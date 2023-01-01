大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五十七

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「上猶通實教」下，第三結示圓融，如常可了。於中二：先正結圓融、後「若具顯」下指廣從略。廣如五教義分齊中，即是別章，上已略辯。謂結彈同毘曇、《成實》，即小乘斷結義。引《唯識》文及具三時，即初教義。正約性相無礙，即實教義。第五結成圓融中，正顯圓教義。於無斷無不斷中兼頓教義，謂若無斷者，一切契理故；無不斷者，一斷一切斷故，即圓教義。若云尚無有斷，何有無斷？性本寂寥言亡慮絕說為斷者，即頓教義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上猶通實教」下，第三結示圓融，如常可了。於中二：先正結圓融、後「若具顯」下指廣從略。廣如五教義分齊中，即是別章，上已略辯。謂結彈同毘曇、《成實》，即小乘斷結義。引《唯識》文及具三時，即初教義。正約性相無礙，即實教義。第五結成圓融中，正顯圓教義。於無斷無不斷中兼頓教義，謂若無斷者，一切契理故；無不斷者，一斷一切斷故，即圓教義。若云尚無有斷，何有無斷？性本寂寥言亡慮絕說為斷者，即頓教義。

疏「三句明三德」者，即前體德圓備是涅槃之相。若別說者，法身是體，般若、解脫是德。若通相說，三皆稱德，合為涅槃之體，故云三德涅槃。即對前解脫於諸趣，諸趣有三雜染，般若對煩惱、解脫對業繫、法身對生苦，翻三雜染成三德涅槃。釋此三德，疏文有三：先別釋、後總結。疏「初句即般若」者，指經辯德，即非言辭所及也。言「是觀行相」者，依論立名。然論無觀行之言，依下結中云「如是觀故」，立其名耳。疏「無分別觀」下，取論意釋。而論具云「如是解脫可同他音聲觀耶？不也。云何觀？偈言非言辭所說，離語言故。」此論有三節：初反問辯非；二「云何觀」下，順問彰是；三「離語言故」者，釋是異非。今疏文有二：先取意正釋，於中先辯是、後「不同」下揀非。後「前云觀智」下，揀濫。前即涅槃平等住，前云「一等二際是觀智相」，謂以智決了生死涅槃二平等理。今即三德中般若，以行契實。餘如前會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三句明三德」者，即前體德圓備是涅槃之相。若別說者，法身是體，般若、解脫是德。若通相說，三皆稱德，合為涅槃之體，故云三德涅槃。即對前解脫於諸趣，諸趣有三雜染，般若對煩惱、解脫對業繫、法身對生苦，翻三雜染成三德涅槃。釋此三德，疏文有三：先別釋、後總結。疏「初句即般若」者，指經辯德，即非言辭所及也。言「是觀行相」者，依論立名。然論無觀行之言，依下結中云「如是觀故」，立其名耳。疏「無分別觀」下，取論意釋。而論具云「如是解脫可同他音聲觀耶？不也。云何觀？偈言非言辭所說，離語言故。」此論有三節：初反問辯非；二「云何觀」下，順問彰是；三「離語言故」者，釋是異非。今疏文有二：先取意正釋，於中先辯是、後「不同」下揀非。後「前云觀智」下，揀濫。前即涅槃平等住，前云「一等二際是觀智相」，謂以智決了生死涅槃二平等理。今即三德中般若，以行契實。餘如前會。

疏「次句法身轉依相」等者，法身是舉德，異前般若是轉依相，依論立名。轉是迴轉，先是無常，今皆常故。轉亦離義，離於無常惑業等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次句法身轉依相」等者，法身是舉德，異前般若是轉依相，依論立名。轉是迴轉，先是無常，今皆常故。轉亦離義，離於無常惑業等故。

疏「謂轉無常依」下，以論意釋。然《唯識》中轉依有四。「一能轉道，此復有二：一能伏道，謂伏二障隨眠勢力，不令引起二障現行，此通有漏無漏二道，加行根本後得三智，隨其所應漸頓伏彼。」釋曰：六行伏惑是曰有漏，加行漸伏，根本後得能頓伏故。論曰「二能斷道。謂能永斷二障隨眠，此道定非有漏加行。」釋曰：二道除有漏，三智除加行。論釋除有漏，有二義故。一有漏曾習相執所引，二未泯相故。論釋除加行，云加行趣求所證，所引未成辦故。釋曰：取根本者，根本正能斷惑故。取後得者，後得雖不能斷迷理隨眠，而於安立非安立相，明了現前無倒證故，亦能永斷迷事隨眠。論云「二所轉依，此亦有二：一持種依，謂即本識，由此能持染淨法種，與染淨法俱為所依。聖道轉令捨染得淨，餘依他起雖亦是依，而不持種故此不說。二迷悟依，謂即真如，由此能作迷悟根本，諸染淨法依之得生。聖道轉令捨染得淨，餘雖亦作迷悟法依，而非根本故此不說。三所轉捨，此復有二：一所斷捨，謂二障種，真無間道現在前時障治相違，彼便斷滅永不成就，說之為捨。彼種斷故，不復現行。妄執我法所執我法，不對妄情亦說為捨。由此名捨遍計所執。」釋曰：實我實法自性本無，但對妄情妄似於有。今妄情斷，無境對心，假說此境亦名為斷。由此道理名捨所執。諸有處言斷遍計者，義在於此。論云「二所棄捨，謂除有漏劣無漏種，金剛喻定現在前時，引極圓明純淨本識，非彼依故皆永棄捨。捨彼種已，現有漏法及劣無漏畢竟不生，既永不生亦說為捨。由此名捨生死劣法。」釋曰：餘有漏者，即二障餘有漏善法。劣無漏種者，即十地中所生現行。圓謂圓滿。明謂行相分明，異於菩薩未圓明故。此淨八識，非餘有漏劣無漏依，故皆棄捨。此則總釋下，有二師義。一云：此之有漏及劣無漏，與二障種一時而捨，由二障種有此二故。第二師云：無間道中斷二障種，解脫道中方捨此二。由無間道尚是菩薩，猶有生死有所熏識，未即是佛，是故皆用解脫道捨。論「四所轉得，此復有二：一所顯得，謂大涅槃，雖此本來自性清淨，而由客塵覆令不顯。真聖道生，斷彼障故，令其相顯，得名涅槃。二所生得，謂大菩提。」然論釋涅槃有其四種：一自性清淨、二有餘依、三無餘依、四無住處。論釋菩提亦有四種，即是四智，至〈出現品〉當廣會釋。上所引論，文已略具，今當會疏。然本論釋此文有四段：一反問辯非。論云「可如世間智依世間耶？不也。」二順問彰是。論云「云何依？偈言：出過於三世。」三釋是異非。論云「轉依止，依止常身故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂轉無常依」下，以論意釋。然《唯識》中轉依有四。「一能轉道，此復有二：一能伏道，謂伏二障隨眠勢力，不令引起二障現行，此通有漏無漏二道，加行根本後得三智，隨其所應漸頓伏彼。」釋曰：六行伏惑是曰有漏，加行漸伏，根本後得能頓伏故。論曰「二能斷道。謂能永斷二障隨眠，此道定非有漏加行。」釋曰：二道除有漏，三智除加行。論釋除有漏，有二義故。一有漏曾習相執所引，二未泯相故。論釋除加行，云加行趣求所證，所引未成辦故。釋曰：取根本者，根本正能斷惑故。取後得者，後得雖不能斷迷理隨眠，而於安立非安立相，明了現前無倒證故，亦能永斷迷事隨眠。論云「二所轉依，此亦有二：一持種依，謂即本識，由此能持染淨法種，與染淨法俱為所依。聖道轉令捨染得淨，餘依他起雖亦是依，而不持種故此不說。二迷悟依，謂即真如，由此能作迷悟根本，諸染淨法依之得生。聖道轉令捨染得淨，餘雖亦作迷悟法依，而非根本故此不說。三所轉捨，此復有二：一所斷捨，謂二障種，真無間道現在前時障治相違，彼便斷滅永不成就，說之為捨。彼種斷故，不復現行。妄執我法所執我法，不對妄情亦說為捨。由此名捨遍計所執。」釋曰：實我實法自性本無，但對妄情妄似於有。今妄情斷，無境對心，假說此境亦名為斷。由此道理名捨所執。諸有處言斷遍計者，義在於此。論云「二所棄捨，謂除有漏劣無漏種，金剛喻定現在前時，引極圓明純淨本識，非彼依故皆永棄捨。捨彼種已，現有漏法及劣無漏畢竟不生，既永不生亦說為捨。由此名捨生死劣法。」釋曰：餘有漏者，即二障餘有漏善法。劣無漏種者，即十地中所生現行。圓謂圓滿。明謂行相分明，異於菩薩未圓明故。此淨八識，非餘有漏劣無漏依，故皆棄捨。此則總釋下，有二師義。一云：此之有漏及劣無漏，與二障種一時而捨，由二障種有此二故。第二師云：無間道中斷二障種，解脫道中方捨此二。由無間道尚是菩薩，猶有生死有所熏識，未即是佛，是故皆用解脫道捨。論「四所轉得，此復有二：一所顯得，謂大涅槃，雖此本來自性清淨，而由客塵覆令不顯。真聖道生，斷彼障故，令其相顯，得名涅槃。二所生得，謂大菩提。」然論釋涅槃有其四種：一自性清淨、二有餘依、三無餘依、四無住處。論釋菩提亦有四種，即是四智，至〈出現品〉當廣會釋。上所引論，文已略具，今當會疏。然本論釋此文有四段：一反問辯非。論云「可如世間智依世間耶？不也。」二順問彰是。論云「云何依？偈言：出過於三世。」三釋是異非。論云「轉依止，依止常身故，

非如無常意識智，依止無常因緣法。」四引經證成。論云「如修多羅中決定說」，上具引論，科釋已竟。疏文之中亦有四節，而有開合，合初二為一、開三為二三。今初，合論前二段，取意略釋，故云「謂轉無常依，云出過三世。」二從「故此微智依常法身」，即論釋是。三「論云非如」下，即論異非。上二開論釋是、異非為二。四釋論引證。三中異非，非即因中。於中二：先牒論、後「此揀未轉依時」下，疏釋論。於中二：先總標、後「無常意識」下解釋。先釋未轉依時、後釋今為所轉依。今初，「持種本識是無常因」者，即《唯識》所轉依中持種依也。以此能持而為因者，親是所熏，成名言種。二「所持染淨種子等是無常緣」者，染淨即有漏善惡業種等故。言「依此因緣起無常意識」者，依種起現行也。此即第八，種現俱為所依，前七轉識等皆為能依。《唯識》約能持種，但取第八為所依，種子等並為能依耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非如無常意識智，依止無常因緣法。」四引經證成。論云「如修多羅中決定說」，上具引論，科釋已竟。疏文之中亦有四節，而有開合，合初二為一、開三為二三。今初，合論前二段，取意略釋，故云「謂轉無常依，云出過三世。」二從「故此微智依常法身」，即論釋是。三「論云非如」下，即論異非。上二開論釋是、異非為二。四釋論引證。三中異非，非即因中。於中二：先牒論、後「此揀未轉依時」下，疏釋論。於中二：先總標、後「無常意識」下解釋。先釋未轉依時、後釋今為所轉依。今初，「持種本識是無常因」者，即《唯識》所轉依中持種依也。以此能持而為因者，親是所熏，成名言種。二「所持染淨種子等是無常緣」者，染淨即有漏善惡業種等故。言「依此因緣起無常意識」者，依種起現行也。此即第八，種現俱為所依，前七轉識等皆為能依。《唯識》約能持種，但取第八為所依，種子等並為能依耳。

疏「今轉無常識」下，釋今為所轉依。即《唯識論》云「聖道轉令捨染得淨」。謂在因中雙持染淨，今得聖道，捨染得淨，即名轉依。故此轉者亦是捨義。疏中，先釋能依智、後釋所依。今初，然四智之義，已見第一經初。而此唯二者，《成唯識》云「平等性智相應心品，菩薩見道初現前位，違二執故方得初起。妙觀察智相應心品、法空觀品，菩薩見位方得初起，已得法空無漏智故。大圓鏡智相應心品，有義金剛喻定無間道得；有義至解脫道乃得初起，異熟識種金剛喻定現在前時猶未頓捨，與無間道不相違故。非障有漏劣無漏法，但與佛果定相違故。金剛喻定無所熏識，無漏不增，應成佛故。」釋曰：此意正明捨異熟識，方始轉名大圓鏡智故。「成所作智相應心品，有義：菩薩修道位中後得引故，亦得初起。」釋曰：謂第六意識後得引故，於淨土中起五識故。論「有義成佛方得初起，以十地中依異熟識所變眼等非無漏故，有漏不共必俱同境根、發無漏識，理不相應故。此二於境明昧有異，由斯此品要得成佛，依無漏根方容現起，而數間斷作意起故。」釋曰：言不共者，即不共眼根，根唯為眼識等依故。言必俱者，是俱有依，根識同時故。言同境者，即同境依根識，共同緣一境故。此三名異，俱是五根，皆三依中俱有依攝。所依眼等既是有漏，故不能發無漏識智。言此二於境有明昧者，二即是漏及與無漏。無漏即明，有漏識即昧。十地五識既是有漏，故至佛果方成所依。俱有依義，廣如〈問明品〉引。今疏意取成佛時得，故此不言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今轉無常識」下，釋今為所轉依。即《唯識論》云「聖道轉令捨染得淨」。謂在因中雙持染淨，今得聖道，捨染得淨，即名轉依。故此轉者亦是捨義。疏中，先釋能依智、後釋所依。今初，然四智之義，已見第一經初。而此唯二者，《成唯識》云「平等性智相應心品，菩薩見道初現前位，違二執故方得初起。妙觀察智相應心品、法空觀品，菩薩見位方得初起，已得法空無漏智故。大圓鏡智相應心品，有義金剛喻定無間道得；有義至解脫道乃得初起，異熟識種金剛喻定現在前時猶未頓捨，與無間道不相違故。非障有漏劣無漏法，但與佛果定相違故。金剛喻定無所熏識，無漏不增，應成佛故。」釋曰：此意正明捨異熟識，方始轉名大圓鏡智故。「成所作智相應心品，有義：菩薩修道位中後得引故，亦得初起。」釋曰：謂第六意識後得引故，於淨土中起五識故。論「有義成佛方得初起，以十地中依異熟識所變眼等非無漏故，有漏不共必俱同境根、發無漏識，理不相應故。此二於境明昧有異，由斯此品要得成佛，依無漏根方容現起，而數間斷作意起故。」釋曰：言不共者，即不共眼根，根唯為眼識等依故。言必俱者，是俱有依，根識同時故。言同境者，即同境依根識，共同緣一境故。此三名異，俱是五根，皆三依中俱有依攝。所依眼等既是有漏，故不能發無漏識智。言此二於境有明昧者，二即是漏及與無漏。無漏即明，有漏識即昧。十地五識既是有漏，故至佛果方成所依。俱有依義，廣如〈問明品〉引。今疏意取成佛時得，故此不言。

疏「依彼本識如來藏性真如法身以為所依」者，二釋所依。言真如者，即前《唯識》為迷悟依，聖道轉令捨染得淨。然其真如即唯識性，故彼論云「此諸法勝義，亦即是真如，常如其性故，即唯識實性。」今即於本識之中依真如性。又法性宗識相識性互交徹故。然於一識有二種門：一真如門、二生滅門。於真如門，法身即是真如門攝故。經云「真如平等無相身」。若生滅門中，法身即名如言藏性。如來藏性即是本覺，故《起信論》云「所言覺義者，謂心體離念。離念相者，等虛空界，無所不遍。法界一相，即是如來平等法身。依此法身說名本覺，然真妄和合名阿賴耶。」凡夫但從妄識熏種，聖智去妄。雖則本識未捨異熟，而其二智唯依真如法身常理，故論云「轉依止，依止常身故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「依彼本識如來藏性真如法身以為所依」者，二釋所依。言真如者，即前《唯識》為迷悟依，聖道轉令捨染得淨。然其真如即唯識性，故彼論云「此諸法勝義，亦即是真如，常如其性故，即唯識實性。」今即於本識之中依真如性。又法性宗識相識性互交徹故。然於一識有二種門：一真如門、二生滅門。於真如門，法身即是真如門攝故。經云「真如平等無相身」。若生滅門中，法身即名如言藏性。如來藏性即是本覺，故《起信論》云「所言覺義者，謂心體離念。離念相者，等虛空界，無所不遍。法界一相，即是如來平等法身。依此法身說名本覺，然真妄和合名阿賴耶。」凡夫但從妄識熏種，聖智去妄。雖則本識未捨異熟，而其二智唯依真如法身常理，故論云「轉依止，依止常身故。」

疏「論云如修多羅」下，第四釋論引證。於中二：一牒論、二「是了義故」下疏釋。於中亦二：此句出意由是了義，故經定說。疏「涅槃經」下，引經文，於中又二，先正引、二通妨。今初，即南經第三十五〈憍陳如品〉。「爾時世尊告憍陳如：『色是無常，因滅是色，獲得解脫常住之色。受想行識亦是無常，因滅是識，獲得解脫常住之識。』」彼經次說「苦、空、不淨亦復如是，故說如來五蘊常樂我淨。」言「其文非一」者，即《涅槃經》第二開宗顯德即說常住，如玄談中已廣分別。此經上下，其文非一。疏「問所依本有」下，二解妨。先問、後「若依唯識」下解釋。於中又二：先依法相宗。言「非自性常」者，自性則凝然常，此約法身。報身名相續常，即止能依亦說名常。三者化身名不斷常，應用不斷故。疏「若起信」下，二依法性宗。先引論，謂本覺是法身，始覺是報身。既云始覺同本覺，無復始本之異名，究竟覺則二常無別。生公亦云：「真理自然，悟亦冥符。真既無差，悟豈容易？不易之體，為湛然常照」等，並如前說。《勝鬘經》云「一切法常住者，若別說三身。如來妙色身，世間無與等，無比不思議，是故今敬禮」，則說化身。「如來色無盡，智慧亦復然」，即歎報身。「一切法常住」，即歎法身。「是故我歸依」，總歎三身。既云一切法常住，則上二身豈非常住？亦同《法華》世間相常住。世間尚猶常住，三身豈得無常？疏「三其相如虛空即解脫相」者，先舉經立名；二從「不同聲聞」下釋顯其相，亦取論意耳。論亦有三：一反問辯非，云「可同聲聞緣覺智有障解脫耶？不也。」二順問彰是，云「云何解脫？偈言：其相如虛空。」三釋是異非，云「無一切煩惱障礙故。」釋曰：煩惱，即《法華》云「離諸苦縛名得解脫。是人於何而得解脫？但離虛妄名為解脫，其實未得一切解脫。未脫所知，有三餘故。」今脫二障，故不同彼。疏「三德之義已見上文」下，第三總結三德。於中二：先總結三德、第二別說轉依。前中總指云見上文者，即〈問明品〉，然下〈出現品〉復當廣明也。疏「然圓滿在佛」下，約位分別。即天台智者意，約圓教六即以明。一理即三德，謂一切眾生平等共有即三雜染，煩惱即般若、結業即解脫、苦報即法身。迷成三雜染，體即三德。二名字三德，謂於圓理，若因若果解了分明。三觀行三德，三德圓修，障無不寂、理無不照，寂照雙流徹見心性。又一空一切空即是般若，一假一切假即是解脫，一中一切中即是法身。四相似三德，謂六根清淨身如瑠璃，照法實相業繫不覊。五分真三德，如初發心住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論云如修多羅」下，第四釋論引證。於中二：一牒論、二「是了義故」下疏釋。於中亦二：此句出意由是了義，故經定說。疏「涅槃經」下，引經文，於中又二，先正引、二通妨。今初，即南經第三十五〈憍陳如品〉。「爾時世尊告憍陳如：『色是無常，因滅是色，獲得解脫常住之色。受想行識亦是無常，因滅是識，獲得解脫常住之識。』」彼經次說「苦、空、不淨亦復如是，故說如來五蘊常樂我淨。」言「其文非一」者，即《涅槃經》第二開宗顯德即說常住，如玄談中已廣分別。此經上下，其文非一。疏「問所依本有」下，二解妨。先問、後「若依唯識」下解釋。於中又二：先依法相宗。言「非自性常」者，自性則凝然常，此約法身。報身名相續常，即止能依亦說名常。三者化身名不斷常，應用不斷故。疏「若起信」下，二依法性宗。先引論，謂本覺是法身，始覺是報身。既云始覺同本覺，無復始本之異名，究竟覺則二常無別。生公亦云：「真理自然，悟亦冥符。真既無差，悟豈容易？不易之體，為湛然常照」等，並如前說。《勝鬘經》云「一切法常住者，若別說三身。如來妙色身，世間無與等，無比不思議，是故今敬禮」，則說化身。「如來色無盡，智慧亦復然」，即歎報身。「一切法常住」，即歎法身。「是故我歸依」，總歎三身。既云一切法常住，則上二身豈非常住？亦同《法華》世間相常住。世間尚猶常住，三身豈得無常？疏「三其相如虛空即解脫相」者，先舉經立名；二從「不同聲聞」下釋顯其相，亦取論意耳。論亦有三：一反問辯非，云「可同聲聞緣覺智有障解脫耶？不也。」二順問彰是，云「云何解脫？偈言：其相如虛空。」三釋是異非，云「無一切煩惱障礙故。」釋曰：煩惱，即《法華》云「離諸苦縛名得解脫。是人於何而得解脫？但離虛妄名為解脫，其實未得一切解脫。未脫所知，有三餘故。」今脫二障，故不同彼。疏「三德之義已見上文」下，第三總結三德。於中二：先總結三德、第二別說轉依。前中總指云見上文者，即〈問明品〉，然下〈出現品〉復當廣明也。疏「然圓滿在佛」下，約位分別。即天台智者意，約圓教六即以明。一理即三德，謂一切眾生平等共有即三雜染，煩惱即般若、結業即解脫、苦報即法身。迷成三雜染，體即三德。二名字三德，謂於圓理，若因若果解了分明。三觀行三德，三德圓修，障無不寂、理無不照，寂照雙流徹見心性。又一空一切空即是般若，一假一切假即是解脫，一中一切中即是法身。四相似三德，謂六根清淨身如瑠璃，照法實相業繫不覊。五分真三德，如初發心住

，得如來一身無量身，說法智慧所作自在。六究竟三德，即是如來。今此即當分真三德。今云「圓滿在佛」，即究竟三德。十住開發，即是分真。此中約因，即言分得，亦分真也，從十住初心直至十地，皆名分真故。所依果海即等究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，得如來一身無量身，說法智慧所作自在。六究竟三德，即是如來。今此即當分真三德。今云「圓滿在佛」，即究竟三德。十住開發，即是分真。此中約因，即言分得，亦分真也，從十住初心直至十地，皆名分真故。所依果海即等究竟。

疏「轉依亦爾」下，二別會轉依。即《唯識》第十釋四轉依之前，先云「如是菩薩於十地中，勇猛修行十種勝行，斷十種障、證十真如，於二轉依便能證得(二轉依果即菩提涅槃)。」轉依位別略有六種：一損勢益能轉，謂初二位由習勝解及慚愧故，損本識中染種勢力，益本識內淨種功能，雖未斷障種實證轉依，而漸伏現行，亦名為轉。二通達轉，謂通達位，由見道力通達真如，斷分別二障麁重，證得一分真實轉依。三修習轉，謂修習位，由數修習十地行故，漸斷俱生二障麁重，漸次證得真實轉依。《攝大乘》中說通達轉在真六地，有無相觀通達真俗，間雜現前，令真非真現不現，故說修習。轉在後四地，純無相觀長時現前，勇猛修習斷除麁重，多令非真不顯現故。釋曰：通達真俗者，以有相觀通俗，無相觀達真。言令真非真現不現者，入無相觀真現、非真不現，出觀真不現、入有相故非真現。言後四地多令非真不顯現者，常在無相觀，故多不現。由雜煩惱，未名清淨。則非真猶現，故有多言。論四果圓滿轉，謂究竟位，由三大劫阿僧企耶修習無邊難行勝行，金剛喻定現在前時，永斷本來一切麁重，頓證佛果圓滿轉依，窮未來際利樂無盡。五下劣轉，謂二乘位專求自利，一厭苦欣寂、二唯能通達生空真如、三斷煩惱種、四證真擇滅、五無勝堪能、六名下劣轉。釋曰：上有六義，故稱下劣。六廣大轉，謂大乘位，為利生故趣大菩提，生死涅槃俱無欣厭，俱能通達二空真如，雙斷所知煩惱障種，頓證無上菩提涅槃，有勝堪能名廣大轉。此中意說廣大轉依，捨二麁重而證得故。問曰：何以不取果圓滿轉？釋云：對菩薩說，是以不取。意明上皆約位，不出後二大乘小乘。小乘不取，故唯取第六。今疏文中但不取小乘，及損勢益，損勢益能但是資糧加行，今辯地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「轉依亦爾」下，二別會轉依。即《唯識》第十釋四轉依之前，先云「如是菩薩於十地中，勇猛修行十種勝行，斷十種障、證十真如，於二轉依便能證得(二轉依果即菩提涅槃)。」轉依位別略有六種：一損勢益能轉，謂初二位由習勝解及慚愧故，損本識中染種勢力，益本識內淨種功能，雖未斷障種實證轉依，而漸伏現行，亦名為轉。二通達轉，謂通達位，由見道力通達真如，斷分別二障麁重，證得一分真實轉依。三修習轉，謂修習位，由數修習十地行故，漸斷俱生二障麁重，漸次證得真實轉依。《攝大乘》中說通達轉在真六地，有無相觀通達真俗，間雜現前，令真非真現不現，故說修習。轉在後四地，純無相觀長時現前，勇猛修習斷除麁重，多令非真不顯現故。釋曰：通達真俗者，以有相觀通俗，無相觀達真。言令真非真現不現者，入無相觀真現、非真不現，出觀真不現、入有相故非真現。言後四地多令非真不顯現者，常在無相觀，故多不現。由雜煩惱，未名清淨。則非真猶現，故有多言。論四果圓滿轉，謂究竟位，由三大劫阿僧企耶修習無邊難行勝行，金剛喻定現在前時，永斷本來一切麁重，頓證佛果圓滿轉依，窮未來際利樂無盡。五下劣轉，謂二乘位專求自利，一厭苦欣寂、二唯能通達生空真如、三斷煩惱種、四證真擇滅、五無勝堪能、六名下劣轉。釋曰：上有六義，故稱下劣。六廣大轉，謂大乘位，為利生故趣大菩提，生死涅槃俱無欣厭，俱能通達二空真如，雙斷所知煩惱障種，頓證無上菩提涅槃，有勝堪能名廣大轉。此中意說廣大轉依，捨二麁重而證得故。問曰：何以不取果圓滿轉？釋云：對菩薩說，是以不取。意明上皆約位，不出後二大乘小乘。小乘不取，故唯取第六。今疏文中但不取小乘，及損勢益，損勢益能但是資糧加行，今辯地故。

疏「此不同相由得前同」下，第二總結會通。於中二：先結會同義、後「論中」下但結不同。今初，應有問云：若解脫如空，則本來無礙，何異同相？故為此會。同約體空，此約契空，悟本無縛名真解脫，故云「由得前同成斯不同」。彼能成斯、斯能顯彼，能所不一也。結不同中但結五句者，解脫是總，於諸趣是脫處，故不結之。言「謂如是觀而觀等」者，謂應如是契實而觀，莫作餘不契之觀。而云等者，等取依止解脫，謂應如是依止於常，莫依無常；應如是雙離二障解脫，莫同聲聞。言「後三對妄顯真」者，一般若云：不同聲聞依聲而悟；二法身云：非如無常意識智依止無常因緣；三解脫云；不同聲聞猶有智障。故牒於真以結此三，令依於真不依於妄故。亦可後三即涅槃故，前二不離三故，已如上說。論中此後會六相云「如是說已，於中自體空是總，三種智空是別。」釋曰：此會同相。論又云「解脫是總，五種解脫是別。」釋曰：此會同不同相也。但會總別，同異成壞略可知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此不同相由得前同」下，第二總結會通。於中二：先結會同義、後「論中」下但結不同。今初，應有問云：若解脫如空，則本來無礙，何異同相？故為此會。同約體空，此約契空，悟本無縛名真解脫，故云「由得前同成斯不同」。彼能成斯、斯能顯彼，能所不一也。結不同中但結五句者，解脫是總，於諸趣是脫處，故不結之。言「謂如是觀而觀等」者，謂應如是契實而觀，莫作餘不契之觀。而云等者，等取依止解脫，謂應如是依止於常，莫依無常；應如是雙離二障解脫，莫同聲聞。言「後三對妄顯真」者，一般若云：不同聲聞依聲而悟；二法身云：非如無常意識智依止無常因緣；三解脫云；不同聲聞猶有智障。故牒於真以結此三，令依於真不依於妄故。亦可後三即涅槃故，前二不離三故，已如上說。論中此後會六相云「如是說已，於中自體空是總，三種智空是別。」釋曰：此會同相。論又云「解脫是總，五種解脫是別。」釋曰：此會同不同相也。但會總別，同異成壞略可知故。

疏「第二一偈類地行微」等者，然遠公復云：「後之三偈以佛果法類顯地實。」意云：前二涅槃是佛所行故難，言說類於地實亦難說聞。雖有此理，前之四偈曾不說於佛果之相，但指涅槃菩薩得者，是佛所行之涅槃故。故今疏云以上地智類顯地行為甚微妙。故論釋行云「謂是檀等，非地實故。」疏中二：先總科、後「初中」下牒釋。釋上半中三：初出偈意、次「寂即同相」下別釋、三「何不直說」下徵釋可知。釋下半所類中五：一正釋、二舉論、三「言境界觀」下疏釋論、四「設地是體」者揀濫、五「將此地智」下重釋論。四中正揀遠公所類是其地實，以前論言「地者境界觀」，疏作加行觀釋，故今縱之云：設令地是地實，境界觀非是加行是地實者，意取地實所起之行，非取地實。故論云「行謂同行，以其地實即是證智，同彼檀等差別行故。」明知取行耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二一偈類地行微」等者，然遠公復云：「後之三偈以佛果法類顯地實。」意云：前二涅槃是佛所行故難，言說類於地實亦難說聞。雖有此理，前之四偈曾不說於佛果之相，但指涅槃菩薩得者，是佛所行之涅槃故。故今疏云以上地智類顯地行為甚微妙。故論釋行云「謂是檀等，非地實故。」疏中二：先總科、後「初中」下牒釋。釋上半中三：初出偈意、次「寂即同相」下別釋、三「何不直說」下徵釋可知。釋下半所類中五：一正釋、二舉論、三「言境界觀」下疏釋論、四「設地是體」者揀濫、五「將此地智」下重釋論。四中正揀遠公所類是其地實，以前論言「地者境界觀」，疏作加行觀釋，故今縱之云：設令地是地實，境界觀非是加行是地實者，意取地實所起之行，非取地實。故論云「行謂同行，以其地實即是證智，同彼檀等差別行故。」明知取行耳。

疏「第三一偈寄對彰微」者，文中二：先總顯意取對。即聞思慧，等取報生識也。後「初句」下隨文牒釋。四句三節，中二合故。初句有三：一取意正釋。言「起即加行後得」者，此二為能起。證「智」一字即是所起。「二皆觀如」，如亦能起，故「云並為能起」。二「故論云」下，以論釋前加行後得之言，何觀是加行？何同行是後得？三「此即前偈」下，疏釋論文。然論但牒問云何觀等而無別答，今疏即指偈之論釋觀及同行。從「皆言何」下，正示答相，即隨地加行等起證智故。其論此「智」字，前疏已釋。疏「後句明」下，釋第三句。言「故法華中以說為門」者，彼釋諸佛智慧甚深無量、為證甚深，釋其智慧門難解難入為阿含甚深。阿含即教法。生公云：「夫知智在說，說則為門。非唯智不可解，門亦難了，了門則達三非。三非難解，如何皆以說為門也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三一偈寄對彰微」者，文中二：先總顯意取對。即聞思慧，等取報生識也。後「初句」下隨文牒釋。四句三節，中二合故。初句有三：一取意正釋。言「起即加行後得」者，此二為能起。證「智」一字即是所起。「二皆觀如」，如亦能起，故「云並為能起」。二「故論云」下，以論釋前加行後得之言，何觀是加行？何同行是後得？三「此即前偈」下，疏釋論文。然論但牒問云何觀等而無別答，今疏即指偈之論釋觀及同行。從「皆言何」下，正示答相，即隨地加行等起證智故。其論此「智」字，前疏已釋。疏「後句明」下，釋第三句。言「故法華中以說為門」者，彼釋諸佛智慧甚深無量、為證甚深，釋其智慧門難解難入為阿含甚深。阿含即教法。生公云：「夫知智在說，說則為門。非唯智不可解，門亦難了，了門則達三非。三非難解，如何皆以說為門也。」

疏「第四一偈喻」者，疏文有四：一揀喻體、二隨文解釋、三結歎勝能、四對前揀異。今初，一同前文風畫之喻。疏「論云」下，二隨文解釋。於中二：先釋喻相、後釋合相。前中二：先舉論、後「總顯喻」下疏釋。此下更有論云「何以故虛空處鳥跡相不可分別」，故非無虛空行跡。今疏但義合，影在合中。疏「此中跡處」下，釋合相。於中二：一依論正釋、二取意展合。前中三：初總合空跡；二「何以不說」下，合上不可說其長短大小等；三「上明麁相」下，合上非無。於中二：一正合非無；二「又以空攝跡」下，空跡互顯非有非無。疏「若欲開鳥」下，第二取意展合。於中三：一展成三事，加於鳥故。二「若更開」下，展為四事，開空為二故。三「若以跡喻證智」下，例前以釋，亦有四義。然向四者，一太空喻果海、二跡處之空喻證智十如、三空處之跡喻地相、四鳥喻言教而跡不喻證智。今例風畫，跡喻證智，則應云：一太空喻果海；二跡處空喻十如；三空處跡喻證智；四鳥喻言教，地相皆教道故。言「如風畫中辯」者，已上空中風畫例同今跡故。然彼處本論但以風畫喻阿含，所依之空喻證智，然其阿含約言教說。次下疏云若將二喻喻所詮者，仍有兩重：一以風畫喻地相，所依空喻證智。二以風畫喻地智，所依空喻果海。今正例第二意，然其風畫三遍用之，方成四事。一喻言教；二喻地相；三喻證智，兼所依空喻所證十如；四太空喻果海為四。然其風畫離於空中風畫，無別風畫，如鳥異跡，故風畫處空之畫以喻地相，畫喻能詮也。疏「以斯鳥跡」下，第三結歎勝能。疏「此中鳥跡」下，第四對前揀異。於中三：初引論徵起；二「論云」下舉論正答；三「此意云」下疏釋論文。於中二：先釋二喻別意、後「若以著心」下引論釋取著之過。於中四：一正出五失。論主但有五名，疏中一句舉名，如云「一不正信」一句，釋論如云「以其隨言解不稱實故」。下四皆然。於中通有三節：一正出五失，前二違行、次二違人、後一違法。二「意令」下，總顯文意。三「今人」下，結彈異釋。云：言今人者非對古人，但謂如今有人耳。四「故歎難說」下出體，舉五失之損，翻成五德故。言五德者，一者正信、二者勇猛、三者正說、四者順佛、五者重法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第四一偈喻」者，疏文有四：一揀喻體、二隨文解釋、三結歎勝能、四對前揀異。今初，一同前文風畫之喻。疏「論云」下，二隨文解釋。於中二：先釋喻相、後釋合相。前中二：先舉論、後「總顯喻」下疏釋。此下更有論云「何以故虛空處鳥跡相不可分別」，故非無虛空行跡。今疏但義合，影在合中。疏「此中跡處」下，釋合相。於中二：一依論正釋、二取意展合。前中三：初總合空跡；二「何以不說」下，合上不可說其長短大小等；三「上明麁相」下，合上非無。於中二：一正合非無；二「又以空攝跡」下，空跡互顯非有非無。疏「若欲開鳥」下，第二取意展合。於中三：一展成三事，加於鳥故。二「若更開」下，展為四事，開空為二故。三「若以跡喻證智」下，例前以釋，亦有四義。然向四者，一太空喻果海、二跡處之空喻證智十如、三空處之跡喻地相、四鳥喻言教而跡不喻證智。今例風畫，跡喻證智，則應云：一太空喻果海；二跡處空喻十如；三空處跡喻證智；四鳥喻言教，地相皆教道故。言「如風畫中辯」者，已上空中風畫例同今跡故。然彼處本論但以風畫喻阿含，所依之空喻證智，然其阿含約言教說。次下疏云若將二喻喻所詮者，仍有兩重：一以風畫喻地相，所依空喻證智。二以風畫喻地智，所依空喻果海。今正例第二意，然其風畫三遍用之，方成四事。一喻言教；二喻地相；三喻證智，兼所依空喻所證十如；四太空喻果海為四。然其風畫離於空中風畫，無別風畫，如鳥異跡，故風畫處空之畫以喻地相，畫喻能詮也。疏「以斯鳥跡」下，第三結歎勝能。疏「此中鳥跡」下，第四對前揀異。於中三：初引論徵起；二「論云」下舉論正答；三「此意云」下疏釋論文。於中二：先釋二喻別意、後「若以著心」下引論釋取著之過。於中四：一正出五失。論主但有五名，疏中一句舉名，如云「一不正信」一句，釋論如云「以其隨言解不稱實故」。下四皆然。於中通有三節：一正出五失，前二違行、次二違人、後一違法。二「意令」下，總顯文意。三「今人」下，結彈異釋。云：言今人者非對古人，但謂如今有人耳。四「故歎難說」下出體，舉五失之損，翻成五德故。言五德者，一者正信、二者勇猛、三者正說、四者順佛、五者重法。

疏「今初言三成就義」者，疏文二：先彰名意、後方釋文。前中四：初釋名、二辯位、三就文辯定、四解妨難。今初亦二：先釋名、後解妨。今初。若麁相分別，即聞思修慧為三。若細辯相，修慧有二，真修為第三，緣修屬第二。「前二不似正證」下，後解妨，兼釋通名。謂有問言：三種成就並非義大，何以第三獨揀義耶？答意可知。從「當分」下，重復通難。謂有難云：若皆是因，何名成就？釋云：當分說成，非對因說以為成就。以獲得釋成就者，《俱舍》云「得謂獲成就故」，即以此文便釋通名，名三成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初言三成就義」者，疏文二：先彰名意、後方釋文。前中四：初釋名、二辯位、三就文辯定、四解妨難。今初亦二：先釋名、後解妨。今初。若麁相分別，即聞思修慧為三。若細辯相，修慧有二，真修為第三，緣修屬第二。「前二不似正證」下，後解妨，兼釋通名。謂有問言：三種成就並非義大，何以第三獨揀義耶？答意可知。從「當分」下，重復通難。謂有難云：若皆是因，何名成就？釋云：當分說成，非對因說以為成就。以獲得釋成就者，《俱舍》云「得謂獲成就故」，即以此文便釋通名，名三成就。

疏「此三地位」下，第二辯位。遠公名為約處以定。疏意云：十地皆有三種成就。初地三成，前二在地前，餘皆地上，故云初二容在地前。若遠公意，總有二意：一假寄處因。此有三義：一寄種性，種性種子成立因成就大，相順彼故。二寄解行，解行起修，趣入出道，因漸成就，相順彼故。三寄地上，地上德成就教說修者，相順彼故。二約實行處說，大同疏意，以後義要當但為後解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此三地位」下，第二辯位。遠公名為約處以定。疏意云：十地皆有三種成就。初地三成，前二在地前，餘皆地上，故云初二容在地前。若遠公意，總有二意：一假寄處因。此有三義：一寄種性，種性種子成立因成就大，相順彼故。二寄解行，解行起修，趣入出道，因漸成就，相順彼故。三寄地上，地上德成就教說修者，相順彼故。二約實行處說，大同疏意，以後義要當但為後解。

疏「問慈等聞等」下，第三就文辯意。慈等，等取悲願力。聞等，等取思及修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「問慈等聞等」下，第三就文辯意。慈等，等取悲願力。聞等，等取思及修。

疏「若爾上三漸次」下，第四解妨。於中三：初躡跡為問；二「彼從所表」下，正為會通；三「故上論云」下，引論證成，在文易了。然此解妨，即是遠公對前辯異同。其問意云：此三成就，何異三漸次？釋云：初因成就，非三漸次因。二其因漸成就，是三漸次體，即前三中觀漸次也，皆是聞思修故。三其教說修成就，所有觀修是前三中證漸次，此說證智為觀修故。其滿足修，是前三中修行漸次，漸說彼中真修所有教行為滿足故。今之疏意並不用此，其因成就及因漸成就皆觀漸次，以通諸地皆悉有三因成就，即是地加行故。三種成就，望於後地皆是加行，望於前地即是後得故。滿足觀修亦後得攝，其證漸次但是深義，前七偈明為不可說故，此說分無證漸次故。今對前以通妨難。然其此義不合傍敘，恐後人不知疏意，故對辯之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若爾上三漸次」下，第四解妨。於中三：初躡跡為問；二「彼從所表」下，正為會通；三「故上論云」下，引論證成，在文易了。然此解妨，即是遠公對前辯異同。其問意云：此三成就，何異三漸次？釋云：初因成就，非三漸次因。二其因漸成就，是三漸次體，即前三中觀漸次也，皆是聞思修故。三其教說修成就，所有觀修是前三中證漸次，此說證智為觀修故。其滿足修，是前三中修行漸次，漸說彼中真修所有教行為滿足故。今之疏意並不用此，其因成就及因漸成就皆觀漸次，以通諸地皆悉有三因成就，即是地加行故。三種成就，望於後地皆是加行，望於前地即是後得故。滿足觀修亦後得攝，其證漸次但是深義，前七偈明為不可說故，此說分無證漸次故。今對前以通妨難。然其此義不合傍敘，恐後人不知疏意，故對辯之。

疏「已知大意」下，第二釋文。於中二：先結前生後、後「因成就大即初二句」下正釋。初一可知。釋第二成就中，言「聞思等次第」者，釋漸字。從聞生思，從思生修，故云次第。從「乃至能成就出世間智因故」者，即釋因字。前因成就是聞思修因，今云因者是出世智因。疏「三圓滿」下，釋第三成就。疏文有六：一標名總科、二釋二修相、三總結示、四假喻明、五引例釋、六正解文。初一可知。疏「真修位極」下，第二釋二修之相，疏意可知。遠公云：「滿足修者，即真實教道真心之體，隨順集起法界行德，故云滿足修。」下釋論中云「真德之中教行滿也。觀修者，即真實證道真心之體。本隨妄隱，今隱對治離妄漸淨，始淨之心內照法界名為觀修。」下釋論中云「真德之中證心明也。」此公意以教為滿足，以證為觀修。今疏小異，滿足則是教道之修，觀修亦屬教道，教中似證故稱為觀，則以能顯為滿足，所顯為觀修，以未息修不得名證。疏「初即稱性寂然」下，第三結示。疏「猶瑩」下，第四喻顯，然亦分喻。對前稱性寂然即是全喻，對滿足教道猶是分喻，但取二修同時似正證義耳。疏「此二種修」下，第五例釋。於中三：初舉能例。二「修如於」下，次明所例。則二修如等覺，正證如妙覺。亦如七地修無功用未名無功，八地報行方得斯稱。後「諸有智」下，結勸。疏「文中慮即」下，第六釋文。於中二：先依今經釋、後依論經釋。前中言「心即真修心體」者，謂所證心體恒沙性德，唯是真智方能行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「已知大意」下，第二釋文。於中二：先結前生後、後「因成就大即初二句」下正釋。初一可知。釋第二成就中，言「聞思等次第」者，釋漸字。從聞生思，從思生修，故云次第。從「乃至能成就出世間智因故」者，即釋因字。前因成就是聞思修因，今云因者是出世智因。疏「三圓滿」下，釋第三成就。疏文有六：一標名總科、二釋二修相、三總結示、四假喻明、五引例釋、六正解文。初一可知。疏「真修位極」下，第二釋二修之相，疏意可知。遠公云：「滿足修者，即真實教道真心之體，隨順集起法界行德，故云滿足修。」下釋論中云「真德之中教行滿也。觀修者，即真實證道真心之體。本隨妄隱，今隱對治離妄漸淨，始淨之心內照法界名為觀修。」下釋論中云「真德之中證心明也。」此公意以教為滿足，以證為觀修。今疏小異，滿足則是教道之修，觀修亦屬教道，教中似證故稱為觀，則以能顯為滿足，所顯為觀修，以未息修不得名證。疏「初即稱性寂然」下，第三結示。疏「猶瑩」下，第四喻顯，然亦分喻。對前稱性寂然即是全喻，對滿足教道猶是分喻，但取二修同時似正證義耳。疏「此二種修」下，第五例釋。於中三：初舉能例。二「修如於」下，次明所例。則二修如等覺，正證如妙覺。亦如七地修無功用未名無功，八地報行方得斯稱。後「諸有智」下，結勸。疏「文中慮即」下，第六釋文。於中二：先依今經釋、後依論經釋。前中言「心即真修心體」者，謂所證心體恒沙性德，唯是真智方能行故。

疏「若准論經」下，第二依論經釋。於中五：初總出論意、二「故論經」下引論、三「此明聞思」下釋論、四「次便引偈」下重牒論、五「此明函蓋」下結示。疏「次觀修者」下，即經「是境界難見」，可知不可說也。疏中有二：先正牒釋、後「既難可見」下通妨。妨云：既難見聞，何不義大中收？後「而隨修」下，會釋。疏「佛不隨喜」者，亦名違法慢心。謂若自說，不承佛力，言多乖理、不順聖心，故佛不隨喜。疏「地法為所入」者，即當經文「如是」二字。「證智為能入」者，論云「此所說地法眾生以智入」。疏「若事若理無不具」者，以所入如來藏中恒沙佛法，此知理也。事者，即因分之行解也。疏「身正恭敬待」等者，若別釋者，形虔曰恭、心重為敬。然實恭敬通於身心，是故疏云「心敬則身必恭」，論云「身正恭敬」等，恭謂恭謹，敬謂敬重，由心恭敬則身恭敬。《尚書》云「恭者恪也，敬者恭也。」故二大同。有釋云：貌多心少曰恭，心多貌少曰敬。故從多分配於身心，實即通也。「心正恭」者，敬善法故。若於邪法，雖復恭敬而非正也。由恭敬故，便決定求，即此求心，亦名敬相。待有二義：一者停待，待我當說故；二者當待，當者對也。將恭敬心，當對我說。疏「無諂無憍慢」者，謂勝我者則諂，其心必下；劣我者憍慢，其心必高。心無高下，故不諂慢。《易》云「上交不諂，下交不黷。辯必然之理，不改其志操。」亦斯義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若准論經」下，第二依論經釋。於中五：初總出論意、二「故論經」下引論、三「此明聞思」下釋論、四「次便引偈」下重牒論、五「此明函蓋」下結示。疏「次觀修者」下，即經「是境界難見」，可知不可說也。疏中有二：先正牒釋、後「既難可見」下通妨。妨云：既難見聞，何不義大中收？後「而隨修」下，會釋。疏「佛不隨喜」者，亦名違法慢心。謂若自說，不承佛力，言多乖理、不順聖心，故佛不隨喜。疏「地法為所入」者，即當經文「如是」二字。「證智為能入」者，論云「此所說地法眾生以智入」。疏「若事若理無不具」者，以所入如來藏中恒沙佛法，此知理也。事者，即因分之行解也。疏「身正恭敬待」等者，若別釋者，形虔曰恭、心重為敬。然實恭敬通於身心，是故疏云「心敬則身必恭」，論云「身正恭敬」等，恭謂恭謹，敬謂敬重，由心恭敬則身恭敬。《尚書》云「恭者恪也，敬者恭也。」故二大同。有釋云：貌多心少曰恭，心多貌少曰敬。故從多分配於身心，實即通也。「心正恭」者，敬善法故。若於邪法，雖復恭敬而非正也。由恭敬故，便決定求，即此求心，亦名敬相。待有二義：一者停待，待我當說故；二者當待，當者對也。將恭敬心，當對我說。疏「無諂無憍慢」者，謂勝我者則諂，其心必下；劣我者憍慢，其心必高。心無高下，故不諂慢。《易》云「上交不諂，下交不黷。辯必然之理，不改其志操。」亦斯義也。

疏「次二句對法彰已善說」等者，疏文有三：初科經、二「文雖三節」下解義、三「云何相應」下隨難別解。二中，然論一時總徵云「一示現何事？二以何事？三云何事？四依止何事？」次重牒其問以對經文，更無別釋。今疏取意便牒便釋。四重釋中，初重有二：先問；「所謂」下答，即果分地法為所顯示，故云「勝上地法」。下之三段文皆有四：一義釋問意；二「故論云以何事」，即引論證；三「答云」下，義釋答意；四「故經云微妙音」者，引經證成。斯則經答伏難，論假問起，疏先釋義、後方引文。此釋第二，下三句例知。疏「為依出世善字」者，妙音是聲，善字是名句文。文即是字，為名句依，故但云字，則四法備矣。上風畫喻中云說者，以此二事說；聽，者以此二事聽。疏「一隨方言音」等者，隨諸方土梵漢等異。二「字句」等，即教與理相應。疏「又與能詮」等者，上明說人與教相應，復與理相應，理即所詮。今明但稱能詮，居然合理，若乖能詮即違理故。三事，即聲、字、譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次二句對法彰已善說」等者，疏文有三：初科經、二「文雖三節」下解義、三「云何相應」下隨難別解。二中，然論一時總徵云「一示現何事？二以何事？三云何事？四依止何事？」次重牒其問以對經文，更無別釋。今疏取意便牒便釋。四重釋中，初重有二：先問；「所謂」下答，即果分地法為所顯示，故云「勝上地法」。下之三段文皆有四：一義釋問意；二「故論云以何事」，即引論證；三「答云」下，義釋答意；四「故經云微妙音」者，引經證成。斯則經答伏難，論假問起，疏先釋義、後方引文。此釋第二，下三句例知。疏「為依出世善字」者，妙音是聲，善字是名句文。文即是字，為名句依，故但云字，則四法備矣。上風畫喻中云說者，以此二事說；聽，者以此二事聽。疏「一隨方言音」等者，隨諸方土梵漢等異。二「字句」等，即教與理相應。疏「又與能詮」等者，上明說人與教相應，復與理相應，理即所詮。今明但稱能詮，居然合理，若乖能詮即違理故。三事，即聲、字、譬。

疏「第三示說分齊」下，疏文分四：一標大意；二「半偈之中」下，對經會論；三「於中上句」下，牒經解釋；四「然因果二分」下，釋因果義。於中二：初總辯順違、後申正義。前言「古有多釋」者，有云：十地有二義。一約教所安立，十地法門在聞者識上以義顯現，名為因分，因此表離言之義故；二者正詮十地證入，十地正行離諸言教所安立相，說名果分。由此因分言所表故，是故因分可說，果分不可說。釋曰：此釋理似可通，而因分義成、果義不顯。又似影像教則可說、本質教則不可說。有云：於一證智不壞相邊可言說故，名為因分。相即無相，言教不及邊，名為果分。故此二分非一非異。釋曰：此解則似下文不說無相。又唯約一證論說不說、教行不言故。又說與不說縱許得成，因果不顯，故疏並略之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三示說分齊」下，疏文分四：一標大意；二「半偈之中」下，對經會論；三「於中上句」下，牒經解釋；四「然因果二分」下，釋因果義。於中二：初總辯順違、後申正義。前言「古有多釋」者，有云：十地有二義。一約教所安立，十地法門在聞者識上以義顯現，名為因分，因此表離言之義故；二者正詮十地證入，十地正行離諸言教所安立相，說名果分。由此因分言所表故，是故因分可說，果分不可說。釋曰：此釋理似可通，而因分義成、果義不顯。又似影像教則可說、本質教則不可說。有云：於一證智不壞相邊可言說故，名為因分。相即無相，言教不及邊，名為果分。故此二分非一非異。釋曰：此解則似下文不說無相。又唯約一證論說不說、教行不言故。又說與不說縱許得成，因果不顯，故疏並略之。

疏「直望論意」下，第二申正義。於中二：先總彰大旨、後「更以義取」下開章別明。於中二：一唯約十地、二通佛因果。前中有總有別，別中詮表相對。文有四節：一正釋義；二「如初三地」下，指文；三「令眾因此」下，釋因果名；四「斯皆證智」下，明說不說門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「直望論意」下，第二申正義。於中二：先總彰大旨、後「更以義取」下開章別明。於中二：一唯約十地、二通佛因果。前中有總有別，別中詮表相對。文有四節：一正釋義；二「如初三地」下，指文；三「令眾因此」下，釋因果名；四「斯皆證智」下，明說不說門。

疏「二約究竟佛果」下，通第二佛因果。文中三：初正明、二解妨、三拂跡顯玄。初中亦三：一總指、二「謂即此」下顯相、三「是則跡處」下辯可說不可說。果海絕言，易故不明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二約究竟佛果」下，通第二佛因果。文中三：初正明、二解妨、三拂跡顯玄。初中亦三：一總指、二「謂即此」下顯相、三「是則跡處」下辯可說不可說。果海絕言，易故不明。

疏「問上論云」下，第二解妨。先問，即《刊定記》主難師；後「豈不」下答。答中，即今疏扶昔大義。於中二：一總呵。既冥同果海，豈非地攝有能所同，因果非一。既曰冥同，則因果非異，非一非異為真地智。二「故上論云」下引證。略引三文：一即示說分齊中釋成寂滅佛所行偈。二又上加分即加所為中自利總句，經云「欲令汝為一切菩薩說不思議諸佛法光明故。」論釋云「不思議諸佛法者，是出世間道品。」明知地智即是佛果法。三引地影像經證中，曲分為五：初正引；二「是知論主」下結示；三「有云」下《刊定》重難；四「大海十德」下疏引喻反質；五「明知」下結破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「問上論云」下，第二解妨。先問，即《刊定記》主難師；後「豈不」下答。答中，即今疏扶昔大義。於中二：一總呵。既冥同果海，豈非地攝有能所同，因果非一。既曰冥同，則因果非異，非一非異為真地智。二「故上論云」下引證。略引三文：一即示說分齊中釋成寂滅佛所行偈。二又上加分即加所為中自利總句，經云「欲令汝為一切菩薩說不思議諸佛法光明故。」論釋云「不思議諸佛法者，是出世間道品。」明知地智即是佛果法。三引地影像經證中，曲分為五：初正引；二「是知論主」下結示；三「有云」下《刊定》重難；四「大海十德」下疏引喻反質；五「明知」下結破。

疏「又且依一相」下，第三拂跡入玄，如前二大說。分齊竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又且依一相」下，第三拂跡入玄，如前二大說。分齊竟。

第七說分。疏「又請分生其正解」等者，上一來意約法以明，此之一意就益以辯。又前約相實相對，此約解行，故二不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七說分。疏「又請分生其正解」等者，上一來意約法以明，此之一意就益以辯。又前約相實相對，此約解行，故二不同。

疏「二釋名」下，疏文分四：初一正釋。二「以上請分」下，通違妨。論云「初地所攝有八分，說分屬初。」那言通十？故為此通。疏「又初地」下，三通展轉難。謂有問云：既言初受總名，何以更立校量勝分？故為此通。四「又論家」下，總相會釋。餘如品初。疏「此有三義，一得位」等者，諸解雖眾，《唯識》委具，故先引之。謂既斷異生之性，便獲聖人之性。「以成聖位」下，二揀異二乘。二揀唯證生空，三揀唯能自利，對於二空故云具證。然準《攝論》，二利亦云初得，則以初冠下，三皆初得。疏「此唯依第三成行義說」者，於自利中亦攝初二，在文不顯，故云一義。疏「出世間心即是聖位」者，亦含二空，故能出世。亦以文不顯，故屬一義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二釋名」下，疏文分四：初一正釋。二「以上請分」下，通違妨。論云「初地所攝有八分，說分屬初。」那言通十？故為此通。疏「又初地」下，三通展轉難。謂有問云：既言初受總名，何以更立校量勝分？故為此通。四「又論家」下，總相會釋。餘如品初。疏「此有三義，一得位」等者，諸解雖眾，《唯識》委具，故先引之。謂既斷異生之性，便獲聖人之性。「以成聖位」下，二揀異二乘。二揀唯證生空，三揀唯能自利，對於二空故云具證。然準《攝論》，二利亦云初得，則以初冠下，三皆初得。疏「此唯依第三成行義說」者，於自利中亦攝初二，在文不顯，故云一義。疏「出世間心即是聖位」者，亦含二空，故能出世。亦以文不顯，故屬一義耳。

疏「三所斷障」等者，於中三：初總標、二「謂二障」下明斷障、三明斷愚。二中，先舉《唯識》釋、後「此言異生」下引梁論辯。前中意明，依分別障種立異生性障，分別揀於俱生，種揀現起。分別之言，此言猶漫。而本論云「凡夫我相障，知是我執故。」下二愚名執著我法愚，彼論釋云「雖初地所斷，實通二障，而異生性障意取所知，說十無明非染污行。」疏「上來就能起」下，三釋斷二愚。文中三：初以義生起、二「由斯初地」下引論正釋、三斷義。「如前」，下結示斷義。二中，言「斷二愚」，即是現行及彼麁重者。彼論釋云「顯彼二種」。次文釋云「或二所起無堪任性，如入二空說斷苦根，所斷苦根雖非現種而名麁重，此亦應然。彼麁重言，例亦應釋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三所斷障」等者，於中三：初總標、二「謂二障」下明斷障、三明斷愚。二中，先舉《唯識》釋、後「此言異生」下引梁論辯。前中意明，依分別障種立異生性障，分別揀於俱生，種揀現起。分別之言，此言猶漫。而本論云「凡夫我相障，知是我執故。」下二愚名執著我法愚，彼論釋云「雖初地所斷，實通二障，而異生性障意取所知，說十無明非染污行。」疏「上來就能起」下，三釋斷二愚。文中三：初以義生起、二「由斯初地」下引論正釋、三斷義。「如前」，下結示斷義。二中，言「斷二愚」，即是現行及彼麁重者。彼論釋云「顯彼二種」。次文釋云「或二所起無堪任性，如入二空說斷苦根，所斷苦根雖非現種而名麁重，此亦應然。彼麁重言，例亦應釋。」

疏「四所證理」等者，文中有五：初對前生起，以斷障證如義相順故。由前在凡二我之執，不見二空；若證二空，彼障隨斷。故斯斷證，二義相成。二「謂此真如」下，引《唯識》釋。三「梁攝」下，會其異名。四「意明」下，雙釋二論。謂一切法本是二空，故云「遍滿」等，非別有如來遍諸法。五「此地最初偏證遍滿」者，為遮伏難。謂有難言：下之九如豈不遍耶？豈復非是二空所顯？故為此通。意明遍行之如，是如總相下之九如隨德別立。今當初得，得於總相以受別名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四所證理」等者，文中有五：初對前生起，以斷障證如義相順故。由前在凡二我之執，不見二空；若證二空，彼障隨斷。故斯斷證，二義相成。二「謂此真如」下，引《唯識》釋。三「梁攝」下，會其異名。四「意明」下，雙釋二論。謂一切法本是二空，故云「遍滿」等，非別有如來遍諸法。五「此地最初偏證遍滿」者，為遮伏難。謂有難言：下之九如豈不遍耶？豈復非是二空所顯？故為此通。意明遍行之如，是如總相下之九如隨德別立。今當初得，得於總相以受別名。

疏「二約所成」者，大願昔發，至於初地能如願作，故稱所成，復名為行。疏「信等十」者，即淨治地法，文在行校量中。一信、二悲、三慈、四捨、五無有疲厭、六知諸經論、七善解世法、八慚愧莊嚴、九具堅固力、十供養諸佛依教修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二約所成」者，大願昔發，至於初地能如願作，故稱所成，復名為行。疏「信等十」者，即淨治地法，文在行校量中。一信、二悲、三慈、四捨、五無有疲厭、六知諸經論、七善解世法、八慚愧莊嚴、九具堅固力、十供養諸佛依教修行。

疏「然上諸」下，第二總相圓融。於中四義，對於三四五六四門。來意一門但明次第，不離下六釋名。通從三四五六，得果一種非正地法，故但對四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然上諸」下，第二總相圓融。於中四義，對於三四五六四門。來意一門但明次第，不離下六釋名。通從三四五六，得果一種非正地法，故但對四。

疏「第七釋文」。文前更三：一依經科、二依論科、三對前相攝。今初亦三：初正科。二「故慈氏」下引證，先引《瑜伽》、二引《仁王》。《仁王》即〈觀如來品〉，文云「般若空故菩薩亦空。何以故？於十地中地地已上」，文如疏引。三「而論」下，會今論文。疏「今且依論」下，二依論科。分二：先正科；後「初云住」下，疏釋論。其釋名分最後釋者，義通始終故。疏「然十地中既三心齊證」下，第三對前相攝。疏「今初住分」下，釋。疏文有四：初一曲科。二「初謂深種善根」下，疏釋。三「瑜伽」下引證。彼云「菩薩發心因四行相：一者何相發心？二者何緣發心？三者何狀自性？四起何勝利？」即此四段也。四「又此四」下，會三菩提心，即《起信》意，前〈十住品〉已廣分別。言「又此四段各含三心」者，向就增勝各配其一。一者深心，即樂修一切善行，故配依何身深種善根。今有集白淨法，即是直心；慈悲現前，即大悲心。二直心正念真如法故，配為何義以求佛智，同念真如故。今有救一切世間等，即是悲心；為淨一切佛剎，即是深心。三大悲心，救護一切苦眾生故，故配以何因大悲為首。今有智慧增上，故有直心；善巧方便所攝，故有深心。四有何相，總則具上三心，故得入位。今別說者，生如來家是直心相，得菩薩法即大悲相，住菩薩處即深心相。餘可例知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第七釋文」。文前更三：一依經科、二依論科、三對前相攝。今初亦三：初正科。二「故慈氏」下引證，先引《瑜伽》、二引《仁王》。《仁王》即〈觀如來品〉，文云「般若空故菩薩亦空。何以故？於十地中地地已上」，文如疏引。三「而論」下，會今論文。疏「今且依論」下，二依論科。分二：先正科；後「初云住」下，疏釋論。其釋名分最後釋者，義通始終故。疏「然十地中既三心齊證」下，第三對前相攝。疏「今初住分」下，釋。疏文有四：初一曲科。二「初謂深種善根」下，疏釋。三「瑜伽」下引證。彼云「菩薩發心因四行相：一者何相發心？二者何緣發心？三者何狀自性？四起何勝利？」即此四段也。四「又此四」下，會三菩提心，即《起信》意，前〈十住品〉已廣分別。言「又此四段各含三心」者，向就增勝各配其一。一者深心，即樂修一切善行，故配依何身深種善根。今有集白淨法，即是直心；慈悲現前，即大悲心。二直心正念真如法故，配為何義以求佛智，同念真如故。今有救一切世間等，即是悲心；為淨一切佛剎，即是深心。三大悲心，救護一切苦眾生故，故配以何因大悲為首。今有智慧增上，故有直心；善巧方便所攝，故有深心。四有何相，總則具上三心，故得入位。今別說者，生如來家是直心相，得菩薩法即大悲相，住菩薩處即深心相。餘可例知。

疏「別有九種集」下，疏文有三：初別釋；二「然小乘」下，隨難料揀；三「已知總別」下，六相圓融。今初，先科、後釋。釋中，前二皆言「眷屬」者，慧為正道，戒定助道故。疏謂「依聞思彼若明若義」等者，以前之五集明四善根，古來諸德皆云權教似小，擬議立四，華嚴即無。然《華嚴》正約四十二位，文無彰灼。四善根名，論無釋文，義旨含有，是約五位收攝之義。且十地皆有十句加行起十種心，此心未滿猶屬初地，滿成二地。二地加行十心未滿，屬於二地，滿屬三地。下七皆然。未知初地亦起十心，十心已滿即入初地，未滿屬何？例於下九，即在地前。迴向會竟，既非迴向，當屬何人為加行位？理極成矣。又上深種善根之人，《地持》判屬勝解行人，有如是心即入初地。明知未具是地前也。彼依四位明義：初一即勝解行人，始從十信終至地前；餘三即是見、修、究竟，同於《唯識》。又依十二住，亦以地前為第二勝解行住，三即極喜，明知加行勝解行攝。然判地位總有十門，廣如〈十住〉。今約五位，初地加行屬加行攝。況論釋十句，前五約聞思修等，第六方名淨心集者，前為加行，文理更明。雖局初地，而以地前望於地上，即為十地之加行也。故於十地總有三處總集方便，謂初地、八地及與十地。然初地方便復有二種：一收三賢，皆為趣地之遠方便；二者取四加行，為近方便。三賢別會已廣說竟，今為加行，於理無違。復有人言：此中十句唯屬初地，四加行位總屬十地。斯人不曉《唯識論》文云「為入見道復修加行」，明知即是初地加行。故四加行義通於總別，勿復麁心。言四加行者，《唯識》第九，偈云「現前立少物，謂是唯識性，以有所得故，非實住唯識。」論曰「菩薩先於初無數劫，善備福德智慧資糧，順解脫分既圓滿已，為入見道住唯識性。復修加行伏除二取，謂𤏙頂忍世第一法，此四總名順決擇分，順趣真實決擇分故。近見道故立加行名，非前資糧無加行義。」釋曰：決擇是智，即擇法也。決揀疑品、擇揀見品，疑品擇而不決，以猶豫故；見品決而不擇，非正見故。今此具二決擇，即分論𤏙等四法，依四尋思、四如實智初後位立標也。四尋思者，尋思名義。自性差別，假有實無，釋四尋思也。如實遍知此四離識及識非有，名如實智。何故名義？各別尋求名義自性及與差別，即合觀察問也。名義相異，故別尋求；二二相同，故合思察。次論別釋四相文云「依明得定，發下尋思，觀無所取，立為𤏙位。此位中創觀所取名等四法，皆自心變，假施設有，實不可得。初獲慧日，前行相故，立明得名。即此所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「別有九種集」下，疏文有三：初別釋；二「然小乘」下，隨難料揀；三「已知總別」下，六相圓融。今初，先科、後釋。釋中，前二皆言「眷屬」者，慧為正道，戒定助道故。疏謂「依聞思彼若明若義」等者，以前之五集明四善根，古來諸德皆云權教似小，擬議立四，華嚴即無。然《華嚴》正約四十二位，文無彰灼。四善根名，論無釋文，義旨含有，是約五位收攝之義。且十地皆有十句加行起十種心，此心未滿猶屬初地，滿成二地。二地加行十心未滿，屬於二地，滿屬三地。下七皆然。未知初地亦起十心，十心已滿即入初地，未滿屬何？例於下九，即在地前。迴向會竟，既非迴向，當屬何人為加行位？理極成矣。又上深種善根之人，《地持》判屬勝解行人，有如是心即入初地。明知未具是地前也。彼依四位明義：初一即勝解行人，始從十信終至地前；餘三即是見、修、究竟，同於《唯識》。又依十二住，亦以地前為第二勝解行住，三即極喜，明知加行勝解行攝。然判地位總有十門，廣如〈十住〉。今約五位，初地加行屬加行攝。況論釋十句，前五約聞思修等，第六方名淨心集者，前為加行，文理更明。雖局初地，而以地前望於地上，即為十地之加行也。故於十地總有三處總集方便，謂初地、八地及與十地。然初地方便復有二種：一收三賢，皆為趣地之遠方便；二者取四加行，為近方便。三賢別會已廣說竟，今為加行，於理無違。復有人言：此中十句唯屬初地，四加行位總屬十地。斯人不曉《唯識論》文云「為入見道復修加行」，明知即是初地加行。故四加行義通於總別，勿復麁心。言四加行者，《唯識》第九，偈云「現前立少物，謂是唯識性，以有所得故，非實住唯識。」論曰「菩薩先於初無數劫，善備福德智慧資糧，順解脫分既圓滿已，為入見道住唯識性。復修加行伏除二取，謂𤏙頂忍世第一法，此四總名順決擇分，順趣真實決擇分故。近見道故立加行名，非前資糧無加行義。」釋曰：決擇是智，即擇法也。決揀疑品、擇揀見品，疑品擇而不決，以猶豫故；見品決而不擇，非正見故。今此具二決擇，即分論𤏙等四法，依四尋思、四如實智初後位立標也。四尋思者，尋思名義。自性差別，假有實無，釋四尋思也。如實遍知此四離識及識非有，名如實智。何故名義？各別尋求名義自性及與差別，即合觀察問也。名義相異，故別尋求；二二相同，故合思察。次論別釋四相文云「依明得定，發下尋思，觀無所取，立為𤏙位。此位中創觀所取名等四法，皆自心變，假施設有，實不可得。初獲慧日，前行相故，立明得名。即此所

獲道火前相，故亦名𤏙。」釋曰：明得是定，尋思是慧，故云發也。下發皆然。次論云「依明增定，發上品尋思，觀無所取，立為頂位。謂此位中重觀所取名等四法，皆自心變，假施設有，實不可得。明相轉盛，故名明增。尋思位極，故復名頂。」次論云「依印順定，發下品如實智，於無所取決定印持，無能取中亦順樂忍。既無實境，離能取識，寧有實識離所取境？所取能取相待立故。印順忍時，總立為忍。印前順後，立印順名。忍境識空，故亦名忍。」釋曰：忍有三品，下品名印忍，印所取無故。中品名樂順，樂無能取，順修彼故。上忍名印順，印能取無，順觀彼故。故論云「印順忍時總立名忍，印順俱定名印順定，忍即智也。」次論云「依無間定，發上品如實智，印二取空，立世第一法。謂前上忍唯印能取空，今世第一法二空雙即，從此無間必入見道，故立無間名。異生法中此最勝故，名世第一法。」下論總釋云「如是煖頂，依能取識、觀所取空，下忍起時印境空相；中忍轉位於能取識如境是空，順樂忍可；上忍起位印能取空，立世第一法，雙印空相。皆帶相故，未能證實，故說菩薩此四位中，猶於現前安立少物，謂是唯識真勝義性。以彼空有二相未除帶相，觀心有所得故，非實安住真唯識理。彼相滅已，方實安住。依如是義，故有頌云：菩薩於定位，觀影唯是心。義想既滅除，審觀唯自想。如是住內心，知所取非有，次能取亦無，後觸無所得。」釋曰：此偈初二句煖位，次二句頂位，次二句下忍位，第七句中忍，合前三句為上忍位，其世第一住時促故，此偈略無，末句見位。但觀上來《唯識論》文，四五二集釋然自解。疏「言治諸蔽漏」者，按《唯識論》但是伏位，故次論云「此加行位未遣相縛，於麁重縛亦未能斷，唯能伏除分別二取，違見道故。於俱生者及二隨眠有漏觀心有所得故、有分別故，未全伏除、全未能滅。」釋曰：今約伏故，云「白淨」耳。又上疏言「欲集聞慧及思慧」等者，彼論次云「此位菩薩於安立諦非安立諦俱學觀察，為引當來二種見故、及伏分別二種障故，非安立諦是正所觀，非如二乘唯觀安立。」釋曰：上皆聞思也。又上疏云「定謂四禪」者，彼論次云「菩薩起此煖等善根，雖方便時通諸靜慮，而依第四方得成滿，託最勝依入見道故。唯依欲界善趣身起，餘趣厭心非殊勝故。」次論云「此位亦是解行地攝，未證唯識真勝義故。」釋曰：即順《攝論》唯四位義也。疏「六淨心集即善淨深心」者，上牒名指經。從「以得出世正智」，即是論釋。從「於所緣」下，疏釋經。前加請分皆已廣明。疏「七廣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲道火前相，故亦名𤏙。」釋曰：明得是定，尋思是慧，故云發也。下發皆然。次論云「依明增定，發上品尋思，觀無所取，立為頂位。謂此位中重觀所取名等四法，皆自心變，假施設有，實不可得。明相轉盛，故名明增。尋思位極，故復名頂。」次論云「依印順定，發下品如實智，於無所取決定印持，無能取中亦順樂忍。既無實境，離能取識，寧有實識離所取境？所取能取相待立故。印順忍時，總立為忍。印前順後，立印順名。忍境識空，故亦名忍。」釋曰：忍有三品，下品名印忍，印所取無故。中品名樂順，樂無能取，順修彼故。上忍名印順，印能取無，順觀彼故。故論云「印順忍時總立名忍，印順俱定名印順定，忍即智也。」次論云「依無間定，發上品如實智，印二取空，立世第一法。謂前上忍唯印能取空，今世第一法二空雙即，從此無間必入見道，故立無間名。異生法中此最勝故，名世第一法。」下論總釋云「如是煖頂，依能取識、觀所取空，下忍起時印境空相；中忍轉位於能取識如境是空，順樂忍可；上忍起位印能取空，立世第一法，雙印空相。皆帶相故，未能證實，故說菩薩此四位中，猶於現前安立少物，謂是唯識真勝義性。以彼空有二相未除帶相，觀心有所得故，非實安住真唯識理。彼相滅已，方實安住。依如是義，故有頌云：菩薩於定位，觀影唯是心。義想既滅除，審觀唯自想。如是住內心，知所取非有，次能取亦無，後觸無所得。」釋曰：此偈初二句煖位，次二句頂位，次二句下忍位，第七句中忍，合前三句為上忍位，其世第一住時促故，此偈略無，末句見位。但觀上來《唯識論》文，四五二集釋然自解。疏「言治諸蔽漏」者，按《唯識論》但是伏位，故次論云「此加行位未遣相縛，於麁重縛亦未能斷，唯能伏除分別二取，違見道故。於俱生者及二隨眠有漏觀心有所得故、有分別故，未全伏除、全未能滅。」釋曰：今約伏故，云「白淨」耳。又上疏言「欲集聞慧及思慧」等者，彼論次云「此位菩薩於安立諦非安立諦俱學觀察，為引當來二種見故、及伏分別二種障故，非安立諦是正所觀，非如二乘唯觀安立。」釋曰：上皆聞思也。又上疏云「定謂四禪」者，彼論次云「菩薩起此煖等善根，雖方便時通諸靜慮，而依第四方得成滿，託最勝依入見道故。唯依欲界善趣身起，餘趣厭心非殊勝故。」次論云「此位亦是解行地攝，未證唯識真勝義故。」釋曰：即順《攝論》唯四位義也。疏「六淨心集即善淨深心」者，上牒名指經。從「以得出世正智」，即是論釋。從「於所緣」下，疏釋經。前加請分皆已廣明。疏「七廣

集」者，明護小乘發意曠兼，故名廣心。起心殷重，故名為深。信解大因，求大果故，名為大心。「慈悲現前」，疏釋論名。「謂多行」下，即是論釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集」者，明護小乘發意曠兼，故名廣心。起心殷重，故名為深。信解大因，求大果故，名為大心。「慈悲現前」，疏釋論名。「謂多行」下，即是論釋。

疏「然小乘下」，第二隨難料揀，即是後三。應有問言：何以護心雙約二利，護行唯約利他？故為此通。又約自利，多同前六故。疏中「慈依苦苦」等者，然其慈悲略有三義：一別，慈能與樂、悲能拔苦。二通，故三地中釋慈心廣大無量云「廣者與欲界樂，大者與色無色界同喜樂。無量者，與不同喜樂。」經文後三無量，例同於慈，更不見釋，義當同與樂也。又彼地中，依苦眾生故，入慈悲無量，即慈亦拔苦。今此則二皆拔苦，慈心麁拔二苦、悲心細拔行苦。疏中文二：先順論總明拔苦；後「又明與樂」下，顯二通義，可知。疏「總云佛智」等者，上句舉經，謂無上智，即論總指其體，知斷證修故。論別顯其相，謂知苦斷集、證滅修道。苦是報法，不可言斷，但可言知，以令生厭。集則可斷。滅是理法，但可云證。道是心法，可以進修。言「約無作四諦」者，此疏釋論，揀非權小。如四諦品言修究竟故者，釋妨。恐有問言：既是佛智，何得有修？通意可知。疏「此智差別」下，別中九句。一問記業，記即答也。二「揀異菩薩」者，皆窮盡故。三中平等，有其二義：一二無我理生佛平等、二令眾生平等皆證。五中「救攝因」者，由慈淨嗔，能用四攝廣利樂故。從「第六無餘智」下四句經文，約五無量界，謂六即眾生界無量、七即世界、八即法界及調伏眾生界、九即調伏加行界，如文可知。六中言「佛眼觀眾生」者，四眼九眼入於佛眼，皆名佛眼。無餘亦有二義：一遍觀眾生盡無盡故、二以十眼委照性相心行等故。七中言「論經闕於淨剎」者，論云「七無染佛智，一切世間無障無染，自然應化。今信作業智心無礙，如經得一切世界無障淨智故。」釋曰：經無淨剎，釋有淨義，即淨剎無染，心解脫故；化往無障，慧解脫故。今經亦令眾生但生信樂而無染著。八中窮盡心行方善調故。九中初舉論；「法輪即是」下，疏以經文會論所釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然小乘下」，第二隨難料揀，即是後三。應有問言：何以護心雙約二利，護行唯約利他？故為此通。又約自利，多同前六故。疏中「慈依苦苦」等者，然其慈悲略有三義：一別，慈能與樂、悲能拔苦。二通，故三地中釋慈心廣大無量云「廣者與欲界樂，大者與色無色界同喜樂。無量者，與不同喜樂。」經文後三無量，例同於慈，更不見釋，義當同與樂也。又彼地中，依苦眾生故，入慈悲無量，即慈亦拔苦。今此則二皆拔苦，慈心麁拔二苦、悲心細拔行苦。疏中文二：先順論總明拔苦；後「又明與樂」下，顯二通義，可知。疏「總云佛智」等者，上句舉經，謂無上智，即論總指其體，知斷證修故。論別顯其相，謂知苦斷集、證滅修道。苦是報法，不可言斷，但可言知，以令生厭。集則可斷。滅是理法，但可云證。道是心法，可以進修。言「約無作四諦」者，此疏釋論，揀非權小。如四諦品言修究竟故者，釋妨。恐有問言：既是佛智，何得有修？通意可知。疏「此智差別」下，別中九句。一問記業，記即答也。二「揀異菩薩」者，皆窮盡故。三中平等，有其二義：一二無我理生佛平等、二令眾生平等皆證。五中「救攝因」者，由慈淨嗔，能用四攝廣利樂故。從「第六無餘智」下四句經文，約五無量界，謂六即眾生界無量、七即世界、八即法界及調伏眾生界、九即調伏加行界，如文可知。六中言「佛眼觀眾生」者，四眼九眼入於佛眼，皆名佛眼。無餘亦有二義：一遍觀眾生盡無盡故、二以十眼委照性相心行等故。七中言「論經闕於淨剎」者，論云「七無染佛智，一切世間無障無染，自然應化。今信作業智心無礙，如經得一切世界無障淨智故。」釋曰：經無淨剎，釋有淨義，即淨剎無染，心解脫故；化往無障，慧解脫故。今經亦令眾生但生信樂而無染著。八中窮盡心行方善調故。九中初舉論；「法輪即是」下，疏以經文會論所釋。

疏「二總結發心中」，疏文有四：一略釋。二「而論」下，辯論釋。三「前指於此」下，辯論指文不同前，即指此結文。欲以後攝於前，此則指前總句。欲明以前攝後，總之與結皆是總義，故結云「總攝別故」。四「又但云生心」者，釋通妨難。論有二問二答，疏亦兩節。一問云：前求佛智，何故唯云生如是心，不云生智？故今答云：心是總故，已攝於智，知斷證修。二「亦攝」下，亦有問言：別有諸德，何故但云生如是心？答云：心亦是總，總攝諸德，故不別舉助道等法。亦應問言：心既是總，攝於知斷證修，何故前文不求佛心？有二義故：一前是所求、此是能求，故二果位智強，心不可知故。疏「明以何因生如是心」者，此是論文。此中疏文問意梢略，應云：「第三以大悲」下，明以何因。次應更云：謂以何因生如是心？今以先科文便釋意耳。從「意云」下，疏釋論文，引於二經，成立論意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二總結發心中」，疏文有四：一略釋。二「而論」下，辯論釋。三「前指於此」下，辯論指文不同前，即指此結文。欲以後攝於前，此則指前總句。欲明以前攝後，總之與結皆是總義，故結云「總攝別故」。四「又但云生心」者，釋通妨難。論有二問二答，疏亦兩節。一問云：前求佛智，何故唯云生如是心，不云生智？故今答云：心是總故，已攝於智，知斷證修。二「亦攝」下，亦有問言：別有諸德，何故但云生如是心？答云：心亦是總，總攝諸德，故不別舉助道等法。亦應問言：心既是總，攝於知斷證修，何故前文不求佛心？有二義故：一前是所求、此是能求，故二果位智強，心不可知故。疏「明以何因生如是心」者，此是論文。此中疏文問意梢略，應云：「第三以大悲」下，明以何因。次應更云：謂以何因生如是心？今以先科文便釋意耳。從「意云」下，疏釋論文，引於二經，成立論意。