大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十二

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

第二正說。疏「前中論文分為四」下，疏文分四：一依論科、二依四道科、三依三心科、四依論釋文。初一可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說。疏「前中論文分為四」下，疏文分四：一依論科、二依四道科、三依三心科、四依論釋文。初一可知。

疏「又此四分即加行無間解脫勝進四道」者，第二四道科，如《雜集》第九說。《俱舍．賢聖品》云「應知一切道，略說唯有四，謂加行、無間、解脫、勝進道。」釋曰：加行道者，謂引無間道前之加行也。無間道者，謂斷惑道也。解脫道者，無間道後名解脫道，謂已解脫所應斷障，最初所生。勝進道者，除前三外所餘諸道，漸勝進故，即解脫道後所起諸道也。是涅槃路，故名為道。釋曰：所起諸道者，準《雜集》即為斷二障，謂煩惱所知，有加行、無間。更有異釋，大意皆同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此四分即加行無間解脫勝進四道」者，第二四道科，如《雜集》第九說。《俱舍．賢聖品》云「應知一切道，略說唯有四，謂加行、無間、解脫、勝進道。」釋曰：加行道者，謂引無間道前之加行也。無間道者，謂斷惑道也。解脫道者，無間道後名解脫道，謂已解脫所應斷障，最初所生。勝進道者，除前三外所餘諸道，漸勝進故，即解脫道後所起諸道也。是涅槃路，故名為道。釋曰：所起諸道者，準《雜集》即為斷二障，謂煩惱所知，有加行、無間。更有異釋，大意皆同。

疏「又此四中初一」下，三依三心科，具如初地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此四中初一」下，三依三心科，具如初地。

疏「今初因分」者，第四釋文。即第一清淨對治修行增長因分，以是次二分因故，唯牒一因字耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初因分」者，第四釋文。即第一清淨對治修行增長因分，以是次二分因故，唯牒一因字耳。

疏「今初十法明門」下，疏文有五：一單釋門；二「故論經名入」者引證，論經云「當以十法明入四地故」；三「明為」下，雙釋明門；四「故論云」下舉論釋；五「言證地智者」下，疏釋論。於中五：初正釋證地智光明；二「亦猶」下引例釋；三「故前地」下引證釋；四「言所說」下釋下句中所說法言；五「便以」下，通釋下句依彼智光入如來所說法中，論經云「思惟」，是今經觀察耳。疏「略以三重釋之」者，一總別釋、二染淨釋、三能所依釋，依第三釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初十法明門」下，疏文有五：一單釋門；二「故論經名入」者引證，論經云「當以十法明入四地故」；三「明為」下，雙釋明門；四「故論云」下舉論釋；五「言證地智者」下，疏釋論。於中五：初正釋證地智光明；二「亦猶」下引例釋；三「故前地」下引證釋；四「言所說」下釋下句中所說法言；五「便以」下，通釋下句依彼智光入如來所說法中，論經云「思惟」，是今經觀察耳。疏「略以三重釋之」者，一總別釋、二染淨釋、三能所依釋，依第三釋文。

疏「因成有二」者，謂人法二空。從「二空所顯」下，會其三觀。言「即是真如」者，自有二意：一者順法相宗，二空非真如故。二成三諦，假名為有諦、二空為無諦、真如為中道第一義諦，有三諦三觀矣。又空有不二總為空觀，不壞假名即假觀，合上空假以為中道。下觀二假，例此成觀，故相續結云「亦入二空真實」。二空真實，即是真如異名，名相待假。後結例，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「因成有二」者，謂人法二空。從「二空所顯」下，會其三觀。言「即是真如」者，自有二意：一者順法相宗，二空非真如故。二成三諦，假名為有諦、二空為無諦、真如為中道第一義諦，有三諦三觀矣。又空有不二總為空觀，不壞假名即假觀，合上空假以為中道。下觀二假，例此成觀，故相續結云「亦入二空真實」。二空真實，即是真如異名，名相待假。後結例，可知。

疏「後五依此所依立能依」下，於中有二：先總明、後「初三句」下別釋。今初。此識亦通二宗：若生滅識生染淨依他，亦依心有，即法相宗。若真妄和合識亦生染淨，即法性宗。並如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後五依此所依立能依」下，於中有二：先總明、後「初三句」下別釋。今初。此識亦通二宗：若生滅識生染淨依他，亦依心有，即法相宗。若真妄和合識亦生染淨，即法性宗。並如前說。

疏「著欲」等者，由著欲故有於欲界；由著受故有於色界，四禪不出於四受故。又著正受故，由著想故有無色界。空想、識想、無所有想、非想非非想中，雖欲絕想，亦不出想。「三界唯心」，總結上文，如下六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「著欲」等者，由著欲故有於欲界；由著受故有於色界，四禪不出於四受故。又著正受故，由著想故有無色界。空想、識想、無所有想、非想非非想中，雖欲絕想，亦不出想。「三界唯心」，總結上文，如下六地。

疏「後二廣大」下，於中三：初依論釋；二「今經」下，案今經釋；三「又皆言」下，通釋界字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後二廣大」下，於中三：初依論釋；二「今經」下，案今經釋；三「又皆言」下，通釋界字。

第二清淨分。疏「初中文有三句」下，疏文有三：初案經釋、二辨家不同、三會論釋。今初。「初句十智為能生」者，即下所列之十句也，智因所觀而成十智。言「得內法」者，疏釋，以證性故，亦是如來教化之法，故名為內。何時得耶？論云「此法明入同時得故。應知。若爾，何異前分，而云前分為此因耶？答：因分觀十未得上品，猶在三地，得上品竟即入四地，與此同時。」若遠公云：「十智十入名異體一，故得同時。而自問云：兩法相似可得言同，明智體一何得言同？彼自釋云：此雖體一，隨門有別，是故說同。云何門別？前就眾生世界等十以彰法明，今此乃就三寶等以說法智，故云別也。」復應難云：所觀既異，何名體一？故應如前鈔家之釋。復應問云：前觀十明得入四地，此前未觀十智，云何言生？故應答言：有二義故，一前以能化觀所所化，今以所化成能化法。為分能所，所觀沙殊；能所相成，故得一時。二者前十明門了相會性，今此十智雖舉十相意在一性，故云內法。性相少異分之成二，性相不離故得一時。問：何以將此教化之法為如來家？論云「如來自身所有諸法，以是法故顯示如來。」釋曰：若無此法，不名如來。故此十法，佛所安住，名之為家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二清淨分。疏「初中文有三句」下，疏文有三：初案經釋、二辨家不同、三會論釋。今初。「初句十智為能生」者，即下所列之十句也，智因所觀而成十智。言「得內法」者，疏釋，以證性故，亦是如來教化之法，故名為內。何時得耶？論云「此法明入同時得故。應知。若爾，何異前分，而云前分為此因耶？答：因分觀十未得上品，猶在三地，得上品竟即入四地，與此同時。」若遠公云：「十智十入名異體一，故得同時。而自問云：兩法相似可得言同，明智體一何得言同？彼自釋云：此雖體一，隨門有別，是故說同。云何門別？前就眾生世界等十以彰法明，今此乃就三寶等以說法智，故云別也。」復應難云：所觀既異，何名體一？故應如前鈔家之釋。復應問云：前觀十明得入四地，此前未觀十智，云何言生？故應答言：有二義故，一前以能化觀所所化，今以所化成能化法。為分能所，所觀沙殊；能所相成，故得一時。二者前十明門了相會性，今此十智雖舉十相意在一性，故云內法。性相少異分之成二，性相不離故得一時。問：何以將此教化之法為如來家？論云「如來自身所有諸法，以是法故顯示如來。」釋曰：若無此法，不名如來。故此十法，佛所安住，名之為家。

疏「然如來家」下，第二辨家不同。準下林神，八地亦生，生無生忍家故。如來亦名究竟生家，故云略耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然如來家」下，第二辨家不同。準下林神，八地亦生，生無生忍家故。如來亦名究竟生家，故云略耳。

疏「若準瑜伽」下，第三會於論釋，二論意同。言「此中智契」下，顯所證體，成上內法，即前地五方便中第三方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若準瑜伽」下，第三會於論釋，二論意同。言「此中智契」下，顯所證體，成上內法，即前地五方便中第三方便也。

疏「謂大乘是菩薩自所住處」等者，釋上名也。然論主一時列四名已屬經竟，重復料揀解釋。今初云「自住處畢竟智」，即初列名。「謂大乘」下是復重釋。論具云「菩薩自住處者，謂大乘法中故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂大乘是菩薩自所住處」等者，釋上名也。然論主一時列四名已屬經竟，重復料揀解釋。今初云「自住處畢竟智」，即初列名。「謂大乘」下是復重釋。論具云「菩薩自住處者，謂大乘法中故。」

疏「上二約行德」等者，三寶是已之上，故云勝進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上二約行德」等者，三寶是已之上，故云勝進。

疏「四餘六句明分別說智」者，即論立名。「謂是教智」下，疏釋論。「分別染淨故」，是論總釋。「謂初二句」下，是疏釋論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四餘六句明分別說智」者，即論立名。「謂是教智」下，疏釋論。「分別染淨故」，是論總釋。「謂初二句」下，是疏釋論。

疏「故論與經影略而說」者，經云「因業有生」，論云「初二句隨煩惱染故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故論與經影略而說」者，經云「因業有生」，論云「初二句隨煩惱染故」。

疏言「此順論意」者，以論云「煩惱」，今將經文生死就論，故云此順論意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏言「此順論意」者，以論云「煩惱」，今將經文生死就論，故云此順論意。

疏「即不濫前因業有生」者，今云觀眾生國土業，故濫前也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即不濫前因業有生」者，今云觀眾生國土業，故濫前也。

疏「後二句自利行」者，疏文有五：一正釋經文。二「煩惱影取生死」下，以理會經。三「菩提之智」下，通影取菩提難。恐有難云：涅槃性盡，可云無所有盡。菩提非性，何言無所有盡？故以符理，全同涅槃。四「然是世諦」下，通。約順理解釋上難，以約理釋濫前如智故，故通云異。異相云何？其猶相見道中亦觀非安立諦，而是後得。此亦如是，雖觀於如，而是教智。「又後二句」下，更顯別理。自有兩意：一即四出偈，謂觀前際後際故，即本有今無、本無今有，觀無所有盡，即三世有法無有是處，第五經疏已廣分別。後「亦是」下，觀緣生觀。然上十智正觀如來教化之智，智之別相必由所觀，不觀所觀安識佛智？佛智證彼內法，四地菩薩亦如是證。思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後二句自利行」者，疏文有五：一正釋經文。二「煩惱影取生死」下，以理會經。三「菩提之智」下，通影取菩提難。恐有難云：涅槃性盡，可云無所有盡。菩提非性，何言無所有盡？故以符理，全同涅槃。四「然是世諦」下，通。約順理解釋上難，以約理釋濫前如智故，故通云異。異相云何？其猶相見道中亦觀非安立諦，而是後得。此亦如是，雖觀於如，而是教智。「又後二句」下，更顯別理。自有兩意：一即四出偈，謂觀前際後際故，即本有今無、本無今有，觀無所有盡，即三世有法無有是處，第五經疏已廣分別。後「亦是」下，觀緣生觀。然上十智正觀如來教化之智，智之別相必由所觀，不觀所觀安識佛智？佛智證彼內法，四地菩薩亦如是證。思之。

第三對治修行分。疏「大智自利異凡」者，二行總有四對：一名自利利他對、二大智大悲對、三護凡護小對、四不住生死涅槃對。即非凡夫行、非聖賢行，是菩薩行。後結成無住，以攝前位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三對治修行分。疏「大智自利異凡」者，二行總有四對：一名自利利他對、二大智大悲對、三護凡護小對、四不住生死涅槃對。即非凡夫行、非聖賢行，是菩薩行。後結成無住，以攝前位。

疏「論主別有道品論」者，出不釋所以。今之四門，亦無所不具矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論主別有道品論」者，出不釋所以。今之四門，亦無所不具矣。

疏「諸乘覺因」者，通三乘菩提故。《俱舍．賢聖品》云「覺謂盡無生智，順此故名分。」釋曰：覺者，無明睡眠皆永斷故，盡無生智為此覺體。三十七品順趣菩提，名菩提分。今順亦因義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「諸乘覺因」者，通三乘菩提故。《俱舍．賢聖品》云「覺謂盡無生智，順此故名分。」釋曰：覺者，無明睡眠皆永斷故，盡無生智為此覺體。三十七品順趣菩提，名菩提分。今順亦因義。

疏「二顯同異」者，疏文有二：先明大小通局有異、後「若準智論」下明法一心異。於中四：一立理、二引證、三揀差別、四廣證大義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二顯同異」者，疏文有二：先明大小通局有異、後「若準智論」下明法一心異。於中四：一立理、二引證、三揀差別、四廣證大義。

疏「如分別四諦」下，第二引證。暗引《涅槃》，即第十三經，南本十二。「迦葉菩薩白佛言：『世尊！佛昔一時在恒河岸尸首林中，爾時如來取少許樹葉，告諸比丘：「我今手中葉多？一切因地草木葉多？」諸比丘言：「世尊！一切因地草木葉多，不可稱計。如來所捉，少不足言。」「諸比丘！我所覺了一切諸法，如因大地生草木等。為諸眾生所宣說者，如手中葉。」』(迦葉難言)『世尊爾時說如是言：「如來所了無量諸法，若入四諦，即為已說。若不入者，應有五諦。」』佛讚迦葉：『善哉善哉！善男子。汝今所問，則能利益安隱快樂無量眾生。善男子！如是諸法，悉已攝在四聖諦中。下云智有二種：一者中智、二者上智。善男子！知諸陰苦，是名中智。分別諸陰有無量相，悉皆是苦，非是聲聞緣覺所知，是名上智。』廣說(云云)。又云：『善男子！知愛因緣能生五陰，是名中智。一人起愛無邊無量，聲聞緣覺所不能知，是名上智。』又云：『善男子！知滅煩惱，是名中智。分別煩惱不可稱計，滅亦如是不可稱計，非是聲聞緣覺所知，是名上智。』又云：『善男子！知是道相能離煩惱，是名中智。分別道相無量無邊，所離煩惱亦無量無邊，非諸聲聞緣覺所知，是名上智。』」釋曰：皆明四諦有無量相，而皆攝在四諦之中。故知三十七品，若分別之，有無量相，則三十七攝無量道品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如分別四諦」下，第二引證。暗引《涅槃》，即第十三經，南本十二。「迦葉菩薩白佛言：『世尊！佛昔一時在恒河岸尸首林中，爾時如來取少許樹葉，告諸比丘：「我今手中葉多？一切因地草木葉多？」諸比丘言：「世尊！一切因地草木葉多，不可稱計。如來所捉，少不足言。」「諸比丘！我所覺了一切諸法，如因大地生草木等。為諸眾生所宣說者，如手中葉。」』(迦葉難言)『世尊爾時說如是言：「如來所了無量諸法，若入四諦，即為已說。若不入者，應有五諦。」』佛讚迦葉：『善哉善哉！善男子。汝今所問，則能利益安隱快樂無量眾生。善男子！如是諸法，悉已攝在四聖諦中。下云智有二種：一者中智、二者上智。善男子！知諸陰苦，是名中智。分別諸陰有無量相，悉皆是苦，非是聲聞緣覺所知，是名上智。』廣說(云云)。又云：『善男子！知愛因緣能生五陰，是名中智。一人起愛無邊無量，聲聞緣覺所不能知，是名上智。』又云：『善男子！知滅煩惱，是名中智。分別煩惱不可稱計，滅亦如是不可稱計，非是聲聞緣覺所知，是名上智。』又云：『善男子！知是道相能離煩惱，是名中智。分別道相無量無邊，所離煩惱亦無量無邊，非諸聲聞緣覺所知，是名上智。』」釋曰：皆明四諦有無量相，而皆攝在四諦之中。故知三十七品，若分別之，有無量相，則三十七攝無量道品。

疏「但心行大小不同」者，三揀差別，下釋文中廣見其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「但心行大小不同」者，三揀差別，下釋文中廣見其相。

疏「淨名」下，第四廣證大義。總引三經四文：一引《淨名》二文，一即光嚴童子經，初已引。今但舉其中云「三十七道品是道場，捨有為法故。」下結云「善男子！菩薩若應諸波羅蜜教化眾生，諸有所作舉足下足，當知皆從道場來，住於佛法矣。」釋曰：意明得道之處即是道場。萬行得道，即為道場，即大菩提因也。二即法身因，亦《淨名．方便品》。由國王等皆來問疾，因以身疾廣為說法。「諸仁者！是身無常無強無力無堅。」廣訶身竟，便云「諸仁者：此可患厭，當樂佛身。佛身者即法身也，從無量功德智慧生，從戒定慧解脫解脫知見生，從慈悲喜捨生，從布施持戒忍辱柔和勤行精進諸禪定解脫三昧多聞智慧諸波羅蜜生，從六通生，從三明生，從三十七道品生。」既云能生法身，明非小矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「淨名」下，第四廣證大義。總引三經四文：一引《淨名》二文，一即光嚴童子經，初已引。今但舉其中云「三十七道品是道場，捨有為法故。」下結云「善男子！菩薩若應諸波羅蜜教化眾生，諸有所作舉足下足，當知皆從道場來，住於佛法矣。」釋曰：意明得道之處即是道場。萬行得道，即為道場，即大菩提因也。二即法身因，亦《淨名．方便品》。由國王等皆來問疾，因以身疾廣為說法。「諸仁者！是身無常無強無力無堅。」廣訶身竟，便云「諸仁者：此可患厭，當樂佛身。佛身者即法身也，從無量功德智慧生，從戒定慧解脫解脫知見生，從慈悲喜捨生，從布施持戒忍辱柔和勤行精進諸禪定解脫三昧多聞智慧諸波羅蜜生，從六通生，從三明生，從三十七道品生。」既云能生法身，明非小矣。

疏「大集名菩薩寶炬陀羅尼」者，第三文也。寶具諸德故，炬能破暗故，攝一切法名陀羅尼，豈是小耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「大集名菩薩寶炬陀羅尼」者，第三文也。寶具諸德故，炬能破暗故，攝一切法名陀羅尼，豈是小耶？

疏「涅槃云」下，四引《涅槃》，即第二十九經，南本二十七。「佛言：『善男子！眾生佛性不一不二，諸佛平等猶如虛空，一切眾生同共有之。若有能修八聖道者，當知是人即得明見佛性。善男子！雪山有草，名曰忍辱，牛若食之則成醍醐。眾生佛性亦復如是。』」釋曰：斯為正義。下師子吼牒難亦云：「如佛所說：若有修習八聖道者，則見佛性。是義不然」下，難意云：道若是一，餘人無分。故佛舉平坦之路以況八正，明知八正能見佛性，即非小矣。疏中義引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「涅槃云」下，四引《涅槃》，即第二十九經，南本二十七。「佛言：『善男子！眾生佛性不一不二，諸佛平等猶如虛空，一切眾生同共有之。若有能修八聖道者，當知是人即得明見佛性。善男子！雪山有草，名曰忍辱，牛若食之則成醍醐。眾生佛性亦復如是。』」釋曰：斯為正義。下師子吼牒難亦云：「如佛所說：若有修習八聖道者，則見佛性。是義不然」下，難意云：道若是一，餘人無分。故佛舉平坦之路以況八正，明知八正能見佛性，即非小矣。疏中義引。

疏「三明體性」等者，疏文有二：先正明體性、後總指宗源。前中有三：一假實出體、二五蘊出體、三諸法出體。初中有二：先標列、後辨成三十七義。今初。《俱舍．賢聖品》亦云「此實事唯十，謂慧勤定信，念喜捨輕安，及戒尋為體。」釋曰：尋即此中思惟。輕安即除，除是《智論》之名，即經「猗覺分」。猗者美也，即輕安義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三明體性」等者，疏文有二：先正明體性、後總指宗源。前中有三：一假實出體、二五蘊出體、三諸法出體。初中有二：先標列、後辨成三十七義。今初。《俱舍．賢聖品》亦云「此實事唯十，謂慧勤定信，念喜捨輕安，及戒尋為體。」釋曰：尋即此中思惟。輕安即除，除是《智論》之名，即經「猗覺分」。猗者美也，即輕安義。

疏「由信二戒三」下，二辨成三十七義。言信二者，即一信根、二信力。言戒三者，即八正中正語、正業、正命。言「念開為四」者，一念根、二念力、三七覺中念覺、四八正中正念。言精進為八者，即四正勤為四、五精進根、六精進力、七精進覺分、八正精進。言定有八者，謂四神足為四、五定根、六定力、七定覺分、八正定。言慧有八者，四念處為四，四念慧為體，隣近名念故；五慧根；六慧力；七擇法覺分，擇法即慧故，八正見，見即慧故。言「餘四各一」者，即除喜捨思惟也。由依漸開及不開者為二類故，不依《俱舍》之次，而先信次戒等。若《毘婆沙》即實事有十二，以戒中分出正語及與正業，以身語業不相離故，餘九同前。今依《瑜伽》、《俱舍》，故但有十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「由信二戒三」下，二辨成三十七義。言信二者，即一信根、二信力。言戒三者，即八正中正語、正業、正命。言「念開為四」者，一念根、二念力、三七覺中念覺、四八正中正念。言精進為八者，即四正勤為四、五精進根、六精進力、七精進覺分、八正精進。言定有八者，謂四神足為四、五定根、六定力、七定覺分、八正定。言慧有八者，四念處為四，四念慧為體，隣近名念故；五慧根；六慧力；七擇法覺分，擇法即慧故，八正見，見即慧故。言「餘四各一」者，即除喜捨思惟也。由依漸開及不開者為二類故，不依《俱舍》之次，而先信次戒等。若《毘婆沙》即實事有十二，以戒中分出正語及與正業，以身語業不相離故，餘九同前。今依《瑜伽》、《俱舍》，故但有十。

疏「復束此十以為三蘊」下，第二五蘊出體。曲有三義：初剋實出體，唯有三蘊。二「五類法中」下，約五類出體。由攝受行以為心所，故於五類唯有二類，則無心王及不相應，并無無為故。三「若取助伴」下，即相應出體。所必依王，必依於想取身等相，故《雜集》云「助伴者，謂彼相應心心法等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「復束此十以為三蘊」下，第二五蘊出體。曲有三義：初剋實出體，唯有三蘊。二「五類法中」下，約五類出體。由攝受行以為心所，故於五類唯有二類，則無心王及不相應，并無無為故。三「若取助伴」下，即相應出體。所必依王，必依於想取身等相，故《雜集》云「助伴者，謂彼相應心心法等。」

疏「若取所緣通一切法」者，第三諸法出體，可知。疏「廣顯」下，第二總指宗源。不欲繁文，令知本故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若取所緣通一切法」者，第三諸法出體，可知。疏「廣顯」下，第二總指宗源。不欲繁文，令知本故。

疏「四正釋文即是行相」者，疏文有五：一標章總示、二總科類別、三明其次第、四隨文別釋、五總以喻彰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四正釋文即是行相」者，疏文有五：一標章總示、二總科類別、三明其次第、四隨文別釋、五總以喻彰。

疏「三十七品總有七類」者，第二段也。即《雜集》、《瑜伽》之意，其中義旨至文當釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三十七品總有七類」者，第二段也。即《雜集》、《瑜伽》之意，其中義旨至文當釋。

疏「此七次者」下，第三明次第。於中三：初正明次第、二會異釋、三辨圓融。今初，即《雜集》意。故彼論釋七覺云「七覺所緣，即四聖諦如實性。」釋八正云「八正所緣境者，即此後時四聖諦如實性。由見道後所緣境界，即先所見如實性為體。」釋曰：此則八正是修道矣。若準《俱舍．賢聖品》中，七覺即當修道故。彼論問云：當言何位何覺分增？偈答云：初業順決擇，及修道見位，念住等七品，應知次第增。釋曰：初業者，即修別相總相念住。此初業謂能照身等四境，慧用勝故說念住增。言順決擇者，即煗等四位也。具煗法位中能證異品(決擇分也)殊勝功德，勤用勝故說正勤增。頂法位中，能持善趣無退轉位，定用勝故說神足增。忍法位中，必不退墮善根堅固，得增上義說五根增。世第一位中，非世惑法所能屈伏，得無屈義說五力增。言及修見道位者，修道位中近菩提位，助覺勝故說七覺增。見道位中速疾而轉，通行勝故說八正增。有餘師說：於見道位建立覺支，如實覺知四聖諦故。於見修二位建立八聖道支，以此二位俱通直往涅槃城故。釋曰：後解正順今經見道、後說修道。見是七覺，前解雖七覺居前而名修道，八正為見，義當約位，八正在前。《智論》亦云「修道用故名覺，見道用故名道。」同《俱舍》初意，亦是義當八正居前，以見道後有修道故。又《俱舍》云「七覺八道支，一句是無漏，三四五根力，皆通於二種。」則非見道之前別有修也。今疏意符《雜集》及《俱舍》後師，故以七覺為現觀自體，八正為現觀後起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此七次者」下，第三明次第。於中三：初正明次第、二會異釋、三辨圓融。今初，即《雜集》意。故彼論釋七覺云「七覺所緣，即四聖諦如實性。」釋八正云「八正所緣境者，即此後時四聖諦如實性。由見道後所緣境界，即先所見如實性為體。」釋曰：此則八正是修道矣。若準《俱舍．賢聖品》中，七覺即當修道故。彼論問云：當言何位何覺分增？偈答云：初業順決擇，及修道見位，念住等七品，應知次第增。釋曰：初業者，即修別相總相念住。此初業謂能照身等四境，慧用勝故說念住增。言順決擇者，即煗等四位也。具煗法位中能證異品(決擇分也)殊勝功德，勤用勝故說正勤增。頂法位中，能持善趣無退轉位，定用勝故說神足增。忍法位中，必不退墮善根堅固，得增上義說五根增。世第一位中，非世惑法所能屈伏，得無屈義說五力增。言及修見道位者，修道位中近菩提位，助覺勝故說七覺增。見道位中速疾而轉，通行勝故說八正增。有餘師說：於見道位建立覺支，如實覺知四聖諦故。於見修二位建立八聖道支，以此二位俱通直往涅槃城故。釋曰：後解正順今經見道、後說修道。見是七覺，前解雖七覺居前而名修道，八正為見，義當約位，八正在前。《智論》亦云「修道用故名覺，見道用故名道。」同《俱舍》初意，亦是義當八正居前，以見道後有修道故。又《俱舍》云「七覺八道支，一句是無漏，三四五根力，皆通於二種。」則非見道之前別有修也。今疏意符《雜集》及《俱舍》後師，故以七覺為現觀自體，八正為現觀後起。

疏「有時八正在前」下，會異釋，即上《俱舍》意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「有時八正在前」下，會異釋，即上《俱舍》意。

疏「然上猶寄位」下，第三圓融。於中三：初句指前，是約位說隨增勝義。次「若約行者」，諸教證明。「初心通修」者，大小乘說皆初通修。後「況入地菩薩」下，三況出入證。久已證如，豈不齊具？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然上猶寄位」下，第三圓融。於中三：初句指前，是約位說隨增勝義。次「若約行者」，諸教證明。「初心通修」者，大小乘說皆初通修。後「況入地菩薩」下，三況出入證。久已證如，豈不齊具？

疏「今初對治顛倒道」，文前有七：一釋名、二出體、三辨相差別、四彰所由、五辨其次第、六明倒通局、七明觀相異同。今初釋名。若云念處，處唯約所住。若云念住，住通能所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初對治顛倒道」，文前有七：一釋名、二出體、三辨相差別、四彰所由、五辨其次第、六明倒通局、七明觀相異同。今初釋名。若云念處，處唯約所住。若云念住，住通能所。

疏「體實是慧」下，第二出體。若準《雜集》，具二為體。論云「念住自體，謂慧及念。由佛經中有隨觀言及念住言。」故今疏隨增說慧為體。故《俱舍》云「四念住正斷神足隨增上慧，勤定為體，實法加行、善言加行。」善者，即相應五蘊，即下明助伴。正勤神足，例此念處一時辨體。而疏云「由念得住」者，即《婆沙》意。若《俱舍論》，云「理實由慧，令念住境。如實見者。能明記故。所以但取以慧為體。」今疏依《婆沙》者，是其源故。要須明記，慧方住故，故具以慧由念而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「體實是慧」下，第二出體。若準《雜集》，具二為體。論云「念住自體，謂慧及念。由佛經中有隨觀言及念住言。」故今疏隨增說慧為體。故《俱舍》云「四念住正斷神足隨增上慧，勤定為體，實法加行、善言加行。」善者，即相應五蘊，即下明助伴。正勤神足，例此念處一時辨體。而疏云「由念得住」者，即《婆沙》意。若《俱舍論》，云「理實由慧，令念住境。如實見者。能明記故。所以但取以慧為體。」今疏依《婆沙》者，是其源故。要須明記，慧方住故，故具以慧由念而住。

疏「雜集云一切菩提分法」下，第三辨相差別。亦當引證，證於前後出體等文，即第十論。先列五名、後「今初」下約當科釋。一「所緣」，如彰四所由。二「自體」，如上出體。三「修習」，如下釋文。故此三門列名而已。四「破四顛倒」下，引論辨果。「趣入四諦」者，由身念處趣入苦諦，所有色身皆行苦故、麁重所顯故。是故修觀行時能治於此，輕安於身差別生故。由受念住趣入集諦，以樂等諸受是和合愛等所依處故。由心念住趣入滅諦，觀離我識尚無所有，懼我斷門生涅槃怖永遠離故。由法念住趣入道諦，為斷所治法修能治法故。言「身等離繫」者，是論文。論云「又此四種如其次第，能證得身受心法離繫之果。由此修習，漸能遠離身等麁重故。」問：上列有五，何唯釋四？答：有二義故。一經唯有四，故上疏云「文或略無」；二前已總明，出體中云「若兼助伴五蘊為性」故。若別說者，《雜集》云「謂彼相應心心法等。彼者，彼念慧二法。」釋曰：論云等者，等取心不相應行及同時四相，亦是助伴，類非一故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「雜集云一切菩提分法」下，第三辨相差別。亦當引證，證於前後出體等文，即第十論。先列五名、後「今初」下約當科釋。一「所緣」，如彰四所由。二「自體」，如上出體。三「修習」，如下釋文。故此三門列名而已。四「破四顛倒」下，引論辨果。「趣入四諦」者，由身念處趣入苦諦，所有色身皆行苦故、麁重所顯故。是故修觀行時能治於此，輕安於身差別生故。由受念住趣入集諦，以樂等諸受是和合愛等所依處故。由心念住趣入滅諦，觀離我識尚無所有，懼我斷門生涅槃怖永遠離故。由法念住趣入道諦，為斷所治法修能治法故。言「身等離繫」者，是論文。論云「又此四種如其次第，能證得身受心法離繫之果。由此修習，漸能遠離身等麁重故。」問：上列有五，何唯釋四？答：有二義故。一經唯有四，故上疏云「文或略無」；二前已總明，出體中云「若兼助伴五蘊為性」故。若別說者，《雜集》云「謂彼相應心心法等。彼者，彼念慧二法。」釋曰：論云等者，等取心不相應行及同時四相，亦是助伴，類非一故。

疏「此身等四前三即三蘊」下，第四彰四所由。於中有二：一者對我、二對障。今初，對蘊開合，為破我故。我有四類，故合為四，即是釋前所緣之境故。《雜集》云「念住所緣，即身受心法。」上已略明。又云「復有四事，謂我所依事等。」今疏但列名，論釋云「由顛倒覺，愚癡凡夫多分計我，依止有根身故(即我所依事也)，受用苦樂(即我受用事)。所了境相(即我自體事)，由貪等染污，由信等清淨(即我染淨事)。是故最初為正觀察真實事相故，建立此四種事為所緣境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此身等四前三即三蘊」下，第四彰四所由。於中有二：一者對我、二對障。今初，對蘊開合，為破我故。我有四類，故合為四，即是釋前所緣之境故。《雜集》云「念住所緣，即身受心法。」上已略明。又云「復有四事，謂我所依事等。」今疏但列名，論釋云「由顛倒覺，愚癡凡夫多分計我，依止有根身故(即我所依事也)，受用苦樂(即我受用事)。所了境相(即我自體事)，由貪等染污，由信等清淨(即我染淨事)。是故最初為正觀察真實事相故，建立此四種事為所緣境。」

疏「要此四者」下，第二對障。障有四故，即是重明第五修果為治四倒，合五為四。言「治三可知」者，如初句苦治樂倒、無常治常、無我治我，故彼論云「修不治觀故，了知諸受皆是苦故，通達諸識依緣差別念念變異故。觀察染淨唯有諸法無作用者，能如是知，是名修果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「要此四者」下，第二對障。障有四故，即是重明第五修果為治四倒，合五為四。言「治三可知」者，如初句苦治樂倒、無常治常、無我治我，故彼論云「修不治觀故，了知諸受皆是苦故，通達諸識依緣差別念念變異故。觀察染淨唯有諸法無作用者，能如是知，是名修果。」

疏「此次第」下，第五彰其次第，先正明、後解妨。今初。「從麁至細」者，身色最麁；受領外境，望身次麁；心復為次，不約境故；法最為細，攝涅槃故。麁者易治，故云「從麁至細，教對治故。」次引《智論》下，證次第對治之相。後言「破此四倒」下，結行功能，亦是修果。對於常等，以無常等而為正行，而非實相。由此悟實，故稱為門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此次第」下，第五彰其次第，先正明、後解妨。今初。「從麁至細」者，身色最麁；受領外境，望身次麁；心復為次，不約境故；法最為細，攝涅槃故。麁者易治，故云「從麁至細，教對治故。」次引《智論》下，證次第對治之相。後言「破此四倒」下，結行功能，亦是修果。對於常等，以無常等而為正行，而非實相。由此悟實，故稱為門。

疏「若爾」下，第二解妨。妨次相違，答以義別。此約輕重，前約麁細故。謂常倒最重，由計心王而為常故，生邪見等，無因無果、無善無惡，故最為重。樂次輕前，但計妄樂，不必邪見執樂受常等，生過淺故。次於想行計有主宰，主宰不礙有修行故，此復次輕。計身為淨，但生妄貪，無大過故，故為最輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若爾」下，第二解妨。妨次相違，答以義別。此約輕重，前約麁細故。謂常倒最重，由計心王而為常故，生邪見等，無因無果、無善無惡，故最為重。樂次輕前，但計妄樂，不必邪見執樂受常等，生過淺故。次於想行計有主宰，主宰不礙有修行故，此復次輕。計身為淨，但生妄貪，無大過故，故為最輕。

疏「然此四處」下，第六明倒通局。「容各起四」，即是通義。如一身上計其相續，但住為常。有身為樂，身即是我。紅輝練色，如蓮如玉，故名為淨。餘三準思。次「從多計」下，辨其局義。身多計淨，受多計樂等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此四處」下，第六明倒通局。「容各起四」，即是通義。如一身上計其相續，但住為常。有身為樂，身即是我。紅輝練色，如蓮如玉，故名為淨。餘三準思。次「從多計」下，辨其局義。身多計淨，受多計樂等。

疏「然觀不淨等通於大小」等下，第七明觀相同異。於中有四：一正明異相、二引證成立、三別示觀相、四顯通非局。今初，引《瑜伽》釋小乘，略指大乘具二諦修，然其世俗修多同小乘，但知緣假不計為實，則異小耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然觀不淨等通於大小」等下，第七明觀相同異。於中有四：一正明異相、二引證成立、三別示觀相、四顯通非局。今初，引《瑜伽》釋小乘，略指大乘具二諦修，然其世俗修多同小乘，但知緣假不計為實，則異小耳。

疏「大集般若」下，第二引證成立。於中有二：先正證修相、後明破倒。今初，引二經一論，明具二修。後引《無行》有如實修。而《智論》云「乃至不念身受心法」者，越於世諦，故云乃至。觀身空等，亦不取空，真如實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「大集般若」下，第二引證成立。於中有二：先正證修相、後明破倒。今初，引二經一論，明具二修。後引《無行》有如實修。而《智論》云「乃至不念身受心法」者，越於世諦，故云乃至。觀身空等，亦不取空，真如實也。

疏「然有二意」下，第二破倒。於中有三：初正立理、二廣引成證、三結成正義。今初，二意：通前經論，但以法性唯破四倒，多約性相雙修而說；後意法空寂寥，唯約真實說。故《中論》云「諸佛或說我，或說於非我。諸法實相中，無我無非我。」亦應云：諸佛或說常，或說於無常。諸法實相中，無常無無常。樂淨亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然有二意」下，第二破倒。於中有三：初正立理、二廣引成證、三結成正義。今初，二意：通前經論，但以法性唯破四倒，多約性相雙修而說；後意法空寂寥，唯約真實說。故《中論》云「諸佛或說我，或說於非我。諸法實相中，無我無非我。」亦應云：諸佛或說常，或說於無常。諸法實相中，無常無無常。樂淨亦爾。

疏「勝鬘亦說」下，第二廣引，證成具上二意。《勝鬘》云「凡夫識者，二見顛倒。一切阿羅漢辟支佛智者，則是清淨。邊見者，凡夫於五陰我見妄想計著，生於二見，是名邊見，所謂常見、斷見。見諸行無常，是斷見，非正見。見涅槃常，是常見，非正見。妄想見故。作如是見，於身諸根分別思惟。現法見壞，於有相續不見續故，起於斷見，妄想見故。於心相續，愚暗不解不知，剎那間意識境界起於常見，妄想見故。故於彼義，若過若不及，作異想分別，若斷若常。顛倒眾生，於五陰中無常常想、苦生樂想、無我我想、不淨淨想。一切阿羅漢及辟支佛淨智者，於一切智境界及如如法身本所不見。或有眾生信佛語故，起常想樂想我想淨想，非顛倒見，是名正見。何以故？如來法身是常波羅蜜，於佛法身作是見者，是名正見。正見者，是佛真子，從佛口生、從正法生、從法化生，得法勝財。世尊淨智者，一切阿羅漢辟支佛智波羅蜜，此淨智者雖曰淨智，於彼滅諦尚非境界，況四德智。」釋曰：此上經文乃有數重。初見諸行無常、涅槃是常，名斷常見者，自有二意：一以取相心見，不合法體故。斯最深玄。則常與無常二見雙泯，方能見理。二者見生死實有可斷、涅槃實有可證，不合法體。不知有淨說生死、無諍說涅槃，生死及涅槃二俱不可得故。若如此知，即非二見。二從於身諸根分別思惟現法見壞下，唯約生死諸蘊起斷常見。三從於彼義若過若不及下，雙結上二，以第一義起見著故，為若過，第二義不知剎那壞為斷、不知心相續為常，為不及故。上智妄見。四從眾生於五陰無常常想下，明其正見。謂破生死無常常想等，為二乘淨智。見如來法身常樂我淨，為菩薩正見。破常等倒，廣病而略於藥，不言修無常行以破常等故；顯如來常，但舉其藥而略其病，不言二乘，謂法身等亦無常等故。然皆約五蘊，即是總明四念，隨一一陰容起四倒之義。若取言總意別，則無常常想即屬心念，若有樂想即是受念，無我我想即是法念不淨淨想即是身念。既是三重破於八倒，故云「勝鬘亦以四念能破八倒」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「勝鬘亦說」下，第二廣引，證成具上二意。《勝鬘》云「凡夫識者，二見顛倒。一切阿羅漢辟支佛智者，則是清淨。邊見者，凡夫於五陰我見妄想計著，生於二見，是名邊見，所謂常見、斷見。見諸行無常，是斷見，非正見。見涅槃常，是常見，非正見。妄想見故。作如是見，於身諸根分別思惟。現法見壞，於有相續不見續故，起於斷見，妄想見故。於心相續，愚暗不解不知，剎那間意識境界起於常見，妄想見故。故於彼義，若過若不及，作異想分別，若斷若常。顛倒眾生，於五陰中無常常想、苦生樂想、無我我想、不淨淨想。一切阿羅漢及辟支佛淨智者，於一切智境界及如如法身本所不見。或有眾生信佛語故，起常想樂想我想淨想，非顛倒見，是名正見。何以故？如來法身是常波羅蜜，於佛法身作是見者，是名正見。正見者，是佛真子，從佛口生、從正法生、從法化生，得法勝財。世尊淨智者，一切阿羅漢辟支佛智波羅蜜，此淨智者雖曰淨智，於彼滅諦尚非境界，況四德智。」釋曰：此上經文乃有數重。初見諸行無常、涅槃是常，名斷常見者，自有二意：一以取相心見，不合法體故。斯最深玄。則常與無常二見雙泯，方能見理。二者見生死實有可斷、涅槃實有可證，不合法體。不知有淨說生死、無諍說涅槃，生死及涅槃二俱不可得故。若如此知，即非二見。二從於身諸根分別思惟現法見壞下，唯約生死諸蘊起斷常見。三從於彼義若過若不及下，雙結上二，以第一義起見著故，為若過，第二義不知剎那壞為斷、不知心相續為常，為不及故。上智妄見。四從眾生於五陰無常常想下，明其正見。謂破生死無常常想等，為二乘淨智。見如來法身常樂我淨，為菩薩正見。破常等倒，廣病而略於藥，不言修無常行以破常等故；顯如來常，但舉其藥而略其病，不言二乘，謂法身等亦無常等故。然皆約五蘊，即是總明四念，隨一一陰容起四倒之義。若取言總意別，則無常常想即屬心念，若有樂想即是受念，無我我想即是法念不淨淨想即是身念。既是三重破於八倒，故云「勝鬘亦以四念能破八倒」。

疏「既除八倒」下，第三結成正義。例上《勝鬘》亦有三意：若約初意取著，生死無常涅槃常等，即是八倒；無念而知生死無常、涅槃常等，即是八行。若依第二意，計於生死若常無常等，皆成顛倒，故為八倒；則非常非無常等，而為八行。若依第三意，謂生死常等、佛無常等，即成八倒；若謂生死無常等、佛法常等，即成八行。依第三意，即雙照常無常，故經引二鳥喻，常與無常不相捨離。依前二意，雙遮常無常等，故《中論》云「諸佛或說我，或說於非我。諸法實相中，無我無非我。」亦應云：諸佛或說常，或說於無常。諸法實相中，無常無非常等。餘如下說。言「涅槃雙樹四雙八隻」者，引事證成。如來涅槃之處，四面各有一雙娑羅之樹，名娑羅林。娑羅，此云堅固。法瑤云：「風霜不能改、四時莫能遷，以況法身金剛之質。老死不能變、念念不能易，常樂之相也。」言「四雙」者，第三十經云「善男子！東方雙者！破於無常以成於常。乃至北方雙者！破於不淨以得於淨。」釋曰：既云乃至者，應言：南方雙者，破苦得樂。西方雙者，破於無我以得於我。又《闍維經》云「東方一雙在於佛後。西方一雙在於佛前。南方一雙在於佛足，北方一雙在於佛首。入涅槃已，東西二雙合為一樹，南北二雙亦合於一。二合皆悉垂覆如來，其樹慘然皆悉變白。」第一經云「爾時娑羅樹林忽然變白，猶如白鶴。」釋曰：為對前後，先舉東、次舉西。前為破四倒，右旋而轉。又首北者，《增一阿含》云「表於佛法久住北天」。《長阿含》第四云「佛告阿難：『安我頭南首面向北，使佛法久住北天』」者，此必譯人不善迴文，豈有首南而面北耶？故北首為正。然彼經云「表尚順劣機」，今以意求，北方主滅，表證寂滅故。兼顯履道背苦，觀於集也。然經文說樹無枯榮言，表法之中則有常無常等。案智者之釋云「有枯榮也。既表常等，或以義求，或別有據。」案僧亮云：「樹高五丈許，上合下離。其華甚白，其實如瓶，香味具足。今以二樹鮮榮、二樹枯悴，明法不偏。」釋曰：然未知所據，理甚昭彰。故以一枯表世間無常，一榮表涅槃常等。人不究之，但見於事，不知如來示此禎祥，以表人行遣此八倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「既除八倒」下，第三結成正義。例上《勝鬘》亦有三意：若約初意取著，生死無常涅槃常等，即是八倒；無念而知生死無常、涅槃常等，即是八行。若依第二意，計於生死若常無常等，皆成顛倒，故為八倒；則非常非無常等，而為八行。若依第三意，謂生死常等、佛無常等，即成八倒；若謂生死無常等、佛法常等，即成八行。依第三意，即雙照常無常，故經引二鳥喻，常與無常不相捨離。依前二意，雙遮常無常等，故《中論》云「諸佛或說我，或說於非我。諸法實相中，無我無非我。」亦應云：諸佛或說常，或說於無常。諸法實相中，無常無非常等。餘如下說。言「涅槃雙樹四雙八隻」者，引事證成。如來涅槃之處，四面各有一雙娑羅之樹，名娑羅林。娑羅，此云堅固。法瑤云：「風霜不能改、四時莫能遷，以況法身金剛之質。老死不能變、念念不能易，常樂之相也。」言「四雙」者，第三十經云「善男子！東方雙者！破於無常以成於常。乃至北方雙者！破於不淨以得於淨。」釋曰：既云乃至者，應言：南方雙者，破苦得樂。西方雙者，破於無我以得於我。又《闍維經》云「東方一雙在於佛後。西方一雙在於佛前。南方一雙在於佛足，北方一雙在於佛首。入涅槃已，東西二雙合為一樹，南北二雙亦合於一。二合皆悉垂覆如來，其樹慘然皆悉變白。」第一經云「爾時娑羅樹林忽然變白，猶如白鶴。」釋曰：為對前後，先舉東、次舉西。前為破四倒，右旋而轉。又首北者，《增一阿含》云「表於佛法久住北天」。《長阿含》第四云「佛告阿難：『安我頭南首面向北，使佛法久住北天』」者，此必譯人不善迴文，豈有首南而面北耶？故北首為正。然彼經云「表尚順劣機」，今以意求，北方主滅，表證寂滅故。兼顯履道背苦，觀於集也。然經文說樹無枯榮言，表法之中則有常無常等。案智者之釋云「有枯榮也。既表常等，或以義求，或別有據。」案僧亮云：「樹高五丈許，上合下離。其華甚白，其實如瓶，香味具足。今以二樹鮮榮、二樹枯悴，明法不偏。」釋曰：然未知所據，理甚昭彰。故以一枯表世間無常，一榮表涅槃常等。人不究之，但見於事，不知如來示此禎祥，以表人行遣此八倒。

疏「大品明以一切種修」下，第三別示觀相。然上引證，兼此別示，具五教意。初《瑜伽》中，聲聞地說，即小乘教。次約大乘二諦別修，即初教意。二引《大集》、《般若》雙明通於二意。若性相抗行，即證成前義；若性相交徹，即終教意。三引《無行經》，即頓教意。今引《大品》一切種修，即圓教意。疏文有三：初引經標示、二徵釋觀相、三結歎深廣。今初。言「一切種修」者，即以一切種智同佛修故。三智之義，已如前引。然有三意：一者對大乘。小乘一切智、菩薩道種智、如來一切種智，今非此意。二者別對三諦亦明三智，今亦非此三者。約教，圓教一諦，三諦圓融修耳。通因通果，今當此意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「大品明以一切種修」下，第三別示觀相。然上引證，兼此別示，具五教意。初《瑜伽》中，聲聞地說，即小乘教。次約大乘二諦別修，即初教意。二引《大集》、《般若》雙明通於二意。若性相抗行，即證成前義；若性相交徹，即終教意。三引《無行經》，即頓教意。今引《大品》一切種修，即圓教意。疏文有三：初引經標示、二徵釋觀相、三結歎深廣。今初。言「一切種修」者，即以一切種智同佛修故。三智之義，已如前引。然有三意：一者對大乘。小乘一切智、菩薩道種智、如來一切種智，今非此意。二者別對三諦亦明三智，今亦非此三者。約教，圓教一諦，三諦圓融修耳。通因通果，今當此意。

疏「云何一切種修」下，第二徵釋觀相。先徵、後「應觀」下釋。於中二：一直就四境以明三觀、後雙就枯榮以明三觀。前中二：先別明身念、次「身念既爾」下例餘三念。前中亦二：先約一多以辨三觀、後約性相以辨三觀。前中，言「法性緣生故一色一切色」者，謂觀此身色，非唯但是虛妄顛倒所生之色，或謂不淨、或謂為空，乃是迷於法性。合於法性隨緣而生，名為性起，以性融相故一多自在。然即《中論．四諦品》偈意「因緣所生法，我說即是空，亦為是假名，亦是中道義。」此偈四句，初句總顯所依，下三句皆帶此句，謂二因緣故空、三因緣故有、四因緣故中。今法性緣生，故一色一切色，即因緣故有也。若三乘緣生，但各各緣生。今是法性緣生，法性融故，令一色中一切色。《大品》云「一切法趣色」，則一切皆色，況十一色舉一全收。次句云「緣生即空故一切色一色」者，即論釋。緣生故空，則差別萬殊但一性空之色。次「法性中故非一非一切、雙照一一切」者，即論因緣故中。雙非，即是雙遮辨中，以一與一切互即奪故。下雙照辨中，性相歷然，不可壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「云何一切種修」下，第二徵釋觀相。先徵、後「應觀」下釋。於中二：一直就四境以明三觀、後雙就枯榮以明三觀。前中二：先別明身念、次「身念既爾」下例餘三念。前中亦二：先約一多以辨三觀、後約性相以辨三觀。前中，言「法性緣生故一色一切色」者，謂觀此身色，非唯但是虛妄顛倒所生之色，或謂不淨、或謂為空，乃是迷於法性。合於法性隨緣而生，名為性起，以性融相故一多自在。然即《中論．四諦品》偈意「因緣所生法，我說即是空，亦為是假名，亦是中道義。」此偈四句，初句總顯所依，下三句皆帶此句，謂二因緣故空、三因緣故有、四因緣故中。今法性緣生，故一色一切色，即因緣故有也。若三乘緣生，但各各緣生。今是法性緣生，法性融故，令一色中一切色。《大品》云「一切法趣色」，則一切皆色，況十一色舉一全收。次句云「緣生即空故一切色一色」者，即論釋。緣生故空，則差別萬殊但一性空之色。次「法性中故非一非一切、雙照一一切」者，即論因緣故中。雙非，即是雙遮辨中，以一與一切互即奪故。下雙照辨中，性相歷然，不可壞故。

疏「亦非色非不色、雙照色不色」者，即第二約性相以明三觀，則一多相並。上之數皆屬相攝，非色為性。文但顯中，略無空假。若具應言：法性緣生故色，緣生即空故非色，法性即中故非色非不色等。亦具遮照中道之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦非色非不色、雙照色不色」者，即第二約性相以明三觀，則一多相並。上之數皆屬相攝，非色為性。文但顯中，略無空假。若具應言：法性緣生故色，緣生即空故非色，法性即中故非色非不色等。亦具遮照中道之義。

疏「云何枯榮」下，第二雙約枯榮以明三觀。於中二：先別明身念、後「餘三」下結例。前中亦二：先明枯榮即顯空假；後「是以八倒雙破」下，辨其中間即中道義。前中又二：先舉所治之病、後「今觀色種即空」下明能治法藥。言「假智常淨」者，由假觀中分別名相，知凡之不淨，妄計為淨；二乘謂實，妄謂不淨；今依佛慧，如螺髻見，故云常淨。於中道中二：先結前生後，即雙照辨中；後「觀色本際」下，雙遮辨中。餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「云何枯榮」下，第二雙約枯榮以明三觀。於中二：先別明身念、後「餘三」下結例。前中亦二：先明枯榮即顯空假；後「是以八倒雙破」下，辨其中間即中道義。前中又二：先舉所治之病、後「今觀色種即空」下明能治法藥。言「假智常淨」者，由假觀中分別名相，知凡之不淨，妄計為淨；二乘謂實，妄謂不淨；今依佛慧，如螺髻見，故云常淨。於中道中二：先結前生後，即雙照辨中；後「觀色本際」下，雙遮辨中。餘可知。

疏「是則對治法藥」下，第三結成深廣。於中有三：初結四念。如常所明，身等但是所緣，觀無常等但破常等。今是法性之四，一一皆破八倒，故云法藥。稱性觀智，方稱為念。四念之處皆具三諦，一切圓融。二「一切即空」下，結上三觀。三「只一念」下，結歎。例餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是則對治法藥」下，第三結成深廣。於中有三：初結四念。如常所明，身等但是所緣，觀無常等但破常等。今是法性之四，一一皆破八倒，故云法藥。稱性觀智，方稱為念。四念之處皆具三諦，一切圓融。二「一切即空」下，結上三觀。三「只一念」下，結歎。例餘可知。

疏「今經但云」下，第四顯通非局，於中二別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今經但云」下，第四顯通非局，於中二別。

疏「今初觀身」者，《瑜伽》明三各別有體，身是聚義，故外無情亦得名身。《智論》二意：前約三人修觀各別、後約一人修觀淺深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初觀身」者，《瑜伽》明三各別有體，身是聚義，故外無情亦得名身。《智論》二意：前約三人修觀各別、後約一人修觀淺深。

疏「今初觀內身」者，疏文有四：一所緣念處。所緣即身受心法，今明內身，即別舉身中少分以為所緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初觀內身」者，疏文有四：一所緣念處。所緣即身受心法，今明內身，即別舉身中少分以為所緣。

疏「次循身」下，二修習。先總標舉以何尋求？《瑜伽》云「即聞思修慧」，此《雜集》意。釋論文語隱，故取意釋。論云「云何修循身觀？由隨觀分別影像身，與本質身平等。隨觀於身境，隨觀身相似性故，名於身循身觀。由隨觀察分別影像身門，審諦觀察本質身故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次循身」下，二修習。先總標舉以何尋求？《瑜伽》云「即聞思修慧」，此《雜集》意。釋論文語隱，故取意釋。論云「云何修循身觀？由隨觀分別影像身，與本質身平等。隨觀於身境，隨觀身相似性故，名於身循身觀。由隨觀察分別影像身門，審諦觀察本質身故。」

疏「次勤勇」下，二別顯修儀，疏順經略。若准《雜集》云「又修習者，謂欲勤策勵勇猛不息，正念正知及不放逸修習差別故。」此有九修，一論云「欲修習，為對治不作意隨煩惱。二勤修習，為對治懈怠隨煩惱。三策修習，為對治沈掉隨煩惱。四勵修習，為對治心下劣性隨煩惱。心下劣性者，謂於下勝品所證功德，由自輕蔑心生怯弱性。五勇猛修習，為對治疎漏疲倦隨煩惱。疎漏疲倦者，謂能引蚊虻等處所逼惱。六不息修習，為對治得少善法生知足喜隨煩惱，由得少生知足喜故，止息所餘勝進善品。七正念修習，為對治忘失尊教隨煩惱。八正知修習，為對治毀犯追悔隨煩惱。毀犯追悔者，謂於往來等事不正而行，先越學處後生悔惱。九不放逸修習，為對治捨諸善軛隨煩惱。捨善軛者，由放逸過失故，於所造修勝進善品，捨勤方便不能究竟。」釋曰：今經但有其四，而疏文中以四收九，而文有三：初明勤意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次勤勇」下，二別顯修儀，疏順經略。若准《雜集》云「又修習者，謂欲勤策勵勇猛不息，正念正知及不放逸修習差別故。」此有九修，一論云「欲修習，為對治不作意隨煩惱。二勤修習，為對治懈怠隨煩惱。三策修習，為對治沈掉隨煩惱。四勵修習，為對治心下劣性隨煩惱。心下劣性者，謂於下勝品所證功德，由自輕蔑心生怯弱性。五勇猛修習，為對治疎漏疲倦隨煩惱。疎漏疲倦者，謂能引蚊虻等處所逼惱。六不息修習，為對治得少善法生知足喜隨煩惱，由得少生知足喜故，止息所餘勝進善品。七正念修習，為對治忘失尊教隨煩惱。八正知修習，為對治毀犯追悔隨煩惱。毀犯追悔者，謂於往來等事不正而行，先越學處後生悔惱。九不放逸修習，為對治捨諸善軛隨煩惱。捨善軛者，由放逸過失故，於所造修勝進善品，捨勤方便不能究竟。」釋曰：今經但有其四，而疏文中以四收九，而文有三：初明勤意。

疏「過於世間慈父」等者，《智論》云「離別常人易，離別知識難。離別知識易，離別親戚難。離別親戚易，離別自身難。」親戚即父母等，故云過也，故須勤勇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「過於世間慈父」等者，《智論》云「離別常人易，離別知識難。離別知識易，離別親戚難。離別親戚易，離別自身難。」親戚即父母等，故云過也，故須勤勇。

疏「勤即欲勤」下，二正釋修相。即以論四修釋一勤字，四皆勤類故。次以五六二修釋勇，故云「勇謂勇猛不息」。三念四知，同論七八。疏「又心若馳散」下，三重釋念知，含其第九不放逸修。言重釋者，上釋明本念知，今釋策其退敗。準西域法，維那秉眾，於晨朝時常誦此言，以策懈怠。疏「則能鞭心令復本觀」者，即《莊子》意。如人驅羊不及群者，謂之為後，鞭令及群故云鞭後。修心如羊，馳散如不及群，令復本觀，即及群也。無常三途等，即是鞭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「勤即欲勤」下，二正釋修相。即以論四修釋一勤字，四皆勤類故。次以五六二修釋勇，故云「勇謂勇猛不息」。三念四知，同論七八。疏「又心若馳散」下，三重釋念知，含其第九不放逸修。言重釋者，上釋明本念知，今釋策其退敗。準西域法，維那秉眾，於晨朝時常誦此言，以策懈怠。疏「則能鞭心令復本觀」者，即《莊子》意。如人驅羊不及群者，謂之為後，鞭令及群故云鞭後。修心如羊，馳散如不及群，令復本觀，即及群也。無常三途等，即是鞭也。

疏「其不淨」下，謂助伴自性等。疏「準瑜伽」等者，釋後三念處內等三觀，引二論明。初《瑜伽》意云：如觀上內身，以自身五根為境，對之成觸。觸故生受，領不淨等，是名內受。觀上外身及內外身，生受例然。如受既爾，心法亦然。疏「智論云」者，釋有小異。「心唯是內」者，心是己之心王，意根攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「其不淨」下，謂助伴自性等。疏「準瑜伽」等者，釋後三念處內等三觀，引二論明。初《瑜伽》意云：如觀上內身，以自身五根為境，對之成觸。觸故生受，領不淨等，是名內受。觀上外身及內外身，生受例然。如受既爾，心法亦然。疏「智論云」者，釋有小異。「心唯是內」者，心是己之心王，意根攝故。

疏「受法唯外」者，謂十二入中，受唯在外，法入攝故，受必受於六塵境故。法謂想行，想取外相，行即思惟等，觸前境故，故唯在外。言「身通內外」者，觀於自身為內，妻子等為外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「受法唯外」者，謂十二入中，受唯在外，法入攝故，受必受於六塵境故。法謂想行，想取外相，行即思惟等，觸前境故，故唯在外。言「身通內外」者，觀於自身為內，妻子等為外。

疏「答受有二」下，論答。疏文有三：初別明三念內外二義。謂此三念前二各二義。受中，一約身心、二受。五根所受名身受，六識所受名心受。第二義，就六識中自分內外。次「心雖」下，明心念二義。後「法雖是外」下，法唯一義，謂唯心故。初義大同《瑜伽》，餘皆不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「答受有二」下，論答。疏文有三：初別明三念內外二義。謂此三念前二各二義。受中，一約身心、二受。五根所受名身受，六識所受名心受。第二義，就六識中自分內外。次「心雖」下，明心念二義。後「法雖是外」下，法唯一義，謂唯心故。初義大同《瑜伽》，餘皆不同。

疏「第二正勤」下，疏文有四：一來意、二出體、三釋名、四釋文。今初，攝前法喻雙辨。若《瑜伽》，但云「如是於四念住中慣習行故，已能除遣麁重顛倒，已能了達善不善法，從此無間於未生善法為令生故」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二正勤」下，疏文有四：一來意、二出體、三釋名、四釋文。今初，攝前法喻雙辨。若《瑜伽》，但云「如是於四念住中慣習行故，已能除遣麁重顛倒，已能了達善不善法，從此無間於未生善法為令生故」等。

疏「精進為其自體」者，第二出體，即善十一中勤也。《唯識》云「勤謂精進，於善惡品修斷事中勇捍為性，對治懈怠滿善為業。勇表勝進，揀諸染法；捍表精純，揀淨無記，即顯精進唯善性攝。」釋曰：勇明念念高勝，非如染法設雖增長，望諸善品皆名為退，不得名進。捍表精純，不同無覆無記之淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「精進為其自體」者，第二出體，即善十一中勤也。《唯識》云「勤謂精進，於善惡品修斷事中勇捍為性，對治懈怠滿善為業。勇表勝進，揀諸染法；捍表精純，揀淨無記，即顯精進唯善性攝。」釋曰：勇明念念高勝，非如染法設雖增長，望諸善品皆名為退，不得名進。捍表精純，不同無覆無記之淨也。

疏「故總名勤」下，釋名。於中有三：一正釋、二異名、三揀通局。今初，分二：先仍前出體，以釋總名；後「前二勤斷」下釋別名，義當辨相。於中三：初束四為二，不出惡止善行。二「二惡二善皆所緣境」者，明所緣三。「前中未生」下，揀四別相。「未生之惡遏令不生」者，遏者止也。經云「為不生故」。《瑜伽》云「若未和合未現前名未生。為令不生發起希願：我當令彼一切皆不復生。」言「已生之惡斷令不續」者，經云「為斷故」。《瑜伽》云「已和合已現前名已生。先已和合為斷故發起希願：我當於彼一切惡，皆不忍受，斷滅除遣。」釋曰：只令不續，即斷滅除遣。故遠公云：「已起謝往，云何可除？此乃斷於已生種類，在未來者令不相續，非謂斷於起已滅者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故總名勤」下，釋名。於中有三：一正釋、二異名、三揀通局。今初，分二：先仍前出體，以釋總名；後「前二勤斷」下釋別名，義當辨相。於中三：初束四為二，不出惡止善行。二「二惡二善皆所緣境」者，明所緣三。「前中未生」下，揀四別相。「未生之惡遏令不生」者，遏者止也。經云「為不生故」。《瑜伽》云「若未和合未現前名未生。為令不生發起希願：我當令彼一切皆不復生。」言「已生之惡斷令不續」者，經云「為斷故」。《瑜伽》云「已和合已現前名已生。先已和合為斷故發起希願：我當於彼一切惡，皆不忍受，斷滅除遣。」釋曰：只令不續，即斷滅除遣。故遠公云：「已起謝往，云何可除？此乃斷於已生種類，在未來者令不相續，非謂斷於起已滅者。」

疏「後二未生善令生」者，經云「為生故」。《瑜伽》云「謂於未得未現前所有善法，為欲令得令現在前，發心希願發起猛利，希求獲得欲求現前。」言「已生令廣」者，經云「為令增廣故」。《瑜伽》云「謂已獲得已現在前所有善法，於此善法已得不失、已得不退。依是說言為欲令住於此善法，明了現前無暗鈍性。依是說言令不忘失，於此善法已得現前，數數修習成滿究竟。依是說言令修圓滿。」今經文略但云增廣，亦攝《瑜伽》令住明了及圓滿言。遠公亦云：「已生謝往，云何可崇？此亦崇彼已生種類，在未來者令其續起。」上云圓滿，已是種類。疏「亦名四正斷」下，第二辨異名。於中五：初正明；次「後二是修」下，別難；三「善是斷處」下，總釋；四「正修斷」下，略示所斷；五「故瑜伽云」下，引論正證。後二是斷，以四皆名斷故。「一律儀斷」者，即已生惡法，由於已生惡不善事應修律儀，令其斷滅，不應忍受。「二斷斷」者，即未生惡法，為欲令彼不現行斷，為斷故斷，名為斷斷。釋曰：此意明斷絕不生。「三修習斷」者，即未生善法，由於善法數數修習，先所未得能令現前，能有所斷，故名修習斷。「四防護斷」，即已生一切善法，由於已得已現在前諸善法中，遠離放逸、修不放逸，能令善法住不忘失，修習圓滿。防護已生所有善法，能有所斷，名防護斷。釋曰：上疏云「善是斷處。正修斷者，斷懈怠故。」即斯意也，由修習為能斷故。然《瑜伽》初釋，先明未生惡，與今經次同。而說四斷，即先明已生惡，不正釋所以。而下結云「復云何知此中略義？謂為顯示於黑白品捨取事中增上意樂圓滿及加行圓滿，是故宣說四種正斷。」釋曰：意明二惡二善，各以前義為增上意樂，後義為加行圓滿。已生惡令斷是意樂，未生不生即是圓滿，故先辨已生，此約修行之時。前據說時，先明未生、後辨已生，謂為物說時，應云：若未生惡莫令生，已生者即須斷除。若修行時，爾時有惡即須斷除，莫令復生。故遠公亦云：「惡中先說未生者，此約說時，非行時也。善中先明未生者，善非本有，習之方起，是以先起未生。」故釋中又云：亦可已生是其先，成無明住地細故；後除未生，是其四住現惑，麁故先斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後二未生善令生」者，經云「為生故」。《瑜伽》云「謂於未得未現前所有善法，為欲令得令現在前，發心希願發起猛利，希求獲得欲求現前。」言「已生令廣」者，經云「為令增廣故」。《瑜伽》云「謂已獲得已現在前所有善法，於此善法已得不失、已得不退。依是說言為欲令住於此善法，明了現前無暗鈍性。依是說言令不忘失，於此善法已得現前，數數修習成滿究竟。依是說言令修圓滿。」今經文略但云增廣，亦攝《瑜伽》令住明了及圓滿言。遠公亦云：「已生謝往，云何可崇？此亦崇彼已生種類，在未來者令其續起。」上云圓滿，已是種類。疏「亦名四正斷」下，第二辨異名。於中五：初正明；次「後二是修」下，別難；三「善是斷處」下，總釋；四「正修斷」下，略示所斷；五「故瑜伽云」下，引論正證。後二是斷，以四皆名斷故。「一律儀斷」者，即已生惡法，由於已生惡不善事應修律儀，令其斷滅，不應忍受。「二斷斷」者，即未生惡法，為欲令彼不現行斷，為斷故斷，名為斷斷。釋曰：此意明斷絕不生。「三修習斷」者，即未生善法，由於善法數數修習，先所未得能令現前，能有所斷，故名修習斷。「四防護斷」，即已生一切善法，由於已得已現在前諸善法中，遠離放逸、修不放逸，能令善法住不忘失，修習圓滿。防護已生所有善法，能有所斷，名防護斷。釋曰：上疏云「善是斷處。正修斷者，斷懈怠故。」即斯意也，由修習為能斷故。然《瑜伽》初釋，先明未生惡，與今經次同。而說四斷，即先明已生惡，不正釋所以。而下結云「復云何知此中略義？謂為顯示於黑白品捨取事中增上意樂圓滿及加行圓滿，是故宣說四種正斷。」釋曰：意明二惡二善，各以前義為增上意樂，後義為加行圓滿。已生惡令斷是意樂，未生不生即是圓滿，故先辨已生，此約修行之時。前據說時，先明未生、後辨已生，謂為物說時，應云：若未生惡莫令生，已生者即須斷除。若修行時，爾時有惡即須斷除，莫令復生。故遠公亦云：「惡中先說未生者，此約說時，非行時也。善中先明未生者，善非本有，習之方起，是以先起未生。」故釋中又云：亦可已生是其先，成無明住地細故；後除未生，是其四住現惑，麁故先斷。

疏「然其善惡有通有別」者，第三揀通局也。疏文有二：先明於局、後「約大乘」下辨通此門兼揀權實。疏唯顯實，然《瑜伽》云「云何名惡不善法？謂欲塵染污身語意，惡行所攝，及能起彼所有煩惱。云何名為一切善法？謂若彼對治，若善對治、若結對治。」釋曰：此即疏文中別者是也。論下廣說惡不善相，大意不出前也。疏「若約大乘」下，此言辨通。此應有二：一通一切事惡；二約理說，如今疏文，唯實相為善餘皆為惡。則取善相亦名為惡，斯則實教修正斷意。亦應言：若有可斷，不名真斷。無斷斷者，則無所不斷。無勤之勤，方名為勤。故《法句經》云「若起諸精進，是忘非精進。若能無有妄，精進無有涯。」疏「就一一勤中文皆有四」者，釋文。文中三：初釋勤、次「餘三」下例餘三、「若二惡」下示其果相。初中，疏節經文以為四節：初一所緣、後二修習、第三修果。前已出體，助伴一種念處總明，五門具矣。《雜集》云「正斷修習者，如經所說『欲生策勵，發起正勤策心持心。』此中諸句，顯修正勤及所依止。所依止者，謂欲樂為先，發精進故。」故疏云「發希願心」，希願即欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然其善惡有通有別」者，第三揀通局也。疏文有二：先明於局、後「約大乘」下辨通此門兼揀權實。疏唯顯實，然《瑜伽》云「云何名惡不善法？謂欲塵染污身語意，惡行所攝，及能起彼所有煩惱。云何名為一切善法？謂若彼對治，若善對治、若結對治。」釋曰：此即疏文中別者是也。論下廣說惡不善相，大意不出前也。疏「若約大乘」下，此言辨通。此應有二：一通一切事惡；二約理說，如今疏文，唯實相為善餘皆為惡。則取善相亦名為惡，斯則實教修正斷意。亦應言：若有可斷，不名真斷。無斷斷者，則無所不斷。無勤之勤，方名為勤。故《法句經》云「若起諸精進，是忘非精進。若能無有妄，精進無有涯。」疏「就一一勤中文皆有四」者，釋文。文中三：初釋勤、次「餘三」下例餘三、「若二惡」下示其果相。初中，疏節經文以為四節：初一所緣、後二修習、第三修果。前已出體，助伴一種念處總明，五門具矣。《雜集》云「正斷修習者，如經所說『欲生策勵，發起正勤策心持心。』此中諸句，顯修正勤及所依止。所依止者，謂欲樂為先，發精進故。」故疏云「發希願心」，希願即欲。

疏「四勤精進」下，即《雜集》云「正勤者，為策勵等。於止舉捨相作意等中，若由止等相作意，不顧戀所緣境，純修對治。爾時名策勵。」即勤精進字。疏「發心正斷者謂策心持心」者，謂若沈沒隨煩惱生時，為欲損減彼故，以淨妙等作意策練其心。若掉舉隨煩惱生時，即以內證略攝門制持其心，爾時名為發起正勤。而疏云「增上意樂加行圓滿」者，即《瑜伽》文。故彼論結云「當知此中由欲故增上意樂圓滿，由自策勵發起精進策心持心故加行圓滿。彼瑜伽師云：唯有如是正所應作事，謂為斷滅所應斷事，及為獲得所應得事，先當起希願樂等。」細尋上二論文，疏文易了。「若二惡」下，第三顯果中，已生未生之惡，棄捨已生惡；已生未生之善，增廣已生善。《雜集論》云「正斷果者，謂盡棄捨一切所治。於能治中若得若增，是名修果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四勤精進」下，即《雜集》云「正勤者，為策勵等。於止舉捨相作意等中，若由止等相作意，不顧戀所緣境，純修對治。爾時名策勵。」即勤精進字。疏「發心正斷者謂策心持心」者，謂若沈沒隨煩惱生時，為欲損減彼故，以淨妙等作意策練其心。若掉舉隨煩惱生時，即以內證略攝門制持其心，爾時名為發起正勤。而疏云「增上意樂加行圓滿」者，即《瑜伽》文。故彼論結云「當知此中由欲故增上意樂圓滿，由自策勵發起精進策心持心故加行圓滿。彼瑜伽師云：唯有如是正所應作事，謂為斷滅所應斷事，及為獲得所應得事，先當起希願樂等。」細尋上二論文，疏文易了。「若二惡」下，第三顯果中，已生未生之惡，棄捨已生惡；已生未生之善，增廣已生善。《雜集論》云「正斷果者，謂盡棄捨一切所治。於能治中若得若增，是名修果。」

疏「第三四神足」，文前有五：一來意。二「神即神通」下，釋名。引論中二：先喻、後「由出世」下合。三「神足」下，辨所緣。四「神足」下，出體。五「欲勤」下，明助伴，即是辨相。於中有二：一標釋、二出因。今初，但標四助者，謂由此四親能助故。若通明助伴，已見念處之初。釋中言欲者，《瑜伽》意云：謂能生樂欲。於諸不善自性因緣過患對治，審正思察起心一境，念於諸善法自性因緣，功能出離。審正思察住一境念，即由如是多修習故，觸一境性，能害現行，故名欲定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三四神足」，文前有五：一來意。二「神即神通」下，釋名。引論中二：先喻、後「由出世」下合。三「神足」下，辨所緣。四「神足」下，出體。五「欲勤」下，明助伴，即是辨相。於中有二：一標釋、二出因。今初，但標四助者，謂由此四親能助故。若通明助伴，已見念處之初。釋中言欲者，《瑜伽》意云：謂能生樂欲。於諸不善自性因緣過患對治，審正思察起心一境，念於諸善法自性因緣，功能出離。審正思察住一境念，即由如是多修習故，觸一境性，能害現行，故名欲定。

疏「勤謂精勤無間」者，意云：謂自策自勵發勤精進，以斷二惡、修二善故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「勤謂精勤無間」者，意云：謂自策自勵發勤精進，以斷二惡、修二善故。

疏「心即是定」者，謂專心已生未生惡、已生未生善，守護即名為心。此是加行，得心一境性，故名為定。《雜集》云「心三摩地者，謂由先修定力，觸心一境性。所以者何？由於前生數修定力，令彼種子功能增長。由種子力，令心任運於三摩地隨順轉變，由此速證心一境性。」釋曰：此明由昔種子，其心任運趣定，即是加行。亦有經論名為念定，繫意住故，故能守境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「心即是定」者，謂專心已生未生惡、已生未生善，守護即名為心。此是加行，得心一境性，故名為定。《雜集》云「心三摩地者，謂由先修定力，觸心一境性。所以者何？由於前生數修定力，令彼種子功能增長。由種子力，令心任運於三摩地隨順轉變，由此速證心一境性。」釋曰：此明由昔種子，其心任運趣定，即是加行。亦有經論名為念定，繫意住故，故能守境。

疏「由欲增上力」下，結成定名。皆從加行受名者，受別名也，即以因名果。若四皆名定，則因從果稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「由欲增上力」下，結成定名。皆從加行受名者，受別名也，即以因名果。若四皆名定，則因從果稱。

疏「此四加行」下，第二彰其所因，因前正勤生故。故前云欲生，此名欲定；前云勤精進，此為勤定，前發心中開出策心持心故，有心觀二定。疏「標舉所修助伴自體」者，欲為助伴，定為自體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此四加行」下，第二彰其所因，因前正勤生故。故前云欲生，此名欲定；前云勤精進，此為勤定，前發心中開出策心持心故，有心觀二定。疏「標舉所修助伴自體」者，欲為助伴，定為自體故。

疏「斷行二字總顯修相」等者，對下依止厭等別明修相，故云總明。對下成就神足正明於果，故云「亦修之果」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「斷行二字總顯修相」等者，對下依止厭等別明修相，故云總明。對下成就神足正明於果，故云「亦修之果」。

疏「八斷行」者，疏文具足。《瑜伽》二十九釋欲勤心觀竟，云「如是修習時有八斷行，為欲永害諸隨眠故，為令三摩地得圓滿故，差別而轉。一欲、二策勵、三信、四安、五念、六正知、七思、八捨。」《瑜伽》意云：欲謂希望樂欲。我於何時修定圓滿，滅惡隨眠。二策勵，不捨加行。三於上所證，深生信解。四心生歡喜，漸除麁重。五安住其心於奢摩他。六住毘鉢舍那慧品。七心造所作，能順止觀。八三世之中心無染污。結云「由二因緣，於隨眠斷分別了知。謂由境界不現見思，及由境界現見捨故。」對文可知。《雜集》同此，更依彼釋。論云「如是八種略攝為四，謂一加行、二攝受、三斷屬、四對治。一加行者，謂欲精進信，欲為精進依，信為欲因。所以者何，由欲求故。為得此義故發勤精進，如是欲求不離於信，有體等故。二攝受者，謂要由此輕安攝，益身心故。三繼屬者，謂正念正知，由不妄所緣，安心一境故。若有放逸生，如實了知故，隨其次第。四對治者，謂思捨策心持心二加行力，已生沈掉能遠離故，又能引發離隨煩惱止等相故。」與前九修亦大同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「八斷行」者，疏文具足。《瑜伽》二十九釋欲勤心觀竟，云「如是修習時有八斷行，為欲永害諸隨眠故，為令三摩地得圓滿故，差別而轉。一欲、二策勵、三信、四安、五念、六正知、七思、八捨。」《瑜伽》意云：欲謂希望樂欲。我於何時修定圓滿，滅惡隨眠。二策勵，不捨加行。三於上所證，深生信解。四心生歡喜，漸除麁重。五安住其心於奢摩他。六住毘鉢舍那慧品。七心造所作，能順止觀。八三世之中心無染污。結云「由二因緣，於隨眠斷分別了知。謂由境界不現見思，及由境界現見捨故。」對文可知。《雜集》同此，更依彼釋。論云「如是八種略攝為四，謂一加行、二攝受、三斷屬、四對治。一加行者，謂欲精進信，欲為精進依，信為欲因。所以者何，由欲求故。為得此義故發勤精進，如是欲求不離於信，有體等故。二攝受者，謂要由此輕安攝，益身心故。三繼屬者，謂正念正知，由不妄所緣，安心一境故。若有放逸生，如實了知故，隨其次第。四對治者，謂思捨策心持心二加行力，已生沈掉能遠離故，又能引發離隨煩惱止等相故。」與前九修亦大同也。

疏「復顯修相兼辨所緣」者，對上斷行總顯修故，名之復顯，即修習門。「兼辨所緣」者，緣四諦故，即第一所緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「復顯修相兼辨所緣」者，對上斷行總顯修故，名之復顯，即修習門。「兼辨所緣」者，緣四諦故，即第一所緣也。

疏「緣此境時必求修習故云迴向」者，《雜集》之中名為「棄捨」，義一同此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「緣此境時必求修習故云迴向」者，《雜集》之中名為「棄捨」，義一同此。

疏「亦是加行等四道」者，即遠公意，此約分位而釋。一加行道，為厭觀，過厭背故。二見道，為離，除見惑故。三修道，為滅，斷修惑故。四無學道，為捨，得涅槃故。亦即《雜集》八斷之中攝為四義：厭即加行；離即攝受，得輕安故；滅即繼屬，不忘所緣心一境故；迴向於捨，即是對治捨沈掉故。何以念處正勤無此四耶？得定成就方有此故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦是加行等四道」者，即遠公意，此約分位而釋。一加行道，為厭觀，過厭背故。二見道，為離，除見惑故。三修道，為滅，斷修惑故。四無學道，為捨，得涅槃故。亦即《雜集》八斷之中攝為四義：厭即加行；離即攝受，得輕安故；滅即繼屬，不忘所緣心一境故；迴向於捨，即是對治捨沈掉故。何以念處正勤無此四耶？得定成就方有此故。

疏「第四五根」，文前有四：一總標舉。既屬忍位，忍可諦理修印順定，故為方便。亦即所緣，故論云「五根所緣境者，謂四聖諦，由諦現觀方便所攝作此行故。」二「增上名根」下，總釋名。三「五根自體」下，示體性。四「此五通於」下，別釋五得根名。此中有二：先明五根通望出世以得根名。「前四復能」下，後明前四。復望於後，以得根名。謂信起後四，進起後三，念起後二，定起後一。其最後慧根，唯望出世而有增上。即《瑜伽》意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第四五根」，文前有四：一總標舉。既屬忍位，忍可諦理修印順定，故為方便。亦即所緣，故論云「五根所緣境者，謂四聖諦，由諦現觀方便所攝作此行故。」二「增上名根」下，總釋名。三「五根自體」下，示體性。四「此五通於」下，別釋五得根名。此中有二：先明五根通望出世以得根名。「前四復能」下，後明前四。復望於後，以得根名。謂信起後四，進起後三，念起後二，定起後一。其最後慧根，唯望出世而有增上。即《瑜伽》意。

疏「文中先別明」下，正釋文。於中五：一總科、二顯修相、三通妨、四示體、五辨果。初文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「文中先別明」下，正釋文。於中五：一總科、二顯修相、三通妨、四示體、五辨果。初文可知。

疏「今此所修」下，二顯修相。若通顯修相，即依止厭等，故下總例云「餘如前說」。今但別示信等之相，於中二：先釋信、後例釋餘四。此文稍略，《雜集論》中皆相躡云「精進根者，既於諸諦生忍可已，為覺悟故，起精進行修習念根。於諸諦寶發精進已，起不忘失行修習定根。於諸諦寶既繫念已，起心一性行修習慧根。已於諸諦心既得定，起揀擇行修習。」疏文雖略，義已備矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今此所修」下，二顯修相。若通顯修相，即依止厭等，故下總例云「餘如前說」。今但別示信等之相，於中二：先釋信、後例釋餘四。此文稍略，《雜集論》中皆相躡云「精進根者，既於諸諦生忍可已，為覺悟故，起精進行修習念根。於諸諦寶發精進已，起不忘失行修習定根。於諸諦寶既繫念已，起心一性行修習慧根。已於諸諦心既得定，起揀擇行修習。」疏文雖略，義已備矣。

疏「然始入佛法」下，第三通妨。難云：佛法大海，初信能入。何以至此方立信耶？通意可知。「今由前三科」者，即三四也。故《瑜伽》云「由如是增上心學、增上慧學所有瑜伽故，於大師弟子所證深生勝解，深生勝解已深生淨信。此清淨信增上義故，說名信根。」復應問言：信由三科，信不可拔。餘四由何復不可拔？答：餘四前修，至此成根。於理何失？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然始入佛法」下，第三通妨。難云：佛法大海，初信能入。何以至此方立信耶？通意可知。「今由前三科」者，即三四也。故《瑜伽》云「由如是增上心學、增上慧學所有瑜伽故，於大師弟子所證深生勝解，深生勝解已深生淨信。此清淨信增上義故，說名信根。」復應問言：信由三科，信不可拔。餘四由何復不可拔？答：餘四前修，至此成根。於理何失？

疏「此中念即念處中念」者，第四別示體性。前雖總云即信等為體，未知信等從何而來，故此示之。念進定三即前三品，為順三品故先明念。「慧即緣四諦慧」，即依止厭等念，已配於念處，故云慧是緣四諦慧。理實慧根通前三科，四念以慧為體故。正勤，勤觀二善故。神足，有觀定故。然後二但是助伴，故不說之。四念雖即慧是其體，現名念故，所以但云觀四諦慧以為慧也。又前三科，前二雖未建立依止厭等，而義通四諦，故云緣四諦慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此中念即念處中念」者，第四別示體性。前雖總云即信等為體，未知信等從何而來，故此示之。念進定三即前三品，為順三品故先明念。「慧即緣四諦慧」，即依止厭等念，已配於念處，故云慧是緣四諦慧。理實慧根通前三科，四念以慧為體故。正勤，勤觀二善故。神足，有觀定故。然後二但是助伴，故不說之。四念雖即慧是其體，現名念故，所以但云觀四諦慧以為慧也。又前三科，前二雖未建立依止厭等，而義通四諦，故云緣四諦慧。

疏「若依位」下，第五辨果。於中有二：先依論辨、後就經辨。今初。《雜集》云「五根修果者，謂能速發智諦現觀。由此增上力故，不久便能生見道故。又能修治煗頂，引發忍世第一法，即現此身已入順決擇分位故。」「今在四地」下，二就經辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若依位」下，第五辨果。於中有二：先依論辨、後就經辨。今初。《雜集》云「五根修果者，謂能速發智諦現觀。由此增上力故，不久便能生見道故。又能修治煗頂，引發忍世第一法，即現此身已入順決擇分位故。」「今在四地」下，二就經辨。

疏「第五五力」，疏文有二：先出體、後「魔梵」下釋名。於中二：一不為地伏、二能伏於他，二義名力。前中有二：先《雜集》及《瑜伽》二十九云「若復了知前後所證而有差別，隨此能於後後所證出世間法生深勝解，難伏制故，說名信力。誰不能伏此清淨信？若天若魔、若諸沙門婆羅門、若餘世間，無有如法能引奪者。諸煩惱纏亦不能伏，故名難伏。此為上首、此為前行，餘精進等亦名為力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第五五力」，疏文有二：先出體、後「魔梵」下釋名。於中二：一不為地伏、二能伏於他，二義名力。前中有二：先《雜集》及《瑜伽》二十九云「若復了知前後所證而有差別，隨此能於後後所證出世間法生深勝解，難伏制故，說名信力。誰不能伏此清淨信？若天若魔、若諸沙門婆羅門、若餘世間，無有如法能引奪者。諸煩惱纏亦不能伏，故名難伏。此為上首、此為前行，餘精進等亦名為力。」

疏「又能損減」下，二能伏於他，引於二論以果釋力。文中有二：先暗引《雜集論》云「所說果者，謂能損減不信等障故，勝過於前。雖與五根所緣境界自體相似，然不可屈伏等義有差別故，別立五力。」今疏即此論文兼舍《瑜伽》，但明伏他。論云「由上諸力具大威勢，摧伏一切魔軍勢力，能證一切諸漏永盡，是故名力。」二「智論云」下，即明引《智論》以果釋力。然依《雜集》，即現觀親近道，義通大小。今約菩薩，故得無生法忍。若初地見道稱無生者，亦是現觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又能損減」下，二能伏於他，引於二論以果釋力。文中有二：先暗引《雜集論》云「所說果者，謂能損減不信等障故，勝過於前。雖與五根所緣境界自體相似，然不可屈伏等義有差別故，別立五力。」今疏即此論文兼舍《瑜伽》，但明伏他。論云「由上諸力具大威勢，摧伏一切魔軍勢力，能證一切諸漏永盡，是故名力。」二「智論云」下，即明引《智論》以果釋力。然依《雜集》，即現觀親近道，義通大小。今約菩薩，故得無生法忍。若初地見道稱無生者，亦是現觀。

疏「第六七覺支」，疏文有六：一釋名、二出體、三釋文、四辨果、五分位、六理觀。初中二：先總釋名；二「若依位」下，別示覺體，釋成覺義，是釋通名。故《瑜伽》云「諸已證入正性離生補特伽羅如實覺慧，用此為支，故名覺支。」即釋名意也。亦即所緣，故《雜集》云「七覺所緣者，謂四聖諦如實性，實性者即勝義，清淨所緣故。」故疏云「覺法自性」。法自性者，即四諦如實性。覺即上如實覺慧之用。以所觀境釋成覺義，亦以能覺顯所觀境，二義相成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第六七覺支」，疏文有六：一釋名、二出體、三釋文、四辨果、五分位、六理觀。初中二：先總釋名；二「若依位」下，別示覺體，釋成覺義，是釋通名。故《瑜伽》云「諸已證入正性離生補特伽羅如實覺慧，用此為支，故名覺支。」即釋名意也。亦即所緣，故《雜集》云「七覺所緣者，謂四聖諦如實性，實性者即勝義，清淨所緣故。」故疏云「覺法自性」。法自性者，即四諦如實性。覺即上如實覺慧之用。以所觀境釋成覺義，亦以能覺顯所觀境，二義相成。

疏「覺支自體」下，第二出體。然上約如實總體，今辨隨相別體，謂念、擇法、進、喜、輕安、定、捨，謂七各一法為性。念、定、擇法即別境。五中念、定、慧三，擇即慧故。精進、猗、捨即善十一中三法所攝，精進即勤、猗即輕安、捨即行捨。喜即受蘊，受即遍行五攝。疏「文中二」下，第三釋文。於中三：初總科、二辨相、三會通相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「覺支自體」下，第二出體。然上約如實總體，今辨隨相別體，謂念、擇法、進、喜、輕安、定、捨，謂七各一法為性。念、定、擇法即別境。五中念、定、慧三，擇即慧故。精進、猗、捨即善十一中三法所攝，精進即勤、猗即輕安、捨即行捨。喜即受蘊，受即遍行五攝。疏「文中二」下，第三釋文。於中三：初總科、二辨相、三會通相攝。

疏「然七覺分」下，第二辨相兼顯分義。於中先總明，謂七於心所各別有體，以覺統餘，故唯擇法一支以覺為體。餘六皆分，順成覺義。後「謂念是」下，別示其相。全是《雜集論》文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然七覺分」下，第二辨相兼顯分義。於中先總明，謂七於心所各別有體，以覺統餘，故唯擇法一支以覺為體。餘六皆分，順成覺義。後「謂念是」下，別示其相。全是《雜集論》文。