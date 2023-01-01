大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十八

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「自下大文第三彼果勝」中，文有三：初攝位、二「依論」下總科、三「今初」下正釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「自下大文第三彼果勝」中，文有三：初攝位、二「依論」下總科、三「今初」下正釋。

疏「今初意通五果」者，正舉經中牒前之意，意明十門通成五果故、遮於古人別配屬故。謂遠公云：「一對治及離障勝，是勝慢對治果。前修十種法平等觀而為對治，此地滿中更以甚深三脫為治，名對治勝。前治五地染淨慢障，今此文更除微細我心及有無等，名滅障勝。二修行勝，是前不住道行勝果。依前不住更起勝修，名修行勝。三得三昧勝，望前治勝以說果也。前修三脫而為對治，彼治轉增，名三昧勝。四得不壞心勝者，望前滅障以說其果，由滅障故，三昧之心不可壞，名不壞心。五自在力勝，望前修行以說果，依前修行上進無礙，名自在力。」釋曰：此上意明前之二果從前文生，後之三果從前二果生。今疏乃有二意：一總釋、二「亦可」下展轉釋。今初，但明總是不住道行勝果，不住道行勝。初總標心境，有三悲三智。經云「復以大悲為首，大悲增上，大悲滿足，觀世間生滅。」釋曰：觀世間生滅即智，對上三悲以成三智，斯則五果不出於二。於中三節：初二悲智修治、次二悲智所成堅固、後一雙明二果自在，此即隔句相對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初意通五果」者，正舉經中牒前之意，意明十門通成五果故、遮於古人別配屬故。謂遠公云：「一對治及離障勝，是勝慢對治果。前修十種法平等觀而為對治，此地滿中更以甚深三脫為治，名對治勝。前治五地染淨慢障，今此文更除微細我心及有無等，名滅障勝。二修行勝，是前不住道行勝果。依前不住更起勝修，名修行勝。三得三昧勝，望前治勝以說果也。前修三脫而為對治，彼治轉增，名三昧勝。四得不壞心勝者，望前滅障以說其果，由滅障故，三昧之心不可壞，名不壞心。五自在力勝，望前修行以說果，依前修行上進無礙，名自在力。」釋曰：此上意明前之二果從前文生，後之三果從前二果生。今疏乃有二意：一總釋、二「亦可」下展轉釋。今初，但明總是不住道行勝果，不住道行勝。初總標心境，有三悲三智。經云「復以大悲為首，大悲增上，大悲滿足，觀世間生滅。」釋曰：觀世間生滅即智，對上三悲以成三智，斯則五果不出於二。於中三節：初二悲智修治、次二悲智所成堅固、後一雙明二果自在，此即隔句相對。

疏「顯二我作用空」者，意明人法俱有能作之義，故皆名作者，非約人我獨為其空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「顯二我作用空」者，意明人法俱有能作之義，故皆名作者，非約人我獨為其空。

疏「二無相門」下滅障中，疏文有四：初一總釋。二「謂若入空門」下，舉正顯非智。論云「是三解脫，摩訶衍中但是一法，以行因緣故說有三種。觀諸法空，是名空門。空中不可取相，是時空門轉名無相。無相中不應有所作，為三界生，是時無相轉名無作。如城三門，一人之身不得一時從三門入。諸法實相是涅槃城，城有三門，若入空門，不得空亦不取相，是人直入，事已辦故不須二門。」三「若見法先有」下，舉非顯修智。論云「若取諸法空相，生憍慢言：我知實相。應學無相門以滅空相。」四「故修無相」下，結成修意，為滅障故。遠公云：「二中，一滅障，即取性心亡。二得對治，即得理為治。三念想不行，即取相心滅。亦初一異凡夫，後二異二乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二無相門」下滅障中，疏文有四：初一總釋。二「謂若入空門」下，舉正顯非智。論云「是三解脫，摩訶衍中但是一法，以行因緣故說有三種。觀諸法空，是名空門。空中不可取相，是時空門轉名無相。無相中不應有所作，為三界生，是時無相轉名無作。如城三門，一人之身不得一時從三門入。諸法實相是涅槃城，城有三門，若入空門，不得空亦不取相，是人直入，事已辦故不須二門。」三「若見法先有」下，舉非顯修智。論云「若取諸法空相，生憍慢言：我知實相。應學無相門以滅空相。」四「故修無相」下，結成修意，為滅障故。遠公云：「二中，一滅障，即取性心亡。二得對治，即得理為治。三念想不行，即取相心滅。亦初一異凡夫，後二異二乘。」

疏「三無願門」中「一依止」者，《智論》云「若於無相中生戲論分別，有所作，應修無作門。」今無戲論分別，即能修無願，故為依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三無願門」中「一依止」者，《智論》云「若於無相中生戲論分別，有所作，應修無作門。」今無戲論分別，即能修無願，故為依止。

疏「又上三空」下，揀教智。論云「阿毘曇空門緣苦諦攝五蘊，無相門緣數緣盡，無作緣三諦攝五蘊。摩訶衍三門通緣一切法實相。以是三解脫門觀世間，即是涅槃。」釋曰：對文可知。言「餘如智論」者，論云「經說涅槃一門，今言三者，法雖是一而義有三。復次應度三種障，謂愛多、見多、愛見等者。見多者說空門，愛多者說無作門，愛見等者說無相門。謂無男女等相故，斷愛無一異等相。斷見皆是彼中餘義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又上三空」下，揀教智。論云「阿毘曇空門緣苦諦攝五蘊，無相門緣數緣盡，無作緣三諦攝五蘊。摩訶衍三門通緣一切法實相。以是三解脫門觀世間，即是涅槃。」釋曰：對文可知。言「餘如智論」者，論云「經說涅槃一門，今言三者，法雖是一而義有三。復次應度三種障，謂愛多、見多、愛見等者。見多者說空門，愛多者說無作門，愛見等者說無相門。謂無男女等相故，斷愛無一異等相。斷見皆是彼中餘義。」

疏「初離三想」者，離彼我想為一離，作者想為二離，受者想為三離。有無想雖通二門，無願一門多約離有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初離三想」者，離彼我想為一離，作者想為二離，受者想為三離。有無想雖通二門，無願一門多約離有。

疏「此用深空滅離二我」者，即離彼我想，通於人法二我無也。云何為深？五地唯約淨法說十平等，今直說深空。又前是加行觀察，今已住空般若現前故；二四地道品有身受等故；三此地初用十平等，十相未泯故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此用深空滅離二我」者，即離彼我想，通於人法二我無也。云何為深？五地唯約淨法說十平等，今直說深空。又前是加行觀察，今已住空般若現前故；二四地道品有身受等故；三此地初用十平等，十相未泯故。

疏「初厭相」者，前勇猛修中先知後厭，今丈夫志修先厭後證，明漸勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初厭相」者，前勇猛修中先知後厭，今丈夫志修先厭後證，明漸勝也。

疏「又俱未滿故俱不住，廣如淨名」者，即《淨名》第三〈菩薩行品〉。眾香菩薩欲歸本國，白佛求法云：「唯然世尊！願賜少法，還於彼土當念如來。」佛告諸菩薩：「有盡無盡解脫法門，汝等當學。何謂為盡？謂有為法。何謂無盡？謂無為法。如菩薩者，不盡有為、不住無為。何謂不盡有為？謂不離大慈、不捨大悲，發一切智心而不忽忘。」乃至云「以大乘教成菩薩僧，心無放逸，不失眾善。行如此法，是名菩薩不盡有為。何謂不住無為？謂修學空不以空為證？修學無相無作不以無相無作為證。」乃至云「觀諸法虛妄，無我無人無主無相，本願未滿而不虛福德禪定智慧。修如此法，是名菩薩不住無為。又具福德故，不住無為；具智慧故，不盡有為。大慈悲故，不住無為；滿本願故，不盡有為。集法藥故，不住無為；隨授藥故，不盡有為。知眾生病故，不住無為；滅眾生病，不盡有為。」釋曰：然《淨名》意但揀二乘，謂二乘盡有住無，有為三相故名為盡，無為無相故名為住。若盡若住即是有礙，不盡不住為無礙法。然是一法就事相分，故為二別。盡有即無起行修德之地，住無即絕慈悲化道之能，是故大士並不為也。而彼經文，先正釋不住不盡，後又具福德下釋不住不盡所以，謂夫德之積也必涉有津，若住無為則功德不具。具智慧故不盡有為者，智之明也必由廣博，若廢捨有為則智慧不具，故大悲不盡。然文廣，故指其文。若望此經，但是不住無為之義耳，闕於不住有為之義。今疏向云功德助道未滿足故不住無為，即全同《淨名》文意。言智慧助道未滿足故不住有為者，則側用《淨名》「彼具智慧不盡有為，以盡有為不成廣智，故不盡矣。」今以住有為不成深智，故不住矣。則是具智慧故不住生死，具大悲故不住涅槃義耳。言又俱未滿故俱不住者，謂應反上智慧助道未滿足故不住無為，功德助道未滿足故不住有為。謂若住無為，不成種智，是為不入生死大海，則不能生一切智寶。若住有為，自淪生死，安能成就諸佛功德？亦是具大智故不住涅槃，具大悲故不住生死。謂若住涅槃，非是亡緣之智；若住生死，非無愛見之悲。餘義至下當釋。疏「大品中」下，亦成上義。若是證時，住無為也。故七地云「雖行實際而不作證」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又俱未滿故俱不住，廣如淨名」者，即《淨名》第三〈菩薩行品〉。眾香菩薩欲歸本國，白佛求法云：「唯然世尊！願賜少法，還於彼土當念如來。」佛告諸菩薩：「有盡無盡解脫法門，汝等當學。何謂為盡？謂有為法。何謂無盡？謂無為法。如菩薩者，不盡有為、不住無為。何謂不盡有為？謂不離大慈、不捨大悲，發一切智心而不忽忘。」乃至云「以大乘教成菩薩僧，心無放逸，不失眾善。行如此法，是名菩薩不盡有為。何謂不住無為？謂修學空不以空為證？修學無相無作不以無相無作為證。」乃至云「觀諸法虛妄，無我無人無主無相，本願未滿而不虛福德禪定智慧。修如此法，是名菩薩不住無為。又具福德故，不住無為；具智慧故，不盡有為。大慈悲故，不住無為；滿本願故，不盡有為。集法藥故，不住無為；隨授藥故，不盡有為。知眾生病故，不住無為；滅眾生病，不盡有為。」釋曰：然《淨名》意但揀二乘，謂二乘盡有住無，有為三相故名為盡，無為無相故名為住。若盡若住即是有礙，不盡不住為無礙法。然是一法就事相分，故為二別。盡有即無起行修德之地，住無即絕慈悲化道之能，是故大士並不為也。而彼經文，先正釋不住不盡，後又具福德下釋不住不盡所以，謂夫德之積也必涉有津，若住無為則功德不具。具智慧故不盡有為者，智之明也必由廣博，若廢捨有為則智慧不具，故大悲不盡。然文廣，故指其文。若望此經，但是不住無為之義耳，闕於不住有為之義。今疏向云功德助道未滿足故不住無為，即全同《淨名》文意。言智慧助道未滿足故不住有為者，則側用《淨名》「彼具智慧不盡有為，以盡有為不成廣智，故不盡矣。」今以住有為不成深智，故不住矣。則是具智慧故不住生死，具大悲故不住涅槃義耳。言又俱未滿故俱不住者，謂應反上智慧助道未滿足故不住無為，功德助道未滿足故不住有為。謂若住無為，不成種智，是為不入生死大海，則不能生一切智寶。若住有為，自淪生死，安能成就諸佛功德？亦是具大智故不住涅槃，具大悲故不住生死。謂若住涅槃，非是亡緣之智；若住生死，非無愛見之悲。餘義至下當釋。疏「大品中」下，亦成上義。若是證時，住無為也。故七地云「雖行實際而不作證」。

疏「即此所為亦是所以」者，所為成智慧，不住有為等。所以者，以有智慧故，不住有為也。餘可例知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即此所為亦是所以」者，所為成智慧，不住有為等。所以者，以有智慧故，不住有為也。餘可例知。

疏「如來藏包含無外故云大」者，遠公云：「大者寬廣。廣謂真識體中統含法界恒沙佛法，同體平等相應而起，無有一法別守自性，是故名空。隨順法界無門不在，故名大空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如來藏包含無外故云大」者，遠公云：「大者寬廣。廣謂真識體中統含法界恒沙佛法，同體平等相應而起，無有一法別守自性，是故名空。隨順法界無門不在，故名大空。」

疏「五觀七轉識」等者，即真識之用。用而常寂，故說為空。故疏云「皆無自體」，即是空義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五觀七轉識」等者，即真識之用。用而常寂，故說為空。故疏云「皆無自體」，即是空義。

疏「楞伽云」下，〈問明〉已引，〈十忍〉更明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「楞伽云」下，〈問明〉已引，〈十忍〉更明。

疏「依解起行行修究竟」者，此有二意：一釋論中不放逸言，所作究竟，離放逸過故。二即復由此修究竟故，經稱第一。下引論釋，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「依解起行行修究竟」者，此有二意：一釋論中不放逸言，所作究竟，離放逸過故。二即復由此修究竟故，經稱第一。下引論釋，可知。

疏「四因事者」，依德起用，是釋因義。德是用因。「分別為智障」者，即分別因緣相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四因事者」，依德起用，是釋因義。德是用因。「分別為智障」者，即分別因緣相也。

疏「又此十與涅槃十一空多同」等者，經當第十六，南經十五，疏當第六。為答修捨果故，迦葉菩薩白佛言：「世尊！云何名空？」佛言：「善男子！空者，所謂內空、外空、內外空、有為空、無為空、無始空、性空、無所有空、第一義空、空空、大空。」彼疏釋云「前十相空，後一真空。就彼妄情所取法中以明空義，名為相空。就真識中以辨空義，名曰真空。」亦得說言：前十境空；後一智空，真智空矣。於妄分齊情外有法，破之顯寂，故於十種就境明空。據實以求，心外無法，一切諸法皆即真心，真心體寂，故後一種就智說空。故《地論》云「一切法如，說自體空，名智自空。」就前十中，初八以無破有為空；第九第一義，以有遣無為空；第十空空，以其非有非無、雙持有無，名為空空。與《地論》十平等同。就前八中，前七明其眾生及法無性故空，後一明其眾生及法無相故空。因緣假中而明無性，名無性空。畢竟空中無因緣相，名無相空。就前七中，初六明其眾生無性，即是生空。後一明其諸法無性，即是法空。復前六中，初五就其現在觀空，後一就其過去觀空。現中，初三就內外事以觀空理，後二就其有為無為法相觀空。就前三中，眾生名內，非情為外。就內法中，觀無神主眾生壽命，名為內空。外空法體，觀彼外法非我我所，故名外空等。其無始空，經云「菩薩見生死無始，皆悉空寂。所謂空者，常樂我淨，皆悉空寂，無有變易。眾生壽命、三寶佛性及無為法，是名菩薩觀無始空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此十與涅槃十一空多同」等者，經當第十六，南經十五，疏當第六。為答修捨果故，迦葉菩薩白佛言：「世尊！云何名空？」佛言：「善男子！空者，所謂內空、外空、內外空、有為空、無為空、無始空、性空、無所有空、第一義空、空空、大空。」彼疏釋云「前十相空，後一真空。就彼妄情所取法中以明空義，名為相空。就真識中以辨空義，名曰真空。」亦得說言：前十境空；後一智空，真智空矣。於妄分齊情外有法，破之顯寂，故於十種就境明空。據實以求，心外無法，一切諸法皆即真心，真心體寂，故後一種就智說空。故《地論》云「一切法如，說自體空，名智自空。」就前十中，初八以無破有為空；第九第一義，以有遣無為空；第十空空，以其非有非無、雙持有無，名為空空。與《地論》十平等同。就前八中，前七明其眾生及法無性故空，後一明其眾生及法無相故空。因緣假中而明無性，名無性空。畢竟空中無因緣相，名無相空。就前七中，初六明其眾生無性，即是生空。後一明其諸法無性，即是法空。復前六中，初五就其現在觀空，後一就其過去觀空。現中，初三就內外事以觀空理，後二就其有為無為法相觀空。就前三中，眾生名內，非情為外。就內法中，觀無神主眾生壽命，名為內空。外空法體，觀彼外法非我我所，故名外空等。其無始空，經云「菩薩見生死無始，皆悉空寂。所謂空者，常樂我淨，皆悉空寂，無有變易。眾生壽命、三寶佛性及無為法，是名菩薩觀無始空。」

疏「第一空者彼名空空」者，此當第十。遠公云：「是有是無，就詮辨理。是有牒前第一義空，以有破無，故言是有。是無牒前八空，以前八空中以無破有，故曰是無。就此有無以說空義，故曰空空。」「是是非是是是名空空」者，破詮顯理。前句雖復就詮辨理，非留彼詮，故復破云：是向有、是向無、是兩、俱非是，方名空空，非留有無說為空空。是義云何？已如上辨。因緣諸法有無同體故，說無為有、說有為無。無為有故，有即非有；有即無故，無即非無。非有非無，故曰空空。三「十地菩薩」下，就人顯勝。四「如是」下，寄對顯異。毘曇論中說聲聞人先觀五陰非我我所，直名為空；後觀前智，亦復非是我及我所，故曰空空。《成實論》中，先觀生法空無自性，空無自性直名為空；後觀前智亦空無性，故曰空空。今此所論，離有無相，故曰不同。上來十空與《地論》十法平等互出，其義相似，彼中初一總相明空、餘九是別。別中，初七以無破有，同此初八。彼中第八以有破無，同此第九。彼中後一以雙非破有無，同此空空也。釋曰：上皆遠公之意，以十一空會十平等。今將十一空以會十空，義則全別。然此十空，由前平等加行而成，故二處多同，互證皆得。然遠公釋義於理於乖，消於經文乃成曲巧。又有為無為唯屬生空，義成太局。又總取前有無釋於空空，亦經無我攝。今疏釋空空，而文中五：初牒名對經。二「謂前空」下，略釋。三「故彼經」下，引經。四「謂是非」下，釋經。「亦當體空」者，釋經「是是非是是是名空空義」，謂非但有無，是非亦爾。謂空有兩亡為是，計是即是，故名是是，即上空字。而不礙雙存，故此是是即非是是，即下空字，故言空空。斯則是即非故非是，非即是故非非，故疏云「是非亦當體空耳」。五「如是空空」下，歎勝。上即科疏，下即釋也。然經有二句，今疏經前略釋，是經上句意。經云「是有是無是名空空」者，意云：即空是有，即有是無，故云是有是無。無既是有，則無非無矣，故云空空。既即有是空，則空亦非空，故云空空。正同十平等中有無不二，故平等也。由不二故雙存，由非不二故雙奪，故今疏云「若有若無本來自空」，以有即無，故有空矣；空即有故；是空空矣。是以遣空總有二義：一以重空遣空，如《淨名》云「唯有空病，空病亦空。」《中論》云「諸佛說空法，為離於有見；若復見有空，諸佛所不化。」二以有遣空。謂空即是有，故非空也。故經云「色即是空，非色滅空。」故空非空也。是則不異有之空，則空非空；不異空之有，則有非有。今正取空非空義，由空非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第一空者彼名空空」者，此當第十。遠公云：「是有是無，就詮辨理。是有牒前第一義空，以有破無，故言是有。是無牒前八空，以前八空中以無破有，故曰是無。就此有無以說空義，故曰空空。」「是是非是是是名空空」者，破詮顯理。前句雖復就詮辨理，非留彼詮，故復破云：是向有、是向無、是兩、俱非是，方名空空，非留有無說為空空。是義云何？已如上辨。因緣諸法有無同體故，說無為有、說有為無。無為有故，有即非有；有即無故，無即非無。非有非無，故曰空空。三「十地菩薩」下，就人顯勝。四「如是」下，寄對顯異。毘曇論中說聲聞人先觀五陰非我我所，直名為空；後觀前智，亦復非是我及我所，故曰空空。《成實論》中，先觀生法空無自性，空無自性直名為空；後觀前智亦空無性，故曰空空。今此所論，離有無相，故曰不同。上來十空與《地論》十法平等互出，其義相似，彼中初一總相明空、餘九是別。別中，初七以無破有，同此初八。彼中第八以有破無，同此第九。彼中後一以雙非破有無，同此空空也。釋曰：上皆遠公之意，以十一空會十平等。今將十一空以會十空，義則全別。然此十空，由前平等加行而成，故二處多同，互證皆得。然遠公釋義於理於乖，消於經文乃成曲巧。又有為無為唯屬生空，義成太局。又總取前有無釋於空空，亦經無我攝。今疏釋空空，而文中五：初牒名對經。二「謂前空」下，略釋。三「故彼經」下，引經。四「謂是非」下，釋經。「亦當體空」者，釋經「是是非是是是名空空義」，謂非但有無，是非亦爾。謂空有兩亡為是，計是即是，故名是是，即上空字。而不礙雙存，故此是是即非是是，即下空字，故言空空。斯則是即非故非是，非即是故非非，故疏云「是非亦當體空耳」。五「如是空空」下，歎勝。上即科疏，下即釋也。然經有二句，今疏經前略釋，是經上句意。經云「是有是無是名空空」者，意云：即空是有，即有是無，故云是有是無。無既是有，則無非無矣，故云空空。既即有是空，則空亦非空，故云空空。正同十平等中有無不二，故平等也。由不二故雙存，由非不二故雙奪，故今疏云「若有若無本來自空」，以有即無，故有空矣；空即有故；是空空矣。是以遣空總有二義：一以重空遣空，如《淨名》云「唯有空病，空病亦空。」《中論》云「諸佛說空法，為離於有見；若復見有空，諸佛所不化。」二以有遣空。謂空即是有，故非空也。故經云「色即是空，非色滅空。」故空非空也。是則不異有之空，則空非空；不異空之有，則有非有。今正取空非空義，由空非

空即是有非有義。又空故非有，重言空故非空。又空故不礙空，重言空故不礙有。非空非有、能空能有，雙融互泯自在無礙。是故十地通達少分，豈是二乘之所能知？故言第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空即是有非有義。又空故非有，重言空故非空。又空故不礙空，重言空故不礙有。非空非有、能空能有，雙融互泯自在無礙。是故十地通達少分，豈是二乘之所能知？故言第一。

疏「今亦約少分」者，通妨。妨云：既言十地通其少分，今此六地云何證得？故云亦約少分耳。餘文可思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今亦約少分」者，通妨。妨云：既言十地通其少分，今此六地云何證得？故云亦約少分耳。餘文可思。

疏「今初不壞心者」，言由離障滅，即第一果。「行成」是第二果。「若智」，即第三第一。「若悲」，即第二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初不壞心者」，言由離障滅，即第一果。「行成」是第二果。「若智」，即第三第一。「若悲」，即第二也。

疏「亦可對前十三昧心」者，遠公云：「此九別句即十空三昧。以法空、第一義空合故，故九攝十。九中亦四：初四就前觀以說不壞，次一就前不放逸以說不壞，次一就前得增上以說不壞，後三就前因事以說不壞。」今初，疏云「一信理決定」者，論云「一信觀不壞」，即就前入空三昧以明不壞，以論經前云「信空三昧故」。二疏云「行堪調柔」者，即論「堪受不壞」，此就前法空及第一義空三昧以說不壞，取有心息能入法空、第一義空，故論云「堪受於空不著」，經云「純善不著於空」，即第一義空。疏加「行」字，即前觀二空之行。三即論云「於密處不驚不怖不壞」，就前大空以說不壞。阿賴耶識微密難測，名為密處。經云「甚深」，於密能入，故稱不怖。四即論「自乘不動不壞」，就前合空以明不壞。行合如來藏，故自乘不退。五即論「發精進不壞」，就前不放逸第一義空三昧以明不壞。能起行修，故云精進，故疏云「勝進無息」。六即論「離慳嫉破戒垢不壞」，就前得增上起空三昧以明不壞。前就行德，今就斷德。前約利他，今約自利。然論經云「淨心故」，約斷釋。今經云「廣大心」，廣即悲心、大即智心，是二利心，二心相導故。「泯絕自他」下三不壞，就前三種因事以明不壞，但七八前却以第六總明悲智，今七八別明悲智，前後俱通故。七即論廣利益眾生不壞，於前教化眾生因事不捨離空三昧明不壞。八即論上求勝解脫不壞，就前智障淨因事如實不分別空三昧明不壞，義如前說。九即論化眾生行不壞，就前願取有因事離不離空三昧明不壞，帶空涉有，故云方便相應。然疏雖恐繁文，不具配屬，釋文之中皆已含具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦可對前十三昧心」者，遠公云：「此九別句即十空三昧。以法空、第一義空合故，故九攝十。九中亦四：初四就前觀以說不壞，次一就前不放逸以說不壞，次一就前得增上以說不壞，後三就前因事以說不壞。」今初，疏云「一信理決定」者，論云「一信觀不壞」，即就前入空三昧以明不壞，以論經前云「信空三昧故」。二疏云「行堪調柔」者，即論「堪受不壞」，此就前法空及第一義空三昧以說不壞，取有心息能入法空、第一義空，故論云「堪受於空不著」，經云「純善不著於空」，即第一義空。疏加「行」字，即前觀二空之行。三即論云「於密處不驚不怖不壞」，就前大空以說不壞。阿賴耶識微密難測，名為密處。經云「甚深」，於密能入，故稱不怖。四即論「自乘不動不壞」，就前合空以明不壞。行合如來藏，故自乘不退。五即論「發精進不壞」，就前不放逸第一義空三昧以明不壞。能起行修，故云精進，故疏云「勝進無息」。六即論「離慳嫉破戒垢不壞」，就前得增上起空三昧以明不壞。前就行德，今就斷德。前約利他，今約自利。然論經云「淨心故」，約斷釋。今經云「廣大心」，廣即悲心、大即智心，是二利心，二心相導故。「泯絕自他」下三不壞，就前三種因事以明不壞，但七八前却以第六總明悲智，今七八別明悲智，前後俱通故。七即論廣利益眾生不壞，於前教化眾生因事不捨離空三昧明不壞。八即論上求勝解脫不壞，就前智障淨因事如實不分別空三昧明不壞，義如前說。九即論化眾生行不壞，就前願取有因事離不離空三昧明不壞，帶空涉有，故云方便相應。然疏雖恐繁文，不具配屬，釋文之中皆已含具。

疏「順佛菩提者能深入趣向故」者，以論經云「隨順成就起向阿耨多羅三藐三菩提不退轉」，故為此釋。此隨順言亦是順忍，順向無生忍故。以經約究竟，故直順菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「順佛菩提者能深入趣向故」者，以論經云「隨順成就起向阿耨多羅三藐三菩提不退轉」，故為此釋。此隨順言亦是順忍，順向無生忍故。以經約究竟，故直順菩提。

疏「即能伏他力」者，是論釋義，對前總句不可壞心及決定心。下諸力名，皆是論文。二云「得法空故」者，對純善心，以前純善對法空三昧故。然初句全牒經；第二句義牒經；下七句不牒經直舉論文，三對前第四不退轉心；四對前第三甚深心，故疏云「此與前二前却」，以不動故入甚深入，甚深故不動，故云「相成」；五對不休息；六對廣大；七對無邊；八對第九；九對第八。會其前後，如疏其之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即能伏他力」者，是論釋義，對前總句不可壞心及決定心。下諸力名，皆是論文。二云「得法空故」者，對純善心，以前純善對法空三昧故。然初句全牒經；第二句義牒經；下七句不牒經直舉論文，三對前第四不退轉心；四對前第三甚深心，故疏云「此與前二前却」，以不動故入甚深入，甚深故不動，故云「相成」；五對不休息；六對廣大；七對無邊；八對第九；九對第八。會其前後，如疏其之。

疏「出現品有能持等四種風輪」者，即初總明。〈出現〉中，一名能持，能持大水故；二名能消，能消大水故；三名建立，建立一切諸處所故；四名莊嚴，莊嚴分布成善巧故。釋曰：既持既嚴，故非散壞。「有散壞風復無四種」者，意業中第九相云「佛子！譬如風災壞世界時，有大風起名曰散壞，能壞三千大千世界，鐵圍山等皆成碎末。」即散壞風唯一無四也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「出現品有能持等四種風輪」者，即初總明。〈出現〉中，一名能持，能持大水故；二名能消，能消大水故；三名建立，建立一切諸處所故；四名莊嚴，莊嚴分布成善巧故。釋曰：既持既嚴，故非散壞。「有散壞風復無四種」者，意業中第九相云「佛子！譬如風災壞世界時，有大風起名曰散壞，能壞三千大千世界，鐵圍山等皆成碎末。」即散壞風唯一無四也。

疏「故起信云：但心相滅非心體滅」者，論有問云：若心滅者，云何相續？若相續者，云何說究竟滅？答曰：所言滅者，唯心相滅，非心體滅。如風依水而有動相，若水滅者，即風相斷絕，無所依止。以水不滅，風相相續，唯風滅故動即隨滅，非是水滅。無明亦爾，依心體而動，若心體滅則眾生斷絕，無所依止。以體不滅，心得相續。唯癡滅故，心相隨滅，非心體滅。釋曰：現文可知。《楞伽》亦云「若心體滅則本識滅，本識滅者不異外道斷見戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故起信云：但心相滅非心體滅」者，論有問云：若心滅者，云何相續？若相續者，云何說究竟滅？答曰：所言滅者，唯心相滅，非心體滅。如風依水而有動相，若水滅者，即風相斷絕，無所依止。以水不滅，風相相續，唯風滅故動即隨滅，非是水滅。無明亦爾，依心體而動，若心體滅則眾生斷絕，無所依止。以體不滅，心得相續。唯癡滅故，心相隨滅，非心體滅。釋曰：現文可知。《楞伽》亦云「若心體滅則本識滅，本識滅者不異外道斷見戲論。」

第七遠行地。初來意有二：一正釋約慧，寄位雙辨；二「瑜伽」下引證約慧。於中，先舉六地為入因、後「為令」下正辨此來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七遠行地。初來意有二：一正釋約慧，寄位雙辨；二「瑜伽」下引證約慧。於中，先舉六地為入因、後「為令」下正辨此來。

疏「言遠行」下，釋名為三，謂標、釋、結。二「成唯識」下，釋名，總舉五釋，意符《唯識》，以包含故。言「此有三義」者，一善修無相到無相邊，故名遠行；二功用至極，故名遠行；三望前超過，故名遠行。及釋善修，並如前說。二引《深密》，即第四經，亦是前行。後遠者，指上二義為前後耳。三引《攝論》兼釋，即第七論。四引《金光明》，即當第三。五引《莊嚴論》，即第十三，偈云「離道隣一道，遠去名遠行。」論釋云「菩薩於七地中，近一乘道，故名為遠去。問：誰遠去？答：功用方便究竟，此遠能去，故名遠行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言遠行」下，釋名為三，謂標、釋、結。二「成唯識」下，釋名，總舉五釋，意符《唯識》，以包含故。言「此有三義」者，一善修無相到無相邊，故名遠行；二功用至極，故名遠行；三望前超過，故名遠行。及釋善修，並如前說。二引《深密》，即第四經，亦是前行。後遠者，指上二義為前後耳。三引《攝論》兼釋，即第七論。四引《金光明》，即當第三。五引《莊嚴論》，即第十三，偈云「離道隣一道，遠去名遠行。」論釋云「菩薩於七地中，近一乘道，故名為遠去。問：誰遠去？答：功用方便究竟，此遠能去，故名遠行。」

疏「雖有四義」下，結成。結歸二義：《十住論》，即第一卷，即當後義。《仁王》，即當下卷〈奉持品〉。既言「遠達」，則亦通從前來達向後位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「雖有四義」下，結成。結歸二義：《十住論》，即第一卷，即當後義。《仁王》，即當下卷〈奉持品〉。既言「遠達」，則亦通從前來達向後位。

疏「然其能遠去行」下，第三離障，先躡前起後、後「故所離」下正明。亦《唯識論》，具云「七細相現行障，謂所知障中俱生一分，執有生滅細相現行，彼障七地妙無相道，入七地時便能永斷。由斯七地說斷二愚及彼麁重：一細相現行愚，即是此中執有生者，猶取流轉細生相故。二純作意求無相愚，即是此中執有滅者，由取還滅相故，純於無相作意勤求，未能空中起有勝行。」釋曰：今疏便以釋言解之，義已委具。由執還滅，故求無相。又相有二種：一有、二無，無者為細。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然其能遠去行」下，第三離障，先躡前起後、後「故所離」下正明。亦《唯識論》，具云「七細相現行障，謂所知障中俱生一分，執有生滅細相現行，彼障七地妙無相道，入七地時便能永斷。由斯七地說斷二愚及彼麁重：一細相現行愚，即是此中執有生者，猶取流轉細生相故。二純作意求無相愚，即是此中執有滅者，由取還滅相故，純於無相作意勤求，未能空中起有勝行。」釋曰：今疏便以釋言解之，義已委具。由執還滅，故求無相。又相有二種：一有、二無，無者為細。

疏「以常在」下，四辨所證如。於中二：先舉能治，治於前障；後「故能」下，正辨所證。《唯識》云「七地無差別真如，謂此真如雖多教法種種安立，而無異故。」彼疏釋云「謂雖諸教法依如建立，如無異故。又於教中立種種名，法界實相而如無異。」今疏中云「以了種種教法同真無相」者，謂雖諸教法隨機種種，不失平等一味之相。故《中邊論》云「第七地中所證法界，名種種法無差別。由通達此，知法無相，不行契經等種種法相中故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以常在」下，四辨所證如。於中二：先舉能治，治於前障；後「故能」下，正辨所證。《唯識》云「七地無差別真如，謂此真如雖多教法種種安立，而無異故。」彼疏釋云「謂雖諸教法依如建立，如無異故。又於教中立種種名，法界實相而如無異。」今疏中云「以了種種教法同真無相」者，謂雖諸教法隨機種種，不失平等一味之相。故《中邊論》云「第七地中所證法界，名種種法無差別。由通達此，知法無相，不行契經等種種法相中故。」

疏「以能」下，第五成行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以能」下，第五成行。

疏「乃至」下，第六得果。欲顯七門義理相順，故云乃至。得果者，《中邊論》云「通達種種法無別法界，得一切法無相果故。」「故知以」下，結成總意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「乃至」下，第六得果。欲顯七門義理相順，故云乃至。得果者，《中邊論》云「通達種種法無別法界，得一切法無相果故。」「故知以」下，結成總意。

疏「行中有五種相」下，文三：初列名；二「五中」下，對三心料揀；三「初言」下，釋其名相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「行中有五種相」下，文三：初列名；二「五中」下，對三心料揀；三「初言」下，釋其名相。

疏「今初具足六地」下，疏文有六：一略屬經文。言「義含所治」者，正意結前故。二「謂前樂無作」下，別釋方便慧殊勝道之所以。由樂無作，不能涉有，故非方便，不起勝行。豈為勝道？「今以十種」下，顯得名所由。三「是則」下，釋其二名。四「於何增上」下，明其所勝。五「前六地」下，解相濫難。難云：前六地亦有即空涉有，何不得名方便勝道？答意可知。六「雖行空行有」下，通所治名局難。亦躡前起難云：前地既許雙遊空有，何以偏名樂無作行？釋意可知。復應問云：前地何以偏樂無作？答：治前五地取有慢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初具足六地」下，疏文有六：一略屬經文。言「義含所治」者，正意結前故。二「謂前樂無作」下，別釋方便慧殊勝道之所以。由樂無作，不能涉有，故非方便，不起勝行。豈為勝道？「今以十種」下，顯得名所由。三「是則」下，釋其二名。四「於何增上」下，明其所勝。五「前六地」下，解相濫難。難云：前六地亦有即空涉有，何不得名方便勝道？答意可知。六「雖行空行有」下，通所治名局難。亦躡前起難云：前地既許雙遊空有，何以偏名樂無作行？釋意可知。復應問云：前地何以偏樂無作？答：治前五地取有慢故。

疏「論主攝十為四種」下，別釋。四中，前三自利、後一利他。前中，論當第一，今當第二；第二是第一。今順經次，一是離過、後二成德。成德中，前成福報、後成內德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論主攝十為四種」下，別釋。四中，前三自利、後一利他。前中，論當第一，今當第二；第二是第一。今順經次，一是離過、後二成德。成德中，前成福報、後成內德。

疏「一初句即護惡行因事」者，於中先舉惡行、後「今由上句」下明護。上句護下句，無愛見惡行；下句護上句，無棄利樂惡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一初句即護惡行因事」者，於中先舉惡行、後「今由上句」下明護。上句護下句，無愛見惡行；下句護上句，無棄利樂惡行。

疏「二即財及身勝因事」者，成勝報也。下句是身財，得上句故身財俱勝；上句得下句，故不滯寂。一同初句。「勝財則隨物」下，辨二勝相。此二若勝，能集助道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二即財及身勝因事」者，成勝報也。下句是身財，得上句故身財俱勝；上句得下句，故不滯寂。一同初句。「勝財則隨物」下，辨二勝相。此二若勝，能集助道。

疏「三護善根」下，於中有二：先正釋。言「是得彼勝因增上」者，勝因增上即觀空智。後「雖有」下，通妨結成。謂第一句雖有慈悲，但是意樂，未正利他，故三自利。然疏釋文皆先釋下句涉有勝行，後釋上句以導下句，二皆互資，例如初門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三護善根」下，於中有二：先正釋。言「是得彼勝因增上」者，勝因增上即觀空智。後「雖有」下，通妨結成。謂第一句雖有慈悲，但是意樂，未正利他，故三自利。然疏釋文皆先釋下句涉有勝行，後釋上句以導下句，二皆互資，例如初門。

疏「障有四種如五地隨世智中說」者，前論云「是中書等有四種障對治，治四種障者：一所用事中妄障、二邪見軟智障、三所取物中不守護障、四取與生疑障。」以書治初障，因聲二論治第二障，印治第三障，算數治第四障。今文書是第一治，論是第二等，即等取印算數等無量事業。總以結之，而為能治，通上四也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「障有四種如五地隨世智中說」者，前論云「是中書等有四種障對治，治四種障者：一所用事中妄障、二邪見軟智障、三所取物中不守護障、四取與生疑障。」以書治初障，因聲二論治第二障，印治第三障，算數治第四障。今文書是第一治，論是第二等，即等取印算數等無量事業。總以結之，而為能治，通上四也。

疏「四於大法眾會集故為物起嚴土行」者，此上明望益修因。淨土之中聖賢集會，諸上善人俱會一處，與諸菩薩同一志行，無有怨嫉令物修因，當獲淨土。人寶為嚴而集會故。疏「令生五福」等者，見唯約眼，聞但約耳，親近約身，供養捨財修行通三業。言「自身無身同佛法身故」者，佛以法為身，清淨如虛空，所現眾色形，令入此法中。今菩薩亦無身現身，登地已上分證法身，同佛身故。疏「下二亦然」者，即總例口意同身，皆即體起用，無言現言、無知而知。並如經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四於大法眾會集故為物起嚴土行」者，此上明望益修因。淨土之中聖賢集會，諸上善人俱會一處，與諸菩薩同一志行，無有怨嫉令物修因，當獲淨土。人寶為嚴而集會故。疏「令生五福」等者，見唯約眼，聞但約耳，親近約身，供養捨財修行通三業。言「自身無身同佛法身故」者，佛以法為身，清淨如虛空，所現眾色形，令入此法中。今菩薩亦無身現身，登地已上分證法身，同佛身故。疏「下二亦然」者，即總例口意同身，皆即體起用，無言現言、無知而知。並如經文。

疏「於無長短中隨問善釋」者，三世是長、一念是短，今明三世即一念是實，是空則無，長短不礙，能知種種時節長短劫事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「於無長短中隨問善釋」者，三世是長、一念是短，今明三世即一念是實，是空則無，長短不礙，能知種種時節長短劫事。

疏「第三總結勝能」者，具此十行入七地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三總結勝能」者，具此十行入七地故。

疏「論釋云此十」下，所以釋者，由上釋十句但明其中所起勝行，未顯方便殊勝之由。今總釋之，先舉論、後「皆上下二句」下疏釋。於中有三：初解共對。次「由此上下各能」下釋對治。「上句治凡」者，觀空。「下句治小」者，起行故。後「由二攝取」下，通釋兩箇攝取。以上共對亦有攝取，對治亦有攝取，此二攝取大旨則同。上句攝取下句則不滯小，下句攝取上句則不滯凡，此是共對攝取成殊勝行。上句治凡不攝下句，非真實治；下句治小不攝上句，亦非實治。二互相攝，皆成勝行。又若別說，上句攝下即空中方便慧，下句攝上為有中殊勝行。二既和合，通得名為十種方便，亦得名為十種勝行。故論但云「此十種發起殊勝行既空有無滯，故能對治六地之中樂無作行」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論釋云此十」下，所以釋者，由上釋十句但明其中所起勝行，未顯方便殊勝之由。今總釋之，先舉論、後「皆上下二句」下疏釋。於中有三：初解共對。次「由此上下各能」下釋對治。「上句治凡」者，觀空。「下句治小」者，起行故。後「由二攝取」下，通釋兩箇攝取。以上共對亦有攝取，對治亦有攝取，此二攝取大旨則同。上句攝取下句則不滯小，下句攝取上句則不滯凡，此是共對攝取成殊勝行。上句治凡不攝下句，非真實治；下句治小不攝上句，亦非實治。二互相攝，皆成勝行。又若別說，上句攝下即空中方便慧，下句攝上為有中殊勝行。二既和合，通得名為十種方便，亦得名為十種勝行。故論但云「此十種發起殊勝行既空有無滯，故能對治六地之中樂無作行」也。

疏「四彰分齊」下，言此以行入故。「常行不捨」者，七地功用行滿，方便涉有，故得行入之名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四彰分齊」下，言此以行入故。「常行不捨」者，七地功用行滿，方便涉有，故得行入之名。

第二彼障對治。疏「為所知所化」者，所知即智境，所化即悲境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二彼障對治。疏「為所知所化」者，所知即智境，所化即悲境。

疏「要則攝十為五」者，所以更為此攝者，以此說無量，要治於有量。要唯有五，故為此攝，如前頻釋：一即眾生界無量、二世界無量、三法界無量、四調伏界無量、五調伏方便界無量。然此五界唯佛窮證，能化德業周於五界。菩薩修入能化德業，趣入五界。又此五中，初一所化，次二化處，後二化法。正化即前三是所、後二是能；望能化能知，五界皆所。將此十對能化所化，望於菩薩皆是所入，則入皆修入證入，亦了達也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「要則攝十為五」者，所以更為此攝者，以此說無量，要治於有量。要唯有五，故為此攝，如前頻釋：一即眾生界無量、二世界無量、三法界無量、四調伏界無量、五調伏方便界無量。然此五界唯佛窮證，能化德業周於五界。菩薩修入能化德業，趣入五界。又此五中，初一所化，次二化處，後二化法。正化即前三是所、後二是能；望能化能知，五界皆所。將此十對能化所化，望於菩薩皆是所入，則入皆修入證入，亦了達也。

疏「今初先牒前無量」下，疏文有四：一略釋經；二「然任放」下，示無功用相；三「由功用行此已滿故」者，出無功用因；四「此則修行」下，結成揀異。第三雙行，疏中文二：初總敘名意、後方釋文。初中二：初列章、二料揀。「今初」下，文中疏皆具釋。今當總釋：一內證行止觀並起，為二行雙行。常現相續，名為無間。二始起勝進於上決定，名為信勝。三依信起行，行有義利，故名為義，勝故名大，修起名作。四行成覺因，名菩提分，分具多義，稱為差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初先牒前無量」下，疏文有四：一略釋經；二「然任放」下，示無功用相；三「由功用行此已滿故」者，出無功用因；四「此則修行」下，結成揀異。第三雙行，疏中文二：初總敘名意、後方釋文。初中二：初列章、二料揀。「今初」下，文中疏皆具釋。今當總釋：一內證行止觀並起，為二行雙行。常現相續，名為無間。二始起勝進於上決定，名為信勝。三依信起行，行有義利，故名為義，勝故名大，修起名作。四行成覺因，名菩提分，分具多義，稱為差別。

疏「四中前三」下，二料揀。然四含多義，故曰「總該」，亦勝進攝。疏「無有一念休息廢捨」者，全捨為休，暫廢為息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四中前三」下，二料揀。然四含多義，故曰「總該」，亦勝進攝。疏「無有一念休息廢捨」者，全捨為休，暫廢為息。

疏「以味況審」者，睡眠皆以昧略為性。略揀寤時，昧揀定中。定中雖略而不味，故今為對審，但舉昧耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以味況審」者，睡眠皆以昧略為性。略揀寤時，昧揀定中。定中雖略而不味，故今為對審，但舉昧耳。

疏「故三檀等中隨取其一」者，遠公云：「施中但有法施。戒中但有律儀，律儀中有三離：一因離、二對治離、三果行離。今唯有因離，滅煩惱故。尸羅，此云清涼。忍唯辨他不饒益，精進唯明攝善禪，定唯明引生功德，般若唯明第一義慧。」然案經文，義類易求，故云「可知」。後之四度，是論自釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故三檀等中隨取其一」者，遠公云：「施中但有法施。戒中但有律儀，律儀中有三離：一因離、二對治離、三果行離。今唯有因離，滅煩惱故。尸羅，此云清涼。忍唯辨他不饒益，精進唯明攝善禪，定唯明引生功德，般若唯明第一義慧。」然案經文，義類易求，故云「可知」。後之四度，是論自釋。

疏「一念具十」下，明得分齊。初心圓觀亦即修此，今此證得，七地特明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一念具十」下，明得分齊。初心圓觀亦即修此，今此證得，七地特明。

疏「為顯十度通二義」者，一成義利，即前利他；二求菩提，即今自利。結文是一，而義兩成，故云「巧用」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「為顯十度通二義」者，一成義利，即前利他；二求菩提，即今自利。結文是一，而義兩成，故云「巧用」。

疏「三四持等」者，等取三十七品、三解脫門。疏文有七：一標別所治，揀後所知。二「謂依四持」下，顯淨惑，要由此三方能淨故。三「任持」下，釋總名，揀非勝進，云「持自分」。四「亦名四家」下，出異名。「所住處故」者，釋成家義。亦可得名四種住處，謂智住處等。亦名成位處。五「四者一般若家」等者下，釋四體相，即就家釋。六「由初二」下，結成四義。由般若照諦，名初二業。得惑滅苦淨，故有四也。七「若約別說」下，約位分別，則初亦名智位、二見實位、三斷惑位、四證滅位。然其此四，通於諸位，故云「若約別說」以配四位耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三四持等」者，等取三十七品、三解脫門。疏文有七：一標別所治，揀後所知。二「謂依四持」下，顯淨惑，要由此三方能淨故。三「任持」下，釋總名，揀非勝進，云「持自分」。四「亦名四家」下，出異名。「所住處故」者，釋成家義。亦可得名四種住處，謂智住處等。亦名成位處。五「四者一般若家」等者下，釋四體相，即就家釋。六「由初二」下，結成四義。由般若照諦，名初二業。得惑滅苦淨，故有四也。七「若約別說」下，約位分別，則初亦名智位、二見實位、三斷惑位、四證滅位。然其此四，通於諸位，故云「若約別說」以配四位耳。

第四前上地勝。疏先「問意云」等者，從前一切菩提分法，念念皆悉圓滿中生。問意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四前上地勝。疏先「問意云」等者，從前一切菩提分法，念念皆悉圓滿中生。問意可知。

疏「得入下勝進趣後」者，經中但云「得入智慧自在行故」，論經云「得入智慧神通行故」，論釋云「通者五神通，智者如前說。」釋曰：如前十方便智，上七地修此十智，至於八地無功而成，似於此地，故得指之。然論神通，即今自在，疏全二經，故以自在指十自在，十自在亦神通故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「得入下勝進趣後」者，經中但云「得入智慧自在行故」，論經云「得入智慧神通行故」，論釋云「通者五神通，智者如前說。」釋曰：如前十方便智，上七地修此十智，至於八地無功而成，似於此地，故得指之。然論神通，即今自在，疏全二經，故以自在指十自在，十自在亦神通故。

疏「二通示諸地滿相」等者，疏文有三：一總示文意。二「故論」下，舉論徵釋，以成前義。三「初地願中滿」下，正釋經文。欲依如來智，即求願義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二通示諸地滿相」等者，疏文有三：一總示文意。二「故論」下，舉論徵釋，以成前義。三「初地願中滿」下，正釋經文。欲依如來智，即求願義。

疏「有少餘章未名清淨」者，即果累無常微細習氣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「有少餘章未名清淨」者，即果累無常微細習氣故。

疏「要由積功以至無功之功」者，結成勝後地義。後地無功用，因於此地功用成故，名之為勝，非行體勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「要由積功以至無功之功」者，結成勝後地義。後地無功用，因於此地功用成故，名之為勝，非行體勝。

疏「一若六地為雜染」下，通論染淨乃有四門：一云外凡人位說為純染，善趣已上乃至解行名為染淨，初地已上乃名純淨；二善趣亦染，種姓已上為染淨，純淨同前；三者地前皆染，初地至七地亦名染淨，八地已上乃名純淨；四染義如前，十地皆染淨，佛為純淨。今是第三門耳。疏「如是此地名為染淨非染行故」者，謂約行非染，約位在染中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一若六地為雜染」下，通論染淨乃有四門：一云外凡人位說為純染，善趣已上乃至解行名為染淨，初地已上乃名純淨；二善趣亦染，種姓已上為染淨，純淨同前；三者地前皆染，初地至七地亦名染淨，八地已上乃名純淨；四染義如前，十地皆染淨，佛為純淨。今是第三門耳。疏「如是此地名為染淨非染行故」者，謂約行非染，約位在染中。

疏「以二因故」者，二因即經中「一以迴向菩提故、二分得平等道故。」後「然未」下，即經「然未名為超煩惱行」。疏今釋云：由上二因故非超也。上用二因得名清淨，成於行淨；今以二因却同染者，既因迴向及分平等而得淨名，明非淨位，故同於染，不同八地報行淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以二因故」者，二因即經中「一以迴向菩提故、二分得平等道故。」後「然未」下，即經「然未名為超煩惱行」。疏今釋云：由上二因故非超也。上用二因得名清淨，成於行淨；今以二因却同染者，既因迴向及分平等而得淨名，明非淨位，故同於染，不同八地報行淨也。

疏「次喻中輪王喻七地，隨分捨功用道」者，略舉其要，此是行淨義，揀異梵王報得淨耳。然準合中，二喻各有五節，至下當知。然云梵王遊千界者，即千四天下，準《俱舍論》，二禪量等小千，三禪等中千，四禪等大千。《婆沙》有義：初禪之量即等小千，故生梵世得遊千界，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次喻中輪王喻七地，隨分捨功用道」者，略舉其要，此是行淨義，揀異梵王報得淨耳。然準合中，二喻各有五節，至下當知。然云梵王遊千界者，即千四天下，準《俱舍論》，二禪量等小千，三禪等中千，四禪等大千。《婆沙》有義：初禪之量即等小千，故生梵世得遊千界，可知。

疏「第二別明此地雙非染淨」。於中二：先明超過、後辨雙非。前中有二：一總釋、二「前求佛之心」下，示其所超。此有二類：一約所求道中辨。貪瞋癡即是所知障中智即障義，前六地有，七地都超。二「又初地」下，正超煩惱。前之六地，於俱生中分分別超，此都超盡，故云諸煩惱眾。眾即多也。故《唯識》云「能永伏盡，如阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二別明此地雙非染淨」。於中二：先明超過、後辨雙非。前中有二：一總釋、二「前求佛之心」下，示其所超。此有二類：一約所求道中辨。貪瞋癡即是所知障中智即障義，前六地有，七地都超。二「又初地」下，正超煩惱。前之六地，於俱生中分分別超，此都超盡，故云諸煩惱眾。眾即多也。故《唯識》云「能永伏盡，如阿羅漢。」

疏「而云多」下，上明總超即是非染，此下明其細者未超即是非淨，由此生下雙非之義。故論先云「住是第七菩薩地，過多貪欲等諸煩惱眾者，未至報地故」，即云「是故此地不名離者。」明知躡前明雙非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「而云多」下，上明總超即是非染，此下明其細者未超即是非淨，由此生下雙非之義。故論先云「住是第七菩薩地，過多貪欲等諸煩惱眾者，未至報地故」，即云「是故此地不名離者。」明知躡前明雙非也。

疏「第五佛子至雙行果」等者，疏文有五：一釋總名；二「文分」下開章；三「遠公」下，辨所從；四「又初一」下，辨雙行相；五「就初果中」下，釋文。三中，然疏意欲通，故引遠公局配。於中有四：一由於離障，故至此中三業皆淨。二由前雙行一念不捨，止觀雙行三昧轉增，故名為勝。三勝行轉增，故得過地。四由前有方便智起殊勝行，今此行成，名得勝行。「又初」下，雙辨行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第五佛子至雙行果」等者，疏文有五：一釋總名；二「文分」下開章；三「遠公」下，辨所從；四「又初一」下，辨雙行相；五「就初果中」下，釋文。三中，然疏意欲通，故引遠公局配。於中有四：一由於離障，故至此中三業皆淨。二由前雙行一念不捨，止觀雙行三昧轉增，故名為勝。三勝行轉增，故得過地。四由前有方便智起殊勝行，今此行成，名得勝行。「又初」下，雙辨行相。

疏「就初果中復分為四」者，一戒清淨、二世間智淨、三得自身勝、四得勝力。又此四中，初三自分、後一勝進。前中，初一離過、後二成善。善中二，前行用、後行體。然疏皆具揀，令易見耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「就初果中復分為四」者，一戒清淨、二世間智淨、三得自身勝、四得勝力。又此四中，初三自分、後一勝進。前中，初一離過、後二成善。善中二，前行用、後行體。然疏皆具揀，令易見耳。

疏「初明離定障」者，二即智障，由上對治故離二障。然禪等雖前已釋，今略要知：禪，即四禪。三昧，即三三昧。三摩鉢底，如疏有五。論三摩跋提，即三摩鉢底之古譯耳。神通，謂五神通。解脫，謂八解脫。經中先彰所成，後「然是」下對後揀劣。論中先略指云「四得勝力，禪等現前」，勝如經等。次重分別云「是中依禪起三昧、三摩跋提、神通、解脫，為教化眾生故、寂滅樂行故。滅定三摩跋提，如是次第。」釋曰：此中論主明得勝力具足三禪，四禪為能起，一一得三昧等，即引生功德禪。二為教化眾生故，即出引生之意，是饒益眾生禪。三寂滅樂行下，即現法樂住禪。然九次第定皆是現法樂住，今從最勝舉其滅定，正是此地之所安住，故疏云「正意在此」。下約於此以辨勝行定散自在，故云勝行耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初明離定障」者，二即智障，由上對治故離二障。然禪等雖前已釋，今略要知：禪，即四禪。三昧，即三三昧。三摩鉢底，如疏有五。論三摩跋提，即三摩鉢底之古譯耳。神通，謂五神通。解脫，謂八解脫。經中先彰所成，後「然是」下對後揀劣。論中先略指云「四得勝力，禪等現前」，勝如經等。次重分別云「是中依禪起三昧、三摩跋提、神通、解脫，為教化眾生故、寂滅樂行故。滅定三摩跋提，如是次第。」釋曰：此中論主明得勝力具足三禪，四禪為能起，一一得三昧等，即引生功德禪。二為教化眾生故，即出引生之意，是饒益眾生禪。三寂滅樂行下，即現法樂住禪。然九次第定皆是現法樂住，今從最勝舉其滅定，正是此地之所安住，故疏云「正意在此」。下約於此以辨勝行定散自在，故云勝行耳。

疏「後此地下離智障」者，據此業清淨果，即前雙行果也。前雙行有四：一二行雙無間、二信勝，此二三昧為果；三作大義、四菩提分差別，即業清淨為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後此地下離智障」者，據此業清淨果，即前雙行果也。前雙行有四：一二行雙無間、二信勝，此二三昧為果；三作大義、四菩提分差別，即業清淨為果。

疏「三依一名說無量義」，即知教旨。後一義多名，是知教詮。論經三名「益意三昧」者，義能澄心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三依一名說無量義」，即知教旨。後一義多名，是知教詮。論經三名「益意三昧」者，義能澄心故。

疏「此約寄位」者，前六寄凡小，故未過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此約寄位」者，前六寄凡小，故未過也。

第四得勝行。疏「不起滅定現諸威儀」，即《淨名》第一身子章，前已引竟。然〈十通品〉第十通云「菩薩摩訶薩以一切法滅盡三昧智通，於念念中入一切法滅盡三昧，亦不退菩薩道、不捨菩薩事、不捨大慈大悲心，修習波羅蜜未甞休息。」即動寂無二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四得勝行。疏「不起滅定現諸威儀」，即《淨名》第一身子章，前已引竟。然〈十通品〉第十通云「菩薩摩訶薩以一切法滅盡三昧智通，於念念中入一切法滅盡三昧，亦不退菩薩道、不捨菩薩事、不捨大慈大悲心，修習波羅蜜未甞休息。」即動寂無二也。

疏「準大品經未善巧前亦有其喻」者，經云「譬如有人不曉船法，乘船入海沒溺而死。菩薩亦爾，未得方便波羅蜜，入實際海則證實際。」次云「譬如有人善知船法，雖入大海而不沒溺。菩薩亦爾，得方便波羅蜜，雖入實際而不作證。」疏家不斷行中，雖言不染，而示有妻子，即空中方便慧。是觀於空不礙有故。雖然不燒，即有中殊勝行，涉有不迷於空故。唯此經文具斯二言。上下應有而不具者，皆用二句互相攝導，已具二故。如雖示生死得下而住涅槃，即有中殊勝行。下住涅槃得上示生死，即空中方便慧，故義已盡，但文不具耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「準大品經未善巧前亦有其喻」者，經云「譬如有人不曉船法，乘船入海沒溺而死。菩薩亦爾，未得方便波羅蜜，入實際海則證實際。」次云「譬如有人善知船法，雖入大海而不沒溺。菩薩亦爾，得方便波羅蜜，雖入實際而不作證。」疏家不斷行中，雖言不染，而示有妻子，即空中方便慧。是觀於空不礙有故。雖然不燒，即有中殊勝行，涉有不迷於空故。唯此經文具斯二言。上下應有而不具者，皆用二句互相攝導，已具二故。如雖示生死得下而住涅槃，即有中殊勝行。下住涅槃得上示生死，即空中方便慧，故義已盡，但文不具耳。

疏「皆順五欲十軍是魔境界」者，約五欲境，即是魔王所緣之境。若將資神及益身等，即分齊境。十軍，已見初會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「皆順五欲十軍是魔境界」者，約五欲境，即是魔王所緣之境。若將資神及益身等，即分齊境。十軍，已見初會。

疏「即四魔等法」者，老病衰退總是蘊魔。死即死魔。老病之時亦有惑俱，即煩惱魔。而言等者，兼有十魔。不求有生，即不行其因，生必老死故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即四魔等法」者，老病衰退總是蘊魔。死即死魔。老病之時亦有惑俱，即煩惱魔。而言等者，兼有十魔。不求有生，即不行其因，生必老死故。

疏「此有三」者，無數煩惱不出此三，謂見、愛、無明。又見、愛即利鈍二使，無明兼縛所知，則二障皆縛。「如佛示學二仙」者，如《本行集》，一阿羅羅仙人、二欝頭藍弗仙人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此有三」者，無數煩惱不出此三，謂見、愛、無明。又見、愛即利鈍二使，無明兼縛所知，則二障皆縛。「如佛示學二仙」者，如《本行集》，一阿羅羅仙人、二欝頭藍弗仙人。

第八不動地。疏「所以來者」，有二：一約實位、二「又約」下寄位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八不動地。疏「所以來者」，有二：一約實位、二「又約」下寄位。

疏「言不動」下，二釋名。總引八釋，兼無性、世親釋論，則有十釋。下結不出三義，而《唯識》最具。今初，先舉論：後「謂任運故」下，疏釋，即第九論。二「與本分大同」者，即本論云「報行純熟無相無間，故名不動。」報行純熟，即是功用不動。前地所修，今此位成，名為報熟。空有常行，名為無間，不為空有間故，常在無相觀故。三「而金光明」者，即第三經。先舉經；「但有二義」下，疏釋不言，不為相動，故但二義。「由相於前」下，疏出經意。前常在無相觀，相已不動。此經無相，正思唯修，是常無相故，煩惱不動；得自在故，功用不動。四「攝論」，先舉論；「此則略無煩惱」，是疏釋論。而言略無者，非全無也，或以相用即煩惱故。「無性」下，引彼釋論，當其第一。彼文繁廣，故言「意云」。無性具云「言不動者，謂一切相及一切行，不能動彼心故。第七地中雖一切相所不能動，相不現行故。然不自在任運而轉，有加行故。第八地中任運而轉，不作加行故。是名七八地差別。」次云「世親同此」者，亦七論云「由此地所有諸相及一切行皆不能動，無分別智任運流行。」五「深密」者，即第四經，亦以相行即煩惱也。六「十住論」，亦是第一論。「此即約人」下，疏釋。七「仁王」者，即下卷經。後「上皆」下，疏釋。即常在無相觀，故名等觀。八「下經」，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言不動」下，二釋名。總引八釋，兼無性、世親釋論，則有十釋。下結不出三義，而《唯識》最具。今初，先舉論：後「謂任運故」下，疏釋，即第九論。二「與本分大同」者，即本論云「報行純熟無相無間，故名不動。」報行純熟，即是功用不動。前地所修，今此位成，名為報熟。空有常行，名為無間，不為空有間故，常在無相觀故。三「而金光明」者，即第三經。先舉經；「但有二義」下，疏釋不言，不為相動，故但二義。「由相於前」下，疏出經意。前常在無相觀，相已不動。此經無相，正思唯修，是常無相故，煩惱不動；得自在故，功用不動。四「攝論」，先舉論；「此則略無煩惱」，是疏釋論。而言略無者，非全無也，或以相用即煩惱故。「無性」下，引彼釋論，當其第一。彼文繁廣，故言「意云」。無性具云「言不動者，謂一切相及一切行，不能動彼心故。第七地中雖一切相所不能動，相不現行故。然不自在任運而轉，有加行故。第八地中任運而轉，不作加行故。是名七八地差別。」次云「世親同此」者，亦七論云「由此地所有諸相及一切行皆不能動，無分別智任運流行。」五「深密」者，即第四經，亦以相行即煩惱也。六「十住論」，亦是第一論。「此即約人」下，疏釋。七「仁王」者，即下卷經。後「上皆」下，疏釋。即常在無相觀，故名等觀。八「下經」，可知。

疏「故所離障亦離」下，三所離障。亦《唯識論》，今當具出論文。論云「八無相中作加行障，謂所知障中俱生一分，令無相觀不任運起。前之五地，有相觀多、無相觀少。於第六地，有相觀少、無相觀多。第七地中純無相觀，雖恒相續而有加行。由無相中有加行故，未能任運現相及土。如是加行，障八地中無功用道故。若得入第八地時便能永斷，彼永斷故得二自在。由斯八地說斷二愚及彼麁重：一於無相作功用愚、二於無相作自在愚，令於相中不自在故。此亦攝相土一分故。八地已上，純無漏道任運起故，三界煩惱永不現行，第七識中細所知障猶可現起，生空智果不違彼故。」釋曰：求無相故名曰加行，令無相觀不任運故。五地觀心劣故，無相觀少。六地觀染淨平等故，無相觀多。七地作加行故。然準護法，於無相中有加行智，體非是障，以善性故。只由所知障令作加行故，說名為加行障也。由此第七有加行故，雖現金等諸相及土，非任運現故以為障。生空智者，謂生空智所引後得智及滅盡定也。《金光明》中詺二愚云「一無相法多用功力無明；二執相自在難可得度無明，餘二可知。」疏但撮要大旨，義已略周。餘如前說。疏「其所證如」，亦《唯識》文。具云「八不增減真如，謂此真如離增減執，不隨染淨有增減故。即此亦名相土自在所依真如，謂若證得此真如已，現相現土俱自在故。」以論對疏，廣略可知。此名即《攝論》名，世親釋云「謂於此中雜染減時而無有減，清淨增時而無有增。」無性釋云「法外無用，所以不增。諸法不壞，所以不減。」無性復釋，一同世親。《中邊論》云「由通達此，圓滿證得無生法忍，於諸清淨雜染法中，不見一法有增有減。」上釋不增減。又世親釋相土自在所依真如，云「於諸相中而得自在，名相自在，隨其所欲即能現前故。於所現土而得自在，如欲令土成金寶等，隨意成故。」釋曰：相約現身，土約器界，故下文中於三世間而辯自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故所離障亦離」下，三所離障。亦《唯識論》，今當具出論文。論云「八無相中作加行障，謂所知障中俱生一分，令無相觀不任運起。前之五地，有相觀多、無相觀少。於第六地，有相觀少、無相觀多。第七地中純無相觀，雖恒相續而有加行。由無相中有加行故，未能任運現相及土。如是加行，障八地中無功用道故。若得入第八地時便能永斷，彼永斷故得二自在。由斯八地說斷二愚及彼麁重：一於無相作功用愚、二於無相作自在愚，令於相中不自在故。此亦攝相土一分故。八地已上，純無漏道任運起故，三界煩惱永不現行，第七識中細所知障猶可現起，生空智果不違彼故。」釋曰：求無相故名曰加行，令無相觀不任運故。五地觀心劣故，無相觀少。六地觀染淨平等故，無相觀多。七地作加行故。然準護法，於無相中有加行智，體非是障，以善性故。只由所知障令作加行故，說名為加行障也。由此第七有加行故，雖現金等諸相及土，非任運現故以為障。生空智者，謂生空智所引後得智及滅盡定也。《金光明》中詺二愚云「一無相法多用功力無明；二執相自在難可得度無明，餘二可知。」疏但撮要大旨，義已略周。餘如前說。疏「其所證如」，亦《唯識》文。具云「八不增減真如，謂此真如離增減執，不隨染淨有增減故。即此亦名相土自在所依真如，謂若證得此真如已，現相現土俱自在故。」以論對疏，廣略可知。此名即《攝論》名，世親釋云「謂於此中雜染減時而無有減，清淨增時而無有增。」無性釋云「法外無用，所以不增。諸法不壞，所以不減。」無性復釋，一同世親。《中邊論》云「由通達此，圓滿證得無生法忍，於諸清淨雜染法中，不見一法有增有減。」上釋不增減。又世親釋相土自在所依真如，云「於諸相中而得自在，名相自在，隨其所欲即能現前故。於所現土而得自在，如欲令土成金寶等，隨意成故。」釋曰：相約現身，土約器界，故下文中於三世間而辯自在。

疏「故所成行」下，五成行。略有其二，故《莊嚴論》第八云「雖淨佛土而無起作無功用」，即自在義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故所成行」下，五成行。略有其二，故《莊嚴論》第八云「雖淨佛土而無起作無功用」，即自在義。

疏「及所得」下，六得果。言「定自在等」者，即梁論云「通達無增減法界定自在等，得法身果。」意云等者，等九自在。《金光明經》八地發心得證三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「及所得」下，六得果。言「定自在等」者，即梁論云「通達無增減法界定自在等，得法身果。」意云等者，等九自在。《金光明經》八地發心得證三昧。