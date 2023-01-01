大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十三

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

第四大盡分中，文前有四：一依論科、二「此五依」下論釋義、三「前二」下料揀、四「文中」下辨經義。二中，五義之內，「義」字向上皆是論文，「義」字已下即是疏釋。然前二離惑智二障，成心慧二解脫。後三利他，即是三業：一意；二口，雖云意持，正在口說；三即身通。今初，「集智」下，疏文有四：一總彰大意、二「文中」下總科、三「然通真妄」下總辨義類、四「在文六重」下對文收攝。今初。然論中文有三節：一總立七名，謂一集智大等，如向疏引。二總辨七智之所依起，略顯其相。三總釋七智之相。今疏文中分為七段，一一智內皆有三重，如今集智云「今初集智」，即第一列名。二依能斷疑力，即論第二依起之一。三了法緣集故，即論第三段釋義。下之六智，皆具此三。然遠公釋緣集云：「統唯一種，或分為二：一妄緣集，三界虛妄唯一心作，如夢所見但是心解。二真緣集，一切諸法皆真心起，如夢所見皆報心作。」或說為三，曲有三門：一真妄離合為三，離為前二、合為第三。第二約心識論三：一事緣集，從事識起一切法；二妄緣集，從其妄緣起一切法；三真緣集，真識體中具過一切恒沙性德，互相集成，故言緣集。又從真識起一切法，故經說言「若無藏識，七識不住，不得厭苦、樂求涅槃，由如來藏故起諸法。」三就有為無為說三：一即有為緣集、二無為緣集、三具二緣集，並如六地已說。三攝以義類，即前三中第一三也。四中，在文雖六，不出前三收攝已竟、釋義已周。一唯染中已攝六集。二有七集，三唯一集、四有三集、五唯二集。無為有三，虛空已別說竟，但二無為，一淨、二滅。涅槃有四，餘、無餘及與無住，皆約修顯，故得稱淨。六唯一集，故有二十也。第六段中四：一標通三。二「故論」下，引證。三「以法界」下，疏釋。順上善法界為淨，不善法界為染。無為法界為滅。無為與善為正，不善不正。四「而論諸句」下，會釋論文。然上以其三事開合，故為六段，而文不次。又今經與論經次亦小異。若依今文辨次第者，然望論經，論經闕二：一無世界集、二無最後入一切法分別決定智集。彼意為世界即世界成壞，將後入一切法集，屬於總結，故但十八，并結十九。今為世界是總，通佛眾生，如〈世界成就品〉通有唯成，無有壞義。成壞之剎唯屬眾生。彼次與此亦小有異，以法界居虛空之後，眾生識界居為無為前。且依今經以辨次者，先明三界通於依正，總辨眾生所依；次云世界，通於染淨；次辨法界，向上為上四所依，向下與為無為等而為所依。法界是總，以性從緣，則有為無為。眾生是能迷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四大盡分中，文前有四：一依論科、二「此五依」下論釋義、三「前二」下料揀、四「文中」下辨經義。二中，五義之內，「義」字向上皆是論文，「義」字已下即是疏釋。然前二離惑智二障，成心慧二解脫。後三利他，即是三業：一意；二口，雖云意持，正在口說；三即身通。今初，「集智」下，疏文有四：一總彰大意、二「文中」下總科、三「然通真妄」下總辨義類、四「在文六重」下對文收攝。今初。然論中文有三節：一總立七名，謂一集智大等，如向疏引。二總辨七智之所依起，略顯其相。三總釋七智之相。今疏文中分為七段，一一智內皆有三重，如今集智云「今初集智」，即第一列名。二依能斷疑力，即論第二依起之一。三了法緣集故，即論第三段釋義。下之六智，皆具此三。然遠公釋緣集云：「統唯一種，或分為二：一妄緣集，三界虛妄唯一心作，如夢所見但是心解。二真緣集，一切諸法皆真心起，如夢所見皆報心作。」或說為三，曲有三門：一真妄離合為三，離為前二、合為第三。第二約心識論三：一事緣集，從事識起一切法；二妄緣集，從其妄緣起一切法；三真緣集，真識體中具過一切恒沙性德，互相集成，故言緣集。又從真識起一切法，故經說言「若無藏識，七識不住，不得厭苦、樂求涅槃，由如來藏故起諸法。」三就有為無為說三：一即有為緣集、二無為緣集、三具二緣集，並如六地已說。三攝以義類，即前三中第一三也。四中，在文雖六，不出前三收攝已竟、釋義已周。一唯染中已攝六集。二有七集，三唯一集、四有三集、五唯二集。無為有三，虛空已別說竟，但二無為，一淨、二滅。涅槃有四，餘、無餘及與無住，皆約修顯，故得稱淨。六唯一集，故有二十也。第六段中四：一標通三。二「故論」下，引證。三「以法界」下，疏釋。順上善法界為淨，不善法界為染。無為法界為滅。無為與善為正，不善不正。四「而論諸句」下，會釋論文。然上以其三事開合，故為六段，而文不次。又今經與論經次亦小異。若依今文辨次第者，然望論經，論經闕二：一無世界集、二無最後入一切法分別決定智集。彼意為世界即世界成壞，將後入一切法集，屬於總結，故但十八，并結十九。今為世界是總，通佛眾生，如〈世界成就品〉通有唯成，無有壞義。成壞之剎唯屬眾生。彼次與此亦小有異，以法界居虛空之後，眾生識界居為無為前。且依今經以辨次者，先明三界通於依正，總辨眾生所依；次云世界，通於染淨；次辨法界，向上為上四所依，向下與為無為等而為所依。法界是總，以性從緣，則有為無為。眾生是能迷

之人，識界為眾生之本，虛空是眾生等住處，涅槃是眾生所歸。煩惱是能迷之因，行兼於業，則顯前皆是果，故此句初有此菩薩言：「由煩惱因，感界成壞。」次三辨反源之人。「如來」下，四辨反源之果。結云「一切」者，非止二十故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之人，識界為眾生之本，虛空是眾生等住處，涅槃是眾生所歸。煩惱是能迷之因，行兼於業，則顯前皆是果，故此句初有此菩薩言：「由煩惱因，感界成壞。」次三辨反源之人。「如來」下，四辨反源之果。結云「一切」者，非止二十故也。

第二應化智。亦具上三，謂一列名、二依起、三釋相。在文分二。先標名總科、後「別中十句」下隨文別釋。前中，即將躡經前文釋論；第二牒所依起；其第三釋義易解不舉。論云「是中應化智者，眾生應化等差別。」遠公云：「然化有三種：一據始起，有分別心，而作變化。二就息想論，物見我化，我實不化。三就真實說，緣起門中皆是真實作因，法門之所示現。」今依後義，是故前緣集智而起化用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二應化智。亦具上三，謂一列名、二依起、三釋相。在文分二。先標名總科、後「別中十句」下隨文別釋。前中，即將躡經前文釋論；第二牒所依起；其第三釋義易解不舉。論云「是中應化智者，眾生應化等差別。」遠公云：「然化有三種：一據始起，有分別心，而作變化。二就息想論，物見我化，我實不化。三就真實說，緣起門中皆是真實作因，法門之所示現。」今依後義，是故前緣集智而起化用。

第三加持智中，文亦具三：初牒經立名；二「論云」下辨所依起；三「謂依彼」下疏釋論依起，便是第三段中釋義。常化不絕，為加持故，即以不絕是轉義，如轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三加持智中，文亦具三：初牒經立名；二「論云」下辨所依起；三「謂依彼」下疏釋論依起，便是第三段中釋義。常化不絕，為加持故，即以不絕是轉義，如轉法輪。

疏「初三不斷三寶」者，不斷是三寶中持義，謂佛種不斷，即是佛持等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初三不斷三寶」者，不斷是三寶中持義，謂佛種不斷，即是佛持等。

疏「願等因體」者，望上時持，故名因體。就體有二：願是起行方便之心，供養及行即依願正行，供養攝福、行攝智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「願等因體」者，望上時持，故名因體。就體有二：願是起行方便之心，供養及行即依願正行，供養攝福、行攝智故。

第四微細智中，文三：一牒經標名、二「謂智」下解義、三「故論」下躡前辨依。起行中，先舉論、後「謂依前」下疏釋。言「三智」者，一應化；二加持；三善集，即前緣集智。所以合者，集智是智、應化是悲，悲智無礙，為佛微細。疏「非但八相，一具餘七」者，但應化一智，即能令一而具一切。今一一事皆具三智，故為微細，以如來證此法門故。別有十事，多同八相，八相不具第五密處智。文中有四：一標名、二「依護根」下辨所依起、三「現麁」下釋祕密義、四「初三」下釋文。文含多義，前諸疏文已皆具矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四微細智中，文三：一牒經標名、二「謂智」下解義、三「故論」下躡前辨依。起行中，先舉論、後「謂依前」下疏釋。言「三智」者，一應化；二加持；三善集，即前緣集智。所以合者，集智是智、應化是悲，悲智無礙，為佛微細。疏「非但八相，一具餘七」者，但應化一智，即能令一而具一切。今一一事皆具三智，故為微細，以如來證此法門故。別有十事，多同八相，八相不具第五密處智。文中有四：一標名、二「依護根」下辨所依起、三「現麁」下釋祕密義、四「初三」下釋文。文含多義，前諸疏文已皆具矣。

第六入劫智，文有五：一標名；二「依命行」下，舉論依起；三「謂劫」下，疏釋論含於入劫之相；四「亦十世」下，結成玄門；五「以得」下，出即入所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六入劫智，文有五：一標名；二「依命行」下，舉論依起；三「謂劫」下，疏釋論含於入劫之相；四「亦十世」下，結成玄門；五「以得」下，出即入所以。

第七至入道智，文中有四：一標名、二「論云」下依起、三「謂遍入」下疏釋依起、四「別中」下釋文。三中，顯前標名，具於三義：一明知凡夫道。道謂業惑，以逆順等皆所知故。二「若約」下，知化凡夫道。謂一切善法，論名對治，即順字攝之。及第三知化凡夫，即是佛道，文正出此。四別中，總句義通，三義別顯。三種中，前二皆第一知凡夫道，其中「觀破摶聚」者，四十八經當具解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七至入道智，文中有四：一標名、二「論云」下依起、三「謂遍入」下疏釋依起、四「別中」下釋文。三中，顯前標名，具於三義：一明知凡夫道。道謂業惑，以逆順等皆所知故。二「若約」下，知化凡夫道。謂一切善法，論名對治，即順字攝之。及第三知化凡夫，即是佛道，文正出此。四別中，總句義通，三義別顯。三種中，前二皆第一知凡夫道，其中「觀破摶聚」者，四十八經當具解釋。

疏「次四句能化之行」者，即化凡夫道，亦兼第三知凡夫道，即是佛道。後四化果，其中思議等，並如九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次四句能化之行」者，即化凡夫道，亦兼第三知凡夫道，即是佛道。後四化果，其中思議等，並如九地。

第二「解脫」下，總有四對，疏中已配，義並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「解脫」下，總有四對，疏中已配，義並可知。

第五釋名分。疏「今此一段從所受立名」下，此文有三：初此上揀別、二引論釋、三「謂佛身」下疏釋論。然此一段，若從所受，應名法雨地；若從能受，應名法海地。今從受處，名為法雲。雲當佛身，而論意又以聞法相似猶如虛空，則以虛空為能受；菩薩身遍覆故，雲為所受之法。以雲義多含，故論影出之。疏「由前七智」等者，七智正是此地別行，所以舉之。「成就念力」，偏語受法之德。「此智實成」下，釋經「隨順無量菩提」之言。由因成果就，故云隨順，無量菩提、無量之德皆隨順也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五釋名分。疏「今此一段從所受立名」下，此文有三：初此上揀別、二引論釋、三「謂佛身」下疏釋論。然此一段，若從所受，應名法雨地；若從能受，應名法海地。今從受處，名為法雲。雲當佛身，而論意又以聞法相似猶如虛空，則以虛空為能受；菩薩身遍覆故，雲為所受之法。以雲義多含，故論影出之。疏「由前七智」等者，七智正是此地別行，所以舉之。「成就念力」，偏語受法之德。「此智實成」下，釋經「隨順無量菩提」之言。由因成果就，故云隨順，無量菩提、無量之德皆隨順也。

疏「上二句性故」者，論一時具云聞法者，性故、作故，二事示現，疏離破之。「謂三慧」下，疏釋論。「大法明」下，牒論釋經。然今經云「安受攝持」，論經云「受堪思持」。思即是攝，堪即是安。受堪雖倒，俱是聞慧。疏取義順經，不違論釋。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上二句性故」者，論一時具云聞法者，性故、作故，二事示現，疏離破之。「謂三慧」下，疏釋論。「大法明」下，牒論釋經。然今經云「安受攝持」，論經云「受堪思持」。思即是攝，堪即是安。受堪雖倒，俱是聞慧。疏取義順經，不違論釋。餘並可知。

第六神通力有上無上分。「智慧明達即起通之智」者，經但兩句，論經亦但云「住此地，於智慧得上自在力，善擇大智神通隨心所念。」而論云「是中依內者有四種：一不思議解脫、二三昧、三起智陀羅尼、四神通，如前所說。」釋曰：今疏取意各別配經，亦具此四論。言如前所說者，即大盡分中五種大，但合智及陀羅尼耳，以陀羅尼智為體故。此之二段者，即以轉變外事為神通自相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六神通力有上無上分。「智慧明達即起通之智」者，經但兩句，論經亦但云「住此地，於智慧得上自在力，善擇大智神通隨心所念。」而論云「是中依內者有四種：一不思議解脫、二三昧、三起智陀羅尼、四神通，如前所說。」釋曰：今疏取意各別配經，亦具此四論。言如前所說者，即大盡分中五種大，但合智及陀羅尼耳，以陀羅尼智為體故。此之二段者，即以轉變外事為神通自相故。

疏「無所不融故能一身包含無外」者。此金剛藏正用前作住持相中，於其身中示有無量國土莊嚴之事，及於自身示現佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無所不融故能一身包含無外」者。此金剛藏正用前作住持相中，於其身中示有無量國土莊嚴之事，及於自身示現佛身。

疏「此中亦即大盡中事」者，前文標中已有五大，今復結之，故云亦是。謂初總標三業，即神通自在。餘具五大：一觀察三世，即第一智大。二三昧境界，即第三三昧大。三智慧境界，即第四陀羅尼大。四「遊戲一切」下，即第二解脫大。五「變化」下，即第五神通大。疏「問中即舉菩薩疑佛」者，謂信菩薩神通，謂佛應不勝。前舉佛疑菩薩，則謂佛得，亦疑菩薩不得，故問同意別。疏「第二乃至說法斷疑」等者，文中有三：一正顯斷疑、二「然此下文」下會釋經文、三「若準」下依經解釋，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此中亦即大盡中事」者，前文標中已有五大，今復結之，故云亦是。謂初總標三業，即神通自在。餘具五大：一觀察三世，即第一智大。二三昧境界，即第三三昧大。三智慧境界，即第四陀羅尼大。四「遊戲一切」下，即第二解脫大。五「變化」下，即第五神通大。疏「問中即舉菩薩疑佛」者，謂信菩薩神通，謂佛應不勝。前舉佛疑菩薩，則謂佛得，亦疑菩薩不得，故問同意別。疏「第二乃至說法斷疑」等者，文中有三：一正顯斷疑、二「然此下文」下會釋經文、三「若準」下依經解釋，可知。

第八地影像分。於中分二：先總料揀、後正釋文。前中有三：一約二道分別、二約修顯分別、三非一異分別。初即論意，於中三：一依經標名、二「前二」下以二德收之、三依論列釋。二中，遠公前三皆阿含；今以海喻十德互遍，故喻證德。此二教證亦可隔句相對，池望於海，是修成相對。地中真偽，合修為教。如池，喻起修之行。海，喻捨妄契真。實德互遍，猶如義大。第二小喻、第四珠喻，即約詮就實相對，寄言顯十如。彼十山為教智。真體無二，如珠更含。餘義略示其一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八地影像分。於中分二：先總料揀、後正釋文。前中有三：一約二道分別、二約修顯分別、三非一異分別。初即論意，於中三：一依經標名、二「前二」下以二德收之、三依論列釋。二中，遠公前三皆阿含；今以海喻十德互遍，故喻證德。此二教證亦可隔句相對，池望於海，是修成相對。地中真偽，合修為教。如池，喻起修之行。海，喻捨妄契真。實德互遍，猶如義大。第二小喻、第四珠喻，即約詮就實相對，寄言顯十如。彼十山為教智。真體無二，如珠更含。餘義略示其一。

疏「前中池喻」下，第三依論列釋標功德名，皆是論文。餘皆疏釋。然下論隨文釋中，亦自解釋。釋第一池喻，云「依本願修故」。釋第二山德，云「依一切智增上行十地故」。釋第三海喻，云「因果相順故」。今十德遍海，即因順於果；海攬十德，即果順於因。釋第四珠喻，云「過十寶性，即障盡證堅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「前中池喻」下，第三依論列釋標功德名，皆是論文。餘皆疏釋。然下論隨文釋中，亦自解釋。釋第一池喻，云「依本願修故」。釋第二山德，云「依一切智增上行十地故」。釋第三海喻，云「因果相順故」。今十德遍海，即因順於果；海攬十德，即果順於因。釋第四珠喻，云「過十寶性，即障盡證堅」。

疏「又十地有三」者，第二修顯分別。以修成法三而收四喻。前二是修，故亦是教。次一是成，亦順於證。三是法地，順佛果海，故以海喻融前二也。前二即是修成，含池、山、珠之三喻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又十地有三」者，第二修顯分別。以修成法三而收四喻。前二是修，故亦是教。次一是成，亦順於證。三是法地，順佛果海，故以海喻融前二也。前二即是修成，含池、山、珠之三喻也。

疏「又此四喻」下，第三非一異分別。於中四：初約因果明非一異、二約前後、三結成圓融、四結示本意。今初，分二：先總標、後「初一」之下別顯。池非是海，故云「始異」。入海即池之水，故云「終同」。同異先後，即始差別、終無差也。二「出喻」，一佛智地，出十地山，故云無差之差。「上二」下，結前生後。三海，則因果交徹。四珠，雖一證智，不礙分十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此四喻」下，第三非一異分別。於中四：初約因果明非一異、二約前後、三結成圓融、四結示本意。今初，分二：先總標、後「初一」之下別顯。池非是海，故云「始異」。入海即池之水，故云「終同」。同異先後，即始差別、終無差也。二「出喻」，一佛智地，出十地山，故云無差之差。「上二」下，結前生後。三海，則因果交徹。四珠，雖一證智，不礙分十。

疏「又初喻前後體別」下，第二約前後論非一異，則十地相望以為前後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又初喻前後體別」下，第二約前後論非一異，則十地相望以為前後。

疏「初一即是圓家漸者」下，第三結歸圓融。此言自天台生，而小不同。彼處漸圓是漸教家圓，今亦圓教行布之極耳。圓圓亦與彼不同，乃是初後圓融名圓圓，非圓教圓滿名圓圓也。是知上取相顯，前二喻教、後二喻證。理實四喻一一之中皆有教證，如珠喻體，即證治穿等教。池初四河，即是於教入海為證。故約非一，皆是教道；約非異義，皆是證道。又非一非異，二義不同，即是教道，互融為證。勿滯語言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初一即是圓家漸者」下，第三結歸圓融。此言自天台生，而小不同。彼處漸圓是漸教家圓，今亦圓教行布之極耳。圓圓亦與彼不同，乃是初後圓融名圓圓，非圓教圓滿名圓圓也。是知上取相顯，前二喻教、後二喻證。理實四喻一一之中皆有教證，如珠喻體，即證治穿等教。池初四河，即是於教入海為證。故約非一，皆是教道；約非異義，皆是證道。又非一非異，二義不同，即是教道，互融為證。勿滯語言。

疏「上來所解」下，第四結示本意。言上來解者，唯除四喻喻四功德，餘皆疏意，故云「在論雖無」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上來所解」下，第四結示本意。言上來解者，唯除四喻喻四功德，餘皆疏意，故云「在論雖無」。

疏「今初修行德中」下，釋文。然論但云「是中修功德者，依本願力修行，以四攝法作利益行，自善增長及得菩提自利益行應知。」次論牒經帖義，文意可知。疏「第二總以喻顯」中，然此十山與《俱舍論》多同小異。彼偈云「蘇迷盧處中，次踰健達羅，伊沙陀羅山，揭地洛迦山，蘇達梨舍那，頞濕縛羯拏，毘那怛迦山，尼民達羅山。於大洲等外，有鐵輪圍山。前七金所成，蘇迷盧四寶。」釋於梵名，如〈昇須彌山頂品〉，然須彌處中，次七金繞，輪圍第九。今有十山，為次又別，為順十地，所出異故。一雪、二香，《俱舍》九中所無。三鞞陀梨陀梨，亦云馱羅，下偈復云毘陀，則正當第三伊沙陀羅，此云持軸，與種種持義亦大同。四神仙，應是第五蘇迷梨舍那，此云善見，以仙居故。五由乾陀羅，即第二持雙。六馬耳，全同第六頞濕縛羯拏。七尼民陀羅，全同第八，彼却無翻，但約形名為魚嘴。八斫羯羅，同彼第九。九計都末底，義同揭地落迦，彼亦無翻，但說其相，故論經名眾相山。十蘇迷盧，全同第一。既加香雪，應除象鼻。三藏楚夏既各不同，言詞輕重難為剋定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初修行德中」下，釋文。然論但云「是中修功德者，依本願力修行，以四攝法作利益行，自善增長及得菩提自利益行應知。」次論牒經帖義，文意可知。疏「第二總以喻顯」中，然此十山與《俱舍論》多同小異。彼偈云「蘇迷盧處中，次踰健達羅，伊沙陀羅山，揭地洛迦山，蘇達梨舍那，頞濕縛羯拏，毘那怛迦山，尼民達羅山。於大洲等外，有鐵輪圍山。前七金所成，蘇迷盧四寶。」釋於梵名，如〈昇須彌山頂品〉，然須彌處中，次七金繞，輪圍第九。今有十山，為次又別，為順十地，所出異故。一雪、二香，《俱舍》九中所無。三鞞陀梨陀梨，亦云馱羅，下偈復云毘陀，則正當第三伊沙陀羅，此云持軸，與種種持義亦大同。四神仙，應是第五蘇迷梨舍那，此云善見，以仙居故。五由乾陀羅，即第二持雙。六馬耳，全同第六頞濕縛羯拏。七尼民陀羅，全同第八，彼却無翻，但約形名為魚嘴。八斫羯羅，同彼第九。九計都末底，義同揭地落迦，彼亦無翻，但說其相，故論經名眾相山。十蘇迷盧，全同第一。既加香雪，應除象鼻。三藏楚夏既各不同，言詞輕重難為剋定。

疏「第三法喻對顯」，中二：先明山體、後「若語」下辨其所有。於中二：一直辨所有以況於法、二論以義揀。今初，文並可知。但計都山並大力修羅處者，準經論說，修羅總有五種住處：一在地上、一最居下。最居下者，在於海底，即毘摩質多羅阿修羅王，其力最大統領無量修羅眷屬。次上二萬一千由旬，有阿修羅王，名曰勇健，威勢次劣，亦統無量修羅眷屬。次上二萬一千由旬，有修羅王，名曰花鬘，威勢轉弱，亦統無量修羅眷屬。次上二萬一千由旬，有修羅王，名曰羅睺，勢力最劣，亦統無量修羅眷屬。今此所說，應是彼王最居上者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三法喻對顯」，中二：先明山體、後「若語」下辨其所有。於中二：一直辨所有以況於法、二論以義揀。今初，文並可知。但計都山並大力修羅處者，準經論說，修羅總有五種住處：一在地上、一最居下。最居下者，在於海底，即毘摩質多羅阿修羅王，其力最大統領無量修羅眷屬。次上二萬一千由旬，有阿修羅王，名曰勇健，威勢次劣，亦統無量修羅眷屬。次上二萬一千由旬，有修羅王，名曰花鬘，威勢轉弱，亦統無量修羅眷屬。次上二萬一千由旬，有修羅王，名曰羅睺，勢力最劣，亦統無量修羅眷屬。今此所說，應是彼王最居上者。

疏「論云前三」下，第二論以義揀。於中二：先舉論釋喻、後「論但顯喻」下疏義釋。今其四地道品即第一治貧窮，五地即第二治死，七地即第三治儉，八地即第四治不調伏，九地即第五治惡業，十地即第六治修羅。並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論云前三」下，第二論以義揀。於中二：先舉論釋喻、後「論但顯喻」下疏義釋。今其四地道品即第一治貧窮，五地即第二治死，七地即第三治儉，八地即第四治不調伏，九地即第五治惡業，十地即第六治修羅。並可知。

疏「二互相顯」者，前意但因依果，今則互依。於中有四：一正明互顯；二「論云」下，義引海喻證；三「前言依地」下，會違；四「又地則但依」下，揀二別相。相別有三：一但依兼入別、二「又山在海」下顯非即離別、三「又山出海」下等不等別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二互相顯」者，前意但因依果，今則互依。於中有四：一正明互顯；二「論云」下，義引海喻證；三「前言依地」下，會違；四「又地則但依」下，揀二別相。相別有三：一但依兼入別、二「又山在海」下顯非即離別、三「又山出海」下等不等別。

疏「合中總云」下，疏文分四：一順釋不奪。二「若奪」下反以成立。三「喻中」下會通法喻，成俱不奪。以喻中云「得大海名不可移奪」，明約果也；法合則云「名菩薩行不可移奪」，故知約因。四「故論」下別引論證成。由經影略，故論雙明。然論具云「難度能度大果功德者，因果相順故。十地如大海難度能度，得大菩提果故。」今以言揀之，故論易了。然上說有三種地：一修地、二成地、三法地；今明相，正順在後二度即到也。疏「以深廣故」者，六深、七廣，餘可知。然《涅槃》三十三明海有八德：一者漸漸轉深、二者深難得底、三者同一鹹味、四者潮不過限、五者有種種寶藏、六者大身眾生所居、七者不宿死屍、八者一切萬流大雨投之不增不減。釋曰：彼經通喻佛法，廣有合相。今喻次第喻於十地，故加至十，不同彼次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「合中總云」下，疏文分四：一順釋不奪。二「若奪」下反以成立。三「喻中」下會通法喻，成俱不奪。以喻中云「得大海名不可移奪」，明約果也；法合則云「名菩薩行不可移奪」，故知約因。四「故論」下別引論證成。由經影略，故論雙明。然論具云「難度能度大果功德者，因果相順故。十地如大海難度能度，得大菩提果故。」今以言揀之，故論易了。然上說有三種地：一修地、二成地、三法地；今明相，正順在後二度即到也。疏「以深廣故」者，六深、七廣，餘可知。然《涅槃》三十三明海有八德：一者漸漸轉深、二者深難得底、三者同一鹹味、四者潮不過限、五者有種種寶藏、六者大身眾生所居、七者不宿死屍、八者一切萬流大雨投之不增不減。釋曰：彼經通喻佛法，廣有合相。今喻次第喻於十地，故加至十，不同彼次。

疏「第四寶珠喻」中，合於十寶者，八輩為八、緣覺果行為二，總成為十。緣覺根利，不數入觀，故無多果，依學無學但分為二。「無利生用」者，合不能出寶。下引論「出故取」者，正證出寶，兼出海義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第四寶珠喻」中，合於十寶者，八輩為八、緣覺果行為二，總成為十。緣覺根利，不數入觀，故無多果，依學無學但分為二。「無利生用」者，合不能出寶。下引論「出故取」者，正證出寶，兼出海義。

疏「一出功德」，論具云「一出功德，選擇而取，以善觀故。」疏已折開解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一出功德」，論具云「一出功德，選擇而取，以善觀故。」疏已折開解釋。

大文第九利益分。「供養功德」者，非謂供養能生功德，顯此法勝，能令供養是地功德。上生信亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第九利益分。「供養功德」者，非謂供養能生功德，顯此法勝，能令供養是地功德。上生信亦然。

疏「然聞有二義」下，疏文分二：先正釋順明，不取聞相。即《涅槃經》云「若有聞經，不作聞相、不作說相、不作句相、不作字相，如是一切，乃為聞經。」釋曰：此稱理而聞，如前已引。從「初後圓融」，即此經意。言「等佛」者，此經說佛智慧觀境，今能正聞如彼真觀，故云等佛。疏「聞已等佛」下，通妨。先妨、後「若更」下答，亦由一多無障礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然聞有二義」下，疏文分二：先正釋順明，不取聞相。即《涅槃經》云「若有聞經，不作聞相、不作說相、不作句相、不作字相，如是一切，乃為聞經。」釋曰：此稱理而聞，如前已引。從「初後圓融」，即此經意。言「等佛」者，此經說佛智慧觀境，今能正聞如彼真觀，故云等佛。疏「聞已等佛」下，通妨。先妨、後「若更」下答，亦由一多無障礙故。

疏「第二動地」者，然準論經云「一動、二踊、三上去、四起、五下去、六吼。」遠公釋云：「上去是令人覺，下去謂振下，如世虛物振撼。」餘如〈華藏品〉。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二動地」者，然準論經云「一動、二踊、三上去、四起、五下去、六吼。」遠公釋云：「上去是令人覺，下去謂振下，如世虛物振撼。」餘如〈華藏品〉。餘文可知。

十定品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十定品第二十七

疏「謂前明普門中所具差別正位」等者，此中意有三節，初第二會為所依普門、次四會即普門差別、此會即會別歸普。初即根本、次即依本起末、後即會末歸本，故言「重會普光意在斯矣」。言「等妙二位全同如來普光明智」者，結成人普所以。以此會說等妙二覺，二覺全同普光明智，即是會歸之義。問：等覺同妙覺，於理可然。妙覺之外何有如來普光明智為所同耶？答：說等覺說妙覺即是約位，普光明智不屬因果、該通因果，其由自覺聖智超絕因果故。七卷《楞伽》妙覺位外更立自覺聖智之位，亦猶佛性有因、有因因、有果、有果果，以因取之是因佛性，以果取之是果佛性，然則佛性非因非果。普光明智亦復如是，體絕因果、為因果依，果方究竟，故云如來普光明智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂前明普門中所具差別正位」等者，此中意有三節，初第二會為所依普門、次四會即普門差別、此會即會別歸普。初即根本、次即依本起末、後即會末歸本，故言「重會普光意在斯矣」。言「等妙二位全同如來普光明智」者，結成人普所以。以此會說等妙二覺，二覺全同普光明智，即是會歸之義。問：等覺同妙覺，於理可然。妙覺之外何有如來普光明智為所同耶？答：說等覺說妙覺即是約位，普光明智不屬因果、該通因果，其由自覺聖智超絕因果故。七卷《楞伽》妙覺位外更立自覺聖智之位，亦猶佛性有因、有因因、有果、有果果，以因取之是因佛性，以果取之是果佛性，然則佛性非因非果。普光明智亦復如是，體絕因果、為因果依，果方究竟，故云如來普光明智。

疏「二約次第」等者，疏文分二：第一正明次第、二「以極果」下釋妨。於中二難：一釋重會、二通躡迹之難。今初，謂有難言：若次第明位，何以重會普光？故為此通。後「謂前依本不動」下，顯其所以。何以極果由於始信？信依本智而起，今不離本智故。斯則以因成果、攝果酬因。然因有二種：一約本有恒沙性德，信解行願等無不具故；二約修起，謂依本信德而起信心，依本解德而起解心。如《起信》云「以知法性無慳貪故，隨順修行檀波羅蜜」等故。一一修起皆帶本有俱來至果，無間道中一時頓圓。解脫道中因果交徹，名為得果。果亦有二：一者本有菩提涅槃，一切佛法本覺具故；二者修起，今證菩提始覺悟故。始覺同本，無復始本之異，名究竟覺，則二果無礙。然二因本從本覺體上起來，則二因與本覺無礙。始覺既同本覺，則二果全同於二因，則二因與果交徹故，因該果海，果徹因源。故今重會普光，表斯玄趣。問：若此交徹即是圓融，何名次第，答：雖帶本有起因，因亦次第，先因後果。得果雖該於因，亦成次第，故得果後方說融前。前圓融中，若因若果並是普光明智差別之德。別常依普，不相捨離，說有前後、成在一時，故不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二約次第」等者，疏文分二：第一正明次第、二「以極果」下釋妨。於中二難：一釋重會、二通躡迹之難。今初，謂有難言：若次第明位，何以重會普光？故為此通。後「謂前依本不動」下，顯其所以。何以極果由於始信？信依本智而起，今不離本智故。斯則以因成果、攝果酬因。然因有二種：一約本有恒沙性德，信解行願等無不具故；二約修起，謂依本信德而起信心，依本解德而起解心。如《起信》云「以知法性無慳貪故，隨順修行檀波羅蜜」等故。一一修起皆帶本有俱來至果，無間道中一時頓圓。解脫道中因果交徹，名為得果。果亦有二：一者本有菩提涅槃，一切佛法本覺具故；二者修起，今證菩提始覺悟故。始覺同本，無復始本之異，名究竟覺，則二果無礙。然二因本從本覺體上起來，則二因與本覺無礙。始覺既同本覺，則二果全同於二因，則二因與果交徹故，因該果海，果徹因源。故今重會普光，表斯玄趣。問：若此交徹即是圓融，何名次第，答：雖帶本有起因，因亦次第，先因後果。得果雖該於因，亦成次第，故得果後方說融前。前圓融中，若因若果並是普光明智差別之德。別常依普，不相捨離，說有前後、成在一時，故不同也。

疏「後出現因果」下，二通躡跡之難。謂有難云：極果由於始信，重會普光極果之後，何得更有平等因果？故為此通。明此因果皆屬極果，故不違理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後出現因果」下，二通躡跡之難。謂有難云：極果由於始信，重會普光極果之後，何得更有平等因果？故為此通。明此因果皆屬極果，故不違理。

疏「品以普賢三昧無礙自在無邊大用而為宗趣」者，不同前文，宗趣別說者，有二義故。一者例前，令物證入為趣；二者令諸菩薩亦得無礙自在無邊大用，而為其趣。則此疏文通宗通趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「品以普賢三昧無礙自在無邊大用而為宗趣」者，不同前文，宗趣別說者，有二義故。一者例前，令物證入為趣；二者令諸菩薩亦得無礙自在無邊大用，而為其趣。則此疏文通宗通趣。

疏「正釋文」下，文分二：先總科因果、後別顯因門。前中亦二：先正科、後「然六品之因」下解妨難。此有二難：今初，正通重會之難。謂有難云：若約差別因果者，因因不同、因與果異，如何等覺之因與妙覺果同會而說？故今答云：若約差別，不合同會。有圓融義，所以得同，故云「若約圓融等同果相」故。疏「果是對因」下，二有難云：若爾，因是圓融，可同果會。果是差別之果，何得同因會耶？故今答云：只緣是差別果，對因說果是相待之果，劣故同因之會。又復難云：對因之果劣故，同因之會；平等因果，因果俱勝，何同此會？故今通云：平等因果由差別成，若無差別，平等無依，故須同會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「正釋文」下，文分二：先總科因果、後別顯因門。前中亦二：先正科、後「然六品之因」下解妨難。此有二難：今初，正通重會之難。謂有難云：若約差別因果者，因因不同、因與果異，如何等覺之因與妙覺果同會而說？故今答云：若約差別，不合同會。有圓融義，所以得同，故云「若約圓融等同果相」故。疏「果是對因」下，二有難云：若爾，因是圓融，可同果會。果是差別之果，何得同因會耶？故今答云：只緣是差別果，對因說果是相待之果，劣故同因之會。又復難云：對因之果劣故，同因之會；平等因果，因果俱勝，何同此會？故今通云：平等因果由差別成，若無差別，平等無依，故須同會。

疏「今初，此因」下，第二唯顯因門，但釋六品。疏文分三：初總彰大旨、二引教成立、三決斷有無。今初。以諸古德不立等覺，故案定有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初，此因」下，第二唯顯因門，但釋六品。疏文分三：初總彰大旨、二引教成立、三決斷有無。今初。以諸古德不立等覺，故案定有。

疏「是以諸教」下，二引教成立。雖有開合，疏意扶開，故下結云「有等覺」明矣。引二經一論，文有二節：二經，一開、一合；一論具於開合。「說六種性及六堅六忍等」者，即彼經第一品，當第三〈賢聖覺觀品〉。經云「佛子！六種性者，是一切菩薩功德瓔珞莊嚴菩薩二種法身。菩薩所有百萬阿僧祇功德行瓔珞，若一切菩薩不入瓔珞功德門得入正位者，無有是處。佛子！六種性者，所謂習種性、性種性、道種性、聖種性、等覺性、妙覺性。」釋曰：一習種性即十住，二性種性即十行，三道種性即十迴向，四聖種性即十地，五六可知。復名六堅者，謂信堅、法堅、修堅、德堅、頂堅、覺堅。頂堅即等覺，覺堅即妙覺。言六忍者，經云「復名六忍，信忍、法忍、修忍、正忍、無垢忍、一切智忍。」而言等者，等取六慧六觀。經云「復名六慧，聞慧、思慧、修慧、無相慧、照寂慧、寂照慧。」經云「復次六觀，住觀、行觀、向觀、地觀、無相觀、一切種智觀。」亦有相承說於六定，《瓔珞》無文。言六定者，一習定，二相定，三性定，四道慧定，五道種慧定，六大覺正觀慧定。此五種六，皆以第五當於等覺，故有明矣。疏「論復有文亦立等覺」者，即第五十，論明百四十不共佛法，約因果位辨差別中云「若時菩薩坐菩提座，住最後身，於菩薩道菩提資糧極善圓滿。爾時無師修三十七菩提分法，得一剎那名無障礙智三摩地，是其菩薩學道所攝金剛喻定。」彼疏云「此明因滿菩薩位中最後位也，此位亦名等覺菩薩。」論「從此無間第二剎那，頓得其餘不共佛法，謂如來十力為初，一切種妙智為後，皆極清淨，悉得無上。」彼疏云「此彰得果。」釋曰：準此論文，於十地後起金剛喻定，一剎那中名為等覺，第二剎那為妙覺也。故說八義，與佛不同。論云「問：一切安住到究竟地，菩薩智等如來智等，云何應知此二差別？」彼疏云「此初問也。」論云「如明眼人，隔於輕縠觀眾色像，一切安住到究竟地菩薩妙智，於一切境當知亦爾。如明眼人無所障隔覩眾色像，如來妙智於一切法當知亦爾。二如畫事業圓布眾彩，唯後妙色未淨修治(云云)，如畫事業圓布眾彩，最後妙色已淨修治。三如明眼人於微暗中覩見眾色，如明眼人離一切暗覩見眾色。四如明眼人遠覩眾色，如明眼人近覩眾色。五如輕翳眼觀視眾色，如極淨眼觀視眾色。六如處胎身(云云)，如出胎身。七如阿羅漢夢中心行，如阿羅漢後覺時心。八如昧智體，如明智體。」釋曰：其云云下，皆前配菩薩、後配如來，唯第六喻改「妙智」字為「一身」字，第七喻改「智」為「心」。八改 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是以諸教」下，二引教成立。雖有開合，疏意扶開，故下結云「有等覺」明矣。引二經一論，文有二節：二經，一開、一合；一論具於開合。「說六種性及六堅六忍等」者，即彼經第一品，當第三〈賢聖覺觀品〉。經云「佛子！六種性者，是一切菩薩功德瓔珞莊嚴菩薩二種法身。菩薩所有百萬阿僧祇功德行瓔珞，若一切菩薩不入瓔珞功德門得入正位者，無有是處。佛子！六種性者，所謂習種性、性種性、道種性、聖種性、等覺性、妙覺性。」釋曰：一習種性即十住，二性種性即十行，三道種性即十迴向，四聖種性即十地，五六可知。復名六堅者，謂信堅、法堅、修堅、德堅、頂堅、覺堅。頂堅即等覺，覺堅即妙覺。言六忍者，經云「復名六忍，信忍、法忍、修忍、正忍、無垢忍、一切智忍。」而言等者，等取六慧六觀。經云「復名六慧，聞慧、思慧、修慧、無相慧、照寂慧、寂照慧。」經云「復次六觀，住觀、行觀、向觀、地觀、無相觀、一切種智觀。」亦有相承說於六定，《瓔珞》無文。言六定者，一習定，二相定，三性定，四道慧定，五道種慧定，六大覺正觀慧定。此五種六，皆以第五當於等覺，故有明矣。疏「論復有文亦立等覺」者，即第五十，論明百四十不共佛法，約因果位辨差別中云「若時菩薩坐菩提座，住最後身，於菩薩道菩提資糧極善圓滿。爾時無師修三十七菩提分法，得一剎那名無障礙智三摩地，是其菩薩學道所攝金剛喻定。」彼疏云「此明因滿菩薩位中最後位也，此位亦名等覺菩薩。」論「從此無間第二剎那，頓得其餘不共佛法，謂如來十力為初，一切種妙智為後，皆極清淨，悉得無上。」彼疏云「此彰得果。」釋曰：準此論文，於十地後起金剛喻定，一剎那中名為等覺，第二剎那為妙覺也。故說八義，與佛不同。論云「問：一切安住到究竟地，菩薩智等如來智等，云何應知此二差別？」彼疏云「此初問也。」論云「如明眼人，隔於輕縠觀眾色像，一切安住到究竟地菩薩妙智，於一切境當知亦爾。如明眼人無所障隔覩眾色像，如來妙智於一切法當知亦爾。二如畫事業圓布眾彩，唯後妙色未淨修治(云云)，如畫事業圓布眾彩，最後妙色已淨修治。三如明眼人於微暗中覩見眾色，如明眼人離一切暗覩見眾色。四如明眼人遠覩眾色，如明眼人近覩眾色。五如輕翳眼觀視眾色，如極淨眼觀視眾色。六如處胎身(云云)，如出胎身。七如阿羅漢夢中心行，如阿羅漢後覺時心。八如昧智體，如明智體。」釋曰：其云云下，皆前配菩薩、後配如來，唯第六喻改「妙智」字為「一身」字，第七喻改「智」為「心」。八改

「燈」為「智體」，餘五皆如初句。彼疏釋云「初之五喻，約二智用以辨差別。第八一喻，約二智體以明差別。第六七喻，如次身心以辨差別。觀前五喻，義通生法二智用故。等覺之位，第八識有漏，故身亦然，義同處胎。即五八識有漏虛妄，義同在夢。」論曰「是故當知一切安住到究竟地諸菩薩眾，與諸如來妙智身心有八差別。」又《瑜伽論．菩薩地》更有一文。言「劣無漏」者，《唯識》第十釋轉依中名「所棄捨」。謂劣無漏種，即第十地中所生現行，金剛道中方能捨，故言「未捨」。「白淨無記」者，即異熟識，第八地中捨賴耶名，第十地中猶名異熟識，至如來位方捨異熟，名無垢識。「三由未捨有漏善法」者，即與二障種俱，其二障種是所斷捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「燈」為「智體」，餘五皆如初句。彼疏釋云「初之五喻，約二智用以辨差別。第八一喻，約二智體以明差別。第六七喻，如次身心以辨差別。觀前五喻，義通生法二智用故。等覺之位，第八識有漏，故身亦然，義同處胎。即五八識有漏虛妄，義同在夢。」論曰「是故當知一切安住到究竟地諸菩薩眾，與諸如來妙智身心有八差別。」又《瑜伽論．菩薩地》更有一文。言「劣無漏」者，《唯識》第十釋轉依中名「所棄捨」。謂劣無漏種，即第十地中所生現行，金剛道中方能捨，故言「未捨」。「白淨無記」者，即異熟識，第八地中捨賴耶名，第十地中猶名異熟識，至如來位方捨異熟，名無垢識。「三由未捨有漏善法」者，即與二障種俱，其二障種是所斷捨。

疏「今經欲顯開合無礙」下，第三決斷有無。言「故存其義」者，即六堅固法，已是有文，有義定矣。下第十三昧廣說等覺之相，云「此菩薩住此三昧，得十種法，同去來今一切諸佛。何等為十？所謂得諸相好同於諸佛等。」普眼問云：「若此菩薩得如來法同諸如來法，何故不名佛？何故不名十力？何故不名一切智」等，亦有十句。普賢具答云：「佛子！此菩薩摩訶薩，已能修習去來今世一切菩薩種種行願，入智境界，則名為佛。於如來所修菩薩行無有休息，說名菩薩。如來諸力皆悉已入，則名十力。雖成十力，行普賢行無有休息，說名菩薩。知一切法而能演說，名一切智。雖能演說一切諸法，於一一法善巧思惟未嘗止息，說名菩薩。知一切法無有二相，是則說名悟一切法。於二不二一切諸法差別之道，善巧觀察展轉增勝無有休息，說名菩薩」等。下引伊羅鉢那象王，為供帝釋化身上天，或捨象身現作天身，無能分別是象是天，象之與天更互相似。此等覺義豈不昭然？更有餘文，恐繁不引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今經欲顯開合無礙」下，第三決斷有無。言「故存其義」者，即六堅固法，已是有文，有義定矣。下第十三昧廣說等覺之相，云「此菩薩住此三昧，得十種法，同去來今一切諸佛。何等為十？所謂得諸相好同於諸佛等。」普眼問云：「若此菩薩得如來法同諸如來法，何故不名佛？何故不名十力？何故不名一切智」等，亦有十句。普賢具答云：「佛子！此菩薩摩訶薩，已能修習去來今世一切菩薩種種行願，入智境界，則名為佛。於如來所修菩薩行無有休息，說名菩薩。如來諸力皆悉已入，則名十力。雖成十力，行普賢行無有休息，說名菩薩。知一切法而能演說，名一切智。雖能演說一切諸法，於一一法善巧思惟未嘗止息，說名菩薩。知一切法無有二相，是則說名悟一切法。於二不二一切諸法差別之道，善巧觀察展轉增勝無有休息，說名菩薩」等。下引伊羅鉢那象王，為供帝釋化身上天，或捨象身現作天身，無能分別是象是天，象之與天更互相似。此等覺義豈不昭然？更有餘文，恐繁不引。

疏「二十一種功德」，要尋〈昇兜率品〉，自當曉之。然此段文，亦是古德所不能知；今以攝佛功德釋之，有如符契，智者當曉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二十一種功德」，要尋〈昇兜率品〉，自當曉之。然此段文，亦是古德所不能知；今以攝佛功德釋之，有如符契，智者當曉。

疏「所以此中特名入剎那際者」，有三：一總徵說意，前後歎德皆無此故；二「為顯」下，正酬所問；三「菩薩地盡」下，釋剎那際。然有二釋。今初，以《本業》、《起信》參而釋之。「菩薩地盡」，是《起信》文，義通二處。言「唯有果累無常」者，即《本業》下卷經云「菩薩爾時住大寂門中，登大山臺，入百千三昧，證佛儀用。唯有果累無常生滅二心，心心無為行過十地，解與佛同，坐佛坐處」等。釋曰：果累無常生滅者，未轉依位變易生死，名為果累。體是無常，有生滅也。言「生相未寂」者，即《起信》意，業相未亡也。「猶名識藏」者，亦《起信》意，未顯現法身故。上辨等覺尚有剎那，未至其際。從「若以無間」下，釋成際義。剎那盡處名之為際，故云「即無剎那」，亦《起信》文，前已曾引。「若入此」下，釋諸佛三昧，亦《起信》文。應有問言：上云菩薩地盡是等覺者，何名諸佛三昧？故引此文，成諸佛義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「所以此中特名入剎那際者」，有三：一總徵說意，前後歎德皆無此故；二「為顯」下，正酬所問；三「菩薩地盡」下，釋剎那際。然有二釋。今初，以《本業》、《起信》參而釋之。「菩薩地盡」，是《起信》文，義通二處。言「唯有果累無常」者，即《本業》下卷經云「菩薩爾時住大寂門中，登大山臺，入百千三昧，證佛儀用。唯有果累無常生滅二心，心心無為行過十地，解與佛同，坐佛坐處」等。釋曰：果累無常生滅者，未轉依位變易生死，名為果累。體是無常，有生滅也。言「生相未寂」者，即《起信》意，業相未亡也。「猶名識藏」者，亦《起信》意，未顯現法身故。上辨等覺尚有剎那，未至其際。從「若以無間」下，釋成際義。剎那盡處名之為際，故云「即無剎那」，亦《起信》文，前已曾引。「若入此」下，釋諸佛三昧，亦《起信》文。應有問言：上云菩薩地盡是等覺者，何名諸佛三昧？故引此文，成諸佛義。

疏「亦顯前來差別」下，是第二義。上約合前後無際，今明後際不離初際，是窮生死之本際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦顯前來差別」下，是第二義。上約合前後無際，今明後際不離初際，是窮生死之本際。

第四本分。「初十句明上等佛果」者，亦是等覺之義顯矣。然一品始末，等佛義多。初定，文易可知。第二定，明重現無盡。「喻菩薩帝網身土」者，古德立帝網義。經有帝網之名，而無廣說之處。以昔未有此品經文，故此一段文誠可證也。疏「於諸世界下釋其所以」者，釋上不壞不住之所以也。此句標。從「由定無分別而不壞相」下，正釋所以。先釋兩對經文，前對約定、後對約慧，定慧之中皆權實無礙而動靜相即。上句釋於諸世界無所分別，亦不壞於世界之相。次句慧觀一相而不壞諸，即釋經「觀一切法一相無相，亦不壞於諸法自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四本分。「初十句明上等佛果」者，亦是等覺之義顯矣。然一品始末，等佛義多。初定，文易可知。第二定，明重現無盡。「喻菩薩帝網身土」者，古德立帝網義。經有帝網之名，而無廣說之處。以昔未有此品經文，故此一段文誠可證也。疏「於諸世界下釋其所以」者，釋上不壞不住之所以也。此句標。從「由定無分別而不壞相」下，正釋所以。先釋兩對經文，前對約定、後對約慧，定慧之中皆權實無礙而動靜相即。上句釋於諸世界無所分別，亦不壞於世界之相。次句慧觀一相而不壞諸，即釋經「觀一切法一相無相，亦不壞於諸法自性。」

疏「既事理雙遊」下，結成，釋上定無分別，慧觀一相，故不住也。定不壞相，慧不壞諸，故不壞也。又二句中不壞，即不壞相。二句中無分別觀一相故，即不壞性。二句中不壞諸相，故不住理。二句中無分別觀一相，故不住事。故由雙遊，得不壞不住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「既事理雙遊」下，結成，釋上定無分別，慧觀一相，故不住也。定不壞相，慧不壞諸，故不壞也。又二句中不壞，即不壞相。二句中無分別觀一相故，即不壞性。二句中不壞諸相，故不住理。二句中無分別觀一相，故不住事。故由雙遊，得不壞不住。

疏「若不壞不住」下，釋經「住真如性恒不捨離」。不壞性相，故住真如，以真如即事而真故。由所無住，故住真如，以諸法本無住故。若心有住，則為非住，故《大品》云「若住一切法，不住般若波羅蜜。不住一切法，則住般若波羅蜜。」又云「若住一切法，不住一切法。若不住一切法，則住一切法。」故上經云「一切法無住，定處不可得，諸佛住於此，畢竟不動搖。」善知識云：無住住者則住真如。即其事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若不壞不住」下，釋經「住真如性恒不捨離」。不壞性相，故住真如，以真如即事而真故。由所無住，故住真如，以諸法本無住故。若心有住，則為非住，故《大品》云「若住一切法，不住般若波羅蜜。不住一切法，則住般若波羅蜜。」又云「若住一切法，不住一切法。若不住一切法，則住一切法。」故上經云「一切法無住，定處不可得，諸佛住於此，畢竟不動搖。」善知識云：無住住者則住真如。即其事也。

疏「既即事不捨」下，結成喻中重現無盡之義。謂由住即事真如，如融於事，事便如理。理既無所不在，身即理故亦無所不遍。真如無所不包，故即如之身亦含一切。故云「如無不在，故同真如內外互入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「既即事不捨」下，結成喻中重現無盡之義。謂由住即事真如，如融於事，事便如理。理既無所不在，身即理故亦無所不遍。真如無所不包，故即如之身亦含一切。故云「如無不在，故同真如內外互入。」

疏「以得幻智同於佛故」者，經文有三：一明得智、二「如諸」下舉所同、三「菩薩」下明能同。初有十句：一總得難思、二到究竟岸、三見如幻際、四以斯知如幻之智等能入世幻、五用上幻數思諸幻法、六不違幻數則不礙幻存、七盡於幻智則不礙幻亡、八存亡無礙故鑒達三際皆不異幻、九得斯決定則橫盡幻邊、減數十也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以得幻智同於佛故」者，經文有三：一明得智、二「如諸」下舉所同、三「菩薩」下明能同。初有十句：一總得難思、二到究竟岸、三見如幻際、四以斯知如幻之智等能入世幻、五用上幻數思諸幻法、六不違幻數則不礙幻存、七盡於幻智則不礙幻亡、八存亡無礙故鑒達三際皆不異幻、九得斯決定則橫盡幻邊、減數十也。

第五定。「歌羅邏者此云薄酪」者，梵語唐云俱是古義，新云羯剌藍，此云雜穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五定。「歌羅邏者此云薄酪」者，梵語唐云俱是古義，新云羯剌藍，此云雜穢。

第八定。「是知菩薩之定常入常起」者，結成難思。若以定門觀則常入定，以用門觀則常出定，實則動寂必俱，故常雙入出矣。然動靜唯物，據其體極動靜斯亡，故常無入超。又入即起故無入，起即入故無起。若然，何以經云「麁細入起」等？故下釋云：為顯自在故，寄諸境界交絡而明。若云一入多起，即云自在。若云無入無起，何名自在？常入常起，自在之相亦然。廣如〈賢首品〉辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八定。「是知菩薩之定常入常起」者，結成難思。若以定門觀則常入定，以用門觀則常出定，實則動寂必俱，故常雙入出矣。然動靜唯物，據其體極動靜斯亡，故常無入超。又入即起故無入，起即入故無起。若然，何以經云「麁細入起」等？故下釋云：為顯自在故，寄諸境界交絡而明。若云一入多起，即云自在。若云無入無起，何名自在？常入常起，自在之相亦然。廣如〈賢首品〉辨。

疏「約理事相望則無差別為細」等者，由標云「喻麁細大小二對」，及經合中云「無差別中入定差別法中起」等，故為此釋。於中，先釋麁細、後釋大小。前中有二意，取義雖異，麁細是同。前則理細事麁，後則總麁別細。別於一一事中而入理故，則後對唯約理說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「約理事相望則無差別為細」等者，由標云「喻麁細大小二對」，及經合中云「無差別中入定差別法中起」等，故為此釋。於中，先釋麁細、後釋大小。前中有二意，取義雖異，麁細是同。前則理細事麁，後則總麁別細。別於一一事中而入理故，則後對唯約理說。

疏「無差別則大周法界」下，釋上大小一對，亦有二意：初一事理對明大小。「若唯約事」下，唯就事明大小，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無差別則大周法界」下，釋上大小一對，亦有二意：初一事理對明大小。「若唯約事」下，唯就事明大小，可知。

第九定。「謂於毛孔中入眼等定，顯互用自在」者，然常途所明互用者，但眼處能作耳處等事，耳處能作眼鼻事等，故六根互用。今約十八界明，則有數重之互：一諸根互。二分圓互，毛孔身根中互能入眼等定故。三一多互，謂一根頓作多根事故。四根境互，謂根入境定，如〈賢首品〉說。以此云法界，必該十八界故。五復有一根入多境、一境入多根。六復有以六識對境以明互入等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九定。「謂於毛孔中入眼等定，顯互用自在」者，然常途所明互用者，但眼處能作耳處等事，耳處能作眼鼻事等，故六根互用。今約十八界明，則有數重之互：一諸根互。二分圓互，毛孔身根中互能入眼等定故。三一多互，謂一根頓作多根事故。四根境互，謂根入境定，如〈賢首品〉說。以此云法界，必該十八界故。五復有一根入多境、一境入多根。六復有以六識對境以明互入等也。

第十定。「二智通權實」等者，此有十一句，但指二三四七四句釋之，故云「餘七可知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十定。「二智通權實」等者，此有十一句，但指二三四七四句釋之，故云「餘七可知」。

疏「初三句始觀」者，以妙悟皆滿是佛，今就等覺故云「觀順」。據觀據順故名菩薩，據三句見即名為佛耳，皆等覺之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初三句始觀」者，以妙悟皆滿是佛，今就等覺故云「觀順」。據觀據順故名菩薩，據三句見即名為佛耳，皆等覺之義。

疏「即於所知一向無障轉功德」者。即《攝論》無著立名。「然有二義」下，釋初義。即無性釋無著義。後意乃是《佛地論》親光所釋。疏家順經，但取親光所解消文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即於所知一向無障轉功德」者。即《攝論》無著立名。「然有二義」下，釋初義。即無性釋無著義。後意乃是《佛地論》親光所釋。疏家順經，但取親光所解消文。

疏「過前十地故云窮十方際」者，十地華云量等百萬三千大千世界故；今盡十方，知是過也。上十信及十地蓮華亦不言葉數，今葉等皆不可說，明是等覺之依報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「過前十地故云窮十方際」者，十地華云量等百萬三千大千世界故；今盡十方，知是過也。上十信及十地蓮華亦不言葉數，今葉等皆不可說，明是等覺之依報也。

疏「謂此真如」下，釋文。先釋無邊，故經云「無相者，無有無等相故。」即無有無二邊之義。言「不可說法即離言真如」者，真如有二：一安立真如，謂真實如常，寄言顯故。二離言真如，故《起信》云「心真如者，即是一法界大總相法門體，所謂心性不生不滅，一切諸法唯依妄念而有差別，若離心念則無境界差別之相。是故一切法從本已來離言說相、離名字相、離心緣相，畢竟平等無有變易，不可破壞，唯是一心，故名真如。以一切言說假名無實，但隨妄念不可得故。言真如者亦無有相，謂言說之極，因言遣言。此真如體無有可遣，以一切法悉皆真故。亦無可立，以一切法皆同如故。當知一切法不可說、不可念，故名真如。」釋曰：此即離言真如意也。次下論文云「復次真如依言說分別，有二種義。何者為二？一者如實空，以能究竟顯實故。二者如實不空，以有自實體無漏性功德故。」釋曰：上即依言真如也。《法華》云「知法常無性」，此義玄中已引，今是義引。若具云「諸佛兩足尊，知法常無性。佛種從緣起，是故說一乘。」「無去無來重顯真如即是中道」者，中道非唯非有非無，非斷非常等皆中道義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂此真如」下，釋文。先釋無邊，故經云「無相者，無有無等相故。」即無有無二邊之義。言「不可說法即離言真如」者，真如有二：一安立真如，謂真實如常，寄言顯故。二離言真如，故《起信》云「心真如者，即是一法界大總相法門體，所謂心性不生不滅，一切諸法唯依妄念而有差別，若離心念則無境界差別之相。是故一切法從本已來離言說相、離名字相、離心緣相，畢竟平等無有變易，不可破壞，唯是一心，故名真如。以一切言說假名無實，但隨妄念不可得故。言真如者亦無有相，謂言說之極，因言遣言。此真如體無有可遣，以一切法悉皆真故。亦無可立，以一切法皆同如故。當知一切法不可說、不可念，故名真如。」釋曰：此即離言真如意也。次下論文云「復次真如依言說分別，有二種義。何者為二？一者如實空，以能究竟顯實故。二者如實不空，以有自實體無漏性功德故。」釋曰：上即依言真如也。《法華》云「知法常無性」，此義玄中已引，今是義引。若具云「諸佛兩足尊，知法常無性。佛種從緣起，是故說一乘。」「無去無來重顯真如即是中道」者，中道非唯非有非無，非斷非常等皆中道義。

疏「世界性空故無體」下，釋經有體性無體性世界門。文有三釋：一雙約事理明，謂緣生故有無性故空。即法性宗一義，亦無相宗義。二云「又法性土故有體」者，亦約性相而含二宗之義。若就法性宗釋，性上取空義，相上取有義。今性上取有義，相上取空義，謂緣生故空義。若共二宗釋者，法性有體是法相宗義，事土無體是法性宗義。然可會通，故今通用。三「又淨剎順理」下，唯就相土以明有體無體之義。淨順於理是事淨，順上法性土。染剎妄成，即從緣無性義。又第二義亦順《瓔珞》、《仁王》「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土；三賢十聖忍中行，唯佛一人能盡源。」亦順《涅槃》「空者所謂生死，不空者謂大涅槃。」餘義如前後說也。其一品內更有文義，皆前後已有，故不委示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「世界性空故無體」下，釋經有體性無體性世界門。文有三釋：一雙約事理明，謂緣生故有無性故空。即法性宗一義，亦無相宗義。二云「又法性土故有體」者，亦約性相而含二宗之義。若就法性宗釋，性上取空義，相上取有義。今性上取有義，相上取空義，謂緣生故空義。若共二宗釋者，法性有體是法相宗義，事土無體是法性宗義。然可會通，故今通用。三「又淨剎順理」下，唯就相土以明有體無體之義。淨順於理是事淨，順上法性土。染剎妄成，即從緣無性義。又第二義亦順《瓔珞》、《仁王》「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土；三賢十聖忍中行，唯佛一人能盡源。」亦順《涅槃》「空者所謂生死，不空者謂大涅槃。」餘義如前後說也。其一品內更有文義，皆前後已有，故不委示。

疏「近則逆結上來進德之文」者，前經從「於諸法智但應安住不應稱量」下，是進德文。今有十一，如是初一後一即是總意。初句明前皆普賢行，末後明前皆為攝生，中間九句攝前進德即為九段。一如是圓滿菩薩境界，即前經云「應為請問如來佛法」下三句，以三句中，初一上求佛道法、二下化眾生，皆是菩薩之境界故。二如是通達出離之道，即前應觀諸法。一切如幻下三句，如幻如聲皆無體性，是出離法故。三如是受持三世一切佛法，即前「應知諸佛願力」下三句。四如是觀察一切智門，即前「應常安住平等法界」下三句。五如是思惟不變易法，即前「應不分別佛」下二句。六如是明潔增上志樂，即前「應當明解世間所作」下八句，八句皆增上志樂故。七如是信解一切如來，即前「於一切佛深生信解」下三句。八如是了知佛廣大力，即前「於廣界中拔出眾生下至成就諸度」四句。九如是決定心無所礙，即前「所謂親近一切智」下四句。末句如是總結攝生，已如前釋，對前諸段類取耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「近則逆結上來進德之文」者，前經從「於諸法智但應安住不應稱量」下，是進德文。今有十一，如是初一後一即是總意。初句明前皆普賢行，末後明前皆為攝生，中間九句攝前進德即為九段。一如是圓滿菩薩境界，即前經云「應為請問如來佛法」下三句，以三句中，初一上求佛道法、二下化眾生，皆是菩薩之境界故。二如是通達出離之道，即前應觀諸法。一切如幻下三句，如幻如聲皆無體性，是出離法故。三如是受持三世一切佛法，即前「應知諸佛願力」下三句。四如是觀察一切智門，即前「應常安住平等法界」下三句。五如是思惟不變易法，即前「應不分別佛」下二句。六如是明潔增上志樂，即前「應當明解世間所作」下八句，八句皆增上志樂故。七如是信解一切如來，即前「於一切佛深生信解」下三句。八如是了知佛廣大力，即前「於廣界中拔出眾生下至成就諸度」四句。九如是決定心無所礙，即前「所謂親近一切智」下四句。末句如是總結攝生，已如前釋，對前諸段類取耳。