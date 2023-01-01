大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十九

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「第二正說」下，分二：先依論科、後「七中」下料揀。先以論對經料揀、後「又前二」下約三心料揀。七名廣義，至文當知。略已釋竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二正說」下，分二：先依論科、後「七中」下料揀。先以論對經料揀、後「又前二」下約三心料揀。七名廣義，至文當知。略已釋竟。

疏「先標集德處」者，於中先揀濫正釋，故論云「七地總相」；後「以是功用」下，出總所以。四節之總，初地已釋，謂一入位、二入地、三入無功用、四菩薩地盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「先標集德處」者，於中先揀濫正釋，故論云「七地總相」；後「以是功用」下，出總所以。四節之總，初地已釋，謂一入位、二入地、三入無功用、四菩薩地盡。

疏「前三同相」者，此是體相，非標相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「前三同相」者，此是體相，非標相也。

疏「一二種無我上上證故」者，即論文，此下疏釋。十地同證二無我理下，二句皆有三段：一舉經、二舉論釋、三疏釋論。二中「不住道清淨故」是論。三中「彼方便智行所攝滿足助菩提分法故」是論，餘皆疏釋。疏「四常念」下，即經「常念如來力、無所畏、不共佛法」；次牒論文；後疏釋。牒論中，論有二節：一先牒前文、二念通達佛法，即以前釋此。就牒前文中，牒兩處文：一所說法分別智，即牒前因分中義；後教化智障淨勝，牒前清淨分中義。疏「謂前十法」下，疏釋論，依前二段釋之。先釋牒前因分中義，故云「謂前十法明門是智分別故」。前疏云「明為能入之門，法為所入之法。」此上，疏指前經。從依彼智，明入如來所說法中，即彼論釋。彼論具云「得證地智光明，依彼智明入如來所說法中。」釋曰：得證地智，即四地證智。其光明，即前三地得此四地證智前相。此兩處智，俱欲通達佛法。佛法是三地求多聞，所得即十法明門中所觀察眾生界法界世界等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一二種無我上上證故」者，即論文，此下疏釋。十地同證二無我理下，二句皆有三段：一舉經、二舉論釋、三疏釋論。二中「不住道清淨故」是論。三中「彼方便智行所攝滿足助菩提分法故」是論，餘皆疏釋。疏「四常念」下，即經「常念如來力、無所畏、不共佛法」；次牒論文；後疏釋。牒論中，論有二節：一先牒前文、二念通達佛法，即以前釋此。就牒前文中，牒兩處文：一所說法分別智，即牒前因分中義；後教化智障淨勝，牒前清淨分中義。疏「謂前十法」下，疏釋論，依前二段釋之。先釋牒前因分中義，故云「謂前十法明門是智分別故」。前疏云「明為能入之門，法為所入之法。」此上，疏指前經。從依彼智，明入如來所說法中，即彼論釋。彼論具云「得證地智光明，依彼智明入如來所說法中。」釋曰：得證地智，即四地證智。其光明，即前三地得此四地證智前相。此兩處智，俱欲通達佛法。佛法是三地求多聞，所得即十法明門中所觀察眾生界法界世界等。

疏「次教化智」者，即釋論牒第二段經。先標牒經，具云「以十種智成就法故，得彼內法，生如來家。」言「障淨勝者」，即論牒前。「論釋謂滅三地」下，疏取意釋論。若具，論文言「云何於如來家轉有勢力？依止多聞智障究竟故，除滅智障攝勝故。」今疏已釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次教化智」者，即釋論牒第二段經。先標牒經，具云「以十種智成就法故，得彼內法，生如來家。」言「障淨勝者」，即論牒前。「論釋謂滅三地」下，疏取意釋論。若具，論文言「云何於如來家轉有勢力？依止多聞智障究竟故，除滅智障攝勝故。」今疏已釋。

疏「上之二段」下，釋論念通達佛法，即以前釋此也。二處皆念通達佛法，佛法即力無畏等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上之二段」下，釋論念通達佛法，即以前釋此也。二處皆念通達佛法，佛法即力無畏等。

疏「五地中」等者，即經「善清淨深心思覺」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五地中」等者，即經「善清淨深心思覺」。

疏「三種大悲」者，即大悲為首、大悲增上、大悲滿足，觀因緣生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三種大悲」者，即大悲為首、大悲增上、大悲滿足，觀因緣生滅。

疏「七中二句」者，一大慈大悲不捨眾生、二入無量智道。疏云「以無量眾生界故入無量智道」者，全是論文。入無量眾生界是彼初句，無量智道是彼第十六句，以與此相應故。應具二十句十對：第二句云入無量諸佛化眾生業、三入無量世界網、四入無量諸佛清淨國土。餘廣如彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「七中二句」者，一大慈大悲不捨眾生、二入無量智道。疏云「以無量眾生界故入無量智道」者，全是論文。入無量眾生界是彼初句，無量智道是彼第十六句，以與此相應故。應具二十句十對：第二句云入無量諸佛化眾生業、三入無量世界網、四入無量諸佛清淨國土。餘廣如彼。

第二淨忍分。疏文有二：先總科；後「然無生」下就類明忍，成前三段之中前二段也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二淨忍分。疏文有二：先總科；後「然無生」下就類明忍，成前三段之中前二段也。

疏「今初中」下，疏文有七：一釋初總句入一切法言、二「以歷事」下總科、三「四中一破相」下顯功能、四「若寄位」下約位、五「又此四中」下出體、六「依佛性論」下指廣、七「事無生」下隨文解釋。初二可知。三中，然相實名事，泯事入理名事無生。良以無生緣起成事，是故泯事即是無生，故能破相即遣有相也。「二破性」者，破遣有性也。法體名性，以一切法各有性故，泯性入如名性無生。良以無生緣起成性，是故泯性即是無生。「三因泯」者，即離因相，因有始終。三世分異名數差別，證實返望本無此數，名數差別無生故。《地持》云「不知無言自性事故，三世差別。以知無言自性事故，三世中一切平等。」「四果離」者，即離果相。果位業用名為作業，證實以望無業可得，名業無生。是故結云「前二破相入如，後二證實捨相。」一破有相，二破無相，二俱破相，二俱入如。三四皆證實並捨相，如文思之。四約寄位中，捨相入實故是加行，性相雙遣故為根本，用是後得，於理必然。三通始終，三世別故。五出體中，大同第六。三性但合為真妄耳。則妄通依他遍計，真唯圓成。「依佛性」下，六指廣者，即三性分別。言「佛性論」者，即彼〈三性品〉。論云「由有三性故，說不了義經。達三性者自然顯了，名了義經。如經中說：若人得無生法忍，則不退墮。問云：此言云何成立？答曰：由三性故則得成立。如來約分別性故，說本來無生忍。約依他性故，說自性無生忍。約真實性故，說惑垢苦本性無生忍。」釋曰：若取文顯，初一似約遍計，以云本來無生故。第二同約依他，以論云自性無生故。後二約圓成，以第三約位有垢淨故，第四約佛明所證故。細而尋之，初一修成，有依他故；本有，即圓成故。約位亦從緣故，佛所入處緣起遍故。又本來無生該下文故，故疏更不廣釋，但指前文第二經疏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初中」下，疏文有七：一釋初總句入一切法言、二「以歷事」下總科、三「四中一破相」下顯功能、四「若寄位」下約位、五「又此四中」下出體、六「依佛性論」下指廣、七「事無生」下隨文解釋。初二可知。三中，然相實名事，泯事入理名事無生。良以無生緣起成事，是故泯事即是無生，故能破相即遣有相也。「二破性」者，破遣有性也。法體名性，以一切法各有性故，泯性入如名性無生。良以無生緣起成性，是故泯性即是無生。「三因泯」者，即離因相，因有始終。三世分異名數差別，證實返望本無此數，名數差別無生故。《地持》云「不知無言自性事故，三世差別。以知無言自性事故，三世中一切平等。」「四果離」者，即離果相。果位業用名為作業，證實以望無業可得，名業無生。是故結云「前二破相入如，後二證實捨相。」一破有相，二破無相，二俱破相，二俱入如。三四皆證實並捨相，如文思之。四約寄位中，捨相入實故是加行，性相雙遣故為根本，用是後得，於理必然。三通始終，三世別故。五出體中，大同第六。三性但合為真妄耳。則妄通依他遍計，真唯圓成。「依佛性」下，六指廣者，即三性分別。言「佛性論」者，即彼〈三性品〉。論云「由有三性故，說不了義經。達三性者自然顯了，名了義經。如經中說：若人得無生法忍，則不退墮。問云：此言云何成立？答曰：由三性故則得成立。如來約分別性故，說本來無生忍。約依他性故，說自性無生忍。約真實性故，說惑垢苦本性無生忍。」釋曰：若取文顯，初一似約遍計，以云本來無生故。第二同約依他，以論云自性無生故。後二約圓成，以第三約位有垢淨故，第四約佛明所證故。細而尋之，初一修成，有依他故；本有，即圓成故。約位亦從緣故，佛所入處緣起遍故。又本來無生該下文故，故疏更不廣釋，但指前文第二經疏。

疏「事無生中」下，第七釋文，於中二：先總、後別。總中，言「後三不減亦即無滅」者，略有二意：一者是無生中別義，故次云「以初攝後皆曰無生」；二者亦應名無滅忍，即如前疏中說。今亦從總，但云無生。然此無生滅，即不增減真如。別是此地之所證故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「事無生中」下，第七釋文，於中二：先總、後別。總中，言「後三不減亦即無滅」者，略有二意：一者是無生中別義，故次云「以初攝後皆曰無生」；二者亦應名無滅忍，即如前疏中說。今亦從總，但云無生。然此無生滅，即不增減真如。別是此地之所證故。

疏「別中七者」下，二別釋。隨相執實，即是所治，欲顯無生，反立七實。然文含二義：一者此之七實通於凡聖，故疏但案文釋。二者約位分別，於中有二：先明前四為遣初地已上、後三為遣外凡解行。前中又二：先別明、後結束。前中，「一淨分法中本有實」者，是論。「謂計自性」下，疏釋。先舉所治。「今為治此」下，引經為能治，下七皆然。此初，多約初地自性住性，即第一義空，以初證故。若謂有物在於心中為事物有，故為所治，故今治之。本來無生，無生豈是事物有耶？言「本性離故」者，疏釋經文無生之義。「若先有生」下，反以成立。即《淨名》云「法本不生，今則無滅。得此無生法忍，是為入不二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「別中七者」下，二別釋。隨相執實，即是所治，欲顯無生，反立七實。然文含二義：一者此之七實通於凡聖，故疏但案文釋。二者約位分別，於中有二：先明前四為遣初地已上、後三為遣外凡解行。前中又二：先別明、後結束。前中，「一淨分法中本有實」者，是論。「謂計自性」下，疏釋。先舉所治。「今為治此」下，引經為能治，下七皆然。此初，多約初地自性住性，即第一義空，以初證故。若謂有物在於心中為事物有，故為所治，故今治之。本來無生，無生豈是事物有耶？言「本性離故」者，疏釋經文無生之義。「若先有生」下，反以成立。即《淨名》云「法本不生，今則無滅。得此無生法忍，是為入不二法門。」

疏「二新新生實」者，二地已上乃至七地，修道漸增，說為新新。能治中言「從緣起故」者，以從緣起，起即無起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二新新生實」者，二地已上乃至七地，修道漸增，說為新新。能治中言「從緣起故」者，以從緣起，起即無起。

疏「三相實」者，即第八地至十地無功用相，是上二相；智無功用，是集起相；無生理現，是本有相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三相實」者，即第八地至十地無功用相，是上二相；智無功用，是集起相；無生理現，是本有相。

疏「四後際實」者，佛果究竟為後，果即菩提涅槃。能治中，「真如出纏」，釋無涅槃實。「菩薩成佛」下，顯無菩提實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四後際實」者，佛果究竟為後，果即菩提涅槃。能治中，「真如出纏」，釋無涅槃實。「菩薩成佛」下，顯無菩提實。

疏「上四」下，後結束。有兩重：初重約三佛性。三佛性義，至十地更明，大旨可知。後「又此四」下，展轉收束。謂何以知無本有實？新熏無成故。何以知無成？二相不可得故。何以知不可得？菩提涅槃亦離相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上四」下，後結束。有兩重：初重約三佛性。三佛性義，至十地更明，大旨可知。後「又此四」下，展轉收束。謂何以知無本有實？新熏無成故。何以知無成？二相不可得故。何以知不可得？菩提涅槃亦離相故。

疏「五先際實」下，第二釋後三句，遣地前執。初即煩惱；二即生體，是有為故；三通上二，亦即是業。初句治中云「煩惱無可壞」者，是性空門。「菩提作煩惱」，約妙有稱實門。「染淨和合以為眾生」者，此中染即煩惱，淨即如來藏，即以不生不滅和合名為眾生。上明不生不生，今辨生滅不生也。「又前即不空藏」者，以佛性妙有故。「此即空藏」者，不與煩惱相應故。今二藏雙遣，云「皆不可得」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五先際實」下，第二釋後三句，遣地前執。初即煩惱；二即生體，是有為故；三通上二，亦即是業。初句治中云「煩惱無可壞」者，是性空門。「菩提作煩惱」，約妙有稱實門。「染淨和合以為眾生」者，此中染即煩惱，淨即如來藏，即以不生不滅和合名為眾生。上明不生不生，今辨生滅不生也。「又前即不空藏」者，以佛性妙有故。「此即空藏」者，不與煩惱相應故。今二藏雙遣，云「皆不可得」。

疏「上經云」下，即〈須彌頂上偈讚品〉善慧菩薩偈，以上半為所治；下半「其性如虛空故」，說無有盡為能治。餘並可知。所以先遣地上者，正此所證故，從細至麁故。又後舉地前以麁況細，麁未證性，此應合有。今不可得，況於地上佛性之性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上經云」下，即〈須彌頂上偈讚品〉善慧菩薩偈，以上半為所治；下半「其性如虛空故」，說無有盡為能治。餘並可知。所以先遣地上者，正此所證故，從細至麁故。又後舉地前以麁況細，麁未證性，此應合有。今不可得，況於地上佛性之性。

疏「第二無性為性」下，此自性無生中有三：一會二經、二釋文、三會中道。非有即是無性，有性即是為性，故云義旨不殊。二「無性即是」下，釋文。先釋無性。執法有性，名之為我，如地堅性、水濕性等。以無我故、名性無生。言「非先有今無」者，揀斷滅無。《中論》云「先有而今無，是則為斷滅」故。「亦非全無真體」下，釋為性字。於中二：先反立、次「以前觀事」下順成妙有。「故論云」下，引證。言「觀事」者，此無我理是四地乃至七地所觀事故，明知是有。又是所忍法故，若無所忍則無如可證。三「斯則非有非無」下，會歸中道。有二中道，而文三節：初正立二種中道、二引論證、三結成。今初。一非有非無為中道。無性則非有，為性則非無，既即以無性為性，故云此二不二。即以性無體有為真諦中道。二「又此理」下，不即不離為中道。即事顯理為二諦中道，七實皆事，不之一字即是於理，斯即於諦常自二、於解常自一。今通達此無二，真入第一義也。二「故論」下，引論證上。疏家立二中道，皆因論主無二相言。由無二故，法無我理得為諸法自性無生。遠公破古人言「觀心與法無我理心境不二」非也者，實如所破。三「斯則」下，結成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二無性為性」下，此自性無生中有三：一會二經、二釋文、三會中道。非有即是無性，有性即是為性，故云義旨不殊。二「無性即是」下，釋文。先釋無性。執法有性，名之為我，如地堅性、水濕性等。以無我故、名性無生。言「非先有今無」者，揀斷滅無。《中論》云「先有而今無，是則為斷滅」故。「亦非全無真體」下，釋為性字。於中二：先反立、次「以前觀事」下順成妙有。「故論云」下，引證。言「觀事」者，此無我理是四地乃至七地所觀事故，明知是有。又是所忍法故，若無所忍則無如可證。三「斯則非有非無」下，會歸中道。有二中道，而文三節：初正立二種中道、二引論證、三結成。今初。一非有非無為中道。無性則非有，為性則非無，既即以無性為性，故云此二不二。即以性無體有為真諦中道。二「又此理」下，不即不離為中道。即事顯理為二諦中道，七實皆事，不之一字即是於理，斯即於諦常自二、於解常自一。今通達此無二，真入第一義也。二「故論」下，引論證上。疏家立二中道，皆因論主無二相言。由無二故，法無我理得為諸法自性無生。遠公破古人言「觀心與法無我理心境不二」非也者，實如所破。三「斯則」下，結成。

疏「第三初中後」下，疏文有二：先正明、後揀濫。今初，即正證無增無減真如。若隨相說，前際染增淨減，後際淨增染減，中際半增半減。今約理性空，故並非之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三初中後」下，疏文有二：先正明、後揀濫。今初，即正證無增無減真如。若隨相說，前際染增淨減，後際淨增染減，中際半增半減。今約理性空，故並非之。

疏「然準瑜伽」下，後揀濫，濫前三句故。前三句者，即第四後際實，第五先際，第六盡實。正約眾生當中際故，故今釋云：此明三世約時辨異，今此約位以明三際。前際即七地已前，後際即九地已後，中際即當八地。雖約位有殊，而體無增減。又前三先際唯染，後際唯淨，中自約生；今之三際皆通染淨，又不同也，故疏結云「論就染淨明之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然準瑜伽」下，後揀濫，濫前三句故。前三句者，即第四後際實，第五先際，第六盡實。正約眾生當中際故，故今釋云：此明三世約時辨異，今此約位以明三際。前際即七地已前，後際即九地已後，中際即當八地。雖約位有殊，而體無增減。又前三先際唯染，後際唯淨，中自約生；今之三際皆通染淨，又不同也，故疏結云「論就染淨明之」。

疏「第四無分別」下，疏文有二：先正明、後總結。今初，引論正證同佛入處，以論經云「真如無分別，入一切智智」故，故今疏用佛智釋之。若直就今文，但是八地自無分別智耳，要無分別真智方入，非是俗智能入無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第四無分別」下，疏文有二：先正明、後總結。今初，引論正證同佛入處，以論經云「真如無分別，入一切智智」故，故今疏用佛智釋之。若直就今文，但是八地自無分別智耳，要無分別真智方入，非是俗智能入無生。

疏「如是四種」下，總結。以論云「如是無生法忍觀示現故」。今迴其文，論意云：此中廣說無生理者，成於此地無生觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如是四種」下，總結。以論云「如是無生法忍觀示現故」。今迴其文，論意云：此中廣說無生理者，成於此地無生觀故。

疏「第二離一切」下，忍淨中，文二：謂離一切心意識分別想，總為離障。疏文中，先釋離字、後釋所離之中心意識。三別為兩類，分別想字通其二處，故先牒之。「一離心者」，牒經。謂離報心憶想分別，此即以論釋經心字。然論具云「報分別境界想，攝受分別境界想。其報分別境界想正釋心字。」「謂第八異熟識」下，疏釋論，異熟識是報心故。彼七地中修無漏因，感此變易異熟果體，即是報心。言「轉現遍行亦不行故」者，轉現二字，即《起信論》，以第八賴耶有其三細，謂業轉現。業相最細，菩薩地盡方能離之。今得此忍，轉現不行，即見相二分亦不行也。言「遍行」者，即《唯識》等論。第八賴耶與心所俱，唯有遍行五耳，謂觸、作意、受、想、思。今與此忍相應，斯亦不行，故疏總云「轉現遍行亦不行故」。而云亦者，如入滅定，前七不行，第八持身。今八二分亦復不行，顯轉深也，即是經中離心分別想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二離一切」下，忍淨中，文二：謂離一切心意識分別想，總為離障。疏文中，先釋離字、後釋所離之中心意識。三別為兩類，分別想字通其二處，故先牒之。「一離心者」，牒經。謂離報心憶想分別，此即以論釋經心字。然論具云「報分別境界想，攝受分別境界想。其報分別境界想正釋心字。」「謂第八異熟識」下，疏釋論，異熟識是報心故。彼七地中修無漏因，感此變易異熟果體，即是報心。言「轉現遍行亦不行故」者，轉現二字，即《起信論》，以第八賴耶有其三細，謂業轉現。業相最細，菩薩地盡方能離之。今得此忍，轉現不行，即見相二分亦不行也。言「遍行」者，即《唯識》等論。第八賴耶與心所俱，唯有遍行五耳，謂觸、作意、受、想、思。今與此忍相應，斯亦不行，故疏總云「轉現遍行亦不行故」。而云亦者，如入滅定，前七不行，第八持身。今八二分亦復不行，顯轉深也，即是經中離心分別想。

疏「二離意識」者，牒經二字。「離方便心憶想分別」者，是疏取論意釋經意。為第七識即前六，此之意識是異熟生，但名方便。「論云」下，以論證上方便之義。言「攝受分別性想」者，第七內攝受六識外分別，此等王所居然不行。「謂六七」下，疏釋論意及與經意，謂六七識即是心王。「及中心所」者，六七二識所攝心所一切不行。故結云「心行處滅」，不同七地猶有觀求之心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二離意識」者，牒經二字。「離方便心憶想分別」者，是疏取論意釋經意。為第七識即前六，此之意識是異熟生，但名方便。「論云」下，以論證上方便之義。言「攝受分別性想」者，第七內攝受六識外分別，此等王所居然不行。「謂六七」下，疏釋論意及與經意，謂六七識即是心王。「及中心所」者，六七二識所攝心所一切不行。故結云「心行處滅」，不同七地猶有觀求之心也。

疏「後無所取著」下，釋能治中，疏文有三：初結前生後、二彰立所以、三別釋文相。今初，先正明。「故論云」下，以論為證。此之論文亦是揀濫。上云滅一切心意識分別想，但是滅障法想。「障法想」者，即有分別觀解之想。有治想者，即無分別智。是則別境五中慧所不泯，但無分別，上言不行耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後無所取著」下，釋能治中，疏文有三：初結前生後、二彰立所以、三別釋文相。今初，先正明。「故論云」下，以論為證。此之論文亦是揀濫。上云滅一切心意識分別想，但是滅障法想。「障法想」者，即有分別觀解之想。有治想者，即無分別智。是則別境五中慧所不泯，但無分別，上言不行耳。

疏「所以明此」下，第二彰立有治想所以。一揀凡小，此是揀劣。外道無想，無有此慧；二乘滅定亦無此慧，想受盡滅故。故此比於滅定，彼所行者，此亦不行。如前一切心等彼所無者，此中則有，謂無分別智。二揀如來，即揀勝，未忘無分別智故。故《瓔珞》云「等覺照寂，妙覺寂照。」今八地無生，亦照寂故；若得寂照，即同佛故。是故智障有其三門：一是智障，所謂分別有無之心；二是體障，謂觀非有非無之解，立已能知，故曰體障；三是治想，謂妄識中含如正慧。依此地中有其三義：初一、四地乃至七地斷除，四五六地斷除分別取有之心，謂解法慢、身淨慢等。入七地時斷除分別取有無之心，八地已上斷除體障。前第七地雖除分別有無之心，猶見己心以為能觀、如為所觀。其所觀如不即心、能觀之心不即如，心如別故，心外求法故有功用，法外立心故有體障。從第七地入八地時，破捨此障，觀察如外由來無心、心外無如，如外無心，心不異如；心外無如，如不異心。故能如心泯同法界，廣大不動，以不異故。自外推求故捨功用，不復如外建立神智，故滅體障，體障滅故名無障想。第三治想至佛方滅，故入八地雖無障想而有治想。從八地已上，無生忍體轉轉寂滅，令彼治想運運自亡，至佛乃窮。今此未盡，故說非無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「所以明此」下，第二彰立有治想所以。一揀凡小，此是揀劣。外道無想，無有此慧；二乘滅定亦無此慧，想受盡滅故。故此比於滅定，彼所行者，此亦不行。如前一切心等彼所無者，此中則有，謂無分別智。二揀如來，即揀勝，未忘無分別智故。故《瓔珞》云「等覺照寂，妙覺寂照。」今八地無生，亦照寂故；若得寂照，即同佛故。是故智障有其三門：一是智障，所謂分別有無之心；二是體障，謂觀非有非無之解，立已能知，故曰體障；三是治想，謂妄識中含如正慧。依此地中有其三義：初一、四地乃至七地斷除，四五六地斷除分別取有之心，謂解法慢、身淨慢等。入七地時斷除分別取有無之心，八地已上斷除體障。前第七地雖除分別有無之心，猶見己心以為能觀、如為所觀。其所觀如不即心、能觀之心不即如，心如別故，心外求法故有功用，法外立心故有體障。從第七地入八地時，破捨此障，觀察如外由來無心、心外無如，如外無心，心不異如；心外無如，如不異心。故能如心泯同法界，廣大不動，以不異故。自外推求故捨功用，不復如外建立神智，故滅體障，體障滅故名無障想。第三治想至佛方滅，故入八地雖無障想而有治想。從八地已上，無生忍體轉轉寂滅，令彼治想運運自亡，至佛乃窮。今此未盡，故說非無。

疏「故云此想於下地」下，第三別釋文相。然總將此論釋有治義，下釋三勝。「一無功自然行故」者，即是論文。「謂無取果心」者，疏釋經文。「任性自進」，是疏釋論。觀心純熟，不假作意，任運趣果，名任性自進。無取自進，故名為妙。二空遍一切，故名治廣，顯無生智無不遍矣。三者入如而行故深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故云此想於下地」下，第三別釋文相。然總將此論釋有治義，下釋三勝。「一無功自然行故」者，即是論文。「謂無取果心」者，疏釋經文。「任性自進」，是疏釋論。觀心純熟，不假作意，任運趣果，名任性自進。無取自進，故名為妙。二空遍一切，故名治廣，顯無生智無不遍矣。三者入如而行故深。

疏「此則入於」下，以《起信》意總收上義，《起信》所入即是本覺故。論云「所言覺者，謂心體離念。離念相者，等虛空界無所不遍，法界一相，即是如來平等法身。依此法身，說名本覺。」釋曰：今入虛空，即入法身本覺也。下引論會釋，結成無生法忍之止觀耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此則入於」下，以《起信》意總收上義，《起信》所入即是本覺故。論云「所言覺者，謂心體離念。離念相者，等虛空界無所不遍，法界一相，即是如來平等法身。依此法身，說名本覺。」釋曰：今入虛空，即入法身本覺也。下引論會釋，結成無生法忍之止觀耳。

第三得勝行。疏「餘七別」下，疏文有二：先隨文釋、後總收束治障。今初。七中一明七地不知，故云「正是對下彰出」。二即就勝彰等，等於得八地人。三正示勝相，故云「分齊殊絕」，即分齊境也。故下總束三句為境分殊絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三得勝行。疏「餘七別」下，疏文有二：先隨文釋、後總收束治障。今初。七中一明七地不知，故云「正是對下彰出」。二即就勝彰等，等於得八地人。三正示勝相，故云「分齊殊絕」，即分齊境也。故下總束三句為境分殊絕。

疏「護此地一切所治障想」者，護，防也、捨也。此是論主別釋此句，揀於上二。恐有問言：但離相想於義已足，何須更離一切執著？故今通云：以上相想言通善惡，今明除所治障想，謂貪求佛法，故論經云「離一切貪著，非除能治無分別智想，以此治想為能護故」，如上淨忍分中無所取著也。四即二利行體，五即寄對顯勝，不可形奪退其勝相，云不退也。故合上二句為正行廣大。六離功用之動，七有報行之治故，合以為離障寂靜。今經但言「寂滅現前」，論經云「一切寂靜而現前故，真如一切寂靜現前故。」釋曰：上句教道寂靜，下句證道寂靜，故疏云「以證真如為能治故，一切寂靜。」其一切言，即舍教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「護此地一切所治障想」者，護，防也、捨也。此是論主別釋此句，揀於上二。恐有問言：但離相想於義已足，何須更離一切執著？故今通云：以上相想言通善惡，今明除所治障想，謂貪求佛法，故論經云「離一切貪著，非除能治無分別智想，以此治想為能護故」，如上淨忍分中無所取著也。四即二利行體，五即寄對顯勝，不可形奪退其勝相，云不退也。故合上二句為正行廣大。六離功用之動，七有報行之治故，合以為離障寂靜。今經但言「寂滅現前」，論經云「一切寂靜而現前故，真如一切寂靜現前故。」釋曰：上句教道寂靜，下句證道寂靜，故疏云「以證真如為能治故，一切寂靜。」其一切言，即舍教也。

疏「上七別中」下，第二收束治障，束七為三。初有三句：二三皆二句故。言「四種惱患」者，第一有行有間發過，第二淨地勤方便過，第三化生勤方便過，第四微細想行過。此之四過，從細至麁，經中說治從麁至細，故下喻中從細至麁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上七別中」下，第二收束治障，束七為三。初有三句：二三皆二句故。言「四種惱患」者，第一有行有間發過，第二淨地勤方便過，第三化生勤方便過，第四微細想行過。此之四過，從細至麁，經中說治從麁至細，故下喻中從細至麁。

疏「離第四微細想行過」者，此最麁也。求如來智慧既未休息，即是惱患；今相想斯絕，故無此患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「離第四微細想行過」者，此最麁也。求如來智慧既未休息，即是惱患；今相想斯絕，故無此患。

疏三化生過。言「十無量」等者，既求十對化眾生業，名勤方便。今自無分量，利他無邊，離於有無二邊，故無此過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏三化生過。言「十無量」等者，既求十對化眾生業，名勤方便。今自無分量，利他無邊，離於有無二邊，故無此過。

疏「後二離障寂滅，離前二過」者，此第三節，一離第二過。疏引上二文皆是勤方便，一即前彼障對治中修無功用行，「無功用行」，即牒前科文。「日夜常修」，即是牒前論經。若今經云「佛子！此菩薩以深智慧如是觀察，常勤修習方便智慧。」釋曰：常勤修習，即日夜常修。二「及行住坐臥皆起道等」，即引第三雙行勝中二行雙無間文。言「無有一念休息廢捨，行住坐臥乃至睡夢未曾暫與蓋障相應。」釋曰：既修無功，即是淨地勤方便，未能任運無功，故成其過。一念止觀雙行，亦未息行心，故皆成過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後二離障寂滅，離前二過」者，此第三節，一離第二過。疏引上二文皆是勤方便，一即前彼障對治中修無功用行，「無功用行」，即牒前科文。「日夜常修」，即是牒前論經。若今經云「佛子！此菩薩以深智慧如是觀察，常勤修習方便智慧。」釋曰：常勤修習，即日夜常修。二「及行住坐臥皆起道等」，即引第三雙行勝中二行雙無間文。言「無有一念休息廢捨，行住坐臥乃至睡夢未曾暫與蓋障相應。」釋曰：既修無功，即是淨地勤方便，未能任運無功，故成其過。一念止觀雙行，亦未息行心，故皆成過。

疏「二離第一有行有間發過」者，此第三節復離此過。若遠公云：「謂七地中十方便慧，發起勝行無功用心，名為有行有間發。」釋曰：發即發起。若以十方便為有行，此行最麁。又無功用心即淨地勤方便，則似義重。今治即前信勝及作大，義皆有行發起，而言有間者，約修無功用未得任運無功用，則有功用之間耳。又上通說第三二句通離二過，亦得離障、離有行有間發過。寂靜離淨地勤方便過，以離過寂靜返覆相成，故合為一雙治二過。第二喻中，滅定之義前地已說，〈法界品〉更明。言「能依心所憶想自亡」者，以論云「無彼依止」，故為此釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二離第一有行有間發過」者，此第三節復離此過。若遠公云：「謂七地中十方便慧，發起勝行無功用心，名為有行有間發。」釋曰：發即發起。若以十方便為有行，此行最麁。又無功用心即淨地勤方便，則似義重。今治即前信勝及作大，義皆有行發起，而言有間者，約修無功用未得任運無功用，則有功用之間耳。又上通說第三二句通離二過，亦得離障、離有行有間發過。寂靜離淨地勤方便過，以離過寂靜返覆相成，故合為一雙治二過。第二喻中，滅定之義前地已說，〈法界品〉更明。言「能依心所憶想自亡」者，以論云「無彼依止」，故為此釋。

疏「合中」下，合文分三：一正合經文、二結成離過、三別釋。「捨一切功用行者」，牒經。「過所治故」者，即論釋。謂所治者，即七地中功用之心。「得無功用法者」，牒經。「得彼對治法」者，論釋，以有八地無功用無分別智為能治故。「身口意等息者」，牒經。「以得無功用法自然行」者，論釋。以自然行不作意故，云身口等息，非謂不行行，故云自然行也。如船乘風入海，但見不施功，非船不進，故疏引淨忍分中無所取著以為證成，故前論云「非無治法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「合中」下，合文分三：一正合經文、二結成離過、三別釋。「捨一切功用行者」，牒經。「過所治故」者，即論釋。謂所治者，即七地中功用之心。「得無功用法者」，牒經。「得彼對治法」者，論釋，以有八地無功用無分別智為能治故。「身口意等息者」，牒經。「以得無功用法自然行」者，論釋。以自然行不作意故，云身口等息，非謂不行行，故云自然行也。如船乘風入海，但見不施功，非船不進，故疏引淨忍分中無所取著以為證成，故前論云「非無治法」。

疏「離第一」下，二結成離過，即結上合意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「離第一」下，二結成離過，即結上合意。

疏「住於報行」下，三別釋能治。「此牒經」下，疏釋。前意明教道者，無功無分別智可寄言故；後約證道，正證真如故。證道有五：一舉論；二「此約」下，引例案定；三「即離」下，明所離過；四「報行者」下，釋經報行；五「住真如」下，重釋論文。而有二意：一雖舉賴耶，但取真如，以第八地捨賴耶名故，故《唯識》云「阿羅漢位捨」。釋曰：大乘第八地同於羅漢，以捨分段出三界故。二「又佛地」下，存其賴耶，則顯譯論不善用名。以第八識有其多名故，賴耶但是局凡位故。異熟直至菩薩地盡，雖同第八，不應存賴耶名耳。第八名別，已見上文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「住於報行」下，三別釋能治。「此牒經」下，疏釋。前意明教道者，無功無分別智可寄言故；後約證道，正證真如故。證道有五：一舉論；二「此約」下，引例案定；三「即離」下，明所離過；四「報行者」下，釋經報行；五「住真如」下，重釋論文。而有二意：一雖舉賴耶，但取真如，以第八地捨賴耶名故，故《唯識》云「阿羅漢位捨」。釋曰：大乘第八地同於羅漢，以捨分段出三界故。二「又佛地」下，存其賴耶，則顯譯論不善用名。以第八識有其多名故，賴耶但是局凡位故。異熟直至菩薩地盡，雖同第八，不應存賴耶名耳。第八名別，已見上文。

疏「第二夢寤喻」中，文五：一舉前所喻、二顯喻意、三釋喻相、四釋合文、五會通喻合。二「論云」下，顯喻意。意明護過，所護過意大意是同。謂「護彼過想」，同前捨一切功用行。「有正智想」，同前得無功用法。三「如從夢」下，釋顯喻相，即喻前意。雖無夢想，喻護彼過想。非無寤想，喻有正智想。從「但此行寂滅故云所作皆息」者，通妨。妨云：若有正智，何以文云所作皆息？答意可知。四「合中勇猛」下，釋合，但顯護過，化生勤方便不行耳。以內證釋二行不行，如覺無二岸，以外緣釋相行不行；如覺無人船，船即化生聖道。餘略不合者，具即以菩薩合前有人，謂七地菩薩至不動地令覺寤也。五「合中見人」下，會通。喻合可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二夢寤喻」中，文五：一舉前所喻、二顯喻意、三釋喻相、四釋合文、五會通喻合。二「論云」下，顯喻意。意明護過，所護過意大意是同。謂「護彼過想」，同前捨一切功用行。「有正智想」，同前得無功用法。三「如從夢」下，釋顯喻相，即喻前意。雖無夢想，喻護彼過想。非無寤想，喻有正智想。從「但此行寂滅故云所作皆息」者，通妨。妨云：若有正智，何以文云所作皆息？答意可知。四「合中勇猛」下，釋合，但顯護過，化生勤方便不行耳。以內證釋二行不行，如覺無二岸，以外緣釋相行不行；如覺無人船，船即化生聖道。餘略不合者，具即以菩薩合前有人，謂七地菩薩至不動地令覺寤也。五「合中見人」下，會通。喻合可知。

疏「第三生梵天喻」中，分五：一舉所喻，略不釋喻。二「合中」下，釋合文，即經住不動下文。三「所以不行」下，論釋不行所以，明有治故，經文略無。四「此離」下，明離過患。五「後此菩薩」下，別釋。「此菩薩下舉勝」下，經謂「佛等不順行」者，以論云「此中順行不順行二分心等，佛等不行故。」謂一心中分染淨二分，以淨況染。從「則若世」下，疏束成對。略有四對，兼於大小則有五對。「若世」者，即經「況復起於世間之心」。「若出世」者，佛等心也。「若人」，即佛菩薩。「若法」，即菩提涅槃。「若因」，即菩薩。「若果」，即佛。「若智」，即菩提。「若斷」，即涅槃。小雖經無，對菩薩有，論文具之。論云「佛等不行不行故，大乘小乘差別故，大乘小乘中眾生法差別故。眾生是人，無學學差別。佛等涅槃差別。應知是中順行者，順行分中心等不行故，如經一切心意識不行故。是中不順行者，不順行分中佛等不行故，如輕佛心乃至涅槃心不行故。大乘小乘差別，大乘中差別者，佛菩薩涅槃差別故。小乘中差別者，聲聞涅槃阿羅漢等差別故。大乘中眾生差別者，佛菩薩差別故。法差別者，菩提涅槃差別故。小乘中無學學眾差別，是中法差別者，涅槃差別。無學差別者，阿羅漢差別。有學差別者，阿那含等差別。如是等皆悉不行故。」釋曰：恐欲知論，故復委出，亦不出於上之五對。然論差別之言，一一事中皆有差別，如有學中有三果四向等，菩提有多種菩提等，非全所要，故疏略之。就出世中遍多舉者，出世易著，今無著故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三生梵天喻」中，分五：一舉所喻，略不釋喻。二「合中」下，釋合文，即經住不動下文。三「所以不行」下，論釋不行所以，明有治故，經文略無。四「此離」下，明離過患。五「後此菩薩」下，別釋。「此菩薩下舉勝」下，經謂「佛等不順行」者，以論云「此中順行不順行二分心等，佛等不行故。」謂一心中分染淨二分，以淨況染。從「則若世」下，疏束成對。略有四對，兼於大小則有五對。「若世」者，即經「況復起於世間之心」。「若出世」者，佛等心也。「若人」，即佛菩薩。「若法」，即菩提涅槃。「若因」，即菩薩。「若果」，即佛。「若智」，即菩提。「若斷」，即涅槃。小雖經無，對菩薩有，論文具之。論云「佛等不行不行故，大乘小乘差別故，大乘小乘中眾生法差別故。眾生是人，無學學差別。佛等涅槃差別。應知是中順行者，順行分中心等不行故，如經一切心意識不行故。是中不順行者，不順行分中佛等不行故，如輕佛心乃至涅槃心不行故。大乘小乘差別，大乘中差別者，佛菩薩涅槃差別故。小乘中差別者，聲聞涅槃阿羅漢等差別故。大乘中眾生差別者，佛菩薩差別故。法差別者，菩提涅槃差別故。小乘中無學學眾差別，是中法差別者，涅槃差別。無學差別者，阿羅漢差別。有學差別者，阿那含等差別。如是等皆悉不行故。」釋曰：恐欲知論，故復委出，亦不出於上之五對。然論差別之言，一一事中皆有差別，如有學中有三果四向等，菩提有多種菩提等，非全所要，故疏略之。就出世中遍多舉者，出世易著，今無著故。

第二發起勝行。疏「迴文未盡，應言住本願力」者，謂安住本願，利眾生故，得諸佛勸。遠公案論釋云「本願住三門分別。一解本願。從前七地來，同求此地無生忍故，亦為本願。二釋住義。三說住之意。二中得已心息，更無去意，故名為住。然住不住，略有四種：一觀入分別，始時不住、終則樂住。從前地來求趣無生，以未得故，所以不住。今此得之，樂著故住。二起用分別，始得樂住、終則不住。今此始得樂寂故住，以佛勸起，所以不住。三就寂分別，始終常住，謂佛菩薩隨所證入無暫捨故。四就用分別，諸佛菩薩一切不住，常就世間利眾生故。今言住者，約前二門。第三說住之意有二：一顯此地所得深寂難捨故，二明諸佛勸說所以。」釋曰：上遠公之意，順論解釋，非不有由。今以此經本願力故，明其本願是勸之由，以此釋論，應言住本願也。住忍須勸，是下勸益中辨。又由經住故，勸意則有，故疏釋云「決彼無生止水，令起無功用行。」無生止水，即住忍義。若將本願力住為住忍者，非經論意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二發起勝行。疏「迴文未盡，應言住本願力」者，謂安住本願，利眾生故，得諸佛勸。遠公案論釋云「本願住三門分別。一解本願。從前七地來，同求此地無生忍故，亦為本願。二釋住義。三說住之意。二中得已心息，更無去意，故名為住。然住不住，略有四種：一觀入分別，始時不住、終則樂住。從前地來求趣無生，以未得故，所以不住。今此得之，樂著故住。二起用分別，始得樂住、終則不住。今此始得樂寂故住，以佛勸起，所以不住。三就寂分別，始終常住，謂佛菩薩隨所證入無暫捨故。四就用分別，諸佛菩薩一切不住，常就世間利眾生故。今言住者，約前二門。第三說住之意有二：一顯此地所得深寂難捨故，二明諸佛勸說所以。」釋曰：上遠公之意，順論解釋，非不有由。今以此經本願力故，明其本願是勸之由，以此釋論，應言住本願也。住忍須勸，是下勸益中辨。又由經住故，勸意則有，故疏釋云「決彼無生止水，令起無功用行。」無生止水，即住忍義。若將本願力住為住忍者，非經論意。

疏「下之七勸」下，通妨難，乃有四重。一有妨云：下之七勸，義相不同，何以此中但云與智？故此通云：七不出智。二「前地未淨」下，問云：佛慈平等，何以偏與此地菩薩？通意可知。三「以得此」下，復有問言：何以要得此忍，即與智明？答意可知。四「一與」下，復應問言：九十已得，何不與耶？得已不失，故不重與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「下之七勸」下，通妨難，乃有四重。一有妨云：下之七勸，義相不同，何以此中但云與智？故此通云：七不出智。二「前地未淨」下，問云：佛慈平等，何以偏與此地菩薩？通意可知。三「以得此」下，復有問言：何以要得此忍，即與智明？答意可知。四「一與」下，復應問言：九十已得，何不與耶？得已不失，故不重與。

疏「於中有七」者，七勸如文，亦有總名。一自德未成勸、二生願未滿勸、三本願未充勸、四自德未勝勸、五化業廣大勸、六自己所得法門未窮勸、七少作能成增進眾德勸。疏文有四：一列七名、二「遠公」下敘古釋、三「經無」下辨違順、四「今攝」下申正釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「於中有七」者，七勸如文，亦有總名。一自德未成勸、二生願未滿勸、三本願未充勸、四自德未勝勸、五化業廣大勸、六自己所得法門未窮勸、七少作能成增進眾德勸。疏文有四：一列七名、二「遠公」下敘古釋、三「經無」下辨違順、四「今攝」下申正釋。

疏「然七皆含轉住增去」者，正揀遠公。前六轉住，後一增去。如初願中，勿復放捨，即是轉住；令勤精進，豈非增去。餘可思準。遠公亦攝前六為三對：二利初對，一自利未滿、二所化未出；第二對，三所化未滿、四自德未勝；第三對，五化業未勝、六己德未窮。亦是一理。初勸可知。第二勸中，「出家多起覺觀」等者，皆是論意。意云：出家斷除煩惱，不與之俱。為斷此故，未善方便，故多覺觀。或起惡覺，乃至不忘善覺，故言悲心。「悲心依上而轉」者，釋論。以論初云「依彼眾生無大利益事現起煩惱，使彼在家出家分中深著煩惱眾生轉故。」故是大悲依彼轉也。第三勸，可知。第四勸中，初言「定其所尚」者，所尚即無生法忍，所忍即諸法實性故。三地中詺八地為一切法如實覺，法性即實相真如，理無廢興，故云出世不出不異。言「以有深無礙智」者，即下偈云「法性真常離心念，二乘於此亦能得。不以此故為世尊，但以甚深無礙智。」意云：甚深無礙智為世尊耳。對下同於二乘，故此不共。言「抑同二乘」者，此一乘旨，二乘絕分，非是共理。約寄位中，勸其莫作故。抑令同下。三獸度河，亦是抑耳。河即是通理。如身子自領解云：「我等同入法性故」。「功行疲倦」者，此下是論意。斯則三乘皆功行疲。「欲趣於寂」，是菩薩垢，故論云「依不共義功行疲倦，彼垢轉故，謂依轉進。」五六七勸，並顯可知。但七云「三自在行」者，即三世間自在耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然七皆含轉住增去」者，正揀遠公。前六轉住，後一增去。如初願中，勿復放捨，即是轉住；令勤精進，豈非增去。餘可思準。遠公亦攝前六為三對：二利初對，一自利未滿、二所化未出；第二對，三所化未滿、四自德未勝；第三對，五化業未勝、六己德未窮。亦是一理。初勸可知。第二勸中，「出家多起覺觀」等者，皆是論意。意云：出家斷除煩惱，不與之俱。為斷此故，未善方便，故多覺觀。或起惡覺，乃至不忘善覺，故言悲心。「悲心依上而轉」者，釋論。以論初云「依彼眾生無大利益事現起煩惱，使彼在家出家分中深著煩惱眾生轉故。」故是大悲依彼轉也。第三勸，可知。第四勸中，初言「定其所尚」者，所尚即無生法忍，所忍即諸法實性故。三地中詺八地為一切法如實覺，法性即實相真如，理無廢興，故云出世不出不異。言「以有深無礙智」者，即下偈云「法性真常離心念，二乘於此亦能得。不以此故為世尊，但以甚深無礙智。」意云：甚深無礙智為世尊耳。對下同於二乘，故此不共。言「抑同二乘」者，此一乘旨，二乘絕分，非是共理。約寄位中，勸其莫作故。抑令同下。三獸度河，亦是抑耳。河即是通理。如身子自領解云：「我等同入法性故」。「功行疲倦」者，此下是論意。斯則三乘皆功行疲。「欲趣於寂」，是菩薩垢，故論云「依不共義功行疲倦，彼垢轉故，謂依轉進。」五六七勸，並顯可知。但七云「三自在行」者，即三世間自在耳。

疏「問始行之流」下，此下問答。通對不勸之失，勸益為問。先興二問，下具二答。先以四義答須勸。答初問，可知。後「但有此深奧」下，答第二有無問。今此答云：定有佛勸，無有無勸。此自有三：一正明無有無勸而趣寂者；二「又設」下，假設以明；三「為顯」下，結上不勸之損言耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「問始行之流」下，此下問答。通對不勸之失，勸益為問。先興二問，下具二答。先以四義答須勸。答初問，可知。後「但有此深奧」下，答第二有無問。今此答云：定有佛勸，無有無勸。此自有三：一正明無有無勸而趣寂者；二「又設」下，假設以明；三「為顯」下，結上不勸之損言耳。

疏「論云：彼行中攝功德因勝」者，彼行即無生忍行，由有忍行故佛與智。此二皆因，此因皆勝，故能攝德。正以與智而能攝德，故疏論但以與智為因，轉推得智之因復由得忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論云：彼行中攝功德因勝」者，彼行即無生忍行，由有忍行故佛與智。此二皆因，此因皆勝，故能攝德。正以與智而能攝德，故疏論但以與智為因，轉推得智之因復由得忍。

疏「十中一多身隨現」下，上通相料揀，此下隨句別釋。釋此初句，疏文有四：一標舉，即是經中「今住此地得無量身」。二「所以多」下，舉論釋多所以。信解即是勝解，勝解印持一切菩薩即是我身，故有多身。三「謂智契」下，釋上信解為一所以。前來諸地雖有信解，未與理冥；今與理冥，故成多身耳。四「此實報」下，釋通妨難。難云：前之初地百身、二地千身，如是漸增乃至七地有百千億那由他身，何得言一？故今答云：彼前多身皆云示現，即變化為，非實報得。以前七地功用分別未捨離故，不能合法，凡所為作名心自在，非法自在，是故不得就法說多。此地功用分別心息，契合法界，凡所為作名法自在。以法門無量，隨法論身，身亦無量。舉身既爾，餘可例知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十中一多身隨現」下，上通相料揀，此下隨句別釋。釋此初句，疏文有四：一標舉，即是經中「今住此地得無量身」。二「所以多」下，舉論釋多所以。信解即是勝解，勝解印持一切菩薩即是我身，故有多身。三「謂智契」下，釋上信解為一所以。前來諸地雖有信解，未與理冥；今與理冥，故成多身耳。四「此實報」下，釋通妨難。難云：前之初地百身、二地千身，如是漸增乃至七地有百千億那由他身，何得言一？故今答云：彼前多身皆云示現，即變化為，非實報得。以前七地功用分別未捨離故，不能合法，凡所為作名心自在，非法自在，是故不得就法說多。此地功用分別心息，契合法界，凡所為作名法自在。以法門無量，隨法論身，身亦無量。舉身既爾，餘可例知。

疏「此一對前」下，釋其餘句，餘並可知。疏「大文第四淨土分」中，先問答顯意，初問、後答。答中二：先開二門、後「今約」下揀定。既約位釋成，始起於此，故偏有淨土分也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此一對前」下，釋其餘句，餘並可知。疏「大文第四淨土分」中，先問答顯意，初問、後答。答中二：先開二門、後「今約」下揀定。既約位釋成，始起於此，故偏有淨土分也。

疏「智所行境」者，即世界成壞能觀智，即下如實知。此總科。「方便善巧」下，別牒釋。言「即無功用因」者，由於七地得空中方便慧、有中殊勝行，修此無功故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「智所行境」者，即世界成壞能觀智，即下如實知。此總科。「方便善巧」下，別牒釋。言「即無功用因」者，由於七地得空中方便慧、有中殊勝行，修此無功故。

疏「初知四大差別即是廣相」者，謂知大分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初知四大差別即是廣相」者，謂知大分齊。

疏「小相者」下，散心所知少故名小，定心所知廣故名大。初禪量等四洲，二禪量等小千，三等中千，四等大千，故云乃至，量既遍等，故能遍緣。無量相者，佛智稱事理之實，故無分量。「差別相者是法分齊」者，若言大小，即是分齊。知地堅相、水濕相等，名知自相；同無常等，名知共相。二相皆是法分齊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「小相者」下，散心所知少故名小，定心所知廣故名大。初禪量等四洲，二禪量等小千，三等中千，四等大千，故云乃至，量既遍等，故能遍緣。無量相者，佛智稱事理之實，故無分量。「差別相者是法分齊」者，若言大小，即是分齊。知地堅相、水濕相等，名知自相；同無常等，名知共相。二相皆是法分齊也。

疏「細者透金塵故」者，俱舍云「極微微金水，兔羊牛隙塵，蟣虱麥指節，後後增七倍。」隙塵乃塵中最麁。無一極微獨處而住，故不說初。而七極微為一微塵，此亦最細，而名是通，故取第三透金之塵以為細也。言「一塵之中含多法」者，能造所造一聚而現，必具堅濕煖動、色香味觸，故云多法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「細者透金塵故」者，俱舍云「極微微金水，兔羊牛隙塵，蟣虱麥指節，後後增七倍。」隙塵乃塵中最麁。無一極微獨處而住，故不說初。而七極微為一微塵，此亦最細，而名是通，故取第三透金之塵以為細也。言「一塵之中含多法」者，能造所造一聚而現，必具堅濕煖動、色香味觸，故云多法。

疏「斯即楞伽責所不間」者，謂大慧菩薩發一百八問云「我名為大慧，通達於大乘。今以百八義，仰諮尊中上。」下問云：「云何淨其念？云何念念增長」等。列問竟，佛讚善，牒問竟，然後責其所問不盡，云：「諸須彌山地，巨海日月量，下中上眾生，身各幾微塵？一一剎幾塵，弓弓數有幾，肘步拘樓舍，半由旬由旬，乃至云是等所應謂，何須問餘事。聲聞辟支佛，佛及最勝子，身各有幾數，何故不問此？」釋曰：此即責所不問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「斯即楞伽責所不間」者，謂大慧菩薩發一百八問云「我名為大慧，通達於大乘。今以百八義，仰諮尊中上。」下問云：「云何淨其念？云何念念增長」等。列問竟，佛讚善，牒問竟，然後責其所問不盡，云：「諸須彌山地，巨海日月量，下中上眾生，身各幾微塵？一一剎幾塵，弓弓數有幾，肘步拘樓舍，半由旬由旬，乃至云是等所應謂，何須問餘事。聲聞辟支佛，佛及最勝子，身各有幾數，何故不問此？」釋曰：此即責所不問也。

疏「佛法中凡境為小」者，問無色。無色無有分量，何有大小？答：大乘之中許有色故。〈離世間品〉明「菩薩鼻根聞無色界宮殿香故。」此有二意：一無麁有細；二無其相色，有通果色故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「佛法中凡境為小」者，問無色。無色無有分量，何有大小？答：大乘之中許有色故。〈離世間品〉明「菩薩鼻根聞無色界宮殿香故。」此有二意：一無麁有細；二無其相色，有通果色故。

疏「以身不必同其所化」者，如有居士欲見佛身，為現佛身。佛身不同居士，而隨其心樂，名心同事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以身不必同其所化」者，如有居士欲見佛身，為現佛身。佛身不同居士，而隨其心樂，名心同事。

疏「今就行體」者，以智正覺一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今就行體」者，以智正覺一切法故。

疏「經略煩惱故論具之」者，論云「是中眾生世間、器世間，彼二生因業煩惱是染分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「經略煩惱故論具之」者，論云「是中眾生世間、器世間，彼二生因業煩惱是染分故。」

疏「謂因法智殊顯三乘別」者，智法有殊，故三乘異。亦以三乘明法智，故二皆是淨。言「義兼理空」者，無量周遍等皆兼於理，亦由此故為二所依。疏「云何法智虛空得為自身」者，此假問也。法中理法，理法無形。智體虛空，皆無形質。不可作身，云何言作？答意云：智證於法，自然應現，即是作義。亦猶體理成智，理寂無相而成有知故。「令於虛空」下，通虛空作自。此三作自既爾，自作此三亦然，冥同理智及虛空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂因法智殊顯三乘別」者，智法有殊，故三乘異。亦以三乘明法智，故二皆是淨。言「義兼理空」者，無量周遍等皆兼於理，亦由此故為二所依。疏「云何法智虛空得為自身」者，此假問也。法中理法，理法無形。智體虛空，皆無形質。不可作身，云何言作？答意云：智證於法，自然應現，即是作義。亦猶體理成智，理寂無相而成有知故。「令於虛空」下，通虛空作自。此三作自既爾，自作此三亦然，冥同理智及虛空故。

疏「所以相作」下，出其所因。以經文中但云「隨眾生心之所樂故」，則唯是業用門而無德相，故具出所以，例前可知。則經文中但有第二義，第一義略無。第二引晉經文證者，第二因緣和合是緣起故。上顯相作之因，論主但明相作之意。然隨眾生樂，通因通意，意欲攝生，故是意也。就隨意能作，即業用因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「所以相作」下，出其所因。以經文中但云「隨眾生心之所樂故」，則唯是業用門而無德相，故具出所以，例前可知。則經文中但有第二義，第一義略無。第二引晉經文證者，第二因緣和合是緣起故。上顯相作之因，論主但明相作之意。然隨眾生樂，通因通意，意欲攝生，故是意也。就隨意能作，即業用因。

疏「若總開三界五趣則具十」者，色身兼欲色二界，加無色為三界，集業煩惱為二，報身即五趣報，故為十也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若總開三界五趣則具十」者，色身兼欲色二界，加無色為三界，集業煩惱為二，報身即五趣報，故為十也。

疏「又重重現」下，雙釋「普入」及「方網」言。塵能受剎，剎以塵成，亦能受剎，重重皆入，名為普入。既交絡入，九方入東，東入西時帶餘九入。西入南時，帶東諸方而入於南，故成重重。即初地中如帝網差別故，為真實義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又重重現」下，雙釋「普入」及「方網」言。塵能受剎，剎以塵成，亦能受剎，重重皆入，名為普入。既交絡入，九方入東，東入西時帶餘九入。西入南時，帶東諸方而入於南，故成重重。即初地中如帝網差別故，為真實義故。

疏「四自身舍利住持故」者，舍利梵言，此翻名身。若云舍利羅，此云身骨。論經名「受神力身」，此身是佛攝受眾生，留化神力。故〈出現品〉中醫王延壽喻，正喻力持身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四自身舍利住持故」者，舍利梵言，此翻名身。若云舍利羅，此云身骨。論經名「受神力身」，此身是佛攝受眾生，留化神力。故〈出現品〉中醫王延壽喻，正喻力持身也。

疏「六所有光明」等者，論經名「光明身」，故遠公云：「善軟眾生慈光攝取，剛強眾生威光伏取。」故云「攝伏」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六所有光明」等者，論經名「光明身」，故遠公云：「善軟眾生慈光攝取，剛強眾生威光伏取。」故云「攝伏」。

疏「九法身者所有如來無漏界故」者，即是論文。同於《唯識》轉依之果。論云「此即無漏界，不思議善常，安樂解脫身，大牟尼名法。」論曰「前修習位所得轉依，應知即是究竟位攝。此謂此前二轉依果，即是究竟無漏界攝。諸漏永盡，非漏隨增，性淨圓明，故名無漏。界是藏義，此中含容無邊稀有大功德法。或是因義，能生五乘世出世間利樂事故。」釋曰：此即釋其初句。今疏所用「諸漏永盡」者，此即離彼相應縛義。「非漏隨增」者，此即顯離所緣縛義。「性淨」，揀異二乘無學，有所知障，不名淨故。「圓明」，揀彼十地菩薩，未圓滿故。具此諸義，名無漏界。餘義可知。釋第二句，論云「此轉依果，又不思議超過尋思言議道故，微妙甚深自內證故，非諸世間喻所喻故。此又是善白法性故，清淨法界遠離生滅極安隱故，四智心品妙用無方極巧便故。二種皆有順益相故，違不善故，俱說為善。此又是常，無盡期故。清淨法界無生無滅，無變易故說為常。四智心品所依常故，無斷盡故，亦說為常，非自性常。」釋第三句云「此又安樂無逼惱故，清淨法界眾相寂靜，故名安樂。四智心品永離惱害，故名安樂。此二自性皆無逼惱，及能安樂一切有情，故二轉依俱名安樂。二乘所得二轉依果，唯是遠離煩惱障種，無殊勝法，故但名解脫身。大覺世尊成就無上寂靜法，故名大牟尼。此牟尼尊所得二果，永離二障，亦名法身，無量無邊力無畏等大功德法所莊嚴故。體依聚義，故得名身。故此法身五法為性，非淨法界獨名法身，二轉依果皆此攝故。」釋曰：今此疏中正用初句義，則包含正取所證能證四智，智身攝故，彼處通說菩提涅槃二種果故。四智之義，頻見上文。言「此通四身」者，智冥於理，同法性身；大圓鏡智相應淨識能頓現於自受用身；平等性智現他受用身；成所作智起變化身。是則智身通於四也。又妙觀察智亦通四身，通觀四故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九法身者所有如來無漏界故」者，即是論文。同於《唯識》轉依之果。論云「此即無漏界，不思議善常，安樂解脫身，大牟尼名法。」論曰「前修習位所得轉依，應知即是究竟位攝。此謂此前二轉依果，即是究竟無漏界攝。諸漏永盡，非漏隨增，性淨圓明，故名無漏。界是藏義，此中含容無邊稀有大功德法。或是因義，能生五乘世出世間利樂事故。」釋曰：此即釋其初句。今疏所用「諸漏永盡」者，此即離彼相應縛義。「非漏隨增」者，此即顯離所緣縛義。「性淨」，揀異二乘無學，有所知障，不名淨故。「圓明」，揀彼十地菩薩，未圓滿故。具此諸義，名無漏界。餘義可知。釋第二句，論云「此轉依果，又不思議超過尋思言議道故，微妙甚深自內證故，非諸世間喻所喻故。此又是善白法性故，清淨法界遠離生滅極安隱故，四智心品妙用無方極巧便故。二種皆有順益相故，違不善故，俱說為善。此又是常，無盡期故。清淨法界無生無滅，無變易故說為常。四智心品所依常故，無斷盡故，亦說為常，非自性常。」釋第三句云「此又安樂無逼惱故，清淨法界眾相寂靜，故名安樂。四智心品永離惱害，故名安樂。此二自性皆無逼惱，及能安樂一切有情，故二轉依俱名安樂。二乘所得二轉依果，唯是遠離煩惱障種，無殊勝法，故但名解脫身。大覺世尊成就無上寂靜法，故名大牟尼。此牟尼尊所得二果，永離二障，亦名法身，無量無邊力無畏等大功德法所莊嚴故。體依聚義，故得名身。故此法身五法為性，非淨法界獨名法身，二轉依果皆此攝故。」釋曰：今此疏中正用初句義，則包含正取所證能證四智，智身攝故，彼處通說菩提涅槃二種果故。四智之義，頻見上文。言「此通四身」者，智冥於理，同法性身；大圓鏡智相應淨識能頓現於自受用身；平等性智現他受用身；成所作智起變化身。是則智身通於四也。又妙觀察智亦通四身，通觀四故。

疏「但兩重」下，通非圓宗難，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「但兩重」下，通非圓宗難，可知。

疏「六智身」中，「果唯證入相離前三」者，此明智身了於法界，有達證二義不同。今就果說，故唯證知。言「相離前三」者，離聞思修相，如初地示說分齊中說。然此通約因果而說。若分三乘，小乘四果為果，趣四果因為行。中乘無學為果，有學為行，無數出入故無四果。大乘之中，佛果為果，餘皆為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六智身」中，「果唯證入相離前三」者，此明智身了於法界，有達證二義不同。今就果說，故唯證知。言「相離前三」者，離聞思修相，如初地示說分齊中說。然此通約因果而說。若分三乘，小乘四果為果，趣四果因為行。中乘無學為果，有學為行，無數出入故無四果。大乘之中，佛果為果，餘皆為行。

疏「小乘十智」等者，則法類四諦、他心世俗及盡無生，前已曾解。「中乘七十七」者，廣如六地鈔中。共不共義，前已頻釋。「後二通於三乘修成分別」者，即學無學。前行果中，中乘雖約學無學，明意在行果，小乘學中亦有果故，大乘位位容有果故，故疏上來但約總說。又此學等略有三門：一約理，三乘同學，未證名學，證竟無學，凡夫非學非無學。二以小望大，二乘於大亦非學非無學。三就修成之德，義同初門。今就智明，疏云「修成分別」耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「小乘十智」等者，則法類四諦、他心世俗及盡無生，前已曾解。「中乘七十七」者，廣如六地鈔中。共不共義，前已頻釋。「後二通於三乘修成分別」者，即學無學。前行果中，中乘雖約學無學，明意在行果，小乘學中亦有果故，大乘位位容有果故，故疏上來但約總說。又此學等略有三門：一約理，三乘同學，未證名學，證竟無學，凡夫非學非無學。二以小望大，二乘於大亦非學非無學。三就修成之德，義同初門。今就智明，疏云「修成分別」耳。

疏「七知法身」中，文二：先通揀濫，謂第六智身及此法身，對上如來身上十身中智身法身以料揀耳。後「文有五」下，別釋。「一法身」者，前佛中取法，此法中取佛，為門各異也。「揀理異事」下，遮難。難云：若是平等法身，應名第一義智所知。故為此答：第一義智無分別故，亦猶相見道中觀非安立諦，而是後得智攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「七知法身」中，文二：先通揀濫，謂第六智身及此法身，對上如來身上十身中智身法身以料揀耳。後「文有五」下，別釋。「一法身」者，前佛中取法，此法中取佛，為門各異也。「揀理異事」下，遮難。難云：若是平等法身，應名第一義智所知。故為此答：第一義智無分別故，亦猶相見道中觀非安立諦，而是後得智攝。

疏「四即重顯理法所遍之境」者，即經云「眾生非眾生法差別相」，論但云「有根無根差別相故」。有根身即眾生，有根身故；無根即非情。今以四法，收法無遺，謂教、理、行、果。理是所詮，乃通事理。初句明理，此句即事，理外無事，故言所遍之境。「此通染淨」等，皆悉平等，則顯前之法身是淨法法身，故前釋云「法門雖殊，同詮平等」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四即重顯理法所遍之境」者，即經云「眾生非眾生法差別相」，論但云「有根無根差別相故」。有根身即眾生，有根身故；無根即非情。今以四法，收法無遺，謂教、理、行、果。理是所詮，乃通事理。初句明理，此句即事，理外無事，故言所遍之境。「此通染淨」等，皆悉平等，則顯前之法身是淨法法身，故前釋云「法門雖殊，同詮平等」。

疏「論云第一相」者，有二義：疏是一義，更云「三寶最勝故」。言「隨智有異三種不同」者，即一切賢聖皆以無為法而有差別。《大品》云「由平等故，分別須菩提等」。「故所顯理亦說淺深」者，小乘人空如兔之足，中乘修習如馬之足，大乘二空深徹底故。「若約功德等異」者，小乘三生，緣覺百劫，菩薩三祇乃至三學萬行，差別非一，皆以一相統之，則四法一揆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論云第一相」者，有二義：疏是一義，更云「三寶最勝故」。言「隨智有異三種不同」者，即一切賢聖皆以無為法而有差別。《大品》云「由平等故，分別須菩提等」。「故所顯理亦說淺深」者，小乘人空如兔之足，中乘修習如馬之足，大乘二空深徹底故。「若約功德等異」者，小乘三生，緣覺百劫，菩薩三祇乃至三學萬行，差別非一，皆以一相統之，則四法一揆。

疏「三不可見」者，釋無形相。「世人見者但見空一顯色」者，《雜集》第一云「云何建立色蘊？謂諸所有色，若四大種、若四大種所造色者。謂眼等五根、色聲香味觸所攝一分，及法處所攝色。」次釋色云「色者，謂四大種所造、眼根所了義，謂青黃赤白、長短方圓、麁細高下、若正不正、光影明暗、煙雲塵霧、逈色表色、空一顯色。此復三種，謂妙、不妙、俱相違色。此青等二十五色建立，由六種因，謂相故、安立故、損益故、作所依故、作相故、莊嚴故，如其次第」。四十八云「逈色者，謂離餘礙觸方所可得空一顯色者，謂上所見青等顯色。」釋曰：若《智論》說上空，謂作青白，彯色見故。又依小乘毘曇宗，空有二種：一是有為，除色為空。二是無為，本來常無。有為可見，故今世人同共見之；無為不可見故，今說言不可見相。《成實論》中，虛空唯一，不可眼見。世人見者，但見空中光明之色，想心於中知無實物，作虛空解，便謂見空，其實不見。《涅槃經》中同《成實》說，廣破虛空有為可見。今此經疏，符不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三不可見」者，釋無形相。「世人見者但見空一顯色」者，《雜集》第一云「云何建立色蘊？謂諸所有色，若四大種、若四大種所造色者。謂眼等五根、色聲香味觸所攝一分，及法處所攝色。」次釋色云「色者，謂四大種所造、眼根所了義，謂青黃赤白、長短方圓、麁細高下、若正不正、光影明暗、煙雲塵霧、逈色表色、空一顯色。此復三種，謂妙、不妙、俱相違色。此青等二十五色建立，由六種因，謂相故、安立故、損益故、作所依故、作相故、莊嚴故，如其次第」。四十八云「逈色者，謂離餘礙觸方所可得空一顯色者，謂上所見青等顯色。」釋曰：若《智論》說上空，謂作青白，彯色見故。又依小乘毘曇宗，空有二種：一是有為，除色為空。二是無為，本來常無。有為可見，故今世人同共見之；無為不可見故，今說言不可見相。《成實論》中，虛空唯一，不可眼見。世人見者，但見空中光明之色，想心於中知無實物，作虛空解，便謂見空，其實不見。《涅槃經》中同《成實》說，廣破虛空有為可見。今此經疏，符不可見。

疏「六能通受色相」，此即論文釋經，顯現色身相。疏文可知。而論經云「顯色身別異相」，意云：能顯於色，而與色異。上言無異，自約空體耳。若遠公云：「謂因色像，空有差別。謂屋內空、屋外空等。」此乃以色顯空，不順今經空能顯色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六能通受色相」，此即論文釋經，顯現色身相。疏文可知。而論經云「顯色身別異相」，意云：能顯於色，而與色異。上言無異，自約空體耳。若遠公云：「謂因色像，空有差別。謂屋內空、屋外空等。」此乃以色顯空，不順今經空能顯色。

第五自在分。釋曰：此中通有四門，一辨相、二治障、三出因、四得位，文皆已具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五自在分。釋曰：此中通有四門，一辨相、二治障、三出因、四得位，文皆已具。

疏「此但約智通說」者，對下六度但明一智，為通遠公別配。修前器世間自在行故，得財自在，一切世界莊嚴之事悉能示現。修前眾生世間自在行故，得生自在，隨化眾生處處現生。修前智正覺世間自在行故，得六自在：一得命自在，證第一義成法身故，欲久近住，隨意悉能。二得心自在，知二諦故，能入無量三昧法門。三得業自在，於報身中得自在故，一切業報隨意示現。四得信解自在，知如來身及知聲聞緣覺菩薩故，信生信解。五得法自在，知法身故。六得智自在，知智身故。通修前三故，得二自在：一得願自在，一切所欲隨心皆得；二得如意自在，於三種中隨意轉故。釋曰：雖有此釋，乃成穿鑿，故疏但云「約智通說」。別配，依下取於《攝論》六度為因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此但約智通說」者，對下六度但明一智，為通遠公別配。修前器世間自在行故，得財自在，一切世界莊嚴之事悉能示現。修前眾生世間自在行故，得生自在，隨化眾生處處現生。修前智正覺世間自在行故，得六自在：一得命自在，證第一義成法身故，欲久近住，隨意悉能。二得心自在，知二諦故，能入無量三昧法門。三得業自在，於報身中得自在故，一切業報隨意示現。四得信解自在，知如來身及知聲聞緣覺菩薩故，信生信解。五得法自在，知法身故。六得智自在，知智身故。通修前三故，得二自在：一得願自在，一切所欲隨心皆得；二得如意自在，於三種中隨意轉故。釋曰：雖有此釋，乃成穿鑿，故疏但云「約智通說」。別配，依下取於《攝論》六度為因。

疏「二得命」下，疏文有三：一別釋經文，即辨相及因。經但標名，今依論經一一具釋。經有難見，即以論釋，兼以《攝論》六度之因次第配釋。二「於此十中」下，通釋自在。三「論以」下，明其所治。於中，先舉論；後「此十亦即」下，會五怖畏；三約因。「此地」下，會通行位，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二得命」下，疏文有三：一別釋經文，即辨相及因。經但標名，今依論經一一具釋。經有難見，即以論釋，兼以《攝論》六度之因次第配釋。二「於此十中」下，通釋自在。三「論以」下，明其所治。於中，先舉論；後「此十亦即」下，會五怖畏；三約因。「此地」下，會通行位，可知。