大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十八

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「第二佛子」下，疏文有三：初舉數總科、二「或略不具」下料揀、三「細論一相」下大科。於中，先縱成經次、後「今以類例」下大科十九。言「斯即順觀相海」者，《觀佛三昧海經》觀佛相海有二：一總觀，有三十二等；二別觀，一一諸相。就別觀中復有二義：一從頂至足名為順觀、二從足輪至頂名逆觀，故云今是順觀。據普賢言，應言順說，為欲成觀是本意故，名為順觀，即彼第九經〈觀像品〉第九。疏「若爾餘可不然」者，上正圓融，此下通妨。謂有問言：若表圓融，何不諸相皆具三十二耶？答意可知。而文亦三：初正答、二「故善生」下引證、三「此約相好相對」下亦是通難。難云：諸經論說，伏於人故說三十二相。伏諸天故說八十種好，故人中輪王許有三十二相而無八十種好，則好勝矣。故為此通。謂此約相體以對好體，相勝於好；彼約人具，則具好為勝。亦如世人一尺之面不及三寸之鼻，三寸之鼻不及一寸之目，則相相相望以辨勝劣。若有人有三寸之鼻、一寸之目，更無餘相，則不及身總具多相為貴人矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二佛子」下，疏文有三：初舉數總科、二「或略不具」下料揀、三「細論一相」下大科。於中，先縱成經次、後「今以類例」下大科十九。言「斯即順觀相海」者，《觀佛三昧海經》觀佛相海有二：一總觀，有三十二等；二別觀，一一諸相。就別觀中復有二義：一從頂至足名為順觀、二從足輪至頂名逆觀，故云今是順觀。據普賢言，應言順說，為欲成觀是本意故，名為順觀，即彼第九經〈觀像品〉第九。疏「若爾餘可不然」者，上正圓融，此下通妨。謂有問言：若表圓融，何不諸相皆具三十二耶？答意可知。而文亦三：初正答、二「故善生」下引證、三「此約相好相對」下亦是通難。難云：諸經論說，伏於人故說三十二相。伏諸天故說八十種好，故人中輪王許有三十二相而無八十種好，則好勝矣。故為此通。謂此約相體以對好體，相勝於好；彼約人具，則具好為勝。亦如世人一尺之面不及三寸之鼻，三寸之鼻不及一寸之目，則相相相望以辨勝劣。若有人有三寸之鼻、一寸之目，更無餘相，則不及身總具多相為貴人矣。

疏「一列名，名從用立」者，謂此名光照一切方等，下辨業用云「一一咸放摩尼寶光」等，明知從用以立光名。下諸文勢皆悉如是，或從用立、或從體得、可以意求。疏「觀佛三昧經云如合拳」者，即第四經，引此成上如拳。拳言尚隱，合拳即覆拳於頂上，有隆起之相也。然此相能滅一切罪、長一切福，故《佛頂尊勝》正明於此。即烏瑟尼沙暫念暫觀，延善住之壽、滅地獄之苦，不受七反畜、生水離人間殘報。疏「即具十楞」等者，亦《觀佛三昧經》第二廣說觀白毫相。彼經先說白毫之因，云「從捨心不慳不見前相不憶財物無所封著而行布施，(下取意引)持戒忍辱六度十力四無所畏諸妙功德生。」次云：「我滅度，後有諸弟子晝夜六時能於一時中、少分少分之中，能須臾間念佛白毫，令心了了無謬亂想，分明止住注意不息。念白毫者，若見相好、若不得見，如是等人除九十六億那由他恒河沙微塵數劫生死之罪。」佛告父王：「如來有無量相好，一一相中有八萬四千諸小相好，如是相好不及白毫少分功德。」釋曰：故應觀察，況依此經如是而觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一列名，名從用立」者，謂此名光照一切方等，下辨業用云「一一咸放摩尼寶光」等，明知從用以立光名。下諸文勢皆悉如是，或從用立、或從體得、可以意求。疏「觀佛三昧經云如合拳」者，即第四經，引此成上如拳。拳言尚隱，合拳即覆拳於頂上，有隆起之相也。然此相能滅一切罪、長一切福，故《佛頂尊勝》正明於此。即烏瑟尼沙暫念暫觀，延善住之壽、滅地獄之苦，不受七反畜、生水離人間殘報。疏「即具十楞」等者，亦《觀佛三昧經》第二廣說觀白毫相。彼經先說白毫之因，云「從捨心不慳不見前相不憶財物無所封著而行布施，(下取意引)持戒忍辱六度十力四無所畏諸妙功德生。」次云：「我滅度，後有諸弟子晝夜六時能於一時中、少分少分之中，能須臾間念佛白毫，令心了了無謬亂想，分明止住注意不息。念白毫者，若見相好、若不得見，如是等人除九十六億那由他恒河沙微塵數劫生死之罪。」佛告父王：「如來有無量相好，一一相中有八萬四千諸小相好，如是相好不及白毫少分功德。」釋曰：故應觀察，況依此經如是而觀。

疏「福德人至鼻」等者，即《智度論》文。「或至梵世」，即《法華經．如來神力品》「爾時如來出廣長舌相，上至梵世，或覆三千。」即《阿彌陀》云「出廣長舌，遍覆三千大千世界，說誠實言」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「福德人至鼻」等者，即《智度論》文。「或至梵世」，即《法華經．如來神力品》「爾時如來出廣長舌相，上至梵世，或覆三千。」即《阿彌陀》云「出廣長舌，遍覆三千大千世界，說誠實言」等。

疏「無俟觀破摶聚」者，《金剛經》云「須菩提！於意云何！三千大千世界所有微塵是為多不！須菩提言：『甚多。世尊！』『須菩提！諸微塵，如來說非微塵，是名微塵。如來說世界，非世界，是名世界。』」釋曰：此段論名。第十色及眾生身摶取中觀破相應行住處，大意云：眾生世界但攬塵成，今從麁至細乃至極微皆無實體，故云世界即非世界。今云無俟觀破者，觀破但是假想，為未了者；若了法本空，不待觀破。又彼云摶取，今云摶聚，是義引耳。故什云：「欲破極微」，覺賢云：「以一故眾、以眾故一，微自無性則為空矣。」餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無俟觀破摶聚」者，《金剛經》云「須菩提！於意云何！三千大千世界所有微塵是為多不！須菩提言：『甚多。世尊！』『須菩提！諸微塵，如來說非微塵，是名微塵。如來說世界，非世界，是名世界。』」釋曰：此段論名。第十色及眾生身摶取中觀破相應行住處，大意云：眾生世界但攬塵成，今從麁至細乃至極微皆無實體，故云世界即非世界。今云無俟觀破者，觀破但是假想，為未了者；若了法本空，不待觀破。又彼云摶取，今云摶聚，是義引耳。故什云：「欲破極微」，覺賢云：「以一故眾、以眾故一，微自無性則為空矣。」餘如前說。

疏「故佛涅槃四牙不碎」者，即後分經〈聖軀廓潤品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故佛涅槃四牙不碎」者，即後分經〈聖軀廓潤品〉。

疏「四中有法乳等三」者，論第三十八云「五想聽法：一如寶、二如眼、三如明、四大果功德、五無罪想。」今云法燈，合明、眼二義。大果即資法身，無罪總明離過。疏「上來略列」下，結釋料揀。於中有四：一總辨名數。言「譯者安置」者，以晉經無數故。二「既不說盡」下，明立理，欲合盈百故。言「既不說盡」者，十蓮華藏塵不可說盡故。三「況此中所列」下，重以理成，合成百義。四「晉經有遺」下，遮其傍救。恐有救云：如大慧百八，豈要圓數？凡立名數，多有所表故。故今通難云：此有九十七，即有所表。晉有九十四，復何所表？昔表為是，今表即非，是故不應生情配屬；若表，亦須成九十八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四中有法乳等三」者，論第三十八云「五想聽法：一如寶、二如眼、三如明、四大果功德、五無罪想。」今云法燈，合明、眼二義。大果即資法身，無罪總明離過。疏「上來略列」下，結釋料揀。於中有四：一總辨名數。言「譯者安置」者，以晉經無數故。二「既不說盡」下，明立理，欲合盈百故。言「既不說盡」者，十蓮華藏塵不可說盡故。三「況此中所列」下，重以理成，合成百義。四「晉經有遺」下，遮其傍救。恐有救云：如大慧百八，豈要圓數？凡立名數，多有所表故。故今通難云：此有九十七，即有所表。晉有九十四，復何所表？昔表為是，今表即非，是故不應生情配屬；若表，亦須成九十八。

如來隨好光明功德品第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來隨好光明功德品第三十五

疏「二釋名」，中二：先辨得名。言「隨逐大相」者，即《觀佛經》意，前品已引。二「如來之隨好」下，釋名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二釋名」，中二：先辨得名。言「隨逐大相」者，即《觀佛經》意，前品已引。二「如來之隨好」下，釋名。

疏「照七地」者，一種性地；二勝解行地；三淨勝意樂地，即是初地；四行正行地(從二地至七地)；五決定地(八地)；六決定行地(九地)七；到究竟地(從十地至如來地)。疏「如是展轉況於諸相」等者，上有五重，今越中間，故云展轉。然其舉況亦合五重，謂一以因一光況果一光，所越應云；二果一光尚爾，況果多光；三足下好光尚爾，況餘好光；四好光尚爾，況於一相；五一相尚爾，況於多相。疏文但有初及後句，餘可例耳。復應更有二重，謂六外相尚爾，況於內德；七一德尚爾，況於多德。故《瑜伽》四十九廣說舉況，因說相好因竟云「又於此中以要言之，一切有情福聚量等，爾所福聚能感如來一毛孔處；乃至一切所有毛孔隨入福聚，能感如來一種隨好；乃至所有一切隨好隨入福聚增至百倍，爾所福聚能感如來相中一相；乃至一切所有諸相隨入福聚，除白毫烏瑟膩沙，增至千倍，爾所福聚能感如來眉間白毫；乃至白毫增至百千倍，爾所福聚能感如來其頂上現烏瑟膩妙無見頂相；乃至白毫隨入福聚增至俱胝百千倍，爾所福聚能感如來諸相隨好，而不攝餘大法螺相。由此法螺，隨如來欲發大音聲，普能遍告無邊無際諸世界中所化有情。如是無量福聚資糧修證圓滿，能感如來不可思議無上無等遍一切種極圓滿。」「所攝自體」下，取意引。「又此相隨好略由三因說為無量：一時無量，三僧祇修故；二意樂無量，緣無量眾生利益安樂故；三品類無量，無量善業差別故，故云無量福聚能起如來諸相隨好。」釋曰：經中說所感之相，論舉能感之因，而因果相成。此文證知佛德難思，可證前後數節之文。疏文從諸相不及法螺，可證出現圓音之義，前〈妙嚴品〉已略指耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「照七地」者，一種性地；二勝解行地；三淨勝意樂地，即是初地；四行正行地(從二地至七地)；五決定地(八地)；六決定行地(九地)七；到究竟地(從十地至如來地)。疏「如是展轉況於諸相」等者，上有五重，今越中間，故云展轉。然其舉況亦合五重，謂一以因一光況果一光，所越應云；二果一光尚爾，況果多光；三足下好光尚爾，況餘好光；四好光尚爾，況於一相；五一相尚爾，況於多相。疏文但有初及後句，餘可例耳。復應更有二重，謂六外相尚爾，況於內德；七一德尚爾，況於多德。故《瑜伽》四十九廣說舉況，因說相好因竟云「又於此中以要言之，一切有情福聚量等，爾所福聚能感如來一毛孔處；乃至一切所有毛孔隨入福聚，能感如來一種隨好；乃至所有一切隨好隨入福聚增至百倍，爾所福聚能感如來相中一相；乃至一切所有諸相隨入福聚，除白毫烏瑟膩沙，增至千倍，爾所福聚能感如來眉間白毫；乃至白毫增至百千倍，爾所福聚能感如來其頂上現烏瑟膩妙無見頂相；乃至白毫隨入福聚增至俱胝百千倍，爾所福聚能感如來諸相隨好，而不攝餘大法螺相。由此法螺，隨如來欲發大音聲，普能遍告無邊無際諸世界中所化有情。如是無量福聚資糧修證圓滿，能感如來不可思議無上無等遍一切種極圓滿。」「所攝自體」下，取意引。「又此相隨好略由三因說為無量：一時無量，三僧祇修故；二意樂無量，緣無量眾生利益安樂故；三品類無量，無量善業差別故，故云無量福聚能起如來諸相隨好。」釋曰：經中說所感之相，論舉能感之因，而因果相成。此文證知佛德難思，可證前後數節之文。疏文從諸相不及法螺，可證出現圓音之義，前〈妙嚴品〉已略指耳。

疏「謂雖修乘戒行寬故」者，初地已引，此下別有一解，以全悟意。往昔親近眾善知識，親近《法華》、《涅槃經》等眾善知識，心不放逸，顯曾修行。依諸經修行，後聞此經，因該果海、果徹因源，便生毀謗，故墮地獄。由聞歷耳，種金剛種，以為宿因，毘盧遮那大威神力以為現緣，因緣相資，頓昇十地等。據此即非是戒緩墮於地獄。故〈十地品〉云「雖此眾淨廣智慧甚深明利能決擇，其心不動如山王，不可傾覆逾大海；有行未久(十生五生)、解未得(未有《華嚴》圓融之解)，隨識而行不隨智聞，此生疑墮惡道。我愍是等故不說，此即是生疑墮地獄。」又〈偈讚品〉云「如來廣大身，究竟於法界，不離於此座，而遍一切處。若有聞此法，恭敬信樂者，永離三惡道，一切諸苦難。」釋曰：定知不是戒緩。又〈出現品〉云「如乾草𧂐等須彌，投芥子火必燒盡。供養如來少功德，必令滅苦至涅槃。」何以故？性究竟故。全悟雖是後輩，不忍見疏失於經意，所以扶同拯教，異於古人。緣疏已行，不可改疏，請後賢審詳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂雖修乘戒行寬故」者，初地已引，此下別有一解，以全悟意。往昔親近眾善知識，親近《法華》、《涅槃經》等眾善知識，心不放逸，顯曾修行。依諸經修行，後聞此經，因該果海、果徹因源，便生毀謗，故墮地獄。由聞歷耳，種金剛種，以為宿因，毘盧遮那大威神力以為現緣，因緣相資，頓昇十地等。據此即非是戒緩墮於地獄。故〈十地品〉云「雖此眾淨廣智慧甚深明利能決擇，其心不動如山王，不可傾覆逾大海；有行未久(十生五生)、解未得(未有《華嚴》圓融之解)，隨識而行不隨智聞，此生疑墮惡道。我愍是等故不說，此即是生疑墮地獄。」又〈偈讚品〉云「如來廣大身，究竟於法界，不離於此座，而遍一切處。若有聞此法，恭敬信樂者，永離三惡道，一切諸苦難。」釋曰：定知不是戒緩。又〈出現品〉云「如乾草𧂐等須彌，投芥子火必燒盡。供養如來少功德，必令滅苦至涅槃。」何以故？性究竟故。全悟雖是後輩，不忍見疏失於經意，所以扶同拯教，異於古人。緣疏已行，不可改疏，請後賢審詳。

疏「惡業善根」下，遮難釋文。恐有難言：地獄及身既由惡業，即從惡業中來；前業報成佛，即從善根中來。何以並言非十方來？故今釋云：正由從業，即是從緣無性，來即無來。若不從緣，則有定性，不得無來。《中論》云「若法從緣生，是即無定性。若無定性者，云何有是法？」即因緣故空義耳。疏「因緣者名為智慧」者，即略暗引《涅槃》二十一為證，前疏已引。彼經云「智慧之法不從因緣，云何問於因緣？」今取此勢。汝諸天子何因向疑？何因發此微妙之音？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「惡業善根」下，遮難釋文。恐有難言：地獄及身既由惡業，即從惡業中來；前業報成佛，即從善根中來。何以並言非十方來？故今釋云：正由從業，即是從緣無性，來即無來。若不從緣，則有定性，不得無來。《中論》云「若法從緣生，是即無定性。若無定性者，云何有是法？」即因緣故空義耳。疏「因緣者名為智慧」者，即略暗引《涅槃》二十一為證，前疏已引。彼經云「智慧之法不從因緣，云何問於因緣？」今取此勢。汝諸天子何因向疑？何因發此微妙之音？

疏「先教識受生令捨曲見」者，《涅槃》二十一說「若見如來實王宮生、納妃生子、雙林滅等，是二乘曲見。」疏「是知佛化所生非沒生也」者，即《淨名經．觀眾生品》「舍利弗問天女：『汝於此沒，當生何所？』天曰：『佛化所生，吾如彼生。』曰：『佛化所生，非沒所生。』天曰：『眾生猶然，非沒生也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「先教識受生令捨曲見」者，《涅槃》二十一說「若見如來實王宮生、納妃生子、雙林滅等，是二乘曲見。」疏「是知佛化所生非沒生也」者，即《淨名經．觀眾生品》「舍利弗問天女：『汝於此沒，當生何所？』天曰：『佛化所生，吾如彼生。』曰：『佛化所生，非沒所生。』天曰：『眾生猶然，非沒生也。』」

疏「先明法身遍而叵見」者，叵，不可也。故〈出現品〉云「譬如法界遍一切，不可見取為一切；諸佛境界亦復然，遍於一切非一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「先明法身遍而叵見」者，叵，不可也。故〈出現品〉云「譬如法界遍一切，不可見取為一切；諸佛境界亦復然，遍於一切非一切。」

疏「非謂得選生處」者，《本行經》說：如來將欲下生，以淨天眼觀閻浮提何處堪我下生，乃至云：「唯有淨飯王家堪，餘家不堪。」則似有選生處。無分別智實無選擇，即智之悲應物然耳，則選無所選。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「非謂得選生處」者，《本行經》說：如來將欲下生，以淨天眼觀閻浮提何處堪我下生，乃至云：「唯有淨飯王家堪，餘家不堪。」則似有選生處。無分別智實無選擇，即智之悲應物然耳，則選無所選。

疏「後如法正教」，此上標章；後「夫欲悔過」下，廣釋其相。於中分二：先明所治之病、後顯能治之藥。此即天台止觀之意。今初但略彼名，若具云：一自從無始闇識昏迷煩惱所醉妄計我人，計我人故起於身見。由身見故，妄想顛倒。由顛倒故，起貪嗔癡。癡故廣造諸業，業則流轉生死。二者內具煩惱、外值惡友扇動邪法，勸惑我心倍加隆盛。三者內外惡緣既具，能內滅善心、外滅善事，又於他善都無隨喜。四者縱恣三業，無惡不為。下七全同。但八言虜扈者，亦云跋扈，皆不尊敬貌。下結云「是為十種順生死流。昏倒造惡如廁蟲樂廁，不覺不知積集重累不可稱計，四重五逆極至闡提，生死浩然而無際畔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後如法正教」，此上標章；後「夫欲悔過」下，廣釋其相。於中分二：先明所治之病、後顯能治之藥。此即天台止觀之意。今初但略彼名，若具云：一自從無始闇識昏迷煩惱所醉妄計我人，計我人故起於身見。由身見故，妄想顛倒。由顛倒故，起貪嗔癡。癡故廣造諸業，業則流轉生死。二者內具煩惱、外值惡友扇動邪法，勸惑我心倍加隆盛。三者內外惡緣既具，能內滅善心、外滅善事，又於他善都無隨喜。四者縱恣三業，無惡不為。下七全同。但八言虜扈者，亦云跋扈，皆不尊敬貌。下結云「是為十種順生死流。昏倒造惡如廁蟲樂廁，不覺不知積集重累不可稱計，四重五逆極至闡提，生死浩然而無際畔。」

疏「次起十種」下，二顯能治之藥。彼云「今欲懺悔，應當逆此罪流，用十種心翻除惡法。」先正信因果決定孱然。業種雖久久不敗亡，終無自作他人受果，精識善惡不生疑惑，是為深信，翻破一闡提心。「二自媿剋責」，鄙極罪人無羞無恥，習畜生法棄捨白淨第一莊嚴。咄哉無鉤造斯重罪，天見我屏罪，是故慚天；人見我顯罪，是故愧人。以此翻破無慚無愧心。「三怖畏惡道」，人命無常，一息不追千載長往，幽途綿邈無有資糧，苦海悠深船筏安寄？聖賢呵棄無所恃怙，年事稍去風刀不奢，豈可晏然坐待酸痛？譬如野干失耳尾牙，詐眠望脫，忽聞斷頭心大驚怖。遭生老病尚不為急，死事不奢那得不怖？怖心起時如履湯火，六塵五欲不暇貪染，如阿育王弟坐於御床希大帝王，聞旃陀羅朝朝振鈴，一日已盡六日當死。雖有五欲，無一念愛行者。怖畏苦到，懺悔不惜身命，如野干決死，絕無所思念，如彼怖王。以此翻破不畏惡道心。四當發露「不覆瑕疵」，賊毒惡草急須除之，根露條枯源流傾竭。若覆藏罪，是不良人。迦葉頭陀令大眾中發露，方等令向一人發露。其餘行法，但以實心向佛像前自求改革，如隱處有癰，覆諱不治則致於死。以此翻破覆藏罪心也。「五斷相續心」者，一懺已後更不復作。若懺悔已更作者，如王法初犯得輕，若更作則重。初入道場罪則易滅，更作難除。若能吐之，云何更噉？以此翻破常念惡事心。「六發菩提心」者，昔自安危人遍惱一切境，今廣起兼濟，遍至虛空界利益於他。以此翻破一切處起惡心也。「七修功補過」者，昔三業造罪不計晝夜，今善身口意策勵不休，匪移山岳，安填江海？以此翻破縱恣三業之心。八守護正法者，昔自滅善亦滅他善，不自隨喜亦不喜他，今守護諸善方便增廣不令斷絕。《勝鬘經》云「守護正法、攝受正法，最為第一。」翻破無隨喜心。今疏但云「隨喜他善」者，取意對上耳。「九念十方佛」者，昔親狎惡友，信受其言。今念十方佛，念無等慈作不請友，念無等智作大導師。翻破順惡友心。「十觀罪性空」者，了達貪欲嗔癡之心皆是寂靜門。何以故？貪嗔若起，在何處住？知此貪嗔住於妄念，妄念住於顛倒，顛倒住於身見，身見住於我見，我見則無住處。十方諦求我不可得，我心自空，罪福無主。深達罪福相，遍照於十方。今此空慧與心相應，如日出時朝露皆失。一切諸心皆是寂靜門，樂寂靜故。以此翻破無明昏暗。是為十種懺悔，順涅槃道、逆生死流，能滅四重五逆之過。若不解此十心，全不識是非，云何懺悔？設入道場，徒為苦行，終無大益。《涅槃》云「若言勤修苦行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次起十種」下，二顯能治之藥。彼云「今欲懺悔，應當逆此罪流，用十種心翻除惡法。」先正信因果決定孱然。業種雖久久不敗亡，終無自作他人受果，精識善惡不生疑惑，是為深信，翻破一闡提心。「二自媿剋責」，鄙極罪人無羞無恥，習畜生法棄捨白淨第一莊嚴。咄哉無鉤造斯重罪，天見我屏罪，是故慚天；人見我顯罪，是故愧人。以此翻破無慚無愧心。「三怖畏惡道」，人命無常，一息不追千載長往，幽途綿邈無有資糧，苦海悠深船筏安寄？聖賢呵棄無所恃怙，年事稍去風刀不奢，豈可晏然坐待酸痛？譬如野干失耳尾牙，詐眠望脫，忽聞斷頭心大驚怖。遭生老病尚不為急，死事不奢那得不怖？怖心起時如履湯火，六塵五欲不暇貪染，如阿育王弟坐於御床希大帝王，聞旃陀羅朝朝振鈴，一日已盡六日當死。雖有五欲，無一念愛行者。怖畏苦到，懺悔不惜身命，如野干決死，絕無所思念，如彼怖王。以此翻破不畏惡道心。四當發露「不覆瑕疵」，賊毒惡草急須除之，根露條枯源流傾竭。若覆藏罪，是不良人。迦葉頭陀令大眾中發露，方等令向一人發露。其餘行法，但以實心向佛像前自求改革，如隱處有癰，覆諱不治則致於死。以此翻破覆藏罪心也。「五斷相續心」者，一懺已後更不復作。若懺悔已更作者，如王法初犯得輕，若更作則重。初入道場罪則易滅，更作難除。若能吐之，云何更噉？以此翻破常念惡事心。「六發菩提心」者，昔自安危人遍惱一切境，今廣起兼濟，遍至虛空界利益於他。以此翻破一切處起惡心也。「七修功補過」者，昔三業造罪不計晝夜，今善身口意策勵不休，匪移山岳，安填江海？以此翻破縱恣三業之心。八守護正法者，昔自滅善亦滅他善，不自隨喜亦不喜他，今守護諸善方便增廣不令斷絕。《勝鬘經》云「守護正法、攝受正法，最為第一。」翻破無隨喜心。今疏但云「隨喜他善」者，取意對上耳。「九念十方佛」者，昔親狎惡友，信受其言。今念十方佛，念無等慈作不請友，念無等智作大導師。翻破順惡友心。「十觀罪性空」者，了達貪欲嗔癡之心皆是寂靜門。何以故？貪嗔若起，在何處住？知此貪嗔住於妄念，妄念住於顛倒，顛倒住於身見，身見住於我見，我見則無住處。十方諦求我不可得，我心自空，罪福無主。深達罪福相，遍照於十方。今此空慧與心相應，如日出時朝露皆失。一切諸心皆是寂靜門，樂寂靜故。以此翻破無明昏暗。是為十種懺悔，順涅槃道、逆生死流，能滅四重五逆之過。若不解此十心，全不識是非，云何懺悔？設入道場，徒為苦行，終無大益。《涅槃》云「若言勤修苦行

是大涅槃近因緣者，無有是處。」即斯意也。是名懺悔事中除滅重罪。彼止觀中更有別懺悔。見罪亦有十心，翻破前十，而皆約觀行。別歷十心大意，觀罪性空中意與下經文同，不能繁引。其中釋文，此疏不廣，及下釋經皆已暗用。今皆併引，使知來處，亦分疏中主客之言。疏「向以起心之次第」者，從微至著故。翻破則從麁至細，謂先起信心、次生慚愧等。如垢衣受垢，先微後著。若洗濯時，先去麁垢，後除細垢。言「此中則以勝劣為言故」者，謂菩提最勝等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是大涅槃近因緣者，無有是處。」即斯意也。是名懺悔事中除滅重罪。彼止觀中更有別懺悔。見罪亦有十心，翻破前十，而皆約觀行。別歷十心大意，觀罪性空中意與下經文同，不能繁引。其中釋文，此疏不廣，及下釋經皆已暗用。今皆併引，使知來處，亦分疏中主客之言。疏「向以起心之次第」者，從微至著故。翻破則從麁至細，謂先起信心、次生慚愧等。如垢衣受垢，先微後著。若洗濯時，先去麁垢，後除細垢。言「此中則以勝劣為言故」者，謂菩提最勝等故。

疏「一發菩提心為懺所依」者，依菩提心懺方為真懺，不發心懺非是真善。故五十八經云「忘失菩提心修諸善根，是為魔業」故。從「以是行本」下，通不次妨，義如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一發菩提心為懺所依」者，依菩提心懺方為真懺，不發心懺非是真善。故五十八經云「忘失菩提心修諸善根，是為魔業」故。從「以是行本」下，通不次妨，義如前說。

疏「餘如別說」者，此有二事：一明二障者體，下疏更明；二明別說見障，即如向引止觀說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「餘如別說」者，此有二事：一明二障者體，下疏更明；二明別說見障，即如向引止觀說也。

疏「一一佛前及眾生前」者，佛為懺悔之主，憑佛能除；眾生是所對之境，昔曾惱害故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一一佛前及眾生前」者，佛為懺悔之主，憑佛能除；眾生是所對之境，昔曾惱害故。

疏「既人天凡聖」等者，一一生眾中有天，一一佛前即聖。聖天見我屏過，人見我顯過，故為慚愧。此一段疏用一段經，而有二意：一以遍對翻無慚愧；二從「由遍運意」下，亦以遍對翻第四縱恣三業。疏「兼顯妄計我人」等者，觀罪性空正破妄計，而言兼顯者，以此有二意故。一兼顯所治故，下三事皆是所治，次下一一皆有能治，謂勝義空破妄計我人顯非斷常，破撥無因果；對十方佛，翻外遇惡緣。二者觀空，正破橫計我人，今加後二，故云兼也。唯一性空破於三過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「既人天凡聖」等者，一一生眾中有天，一一佛前即聖。聖天見我屏過，人見我顯過，故為慚愧。此一段疏用一段經，而有二意：一以遍對翻無慚愧；二從「由遍運意」下，亦以遍對翻第四縱恣三業。疏「兼顯妄計我人」等者，觀罪性空正破妄計，而言兼顯者，以此有二意故。一兼顯所治故，下三事皆是所治，次下一一皆有能治，謂勝義空破妄計我人顯非斷常，破撥無因果；對十方佛，翻外遇惡緣。二者觀空，正破橫計我人，今加後二，故云兼也。唯一性空破於三過。

疏「今初，業為報因三障首故」下，出別懺業及先懺所以，在文可知。從「非先有體」下，釋經。於中有二：先釋不從東方等來，無體性故即是空義；二釋從顛倒生。言「釋空所以」者，從因緣生，即空所以。以從顛倒生，故成無體性空義。從「由業障海」下，即《普賢觀經》之文。引此成上二義，即「一切業障海，皆從妄想生。若欲懺悔者，端坐念實相」是也。言「令此空慧與心相應」者，亦即《普賢觀經》文。將此釋今經，決定明見無有疑惑。空慧相應，斯慧決斷故。「能如是知」，却釋菩薩字，以令天子懺悔，乃云菩薩。如是者，由見二空之理即為菩薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初，業為報因三障首故」下，出別懺業及先懺所以，在文可知。從「非先有體」下，釋經。於中有二：先釋不從東方等來，無體性故即是空義；二釋從顛倒生。言「釋空所以」者，從因緣生，即空所以。以從顛倒生，故成無體性空義。從「由業障海」下，即《普賢觀經》之文。引此成上二義，即「一切業障海，皆從妄想生。若欲懺悔者，端坐念實相」是也。言「令此空慧與心相應」者，亦即《普賢觀經》文。將此釋今經，決定明見無有疑惑。空慧相應，斯慧決斷故。「能如是知」，却釋菩薩字，以令天子懺悔，乃云菩薩。如是者，由見二空之理即為菩薩故。

疏「以喻俗有真無」者，即《中論》意，緣生幻有為俗，無性空理為真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以喻俗有真無」者，即《中論》意，緣生幻有為俗，無性空理為真。

疏「有無二文三彰影略」者，謂說有中略無報障，說無之中略無煩惱。從「既無我」下，會前十心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「有無二文三彰影略」者，謂說有中略無報障，說無之中略無煩惱。從「既無我」下，會前十心。

疏「若謂為空諸佛不化」者，《中論》云「諸佛說空法，為離於有見。若復見有空，諸佛所不化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若謂為空諸佛不化」者，《中論》云「諸佛說空法，為離於有見。若復見有空，諸佛所不化。」

疏「故今顯非斷無」下，會上十心，以是緣成無性之無，故非斷無，所以經言而受其報。亦同《淨名》「無我無造無受者，善惡之業亦不亡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故今顯非斷無」下，會上十心，以是緣成無性之無，故非斷無，所以經言而受其報。亦同《淨名》「無我無造無受者，善惡之業亦不亡。」

疏「定有即常定無則斷」者，亦《中論》偈。偈云「定有則著常，定無則著斷。是故有智者，不應著有無。」言「俱亦是二」者，謂有無俱者，則二見相違，亦不離亦斷亦常言故。「雙破二見」者，故經云「諸佛不說有斷常法」。疏「故雖空不斷」下，亦《中論》偈。論云「雖空亦不斷，雖有而不常，罪福亦不失，是名佛所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「定有即常定無則斷」者，亦《中論》偈。偈云「定有則著常，定無則著斷。是故有智者，不應著有無。」言「俱亦是二」者，謂有無俱者，則二見相違，亦不離亦斷亦常言故。「雙破二見」者，故經云「諸佛不說有斷常法」。疏「故雖空不斷」下，亦《中論》偈。論云「雖空亦不斷，雖有而不常，罪福亦不失，是名佛所說。」

疏「令其真念十方諸佛」者，若不了唯心，見從外來，取色分齊，豈知即心即佛？若知心佛眾生三無差別，為真念佛。善知識云：「念佛即是念心，念心即是念佛。」佛無形相，心無生滅，心境一致，故云真念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「令其真念十方諸佛」者，若不了唯心，見從外來，取色分齊，豈知即心即佛？若知心佛眾生三無差別，為真念佛。善知識云：「念佛即是念心，念心即是念佛。」佛無形相，心無生滅，心境一致，故云真念。

疏「又業亦如幻」者，重幻之義，如前已引。從「又幻非有無」下，上辨性空，此下說中道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又業亦如幻」者，重幻之義，如前已引。從「又幻非有無」下，上辨性空，此下說中道。

疏「以三昧力聲普聞故」者，釋妨。妨云：此土兜率天鼓說法，云何益及百千億等剎耶？答意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以三昧力聲普聞故」者，釋妨。妨云：此土兜率天鼓說法，云何益及百千億等剎耶？答意可知。

疏「今初皆有故字」等者，疏文有五：一牒經義。言「似牒前為因」者，則似由聞迴向及得十地并得三昧，此三為因，見佛為益。二從「而前來未有」下，出不合加故字所以。三「是以晉經」下，引古經為證。四「應言聞說」下，正其經文。五「上句言位」者，下釋文。位即十地。言「下句成行」者，即諸力莊嚴三昧分。「得十力」下，釋諸力義，謂十力是佛果德，今言得者，即分得耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初皆有故字」等者，疏文有五：一牒經義。言「似牒前為因」者，則似由聞迴向及得十地并得三昧，此三為因，見佛為益。二從「而前來未有」下，出不合加故字所以。三「是以晉經」下，引古經為證。四「應言聞說」下，正其經文。五「上句言位」者，下釋文。位即十地。言「下句成行」者，即諸力莊嚴三昧分。「得十力」下，釋諸力義，謂十力是佛果德，今言得者，即分得耳。

疏「或迷說成諦」等者，即第五地中十諦之義。言十諦者，即是十種觀察四諦，謂一善知俗諦、二善知第一義諦、三善知相諦、四善知差別諦、五善知成立諦、六善知事諦、七善知生諦、八善知盡無生諦、九善知入道諦、十善知一切菩薩地。次第成就，乃至善知如來智成就諦。今言說成者，即論經中第五成立諦名也，以其第五觀於四諦緣起集成，故偏舉之，隨言顯示，故論中名為說成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「或迷說成諦」等者，即第五地中十諦之義。言十諦者，即是十種觀察四諦，謂一善知俗諦、二善知第一義諦、三善知相諦、四善知差別諦、五善知成立諦、六善知事諦、七善知生諦、八善知盡無生諦、九善知入道諦、十善知一切菩薩地。次第成就，乃至善知如來智成就諦。今言說成者，即論經中第五成立諦名也，以其第五觀於四諦緣起集成，故偏舉之，隨言顯示，故論中名為說成也。

疏「然二皆有理」者，即疏會通，並未見文，故未可去取，但以理通。然其前解似喻於煩惱故，後似約業故。又迷十諦，惑義多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然二皆有理」者，即疏會通，並未見文，故未可去取，但以理通。然其前解似喻於煩惱故，後似約業故。又迷十諦，惑義多故。

疏「更有異釋如賢劫經」者，會通異釋，九地已引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「更有異釋如賢劫經」者，會通異釋，九地已引。

疏「今初，準晉經云：種一恒河沙」下，疏文有二：先通釋清淨金網、後別釋一恒沙言。前中有三：一引晉經梵本成寶網義、二牒舉今經、三引《纓絡》成上二經。今初。言「多箇輪王」者，即寶網是一，等取金網瑠璃等多，故有一恒沙也。言「非一輪王之多善」者，則以舊經彈於今經。云種清淨金網轉輪王一恒河沙善根，則一輪王有多善耳。言「梵本亦然」者，即以梵本成於晉經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初，準晉經云：種一恒河沙」下，疏文有二：先通釋清淨金網、後別釋一恒沙言。前中有三：一引晉經梵本成寶網義、二牒舉今經、三引《纓絡》成上二經。今初。言「多箇輪王」者，即寶網是一，等取金網瑠璃等多，故有一恒沙也。言「非一輪王之多善」者，則以舊經彈於今經。云種清淨金網轉輪王一恒河沙善根，則一輪王有多善耳。言「梵本亦然」者，即以梵本成於晉經。

疏「而言清淨金網」者，第二牒舉今經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「而言清淨金網」者，第二牒舉今經。

疏「準纓絡上卷」下，第三引《纓絡經》成立二經。於中三：一引經、二成晉經、三成今經。今初。言「至第七地十三寶相輪」者，以初地七寶、二地八寶、三地九寶、四地十寶、五地十一寶、六地十二寶、七地十三寶，八地已上不增寶數，故但云「大應寶相輪」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「準纓絡上卷」下，第三引《纓絡經》成立二經。於中三：一引經、二成晉經、三成今經。今初。言「至第七地十三寶相輪」者，以初地七寶、二地八寶、三地九寶、四地十寶、五地十一寶、六地十二寶、七地十三寶，八地已上不增寶數，故但云「大應寶相輪」等。

疏「若順晉經」下，第二成晉經。謂今得十地，成九地已上善根白淨，同白雲寶故。從「即前香幢雲」者，引前行經證成晉經。晉有「白」字，前有「雲」字。二經合成《纓絡》白雲寶義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若順晉經」下，第二成晉經。謂今得十地，成九地已上善根白淨，同白雲寶故。從「即前香幢雲」者，引前行經證成晉經。晉有「白」字，前有「雲」字。二經合成《纓絡》白雲寶義。

疏「若然但是所等則金網無失」下，第三會取今經。於中又二：先順晉經收今經，謂晉經得十地，有九地已下白淨寶等諸輪王善。彼云白淨寶網等，等即等於金銀輪等。若是能等為金網，則十地非金。若以所等為金，金等何失？則晉經從九地向下等，今經從十迴向當中向上等，故言無失，則亦是多箇輪王善根，謂得金網等一恒河沙輪王善根，故云無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若然但是所等則金網無失」下，第三會取今經。於中又二：先順晉經收今經，謂晉經得十地，有九地已下白淨寶等諸輪王善。彼云白淨寶網等，等即等於金銀輪等。若是能等為金網，則十地非金。若以所等為金，金等何失？則晉經從九地向下等，今經從十迴向當中向上等，故言無失，則亦是多箇輪王善根，謂得金網等一恒河沙輪王善根，故云無失。

疏「若取十地為清淨金網正當十地」者，下直順金網一轉輪王多善根義，以三義證成：一以無畏珠為清淨義；二以人攝化分齊同十地義，即次行經云「住此轉輪王位，於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化眾生正。」同十地攝報果中所化分齊。三「故下此王」下，以轉益文證成。此王轉益尚皆得於十地，故知此王即是十地。故彼經云「菩薩安住清淨金網轉輪王位，亦復如是。」則金網非所等，正是十地。但其「金」字《纓絡》雖無，餘經或有，故《金剛頂經》廣說金輪佛頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若取十地為清淨金網正當十地」者，下直順金網一轉輪王多善根義，以三義證成：一以無畏珠為清淨義；二以人攝化分齊同十地義，即次行經云「住此轉輪王位，於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化眾生正。」同十地攝報果中所化分齊。三「故下此王」下，以轉益文證成。此王轉益尚皆得於十地，故知此王即是十地。故彼經云「菩薩安住清淨金網轉輪王位，亦復如是。」則金網非所等，正是十地。但其「金」字《纓絡》雖無，餘經或有，故《金剛頂經》廣說金輪佛頂。

疏「言一恒沙者」下，第二別釋恒沙善根。雖金輪為所等，能具義則不同，一恒沙善根，二經須一。言「九地已還」者，正順晉經，從白淨九地向下等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言一恒沙者」下，第二別釋恒沙善根。雖金輪為所等，能具義則不同，一恒沙善根，二經須一。言「九地已還」者，正順晉經，從白淨九地向下等故。

疏「今經影在後喻合中」者，出今經闕光之理，即後得初禪。喻合中，經云「菩薩摩訶薩住清淨金網轉輪王位，放摩尼髻清淨光明」是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今經影在後喻合中」者，出今經闕光之理，即後得初禪。喻合中，經云「菩薩摩訶薩住清淨金網轉輪王位，放摩尼髻清淨光明」是也。

疏「若直言得遇斯光」下，以理成立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若直言得遇斯光」下，以理成立。

疏「猶是牒前合中」者，即是前明鏡世界喻中合文。文云「菩薩安住清淨金網轉輪王位，亦復如是。若有暫得遇其光明，必獲菩薩第十地位。」「以德依地成」下，出重牒所以。「不然」下，反以成立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「猶是牒前合中」者，即是前明鏡世界喻中合文。文云「菩薩安住清淨金網轉輪王位，亦復如是。若有暫得遇其光明，必獲菩薩第十地位。」「以德依地成」下，出重牒所以。「不然」下，反以成立。

疏「此品之末經來未盡」者，以說展轉益竟，應須結歸本光及隨好力，并現瑞成益等，今並無此，明是未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此品之末經來未盡」者，以說展轉益竟，應須結歸本光及隨好力，并現瑞成益等，今並無此，明是未盡。

普賢行品第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢行品第三十六

疏「通謂二品明出現因果」等者，疏文有二：先正明、後「若爾何以」下解妨。先敘妨有三、後「即以此義顯是會前」下釋通。於中二：先出所以答、後「經來未盡」答。前中亦二：先此上二句總答、後「若更別問」下別答三問。初答不問之難。二欲會前故，不以瑞隔，通前第二差別果終而無瑞難。三「普法希奇」下，通第三平等因竟便有瑞難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「通謂二品明出現因果」等者，疏文有二：先正明、後「若爾何以」下解妨。先敘妨有三、後「即以此義顯是會前」下釋通。於中二：先出所以答、後「經來未盡」答。前中亦二：先此上二句總答、後「若更別問」下別答三問。初答不問之難。二欲會前故，不以瑞隔，通前第二差別果終而無瑞難。三「普法希奇」下，通第三平等因竟便有瑞難。

疏「又前應有」下，第二經來未盡答。以第四十八經終無結束故，此後更合有經。然此但通第二前無瑞證難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又前應有」下，第二經來未盡答。以第四十八經終無結束故，此後更合有經。然此但通第二前無瑞證難。

疏「別謂此品」等者，疏文有二：先直就平等因果明、後「亦遠答」下對前問說。於中又二：先正對前問、後「前雖已答」下解妨。文中分三：初正答重難。謂先若未答，應須答之；〈不思議品〉已答，何須重答？故為此通。二「亦猶」下，引例。三「而妙中之妙」下，重通伏難。謂有難言：若例相海等，但是重答，何以別為平等因果？故為此通。「古德」等者，然平等因果乃是古意，為欲順古故為此通。若疏正意，欲將五品皆答所成果問，已如〈不思議品〉初說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「別謂此品」等者，疏文有二：先直就平等因果明、後「亦遠答」下對前問說。於中又二：先正對前問、後「前雖已答」下解妨。文中分三：初正答重難。謂先若未答，應須答之；〈不思議品〉已答，何須重答？故為此通。二「亦猶」下，引例。三「而妙中之妙」下，重通伏難。謂有難言：若例相海等，但是重答，何以別為平等因果？故為此通。「古德」等者，然平等因果乃是古意，為欲順古故為此通。若疏正意，欲將五品皆答所成果問，已如〈不思議品〉初說。

疏「初通顯二品義名」下，疏文有二：先約平等釋、後約出現釋。前中亦二：先約同歸一理所以平等。「依性起修」約因，「起用」約果，「相盡」同真，所以平等。後「又因是果因」下，約二事交徹，故云平等。以是得果不捨之因，故云「因是果因」；依果起果之果，故云「果是果果」。如空法界，二文影略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初通顯二品義名」下，疏文有二：先約平等釋、後約出現釋。前中亦二：先約同歸一理所以平等。「依性起修」約因，「起用」約果，「相盡」同真，所以平等。後「又因是果因」下，約二事交徹，故云平等。以是得果不捨之因，故云「因是果因」；依果起果之果，故云「果是果果」。如空法界，二文影略。

疏「因果俱盡」下，二約出現釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「因果俱盡」下，二約出現釋。

疏「別則品名」下，疏文有二：先總、後別。總中，言「品明所行非說人體」者，密彈苑公，以彼釋云「普者遍也，賢者善也。行者，道也因也。謂若依若正普遍法界塵毛為普，具滿眾善德海為賢，得道不捨因行為之因行。」後便廣引〈普賢三昧品〉中釋普賢身周遍之義，曾不說於行行之相故。又以普屬人、賢屬德。故今彈云：為此以人取行，非說普賢之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「別則品名」下，疏文有二：先總、後別。總中，言「品明所行非說人體」者，密彈苑公，以彼釋云「普者遍也，賢者善也。行者，道也因也。謂若依若正普遍法界塵毛為普，具滿眾善德海為賢，得道不捨因行為之因行。」後便廣引〈普賢三昧品〉中釋普賢身周遍之義，曾不說於行行之相故。又以普屬人、賢屬德。故今彈云：為此以人取行，非說普賢之身。

疏「然普賢行」下，別釋普行。於中三：一標舉、二釋相、三料揀。今初。言「諸經多有其名」者，《法華經》云「若有受持讀誦、正憶念、解其義趣、如說修行，當知是人行普賢行。」釋曰：此即有名而相猶隱，則受持讀誦是事行也。正憶念通智，行理行也。《普賢觀經》名觀普賢行法經，亦是持經、禮懺、坐禪皆其行耳。故多有名，少辨行相，故今辨之。疏言「品中雖廣」者，長行與偈一一皆是普賢之行，猶散難見，故復束之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然普賢行」下，別釋普行。於中三：一標舉、二釋相、三料揀。今初。言「諸經多有其名」者，《法華經》云「若有受持讀誦、正憶念、解其義趣、如說修行，當知是人行普賢行。」釋曰：此即有名而相猶隱，則受持讀誦是事行也。正憶念通智，行理行也。《普賢觀經》名觀普賢行法經，亦是持經、禮懺、坐禪皆其行耳。故多有名，少辨行相，故今辨之。疏言「品中雖廣」者，長行與偈一一皆是普賢之行，猶散難見，故復束之。

疏「一所求」下，二釋相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一所求」下，二釋相。

疏「上之十行」下，三料揀。於中二：先融通。謂前有圓融行布、事理等殊，今總融為一。若不說事理等異，無可融故，故略述其十，後方總融。二「又上十行」下，約位重揀，兼會六釋。普賢位者，已見上文。二「若獨位後」下，結彈異釋，即是前總中所破。然復有二：一破其獨用位後普賢，故如前所引疏文。二「廣釋普賢」下，結成非說人體，兼示說人之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上之十行」下，三料揀。於中二：先融通。謂前有圓融行布、事理等殊，今總融為一。若不說事理等異，無可融故，故略述其十，後方總融。二「又上十行」下，約位重揀，兼會六釋。普賢位者，已見上文。二「若獨位後」下，結彈異釋，即是前總中所破。然復有二：一破其獨用位後普賢，故如前所引疏文。二「廣釋普賢」下，結成非說人體，兼示說人之處。

疏「結縛等名如常所辨」者，非唯易故指於常解，然上經文早已頻釋，恐後學難尋，今更具出。經云：一無智者，即是無明，此通獨頭相應二種。二作惡者，即諸纏，此有八種十纏。言八種者，謂一昏沈、二睡眠，此二障止。《雜集》第七云「謂修止時，昏沈睡眠為障，於內引昏沈故。」三掉舉、四惡作、此二障觀。論云「於修觀時，掉舉、惡作為障，於外能引散亂故。」釋曰：上一舉字，即是觀也。五慳、六嫉，此二障捨。論云「修捨時，慳嫉為障。由成就此，於自他利，悋妬門中數數搖動行人心故。」七無慚、八無愧，此二障尸羅。論云「修淨尸羅時，無慚、無愧為障。由具此二，犯諸學處，無羞恥故。」言十纏者，更加忿、覆。《俱舍》頌云「或十加忿覆」，《雜集》云「數數增盛纏繞身心，故名為纏。由此諸纏數數增盛，纏繞一切觀行者心，於修善品為障礙故。」更有五纏，謂愛、恚、慢、嫉、慳。經云結者，《雜集》第六云「問：結有幾種？云何結耶？何處結耶(此有三問)？答：結有九種，謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。應為頌曰：愛恚慢無明，見取疑嫉慳。」論云「愛結者，謂欲界貪。恚結者，謂於有情苦及順苦法心生損害。慢結者，即七慢等。無明結者，謂三界無知。見結者，即三見，謂薩迦耶見、邊執見、邪見。取結者，謂見取二戒禁取。疑結者，謂於諦理猶豫。嫉結者，謂耽著利養，不耐他榮，發起心妬。慳結者，耽著利養，於資生具其心悋惜。」釋曰：云何結？何處結(二問)？廣答如論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「結縛等名如常所辨」者，非唯易故指於常解，然上經文早已頻釋，恐後學難尋，今更具出。經云：一無智者，即是無明，此通獨頭相應二種。二作惡者，即諸纏，此有八種十纏。言八種者，謂一昏沈、二睡眠，此二障止。《雜集》第七云「謂修止時，昏沈睡眠為障，於內引昏沈故。」三掉舉、四惡作、此二障觀。論云「於修觀時，掉舉、惡作為障，於外能引散亂故。」釋曰：上一舉字，即是觀也。五慳、六嫉，此二障捨。論云「修捨時，慳嫉為障。由成就此，於自他利，悋妬門中數數搖動行人心故。」七無慚、八無愧，此二障尸羅。論云「修淨尸羅時，無慚、無愧為障。由具此二，犯諸學處，無羞恥故。」言十纏者，更加忿、覆。《俱舍》頌云「或十加忿覆」，《雜集》云「數數增盛纏繞身心，故名為纏。由此諸纏數數增盛，纏繞一切觀行者心，於修善品為障礙故。」更有五纏，謂愛、恚、慢、嫉、慳。經云結者，《雜集》第六云「問：結有幾種？云何結耶？何處結耶(此有三問)？答：結有九種，謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。應為頌曰：愛恚慢無明，見取疑嫉慳。」論云「愛結者，謂欲界貪。恚結者，謂於有情苦及順苦法心生損害。慢結者，即七慢等。無明結者，謂三界無知。見結者，即三見，謂薩迦耶見、邊執見、邪見。取結者，謂見取二戒禁取。疑結者，謂於諦理猶豫。嫉結者，謂耽著利養，不耐他榮，發起心妬。慳結者，耽著利養，於資生具其心悋惜。」釋曰：云何結？何處結(二問)？廣答如論。

疏「故晉經云：起一嗔心」等者，以今經譯者為順文令人誤解，故引三經以正其義。謂習禪者聞經不見諸法為大過惡，便云惡本性空，故云不見，見則妄想。雖是正理，不順今經，故引三經明是無惡過此，為不見有耳。「決定毘尼」者，經但一卷。優波離白佛言：「世尊！或有欲相應心而犯於戒、或有嗔相應心而犯於戒、或有癡相應心而犯於戒，何者為重？」佛言：「若有菩薩如恒河沙欲相應心而犯於戒、或有菩薩由一嗔心而犯於戒，因嗔犯者當知最重。所以者何？因嗔恚故能捨眾生。」乃至云「所有諸結能生親愛，菩薩於此不應生畏。所有諸結能捨眾生，菩薩於此應生大畏。」乃至云「大乘之人因欲犯戒，我說是人不名為犯。因嗔犯者，名大過惡，名大墮落，於佛法中是大留難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故晉經云：起一嗔心」等者，以今經譯者為順文令人誤解，故引三經以正其義。謂習禪者聞經不見諸法為大過惡，便云惡本性空，故云不見，見則妄想。雖是正理，不順今經，故引三經明是無惡過此，為不見有耳。「決定毘尼」者，經但一卷。優波離白佛言：「世尊！或有欲相應心而犯於戒、或有嗔相應心而犯於戒、或有癡相應心而犯於戒，何者為重？」佛言：「若有菩薩如恒河沙欲相應心而犯於戒、或有菩薩由一嗔心而犯於戒，因嗔犯者當知最重。所以者何？因嗔恚故能捨眾生。」乃至云「所有諸結能生親愛，菩薩於此不應生畏。所有諸結能捨眾生，菩薩於此應生大畏。」乃至云「大乘之人因欲犯戒，我說是人不名為犯。因嗔犯者，名大過惡，名大墮落，於佛法中是大留難。」

疏「是以大般若中」下，證於菩薩起嗔中最重。彼說魔見眾生互相是非，亦生歡喜，而非大喜。若見菩薩互相是非，則生大喜，過於常喜。如二虎鬪，小亡大傷，二俱無益。菩薩亦爾，自他並損，皆失二利故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是以大般若中」下，證於菩薩起嗔中最重。彼說魔見眾生互相是非，亦生歡喜，而非大喜。若見菩薩互相是非，則生大喜，過於常喜。如二虎鬪，小亡大傷，二俱無益。菩薩亦爾，自他並損，皆失二利故。

疏「二何等下徵列」者，疏文有四：初標舉。二「古人寄位」下，序古釋，《刊定》同此。三「此釋非不有理」下，辨順違。四「又所障」下，結成正義。猶是古釋，故有「又」言。疏意取此，不欲局配，故為正義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二何等下徵列」者，疏文有四：初標舉。二「古人寄位」下，序古釋，《刊定》同此。三「此釋非不有理」下，辨順違。四「又所障」下，結成正義。猶是古釋，故有「又」言。疏意取此，不欲局配，故為正義。

疏「亦從前十及次十而成，然有開合」者，疏恐文繁，今當略配。其中名字有同初十、有同次十，今且如次配於次十。一由知深法，了眾生心行，眾生心行最甚深故。二由近友，成勝業報。三由護法，故知佛法。四了達空界，知深理趣。五深入法界，成妙義持。六觀無邊心即是所詮，故得能詮辯才演暢。七具菩薩行，能隨心演。八同菩薩善，故能普遍。九不著諸劫，常現影像。十順諸佛法，具一切智。從次十生既如次第，從初十生義同前說。上依不開，若開合者，如初二法皆是深法，則此開前合。若此總持，由於近友、護法而成，則此合前開。約理無方，故云開合。實則如次，義已周圓。如三對前二既然，四五承前可以思準。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦從前十及次十而成，然有開合」者，疏恐文繁，今當略配。其中名字有同初十、有同次十，今且如次配於次十。一由知深法，了眾生心行，眾生心行最甚深故。二由近友，成勝業報。三由護法，故知佛法。四了達空界，知深理趣。五深入法界，成妙義持。六觀無邊心即是所詮，故得能詮辯才演暢。七具菩薩行，能隨心演。八同菩薩善，故能普遍。九不著諸劫，常現影像。十順諸佛法，具一切智。從次十生既如次第，從初十生義同前說。上依不開，若開合者，如初二法皆是深法，則此開前合。若此總持，由於近友、護法而成，則此合前開。約理無方，故云開合。實則如次，義已周圓。如三對前二既然，四五承前可以思準。

疏「第二正顯頌」中，文三：初總科。二「此是伽陀」者，是孤起偈，揀非祇夜，不重頌前。三「前是略明」下，揀二文別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二正顯頌」中，文三：初總科。二「此是伽陀」者，是孤起偈，揀非祇夜，不重頌前。三「前是略明」下，揀二文別。

疏「此中玄妙宜審思之」者，大經文理觸途多妙，但文言浩博不能具釋，又理玄文易，故令思之。既云玄妙，今重略釋。初偈法喻雙標，能觀之智明橫周竪永。次偈達二世間假名無實，即是假觀。三一偈雙離分別及無分別，以成空觀。四有一偈解念無念，即中道觀。又二即是觀，三即是止，四即雙運。五不動遊剎，於器界自在。六融念劫，於時自在。上二事理雙遊。七遣二不二，善會中道，通二世間。八結三世間等同法界。九結能遍身。十結能所不二。上半無二遣二，下半復遣無二。若著無二，即是於二，有能所故。故知無二非二，故無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此中玄妙宜審思之」者，大經文理觸途多妙，但文言浩博不能具釋，又理玄文易，故令思之。既云玄妙，今重略釋。初偈法喻雙標，能觀之智明橫周竪永。次偈達二世間假名無實，即是假觀。三一偈雙離分別及無分別，以成空觀。四有一偈解念無念，即中道觀。又二即是觀，三即是止，四即雙運。五不動遊剎，於器界自在。六融念劫，於時自在。上二事理雙遊。七遣二不二，善會中道，通二世間。八結三世間等同法界。九結能遍身。十結能所不二。上半無二遣二，下半復遣無二。若著無二，即是於二，有能所故。故知無二非二，故無所著。

疏「九一頌知四種說法行」者，即三世間，及時為四。若時分三世間，則成六種。若於三世各三世間，則有九種。總一切說，即是十義。從「而剎等說」者，釋義。剎及三世，此義微隱，故疏釋之。言「融通」者，一塵即攝一切，何得剎中無說？言「顯理」者，如色即顯質礙，即顯緣生，即顯無常，即顯無性等。言「則觸類成教」者，證顯理義，如前教體中明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九一頌知四種說法行」者，即三世間，及時為四。若時分三世間，則成六種。若於三世各三世間，則有九種。總一切說，即是十義。從「而剎等說」者，釋義。剎及三世，此義微隱，故疏釋之。言「融通」者，一塵即攝一切，何得剎中無說？言「顯理」者，如色即顯質礙，即顯緣生，即顯無常，即顯無性等。言「則觸類成教」者，證顯理義，如前教體中明。