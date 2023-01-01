大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔
唐 澄觀述90卷CBETA T1736大于一万字 162 h
向佛经 GPT 提问
第 61 卷
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十一
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唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述
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第三厭分。「論云」下，問答生起，先舉論；二「不樂」下，疏釋論。先釋厭名，「其無量」下通妨，以是厭果非厭分故。通意可知。
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疏「經文」下，科釋為七相，約義不同束為三者，順文分段。
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疏「今初此菩薩」下，釋修行，中三：一正釋文、二引瑜伽通示修證、三以經意總相圓融。今初，即取次下作意釋。此中四相文皆有四：初中四者，一「得聞法已」，即牒經文；二「即依何修」者，總示義相；三「以依正法故」者，即釋成上義；四「即了相作意」者，以論義收。下《瑜伽》中為順世禪了欣厭相，即厭下苦麁障，欣上淨妙離。今云「正法」，其義通深。若約寄位，全同《瑜伽》。若約勤求淨菩薩行，則所聞法必當深妙，如下夜神所得四禪。下三各四，例此可知。
疏「今初此菩薩」下，釋修行，中三：一正釋文、二引瑜伽通示修證、三以經意總相圓融。今初，即取次下作意釋。此中四相文皆有四：初中四者，一「得聞法已」，即牒經文；二「即依何修」者，總示義相；三「以依正法故」者，即釋成上義；四「即了相作意」者，以論義收。下《瑜伽》中為順世禪了欣厭相，即厭下苦麁障，欣上淨妙離。今云「正法」，其義通深。若約寄位，全同《瑜伽》。若約勤求淨菩薩行，則所聞法必當深妙，如下夜神所得四禪。下三各四，例此可知。
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疏「次攝心安住」，即第二相。言「即攝樂作意」者，下《瑜伽》釋少分觸證，是加行益相。
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疏「次於空」下，即第三相。言「即遠離作意」者，下釋遠離云「與斷道俱」。今空閑處，何名斷道？故上疏云「空閑通事理」，理之空閑即是道斷。
疏「次於空」下，即第三相。言「即遠離作意」者，下釋遠離云「與斷道俱」。今空閑處，何名斷道？故上疏云「空閑通事理」，理之空閑即是道斷。
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疏「次作是思惟」，即第四相。言「即何故修」者，是修所以，良以不修則不證故。言「即勝解作意」者，下釋正是修行，謂勝解於境印持為性，不可引轉為業，是故修行非此不成。
疏「次作是思惟」，即第四相。言「即何故修」者，是修所以，良以不修則不證故。言「即勝解作意」者，下釋正是修行，謂勝解於境印持為性，不可引轉為業，是故修行非此不成。
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疏「瑜伽三十三」下，第二通示修證。於中二：先正引論、後對文顯示。前中略釋從此超過聞思惟用修行，於所起緣相發起勝解，修奢摩他、毘鉢舍那。數修習已，如所尋伺麁相淨相數起勝解，如是名為勝作意。前五可知。「六加行究竟作意」者，論云「從此倍更樂斷，修習奢摩他、毘鉢舍那，鄭重觀察修習對治。時時觀察先所已斷，由是因緣，從欲界繫一切煩惱心得離繫。由此離時伏斷方便，非是究竟永害種子。當於爾時，初禪靜慮地前加行道已得究竟，一切煩惱對治作意已得生起，是名加行究竟作意。」「七加行究竟果作意」者，論云「從此無間，由是因緣證入根本初靜慮定俱行作意，名加行究竟果作意。」釋曰：論就初禪略釋其相，後例所餘。今疏總舉，故取大意略釋而已。下例可知。
疏「瑜伽三十三」下，第二通示修證。於中二：先正引論、後對文顯示。前中略釋從此超過聞思惟用修行，於所起緣相發起勝解，修奢摩他、毘鉢舍那。數修習已，如所尋伺麁相淨相數起勝解，如是名為勝作意。前五可知。「六加行究竟作意」者，論云「從此倍更樂斷，修習奢摩他、毘鉢舍那，鄭重觀察修習對治。時時觀察先所已斷，由是因緣，從欲界繫一切煩惱心得離繫。由此離時伏斷方便，非是究竟永害種子。當於爾時，初禪靜慮地前加行道已得究竟，一切煩惱對治作意已得生起，是名加行究竟作意。」「七加行究竟果作意」者，論云「從此無間，由是因緣證入根本初靜慮定俱行作意，名加行究竟果作意。」釋曰：論就初禪略釋其相，後例所餘。今疏總舉，故取大意略釋而已。下例可知。
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疏「上修行中」下，第二對文顯示。「下八定中各有後二」者，謂即離欲惡不善法等。是加行究竟作意住初禪等，即加行究竟果作意。
疏「上修行中」下，第二對文顯示。「下八定中各有後二」者，謂即離欲惡不善法等。是加行究竟作意住初禪等，即加行究竟果作意。
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疏「故此總修下亦總發」者，然有四句：一總修總發，謂總相修行不偏修一，八定俱起名為總發。二別修別發，謂偏修初禪發於初禪，修二發二，修空發空等。三總修別發，總相修行唯發一定等。四別修總發，謂唯修一定發得多定。前二如修，後二不如。其故何耶？宿世偏修，今雖總修唯發一定。如地有一種，雨雖普潤，唯一芽生。四則昔修多門，今雖修一，諸定齊發。如多種子共在一處，少分沃潤諸芽齊生。望定現前名之為發，望人修得稱之為入。然此即是天台之意。今菩薩總修，下皆總發。若別修相，具如《瑜伽》、《智論》等說。
疏「故此總修下亦總發」者，然有四句：一總修總發，謂總相修行不偏修一，八定俱起名為總發。二別修別發，謂偏修初禪發於初禪，修二發二，修空發空等。三總修別發，總相修行唯發一定等。四別修總發，謂唯修一定發得多定。前二如修，後二不如。其故何耶？宿世偏修，今雖總修唯發一定。如地有一種，雨雖普潤，唯一芽生。四則昔修多門，今雖修一，諸定齊發。如多種子共在一處，少分沃潤諸芽齊生。望定現前名之為發，望人修得稱之為入。然此即是天台之意。今菩薩總修，下皆總發。若別修相，具如《瑜伽》、《智論》等說。
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疏「然皆即妄」下，三以經意總相圓融。所以融者，以文畢歷別，更引《瑜伽》欣厭等言。恐謂全是，故此揀之。以寄位故，引法相宗，證成經文據鳥跡意，理須融會。
疏「然皆即妄」下，三以經意總相圓融。所以融者，以文畢歷別，更引《瑜伽》欣厭等言。恐謂全是，故此揀之。以寄位故，引法相宗，證成經文據鳥跡意，理須融會。
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疏「初結前即何時修證」下，疏文分四：一正釋文；二「論經」下，對彼辨異；三「今經闕」下，引今經闕，反成論有；四「但前」下，出經無意。
疏「初結前即何時修證」下，疏文分四：一正釋文；二「論經」下，對彼辨異；三「今經闕」下，引今經闕，反成論有；四「但前」下，出經無意。
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疏「廣如別章」者，大乘法師法苑《法華疏》等，皆有其章，今疏四門已略其要。初「入意」中四：一直顯經意；二「論云」下，舉本論釋；三「又示入禪」下，會通權實；四「然無量」下，解妨難。二中，先問。遠公云：「菩薩正應修習出世道禪等，世法何要入耶？答：為五種眾生故，有四類法、四等開故，故成五種。」言「五為邪歸依」等者，邪歸之人智慧微薄，取信耳目，故為現通，方可信受。
疏「廣如別章」者，大乘法師法苑《法華疏》等，皆有其章，今疏四門已略其要。初「入意」中四：一直顯經意；二「論云」下，舉本論釋；三「又示入禪」下，會通權實；四「然無量」下，解妨難。二中，先問。遠公云：「菩薩正應修習出世道禪等，世法何要入耶？答：為五種眾生故，有四類法、四等開故，故成五種。」言「五為邪歸依」等者，邪歸之人智慧微薄，取信耳目，故為現通，方可信受。
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疏「先釋四禪」等者，疏文有三：初正釋、二「故瑜伽」下引證、三「是以靜能」下揀定。
疏「先釋四禪」等者，疏文有三：初正釋、二「故瑜伽」下引證、三「是以靜能」下揀定。
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疏「次無色」下，二釋無色其超過違害及無容生。三相云何？言超過者，地法增勝故。言違害者，違害有色故。言無容生者，如火中華故。
疏「次無色」下，二釋無色其超過違害及無容生。三相云何？言超過者，地法增勝故。言違害者，違害有色故。言無容生者，如火中華故。
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疏「無色謂無色」者，所引《俱舍》皆是〈定品〉二十八論，下當具引。言「俱舍論中廣破有色」者，論云「皆無色故，立無色名。外難云：此因不成，許有色故。次反徵云：若爾，何故立無色名？彼答云：由彼色微故名無色，如微黃物亦名無黃。論主問云：許彼界中色有何相？若彼唯有身語律儀，身語既無，律儀寧有？又無大種，何以造色？若謂如有無漏律儀。不爾，無漏依有漏大種故，又彼定中亦遮有故。若許於彼有色根身，如何可言彼色微少？若謂於彼身量小故。水中細蟲極微之物亦應名無色，亦身量小不可見故。若謂彼身極清妙故中應有色。若謂彼身清妙中極，應唯有頂得無色名，如定生身有勝劣故。」更有廣破，略知其旨。
疏「無色謂無色」者，所引《俱舍》皆是〈定品〉二十八論，下當具引。言「俱舍論中廣破有色」者，論云「皆無色故，立無色名。外難云：此因不成，許有色故。次反徵云：若爾，何故立無色名？彼答云：由彼色微故名無色，如微黃物亦名無黃。論主問云：許彼界中色有何相？若彼唯有身語律儀，身語既無，律儀寧有？又無大種，何以造色？若謂如有無漏律儀。不爾，無漏依有漏大種故，又彼定中亦遮有故。若許於彼有色根身，如何可言彼色微少？若謂於彼身量小故。水中細蟲極微之物亦應名無色，亦身量小不可見故。若謂彼身極清妙故中應有色。若謂彼身清妙中極，應唯有頂得無色名，如定生身有勝劣故。」更有廣破，略知其旨。
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疏「一修得，俱舍云是善性攝」者，頌云「靜慮四各二，於中生已說，定謂善一境，并伴五蘊性。」釋云：靜慮有二，一生靜慮、二定靜慮。定即修得。言於中生已說者，即〈世界品〉說十七天即生靜慮，即以無覆無記五蘊為性。今疏具有。言「善性攝」者，此言猶漫，剋實言之，以善等持而為其性。言「心一境性」者，謂能令心專一所緣故。
疏「一修得，俱舍云是善性攝」者，頌云「靜慮四各二，於中生已說，定謂善一境，并伴五蘊性。」釋云：靜慮有二，一生靜慮、二定靜慮。定即修得。言於中生已說者，即〈世界品〉說十七天即生靜慮，即以無覆無記五蘊為性。今疏具有。言「善性攝」者，此言猶漫，剋實言之，以善等持而為其性。言「心一境性」者，謂能令心專一所緣故。
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疏「無色」下，出無色體。於中二：先正釋，就小乘明；後諸教料揀。今初，引《俱舍》云「四蘊離下地」者，次後偈云「并上三近分，總名除色想，無色謂無色，後色起從心。」今此正引初之七字出無色體。謂亦用善性攝心一境性，以善等持為其自性，但并助伴唯除色蘊，無色無有隨轉色故，其離下地自屬別立。四名不同在一句中，因便引耳，下方別釋。
疏「無色」下，出無色體。於中二：先正釋，就小乘明；後諸教料揀。今初，引《俱舍》云「四蘊離下地」者，次後偈云「并上三近分，總名除色想，無色謂無色，後色起從心。」今此正引初之七字出無色體。謂亦用善性攝心一境性，以善等持為其自性，但并助伴唯除色蘊，無色無有隨轉色故，其離下地自屬別立。四名不同在一句中，因便引耳，下方別釋。
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疏「若大乘宗」下，二就諸教料揀。「無異轍」者，即通諸教。「若會相」下，正明始教。「若事盡理現」下，辨終教。從「泯絕」已下，即是頓教。「若事理圓融」下，辨圓教。
疏「若大乘宗」下，二就諸教料揀。「無異轍」者，即通諸教。「若會相」下，正明始教。「若事盡理現」下，辨終教。從「泯絕」已下，即是頓教。「若事理圓融」下，辨圓教。
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疏「四禪之中」下，疏文分二：先義理、後釋文。文前分四：一等立四支、二歷禪有異、三舉其實法、四建立所由。今初，分三：初列支名、次「四中後三」下料揀同異、後「雖後後」下通妨。妨云：從初一非支上生難。難云：即初離障皆非是支。二禪離障云滅覺觀，覺觀即是初禪二支，何言非支？今答云：雖是前支，於我非支。餘二亦然。
疏「四禪之中」下，疏文分二：先義理、後釋文。文前分四：一等立四支、二歷禪有異、三舉其實法、四建立所由。今初，分三：初列支名、次「四中後三」下料揀同異、後「雖後後」下通妨。妨云：從初一非支上生難。難云：即初離障皆非是支。二禪離障云滅覺觀，覺觀即是初禪二支，何言非支？今答云：雖是前支，於我非支。餘二亦然。
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疏「然四禪通說有十八支」者，第二歷禪有異。於中又二：先正明、後出所以。今初。《俱舍》頌云「初禪具五支，尋伺喜樂定。二禪具四支，內淨喜樂定。三禪具五支，捨念慧樂定。四禪具四支，捨念中受定。」故今疏云「初三各五，二四皆四。」
疏「然四禪通說有十八支」者，第二歷禪有異。於中又二：先正明、後出所以。今初。《俱舍》頌云「初禪具五支，尋伺喜樂定。二禪具四支，內淨喜樂定。三禪具五支，捨念慧樂定。四禪具四支，捨念中受定。」故今疏云「初三各五，二四皆四。」
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疏「為欲惡」下，出彼立支多少所以。病深藥多，賊微兵少。
疏「為欲惡」下，出彼立支多少所以。病深藥多，賊微兵少。
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疏「其間除重」下，第三舉其實法。此依大乘三事行捨，異後捨受。
疏「其間除重」下，第三舉其實法。此依大乘三事行捨，異後捨受。
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疏「若分二樂則有十一」者，《俱舍》云「此實事十一，初二樂輕安，內淨即信根，喜即是喜受。」謂初二禪樂是輕安樂，第三禪樂是樂受樂，故成十一。
疏「若分二樂則有十一」者，《俱舍》云「此實事十一，初二樂輕安，內淨即信根，喜即是喜受。」謂初二禪樂是輕安樂，第三禪樂是樂受樂，故成十一。
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疏「內淨無別體則唯有九」者，謂《俱舍》內淨即是信心。大乘《雜集》等但合第三禪捨念正知三支以為內淨，無別內淨，故但有九。
疏「內淨無別體則唯有九」者，謂《俱舍》內淨即是信心。大乘《雜集》等但合第三禪捨念正知三支以為內淨，無別內淨，故但有九。
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疏「此等皆為順益」下，第四建立為支所以。以益於禪故，支即分義及因義故。「瑜伽」下，引證。
疏「此等皆為順益」下，第四建立為支所以。以益於禪故，支即分義及因義故。「瑜伽」下，引證。
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疏「一煩惱欲二事欲」者，煩惱約內，事欲約外。內心不與欲貪相應，名「相應離」。不染外境，名「境界離」。
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疏「尋伺心麁細」者，即是〈界品〉。釋曰：尋為尋求，伺為伺察。心之麁性名之為尋，心之細性名之為伺。
疏「尋伺心麁細」者，即是〈界品〉。釋曰：尋為尋求，伺為伺察。心之麁性名之為尋，心之細性名之為伺。
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疏「國土等」者，等取族姓覺及輕安。覺即是八覺，廣如〈發心功德品〉說。
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疏「三離生喜樂」者，《瑜伽》十一明斷除五法，謂欲所引喜樂，及憂不善所引憂喜及捨，彼五受故生喜樂。言喜者，深慶適悅。樂者，身心適悅得無損害，及解脫樂。
疏「三離生喜樂」者，《瑜伽》十一明斷除五法，謂欲所引喜樂，及憂不善所引憂喜及捨，彼五受故生喜樂。言喜者，深慶適悅。樂者，身心適悅得無損害，及解脫樂。
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疏「慶離欲惡等」者，等取不善法。言「身心猗息」者，猗者美也。此輕安樂，異解脫樂。
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疏「得大輕安身心調暢有堪能故」者，即引文重釋輕安義。《唯識》第六云「輕安者，謂遠離麁重調暢身心堪任為性，對治昏沈轉依為業。」釋曰：謂離煩惱麁重為輕，身心調暢為安，令所依身輕安適悅名有堪能。疏順《瑜伽》，略不釋輕。
疏「得大輕安身心調暢有堪能故」者，即引文重釋輕安義。《唯識》第六云「輕安者，謂遠離麁重調暢身心堪任為性，對治昏沈轉依為業。」釋曰：謂離煩惱麁重為輕，身心調暢為安，令所依身輕安適悅名有堪能。疏順《瑜伽》，略不釋輕。
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疏「四住初禪」等者，先釋依止；後「而言初」下，釋初住字。
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第二禪。疏「覺觀麁動發生三識」者，謂眼耳身。遠公云：「初禪之中覺觀有三：一定心、二出定時、三識身力麁動覺觀。此三並是動亂之心，二禪勝靜皆盡遣之。」二內淨之義前已總釋，此具二宗，《顯揚》、《雜集》名內等淨。《顯揚》第二云「謂為對治尋伺故，攝念正知，於自內體其心捨住，遠離尋伺塵濁法故，名內等淨。」《雜集》疏云「所言等者，謂內定體由離尋伺體得平等捨住。又念慧非一，故名平等。」若《婆沙》云「謂信平等，令內心淨。」
第二禪。疏「覺觀麁動發生三識」者，謂眼耳身。遠公云：「初禪之中覺觀有三：一定心、二出定時、三識身力麁動覺觀。此三並是動亂之心，二禪勝靜皆盡遣之。」二內淨之義前已總釋，此具二宗，《顯揚》、《雜集》名內等淨。《顯揚》第二云「謂為對治尋伺故，攝念正知，於自內體其心捨住，遠離尋伺塵濁法故，名內等淨。」《雜集》疏云「所言等者，謂內定體由離尋伺體得平等捨住。又念慧非一，故名平等。」若《婆沙》云「謂信平等，令內心淨。」
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疏「前滅覺觀」下，通妨。妨云：謂上滅覺觀，今復云無，豈非重復？答意云：前舉覺觀是此所滅，云顯所治。此言無者，不同初禪用此覺觀以為能治，云顯能治無。遠公云：「前滅覺觀，如呼滅諦以為無染。此無覺觀，如呼道諦以為無染故。」
疏「前滅覺觀」下，通妨。妨云：謂上滅覺觀，今復云無，豈非重復？答意云：前舉覺觀是此所滅，云顯所治。此言無者，不同初禪用此覺觀以為能治，云顯能治無。遠公云：「前滅覺觀，如呼滅諦以為無染。此無覺觀，如呼道諦以為無染故。」
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疏「本論釋一心云」下，先引論；後「欲異世間是如實修」下，疏釋論文。上釋無漏，此下釋一心。然論經「一心云心行一處」，今釋論文，乃以二意釋行一處。謂一以不斷三昧，即約無漏相續無間，即竪說一心。二以行一境者，約事對緣，橫說一心，由二禪已上唯以意識行法塵故。從「由此即名」下，結成三昧無漏。但緣一境即是三昧，今復相續故是無漏，無有漏法來相間故。《瑜伽》云「世間靜慮但捨彼品麁重，不捨種子。無漏靜慮二種俱捨，故無有間。」
疏「本論釋一心云」下，先引論；後「欲異世間是如實修」下，疏釋論文。上釋無漏，此下釋一心。然論經「一心云心行一處」，今釋論文，乃以二意釋行一處。謂一以不斷三昧，即約無漏相續無間，即竪說一心。二以行一境者，約事對緣，橫說一心，由二禪已上唯以意識行法塵故。從「由此即名」下，結成三昧無漏。但緣一境即是三昧，今復相續故是無漏，無有漏法來相間故。《瑜伽》云「世間靜慮但捨彼品麁重，不捨種子。無漏靜慮二種俱捨，故無有間。」
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疏「如淨鑑止水」者，欲惡如泥，初禪之定如淨動水。今無欲惡復滅覺觀，如淨止水。是則初禪慶其所離；此慶所得，得亡照故。
疏「如淨鑑止水」者，欲惡如泥，初禪之定如淨動水。今無欲惡復滅覺觀，如淨止水。是則初禪慶其所離；此慶所得，得亡照故。
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疏「若智論」下，敘異釋也。前解定生，定在二禪。今云定生，定在初禪。背於初禪有覺觀定，得二禪故。欲界無定為可背故，初名離生。
疏「若智論」下，敘異釋也。前解定生，定在二禪。今云定生，定在初禪。背於初禪有覺觀定，得二禪故。欲界無定為可背故，初名離生。
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疏「二禪雖離」下，通難。難云：初禪離欲惡，即名為離生；二禪離覺觀，亦合名離生。故為此通。通云：初禪離欲惡，無定名離生；二禪離覺觀，有定名定生。然其設難，唯難前解。及通難云：初禪有定，二解俱成。欲界無定為所背故，即成前解；初禪有定為所背故，即通後解。
疏「二禪雖離」下，通難。難云：初禪離欲惡，即名為離生；二禪離覺觀，亦合名離生。故為此通。通云：初禪離欲惡，無定名離生；二禪離覺觀，有定名定生。然其設難，唯難前解。及通難云：初禪有定，二解俱成。欲界無定為所背故，即成前解；初禪有定為所背故，即通後解。
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疏「初禪離欲大障」者，約障大小解，離欲大障，初名離生。二無大障，二不名離。
疏「初禪離欲大障」者，約障大小解，離欲大障，初名離生。二無大障，二不名離。
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第三禪。疏「一住捨」者，即是捨。數者，謂是善十一中一心數法。善十一者，《唯識頌》云「善謂信、慚、愧，無貪等三根，勤、安、不放逸，行捨及不害。」今明行捨即是其一。彼論釋云「言行捨者，即精進三根，令心平等正直無功用住為性，對治掉舉不寂靜住為業。」釋曰：此即四法為體，故云精進三根。三根，即無貪等善行故。次疏云「揀非捨受」，捨受唯是無記，非是善性故。行捨善性，故今揀之。「行心調停」者，行捨通捨貪等三不善根，今對二禪之喜，云捨喜過故。
第三禪。疏「一住捨」者，即是捨。數者，謂是善十一中一心數法。善十一者，《唯識頌》云「善謂信、慚、愧，無貪等三根，勤、安、不放逸，行捨及不害。」今明行捨即是其一。彼論釋云「言行捨者，即精進三根，令心平等正直無功用住為性，對治掉舉不寂靜住為業。」釋曰：此即四法為體，故云精進三根。三根，即無貪等善行故。次疏云「揀非捨受」，捨受唯是無記，非是善性故。行捨善性，故今揀之。「行心調停」者，行捨通捨貪等三不善根，今對二禪之喜，云捨喜過故。
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疏「顯揚」下，引論顯於捨相。《唯識》通說行捨，《顯揚》正釋三禪中捨，故云住捨。
疏「顯揚」下，引論顯於捨相。《唯識》通說行捨，《顯揚》正釋三禪中捨，故云住捨。
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疏「於已生喜不忍可」者，不忍可言即是捨義言。疏「平等正直無動安住」者，三品捨相一同《唯識》，平等為初，離沈掉故；正直為次，於染不怯故；無動安住為後，即寂靜住。即上《唯識》云「無功用住，不忘明記為念義故。」遠公釋云：「念前喜過，守心一境。」
疏「於已生喜不忍可」者，不忍可言即是捨義言。疏「平等正直無動安住」者，三品捨相一同《唯識》，平等為初，離沈掉故；正直為次，於染不怯故；無動安住為後，即寂靜住。即上《唯識》云「無功用住，不忘明記為念義故。」遠公釋云：「念前喜過，守心一境。」
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疏「三正知」者，正知即慧，遠公云「分別喜過」。而言正者，論名「安慧」，遠公云「慧靜名安」。安即正義，靜鑑雙流故名為正，正故得安。
疏「三正知」者，正知即慧，遠公云「分別喜過」。而言正者，論名「安慧」，遠公云「慧靜名安」。安即正義，靜鑑雙流故名為正，正故得安。
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疏「上三」下，結成勝義。
疏「上三」下，結成勝義。
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疏「設心受樂」者下，引《瑜伽》色身意身俱名身故。「故瑜伽」下，引證。於中有五：初明能治；二「令心」下，顯其治能，即前離喜；三「離喜寂靜」下，生起下文身受樂義，明是離喜之樂，故云「與喜相違心受生起」，心受生起即意身受樂；四「彼於」下，正釋身受樂義；五「是故」下，結釋經文。上約根本說故。遠公云：「身受者，受有二種，謂身與心分別有二：一約根本分別。五識等受依色根生，故名身受。意識中受從意根生，故名心受。二約所益分別身心。下品之受適暢在心，名為心受。上品之受適遍身心，就所遍處從末為名，故曰身受。今從後義，樂實心法。此處增上遍滿身心，故說身受。顯樂增上樂，是心受之義，不待言說。」釋曰：遠公有二義，意但取後，今疏具用。上引《瑜伽》證成前義，意識名身，故云心受亦名身受。
疏「設心受樂」者下，引《瑜伽》色身意身俱名身故。「故瑜伽」下，引證。於中有五：初明能治；二「令心」下，顯其治能，即前離喜；三「離喜寂靜」下，生起下文身受樂義，明是離喜之樂，故云「與喜相違心受生起」，心受生起即意身受樂；四「彼於」下，正釋身受樂義；五「是故」下，結釋經文。上約根本說故。遠公云：「身受者，受有二種，謂身與心分別有二：一約根本分別。五識等受依色根生，故名身受。意識中受從意根生，故名心受。二約所益分別身心。下品之受適暢在心，名為心受。上品之受適遍身心，就所遍處從末為名，故曰身受。今從後義，樂實心法。此處增上遍滿身心，故說身受。顯樂增上樂，是心受之義，不待言說。」釋曰：遠公有二義，意但取後，今疏具用。上引《瑜伽》證成前義，意識名身，故云心受亦名身受。
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疏「如土石」下，引山水喻，即順後義。約所益說有品數故，則土喻於心，石喻於身。水總喻樂，初禪心樂故，如水不入石中。二禪已遍身心，如水遍山，無石礙故。然為喜覆，如土覆水，但是潛潤。三禪身樂遍增，如池水在外，水遍山內，居然可知。
疏「如土石」下，引山水喻，即順後義。約所益說有品數故，則土喻於心，石喻於身。水總喻樂，初禪心樂故，如水不入石中。二禪已遍身心，如水遍山，無石礙故。然為喜覆，如土覆水，但是潛潤。三禪身樂遍增，如池水在外，水遍山內，居然可知。
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疏「釋成勝義」者，上舉三山，已知三禪樂勝，故今方出勝義。於中有六：一上一句標。二「謂下」，正明勝義。「無如是樂」者，無有無喜勝樂。「及無間捨」者，明無能治行。捨則下地有樂無捨，上地有捨無樂，今有捨有樂故樂最勝。三「是故」下，引證消經，明其有樂有捨。四「故諸樂」下，結成勝義。五「此瑜伽」下，結彈異解。謂遠公將能捨兩字屬於上句，云諸聖所說能捨。釋云：唯聖弟子能說能過堪能捨離，非凡所能彰此樂深。今將能捨兩字屬下，云能捨有念受樂故，樂為勝故，諸聖者共說此樂者最為勝耳。遠公但云樂勝，不知何以得勝？思之。是故結云有文有理，不應別解。六「文中」下，會經同論。言「但有捨念已殊上下」者，有捨念故異下，有樂故異上。
疏「釋成勝義」者，上舉三山，已知三禪樂勝，故今方出勝義。於中有六：一上一句標。二「謂下」，正明勝義。「無如是樂」者，無有無喜勝樂。「及無間捨」者，明無能治行。捨則下地有樂無捨，上地有捨無樂，今有捨有樂故樂最勝。三「是故」下，引證消經，明其有樂有捨。四「故諸樂」下，結成勝義。五「此瑜伽」下，結彈異解。謂遠公將能捨兩字屬於上句，云諸聖所說能捨。釋云：唯聖弟子能說能過堪能捨離，非凡所能彰此樂深。今將能捨兩字屬下，云能捨有念受樂故，樂為勝故，諸聖者共說此樂者最為勝耳。遠公但云樂勝，不知何以得勝？思之。是故結云有文有理，不應別解。六「文中」下，會經同論。言「但有捨念已殊上下」者，有捨念故異下，有樂故異上。
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疏「第四禪」，初正明問答。初禪有樂，那未斷苦？答意可知。
疏「第四禪」，初正明問答。初禪有樂，那未斷苦？答意可知。
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疏「若依小乘」下，約教揀異。故《俱捨》云「初二樂輕安」，則顯前論皆約樂受。「又此正斷」下，明其所宜，此亦遮難。難言：一種相攝，何不舉不憂不喜攝苦樂耶？答云：一五受中無別名故；二所對樂近，憂苦遠故，先已斷故。
疏「若依小乘」下，約教揀異。故《俱捨》云「初二樂輕安」，則顯前論皆約樂受。「又此正斷」下，明其所宜，此亦遮難。難言：一種相攝，何不舉不憂不喜攝苦樂耶？答云：一五受中無別名故；二所對樂近，憂苦遠故，先已斷故。
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疏「喜心浮動」下，釋無正知所以。三「若遠顯清淨」下，重顯清淨之言。上但對三禪明四清淨。今總對前三以明清淨，先引論文；後「此論略舉六事」者，疏釋論文無苦及憂，故云略舉，亦以遠故。正明從初禪來下地災患，已斷憂及苦之現行俱在欲界，故略不言。《俱舍論》云「第四名不動，離八災患故。」八災患者，謂尋、伺、苦、樂、憂、喜、出息、入息。
疏「喜心浮動」下，釋無正知所以。三「若遠顯清淨」下，重顯清淨之言。上但對三禪明四清淨。今總對前三以明清淨，先引論文；後「此論略舉六事」者，疏釋論文無苦及憂，故云略舉，亦以遠故。正明從初禪來下地災患，已斷憂及苦之現行俱在欲界，故略不言。《俱舍論》云「第四名不動，離八災患故。」八災患者，謂尋、伺、苦、樂、憂、喜、出息、入息。
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疏「第二四空」下，釋此分四：一義門料揀、二釋文、三指廣、四觀行。四中，初一彰差別、二釋別名、三例科為四、四顯支別。今初，即前所引四蘊離下地，離下地言是顯差別。
疏「第二四空」下，釋此分四：一義門料揀、二釋文、三指廣、四觀行。四中，初一彰差別、二釋別名、三例科為四、四顯支別。今初，即前所引四蘊離下地，離下地言是顯差別。
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疏「差別既爾」下，二釋別名。於中六：一總徵。二「彼次頌」下引論答。三「謂修定」下，釋論文。四「以前三」下，出異所以。所以同四無色、受名不同者，前三根本不一所緣故。五「瑜伽」下，引例為證。六「加行等」者，指相在文。五中，然《瑜伽》乃有二意。此是一意，論云「此中依於近分，乃至未入上根本定，唯緣虛空等。若已得入上根本定，亦緣虛空，亦緣自地諸蘊。」釋曰：言近分唯緣空者，約八解脫道中少分而說，解脫亦緣自地蘊故。九無間道此全不論根本。亦緣自地蘊者，初剎那心緣自地蘊，後心而得緣上下蘊。今揀後心，故云亦也。第二釋者，前三加行亦緣自蘊，取其解脫道中以少分緣義，及無間道緣自蘊故。前釋從其多分，《俱舍》唯取一義。
疏「差別既爾」下，二釋別名。於中六：一總徵。二「彼次頌」下引論答。三「謂修定」下，釋論文。四「以前三」下，出異所以。所以同四無色、受名不同者，前三根本不一所緣故。五「瑜伽」下，引例為證。六「加行等」者，指相在文。五中，然《瑜伽》乃有二意。此是一意，論云「此中依於近分，乃至未入上根本定，唯緣虛空等。若已得入上根本定，亦緣虛空，亦緣自地諸蘊。」釋曰：言近分唯緣空者，約八解脫道中少分而說，解脫亦緣自地蘊故。九無間道此全不論根本。亦緣自地蘊者，初剎那心緣自地蘊，後心而得緣上下蘊。今揀後心，故云亦也。第二釋者，前三加行亦緣自蘊，取其解脫道中以少分緣義，及無間道緣自蘊故。前釋從其多分，《俱舍》唯取一義。
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疏「然此四」下，三例科為四。
疏「然此四」下，三例科為四。
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疏「問若有」下，四顯支差別，先問、後答。答中四：一雙酬、二「經論」下會通、三「如初」下示有、四「故五」下結示。
疏「問若有」下，四顯支差別，先問、後答。答中四：一雙酬、二「經論」下會通、三「如初」下示有、四「故五」下結示。
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疏「今初空處」下，釋文，有三：初標。而言處者，《順正理》云「四空名處者，謂有情生長處故。」二「文中」下，釋文。三總結。二中，三句即為三別。釋初句中二：先雙標。今初句者，以經三句連為義句，故曲有三。疏「言離障」下，雙釋，先釋離障、後釋對治。今初。疏文有四：一總標、二別釋三句、三總釋想字、四通妨難。今初。言「謂離三有對等色」者，《俱舍．界品》中明十八界諸門分別，總有二十二門。今此要二，謂問云：幾有見無見？幾有對無對？偈云「一有見謂色，十有色有對。」釋曰：十八界中謂色界一，此一是有見。謂為眼根所觀照故，名為有見。五根五境此之十界，有色有對。謂此十界體是色故，極微所成更相障礙故名有對。論云「如手礙手、如石礙石。或二相礙，手石名二。應知有對總有三種：一障礙有對，即十色為體。障礙即有對，持業釋也。二境界有對，謂十三界，即六根六識法界一分。謂於法界中唯取心所，此十三法於色等境而能取故，為境所拘，名為有對。境界之有對，依主釋也。三所緣有對，其體即是七心界全。」今謂六識及意，并法界一分亦心所也。言所緣者，色等六境。言有對者，即七心等，為六境界所拘礙故。然對是礙義，礙有二種：一障礙礙、二拘礙礙。三有對中，障礙有對即障礙礙，餘二有對是拘礙礙。論自問云：境界所緣，彼有何別？論答云：若於彼法此有功能，即說彼為此法境界，心心所法執彼而起，彼於心等名為所緣。釋曰：彼即六境，此即根識等。意云：若根識等，於色等境有能見等之功能故，即詺色等為我境界。若心心所，猶如羸人非杖不起，託境方生，即色境等名為心等之所緣也。是則境界有對能緣力強，所緣有對所緣力強，故所緣中但有七心。境界之中具有根識，以根不託境而生故。故能取境邊名境界有對，為境引邊名所緣有對。而大雲釋云：「礙取境義邊，名境界有對。礙緣境義邊，名所緣有對。」似非本意。以論引《施設足論》四句分別境界有對，謂一於水有礙非陸，如魚等眼。二於陸有礙非水，如人等眼。三俱礙，如捕魚人及蝦䗫等眼。四俱非礙，謂除前根。釋曰：以此而明以見等為礙耳，非礙見等也。又論自釋礙義「云何眼等於自境界及自所緣轉時名為有礙？答云：越彼於餘，此不轉故。」釋曰：謂眼緣色，不聽聲等故。眼於色名為有礙，礙我餘緣故。則礙取境義，斯亦有理。而疏不言礙取餘境，但言礙取境邊，故非論意。三有對義，彼論為難，今已略顯。然第三有對，體雖七心要緣六境，故亦有色。又言等者，等於下別無對色故。此無對色，亦六境
疏「今初空處」下，釋文，有三：初標。而言處者，《順正理》云「四空名處者，謂有情生長處故。」二「文中」下，釋文。三總結。二中，三句即為三別。釋初句中二：先雙標。今初句者，以經三句連為義句，故曲有三。疏「言離障」下，雙釋，先釋離障、後釋對治。今初。疏文有四：一總標、二別釋三句、三總釋想字、四通妨難。今初。言「謂離三有對等色」者，《俱舍．界品》中明十八界諸門分別，總有二十二門。今此要二，謂問云：幾有見無見？幾有對無對？偈云「一有見謂色，十有色有對。」釋曰：十八界中謂色界一，此一是有見。謂為眼根所觀照故，名為有見。五根五境此之十界，有色有對。謂此十界體是色故，極微所成更相障礙故名有對。論云「如手礙手、如石礙石。或二相礙，手石名二。應知有對總有三種：一障礙有對，即十色為體。障礙即有對，持業釋也。二境界有對，謂十三界，即六根六識法界一分。謂於法界中唯取心所，此十三法於色等境而能取故，為境所拘，名為有對。境界之有對，依主釋也。三所緣有對，其體即是七心界全。」今謂六識及意，并法界一分亦心所也。言所緣者，色等六境。言有對者，即七心等，為六境界所拘礙故。然對是礙義，礙有二種：一障礙礙、二拘礙礙。三有對中，障礙有對即障礙礙，餘二有對是拘礙礙。論自問云：境界所緣，彼有何別？論答云：若於彼法此有功能，即說彼為此法境界，心心所法執彼而起，彼於心等名為所緣。釋曰：彼即六境，此即根識等。意云：若根識等，於色等境有能見等之功能故，即詺色等為我境界。若心心所，猶如羸人非杖不起，託境方生，即色境等名為心等之所緣也。是則境界有對能緣力強，所緣有對所緣力強，故所緣中但有七心。境界之中具有根識，以根不託境而生故。故能取境邊名境界有對，為境引邊名所緣有對。而大雲釋云：「礙取境義邊，名境界有對。礙緣境義邊，名所緣有對。」似非本意。以論引《施設足論》四句分別境界有對，謂一於水有礙非陸，如魚等眼。二於陸有礙非水，如人等眼。三俱礙，如捕魚人及蝦䗫等眼。四俱非礙，謂除前根。釋曰：以此而明以見等為礙耳，非礙見等也。又論自釋礙義「云何眼等於自境界及自所緣轉時名為有礙？答云：越彼於餘，此不轉故。」釋曰：謂眼緣色，不聽聲等故。眼於色名為有礙，礙我餘緣故。則礙取境義，斯亦有理。而疏不言礙取餘境，但言礙取境邊，故非論意。三有對義，彼論為難，今已略顯。然第三有對，體雖七心要緣六境，故亦有色。又言等者，等於下別無對色故。此無對色，亦六境
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中法界攝耳。
中法界攝耳。
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疏「論云」下，第二別釋三句。句皆有三，如初句中。初標經、二「過眼識」等，論釋。三此明超可見有對，即疏釋論。下二句亦然。其疏釋三句，亦即《俱舍．界品》明五蘊中色辨麁細門。一可見有對者，謂色境也。二不可見有對者，謂眼等五根聲香味觸也。三無見無對者，為無表色。今初可見有對，即前〈界品〉中一可見謂色，《瑜伽》名為超於顯色。論云「次於虛空起勝解故，所有青黃赤白相應顯色想，由不顯故、及厭離故，皆能超越。」
疏「論云」下，第二別釋三句。句皆有三，如初句中。初標經、二「過眼識」等，論釋。三此明超可見有對，即疏釋論。下二句亦然。其疏釋三句，亦即《俱舍．界品》明五蘊中色辨麁細門。一可見有對者，謂色境也。二不可見有對者，謂眼等五根聲香味觸也。三無見無對者，為無表色。今初可見有對，即前〈界品〉中一可見謂色，《瑜伽》名為超於顯色。論云「次於虛空起勝解故，所有青黃赤白相應顯色想，由不顯故、及厭離故，皆能超越。」
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疏「二滅有對想」者，標經，三有對言因此句生。「耳鼻舌」下，論釋取四識和合但謂四塵，即聲香味觸。識必依根，即兼前可見，皆障礙有對。故《瑜伽》云「由不顯現，超越彼想，以為因故，所有種種眾多品類，因諸顯色和合積集，有障礙想皆得除遣。」
疏「二滅有對想」者，標經，三有對言因此句生。「耳鼻舌」下，論釋取四識和合但謂四塵，即聲香味觸。識必依根，即兼前可見，皆障礙有對。故《瑜伽》云「由不顯現，超越彼想，以為因故，所有種種眾多品類，因諸顯色和合積集，有障礙想皆得除遣。」
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疏「三不念」下，釋第三句不念。先以論釋、「此滅」下，二疏釋。先正釋、後「意識緣」下通妨，可知。然此第三通於境界及所緣，攝是法塵故，意識緣故，已如上說。《瑜伽》云「由遠離彼想以為因故，所有彼種種聚中差別想轉，謂飲食瓶衣車乘莊嚴具城舍軍林等想，一切不作意轉。」
疏「三不念」下，釋第三句不念。先以論釋、「此滅」下，二疏釋。先正釋、後「意識緣」下通妨，可知。然此第三通於境界及所緣，攝是法塵故，意識緣故，已如上說。《瑜伽》云「由遠離彼想以為因故，所有彼種種聚中差別想轉，謂飲食瓶衣車乘莊嚴具城舍軍林等想，一切不作意轉。」
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疏「皆云想」者，第三別釋想字。先依小乘、後依大乘。前中《俱舍》云「亦總名除色想」。然無色亦二：一者生得，生得即果，果滅色形。二者修得，修得在因，身居欲色修空定時，但滅於想。應有問言：何不滅餘？故疏答云「想取色相故偏說滅」，非不滅餘。
疏「皆云想」者，第三別釋想字。先依小乘、後依大乘。前中《俱舍》云「亦總名除色想」。然無色亦二：一者生得，生得即果，果滅色形。二者修得，修得在因，身居欲色修空定時，但滅於想。應有問言：何不滅餘？故疏答云「想取色相故偏說滅」，非不滅餘。
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疏「大乘之中」下，二約大乘，謂縱生無色，亦唯滅想。先正釋、後「若超色相」下，以例反成。謂生識處不滅於空，生無所有不滅於識，何生空處而滅色耶？斯理善成。
疏「大乘之中」下，二約大乘，謂縱生無色，亦唯滅想。先正釋、後「若超色相」下，以例反成。謂生識處不滅於空，生無所有不滅於識，何生空處而滅色耶？斯理善成。
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疏「問香味之想」下，四通妨，先難、後答。答中二：先竪約漸修、後橫約頓證。前中又二：先通香味、後「色聲」下通餘三想，可知。
疏「問香味之想」下，四通妨，先難、後答。答中二：先竪約漸修、後橫約頓證。前中又二：先通香味、後「色聲」下通餘三想，可知。
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疏「若於色界頓修空定」下，約頓證以明。言「意緣一切法亦無揀故」者，前明意識之中唯取緣色之想，故今辨之通緣一切，論主但云「滅意識和合」故，意識分別一切法故，說別異想曾不揀言，唯取意中之色想耳。故知通也。
疏「若於色界頓修空定」下，約頓證以明。言「意緣一切法亦無揀故」者，前明意識之中唯取緣色之想，故今辨之通緣一切，論主但云「滅意識和合」故，意識分別一切法故，說別異想曾不揀言，唯取意中之色想耳。故知通也。
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疏「已明離障云何對治」下，二釋對治。上二句結前生後、後「前三句中」下正釋。然其不念之言，對治義顯。初超次滅，亦是對治。上引瑜伽三句之內，皆具對治。謂由遠離彼想為因等下，總釋云「除遣如是有色有對種種想已，餘無邊想，虛空勝解是也。」
疏「已明離障云何對治」下，二釋對治。上二句結前生後、後「前三句中」下正釋。然其不念之言，對治義顯。初超次滅，亦是對治。上引瑜伽三句之內，皆具對治。謂由遠離彼想為因等下，總釋云「除遣如是有色有對種種想已，餘無邊想，虛空勝解是也。」
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疏「何以不念？見無我故」者，即是論釋不念之言。謂色無自實，當體即空，故云無我，即法無我。從「約菩薩實治」下，即疏釋論。言「但厭下苦麁以為加行」者，此即有漏六行伏惑，謂厭下苦麁障、欣上淨妙離，略言苦麁。然此對治，經雖無文，論主義取不念釋耳。
疏「何以不念？見無我故」者，即是論釋不念之言。謂色無自實，當體即空，故云無我，即法無我。從「約菩薩實治」下，即疏釋論。言「但厭下苦麁以為加行」者，此即有漏六行伏惑，謂厭下苦麁障、欣上淨妙離，略言苦麁。然此對治，經雖無文，論主義取不念釋耳。
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疏從「順正理」下，引論釋成加行之相。然「云有法雖與色俱」者，有法即空，空遍一切色非色處。今明色中之空，故云雖與色俱。言「而其自體不依屬色」者，空是無礙，色是變礙故。故下經云「譬如虛空遍至一切色非色處，非至非不至。何以故？虛空無身故。」此約事空。若約理空，義亦同此。故經云「譬如法界遍一切，不可見取為一切」是也。上辨虛空之體。從「諸有於色」下，辨觀行之相。言「而待色無方得顯了」者，然顯空相略有二義：一滅色明空。謂先有色，今此已無故。二對色明空。此處是色，無色處是空。今待色無義，含二意故。《婆沙》八十云「但由加行名空無邊處。謂初業者，先應思惟牆上樹上岸上舍上等諸空之相。取此相已，假相勝解，觀察照了無邊空相。以先思惟無邊空相而修加行，展轉引起初無色定，故說此名虛空無邊處。」曾聞苾芻出此定已，便舉兩手捫模虛空。有見問言：「汝何所覓？」苾芻答言：「我不見自身。」彼言：「汝身即在床上，如何餘處更覓自身？」故知入此定已亦不見身，起定猶爾。今疏但明加行之相耳。
疏從「順正理」下，引論釋成加行之相。然「云有法雖與色俱」者，有法即空，空遍一切色非色處。今明色中之空，故云雖與色俱。言「而其自體不依屬色」者，空是無礙，色是變礙故。故下經云「譬如虛空遍至一切色非色處，非至非不至。何以故？虛空無身故。」此約事空。若約理空，義亦同此。故經云「譬如法界遍一切，不可見取為一切」是也。上辨虛空之體。從「諸有於色」下，辨觀行之相。言「而待色無方得顯了」者，然顯空相略有二義：一滅色明空。謂先有色，今此已無故。二對色明空。此處是色，無色處是空。今待色無義，含二意故。《婆沙》八十云「但由加行名空無邊處。謂初業者，先應思惟牆上樹上岸上舍上等諸空之相。取此相已，假相勝解，觀察照了無邊空相。以先思惟無邊空相而修加行，展轉引起初無色定，故說此名虛空無邊處。」曾聞苾芻出此定已，便舉兩手捫模虛空。有見問言：「汝何所覓？」苾芻答言：「我不見自身。」彼言：「汝身即在床上，如何餘處更覓自身？」故知入此定已亦不見身，起定猶爾。今疏但明加行之相耳。
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疏「瑜伽云：由已超過」下，疏文有三：初引論、二「準瑜伽意」下釋彼論文、三「後之三」下結例。二中，以加行究竟作意，即是第六。以彼釋云「謂心得離繫故」。言「利益是勝解作意」者，以雖彼當第二，釋云正是修行，以下彼二依止是加行究竟果作意。彼釋云「謂無間證入則知利益，是正修行」矣。
疏「瑜伽云：由已超過」下，疏文有三：初引論、二「準瑜伽意」下釋彼論文、三「後之三」下結例。二中，以加行究竟作意，即是第六。以彼釋云「謂心得離繫故」。言「利益是勝解作意」者，以雖彼當第二，釋云正是修行，以下彼二依止是加行究竟果作意。彼釋云「謂無間證入則知利益，是正修行」矣。
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疏「又此四義」下，第三總結。「何所超」者，謂色云何能超？謂無分別。「何緣」者，謂緣虛空無邊，尤顯此句是修行相。「何所證」者，即空處心一境性。
疏「又此四義」下，第三總結。「何所超」者，謂色云何能超？謂無分別。「何緣」者，謂緣虛空無邊，尤顯此句是修行相。「何所證」者，即空處心一境性。
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疏「正理云」下，引論證成加行之相。言「得入根本」，即彼二依止三昧。
疏「正理云」下，引論證成加行之相。言「得入根本」，即彼二依止三昧。
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疏「四非想」中，疏文有二：先釋名、後「超一切」下釋文。釋初句中，疏文有三：初牒經標章、次「云何」下顯治、後「經闕」下會釋。疏「即入非有想」下，釋第三句，分二：先略釋、後「瑜伽」下廣釋。於中二：先釋非有想。後「又言」下，釋非無想。於中三：初對他釋；二「唯有」下，約自地釋；三「此中所以」下，對無漏定以辨憂劣。
疏「四非想」中，疏文有二：先釋名、後「超一切」下釋文。釋初句中，疏文有三：初牒經標章、次「云何」下顯治、後「經闕」下會釋。疏「即入非有想」下，釋第三句，分二：先略釋、後「瑜伽」下廣釋。於中二：先釋非有想。後「又言」下，釋非無想。於中三：初對他釋；二「唯有」下，約自地釋；三「此中所以」下，對無漏定以辨憂劣。
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疏「然婆沙」下，指廣在餘。言「諸論」者，《雜集》第九亦廣分別。
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疏「今更」下，約觀心釋，兼通禪門。
疏「今更」下，約觀心釋，兼通禪門。
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第四厭果分。疏「今初所以先明者」下，疏文有六：一來意、二「然入之所以」下入意、三「為對生死」下建立、四「此四皆緣」下釋總名、五「若總相」下出體、六「文中」下釋文。四中，疏通始終之教，準《大集》第九云「如諸眾生心性本淨，是名為慈。觀於一切等如虛空，是名為悲。斷一切喜，是名為喜。遠一切行，是名為捨。」此通終頓。若圓教明，如下〈離世間品〉，各有十義及圓融等。
第四厭果分。疏「今初所以先明者」下，疏文有六：一來意、二「然入之所以」下入意、三「為對生死」下建立、四「此四皆緣」下釋總名、五「若總相」下出體、六「文中」下釋文。四中，疏通始終之教，準《大集》第九云「如諸眾生心性本淨，是名為慈。觀於一切等如虛空，是名為悲。斷一切喜，是名為喜。遠一切行，是名為捨。」此通終頓。若圓教明，如下〈離世間品〉，各有十義及圓融等。
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疏「若總相」下，第五出體，中二：先總出體。「皆以定慧而為體」者，《雜集》十三云「慈等三昧故，後得智中所建立故。」然論四無量總有五門：一以靜慮為所依；二以有情為所緣境界；三與樂等相應為行相；四定慧為自體，一切功德皆奢摩他毘鉢舍那之所攝故；五諸心心所以為助伴。疏皆舍有。
疏「若總相」下，第五出體，中二：先總出體。「皆以定慧而為體」者，《雜集》十三云「慈等三昧故，後得智中所建立故。」然論四無量總有五門：一以靜慮為所依；二以有情為所緣境界；三與樂等相應為行相；四定慧為自體，一切功德皆奢摩他毘鉢舍那之所攝故；五諸心心所以為助伴。疏皆舍有。
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疏「若別明」下，二別出體兼舍行相。此有四句，句皆有二。「慈即與樂」此明行相，「無瞋為體」即是出體。「拔苦」悲相，「不害」出體。「慶他」喜相，「不嫉」出體。「自他捨惑」是捨行相，「即是善捨」是出捨體。《俱舍》頌云「無量有四種，對治瞋等故。慈悲無瞋性，喜喜捨無貪。此行相如次，與樂及拔苦，欣慰有情等，緣欲界有情。喜初二靜慮，餘六或五十，不能斷諸惑，人起定成三。」釋曰：初句標、次句辨治。治有四種：一瞋、二害、三不欣慰、四欲貪。言瞋等者，等取下三。次二句出體，慈悲以無瞋為性，喜即喜受，捨即無貪。此即《婆沙論》意。若《俱舍論》云「悲以不害為體」，故疏依之，捨以無貪無瞋共為其體。今言行捨，是《雜集》意。次三句行相，與樂是慈行相；拔苦是悲行相；欣慰是喜行相；有情等是捨行相，怨親平等故。次句明所緣，唯緣欲界，上界無瞋等故。次兩句明所依喜，初二靜慮，餘六者謂三無量依於六地，謂四靜慮及未至、中間。或五者，有餘師說：唯依五地，除未至定。謂修無量者是定與德，已離欲者乃能修故。或十者，欲令此四通依十地，謂欲界定、四靜慮、根本及四近分并中間禪。有二義故不能斷惑：一有漏根本緣故、二勝解作意相應故。斷惑要須真實作意故。今遍緣一切有情境界故，斷惑要緣法作意故。次句明處及成唯在人中，成一即成三種。
疏「若別明」下，二別出體兼舍行相。此有四句，句皆有二。「慈即與樂」此明行相，「無瞋為體」即是出體。「拔苦」悲相，「不害」出體。「慶他」喜相，「不嫉」出體。「自他捨惑」是捨行相，「即是善捨」是出捨體。《俱舍》頌云「無量有四種，對治瞋等故。慈悲無瞋性，喜喜捨無貪。此行相如次，與樂及拔苦，欣慰有情等，緣欲界有情。喜初二靜慮，餘六或五十，不能斷諸惑，人起定成三。」釋曰：初句標、次句辨治。治有四種：一瞋、二害、三不欣慰、四欲貪。言瞋等者，等取下三。次二句出體，慈悲以無瞋為性，喜即喜受，捨即無貪。此即《婆沙論》意。若《俱舍論》云「悲以不害為體」，故疏依之，捨以無貪無瞋共為其體。今言行捨，是《雜集》意。次三句行相，與樂是慈行相；拔苦是悲行相；欣慰是喜行相；有情等是捨行相，怨親平等故。次句明所緣，唯緣欲界，上界無瞋等故。次兩句明所依喜，初二靜慮，餘六者謂三無量依於六地，謂四靜慮及未至、中間。或五者，有餘師說：唯依五地，除未至定。謂修無量者是定與德，已離欲者乃能修故。或十者，欲令此四通依十地，謂欲界定、四靜慮、根本及四近分并中間禪。有二義故不能斷惑：一有漏根本緣故、二勝解作意相應故。斷惑要須真實作意故。今遍緣一切有情境界故，斷惑要緣法作意故。次句明處及成唯在人中，成一即成三種。
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疏「慈之種類總有其三」者，疏依常義，經論大同。《涅槃》十五更有一義，云「眾生緣者，緣於五蘊，願與樂故。法緣者，緣諸眾生所須之物。無緣者，緣於如來，是名無緣。慈者，多緣於貧窮眾生。如來大師永離貧窮，受第一樂，若緣眾生則不緣佛。法亦如是。以是義故，緣如來者名曰無緣。」次更有義，即是今疏所明。於中三：初囑經文、次「初一」下料揀、後「今初」下釋文。言「與欲界之樂」，即五欲樂，同喜之樂。二禪之中一切因果。三禪亦然，非唯樂受。三禪已上以喜為患，離故名樂。「不二者，三樂平等與故」者，論云「不二者，亦是廣大無量。」即重牒前三。以此三樂遍與眾生，不揀彼此，云平等與。疏「次二治障」者，即經無怨無對，慈行平等，不等是障。怨應與苦，今皆與樂，故無慈障。怨與其樂，可名治障。親與其樂，何名治障？不以親故偏與之也。故疏云無「偏情」也。與前不二有何別耶？前唯就樂以明不二，今就苦樂相對遣也。
疏「慈之種類總有其三」者，疏依常義，經論大同。《涅槃》十五更有一義，云「眾生緣者，緣於五蘊，願與樂故。法緣者，緣諸眾生所須之物。無緣者，緣於如來，是名無緣。慈者，多緣於貧窮眾生。如來大師永離貧窮，受第一樂，若緣眾生則不緣佛。法亦如是。以是義故，緣如來者名曰無緣。」次更有義，即是今疏所明。於中三：初囑經文、次「初一」下料揀、後「今初」下釋文。言「與欲界之樂」，即五欲樂，同喜之樂。二禪之中一切因果。三禪亦然，非唯樂受。三禪已上以喜為患，離故名樂。「不二者，三樂平等與故」者，論云「不二者，亦是廣大無量。」即重牒前三。以此三樂遍與眾生，不揀彼此，云平等與。疏「次二治障」者，即經無怨無對，慈行平等，不等是障。怨應與苦，今皆與樂，故無慈障。怨與其樂，可名治障。親與其樂，何名治障？不以親故偏與之也。故疏云無「偏情」也。與前不二有何別耶？前唯就樂以明不二，今就苦樂相對遣也。
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疏「次一清淨」，即經無障。然經云「無障」，論為「清淨」。前說無障，無障却云治障者，由前治障得此無障，無障即淨。又前是慈用，用平等慈治於怨親。此據慈體，體是禪果所依，依禪治下欲惡等染，故名清淨。「身心不調」，造十惡業，調故無之。「五蓋」等者，等上十惡及怨親也。言「行清淨慈」者，即《淨名．觀眾生品》云「行清淨慈，諸法性淨故。」契深行淨，障蓋不生。
疏「次一清淨」，即經無障。然經云「無障」，論為「清淨」。前說無障，無障却云治障者，由前治障得此無障，無障即淨。又前是慈用，用平等慈治於怨親。此據慈體，體是禪果所依，依禪治下欲惡等染，故名清淨。「身心不調」，造十惡業，調故無之。「五蓋」等者，等上十惡及怨親也。言「行清淨慈」者，即《淨名．觀眾生品》云「行清淨慈，諸法性淨故。」契深行淨，障蓋不生。
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疏「後一攝果」，即經「無惱」。先依論釋。故論云「欲色界中正受善果無苦惱事」，疏別配釋。後「故修慈」下，引證廣釋。於中三：初舉彼經、次「然此中」下束成諸果、後「修一慈」下結示勸修。「三報」，即現生後。「五果」，即異熟等。
疏「後一攝果」，即經「無惱」。先依論釋。故論云「欲色界中正受善果無苦惱事」，疏別配釋。後「故修慈」下，引證廣釋。於中三：初舉彼經、次「然此中」下束成諸果、後「修一慈」下結示勸修。「三報」，即現生後。「五果」，即異熟等。
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疏「一緣聖凡五蘊之法」者，是所與樂人，見無我故，如諸論說。「二者眾生所有分別作業法」者，即《涅槃》意，隨其所作化與樂故。經「遍至一切世間」者，正約有情世間，義兼餘二，正覺器界是所與故。然約圓教，下〈離世間品〉各有十義。
疏「一緣聖凡五蘊之法」者，是所與樂人，見無我故，如諸論說。「二者眾生所有分別作業法」者，即《涅槃》意，隨其所作化與樂故。經「遍至一切世間」者，正約有情世間，義兼餘二，正覺器界是所與故。然約圓教，下〈離世間品〉各有十義。
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第二「五神通明行功用果」等者，疏文有八：一上句辨定所屬。二「前內懷」下，次明來意。言「從多分說」者，會上論文。三「妙用」下，釋總名。四「文中」下，列別名。五「外色」下，釋別名。六「若語其體」下，出體性。言「順眼義」者，就眼辨智。廢體從眼，故云「約見」。天耳何不名廢智？就根名聞，聞不順智，不如眼故。七「餘處」下，辨次第，亦是三業分別。五通皆智，智皆意業，今從用相，故分三業。八「今初身」下，釋文。
第二「五神通明行功用果」等者，疏文有八：一上句辨定所屬。二「前內懷」下，次明來意。言「從多分說」者，會上論文。三「妙用」下，釋總名。四「文中」下，列別名。五「外色」下，釋別名。六「若語其體」下，出體性。言「順眼義」者，就眼辨智。廢體從眼，故云「約見」。天耳何不名廢智？就根名聞，聞不順智，不如眼故。七「餘處」下，辨次第，亦是三業分別。五通皆智，智皆意業，今從用相，故分三業。八「今初身」下，釋文。
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疏「後別中三種自在」者，經有十句，論攝為三：初二各一、後八為一。論亦分八，然總十事亦十八變，文有不足，故論直分。疏以經難，留在下說。今且依論。「作業自在」中八者：一傍行無礙，如經「石壁山障所往無礙，猶如虛空」故。二者上行，如經「於虛空中加趺而去，同於飛鳥」故。三者下行，如經「入地如水」故。四者涉水不沒，如經「履水如地」故。五者其身熾然，如經「身出烟焰，如大火聚」故。六者身能注水，如經「復雨於水，猶如大雲」故。七者身能捫摸，如經「日月在空，有大威力而能以手捫摸摩觸」故。八者自在，乃至梵世間、器世間，隨意轉變，得自在故。如經「其身自在乃至梵者。」釋曰：曰若會十八變者，三種之中初一即振動。二中有四：一者一身為多身是舒、二者多身為一身是卷、三隱、四顯。三為八中攝為五種，一傍行、二上行，皆是往來；三四皆轉變；五六皆熾然；七即眾象入身，以高大故；八即所作自在。上三段中，初一、次四、後五，但有其十，餘八略無。論見多無，別無科釋，餘如善住知識處明。疏「一以初六心明隨煩惱」者，疏文有四：一釋論立名；二「言有貪」下，別釋初對；三「即三不善」下，例以總釋；四「論今」下，會通論意。二中，貪是心所，心王之體與貪相應，名貪纏所纏。餘亦如是。
疏「後別中三種自在」者，經有十句，論攝為三：初二各一、後八為一。論亦分八，然總十事亦十八變，文有不足，故論直分。疏以經難，留在下說。今且依論。「作業自在」中八者：一傍行無礙，如經「石壁山障所往無礙，猶如虛空」故。二者上行，如經「於虛空中加趺而去，同於飛鳥」故。三者下行，如經「入地如水」故。四者涉水不沒，如經「履水如地」故。五者其身熾然，如經「身出烟焰，如大火聚」故。六者身能注水，如經「復雨於水，猶如大雲」故。七者身能捫摸，如經「日月在空，有大威力而能以手捫摸摩觸」故。八者自在，乃至梵世間、器世間，隨意轉變，得自在故。如經「其身自在乃至梵者。」釋曰：曰若會十八變者，三種之中初一即振動。二中有四：一者一身為多身是舒、二者多身為一身是卷、三隱、四顯。三為八中攝為五種，一傍行、二上行，皆是往來；三四皆轉變；五六皆熾然；七即眾象入身，以高大故；八即所作自在。上三段中，初一、次四、後五，但有其十，餘八略無。論見多無，別無科釋，餘如善住知識處明。疏「一以初六心明隨煩惱」者，疏文有四：一釋論立名；二「言有貪」下，別釋初對；三「即三不善」下，例以總釋；四「論今」下，會通論意。二中，貪是心所，心王之體與貪相應，名貪纏所纏。餘亦如是。
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疏「二心明使即是隨眠」者，論中名使，隨眠往來猶如公使，隨逐捉縛故。
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疏「或略非略攝之」者，以論經無略非略，下釋即散不散中開出。今以論中不說於上二無色故，以此當之。無所有想即是略也。非想非非想中，此想亦劣，故名非略。
疏「或略非略攝之」者，以論經無略非略，下釋即散不散中開出。今以論中不說於上二無色故，以此當之。無所有想即是略也。非想非非想中，此想亦劣，故名非略。
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疏「四有四心學三昧行」者，異後得定。以略釋止者，故《唯識》釋睡眠云「昧略為性，略揀寤時，昧揀定中。定中是略而不昧故，繫緣一境即是略義。略非略中，略心為得，非略為失。散非散中，散則為失，非散為得。」
疏「四有四心學三昧行」者，異後得定。以略釋止者，故《唯識》釋睡眠云「昧略為性，略揀寤時，昧揀定中。定中是略而不昧故，繫緣一境即是略義。略非略中，略心為得，非略為失。散非散中，散則為失，非散為得。」
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疏「前二約定」者，以論無略非略，但名學三昧行。今以三昧有止觀品，故別用之。
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疏「以得四禪謂得四果」者，得初禪謂得初果，餘三如次。
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疏「論經名求不求」者，仍在上無上前。
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疏「九有二心大乘得失」者，論經無此，論亦無義。令以義釋耳。
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疏「上之九類」下，通相料揀，有三：一三雜染料揀；二「亦即」下，四諦料揀；三「皆如實」下，總釋如實知義。有五教意，初通小乘，初教理實通人法二空故。二「亦非心外」下，通始終二教，唯識之義通二教故。三「若自他相絕」下，通於終頓兩教，但同一體即是頓教，兼取不壞能所知義即是終教。又總取雙絕雙存，亦圓教中同教義故。四「又他心是總」下，六相圓融，唯屬圓教一乘之別教義。
疏「上之九類」下，通相料揀，有三：一三雜染料揀；二「亦即」下，四諦料揀；三「皆如實」下，總釋如實知義。有五教意，初通小乘，初教理實通人法二空故。二「亦非心外」下，通始終二教，唯識之義通二教故。三「若自他相絕」下，通於終頓兩教，但同一體即是頓教，兼取不壞能所知義即是終教。又總取雙絕雙存，亦圓教中同教義故。四「又他心是總」下，六相圓融，唯屬圓教一乘之別教義。
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疏「即生心時隨心用現在前」者，此有三重自在：上明散動不能縛，則入定自在；二此段欲入則入、欲出則出，入出自在，是則定散皆不能縛，即是地初明盛心也；三「大悲方便」下，受生自在，則報果無縛。論云「彼淳厚深念心此成就示現者，謂地初十種深心中第八心。」今經當勇猛心，故上論釋云「又不隨禪解脫力生」，疏釋云「地滿方成」，正指此也。
疏「即生心時隨心用現在前」者，此有三重自在：上明散動不能縛，則入定自在；二此段欲入則入、欲出則出，入出自在，是則定散皆不能縛，即是地初明盛心也；三「大悲方便」下，受生自在，則報果無縛。論云「彼淳厚深念心此成就示現者，謂地初十種深心中第八心。」今經當勇猛心，故上論釋云「又不隨禪解脫力生」，疏釋云「地滿方成」，正指此也。
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疏「論主從勝」等者，佛菩薩處勝諸穢處。「及自利」者，為滿自利菩提分故，近佛菩薩。若約利他，《瑜伽》、《地持》皆云「隨他見已生道法處」。故今疏云「不揀淨穢」，能滿二利菩提分處即生其中。
疏「論主從勝」等者，佛菩薩處勝諸穢處。「及自利」者，為滿自利菩提分故，近佛菩薩。若約利他，《瑜伽》、《地持》皆云「隨他見已生道法處」。故今疏云「不揀淨穢」，能滿二利菩提分處即生其中。
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第二位果。疏「不生不滅即法性觀」者，約真諦觀，則顯因緣而有是因緣觀、是俗諦觀。不見增減者，以法性中無淨穢故、體無增減故、性無二故。
第二位果。疏「不生不滅即法性觀」者，約真諦觀，則顯因緣而有是因緣觀、是俗諦觀。不見增減者，以法性中無淨穢故、體無增減故、性無二故。
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疏「一者成上」者，即隨順觀世諦，即入第一義也。
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疏「二約不壞相」者，約即真之俗也。
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疏「一切法不生般若生」者，即《大般若》文。悟法無生名般若，故知無可生；照見惑源，故無可滅也。
疏「一切法不生般若生」者，即《大般若》文。悟法無生名般若，故知無可生；照見惑源，故無可滅也。
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疏「又以此三地」下，結說之由。
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疏「若合色有」者，有當無色，今合為一，即上二界，總名有縛，故為四縛。「四流」，如初二地說。上辨開合。二「見縛先滅」下，釋經。則五中初一見道所斷，已隔二地，故云先也。「論云」下，先舉論。後「謂煩惱」下，釋論。言「與當地所知障種同滅」者，以地地各別斷所知障，而種現雙斷故。此地初云「此地斷暗鈍障」，謂所知障中俱生一分，開成二愚及彼麁重。麁重即是種子。所知種現，體即無明，故云無明習氣。習氣即是麁重。其俱生煩惱，若約現行，亦地地別斷，故與所知障種現俱滅。煩惱種子，直至金剛方永斷盡。今約現行，故得云滅。若約種子，但言微薄，以現斷故，種隨微薄。文斷現故，亦得薄名。
疏「若合色有」者，有當無色，今合為一，即上二界，總名有縛，故為四縛。「四流」，如初二地說。上辨開合。二「見縛先滅」下，釋經。則五中初一見道所斷，已隔二地，故云先也。「論云」下，先舉論。後「謂煩惱」下，釋論。言「與當地所知障種同滅」者，以地地各別斷所知障，而種現雙斷故。此地初云「此地斷暗鈍障」，謂所知障中俱生一分，開成二愚及彼麁重。麁重即是種子。所知種現，體即無明，故云無明習氣。習氣即是麁重。其俱生煩惱，若約現行，亦地地別斷，故與所知障種現俱滅。煩惱種子，直至金剛方永斷盡。今約現行，故得云滅。若約種子，但言微薄，以現斷故，種隨微薄。文斷現故，亦得薄名。
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疏「揀細異麁」者，望於二地故得名細，非望後地而得細名麁障。「見道初地已斷」者，即分別起。「麁障修者二地已斷」者，然煩惱有三：一正起者，初地斷；二誤心起者，二地已斷；三不善根使任運性成，三地已上漸次斷之。又貪等惑，略有二種：一者不善，凡夫所起。二者是善，愛佛名貪，憎厭世間說之為瞋，分別有無說以為癡。上三處斷，是不善煩惱。善煩惱斷，亦有三處：一者正起，地上漸斷，八地時盡；二者習起，八地已上漸次除斷，十地時盡；三者使性，至佛乃盡。今此但斷不善之性，不說現斷，至七地中方說斷於求佛貪等。
疏「揀細異麁」者，望於二地故得名細，非望後地而得細名麁障。「見道初地已斷」者，即分別起。「麁障修者二地已斷」者，然煩惱有三：一正起者，初地斷；二誤心起者，二地已斷；三不善根使任運性成，三地已上漸次斷之。又貪等惑，略有二種：一者不善，凡夫所起。二者是善，愛佛名貪，憎厭世間說之為瞋，分別有無說以為癡。上三處斷，是不善煩惱。善煩惱斷，亦有三處：一者正起，地上漸斷，八地時盡；二者習起，八地已上漸次除斷，十地時盡；三者使性，至佛乃盡。今此但斷不善之性，不說現斷，至七地中方說斷於求佛貪等。
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疏「他人陵我以剛強」等者，即借《老子》之言。彼云「柔弱勝剛強」，又云「天下之至柔，馳騁天下之至堅」，例而用之耳。
疏「他人陵我以剛強」等者，即借《老子》之言。彼云「柔弱勝剛強」，又云「天下之至柔，馳騁天下之至堅」，例而用之耳。
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疏「以萬頃之陂為其量故」者，蔡邕歎郭林宗云「汪汪若萬頃之陂，既撓之不濁，亦澄之不清。」言其量大也。
疏「以萬頃之陂為其量故」者，蔡邕歎郭林宗云「汪汪若萬頃之陂，既撓之不濁，亦澄之不清。」言其量大也。
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疏「受恩常念小恩大報」者，即《涅槃》文，〈十行〉已引。「眾生於我有恩」者，若無眾生，不能成我普賢行故。
疏「受恩常念小恩大報」者，即《涅槃》文，〈十行〉已引。「眾生於我有恩」者，若無眾生，不能成我普賢行故。
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疏「譣詖」者，《毛詩．序》云「內有進賢之志，而無譣詖之心。」《蒼頡篇》云「詖，謂諂佞也。」「攝報果」，經云「得百千三昧者，初地百、二地千」，此為十倍。「三地百千」，即已百倍。「四地億數」。然其百千已用中等數法，百百變之方是一萬。若百萬為億，四地望三亦是百倍。「五地千億」，已是千倍。「六地百千億」，若云百箇千億，亦是百倍。若總云百千億，則數難分。「七地百千億那由他」，則已有那由他倍，由有百千億箇那由他故。準〈阿僧祇品〉云「一百洛叉為一俱胝」，此中等數，洛叉為億，俱胝當兆。次云俱胝，俱胝為一阿廋多，阿廋多阿廋多為一那由他。自此已上皆用上等之數倍倍變之，故百千億箇那由他已非心識思量之境，況八地云「百萬三千大千世界微塵數」，九地云「百萬阿僧祇國土微塵數」，十地云「不可說百千億那由他佛剎微塵數三昧」等，此上三地皆以剎塵當前一數，故難思中難思也。況一一地中皆悉結云「若以殊勝願力，復過於此百劫、千劫、百千億那由他劫，不能數知。」此約行布，況圓融耶？以登地難量，故略寄數以揀深淺。空中鳥跡難可宣示，《纓絡》亦云「初地一念無相法身，成就百萬阿僧祇功德。雙照二諦心心寂滅，法流水中不可以凡心識思量二種法身，況二地三地乃至等覺地。但就應化道中，可以初地有百身千身萬身乃至無量身」等。釋曰：據此等文寄其數量，非盡理說。
疏「譣詖」者，《毛詩．序》云「內有進賢之志，而無譣詖之心。」《蒼頡篇》云「詖，謂諂佞也。」「攝報果」，經云「得百千三昧者，初地百、二地千」，此為十倍。「三地百千」，即已百倍。「四地億數」。然其百千已用中等數法，百百變之方是一萬。若百萬為億，四地望三亦是百倍。「五地千億」，已是千倍。「六地百千億」，若云百箇千億，亦是百倍。若總云百千億，則數難分。「七地百千億那由他」，則已有那由他倍，由有百千億箇那由他故。準〈阿僧祇品〉云「一百洛叉為一俱胝」，此中等數，洛叉為億，俱胝當兆。次云俱胝，俱胝為一阿廋多，阿廋多阿廋多為一那由他。自此已上皆用上等之數倍倍變之，故百千億箇那由他已非心識思量之境，況八地云「百萬三千大千世界微塵數」，九地云「百萬阿僧祇國土微塵數」，十地云「不可說百千億那由他佛剎微塵數三昧」等，此上三地皆以剎塵當前一數，故難思中難思也。況一一地中皆悉結云「若以殊勝願力，復過於此百劫、千劫、百千億那由他劫，不能數知。」此約行布，況圓融耶？以登地難量，故略寄數以揀深淺。空中鳥跡難可宣示，《纓絡》亦云「初地一念無相法身，成就百萬阿僧祇功德。雙照二諦心心寂滅，法流水中不可以凡心識思量二種法身，況二地三地乃至等覺地。但就應化道中，可以初地有百身千身萬身乃至無量身」等。釋曰：據此等文寄其數量，非盡理說。
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第四焰慧地。疏「所以來」下，疏文分二：一依三學、二「若依本論」下依寄位。前中二：先總、後別。先總引，《瑜伽》引《深密》者，意欲雙明具經論故。經當第四〈波羅蜜品〉「觀自在問言：『佛說十地，佛地幾清淨攝、幾分所攝？』佛言：『善男子！當知諸地四種清淨，十一分攝。云何名為四種清淨能攝諸地？謂增上意樂清淨攝於初地；增上戒清淨攝第二地；增上心清淨攝第三地；增上慧清淨攝於後後地，轉勝妙故，當知能攝從第四地乃至佛地。』」釋曰：上言十一分者，即十地及佛地。
第四焰慧地。疏「所以來」下，疏文分二：一依三學、二「若依本論」下依寄位。前中二：先總、後別。先總引，《瑜伽》引《深密》者，意欲雙明具經論故。經當第四〈波羅蜜品〉「觀自在問言：『佛說十地，佛地幾清淨攝、幾分所攝？』佛言：『善男子！當知諸地四種清淨，十一分攝。云何名為四種清淨能攝諸地？謂增上意樂清淨攝於初地；增上戒清淨攝第二地；增上心清淨攝第三地；增上慧清淨攝於後後地，轉勝妙故，當知能攝從第四地乃至佛地。』」釋曰：上言十一分者，即十地及佛地。
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疏「又慧有多種」下，第二別明，又分為二：先對後辨來、後「又前地」下對前辨來。「捨於定愛」者，前有八定故有定愛，有聞持故有法愛。言「今修證彼」者，證彼菩提分法。
疏「又慧有多種」下，第二別明，又分為二：先對後辨來、後「又前地」下對前辨來。「捨於定愛」者，前有八定故有定愛，有聞持故有法愛。言「今修證彼」者，證彼菩提分法。
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疏「二約地中」下，此釋有四：一引論正釋。然《唯識》文即《攝論》意，次下正引，即《攝論》第七意。世親釋云「由此地中安住最勝菩提分法，由住此故，能燒一切根本煩惱及隨煩惱皆為灰燼。然以菩提分而為慧者，非皆是慧，慧之焰故，從喻為名也。」二「由住第四」下，以文成上約地中義。三「若唯」下，反成前義。四「以此地正明」下，釋妨難。難云：若許此第一釋者，何以諸論多依第二？故為此通，通意可知。於中文二：先正通、後「攝論云」下出多釋文。略舉五釋：一《攝論》，即上第七論。二《莊嚴論》，當第十三。三引《瑜伽論》，亦即第四，文多同前。四引《金光明》，即第三經，云「能燒煩惱以智慧光，增長光明故，是修行道品依處，是故四地名為焰慧。」五引《顯揚》，亦當第三，論云「焰慧地者，謂諸菩薩住此地中，先善修治第三地故，超過一切聲聞緣覺地，證得極清淨緣諸覺分能取法境，微妙慧蘊能現前，燒一切煩惱，是故此地名為焰慧。」然上五釋，義皆相成，故疏總云「不殊此意」。
疏「二約地中」下，此釋有四：一引論正釋。然《唯識》文即《攝論》意，次下正引，即《攝論》第七意。世親釋云「由此地中安住最勝菩提分法，由住此故，能燒一切根本煩惱及隨煩惱皆為灰燼。然以菩提分而為慧者，非皆是慧，慧之焰故，從喻為名也。」二「由住第四」下，以文成上約地中義。三「若唯」下，反成前義。四「以此地正明」下，釋妨難。難云：若許此第一釋者，何以諸論多依第二？故為此通，通意可知。於中文二：先正通、後「攝論云」下出多釋文。略舉五釋：一《攝論》，即上第七論。二《莊嚴論》，當第十三。三引《瑜伽論》，亦即第四，文多同前。四引《金光明》，即第三經，云「能燒煩惱以智慧光，增長光明故，是修行道品依處，是故四地名為焰慧。」五引《顯揚》，亦當第三，論云「焰慧地者，謂諸菩薩住此地中，先善修治第三地故，超過一切聲聞緣覺地，證得極清淨緣諸覺分能取法境，微妙慧蘊能現前，燒一切煩惱，是故此地名為焰慧。」然上五釋，義皆相成，故疏總云「不殊此意」。
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疏「三約地滿」等者，前約證智為焰，此約教智為焰。
疏「三約地滿」等者，前約證智為焰，此約教智為焰。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
疏「然所燒」下，三明所斷障。疏文有四：一舉《唯識》；二亦攝法愛定愛，兼收本論；三「菩提分」下，正明斷義；四「由斯四地」下，別說二愚。然《唯識》一分之下，更有論云「第六識俱身見等，攝最下品故，不作意緣故，遠隨現行故，名微細。」釋曰：第六識言揀第七識，第七識俱以微細名故，此地未斷。今言微細，望前地說有三義，故立微細名。一第六識中，分別身見名為上品，唯不善故；獨頭貪等名為中品，通善不善；此唯無記，故名下品。二不作意緣故，即任運生義。三遠隨現行故，從無始來隨逐於身故。有上三義，故名微細。論云「彼障四地菩提分法，入四地時便能永斷。」釋曰：以有身見：不能觀身為不淨等。問：上言所知障中俱生一分，那名煩惱？答：此所知障，昔時多分與煩惱障同一體起，立煩惱名。由菩提分正斷所知，彼之身見亦不行故。前之三地何不爾耶？以相同世間，今此出世方能離之。
疏「然所燒」下，三明所斷障。疏文有四：一舉《唯識》；二亦攝法愛定愛，兼收本論；三「菩提分」下，正明斷義；四「由斯四地」下，別說二愚。然《唯識》一分之下，更有論云「第六識俱身見等，攝最下品故，不作意緣故，遠隨現行故，名微細。」釋曰：第六識言揀第七識，第七識俱以微細名故，此地未斷。今言微細，望前地說有三義，故立微細名。一第六識中，分別身見名為上品，唯不善故；獨頭貪等名為中品，通善不善；此唯無記，故名下品。二不作意緣故，即任運生義。三遠隨現行故，從無始來隨逐於身故。有上三義，故名微細。論云「彼障四地菩提分法，入四地時便能永斷。」釋曰：以有身見：不能觀身為不淨等。問：上言所知障中俱生一分，那名煩惱？答：此所知障，昔時多分與煩惱障同一體起，立煩惱名。由菩提分正斷所知，彼之身見亦不行故。前之三地何不爾耶？以相同世間，今此出世方能離之。
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疏「亦攝定愛」下，二出本論名。名離解法慢障，略云解法。實亦有定，本分中說。亦《唯識》文，論云「身見等言，亦攝無始所知障，攝定愛法愛。彼定法愛三地尚增，入四地時方能永害。由斯四地說斷二愚及彼麁重。一等至愛愚，即是此中定愛俱者。二法愛愚，即是此中法愛俱者。所知障攝二愚斷故，煩惱二愛亦永斷不行。今得無漏定及無漏教者，故違於彼。」即疏彼釋。愚即所知，愛即煩惱，故說俱斷。
疏「亦攝定愛」下，二出本論名。名離解法慢障，略云解法。實亦有定，本分中說。亦《唯識》文，論云「身見等言，亦攝無始所知障，攝定愛法愛。彼定法愛三地尚增，入四地時方能永害。由斯四地說斷二愚及彼麁重。一等至愛愚，即是此中定愛俱者。二法愛愚，即是此中法愛俱者。所知障攝二愚斷故，煩惱二愛亦永斷不行。今得無漏定及無漏教者，故違於彼。」即疏彼釋。愚即所知，愛即煩惱，故說俱斷。
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疏「由此證得」下，四所證如。亦前《唯識》引《攝論》文。世親釋云「於此如中，無計我所、無攝我所，如北洲人無繫屬故。應說此如，非我執、我慢、我愛、無明邊見、我所見等所依取故。」從「得此真如」下，是今疏結成。次明成行，如文具之。「由達無」下，六得果者不為我攝，方能攝生。
疏「由此證得」下，四所證如。亦前《唯識》引《攝論》文。世親釋云「於此如中，無計我所、無攝我所，如北洲人無繫屬故。應說此如，非我執、我慢、我愛、無明邊見、我所見等所依取故。」從「得此真如」下，是今疏結成。次明成行，如文具之。「由達無」下，六得果者不為我攝，方能攝生。
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大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十一
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