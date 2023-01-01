大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十二

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

大文第三十行。疏「十中初三三寶持」下，疏文有四：一取論意釋；二「然第十地」下，會論同異；三「既數名」下，會論同釋；四「上辨陀羅」下，會三處持字，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第三十行。疏「十中初三三寶持」下，疏文有四：一取論意釋；二「然第十地」下，會論同異；三「既數名」下，會論同釋；四「上辨陀羅」下，會三處持字，可知。

(五十四經)疏「夫說法」下即《淨名》目連章中。「時目連於里巷中，為諸居士說法，時維摩詰來謂我言：『唯大目連！為白衣居士說法，不當如仁者所說。所以者何？夫說法者當如法說。法無眾生，離眾生垢故。法無有我，離我垢故』」等。「說法既權實」下，義取《淨名》之意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (五十四經)疏「夫說法」下即《淨名》目連章中。「時目連於里巷中，為諸居士說法，時維摩詰來謂我言：『唯大目連！為白衣居士說法，不當如仁者所說。所以者何？夫說法者當如法說。法無眾生，離眾生垢故。法無有我，離我垢故』」等。「說法既權實」下，義取《淨名》之意。

疏「非但依戒」者，阿難四問，佛令依戒為師。彼以戒為饒益，即是依止之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「非但依戒」者，阿難四問，佛令依戒為師。彼以戒為饒益，即是依止之義。

疏「豈畏眾生相惱害耶」者，以無違逆行多約耐怨害忍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「豈畏眾生相惱害耶」者，以無違逆行多約耐怨害忍故。

疏「八中十句五對」者，疏文有二：先標所依法相，而有二意；後「然各有二意」下，雙釋上二。言各二意者，十句五對各具上二也。下依二意釋之，先直就法體但約二諦以明，即釋前約境心等五；後「二約迷悟」下，即釋上約五法明，通就迷悟以釋。上即約境，不出二諦；今此約心，不出迷悟。悟即正智、迷即妄想，由此二故，說成五法。五法即分為五：一約相上，以如對之，故無相是如；二就妄想上，以正智對之；三就如如之上，唯就如如得失以明；四就正智上，亦約正智得失以明；五就名上，亦唯就名得失以明。五中皆通迷悟，然迷即有名相妄想，悟則唯正智如如。智契於如，一味平等。餘如前後說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「八中十句五對」者，疏文有二：先標所依法相，而有二意；後「然各有二意」下，雙釋上二。言各二意者，十句五對各具上二也。下依二意釋之，先直就法體但約二諦以明，即釋前約境心等五；後「二約迷悟」下，即釋上約五法明，通就迷悟以釋。上即約境，不出二諦；今此約心，不出迷悟。悟即正智、迷即妄想，由此二故，說成五法。五法即分為五：一約相上，以如對之，故無相是如；二就妄想上，以正智對之；三就如如之上，唯就如如得失以明；四就正智上，亦約正智得失以明；五就名上，亦唯就名得失以明。五中皆通迷悟，然迷即有名相妄想，悟則唯正智如如。智契於如，一味平等。餘如前後說。

疏「九中初融三事」，心佛眾生三無差故。後「離融相」。故釋不融。然不融中有二：一不壞相、二離融相。離融相，約理無可融故，約心無想念故。不壞相，約本自融，不可融故。從「三事」下，指文引證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九中初融三事」，心佛眾生三無差故。後「離融相」。故釋不融。然不融中有二：一不壞相、二離融相。離融相，約理無可融故，約心無想念故。不壞相，約本自融，不可融故。從「三事」下，指文引證。

疏「仙陀四實」，謂鹽水器馬，前已廣釋。「九義瞿聲」，即《俱舍論》云「方獸地光言，金剛眼天水，於斯九種事，智者立瞿聲。」唯金剛二字一義，餘八各一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「仙陀四實」，謂鹽水器馬，前已廣釋。「九義瞿聲」，即《俱舍論》云「方獸地光言，金剛眼天水，於斯九種事，智者立瞿聲。」唯金剛二字一義，餘八各一。

疏「如寒得火」等，即《涅槃經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如寒得火」等，即《涅槃經》。

疏「五以異言說異法」者，即《攝論》第四祕密中第四轉變祕密。論云「復有四種意趣、四種祕密，一切佛語應須決了。」四意趣義，已見〈普賢三昧〉品。四祕密者，一令入祕密，謂三乘中依俗諦理說有人法，令入俗諦。二相祕密，謂說法相三自性等。三對治祕密，治八萬四千煩惱。四轉變祕密，欲令悟入。總名祕密。論釋第四轉變祕密云「謂於是處，以其別義諸言諸字，即顯別義。如有頌云『覺不堅為堅，善住於顛倒，極煩惱所惱，得最上菩提。』」無性釋云「謂於義轉變差別。」《雜集》云「謂說無餘義名句文身，隱密轉變，更顯餘義。」無性釋上偈云「謂剛強流散說名為堅，此非堅固說名不堅，即是調柔無散亂定，即於此中起堅固慧，覺彼為堅。」世親釋云「不堅謂定，由不剛強馳散難伏，故名不堅。於此中起尊重覺，詺覺為堅。」釋曰：彼二家釋論言異意同，皆能密說順得菩提。若取顯了，於散亂心起堅固慧，則遠菩提。今取祕密，於定不堅，起堅固慧，則得菩提。言善住於顛倒者，無性釋云「謂於四顛倒善能安住，知是顛倒，決定無動。」釋曰：若取顯了，則住於無常計常等四倒之中，不得菩提。今則祕密，知於常等於無常等上橫計，而起決定知，此名為善住，住於顛倒能得菩提也。世親釋云「是於顛倒中善安住義，謂於無常等是能顛倒。」釋曰：此則到彼所計義名善顛倒，於此安住故得菩提。言極煩惱所惱者，無性釋云「為眾生故，長時劬勞精進所惱。」亦引上偈，云「一同無性二釋無別。」釋云：若取顯說，為貪嗔等惱亂行者名煩惱，此即遠離菩提。今取祕密，精進勤苦劬勞行者，亦名煩惱，則得菩提。其第四句得最上菩提，該上二義。《莊嚴論》第八、《對法》第十二皆同此說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五以異言說異法」者，即《攝論》第四祕密中第四轉變祕密。論云「復有四種意趣、四種祕密，一切佛語應須決了。」四意趣義，已見〈普賢三昧〉品。四祕密者，一令入祕密，謂三乘中依俗諦理說有人法，令入俗諦。二相祕密，謂說法相三自性等。三對治祕密，治八萬四千煩惱。四轉變祕密，欲令悟入。總名祕密。論釋第四轉變祕密云「謂於是處，以其別義諸言諸字，即顯別義。如有頌云『覺不堅為堅，善住於顛倒，極煩惱所惱，得最上菩提。』」無性釋云「謂於義轉變差別。」《雜集》云「謂說無餘義名句文身，隱密轉變，更顯餘義。」無性釋上偈云「謂剛強流散說名為堅，此非堅固說名不堅，即是調柔無散亂定，即於此中起堅固慧，覺彼為堅。」世親釋云「不堅謂定，由不剛強馳散難伏，故名不堅。於此中起尊重覺，詺覺為堅。」釋曰：彼二家釋論言異意同，皆能密說順得菩提。若取顯了，於散亂心起堅固慧，則遠菩提。今取祕密，於定不堅，起堅固慧，則得菩提。言善住於顛倒者，無性釋云「謂於四顛倒善能安住，知是顛倒，決定無動。」釋曰：若取顯了，則住於無常計常等四倒之中，不得菩提。今則祕密，知於常等於無常等上橫計，而起決定知，此名為善住，住於顛倒能得菩提也。世親釋云「是於顛倒中善安住義，謂於無常等是能顛倒。」釋曰：此則到彼所計義名善顛倒，於此安住故得菩提。言極煩惱所惱者，無性釋云「為眾生故，長時劬勞精進所惱。」亦引上偈，云「一同無性二釋無別。」釋云：若取顯說，為貪嗔等惱亂行者名煩惱，此即遠離菩提。今取祕密，精進勤苦劬勞行者，亦名煩惱，則得菩提。其第四句得最上菩提，該上二義。《莊嚴論》第八、《對法》第十二皆同此說。

疏「亦猶小乘十遍處」者，大乘亦有，廣略不同。今順定十，故引小乘，至〈法界品〉當廣分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦猶小乘十遍處」者，大乘亦有，廣略不同。今順定十，故引小乘，至〈法界品〉當廣分別。

疏「亦猶依禪成八解脫」者，亦如〈法界品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦猶依禪成八解脫」者，亦如〈法界品〉。

疏「念想觀除」者，即《智論》文。文云「般若波羅密，實法不顛倒，念想觀已除，言語法亦滅，無量眾罪除，清淨心常一。如是尊妙人，則能見般若」是也。念想觀除，約於內智，則不受外境，見色如盲等。而言善巧者，非涉事善巧，不念不受是入理善巧耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「念想觀除」者，即《智論》文。文云「般若波羅密，實法不顛倒，念想觀已除，言語法亦滅，無量眾罪除，清淨心常一。如是尊妙人，則能見般若」是也。念想觀除，約於內智，則不受外境，見色如盲等。而言善巧者，非涉事善巧，不念不受是入理善巧耳。

疏「初有八句別知緣相」者，十二因緣相。二「知迷下十二句知染淨」者，即雙知性相。迷悟染淨猶是約相，廣如六地。第一義中二俱叵得，即約性說。三「知住下明知心行」者，即能知性相觀照之心。此中可以寂照虛懷而了，亦為明示心觀處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初有八句別知緣相」者，十二因緣相。二「知迷下十二句知染淨」者，即雙知性相。迷悟染淨猶是約相，廣如六地。第一義中二俱叵得，即約性說。三「知住下明知心行」者，即能知性相觀照之心。此中可以寂照虛懷而了，亦為明示心觀處也。

疏「亦猶三法印等」，等取四印五印，並如〈明法品〉說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦猶三法印等」，等取四印五印，並如〈明法品〉說。

(五十六經)疏「如善治船不懼海難」，即《大品經》意，第七地已引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (五十六經)疏「如善治船不懼海難」，即《大品經》意，第七地已引。

疏「涅槃春池可於中說」者，然此經喻乃有二意：一約教說、二約理說。今引《涅槃》乃是約教，即第二名春池喻。經云「譬如春時，有諸人等在大池浴，乘船遊戲，失瑠璃寶沒深水中。是時諸人悉共入水求覓是寶，競捉瓦石草木砂礫，各各自謂得瑠璃寶，歡喜持出乃知非真。是時寶珠猶在水中，以珠力故水皆澄清，於是大眾乃見寶珠故在水下，猶如仰觀虛空月形。是時眾中有一智人，以方便力安徐入水即得寶珠。」遠公釋云：「此即對前比丘歎昔所解無常苦空無我真法，教其甄揀。於中先喻、後約喻教勸。喻中有三：一求真取偽喻。二歡喜持出下，知偽非真喻。三是時寶珠猶在水下，捨偽取真喻。上方喻意，下約喻教勸比丘。文別有四：一約初喻，呵其取偽。經云『汝等比丘！不應如是修集無常苦無我想不淨想等以為實義。』如彼諸人各以瓦石草木砂礫而為寶珠。二約第三喻教其取真。經云『汝等應當善學方便，在在處處常修我想常樂淨想。』三約第二喻勸知昔偽。經云『復應當知先所修集四法相貌悉是顛倒。』四重約第三喻勸修令真。經云『欲得真實修諸想者，如彼智人巧出寶珠，謂我想常樂淨想。』」關中釋云：「譬如春時有諸人等在大池浴者，全為設譬，使知昔非，而學今得是為用也。春既可樂，又開浴之端，而大池清曠濯之，甚宜除垢合時。寔唯昔說無常想者。沐浴來集，如林集聽本為滌累，以譬在大池浴。今喻不稱，故云有諸人等。經言乘船遊戲者，既聽致惑，遂有失言。言跡似漫，義曰浮虛，而在言先，則應前過。聽者乘以為實，是泛舟之像。離內之外無有實功，為遊戲也。經失瑠璃寶沒深水中者，常與無常理本不偏，言兼可珍，而必是應獲，由乘漫乖之，為失寶也。乖則永隱，為深沒矣。經是時諸人悉共入水求覓是寶者，聽本應取言旨，以從失成求，豈曰知之？理數然耳。求必就說，為人入水矣。經競捉瓦石至乃知非真，言旨雖俱以乖為隱，然一本顯譬浮、一本密譬沈，而取互，其實非寶，為草木瓦石之沈浮也，皆謂得真，莫不歡喜持出。於伊字之譬及佛判非，明外乃知非也。經是時寶珠至水皆澄清，於取不得，為故在水中。於知非為義，真旨始現乎語。旨現不復渾跡，則是珠力使澄清矣。經於是大眾至虛空月形者，既自知謬，方見語旨。猶在言下，明顯如月，無復有暗，而理可仰，故如仰觀虛空中月也。經是時眾中至即便得珠，如說修行，為安徐入水。要在修習我常四法，而不廢替方便之義。先修於常後知無常，如是得成在我，豈非智哉？經不應修習無常等想乃至而為寶珠者，合也。譬中已悉，故略合耳。昔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「涅槃春池可於中說」者，然此經喻乃有二意：一約教說、二約理說。今引《涅槃》乃是約教，即第二名春池喻。經云「譬如春時，有諸人等在大池浴，乘船遊戲，失瑠璃寶沒深水中。是時諸人悉共入水求覓是寶，競捉瓦石草木砂礫，各各自謂得瑠璃寶，歡喜持出乃知非真。是時寶珠猶在水中，以珠力故水皆澄清，於是大眾乃見寶珠故在水下，猶如仰觀虛空月形。是時眾中有一智人，以方便力安徐入水即得寶珠。」遠公釋云：「此即對前比丘歎昔所解無常苦空無我真法，教其甄揀。於中先喻、後約喻教勸。喻中有三：一求真取偽喻。二歡喜持出下，知偽非真喻。三是時寶珠猶在水下，捨偽取真喻。上方喻意，下約喻教勸比丘。文別有四：一約初喻，呵其取偽。經云『汝等比丘！不應如是修集無常苦無我想不淨想等以為實義。』如彼諸人各以瓦石草木砂礫而為寶珠。二約第三喻教其取真。經云『汝等應當善學方便，在在處處常修我想常樂淨想。』三約第二喻勸知昔偽。經云『復應當知先所修集四法相貌悉是顛倒。』四重約第三喻勸修令真。經云『欲得真實修諸想者，如彼智人巧出寶珠，謂我想常樂淨想。』」關中釋云：「譬如春時有諸人等在大池浴者，全為設譬，使知昔非，而學今得是為用也。春既可樂，又開浴之端，而大池清曠濯之，甚宜除垢合時。寔唯昔說無常想者。沐浴來集，如林集聽本為滌累，以譬在大池浴。今喻不稱，故云有諸人等。經言乘船遊戲者，既聽致惑，遂有失言。言跡似漫，義曰浮虛，而在言先，則應前過。聽者乘以為實，是泛舟之像。離內之外無有實功，為遊戲也。經失瑠璃寶沒深水中者，常與無常理本不偏，言兼可珍，而必是應獲，由乘漫乖之，為失寶也。乖則永隱，為深沒矣。經是時諸人悉共入水求覓是寶者，聽本應取言旨，以從失成求，豈曰知之？理數然耳。求必就說，為人入水矣。經競捉瓦石至乃知非真，言旨雖俱以乖為隱，然一本顯譬浮、一本密譬沈，而取互，其實非寶，為草木瓦石之沈浮也，皆謂得真，莫不歡喜持出。於伊字之譬及佛判非，明外乃知非也。經是時寶珠至水皆澄清，於取不得，為故在水中。於知非為義，真旨始現乎語。旨現不復渾跡，則是珠力使澄清矣。經於是大眾至虛空月形者，既自知謬，方見語旨。猶在言下，明顯如月，無復有暗，而理可仰，故如仰觀虛空中月也。經是時眾中至即便得珠，如說修行，為安徐入水。要在修習我常四法，而不廢替方便之義。先修於常後知無常，如是得成在我，豈非智哉？經不應修習無常等想乃至而為寶珠者，合也。譬中已悉，故略合耳。昔

修都非，而以為是，似彼癡人也。經汝等應當善學方便在在處處常修我想常樂淨想者，處處常修此四法者，必以得之為方便也。經復應當知先所修習四法相貌悉是顛倒者，知是則知非、知非則知是，對觀然後無惑矣。經欲得真實修諸想者，如彼智人巧出寶珠，所謂我想常樂淨想者，要常修得我常樂淨，然後都得真實，如彼智人也。」上生公釋，遠師大同，而不委此。此上約權實教旨，故引《涅槃》。若直就經，宜用心觀，約理以說。經中，初法、次喻、後合。以一切智清淨妙法而為寶者，具三德故，明為般若、淨即解脫、妙為法身。即體之智曰明、即照之寂為淨，斯二不二為法身體妙之至也。凡夫如泥，二乘有淺智如潦，光色不改不壞自心令濁水清，即是利他。遠見煩惱異於凡夫，求一切智異於二乘，故非凡夫行非賢聖行是菩薩行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修都非，而以為是，似彼癡人也。經汝等應當善學方便在在處處常修我想常樂淨想者，處處常修此四法者，必以得之為方便也。經復應當知先所修習四法相貌悉是顛倒者，知是則知非、知非則知是，對觀然後無惑矣。經欲得真實修諸想者，如彼智人巧出寶珠，所謂我想常樂淨想者，要常修得我常樂淨，然後都得真實，如彼智人也。」上生公釋，遠師大同，而不委此。此上約權實教旨，故引《涅槃》。若直就經，宜用心觀，約理以說。經中，初法、次喻、後合。以一切智清淨妙法而為寶者，具三德故，明為般若、淨即解脫、妙為法身。即體之智曰明、即照之寂為淨，斯二不二為法身體妙之至也。凡夫如泥，二乘有淺智如潦，光色不改不壞自心令濁水清，即是利他。遠見煩惱異於凡夫，求一切智異於二乘，故非凡夫行非賢聖行是菩薩行也。

(五十七經)疏「初一明清淨對治」等，彼有四分，今具其三，但略無果，果非正地故。然諸門一一皆與彼本分相應，有不曉者，尋前自了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (五十七經)疏「初一明清淨對治」等，彼有四分，今具其三，但略無果，果非正地故。然諸門一一皆與彼本分相應，有不曉者，尋前自了。

疏「今初前三地」下，疏文有四：初明以此門釋四地所以、二「謂離有為」下釋總名、三「地經有十」下會通彼經、四「結云」下揀大異小耳。然此中離生有二：一離却生、二離生澁。出生亦二：一從無之有曰生、二生長名生。餘可思。疏「瑜伽四十六明菩薩隨德假名」者，彼論云「一切菩薩當知，復有如是等類無有差別隨德假名。所謂名為菩提薩埵摩訶薩埵，成就覺慧最上照明，最勝真子、最勝住持，普能降伏最勝萌芽，亦名勇健、亦名最聖、亦名商主、亦名大名稱、亦名憐愍、亦名大福、亦名自在、亦名法師。如是十方無邊無際諸世界中無邊菩薩當知，乃至內德各別無量無邊假立相號。」釋曰：下引二論與此全同，一二小異，義無以別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初前三地」下，疏文有四：初明以此門釋四地所以、二「謂離有為」下釋總名、三「地經有十」下會通彼經、四「結云」下揀大異小耳。然此中離生有二：一離却生、二離生澁。出生亦二：一從無之有曰生、二生長名生。餘可思。疏「瑜伽四十六明菩薩隨德假名」者，彼論云「一切菩薩當知，復有如是等類無有差別隨德假名。所謂名為菩提薩埵摩訶薩埵，成就覺慧最上照明，最勝真子、最勝住持，普能降伏最勝萌芽，亦名勇健、亦名最聖、亦名商主、亦名大名稱、亦名憐愍、亦名大福、亦名自在、亦名法師。如是十方無邊無際諸世界中無邊菩薩當知，乃至內德各別無量無邊假立相號。」釋曰：下引二論與此全同，一二小異，義無以別。

疏「又商主天子經有五義」者，一於菩提分住持入故，故名菩提薩埵；二入大乘故、滿大乘智故、故名摩訶薩埵；三不可求法智德入故，故名最勝薩埵；四不與煩惱共住，為諸眾生滅煩惱故、發精進故，故名淨薩埵；五令諸眾生行淨道故，故名極淨薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又商主天子經有五義」者，一於菩提分住持入故，故名菩提薩埵；二入大乘故、滿大乘智故、故名摩訶薩埵；三不可求法智德入故，故名最勝薩埵；四不與煩惱共住，為諸眾生滅煩惱故、發精進故，故名淨薩埵；五令諸眾生行淨道故，故名極淨薩埵。

疏「言義唯實教」者，總生下六段：四以迴向無休為實。五以定知三昧出入為實。六通天眼但見三千等。三明十力方見過未今，見死此生彼便同力義，非是實教，無此義耳。七以加悲念眾生為實。又云「亦是廣七覺中一念覺」者，《地經》約道品等明治，今五根八正即是道品，此廣念覺。兼有七覺，則與前文影略明耳。八正中以順一切智異於二乘為實。九定權實雙行為實，如初禪離欲恚害是實，而能逆化是涉權，故異權小之九定也。下並可思。對前三地九次第定，則知此中權實雙行。「以實教定故」下，指前文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言義唯實教」者，總生下六段：四以迴向無休為實。五以定知三昧出入為實。六通天眼但見三千等。三明十力方見過未今，見死此生彼便同力義，非是實教，無此義耳。七以加悲念眾生為實。又云「亦是廣七覺中一念覺」者，《地經》約道品等明治，今五根八正即是道品，此廣念覺。兼有七覺，則與前文影略明耳。八正中以順一切智異於二乘為實。九定權實雙行為實，如初禪離欲恚害是實，而能逆化是涉權，故異權小之九定也。下並可思。對前三地九次第定，則知此中權實雙行。「以實教定故」下，指前文。

疏「四門同顯道義」下出經總標所以。「約義須分」下，出疏別配所以。四中前二是五地，修道為六地，莊嚴道是七地，故云約義須分。「後二屬後」，恐是譯人一時標耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四門同顯道義」下出經總標所以。「約義須分」下，出疏別配所以。四中前二是五地，修道為六地，莊嚴道是七地，故云約義須分。「後二屬後」，恐是譯人一時標耳。

疏「十中前四各一無量」者，會五無量界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十中前四各一無量」者，會五無量界也。

疏「二無量助道」下，疏文有四：一顯同前文。然彼有三分：一勝慢對治；二不住道行勝；三彼果勝上十平等是治他地慢，隨如道即治自地慢，俱是第一分。今此即二三兩分。二「以智契如」下，釋成不住道義，便仍前釋正道。三「今以圓融」下，通難釋成。難云：今是助道，豈是不住道行勝等中行耶？故答云：俱為正道，並為助道。則助道中有正道，故得合為不住道耳。四「然正道不隨事轉」下，復有問言：既俱互通，那得經中分成二名？故答云：雖則互通，而文之中密已揀異，則顯文中密已同用空等，顯互通義。隨事不隱，顯二別義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二無量助道」下，疏文有四：一顯同前文。然彼有三分：一勝慢對治；二不住道行勝；三彼果勝上十平等是治他地慢，隨如道即治自地慢，俱是第一分。今此即二三兩分。二「以智契如」下，釋成不住道義，便仍前釋正道。三「今以圓融」下，通難釋成。難云：今是助道，豈是不住道行勝等中行耶？故答云：俱為正道，並為助道。則助道中有正道，故得合為不住道耳。四「然正道不隨事轉」下，復有問言：既俱互通，那得經中分成二名？故答云：雖則互通，而文之中密已揀異，則顯文中密已同用空等，顯互通義。隨事不隱，顯二別義。

疏「第六無量修道」下，文四：一顯修道是六地所由。二「無去來」下，顯其同相。上顯義同，此顯文同。三「十中前四」下，別科配屬。四「四中」下，隨文別釋。於中有二：先釋十平等言。云「彼從別義開成前八」者，一無相故、二無體、三無生、四無成、五本來清淨、六無戲論、七無取捨、八寂靜故平等言。「今總明之」下，略有三義：「一不起心」者，約定故，經釋云無動作故。「二稱本性」，約觀智，了本性，心境冥故，故經釋云如本性故。「三遣修相」者，即上二修亦不立，故釋云無自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第六無量修道」下，文四：一顯修道是六地所由。二「無去來」下，顯其同相。上顯義同，此顯文同。三「十中前四」下，別科配屬。四「四中」下，隨文別釋。於中有二：先釋十平等言。云「彼從別義開成前八」者，一無相故、二無體、三無生、四無成、五本來清淨、六無戲論、七無取捨、八寂靜故平等言。「今總明之」下，略有三義：「一不起心」者，約定故，經釋云無動作故。「二稱本性」，約觀智，了本性，心境冥故，故經釋云如本性故。「三遣修相」者，即上二修亦不立，故釋云無自性故。

疏「亦可配三性」等者，如初來去，即遍計所執性，以不不之即相無自性性。下二以依他圓成對生無自性性勝義無自性性，可以意得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦可配三性」等者，如初來去，即遍計所執性，以不不之即相無自性性。下二以依他圓成對生無自性性勝義無自性性，可以意得。

疏「四舉七喻通顯無著」者，七喻全同彼文。論釋云「此明遣我非有相，而有二釋：一者前七句以無破有，七喻以有遣無，令不著無故。二者例同於前，亦以無遣有，故云我非有相。幻夢影像，不壞虛相，取不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四舉七喻通顯無著」者，七喻全同彼文。論釋云「此明遣我非有相，而有二釋：一者前七句以無破有，七喻以有遣無，令不著無故。二者例同於前，亦以無遣有，故云我非有相。幻夢影像，不壞虛相，取不可得。」

疏「今別明五藏」者。謂脾、腎、心、肺、肝也。上總舉一腹所有，此唯此五藏。下唯一心，約事即然，約法皆十融無盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今別明五藏」者。謂脾、腎、心、肺、肝也。上總舉一腹所有，此唯此五藏。下唯一心，約事即然，約法皆十融無盡故。

疏「初明十眼」等者，疏文有五：一指前經文釋成眼義，如實知見為眼義故；二「十中」下，隨文會釋；三出體；四明次第；五餘如別章示原。然諸教章門多分為七門：一釋名得名、二辨體、三修成次第、四類差別、五見境不同、六約人辨異、七問答分別。今但義合五段之中，初一義當釋名，照矚名眼故，別名隨釋中辨。二隨文會釋中，對餘五眼辨開合同異。於中，先釋前五但明業用同異，後五即開合同異。前中，先總明同異、後別釋。即分為五：一肉眼中，然明見不見，略有五義：一見麁不見細、二見近不見遠、三見明不見暗、四見前不見後、五見障內不見障外。斯即亦是見境不同，故疏釋及引論影出其三而言等者，等取麁細明暗。言「天眼方見遠等」，等取餘四，此乃成不見遠等非釋天眼。「今肉眼」下，舉此顯勝。「四十四」下，引彼指此，其應字合言說字。「此中不說」者，即《智論》指摩訶般若為此中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初明十眼」等者，疏文有五：一指前經文釋成眼義，如實知見為眼義故；二「十中」下，隨文會釋；三出體；四明次第；五餘如別章示原。然諸教章門多分為七門：一釋名得名、二辨體、三修成次第、四類差別、五見境不同、六約人辨異、七問答分別。今但義合五段之中，初一義當釋名，照矚名眼故，別名隨釋中辨。二隨文會釋中，對餘五眼辨開合同異。於中，先釋前五但明業用同異，後五即開合同異。前中，先總明同異、後別釋。即分為五：一肉眼中，然明見不見，略有五義：一見麁不見細、二見近不見遠、三見明不見暗、四見前不見後、五見障內不見障外。斯即亦是見境不同，故疏釋及引論影出其三而言等者，等取麁細明暗。言「天眼方見遠等」，等取餘四，此乃成不見遠等非釋天眼。「今肉眼」下，舉此顯勝。「四十四」下，引彼指此，其應字合言說字。「此中不說」者，即《智論》指摩訶般若為此中。

疏「然天眼」下，二釋天眼中，先序五眼。言「假和合」者，即是出體，以肉天二眼皆是清淨四大不可見有對色為體，但人天趣別耳。言「不見實相」者，即是所見境，但翻前見近不見遠等。則前五不見，天眼皆見而不見實相，實相是慧眼境故。從「今明見心」下，顯此十眼。言「似同彼」者，心若約相，非實相故。今具性相，故亦不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然天眼」下，二釋天眼中，先序五眼。言「假和合」者，即是出體，以肉天二眼皆是清淨四大不可見有對色為體，但人天趣別耳。言「不見實相」者，即是所見境，但翻前見近不見遠等。則前五不見，天眼皆見而不見實相，實相是慧眼境故。從「今明見心」下，顯此十眼。言「似同彼」者，心若約相，非實相故。今具性相，故亦不同。

疏「此中慧眼」下，三釋慧眼。言「似法眼」者，約所見境異。以彼法眼見事及根欲等，今見眾生諸根境異，故同彼法。此中法眼似彼慧眼者，彼中慧眼見理境故，即如實相也。從「所以互」下，出不同之由。以慧眼但見理故，不見盡滅一異。今舉彼不見，故云過彼，則顯慧眼亦能見理，但同者不舉耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此中慧眼」下，三釋慧眼。言「似法眼」者，約所見境異。以彼法眼見事及根欲等，今見眾生諸根境異，故同彼法。此中法眼似彼慧眼者，彼中慧眼見理境故，即如實相也。從「所以互」下，出不同之由。以慧眼但見理故，不見盡滅一異。今舉彼不見，故云過彼，則顯慧眼亦能見理，但同者不舉耳。

疏「此中法眼」下，四釋法眼。亦舉彼不能，顯此之能，則一切法如實相言通事實理實。若爾，云何分於法慧？然法慧二眼俱以慧數為體，五眼中明自有二義：一慧眼以正體智為體，法眼以後得智為性。二云：法眼從所知法為名，所知亦通於理；慧眼從能知智為名。今正取後義，則顯慧眼亦通二慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此中法眼」下，四釋法眼。亦舉彼不能，顯此之能，則一切法如實相言通事實理實。若爾，云何分於法慧？然法慧二眼俱以慧數為體，五眼中明自有二義：一慧眼以正體智為體，法眼以後得智為性。二云：法眼從所知法為名，所知亦通於理；慧眼從能知智為名。今正取後義，則顯慧眼亦通二慧。

疏「彼佛眼」下，五釋佛眼。先舉他宗亦約所知境、後「今舉」下會釋今文。而有二意：一直案文，則十力狹於一切法也，故云舉勝。下又云「十力」下，別顯同。彼不出十力之所知故，顯唯屬佛，揀異法慧，故舉十力耳。然彼釋名有三義。一云：四眼在佛皆名佛眼。此即佛身之眼，從主為名。二云：佛者覺義覺，即是眼當體為名。三亦可照達佛性名為佛眼者，《涅槃》云「若人能見身中佛性，雖是肉眼即名佛眼。」故以十力當體照達名為眼耳。彼出體云「佛眼即以無功用智為性，或以圓鏡等四智為體。」皆十力義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「彼佛眼」下，五釋佛眼。先舉他宗亦約所知境、後「今舉」下會釋今文。而有二意：一直案文，則十力狹於一切法也，故云舉勝。下又云「十力」下，別顯同。彼不出十力之所知故，顯唯屬佛，揀異法慧，故舉十力耳。然彼釋名有三義。一云：四眼在佛皆名佛眼。此即佛身之眼，從主為名。二云：佛者覺義覺，即是眼當體為名。三亦可照達佛性名為佛眼者，《涅槃》云「若人能見身中佛性，雖是肉眼即名佛眼。」故以十力當體照達名為眼耳。彼出體云「佛眼即以無功用智為性，或以圓鏡等四智為體。」皆十力義耳。

疏「後五中」下，釋後五眼。言「義兼法慧」者，根本智即慧眼，攝後得智，兼於法慧。又能知即慧，所知即法。其「出生死眼者」，亦前慧眼，慧眼見理故。釋無礙眼，先正明、後「為不壞相」下通妨。妨云：若爾，一眼即足，何用說十？故為此通。釋一切智眼中，言「即是普眼」者，名異體一。晉名普眼，即佛眼總義。然普眼略有三義：一見普法故、二普見諸法、三所見即眼故。以前二義況出第三，具如〈毘盧遮那品〉。若法相宗言，後佛眼下五眼皆佛眼攝，一切智眼即是佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後五中」下，釋後五眼。言「義兼法慧」者，根本智即慧眼，攝後得智，兼於法慧。又能知即慧，所知即法。其「出生死眼者」，亦前慧眼，慧眼見理故。釋無礙眼，先正明、後「為不壞相」下通妨。妨云：若爾，一眼即足，何用說十？故為此通。釋一切智眼中，言「即是普眼」者，名異體一。晉名普眼，即佛眼總義。然普眼略有三義：一見普法故、二普見諸法、三所見即眼故。以前二義況出第三，具如〈毘盧遮那品〉。若法相宗言，後佛眼下五眼皆佛眼攝，一切智眼即是佛眼。

疏「故知十眼」下，第三出體。隨相別體以見於前，此即圓融總相體耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故知十眼」下，第三出體。隨相別體以見於前，此即圓融總相體耳。

疏「若辨次」下，第四辨次，唯約十眼明次。「次別知根境」，即慧眼。「次引入如實」，即是法眼。「次令得佛力」，即是佛眼。「次尋光而見」，即通智眼及光明眼。光有智光，即同智故。「次同歸寂滅」，即出生死眼。「後等同法界」，即一切智眼。其無礙眼，以是總故，通於前後。若法相中明次第者，約修以明。為導養身先修肉眼。肉眼見麁不見細等，次修天眼。天眼見色未見真境，故修慧眼。慧眼見理不能見事，故修法眼。法眼未圓，故修佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若辨次」下，第四辨次，唯約十眼明次。「次別知根境」，即慧眼。「次引入如實」，即是法眼。「次令得佛力」，即是佛眼。「次尋光而見」，即通智眼及光明眼。光有智光，即同智故。「次同歸寂滅」，即出生死眼。「後等同法界」，即一切智眼。其無礙眼，以是總故，通於前後。若法相中明次第者，約修以明。為導養身先修肉眼。肉眼見麁不見細等，次修天眼。天眼見色未見真境，故修慧眼。慧眼見理不能見事，故修法眼。法眼未圓，故修佛眼。

疏「餘如別章」者，諸章門中皆廣說之。然大意要妙，上已略具，今更出其見境寬狹。然所見有四：一事、二法、三理、四實。陰界入等差別是事，苦無常等、眾生根性是法，二空真如是理，如來藏中真常佛性是實。此之四法，五眼所見。一肉眼所見，見障內等。然凡夫肉眼見百由旬；二乘肉眼同凡夫見；菩薩肉眼如《大品》說，極遠見三千界；如來肉眼與菩薩同，見境分明。天眼有二：一報得，隨在諸地及於下地，下不能見上。若修得者，《智論》云「凡夫天眼見一四天下。以小聲聞見小千界，大聲聞見中千界，阿那律見三千界。緣覺小者見中千，大者見大千。菩薩修得者，隨人大小所見不定，遠者見一切世界。」故《地持》云「菩薩以一切世界為天眼境。」報得者，《大品經》說「極喜見三千」。如來見一切。後之三眼不可以方所定論，唯約得法深淺以辨。二乘慧眼唯見生空。菩薩慧眼具見二空，不能窮盡。如來畢竟。二乘法眼，但見苦無常等諸法總相，麁觀不能微細。若約不知根欲，即無法眼。菩薩法眼，了根欲性及一切法，若總若別、若麁若細而無不窮盡。如來與菩薩同，皆悉窮盡。佛眼，二乘全無。菩薩人中進退不定，地前菩薩聞見佛性，未有佛眼；地上眼見，故有佛眼。若準《涅槃》，九地已還聞見佛性；十地眼見而未了了，但見自身所有佛性，不見眾生所有佛性。於自身中，十分見一。如來佛眼窮盡。此明見實。若約人辨，餘則可知。佛之三身，化身具五；報身無肉眼，法身無五眼，若約法性之眼亦得具五。然隨法相宗差別。斯法性宗中一一圓融，具如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「餘如別章」者，諸章門中皆廣說之。然大意要妙，上已略具，今更出其見境寬狹。然所見有四：一事、二法、三理、四實。陰界入等差別是事，苦無常等、眾生根性是法，二空真如是理，如來藏中真常佛性是實。此之四法，五眼所見。一肉眼所見，見障內等。然凡夫肉眼見百由旬；二乘肉眼同凡夫見；菩薩肉眼如《大品》說，極遠見三千界；如來肉眼與菩薩同，見境分明。天眼有二：一報得，隨在諸地及於下地，下不能見上。若修得者，《智論》云「凡夫天眼見一四天下。以小聲聞見小千界，大聲聞見中千界，阿那律見三千界。緣覺小者見中千，大者見大千。菩薩修得者，隨人大小所見不定，遠者見一切世界。」故《地持》云「菩薩以一切世界為天眼境。」報得者，《大品經》說「極喜見三千」。如來見一切。後之三眼不可以方所定論，唯約得法深淺以辨。二乘慧眼唯見生空。菩薩慧眼具見二空，不能窮盡。如來畢竟。二乘法眼，但見苦無常等諸法總相，麁觀不能微細。若約不知根欲，即無法眼。菩薩法眼，了根欲性及一切法，若總若別、若麁若細而無不窮盡。如來與菩薩同，皆悉窮盡。佛眼，二乘全無。菩薩人中進退不定，地前菩薩聞見佛性，未有佛眼；地上眼見，故有佛眼。若準《涅槃》，九地已還聞見佛性；十地眼見而未了了，但見自身所有佛性，不見眾生所有佛性。於自身中，十分見一。如來佛眼窮盡。此明見實。若約人辨，餘則可知。佛之三身，化身具五；報身無肉眼，法身無五眼，若約法性之眼亦得具五。然隨法相宗差別。斯法性宗中一一圓融，具如上說。

(五十八經)疏「與三施九施」等者，三施即財、法、無畏，九施即一自性、二一切、三難行、四一切門、五善士、六一切種、七遂求、八二世樂、九清淨。乃至六度四攝皆有此九，十行之初已廣說竟。「故隨顯直釋」者，財施若顯，即名財等、難行等，不更廣引九中別義、三中別義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (五十八經)疏「與三施九施」等者，三施即財、法、無畏，九施即一自性、二一切、三難行、四一切門、五善士、六一切種、七遂求、八二世樂、九清淨。乃至六度四攝皆有此九，十行之初已廣說竟。「故隨顯直釋」者，財施若顯，即名財等、難行等，不更廣引九中別義、三中別義。

疏「今初十施」等者，言「一無向背」，即清淨中別義者，清淨有十，今但有無向背之一耳，彼當第八。「二遂求施」者。遂求皆八，今但有一。「三二世樂」者，二世樂有九，今亦唯二。所以引梵本者，不亂之言不順二世樂，以應時濟難順二世樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初十施」等者，言「一無向背」，即清淨中別義者，清淨有十，今但有無向背之一耳，彼當第八。「二遂求施」者。遂求皆八，今但有一。「三二世樂」者，二世樂有九，今亦唯二。所以引梵本者，不亂之言不順二世樂，以應時濟難順二世樂故。

疏「餘七皆一切施」者，一切即是三施，然亦九中之一。然一切有二：一內外之二；二有其三；即財法無畏，故下結中十皆通三。今前三有其別相，後七無餘施別相，故云即一切耳。五雖兼清淨之義，「不求異熟」，即十中第二也。「六亦難行」者，以兼一切施，故云亦耳。難行皆三，即三中第二。「七內外財等」者，內外即一切中初義也，財等通一切中三也。「八九」下，通釋後三。先總標。「此迴向巧」，即別釋第八。治第一過，即經中遠離有為；治第二過，即遠離無為。上解釋句。「行不住道」下，結成標句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「餘七皆一切施」者，一切即是三施，然亦九中之一。然一切有二：一內外之二；二有其三；即財法無畏，故下結中十皆通三。今前三有其別相，後七無餘施別相，故云即一切耳。五雖兼清淨之義，「不求異熟」，即十中第二也。「六亦難行」者，以兼一切施，故云亦耳。難行皆三，即三中第二。「七內外財等」者，內外即一切中初義也，財等通一切中三也。「八九」下，通釋後三。先總標。「此迴向巧」，即別釋第八。治第一過，即經中遠離有為；治第二過，即遠離無為。上解釋句。「行不住道」下，結成標句也。

疏「十度皆有三輪」者，〈梵行品〉已說。輪即施家三輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十度皆有三輪」者，〈梵行品〉已說。輪即施家三輪。

疏「又四難行忍」下，上約三忍，今約九忍難行有三，今是其一。「於下能忍」，是一難行。對於上流生忍則易，童僕子息生忍則難，彼合敬順、我合責罰故。言「恕不逮」者，即《晉書》中意。晉衛洗馬，凡所發言皆為實錄。時有一人非理相忤，後有僕使所為非理，於此二人並無慍色。人問其故。彼對之曰：「非理相忤，可以理遣。人之不逮，可以情恕。」故云恕不逮，故以釋經中為上能寬。此亦外典，謂居上能寬、為下能敬，君子之行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又四難行忍」下，上約三忍，今約九忍難行有三，今是其一。「於下能忍」，是一難行。對於上流生忍則易，童僕子息生忍則難，彼合敬順、我合責罰故。言「恕不逮」者，即《晉書》中意。晉衛洗馬，凡所發言皆為實錄。時有一人非理相忤，後有僕使所為非理，於此二人並無慍色。人問其故。彼對之曰：「非理相忤，可以理遣。人之不逮，可以情恕。」故云恕不逮，故以釋經中為上能寬。此亦外典，謂居上能寬、為下能敬，君子之行也。

疏「又前五於所知」等者，上約《攝論》三慧以明。今此下文，即《瑜伽論》說三相以釋五六七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又前五於所知」等者，上約《攝論》三慧以明。今此下文，即《瑜伽論》說三相以釋五六七。

疏「第二二門明福智者」下，疏文有二：一總標二門、二「福智即道」下釋二助道。具言乃有三義：一單福是道，單智亦然；二合二為道；三雙絕為正道。助道具亦三，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二二門明福智者」下，疏文有二：一總標二門、二「福智即道」下釋二助道。具言乃有三義：一單福是道，單智亦然；二合二為道；三雙絕為正道。助道具亦三，可知。

疏「六堅順位」等者，〈十忍品〉初已廣引《瓔珞》明竟。十智，即《智論》二十六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六堅順位」等者，〈十忍品〉初已廣引《瓔珞》明竟。十智，即《智論》二十六。

疏「俱舍云大種謂四界」者，次句即地水火風，即是〈界品〉。具云「大種謂四界，即地水火風，能成持等業，堅濕煖動性。」釋云：初句標三義稱大：一體寬廣故，謂四大種遍所造色，其體寬廣；二增盛聚中形相大故，謂大地等；三能起種種大事用故，如地能持等。一義釋種與所造色為所依故，大即是種，能持自性故名為界。次句辨業，地能持用，等取水能成相、火能成熟、風能成長。後句出體，可知。今但要初句，以證界為毒蛇耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「俱舍云大種謂四界」者，次句即地水火風，即是〈界品〉。具云「大種謂四界，即地水火風，能成持等業，堅濕煖動性。」釋云：初句標三義稱大：一體寬廣故，謂四大種遍所造色，其體寬廣；二增盛聚中形相大故，謂大地等；三能起種種大事用故，如地能持等。一義釋種與所造色為所依故，大即是種，能持自性故名為界。次句辨業，地能持用，等取水能成相、火能成熟、風能成長。後句出體，可知。今但要初句，以證界為毒蛇耳。

疏「二明了法者」下，疏文有三：一來意。二「總以普賢」下，顯能了智，則是圓智了法，無法非圓。今但約相，則所了通小耳。三「一是凡夫」下，隨文解釋。以稚釋經之童，以昧釋經之蒙。《易．蒙卦》云「蒙，亨，匪我求童蒙，童蒙來求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告，利貞。」彖曰「蒙，山下有險，險而止蒙。蒙，亨，以亨行時中也。匪我求童蒙，童蒙來求我，志應也。初筮告，以剛中也。再三瀆，瀆則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功也。」象曰：「山下出泉，蒙。君子以果行育有德。」注云「山下出泉，未知所適，蒙之象也。」釋曰：今正取蒙昧未知所適義耳。言「長四善根」，即煖、頂、忍、世第一法，初地已廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二明了法者」下，疏文有三：一來意。二「總以普賢」下，顯能了智，則是圓智了法，無法非圓。今但約相，則所了通小耳。三「一是凡夫」下，隨文解釋。以稚釋經之童，以昧釋經之蒙。《易．蒙卦》云「蒙，亨，匪我求童蒙，童蒙來求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告，利貞。」彖曰「蒙，山下有險，險而止蒙。蒙，亨，以亨行時中也。匪我求童蒙，童蒙來求我，志應也。初筮告，以剛中也。再三瀆，瀆則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功也。」象曰：「山下出泉，蒙。君子以果行育有德。」注云「山下出泉，未知所適，蒙之象也。」釋曰：今正取蒙昧未知所適義耳。言「長四善根」，即煖、頂、忍、世第一法，初地已廣。

疏「二謂隨信他言而行道故名隨信行」等者，《俱舍．賢聖品》，論云「且於十五心位建立眾聖有差別者，頌云：名隨信法行，由根利鈍別。」釋曰：見道位中聖者有二：一隨信行、二隨法行，由根利鈍，別立此二。謂鈍者名隨信行，彼於先時隨信他言而行義故。若利根者名隨法行，彼於先時由自披閱契經等法，隨行義故。此二若至修道，初名住信解，後名見至，疏已具用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二謂隨信他言而行道故名隨信行」等者，《俱舍．賢聖品》，論云「且於十五心位建立眾聖有差別者，頌云：名隨信法行，由根利鈍別。」釋曰：見道位中聖者有二：一隨信行、二隨法行，由根利鈍，別立此二。謂鈍者名隨信行，彼於先時隨信他言而行義故。若利根者名隨法行，彼於先時由自披閱契經等法，隨行義故。此二若至修道，初名住信解，後名見至，疏已具用。

疏「然今既云」下，揀實異權。先正明小乘，但知我空，尚謂法有，安覺自性？而云等者，見真實諦是須陀洹；知無往來是斯陀含、阿那含人；不念受生法，阿羅漢人；成就四義，辟支佛人。一味緣起，言義皆通大，故有等言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然今既云」下，揀實異權。先正明小乘，但知我空，尚謂法有，安覺自性？而云等者，見真實諦是須陀洹；知無往來是斯陀含、阿那含人；不念受生法，阿羅漢人；成就四義，辟支佛人。一味緣起，言義皆通大，故有等言。

疏「是以智論」下，引證，成前通大之義。天台引此立於通教，通大通小、通淺通深。今先列名、後當釋義。初列名者，一乾慧地、二性地、三八人地、四見地、五薄地、六離欲地、七已辦地、八辟支佛地、九菩薩地、十佛性地。《大品》云「菩薩從初乾慧地至菩薩地，皆學而不取證；佛地亦學亦證。」故云通三乘法也。二解釋者，乾慧地者，三乘初心通名乾慧，即是大乘三賢之位。小乘即是五停心等，謂一五停心觀、二別相念觀、三總相念觀。總觀無生四真諦理，故名乾慧。意云：未得定水故。二性地者，若用總相念，成三十七品。初發有漏善，入煖法、頂法、忍法、世第一法，皆名性地，成內凡故。三八人地，謂信行法行二人，體解見道假，以發真斷見惑，在無間道即八人地。四見地，即是三乘同見第一義諦之理，同斷八十八使盡也。五薄地者，發六無礙，斷欲界六品惑，證第六解脫，欲界煩惱薄故。六離欲地，謂斷欲界五順下分結盡，離欲界煩惱也。釋曰：五順下分結者，一身見、二戒取、三疑、四欲貪、五嗔恚故。《俱舍》頌云「由二不超欲」，即四五也。「由三復還下」，即上三也。七已辦地者，即發真無漏，斷五順上分結，八十八品修惑盡斷，三界事究竟，故言已辦。釋曰：五順上分結者，一色愛、二無色愛、三上二界掉舉、四二界慢、五二界無明也。貪過重故，二界別明；餘三過微，二界合說。有此五結，不超上界，名順上分結。八辟支佛地者，緣覺功德力大故，能侵餘習氣故。九菩薩地，從空入假，道觀雙流，深觀二諦，斷習氣色心等無明，得界外法界道種智，遊戲神通，學佛十力等故。十佛地者，大功德力資於智慧，一念相應慧觀真諦究竟，習氣究竟盡也。故《智論》云「聲聞智慧力弱，如小火燒木，雖然，猶有炭在。緣覺智力強，如大火燒木。木然炭盡，餘有灰在。諸佛智力，大如劫火，炭灰俱盡。亦如兔馬等喻。」菩薩佛地名異二乘，何得言通？答：名字雖異，同是無學應供，得二涅槃共歸灰斷，證果是一，名義不殊，是名同義，究竟俱同也。廣如天台四教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是以智論」下，引證，成前通大之義。天台引此立於通教，通大通小、通淺通深。今先列名、後當釋義。初列名者，一乾慧地、二性地、三八人地、四見地、五薄地、六離欲地、七已辦地、八辟支佛地、九菩薩地、十佛性地。《大品》云「菩薩從初乾慧地至菩薩地，皆學而不取證；佛地亦學亦證。」故云通三乘法也。二解釋者，乾慧地者，三乘初心通名乾慧，即是大乘三賢之位。小乘即是五停心等，謂一五停心觀、二別相念觀、三總相念觀。總觀無生四真諦理，故名乾慧。意云：未得定水故。二性地者，若用總相念，成三十七品。初發有漏善，入煖法、頂法、忍法、世第一法，皆名性地，成內凡故。三八人地，謂信行法行二人，體解見道假，以發真斷見惑，在無間道即八人地。四見地，即是三乘同見第一義諦之理，同斷八十八使盡也。五薄地者，發六無礙，斷欲界六品惑，證第六解脫，欲界煩惱薄故。六離欲地，謂斷欲界五順下分結盡，離欲界煩惱也。釋曰：五順下分結者，一身見、二戒取、三疑、四欲貪、五嗔恚故。《俱舍》頌云「由二不超欲」，即四五也。「由三復還下」，即上三也。七已辦地者，即發真無漏，斷五順上分結，八十八品修惑盡斷，三界事究竟，故言已辦。釋曰：五順上分結者，一色愛、二無色愛、三上二界掉舉、四二界慢、五二界無明也。貪過重故，二界別明；餘三過微，二界合說。有此五結，不超上界，名順上分結。八辟支佛地者，緣覺功德力大故，能侵餘習氣故。九菩薩地，從空入假，道觀雙流，深觀二諦，斷習氣色心等無明，得界外法界道種智，遊戲神通，學佛十力等故。十佛地者，大功德力資於智慧，一念相應慧觀真諦究竟，習氣究竟盡也。故《智論》云「聲聞智慧力弱，如小火燒木，雖然，猶有炭在。緣覺智力強，如大火燒木。木然炭盡，餘有灰在。諸佛智力，大如劫火，炭灰俱盡。亦如兔馬等喻。」菩薩佛地名異二乘，何得言通？答：名字雖異，同是無學應供，得二涅槃共歸灰斷，證果是一，名義不殊，是名同義，究竟俱同也。廣如天台四教。

疏「此上二」下，結。第二三即上所引《俱舍》意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此上二」下，結。第二三即上所引《俱舍》意也。

疏「四第八人者」，《俱舍》二十三〈賢聖品〉釋住果極七返偈。先問云：此預流名為何義？若初得道名為預流，則預流名應目第八。若初得果名為預流，則倍離欲全離欲者，至道類智應名預流。下答意明初得果故名為預流，以超斷者不定初得故。《俱舍大疏》寶公但云「若預流名目初得道，即初見道第八人應名預流。」亦不釋於第八所以離欲等言。小疏釋云「其苦法忍即是第八人，於八忍中從後疏之為第八故。」若義林法師《大疏鈔》云「八人地謂預流向也。四向四果，從後數之為第八故。」《婆沙》三十六「第八聖者，謂隨信行及隨法行，從勝數為第八故。」又更一解，與小疏同。《探玄》引《大般若》，亦初果向，同於林公從後數之。澤州遠公引古《婆沙論》，詺須陀洹向以為第八。而對見道前七方便，故名第八。故彼論中問言：「云何為第八人？所謂信堅及法堅。鈍根之人見道名信堅，利根之人名法堅。」釋曰：此上全同林公引文，而取義逆順為別。俱未見文，以義取人，遠公理長，第八之名所以順故。遠公又云：「外國相傳云：更有八人者，初發心人而未有行。二有相行人，憎厭生死，樂修善法。三無相行人，學觀空理，破離欣厭，見人行惡心無忿怒，見人修善亦不欣慶。四方便行人，雖見法空而常隨有起諸善行。此四在於善趣地中。五者習種、六者性種、七者解行、八者聖種。初依地前，未同聖種，故非第八。第八人者不名凡夫，彰異於前。云不名凡夫，揀異初依名為菩薩。當相以論，不名為佛，別異於後。」釋曰：遠公解前順今文，後非今意。彼釋四依，故可用之，因便引來，以彰異轍。今疏正意，取初果向。而《俱舍》小疏亦是初向而局苦忍，義成大局亦彰異轍。「非用指南」下，引《智論》八人，亦初果向，通十五心。而若約超斷，容餘果向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四第八人者」，《俱舍》二十三〈賢聖品〉釋住果極七返偈。先問云：此預流名為何義？若初得道名為預流，則預流名應目第八。若初得果名為預流，則倍離欲全離欲者，至道類智應名預流。下答意明初得果故名為預流，以超斷者不定初得故。《俱舍大疏》寶公但云「若預流名目初得道，即初見道第八人應名預流。」亦不釋於第八所以離欲等言。小疏釋云「其苦法忍即是第八人，於八忍中從後疏之為第八故。」若義林法師《大疏鈔》云「八人地謂預流向也。四向四果，從後數之為第八故。」《婆沙》三十六「第八聖者，謂隨信行及隨法行，從勝數為第八故。」又更一解，與小疏同。《探玄》引《大般若》，亦初果向，同於林公從後數之。澤州遠公引古《婆沙論》，詺須陀洹向以為第八。而對見道前七方便，故名第八。故彼論中問言：「云何為第八人？所謂信堅及法堅。鈍根之人見道名信堅，利根之人名法堅。」釋曰：此上全同林公引文，而取義逆順為別。俱未見文，以義取人，遠公理長，第八之名所以順故。遠公又云：「外國相傳云：更有八人者，初發心人而未有行。二有相行人，憎厭生死，樂修善法。三無相行人，學觀空理，破離欣厭，見人行惡心無忿怒，見人修善亦不欣慶。四方便行人，雖見法空而常隨有起諸善行。此四在於善趣地中。五者習種、六者性種、七者解行、八者聖種。初依地前，未同聖種，故非第八。第八人者不名凡夫，彰異於前。云不名凡夫，揀異初依名為菩薩。當相以論，不名為佛，別異於後。」釋曰：遠公解前順今文，後非今意。彼釋四依，故可用之，因便引來，以彰異轍。今疏正意，取初果向。而《俱舍》小疏亦是初向而局苦忍，義成大局亦彰異轍。「非用指南」下，引《智論》八人，亦初果向，通十五心。而若約超斷，容餘果向。

疏「故智論中有八人地」者，證前文是初果向。案前十地，第三八人在於見道無間道，故五十九云「八人地者，所謂見諦道中，信行一；法行二；須陀洹極六七世生三有，須陀洹今世煩惱盡得阿羅漢；四有家家須陀洹，三世生已入涅槃；五有中間須陀洹；六除第三，餘中間入涅槃；七住六住無礙五解脫中者，八皆是須陀洹向。」釋曰：此則初果向中有八種人，故名八人地，非獨第八。然此八人，望七方便皆是第八。二義俱成，謂亦名第八，亦名八人地也，故疏引來證成初向。望後第五既是初果，此為初向，次第分明。若唯取於苦法忍者，餘之七忍何以揀之？又十四心何以不取？又十五心皆未得果，論主何獨將苦法忍而為難辭？林公成立為初果向，理則無違。而從勝進數，亦無所以。正義如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故智論中有八人地」者，證前文是初果向。案前十地，第三八人在於見道無間道，故五十九云「八人地者，所謂見諦道中，信行一；法行二；須陀洹極六七世生三有，須陀洹今世煩惱盡得阿羅漢；四有家家須陀洹，三世生已入涅槃；五有中間須陀洹；六除第三，餘中間入涅槃；七住六住無礙五解脫中者，八皆是須陀洹向。」釋曰：此則初果向中有八種人，故名八人地，非獨第八。然此八人，望七方便皆是第八。二義俱成，謂亦名第八，亦名八人地也，故疏引來證成初向。望後第五既是初果，此為初向，次第分明。若唯取於苦法忍者，餘之七忍何以揀之？又十四心何以不取？又十五心皆未得果，論主何獨將苦法忍而為難辭？林公成立為初果向，理則無違。而從勝進數，亦無所以。正義如前。

疏「若約超斷」等者，此下揀濫，正取初果之向，不取二三果向，以超斷人不定初得，故經略無。以義合有，故復出耳。即《俱舍》云「具修惑斷一，至五向初果。斷次三向二，離八地三向。至第十六心，隨三向住果，名信解見至，亦由利鈍別。」釋曰：今疏取意，展彼頌文以成長行，理皆已具耳。上《智論》文名家家，亦《俱舍》義，頌云「斷欲三四品，三二生家家，斷至五二向，斷六一來果。」釋曰：初兩句明家家，下兩句明向果。即預流者進斷修惑，若三緣具轉名家家：一由斷修惑三四品故；二由成根德，能治彼無漏根故；三由受生，更受欲界三二生故。頌中但說初後二緣不說成根者，預流果後進斷修惑，諸無漏根理必合有。義準已成，故頌不說。言斷三四品受三二生者，若斷三品名受三生，若斷四品名受二生。謂九品惑能潤七生，且上上品能潤兩生，上中、上下、中上各潤一生，中中、中下合潤一生，下三品惑共潤一生。既上三品能潤四生，故斷上三品，四生便損，名受三生。既言中上亦潤一生，故斷中上品惑，復損一生，兼上損四都損五生，受二生也。問：何故無斷一品二品五品名家家耶？答：必無有斷一品二品不斷三品中間死生，無有斷五品不斷六品而有死生。謂由聖者得初果已，斷欲修惑起大加行，必無未斷一大品(三品名二大品也)，有死生故。故斷一品二品必斷三品也。斷第五品不斷第六品者，謂第六品證一來果，以無一品能障得果，故斷五品必斷第六。餘如彼說。所以引此文者，即下一來不還斷惑多少皆要此故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若約超斷」等者，此下揀濫，正取初果之向，不取二三果向，以超斷人不定初得，故經略無。以義合有，故復出耳。即《俱舍》云「具修惑斷一，至五向初果。斷次三向二，離八地三向。至第十六心，隨三向住果，名信解見至，亦由利鈍別。」釋曰：今疏取意，展彼頌文以成長行，理皆已具耳。上《智論》文名家家，亦《俱舍》義，頌云「斷欲三四品，三二生家家，斷至五二向，斷六一來果。」釋曰：初兩句明家家，下兩句明向果。即預流者進斷修惑，若三緣具轉名家家：一由斷修惑三四品故；二由成根德，能治彼無漏根故；三由受生，更受欲界三二生故。頌中但說初後二緣不說成根者，預流果後進斷修惑，諸無漏根理必合有。義準已成，故頌不說。言斷三四品受三二生者，若斷三品名受三生，若斷四品名受二生。謂九品惑能潤七生，且上上品能潤兩生，上中、上下、中上各潤一生，中中、中下合潤一生，下三品惑共潤一生。既上三品能潤四生，故斷上三品，四生便損，名受三生。既言中上亦潤一生，故斷中上品惑，復損一生，兼上損四都損五生，受二生也。問：何故無斷一品二品五品名家家耶？答：必無有斷一品二品不斷三品中間死生，無有斷五品不斷六品而有死生。謂由聖者得初果已，斷欲修惑起大加行，必無未斷一大品(三品名二大品也)，有死生故。故斷一品二品必斷三品也。斷第五品不斷第六品者，謂第六品證一來果，以無一品能障得果，故斷五品必斷第六。餘如彼說。所以引此文者，即下一來不還斷惑多少皆要此故。

疏「五初果」等者，即前共十地中見地也。然《俱舍》等以第十六心先已見理，不明見道，見道要須未見今見，故今道已先見，乃重慮修行，故名修道。《智度論》意，至第十六是解脫道，斷惑方終、見諦始圓，故名見地。疏釋眾結斷，乃有二意：先總、後別。總有三正三隨者，三正即《涅槃經》，謂身見、戒取、疑。《俱舍》說斷其六，故加三隨。邊見隨身見，執斷常者必依身故。見取隨戒取，非因計因必計勝故。邪見隨疑，疑無之心斷善根故。亦可下二別明八十八使，前《俱舍》中共引頌云「苦下具一切，集滅離三見，道除於二見，上界不行恚。」故欲苦有十，集滅各七為十四，道下有八成三十二。上二界四諦各除一嗔。故兩界各二十八，故成八十八。此見所斷，若語修道，欲界斷四，謂六根本，除見及疑，但有貪嗔癡慢。上二界各唯除嗔，二界各三，故有六。合欲之四，共成十使，即三果已後斷之。復合前名九十八使，更加十纏為一百八煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五初果」等者，即前共十地中見地也。然《俱舍》等以第十六心先已見理，不明見道，見道要須未見今見，故今道已先見，乃重慮修行，故名修道。《智度論》意，至第十六是解脫道，斷惑方終、見諦始圓，故名見地。疏釋眾結斷，乃有二意：先總、後別。總有三正三隨者，三正即《涅槃經》，謂身見、戒取、疑。《俱舍》說斷其六，故加三隨。邊見隨身見，執斷常者必依身故。見取隨戒取，非因計因必計勝故。邪見隨疑，疑無之心斷善根故。亦可下二別明八十八使，前《俱舍》中共引頌云「苦下具一切，集滅離三見，道除於二見，上界不行恚。」故欲苦有十，集滅各七為十四，道下有八成三十二。上二界四諦各除一嗔。故兩界各二十八，故成八十八。此見所斷，若語修道，欲界斷四，謂六根本，除見及疑，但有貪嗔癡慢。上二界各唯除嗔，二界各三，故有六。合欲之四，共成十使，即三果已後斷之。復合前名九十八使，更加十纏為一百八煩惱。

疏「由見諦斷無明漏」者，無明漏亦名無明流，四流之一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「由見諦斷無明漏」者，無明漏亦名無明流，四流之一。

疏「六一來果」者。更一往天上、一來生欲界故。「而知無往來者」即，般若意金剛十八住處中第五勝中無慢住處。經從「須菩提！於意云何？須陀洹能作是念：我得須陀洹果不」下，是意明小乘四果尚得離慢，豈況菩薩求大菩提，於初迴向不離慢哉？故判此文是十迴向初救護眾生離眾生相迴向。言離慢者，是離我慢。文中四果皆有三段。此初果中，上即如來反問。二須菩提言不也世尊，此即答也，意明無念。三解所以者，經云「何以故須陀洹名為入流而無所入？不入色聲香味觸法，是名須陀洹。」釋曰：意云須陀洹梵語，此云入流，入聖流故。謂至第十六道類智心，即入聖流。所以入聖流者，由了第一義諦無所入故。則不起心念言我入流。若有念慮言我入流，不契諦理，則不入聖流。而此無念無入，即無漏聖智，故不入於六塵之境。故上疏云「由見諦理斷無明，名生無漏。」二一來果。經云「須菩提！於意云何？斯陀含能作是念：我得斯陀含果不？(問也)須菩提言：『不也。由尊！(答也。下釋云)何以故？斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。』」釋曰：斷六品惑，解脫道中契於諦理，更不生於一往來念。若有心念即有我慢，豈得聖果？故今疏云知無往來。三不還果。經云「須菩提！於意云何？阿那含能作是念：我得阿那含果不？須菩提言：『不也。世尊！何以故？阿那含名為不來，而實無來，是名阿那含。』」釋曰：大意同前，亦無心念，斷五順下分結，名為不還。疏「乃至八地惑皆斷」者，非但斷欲修惑，更進斷四禪三空并前欲界，故云八地當處不還，以非想惑皆斷盡者成阿羅漢故。八地則已該於三界，故云「不樂三界」。上之二界猶不愛樂，故云而實無來。四無學果。經云「須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念：我得阿羅漢道不？須菩提言：『不也。世尊！實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：我得阿羅漢道。則為著我人眾生壽者。』」釋曰：阿羅漢斷五上分結，總說所斷之惑有八十九種。若見所斷總有八品，即上下八諦。若修所斷三界九地，地地有九，成八十一品。亦證八十九品無為，為應果體。言應果者，應受人天一切供養。若有心念，不契無為，即是我慢著我人等。由無心念，故名應果，故實無有法名阿羅漢。今經略無無念之義。「八無學」下，辨羅漢法。六通等義，前後已具，今取前後曾未說者即八解脫，略示名相。《俱舍》頌云「解脫有八種，前三無貪性，二二一一定，四無色定善，滅受想解脫，微微無間生。由自地淨心，及下無漏出，三境欲可見。四境類品道，自上苦集滅，非擇滅虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六一來果」者。更一往天上、一來生欲界故。「而知無往來者」即，般若意金剛十八住處中第五勝中無慢住處。經從「須菩提！於意云何？須陀洹能作是念：我得須陀洹果不」下，是意明小乘四果尚得離慢，豈況菩薩求大菩提，於初迴向不離慢哉？故判此文是十迴向初救護眾生離眾生相迴向。言離慢者，是離我慢。文中四果皆有三段。此初果中，上即如來反問。二須菩提言不也世尊，此即答也，意明無念。三解所以者，經云「何以故須陀洹名為入流而無所入？不入色聲香味觸法，是名須陀洹。」釋曰：意云須陀洹梵語，此云入流，入聖流故。謂至第十六道類智心，即入聖流。所以入聖流者，由了第一義諦無所入故。則不起心念言我入流。若有念慮言我入流，不契諦理，則不入聖流。而此無念無入，即無漏聖智，故不入於六塵之境。故上疏云「由見諦理斷無明，名生無漏。」二一來果。經云「須菩提！於意云何？斯陀含能作是念：我得斯陀含果不？(問也)須菩提言：『不也。由尊！(答也。下釋云)何以故？斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。』」釋曰：斷六品惑，解脫道中契於諦理，更不生於一往來念。若有心念即有我慢，豈得聖果？故今疏云知無往來。三不還果。經云「須菩提！於意云何？阿那含能作是念：我得阿那含果不？須菩提言：『不也。世尊！何以故？阿那含名為不來，而實無來，是名阿那含。』」釋曰：大意同前，亦無心念，斷五順下分結，名為不還。疏「乃至八地惑皆斷」者，非但斷欲修惑，更進斷四禪三空并前欲界，故云八地當處不還，以非想惑皆斷盡者成阿羅漢故。八地則已該於三界，故云「不樂三界」。上之二界猶不愛樂，故云而實無來。四無學果。經云「須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念：我得阿羅漢道不？須菩提言：『不也。世尊！實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：我得阿羅漢道。則為著我人眾生壽者。』」釋曰：阿羅漢斷五上分結，總說所斷之惑有八十九種。若見所斷總有八品，即上下八諦。若修所斷三界九地，地地有九，成八十一品。亦證八十九品無為，為應果體。言應果者，應受人天一切供養。若有心念，不契無為，即是我慢著我人等。由無心念，故名應果，故實無有法名阿羅漢。今經略無無念之義。「八無學」下，辨羅漢法。六通等義，前後已具，今取前後曾未說者即八解脫，略示名相。《俱舍》頌云「解脫有八種，前三無貪性，二二一一定，四無色定善，滅受想解脫，微微無間生。由自地淨心，及下無漏出，三境欲可見。四境類品道，自上苦集滅，非擇滅虛空。

」釋曰：初句總標、次兩句別名前三解脫、第四句別明次四解脫；第二行頌明第八解脫；後一頌總明所緣。言解脫有八種者，一內有色觀外色解脫。謂於內身有色想貪，為除貪，觀外不淨青瘀等色，今貪不起，故名解脫。第二內無色想觀外色解脫。謂於內身無色想貪，雖已除貪，為堅牢故，觀外不淨青瘀等色，令貪不起，名為解脫。第三淨解脫身作證具足住。謂觀淨色令貪不起，名淨解脫。觀淨色者，顯觀轉勝。此淨解脫身中證得，名身作證具足圓滿。得住此定，名具足住。四無色定為次四解脫，四解脫各能棄背下地貪故，名為解脫。後第八滅受想定解脫身作證具足住，棄背受等，名為解脫。依《婆沙論》，此言解脫者，謂棄背義。前三無貪性者，初三解脫無貪為體，近治貪故。三中，初二不淨相轉，作青瘀等諸行相故。第三解脫清淨轉，作光鮮行相轉，故此三助伴皆五蘊為性。二二一一定者，上二即初二解脫，下二即初二禪，以初二解脫依初二禪起，故云二二。一一定者，上一謂第三解脫，唯依第四禪起，云一一定也。以第四禪離八災患，慧心澄淨，故有淨解脫。四無色定善者，四無色定解脫，以善定為體，非無記染，非解脫故；亦非散善，性微劣故。無散善者，如命終心也。滅受想解脫微微無間生者，滅受想解脫也。有解厭背受想，有解背一切有所緣心。有云：解脫定障，故名解脫。微微心後，此定現前。入滅定心總有三種：一者想心；二者微細心；三者微微心，對前心已名微細，此更微細，故名微微。從微微心入滅盡定。由自地淨心及下無漏出者，明出滅定心也。出滅定心，或有頂淨心，或起下無所有處無漏心。如是入心，唯是有漏，通從有漏無漏心出。三境欲可見者，初三解脫唯以欲界色處為境。有差別者，初二境可憎、第三境可愛。四境類品道自上苦集滅者，四無色解脫，各緣自地上地苦集滅諦，及緣九地類智品道為所緣境。非擇滅虛空者，無色解脫亦緣自地上地苦諦集諦，上非擇滅。及緣九地類智品上，非擇滅及虛空為所緣境。問：第三靜慮寧無解脫？答：第三定中無眼識所引欲色貪故，自地妙樂所動亂故，故無解脫。問：行者何緣修淨解脫？答：為欲令忻，故修淨解脫。前不淨觀令心沈慼，令修淨觀，策發令忻，或為審知自堪能故。謂前所修不淨解脫為成不成？若觀淨相煩惱不起，彼方成故。問：何故經中第三第八解脫得身證名，非餘六耶？答：以八中此二勝故。二界邊故，得身證名。第三解脫唯取淨想令惑不起，名為殊勝；第八解脫以無心故為殊勝。第三解脫在色界邊，第八解脫在無色邊。疏文對會可知。言「 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」釋曰：初句總標、次兩句別名前三解脫、第四句別明次四解脫；第二行頌明第八解脫；後一頌總明所緣。言解脫有八種者，一內有色觀外色解脫。謂於內身有色想貪，為除貪，觀外不淨青瘀等色，今貪不起，故名解脫。第二內無色想觀外色解脫。謂於內身無色想貪，雖已除貪，為堅牢故，觀外不淨青瘀等色，令貪不起，名為解脫。第三淨解脫身作證具足住。謂觀淨色令貪不起，名淨解脫。觀淨色者，顯觀轉勝。此淨解脫身中證得，名身作證具足圓滿。得住此定，名具足住。四無色定為次四解脫，四解脫各能棄背下地貪故，名為解脫。後第八滅受想定解脫身作證具足住，棄背受等，名為解脫。依《婆沙論》，此言解脫者，謂棄背義。前三無貪性者，初三解脫無貪為體，近治貪故。三中，初二不淨相轉，作青瘀等諸行相故。第三解脫清淨轉，作光鮮行相轉，故此三助伴皆五蘊為性。二二一一定者，上二即初二解脫，下二即初二禪，以初二解脫依初二禪起，故云二二。一一定者，上一謂第三解脫，唯依第四禪起，云一一定也。以第四禪離八災患，慧心澄淨，故有淨解脫。四無色定善者，四無色定解脫，以善定為體，非無記染，非解脫故；亦非散善，性微劣故。無散善者，如命終心也。滅受想解脫微微無間生者，滅受想解脫也。有解厭背受想，有解背一切有所緣心。有云：解脫定障，故名解脫。微微心後，此定現前。入滅定心總有三種：一者想心；二者微細心；三者微微心，對前心已名微細，此更微細，故名微微。從微微心入滅盡定。由自地淨心及下無漏出者，明出滅定心也。出滅定心，或有頂淨心，或起下無所有處無漏心。如是入心，唯是有漏，通從有漏無漏心出。三境欲可見者，初三解脫唯以欲界色處為境。有差別者，初二境可憎、第三境可愛。四境類品道自上苦集滅者，四無色解脫，各緣自地上地苦集滅諦，及緣九地類智品道為所緣境。非擇滅虛空者，無色解脫亦緣自地上地苦諦集諦，上非擇滅。及緣九地類智品上，非擇滅及虛空為所緣境。問：第三靜慮寧無解脫？答：第三定中無眼識所引欲色貪故，自地妙樂所動亂故，故無解脫。問：行者何緣修淨解脫？答：為欲令忻，故修淨解脫。前不淨觀令心沈慼，令修淨觀，策發令忻，或為審知自堪能故。謂前所修不淨解脫為成不成？若觀淨相煩惱不起，彼方成故。問：何故經中第三第八解脫得身證名，非餘六耶？答：以八中此二勝故。二界邊故，得身證名。第三解脫唯取淨想令惑不起，名為殊勝；第八解脫以無心故為殊勝。第三解脫在色界邊，第八解脫在無色邊。疏文對會可知。言「

餘義已見上文」者，謂六通即三地及〈十通品說〉。九定即此品。滅定亦如六七地辨，廣如九地。諸論，即《瑜伽》、《智論》、《唯識》等說。然《薩遮尼揵子經》第五亦廣說六通等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘義已見上文」者，謂六通即三地及〈十通品說〉。九定即此品。滅定亦如六七地辨，廣如九地。諸論，即《瑜伽》、《智論》、《唯識》等說。然《薩遮尼揵子經》第五亦廣說六通等。