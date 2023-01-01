大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五十八

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「十句」文下釋文不釋總句者，有二意：一以下別成總義故；二者前生起中已顯意故，謂菩提心依於大悲為根本故，亦即《瑜伽》四因之中大悲因也。疏「一增上大」，疏文有八：一標名。即經智慧增上，智導前悲，所以先辨。二「細行苦」下，論釋名。細智現前，故名為生。三「謂若了」下，疏反釋論。四文論釋智慧，別釋二字，皆先舉論，「此約」下疏釋。五「復是一門」下雙結智慧，以智慧名有通有別，通謂分別名慧、決斷名智，此義雖別，而通事理二。別有二義：一了事名智，如第十度；了理名慧，如第六度。二者如今疏文。六「自相」下，牒論解釋。七「念生」下，出經論意，不知三界皆苦及苦性相故。八「其逆順」下，指難在下。「二善巧」等者，等取方便所攝也。「四攝」，釋所攝。「曲巧」，釋善巧。「隨宜」，釋方便巧用四攝，隨物所宜故。疏「三最上」下，下取深心所持。從「謂向發」下，是論自釋。然論經云「直心深心淳至故」，論意以深直是別，淳至是總，故標為名。謂深則悲行深重，直則正念真如。悲智相資能盡生界，故云淳至。淳至即最上。然經深心有其二義：一以樂修善行為深，深即重義；二契理為深，深即直心，故第二地初有十深心。論經名直，則知深心已攝直心。疏「四無量大」下，此下四大皆明勝進。此謂雖攝佛智，亦為利生。疏「五善觀等」者，等取下經。具云「善觀察分別，勇猛力智力，無礙智現前。」論經云「善決定眾生力智力」，論云「五者，決定大上妙決定信深智勝對治。」今疏開經成三決定，復以無礙智該於上三，即展演經論。六中，有名無釋。論釋云「隨順菩提正覺，即佛自然智。」前疏頻有，故略不釋。七中先舉論，後「大包」下疏釋，就經第四有何相。疏「以得出世間聖道故」者，聖道是福利正體，故論為總。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十句」文下釋文不釋總句者，有二意：一以下別成總義故；二者前生起中已顯意故，謂菩提心依於大悲為根本故，亦即《瑜伽》四因之中大悲因也。疏「一增上大」，疏文有八：一標名。即經智慧增上，智導前悲，所以先辨。二「細行苦」下，論釋名。細智現前，故名為生。三「謂若了」下，疏反釋論。四文論釋智慧，別釋二字，皆先舉論，「此約」下疏釋。五「復是一門」下雙結智慧，以智慧名有通有別，通謂分別名慧、決斷名智，此義雖別，而通事理二。別有二義：一了事名智，如第十度；了理名慧，如第六度。二者如今疏文。六「自相」下，牒論解釋。七「念生」下，出經論意，不知三界皆苦及苦性相故。八「其逆順」下，指難在下。「二善巧」等者，等取方便所攝也。「四攝」，釋所攝。「曲巧」，釋善巧。「隨宜」，釋方便巧用四攝，隨物所宜故。疏「三最上」下，下取深心所持。從「謂向發」下，是論自釋。然論經云「直心深心淳至故」，論意以深直是別，淳至是總，故標為名。謂深則悲行深重，直則正念真如。悲智相資能盡生界，故云淳至。淳至即最上。然經深心有其二義：一以樂修善行為深，深即重義；二契理為深，深即直心，故第二地初有十深心。論經名直，則知深心已攝直心。疏「四無量大」下，此下四大皆明勝進。此謂雖攝佛智，亦為利生。疏「五善觀等」者，等取下經。具云「善觀察分別，勇猛力智力，無礙智現前。」論經云「善決定眾生力智力」，論云「五者，決定大上妙決定信深智勝對治。」今疏開經成三決定，復以無礙智該於上三，即展演經論。六中，有名無釋。論釋云「隨順菩提正覺，即佛自然智。」前疏頻有，故略不釋。七中先舉論，後「大包」下疏釋，就經第四有何相。疏「以得出世間聖道故」者，聖道是福利正體，故論為總。

別有八種過，疏文有三：初依總開別、二「入位過」下隨別解釋、三總結不相似。二中、前七自分、後一勝進。「一入位過」中，先舉論、後「瑜伽」下引證。「正性離生」，是出世義。「謂如世人」下，上即論文，此下疏釋，所證即是真如，故《攝論》云「真如為家，契會為生。」前約入位，此約入證。下引梁論，明生家亦勝。疏「子相似法大乘行生故」者，上即論文。「謂大行」下，疏釋大行，即助道行也。疏「道過」，經有二句：前一句揀異地前、下句明是地上。喻揀可知。引梁論，殺生等即世間道，道即因故。論云「四者道過，世間道不攝，出世間道攝故，異生道相似法故」者，謂世間不攝是初句，出世間攝故是下句。異生道相似法者喻，謂人道異於三惡之道。疏中喻文義已分明。五法體過，初至「自事」皆是論文。論下云「自身體相似法」。從「若無大悲」下，疏釋論意，義已明顯。六論云「六者處過，不捨世間方便，不染善巧住故。」處相似法，會疏可知。七業過，論云「順空聖智生命相似法故」。八「畢定過」者，大心堅固名為畢定。論云「佛種不斷，究竟涅槃道，成就相似法故。」會疏就經，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別有八種過，疏文有三：初依總開別、二「入位過」下隨別解釋、三總結不相似。二中、前七自分、後一勝進。「一入位過」中，先舉論、後「瑜伽」下引證。「正性離生」，是出世義。「謂如世人」下，上即論文，此下疏釋，所證即是真如，故《攝論》云「真如為家，契會為生。」前約入位，此約入證。下引梁論，明生家亦勝。疏「子相似法大乘行生故」者，上即論文。「謂大行」下，疏釋大行，即助道行也。疏「道過」，經有二句：前一句揀異地前、下句明是地上。喻揀可知。引梁論，殺生等即世間道，道即因故。論云「四者道過，世間道不攝，出世間道攝故，異生道相似法故」者，謂世間不攝是初句，出世間攝故是下句。異生道相似法者喻，謂人道異於三惡之道。疏中喻文義已分明。五法體過，初至「自事」皆是論文。論下云「自身體相似法」。從「若無大悲」下，疏釋論意，義已明顯。六論云「六者處過，不捨世間方便，不染善巧住故。」處相似法，會疏可知。七業過，論云「順空聖智生命相似法故」。八「畢定過」者，大心堅固名為畢定。論云「佛種不斷，究竟涅槃道，成就相似法故。」會疏就經，文並可知。

疏「論云：如是示現」下，第三總結不相似顯成過義。先舉論，從「顯與地前」下疏釋。然論此下更云「如是次第，家不相似、種性不相似、道不相似、體不相似、處不相似、生業不相似、成就不相似。如是說住此地中，是名為住。如次經云『菩薩住如是法，名住菩薩歡喜地，以不動相應故。』」釋曰：此論次第別結，皆有不相似言，則知十句不似地前。從「如是說」下，釋於結文。乍觀此論，則似唯取第四段為住如是法，以攬前三成斯相故。故全收四以總該別，皆有煩惱、無煩惱異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論云：如是示現」下，第三總結不相似顯成過義。先舉論，從「顯與地前」下疏釋。然論此下更云「如是次第，家不相似、種性不相似、道不相似、體不相似、處不相似、生業不相似、成就不相似。如是說住此地中，是名為住。如次經云『菩薩住如是法，名住菩薩歡喜地，以不動相應故。』」釋曰：此論次第別結，皆有不相似言，則知十句不似地前。從「如是說」下，釋於結文。乍觀此論，則似唯取第四段為住如是法，以攬前三成斯相故。故全收四以總該別，皆有煩惱、無煩惱異。

釋名分，此中論有生起，云「已說住義，次說釋名。云何多歡喜示名歡喜(此問得名)？以何歡喜(此問喜相為身為心？下答具二)？此地中菩薩歡喜，復以何念(此問喜因)？初說十句(此答喜相)，後說二十句(此答喜因)。」釋曰：上論疏已摘用，故不併舉。恐尋論者怪不見文，故此具出。疏「總有三喜」者，論主但云「歡喜者，名為心喜、體喜、根喜。」疏便開釋，但直下彰名。據其體性即是下九，此是論主攝別入總，謂下九中前六自利，喜行之體；後三化他，顯於喜能。前中初二敬之與愛，是喜行心，非正喜體，今攝入總名為心喜。次三正是喜心之體，攝之入總名為體喜。後一明其喜行功能，出生之義說以為根，攝之入總名為根喜。備此三喜，故名多喜。今雖直釋，至下別中結歸此三。言「三根喜，由前心體歡喜內充」者，心即初一、體即第二，二皆為內。然五受明義，在五根為樂，在意地為喜。二禪心喜亦名為樂，此地身樂亦名為喜，就通義故。「輕安」之言即是善數，亦輕安樂。「調暢」之言即是受樂，所以結云「故此喜者亦名為樂」。疏「又內及觀心」下，重會前三，揀異凡小。觀心是初，內通前二，謂雙證二空離憂喜相，名為無喜；冥契寂靜唯證能知，故云之喜。二禪喜相，三地當知。疏「一敬喜」，別九喜中已如總中之科，下疏便結之。今初，尊敬三寶名為敬喜。由證同體，信不可壞，恭敬轉增。然總具下九，故名為多。當句言多復有何義？遍敬三寶即是多義，餘可類取。疏「上二即喜行」下，結成總中心喜。「次三即喜之體相」者，即總中體喜。疏「前覺後悅義甚次第」者，論經先慶喜，但心自覺勝於地前。次調柔喜，離諸鑛強，是故身心悉皆適悅。後踊躍者，遍益逾前，故名踊躍。是為三句，作初中後之次第也。疏「此一喜能」者，喜行成就能攝菩提，故名為能。此與念當得喜有何異耶？答：念當逆念當果，此念念之自能，故不同也。疏「下三化他」，即口身意離三業障。故下論云「鬪諍於言中」等，論義通於自他。問：此等解釋唯約自行。又此三句，初句自他無擾、次句不惱於他、後句不為他惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋名分，此中論有生起，云「已說住義，次說釋名。云何多歡喜示名歡喜(此問得名)？以何歡喜(此問喜相為身為心？下答具二)？此地中菩薩歡喜，復以何念(此問喜因)？初說十句(此答喜相)，後說二十句(此答喜因)。」釋曰：上論疏已摘用，故不併舉。恐尋論者怪不見文，故此具出。疏「總有三喜」者，論主但云「歡喜者，名為心喜、體喜、根喜。」疏便開釋，但直下彰名。據其體性即是下九，此是論主攝別入總，謂下九中前六自利，喜行之體；後三化他，顯於喜能。前中初二敬之與愛，是喜行心，非正喜體，今攝入總名為心喜。次三正是喜心之體，攝之入總名為體喜。後一明其喜行功能，出生之義說以為根，攝之入總名為根喜。備此三喜，故名多喜。今雖直釋，至下別中結歸此三。言「三根喜，由前心體歡喜內充」者，心即初一、體即第二，二皆為內。然五受明義，在五根為樂，在意地為喜。二禪心喜亦名為樂，此地身樂亦名為喜，就通義故。「輕安」之言即是善數，亦輕安樂。「調暢」之言即是受樂，所以結云「故此喜者亦名為樂」。疏「又內及觀心」下，重會前三，揀異凡小。觀心是初，內通前二，謂雙證二空離憂喜相，名為無喜；冥契寂靜唯證能知，故云之喜。二禪喜相，三地當知。疏「一敬喜」，別九喜中已如總中之科，下疏便結之。今初，尊敬三寶名為敬喜。由證同體，信不可壞，恭敬轉增。然總具下九，故名為多。當句言多復有何義？遍敬三寶即是多義，餘可類取。疏「上二即喜行」下，結成總中心喜。「次三即喜之體相」者，即總中體喜。疏「前覺後悅義甚次第」者，論經先慶喜，但心自覺勝於地前。次調柔喜，離諸鑛強，是故身心悉皆適悅。後踊躍者，遍益逾前，故名踊躍。是為三句，作初中後之次第也。疏「此一喜能」者，喜行成就能攝菩提，故名為能。此與念當得喜有何異耶？答：念當逆念當果，此念念之自能，故不同也。疏「下三化他」，即口身意離三業障。故下論云「鬪諍於言中」等，論義通於自他。問：此等解釋唯約自行。又此三句，初句自他無擾、次句不惱於他、後句不為他惱。

疏「今初」，初句總下疏有三門：一總別分別。二「若別顯義相」下，義類分別。三「又上十句，初佛」下，三寶分別。二中，因果人法即有四門，疏且分二：先果、後因。疏「於中更有總別」者，此中之總，望前為別、望後為總，即亦總亦別。疏「別中六句次第顯前菩薩行」，則以六句為能顯，菩薩行為所顯。以別顯總故，即顯示之義。於六句中自有能所，初一行體為所顯；餘五句能顯，亦是別明顯相。此則顯理之教義，其「次第」之言兩向用之。初一佛次法後菩薩，今菩薩行等，故為次第。二於後六句初體，後顯六句次第。疏「餘三利他皆法雲之行」者，故論釋菩薩地盡竟，便云「此中餘者約教化法故」等，則顯餘三是菩薩地盡中事也。疏「亦可後三」下，然論云此中餘者，故疏配在菩薩地盡中。然無顯文，故兼顯通諸地意。疏「轉離一切凡夫取著事故」者，此即論文，上即指經，下即疏釋。疏別中有三：初通敘文意、二「九中」下隨文別釋、三「然此九句」下結定。疏「總別九句文雖不次」者，初即第二生如來家過，二即總句超凡夫地，三即第一入菩薩位入位過，四即第四離世間趣得道過，五即第五得菩薩法法體過，六即第三無能說其種姓過失種姓過，七即第六住菩薩處處過，八即第七入三世平等是業過，九即第八於如來種中決定當得無上菩提名畢定過。餘八全同，唯第九捨轉離相文小不同，故疏會釋。疏文分三：初正釋捨轉離。二「即前第八」下，會通前文。此斷前行，故須會釋。謂前明者，志氣成立決成菩提，於如來種中即是行義。行斷雖殊，決成菩提義則同矣。三「言怖畏」下，釋文。於中先舉論。「不愛是所畏」下，疏釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初」，初句總下疏有三門：一總別分別。二「若別顯義相」下，義類分別。三「又上十句，初佛」下，三寶分別。二中，因果人法即有四門，疏且分二：先果、後因。疏「於中更有總別」者，此中之總，望前為別、望後為總，即亦總亦別。疏「別中六句次第顯前菩薩行」，則以六句為能顯，菩薩行為所顯。以別顯總故，即顯示之義。於六句中自有能所，初一行體為所顯；餘五句能顯，亦是別明顯相。此則顯理之教義，其「次第」之言兩向用之。初一佛次法後菩薩，今菩薩行等，故為次第。二於後六句初體，後顯六句次第。疏「餘三利他皆法雲之行」者，故論釋菩薩地盡竟，便云「此中餘者約教化法故」等，則顯餘三是菩薩地盡中事也。疏「亦可後三」下，然論云此中餘者，故疏配在菩薩地盡中。然無顯文，故兼顯通諸地意。疏「轉離一切凡夫取著事故」者，此即論文，上即指經，下即疏釋。疏別中有三：初通敘文意、二「九中」下隨文別釋、三「然此九句」下結定。疏「總別九句文雖不次」者，初即第二生如來家過，二即總句超凡夫地，三即第一入菩薩位入位過，四即第四離世間趣得道過，五即第五得菩薩法法體過，六即第三無能說其種姓過失種姓過，七即第六住菩薩處處過，八即第七入三世平等是業過，九即第八於如來種中決定當得無上菩提名畢定過。餘八全同，唯第九捨轉離相文小不同，故疏會釋。疏文分三：初正釋捨轉離。二「即前第八」下，會通前文。此斷前行，故須會釋。謂前明者，志氣成立決成菩提，於如來種中即是行義。行斷雖殊，決成菩提義則同矣。三「言怖畏」下，釋文。於中先舉論。「不愛是所畏」下，疏釋。

疏「今初，徵意云何以此中說離畏耶」者，謂得初地遠離一切煩惱業苦，何以偏言離怖畏耶？二答。疏有二意：一以五怖偏障初地，初地盡斷，所以偏說；餘障通障諸地，初地不盡，是以不說。如十使中五見及疑，盡在見位，偏說斷之；貪瞋癡慢通障見修，此中不盡。二畏是喜障，故偏說之，故於釋名分中說耳。疏「故論上云遠離此因」者，以是經前生起之論，故云上也。論文具云「次說何者是怖畏？云何怖畏因？遠離此因，無怖畏故。」釋曰：論中怖畏有問無答，經中離畏有答無問，故疏具出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初，徵意云何以此中說離畏耶」者，謂得初地遠離一切煩惱業苦，何以偏言離怖畏耶？二答。疏有二意：一以五怖偏障初地，初地盡斷，所以偏說；餘障通障諸地，初地不盡，是以不說。如十使中五見及疑，盡在見位，偏說斷之；貪瞋癡慢通障見修，此中不盡。二畏是喜障，故偏說之，故於釋名分中說耳。疏「故論上云遠離此因」者，以是經前生起之論，故云上也。論文具云「次說何者是怖畏？云何怖畏因？遠離此因，無怖畏故。」釋曰：論中怖畏有問無答，經中離畏有答無問，故疏具出。

疏「四舉因顯相」下，疏文有二：先釋經文意；後「五怖畏」下開義別釋，不次第釋經，而取義類以釋。於中分二：先總彰五畏之果、後彰五畏之因及明離義。前中，但揀濫相，即為釋文。於中三：初揀死不活。二「死約愛於善道」下，揀死惡道。此因上第三第四依身，故為此揀。上三有濫，所以揀之。惡名學易德故不釋。三「但說五者」下，通妨辨攝。謂有問言：怖畏多種，謂打縛等，豈不畏耶？何但說五？故為此通，則五無不攝。如打縛等，即不活死畏所攝等。疏「此怖畏因略有二種」下，第二彰怖畏因及明離義。文中三：初引論總明、二分別解釋、三總以結示。今初，觀下釋文，二因自顯。疏「然此二因」下，分別解釋。於中二：先通、後別。別從相顯，通約義兼，故明通中即別所揀。謂善根微少，別為後二之因，今通為前三之因。「不活等」者，等取死及惡名邪智愛著，別是前三之因，今通為後二之因。「畏大眾等」，等取惡道。疏「若取相顯」下，二別配。於中三：初雙標。二「邪智即是」下釋初因。於中四：一牒釋論文、二「愛著於我」下別配三因、三「無我我所」下彰離、四「然不活」下會釋經文。疏「後二因」下，三釋後因。文中二：先因、後「今具福」下辨離。疏「故初三離」下等，三總以結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四舉因顯相」下，疏文有二：先釋經文意；後「五怖畏」下開義別釋，不次第釋經，而取義類以釋。於中分二：先總彰五畏之果、後彰五畏之因及明離義。前中，但揀濫相，即為釋文。於中三：初揀死不活。二「死約愛於善道」下，揀死惡道。此因上第三第四依身，故為此揀。上三有濫，所以揀之。惡名學易德故不釋。三「但說五者」下，通妨辨攝。謂有問言：怖畏多種，謂打縛等，豈不畏耶？何但說五？故為此通，則五無不攝。如打縛等，即不活死畏所攝等。疏「此怖畏因略有二種」下，第二彰怖畏因及明離義。文中三：初引論總明、二分別解釋、三總以結示。今初，觀下釋文，二因自顯。疏「然此二因」下，分別解釋。於中二：先通、後別。別從相顯，通約義兼，故明通中即別所揀。謂善根微少，別為後二之因，今通為前三之因。「不活等」者，等取死及惡名邪智愛著，別是前三之因，今通為後二之因。「畏大眾等」，等取惡道。疏「若取相顯」下，二別配。於中三：初雙標。二「邪智即是」下釋初因。於中四：一牒釋論文、二「愛著於我」下別配三因、三「無我我所」下彰離、四「然不活」下會釋經文。疏「後二因」下，三釋後因。文中二：先因、後「今具福」下辨離。疏「故初三離」下等，三總以結示。

疏「結酬初徵」，中三：初釋經意、二敘論、三「意謂」下釋論第三安住分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「結酬初徵」，中三：初釋經意、二敘論、三「意謂」下釋論第三安住分。

疏「所列諦寶等境」者，諦即實事理，寶即三寶等，等取世出世善之功能皆所信境。疏「信增成欲」，欲即信果。疏「一敬信」，即於德信也。「二淨信」，即於寶信也。離疑濁，故名淨，即經解清淨句。疏「上二皆云清淨是信之性」者，上皆《唯識》，並如前所引。疏「三決定信增上」，即經信決定，故今取經為名。準論云「以信分別故，便名分別信增上，令他證淨智故。」故令疏以分別字為其釋文。疏「此三增上」下，通釋。然今經云「發起悲愍故」，論經云「起悲愍心」，論釋云「起者，轉復現前。謂地前修習入地，即現今在地中，云轉復現。」疏「七慚愧信增上是所成行體」者，故論云「樂修何等？行波羅蜜行故，以崇重賢善為慚，故成檀等諸度。輕拒暴惡為愧，故治於慳等諸蔽。」輕拒暴惡，即不著世間。無惡有善，故曰莊嚴。故《遺教經》云「以慚愧服而自莊嚴」。八是得等侶，亦即行緣，論云「僧為等侶，同事安樂。」九者敬法，即行所依。論云「入何法中？謂諸佛教。則亦行所詣，是所入故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「所列諦寶等境」者，諦即實事理，寶即三寶等，等取世出世善之功能皆所信境。疏「信增成欲」，欲即信果。疏「一敬信」，即於德信也。「二淨信」，即於寶信也。離疑濁，故名淨，即經解清淨句。疏「上二皆云清淨是信之性」者，上皆《唯識》，並如前所引。疏「三決定信增上」，即經信決定，故今取經為名。準論云「以信分別故，便名分別信增上，令他證淨智故。」故令疏以分別字為其釋文。疏「此三增上」下，通釋。然今經云「發起悲愍故」，論經云「起悲愍心」，論釋云「起者，轉復現前。謂地前修習入地，即現今在地中，云轉復現。」疏「七慚愧信增上是所成行體」者，故論云「樂修何等？行波羅蜜行故，以崇重賢善為慚，故成檀等諸度。輕拒暴惡為愧，故治於慳等諸蔽。」輕拒暴惡，即不著世間。無惡有善，故曰莊嚴。故《遺教經》云「以慚愧服而自莊嚴」。八是得等侶，亦即行緣，論云「僧為等侶，同事安樂。」九者敬法，即行所依。論云「入何法中？謂諸佛教。則亦行所詣，是所入故。」

疏「第二日夜修行」中有二：先依論釋、後隨要別釋。前中，「一親近集」，又是求法方便。二正聞法時，直諮為問、直酬為答，設難為論義、通難為解釋。疏「後五句次第修行」者，五句即為次第。又先明內觀、後辨隨緣，亦是次第。疏「又難得」下，舉世寶六義，顯證法六義：一地前所無，故云難得；二已斷分別，故云無垢；三能為二利，故云勢力；四能嚴法身，故曰莊嚴；五等同法界，故云殊勝；六一得不失，故云不改。亦與六決定義同。疏「其第六七」下，第二隨要別釋。言「此中能治即大人覺」者，文中具有，但遠離一種攝於二事：一攝寂靜、二攝無戲論，此二俱治不遠離故。言八覺者，一少欲、二知足、三寂靜、四精進力、五正意(即正念是)、六正定、七正慧、八無戲論。疏「八種不淨是謂資生」者，即《涅槃》第六〈邪正品〉。經文廣列而不分數，疏案《善生優婆塞經》具列：一畜田宅、二種植根栽、三貯聚穀粟居店求利、四畜奴婢人民、五畜眷屬群畜、六畜金銀錢寶、七畜象牙金銀刻鏤諸寶大床綿褥氍氀、八畜銅鐵釜鑊。疏「第三求一切智下迴向成就」中，言總即所求之事。「名之為家」者，論有十一句，初總、餘別。若隨行要分別，乃為三節：一謂求一切智地是家、二求力無畏不共法為依家、三餘句，明無障求。故論別列十一求竟，總云「於中求何等事？求一切智地故。以何觀求？觀諸佛力無畏不共法故。云何求？求諸波羅蜜無著法故。此三求者是家，依家無障求故。」釋曰：今疏別摘配釋，並不違論，故今總句即是家也。言「總即所求之事」者，此中正明求佛，故一切智即所求等事。故論上云「求何等事名之為家」者，即上論此三求中是家。家是三中之一，此即以事為家。從「一切智地是求處」者，疏以經釋論為家之言，處即家故。疏「別即能求之因」者，從總開出，皆明求義，雖有三節，後二皆因。因中分二：初一為觀，即論云「以何觀求」。「名為依家」者，即前論三求中依家二字。從「於前家中」下，疏釋觀義。其「十力無畏」，即一切智地。依彼成觀，故名依家。疏「餘十能求之行」者，即上論云「云何求」，即三求中無障求也，皆治蔽障故。疏「或許多勝」等者，兼上有三：一許不與、二許多與少、三與許勝與劣。「五不捨求」，中二：先釋文、後「勤策」下解妨。前中，「戒法無量」者，戒有三聚，三千威儀八萬細行故。「劫數長遠」者，一受不捨至成佛故。「戒法精妙」者，防於意地起心動念即毀犯律儀。論於止作，故說為持；三聚進善利生，云行也。疏「難行易敗」者，不同定慧證法之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二日夜修行」中有二：先依論釋、後隨要別釋。前中，「一親近集」，又是求法方便。二正聞法時，直諮為問、直酬為答，設難為論義、通難為解釋。疏「後五句次第修行」者，五句即為次第。又先明內觀、後辨隨緣，亦是次第。疏「又難得」下，舉世寶六義，顯證法六義：一地前所無，故云難得；二已斷分別，故云無垢；三能為二利，故云勢力；四能嚴法身，故曰莊嚴；五等同法界，故云殊勝；六一得不失，故云不改。亦與六決定義同。疏「其第六七」下，第二隨要別釋。言「此中能治即大人覺」者，文中具有，但遠離一種攝於二事：一攝寂靜、二攝無戲論，此二俱治不遠離故。言八覺者，一少欲、二知足、三寂靜、四精進力、五正意(即正念是)、六正定、七正慧、八無戲論。疏「八種不淨是謂資生」者，即《涅槃》第六〈邪正品〉。經文廣列而不分數，疏案《善生優婆塞經》具列：一畜田宅、二種植根栽、三貯聚穀粟居店求利、四畜奴婢人民、五畜眷屬群畜、六畜金銀錢寶、七畜象牙金銀刻鏤諸寶大床綿褥氍氀、八畜銅鐵釜鑊。疏「第三求一切智下迴向成就」中，言總即所求之事。「名之為家」者，論有十一句，初總、餘別。若隨行要分別，乃為三節：一謂求一切智地是家、二求力無畏不共法為依家、三餘句，明無障求。故論別列十一求竟，總云「於中求何等事？求一切智地故。以何觀求？觀諸佛力無畏不共法故。云何求？求諸波羅蜜無著法故。此三求者是家，依家無障求故。」釋曰：今疏別摘配釋，並不違論，故今總句即是家也。言「總即所求之事」者，此中正明求佛，故一切智即所求等事。故論上云「求何等事名之為家」者，即上論此三求中是家。家是三中之一，此即以事為家。從「一切智地是求處」者，疏以經釋論為家之言，處即家故。疏「別即能求之因」者，從總開出，皆明求義，雖有三節，後二皆因。因中分二：初一為觀，即論云「以何觀求」。「名為依家」者，即前論三求中依家二字。從「於前家中」下，疏釋觀義。其「十力無畏」，即一切智地。依彼成觀，故名依家。疏「餘十能求之行」者，即上論云「云何求」，即三求中無障求也，皆治蔽障故。疏「或許多勝」等者，兼上有三：一許不與、二許多與少、三與許勝與劣。「五不捨求」，中二：先釋文、後「勤策」下解妨。前中，「戒法無量」者，戒有三聚，三千威儀八萬細行故。「劫數長遠」者，一受不捨至成佛故。「戒法精妙」者，防於意地起心動念即毀犯律儀。論於止作，故說為持；三聚進善利生，云行也。疏「難行易敗」者，不同定慧證法之

樂堅固難失。疏「後三是欲」者，故上文云「後三信增成欲」。「次十是精進」者，即修行成就。「後十是方便」者，即迴向成就，能以少善成無量果，故云方便，亦不滯寂故。疏「上依論辨」下，更示別理離四障故。亦是《攝論》第六斷除四處障也。而有開合，後二即彼第一離二乘作意，初一即第二諸疑離疑，二即彼第三離聞慧我我所執兼第四斷除分別緣法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂堅固難失。疏「後三是欲」者，故上文云「後三信增成欲」。「次十是精進」者，即修行成就。「後十是方便」者，即迴向成就，能以少善成無量果，故云方便，亦不滯寂故。疏「上依論辨」下，更示別理離四障故。亦是《攝論》第六斷除四處障也。而有開合，後二即彼第一離二乘作意，初一即第二諸疑離疑，二即彼第三離聞慧我我所執兼第四斷除分別緣法。

第四校量勝分。疏「謂住此地」下，文前有二：先釋總名兼彰分齊，通一地故；後「問經云」下，問答揀定，先問、後答。問中，引《涅槃》三十八迦葉菩薩讚佛云：「憐愍世間大醫王，身及智慧俱寂靜，無我法中有真我，是故敬禮無上尊。發心畢竟二不別，如是二心先心難。自未得度先度他，是故我禮初發心。初發已為天人師，勝出聲聞及緣覺，如是發心過三界，是故得名為最上。」「故沙彌發心」者，即《智論》文。昔有阿羅漢，領一沙彌携持衣鉢。沙彌忽發菩提心，阿羅漢心知，便取衣鉢，令其前行。前行之次，見諸細蟲，思眾生多難可化度，便退大心。羅漢即令却持衣鉢，令在後行。沙彌問師，師具答云：「汝先發大心，即是阿羅漢所歸敬處，故推於前；汝後既退菩提之心，故是凡夫，不合居吾聖人之前。」「如何」下，結難。疏「然其勝義」下，答。於中三：初標心體；二「此三歷位」下，開章解釋；三「今此正明」下，結酬。二中，「二信勝」者，既於大乘決定解故，依深觀解起行願故，云具三心。如〈問明〉是智，〈淨行品〉中兼明行願。「三解勝」者，習種已去，於深法界如實解故。「四行勝」者，性種已上，具依種智一切行故。「五願勝」，迴向大願，向三處故。言「此即三賢別歷三心」者，從增勝說。通亦具三，如〈十住品〉。疏「下辨果勝亦三心果」者，調柔是行果，發趣是智果，願智通二果，攝報通三果。疏「雖歷諸地戒定」下，會異說。謂遠公有十七過，十義同疏。二地淨業過，戒清淨故；三地定自在過；四地不捨眾生修道品過；五地不住道行過；六地甚深解行過；七地寂用雙行過；八地利他功用過；九地辨說行過；十地成就微細智過。兼初地中，復有兩重：一證過如前；二求勝過，謂地滿求證無足故。此有十一，唯存其證，後至七地功用滿故，八地已上無功用故，故云雖歷諸地不離三心，於十一中存三除八。疏中前五後一是同，已同其九，加第九等覺，故唯十過。問：若有十重，今但對地前辨勝便足，何用對於二乘？答：良以小乘是大乘所對，凡欲辨勝多皆對之，乃至佛果亦對彼耳。下經非一，《法華》亦云「諸佛智慧甚深難解，一切聲聞辟支佛所不能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四校量勝分。疏「謂住此地」下，文前有二：先釋總名兼彰分齊，通一地故；後「問經云」下，問答揀定，先問、後答。問中，引《涅槃》三十八迦葉菩薩讚佛云：「憐愍世間大醫王，身及智慧俱寂靜，無我法中有真我，是故敬禮無上尊。發心畢竟二不別，如是二心先心難。自未得度先度他，是故我禮初發心。初發已為天人師，勝出聲聞及緣覺，如是發心過三界，是故得名為最上。」「故沙彌發心」者，即《智論》文。昔有阿羅漢，領一沙彌携持衣鉢。沙彌忽發菩提心，阿羅漢心知，便取衣鉢，令其前行。前行之次，見諸細蟲，思眾生多難可化度，便退大心。羅漢即令却持衣鉢，令在後行。沙彌問師，師具答云：「汝先發大心，即是阿羅漢所歸敬處，故推於前；汝後既退菩提之心，故是凡夫，不合居吾聖人之前。」「如何」下，結難。疏「然其勝義」下，答。於中三：初標心體；二「此三歷位」下，開章解釋；三「今此正明」下，結酬。二中，「二信勝」者，既於大乘決定解故，依深觀解起行願故，云具三心。如〈問明〉是智，〈淨行品〉中兼明行願。「三解勝」者，習種已去，於深法界如實解故。「四行勝」者，性種已上，具依種智一切行故。「五願勝」，迴向大願，向三處故。言「此即三賢別歷三心」者，從增勝說。通亦具三，如〈十住品〉。疏「下辨果勝亦三心果」者，調柔是行果，發趣是智果，願智通二果，攝報通三果。疏「雖歷諸地戒定」下，會異說。謂遠公有十七過，十義同疏。二地淨業過，戒清淨故；三地定自在過；四地不捨眾生修道品過；五地不住道行過；六地甚深解行過；七地寂用雙行過；八地利他功用過；九地辨說行過；十地成就微細智過。兼初地中，復有兩重：一證過如前；二求勝過，謂地滿求證無足故。此有十一，唯存其證，後至七地功用滿故，八地已上無功用故，故云雖歷諸地不離三心，於十一中存三除八。疏中前五後一是同，已同其九，加第九等覺，故唯十過。問：若有十重，今但對地前辨勝便足，何用對於二乘？答：良以小乘是大乘所對，凡欲辨勝多皆對之，乃至佛果亦對彼耳。下經非一，《法華》亦云「諸佛智慧甚深難解，一切聲聞辟支佛所不能知。」

疏「文分為三」下，正釋經文。所以三者，即行修始終也。疏「故下論云」者，以論先廣釋十願竟，後方以義收束。今先為義門，故言下論。凡有下論之言，皆準此知。疏「而言大」下，釋此大字，有通有別。別指在文。通中有三：初正釋、二「瑜伽」下引證、三「今揀異」下結示。今初，先舉論文。「光明善根」，此舉大體轉勝增廣，此示大相。從「謂教證」下，疏釋論文。疏「兼取所從即後二願」者，正願但約攝受菩薩善法異於凡小，大願即顯行相深廣，故二不同，則正通大別。正未必大，大必是正，故兼二也。疏「即以欲勝解信三」者，欲及勝解別境中攝。信即是善，並如前釋。今希求即欲，要印持前境，方忍樂欲而心淨故。疏「先約行」中二：先別明、後「若約通」下，明通二利。疏「一以何身」者，此中五句。「論有徵」下，即疏答，義屬經文。如「一以何身」，論也。「謂攝法」下，是疏囑經。下四皆然，而但釋前二，後三易故。「四眾生住處」者，即第六承事願，有其二義：今取土中有生往化之義。疏「後三不定」者，自有三釋：初一是古疏意、次二即論。疏「後三明位」下，從初地來，證如同聖，故至九地不離諸菩薩會等；二十地方得三業不空；三如來，可知。疏「已攝二嚴」等者，初一福嚴、次二智嚴、四通二嚴、五六福嚴、七八通二、九福滿、十智圓。「因果行位」，已如向辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「文分為三」下，正釋經文。所以三者，即行修始終也。疏「故下論云」者，以論先廣釋十願竟，後方以義收束。今先為義門，故言下論。凡有下論之言，皆準此知。疏「而言大」下，釋此大字，有通有別。別指在文。通中有三：初正釋、二「瑜伽」下引證、三「今揀異」下結示。今初，先舉論文。「光明善根」，此舉大體轉勝增廣，此示大相。從「謂教證」下，疏釋論文。疏「兼取所從即後二願」者，正願但約攝受菩薩善法異於凡小，大願即顯行相深廣，故二不同，則正通大別。正未必大，大必是正，故兼二也。疏「即以欲勝解信三」者，欲及勝解別境中攝。信即是善，並如前釋。今希求即欲，要印持前境，方忍樂欲而心淨故。疏「先約行」中二：先別明、後「若約通」下，明通二利。疏「一以何身」者，此中五句。「論有徵」下，即疏答，義屬經文。如「一以何身」，論也。「謂攝法」下，是疏囑經。下四皆然，而但釋前二，後三易故。「四眾生住處」者，即第六承事願，有其二義：今取土中有生往化之義。疏「後三不定」者，自有三釋：初一是古疏意、次二即論。疏「後三明位」下，從初地來，證如同聖，故至九地不離諸菩薩會等；二十地方得三業不空；三如來，可知。疏「已攝二嚴」等者，初一福嚴、次二智嚴、四通二嚴、五六福嚴、七八通二、九福滿、十智圓。「因果行位」，已如向辨。

第一願。「一始起要期」下，釋此三句。論在後結中釋。今將來此，論經二句不同，二云大方便、三云大行，然一一句皆有三段。如初句云「始起要期」，是疏出意；二「云如是大誓願」，是牒經證；三「隨心求義故」，是論釋，下二皆然。疏「是知此願亦即是行」者，論言「起此三行故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一願。「一始起要期」下，釋此三句。論在後結中釋。今將來此，論經二句不同，二云大方便、三云大行，然一一句皆有三段。如初句云「始起要期」，是疏出意；二「云如是大誓願」，是牒經證；三「隨心求義故」，是論釋，下二皆然。疏「是知此願亦即是行」者，論言「起此三行故」。

疏「清淨解言信因果故」者，因即解字，勝解即於境印持為性，不可引轉為業，即《唯識論》深忍之義。清淨是果，若准《唯識》，樂欲是果。今望上因，心淨即果。疏「一攝功德大」等者，此下三大即初地初六決定中之二：初一即勝善決定中義，云一切餘善根中勝故。意取勝等，不取決定；二三即因善決定，開之為二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「清淨解言信因果故」者，因即解字，勝解即於境印持為性，不可引轉為業，即《唯識論》深忍之義。清淨是果，若准《唯識》，樂欲是果。今望上因，心淨即果。疏「一攝功德大」等者，此下三大即初地初六決定中之二：初一即勝善決定中義，云一切餘善根中勝故。意取勝等，不取決定；二三即因善決定，開之為二。

第二願，亦「初教次證」者，上約教理行果以釋經文，而論經但有三句：初句明教、次句明證、三云「一切諸佛所教化法皆悉守護故」。此即用前教證以化眾生，故名為行。論下釋中「教謂修多羅」等，此釋法輪。「書寫供養讀誦受持為他演說故」，此釋受字。釋次句云「攝受一切佛菩提」者，所謂證三種佛菩提法，攝受此證法，教化轉受故。釋第三句，如今「三云護教」下所引論文。上疏順四，故為此配。若配教證，亦可後二護初教法、持上證法。疏「上約始修」下，明成就義。行德相應，總名成就。論亦三成就，四是義加，順四法故。論釋第三云「三者修行，乃至如實修行正覺成就故」者，即修上證也。上論三種菩提者，而論自釋「即三乘菩提。此有二意：一明菩薩菩提包含，二將隨宜化物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二願，亦「初教次證」者，上約教理行果以釋經文，而論經但有三句：初句明教、次句明證、三云「一切諸佛所教化法皆悉守護故」。此即用前教證以化眾生，故名為行。論下釋中「教謂修多羅」等，此釋法輪。「書寫供養讀誦受持為他演說故」，此釋受字。釋次句云「攝受一切佛菩提」者，所謂證三種佛菩提法，攝受此證法，教化轉受故。釋第三句，如今「三云護教」下所引論文。上疏順四，故為此配。若配教證，亦可後二護初教法、持上證法。疏「上約始修」下，明成就義。行德相應，總名成就。論亦三成就，四是義加，順四法故。論釋第三云「三者修行，乃至如實修行正覺成就故」者，即修上證也。上論三種菩提者，而論自釋「即三乘菩提。此有二意：一明菩薩菩提包含，二將隨宜化物。」

第三願，以八相如離世間者，今經具列，彼各有十。然亦有佛不具八者，如天王佛，白衣成道故；若以離俗為出家，則亦具矣。須扇多佛無生可化，則不具轉法輪；留一化佛半劫化人，是則亦具。然論釋一切處云「順眾生見」，故下料揀「何故不處色無色界？恐眾生云：此難處來，不為我成故。」二云「何故不處他化等而生兜率？令眾生知捨彼勝樂，為愍我故。」三「問：何故下生人中，捨於天樂？為愍我故。」四「何故處胎示現同生？增長力故。」五「問：何故自成正覺？示非餘佛教化，顯丈夫力成就，非因他得菩提故。」六「問：何故入涅槃？為令懈怠眾生懃心修道故。」此等略舉，示八相中一義而已。下離世間各具十義，故疏全指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三願，以八相如離世間者，今經具列，彼各有十。然亦有佛不具八者，如天王佛，白衣成道故；若以離俗為出家，則亦具矣。須扇多佛無生可化，則不具轉法輪；留一化佛半劫化人，是則亦具。然論釋一切處云「順眾生見」，故下料揀「何故不處色無色界？恐眾生云：此難處來，不為我成故。」二云「何故不處他化等而生兜率？令眾生知捨彼勝樂，為愍我故。」三「問：何故下生人中，捨於天樂？為愍我故。」四「何故處胎示現同生？增長力故。」五「問：何故自成正覺？示非餘佛教化，顯丈夫力成就，非因他得菩提故。」六「問：何故入涅槃？為令懈怠眾生懃心修道故。」此等略舉，示八相中一義而已。下離世間各具十義，故疏全指。

第四願，「世間出世間各有多異」者，謂明出世。出略有二義：一約位，謂地前為世、地上為出；二隨義，教道為世、證道為出。今下「廣大無量」，即是教道，故云世間。「不壞不雜」，即是證道，為出世間。疏「論名種種」下直至「八地已上」三行疏文，意明俗智之行是疏，餘皆論文。疏「法無我」下，即是論釋。「謂不雜」下，是疏釋論。文有三段：一釋經、二「若依瑜伽」下會異釋、三「論主意明」下會通二論。言「義不異前」者，即廣大無量不壞皆同，故《瑜伽》便當釋論廣大等義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四願，「世間出世間各有多異」者，謂明出世。出略有二義：一約位，謂地前為世、地上為出；二隨義，教道為世、證道為出。今下「廣大無量」，即是教道，故云世間。「不壞不雜」，即是證道，為出世間。疏「論名種種」下直至「八地已上」三行疏文，意明俗智之行是疏，餘皆論文。疏「法無我」下，即是論釋。「謂不雜」下，是疏釋論。文有三段：一釋經、二「若依瑜伽」下會異釋、三「論主意明」下會通二論。言「義不異前」者，即廣大無量不壞皆同，故《瑜伽》便當釋論廣大等義。

第五願，疏「彰化所為」者，論云「何義故化」。疏「無想天為細」者，色界十八天，唯除無想，皆名有想。無想天與廣果天同處，外道取為究竟涅槃，修無想定生於彼天，得五百劫無心果報。佛弟子不生彼中。疏「化生依何？依業染生故」者，論但云「業生依於因果」。染字，即《俱舍．世間品》意，偈云「倒心趣欲境，濕化染香處。」濕生染香，化生染處。疏「然四生攝盡六趣則通局有異」者，亦《俱舍》意，彼偈云「人傍生具四，地獄及諸天，中有唯化生，鬼通胎化二。」今疏說勢小別，義理皆同。人具四者，卵生如毘舍佉夫人，生三十二卵，卵各出一兒。般遮羅王有妃，生五百卵，卵各一子。胎生，如今人是。濕生，如頂生王，從頂皰而生故。化生者，唯劫初起。傍生具四，此類可知。化生，如龍、迦樓羅等。鬼通胎化二者，如餓鬼白目連言：「我夜生五百子，隨生皆自食，晝生五百亦然，雖盡而無飽。」即胎生也。鬼化可知，無而忽有故。疏「又以六趣不攝中有化生」等，即寬狹門，故《雜心論》云「為生攝趣，為攝攝生。」論自釋云「謂生攝趣，非趣攝生。何者？中陰是其化生，趣不攝故。」「六名色所攝」，名色之義六地當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五願，疏「彰化所為」者，論云「何義故化」。疏「無想天為細」者，色界十八天，唯除無想，皆名有想。無想天與廣果天同處，外道取為究竟涅槃，修無想定生於彼天，得五百劫無心果報。佛弟子不生彼中。疏「化生依何？依業染生故」者，論但云「業生依於因果」。染字，即《俱舍．世間品》意，偈云「倒心趣欲境，濕化染香處。」濕生染香，化生染處。疏「然四生攝盡六趣則通局有異」者，亦《俱舍》意，彼偈云「人傍生具四，地獄及諸天，中有唯化生，鬼通胎化二。」今疏說勢小別，義理皆同。人具四者，卵生如毘舍佉夫人，生三十二卵，卵各出一兒。般遮羅王有妃，生五百卵，卵各一子。胎生，如今人是。濕生，如頂生王，從頂皰而生故。化生者，唯劫初起。傍生具四，此類可知。化生，如龍、迦樓羅等。鬼通胎化二者，如餓鬼白目連言：「我夜生五百子，隨生皆自食，晝生五百亦然，雖盡而無飽。」即胎生也。鬼化可知，無而忽有故。疏「又以六趣不攝中有化生」等，即寬狹門，故《雜心論》云「為生攝趣，為攝攝生。」論自釋云「謂生攝趣，非趣攝生。何者？中陰是其化生，趣不攝故。」「六名色所攝」，名色之義六地當說。

第六願，疏「瑜伽云」下，辨其異名。「今經」已下，會釋。「知生佛住處」者，知生住處往化，知佛住處往供事故。新經中「承事」之言其義甚顯。偈云「於一毛端微塵中，出現三世莊嚴剎，十方塵剎諸毛端，我皆深入而嚴淨。所有未來照世燈，成道轉法悟群有，究竟佛事示涅槃，我皆往詣而親近。」釋曰：前偈即一切相，及真實義無量相；後偈正明承事嚴剎，亦兼化生。疏「一切相」等者，「一切相」是土相，「真實義相」是土體，及性相相融。世界實爾，云真實義。然其分量約三千者，且約權實同用耳。應如〈世界成就品〉等。故下第三辨無量相，疏云「麁者云色」，義當無色界為細，下二界為麁。以釋廣等既約三千，麁細亦且就三界耳。餘義皆如初會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六願，疏「瑜伽云」下，辨其異名。「今經」已下，會釋。「知生佛住處」者，知生住處往化，知佛住處往供事故。新經中「承事」之言其義甚顯。偈云「於一毛端微塵中，出現三世莊嚴剎，十方塵剎諸毛端，我皆深入而嚴淨。所有未來照世燈，成道轉法悟群有，究竟佛事示涅槃，我皆往詣而親近。」釋曰：前偈即一切相，及真實義無量相；後偈正明承事嚴剎，亦兼化生。疏「一切相」等者，「一切相」是土相，「真實義相」是土體，及性相相融。世界實爾，云真實義。然其分量約三千者，且約權實同用耳。應如〈世界成就品〉等。故下第三辨無量相，疏云「麁者云色」，義當無色界為細，下二界為麁。以釋廣等既約三千，麁細亦且就三界耳。餘義皆如初會。

第七願，疏「願清淨」下，疏文有三：初總顯立意、二「於行相」下釋文、三「上七淨中」下收束。今初，略具三淨攝於淨土：一「清淨自土」，即是相淨，如第三淨；二「安立正法」，即法門流布淨，如第七淨；三「及修行眾生」，即住處眾生淨，如第五淨。顯斯三淨即淨土意，自他受用及變化土皆悉具矣。疏「一同體淨」，有二意：初明報應淨土皆以法性土而為其體，即事理無礙。二「故令一多」下，由相即性，以性融相，令報應等及染淨土互相即入。疏「即自在淨」者，淨土略有二種：一者相淨，即第三淨；二自在淨，即是今文。「如摩尼」下，喻自在相，隨機現故，如身子、螺髻各見不同。而言「普皆清淨」者，就佛言之，無不淨也。故《淨名》云「我此土淨，而汝不見。」即以自在圓通而為淨也，如第八地。疏「受用香飯」下，引《淨名》證身諸惑滅，證離過斷德。「入正位等」，證成行德。等者，等於《淨名》餘經，前教體中已明，至〈法界品〉更顯。疏「具德人居」者，亦名人寶莊嚴。亦同《淨名》「不諂眾生來生其國」等。「因淨」，如〈世界品〉。疏「一所生果」者，即生因招。「臨機示現」，即依因招，即後智通慧。故論結云「顯智神力等故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七願，疏「願清淨」下，疏文有三：初總顯立意、二「於行相」下釋文、三「上七淨中」下收束。今初，略具三淨攝於淨土：一「清淨自土」，即是相淨，如第三淨；二「安立正法」，即法門流布淨，如第七淨；三「及修行眾生」，即住處眾生淨，如第五淨。顯斯三淨即淨土意，自他受用及變化土皆悉具矣。疏「一同體淨」，有二意：初明報應淨土皆以法性土而為其體，即事理無礙。二「故令一多」下，由相即性，以性融相，令報應等及染淨土互相即入。疏「即自在淨」者，淨土略有二種：一者相淨，即第三淨；二自在淨，即是今文。「如摩尼」下，喻自在相，隨機現故，如身子、螺髻各見不同。而言「普皆清淨」者，就佛言之，無不淨也。故《淨名》云「我此土淨，而汝不見。」即以自在圓通而為淨也，如第八地。疏「受用香飯」下，引《淨名》證身諸惑滅，證離過斷德。「入正位等」，證成行德。等者，等於《淨名》餘經，前教體中已明，至〈法界品〉更顯。疏「具德人居」者，亦名人寶莊嚴。亦同《淨名》「不諂眾生來生其國」等。「因淨」，如〈世界品〉。疏「一所生果」者，即生因招。「臨機示現」，即依因招，即後智通慧。故論結云「顯智神力等故」。

第八願，疏「一福善同集」者，善根是福，無有怨嫉，即心同相。「智觀齊均」，無二如故，同三諦故，疏「隨意現身」者，通他受用及變化也。疏「不由他」下，然經云「任其自心，能知一切如來境界」，即是證道。威力、智慧是菩薩教道，此就能知。若約所知，威力是佛教道之用，智慧是佛證道之德。就菩薩中，證知佛境，境即真如，是所知境。威力智慧是佛所有，為分齊境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八願，疏「一福善同集」者，善根是福，無有怨嫉，即心同相。「智觀齊均」，無二如故，同三諦故，疏「隨意現身」者，通他受用及變化也。疏「不由他」下，然經云「任其自心，能知一切如來境界」，即是證道。威力、智慧是菩薩教道，此就能知。若約所知，威力是佛教道之用，智慧是佛證道之德。就菩薩中，證知佛境，境即真如，是所知境。威力智慧是佛所有，為分齊境。

第九願，疏「先總明」下，然釋乘不退輪有二義：前義三業不空是輪之用、後義三業不空是輪之體。疏「實則互有」者，謂見身亦得實智及斷惑，聞聲必定斷惑，信意決定得智。疏「一種種苦」者，藥王樹枝葉華果各除病故。疏「論主對前」下，即疏別意，於中光出論意。言「對前安樂」者，即《佛地論》中利樂之文，總有四對，如〈光明覺品〉。此中用斷惡為利益，進善為安樂。然前之作業，就行體立名，三業所為故，取其成益乃是安樂；今此即就行益立名。從「實則」下，正顯疏意。意云：前之三業通有利益安樂，故今二喻各喻一能，藥能治病故喻捨惡等，即利益也；寶滿人意故喻進善等，即安樂也。故上所喻三業之中，影略已顯利益安樂。生信決定即是進善，永離煩惱即是除惡，釋云互通，三皆兼二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九願，疏「先總明」下，然釋乘不退輪有二義：前義三業不空是輪之用、後義三業不空是輪之體。疏「實則互有」者，謂見身亦得實智及斷惑，聞聲必定斷惑，信意決定得智。疏「一種種苦」者，藥王樹枝葉華果各除病故。疏「論主對前」下，即疏別意，於中光出論意。言「對前安樂」者，即《佛地論》中利樂之文，總有四對，如〈光明覺品〉。此中用斷惡為利益，進善為安樂。然前之作業，就行體立名，三業所為故，取其成益乃是安樂；今此即就行益立名。從「實則」下，正顯疏意。意云：前之三業通有利益安樂，故今二喻各喻一能，藥能治病故喻捨惡等，即利益也；寶滿人意故喻進善等，即安樂也。故上所喻三業之中，影略已顯利益安樂。生信決定即是進善，永離煩惱即是除惡，釋云互通，三皆兼二。

第十願，疏「今初菩提亦是總相」者，此有三對：前約自他，對論乘運故；二者體用，故云菩提體、菩提作業；三者總別，別依於總，總攝別故方順經宗。言「真則稱性」者，約體用二利。此唯是自利之體，但有此句。謂若有妄念，則身智有分，有在不在；今妄盡稱真，故無在無不在，云於一切處而得菩提。若依總別，總既含別，故有下句「應則隨機」，感而即形，故無不在。廣如〈出現〉菩提章說。疏「示正覺業」者，揀上真成而即體之應，故一多自在。此別示菩提而具八相，二三四業皆轉法輪相，而初一說實通於諸乘，二唯說一實，三一音隨類頓具諸法，故論云「種種」。疏「說實諦業」下，四諦之義，如其本品。上求佛智，亦說知斷證修，故知為通，不可局小。疏「論經具之」者，彼經云「現諸佛境界，大神通智力」是也。今經神通屬下，故亦義兼。疏「以神通力念念成佛」，猶屬前業。此為說法所依之身，故舉之耳。疏「以佛生處必非五難」者，必非三塗、北洲、長壽故。前後雖是約時，亦約必無，餘二容有非是處故。言「彼彼勝處」者，除難處竟，於三洲中唯取閻浮。閻浮為勝，堪受化故。百億非一，故云彼彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十願，疏「今初菩提亦是總相」者，此有三對：前約自他，對論乘運故；二者體用，故云菩提體、菩提作業；三者總別，別依於總，總攝別故方順經宗。言「真則稱性」者，約體用二利。此唯是自利之體，但有此句。謂若有妄念，則身智有分，有在不在；今妄盡稱真，故無在無不在，云於一切處而得菩提。若依總別，總既含別，故有下句「應則隨機」，感而即形，故無不在。廣如〈出現〉菩提章說。疏「示正覺業」者，揀上真成而即體之應，故一多自在。此別示菩提而具八相，二三四業皆轉法輪相，而初一說實通於諸乘，二唯說一實，三一音隨類頓具諸法，故論云「種種」。疏「說實諦業」下，四諦之義，如其本品。上求佛智，亦說知斷證修，故知為通，不可局小。疏「論經具之」者，彼經云「現諸佛境界，大神通智力」是也。今經神通屬下，故亦義兼。疏「以神通力念念成佛」，猶屬前業。此為說法所依之身，故舉之耳。疏「以佛生處必非五難」者，必非三塗、北洲、長壽故。前後雖是約時，亦約必無，餘二容有非是處故。言「彼彼勝處」者，除難處竟，於三洲中唯取閻浮。閻浮為勝，堪受化故。百億非一，故云彼彼。

疏「以一極無二之菩提」者，三者正也，菩提云覺也，此是能證。其一極無二，釋經一字，揀異二乘，故名為一。揀異菩薩，故復云極。〈出現品〉菩提章云「菩薩應如是知，成等正覺同於菩提，一相無相。」復云「菩提無相無非相，無一無種種。」所以疏云一極之菩提。疏「契差別之性淨涅槃」者，性淨涅槃即是所證。二無我理本寂滅，故名為涅槃。言差別者，釋經一切法界，謂即是差別而性淨故。經云「即涅槃相」，即相之性方為淨性。契通能所，能所契合真菩提故。言「則不復更滅」者，暗引《淨名》彌勒章中證成上義。彼經云「一切眾生即涅槃相，不復更滅。」在義可知，〈出現品〉中更當廣說。上即是證。疏「說此證」下，躡上釋教化義。唯將佛所證法教化，亦同《法華》「佛自住大乘，如其所得法，定慧力莊嚴，以此度眾生」也，即佛教證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以一極無二之菩提」者，三者正也，菩提云覺也，此是能證。其一極無二，釋經一字，揀異二乘，故名為一。揀異菩薩，故復云極。〈出現品〉菩提章云「菩薩應如是知，成等正覺同於菩提，一相無相。」復云「菩提無相無非相，無一無種種。」所以疏云一極之菩提。疏「契差別之性淨涅槃」者，性淨涅槃即是所證。二無我理本寂滅，故名為涅槃。言差別者，釋經一切法界，謂即是差別而性淨故。經云「即涅槃相」，即相之性方為淨性。契通能所，能所契合真菩提故。言「則不復更滅」者，暗引《淨名》彌勒章中證成上義。彼經云「一切眾生即涅槃相，不復更滅。」在義可知，〈出現品〉中更當廣說。上即是證。疏「說此證」下，躡上釋教化義。唯將佛所證法教化，亦同《法華》「佛自住大乘，如其所得法，定慧力莊嚴，以此度眾生」也，即佛教證。

疏「四以一音」下，此業一音頓演，故名種種。一音之義，前疏已明，下復廣說。言「稱機故」者，釋經「令歡喜」言，稱機故喜。疏「不斷佛種業」者，化化不絕故。此業廣如〈出現〉涅槃章明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四以一音」下，此業一音頓演，故名種種。一音之義，前疏已明，下復廣說。言「稱機故」者，釋經「令歡喜」言，稱機故喜。疏「不斷佛種業」者，化化不絕故。此業廣如〈出現〉涅槃章明

。疏「法輪復住業」者，疏文有三：初正釋經、二「前即」下雙結五六、三「對實」下釋名。今初，「大智慧即唯一事實」者，《法華經》云「究竟至於一切地智。」又云「唯此一事實，餘二則非真。」言「即是佛智」者，出體。經云「說佛智慧故，諸佛出於世。」「能生」下，釋智地義。地有二義：一者能生，於一佛乘分別說三故；二者終歸究竟，至於一切智地故。開示眾生如來知見，故曰同歸，即《法華．方便品》初「諸佛智慧甚深無量」。疏「而智慧門」下，即是《法華》「其智慧門難解難入」。又彼經云「舍利弗！諸佛隨宜說法，意趣難解。所以者何？我以無數方便種種因緣譬喻言詞演說諸法。」即隨機無量也。廣如《法華》開示悟入之文。疏「前即涅槃」下，第二雙結五六意，顯此經包含。疏「對實」下，第三釋名，以復住字難了故。謂教法住持，名之為住。實則常住，對實施權，故有「復」言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。疏「法輪復住業」者，疏文有三：初正釋經、二「前即」下雙結五六、三「對實」下釋名。今初，「大智慧即唯一事實」者，《法華經》云「究竟至於一切地智。」又云「唯此一事實，餘二則非真。」言「即是佛智」者，出體。經云「說佛智慧故，諸佛出於世。」「能生」下，釋智地義。地有二義：一者能生，於一佛乘分別說三故；二者終歸究竟，至於一切智地故。開示眾生如來知見，故曰同歸，即《法華．方便品》初「諸佛智慧甚深無量」。疏「而智慧門」下，即是《法華》「其智慧門難解難入」。又彼經云「舍利弗！諸佛隨宜說法，意趣難解。所以者何？我以無數方便種種因緣譬喻言詞演說諸法。」即隨機無量也。廣如《法華》開示悟入之文。疏「前即涅槃」下，第二雙結五六意，顯此經包含。疏「對實」下，第三釋名，以復住字難了故。謂教法住持，名之為住。實則常住，對實施權，故有「復」言。

疏「七以法智」下，疏文有二：先依本論釋、後依《智論》釋。今初，言「顯自在所依」者，即是三通，則知經云「自在變化」下正顯自在之用。於中先顯三通，以含自在之意。「由法智通」下，方釋自在，束其三通成無住道，可知。疏「又依智論」釋，則以自在亦是一通。但有通名，已含作用。十八變義，〈法界品〉辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「七以法智」下，疏文有二：先依本論釋、後依《智論》釋。今初，言「顯自在所依」者，即是三通，則知經云「自在變化」下正顯自在之用。於中先顯三通，以含自在之意。「由法智通」下，方釋自在，束其三通成無住道，可知。疏「又依智論」釋，則以自在亦是一通。但有通名，已含作用。十八變義，〈法界品〉辨。

疏「藥師十二、彌陀四十八」者，並如彼經，恐繁不引。疏「亦攝一切菩提分法，如第七地辨」者，彼因說七地一切菩提分法，於念念中皆悉圓滿，解脫月便問：「唯此地滿？諸地亦滿？」金剛藏答：「於十地中皆能滿足菩提分法。」七地最勝下，說諸地滿相，云「菩薩於初地中緣一切佛法願求故，滿足菩提分法。」即其文也。言「彰自勤行」者，結也。故論云「一常勤修習無量行故，常辨無間無量辨。」橫廣可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「藥師十二、彌陀四十八」者，並如彼經，恐繁不引。疏「亦攝一切菩提分法，如第七地辨」者，彼因說七地一切菩提分法，於念念中皆悉圓滿，解脫月便問：「唯此地滿？諸地亦滿？」金剛藏答：「於十地中皆能滿足菩提分法。」七地最勝下，說諸地滿相，云「菩薩於初地中緣一切佛法願求故，滿足菩提分法。」即其文也。言「彰自勤行」者，結也。故論云「一常勤修習無量行故，常辨無間無量辨。」橫廣可知。

疏「論云盡者示現不斷盡」者，不斷是無盡，統攝無盡之法令無有餘，名為盡耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論云盡者示現不斷盡」者，不斷是無盡，統攝無盡之法令無有餘，名為盡耳。

疏「初句為總，十願皆是為眾生故」者，此段略有三門：一總別分別門；二廣略分別門，略以三轉攝前九故；三五無量界分別門。即為三段。今初，總別略有三義：一者語總，如十地十度等；二者法總，諸法因體互相集成，即六相中總；三者意總，如此中說，意為眾生故。疏「後三轉」下，即廣略門，以世界是眾生依報、虛空是世界所依，故合為世間。法界是法，可知。涅槃，即所證法。佛出現，即教化法，如〈出現品〉「以無量緣方出現」故，故三皆法。其「如來智」是智，亦可「知心所緣」者，意通能所緣。佛智所入成上能入之智，故皆智轉。疏「而言轉」者，別釋轉字，以略攝廣。名「展轉」者，可知。而言「轉亦無盡」者，所攝之九復能攝故，故轉生無盡。疏「又十中前四」下，五無量界所攝門。然依《瑜伽》，五界者：一即眾生界、二世界、三法界、四調伏界、五調伏加行界，無虛空界。今者虛空合後二界，是《智論》意。若依《瑜伽》，既除虛空，即以心所緣界攝調伏界，餘四調伏加行即方便也。化生法者名調伏界，度生法者名調伏方便界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初句為總，十願皆是為眾生故」者，此段略有三門：一總別分別門；二廣略分別門，略以三轉攝前九故；三五無量界分別門。即為三段。今初，總別略有三義：一者語總，如十地十度等；二者法總，諸法因體互相集成，即六相中總；三者意總，如此中說，意為眾生故。疏「後三轉」下，即廣略門，以世界是眾生依報、虛空是世界所依，故合為世間。法界是法，可知。涅槃，即所證法。佛出現，即教化法，如〈出現品〉「以無量緣方出現」故，故三皆法。其「如來智」是智，亦可「知心所緣」者，意通能所緣。佛智所入成上能入之智，故皆智轉。疏「而言轉」者，別釋轉字，以略攝廣。名「展轉」者，可知。而言「轉亦無盡」者，所攝之九復能攝故，故轉生無盡。疏「又十中前四」下，五無量界所攝門。然依《瑜伽》，五界者：一即眾生界、二世界、三法界、四調伏界、五調伏加行界，無虛空界。今者虛空合後二界，是《智論》意。若依《瑜伽》，既除虛空，即以心所緣界攝調伏界，餘四調伏加行即方便也。化生法者名調伏界，度生法者名調伏方便界。

疏「先反顯」者，假設界盡願盡。疏「故下順明」下，正明界無盡故成願無盡。於中二意：先別出同之所以、後「故十盡句」下以論成前。前中，言「前之十願不出此」者，且總相明一一願，皆云廣大如法界、究竟如虛空等。若別說者，眾生即第五所度世界，即第六所知、第七所淨。虛空，即前第六中十方無量。此四界皆第十願中三法界，即知一切法界既為化生法，亦即第二第三願。四涅槃界，即示入大涅槃而不斷菩薩行。五佛出現界，即不離一毛端處示成正覺。六如來智，即約佛境界大智慧力，是大智慧地等。七心所緣界，即第八願平等一緣。八佛智所入，即以一三菩提，知一切法界即涅槃相。亦是第四二利，六相為所入故。「此十句」下，全是論文。由生界等無有盡故，諸佛以願利益不休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「先反顯」者，假設界盡願盡。疏「故下順明」下，正明界無盡故成願無盡。於中二意：先別出同之所以、後「故十盡句」下以論成前。前中，言「前之十願不出此」者，且總相明一一願，皆云廣大如法界、究竟如虛空等。若別說者，眾生即第五所度世界，即第六所知、第七所淨。虛空，即前第六中十方無量。此四界皆第十願中三法界，即知一切法界既為化生法，亦即第二第三願。四涅槃界，即示入大涅槃而不斷菩薩行。五佛出現界，即不離一毛端處示成正覺。六如來智，即約佛境界大智慧力，是大智慧地等。七心所緣界，即第八願平等一緣。八佛智所入，即以一三菩提，知一切法界即涅槃相。亦是第四二利，六相為所入故。「此十句」下，全是論文。由生界等無有盡故，諸佛以願利益不休。

第二「行校量」。疏「十心為起行依」者，論經但有二心，謂調順心、柔軟心。論云「調順心者，彼諸善根中得自在勝故。謂欲起即起，故名自在。」論云「柔軟心者，得勝樂行故。謂內證適神，心無剛強故。」今有十心，故對下十行，治《瑜伽》十障，與論小異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「行校量」。疏「十心為起行依」者，論經但有二心，謂調順心、柔軟心。論云「調順心者，彼諸善根中得自在勝故。謂欲起即起，故名自在。」論云「柔軟心者，得勝樂行故。謂內證適神，心無剛強故。」今有十心，故對下十行，治《瑜伽》十障，與論小異。

疏「二辨體多同十藏」者，十行望藏有名同者，謂信施慚愧，餘多義同。六即聞藏，標章云「聞說多知故」。五同於念。九同於持。十供養中，財供同施，法供同辯。七了世法，即多聞中義。慈悲二行，亦是聞中知緣起義。既言多同，有不同者，不會無失。亦餘處經已出體竟，故取信等多同，亦不取全同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二辨體多同十藏」者，十行望藏有名同者，謂信施慚愧，餘多義同。六即聞藏，標章云「聞說多知故」。五同於念。九同於持。十供養中，財供同施，法供同辯。七了世法，即多聞中義。慈悲二行，亦是聞中知緣起義。既言多同，有不同者，不會無失。亦餘處經已出體竟，故取信等多同，亦不取全同也。

疏「下論云等」者，以論先釋十行、後方始收束料揀，故云下論。言「盡是障地淨法」者，下文當釋，今且略明。謂盡能治地障故，故以一行對治一障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「下論云等」者，以論先釋十行、後方始收束料揀，故云下論。言「盡是障地淨法」者，下文當釋，今且略明。謂盡能治地障故，故以一行對治一障。

疏「前三是行意樂故名為心」者，先釋義；後引論證，亦是下論。然就通論，十皆是心亦皆名行，故此十種名行校量。於中分別，前三是行方便心，論云「深心」故，疏以意樂釋心。言「地持同此」者，彼云「前三名為心淨，後七名行方便淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「前三是行意樂故名為心」者，先釋義；後引論證，亦是下論。然就通論，十皆是心亦皆名行，故此十種名行校量。於中分別，前三是行方便心，論云「深心」故，疏以意樂釋心。言「地持同此」者，彼云「前三名為心淨，後七名行方便淨。」

疏「五約二利」，即就行分別。言「信及無疲是自利行」等者，論主次第釋前七云「於中依自利行謂信，能信菩薩行及諸佛法，求必能得故。依利他行，所謂慈悲，能安隱他與樂心故。捨者，以財攝他行故。不疲倦者，自攝法行。故知諸經論善解世法者，攝他行故。」釋曰：以論文雖顯，次第相參，故疏摘出二行以為自利，餘為利他。疏「後三攝護前七」者，問：直爾信等自能離過，何用慚愧護令離惡？答：若無慚愧，終不起信斷於不信。如是一切，故說慚愧以為能護，由離障故七皆不著。疏「後一攝前七」者，攝有二義，如疏所辨。言「攝令成行」者，為行供養，攝令起信等故。論云「三者，修行彼垢清淨依止行，供養諸佛，攝信等善根故。二由供養得二種身故，令信等得二身果故。」論云「是中有二種供養，故得二種身：一者上妙身，所可見者心生敬重，利益不空故。二者調柔心，自性善根成就樂行法故。」釋曰：久修令熟故曰性成，即論「自性善」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五約二利」，即就行分別。言「信及無疲是自利行」等者，論主次第釋前七云「於中依自利行謂信，能信菩薩行及諸佛法，求必能得故。依利他行，所謂慈悲，能安隱他與樂心故。捨者，以財攝他行故。不疲倦者，自攝法行。故知諸經論善解世法者，攝他行故。」釋曰：以論文雖顯，次第相參，故疏摘出二行以為自利，餘為利他。疏「後三攝護前七」者，問：直爾信等自能離過，何用慚愧護令離惡？答：若無慚愧，終不起信斷於不信。如是一切，故說慚愧以為能護，由離障故七皆不著。疏「後一攝前七」者，攝有二義，如疏所辨。言「攝令成行」者，為行供養，攝令起信等故。論云「三者，修行彼垢清淨依止行，供養諸佛，攝信等善根故。二由供養得二種身故，令信等得二身果故。」論云「是中有二種供養，故得二種身：一者上妙身，所可見者心生敬重，利益不空故。二者調柔心，自性善根成就樂行法故。」釋曰：久修令熟故曰性成，即論「自性善」。

疏「并結有六」者，結文，是疏科經。論主不科，但云「此菩提所攝本行，入有六種勝，是故信勝。」今依疏前科，則釋中唯五，故云并結有六。所以論取結者，結中有果，同前五故。若爾，結中有因，何不對之初立三因？答：以被中間五果隔越故，然皆信為句首。疏以易見，故不牒經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「并結有六」者，結文，是疏科經。論主不科，但云「此菩提所攝本行，入有六種勝，是故信勝。」今依疏前科，則釋中唯五，故云并結有六。所以論取結者，結中有果，同前五故。若爾，結中有因，何不對之初立三因？答：以被中間五果隔越故，然皆信為句首。疏以易見，故不牒經。

疏「三不雜染勝」者，論唯有標名，下便以經帖合。「謂證真」下，疏先通釋；後「以即邊」下，別釋無中邊言。遠公釋有二義：一約染淨事法辨、二約有無法理辨。今初。然論經云「無中邊」，此公云：「生死此邊，涅槃彼邊，聖道為中。」今觀生死本性不有，即無此邊，涅槃如故，亦無彼邊；兩邊既無，聖道亦寂，無有中間。二約有無法理辨，云有為此邊，無為彼邊，非有非無說以為中。有即非有，故無此邊；無即非無，故無彼邊；兩邊盡泯，中間亦亡，故無中間。然此二釋，約法小異，義旨皆同。二邊中道三法皆立，以為所遣，以性空遣二邊，相待遣中道。今之所釋，略有二異：一者中邊語通，則有無染淨、一異斷常、生死涅槃、若離若合，皆是二邊，中隨二邊亦有多義。二者以中遣邊、以邊遣中，待絕雙亡，故皆本無。餘如前說。疏「亦是三輪化益」者，智地意業。說即口業。力即身業，身威力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三不雜染勝」者，論唯有標名，下便以經帖合。「謂證真」下，疏先通釋；後「以即邊」下，別釋無中邊言。遠公釋有二義：一約染淨事法辨、二約有無法理辨。今初。然論經云「無中邊」，此公云：「生死此邊，涅槃彼邊，聖道為中。」今觀生死本性不有，即無此邊，涅槃如故，亦無彼邊；兩邊既無，聖道亦寂，無有中間。二約有無法理辨，云有為此邊，無為彼邊，非有非無說以為中。有即非有，故無此邊；無即非無，故無彼邊；兩邊盡泯，中間亦亡，故無中間。然此二釋，約法小異，義旨皆同。二邊中道三法皆立，以為所遣，以性空遣二邊，相待遣中道。今之所釋，略有二異：一者中邊語通，則有無染淨、一異斷常、生死涅槃、若離若合，皆是二邊，中隨二邊亦有多義。二者以中遣邊、以邊遣中，待絕雙亡，故皆本無。餘如前說。疏「亦是三輪化益」者，智地意業。說即口業。力即身業，身威力故。

第二雙起慈悲。疏「前中三觀即為三段」下，疏文有二：先明三觀、後即為方便義。前中，即是《唯識》「真樂本有，失而不知。妄若本空，得而不覺。」三段中，初即真樂本有、二即妄苦本空、三即不覺不知。然其初一，即性淨涅槃。下釋云「三祇方得者，方始契故。」故得言證涅槃之樂，樂中精極，故云最上。殊勝無加，故曰第一。有大義利，故名為義。今疏下文，約所證釋。二即具足生死之苦，疏「但失真樂」下，明為方便。於中二：初立理顯過、後正明所起。前中，言「已為可愍」者，則顯後後深於前。前但失樂而可慈愍之，更具諸苦，故須拯拔。況復雙迷於彼二法，迷謬顛倒，苦處計樂、樂處計苦，故增妄苦難反真樂，云反本無期。後「由初觀故」下，別明所起，可知。「先總標起念」者，菩薩乘前信解佛法，故念法甚深。以甚深故，眾生失之。以失深樂，故可憐愍。疏「一寂靜甚深」者，然論一時列其九名，後方重釋。釋初云「寂靜者，離妄計實有故，妄計正取故。」疏離二句釋之，以初句為順釋寂靜；從「自是妄計」下，以下句反釋。「寂靜」下，引《中論》證上二義，即第二卷第十三〈行品〉。初小乘有問云：「如佛經所說，虛誑妄取相，諸行妄取故，是名為虛誑。謂第一實者，即是涅槃。虛誑妄計，即是虛妄之相。何得言一切皆空？」故龍樹以此偈答。上半正答，既無所取，即是空義。下半為釋前偈，佛說虛誑妄取，正是說空。若不空者，不名妄取，應名真實。故今但用上半證今論中妄計正取。疏「此一遮詮」，顯二是表。又第一離妄、第二顯法體，是故論云「法義定故」。疏「謂一心體寂」等者，即《起信論》意。彼論立義分云「摩訶衍者，總說有二種：一者法、二者義」故。今論云「法義定故」。彼論釋法云「所言法者，謂眾生心，是心即攝一切世間出世間法。依於此心，顯示摩訶衍義。何以故？是心真如相，即示摩訶衍體故。是心生滅因緣相，能示摩訶衍自體相用故。」釋曰：今疏云「一心即總攝二門言體寂」者，正取前是心真如相，即是摩訶衍體，順經寂滅故。言「二門亦寂」者，二門即是解釋分中。然此立義分中，向所引法已有二門，則真如門示一心體，生滅門中總示三大。然彼論中釋云「所言義者，即體大，相大，用大。」今欲明於立義分中已具二門，故說二門已為義也，是總心中之所以故。故明三大但是生滅門義，二門之義義則寬矣。三大二門，前來頻引。疏「三治妄分別障」等者，此三釋有多門，如下六地。遠公云：「分別，即是妄想。心體相，即分別所起事相。取捨，即依分別取捨，順境 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二雙起慈悲。疏「前中三觀即為三段」下，疏文有二：先明三觀、後即為方便義。前中，即是《唯識》「真樂本有，失而不知。妄若本空，得而不覺。」三段中，初即真樂本有、二即妄苦本空、三即不覺不知。然其初一，即性淨涅槃。下釋云「三祇方得者，方始契故。」故得言證涅槃之樂，樂中精極，故云最上。殊勝無加，故曰第一。有大義利，故名為義。今疏下文，約所證釋。二即具足生死之苦，疏「但失真樂」下，明為方便。於中二：初立理顯過、後正明所起。前中，言「已為可愍」者，則顯後後深於前。前但失樂而可慈愍之，更具諸苦，故須拯拔。況復雙迷於彼二法，迷謬顛倒，苦處計樂、樂處計苦，故增妄苦難反真樂，云反本無期。後「由初觀故」下，別明所起，可知。「先總標起念」者，菩薩乘前信解佛法，故念法甚深。以甚深故，眾生失之。以失深樂，故可憐愍。疏「一寂靜甚深」者，然論一時列其九名，後方重釋。釋初云「寂靜者，離妄計實有故，妄計正取故。」疏離二句釋之，以初句為順釋寂靜；從「自是妄計」下，以下句反釋。「寂靜」下，引《中論》證上二義，即第二卷第十三〈行品〉。初小乘有問云：「如佛經所說，虛誑妄取相，諸行妄取故，是名為虛誑。謂第一實者，即是涅槃。虛誑妄計，即是虛妄之相。何得言一切皆空？」故龍樹以此偈答。上半正答，既無所取，即是空義。下半為釋前偈，佛說虛誑妄取，正是說空。若不空者，不名妄取，應名真實。故今但用上半證今論中妄計正取。疏「此一遮詮」，顯二是表。又第一離妄、第二顯法體，是故論云「法義定故」。疏「謂一心體寂」等者，即《起信論》意。彼論立義分云「摩訶衍者，總說有二種：一者法、二者義」故。今論云「法義定故」。彼論釋法云「所言法者，謂眾生心，是心即攝一切世間出世間法。依於此心，顯示摩訶衍義。何以故？是心真如相，即示摩訶衍體故。是心生滅因緣相，能示摩訶衍自體相用故。」釋曰：今疏云「一心即總攝二門言體寂」者，正取前是心真如相，即是摩訶衍體，順經寂滅故。言「二門亦寂」者，二門即是解釋分中。然此立義分中，向所引法已有二門，則真如門示一心體，生滅門中總示三大。然彼論中釋云「所言義者，即體大，相大，用大。」今欲明於立義分中已具二門，故說二門已為義也，是總心中之所以故。故明三大但是生滅門義，二門之義義則寬矣。三大二門，前來頻引。疏「三治妄分別障」等者，此三釋有多門，如下六地。遠公云：「分別，即是妄想。心體相，即分別所起事相。取捨，即依分別取捨，順境

貪求故願取、違境厭背故願捨。亦可約三性說，分別即遍計所執，口譯為分別性故。相即依他起，取捨即取圓成之真。」今治三性之執，成三無性故，為三解脫門，略無甚深之言，三云空甚深、四無相甚深、五無願甚深。疏「六明離雜染觀」者，下有三觀治三道障。此治證道障，即得真證道，窮終妄想。緣智名為雜染，真智殊彼，故名為離。以無所得而為方便，名真方便。亦兼顯方便道及後不住，即為四道。疏「即不住道」者，自利大心不住生死，利他廣心不住涅槃。論經但云「如是無上」，而論釋義，即是今疏第二具足諸苦觀。疏「然十二緣」下，問答顯意。問意可知。從「業惑苦因」下，答，有二意：此是以因從果名苦，故六地中盡屬苦樹；二「又二流動」下，業惑是行，行是五陰，體即苦故。動即有苦，引起信證，即三細之初云「一者無明業相，以依不覺故心動，說名為業。覺則不動，動則有苦，果不離因故。」釋曰：今疏意云細中之細尚當相是苦，何況麁者。遠公亦云：「苦過重，故偏舉。」疏「前中分二」下，疏文有三：初科為二；「故論主」下，引證為二；三「欲顯前三」下，出為二所以。曲有二意：一依因果，分前三為因。識有二義，為因屬前、為果屬後，故前三竟猶言後十者，識為果故。二「亦顯」下，復是一意，亦通妨故來。謂有問言：前三是因，因在一處。後十之中愛取有因，那與果同？故有此意，為揀《唯識》。《唯識論》云「十因二果定不同世。前七次三或同或異，若二三七各定同世。」二即生老死，三即愛等，七即前七。今前二三屬於過去，次七及八屬於現在。即前七支不定同世，故云許異世故。若遠公，通愛等為因，云「以彼增長未來苦果，故與果同。若爾，前三何不從後說為苦耶？答云：過去已起，因果定故。」雖有此通，故今疏云「非獨因果要分為二，欲顯前七可分二故。」疏「約果結苦」者，此釋論主，明其結過，與後十支同處解釋。通意可知。疏「總云邪見」下，疏文分二：先釋邪見、後釋心墮。前中，先正明、後引證。今初。邪見有二：一麁、二細。麁則撥無因果，細則理外推求。麁亦名別，細亦名通，通則通諸煩惱。今是通是細，非別非麁。疏「涅槃亦云」下，第二引證，即三十五〈迦葉菩薩品〉，因說隨自意等三種語故。文云「善男子！如來或時為一法故說無量法。如經中說，一切梵行因善知識則已攝盡。如我所說，一切惡行邪見為因，一切惡行因雖無量，若說邪見則已攝盡。」釋曰：惡行通於一切業惑，故云一切煩惱邪見攝盡。疏「本在其中云何名墮」下，第二釋心墮言。亦通妨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪求故願取、違境厭背故願捨。亦可約三性說，分別即遍計所執，口譯為分別性故。相即依他起，取捨即取圓成之真。」今治三性之執，成三無性故，為三解脫門，略無甚深之言，三云空甚深、四無相甚深、五無願甚深。疏「六明離雜染觀」者，下有三觀治三道障。此治證道障，即得真證道，窮終妄想。緣智名為雜染，真智殊彼，故名為離。以無所得而為方便，名真方便。亦兼顯方便道及後不住，即為四道。疏「即不住道」者，自利大心不住生死，利他廣心不住涅槃。論經但云「如是無上」，而論釋義，即是今疏第二具足諸苦觀。疏「然十二緣」下，問答顯意。問意可知。從「業惑苦因」下，答，有二意：此是以因從果名苦，故六地中盡屬苦樹；二「又二流動」下，業惑是行，行是五陰，體即苦故。動即有苦，引起信證，即三細之初云「一者無明業相，以依不覺故心動，說名為業。覺則不動，動則有苦，果不離因故。」釋曰：今疏意云細中之細尚當相是苦，何況麁者。遠公亦云：「苦過重，故偏舉。」疏「前中分二」下，疏文有三：初科為二；「故論主」下，引證為二；三「欲顯前三」下，出為二所以。曲有二意：一依因果，分前三為因。識有二義，為因屬前、為果屬後，故前三竟猶言後十者，識為果故。二「亦顯」下，復是一意，亦通妨故來。謂有問言：前三是因，因在一處。後十之中愛取有因，那與果同？故有此意，為揀《唯識》。《唯識論》云「十因二果定不同世。前七次三或同或異，若二三七各定同世。」二即生老死，三即愛等，七即前七。今前二三屬於過去，次七及八屬於現在。即前七支不定同世，故云許異世故。若遠公，通愛等為因，云「以彼增長未來苦果，故與果同。若爾，前三何不從後說為苦耶？答云：過去已起，因果定故。」雖有此通，故今疏云「非獨因果要分為二，欲顯前七可分二故。」疏「約果結苦」者，此釋論主，明其結過，與後十支同處解釋。通意可知。疏「總云邪見」下，疏文分二：先釋邪見、後釋心墮。前中，先正明、後引證。今初。邪見有二：一麁、二細。麁則撥無因果，細則理外推求。麁亦名別，細亦名通，通則通諸煩惱。今是通是細，非別非麁。疏「涅槃亦云」下，第二引證，即三十五〈迦葉菩薩品〉，因說隨自意等三種語故。文云「善男子！如來或時為一法故說無量法。如經中說，一切梵行因善知識則已攝盡。如我所說，一切惡行邪見為因，一切惡行因雖無量，若說邪見則已攝盡。」釋曰：惡行通於一切業惑，故云一切煩惱邪見攝盡。疏「本在其中云何名墮」下，第二釋心墮言。亦通妨

難，上即難詞。煩惱無始，何有初墮？若有初墮，則有未墮邪見之時。從「此有二義」下，答，有二義：初義易了，謂於一身，身心澄靜念慮瞥生，即名為墮。「二約迷真」下，正通無煩惱之難。真是所迷，妄是能迷。既有能迷，義如墮耳，故妄與真皆無始也。言「相依無性」者，雙遺真妄。言相依者，依真起妄，因妄說真。若無能迷，所迷不立，安得有真？依真有妄，故妄無性。依妄說真，真豈定有？故云相依無性，則能所俱空。從「若定有真」下，反成真義離妄。說真定性有故，事外真故。「若爾」已下，躡迹起難。難上相依無性之義。同妄無性，應可斷故。從「妄必可斷」下，答。上約下異，難令可斷。今約不一，答真叵斷。如波與濕雖互相依，波則可滅，濕性不壞。不一不異，真妄俱成，此是一意。從「不空之真」下，復是一意。上依空之真，則同於妄。不空真性非對妄論，即此空有非一非異，方為微妙之真。恐難無窮，故下結云「但空妄執，自見真源。分別不亡，皆成妄惑。」謂如復禮法師有遣問云：「真法性本淨，妄念何由起？許妄從真生，此妄安可止？無初則無末，有終應有始。無始而有終，長懷懵斯理。願為開祕密，析之出生死。」今疏末句正示祕密，故應總酬其問云：迷真妄念生，悟真妄則止。能迷非所迷，安得全相似？從來未曾悟，故說妄無始。知妄本自真，方是常恒理。分別心未亡，何由出生死？然疏文之中理已具矣，但云無始。而有於長懷懵斯理者，則法相事而例難之。今云有妄即真，則同無終始。若分別說，應有四句：真理則無終無始，妄念則無始有終。真智則無終有始，瞥起妄念有終有始。若約圓融，同無終始，既無終始亦復無有無始無終，唯亡言絕想可會斯玄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難，上即難詞。煩惱無始，何有初墮？若有初墮，則有未墮邪見之時。從「此有二義」下，答，有二義：初義易了，謂於一身，身心澄靜念慮瞥生，即名為墮。「二約迷真」下，正通無煩惱之難。真是所迷，妄是能迷。既有能迷，義如墮耳，故妄與真皆無始也。言「相依無性」者，雙遺真妄。言相依者，依真起妄，因妄說真。若無能迷，所迷不立，安得有真？依真有妄，故妄無性。依妄說真，真豈定有？故云相依無性，則能所俱空。從「若定有真」下，反成真義離妄。說真定性有故，事外真故。「若爾」已下，躡迹起難。難上相依無性之義。同妄無性，應可斷故。從「妄必可斷」下，答。上約下異，難令可斷。今約不一，答真叵斷。如波與濕雖互相依，波則可滅，濕性不壞。不一不異，真妄俱成，此是一意。從「不空之真」下，復是一意。上依空之真，則同於妄。不空真性非對妄論，即此空有非一非異，方為微妙之真。恐難無窮，故下結云「但空妄執，自見真源。分別不亡，皆成妄惑。」謂如復禮法師有遣問云：「真法性本淨，妄念何由起？許妄從真生，此妄安可止？無初則無末，有終應有始。無始而有終，長懷懵斯理。願為開祕密，析之出生死。」今疏末句正示祕密，故應總酬其問云：迷真妄念生，悟真妄則止。能迷非所迷，安得全相似？從來未曾悟，故說妄無始。知妄本自真，方是常恒理。分別心未亡，何由出生死？然疏文之中理已具矣，但云無始。而有於長懷懵斯理者，則法相事而例難之。今云有妄即真，則同無終始。若分別說，應有四句：真理則無終無始，妄念則無始有終。真智則無終有始，瞥起妄念有終有始。若約圓融，同無終始，既無終始亦復無有無始無終，唯亡言絕想可會斯玄。

疏「故論總云」下，上取義總科，此下第二引論為證。然論前別列九邪見竟，重復牒釋云「是中蔽意邪見、憍慢邪見、愛念邪見，此三邪見依法義妄計如是次第。」是故疏言論總云也。從「斯則」下，疏釋論，乃有二義。初義，意云：法上妄計故有蔽意，義上妄計故有後二，即為次第。從「亦可」下，是第二意，則以一法、二義、三妄計而為次第。下疏偏用初意消文，故云次二迷義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故論總云」下，上取義總科，此下第二引論為證。然論前別列九邪見竟，重復牒釋云「是中蔽意邪見、憍慢邪見、愛念邪見，此三邪見依法義妄計如是次第。」是故疏言論總云也。從「斯則」下，疏釋論，乃有二義。初義，意云：法上妄計故有蔽意，義上妄計故有後二，即為次第。從「亦可」下，是第二意，則以一法、二義、三妄計而為次第。下疏偏用初意消文，故云次二迷義。

疏「初一句是蔽意邪見」等者，疏文有五，一指經立名，經云「無明覆翳」。二「此依迷法」者，即論總示其體。三「謂無明」下，疏雙釋經論之意。四「所言法者」下，引《起信論》釋蔽意言。以論經云「無明癡暗蔽我意識」故。五「此無明」下，結成根本無明。故諸經論皆言無明無因、老死無果，唯有無明橫從空起，不可復源。六地云「不了第一義諦故名無明」。若依《起信》，即是根本不覺，亦是自性清淨心因無明風動有其染心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初一句是蔽意邪見」等者，疏文有五，一指經立名，經云「無明覆翳」。二「此依迷法」者，即論總示其體。三「謂無明」下，疏雙釋經論之意。四「所言法者」下，引《起信論》釋蔽意言。以論經云「無明癡暗蔽我意識」故。五「此無明」下，結成根本無明。故諸經論皆言無明無因、老死無果，唯有無明橫從空起，不可復源。六地云「不了第一義諦故名無明」。若依《起信》，即是根本不覺，亦是自性清淨心因無明風動有其染心也。

疏「次二迷義通四住惑」者，一見一切處住地、二欲愛住地、三色愛住地、四有愛住地。上無明住地，即當第五。一五通三界，二三四即如次辨欲色無色，此上總是惑體。二「由前癡故」下，釋迷義。因緣生法離我我所，今由有我故立我所，我所即法。疏「三愛念邪見」者，未得悕欲說之為念，已得深著說之為愛。其渴鹿喻未得悕欲，其網魚喻已得之愛。而言「如今之愛支」者，過去無明亦有如今之愛取故。疏「行諂誑」下，疏文有二：先總釋、二「由上內計」下躡前生起。論經無慳則唯二過，今加一慳，故第二中有二過，合成三過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次二迷義通四住惑」者，一見一切處住地、二欲愛住地、三色愛住地、四有愛住地。上無明住地，即當第五。一五通三界，二三四即如次辨欲色無色，此上總是惑體。二「由前癡故」下，釋迷義。因緣生法離我我所，今由有我故立我所，我所即法。疏「三愛念邪見」者，未得悕欲說之為念，已得深著說之為愛。其渴鹿喻未得悕欲，其網魚喻已得之愛。而言「如今之愛支」者，過去無明亦有如今之愛取故。疏「行諂誑」下，疏文有二：先總釋、二「由上內計」下躡前生起。論經無慳則唯二過，今加一慳，故第二中有二過，合成三過。

疏「一初句」下，釋第四邪見。諂謂為罔冐他故，矯設異儀險曲為性，能障不諂教誨為業。謂諂曲者為罔冐他，曲順時宜矯設方便，為取他意或藏己失，不任師友正教誨故。誑謂為獲利譽矯現有德，詭詐為性，能障不矯邪命為業。謂矯誑者，心懷異謀多現不實，邪命事故。釋曰：以上論文。明知此二皆虛似實。然此二惑，俱以貪癡一分為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一初句」下，釋第四邪見。諂謂為罔冐他故，矯設異儀險曲為性，能障不諂教誨為業。謂諂曲者為罔冐他，曲順時宜矯設方便，為取他意或藏己失，不任師友正教誨故。誑謂為獲利譽矯現有德，詭詐為性，能障不矯邪命為業。謂矯誑者，心懷異謀多現不實，邪命事故。釋曰：以上論文。明知此二皆虛似實。然此二惑，俱以貪癡一分為體。

疏「由嫉他身」下，釋經恒造諸趣受生因緣。然論經無慳，而云常懷嫉妬而作後身生處因緣。論釋云「妬者於身起邪行故，嫉者嫉於資財等，是故生生之處墮卑賤中，形貌鄙陋資生不足。」釋曰：今但以慳對嫉、以嫉對妬，配屬分明。然嫉與妬有通有局。若《玉篇》云「忌賢曰嫉，忌色曰妬。」忌色即是身過。今嫉於財，却參慳義，故案經釋。然論釋意，此二招於別報，故經云後身生處因緣。今言諸趣受生因緣，言含總報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「由嫉他身」下，釋經恒造諸趣受生因緣。然論經無慳，而云常懷嫉妬而作後身生處因緣。論釋云「妬者於身起邪行故，嫉者嫉於資財等，是故生生之處墮卑賤中，形貌鄙陋資生不足。」釋曰：今但以慳對嫉、以嫉對妬，配屬分明。然嫉與妬有通有局。若《玉篇》云「忌賢曰嫉，忌色曰妬。」忌色即是身過。今嫉於財，却參慳義，故案經釋。然論釋意，此二招於別報，故經云後身生處因緣。今言諸趣受生因緣，言含總報。

疏「次三明行中」下，疏文有十。一此句總標。二「初貪恚」下，別出三中，初句經至積集諸業日夜增長。三「由前」下，躡前追求，總釋三句。四「此句總明」下，別舉初句。五「故六地」下，引例釋由惑起業。然彼但躡無明，今通貪等，通別有異。六「亦是行俱無明」者，再釋貪等。前釋舉於發業無明在於行前，今與正發業時所有諸惑皆名無明，覆蔽於業不知過故。七「諸業非一」下，釋餘經文。八「然集業」下，牒論解釋。於中三：初躡經文生起論意。謂經云「三毒起業」，而論云「受諸受時」者，因受生毒故。次「故論」下，正引論文。後「謂樂受」下，疏釋論意。九「然愚癡」下，揀法同異。十「次二句」下，釋別二句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次三明行中」下，疏文有十。一此句總標。二「初貪恚」下，別出三中，初句經至積集諸業日夜增長。三「由前」下，躡前追求，總釋三句。四「此句總明」下，別舉初句。五「故六地」下，引例釋由惑起業。然彼但躡無明，今通貪等，通別有異。六「亦是行俱無明」者，再釋貪等。前釋舉於發業無明在於行前，今與正發業時所有諸惑皆名無明，覆蔽於業不知過故。七「諸業非一」下，釋餘經文。八「然集業」下，牒論解釋。於中三：初躡經文生起論意。謂經云「三毒起業」，而論云「受諸受時」者，因受生毒故。次「故論」下，正引論文。後「謂樂受」下，疏釋論意。九「然愚癡」下，揀法同異。十「次二句」下，釋別二句。

疏「即內心思業為煩惱風動」者，此略釋經。然經云心，通相而說，亦是舉於所依心王。今云思業，別舉業體，以論經云「吹罪心火」，故舉思業。次「謂於怨恨」下，論釋。其中「此思之始及此思之終」，是疏釋論，餘皆論文。疏「思通諸惡」下，釋妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即內心思業為煩惱風動」者，此略釋經。然經云心，通相而說，亦是舉於所依心王。今云思業，別舉業體，以論經云「吹罪心火」，故舉思業。次「謂於怨恨」下，論釋。其中「此思之始及此思之終」，是疏釋論，餘皆論文。疏「思通諸惡」下，釋妨。

疏「明所引識支」等，疏文有三：初標名示體。此依能所引生明之，如〈十藏品〉及六地廣說。二「以其識支」下，出經論意。通因果義，次下當明。今取前三為因，故取識種。三「心意識三」下，釋文。於中四：一釋心意識名，言「如前釋」者，即〈問明品〉。言「意識通餘四種」者，識即前六識，是六處種，六識必含於觸受。是觸受種，除上四外皆名色種，故云通四。二「誰能起」下，釋起字。「無記非因」者，但招別報，不招總報故，如九地說。三「善業云何」下，釋用四流之義。四「若爾」下，解妨。先問、後「理實」下答。有法有喻，並如六地所明。言「諸經論」者，總指非一，《唯識論》具二，以業種為增上緣、識種為親因緣。今此經中即說識，識受六道身為種。如《中論》云「眾生癡所覆，為後造三行，以有此行故，識受六道身。」即以業為因耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「明所引識支」等，疏文有三：初標名示體。此依能所引生明之，如〈十藏品〉及六地廣說。二「以其識支」下，出經論意。通因果義，次下當明。今取前三為因，故取識種。三「心意識三」下，釋文。於中四：一釋心意識名，言「如前釋」者，即〈問明品〉。言「意識通餘四種」者，識即前六識，是六處種，六識必含於觸受。是觸受種，除上四外皆名色種，故云通四。二「誰能起」下，釋起字。「無記非因」者，但招別報，不招總報故，如九地說。三「善業云何」下，釋用四流之義。四「若爾」下，解妨。先問、後「理實」下答。有法有喻，並如六地所明。言「諸經論」者，總指非一，《唯識論》具二，以業種為增上緣、識種為親因緣。今此經中即說識，識受六道身為種。如《中論》云「眾生癡所覆，為後造三行，以有此行故，識受六道身。」即以業為因耳。