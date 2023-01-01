大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十六

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「今初言輪字」下，疏文有二：先明義相、後辯次第。前中二：先敘昔、後「今更依毘盧」下申今。於中三：初敘意、次「如最初」下正辯字相、後「其字下深義」下辯字義、文並可知。疏「所以次前而辯斯者」下，二明次第，上問、下答，即密用《毘盧遮那經》意。彼有偈云「甚深相無相，劣慧所不堪。為化是等故，兼存有無說。」釋曰：寄字即存有無相，智即存無。如有偈云「八葉白蓮一時開，炳現阿字素光色。」即存有也；阿表無生義，即存無也；會之不二，即是中道。疏「又為總持令不失」者，人俗化導，總持差別故。從「既為醫人」下，即直就有說。從「聖教中生」，約表位說。疏「然字即四十二字」，如眾藝處說。「十四音」，初地已明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初言輪字」下，疏文有二：先明義相、後辯次第。前中二：先敘昔、後「今更依毘盧」下申今。於中三：初敘意、次「如最初」下正辯字相、後「其字下深義」下辯字義、文並可知。疏「所以次前而辯斯者」下，二明次第，上問、下答，即密用《毘盧遮那經》意。彼有偈云「甚深相無相，劣慧所不堪。為化是等故，兼存有無說。」釋曰：寄字即存有無相，智即存無。如有偈云「八葉白蓮一時開，炳現阿字素光色。」即存有也；阿表無生義，即存無也；會之不二，即是中道。疏「又為總持令不失」者，人俗化導，總持差別故。從「既為醫人」下，即直就有說。從「聖教中生」，約表位說。疏「然字即四十二字」，如眾藝處說。「十四音」，初地已明。

疏「五詮深密」者，略有三義：一詮於理智，即事而真，如三德涅槃名祕密藏等；二密意故；三具三密故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五詮深密」者，略有三義：一詮於理智，即事而真，如三德涅槃名祕密藏等；二密意故；三具三密故。

疏「年耆德艾」者，耆即長也，艾者老也長也，色白如艾。云「事長於人」者，年德俱高也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「年耆德艾」者，耆即長也，艾者老也長也，色白如艾。云「事長於人」者，年德俱高也。

疏「皆為度脫」等者，具足，經云「云何為菩薩具足方便住？此菩薩所修善根，皆為救護一切眾生、二饒益、三安樂、四哀愍、五度脫。」上四皆同初句，有「一切眾生」。「六令一切眾生離諸災難、七出生死苦、八發生淨信、九悉得調伏、十咸證涅槃。」皆如第六句，有「令一切眾生」。今疏隨便引於二句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「皆為度脫」等者，具足，經云「云何為菩薩具足方便住？此菩薩所修善根，皆為救護一切眾生、二饒益、三安樂、四哀愍、五度脫。」上四皆同初句，有「一切眾生」。「六令一切眾生離諸災難、七出生死苦、八發生淨信、九悉得調伏、十咸證涅槃。」皆如第六句，有「令一切眾生」。今疏隨便引於二句。

疏「第五解脫長者，寄具足方便住」者，帶真隨俗，習無量善巧，化無住故。疏「結前發心之相便為請問之端」者，如經。前言「為欲入於清淨藏中，以一切相而莊嚴故」，即為請問：云何得入於清淨藏中等。餘皆倣此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第五解脫長者，寄具足方便住」者，帶真隨俗，習無量善巧，化無住故。疏「結前發心之相便為請問之端」者，如經。前言「為欲入於清淨藏中，以一切相而莊嚴故」，即為請問：云何得入於清淨藏中等。餘皆倣此。

疏「如來無礙莊嚴總有五義」者，而文中皆含，如一云「如來各具無礙莊嚴」者，即上經云「種種光明諸莊嚴事，若因若果、若依若正」，即無礙莊嚴也。「二一一如來互遍無礙」者，以身中現十方各十佛剎微塵數佛，無雜亂故。三與長者身無礙者，以身不大而剎不小，亦無來去，互遍無礙。謂以含剎之身入身中之剎，無不充遍，是內外一多無礙故。新譯經云「身與佛剎互相涉入，不相障礙。」即此便有重重之義，謂含剎之身入身中之剎，身中剎內之身亦能容剎，所容之剎亦能有身，故身身無窮剎剎無盡。「四長者徹見」等者，經云「亦見諸佛成正覺」等。尚令善財見聞，況長者耶？故下出定告云「我入出此定，即見東方閻浮檀金光明世界龍自在王如來，如是等十方諸佛欲見即見。」五長者智持無礙者，以是唯心三昧力故，所以出定能持能說。疏「故無礙言兼得旋持」等者，即第五義不違前普攝一切佛剎無邊旋陀羅尼。普攝佛剎之義定中相顯，而中智持不違總持。疏「既了境唯心」等者，上經云「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」言「了心即佛」者，經云「如心佛亦爾，如佛眾生然。應知佛與心，體性皆無盡。」既境即是心，心即是佛，則無境非佛，況心心耶？加以志一不撓精詣造微，佛應剋誠，于何不見？疏「初總明相無來往」者，體性寂滅故。疏「了彼相虛唯心現故」者，以我即寂之唯心，叩彼即體之妙用，能念所念何動寂之相千？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如來無礙莊嚴總有五義」者，而文中皆含，如一云「如來各具無礙莊嚴」者，即上經云「種種光明諸莊嚴事，若因若果、若依若正」，即無礙莊嚴也。「二一一如來互遍無礙」者，以身中現十方各十佛剎微塵數佛，無雜亂故。三與長者身無礙者，以身不大而剎不小，亦無來去，互遍無礙。謂以含剎之身入身中之剎，無不充遍，是內外一多無礙故。新譯經云「身與佛剎互相涉入，不相障礙。」即此便有重重之義，謂含剎之身入身中之剎，身中剎內之身亦能容剎，所容之剎亦能有身，故身身無窮剎剎無盡。「四長者徹見」等者，經云「亦見諸佛成正覺」等。尚令善財見聞，況長者耶？故下出定告云「我入出此定，即見東方閻浮檀金光明世界龍自在王如來，如是等十方諸佛欲見即見。」五長者智持無礙者，以是唯心三昧力故，所以出定能持能說。疏「故無礙言兼得旋持」等者，即第五義不違前普攝一切佛剎無邊旋陀羅尼。普攝佛剎之義定中相顯，而中智持不違總持。疏「既了境唯心」等者，上經云「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」言「了心即佛」者，經云「如心佛亦爾，如佛眾生然。應知佛與心，體性皆無盡。」既境即是心，心即是佛，則無境非佛，況心心耶？加以志一不撓精詣造微，佛應剋誠，于何不見？疏「初總明相無來往」者，體性寂滅故。疏「了彼相虛唯心現故」者，以我即寂之唯心，叩彼即體之妙用，能念所念何動寂之相千？

疏「一如夢對」下，此之四喻，唯影別喻，餘三皆通。若準新譯，夢響二喻具通與別，影幻二喻唯別無通。今初夢喻，彼經別喻，云「如夢所見，從分別生。見一切佛，從自心起。」上二句喻，下二句合。則夢境喻佛，分別夢因喻能念心。故《觀無量壽佛經》云「是心作佛，是心是佛。諸佛正遍知，從心心想生。」緣生非實故，能所見空無往來也。疏「般舟」下，引證。此經有三卷，題云「般舟三昧經」，一名「十方現在佛悉在前立定經」，後魏沙門支婁迦讖譯，在羅閱祇加隣竹園說，跋陀和菩薩問。第一〈問事品〉，今引亦第一卷〈行品〉。第二佛先今遠惡近善，修此念佛三昧，故舉諸喻示念佛相。經文浩博，今疏略引，今當具引一喻。經云「何因致現在諸佛悉在前立三昧如是？跋陀和！其有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，持戒完具，獨一處止心念。西方阿彌陀佛今現在，隨所聞當念。彼國去此千億萬佛剎，其國名須摩提，佛在眾菩薩中央說經。一切時常念阿彌陀佛。佛告跋陀和：『譬如人臥，即於夢中見有種種金銀珍寶，或復夢父母兄弟妻子親屬知識相與娛樂，喜樂無比。及其覺已為人說之，復自淚出念夢中所見。如是跋陀和菩薩！若沙門白衣所聞西方阿彌陀佛，當念彼佛，不得缺戒，一心專念若一晝夜若七日七夜，過七日已後見阿彌陀佛。於覺不見，於夢中見之。譬如夢中所見，不知晝不知夜、亦不知內亦不見外，不用在冥中故不見，不用有所蔽礙故不見。如是跋陀和菩薩！心當如是念。時諸佛國界名大須彌山，其有幽冥之處悉為開闢，目亦不蔽、心亦不礙。是菩薩摩訶薩不持天眼徹視、不持天耳徹聽、不持神足到其佛剎，不於是間終，不生彼間佛剎耳。乃見便於此間坐，見阿彌陀佛，聞所說法悉受持。得從三昧起，悉能具足為人說之。』」釋曰：次下即有須門女喻。從七日已下，即示合相，取如夢見，無定實義。彼經有多夢喻，今但引二：前七寶喻，喻即有而空，覺無所得故。後如夢喻，喻空不礙有，有即事故。然合二不二為中道義，故但取意略引其二。又約義別說，心性如境、觀如緣想、觀成如夢，此唯就於能行人合。又法身如境、報身如想、應身如夢，此唯約佛境合。又彼佛如境、行人如想、見佛如夢所見，雙約感應。此之三釋，釋經通喻一切諸佛及以我心皆如夢故。言有女名須門者，經有二人，以念三女。經云「譬如有人聞墮舍利國中有婬女人名須門，若復有人聞婬女人名即凡和利，若復有人聞優婆須。」然經言小隱。若《賢護經》，緣事全同而文分明。經云「復次賢護！如此摩伽陀國有三丈夫。其第一者，聞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一如夢對」下，此之四喻，唯影別喻，餘三皆通。若準新譯，夢響二喻具通與別，影幻二喻唯別無通。今初夢喻，彼經別喻，云「如夢所見，從分別生。見一切佛，從自心起。」上二句喻，下二句合。則夢境喻佛，分別夢因喻能念心。故《觀無量壽佛經》云「是心作佛，是心是佛。諸佛正遍知，從心心想生。」緣生非實故，能所見空無往來也。疏「般舟」下，引證。此經有三卷，題云「般舟三昧經」，一名「十方現在佛悉在前立定經」，後魏沙門支婁迦讖譯，在羅閱祇加隣竹園說，跋陀和菩薩問。第一〈問事品〉，今引亦第一卷〈行品〉。第二佛先今遠惡近善，修此念佛三昧，故舉諸喻示念佛相。經文浩博，今疏略引，今當具引一喻。經云「何因致現在諸佛悉在前立三昧如是？跋陀和！其有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，持戒完具，獨一處止心念。西方阿彌陀佛今現在，隨所聞當念。彼國去此千億萬佛剎，其國名須摩提，佛在眾菩薩中央說經。一切時常念阿彌陀佛。佛告跋陀和：『譬如人臥，即於夢中見有種種金銀珍寶，或復夢父母兄弟妻子親屬知識相與娛樂，喜樂無比。及其覺已為人說之，復自淚出念夢中所見。如是跋陀和菩薩！若沙門白衣所聞西方阿彌陀佛，當念彼佛，不得缺戒，一心專念若一晝夜若七日七夜，過七日已後見阿彌陀佛。於覺不見，於夢中見之。譬如夢中所見，不知晝不知夜、亦不知內亦不見外，不用在冥中故不見，不用有所蔽礙故不見。如是跋陀和菩薩！心當如是念。時諸佛國界名大須彌山，其有幽冥之處悉為開闢，目亦不蔽、心亦不礙。是菩薩摩訶薩不持天眼徹視、不持天耳徹聽、不持神足到其佛剎，不於是間終，不生彼間佛剎耳。乃見便於此間坐，見阿彌陀佛，聞所說法悉受持。得從三昧起，悉能具足為人說之。』」釋曰：次下即有須門女喻。從七日已下，即示合相，取如夢見，無定實義。彼經有多夢喻，今但引二：前七寶喻，喻即有而空，覺無所得故。後如夢喻，喻空不礙有，有即事故。然合二不二為中道義，故但取意略引其二。又約義別說，心性如境、觀如緣想、觀成如夢，此唯就於能行人合。又法身如境、報身如想、應身如夢，此唯約佛境合。又彼佛如境、行人如想、見佛如夢所見，雙約感應。此之三釋，釋經通喻一切諸佛及以我心皆如夢故。言有女名須門者，經有二人，以念三女。經云「譬如有人聞墮舍利國中有婬女人名須門，若復有人聞婬女人名即凡和利，若復有人聞優婆須。」然經言小隱。若《賢護經》，緣事全同而文分明。經云「復次賢護！如此摩伽陀國有三丈夫。其第一者，聞

毘耶離城有一婬女名須摩那。彼第二人，聞有婬女名菴羅波離。彼第三人，聞有婬女名蓮華色。彼既聞已，各設方便繫念勤求，無時暫廢。然彼三人實未曾覩如是諸女，直以遙聞即興欲心專念不息。後時因夢，謂在王舍城，與彼女人共行欲事。欲事既成求心亦息，希望既滿遂便覺寤。寤已追念夢中所行，如所聞見、如所證知。如是憶念來詣汝所具為汝說者，汝應為彼方便說法隨順教化，令其得住不退轉地，究竟成就阿耨多羅三藐三菩提。彼於當來必得成佛，名曰善覺。」又云「如舍衛國」等者，即《智論》第六似引此緣而有小異。論云「如佛在世，三人為伴，聞毘舍離有婬女名菴羅婆和，舍衛國有婬女名須曼那，王舍城有婬女名優鉢羅盤那，並端正無比。三人各聞長念心著，便於夢中與彼從事。覺已心念：『彼人不來、我又不往，而婬事得辦。』因是即悟諸法亦爾。於是共至跋陀婆羅菩薩所而問其事，菩薩答言：『諸法實耳，皆從念生。』菩薩乃為其方便說法，皆得不退轉地。」釋曰：大意同經，但闕授記耳。然經論大意，却顯念見佛竟方悟性空有無無礙，與疏意同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘耶離城有一婬女名須摩那。彼第二人，聞有婬女名菴羅波離。彼第三人，聞有婬女名蓮華色。彼既聞已，各設方便繫念勤求，無時暫廢。然彼三人實未曾覩如是諸女，直以遙聞即興欲心專念不息。後時因夢，謂在王舍城，與彼女人共行欲事。欲事既成求心亦息，希望既滿遂便覺寤。寤已追念夢中所行，如所聞見、如所證知。如是憶念來詣汝所具為汝說者，汝應為彼方便說法隨順教化，令其得住不退轉地，究竟成就阿耨多羅三藐三菩提。彼於當來必得成佛，名曰善覺。」又云「如舍衛國」等者，即《智論》第六似引此緣而有小異。論云「如佛在世，三人為伴，聞毘舍離有婬女名菴羅婆和，舍衛國有婬女名須曼那，王舍城有婬女名優鉢羅盤那，並端正無比。三人各聞長念心著，便於夢中與彼從事。覺已心念：『彼人不來、我又不往，而婬事得辦。』因是即悟諸法亦爾。於是共至跋陀婆羅菩薩所而問其事，菩薩答言：『諸法實耳，皆從念生。』菩薩乃為其方便說法，皆得不退轉地。」釋曰：大意同經，但闕授記耳。然經論大意，却顯念見佛竟方悟性空有無無礙，與疏意同也。

疏「二水影對中」等者，乃是別喻。心但喻水，為影緣故。若取通意，心佛皆則影。然新譯經亦是別喻，而加於器，可喻淨身。然水在器，依江河等物皆可為器。而《般舟經》亦有影喻，具水月鏡像，以喻自見，非從外入、非從內出，正與疏同，明非入出兼唯心義。疏「心之定散準喻思擇」者，然水有四類，謂一清、二濁、三動、四靜。疏合中水濁對前皎淨，波騰對於澄潭。以法就喻，通有二義：一有惑無信為濁、二有信無惑為清。散亂為動、有定為靜。四事交絡，成多句數：一水濁而動，若黃河汩流，此喻有惑無信，又多亂想。二濁而不動，如稀泥無波，喻如有惑無信并無攀緣。然此一句，曲有多義：一有惑而靜、二無信而靜，愚癡之定也。三清淨而動，喻無惑有信而多覺觀，對上第二亦有三義：一無惑而亂、二有信而亂、三明了而亂也。四清而且靜，喻無惑有信而定。略舉定散，實含清濁。而第一人設有念佛而見佛者，如黑象脚加睒爍不定；第二人見，同灰炭色，安住不動；第三人見，或覩相好，忽有忽無乍離乍合；第四人見，則色相端嚴凝停不亂，唯見唯靜逾觀逾明。今同第四而念見也。故《法華》云「深入禪定，見十方佛」，故云心之定散準喻思擇。然其大意，佛既如影，安有有無一多勝劣去來入出等相？非空非有中道觀成。若水喻心性，則佛之月影皆是眾生真心中物。心佛交徹，真唯心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二水影對中」等者，乃是別喻。心但喻水，為影緣故。若取通意，心佛皆則影。然新譯經亦是別喻，而加於器，可喻淨身。然水在器，依江河等物皆可為器。而《般舟經》亦有影喻，具水月鏡像，以喻自見，非從外入、非從內出，正與疏同，明非入出兼唯心義。疏「心之定散準喻思擇」者，然水有四類，謂一清、二濁、三動、四靜。疏合中水濁對前皎淨，波騰對於澄潭。以法就喻，通有二義：一有惑無信為濁、二有信無惑為清。散亂為動、有定為靜。四事交絡，成多句數：一水濁而動，若黃河汩流，此喻有惑無信，又多亂想。二濁而不動，如稀泥無波，喻如有惑無信并無攀緣。然此一句，曲有多義：一有惑而靜、二無信而靜，愚癡之定也。三清淨而動，喻無惑有信而多覺觀，對上第二亦有三義：一無惑而亂、二有信而亂、三明了而亂也。四清而且靜，喻無惑有信而定。略舉定散，實含清濁。而第一人設有念佛而見佛者，如黑象脚加睒爍不定；第二人見，同灰炭色，安住不動；第三人見，或覩相好，忽有忽無乍離乍合；第四人見，則色相端嚴凝停不亂，唯見唯靜逾觀逾明。今同第四而念見也。故《法華》云「深入禪定，見十方佛」，故云心之定散準喻思擇。然其大意，佛既如影，安有有無一多勝劣去來入出等相？非空非有中道觀成。若水喻心性，則佛之月影皆是眾生真心中物。心佛交徹，真唯心也。

疏「三如幻對」者，但有通喻。新經別喻云「又知自心猶如幻術，知一切佛如幻所作。謂有能幻法，方有幻事。無能念心，無所見佛。」疏中具顯三觀：初空觀、次「而不無幻相」下即假觀、後「正喻」下中道觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三如幻對」者，但有通喻。新經別喻云「又知自心猶如幻術，知一切佛如幻所作。謂有能幻法，方有幻事。無能念心，無所見佛。」疏中具顯三觀：初空觀、次「而不無幻相」下即假觀、後「正喻」下中道觀也。

「四如響對」，亦唯通喻。新經別喻云「譬如空谷，隨聲發響。悟解自心，隨念見佛。」釋曰：此唯一義，則法身如空谷，自心如發聲，見佛如響應。而疏釋經通相之喻，心佛皆響，故兩句釋之：初喻佛如響，則谷等同上。後「以佛為緣」下，喻心如響，則以自性清淨心為空谷；佛應為聲，起見佛心即如響也。故疏結云「此但總喻緣成之義」。然亦聲谷皆喻緣成之義，聲谷皆緣喻二心為緣而有佛響，二佛為緣而心得見，故上二皆響。而上四喻皆言對者，雖喻有三法，本但喻於心佛二故。上之四喻皆具四觀：一正喻唯心、二唯心故空、三唯心故假、四唯心故中。融而無礙即《華嚴》意。若皆具四，何用四喻？兼別義故。一欲廣唯心無性等故。二從增勝說，四義不同，謂夢喻不來不去、影喻不出不入、幻喻非有非無、響喻非合非散。又夢喻散心意，言分別故；水喻定心，同靜水故；幻喻起用心，如幻術故；響喻勝劣，心隨念見故。又前三喻喻見佛身，後一兼喻聞法。三中，夢喻法身，但有想見竟無見故；影喻報身，相明淨故；幻喻化身，隨意成故。又幻喻是心作佛，影喻是心是佛，夢喻諸佛正遍知海從心想生，響喻隨心勝劣見佛有異。具上諸意，四喻不同，故上疏云「別喻唯心兼明不出入」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四如響對」，亦唯通喻。新經別喻云「譬如空谷，隨聲發響。悟解自心，隨念見佛。」釋曰：此唯一義，則法身如空谷，自心如發聲，見佛如響應。而疏釋經通相之喻，心佛皆響，故兩句釋之：初喻佛如響，則谷等同上。後「以佛為緣」下，喻心如響，則以自性清淨心為空谷；佛應為聲，起見佛心即如響也。故疏結云「此但總喻緣成之義」。然亦聲谷皆喻緣成之義，聲谷皆緣喻二心為緣而有佛響，二佛為緣而心得見，故上二皆響。而上四喻皆言對者，雖喻有三法，本但喻於心佛二故。上之四喻皆具四觀：一正喻唯心、二唯心故空、三唯心故假、四唯心故中。融而無礙即《華嚴》意。若皆具四，何用四喻？兼別義故。一欲廣唯心無性等故。二從增勝說，四義不同，謂夢喻不來不去、影喻不出不入、幻喻非有非無、響喻非合非散。又夢喻散心意，言分別故；水喻定心，同靜水故；幻喻起用心，如幻術故；響喻勝劣，心隨念見故。又前三喻喻見佛身，後一兼喻聞法。三中，夢喻法身，但有想見竟無見故；影喻報身，相明淨故；幻喻化身，隨意成故。又幻喻是心作佛，影喻是心是佛，夢喻諸佛正遍知海從心想生，響喻隨心勝劣見佛有異。具上諸意，四喻不同，故上疏云「別喻唯心兼明不出入」等。

疏「後結成唯心」者，即釋經「我如是憶念所見諸佛皆由自心」，疏家便引經證。先引觀經，略如向說；後引《般舟》，依止觀中引，文稍闕略。今當次第具引經文。經云「作是念：『佛從何所來？去到何所？』自念：『佛無所從來，我亦無所至。』自念三處，欲處、色處、無想處，是三處意所為耳，我所念即見。心作佛心，自見心是佛心，是怛薩阿竭心。此云如來。是我心見佛，心不自知心、心不自見心，心有想為癡、心無想是泥洹。是法無可示者，皆念所為。設使念為空耳；設有念者，亦了無所有。如是跋陀和菩薩！在三昧中者所見如是。佛於爾時頌偈言：『心不自知心，心不自見心。心有想為癡，無想即泥洹。是法無堅固，常立在前念。以解見空者，一切無想念。』」釋曰：對疏廣略可知。次釋疏文。初明佛無去來隨念即見佛。二心作佛下，明唯心念佛觀成，初知是我心作佛，心外無佛，故所見佛即見自心。言是佛心者，我心佛心心無二故，若見自心即見佛心，如如即佛，故略不出。言是我心見佛者，結成唯心，決定是我心，見心外無別佛也。故疏結云「上方攝境歸心，下又拂」者，先拂上心自見心，夫心為能見、佛為所見。刀不自割、指不自觸，云何自心還見自心？能所不分，見相斯絕。下句拂上知是我心。既能所知二皆是心，則亦絕能所，故無知耳。故結云有想則癡。然《般舟》別譯，隋朝沙門闍那崛多，即《大集．賢護》有文五卷，初品名思惟、第二品名三昧行。此中義在初品，餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後結成唯心」者，即釋經「我如是憶念所見諸佛皆由自心」，疏家便引經證。先引觀經，略如向說；後引《般舟》，依止觀中引，文稍闕略。今當次第具引經文。經云「作是念：『佛從何所來？去到何所？』自念：『佛無所從來，我亦無所至。』自念三處，欲處、色處、無想處，是三處意所為耳，我所念即見。心作佛心，自見心是佛心，是怛薩阿竭心。此云如來。是我心見佛，心不自知心、心不自見心，心有想為癡、心無想是泥洹。是法無可示者，皆念所為。設使念為空耳；設有念者，亦了無所有。如是跋陀和菩薩！在三昧中者所見如是。佛於爾時頌偈言：『心不自知心，心不自見心。心有想為癡，無想即泥洹。是法無堅固，常立在前念。以解見空者，一切無想念。』」釋曰：對疏廣略可知。次釋疏文。初明佛無去來隨念即見佛。二心作佛下，明唯心念佛觀成，初知是我心作佛，心外無佛，故所見佛即見自心。言是佛心者，我心佛心心無二故，若見自心即見佛心，如如即佛，故略不出。言是我心見佛者，結成唯心，決定是我心，見心外無別佛也。故疏結云「上方攝境歸心，下又拂」者，先拂上心自見心，夫心為能見、佛為所見。刀不自割、指不自觸，云何自心還見自心？能所不分，見相斯絕。下句拂上知是我心。既能所知二皆是心，則亦絕能所，故無知耳。故結云有想則癡。然《般舟》別譯，隋朝沙門闍那崛多，即《大集．賢護》有文五卷，初品名思惟、第二品名三昧行。此中義在初品，餘可知。

第六海幢比丘，寄正心住，成就般若了法性空，無住無依無邪無正故，聞讚毀真正其心念不動故。疏「一滅受想定」，如此品初及七地說。引《淨名經》，亦如前說。疏「布十善令向佛法故」者，經文自具，細尋可知。疏「十法雨即十住」者，尋經易了。疏「顯方便行不離般若」者，既了俗由證真，故說後得，明不離也。疏「能知三世佛法」者，上約善友釋此約表位。經云「佛子！此菩薩應勸學十種廣大法。何等為十？所謂說一即多、說多即一，文隨於義、義隨於文，非有即有、有即非有，無相即相、相即無相，無性即性、性即無性，即廣大法海也。」餘可思準。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六海幢比丘，寄正心住，成就般若了法性空，無住無依無邪無正故，聞讚毀真正其心念不動故。疏「一滅受想定」，如此品初及七地說。引《淨名經》，亦如前說。疏「布十善令向佛法故」者，經文自具，細尋可知。疏「十法雨即十住」者，尋經易了。疏「顯方便行不離般若」者，既了俗由證真，故說後得，明不離也。疏「能知三世佛法」者，上約善友釋此約表位。經云「佛子！此菩薩應勸學十種廣大法。何等為十？所謂說一即多、說多即一，文隨於義、義隨於文，非有即有、有即非有，無相即相、相即無相，無性即性、性即無性，即廣大法海也。」餘可思準。

第七休捨優婆夷，寄不退住，入於無生畢竟空理。心心常行空無相願，止觀雙運，緣不能壞，湛猶澄海故。疏「涅槃亦有此數」者，即第六經〈如來性品〉說四依義。後經云「迦葉菩薩白佛言：『世尊！如是經典正法滅時、正戒毀時、非法增長時、無如法眾生時，誰聽受奉持讀誦令其通利，供養恭敬、書寫解說？』下取意引。爾時佛讚迦葉：『善哉善哉。善男子！汝能問如是義。善男子！若有眾生，一恒河沙佛所發菩提心，乃能於惡世不謗是經，不能為人分別廣說。若二恒河沙佛所發菩提心，乃能於惡世不謗信樂受持讀誦，亦不能為人演說。若三恒河沙佛所發菩提心，具第二人德，雖為人說，未解深義。若四恒河沙佛所發心，亦具前德，為他廣說十六分中一分之義，雖復演說亦不具足。若五恒河沙佛所發心，能廣為人說十六分中八分之義。若六恒河沙佛所發心，能廣為人說十六分中十二分之義。若七恒河沙佛所發心，為他廣說十六分中十四分義。若有於八恒河沙佛所發心，然後乃能於惡世中不謗是法，受持讀誦書寫經卷，亦勸他人令得書寫，自能聽受亦勸他人令得聽受通利』」等。然經但有積一至八，三十六言乃是義取，一上加二為三，三上加三為六，六上加四為十，十上加五為十五，十五上加六為二十一，二十一上加七為二十八，二十八上加八為三十六。是則積於八人二三四等，共為三十六也。雖是義取，理必應然。疏「天女云」者，即《淨名經》，前已引竟。疏「故彼住文云出廣大遍滿音」者，即勝進十法中之一句耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七休捨優婆夷，寄不退住，入於無生畢竟空理。心心常行空無相願，止觀雙運，緣不能壞，湛猶澄海故。疏「涅槃亦有此數」者，即第六經〈如來性品〉說四依義。後經云「迦葉菩薩白佛言：『世尊！如是經典正法滅時、正戒毀時、非法增長時、無如法眾生時，誰聽受奉持讀誦令其通利，供養恭敬、書寫解說？』下取意引。爾時佛讚迦葉：『善哉善哉。善男子！汝能問如是義。善男子！若有眾生，一恒河沙佛所發菩提心，乃能於惡世不謗是經，不能為人分別廣說。若二恒河沙佛所發菩提心，乃能於惡世不謗信樂受持讀誦，亦不能為人演說。若三恒河沙佛所發菩提心，具第二人德，雖為人說，未解深義。若四恒河沙佛所發心，亦具前德，為他廣說十六分中一分之義，雖復演說亦不具足。若五恒河沙佛所發心，能廣為人說十六分中八分之義。若六恒河沙佛所發心，能廣為人說十六分中十二分之義。若七恒河沙佛所發心，為他廣說十六分中十四分義。若有於八恒河沙佛所發心，然後乃能於惡世中不謗是法，受持讀誦書寫經卷，亦勸他人令得書寫，自能聽受亦勸他人令得聽受通利』」等。然經但有積一至八，三十六言乃是義取，一上加二為三，三上加三為六，六上加四為十，十上加五為十五，十五上加六為二十一，二十一上加七為二十八，二十八上加八為三十六。是則積於八人二三四等，共為三十六也。雖是義取，理必應然。疏「天女云」者，即《淨名經》，前已引竟。疏「故彼住文云出廣大遍滿音」者，即勝進十法中之一句耳。

第八仙人，「寄童真住」者，心不生倒，不起邪魔破菩提心故。疏「正如此方楸樹乃至餘如音義」者，《音義》具云「楸樹」，下云「然甚有香氣，其華紫色，子如枇杷。」具云「其葉如此方柳樹，子似枇杷子，承蔕如柹。然其種類耐老，諸樹中最能高大。」疏「執手表授與之義」，約教相說。言「相攝有力」者，約義理說。上通諸教。此在《華嚴》，知識有力，善財無力，力攝無力，故因知識令善財見。若善財有力，則仙人無力，力攝無力，仙人所證善財皆得。故互相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八仙人，「寄童真住」者，心不生倒，不起邪魔破菩提心故。疏「正如此方楸樹乃至餘如音義」者，《音義》具云「楸樹」，下云「然甚有香氣，其華紫色，子如枇杷。」具云「其葉如此方柳樹，子似枇杷子，承蔕如柹。然其種類耐老，諸樹中最能高大。」疏「執手表授與之義」，約教相說。言「相攝有力」者，約義理說。上通諸教。此在《華嚴》，知識有力，善財無力，力攝無力，故因知識令善財見。若善財有力，則仙人無力，力攝無力，仙人所證善財皆得。故互相攝。

疏「文有十句五對」下，疏文有三：初通相總明。二「然初對」下展轉釋，則無勝幢之總為第一能益，餘四展轉，皆以所益轉為能益。三「若約能照」下，就總別釋無勝幢之總含於五義。初之一能雖標總稱，即受別名，故言「能照皆是總中別義」，細尋可見。疏「是以善財一生能辦多劫之行」者，既善友力瞬息之間。或有佛所見經不可說不可說佛剎微塵數劫修行不倦，何得一生不經多劫？仙人之力長短自在故。如世王質遇仙之碁，纔看，斧柯爛已經三歲，尚謂食頃。既能以長為短，亦能以短為長。如周穆隨於幻人，雖經多年實唯瞬息。故結云「不應以長短之時、廣狹之處定其旨也。」疏「善知三際故長，善知勝義故直」者，即義引第九住。又經云「此菩薩善知十種法。何等為十？所謂善知諸眾生受生、善知諸業煩惱現起、善知習氣相續、善知所行方便、善知無量法、善解諸威儀、善知世界差別、善知前際後際事、善知演說世諦、善知演說第一義。」釋曰：若剋實取：唯取第八及第十句。若通相說：除第十句：餘皆三際之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「文有十句五對」下，疏文有三：初通相總明。二「然初對」下展轉釋，則無勝幢之總為第一能益，餘四展轉，皆以所益轉為能益。三「若約能照」下，就總別釋無勝幢之總含於五義。初之一能雖標總稱，即受別名，故言「能照皆是總中別義」，細尋可見。疏「是以善財一生能辦多劫之行」者，既善友力瞬息之間。或有佛所見經不可說不可說佛剎微塵數劫修行不倦，何得一生不經多劫？仙人之力長短自在故。如世王質遇仙之碁，纔看，斧柯爛已經三歲，尚謂食頃。既能以長為短，亦能以短為長。如周穆隨於幻人，雖經多年實唯瞬息。故結云「不應以長短之時、廣狹之處定其旨也。」疏「善知三際故長，善知勝義故直」者，即義引第九住。又經云「此菩薩善知十種法。何等為十？所謂善知諸眾生受生、善知諸業煩惱現起、善知習氣相續、善知所行方便、善知無量法、善解諸威儀、善知世界差別、善知前際後際事、善知演說世諦、善知演說第一義。」釋曰：若剋實取：唯取第八及第十句。若通相說：除第十句：餘皆三際之法。

第九勝熱，「寄王子住」者，從法王教生於正解，當紹佛位故。疏「故智論云：般若波羅蜜猶如大火聚」，即第二十論。疏「又釋刀是斷德」等者，上唯就般若上說，此下即三德涅槃，刀山是解脫德、火是般若德、理即法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九勝熱，「寄王子住」者，從法王教生於正解，當紹佛位故。疏「故智論云：般若波羅蜜猶如大火聚」，即第二十論。疏「又釋刀是斷德」等者，上唯就般若上說，此下即三德涅槃，刀山是解脫德、火是般若德、理即法身。

疏「今初刀山不可執」下，疏文有三：一直消文意，即就前約般若上說，般若能成眾行故。二「此中」下，通標三毒深玄之義。三「然有五義」下，開門別釋。一言「諸部般若其文非一」者，文中廣說三毒四倒悉皆清淨，廣說貪欲瞋癡性皆空寂故。二「如淨名行於非道」者，即第二經〈佛道品〉。「文殊師利問維摩詰言：『菩薩云何通達佛道？』維摩詰言：『菩薩行於非道，是為通達佛道。』又問：『云何行於非道通達佛道？』答曰：『菩薩行五無間而無惱恚，至于地獄無諸罪垢，至于畜生無有無明憍慢等過，至于餓鬼而具足佛法，乃至示行瞋恚而常慈愍。』」皆言示行，即幻用攝生。又云「云何為如來種？文殊答云：『有為為種，無明有愛為種，貪恚癡為種等，結云六十二見一切煩惱皆是佛種。』曰：『何謂也？』答曰：『若見無為入正位者，不能復發阿耨多羅三藐三菩提心。譬如高源陸地不生蓮華』」等，皆菩薩幻用化生。言「先以欲鉤牽」者，亦是此品，淨名答普現色身之要言也。經云「示受於五欲，亦復現行禪，令魔心憒亂，不能得其便。火中生蓮華，是可謂希有，在欲而行禪，希有亦如是。或現作婬女，引諸好色者，先以欲鉤牽，後令入佛道。」既言現作，明是幻用。「三在惑用心」者，以是俗流，帶妻挾子是其常業，未能捨事。事上用心，令了性空，但我妄念，未得自在，非以為是，令惑漸薄便能遠離。上經亦云「菩薩在家與妻子俱，未曾暫捨一切智心」等。「四留惑潤生」，〈出現〉已釋。《淨名》不入生死大海，此前喻云「譬如不入大海，不能得無價寶珠。」疏但合文。「五當相即道」者，是道體故，理無二味故，無有一法非佛法故。言「不思議故」者，總相歎也。不可作欲等思，故引《無行》經文。前曾一用取欲空性，則用初義；今取即道，亦如《智論》第七。喜根菩薩為於勝意菩薩而說偈言：「婬欲即是道，恚癡亦復然。如是三事中，無量諸佛道。若有人分別，婬怒癡及道，是人去佛遠，譬如天與地。道及婬怒癡，是一法平等。若人聞怖畏，去佛道甚遠。婬法不生滅，不能令心惱。若人計吾我，婬將入惡道。見有無異行，是不離無有，若知有無等，超勝成佛道。」都說七十餘偈，皆即道也。喜根於今現在東方，過十億佛土作佛，其國土亦號寶藏，佛號光喻日月王。文殊言：「勝意比丘，我身是也。」爾時不信，受無量苦。佛問：「聞偈得何益？」答：「能畢眾苦，世世利根解深妙法」等。疏「上疑為揀其真偽」下，疏文有五：一直釋經意、二「魔亦能為」下設疑難、三「以此善友」下解釋、四「若爾」下躡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初刀山不可執」下，疏文有三：一直消文意，即就前約般若上說，般若能成眾行故。二「此中」下，通標三毒深玄之義。三「然有五義」下，開門別釋。一言「諸部般若其文非一」者，文中廣說三毒四倒悉皆清淨，廣說貪欲瞋癡性皆空寂故。二「如淨名行於非道」者，即第二經〈佛道品〉。「文殊師利問維摩詰言：『菩薩云何通達佛道？』維摩詰言：『菩薩行於非道，是為通達佛道。』又問：『云何行於非道通達佛道？』答曰：『菩薩行五無間而無惱恚，至于地獄無諸罪垢，至于畜生無有無明憍慢等過，至于餓鬼而具足佛法，乃至示行瞋恚而常慈愍。』」皆言示行，即幻用攝生。又云「云何為如來種？文殊答云：『有為為種，無明有愛為種，貪恚癡為種等，結云六十二見一切煩惱皆是佛種。』曰：『何謂也？』答曰：『若見無為入正位者，不能復發阿耨多羅三藐三菩提心。譬如高源陸地不生蓮華』」等，皆菩薩幻用化生。言「先以欲鉤牽」者，亦是此品，淨名答普現色身之要言也。經云「示受於五欲，亦復現行禪，令魔心憒亂，不能得其便。火中生蓮華，是可謂希有，在欲而行禪，希有亦如是。或現作婬女，引諸好色者，先以欲鉤牽，後令入佛道。」既言現作，明是幻用。「三在惑用心」者，以是俗流，帶妻挾子是其常業，未能捨事。事上用心，令了性空，但我妄念，未得自在，非以為是，令惑漸薄便能遠離。上經亦云「菩薩在家與妻子俱，未曾暫捨一切智心」等。「四留惑潤生」，〈出現〉已釋。《淨名》不入生死大海，此前喻云「譬如不入大海，不能得無價寶珠。」疏但合文。「五當相即道」者，是道體故，理無二味故，無有一法非佛法故。言「不思議故」者，總相歎也。不可作欲等思，故引《無行》經文。前曾一用取欲空性，則用初義；今取即道，亦如《智論》第七。喜根菩薩為於勝意菩薩而說偈言：「婬欲即是道，恚癡亦復然。如是三事中，無量諸佛道。若有人分別，婬怒癡及道，是人去佛遠，譬如天與地。道及婬怒癡，是一法平等。若人聞怖畏，去佛道甚遠。婬法不生滅，不能令心惱。若人計吾我，婬將入惡道。見有無異行，是不離無有，若知有無等，超勝成佛道。」都說七十餘偈，皆即道也。喜根於今現在東方，過十億佛土作佛，其國土亦號寶藏，佛號光喻日月王。文殊言：「勝意比丘，我身是也。」爾時不信，受無量苦。佛問：「聞偈得何益？」答：「能畢眾苦，世世利根解深妙法」等。疏「上疑為揀其真偽」下，疏文有五：一直釋經意、二「魔亦能為」下設疑難、三「以此善友」下解釋、四「若爾」下躡

跡生疑、五「以顯法故」下釋顯疑意。疏「淨名云受諸觸如智證」者，即第一迦葉章中，謂智證實相，則觸而非觸。觸而非觸，受亦當然。心境兩冥，為親證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跡生疑、五「以顯法故」下釋顯疑意。疏「淨名云受諸觸如智證」者，即第一迦葉章中，謂智證實相，則觸而非觸。觸而非觸，受亦當然。心境兩冥，為親證也。

疏「表振動」等者，彼經云「佛子！云何為菩薩灌頂住？此菩薩成就十種智。何者為十？所謂振動無數世界、二照耀、三住持、四往詣、五嚴淨，上四皆同初句；六開示無數眾生、七觀察無數眾生、八知無數眾生根、九令無數眾生趣入、十令無量眾生調伏。」今以無畏貫斯十句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「表振動」等者，彼經云「佛子！云何為菩薩灌頂住？此菩薩成就十種智。何者為十？所謂振動無數世界、二照耀、三住持、四往詣、五嚴淨，上四皆同初句；六開示無數眾生、七觀察無數眾生、八知無數眾生根、九令無數眾生趣入、十令無量眾生調伏。」今以無畏貫斯十句。

第十慈行童女，「寄灌頂住」者，從前觀空得無生心最為上首，諸佛法水灌其頂故。疏「般若中云了色是般若」等者，即《大品經》意，具歷諸法。且初歷五蘊，云「了色是般若，一切法趣色。色尚不可得，云何當有趣非趣？」如是具歷諸法皆然。若《般若》意，似當諸法之性不異色性，故皆趣色。色不可得，當法性空。既無所趣，安有能趣？若智者意，一切法趣色，是假觀；色尚不可得，是空觀；云何當有趣非趣，即中道觀。今疏用意但要初句，以取色性為諸法依，以性普收故皆趣色。則一色中具一切法，是事事無礙之意，故隨一法皆收法界。故得依果一一境中具諸莊嚴，則莊嚴屬果，以果詺因，名普莊嚴。第二意即因自莊嚴。疏「言三十六」下，但約表義。若約事釋，如休捨處。疏「又彼總此別」者，謂《地經》之中但云「無量百千阿僧祇陀羅尼門，解脫門三昧門亦然。」設有列者，但列其十。今有一百一十八門總持，故云別也。疏「用上三眼」下，釋此名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十慈行童女，「寄灌頂住」者，從前觀空得無生心最為上首，諸佛法水灌其頂故。疏「般若中云了色是般若」等者，即《大品經》意，具歷諸法。且初歷五蘊，云「了色是般若，一切法趣色。色尚不可得，云何當有趣非趣？」如是具歷諸法皆然。若《般若》意，似當諸法之性不異色性，故皆趣色。色不可得，當法性空。既無所趣，安有能趣？若智者意，一切法趣色，是假觀；色尚不可得，是空觀；云何當有趣非趣，即中道觀。今疏用意但要初句，以取色性為諸法依，以性普收故皆趣色。則一色中具一切法，是事事無礙之意，故隨一法皆收法界。故得依果一一境中具諸莊嚴，則莊嚴屬果，以果詺因，名普莊嚴。第二意即因自莊嚴。疏「言三十六」下，但約表義。若約事釋，如休捨處。疏「又彼總此別」者，謂《地經》之中但云「無量百千阿僧祇陀羅尼門，解脫門三昧門亦然。」設有列者，但列其十。今有一百一十八門總持，故云別也。疏「用上三眼」下，釋此名。

大文第三，十行位。疏「初善見比丘寄歡喜行」者，施悅自他，故名歡喜。疏「初二約菩薩」者，理智一對。初「一報類難知」者，如〈迴向品〉說。「二妄想為因即無性」者，妄想為因，釋依想住。即無性言，釋於甚深。故《楞伽》云「前聖所知，轉相傳授，妄想無性。」斯為自覺聖智之境，故甚深也。疏「三染分行業」等者，以約眾生故。如一孔雀毛，一切種因相等。疏「四感異熟識」者，行相深細故。經云「阿陀那識甚深細」等。亦如《楞伽》「上中下修，照見自心生滅流注。」又經云「諸識有二種生，謂流注生、相生。有二種住，謂流注住、相住。有二種滅，謂流注滅及相滅。」古同釋云：流注是八識相續。然相有三種，已如前引。今此即剎那流注，與上照見自心生滅流注義相符也。若常照之，見其無性，即自覺聖智故。疏「五所變影像」等者，相分即是影像。第八緣三種境，境即相分，謂種子。根身，即內境也。器世間，即外境也。變現心所等，皆是內也。色為二所現，影亦通內外，外即五塵、內即五根等。疏「六名無得物之功」，已見上文。疏「七文字言說皆解脫故」者，即《淨名》中天女折身子，已如前引。疏「皆嚴法界而無嚴」者，故《金剛》云「莊嚴佛國土，即非莊嚴，是名莊嚴。」謂雖復莊嚴，無能嚴心，則稱實理，事理無礙方真嚴也。餘二可知。言「總上二分」下，結法所屬。疏「此則但是一相」者，以晉經合其身殊妙屬後尼拘陀，故今經二相彼但成一。然「如尼俱陀」者，其枝橫布與上聳相稱，非如建木一向直聳，非如傍覆一向婆娑，故云「上下端直」。若順樹相，圓滿最妙，此明不長不短。如人橫尋與身相稱，七尺之人，尋亦七尺，此為福相。疏「明其心相」者，然世之相亦有三類：一色相、二聲相、三心相。心相最勝，然可修成，含弘仁惠是勝相也。今此正明菩薩心相。言「即止觀雙運」者，經初二句標示止觀，初智慧為觀、後「於諸境」下即止。從「止過」下釋若沈若舉已下經文。然沈舉略有二種：一昏沈掉舉，此相即麁，今所不論。二細沈舉，即如疏辨。若靜無遺照、動不離寂，則是雙行不沈不舉，故云「正受現前」。然經一切皆息，總該上四；而疏釋之，四對別顯。上釋第一若沈若舉竟。二「不智不愚則雙契中道」者，即取下皆息該此名不智不愚。若智，牒前觀也，非智，牒前止也。今由皆息，則止觀兩亡，為真止觀，方契中道。三「起念」下，釋動轉皆息。若有止觀即為動轉，今由兩亡故無動轉。四「雙非」已下，釋戲論字。言雙非者，非止非觀，斯則第四戲論謗也。「再遣」者，又亡雙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第三，十行位。疏「初善見比丘寄歡喜行」者，施悅自他，故名歡喜。疏「初二約菩薩」者，理智一對。初「一報類難知」者，如〈迴向品〉說。「二妄想為因即無性」者，妄想為因，釋依想住。即無性言，釋於甚深。故《楞伽》云「前聖所知，轉相傳授，妄想無性。」斯為自覺聖智之境，故甚深也。疏「三染分行業」等者，以約眾生故。如一孔雀毛，一切種因相等。疏「四感異熟識」者，行相深細故。經云「阿陀那識甚深細」等。亦如《楞伽》「上中下修，照見自心生滅流注。」又經云「諸識有二種生，謂流注生、相生。有二種住，謂流注住、相住。有二種滅，謂流注滅及相滅。」古同釋云：流注是八識相續。然相有三種，已如前引。今此即剎那流注，與上照見自心生滅流注義相符也。若常照之，見其無性，即自覺聖智故。疏「五所變影像」等者，相分即是影像。第八緣三種境，境即相分，謂種子。根身，即內境也。器世間，即外境也。變現心所等，皆是內也。色為二所現，影亦通內外，外即五塵、內即五根等。疏「六名無得物之功」，已見上文。疏「七文字言說皆解脫故」者，即《淨名》中天女折身子，已如前引。疏「皆嚴法界而無嚴」者，故《金剛》云「莊嚴佛國土，即非莊嚴，是名莊嚴。」謂雖復莊嚴，無能嚴心，則稱實理，事理無礙方真嚴也。餘二可知。言「總上二分」下，結法所屬。疏「此則但是一相」者，以晉經合其身殊妙屬後尼拘陀，故今經二相彼但成一。然「如尼俱陀」者，其枝橫布與上聳相稱，非如建木一向直聳，非如傍覆一向婆娑，故云「上下端直」。若順樹相，圓滿最妙，此明不長不短。如人橫尋與身相稱，七尺之人，尋亦七尺，此為福相。疏「明其心相」者，然世之相亦有三類：一色相、二聲相、三心相。心相最勝，然可修成，含弘仁惠是勝相也。今此正明菩薩心相。言「即止觀雙運」者，經初二句標示止觀，初智慧為觀、後「於諸境」下即止。從「止過」下釋若沈若舉已下經文。然沈舉略有二種：一昏沈掉舉，此相即麁，今所不論。二細沈舉，即如疏辨。若靜無遺照、動不離寂，則是雙行不沈不舉，故云「正受現前」。然經一切皆息，總該上四；而疏釋之，四對別顯。上釋第一若沈若舉竟。二「不智不愚則雙契中道」者，即取下皆息該此名不智不愚。若智，牒前觀也，非智，牒前止也。今由皆息，則止觀兩亡，為真止觀，方契中道。三「起念」下，釋動轉皆息。若有止觀即為動轉，今由兩亡故無動轉。四「雙非」已下，釋戲論字。言雙非者，非止非觀，斯則第四戲論謗也。「再遣」者，又亡雙

非，謂非非止觀等。由迹不忘，如楔出楔，故並戲論。今由皆息，戲論自亡。上但遮過，從「得佛」下顯其成德，故疏云「雖止觀雙運而無心寂照」等。雙運即為雙照，無心即為雙遮。遮照同時互融平等，即是如如平等之境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非，謂非非止觀等。由迹不忘，如楔出楔，故並戲論。今由皆息，戲論自亡。上但遮過，從「得佛」下顯其成德，故疏云「雖止觀雙運而無心寂照」等。雙運即為雙照，無心即為雙遮。遮照同時互融平等，即是如如平等之境。

「第二自在主，寄饒益行」者，三聚淨戒能益自他，故云饒益。疏「持戒現世果故」者，《戒經》云「明人能護戒，能得三種樂，名譽及利養，死得生天上」故。疏「福河常流注」者，不持戒者可犯之境皆有犯分。由持戒故，於無盡境皆發勝福故。疏「有智能護戒」者，文殊主智故。此言亦是《戒經》云「當觀如是處，有智勤護戒，戒淨有智慧，便得第一道。」釋曰：上二句以智為因，下二句是智之果。疏「四重十重」者，四重通二乘別解脫戒；十重已下大乘四重通，亦唯大故。彌勒受戒羯摩，但受四不可過，謂十重之中最後四戒，謂慳瞋讚毀及謗三寶故。疏「成五明」者，五明在下業中。上之諸名體，但是聲明中義，並如五地，今當略釋。疏「二業用中三初總明」者，此之總文亦即聲明。書即聲明中法施設建立，名句文身等故。其數算印，即聲明中數施設建立，通治取與中生疑，障其界處等。法即是因明，故。新經云「種種論是論體」，即言論諍論等。疏「雜辨諸明」者，即餘三明。一即醫方明，於中風癎消瘦是病相，鬼魅所著亦是病相，亦是病因，因鬼等病故。其能療治，即是除斷。能字亦是斷已不生。二「亦能造立」下，即工巧明。《瑜伽》十五有十二工巧，今略有五明：一營造工業。二以善調練種種仙藥者，即和合工業。三善營理田農，即營農工業。四商賈，即商賈工業。其一切諸業，即該諸文所不說者。更有七不說，謂音樂、書算、成熟、方所、事王、變化、呪術。五又善別知眾生身相、即占相工業。三作善作惡下，即是內明。然《瑜伽》有四施設建立：一事、二理、三攝聖教、四聖所應知。今文唯明於理，於中有二：一知六趣因果、二「此人」下知三乘因果。從「如是等」下，總結，兼於餘三，謂令其習學決定究竟即攝聖教、聖教所知應辨事，理事即三藏故。下知算，亦聲明攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二自在主，寄饒益行」者，三聚淨戒能益自他，故云饒益。疏「持戒現世果故」者，《戒經》云「明人能護戒，能得三種樂，名譽及利養，死得生天上」故。疏「福河常流注」者，不持戒者可犯之境皆有犯分。由持戒故，於無盡境皆發勝福故。疏「有智能護戒」者，文殊主智故。此言亦是《戒經》云「當觀如是處，有智勤護戒，戒淨有智慧，便得第一道。」釋曰：上二句以智為因，下二句是智之果。疏「四重十重」者，四重通二乘別解脫戒；十重已下大乘四重通，亦唯大故。彌勒受戒羯摩，但受四不可過，謂十重之中最後四戒，謂慳瞋讚毀及謗三寶故。疏「成五明」者，五明在下業中。上之諸名體，但是聲明中義，並如五地，今當略釋。疏「二業用中三初總明」者，此之總文亦即聲明。書即聲明中法施設建立，名句文身等故。其數算印，即聲明中數施設建立，通治取與中生疑，障其界處等。法即是因明，故。新經云「種種論是論體」，即言論諍論等。疏「雜辨諸明」者，即餘三明。一即醫方明，於中風癎消瘦是病相，鬼魅所著亦是病相，亦是病因，因鬼等病故。其能療治，即是除斷。能字亦是斷已不生。二「亦能造立」下，即工巧明。《瑜伽》十五有十二工巧，今略有五明：一營造工業。二以善調練種種仙藥者，即和合工業。三善營理田農，即營農工業。四商賈，即商賈工業。其一切諸業，即該諸文所不說者。更有七不說，謂音樂、書算、成熟、方所、事王、變化、呪術。五又善別知眾生身相、即占相工業。三作善作惡下，即是內明。然《瑜伽》有四施設建立：一事、二理、三攝聖教、四聖所應知。今文唯明於理，於中有二：一知六趣因果、二「此人」下知三乘因果。從「如是等」下，總結，兼於餘三，謂令其習學決定究竟即攝聖教、聖教所知應辨事，理事即三藏故。下知算，亦聲明攝。