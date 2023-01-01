大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十四

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

第六現前地。疏「所以來者」，來意有二：前約寄位及三學說，謂五寄聲聞、六寄緣覺，從四地去皆屬慧學，今亦對五以辯來意，慧與寄位名義相似，故合為一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六現前地。疏「所以來者」，來意有二：前約寄位及三學說，謂五寄聲聞、六寄緣覺，從四地去皆屬慧學，今亦對五以辯來意，慧與寄位名義相似，故合為一。

疏「又四地」下，第二意，約斷障證如以辯來意。四五六地同是順忍，染淨相帶，故舉四地。四地出世唯淨，五地見染可隨，此地能亡染淨。而言「觀察」，約加行說。「故瑜伽」下，引證。論文有三：一明五地之德，證上能隨勝於四地。二「而未能」下，明無六地之德，證上不能破染淨之慢見。然有二意：一不如實觀無染淨故；二「又由」下，多生厭故。三「為令」下，正對五地不能，故此能來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又四地」下，第二意，約斷障證如以辯來意。四五六地同是順忍，染淨相帶，故舉四地。四地出世唯淨，五地見染可隨，此地能亡染淨。而言「觀察」，約加行說。「故瑜伽」下，引證。論文有三：一明五地之德，證上能隨勝於四地。二「而未能」下，明無六地之德，證上不能破染淨之慢見。然有二意：一不如實觀無染淨故；二「又由」下，多生厭故。三「為令」下，正對五地不能，故此能來。

疏「十住論云：降魔事已」者，生死涅槃即菩薩魔事，生死是凡夫行，涅槃是二乘行。故生公云：「三界塗阻，二乘路險，五百由旬是菩薩惡道，甚難過矣。今超聖意，亦越凡情，故能降之。」又《智論》云「除諸法實相，皆菩薩魔事。」今證般若能契實相，故過魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十住論云：降魔事已」者，生死涅槃即菩薩魔事，生死是凡夫行，涅槃是二乘行。故生公云：「三界塗阻，二乘路險，五百由旬是菩薩惡道，甚難過矣。今超聖意，亦越凡情，故能降之。」又《智論》云「除諸法實相，皆菩薩魔事。」今證般若能契實相，故過魔事。

疏「多修無相此約地初」下，釋上論文。疏「攝論」下，文三：初引論、次「此釋」下會釋、後「無性」下引彼釋論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「多修無相此約地初」下，釋上論文。疏「攝論」下，文三：初引論、次「此釋」下會釋、後「無性」下引彼釋論。

疏「唯識名為」下，此文有三：初正釋；二「以觀十平等故」者，以經就論；三「由斯」下，重引《唯識》明斷二愚。疏「本分」下，即引本論正釋。後「執細染」下，疏釋論文，會通《唯識》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「唯識名為」下，此文有三：初正釋；二「以觀十平等故」者，以經就論；三「由斯」下，重引《唯識》明斷二愚。疏「本分」下，即引本論正釋。後「執細染」下，疏釋論文，會通《唯識》。

疏「第二正說」，疏文有三：初總科、二「亦初分」下對前相攝、三「今且依論」下正依論釋。於中三：一對前料揀、二釋分名、三正釋文。今初有三：初標勝相；二「勝相云何」者，疏假徵起；三「謂第四」下，釋顯勝相。以四五六地皆治慢故，是以對之。遠公云：「四五六地同是順忍，行相廣同，所以對之。」亦有理在。若爾，前之三地同是信忍，何不通對？七八九地同是無生忍，為難亦然。故依治慢通對諸地。下言「漸細」，則顯前麁，故此三地後後細於前前。論文具示三慢，而麁細相隱，今當示之。四治三地，眾生我等依世間起，此慢最麁；五治四地，身淨慢依出世起，故知漸細；六治五慢，雙就世間及出世起，故為更細。疏「眾生我慢」等者，準四地果中，治有四慢：一離眾生我著，謂離我人眾生壽命；二離法我著，謂蘊界處；三離解法慢，經云「執著」，論云「我知」；四離正受慢，經云「出沒」，論云「離我修我所修」等。今此但云「眾生我慢解法慢」者，以四中初二是本、後二是所起，本及所起各舉初一以攝一故，略無法慢及正受慢。餘如四地廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二正說」，疏文有三：初總科、二「亦初分」下對前相攝、三「今且依論」下正依論釋。於中三：一對前料揀、二釋分名、三正釋文。今初有三：初標勝相；二「勝相云何」者，疏假徵起；三「謂第四」下，釋顯勝相。以四五六地皆治慢故，是以對之。遠公云：「四五六地同是順忍，行相廣同，所以對之。」亦有理在。若爾，前之三地同是信忍，何不通對？七八九地同是無生忍，為難亦然。故依治慢通對諸地。下言「漸細」，則顯前麁，故此三地後後細於前前。論文具示三慢，而麁細相隱，今當示之。四治三地，眾生我等依世間起，此慢最麁；五治四地，身淨慢依出世起，故知漸細；六治五慢，雙就世間及出世起，故為更細。疏「眾生我慢」等者，準四地果中，治有四慢：一離眾生我著，謂離我人眾生壽命；二離法我著，謂蘊界處；三離解法慢，經云「執著」，論云「我知」；四離正受慢，經云「出沒」，論云「離我修我所修」等。今此但云「眾生我慢解法慢」者，以四中初二是本、後二是所起，本及所起各舉初一以攝一故，略無法慢及正受慢。餘如四地廣說。

疏「身淨慢」者，四地之中得出世智，修四念處，名為身淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「身淨慢」者，四地之中得出世智，修四念處，名為身淨。

疏「所治既細」下，出初分為勝。今以上例後，則不住行及彼果分二皆勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「所治既細」下，出初分為勝。今以上例後，則不住行及彼果分二皆勝也。

疏「染淨慢者」下，第二釋分名，即當地能所治。於中三：初舉所治、二辯能治、三通妨難。今初，先正舉染淨，可知。後「又十平等」下解妨，先問、後答。問有二句。「展轉而起」下答，當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「染淨慢者」下，第二釋分名，即當地能所治。於中三：初舉所治、二辯能治、三通妨難。今初，先正舉染淨，可知。後「又十平等」下解妨，先問、後答。問有二句。「展轉而起」下答，當知。

疏「但約淨說」下答。此上一句，雙答前二。一者上問云：十平等法何有染淨？故今答云：前十平等但約淨法，謂三世佛法及七淨故。二者上問云：前五地初取十勝相，以隨如道而為能治。如豈染淨？故今答云：亦約淨如以破前十，淨同一如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「但約淨說」下答。此上一句，雙答前二。一者上問云：十平等法何有染淨？故今答云：前十平等但約淨法，謂三世佛法及七淨故。二者上問云：前五地初取十勝相，以隨如道而為能治。如豈染淨？故今答云：亦約淨如以破前十，淨同一如故。

疏「染相未亡對染說淨亦名取淨」者，此通伏難。難云：前地觀於淨如，染慢許生，何有淨慢？故今答云：前所觀如，入觀則能，出觀隨有猶見染相。染相既存，對染苦集還生淨相滅道之見，故有斯慢。雖有三重救難，染淨之相皆存。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「染相未亡對染說淨亦名取淨」者，此通伏難。難云：前地觀於淨如，染慢許生，何有淨慢？故今答云：前所觀如，入觀則能，出觀隨有猶見染相。染相既存，對染苦集還生淨相滅道之見，故有斯慢。雖有三重救難，染淨之相皆存。

疏「今以十染淨平等而為能治」者，第二能治。此之一治，諸難都寂。謂既染淨平等，則異前地十淨平等。二者染淨既等，不唯但能觀於淨如，則雙通二三之兩救也。又多修無相，出觀少故，便為能治。疏「下觀緣起」下，解妨。上引前難後，今引後難前。緣起逆順，同前四諦染淨相。故答云：五地初能入俗，悟空未深，無相般若悟空方深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今以十染淨平等而為能治」者，第二能治。此之一治，諸難都寂。謂既染淨平等，則異前地十淨平等。二者染淨既等，不唯但能觀於淨如，則雙通二三之兩救也。又多修無相，出觀少故，便為能治。疏「下觀緣起」下，解妨。上引前難後，今引後難前。緣起逆順，同前四諦染淨相。故答云：五地初能入俗，悟空未深，無相般若悟空方深。

疏「列中十句」下，疏文有二：先別釋、後料揀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「列中十句」下，疏文有二：先別釋、後料揀。

疏「總云一切法」者，經中有三：初一切法是平等法體、二無相是平等因、三平等是所成義。別中，前七以無遣有。然其疏中解前七句，自有五意：一依論。總句是十二入，則別別句皆十二入，謂十二入體，十二入生等。二者通遣十二入。上三性之義，初句遣遍計，故云此遣分別。分別，古譯遍計之名。次四染分淨分俱遣依他，六七皆遺圓成。疏文自具三者，為破前地之慢，慢依四諦而起。初二遣苦，故初云想；二云生者，諸入苦果。次一遣集，以成是苦之因故。第四句遣滅，故云非滅惑方淨。第五句遣道，故云謂道分別。六七亦遣滅，然四是滅惑名滅，六七即顯滅理之滅，故皆云真如。四約進觀後位有十二緣觀，前三遣染緣起，體生即識等，七苦成即三煩惱二業故。次三遣淨緣起，謂四遣無明滅行滅等；五遣能逆觀之智；六即所顯真體；七雙遣染淨，染淨平等故。五約五法，初一遣名及與妄想，言分別故。次三遣相，染淨皆相故。五遣正智，無分別故。六七遣如如，以離取捨本來寂靜故。然遠公更有一意，謂約三空。初之一句遣分別想，即是空門；中間五句遣其名相，是無相門；末後一句遣取捨願，顯無願門。此與初地義同，初地以空門治分別、無相治相、無願治取捨故。此非無理。疏以十句皆通三空，故不顯之，但有五意耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「總云一切法」者，經中有三：初一切法是平等法體、二無相是平等因、三平等是所成義。別中，前七以無遣有。然其疏中解前七句，自有五意：一依論。總句是十二入，則別別句皆十二入，謂十二入體，十二入生等。二者通遣十二入。上三性之義，初句遣遍計，故云此遣分別。分別，古譯遍計之名。次四染分淨分俱遣依他，六七皆遺圓成。疏文自具三者，為破前地之慢，慢依四諦而起。初二遣苦，故初云想；二云生者，諸入苦果。次一遣集，以成是苦之因故。第四句遣滅，故云非滅惑方淨。第五句遣道，故云謂道分別。六七亦遣滅，然四是滅惑名滅，六七即顯滅理之滅，故皆云真如。四約進觀後位有十二緣觀，前三遣染緣起，體生即識等，七苦成即三煩惱二業故。次三遣淨緣起，謂四遣無明滅行滅等；五遣能逆觀之智；六即所顯真體；七雙遣染淨，染淨平等故。五約五法，初一遣名及與妄想，言分別故。次三遣相，染淨皆相故。五遣正智，無分別故。六七遣如如，以離取捨本來寂靜故。然遠公更有一意，謂約三空。初之一句遣分別想，即是空門；中間五句遣其名相，是無相門；末後一句遣取捨願，顯無願門。此與初地義同，初地以空門治分別、無相治相、無願治取捨故。此非無理。疏以十句皆通三空，故不顯之，但有五意耳。

疏「上之九句」下，第二總相料揀。疏文有二：一明遣三會一，謂遣有遣無及俱有無，會非有無之中道也；二「又此不二則不壞有無」下，重明第九成不壞義。能遣俱句及俱非句，即分為二：初以不壞有無成俱非義，以遣俱句；後以不壞有無成俱句義，遣俱非句。今初，先標不二。意云：若無有無，將何不二？故《涅槃》云「若無一二，云何說言非一非二？」故不二義成於不壞。「謂說空遣於有執」下，辯相。於中，先明不壞以成俱非。此句明不壞空，而非相於空，故空非空也。言「說有為遣空迷」者，此句明不壞有，而非存於有，故有非有也。故成俱非。次云「有是不異空之有，空是不異有之空」者，此二句顯經不二，成不壞義。次云「無別空有而為二」者，正遣俱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上之九句」下，第二總相料揀。疏文有二：一明遣三會一，謂遣有遣無及俱有無，會非有無之中道也；二「又此不二則不壞有無」下，重明第九成不壞義。能遣俱句及俱非句，即分為二：初以不壞有無成俱非義，以遣俱句；後以不壞有無成俱句義，遣俱非句。今初，先標不二。意云：若無有無，將何不二？故《涅槃》云「若無一二，云何說言非一非二？」故不二義成於不壞。「謂說空遣於有執」下，辯相。於中，先明不壞以成俱非。此句明不壞空，而非相於空，故空非空也。言「說有為遣空迷」者，此句明不壞有，而非存於有，故有非有也。故成俱非。次云「有是不異空之有，空是不異有之空」者，此二句顯經不二，成不壞義。次云「無別空有而為二」者，正遣俱也。

疏「又既不二亦不壞有無」下，第二明不壞有無，以成俱句遣俱非也。上二句標。從「則不異無之有是不有之有」下，二顯相，此句將不二立有。次云「不異有之無是不無之無」者，將不異立無也。是為由不二故不壞，不壞則空有雙存，結云「則遣俱非」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又既不二亦不壞有無」下，第二明不壞有無，以成俱句遣俱非也。上二句標。從「則不異無之有是不有之有」下，二顯相，此句將不二立有。次云「不異有之無是不無之無」者，將不異立無也。是為由不二故不壞，不壞則空有雙存，結云「則遣俱非」。

疏「斯乃四句」下，結歎。謂上遣四句，又借俱非以遣俱句，非立俱非。今將俱句以遣俱非，非立俱也；雖遣四句，不壞四句，存泯無礙故。結云「百非四句諸見皆絕」。然遠公但有初段遣三會一。彼云：「此與《涅槃》十一空大同。彼亦用前八以空遣有，第九一空以有遣無，第十空空有無俱遣。」彼處大空，就空實以論，亦是一理。十一空義，至下當明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「斯乃四句」下，結歎。謂上遣四句，又借俱非以遣俱句，非立俱非。今將俱句以遣俱非，非立俱也；雖遣四句，不壞四句，存泯無礙故。結云「百非四句諸見皆絕」。然遠公但有初段遣三會一。彼云：「此與《涅槃》十一空大同。彼亦用前八以空遣有，第九一空以有遣無，第十空空有無俱遣。」彼處大空，就空實以論，亦是一理。十一空義，至下當明。

疏「第四辯行分齊」，文中四：一略釋經文、二彰忍數類、三會釋經文、四彰忍差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第四辯行分齊」，文中四：一略釋經文、二彰忍數類、三會釋經文、四彰忍差別。

疏「仁王」下，第二彰忍數類。《仁王》五忍，歷位但成十四，《瓔珞》加一。五忍之相，辯差別中當影出之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「仁王」下，第二彰忍數類。《仁王》五忍，歷位但成十四，《瓔珞》加一。五忍之相，辯差別中當影出之。

疏「今四五六皆得順忍」下，第三會釋經文。由慢有麁細故，忍分三品：四地治眾生我慢解法慢為麁，得下品忍；五地治身淨慢次細，得中品忍；此地治染淨慢最細，得上品忍。故云「治於細慢，故云明利」，明無不鑒、利無不破。然治由習增故，從下至上；障由漸斷故，從麁至細。言「順後無生」者，順忍有二義：一者順法故。〈十忍品〉云「法有亦順知，法無亦順知。」二者順忍未證無生，隨順彼忍故。今約位說，前為後因，正宜此釋。由此地破相趣入真境，故順上地無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今四五六皆得順忍」下，第三會釋經文。由慢有麁細故，忍分三品：四地治眾生我慢解法慢為麁，得下品忍；五地治身淨慢次細，得中品忍；此地治染淨慢最細，得上品忍。故云「治於細慢，故云明利」，明無不鑒、利無不破。然治由習增故，從下至上；障由漸斷故，從麁至細。言「順後無生」者，順忍有二義：一者順法故。〈十忍品〉云「法有亦順知，法無亦順知。」二者順忍未證無生，隨順彼忍故。今約位說，前為後因，正宜此釋。由此地破相趣入真境，故順上地無生忍。

疏「然約實位」下，四彰忍差別。疏文亦三：初總明實寄不同；二「寄位何以」下，假問徵起；三「謂若約空無我理」下，辯差別相。於中有二：先明通相、後彰別相。前中，通則初地明得。謂初地得無我，亦得名空平等理，亦可名為無生無我，即是空無生故。六地名空平等，亦可得名無生無我空平等理，即是無生空無我故。七地已上得無生忍，亦可得名無我及空平等，以無生理即是無我及空平等，故名為通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然約實位」下，四彰忍差別。疏文亦三：初總明實寄不同；二「寄位何以」下，假問徵起；三「謂若約空無我理」下，辯差別相。於中有二：先明通相、後彰別相。前中，通則初地明得。謂初地得無我，亦得名空平等理，亦可名為無生無我，即是空無生故。六地名空平等，亦可得名無生無我空平等理，即是無生空無我故。七地已上得無生忍，亦可得名無我及空平等，以無生理即是無我及空平等，故名為通。

疏「今不得者」下，彰其別相。則非唯初地未得此忍，而此六地亦未得之，以約分別無我與空及無生理，三相異故。文中二：先總標；二「一約空」下，釋有四門，即分四別。第一門中，正開前約理通義初顯無我。言「破性顯空」者，若人若法皆無性故空，此則義當信忍。舉初攝後，故云初地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今不得者」下，彰其別相。則非唯初地未得此忍，而此六地亦未得之，以約分別無我與空及無生理，三相異故。文中二：先總標；二「一約空」下，釋有四門，即分四別。第一門中，正開前約理通義初顯無我。言「破性顯空」者，若人若法皆無性故空，此則義當信忍。舉初攝後，故云初地。

疏「今此地中破相趣寂名空平等」者，豈唯無性，相亦不存。故經文云「無相無體故平等」，非唯有相，空相亦遣，方為真空平等理也。義當順忍，舉後攝前，義該四五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今此地中破相趣寂名空平等」者，豈唯無性，相亦不存。故經文云「無相無體故平等」，非唯有相，空相亦遣，方為真空平等理也。義當順忍，舉後攝前，義該四五。

疏「若約證實」下，當無生忍，舉初攝後，義該八九。而言「證實反望」者，上之二義但破空性相故，今已證實，反望性相本來常寂，何俟破竟方說無我及空平等？言「斯理轉深」者，則上空平等中亦合言斯義漸深，文略無耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若約證實」下，當無生忍，舉初攝後，義該八九。而言「證實反望」者，上之二義但破空性相故，今已證實，反望性相本來常寂，何俟破竟方說無我及空平等？言「斯理轉深」者，則上空平等中亦合言斯義漸深，文略無耳。

疏「若約契本常寂」下，即寂滅忍，舉初該後，云「十地後得」。而言契本常寂者，前無生忍證實，望相則前所破與所證未同。今寂滅忍契所破常寂即所證故，故云最妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若約契本常寂」下，即寂滅忍，舉初該後，云「十地後得」。而言契本常寂者，前無生忍證實，望相則前所破與所證未同。今寂滅忍契所破常寂即所證故，故云最妙。

疏「二就行分別」等者，此約生起名生。七地頓起，何名無生？以起行皆遍，無可新起，故云無生耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二就行分別」等者，此約生起名生。七地頓起，何名無生？以起行皆遍，無可新起，故云無生耳。

疏「三約空有」者，亦是生起之生。不同前行，隨一行中有空有故，入觀起空、出觀起有故，間起名生。七地常在觀，而涉有不迷於空、觀空不礙於有，故稱方便。更無出入之殊，故云無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三約空有」者，亦是生起之生。不同前行，隨一行中有空有故，入觀起空、出觀起有故，間起名生。七地常在觀，而涉有不迷於空、觀空不礙於有，故稱方便。更無出入之殊，故云無生。

疏「四約修分別」者，此約生熟之生。生澁名生，純熟名不生。七地猶有功用，故名生澁；八地無功任運而進，故云純熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四約修分別」者，此約生熟之生。生澁名生，純熟名不生。七地猶有功用，故名生澁；八地無功任運而進，故云純熟。

疏「第二不住道行勝」等者，先總科、後「今初」下別釋。然總觀心境，遠公云：「約初入心明不住道。從『作是念』下，就正住地明不住道。」今但為標，不取古釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二不住道行勝」等者，先總科、後「今初」下別釋。然總觀心境，遠公云：「約初入心明不住道。從『作是念』下，就正住地明不住道。」今但為標，不取古釋。

疏「由前觀察隨順得至不住道」者，故論經云「是菩薩如是觀一切法隨順得至」，論釋云「得至不住道行勝故」。今經略無隨順得至之言，而言如是觀已，意則合有，故疏取論攝前釋之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「由前觀察隨順得至不住道」者，故論經云「是菩薩如是觀一切法隨順得至」，論釋云「得至不住道行勝故」。今經略無隨順得至之言，而言如是觀已，意則合有，故疏取論攝前釋之。

疏「今初三中」下，且釋能觀三悲。疏文有三：初正釋文、二彰次第、三義門料揀。初中「以雖同一切智觀」下，釋論正釋勝字。若無大悲即同二乘，今有故勝。然「一切智觀」者，即《大品經》以聲聞名一切智，菩薩名道種智，如來為一切種智。此則橫對大小因果，分此三別不同。謂佛為一切智觀三世流轉者，將下經意釋論「不捨過去現在未來」之言。其「厭離有為」，即下論觀名，依大悲為首立此觀故。「而以大悲」下，正釋勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初三中」下，且釋能觀三悲。疏文有三：初正釋文、二彰次第、三義門料揀。初中「以雖同一切智觀」下，釋論正釋勝字。若無大悲即同二乘，今有故勝。然「一切智觀」者，即《大品經》以聲聞名一切智，菩薩名道種智，如來為一切種智。此則橫對大小因果，分此三別不同。謂佛為一切智觀三世流轉者，將下經意釋論「不捨過去現在未來」之言。其「厭離有為」，即下論觀名，依大悲為首立此觀故。「而以大悲」下，正釋勝義。

疏「謂以道相智觀」下，釋論，即菩薩自智也。「不唯但觀三世」，對上顯勝。次「遍了諸法」下，當相辯勝。言了諸法者，若內若外、有為無為，無不知故。「以此導」下，明由智勝故，悲成增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂以道相智觀」下，釋論，即菩薩自智也。「不唯但觀三世」，對上顯勝。次「遍了諸法」下，當相辯勝。言了諸法者，若內若外、有為無為，無不知故。「以此導」下，明由智勝故，悲成增上。

疏「謂以一切種智」下，釋論，即如來智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂以一切種智」下，釋論，即如來智也。

疏「三悲為次」下，第二彰次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三悲為次」下，第二彰次第。

疏「據論現文」下，第三義門料揀。於中有三：初明二護、二明二利、三明不住。而文分二：先別明初門、後三門通例。今初，二護自有二義：一按論文，由上文大悲為首者，不捨過去現在未來，即是智義；大悲攝故，即是悲義。悲護小乘，智護煩惱。後二但言一切法中智清淨故，一切種微細因緣集觀，明唯約智。疏「既三俱」下，第二通例。觀即煩惱護凡、悲即護小，二護即具二利。有智故不住生死，有悲故不住涅槃，故三義具矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「據論現文」下，第三義門料揀。於中有三：初明二護、二明二利、三明不住。而文分二：先別明初門、後三門通例。今初，二護自有二義：一按論文，由上文大悲為首者，不捨過去現在未來，即是智義；大悲攝故，即是悲義。悲護小乘，智護煩惱。後二但言一切法中智清淨故，一切種微細因緣集觀，明唯約智。疏「既三俱」下，第二通例。觀即煩惱護凡、悲即護小，二護即具二利。有智故不住生死，有悲故不住涅槃，故三義具矣。

疏「前滅後生」者，無明緣行，前緣已滅引起後故。若前不滅則墮常故，若後不生即是斷故。無明緣行者，由前滅故後方得生，十二支皆然，自是一義釋之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「前滅後生」者，無明緣行，前緣已滅引起後故。若前不滅則墮常故，若後不生即是斷故。無明緣行者，由前滅故後方得生，十二支皆然，自是一義釋之。

疏「言染生淨滅」者，無明緣行，行緣識等，即是染生。無明滅故行滅者，斯為淨滅。下引《雜集》，名染淨觀。又次經云「由著我故世間生為生，不著我者則無生處名滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言染生淨滅」者，無明緣行，行緣識等，即是染生。無明滅故行滅者，斯為淨滅。下引《雜集》，名染淨觀。又次經云「由著我故世間生為生，不著我者則無生處名滅。」

疏「第二別明觀相」等者，疏文有三：初總顯深廣、二舉經辯深、三依論科釋。今初，文三：初標舉深旨、二引論略開、三融通無礙。今初，疏云「然緣起深義佛教所宗」等者，自古諸德多云：三教之宗，儒則宗於五常，道宗自然，佛宗因緣。然老子雖云「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」似有因緣，而非正因緣。言道生一者，道即虛無自然故。彼又云「人法地，地法天，天法道，道法自然。」謂虛通曰道，即自然而然。是則雖有因緣，亦成自然之義耳。佛法雖有無師智、自然智，而是常住真理要假緣顯，則亦因緣矣。故教說三世修因契果，非彼無因惡因故。《楞伽經》「大慧白佛言：『佛說常不思議，彼諸外道亦說常不思議，何以異耶？』佛言：『彼諸外道無有常不思議，以無因故。我說常不思議有因，因於內證，豈得同耶？』」是則真常亦因緣顯。《淨名》云「說法不有亦不無，以因緣故諸法生。」《法華》亦云「諸佛兩足尊，知法常無性，佛種從緣起，是故說一乘。」下經云「一切諸法，因緣為本。」《中論》云「未曾有一法，不從因緣生。是故一切法，無不是空者。」則真空中道亦因緣矣。若爾，《涅槃》十六云「我觀諸行悉皆無常。云何知耶？以因緣故。若一切法從緣生者，則知無常。是諸外道無有一法不從緣生，是故無常。則外道有因緣矣。」釋曰：此明外道在因緣內，執於緣相以為常住，是故破之言無常耳。今明教詮因緣妙理，具常無常，豈得同耶？況復宗者從多分說，所以因緣是所宗，尚不應致疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二別明觀相」等者，疏文有三：初總顯深廣、二舉經辯深、三依論科釋。今初，文三：初標舉深旨、二引論略開、三融通無礙。今初，疏云「然緣起深義佛教所宗」等者，自古諸德多云：三教之宗，儒則宗於五常，道宗自然，佛宗因緣。然老子雖云「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」似有因緣，而非正因緣。言道生一者，道即虛無自然故。彼又云「人法地，地法天，天法道，道法自然。」謂虛通曰道，即自然而然。是則雖有因緣，亦成自然之義耳。佛法雖有無師智、自然智，而是常住真理要假緣顯，則亦因緣矣。故教說三世修因契果，非彼無因惡因故。《楞伽經》「大慧白佛言：『佛說常不思議，彼諸外道亦說常不思議，何以異耶？』佛言：『彼諸外道無有常不思議，以無因故。我說常不思議有因，因於內證，豈得同耶？』」是則真常亦因緣顯。《淨名》云「說法不有亦不無，以因緣故諸法生。」《法華》亦云「諸佛兩足尊，知法常無性，佛種從緣起，是故說一乘。」下經云「一切諸法，因緣為本。」《中論》云「未曾有一法，不從因緣生。是故一切法，無不是空者。」則真空中道亦因緣矣。若爾，《涅槃》十六云「我觀諸行悉皆無常。云何知耶？以因緣故。若一切法從緣生者，則知無常。是諸外道無有一法不從緣生，是故無常。則外道有因緣矣。」釋曰：此明外道在因緣內，執於緣相以為常住，是故破之言無常耳。今明教詮因緣妙理，具常無常，豈得同耶？況復宗者從多分說，所以因緣是所宗，尚不應致疑。

疏「乘智階差淺深多種」者，乘謂三乘五乘。三乘觀緣，已如上說。五乘人天，亦以戒善為因緣矣。智謂智慧，如下所引。下智觀者，得聲聞菩提等。以大乘中既分因果，故智異小乘。言階差者，復有二意：一則上結隨乘智異；二如一菩提，隨觀深淺亦多階級，故云多種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「乘智階差淺深多種」者，乘謂三乘五乘。三乘觀緣，已如上說。五乘人天，亦以戒善為因緣矣。智謂智慧，如下所引。下智觀者，得聲聞菩提等。以大乘中既分因果，故智異小乘。言階差者，復有二意：一則上結隨乘智異；二如一菩提，隨觀深淺亦多階級，故云多種。

疏「龍樹云因緣有二」等者，第二引證略開。即《十二門論》文云「謂水土人工時節穀子為因緣，而芽得生。乳及酵煖人工為緣，而酪得生。泥團輪繩陶師等緣，而器得成。皆外因緣也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「龍樹云因緣有二」等者，第二引證略開。即《十二門論》文云「謂水土人工時節穀子為因緣，而芽得生。乳及酵煖人工為緣，而酪得生。泥團輪繩陶師等緣，而器得成。皆外因緣也。」

疏「然外由內變」下，第三融通無礙也。外諸器界，內識頓變，增上之果亦因自業，故云內變。言「本來相收」者，內即是本，外即是末。以唯心義，則內收外；託境生心，則末亦收內。若以法性為本，法性融通緣起相由，則塵包大身、毛容剎土，是故合為一大緣起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然外由內變」下，第三融通無礙也。外諸器界，內識頓變，增上之果亦因自業，故云內變。言「本來相收」者，內即是本，外即是末。以唯心義，則內收外；託境生心，則末亦收內。若以法性為本，法性融通緣起相由，則塵包大身、毛容剎土，是故合為一大緣起也。

疏「染淨交徹義門非一下當略示」者，然《瑜伽論》云「緣起門云何？謂依八門緣起流轉：一內識生門、二外緣成熟門、三有情世間生死門、四器世間成壞門、五食任持門、六自所作業增上勢力受用隨業所得愛非愛果門、七威勢門、八清淨門。」釋曰：然論不釋，義略可知。八清淨，即無明滅行滅等。七威勢，即勢用緣生，無明緣行等。六自業所作，即正是有支習氣。五食任持，即四食不同，隨界通局。四器界，可知。三有情，揀外無情。二及外緣門如論說。一內識生，即名言習氣。言下當略示者，非但門有其八，義亦無量，散在經疏。隨文釋中及下釋緣起竟處，總結十門之意，收十為五，乃至顯四佛性融為大緣起等。義門既散，今且就內略示染淨，一染緣起、二淨緣起、三染淨雙融緣起，此三緣起各有四門。染中四者，一緣集一心門、二攝本從末門、三攝末歸本門、四本末依持門。第二淨緣起亦四門者，一本有門、二修生門、三本有即修生門、四修生即本有門。第三染淨雙融亦四門者，一翻染顯淨門、二以淨應染門、三會染即淨門、四染盡淨泯門。以此諸門，及該內外無盡事理，並合為一無障無礙法界大緣起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「染淨交徹義門非一下當略示」者，然《瑜伽論》云「緣起門云何？謂依八門緣起流轉：一內識生門、二外緣成熟門、三有情世間生死門、四器世間成壞門、五食任持門、六自所作業增上勢力受用隨業所得愛非愛果門、七威勢門、八清淨門。」釋曰：然論不釋，義略可知。八清淨，即無明滅行滅等。七威勢，即勢用緣生，無明緣行等。六自業所作，即正是有支習氣。五食任持，即四食不同，隨界通局。四器界，可知。三有情，揀外無情。二及外緣門如論說。一內識生，即名言習氣。言下當略示者，非但門有其八，義亦無量，散在經疏。隨文釋中及下釋緣起竟處，總結十門之意，收十為五，乃至顯四佛性融為大緣起等。義門既散，今且就內略示染淨，一染緣起、二淨緣起、三染淨雙融緣起，此三緣起各有四門。染中四者，一緣集一心門、二攝本從末門、三攝末歸本門、四本末依持門。第二淨緣起亦四門者，一本有門、二修生門、三本有即修生門、四修生即本有門。第三染淨雙融亦四門者，一翻染顯淨門、二以淨應染門、三會染即淨門、四染盡淨泯門。以此諸門，及該內外無盡事理，並合為一無障無礙法界大緣起也。

疏「今經文內略顯十重」等者，第二舉經顯深。於中有二：先總科經文，文有十重以顯無盡；後「各有逆順」下，展轉開顯以辯難思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今經文內略顯十重」等者，第二舉經顯深。於中有二：先總科經文，文有十重以顯無盡；後「各有逆順」下，展轉開顯以辯難思。

疏「古人兼取彼果」等者，疏意不美此釋，亦不言非，故舉古人，不言去取。若依染淨逆順成四十重，三觀歷之成百二十，斯理然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「古人兼取彼果」等者，疏意不美此釋，亦不言非，故舉古人，不言去取。若依染淨逆順成四十重，三觀歷之成百二十，斯理然也。

疏「論三觀者」下，第三依論科釋。於中二：先依論立觀、後以論會經。前中有六：一列名。二「初但觀二諦」下釋相，皆以前三悲會之。三「初一下同二乘」下，會同《大品》二智。四「故涅槃云」下，以《涅槃》證成。《涅槃》開於二乘，教行不同故。二乘異《大品》，合其理果是一，故合二乘，義皆符此，故得並引。五「前約為物」下，釋通妨難。為有問言：經是三悲，論為三觀，豈得引前以成今說？故為此通。六「融此三觀」下，融通顯勝。言三觀一心者，即同空假中也。一人頓修，非約乘分。言「甚深般若」者，般若有二：一者是共，如云「欲得聲聞乘，當學般若」等。《法華》云「一切諸法皆悉空寂，無生無滅、無大無小、無漏無為。如是思惟不生喜樂。」即共般若，此名為淺。今悲智雙運、理事齊觀，故其所發即是不共，為甚深般若矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論三觀者」下，第三依論科釋。於中二：先依論立觀、後以論會經。前中有六：一列名。二「初但觀二諦」下釋相，皆以前三悲會之。三「初一下同二乘」下，會同《大品》二智。四「故涅槃云」下，以《涅槃》證成。《涅槃》開於二乘，教行不同故。二乘異《大品》，合其理果是一，故合二乘，義皆符此，故得並引。五「前約為物」下，釋通妨難。為有問言：經是三悲，論為三觀，豈得引前以成今說？故為此通。六「融此三觀」下，融通顯勝。言三觀一心者，即同空假中也。一人頓修，非約乘分。言「甚深般若」者，般若有二：一者是共，如云「欲得聲聞乘，當學般若」等。《法華》云「一切諸法皆悉空寂，無生無滅、無大無小、無漏無為。如是思惟不生喜樂。」即共般若，此名為淺。今悲智雙運、理事齊觀，故其所發即是不共，為甚深般若矣。

疏「然論三觀雖遍釋經」下，第二以論會經。於中有三：初標舉、二別釋三觀開合、三二利分別。今初，言「與十門有開合」者，如初觀總束十門為三，則經開論合。而分第二一心所攝前半為第一義，即經合論開。其第三觀開初門前半為染淨分別觀、後半屬依止觀，即經合論開。以八九二門為無始觀，即經開論合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然論三觀雖遍釋經」下，第二以論會經。於中有三：初標舉、二別釋三觀開合、三二利分別。今初，言「與十門有開合」者，如初觀總束十門為三，則經開論合。而分第二一心所攝前半為第一義，即經合論開。其第三觀開初門前半為染淨分別觀、後半屬依止觀，即經合論開。以八九二門為無始觀，即經開論合。

疏「初一切智觀」下，第二別釋三觀開合中，初觀有二：先正明、後「所以分三」下出所以。今初，言「十中初門」者，即有支相續門。二「攝第二門中之半」者，即攝歸一心。前半，經云「佛子！此菩薩摩訶薩復作是念：三界所有唯是一心」是也。三「攝餘八門半」者，半即第二一心門中，從「如來於此分別演說」下及盡第十門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初一切智觀」下，第二別釋三觀開合中，初觀有二：先正明、後「所以分三」下出所以。今初，言「十中初門」者，即有支相續門。二「攝第二門中之半」者，即攝歸一心。前半，經云「佛子！此菩薩摩訶薩復作是念：三界所有唯是一心」是也。三「攝餘八門半」者，半即第二一心門中，從「如來於此分別演說」下及盡第十門。

疏「第二大悲隨順觀」中，亦二：先正明、後出所以。今初，「一觀眾生愚癡顛倒」者，謂癡迷性相，倒執我所故。「二餘處求解脫」者，即謂凡夫愚癡顛倒，常應於阿賴耶識中及阿陀那識中求其解脫，乃於餘處我我所中求解脫故。第二一心門，明唯一心，可於中求，心外無法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二大悲隨順觀」中，亦二：先正明、後出所以。今初，「一觀眾生愚癡顛倒」者，謂癡迷性相，倒執我所故。「二餘處求解脫」者，即謂凡夫愚癡顛倒，常應於阿賴耶識中及阿陀那識中求其解脫，乃於餘處我我所中求解脫故。第二一心門，明唯一心，可於中求，心外無法。

疏「三異道求解脫」者，論云「顛倒因，此有四種：一冥性因、二自在因、三苦行因、四及無因。如次四門破之。一自業助成門，明有支各有二種，由業能生，非由冥性。二不相捨離門，明以無明等為行等因，非由自在。三三道不斷門，明業惑而為苦因，欲求脫苦當斷業惑；反修苦行是起妄業，計苦行心即是煩惱，如是妄想寧是解脫因耶？四三際輪迴門，謂既以前際二支是中際五支因，中際三支是後際二支因，何得言無因耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三異道求解脫」者，論云「顛倒因，此有四種：一冥性因、二自在因、三苦行因、四及無因。如次四門破之。一自業助成門，明有支各有二種，由業能生，非由冥性。二不相捨離門，明以無明等為行等因，非由自在。三三道不斷門，明業惑而為苦因，欲求脫苦當斷業惑；反修苦行是起妄業，計苦行心即是煩惱，如是妄想寧是解脫因耶？四三際輪迴門，謂既以前際二支是中際五支因，中際三支是後際二支因，何得言無因耶？」

疏「四求異解脫攝後四門」者，謂不識真解脫，求三界苦等為解脫故，名之求異。真解脫者，有四種相：一離一切苦相、二無為相、三遠離染相、四出世間相。此四即《涅槃》樂常淨我，故下四段破之。一切第七三苦集成，但有妄苦而無真樂。二即第八因緣生滅，無有常德。三即第九生滅繫縛，但是染縛無有淨德。四即第十隨順無所有盡，以順有故非是出世，故無我德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四求異解脫攝後四門」者，謂不識真解脫，求三界苦等為解脫故，名之求異。真解脫者，有四種相：一離一切苦相、二無為相、三遠離染相、四出世間相。此四即《涅槃》樂常淨我，故下四段破之。一切第七三苦集成，但有妄苦而無真樂。二即第八因緣生滅，無有常德。三即第九生滅繫縛，但是染縛無有淨德。四即第十隨順無所有盡，以順有故非是出世，故無我德也。

疏「此之四門」下，第二出四所以，亦揀四門之別相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此之四門」下，第二出四所以，亦揀四門之別相也。

疏「第三一切相智觀」中，「一染淨分別觀」者，謂計我緣生為染，無我緣滅為淨。「二依止觀攝初門後半及第二門」者，謂初門有二佛子，從後佛子，明迷真起妄緣相。次第半門明依第一義，以不知故即起諸緣，是為染依。第二門明見第一義，諸緣轉滅便為淨依。「三方便觀」者，即第三自業助成門。謂因緣有支各有二業，為起後方便。若滅前前則後後不生，是解脫方便。「四因緣相觀」，即第四不相捨離門，謂有支無作故。既由前前令後後不斷，助成後後，則後後無性，何有前前能作？後後即以無作為緣之相。「五入諦觀」者，即第五三道不斷門。三道，苦集諦故。逆觀，即滅道故。「六力無力信入依止觀」者，即第六三際輪迴門。謂此三際為因義邊名為有力，為果義邊名為無力。若約三際，前際於現五有力，於當二無力。中際愛等，於當有力，於現無力。以斯三際化彼凡夫，令信入依行。「七增上慢非增上慢信入觀」者，即第七三苦集成門，不如實知微苦。我慢，即增上慢。若知微苦，非增上慢。不知令知，名為信入。「八無始觀」者，此有二意：一約俗說，因緣為生滅之本，生死無際故因緣無始。二約真說，見法緣集無有本性可為依止，故名無始。「攝八九門」者，第八門因緣生滅，但一念緣生即是不生，故云無始。第九門隨順轉故而生，非有本也。「九種種觀攝第十門」者，即隨順無所有盡門，由隨順有故有欲色愛等之殊，故云種種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三一切相智觀」中，「一染淨分別觀」者，謂計我緣生為染，無我緣滅為淨。「二依止觀攝初門後半及第二門」者，謂初門有二佛子，從後佛子，明迷真起妄緣相。次第半門明依第一義，以不知故即起諸緣，是為染依。第二門明見第一義，諸緣轉滅便為淨依。「三方便觀」者，即第三自業助成門。謂因緣有支各有二業，為起後方便。若滅前前則後後不生，是解脫方便。「四因緣相觀」，即第四不相捨離門，謂有支無作故。既由前前令後後不斷，助成後後，則後後無性，何有前前能作？後後即以無作為緣之相。「五入諦觀」者，即第五三道不斷門。三道，苦集諦故。逆觀，即滅道故。「六力無力信入依止觀」者，即第六三際輪迴門。謂此三際為因義邊名為有力，為果義邊名為無力。若約三際，前際於現五有力，於當二無力。中際愛等，於當有力，於現無力。以斯三際化彼凡夫，令信入依行。「七增上慢非增上慢信入觀」者，即第七三苦集成門，不如實知微苦。我慢，即增上慢。若知微苦，非增上慢。不知令知，名為信入。「八無始觀」者，此有二意：一約俗說，因緣為生滅之本，生死無際故因緣無始。二約真說，見法緣集無有本性可為依止，故名無始。「攝八九門」者，第八門因緣生滅，但一念緣生即是不生，故云無始。第九門隨順轉故而生，非有本也。「九種種觀攝第十門」者，即隨順無所有盡門，由隨順有故有欲色愛等之殊，故云種種。

疏「然其三觀俱通二利」下，第三二利分別，三觀為三。第三觀中，先總、後「於中」下別明。言「次二利他」者，即六力無力及七增上慢，皆令他信入故。言「初二通染淨」者，初門名染，淨分別故。次門迷為染依、悟為淨依，故疏列云「一示染淨相、二示染淨依」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然其三觀俱通二利」下，第三二利分別，三觀為三。第三觀中，先總、後「於中」下別明。言「次二利他」者，即六力無力及七增上慢，皆令他信入故。言「初二通染淨」者，初門名染，淨分別故。次門迷為染依、悟為淨依，故疏列云「一示染淨相、二示染淨依」。

疏「後三唯觀染」者，以第三方便觀，一染法之因，自業助成故。上文云「亦解脫方便」者，約逆觀說，本明染法。言「二染法之緣」者，即第四因緣相觀，前約業親能生後，故說為因。今約助成不相捨離，故說為緣。言「後一就染觀過」者，以入諦觀，正約順觀但苦集故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後三唯觀染」者，以第三方便觀，一染法之因，自業助成故。上文云「亦解脫方便」者，約逆觀說，本明染法。言「二染法之緣」者，即第四因緣相觀，前約業親能生後，故說為因。今約助成不相捨離，故說為緣。言「後一就染觀過」者，以入諦觀，正約順觀但苦集故。

疏「次二利他中」等者，有力無力，令凡信入；能所生義即增上慢非增上慢，令小信入，以微細行苦二乘不知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次二利他中」等者，有力無力，令凡信入；能所生義即增上慢非增上慢，令小信入，以微細行苦二乘不知故。

疏「初真諦觀」者，上釋無始雖通二義，約真為正故。「後俗諦觀」者，有種種故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初真諦觀」者，上釋無始雖通二義，約真為正故。「後俗諦觀」者，有種種故。

疏「次正釋文」下，第三釋文。於中有三：一總示釋義、二指文分齊、三依論科釋。今初。云「並以三觀釋之更無別理」者，因古德總有四重，一直釋經文、後方依論三觀重釋，不知直釋名為何觀？既別無觀，如何異論設有別觀？又不出名，亦令論主釋未盡理，故云但以三觀釋之更無別理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次正釋文」下，第三釋文。於中有三：一總示釋義、二指文分齊、三依論科釋。今初。云「並以三觀釋之更無別理」者，因古德總有四重，一直釋經文、後方依論三觀重釋，不知直釋名為何觀？既別無觀，如何異論設有別觀？又不出名，亦令論主釋未盡理，故云但以三觀釋之更無別理。

疏「經之十段」下，第二指文分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「經之十段」下，第二指文分齊。

疏「先依相諦」下，第三依論科釋。於中亦三：初依論正科；二「此三若望十門」下，總釋三意；三「今初成者」下，正釋經文。於中又三：初總出文意、二辯定所破、三方釋文。初一可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「先依相諦」下，第三依論科釋。於中亦三：初依論正科；二「此三若望十門」下，總釋三意；三「今初成者」下，正釋經文。於中又三：初總出文意、二辯定所破、三方釋文。初一可知。

疏「此是正破我執習氣」者，第二辯定所破。即《唯識》第八釋外難頌。難云：若無外緣，云何有情生死相續？故有頌曰「由諸業習氣，二取習氣俱，前異熟既盡，復生餘異熟。」釋曰：下取意釋。熏習氣分名為習氣，即是種子。諸業習氣，即罪等三業。二取習氣總有四種：一相見、二名色、三心及心所、四本末。第八異熟名之為本，六識異熟名之為末。業是增上緣。二取因緣互相助成，故生死流轉。此第一師義。第二師云：生死相續由諸習氣，然諸習氣總有三種，下亦義引：一名言習氣、二我執習氣、三有支習氣。有支習氣謂招三界異熟業種，廣如下明。名言習氣，前已頻引。即下經云「於三界田中植心種子」。言「我執習氣者」下，具引論文，謂虛妄執我我所種子。我執有二：一俱生我執，即修所斷我我所執；二分別我執，即見所斷我我所執。隨二我執所熏成種，令有情等自他差別。解云：然俱生我執通六七識，分別我執唯第六識。因我執故，相分之中亦熏五蘊種子，即名言熏習我執種子，令自他差別故，別立之故。有支我執皆增上緣。頌明二取習氣即我執。名言取我我所，及取名言，故皆名二取。釋曰：今經破此我執，亦即《俱舍》頌「說前後中際，為遣他愚惑。」以三際愚俱愚我故，如下三際輪迴中釋。《瑜伽論》中亦遣三際愚惑，於我與《俱舍》同。又云「遣三際愚，遣內無知。若遣非情無知，即遣我所。」故今破二我，以顯二空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此是正破我執習氣」者，第二辯定所破。即《唯識》第八釋外難頌。難云：若無外緣，云何有情生死相續？故有頌曰「由諸業習氣，二取習氣俱，前異熟既盡，復生餘異熟。」釋曰：下取意釋。熏習氣分名為習氣，即是種子。諸業習氣，即罪等三業。二取習氣總有四種：一相見、二名色、三心及心所、四本末。第八異熟名之為本，六識異熟名之為末。業是增上緣。二取因緣互相助成，故生死流轉。此第一師義。第二師云：生死相續由諸習氣，然諸習氣總有三種，下亦義引：一名言習氣、二我執習氣、三有支習氣。有支習氣謂招三界異熟業種，廣如下明。名言習氣，前已頻引。即下經云「於三界田中植心種子」。言「我執習氣者」下，具引論文，謂虛妄執我我所種子。我執有二：一俱生我執，即修所斷我我所執；二分別我執，即見所斷我我所執。隨二我執所熏成種，令有情等自他差別。解云：然俱生我執通六七識，分別我執唯第六識。因我執故，相分之中亦熏五蘊種子，即名言熏習我執種子，令自他差別故，別立之故。有支我執皆增上緣。頌明二取習氣即我執。名言取我我所，及取名言，故皆名二取。釋曰：今經破此我執，亦即《俱舍》頌「說前後中際，為遣他愚惑。」以三際愚俱愚我故，如下三際輪迴中釋。《瑜伽論》中亦遣三際愚惑，於我與《俱舍》同。又云「遣三際愚，遣內無知。若遣非情無知，即遣我所。」故今破二我，以顯二空。

疏「文中二句」下，第三正釋經文。於中有三：初略釋經文、二舉論經會釋、三引論反徵。今初，先正釋、後「此直順」下結成。今初，言「但是苦集」者，世間受生即是妄苦，著我之心即是集因。言「是滅道故」者，若離此著，即是道諦，則無生處即是滅諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「文中二句」下，第三正釋經文。於中有三：初略釋經文、二舉論經會釋、三引論反徵。今初，先正釋、後「此直順」下結成。今初，言「但是苦集」者，世間受生即是妄苦，著我之心即是集因。言「是滅道故」者，若離此著，即是道諦，則無生處即是滅諦。

疏「論經言」下，二舉論經會釋。於中四：一舉論經。二「以我執」下，以《唯識》意釋成論經。《唯識》云「隨二我執所熏成種，令有情等自他差別。」三「故論云」下，舉本論自釋。既言五道中所有生死，明是一一道中自他之身差別義耳。四「若五道」下，以業習氣成上我執，但令自他差別之義，謂業能令自他共有。若人若天苦樂六道，即有支習氣。若我執習氣，亦二取攝，已如上辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論經言」下，二舉論經會釋。於中四：一舉論經。二「以我執」下，以《唯識》意釋成論經。《唯識》云「隨二我執所熏成種，令有情等自他差別。」三「故論云」下，舉本論自釋。既言五道中所有生死，明是一一道中自他之身差別義耳。四「若五道」下，以業習氣成上我執，但令自他差別之義，謂業能令自他共有。若人若天苦樂六道，即有支習氣。若我執習氣，亦二取攝，已如上辯。

疏「又論主反徵」下，第三引論反徵釋。於中三：初總標、二別徵釋、三結成無我。疏初徵著我，下二別徵釋中二句。先徵世間受生皆由著我、後徵若離此著則無生處。今初，於中二：先標舉、後「若第一義」下舉論牒釋。然論但云「若第一義中實有我相者，著我之心即是第一義智，不應世間受身處生。」疏有二釋：一依《百論》縱奪勢釋、二依因明立量以釋。前中數節，論文以為三段，兼疏有四：一初句按定、二次句縱立、三後句正徵、四「何以著我」下即疏舉經反質結破。但觀向引論文，自分主客，云何結破？然有二意：一結成縱破。縱其有我已成過故，舉經反成。二著我既世間生，明知著我之心非第一義智，所著之我非第一義，明理無我矣，即奪破其我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又論主反徵」下，第三引論反徵釋。於中三：初總標、二別徵釋、三結成無我。疏初徵著我，下二別徵釋中二句。先徵世間受生皆由著我、後徵若離此著則無生處。今初，於中二：先標舉、後「若第一義」下舉論牒釋。然論但云「若第一義中實有我相者，著我之心即是第一義智，不應世間受身處生。」疏有二釋：一依《百論》縱奪勢釋、二依因明立量以釋。前中數節，論文以為三段，兼疏有四：一初句按定、二次句縱立、三後句正徵、四「何以著我」下即疏舉經反質結破。但觀向引論文，自分主客，云何結破？然有二意：一結成縱破。縱其有我已成過故，舉經反成。二著我既世間生，明知著我之心非第一義智，所著之我非第一義，明理無我矣，即奪破其我。

疏「此中應為立過」下，第二依因明立量破，疏文已具。然總意云：謂第一義我是有法，凡應同聖是宗法。以我是持自性法，有彼，凡應同聖宗中法。法與有法和合為宗。因云：以有第一義中實我智故。同喻，如生盡聖人。上三支已具，凡應同聖。此句合結應云：生盡聖人有實智，生盡聖人是聖人，凡夫既有實我智同彼聖人。是聖人而言生盡者，遮不定過。若但云聖人，恐有難云：為如須陀洹七反受生之聖人耶？為如羅漢我生已盡之聖耶？故定取後句。大乘頓悟八地已上即同羅漢，漸悟初地許其生盡。從凡既同聖，例成一過。凡應同聖，是雜亂過。今無聖人，是斷滅過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此中應為立過」下，第二依因明立量破，疏文已具。然總意云：謂第一義我是有法，凡應同聖是宗法。以我是持自性法，有彼，凡應同聖宗中法。法與有法和合為宗。因云：以有第一義中實我智故。同喻，如生盡聖人。上三支已具，凡應同聖。此句合結應云：生盡聖人有實智，生盡聖人是聖人，凡夫既有實我智同彼聖人。是聖人而言生盡者，遮不定過。若但云聖人，恐有難云：為如須陀洹七反受生之聖人耶？為如羅漢我生已盡之聖耶？故定取後句。大乘頓悟八地已上即同羅漢，漸悟初地許其生盡。從凡既同聖，例成一過。凡應同聖，是雜亂過。今無聖人，是斷滅過。

疏「次反徵後句」下，此第二反徵，若離此著則無生處。文中二：先標舉、後「又復」下牒論解釋。然論但云「若第一義中實有我相者，若離著我，則應常生世間。」今疏亦有兩重解釋，文小異前，而分為三：初以《百論》縱奪勢釋、二以因明立量以釋、三舉經雙結反質以破。初中，然準前論，亦應有三而文稍略，兼疏為三：初按定所執、二「若離此著我應常生世間」，即以理正徵。三「以不稱實」下，疏釋論意，即同前第二反以縱立。而論含在前若離此著句中，謂第一義中實有於我以為真理，今離著我則不稱理，同於凡夫違理妄執。斯則縱成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次反徵後句」下，此第二反徵，若離此著則無生處。文中二：先標舉、後「又復」下牒論解釋。然論但云「若第一義中實有我相者，若離著我，則應常生世間。」今疏亦有兩重解釋，文小異前，而分為三：初以《百論》縱奪勢釋、二以因明立量以釋、三舉經雙結反質以破。初中，然準前論，亦應有三而文稍略，兼疏為三：初按定所執、二「若離此著我應常生世間」，即以理正徵。三「以不稱實」下，疏釋論意，即同前第二反以縱立。而論含在前若離此著句中，謂第一義中實有於我以為真理，今離著我則不稱理，同於凡夫違理妄執。斯則縱成。

疏「此中應為」下，第二立量破。應云：第一義中實我是有法。聖應同凡是宗法。因云：以有無我迷理倒惑故。同喻云：如諸凡夫。則三支已具。疏云「此結成聖應同凡」，即合結也。應云：凡夫有倒惑，凡夫是凡夫。聖人有倒惑，同彼凡夫。是凡夫成雜亂過。次云「聖既同凡」下，例結一過，成斷滅過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此中應為」下，第二立量破。應云：第一義中實我是有法。聖應同凡是宗法。因云：以有無我迷理倒惑故。同喻云：如諸凡夫。則三支已具。疏云「此結成聖應同凡」，即合結也。應云：凡夫有倒惑，凡夫是凡夫。聖人有倒惑，同彼凡夫。是凡夫成雜亂過。次云「聖既同凡」下，例結一過，成斷滅過。

疏「是以經云」下，第三舉經雙結反質以破。言雙結者，雙結《百論》、因明。結《百論》者，謂縱其有我，聖應同凡，為縱破。今離我不生，明定無我，即是奪破。若結因明立量，但是縱成其過，是他比量。今舉經無我，則彼量不成。謂離我既不受生，則知第一義中定無有我，安有我智？故疏結云「反顯妄情定是過也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是以經云」下，第三舉經雙結反質以破。言雙結者，雙結《百論》、因明。結《百論》者，謂縱其有我，聖應同凡，為縱破。今離我不生，明定無我，即是奪破。若結因明立量，但是縱成其過，是他比量。今舉經無我，則彼量不成。謂離我既不受生，則知第一義中定無有我，安有我智？故疏結云「反顯妄情定是過也」。

疏「二過既成」下，結成無我可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二過既成」下，結成無我可知。

疏「第二倒惑起緣即論明答」下，分四：一釋答。二「就文分三」下，總科。三「今初然十二」下，以義收束。四「且依十二」下，正釋經文。三中，《瑜伽》、《對法》皆同為四，今依《唯識》第八，論文未盡，下疏具之。然能所引皆在因中，能生所生因果對說，故《唯識》第八明十五依處，建立十因中三習氣依處，謂內外種未成熟位，即依此處立牽引因，謂能牽引遠自果故。今取起種但名能引，其能所生，即彼論云「四有潤種子依處，謂內外種已成熟位，即依此處立生起因，謂能生起近自果故。」正當今文，愛取有三是已潤故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二倒惑起緣即論明答」下，分四：一釋答。二「就文分三」下，總科。三「今初然十二」下，以義收束。四「且依十二」下，正釋經文。三中，《瑜伽》、《對法》皆同為四，今依《唯識》第八，論文未盡，下疏具之。然能所引皆在因中，能生所生因果對說，故《唯識》第八明十五依處，建立十因中三習氣依處，謂內外種未成熟位，即依此處立牽引因，謂能牽引遠自果故。今取起種但名能引，其能所生，即彼論云「四有潤種子依處，謂內外種已成熟位，即依此處立生起因，謂能生起近自果故。」正當今文，愛取有三是已潤故。

疏「此約二世」下，會通經論。若準《唯識》，三世小乘，今案下經具明二義。言「生引互通」者，無明行中有愛取有，愛取有中有無明行識等五果，即生老死俱是果位，並如下說。言「且依十二」者，以此經中次第行列故，又欲總收二世三世故。然就經文，且合分五：一無明、二行、三識、四名色、五合辯餘支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此約二世」下，會通經論。若準《唯識》，三世小乘，今案下經具明二義。言「生引互通」者，無明行中有愛取有，愛取有中有無明行識等五果，即生老死俱是果位，並如下說。言「且依十二」者，以此經中次第行列故，又欲總收二世三世故。然就經文，且合分五：一無明、二行、三識、四名色、五合辯餘支。

疏「初至有無是無明支」下，此段有五：一科經。二「無智是癡」下略釋。故論云「此示無明有愛是二有支根本故」，有愛即三有之愛也。亦同《涅槃》「生死本際凡有二種：一者無明、二者有愛，是二中間即有生老病死。」三「然依三世」下，通難釋成。應有難云：既舉二支為有支本，那得上判唯屬無明？故為此通。初「依三世」，即《俱舍》云「宿惑」，謂無明則過去，若無明若愛皆名無明。二依二世，即《唯識》文，諸惑皆能發業，豈無愛耶？四「唯取能發」下，正出其體，即《唯識》初能引後。彼論具云「此中無明唯取能發，正感後世善惡業者。即彼所發乃名為行，由此一切順現受業。別助當業皆非行支。」釋曰：即彼已下，出行支體，下文方用故引。此無明體，是見道全、修道一分。五「希常為有」下，以論釋經。論云「是中無智至有無者，希求常斷。」餘文疏釋。疏「初云不正思惟是行俱無明」者，此有二意：一者為無明支通諸煩惱，已如前明。今取正起行時迷於行過，即行俱無明，非前發業無明支攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初至有無是無明支」下，此段有五：一科經。二「無智是癡」下略釋。故論云「此示無明有愛是二有支根本故」，有愛即三有之愛也。亦同《涅槃》「生死本際凡有二種：一者無明、二者有愛，是二中間即有生老病死。」三「然依三世」下，通難釋成。應有難云：既舉二支為有支本，那得上判唯屬無明？故為此通。初「依三世」，即《俱舍》云「宿惑」，謂無明則過去，若無明若愛皆名無明。二依二世，即《唯識》文，諸惑皆能發業，豈無愛耶？四「唯取能發」下，正出其體，即《唯識》初能引後。彼論具云「此中無明唯取能發，正感後世善惡業者。即彼所發乃名為行，由此一切順現受業。別助當業皆非行支。」釋曰：即彼已下，出行支體，下文方用故引。此無明體，是見道全、修道一分。五「希常為有」下，以論釋經。論云「是中無智至有無者，希求常斷。」餘文疏釋。疏「初云不正思惟是行俱無明」者，此有二意：一者為無明支通諸煩惱，已如前明。今取正起行時迷於行過，即行俱無明，非前發業無明支攝。

疏「涅槃說此為無明因亦無明攝」者，第二意，為無明支要與行俱，獨頭起者非無明支。則此一句猶是無明。故下疏云「躡前起後」。論經但云「恒隨邪念妄行邪道」，邪念即是無明異名，故論云「恒隨邪念，示無明因。」遠公釋云：「明行用無明為因。」言「涅槃說」者，即三十七經，南經三十三〈迦葉菩薩品〉。因說無明是一切諸漏根本，迦葉菩薩言：「世尊！如來昔於十二部經說言：不善思惟因緣，生於貪欲瞋癡。今何因緣乃說無明？」佛言：「善男子！如是二法互為因果，互相增長，不善思惟生於無明，無明因緣生不善思惟。善男子！其能生長諸煩惱者，皆悉名為煩惱因緣。親近如是煩惱因緣，名為無明不善思惟。」釋曰：既互相生，故即無明。《瑜伽》亦云「問：若說無明以不如理作意為因，何因緣故於緣起教中不先說耶？答：彼唯是不斷因，非雜染因故。所以者何？非不愚者起此作意，依雜染因說緣起教。無明自性是染污法，不如理作意自性非染污故，彼不能染污無明。然由無明力所染污，又生雜染業，煩惱力之所熏發。業之初因謂初緣起，是故不說不如理作意。」釋曰：若《瑜伽》意，則前凡夫無智是起業無明，不善思惟非無明體，不立為支。今明能生無明，亦無明攝。瑜伽剋體，此經從通。言「躡前起後因果互舉」者，此中正明行支，即無明緣行，故云躡前起後，即舉其因；前正說起業無明，即舉其果。故云互舉。若準《涅槃》，無明能生不善思惟，則知無明亦有因義。正為支體，不可說因耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「涅槃說此為無明因亦無明攝」者，第二意，為無明支要與行俱，獨頭起者非無明支。則此一句猶是無明。故下疏云「躡前起後」。論經但云「恒隨邪念妄行邪道」，邪念即是無明異名，故論云「恒隨邪念，示無明因。」遠公釋云：「明行用無明為因。」言「涅槃說」者，即三十七經，南經三十三〈迦葉菩薩品〉。因說無明是一切諸漏根本，迦葉菩薩言：「世尊！如來昔於十二部經說言：不善思惟因緣，生於貪欲瞋癡。今何因緣乃說無明？」佛言：「善男子！如是二法互為因果，互相增長，不善思惟生於無明，無明因緣生不善思惟。善男子！其能生長諸煩惱者，皆悉名為煩惱因緣。親近如是煩惱因緣，名為無明不善思惟。」釋曰：既互相生，故即無明。《瑜伽》亦云「問：若說無明以不如理作意為因，何因緣故於緣起教中不先說耶？答：彼唯是不斷因，非雜染因故。所以者何？非不愚者起此作意，依雜染因說緣起教。無明自性是染污法，不如理作意自性非染污故，彼不能染污無明。然由無明力所染污，又生雜染業，煩惱力之所熏發。業之初因謂初緣起，是故不說不如理作意。」釋曰：若《瑜伽》意，則前凡夫無智是起業無明，不善思惟非無明體，不立為支。今明能生無明，亦無明攝。瑜伽剋體，此經從通。言「躡前起後因果互舉」者，此中正明行支，即無明緣行，故云躡前起後，即舉其因；前正說起業無明，即舉其果。故云互舉。若準《涅槃》，無明能生不善思惟，則知無明亦有因義。正為支體，不可說因耳。

疏「次句就人彰過」，疏文有四：一釋經。二「故初地」下引證。既言顛倒相應，即是求有，迷三界苦謂為樂故。三「反示菩薩勝義」，即是論釋。四「謂菩薩」下，是疏釋論，即《唯識》諸門分別中第六有漏無漏門，謂有支皆是有漏，無漏非有支故。菩薩勝義即是無漏，亦是第十一學無學分別門，故彼論云「一切皆唯非學無學聖人者，所起有漏善業明為緣故、違有支故，非有支攝。由此應知，聖必不造感後有業，於後苦果不迷求故。」故今疏文用彼論意。體虛不真故名妄行，菩薩善知故不名妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次句就人彰過」，疏文有四：一釋經。二「故初地」下引證。既言顛倒相應，即是求有，迷三界苦謂為樂故。三「反示菩薩勝義」，即是論釋。四「謂菩薩」下，是疏釋論，即《唯識》諸門分別中第六有漏無漏門，謂有支皆是有漏，無漏非有支故。菩薩勝義即是無漏，亦是第十一學無學分別門，故彼論云「一切皆唯非學無學聖人者，所起有漏善業明為緣故、違有支故，非有支攝。由此應知，聖必不造感後有業，於後苦果不迷求故。」故今疏文用彼論意。體虛不真故名妄行，菩薩善知故不名妄。

疏「若行涅槃」下，是疏釋論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若行涅槃」下，是疏釋論。

疏「以三業相應思造三行故」者，總出業體，亦即《唯識》第八三性分別門。大乘三業皆思為體，動身之思名為身業，發語之思名為語業，思之當體即是意業三行。即經中三句皆通三業，則通色非色位。「謂由」下，顯三業相。然愚略有二：一迷異熟義愚、二迷真實義愚。初愚謂迷當報，不知善惡，感當苦樂，故於現在恣情造惡。謂殺生等有三品故，成三塗因，如一地說。言「及人天別報苦業」者，五戒及下品十善，是人總報之業。前曾損他，感諸根缺等，即是別報。曾決罰他，亦招此報等，故為苦業。從「然別必兼總」下，釋感別報，非屬行支義故。《唯識》亦云「由此一切順現受業，別助當業皆非行支，以無明支於發業中有能通發總別報者、有能但發總報之者、亦有但發別報之者，唯取初二為無明支之所發起，行支所攝，第三非是行支所攝故。」疏揀云「唯感別報非行支故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以三業相應思造三行故」者，總出業體，亦即《唯識》第八三性分別門。大乘三業皆思為體，動身之思名為身業，發語之思名為語業，思之當體即是意業三行。即經中三句皆通三業，則通色非色位。「謂由」下，顯三業相。然愚略有二：一迷異熟義愚、二迷真實義愚。初愚謂迷當報，不知善惡，感當苦樂，故於現在恣情造惡。謂殺生等有三品故，成三塗因，如一地說。言「及人天別報苦業」者，五戒及下品十善，是人總報之業。前曾損他，感諸根缺等，即是別報。曾決罰他，亦招此報等，故為苦業。從「然別必兼總」下，釋感別報，非屬行支義故。《唯識》亦云「由此一切順現受業，別助當業皆非行支，以無明支於發業中有能通發總別報者、有能但發總報之者、亦有但發別報之者，唯取初二為無明支之所發起，行支所攝，第三非是行支所攝故。」疏揀云「唯感別報非行支故」。

疏「由迷真實義愚」者，即第二愚。三界苦果，業惑是集，即道理勝義，故名真實。今謂苦為樂，迷業是集，故起福行，八禪淨業亦是此愚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「由迷真實義愚」者，即第二愚。三界苦果，業惑是集，即道理勝義，故名真實。今謂苦為樂，迷業是集，故起福行，八禪淨業亦是此愚。

疏「次於下明識支」，疏文有二：先附經略釋、後「即是所引」下引證廣釋。於中三：一舉他教、二會今經、三申今論。初中，引二論一經，明所引寬狹。初引《唯識》，但取識種，於中分四：一總明五種是所引支。二「約為異熟」下，別示五相。既云此五起無前後，故不依次。而論具云「此中識種謂本識因。除後三因，餘因皆是名色種攝。後之三因，如名次第，即後三種。」釋曰：三因，即六處觸受，疏已別配識支，即是第八識種，望當異熟親因緣故。三「因位難知」下，釋通妨難。謂有難言：既無前後，何以先識後觸受耶？故為此通。四「五不離心」下，會釋經文。既有五種，何以但名植心種子？故為此釋。而有二意：一約總別，云不離心。二約隱顯兼會今疏，但名此段為識支故。識等五支皆通因果，識則顯因隱果，四則顯果隱因。後果但說生名色芽，不說識故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次於下明識支」，疏文有二：先附經略釋、後「即是所引」下引證廣釋。於中三：一舉他教、二會今經、三申今論。初中，引二論一經，明所引寬狹。初引《唯識》，但取識種，於中分四：一總明五種是所引支。二「約為異熟」下，別示五相。既云此五起無前後，故不依次。而論具云「此中識種謂本識因。除後三因，餘因皆是名色種攝。後之三因，如名次第，即後三種。」釋曰：三因，即六處觸受，疏已別配識支，即是第八識種，望當異熟親因緣故。三「因位難知」下，釋通妨難。謂有難言：既無前後，何以先識後觸受耶？故為此通。四「五不離心」下，會釋經文。既有五種，何以但名植心種子？故為此釋。而有二意：一約總別，云不離心。二約隱顯兼會今疏，但名此段為識支故。識等五支皆通因果，識則顯因隱果，四則顯果隱因。後果但說生名色芽，不說識故。

疏「然唯識論」下，第二會通《集論》，欲顯不同。故舉《集論》識通能所引，是彼所立正取業種，是出所以。以行熏心，招當果識，故為識支。若爾，識種何收？故云名色，名色寬故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然唯識論」下，第二會通《集論》，欲顯不同。故舉《集論》識通能所引，是彼所立正取業種，是出所以。以行熏心，招當果識，故為識支。若爾，識種何收？故云名色，名色寬故。

疏「緣起經說」下，三會《緣起經》。於中三：初總舉。二「業種識種」下，正辯所立。由業熏識招於當識，故以二種名為識支。業種能引，識種所引，共為識支。三「識種但是名色所依」者，出彼難意，結彈《集論》。言「但是所依」，非名色體依根本識，方說餘識有羯剌藍故。為果既爾，為因亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「緣起經說」下，三會《緣起經》。於中三：初總舉。二「業種識種」下，正辯所立。由業熏識招於當識，故以二種名為識支。業種能引，識種所引，共為識支。三「識種但是名色所依」者，出彼難意，結彈《集論》。言「但是所依」，非名色體依根本識，方說餘識有羯剌藍故。為果既爾，為因亦然。

疏「今經意同緣起經說」下，第二會今經，故雙舉行識出同之文。既言於諸行中植心種子，義當識支，明通取二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今經意同緣起經說」下，第二會今經，故雙舉行識出同之文。既言於諸行中植心種子，義當識支，明通取二。

疏「論云此中」下，第三申今論釋，顯心偏得種名，亦顯此是因緣之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論云此中」下，第三申今論釋，顯心偏得種名，亦顯此是因緣之義。

疏「次有漏有取」下，疏文有三：初總顯文意。二「如初地」下，引證。彼經云「欲流、有流、無明流、見流，起心意識種子。」三「有漏是愛」下，別釋經文。既舉愛取種，未潤時但名所引，愛取潤竟故名能生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次有漏有取」下，疏文有三：初總顯文意。二「如初地」下，引證。彼經云「欲流、有流、無明流、見流，起心意識種子。」三「有漏是愛」下，別釋經文。既舉愛取種，未潤時但名所引，愛取潤竟故名能生。

疏「復起」下，辯名色支。疏中二：先釋總句、後「所謂」下釋別句。總中，言「現行名等皆生老死」者，等取五果。謂識名色六入觸受，此五從初結生，直至於受，諸增長位總名為生，諸衰變位名之為老，蘊壞為死，不離此五。依三世說，現在五果即是過去生老死也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「復起」下，辯名色支。疏中二：先釋總句、後「所謂」下釋別句。總中，言「現行名等皆生老死」者，等取五果。謂識名色六入觸受，此五從初結生，直至於受，諸增長位總名為生，諸衰變位名之為老，蘊壞為死，不離此五。依三世說，現在五果即是過去生老死也。

疏「二為顯前來」下，此明二世一時，而辯能生所生支。於中有六：一略標舉、二引論證成、三會通異解、四結成正義、五傍攝異門、六依文正釋。今初，有三：初標十因生於二果。二「名色居初」下，通妨。謂有問言：若生二果，應云生生老死，何言生名色芽？答云：為欲顯於當來二果差別之相，次第說五，故識在於種，故名色居初耳。三「謂由前心等」下，就經略辯，下別當具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二為顯前來」下，此明二世一時，而辯能生所生支。於中有六：一略標舉、二引論證成、三會通異解、四結成正義、五傍攝異門、六依文正釋。今初，有三：初標十因生於二果。二「名色居初」下，通妨。謂有問言：若生二果，應云生生老死，何言生名色芽？答云：為欲顯於當來二果差別之相，次第說五，故識在於種，故名色居初耳。三「謂由前心等」下，就經略辯，下別當具。

疏「故唯識」下，第二引論證成。論文具云「三能生支，謂愛取有近生當來生老死故。謂緣迷內異熟果愚，發生能招後有諸業。為緣引發，親生當來生老死位五果種已(即指前也)，復迷於外增上果愚(覆業無明也)。緣境界受發起貪愛(即是愛支)，緣愛復生欲等四取(即取支也)，愛取合潤能引業種及所引因(即五果種)，轉名為有。俱能近有後有果故。」今疏略引，但取合潤成有義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故唯識」下，第二引論證成。論文具云「三能生支，謂愛取有近生當來生老死故。謂緣迷內異熟果愚，發生能招後有諸業。為緣引發，親生當來生老死位五果種已(即指前也)，復迷於外增上果愚(覆業無明也)。緣境界受發起貪愛(即是愛支)，緣愛復生欲等四取(即取支也)，愛取合潤能引業種及所引因(即五果種)，轉名為有。俱能近有後有果故。」今疏略引，但取合潤成有義耳。

疏「瑜伽第十」下，第三會通異解。總有二文，皆《唯識論》，暗通《瑜伽》，今顯所引論名及次第耳。初「唯說業種」者，意云：因是善惡、果是無記，名異熟果。識等五種雖正為因，能生無力，正生果故不得名有。故《瑜伽》次問云：何故不說自體為自體緣耶？答：由彼自體若不得餘緣，於自體雜染不能增長亦不損減，是故不說。即斯意也。言「如後段說」者，後段經云「取所起有漏業，為有是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「瑜伽第十」下，第三會通異解。總有二文，皆《唯識論》，暗通《瑜伽》，今顯所引論名及次第耳。初「唯說業種」者，意云：因是善惡、果是無記，名異熟果。識等五種雖正為因，能生無力，正生果故不得名有。故《瑜伽》次問云：何故不說自體為自體緣耶？答：由彼自體若不得餘緣，於自體雜染不能增長亦不損減，是故不說。即斯意也。言「如後段說」者，後段經云「取所起有漏業，為有是也。」

疏「三十八中」下，即第二意，唯取五種。意取因緣，揀去業種增上緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三十八中」下，即第二意，唯取五種。意取因緣，揀去業種增上緣故。

疏「實則總有八支」下，第四結成正義。業種為一，識等為五，則所潤有六是有支體。愛取令潤如水入芽，能所合論，故言有八。合八為有，有無別體，故云假有。即《唯識論》諸門分別中假實分別。論云「十二有支，九實三假。一已潤六支，合名有故。二即生死。三相位別，立生死故。」今當其一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「實則總有八支」下，第四結成正義。業種為一，識等為五，則所潤有六是有支體。愛取令潤如水入芽，能所合論，故言有八。合八為有，有無別體，故云假有。即《唯識論》諸門分別中假實分別。論云「十二有支，九實三假。一已潤六支，合名有故。二即生死。三相位別，立生死故。」今當其一。

疏「若以十二」下，第五傍攝異門。謂今世十因所依，即前世之二果，故成十二。然生老死離識等五雖無別體，增長衰變相有異故，是假有故，故成十二。今文中無，故云傍攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若以十二」下，第五傍攝異門。謂今世十因所依，即前世之二果，故成十二。然生老死離識等五雖無別體，增長衰變相有異故，是假有故，故成十二。今文中無，故云傍攝。

疏「且約有支文有六緣」下，第六依文正解。上二句標。由上開二義，今廢識生名色，但取有生於生，故云且約有支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「且約有支文有六緣」下，第六依文正解。上二句標。由上開二義，今廢識生名色，但取有生於生，故云且約有支。

疏「一業為田」下，別釋。「即是行種」者，現行之業當念即謝，熏識為種是所潤故。「望所生果但為增上緣」者，如田無種不能生故。疏「二識為種」者，此識為種，以識等五未至現行，即名言種，望於後世生死之果是因緣故，故云親因。此即自體緣起也。次「如世」下，雙喻上二。若無業因，識不成種，故感苦樂唯善惡業。是故識種三習氣中，唯是名言，非有支故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一業為田」下，別釋。「即是行種」者，現行之業當念即謝，熏識為種是所潤故。「望所生果但為增上緣」者，如田無種不能生故。疏「二識為種」者，此識為種，以識等五未至現行，即名言種，望於後世生死之果是因緣故，故云親因。此即自體緣起也。次「如世」下，雙喻上二。若無業因，識不成種，故感苦樂唯善惡業。是故識種三習氣中，唯是名言，非有支故。

疏「無明暗覆」等者，釋此一句分四：一舉論釋、二「此則」下釋論意、三舉例、四引他論。二中，言「等能發起」者，即《俱舍論》等起之義。論云「等起有二種，因及緣剎那，如次第應知，名轉名隨轉。」釋曰：初句標表無表色等起有二種。次句分別，一因等起、二緣等起。發業前心名因等起，在先為因故。與業俱心名緣。剎那等起，同剎那時故。下句立名，因等起心名轉，轉名為起，將作業時能引發故。剎那等起名為隨轉，謂隨業轉，正作業時不相離故。解曰：今取業前無明，即因等起也，故遠為助。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無明暗覆」等者，釋此一句分四：一舉論釋、二「此則」下釋論意、三舉例、四引他論。二中，言「等能發起」者，即《俱舍論》等起之義。論云「等起有二種，因及緣剎那，如次第應知，名轉名隨轉。」釋曰：初句標表無表色等起有二種。次句分別，一因等起、二緣等起。發業前心名因等起，在先為因故。與業俱心名緣。剎那等起，同剎那時故。下句立名，因等起心名轉，轉名為起，將作業時能引發故。剎那等起名為隨轉，謂隨業轉，正作業時不相離故。解曰：今取業前無明，即因等起也，故遠為助。

疏「亦是舉於前」下，三引例釋，即依三世為例。前世無明既具一切煩惱，今現在愛取之中亦具諸惑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦是舉於前」下，三引例釋，即依三世為例。前世無明既具一切煩惱，今現在愛取之中亦具諸惑故。

疏「準唯識」下，四引他論。此之無明亦是能潤，愛取所攝。前是發業無明，此是覆業無明，故不同也。「即迷外增上果愚」者，出愛支中無明之相，亦《唯識》文，如前已引。次「又諸煩惱」下，亦《唯識》文，為成前義，又亦不局迷外增上故。《唯識》云「一切煩惱皆能潤業，而潤業位，愛取力勝耳。」次云「以約十因同一世」者，十因同世，必是生報之業，能發能潤一處俱故。若遠公意，無明有四：一迷理無明，義通終始。二發業無明，在於行前。三覆業無明，此在行後識前。四受生無明，與識同時或在識後，望過去種子，心識在於識後；望能生識，與識同時。今是受生無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「準唯識」下，四引他論。此之無明亦是能潤，愛取所攝。前是發業無明，此是覆業無明，故不同也。「即迷外增上果愚」者，出愛支中無明之相，亦《唯識》文，如前已引。次「又諸煩惱」下，亦《唯識》文，為成前義，又亦不局迷外增上故。《唯識》云「一切煩惱皆能潤業，而潤業位，愛取力勝耳。」次云「以約十因同一世」者，十因同世，必是生報之業，能發能潤一處俱故。若遠公意，無明有四：一迷理無明，義通終始。二發業無明，在於行前。三覆業無明，此在行後識前。四受生無明，與識同時或在識後，望過去種子，心識在於識後；望能生識，與識同時。今是受生無明。

疏「論主指常求有無之愛即是舉例」者，故論云「常求有無愛水潤故」，明是指前。今云即是舉例者，此中之愛不異無明支中愛故。「亦即是前標中有漏」者，前云有漏是愛，有取是取，故是此中愛支。次云「以前有愛無明攝」者，彼是無明中愛，即發業愛耳。今是潤業之愛，故不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論主指常求有無之愛即是舉例」者，故論云「常求有無愛水潤故」，明是指前。今云即是舉例者，此中之愛不異無明支中愛故。「亦即是前標中有漏」者，前云有漏是愛，有取是取，故是此中愛支。次云「以前有愛無明攝」者，彼是無明中愛，即發業愛耳。今是潤業之愛，故不同也。

疏「要數溉灌方生有芽」者，故《唯識》云「於潤業位愛力偏增，說愛如水能沃潤故，要數溉灌方生有芽。」且依初後分愛取二，謂愛初名愛、愛後名取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「要數溉灌方生有芽」者，故《唯識》云「於潤業位愛力偏增，說愛如水能沃潤故，要數溉灌方生有芽。」且依初後分愛取二，謂愛初名愛、愛後名取。

疏「我語等取為我慢故」者，即上論云「緣愛後生，故等四取。」釋曰：謂一欲取、二見取、三戒取、四我語取。今順經中，我慢之言先舉我語，以等餘三。言欲取者，謂取五妙欲境故。《瑜伽》云「欲取云何？謂於諸欲所生貪欲。見取云何？謂除薩迦耶見，於所餘見所有貪欲。戒禁取云何？謂於邪願所有貪欲。我語取云何？謂於薩迦耶見所有貪欲。」有人釋云：戒謂惡戒，禁謂狗牛等禁。我語謂內識，依之說我故。有餘師說：我見我慢名為我語。云何此二獨名我語？由此二種說有我故。我非有故，說名我語。如契經說「苾芻當知，愚昧無聞於異生類，隨假言說起於我執，於中無我及與我所(云云)。」《瑜伽》云「欲取唯生欲界苦果，餘三通生三界苦果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「我語等取為我慢故」者，即上論云「緣愛後生，故等四取。」釋曰：謂一欲取、二見取、三戒取、四我語取。今順經中，我慢之言先舉我語，以等餘三。言欲取者，謂取五妙欲境故。《瑜伽》云「欲取云何？謂於諸欲所生貪欲。見取云何？謂除薩迦耶見，於所餘見所有貪欲。戒禁取云何？謂於邪願所有貪欲。我語取云何？謂於薩迦耶見所有貪欲。」有人釋云：戒謂惡戒，禁謂狗牛等禁。我語謂內識，依之說我故。有餘師說：我見我慢名為我語。云何此二獨名我語？由此二種說有我故。我非有故，說名我語。如契經說「苾芻當知，愚昧無聞於異生類，隨假言說起於我執，於中無我及與我所(云云)。」《瑜伽》云「欲取唯生欲界苦果，餘三通生三界苦果。」

疏「六見網」下，疏文有二：先出見網之體；後「令無漏」下，出見網名意。網即是喻。已下種子，復加土覆，恐有蟲鳥，羅之以網，則禽獸不能侵。今此已下生死之種，更羅見網，則無漏鳥獸不能侵損，決定受生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六見網」下，疏文有二：先出見網之體；後「令無漏」下，出見網名意。網即是喻。已下種子，復加土覆，恐有蟲鳥，羅之以網，則禽獸不能侵。今此已下生死之種，更羅見網，則無漏鳥獸不能侵損，決定受生故。

疏「論總釋云」者，以論纔釋「無明覆蔽故，常求有無愛水潤故」竟，便云「如是住、如是生心故。」疏以此二句總顯生名色芽，謂識為能住種，業為所住地，愛取無明是住因緣，故云「由無明愛令上識種安住業地」，此釋如是住。下云「名色心生」者，釋如是生心，名色為所生心。上皆為能生。疏「却釋我慢」等者，言却釋者，經有六句，方釋前四慢。見未釋便即總釋，釋總已竟，更釋慢見，故云却釋。「謂我是」下，疏釋論文。論「次釋見網」等者，此中論文具云「我生不生如是等種種見網」，餘是疏釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論總釋云」者，以論纔釋「無明覆蔽故，常求有無愛水潤故」竟，便云「如是住、如是生心故。」疏以此二句總顯生名色芽，謂識為能住種，業為所住地，愛取無明是住因緣，故云「由無明愛令上識種安住業地」，此釋如是住。下云「名色心生」者，釋如是生心，名色為所生心。上皆為能生。疏「却釋我慢」等者，言却釋者，經有六句，方釋前四慢。見未釋便即總釋，釋總已竟，更釋慢見，故云却釋。「謂我是」下，疏釋論文。論「次釋見網」等者，此中論文具云「我生不生如是等種種見網」，餘是疏釋。

疏「如初地」下，引證。意云：初地從無明下有九句，經皆名邪見。今上六句經文，無明業識皆名見網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如初地」下，引證。意云：初地從無明下有九句，經皆名邪見。今上六句經文，無明業識皆名見網。

疏「然上諸句」下，釋生名色芽，中三：初結前生後。「即是所生」下，二立理，合云生識，故引《俱舍》意識，正結生蘊故。三「今以前」下，出稱名色所以。所以有二：一約隱顯故、二名色與識不相離故。前中亦二：一正明隱顯、二出所以。今初五種但顯心種，五現但顯後四。五種得名望於五果，豈得五果而無識耶？故云「略其總報」。總報即第八識，大乘第八是識支體，餘之七識名色支攝，故依於第八，故云「所依」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然上諸句」下，釋生名色芽，中三：初結前生後。「即是所生」下，二立理，合云生識，故引《俱舍》意識，正結生蘊故。三「今以前」下，出稱名色所以。所以有二：一約隱顯故、二名色與識不相離故。前中亦二：一正明隱顯、二出所以。今初五種但顯心種，五現但顯後四。五種得名望於五果，豈得五果而無識耶？故云「略其總報」。總報即第八識，大乘第八是識支體，餘之七識名色支攝，故依於第八，故云「所依」。

疏「欲顯識生」下，第二出隱顯所以。所以有二：一欲顯識緣名色故。若種現皆五，則識緣名色不成。二「復欲顯」下，顯通種現。通種異小，通現異於《唯識》之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「欲顯識生」下，第二出隱顯所以。所以有二：一欲顯識緣名色故。若種現皆五，則識緣名色不成。二「復欲顯」下，顯通種現。通種異小，通現異於《唯識》之義。

疏「然名色」下，第二名色與識不相離故，如二束蘆。先正明、後「故初地」下引證。總引三文：一引前經，但云「苦芽」，不局名色。二引論釋，既名色共阿賴耶生，則知名色依現行識。三「即此後文」下，引後文證，次下當釋。以此三文，即知此中具於二支，隱於識支、顯名色耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然名色」下，第二名色與識不相離故，如二束蘆。先正明、後「故初地」下引證。總引三文：一引前經，但云「苦芽」，不局名色。二引論釋，既名色共阿賴耶生，則知名色依現行識。三「即此後文」下，引後文證，次下當釋。以此三文，即知此中具於二支，隱於識支、顯名色耳。

疏「次名色增長」下，疏文有二：先總指；後「然此一段」下，出指所以，以此段中未欲顯相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次名色增長」下，疏文有二：先總指；後「然此一段」下，出指所以，以此段中未欲顯相故。

疏「下句揀邪因」者，以我為因是邪因故。此衛世意，彼以神我為作者故。若僧佉師，則以冥性而為作者，我是知者而非作者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「下句揀邪因」者，以我為因是邪因故。此衛世意，彼以神我為作者故。若僧佉師，則以冥性而為作者，我是知者而非作者。