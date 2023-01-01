大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十五

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

第二末會疏。今初，「夫圓滿教海」下，此文有二：先標、後「故非頓」下釋。前標有三對，今疏釋有二：一出三對之由、二明該羅等義。今初。若無頓證法界，豈顯此經圓妙？若無善財漸進，眾生如何趣入？若無本會佛為其主，何有末會皆得成經？若無末會善財成益，豈顯本會頓證之實？然此一對，語出肇公《維摩注．序》。彼以不思議中以分本末，云「此經所明，統萬行則以權智為主、樹德本則以六度為根、濟蒙惑則以慈悲為首、語宗極則以不二為言，凡此眾說皆不思議之本也。至若借座燈王、請飯香土、手接大千、室包乾象，不思議迹也。然幽關難辯、聖應不同，非本無以垂迹、非迹無以顯本，本迹雖殊，不思議一也。」今但借其言，不取其義，自以二會為本末耳。「非人無以證法」者，法無廢興，弘之由人故。「非法無以成人」者，不證性原，豈名菩薩？故《中論》云「以法知有人，以人知有法。離法何有人？離人何有法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二末會疏。今初，「夫圓滿教海」下，此文有二：先標、後「故非頓」下釋。前標有三對，今疏釋有二：一出三對之由、二明該羅等義。今初。若無頓證法界，豈顯此經圓妙？若無善財漸進，眾生如何趣入？若無本會佛為其主，何有末會皆得成經？若無末會善財成益，豈顯本會頓證之實？然此一對，語出肇公《維摩注．序》。彼以不思議中以分本末，云「此經所明，統萬行則以權智為主、樹德本則以六度為根、濟蒙惑則以慈悲為首、語宗極則以不二為言，凡此眾說皆不思議之本也。至若借座燈王、請飯香土、手接大千、室包乾象，不思議迹也。然幽關難辯、聖應不同，非本無以垂迹、非迹無以顯本，本迹雖殊，不思議一也。」今但借其言，不取其義，自以二會為本末耳。「非人無以證法」者，法無廢興，弘之由人故。「非法無以成人」者，不證性原，豈名菩薩？故《中論》云「以法知有人，以人知有法。離法何有人？離人何有法？」

疏「故前明不異漸之頓」下，第二明該羅等義。三對為三：一明漸頓該羅。二互不異，即該羅義。其多門而眾人同契，即不異漸之頓相也。上不壞多門入法身等。十種別故，即是漸義。眾人同契，即是頓義。或一人證多、或多人同證，故即頓也。一人歷位，即是漸相，而圓修故，不異頓也。二「前即不異末之本」等者，本末交映也。「雖卷而恒舒」，即不異末之本相也。卷謂不離祇園，而恒舒者而羅身雲於法界也。言「雖舒而恒卷」者，謂雖羅形於法界，而未動足於祇園，是不異本之末也。「本末無礙」下，結第二門。三「今託人進修」下，釋人法融會也。語則不似前二，但似結成，今會意亦具矣。謂託人修進者，人融法也。「使大教弘通」，法成人也。言「即斯本意」者，語則正結第三意，則通結上二，成總顯會意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故前明不異漸之頓」下，第二明該羅等義。三對為三：一明漸頓該羅。二互不異，即該羅義。其多門而眾人同契，即不異漸之頓相也。上不壞多門入法身等。十種別故，即是漸義。眾人同契，即是頓義。或一人證多、或多人同證，故即頓也。一人歷位，即是漸相，而圓修故，不異頓也。二「前即不異末之本」等者，本末交映也。「雖卷而恒舒」，即不異末之本相也。卷謂不離祇園，而恒舒者而羅身雲於法界也。言「雖舒而恒卷」者，謂雖羅形於法界，而未動足於祇園，是不異本之末也。「本末無礙」下，結第二門。三「今託人進修」下，釋人法融會也。語則不似前二，但似結成，今會意亦具矣。謂託人修進者，人融法也。「使大教弘通」，法成人也。言「即斯本意」者，語則正結第三意，則通結上二，成總顯會意也。

疏「二會數開合」，中二：先局。言「二諸乘人會」者，即初至福城東會也。後「若約能所」下，明通。於中三：一標數。就第三會開五十三，成五十五。二「雖人有五十四」下，次釋成上義。言五十四者，善財初遇文殊，從德雲至瞿波有四十人，寄於三賢十聖；摩耶已下，天主光等有十一人，已五十二；及彌勒、普賢，故五十四。舉此五十四者，乃成會違。一向都望人五十四，兼比丘、諸乘二會，則合有五十六會。若望善財，並見五十四人，即合自有五十四會。何以惟五十三？故下釋云「文殊一人四會說故」，故雖五十四人，有五十五會。若爾，一人四會，即五十四中加三成五十七，何言五十五？故次下云「德生、有德同一會故」，又減其一；遍友不成會，又減其一，人亦五十五。若取遍友成一會，故善財有五十六。兼前五十六，為遍友不成主伴，但標五十五耳。疏「是以唯就能化」下，結成通義。疏「若約主伴」下，開成百一十。下有三釋，正義一人當兩故，故前案定為五十五。從「若約散說」下，三約教結成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二會數開合」，中二：先局。言「二諸乘人會」者，即初至福城東會也。後「若約能所」下，明通。於中三：一標數。就第三會開五十三，成五十五。二「雖人有五十四」下，次釋成上義。言五十四者，善財初遇文殊，從德雲至瞿波有四十人，寄於三賢十聖；摩耶已下，天主光等有十一人，已五十二；及彌勒、普賢，故五十四。舉此五十四者，乃成會違。一向都望人五十四，兼比丘、諸乘二會，則合有五十六會。若望善財，並見五十四人，即合自有五十四會。何以惟五十三？故下釋云「文殊一人四會說故」，故雖五十四人，有五十五會。若爾，一人四會，即五十四中加三成五十七，何言五十五？故次下云「德生、有德同一會故」，又減其一；遍友不成會，又減其一，人亦五十五。若取遍友成一會，故善財有五十六。兼前五十六，為遍友不成主伴，但標五十五耳。疏「是以唯就能化」下，結成通義。疏「若約主伴」下，開成百一十。下有三釋，正義一人當兩故，故前案定為五十五。從「若約散說」下，三約教結成。

疏「三會主多少」，如上開合，應自知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三會主多少」，如上開合，應自知之。

疏「四定會名義」者，謂無佛說而稱經會者，以本統末故。言濫觴者，濫泛也，觴杯也。謂江出岷山，初出之源但可泛一杯而已。所出雖少，源在於此，故雖千里萬里，而云江出岷山。故雖散在諸方，而云經會。疏「若爾」下，解妨，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四定會名義」者，謂無佛說而稱經會者，以本統末故。言濫觴者，濫泛也，觴杯也。謂江出岷山，初出之源但可泛一杯而已。所出雖少，源在於此，故雖千里萬里，而云江出岷山。故雖散在諸方，而云經會。疏「若爾」下，解妨，可知。

疏「五二位統收」者，別有三聖圓融觀大意，此已盡矣。但普賢所信所證雖是一理，而約生約佛位分染淨異，故分之成二。疏「又理開體用」等者，此即三聖觀中會歸經題，理開體用，即大方廣。大即體性包含，方廣業用周遍。故智分因果，即佛華嚴，佛是果智，華即因故。疏「先以二門各自圓融」者，初融文殊信解智三；後「依體起行」下，融普賢所信及行并所證三。疏「是以文殊三事」下，總結上三。雖開兩段，義有三重：一二聖三事各自圓融；二二聖三事各對圓融；三總融二聖，謂初三事既自圓融，次以三事各對圓融，故其六法但成一味。而言「文殊三事融通隱隱」者，信智圓融，不壞相故。「普賢三事涉入重重」者，以理融事，事不泯故。若二不二成毘盧遮那，則文殊是華嚴，普賢是大方廣，冥合為佛。為佛已竟，無二味故。故「前本會」下，引文證成，非情見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五二位統收」者，別有三聖圓融觀大意，此已盡矣。但普賢所信所證雖是一理，而約生約佛位分染淨異，故分之成二。疏「又理開體用」等者，此即三聖觀中會歸經題，理開體用，即大方廣。大即體性包含，方廣業用周遍。故智分因果，即佛華嚴，佛是果智，華即因故。疏「先以二門各自圓融」者，初融文殊信解智三；後「依體起行」下，融普賢所信及行并所證三。疏「是以文殊三事」下，總結上三。雖開兩段，義有三重：一二聖三事各自圓融；二二聖三事各對圓融；三總融二聖，謂初三事既自圓融，次以三事各對圓融，故其六法但成一味。而言「文殊三事融通隱隱」者，信智圓融，不壞相故。「普賢三事涉入重重」者，以理融事，事不泯故。若二不二成毘盧遮那，則文殊是華嚴，普賢是大方廣，冥合為佛。為佛已竟，無二味故。故「前本會」下，引文證成，非情見故。

疏「六分五相」，有三：初雙標、二「二皆」下雙會、三「具依」下正釋。疏「照前行等唯一圓智」者，行即寄位修行，等取次二。四「其後四相」下，此立別理則不壞。依五相中三：一總為寄位修行；二「今從」下，且為五相，却歸前釋；三「此五」下，別義料揀。言五行者，一歷位上昇，故云高行；二同入一實，故為大行；三具上高大，成補處因，故名勝行；四般若絕相，故稱為深；五一一稱性，故云廣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六分五相」，有三：初雙標、二「二皆」下雙會、三「具依」下正釋。疏「照前行等唯一圓智」者，行即寄位修行，等取次二。四「其後四相」下，此立別理則不壞。依五相中三：一總為寄位修行；二「今從」下，且為五相，却歸前釋；三「此五」下，別義料揀。言五行者，一歷位上昇，故云高行；二同入一實，故為大行；三具上高大，成補處因，故名勝行；四般若絕相，故稱為深；五一一稱性，故云廣也。

疏「不出二十類」者，此二十類攝五十四人。菩薩攝五：一文殊、二觀自在、三正趣、四彌勒、五普賢。二比丘攝五：一德雲、二海雲、三善住、四海幢、五善見。三尼唯一：即師子嚬申。四優婆塞唯一：即明智居士。五優婆夷攝五：一休捨、二具足、三不動、四婆須蜜、五賢聖。六童男攝三：一自在主、二善知眾藝、三德生。七童女攝二：一慈行、二有德。八天唯一，即大天是。九天女亦一，即天主光。十外道亦一，即是遍行。十一婆羅門攝二：一勝熱、二最寂靜。十二長者攝九：一解脫、二法寶髻、三普眼、四優鉢羅華、五無上勝、六鞞瑟胝羅、七堅固解脫、八妙月、九無勝軍。十三先生唯一，即遍友。十四醫人亦一，即彌伽。十五船師，即婆施羅。十六國王攝二：一無厭足、二大光。十七仙人唯一，謂毘目瞿沙。十八佛母，唯摩耶夫人。十九佛妃，唯瞿波。二十諸神，攝其十：一安住地神、二婆珊婆演底夜神、三普德淨光夜神、四喜目觀察夜神、五普救眾生妙德夜神、六寂靜音海夜神、七守護一切城增長威力夜神、八開敷一切樹華夜神、九大願精進力救護一切眾生夜神、十嵐毘尼林神即圓滿光。故二十類攝五十四。疏「四約相辯異不出菩薩五生」者，即《瑜伽》四十八品中辨。「一息苦生」，亦名除災，如為大魚等，即飢世救苦、海中救苦等。「二隨類」者，隨一切類故。「三勝生」，亦名大勢生，謂形色族姓富貴等。「四增上生」，從初地至十地、為諸王等。「五最後生」，即最後身菩薩。今小不同者，意將彼義攝此友故。《攝論》第六，明勝生亦名最勝生，謂諸世間安樂生處，應知。此是說法功德。疏「通即前四各具五生」者，向就第四約相有五，今通於前果因及義亦各具五耳。疏「於中菩薩有六」者，即二十類中就最後而辨異也，等取文殊及普賢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「不出二十類」者，此二十類攝五十四人。菩薩攝五：一文殊、二觀自在、三正趣、四彌勒、五普賢。二比丘攝五：一德雲、二海雲、三善住、四海幢、五善見。三尼唯一：即師子嚬申。四優婆塞唯一：即明智居士。五優婆夷攝五：一休捨、二具足、三不動、四婆須蜜、五賢聖。六童男攝三：一自在主、二善知眾藝、三德生。七童女攝二：一慈行、二有德。八天唯一，即大天是。九天女亦一，即天主光。十外道亦一，即是遍行。十一婆羅門攝二：一勝熱、二最寂靜。十二長者攝九：一解脫、二法寶髻、三普眼、四優鉢羅華、五無上勝、六鞞瑟胝羅、七堅固解脫、八妙月、九無勝軍。十三先生唯一，即遍友。十四醫人亦一，即彌伽。十五船師，即婆施羅。十六國王攝二：一無厭足、二大光。十七仙人唯一，謂毘目瞿沙。十八佛母，唯摩耶夫人。十九佛妃，唯瞿波。二十諸神，攝其十：一安住地神、二婆珊婆演底夜神、三普德淨光夜神、四喜目觀察夜神、五普救眾生妙德夜神、六寂靜音海夜神、七守護一切城增長威力夜神、八開敷一切樹華夜神、九大願精進力救護一切眾生夜神、十嵐毘尼林神即圓滿光。故二十類攝五十四。疏「四約相辯異不出菩薩五生」者，即《瑜伽》四十八品中辨。「一息苦生」，亦名除災，如為大魚等，即飢世救苦、海中救苦等。「二隨類」者，隨一切類故。「三勝生」，亦名大勢生，謂形色族姓富貴等。「四增上生」，從初地至十地、為諸王等。「五最後生」，即最後身菩薩。今小不同者，意將彼義攝此友故。《攝論》第六，明勝生亦名最勝生，謂諸世間安樂生處，應知。此是說法功德。疏「通即前四各具五生」者，向就第四約相有五，今通於前果因及義亦各具五耳。疏「於中菩薩有六」者，即二十類中就最後而辨異也，等取文殊及普賢也。

疏「三現相」者，如大天等。「四表義者」，如山表位、如海表悲等。疏「叉前依佛法界流」等者，約表說法也。疏「比丘義如常」者，古有五義：一曰怖魔，初出家時魔宮動故。二言乞士，下從居士乞食以資身，上從諸佛乞法以練神故。三名淨戒，持戒漸入僧數，應持戒故。四云淨命，既受戒已，所起三業以無貪故，不依於貪邪活命故。五曰破惡，漸依聖道滅煩惱故。新云苾芻，苾芻草名，具五德故。疏「於我無我得不二解」等者，即釋經諸世間主雨供具雲等。以主即自在義，既我無我不二，方為自在。此即《淨名》迦旃延章。五非常義，前三地已引，即於我無我而不二是無我義，無我法中有真我故。「二約表者，諸佛顯揚皆依般若」等者，文殊表般若，若無般若不能說故。已是一義。「究竟」下，又表所說雖復千差，究竟至於一切種智，故放光還入智頂。後句即《法華》意。疏「若無愛見而修則無疲矣」，即《淨名．問疾品》意，前文已引。疏「一眼具斯四用故稱無礙」者，正是上第三義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三現相」者，如大天等。「四表義者」，如山表位、如海表悲等。疏「叉前依佛法界流」等者，約表說法也。疏「比丘義如常」者，古有五義：一曰怖魔，初出家時魔宮動故。二言乞士，下從居士乞食以資身，上從諸佛乞法以練神故。三名淨戒，持戒漸入僧數，應持戒故。四云淨命，既受戒已，所起三業以無貪故，不依於貪邪活命故。五曰破惡，漸依聖道滅煩惱故。新云苾芻，苾芻草名，具五德故。疏「於我無我得不二解」等者，即釋經諸世間主雨供具雲等。以主即自在義，既我無我不二，方為自在。此即《淨名》迦旃延章。五非常義，前三地已引，即於我無我而不二是無我義，無我法中有真我故。「二約表者，諸佛顯揚皆依般若」等者，文殊表般若，若無般若不能說故。已是一義。「究竟」下，又表所說雖復千差，究竟至於一切種智，故放光還入智頂。後句即《法華》意。疏「若無愛見而修則無疲矣」，即《淨名．問疾品》意，前文已引。疏「一眼具斯四用故稱無礙」者，正是上第三義也。

第六十二經。疏「表順福分善」者，十信為順福分善；三賢為順解脫分善，所修善根順趣解脫故；四加行位名順決擇分善，順趣真實決擇分故，決擇即是道，義如十地：今表十信，故是順福。疏「不別演說故非別會」者，以《刊定記》開此諸乘人會為兩會，謂三攝諸龍會、四攝諸乘人會，故今遮其謬釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六十二經。疏「表順福分善」者，十信為順福分善；三賢為順解脫分善，所修善根順趣解脫故；四加行位名順決擇分善，順趣真實決擇分故，決擇即是道，義如十地：今表十信，故是順福。疏「不別演說故非別會」者，以《刊定記》開此諸乘人會為兩會，謂三攝諸龍會、四攝諸乘人會，故今遮其謬釋。

自下第三，攝善財會。疏「唯初信內有三會」者，問，此攝善財，何以籠前二會？答：以通末會為五相故，故初二會是十信收。而善財中自具五相，最初信位義兼前二，故就此序。疏「三示方不同此段」，有四。一總辨類殊、二別釋南義、三對類料揀、四敘昔順違。今初即總收諸友以為三類。言「地前多在南」者，以正趣一人從東方來，不言南故。言「地內無方」者，從婆珊婆下有十善友，皆無南故。言「地後兼二」者，瞿波指於摩耶，但云此世界中有佛母，即不云南；摩耶指天主光，云此世界三十三天；天主光指遍友，言迦毘羅城有童子師；遍友指眾藝，云此有童子；眾藝指賢聖，云此摩竭提國有優婆夷。此上五會皆無南也。賢聖指堅固解脫長者，即云南方有城名為沃田彼有長者。堅固指妙月，但云即此城中有一長者。妙月指無勝軍，即云於此南方有城名為出生彼有長者。無勝軍指最寂靜，亦云於此城南方有一聚落名之為法，彼有婆羅門。最寂靜指德生有德，亦云於此南方有城名妙意華門。德生指於慈氏，亦云於此南方有國名海岸。文殊、普賢二俱無方地。後三相有十三會，五會有南，八會無南，故云「兼二」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三，攝善財會。疏「唯初信內有三會」者，問，此攝善財，何以籠前二會？答：以通末會為五相故，故初二會是十信收。而善財中自具五相，最初信位義兼前二，故就此序。疏「三示方不同此段」，有四。一總辨類殊、二別釋南義、三對類料揀、四敘昔順違。今初即總收諸友以為三類。言「地前多在南」者，以正趣一人從東方來，不言南故。言「地內無方」者，從婆珊婆下有十善友，皆無南故。言「地後兼二」者，瞿波指於摩耶，但云此世界中有佛母，即不云南；摩耶指天主光，云此世界三十三天；天主光指遍友，言迦毘羅城有童子師；遍友指眾藝，云此有童子；眾藝指賢聖，云此摩竭提國有優婆夷。此上五會皆無南也。賢聖指堅固解脫長者，即云南方有城名為沃田彼有長者。堅固指妙月，但云即此城中有一長者。妙月指無勝軍，即云於此南方有城名為出生彼有長者。無勝軍指最寂靜，亦云於此城南方有一聚落名之為法，彼有婆羅門。最寂靜指德生有德，亦云於此南方有城名妙意華門。德生指於慈氏，亦云於此南方有國名海岸。文殊、普賢二俱無方地。後三相有十三會，五會有南，八會無南，故云「兼二」。

疏「然南方者」下，第二別釋南義。疏「南方之明萬物相見」者，即《周易．說卦》中義。《易》曰「離者明也，萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽，天下嚮明而治，蓋取於此也。」疏「北主於陰顯是滅義」者，亦《周易》意說。卦云「坎者水也，正北方之卦。坎也，萬物之所歸也。」「世尊金棺」下，引內教證義。如前引，餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然南方者」下，第二別釋南義。疏「南方之明萬物相見」者，即《周易．說卦》中義。《易》曰「離者明也，萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽，天下嚮明而治，蓋取於此也。」疏「北主於陰顯是滅義」者，亦《周易》意說。卦云「坎者水也，正北方之卦。坎也，萬物之所歸也。」「世尊金棺」下，引內教證義。如前引，餘可知。

疏「此五義中」下，第三對類料揀。對前三類，亦可思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此五義中」下，第三對類料揀。對前三類，亦可思之。

疏「有人唯取」下，四敘昔順違，即苑公意。於中三：一敘其所立，故彼疏序云「善財詢友，表隨順以南行。」二「非前」下，敘其破古，謂正明之義既出《周易》，故是此方耳。三「寧知西域」下，今疏破之。此有二意：一則正斥其破。既未尋西域內外典誥，安知西方無正明義？亦如今人相承皆云：此方立於四時，西方但明三際。及見《西域記》，彼亦立其四時，但以正月十六為春首耳。是以未能周覽，無信凡情。二「況通方」下，為其立理。小乘教說，雖非我所制，例於餘方所不應行者，亦不應行，名曰隨方毘尼。況於大乘。況《華嚴》通方之說，一說一切說，隨類隨方一時普應，何但義求？疏「無此二緣不歎者略」者，如休捨優婆夷及天主光後諸善知識。疏「婆須達」者，以此文中復有須達長者，故釋此一，揀異初會精舍之主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「有人唯取」下，四敘昔順違，即苑公意。於中三：一敘其所立，故彼疏序云「善財詢友，表隨順以南行。」二「非前」下，敘其破古，謂正明之義既出《周易》，故是此方耳。三「寧知西域」下，今疏破之。此有二意：一則正斥其破。既未尋西域內外典誥，安知西方無正明義？亦如今人相承皆云：此方立於四時，西方但明三際。及見《西域記》，彼亦立其四時，但以正月十六為春首耳。是以未能周覽，無信凡情。二「況通方」下，為其立理。小乘教說，雖非我所制，例於餘方所不應行者，亦不應行，名曰隨方毘尼。況於大乘。況《華嚴》通方之說，一說一切說，隨類隨方一時普應，何但義求？疏「無此二緣不歎者略」者，如休捨優婆夷及天主光後諸善知識。疏「婆須達」者，以此文中復有須達長者，故釋此一，揀異初會精舍之主。

疏「財多屬依」者，亦有法財，故云多也。疏「今初由已發心故」下，疏文有三：一總出說因也、二「此菩提心」下問、三「古有多釋」下釋。於中四：一敘其上古。二「有云古不足依」下，敘其下古，破昔自立。三「然此師」下，破其下古，有二意：一縱破，顯不異昔，下古即《刊定記》也；二「又以此文為證」下，奪破，顯其引證難憑，以違餘文故。四「賢者云」下，敘其中古，以為正義。於中亦四：一正敘昔義。二「若爾」下，敘昔成立。於上三生之中，揩定今解行生為是何位？故先自問。從「謂以在信」下，自答。三「此之一解」下，疏辯順違。於中先正許順理、後「但更有」下，疏正其釋。以向古釋復似違前故。謂前定三生，今生但是解行而非證入，及至後釋即言寄地，即是地位，豈非證耶？故今正之：一時頓具，即是第三證入生故，亦成漸頓得交徹故。四「地獄天子」下，疏引經文，證成正義，結彈《刊定》。於中又二：一正證、二「何以善財」下彈昔。於中三：一正彈其釋、二「又定初地」下審定其釋、三「無得管見」下結其有違。疏「餘皆所起之惑」者，上來初釋第一句，「愚迷」下釋第五句，「魔王」下釋第七句，「童蒙」下釋第八句。今餘即二三四六句。「然三界」下，釋第二三句。略不釋四六二句，四望於五，五是發業之本，四是潤業之愛。六通發潤，即六地中無明所覆，愛水為潤，我慢溉灌，生名色芽也。言「苦集」者，初三及八即是苦果，餘五皆集，略無有業，含在魔王及後二偈行邪之中。疏「失正行邪」者，由前無明而起行故。又前三句即起業之惑，亦業俱之惑。第四句即所起之業。後偈初句即覆業煩惱，由於前二迷我我所，以我對所而生三惑：一於未得處而生諂誑、二於不可得處而生於嫉、三於已得處便生慳憍。後之三過在覆業中，疑惑弊眼即正能造業。疑於有果無果，不見未來，故造惡業。不見現苦，故造善業。故下三惡即惡業果。諸趣，即通善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「財多屬依」者，亦有法財，故云多也。疏「今初由已發心故」下，疏文有三：一總出說因也、二「此菩提心」下問、三「古有多釋」下釋。於中四：一敘其上古。二「有云古不足依」下，敘其下古，破昔自立。三「然此師」下，破其下古，有二意：一縱破，顯不異昔，下古即《刊定記》也；二「又以此文為證」下，奪破，顯其引證難憑，以違餘文故。四「賢者云」下，敘其中古，以為正義。於中亦四：一正敘昔義。二「若爾」下，敘昔成立。於上三生之中，揩定今解行生為是何位？故先自問。從「謂以在信」下，自答。三「此之一解」下，疏辯順違。於中先正許順理、後「但更有」下，疏正其釋。以向古釋復似違前故。謂前定三生，今生但是解行而非證入，及至後釋即言寄地，即是地位，豈非證耶？故今正之：一時頓具，即是第三證入生故，亦成漸頓得交徹故。四「地獄天子」下，疏引經文，證成正義，結彈《刊定》。於中又二：一正證、二「何以善財」下彈昔。於中三：一正彈其釋、二「又定初地」下審定其釋、三「無得管見」下結其有違。疏「餘皆所起之惑」者，上來初釋第一句，「愚迷」下釋第五句，「魔王」下釋第七句，「童蒙」下釋第八句。今餘即二三四六句。「然三界」下，釋第二三句。略不釋四六二句，四望於五，五是發業之本，四是潤業之愛。六通發潤，即六地中無明所覆，愛水為潤，我慢溉灌，生名色芽也。言「苦集」者，初三及八即是苦果，餘五皆集，略無有業，含在魔王及後二偈行邪之中。疏「失正行邪」者，由前無明而起行故。又前三句即起業之惑，亦業俱之惑。第四句即所起之業。後偈初句即覆業煩惱，由於前二迷我我所，以我對所而生三惑：一於未得處而生諂誑、二於不可得處而生於嫉、三於已得處便生慳憍。後之三過在覆業中，疑惑弊眼即正能造業。疑於有果無果，不見未來，故造惡業。不見現苦，故造善業。故下三惡即惡業果。諸趣，即通善業。

疏「馳驟三界」者，書云「堯舜安車、夏殷步驟。」言其道不及前。今以一乘為安車。安車牛車，尚異二乘羊鹿，豈況三界步驟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「馳驟三界」者，書云「堯舜安車、夏殷步驟。」言其道不及前。今以一乘為安車。安車牛車，尚異二乘羊鹿，豈況三界步驟。

疏「初四頌求悲智定攝利他乘」者，總相釋也。初偈是悲，二是智，三定，四即四攝。然下四段皆明乘義，今當別配。初偈有五：一願行相扶，如輪致遠；二一切佛法皆依大悲，猶如眾輻以湊一轂；三信心不退，如軸居心；四堅忍不動，如鎋貫定；五諸功德寶而為莊校，即通五度。末句結求，可知。第二偈三義：一總持攝法，如箱攝物；二慈愍覆蔭，如張幰蓋；三四辯演法，如鳴鑾鈴。第三偈三義：一梵行嚴潔，如淨茵蓐；二三昧適神，如侍婇女；三法音警物，如擊鼓聲。第四偈三義：一四攝益物無盡如藏；二功德圓淨，如寶莊嚴；三牛有覊鞅離過引車，人有慚愧拒惡崇善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初四頌求悲智定攝利他乘」者，總相釋也。初偈是悲，二是智，三定，四即四攝。然下四段皆明乘義，今當別配。初偈有五：一願行相扶，如輪致遠；二一切佛法皆依大悲，猶如眾輻以湊一轂；三信心不退，如軸居心；四堅忍不動，如鎋貫定；五諸功德寶而為莊校，即通五度。末句結求，可知。第二偈三義：一總持攝法，如箱攝物；二慈愍覆蔭，如張幰蓋；三四辯演法，如鳴鑾鈴。第三偈三義：一梵行嚴潔，如淨茵蓐；二三昧適神，如侍婇女；三法音警物，如擊鼓聲。第四偈三義：一四攝益物無盡如藏；二功德圓淨，如寶莊嚴；三牛有覊鞅離過引車，人有慚愧拒惡崇善。

疏「次三求十度自行乘」者，初偈四度：一施為行首，如輪為車本；二戒能妨非，諸行皆淨，故如塗香；三內忍貪嗔，外忍違順，則萬行端嚴也；四精進堅牢，策萬行故。次偈三度：一禪能攝散，如箱持物，亦能空心，如四周箱中空為用；二三二度共為軛者，般若觀空、方便涉有，有方便慧解、有慧方便解，此二相資共成一觀，猶如一軛二頭交徹可以引行，故於餘處名為父母。具上三度，調伏不退。後偈三度：一願令行滿，故喻於輪。然初施輪是行之首，此之願輪以導於行，故有二輪。慈氏云：「如龍布密雲，必當霔大雨。菩薩發大願，決定修諸行。」行願相扶，故有二輪。二即力度，力有二種：一思擇力，故有總持；二修習力，故有堅固。如車堅固能持，是有力義。三智度決斷無行不成，如有巧智令車成就，故云閉門作車出門合轍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次三求十度自行乘」者，初偈四度：一施為行首，如輪為車本；二戒能妨非，諸行皆淨，故如塗香；三內忍貪嗔，外忍違順，則萬行端嚴也；四精進堅牢，策萬行故。次偈三度：一禪能攝散，如箱持物，亦能空心，如四周箱中空為用；二三二度共為軛者，般若觀空、方便涉有，有方便慧解、有慧方便解，此二相資共成一觀，猶如一軛二頭交徹可以引行，故於餘處名為父母。具上三度，調伏不退。後偈三度：一願令行滿，故喻於輪。然初施輪是行之首，此之願輪以導於行，故有二輪。慈氏云：「如龍布密雲，必當霔大雨。菩薩發大願，決定修諸行。」行願相扶，故有二輪。二即力度，力有二種：一思擇力，故有總持；二修習力，故有堅固。如車堅固能持，是有力義。三智度決斷無行不成，如有巧智令車成就，故云閉門作車出門合轍。

疏「次四求二利滅障乘」者。初偈三義：一普賢之行，周匝莊嚴一乘之體；二悲不傷物，故云徐轉；三上二無緣，故所向無怯，不畏眾生難化、萬行難修故。次偈三義：一般若證理如金剛堅，斷迷理惑如金剛利；二方便善巧依根本成猶如幻化，斷迷事惑如車之巧；三具斯二道二障皆亡，云一切無礙。次偈即無緣慈，與樂即慈，普被稱廣大，無緣故淨。如車中虛則無不載，故如虛空等法界也。後偈斷三雜染降魔制外，皆取二輪摧壞之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次四求二利滅障乘」者。初偈三義：一普賢之行，周匝莊嚴一乘之體；二悲不傷物，故云徐轉；三上二無緣，故所向無怯，不畏眾生難化、萬行難修故。次偈三義：一般若證理如金剛堅，斷迷理惑如金剛利；二方便善巧依根本成猶如幻化，斷迷事惑如車之巧；三具斯二道二障皆亡，云一切無礙。次偈即無緣慈，與樂即慈，普被稱廣大，無緣故淨。如車中虛則無不載，故如虛空等法界也。後偈斷三雜染降魔制外，皆取二輪摧壞之義。

疏「後四求運載廣大乘」者，初偈取車備體莊嚴義，二取中虛普益義，三取安穩速疾義，四取不動普益義。疏「上四三賢」等，配文甚顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後四求運載廣大乘」者，初偈取車備體莊嚴義，二取中虛普益義，三取安穩速疾義，四取不動普益義。疏「上四三賢」等，配文甚顯。

疏「法無人弘雖慧莫了」，即暗用上經〈須彌頂上偈讚〉云「譬如暗中寶，無燈不可見。佛法無人說，雖慧莫能了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「法無人弘雖慧莫了」，即暗用上經〈須彌頂上偈讚〉云「譬如暗中寶，無燈不可見。佛法無人說，雖慧莫能了。」

疏「涅槃二十」者，此是闍王尋路而來，如來遙歎。經云「爾時佛告諸大眾言：『一切眾生為阿耨多羅三藐三菩提近因緣者，莫若善友。何以故？阿闍世王若不隨順耆婆語者，來月七日必定命終，墮阿鼻獄。是故近因莫若善友。』」疏「乃至廣說以為全分」者，即《涅槃》二十六說第四功德，謂親近善友，廣引舍利弗等非是眾生真善知識，我是眾生真善知識。廣引昔事，見佛成益。最後云「常修惡業，以見我故，即便捨離，如闡提比丘；因見我故，寧捨身命不毀禁戒，如草繫比丘。以是義故，阿難比丘說半梵行名善知識。我言不爾，具足梵行乃名善知識。是故菩薩修大涅槃，具足第四親近善知識。」釋曰：此言順於西域。若順此方，應言善知識是半梵行。我言不爾，善知識是全梵行故。疏義引耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「涅槃二十」者，此是闍王尋路而來，如來遙歎。經云「爾時佛告諸大眾言：『一切眾生為阿耨多羅三藐三菩提近因緣者，莫若善友。何以故？阿闍世王若不隨順耆婆語者，來月七日必定命終，墮阿鼻獄。是故近因莫若善友。』」疏「乃至廣說以為全分」者，即《涅槃》二十六說第四功德，謂親近善友，廣引舍利弗等非是眾生真善知識，我是眾生真善知識。廣引昔事，見佛成益。最後云「常修惡業，以見我故，即便捨離，如闡提比丘；因見我故，寧捨身命不毀禁戒，如草繫比丘。以是義故，阿難比丘說半梵行名善知識。我言不爾，具足梵行乃名善知識。是故菩薩修大涅槃，具足第四親近善知識。」釋曰：此言順於西域。若順此方，應言善知識是半梵行。我言不爾，善知識是全梵行故。疏義引耳。

疏「文有二勢」下，疏文有二：一對前料揀、二「就此諸句」下隨文別釋。於中，先釋總句、後「餘九」下釋別句。於中三：初橫釋、次竪釋、後雙結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「文有二勢」下，疏文有二：一對前料揀、二「就此諸句」下隨文別釋。於中，先釋總句、後「餘九」下釋別句。於中三：初橫釋、次竪釋、後雙結。

疏「則攝眾魔為侍」者，即《淨名．問疾品》「文殊問言：『此室何以空無侍者？』廣答空竟，云：『又仁所問何無侍者，一切眾魔及諸外道皆吾侍也。所以者何？眾魔者樂生死，菩薩於生死而不捨。外道者樂諸見，菩薩於諸見而不動。』」釋曰：此中但用攝魔耳。言「不溺實際之海」者，對於小乘，已見七地。疏「大聖此中」下，總顯文意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「則攝眾魔為侍」者，即《淨名．問疾品》「文殊問言：『此室何以空無侍者？』廣答空竟，云：『又仁所問何無侍者，一切眾魔及諸外道皆吾侍也。所以者何？眾魔者樂生死，菩薩於生死而不捨。外道者樂諸見，菩薩於諸見而不動。』」釋曰：此中但用攝魔耳。言「不溺實際之海」者，對於小乘，已見七地。疏「大聖此中」下，總顯文意。

疏「人能行此是人善友」者，然賢首有三義：一者人善知識、二者法善知識、三者合辯。疏上列五，即皆是人，故結云「人能行此，即人善友。」二法善友，彼有六位：一人天法；二小乘法；後四即四教法。故今疏通云「教理行果皆善友也」。三合辯者，彼亦有六。謂於上六法，各說一門而授機故。疏意不存第三，第三不異初門故。疏「設有實過尚取法亡非」者，故什公常說偈云「譬如淤泥中，而生青蓮華。智者取蓮華，勿觀於淤泥。」即其事也。疏「況權實多端生熟難測」者，亦《涅槃》第六經〈四依品〉云「如菴羅果，生熟難知。」謂內懷腐爛、外現律儀，此為外熟內生。內具深法、外示毀禁之相，為內熟外生。是則以貌取人，失之子羽。又說有迦羅迦果、鎮頭迦果，二果相似，迦羅迦果則惡藥人，鎮頭迦果則好益人。喻善友惡友外相相似，故難知也。其權實多端，通於諸經。此經須婆、勝熱、無厭等逆行，此為權示，豈得為非？故難測也。《詩》云「採葑採菲，無以下體。」是以大賢，縮德露疵、舍光匿曜，不可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「人能行此是人善友」者，然賢首有三義：一者人善知識、二者法善知識、三者合辯。疏上列五，即皆是人，故結云「人能行此，即人善友。」二法善友，彼有六位：一人天法；二小乘法；後四即四教法。故今疏通云「教理行果皆善友也」。三合辯者，彼亦有六。謂於上六法，各說一門而授機故。疏意不存第三，第三不異初門故。疏「設有實過尚取法亡非」者，故什公常說偈云「譬如淤泥中，而生青蓮華。智者取蓮華，勿觀於淤泥。」即其事也。疏「況權實多端生熟難測」者，亦《涅槃》第六經〈四依品〉云「如菴羅果，生熟難知。」謂內懷腐爛、外現律儀，此為外熟內生。內具深法、外示毀禁之相，為內熟外生。是則以貌取人，失之子羽。又說有迦羅迦果、鎮頭迦果，二果相似，迦羅迦果則惡藥人，鎮頭迦果則好益人。喻善友惡友外相相似，故難知也。其權實多端，通於諸經。此經須婆、勝熱、無厭等逆行，此為權示，豈得為非？故難測也。《詩》云「採葑採菲，無以下體。」是以大賢，縮德露疵、舍光匿曜，不可知也。

疏「然此德義就事就表通皆具之」者，就事即約德雲身上，就表即約初住法門亦具定等四義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此德義就事就表通皆具之」者，就事即約德雲身上，就表即約初住法門亦具定等四義。

疏「善財求法不懈」等者，即暗用《淨名》第三〈菩薩行品〉如來為眾香菩薩說法中不盡有為之義。經云「何謂不盡有為？謂不離大慈不捨大悲，深發一切智心而不廢忘，教化眾生終不厭倦，於四攝法常念順行，護持正法不惜軀命，種諸善根無有疲厭，志常安住方便迴向，求法不懈說法無悋」等，今但要二句耳。疏「闍王之遇耆域」者，已如向引。「淨藏之化妙嚴」，即《法華經．妙莊嚴王本事品》。淨藏淨眼為王現變，王乃發心詣佛得益。王自述云：「世尊！善知識者是大因緣。所謂化導今得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心。」疏「謂令不觀種姓」者，即菩薩戒，不得觀法師種姓。經云「若佛子初始發心未有所解，而自恃聰明有智、或恃高貴年宿、或恃大姓高門大解大福饒財七寶，以自憍慢，而不諮受先學法師經律，其解法者或小姓年少、卑門貧窮、諸根不具，而實有德，一切經律無不盡解。而新學菩薩不得觀法師種姓，而不來諮受先學法師第一義諦者，犯輕垢罪。」疏「不恥下問」，即《論語》云「孔文子何以謂之文也？不恥下問。」疏「寧可少聞便證入故」者，暗用《涅槃．高貴德王菩薩品》。彼文具足云「寧願少聞多解義理，不願多聞而於義不了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「善財求法不懈」等者，即暗用《淨名》第三〈菩薩行品〉如來為眾香菩薩說法中不盡有為之義。經云「何謂不盡有為？謂不離大慈不捨大悲，深發一切智心而不廢忘，教化眾生終不厭倦，於四攝法常念順行，護持正法不惜軀命，種諸善根無有疲厭，志常安住方便迴向，求法不懈說法無悋」等，今但要二句耳。疏「闍王之遇耆域」者，已如向引。「淨藏之化妙嚴」，即《法華經．妙莊嚴王本事品》。淨藏淨眼為王現變，王乃發心詣佛得益。王自述云：「世尊！善知識者是大因緣。所謂化導今得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心。」疏「謂令不觀種姓」者，即菩薩戒，不得觀法師種姓。經云「若佛子初始發心未有所解，而自恃聰明有智、或恃高貴年宿、或恃大姓高門大解大福饒財七寶，以自憍慢，而不諮受先學法師經律，其解法者或小姓年少、卑門貧窮、諸根不具，而實有德，一切經律無不盡解。而新學菩薩不得觀法師種姓，而不來諮受先學法師第一義諦者，犯輕垢罪。」疏「不恥下問」，即《論語》云「孔文子何以謂之文也？不恥下問。」疏「寧可少聞便證入故」者，暗用《涅槃．高貴德王菩薩品》。彼文具足云「寧願少聞多解義理，不願多聞而於義不了。」

大文第二。「古德科判從一至十」者，初總為一，謂各一位故。二依遠公分之為二：初親近善友、後「告示」下聽聞正法。其繫念思惟及如說修行，並在文中。就初近善友，於中有四：一聞善友、二求善友、三見善友、四請問法要。就初聞善友中亦四：一列國名，是通處；二山等，是別處；三善友名；四教往詣。二求善友，於中有三：初聞心喜、二禮足辭去、三漸行訪友。三見善友中二：先往見、後設禮退住。四請問中三：一白已發心，明已有機；二而未知等，正問行法；三我聞等，歎德請說。近善友竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二。「古德科判從一至十」者，初總為一，謂各一位故。二依遠公分之為二：初親近善友、後「告示」下聽聞正法。其繫念思惟及如說修行，並在文中。就初近善友，於中有四：一聞善友、二求善友、三見善友、四請問法要。就初聞善友中亦四：一列國名，是通處；二山等，是別處；三善友名；四教往詣。二求善友，於中有三：初聞心喜、二禮足辭去、三漸行訪友。三見善友中二：先往見、後設禮退住。四請問中三：一白已發心，明已有機；二而未知等，正問行法；三我聞等，歎德請說。近善友竟。

二聞正法，於中有二：先歎發心、後正為說法。說法中二：初說證量法門、後「仰推」等說教量法門。此上科文，諸位多同，少有不同者。三辯法師，分為三分，具如疏文。就中，有人云：別說有三，一約人、二約法、三合辯。初約人者，初聞名等為方便、二正見人為法界、三問法等彰其勝德。二就法中三者，一言教為方便、二智眼所得為法界、三通明業用以顯其德。三人法合辯亦具三法，初聞名至處為方便、次見人得法為法界、後說往因及推勝等以顯其德。釋曰：雖有此三，辨公本科但是後合耳。四衍法師等，分為四量：一聞名等是教量、二依教尋求是信量、三見彼依正是比量、四聞彼所說是現量。此四即是聞思修證也。更有開為五，於上第四現量之中，開出自分、勝進二位，餘同前辯。更有分五，亦如疏辯。六依意法師等，分作六分：一明求詣心行、二明見敬諮問、三讚說已知以授善財、四說已未知、五更示知者勸令往詣、六辭退奉行。若依五臺論，亦作此釋。或有一師分之為七，於前六中第二內，先致敬、後諮問法要。八或分為八，於前七中第三之內，先讚發心、後說已法。九或分為九，於上八中第五段內，先示已勸往、後教問歎德。十或分為十，於上九中第六段內，先致敬、後辭去。上十種科中，前五約位科、後五約會科，文並通在。今疏從其要當，存其三釋，取六釋文而名小異者，隨穩便故將抄中六對疏自知。就疏六中，前之四段各可為二：一中二者，初念前友教、二趣求後友。二中二者，先見敬、後諮問。三中二者，先稱讚、後授法。四中二者，先謙己知一、後推勝知多。下別科多，然後二不開，還成十段，以表無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二聞正法，於中有二：先歎發心、後正為說法。說法中二：初說證量法門、後「仰推」等說教量法門。此上科文，諸位多同，少有不同者。三辯法師，分為三分，具如疏文。就中，有人云：別說有三，一約人、二約法、三合辯。初約人者，初聞名等為方便、二正見人為法界、三問法等彰其勝德。二就法中三者，一言教為方便、二智眼所得為法界、三通明業用以顯其德。三人法合辯亦具三法，初聞名至處為方便、次見人得法為法界、後說往因及推勝等以顯其德。釋曰：雖有此三，辨公本科但是後合耳。四衍法師等，分為四量：一聞名等是教量、二依教尋求是信量、三見彼依正是比量、四聞彼所說是現量。此四即是聞思修證也。更有開為五，於上第四現量之中，開出自分、勝進二位，餘同前辯。更有分五，亦如疏辯。六依意法師等，分作六分：一明求詣心行、二明見敬諮問、三讚說已知以授善財、四說已未知、五更示知者勸令往詣、六辭退奉行。若依五臺論，亦作此釋。或有一師分之為七，於前六中第二內，先致敬、後諮問法要。八或分為八，於前七中第三之內，先讚發心、後說已法。九或分為九，於上八中第五段內，先示已勸往、後教問歎德。十或分為十，於上九中第六段內，先致敬、後辭去。上十種科中，前五約位科、後五約會科，文並通在。今疏從其要當，存其三釋，取六釋文而名小異者，隨穩便故將抄中六對疏自知。就疏六中，前之四段各可為二：一中二者，初念前友教、二趣求後友。二中二者，先見敬、後諮問。三中二者，先稱讚、後授法。四中二者，先謙己知一、後推勝知多。下別科多，然後二不開，還成十段，以表無盡。

疏「今此正明初發心住」者，如入空界慧住空性，得位不退，故名為住。疏「若善財略友云何領」者，初謂經家之略，及觀新譯〈普賢行願品〉梵本亦具，乃是譯人略耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今此正明初發心住」者，如入空界慧住空性，得位不退，故名為住。疏「若善財略友云何領」者，初謂經家之略，及觀新譯〈普賢行願品〉梵本亦具，乃是譯人略耳。

疏「後所謂下別牒前問」者，向者善財若不具問，此云何牒？故疏前云「友云何領」。疏「亦即為滿」者，上釋由了為無為、非一非異方能當滿。今意云：了非一異即已窮究故，故為即滿。疏「今由勝解於境忍可」者，謂《唯識》解信云「謂於實德能深忍樂欲心淨為性」，前已頻引，今離用此言耳。疏「文殊般若明一行三昧」等者，然文殊有《文殊問》及《文殊說經》，今之所用即《大般若》中〈曼殊室利分〉，總收彼二經皆入大部故。又彼意云「欲入一行三昧，先親近解般若者，聽聞諮受然後能入。言一行者，一法界行，亦無一故。」又云「法界一相，繫緣法界，不動法界。」疏「以本解性聞熏之力」者，〈淨行品〉已說十信滿心入此初住，由信滿故明決定住菩提心。三心之中，解心增故，即是住體。言「開發」者，發心有二：一者發起，通於十信；二者開發，在於初住，亦如前釋。又高齊大行和尚宗崇念佛，云：「四字教詔，謂信憶二字不離於心，稱敬兩字不離於身口。」彼論云「往生淨土要須有信，信千即千生，信萬即萬生。信佛名字不離心口，諸佛即救、諸佛即護。心常憶佛、口常稱名、身恒常敬，始名深信。任意早晚，終無暫住閻浮之法。此策初心，最為要也。」疏「以如為佛則無境非如」者，《大品》法尚答常啼云：「諸法如即是佛。」《金剛》云「如來者，即諸法如義。既以如為佛，一切法皆如也，何法非佛耶？」疏「又若報」下，然修念佛三昧多約漸修，謂先為化身觀、次報、後法，今則一時耳。疏「諸蓋諸取」者，蓋即五蓋，取謂二取。故上經云「不見十力空如幻，雖見非見如盲覩，分別取相不見佛，究竟離著乃能見」故。疏「最初善友先明念佛法門」下，此明次第上問也。五十五友法門不同，而初說者何耶？從「以是」下，答其先說之意。略有二意，在文可知。若更進論，有其十義：一如疏引《智論》；二依佛方能成勝行故；三功高易進以獎物故；四觀通淺深能遍攝故；五消滅重障為勝緣故；六雙兼人法易加護故；七十地菩薩皆念佛故；八三寶吉祥經初說故，初此念佛、海雲聽法、善住依僧，為次第故；九即心即佛為一境故；十為表初住緣佛發心樂供養故。第十即疏中第二意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後所謂下別牒前問」者，向者善財若不具問，此云何牒？故疏前云「友云何領」。疏「亦即為滿」者，上釋由了為無為、非一非異方能當滿。今意云：了非一異即已窮究故，故為即滿。疏「今由勝解於境忍可」者，謂《唯識》解信云「謂於實德能深忍樂欲心淨為性」，前已頻引，今離用此言耳。疏「文殊般若明一行三昧」等者，然文殊有《文殊問》及《文殊說經》，今之所用即《大般若》中〈曼殊室利分〉，總收彼二經皆入大部故。又彼意云「欲入一行三昧，先親近解般若者，聽聞諮受然後能入。言一行者，一法界行，亦無一故。」又云「法界一相，繫緣法界，不動法界。」疏「以本解性聞熏之力」者，〈淨行品〉已說十信滿心入此初住，由信滿故明決定住菩提心。三心之中，解心增故，即是住體。言「開發」者，發心有二：一者發起，通於十信；二者開發，在於初住，亦如前釋。又高齊大行和尚宗崇念佛，云：「四字教詔，謂信憶二字不離於心，稱敬兩字不離於身口。」彼論云「往生淨土要須有信，信千即千生，信萬即萬生。信佛名字不離心口，諸佛即救、諸佛即護。心常憶佛、口常稱名、身恒常敬，始名深信。任意早晚，終無暫住閻浮之法。此策初心，最為要也。」疏「以如為佛則無境非如」者，《大品》法尚答常啼云：「諸法如即是佛。」《金剛》云「如來者，即諸法如義。既以如為佛，一切法皆如也，何法非佛耶？」疏「又若報」下，然修念佛三昧多約漸修，謂先為化身觀、次報、後法，今則一時耳。疏「諸蓋諸取」者，蓋即五蓋，取謂二取。故上經云「不見十力空如幻，雖見非見如盲覩，分別取相不見佛，究竟離著乃能見」故。疏「最初善友先明念佛法門」下，此明次第上問也。五十五友法門不同，而初說者何耶？從「以是」下，答其先說之意。略有二意，在文可知。若更進論，有其十義：一如疏引《智論》；二依佛方能成勝行故；三功高易進以獎物故；四觀通淺深能遍攝故；五消滅重障為勝緣故；六雙兼人法易加護故；七十地菩薩皆念佛故；八三寶吉祥經初說故，初此念佛、海雲聽法、善住依僧，為次第故；九即心即佛為一境故；十為表初住緣佛發心樂供養故。第十即疏中第二意也。

疏「今初無邊智慧」下，然其推勝略有二意：一通指諸菩薩行，如今總中但云菩薩無邊智慧等。二就其一門但知少分，如下別說二十一門，我唯得一等。下諸善友多約後義。疏釋此總，乃含二義：一即下諸門，是別就一門知少分意；二及所不說，即有通該諸德之意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初無邊智慧」下，然其推勝略有二意：一通指諸菩薩行，如今總中但云菩薩無邊智慧等。二就其一門但知少分，如下別說二十一門，我唯得一等。下諸善友多約後義。疏釋此總，乃含二義：一即下諸門，是別就一門知少分意；二及所不說，即有通該諸德之意。

疏「二別中有二十一門」下。疏文分五：一總釋文意、二「古德」下敘古釋、三「剋實」下辯順違、四「又此諸門」下別釋由致、五「然其念佛」下開章別釋。於中三：一標所念、二「且寄」下約三身以辨、三「若約十身」下約十身釋。二中有三：一明所念差別、二會釋經文、三以能念收束。今初，可知。疏「今此二十一門」下，第二會釋經文。中三：初標、二「智光」下別會，並可知；三「然上就所念」下，結成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二別中有二十一門」下。疏文分五：一總釋文意、二「古德」下敘古釋、三「剋實」下辯順違、四「又此諸門」下別釋由致、五「然其念佛」下開章別釋。於中三：一標所念、二「且寄」下約三身以辨、三「若約十身」下約十身釋。二中有三：一明所念差別、二會釋經文、三以能念收束。今初，可知。疏「今此二十一門」下，第二會釋經文。中三：初標、二「智光」下別會，並可知；三「然上就所念」下，結成。

疏「然約能念」下，第三約能念收束。然古人已有五門、云：一稱名往生念佛門、二觀像滅罪念佛門、三攝境唯心念佛門、四心境無礙念佛門、五緣起圓通念佛門。此之五門，初二名扃，又但稱名亦闕念義。第五一門名則盡善，及其釋義但事理無礙，故今改之。故初一門兼攝前二。此中第五方是性起圓通，事事無礙義故。疏「若約十身」下，即第三別約十身。言「各二門」者，初二即願身，初門願生兜率天宮、後門願周法界。三四二門即智身，前門十力智、後門了法智。五六二門即法身，前門法普周一切等無差別、後門體不可見不妨大用。七八二門即力持身，前門持令多劫、後門持令常見。九十二門意生身，前門隨意生剎、後門隨意生世。十一二兩門化身，前門化周諸境、後門化故示滅。十三四二門即威勢身，前門無住、後門普周，皆威勢故。十五六二門即菩提身，前門一毛多佛成菩提、後門一念遍剎成菩提。十七八二門福德身，前門放光演法、後門隨樂現形。十九二十二門即相好莊嚴身，前門應化相好、後門華藏剎中相好。第二十一門該於十身，故等空法界，亦與〈離世間〉十佛相當，並如前會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然約能念」下，第三約能念收束。然古人已有五門、云：一稱名往生念佛門、二觀像滅罪念佛門、三攝境唯心念佛門、四心境無礙念佛門、五緣起圓通念佛門。此之五門，初二名扃，又但稱名亦闕念義。第五一門名則盡善，及其釋義但事理無礙，故今改之。故初一門兼攝前二。此中第五方是性起圓通，事事無礙義故。疏「若約十身」下，即第三別約十身。言「各二門」者，初二即願身，初門願生兜率天宮、後門願周法界。三四二門即智身，前門十力智、後門了法智。五六二門即法身，前門法普周一切等無差別、後門體不可見不妨大用。七八二門即力持身，前門持令多劫、後門持令常見。九十二門意生身，前門隨意生剎、後門隨意生世。十一二兩門化身，前門化周諸境、後門化故示滅。十三四二門即威勢身，前門無住、後門普周，皆威勢故。十五六二門即菩提身，前門一毛多佛成菩提、後門一念遍剎成菩提。十七八二門福德身，前門放光演法、後門隨樂現形。十九二十二門即相好莊嚴身，前門應化相好、後門華藏剎中相好。第二十一門該於十身，故等空法界，亦與〈離世間〉十佛相當，並如前會。

第二海雲寄治地住。謂常隨空心，淨治八萬四千法門，清淨潔白治心地故。疏「初依教正觀」下，疏文分二：先顯意、後釋文。前中二：先對文釋、後對前釋。前中有二，皆外典中意。一《論語》云「溫故而知新，可以為師矣。」二「又前即學」下，亦《論語》云「學而不思則罔，思而不學則怠。」怠謂疲怠，罔謂罔然，無所得也。今並反上，故學而能思，思而能學。疏「然思前」下，第二對前釋。即《涅槃經》意。於中有二：先正立理，義合屬前，以涅槃四事是涅槃近因。謂一親近善友、二聽聞正法、三繫念思惟、四如說修行，故知後二即屬前二。此即遠公分為二意也。疏「今以前義」下，第二明今疏將後二屬後會意。謂思修二門即前會之義，今為後會進趣故，故依教趣求。言「後義屬前友指來」者，即是前會指示後友，後友依正等合屬後會；由前友指來，故屬前會，名為「鉤鎖」。所指是主，能指是伴。又思修屬前，此約位判；今從會判，故屬後也。疏「又此十心多同治地自分十心恐繁不會」者，彼十心者，所謂利益心、大悲心、安樂心、安住心、憐愍心、攝受心、守護心、同己心、師心、導師心。今此一即大悲；二即利益；三即安樂；四安住心，離惡法住善法故；五即憐愍；六即守護，令離礙故；七即同己，遍法界故；八即攝受，法界虛空皆往攝故；九即師心，見諸佛故；十即導師心，入種智故。疏「次前念佛」下，生起次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二海雲寄治地住。謂常隨空心，淨治八萬四千法門，清淨潔白治心地故。疏「初依教正觀」下，疏文分二：先顯意、後釋文。前中二：先對文釋、後對前釋。前中有二，皆外典中意。一《論語》云「溫故而知新，可以為師矣。」二「又前即學」下，亦《論語》云「學而不思則罔，思而不學則怠。」怠謂疲怠，罔謂罔然，無所得也。今並反上，故學而能思，思而能學。疏「然思前」下，第二對前釋。即《涅槃經》意。於中有二：先正立理，義合屬前，以涅槃四事是涅槃近因。謂一親近善友、二聽聞正法、三繫念思惟、四如說修行，故知後二即屬前二。此即遠公分為二意也。疏「今以前義」下，第二明今疏將後二屬後會意。謂思修二門即前會之義，今為後會進趣故，故依教趣求。言「後義屬前友指來」者，即是前會指示後友，後友依正等合屬後會；由前友指來，故屬前會，名為「鉤鎖」。所指是主，能指是伴。又思修屬前，此約位判；今從會判，故屬後也。疏「又此十心多同治地自分十心恐繁不會」者，彼十心者，所謂利益心、大悲心、安樂心、安住心、憐愍心、攝受心、守護心、同己心、師心、導師心。今此一即大悲；二即利益；三即安樂；四安住心，離惡法住善法故；五即憐愍；六即守護，令離礙故；七即同己，遍法界故；八即攝受，法界虛空皆往攝故；九即師心，見諸佛故；十即導師心，入種智故。疏「次前念佛」下，生起次第。

疏「一紀已周」者，十二年為一紀故，周十二辰故。「過十千劫」者，十信滿十千劫，入正定故。十二住者，已見〈十住品〉。疏「智海十義如十地說」者，海有十德，表十地故。言「今是悲海」者，故此十德與十地小異。取稱法故，即前十種悲心：一即利益心，利益寬廣故；二即大悲心，大悲甚深無能測故；三即安樂心，始於世樂種種與故；四即安住心，謂惡行眾生令住善行故，即是眾寶；五憐愍心，悉包納故；六攝受心，種種外道攝令正信，如水多色同在海故；七守護心，已發心者皆守護故，是為無量眾生依住；八同己心，謂攝菩提大願，眾生如己身，有為大身故；九即師心，謂於大乘道習進趣者推之如師，師必諮受大法雨故；十導師心，謂具功德者敬之如佛，故湛無增減。以斯十悲對斯十喻，有如符契。故上歎十心即是法說，今此海喻喻前十心，彌復相當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一紀已周」者，十二年為一紀故，周十二辰故。「過十千劫」者，十信滿十千劫，入正定故。十二住者，已見〈十住品〉。疏「智海十義如十地說」者，海有十德，表十地故。言「今是悲海」者，故此十德與十地小異。取稱法故，即前十種悲心：一即利益心，利益寬廣故；二即大悲心，大悲甚深無能測故；三即安樂心，始於世樂種種與故；四即安住心，謂惡行眾生令住善行故，即是眾寶；五憐愍心，悉包納故；六攝受心，種種外道攝令正信，如水多色同在海故；七守護心，已發心者皆守護故，是為無量眾生依住；八同己心，謂攝菩提大願，眾生如己身，有為大身故；九即師心，謂於大乘道習進趣者推之如師，師必諮受大法雨故；十導師心，謂具功德者敬之如佛，故湛無增減。以斯十悲對斯十喻，有如符契。故上歎十心即是法說，今此海喻喻前十心，彌復相當。

疏「二忘詮求旨為見佛親因」者，此中唯有四句：一廣、二多、三深、四勝。初二即前第一開出；三即第二；四即第六，一海眾色故為殊特。餘六句不出深廣，故但舉四。又餘之六句餘處容有，故牒此四顯其奇特。問：既歎奇特，何名忘詮？離前十相更求過此，即忘詮求旨意也。由此忘求，故得見佛。疏「以深觀心法海」等者，法海即是悲海。而法名通對上自心觀心，即心華開敷觀大悲法，即二利行發。疏「普詮諸法故」者，此有三義：此一約深、二普詮諸法約廣、上二直就所詮三即從益立稱。既一法中見一切法，則其一眼見十眼境，所見之中已有能見，能見之中有所見矣，以一法中有一切故。廣如〈毘盧遮那品〉。疏「先總顯所持法多」者，即海墨書而不竭。然《入大乘論》引此經文云「是海幢下，說法門全同於此，喻相小異。云大海水盡以磨墨，積大紙聚猶如須彌山，四天下草木持以為筆，三千世界水陸眾生悉為法師，於一剎那頃所受法門猶不能盡。」此約書文不盡，彼約領多不盡。疏「旋轉」者，如下彌伽。然此十句，文並可知。亦即治地中勝進十法，謂誦習、多聞、虛閑、寂靜等，但有開合，可以意得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二忘詮求旨為見佛親因」者，此中唯有四句：一廣、二多、三深、四勝。初二即前第一開出；三即第二；四即第六，一海眾色故為殊特。餘六句不出深廣，故但舉四。又餘之六句餘處容有，故牒此四顯其奇特。問：既歎奇特，何名忘詮？離前十相更求過此，即忘詮求旨意也。由此忘求，故得見佛。疏「以深觀心法海」等者，法海即是悲海。而法名通對上自心觀心，即心華開敷觀大悲法，即二利行發。疏「普詮諸法故」者，此有三義：此一約深、二普詮諸法約廣、上二直就所詮三即從益立稱。既一法中見一切法，則其一眼見十眼境，所見之中已有能見，能見之中有所見矣，以一法中有一切故。廣如〈毘盧遮那品〉。疏「先總顯所持法多」者，即海墨書而不竭。然《入大乘論》引此經文云「是海幢下，說法門全同於此，喻相小異。云大海水盡以磨墨，積大紙聚猶如須彌山，四天下草木持以為筆，三千世界水陸眾生悉為法師，於一剎那頃所受法門猶不能盡。」此約書文不盡，彼約領多不盡。疏「旋轉」者，如下彌伽。然此十句，文並可知。亦即治地中勝進十法，謂誦習、多聞、虛閑、寂靜等，但有開合，可以意得。

疏「具斯四義名無上寶，存以梵音」者，以具梵音經題云「楞伽阿跋多羅寶經」，阿之言無，跋多羅云上寶，即此方之言。又多羅亦是寶義，則譯人雙存。楞伽正是難往之義。上之四義，前二即無上寶，後二明於難往，高顯伽王之所居故，即得通者不難往故。疏「表此住中觀一切法如虛空無處所故」者，彼具云「此菩薩以十種行觀一切法，所謂觀一切法無常、二一切法苦、三空、四無我、五無作、六無味、七不如名、八無處所、九離分別、十無堅實。」釋曰：皆有「一切法」言。今但舉三八二句以順住空，然餘八亦是空義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「具斯四義名無上寶，存以梵音」者，以具梵音經題云「楞伽阿跋多羅寶經」，阿之言無，跋多羅云上寶，即此方之言。又多羅亦是寶義，則譯人雙存。楞伽正是難往之義。上之四義，前二即無上寶，後二明於難往，高顯伽王之所居故，即得通者不難往故。疏「表此住中觀一切法如虛空無處所故」者，彼具云「此菩薩以十種行觀一切法，所謂觀一切法無常、二一切法苦、三空、四無我、五無作、六無味、七不如名、八無處所、九離分別、十無堅實。」釋曰：皆有「一切法」言。今但舉三八二句以順住空，然餘八亦是空義。

第三善住寄修行住。謂巧觀空有，增修正行故。疏「顯此住中善觀眾生等十種界故」者，彼經云「佛子！此菩薩應勸學十法。何等為十？所謂眾生界、法界、世界，觀察地界、水界、火界、風界，觀察欲界、色界、無色界是。」疏今「初有十二句，初一他心」等者，且順文配。若約開合取之，即具十通：一他心。二三皆宿住，以歿生言，故疏云「兼於三明十通，知過去歿生，亦宿住故。」四即未來際劫智通。五即天眼。六合二通言語，即分別一切眾生言音智通。音聲即天耳通，同一天耳開出，故今合之。七八九三皆一切法智通，七斷疑智、八知根智、九知時智。十及十一並一切法滅盡智通，前句剎那盡、後句長時流轉盡。十二神足，即無體性及無量色身通，亦俱神境開出故。故此文中通十通義。疏「百二十剎那」等者，此廣《俱舍》頌文。頌云「百二十剎那，為怛剎那量，臘縛此六十，此三十須臾，此三十晝夜」等。疏「亦有處說晝初分時」等者，《智論》等文、《彌勒下生經》亦說。謂釋迦修難行苦行得成菩提，彌勒修安樂行而得菩提，謂晝夜三時禮拜懺悔等。謂日初分時、日中分時、日後分時，夜初分時、夜中分時、夜後分時，合為六時是也。黑分白分，即西域分黑白，黑前白後故。正月十六為正朝一時即二月。二月為一時。「四時」，亦同此方春夏秋冬等者，等取三際，並如〈偈讚品〉，即《西域記》第二。言「仁王九百生滅」等者，即第二經。疏言「十八變」，即是《瑜伽》三十七文。頌云「振動及熾然，流布并示現，轉變及往來，卷舒眾像入。十同類往趣，隱顯作自在，制他施辯才，憶念及安樂。放大光明等，轉餘有情物，令成餘物故，名能變神通。」謂一振動、二熾然、三流布亦名遍滿、四示現亦名顯示、五轉變、六往來、七卷、八舒、九一切色像入身、十所往同類、十一隱、十二顯、十三所作自在、十四伏他神通、十五施他辯才、十六施他憶念、十七施他安樂、十八放大光明。此十八名轉變，後三句明能變。今文辯相，義並可知。疏「非戒不能治心地故」者，上約此中法門釋，此句約表位釋。然德雲是定，海雲是慧，此中明戒，顯三學為初故。疏「有二十句」下，案文解釋，在相可知。此二十戒，亦即第十迴向二十梵行，但彼約自能清淨方能益他故。先護重首，明不破不缺等行；此彰菩薩本為利他，故先明大悲、後顯無垢。名或小異，今當略會。一大悲戒，即彼第二十無恚梵行，恚是悲障，有悲故無。二波羅蜜戒，即第十一三世諸佛所行梵行，行佛之道故。三大乘戒，即第十七無比梵行，餘乘無對故。四菩薩道相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三善住寄修行住。謂巧觀空有，增修正行故。疏「顯此住中善觀眾生等十種界故」者，彼經云「佛子！此菩薩應勸學十法。何等為十？所謂眾生界、法界、世界，觀察地界、水界、火界、風界，觀察欲界、色界、無色界是。」疏今「初有十二句，初一他心」等者，且順文配。若約開合取之，即具十通：一他心。二三皆宿住，以歿生言，故疏云「兼於三明十通，知過去歿生，亦宿住故。」四即未來際劫智通。五即天眼。六合二通言語，即分別一切眾生言音智通。音聲即天耳通，同一天耳開出，故今合之。七八九三皆一切法智通，七斷疑智、八知根智、九知時智。十及十一並一切法滅盡智通，前句剎那盡、後句長時流轉盡。十二神足，即無體性及無量色身通，亦俱神境開出故。故此文中通十通義。疏「百二十剎那」等者，此廣《俱舍》頌文。頌云「百二十剎那，為怛剎那量，臘縛此六十，此三十須臾，此三十晝夜」等。疏「亦有處說晝初分時」等者，《智論》等文、《彌勒下生經》亦說。謂釋迦修難行苦行得成菩提，彌勒修安樂行而得菩提，謂晝夜三時禮拜懺悔等。謂日初分時、日中分時、日後分時，夜初分時、夜中分時、夜後分時，合為六時是也。黑分白分，即西域分黑白，黑前白後故。正月十六為正朝一時即二月。二月為一時。「四時」，亦同此方春夏秋冬等者，等取三際，並如〈偈讚品〉，即《西域記》第二。言「仁王九百生滅」等者，即第二經。疏言「十八變」，即是《瑜伽》三十七文。頌云「振動及熾然，流布并示現，轉變及往來，卷舒眾像入。十同類往趣，隱顯作自在，制他施辯才，憶念及安樂。放大光明等，轉餘有情物，令成餘物故，名能變神通。」謂一振動、二熾然、三流布亦名遍滿、四示現亦名顯示、五轉變、六往來、七卷、八舒、九一切色像入身、十所往同類、十一隱、十二顯、十三所作自在、十四伏他神通、十五施他辯才、十六施他憶念、十七施他安樂、十八放大光明。此十八名轉變，後三句明能變。今文辯相，義並可知。疏「非戒不能治心地故」者，上約此中法門釋，此句約表位釋。然德雲是定，海雲是慧，此中明戒，顯三學為初故。疏「有二十句」下，案文解釋，在相可知。此二十戒，亦即第十迴向二十梵行，但彼約自能清淨方能益他故。先護重首，明不破不缺等行；此彰菩薩本為利他，故先明大悲、後顯無垢。名或小異，今當略會。一大悲戒，即彼第二十無恚梵行，恚是悲障，有悲故無。二波羅蜜戒，即第十一三世諸佛所行梵行，行佛之道故。三大乘戒，即第十七無比梵行，餘乘無對故。四菩薩道相

應戒，即第十八，無動梵行，不動二利故。五無障礙戒，即十三無著梵行，由見真如成聖道故，故無障礙。六不退墮戒，即第十五無滅梵行，順理而持，常不退滅故。七不捨菩提心戒，即第十六安住梵行，心常詣理故。八常以佛法為所緣戒，即十四無諍梵行，事理具足無非佛法，何所諍哉？則常緣佛法性矣。九於一切智常作意戒，即第七諸佛所讚梵行，稱理持戒動契聖心，是緣佛智佛何不讚，十如虛空戒，即第九無所得梵行，不得能所，自在持故。十一一切世間無所依戒，即第八無所依梵行，不依現世名聞利養，不求當世人天果故。十二無失戒，即第五無失梵行，定心持戒，吉羅不犯故。十三無損戒，即第六無能蔽梵行，鵝珠草繫，不能蔽之令有損故，亦不損他。十四無缺戒，即第十二不缺梵行，不犯十三等無殘缺故。十五無雜戒，即第三不雜梵行，不念破戒種種因緣，聞環釧聲亦不染故。十六無濁戒，即第十九無亂梵行，定共相應，故無濁亂。十七無悔戒，即第十二無礙梵行，犯罪追悔是障礙故。十八清淨戒，即第十增益菩薩清淨道梵行，不同小乘，唯事淨故。十九離塵戒，即第四無點梵行，不犯墮罪無塵點故。二十離垢戒，即第一不破梵行，若犯四重十重，猶如破器無所復用，最垢重故。若依上釋即為憑據。亦同《智論》十戒，如〈迴向品〉會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應戒，即第十八，無動梵行，不動二利故。五無障礙戒，即十三無著梵行，由見真如成聖道故，故無障礙。六不退墮戒，即第十五無滅梵行，順理而持，常不退滅故。七不捨菩提心戒，即第十六安住梵行，心常詣理故。八常以佛法為所緣戒，即十四無諍梵行，事理具足無非佛法，何所諍哉？則常緣佛法性矣。九於一切智常作意戒，即第七諸佛所讚梵行，稱理持戒動契聖心，是緣佛智佛何不讚，十如虛空戒，即第九無所得梵行，不得能所，自在持故。十一一切世間無所依戒，即第八無所依梵行，不依現世名聞利養，不求當世人天果故。十二無失戒，即第五無失梵行，定心持戒，吉羅不犯故。十三無損戒，即第六無能蔽梵行，鵝珠草繫，不能蔽之令有損故，亦不損他。十四無缺戒，即第十二不缺梵行，不犯十三等無殘缺故。十五無雜戒，即第三不雜梵行，不念破戒種種因緣，聞環釧聲亦不染故。十六無濁戒，即第十九無亂梵行，定共相應，故無濁亂。十七無悔戒，即第十二無礙梵行，犯罪追悔是障礙故。十八清淨戒，即第十增益菩薩清淨道梵行，不同小乘，唯事淨故。十九離塵戒，即第四無點梵行，不犯墮罪無塵點故。二十離垢戒，即第一不破梵行，若犯四重十重，猶如破器無所復用，最垢重故。若依上釋即為憑據。亦同《智論》十戒，如〈迴向品〉會。

疏「達里鼻茶」，新譯為達羅比吒，唐言持富饒，亦順生貴之義。疏「以三世聖教法雲雨一切故」者，約表位說，即彼經云「此菩薩應勸學十法，所謂了知過去未來現在一切佛法；二修習三圓滿，各三為九；十了知一切諸佛平等是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「達里鼻茶」，新譯為達羅比吒，唐言持富饒，亦順生貴之義。疏「以三世聖教法雲雨一切故」者，約表位說，即彼經云「此菩薩應勸學十法，所謂了知過去未來現在一切佛法；二修習三圓滿，各三為九；十了知一切諸佛平等是也。」

第四彌伽。疏「寄生貴住」者，生佛法家，種性尊貴故。疏「今初所以師禮資」下，徵釋所以。上徵問、後「以菩提下」答。先正釋，以敬法重人故；二「故法界」下引證，一引論、二「又發心畢竟」下引經。即《涅槃》三十七至迦葉讚佛。前來已引，今當更引。具云「發心畢竟二不別，如是二心先心難。自未得度先度他，是故我禮初發心。初發已為天人師，勝出聲聞及緣覺，如是發心過三界，是故得名最無上。」今略引三句耳。上引他經。若當經中，其文繁博，下慈氏中〈發心功德品〉上下善友亦廣稱讚。疏「況未說」不，別立禮之所以。言「不乖重法」者，以師禮資義似自輕，昇座方說不乖重法。言重法者，《涅槃》第六云「有知法者，若老若少，故應供養恭敬禮拜。猶如事火婆羅門等，如第二天奉事帝釋。佛言：『我於經中覆相說是，不為學聲聞人，但為菩薩。』」釋曰：由後義故，故下通難云：為僧敬俗事不便故，即約聲聞不輕佛法。若是菩薩常不輕。是四眾皆禮，故為重法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四彌伽。疏「寄生貴住」者，生佛法家，種性尊貴故。疏「今初所以師禮資」下，徵釋所以。上徵問、後「以菩提下」答。先正釋，以敬法重人故；二「故法界」下引證，一引論、二「又發心畢竟」下引經。即《涅槃》三十七至迦葉讚佛。前來已引，今當更引。具云「發心畢竟二不別，如是二心先心難。自未得度先度他，是故我禮初發心。初發已為天人師，勝出聲聞及緣覺，如是發心過三界，是故得名最無上。」今略引三句耳。上引他經。若當經中，其文繁博，下慈氏中〈發心功德品〉上下善友亦廣稱讚。疏「況未說」不，別立禮之所以。言「不乖重法」者，以師禮資義似自輕，昇座方說不乖重法。言重法者，《涅槃》第六云「有知法者，若老若少，故應供養恭敬禮拜。猶如事火婆羅門等，如第二天奉事帝釋。佛言：『我於經中覆相說是，不為學聲聞人，但為菩薩。』」釋曰：由後義故，故下通難云：為僧敬俗事不便故，即約聲聞不輕佛法。若是菩薩常不輕。是四眾皆禮，故為重法。