，九約化生、十約供佛。十一真俗雙行，各有別相。疏「然前長行但名帝網」等者，此即顯帝網之義也。疏「先具相」者，經有三十二相，前文指此廣明，以文具故。今當略說，準《瑜伽》四十九及《大般若》第三百八十一說，然彼經次與今不同，今依彼經次第列名，以今經文注之於下。經云「佛言：『善現！云何如來三十二相？善現！一、世尊足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下隨足所蹈，皆悉坦然無不等觸(今經當第三相)。二、世尊足下有千輻輪紋，網轂眾相無不圓滿(四)。三、世尊手足皆悉柔軟，如覩羅綿，勝過一切(八)。四、世尊手足二指中間，猶如鵝王咸有網鞔，金色交絡，文同綺畫(六)。五、世尊手足所有諸指，圓滿纖長甚可愛樂(義當第二)。六、世尊足跟廣長圓滿，與趺相稱，勝餘有情(七)。七、世尊足趺修高充滿，柔軟妙好，與跟相稱(五)。八、世尊雙腨漸次纖圓，如伊泥耶仙鹿王腨(九)。九、世尊雙臂修直𦟛圓，如象王鼻，平立摩膝(十四)。十、世尊陰藏相，勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王(十一)。十一、世尊毛孔各一毛生，柔潤紺青，右旋宛轉(二十九)。十二、世尊髮毛端皆上靡右旋宛轉，柔潤紺青，嚴金色身，甚可愛樂(三十)。十三、世尊身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住(二十七)。十四、世尊身皮皆真金色，光潔晃曜，如妙金臺眾寶莊嚴，人所樂見(二十八)。十五、世尊兩足、二手掌中、頸及兩肩，七處充滿(十)。十六、世尊肩項圓滿殊妙(十三)。十七、世尊膊腋皆悉充滿(十五)。十八、世尊容儀洪滿端直(三十一)。十九、世尊身相修廣端嚴(義當第一)。二十、世尊體相縱廣量等，周匝圓滿，如尼瞿陀樹(三十二)。二十一、世尊頷臆并身上半，威容廣大，如師子王(十二)。二十二、世尊常光面各一尋(欠此一相，含在第二樂見之中)。二十三、世尊齒相四十齊平，淨密根深，白逾珂雪(十八)。二十四、世尊四牙鮮白鋒利(二十)。二十五、世尊常

得味中上味，喉脈直故，能引身中諸支節脈，所有上味風熱痰疾不能為雜。由彼不雜，脈離沈浮延縮損壞壅曲等過，能正吞咽津液通流故，身心適悅常得上味(義似頸文三道即當十六)。二十六、世尊舌相薄淨廣長，能覆面輪，上至髮際(二十一)。二十七、世尊梵音詞韻和雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻伽音(二十二)。二十八、世尊眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂(二十四)。二十九、世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾，晈潔分明(二十三)。三十、世尊面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓(義是頰如師子，則當第十七)。三十一、世尊眉間白毫相，右旋柔軟如兜羅綿，鮮白光淨如珂雪等(二十五)。三十二、世尊頂上烏瑟膩沙，高顯周圓，猶如天蓋(二十六)。善現！是名三十二大士相。』」釋曰：上依彼次具引。今經望之，闕於圓光一尋，含在人所樂見之中。若依《瑜伽》，開四十齒與牙齒鮮白有異，則具三十二。今更依今經次列之，注《大般若》次第於下。一、端正殊特(十九)。二、人所樂見(含於第五甚可愛樂及第二十二圓光一尋)。三、足下平滿(一)。四、輪相具備(二)。五、足趺隆起(七)。六、手足指間皆有網鞔(四)。七、足跟齊整(六)。八、手足柔軟(三)。九、伊尼耶鹿王腨(八)。十、七處圓滿(十五)。十一、陰藏隱密(十)。十二、其身上分如師子王(二十一)。十三、兩肩平滿(十六)。十四、雙臂𦟛長(九)。十五、身相端真(十七)。十六、頸文三道(義當二十五)。十七、頰如師子(義當三十)。十八、具四十齒(二十三)。十九、四牙悉皆齊密(《大般若》合上二，則亦當二十三，今皆《瑜伽》開也)。二十、四牙鮮白(二十四)。二十一、其舌長廣(二十六)。二十二、出梵音聲(二十七)。二十三、眼目紺青(二十九)。二十四、睫如牛王(二十八)。二十五、眉間毫相(二十一)。二十六、頂上肉髻(三十二)。二十七、皮膚細軟(十三)。二十八、如真金色(十四)。二十九、身毛上靡(十二)。三十、髮帝青色(當第十一)。三十一、其身洪滿(十八)。三十二、如尼俱陀樹(二十)。釋曰：上略會二經。若依《瑜伽》及《涅槃》說，相因各異。又小不同，具如初會。疏「三寶女求歸」者，女人謂嫁曰歸，故《周易》中有歸妹卦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得味中上味，喉脈直故，能引身中諸支節脈，所有上味風熱痰疾不能為雜。由彼不雜，脈離沈浮延縮損壞壅曲等過，能正吞咽津液通流故，身心適悅常得上味(義似頸文三道即當十六)。二十六、世尊舌相薄淨廣長，能覆面輪，上至髮際(二十一)。二十七、世尊梵音詞韻和雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻伽音(二十二)。二十八、世尊眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂(二十四)。二十九、世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾，晈潔分明(二十三)。三十、世尊面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓(義是頰如師子，則當第十七)。三十一、世尊眉間白毫相，右旋柔軟如兜羅綿，鮮白光淨如珂雪等(二十五)。三十二、世尊頂上烏瑟膩沙，高顯周圓，猶如天蓋(二十六)。善現！是名三十二大士相。』」釋曰：上依彼次具引。今經望之，闕於圓光一尋，含在人所樂見之中。若依《瑜伽》，開四十齒與牙齒鮮白有異，則具三十二。今更依今經次列之，注《大般若》次第於下。一、端正殊特(十九)。二、人所樂見(含於第五甚可愛樂及第二十二圓光一尋)。三、足下平滿(一)。四、輪相具備(二)。五、足趺隆起(七)。六、手足指間皆有網鞔(四)。七、足跟齊整(六)。八、手足柔軟(三)。九、伊尼耶鹿王腨(八)。十、七處圓滿(十五)。十一、陰藏隱密(十)。十二、其身上分如師子王(二十一)。十三、兩肩平滿(十六)。十四、雙臂𦟛長(九)。十五、身相端真(十七)。十六、頸文三道(義當二十五)。十七、頰如師子(義當三十)。十八、具四十齒(二十三)。十九、四牙悉皆齊密(《大般若》合上二，則亦當二十三，今皆《瑜伽》開也)。二十、四牙鮮白(二十四)。二十一、其舌長廣(二十六)。二十二、出梵音聲(二十七)。二十三、眼目紺青(二十九)。二十四、睫如牛王(二十八)。二十五、眉間毫相(二十一)。二十六、頂上肉髻(三十二)。二十七、皮膚細軟(十三)。二十八、如真金色(十四)。二十九、身毛上靡(十二)。三十、髮帝青色(當第十一)。三十一、其身洪滿(十八)。三十二、如尼俱陀樹(二十)。釋曰：上略會二經。若依《瑜伽》及《涅槃》說，相因各異。又小不同，具如初會。疏「三寶女求歸」者，女人謂嫁曰歸，故《周易》中有歸妹卦。

大文第二「會緣入實相」。疏中有五：一總科釋；二「然人雖」下，料揀；三「摩耶既會」下，解妨難，先問、後「豈不」下釋；四「又此一」下，別示義門；五「初天主」下，總釋諸會。而有二意。一即等覺入俗之意；二即是前別明會緣，後歸此二。「今初」下，釋文。前五中皆牒彼所得。「初天主光且須正念無失」者，彼得菩薩解脫，名無礙念清淨莊嚴故。二「可為世師」，即遍友不得法門。三「遍窮」下，即善知眾藝，童子得解脫，名善知眾藝，而廣說字母。四「無依無盡」則賢勝優婆夷，得無依處道場，又得三昧名為無盡故。五「無著清淨」，即堅固解脫長者，得解脫，名無著念清淨莊嚴故。六「清淨即淨智發光」者，即妙月長者，得解脫，名淨智光明故。七「發光則智相無盡」者，即無勝軍長者，得無盡相解脫故。八「無盡則誠願不違」者，即最寂靜婆羅門，得解脫，名誠願語故。九「方能還歸幻住」者，即德生有德，得幻住法門。「故雖」下，總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二「會緣入實相」。疏中有五：一總科釋；二「然人雖」下，料揀；三「摩耶既會」下，解妨難，先問、後「豈不」下釋；四「又此一」下，別示義門；五「初天主」下，總釋諸會。而有二意。一即等覺入俗之意；二即是前別明會緣，後歸此二。「今初」下，釋文。前五中皆牒彼所得。「初天主光且須正念無失」者，彼得菩薩解脫，名無礙念清淨莊嚴故。二「可為世師」，即遍友不得法門。三「遍窮」下，即善知眾藝，童子得解脫，名善知眾藝，而廣說字母。四「無依無盡」則賢勝優婆夷，得無依處道場，又得三昧名為無盡故。五「無著清淨」，即堅固解脫長者，得解脫，名無著念清淨莊嚴故。六「清淨即淨智發光」者，即妙月長者，得解脫，名淨智光明故。七「發光則智相無盡」者，即無勝軍長者，得無盡相解脫故。八「無盡則誠願不違」者，即最寂靜婆羅門，得解脫，名誠願語故。九「方能還歸幻住」者，即德生有德，得幻住法門。「故雖」下，總結。

疏「今初摩耶昔云天后」者，新譯為幻術，故云昔也。亦云幻生，得幻智門故。疏「已能暗合願智幻門」者，以今文云具淨法身，以如幻業而現化身，以如幻智而觀世間等故。疏「冥契下文天后所現」者，下見正報，現無量身雲。今此未見，已知現身，故云冥契。疏但總意，若別配之，此十七身攝下經中四十身。四十身各有二句，上標、下釋。一隨意生身，即總顯隨願。二無生滅身，即下二色身，謂不生色身，無生起故；不滅色身，常寂滅故。三無來去身，即下二身，謂無去色身，於一切趣無所滅故；無來色身，於諸世間無所出故。四非虛實身，亦攝二身，即下經云非實色身，得如實故；非虛色身，隨世現故。五不變壞身，即下不壞色身，法性無壞故。六無起盡身，即不生色身，隨眾生身、隨眾生業而出現故，恒示現色身，盡眾生界而無盡故。上二句皆標之以性、釋之以相，異上一向無生滅也。七所有諸相皆一相身，下云一相色身，無相為相故。八離二邊身，即是通意，皆事理無滯故。若別配者，如下云法性色身，性淨如空故；大悲色身，常護眾生故。上句離有邊，下句離空邊。又上句有智不住生死，下句有悲不住涅槃等。九無依處身，即下無處色身，恒化眾生不斷絕故。十無窮盡身，即無盡色身，盡諸眾生生死際故。十一離諸分別如影現身，即下無分別色身，但隨眾生分別起故。又即如影色身，隨願現生故。十二知如夢身，即如夢色身，隨心而現故。十三了如像身，即普對現色身，以大自在而示現故，猶如明鏡質對像生。十四如淨日身，即清淨色身，同於如如無分別故，皎日無私故。十五普於十方而化現身，即下化一切色身，隨眾生心而現前故。十六住於三世無變異身，即下無動色身，生滅永離故。十七非身心身，即下總顯其體，云如是身者非色所有，色相猶如影故。乃至離識菩薩顯智空無性故，以一切眾生言語斷故，已得成就寂滅身故，故今結云猶如虛空所行無礙，超諸世眼，唯是普賢淨目所見。略為此配，餘縱不盡，可以類收。疏「即初地淨治地法十種勝行文少不次」者，彼次云「佛子！菩薩如是成就十種淨治地法，所謂信悲慈捨無有疲厭，知諸經論，善解世法，慚愧堅固力，供養諸佛，依教修行。」釋曰：其供養諸佛、依教修行，即如說行之一行耳。疏「故央掘經」等者，央掘之緣，玄中已引。今直釋所引之義。然第二經後，世尊令其三歸依，答云：「我唯一依，佛即是法，法即僧故。」意明一學。至第三卷，佛問：「云何為一學？」偈云「一切眾生命，皆由飲食住，是則聲聞乘，斯非摩訶衍。所謂摩訶衍，離食常堅固 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初摩耶昔云天后」者，新譯為幻術，故云昔也。亦云幻生，得幻智門故。疏「已能暗合願智幻門」者，以今文云具淨法身，以如幻業而現化身，以如幻智而觀世間等故。疏「冥契下文天后所現」者，下見正報，現無量身雲。今此未見，已知現身，故云冥契。疏但總意，若別配之，此十七身攝下經中四十身。四十身各有二句，上標、下釋。一隨意生身，即總顯隨願。二無生滅身，即下二色身，謂不生色身，無生起故；不滅色身，常寂滅故。三無來去身，即下二身，謂無去色身，於一切趣無所滅故；無來色身，於諸世間無所出故。四非虛實身，亦攝二身，即下經云非實色身，得如實故；非虛色身，隨世現故。五不變壞身，即下不壞色身，法性無壞故。六無起盡身，即不生色身，隨眾生身、隨眾生業而出現故，恒示現色身，盡眾生界而無盡故。上二句皆標之以性、釋之以相，異上一向無生滅也。七所有諸相皆一相身，下云一相色身，無相為相故。八離二邊身，即是通意，皆事理無滯故。若別配者，如下云法性色身，性淨如空故；大悲色身，常護眾生故。上句離有邊，下句離空邊。又上句有智不住生死，下句有悲不住涅槃等。九無依處身，即下無處色身，恒化眾生不斷絕故。十無窮盡身，即無盡色身，盡諸眾生生死際故。十一離諸分別如影現身，即下無分別色身，但隨眾生分別起故。又即如影色身，隨願現生故。十二知如夢身，即如夢色身，隨心而現故。十三了如像身，即普對現色身，以大自在而示現故，猶如明鏡質對像生。十四如淨日身，即清淨色身，同於如如無分別故，皎日無私故。十五普於十方而化現身，即下化一切色身，隨眾生心而現前故。十六住於三世無變異身，即下無動色身，生滅永離故。十七非身心身，即下總顯其體，云如是身者非色所有，色相猶如影故。乃至離識菩薩顯智空無性故，以一切眾生言語斷故，已得成就寂滅身故，故今結云猶如虛空所行無礙，超諸世眼，唯是普賢淨目所見。略為此配，餘縱不盡，可以類收。疏「即初地淨治地法十種勝行文少不次」者，彼次云「佛子！菩薩如是成就十種淨治地法，所謂信悲慈捨無有疲厭，知諸經論，善解世法，慚愧堅固力，供養諸佛，依教修行。」釋曰：其供養諸佛、依教修行，即如說行之一行耳。疏「故央掘經」等者，央掘之緣，玄中已引。今直釋所引之義。然第二經後，世尊令其三歸依，答云：「我唯一依，佛即是法，法即僧故。」意明一學。至第三卷，佛問：「云何為一學？」偈云「一切眾生命，皆由飲食住，是則聲聞乘，斯非摩訶衍。所謂摩訶衍，離食常堅固

。云何名為一？謂一切眾生，皆以如來藏，畢竟常安住。」次二謂名色，三謂三種受，四謂四諦等皆然。此即「云何名為五？所謂彼五根，是則聲聞乘，斯非摩訶衍。所謂彼眼根，於諸如來常，決定分明見，具足無減修。」耳聞鼻嗅舌甞身觸，一同於眼。然有二本：一本云「了了分明」、一本云「決定分明」也。次云云何名為六？所謂六入處，是則聲聞乘，斯非摩訶衍。所謂眼入處，於諸如來常，明見六入門，具足無減修。聞嗅甞觸皆同眼也。意入處云：所謂意入處，明說如來常，不聞違逆心，淨信來入門。義如疏釋。遍歷七覺八正九定十力，皆舉大折小，說如來藏，如來常樂我淨為無缺減也。故疏云「餘可知」。可知有二：一則例《央掘》、二例此中餘三昧等。疏「普賢之華」者，此中雖不舉華量，〈十定〉云「無有邊際」也。疏「上二並是住體遍應」者，然此即緣起相由門中三義：一諸緣各異義、二互遍相資義、三體用無礙義。今言住體，即諸緣各別。言遍應者，即互遍相資。即住體而遍應，是第三體用無礙也。然上摩耶萬類殊應，即異體中多。今此善財一類之身，遍對摩耶，即同體中多。若約摩耶善財，並不分而遍。同異雖殊，住體遍應義無別也。摩耶亦是同體一即多，以隨所應異，無二體故。下自言非一處住非多處住。善財亦是同體多即一，諸處善財即一身前之善財故。又二聖互望，並含同體異體。以一摩耶應多善財故，此即摩耶為同體。以多善財對摩耶故，即善財異體。疏「不壞小而廣容」，即廣狹無礙門。「無生起而生起」，即事理無礙門。又「願收普賢」等者，上約別願，今是通願，無願不收。「無智不攝」等，願智相融皆是大幻，成不共般若，故生佛也。疏「本來無二者稱一性故」者，疏以躡上即此多身，便云本來無二，多皆稱性故。若約事說，亦可本唯一耳。下非一處住非多處住，總有四釋：第一唯就體上以辯雙非，故非多。云「不如事故」者，謂理唯一味，不如事之多也。第二對約不壞性相說，上句不壞相、下句不壞性，亦是不壞一多說。此一即是對別約事之一。第三對約事理相如說，相如即無礙之義耳，亦是事理相遍。第四對唯約於事互相融說，即事事無礙義。然具即入二門通緣起相，由理性融通及同體異體。言「並是釋中智幻之義」者，以名中云大願智幻，上廣引願為諸佛之母竟，故此結中是釋上名中智幻之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。云何名為一？謂一切眾生，皆以如來藏，畢竟常安住。」次二謂名色，三謂三種受，四謂四諦等皆然。此即「云何名為五？所謂彼五根，是則聲聞乘，斯非摩訶衍。所謂彼眼根，於諸如來常，決定分明見，具足無減修。」耳聞鼻嗅舌甞身觸，一同於眼。然有二本：一本云「了了分明」、一本云「決定分明」也。次云云何名為六？所謂六入處，是則聲聞乘，斯非摩訶衍。所謂眼入處，於諸如來常，明見六入門，具足無減修。聞嗅甞觸皆同眼也。意入處云：所謂意入處，明說如來常，不聞違逆心，淨信來入門。義如疏釋。遍歷七覺八正九定十力，皆舉大折小，說如來藏，如來常樂我淨為無缺減也。故疏云「餘可知」。可知有二：一則例《央掘》、二例此中餘三昧等。疏「普賢之華」者，此中雖不舉華量，〈十定〉云「無有邊際」也。疏「上二並是住體遍應」者，然此即緣起相由門中三義：一諸緣各異義、二互遍相資義、三體用無礙義。今言住體，即諸緣各別。言遍應者，即互遍相資。即住體而遍應，是第三體用無礙也。然上摩耶萬類殊應，即異體中多。今此善財一類之身，遍對摩耶，即同體中多。若約摩耶善財，並不分而遍。同異雖殊，住體遍應義無別也。摩耶亦是同體一即多，以隨所應異，無二體故。下自言非一處住非多處住。善財亦是同體多即一，諸處善財即一身前之善財故。又二聖互望，並含同體異體。以一摩耶應多善財故，此即摩耶為同體。以多善財對摩耶故，即善財異體。疏「不壞小而廣容」，即廣狹無礙門。「無生起而生起」，即事理無礙門。又「願收普賢」等者，上約別願，今是通願，無願不收。「無智不攝」等，願智相融皆是大幻，成不共般若，故生佛也。疏「本來無二者稱一性故」者，疏以躡上即此多身，便云本來無二，多皆稱性故。若約事說，亦可本唯一耳。下非一處住非多處住，總有四釋：第一唯就體上以辯雙非，故非多。云「不如事故」者，謂理唯一味，不如事之多也。第二對約不壞性相說，上句不壞相、下句不壞性，亦是不壞一多說。此一即是對別約事之一。第三對約事理相如說，相如即無礙之義耳，亦是事理相遍。第四對唯約於事互相融說，即事事無礙義。然具即入二門通緣起相，由理性融通及同體異體。言「並是釋中智幻之義」者，以名中云大願智幻，上廣引願為諸佛之母竟，故此結中是釋上名中智幻之義也。

疏「天主光女父名正念」者，即第三會，問梵行之王也。又云往三十三天者，是摩耶捨化所生天也，則知摩耶非獨在天。故晉經云「在迦毘羅城」耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「天主光女父名正念」者，即第三會，問梵行之王也。又云往三十三天者，是摩耶捨化所生天也，則知摩耶非獨在天。故晉經云「在迦毘羅城」耳。

第二遍友，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二遍友，可知。

第三眾藝中，「二我恒下顯其業用」者，疏文有三：一標章立意、二總科、三釋文。今初，言「字母為眾藝之勝書說之本」者，出偏示所以也，以標知眾藝而偏釋故。故智論云「諸陀羅尼皆從分別語生。四十二字是一切字根本。因字有語，因語有名，因名有義。菩薩若聞其字，乃至能了其義。是字，初阿後荼，中有四十。得是字陀羅尼，多所成益。」乃至廣說。又如《本行集》云「爾時菩薩為諸童子一一分別字之本末，乃至訓化三萬二千童子，勸發無上真正道意。」是知字為眾藝之本，故十地中以喻十地為諸法本。二「有標」下，總例。三「皆言般若」下，釋文。先釋總標，於中三：一暗引《毘盧遮那經》、二明引《遮那》、三引《五字經》。今初，彼有偈云「甚深相無相，劣慧所不堪，為化是等故，兼存有無說。」釋曰：因字是有、無相智是無，故念誦瑜伽之者，先觀字相、後入字義也。阿字相觀云「八葉白蓮一時開，炳現阿字素光色」，斯即字相也。而智表菩提心，悟本不生，圓滿具足猶如月輪，即是字義。相有義無，故云兼也。是以今經唱阿字時，即是相也；入般若波羅蜜門，即是無相智也。《智論》云「此字是實相門，則顯三種般若不相捨離，字即名字般若，入般若波羅蜜門即觀照般若，悟不生等即實相般若」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三眾藝中，「二我恒下顯其業用」者，疏文有三：一標章立意、二總科、三釋文。今初，言「字母為眾藝之勝書說之本」者，出偏示所以也，以標知眾藝而偏釋故。故智論云「諸陀羅尼皆從分別語生。四十二字是一切字根本。因字有語，因語有名，因名有義。菩薩若聞其字，乃至能了其義。是字，初阿後荼，中有四十。得是字陀羅尼，多所成益。」乃至廣說。又如《本行集》云「爾時菩薩為諸童子一一分別字之本末，乃至訓化三萬二千童子，勸發無上真正道意。」是知字為眾藝之本，故十地中以喻十地為諸法本。二「有標」下，總例。三「皆言般若」下，釋文。先釋總標，於中三：一暗引《毘盧遮那經》、二明引《遮那》、三引《五字經》。今初，彼有偈云「甚深相無相，劣慧所不堪，為化是等故，兼存有無說。」釋曰：因字是有、無相智是無，故念誦瑜伽之者，先觀字相、後入字義也。阿字相觀云「八葉白蓮一時開，炳現阿字素光色」，斯即字相也。而智表菩提心，悟本不生，圓滿具足猶如月輪，即是字義。相有義無，故云兼也。是以今經唱阿字時，即是相也；入般若波羅蜜門，即是無相智也。《智論》云「此字是實相門，則顯三種般若不相捨離，字即名字般若，入般若波羅蜜門即觀照般若，悟不生等即實相般若」也。