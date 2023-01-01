大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十七

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「五天殉命以奔風」下，第六勸物修敬。初二句引例勸修。五天竺國，粗云二十萬里，孰知其實數耶？若以陸行，途經數百國、雲山幾萬重，或捫索憑虛、或飛梯架迴、或風行雪臥、或木食松棲、或惡獸盈群、或盜賊相繼。若以水行，洪濤無岸、雲島潛迴，精怪搖風、鯨鯢鼓浪，日月出沒於波底、魂魄飄颺於夢中。縱使浪息風停，只見水涵於天際；舟行棹舉，猶將息念作生涯。雖此難危，而三藏名僧相繼而至，總緣大聖委命輕生，故云五天殉命以奔風。言「八表妄軀而競託」者，自東自西、自南自北，天徼月窟、海潮日出，有耳目者不憚艱辛，遠而必至焉。疏「其有居神州」下，正勸，即反舉不往之失，以彰往者之得。謂葱嶺之東地方數千里，曰赤縣；神州，即有唐中華之國也。去清涼之境途程不遙，坦然通衢車馬溢路，隨方觀化不失家常。往必感徵，如何不往？是知不往即是三億之徒。故今秉鉞分茅，方面之重無不傾仰。西域諸王恨生五天不產東夏，豈唯遙禮大聖？每多仰羨此君。故有遊西天者，先問曾居五臺山不？若不曾居，棄而不顧。今此國眾生，宿因多幸得誕中華，諸佛祖師不解修敬，故此勸之。三億之徒者，《智論》第十一云「佛出世難值，如優曇華，時乃一有。如是罪人，輪轉三惡道，或在人天中，佛出世時天人不見。如說舍衛城中有九億家，三億家眼見佛，三億家耳聞有佛而眼不見，三億家不見不聞。」佛在舍衛國二十五年，而此眾生不見不聞，何況遠者。故今中華有人曾到臺山，即亦聞亦見。有聞清涼而不得到，即同聞名不見。只近五臺，亦有不聞不見之者，況於遠乎。故勸修敬。若見文殊，功德之廣如前略說，廣在經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五天殉命以奔風」下，第六勸物修敬。初二句引例勸修。五天竺國，粗云二十萬里，孰知其實數耶？若以陸行，途經數百國、雲山幾萬重，或捫索憑虛、或飛梯架迴、或風行雪臥、或木食松棲、或惡獸盈群、或盜賊相繼。若以水行，洪濤無岸、雲島潛迴，精怪搖風、鯨鯢鼓浪，日月出沒於波底、魂魄飄颺於夢中。縱使浪息風停，只見水涵於天際；舟行棹舉，猶將息念作生涯。雖此難危，而三藏名僧相繼而至，總緣大聖委命輕生，故云五天殉命以奔風。言「八表妄軀而競託」者，自東自西、自南自北，天徼月窟、海潮日出，有耳目者不憚艱辛，遠而必至焉。疏「其有居神州」下，正勸，即反舉不往之失，以彰往者之得。謂葱嶺之東地方數千里，曰赤縣；神州，即有唐中華之國也。去清涼之境途程不遙，坦然通衢車馬溢路，隨方觀化不失家常。往必感徵，如何不往？是知不往即是三億之徒。故今秉鉞分茅，方面之重無不傾仰。西域諸王恨生五天不產東夏，豈唯遙禮大聖？每多仰羨此君。故有遊西天者，先問曾居五臺山不？若不曾居，棄而不顧。今此國眾生，宿因多幸得誕中華，諸佛祖師不解修敬，故此勸之。三億之徒者，《智論》第十一云「佛出世難值，如優曇華，時乃一有。如是罪人，輪轉三惡道，或在人天中，佛出世時天人不見。如說舍衛城中有九億家，三億家眼見佛，三億家耳聞有佛而眼不見，三億家不見不聞。」佛在舍衛國二十五年，而此眾生不見不聞，何況遠者。故今中華有人曾到臺山，即亦聞亦見。有聞清涼而不得到，即同聞名不見。只近五臺，亦有不聞不見之者，況於遠乎。故勸修敬。若見文殊，功德之廣如前略說，廣在經文。

疏「案西域記第七」等者，彼云「吠舍釐國即毘耶離，梵音楚夏。云城東南行十四五里，至大窣堵波，是七百賢聖重結集處。佛涅槃後百一十年，吠舍釐城有諸苾芻，遠離佛法謬行戒律。時長老耶舍陀住憍薩羅國，長老三菩伽住秫菟羅國，長老釐波多住韓若國，長老沙羅住吠舍黎國，長老富闍蘇彌羅住娑羅梨佛國。諸大羅漢心得自在，持三藏得三明，有大名稱眾所知識，皆是尊者阿難弟子。時耶舍陀遣使告諸賢聖，皆集吠舍釐城。猶少一人未滿七百，是時富闍蘇彌羅以天眼見諸大賢聖集議法事，運神足至法會時，三菩伽於大眾中右袒長跪揚言曰：『眾無諠譁，欽哉念哉。昔大聖法王善權寂滅，歲月雖淹言教尚在。吠舍釐城懈怠苾芻謬於戒律，有十事出，違十力教。今諸賢者深明持犯，俱是大德阿難指誨，念報佛恩重宣聖旨。』時諸大眾莫不悲感，即召集諸苾芻，依毘奈耶訶責制止，削除謬法、宣明聖教。七百賢聖結集南行八九十里，至濕吠多補羅僧伽藍，層臺輪煥重閣翬飛，僧眾清肅並學大乘。其側則有過去四佛座，及經行遺迹之處。其傍窣堵波，無憂王之所建也。如來在昔南趣摩揭陀國，北顧吠舍釐城，中途止息遺迹之處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「案西域記第七」等者，彼云「吠舍釐國即毘耶離，梵音楚夏。云城東南行十四五里，至大窣堵波，是七百賢聖重結集處。佛涅槃後百一十年，吠舍釐城有諸苾芻，遠離佛法謬行戒律。時長老耶舍陀住憍薩羅國，長老三菩伽住秫菟羅國，長老釐波多住韓若國，長老沙羅住吠舍黎國，長老富闍蘇彌羅住娑羅梨佛國。諸大羅漢心得自在，持三藏得三明，有大名稱眾所知識，皆是尊者阿難弟子。時耶舍陀遣使告諸賢聖，皆集吠舍釐城。猶少一人未滿七百，是時富闍蘇彌羅以天眼見諸大賢聖集議法事，運神足至法會時，三菩伽於大眾中右袒長跪揚言曰：『眾無諠譁，欽哉念哉。昔大聖法王善權寂滅，歲月雖淹言教尚在。吠舍釐城懈怠苾芻謬於戒律，有十事出，違十力教。今諸賢者深明持犯，俱是大德阿難指誨，念報佛恩重宣聖旨。』時諸大眾莫不悲感，即召集諸苾芻，依毘奈耶訶責制止，削除謬法、宣明聖教。七百賢聖結集南行八九十里，至濕吠多補羅僧伽藍，層臺輪煥重閣翬飛，僧眾清肅並學大乘。其側則有過去四佛座，及經行遺迹之處。其傍窣堵波，無憂王之所建也。如來在昔南趣摩揭陀國，北顧吠舍釐城，中途止息遺迹之處。」

疏「巴連弗邑」等者，《西域記》第八云「摩竭陀國殑伽河南有故城，周七十餘里，荒蕪雖久，基址尚存。昔者人壽無量歲時，號拘蘇摩補羅城，唐言香花宮城，王宮多花故以名焉。逮乎人壽數千歲，更名波吒釐子城。舊云巴連弗邑，訛也。初有婆羅門高才博學，門人數千傳以受業，與諸學徒相從遊觀。有一書生徘徊悵望，同儔謂曰：『夫何憂乎？』曰：『盛色方剛，羈遊履影。歲月已積，藝業無成。顧此為言，憂心彌劇。』於是學徒戲言之曰：『今將為子求嫂婚親。』乃假立二人為男父母，二人為女父母，遂坐波吒釐樹，謂女婿樹也。採時果酌清流，陳婚姻之緒，請好合之期。時假女父攀花枝以授書生曰：『斯嘉偶也，幸無辭焉。』書生之心欣然自得。日暮言歸，懷戀而止。學徒曰：『前言戲耳，幸可同歸。林中猛獸恐相殘害。』書生遂留往來樹側，景夕之後異光燭野，管絃清雅幃帳陳列。俄見老翁策杖來慰，頃有一嫗携引少女，並賓從盈路袨服奏樂。翁乃指少女曰：『此君之弱室也。』酣歌樂讌，經七日焉。學徒疑為獸害，往而求之，乃見獨坐陰樹若對上客。告與同歸，辭不從命。後自入城拜謁親故，說其始末。聞者驚該，與諸友人同往林中，咸見花樹是一大宅，僮僕役使驅馳往來。而彼老翁從容接對，陳饌奏樂，賓主禮備。諸友還城具告遠近。十歲之後生一男子，謂其妻曰：『吾今欲歸。未忍離阻，適復留心，棲寄飄露。』其妻既聞，具以白父。翁謂書生曰：『人生行樂，詎必故鄉？今將築室，宜無異志。』於是役使靈從，功成不日，香花舊城遷都此邑。由彼子故神為築城，自爾之後因名波吒釐子城焉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「巴連弗邑」等者，《西域記》第八云「摩竭陀國殑伽河南有故城，周七十餘里，荒蕪雖久，基址尚存。昔者人壽無量歲時，號拘蘇摩補羅城，唐言香花宮城，王宮多花故以名焉。逮乎人壽數千歲，更名波吒釐子城。舊云巴連弗邑，訛也。初有婆羅門高才博學，門人數千傳以受業，與諸學徒相從遊觀。有一書生徘徊悵望，同儔謂曰：『夫何憂乎？』曰：『盛色方剛，羈遊履影。歲月已積，藝業無成。顧此為言，憂心彌劇。』於是學徒戲言之曰：『今將為子求嫂婚親。』乃假立二人為男父母，二人為女父母，遂坐波吒釐樹，謂女婿樹也。採時果酌清流，陳婚姻之緒，請好合之期。時假女父攀花枝以授書生曰：『斯嘉偶也，幸無辭焉。』書生之心欣然自得。日暮言歸，懷戀而止。學徒曰：『前言戲耳，幸可同歸。林中猛獸恐相殘害。』書生遂留往來樹側，景夕之後異光燭野，管絃清雅幃帳陳列。俄見老翁策杖來慰，頃有一嫗携引少女，並賓從盈路袨服奏樂。翁乃指少女曰：『此君之弱室也。』酣歌樂讌，經七日焉。學徒疑為獸害，往而求之，乃見獨坐陰樹若對上客。告與同歸，辭不從命。後自入城拜謁親故，說其始末。聞者驚該，與諸友人同往林中，咸見花樹是一大宅，僮僕役使驅馳往來。而彼老翁從容接對，陳饌奏樂，賓主禮備。諸友還城具告遠近。十歲之後生一男子，謂其妻曰：『吾今欲歸。未忍離阻，適復留心，棲寄飄露。』其妻既聞，具以白父。翁謂書生曰：『人生行樂，詎必故鄉？今將築室，宜無異志。』於是役使靈從，功成不日，香花舊城遷都此邑。由彼子故神為築城，自爾之後因名波吒釐子城焉。」

疏「摩度羅」，亦云摩偷羅，亦中印度境。「西域記第四」者，彼記名秫菟羅國，記中不說孔雀之緣。言「有舍利等塔」者，等取大目揵連及富樓那塔。言「寺北有巖」等者，記云「城東行五六里，至一山伽藍，疎崖為室、因谷為門，尊者烏波毱多(唐言近護)之所建也。其中則有如來指爪窣堵波。伽藍北巖間有石室，高二十餘尺、廣三十餘尺，四寸細籌填積其內。尊者近護說法化道，夫妻俱證阿羅漢果者乃下一籌，異室別族雖證不記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「摩度羅」，亦云摩偷羅，亦中印度境。「西域記第四」者，彼記名秫菟羅國，記中不說孔雀之緣。言「有舍利等塔」者，等取大目揵連及富樓那塔。言「寺北有巖」等者，記云「城東行五六里，至一山伽藍，疎崖為室、因谷為門，尊者烏波毱多(唐言近護)之所建也。其中則有如來指爪窣堵波。伽藍北巖間有石室，高二十餘尺、廣三十餘尺，四寸細籌填積其內。尊者近護說法化道，夫妻俱證阿羅漢果者乃下一籌，異室別族雖證不記。」

疏「安籌雖是後事」等者，恐人設難云：既是毱多建窟，乃是佛滅之後百年中事。今是始成說經，那是彼窟？故為此通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「安籌雖是後事」等者，恐人設難云：既是毱多建窟，乃是佛滅之後百年中事。今是始成說經，那是彼窟？故為此通。

疏「三俱珍那城」者，大同釋嬌陳如名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三俱珍那城」者，大同釋嬌陳如名。

疏「目真此云解脫」等者，《西域記》第八云「自支隣陀龍王池，其水清黑其味甘美。西岸有小精舍，中作佛像。昔如來初成正覺，於此宴坐七日入定，時此龍王警衛如來，即以其身繞佛七匝，化出多頭俯乘為蓋。故池西岸有其室焉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「目真此云解脫」等者，《西域記》第八云「自支隣陀龍王池，其水清黑其味甘美。西岸有小精舍，中作佛像。昔如來初成正覺，於此宴坐七日入定，時此龍王警衛如來，即以其身繞佛七匝，化出多頭俯乘為蓋。故池西岸有其室焉。」

疏「摩蘭陀國未詳所在」者，更以義推，摩蘭陀即摩伽陀。無礙龍王建立，正是普光法堂，是今說法之處耳。以不指云此處，故云未詳所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「摩蘭陀國未詳所在」者，更以義推，摩蘭陀即摩伽陀。無礙龍王建立，正是普光法堂，是今說法之處耳。以不指云此處，故云未詳所在。

疏「大集但名慈窟」者，即〈月藏分〉第十，亦但列名，無別指處。下當具引〈月藏〉之文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「大集但名慈窟」者，即〈月藏分〉第十，亦但列名，無別指處。下當具引〈月藏〉之文。

疏「此云多思惟」者，婆沙亦云支那，此云漢也。《西域記》云「大漢，具云摩訶支那。故真諦三藏云衣物。」意云：是衣冠人物之國。皆是義翻，疏翻為正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此云多思惟」者，婆沙亦云支那，此云漢也。《西域記》云「大漢，具云摩訶支那。故真諦三藏云衣物。」意云：是衣冠人物之國。皆是義翻，疏翻為正。

疏「亦青州分野」者，禹別九州，東為青州，則天下分，其九分野矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦青州分野」者，禹別九州，東為青州，則天下分，其九分野矣。

疏「然今之到此山」者，相傳云：以是秦始皇築長城到此畢工，故立其名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然今之到此山」者，相傳云：以是秦始皇築長城到此畢工，故立其名。

疏「八疎勒國等具云佉路數怛勒」者，《西域記》第十二云「出葱嶺其烏鎩國，此國城西二百餘里至一大山，從此北行山磧曠野五百餘里至佉沙國。舊云為疎勒者，乃稱其城號也。正音具云室利訖栗多底。疎勒之言，猶為訛也。」釋曰：疏依古疏，即日照三藏釋《西域記》云：「佉沙國，周五千餘里，多砂磧少壤土，稼穡殷盛花果繁茂。從此東南行五百餘里，濟河踰沙至斫句迦國，唐言沮渠，周千餘里。國南境有大山，崖嶺嵯峨峯巒重疊，草木凌寒春秋一觀，溪㵎濬瀨飛流四注，崖龕石室棊布嚴林。印度得果人多運神通，輕舉遠遊棲止於此。諸阿羅漢於此寂滅者眾，是故多有窣堵波也。今猶現有三阿羅漢居巖岫中，入滅心定，形若羸人鬚鬢恒長，故諸沙門時往為剃。而此國中，大乘經典部數尤多，佛法至處莫斯為盛也，十萬頌為部者凡有十數。自茲已降其流寔廣(釋曰：據此，《華嚴》等經却在此國)。從此而東踰嶺越谷行八百餘里，至瞿薩旦那國，唐言地乳，即其俗之雅言也。俗語謂之漢那，凶奴謂之于遁，諸胡謂之豁旦，印度謂之屈丹，舊曰于闐者訛也。瞿薩旦那國，周四千餘里，砂磧大半壞土隘狹，宜穀稼、多眾果，宗尚佛法，伽藍百餘所，僧徒五千餘人，並多習學大乘教法。王甚驍武，敬重佛法，自云毘沙門天之祀胤也。昔者此國虛曠無人，毘沙門天於此棲宅，無憂王太子在呾叉始羅國，被抉目王怒譴，謫輔佐遷其豪嫉出雪山北，居荒谷間。遷人逐牧至此西界，推舉尊豪首立為主，當是地也。東土太子蒙譴流徒，居此東界，群下勸進，又自稱王。歲月已積風教不通，各因畋獵遇會荒澤，更問宗緒因而爭長，忿形辭語便欲交兵。或有諫曰：『今何遽乎？因獵決戰，未盡兵鋒。宜歸治兵，期而後集。』於是迴駕而返，各歸其國，校習戎馬督勵士卒。至期兵會旗鼓相望，旦日合戰西主不利，因而逐北遂斬其首。東王乘勝撫集亡國，遷都中地方建城郭，憂其無土恐難成功，宣告遠近誰識地理。時有塗灰外道，負大瓠盛滿水而自進曰：『我知地理。』遂以其水屈曲遺流，周而復始。因即藏軀，忽而不見。依彼水迹峙其基堵，遂得興工，即斯國治，今王所都於此城也。城非崇峻，攻擊難剋，自古已來未能有勝。其王遷都作邑建國安人，工績已成，齒耄云暮，未有胤嗣恐絕宗緒，乃往毘沙門天神所祈禱請嗣。神像額上剖出嬰孩，捧以迴駕，國人稱慶。既不飲乳，恐其不壽，尋詣神祠重請養育。神前之地忽然隆起，其狀如乳，神童飲吮，遂至成立，智勇光前，風教遐被。遂營神祠，崇先祖也。自茲已降，弈世相承，傳國君臨不失其緒。故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「八疎勒國等具云佉路數怛勒」者，《西域記》第十二云「出葱嶺其烏鎩國，此國城西二百餘里至一大山，從此北行山磧曠野五百餘里至佉沙國。舊云為疎勒者，乃稱其城號也。正音具云室利訖栗多底。疎勒之言，猶為訛也。」釋曰：疏依古疏，即日照三藏釋《西域記》云：「佉沙國，周五千餘里，多砂磧少壤土，稼穡殷盛花果繁茂。從此東南行五百餘里，濟河踰沙至斫句迦國，唐言沮渠，周千餘里。國南境有大山，崖嶺嵯峨峯巒重疊，草木凌寒春秋一觀，溪㵎濬瀨飛流四注，崖龕石室棊布嚴林。印度得果人多運神通，輕舉遠遊棲止於此。諸阿羅漢於此寂滅者眾，是故多有窣堵波也。今猶現有三阿羅漢居巖岫中，入滅心定，形若羸人鬚鬢恒長，故諸沙門時往為剃。而此國中，大乘經典部數尤多，佛法至處莫斯為盛也，十萬頌為部者凡有十數。自茲已降其流寔廣(釋曰：據此，《華嚴》等經却在此國)。從此而東踰嶺越谷行八百餘里，至瞿薩旦那國，唐言地乳，即其俗之雅言也。俗語謂之漢那，凶奴謂之于遁，諸胡謂之豁旦，印度謂之屈丹，舊曰于闐者訛也。瞿薩旦那國，周四千餘里，砂磧大半壞土隘狹，宜穀稼、多眾果，宗尚佛法，伽藍百餘所，僧徒五千餘人，並多習學大乘教法。王甚驍武，敬重佛法，自云毘沙門天之祀胤也。昔者此國虛曠無人，毘沙門天於此棲宅，無憂王太子在呾叉始羅國，被抉目王怒譴，謫輔佐遷其豪嫉出雪山北，居荒谷間。遷人逐牧至此西界，推舉尊豪首立為主，當是地也。東土太子蒙譴流徒，居此東界，群下勸進，又自稱王。歲月已積風教不通，各因畋獵遇會荒澤，更問宗緒因而爭長，忿形辭語便欲交兵。或有諫曰：『今何遽乎？因獵決戰，未盡兵鋒。宜歸治兵，期而後集。』於是迴駕而返，各歸其國，校習戎馬督勵士卒。至期兵會旗鼓相望，旦日合戰西主不利，因而逐北遂斬其首。東王乘勝撫集亡國，遷都中地方建城郭，憂其無土恐難成功，宣告遠近誰識地理。時有塗灰外道，負大瓠盛滿水而自進曰：『我知地理。』遂以其水屈曲遺流，周而復始。因即藏軀，忽而不見。依彼水迹峙其基堵，遂得興工，即斯國治，今王所都於此城也。城非崇峻，攻擊難剋，自古已來未能有勝。其王遷都作邑建國安人，工績已成，齒耄云暮，未有胤嗣恐絕宗緒，乃往毘沙門天神所祈禱請嗣。神像額上剖出嬰孩，捧以迴駕，國人稱慶。既不飲乳，恐其不壽，尋詣神祠重請養育。神前之地忽然隆起，其狀如乳，神童飲吮，遂至成立，智勇光前，風教遐被。遂營神祠，崇先祖也。自茲已降，弈世相承，傳國君臨不失其緒。故

今神廟多諸珍寶，拜祀享祭無替於時。地乳所育，因為國號。王城南十餘里有伽藍，此國先王為毘盧折那，唐言遍照，阿羅漢建也。王城西南二十餘里，至瞿室𩜁伽山，唐言牛角，山峰兩起巖隒四絕，於崖谷間建一伽藍，其中佛像時燭光明。昔如來曾至此處，為諸天人略說法要，懸記此地當建國土，敬崇遺法遵習大乘。即今處也。牛角巖有大石室，中有阿羅漢入滅心定，待慈氏佛，數百年間供養無替。近者崖崩，掩塞門徑，國王興兵欲除崩石，即黑蜂群飛毒螫人眾，以故至今石門不開。」釋曰：據此亦為聖居。「或指江表牛頭」者，即金陵南四十里有山名牛頭，謂由此山有雙峰，故一名雙闕、一名天闕、一名南郊、一名仙窟，皆以累朝改革不定。按《域地誌》云「此山高一千四百尺，周迴四十七里。」準《西域記》及舊《華嚴經．菩薩住處品》，心王菩薩告諸菩薩言：「東北方邊夷國土名牛頭」。若按新經云「疏勒國有一住處名牛頭山」。如前所引《西域記》文，此與真丹，處則異也(此文見《金陵塔寺記》)。古老相傳云：是辟支佛現形之所。而前後文多云「菩薩於中止住」，而其靈應往往有之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今神廟多諸珍寶，拜祀享祭無替於時。地乳所育，因為國號。王城南十餘里有伽藍，此國先王為毘盧折那，唐言遍照，阿羅漢建也。王城西南二十餘里，至瞿室𩜁伽山，唐言牛角，山峰兩起巖隒四絕，於崖谷間建一伽藍，其中佛像時燭光明。昔如來曾至此處，為諸天人略說法要，懸記此地當建國土，敬崇遺法遵習大乘。即今處也。牛角巖有大石室，中有阿羅漢入滅心定，待慈氏佛，數百年間供養無替。近者崖崩，掩塞門徑，國王興兵欲除崩石，即黑蜂群飛毒螫人眾，以故至今石門不開。」釋曰：據此亦為聖居。「或指江表牛頭」者，即金陵南四十里有山名牛頭，謂由此山有雙峰，故一名雙闕、一名天闕、一名南郊、一名仙窟，皆以累朝改革不定。按《域地誌》云「此山高一千四百尺，周迴四十七里。」準《西域記》及舊《華嚴經．菩薩住處品》，心王菩薩告諸菩薩言：「東北方邊夷國土名牛頭」。若按新經云「疏勒國有一住處名牛頭山」。如前所引《西域記》文，此與真丹，處則異也(此文見《金陵塔寺記》)。古老相傳云：是辟支佛現形之所。而前後文多云「菩薩於中止住」，而其靈應往往有之。

疏「迦濕彌羅」，記第三云「北印度境」。「末田乞地」，即阿羅漢名。昔云末田乞地，新云末田底迦迦濕彌羅國，周七千餘里。四境負山，山極峭峻，雖有門徑而復隘狹，自古隣敵無能攻伐(云云)。昔此國本龍池也。佛世尊自烏仗那國降惡神已欲還中國，乘空當此國上，告阿難曰：「我涅槃後，有末田底迦阿羅漢，當於此地建國安人弘揚佛法。」如來寂滅之後第五十年，阿難弟子末田底伽阿羅漢者，得六神通、具八解脫，聞佛懸記心自慶悅，便來至此。於大山巖宴坐林中，現大神通。龍見深信，請咨所欲。阿羅漢曰：「願於池內惠以容膝。」龍王於是縮水奉施羅漢。神通廣身，龍王縱力縮水，池空水盡。龍翻請池，阿羅漢於此西北為留一池，周百餘里，自餘枝屬別居小池。龍王曰：「池地總施，願恒受供。」末田底迦曰：「我今不久無餘涅槃。雖欲受請，其可得乎？」龍王重請：「五百羅漢常受我供，乃至法盡。法盡之後，還取此國以為居池。」末田底迦從其所請。時阿羅漢既得地已，運大神力立五百伽藍，於諸異國買鬻賤人，以充役使以供僧眾。末田底迦入寂滅後，彼諸賤人自立君長，隣境諸國鄙其賤種，莫與交親，謂之訖利多(唐言買得)。今時泉水已多流溢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「迦濕彌羅」，記第三云「北印度境」。「末田乞地」，即阿羅漢名。昔云末田乞地，新云末田底迦迦濕彌羅國，周七千餘里。四境負山，山極峭峻，雖有門徑而復隘狹，自古隣敵無能攻伐(云云)。昔此國本龍池也。佛世尊自烏仗那國降惡神已欲還中國，乘空當此國上，告阿難曰：「我涅槃後，有末田底迦阿羅漢，當於此地建國安人弘揚佛法。」如來寂滅之後第五十年，阿難弟子末田底伽阿羅漢者，得六神通、具八解脫，聞佛懸記心自慶悅，便來至此。於大山巖宴坐林中，現大神通。龍見深信，請咨所欲。阿羅漢曰：「願於池內惠以容膝。」龍王於是縮水奉施羅漢。神通廣身，龍王縱力縮水，池空水盡。龍翻請池，阿羅漢於此西北為留一池，周百餘里，自餘枝屬別居小池。龍王曰：「池地總施，願恒受供。」末田底迦曰：「我今不久無餘涅槃。雖欲受請，其可得乎？」龍王重請：「五百羅漢常受我供，乃至法盡。法盡之後，還取此國以為居池。」末田底迦從其所請。時阿羅漢既得地已，運大神力立五百伽藍，於諸異國買鬻賤人，以充役使以供僧眾。末田底迦入寂滅後，彼諸賤人自立君長，隣境諸國鄙其賤種，莫與交親，謂之訖利多(唐言買得)。今時泉水已多流溢。

疏「乾陀羅國」，《西域記》第三云「健馱邏國有伽膩色迦王，以如來涅槃之後第四百年，應期撫運，王風遠被殊俗內附。機務餘暇每習佛經，日請一僧入宮說法，而法異儀部執不同，王用深疑無以去惑。時脇尊者曰：『如來去世，歲月逾遠，弟子部執，師資異論，各據聞見，共為矛盾。』時王聞已甚用感傷，悲歎良久，謂尊者曰：『猥以餘福幸遵前緒，去聖雖遠猶為有幸。敢亡庸鄙紹隆法教，隨其部執具釋三藏。』(下取意)遂召眾僧七日供養，欲議法事。宣先下令，去凡留聖。聖眾猶多，復去有學。無學猶多，次留具三明六通具者。猶多，次取內具閑三藏、外達五明，乃至四百九十九人。後一世友，未得羅漢等，廣集三藏凡三十萬頌，王以銅鍱鏤寫、石函封緘，全捨此國與僧，故多聖居也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「乾陀羅國」，《西域記》第三云「健馱邏國有伽膩色迦王，以如來涅槃之後第四百年，應期撫運，王風遠被殊俗內附。機務餘暇每習佛經，日請一僧入宮說法，而法異儀部執不同，王用深疑無以去惑。時脇尊者曰：『如來去世，歲月逾遠，弟子部執，師資異論，各據聞見，共為矛盾。』時王聞已甚用感傷，悲歎良久，謂尊者曰：『猥以餘福幸遵前緒，去聖雖遠猶為有幸。敢亡庸鄙紹隆法教，隨其部執具釋三藏。』(下取意)遂召眾僧七日供養，欲議法事。宣先下令，去凡留聖。聖眾猶多，復去有學。無學猶多，次留具三明六通具者。猶多，次取內具閑三藏、外達五明，乃至四百九十九人。後一世友，未得羅漢等，廣集三藏凡三十萬頌，王以銅鍱鏤寫、石函封緘，全捨此國與僧，故多聖居也。」

疏「苫末羅」者，此翻為黃雜色。初品經巧幻術修羅王、苫末羅王，乃偈共長行唐梵互出，與此釋不同，偈云紅色光神。又其城東南十餘里有窣堵波，中有佛牙長可寸半，其色黃白。彼多聖迹，故是聖居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「苫末羅」者，此翻為黃雜色。初品經巧幻術修羅王、苫末羅王，乃偈共長行唐梵互出，與此釋不同，偈云紅色光神。又其城東南十餘里有窣堵波，中有佛牙長可寸半，其色黃白。彼多聖迹，故是聖居。

疏「相傳云是佛留影處」者，即《西域記》第二說「那揭羅國城西南二十餘里有伽藍，伽藍西南深㵎峭絕，瀑布飛流懸崖壁立，東岸石壁有大洞穴，瞿波羅龍之所居也。門徑狹小窟穴冥闇，崖石津壁溪徑餘流。昔有佛影煥若真容，相好具足儼然如在。近代已來人不遍覩，縱有所見，髣髴而已。至誠祈請有冥感者，乃暫明示，尚不能久。昔如來在世之時，此龍為牧牛之士，供王乳酪進奉失儀，既獲譴責，心懷恚恨，即以金錢買花，供養受記窣堵波，願為惡龍破國害王。即趣石壁投身而死。遂居此窟為大龍王，便欲出穴成本惡願。適起此心，如來已鑒，愍此國人為龍所害，運神通力自中印度至龍所。龍見如來毒心遂止，受不殺戒，願護正法。因請如來常居此窟，諸聖弟子恒受我供。如來告曰：『吾將寂滅，為汝留影。遣五羅漢常受汝供，正法隱沒其事無替。汝若毒心忿怒起時，當觀吾影，以慈善故毒心當止。此賢劫中當來世尊，亦愍汝等皆留影像。』」釋曰：此與《觀佛三昧海經》大同，已如初會鈔引。然《西域記》云「此國無別君長，屬迦畢試國，去健馱邏國不遠，或曾屬之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「相傳云是佛留影處」者，即《西域記》第二說「那揭羅國城西南二十餘里有伽藍，伽藍西南深㵎峭絕，瀑布飛流懸崖壁立，東岸石壁有大洞穴，瞿波羅龍之所居也。門徑狹小窟穴冥闇，崖石津壁溪徑餘流。昔有佛影煥若真容，相好具足儼然如在。近代已來人不遍覩，縱有所見，髣髴而已。至誠祈請有冥感者，乃暫明示，尚不能久。昔如來在世之時，此龍為牧牛之士，供王乳酪進奉失儀，既獲譴責，心懷恚恨，即以金錢買花，供養受記窣堵波，願為惡龍破國害王。即趣石壁投身而死。遂居此窟為大龍王，便欲出穴成本惡願。適起此心，如來已鑒，愍此國人為龍所害，運神通力自中印度至龍所。龍見如來毒心遂止，受不殺戒，願護正法。因請如來常居此窟，諸聖弟子恒受我供。如來告曰：『吾將寂滅，為汝留影。遣五羅漢常受汝供，正法隱沒其事無替。汝若毒心忿怒起時，當觀吾影，以慈善故毒心當止。此賢劫中當來世尊，亦愍汝等皆留影像。』」釋曰：此與《觀佛三昧海經》大同，已如初會鈔引。然《西域記》云「此國無別君長，屬迦畢試國，去健馱邏國不遠，或曾屬之耳。」

疏「具如西域記及大集月藏分第十」者，此即總指上來諸處，引《西域記》不局一卷。〈月藏分〉的指第十。然〈月藏分〉當第十二，有十卷經。第十卷中，即〈建立塔寺品〉第十九。爾時娑婆世界主大梵天王、釋提桓因、曰四大天王等，及諸眷屬從坐而起，合掌向佛一心敬禮，而作是言：「佛說於此四天下中，所有過去諸佛如來之所建立住持大塔，牟尼諸佛所依住處，於現在世及未來世而常不空。佛與菩薩摩訶薩等，降大法雨皆悉充滿。初名眾仙所興、次名德積、次名金剛焰、次名香室、次名睒婆梨、次名賢城、次名須質多羅、次名水光、次名香熏、次名善建立、次名遮波羅、次名金燈、次名樂住、次名牟真隣陀、次名金剛地、次名慈窟、次名那羅延窟、次名渠摩娑羅香、次名惠頂、次名大德窟、次名善現、次名青欝茂、次名虛空子、次名牛頭栴檀室、次名難勝，此是過去諸佛建立住持大塔，常為菩薩等之所加護，是故我等常所供養。世尊所有聲聞弟子，於現在世及未來世，復有幾所塔寺住處，令我等輩護持養育。」然此初數處，與此經同，可以意得，故不具引。下取意引。爾時世尊微笑，面門放種種光。時四天下有無量百千諸佛住處而現，東州八萬佛現、北州百千、西州五百、南州二百五十千佛處現，廣說諸國各有佛現等，下諸天龍等發願護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「具如西域記及大集月藏分第十」者，此即總指上來諸處，引《西域記》不局一卷。〈月藏分〉的指第十。然〈月藏分〉當第十二，有十卷經。第十卷中，即〈建立塔寺品〉第十九。爾時娑婆世界主大梵天王、釋提桓因、曰四大天王等，及諸眷屬從坐而起，合掌向佛一心敬禮，而作是言：「佛說於此四天下中，所有過去諸佛如來之所建立住持大塔，牟尼諸佛所依住處，於現在世及未來世而常不空。佛與菩薩摩訶薩等，降大法雨皆悉充滿。初名眾仙所興、次名德積、次名金剛焰、次名香室、次名睒婆梨、次名賢城、次名須質多羅、次名水光、次名香熏、次名善建立、次名遮波羅、次名金燈、次名樂住、次名牟真隣陀、次名金剛地、次名慈窟、次名那羅延窟、次名渠摩娑羅香、次名惠頂、次名大德窟、次名善現、次名青欝茂、次名虛空子、次名牛頭栴檀室、次名難勝，此是過去諸佛建立住持大塔，常為菩薩等之所加護，是故我等常所供養。世尊所有聲聞弟子，於現在世及未來世，復有幾所塔寺住處，令我等輩護持養育。」然此初數處，與此經同，可以意得，故不具引。下取意引。爾時世尊微笑，面門放種種光。時四天下有無量百千諸佛住處而現，東州八萬佛現、北州百千、西州五百、南州二百五十千佛處現，廣說諸國各有佛現等，下諸天龍等發願護持。

佛不思議法品第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛不思議法品第三十三

疏「初來意」者，文二：先正明、後解妨。今初。「古德但有三品」者，以後二品別為平等因果故。用品雖廣狹不同，答果義等。疏「若答前問」下，二解妨。先問，以前六會共答前問皆不重請，故問此品何以重請？從「因果隔絕」下，古德答。此乃有二意：一因果隔絕。前諸會同因，故不別問；此下是果，果隔於因，故此重問。二念法希奇，果不思議，故復念請。從「因德」已下，出念法希奇之相。上是通意。二「別明」下，唯明此品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初來意」者，文二：先正明、後解妨。今初。「古德但有三品」者，以後二品別為平等因果故。用品雖廣狹不同，答果義等。疏「若答前問」下，二解妨。先問，以前六會共答前問皆不重請，故問此品何以重請？從「因果隔絕」下，古德答。此乃有二意：一因果隔絕。前諸會同因，故不別問；此下是果，果隔於因，故此重問。二念法希奇，果不思議，故復念請。從「因德」已下，出念法希奇之相。上是通意。二「別明」下，唯明此品。

疏「別就宗中三門分別」，初通辨佛德、二別顯義相、三顯不思議。今初通辨中，言「百四十不共」者，已見〈光明覺品〉。今重舉總數，謂三十二相、八十種好、四一切種清淨、十力、四無所畏、三念住、三不護、大悲、無忘失法、永斷習氣、一切種妙智為百四十。而言「通權小」者，小乘亦說，但相劣耳；權大說者，皆悉超勝。此約五教，已有其二。「若五法」下，正明實教，故云通權。權實皆有，但實教中會歸法性不壞相耳。「若言唯一味」下，二即頓教。「若言具無盡」下，三即是圓教。從「故後文中」下，四辨今經是圓教德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「別就宗中三門分別」，初通辨佛德、二別顯義相、三顯不思議。今初通辨中，言「百四十不共」者，已見〈光明覺品〉。今重舉總數，謂三十二相、八十種好、四一切種清淨、十力、四無所畏、三念住、三不護、大悲、無忘失法、永斷習氣、一切種妙智為百四十。而言「通權小」者，小乘亦說，但相劣耳；權大說者，皆悉超勝。此約五教，已有其二。「若五法」下，正明實教，故云通權。權實皆有，但實教中會歸法性不壞相耳。「若言唯一味」下，二即頓教。「若言具無盡」下，三即是圓教。從「故後文中」下，四辨今經是圓教德。

疏「二別顯義相」下，於中有三：初正顯二德、二四句融通、三揀權異實。今初言「信等」者，此通行位，信為萬行之首，則該進念定等位。亦以信為初，五十二位所有行德皆有二故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二別顯義相」下，於中有三：初正顯二德、二四句融通、三揀權異實。今初言「信等」者，此通行位，信為萬行之首，則該進念定等位。亦以信為初，五十二位所有行德皆有二故。

疏「此二無礙」下，第二融通，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此二無礙」下，第二融通，可知。

疏「若權教所明」下，第三揀權異實。初明權教。言「不雜」者，如轉依果，有二，一者所生得，即是四智；二所顯得，即是涅槃。涅槃本有、四智修生，修生有為、修顯無為，故二不雜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若權教所明」下，第三揀權異實。初明權教。言「不雜」者，如轉依果，有二，一者所生得，即是四智；二所顯得，即是涅槃。涅槃本有、四智修生，修生有為、修顯無為，故二不雜。

疏「法報四句亦有差殊」者，遮救。恐外救云：我宗亦有四句，何異前融？謂一唯法，即在纏法身；二唯報，即四智菩提；三亦法亦報，謂真如出纏具諸功德；四非法非報，所謂應化。今言亦有差殊者，正揀權也。雖有四句，染淨時乖，法報非一。思之。後「依此經宗」下，顯實。舉喻四句，喻上四句。一「本有如真金」，是前第二句。二「修生如嚴具」，喻第一句。三「然由嚴具方顯金德」，喻第四句修生本有。四「嚴具無體全攬金成」，喻第三句。此即合初二句成三四句，離初二句無三四句，三四兩句同在一時更無別體。以此細尋，權實斯顯。五「故唯金不礙嚴具」下，結第二句歸初句。六「唯嚴具亦然」，結第一句歸第二句。此約喻說。若望前法，但初句為第二，第二句為第一耳。從「既互全收」下，結歸本宗無礙之相。今更以喻總喻二德，如修生在因漸顯於本有，在果圓滿於本有，非本有理有漸有圓。如初生月明雖漸滿，而常帶圓月，以圓月常在故，故十五日月遍在初一二三等中。則知滿果遍在因位，亦令後後常具前前、前前常具後後。以初一日有二日月乃至十五日月，以十五日月即初月故。法合可知，由此故云修生本有，以初圓時先已圓故；本有修生，以初生時亦已圓故。妄懷思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「法報四句亦有差殊」者，遮救。恐外救云：我宗亦有四句，何異前融？謂一唯法，即在纏法身；二唯報，即四智菩提；三亦法亦報，謂真如出纏具諸功德；四非法非報，所謂應化。今言亦有差殊者，正揀權也。雖有四句，染淨時乖，法報非一。思之。後「依此經宗」下，顯實。舉喻四句，喻上四句。一「本有如真金」，是前第二句。二「修生如嚴具」，喻第一句。三「然由嚴具方顯金德」，喻第四句修生本有。四「嚴具無體全攬金成」，喻第三句。此即合初二句成三四句，離初二句無三四句，三四兩句同在一時更無別體。以此細尋，權實斯顯。五「故唯金不礙嚴具」下，結第二句歸初句。六「唯嚴具亦然」，結第一句歸第二句。此約喻說。若望前法，但初句為第二，第二句為第一耳。從「既互全收」下，結歸本宗無礙之相。今更以喻總喻二德，如修生在因漸顯於本有，在果圓滿於本有，非本有理有漸有圓。如初生月明雖漸滿，而常帶圓月，以圓月常在故，故十五日月遍在初一二三等中。則知滿果遍在因位，亦令後後常具前前、前前常具後後。以初一日有二日月乃至十五日月，以十五日月即初月故。法合可知，由此故云修生本有，以初圓時先已圓故；本有修生，以初生時亦已圓故。妄懷思之。

疏「三顯不思議」，中三：初泛舉法體、二「就後一中」下別語此經、三「前並是宗」下結歸宗趣。二中四者：「一何者不思議」，徵不思議法體。答謂智悲等。「二於何不思議」，徵不思議人。答謂世間等此人不能思議。「三云何不思議」，徵不思議體。謂聞思等思不及故。「四何用不思議」，徵不思議意，謂如來說法本欲利生，今絕言思於物何益？答意云：令信入故。謂欲證入，要須心絕動搖、言忘戲論耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三顯不思議」，中三：初泛舉法體、二「就後一中」下別語此經、三「前並是宗」下結歸宗趣。二中四者：「一何者不思議」，徵不思議法體。答謂智悲等。「二於何不思議」，徵不思議人。答謂世間等此人不能思議。「三云何不思議」，徵不思議體。謂聞思等思不及故。「四何用不思議」，徵不思議意，謂如來說法本欲利生，今絕言思於物何益？答意云：令信入故。謂欲證入，要須心絕動搖、言忘戲論耳。

疏「後四別顯佛德」者，是疏新意，欲將五品答其十問。然有三重：一此品總明佛德，具答十問，如下科釋；二者一一門中含答十問，亦如下釋；三者五品廣答十問，如下說分之初。疏「古德後二品」下，敘昔。疏且述古便，依三品科經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後四別顯佛德」者，是疏新意，欲將五品答其十問。然有三重：一此品總明佛德，具答十問，如下科釋；二者一一門中含答十問，亦如下釋；三者五品廣答十問，如下說分之初。疏「古德後二品」下，敘昔。疏且述古便，依三品科經。

疏「後諸佛」下，正顯所念。疏文有三：一略示法體。其「不得一向」，下結彈異釋。二「然此」下，對前相攝。三「此十義相」下，指前釋相。二中，今當先列第二會初二十句問：一如來地、二如來境界、三如來神力、四如來所行、五如來十力、六如來無畏、七如來三昧、八如來神通、九如來自在、十如來無礙、十一如來眼、十二如來耳、十三如來鼻、十四如來舌、十五如來身、十六如來意、十七如來辯才、十八如來智慧、十九如來最勝，二十欠光明，故唯十九。然句句皆有「云何是」言。經中十句，次第可知。此中攝彼不依次第，對前成三類故。一前開此合、二前合此開、三無開無合，欲以此少攝彼之多故。先明前開此合，於中乃有三句，攝前十六句。第二前合此開，以前二句攝五句。第三節彼一句，則此中初合有三，次此開有六，後此不開有一，具足十句。後前初開有十六，次合有二，後不開合亦一，成十九句。就初前開中，第一「身攝六根」者，身即六中之一，兼攝欠光明一句，故有七句。第二智慧攝三，兼能攝智為四。第三自在攝五，兼能攝自在為六，故成十六。第二前合此開中亦有三節。而初境界開國土，無能攝句，境界由前智慧已攝竟故，故雖三節但有二句，境界是所化之境，國土是所依之境。第二節所行攝三，即有能攝，然三皆行故。言「出現與行互有寬狹」者，遮難。恐有難言：彼十門，出現行是其一，如何此行能攝彼耶？故以互有寬狹通之。如以菩提為門，則菩提之性攝於涅槃；若以涅槃為門，則涅槃般若攝於菩提。疏「前之無礙此開解脫」者，是第三節，則前但有一，此則具於無礙解脫。疏「音聲即辯」下，第三無開合，前後各一句，更為立圖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後諸佛」下，正顯所念。疏文有三：一略示法體。其「不得一向」，下結彈異釋。二「然此」下，對前相攝。三「此十義相」下，指前釋相。二中，今當先列第二會初二十句問：一如來地、二如來境界、三如來神力、四如來所行、五如來十力、六如來無畏、七如來三昧、八如來神通、九如來自在、十如來無礙、十一如來眼、十二如來耳、十三如來鼻、十四如來舌、十五如來身、十六如來意、十七如來辯才、十八如來智慧、十九如來最勝，二十欠光明，故唯十九。然句句皆有「云何是」言。經中十句，次第可知。此中攝彼不依次第，對前成三類故。一前開此合、二前合此開、三無開無合，欲以此少攝彼之多故。先明前開此合，於中乃有三句，攝前十六句。第二前合此開，以前二句攝五句。第三節彼一句，則此中初合有三，次此開有六，後此不開有一，具足十句。後前初開有十六，次合有二，後不開合亦一，成十九句。就初前開中，第一「身攝六根」者，身即六中之一，兼攝欠光明一句，故有七句。第二智慧攝三，兼能攝智為四。第三自在攝五，兼能攝自在為六，故成十六。第二前合此開中亦有三節。而初境界開國土，無能攝句，境界由前智慧已攝竟故，故雖三節但有二句，境界是所化之境，國土是所依之境。第二節所行攝三，即有能攝，然三皆行故。言「出現與行互有寬狹」者，遮難。恐有難言：彼十門，出現行是其一，如何此行能攝彼耶？故以互有寬狹通之。如以菩提為門，則菩提之性攝於涅槃；若以涅槃為門，則涅槃般若攝於菩提。疏「前之無礙此開解脫」者，是第三節，則前但有一，此則具於無礙解脫。疏「音聲即辯」下，第三無開合，前後各一句，更為立圖。

佛不思議品初十問○──如來名號品二十問○┐ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛不思議品初十問○──如來名號品二十問○┐

┌─────────┘ ┌────────┘ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ┌─────────┘ ┌────────┘

└○一國土○───────○二如來境 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 └○一國土○───────○二如來境

二本願○┐ ┌────四所行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二本願○┐ ┌────四所行

三種性○├──┘ ┌─十一眼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種性○├──┘ ┌─十一眼

四出現○┘ │ 十二耳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四出現○┘ │ 十二耳

│ 十三鼻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │ 十三鼻

五身○───────┤ 十四舌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五身○───────┤ 十四舌

│ 十五身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │ 十五身

│ 十六意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │ 十六意

└─二十光明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 └─二十光明

六音聲○────────十七辯才 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六音聲○────────十七辯才

┌─一佛地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ┌─一佛地

七智慧○──────┤ 十八智慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七智慧○──────┤ 十八智慧

└─十九最勝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 └─十九最勝

┌─三神力 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ┌─三神力

│ 五十力 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │ 五十力

├─六無畏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ├─六無畏

八自在○──────┤ 七三昧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八自在○──────┤ 七三昧

│ 八神通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │ 八神通

└─九自在 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 └─九自在

九無礙○─┬──────十無礙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九無礙○─┬──────十無礙

十解脫○─┘ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十解脫○─┘

疏「七智性無差為次第」者，成十九最勝。彼欠二十光明行。次第本性無差，性隨次第而終不易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「七智性無差為次第」者，成十九最勝。彼欠二十光明行。次第本性無差，性隨次第而終不易。

疏「果德離言藉因顯故」者，此文有四節，此對表華之義。經宗有因果二分，十地已明華引果故。二「因果同時」下，表蓮華義。謂有問言：是華引果，何要蓮華？故答云：餘華多華前果後。此華不有則已，有則華實雙含。又無染故，故舉蓮華。三又問言：蓮華有四，何要舉青？故答云：最超勝故。論云「水生華勝者，即優鉢羅華故。」四又蓮華一蓮多子，表一含一切故。此釋藏義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「果德離言藉因顯故」者，此文有四節，此對表華之義。經宗有因果二分，十地已明華引果故。二「因果同時」下，表蓮華義。謂有問言：是華引果，何要蓮華？故答云：餘華多華前果後。此華不有則已，有則華實雙含。又無染故，故舉蓮華。三又問言：蓮華有四，何要舉青？故答云：最超勝故。論云「水生華勝者，即優鉢羅華故。」四又蓮華一蓮多子，表一含一切故。此釋藏義。

疏「二者此品具答十問」下，文中三：先總標示、二「昔以初十」下敘昔、三「今謂」下顯正。於中三：初略示大意、二「文分為」下正科、三「今初」下釋文。但明記上十問，尋文易了。或開或合，顯義無方耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二者此品具答十問」下，文中三：先總標示、二「昔以初十」下敘昔、三「今謂」下顯正。於中三：初略示大意、二「文分為」下正科、三「今初」下釋文。但明記上十問，尋文易了。或開或合，顯義無方耳。

疏「如文殊般若中辯」，〈光明覺品〉已引。疏「別中十句多同〈出現〉身之十相」者，彼之十相即是十身。一普入成益相，即威勢身。二無心普應相，即是化身，故云種族調善。三平等隨應，即菩提身，由菩薩智無所住故，平等隨應。四無著無礙，即智身。五周遍十方，即是法身，故云一性。六嚴剎益生，即福德身。七無生潛益，即相好莊嚴身。八嚴好滿願，即是願身，願力周法界，恒轉妙法輪故。九窮盡後際，即力持身故。彼經中以醫王延壽為喻，喻佛雖涅槃而不失利樂。十圓迴等住，即意生身，故云心念則現。以彼十相十身，對今經文一無差異，其有難者隨句已釋。若依彼次，此一即彼三，二即彼七，三即彼四，四即彼二，五即彼一，六即彼九，七即彼五，八即彼十，九即彼八，十即彼六。但彼文廣，理無二也。疏「後一意生等身淨」者，由言解脫自在，故云意生身。言等身者，等取願身、化身等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如文殊般若中辯」，〈光明覺品〉已引。疏「別中十句多同〈出現〉身之十相」者，彼之十相即是十身。一普入成益相，即威勢身。二無心普應相，即是化身，故云種族調善。三平等隨應，即菩提身，由菩薩智無所住故，平等隨應。四無著無礙，即智身。五周遍十方，即是法身，故云一性。六嚴剎益生，即福德身。七無生潛益，即相好莊嚴身。八嚴好滿願，即是願身，願力周法界，恒轉妙法輪故。九窮盡後際，即力持身故。彼經中以醫王延壽為喻，喻佛雖涅槃而不失利樂。十圓迴等住，即意生身，故云心念則現。以彼十相十身，對今經文一無差異，其有難者隨句已釋。若依彼次，此一即彼三，二即彼七，三即彼四，四即彼二，五即彼一，六即彼九，七即彼五，八即彼十，九即彼八，十即彼六。但彼文廣，理無二也。疏「後一意生等身淨」者，由言解脫自在，故云意生身。言等身者，等取願身、化身等也。

疏「四即三念處行」者，亦云三念住。念謂能緣之慧，處謂不增不減平等之理。初一心聽法不憂、二一心聽法不喜、三常行捨心，以法界中減退相不可得故、增進相不可得故、即涅槃相故，如次配之。疏「三後善謂究竟離垢等故」者，等字等取及一切究竟離欲，為後邊故、法性離垢故、能學者亦離垢故、修行究竟得離垢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四即三念處行」者，亦云三念住。念謂能緣之慧，處謂不增不減平等之理。初一心聽法不憂、二一心聽法不喜、三常行捨心，以法界中減退相不可得故、增進相不可得故、即涅槃相故，如次配之。疏「三後善謂究竟離垢等故」者，等字等取及一切究竟離欲，為後邊故、法性離垢故、能學者亦離垢故、修行究竟得離垢故。

疏「諸經論中更有多釋恐厭繁文」者，《智論》云「讚布施為初善，讚持戒為中善，讚二果報生天淨土名後善。」復說聲聞、獨覺、大乘亦名三善。《寶愜經》云「知苦斷集名初善，修八正道為中善，證滅名後善。是名聲聞初中後善。若不捨菩提心、不念下乘，迴向一切智，是名菩薩初中後善等。」釋曰：今疏全依《瑜伽》，故指餘釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「諸經論中更有多釋恐厭繁文」者，《智論》云「讚布施為初善，讚持戒為中善，讚二果報生天淨土名後善。」復說聲聞、獨覺、大乘亦名三善。《寶愜經》云「知苦斷集名初善，修八正道為中善，證滅名後善。是名聲聞初中後善。若不捨菩提心、不念下乘，迴向一切智，是名菩薩初中後善等。」釋曰：今疏全依《瑜伽》，故指餘釋。

疏「餘七經文略無」者，謂略故無，非是全無。今依《瑜伽》具出。論云「四者文巧，謂善緝綴名身等故。及八語具者，一先首、二美妙、三顯了、四易解、五樂聞、六無依、七無違、八廣大。」如《瑜伽》二十五說。五義妙，謂能引發利益安樂。六純一，謂不與外道共故。唯佛法有，外道所無。七圓滿，無限量故、最尊勝故。義豐且勝故名圓滿。八清淨，謂自性解脫故，一剎那自體解脫故，或法自體解脫故。九鮮白，謂相續解脫故，設多剎那亦解脫故，能學之者亦解脫故。十梵行之相，謂八聖道支，滅諦名梵，道諦名行與滅為因。此具八道名梵行相。當知此道由純一道等四種妙相之所顯說。(四十七經)疏「今初，十力是別名」下，疏文有六：一總科；二「是則標中十力一一遍下別中」下融通；三「古德」下敘昔；四「則令別中」下辨違；五「設欲」下遮救；六「十中一廣大」下正釋。四中，言「亦令餘門無廣大義」者，以廣大為初門故。言「初門無最上等」者，初門唯有廣大，故無餘九。最上在初，略舉其一等於下八。疏「設欲」下，五遮救。謂彼救云：雖則互有，何方從多立名？故今答云：從多可爾，不應順次，以逆次配與文相順，故下釋文一一從多逆次名釋。然總名那羅延幢者，即帝釋力士之名。疏「耆婆入火」，〈現相〉已引。「入獄問罪」，即《報恩經》第四。令耆婆往阿鼻地獄問調達云：「汝今受罪云何？」答云：「如第三禪樂。」今取入中問罪，苦不能害耳。疏「心善解脫由三相」者，即《瑜伽》八十五說。(四十八經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「餘七經文略無」者，謂略故無，非是全無。今依《瑜伽》具出。論云「四者文巧，謂善緝綴名身等故。及八語具者，一先首、二美妙、三顯了、四易解、五樂聞、六無依、七無違、八廣大。」如《瑜伽》二十五說。五義妙，謂能引發利益安樂。六純一，謂不與外道共故。唯佛法有，外道所無。七圓滿，無限量故、最尊勝故。義豐且勝故名圓滿。八清淨，謂自性解脫故，一剎那自體解脫故，或法自體解脫故。九鮮白，謂相續解脫故，設多剎那亦解脫故，能學之者亦解脫故。十梵行之相，謂八聖道支，滅諦名梵，道諦名行與滅為因。此具八道名梵行相。當知此道由純一道等四種妙相之所顯說。(四十七經)疏「今初，十力是別名」下，疏文有六：一總科；二「是則標中十力一一遍下別中」下融通；三「古德」下敘昔；四「則令別中」下辨違；五「設欲」下遮救；六「十中一廣大」下正釋。四中，言「亦令餘門無廣大義」者，以廣大為初門故。言「初門無最上等」者，初門唯有廣大，故無餘九。最上在初，略舉其一等於下八。疏「設欲」下，五遮救。謂彼救云：雖則互有，何方從多立名？故今答云：從多可爾，不應順次，以逆次配與文相順，故下釋文一一從多逆次名釋。然總名那羅延幢者，即帝釋力士之名。疏「耆婆入火」，〈現相〉已引。「入獄問罪」，即《報恩經》第四。令耆婆往阿鼻地獄問調達云：「汝今受罪云何？」答云：「如第三禪樂。」今取入中問罪，苦不能害耳。疏「心善解脫由三相」者，即《瑜伽》八十五說。(四十八經)

十身相海品第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十身相海品第三十四

疏「如來十身標人顯德」者，疏文有四：一釋名、二辨類、三出體、四辨因。若準《探玄》，宗中有佛相章八門分別：一釋名、二體性、三種類、四出因、五積成、六修時、七建立、八業用，今四門中已具其要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如來十身標人顯德」者，疏文有四：一釋名、二辨類、三出體、四辨因。若準《探玄》，宗中有佛相章八門分別：一釋名、二體性、三種類、四出因、五積成、六修時、七建立、八業用，今四門中已具其要。

疏「觀佛三昧」下，第二辨類，即引證以辨。於中二：先正明、二料揀。前中，即第九經〈菩薩本行品〉第八「佛告阿難：『如來有三十二大人相、八十隨形好、金色光明。一一光明無量化佛，身諸毛孔一切變化及一切色。略中略說者，我今為此時會大眾及淨飯王，略說相好。佛生人間，示同人相故，說三十二相。勝諸天故，說八十種好。為諸菩薩說八萬四千諸妙相好。佛實相好，我初成道，摩竭提國寂滅道場，為普賢賢首等諸大菩薩，於《雜華經》中已廣分別。』」釋曰：略中略言，即是經文；二略三廣，乃疏取意釋之。以前有略中略，則必有略矣。又彼先說八萬四千，今有十蓮華藏，故對彼為廣。則彼經文從「為諸菩薩說八萬四千諸妙相好」為第二段，從「佛實相好我初成道」下為第三段，文亦分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「觀佛三昧」下，第二辨類，即引證以辨。於中二：先正明、二料揀。前中，即第九經〈菩薩本行品〉第八「佛告阿難：『如來有三十二大人相、八十隨形好、金色光明。一一光明無量化佛，身諸毛孔一切變化及一切色。略中略說者，我今為此時會大眾及淨飯王，略說相好。佛生人間，示同人相故，說三十二相。勝諸天故，說八十種好。為諸菩薩說八萬四千諸妙相好。佛實相好，我初成道，摩竭提國寂滅道場，為普賢賢首等諸大菩薩，於《雜華經》中已廣分別。』」釋曰：略中略言，即是經文；二略三廣，乃疏取意釋之。以前有略中略，則必有略矣。又彼先說八萬四千，今有十蓮華藏，故對彼為廣。則彼經文從「為諸菩薩說八萬四千諸妙相好」為第二段，從「佛實相好我初成道」下為第三段，文亦分明。

疏「三中初通」下，第二料揀。依前三類三重料揀：第一約乘、二約三身十身、三約機見。今初，兼含五教。初一小乘及始教，二即終教，三即圓教，其頓教以無相為宗，後二兼舉因顯果。言「示同於人端正不亂」者，《俱舍》說輪王相云「相不正圓明，故與佛非等。」此明輪王有三十二相，有三義不及如來：一處不正、二相不圓、三不明了。今正不亂，即處異輪王。其端正二字，是明是圓，故示同人而勝人矣。疏「次唯大乘」等者，即明果相。如因中斷八萬四千煩惱，成八萬四千波羅蜜，獲八萬四千相好。《無量壽觀經》云「阿彌陀佛有八萬四千相，一一相有八萬四千隨好，一一好復有八萬四千光明，一一光明遍照法界念佛眾生攝取不捨。」即此中等相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三中初通」下，第二料揀。依前三類三重料揀：第一約乘、二約三身十身、三約機見。今初，兼含五教。初一小乘及始教，二即終教，三即圓教，其頓教以無相為宗，後二兼舉因顯果。言「示同於人端正不亂」者，《俱舍》說輪王相云「相不正圓明，故與佛非等。」此明輪王有三十二相，有三義不及如來：一處不正、二相不圓、三不明了。今正不亂，即處異輪王。其端正二字，是明是圓，故示同人而勝人矣。疏「次唯大乘」等者，即明果相。如因中斷八萬四千煩惱，成八萬四千波羅蜜，獲八萬四千相好。《無量壽觀經》云「阿彌陀佛有八萬四千相，一一相有八萬四千隨好，一一好復有八萬四千光明，一一光明遍照法界念佛眾生攝取不捨。」即此中等相也。

疏「又初化」下，第二約三身十身料揀。若配三身，二是報身、三是法身。若約四身，二由屬他受用報，有分限故；後即自受用報及法。又法身無相，今前二屬三身，後一屬十身，十身必融三身，故後具前二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又初化」下，第二約三身十身料揀。若配三身，二是報身、三是法身。若約四身，二由屬他受用報，有分限故；後即自受用報及法。又法身無相，今前二屬三身，後一屬十身，十身必融三身，故後具前二。

疏「又初凡聖同見」下，三約機見料揀。次「唯地上」者，他受用故。上報化不同，後唯圓機，即屬圓融，不分地前地上，故云「然通五位」。此五位者，即三賢、十聖、等妙二覺，六位之中除果位耳。若開十信，即除等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又初凡聖同見」下，三約機見料揀。次「唯地上」者，他受用故。上報化不同，後唯圓機，即屬圓融，不分地前地上，故云「然通五位」。此五位者，即三賢、十聖、等妙二覺，六位之中除果位耳。若開十信，即除等覺。

疏「若語其體」下，第三出體。「二即定慧」者，以法門為相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若語其體」下，第三出體。「二即定慧」者，以法門為相故。

疏「若語其因」下，第四辨因。「通純雜」者，即是圓融相因，如前主水神處已明。疏「前二相因如瑜伽等」者，指廣有源。《瑜伽》四十九云「一切菩薩資糧皆感相好，作惡業者宣說種種業，各各感等。如是三十二相無有差別，當知皆由淨戒為因。若犯戒，尚不得下賤人身，況佛相好。若言各各業感，如契經說，即是別因。就中有一行感一相，如云若諸有情有所希冀，隨其所樂正捨珍財，感得頰如師子。是或一行感多相，如能施悅意發喜飲食嚴具等，感身皮金色常光一尋，一毛孔一毛生，身皮細滑等。或多行感一相，如言於其父母種種供養，於諸有情諸苦惱事種種救護，由往來等動轉業故，得足下千輻輪相。又由四種修事業感一切相，謂決定修，感足下善安住；由委悉修，感千輻輪等；由恒常修，感纖長指等；由無罪修，感餘相皮金色等。又諸佛加行感異。」釋曰：此即一行品類所感不同。論云「此相好，種性地有種子，勝解行地修方便，清淨增上意樂地名得，餘上地轉勝清淨，佛地善淨無上。即此相由所依性能任持故，由極殊妙令端嚴故，說名隨好。」釋曰：從即此相由所依下釋好義，好義後品方用，因便此引。其《智論》、《涅槃》等經，初會主水神處已引。若《觀佛三昧海經》，次前明三品相後云「佛告阿難：『如來往昔無量無邊阿僧祇劫，以智慧火燒煩惱薪，修無相定，不作非時證，是故獲得如是相好。一一相中無量化佛，何況多耶！』」釋曰：此通後二相因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若語其因」下，第四辨因。「通純雜」者，即是圓融相因，如前主水神處已明。疏「前二相因如瑜伽等」者，指廣有源。《瑜伽》四十九云「一切菩薩資糧皆感相好，作惡業者宣說種種業，各各感等。如是三十二相無有差別，當知皆由淨戒為因。若犯戒，尚不得下賤人身，況佛相好。若言各各業感，如契經說，即是別因。就中有一行感一相，如云若諸有情有所希冀，隨其所樂正捨珍財，感得頰如師子。是或一行感多相，如能施悅意發喜飲食嚴具等，感身皮金色常光一尋，一毛孔一毛生，身皮細滑等。或多行感一相，如言於其父母種種供養，於諸有情諸苦惱事種種救護，由往來等動轉業故，得足下千輻輪相。又由四種修事業感一切相，謂決定修，感足下善安住；由委悉修，感千輻輪等；由恒常修，感纖長指等；由無罪修，感餘相皮金色等。又諸佛加行感異。」釋曰：此即一行品類所感不同。論云「此相好，種性地有種子，勝解行地修方便，清淨增上意樂地名得，餘上地轉勝清淨，佛地善淨無上。即此相由所依性能任持故，由極殊妙令端嚴故，說名隨好。」釋曰：從即此相由所依下釋好義，好義後品方用，因便此引。其《智論》、《涅槃》等經，初會主水神處已引。若《觀佛三昧海經》，次前明三品相後云「佛告阿難：『如來往昔無量無邊阿僧祇劫，以智慧火燒煩惱薪，修無相定，不作非時證，是故獲得如是相好。一一相中無量化佛，何況多耶！』」釋曰：此通後二相因。

疏「令修無盡之行顯成為趣」者，顯約本有，成約修正。疏「普賢本是會主」者，此下通不請之妨。有二意通：初意可知；二「或前品末」下，二約五品答問通，謂先列國土等十問。前品答種性問，此下四品更答四問。餘之五問，或在此品之前已答。經來未盡，所以略無。別屬問答，前品已明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「令修無盡之行顯成為趣」者，顯約本有，成約修正。疏「普賢本是會主」者，此下通不請之妨。有二意通：初意可知；二「或前品末」下，二約五品答問通，謂先列國土等十問。前品答種性問，此下四品更答四問。餘之五問，或在此品之前已答。經來未盡，所以略無。別屬問答，前品已明。