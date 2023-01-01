大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

第六大勝分。疏「一入自在」者，即經云「如是入已」，牒前十自在也。「二成就智」，即經云「如是成就已」，即牒前為不思議智者等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六大勝分。疏「一入自在」者，即經云「如是入已」，牒前十自在也。「二成就智」，即經云「如是成就已」，即牒前為不思議智者等。

疏「故經云隨行智為導首故」者，經文但有身語意業隨智慧行，論經云「智慧為首隨順轉」，故疏具用二句之意，以智先導，釋其隨行。初智導起，起已不失於智，即是隨行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故經云隨行智為導首故」者，經文但有身語意業隨智慧行，論經云「智慧為首隨順轉」，故疏具用二句之意，以智先導，釋其隨行。初智導起，起已不失於智，即是隨行故。

疏「二中十句依七種功德」，謂依此七種功德，宣說彼所住功德法，故此段名所住功德大也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二中十句依七種功德」，謂依此七種功德，宣說彼所住功德法，故此段名所住功德大也。

疏「後二慈悲利他」者，餘處慈能與樂，悲能拔苦。今悲不捨眾生，慈却救護世間，以慈悲皆通與樂拔苦故。言「後三願行相符」等者，願即第八，行即第九，佛護即第十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後二慈悲利他」者，餘處慈能與樂，悲能拔苦。今悲不捨眾生，慈却救護世間，以慈悲皆通與樂拔苦故。言「後三願行相符」等者，願即第八，行即第九，佛護即第十。

第七釋名分。疏「一地釋名約法明位」者，廣明此地有不動德故。二約人者，廣明住此地菩薩有不動德故。法即本有此德，如於菩提。人由得地故成勝德，猶如覺者。今「初十句論攝為六」者，初二四六皆攝二故。疏文有三：一總科、二依論釋、三順經釋。今初。初二自分，前一離過畢竟、後一所證深玄。餘句可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七釋名分。疏「一地釋名約法明位」者，廣明此地有不動德故。二約人者，廣明住此地菩薩有不動德故。法即本有此德，如於菩提。人由得地故成勝德，猶如覺者。今「初十句論攝為六」者，初二四六皆攝二故。疏文有三：一總科、二依論釋、三順經釋。今初。初二自分，前一離過畢竟、後一所證深玄。餘句可知。

疏「言為六」下，二依論釋。初染治中功用。小願魔業皆是業染。第七地功用之心名功用行，第六地中樂空之心名小乘願，前五地中著有之心名諸魔業。亦可七地中所起行修名功用行，二乘之心名小乘願，凡夫之心名諸魔業。今離功用，治功用行，遠離有無間隔過故，治小願魔業，故名不動。此一為總，故諸經論皆立此名。疏「三有二句發行清淨」者，即勝進中發修離過。前句發修之時離功用過，名為發淨。後句修行之時離不成過，名為行淨，隨意成故。「論經名王子」者，經云「名為王子地，離家過故。」遠公釋云：「如世王子，生在王家，無有營農等過。菩薩如是，生在佛家，無有修行功用之過。」釋曰：觀經之意，但取離過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言為六」下，二依論釋。初染治中功用。小願魔業皆是業染。第七地功用之心名功用行，第六地中樂空之心名小乘願，前五地中著有之心名諸魔業。亦可七地中所起行修名功用行，二乘之心名小乘願，凡夫之心名諸魔業。今離功用，治功用行，遠離有無間隔過故，治小願魔業，故名不動。此一為總，故諸經論皆立此名。疏「三有二句發行清淨」者，即勝進中發修離過。前句發修之時離功用過，名為發淨。後句修行之時離不成過，名為行淨，隨意成故。「論經名王子」者，經云「名為王子地，離家過故。」遠公釋云：「如世王子，生在王家，無有營農等過。菩薩如是，生在佛家，無有修行功用之過。」釋曰：觀經之意，但取離過。

疏「四次二句」下，兼第五門，即勝進中因修成德。德義不同，有其二種：一者有作，即教道功德，本無今有方便修起，故名有作，即第四門。二者無作，即證道功德，本有今顯，非從修起，名為無作，即第五門。與加分中有作善法淨、無作法淨相似。今明第四中功德名世間，智慧名出世間。前中，隨世有作，釋經名為成地。自無所作，釋經更無所作，故下句中「以智慧善分別故」，即是論經。「智障淨故」，是論釋。上善分別言，皆決定義。疏將彼經及論，皆就今經決定之言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四次二句」下，兼第五門，即勝進中因修成德。德義不同，有其二種：一者有作，即教道功德，本無今有方便修起，故名有作，即第四門。二者無作，即證道功德，本有今顯，非從修起，名為無作，即第五門。與加分中有作善法淨、無作法淨相似。今明第四中功德名世間，智慧名出世間。前中，隨世有作，釋經名為成地。自無所作，釋經更無所作，故下句中「以智慧善分別故」，即是論經。「智障淨故」，是論釋。上善分別言，皆決定義。疏將彼經及論，皆就今經決定之言。

疏「五有一句」下，即證道也。即經名為「變化地，隨願成就故。」今經但有其用。論經云名為「涅槃地，善起大願故。」遠公云：「涅槃地者，即無作體，體寂滅故。善起大願故者，即無作之用。以用顯體，非小涅槃故。」疏釋云「化不滯寂，成無住涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五有一句」下，即證道也。即經名為「變化地，隨願成就故。」今經但有其用。論經云名為「涅槃地，善起大願故。」遠公云：「涅槃地者，即無作體，體寂滅故。善起大願故者，即無作之用。以用顯體，非小涅槃故。」疏釋云「化不滯寂，成無住涅槃。」

疏「六有二句分位過前」者，即遠公依德成位。上句可知。下句勝七地有功用，此地報熟名無功用。言「先已成就」者，論經云「善起先道故」。遠公就諸地中分別有三：一不起先道，謂前六地當地別習，不兼前行。二起而不善，謂七地念念修起一切佛法。前六地中所有諸行，至此皆起。而功用心起，不名為善。三亦起亦善，謂此八地前七地中所修諸行是其先道，至此地中報熟現前，名起先道。報熟現前，非功用生，故名善起。疏意順經，先已成就即是七地之中修無功用。為先已成就，故今無功。此意是總，易故不釋。疏「今更指文」者，第三順經釋。但是指文，義不異論，故疏云「則似論家闕指明據」。疏「智者釋名中」，一向不動，是勝進行也。一體不動，是自分行。先明勝進者，舉彼勝求，顯於自分從上滿也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六有二句分位過前」者，即遠公依德成位。上句可知。下句勝七地有功用，此地報熟名無功用。言「先已成就」者，論經云「善起先道故」。遠公就諸地中分別有三：一不起先道，謂前六地當地別習，不兼前行。二起而不善，謂七地念念修起一切佛法。前六地中所有諸行，至此皆起。而功用心起，不名為善。三亦起亦善，謂此八地前七地中所修諸行是其先道，至此地中報熟現前，名起先道。報熟現前，非功用生，故名善起。疏意順經，先已成就即是七地之中修無功用。為先已成就，故今無功。此意是總，易故不釋。疏「今更指文」者，第三順經釋。但是指文，義不異論，故疏云「則似論家闕指明據」。疏「智者釋名中」，一向不動，是勝進行也。一體不動，是自分行。先明勝進者，舉彼勝求，顯於自分從上滿也。

疏「今初文有四句皆含二義」者，謂一向一體。以遠公將此總屬於一向不動，則此四句明一向義，後十方明不動故。疏案定云皆含二義，謂由入佛境故一向上順，亦與菩薩同一體性。下三句準之。以論先釋四句竟，方云「是中一向不動者，如經日夜常為善識加諸佛加等」，故疏將此四句為總。「三者近」者，由其前二，故近佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初文有四句皆含二義」者，謂一向一體。以遠公將此總屬於一向不動，則此四句明一向義，後十方明不動故。疏案定云皆含二義，謂由入佛境故一向上順，亦與菩薩同一體性。下三句準之。以論先釋四句竟，方云「是中一向不動者，如經日夜常為善識加諸佛加等」，故疏將此四句為總。「三者近」者，由其前二，故近佛也。

疏「謂金剛等現形衛故」者，此前七地亦有，但冥衛耳。如來常有八金剛神列其八面，此地菩薩隨分得之。「前三自分」者，即三輪也，謂身口意。疏「論云一向不動故」者，論釋結文如是通達。如是通達故，一向不動義耳。疏「一智不壞」者，論經云「善思量大乘道故」，即是證智。「法智通」者，以論會經，既云智大，經云「獲大神通」，明是法智通也。即十通第九，於六通中漏盡開出，故亦證智。二「教智」。三不住，上三自利，下六利他。初句淨土行，後五化法益物。於中，前三自分，即意身口。稱三際說者，先際生死、後際涅槃、中際聖賢也。後二勝進。「坐道場」，稱佛方便成正覺者，成佛度人。前中，泛明坐道場，略有三說：一就法門，即萬行道場。二就實成，約金剛三昧一念成佛。三約化相，菩提樹下。今正約後。然經但言「普伏一切魔邪之道」，而論云「坐道場」，坐道場即降魔故。伏魔亦三：一約法門，一切生死涅槃皆是魔道，修一切智則伏其道矣。二約實說，無明習氣以為魔道，金剛喻定方能摧之。三約化相，菩薩樹下降於天魔。今亦據後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂金剛等現形衛故」者，此前七地亦有，但冥衛耳。如來常有八金剛神列其八面，此地菩薩隨分得之。「前三自分」者，即三輪也，謂身口意。疏「論云一向不動故」者，論釋結文如是通達。如是通達故，一向不動義耳。疏「一智不壞」者，論經云「善思量大乘道故」，即是證智。「法智通」者，以論會經，既云智大，經云「獲大神通」，明是法智通也。即十通第九，於六通中漏盡開出，故亦證智。二「教智」。三不住，上三自利，下六利他。初句淨土行，後五化法益物。於中，前三自分，即意身口。稱三際說者，先際生死、後際涅槃、中際聖賢也。後二勝進。「坐道場」，稱佛方便成正覺者，成佛度人。前中，泛明坐道場，略有三說：一就法門，即萬行道場。二就實成，約金剛三昧一念成佛。三約化相，菩提樹下。今正約後。然經但言「普伏一切魔邪之道」，而論云「坐道場」，坐道場即降魔故。伏魔亦三：一約法門，一切生死涅槃皆是魔道，修一切智則伏其道矣。二約實說，無明習氣以為魔道，金剛喻定方能摧之。三約化相，菩薩樹下降於天魔。今亦據後。

疏「九正覺不壞」者，上入佛境，同佛覺故，即是一切法如實覺，故同無障礙智。餘如初地中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九正覺不壞」者，上入佛境，同佛覺故，即是一切法如實覺，故同無障礙智。餘如初地中說。

第九善慧地。疏「言善慧」下，二釋名。總有九釋：一「攝論」，當第七論。從「即下文」下，疏會經。二「莊嚴論」，即第十三，頌云「四辯智力巧，善說稱善慧。」今疏即是彼論長行。「此同下文」，即疏會經。三「金光明」，即第三卷。從「此兼」下，疏會釋。四「深密意」者，即第四卷。經云「獲得廣大無礙智慧」。五「瑜伽住品」，即四十八論，上文來意亦同此卷。論云「由此地中，一切有情利益安樂意樂清淨，逮得菩薩無礙解慧，由此善能宣說正法，是故此地名為善慧。」六「十住論」，亦當第一。論云「其慧轉明，調柔增上故。」七「成唯識」，亦當第九。論云「成就微妙四無礙解，能遍十方善說法故。」從「文詞」下，會上三論。八「仁王」下，亦即下卷。九「智論」，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九善慧地。疏「言善慧」下，二釋名。總有九釋：一「攝論」，當第七論。從「即下文」下，疏會經。二「莊嚴論」，即第十三，頌云「四辯智力巧，善說稱善慧。」今疏即是彼論長行。「此同下文」，即疏會經。三「金光明」，即第三卷。從「此兼」下，疏會釋。四「深密意」者，即第四卷。經云「獲得廣大無礙智慧」。五「瑜伽住品」，即四十八論，上文來意亦同此卷。論云「由此地中，一切有情利益安樂意樂清淨，逮得菩薩無礙解慧，由此善能宣說正法，是故此地名為善慧。」六「十住論」，亦當第一。論云「其慧轉明，調柔增上故。」七「成唯識」，亦當第九。論云「成就微妙四無礙解，能遍十方善說法故。」從「文詞」下，會上三論。八「仁王」下，亦即下卷。九「智論」，可知。

疏「故所離」下，第三離障，亦《唯識》文。具云「九利他中不欲行障。謂所知障中俱生一分，令於利樂有情事中不欲勤行，樂修己利，彼障九地四無礙解。入九地時便能永斷，由斯九地說斷二愚及麁重。一於無量所說法、無量名句字後後慧辨陀羅尼自在愚。(此總標也。論自釋云)於無量所說法陀羅尼自在者，謂義無礙解，即於所詮總持自在，於一義中現一切義故(一也)。於無量名句字陀羅尼自在者，謂法無礙解，即於能詮總持自在，於一名句字中現一切名句字故(二也)。於後後慧辨陀羅尼自在者，謂詞無礙解，於言音展轉訓釋總持自在，於一音聲中現一切音聲故。二辯才自在愚。辯才自在者，謂辯無礙解，善達機宜巧為說故。愚能障此四種自在，皆是此中第九障攝。」釋曰：此用能障無礙解所知障種以為體性，以八地已上六識中所知障無現行故。《金光明》亦云「一說無量名句味無量智慧不能持無明。二四無礙辨未得自在無明。」釋曰：此則第二愚，亦許通四。但上能持，此約能說，即說上三耳。梁論云「一無量所說法無量名句味難善巧言自在陀羅尼無明。二於四無礙解決疑生解無明。」釋曰：第二愚亦通四無礙解。本論名「離不能利眾生障」。釋曰：《唯識》「不欲」，此論「不能」，不能故不欲耳。疏但撮略以對論文，廣狹可知，互相映發，疏論俱易。疏「故所證」下，四所證如，亦《唯識》文。《攝論》名同。無性釋云「謂此地中得無礙解所依止故，分證得智波羅蜜多，於一切法不隨其言，善能了知諸意趣義，如實成就一切有情受勝法樂。」釋曰：無礙解等釋自在義，分證得等釋於智義。《中邊論》云「有四自在：一無分別自在(即相自在)、二淨土自在、三智自在、四業自在。法界為此四種所依止義。第八地唯能通達初二自在所依止義，後二如次在後二地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故所離」下，第三離障，亦《唯識》文。具云「九利他中不欲行障。謂所知障中俱生一分，令於利樂有情事中不欲勤行，樂修己利，彼障九地四無礙解。入九地時便能永斷，由斯九地說斷二愚及麁重。一於無量所說法、無量名句字後後慧辨陀羅尼自在愚。(此總標也。論自釋云)於無量所說法陀羅尼自在者，謂義無礙解，即於所詮總持自在，於一義中現一切義故(一也)。於無量名句字陀羅尼自在者，謂法無礙解，即於能詮總持自在，於一名句字中現一切名句字故(二也)。於後後慧辨陀羅尼自在者，謂詞無礙解，於言音展轉訓釋總持自在，於一音聲中現一切音聲故。二辯才自在愚。辯才自在者，謂辯無礙解，善達機宜巧為說故。愚能障此四種自在，皆是此中第九障攝。」釋曰：此用能障無礙解所知障種以為體性，以八地已上六識中所知障無現行故。《金光明》亦云「一說無量名句味無量智慧不能持無明。二四無礙辨未得自在無明。」釋曰：此則第二愚，亦許通四。但上能持，此約能說，即說上三耳。梁論云「一無量所說法無量名句味難善巧言自在陀羅尼無明。二於四無礙解決疑生解無明。」釋曰：第二愚亦通四無礙解。本論名「離不能利眾生障」。釋曰：《唯識》「不欲」，此論「不能」，不能故不欲耳。疏但撮略以對論文，廣狹可知，互相映發，疏論俱易。疏「故所證」下，四所證如，亦《唯識》文。《攝論》名同。無性釋云「謂此地中得無礙解所依止故，分證得智波羅蜜多，於一切法不隨其言，善能了知諸意趣義，如實成就一切有情受勝法樂。」釋曰：無礙解等釋自在義，分證得等釋於智義。《中邊論》云「有四自在：一無分別自在(即相自在)、二淨土自在、三智自在、四業自在。法界為此四種所依止義。第八地唯能通達初二自在所依止義，後二如次在後二地。」

疏「便成善達」下，第五成行莊嚴。論云「四辯自在成熟眾生(即此經自在說法)，無邊總持廣受法行(即此經善達法器)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「便成善達」下，第五成行莊嚴。論云「四辯自在成熟眾生(即此經自在說法)，無邊總持廣受法行(即此經善達法器)。」

疏「梁論云」下，第六得果。初即成熟眾生果，後即總持法義果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「梁論云」下，第六得果。初即成熟眾生果，後即總持法義果。

疏「如月普現前地有故」者，偈云「譬如日月住虛空，一切水中皆現影。住於法界無所動，隨心現影亦復然。」從「此法師」下，即九地之德，下文廣具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如月普現前地有故」者，偈云「譬如日月住虛空，一切水中皆現影。住於法界無所動，隨心現影亦復然。」從「此法師」下，即九地之德，下文廣具。

疏「第二正說」，文三：一總科；二「四中初一」下，會三心；三「然第八地中」下，顯地別相。此是論文，亦是通難。恐有難云：第八地中於三世間已得自在，普與眾生身心同事，復能多身多音說法利樂眾生。何以此地方名法師有說成等。故為此通。從「成就一切相」下，辨勝過劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二正說」，文三：一總科；二「四中初一」下，會三心；三「然第八地中」下，顯地別相。此是論文，亦是通難。恐有難云：第八地中於三世間已得自在，普與眾生身心同事，復能多身多音說法利樂眾生。何以此地方名法師有說成等。故為此通。從「成就一切相」下，辨勝過劣。

疏「前得二諦等智故」者，二諦即是淨土分中。等者，等取諸佛勸起無量智慧。思量觀察，即是思修。若準論經云「無量智慧善思量智」。遠公云：「廣謂無量，深曰善思量。上佛勸與無量智，即是廣也。淨忍，即是深智。然不出二諦。」故疏但以二諦等之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「前得二諦等智故」者，二諦即是淨土分中。等者，等取諸佛勸起無量智慧。思量觀察，即是思修。若準論經云「無量智慧善思量智」。遠公云：「廣謂無量，深曰善思量。上佛勸與無量智，即是廣也。淨忍，即是深智。然不出二諦。」故疏但以二諦等之。

疏「初句利他」等者，此依論主，有兩對二利。疏意更有二意：一為三節，以合初二為自利故；二者十句皆通二利。然遠公云：「自分所成，以用化人。勝進所成，未堪化人，業未熟故，但可自利。」疏意云：更求勝進，豈無利他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初句利他」等者，此依論主，有兩對二利。疏意更有二意：一為三節，以合初二為自利故；二者十句皆通二利。然遠公云：「自分所成，以用化人。勝進所成，未堪化人，業未熟故，但可自利。」疏意云：更求勝進，豈無利他。

疏「三依根熟」下，五門利他。言根熟者，阿含行成，堪能入證，絕念修行可利生故。四不觀智性盡為邪念。五未知令知。六「邪歸依」者，即諸外道取信耳目，故以通化。七諸佛淨土，超過諸天，無退轉故。「上五」下，結上，以利他竟故。後三易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三依根熟」下，五門利他。言根熟者，阿含行成，堪能入證，絕念修行可利生故。四不觀智性盡為邪念。五未知令知。六「邪歸依」者，即諸外道取信耳目，故以通化。七諸佛淨土，超過諸天，無退轉故。「上五」下，結上，以利他竟故。後三易知。

第二智成。疏「不二即無記」者，不同前二，故云不二。淨即是善順，理清昇故。染即不善，違理雜穢故。疏「於淨法中開漏無漏」者，《俱舍》云「有漏無漏法，除道餘有漏。於彼漏隨增，故說名有漏。」四諦之中，苦集二諦是有漏法。漏即煩惱漏，過無窮故。漏法於彼苦集隨增，苦集有彼漏，故名為有漏。論云「無漏謂道諦，及三種無為。」由其道諦是有為無漏，故於有漏除於道諦。今疏中云「與漏相應」，即漏隨增義。言「施戒等取相心修」者，以於善中開出漏故。舉其施等，等取忍進禪慧。今漏於彼施等善法而隨增故，相心修善是集諦攝，三界因故。言「無漏反此」者，即離相心修，漏不隨增，即屬道諦。《俱舍》云「緣滅道諦，諸漏雖生而不隨增，故非有漏。」約於見道，分世出世，前來頻有。思不思議，乃有二意：前約圓融行布，地前地上對明；後約教證二道，唯就地上。疏「彼有漏思議」等者，以思議通二義，今明定能證入，意取地前思議，故兼取有漏之善。言「定能證入」者，大乘之中，種性堅固名之為定，為緣所動名為不定。故《仁王．受持品》云「習忍已前行十善菩薩有退有進，譬如輕毛隨風東西。是諸菩薩亦復如是，雖以十千劫行十正道，發三菩提心，乃當入習忍位，亦常學三伏忍法，而不可定名是不定人是定人者，入生空位聖人性故，必不起五逆十重等。」若通諸乘說，小乘忍心已去名定，餘必不定。五「總上諸善開出三乘」者，三乘皆有漏無漏、世出世、教證二道、定不定等，故云皆通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二智成。疏「不二即無記」者，不同前二，故云不二。淨即是善順，理清昇故。染即不善，違理雜穢故。疏「於淨法中開漏無漏」者，《俱舍》云「有漏無漏法，除道餘有漏。於彼漏隨增，故說名有漏。」四諦之中，苦集二諦是有漏法。漏即煩惱漏，過無窮故。漏法於彼苦集隨增，苦集有彼漏，故名為有漏。論云「無漏謂道諦，及三種無為。」由其道諦是有為無漏，故於有漏除於道諦。今疏中云「與漏相應」，即漏隨增義。言「施戒等取相心修」者，以於善中開出漏故。舉其施等，等取忍進禪慧。今漏於彼施等善法而隨增故，相心修善是集諦攝，三界因故。言「無漏反此」者，即離相心修，漏不隨增，即屬道諦。《俱舍》云「緣滅道諦，諸漏雖生而不隨增，故非有漏。」約於見道，分世出世，前來頻有。思不思議，乃有二意：前約圓融行布，地前地上對明；後約教證二道，唯就地上。疏「彼有漏思議」等者，以思議通二義，今明定能證入，意取地前思議，故兼取有漏之善。言「定能證入」者，大乘之中，種性堅固名之為定，為緣所動名為不定。故《仁王．受持品》云「習忍已前行十善菩薩有退有進，譬如輕毛隨風東西。是諸菩薩亦復如是，雖以十千劫行十正道，發三菩提心，乃當入習忍位，亦常學三伏忍法，而不可定名是不定人是定人者，入生空位聖人性故，必不起五逆十重等。」若通諸乘說，小乘忍心已去名定，餘必不定。五「總上諸善開出三乘」者，三乘皆有漏無漏、世出世、教證二道、定不定等，故云皆通。

疏「六於三乘」下，先舉論；後「此是」下，疏釋。於中二：先辨、次「二滅諦」下正釋。然為無為及漏無漏，如〈十藏品〉。世及出世教證二道，初地已廣，今隨三乘，略明為無為等。「滅諦」，即是小乘無為，小乘四諦，三是有為故。「緣性」，即是中乘無為，逆順觀等皆是緣相，緣性離是，名無為。「彼岸真理」，大乘無為。大約六度，故云彼岸。彼岸有二：一是涅槃，修六度因，得涅槃果，居然無為。二窮行究竟，即同無為。又「真理」言，通於三乘，同入二空之真理故。「道諦」已下，三乘有為，對前可知。如來無為，前已頻釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六於三乘」下，先舉論；後「此是」下，疏釋。於中二：先辨、次「二滅諦」下正釋。然為無為及漏無漏，如〈十藏品〉。世及出世教證二道，初地已廣，今隨三乘，略明為無為等。「滅諦」，即是小乘無為，小乘四諦，三是有為故。「緣性」，即是中乘無為，逆順觀等皆是緣相，緣性離是，名無為。「彼岸真理」，大乘無為。大約六度，故云彼岸。彼岸有二：一是涅槃，修六度因，得涅槃果，居然無為。二窮行究竟，即同無為。又「真理」言，通於三乘，同入二空之真理故。「道諦」已下，三乘有為，對前可知。如來無為，前已頻釋。

疏「三乘聖人」下，釋上論文依順行言。然有二意：一依起行、二亦依無為成差別位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三乘聖人」下，釋上論文依順行言。然有二意：一依起行、二亦依無為成差別位。

第三入行。疏「一眾生心者是總故」者，疏文有二：先隨文釋、後釋總名。前中，此言總別，通有三意：一約本末，即如今文，心為本是總，十林是別。然本末容可知。由一生多總，別要一具多，是經宗意。二就末中，三雜染為總，餘七是別。此約依本開末，七不離三故。三以三聚為總，根等為別。此約以時，該於法故。今初心為總者，論云「依共」者，論唯二字。「以通為」下，疏釋。先釋共字，共「染淨共依」，但釋共字。「菩薩依此」下，方釋依字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三入行。疏「一眾生心者是總故」者，疏文有二：先隨文釋、後釋總名。前中，此言總別，通有三意：一約本末，即如今文，心為本是總，十林是別。然本末容可知。由一生多總，別要一具多，是經宗意。二就末中，三雜染為總，餘七是別。此約依本開末，七不離三故。三以三聚為總，根等為別。此約以時，該於法故。今初心為總者，論云「依共」者，論唯二字。「以通為」下，疏釋。先釋共字，共「染淨共依」，但釋共字。「菩薩依此」下，方釋依字。

疏「餘十是別不出三雜染」者，即第二重總別義也。言「生是苦果今當第九者」下，是總釋論。然論經今經已前是因，生是苦果，皆當第九。論以三是總故，以生居前，後習氣三聚俱通因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「餘十是別不出三雜染」者，即第二重總別義也。言「生是苦果今當第九者」下，是總釋論。然論經今經已前是因，生是苦果，皆當第九。論以三是總故，以生居前，後習氣三聚俱通因果。

疏「論釋餘七云」下，二釋餘七。於中四：一總釋七林、二重釋根等、三例釋三聚、四會二名殊。今初、有三：初句標舉、二「依共染」下舉論、三「謂次根等」下疏釋。然上論七林，總有四節：一依共字，攝根、解、性、欲四林；二染字，即隨眠林；三煩惱染淨等，即習氣林；四「依定不定時」，即三聚林。四節皆合有其依字，初一後一有依，中二略無，以初依字該於中二。若具應云：依共、依染、依煩惱染淨、依定不定時也。今釋四節，文亦有四：初釋共字，謂根解性欲同是業故。二「隨眠即煩惱種」下，釋染字故。三地中顯超煩惱，名貪嗔癡。顯超隨眠，名為染也。以常隨心，令心穢濁，無時暫淨，故名為染。然論經名「使」，如下當釋。三「受生即生如前已說」者，此非釋論，以經次第至於生故，指前總中故。前云「不出業煩惱生」也。四從「餘二通三故不出三」下，釋論。第三四節習氣、三聚，二稠林也。於中二，上二句總釋。言「餘二通三」者，二即是習氣及三聚林，通三雜染。「故不出」者，隨眠是煩惱，根等是業。今二復通，故上標云不出三雜染也。疏「二云何通」下，二別釋二林。此句微問。後「謂習氣」下，釋前論第三云「煩惱染淨等是習氣林，染攝煩惱故。」疏略無煩惱之言，又欲將染淨通根解性欲。而言等者，等取生雜染，以三雜染皆有習氣故。故下釋中，有煩惱習氣、業習氣道差別，習氣即是生故。不言心習氣者，心是總故，為十依故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論釋餘七云」下，二釋餘七。於中四：一總釋七林、二重釋根等、三例釋三聚、四會二名殊。今初、有三：初句標舉、二「依共染」下舉論、三「謂次根等」下疏釋。然上論七林，總有四節：一依共字，攝根、解、性、欲四林；二染字，即隨眠林；三煩惱染淨等，即習氣林；四「依定不定時」，即三聚林。四節皆合有其依字，初一後一有依，中二略無，以初依字該於中二。若具應云：依共、依染、依煩惱染淨、依定不定時也。今釋四節，文亦有四：初釋共字，謂根解性欲同是業故。二「隨眠即煩惱種」下，釋染字故。三地中顯超煩惱，名貪嗔癡。顯超隨眠，名為染也。以常隨心，令心穢濁，無時暫淨，故名為染。然論經名「使」，如下當釋。三「受生即生如前已說」者，此非釋論，以經次第至於生故，指前總中故。前云「不出業煩惱生」也。四從「餘二通三故不出三」下，釋論。第三四節習氣、三聚，二稠林也。於中二，上二句總釋。言「餘二通三」者，二即是習氣及三聚林，通三雜染。「故不出」者，隨眠是煩惱，根等是業。今二復通，故上標云不出三雜染也。疏「二云何通」下，二別釋二林。此句微問。後「謂習氣」下，釋前論第三云「煩惱染淨等是習氣林，染攝煩惱故。」疏略無煩惱之言，又欲將染淨通根解性欲。而言等者，等取生雜染，以三雜染皆有習氣故。故下釋中，有煩惱習氣、業習氣道差別，習氣即是生故。不言心習氣者，心是總故，為十依故。

疏「三聚但是約時定不定故」者，釋上論第四節，依定不定時是三聚林故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三聚但是約時定不定故」者，釋上論第四節，依定不定時是三聚林故。

疏「論又別釋」下，第二重釋根等相似之義，即重釋上依共之言。以言共者，共是於業，復相似故。於中四：一生起論文。二「彼復定不定時」下，舉論。三「由下經文」下，彰釋所以，由相似故。經舉根林以例三林，論上云共，故今顯共相似之義。四「亦須約時」下，正釋論文為四，展轉相生，皆徵上起下。而文分五：一釋彼復定不定時，云「亦須約時躡上四義」。但云亦須約時，合云根等四林亦須約時。亦者，釋論「復」字，以前釋三聚約時，今重約時，故云亦也。二「約何論時」下，第二節，徵於上句，釋下根等次第。三「云何次第」下，徵上第二，釋下根等相似。四「似何等」下，徵上第三，釋下「信等」二字。五「如宿習」下，顯上相似次第之義。唯初根解，此二相望，有於次第及與相似，以性欲但明相似之義，次第可知，故略無之。疏「若相似未熟」下，第三例釋三聚。三聚亦由上四生故，是故上云三聚為總。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論又別釋」下，第二重釋根等相似之義，即重釋上依共之言。以言共者，共是於業，復相似故。於中四：一生起論文。二「彼復定不定時」下，舉論。三「由下經文」下，彰釋所以，由相似故。經舉根林以例三林，論上云共，故今顯共相似之義。四「亦須約時」下，正釋論文為四，展轉相生，皆徵上起下。而文分五：一釋彼復定不定時，云「亦須約時躡上四義」。但云亦須約時，合云根等四林亦須約時。亦者，釋論「復」字，以前釋三聚約時，今重約時，故云亦也。二「約何論時」下，第二節，徵於上句，釋下根等次第。三「云何次第」下，徵上第二，釋下根等相似。四「似何等」下，徵上第三，釋下「信等」二字。五「如宿習」下，顯上相似次第之義。唯初根解，此二相望，有於次第及與相似，以性欲但明相似之義，次第可知，故略無之。疏「若相似未熟」下，第三例釋三聚。三聚亦由上四生故，是故上云三聚為總。

疏「論經詺解」下，第四會二名殊，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論經詺解」下，第四會二名殊，可知。

疏「十皆名稠林」下，第二釋總名。於中三：初正釋稠林、二「論經十林」下會釋二經、三「然此」下指廣辨異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十皆名稠林」下，第二釋總名。於中三：初正釋稠林、二「論經十林」下會釋二經、三「然此」下指廣辨異。

第二依章釋。「心意及識六種別故」者，第八名心，第七名意，前六名識。然有通別，已見〈問明〉，今更略釋。大乘法師云：心積集義，意思量義，識了別義。積集有二：一集行相、二集種子，初通諸識、後唯第八。思量有二：一無間覺、二現思量，初通諸識、後唯第七。了別有二：一細、二麁，細通諸識、麁唯前六。疏「此八緣境許得齊起」者，《唯識》第七云「依止根本識，五識隨緣現，或俱或不俱，如濤波依水。」釋曰：此有二門，初句六識共依門、下三句六識俱轉門，此中正是後門。論云「根本識者阿陀那識，染淨諸識生根本故。依止者，謂前六轉識，以根本識為共親依。」釋曰：此釋第一句，舉阿陀那通至佛果故，若言賴耶位局染故。但言六者，第七識緣恒時具故，又此正明六識義故。言為共親依者，共依即是現行本識，識皆共故。親依即是彼種子識，各別種故。次釋下三句六識俱轉門，論云「五識者，謂前五轉識種類相似，故總說之。隨緣現言，顯非常起，緣謂作意。根境等緣，謂五識身，內依本識，外隨作意，五根境等眾緣和合方得現前。由此或俱或不俱等，外緣合者有頓漸故。如水濤波隨緣多少，此等法喻，廣說如經。」釋曰：言種類相似者，一俱依色根故、二同緣色境、三俱緣現在、四俱有間斷。言謂作意等，即眼具九緣等，經初已說。言廣如經者，即《解深密》云「廣慧！如大瀑流水，若有一浪生緣現前，唯一浪轉。乃至若多浪生緣現前，有多浪轉；諸識亦爾。」然彼更有淨明鏡喻，恐繁不引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依章釋。「心意及識六種別故」者，第八名心，第七名意，前六名識。然有通別，已見〈問明〉，今更略釋。大乘法師云：心積集義，意思量義，識了別義。積集有二：一集行相、二集種子，初通諸識、後唯第八。思量有二：一無間覺、二現思量，初通諸識、後唯第七。了別有二：一細、二麁，細通諸識、麁唯前六。疏「此八緣境許得齊起」者，《唯識》第七云「依止根本識，五識隨緣現，或俱或不俱，如濤波依水。」釋曰：此有二門，初句六識共依門、下三句六識俱轉門，此中正是後門。論云「根本識者阿陀那識，染淨諸識生根本故。依止者，謂前六轉識，以根本識為共親依。」釋曰：此釋第一句，舉阿陀那通至佛果故，若言賴耶位局染故。但言六者，第七識緣恒時具故，又此正明六識義故。言為共親依者，共依即是現行本識，識皆共故。親依即是彼種子識，各別種故。次釋下三句六識俱轉門，論云「五識者，謂前五轉識種類相似，故總說之。隨緣現言，顯非常起，緣謂作意。根境等緣，謂五識身，內依本識，外隨作意，五根境等眾緣和合方得現前。由此或俱或不俱等，外緣合者有頓漸故。如水濤波隨緣多少，此等法喻，廣說如經。」釋曰：言種類相似者，一俱依色根故、二同緣色境、三俱緣現在、四俱有間斷。言謂作意等，即眼具九緣等，經初已說。言廣如經者，即《解深密》云「廣慧！如大瀑流水，若有一浪生緣現前，唯一浪轉。乃至若多浪生緣現前，有多浪轉；諸識亦爾。」然彼更有淨明鏡喻，恐繁不引。

疏「極少猶有遍行五」者，即如第八心所俱門，謂唯與觸及作意、受、想、思俱。餘識心所多少之義，廣如彼論。「論云住異生滅行」者，住釋上輕，異釋上轉，生釋於生，滅釋不生。疏「云何離」者，從初至「不可得」，唯除此句假徵，餘皆論文。從「身者」下，疏釋言「心體離念等」者，等取虛空界。法界一相，皆無形義。疏「取境不同故名為自」者，此下疏釋八識緣境有同有異。前五轉識緣五塵境，是現量故。第六意識緣一切法，通三量故。第七末那緣賴耶為境，是非量故。第八賴耶緣於三境，種子、根身、器世間故，亦現量攝。廣如《唯識》。疏「上之四」下，結前。言「心之空性」者，空如來藏故。《涅槃》云「空者，所謂生死故。」「後四淨心隨緣」者，標也。次「由第五」下，總釋也。隨現煩惱故，有第六隨煩惱種故，成第七故。論云「第六七心，染不染故，心縛解故。」此二句煩惱染，示現第八雙隨業生染，故論云「第八句心隨道故，生染示現。」以隨業受生，故云隨業生緣。菩薩幻生，亦菩薩業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「極少猶有遍行五」者，即如第八心所俱門，謂唯與觸及作意、受、想、思俱。餘識心所多少之義，廣如彼論。「論云住異生滅行」者，住釋上輕，異釋上轉，生釋於生，滅釋不生。疏「云何離」者，從初至「不可得」，唯除此句假徵，餘皆論文。從「身者」下，疏釋言「心體離念等」者，等取虛空界。法界一相，皆無形義。疏「取境不同故名為自」者，此下疏釋八識緣境有同有異。前五轉識緣五塵境，是現量故。第六意識緣一切法，通三量故。第七末那緣賴耶為境，是非量故。第八賴耶緣於三境，種子、根身、器世間故，亦現量攝。廣如《唯識》。疏「上之四」下，結前。言「心之空性」者，空如來藏故。《涅槃》云「空者，所謂生死故。」「後四淨心隨緣」者，標也。次「由第五」下，總釋也。隨現煩惱故，有第六隨煩惱種故，成第七故。論云「第六七心，染不染故，心縛解故。」此二句煩惱染，示現第八雙隨業生染，故論云「第八句心隨道故，生染示現。」以隨業受生，故云隨業生緣。菩薩幻生，亦菩薩業。

疏「謂第五清淨」下，當句別釋。此即自性清淨心，對前空性是不空性，是則相辨真空性為妙有也。不染染等，前已頻釋。疏「隨因受生」者，通釋二句。「菩薩」以下，別釋二句。幻所作相，同於摩耶大願智幻耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂第五清淨」下，當句別釋。此即自性清淨心，對前空性是不空性，是則相辨真空性為妙有也。不染染等，前已頻釋。疏「隨因受生」者，通釋二句。「菩薩」以下，別釋二句。幻所作相，同於摩耶大願智幻耳。

第二釋煩惱稠林。「攝為三種事」者，一即遠入相、二難知相、三染相。「一遠入」者，明分齊深，至於有頂故。「四住」，揀於無始無明。現惑，揀種故。彈古云「下至金剛自約種說」，遠公見偈云「禪定境排仍退轉，金剛道滅方畢竟。」便釋有頂云：「謂至十地金剛頂故。」今彈云：彼頌隨眠稠林約俱生種，何得證此？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋煩惱稠林。「攝為三種事」者，一即遠入相、二難知相、三染相。「一遠入」者，明分齊深，至於有頂故。「四住」，揀於無始無明。現惑，揀種故。彈古云「下至金剛自約種說」，遠公見偈云「禪定境排仍退轉，金剛道滅方畢竟。」便釋有頂云：「謂至十地金剛頂故。」今彈云：彼頌隨眠稠林約俱生種，何得證此？

疏「二無邊引起者」，論云「二難知無量善根等修業行故」，餘如疏釋。言「恒沙等上煩惱」者，以善無邊，一一善上皆有煩惱故。亦即所知未盡，則無法之上而無惑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二無邊引起者」，論云「二難知無量善根等修業行故」，餘如疏釋。言「恒沙等上煩惱」者，以善無邊，一一善上皆有煩惱故。亦即所知未盡，則無法之上而無惑也。

疏「三俱生」下，先總釋、後「初三句」下別釋三段。就此三中，初句既總，即能所縛，即二為能縛，三即所縛妄心。今初，論自釋隨所縛，云「迭共同事、迭共相依，不相離故。」今疏取意，開展釋之，以論同事，釋經俱生。言「生即是事」者，然有二義：一夫言俱生，必有二物。煩惱是一，與何物俱？即妄心事同時生也。二生即生雜染，則煩惱與生事俱也。從「然離惑」下，以論「相依」釋經「不捨」。疏「二眠起一義」者，別明能縛。如世縛賊，為用繩耶為用鎖等，云以何縛。從「謂使為能縛」下，出能縛體。從「現行由使」下，釋其縛義。煩惱縛心，使縛煩惱，如毛繩縛人，由入水故，令繩縛急。然「下辨使」等者，通相濫妨。此中使同下使，故答意云：此約使為惑因，後正顯使，故不濫也。遠公云：「使有二義：一繫縛義，通性及起。二隨逐義，局在性成。今約繫縛。」亦是一理。而下隨眠亦有繫縛，故但依疏。疏「三與心相應」下，即別舉所縛。然雖別顯能縛所縛，而必互有，如繩縛人。若言以何物縛，是單說能，而必有所縛之人。不爾者，何得縛名？如說何人被縛，必有能縛之物。故下二句各兼能所，而二正取能、三正取所，思之。疏「事即真心」者，出所縛體，即自性清淨心。「若被」下，即被縛相。因無明風動，不守自性，成其染心也。染而不染，云心性淨。言「示可解脫」者，若定是染則不可脫，故《中論》云「集若有定性，先來所未斷，於今云何斷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三俱生」下，先總釋、後「初三句」下別釋三段。就此三中，初句既總，即能所縛，即二為能縛，三即所縛妄心。今初，論自釋隨所縛，云「迭共同事、迭共相依，不相離故。」今疏取意，開展釋之，以論同事，釋經俱生。言「生即是事」者，然有二義：一夫言俱生，必有二物。煩惱是一，與何物俱？即妄心事同時生也。二生即生雜染，則煩惱與生事俱也。從「然離惑」下，以論「相依」釋經「不捨」。疏「二眠起一義」者，別明能縛。如世縛賊，為用繩耶為用鎖等，云以何縛。從「謂使為能縛」下，出能縛體。從「現行由使」下，釋其縛義。煩惱縛心，使縛煩惱，如毛繩縛人，由入水故，令繩縛急。然「下辨使」等者，通相濫妨。此中使同下使，故答意云：此約使為惑因，後正顯使，故不濫也。遠公云：「使有二義：一繫縛義，通性及起。二隨逐義，局在性成。今約繫縛。」亦是一理。而下隨眠亦有繫縛，故但依疏。疏「三與心相應」下，即別舉所縛。然雖別顯能縛所縛，而必互有，如繩縛人。若言以何物縛，是單說能，而必有所縛之人。不爾者，何得縛名？如說何人被縛，必有能縛之物。故下二句各兼能所，而二正取能、三正取所，思之。疏「事即真心」者，出所縛體，即自性清淨心。「若被」下，即被縛相。因無明風動，不守自性，成其染心也。染而不染，云心性淨。言「示可解脫」者，若定是染則不可脫，故《中論》云「集若有定性，先來所未斷，於今云何斷？」

疏「二隨趣」下，謂就生雜染中明於煩惱，先舉論總釋、從「苦報」下釋論。從「上句」下，以經對論「道界因」，道界因言，彰惑之過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二隨趣」下，謂就生雜染中明於煩惱，先舉論總釋、從「苦報」下釋論。從「上句」下，以經對論「道界因」，道界因言，彰惑之過。

疏「三愛見」下，先總明、「初句」下別釋。釋初句中，先牒論、言「三分」下疏釋。三即愛見癡，是業之因，疏文委具。而文有四節：一以二求釋三分業。二「慢通上三」下，會通經論。經有四惑，論但說三故。又三求中唯說二故。通意可知。三「上三俱障」下，以論障解脫言，釋經如箭深入過患。四「亦可知」下，疏別立理。疏「下句」下，釋三業因緣不斷相。疏「結中八萬至賢劫經中亦有其相」者，然〈隨好品〉正明煩惱，《賢劫》自說八萬度門，而取所治亦是煩惱，故復引之。此經具名《賢劫定意經》，有十三卷，第二卷末有喜王菩薩宴坐七日，過七日已詣佛諮請：「行何三昧能悉通達八萬四千諸度法門？」佛告喜王：「有三昧門，名了諸法本。行菩薩行時，便能通達諸度法門。諸度法門者，諸佛有三百五十功德，一一功德各修六度為因。」然彼第二卷末，喜王菩薩起請，如來初列章門。第三卷初，喜王再請，一一解釋。至第九卷經方終。其三百五十度中，最初名修習進行法修度無極。其度無極言，即波羅蜜義，乃是三百五十之總名。其光耀度，乃當第二。其分布舍利，是最後度。其間諸相、隨好、力、無所畏、十八不共、三十七品、五眼、六通等，皆是所成。即以六度為二千一百，其一一各有六度，隨事各各不同。而初言二千一百竟，即云「是二千一百，其中別有一百度無極主，除四大六衰，令無有餘，獨步三界。」亦可將此都成前度，言如是二千一百諸度無極，及是百度無極，是二千一百諸度無極。貪欲恚癡等分四事，二千一百合八千四百，各有十事合八萬四千。不言十事是前四大六衰，及至第九經總釋竟，即云「是八千四百，一度為十，合八萬四千。」諸度無極亦不言十，對四大六衰。次云「此八萬四千諸度，除八萬四千眾垢塵勞，遂成八萬四千三昧門，立八萬四千空行。」設以義取，應以四大六衰成八千四百；而人以四大六衰成二千一百，似非經意。又此皆是菩薩所修之法，亦非如來一代經如是多度、多會說法。下諸卷廣說千佛名及因緣，然不說四大六衰之相。第十三卷末云「三毒、五陰、十二牽連、四大、六衰、諸蔽、睡眠，則義當四大六塵，六塵衰損善法故。」經中但言一度為十，經既不釋，今以義推乃有二義：一如古釋，四大六衰成之。二義推，如一施度下經具十，餘五亦然，則八千四百。既一一具十，斯理無失。亦有云：四大者，貪、嗔、嫉妬及眾生想，此能障四無量故。六衰者，慳嫉、放逸、不忍、懈怠、散亂、愚癡，能障六種波羅蜜故。此乃理求，未有所出，難以取憑。又經中既云「於其一百對四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三愛見」下，先總明、「初句」下別釋。釋初句中，先牒論、言「三分」下疏釋。三即愛見癡，是業之因，疏文委具。而文有四節：一以二求釋三分業。二「慢通上三」下，會通經論。經有四惑，論但說三故。又三求中唯說二故。通意可知。三「上三俱障」下，以論障解脫言，釋經如箭深入過患。四「亦可知」下，疏別立理。疏「下句」下，釋三業因緣不斷相。疏「結中八萬至賢劫經中亦有其相」者，然〈隨好品〉正明煩惱，《賢劫》自說八萬度門，而取所治亦是煩惱，故復引之。此經具名《賢劫定意經》，有十三卷，第二卷末有喜王菩薩宴坐七日，過七日已詣佛諮請：「行何三昧能悉通達八萬四千諸度法門？」佛告喜王：「有三昧門，名了諸法本。行菩薩行時，便能通達諸度法門。諸度法門者，諸佛有三百五十功德，一一功德各修六度為因。」然彼第二卷末，喜王菩薩起請，如來初列章門。第三卷初，喜王再請，一一解釋。至第九卷經方終。其三百五十度中，最初名修習進行法修度無極。其度無極言，即波羅蜜義，乃是三百五十之總名。其光耀度，乃當第二。其分布舍利，是最後度。其間諸相、隨好、力、無所畏、十八不共、三十七品、五眼、六通等，皆是所成。即以六度為二千一百，其一一各有六度，隨事各各不同。而初言二千一百竟，即云「是二千一百，其中別有一百度無極主，除四大六衰，令無有餘，獨步三界。」亦可將此都成前度，言如是二千一百諸度無極，及是百度無極，是二千一百諸度無極。貪欲恚癡等分四事，二千一百合八千四百，各有十事合八萬四千。不言十事是前四大六衰，及至第九經總釋竟，即云「是八千四百，一度為十，合八萬四千。」諸度無極亦不言十，對四大六衰。次云「此八萬四千諸度，除八萬四千眾垢塵勞，遂成八萬四千三昧門，立八萬四千空行。」設以義取，應以四大六衰成八千四百；而人以四大六衰成二千一百，似非經意。又此皆是菩薩所修之法，亦非如來一代經如是多度、多會說法。下諸卷廣說千佛名及因緣，然不說四大六衰之相。第十三卷末云「三毒、五陰、十二牽連、四大、六衰、諸蔽、睡眠，則義當四大六塵，六塵衰損善法故。」經中但言一度為十，經既不釋，今以義推乃有二義：一如古釋，四大六衰成之。二義推，如一施度下經具十，餘五亦然，則八千四百。既一一具十，斯理無失。亦有云：四大者，貪、嗔、嫉妬及眾生想，此能障四無量故。六衰者，慳嫉、放逸、不忍、懈怠、散亂、愚癡，能障六種波羅蜜故。此乃理求，未有所出，難以取憑。又經中既云「於其一百對四

大六衰」，若如向說，則盡對四大六衰。又有云：若依大乘菩薩藏說，貪嗔邪見及慢為四種，各二萬一千。有唯貪香味觸法色不貪聲等，有唯貪聲不貪色等，有俱貪香味觸法，當知亦爾。色中多種，有貪外色不貪內色，有反此者，亦有俱者。外色中有多差別，十形四顯八差別等，各別俱貪、或少或多、或遍貪著。聲香味觸各亦多門，是故貪行二萬一千。嗔邪見慢，當知亦爾。釋曰：非無所以，未詳所據。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大六衰」，若如向說，則盡對四大六衰。又有云：若依大乘菩薩藏說，貪嗔邪見及慢為四種，各二萬一千。有唯貪香味觸法色不貪聲等，有唯貪聲不貪色等，有俱貪香味觸法，當知亦爾。色中多種，有貪外色不貪內色，有反此者，亦有俱者。外色中有多差別，十形四顯八差別等，各別俱貪、或少或多、或遍貪著。聲香味觸各亦多門，是故貪行二萬一千。嗔邪見慢，當知亦爾。釋曰：非無所以，未詳所據。

第三業稠林。然論有二：先正解、後重分別。今疏將下重分別文合在前文，正解中用九句分二：前八對果辨業、後一明定不定。就前八中，遠公攝為三對：初三一對、次三一對、後二一對。三對之中，皆初對果明業為因、後就業體隨義分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三業稠林。然論有二：先正解、後重分別。今疏將下重分別文合在前文，正解中用九句分二：前八對果辨業、後一明定不定。就前八中，遠公攝為三對：初三一對、次三一對、後二一對。三對之中，皆初對果明業為因、後就業體隨義分別。

疏「初一因」者，此即對果明業。疏文有二：先通三性感五趣果、後唯善惡。今初，引業唯善惡者，《俱舍．業品》云「一業引一生，多業能圓滿。」釋云：引業謂總報業，但由一業唯引一生。若許一業能引多生，時分定業應成雜亂。若此一生多業所引，應眾同分分分差別，以業果別故。注云「分分差別者，謂數死數生。多業能圓滿者，別報業也。謂一生身圓滿莊嚴，許由多業。譬如畫師先以一色圖其形狀，後填眾彩。一色圖形喻引業一，後填眾彩喻滿業多。是故雖同稟人身，於其中間有支體色力莊嚴缺減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初一因」者，此即對果明業。疏文有二：先通三性感五趣果、後唯善惡。今初，引業唯善惡者，《俱舍．業品》云「一業引一生，多業能圓滿。」釋云：引業謂總報業，但由一業唯引一生。若許一業能引多生，時分定業應成雜亂。若此一生多業所引，應眾同分分分差別，以業果別故。注云「分分差別者，謂數死數生。多業能圓滿者，別報業也。謂一生身圓滿莊嚴，許由多業。譬如畫師先以一色圖其形狀，後填眾彩。一色圖形喻引業一，後填眾彩喻滿業多。是故雖同稟人身，於其中間有支體色力莊嚴缺減。」

疏「各有三品二地已說」者，彼經云「十善業道是人天，乃至有頂處受生因。」意明下品十善是人因，中品十善是欲天因，上品十善是色無色界因。下辨三乘，除如來因，皆同上故。其十惡業略有三種。經云「佛子！此菩薩摩訶薩又作是念：十不善業道，上者地獄因、中者畜生因、下者餓鬼因。」皆三品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「各有三品二地已說」者，彼經云「十善業道是人天，乃至有頂處受生因。」意明下品十善是人因，中品十善是欲天因，上品十善是色無色界因。下辨三乘，除如來因，皆同上故。其十惡業略有三種。經云「佛子！此菩薩摩訶薩又作是念：十不善業道，上者地獄因、中者畜生因、下者餓鬼因。」皆三品也。

疏「滿業通三性名言熏習亦通三性許為因種故」者，《唯識》第八云「然諸習氣總有三種：一名言習氣，謂有為法各別親種；二我執習氣；三有支習氣。」下二習氣六地廣明。其名言習氣，〈問明〉已釋。為明三性故，復重舉論釋名言習氣云「名言有二：一表義名言，即能詮義音聲差別。二顯境名言，即能了境心心所法。隨二名言所熏成種，作有為法，名別因緣。」彼疏釋云「名言熏習即三性法，各目親種。表義名言即能詮義音聲差別者，揀無詮聲，彼非名故。然名乃是聲上屈曲，唯無記性，不能熏成色心等種。然因名起種，名名言種，謂因於名令心了知而成種故。」今經從因起之義，乃顯境名言，故云許為因種。疏「又俱舍十七以三性因對五種果，無記亦能招果故。論通以三為道因」者，彼疏第五初，論云「前所言果有五種，此中何業有幾種果？頌曰：斷道有漏業，具足有五果。無漏業有四，謂唯除異熟。餘有漏善惡，亦四除離繫。餘無漏無記，三除前所除。」釋曰：斷道即無間道也，廣配如彼。彼中第二三性相對。論云「已總分別諸業有果，次辨異門有業果相，於中先辨善等三果。頌曰：善等於善等，初有四二三，中有二三四，後二三三果。」釋曰：上善等即業，下善等即法。初即善業，以善法為四果，謂除異熟，異熟唯無記。以不善為二果，謂士夫、增上。以無記為三果，除等流、離繫，故云初有四二三。言中有二三四者，中即不善業。以善為二果，謂增上、士用。以不善為三果，加等流。以無記為四果，謂除離繫。言後二三三果者，後即無記。以善為二果，謂士用、增上。以不善為三果，除異熟、離繫。以無記為三果，亦除異熟、離繫。解曰：既無記望善惡，無記有二三三果，明有果也。況別不離總，為因無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「滿業通三性名言熏習亦通三性許為因種故」者，《唯識》第八云「然諸習氣總有三種：一名言習氣，謂有為法各別親種；二我執習氣；三有支習氣。」下二習氣六地廣明。其名言習氣，〈問明〉已釋。為明三性故，復重舉論釋名言習氣云「名言有二：一表義名言，即能詮義音聲差別。二顯境名言，即能了境心心所法。隨二名言所熏成種，作有為法，名別因緣。」彼疏釋云「名言熏習即三性法，各目親種。表義名言即能詮義音聲差別者，揀無詮聲，彼非名故。然名乃是聲上屈曲，唯無記性，不能熏成色心等種。然因名起種，名名言種，謂因於名令心了知而成種故。」今經從因起之義，乃顯境名言，故云許為因種。疏「又俱舍十七以三性因對五種果，無記亦能招果故。論通以三為道因」者，彼疏第五初，論云「前所言果有五種，此中何業有幾種果？頌曰：斷道有漏業，具足有五果。無漏業有四，謂唯除異熟。餘有漏善惡，亦四除離繫。餘無漏無記，三除前所除。」釋曰：斷道即無間道也，廣配如彼。彼中第二三性相對。論云「已總分別諸業有果，次辨異門有業果相，於中先辨善等三果。頌曰：善等於善等，初有四二三，中有二三四，後二三三果。」釋曰：上善等即業，下善等即法。初即善業，以善法為四果，謂除異熟，異熟唯無記。以不善為二果，謂士夫、增上。以無記為三果，除等流、離繫，故云初有四二三。言中有二三四者，中即不善業。以善為二果，謂增上、士用。以不善為三果，加等流。以無記為四果，謂除離繫。言後二三三果者，後即無記。以善為二果，謂士用、增上。以不善為三果，除異熟、離繫。以無記為三果，亦除異熟、離繫。解曰：既無記望善惡，無記有二三三果，明有果也。況別不離總，為因無失。

疏「或既不招異熟」等，二明道因唯是善惡。謂既曰無異熟總報果體，即無果義。論主言總明三為道因，別意但取善惡為因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「或既不招異熟」等，二明道因唯是善惡。謂既曰無異熟總報果體，即無果義。論主言總明三為道因，別意但取善惡為因。

疏「二有表示等者自性差別」，此下二句唯就業體隨義差別。云自性者，造作之義，是業自性，論初釋中但云自性差別。從「論云此有二種」下，此是論主後重釋文。論主但云「一籌量時、二作業時。」從「此在意地」下，疏釋初義。言在意地者，未形身口。言有審慮決定二種思者，今言「唯有審慮一種思」者，正明論中未作之意。雖在意地，未有決定、未成業道、未受報故。如六地，業有二義不受果報，一未作業。上引《瑜伽》已廣顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二有表示等者自性差別」，此下二句唯就業體隨義差別。云自性者，造作之義，是業自性，論初釋中但云自性差別。從「論云此有二種」下，此是論主後重釋文。論主但云「一籌量時、二作業時。」從「此在意地」下，疏釋初義。言在意地者，未形身口。言有審慮決定二種思者，今言「唯有審慮一種思」者，正明論中未作之意。雖在意地，未有決定、未成業道、未受報故。如六地，業有二義不受果報，一未作業。上引《瑜伽》已廣顯示。

疏「二作業時」者，此句論文。從「釋經作字」下，疏釋通三業也。言決定思者，即是意業，至決定思方成業道，能招報故。言「若在身語」下，辨餘二業。「成唯識」下，引論證成。彼論第一廣破外宗表無表色竟，小乘引經問言：「世尊經中說有三業。撥身語意，豈不違經？」故論答云「不撥為無，但言非色。能動身思說名身業，能發語思說名語業。審決二思，意相應故、動作意故，說名意業。」釋曰：此出三業體。然思有三種：一審慮思、二決定思、三動發思。然初二思是發身語遠近加行。然發動思正發身語，即二業體。然初二思與意俱故、作動意故，名為意業。故總以思為三業體。釋曰：故意業中要具二思方成業道，如上已明。今約成業，但云決定，故晉經云「分別不可分別相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二作業時」者，此句論文。從「釋經作字」下，疏釋通三業也。言決定思者，即是意業，至決定思方成業道，能招報故。言「若在身語」下，辨餘二業。「成唯識」下，引論證成。彼論第一廣破外宗表無表色竟，小乘引經問言：「世尊經中說有三業。撥身語意，豈不違經？」故論答云「不撥為無，但言非色。能動身思說名身業，能發語思說名語業。審決二思，意相應故、動作意故，說名意業。」釋曰：此出三業體。然思有三種：一審慮思、二決定思、三動發思。然初二思是發身語遠近加行。然發動思正發身語，即二業體。然初二思與意俱故、作動意故，名為意業。故總以思為三業體。釋曰：故意業中要具二思方成業道，如上已明。今約成業，但云決定，故晉經云「分別不可分別相」。

疏「然今既云有表示」下，但順經文，而非論意。表即表彰，相可見故。無表反此。《俱舍．業品》云「世別由業生，思及思所作。思即是意業，所作謂身語。」釋曰：謂有問言：世從何生？初句答云：從業而生。次句示二種業：一者思業、二者思已，即下二句開二為三。然其意業，約等起立業。既是思與意相應，意等引起名為意業。言身業者，約所依立身，謂色身業依身起，故名身業。言語業者，約自性立，語即業故。次開二業成表無表，偈云「此身語二業，俱表無表性。」釋曰：論釋此二，其文繁廣，今當略示。初立有宗正理云：身表許別形，故形為身表，如合掌等。許有別形，形即是表，表善惡故。表即是業，此之形色依身起，故名為身業。次破正量部云：非行動為體，行動即是有為。有為有剎那，後有盡故。此之滅法，更不待因。身表是果，果必待因故。論主次復破有宗云：形色非實有，應二根取故。謂依多顯色假立長等，無別極微，故假非實。若言有實，顯是眼境，形可身取。今顯即形，應二根取。形雖是表，而非是業，業是思故。依身行門，故名身業。次立語云：語表許言聲。謂且許之，以其言聲為語業體。業體亦以發語之思以為語業，語門行故，語之業故。則分同大乘。言「無表」者，《俱舍》云「無表雖以色為其性如有表業，而非表示令他了知，故名無表。」又頌云「亂心無心等，隨流淨不淨，大種所造故，由此說無表。」上依小乘，次下依大乘明表無表。然《唯識》示正義云「然心為因，令識所變示色等相生滅相續，轉趣餘方似有動作，表示心故，假名身表。然因心故識變似聲生滅相續，似有表示，假名語業。」釋曰：《唯識》但約心變，即異小乘。次明無表云「表既不實，無表寧真？」然依思願善惡分限，假立無表，理亦無違。次下大小乘對辨也。然《俱舍》意，唯身語二俱表無表。而《唯識》意，無表既依表上假立，是故疏云「表則三皆是思」。若以非色非心而為無表，則意亦有矣。故《瑜伽》五十三云「云何表業？略有三種：一染污、二善、三無記。若於身語意十不善業道，不離現行增上力，有身語表業，名染污表業。所治三也。若即於彼誓受遠離所有身語表，名善表業，此身語善表也。若諸威儀路、工巧處一分所有身語表業，名無記表業，此身語無記表業。若有不欲表示於他，唯自起心內意思擇不說語言，但發善染污無記法現行意表業，名意業。」釋曰：此顯意業亦具三性。「自能曉了我今造作如是事業，別表於後意俱之表，名為意表；意為無表。如理思之。」釋曰：故知大乘三皆有表，廣如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然今既云有表示」下，但順經文，而非論意。表即表彰，相可見故。無表反此。《俱舍．業品》云「世別由業生，思及思所作。思即是意業，所作謂身語。」釋曰：謂有問言：世從何生？初句答云：從業而生。次句示二種業：一者思業、二者思已，即下二句開二為三。然其意業，約等起立業。既是思與意相應，意等引起名為意業。言身業者，約所依立身，謂色身業依身起，故名身業。言語業者，約自性立，語即業故。次開二業成表無表，偈云「此身語二業，俱表無表性。」釋曰：論釋此二，其文繁廣，今當略示。初立有宗正理云：身表許別形，故形為身表，如合掌等。許有別形，形即是表，表善惡故。表即是業，此之形色依身起，故名為身業。次破正量部云：非行動為體，行動即是有為。有為有剎那，後有盡故。此之滅法，更不待因。身表是果，果必待因故。論主次復破有宗云：形色非實有，應二根取故。謂依多顯色假立長等，無別極微，故假非實。若言有實，顯是眼境，形可身取。今顯即形，應二根取。形雖是表，而非是業，業是思故。依身行門，故名身業。次立語云：語表許言聲。謂且許之，以其言聲為語業體。業體亦以發語之思以為語業，語門行故，語之業故。則分同大乘。言「無表」者，《俱舍》云「無表雖以色為其性如有表業，而非表示令他了知，故名無表。」又頌云「亂心無心等，隨流淨不淨，大種所造故，由此說無表。」上依小乘，次下依大乘明表無表。然《唯識》示正義云「然心為因，令識所變示色等相生滅相續，轉趣餘方似有動作，表示心故，假名身表。然因心故識變似聲生滅相續，似有表示，假名語業。」釋曰：《唯識》但約心變，即異小乘。次明無表云「表既不實，無表寧真？」然依思願善惡分限，假立無表，理亦無違。次下大小乘對辨也。然《俱舍》意，唯身語二俱表無表。而《唯識》意，無表既依表上假立，是故疏云「表則三皆是思」。若以非色非心而為無表，則意亦有矣。故《瑜伽》五十三云「云何表業？略有三種：一染污、二善、三無記。若於身語意十不善業道，不離現行增上力，有身語表業，名染污表業。所治三也。若即於彼誓受遠離所有身語表，名善表業，此身語善表也。若諸威儀路、工巧處一分所有身語表業，名無記表業，此身語無記表業。若有不欲表示於他，唯自起心內意思擇不說語言，但發善染污無記法現行意表業，名意業。」釋曰：此顯意業亦具三性。「自能曉了我今造作如是事業，別表於後意俱之表，名為意表；意為無表。如理思之。」釋曰：故知大乘三皆有表，廣如別章。

大乘法師《法苑》中十門分別：一辨名、二出體、三假實分別、四具支多少、五得捨分齊、六依他有無、七四大造性、八應成差別、九先後得捨、十釋諸妨難。廣如彼說。疏「方便差別」者，心為起業之方便，故經云「與心同生不離者，業共心生，生已不離。」此言業行常依心王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘法師《法苑》中十門分別：一辨名、二出體、三假實分別、四具支多少、五得捨分齊、六依他有無、七四大造性、八應成差別、九先後得捨、十釋諸妨難。廣如彼說。疏「方便差別」者，心為起業之方便，故經云「與心同生不離者，業共心生，生已不離。」此言業行常依心王也。

疏「與等起意識共生」者，《俱舍》云「等起有二種，因及緣剎那。如次第應知，名轉名隨轉。」引論解釋，已如六地。然今此中，正同緣等起也。與所起業同剎那故，故云意識共生。言「隨其善惡生已即熏成名言等種」者，此文影略。若善惡熏，即成業種。意識等熏，成名言種，由上有意識共生故。然要由業熏，心方成種，故云爾耳。疏中等言，等於業種。言種似能熏，亦有二義：一似善惡，惡生苦果、善生樂果。二似名言，所熏第八成異熟種，能熏七識等成名色等種。上二並言不別生果。言「即不離義」者，結歸於經。謂業種不離心，得果不離種也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「與等起意識共生」者，《俱舍》云「等起有二種，因及緣剎那。如次第應知，名轉名隨轉。」引論解釋，已如六地。然今此中，正同緣等起也。與所起業同剎那故，故云意識共生。言「隨其善惡生已即熏成名言等種」者，此文影略。若善惡熏，即成業種。意識等熏，成名言種，由上有意識共生故。然要由業熏，心方成種，故云爾耳。疏中等言，等於業種。言種似能熏，亦有二義：一似善惡，惡生苦果、善生樂果。二似名言，所熏第八成異熟種，能熏七識等成名色等種。上二並言不別生果。言「即不離義」者，結歸於經。謂業種不離心，得果不離種也。

疏「四盡集果」者，此下第二對三句。前二句對果論業，後句約業差別。前中，此句明業得果不失壞也。而言「得持至果」者，即《俱舍》得得連持義。論偈云「得謂獲成就，非得此相違。得非得唯自，於相續二滅。」然此得得，以持此業，如券持債，故古經論名不失法。《中論》云「不失法如券，業如負財物。」然大乘雖立有得，不許有實，而云熏習成種，前句已引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四盡集果」者，此下第二對三句。前二句對果論業，後句約業差別。前中，此句明業得果不失壞也。而言「得持至果」者，即《俱舍》得得連持義。論偈云「得謂獲成就，非得此相違。得非得唯自，於相續二滅。」然此得得，以持此業，如券持債，故古經論名不失法。《中論》云「不失法如券，業如負財物。」然大乘雖立有得，不許有實，而云熏習成種，前句已引。

疏「前念雖滅」下，釋經次第之言。然有二意：一即就上因滅果生以明次第；二「亦是因即頓熏」下，唯就果中以明次第，如六地明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「前念雖滅」下，釋經次第之言。然有二意：一即就上因滅果生以明次第；二「亦是因即頓熏」下，唯就果中以明次第，如六地明。

疏「論云已受果」等者，此句明業得報遲速。言「過去生報業現在已受」者，且約一相隨近以明。若今世受，更是前前所造之業，即亦得是後報之業，名為已受。是則後報之業已潤有報、未潤無報，亦應云已熟已受、未熟未受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論云已受果」等者，此句明業得報遲速。言「過去生報業現在已受」者，且約一相隨近以明。若今世受，更是前前所造之業，即亦得是後報之業，名為已受。是則後報之業已潤有報、未潤無報，亦應云已熟已受、未熟未受。

疏「更有一理」者，上是六地緣生中護外三過中，此通業無報難。上論答云「業有三義，故不受報。一未造、二未潤、三得對治。」前即第二義，今即第三義。未造之業，即前未作是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「更有一理」者，上是六地緣生中護外三過中，此通業無報難。上論答云「業有三義，故不受報。一未造、二未潤、三得對治。」前即第二義，今即第三義。未造之業，即前未作是也。

疏「初二黑白相對」等者，釋論對差別。然其論經具有四句，云黑業、白業、黑白業、非黑非白業。論釋云「黑業對白業。白業對黑業。不黑不白對二業，二業即是第三黑白業也。」故云「後二漏無漏業」，無漏即亦黑亦白業故。又今黑黑之言，全依《俱舍》，次下當引。疏「四中初一因果俱惡」下，別釋。然以惡釋於黑，乃是通義。別者，因惡染污，果惡鄙穢，不可愛樂。通以善釋於白，別亦不同，因白體不染污，果白則可愛樂故。然上黑是因，能招黑果故。下黑是果，能酬黑因故。白因白果，例此可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初二黑白相對」等者，釋論對差別。然其論經具有四句，云黑業、白業、黑白業、非黑非白業。論釋云「黑業對白業。白業對黑業。不黑不白對二業，二業即是第三黑白業也。」故云「後二漏無漏業」，無漏即亦黑亦白業故。又今黑黑之言，全依《俱舍》，次下當引。疏「四中初一因果俱惡」下，別釋。然以惡釋於黑，乃是通義。別者，因惡染污，果惡鄙穢，不可愛樂。通以善釋於白，別亦不同，因白體不染污，果白則可愛樂故。然上黑是因，能招黑果故。下黑是果，能酬黑因故。白因白果，例此可知。

疏「謂諸無漏業無異熟故」者，無白異熟故，曰非白；體非染污，故曰非黑。今以無漏非染，義可知故，但云「無異熟」耳。然《俱舍論》云「此非白言，非密意說。以佛於彼《大空經》中告阿難陀：『諸無學法純善純白，一向無罪。』」釋曰：既言純白，明非白者是密意說。為成四句，致非白言。故疏云「對上黑白二業立雙非名」。若準《雜集》，但言非黑白業，無兩非字，故論云「非黑者，離煩惱垢故。白者，一向清淨故。」然上四業，前二因果共立黑黑白白，第三唯就因中立名，第四亦雙就因果立名，因明非黑、果明非白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂諸無漏業無異熟故」者，無白異熟故，曰非白；體非染污，故曰非黑。今以無漏非染，義可知故，但云「無異熟」耳。然《俱舍論》云「此非白言，非密意說。以佛於彼《大空經》中告阿難陀：『諸無學法純善純白，一向無罪。』」釋曰：既言純白，明非白者是密意說。為成四句，致非白言。故疏云「對上黑白二業立雙非名」。若準《雜集》，但言非黑白業，無兩非字，故論云「非黑者，離煩惱垢故。白者，一向清淨故。」然上四業，前二因果共立黑黑白白，第三唯就因中立名，第四亦雙就因果立名，因明非黑、果明非白。

疏「上三有報」者，由約異熟名報，無漏無異熟，故說有三報。若約果名報，無漏既有四果，則上之四句皆名有報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上三有報」者，由約異熟名報，無漏無異熟，故說有三報。若約果名報，無漏既有四果，則上之四句皆名有報。

疏「若俱舍意」等者，為生後釋，不許善惡同時故。此指《俱舍》明約相續，非約自性。然上四句，全《俱舍》意，故彼論云「又經中說業有四種，或有業黑黑異熟、或有業白白異熟、或有業黑白白異異熟、或有業非黑非白無異熟業，能盡諸業。其相云何。頌曰：依黑等有殊，所說四種業。惡色欲界善，能盡彼無漏。應知如次第，名黑白俱非。」釋曰：上來疏文用論已周，細尋自見。謂初二句總標。次句即前三業惡是欲界惡業，色是色界善業，欲是欲界善業。能盡彼無漏，即第四業，彼即前之三業以為所治。無漏能治之，謂能盡彼前三是無漏業。後二句結，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若俱舍意」等者，為生後釋，不許善惡同時故。此指《俱舍》明約相續，非約自性。然上四句，全《俱舍》意，故彼論云「又經中說業有四種，或有業黑黑異熟、或有業白白異熟、或有業黑白白異異熟、或有業非黑非白無異熟業，能盡諸業。其相云何。頌曰：依黑等有殊，所說四種業。惡色欲界善，能盡彼無漏。應知如次第，名黑白俱非。」釋曰：上來疏文用論已周，細尋自見。謂初二句總標。次句即前三業惡是欲界惡業，色是色界善業，欲是欲界善業。能盡彼無漏，即第四業，彼即前之三業以為所治。無漏能治之，謂能盡彼前三是無漏業。後二句結，可知。

疏「餘廣如雜集第八」等者，《俱舍》之義，上已具用。《雜集》之義大同《俱舍》，今更具出。論云「復次有四種諸業差別，謂黑黑異熟業、白白異熟業、黑白白黑異熟業、非白黑無異熟業，能盡諸業。黑黑異熟業者，謂不善業，由染污故，不可愛異熟故。白白異熟業者，謂二界善業，不染污故，可愛異熟故。黑白白黑異熟業者，謂欲界繫雜業，善不善雜故。云何一業亦善不善？此中不約生剎那相說一種業亦善不善，然約意樂及方便總說一業。是此經意。約此二種，若黑若白互不相似，建立一種黑白業故。或有業意樂故黑、方便故白，或有業方便故黑、意樂故白。意樂故黑、方便故白者，如有一人為欲誑他，先現其相，令信己故行於惠施，乃至出家方便故、黑意樂故。白者，如有一人欲令子及門徒遠危處安，由憐愍心現發種種身語麁惡，遂於此時發生雜染。非黑白無異熟業能盡諸業者，謂於此方便無間道中諸無漏業，以方便無間道是彼諸業斷對治故。非黑者，離煩惱垢故。白者，一向清淨故。無異熟者，生死相違故。能盡諸業者，由無漏業力，永拔黑等三有漏業與異熟習氣故。」釋曰：在文易了。但云非黑者非煩惱垢，此揀前黑黑業。一向清淨者，揀前有漏善業，為煩惱所發。言由無漏業力永拔者，即苗加行無間二無漏智同時思業從智慧說故。言永拔所拔，即三有漏業習氣也。餘義與上所引《俱舍》一而無二，故疏總指。疏「因緣差別」者，彰業能為緣，容因種故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「餘廣如雜集第八」等者，《俱舍》之義，上已具用。《雜集》之義大同《俱舍》，今更具出。論云「復次有四種諸業差別，謂黑黑異熟業、白白異熟業、黑白白黑異熟業、非白黑無異熟業，能盡諸業。黑黑異熟業者，謂不善業，由染污故，不可愛異熟故。白白異熟業者，謂二界善業，不染污故，可愛異熟故。黑白白黑異熟業者，謂欲界繫雜業，善不善雜故。云何一業亦善不善？此中不約生剎那相說一種業亦善不善，然約意樂及方便總說一業。是此經意。約此二種，若黑若白互不相似，建立一種黑白業故。或有業意樂故黑、方便故白，或有業方便故黑、意樂故白。意樂故黑、方便故白者，如有一人為欲誑他，先現其相，令信己故行於惠施，乃至出家方便故、黑意樂故。白者，如有一人欲令子及門徒遠危處安，由憐愍心現發種種身語麁惡，遂於此時發生雜染。非黑白無異熟業能盡諸業者，謂於此方便無間道中諸無漏業，以方便無間道是彼諸業斷對治故。非黑者，離煩惱垢故。白者，一向清淨故。無異熟者，生死相違故。能盡諸業者，由無漏業力，永拔黑等三有漏業與異熟習氣故。」釋曰：在文易了。但云非黑者非煩惱垢，此揀前黑黑業。一向清淨者，揀前有漏善業，為煩惱所發。言由無漏業力永拔者，即苗加行無間二無漏智同時思業從智慧說故。言永拔所拔，即三有漏業習氣也。餘義與上所引《俱舍》一而無二，故疏總指。疏「因緣差別」者，彰業能為緣，容因種故。

疏「隨田高下有殊令種亦多差別」者，上句單約喻，下句雙含法喻。又云令種差別者，且約喻明，如穀子隨田肥瘦，非令種穀而生豆芽。若約江南為橘、江北為枳，則亦少有變種之義。然亦疏類，非全差別也。若約法說，識種無異，由業善惡識招苦樂，即令種異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「隨田高下有殊令種亦多差別」者，上句單約喻，下句雙含法喻。又云令種差別者，且約喻明，如穀子隨田肥瘦，非令種穀而生豆芽。若約江南為橘、江北為枳，則亦少有變種之義。然亦疏類，非全差別也。若約法說，識種無異，由業善惡識招苦樂，即令種異也。

疏「出世未集」等者，約凡未能集聖法故，以釋經文凡聖差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「出世未集」等者，約凡未能集聖法故，以釋經文凡聖差別故。