大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十六

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

第七如響忍。疏文可見。叡公讚云：「聲以響酬，相和如一。緣扣而應，誰辨虛實？業雖虛妄，罪福不失，若映斯照，朗如皎日。」又為讚曰：「響無所在，緣會發聲。不知自我，喜怒交爭。妄和真心，事像萬形，莫知其本，終日營營。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七如響忍。疏文可見。叡公讚云：「聲以響酬，相和如一。緣扣而應，誰辨虛實？業雖虛妄，罪福不失，若映斯照，朗如皎日。」又為讚曰：「響無所在，緣會發聲。不知自我，喜怒交爭。妄和真心，事像萬形，莫知其本，終日營營。」

第八如影忍。疏「性則非修相乃不捨」者，釋成雙照之義。如前文云「非是世間，義當出世。」下句云「非出世間」，即拂上出世。世與出世俱拂，故曰雙遮。今文若云非修菩薩行，則由通雙遮；既云非捨於大願，明是雙照。謂非修菩薩行即為照實，非捨於大願即是照權，故得雙照之名耳。次明非實非不實，例然雙照真俗耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八如影忍。疏「性則非修相乃不捨」者，釋成雙照之義。如前文云「非是世間，義當出世。」下句云「非出世間」，即拂上出世。世與出世俱拂，故曰雙遮。今文若云非修菩薩行，則由通雙遮；既云非捨於大願，明是雙照。謂非修菩薩行即為照實，非捨於大願即是照權，故得雙照之名耳。次明非實非不實，例然雙照真俗耳。

疏「遮照一時為雙運」等者，若約權實俱行為雙運者，則第二段已是雙運竟。今遮照為雙運，則此中方有，即合前二門為此第三門矣。既言遮照一時，則全遮為照、全照為遮，則二門峙立。以照奪遮，遮亡；以遮奪照，照寂。則為遮照兩亡矣。言「無礙」者，自有二意：一遮不礙照、照不礙遮；二者雙存不礙雙奪、雙奪不礙雙存。故云無礙。如此方稱自在，故下結云「以此結上二段同斯無礙，故曰深玄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「遮照一時為雙運」等者，若約權實俱行為雙運者，則第二段已是雙運竟。今遮照為雙運，則此中方有，即合前二門為此第三門矣。既言遮照一時，則全遮為照、全照為遮，則二門峙立。以照奪遮，遮亡；以遮奪照，照寂。則為遮照兩亡矣。言「無礙」者，自有二意：一遮不礙照、照不礙遮；二者雙存不礙雙奪、雙奪不礙雙存。故云無礙。如此方稱自在，故下結云「以此結上二段同斯無礙，故曰深玄。」

疏「今初若約影喻別喻菩薩現身」等者，疏文有二：先揀所喻通局、後「其河泉二種」下揀能喻通局。言「雖通能現」者，以河泉之中見日月故，故為能現。言「且為所現」者，以下經云「於油於水下，方明能現故。」今河泉以為所現。「長河飛泉入鏡中故」者，出是所現之相。登樓持鏡，則黃河一帶盡入鏡中，瀑布千丈現於徑尺。王右丞云：「隔窓雲霧生衣上，卷幔山泉入鏡中。」明是所現矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初若約影喻別喻菩薩現身」等者，疏文有二：先揀所喻通局、後「其河泉二種」下揀能喻通局。言「雖通能現」者，以河泉之中見日月故，故為能現。言「且為所現」者，以下經云「於油於水下，方明能現故。」今河泉以為所現。「長河飛泉入鏡中故」者，出是所現之相。登樓持鏡，則黃河一帶盡入鏡中，瀑布千丈現於徑尺。王右丞云：「隔窓雲霧生衣上，卷幔山泉入鏡中。」明是所現矣。

疏「二能現中亦有通別」等者，疏文有二：先通辨文旨、後別開喻旨。今初。言「別喻機感及應現處」者，日月既喻菩薩，則水等喻機，亦喻菩薩應處。如影落百川，喻菩薩身充遍法界。百川江河，喻機及所現國土之處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二能現中亦有通別」等者，疏文有二：先通辨文旨、後別開喻旨。今初。言「別喻機感及應現處」者，日月既喻菩薩，則水等喻機，亦喻菩薩應處。如影落百川，喻菩薩身充遍法界。百川江河，喻機及所現國土之處也。

疏「然此文具攝論三喻」下，第二別開喻旨。此二句總標，下成三義即分三別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此文具攝論三喻」下，第二別開喻旨。此二句總標，下成三義即分三別。

疏「一以油水對上日月為水月喻」者，則日月喻菩薩悲智，水喻機心。水中之月喻定地境界，謂定中見佛等。亦喻遍處，定境青黃赤白等故。〈出現〉偈云「譬如淨月在虛空，能蔽眾星示盈缺。一切水中皆現影，諸有觀瞻悉對前。如來淨月亦復然，能蔽餘乘示修短，普現人天淨心水，一切皆謂對其前。」叡公云：「水月不真，唯有虛影。人亦如是，終莫之領，為之驅驅，背此真淨。若能悟之，超然獨醒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一以油水對上日月為水月喻」者，則日月喻菩薩悲智，水喻機心。水中之月喻定地境界，謂定中見佛等。亦喻遍處，定境青黃赤白等故。〈出現〉偈云「譬如淨月在虛空，能蔽眾星示盈缺。一切水中皆現影，諸有觀瞻悉對前。如來淨月亦復然，能蔽餘乘示修短，普現人天淨心水，一切皆謂對其前。」叡公云：「水月不真，唯有虛影。人亦如是，終莫之領，為之驅驅，背此真淨。若能悟之，超然獨醒。」

疏「二以於身對上日月為光影」者，日月喻為菩薩悲智，身喻物機，日照發影以喻現身等。而言「映日」等者，等取經上月字及燈燭故。疏「弄影多端故喻於諸識」者，上約別喻菩薩現身，此約通喻一切諸識。動身俯仰即是弄影，形端影正、形曲影斜，故云「多端」。以況八識依身有異，亦喻七識依第八識對境差別。上皆《攝論》意。叡公云：「光不照處，謂之為影。不照慧明，生死長永，捨遠夷途，而行榛梗。若能悟之，狂滅自醒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二以於身對上日月為光影」者，日月喻為菩薩悲智，身喻物機，日照發影以喻現身等。而言「映日」等者，等取經上月字及燈燭故。疏「弄影多端故喻於諸識」者，上約別喻菩薩現身，此約通喻一切諸識。動身俯仰即是弄影，形端影正、形曲影斜，故云「多端」。以況八識依身有異，亦喻七識依第八識對境差別。上皆《攝論》意。叡公云：「光不照處，謂之為影。不照慧明，生死長永，捨遠夷途，而行榛梗。若能悟之，狂滅自醒。」

疏「三以寶鏡等對上男子」等者，釋第三喻。疏文有二：先正屬配經文、後對喻辨異。今初。疏從通說，云「喻非定地果報」，此《攝論》意。對前水月等定境，故云非定地。則鏡喻於因，故云謂無明等本質喻緣，影喻果報。故《淨名》云「是身如影，從業緣現。」又鏡喻本識如來藏性，本質喻無明業等，像喻果報，如〈問明品〉。若將鏡像別喻現菩薩身，則鏡等喻菩薩，本質喻機，像喻菩薩所現之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三以寶鏡等對上男子」等者，釋第三喻。疏文有二：先正屬配經文、後對喻辨異。今初。疏從通說，云「喻非定地果報」，此《攝論》意。對前水月等定境，故云非定地。則鏡喻於因，故云謂無明等本質喻緣，影喻果報。故《淨名》云「是身如影，從業緣現。」又鏡喻本識如來藏性，本質喻無明業等，像喻果報，如〈問明品〉。若將鏡像別喻現菩薩身，則鏡等喻菩薩，本質喻機，像喻菩薩所現之身。

疏「以鏡中影像離於本質」等者，第二對喻辨異。明此鏡像得果報名，果與因別故，若影在身外。「前映質」下，辨前異此。日月在天，影光在身，身即喻因，則所現法得與因俱。疏「故喻諸識雖託境生，異自在我非在於境」，合上雖隨日等影乃隨身，此就通喻諸識以說。若將光影喻菩薩現身，則影隨身異不在日光，則身由生異，不在菩薩智日令異。叡公云：「形不入鏡，光照而有，世亦如是，業影而受。不知此者，長嬰其咎。若能悟之，還神氣母。」疏「於中一異合離通顯影義」者，此揀經中諸對通局。此通三影，故云通顯。次「於川流」下，唯明水月之影。疏「然一異約此影彼影」者，自揀二對義旨不同，顯無重言之失。言「此影彼影」者，江中之月若與水一，不可在河；若與水異，江河不同應有兩月。言「合離約影對水」等者，水影若合，水流月亦應流；水影若離，去水應有影在。又合離者，合意亦二，如二掌合。一異不爾，一則無雙，如氷成水；影與水異，則月可出水。影與水一，則有水即月，亦不可移。合離之義，不異前釋。疏「不通二影」者，唯水月故，非通鏡像及於映質。以文但云「川流池井」故。言「月映淮流」者，故《文選》云「月映清流」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以鏡中影像離於本質」等者，第二對喻辨異。明此鏡像得果報名，果與因別故，若影在身外。「前映質」下，辨前異此。日月在天，影光在身，身即喻因，則所現法得與因俱。疏「故喻諸識雖託境生，異自在我非在於境」，合上雖隨日等影乃隨身，此就通喻諸識以說。若將光影喻菩薩現身，則影隨身異不在日光，則身由生異，不在菩薩智日令異。叡公云：「形不入鏡，光照而有，世亦如是，業影而受。不知此者，長嬰其咎。若能悟之，還神氣母。」疏「於中一異合離通顯影義」者，此揀經中諸對通局。此通三影，故云通顯。次「於川流」下，唯明水月之影。疏「然一異約此影彼影」者，自揀二對義旨不同，顯無重言之失。言「此影彼影」者，江中之月若與水一，不可在河；若與水異，江河不同應有兩月。言「合離約影對水」等者，水影若合，水流月亦應流；水影若離，去水應有影在。又合離者，合意亦二，如二掌合。一異不爾，一則無雙，如氷成水；影與水異，則月可出水。影與水一，則有水即月，亦不可移。合離之義，不異前釋。疏「不通二影」者，唯水月故，非通鏡像及於映質。以文但云「川流池井」故。言「月映淮流」者，故《文選》云「月映清流」。

疏「兼於鏡像」者，以文云「雖現其中」，故通鏡像亦不通映質，映質之影無現中故。若取日照身影入於水中，則亦通之，然是水影中攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「兼於鏡像」者，以文云「雖現其中」，故通鏡像亦不通映質，映質之影無現中故。若取日照身影入於水中，則亦通之，然是水影中攝。

疏「不知此影無遠近故」者，即釋經中「影不隨物而有遠近」。如執鏡臨池，池中月出，而此影不近天上之月。去地四萬二千由旬，影落潭中而亦不遠，以喻菩薩遠在他方恒住此故，雖在此處常在彼故，安有遠近之異相耶？一切遠近，皆類此知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「不知此影無遠近故」者，即釋經中「影不隨物而有遠近」。如執鏡臨池，池中月出，而此影不近天上之月。去地四萬二千由旬，影落潭中而亦不遠，以喻菩薩遠在他方恒住此故，雖在此處常在彼故，安有遠近之異相耶？一切遠近，皆類此知。

第九如化忍。疏「仁王云：法本自無因緣生諸」者，證上不實、相現二義。然有二義：一因緣生之，即是相現。由緣生故，有來即無，云法本自無，即無實義。二者兩句共成一義，謂自者從來也。從無之有曰生，非本先有，故云法本自無。遇緣即起，故云因緣生諸。斯即但用因緣生諸，即成二義，謂因緣生故相有，緣生無性故無實。正順無而忽有名化，故引此文。此文即第二卷〈護國品〉第五普明王為千王說偈。此後更有偈云「盛者必衰，實者皆虛。眾世蠢蠢，都如幻居。聲響俱空，國土亦如」等。總有八偈及事緣，並如彼經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九如化忍。疏「仁王云：法本自無因緣生諸」者，證上不實、相現二義。然有二義：一因緣生之，即是相現。由緣生故，有來即無，云法本自無，即無實義。二者兩句共成一義，謂自者從來也。從無之有曰生，非本先有，故云法本自無。遇緣即起，故云因緣生諸。斯即但用因緣生諸，即成二義，謂因緣生故相有，緣生無性故無實。正順無而忽有名化，故引此文。此文即第二卷〈護國品〉第五普明王為千王說偈。此後更有偈云「盛者必衰，實者皆虛。眾世蠢蠢，都如幻居。聲響俱空，國土亦如」等。總有八偈及事緣，並如彼經也。

疏「淨化二義倣此可知」者，即不實、相現之二義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「淨化二義倣此可知」者，即不實、相現之二義也。

疏「慈悲復依方便立」者，即下〈出現品〉文，故彼偈云「譬如樹林依地有，地依於水得不壞，水輪依風風依空，而其虛空無所依。一切佛法依慈悲，慈悲復依方便立，方便依智智依慧，無礙慧身無所依。」彼說五重相依，今此但要慈悲依方便。方便即後得智，慈悲以後得智為體，後得智中與樂拔苦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「慈悲復依方便立」者，即下〈出現品〉文，故彼偈云「譬如樹林依地有，地依於水得不壞，水輪依風風依空，而其虛空無所依。一切佛法依慈悲，慈悲復依方便立，方便依智智依慧，無礙慧身無所依。」彼說五重相依，今此但要慈悲依方便。方便即後得智，慈悲以後得智為體，後得智中與樂拔苦故。

疏「謂無有亦無故」者，經有二句，云非有非無有。今偏釋非無有句，謂非有即是無有。今亦遣彼無有，故云非有非無有，故云無有亦無。上句易故不釋。叡公云：「眾生如化，非有非真。不達此者，轉如車輪。解法清淨，無我無人，眾垢消除，如日無雲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂無有亦無故」者，經有二句，云非有非無有。今偏釋非無有句，謂非有即是無有。今亦遣彼無有，故云非有非無有，故云無有亦無。上句易故不釋。叡公云：「眾生如化，非有非真。不達此者，轉如車輪。解法清淨，無我無人，眾垢消除，如日無雲。」

第十如空忍。疏「標云如空，如空所喻通一切法」等者，此下疏文有四：一顯所喻通局、二明喻相不同、三引論會釋、四結成大意。初中，上是本經之意，通喻一切；二「佛地論喻清淨」下，引論明通局。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十如空忍。疏「標云如空，如空所喻通一切法」等者，此下疏文有四：一顯所喻通局、二明喻相不同、三引論會釋、四結成大意。初中，上是本經之意，通喻一切；二「佛地論喻清淨」下，引論明通局。

疏「然其喻相」下，第二明喻相不同。於中有四：一唯將空喻對前六喻辨相不同；二「又此諸喻若約能喻」下，通辨七喻所破差別；三「又前六遣有」下，三重將空喻對六明空有不同，義成諸喻共喻於空，空喻却成於有；四「又上所喻即通一切」下，通辨七喻能所通局。言「此中能喻則具多義」者，謂如一空，有無相義、有無起義、一味義等。言「所喻各隨別義喻一類法」者，謂無相但喻事法界，無起但喻世界，一味但喻教法等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然其喻相」下，第二明喻相不同。於中有四：一唯將空喻對前六喻辨相不同；二「又此諸喻若約能喻」下，通辨七喻所破差別；三「又前六遣有」下，三重將空喻對六明空有不同，義成諸喻共喻於空，空喻却成於有；四「又上所喻即通一切」下，通辨七喻能所通局。言「此中能喻則具多義」者，謂如一空，有無相義、有無起義、一味義等。言「所喻各隨別義喻一類法」者，謂無相但喻事法界，無起但喻世界，一味但喻教法等故。

疏「然龍樹」下，第三引經論會釋。於中引一論二經。一《智論》四義，略如文具；二《佛地》十義；三八地十義。此之二經文皆十義，意各不同。《佛地》十義唯喻如來清淨法界，八地十義知虛空身十相不同，謂一無量相、二周遍相、三無形相、四無異相、五無邊相、六顯現色身相、文唯有六，例合有十耳。但語於空，又不別喻於法。《佛地》十義，今當具引，即第三論去至第四論方終。第一義者，經云「妙生當知！清淨法界譬如虛空，雖遍諸色種種相中，而不可說有種種相，體唯一味。如是如來清淨法界，雖復遍至種種相類所知境界，而不可說有種種相，體唯一味。」二云「又如虛空，雖遍諸色不相捨離，而不為色過所染污。如是如來清淨法界，雖遍一切眾生心性，由真實故不相捨離，而不為彼過所染污。」三云「又如虛空，含容一切身語意業，而此虛空無有起作。如是如來，含容一切智所變化利眾生事，清淨法界無有起作。」當第四卷初，故云「又如虛空中，種種色相現生現滅，而此虛空無生無滅。如是云云，諸智變化利眾生事現生現滅，而淨法界無生無滅。」五云「又如虛空，種種色相現增現減，而此虛空無增無減。如是云云，顯示如來甘露聖教有增有減，而淨法界無增無減。」六云「又如虛空，十方色相無邊無盡，是虛空界無邊無盡故，而此虛空無去無來無動無轉。如是云云，建立十方一切眾生利益安樂，種種作用無邊無盡，清淨法界無邊無盡故，而淨法界無去無來無動無轉。」七云「又如虛空，三千世界現成現壞，而虛空界無壞無成。如是云云，現無量相成等正覺，或復示現入大涅槃，而淨法界非成等正覺、非入寂滅。」八云「又如依空，種種色相壞爛燒爍變異可得，而虛空界非彼所變亦無勞蔽。如是依止如來淨界，眾生界內種種學處身語意業毀犯可得，而淨法界非彼變異亦無勞蔽。」九云「又如依空，大地大山光明水火帝釋眷屬，乃至日月種種可得，而虛空界非彼諸相。如是依止如來淨界，戒蘊定蘊慧蘊解脫解脫知見諸蘊可得，而淨法界非彼諸相。」十云「又如空中，種種因緣展轉生起，三千大千無量世界周輪可得，而虛空界無所起作。如是如來清淨法界，具無量相諸佛眾會周輪可得，而清淨界無所起作。」釋曰：上之十義具出經文，「如是」字下皆有「如來清淨法界」之言，餘並依經。而論皆廣釋，大意相似，故疏不引論，亦不具列經文。言大意相似者，通與一切法非即離義耳。上正辨五法之中，一真法界故以虛空十義為喻。若略取別相者，一者體唯一味、二性淨無染、三無起作、四無生滅、五無增減、六無去 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然龍樹」下，第三引經論會釋。於中引一論二經。一《智論》四義，略如文具；二《佛地》十義；三八地十義。此之二經文皆十義，意各不同。《佛地》十義唯喻如來清淨法界，八地十義知虛空身十相不同，謂一無量相、二周遍相、三無形相、四無異相、五無邊相、六顯現色身相、文唯有六，例合有十耳。但語於空，又不別喻於法。《佛地》十義，今當具引，即第三論去至第四論方終。第一義者，經云「妙生當知！清淨法界譬如虛空，雖遍諸色種種相中，而不可說有種種相，體唯一味。如是如來清淨法界，雖復遍至種種相類所知境界，而不可說有種種相，體唯一味。」二云「又如虛空，雖遍諸色不相捨離，而不為色過所染污。如是如來清淨法界，雖遍一切眾生心性，由真實故不相捨離，而不為彼過所染污。」三云「又如虛空，含容一切身語意業，而此虛空無有起作。如是如來，含容一切智所變化利眾生事，清淨法界無有起作。」當第四卷初，故云「又如虛空中，種種色相現生現滅，而此虛空無生無滅。如是云云，諸智變化利眾生事現生現滅，而淨法界無生無滅。」五云「又如虛空，種種色相現增現減，而此虛空無增無減。如是云云，顯示如來甘露聖教有增有減，而淨法界無增無減。」六云「又如虛空，十方色相無邊無盡，是虛空界無邊無盡故，而此虛空無去無來無動無轉。如是云云，建立十方一切眾生利益安樂，種種作用無邊無盡，清淨法界無邊無盡故，而淨法界無去無來無動無轉。」七云「又如虛空，三千世界現成現壞，而虛空界無壞無成。如是云云，現無量相成等正覺，或復示現入大涅槃，而淨法界非成等正覺、非入寂滅。」八云「又如依空，種種色相壞爛燒爍變異可得，而虛空界非彼所變亦無勞蔽。如是依止如來淨界，眾生界內種種學處身語意業毀犯可得，而淨法界非彼變異亦無勞蔽。」九云「又如依空，大地大山光明水火帝釋眷屬，乃至日月種種可得，而虛空界非彼諸相。如是依止如來淨界，戒蘊定蘊慧蘊解脫解脫知見諸蘊可得，而淨法界非彼諸相。」十云「又如空中，種種因緣展轉生起，三千大千無量世界周輪可得，而虛空界無所起作。如是如來清淨法界，具無量相諸佛眾會周輪可得，而清淨界無所起作。」釋曰：上之十義具出經文，「如是」字下皆有「如來清淨法界」之言，餘並依經。而論皆廣釋，大意相似，故疏不引論，亦不具列經文。言大意相似者，通與一切法非即離義耳。上正辨五法之中，一真法界故以虛空十義為喻。若略取別相者，一者體唯一味、二性淨無染、三無起作、四無生滅、五無增減、六無去

來動轉、七無成壞、八無變易勞倦、九非諸相、十無所起作。觀其經文，十與三同，而三是含容無起作，十是生起無起作，二合云無能所。若觀論結，十應言無分別，三應云無作意。今略引論釋。釋第一云「次當顯示淨法界相，釋難決擇法界差別。謂有難言：若諸如來法界為性，法界則用真如為體。真如即是諸法共相，諸法既有種種差別，法界隨彼，云何無有種種差別？法界若有種種差別，云何清淨？非頗胝迦種種依止共相應，故無種種相。為釋此難，故說最初太虛空喻。」意云：雖遍種種，不隨成形，不捨自性故。「唯一味」下，取意引論。二有難云：法界遍在一切，則與貪等而共相應，云何不如有漏心法成不清淨？故今通云：性清淨故、非彼體故，不為所染。三有難云：如來清淨法界，真如為體，則無戲論亦無起作，云何得容利有情事？故今通云：由先願力為增上緣，與諸眾生作利樂事，任運而住，無有分別而無戲論。四有難云：若淨法界遍在一切不相捨離一向隨轉，是則法界應有生滅故。故今通云：雖遍一切，世俗施設則有生滅，真勝義體不生不滅。五有難言：若淨法界遍在一切不相捨離，如來聖教現有增減，法界亦應增減。故通云：然一切世俗理說有增減，非真法界而有增減。六有難云：若諸如來法界為體，如來施與有情利樂或去或來，法界應有來去。故今通云：就受用身說有去來，非法界體而有去來。七有難云：若無去來，云何得有成等正覺？故今通云：成者約世俗，勝義無成壞。八有難云：若法界遍一切有情之類，云何有情得有毀犯？故今通云：眾生有毀犯，法界無變異。九有難云：若法界遍一切，應無有戒等無漏蘊相。故今通云：有增上緣增長一切，自無諸相。十有難云：若一切佛法界為體，應無受用，云何得有眾會差別？故今通云：約別別因緣所得，非如來身有戲論分別等。以上十難，對上經文居然易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來動轉、七無成壞、八無變易勞倦、九非諸相、十無所起作。觀其經文，十與三同，而三是含容無起作，十是生起無起作，二合云無能所。若觀論結，十應言無分別，三應云無作意。今略引論釋。釋第一云「次當顯示淨法界相，釋難決擇法界差別。謂有難言：若諸如來法界為性，法界則用真如為體。真如即是諸法共相，諸法既有種種差別，法界隨彼，云何無有種種差別？法界若有種種差別，云何清淨？非頗胝迦種種依止共相應，故無種種相。為釋此難，故說最初太虛空喻。」意云：雖遍種種，不隨成形，不捨自性故。「唯一味」下，取意引論。二有難云：法界遍在一切，則與貪等而共相應，云何不如有漏心法成不清淨？故今通云：性清淨故、非彼體故，不為所染。三有難云：如來清淨法界，真如為體，則無戲論亦無起作，云何得容利有情事？故今通云：由先願力為增上緣，與諸眾生作利樂事，任運而住，無有分別而無戲論。四有難云：若淨法界遍在一切不相捨離一向隨轉，是則法界應有生滅故。故今通云：雖遍一切，世俗施設則有生滅，真勝義體不生不滅。五有難言：若淨法界遍在一切不相捨離，如來聖教現有增減，法界亦應增減。故通云：然一切世俗理說有增減，非真法界而有增減。六有難云：若諸如來法界為體，如來施與有情利樂或去或來，法界應有來去。故今通云：就受用身說有去來，非法界體而有去來。七有難云：若無去來，云何得有成等正覺？故今通云：成者約世俗，勝義無成壞。八有難云：若法界遍一切有情之類，云何有情得有毀犯？故今通云：眾生有毀犯，法界無變異。九有難云：若法界遍一切，應無有戒等無漏蘊相。故今通云：有增上緣增長一切，自無諸相。十有難云：若一切佛法界為體，應無受用，云何得有眾會差別？故今通云：約別別因緣所得，非如來身有戲論分別等。以上十難，對上經文居然易了。

疏「然別義有此不同」下，第四結成大意。然文有三：初總明。二「故叡公」下，引證成於空義是同。此但總結十喻之讚。若別明空，讚云：「空唯有名，無用無色，人亦如是，莫之能識。妄造妄苦，百艱孔棘，馳空求空，空竭其力。」亦顯空義耳。後「餘無礙義如前後說」者，三結成此經之大意也。經疏前已有說，如如幻忍等。後亦有說，如德齊空中說。前後遠文，文更多矣。疏「世界共業所起」者，〈出現品〉當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然別義有此不同」下，第四結成大意。然文有三：初總明。二「故叡公」下，引證成於空義是同。此但總結十喻之讚。若別明空，讚云：「空唯有名，無用無色，人亦如是，莫之能識。妄造妄苦，百艱孔棘，馳空求空，空竭其力。」亦顯空義耳。後「餘無礙義如前後說」者，三結成此經之大意也。經疏前已有說，如如幻忍等。後亦有說，如德齊空中說。前後遠文，文更多矣。疏「世界共業所起」者，〈出現品〉當說。

疏「四即反此」者，謂無性故有，緣生故空，並如〈問明品〉。若對經文，應言從緣有故為世界依，無性空故而無所依。四句但出空義所以差別耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四即反此」者，謂無性故有，緣生故空，並如〈問明品〉。若對經文，應言從緣有故為世界依，無性空故而無所依。四句但出空義所以差別耳。

疏「無法出空」下，別釋。譬如虛空，一切世間皆現其前，非現一切世間之前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無法出空」下，別釋。譬如虛空，一切世間皆現其前，非現一切世間之前。

疏「一味解脫不殊故」者，《涅槃》云「一切同一甘露、一解脫味」，《淨名》云「解脫味為漿」故。餘文及頌文並可知。十忍品竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一味解脫不殊故」者，《涅槃》云「一切同一甘露、一解脫味」，《淨名》云「解脫味為漿」故。餘文及頌文並可知。十忍品竟。

阿僧祇品第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧祇品第三十

疏「初來意有二」等者，一通，以後三品對前三品；二別，則此品對〈十忍品〉。自有三意：一答第二會初；二「一為遠答」下，答第一會中十海；三「又通」下，顯一部之數。初中復有二意：一直辨菩薩、「又二難思」下明菩薩知佛德。下科偈文，亦具此二意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初來意有二」等者，一通，以後三品對前三品；二別，則此品對〈十忍品〉。自有三意：一答第二會初；二「一為遠答」下，答第一會中十海；三「又通」下，顯一部之數。初中復有二意：一直辨菩薩、「又二難思」下明菩薩知佛德。下科偈文，亦具此二意。

疏「全帶數名」者，無數乃是一百二十四數之一故。疏「人法雙舉」者，若人法不同即是相違。下言「及菩薩所問之算數」，即是依主。疏「然僧」下，通妨。妨云：僧祇非初，又非是後，何以偏標？通意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「全帶數名」者，無數乃是一百二十四數之一故。疏「人法雙舉」者，若人法不同即是相違。下言「及菩薩所問之算數」，即是依主。疏「然僧」下，通妨。妨云：僧祇非初，又非是後，何以偏標？通意可知。

疏「四釋文」下，此先總科，有二：一直就法科、後「然此三品」下約人料揀。疏「表數不離」者，此釋心字。「數與非數」下，釋王字，王以自在為義故。「又顯此數」下，雙明心王二字。心者，統攝諸法，一切最勝故。王者，統御四海，為最勝故。從「所以偏問」下，料揀所問。言「轉」者，謂阿僧祇。阿僧祇為一阿僧祇轉等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四釋文」下，此先總科，有二：一直就法科、後「然此三品」下約人料揀。疏「表數不離」者，此釋心字。「數與非數」下，釋王字，王以自在為義故。「又顯此數」下，雙明心王二字。心者，統攝諸法，一切最勝故。王者，統御四海，為最勝故。從「所以偏問」下，料揀所問。言「轉」者，謂阿僧祇。阿僧祇為一阿僧祇轉等。

疏「始從一二終至正載」者，從一至十為十，次有十三數，謂十十為百，十百為千，十萬、億、兆、京、垓、梓、壞、溝、㵎、正、載。言載者，天地不能容載。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「始從一二終至正載」者，從一至十為十，次有十三數，謂十十為百，十百為千，十萬、億、兆、京、垓、梓、壞、溝、㵎、正、載。言載者，天地不能容載。

疏「小乘六十已至無數」者，即《俱舍論》說六十，向後更無數也。即第十二論，引《解脫經》說六十數中，阿僧企耶是第五十二數。彼文具列，從一至十為十，乃至跋羅攙為一阿僧企耶。於此數中亡失餘八，但五十二。今云小乘六十已至無數者，此之無數，謂此外更無，非是阿僧企耶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「小乘六十已至無數」者，即《俱舍論》說六十，向後更無數也。即第十二論，引《解脫經》說六十數中，阿僧企耶是第五十二數。彼文具列，從一至十為十，乃至跋羅攙為一阿僧企耶。於此數中亡失餘八，但五十二。今云小乘六十已至無數者，此之無數，謂此外更無，非是阿僧企耶也。

疏「若依俱舍則以洛叉為億」者，彼論十一釋三輪，頌云「安立器世間，風輪最居下，其量廣無數，厚十六洛叉。次上水輪深，十一億二萬，下八洛叉水，除凝結成金。」謂十一億是此方言，下洛叉即是梵語。若並從此方，合云下八億是水，餘凝結成金。故知以洛叉為億。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若依俱舍則以洛叉為億」者，彼論十一釋三輪，頌云「安立器世間，風輪最居下，其量廣無數，厚十六洛叉。次上水輪深，十一億二萬，下八洛叉水，除凝結成金。」謂十一億是此方言，下洛叉即是梵語。若並從此方，合云下八億是水，餘凝結成金。故知以洛叉為億。

疏「便有四箇不可說字」者，謂取前例合云不可說不可說，不可說不可說為一不可說不可說轉。上兩不可說不可說是所積之一數，謂一箇不可說不可說。兩箇不可說不可說，乃至不可說不可說箇不可說不可說，故有四箇。今以此又字替却兩箇不可說字，豈非妙耶！所以舉此者，以《刊定記》破經此又字為長故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「便有四箇不可說字」者，謂取前例合云不可說不可說，不可說不可說為一不可說不可說轉。上兩不可說不可說是所積之一數，謂一箇不可說不可說。兩箇不可說不可說，乃至不可說不可說箇不可說不可說，故有四箇。今以此又字替却兩箇不可說字，豈非妙耶！所以舉此者，以《刊定記》破經此又字為長故。

疏「果德深廣因能趣入」者。趣入約證詣，前善窮約解了。又所舉德，一約無礙、二約深廣，則二不同。然趣入善窮，應通無礙深廣，蓋影略耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「果德深廣因能趣入」者。趣入約證詣，前善窮約解了。又所舉德，一約無礙、二約深廣，則二不同。然趣入善窮，應通無礙深廣，蓋影略耳。

疏「稱法性之一毛」等者，此中文亦影略。若具諸剎毛孔，皆有稱性及不壞相義。今毛上取稱性義故，如法性之無外。剎上取不壞相義故，不遍稱性之毛，而著悟者之言。更有一意，亦文影略。謂毛安悟者，則顯剎因迷有。迷則有分，悟則無邊。前義直就法論，後義約人取法，思之可見。疏「內外緣起非即離故」者，亦有二義：一約內外共為緣起，由不即故有能所入，由不離故故得相入。二約內外緣起與真法性不即不離，此復二義：一由內外不即法性，故有能所入；不離法性，故毛能包、剎能遍入。二者毛約不離法性，如理而包；剎約不即法性，不遍毛孔，思之成觀。然十段之中，一段舉數即一段不舉，不舉欲略，舉恐失次耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「稱法性之一毛」等者，此中文亦影略。若具諸剎毛孔，皆有稱性及不壞相義。今毛上取稱性義故，如法性之無外。剎上取不壞相義故，不遍稱性之毛，而著悟者之言。更有一意，亦文影略。謂毛安悟者，則顯剎因迷有。迷則有分，悟則無邊。前義直就法論，後義約人取法，思之可見。疏「內外緣起非即離故」者，亦有二義：一約內外共為緣起，由不即故有能所入，由不離故故得相入。二約內外緣起與真法性不即不離，此復二義：一由內外不即法性，故有能所入；不離法性，故毛能包、剎能遍入。二者毛約不離法性，如理而包；剎約不即法性，不遍毛孔，思之成觀。然十段之中，一段舉數即一段不舉，不舉欲略，舉恐失次耳。

疏「且從相顯」下，結釋顯深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「且從相顯」下，結釋顯深。

壽量品第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽量品第三十一

疏「來意」，中二：先立理、二正顯。前中，正顯十身壽量，且寄三身明之。謂真身無脩短，應身示有脩短。前中，玄謂玄理，鑑謂鑑照。理智冥契以為真身。玄故則虛凝，鑑故則朗徹。出乎數，不可語其壽命短長；出乎域，不可言其形量所在。又出乎數，不可說其一身多身；出乎域，不可同其人天之壽。若開上能所證別，則三身義具。「然應物」下辨其應化。故經云「佛以法為身，清淨如虛空，所現眾色形，令入此法中。」又云「如來真身本無二，應物隨機遍十方」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「來意」，中二：先立理、二正顯。前中，正顯十身壽量，且寄三身明之。謂真身無脩短，應身示有脩短。前中，玄謂玄理，鑑謂鑑照。理智冥契以為真身。玄故則虛凝，鑑故則朗徹。出乎數，不可語其壽命短長；出乎域，不可言其形量所在。又出乎數，不可說其一身多身；出乎域，不可同其人天之壽。若開上能所證別，則三身義具。「然應物」下辨其應化。故經云「佛以法為身，清淨如虛空，所現眾色形，令入此法中。」又云「如來真身本無二，應物隨機遍十方」等。

疏「故上品」下，第二正顯來意。於中二：一近廣前品，兼菩薩壽；二「亦為」下，遠答初會，唯如來壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故上品」下，第二正顯來意。於中二：一近廣前品，兼菩薩壽；二「亦為」下，遠答初會，唯如來壽。

疏「二釋名」等者，亦依真應以立其名。然諸經論說三身壽量，化則有始有終，長短萬品；報則有始無終，一得永常；法身無始無終，凝然不變。故《法華》中以伽耶生、雙林滅，化身也；我本行菩薩道時所成壽命，報身也；常住不滅，法身也。此經宗意，三身既融，三壽無礙，即長能短、即短恒長。無長無短，長短存焉，一一圓融，言思斯絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二釋名」等者，亦依真應以立其名。然諸經論說三身壽量，化則有始有終，長短萬品；報則有始無終，一得永常；法身無始無終，凝然不變。故《法華》中以伽耶生、雙林滅，化身也；我本行菩薩道時所成壽命，報身也；常住不滅，法身也。此經宗意，三身既融，三壽無礙，即長能短、即短恒長。無長無短，長短存焉，一一圓融，言思斯絕。

疏「已隣剎海平等」者，猶有數限，故致隣言，剎海平等無數量故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「已隣剎海平等」者，猶有數限，故致隣言，剎海平等無數量故。

諸菩薩住處品第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩住處品第三十二

疏「來意」，中三：一廣〈僧祇〉；二「亦遠答」下，酬其初會；三「昔將此品」下，敘異說，義如第二會說。疏「山海包藏」下，釋山海意。此句約事，山藏、海納。言「仁智棲止」者，寄外典說。夫子云：「仁者樂山，智者樂水。」意云：仁者好山，如山之安固不動。智者好水，如水之德清鑑洗滌，流止從緣。故非要仁即住山、智即近水也。從「表大智」下，正約所表。唯一大智，雙合上二，高如山、深如海，止即是山、照即是海。疏「應是雪北之香山」者，凡有應是之言，即是帶疑，事難融會不可勇知，固當多聞闕疑矣。言雪北者，《俱舍論》說雪北香南有阿耨達池，故知雪山在香之南至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「來意」，中三：一廣〈僧祇〉；二「亦遠答」下，酬其初會；三「昔將此品」下，敘異說，義如第二會說。疏「山海包藏」下，釋山海意。此句約事，山藏、海納。言「仁智棲止」者，寄外典說。夫子云：「仁者樂山，智者樂水。」意云：仁者好山，如山之安固不動。智者好水，如水之德清鑑洗滌，流止從緣。故非要仁即住山、智即近水也。從「表大智」下，正約所表。唯一大智，雙合上二，高如山、深如海，止即是山、照即是海。疏「應是雪北之香山」者，凡有應是之言，即是帶疑，事難融會不可勇知，固當多聞闕疑矣。言雪北者，《俱舍論》說雪北香南有阿耨達池，故知雪山在香之南至。

疏「五清涼山」，疏文分六：一略釋經文、二彰其所表、三定其方所、四顯其靈聖、五徵其源由、六勸物修敬。今初，然略有二名：言代州五臺，即五臺縣及繁峙兩縣之界。往者非一，可略言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五清涼山」，疏文分六：一略釋經文、二彰其所表、三定其方所、四顯其靈聖、五徵其源由、六勸物修敬。今初，然略有二名：言代州五臺，即五臺縣及繁峙兩縣之界。往者非一，可略言也。

疏「表我大聖」下，第二彰其所表。多出《金剛頂瑜伽》，亦有以理推析。言「大聖」者，即文殊也。不指其名直言大聖，今山中稱念但云大聖菩薩，即舉總稱、別指吉祥耳。言「五智」者，若準《佛地經論》五法攝大覺性，謂四智菩提、一真法界。依《金剛頂》即一真法界名清淨法界智，故成五智。二五眼可知。三言「五部」者，一佛部、二金剛部、三寶部、四蓮華部、五羯磨部。一切諸天真言皆屬寶部，諸鬼神真言屬羯磨部。四「五陰」者，即我五陰，表是五臺中有大覺，即不動智佛妙慧自在，即是文殊。五言「首戴五佛之冠」者，諸大菩薩多有此冠，而大聖不論戴冠。六復常有五髻。然諸五義，類例大同。謂當中髻，即中臺表之，毘盧遮那佛居，是佛部主，法界清淨智，亦佛眼也。其東一髻即是東臺，是阿閦佛居，為金剛部主，是大圓鏡智，即是慧眼。其南一髻即是南臺，寶生如來所居，是寶部主，是平等性智，即是天眼。其西一髻即是西臺，阿彌陀如來所居，是蓮華部主，即妙觀察智，即是法眼。其北一髻即是北臺，不空成就如來所居，是羯磨部主，是成所作智，即是肉眼。七若配五乘，中即佛乘，東菩薩乘，南緣覺乘，西聲聞乘，北是人天乘。若人天乘別，北即人乘，合佛菩薩，餘如次第。八若清五濁但取五不同，不必如次。若配五陰，中即識陰，東為行陰，南為想陰，西為受陰，北為色陰。例為其次，識為主故。然五如來皆有種子，一一觀行各各不同，學密教者方知其要，今但略屬而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「表我大聖」下，第二彰其所表。多出《金剛頂瑜伽》，亦有以理推析。言「大聖」者，即文殊也。不指其名直言大聖，今山中稱念但云大聖菩薩，即舉總稱、別指吉祥耳。言「五智」者，若準《佛地經論》五法攝大覺性，謂四智菩提、一真法界。依《金剛頂》即一真法界名清淨法界智，故成五智。二五眼可知。三言「五部」者，一佛部、二金剛部、三寶部、四蓮華部、五羯磨部。一切諸天真言皆屬寶部，諸鬼神真言屬羯磨部。四「五陰」者，即我五陰，表是五臺中有大覺，即不動智佛妙慧自在，即是文殊。五言「首戴五佛之冠」者，諸大菩薩多有此冠，而大聖不論戴冠。六復常有五髻。然諸五義，類例大同。謂當中髻，即中臺表之，毘盧遮那佛居，是佛部主，法界清淨智，亦佛眼也。其東一髻即是東臺，是阿閦佛居，為金剛部主，是大圓鏡智，即是慧眼。其南一髻即是南臺，寶生如來所居，是寶部主，是平等性智，即是天眼。其西一髻即是西臺，阿彌陀如來所居，是蓮華部主，即妙觀察智，即是法眼。其北一髻即是北臺，不空成就如來所居，是羯磨部主，是成所作智，即是肉眼。七若配五乘，中即佛乘，東菩薩乘，南緣覺乘，西聲聞乘，北是人天乘。若人天乘別，北即人乘，合佛菩薩，餘如次第。八若清五濁但取五不同，不必如次。若配五陰，中即識陰，東為行陰，南為想陰，西為受陰，北為色陰。例為其次，識為主故。然五如來皆有種子，一一觀行各各不同，學密教者方知其要，今但略屬而已。

疏「然但云東北」下，第三定其方所。以經不指國名，但云東北，故引經定所。以此經不指者，以在八方之例，餘之七方皆不指，國名在下文故。今恐淺識者惑，故引經證。此經亦名《八字陀羅尼經》，廣說文殊之德。疏引猶略，今更引之。謂彼經金剛密跡主菩薩問如來云：「文殊師利於何處方面住？復何方面能行利益？」如來答云：「我滅度後」已下，疏文全引。下有偈云「文殊大菩薩，不捨大悲願，變身為童真，或冠或露體。或處小兒叢，遊戲邑聚落。或作貧窮人，衰形為老狀。亦現饑寒苦，巡行坊市𫑮，求乞衣財寶，令人發一施，與滿一切願，使令發信心。信心既發已，為說六度法。領萬諸菩薩，居於五頂山，放億眾光明，人天咸悉覩，罪垢皆消滅。或得聞持法，一切陀羅尼，祕密深藏門，修行證實法，究竟佛果願。具空三昧門，習盡泥洹路。文殊大願力，與佛同境界。」下更廣讚其德，不能繁敘，要當尋經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然但云東北」下，第三定其方所。以經不指國名，但云東北，故引經定所。以此經不指者，以在八方之例，餘之七方皆不指，國名在下文故。今恐淺識者惑，故引經證。此經亦名《八字陀羅尼經》，廣說文殊之德。疏引猶略，今更引之。謂彼經金剛密跡主菩薩問如來云：「文殊師利於何處方面住？復何方面能行利益？」如來答云：「我滅度後」已下，疏文全引。下有偈云「文殊大菩薩，不捨大悲願，變身為童真，或冠或露體。或處小兒叢，遊戲邑聚落。或作貧窮人，衰形為老狀。亦現饑寒苦，巡行坊市𫑮，求乞衣財寶，令人發一施，與滿一切願，使令發信心。信心既發已，為說六度法。領萬諸菩薩，居於五頂山，放億眾光明，人天咸悉覩，罪垢皆消滅。或得聞持法，一切陀羅尼，祕密深藏門，修行證實法，究竟佛果願。具空三昧門，習盡泥洹路。文殊大願力，與佛同境界。」下更廣讚其德，不能繁敘，要當尋經。

疏「其山靈跡」下，第四顯其聖靈。於中二：初略指諸文、後自述所覩。前中，本傳甚廣，略有六門：一立名標化、二封域里數、三臺頂塔廟、四諸寺廟宇、五古今靈應、六聞名禮敬功德，然今文中皆已略有。今初二句，通指諸門。《地里誌》云「其山層盤秀峙，路徑紆深，靈岳神溪，非薄俗所居，悉是棲神禪寂之士、冥搜造微之儔矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「其山靈跡」下，第四顯其聖靈。於中二：初略指諸文、後自述所覩。前中，本傳甚廣，略有六門：一立名標化、二封域里數、三臺頂塔廟、四諸寺廟宇、五古今靈應、六聞名禮敬功德，然今文中皆已略有。今初二句，通指諸門。《地里誌》云「其山層盤秀峙，路徑紆深，靈岳神溪，非薄俗所居，悉是棲神禪寂之士、冥搜造微之儔矣。」

疏「余幼尋」下，二自述見聞。於中有二，先敘至山源由。由此菩薩住處清涼山之文，當時逆寇亂常，兵戈蜂起，豺狼滿路，山川阻絕，不憚而遊，故云「委命棲託」。途雖五千，反覆萬里。始本暫遊，日復一日傾馳聖境。一十五年作疏，至斯正當十載。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「余幼尋」下，二自述見聞。於中有二，先敘至山源由。由此菩薩住處清涼山之文，當時逆寇亂常，兵戈蜂起，豺狼滿路，山川阻絕，不憚而遊，故云「委命棲託」。途雖五千，反覆萬里。始本暫遊，日復一日傾馳聖境。一十五年作疏，至斯正當十載。

疏「其感應」下，正敘見聞。從「其山勢寺宇」下，略指佳境。其山在長安東北一千六百里，離代州之東南百餘里，磅礴數州七百餘里。左隣恒岳，秀出千峯；右接孟津長流一帶；北臨絕塞，遏萬里之煙塵；南擁汾陽，為大國之艮背。迴泊日月，蓄洩雲龍。雖積雪夏凝，而名花萬品；寒風勁烈，而瑞草千般。丹嶂橫開，翠屏疊起。排雲撥霧，時逢物外之峯；捫蘿履危，每到非常之境。白雲凝布，奪萬里之澄江；杲日將昇，見三尺之大海。五峯一一，難具言也。言「寺宇」者，北齊崇敬，置立伽藍，故壤二百餘所，當時棲託寺有八焉。貞元已來數早過十，或五峯抱出、或雙嶺中開、或疊起巖中、或聳居雲外，不可具言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「其感應」下，正敘見聞。從「其山勢寺宇」下，略指佳境。其山在長安東北一千六百里，離代州之東南百餘里，磅礴數州七百餘里。左隣恒岳，秀出千峯；右接孟津長流一帶；北臨絕塞，遏萬里之煙塵；南擁汾陽，為大國之艮背。迴泊日月，蓄洩雲龍。雖積雪夏凝，而名花萬品；寒風勁烈，而瑞草千般。丹嶂橫開，翠屏疊起。排雲撥霧，時逢物外之峯；捫蘿履危，每到非常之境。白雲凝布，奪萬里之澄江；杲日將昇，見三尺之大海。五峯一一，難具言也。言「寺宇」者，北齊崇敬，置立伽藍，故壤二百餘所，當時棲託寺有八焉。貞元已來數早過十，或五峯抱出、或雙嶺中開、或疊起巖中、或聳居雲外，不可具言也。

疏「自大師晦迹」下，第五徵其源由，兼彰聖迹。初對正敘本源。《大集經》中佛將涅槃，委諸菩薩分衛大千。此土多有毒龍為害，人多愛樂大乘，故妙吉祥菩薩處斯以行化，故云「妙德揚輝於東夏」。《文殊般泥洹經》云「若但聞名者，除十二億劫生死之罪。若禮拜者，恒生佛家。若稱名字一日七日，文殊必降。若有宿障，夢中得見。得見形像，斯人位階聖果，應化廣大。」故曰揚輝。次對成上兩句。初成上大師晦迹，兼通妨難。謂有問言：常在靈鷲山，及餘諸住處，何言晦迹？故今答云：二聖之本，本皆湛然。二聖之迹，迹有隱顯。今靈鷲山，盡是荒榛所翳。雞山即是雞足，亦鷲嶺所管。「應現」下，成上揚輝於東夏。山似靈鷲，故言鷲嶺。得名，次下當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「自大師晦迹」下，第五徵其源由，兼彰聖迹。初對正敘本源。《大集經》中佛將涅槃，委諸菩薩分衛大千。此土多有毒龍為害，人多愛樂大乘，故妙吉祥菩薩處斯以行化，故云「妙德揚輝於東夏」。《文殊般泥洹經》云「若但聞名者，除十二億劫生死之罪。若禮拜者，恒生佛家。若稱名字一日七日，文殊必降。若有宿障，夢中得見。得見形像，斯人位階聖果，應化廣大。」故曰揚輝。次對成上兩句。初成上大師晦迹，兼通妨難。謂有問言：常在靈鷲山，及餘諸住處，何言晦迹？故今答云：二聖之本，本皆湛然。二聖之迹，迹有隱顯。今靈鷲山，盡是荒榛所翳。雞山即是雞足，亦鷲嶺所管。「應現」下，成上揚輝於東夏。山似靈鷲，故言鷲嶺。得名，次下當說。

疏「神僧顯彰於靈境」等者，《感通傳》云「宇文後周時，文殊化為梵僧來遊此土，云欲禮拜迦葉佛說法處，并往文殊師利所住之處，名清涼山。唐初長安師子國僧，九十九夏三果人也，聞斯聖迹，跣行至此，禮清涼山。」皆神僧顯彰也。言「宣公上稟於諸天」者，《南山感通傳》云「時有天人，姓陸名玄暢，來詣，云：『弟子周穆王時生天。』余乃問曰：『宇內所疑，自昔相傳：文殊在清涼山，領五百仙人說法。經中說文殊久住娑婆世界。娑婆則大千之總號，如何偏在此方？』天人答曰：『文殊是諸佛先師，隨緣利見，應變不同。大士大功，非凡人境界，不勞評薄。但知多在清涼五臺之中。』往往有人見之，不得不信。」故云上稟於諸天。又今山南有清涼府五臺縣，山北有五臺府，亦可萬代之龜鏡，故無惑矣。疏「漢明肇啟於崇基，魏帝中孚於至化」者，按《感通傳》云「今五臺山東南三十里，現有大孚靈鷲寺，兩堂舊跡猶存。南有花園，可二頃許。四時發彩，人莫究之。或云：是漢明所立。又云：魏文所作。互說不同，如何？天答曰：『俱是二帝所作。周穆王時已有佛法，此山靈異，文殊所居。周穆於中造寺供養。及阿育王亦依置塔。漢明之初，摩騰天眼亦見有塔，請帝王立寺。山形似於靈鷲，故號為大孚靈鷲寺。大孚者，弘信也。帝信佛理，立寺勸人。花園今在寺前，後之君王或改為大花園寺。至則天大聖皇后，與于闐三藏譯《華嚴經》。見菩薩住清涼山，因改為大華嚴寺焉。』五頂攢擁，中開山心，离坎乾坤得其中理。千巖聳秀，萬壑森沈，拔鷲嶺之仙峯，成華嚴之一葉。信可謂眾靈翔集之沖府，參賢覲聖之玄都矣。」所以前云鷲嶺，得名於茲土。疏「北齊數州以傾俸」者，《傳》云「北齊高帝篤崇大教，置二百餘寺於茲山，割八州租稅而供山眾衣藥之資。至今猶有五道場莊。」疏「有唐九帝之迴光」者，自我大唐至于今聖，相繼九葉，無不迴於聖鑑。言今聖者，當德宗帝，傾仰靈山，御劄天衣，每光於五頂中，使香藥不斷於歲時，金閣岧嶢於雲端。猶疑聖化，竹林森聳於巖畔，宛似天來，故得百辟歸崇、九州持供。雲委霧合匝地盈山，非我諸佛之祖師積萬行於曠劫，慈雲彌漫而普覆，智海黯湛而包納，廓法界為疆域，盡眾生為願門矣。孰能應感若茲？宿善何濃，遇斯遺迹，情躍不已，形于詠言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「神僧顯彰於靈境」等者，《感通傳》云「宇文後周時，文殊化為梵僧來遊此土，云欲禮拜迦葉佛說法處，并往文殊師利所住之處，名清涼山。唐初長安師子國僧，九十九夏三果人也，聞斯聖迹，跣行至此，禮清涼山。」皆神僧顯彰也。言「宣公上稟於諸天」者，《南山感通傳》云「時有天人，姓陸名玄暢，來詣，云：『弟子周穆王時生天。』余乃問曰：『宇內所疑，自昔相傳：文殊在清涼山，領五百仙人說法。經中說文殊久住娑婆世界。娑婆則大千之總號，如何偏在此方？』天人答曰：『文殊是諸佛先師，隨緣利見，應變不同。大士大功，非凡人境界，不勞評薄。但知多在清涼五臺之中。』往往有人見之，不得不信。」故云上稟於諸天。又今山南有清涼府五臺縣，山北有五臺府，亦可萬代之龜鏡，故無惑矣。疏「漢明肇啟於崇基，魏帝中孚於至化」者，按《感通傳》云「今五臺山東南三十里，現有大孚靈鷲寺，兩堂舊跡猶存。南有花園，可二頃許。四時發彩，人莫究之。或云：是漢明所立。又云：魏文所作。互說不同，如何？天答曰：『俱是二帝所作。周穆王時已有佛法，此山靈異，文殊所居。周穆於中造寺供養。及阿育王亦依置塔。漢明之初，摩騰天眼亦見有塔，請帝王立寺。山形似於靈鷲，故號為大孚靈鷲寺。大孚者，弘信也。帝信佛理，立寺勸人。花園今在寺前，後之君王或改為大花園寺。至則天大聖皇后，與于闐三藏譯《華嚴經》。見菩薩住清涼山，因改為大華嚴寺焉。』五頂攢擁，中開山心，离坎乾坤得其中理。千巖聳秀，萬壑森沈，拔鷲嶺之仙峯，成華嚴之一葉。信可謂眾靈翔集之沖府，參賢覲聖之玄都矣。」所以前云鷲嶺，得名於茲土。疏「北齊數州以傾俸」者，《傳》云「北齊高帝篤崇大教，置二百餘寺於茲山，割八州租稅而供山眾衣藥之資。至今猶有五道場莊。」疏「有唐九帝之迴光」者，自我大唐至于今聖，相繼九葉，無不迴於聖鑑。言今聖者，當德宗帝，傾仰靈山，御劄天衣，每光於五頂中，使香藥不斷於歲時，金閣岧嶢於雲端。猶疑聖化，竹林森聳於巖畔，宛似天來，故得百辟歸崇、九州持供。雲委霧合匝地盈山，非我諸佛之祖師積萬行於曠劫，慈雲彌漫而普覆，智海黯湛而包納，廓法界為疆域，盡眾生為願門矣。孰能應感若茲？宿善何濃，遇斯遺迹，情躍不已，形于詠言。