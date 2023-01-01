大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十三

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「今初十魔」下，分三：一總釋為魔之義、二「然四魔」下對四辯異、三「若欲」下與四相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初十魔」下，分三：一總釋為魔之義、二「然四魔」下對四辯異、三「若欲」下與四相攝。

疏「二有十魔」下，分二：先總釋業相、二「十中」下釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二有十魔」下，分二：先總釋業相、二「十中」下釋文。

疏「二於蔽度」下，釋第二句，分二：一總釋文意、二「夫真道者」下立理。於中有二：先約智說，則蔽度兩亡；後「又悲化惡故」下，約大悲說。先正明；後「況惡為善資」下，即借《老子》意釋成上義，即《道經．無轍跡章》結文。彼章具云「善行無轍跡，善言無瑕謫，善計不用籌策，善閉無關鍵而不可開，善無結繩約而不可解。」釋曰：意云無心於此五，何有轍跡等耶？次云「是以聖人常善救人而無棄人，常善救物故無棄物，是謂襲明。」釋曰：心無所係，無可無不可，何所棄哉？次云「故善人，不善人之師。不善人，善人之資。不貴其師、不愛其資，雖知大迷，是為要妙。」釋曰：此有二意。一約密意，謂雖師法善人、資取惡人而不貴不愛，師資兩亡以為玄德。凡俗雖知，而大迷於道，謂之要妙。二約顯意，善者所法、惡是我資，而不貴愛，則雖知善惡，乃是大迷，善惡皆善是謂要妙。則順上文無棄人物。今疏用此，故令化惡也。密用曰襲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二於蔽度」下，釋第二句，分二：一總釋文意、二「夫真道者」下立理。於中有二：先約智說，則蔽度兩亡；後「又悲化惡故」下，約大悲說。先正明；後「況惡為善資」下，即借《老子》意釋成上義，即《道經．無轍跡章》結文。彼章具云「善行無轍跡，善言無瑕謫，善計不用籌策，善閉無關鍵而不可開，善無結繩約而不可解。」釋曰：意云無心於此五，何有轍跡等耶？次云「是以聖人常善救人而無棄人，常善救物故無棄物，是謂襲明。」釋曰：心無所係，無可無不可，何所棄哉？次云「故善人，不善人之師。不善人，善人之資。不貴其師、不愛其資，雖知大迷，是為要妙。」釋曰：此有二意。一約密意，謂雖師法善人、資取惡人而不貴不愛，師資兩亡以為玄德。凡俗雖知，而大迷於道，謂之要妙。二約顯意，善者所法、惡是我資，而不貴愛，則雖知善惡，乃是大迷，善惡皆善是謂要妙。則順上文無棄人物。今疏用此，故令化惡也。密用曰襲。

疏「今初即是果現」下，疏文有六：一會同前文、二釋見義、三隨文釋、四總結圓融、五攝之成對、六總顯包含。今初，「此中所見即前十佛」者，即〈十信〉末五十三經。然《探玄記》引《法集經》「菩薩入十種法能知諸佛。何等為十？所謂集氣佛、果報佛、三昧佛、願佛、心佛、實佛、同佛、化佛、供養佛、形像佛。」乃至廣說。若欲會者，集氣即義，當隨樂佛，其本集而欲見故。果報即業報佛。次三全同實佛，義當法界。同佛即本性，本性同故。化即涅槃。供養即正覺。形像即住持。二「然此中明見」下，釋見佛義。於中亦三：初正明、二「若菩薩」下反顯、三「亦不得」下遮救。恐有救云：半就能見，如無著佛等；半就所見，如出生等。豈不通耶？故今遮云：不得半就能所令人致惑，取解無由故、十種見義成雜亂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初即是果現」下，疏文有六：一會同前文、二釋見義、三隨文釋、四總結圓融、五攝之成對、六總顯包含。今初，「此中所見即前十佛」者，即〈十信〉末五十三經。然《探玄記》引《法集經》「菩薩入十種法能知諸佛。何等為十？所謂集氣佛、果報佛、三昧佛、願佛、心佛、實佛、同佛、化佛、供養佛、形像佛。」乃至廣說。若欲會者，集氣即義，當隨樂佛，其本集而欲見故。果報即業報佛。次三全同實佛，義當法界。同佛即本性，本性同故。化即涅槃。供養即正覺。形像即住持。二「然此中明見」下，釋見佛義。於中亦三：初正明、二「若菩薩」下反顯、三「亦不得」下遮救。恐有救云：半就能見，如無著佛等；半就所見，如出生等。豈不通耶？故今遮云：不得半就能所令人致惑，取解無由故、十種見義成雜亂故。

疏「一無著者」下，三釋文。釋此一句，疏文有三，一正釋正覺，標其所見無著，即正覺之相。二「又邪慧」下，則正覺、無著二義不同，所見能見名須具二。今所見有正覺德圓，略無邪慧而不離；能見則有無邪智而不離，略無正德而不圓，故令佛中影取無著、能見之中影取正覺，是故疏云「佛見影略」。三「此即」下結成總別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一無著者」下，三釋文。釋此一句，疏文有三，一正釋正覺，標其所見無著，即正覺之相。二「又邪慧」下，則正覺、無著二義不同，所見能見名須具二。今所見有正覺德圓，略無邪慧而不離；能見則有無邪智而不離，略無正德而不圓，故令佛中影取無著、能見之中影取正覺，是故疏云「佛見影略」。三「此即」下結成總別。

疏「二乘願出生」中，「文云」下引證，即〈華藏品〉言。「又乘此願」下，上約生身，此約生德。疏「故下善財」等者，引證，即七十七經。善財修觀，此約真身。又云「一切化佛從敬心起」，明知敬屬於機，能見化身；信屬於佛，因信成果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二乘願出生」中，「文云」下引證，即〈華藏品〉言。「又乘此願」下，上約生身，此約生德。疏「故下善財」等者，引證，即七十七經。善財修觀，此約真身。又云「一切化佛從敬心起」，明知敬屬於機，能見化身；信屬於佛，因信成果。

疏「亦能令見者信」者，上約真身，信自屬佛；今就真身，信亦屬機，以相好莊嚴顯由此成，故令物信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦能令見者信」者，上約真身，信自屬佛；今就真身，信亦屬機，以相好莊嚴顯由此成，故令物信。

疏「四隨順眾生」等者，即論中意。「又隨順眾生以圓音」下，即海東意，談玄之中已顯不違正理，故雙出之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四隨順眾生」等者，即論中意。「又隨順眾生以圓音」下，即海東意，談玄之中已顯不違正理，故雙出之。

疏「深入涅槃故能示滅」者，得無住涅槃，能建大事。言「深入生死則示滅非真」者，悟生死性即性淨涅槃，故知示滅非真滅也，稱性常在故。「六法身」者，初以如智契合具德法身，故云「滿於法界」，法界是所滿故。下約法性身，云為「佛體」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「深入涅槃故能示滅」者，得無住涅槃，能建大事。言「深入生死則示滅非真」者，悟生死性即性淨涅槃，故知示滅非真滅也，稱性常在故。「六法身」者，初以如智契合具德法身，故云「滿於法界」，法界是所滿故。下約法性身，云為「佛體」。

疏「七湛然安住」者，擇安住見。「真唯識性」，即是心佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「七湛然安住」者，擇安住見。「真唯識性」，即是心佛。

疏「八寂然無依」，釋見一義。次以無依釋三昧佛，後「觸類」下，釋無量義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「八寂然無依」，釋見一義。次以無依釋三昧佛，後「觸類」下，釋無量義。

疏「九平等」，亦二義釋。先能所合明、後「本覺」下唯就理說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九平等」，亦二義釋。先能所合明、後「本覺」下唯就理說。

疏「十隨自他意」下，即意生身。然有三義：一如意速疾、二隨自意成、三隨他意樂。今用後二釋隨樂言。隨自所樂，普受法身；隨他所樂，欲受何類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十隨自他意」下，即意生身。然有三義：一如意速疾、二隨自意成、三隨他意樂。今用後二釋隨樂言。隨自所樂，普受法身；隨他所樂，欲受何類。

疏「依上十見」下，四六相圓融。總即一佛，別分為十。同帶於佛，異則正覺。相好等差，成則攬十共成真佛之義，壞則十身各住自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「依上十見」下，四六相圓融。總即一佛，別分為十。同帶於佛，異則正覺。相好等差，成則攬十共成真佛之義，壞則十身各住自性。

疏「又此十種」下，第五束之成對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此十種」下，第五束之成對。

疏「又此十見各有十義」下，第六結成包含，即海東意。海東順於晉經，名有數異，故今取義亦有小殊。今直就此經相應引證。一正覺佛無著見者，有十無著，即此品云「所謂於一切世間無著、於一切眾生無著、於一切法無著、於一切所作無著、於一切善根無著、於一切生處無著、於一切願無著、於一切行無著、於一切菩薩無著、於一切佛無著。」此十雖因徹於果位，一切無著。而〈不思議品〉十種離果清淨，亦果無著。等二願佛出生見，亦有十種出生。〈不思議品〉云「諸佛世尊有十種念念出生智。何等為十？所謂一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界從天來下、二菩薩受生、三出家學道、四菩提樹下成等正覺、五轉妙法輪、六教化眾生供養諸佛、七不可言說種種佛身、八種種莊嚴無數莊嚴如來自在一切智藏、九無量無數清淨眾生、十三世諸佛種種根性種種精進種種行解，於三世中成等正覺。」釋曰：其一二等數經文所無，句句皆如初句，有「一切諸佛至世界」之言，即是從後得智願生八相等。三業報佛深信見，若約莊嚴，應如〈不思議品〉十種最勝無上莊嚴。今取因行，則〈不思議品〉果中所無。即如〈十藏品〉云「信一切法無相、信一切法無願、信一切法無作、信一切法無分別、信一切法無所依、信一切法不可量、信一切法無有上、信一切法難超越、信一切法無生。」釋曰：以此為因成果也。亦可如〈十地〉中十種信。四住持佛隨順見者，若約隨順眾生住持佛法，即十種為眾生作佛事。〈不思議品〉云「諸佛世尊有十種為眾生作佛事。何等為十？一者所謂一切諸佛示現色身為眾生作佛事、二出妙音聲、三有所受、四無所受、五以地水火風、六神力自在示現一切所緣境界、七種種名號、八以佛剎境界、九嚴淨佛剎、十寂寞無言。」釋曰：句上皆有「一切諸佛」，句下皆有「作佛事」言，一如初句。寂寞無言，即自身舍利住持自在。若約圓音住持，即如下文「如來應正等覺轉法輪時，以一事故於眾生心中種白淨法無空過者，即隨順義。何等為十？所謂過去願力故、大悲所持故、不捨眾生故、智慧自在故、隨其所樂為說法故、必應其時未曾失故、隨其所宜無妄說故、其身最勝無與等故、言辭自在無能治故、智慧自在隨所發言悉開悟故。是為十。」五涅槃佛深入見者，即〈出現品〉云「欲知如來大涅槃者，當應了知根本自性。」釋曰：了知即是深入義也。經云「如真如涅槃，如來涅槃亦如是。二實際、三法界、四虛空、五法性、六離欲際、七無相際、八我性際、九一切法性際、十真如際。」釋曰：具足皆如初句。如是了知名為深入 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此十見各有十義」下，第六結成包含，即海東意。海東順於晉經，名有數異，故今取義亦有小殊。今直就此經相應引證。一正覺佛無著見者，有十無著，即此品云「所謂於一切世間無著、於一切眾生無著、於一切法無著、於一切所作無著、於一切善根無著、於一切生處無著、於一切願無著、於一切行無著、於一切菩薩無著、於一切佛無著。」此十雖因徹於果位，一切無著。而〈不思議品〉十種離果清淨，亦果無著。等二願佛出生見，亦有十種出生。〈不思議品〉云「諸佛世尊有十種念念出生智。何等為十？所謂一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界從天來下、二菩薩受生、三出家學道、四菩提樹下成等正覺、五轉妙法輪、六教化眾生供養諸佛、七不可言說種種佛身、八種種莊嚴無數莊嚴如來自在一切智藏、九無量無數清淨眾生、十三世諸佛種種根性種種精進種種行解，於三世中成等正覺。」釋曰：其一二等數經文所無，句句皆如初句，有「一切諸佛至世界」之言，即是從後得智願生八相等。三業報佛深信見，若約莊嚴，應如〈不思議品〉十種最勝無上莊嚴。今取因行，則〈不思議品〉果中所無。即如〈十藏品〉云「信一切法無相、信一切法無願、信一切法無作、信一切法無分別、信一切法無所依、信一切法不可量、信一切法無有上、信一切法難超越、信一切法無生。」釋曰：以此為因成果也。亦可如〈十地〉中十種信。四住持佛隨順見者，若約隨順眾生住持佛法，即十種為眾生作佛事。〈不思議品〉云「諸佛世尊有十種為眾生作佛事。何等為十？一者所謂一切諸佛示現色身為眾生作佛事、二出妙音聲、三有所受、四無所受、五以地水火風、六神力自在示現一切所緣境界、七種種名號、八以佛剎境界、九嚴淨佛剎、十寂寞無言。」釋曰：句上皆有「一切諸佛」，句下皆有「作佛事」言，一如初句。寂寞無言，即自身舍利住持自在。若約圓音住持，即如下文「如來應正等覺轉法輪時，以一事故於眾生心中種白淨法無空過者，即隨順義。何等為十？所謂過去願力故、大悲所持故、不捨眾生故、智慧自在故、隨其所樂為說法故、必應其時未曾失故、隨其所宜無妄說故、其身最勝無與等故、言辭自在無能治故、智慧自在隨所發言悉開悟故。是為十。」五涅槃佛深入見者，即〈出現品〉云「欲知如來大涅槃者，當應了知根本自性。」釋曰：了知即是深入義也。經云「如真如涅槃，如來涅槃亦如是。二實際、三法界、四虛空、五法性、六離欲際、七無相際、八我性際、九一切法性際、十真如際。」釋曰：具足皆如初句。如是了知名為深入

。六法界佛普至見者，若直約法界說，如至一切處迴向云「譬如實際，無處不至，至一切物、至一切世間、至一切眾生、至一切國土、至一切法、至一切虛空、至一切三世、至一切有為無為、至一切語言音聲。」然今但有九，有為無為應分為二。若就佛上明遍至者，即〈不思議法品〉云「佛子！諸佛世尊有十種法普遍法界。何等為十？所謂一切諸佛有無邊際身色相清淨普入諸趣而無染著、二無障礙眼於一切法悉能明見、三無礙耳悉能解了一切音聲、四鼻能到諸佛自在彼岸、五有廣長舌出妙音聲周遍法界、六身應眾生心咸令得見、七意住於無礙平等法身、八無礙解脫示現無盡大神通力、九清淨世界隨眾生樂現眾佛土種種莊嚴而於其中不生染著、十菩薩行願得圓滿智遊戲自在悉能通達一切佛法。」釋曰：十句之中皆如初句，有「一切諸佛有無邊際」言。舌中有廣長，故關無邊際語。七心佛安住見者，〈不思議品〉云「諸佛世尊有十種無量住。所謂常住大悲、住種種身作諸佛事、住平等意轉淨法輪、住四辯才說無量法、住不思議一切佛法、住清淨音遍無量土、住不可說甚深法界現一切最勝神通、住能開示無有障礙究竟之法。」釋曰：此是佛心之所住也。經唯九句，應開淨音遍無量土為二。八三昧佛無量無依見者，〈不思議品〉云「諸佛世尊有十種無量不可思議佛三昧。何等為十？所謂一切諸佛恒在正定於一念中遍一切處普為眾生廣說妙法、二普為眾生說無我際、三普入三世、四普入十方廣大佛剎、五普現無量種種佛身、六隨諸眾生種種心解現身語意、七說一切法離欲真際、八演說一切緣起自性、九示現無量世出世間廣大莊嚴令諸眾生常得見佛、十令諸眾生悉得通達一切佛法無量解脫究竟到於無上彼岸。」釋曰：具足皆如初句，有「一切諸佛恒在正定於一念中遍一切處」之言。雖有此無量，而心無所依。九本性佛明了見，明了即是智身，故四十七云「諸佛世尊有十種知一切法盡無有餘。何等為十？所謂一知過去一切法盡無有餘、二知未來一切法、三知現在一切法、四知一切語言法、五知一切眾生心、六知一切菩薩善根上中下種種分位、七知一切佛圓滿智及諸善根不增不減、八知一切法皆從緣起、九知一切世界種、十知一切法界中如因陀羅網諸差別事。」釋曰：十句皆有「盡無有餘」之言。十隨樂佛普受見者，普能受領隨樂現故。即四十六「諸佛世尊於一切世界一切時有十種佛事。何等為十？一者若有眾生專心憶念則現其前、二者若有眾生心不調順則為說法、三者若有眾生能生淨信必令獲得無量善根、四者若有眾生能入法位悉能現證無不了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。六法界佛普至見者，若直約法界說，如至一切處迴向云「譬如實際，無處不至，至一切物、至一切世間、至一切眾生、至一切國土、至一切法、至一切虛空、至一切三世、至一切有為無為、至一切語言音聲。」然今但有九，有為無為應分為二。若就佛上明遍至者，即〈不思議法品〉云「佛子！諸佛世尊有十種法普遍法界。何等為十？所謂一切諸佛有無邊際身色相清淨普入諸趣而無染著、二無障礙眼於一切法悉能明見、三無礙耳悉能解了一切音聲、四鼻能到諸佛自在彼岸、五有廣長舌出妙音聲周遍法界、六身應眾生心咸令得見、七意住於無礙平等法身、八無礙解脫示現無盡大神通力、九清淨世界隨眾生樂現眾佛土種種莊嚴而於其中不生染著、十菩薩行願得圓滿智遊戲自在悉能通達一切佛法。」釋曰：十句之中皆如初句，有「一切諸佛有無邊際」言。舌中有廣長，故關無邊際語。七心佛安住見者，〈不思議品〉云「諸佛世尊有十種無量住。所謂常住大悲、住種種身作諸佛事、住平等意轉淨法輪、住四辯才說無量法、住不思議一切佛法、住清淨音遍無量土、住不可說甚深法界現一切最勝神通、住能開示無有障礙究竟之法。」釋曰：此是佛心之所住也。經唯九句，應開淨音遍無量土為二。八三昧佛無量無依見者，〈不思議品〉云「諸佛世尊有十種無量不可思議佛三昧。何等為十？所謂一切諸佛恒在正定於一念中遍一切處普為眾生廣說妙法、二普為眾生說無我際、三普入三世、四普入十方廣大佛剎、五普現無量種種佛身、六隨諸眾生種種心解現身語意、七說一切法離欲真際、八演說一切緣起自性、九示現無量世出世間廣大莊嚴令諸眾生常得見佛、十令諸眾生悉得通達一切佛法無量解脫究竟到於無上彼岸。」釋曰：具足皆如初句，有「一切諸佛恒在正定於一念中遍一切處」之言。雖有此無量，而心無所依。九本性佛明了見，明了即是智身，故四十七云「諸佛世尊有十種知一切法盡無有餘。何等為十？所謂一知過去一切法盡無有餘、二知未來一切法、三知現在一切法、四知一切語言法、五知一切眾生心、六知一切菩薩善根上中下種種分位、七知一切佛圓滿智及諸善根不增不減、八知一切法皆從緣起、九知一切世界種、十知一切法界中如因陀羅網諸差別事。」釋曰：十句皆有「盡無有餘」之言。十隨樂佛普受見者，普能受領隨樂現故。即四十六「諸佛世尊於一切世界一切時有十種佛事。何等為十？一者若有眾生專心憶念則現其前、二者若有眾生心不調順則為說法、三者若有眾生能生淨信必令獲得無量善根、四者若有眾生能入法位悉能現證無不了

知、五者教化眾生無有疲厭、六者遊諸佛剎往來無礙、七者大悲不捨一切眾生、八者現變化身恒不斷絕、九者神通自在未曾休息、十者安住法界能遍觀察。是為十。」釋曰：斯則普隨眾生之所受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知、五者教化眾生無有疲厭、六者遊諸佛剎往來無礙、七者大悲不捨一切眾生、八者現變化身恒不斷絕、九者神通自在未曾休息、十者安住法界能遍觀察。是為十。」釋曰：斯則普隨眾生之所受也。

疏「又如瑜伽九十」下，重釋淨戒，先舉所治、後「亦有五相」下舉其能治。此五亦可對前五，唯三四不次。一由佛許還淨，故不自責。二由滅無知，不懼天所訶。三已生無犯之意，不懼惡名。四於同行悔，不懼同行之責。五佛許悔除，故不懼惡道。而其實義，此五通能治於前五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又如瑜伽九十」下，重釋淨戒，先舉所治、後「亦有五相」下舉其能治。此五亦可對前五，唯三四不次。一由佛許還淨，故不自責。二由滅無知，不懼天所訶。三已生無犯之意，不懼惡名。四於同行悔，不懼同行之責。五佛許悔除，故不懼惡道。而其實義，此五通能治於前五。

疏「俱舍十九云一慢」等者，然文具有，疏引彼論以釋今經。恐不知主客，今重具引。《俱舍》云「慢七九從三，皆通見修斷。」《瑜伽》、《雜集》大同《俱舍》，今依《俱舍》。疏中三：一依《俱舍》列名；二「今文」下，對文開合；三「前三即慢」下，釋文。先別釋初三，於中二意：初標；次「故彼論」下，全引論文正釋慢義。「初一輕人」下，別釋三句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「俱舍十九云一慢」等者，然文具有，疏引彼論以釋今經。恐不知主客，今重具引。《俱舍》云「慢七九從三，皆通見修斷。」《瑜伽》、《雜集》大同《俱舍》，今依《俱舍》。疏中三：一依《俱舍》列名；二「今文」下，對文開合；三「前三即慢」下，釋文。先別釋初三，於中二意：初標；次「故彼論」下，全引論文正釋慢義。「初一輕人」下，別釋三句。

疏「四自高」下，釋過慢。從「是於他」下，全是論文。五中，先指同會釋。二「有德」下，將經就，論文具云「於他勝謂己勝，名慢過慢，慢他過故。」六「邪慢」，論具云「於實無德中謂己有德，名邪慢。」上皆論文，下即論釋。從「自起誹謗」下，疏牒今經，會通論文。七「卑慢」中，疏以經就論，即「自求高座」下是。論具足云「於多分勝，謂己少劣，名為卑慢。」餘皆疏釋。「八亦邪慢」者，即「見有德人」下是也。嚬慼麁獷，即是惡行，此即將前論中成就惡行收之。九言「我慢所吞故」者，以經釋成，知是我慢。若論具云「執我我所令心高舉，名為我慢，恃我起故。」釋曰：疏以易故，不引論釋。「十即增上慢」下，疏中先以經會論、後「其但以」下隨難重釋。前中，具足，論云「未得謂得，名增上慢。」《瑜伽》云「己無實德謂己有德。」《雜集》云「謂於未得上勝證法，計己已得上勝證法。」疏會釋論，文易可知。上論偈云「慢七九從三」者，即是九慢從前七慢三慢而生。言九慢者，《發智論》云「一我勝慢類、二我等慢類、三我劣慢類、四有勝我慢類、五有等我慢類、六有劣我慢類、七無勝我慢類、八無等我慢類、九無劣我慢類。」言從三者，一慢、二過慢、三卑慢。初三中，一我勝慢類，從前過慢出。二我等慢類，從前慢出。三我劣慢類，從卑慢出。四五六三，如次從卑慢及慢并過慢出。七八九三，如次從慢、過慢、卑慢中出。釋曰：然上九慢既從三生，則成三三皆有別相。論更不釋，細詳可見。但有難云：問於多分勝謂己劣，卑慢可成，有高處故。無劣我慢，高處是何？答？謂自愛樂勝有情聚，反顧己身雖知極劣，而自尊重，得成無劣我慢類也。言皆通見修斷者，七九同，故云皆通也。緣見所斷起者，名見所斷。緣事起者，名修所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四自高」下，釋過慢。從「是於他」下，全是論文。五中，先指同會釋。二「有德」下，將經就，論文具云「於他勝謂己勝，名慢過慢，慢他過故。」六「邪慢」，論具云「於實無德中謂己有德，名邪慢。」上皆論文，下即論釋。從「自起誹謗」下，疏牒今經，會通論文。七「卑慢」中，疏以經就論，即「自求高座」下是。論具足云「於多分勝，謂己少劣，名為卑慢。」餘皆疏釋。「八亦邪慢」者，即「見有德人」下是也。嚬慼麁獷，即是惡行，此即將前論中成就惡行收之。九言「我慢所吞故」者，以經釋成，知是我慢。若論具云「執我我所令心高舉，名為我慢，恃我起故。」釋曰：疏以易故，不引論釋。「十即增上慢」下，疏中先以經會論、後「其但以」下隨難重釋。前中，具足，論云「未得謂得，名增上慢。」《瑜伽》云「己無實德謂己有德。」《雜集》云「謂於未得上勝證法，計己已得上勝證法。」疏會釋論，文易可知。上論偈云「慢七九從三」者，即是九慢從前七慢三慢而生。言九慢者，《發智論》云「一我勝慢類、二我等慢類、三我劣慢類、四有勝我慢類、五有等我慢類、六有劣我慢類、七無勝我慢類、八無等我慢類、九無劣我慢類。」言從三者，一慢、二過慢、三卑慢。初三中，一我勝慢類，從前過慢出。二我等慢類，從前慢出。三我劣慢類，從卑慢出。四五六三，如次從卑慢及慢并過慢出。七八九三，如次從慢、過慢、卑慢中出。釋曰：然上九慢既從三生，則成三三皆有別相。論更不釋，細詳可見。但有難云：問於多分勝謂己劣，卑慢可成，有高處故。無劣我慢，高處是何？答？謂自愛樂勝有情聚，反顧己身雖知極劣，而自尊重，得成無劣我慢類也。言皆通見修斷者，七九同，故云皆通也。緣見所斷起者，名見所斷。緣事起者，名修所斷。

疏「若約八慢」等者，即《刊定》意，《涅槃》、《成實》者皆有八慢。天台智者引《文殊問經》釋法華八鳥，明八慢，謂一盛壯慢如鵄、二性慢如梟、三富慢如鵰、四自在慢如鷲、五壽命慢如烏、六聰明慢如鵲、七行善慢如鳩、九色慢如鴿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若約八慢」等者，即《刊定》意，《涅槃》、《成實》者皆有八慢。天台智者引《文殊問經》釋法華八鳥，明八慢，謂一盛壯慢如鵄、二性慢如梟、三富慢如鵰、四自在慢如鷲、五壽命慢如烏、六聰明慢如鵲、七行善慢如鳩、九色慢如鴿。

(五十九經)疏「諸經論中多用初緣」者，謂今此菩薩自然化生等，《智論》皆然。《探玄記》有問云：據此經，兜率命終即入胎等，何故梁《攝論》明化身二十年在中陰？真諦三藏《金光明疏》中釋云「有小乘別部云：聽待父母受生竟，故二十年在中陰。」釋曰：此乃機見不同。故言二十年等，多小劣見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (五十九經)疏「諸經論中多用初緣」者，謂今此菩薩自然化生等，《智論》皆然。《探玄記》有問云：據此經，兜率命終即入胎等，何故梁《攝論》明化身二十年在中陰？真諦三藏《金光明疏》中釋云「有小乘別部云：聽待父母受生竟，故二十年在中陰。」釋曰：此乃機見不同。故言二十年等，多小劣見。

疏「五乘願化生」者，明非沒生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五乘願化生」者，明非沒生也。

疏「誰能於佛恃種族」者，《瑞應經》云「從劫初已來，代代相承作轉輪聖王。近來四代雖不作轉輪聖王，而作人中之王。」明是萬代金輪之種，故種族無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「誰能於佛恃種族」者，《瑞應經》云「從劫初已來，代代相承作轉輪聖王。近來四代雖不作轉輪聖王，而作人中之王。」明是萬代金輪之種，故種族無上。

疏「說智慧藏為胎藏」者，顯智德生佛，以離垢藏即是斷德，以法界藏即五藏之一，正是法身。八即般若，九即解脫，乃用三德為胎藏耳。故下疏合為能所，證智之與斷皆能證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「說智慧藏為胎藏」者，顯智德生佛，以離垢藏即是斷德，以法界藏即五藏之一，正是法身。八即般若，九即解脫，乃用三德為胎藏耳。故下疏合為能所，證智之與斷皆能證也。

疏「十方各行七步」者，即《涅槃》第四〈如來性品〉云「善男子！此閻浮提林微尼園，示現從母摩耶而生。生已即能東行七步，唱如是言：『我於人天阿修羅中最尊最上。』父母人天見以驚喜，生希有心。而諸人等謂見嬰兒，而我此身無量劫來久離染法，如是身者即是法身，非是肉血筋脈骨髓之所成立，隨順世間眾生法故示為嬰兒。南行七步，示現欲為無量眾生作上福田。西行七步，示現生盡，永斷老死，是最後身。北行七步，示現已度諸有生死。東行七步，示為眾生而作導首。四維七步，示現斷滅種種煩惱四魔種性，成於如來、應供、正遍知。上行七步，示現不為不淨之物而所染污，猶如虛空。下行七步，示現法雨滅地獄火，令彼眾生受安隱樂。毀禁戒者，示作霜雹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十方各行七步」者，即《涅槃》第四〈如來性品〉云「善男子！此閻浮提林微尼園，示現從母摩耶而生。生已即能東行七步，唱如是言：『我於人天阿修羅中最尊最上。』父母人天見以驚喜，生希有心。而諸人等謂見嬰兒，而我此身無量劫來久離染法，如是身者即是法身，非是肉血筋脈骨髓之所成立，隨順世間眾生法故示為嬰兒。南行七步，示現欲為無量眾生作上福田。西行七步，示現生盡，永斷老死，是最後身。北行七步，示現已度諸有生死。東行七步，示為眾生而作導首。四維七步，示現斷滅種種煩惱四魔種性，成於如來、應供、正遍知。上行七步，示現不為不淨之物而所染污，猶如虛空。下行七步，示現法雨滅地獄火，令彼眾生受安隱樂。毀禁戒者，示作霜雹。」

疏「顯自在奇特」下，總顯大意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「顯自在奇特」下，總顯大意。

疏「如瞿波」者，七十五中廣說因起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如瞿波」者，七十五中廣說因起。

疏「三一言罵佛，六載受饑，緣如《大乘方便經》第二」者，經有三卷，亦編入寶積部中，當第一百六十八，此即當一百七經。先總云「善男子！汝今善聽。以何因緣菩薩苦行六年？善男子！非是菩薩宿業餘報受此苦也。欲令眾生於一切惡業報中生厭患心，歸向菩提。」釋曰：下經文廣，今當略引。「復次善男子！昔迦葉佛時，有婆羅門子名樹提。有親友五人，久近惡友，失菩提心，奉事外道，不能信解佛語佛法。彼師自言：『我是世尊。』樹提欲引五人轉其邪心，至瓦師所作如是言：『我不欲見禿頭道人。何有禿人能得菩提道？菩提之道甚深難得。』後經少時，與彼五人在一屏處，瓦師往彼讚佛功德，令住見佛。樹提思惟：『五人根生。我若讚佛，必彼生疑。』自護本願故、般若波羅蜜報行方便故，作如是言：『我不欲見禿頭道人。何有禿人能得菩提？菩提之道甚深難得。』」云般若波羅報者，菩薩行般若波羅蜜，無有菩提想、無有佛想，不見佛菩提、不於內外中間見菩提、知菩提空故行於方便，作如是語。「後於一時，與五人在河水邊，瓦師承佛神力即至其所，讚佛難遇，固不肯去。瓦師遂捉其髮，牽至彼所。五人隨往，彼之國法，執人髮者罪應至死。時人見之，皆言：『佛有何德，乃令瓦師忘死引之？』既至佛所，五人禮敬發心，呵責樹提。又聞佛德辯才，發菩提心。為說菩薩藏不退轉陀羅尼金剛句無生法忍，五人得無生忍。」釋曰：是如菩薩為化五人般若觀空而發於言，即大乘方便，豈有報耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三一言罵佛，六載受饑，緣如《大乘方便經》第二」者，經有三卷，亦編入寶積部中，當第一百六十八，此即當一百七經。先總云「善男子！汝今善聽。以何因緣菩薩苦行六年？善男子！非是菩薩宿業餘報受此苦也。欲令眾生於一切惡業報中生厭患心，歸向菩提。」釋曰：下經文廣，今當略引。「復次善男子！昔迦葉佛時，有婆羅門子名樹提。有親友五人，久近惡友，失菩提心，奉事外道，不能信解佛語佛法。彼師自言：『我是世尊。』樹提欲引五人轉其邪心，至瓦師所作如是言：『我不欲見禿頭道人。何有禿人能得菩提道？菩提之道甚深難得。』後經少時，與彼五人在一屏處，瓦師往彼讚佛功德，令住見佛。樹提思惟：『五人根生。我若讚佛，必彼生疑。』自護本願故、般若波羅蜜報行方便故，作如是言：『我不欲見禿頭道人。何有禿人能得菩提？菩提之道甚深難得。』」云般若波羅報者，菩薩行般若波羅蜜，無有菩提想、無有佛想，不見佛菩提、不於內外中間見菩提、知菩提空故行於方便，作如是語。「後於一時，與五人在河水邊，瓦師承佛神力即至其所，讚佛難遇，固不肯去。瓦師遂捉其髮，牽至彼所。五人隨往，彼之國法，執人髮者罪應至死。時人見之，皆言：『佛有何德，乃令瓦師忘死引之？』既至佛所，五人禮敬發心，呵責樹提。又聞佛德辯才，發菩提心。為說菩薩藏不退轉陀羅尼金剛句無生法忍，五人得無生忍。」釋曰：是如菩薩為化五人般若觀空而發於言，即大乘方便，豈有報耶？

疏「四五濁眾生皆有重罪至亦如彼說」者，即其後經云「復次菩薩爾時為化五人，示自業報，使餘若知不知苦樂報者念言：『一言誹謗迦葉佛，而彼菩薩得解脫。況我不知而作惡言，是故我今當自悔除一切過業，更不得作。』」釋曰：然化五人，言義明顯；示六年之意，事猶未顯，恐是五人兼已為六耳。彼五人似當五俱輪。經文又云「為伏諸外道，日食一麻一麥故。又為化五千二百麁行諸天及外神仙、麁行菩薩，是名菩薩摩訶薩行於方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四五濁眾生皆有重罪至亦如彼說」者，即其後經云「復次菩薩爾時為化五人，示自業報，使餘若知不知苦樂報者念言：『一言誹謗迦葉佛，而彼菩薩得解脫。況我不知而作惡言，是故我今當自悔除一切過業，更不得作。』」釋曰：然化五人，言義明顯；示六年之意，事猶未顯，恐是五人兼已為六耳。彼五人似當五俱輪。經文又云「為伏諸外道，日食一麻一麥故。又為化五千二百麁行諸天及外神仙、麁行菩薩，是名菩薩摩訶薩行於方便。」

疏「皆言示者，久已降故」者，即《涅槃》第二「佛許受純陀之供，云：『純陀！施食有二，果報無差。何等為二？一者受已得阿耨多羅三藐三菩提、二者受已入於涅槃。』純陀不受此言，廣難如來，謂二女先施，是雜食身，非金剛身、常身、法身等，豈得言同？佛答云：『爾時破壞四魔，今入涅槃亦破四魔，是故我言亦施果報等無差別。』末後云：『如來之身已於無量阿僧祇劫不受飲食。』」釋曰：此身不受飲食，則顯此身久已降魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「皆言示者，久已降故」者，即《涅槃》第二「佛許受純陀之供，云：『純陀！施食有二，果報無差。何等為二？一者受已得阿耨多羅三藐三菩提、二者受已入於涅槃。』純陀不受此言，廣難如來，謂二女先施，是雜食身，非金剛身、常身、法身等，豈得言同？佛答云：『爾時破壞四魔，今入涅槃亦破四魔，是故我言亦施果報等無差別。』末後云：『如來之身已於無量阿僧祇劫不受飲食。』」釋曰：此身不受飲食，則顯此身久已降魔。

疏「魔王多是大菩薩」者，即《淨名經》，當第二卷〈不思議品〉。因說室句廣坐，皆不思議解脫之力，方便廣說不思議事。迦葉悲歎竟，爾時維摩詰語大迦葉言：「仁者！十方無量阿僧祇世界中作魔王者，多是住不可思議解脫菩薩，以方便力教化眾生，現作魔王。」即其文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「魔王多是大菩薩」者，即《淨名經》，當第二卷〈不思議品〉。因說室句廣坐，皆不思議解脫之力，方便廣說不思議事。迦葉悲歎竟，爾時維摩詰語大迦葉言：「仁者！十方無量阿僧祇世界中作魔王者，多是住不可思議解脫菩薩，以方便力教化眾生，現作魔王。」即其文也。

疏「無有惡魔」下，亦《大乘方便經》意。下指經文。具足，經云「菩薩坐菩提樹下，使惡魔波旬至菩提樹下，不欲令菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提。善男子！魔本不能至菩提樹下，若我不召而能來者，無有是處。善男子，爾時菩薩坐菩提樹下，如是思惟：於四天下誰最尊第一？此四天下今為屬誰？菩薩即知惡魔波旬欲界最尊。今我與魔共鬪，魔若不如，一切欲界所有眾生悉皆不如。爾時諸天人眾和合而來到菩提樹下，到已必發清淨信心。」下取意引。「魔眾天眾八部見菩薩遊戲發菩提心，盡得解脫。」故疏云「勝降餘伏」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無有惡魔」下，亦《大乘方便經》意。下指經文。具足，經云「菩薩坐菩提樹下，使惡魔波旬至菩提樹下，不欲令菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提。善男子！魔本不能至菩提樹下，若我不召而能來者，無有是處。善男子，爾時菩薩坐菩提樹下，如是思惟：於四天下誰最尊第一？此四天下今為屬誰？菩薩即知惡魔波旬欲界最尊。今我與魔共鬪，魔若不如，一切欲界所有眾生悉皆不如。爾時諸天人眾和合而來到菩提樹下，到已必發清淨信心。」下取意引。「魔眾天眾八部見菩薩遊戲發菩提心，盡得解脫。」故疏云「勝降餘伏」。

疏「一示德諍」者，小人力諍故。「二破魔佛誰愈」者，愈猶勝也。經文自顯，亦《方便經》意。第三緣，即彼經次文，云「善男子！菩薩如是思惟已，放眉間白毫相光，能令波旬宮殿黑暗。爾時三千大千世界以光明照故，普令大明。此光明中出如是聲：『彼釋種子出家學道，今當成阿耨多羅三藐三菩提，過魔境界，勝出魔眾，減損當來一切魔眾。令彼菩薩與魔共戰。』善男子！爾時波旬聞是聲已，心大憂愁如箭入心。時魔波旬嚴四種兵，滿三十六由旬，欲為留難。菩薩爾時住大慈悲及大智慧，以智慧金色之手而以指地，一切魔眾尋即散壞。魔眾壞已，八萬四千億天龍鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、魔睺羅伽、拘槃茶如是大眾，見菩薩威德，身體殊妙、容顏端嚴、威力勇健，發阿耨多羅三藐三菩提心。是名菩薩摩訶薩行於方便。」釋曰：疏但義引耳。疏及《本行集》者大意則同，但文廣耳。故彼經意：諸天本見魔王自在，將謂勝佛。故決彼疑，令知佛勝。「七一被」者，亦《涅槃經》，云「爾時欲界主魔王波旬，與其眷屬、諸天采女無量無邊阿僧祇眾，開地獄門施清淨水，因而告曰：『汝等今者無所能為，唯當專念如來、應、正遍知，建立最後隨喜供養，令汝等長夜中獲安隱樂。』時魔波旬即於地獄息諸刀劍等。」次云「持諸供具勝過一切人天所設，其蓋小者覆中千界，來至佛所稽首佛足，白佛言：『我等今者愛樂大乘、守護大乘。世尊！若有善男子善女人，為供養故、為怖畏故、為誑他故、為財利故、為隨他故，受是大乘或真或偽，我等爾時當為是人除滅怖畏。』」說如是呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一示德諍」者，小人力諍故。「二破魔佛誰愈」者，愈猶勝也。經文自顯，亦《方便經》意。第三緣，即彼經次文，云「善男子！菩薩如是思惟已，放眉間白毫相光，能令波旬宮殿黑暗。爾時三千大千世界以光明照故，普令大明。此光明中出如是聲：『彼釋種子出家學道，今當成阿耨多羅三藐三菩提，過魔境界，勝出魔眾，減損當來一切魔眾。令彼菩薩與魔共戰。』善男子！爾時波旬聞是聲已，心大憂愁如箭入心。時魔波旬嚴四種兵，滿三十六由旬，欲為留難。菩薩爾時住大慈悲及大智慧，以智慧金色之手而以指地，一切魔眾尋即散壞。魔眾壞已，八萬四千億天龍鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、魔睺羅伽、拘槃茶如是大眾，見菩薩威德，身體殊妙、容顏端嚴、威力勇健，發阿耨多羅三藐三菩提心。是名菩薩摩訶薩行於方便。」釋曰：疏但義引耳。疏及《本行集》者大意則同，但文廣耳。故彼經意：諸天本見魔王自在，將謂勝佛。故決彼疑，令知佛勝。「七一被」者，亦《涅槃經》，云「爾時欲界主魔王波旬，與其眷屬、諸天采女無量無邊阿僧祇眾，開地獄門施清淨水，因而告曰：『汝等今者無所能為，唯當專念如來、應、正遍知，建立最後隨喜供養，令汝等長夜中獲安隱樂。』時魔波旬即於地獄息諸刀劍等。」次云「持諸供具勝過一切人天所設，其蓋小者覆中千界，來至佛所稽首佛足，白佛言：『我等今者愛樂大乘、守護大乘。世尊！若有善男子善女人，為供養故、為怖畏故、為誑他故、為財利故、為隨他故，受是大乘或真或偽，我等爾時當為是人除滅怖畏。』」說如是呪：

「啅枳咤咤羅啅枳盧訶隷摩訶盧訶隷訶囉遮囉多囉莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「啅枳咤咤羅啅枳盧訶隷摩訶盧訶隷訶囉遮囉多囉莎訶」

釋曰：此即翻護法文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此即翻護法文也。

疏「小乘以眼智明覺繫於四諦」等者，已見出現法輪章中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「小乘以眼智明覺繫於四諦」等者，已見出現法輪章中。

疏「次四智具即四悉檀」者，〈問明〉已廣，即《智論》第一。論別有解釋。「總名悉檀」者，諸三藏譯皆云義宗，具云悉檀多。有云遍施，乃意釋耳。疏「第十涅槃」下，初總明、後「初二」下別釋。此中即用《涅槃》第二經，因三修比丘歎無常等以為上想，佛廣訶之，後為正說云：「汝等若言我亦修習無常苦無我想，是三種修無有實義。我今當說勝三修法，苦者計樂、樂者計苦，是顛倒法。無常計常、常計無常，是顛倒法。無我計我、我計無我，是顛倒法。不淨計淨、淨計不淨，是顛倒法。如是等四顛倒法，是人不知正修諸法。汝諸比丘於苦法中生於樂想、於無常中生於常想、於無我中生於我想、於不淨中生於淨想，世間亦有常樂我淨，出世亦有常樂我淨。世間法者有字無義，出世法者有字有義。何以故？世間之法有四顛倒，故不知義。所以者何？有想倒、心倒、見倒。以三倒故，世間之人樂中見苦、常見無常、我見無我、淨見不淨，是名顛倒。以顛倒故，世間知字而不知義。何等為義？無我者名為生死，我者名為如來。無常者聲聞緣覺，常者如來法身。苦者一切外道，樂者即是涅槃。不淨者即有為法，淨者諸佛菩薩所有正法。是名不顛倒。以不倒故，知字知義。若欲遠離四顛倒者，應知如是常樂我淨。」釋曰：上具引經者，以此十句多分用故。「三明涅槃是樂」者，翻上無樂，即是第二。言「以涅槃」下，出得樂名所以。「四翻色身無常」者，文中有三：初正釋，即上《涅槃》云「常者如來法身」。二「故晉經」下，引證成是常義。以今經文闕常字故，恐人誤謂此顯淨德，故次引證。三「以法身」下，釋成法身徧得常名之所以也。兼顯此用法身之言，以是三德大涅槃故。「今已出」下，顯與《涅槃經》小異之相。疏「次三明生死無我」者，即上經云「無我者，所謂生死」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次四智具即四悉檀」者，〈問明〉已廣，即《智論》第一。論別有解釋。「總名悉檀」者，諸三藏譯皆云義宗，具云悉檀多。有云遍施，乃意釋耳。疏「第十涅槃」下，初總明、後「初二」下別釋。此中即用《涅槃》第二經，因三修比丘歎無常等以為上想，佛廣訶之，後為正說云：「汝等若言我亦修習無常苦無我想，是三種修無有實義。我今當說勝三修法，苦者計樂、樂者計苦，是顛倒法。無常計常、常計無常，是顛倒法。無我計我、我計無我，是顛倒法。不淨計淨、淨計不淨，是顛倒法。如是等四顛倒法，是人不知正修諸法。汝諸比丘於苦法中生於樂想、於無常中生於常想、於無我中生於我想、於不淨中生於淨想，世間亦有常樂我淨，出世亦有常樂我淨。世間法者有字無義，出世法者有字有義。何以故？世間之法有四顛倒，故不知義。所以者何？有想倒、心倒、見倒。以三倒故，世間之人樂中見苦、常見無常、我見無我、淨見不淨，是名顛倒。以顛倒故，世間知字而不知義。何等為義？無我者名為生死，我者名為如來。無常者聲聞緣覺，常者如來法身。苦者一切外道，樂者即是涅槃。不淨者即有為法，淨者諸佛菩薩所有正法。是名不顛倒。以不倒故，知字知義。若欲遠離四顛倒者，應知如是常樂我淨。」釋曰：上具引經者，以此十句多分用故。「三明涅槃是樂」者，翻上無樂，即是第二。言「以涅槃」下，出得樂名所以。「四翻色身無常」者，文中有三：初正釋，即上《涅槃》云「常者如來法身」。二「故晉經」下，引證成是常義。以今經文闕常字故，恐人誤謂此顯淨德，故次引證。三「以法身」下，釋成法身徧得常名之所以也。兼顯此用法身之言，以是三德大涅槃故。「今已出」下，顯與《涅槃經》小異之相。疏「次三明生死無我」者，即上經云「無我者，所謂生死」。

疏「八明涅槃是堅即自在我」者，《涅槃》二十七云「我者謂大涅槃。」上第二云「我者即是如來。」自約別義，至下當釋。今明涅槃，故說涅槃為我義耳。言亦兼常義者，以有堅牢言故。然常已配法身，故此屬我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「八明涅槃是堅即自在我」者，《涅槃》二十七云「我者謂大涅槃。」上第二云「我者即是如來。」自約別義，至下當釋。今明涅槃，故說涅槃為我義耳。言亦兼常義者，以有堅牢言故。然常已配法身，故此屬我。

疏「九翻有為」等者，疏文有三：初正釋，即上《涅槃》云「淨者諸佛菩薩正法無生無起。般若體故，亦名正法。」遠公云：「正法偏名淨者，以治障故。彼約三寶之中法寶說之。」二「然是」下，正顯今經淨法之體，性淨涅槃三德本具，不由治淨隨緣生死。即經云「而有聚集散壞，即相之性即無生無起，如是方是涅槃正法。」以約涅槃說於淨德，不同《涅槃》第二別約正法。三「涅槃第二」下，會通《涅槃》第二。《涅槃》就於義，如來為我；今說涅槃，故不同彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九翻有為」等者，疏文有三：初正釋，即上《涅槃》云「淨者諸佛菩薩正法無生無起。般若體故，亦名正法。」遠公云：「正法偏名淨者，以治障故。彼約三寶之中法寶說之。」二「然是」下，正顯今經淨法之體，性淨涅槃三德本具，不由治淨隨緣生死。即經云「而有聚集散壞，即相之性即無生無起，如是方是涅槃正法。」以約涅槃說於淨德，不同《涅槃》第二別約正法。三「涅槃第二」下，會通《涅槃》第二。《涅槃》就於義，如來為我；今說涅槃，故不同彼。

疏「然常等四德」下，二正釋上文與《涅槃》不同之由。《涅槃》二十七云「空者所謂生死，不空者謂大涅槃。無常者所謂生死，常者謂大涅槃。無我者所謂生死，我者謂大涅槃。苦者所謂生死，樂者謂大涅槃」等，即具四德，則如來正法亦具四德。言「從其別義各顯不同」者，即《涅槃》第二意也。遠公亦云：「常樂我常，理實通遍一切佛法。然今隱顯，我偏就人，餘三就法。我是佛者，自在名我。自在之用在於佛人，故說為我。又復我者人之別稱，故就佛人而說其我。常法身者，佛體顯本法成，性出自古體無變易。順常義顯，故說為常。樂云涅槃者，涅槃是滅，滅離眾苦寂滅義顯，故說為樂。淨是法者，謂三寶中法寶之體，能治超勝，故說為淨。」釋曰：上來疏中多已用之，就義穩便，小有改易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然常等四德」下，二正釋上文與《涅槃》不同之由。《涅槃》二十七云「空者所謂生死，不空者謂大涅槃。無常者所謂生死，常者謂大涅槃。無我者所謂生死，我者謂大涅槃。苦者所謂生死，樂者謂大涅槃」等，即具四德，則如來正法亦具四德。言「從其別義各顯不同」者，即《涅槃》第二意也。遠公亦云：「常樂我常，理實通遍一切佛法。然今隱顯，我偏就人，餘三就法。我是佛者，自在名我。自在之用在於佛人，故說為我。又復我者人之別稱，故就佛人而說其我。常法身者，佛體顯本法成，性出自古體無變易。順常義顯，故說為常。樂云涅槃者，涅槃是滅，滅離眾苦寂滅義顯，故說為樂。淨是法者，謂三寶中法寶之體，能治超勝，故說為淨。」釋曰：上來疏中多已用之，就義穩便，小有改易。

疏「上以四榮」下，結成破倒。廣如四地，略如上引涅槃之文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上以四榮」下，結成破倒。廣如四地，略如上引涅槃之文。

偈中，疏「菩薩迦樓羅」下，其中第五偈云「菩薩智光月」等者，論經云「菩薩清涼月，遊於畢竟空。乘光照三界，心法無不現。」餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中，疏「菩薩迦樓羅」下，其中第五偈云「菩薩智光月」等者，論經云「菩薩清涼月，遊於畢竟空。乘光照三界，心法無不現。」餘可知。

入法界品第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九

疏「初來意」等者，分來、品來二意：先約四分以明來意；後「亦遠答」下，就前總別以明來意，九會共答十海問故。疏「會品」下，此中亦合有三來意，然〈離世間〉雖亦一會一分一品，而其所對分會品差有三來意。此中前無分會品別對，故但為一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初來意」等者，分來、品來二意：先約四分以明來意；後「亦遠答」下，就前總別以明來意，九會共答十海問故。疏「會品」下，此中亦合有三來意，然〈離世間〉雖亦一會一分一品，而其所對分會品差有三來意。此中前無分會品別對，故但為一。

疏「三品名」者，疏文有三：初總明、二得名、三釋名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三品名」者，疏文有三：初總明、二得名、三釋名。

疏「然法含持軌」下，第二得名，先釋法、後「界有」下釋界。於中二：一約理法界、二雙約事理法界。前中，言「梁論十五」者，彼本論云「復次諸佛法界恒時應具有五業。」釋論云「此中明法身業，而言諸佛法界者，欲顯法身含法界五義」等，餘同疏。論下結云「由法身含法界五義，諸菩薩應見法身恒與五業相應，無時暫離其五業，謂除有情災患業」等，上文引竟，然正是此下論文。若世親論，無此五義，但說五業耳。五義可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然法含持軌」下，第二得名，先釋法、後「界有」下釋界。於中二：一約理法界、二雙約事理法界。前中，言「梁論十五」者，彼本論云「復次諸佛法界恒時應具有五業。」釋論云「此中明法身業，而言諸佛法界者，欲顯法身含法界五義」等，餘同疏。論下結云「由法身含法界五義，諸菩薩應見法身恒與五業相應，無時暫離其五業，謂除有情災患業」等，上文引竟，然正是此下論文。若世親論，無此五義，但說五業耳。五義可知。

疏「復有持義」下，第二雙約事理釋法界。於中，先標三義、後「然持曲有三」下，別釋持義，及以法持自體義，餘二可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「復有持義」下，第二雙約事理釋法界。於中，先標三義、後「然持曲有三」下，別釋持義，及以法持自體義，餘二可知。

疏「於中」下，三釋名。然直語一法則無六釋，故會六釋唯釋界字。於前五中，除前二兼於後三，故有六義，皆唯持業。從「心境合目」下，即通品名會六釋耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「於中」下，三釋名。然直語一法則無六釋，故會六釋唯釋界字。於前五中，除前二兼於後三，故有六義，皆唯持業。從「心境合目」下，即通品名會六釋耳。

疏「第三宗趣」。其「無始時來界」，已見〈問明〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三宗趣」。其「無始時來界」，已見〈問明〉。

疏「及五種色并八無為」者，五種色即《雜集》第一云「法界處所攝色者，略有五種，謂極略色、極逈色、受所引色、遍計所起色、定自在所生色。極略色者，謂極微色。極逈色者，謂離餘礙觸色。受所引色者，謂無表色。遍計所起色者，謂影像色。定自在所生色者，謂解脫靜慮所行境色。」前釋逈色云「謂離餘礙觸方所可得。」又釋空一顯色云「謂上所見青等顯色。」就此二色析至極少，名極逈色。餘之色義已見上文。言「八無為」者，已見〈十藏〉，謂六中開真如為三性故。其無礙門，亦見〈問明〉。「不合不散」，即不一不異義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「及五種色并八無為」者，五種色即《雜集》第一云「法界處所攝色者，略有五種，謂極略色、極逈色、受所引色、遍計所起色、定自在所生色。極略色者，謂極微色。極逈色者，謂離餘礙觸色。受所引色者，謂無表色。遍計所起色者，謂影像色。定自在所生色者，謂解脫靜慮所行境色。」前釋逈色云「謂離餘礙觸方所可得。」又釋空一顯色云「謂上所見青等顯色。」就此二色析至極少，名極逈色。餘之色義已見上文。言「八無為」者，已見〈十藏〉，謂六中開真如為三性故。其無礙門，亦見〈問明〉。「不合不散」，即不一不異義也。

疏「二無寄門」者，然形奪要二相假無寄，則當法自離，故不同也。相及俗諦皆有為性，及真諦皆無為。言「非二名言所能至」者，言語道斷故，表義名言不能至也；心行處滅故，顯境名言所不能至。從「解深密」下，引證俱非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二無寄門」者，然形奪要二相假無寄，則當法自離，故不同也。相及俗諦皆有為性，及真諦皆無為。言「非二名言所能至」者，言語道斷故，表義名言不能至也；心行處滅故，顯境名言所不能至。從「解深密」下，引證俱非。

疏「一普攝門」者，謂不壞前四門之相而為一致故，故引善財隨事差別皆入法界，後圓融門纔舉一門即融諸門。然以理融事令事如理，以事顯理令理如事，故云「理非無分」。謂理即事，事既有分，理亦有分。不爾，真理不即事故。理既如事，隨舉一法即一法界，若舉多法即多法界。「然由一非一故」下，復融上一異。一若定一，不能即諸。以一即理，故即非一。以非一故，能即諸也。以非一故，與諸不異，下句翻此。準事顯理既互相即，則涉入重重方成無障礙義。引善財證，暫時執手明時圓融，纔入樓閣明處圓融。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一普攝門」者，謂不壞前四門之相而為一致故，故引善財隨事差別皆入法界，後圓融門纔舉一門即融諸門。然以理融事令事如理，以事顯理令理如事，故云「理非無分」。謂理即事，事既有分，理亦有分。不爾，真理不即事故。理既如事，隨舉一法即一法界，若舉多法即多法界。「然由一非一故」下，復融上一異。一若定一，不能即諸。以一即理，故即非一。以非一故，能即諸也。以非一故，與諸不異，下句翻此。準事顯理既互相即，則涉入重重方成無障礙義。引善財證，暫時執手明時圓融，纔入樓閣明處圓融。

疏「上來五門」下，總結圓融。總即法界，別有五種。同則十門皆同法界，異則有為與無為等相望有差。成則五義共成法界，壞則有為自住有為。餘四亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上來五門」下，總結圓融。總即法界，別有五種。同則十門皆同法界，異則有為與無為等相望有差。成則五義共成法界，壞則有為自住有為。餘四亦爾。

疏「二明能入」下，先別列五門、後「此五」下對前料揀。言「如其次第各是一門」者，一有為法界本有種子差別之法，但在明信。二無為之理性淨妙德皆須明解。三亦有為亦無為法界，事理有異必須雙行。四非有為非無為界，雙遣玄寂唯證方契。五無障礙，非滿不窮，顯義多門。為此別配，取義圓備互遍方周。若無信心，安能見理？況無障礙，無信安窮？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二明能入」下，先別列五門、後「此五」下對前料揀。言「如其次第各是一門」者，一有為法界本有種子差別之法，但在明信。二無為之理性淨妙德皆須明解。三亦有為亦無為法界，事理有異必須雙行。四非有為非無為界，雙遣玄寂唯證方契。五無障礙，非滿不窮，顯義多門。為此別配，取義圓備互遍方周。若無信心，安能見理？況無障礙，無信安窮？

疏「第二法界類別」者，上來雖有五界通該諸法，今於總法開從別類。然類開五門，五門各五，初二文顯、後三文隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二法界類別」者，上來雖有五界通該諸法，今於總法開從別類。然類開五門，五門各五，初二文顯、後三文隱。

疏「五無障礙法界」者，此中亦有五義：一前四融為一味；二四相歷然，故云「一異無障礙」；三一異雙存；四一異互奪雙泯絕，故云「存亡不礙」；五自在圓融，謂欲一則一、欲異則異，欲存即存、欲泯便泯。異不礙一、泯不礙存，方為自在；常一常異、常存常泯，名為圓融。疏「此五能所如次及通可以意得」者，通則隨一能入遍入五所入，隨一所入皆用五能，斯為正意。言如次者，一身入法法界、二智入人法界、三身智俱存入無二法界、四身智俱泯入人法俱泯法界、五人法圓融入無障礙法界。此為第三能所渾融無二中之五句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五無障礙法界」者，此中亦有五義：一前四融為一味；二四相歷然，故云「一異無障礙」；三一異雙存；四一異互奪雙泯絕，故云「存亡不礙」；五自在圓融，謂欲一則一、欲異則異，欲存即存、欲泯便泯。異不礙一、泯不礙存，方為自在；常一常異、常存常泯，名為圓融。疏「此五能所如次及通可以意得」者，通則隨一能入遍入五所入，隨一所入皆用五能，斯為正意。言如次者，一身入法法界、二智入人法界、三身智俱存入無二法界、四身智俱泯入人法俱泯法界、五人法圓融入無障礙法界。此為第三能所渾融無二中之五句也。

疏「四能所謂融形奪俱泯」者，此亦有五：一以所奪能唯法界、二以能奪所唯能入、三能所俱存、四能所俱泯、五此四圓融無有前後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四能所謂融形奪俱泯」者，此亦有五：一以所奪能唯法界、二以能奪所唯能入、三能所俱存、四能所俱泯、五此四圓融無有前後。

疏「五一異存亡無礙具足」者，亦有五句：一能所一味、二能所歷然、三一異雙存、四一異雙泯、五上之四句無礙具足。故令「如理思之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五一異存亡無礙具足」者，亦有五句：一能所一味、二能所歷然、三一異雙存、四一異雙泯、五上之四句無礙具足。故令「如理思之」。