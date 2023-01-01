大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十四

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「第三約位明入法界」者，標也。於中有三：初約所入有因有果、次明能入唯漸與頓、後「因果既其無礙」下雙結能所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三約位明入法界」者，標也。於中有三：初約所入有因有果、次明能入唯漸與頓、後「因果既其無礙」下雙結能所。

疏「次正釋文」，然科二會，總有四義。從「總別圓融」下融上四義：一總別圓融融，第四總別本末無礙融，第一本末二會略無，第二因果相即第三，「漸頓該羅」至下末會之初重會釋之。從「又前即亡修」下，通正圓融，兼前五對。而前四唯對本會，故一時併舉；後一通對諸會正宗，故別明之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次正釋文」，然科二會，總有四義。從「總別圓融」下融上四義：一總別圓融融，第四總別本末無礙融，第一本末二會略無，第二因果相即第三，「漸頓該羅」至下末會之初重會釋之。從「又前即亡修」下，通正圓融，兼前五對。而前四唯對本會，故一時併舉；後一通對諸會正宗，故別明之。

疏「西域記云：昔有古老仙人」等者，即第六卷。然室羅筏，即舍衛國，梵音楚夏耳。疏「多出聰敏博達人物」者，總相言耳。然其此城說有四德：一者塵境德，六塵之境多美麗故；二財物德，七寶珍奇無不有故；三聖法德，三藏聖法無不備故；四解脫德，人人皆有解脫分，善得解脫者實繁廣故。具此四德，遠聞諸國，故人物言為道相耳。亦表此經具此四德：一五種法界皆佛境故；二七聖財寶無不備故；三因果能證皆聖法故；四契入法界真解脫故、廣說如來解脫海故。疏「逝多」者梵音，華言戰勝者，即波斯匿王所生太子。太子初生，王戰得勝，故以為名。表依善友勝出魔軍及凡小故，故上文云「以表依人」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「西域記云：昔有古老仙人」等者，即第六卷。然室羅筏，即舍衛國，梵音楚夏耳。疏「多出聰敏博達人物」者，總相言耳。然其此城說有四德：一者塵境德，六塵之境多美麗故；二財物德，七寶珍奇無不有故；三聖法德，三藏聖法無不備故；四解脫德，人人皆有解脫分，善得解脫者實繁廣故。具此四德，遠聞諸國，故人物言為道相耳。亦表此經具此四德：一五種法界皆佛境故；二七聖財寶無不備故；三因果能證皆聖法故；四契入法界真解脫故、廣說如來解脫海故。疏「逝多」者梵音，華言戰勝者，即波斯匿王所生太子。太子初生，王戰得勝，故以為名。表依善友勝出魔軍及凡小故，故上文云「以表依人」。

疏「給孤獨者梵云須達多」者，經出太子梵語，疏出長者西音，舉長者德，表具法財，能令一切證法界故。從「長者側金」下，出雙舉二人之由。《西域記》、《智度論》、《莊嚴論》等皆說，《祇桓記》中其事更廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「給孤獨者梵云須達多」者，經出太子梵語，疏出長者西音，舉長者德，表具法財，能令一切證法界故。從「長者側金」下，出雙舉二人之由。《西域記》、《智度論》、《莊嚴論》等皆說，《祇桓記》中其事更廣。

疏「一得現觀」者，大乘唯識有六現觀：一思、二信、三戒、四智諦、五智諦邊智諦、六究竟現觀，十地已辯。小乘《俱舍》有三現觀：一見現觀、二緣現觀、三事現觀。今此正當見現觀也，義兼後二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一得現觀」者，大乘唯識有六現觀：一思、二信、三戒、四智諦、五智諦邊智諦、六究竟現觀，十地已辯。小乘《俱舍》有三現觀：一見現觀、二緣現觀、三事現觀。今此正當見現觀也，義兼後二。

疏「二入正性離生」者，已見四地。「無方便慧」，已見七地；若有方便，不證實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二入正性離生」者，已見四地。「無方便慧」，已見七地；若有方便，不證實際。

疏「三所學已窮」者，謂於其自乘所學之法名為深入，非謂深入甚深法性，故引《法華》，即三乘同入之法性耳。「三獸渡河」，已見八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三所學已窮」者，謂於其自乘所學之法名為深入，非謂深入甚深法性，故引《法華》，即三乘同入之法性耳。「三獸渡河」，已見八地。

疏「古人亦將上三」等者，疏意云：見修是前三果，今是羅漢，正當無學。後必具前，理則可通，故不言非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「古人亦將上三」等者，疏意云：見修是前三果，今是羅漢，正當無學。後必具前，理則可通，故不言非。

疏「四生分已盡」等者，上即我生已盡。若具大悲，留惑潤生、處有化物。今由闕悲，但自速出，如麞透圍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四生分已盡」等者，上即我生已盡。若具大悲，留惑潤生、處有化物。今由闕悲，但自速出，如麞透圍。

疏「即逮得己利」者，己利即證涅槃，有餘依者名為有為，無餘依者即無為耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即逮得己利」者，己利即證涅槃，有餘依者名為有為，無餘依者即無為耳。

疏「六已盡有結」者，經云「離結使縛」，故以九結釋經結字。亦已見上，今略示名：一愛結、二恚結、三慢、四無明、五疑、六見、七取、八嫉、九慳。由此九種數數現起，損惱自他，招當苦增，偏名為結。十使，謂六根本開見成五，此等以為生死因故，名為有結。言「現行離者故」，《法華經論》此句即「諸漏已盡」。論為現行，異得煩惱，是種子故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六已盡有結」者，經云「離結使縛」，故以九結釋經結字。亦已見上，今略示名：一愛結、二恚結、三慢、四無明、五疑、六見、七取、八嫉、九慳。由此九種數數現起，損惱自他，招當苦增，偏名為結。十使，謂六根本開見成五，此等以為生死因故，名為有結。言「現行離者故」，《法華經論》此句即「諸漏已盡」。論為現行，異得煩惱，是種子故。

疏「八心善解脫」等者，二種解脫，亦見上文。今略解云：離定障故，名心解脫；離性障故，名慧解脫。又離無明貪愛等體，名慧解脫；彼相應心得離縛故，名心解脫。由證此二；獲得第五有為無為二種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「八心善解脫」等者，二種解脫，亦見上文。今略解云：離定障故，名心解脫；離性障故，名慧解脫。又離無明貪愛等體，名慧解脫；彼相應心得離縛故，名心解脫。由證此二；獲得第五有為無為二種功德。

疏「十明非定性」者，定性二乘非此宗故。言「信入佛智」者，《法華》第二「汝舍利弗信佛語故，隨順此經，非己智分，此經即佛惠故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十明非定性」者，定性二乘非此宗故。言「信入佛智」者，《法華》第二「汝舍利弗信佛語故，隨順此經，非己智分，此經即佛惠故。」

疏「如來不思議境界經」者，此是第一列眾之中，經云「時有他方諸佛，為欲莊嚴毘盧遮那道場眾故，示菩薩形來入會坐。復有無量百千億菩薩。」下與疏全同，引此明實，彰前定迹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如來不思議境界經」者，此是第一列眾之中，經云「時有他方諸佛，為欲莊嚴毘盧遮那道場眾故，示菩薩形來入會坐。復有無量百千億菩薩。」下與疏全同，引此明實，彰前定迹。

疏「善入無際際」者，深入無際實際故。然皆反上聲聞之德，類例可如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「善入無際際」者，深入無際實際故。然皆反上聲聞之德，類例可如。

疏「九佛不共德」等者，〈發心品〉「菩薩於佛十力中，雖未證得，亦無疑故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九佛不共德」等者，〈發心品〉「菩薩於佛十力中，雖未證得，亦無疑故。」

疏「十一切種智證信入」者，證信即初地已上，揀異聲聞未得此信，十地皆依佛智海故。疏「大文第二請分」下，疏「猶葉公好龍」者，事出《莊子》。葉公姓沈，名諸梁。故《春秋》注云「葉公子高沈諸梁，食采於葉，僣以稱公。」亦有云「與楚同姓，楚姓芊(綿婢切，弭音)。即子張見衛君，君不全待，子張云：『公之好士，猶葉公之好龍。葉公好龍，井廁之間皆畫其像。真龍知其好，乃現其庭。葉公絕倒，不敢視。葉公之好，好於似龍，非好真龍。今君好士，但好似士，非好真士也。』」今聲聞之請法，若彼好龍，不覩希奇，若不識真物也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十一切種智證信入」者，證信即初地已上，揀異聲聞未得此信，十地皆依佛智海故。疏「大文第二請分」下，疏「猶葉公好龍」者，事出《莊子》。葉公姓沈，名諸梁。故《春秋》注云「葉公子高沈諸梁，食采於葉，僣以稱公。」亦有云「與楚同姓，楚姓芊(綿婢切，弭音)。即子張見衛君，君不全待，子張云：『公之好士，猶葉公之好龍。葉公好龍，井廁之間皆畫其像。真龍知其好，乃現其庭。葉公絕倒，不敢視。葉公之好，好於似龍，非好真龍。今君好士，但好似士，非好真士也。』」今聲聞之請法，若彼好龍，不覩希奇，若不識真物也。

疏「以初十句明自體圓著」下，出所問法，為兩段所由。以前三十句內，唯初十句是所請法，謂佛境等是佛自體圓滿，著明故同果海絕言。最後十句化用普周者。然後三十句請隨機演，有二十句是所請法，以前十是請說往，故偏舉後十化用，正合開化故。疏「故晉本揀擇」下，釋上修在思前。晉經則聞思修，不失次也。疏「又此十句通有二意」等者，謂既唯諸佛加等方知，明是顯深。佛加既知，故請佛加而演說也。非器難解，有器可聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以初十句明自體圓著」下，出所問法，為兩段所由。以前三十句內，唯初十句是所請法，謂佛境等是佛自體圓滿，著明故同果海絕言。最後十句化用普周者。然後三十句請隨機演，有二十句是所請法，以前十是請說往，故偏舉後十化用，正合開化故。疏「故晉本揀擇」下，釋上修在思前。晉經則聞思修，不失次也。疏「又此十句通有二意」等者，謂既唯諸佛加等方知，明是顯深。佛加既知，故請佛加而演說也。非器難解，有器可聞也。

疏「一財等有殊」者，即十自在，謂一財、二命、三心、四業、五生、六解、七願、八通、九智、十法，廣如八地、〈離世間品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一財等有殊」者，即十自在，謂一財、二命、三心、四業、五生、六解、七願、八通、九智、十法，廣如八地、〈離世間品〉。

疏「七與初會名義全同」者，則有二事名異義同，有一事此彼互無，故有三類。第三類中乃有二意，後意亦是名異義同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「七與初會名義全同」者，則有二事名異義同，有一事此彼互無，故有三類。第三類中乃有二意，後意亦是名異義同。

疏「一因圓果成即佛海」下，上總明，此下別釋。每一句內皆有二意：一當句解釋，如云因果成，即經云「往昔趣求一切智心」，一切智即果，趣求之心即因。二云「即佛海」者，二即會同初會十海，下諸句皆然。而當句釋皆躡前起，如二云「成必演法」，「成必」二字躡果成而起，餘可思準。九即安立海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一因圓果成即佛海」下，上總明，此下別釋。每一句內皆有二意：一當句解釋，如云因果成，即經云「往昔趣求一切智心」，一切智即果，趣求之心即因。二云「即佛海」者，二即會同初會十海，下諸句皆然。而當句釋皆躡前起，如二云「成必演法」，「成必」二字躡果成而起，餘可思準。九即安立海。

大文第三三昧分。疏「今初無方大用」下，疏文有四：一明入定之由、二「即以」下辯次第、三「佛自入」下辯能入人、四「不言答者」下通妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第三三昧分。疏「今初無方大用」下，疏文有四：一明入定之由、二「即以」下辯次第、三「佛自入」下辯能入人、四「不言答者」下通妨。

疏「就入因中」等者，四悲即因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「就入因中」等者，四悲即因。

疏「又此四悲亦是從佛向機之漸次」者，依悲之體，入悲之門，以悲向前為化生之方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此四悲亦是從佛向機之漸次」者，依悲之體，入悲之門，以悲向前為化生之方便也。

疏「第三正明入定」，疏文有三：初總標、二「言嚬申」下釋名、三「故依古德」下釋義。二中二：先敘昔，即《刊定》意；後「然舊經」下，辯順違。於中三：初明漢梵非類，如云修多羅、修妬路、素呾囕雖則不同，聲勢一類；其奮迅、毘實，言勢天隔故。二「涅槃二十五」下，引二文證，明是此言。三「但敵對」下，縱成，引梵為自在義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三正明入定」，疏文有三：初總標、二「言嚬申」下釋名、三「故依古德」下釋義。二中二：先敘昔，即《刊定》意；後「然舊經」下，辯順違。於中三：初明漢梵非類，如云修多羅、修妬路、素呾囕雖則不同，聲勢一類；其奮迅、毘實，言勢天隔故。二「涅槃二十五」下，引二文證，明是此言。三「但敵對」下，縱成，引梵為自在義。

疏「故依古德」下，第三釋義，先略、後廣。略中三：初二句結前生後、次「嚬申奮迅」下就喻辯相、後「總相釋」下就法辯相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故依古德」下，第三釋義，先略、後廣。略中三：初二句結前生後、次「嚬申奮迅」下就喻辯相、後「總相釋」下就法辯相。

疏「若別解者」下，第二廣釋。於中二：先總明所據、後開章正釋。前中，引於二文，欲釋師子。今初，《涅槃．師子吼品》，即南經二十五，若準北經當二十七。言「廣有喻合」者，今當具出。此是師子吼菩薩請問如來，如來對眾稱讚令敬菩薩，即說其德名之由，故云「今於我前欲師子吼。善男子！如師子王，自知身力牙齒鋒鋩，四足據地安住巖穴，振尾出聲。若有能具如是諸相，當知是則能師子吼。」釋曰：此下即說為十一事，經一時合，今先別合師子。經云「善男子！如來正覺智慧牙爪，四如意足六波羅蜜滿足之身十力雄猛，大悲為尾，安住四禪清淨窟宅。」釋曰：此即具有喻合，合師子也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若別解者」下，第二廣釋。於中二：先總明所據、後開章正釋。前中，引於二文，欲釋師子。今初，《涅槃．師子吼品》，即南經二十五，若準北經當二十七。言「廣有喻合」者，今當具出。此是師子吼菩薩請問如來，如來對眾稱讚令敬菩薩，即說其德名之由，故云「今於我前欲師子吼。善男子！如師子王，自知身力牙齒鋒鋩，四足據地安住巖穴，振尾出聲。若有能具如是諸相，當知是則能師子吼。」釋曰：此下即說為十一事，經一時合，今先別合師子。經云「善男子！如來正覺智慧牙爪，四如意足六波羅蜜滿足之身十力雄猛，大悲為尾，安住四禪清淨窟宅。」釋曰：此即具有喻合，合師子也。

疏「又離世間品」下，二引當經。言「為身等」者，等取下經。下經云「四諦為其足，正念以為頸，慈眼智慧首，頂髻解脫繒。勝義空谷中，吼法怖群魔。」言「未必楷定」者，生下喻合，不全依於上二經文。又如《寶雲經》第三亦云「善男子！復有十法，譬如師子。何等為十？謂無所畏，不畏大眾，去終不還，能師子吼，具足辯才，樂處林野，在於山窟，摧伏大眾，具勇猛力，善能守護。」彼廣釋之。故此師子與上二經又復不同，明知不必楷定喻合，但取義便耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又離世間品」下，二引當經。言「為身等」者，等取下經。下經云「四諦為其足，正念以為頸，慈眼智慧首，頂髻解脫繒。勝義空谷中，吼法怖群魔。」言「未必楷定」者，生下喻合，不全依於上二經文。又如《寶雲經》第三亦云「善男子！復有十法，譬如師子。何等為十？謂無所畏，不畏大眾，去終不還，能師子吼，具足辯才，樂處林野，在於山窟，摧伏大眾，具勇猛力，善能守護。」彼廣釋之。故此師子與上二經又復不同，明知不必楷定喻合，但取義便耳。

疏「今會取諸文」下，第二開章正釋。先標二章、後「今初」下別釋。但取此中義便，故總取諸意會成一說。結云「如此師子隨一一毛皆稱法界」者，即《金師子章》意。如金師子，毛毛盡金。法界師子，何非法界？可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今會取諸文」下，第二開章正釋。先標二章、後「今初」下別釋。但取此中義便，故總取諸意會成一說。結云「如此師子隨一一毛皆稱法界」者，即《金師子章》意。如金師子，毛毛盡金。法界師子，何非法界？可知。

疏「次言為十一事」下，釋第二章。於中又二：先合十一事，而又此中法喻雙辯，仍取《涅槃》之意以就今經。今先具引《涅槃》之文，未見彼文難曉會故。彼經喻云「真師子王，晨朝出穴嚬申欠呿，四向顧望發聲振吼，為十一事。何等十一？一為欲壞實非師子詐作師子故、二為欲試自身力故、三為欲令住處淨故、四為諸師子知處所故、五為群輩無怖心故、六為眠者得覺悟故、七為一切放逸諸獸不放逸故、八為諸獸來依附故、九為欲調大香象故、十為教告諸子息故、十一為欲莊嚴自眷屬故。一切禽獸為師子吼，水性之屬潛沒深淵，陸行之類藏伏窟穴，飛者墮落，諸大香象怖走失糞。諸善男子！如彼野干雖逐師子至于百年，終不能作師子吼也。若師子子，始滿三年則能哮吼如師子王。」釋曰：此下經合喻。先合師子，已如上引。次合為十一事，云「一為諸眾生而師子吼摧破魔軍；二示眾十力；三開佛行處；四為諸邪見作歸依所；五安撫生死怖畏之眾；六覺悟無明睡眠眾生；七行惡法者為作悔心；八開示邪見一切眾生令知六師非師子故；九破富蘭那等憍慢心故；十為令二乘生悔心故、為教五位諸菩薩等生大力故；十一為令正見四部之眾，於彼邪見四部徒眾不生怖畏等。從聖行梵行天行窟宅嚬申而出，為欲令諸眾生等破憍慢故。欠呿，為令諸眾生等生善法故。四向顧望，為令眾生得四無礙故。四足據地，為令眾生具足安住尸波羅蜜故。師子吼者，名決定說一切眾生悉有佛性，如來常住無有變易。善男子！聲聞緣覺雖復隨逐如來世尊無量百千阿僧祇劫，而亦不能作師子吼。十住菩薩若能修行是三行處，當知是則能師子吼。」釋曰：上兩節引經喻合一段義盡。既知彼意，今當正合。今此疏文分二：初合十一事；二合隨逐，略不合嚬申欠呿等，以彼經文對觀今疏則主客自分。如初摧破詐師子吼故，即是喻文。若云摧破魔軍，即是合文。此全同彼，故無別義。二示眾等者，如云示身力故，即是彼喻。若云示眾十力，即是彼合。其神力及等力，即是今經，是彼之例非同彼文。此中正明如來入法界定現神力故，故加神力。而言等力者，十力但明十種智力，今等力者謂法界力。若三昧力、若功德力，但有力義，即是身力耳。下出所因中，即是力相。三中，彼經但以開佛行處合令住處淨，此經則以淨法界土，則法合小異。餘七同異，可以意得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次言為十一事」下，釋第二章。於中又二：先合十一事，而又此中法喻雙辯，仍取《涅槃》之意以就今經。今先具引《涅槃》之文，未見彼文難曉會故。彼經喻云「真師子王，晨朝出穴嚬申欠呿，四向顧望發聲振吼，為十一事。何等十一？一為欲壞實非師子詐作師子故、二為欲試自身力故、三為欲令住處淨故、四為諸師子知處所故、五為群輩無怖心故、六為眠者得覺悟故、七為一切放逸諸獸不放逸故、八為諸獸來依附故、九為欲調大香象故、十為教告諸子息故、十一為欲莊嚴自眷屬故。一切禽獸為師子吼，水性之屬潛沒深淵，陸行之類藏伏窟穴，飛者墮落，諸大香象怖走失糞。諸善男子！如彼野干雖逐師子至于百年，終不能作師子吼也。若師子子，始滿三年則能哮吼如師子王。」釋曰：此下經合喻。先合師子，已如上引。次合為十一事，云「一為諸眾生而師子吼摧破魔軍；二示眾十力；三開佛行處；四為諸邪見作歸依所；五安撫生死怖畏之眾；六覺悟無明睡眠眾生；七行惡法者為作悔心；八開示邪見一切眾生令知六師非師子故；九破富蘭那等憍慢心故；十為令二乘生悔心故、為教五位諸菩薩等生大力故；十一為令正見四部之眾，於彼邪見四部徒眾不生怖畏等。從聖行梵行天行窟宅嚬申而出，為欲令諸眾生等破憍慢故。欠呿，為令諸眾生等生善法故。四向顧望，為令眾生得四無礙故。四足據地，為令眾生具足安住尸波羅蜜故。師子吼者，名決定說一切眾生悉有佛性，如來常住無有變易。善男子！聲聞緣覺雖復隨逐如來世尊無量百千阿僧祇劫，而亦不能作師子吼。十住菩薩若能修行是三行處，當知是則能師子吼。」釋曰：上兩節引經喻合一段義盡。既知彼意，今當正合。今此疏文分二：初合十一事；二合隨逐，略不合嚬申欠呿等，以彼經文對觀今疏則主客自分。如初摧破詐師子吼故，即是喻文。若云摧破魔軍，即是合文。此全同彼，故無別義。二示眾等者，如云示身力故，即是彼喻。若云示眾十力，即是彼合。其神力及等力，即是今經，是彼之例非同彼文。此中正明如來入法界定現神力故，故加神力。而言等力者，十力但明十種智力，今等力者謂法界力。若三昧力、若功德力，但有力義，即是身力耳。下出所因中，即是力相。三中，彼經但以開佛行處合令住處淨，此經則以淨法界土，則法合小異。餘七同異，可以意得。

疏「又野干」下，第二合隨逐師子，可知。疏「五十七中十奮迅」等者，經云「佛子！菩薩摩訶薩有十種奮迅。何等為十？所謂牛王奮迅，映蔽一切天、龍、夜叉、乾闥婆等諸大眾故。象王奮迅，心善調柔，荷負一切諸眾生故。龍王奮迅，興大法蜜雲，曜解脫電光，震如實義雷，降諸根力覺分禪定解脫三昧甘露雨故。大金翅鳥王奮迅，竭貪愛水，破愚癡㲉，搏撮煩惱諸惡毒龍，令出生死大苦海故。大師子王奮迅，安住平等大智以為器仗，摧伏眾魔及外道故。此五有喻，下但約法，六勇健奮迅、七大智、八陀羅尼、九辯才、十如來奮迅，一切智悉成滿等。」廣如彼說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又野干」下，第二合隨逐師子，可知。疏「五十七中十奮迅」等者，經云「佛子！菩薩摩訶薩有十種奮迅。何等為十？所謂牛王奮迅，映蔽一切天、龍、夜叉、乾闥婆等諸大眾故。象王奮迅，心善調柔，荷負一切諸眾生故。龍王奮迅，興大法蜜雲，曜解脫電光，震如實義雷，降諸根力覺分禪定解脫三昧甘露雨故。大金翅鳥王奮迅，竭貪愛水，破愚癡㲉，搏撮煩惱諸惡毒龍，令出生死大苦海故。大師子王奮迅，安住平等大智以為器仗，摧伏眾魔及外道故。此五有喻，下但約法，六勇健奮迅、七大智、八陀羅尼、九辯才、十如來奮迅，一切智悉成滿等。」廣如彼說。

疏「謂嚴閣顯自體緣起」者，法界體上緣起萬德，依此自體有為無為中故。此三緣起即光統意。「謂破情顯法」者，約心即事，會真約境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂嚴閣顯自體緣起」者，法界體上緣起萬德，依此自體有為無為中故。此三緣起即光統意。「謂破情顯法」者，約心即事，會真約境。

疏「下之三段兼亦別答前來問中後二十句」者，上來七方唯通答二十句中前十中一句，此下三方通答二十句中三句，而上下二方兼別答耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「下之三段兼亦別答前來問中後二十句」者，上來七方唯通答二十句中前十中一句，此下三方通答二十句中三句，而上下二方兼別答耳。

疏「九下方毛孔中十句答前九問」者，以前十中神通一問前七方答竟故。據下釋中，既五句答因五問、四句答果五問，何名答九？以神通問重別顯故。然則前已廣答，故但云九。疏「此句應顯趣求」者，以文云「出說一切三世菩薩行方便海音聲雲」，故標云答行，以互正答行，故此一句義顯趣求一切智心，以是行始言修行耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九下方毛孔中十句答前九問」者，以前十中神通一問前七方答竟故。據下釋中，既五句答因五問、四句答果五問，何名答九？以神通問重別顯故。然則前已廣答，故但云九。疏「此句應顯趣求」者，以文云「出說一切三世菩薩行方便海音聲雲」，故標云答行，以互正答行，故此一句義顯趣求一切智心，以是行始言修行耳。

疏「然問就如來因中」等者，通將此中對問辯異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然問就如來因中」等者，通將此中對問辯異。

疏「其助道」下，出不答餘因句之相。上通答方便，更加此助道出離，則此下方通答三因、別答五因，兼上方便，又通答二問，一本事因緣、二所入諸地，故具答十因。其上方中波羅蜜問，義便故重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「其助道」下，出不答餘因句之相。上通答方便，更加此助道出離，則此下方通答三因、別答五因，兼上方便，又通答二問，一本事因緣、二所入諸地，故具答十因。其上方中波羅蜜問，義便故重。

疏「別約初句答入一切眾生所住處」等者，上辯通答因中二句，此下別答果中三句。前下方有五句問答，此有三句，并第八問答、第十影像及現相答國土，故十問具矣。疏「其答問中或不次者」下，料揀次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「別約初句答入一切眾生所住處」等者，上辯通答因中二句，此下別答果中三句。前下方有五句問答，此有三句，并第八問答、第十影像及現相答國土，故十問具矣。疏「其答問中或不次者」下，料揀次第。

疏「又皆言」下，通釋本事之言，此約法性宗釋。文中有三：初正釋，以法性常住，相即性故，相亦常矣。此即與體非異，不壞三世；與體非一，性相本爾。即德相門。隨其令見，即業用門。故雙結二皆得自在。凡但理然，不得德相成業用耳。二「故密嚴」下，引證。先證業用、後「乃至云淨所依止」者，證德相門。三「若理事別修」下，揀異他宗。現法體用俱有等，即大乘義。「況於小乘」，即有宗義。「以彼過未有體無用」者，出異所以。有宗過去冥伏有，未來性有，故有體也。不同現法事有，故無用也。今以體性融故，體用俱有。斯即有即非有，非有之有耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又皆言」下，通釋本事之言，此約法性宗釋。文中有三：初正釋，以法性常住，相即性故，相亦常矣。此即與體非異，不壞三世；與體非一，性相本爾。即德相門。隨其令見，即業用門。故雙結二皆得自在。凡但理然，不得德相成業用耳。二「故密嚴」下，引證。先證業用、後「乃至云淨所依止」者，證德相門。三「若理事別修」下，揀異他宗。現法體用俱有等，即大乘義。「況於小乘」，即有宗義。「以彼過未有體無用」者，出異所以。有宗過去冥伏有，未來性有，故有體也。不同現法事有，故無用也。今以體性融故，體用俱有。斯即有即非有，非有之有耳。

疏「亦名三種三業」者，一名近佛三業、二攝化三業、三神通三業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦名三種三業」者，一名近佛三業、二攝化三業、三神通三業。

疏「下四倒明四辯」者，初句樂說無礙、二「得一切」下詞無礙、三「於虛空法界」下義無礙、四「知一切法」下法無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「下四倒明四辯」者，初句樂說無礙、二「得一切」下詞無礙、三「於虛空法界」下義無礙、四「知一切法」下法無礙。

大文第五舉失分。疏「今初舍利弗」，然諸弟子，古今譯殊，今多依羅什三藏。言「鶖鷺」者，大乘法師云：「是百舌鳥，亦云春鸎。」古德引經亦云：「其母辯才如彼鳥故。」此中是舊梵語，新云奢利弗怛羅，弗怛羅即子也。又舍利亦翻為身，母好身品故。或舍利云珠，母之聰利相在眼珠故。並從母之稱。《增一》云「我佛法中，智慧無窮決了諸疑者，舍利弗第一。」《智論》四十一稱為「如來左面弟子，父名優婆提舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第五舉失分。疏「今初舍利弗」，然諸弟子，古今譯殊，今多依羅什三藏。言「鶖鷺」者，大乘法師云：「是百舌鳥，亦云春鸎。」古德引經亦云：「其母辯才如彼鳥故。」此中是舊梵語，新云奢利弗怛羅，弗怛羅即子也。又舍利亦翻為身，母好身品故。或舍利云珠，母之聰利相在眼珠故。並從母之稱。《增一》云「我佛法中，智慧無窮決了諸疑者，舍利弗第一。」《智論》四十一稱為「如來左面弟子，父名優婆提舍。」

疏「目連」，梵語，即古譯，義即新譯。新梵語云摩訶沒特伽羅。然疏約從母氏得名，若從父稱，此名俱利迦，亦云俱儷多，亦云俱律陀，此云吉占。《智論》云「舍利弗以才明見貴，目連豪彥最重，智藝相比德行互同。」《增一》云「我弟子中神通輕舉飛到十方者，大目連第一。」《智論》四十一稱為「右面弟子。焚德勝之殿、蹴耆域之車、壓調達五百之徒、尋佛聲過恒河沙界，德難稱也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「目連」，梵語，即古譯，義即新譯。新梵語云摩訶沒特伽羅。然疏約從母氏得名，若從父稱，此名俱利迦，亦云俱儷多，亦云俱律陀，此云吉占。《智論》云「舍利弗以才明見貴，目連豪彥最重，智藝相比德行互同。」《增一》云「我弟子中神通輕舉飛到十方者，大目連第一。」《智論》四十一稱為「右面弟子。焚德勝之殿、蹴耆域之車、壓調達五百之徒、尋佛聲過恒河沙界，德難稱也。」

疏「此云飲光」者，真諦等同譯為飲光，上古譯云龜氏。其先學道，靈龜負圖應之，因以命族。《增一阿含》云「羅閱祇大富長者名迦毘羅，婦名檀那，子名畢鉢羅，子婦名婆陀。其家千倍勝瓶沙王，十六大國無與為隣。畢鉢羅，即迦葉名也，其父禱此樹而生故。」《付法藏》傳云「毘婆尸佛滅後，其塔中像金色缺壞。時有貧女得金珠，請匠打為箔。金師歡喜，治瑩佛畢，立誓為夫婦。九十一劫天上人中，身恒金色，恒受快樂。最後為迦葉夫婦。畏勝王得罪，減一犁，但用九百九十九雙牛金犁。」又經云「其家有㲲，最下品者直百千兩金。以釘釘入地十尺，氈不穿破，如本不異。六十庫金粟，一庫管三百四十斛。」又經云「以麥飯供養辟支佛，恒趣忉利各千返受樂，身三十二相，但論金色耳。剡浮那陀金在濁水底，光徹水上，在暗暗滅。迦葉身光勝於此金光，照一由旬。」《增一》云「佛法中行十二頭陀難行苦行，大迦葉第一。」言「揀餘迦葉」者，即如十力迦葉、優樓頻螺等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此云飲光」者，真諦等同譯為飲光，上古譯云龜氏。其先學道，靈龜負圖應之，因以命族。《增一阿含》云「羅閱祇大富長者名迦毘羅，婦名檀那，子名畢鉢羅，子婦名婆陀。其家千倍勝瓶沙王，十六大國無與為隣。畢鉢羅，即迦葉名也，其父禱此樹而生故。」《付法藏》傳云「毘婆尸佛滅後，其塔中像金色缺壞。時有貧女得金珠，請匠打為箔。金師歡喜，治瑩佛畢，立誓為夫婦。九十一劫天上人中，身恒金色，恒受快樂。最後為迦葉夫婦。畏勝王得罪，減一犁，但用九百九十九雙牛金犁。」又經云「其家有㲲，最下品者直百千兩金。以釘釘入地十尺，氈不穿破，如本不異。六十庫金粟，一庫管三百四十斛。」又經云「以麥飯供養辟支佛，恒趣忉利各千返受樂，身三十二相，但論金色耳。剡浮那陀金在濁水底，光徹水上，在暗暗滅。迦葉身光勝於此金光，照一由旬。」《增一》云「佛法中行十二頭陀難行苦行，大迦葉第一。」言「揀餘迦葉」者，即如十力迦葉、優樓頻螺等。

疏「離波多此云室星」，其言即古今同釋。《法華》云離婆多，新云頡麗伐多，當梵音輕重。「或云所供養」者，即音義釋也。「假和合」，古今同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「離波多此云室星」，其言即古今同釋。《法華》云離婆多，新云頡麗伐多，當梵音輕重。「或云所供養」者，即音義釋也。「假和合」，古今同也。

疏「即智論二鬼食人之事」者，謂此人行涉空亭止宿，見二鬼爭屍，皆言我先持來。二鬼共言：「取其分判。」此人實見小鬼持來，及被鬼問，竊自思惟：「我隨言一持來，彼不得者必當見害我。寧實語而死，終不虛誑而終。」遂如實答小者持來。被其大鬼拔其手足，隨而食之，得屍之鬼便取其死屍手足隨安。彼鬼食竟拭口而去。及明憂惱，不惻誰身，言假和合。初常疑云：「若我本身，眼見拔去。若是他身，復隨我行住。」疑惑猶預，逢人即問：「汝見我身不？」眾僧見之，云：「此人易度。」而語之云：「汝身本是他之遺體，非己有也。」悟此假合，因即得道。以常問故，故云常作聲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即智論二鬼食人之事」者，謂此人行涉空亭止宿，見二鬼爭屍，皆言我先持來。二鬼共言：「取其分判。」此人實見小鬼持來，及被鬼問，竊自思惟：「我隨言一持來，彼不得者必當見害我。寧實語而死，終不虛誑而終。」遂如實答小者持來。被其大鬼拔其手足，隨而食之，得屍之鬼便取其死屍手足隨安。彼鬼食竟拭口而去。及明憂惱，不惻誰身，言假和合。初常疑云：「若我本身，眼見拔去。若是他身，復隨我行住。」疑惑猶預，逢人即問：「汝見我身不？」眾僧見之，云：「此人易度。」而語之云：「汝身本是他之遺體，非己有也。」悟此假合，因即得道。以常問故，故云常作聲也。

疏「生而室空」者，相師占云是善相，故亦云善吉，亦云空生，其義一耳。解空第一，得無諍三昧，有供養者現與其福，故云善吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「生而室空」者，相師占云是善相，故亦云善吉，亦云空生，其義一耳。解空第一，得無諍三昧，有供養者現與其福，故云善吉。

疏「阿㝹樓馱」等者，亦云阿泥㝹豆，或云阿那律，亦云阿泥嚕多，並梵音楚夏。皆云無滅，亦云無貧。言「一食之施」者，《賢愚經》說「弗沙佛末世時饑饉，有辟支佛名利吒，行乞空鉢無獲。有一貧人見而悲憐，白言：『勝士！能受稗不？』即以所噉奉之。食已，作十八變。後更採稗，有兔跳抱其背，變為死人，無伴得脫。待暗還家，委之於地成金人。拔指隨生，用却還出，取之無盡。惡人告王，欲來奪之，但見死屍；而其所覩，即是金寶。」乃是現報若是。「九十一反」，即果報也。又「其生已後，家業豐溢日夜增益。父母欲試之，蓋空器皿往送，撥看百味俱足。而其門下日日常有一萬六千取債，一萬六千還直。出家已後，隨所至處人見歡喜，欲有所須如己家無異。即世尊之堂弟，斛飯王之次子也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「阿㝹樓馱」等者，亦云阿泥㝹豆，或云阿那律，亦云阿泥嚕多，並梵音楚夏。皆云無滅，亦云無貧。言「一食之施」者，《賢愚經》說「弗沙佛末世時饑饉，有辟支佛名利吒，行乞空鉢無獲。有一貧人見而悲憐，白言：『勝士！能受稗不？』即以所噉奉之。食已，作十八變。後更採稗，有兔跳抱其背，變為死人，無伴得脫。待暗還家，委之於地成金人。拔指隨生，用却還出，取之無盡。惡人告王，欲來奪之，但見死屍；而其所覩，即是金寶。」乃是現報若是。「九十一反」，即果報也。又「其生已後，家業豐溢日夜增益。父母欲試之，蓋空器皿往送，撥看百味俱足。而其門下日日常有一萬六千取債，一萬六千還直。出家已後，隨所至處人見歡喜，欲有所須如己家無異。即世尊之堂弟，斛飯王之次子也。」

疏「難陀」等者，即放牛難陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「難陀」等者，即放牛難陀。

疏「劫賓那」者，疏釋即《音義》中大乘及天台等舊譯為房宿。然有二義：一以父母禱此宿星感此子生故、二云與佛同房宿故。謂初出家時未見佛，始向佛所，夜值雨寄宿陶師房中，以草為座。晚又一比丘寄宿，即推草座與之，自在地坐。中夜相問：「欲何所之？」答云：「覓佛。」後比丘即說法辭去，豁然得道。後比丘即佛也。《增一阿含》云「我佛法中善知星宿日月者，劫賓那第一。」則亦從所知為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「劫賓那」者，疏釋即《音義》中大乘及天台等舊譯為房宿。然有二義：一以父母禱此宿星感此子生故、二云與佛同房宿故。謂初出家時未見佛，始向佛所，夜值雨寄宿陶師房中，以草為座。晚又一比丘寄宿，即推草座與之，自在地坐。中夜相問：「欲何所之？」答云：「覓佛。」後比丘即說法辭去，豁然得道。後比丘即佛也。《增一阿含》云「我佛法中善知星宿日月者，劫賓那第一。」則亦從所知為名。

疏「迦旃延」者，即大乘法師釋，謂上古多仙，山中靜處年歲既久，鬢髮稍長無人為剃，婆羅門法要剃髮故。一仙有子，兄弟二人俱來觀父，小者乃為諸仙剃之。諸仙願護，後成仙道，爾來此種皆稱剪剃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「迦旃延」者，即大乘法師釋，謂上古多仙，山中靜處年歲既久，鬢髮稍長無人為剃，婆羅門法要剃髮故。一仙有子，兄弟二人俱來觀父，小者乃為諸仙剃之。諸仙願護，後成仙道，爾來此種皆稱剪剃。

疏「富樓那具云滿慈子」者，梵語云彌多羅尼子。滿願，是父名。父於江邊禱梵天求子，正值江滿。又夢七寶器盛滿中寶入母懷，母遂懷子，父願獲滿，從此立名。母名彌多羅尼，此云慈行。亦云四圍陀中有此品名，其母誦之，以此為名。尼者，女聲也。以母詺子，名為慈子。《增一》云「善能廣說分別義理，滿願子最第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「富樓那具云滿慈子」者，梵語云彌多羅尼子。滿願，是父名。父於江邊禱梵天求子，正值江滿。又夢七寶器盛滿中寶入母懷，母遂懷子，父願獲滿，從此立名。母名彌多羅尼，此云慈行。亦云四圍陀中有此品名，其母誦之，以此為名。尼者，女聲也。以母詺子，名為慈子。《增一》云「善能廣說分別義理，滿願子最第一。」

疏「如智論及音義說」者，《音義》略說，已如上引。《智論》多說緣起，即引四《阿含》等經。然其列名，或從德行勝劣、或從出家先後。如《法華》，阿若憍陳如在初等故。《報恩經》說「初度五人，次度耶舍門徒五十人，次度優樓頻螺門徒五百，次度伽耶門徒三百，次度那提門徒二百，次度身子門徒一百，次度目連門徒一百，今舉大數成一千二百五十人。」若《十二遊經》兼出其年，云「佛成道第一年度五人，第二年度三迦葉，第五年度身子目連。」則爾後更多。故《法華》初有萬二千羅漢，後二千學無學等。今此但舉五百，以從勝劣列之，即《法華》第三周第一。與記者，體德大同故，故成佛名號等亦皆同也。望今本門，即皆大菩薩，故偏舉之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如智論及音義說」者，《音義》略說，已如上引。《智論》多說緣起，即引四《阿含》等經。然其列名，或從德行勝劣、或從出家先後。如《法華》，阿若憍陳如在初等故。《報恩經》說「初度五人，次度耶舍門徒五十人，次度優樓頻螺門徒五百，次度伽耶門徒三百，次度那提門徒二百，次度身子門徒一百，次度目連門徒一百，今舉大數成一千二百五十人。」若《十二遊經》兼出其年，云「佛成道第一年度五人，第二年度三迦葉，第五年度身子目連。」則爾後更多。故《法華》初有萬二千羅漢，後二千學無學等。今此但舉五百，以從勝劣列之，即《法華》第三周第一。與記者，體德大同故，故成佛名號等亦皆同也。望今本門，即皆大菩薩，故偏舉之。

疏「多同念請果中初之十句」者，神力即前如來力，嚴好即前如來身，境界全同。遊戲即前自在神變，亦是三昧，三昧現故。尊勝即如來智，如來智最勝故。妙行即前智行，威德即前無畏，住持即前加持，故皆同也。前來心念，佛向示之，皆不見耳。「重閣同空」下，略示向來神變及遊戲相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「多同念請果中初之十句」者，神力即前如來力，嚴好即前如來身，境界全同。遊戲即前自在神變，亦是三昧，三昧現故。尊勝即如來智，如來智最勝故。妙行即前智行，威德即前無畏，住持即前加持，故皆同也。前來心念，佛向示之，皆不見耳。「重閣同空」下，略示向來神變及遊戲相。

疏「法華遊戲神通」等者，舉《法華》揀異，亦是通妨。今云揀異者，即《法華．信解品》四大聲聞自敘云：「世尊往昔說法既久，我時在座身體疲懈，但念空無相無作，於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就眾生心不喜樂。」即「聞而不樂」也。下偈兼出不樂所以，云「一切諸法皆悉空寂，無生無滅、無大無小，無漏無為。如是思惟，不生喜樂。」釋曰：既了無生，故不喜樂。是以結云「勿滯冥寂」。故八地云「諸法真常離心念，二乘於此亦能得」也。言通妨者，此何令其不聞？彼何令其得聞？此義至下釋之。「既本」下，結勸修實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「法華遊戲神通」等者，舉《法華》揀異，亦是通妨。今云揀異者，即《法華．信解品》四大聲聞自敘云：「世尊往昔說法既久，我時在座身體疲懈，但念空無相無作，於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就眾生心不喜樂。」即「聞而不樂」也。下偈兼出不樂所以，云「一切諸法皆悉空寂，無生無滅、無大無小，無漏無為。如是思惟，不生喜樂。」釋曰：既了無生，故不喜樂。是以結云「勿滯冥寂」。故八地云「諸法真常離心念，二乘於此亦能得」也。言通妨者，此何令其不聞？彼何令其得聞？此義至下釋之。「既本」下，結勸修實。

疏「所無在前」者，即前無如是善根故、無如是智眼故等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「所無在前」者，即前無如是善根故、無如是智眼故等。

疏「此段亦同法華自釋」等者，亦〈信解品〉。言「自釋不喜樂」者，彼前文心不喜樂，後便云「何以故」等。如疏意云：世尊昔說聲聞有究竟極果，我今已證，故菩薩法非我所學，故不樂也。既已得證即住自乘，故雖上根身子樂十力等，而復自嗟我無此物。疏「一道」者，即釋經「成就聲聞道」。言「見修等」者，等取方便及無學也。言「斷惑集」者，集即集諦，通於業惑。「菩薩無住」等者，等取教道證道、一道二道乃至無量道。而教證等名二乘亦有，特與異者，即無住道。若約其義，教證亦殊，故云等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此段亦同法華自釋」等者，亦〈信解品〉。言「自釋不喜樂」者，彼前文心不喜樂，後便云「何以故」等。如疏意云：世尊昔說聲聞有究竟極果，我今已證，故菩薩法非我所學，故不樂也。既已得證即住自乘，故雖上根身子樂十力等，而復自嗟我無此物。疏「一道」者，即釋經「成就聲聞道」。言「見修等」者，等取方便及無學也。言「斷惑集」者，集即集諦，通於業惑。「菩薩無住」等者，等取教道證道、一道二道乃至無量道。而教證等名二乘亦有，特與異者，即無住道。若約其義，教證亦殊，故云等也。

第二喻顯中，先總料揀、次隨文釋、後逆配闕因十句。前中二：先敘昔總許、後「今解有二」下申今正義。便彈古義，以舉今正，揀昔成非故。於中先通，中二：一總辯摽通。通有二義：一通因果、二通喻諸句。後「以合文」下，引證辯通。文有三節：一正引文證，通於菩薩，二「又不喻」下，反以義證，合通菩薩，三「又合文中」下，正引文證，通喻諸德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二喻顯中，先總料揀、次隨文釋、後逆配闕因十句。前中二：先敘昔總許、後「今解有二」下申今正義。便彈古義，以舉今正，揀昔成非故。於中先通，中二：一總辯摽通。通有二義：一通因果、二通喻諸句。後「以合文」下，引證辯通。文有三節：一正引文證，通於菩薩，二「又不喻」下，反以義證，合通菩薩，三「又合文中」下，正引文證，通喻諸德。

疏「二者別喻」等者，亦舉正以揀昔非。於中有八：一總出別喻之由，即反顯也；二「然雖別」下，揀異昔非；三「而前九」下，通明十喻異相；四「於前九中」下，總示別喻德相；五「又第一五十」下，約迷悟之人揀其喻相；六「又唯約聲聞」下，別示迷者異相；七「且就前九」下，將欲釋文，重揀第三諸喻別相；八「前九德中」下，通收通別二意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二者別喻」等者，亦舉正以揀昔非。於中有八：一總出別喻之由，即反顯也；二「然雖別」下，揀異昔非；三「而前九」下，通明十喻異相；四「於前九中」下，總示別喻德相；五「又第一五十」下，約迷悟之人揀其喻相；六「又唯約聲聞」下，別示迷者異相；七「且就前九」下，將欲釋文，重揀第三諸喻別相；八「前九德中」下，通收通別二意。

疏「今初，鬼對恒河」下，疏文有二：先總顯喻意、後「言餓鬼等」下，牒釋經文。十喻皆然。言「生分已盡為鬼」者，如鬼已捨，生人故。疏「即是業餘」者，三餘之義已見上文。然總相說，以無漏有分別業名為業餘。今未得無生、未得法界、未證真解脫，皆分別也。「行苦所遷」者，苦餘，即變易生死意生身，此約已入無餘者。今約未入無餘，已得有餘，餘苦依身，即苦行也。疏「空見為烏鷲」下，皆是煩惱餘。然煩惱餘通是無明住地，即是智障。智障有二：一所知之障，即以業障喻所知之障，故云蔽其眼故。二所知即障，故經云「智障甚盲冥，謂真俗別執。」今於有無作決定解，即真俗別執，故是知障。鳥歸虛空，故喻空見。獸依於地，故喻有見。不同《法華》鵄梟鵰鷲等喻界內煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初，鬼對恒河」下，疏文有二：先總顯喻意、後「言餓鬼等」下，牒釋經文。十喻皆然。言「生分已盡為鬼」者，如鬼已捨，生人故。疏「即是業餘」者，三餘之義已見上文。然總相說，以無漏有分別業名為業餘。今未得無生、未得法界、未證真解脫，皆分別也。「行苦所遷」者，苦餘，即變易生死意生身，此約已入無餘者。今約未入無餘，已得有餘，餘苦依身，即苦行也。疏「空見為烏鷲」下，皆是煩惱餘。然煩惱餘通是無明住地，即是智障。智障有二：一所知之障，即以業障喻所知之障，故云蔽其眼故。二所知即障，故經云「智障甚盲冥，謂真俗別執。」今於有無作決定解，即真俗別執，故是知障。鳥歸虛空，故喻空見。獸依於地，故喻有見。不同《法華》鵄梟鵰鷲等喻界內煩惱。

疏「雖覩世尊」下，此明二乘但見自分境界耳。五俱隣等最初受道，豈見世尊始成正覺身遍十方智入三際等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「雖覩世尊」下，此明二乘但見自分境界耳。五俱隣等最初受道，豈見世尊始成正覺身遍十方智入三際等？

疏「不曾已下合裸形等」者，無生忍衣，法界行食，皆一切智諸善根也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「不曾已下合裸形等」者，無生忍衣，法界行食，皆一切智諸善根也。

疏「及菩薩大會下十一句」者，謂一菩薩大會、二菩薩普入、三菩薩普至、四普詣、五神變、六遊戲、七眷屬、八方所、九莊嚴師子座、十宮殿、十一菩薩住處。今文夢往須彌，即普至、普詣、普入；善見大城等宮殿，即菩薩宮殿；城池園林，即是住處；天子天女，即眷屬；開華奏樂，即是神變；歌詠戲樂，即是遊戲；住止周旋，即有座矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「及菩薩大會下十一句」者，謂一菩薩大會、二菩薩普入、三菩薩普至、四普詣、五神變、六遊戲、七眷屬、八方所、九莊嚴師子座、十宮殿、十一菩薩住處。今文夢往須彌，即普至、普詣、普入；善見大城等宮殿，即菩薩宮殿；城池園林，即是住處；天子天女，即眷屬；開華奏樂，即是神變；歌詠戲樂，即是遊戲；住止周旋，即有座矣。

疏「然此下八喻」，亦約二乘料揀。以初一喻聲聞但有不得法喜之一德耳，故此下八具於通別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此下八喻」，亦約二乘料揀。以初一喻聲聞但有不得法喜之一德耳，故此下八具於通別。

疏「喻菩薩所入三昧及觀察嚬申勇猛供養如喻思之」者，然合文自具。若約喻者，伏藏猶如三昧，聰慧分別即是觀察，隨欲而取即是嚬申，有福力即當勇猛，奉養父母即供養也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「喻菩薩所入三昧及觀察嚬申勇猛供養如喻思之」者，然合文自具。若約喻者，伏藏猶如三昧，聰慧分別即是觀察，隨欲而取即是嚬申，有福力即當勇猛，奉養父母即供養也。

疏「喻菩薩受記」等者，不能採取即無勇猛，不得受用即無受記成就義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「喻菩薩受記」等者，不能採取即無勇猛，不得受用即無受記成就義也。

疏「喻菩薩法身下五句」者，即菩薩法身清淨，菩薩智身圓滿，願身示現，色身成就，菩薩諸相具足。釋曰：五句不出菩薩形相威儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「喻菩薩法身下五句」者，即菩薩法身清淨，菩薩智身圓滿，願身示現，色身成就，菩薩諸相具足。釋曰：五句不出菩薩形相威儀。

疏「言遍處」等者，疏文有三：初釋名、二會釋、三會通經意。今初，《俱舍》頌云「遍處有十種，八如淨解脫。後二淨無色，緣自地四蘊。」論云「謂八自性皆是無貪，若并助伴，五蘊為性。」又云「有餘師說：唯風遍處緣所觸中風界為性。言八者，即青黃赤白、地水火風。」如今經辯。論云「依第四靜慮者，緣欲可見色，如淨解脫。後二如次空識二處。若無色為其自性，凡緣自性各緣自地四蘊為性，應知。此中修行者，從諸解脫入諸勝處，從諸勝處入此遍處，以後後智勝前前故。為修解脫，但於所緣總取淨相，未能分別青黃赤白。後四勝處，雖能分別青黃赤白，而未能作無邊行相。前四遍處，謂觀青等一一無邊。」餘如疏辯。言勝處者，頌云「勝處有八種，二如初解脫，次二如第二，後四如第三。」謂前二解脫各分多少有四，後四即青黃赤白，能制伏心緣境處，故名勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言遍處」等者，疏文有三：初釋名、二會釋、三會通經意。今初，《俱舍》頌云「遍處有十種，八如淨解脫。後二淨無色，緣自地四蘊。」論云「謂八自性皆是無貪，若并助伴，五蘊為性。」又云「有餘師說：唯風遍處緣所觸中風界為性。言八者，即青黃赤白、地水火風。」如今經辯。論云「依第四靜慮者，緣欲可見色，如淨解脫。後二如次空識二處。若無色為其自性，凡緣自性各緣自地四蘊為性，應知。此中修行者，從諸解脫入諸勝處，從諸勝處入此遍處，以後後智勝前前故。為修解脫，但於所緣總取淨相，未能分別青黃赤白。後四勝處，雖能分別青黃赤白，而未能作無邊行相。前四遍處，謂觀青等一一無邊。」餘如疏辯。言勝處者，頌云「勝處有八種，二如初解脫，次二如第二，後四如第三。」謂前二解脫各分多少有四，後四即青黃赤白，能制伏心緣境處，故名勝處。

疏「然瑜伽智論」下，第二引論會釋。於中五：一雙標經論、二「先觀青等」下，依《俱舍》釋相。三「前八依第四」下，辯所依定，已如上引。四「瑜伽十二云」下，明其建立。於中有二：先問、後「由此二種」下答問。言「色觸」者，問意云何？以十二處中唯依二處，謂青黃赤白是色處，地水火風是觸處，以堅濕煖動是身所觸故。答中二：先明立二之由，此有三義，次下當知。後從「眼等」下，明於十處不立遍處所以。亦有三節，次第對上。一「眼等根色唯屬自身」者，對上通自他身。二「香味二塵不遍一切」者，對上遍有色界，以二禪已上無鼻舌識，故亦無香味二塵。三「聲塵有間」者，對上常相續故。聲發即聞，不發不聞，故有「間斷」言。「是故不說」者，通結上三節，於十色處中不說八色處為遍處也。五「無色界」下，釋於後二，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然瑜伽智論」下，第二引論會釋。於中五：一雙標經論、二「先觀青等」下，依《俱舍》釋相。三「前八依第四」下，辯所依定，已如上引。四「瑜伽十二云」下，明其建立。於中有二：先問、後「由此二種」下答問。言「色觸」者，問意云何？以十二處中唯依二處，謂青黃赤白是色處，地水火風是觸處，以堅濕煖動是身所觸故。答中二：先明立二之由，此有三義，次下當知。後從「眼等」下，明於十處不立遍處所以。亦有三節，次第對上。一「眼等根色唯屬自身」者，對上通自他身。二「香味二塵不遍一切」者，對上遍有色界，以二禪已上無鼻舌識，故亦無香味二塵。三「聲塵有間」者，對上常相續故。聲發即聞，不發不聞，故有「間斷」言。「是故不說」者，通結上三節，於十色處中不說八色處為遍處也。五「無色界」下，釋於後二，可知。

疏「今已宗別」下，第三會通經意。於中二：先以經會論；後「例此」下，以論例經，重釋前天遍處。謂上論所揀，今皆取之，例天遍亦可通所揀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今已宗別」下，第三會通經意。於中二：先以經會論；後「例此」下，以論例經，重釋前天遍處。謂上論所揀，今皆取之，例天遍亦可通所揀。

疏「第九二天隨人」，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第九二天隨人」，可知。

疏「第十滅定不行喻」者，然滅定之義，六地已略明，今當更說。薩婆多宗此定，唯依有頂地起，以下諸地皆名有想，行相麁動難可止息。此有頂地名為非想，行相微細，易可止息，故唯有頂有滅盡定。《俱舍》頌云「滅盡定名體，為淨住有頂。」謂滅盡定以二十二法為體，謂修定前有二十一心所及心王故。言二十一心所者，謂大地十、大善地十、欣厭隨一，為滅定故。有二十二法不相應行替處，名為滅定。隨滅爾許心心所法，為定體也。若《成實論》第十六〈滅定品〉云「問曰：若此中意以泥洹為滅者，是汝先言九次第定中滅定心心數滅，是則相違。答曰：滅定有二，一諸煩惱盡、二煩惱未盡，煩惱盡者在解脫中，煩惱未盡在次第中。一滅煩惱，故名滅定。二滅心心數法，故名滅定。滅煩惱是第八解脫，亦名阿羅漢果。」若《唯識》第七云「滅盡定者，謂有學無學(即羅漢及獨覺辟支)，或有學(即三果身證阿那含)已伏惑障無所有貪(謂無所有已下諸貪滅)，上貪不定(已上貪未滅也)。由止息想，作意為先，令不恒行(六識)。恒行染污(染污第七)心心所滅(合上二識俱不行故)，令身安和，故亦名定(謂有心定令身令心平等，安怗和悅為安和，今無心定由定前心力，能令身心平等和悅，如有心定，故亦名定)。由偏厭想受，亦名滅彼定也(即加行心)。」《顯揚》第一云「滅盡定者，謂已離無所有處欲，或入非非想處定，或復上進入無想定，或復上進由起暫息想作意前方便故，止息所緣，不恒行諸心心法，及恒行一分諸心心法滅。」餘文可知。疏「又上十喻從後逆次配前闕因，後之十句」者，疏但出三，謂一鬼對恒河喻，喻無法喜法喜為食故；二夢遊天宮喻，喻不知菩薩如夢幻故，此相甚顯；三愚對雪山喻，喻不從如來加被之所生故。彼合，經云「以諸菩薩入智境界，具自在力，得見如來神變自在，即如來加被之力。其捕獵者，即無加被也。」四伏藏難知喻，喻本不發一切菩薩諸大願力，故謂無福力，即闕大願。五盲不見寶喻，喻本不求超出世間不共菩提諸善根，故無眼不見於寶，即闕不共善根。六淨眼無障喻，喻本不得諸菩薩眼所知境故。此喻更顯諸人不見，喻於二乘不見淨眼境故。七遍處定境喻，喻本不得嚴淨佛剎神通智故。青等遍淨，即淨剎也。八妙藥翳形喻，喻本不成就如來出世諸善根故。翳形藥，即出世善根。九二天隨人喻，喻本不修習生一切智諸善根故。二天見之，即一切智人，不見天故無此也。十滅定不行喻，喻本在生死流轉之時，不勸眾生求於最勝大智眼故。諸識不行，豈當有眼？故於六境都不見知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第十滅定不行喻」者，然滅定之義，六地已略明，今當更說。薩婆多宗此定，唯依有頂地起，以下諸地皆名有想，行相麁動難可止息。此有頂地名為非想，行相微細，易可止息，故唯有頂有滅盡定。《俱舍》頌云「滅盡定名體，為淨住有頂。」謂滅盡定以二十二法為體，謂修定前有二十一心所及心王故。言二十一心所者，謂大地十、大善地十、欣厭隨一，為滅定故。有二十二法不相應行替處，名為滅定。隨滅爾許心心所法，為定體也。若《成實論》第十六〈滅定品〉云「問曰：若此中意以泥洹為滅者，是汝先言九次第定中滅定心心數滅，是則相違。答曰：滅定有二，一諸煩惱盡、二煩惱未盡，煩惱盡者在解脫中，煩惱未盡在次第中。一滅煩惱，故名滅定。二滅心心數法，故名滅定。滅煩惱是第八解脫，亦名阿羅漢果。」若《唯識》第七云「滅盡定者，謂有學無學(即羅漢及獨覺辟支)，或有學(即三果身證阿那含)已伏惑障無所有貪(謂無所有已下諸貪滅)，上貪不定(已上貪未滅也)。由止息想，作意為先，令不恒行(六識)。恒行染污(染污第七)心心所滅(合上二識俱不行故)，令身安和，故亦名定(謂有心定令身令心平等，安怗和悅為安和，今無心定由定前心力，能令身心平等和悅，如有心定，故亦名定)。由偏厭想受，亦名滅彼定也(即加行心)。」《顯揚》第一云「滅盡定者，謂已離無所有處欲，或入非非想處定，或復上進入無想定，或復上進由起暫息想作意前方便故，止息所緣，不恒行諸心心法，及恒行一分諸心心法滅。」餘文可知。疏「又上十喻從後逆次配前闕因，後之十句」者，疏但出三，謂一鬼對恒河喻，喻無法喜法喜為食故；二夢遊天宮喻，喻不知菩薩如夢幻故，此相甚顯；三愚對雪山喻，喻不從如來加被之所生故。彼合，經云「以諸菩薩入智境界，具自在力，得見如來神變自在，即如來加被之力。其捕獵者，即無加被也。」四伏藏難知喻，喻本不發一切菩薩諸大願力，故謂無福力，即闕大願。五盲不見寶喻，喻本不求超出世間不共菩提諸善根，故無眼不見於寶，即闕不共善根。六淨眼無障喻，喻本不得諸菩薩眼所知境故。此喻更顯諸人不見，喻於二乘不見淨眼境故。七遍處定境喻，喻本不得嚴淨佛剎神通智故。青等遍淨，即淨剎也。八妙藥翳形喻，喻本不成就如來出世諸善根故。翳形藥，即出世善根。九二天隨人喻，喻本不修習生一切智諸善根故。二天見之，即一切智人，不見天故無此也。十滅定不行喻，喻本在生死流轉之時，不勸眾生求於最勝大智眼故。諸識不行，豈當有眼？故於六境都不見知

。是故十喻對前十因，文相甚顯，令如理思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。是故十喻對前十因，文相甚顯，令如理思。

疏「其前十句但通為不見之因」者，即前本不修習見佛自在善根故，本不讚說十方世界一切諸佛剎清淨功德等別相。不顯逆順配之，俱不全似故。但通為不見之因，欲顯具於通別義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「其前十句但通為不見之因」者，即前本不修習見佛自在善根故，本不讚說十方世界一切諸佛剎清淨功德等別相。不顯逆順配之，俱不全似故。但通為不見之因，欲顯具於通別義故。

疏「第三何以故」下，徵以結成。疏文分二：先正釋文、後通妨難。今初，言「餘皆如次」者，一如來境界甚深，結鬼對恒河喻；二廣大，結夢遊天宮喻；三難見，結愚對雪山喻；四難知，結伏藏難知喻；五難測結盲不見寶喻；六難量結淨眼無障喻；七超諸世間，結遍處定境喻；八不思議，結妙藥翳形喻；九無能壞者，結二天隨人喻；十非是一切二乘境界，結滅定不行喻，六根作業皆不行故。其間文意極相順故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三何以故」下，徵以結成。疏文分二：先正釋文、後通妨難。今初，言「餘皆如次」者，一如來境界甚深，結鬼對恒河喻；二廣大，結夢遊天宮喻；三難見，結愚對雪山喻；四難知，結伏藏難知喻；五難測結盲不見寶喻；六難量結淨眼無障喻；七超諸世間，結遍處定境喻；八不思議，結妙藥翳形喻；九無能壞者，結二天隨人喻；十非是一切二乘境界，結滅定不行喻，六根作業皆不行故。其間文意極相順故。

疏「上來法喻」下，第二會通妨難。於中三：初結前文以為難本、二難、三釋。二中，引於三經而有二難：一引《大品》難無現緣。言「若智若斷」者，彼經具云「須陀洹若智若斷，皆是菩薩無生法忍。斯陀含若智若斷，皆是菩薩無生法忍。阿那含若智若斷，皆是菩薩無生法忍。阿羅漢辟支佛皆別之，若智若斷，皆是菩薩無生法忍。」下結難可知。疏「又文殊巡行經」下，後引二經，難不令聞。今此一經，略以義引耳。若具引者，名《文殊師利巡行經》。以經說文殊遍巡五百比丘房，皆見寂定，因以為名。最後難舍利弗，以顯甚深般若。問舍利弗言：「我時見汝獨處一房結跏趺坐，折伏其身。汝為當坐禪耶不耶？」答云：「坐。」難云：「為當欲令未斷者斷故坐禪耶」等，因此廣顯性空無得之理也。時五百比丘從座而起，於世尊前高聲唱言：「從今已去更不須見文殊身、不須聞其名字。如是方處，速應捨離。所有文殊一切住處，亦莫趣向。所以者何？文殊煩惱解脫一相說故」等。舍利弗令文殊為決了，文殊言：「實無文殊而可得故。若實無文殊可得者，彼亦不可見」等。廣為說法，四百比丘漏盡得果，一百更謗，陷入地獄，後還得道。廣如彼說。故云「五百比丘聞而不信」。意云：何以此會不令其聞而不信耶？疏「法華不輕亦令其聞」者，引意同前。即第六經〈常不輕菩薩品〉。不輕遍禮四眾云：「我不輕汝等，汝等行菩薩道，皆當作佛。」即宣一切眾生皆有佛性、如來知見平等之理，為令聞也。眾人或以杖木瓦石而打擲之，復於千劫入阿鼻地獄受大苦惱，從地獄出還遇常不輕教化，即跋陀婆羅等菩薩。既二經之中皆令其聞，一時之謗後皆成益，今何不爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上來法喻」下，第二會通妨難。於中三：初結前文以為難本、二難、三釋。二中，引於三經而有二難：一引《大品》難無現緣。言「若智若斷」者，彼經具云「須陀洹若智若斷，皆是菩薩無生法忍。斯陀含若智若斷，皆是菩薩無生法忍。阿那含若智若斷，皆是菩薩無生法忍。阿羅漢辟支佛皆別之，若智若斷，皆是菩薩無生法忍。」下結難可知。疏「又文殊巡行經」下，後引二經，難不令聞。今此一經，略以義引耳。若具引者，名《文殊師利巡行經》。以經說文殊遍巡五百比丘房，皆見寂定，因以為名。最後難舍利弗，以顯甚深般若。問舍利弗言：「我時見汝獨處一房結跏趺坐，折伏其身。汝為當坐禪耶不耶？」答云：「坐。」難云：「為當欲令未斷者斷故坐禪耶」等，因此廣顯性空無得之理也。時五百比丘從座而起，於世尊前高聲唱言：「從今已去更不須見文殊身、不須聞其名字。如是方處，速應捨離。所有文殊一切住處，亦莫趣向。所以者何？文殊煩惱解脫一相說故」等。舍利弗令文殊為決了，文殊言：「實無文殊而可得故。若實無文殊可得者，彼亦不可見」等。廣為說法，四百比丘漏盡得果，一百更謗，陷入地獄，後還得道。廣如彼說。故云「五百比丘聞而不信」。意云：何以此會不令其聞而不信耶？疏「法華不輕亦令其聞」者，引意同前。即第六經〈常不輕菩薩品〉。不輕遍禮四眾云：「我不輕汝等，汝等行菩薩道，皆當作佛。」即宣一切眾生皆有佛性、如來知見平等之理，為令聞也。眾人或以杖木瓦石而打擲之，復於千劫入阿鼻地獄受大苦惱，從地獄出還遇常不輕教化，即跋陀婆羅等菩薩。既二經之中皆令其聞，一時之謗後皆成益，今何不爾也。

疏「答為顯不共」下，第三會釋。於中五：一顯不共般若、二顯化儀不同、三明通局有殊、四約開顯有異、五者結成緣起。今初，不共般若，已如前引。若準天台意，前以通教難於圓別，今以圓別揀異於通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「答為顯不共」下，第三會釋。於中五：一顯不共般若、二顯化儀不同、三明通局有殊、四約開顯有異、五者結成緣起。今初，不共般若，已如前引。若準天台意，前以通教難於圓別，今以圓別揀異於通。

疏「又大聖化儀」下，第二化儀不同也。於中四：一通上《巡行》、《法華》之問。二「或以威力」下，揀外謗顯。彼經云「眾中之糟糠，佛威德故去。」三「或令在會」下，即通前所難。四「然法華」下，會釋二經。此依化儀漸頓二教通釋經意，法華是漸者，化儀漸故，先說三乘引導眾生，然後但以大乘而度脫之，故云漸也，非法門為漸。言「將收敗種」者，義如前引。謂二乘結斷，如根敗士，無利五欲，如燋穀子不能生芽。即昔教意。今至《法華》，三根聲聞皆得記別，不在此會亦為宣陳，則燋穀生芽、盲聾視聽、死屍再起、寒灰重熱。而言將收者，尚未廣說，先且斥之，使在會者自欣多幸，故云「篤勵」。是以經云「此眾無枝葉，唯有諸貞實。」關中云「繁柯既亡則貞幹存焉，廣說之後方復收之，故不在會亦合為說。」言「此經頓教之始」者，初成頓說，故未有滯權，不須引斥。直彰不共，顯法難思。在會不聞，由無因種。若修因種，于何不聞？故云「令修見聞種」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又大聖化儀」下，第二化儀不同也。於中四：一通上《巡行》、《法華》之問。二「或以威力」下，揀外謗顯。彼經云「眾中之糟糠，佛威德故去。」三「或令在會」下，即通前所難。四「然法華」下，會釋二經。此依化儀漸頓二教通釋經意，法華是漸者，化儀漸故，先說三乘引導眾生，然後但以大乘而度脫之，故云漸也，非法門為漸。言「將收敗種」者，義如前引。謂二乘結斷，如根敗士，無利五欲，如燋穀子不能生芽。即昔教意。今至《法華》，三根聲聞皆得記別，不在此會亦為宣陳，則燋穀生芽、盲聾視聽、死屍再起、寒灰重熱。而言將收者，尚未廣說，先且斥之，使在會者自欣多幸，故云「篤勵」。是以經云「此眾無枝葉，唯有諸貞實。」關中云「繁柯既亡則貞幹存焉，廣說之後方復收之，故不在會亦合為說。」言「此經頓教之始」者，初成頓說，故未有滯權，不須引斥。直彰不共，顯法難思。在會不聞，由無因種。若修因種，于何不聞？故云「令修見聞種」。

疏「又復大乘該於小乘」下，第三通局有殊也。小乘猶如百川，不攝大海；大乘猶如大海，必攝百川。言「小智不知大智」者，即《莊子》意。彼云「小智不測大智、小年不測大年，朝菌不知晦朔、蟪蛄不知春秋。」小乘螢光，豈知日照？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又復大乘該於小乘」下，第三通局有殊也。小乘猶如百川，不攝大海；大乘猶如大海，必攝百川。言「小智不知大智」者，即《莊子》意。彼云「小智不測大智、小年不測大年，朝菌不知晦朔、蟪蛄不知春秋。」小乘螢光，豈知日照？

疏「又若以開顯」下，第四開顯有殊。《法華》對昔，以權覆實故。今開顯萬行，同歸《華嚴》，直顯一實深玄。須對權令知，故如聾啞。於中三：初法說、二「其猶」下況喻、三「是以若約」下法合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又若以開顯」下，第四開顯有殊。《法華》對昔，以權覆實故。今開顯萬行，同歸《華嚴》，直顯一實深玄。須對權令知，故如聾啞。於中三：初法說、二「其猶」下況喻、三「是以若約」下法合。

疏「既非其器」下，第五結成緣起。即是《華嚴》圓教別來之意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「既非其器」下，第五結成緣起。即是《華嚴》圓教別來之意也。

大文第六偈頌分，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第六偈頌分，可知。

大文第七開發分。疏「此法句望前方便即是所用」者，此有三重能所：一普賢是能有，方便是所有，二方便是能用，法句是所用，三法句是能開，三昧境為所開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第七開發分。疏「此法句望前方便即是所用」者，此有三重能所：一普賢是能有，方便是所有，二方便是能用，法句是所用，三法句是能開，三昧境為所開。

大文第八毫光示益分。疏「即此能入亦是所益」者，此有兩重能所：一遮那光照是其能益，得解等十即是所益；二此解三昧等是其能入，法身色身等即是所入。不因佛光不得能入，不得能入安得所入？故能所入皆是成益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第八毫光示益分。疏「即此能入亦是所益」者，此有兩重能所：一遮那光照是其能益，得解等十即是所益；二此解三昧等是其能入，法身色身等即是所入。不因佛光不得能入，不得能入安得所入？故能所入皆是成益也。

疏「總句即前三昧結中」者，前總明所入有十一句，初一是總，今不別廣。即前三昧結中，是廣上總。上總云「是故皆得入於如來不可思議甚深三昧，盡法界虛空界大神通力。」今廣中，三昧結云「菩薩以如是等不可說佛剎微塵數三昧，入毘盧遮那如來念念充滿一切法界三昧神變海。」是故三昧結即前總句。此下但廣前別十句耳。而言「不次」者，此一即前六、二即前五、三即前四、四即前九、五即前三、六即前一、七即前二、八即前十、九即前八、十即前七，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「總句即前三昧結中」者，前總明所入有十一句，初一是總，今不別廣。即前三昧結中，是廣上總。上總云「是故皆得入於如來不可思議甚深三昧，盡法界虛空界大神通力。」今廣中，三昧結云「菩薩以如是等不可說佛剎微塵數三昧，入毘盧遮那如來念念充滿一切法界三昧神變海。」是故三昧結即前總句。此下但廣前別十句耳。而言「不次」者，此一即前六、二即前五、三即前四、四即前九、五即前三、六即前一、七即前二、八即前十、九即前八、十即前七，文並可知。

大文第九文殊述德分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第九文殊述德分。

大文第十大用無涯分。疏「故知善財諸友即此會之菩薩」者，如獨一無侶，即德雲等。二沙門，即海雲、善住等。三婆羅門，即最勝、寂靜等。四苦行，即勝熱等。五充盛，即善見、休捨等。六醫王，即普眼、彌伽等。七商主，即無上勝等。八淨命，亦婆羅門，義當不動、具足等。八妓樂者，義當婆須等。九奉事天身，即大天等。十工合伎術，即自在主童子等，故皆同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第十大用無涯分。疏「故知善財諸友即此會之菩薩」者，如獨一無侶，即德雲等。二沙門，即海雲、善住等。三婆羅門，即最勝、寂靜等。四苦行，即勝熱等。五充盛，即善見、休捨等。六醫王，即普眼、彌伽等。七商主，即無上勝等。八淨命，亦婆羅門，義當不動、具足等。八妓樂者，義當婆須等。九奉事天身，即大天等。十工合伎術，即自在主童子等，故皆同也。