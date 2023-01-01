大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第八十

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「始本無二絕二礙」者，此有二意：一則眾生本有佛智，是則本覺不礙始覺，如是而證名無礙智；二者斷障顯了，則無煩惱、所知二礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「始本無二絕二礙」者，此有二意：一則眾生本有佛智，是則本覺不礙始覺，如是而證名無礙智；二者斷障顯了，則無煩惱、所知二礙。

疏「合出經益物」等者，疏文有二：先正釋文。後「然如來藏經等」下，引例釋者，言九喻者，《如來藏經》具有九喻，一二不同餘經，或有一二三四多少不定，故致等言。言「如來藏經」者，即如來在王舍城耆闍崛山，成佛十年後方說之，與大比丘百千人菩薩六十恒河沙云云。爾時世尊於栴檀重閣正坐三昧而現神變，有千葉蓮華，大如車輪，其數無量，色香具足而未開敷，一切華內皆有化佛，上昇虛空彌覆世界，猶如寶帳。一一蓮華放無量光，一切蓮華同時舒榮，佛神力故。須臾之間皆悉萎變，其諸華內一切化佛結跏趺坐，各放無數百千光明。於時此剎莊嚴殊特，一切大眾歡喜踊躍(云云)。金剛慧菩薩問，佛下為答云：「我以佛眼觀一切眾生貪欲恚癡諸煩惱中有如來智、如來眼、如來身，結跏趺坐儼然不動。善男子！一切眾生雖在諸趣，煩惱身中有如來藏，常無染污、德相備足，如我無異。又善男子！一譬如天眼之人觀未敷華，見諸華內有如來身結跏趺坐，除其萎華便得顯現。如是善男子！佛見眾生如來藏已，欲令開敷為說經法，滅除煩惱顯現佛性。善男子！諸佛法爾，若佛出世若不出世，一切眾生如來之藏常住不變。但彼眾生煩惱覆故，如來出世廣為說法，除滅塵勞成一切智(云云)。」每喻之後皆有偈文。二「復次善男子！譬如淳蜜在巖樹中，無數群蜂圍遶守護。時有一人巧智方便，先除彼蜂，乃取其蜜，隨意食用，惠及近遠。」下取意合。「蜜喻如來藏，蜂喻煩惱，人喻如來，除蜂喻說法除煩惱。」三「復次善男子！譬如粳糧，未離皮糩。貧愚輕賤謂為可棄，除蕩既精，當為御用。」合云「糠喻煩惱，米喻如來知見說法除煩惱淨一切智，於諸世間為最正覺。」四「復次善男子！譬如真金，墮不淨處，隱沒不現。經歷年載，真金不壞，而莫能知。有天眼者語眾人言：『此不淨中有真金寶，汝可出之隨意受用。』」法合例知。五「復次善男子！譬如貧家有珍寶藏，珍寶藏不能言我在於此。既不自知又無語者，不能開發此珍寶藏。一切眾生亦復如是，如來知見力無所畏大法寶藏在其身內，不聞不知耽惑五欲，流轉生死受苦無量。是故諸佛出興于世，為開身內如來法藏，無礙辯才為大施主。」六「復次善男子！譬如菴羅果內實不壞，種之於地成大樹王。善男子！我以佛眼觀諸眾生，如來寶藏在無明㲉內，猶如果種在於核內。善男子！彼如來藏清淨無極，大智慧聚妙寂泥洹，名為如來應正等覺。」七「復次善男子！譬如有人，持真金像行詣他國，經遊險路懼遭劫奪，裹以弊物令無識者。此人於道忽便命終，於是金像棄捐曠野，行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「合出經益物」等者，疏文有二：先正釋文。後「然如來藏經等」下，引例釋者，言九喻者，《如來藏經》具有九喻，一二不同餘經，或有一二三四多少不定，故致等言。言「如來藏經」者，即如來在王舍城耆闍崛山，成佛十年後方說之，與大比丘百千人菩薩六十恒河沙云云。爾時世尊於栴檀重閣正坐三昧而現神變，有千葉蓮華，大如車輪，其數無量，色香具足而未開敷，一切華內皆有化佛，上昇虛空彌覆世界，猶如寶帳。一一蓮華放無量光，一切蓮華同時舒榮，佛神力故。須臾之間皆悉萎變，其諸華內一切化佛結跏趺坐，各放無數百千光明。於時此剎莊嚴殊特，一切大眾歡喜踊躍(云云)。金剛慧菩薩問，佛下為答云：「我以佛眼觀一切眾生貪欲恚癡諸煩惱中有如來智、如來眼、如來身，結跏趺坐儼然不動。善男子！一切眾生雖在諸趣，煩惱身中有如來藏，常無染污、德相備足，如我無異。又善男子！一譬如天眼之人觀未敷華，見諸華內有如來身結跏趺坐，除其萎華便得顯現。如是善男子！佛見眾生如來藏已，欲令開敷為說經法，滅除煩惱顯現佛性。善男子！諸佛法爾，若佛出世若不出世，一切眾生如來之藏常住不變。但彼眾生煩惱覆故，如來出世廣為說法，除滅塵勞成一切智(云云)。」每喻之後皆有偈文。二「復次善男子！譬如淳蜜在巖樹中，無數群蜂圍遶守護。時有一人巧智方便，先除彼蜂，乃取其蜜，隨意食用，惠及近遠。」下取意合。「蜜喻如來藏，蜂喻煩惱，人喻如來，除蜂喻說法除煩惱。」三「復次善男子！譬如粳糧，未離皮糩。貧愚輕賤謂為可棄，除蕩既精，當為御用。」合云「糠喻煩惱，米喻如來知見說法除煩惱淨一切智，於諸世間為最正覺。」四「復次善男子！譬如真金，墮不淨處，隱沒不現。經歷年載，真金不壞，而莫能知。有天眼者語眾人言：『此不淨中有真金寶，汝可出之隨意受用。』」法合例知。五「復次善男子！譬如貧家有珍寶藏，珍寶藏不能言我在於此。既不自知又無語者，不能開發此珍寶藏。一切眾生亦復如是，如來知見力無所畏大法寶藏在其身內，不聞不知耽惑五欲，流轉生死受苦無量。是故諸佛出興于世，為開身內如來法藏，無礙辯才為大施主。」六「復次善男子！譬如菴羅果內實不壞，種之於地成大樹王。善男子！我以佛眼觀諸眾生，如來寶藏在無明㲉內，猶如果種在於核內。善男子！彼如來藏清淨無極，大智慧聚妙寂泥洹，名為如來應正等覺。」七「復次善男子！譬如有人，持真金像行詣他國，經遊險路懼遭劫奪，裹以弊物令無識者。此人於道忽便命終，於是金像棄捐曠野，行

人躡跡咸謂不淨。得天眼者見弊物中有真金像，即為出之，一切禮敬。」合有如來微妙寶藏。八「復次善男子！譬如女人貧賤醜陋，眾人所惡而懷貴子，當為聖王王四天下。此人不知，經歷時節，常作下劣生賤子想。」合有如來寶藏。九「復次善男子！譬如鑄師鑄真金像，既鑄成已倒置于地，外現燋黑內像不變，開模出像金色晃曜。」合云有如來身眾相具足。下校量功德受持此經。「供養過去恒河沙現在諸佛，造恒河沙七寶臺高十由旬，日日如是，乃至五十恒河沙七寶臺供養恒河沙如來，不如有人喜樂菩提受持此經，乃至算數譬喻所不能及。」上之九喻，初蓮華有佛喻與青蓮在泥喻大同小異，其金墮不淨處與摩尼墮深廁中大同。彼闕此如金在於鑛、如蜜在山中，餘多大同。而不次第者，此取圓意，略舉十耳。山中有蜜又與塵中佛性小異，故略無之。又此引為順圓融，自凡至聖具含諸義，故亂引之。若依《佛性論》具釋九喻，雖不引《如來藏經》，而與此經喻次全同，各別有意，廣如《佛性論》，別鈔中已引。言「餘經或有一二三」等者，《涅槃》、《勝鬘》等經皆說，不能具引。金鑛之喻，《涅槃》第十有文云「復次善男子！譬如金鑛淘煉滓穢，然後銷鎔成金之後，價直無量。善男子！聲聞緣覺菩薩亦爾，皆得成就同一佛性。何以故？除煩惱故，如彼金鑛除諸滓穢。以是義故，一切眾生同一佛性無有差別。以其先聞如來密藏，後成佛時自然得知。如彼長者知乳一相。何以故？以斷無量煩惱故。」釋曰：以是長者多牛𤛓乳一色喻，復轉以顯故。第五經中有雪山甘藥喻，全同淳蜜在巖喻。餘有多喻，不能具引。大價摩尼垢衣所纏者，即《楞伽》第二，疏當第五。經云「爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言：『世尊！世尊修多羅說：如來藏自性清淨，轉三十二相，入於一切眾生身中，如大價寶垢衣所纏。如來之藏常住不變亦復如是，而陰界入垢衣所纏，貪欲恚癡不實妄想塵勞所污，一切諸佛演說。』」釋曰：此中大慧引昔之說，下難：同外道說我。佛下答：不同外道故，但是虛妄無有真實。如來說如來藏，有時說空、無相、無願、如、實際、法性、法身、涅槃、自性不生不滅、本來寂靜自性涅槃。如是等句說如來藏等，餘經所有，可略言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人躡跡咸謂不淨。得天眼者見弊物中有真金像，即為出之，一切禮敬。」合有如來微妙寶藏。八「復次善男子！譬如女人貧賤醜陋，眾人所惡而懷貴子，當為聖王王四天下。此人不知，經歷時節，常作下劣生賤子想。」合有如來寶藏。九「復次善男子！譬如鑄師鑄真金像，既鑄成已倒置于地，外現燋黑內像不變，開模出像金色晃曜。」合云有如來身眾相具足。下校量功德受持此經。「供養過去恒河沙現在諸佛，造恒河沙七寶臺高十由旬，日日如是，乃至五十恒河沙七寶臺供養恒河沙如來，不如有人喜樂菩提受持此經，乃至算數譬喻所不能及。」上之九喻，初蓮華有佛喻與青蓮在泥喻大同小異，其金墮不淨處與摩尼墮深廁中大同。彼闕此如金在於鑛、如蜜在山中，餘多大同。而不次第者，此取圓意，略舉十耳。山中有蜜又與塵中佛性小異，故略無之。又此引為順圓融，自凡至聖具含諸義，故亂引之。若依《佛性論》具釋九喻，雖不引《如來藏經》，而與此經喻次全同，各別有意，廣如《佛性論》，別鈔中已引。言「餘經或有一二三」等者，《涅槃》、《勝鬘》等經皆說，不能具引。金鑛之喻，《涅槃》第十有文云「復次善男子！譬如金鑛淘煉滓穢，然後銷鎔成金之後，價直無量。善男子！聲聞緣覺菩薩亦爾，皆得成就同一佛性。何以故？除煩惱故，如彼金鑛除諸滓穢。以是義故，一切眾生同一佛性無有差別。以其先聞如來密藏，後成佛時自然得知。如彼長者知乳一相。何以故？以斷無量煩惱故。」釋曰：以是長者多牛𤛓乳一色喻，復轉以顯故。第五經中有雪山甘藥喻，全同淳蜜在巖喻。餘有多喻，不能具引。大價摩尼垢衣所纏者，即《楞伽》第二，疏當第五。經云「爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言：『世尊！世尊修多羅說：如來藏自性清淨，轉三十二相，入於一切眾生身中，如大價寶垢衣所纏。如來之藏常住不變亦復如是，而陰界入垢衣所纏，貪欲恚癡不實妄想塵勞所污，一切諸佛演說。』」釋曰：此中大慧引昔之說，下難：同外道說我。佛下答：不同外道故，但是虛妄無有真實。如來說如來藏，有時說空、無相、無願、如、實際、法性、法身、涅槃、自性不生不滅、本來寂靜自性涅槃。如是等句說如來藏等，餘經所有，可略言也。

疏「總結上來十喻」等者，疏文有二：先結上十門，以成未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「總結上來十喻」等者，疏文有二：先結上十門，以成未盡。

疏「故應更以」下，正釋經文。由經云「以如是等無量相知」，如是指前、等即等後，更明別義。此結有四：一無量、二無礙、三不可思、四廣大，並遍上十及所不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故應更以」下，正釋經文。由經云「以如是等無量相知」，如是指前、等即等後，更明別義。此結有四：一無量、二無礙、三不可思、四廣大，並遍上十及所不說。

第五出現境界。疏「正顯分齊」下，疏文有三：初出體；二「依初義」下，對前二義以辯來意；三「由所緣」下，融上二義。疏「後正顯所緣」下，分二：先隨文釋；後「若約二諦」下，義門料揀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五出現境界。疏「正顯分齊」下，疏文有三：初出體；二「依初義」下，對前二義以辯來意；三「由所緣」下，融上二義。疏「後正顯所緣」下，分二：先隨文釋；後「若約二諦」下，義門料揀。

第六出現之行。「前明分齊」下，文有二：先彰來意、後「雖智海」下通妨。謂有問言：行在因中，今果滿何有？釋云：行雖無量，總不出二，謂智與悲。智行已圓，自利滿故；而運即智之悲，利他不息。若爾，何以下文說真如行，答：此即果之行。將說悲智無礙之行：故說真如行之本耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六出現之行。「前明分齊」下，文有二：先彰來意、後「雖智海」下通妨。謂有問言：行在因中，今果滿何有？釋云：行雖無量，總不出二，謂智與悲。智行已圓，自利滿故；而運即智之悲，利他不息。若爾，何以下文說真如行，答：此即果之行。將說悲智無礙之行：故說真如行之本耳。

疏「真如之名言含法喻」者，經云「如真如前際不生」等，即以真如喻佛行也。若佛行契如，行即是如，故即是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「真如之名言含法喻」者，經云「如真如前際不生」等，即以真如喻佛行也。若佛行契如，行即是如，故即是法。

疏「過未非緣」者，過去緣已謝、未來緣未會，故曰非緣。由非緣故，過去無可生，未來無可動，現在雖在緣中不與緣合，故云離緣。故〈迴向〉中明「遍在三世不同三世，遍在一切而非一切。」故緣雖起而湛然無起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「過未非緣」者，過去緣已謝、未來緣未會，故曰非緣。由非緣故，過去無可生，未來無可動，現在雖在緣中不與緣合，故云離緣。故〈迴向〉中明「遍在三世不同三世，遍在一切而非一切。」故緣雖起而湛然無起。

疏「若謂無量即是量故」者，離量有無量故。故《楞伽》云「無心量之心量，我說為心量。」謂以無心量而為是者，而還是心量耳。故「心彌虛」下，上句明無量不礙量，「終曰行」句明量即無量。「但涅槃云」下，引證，即第十一經。遠公有二釋：一云辯行所依，謂如來先成之德，修習趣入。亦可五行是其教行，顯性成行是如來行，顯如來性以成行故。意云：此一即是證行證性而成行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若謂無量即是量故」者，離量有無量故。故《楞伽》云「無心量之心量，我說為心量。」謂以無心量而為是者，而還是心量耳。故「心彌虛」下，上句明無量不礙量，「終曰行」句明量即無量。「但涅槃云」下，引證，即第十一經。遠公有二釋：一云辯行所依，謂如來先成之德，修習趣入。亦可五行是其教行，顯性成行是如來行，顯如來性以成行故。意云：此一即是證行證性而成行故。

第七出現菩提。疏「圓行之果」下，明來意，有二：上約真菩提辯來意、「對緣造修」下約應菩提以辯來意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七出現菩提。疏「圓行之果」下，明來意，有二：上約真菩提辯來意、「對緣造修」下約應菩提以辯來意。

疏「二明體」等者，此引二論，二互相成，《攝論》第九、《智論》第三。二智即根本後得，二斷即斷煩惱所知。此經圓宗，故「通一切」。下云「得一切法量等三輪，自他平等因果交徹」，如是等義，故通一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二明體」等者，此引二論，二互相成，《攝論》第九、《智論》第三。二智即根本後得，二斷即斷煩惱所知。此經圓宗，故「通一切」。下云「得一切法量等三輪，自他平等因果交徹」，如是等義，故通一切。

疏「三辯種類」，中二：先正辯、後料揀。今初者。言「夫如者不二不異」者，即彌勒章，下當辯意。《涅槃》云「下智觀」等，六地已引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三辯種類」，中二：先正辯、後料揀。今初者。言「夫如者不二不異」者，即彌勒章，下當辯意。《涅槃》云「下智觀」等，六地已引。

疏「或分為五如大品」等者，《智論》五十八云「一發心菩提，無量生死中發阿耨多羅三藐三菩提心。故名菩提，因中說果。二伏心菩提，斷諸煩惱，降伏其心，行諸波羅蜜。三明心菩提，觀三世諸佛法本末總別相，分別得諸法實相，謂般若波羅蜜。四出到菩提，於涅槃中得方便力故不著。若滅一切煩惱，見一切佛，得無生法忍，出三界到薩婆若。五無上菩提，坐道場斷習氣，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「或分為五如大品」等者，《智論》五十八云「一發心菩提，無量生死中發阿耨多羅三藐三菩提心。故名菩提，因中說果。二伏心菩提，斷諸煩惱，降伏其心，行諸波羅蜜。三明心菩提，觀三世諸佛法本末總別相，分別得諸法實相，謂般若波羅蜜。四出到菩提，於涅槃中得方便力故不著。若滅一切煩惱，見一切佛，得無生法忍，出三界到薩婆若。五無上菩提，坐道場斷習氣，得阿耨多羅三藐三菩提。」

疏「或具十如離世間品」者，即五十九經，十種成如來力為十菩提。經云「佛子！菩薩摩訶薩有十種成如來力。何等為十？所謂一超過一切眾魔煩惱業故，成如來力；二具足一切菩薩行，遊戲一切菩薩三昧門故，成如來力。三具足一切菩薩廣大禪定故；四圓滿一切白淨助道法故；五得一切法智慧光明，善思惟分別故；六其身周遍一切世界故；七所出言音悉與一切眾生心等故；八能以神力加持一切故；九與三世諸佛身語意業等無有異，於一念中了三世法故；十得善覺智三昧，具如來十力，所謂是處非處智力，乃至漏盡智力故。成如來力，是為十。若諸菩薩具此十力，則名如來、應、正等覺。」句句皆有「成如來力」言。此十菩提，多同今經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「或具十如離世間品」者，即五十九經，十種成如來力為十菩提。經云「佛子！菩薩摩訶薩有十種成如來力。何等為十？所謂一超過一切眾魔煩惱業故，成如來力；二具足一切菩薩行，遊戲一切菩薩三昧門故，成如來力。三具足一切菩薩廣大禪定故；四圓滿一切白淨助道法故；五得一切法智慧光明，善思惟分別故；六其身周遍一切世界故；七所出言音悉與一切眾生心等故；八能以神力加持一切故；九與三世諸佛身語意業等無有異，於一念中了三世法故；十得善覺智三昧，具如來十力，所謂是處非處智力，乃至漏盡智力故。成如來力，是為十。若諸菩薩具此十力，則名如來、應、正等覺。」句句皆有「成如來力」言。此十菩提，多同今經。

疏「唯十為圓」下，第二料揀。先示別教；後「三除前二」下，約同教門揀而收之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「唯十為圓」下，第二料揀。先示別教；後「三除前二」下，約同教門揀而收之。

疏「四明業用」等者，以下科經有其十門，兼體相用；今唯辯用，有其十耳，不出下文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四明業用」等者，以下科經有其十門，兼體相用；今唯辯用，有其十耳，不出下文。

疏「離諸緣」者，有觀則有緣，無緣則絕觀。「如海」下，釋文，以成上義。「非無所了」下，成上觀極於無觀義。謂觀智之極謂之無觀，無彼分別取相之觀，非無甚深無分別觀，故引晉經解一切義合明二經。應云：解一切義，無所觀察。若改為解，義則圓足。譯經之人見下文有知眾生心，故此但明無觀之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「離諸緣」者，有觀則有緣，無緣則絕觀。「如海」下，釋文，以成上義。「非無所了」下，成上觀極於無觀義。謂觀智之極謂之無觀，無彼分別取相之觀，非無甚深無分別觀，故引晉經解一切義合明二經。應云：解一切義，無所觀察。若改為解，義則圓足。譯經之人見下文有知眾生心，故此但明無觀之義。

疏「既觀念斯寂」下，上明成智即無分別智，今明斷障即斷煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「既觀念斯寂」下，上明成智即無分別智，今明斷障即斷煩惱。

疏「無觀是體」下，結成具三。無觀是體者，無念體也。照智是上無分別智，斷即是向無惑習種。合為相者，謂寂照無二為菩提相。猶如明鏡無心為體、鑑照為用，合為其相。亦即禪宗即體之用，自知即用之體恒寂，知寂不二為心之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無觀是體」下，結成具三。無觀是體者，無念體也。照智是上無分別智，斷即是向無惑習種。合為相者，謂寂照無二為菩提相。猶如明鏡無心為體、鑑照為用，合為其相。亦即禪宗即體之用，自知即用之體恒寂，知寂不二為心之相也。

疏「二等同萬法」者，釋經「於法平等無有疑惑」，即是下文三輪平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二等同萬法」者，釋經「於法平等無有疑惑」，即是下文三輪平等。

疏「上二已攝攝論體」者，初是實智，斷煩惱障；二是權智，斷所知障。故二句中已具二智二斷體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上二已攝攝論體」者，初是實智，斷煩惱障；二是權智，斷所知障。故二句中已具二智二斷體也。

疏「三一成一切成」者，釋經「無二」，即是下文因果交徹。於中有二：一明生佛不二，即一成一切成，故下釋云：如來成正覺時，於其身中普見一切眾生成正覺等，暗引《淨名》「一切眾生即菩提相」。即菩提相，于何不成？二明能所不二，即下釋中皆同一性。又引《淨名》「不二是菩提，離意法故。」法即是所、意即是能，良以心境同一性故，生佛亦然。此引《淨名》皆彌勒章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三一成一切成」者，釋經「無二」，即是下文因果交徹。於中有二：一明生佛不二，即一成一切成，故下釋云：如來成正覺時，於其身中普見一切眾生成正覺等，暗引《淨名》「一切眾生即菩提相」。即菩提相，于何不成？二明能所不二，即下釋中皆同一性。又引《淨名》「不二是菩提，離意法故。」法即是所、意即是能，良以心境同一性故，生佛亦然。此引《淨名》皆彌勒章。

疏「四總指前三體相寂滅」者，釋經「無相」，即是下文「體離虧盈」。下釋云：成與不成，常無增減，菩提非相非非相故。由寂滅故無有虧盈，寂滅即是無相義也。故引《淨名》云「滅諸相故」，釋於寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四總指前三體相寂滅」者，釋經「無相」，即是下文「體離虧盈」。下釋云：成與不成，常無增減，菩提非相非非相故。由寂滅故無有虧盈，寂滅即是無相義也。故引《淨名》云「滅諸相故」，釋於寂滅。

疏「五即心行處滅」者，釋經「無行」，即是下文相無增減，故云「湛然不遷」耳。釋云：若無有相，則無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五即心行處滅」者，釋經「無行」，即是下文相無增減，故云「湛然不遷」耳。釋云：若無有相，則無增減。

疏「六雖覺而常定」者，釋經「無止」，以不住定故。即是下文「用該動寂」。下釋云：住善覺智三昧而現多身，由不住止，故能動用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六雖覺而常定」者，釋經「無止」，以不住定故。即是下文「用該動寂」。下釋云：住善覺智三昧而現多身，由不住止，故能動用。

疏「七有二義等」者，釋經「無量」，即是下文「周于法界」。此中有二，下釋亦二：一明一毛含於多佛，周遍法界。即是此中初義。二云「如來成正覺身，究竟無生滅故」，即第二義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「七有二義等」者，釋經「無量」，即是下文「周于法界」。此中有二，下釋亦二：一明一毛含於多佛，周遍法界。即是此中初義。二云「如來成正覺身，究竟無生滅故」，即第二義。

疏「八亦二義」等者，釋經「無際」，即是下文「普遍諸心」。下釋亦二：一云菩薩應知自心念念常有佛成正覺，即此竪無際畔。二下釋云：何以故？諸佛如來不離此心成正覺故。即第二意，念念應即是化身，一得永常即是報身。「心無初相」下，契同法界身。然此一句即《起信論》。論云「菩薩地盡，覺心初起，心無初相，以其遠離微細念故，得見心性。心即常住，名究竟覺。」下云「不離此心」，即冥符理義。然覺心初起，心無初相，自有二意：一者覺是能覺，心是所覺。心是初相，即業相，是微細念，最初迷真，不覺心動。今無此相故。二者覺心合明，謂正覺心起，無能起相，故與理冥。若有起相，不合理故。正此取意，故云「心無初相冥符於理」，義兼於前，以無細念，故無覺相。由依法相，化身有始有終，報身有始無終，法身無始無終。今符於理，報亦無始，故云「始覺同本覺，無復始本之異，名究竟覺。」故云「無前際故」，則無始也。無終，同於上句無後際耳。法報既融，即體之應念念無斷，三身融矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「八亦二義」等者，釋經「無際」，即是下文「普遍諸心」。下釋亦二：一云菩薩應知自心念念常有佛成正覺，即此竪無際畔。二下釋云：何以故？諸佛如來不離此心成正覺故。即第二意，念念應即是化身，一得永常即是報身。「心無初相」下，契同法界身。然此一句即《起信論》。論云「菩薩地盡，覺心初起，心無初相，以其遠離微細念故，得見心性。心即常住，名究竟覺。」下云「不離此心」，即冥符理義。然覺心初起，心無初相，自有二意：一者覺是能覺，心是所覺。心是初相，即業相，是微細念，最初迷真，不覺心動。今無此相故。二者覺心合明，謂正覺心起，無能起相，故與理冥。若有起相，不合理故。正此取意，故云「心無初相冥符於理」，義兼於前，以無細念，故無覺相。由依法相，化身有始有終，報身有始無終，法身無始無終。今符於理，報亦無始，故云「始覺同本覺，無復始本之異，名究竟覺。」故云「無前際故」，則無始也。無終，同於上句無後際耳。法報既融，即體之應念念無斷，三身融矣。

疏「九離邊契中」下，釋經「遠離二邊住於中道」，即是下文「普遍諸心」。下釋云：廣大周遍無處不有，不離不斷無有休息，入不思議方便法門。疏文有二：先釋離邊、後釋住中。今初，經云「離邊」，未知何是，故舉晉經，及取下釋，略舉四種，以等一切。染淨約惑，縛脫通惑業，有無通事理，一異約心境。何以有此？謂成菩提既離細念，妄惑盡矣，顯現法身智慧純淨。若為此見，未免是邊。故上經云「若有見正覺，解脫離諸漏，不著一切世，彼非證道眼。」今了於惑體性本空，後無所淨，故離二邊。又染淨交徹，故無住著，是曰離邊。縛脫者，謂昔常被惑業繫縛流轉無窮，今得菩提釋然解脫。若為此見，即是住邊。菩提智了，本自無縛，於何有解？無縛無解則無樂厭，故得離耳。有無上言通事理者，若昔謂惑有，今了惑空；昔謂心空，今知妙有。又真樂本有，失而不知；妄苦本空，得而不覺。今日始知，空者妄苦，有者涅槃，若如是知，並未離邊。又煩惱業苦本有今無，菩提佛身本無今有等，皆三世有法。菩提之性不屬三世，故三世有無皆是邊攝。真智契理絕於三世，故離有無之二邊等。一異有二：一者心境不了則二、契合則一，亦成於邊。二者生佛有異、今了一性，亦名為邊。今正覺了此中無有二無二，亦復無大智善見者，如理巧安住故。離此邊而言等者，謂斷常來去、生滅依正，離是二法皆稱為邊。又二與不二亦名為邊。今一契菩提一切都寂，故云遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九離邊契中」下，釋經「遠離二邊住於中道」，即是下文「普遍諸心」。下釋云：廣大周遍無處不有，不離不斷無有休息，入不思議方便法門。疏文有二：先釋離邊、後釋住中。今初，經云「離邊」，未知何是，故舉晉經，及取下釋，略舉四種，以等一切。染淨約惑，縛脫通惑業，有無通事理，一異約心境。何以有此？謂成菩提既離細念，妄惑盡矣，顯現法身智慧純淨。若為此見，未免是邊。故上經云「若有見正覺，解脫離諸漏，不著一切世，彼非證道眼。」今了於惑體性本空，後無所淨，故離二邊。又染淨交徹，故無住著，是曰離邊。縛脫者，謂昔常被惑業繫縛流轉無窮，今得菩提釋然解脫。若為此見，即是住邊。菩提智了，本自無縛，於何有解？無縛無解則無樂厭，故得離耳。有無上言通事理者，若昔謂惑有，今了惑空；昔謂心空，今知妙有。又真樂本有，失而不知；妄苦本空，得而不覺。今日始知，空者妄苦，有者涅槃，若如是知，並未離邊。又煩惱業苦本有今無，菩提佛身本無今有等，皆三世有法。菩提之性不屬三世，故三世有無皆是邊攝。真智契理絕於三世，故離有無之二邊等。一異有二：一者心境不了則二、契合則一，亦成於邊。二者生佛有異、今了一性，亦名為邊。今正覺了此中無有二無二，亦復無大智善見者，如理巧安住故。離此邊而言等者，謂斷常來去、生滅依正，離是二法皆稱為邊。又二與不二亦名為邊。今一契菩提一切都寂，故云遠離。

疏「不偏住著」等下，釋住於中道。然通妨難，生下契中。謂有難言：若離於邊，未免於邊，有取捨故。故釋云：不偏住著名曰離邊，非見有邊而可離也。謂不偏住染，染性空故；性即淨故，不偏住淨。若無染則無淨故，淨相離故、同染性故，染淨交徹，安可住耶？智契此理，故曰離邊。故言「非見有邊，邊即中故。」復有難云：有邊即有中，邊既即中，則無邊矣。既無有邊，對何說中？故次答云：無邊無中方住中道。此有二意：一順上答，謂誠如所言，無邊無中故曰中道，若有中邊非真中也。二者反上答，謂中道有二：一者相待則離邊住中、二者絕相即邊而中。相待而空則有邊中，無邊無中為真中矣。故相待絕待尚是相待，得意亡言言不盡矣。歷上染淨等，一一皆然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「不偏住著」等下，釋住於中道。然通妨難，生下契中。謂有難言：若離於邊，未免於邊，有取捨故。故釋云：不偏住著名曰離邊，非見有邊而可離也。謂不偏住染，染性空故；性即淨故，不偏住淨。若無染則無淨故，淨相離故、同染性故，染淨交徹，安可住耶？智契此理，故曰離邊。故言「非見有邊，邊即中故。」復有難云：有邊即有中，邊既即中，則無邊矣。既無有邊，對何說中？故次答云：無邊無中方住中道。此有二意：一順上答，謂誠如所言，無邊無中故曰中道，若有中邊非真中也。二者反上答，謂中道有二：一者相待則離邊住中、二者絕相即邊而中。相待而空則有邊中，無邊無中為真中矣。故相待絕待尚是相待，得意亡言言不盡矣。歷上染淨等，一一皆然。

疏「十總顯離言」，釋經「出過一切文字言說」，即是下文「體相甚深」。斯則上九寄言顯深，今菩提離言顯深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十總顯離言」，釋經「出過一切文字言說」，即是下文「體相甚深」。斯則上九寄言顯深，今菩提離言顯深。

疏「無所現有三義」者，一無心現約止、二所現空約觀、三無別體約止觀契合。又一約心、二約境、三心境兩冥。又一約智、二約理、三理智冥契。就第三義中，疏先正釋、後「自體顯現故名為覺」者通妨。謂有難言：若無別體，何能普現眾生心行？故答云：自體顯現，如珠有光自照珠體。珠體喻心，光喻於智。心之體性即諸法性，照諸法時是自照耳。故引《起信》，文甚分明。然論「問曰：虛空無邊故世界無邊，世界無邊故眾生無邊，眾生無邊故心行差別亦復無邊。如是境界不可分家，難知難解。若無明斷，無有心想，云何能了名一切種智？答曰：一切境界本來一心，離於想念。以諸眾生妄見境界故，心有分齊。以妄起想念，不稱法性，故不能決了。諸佛如來離於見想，無所不遍。心真實故，即是諸法之性，自體顯照一切妄法，有大智用無量方便，隨諸眾生所應得解，皆能開示種種法義，是故得名一切種智。」釋曰：疏但引中間以證自體顯照，前後可知，故不廣引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無所現有三義」者，一無心現約止、二所現空約觀、三無別體約止觀契合。又一約心、二約境、三心境兩冥。又一約智、二約理、三理智冥契。就第三義中，疏先正釋、後「自體顯現故名為覺」者通妨。謂有難言：若無別體，何能普現眾生心行？故答云：自體顯現，如珠有光自照珠體。珠體喻心，光喻於智。心之體性即諸法性，照諸法時是自照耳。故引《起信》，文甚分明。然論「問曰：虛空無邊故世界無邊，世界無邊故眾生無邊，眾生無邊故心行差別亦復無邊。如是境界不可分家，難知難解。若無明斷，無有心想，云何能了名一切種智？答曰：一切境界本來一心，離於想念。以諸眾生妄見境界故，心有分齊。以妄起想念，不稱法性，故不能決了。諸佛如來離於見想，無所不遍。心真實故，即是諸法之性，自體顯照一切妄法，有大智用無量方便，隨諸眾生所應得解，皆能開示種種法義，是故得名一切種智。」釋曰：疏但引中間以證自體顯照，前後可知，故不廣引。

疏「意輪等故何所疑哉」，緣上標章云「於法平等無有疑惑」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「意輪等故何所疑哉」，緣上標章云「於法平等無有疑惑」故。

疏「今初，有十三身」下，疏文有三：初略釋文、二「皆言量」下別釋量字、三「是以聖人」下結成玄旨。即肇公《涅槃無名論．通古》中文，出前〈窮源〉中云「非眾生無以御三乘、非三乘無以成涅槃，然必先有眾生、後有涅槃。是則涅槃有始，有始必有終。而經云『涅槃無始無終，湛若虛空。』則涅槃先有，非復學而後成者也。」釋曰：此文以修得，難今涅槃有始終義；以涅槃無始終，難其修得。故〈通古〉答云「無行名涅槃。至人空洞無像，而物無非我。造會萬物以成己者，其唯聖人乎。何則？非理不聖、非聖不理。理而為聖者，聖不異理也。故天帝曰：『般若當於何求？』善吉曰：『般若不可於色中求，亦不可離色中求。』又曰：『見緣起為見法，見法為見佛。』斯則物我不異之効也。所以至人戢玄機於未兆、藏冥運於即化，總六合以鏡心、一去來以成體。古今通、始終同，窮本極末莫之與二，浩然太均乃曰涅槃。」釋曰：彼雖明涅槃，亦以能證所證契合故物我一體。今雖約菩提，亦取能所一體，故得用其文耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初，有十三身」下，疏文有三：初略釋文、二「皆言量」下別釋量字、三「是以聖人」下結成玄旨。即肇公《涅槃無名論．通古》中文，出前〈窮源〉中云「非眾生無以御三乘、非三乘無以成涅槃，然必先有眾生、後有涅槃。是則涅槃有始，有始必有終。而經云『涅槃無始無終，湛若虛空。』則涅槃先有，非復學而後成者也。」釋曰：此文以修得，難今涅槃有始終義；以涅槃無始終，難其修得。故〈通古〉答云「無行名涅槃。至人空洞無像，而物無非我。造會萬物以成己者，其唯聖人乎。何則？非理不聖、非聖不理。理而為聖者，聖不異理也。故天帝曰：『般若當於何求？』善吉曰：『般若不可於色中求，亦不可離色中求。』又曰：『見緣起為見法，見法為見佛。』斯則物我不異之効也。所以至人戢玄機於未兆、藏冥運於即化，總六合以鏡心、一去來以成體。古今通、始終同，窮本極末莫之與二，浩然太均乃曰涅槃。」釋曰：彼雖明涅槃，亦以能證所證契合故物我一體。今雖約菩提，亦取能所一體，故得用其文耳。

疏「今初八相之中」下，疏文有四：初略消經文、二會《淨名》、三對前揀異、四廣徵釋。疏「此文正同」下，第二會《淨名》。於中三：初正顯同、二出彼經意、三正會釋。今初，即〈菩薩品〉。彌勒為兜率天子說不退轉地之行，淨名難云：「為從如生得授記耶？為從如滅得授記耶？若以如生得授記者，如無有生；若以如滅得授記者，如無有滅。一切眾生皆如也，一切法亦如也，眾聖賢亦如也，至於彌勒亦如也。若彌勒得授記者，一切眾生亦應授記。所以者何？夫如者不二不異。若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者，一切眾生皆亦應得。所以者何？一切眾生即菩提相。若彌勒得滅度者，一切眾生亦當滅度。所以者何？諸佛知一切眾生畢竟寂滅，即涅槃相，不復更滅。」釋曰：今正釋成正覺義，故但引菩提。若據經文，云「乃至入涅槃」，則亦有亦當滅度之義，故今具引耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初八相之中」下，疏文有四：初略消經文、二會《淨名》、三對前揀異、四廣徵釋。疏「此文正同」下，第二會《淨名》。於中三：初正顯同、二出彼經意、三正會釋。今初，即〈菩薩品〉。彌勒為兜率天子說不退轉地之行，淨名難云：「為從如生得授記耶？為從如滅得授記耶？若以如生得授記者，如無有生；若以如滅得授記者，如無有滅。一切眾生皆如也，一切法亦如也，眾聖賢亦如也，至於彌勒亦如也。若彌勒得授記者，一切眾生亦應授記。所以者何？夫如者不二不異。若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者，一切眾生皆亦應得。所以者何？一切眾生即菩提相。若彌勒得滅度者，一切眾生亦當滅度。所以者何？諸佛知一切眾生畢竟寂滅，即涅槃相，不復更滅。」釋曰：今正釋成正覺義，故但引菩提。若據經文，云「乃至入涅槃」，則亦有亦當滅度之義，故今具引耳。

疏「彌勒示迷此旨」下，第二出彼經意。既為補處，何理不窮？寄於受屈以悟時聽耳。言「但謂理詰之言」者，即是迷相。然迷有二意：一約彌勒受難。云一切同如，而我獨得授記，誠乖理也，故云理詰之言。二者彌勒不受難。云理雖一如，行滿得記。何得以理而難事耶？故云理詰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「彌勒示迷此旨」下，第二出彼經意。既為補處，何理不窮？寄於受屈以悟時聽耳。言「但謂理詰之言」者，即是迷相。然迷有二意：一約彌勒受難。云一切同如，而我獨得授記，誠乖理也，故云理詰之言。二者彌勒不受難。云理雖一如，行滿得記。何得以理而難事耶？故云理詰。

疏「不知真得菩提實如所詰」者，三正會釋淨名。非曰妄詰，真實菩提誠乃一得一切得耳，則受難不受難俱迷此理。若顯不迷，應對淨名：「實如所言，我已見生得記作佛入涅槃竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「不知真得菩提實如所詰」者，三正會釋淨名。非曰妄詰，真實菩提誠乃一得一切得耳，則受難不受難俱迷此理。若顯不迷，應對淨名：「實如所言，我已見生得記作佛入涅槃竟。」

疏「又前章」下，三對前揀異。則前是普遍，此是廣容。言「一性平等反覆相成」者，前章明平等，此章明一性。故下釋中皆同一性，由平等故唯是一性，由一性故何不等耶？故云相成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又前章」下，三對前揀異。則前是普遍，此是廣容。言「一性平等反覆相成」者，前章明平等，此章明一性。故下釋中皆同一性，由平等故唯是一性，由一性故何不等耶？故云相成。

疏「此中之成」下，第四廣徵釋。先徵、後「此是華嚴大節」下釋。於中二：先標示；後「然諸眾生」下別釋，即五教意，兼人天為六：初人天乘、二「小乘」下二乘、三「大乘」下始教、四「或說唯如來藏」下終教、五「更有」下頓教、六「若依此宗」下圓教。於中四：一正釋、二解妨、三結例、四重釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此中之成」下，第四廣徵釋。先徵、後「此是華嚴大節」下釋。於中二：先標示；後「然諸眾生」下別釋，即五教意，兼人天為六：初人天乘、二「小乘」下二乘、三「大乘」下始教、四「或說唯如來藏」下終教、五「更有」下頓教、六「若依此宗」下圓教。於中四：一正釋、二解妨、三結例、四重釋。

疏「若爾」下，二解妨，於中五：一申難。二「若就眾生」下，解釋。此中意云：以理融通，不可作理事別解。三「若爾」下，以能難所。佛既了達，何用化耶？四「不如是知」下，釋化之由。五「如是化」下，結成真化。言「無不化時」，即常化也，故引相續正成常恒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若爾」下，二解妨，於中五：一申難。二「若就眾生」下，解釋。此中意云：以理融通，不可作理事別解。三「若爾」下，以能難所。佛既了達，何用化耶？四「不如是知」下，釋化之由。五「如是化」下，結成真化。言「無不化時」，即常化也，故引相續正成常恒。

疏「隨門不同種種有異」下，第三結例，即類結餘門。門雖有多，且略分四：一約性，即一真法界。二約相，即無盡事法。三約性相交徹，顯此二門不即不離。四以性融相，德用重重。初約性門者，問：體是佛不？答：是。若無礙，應成四句：一是佛，法性身無所不至，故經云「性空即是佛故。」二非佛，絕能所覺。為其性平等一真法界，非佛非眾生故。三亦佛亦非佛，以法性身無自性故。四雙非，性與無性雙泯絕故。經云「無中無有二，無二亦復無。三世一切空，是則諸佛見。」二就相門，乃有二義：一情、二非情。真心隨緣，變能所故。然此二門各分染淨，謂無明熏真如成染緣起，真如熏無明成淨緣起。染成萬類，淨至成佛。以修淨緣斷彼染緣，方得成佛。依此二義，則生佛不同。於淨緣中復有因果，因有純雜、果有依正。若約純門，隨一菩薩盡未來際唯修一行，一一皆然；若約雜門，萬行齊修盡未來際。若約因門，盡未來際常是菩薩；若約果門，盡未來際常是如來。經云「為眾生故，念念新新成等正覺。」若雙辯二門，盡未來際修因得果；若約雙非，盡未來際非因非果，便同真性。前之二門，雙具悲智，雙融心境。第三性相交徹門中，曲有四門：一以性隨相，同第二門。二會相歸性，同第一門。三雙存無礙，具上二門。依此則悲智雙運、性相齊驅，寂照雙流，成大自在。四互奪雙亡，則性相俱絕，沒同果海，無成不成。第四以性融相門，相雖萬差，無不即性，性德包含全在相中。以性融相，相如於性，令上諸門皆無障礙，因果交徹純雜相融，事事相參重重無盡。今就性門四句之內，是即佛門，不取餘三。就相門中，約有情門，是淨非染、是果非因，是一分義非此所用。就交徹門，佛則性相雙融，生則會相歸性。今經正約第四以性融相，一成一切皆成。謂以佛之淨性融生之染，以佛一性融生之多，令多染生隨一真性，皆如於佛已成佛竟。非唯有情，會萬類相融為佛體無不皆成。故肇公云：「會萬物而成己者，其唯聖人乎。」又云：「故至人空洞無像，物無非我。」以佛之性融於物性，同佛皆成；以物之性融佛之相，故令三業等於萬類。即今經意，而非餘門，故云隨門不同，今是成佛門也。頓教多同約性四門，終教即同性相交徹，始教有二：一者幻有即空，同會相歸性，但唯心現，多同第二。小乘人天皆同相門，由此有云無情成佛，是約性相相融，以情之性融無情相、以無情相隨性融同有情之性，故說無情有成佛義。若以無情不成佛義融情之相，亦得說言諸眾生不成佛也。以成與不成情與無情無二性故、法界無限故、佛體普周 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「隨門不同種種有異」下，第三結例，即類結餘門。門雖有多，且略分四：一約性，即一真法界。二約相，即無盡事法。三約性相交徹，顯此二門不即不離。四以性融相，德用重重。初約性門者，問：體是佛不？答：是。若無礙，應成四句：一是佛，法性身無所不至，故經云「性空即是佛故。」二非佛，絕能所覺。為其性平等一真法界，非佛非眾生故。三亦佛亦非佛，以法性身無自性故。四雙非，性與無性雙泯絕故。經云「無中無有二，無二亦復無。三世一切空，是則諸佛見。」二就相門，乃有二義：一情、二非情。真心隨緣，變能所故。然此二門各分染淨，謂無明熏真如成染緣起，真如熏無明成淨緣起。染成萬類，淨至成佛。以修淨緣斷彼染緣，方得成佛。依此二義，則生佛不同。於淨緣中復有因果，因有純雜、果有依正。若約純門，隨一菩薩盡未來際唯修一行，一一皆然；若約雜門，萬行齊修盡未來際。若約因門，盡未來際常是菩薩；若約果門，盡未來際常是如來。經云「為眾生故，念念新新成等正覺。」若雙辯二門，盡未來際修因得果；若約雙非，盡未來際非因非果，便同真性。前之二門，雙具悲智，雙融心境。第三性相交徹門中，曲有四門：一以性隨相，同第二門。二會相歸性，同第一門。三雙存無礙，具上二門。依此則悲智雙運、性相齊驅，寂照雙流，成大自在。四互奪雙亡，則性相俱絕，沒同果海，無成不成。第四以性融相門，相雖萬差，無不即性，性德包含全在相中。以性融相，相如於性，令上諸門皆無障礙，因果交徹純雜相融，事事相參重重無盡。今就性門四句之內，是即佛門，不取餘三。就相門中，約有情門，是淨非染、是果非因，是一分義非此所用。就交徹門，佛則性相雙融，生則會相歸性。今經正約第四以性融相，一成一切皆成。謂以佛之淨性融生之染，以佛一性融生之多，令多染生隨一真性，皆如於佛已成佛竟。非唯有情，會萬類相融為佛體無不皆成。故肇公云：「會萬物而成己者，其唯聖人乎。」又云：「故至人空洞無像，物無非我。」以佛之性融於物性，同佛皆成；以物之性融佛之相，故令三業等於萬類。即今經意，而非餘門，故云隨門不同，今是成佛門也。頓教多同約性四門，終教即同性相交徹，始教有二：一者幻有即空，同會相歸性，但唯心現，多同第二。小乘人天皆同相門，由此有云無情成佛，是約性相相融，以情之性融無情相、以無情相隨性融同有情之性，故說無情有成佛義。若以無情不成佛義融情之相，亦得說言諸眾生不成佛也。以成與不成情與無情無二性故、法界無限故、佛體普周

故、色空無二故、法無定性故、十身圓融故、緣起相由故、生界無盡故、因果周遍故、遠離斷常故、萬法虛融故，故說一成一切成也，非謂無情亦有覺性同情成佛。若許成佛，此成則能修因，無情變情、情變無情，便同邪見。餘義具如前後廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故、色空無二故、法無定性故、十身圓融故、緣起相由故、生界無盡故、因果周遍故、遠離斷常故、萬法虛融故，故說一成一切成也，非謂無情亦有覺性同情成佛。若許成佛，此成則能修因，無情變情、情變無情，便同邪見。餘義具如前後廣說。

疏「又此眾生乃是像上之模」者，四重釋。此是一義。前同佛心塵中經卷，下同第十普遍諸心，以見自成即見他成，同下自心念念常有佛成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此眾生乃是像上之模」者，四重釋。此是一義。前同佛心塵中經卷，下同第十普遍諸心，以見自成即見他成，同下自心念念常有佛成正覺。

疏「二釋中先總釋等」者，此有三意：一云「同一無性故得現成」者，謂既無二性，佛證一性得成佛故，生隨一性皆成佛矣。二云「妄性本虛生元是佛」者，生自有妄，見生非佛；佛了妄虛，生何非佛？三真「性叵得非今始成」者，若有可得，今得成佛。證性叵得，佛非始成。佛非始成，佛本是佛。佛之本佛，何異生佛？是故一成一切皆成。亦可說言若一不成，一切不成，同一性故。今是成佛門故，故一切皆成佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二釋中先總釋等」者，此有三意：一云「同一無性故得現成」者，謂既無二性，佛證一性得成佛故，生隨一性皆成佛矣。二云「妄性本虛生元是佛」者，生自有妄，見生非佛；佛了妄虛，生何非佛？三真「性叵得非今始成」者，若有可得，今得成佛。證性叵得，佛非始成。佛非始成，佛本是佛。佛之本佛，何異生佛？是故一成一切皆成。亦可說言若一不成，一切不成，同一性故。今是成佛門故，故一切皆成佛也。

疏「後釋所無有十二句」下，疏文有二：先消文、後成對。前中言「非獨妄空真有」等者，揀宗顯別。妄空真有，法相宗說：遍計是空、圓成是有故。《涅槃經》說：生死是空，涅槃不空。三論中云：妄說為有，真諦空故。今十二句，生即是妄、佛即是真，真妄俱非，不應偏說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後釋所無有十二句」下，疏文有二：先消文、後成對。前中言「非獨妄空真有」等者，揀宗顯別。妄空真有，法相宗說：遍計是空、圓成是有故。《涅槃經》說：生死是空，涅槃不空。三論中云：妄說為有，真諦空故。今十二句，生即是妄、佛即是真，真妄俱非，不應偏說。

疏「以性融相法界圓現」者，示其正理。生佛真妄皆是相異，融同真界，故說一成一切皆成。是以結云「由此無性說成正覺」。若有取成，非真覺故，是故文云亦復無有成正覺性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以性融相法界圓現」者，示其正理。生佛真妄皆是相異，融同真界，故說一成一切皆成。是以結云「由此無性說成正覺」。若有取成，非真覺故，是故文云亦復無有成正覺性。

疏「又攝十二」下，二成對也。「一能相所相對」者，相為所相，盡即能相。所相法體即是有為，不出染淨。言「相待有故」者，釋成無義。染待淨有，故無染相；淨待染有，故無淨相。是故經云「無相性」也。言「無盡性」者，盡即能相，生滅染淨全是有為。然生滅四相略有二種：一剎那盡，云念念滅，以緣滅故顯無滅性。二一期滅，如煩惱性盡，以性空門顯無滅義。「二生滅對」，凡則緣生，故本不生；性淨涅槃，本來寂滅，故不更滅。此對皆《淨名》意。前約滅惑，此約滅苦。由滅惑苦則菩提生，故今遣之。言「約佛菩提非始生」者，性淨菩提非始修得，何有滅耶？「三我非我對」，以緣破我，以我遣非我。言我尚不可得，則非我何可得？即不二法門。「諸法實相中」下，以實相門雙遣。上二即《中論》文，前已頻引。「四緣非緣對」，眾生是緣，攬緣無性，故無眾生。非眾生為非緣，緣尚不可得，非緣何可得？即相待破。「五能證所證對」，並因緣門雙破能所。故上經云「知菩提性從緣起，入深法界無違逆。」「六合非合對」，虛空無體，不與物合，亦以因緣顯無虛空。成正覺者能所契合，亦因緣門釋無正覺，故一合相非一合相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又攝十二」下，二成對也。「一能相所相對」者，相為所相，盡即能相。所相法體即是有為，不出染淨。言「相待有故」者，釋成無義。染待淨有，故無染相；淨待染有，故無淨相。是故經云「無相性」也。言「無盡性」者，盡即能相，生滅染淨全是有為。然生滅四相略有二種：一剎那盡，云念念滅，以緣滅故顯無滅性。二一期滅，如煩惱性盡，以性空門顯無滅義。「二生滅對」，凡則緣生，故本不生；性淨涅槃，本來寂滅，故不更滅。此對皆《淨名》意。前約滅惑，此約滅苦。由滅惑苦則菩提生，故今遣之。言「約佛菩提非始生」者，性淨菩提非始修得，何有滅耶？「三我非我對」，以緣破我，以我遣非我。言我尚不可得，則非我何可得？即不二法門。「諸法實相中」下，以實相門雙遣。上二即《中論》文，前已頻引。「四緣非緣對」，眾生是緣，攬緣無性，故無眾生。非眾生為非緣，緣尚不可得，非緣何可得？即相待破。「五能證所證對」，並因緣門雙破能所。故上經云「知菩提性從緣起，入深法界無違逆。」「六合非合對」，虛空無體，不與物合，亦以因緣顯無虛空。成正覺者能所契合，亦因緣門釋無正覺，故一合相非一合相。

疏「物物無性」下，疏有二意：一由證無性，故得成佛無性。即是大悲之體，故得起悲。二「又只由」下，由生不知佛證無性，故化令知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「物物無性」下，疏有二意：一由證無性，故得成佛無性。即是大悲之體，故得起悲。二「又只由」下，由生不知佛證無性，故化令知。

疏「是謂高而無上、廣不可極」者，顯高廣義。此及下「大包天地」等，皆是肇公《涅槃無名論．位體》中文。彼云「經言『菩提之道不可圖度，高而無上、廣不可極，淵而無下、深不可測，大包天地、細入無間。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是謂高而無上、廣不可極」者，顯高廣義。此及下「大包天地」等，皆是肇公《涅槃無名論．位體》中文。彼云「經言『菩提之道不可圖度，高而無上、廣不可極，淵而無下、深不可測，大包天地、細入無間。』」

疏「初明一毛含多」下，疏文有二：先總科所屬、後「此與」下揀異第八。有三重揀：一約能現。前身為有分，此毛為無分故。二「又此」下，約所現揀。前通多類者，但言現身；此云現佛故。三「又前」下，約義相揀。前住體遍應者，即緣起相由門，由住緣起，一佛身體遍應一切，成多類故。一則如理下，是法性融通門。法性如空，有其二義：一則廣大無所不包故，譬如虛空具含眾象。二則體性周遍，故喻云：譬如虛空遍至一切色非色處。一毛含多，即廣容義。遍法界毛，即是普遍。「是謂大包」下，一毛廣容，即大包天地。多身入毛，即細入無間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初明一毛含多」下，疏文有二：先總科所屬、後「此與」下揀異第八。有三重揀：一約能現。前身為有分，此毛為無分故。二「又此」下，約所現揀。前通多類者，但言現身；此云現佛故。三「又前」下，約義相揀。前住體遍應者，即緣起相由門，由住緣起，一佛身體遍應一切，成多類故。一則如理下，是法性融通門。法性如空，有其二義：一則廣大無所不包故，譬如虛空具含眾象。二則體性周遍，故喻云：譬如虛空遍至一切色非色處。一毛含多，即廣容義。遍法界毛，即是普遍。「是謂大包」下，一毛廣容，即大包天地。多身入毛，即細入無間。

疏「是知坐菩提」下，舉況顯勝。有頂，即是權教中說真成之處。鹿園，即是八相化身轉法之處。今於此成，即周法界。此處轉法輪，即於法界無盡處轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是知坐菩提」下，舉況顯勝。有頂，即是權教中說真成之處。鹿園，即是八相化身轉法之處。今於此成，即周法界。此處轉法輪，即於法界無盡處轉。

疏「此文正顯佛菩提」者，成上非約因人有性是佛性義。今說佛菩提，而言眾生心有之者，即他果佛在我因人之心內耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此文正顯佛菩提」者，成上非約因人有性是佛性義。今說佛菩提，而言眾生心有之者，即他果佛在我因人之心內耳。

「第八出現轉大法輪」，今初等者明轉法輪。釋曰：然法輪義：廣如別章。今略以三門分別：一釋名、二出體、三轉相。今初。然《俱舍論》亦名梵輪，如來大梵之所轉故。言法輪者，法即軌持，輪者如帝王輪，從喻得名。略有四義：一圓滿義，具轂輻輞軸等體用周備故。二摧壞義，摧壞煩惱，如摧未伏等。三鎮遏義，已伏煩惱，令勢轉遠故，如鎮已伏。四不定義，從見至修，修至無學；從自至他，他信至解，解至行果等。而言轉者，說也。故總釋云：流演圓通名之為輪，自我之彼故名為轉。若別說者，略有四義：轉謂動也、顯也、運也、起也。動宣言教，顯揚妙理，運聖道於聲前，起真智於言後，圓摧障惱，名轉法輪。釋曰：此四約教、理、行、果。如其次第，下出轉體不出四故。出體轉相，在文具之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八出現轉大法輪」，今初等者明轉法輪。釋曰：然法輪義：廣如別章。今略以三門分別：一釋名、二出體、三轉相。今初。然《俱舍論》亦名梵輪，如來大梵之所轉故。言法輪者，法即軌持，輪者如帝王輪，從喻得名。略有四義：一圓滿義，具轂輻輞軸等體用周備故。二摧壞義，摧壞煩惱，如摧未伏等。三鎮遏義，已伏煩惱，令勢轉遠故，如鎮已伏。四不定義，從見至修，修至無學；從自至他，他信至解，解至行果等。而言轉者，說也。故總釋云：流演圓通名之為輪，自我之彼故名為轉。若別說者，略有四義：轉謂動也、顯也、運也、起也。動宣言教，顯揚妙理，運聖道於聲前，起真智於言後，圓摧障惱，名轉法輪。釋曰：此四約教、理、行、果。如其次第，下出轉體不出四故。出體轉相，在文具之。

疏「夫轉法輪不出此五」者，此五即是出體，亦是轉相。且第二出體者，大小諸教有多差別，今以大乘學貫通諸說。體總有五：一輪自性，謂擇法覺支、正見正知等，通見修無學，或取八聖道具輪輻轂輞故。正見思惟如轂，是根本故。正語業命說名為輻，由轂有故。正念動定說名為輞，攝錄餘故。二者法輪因，謂能生後聖道諸教聞思修等，諸經論中多說佛教為法輪故。三法輪眷屬，聖道助伴五蘊諸法。四法輪境，聖道所緣四諦、因緣、三性等理。五法輪果，謂因道所證菩提涅槃無為等果。大乘法師收取五體，不出教理行果，意明二即是教、四即是理、一三皆行、五即是果。今經五句即攝此五，一能轉心即是眷屬、二即自性、三即第五、四即第二、五即第四。若以教理行果攝今五者，後三可知，初一是行、二所詮理亦是行攝、三轉約於見修等故。又此五句即是轉相。第三轉相者，《瑜伽》九十五說「由五種相轉法輪者，當知名為善轉法輪。一者世尊為菩薩時，為得所得所緣境界；二者為得所得方便；三者證得所應得；四皆自既得已，以他相續，令於自證深生信解；五者令他於他所證深生信解。」今經五句即攝彼五，一即第四令他信解、二即第二、三即第三、四即第五、五即第一。會釋可知。但言「所得方便」者，即以三周正轉見修無學，隨其次第知見現觀，名得方便。《瑜伽》又說三周行相，名得所得之方便也。然上出體與其轉相皆大乘意，細尋二門多有相似，或應為一。彼是法相之所宗師，且順於彼，以今一五攝彼二五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「夫轉法輪不出此五」者，此五即是出體，亦是轉相。且第二出體者，大小諸教有多差別，今以大乘學貫通諸說。體總有五：一輪自性，謂擇法覺支、正見正知等，通見修無學，或取八聖道具輪輻轂輞故。正見思惟如轂，是根本故。正語業命說名為輻，由轂有故。正念動定說名為輞，攝錄餘故。二者法輪因，謂能生後聖道諸教聞思修等，諸經論中多說佛教為法輪故。三法輪眷屬，聖道助伴五蘊諸法。四法輪境，聖道所緣四諦、因緣、三性等理。五法輪果，謂因道所證菩提涅槃無為等果。大乘法師收取五體，不出教理行果，意明二即是教、四即是理、一三皆行、五即是果。今經五句即攝此五，一能轉心即是眷屬、二即自性、三即第五、四即第二、五即第四。若以教理行果攝今五者，後三可知，初一是行、二所詮理亦是行攝、三轉約於見修等故。又此五句即是轉相。第三轉相者，《瑜伽》九十五說「由五種相轉法輪者，當知名為善轉法輪。一者世尊為菩薩時，為得所得所緣境界；二者為得所得方便；三者證得所應得；四皆自既得已，以他相續，令於自證深生信解；五者令他於他所證深生信解。」今經五句即攝彼五，一即第四令他信解、二即第二、三即第三、四即第五、五即第一。會釋可知。但言「所得方便」者，即以三周正轉見修無學，隨其次第知見現觀，名得方便。《瑜伽》又說三周行相，名得所得之方便也。然上出體與其轉相皆大乘意，細尋二門多有相似，或應為一。彼是法相之所宗師，且順於彼，以今一五攝彼二五。

疏「此五今皆即事契真」者，揀實異權，名數則同，意旨懸隔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此五今皆即事契真」者，揀實異權，名數則同，意旨懸隔。

疏「二所轉體即示勸證」者，一示相轉、二勸修轉、三作證轉。第一示相轉者，諸佛世尊正證諸法，隨何等器而指示之。如轉四諦，言此身是苦、業惑為集、此滅為滅、能滅為道。示因緣等真理妙智，例皆同此。當爾之時生聖慧眼，由示依去來今世有差別故，如其次第得眼智明覺。此之一智總名為眼，有三行相名智、明、覺，非於四諦別起四智。由真見道唯一剎那，不同小乘上下別觀。依詮證滅說通三世，非是滅諦通三世有。第二勸修轉者，如說四諦，云此是苦，汝當知；此是集，汝當斷；此是滅，汝當證；此是道，汝當修。亦生眼、智、明、覺。若轉因緣真實法等，例此可知。第三作證轉者，如轉四諦，云此是苦，我已知；此是集，我已斷；此是滅，我已證；此是道，我已修。亦生眼、智、明、覺四行。轉餘例於此十二行。然其三轉，尊者妙音八正為轉，唯是見道，以憍陳那見道生時說名已轉。若通相說，諸有聖道皆名法輪。《顯宗論》說三轉即是三道，謂初是見道、二是修道、三是無學道。如憍陳那名已轉者，已初轉故。大乘法師意取彼義。若成實師，初轉生聞慧、次生思慧、後生修慧，無十二行，唯作一期行相。此言却通，以說陳如即得初果，未經修道，何有初果？第十六智是修道故。又初雖示是苦集等，未勸知斷，何因成果？若示勸轉已得果竟，何用引己而為證耶？是以見道通於三轉，義却長也。況通諸法皆有示勸及與證耶？故今經中始成正覺演大華嚴，轉一乘輪，亦具三矣。大乘見道唯在初地，則彼地前應非始轉法輪矣。若別配二道者，第二轉者謂是有學，以其妙慧如實通達，我當於後猶有所作，應當遍知苦諦、應當永斷集諦、應當作證滅諦、應當修習未修道諦。如是有四種行相，如前應知。第三轉者，謂是無學，以得盡智無生智故。言所應作我皆已作，謂我已遍知未知苦諦，乃至廣說我已修習未修道諦。亦有四行，例前可知。釋曰：此即大乘諸師別配三轉屬於三道。而言證者，是彼自證，非佛證也。然今經文，即是三轉中道法輪，永離邊見，亦具說於知斷證修，即是大乘無作四諦已申轉體，得果等四皆可虛求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二所轉體即示勸證」者，一示相轉、二勸修轉、三作證轉。第一示相轉者，諸佛世尊正證諸法，隨何等器而指示之。如轉四諦，言此身是苦、業惑為集、此滅為滅、能滅為道。示因緣等真理妙智，例皆同此。當爾之時生聖慧眼，由示依去來今世有差別故，如其次第得眼智明覺。此之一智總名為眼，有三行相名智、明、覺，非於四諦別起四智。由真見道唯一剎那，不同小乘上下別觀。依詮證滅說通三世，非是滅諦通三世有。第二勸修轉者，如說四諦，云此是苦，汝當知；此是集，汝當斷；此是滅，汝當證；此是道，汝當修。亦生眼、智、明、覺。若轉因緣真實法等，例此可知。第三作證轉者，如轉四諦，云此是苦，我已知；此是集，我已斷；此是滅，我已證；此是道，我已修。亦生眼、智、明、覺四行。轉餘例於此十二行。然其三轉，尊者妙音八正為轉，唯是見道，以憍陳那見道生時說名已轉。若通相說，諸有聖道皆名法輪。《顯宗論》說三轉即是三道，謂初是見道、二是修道、三是無學道。如憍陳那名已轉者，已初轉故。大乘法師意取彼義。若成實師，初轉生聞慧、次生思慧、後生修慧，無十二行，唯作一期行相。此言却通，以說陳如即得初果，未經修道，何有初果？第十六智是修道故。又初雖示是苦集等，未勸知斷，何因成果？若示勸轉已得果竟，何用引己而為證耶？是以見道通於三轉，義却長也。況通諸法皆有示勸及與證耶？故今經中始成正覺演大華嚴，轉一乘輪，亦具三矣。大乘見道唯在初地，則彼地前應非始轉法輪矣。若別配二道者，第二轉者謂是有學，以其妙慧如實通達，我當於後猶有所作，應當遍知苦諦、應當永斷集諦、應當作證滅諦、應當修習未修道諦。如是有四種行相，如前應知。第三轉者，謂是無學，以得盡智無生智故。言所應作我皆已作，謂我已遍知未知苦諦，乃至廣說我已修習未修道諦。亦有四行，例前可知。釋曰：此即大乘諸師別配三轉屬於三道。而言證者，是彼自證，非佛證也。然今經文，即是三轉中道法輪，永離邊見，亦具說於知斷證修，即是大乘無作四諦已申轉體，得果等四皆可虛求。

疏「是知其輪本來常清淨」者，即暗引《淨名》，寶積云：「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨。」此言古來多釋，今取即事之真性淨之理為法輪體也，故後四段明相用深廣，則逈異餘宗。為不壞相，略引餘釋耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是知其輪本來常清淨」者，即暗引《淨名》，寶積云：「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨。」此言古來多釋，今取即事之真性淨之理為法輪體也，故後四段明相用深廣，則逈異餘宗。為不壞相，略引餘釋耳。

疏「豈同三乘但用佛聲為法輪等耶」者，揀實異權。而言等者，就佛聲中揀尋常言，如問晴雨、安慰弟子等，亦非法輪；唯取轉法。又要令他斷惑見理，方明法輪。今此乃至數重深玄。一則不論斷不斷等，說即名輪，故經云「如來所轉妙法輪，一切皆是菩提分。若能聞已悟法性，如是之人常見佛。」二者尋常之言亦是法論，如來無有散亂聲，故言不虛發。如《涅槃》說「如來一切語言皆名轉法輪」故。三者能令三界所有聲，聞者皆是如來音故。四者不揀聲與非聲，遍於法界皆法輪體，況復一多交徹相映融即，豈同三乘之法輪哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「豈同三乘但用佛聲為法輪等耶」者，揀實異權。而言等者，就佛聲中揀尋常言，如問晴雨、安慰弟子等，亦非法輪；唯取轉法。又要令他斷惑見理，方明法輪。今此乃至數重深玄。一則不論斷不斷等，說即名輪，故經云「如來所轉妙法輪，一切皆是菩提分。若能聞已悟法性，如是之人常見佛。」二者尋常之言亦是法論，如來無有散亂聲，故言不虛發。如《涅槃》說「如來一切語言皆名轉法輪」故。三者能令三界所有聲，聞者皆是如來音故。四者不揀聲與非聲，遍於法界皆法輪體，況復一多交徹相映融即，豈同三乘之法輪哉？

第九出現涅槃。疏文分三：初來意、二彰大旨、三開章別釋。今初。「轉化既周」，躡前起後。「安住祕藏」，顯真涅槃。「為物示滅」，顯應涅槃，文具二故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九出現涅槃。疏文分三：初來意、二彰大旨、三開章別釋。今初。「轉化既周」，躡前起後。「安住祕藏」，顯真涅槃。「為物示滅」，顯應涅槃，文具二故。

疏「然大涅槃」下，第二總明大旨以顯深玄。多用肇公《涅槃無名論》，有十演九折。十演者，謂一開宗、二位體、三超境、四妙存、五辯差、六會異、七明漸、八動寂、九通古、十玄得。九折者，一覈體、二徵出、三搜玄、四難差、五責異、六詰漸、七譏動、八窮源、九考得。開宗為初，次一折一演，折為有名之難，演即無名之答，共相研覈顯無名旨。今多用者，亦顯肇公憑此經故。今初，大旨多用開宗。言「眾聖歸宗冥會之所」者，總顯深廣，包含無外。故論云「九流於是乎交歸，眾聖於是乎冥會。」謂三賢十聖必會其中，猶於百川朝宗于海。「寂寥無為」者，顯深。「而廣大悉備」者，顯廣。「形名」已下，復拂深廣之迹。眹者，迹也、兆也。論云「夫涅槃之為道也，寂寥虛曠，不可以形名得；微妙無相，不可以有心知。」故《淨名》云「不可智知，不可識識」矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然大涅槃」下，第二總明大旨以顯深玄。多用肇公《涅槃無名論》，有十演九折。十演者，謂一開宗、二位體、三超境、四妙存、五辯差、六會異、七明漸、八動寂、九通古、十玄得。九折者，一覈體、二徵出、三搜玄、四難差、五責異、六詰漸、七譏動、八窮源、九考得。開宗為初，次一折一演，折為有名之難，演即無名之答，共相研覈顯無名旨。今多用者，亦顯肇公憑此經故。今初，大旨多用開宗。言「眾聖歸宗冥會之所」者，總顯深廣，包含無外。故論云「九流於是乎交歸，眾聖於是乎冥會。」謂三賢十聖必會其中，猶於百川朝宗于海。「寂寥無為」者，顯深。「而廣大悉備」者，顯廣。「形名」已下，復拂深廣之迹。眹者，迹也、兆也。論云「夫涅槃之為道也，寂寥虛曠，不可以形名得；微妙無相，不可以有心知。」故《淨名》云「不可智知，不可識識」矣。

疏「今以無名強名」下，第三開章別釋。此句總明開意。《涅槃》二十一云「羝羅波夷名為食油蟲，無有名字，強立名字。善男子！是大涅槃亦復如是，無有名字，強立名字。」〈位體〉中云「有餘無餘者，蓋是涅槃之外稱，應物之假名耳。而存稱謂者封名，志器像者耽形。名也，極於題目。形也，盡於方圓。方圓有所不寫，題目有所不傳，焉可以名於無名，而形於無形者哉。」則無名亦假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今以無名強名」下，第三開章別釋。此句總明開意。《涅槃》二十一云「羝羅波夷名為食油蟲，無有名字，強立名字。善男子！是大涅槃亦復如是，無有名字，強立名字。」〈位體〉中云「有餘無餘者，蓋是涅槃之外稱，應物之假名耳。而存稱謂者封名，志器像者耽形。名也，極於題目。形也，盡於方圓。方圓有所不寫，題目有所不傳，焉可以名於無名，而形於無形者哉。」則無名亦假。

疏「一釋名」者，若具，梵云摩訶般涅槃那，具翻為大圓寂入，謂那即入義應迴在上。言「正名為滅」者，取其義類。「乃有多方」者，即生公釋，遠公同此。言多方者，或云不生、或云無作、或云無起，亦云無為、亦云無相，或云不滅、或云寂靜、或曰安隱、或名解脫，皆是義翻。《法華．序品》長行之中，便於中夜入無餘涅槃，次即云「佛滅度」，後偈中又云「佛此夜滅度」，明知古德正翻為滅，亦云滅度，超度四流故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一釋名」者，若具，梵云摩訶般涅槃那，具翻為大圓寂入，謂那即入義應迴在上。言「正名為滅」者，取其義類。「乃有多方」者，即生公釋，遠公同此。言多方者，或云不生、或云無作、或云無起，亦云無為、亦云無相，或云不滅、或云寂靜、或曰安隱、或名解脫，皆是義翻。《法華．序品》長行之中，便於中夜入無餘涅槃，次即云「佛滅度」，後偈中又云「佛此夜滅度」，明知古德正翻為滅，亦云滅度，超度四流故。

疏「總以義翻稱為圓寂」者，即唐三藏等，在義周圓。疏「而言大」下，先總、後別。總以橫竪，釋如題中。《涅槃》二十一云「譬如虛空，不因小空名為大空。涅槃亦爾，不因小相名大涅槃。」釋曰：此即絕待，當體受名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「總以義翻稱為圓寂」者，即唐三藏等，在義周圓。疏「而言大」下，先總、後別。總以橫竪，釋如題中。《涅槃》二十一云「譬如虛空，不因小空名為大空。涅槃亦爾，不因小相名大涅槃。」釋曰：此即絕待，當體受名。

疏「若約義開」下，別釋。約三大釋，三大雖通本有、修成，欲分三異，性淨約體、圓淨約相、用約修成兼含三身。下對三大亦有三入，若有那字，沒在圓寂之中；今無那字，以般釋入。梵語出息名為安那，梵言入息名為般那，那是息義。欲明此章具足真應三四涅槃，故對三大別釋三入。性入即是清淨涅槃，真入即是圓淨涅槃，示入即方便淨。遠公上三約已證說：一就實論入，息妄歸真，從因趣果；二真應相對，辯入息化，歸真名入；三唯就應現，捨有為道趣入無為，故名為入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若約義開」下，別釋。約三大釋，三大雖通本有、修成，欲分三異，性淨約體、圓淨約相、用約修成兼含三身。下對三大亦有三入，若有那字，沒在圓寂之中；今無那字，以般釋入。梵語出息名為安那，梵言入息名為般那，那是息義。欲明此章具足真應三四涅槃，故對三大別釋三入。性入即是清淨涅槃，真入即是圓淨涅槃，示入即方便淨。遠公上三約已證說：一就實論入，息妄歸真，從因趣果；二真應相對，辯入息化，歸真名入；三唯就應現，捨有為道趣入無為，故名為入。

疏「若圓融無礙即大涅槃」者，若不圓融，三入各別，法相宗故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若圓融無礙即大涅槃」者，若不圓融，三入各別，法相宗故。

疏「二出體性」者，疏文分二：一總顯深玄、二別出體性。今初，先顯體深、後體用無礙。初中，「妙絕常數」者，即第十九演〈玄得〉中文。彼云「何者？夫涅槃之道妙盡常數，融冶二儀、滌蕩萬有，均天人、同一異，內視不己見、返聽不我聞，未常有得、未常無得。」今取此言，總歎深旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二出體性」者，疏文分二：一總顯深玄、二別出體性。今初，先顯體深、後體用無礙。初中，「妙絕常數」者，即第十九演〈玄得〉中文。彼云「何者？夫涅槃之道妙盡常數，融冶二儀、滌蕩萬有，均天人、同一異，內視不己見、返聽不我聞，未常有得、未常無得。」今取此言，總歎深旨。

疏「恬怕希夷」者，恬和怕靜，夷平也。亦〈開宗〉中言。彼云「然則有無絕於內、稱謂淪於外，視聽之所不暨、四空之所昏昧，恬焉而夷、怕焉而泰，九流於是乎交歸、眾聖於是乎冥會。斯乃希夷之境、太玄之鄉。而欲以有無題牓，標其方域而語其神道者，不亦邈哉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「恬怕希夷」者，恬和怕靜，夷平也。亦〈開宗〉中言。彼云「然則有無絕於內、稱謂淪於外，視聽之所不暨、四空之所昏昧，恬焉而夷、怕焉而泰，九流於是乎交歸、眾聖於是乎冥會。斯乃希夷之境、太玄之鄉。而欲以有無題牓，標其方域而語其神道者，不亦邈哉。」

疏「雖逈出百非」下，明體用無礙。亦〈開宗〉中文。文云「冥冥杳杳，誰見誰曉？彌綸靡所不在，而獨曳於有無之表。」今反用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「雖逈出百非」下，明體用無礙。亦〈開宗〉中文。文云「冥冥杳杳，誰見誰曉？彌綸靡所不在，而獨曳於有無之表。」今反用之。

疏「今以義求」下，第二王出體性。然遠公亦以三法為體，與此小別，一色、二心、三非色非心。滅無常色獲得常色等故、擇滅無為故，廣如前說。亦非全要，不欲繁敘。疏言今以義求者，取其深義。三德為體，則身智常住，無不包含故。於中三：初正明、第二「所以三者」下出三所以、第三「然此三種」下融通無礙。二中有二：一翻對說三、二當體辯三。今初。前迴向中釋三迴向具對十義，今略有三。「翻三雜染」者，煩惱為般若，煩惱即菩提故，菩提即是涅槃之中般若德也。翻於結業，以為解脫。翻苦依身，即是法身，心體離念本法身故。故三雜染即性淨三德。二成三德者，般若是智、解脫是斷、法身是恩。法身兼應，應物恩德。三成三身者，般若法門身，法身是法性身，解脫為應化身，作用解脫亦解脫故。若真應對辯，則有真實三德、應化三德。應化三德，一一別從真德而起。今從通義，應身但解脫德攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今以義求」下，第二王出體性。然遠公亦以三法為體，與此小別，一色、二心、三非色非心。滅無常色獲得常色等故、擇滅無為故，廣如前說。亦非全要，不欲繁敘。疏言今以義求者，取其深義。三德為體，則身智常住，無不包含故。於中三：初正明、第二「所以三者」下出三所以、第三「然此三種」下融通無礙。二中有二：一翻對說三、二當體辯三。今初。前迴向中釋三迴向具對十義，今略有三。「翻三雜染」者，煩惱為般若，煩惱即菩提故，菩提即是涅槃之中般若德也。翻於結業，以為解脫。翻苦依身，即是法身，心體離念本法身故。故三雜染即性淨三德。二成三德者，般若是智、解脫是斷、法身是恩。法身兼應，應物恩德。三成三身者，般若法門身，法身是法性身，解脫為應化身，作用解脫亦解脫故。若真應對辯，則有真實三德、應化三德。應化三德，一一別從真德而起。今從通義，應身但解脫德攝。

疏「能證大智」下，第二當體明三。然薦福法師總有四釋。先總釋云：身是能證身，般若是智慧火，解脫則煩惱等滅。此三法合，名證涅槃。言四義者，一云：身是自受用身，餘二即金剛心後智斷二德。二云：身即法身，法身即如如，摩訶般若即如如智，解脫即是一切餘究竟盡故。法身為所證，般若為能證，解脫為離障。三又釋云：身者即法性，有佛身義，作二所依故。有智慧義，遍照法界光明故。有解脫義，性離一切障故。此三亦不相離。彼自結云：此三釋中，初順經意，欲明報身是常，涅槃不滅身故。四又釋云：身者色身，四智為般若解脫，準前。釋曰：上之四解，初約報身、二約法身，此二約真；四通真應、三即約理為性淨三德。今疏但舉第二義者，欲顯圓具，通因通果、通真通應。應即常身，即法身故。應即是法，況自受用，自受用體亦全法性。法身但約在纏出纏異故、能證所證及與離障十地分得故、通因果故，舉一義理無不收。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「能證大智」下，第二當體明三。然薦福法師總有四釋。先總釋云：身是能證身，般若是智慧火，解脫則煩惱等滅。此三法合，名證涅槃。言四義者，一云：身是自受用身，餘二即金剛心後智斷二德。二云：身即法身，法身即如如，摩訶般若即如如智，解脫即是一切餘究竟盡故。法身為所證，般若為能證，解脫為離障。三又釋云：身者即法性，有佛身義，作二所依故。有智慧義，遍照法界光明故。有解脫義，性離一切障故。此三亦不相離。彼自結云：此三釋中，初順經意，欲明報身是常，涅槃不滅身故。四又釋云：身者色身，四智為般若解脫，準前。釋曰：上之四解，初約報身、二約法身，此二約真；四通真應、三即約理為性淨三德。今疏但舉第二義者，欲顯圓具，通因通果、通真通應。應即常身，即法身故。應即是法，況自受用，自受用體亦全法性。法身但約在纏出纏異故、能證所證及與離障十地分得故、通因果故，舉一義理無不收。

疏「然此三種」下，第三融通無礙，有法、喻、結。法中通因通果，理具此三，即性淨三德。能如是知，即名字三德。依此修觀，即觀行三德。初住分證，如來究竟。直就出纏法身即具三故，成不別義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此三種」下，第三融通無礙，有法、喻、結。法中通因通果，理具此三，即性淨三德。能如是知，即名字三德。依此修觀，即觀行三德。初住分證，如來究竟。直就出纏法身即具三故，成不別義。

疏「故此三法」下，結成涅槃。《涅槃》第二云「我今當令一切眾生，及以我弟子四部之眾，悉皆安住祕密藏中。我亦復當安住是中入於涅槃。何等名為祕密之藏？猶如伊字三點，若並則不成伊，縱亦不成。如摩醯首羅面上三目，三點若並不得成伊，三點若別亦不成伊。我亦如是，解脫之法亦非涅槃，如來之身亦非涅槃，摩訶般若亦非涅槃；三法各異亦非涅槃。我今安住如是三法，為眾生故名入涅槃。」薦福釋曰：「若將喻類法，喻文不足。以法云：解脫之法亦非涅槃等。喻中應云：唯一一點不成伊也，以解脫等三有一一不成故。夫證涅槃須有能證身、須有智慧火、煩惱等滅，此三法合名證涅槃。若唯身亦非涅槃，唯般若亦非涅槃，唯解脫亦非涅槃。此三各別未有斷證，亦非涅槃。喻別亦不成。若智者意，四義各殊，東西曰橫、南北曰縱。縱即竪也。謂若法身本有，次修般若、後得解脫，則是縱義，以經生越世彌亘淨穢，故如縱三點。不橫者，三法異體同時，如三列火。並乃合為一體，別乃各居一處，即但用一法。今摩訶般若亦非涅槃等，是合縱並。竪明此三曰縱，舉一攝二曰並。故云般若非者，般若中已攝二故。三德若異亦非涅槃，即雙合橫別，一一異體即合於別，異體同時即合於橫故。故上云三點若別不得成伊，已合橫別也。亦可橫即是並，對縱為橫、對別為並，故經但有三句，於義成四。」而總釋云：「今三俱不思議，焉可縱？俱不思議，焉可橫？俱不思議，焉可並？俱不思議，焉可別？」意云：即一而三、即三而一，非三非、一雙照三一，焉可作一三等思？若作體一用別而明，尚未免於並別也。然有云：伊字如品字。有云：如倒品字。後義為正。由此見異，古德解義取捨不同：或一德在上、二德在下。或二德在上、一德在下。並不得意。西方伊字三點在上，天目之喻，不可二目在一目上。如來恐人誤作此解，故以天目轉喻伊字，則不得定一二上下，但取不可縱橫及並別耳。若定說言一上二上，非唯義理不得圓妙，致令二喻自互相違。謂梵字樣者[(口*口)/口]，此西方伊字，三目之一當於眉間【圖：T36p0632_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故此三法」下，結成涅槃。《涅槃》第二云「我今當令一切眾生，及以我弟子四部之眾，悉皆安住祕密藏中。我亦復當安住是中入於涅槃。何等名為祕密之藏？猶如伊字三點，若並則不成伊，縱亦不成。如摩醯首羅面上三目，三點若並不得成伊，三點若別亦不成伊。我亦如是，解脫之法亦非涅槃，如來之身亦非涅槃，摩訶般若亦非涅槃；三法各異亦非涅槃。我今安住如是三法，為眾生故名入涅槃。」薦福釋曰：「若將喻類法，喻文不足。以法云：解脫之法亦非涅槃等。喻中應云：唯一一點不成伊也，以解脫等三有一一不成故。夫證涅槃須有能證身、須有智慧火、煩惱等滅，此三法合名證涅槃。若唯身亦非涅槃，唯般若亦非涅槃，唯解脫亦非涅槃。此三各別未有斷證，亦非涅槃。喻別亦不成。若智者意，四義各殊，東西曰橫、南北曰縱。縱即竪也。謂若法身本有，次修般若、後得解脫，則是縱義，以經生越世彌亘淨穢，故如縱三點。不橫者，三法異體同時，如三列火。並乃合為一體，別乃各居一處，即但用一法。今摩訶般若亦非涅槃等，是合縱並。竪明此三曰縱，舉一攝二曰並。故云般若非者，般若中已攝二故。三德若異亦非涅槃，即雙合橫別，一一異體即合於別，異體同時即合於橫故。故上云三點若別不得成伊，已合橫別也。亦可橫即是並，對縱為橫、對別為並，故經但有三句，於義成四。」而總釋云：「今三俱不思議，焉可縱？俱不思議，焉可橫？俱不思議，焉可並？俱不思議，焉可別？」意云：即一而三、即三而一，非三非、一雙照三一，焉可作一三等思？若作體一用別而明，尚未免於並別也。然有云：伊字如品字。有云：如倒品字。後義為正。由此見異，古德解義取捨不同：或一德在上、二德在下。或二德在上、一德在下。並不得意。西方伊字三點在上，天目之喻，不可二目在一目上。如來恐人誤作此解，故以天目轉喻伊字，則不得定一二上下，但取不可縱橫及並別耳。若定說言一上二上，非唯義理不得圓妙，致令二喻自互相違。謂梵字樣者[(口*口)/口]，此西方伊字，三目之一當於眉間【圖：T36p0632_01.gif】

。此其狀也，諸公何惑？言「祕密」者，以深妙故。遠公釋云：「昔隱不說故名祕密，權教所覆故復名藏。」故下文云「十一部中所不說者，名之為藏。又於其中包含諸德，亦名為藏。」薦福釋云：「皆非二乘境界，故名祕密。」二賢皆是對昔顯密；今明深妙，當體祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。此其狀也，諸公何惑？言「祕密」者，以深妙故。遠公釋云：「昔隱不說故名祕密，權教所覆故復名藏。」故下文云「十一部中所不說者，名之為藏。又於其中包含諸德，亦名為藏。」薦福釋云：「皆非二乘境界，故名祕密。」二賢皆是對昔顯密；今明深妙，當體祕密。