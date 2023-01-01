大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十七

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「第三具足優婆夷寄無違逆行」，忍順物理，名無違逆。疏「又表忍必自卑」下，上直約善友依報釋，此下約表位釋。忍必謙卑，卑而不可逾，故小而大容。上通三忍，法忍同如，即諦察法忍。「內空外假」者，埏埴以為器，當其無，有器之用，即假能用。即空能大，無有不成於空故。故因外假而內有所用。故《老子》云「有之以為利，無之以為用。」無空不成於假，故空能多容。此二無二，中道器也。疏「二乘雖然不立忍名」，義如玄中。疏「約事如受乳糜」者，即世尊初成道，受二牧牛女所有乳糜，亦如前引。「約法飡上品寂滅忍」者，上品屬佛故，如〈十忍品〉。疏「淨名香積與此大同」者，謂受食已，得聖果等故。然《淨名》有二處文：一〈香積品〉中取飯來竟，維摩詰語舍利弗等諸大聲聞：「仁者可食。如來甘露味飯，大悲所熏，無以限意食之，使不消也。」生公釋云：「以其向念，故教食也。亦欲因以明食之為理。泥洹是甘露之法，而食此食者必以得之，故飯中有甘露味焉。大悲所熏者，使人得悟，為外熏義，豈曰食能大悲力焉？然則飯之為氣，大悲熏也。無以限意者，飯出大悲，即無限矣。而限言少者，則不消也。」釋曰：此乃以悲熏食得涅槃果，以果詺因為甘露味，未言食即表於涅槃。若即食為涅槃之理，義則善成。二〈菩薩行品〉，因淨名、文殊禮覲世尊，阿難怪問：「今所聞香昔所未有，是為何香？」佛言：「是彼菩薩毛孔之香」身子亦言：「我等毛孔亦出是香。」問其從來，云：「食是香飯。」阿難問淨名云：「是香氣住當久如？」維摩詰言：「至此飯消。」曰：「此飯久如當消？」曰：「此飯勢力至于七日然後乃消。又阿難！若聲聞人未入正位，食此飯者得入正位，然後乃消。已入正位，得心解脫。若未發大乘之意，至發意乃消。已發意，得無生忍。已得無生忍，至一生補處。」皆有「食此飯者」，「然後乃消」。「譬如有藥名曰上味。其有服者，諸毒滅已然後乃消。此飯如是，滅除一切諸煩惱毒然後乃消。」彼疏廣釋相竟，問云：「香飯是色法，云何斷惑？」遠公釋云：「由大悲香飯不思議力所以能斷。如輪王有一寶床，聖王居上，即能離欲逮得四禪，玉女雖見，如觀佛像不生欲心。況佛菩薩所受境界。如《華手經》說『菩薩有一照法性冠，著此冠時，一切諸法悉現在心，諸事亦爾。』」楷公云：「雖有此釋，道理不然。豈有色法性能斷惑？但以香飯資發觀智，能斷煩惱，非是食體即能斷惑。」釋曰：此亦諸古德意，並未愜當。且約勝緣以解香飯。不知香飯以表法門，是以生公稍近於理，故云：「 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三具足優婆夷寄無違逆行」，忍順物理，名無違逆。疏「又表忍必自卑」下，上直約善友依報釋，此下約表位釋。忍必謙卑，卑而不可逾，故小而大容。上通三忍，法忍同如，即諦察法忍。「內空外假」者，埏埴以為器，當其無，有器之用，即假能用。即空能大，無有不成於空故。故因外假而內有所用。故《老子》云「有之以為利，無之以為用。」無空不成於假，故空能多容。此二無二，中道器也。疏「二乘雖然不立忍名」，義如玄中。疏「約事如受乳糜」者，即世尊初成道，受二牧牛女所有乳糜，亦如前引。「約法飡上品寂滅忍」者，上品屬佛故，如〈十忍品〉。疏「淨名香積與此大同」者，謂受食已，得聖果等故。然《淨名》有二處文：一〈香積品〉中取飯來竟，維摩詰語舍利弗等諸大聲聞：「仁者可食。如來甘露味飯，大悲所熏，無以限意食之，使不消也。」生公釋云：「以其向念，故教食也。亦欲因以明食之為理。泥洹是甘露之法，而食此食者必以得之，故飯中有甘露味焉。大悲所熏者，使人得悟，為外熏義，豈曰食能大悲力焉？然則飯之為氣，大悲熏也。無以限意者，飯出大悲，即無限矣。而限言少者，則不消也。」釋曰：此乃以悲熏食得涅槃果，以果詺因為甘露味，未言食即表於涅槃。若即食為涅槃之理，義則善成。二〈菩薩行品〉，因淨名、文殊禮覲世尊，阿難怪問：「今所聞香昔所未有，是為何香？」佛言：「是彼菩薩毛孔之香」身子亦言：「我等毛孔亦出是香。」問其從來，云：「食是香飯。」阿難問淨名云：「是香氣住當久如？」維摩詰言：「至此飯消。」曰：「此飯久如當消？」曰：「此飯勢力至于七日然後乃消。又阿難！若聲聞人未入正位，食此飯者得入正位，然後乃消。已入正位，得心解脫。若未發大乘之意，至發意乃消。已發意，得無生忍。已得無生忍，至一生補處。」皆有「食此飯者」，「然後乃消」。「譬如有藥名曰上味。其有服者，諸毒滅已然後乃消。此飯如是，滅除一切諸煩惱毒然後乃消。」彼疏廣釋相竟，問云：「香飯是色法，云何斷惑？」遠公釋云：「由大悲香飯不思議力所以能斷。如輪王有一寶床，聖王居上，即能離欲逮得四禪，玉女雖見，如觀佛像不生欲心。況佛菩薩所受境界。如《華手經》說『菩薩有一照法性冠，著此冠時，一切諸法悉現在心，諸事亦爾。』」楷公云：「雖有此釋，道理不然。豈有色法性能斷惑？但以香飯資發觀智，能斷煩惱，非是食體即能斷惑。」釋曰：此亦諸古德意，並未愜當。且約勝緣以解香飯。不知香飯以表法門，是以生公稍近於理，故云：「

七日消者不過七日，一生補處即七日之內必有所得矣。然一食之悟，亦不得有二階進也。今止一生補處者，顯佛無因得也。無生菩薩及正位之人，豈得假外方得進哉？而今云爾者，以明此飯為宣理之極，備有其義焉。」釋曰：此以有表理意也。然《淨名》中食意通理智大悲，甘露味飯即三德涅槃。《涅槃經》中亦以涅槃將喻甘露。其飯香氣即表大悲，從體起用，熏眾生故。今此寄位，故表於忍。忍通五忍，無法不攝。能忍是智、所忍是理，廣說利他，大悲熏也。然淨名云「得忍則消」，亦該五忍之意。不為此釋，殊為淺近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七日消者不過七日，一生補處即七日之內必有所得矣。然一食之悟，亦不得有二階進也。今止一生補處者，顯佛無因得也。無生菩薩及正位之人，豈得假外方得進哉？而今云爾者，以明此飯為宣理之極，備有其義焉。」釋曰：此以有表理意也。然《淨名》中食意通理智大悲，甘露味飯即三德涅槃。《涅槃經》中亦以涅槃將喻甘露。其飯香氣即表大悲，從體起用，熏眾生故。今此寄位，故表於忍。忍通五忍，無法不攝。能忍是智、所忍是理，廣說利他，大悲熏也。然淨名云「得忍則消」，亦該五忍之意。不為此釋，殊為淺近。

疏「第四明智居士寄無掘撓行」者，懃無怠退故。疏「同四住中生」者，四住生聖教家，以三賢十聖大類相似，故前同四住、後同四地。疏「食有五果」者，即《涅槃》第二，如來告純陀云：「我今施汝常命色力安無礙辯，由施於食，益命益色、益力益安、益辯才故，近得此五。由是無常，終得常五。」並如〈迴向品〉中已釋，今此具配。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第四明智居士寄無掘撓行」者，懃無怠退故。疏「同四住中生」者，四住生聖教家，以三賢十聖大類相似，故前同四住、後同四地。疏「食有五果」者，即《涅槃》第二，如來告純陀云：「我今施汝常命色力安無礙辯，由施於食，益命益色、益力益安、益辯才故，近得此五。由是無常，終得常五。」並如〈迴向品〉中已釋，今此具配。

疏「第五法寶髻寄於無癡亂行」者，以慧資定，靜無遺照、動不離寂，名無癡亂。疏「尋教得解即教四門」等者，但約詮旨以為二種四門，亦約教為信行、約理為法行。若準新經言「面各二門」，故有八門，則亦可即就四門存泯不同以為八耳。如一有門，見心妙有而入法界，則是有門；若取於有，即拂有相，名非有門。此有中有二矣。二空者，知法空寂即是空門；以空為空門，便權說非空門。三若謂妄惑本空、真智不空，即亦有亦空門。謂有二體，斯門亦權，故說妄因真立；妄無妄源，真對妄宣，真非真矣。則雙存兩亡，則為亦有亦非有、亦無亦非無門。四若謂欲言其有，無相無名；欲言其無，聖以之靈。為非有非無門。若滯雙非，未逃戲論，故復拂之，此雙非門。為但是遮為有所表，但遮同無。有表同有，還成有無故。此雙非，言思亦絕，名非非有非非無門。故有八門。得意為門，失意此八亦非門矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第五法寶髻寄於無癡亂行」者，以慧資定，靜無遺照、動不離寂，名無癡亂。疏「尋教得解即教四門」等者，但約詮旨以為二種四門，亦約教為信行、約理為法行。若準新經言「面各二門」，故有八門，則亦可即就四門存泯不同以為八耳。如一有門，見心妙有而入法界，則是有門；若取於有，即拂有相，名非有門。此有中有二矣。二空者，知法空寂即是空門；以空為空門，便權說非空門。三若謂妄惑本空、真智不空，即亦有亦空門。謂有二體，斯門亦權，故說妄因真立；妄無妄源，真對妄宣，真非真矣。則雙存兩亡，則為亦有亦非有、亦無亦非無門。四若謂欲言其有，無相無名；欲言其無，聖以之靈。為非有非無門。若滯雙非，未逃戲論，故復拂之，此雙非門。為但是遮為有所表，但遮同無。有表同有，還成有無故。此雙非，言思亦絕，名非非有非非無門。故有八門。得意為門，失意此八亦非門矣。

疏「第六普眼長者寄善現行」者，慧能顯發三諦之理，般若現前故。疏「無量有二」下，疏中先釋無量、後「知見」下釋知見。於中亦二：先別依《法華論》、後通即《般若論》。論云「如來悉知是諸眾生便足，何故復說如來悉見是諸眾生？若不說如來悉見是諸眾生，或謂如來以比智知。恐生如是心故。若爾，但言如來悉見是諸眾生便足，何故復說如來悉知是諸眾生？若不說如來悉知是諸眾生，或謂如來以肉眼等見。為防是，故說知見二語。」《功德施論》上卷云「何故知見俱說耶？為開顯一切智故。此復云何？貴於諸境界耶？然現覺非如比智，見煙知有火，不能照了，故諸相差別。亦非如肉眼，見麁近細種，遠處即不能知，但隨他說或如彼。」故《智論》二十九，明十八不共法解脫無減中，問曰：「解脫知見者，但應言知，何以復言見？答曰：言知言見事，得牢固言。如繩二合即為堅。復次若但說知，即不攝一切慧。如阿毘曇所說，慧有三種：有知非見、有見非知、有亦知亦見。有知非見者，盡知、無生智、五識相應知。有見非知者，八忍世間正見、五邪見。有亦知亦見者，餘師諸慧，若說知謂不攝見，若說見則不攝知。是故說知見則具足。復次如從人讀誦分別籌量是名知，自身得證是名見。譬如耳聞事尚有疑，是名知；親自目覩了了無疑，是名見。解脫中知見亦如是差別。」《瑜伽》八十六云「問：知見有何差別？答：照過去及以未來非現見境，此慧名知；照現在境，此慧名見。又所取為緣，此慧名知；能取為緣，此慧名見。又聞思所成，此慧名知；修所成者，此慧名見。又能斷煩惱，此慧名知，斷煩惱已能證解脫，此慧名見。又緣自相境，此慧名知；緣共相境，此慧名見。又尋求諸法，此慧名知；既尋求已伺察諸法，此慧名見。又緣無分別影像，此慧名知；緣有分別影像為境，此慧名見。又有色爾焰影像為緣，此慧名見；無色爾焰影像為緣，此慧名知。」釋曰：爾焰，為所緣也。《成實論》第十九〈見知品〉云「問曰：正見正知有何差別？答曰：即是一體無有差別。正見二種，世間、出世間。世間者，謂有罪福等。出世間者，謂能遍平等平等。諸諦正智亦爾。乃至問曰：經中說知者見者則同漏盡，有何差別？答曰：若智初破惑名知，入諸位已名為見。始觀名知，達了名見。有如是深淺等別。」《俱舍》二十六通明忍智見別。論云「前品初說依法忍法智，於後復說正見正知，為有忍非智耶？為有智非見耶？頌曰：聖慧忍非智，盡無生非見。餘二有漏慧，皆智六見性。」釋曰：初句及第三句餘二字，明無漏慧。有漏已下，明有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第六普眼長者寄善現行」者，慧能顯發三諦之理，般若現前故。疏「無量有二」下，疏中先釋無量、後「知見」下釋知見。於中亦二：先別依《法華論》、後通即《般若論》。論云「如來悉知是諸眾生便足，何故復說如來悉見是諸眾生？若不說如來悉見是諸眾生，或謂如來以比智知。恐生如是心故。若爾，但言如來悉見是諸眾生便足，何故復說如來悉知是諸眾生？若不說如來悉知是諸眾生，或謂如來以肉眼等見。為防是，故說知見二語。」《功德施論》上卷云「何故知見俱說耶？為開顯一切智故。此復云何？貴於諸境界耶？然現覺非如比智，見煙知有火，不能照了，故諸相差別。亦非如肉眼，見麁近細種，遠處即不能知，但隨他說或如彼。」故《智論》二十九，明十八不共法解脫無減中，問曰：「解脫知見者，但應言知，何以復言見？答曰：言知言見事，得牢固言。如繩二合即為堅。復次若但說知，即不攝一切慧。如阿毘曇所說，慧有三種：有知非見、有見非知、有亦知亦見。有知非見者，盡知、無生智、五識相應知。有見非知者，八忍世間正見、五邪見。有亦知亦見者，餘師諸慧，若說知謂不攝見，若說見則不攝知。是故說知見則具足。復次如從人讀誦分別籌量是名知，自身得證是名見。譬如耳聞事尚有疑，是名知；親自目覩了了無疑，是名見。解脫中知見亦如是差別。」《瑜伽》八十六云「問：知見有何差別？答：照過去及以未來非現見境，此慧名知；照現在境，此慧名見。又所取為緣，此慧名知；能取為緣，此慧名見。又聞思所成，此慧名知；修所成者，此慧名見。又能斷煩惱，此慧名知，斷煩惱已能證解脫，此慧名見。又緣自相境，此慧名知；緣共相境，此慧名見。又尋求諸法，此慧名知；既尋求已伺察諸法，此慧名見。又緣無分別影像，此慧名知；緣有分別影像為境，此慧名見。又有色爾焰影像為緣，此慧名見；無色爾焰影像為緣，此慧名知。」釋曰：爾焰，為所緣也。《成實論》第十九〈見知品〉云「問曰：正見正知有何差別？答曰：即是一體無有差別。正見二種，世間、出世間。世間者，謂有罪福等。出世間者，謂能遍平等平等。諸諦正智亦爾。乃至問曰：經中說知者見者則同漏盡，有何差別？答曰：若智初破惑名知，入諸位已名為見。始觀名知，達了名見。有如是深淺等別。」《俱舍》二十六通明忍智見別。論云「前品初說依法忍法智，於後復說正見正知，為有忍非智耶？為有智非見耶？頌曰：聖慧忍非智，盡無生非見。餘二有漏慧，皆智六見性。」釋曰：初句及第三句餘二字，明無漏慧。有漏已下，明有

漏慧也。聖慧忍非智者，聖慧忍謂見道中八忍也。忍非智性，決斷名智。忍起之時與非得俱，未成決斷，故不名智。盡無生非見者，盡無生智不名為見。推度名見，此之二智已息求心，非推度故，故不名見。餘二者，餘無漏慧，皆通知見二性，已斷疑故，推度性故。有漏慧皆智，六見性者，諸有漏慧皆智性攝，於中唯六亦是見性，謂身見等五及世間正見。如上聖慧及有漏慧，皆擇法故，並通性攝。《大婆沙》九十五，論云「應具分別見、智、慧三自性差別。云何為見？答：眼根五見、世俗正見、學無學見。問：何故眼根說名為見？答：由四事故，一賢聖說故、二世俗說故、三契經說故、四世現見故(云云)。問：何故此五說名為見？答以四事故。一觀視故，謂能觀視所應取境；二決定故，謂能決定所應取境；三堅執故，謂於自境堅固僻執，非聖道觀不能令捨；四深入故，謂於所緣銳利深入，如針墮泥。云世俗正見者，謂善意識相應慧，是見性故，說名為見。學見者，謂學有漏慧。無學見者，謂無學正見。此二俱是見性，故名為見。五見為境，如陰夜見色。世俗正見於境，如晴夜見色。有學見於境，如陰晝見色。無學見於境，如晴晝見色。云何為智？答：五識相應慧，除無漏慧，餘意識相應慧。五識相應慧有三種：一善、二染污、三無覆無記。餘論說諸見是智斷，應作四句：有見非智，謂眼根及無漏慧忍。有智非見，謂五識身相應慧、盡無生智。餘五見及世俗正見，餘意識相應有漏慧。有見亦智，謂五見世俗正見，除無漏忍及盡無生智。餘有漏慧，即學八智及無學正見。此無漏慧及前五見、世俗正見，皆具見智二種相故。」第三句攝有非見非智，謂除前相，相謂所有。所有若名若法，是前三句所表，皆名為相。除此餘法，為第四句義。次廣前來，一經頻有，無厭繁文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏慧也。聖慧忍非智者，聖慧忍謂見道中八忍也。忍非智性，決斷名智。忍起之時與非得俱，未成決斷，故不名智。盡無生非見者，盡無生智不名為見。推度名見，此之二智已息求心，非推度故，故不名見。餘二者，餘無漏慧，皆通知見二性，已斷疑故，推度性故。有漏慧皆智，六見性者，諸有漏慧皆智性攝，於中唯六亦是見性，謂身見等五及世間正見。如上聖慧及有漏慧，皆擇法故，並通性攝。《大婆沙》九十五，論云「應具分別見、智、慧三自性差別。云何為見？答：眼根五見、世俗正見、學無學見。問：何故眼根說名為見？答：由四事故，一賢聖說故、二世俗說故、三契經說故、四世現見故(云云)。問：何故此五說名為見？答以四事故。一觀視故，謂能觀視所應取境；二決定故，謂能決定所應取境；三堅執故，謂於自境堅固僻執，非聖道觀不能令捨；四深入故，謂於所緣銳利深入，如針墮泥。云世俗正見者，謂善意識相應慧，是見性故，說名為見。學見者，謂學有漏慧。無學見者，謂無學正見。此二俱是見性，故名為見。五見為境，如陰夜見色。世俗正見於境，如晴夜見色。有學見於境，如陰晝見色。無學見於境，如晴晝見色。云何為智？答：五識相應慧，除無漏慧，餘意識相應慧。五識相應慧有三種：一善、二染污、三無覆無記。餘論說諸見是智斷，應作四句：有見非智，謂眼根及無漏慧忍。有智非見，謂五識身相應慧、盡無生智。餘五見及世俗正見，餘意識相應有漏慧。有見亦智，謂五見世俗正見，除無漏忍及盡無生智。餘有漏慧，即學八智及無學正見。此無漏慧及前五見、世俗正見，皆具見智二種相故。」第三句攝有非見非智，謂除前相，相謂所有。所有若名若法，是前三句所表，皆名為相。除此餘法，為第四句義。次廣前來，一經頻有，無厭繁文。

疏「眷屬般若」者，然般若有五：一實相般若，即所證理。二觀照般若，即能證智。三文字般若，即能詮教。古唯有三，新說有五。加四境界般若。實相唯悟真境兼後智體，今境界通事六塵之境皆為境界。五眷屬般若，即與慧同時諸心心所。今此具五。城為實相。長者為觀照。釋無量中已有境界。今有眷屬，文字通四。疏「別明十度之因感十身果」，疏中但案文直釋。此十亦即菩提願等如來十身：一施度，即相好莊嚴身；二戒，獲意生身，以遍至故；三忍，獲威勢身；四進，策萬行故成菩提；五禪，獲福德無等；六顯法身；七成化身；八亦成願身；九還成力持；十亦成智身。後一總淨十身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「眷屬般若」者，然般若有五：一實相般若，即所證理。二觀照般若，即能證智。三文字般若，即能詮教。古唯有三，新說有五。加四境界般若。實相唯悟真境兼後智體，今境界通事六塵之境皆為境界。五眷屬般若，即與慧同時諸心心所。今此具五。城為實相。長者為觀照。釋無量中已有境界。今有眷屬，文字通四。疏「別明十度之因感十身果」，疏中但案文直釋。此十亦即菩提願等如來十身：一施度，即相好莊嚴身；二戒，獲意生身，以遍至故；三忍，獲威勢身；四進，策萬行故成菩提；五禪，獲福德無等；六顯法身；七成化身；八亦成願身；九還成力持；十亦成智身。後一總淨十身。

疏「第七無厭足王寄無著行」者，方便涉有不迷於空，事理無滯不捨不受，故名無著。疏「先念教成益」，有十七心，初歡喜為總、餘十六別。一淨信者，信樂聞法；二下化上求；三法樂怡神；四勇求進趣；五欣慶所得；六悲智雙流；七不取不生；八以德嚴飾；九不著萬境；十不礙起修；十一物我齊均；十二不被心使；十三無住而住；十四稱理普周；十五見佛相嚴；十六不捨佛智。疏「後行深玄」中，疏文有五：一總標令信；二「然善財」下，徵其疑心；三「逆行」下，出其疑意；四「貪益」下，通其伏難；五「言深玄」下，示其深玄，先標、後證，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第七無厭足王寄無著行」者，方便涉有不迷於空，事理無滯不捨不受，故名無著。疏「先念教成益」，有十七心，初歡喜為總、餘十六別。一淨信者，信樂聞法；二下化上求；三法樂怡神；四勇求進趣；五欣慶所得；六悲智雙流；七不取不生；八以德嚴飾；九不著萬境；十不礙起修；十一物我齊均；十二不被心使；十三無住而住；十四稱理普周；十五見佛相嚴；十六不捨佛智。疏「後行深玄」中，疏文有五：一總標令信；二「然善財」下，徵其疑心；三「逆行」下，出其疑意；四「貪益」下，通其伏難；五「言深玄」下，示其深玄，先標、後證，可知。

疏「第八大光王寄難得行」者，無障礙願力乃能得故。疏「二十八相因未滿」者，未見經論，應闕無見頂及眉間白毫、梵音、廣長舌，以《善生》等經校量最勝，故謂三十相不及毫相，三十一不及烏瑟尼沙。總合不及如來胸中所出梵音，義合將二十九相以校白毫，三十中一是梵音故。長舌無文，義為勝爾。驗之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第八大光王寄難得行」者，無障礙願力乃能得故。疏「二十八相因未滿」者，未見經論，應闕無見頂及眉間白毫、梵音、廣長舌，以《善生》等經校量最勝，故謂三十相不及毫相，三十一不及烏瑟尼沙。總合不及如來胸中所出梵音，義合將二十九相以校白毫，三十中一是梵音故。長舌無文，義為勝爾。驗之。

疏「第九不動優婆夷寄善法行」，說法授人、動成物軌，思擇修習一切法故。疏「五中初二所持內德」等者，然此五法即下因中所念五事，謂思惟如來福德智慧皆悉清淨、總持三昧、不可思議神通自在、辯才無礙，謂思念何因得斯五德。彼佛便教發十種心：一謂應發不可壞心，滅諸煩惱；二應發無能勝心，破諸取著；三應發無退怯心，入深法門；四應發能堪耐心，救惡眾生；五應發無迷惑心，普入於一切諸趣受生；六應發無厭足心，求見諸佛無有休息；七應發無知足心，悉受一切如來法雨；八應發正思惟心，普生一切佛法光明；九應發大住持心，普轉一切諸佛法輪。十應發廣流通心，隨眾生欲施其法寶。釋曰：十中初二成其所念福智故，今得第一難摧伏智慧藏解脫門。疏「已取」下，佛教，以釋其相。下四亦爾。次以第三無退怯心，酬其所念總持，故今得第三一切法平等總持門。三以第四救惡眾生及第五諸趣受生示神通因，今得第二菩薩堅固受持行門，遍生五趣救惡眾生，是大神通是菩薩行。四以第六求佛無厭、第七受法無足心酬其三昧，今得第五求一切法心無疲厭三昧門。五以後三示其辯才無礙因，今得第四照明一切法辯才門。在文可知，故疏取下十句示因，釋今所得五法之果，而念福德含在智慧之中。其下釋十法中，方云上來已取十句釋五法門，但與下念五法不次，顯無優劣故。疏「正明發心堅固」者，即前五果之因：一求佛智慧，即求法三昧；二求佛十力，即求智慧；三求佛辯才、四求佛光明，即是總持。總持以慧為體故云光明，餘皆堅固受持行願。「發是心已」下，總結堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第九不動優婆夷寄善法行」，說法授人、動成物軌，思擇修習一切法故。疏「五中初二所持內德」等者，然此五法即下因中所念五事，謂思惟如來福德智慧皆悉清淨、總持三昧、不可思議神通自在、辯才無礙，謂思念何因得斯五德。彼佛便教發十種心：一謂應發不可壞心，滅諸煩惱；二應發無能勝心，破諸取著；三應發無退怯心，入深法門；四應發能堪耐心，救惡眾生；五應發無迷惑心，普入於一切諸趣受生；六應發無厭足心，求見諸佛無有休息；七應發無知足心，悉受一切如來法雨；八應發正思惟心，普生一切佛法光明；九應發大住持心，普轉一切諸佛法輪。十應發廣流通心，隨眾生欲施其法寶。釋曰：十中初二成其所念福智故，今得第一難摧伏智慧藏解脫門。疏「已取」下，佛教，以釋其相。下四亦爾。次以第三無退怯心，酬其所念總持，故今得第三一切法平等總持門。三以第四救惡眾生及第五諸趣受生示神通因，今得第二菩薩堅固受持行門，遍生五趣救惡眾生，是大神通是菩薩行。四以第六求佛無厭、第七受法無足心酬其三昧，今得第五求一切法心無疲厭三昧門。五以後三示其辯才無礙因，今得第四照明一切法辯才門。在文可知，故疏取下十句示因，釋今所得五法之果，而念福德含在智慧之中。其下釋十法中，方云上來已取十句釋五法門，但與下念五法不次，顯無優劣故。疏「正明發心堅固」者，即前五果之因：一求佛智慧，即求法三昧；二求佛十力，即求智慧；三求佛辯才、四求佛光明，即是總持。總持以慧為體故云光明，餘皆堅固受持行願。「發是心已」下，總結堅固。

疏「第十遍行外道寄真實行」，智度已圓，稱於二諦，言行不虛，故名真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第十遍行外道寄真實行」，智度已圓，稱於二諦，言行不虛，故名真實。

大文第四。疏「今初青蓮華長者寄救護」等者，大悲增上救護眾生，大智無著離眾生相，悲智無住以立此名。疏「迴向實際義通廣大」者，佛境方窮，橫周法界眾生界故。疏「上四各有事理思之」者，如一知香體異，約事可知。約理者，如燒香，謂以智火發揮萬行，普周遍故。塗香者，以性淨水和之，飾法身故。末香者，以金剛智碎，令無實故。即以智及性淨等為生處也。如第二約類辯異。言約理者，香即習氣行，天之因是天習氣熏灼成果故，亦是道習從天而來好光淨等，餘類例。然三「知力用」者，上二約文但約世香，而含約理。此則文自具二，如厭有為等約事。治諸病者，白檀治熱、熏陸治冷，約理即諸對治行，所謂慈悲、不淨觀等。斷諸惡者，如安息香能辟惡邪，正見智慧無惡不斷。又十善行等生歡喜香，如沈檀等，即稱根器行施，悅自他等。增煩惱香，如蘭麝等，謂愛染行，如有漏定增愛味等。滅煩惱香，如牛頭旃檀、先陀婆等，即諸智忍等，令於有為生愛著等。唯約理說，此即人天勝因。厭離有為，即無常等。捨憍逸香，無我忍辱，不放逸等。發心念佛香，讚佛功德，說淨土行等。證解法門深觀行等，聖所受用即觀真如無分別等。一切菩薩差別者，三賢十地所修勝劣等。一切菩薩地位香者，所證如智有淺深等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第四。疏「今初青蓮華長者寄救護」等者，大悲增上救護眾生，大智無著離眾生相，悲智無住以立此名。疏「迴向實際義通廣大」者，佛境方窮，橫周法界眾生界故。疏「上四各有事理思之」者，如一知香體異，約事可知。約理者，如燒香，謂以智火發揮萬行，普周遍故。塗香者，以性淨水和之，飾法身故。末香者，以金剛智碎，令無實故。即以智及性淨等為生處也。如第二約類辯異。言約理者，香即習氣行，天之因是天習氣熏灼成果故，亦是道習從天而來好光淨等，餘類例。然三「知力用」者，上二約文但約世香，而含約理。此則文自具二，如厭有為等約事。治諸病者，白檀治熱、熏陸治冷，約理即諸對治行，所謂慈悲、不淨觀等。斷諸惡者，如安息香能辟惡邪，正見智慧無惡不斷。又十善行等生歡喜香，如沈檀等，即稱根器行施，悅自他等。增煩惱香，如蘭麝等，謂愛染行，如有漏定增愛味等。滅煩惱香，如牛頭旃檀、先陀婆等，即諸智忍等，令於有為生愛著等。唯約理說，此即人天勝因。厭離有為，即無常等。捨憍逸香，無我忍辱，不放逸等。發心念佛香，讚佛功德，說淨土行等。證解法門深觀行等，聖所受用即觀真如無分別等。一切菩薩差別者，三賢十地所修勝劣等。一切菩薩地位香者，所證如智有淺深等。

疏「二人間有」下，疏文有二：初釋象藏、後釋餘九。前中有二：先就事釋可知、後「若就菩提心」下二約法。似如來藏，即是形相。似如來藏本覺真心性德圓備，稱理發心，故似也。二因善惡相攻而生，即同因龍鬪生故。《六波羅蜜經》云「善惡互相熏，猶如二象鬪，弱者去無迴，妄盡無來去。」《起信》云「真如熏無明故，能發心厭求。」三「若一發」下，出現四霔法雨，是成就。五「心所及」下，清淨。六「得法喜樂」，即安隱。七「離惑業苦」，即方便。八「展轉興慈」，即境界。九「志願純淨」即，威德，亦業用，通前七。疏「餘之九」下，二釋餘九。言「次五如次五分法身」者，戒定可知。三王及四兵皆騰空者，慧證空故。四心念於佛，脫五欲故。五集聽法，是知見故。餘可思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二人間有」下，疏文有二：初釋象藏、後釋餘九。前中有二：先就事釋可知、後「若就菩提心」下二約法。似如來藏，即是形相。似如來藏本覺真心性德圓備，稱理發心，故似也。二因善惡相攻而生，即同因龍鬪生故。《六波羅蜜經》云「善惡互相熏，猶如二象鬪，弱者去無迴，妄盡無來去。」《起信》云「真如熏無明故，能發心厭求。」三「若一發」下，出現四霔法雨，是成就。五「心所及」下，清淨。六「得法喜樂」，即安隱。七「離惑業苦」，即方便。八「展轉興慈」，即境界。九「志願純淨」即，威德，亦業用，通前七。疏「餘之九」下，二釋餘九。言「次五如次五分法身」者，戒定可知。三王及四兵皆騰空者，慧證空故。四心念於佛，脫五欲故。五集聽法，是知見故。餘可思之。

疏「第二婆施羅船師至寄不壞迴向」者，得不壞信十種善根而迴向故，名為不壞。疏「佛道為高」下，新譯此有十事五對，今經但有四對，闕第四安危。疏但略示其相而未言等者，等於餘義。具說觀相乃有多意：一不壞相，則五是可依，五不可依。二不壞性，則不見高卑，無夷險等，一無高卑。是故經云「不見一法是佛法者，不見一法非佛法者。」故《金剛》云「是法平等，無有高下。」二住正道者，則不分別是邪是正。三不見業惑以為所斷，不見智慧以為能斷，非有煩惱非離煩惱。四不見生死為雜亂，不見涅槃為寂靜，生死涅槃二際無差故無安危。五無大小三乘及一乘，非乘我所說故，三性及相雙俱不壞，則雖無高下不壞高卑，無高無卑為真高等，一一契中。上三即三觀意。四者以無所得而為方便，一時具觀一具一切，方真觀矣。疏「若佛法海」者，準下推勝乃有多海，略舉其二，餘例可知。疏「色無色等依識心定劫數淺深」者，沈空滯寂即漩澓義。無色初二萬，後後二二增。非想八萬劫為深，二萬即為淺。色無晝夜殊，劫數等身量。則初禪最淺，上上漸深。未有無相皆識心定，故為心識相也。疏「有方便為堅」等，七地已說。疏「又謂修行有住無住」者，上約外境世之八風；此約正修，無住為順出離，有住為逆。又有住則順生死流，無住反此。疏「若開第三第五各三」者，三中三者，一漩澓淺深、二波濤遠近、三水色好惡。五中三者，一知其船鐵木堅脆機關澁滑、二水之大小、三風之逆順。此二各三為六，并其餘三為九。「如是已」下，總結為十，可行則行、可止則止，雖是總結，義當一故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二婆施羅船師至寄不壞迴向」者，得不壞信十種善根而迴向故，名為不壞。疏「佛道為高」下，新譯此有十事五對，今經但有四對，闕第四安危。疏但略示其相而未言等者，等於餘義。具說觀相乃有多意：一不壞相，則五是可依，五不可依。二不壞性，則不見高卑，無夷險等，一無高卑。是故經云「不見一法是佛法者，不見一法非佛法者。」故《金剛》云「是法平等，無有高下。」二住正道者，則不分別是邪是正。三不見業惑以為所斷，不見智慧以為能斷，非有煩惱非離煩惱。四不見生死為雜亂，不見涅槃為寂靜，生死涅槃二際無差故無安危。五無大小三乘及一乘，非乘我所說故，三性及相雙俱不壞，則雖無高下不壞高卑，無高無卑為真高等，一一契中。上三即三觀意。四者以無所得而為方便，一時具觀一具一切，方真觀矣。疏「若佛法海」者，準下推勝乃有多海，略舉其二，餘例可知。疏「色無色等依識心定劫數淺深」者，沈空滯寂即漩澓義。無色初二萬，後後二二增。非想八萬劫為深，二萬即為淺。色無晝夜殊，劫數等身量。則初禪最淺，上上漸深。未有無相皆識心定，故為心識相也。疏「有方便為堅」等，七地已說。疏「又謂修行有住無住」者，上約外境世之八風；此約正修，無住為順出離，有住為逆。又有住則順生死流，無住反此。疏「若開第三第五各三」者，三中三者，一漩澓淺深、二波濤遠近、三水色好惡。五中三者，一知其船鐵木堅脆機關澁滑、二水之大小、三風之逆順。此二各三為六，并其餘三為九。「如是已」下，總結為十，可行則行、可止則止，雖是總結，義當一故。

疏「第三無上勝長者寄等一切佛迴向」者，謂等同三世一切如來能迴向道，所迴向善故。「以得勝通」下，釋名。此約得法釋等，於下約寄位釋。疏「由等諸佛不見美惡」者，彼經云「如是修學迴向道時，見一切色乃至觸法，若美若惡，不生愛憎，心得自在無諸過失，廣大清淨歡喜悅樂，離諸憂惱身心柔軟，諸根清涼」是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三無上勝長者寄等一切佛迴向」者，謂等同三世一切如來能迴向道，所迴向善故。「以得勝通」下，釋名。此約得法釋等，於下約寄位釋。疏「由等諸佛不見美惡」者，彼經云「如是修學迴向道時，見一切色乃至觸法，若美若惡，不生愛憎，心得自在無諸過失，廣大清淨歡喜悅樂，離諸憂惱身心柔軟，諸根清涼」是也。

疏「第四至一切處善友」者，謂以大願力令其善根所成供等遍一切故。疏「一無漏林樹」等者，多是《淨名．佛道品》，偈云「總持之園苑，無漏法林樹，覺意淨妙華，解脫智慧果。八解之浴池，定水湛然滿，布以七淨華，浴此無垢人」等。疏「此云水天」者，總持教中有此天也。疏「初地證發心」者，疏中隨難但釋二句，今當略釋。二地，三聚圓滿故。三地，修八禪故。四地，無行無生，行慧光故。五地如疏。六地，般若現前，遍照普得故。七地，有中殊勝行，修習一切菩提分故，名普莊嚴。八地，得無生忍，於三世間皆悉自在。得忍如空，念念入法流故。九地，以無所得而為方便，力度偏增，具足辯才演一切法，為莊嚴故。十地，十障已摧、十度已滿，三祇已圓故。疏「智論第八一切三昧皆入中」者，論有喻云「譬如大海」，謂若百川歸大海故。又云「有人言：王三昧者，在第四禪故。有人云：佛三昧，誰能知相？一切佛法一相無相、無量無數不可知，唯佛能知。佛神足持戒尚不可知，況復一切三昧？」釋曰：此但歎勝耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第四至一切處善友」者，謂以大願力令其善根所成供等遍一切故。疏「一無漏林樹」等者，多是《淨名．佛道品》，偈云「總持之園苑，無漏法林樹，覺意淨妙華，解脫智慧果。八解之浴池，定水湛然滿，布以七淨華，浴此無垢人」等。疏「此云水天」者，總持教中有此天也。疏「初地證發心」者，疏中隨難但釋二句，今當略釋。二地，三聚圓滿故。三地，修八禪故。四地，無行無生，行慧光故。五地如疏。六地，般若現前，遍照普得故。七地，有中殊勝行，修習一切菩提分故，名普莊嚴。八地，得無生忍，於三世間皆悉自在。得忍如空，念念入法流故。九地，以無所得而為方便，力度偏增，具足辯才演一切法，為莊嚴故。十地，十障已摧、十度已滿，三祇已圓故。疏「智論第八一切三昧皆入中」者，論有喻云「譬如大海」，謂若百川歸大海故。又云「有人言：王三昧者，在第四禪故。有人云：佛三昧，誰能知相？一切佛法一相無相、無量無數不可知，唯佛能知。佛神足持戒尚不可知，況復一切三昧？」釋曰：此但歎勝耳。

疏「第五無盡功德藏」，由迴向力能成無盡功德藏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第五無盡功德藏」，由迴向力能成無盡功德藏故。

疏「第六入一切平等善根迴向善友」者，事理無違，皆入等理故。疏「楞伽云：無有涅槃佛」等者，即是經初大慧讚於如來具知三性以成三身。初有四偈，明了遍計、依他，謂世間離生滅等，〈十忍品〉已引。今此即歎具於圓成。云「一切無涅槃，無有涅槃佛，無有佛涅槃，遠離覺所覺。若有若無有，是二悉俱離，牟尼寂靜觀，是則遠離生。是名為不取，今世後世淨。」有二偈半，大雲解云：「初一偈令了一如，謂此約無願觀以顯圓成，無涅槃佛故無願矣。初句謂色心等一切法中無得涅槃，以一切法本性如故。若得涅槃，是斷常見，滅法是斷、證得是常。次二句，既無涅槃，云何有佛？故下經云『見斷煩惱而得成佛』。此則名為壞佛法者，煩惱與佛性寂滅故。三四句中，所覺如故無有涅槃，能覺如故無有得佛，離覺所覺混同一如。」釋曰：然上所解，理則盡矣，而消文未妙。今謂初句遣所證涅槃，次句遣能證之佛，第三句無能所契合，第四句總結所由。由離能所故皆無矣，無即空義，同一如矣。次若有下兩句，明不生二見，正顯圓成遠離見過。前偈破執，此顯不著。初句人法是有、無我是無，二障是有、無相是無，涅槃及佛此則是有、離覺所覺此則是無，皆成見過，義須離之，故云是二悉俱離。後一偈明牟尼正觀，此歎世尊寂靜功德。了一切法本來寂靜，無有一法而是生者。生見既亡，不生豈有？無生無滅，故無可取亦無可捨。非染非淨，故二世淨。今初但引二句，足證不般涅槃耳。疏「佛種從緣起佛緣理生」者，上句是《法華經》，下句是生公釋。古有二釋，並如前引。今引生公，正順經中佛種無盡之言。其即是常身法身，亦《涅槃》文。《涅槃》二十三云「又善男子！斷煩惱者不名涅槃，不生煩惱乃名涅槃。諸佛如來煩惱不起，是名涅槃。所有智慧於法無礙，是為如來。非是凡夫聲聞緣覺菩薩，是名佛性。如來身心智慧遍滿無量無邊阿僧祇土，無所障礙，是名虛空。如如常住無有變易，名曰實相。以是義故，如來實不畢竟涅槃。」釋曰：此皆明無永滅之涅槃與是常住真實涅槃矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第六入一切平等善根迴向善友」者，事理無違，皆入等理故。疏「楞伽云：無有涅槃佛」等者，即是經初大慧讚於如來具知三性以成三身。初有四偈，明了遍計、依他，謂世間離生滅等，〈十忍品〉已引。今此即歎具於圓成。云「一切無涅槃，無有涅槃佛，無有佛涅槃，遠離覺所覺。若有若無有，是二悉俱離，牟尼寂靜觀，是則遠離生。是名為不取，今世後世淨。」有二偈半，大雲解云：「初一偈令了一如，謂此約無願觀以顯圓成，無涅槃佛故無願矣。初句謂色心等一切法中無得涅槃，以一切法本性如故。若得涅槃，是斷常見，滅法是斷、證得是常。次二句，既無涅槃，云何有佛？故下經云『見斷煩惱而得成佛』。此則名為壞佛法者，煩惱與佛性寂滅故。三四句中，所覺如故無有涅槃，能覺如故無有得佛，離覺所覺混同一如。」釋曰：然上所解，理則盡矣，而消文未妙。今謂初句遣所證涅槃，次句遣能證之佛，第三句無能所契合，第四句總結所由。由離能所故皆無矣，無即空義，同一如矣。次若有下兩句，明不生二見，正顯圓成遠離見過。前偈破執，此顯不著。初句人法是有、無我是無，二障是有、無相是無，涅槃及佛此則是有、離覺所覺此則是無，皆成見過，義須離之，故云是二悉俱離。後一偈明牟尼正觀，此歎世尊寂靜功德。了一切法本來寂靜，無有一法而是生者。生見既亡，不生豈有？無生無滅，故無可取亦無可捨。非染非淨，故二世淨。今初但引二句，足證不般涅槃耳。疏「佛種從緣起佛緣理生」者，上句是《法華經》，下句是生公釋。古有二釋，並如前引。今引生公，正順經中佛種無盡之言。其即是常身法身，亦《涅槃》文。《涅槃》二十三云「又善男子！斷煩惱者不名涅槃，不生煩惱乃名涅槃。諸佛如來煩惱不起，是名涅槃。所有智慧於法無礙，是為如來。非是凡夫聲聞緣覺菩薩，是名佛性。如來身心智慧遍滿無量無邊阿僧祇土，無所障礙，是名虛空。如如常住無有變易，名曰實相。以是義故，如來實不畢竟涅槃。」釋曰：此皆明無永滅之涅槃與是常住真實涅槃矣。

疏「第七等隨順一切眾生善根」者，謂以善根等心順益諸眾生故。疏文有四：一略釋名、二「在補怛」下略釋處、三「又觀自在」下廣釋友名、四「文中」下釋文。今初，三業歸向如下別中六通赴緣者，謂天眼遙觀、天耳遙聞、他心遙知、神足速赴、宿命知其可度、漏盡令其解脫。攝謂攝受，利謂利樂，並如下經。「由此」下，釋寄位名。疏「又觀自在」下，三廣釋，中三：初雙標二名、二「梵云」下雙釋二名、三隨字別釋。二中有五：一以梵言輕重分成二名。二「而法華」下成觀音義，即彼經最初答無盡意。佛告無盡意菩薩：「若有無量百千萬億眾生受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。」釋曰：上即總意亦兼心語。三「若具三業」下，成自在義，亦彼經文初標故。彼經下，出三業相。「初一語業，稱名除七災」者，經云「若有持是觀世音菩薩名者，設入大火，火不能燒。由是菩薩威神力故(其一)。若為大水所漂，稱其名號，即得淺處(其二)。若有百千萬億眾生，為求金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀真珠等寶入於大海，假使黑風吹其船舫漂墮羅剎鬼國，其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者，是諸人等皆得解脫羅剎之難。以是因緣名觀世音(其三)。若復有人臨當被害，稱觀世音菩薩名者，彼所執刀杖尋段段壞(其四)。」下取意引，上一火不能燒、二水不能漂、三惡風不吹、四刀杖段壞、五惡鬼莫視、六枷鎖離身、七怨賊解脫。「二身業，禮拜滿二願」者，謂設欲求男，便生福德智慧之男；設欲求女，便生端正有相之女。「三意業，存念淨三毒」者，若有眾生多於婬欲，常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲。若多嗔恚、多癡，准例上貪。斯即三業歸向也。彼經略舉，若準下經及彼偈文，危苦眾生多應時權救，斯為自在。四「而今多」下，結成觀音也。「今取」下，結成自在。上通相釋。疏「然觀即」下，第三隨字別釋。言「觀即能觀」者，顯屬菩薩。「通一切觀」者，即智者意。然彼繁博，今取意釋。謂三業歸依，觀通心眼，了見諸相而無所著，徹見體性空無障礙，一切種智圓頓觀察。故經云「真觀清淨觀，廣大智慧觀，悲觀及慈觀，常願常瞻仰。無垢清淨光，慧日破諸暗，能伏災風火，普明照世間。」皆是觀義。言「世是所觀，通一切世」者，世略有三，謂三世間。若山若水懸崖邃谷畏難之處，器世間也。無量眾生，即眾生世間。亦觀佛會所有眾生，常在一切諸如來所，即是觀察智正覺世間。從「若云自在」下，案文就義，自在則寬直。就名言自在，却局闕所觀故。然有能觀必有所觀，不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第七等隨順一切眾生善根」者，謂以善根等心順益諸眾生故。疏文有四：一略釋名、二「在補怛」下略釋處、三「又觀自在」下廣釋友名、四「文中」下釋文。今初，三業歸向如下別中六通赴緣者，謂天眼遙觀、天耳遙聞、他心遙知、神足速赴、宿命知其可度、漏盡令其解脫。攝謂攝受，利謂利樂，並如下經。「由此」下，釋寄位名。疏「又觀自在」下，三廣釋，中三：初雙標二名、二「梵云」下雙釋二名、三隨字別釋。二中有五：一以梵言輕重分成二名。二「而法華」下成觀音義，即彼經最初答無盡意。佛告無盡意菩薩：「若有無量百千萬億眾生受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。」釋曰：上即總意亦兼心語。三「若具三業」下，成自在義，亦彼經文初標故。彼經下，出三業相。「初一語業，稱名除七災」者，經云「若有持是觀世音菩薩名者，設入大火，火不能燒。由是菩薩威神力故(其一)。若為大水所漂，稱其名號，即得淺處(其二)。若有百千萬億眾生，為求金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀真珠等寶入於大海，假使黑風吹其船舫漂墮羅剎鬼國，其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者，是諸人等皆得解脫羅剎之難。以是因緣名觀世音(其三)。若復有人臨當被害，稱觀世音菩薩名者，彼所執刀杖尋段段壞(其四)。」下取意引，上一火不能燒、二水不能漂、三惡風不吹、四刀杖段壞、五惡鬼莫視、六枷鎖離身、七怨賊解脫。「二身業，禮拜滿二願」者，謂設欲求男，便生福德智慧之男；設欲求女，便生端正有相之女。「三意業，存念淨三毒」者，若有眾生多於婬欲，常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲。若多嗔恚、多癡，准例上貪。斯即三業歸向也。彼經略舉，若準下經及彼偈文，危苦眾生多應時權救，斯為自在。四「而今多」下，結成觀音也。「今取」下，結成自在。上通相釋。疏「然觀即」下，第三隨字別釋。言「觀即能觀」者，顯屬菩薩。「通一切觀」者，即智者意。然彼繁博，今取意釋。謂三業歸依，觀通心眼，了見諸相而無所著，徹見體性空無障礙，一切種智圓頓觀察。故經云「真觀清淨觀，廣大智慧觀，悲觀及慈觀，常願常瞻仰。無垢清淨光，慧日破諸暗，能伏災風火，普明照世間。」皆是觀義。言「世是所觀，通一切世」者，世略有三，謂三世間。若山若水懸崖邃谷畏難之處，器世間也。無量眾生，即眾生世間。亦觀佛會所有眾生，常在一切諸如來所，即是觀察智正覺世間。從「若云自在」下，案文就義，自在則寬直。就名言自在，却局闕所觀故。然有能觀必有所觀，不

爾於何而得自在？能所無二、不壞能所，一觀一切觀、無觀無不觀，為真觀矣。疏「又令歸向本所事」者，本事即阿彌陀故。念誦者令先稱本師之名，頂上化佛即是彌陀故。疏「又門即普門，普門示現曲濟無遺故」者，以普門字釋經行門，普門之名即《法華經》觀音品目。「曲濟無遺」，是生公釋，具云「曲濟無遺謂之普，從悟通神謂之門。」天台智者說有十普：一慈悲普、二弘誓普、三修行普、四離惑普、五入法門普、六神通普、七方便普、八說法普、九成就眾生普、十供養諸佛普，此十一一稱實普周。今經下文業用之中略列十一門，即十一普也。疏「然大聖久成正覺」者，即《千手千眼陀羅尼經》。依《無量壽經》，繼無量壽當得作佛，號普光功德山王佛，亦迹門爾。疏「方法華經三十五應」者，即無盡意問云：「觀世音菩薩云何遊此娑婆世界？云何而為眾生說法？方便之力其事云何？」佛告無盡意：「若有國土眾生，應以佛身得度者，即現佛身而為說法；二辟支佛、三聲聞身、四梵王、五帝釋、六自在天王、七大自在天王、八天大將軍、九毘沙門、十小王、十一長者、十二居士、十三宰官、十四婆羅門、十五比丘、十六比丘尼、十七優婆塞、十八優婆夷、十九長者婦女、二十居士婦女、二十一宰官婦女、二十二婆羅門婦女、二十三童男、二十四童女、二十五天、二十六龍、二十七夜叉、二十八乾闥婆、二十九阿修羅、三十迦樓羅、三十一緊那羅、三十二摩睺羅迦、三十三人、三十四非人、三十五執金剛神」，皆如初句次第義加。以長者居士宰官婆羅門共一，即現婦女身而為說法，故人謂之三十二應。理實四類，各各不同，故妙音中云：「或現長者居士婦女身、或現宰官婦女身、或現婆羅門婦女身。」明知四類有四婦女。況妙音中有轉輪王及菩薩身，又加地獄餓鬼畜生及諸難處皆能救濟，豈無彼身？則三十五亦未為盡。若開四婦女各成二人，以妻女別故，則此已有三十九矣。明知觀音諸大菩薩，各能萬類之化，皆略舉耳。疏「但是此中或現色身及說法耳」者，以三十五應皆云「即現其身而為說法」，具如初一，明知通是此二義耳。疏「皆五怖畏中事」者，準《十地論》，五畏攝諸畏故。若是新經，下文有頌，一一具頌此十八怖。《法華》觀音偈中亦不離此怖，恐繁不引。今略明五攝。然五多約果，略由二因：一邪智妄取我見愛著故，即不活惡，名死畏之因。二善根微少，即大眾威德及惡道畏因。今此十八有通因者，然險道有二：若世險道，即不活及死畏攝；若惡道因為險，即是邪智。熱惱有三；一失財熱惱，不活畏攝。二處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾於何而得自在？能所無二、不壞能所，一觀一切觀、無觀無不觀，為真觀矣。疏「又令歸向本所事」者，本事即阿彌陀故。念誦者令先稱本師之名，頂上化佛即是彌陀故。疏「又門即普門，普門示現曲濟無遺故」者，以普門字釋經行門，普門之名即《法華經》觀音品目。「曲濟無遺」，是生公釋，具云「曲濟無遺謂之普，從悟通神謂之門。」天台智者說有十普：一慈悲普、二弘誓普、三修行普、四離惑普、五入法門普、六神通普、七方便普、八說法普、九成就眾生普、十供養諸佛普，此十一一稱實普周。今經下文業用之中略列十一門，即十一普也。疏「然大聖久成正覺」者，即《千手千眼陀羅尼經》。依《無量壽經》，繼無量壽當得作佛，號普光功德山王佛，亦迹門爾。疏「方法華經三十五應」者，即無盡意問云：「觀世音菩薩云何遊此娑婆世界？云何而為眾生說法？方便之力其事云何？」佛告無盡意：「若有國土眾生，應以佛身得度者，即現佛身而為說法；二辟支佛、三聲聞身、四梵王、五帝釋、六自在天王、七大自在天王、八天大將軍、九毘沙門、十小王、十一長者、十二居士、十三宰官、十四婆羅門、十五比丘、十六比丘尼、十七優婆塞、十八優婆夷、十九長者婦女、二十居士婦女、二十一宰官婦女、二十二婆羅門婦女、二十三童男、二十四童女、二十五天、二十六龍、二十七夜叉、二十八乾闥婆、二十九阿修羅、三十迦樓羅、三十一緊那羅、三十二摩睺羅迦、三十三人、三十四非人、三十五執金剛神」，皆如初句次第義加。以長者居士宰官婆羅門共一，即現婦女身而為說法，故人謂之三十二應。理實四類，各各不同，故妙音中云：「或現長者居士婦女身、或現宰官婦女身、或現婆羅門婦女身。」明知四類有四婦女。況妙音中有轉輪王及菩薩身，又加地獄餓鬼畜生及諸難處皆能救濟，豈無彼身？則三十五亦未為盡。若開四婦女各成二人，以妻女別故，則此已有三十九矣。明知觀音諸大菩薩，各能萬類之化，皆略舉耳。疏「但是此中或現色身及說法耳」者，以三十五應皆云「即現其身而為說法」，具如初一，明知通是此二義耳。疏「皆五怖畏中事」者，準《十地論》，五畏攝諸畏故。若是新經，下文有頌，一一具頌此十八怖。《法華》觀音偈中亦不離此怖，恐繁不引。今略明五攝。然五多約果，略由二因：一邪智妄取我見愛著故，即不活惡，名死畏之因。二善根微少，即大眾威德及惡道畏因。今此十八有通因者，然險道有二：若世險道，即不活及死畏攝；若惡道因為險，即是邪智。熱惱有三；一失財熱惱，不活畏攝。二處

眾熱惱，即大眾，惡名畏攝。三毒熱惱，即是畏因。迷惑有二：若迷惑方隅等，即眾熱惱，不活畏攝。若心迷惑，大眾畏因繫縛，亦是不活畏攝。殺害，死攝。黑暗遷移，乃有二意：現暗遷移，皆不活攝。惡趣黑暗三塗遷移，即惡道畏攝。愛別離怖，正唯死畏，兼及不活。怨憎會怖，正唯惡道，亦兼不活。逼迫身怖，死及不活。逼迫心怖，大眾威德及惡名攝。其憂悲怖，死及不活二畏之相，亦通餘三。疏「即能離因」者，謂三業歸依我之三業，能令解脫令住正念，即無我我所及邪智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾熱惱，即大眾，惡名畏攝。三毒熱惱，即是畏因。迷惑有二：若迷惑方隅等，即眾熱惱，不活畏攝。若心迷惑，大眾畏因繫縛，亦是不活畏攝。殺害，死攝。黑暗遷移，乃有二意：現暗遷移，皆不活攝。惡趣黑暗三塗遷移，即惡道畏攝。愛別離怖，正唯死畏，兼及不活。怨憎會怖，正唯惡道，亦兼不活。逼迫身怖，死及不活。逼迫心怖，大眾威德及惡名攝。其憂悲怖，死及不活二畏之相，亦通餘三。疏「即能離因」者，謂三業歸依我之三業，能令解脫令住正念，即無我我所及邪智故。

「第八正趣菩薩寄真如相善友」者，謂善根合如，成迴向故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八正趣菩薩寄真如相善友」者，謂善根合如，成迴向故。

「第九無縛無著」者，謂不為相縛、不為見著，作用自在，故名解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九無縛無著」者，謂不為相縛、不為見著，作用自在，故名解脫。

「第十入法界無量」者等，以法界善根迴向法界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十入法界無量」者等，以法界善根迴向法界故。