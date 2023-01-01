大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十三

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「總收七覺」下，第三會通相攝，即《瑜伽》意。於中有二：先正相攝。「念通定慧」者，遍行定慧故。四念是慧，須得念故。神足是定，心定須念，方守境故。後「雖是前三」下，通妨。謂有問言：既是前三，此何重說？增故名覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「總收七覺」下，第三會通相攝，即《瑜伽》意。於中有二：先正相攝。「念通定慧」者，遍行定慧故。四念是慧，須得念故。神足是定，心定須念，方守境故。後「雖是前三」下，通妨。謂有問言：既是前三，此何重說？增故名覺。

疏「依位所明」下，第四辨果。《雜集》云「覺支修果者，謂見道所斷煩惱永斷，由七覺支是見道自體故。」《瑜伽》云「最初獲得七覺支故，名初有學。見聖迹已，則永斷滅見道所斷一切煩惱，唯餘修道所斷煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「依位所明」下，第四辨果。《雜集》云「覺支修果者，謂見道所斷煩惱永斷，由七覺支是見道自體故。」《瑜伽》云「最初獲得七覺支故，名初有學。見聖迹已，則永斷滅見道所斷一切煩惱，唯餘修道所斷煩惱。」

疏「又雖一剎那」下，第五分位。謂雖見道迅速有十六心，義則一剎那中七法俱起，功能不同不可言一。如七味香搗篩和合，焚如麻子，七香齊發。「念除妄念」下，別示異相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又雖一剎那」下，第五分位。謂雖見道迅速有十六心，義則一剎那中七法俱起，功能不同不可言一。如七味香搗篩和合，焚如麻子，七香齊發。「念除妄念」下，別示異相。

疏「大乘七覺」下，六明理觀，即頓門禪意，不念諸法即是念覺。故昔人云：「真如無念，非念法能階；實相無生，豈生心能到？」無念念者，則念真如。無生生者，生乎實相。故《起信》云「若知離念，無有能念所念，是名隨順。若離於念，名為得入。」《淨名》亦云「常求無念實相智慧。」故《般若》云「若念一切法，則不念般若波羅蜜。不念一切法，則念般若波羅蜜」等。餘可虛求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「大乘七覺」下，六明理觀，即頓門禪意，不念諸法即是念覺。故昔人云：「真如無念，非念法能階；實相無生，豈生心能到？」無念念者，則念真如。無生生者，生乎實相。故《起信》云「若知離念，無有能念所念，是名隨順。若離於念，名為得入。」《淨名》亦云「常求無念實相智慧。」故《般若》云「若念一切法，則不念般若波羅蜜。不念一切法，則念般若波羅蜜」等。餘可虛求。

疏「第七八正」，疏文有七：一約類辨意、二釋名、三出體、四釋文、五辨果、六類攝、七權實。今初，言約類者，即七類中名現觀後起道。言辨意者，為斷修道諸惑故。總含《雜集》五門之中所緣境也。故彼論云「八正所緣境者，謂即後時四聖諦如實性。由見道後所緣境界，即先所見諸諦如實性為體。」釋曰：即疏文中現觀後起意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第七八正」，疏文有七：一約類辨意、二釋名、三出體、四釋文、五辨果、六類攝、七權實。今初，言約類者，即七類中名現觀後起道。言辨意者，為斷修道諸惑故。總含《雜集》五門之中所緣境也。故彼論云「八正所緣境者，謂即後時四聖諦如實性。由見道後所緣境界，即先所見諸諦如實性為體。」釋曰：即疏文中現觀後起意也。

疏「離八邪故」下，第二釋名。《瑜伽》云「問：何因緣故名八支聖道？答：諸聖有學已見跡者，由八支攝行跡正道，能無餘斷一切煩惱，能於解脫究竟作證，是故名為八支聖道。」對疏可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「離八邪故」下，第二釋名。《瑜伽》云「問：何因緣故名八支聖道？答：諸聖有學已見跡者，由八支攝行跡正道，能無餘斷一切煩惱，能於解脫究竟作證，是故名為八支聖道。」對疏可知。

疏「八正自體」下，第三出體，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「八正自體」下，第三出體，可知。

疏「文中」下，第四釋文，即當辨相。全是《雜集》之文，而合八為六，合戒三故。《瑜伽》文廣，意不殊此，故釋正見云「當知此中若覺支時所得真覺，若得彼已，以慧安立如證而覺。總略此二，合名正見。」釋曰：所得是一，安立是二，即二見道合名正見。疏中「依前所證真實」者，即真見道。「依實揀擇」，即相見道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「文中」下，第四釋文，即當辨相。全是《雜集》之文，而合八為六，合戒三故。《瑜伽》文廣，意不殊此，故釋正見云「當知此中若覺支時所得真覺，若得彼已，以慧安立如證而覺。總略此二，合名正見。」釋曰：所得是一，安立是二，即二見道合名正見。疏中「依前所證真實」者，即真見道。「依實揀擇」，即相見道。

疏「正精進」者，《瑜伽》云「依止正見及正思惟、正語業命勤修行者，所有一切欲勤精進出離，勇猛勢力發起策勵，其心相續無間。」今《雜集》意，但顯功能，不顯其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「正精進」者，《瑜伽》云「依止正見及正思惟、正語業命勤修行者，所有一切欲勤精進出離，勇猛勢力發起策勵，其心相續無間。」今《雜集》意，但顯功能，不顯其相。

疏「正念者」，《瑜伽論》云「由四念住增上力故，得無顛倒所攝正念及與正定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「正念者」，《瑜伽論》云「由四念住增上力故，得無顛倒所攝正念及與正定。」

疏「若能如上」下，第五辨果。言「分別誨示」等者，上攝八為六，今等取後四，故《雜集》云「道支修果者，謂分別誨示他，欲令他信，煩惱障淨。隨煩惱障淨，最勝功德障淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若能如上」下，第五辨果。言「分別誨示」等者，上攝八為六，今等取後四，故《雜集》云「道支修果者，謂分別誨示他，欲令他信，煩惱障淨。隨煩惱障淨，最勝功德障淨故。」

疏「然其八中」下，第六類攝，即《瑜伽》意，以戒定慧三流類攝之。於中有二：先正攝為三學、後「定慧大同」下對同揀異。異唯在戒，故《瑜伽》「問云：何故此名聖所愛戒？答：以諸聖者賢善正了，長時愛樂欣慕悅意，我於何時當正獲得。諸語惡行、諸身惡行、諸邪命等事不作律儀，由彼長時於此尸羅深心愛樂欣慕悅意，故獲得時名聖所愛戒。既獲得已，終不正知而說妄語」等。釋曰：即新建立意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然其八中」下，第六類攝，即《瑜伽》意，以戒定慧三流類攝之。於中有二：先正攝為三學、後「定慧大同」下對同揀異。異唯在戒，故《瑜伽》「問云：何故此名聖所愛戒？答：以諸聖者賢善正了，長時愛樂欣慕悅意，我於何時當正獲得。諸語惡行、諸身惡行、諸邪命等事不作律儀，由彼長時於此尸羅深心愛樂欣慕悅意，故獲得時名聖所愛戒。既獲得已，終不正知而說妄語」等。釋曰：即新建立意也。

疏「若依此經」下，第七顯權實。由上所明皆約寄位，故示本經真實之義。今文略舉，具云：隨順菩提修八聖道，是菩薩道。所謂正見，遠離一切諸邪見故。起正思惟，捨妄分別，心常隨順一切智故。常行正語，離語四過，順聖言故。恒修正業，教化眾生，令調伏故。安住正命，頭陀知足，威儀審正，隨順菩提行四聖種，一切過失皆永離故。起正精進，勤修一切菩薩苦行，入佛十力無罣礙故。心常正念，悉能憶持一切言音，除滅世間散動心故。心常正定，善入菩薩不思議解脫門，於一三昧中出生一切諸三昧故。釋曰：據此文證，豈不深玄？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若依此經」下，第七顯權實。由上所明皆約寄位，故示本經真實之義。今文略舉，具云：隨順菩提修八聖道，是菩薩道。所謂正見，遠離一切諸邪見故。起正思惟，捨妄分別，心常隨順一切智故。常行正語，離語四過，順聖言故。恒修正業，教化眾生，令調伏故。安住正命，頭陀知足，威儀審正，隨順菩提行四聖種，一切過失皆永離故。起正精進，勤修一切菩薩苦行，入佛十力無罣礙故。心常正念，悉能憶持一切言音，除滅世間散動心故。心常正定，善入菩薩不思議解脫門，於一三昧中出生一切諸三昧故。釋曰：據此文證，豈不深玄？

疏「上之七類總以喻顯」下，即第五段。然《婆沙》、《智論》皆有此文，並以樹況於道品，故名道樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上之七類總以喻顯」下，即第五段。然《婆沙》、《智論》皆有此文，並以樹況於道品，故名道樹。

第二護小乘行，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二護小乘行，可知。

疏「大文第四彼果分」者，前已指經，故此不牒。即從「佛子菩薩住此焰慧地所有身見」下是。然總唯二果，前一開二、後一開四，便成六果。然有二門：一行斷分別，故云「二中一離障果、二成德果。」二對前分別，故云「前從護煩惱生、後從護小乘生。」隨文釋中，具以六果別別對前。今初一是護煩惱者，以修道品對治行故遠離煩惱，顯涅槃故業亦隨亡。初為二果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「大文第四彼果分」者，前已指經，故此不牒。即從「佛子菩薩住此焰慧地所有身見」下是。然總唯二果，前一開二、後一開四，便成六果。然有二門：一行斷分別，故云「二中一離障果、二成德果。」二對前分別，故云「前從護煩惱生、後從護小乘生。」隨文釋中，具以六果別別對前。今初一是護煩惱者，以修道品對治行故遠離煩惱，顯涅槃故業亦隨亡。初為二果。

疏「所起執著出沒是此總相」者，此是斷惑，正斷三地正受解法慢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「所起執著出沒是此總相」者，此是斷惑，正斷三地正受解法慢故。

疏「本即所有身見」等者，疏文有三：一釋經。此中二我計執自高，說為我慢，非定法慢。二「而云」下，釋論本字。三「此中身見」下，出所斷體。於中有二：一約實位說，具引《唯識》已見初地。二約寄位，既是初果，初果初斷見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「本即所有身見」等者，疏文有三：一釋經。此中二我計執自高，說為我慢，非定法慢。二「而云」下，釋論本字。三「此中身見」下，出所斷體。於中有二：一約實位說，具引《唯識》已見初地。二約寄位，既是初果，初果初斷見故。

疏「以上三事防護自己所得」者，三事即，一治故、二我所故、三財物故。自己有所得，即前執著出沒法定兩慢。此為所護，總用三句釋論護字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以上三事防護自己所得」者，三事即，一治故、二我所故、三財物故。自己有所得，即前執著出沒法定兩慢。此為所護，總用三句釋論護字。

疏「五中」下，總料揀也。五即前一本、二起、三行、四護、五過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五中」下，總料揀也。五即前一本、二起、三行、四護、五過。

疏「得道品」等者，正謂正道，助即助道，方便即方便道，並如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「得道品」等者，正謂正道，助即助道，方便即方便道，並如前說。

疏「第二成德果」。文中二：先開章名，如下釋；次「此之四果」下，辨所從。言「初二護小心果」者，對下小行，故云小心，通上狹心，皆小乘心。今此二果，俱從狹小二心所生。言二果者，一增上心欲果、二報恩心果。上護狹心是利他心，上護小心是自利心，護二利行為報佛心。俱護小乘即是心欲，今更增上即是其果。修此二利為報佛恩，故是其果。言「後一是護小乘行果」者，即發勤精進果。前護行中修二利行，謂成就莊嚴佛土等，有五句經，前四自利、後一利他。今皆勤行，即是其果。上言「後一復從前三果生」者，即增上欲本心界滿足果，謂於前增上心欲得滿足故、報恩心得滿足故、於勤精進得滿足故。下疏文具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二成德果」。文中二：先開章名，如下釋；次「此之四果」下，辨所從。言「初二護小心果」者，對下小行，故云小心，通上狹心，皆小乘心。今此二果，俱從狹小二心所生。言二果者，一增上心欲果、二報恩心果。上護狹心是利他心，上護小心是自利心，護二利行為報佛心。俱護小乘即是心欲，今更增上即是其果。修此二利為報佛恩，故是其果。言「後一是護小乘行果」者，即發勤精進果。前護行中修二利行，謂成就莊嚴佛土等，有五句經，前四自利、後一利他。今皆勤行，即是其果。上言「後一復從前三果生」者，即增上欲本心界滿足果，謂於前增上心欲得滿足故、報恩心得滿足故、於勤精進得滿足故。下疏文具。

疏「前中初果者」下，隨文釋也。先釋第一果。通約護小，故云「上求下救」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「前中初果者」下，隨文釋也。先釋第一果。通約護小，故云「上求下救」。

疏「今初即牒前小乘中總句」者，總句，經云「菩薩修行如是功德，為不捨一切眾生故。」疏文具配釋之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初即牒前小乘中總句」者，總句，經云「菩薩修行如是功德，為不捨一切眾生故。」疏文具配釋之。

疏「二治少欲功德」者，謂不欲布施頭陀等，今求上上勝法治之。「三治不求勝智」者，上不求功德，此不求智慧，此二治不攝善。初一治不離惡，則惡止善行，總為自利。四即利他，則離自利利他二行之過。亦是自分。後二亦勝進，前解、後行解。言「自見取」者，執取自見以為勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二治少欲功德」者，謂不欲布施頭陀等，今求上上勝法治之。「三治不求勝智」者，上不求功德，此不求智慧，此二治不攝善。初一治不離惡，則惡止善行，總為自利。四即利他，則離自利利他二行之過。亦是自分。後二亦勝進，前解、後行解。言「自見取」者，執取自見以為勝故。

疏「起報恩心果」，疏文有二：先對三地明報恩義，則通對狹小；後「上希求」下，即近對護小乘中護小心也。疏先別明、後總結。亦可別明是報恩行，總結三心是報恩德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「起報恩心果」，疏文有二：先對三地明報恩義，則通對狹小；後「上希求」下，即近對護小乘中護小心也。疏先別明、後總結。亦可別明是報恩行，總結三心是報恩德。

疏「別中彼行有九種類攝為七」者，二三各二句故，此是論攝。亦可九句，初一報恩心中六報恩行、後二解釋。今初，總欲起行，順佛化意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「別中彼行有九種類攝為七」者，二三各二句故，此是論攝。亦可九句，初一報恩心中六報恩行、後二解釋。今初，總欲起行，順佛化意也。

疏「二有二句依同法」者，即心極和善同住，安樂和善自行同住，不擾於人故。共為同法，起報恩心。言「順同行善友意」者，以於同行起和順故。同行即受善友之教，故於善友成報恩行。疏「二句依法起行」者，依師受法，造緣修行，名依法行。順師受教，知之言知、不知言不知，故名為直。以石投水，水能受石；心能受境，如水柔軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二有二句依同法」者，即心極和善同住，安樂和善自行同住，不擾於人故。共為同法，起報恩心。言「順同行善友意」者，以於同行起和順故。同行即受善友之教，故於善友成報恩行。疏「二句依法起行」者，依師受法，造緣修行，名依法行。順師受教，知之言知、不知言不知，故名為直。以石投水，水能受石；心能受境，如水柔軟。

疏「無稠林行」，論經下有一句云「無諂曲心」，論釋云「不妄說己德」。經以稠林含於諂曲，疏以「不覆」亦含自詃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無稠林行」，論經下有一句云「無諂曲心」，論釋云「不妄說己德」。經以稠林含於諂曲，疏以「不覆」亦含自詃。

疏「初二依人」下，通相收束。約經初有三句，一句於師、二句於友、次三依行。經有四句，前二成德、後二離過。後二依教，一領教、二得旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初二依人」下，通相收束。約經初有三句，一句於師、二句於友、次三依行。經有四句，前二成德、後二離過。後二依教，一領教、二得旨。

疏「寂滅通結餘句」者，無覆無慢，受教得旨，皆寂滅義。此依古釋直順經文。若準論經，三句小異，忍名善心成就，調柔云寂滅，寂滅云善寂滅。論云「善心成就」者，是對治修行。「增長故」者，結前增上心欲果。此果從前第三分護煩惱行及護小乘行二種對治生。彼治此滿，故名善心。今云忍者，即忍可也。論云「寂滅心成就」者，是前對治修行增長力故。即結前二離障果，由護煩惱對治家力得無二障故。既無二障，故曰「調柔」。論云「如是善寂滅心成就者，彼果前二句顯。」釋曰：善即初句，寂滅即第二句。總合上二為善寂滅，成彼報恩心果，云彼果前二句顯。「由此一果通從前二種對治增上及二遠離生故。」釋曰：總上三句，結前四果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「寂滅通結餘句」者，無覆無慢，受教得旨，皆寂滅義。此依古釋直順經文。若準論經，三句小異，忍名善心成就，調柔云寂滅，寂滅云善寂滅。論云「善心成就」者，是對治修行。「增長故」者，結前增上心欲果。此果從前第三分護煩惱行及護小乘行二種對治生。彼治此滿，故名善心。今云忍者，即忍可也。論云「寂滅心成就」者，是前對治修行增長力故。即結前二離障果，由護煩惱對治家力得無二障故。既無二障，故曰「調柔」。論云「如是善寂滅心成就者，彼果前二句顯。」釋曰：善即初句，寂滅即第二句。總合上二為善寂滅，成彼報恩心果，云彼果前二句顯。「由此一果通從前二種對治增上及二遠離生故。」釋曰：總上三句，結前四果。

疏「謂二利行」下，此釋果名。「於前不捨」下，辨所生處。「正是無盡行相」者，以今經文釋成第四無盡行相。先牒前者，此果正從護小乘行生，而是前果成時此果即成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂二利行」下，此釋果名。「於前不捨」下，辨所生處。「正是無盡行相」者，以今經文釋成第四無盡行相。先牒前者，此果正從護小乘行生，而是前果成時此果即成故。

疏「若琴絃之緩急」者，此是如來教守樓那。彼是大富長者之子，足不履地。出家之後，精勤修道，足下血流。佛問：「汝曾鼓琴耶？」答云：「曾鼓。」「絃緩如何？」答云：「不鳴。」「絃急如何？」答云：「即絕。」「當如何可？」答云：「不緩不急。」佛誨之言：「修道亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若琴絃之緩急」者，此是如來教守樓那。彼是大富長者之子，足不履地。出家之後，精勤修道，足下血流。佛問：「汝曾鼓琴耶？」答云：「曾鼓。」「絃緩如何？」答云：「不鳴。」「絃急如何？」答云：「即絕。」「當如何可？」答云：「不緩不急。」佛誨之言：「修道亦爾。」

疏「六修習過餘」者，即經「無等等精進」。前句行修之初，此句行修之次。依前起行，行修勝出，故名過餘；後句行修之終，故無能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六修習過餘」者，即經「無等等精進」。前句行修之初，此句行修之次。依前起行，行修勝出，故名過餘；後句行修之終，故無能壞。

疏「九自斷疑」等，即善分別道非道。言「如無畏」者，謂如四無畏言是出苦道。若有難言：若言聖道能出苦者，何故阿羅漢有瘡疾等？佛於此難正見無由，心無怯畏，善為決斷。故論云「能斷疑惑等者，降伏他言，正修習故。」疏分二疑，二疑皆斷，為正修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九自斷疑」等，即善分別道非道。言「如無畏」者，謂如四無畏言是出苦道。若有難言：若言聖道能出苦者，何故阿羅漢有瘡疾等？佛於此難正見無由，心無怯畏，善為決斷。故論云「能斷疑惑等者，降伏他言，正修習故。」疏分二疑，二疑皆斷，為正修習。

疏「本心界滿足果」者，疏文三：初釋名、二出因、三引證。初中即是經中總句。心界清淨，清淨即滿足。界即性義，心性差別故。先釋心界。言「菩提分心」者，謂依菩提心、樂欲心也。即前增上心欲果釋滿足。云「正念真如修上道品」者，以稱如修是滿足故，即前起報恩心果。二「由精進故」者，是滿足因。三「故瑜伽四十八」下，引證。先舉論；後「故知此果」下，疏釋論，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「本心界滿足果」者，疏文三：初釋名、二出因、三引證。初中即是經中總句。心界清淨，清淨即滿足。界即性義，心性差別故。先釋心界。言「菩提分心」者，謂依菩提心、樂欲心也。即前增上心欲果釋滿足。云「正念真如修上道品」者，以稱如修是滿足故，即前起報恩心果。二「由精進故」者，是滿足因。三「故瑜伽四十八」下，引證。先舉論；後「故知此果」下，疏釋論，可知。

疏「此一自分下皆勝進」者，勝進八句，前六自利、後二利他。前中為四：一第二句於他起解、二第三句於他起行、三有三句行成離障、四有一句障除得證。三中，一除煩惱障、二除所知障，云「祕密疑事」。言「微細法慢」者，是下品慢，難知為微細，微細故祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此一自分下皆勝進」者，勝進八句，前六自利、後二利他。前中為四：一第二句於他起解、二第三句於他起行、三有三句行成離障、四有一句障除得證。三中，一除煩惱障、二除所知障，云「祕密疑事」。言「微細法慢」者，是下品慢，難知為微細，微細故祕密。

疏「八上依佛力」下二句利他，此句由佛護故成利他行。九即利他德，先舉論；後「此除定中智障」下，疏揀異第五句智障。今顯於化生中現多三昧，定障解脫故方能化生。「第二位果」中，疏四地已上寄出世之首故。「重明有」者，既為出世，不依世間法也。言「已上」者，兼五地故。上明有無。從「表心出家」下，明出家。前却問：何以前二在攝報中，此在調柔之中？故云表心出家，於行中說。疏言「阿含光」者，此地之中道品行德從教修起，故名阿含。又道品智能知教法，亦名阿含。又此道品差別行德可以言顯，亦名阿含。即證體上有阿含起，名示現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「八上依佛力」下二句利他，此句由佛護故成利他行。九即利他德，先舉論；後「此除定中智障」下，疏揀異第五句智障。今顯於化生中現多三昧，定障解脫故方能化生。「第二位果」中，疏四地已上寄出世之首故。「重明有」者，既為出世，不依世間法也。言「已上」者，兼五地故。上明有無。從「表心出家」下，明出家。前却問：何以前二在攝報中，此在調柔之中？故云表心出家，於行中說。疏言「阿含光」者，此地之中道品行德從教修起，故名阿含。又道品智能知教法，亦名阿含。又此道品差別行德可以言顯，亦名阿含。即證體上有阿含起，名示現也。

疏「風等不壞」者，經云「風雨等緣所不能壞」。不似火光，風飄雨濕皆能滅無，今風吹不斷、雨洗還明。而云等者，餘光不奪，不似星月日光映故。合中，下地不及即合上餘寶不及，魔合上風、煩惱合雨。別地行中不捨眾生修道品故，同事偏多。攝報果中，「破眾生身見」者，自破微細見故。餘例前知。四地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「風等不壞」者，經云「風雨等緣所不能壞」。不似火光，風飄雨濕皆能滅無，今風吹不斷、雨洗還明。而云等者，餘光不奪，不似星月日光映故。合中，下地不及即合上餘寶不及，魔合上風、煩惱合雨。別地行中不捨眾生修道品故，同事偏多。攝報果中，「破眾生身見」者，自破微細見故。餘例前知。四地竟。

第五難勝地。疏「所以來者略有四義」，一約寄位、二約三學、三約出世間、四約所得法。初中二：一約《地論》、二「仁王」下約他經。於中有二：初雙牒二經，約人以配，揀前《地論》約所觀行。二「以七地未斷分段故」者，是賢首略釋七地為羅漢之由。然《瑜伽》、《攝論》、《唯識》皆云「初二三地相同世間，四五六地寄同聲聞」者，正明配位，即《仁王》文。經云「爾焰聖覺達地菩薩，修行順法忍，逆五見流，集無量功德，住須陀洹。」第五地云「勝進達菩薩，於順道忍，以四無畏觀那由他諦內道論、外道論、藥方工術故。我是一切智人，滅三界疑等煩惱故，集無量功德故，即斯陀含。」第六地云「常現真實，住順忍中作中道觀，盡三界集因集果，一切煩惱盡故，乃至證阿那含。」第七地云「玄達菩薩，十阿僧祇劫中修無生法樂忍，滅三界習因業果，住最後身中，無量功德皆成就，無生智、盡智、五分法身皆滿足，第十地阿羅漢梵天位。」釋曰：言第十者，此經通約三賢十聖為十三位，修十三觀，故云十等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五難勝地。疏「所以來者略有四義」，一約寄位、二約三學、三約出世間、四約所得法。初中二：一約《地論》、二「仁王」下約他經。於中有二：初雙牒二經，約人以配，揀前《地論》約所觀行。二「以七地未斷分段故」者，是賢首略釋七地為羅漢之由。然《瑜伽》、《攝論》、《唯識》皆云「初二三地相同世間，四五六地寄同聲聞」者，正明配位，即《仁王》文。經云「爾焰聖覺達地菩薩，修行順法忍，逆五見流，集無量功德，住須陀洹。」第五地云「勝進達菩薩，於順道忍，以四無畏觀那由他諦內道論、外道論、藥方工術故。我是一切智人，滅三界疑等煩惱故，集無量功德故，即斯陀含。」第六地云「常現真實，住順忍中作中道觀，盡三界集因集果，一切煩惱盡故，乃至證阿那含。」第七地云「玄達菩薩，十阿僧祇劫中修無生法樂忍，滅三界習因業果，住最後身中，無量功德皆成就，無生智、盡智、五分法身皆滿足，第十地阿羅漢梵天位。」釋曰：言第十者，此經通約三賢十聖為十三位，修十三觀，故云十等。

疏「言難勝者解深密」下，此第一釋中，先引經；後「此從初說」下，疏釋。「初分經」下，引證。言「初分」者，即勝慢對治，而是治當地慢隨順如道。經云「佛子！菩薩住此第五地已，善修菩提分法故，善淨深心故，復轉求上勝道故，隨順真如故。」即其文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言難勝者解深密」下，此第一釋中，先引經；後「此從初說」下，疏釋。「初分經」下，引證。言「初分」者，即勝慢對治，而是治當地慢隨順如道。經云「佛子！菩薩住此第五地已，善修菩提分法故，善淨深心故，復轉求上勝道故，隨順真如故。」即其文也。

疏「唯識同此」者，上引《攝論》即是本論。《唯識》全取彼論。「世親釋」下，即釋《攝論》。於中二：先舉論；「能合難合」下，後釋勝相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「唯識同此」者，上引《攝論》即是本論。《唯識》全取彼論。「世親釋」下，即釋《攝論》。於中二：先舉論；「能合難合」下，後釋勝相。

疏「瑜伽云」者，即四十八論，諸相應增上住文。其《莊嚴論》，即第十三。彼偈云「難退有二種，能退故難勝。」今疏所引即彼論釋。其《顯揚論》即當第十三，此但引於當地之文。此前論云「五難勝地，謂諸菩薩住此地中，先善修治第四地，超一切聲聞獨覺地。」證得已下，疏文全同。但有人云：諸法微妙慧蘊。今略無二字，義已足故。其《十住論》，亦《十住婆沙》第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「瑜伽云」者，即四十八論，諸相應增上住文。其《莊嚴論》，即第十三。彼偈云「難退有二種，能退故難勝。」今疏所引即彼論釋。其《顯揚論》即當第十三，此但引於當地之文。此前論云「五難勝地，謂諸菩薩住此地中，先善修治第四地，超一切聲聞獨覺地。」證得已下，疏文全同。但有人云：諸法微妙慧蘊。今略無二字，義已足故。其《十住論》，亦《十住婆沙》第一。

疏「然諸經論」下，四結前旨同。「若據實位」下，實寄對辨。既初地中已能雙照，豈至五地方有雙行？故知約寄即彼經上卷〈菩薩行品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然諸經論」下，四結前旨同。「若據實位」下，實寄對辨。既初地中已能雙照，豈至五地方有雙行？故知約寄即彼經上卷〈菩薩行品〉。

疏「故此地中」下，三明斷章。先標名。「即前四地」下，釋意則已盡。《唯識》具云「五於下乘般涅槃障，謂所知障中俱生一分，令厭生死、樂趣涅槃，同於二乘厭苦欣滅。彼障五地無分別道，入五地時便能永斷。由斯五地說斷二愚及彼麁重：一純作意背生死愚，即是此中厭生死者；二純作意向涅槃愚，即是此中樂涅槃者。」釋曰：此地真如名類無別，故緣彼道名無差別。本分名身淨我慢障，四地出世取身淨故。由此欣滅，如前已釋。餘諸經論，言異意同。疏「由斯證得類無別真如」者，四證如。疏「亦約生死涅槃皆平等故」，成賴無別。《唯識》釋云「謂此真如類無差別，非如眼等類有異故。」此由難見，《攝論》名為「相續無差別法界」，世親釋云「謂於此中體無有異，非如眼等隨諸有情相續差別各各有異。」無性意同。而梁論云「由此法界，能令三世諸佛相續身不異者。眾生迷此萬類之異，諸佛證此居然不異。」《中邊論》云「由通達此得十意樂平等淨心」者，上約極果，此正順今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故此地中」下，三明斷章。先標名。「即前四地」下，釋意則已盡。《唯識》具云「五於下乘般涅槃障，謂所知障中俱生一分，令厭生死、樂趣涅槃，同於二乘厭苦欣滅。彼障五地無分別道，入五地時便能永斷。由斯五地說斷二愚及彼麁重：一純作意背生死愚，即是此中厭生死者；二純作意向涅槃愚，即是此中樂涅槃者。」釋曰：此地真如名類無別，故緣彼道名無差別。本分名身淨我慢障，四地出世取身淨故。由此欣滅，如前已釋。餘諸經論，言異意同。疏「由斯證得類無別真如」者，四證如。疏「亦約生死涅槃皆平等故」，成賴無別。《唯識》釋云「謂此真如類無差別，非如眼等類有異故。」此由難見，《攝論》名為「相續無差別法界」，世親釋云「謂於此中體無有異，非如眼等隨諸有情相續差別各各有異。」無性意同。而梁論云「由此法界，能令三世諸佛相續身不異者。眾生迷此萬類之異，諸佛證此居然不異。」《中邊論》云「由通達此得十意樂平等淨心」者，上約極果，此正順今。

疏「其所成行」下，五成行。舉此二者，以證淨智而達五明，成於真俗不相違故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「其所成行」下，五成行。舉此二者，以證淨智而達五明，成於真俗不相違故。

疏「此二無礙」下，第六得果無差別，法身二諦均故。故疏結云「義旨相順」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此二無礙」下，第六得果無差別，法身二諦均故。故疏結云「義旨相順」。

疏「第二正說」下，疏文有二：先依論科；後「初則加行」下，疏釋但屬四道，不釋其名，下疏自釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二正說」下，疏文有二：先依論科；後「初則加行」下，疏釋但屬四道，不釋其名，下疏自釋。

疏「論云勝慢」下，此釋分名。然論具云「勝慢對治者，謂十平等深淨心，同念不退轉心故。前已說解法慢對治，今此地中說身淨分別慢對治。」釋曰：上皆論文。疏已分釋，先正釋名、後「前地」下對前揀濫。前中，具分二慢，疏即後總句。「順如與如同一念」者，總句。經云「隨順真如故。何法同如？即十平等。」然十平等已是隨如，何故名同？由取勝相則不順如，今若順如則不取勝相，故為能治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論云勝慢」下，此釋分名。然論具云「勝慢對治者，謂十平等深淨心，同念不退轉心故。前已說解法慢對治，今此地中說身淨分別慢對治。」釋曰：上皆論文。疏已分釋，先正釋名、後「前地」下對前揀濫。前中，具分二慢，疏即後總句。「順如與如同一念」者，總句。經云「隨順真如故。何法同如？即十平等。」然十平等已是隨如，何故名同？由取勝相則不順如，今若順如則不取勝相，故為能治。

疏「前地治解法慢」，對前揀濫。雖與前地同皆治慢，前是世間所治則劣，今治出世身淨之慢則勝於前，故名勝慢。安得濫哉？言「得出世智不染身故」者，前創出世，成念處觀。不染於身，即是身淨。取此不染，所以為慢。淨無淨相，慢何由生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「前地治解法慢」，對前揀濫。雖與前地同皆治慢，前是世間所治則劣，今治出世身淨之慢則勝於前，故名勝慢。安得濫哉？言「得出世智不染身故」者，前創出世，成念處觀。不染於身，即是身淨。取此不染，所以為慢。淨無淨相，慢何由生？

疏「名深淨心」者，此句向上成二平等，以約如法而論等故，名之為深；以約淨法而論等故，名之為淨，故云深淨心也。二者向下，則成此地觀解之心。則五字分二平等，二字是淨所依，其深淨心是能依心。故次引論云「於平等中心得清淨。」言深淨心，即是論經，今經但云「清淨心」耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「名深淨心」者，此句向上成二平等，以約如法而論等故，名之為深；以約淨法而論等故，名之為淨，故云深淨心也。二者向下，則成此地觀解之心。則五字分二平等，二字是淨所依，其深淨心是能依心。故次引論云「於平等中心得清淨。」言深淨心，即是論經，今經但云「清淨心」耳。

疏「此復何異」下，對六地揀。先問、後「此有三」下答。三中，一所治通局，通染則勝。二能所前後，若舉所等以成能等，此心猶淺；若舉能觀以入所觀，此觀則深。三能治通局，一向局理，六地則深，故疏結云「此皆地地背相捨離」，以勝捨劣。又上三義亦皆相成。由初所治局故，能治則通，事理皆等，何獨身淨？由所治通，能治則局，一理平等，無染淨故。淨慢未除，以等成觀，此五地中已成等觀。後六地中以觀入理，則以初後成於中間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此復何異」下，對六地揀。先問、後「此有三」下答。三中，一所治通局，通染則勝。二能所前後，若舉所等以成能等，此心猶淺；若舉能觀以入所觀，此觀則深。三能治通局，一向局理，六地則深，故疏結云「此皆地地背相捨離」，以勝捨劣。又上三義亦皆相成。由初所治局故，能治則通，事理皆等，何獨身淨？由所治通，能治則局，一理平等，無染淨故。淨慢未除，以等成觀，此五地中已成等觀。後六地中以觀入理，則以初後成於中間。

疏「即果位十力等」者，此一等字等餘果法，謂四無所畏、十八不共、三身、四智等，非釋平等，平等淨心前已總釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即果位十力等」者，此一等字等餘果法，謂四無所畏、十八不共、三身、四智等，非釋平等，平等淨心前已總釋。

疏「前中合為三學」等者，釋前六中，二門分別：一約行、二約位。今初，略囑經文。云何見疑二淨相顯？此二同是根本六種煩惱之中二故。戒取依於六上開出，又執為道，相微難見，別為一句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「前中合為三學」等者，釋前六中，二門分別：一約行、二約位。今初，略囑經文。云何見疑二淨相顯？此二同是根本六種煩惱之中二故。戒取依於六上開出，又執為道，相微難見，別為一句。

疏「若約位」下，二約位隨難委釋。言「欲生真慧」者，即出世見道慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若約位」下，二約位隨難委釋。言「欲生真慧」者，即出世見道慧也。

疏「次三在見道」等者，疏釋此三而文有三：一正釋；二「入見道時」下，徵問；三「涅槃說」下，引答問中，言「十使俱斷」者，開之成八十八使。答有二意：一引《涅槃》已約重故。《涅槃》三十三，因釋觀方，迦葉問云：「如來說：『須陀洹斷煩惱，如四十里水。』云何？言斷三結？一我見、二非因見因、三疑網。」佛答云：「此三重故，亦攝須陀洹人一切所斷結故。譬如王出，雖有四兵，但言王出。」又云：「此三何緣獨得名重？」「一切眾生常所起故，微難識故，難可斷故，能為一切煩惱因故，是三對治之怨敵故，謂戒定慧。又眾生聞斷多則退轉，故但說三。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次三在見道」等者，疏釋此三而文有三：一正釋；二「入見道時」下，徵問；三「涅槃說」下，引答問中，言「十使俱斷」者，開之成八十八使。答有二意：一引《涅槃》已約重故。《涅槃》三十三，因釋觀方，迦葉問云：「如來說：『須陀洹斷煩惱，如四十里水。』云何？言斷三結？一我見、二非因見因、三疑網。」佛答云：「此三重故，亦攝須陀洹人一切所斷結故。譬如王出，雖有四兵，但言王出。」又云：「此三何緣獨得名重？」「一切眾生常所起故，微難識故，難可斷故，能為一切煩惱因故，是三對治之怨敵故，謂戒定慧。又眾生聞斷多則退轉，故但說三。」

疏「又十使中」下，二約見修所斷分別。言「餘四通於見修」者，謂貪、瞋、慢、無明，見道之中四障見道，亦皆已斷有障修者，不與斷名，「故略不言」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又十使中」下，二約見修所斷分別。言「餘四通於見修」者，謂貪、瞋、慢、無明，見道之中四障見道，亦皆已斷有障修者，不與斷名，「故略不言」。

疏「三本三隨」者，隨者是末。身見即我，我於過去為有為無，故名常見。我於未來為作無作，則起斷見。故說邊見隨於身見。言「邪見」者，撥無因果，以於諦理猶豫不決，遂撥為無，故說邪見隨於疑網。既非因計因，必取為實，故說見取隨於戒取。根本既斷，枝條自亡。又言隨者，三本名轉，如手轉輪，三隨名隨，如輪隨手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三本三隨」者，隨者是末。身見即我，我於過去為有為無，故名常見。我於未來為作無作，則起斷見。故說邊見隨於身見。言「邪見」者，撥無因果，以於諦理猶豫不決，遂撥為無，故說邪見隨於疑網。既非因計因，必取為實，故說見取隨於戒取。根本既斷，枝條自亡。又言隨者，三本名轉，如手轉輪，三隨名隨，如輪隨手。

疏「上五大小並同」者，結前五淨，生後二淨。二淨大小開合不同，在位亦別。於中有二：先約小乘、後約大乘。於大乘中，先行、後位。約行同時，義分斷障即行、斷淨成德，即菩提分法上上淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上五大小並同」者，結前五淨，生後二淨。二淨大小開合不同，在位亦別。於中有二：先約小乘、後約大乘。於大乘中，先行、後位。約行同時，義分斷障即行、斷淨成德，即菩提分法上上淨。

疏「若約位分」下，二約位，即增微分別。七地已還雖亦進行，斷障義增；八地已上非不斷障，進行多故。是以二位各得一名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若約位分」下，二約位，即增微分別。七地已還雖亦進行，斷障義增；八地已上非不斷障，進行多故。是以二位各得一名。

第二明如道行。疏「又順經意」下，以下依論但順三心，此之半分及後二分皆是住心，攝於三位。此隨如道，攝第五住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明如道行。疏「又順經意」下，以下依論但順三心，此之半分及後二分皆是住心，攝於三位。此隨如道，攝第五住。

疏「智清淨等無癡亂故」者，即下經文云「十重觀察四諦法門，名智清淨。」正是無癡，知第一義。如實而知，即無亂義。而言等者，等取利益眾生勤方便勝，皆無癡義，與彼行中釋於無癡義甚相順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「智清淨等無癡亂故」者，即下經文云「十重觀察四諦法門，名智清淨。」正是無癡，知第一義。如實而知，即無亂義。而言等者，等取利益眾生勤方便勝，皆無癡義，與彼行中釋於無癡義甚相順。

疏「攝德無盡故」者，下有四果，第一即名攝功德果，下三皆是功德果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「攝德無盡故」者，下有四果，第一即名攝功德果，下三皆是功德果故。

疏「總中四句皆是正修行故」者，問四中，初一是四地行，何言皆是正修行耶？又後經云「入五地已善修菩提分」耶？答：有二意。一能治之行，必因所治展轉相由，皆是修行。二者四地道品取其淨相，以十淨心而能治之，即入五地。入五地已，菩提分法不取淨相，而非不行，不取而行方能善修故。後十淨雖是所治，隨如道時亦不捨前十淨心也。若遠公云：「皆正修行，是論通難。恐有難云：若此如道取前淨心，淨心復取四地覺分，亦應覺分由三地生。何不取耶？故為此答。答云：此四即是四地已上皆正修行。三地既是世間之法，故不言耳。」亦是一理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「總中四句皆是正修行故」者，問四中，初一是四地行，何言皆是正修行耶？又後經云「入五地已善修菩提分」耶？答：有二意。一能治之行，必因所治展轉相由，皆是修行。二者四地道品取其淨相，以十淨心而能治之，即入五地。入五地已，菩提分法不取淨相，而非不行，不取而行方能善修故。後十淨雖是所治，隨如道時亦不捨前十淨心也。若遠公云：「皆正修行，是論通難。恐有難云：若此如道取前淨心，淨心復取四地覺分，亦應覺分由三地生。何不取耶？故為此答。答云：此四即是四地已上皆正修行。三地既是世間之法，故不言耳。」亦是一理。

疏「後句雖起諸行不退失前平等淨心」者，即經「隨順真如」。論云「隨順如道行者，彼平等中深淨心不退轉現成就故，隨彼平等清淨法住。」釋曰：不退轉心即此隨如。末句意云：既以前句治於深心，取淨相竟。今以不取深淨之心隨至不退轉行，常於平等中住，為順如道，故疏云「雖起諸行不退失前平等深淨之心」。次論結云「菩薩如是深心安住，名為隨順如道。」故疏云「則能隨順真如」，正是取此論文也。言「平等即如」者，會論就經。經云「隨如」，論取「平等」，云何是同？故云「平等即如」，如前已釋。問：論云「深心安住」，何異前隨彼平等清淨法住？答：前唯住平等，故疏云「不失平等」。今言深心，則行順如，為深心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後句雖起諸行不退失前平等淨心」者，即經「隨順真如」。論云「隨順如道行者，彼平等中深淨心不退轉現成就故，隨彼平等清淨法住。」釋曰：不退轉心即此隨如。末句意云：既以前句治於深心，取淨相竟。今以不取深淨之心隨至不退轉行，常於平等中住，為順如道，故疏云「雖起諸行不退失前平等深淨之心」。次論結云「菩薩如是深心安住，名為隨順如道。」故疏云「則能隨順真如」，正是取此論文也。言「平等即如」者，會論就經。經云「隨如」，論取「平等」，云何是同？故云「平等即如」，如前已釋。問：論云「深心安住」，何異前隨彼平等清淨法住？答：前唯住平等，故疏云「不失平等」。今言深心，則行順如，為深心住。

疏「後別明中顯隨如行有八種」者，問八皆事行，何名如行？答：有二意。一此八助顯真如觀故；二如中起行俱無所著，方顯隨如。別行可知，但第七句念智力所持，故疏順經釋論。經云「得念意與智力故」，即以意為思慧。遠公云：「念是聞慧，念持教故。意是思慧，思求義故。智是修慧，以能離障上勝進故。此之三句同名智力。」今經無意與言，故以念當二慧，智當於修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後別明中顯隨如行有八種」者，問八皆事行，何名如行？答：有二意。一此八助顯真如觀故；二如中起行俱無所著，方顯隨如。別行可知，但第七句念智力所持，故疏順經釋論。經云「得念意與智力故」，即以意為思慧。遠公云：「念是聞慧，念持教故。意是思慧，思求義故。智是修慧，以能離障上勝進故。此之三句同名智力。」今經無意與言，故以念當二慧，智當於修。

第二不住道。疏「所知法中智清淨」者，諦是所知之法，智於其中照見離垢，故名清淨。慈悲攝物，名利益眾生。無墮稱勤，善巧為方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二不住道。疏「所知法中智清淨」者，諦是所知之法，智於其中照見離垢，故名清淨。慈悲攝物，名利益眾生。無墮稱勤，善巧為方便。

疏「瑜伽住品者」，即四十八。論云「如是菩薩住此住中，多分希求智殊勝性，於四聖諦，由十行相如實了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「瑜伽住品者」，即四十八。論云「如是菩薩住此住中，多分希求智殊勝性，於四聖諦，由十行相如實了知。」

疏「言實法者」，然有二義：一約真實名實，已如疏文。二約對下十門隨機異名，故名實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言實法者」，然有二義：一約真實名實，已如疏文。二約對下十門隨機異名，故名實法。

疏「二明開合」者，疏文有四：初一是合、後三是開。三中，一約所化法分別、二約所益分別、三約化類分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二明開合」者，疏文有四：初一是合、後三是開。三中，一約所化法分別、二約所益分別、三約化類分別。

疏「三對實法以明通別」者，六七八九此四唯別，但各一故。第十門望前五門則名為別，但觀滅道之二諦故；望六至九唯觀一諦，則亦名通。「遠公後五亦言通」者，何名通別？所觀通四，所成唯一，亦得稱別。疏「今初瑜伽十句不顯文詞」者，即上住品。論云「一切文詞如契經說，但取經義。」其所立義，似今論釋，但有小異，故別出之。疏「文有三節」者，彼先具列三節之名，一為此說、二由此說、三如此說，下疏具辨。疏「如次可知」者，如次苦集滅道四諦次第，即是今經六七八九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三對實法以明通別」者，六七八九此四唯別，但各一故。第十門望前五門則名為別，但觀滅道之二諦故；望六至九唯觀一諦，則亦名通。「遠公後五亦言通」者，何名通別？所觀通四，所成唯一，亦得稱別。疏「今初瑜伽十句不顯文詞」者，即上住品。論云「一切文詞如契經說，但取經義。」其所立義，似今論釋，但有小異，故別出之。疏「文有三節」者，彼先具列三節之名，一為此說、二由此說、三如此說，下疏具辨。疏「如次可知」者，如次苦集滅道四諦次第，即是今經六七八九。

疏「為說四諦十六行等」者，謂苦下有四，即苦、空、無常、無我。集下有四，集、因、生、緣。滅下有四，滅、淨、妙、離。道亦有四，道、如、行、出，故是俗諦。疏「即四重二諸諦」等者，言四重者，一假實二諦、二事理二諦、三四諦勝義二諦、四安立非安立二諦，廣如玄中。今是第三重中者，以四諦為俗故。遠公亦說三種二諦：一就相分別，情想之有名為世諦，無相之空名第一義。二相實相對，妄想之法情有理無名為世諦，即此經中空如來藏真實之法；相寂體有名第一義，即不空如來藏也。三就實分別，不空藏中體名真諦、用名世諦。今諸諦第一，就第二門，似非得意。疏「不同瑜伽」等者，《瑜伽》但云「依曉悟他」，是以通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「為說四諦十六行等」者，謂苦下有四，即苦、空、無常、無我。集下有四，集、因、生、緣。滅下有四，滅、淨、妙、離。道亦有四，道、如、行、出，故是俗諦。疏「即四重二諸諦」等者，言四重者，一假實二諦、二事理二諦、三四諦勝義二諦、四安立非安立二諦，廣如玄中。今是第三重中者，以四諦為俗故。遠公亦說三種二諦：一就相分別，情想之有名為世諦，無相之空名第一義。二相實相對，妄想之法情有理無名為世諦，即此經中空如來藏真實之法；相寂體有名第一義，即不空如來藏也。三就實分別，不空藏中體名真諦、用名世諦。今諸諦第一，就第二門，似非得意。疏「不同瑜伽」等者，《瑜伽》但云「依曉悟他」，是以通也。

疏「為說法空第一義諦」者，即四重中第三重內勝義。與前第一四諦之俗，共為第三重二諦也。三之與四，明上二諦非一異義，三則非異、四即非一。又三即二而不二，故經云「覺自共相」，論云「俱處四即不二而二」。論疑是一，由不二故。經了差別，由而二故。又四即於諦常自二，三即於解常自一，五即總了二諦緣起相性。即《仁王》云「通達此無二，真入第一義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「為說法空第一義諦」者，即四重中第三重內勝義。與前第一四諦之俗，共為第三重二諦也。三之與四，明上二諦非一異義，三則非異、四即非一。又三即二而不二，故經云「覺自共相」，論云「俱處四即不二而二」。論疑是一，由不二故。經了差別，由而二故。又四即於諦常自二，三即於解常自一，五即總了二諦緣起相性。即《仁王》云「通達此無二，真入第一義。」

疏「六為正見」者，前中三疑、四謬、五離正念，並非正見。今無此非，方為正見，故可明示四諦差別，則不隨事執、不謂空無，可令知苦斷集證滅修道矣。事謂苦事，所有受皆苦故。集能生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六為正見」者，前中三疑、四謬、五離正念，並非正見。今無此非，方為正見，故可明示四諦差別，則不隨事執、不謂空無，可令知苦斷集證滅修道矣。事謂苦事，所有受皆苦故。集能生苦。

疏「無學之智如是而知」者，是釋經智字，為答外問：滅是滅理，何得言智，故此釋云「意在取滅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無學之智如是而知」者，是釋經智字，為答外問：滅是滅理，何得言智，故此釋云「意在取滅」。

疏「道言無二」者，略牒經文，具云「出生無二故」。論經云「起不二行故」。既稱滅知，故不生二行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「道言無二」者，略牒經文，具云「出生無二故」。論經云「起不二行故」。既稱滅知，故不生二行。

疏「前列實法」下，應有問言：此之四諦，與前實法俱列四諦，有何別耶？答意可知。若準遠公上釋，則前實法四門各別；今則一一皆迷前四，故有不同。亦是一理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「前列實法」下，應有問言：此之四諦，與前實法俱列四諦，有何別耶？答意可知。若準遠公上釋，則前實法四門各別；今則一一皆迷前四，故有不同。亦是一理。

疏「未得本質故」者，本質有二：一約未證佛智，則佛智為本質；二既未證於如來之智，於一切智所知之法，即是本質亦影像知，一切所證未親證故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「未得本質故」者，本質有二：一約未證佛智，則佛智為本質；二既未證於如來之智，於一切智所知之法，即是本質亦影像知，一切所證未親證故。

疏「第二利益眾生勤方便勝」者，既為利益觀有為等，何偏明悲？對上觀諦智清淨故，其中雖有諸行，悲為主故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二利益眾生勤方便勝」者，既為利益觀有為等，何偏明悲？對上觀諦智清淨故，其中雖有諸行，悲為主故。

疏「虛妄二字觀內五蘊」者，是疏標舉。「謂妄想」下，論釋。從「此明」下，疏釋論。「常作我想慢事故妄」者，論釋。從「此辨」下，疏釋。疏「詐偽二字觀外六塵」者，是疏標舉，「世法牽取愚夫故詐」是論。「此顯」下，疏釋論。其「世法盡壞故偽」是論。「此明」下，疏釋論。「上虛偽二境」者，虛是內境，偽是外境，皆能引心，合皆名誑。妄是內心，詐是外心，皆能迷境，故合名惑。疏「論云常等」下，向來疏文合於二境二心以配誑惑。論中內外能所別明，先明於內，先所取、後能取；後「世法盡利」下，明外能所，亦先明所取、後明能取。細尋易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「虛妄二字觀內五蘊」者，是疏標舉。「謂妄想」下，論釋。從「此明」下，疏釋論。「常作我想慢事故妄」者，論釋。從「此辨」下，疏釋。疏「詐偽二字觀外六塵」者，是疏標舉，「世法牽取愚夫故詐」是論。「此顯」下，疏釋論。其「世法盡壞故偽」是論。「此明」下，疏釋論。「上虛偽二境」者，虛是內境，偽是外境，皆能引心，合皆名誑。妄是內心，詐是外心，皆能迷境，故合名惑。疏「論云常等」下，向來疏文合於二境二心以配誑惑。論中內外能所別明，先明於內，先所取、後能取；後「世法盡利」下，明外能所，亦先明所取、後明能取。細尋易了。

疏「愚夫即是依彼正取我慢之人」者，上釋誑惑，下釋愚夫。前有兩對，今唯就前五蘊能所以明愚夫。五陰是人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「愚夫即是依彼正取我慢之人」者，上釋誑惑，下釋愚夫。前有兩對，今唯就前五蘊能所以明愚夫。五陰是人也。

第二別起悲觀。疏「正明起願願救生義」者。經云「求佛智」，而云救生，正同三地欲救眾生不離佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二別起悲觀。疏「正明起願願救生義」者。經云「求佛智」，而云救生，正同三地欲救眾生不離佛智。

疏「今初無明有愛是流轉因」者，義至於此。從「故生」下，皆屬果攝。若取經句，應至「故生」以為句終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初無明有愛是流轉因」者，義至於此。從「故生」下，皆屬果攝。若取經句，應至「故生」以為句終。

疏「牒前訶後」者，牒前深苦，訶後重苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「牒前訶後」者，牒前深苦，訶後重苦。

疏「機關苦事」者，遠公釋云：「容物動處，名之為機。於中轉者，說以為關。因名為機，苦果隨轉說之為關。」今疏意亦爾，不別配二字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「機關苦事」者，遠公釋云：「容物動處，名之為機。於中轉者，說以為關。因名為機，苦果隨轉說之為關。」今疏意亦爾，不別配二字。

疏「二欲求中受欲者」，欲求開二：一縱情五欲不懼當報，是造惡行者；二但耽五欲未必造惡，今是此人。順境生貪，違則生瞋；癡迷上二，不言習善行者。善行多在有求之中，亦以過輕，故略不說。亦得含在受欲之中。疏「觀如實中」下，對前料揀，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二欲求中受欲者」，欲求開二：一縱情五欲不懼當報，是造惡行者；二但耽五欲未必造惡，今是此人。順境生貪，違則生瞋；癡迷上二，不言習善行者。善行多在有求之中，亦以過輕，故略不說。亦得含在受欲之中。疏「觀如實中」下，對前料揀，可知。

疏「明遠彼滅不向滅」者，論云「趣無畏處，不求十力大聖導師。」意云：欲趣無畏之滅，不求證滅者耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「明遠彼滅不向滅」者，論云「趣無畏處，不求十力大聖導師。」意云：欲趣無畏之滅，不求證滅者耳。

疏「順怨道故」者，煩惱結使名為稠林，是魔所行，故名怨道。既趣怨道，即遠真道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「順怨道故」者，煩惱結使名為稠林，是魔所行，故名怨道。既趣怨道，即遠真道。

疏「略不明老」者，上依論觀生老病死。生苦在初，病可卒加、通於老少，故經明之。今生死言，即兼死苦。老言不顯，故云略無，亦合有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「略不明老」者，上依論觀生老病死。生苦在初，病可卒加、通於老少，故經明之。今生死言，即兼死苦。老言不顯，故云略無，亦合有也。

疏「總中無父曰孤者」下，別之中，經有八事，具釋四字。前之四事明其有苦，後之四事明其有惡，各用二事釋前之一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「總中無父曰孤者」下，別之中，經有八事，具釋四字。前之四事明其有苦，後之四事明其有惡，各用二事釋前之一。

疏「常起邪念故為其覆翳」者，依無明住地起妄想心，名為邪念。流注相續，故曰常起，不同四住，善惡間生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「常起邪念故為其覆翳」者，依無明住地起妄想心，名為邪念。流注相續，故曰常起，不同四住，善惡間生。

疏「不聞正法故為彼纏裹」者，四住之惑容有善間，間則不纏。不聞善間，故為纏裹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「不聞正法故為彼纏裹」者，四住之惑容有善間，間則不纏。不聞善間，故為纏裹。

疏「二興慈中」，經有三節：一初為物修因、二「獨一發心」下孤標大志、三「以是功德」下以善益物。初令淨障，為涅槃因。言畢竟清淨，亦涅槃果。後乃至獲得如來十力無礙智慧，令得菩提果。今疏雖總釋，義亦已圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二興慈中」，經有三節：一初為物修因、二「獨一發心」下孤標大志、三「以是功德」下以善益物。初令淨障，為涅槃因。言畢竟清淨，亦涅槃果。後乃至獲得如來十力無礙智慧，令得菩提果。今疏雖總釋，義亦已圓。

疏「先牒前總明上來修善」者，略舉修善，實則兼前智慧觀察。見生有苦有惡、無治無救，故修善根而為饒益，皆慈相也，以善智慧能饒益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「先牒前總明上來修善」者，略舉修善，實則兼前智慧觀察。見生有苦有惡、無治無救，故修善根而為饒益，皆慈相也，以善智慧能饒益故。

疏「前二為救未來」者，令住善因，得於樂果屬未來故。即利樂義，頻見上文。上句未住令住，下句先住微善後令增長，故得樂果。亦是上令捨惡，後令增善。疏「下有五種令諸外道」等者，前五世樂，下五出世。五中，一起信、二去邪、三正解、四起行、五得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「前二為救未來」者，令住善因，得於樂果屬未來故。即利樂義，頻見上文。上句未住令住，下句先住微善後令增長，故得樂果。亦是上令捨惡，後令增善。疏「下有五種令諸外道」等者，前五世樂，下五出世。五中，一起信、二去邪、三正解、四起行、五得果。

自下大文第三。疏「有四聖果」下，文二：先指文列名、後「四中」下釋其差別。前中，「一攝功德勝」者，聞等功德修成名攝。「二修行勝」者，勝進所行善修習故。三四利他中，三利他行、四利他智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大文第三。疏「有四聖果」下，文二：先指文列名、後「四中」下釋其差別。前中，「一攝功德勝」者，聞等功德修成名攝。「二修行勝」者，勝進所行善修習故。三四利他中，三利他行、四利他智。

疏「一忍辱柔和勝」者，能忍他惱，名為忍辱。能將護他，說為柔和，以柔忍故緣不能動。二皆拒惡，故名為愧。唯崇戒善，故稱為慚。「謂內懷」下，釋慚愧相。慚者羞天，故不誑幽。愧者羞人，故不誑明。「不招譏毀」，即護他也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一忍辱柔和勝」者，能忍他惱，名為忍辱。能將護他，說為柔和，以柔忍故緣不能動。二皆拒惡，故名為愧。唯崇戒善，故稱為慚。「謂內懷」下，釋慚愧相。慚者羞天，故不誑幽。愧者羞人，故不誑明。「不招譏毀」，即護他也。

疏「乃至命難不捨戒」者，釋堅固言。鵝珠草繫，即命難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「乃至命難不捨戒」者，釋堅固言。鵝珠草繫，即命難也。

疏「一增長因行」者，福能生智，故名為因。「二依止因行」，依慧生福，名依止因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一增長因行」者，福能生智，故名為因。「二依止因行」，依慧生福，名依止因。

疏「六起淨土行」，論重釋云「云何莊嚴？無煩惱染，得堅固智慧眾生住在其中，及佛法莊嚴故」者，意云：淨土有三種淨。一相淨，七珍嚴等，易故不明；二住處眾生淨、三法門流布淨，後二難故，論重出之。既發意能成，即具三淨之因，廣如初地淨土願中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六起淨土行」，論重釋云「云何莊嚴？無煩惱染，得堅固智慧眾生住在其中，及佛法莊嚴故」者，意云：淨土有三種淨。一相淨，七珍嚴等，易故不明；二住處眾生淨、三法門流布淨，後二難故，論重出之。既發意能成，即具三淨之因，廣如初地淨土願中。

疏「七依佛法身起行」者，依彼相好法身起行求故，下依義皆然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「七依佛法身起行」者，依彼相好法身起行求故，下依義皆然。

疏「九敬重法行」者，上來行德依法成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九敬重法行」者，上來行德依法成故。

第三教化眾生。疏「應化自眾」者，隨彼眾類，以身同故，即八地中身同事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三教化眾生。疏「應化自眾」者，隨彼眾類，以身同故，即八地中身同事也。

疏「一切種愛語中多約開演」者，一切愛語皆有三種：一慰喻愛語、二慶悅愛語、三勝益愛語，三皆開示因果之益等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一切種愛語中多約開演」者，一切愛語皆有三種：一慰喻愛語、二慶悅愛語、三勝益愛語，三皆開示因果之益等。

疏「即利行自性」者，即九門之一，唯有一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即利行自性」者，即九門之一，唯有一也。

疏「即一切利行未成令成」者，一切亦三，此是其一。言有三者：一現法利行、二後法利行、三現法後法利行，以勸離欲令成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即一切利行未成令成」者，一切亦三，此是其一。言有三者：一現法利行、二後法利行、三現法後法利行，以勸離欲令成就故。

疏「上三即難行」者，難行唯三故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上三即難行」者，難行唯三故。

疏「八總願一切門一切種」者，一切門者有四：一不信令信、二犯戒令戒滿、三惡慧令慧滿、四慳悋令捨滿。言一切種者，或六或七，如〈淨行品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「八總願一切門一切種」者，一切門者有四：一不信令信、二犯戒令戒滿、三惡慧令慧滿、四慳悋令捨滿。言一切種者，或六或七，如〈淨行品〉。

疏「利行愛語亦可參用」者，示其所學，約令行邊即是利行，約其示邊即是愛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「利行愛語亦可參用」者，示其所學，約令行邊即是利行，約其示邊即是愛語。

疏「如瑜伽四十三」者，即指其源。《瑜伽》九門，〈淨行品〉已引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如瑜伽四十三」者，即指其源。《瑜伽》九門，〈淨行品〉已引。

疏「第二結行成益」者，亦名勝進行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二結行成益」者，亦名勝進行也。

疏「第四隨順世智勝者明染障對治」等者，染即煩惱，是第五內明為治。障即所知，是前四明為治。然《瑜伽》十三中列五次第，云「一內明、二醫方明、三因明、四聲明、五工巧明。」今染在前，正順彼論。疏「算數即數建立」者，第十五中說聲明，論云「云何聲明？當知此處略有六相：一法施設建立相、二義施設建立相、三補特伽羅施設建立相、四時施設建立相、五數施設建立相、六處所根栽施設建立相。第一法施設建立相者，謂名、句、文身，及五德相應聲：一不鄙陋、二不輕易、三雄朗、四相應、五義善。第二義施設建立，略有十種：一根建立，謂見聞等；二大種建立，謂依持洗潤等；三業建立，謂往來宣說思念等；四尋求建立，謂追訪等；五非法建立，謂殺盜等；六法建立，謂施戒等；七興盛建立，謂證得喜悅等；八衰損建立，謂破壞怖畏等；九受用建立，謂飲食覆障等；十守護建立，謂育養盛滿等。第三補特伽羅施設建立者，謂男女非男女聲相差別。第四時施設建立者，謂過現未來三時聲相差別等。第五數施設建立，謂三數聲相差別：一者一數、二者二數、三者多數。第六處所根栽施設建立者，略有五相：一相續、二名號、三總略、四彼益、五宣說。若頌等，名為根栽。如是五種，總名處所根栽建立。」釋曰：今當第五。又數以記數，算以記位，謂一縱十橫等，《瑜伽》中意略已具矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第四隨順世智勝者明染障對治」等者，染即煩惱，是第五內明為治。障即所知，是前四明為治。然《瑜伽》十三中列五次第，云「一內明、二醫方明、三因明、四聲明、五工巧明。」今染在前，正順彼論。疏「算數即數建立」者，第十五中說聲明，論云「云何聲明？當知此處略有六相：一法施設建立相、二義施設建立相、三補特伽羅施設建立相、四時施設建立相、五數施設建立相、六處所根栽施設建立相。第一法施設建立相者，謂名、句、文身，及五德相應聲：一不鄙陋、二不輕易、三雄朗、四相應、五義善。第二義施設建立，略有十種：一根建立，謂見聞等；二大種建立，謂依持洗潤等；三業建立，謂往來宣說思念等；四尋求建立，謂追訪等；五非法建立，謂殺盜等；六法建立，謂施戒等；七興盛建立，謂證得喜悅等；八衰損建立，謂破壞怖畏等；九受用建立，謂飲食覆障等；十守護建立，謂育養盛滿等。第三補特伽羅施設建立者，謂男女非男女聲相差別。第四時施設建立者，謂過現未來三時聲相差別等。第五數施設建立，謂三數聲相差別：一者一數、二者二數、三者多數。第六處所根栽施設建立者，略有五相：一相續、二名號、三總略、四彼益、五宣說。若頌等，名為根栽。如是五種，總名處所根栽建立。」釋曰：今當第五。又數以記數，算以記位，謂一縱十橫等，《瑜伽》中意略已具矣。

疏「咸善通達正當明義」者，釋其總名也。言「種種諸論」等者，即七例中論體也。七例，如初地，疏鈔具引。即六論為體等，即等上，亦等其類，六中隨一，容有多故。從「地水火」下，略示六論之二，於一諍論自有其四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「咸善通達正當明義」者，釋其總名也。言「種種諸論」等者，即七例中論體也。七例，如初地，疏鈔具引。即六論為體等，即等上，亦等其類，六中隨一，容有多故。從「地水火」下，略示六論之二，於一諍論自有其四。

疏「圖書」下，即六中之第二論也。「隨世所聞」，即釋上義，出所宗尚故。疏「又此圖書」下，重釋，即因明中論所據也。所據有十，謂所成立有二，即自性差別。能成立有八，謂宗、因、喻，同、異類，現、比、教量。今此出教量，下兼現量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「圖書」下，即六中之第二論也。「隨世所聞」，即釋上義，出所宗尚故。疏「又此圖書」下，重釋，即因明中論所據也。所據有十，謂所成立有二，即自性差別。能成立有八，謂宗、因、喻，同、異類，現、比、教量。今此出教量，下兼現量。

疏「即治所用事」者，即是本論故。論中但有書字，為所用事中忘障。「取與」下，即論釋此障。論但通云取與寄付。「聞法思義」，作不作事、已作未作事、應作不應作事，此對治故書。釋曰：今以義節論文，於此一障自為三節，謂一事中障、二解中障、三業中障。便以疏解意。言作不作者，但作者書之言作，不作者書之言不作，未必惡不作而善作也。下二準之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即治所用事」者，即是本論故。論中但有書字，為所用事中忘障。「取與」下，即論釋此障。論但通云取與寄付。「聞法思義」，作不作事、已作未作事、應作不應作事，此對治故書。釋曰：今以義節論文，於此一障自為三節，謂一事中障、二解中障、三業中障。便以疏解意。言作不作者，但作者書之言作，不作者書之言不作，未必惡不作而善作也。下二準之。

疏「印璽亦是現量」者，論中有印而無於璽，今以加璽，故云亦是現量，顯現可見故。「又治所取物不守護障」，即是論釋印字。如鹽米等以印印之，則無強取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「印璽亦是現量」者，論中有印而無於璽，今以加璽，故云亦是現量，顯現可見故。「又治所取物不守護障」，即是論釋印字。如鹽米等以印印之，則無強取。

疏「三又善下醫方明」者，然《瑜伽》醫方明有四：一病相善巧、二病因善巧、三於已生病永滅善巧、四已斷病不復更生善巧。今文具之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三又善下醫方明」者，然《瑜伽》醫方明有四：一病相善巧、二病因善巧、三於已生病永滅善巧、四已斷病不復更生善巧。今文具之。

疏「即四大不調眾生毒相病障對治」者，即本論文。從「善療」下，疏以《瑜伽》四義解釋，一即第三除斷方便，二即第四斷已不生，故《涅槃》云「世醫所療治，雖差還復生。如來所治者，畢竟不復發。」其療治除斷，即是第三。其一善字，即當第四。從「顛至蠱」下，辨初二義，先總指經、後「於中」下別屬顛等。「內四大」下，皆本論釋。然顛狂乾消正明病相，四大不調故。沈重地病相，冷水病相，黃熱火病相，風相多端。其顛狂二事亦是病因，由顛狂故，應食不食、食不應食、應作不應作等，故生諸病。鬼魅蠱毒正是病因，因鬼魅等而生病故。亦是病相，鬼等病故。從「論經說呪藥」等者，疏會論經。今經無呪，故論以藥呪為能治，即是今經善方藥攝。病因死因即是所治，以呪藥力應死不死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即四大不調眾生毒相病障對治」者，即本論文。從「善療」下，疏以《瑜伽》四義解釋，一即第三除斷方便，二即第四斷已不生，故《涅槃》云「世醫所療治，雖差還復生。如來所治者，畢竟不復發。」其療治除斷，即是第三。其一善字，即當第四。從「顛至蠱」下，辨初二義，先總指經、後「於中」下別屬顛等。「內四大」下，皆本論釋。然顛狂乾消正明病相，四大不調故。沈重地病相，冷水病相，黃熱火病相，風相多端。其顛狂二事亦是病因，由顛狂故，應食不食、食不應食、應作不應作等，故生諸病。鬼魅蠱毒正是病因，因鬼魅等而生病故。亦是病相，鬼等病故。從「論經說呪藥」等者，疏會論經。今經無呪，故論以藥呪為能治，即是今經善方藥攝。病因死因即是所治，以呪藥力應死不死。

疏「四文筆下工巧明」者，《瑜伽》工巧有十二種，今略有六：一書算計度數印工業。而「文筆讚詠」但屬書攝，其「算數計度」通其二明，前疏之中已配聲明，故此不說。二音樂工業。言「皆憂惱障對治」者，即是本論。凡言對治，皆是本論。絃竹娛耳，故除憂惱。三營造工業、四營農工業。而言亦者，草樹華果有兩句故。布列宮苑即是營造，樹之園圃即是營農。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四文筆下工巧明」者，《瑜伽》工巧有十二種，今略有六：一書算計度數印工業。而「文筆讚詠」但屬書攝，其「算數計度」通其二明，前疏之中已配聲明，故此不說。二音樂工業。言「皆憂惱障對治」者，即是本論。凡言對治，皆是本論。絃竹娛耳，故除憂惱。三營造工業、四營農工業。而言亦者，草樹華果有兩句故。布列宮苑即是營造，樹之園圃即是營農。

疏「此即不喜樂障治」者，峻宇彫牆、朱軒玉砌，居然悅情。況池塘生春草，園柳變鳴禽，洪波躍淵漁，清風吹落華，縱意林流間，歡愛彌日夕。豈能憂哉？五生成工業，能作能成故。言「繫閉障對治」者，家有千金，不死於市，何能閉哉？六占相工業。「是所得報分過惡因障對治」者，先舉論，「謂皆由」下是疏釋論。不知過去作業因感，便取外相為吉凶源，乃造惡業排凶招吉，安得可耶？今示因招，使修德業，排凶招吉，即為能治。「五星」者，東方歲星，主春主木。西方太白，主金主秋。南方熒惑，主火主夏。北方辰星，主水主冬。中央鎮星，以主於土，通主四季。星者散也，列位布散。《漢書》云「星者，金之散氣，與人相應。凡物之精，上為列星也。」言「二十八宿」者，謂角亢氐房心尾箕、斗牛女虛危室壁、奎婁胃昴畢觜參、井鬼柳星張翼軫，廣如《大集》四十中。經云「娑婆世界主大梵天王、釋提桓因、四天王等而白佛言：『過去天仙分布安置諸宿辰曜，攝護國土養育眾生，於四方中各有所主。東方七宿，一者角宿主於眾鳥，二者亢宿主於出家求聖道者，三者氐宿主水出眾生，四者房宿主行車求利，五者心宿主洲渚眾生，六者尾宿、七者箕宿主於國師。南方七宿，一者井宿主於金師，二者鬼宿主於一切國王大臣，三者柳宿主雪山龍，四者星宿主巨富者，五者張宿主於盜賊，六者翼宿主於貴人，七者軫宿主須羅吒國。西方七宿，一者奎宿主行船人，二者婁宿主於商人，三者胃宿主婆樓迦國，四者昴宿主於水牛，五者畢宿主於一切眾生，六者觜宿主鞞提訶國，七者參宿主於剎利。北方七宿，一者斗宿主堯部沙國，二者牛宿主剎利及安鉢竭國，三者女宿主殃伽摩陀國，四者虛宿主般遮羅國，五者危宿主著華冠者，六者室宿主乾陀羅國輸盧那國及諸龍蛇蝮行之類，七者壁宿主乾闥婆善音樂者。大德婆伽婆！過去天仙如是布置四方諸宿，攝護國土養育眾生。』」釋曰：此皆西域之事，此方所主分野等又有差殊，經文有之。略知去就，未窮玄象，非我之愆，難勝聖人不習而利。然天垂象，聖人則之，故〈繫辭〉云「辭也者，各指其所之。易與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故。原始反終，故知死生之說。」釋曰：其知幽明，即中知人情。《瑜伽》之中餘六工業者，一和合工業、二呪術工業、三商賈工業、四成就工業、五防邪工業、六事王工業，廣如彼釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此即不喜樂障治」者，峻宇彫牆、朱軒玉砌，居然悅情。況池塘生春草，園柳變鳴禽，洪波躍淵漁，清風吹落華，縱意林流間，歡愛彌日夕。豈能憂哉？五生成工業，能作能成故。言「繫閉障對治」者，家有千金，不死於市，何能閉哉？六占相工業。「是所得報分過惡因障對治」者，先舉論，「謂皆由」下是疏釋論。不知過去作業因感，便取外相為吉凶源，乃造惡業排凶招吉，安得可耶？今示因招，使修德業，排凶招吉，即為能治。「五星」者，東方歲星，主春主木。西方太白，主金主秋。南方熒惑，主火主夏。北方辰星，主水主冬。中央鎮星，以主於土，通主四季。星者散也，列位布散。《漢書》云「星者，金之散氣，與人相應。凡物之精，上為列星也。」言「二十八宿」者，謂角亢氐房心尾箕、斗牛女虛危室壁、奎婁胃昴畢觜參、井鬼柳星張翼軫，廣如《大集》四十中。經云「娑婆世界主大梵天王、釋提桓因、四天王等而白佛言：『過去天仙分布安置諸宿辰曜，攝護國土養育眾生，於四方中各有所主。東方七宿，一者角宿主於眾鳥，二者亢宿主於出家求聖道者，三者氐宿主水出眾生，四者房宿主行車求利，五者心宿主洲渚眾生，六者尾宿、七者箕宿主於國師。南方七宿，一者井宿主於金師，二者鬼宿主於一切國王大臣，三者柳宿主雪山龍，四者星宿主巨富者，五者張宿主於盜賊，六者翼宿主於貴人，七者軫宿主須羅吒國。西方七宿，一者奎宿主行船人，二者婁宿主於商人，三者胃宿主婆樓迦國，四者昴宿主於水牛，五者畢宿主於一切眾生，六者觜宿主鞞提訶國，七者參宿主於剎利。北方七宿，一者斗宿主堯部沙國，二者牛宿主剎利及安鉢竭國，三者女宿主殃伽摩陀國，四者虛宿主般遮羅國，五者危宿主著華冠者，六者室宿主乾陀羅國輸盧那國及諸龍蛇蝮行之類，七者壁宿主乾闥婆善音樂者。大德婆伽婆！過去天仙如是布置四方諸宿，攝護國土養育眾生。』」釋曰：此皆西域之事，此方所主分野等又有差殊，經文有之。略知去就，未窮玄象，非我之愆，難勝聖人不習而利。然天垂象，聖人則之，故〈繫辭〉云「辭也者，各指其所之。易與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故。原始反終，故知死生之說。」釋曰：其知幽明，即中知人情。《瑜伽》之中餘六工業者，一和合工業、二呪術工業、三商賈工業、四成就工業、五防邪工業、六事王工業，廣如彼釋。

疏「殺生祀祠求梵福」者，即《智論》、《百論》皆說，外道殺馬祀梵天，祈生梵世。今以慈悲喜捨四無量心能生梵天，治其邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「殺生祀祠求梵福」者，即《智論》、《百論》皆說，外道殺馬祀梵天，祈生梵世。今以慈悲喜捨四無量心能生梵天，治其邪見。

疏「五四無色定治妄修解脫」者，外道以彼為涅槃故。今能入之，示其謬計。此經論中唯說世間為內明者，經明隨順世間智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五四無色定治妄修解脫」者，外道以彼為涅槃故。今能入之，示其謬計。此經論中唯說世間為內明者，經明隨順世間智故。

疏「上來所釋」等者，本論亦不全屬五明，但有治障治染之別。《瑜伽》之中廣顯五明，與此相應，故雙用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上來所釋」等者，本論亦不全屬五明，但有治障治染之別。《瑜伽》之中廣顯五明，與此相應，故雙用之。

疏「又論與經有不次」下，意揀古人。今疏以論就經之次，古人依論次第異經。《刊定記》中全寫《探玄》，亦不對會二經之殊，況辨論釋與經之異。恐尋論者，及見古疏怪其不同，故結示耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又論與經有不次」下，意揀古人。今疏以論就經之次，古人依論次第異經。《刊定記》中全寫《探玄》，亦不對會二經之殊，況辨論釋與經之異。恐尋論者，及見古疏怪其不同，故結示耳。

疏「但於眾生不為損惱事」者，〈賢首品〉云「若見世界始成立，眾生未有資身具，是時菩薩為工匠，為之示現種種業。不作逼惱眾生物，但作利益世間事。」即其義也。而論但云「異障中無障故」，餘皆如疏釋。疏「三發起清淨」，論經云「憐愍眾生故出」者，出即今經「咸悉開示」耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「但於眾生不為損惱事」者，〈賢首品〉云「若見世界始成立，眾生未有資身具，是時菩薩為工匠，為之示現種種業。不作逼惱眾生物，但作利益世間事。」即其義也。而論但云「異障中無障故」，餘皆如疏釋。疏「三發起清淨」，論經云「憐愍眾生故出」者，出即今經「咸悉開示」耳。

第二位果中，疏「證智契如事為真金」者，論云「此地智光明，真如事示現。如經諸佛子，譬如真金等。」釋曰：證智為真金。如為所契之理，智為能契之事，事合於如故云如事。教智能顯上之如事，故如硨磲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二位果中，疏「證智契如事為真金」者，論云「此地智光明，真如事示現。如經諸佛子，譬如真金等。」釋曰：證智為真金。如為所契之理，智為能契之事，事合於如故云如事。教智能顯上之如事，故如硨磲。

疏「日月等光」者，遠公云：「梵本唯以星光喻於此地。」意云：六地方用月光喻，故理應合，然餘如前釋。五地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「日月等光」者，遠公云：「梵本唯以星光喻於此地。」意云：六地方用月光喻，故理應合，然餘如前釋。五地竟。