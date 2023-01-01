大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十二

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

第二正明口業。「今初，先顯名體」者，文有三節：一顯名體、二約位辨勝、三徵列名字。今初，經文是一，義含名體。謂經從初至「而演說法」，皆是釋名，有二名故。「次辨體者」，重取善巧智字以為辨體。「義無礙」下，隨難別釋義名所以。知是差別，即後得智。無心照理，即通正體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正明口業。「今初，先顯名體」者，文有三節：一顯名體、二約位辨勝、三徵列名字。今初，經文是一，義含名體。謂經從初至「而演說法」，皆是釋名，有二名故。「次辨體者」，重取善巧智字以為辨體。「義無礙」下，隨難別釋義名所以。知是差別，即後得智。無心照理，即通正體。

疏「約位顯勝」，文意可知。然此無暫捨離，論名「不壞」。論云「不壞者，不動故，即無暫捨義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「約位顯勝」，文意可知。然此無暫捨離，論名「不壞」。論云「不壞者，不動故，即無暫捨義。」

疏「後何等」下，三徵列名字，中二：先釋通名。上釋名中但釋辯智，今釋無礙；後「一法者」下，別釋四名。然《唯識》云「法無礙智，緣能詮教法為境。義無礙智，即於所詮總持自在，於一義中現一切義故。詞無礙智，即於言音展轉訓釋總持自在，於一聲中現一切音聲故。樂說無礙智，緣機巧說為境。」又云「辯才自在者，謂辯無礙解，善達機宜，巧為說法。」《俱舍》亦以法緣能詮。釋云：名身者，所謂想章字總說。釋曰：以想釋名，以章釋句，以字釋文，以總釋身。論云「名謂作想。」解云：想者取像，或契約義。若取像名想，想是心所。如說於色，能生色想，因名生想，名為作想。若契約義，想即是名，謂諸賢聖共為契約，立色等名，名即是想。由此名想，顯有詮表，故名作想。餘義準說。今之本論釋法無礙，不局能詮，故云法體「如色礙相」。然論一時列名云「是中四無礙境界者，一法體、二法境界體、三正得與眾生、四正求與無量門。」後方牒釋。今疏四中，文皆三節：一牒經舉論立名、二「謂字」下是疏釋論、三「故論云」下舉論牒釋。今初法中論牒釋內，以色從緣集，非定斷常，故離二邊辨俗異真，云生法所攝，即二執所依之法。言「如色礙相」者，正出法體。二義中第三段內，文曲有四：一舉論牒釋。二「然得此」下，遠公釋論，以法為俗、以義為真。應有問言：法義不同，何以論文皆有遠離二邊生法所攝？故釋意云：隨順觀察世諦，即入第一義故。三「上即遠公」下，疏成遠公義。四「亦可」下，是疏別義。於中二：先正釋、後「言如實」下解妨。妨云：若義亦俗諦，何名如實？答云：約如事實。三詞，可知。四樂說中，云「正求與」者，邪求不與。疏「二廣顯中」下，文前有三：初總釋十門。二「言十者」下，列名略釋。其十相名，即是論文，「謂」字已下皆是疏釋。三「然十中」下，總就十中釋無礙義。言「亦多以詞說於法，樂說說義」者，如第七大小乘相中，法知一乘；義知諸乘；詞云說一切乘無差別，即同一乘；樂說云說一一乘無邊法，即同說諸乘意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後何等」下，三徵列名字，中二：先釋通名。上釋名中但釋辯智，今釋無礙；後「一法者」下，別釋四名。然《唯識》云「法無礙智，緣能詮教法為境。義無礙智，即於所詮總持自在，於一義中現一切義故。詞無礙智，即於言音展轉訓釋總持自在，於一聲中現一切音聲故。樂說無礙智，緣機巧說為境。」又云「辯才自在者，謂辯無礙解，善達機宜，巧為說法。」《俱舍》亦以法緣能詮。釋云：名身者，所謂想章字總說。釋曰：以想釋名，以章釋句，以字釋文，以總釋身。論云「名謂作想。」解云：想者取像，或契約義。若取像名想，想是心所。如說於色，能生色想，因名生想，名為作想。若契約義，想即是名，謂諸賢聖共為契約，立色等名，名即是想。由此名想，顯有詮表，故名作想。餘義準說。今之本論釋法無礙，不局能詮，故云法體「如色礙相」。然論一時列名云「是中四無礙境界者，一法體、二法境界體、三正得與眾生、四正求與無量門。」後方牒釋。今疏四中，文皆三節：一牒經舉論立名、二「謂字」下是疏釋論、三「故論云」下舉論牒釋。今初法中論牒釋內，以色從緣集，非定斷常，故離二邊辨俗異真，云生法所攝，即二執所依之法。言「如色礙相」者，正出法體。二義中第三段內，文曲有四：一舉論牒釋。二「然得此」下，遠公釋論，以法為俗、以義為真。應有問言：法義不同，何以論文皆有遠離二邊生法所攝？故釋意云：隨順觀察世諦，即入第一義故。三「上即遠公」下，疏成遠公義。四「亦可」下，是疏別義。於中二：先正釋、後「言如實」下解妨。妨云：若義亦俗諦，何名如實？答云：約如事實。三詞，可知。四樂說中，云「正求與」者，邪求不與。疏「二廣顯中」下，文前有三：初總釋十門。二「言十者」下，列名略釋。其十相名，即是論文，「謂」字已下皆是疏釋。三「然十中」下，總就十中釋無礙義。言「亦多以詞說於法，樂說說義」者，如第七大小乘相中，法知一乘；義知諸乘；詞云說一切乘無差別，即同一乘；樂說云說一一乘無邊法，即同說諸乘意。

疏「今初自相有四」下，此別釋。文三：初總標、次「一生」下別釋、後「此自相」下總結。二中，然論諸段皆有三節：一總列四名、二總舉經帖、三重更牒釋。疏文之中，以論三段一一別配四無礙義。今初自相，論總列名云「一生法自相、二差別自相、三想堅固自相、四彼想差別自相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初自相有四」下，此別釋。文三：初總標、次「一生」下別釋、後「此自相」下總結。二中，然論諸段皆有三節：一總列四名、二總舉經帖、三重更牒釋。疏文之中，以論三段一一別配四無礙義。今初自相，論總列名云「一生法自相、二差別自相、三想堅固自相、四彼想差別自相。」

疏「一生法自相」者，論標名也。「謂知色」下疏釋。世法集起故名為生，自相門中辨此生法，名生自相。下三例然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一生法自相」者，論標名也。「謂知色」下疏釋。世法集起故名為生，自相門中辨此生法，名生自相。下三例然。

疏「二義者」，差別自相者，論立名。「謂知」下疏釋，即生法之中差別義也。「十一處」者，五根、五境及法處所攝色也。「上二義」下，疏結前生後。然上諸義，論無重釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二義者」，差別自相者，論立名。「謂知」下疏釋，即生法之中差別義也。「十一處」者，五根、五境及法處所攝色也。「上二義」下，疏結前生後。然上諸義，論無重釋。

疏「三想堅固自相」者，是論立名。從「起言」下疏釋，即論重釋中意。論具牒釋第三句經云「是中不壞說者，隨所覺諸相，隨彼彼眾生說法故。」今疏中先釋想字。言「亦以慧心取彼二種相故」者，總釋。言慧心取者，揀異凡想。「一隨自所覺諸法」者，即論隨所覺諸法相。二「隨彼」下，即釋隨彼彼眾生說法。從「說無錯」下，以經成論。從「論經」下，會通二經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三想堅固自相」者，是論立名。從「起言」下疏釋，即論重釋中意。論具牒釋第三句經云「是中不壞說者，隨所覺諸相，隨彼彼眾生說法故。」今疏中先釋想字。言「亦以慧心取彼二種相故」者，總釋。言慧心取者，揀異凡想。「一隨自所覺諸法」者，即論隨所覺諸法相。二「隨彼」下，即釋隨彼彼眾生說法。從「說無錯」下，以經成論。從「論經」下，會通二經。

疏「四彼想差別」者，是論立名。「想義」下，即疏釋，亦論重釋中意。論云「次第不斷說者，次第不息無量眾多異名，為堅固彼義故。」疏文可知。「令他愛樂」，亦樂說義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四彼想差別」者，是論立名。「想義」下，即疏釋，亦論重釋中意。論云「次第不斷說者，次第不息無量眾多異名，為堅固彼義故。」疏文可知。「令他愛樂」，亦樂說義。

疏「第二同相」中，論亦三節，謂列名、經帖、重釋，一同於前。文中，初總標法義。二「一一切法同相」下別釋四義。此初知法，先論立名，「謂」字下疏釋。論無重釋。二中從「同生滅」下，疏釋論。「謂觀無常」下，即論重釋。論具云「是中無常門入無我義中第二同相初智境界成。」疏文有四：初釋是中無常門。二「得入」下，釋入無我義中。三「故無我」下，釋第二同相初智境界成。四「是則」下，疏以義結。若準推無常門入初無性，亦是不生不滅是無常義。今以經中法尚自性即是常也，義明生滅是無常也。故以無常生滅是無性常家義用。三詞、四辯，準此可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二同相」中，論亦三節，謂列名、經帖、重釋，一同於前。文中，初總標法義。二「一一切法同相」下別釋四義。此初知法，先論立名，「謂」字下疏釋。論無重釋。二中從「同生滅」下，疏釋論。「謂觀無常」下，即論重釋。論具云「是中無常門入無我義中第二同相初智境界成。」疏文有四：初釋是中無常門。二「得入」下，釋入無我義中。三「故無我」下，釋第二同相初智境界成。四「是則」下，疏以義結。若準推無常門入初無性，亦是不生不滅是無常義。今以經中法尚自性即是常也，義明生滅是無常也。故以無常生滅是無性常家義用。三詞、四辯，準此可知。

疏「第三行相」，論亦三節，疏亦先總分法義。「一生行相」者，論立名；次「現法緣」下，疏釋論名；後「設知」下，論重牒釋之意。疏中有二：先取意釋。論本文云「一一世現在世故」。從「故論云」下，明引論釋，釋上一一現在之言。二「已生」下，知義。先舉論、後「設知」下疏取義釋。具足，論云「見過去未來世知現在世，彼菩薩智境界成。」釋曰：疏文分二，先正取意釋、二「是則」下結示上二。云何逆見過未知現在耶？見過去法謝、未法未生，則知現在從未而生，必當謝滅。三四可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三行相」，論亦三節，疏亦先總分法義。「一生行相」者，論立名；次「現法緣」下，疏釋論名；後「設知」下，論重牒釋之意。疏中有二：先取意釋。論本文云「一一世現在世故」。從「故論云」下，明引論釋，釋上一一現在之言。二「已生」下，知義。先舉論、後「設知」下疏取義釋。具足，論云「見過去未來世知現在世，彼菩薩智境界成。」釋曰：疏文分二，先正取意釋、二「是則」下結示上二。云何逆見過未知現在耶？見過去法謝、未法未生，則知現在從未而生，必當謝滅。三四可知。

疏「第四說相」，約本釋以分法義，即釋法等；次隨音隨心以分詞辯。別必帶總，皆合有說；前三略無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第四說相」，約本釋以分法義，即釋法等；次隨音隨心以分詞辯。別必帶總，皆合有說；前三略無。

疏「第五智相」，疏文有五：一分法義、二定境體、三辨通局、四辨其相、五指其源。今初。既以法比分於法義，下約說淺深分詞樂說。比即類也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第五智相」，疏文有五：一分法義、二定境體、三辨通局、四辨其相、五指其源。今初。既以法比分於法義，下約說淺深分詞樂說。比即類也。

二「然所知」下，定其境體。若例前後，法比二智是所知境。經文既云「以法智知差別不異」，即是就能為無礙體，二諦為境。然法比約情智，二諦約事理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「然所知」下，定其境體。若例前後，法比二智是所知境。經文既云「以法智知差別不異」，即是就能為無礙體，二諦為境。然法比約情智，二諦約事理。

三「又法比」下，辯二行通局。法比則通，無礙則局。言「故涅槃說」者，證無礙智局。即第十六經〈梵行品〉廣說四無礙竟，云「聲聞無四無礙，無三種法故。一者必須軟語，然後授法。二者必須麁語，然後授法。三者不軟不麁語，然後授法故。」言「聲聞設有少故名無」者，是通妨難。即彼經中迦葉菩薩難云：「若聲聞無者，何以如來說舍利弗等有四無礙？」佛答意云：「如四河入海，此之四河皆有無量水。而言等海者，無有是處。」即少故名無意也。次下又云「或得一、得二三，不得具四，故名為無。」即其義也。從「若就二智所觀」下，結成通局。非唯法比通於大小，今無礙智所觀亦通大小，但能觀無礙局大乘耳。即以法無礙智知法知境及能知智，名法智知差別不異也。下三例然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「又法比」下，辯二行通局。法比則通，無礙則局。言「故涅槃說」者，證無礙智局。即第十六經〈梵行品〉廣說四無礙竟，云「聲聞無四無礙，無三種法故。一者必須軟語，然後授法。二者必須麁語，然後授法。三者不軟不麁語，然後授法故。」言「聲聞設有少故名無」者，是通妨難。即彼經中迦葉菩薩難云：「若聲聞無者，何以如來說舍利弗等有四無礙？」佛答意云：「如四河入海，此之四河皆有無量水。而言等海者，無有是處。」即少故名無意也。次下又云「或得一、得二三，不得具四，故名為無。」即其義也。從「若就二智所觀」下，結成通局。非唯法比通於大小，今無礙智所觀亦通大小，但能觀無礙局大乘耳。即以法無礙智知法知境及能知智，名法智知差別不異也。下三例然。

四「於大乘中」下，正明大乘法比之相，即是釋文。於中二：先雙標法比、二「法智觀如」下別釋四相。論云「一現見智」。疏中，先釋現見；後「謂觀差別」下釋成現見所以，即論重釋中意。然論經云「以法無礙智知諸法差別，不壞方便。」釋曰：其「不壞方便」，即今經「不異」。論重釋云「是中法智者，知諦差別，不異方便；法智差別，不壞方便故。」釋曰：其知諦差別，即釋經中知法差別。二諦不同，名法差別。言不異方便者，釋不壞方便。從「法智」下，重舉經帖，故取意云：差別二諦同如不異。同如即是不異所以。二「比智即觀」下，釋義無礙。「比智」二字是論，「即觀」下疏釋，亦即論中重釋之意。彼經云「以義無礙智，以比智如實知諸法差別。」釋曰：此與今文顛倒，論重釋云「比智者，如實分別，餘亦如是比知如實諦差別可知。」釋曰：以現所知，類度諸法，故曰如是。疏中取意，其觀前能觀如實分別之智，即如實分別。從「類餘」下，釋論餘亦如是。從「類何等」下，徵釋。比智如實諦差別知故，為順經中云「差別如實故」。如實在下，差別即如實，正辨順上二諦同如。了二諦如，即如實諦知差別耳。細尋易見。「三欲得方便智」者，即論。「謂」字下，釋證第一義名之為得。欲趣向證，必假俗諦為方便故。論經云「以詞無礙智以世智正見故知說法」，論重釋中不釋此句，疏以相見道釋正見。言「四得智」，即論。「謂」字下，取論意釋。論重釋云「第一義智方便者，非顛倒，異樂說，應知。」以論經云「樂說無礙智，以第一義智正方便說。」故論牒之。疏中，先釋論非顛倒；次「故云」下，結以經帖；後「可以證」下，釋論立名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四「於大乘中」下，正明大乘法比之相，即是釋文。於中二：先雙標法比、二「法智觀如」下別釋四相。論云「一現見智」。疏中，先釋現見；後「謂觀差別」下釋成現見所以，即論重釋中意。然論經云「以法無礙智知諸法差別，不壞方便。」釋曰：其「不壞方便」，即今經「不異」。論重釋云「是中法智者，知諦差別，不異方便；法智差別，不壞方便故。」釋曰：其知諦差別，即釋經中知法差別。二諦不同，名法差別。言不異方便者，釋不壞方便。從「法智」下，重舉經帖，故取意云：差別二諦同如不異。同如即是不異所以。二「比智即觀」下，釋義無礙。「比智」二字是論，「即觀」下疏釋，亦即論中重釋之意。彼經云「以義無礙智，以比智如實知諸法差別。」釋曰：此與今文顛倒，論重釋云「比智者，如實分別，餘亦如是比知如實諦差別可知。」釋曰：以現所知，類度諸法，故曰如是。疏中取意，其觀前能觀如實分別之智，即如實分別。從「類餘」下，釋論餘亦如是。從「類何等」下，徵釋。比智如實諦差別知故，為順經中云「差別如實故」。如實在下，差別即如實，正辨順上二諦同如。了二諦如，即如實諦知差別耳。細尋易見。「三欲得方便智」者，即論。「謂」字下，釋證第一義名之為得。欲趣向證，必假俗諦為方便故。論經云「以詞無礙智以世智正見故知說法」，論重釋中不釋此句，疏以相見道釋正見。言「四得智」，即論。「謂」字下，取論意釋。論重釋云「第一義智方便者，非顛倒，異樂說，應知。」以論經云「樂說無礙智，以第一義智正方便說。」故論牒之。疏中，先釋論非顛倒；次「故云」下，結以經帖；後「可以證」下，釋論立名。

疏「餘如」下，第五指其本源。論則可知。「迴向」，即第六迴向，十六智寶處明。彼說三心見道亦有法類：一內遣有情假緣智、二內遣諸法假緣智、三遍遣一切有情諸法假緣智。前二名法智，各別緣故；後一名類智，總合緣故。有說：十六心見道，自有二義：一依如智、二依上下諦，並如前說。然有部則時通處別，現智知於三世之法，名為時通，比智亦然。現智唯知欲界之法，比智知於上二界法，名為處別。若依經部《成實論》明，則處通時別。二智通知三界，名為處通。法智知於現在，比智知於過未，名為時別。《成實》十六〈無邊空處品〉中「問：此定能緣何地？答：此定緣一切地及滅道。問曰：有人言『諸無色定雖能緣滅，但緣比智分滅，不緣現智分滅。』是事云何？答曰：緣一切滅。以現智緣現自在地滅，以比智緣餘滅道，亦是能緣一切。」釋曰：現智，即法智也。若依《深密》、《相續解脫經》，時處俱非定。現見見法名為現見智，知他方及他世名為比智。又更分別，於一切現所知名現智，類度解者名為比智，故不可時處定也。《俱舍》即當第二十三，大同《唯識》觀上下諦一十六心，偈云「世第一無間，即緣欲界苦，生無漏法忍，忍次生法智。次緣餘界苦，生類忍類智。緣集滅道諦，各生四亦然。如是十六心，名聖諦現觀。此總有三種，謂見緣事別。」釋曰：從世第一法無間，即緣欲界苦聖諦境生無漏法，名苦法智忍。苦忍無間緣欲苦諦，次生法智，名苦法智。此智無間次緣餘界苦聖諦境，有類智忍生，名苦類智忍。此忍無間即緣此境有類智生，名苦類智。如緣苦諦，餘三亦然，有十六心。言苦法忍者，苦是苦諦法，忍緣苦法，名苦法忍。果是等流，智唯無漏。為顯此忍亦唯無漏，舉後等流以為標別故。忍名智者，從果為名。如苦果樹，樹非苦果，從果得名，故云智忍。餘可例知。言現觀者，現前觀聖諦故。言有三者，一見現觀，即無漏慧，見諦分明故。二緣現觀，此無漏慧及慧相應心心所法，同一所緣故。三事現觀，謂前相應及餘俱有，同一事業故。餘俱有者，謂道共戒及生等四相俱有因，故名俱有也。餘廣如彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「餘如」下，第五指其本源。論則可知。「迴向」，即第六迴向，十六智寶處明。彼說三心見道亦有法類：一內遣有情假緣智、二內遣諸法假緣智、三遍遣一切有情諸法假緣智。前二名法智，各別緣故；後一名類智，總合緣故。有說：十六心見道，自有二義：一依如智、二依上下諦，並如前說。然有部則時通處別，現智知於三世之法，名為時通，比智亦然。現智唯知欲界之法，比智知於上二界法，名為處別。若依經部《成實論》明，則處通時別。二智通知三界，名為處通。法智知於現在，比智知於過未，名為時別。《成實》十六〈無邊空處品〉中「問：此定能緣何地？答：此定緣一切地及滅道。問曰：有人言『諸無色定雖能緣滅，但緣比智分滅，不緣現智分滅。』是事云何？答曰：緣一切滅。以現智緣現自在地滅，以比智緣餘滅道，亦是能緣一切。」釋曰：現智，即法智也。若依《深密》、《相續解脫經》，時處俱非定。現見見法名為現見智，知他方及他世名為比智。又更分別，於一切現所知名現智，類度解者名為比智，故不可時處定也。《俱舍》即當第二十三，大同《唯識》觀上下諦一十六心，偈云「世第一無間，即緣欲界苦，生無漏法忍，忍次生法智。次緣餘界苦，生類忍類智。緣集滅道諦，各生四亦然。如是十六心，名聖諦現觀。此總有三種，謂見緣事別。」釋曰：從世第一法無間，即緣欲界苦聖諦境生無漏法，名苦法智忍。苦忍無間緣欲苦諦，次生法智，名苦法智。此智無間次緣餘界苦聖諦境，有類智忍生，名苦類智忍。此忍無間即緣此境有類智生，名苦類智。如緣苦諦，餘三亦然，有十六心。言苦法忍者，苦是苦諦法，忍緣苦法，名苦法忍。果是等流，智唯無漏。為顯此忍亦唯無漏，舉後等流以為標別故。忍名智者，從果為名。如苦果樹，樹非苦果，從果得名，故云智忍。餘可例知。言現觀者，現前觀聖諦故。言有三者，一見現觀，即無漏慧，見諦分明故。二緣現觀，此無漏慧及慧相應心心所法，同一所緣故。三事現觀，謂前相應及餘俱有，同一事業故。餘俱有者，謂道共戒及生等四相俱有因，故名俱有也。餘廣如彼。

疏「第六無我慢」中，言「約真俗」者，通就三乘二諦明之。故世諦中歷三乘法，詞及樂說但總別分之。疏「迷蘊著積聚我」者，以聚生門種族是蘊處界義故。迷積聚為蘊，謂有我人，亦謂聚色以為色蘊等。次言「迷界著異因我」者，約法我說，六根六塵生識正因，因各異故，有此法我。若外道計中，有人我以為異因，使知塵等。言「迷處著欲我」者，迷於六入根塵相順眼見色等，遂生貪著，則有法我。或謂神我於中能著，猶如一人在於六向見色聞聲等。言「迷諦」等者，迷於四諦十二因緣，皆謂以因能作果故。人我可知，故疏雙結「並是法我，亦通人我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第六無我慢」中，言「約真俗」者，通就三乘二諦明之。故世諦中歷三乘法，詞及樂說但總別分之。疏「迷蘊著積聚我」者，以聚生門種族是蘊處界義故。迷積聚為蘊，謂有我人，亦謂聚色以為色蘊等。次言「迷界著異因我」者，約法我說，六根六塵生識正因，因各異故，有此法我。若外道計中，有人我以為異因，使知塵等。言「迷處著欲我」者，迷於六入根塵相順眼見色等，遂生貪著，則有法我。或謂神我於中能著，猶如一人在於六向見色聞聲等。言「迷諦」等者，迷於四諦十二因緣，皆謂以因能作果故。人我可知，故疏雙結「並是法我，亦通人我。」

疏「今隨順」下，上辨所遣之病，即是我慢；此下辨能遣之藥，即是無我。觀世緣生故無有實，無實即實，為第一義，故上六地，論云「隨順觀察世諦，即入第一義。」從「故蘊界等」下，結成蘊等為智之境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今隨順」下，上辨所遣之病，即是我慢；此下辨能遣之藥，即是無我。觀世緣生故無有實，無實即實，為第一義，故上六地，論云「隨順觀察世諦，即入第一義。」從「故蘊界等」下，結成蘊等為智之境。

「第七大小乘相」者，知實為法，知權為義，會三歸一為詞，開方便門為樂說。言「唯一事實」者，即《法華》第一云「唯此一事實，餘二則非真。」二中，順機說權，即是義意。三中，「三乘同歸一實」者，亦第一經云「舍利弗當知，諸佛語無異，於佛所說法，當生大信力。世尊法久後，要當說真實。告諸聲聞眾，及求緣覺乘，我令脫苦縛，逮得涅槃者。佛以方便力，示以三乘教，眾生起處著，引之令得出。」又第三經云「汝等所行是菩薩道，漸漸修學悉當成佛。」三周之經皆是會三方便歸一真實。言「解脫相中無差別」者，第三經〈藥草喻品〉云「如來知是一相一味之法，所謂解脫相、離相、滅相、究竟涅槃常寂滅相，終歸於空。」即解脫中無差別也。又第二經云「但離虛妄，名為解脫，其實未得一切解脫。」則一切解脫三乘同歸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七大小乘相」者，知實為法，知權為義，會三歸一為詞，開方便門為樂說。言「唯一事實」者，即《法華》第一云「唯此一事實，餘二則非真。」二中，順機說權，即是義意。三中，「三乘同歸一實」者，亦第一經云「舍利弗當知，諸佛語無異，於佛所說法，當生大信力。世尊法久後，要當說真實。告諸聲聞眾，及求緣覺乘，我令脫苦縛，逮得涅槃者。佛以方便力，示以三乘教，眾生起處著，引之令得出。」又第三經云「汝等所行是菩薩道，漸漸修學悉當成佛。」三周之經皆是會三方便歸一真實。言「解脫相中無差別」者，第三經〈藥草喻品〉云「如來知是一相一味之法，所謂解脫相、離相、滅相、究竟涅槃常寂滅相，終歸於空。」即解脫中無差別也。又第二經云「但離虛妄，名為解脫，其實未得一切解脫。」則一切解脫三乘同歸也。

疏「法華云」下，釋成上論，亦〈方便品〉，先有一偈云「舍利弗當知，鈍根小智人，著相憍慢者，不能信是法。」釋曰：此偈則明如來有畏，畏其謗故。次即云「今我喜無畏，於諸菩薩中，正直捨方便，但說無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「法華云」下，釋成上論，亦〈方便品〉，先有一偈云「舍利弗當知，鈍根小智人，著相憍慢者，不能信是法。」釋曰：此偈則明如來有畏，畏其謗故。次即云「今我喜無畏，於諸菩薩中，正直捨方便，但說無上道。」

疏「即開方便門」者，開方便有二義：一於一佛乘分別說三名之為開，即初施權故。〈信解品〉末云「隨諸眾生宿世善根，又知成熟未成熟者，種種籌量分別知已，於一乘道隨宜說三」等是也。二開者開除、開發，故第四經云「此經開方便門、示真實相。」斯即說三為方便，名之為開也。「然皆為一事」下，疏是也。第一經云「我此九部法，隨順眾生說，入大乘為本，以故說是經。」亦即長行中云「諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世。」又云「舍利弗！諸佛如來但教化菩薩，諸有所作常為一事，唯以佛之知見示悟眾生。」即其文也。故引論明隨順解脫，即方便多門皆順解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即開方便門」者，開方便有二義：一於一佛乘分別說三名之為開，即初施權故。〈信解品〉末云「隨諸眾生宿世善根，又知成熟未成熟者，種種籌量分別知已，於一乘道隨宜說三」等是也。二開者開除、開發，故第四經云「此經開方便門、示真實相。」斯即說三為方便，名之為開也。「然皆為一事」下，疏是也。第一經云「我此九部法，隨順眾生說，入大乘為本，以故說是經。」亦即長行中云「諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世。」又云「舍利弗！諸佛如來但教化菩薩，諸有所作常為一事，唯以佛之知見示悟眾生。」即其文也。故引論明隨順解脫，即方便多門皆順解脫也。

「第八菩薩地相」者，說地體為法，地相為義。三詞者，說相不違體。四樂說者，說相隨機。此之體相即證教二道，亦即前義；說二大，亦即不可說及可說義。總收一品之意，廣如本分及請分中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八菩薩地相」者，說地體為法，地相為義。三詞者，說相不違體。四樂說者，說相隨機。此之體相即證教二道，亦即前義；說二大，亦即不可說及可說義。總收一品之意，廣如本分及請分中。

疏「一智相」下，即前釋法無礙。上句論標名、從「一切」下牒經解釋。有兩重徵釋。「何者」下，此微法體，即經「法行智行」。後徵法智，何以名菩薩行？答意可知。「故經云」下，雙舉經論以帖。言「論云觀智說」者，論具云「是中一切菩薩行者，法行智行是現觀智說故。」疏「斯則異前義大」者，顯義無礙，即是說大。前法無礙是義大也。三中「巧說十地」者，釋方便言。從「授與眾生」下，釋無差別言，乃有二意：一稱機不倒為無差別、二不違證道為無差別，如鳥跡合空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一智相」下，即前釋法無礙。上句論標名、從「一切」下牒經解釋。有兩重徵釋。「何者」下，此微法體，即經「法行智行」。後徵法智，何以名菩薩行？答意可知。「故經云」下，雙舉經論以帖。言「論云觀智說」者，論具云「是中一切菩薩行者，法行智行是現觀智說故。」疏「斯則異前義大」者，顯義無礙，即是說大。前法無礙是義大也。三中「巧說十地」者，釋方便言。從「授與眾生」下，釋無差別言，乃有二意：一稱機不倒為無差別、二不違證道為無差別，如鳥跡合空。

疏「九如來地相」中，以「始本無二」釋一念者，以《起信》云「謂一念相應慧，無明頓盡，名一切種智。」言一念相應者，即始覺與本覺相應，故彼論云「如菩薩地盡，滿足方便，一念相應故。覺心初起，心無初相。以遠離微細念故，得見心性，心即常住，名究竟覺。」正是始本無二相也。次上論釋本覺竟，云「何以故？本覺義者，對始覺義說，以始覺者即同本覺。」又云「若得無念者，則知心相生住異滅，以無念等故，而實無有始覺之異。以四相俱時而有，皆無自立，本來平等同一覺故。」故以始覺同於本覺，無復始本之異，為一念相應。亦是一念頓覺一切法故，故《淨名》云「一念知一切法是道場，成就一切智故。」餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九如來地相」中，以「始本無二」釋一念者，以《起信》云「謂一念相應慧，無明頓盡，名一切種智。」言一念相應者，即始覺與本覺相應，故彼論云「如菩薩地盡，滿足方便，一念相應故。覺心初起，心無初相。以遠離微細念故，得見心性，心即常住，名究竟覺。」正是始本無二相也。次上論釋本覺竟，云「何以故？本覺義者，對始覺義說，以始覺者即同本覺。」又云「若得無念者，則知心相生住異滅，以無念等故，而實無有始覺之異。以四相俱時而有，皆無自立，本來平等同一覺故。」故以始覺同於本覺，無復始本之異，為一念相應。亦是一念頓覺一切法故，故《淨名》云「一念知一切法是道場，成就一切智故。」餘並可知。

「第十作住持相」中，約就能所以分法義。亦是總別，總知如來所轉法輪名法，別知八萬四千差別為義。而前意義長，故疏但舉一意。詞及樂說，同體義分。依前法義起說名詞，詞中差別說為樂說。疏「隨自意」等者，論主但云「語者，能說法故。」疏以《涅槃》意明如來說法不出三語，即三十五〈迦葉品〉中，因說「若言眾生定有佛性，名為執著。若言定無，是則妄語。」便云「如我說十二部經，或隨自意語」等。初會已引，今更略示。如五百比丘各說身因問佛，佛言：「我為欲界眾生，說父母以為身因。」結云「是名隨自意語」。次云「如答把吒長者問：『瞿曇知幻，應是幻人。』佛乃反問：『汝識王舍城中氣噓旃陀羅不？』答云：『我知。』佛言：『汝知旃陀羅，而非旃陀羅。我知幻者，豈是幻人？』」結云「是名隨他意語」。次言「世智說有，我亦說有；世智說無，我亦說無。是隨自他語」等。「十力」已下，轉法輪之德。言「上皆一切智智」下，結釋經文。是佛現覺，故為說德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十作住持相」中，約就能所以分法義。亦是總別，總知如來所轉法輪名法，別知八萬四千差別為義。而前意義長，故疏但舉一意。詞及樂說，同體義分。依前法義起說名詞，詞中差別說為樂說。疏「隨自意」等者，論主但云「語者，能說法故。」疏以《涅槃》意明如來說法不出三語，即三十五〈迦葉品〉中，因說「若言眾生定有佛性，名為執著。若言定無，是則妄語。」便云「如我說十二部經，或隨自意語」等。初會已引，今更略示。如五百比丘各說身因問佛，佛言：「我為欲界眾生，說父母以為身因。」結云「是名隨自意語」。次云「如答把吒長者問：『瞿曇知幻，應是幻人。』佛乃反問：『汝識王舍城中氣噓旃陀羅不？』答云：『我知。』佛言：『汝知旃陀羅，而非旃陀羅。我知幻者，豈是幻人？』」結云「是名隨他意語」。次言「世智說有，我亦說有；世智說無，我亦說無。是隨自他語」等。「十力」已下，轉法輪之德。言「上皆一切智智」下，結釋經文。是佛現覺，故為說德。

第三法師成就。於「正顯」中二：初一總科、二「則前」下料揀。於中三：一二分分別、二「又前」下對釋標文、三「於此」下攝位分別。疏「今初先列」下，文三：初總出意、次「初三」下總科、後「一義持」下別釋。然以人望法、十皆所持；約三業中，亦有能所。初三意中；義教所持三是能知身業，三中通能所攝，而初二以正報攝、後一以依報攝；後四口中，七以教攝、八以辯、九十所說深廣。「九無盡樂說深說」者，深約契理，何有盡時？餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三法師成就。於「正顯」中二：初一總科、二「則前」下料揀。於中三：一二分分別、二「又前」下對釋標文、三「於此」下攝位分別。疏「今初先列」下，文三：初總出意、次「初三」下總科、後「一義持」下別釋。然以人望法、十皆所持；約三業中，亦有能所。初三意中；義教所持三是能知身業，三中通能所攝，而初二以正報攝、後一以依報攝；後四口中，七以教攝、八以辯、九十所說深廣。「九無盡樂說深說」者，深約契理，何有盡時？餘可知。

第十法雲地。初來意有三：初引《瑜伽》，唯攝第九。於中，先明九地所能；次「而未」下，明前地不能，則是舉劣顯勝；後「今精勤」下，顯此地之能，即舉勝揀劣。二「論云」下，引本論通攝前九，故云「於九地中」，非第九也。「已作淨佛國土」即第八地，「及化眾生」即第九地，既通前九而偏語八九者，後三通無功用，故舉揀異。又八多約身、九多約口，今云智滿多約意業，故勝於前。言「智覺滿」者，智度圓故、菩薩地盡故。三「又一乘」下，唯對後三，以後三地皆一乘故。亦成前義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十法雲地。初來意有三：初引《瑜伽》，唯攝第九。於中，先明九地所能；次「而未」下，明前地不能，則是舉劣顯勝；後「今精勤」下，顯此地之能，即舉勝揀劣。二「論云」下，引本論通攝前九，故云「於九地中」，非第九也。「已作淨佛國土」即第八地，「及化眾生」即第九地，既通前九而偏語八九者，後三通無功用，故舉揀異。又八多約身、九多約口，今云智滿多約意業，故勝於前。言「智覺滿」者，智度圓故、菩薩地盡故。三「又一乘」下，唯對後三，以後三地皆一乘故。亦成前義。

疏「次釋名」下，文分為三：初總標、二「雲者」下開釋、三「然諸釋」下總結。二中四：一釋雲；二「約法」下，釋法。三「空亦」下，影出如空，以標名雖無，釋有空故；四「攝大乘」下，以諸經論釋上空雲。總有九釋，兼《攝論》三義，成十一義。一引《攝論》、二《金光明》、三《唯識》、四《瑜伽》、五無性、六真諦、七《莊嚴》、八《十住》、九重引《瑜伽》。今初，《攝論》釋有三義，此即第一義。從「此喻含水義」下，疏釋彼論，此句即疏。從「總緣一切」下，無性釋論，彼釋具云「由得總緣一切法智、總緣一切契經等，不離真如。此一切法共相境界智，譬如大雲陀羅尼門、三摩地門，猶如淨水，智能藏彼如雲含水。有能生彼勝功德故。」釋曰：共相境智者，雲與空合，如智與境冥。又共相即是總釋之義，今疏取其要言釋彼本論，義已盡矣。疏又云「譬如大雲能覆」下，即《攝論》第二義。從「此喻覆空」下，疏釋彼論。從「即以前智」下，取無性意釋。彼釋具云「又如大雲覆隱虛空，如是總緣一切法智，覆隱如空廣大充遍惑智二障。」言覆隱者，隔義斷義。疏又云「於法身」下，《攝論》第三義。從「此有二義」下，疏釋，亦取無性意。無性釋此云「又如大雲澍清冷水充滿虛空，如是總緣一切法智，出無量殊勝功德，充滿所依法身。」釋曰：彼言雖多，疏以收盡。次四可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次釋名」下，文分為三：初總標、二「雲者」下開釋、三「然諸釋」下總結。二中四：一釋雲；二「約法」下，釋法。三「空亦」下，影出如空，以標名雖無，釋有空故；四「攝大乘」下，以諸經論釋上空雲。總有九釋，兼《攝論》三義，成十一義。一引《攝論》、二《金光明》、三《唯識》、四《瑜伽》、五無性、六真諦、七《莊嚴》、八《十住》、九重引《瑜伽》。今初，《攝論》釋有三義，此即第一義。從「此喻含水義」下，疏釋彼論，此句即疏。從「總緣一切」下，無性釋論，彼釋具云「由得總緣一切法智、總緣一切契經等，不離真如。此一切法共相境界智，譬如大雲陀羅尼門、三摩地門，猶如淨水，智能藏彼如雲含水。有能生彼勝功德故。」釋曰：共相境智者，雲與空合，如智與境冥。又共相即是總釋之義，今疏取其要言釋彼本論，義已盡矣。疏又云「譬如大雲能覆」下，即《攝論》第二義。從「此喻覆空」下，疏釋彼論。從「即以前智」下，取無性意釋。彼釋具云「又如大雲覆隱虛空，如是總緣一切法智，覆隱如空廣大充遍惑智二障。」言覆隱者，隔義斷義。疏又云「於法身」下，《攝論》第三義。從「此有二義」下，疏釋，亦取無性意。無性釋此云「又如大雲澍清冷水充滿虛空，如是總緣一切法智，出無量殊勝功德，充滿所依法身。」釋曰：彼言雖多，疏以收盡。次四可知。

疏「真諦三藏」下，六引真諦。於中先言「虛空喻三法身」者，譬如虛空空有三義：一容受義，譬如自性法身不礙生死；二無邊義，譬如顯了法身，謂雖得顯了猶未究竟，如空有清淨處、有塵霧處，如道內法身遍解惑中道也；三清淨無塵霧義，譬如聖果法身。言「雲喻三道之智」者，即智慧如大雲，譬如如智，有其三義：一道前性得、二道內修得、三道後至得。文言「遍」者，性得如如智遍如如理，「滿」者修得如如智滿如如理。「覆」者至得如如智覆如如理。境智相稱，雲即是雨。雨有三義：一能除塵，謂道前自性智清淨無染義；二能洗垢，道內滅除惡業；三能生萌芽，道後能生如如萌芽。又虛空如法身，雲如應身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「真諦三藏」下，六引真諦。於中先言「虛空喻三法身」者，譬如虛空空有三義：一容受義，譬如自性法身不礙生死；二無邊義，譬如顯了法身，謂雖得顯了猶未究竟，如空有清淨處、有塵霧處，如道內法身遍解惑中道也；三清淨無塵霧義，譬如聖果法身。言「雲喻三道之智」者，即智慧如大雲，譬如如智，有其三義：一道前性得、二道內修得、三道後至得。文言「遍」者，性得如如智遍如如理，「滿」者修得如如智滿如如理。「覆」者至得如如智覆如如理。境智相稱，雲即是雨。雨有三義：一能除塵，謂道前自性智清淨無染義；二能洗垢，道內滅除惡業；三能生萌芽，道後能生如如萌芽。又虛空如法身，雲如應身。

疏「此法喻亦齊」下，二疏斷得失，先取、後「似非經意」下奪之。謂若如上釋，道前應得法雲之名。名既此立，故似非經意。而言似者，以約理可通故。謂道前雖有雲義，三義未足，不得此名；十地位滿，方得名耳。此則可通，故云似也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此法喻亦齊」下，二疏斷得失，先取、後「似非經意」下奪之。謂若如上釋，道前應得法雲之名。名既此立，故似非經意。而言似者，以約理可通故。謂道前雖有雲義，三義未足，不得此名；十地位滿，方得名耳。此則可通，故云似也。

疏「莊嚴論」下，七引《莊嚴》。先引論；「此從法」下，疏釋。「十住論」，第一。「瑜伽又意」下，第九重引《瑜伽》。先舉論、從「是則密雲不雨」下疏釋。即《周易》小畜卦語。《易》云「小畜，亨，密雲不雨，自我西郊。」《彖》曰「小畜，柔得位，而上下應之，曰小畜。健而巽，剛中而志行，乃亨。密雲不雨，上往也。自我西郊，施未行也。」釋曰：彼況文王當紂之時，身為西伯，有君之德、猶如密雲，未有君位；德未施行，猶如不雨。今況十地含佛之德，未等正覺，故云「含德而已」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「莊嚴論」下，七引《莊嚴》。先引論；「此從法」下，疏釋。「十住論」，第一。「瑜伽又意」下，第九重引《瑜伽》。先舉論、從「是則密雲不雨」下疏釋。即《周易》小畜卦語。《易》云「小畜，亨，密雲不雨，自我西郊。」《彖》曰「小畜，柔得位，而上下應之，曰小畜。健而巽，剛中而志行，乃亨。密雲不雨，上往也。自我西郊，施未行也。」釋曰：彼況文王當紂之時，身為西伯，有君之德、猶如密雲，未有君位；德未施行，猶如不雨。今況十地含佛之德，未等正覺，故云「含德而已」。

疏「所覆」下，即第三離障。於中四：一標、二「謂於」下能障名體、三「此障」下所障之業、四「斯即」下斷愚證理成行得果，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「所覆」下，即第三離障。於中四：一標、二「謂於」下能障名體、三「此障」下所障之業、四「斯即」下斷愚證理成行得果，文並可知。

疏「第二正說」中，疏文有二：一依論總科，便以疏釋；二「後之二分」下，料揀。於中三：初料揀論、次「若依前」下以經對論、後「六中」下對於三心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二正說」中，疏文有二：一依論總科，便以疏釋；二「後之二分」下，料揀。於中三：初料揀論、次「若依前」下以經對論、後「六中」下對於三心。

疏「即九地自分行」者，則顯後二相是勝進行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即九地自分行」者，則顯後二相是勝進行。

疏「真如是佛行處」者，今此九地入向十地，何名入如來所行？答：十地同佛，境相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「真如是佛行處」者，今此九地入向十地，何名入如來所行？答：十地同佛，境相應故。

疏「七地盡至入相」者，即經。「名為得」下，經文。十地學窮名為地盡，依行得證說為至入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「七地盡至入相」者，即經。「名為得」下，經文。十地學窮名為地盡，依行得證說為至入。

第二「三昧分」。「別中，九定離八種垢」者，六七合故，下疏一一結之。若從上科八中，前七自分、後一勝進。前中，前六自利、後一利他。前中，前五法身行、後一攝淨土行。前中三：一解、二行、三成德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「三昧分」。「別中，九定離八種垢」者，六七合故，下疏一一結之。若從上科八中，前七自分、後一勝進。前中，前六自利、後一利他。前中，前五法身行、後一攝淨土行。前中三：一解、二行、三成德。

疏「不與惑俱」者，釋無垢義。然就總開別，皆帶無垢，無垢即不與惑俱，故初句示其帶，總云不與惑俱。疏「下三成德」者，即身口意密也。初「放光」中，疏雙就身智二光，正意在身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「不與惑俱」者，釋無垢義。然就總開別，皆帶無垢，無垢即不與惑俱，故初句示其帶，總云不與惑俱。疏「下三成德」者，即身口意密也。初「放光」中，疏雙就身智二光，正意在身。

疏「上句無量則盡法界之疆域」者，即經「虛空界廣大三昧」，此同自受用剎。下句「窮國土之體性」，即法性土，此能窮究。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上句無量則盡法界之疆域」者，即經「虛空界廣大三昧」，此同自受用剎。下句「窮國土之體性」，即法性土，此能窮究。

第三受位分。「自有十相」者，文中法喻合結。一如世之華上者，為主菩薩之華，大寶故上。二廣大為量。三事則眾寶間錯故勝，法則眾德為嚴，亦如上說，有同時具足相應、廣狹自在、一多相容等德故。四法界智地，為生處故。五因如種植。六成如出水。七第一相。然華有三時之異：一華而未敷、二處中盛時、三彫而將落。今非初後，正處中盛時。「正觀普照」，等彼流光。「法界現事」，如開菡萏披敷見蓮，華實雙美，事理昭著，權實開榮。八世之蓮華，人德感故；今此之華，出世德感。九瑠璃為淨，栴檀為樂，瑪瑙為我，檀金為常，四德為體。十智光圓照，照如來藏，教網遐張，為莊嚴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三受位分。「自有十相」者，文中法喻合結。一如世之華上者，為主菩薩之華，大寶故上。二廣大為量。三事則眾寶間錯故勝，法則眾德為嚴，亦如上說，有同時具足相應、廣狹自在、一多相容等德故。四法界智地，為生處故。五因如種植。六成如出水。七第一相。然華有三時之異：一華而未敷、二處中盛時、三彫而將落。今非初後，正處中盛時。「正觀普照」，等彼流光。「法界現事」，如開菡萏披敷見蓮，華實雙美，事理昭著，權實開榮。八世之蓮華，人德感故；今此之華，出世德感。九瑠璃為淨，栴檀為樂，瑪瑙為我，檀金為常，四德為體。十智光圓照，照如來藏，教網遐張，為莊嚴也。

疏「同聲相應」者，即《周易．乾卦．文言》之語。《易》云「同聲相應，同氣相求。水流濕，火就燥。雲從龍，風從虎。聖人作而萬物覩，本乎天者親其上，本乎地者親其下，亦各從其類也。」今取同位，故曰同聲。同謂何能？有相益顯，如世朋友互相成益，故下彼光照此，此增智力。今此照彼，益彼何疑？疏「若約教相」者，顯有二意：前約教相，人之所賤莫過於足，人之所貴莫過於頂。頂光入足，故顯敬深。二「若約證」下，自有二意，文乃有三：一頂光入足，顯此菩薩入他佛境。二「故論」下，引證。三「顯證佛境即自證故」者，是第二意，入自佛境，因圓趣果故。論言「平等攝」者，此有二意：一如來下攝足收其光，菩薩上攝光入佛境，云平等攝。二入他佛境即入自境，自他佛境無二體故，云平等攝。是以處中引論。證上證下第一平等，下疏自具。而約二光以明相攝，謂菩薩頂光入足，佛光入頂。今但入足，已顯相攝，餘可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「同聲相應」者，即《周易．乾卦．文言》之語。《易》云「同聲相應，同氣相求。水流濕，火就燥。雲從龍，風從虎。聖人作而萬物覩，本乎天者親其上，本乎地者親其下，亦各從其類也。」今取同位，故曰同聲。同謂何能？有相益顯，如世朋友互相成益，故下彼光照此，此增智力。今此照彼，益彼何疑？疏「若約教相」者，顯有二意：前約教相，人之所賤莫過於足，人之所貴莫過於頂。頂光入足，故顯敬深。二「若約證」下，自有二意，文乃有三：一頂光入足，顯此菩薩入他佛境。二「故論」下，引證。三「顯證佛境即自證故」者，是第二意，入自佛境，因圓趣果故。論言「平等攝」者，此有二意：一如來下攝足收其光，菩薩上攝光入佛境，云平等攝。二入他佛境即入自境，自他佛境無二體故，云平等攝。是以處中引論。證上證下第一平等，下疏自具。而約二光以明相攝，謂菩薩頂光入足，佛光入頂。今但入足，已顯相攝，餘可知也。

「第四」至「同聲相應」，文中有四：一總顯相應之由；二「表內」下，釋德相放光之由；三「又上」下，對前會釋；四「德圓」下，釋光名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四」至「同聲相應」，文中有四：一總顯相應之由；二「表內」下，釋德相放光之由；三「又上」下，對前會釋；四「德圓」下，釋光名號。

疏「於中十業」者，以文顯故，疏不指經。若欲指者，二無數下是，三示現下，四開悟下，五周遍下，六滅除下，七隱蔽下，八示一切下，九如是下，十示現下是。疏「若約化相」者，疏但有二：初身光入菩薩色身之頂，但為化相，即上收。下就實約義中，曲復有二：一約相顯實，即諸佛智光入菩薩心頂；二直就實論，自智已圓，當成之果顯在心源，是故結云「果成在已」。「論云」下，引證。「謂菩薩」下，疏釋。言「亦因收果」者，上義佛果，下收菩薩。今菩薩頂收，得佛光耳。上釋迭互攝受入，則下釋平等攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「於中十業」者，以文顯故，疏不指經。若欲指者，二無數下是，三示現下，四開悟下，五周遍下，六滅除下，七隱蔽下，八示一切下，九如是下，十示現下是。疏「若約化相」者，疏但有二：初身光入菩薩色身之頂，但為化相，即上收。下就實約義中，曲復有二：一約相顯實，即諸佛智光入菩薩心頂；二直就實論，自智已圓，當成之果顯在心源，是故結云「果成在已」。「論云」下，引證。「謂菩薩」下，疏釋。言「亦因收果」者，上義佛果，下收菩薩。今菩薩頂收，得佛光耳。上釋迭互攝受入，則下釋平等攝受。

疏「初喻隨何身」者，即經云「如轉輪聖王所生太子，母是正后，身相具足」是也。然論經云「玉女寶所生」。準《智論》，玉女寶不生。乃是一說。準《薩遮尼犍子經》第三云「千子皆玉女生，彼名夫人寶。」餘則可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初喻隨何身」者，即經云「如轉輪聖王所生太子，母是正后，身相具足」是也。然論經云「玉女寶所生」。準《智論》，玉女寶不生。乃是一說。準《薩遮尼犍子經》第三云「千子皆玉女生，彼名夫人寶。」餘則可知。

疏「隨所得位」者，然論釋云「此菩薩同得位時名為善住。」遠公有二釋：一明同上王子得位時，二同佛得位時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「隨所得位」者，然論釋云「此菩薩同得位時名為善住。」遠公有二釋：一明同上王子得位時，二同佛得位時。