大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五十三

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「論云：一切所說」下，第二標舉顯通。法之體狀目之為相，義別為門。又由此通入證智中故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論云：一切所說」下，第二標舉顯通。法之體狀目之為相，義別為門。又由此通入證智中故。

疏「此言說解釋」下，第三彰其立意。先舉論。「此顯」下，疏釋，即賢首意。為顯一乘圓教法界緣起，無盡圓融自在相即，無礙容持，乃至因陀羅網無窮理事等。此義現前，一斷一切斷、一證一切證，乃至即具普賢圓因，十佛境界故。此言說者，約教道解釋故；後「勿以」下，釋除事之言。論中但云謂陰界入等，今疏加執取之言以釋論意。意不令人隨事執取，非陰界體不具六相。故遠公云：「如陰等色，非受想乃至非識。如是一切以其別相無總相故，不得將別對總說成之與壞，故曰不具。若就體性，一一陰等悉具六相，如向泛就諸法中辨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此言說解釋」下，第三彰其立意。先舉論。「此顯」下，疏釋，即賢首意。為顯一乘圓教法界緣起，無盡圓融自在相即，無礙容持，乃至因陀羅網無窮理事等。此義現前，一斷一切斷、一證一切證，乃至即具普賢圓因，十佛境界故。此言說者，約教道解釋故；後「勿以」下，釋除事之言。論中但云謂陰界入等，今疏加執取之言以釋論意。意不令人隨事執取，非陰界體不具六相。故遠公云：「如陰等色，非受想乃至非識。如是一切以其別相無總相故，不得將別對總說成之與壞，故曰不具。若就體性，一一陰等悉具六相，如向泛就諸法中辨。」

疏「言六相者」下，第四列名略釋。先須總識其相。一「總相」者，一含多德故。二「別相」者，多德非一故。三「同相」者，多義不相違故。四「異相」者，多義不相似故。五「成相」者，由此諸義緣起成故。六「壞相」者，諸緣各住自性，不移動故。列名，皆是論文。「此標」下，疏參釋之。欲分主客，先一時出論。論云「總者是根本入，別者餘九入。別依止本，滿彼本故。同相者，入故。異相者，增相故。成相者，略說故。壞相者，廣說故。如世界成壞。餘一切十句，隨義類知。」釋曰：其中有疏，可以意得。疏「九相漸增」者，疏釋。如攝入是聞慧，思義入是思慧。後後勝前，故以漸增為不相似。言「攬九緣成一」者，成一入故。言「分一作九」者，九義不同，總入隨之，故無別一也。然準遠公，成壞二門因上異相而有故。言成是略者，以彼異中聞思修等體不相應，是故隨彼九入復成一入，故名為略。壞是廣者，以彼異中聞等九種義不同故，總入隨之，分以為九，故云廣也。亦可總則攬別而成，別則分總為別。同則別，別帶總；異則別，別互乖。成則雙攬，同異方成。若無異相，總不成故。如舍椽梁總皆相似，終不成舍。壞則唯別，各住自性故。此三對歷然不同。疏「又云如世界」下，論喻成壞。從「猶如」下，即疏釋論。謂三輪四大等，即成剎之緣起，攬為娑婆，故名為成。就一分為百億四天下，無別娑婆，稱之為壞，非如世界二十劫成、二十劫壞。疏「亦如梁」等下，第五以喻總釋，即賢首意。疏「餘一切十句」下，第六舉例遍釋，即論文也。疏「別章廣顯」者，即第七指廣在餘，即賢首教義分齊。彼唯三門：一教興義、二列名略釋、三問答料揀。前之二門上已具竟，今但明問答寄就一舍之上辨，其六相例法可知。問：何等是總相？答云：舍是總相。問：此但椽等，何者是舍？答？椽等即是舍，獨能作舍故，離即不成。若爾，未有瓦等應即是舍。若未有瓦等不是椽故，以無瓦等，對何說椽？若諸緣共出少力共作、不全作者，有斷常過。但諸少力不成一全舍故，舍則斷也。不成執有，是無因常。今去一椽，即非全舍，明椽全成椽即舍也。由此全成，便令此椽即瓦栿等，以去於椽即舍便壞，則瓦栿等亦皆壞故。故此諸緣皆即是椽，舍方善成。一緣既爾，餘緣亦然。故緣起法不成則已，成則圓融。第二別相者，椽等諸緣別於總故，若不別者，總義不成，由無別時則無總故。是故即以總為別也。問：若總即別，應不成總。答：由即別故，故得成總。如椽即舍，故名總相；舍即是椽，故名別相。若別不即舍，不是椽故；若舍不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言六相者」下，第四列名略釋。先須總識其相。一「總相」者，一含多德故。二「別相」者，多德非一故。三「同相」者，多義不相違故。四「異相」者，多義不相似故。五「成相」者，由此諸義緣起成故。六「壞相」者，諸緣各住自性，不移動故。列名，皆是論文。「此標」下，疏參釋之。欲分主客，先一時出論。論云「總者是根本入，別者餘九入。別依止本，滿彼本故。同相者，入故。異相者，增相故。成相者，略說故。壞相者，廣說故。如世界成壞。餘一切十句，隨義類知。」釋曰：其中有疏，可以意得。疏「九相漸增」者，疏釋。如攝入是聞慧，思義入是思慧。後後勝前，故以漸增為不相似。言「攬九緣成一」者，成一入故。言「分一作九」者，九義不同，總入隨之，故無別一也。然準遠公，成壞二門因上異相而有故。言成是略者，以彼異中聞思修等體不相應，是故隨彼九入復成一入，故名為略。壞是廣者，以彼異中聞等九種義不同故，總入隨之，分以為九，故云廣也。亦可總則攬別而成，別則分總為別。同則別，別帶總；異則別，別互乖。成則雙攬，同異方成。若無異相，總不成故。如舍椽梁總皆相似，終不成舍。壞則唯別，各住自性故。此三對歷然不同。疏「又云如世界」下，論喻成壞。從「猶如」下，即疏釋論。謂三輪四大等，即成剎之緣起，攬為娑婆，故名為成。就一分為百億四天下，無別娑婆，稱之為壞，非如世界二十劫成、二十劫壞。疏「亦如梁」等下，第五以喻總釋，即賢首意。疏「餘一切十句」下，第六舉例遍釋，即論文也。疏「別章廣顯」者，即第七指廣在餘，即賢首教義分齊。彼唯三門：一教興義、二列名略釋、三問答料揀。前之二門上已具竟，今但明問答寄就一舍之上辨，其六相例法可知。問：何等是總相？答云：舍是總相。問：此但椽等，何者是舍？答？椽等即是舍，獨能作舍故，離即不成。若爾，未有瓦等應即是舍。若未有瓦等不是椽故，以無瓦等，對何說椽？若諸緣共出少力共作、不全作者，有斷常過。但諸少力不成一全舍故，舍則斷也。不成執有，是無因常。今去一椽，即非全舍，明椽全成椽即舍也。由此全成，便令此椽即瓦栿等，以去於椽即舍便壞，則瓦栿等亦皆壞故。故此諸緣皆即是椽，舍方善成。一緣既爾，餘緣亦然。故緣起法不成則已，成則圓融。第二別相者，椽等諸緣別於總故，若不別者，總義不成，由無別時則無總故。是故即以總為別也。問：若總即別，應不成總。答：由即別故，故得成總。如椽即舍，故名總相；舍即是椽，故名別相。若別不即舍，不是椽故；若舍不

即椽，不是舍故。若不相即，總在別外，即非總也；別在總外，即非別也。問：若不別者，復有何過？答：有斷常過。謂若無別，即無椽等，舍不成故。無而執有，無因常故。下之四相，各有斷常，可以意得。第三同相者，椽等諸緣和合作舍，不相違故，皆名舍緣，非作餘物故。若不同者，諸緣相背則不同，作舍則不成。與總何別？答：總相唯望一舍，同則諸緣互望，成力義齊。第四異相者，椽等諸緣隨自形類相差別故。問：異應不同。答：由相各異、長短等殊，方為舍緣，同力成舍。此與別何異？別相諸緣別於一舍，異則諸緣自互相望。第五成相者，由此諸緣，舍義得成故。由成舍故，椽等名緣。不爾，二俱不成。問：現見諸緣各住自性，何因得成？答：由不作舍，舍方得成。以若作舍，失本緣故，舍不得成。今由不作，諸緣現在，故舍得成。又若不作舍，椽不名緣。今既名緣，明知作舍。第六壞相者，椽等諸緣各住自法，本不作故。若作舍者，即失本法，舍則不成。由不作故，舍得成也。又總即一舍，別即諸緣，同即互不相違，異則諸緣各別，成則諸緣辦果，壞則各住自法。乃為頌曰：一則是多為總相，多即非一是別相，多類自同成於異，各體別異顯於同，一多緣起理妙成，壞住自法恒不作。唯智境界非事識，以此方便會一乘。六相之義，略已終矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即椽，不是舍故。若不相即，總在別外，即非總也；別在總外，即非別也。問：若不別者，復有何過？答：有斷常過。謂若無別，即無椽等，舍不成故。無而執有，無因常故。下之四相，各有斷常，可以意得。第三同相者，椽等諸緣和合作舍，不相違故，皆名舍緣，非作餘物故。若不同者，諸緣相背則不同，作舍則不成。與總何別？答：總相唯望一舍，同則諸緣互望，成力義齊。第四異相者，椽等諸緣隨自形類相差別故。問：異應不同。答：由相各異、長短等殊，方為舍緣，同力成舍。此與別何異？別相諸緣別於一舍，異則諸緣自互相望。第五成相者，由此諸緣，舍義得成故。由成舍故，椽等名緣。不爾，二俱不成。問：現見諸緣各住自性，何因得成？答：由不作舍，舍方得成。以若作舍，失本緣故，舍不得成。今由不作，諸緣現在，故舍得成。又若不作舍，椽不名緣。今既名緣，明知作舍。第六壞相者，椽等諸緣各住自法，本不作故。若作舍者，即失本法，舍則不成。由不作故，舍得成也。又總即一舍，別即諸緣，同即互不相違，異則諸緣各別，成則諸緣辦果，壞則各住自法。乃為頌曰：一則是多為總相，多即非一是別相，多類自同成於異，各體別異顯於同，一多緣起理妙成，壞住自法恒不作。唯智境界非事識，以此方便會一乘。六相之義，略已終矣。

疏「第二又令得下十句依利他行」，疏文分二：先總明句數開合。言「增數十」者，依《大智度論》，數法有二：一小、二大。以十為十，數狹名小，少減名之為狹。數寬少增，名寬名大。七八等名少減，十一十二等名為少增。今據大數，名增數十，以十二為十故。疏「初句為總」下，正釋文。先釋總句中，依論有二解：一就教行解、二教證相對解。前中始於地法，決定名信。信增名欲，欲是信果故。依欲趣法，名為親近。攝法在心，故名憶念。念法不失，故說為持，地法是其所持。疏「地地皆爾故云十地始終」者，疏結釋經文，非論文也。十入約次位、始終約行修，行位並舉，如下經云「復應於諸佛菩薩善知識所，請問第二第三地等相及得果，為欲成就彼地法故」等，皆其例也，明知地地之內皆有始終。問：何故自利云入，利他云始終？答：自利以入證為本，故皆云入。利他令知性相，故有始終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二又令得下十句依利他行」，疏文分二：先總明句數開合。言「增數十」者，依《大智度論》，數法有二：一小、二大。以十為十，數狹名小，少減名之為狹。數寬少增，名寬名大。七八等名少減，十一十二等名為少增。今據大數，名增數十，以十二為十故。疏「初句為總」下，正釋文。先釋總句中，依論有二解：一就教行解、二教證相對解。前中始於地法，決定名信。信增名欲，欲是信果故。依欲趣法，名為親近。攝法在心，故名憶念。念法不失，故說為持，地法是其所持。疏「地地皆爾故云十地始終」者，疏結釋經文，非論文也。十入約次位、始終約行修，行位並舉，如下經云「復應於諸佛菩薩善知識所，請問第二第三地等相及得果，為欲成就彼地法故」等，皆其例也，明知地地之內皆有始終。問：何故自利云入，利他云始終？答：自利以入證為本，故皆云入。利他令知性相，故有始終。

疏「復有阿含為始」下，第二教證相對也。疏中三：初總：次別：後結示。今初，言「阿含」者，梵言，此云淨教。既唯以證為終，而行非是證，故前教始，行終並名為始，故疏結云「則前皆是教」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「復有阿含為始」下，第二教證相對也。疏中三：初總：次別：後結示。今初，言「阿含」者，梵言，此云淨教。既唯以證為終，而行非是證，故前教始，行終並名為始，故疏結云「則前皆是教」。

疏「此教證義總有九重」下，第二別釋也。疏「猶下請中字義二藏」者，即下如來加請中義。偈云「佛子當承諸佛力，開此法王最勝藏，諸地廣智勝妙行，以佛威神分別說。」論云「歎此法藏有二種：一義藏成就、二字藏成就。云何義藏？諸地上妙行。」即今經勝妙行。論云「行者，諸菩薩行，所謂助道法故。妙者，真實智故。上者，神力勝故。如是顯示深妙勝上故。」釋曰：初是助道，真實智即證道，神力勝是不住道。次論云「云何字藏？偈言：分別智地義。」即今經諸地廣智及分別說，謂十地差別相故。論云分別說者，說十地差別故。既以分別說為字，明是言教。三道皆為義藏，明以行德為證，論以字義為教證故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此教證義總有九重」下，第二別釋也。疏「猶下請中字義二藏」者，即下如來加請中義。偈云「佛子當承諸佛力，開此法王最勝藏，諸地廣智勝妙行，以佛威神分別說。」論云「歎此法藏有二種：一義藏成就、二字藏成就。云何義藏？諸地上妙行。」即今經勝妙行。論云「行者，諸菩薩行，所謂助道法故。妙者，真實智故。上者，神力勝故。如是顯示深妙勝上故。」釋曰：初是助道，真實智即證道，神力勝是不住道。次論云「云何字藏？偈言：分別智地義。」即今經諸地廣智及分別說，謂十地差別相故。論云分別說者，說十地差別故。既以分別說為字，明是言教。三道皆為義藏，明以行德為證，論以字義為教證故。

疏「二地前地上相對」者，遠公云：「二約位相對。解行已前依教修行，名為阿含。初地已上離言合實，說之為證。」疏「如下請中歎眾以地前聞思修等為教淨」等者，即解脫月歎眾堪聞請中文。經云「善淨深心」，此句為總。下九別云「善潔思念、善修諸行、善集助道、善能親近百千億佛、成就無量功德善根。」此五別句為教淨。次云「捨離癡惑、無有垢染、深心信解、於佛法中不隨他教，名為證淨。」釋曰：以前五句屬地前故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二地前地上相對」者，遠公云：「二約位相對。解行已前依教修行，名為阿含。初地已上離言合實，說之為證。」疏「如下請中歎眾以地前聞思修等為教淨」等者，即解脫月歎眾堪聞請中文。經云「善淨深心」，此句為總。下九別云「善潔思念、善修諸行、善集助道、善能親近百千億佛、成就無量功德善根。」此五別句為教淨。次云「捨離癡惑、無有垢染、深心信解、於佛法中不隨他教，名為證淨。」釋曰：以前五句屬地前故。

疏「三真偽相對」等者，不與如合，隨世而修，名之為偽；契如為真。疏中先正釋、後引證。正釋中，云「即於地中聞思修慧報生識智緣照之解名曰阿含」者，此第三教證。不對地前，但就地上而論教證，故云即於地中。總有四法，皆名為教。三慧及報生識智，下請分中具明。謂地上菩薩生來即有此智，故云報生識智。非約證如，故皆屬教，可宣示故。真智出言，故名為證。後「下論云」下，二引證。即許說分齊中文，而是義引，故云聞思修慧是則可說。若具引者，即彼論釋經云「智起佛境界，非念離心道，非蘊界處門，智知意不及」之偈。論云「此偈示現思慧及報生識智，是則可說。此智非彼境，以不同故。」即其文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三真偽相對」等者，不與如合，隨世而修，名之為偽；契如為真。疏中先正釋、後引證。正釋中，云「即於地中聞思修慧報生識智緣照之解名曰阿含」者，此第三教證。不對地前，但就地上而論教證，故云即於地中。總有四法，皆名為教。三慧及報生識智，下請分中具明。謂地上菩薩生來即有此智，故云報生識智。非約證如，故皆屬教，可宣示故。真智出言，故名為證。後「下論云」下，二引證。即許說分齊中文，而是義引，故云聞思修慧是則可說。若具引者，即彼論釋經云「智起佛境界，非念離心道，非蘊界處門，智知意不及」之偈。論云「此偈示現思慧及報生識智，是則可說。此智非彼境，以不同故。」即其文也。

疏「四修成相對」者，引證。言「義說二大」者，即許說分齊中全意，謂「如來大仙道」等十二偈。分之為二：初七偈義大、後「慈悲及願力」下五偈說大。說大中有證智故云真；有加行後得，緣世法故，故云偽。真偽合修，義大中唯明證智，故云「捨偽契真」。又準下文，解脫月雙歎人法請中，此是菩薩最初所行，成就一切佛法故。論云「最初所行者，依阿含行故。成就一切佛法者，謂是證智。」釋曰：此明依修而證，亦修成相對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四修成相對」者，引證。言「義說二大」者，即許說分齊中全意，謂「如來大仙道」等十二偈。分之為二：初七偈義大、後「慈悲及願力」下五偈說大。說大中有證智故云真；有加行後得，緣世法故，故云偽。真偽合修，義大中唯明證智，故云「捨偽契真」。又準下文，解脫月雙歎人法請中，此是菩薩最初所行，成就一切佛法故。論云「最初所行者，依阿含行故。成就一切佛法者，謂是證智。」釋曰：此明依修而證，亦修成相對。

疏「五相實相對」等者，其所引文即本分中彰地要勝內文。經云「此是菩薩摩訶薩向菩提最上道，亦是清淨光明法門。」釋曰：上句證、下句教。論云「歎說者，於中有二義：一者為說阿含、二者為證入義。」其論釋上句云「增上勝妙法故」，疏云「增上妙法」。論釋證句云「大勝妙法者，諸法門中勝故。清淨法者，即法體也。光明者，此大乘法顯照一切餘法門故。」既云照餘法，則得修相。既云最上，明契本離相。故彼下經自釋二句，釋初阿含云「所謂說菩薩諸地」，釋證句云「佛子！此處不可思議，所謂諸菩薩隨證智。」明是相實相對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五相實相對」等者，其所引文即本分中彰地要勝內文。經云「此是菩薩摩訶薩向菩提最上道，亦是清淨光明法門。」釋曰：上句證、下句教。論云「歎說者，於中有二義：一者為說阿含、二者為證入義。」其論釋上句云「增上勝妙法故」，疏云「增上妙法」。論釋證句云「大勝妙法者，諸法門中勝故。清淨法者，即法體也。光明者，此大乘法顯照一切餘法門故。」既云照餘法，則得修相。既云最上，明契本離相。故彼下經自釋二句，釋初阿含云「所謂說菩薩諸地」，釋證句云「佛子！此處不可思議，所謂諸菩薩隨證智。」明是相實相對。

疏「六體德相對」等者，謂所成行體為證、成德為教。引鍊金喻者，十地皆有鍊金之喻。且初地云「是菩薩隨所勤修，供養諸佛教化眾生，皆以修行清淨地法所有善根悉以迴向一切智地，轉轉明淨調柔成就隨意堪用。佛子！譬如金師善巧鍊金，數數入火轉轉明淨，調柔成就隨意堪用。」釋曰：火即能鍊，喻供養佛等。金即所鍊，喻信心慈悲捨等。如世之金，在鑛石中融治便出，喻真地法與妄和合名曰眾生。行人修行至初入地時，出煩惱障。今至地滿，復更供養教化眾生，如重入火熏發真心令生信等，名為修行清淨地法。至二地時，如重以礬石煮之，方得清淨。初地之時，雖除慳垢，微過猶在。至二地時，慳嫉破戒並皆遠離，如轉清淨。至三地中，修習淨禪令其不退，如秤兩不減。四地集起菩提分法，如為莊嚴具。五地之中，以不住道方便起觀修治力故，如硨磲磨瑩轉更明淨。六地以觀因緣不住巧智修治力故，如瑠璃磨瑩光色轉盛。七地中具修一切菩提分法益更精妙，如以眾妙寶間錯莊嚴，轉更增勝倍益光明。八地之中無功用修，如持金寶冠置閻浮提主聖正頂上，一切群臣諸莊嚴具無與等者。九地菩薩智自在修，如善巧金師用作寶冠，轉輪聖王以嚴其首，四天下內一切小王及諸臣民諸莊嚴具無與等者。十地菩薩業自在修，譬如金師以上妙金作莊嚴具，大摩尼寶鈿廁其間，自在天王身自服戴，其餘人天莊嚴之具所不能及。釋曰：十地皆具金喻，意皆以金喻證，顯本性故。成信等德，以為教道，是修成故。然云「金與釧等」者，此經無釧之文，即嚴身具是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六體德相對」等者，謂所成行體為證、成德為教。引鍊金喻者，十地皆有鍊金之喻。且初地云「是菩薩隨所勤修，供養諸佛教化眾生，皆以修行清淨地法所有善根悉以迴向一切智地，轉轉明淨調柔成就隨意堪用。佛子！譬如金師善巧鍊金，數數入火轉轉明淨，調柔成就隨意堪用。」釋曰：火即能鍊，喻供養佛等。金即所鍊，喻信心慈悲捨等。如世之金，在鑛石中融治便出，喻真地法與妄和合名曰眾生。行人修行至初入地時，出煩惱障。今至地滿，復更供養教化眾生，如重入火熏發真心令生信等，名為修行清淨地法。至二地時，如重以礬石煮之，方得清淨。初地之時，雖除慳垢，微過猶在。至二地時，慳嫉破戒並皆遠離，如轉清淨。至三地中，修習淨禪令其不退，如秤兩不減。四地集起菩提分法，如為莊嚴具。五地之中，以不住道方便起觀修治力故，如硨磲磨瑩轉更明淨。六地以觀因緣不住巧智修治力故，如瑠璃磨瑩光色轉盛。七地中具修一切菩提分法益更精妙，如以眾妙寶間錯莊嚴，轉更增勝倍益光明。八地之中無功用修，如持金寶冠置閻浮提主聖正頂上，一切群臣諸莊嚴具無與等者。九地菩薩智自在修，如善巧金師用作寶冠，轉輪聖王以嚴其首，四天下內一切小王及諸臣民諸莊嚴具無與等者。十地菩薩業自在修，譬如金師以上妙金作莊嚴具，大摩尼寶鈿廁其間，自在天王身自服戴，其餘人天莊嚴之具所不能及。釋曰：十地皆具金喻，意皆以金喻證，顯本性故。成信等德，以為教道，是修成故。然云「金與釧等」者，此經無釧之文，即嚴身具是。

疏「七體用相對」等者，引文云「下珠放光，光喻於教，珠體喻證」者，即第四地調柔果中云「如摩尼寶，清淨光輪能放光明，非諸餘寶之所能及，風雨等緣悉不能壞。」論云「摩尼寶生光喻者，彼證智法明摩尼寶中放阿含光明，入無量法門智處普照示現。以是義故，此地釋名為焰地。」即其事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「七體用相對」等者，引文云「下珠放光，光喻於教，珠體喻證」者，即第四地調柔果中云「如摩尼寶，清淨光輪能放光明，非諸餘寶之所能及，風雨等緣悉不能壞。」論云「摩尼寶生光喻者，彼證智法明摩尼寶中放阿含光明，入無量法門智處普照示現。以是義故，此地釋名為焰地。」即其事也。

疏「八自分勝進相對」等者，引文云「下歎金剛藏二力妙智。及辯名為證力，堅念教法為阿含」者，即大眾請中經云「上妙無垢智，無邊分別辯，宣暢深美言，第一義相應，念持清淨行。」謂前四句歎證，念持清淨行歎教。論云「初偈歎證力辯才成就。第二偈上句歎阿含力辯才成就，以證力、阿含力故能有所說，是故讚歎」是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「八自分勝進相對」等者，引文云「下歎金剛藏二力妙智。及辯名為證力，堅念教法為阿含」者，即大眾請中經云「上妙無垢智，無邊分別辯，宣暢深美言，第一義相應，念持清淨行。」謂前四句歎證，念持清淨行歎教。論云「初偈歎證力辯才成就。第二偈上句歎阿含力辯才成就，以證力、阿含力故能有所說，是故讚歎」是也。

疏「九約詮就實相對」等者下，引論云「字身住處證智所攝，非無地智名句字身」者，即下示說分齊中鳥跡喻也。經云「如空中鳥跡，難說難可示。如是十地義，心意不能了。」論云「此偈是何義？如鳥行空中，跡處不可說，相亦不可見。何以故？虛空處鳥跡相，不可分別故，非無虛空行跡。如是鳥跡住處，名句字身住處，菩薩地智所攝，不可得說、不可得見、不可得聞。何以故？非如聲性故，非無地智名句字身。此中深故，示義大踴悅。」釋曰：空處之跡喻教，跡處之空喻證也。然上九重教證，前五前教、後證，後四前證，後教。又前五教則後後漸寬，證則後後漸狹。後四中證則後後漸寬，教則後後漸狹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九約詮就實相對」等者下，引論云「字身住處證智所攝，非無地智名句字身」者，即下示說分齊中鳥跡喻也。經云「如空中鳥跡，難說難可示。如是十地義，心意不能了。」論云「此偈是何義？如鳥行空中，跡處不可說，相亦不可見。何以故？虛空處鳥跡相，不可分別故，非無虛空行跡。如是鳥跡住處，名句字身住處，菩薩地智所攝，不可得說、不可得見、不可得聞。何以故？非如聲性故，非無地智名句字身。此中深故，示義大踴悅。」釋曰：空處之跡喻教，跡處之空喻證也。然上九重教證，前五前教、後證，後四前證，後教。又前五教則後後漸寬，證則後後漸狹。後四中證則後後漸寬，教則後後漸狹。

疏「今當第四」者，第三結示兼遮妨難。恐有嫌繁，故以論文但云「復有阿含及證，如是次第，依初相應知。」謂令以阿含為始、以證為終，故云如是次第。依前始終，前始後終，云依初相應知。何用廣明？疏意恐人教證既多，對文生疑，故總併說，豈得為繁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今當第四」者，第三結示兼遮妨難。恐有嫌繁，故以論文但云「復有阿含及證，如是次第，依初相應知。」謂令以阿含為始、以證為終，故云如是次第。依前始終，前始後終，云依初相應知。何用廣明？疏意恐人教證既多，對文生疑，故總併說，豈得為繁。

疏「次依根本始終有十始終」下，釋別句義。疏文有四：一標指、二總科、三料揀、四正釋文。今初。謂菩薩利他，行該法界，隨宜例十耳。二「前三地前」下，總科可知。三「此狹前入」下，料揀。言「故此略無」者，明有亦無妨。若出所以，此中利他略自所聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次依根本始終有十始終」下，釋別句義。疏文有四：一標指、二總科、三料揀、四正釋文。今初。謂菩薩利他，行該法界，隨宜例十耳。二「前三地前」下，總科可知。三「此狹前入」下，料揀。言「故此略無」者，明有亦無妨。若出所以，此中利他略自所聞。

疏「一攝始終」下，四釋文。於中，初一句摽名、二牒經、三「謂以」下釋義。此取意釋，若具論云「思慧智隨所聞義受持說故」。謂如經如實說菩薩十地差別方便故，論經加方便之言，謂善巧集成十地之相。今經即差別中收。然論受持，即釋摽中攝義，故疏云「攝持所聞」，即自攝也。此上釋論。「稱思宣說」下，以論釋經。若不稱思，非如實說故。論云「思慧智說如實說」者，即是攝他。前入即以說為修，此則以說為思，亦是影略。以前說後無修，故以說為修；此中說後有修，故以說為思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一攝始終」下，四釋文。於中，初一句摽名、二牒經、三「謂以」下釋義。此取意釋，若具論云「思慧智隨所聞義受持說故」。謂如經如實說菩薩十地差別方便故，論經加方便之言，謂善巧集成十地之相。今經即差別中收。然論受持，即釋摽中攝義，故疏云「攝持所聞」，即自攝也。此上釋論。「稱思宣說」下，以論釋經。若不稱思，非如實說故。論云「思慧智說如實說」者，即是攝他。前入即以說為修，此則以說為思，亦是影略。以前說後無修，故以說為修；此中說後有修，故以說為思。

疏「二欲始終緣念佛法」下，以論釋經。論具云「令證一切佛法故」。今謂經明緣念，非是自念，欲令物證所念法故。論云「欲言上品求心者，有二義故：一令物證、二唯緣佛法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二欲始終緣念佛法」下，以論釋經。論具云「令證一切佛法故」。今謂經明緣念，非是自念，欲令物證所念法故。論云「欲言上品求心者，有二義故：一令物證、二唯緣佛法故。」

疏「三行始終」，論釋云「觀分時中，無漏道品分別修覺相故。」論中修字釋摽名行字，依念進修名行，行即此經修習，故疏先解修習之言。疏「言分別無漏法」下，牒經解釋。即明地前菩薩於地上法而起觀修，但是意識名言分別。次「以未證」下，釋論觀分之時即加行位。然觀分言，論釋彼經觀字，以論經云觀達分別無漏法故。後「帶相」已下，釋經分別字，謂帶如相，故論名修覺相也。即《唯識》云「現前立少物，謂是唯識性。以有所得故，非實住唯識。」彼論釋四加行云「皆帶相故，未能證實。故說菩薩此四位中猶於現前安立少物，謂是唯識真勝義性。以彼空有相未除故，帶相觀心有所得故，非實安住真唯識性，彼相滅已方實安住。」彼疏釋云「心上變如，名為少物。此非無相，故名帶相。若證真時彼相便滅者，即是空所執相。有依他相，名空有相位。謂有空相是彼唯識真勝義性。由有此相未證真理，滅空有相方證真故。」彼論結云「依如是義，故有頌言：菩薩於定位，觀影唯是心，義相既滅除，審觀唯自相。如是住內心，知所取非有，次能取亦無，後觸無所得。」釋曰：此則結四加行，謂初二句煖位、次二句頂位、次二句中下忍、次一句即上忍位，合上三句為世第一，末句見位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三行始終」，論釋云「觀分時中，無漏道品分別修覺相故。」論中修字釋摽名行字，依念進修名行，行即此經修習，故疏先解修習之言。疏「言分別無漏法」下，牒經解釋。即明地前菩薩於地上法而起觀修，但是意識名言分別。次「以未證」下，釋論觀分之時即加行位。然觀分言，論釋彼經觀字，以論經云觀達分別無漏法故。後「帶相」已下，釋經分別字，謂帶如相，故論名修覺相也。即《唯識》云「現前立少物，謂是唯識性。以有所得故，非實住唯識。」彼論釋四加行云「皆帶相故，未能證實。故說菩薩此四位中猶於現前安立少物，謂是唯識真勝義性。以彼空有相未除故，帶相觀心有所得故，非實安住真唯識性，彼相滅已方實安住。」彼疏釋云「心上變如，名為少物。此非無相，故名帶相。若證真時彼相便滅者，即是空所執相。有依他相，名空有相位。謂有空相是彼唯識真勝義性。由有此相未證真理，滅空有相方證真故。」彼論結云「依如是義，故有頌言：菩薩於定位，觀影唯是心，義相既滅除，審觀唯自相。如是住內心，知所取非有，次能取亦無，後觸無所得。」釋曰：此則結四加行，謂初二句煖位、次二句頂位、次二句中下忍、次一句即上忍位，合上三句為世第一，末句見位也。

疏「四證始終」，具足，論云「四證始終見道時中法無我智方便故，如經『善決擇大智慧光明方便故』。是中善決擇者，擇中最勝。最勝者，法無我智故。大智慧者，過小乘故。光明者，對治無明故。此事中、彼時中皆善知故。」釋曰：此中論有三節，初略釋、次引經帖、後「是中」下隨難牒釋。今疏摘論鎖經，義無遺矣。然經中巧莊嚴字，是相見道，上皆真見道。疏乃當中，先釋大智。此二見道，即《唯識》第九。今欲釋疏，須知根源，先當具引彼論。論中先總釋偈意已，如上證入中已具引文。今但引二見道，即彼次論云「然此見道略有二種：一真見道，謂即所說無分別智，實證二空所顯真現，實斷二障分別隨眠。雖多剎那事方究竟，而相等故，總名一心。」釋曰：言雖多剎那者，此一心見道以無間解脫并一切勝進故。中間有多剎那。論云「有義：此中二空二障漸證漸斷，以有淺深麁細異故。有義：此中二空二障頓證頓斷，由意樂力有堪能故。」釋曰：加行意樂，欲俱斷故。論曰「二相見道，此復有二：一觀非安立諦，有三品心：一內遣有情假緣智，能除軟品分別隨眠。二內遣諸法假緣智，能除中品分別隨眠。三遍遣一切有情諸法假緣智，能除一切分別隨眠。前二名法智，各別緣故；第三名類智，總合緣故。」彼疏云「即三心見道」。釋曰：非安立者，即真如也。內謂內身。假者，談其無體。先計有情皆妄所計，但有內心似有情現，今能遣之。緣智者，謂能緣心中，即緣內身為境，遣有情假緣之智。然此中人法二障各分上下，麁者為上、細者為下，合為四類。然二麁者各別除之，以智猶弱未雙斷故，若上品智方能雙斷，此即隨智說為軟等者下也。初智名軟、次智名中，勝前劣後；後起名上，能斷見惑，此智最上。然初二智未能殊勝別緣內外身除我法假，第三心時其智上品，廣緣內外若我若法，故三別也。言類智者，前智𩒙故。論云「法真見道，二空見分自所斷障無間解脫，總別建立名相見道。」法者，倣學為義。真見道中雖有二空自證分，而見分親緣真如，所以法之。然見分中有無間解脫，隨自所斷障雖有四見分，無間道中斷惑別故。人法二見分各別法之，立初二心。解脫道中證理同故，人法二見總以法之有第三心，故論云「總別建立，名相見道。」論云「有義：此三即是真見道攝，以相見道緣四諦故。有義：此三是相見道，以真見道不別緣故。」釋曰：論以後義為正，故疏但云「相見道有二」。論云「二緣安立諦有十六心」等，前〈迴向品〉十六智寶處已引。但觀上所引論文，疏文易了。然疏中有二：先標位云即見道位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四證始終」，具足，論云「四證始終見道時中法無我智方便故，如經『善決擇大智慧光明方便故』。是中善決擇者，擇中最勝。最勝者，法無我智故。大智慧者，過小乘故。光明者，對治無明故。此事中、彼時中皆善知故。」釋曰：此中論有三節，初略釋、次引經帖、後「是中」下隨難牒釋。今疏摘論鎖經，義無遺矣。然經中巧莊嚴字，是相見道，上皆真見道。疏乃當中，先釋大智。此二見道，即《唯識》第九。今欲釋疏，須知根源，先當具引彼論。論中先總釋偈意已，如上證入中已具引文。今但引二見道，即彼次論云「然此見道略有二種：一真見道，謂即所說無分別智，實證二空所顯真現，實斷二障分別隨眠。雖多剎那事方究竟，而相等故，總名一心。」釋曰：言雖多剎那者，此一心見道以無間解脫并一切勝進故。中間有多剎那。論云「有義：此中二空二障漸證漸斷，以有淺深麁細異故。有義：此中二空二障頓證頓斷，由意樂力有堪能故。」釋曰：加行意樂，欲俱斷故。論曰「二相見道，此復有二：一觀非安立諦，有三品心：一內遣有情假緣智，能除軟品分別隨眠。二內遣諸法假緣智，能除中品分別隨眠。三遍遣一切有情諸法假緣智，能除一切分別隨眠。前二名法智，各別緣故；第三名類智，總合緣故。」彼疏云「即三心見道」。釋曰：非安立者，即真如也。內謂內身。假者，談其無體。先計有情皆妄所計，但有內心似有情現，今能遣之。緣智者，謂能緣心中，即緣內身為境，遣有情假緣之智。然此中人法二障各分上下，麁者為上、細者為下，合為四類。然二麁者各別除之，以智猶弱未雙斷故，若上品智方能雙斷，此即隨智說為軟等者下也。初智名軟、次智名中，勝前劣後；後起名上，能斷見惑，此智最上。然初二智未能殊勝別緣內外身除我法假，第三心時其智上品，廣緣內外若我若法，故三別也。言類智者，前智𩒙故。論云「法真見道，二空見分自所斷障無間解脫，總別建立名相見道。」法者，倣學為義。真見道中雖有二空自證分，而見分親緣真如，所以法之。然見分中有無間解脫，隨自所斷障雖有四見分，無間道中斷惑別故。人法二見分各別法之，立初二心。解脫道中證理同故，人法二見總以法之有第三心，故論云「總別建立，名相見道。」論云「有義：此三即是真見道攝，以相見道緣四諦故。有義：此三是相見道，以真見道不別緣故。」釋曰：論以後義為正，故疏但云「相見道有二」。論云「二緣安立諦有十六心」等，前〈迴向品〉十六智寶處已引。但觀上所引論文，疏文易了。然疏中有二：先標位云即見道位，

通二見道。次「大智」下牒經以釋。當中牒釋者，大智即是二見道依，依真見道以立相故，故先明真。言「即真見道」者，辨位。言「根本法無我智」者，出體也，謂即所說無分別智。然《唯識論》實證二空，今文為簡勝二乘故，標法無我。言「治無明」者，根本智用，正破迷理無明。疏「此智親證真如」下，釋善選擇大光明言。而善字兩用，善觀察者，實證如故，即上《唯識》實證二空所顯真如；從「平等平等」下，即前論文，正釋論偈無得之言，以能證所證俱離二取故，有二平等。言「離二取相」，即平等義，若有二取，非善觀故。疏「實斷二障」下，即全用《唯識論》文，用釋善選擇語。二障即煩惱所知，前入就根本能生，故云二我。今通就能生所生，故云二障。其分別隨眠，已如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通二見道。次「大智」下牒經以釋。當中牒釋者，大智即是二見道依，依真見道以立相故，故先明真。言「即真見道」者，辨位。言「根本法無我智」者，出體也，謂即所說無分別智。然《唯識論》實證二空，今文為簡勝二乘故，標法無我。言「治無明」者，根本智用，正破迷理無明。疏「此智親證真如」下，釋善選擇大光明言。而善字兩用，善觀察者，實證如故，即上《唯識》實證二空所顯真如；從「平等平等」下，即前論文，正釋論偈無得之言，以能證所證俱離二取故，有二平等。言「離二取相」，即平等義，若有二取，非善觀故。疏「實斷二障」下，即全用《唯識論》文，用釋善選擇語。二障即煩惱所知，前入就根本能生，故云二我。今通就能生所生，故云二障。其分別隨眠，已如前釋。

疏「即相見道」下，釋相見道中，文分三：初正就相見以釋莊嚴、二雙就二智以釋莊嚴、三釋本論。初中「即相見道」者，辦位也。「是後得智」者，出體也。「故論名方便」者，以論證成是後得義。「方便即巧」者，以論會經。疏「法真見道種種建立」者，釋莊嚴義。具如上引，謂三心十六心，故云種種建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即相見道」下，釋相見道中，文分三：初正就相見以釋莊嚴、二雙就二智以釋莊嚴、三釋本論。初中「即相見道」者，辦位也。「是後得智」者，出體也。「故論名方便」者，以論證成是後得義。「方便即巧」者，以論會經。疏「法真見道種種建立」者，釋莊嚴義。具如上引，謂三心十六心，故云種種建立。

疏「又莊嚴」下，第二雙就二智以釋莊嚴。不同前義，但用後得。言「由得此二善達法界」者，法界有事理二智別能了之，亦以無礙二智了事理無礙法界等也。疏「於多百門」等者，謂於一念頃得百三昧，得見百佛、知百佛神力、能動百世界、能過百佛世界、能照百佛世界、能教化百世界眾生、能住壽百劫、能知前後際各百劫事、能入百法門，能示現百身，一一身現百菩薩以為眷屬等，故云於多百門皆由二智得自在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又莊嚴」下，第二雙就二智以釋莊嚴。不同前義，但用後得。言「由得此二善達法界」者，法界有事理二智別能了之，亦以無礙二智了事理無礙法界等也。疏「於多百門」等者，謂於一念頃得百三昧，得見百佛、知百佛神力、能動百世界、能過百佛世界、能照百佛世界、能教化百世界眾生、能住壽百劫、能知前後際各百劫事、能入百法門，能示現百身，一一身現百菩薩以為眷屬等，故云於多百門皆由二智得自在也。

疏「論云：此事中」下，第三釋本論。然古有三釋。一云：此事中即真見道，彼時中即前觀分之時。二云：此事中同前，彼時中即後修道位中，亦須善了，如下發趣果中須知二地乃至佛果等。三云：此事即後得相見道中，彼時中即是根本智真見道，皆須善知。今以後義稍正，故依傍之而皆屬相見道；並是後得，故異昔解，以法真見道觀彼正證亦後得故。疏「相望前真故名為彼」者，則相為此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論云：此事中」下，第三釋本論。然古有三釋。一云：此事中即真見道，彼時中即前觀分之時。二云：此事中同前，彼時中即後修道位中，亦須善了，如下發趣果中須知二地乃至佛果等。三云：此事即後得相見道中，彼時中即是根本智真見道，皆須善知。今以後義稍正，故依傍之而皆屬相見道；並是後得，故異昔解，以法真見道觀彼正證亦後得故。疏「相望前真故名為彼」者，則相為此也。

疏「五修道始終」等者，修道之義已見入中。疏「論云：出世間智智力」者，出世間智即根本智。重言智者，即後得智。從「以後得」下，疏釋可知。疏「上寄從二地至七地」者，以功用行滿，二僧祇滿為一類故。初地二見道，後即是修道。且約地分，見屬初地，故從二說。疏「寄入八地至於佛地」者，然論但云「此處菩薩於菩提有五障」，不配地位，配即遠公之意。而彼不立等覺，即佛地之中治於二障。又彼云寄在八地至於佛地，則最後句以為佛位，便乖後無佛盡之言。故疏云「寄入八地」等，則正在等覺斷第五障當入佛地，故未有佛盡。然疏文有二：先寄位釋、後約通相釋，以此五障地前即容對治，故地地用之。由上已配七地，故依遠公先配八地已上。然此五障亦虛亦實，謂有此障者不得五種功德，名為實障；已登地者實無此障，假立顯得，名之為虛。五中，前二是其解障、次二行障、後一用障。今初，解障。疏「不能破邪論障即是所治」者，乖理之言名曰邪論。不堪以正摧邪，稱曰不能。此一段具有《瑜伽》十五釋，因明中論有七例，頌云「論體、論處所、論據、論莊嚴、論負、論出離、論多所作法。」第一論體，有六：一言論、二尚論、三諍論、四毀謗論、五順正論、六教道論。一言論者，謂一切言說言音言辭，是名言論。二尚論者，謂諸世間隨所應聞所有言論。下取意略引。三諍論，謂或依諸欲所起，自他所攝諸欲更相侵奪等(云云)；或因惡行所起，自身惡行他相譏毀等(云云)；或依諸見所起(云云)。四毀謗論者，謂懷憤發者，以染污心振發威勢，更相擯毀所有言論(云云)。五順正論者，謂於善說法律中，為諸有情宣說正法(云云)，隨順正行、隨順解故。六教道論者，謂教修習增上心學、增上慧學、增上戒學等(云云)。最後二論是真實，能引義利，所應修習。中間二論，能引無義，故應遠離。初之二論，應分別之。第二論處所，有六：一於王家、二於執理家、三於大眾中、四於賢哲前、五於解法義沙門婆羅門前、六於樂法義者前。第三論所據者，據即依義。所依有十，謂所成立義有二：一自性、二差別。自性，謂有立為有、無立為無。差別，謂有常無常等。能成立法有八：一立宗、二辨因、三引喻、四同類、五異類、六現量、七比量、八正教(云云)。同類謂隨所立法，望餘展轉，少分相似(云云)。異類望餘，少分不相似。現量有三：一非不現見、二非已思應思、三非錯亂境(云云)。此下取意釋。謂初如眼見等。二如良醫授藥，色香味足，有大勢力，纔取便成取所依止。病若未愈，名為應思；其病若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五修道始終」等者，修道之義已見入中。疏「論云：出世間智智力」者，出世間智即根本智。重言智者，即後得智。從「以後得」下，疏釋可知。疏「上寄從二地至七地」者，以功用行滿，二僧祇滿為一類故。初地二見道，後即是修道。且約地分，見屬初地，故從二說。疏「寄入八地至於佛地」者，然論但云「此處菩薩於菩提有五障」，不配地位，配即遠公之意。而彼不立等覺，即佛地之中治於二障。又彼云寄在八地至於佛地，則最後句以為佛位，便乖後無佛盡之言。故疏云「寄入八地」等，則正在等覺斷第五障當入佛地，故未有佛盡。然疏文有二：先寄位釋、後約通相釋，以此五障地前即容對治，故地地用之。由上已配七地，故依遠公先配八地已上。然此五障亦虛亦實，謂有此障者不得五種功德，名為實障；已登地者實無此障，假立顯得，名之為虛。五中，前二是其解障、次二行障、後一用障。今初，解障。疏「不能破邪論障即是所治」者，乖理之言名曰邪論。不堪以正摧邪，稱曰不能。此一段具有《瑜伽》十五釋，因明中論有七例，頌云「論體、論處所、論據、論莊嚴、論負、論出離、論多所作法。」第一論體，有六：一言論、二尚論、三諍論、四毀謗論、五順正論、六教道論。一言論者，謂一切言說言音言辭，是名言論。二尚論者，謂諸世間隨所應聞所有言論。下取意略引。三諍論，謂或依諸欲所起，自他所攝諸欲更相侵奪等(云云)；或因惡行所起，自身惡行他相譏毀等(云云)；或依諸見所起(云云)。四毀謗論者，謂懷憤發者，以染污心振發威勢，更相擯毀所有言論(云云)。五順正論者，謂於善說法律中，為諸有情宣說正法(云云)，隨順正行、隨順解故。六教道論者，謂教修習增上心學、增上慧學、增上戒學等(云云)。最後二論是真實，能引義利，所應修習。中間二論，能引無義，故應遠離。初之二論，應分別之。第二論處所，有六：一於王家、二於執理家、三於大眾中、四於賢哲前、五於解法義沙門婆羅門前、六於樂法義者前。第三論所據者，據即依義。所依有十，謂所成立義有二：一自性、二差別。自性，謂有立為有、無立為無。差別，謂有常無常等。能成立法有八：一立宗、二辨因、三引喻、四同類、五異類、六現量、七比量、八正教(云云)。同類謂隨所立法，望餘展轉，少分相似(云云)。異類望餘，少分不相似。現量有三：一非不現見、二非已思應思、三非錯亂境(云云)。此下取意釋。謂初如眼見等。二如良醫授藥，色香味足，有大勢力，纔取便成取所依止。病若未愈，名為應思；其病若

愈，名為已思。亦如瑜伽師作地水火等觀，建立境界取之所依。三非錯亂者，謂想亂數亂等(云云)。上總謂有世間現量。有出世間現量，謂出世智所行境。七比量者，謂與思擇俱已思應思所有境界。此復有五：一相比量，如見煙，比知有火等(云云)。二體比量，謂現見彼自體性，比類彼物不現見體，如以現比過未等。又如飲食衣服等，現見一分得失之相，比知一切等(云云)。三業比量，謂以作用比業所依，如見遠物無有動搖，鳥居其上，比知机等。唯聞哮吼，比知師子等(云云)。四法比量，謂以相隣相屬之法，比餘相隣相屬之法。如屬無常，比知有苦。以屬苦故，比空無我(云云)。五因果比量，謂以因果展轉相比。如見有行，比至餘方。見至餘方，比先有行。見善作業，比知當有大富等(云云)。八正教量者，一切智所說言教。此復三種：一不違聖言、二能治雜染、三不違法相(云云)。已說論據。第四論莊嚴者，略有五種：一善自他宗、二語具圓滿、三無畏、四敦肅、五應供。語具圓滿，謂凡有所說皆以其聲，不以非聲。聲者具五德：一不鄙陋、二不輕易、三雄朗、四相應、五義善。相應者，謂前後法義相符(云云)。無畏，可知。敦肅者，謂如有一人待時方說而不嚵速，是名敦肅。應供者，謂如有一人為性調善不惱於他，乃至言詞柔軟如對善友(云云)。第五論墮負者，謂有三種：一捨言、二言屈、三言過。捨言者取意，謂辭謝對論者，言我不善論等。二言屈者，為對論者之所屈伏、或託餘事方便而退、或引外言、或現憤發、或默然等(云云)。言過者，謂雜亂麁獷、不辯了、無限量、非義相應、不以時、不決定、不顯了、不相續等(云云)。第六論出離者，先應以彼三種觀察論端，方興言論、或不與論，名論出離。謂一觀察得失、二觀察時眾、三觀察善巧及不善巧。觀得失者，謂我立論，無自損、損他、俱損等耶(云云)。觀時眾，有僻執耶、有正見耶等。觀善巧不善巧者，謂自觀我於論處論據等為善不善等(云云)。第七論多所作法，有三種：一善自他宗、二勇猛無畏、三辯才無竭。由有此三能善酬答，故名多所作法耳。釋曰：上所引《瑜伽》略其大綱，廣說如彼。但觀所引論文，疏文居然易了。今更略釋：一隨所住處等者，即善於他宗。下次第顯說，兼善自宗。然經云隨所住處，亦兼論處所，而文正在執著之處，故次便云次第顯說等。疏「以宗因喻現比教量，顯己正義隨病治之，上皆論所據」者，顯己正義，即所據中所成二義自性差別，此二即是己宗能成。入中，文但有六，闕同類異類，以此二但約所立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愈，名為已思。亦如瑜伽師作地水火等觀，建立境界取之所依。三非錯亂者，謂想亂數亂等(云云)。上總謂有世間現量。有出世間現量，謂出世智所行境。七比量者，謂與思擇俱已思應思所有境界。此復有五：一相比量，如見煙，比知有火等(云云)。二體比量，謂現見彼自體性，比類彼物不現見體，如以現比過未等。又如飲食衣服等，現見一分得失之相，比知一切等(云云)。三業比量，謂以作用比業所依，如見遠物無有動搖，鳥居其上，比知机等。唯聞哮吼，比知師子等(云云)。四法比量，謂以相隣相屬之法，比餘相隣相屬之法。如屬無常，比知有苦。以屬苦故，比空無我(云云)。五因果比量，謂以因果展轉相比。如見有行，比至餘方。見至餘方，比先有行。見善作業，比知當有大富等(云云)。八正教量者，一切智所說言教。此復三種：一不違聖言、二能治雜染、三不違法相(云云)。已說論據。第四論莊嚴者，略有五種：一善自他宗、二語具圓滿、三無畏、四敦肅、五應供。語具圓滿，謂凡有所說皆以其聲，不以非聲。聲者具五德：一不鄙陋、二不輕易、三雄朗、四相應、五義善。相應者，謂前後法義相符(云云)。無畏，可知。敦肅者，謂如有一人待時方說而不嚵速，是名敦肅。應供者，謂如有一人為性調善不惱於他，乃至言詞柔軟如對善友(云云)。第五論墮負者，謂有三種：一捨言、二言屈、三言過。捨言者取意，謂辭謝對論者，言我不善論等。二言屈者，為對論者之所屈伏、或託餘事方便而退、或引外言、或現憤發、或默然等(云云)。言過者，謂雜亂麁獷、不辯了、無限量、非義相應、不以時、不決定、不顯了、不相續等(云云)。第六論出離者，先應以彼三種觀察論端，方興言論、或不與論，名論出離。謂一觀察得失、二觀察時眾、三觀察善巧及不善巧。觀得失者，謂我立論，無自損、損他、俱損等耶(云云)。觀時眾，有僻執耶、有正見耶等。觀善巧不善巧者，謂自觀我於論處論據等為善不善等(云云)。第七論多所作法，有三種：一善自他宗、二勇猛無畏、三辯才無竭。由有此三能善酬答，故名多所作法耳。釋曰：上所引《瑜伽》略其大綱，廣說如彼。但觀所引論文，疏文居然易了。今更略釋：一隨所住處等者，即善於他宗。下次第顯說，兼善自宗。然經云隨所住處，亦兼論處所，而文正在執著之處，故次便云次第顯說等。疏「以宗因喻現比教量，顯己正義隨病治之，上皆論所據」者，顯己正義，即所據中所成二義自性差別，此二即是己宗能成。入中，文但有六，闕同類異類，以此二但約所立，

與餘有少同異，故是喻及宗中攝之。言隨病治之者，以所執非一故。疏「辯才即論體」者，流於聽表曰辯，巧應物心曰才。即是言論宣說教道，順正理故。疏「亦論莊嚴」者，標，下出莊嚴。莊嚴有五，無畏一種，前句已有；善自他宗，後所作法中兼明。此但有三：一語具圓滿。二順言者，即是應供，謂不惱於他，言辭柔軟，故曰順言。三敦肅，可知。疏「又上皆論多所作法」者，此標，謂總收上二門，一句以成所作法。「一善自」下，列。言「配文可知」者，下二可知。善自他宗，即隨所著處，即善他宗。次第顯說，即善自宗。疏「謂善觀察得失」等者，等取餘二，謂時眾及善巧不善巧。從「由具上諸義」下，即仍前五例釋不墮負，謂有體、有據、有嚴、有作，既出離有能，何得墮負？疏「由破此障得入八地」者，謂七地中猶有此障不入，八地破故得入。下四句例然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與餘有少同異，故是喻及宗中攝之。言隨病治之者，以所執非一故。疏「辯才即論體」者，流於聽表曰辯，巧應物心曰才。即是言論宣說教道，順正理故。疏「亦論莊嚴」者，標，下出莊嚴。莊嚴有五，無畏一種，前句已有；善自他宗，後所作法中兼明。此但有三：一語具圓滿。二順言者，即是應供，謂不惱於他，言辭柔軟，故曰順言。三敦肅，可知。疏「又上皆論多所作法」者，此標，謂總收上二門，一句以成所作法。「一善自」下，列。言「配文可知」者，下二可知。善自他宗，即隨所著處，即善他宗。次第顯說，即善自宗。疏「謂善觀察得失」等者，等取餘二，謂時眾及善巧不善巧。從「由具上諸義」下，即仍前五例釋不墮負，謂有體、有據、有嚴、有作，既出離有能，何得墮負？疏「由破此障得入八地」者，謂七地中猶有此障不入，八地破故得入。下四句例然。

疏「上明能破此顯能立」者，總釋意也。《因明論》云「能立與能破，及似唯悟他。現量與比量，及似唯自悟。」此之一偈總有八義：一真能立、二似能立、三真能破、四似能破、五真現量、六似現量、七真比量、八似比量。今此辨於利他，故但明能立破。而菩薩離過，但有真能立破，無似能立破。疏「又上五障」下，二重收總釋，不要對他，則令諸菩薩皆離此五，則得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上明能破此顯能立」者，總釋意也。《因明論》云「能立與能破，及似唯悟他。現量與比量，及似唯自悟。」此之一偈總有八義：一真能立、二似能立、三真能破、四似能破、五真現量、六似現量、七真比量、八似比量。今此辨於利他，故但明能立破。而菩薩離過，但有真能立破，無似能立破。疏「又上五障」下，二重收總釋，不要對他，則令諸菩薩皆離此五，則得菩提。

疏「第六正顯加相」等者，疏文有三：一引論生起。「何故加」，結前。「云何加」，生後。言云何者，謂加相云何。二「加相有三」下，辨加相。言「約別說」者，謂以身加身、以口加口等。言「如實說者能加則局」者，謂能加隨舉一業即加，所加三業故。三「承前語便」下，辨加次第。於中二：先辨諸佛加，次第可知；後「若約舍那」下，辨本師。次第意加，即承佛神力，入菩薩大智慧光明三昧。「次身光照觸」等者，即下如來加請文中，放眉間光照十方竟，云「又照十方一切世界，一切諸佛所加說法菩薩金剛藏之身」是。「後雲臺」下口加者，時光臺中以諸佛威神力故，而說頌言「佛無等等如虛空，十力無量勝功德，人間最勝世中上，釋師子法加於彼」是也。言「令演」者，彼次偈云「佛子當承諸佛，力開此法王最勝藏，諸地廣智勝妙行，以佛威神分別說。」即其文也。謂即先須冥加，次放光成臺，後方得臺中勸說，云亦義次第。疏「總中令以樂說辯」等者，謂以樂說為能說，說十地之法義故。經云「辯說，說必有詞。其所說中，名相差別即是法義。」論以名相釋於差別。亦可在口為辯，辯通四辯也。「不違」已下，釋善巧字。疏「自他因緣方有說故」者，自力為因、他力為緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第六正顯加相」等者，疏文有三：一引論生起。「何故加」，結前。「云何加」，生後。言云何者，謂加相云何。二「加相有三」下，辨加相。言「約別說」者，謂以身加身、以口加口等。言「如實說者能加則局」者，謂能加隨舉一業即加，所加三業故。三「承前語便」下，辨加次第。於中二：先辨諸佛加，次第可知；後「若約舍那」下，辨本師。次第意加，即承佛神力，入菩薩大智慧光明三昧。「次身光照觸」等者，即下如來加請文中，放眉間光照十方竟，云「又照十方一切世界，一切諸佛所加說法菩薩金剛藏之身」是。「後雲臺」下口加者，時光臺中以諸佛威神力故，而說頌言「佛無等等如虛空，十力無量勝功德，人間最勝世中上，釋師子法加於彼」是也。言「令演」者，彼次偈云「佛子當承諸佛，力開此法王最勝藏，諸地廣智勝妙行，以佛威神分別說。」即其文也。謂即先須冥加，次放光成臺，後方得臺中勸說，云亦義次第。疏「總中令以樂說辯」等者，謂以樂說為能說，說十地之法義故。經云「辯說，說必有詞。其所說中，名相差別即是法義。」論以名相釋於差別。亦可在口為辯，辯通四辯也。「不違」已下，釋善巧字。疏「自他因緣方有說故」者，自力為因、他力為緣故。

疏「攝此九力」，此句總標。二「以因中有四」下，總出四淨所以。言「因中有四義」者，揀非約緣，但就自力因中耳。亦如泛舉因緣生法中有其四義，如穀子為因、水土為緣，能生於芽。但就穀子，即有四義：一緣不生、自因生故，即穀子是有力義。二因不生、自緣生故，即穀子上有無力義。要具有力無力，方能生芽，即第三義。總攝上三，即穀子之德是第四義。一有力能作故，有有作善法淨。二無力不能作，故有無作法淨。三具二，能引生故，有教化眾生淨。四泯攝前三，稱理成德，故有第四身淨。泯謂泯絕，以三不相離，互相即故，便互泯奪。攝者，三不相離，舉一全收，具泯奪義，故稱理成德。又上四義，前三行圓、後一行滿。前三之中，前二自利、後一利他自利。二中，依體相分故，有有作無作。然其別義正在前二，此二並以真心為體。以真心中，有於三大：順體相大，故有無作法淨。順用大，故有有作善法淨。言有作者，即是教行。教行本無順性德用，而修起故，名為有作。有作順理，故名為善。善之自體，故名為法。法出垢染，自之為淨。言無作者，即是證行。性出自古，不由緣造，故名無作。此無作體，更不順他、不立善言，若約性善，亦可名善。論依前義，故無善字。法淨二義，不異前釋。然其純真不生、單妄不成，真妄和合方有所作。無明內熏、惡友外引，造諸惡行，背真流轉。真如內熏、善友外引，造諸善行，反本還源。順真名善、順真為善，即無妄可治，不成善故。由順性無慳貪故，隨順修行檀波羅蜜，則反慳貪成於檀度之善。餘可例知。然此二淨，若在凡時，但可有性名作無作，不得名淨。然無作體，古今常湛體無增減；約就於緣，有隱有顯、有始有終，說因說果。有作法體本無其體，但可依生，方名有作。如樹有芽等、乳有酪等，非是事有。然雖修生，若無有性，修不可生，故作無作皆名有性。此二入住有作名為習種性攝，無作名為性種性攝。若就解行，有作名方便淨，無作名體性淨。今就聖位，有作名教行，無作名證行。若至果位，有作名方便淨；菩提涅槃及報身佛，無作名為性淨。菩提涅槃及法身佛，此二無礙。今明剛藏內順德用、萬行爰增，云有作淨。心冥性德、思慮斯寂，有無作淨。大意如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「攝此九力」，此句總標。二「以因中有四」下，總出四淨所以。言「因中有四義」者，揀非約緣，但就自力因中耳。亦如泛舉因緣生法中有其四義，如穀子為因、水土為緣，能生於芽。但就穀子，即有四義：一緣不生、自因生故，即穀子是有力義。二因不生、自緣生故，即穀子上有無力義。要具有力無力，方能生芽，即第三義。總攝上三，即穀子之德是第四義。一有力能作故，有有作善法淨。二無力不能作，故有無作法淨。三具二，能引生故，有教化眾生淨。四泯攝前三，稱理成德，故有第四身淨。泯謂泯絕，以三不相離，互相即故，便互泯奪。攝者，三不相離，舉一全收，具泯奪義，故稱理成德。又上四義，前三行圓、後一行滿。前三之中，前二自利、後一利他自利。二中，依體相分故，有有作無作。然其別義正在前二，此二並以真心為體。以真心中，有於三大：順體相大，故有無作法淨。順用大，故有有作善法淨。言有作者，即是教行。教行本無順性德用，而修起故，名為有作。有作順理，故名為善。善之自體，故名為法。法出垢染，自之為淨。言無作者，即是證行。性出自古，不由緣造，故名無作。此無作體，更不順他、不立善言，若約性善，亦可名善。論依前義，故無善字。法淨二義，不異前釋。然其純真不生、單妄不成，真妄和合方有所作。無明內熏、惡友外引，造諸惡行，背真流轉。真如內熏、善友外引，造諸善行，反本還源。順真名善、順真為善，即無妄可治，不成善故。由順性無慳貪故，隨順修行檀波羅蜜，則反慳貪成於檀度之善。餘可例知。然此二淨，若在凡時，但可有性名作無作，不得名淨。然無作體，古今常湛體無增減；約就於緣，有隱有顯、有始有終，說因說果。有作法體本無其體，但可依生，方名有作。如樹有芽等、乳有酪等，非是事有。然雖修生，若無有性，修不可生，故作無作皆名有性。此二入住有作名為習種性攝，無作名為性種性攝。若就解行，有作名方便淨，無作名體性淨。今就聖位，有作名教行，無作名證行。若至果位，有作名方便淨；菩提涅槃及報身佛，無作名為性淨。菩提涅槃及法身佛，此二無礙。今明剛藏內順德用、萬行爰增，云有作淨。心冥性德、思慮斯寂，有無作淨。大意如是。

次正釋文。疏「一淨自善」下，釋此一淨，文有四節：初句牒經。二「有作善法淨」，依論立名。三「即是教行」，出其行體。四「亦約相故名為有作」，依體釋名。謂由約相約教故有修作，修作即是教行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正釋文。疏「一淨自善」下，釋此一淨，文有四節：初句牒經。二「有作善法淨」，依論立名。三「即是教行」，出其行體。四「亦約相故名為有作」，依體釋名。謂由約相約教故有修作，修作即是教行。

疏「二普淨法界故者」，釋此一淨，文有五段：一初句牒經。二「無作法淨」，依論立名。三「此約證行」，出其行體。四「亦約體故名為無作」，依體釋名。由約體故，無有修作，但出妄染故得稱淨。如拂雲霧顯出晴空，故此但約顯體名淨，不同前門對治名淨。五「依此性相」下，雙結上二。先結二淨，性即體證、相即相教；後「上二皆自利」者，結上自利，生下第三利他故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二普淨法界故者」，釋此一淨，文有五段：一初句牒經。二「無作法淨」，依論立名。三「此約證行」，出其行體。四「亦約體故名為無作」，依體釋名。由約體故，無有修作，但出妄染故得稱淨。如拂雲霧顯出晴空，故此但約顯體名淨，不同前門對治名淨。五「依此性相」下，雙結上二。先結二淨，性即體證、相即相教；後「上二皆自利」者，結上自利，生下第三利他故也。

疏「餘六句經」下，釋第四淨。疏文有三：第一標名，約體無垢故名身淨。第二「攝為三種盡」下，依論開義。於中亦三：初句標，望論是開為三，望經六句，六攝為三。「二皆顯二利滿故成德」者，總顯三盡但滿上三句，二利故下三盡中皆有二利。三「成德有二」下，出三所以。言「後二盡」者，一對下彰出，有二乘不同盡；二對上彰入，故有佛盡。故此三盡約人為三：一自約菩薩、二出二乘、三上同佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「餘六句經」下，釋第四淨。疏文有三：第一標名，約體無垢故名身淨。第二「攝為三種盡」下，依論開義。於中亦三：初句標，望論是開為三，望經六句，六攝為三。「二皆顯二利滿故成德」者，總顯三盡但滿上三句，二利故下三盡中皆有二利。三「成德有二」下，出三所以。言「後二盡」者，一對下彰出，有二乘不同盡；二對上彰入，故有佛盡。故此三盡約人為三：一自約菩薩、二出二乘、三上同佛。

疏「初菩薩盡者」下，第三隨文解釋。於中，初句標名。具足，論云「一菩薩盡，有二種利益。」疏「初句位滿」是一益，即顯後二句成益為二。今初，即經深入法身智身故。從「謂十地」下，疏釋。今疏先以《起信》意釋，後用本論。今初，即釋本覺中隨染本覺之文。論云「復次本覺隨染分別，生二種相，與彼本覺不相捨離。云何為二？一者智淨相、二者不思議業相。智淨相者，謂依法力熏習如實修行，滿足方便故，破和合識相、滅相續心相，顯現法身，智純淨故。」今正用此智淨相。言智淨相者，即本覺隨染還淨之相。不思議業相者，明還淨本覺業用之相。此之二門，若離染緣則不能得成，故云隨染。此智淨中，論文先明因法力熏習，此是地前，非今所用。如實修行，此當地上。十地行終，故云滿足方便，此在金剛因位之極。今疏取意，故云「謂十地勝進」。從「破和合識」下，辨果也。謂本以不生不滅與生滅和合，名阿賴耶識。今破和合識，由滅生滅之相，顯其不生不滅之性，此根本無明盡，故心無所合，即顯法身本覺義也。即於此時，能染心中滅業相等相續之相，不滅心體，故令本覺還源成淳淨圓智，以相續心體即本覺故。今疏不引智淳淨者，智淳淨言意在下疏。疏「從非心意識」下，是本論意。論具云「菩薩盡者，法身離心意識，唯智依止，如經法身智身故。」今疏言「非心意識之所能得」，即取論意反成法身。了心體離念不可得，故說名法身。故慮知集起思量分別安能得耶？從「如智所依」下，釋智身體。此一句向上順成法身，法身唯為智依，故非心等能得。二向下成智身，即依法身之智，即是智身始覺義也。然此始覺，無別始覺，即是本覺隨染而作。今染緣既息，始還同本，故云淳淨，即法報一體。故經云「唯如如及如如智獨存，名為法身。」故次下論云「若無明滅，相續即滅，智性不滅。」明知智身全同法性。如金成像，像不離金，從能所證義分二身耳。疏「菩薩照寂故云深入」者，此以《瓔珞經》釋深入義。彼經云「等覺照寂，妙覺寂照。」今是菩薩，故云照寂。則等覺已還，未為深入。疏「後二句成益」等者，此句總標。「一成現報」，纔證十地，得離垢三昧。末後有一三昧，名受一切智勝職。此三昧現在前時，有大寶蓮華忽然出現，身坐其上，十方諸佛現身灌頂，名為受位，故是現報。廣如第十地說。然泛明受位，略有三種：一唯就相。如彌勒等，示居長子，已窮聖位，授記當來次補佛處。二就相顯實。如〈迴向〉所引，名為得位。三唯就實，十地行滿眾累永寂，法身之相顯自心源，名為得位。雖有三義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初菩薩盡者」下，第三隨文解釋。於中，初句標名。具足，論云「一菩薩盡，有二種利益。」疏「初句位滿」是一益，即顯後二句成益為二。今初，即經深入法身智身故。從「謂十地」下，疏釋。今疏先以《起信》意釋，後用本論。今初，即釋本覺中隨染本覺之文。論云「復次本覺隨染分別，生二種相，與彼本覺不相捨離。云何為二？一者智淨相、二者不思議業相。智淨相者，謂依法力熏習如實修行，滿足方便故，破和合識相、滅相續心相，顯現法身，智純淨故。」今正用此智淨相。言智淨相者，即本覺隨染還淨之相。不思議業相者，明還淨本覺業用之相。此之二門，若離染緣則不能得成，故云隨染。此智淨中，論文先明因法力熏習，此是地前，非今所用。如實修行，此當地上。十地行終，故云滿足方便，此在金剛因位之極。今疏取意，故云「謂十地勝進」。從「破和合識」下，辨果也。謂本以不生不滅與生滅和合，名阿賴耶識。今破和合識，由滅生滅之相，顯其不生不滅之性，此根本無明盡，故心無所合，即顯法身本覺義也。即於此時，能染心中滅業相等相續之相，不滅心體，故令本覺還源成淳淨圓智，以相續心體即本覺故。今疏不引智淳淨者，智淳淨言意在下疏。疏「從非心意識」下，是本論意。論具云「菩薩盡者，法身離心意識，唯智依止，如經法身智身故。」今疏言「非心意識之所能得」，即取論意反成法身。了心體離念不可得，故說名法身。故慮知集起思量分別安能得耶？從「如智所依」下，釋智身體。此一句向上順成法身，法身唯為智依，故非心等能得。二向下成智身，即依法身之智，即是智身始覺義也。然此始覺，無別始覺，即是本覺隨染而作。今染緣既息，始還同本，故云淳淨，即法報一體。故經云「唯如如及如如智獨存，名為法身。」故次下論云「若無明滅，相續即滅，智性不滅。」明知智身全同法性。如金成像，像不離金，從能所證義分二身耳。疏「菩薩照寂故云深入」者，此以《瓔珞經》釋深入義。彼經云「等覺照寂，妙覺寂照。」今是菩薩，故云照寂。則等覺已還，未為深入。疏「後二句成益」等者，此句總標。「一成現報」，纔證十地，得離垢三昧。末後有一三昧，名受一切智勝職。此三昧現在前時，有大寶蓮華忽然出現，身坐其上，十方諸佛現身灌頂，名為受位，故是現報。廣如第十地說。然泛明受位，略有三種：一唯就相。如彌勒等，示居長子，已窮聖位，授記當來次補佛處。二就相顯實。如〈迴向〉所引，名為得位。三唯就實，十地行滿眾累永寂，法身之相顯自心源，名為得位。雖有三義

，今取第二，故云現報。疏「二成後報益」，疏有三節：初句標名；二「十地攝報」下，取論意釋經；三正引論釋。二中，然十地各有攝報之果。初地多作閻浮提王，二地輪王乃至十地為大自在天王，今是第十。言「色形中極」者，《俱舍》云「欲天俱盧舍，四分一一增。色天瑜繕那，初四增半半。此上增倍倍，唯無雲減三。」謂色界十七天，初之四天各半瑜繕那，至於第四方二由旬。此上增倍倍，謂第五有四，第六有八，七有十六，八有三十二，九有六十四，第十合有一百二十八。十即無雲，欲成上都數，故減於三，有一百二十五。則第十一有二百五十，十二五百，十三一千，十四二千，十五四千，十六八千，十七一萬六千。故至十七，即色究竟，身高一萬六千由旬，故云高大。言「居有頂」者，唯是色界之頂，無色無處，故此便為三有之頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，今取第二，故云現報。疏「二成後報益」，疏有三節：初句標名；二「十地攝報」下，取論意釋經；三正引論釋。二中，然十地各有攝報之果。初地多作閻浮提王，二地輪王乃至十地為大自在天王，今是第十。言「色形中極」者，《俱舍》云「欲天俱盧舍，四分一一增。色天瑜繕那，初四增半半。此上增倍倍，唯無雲減三。」謂色界十七天，初之四天各半瑜繕那，至於第四方二由旬。此上增倍倍，謂第五有四，第六有八，七有十六，八有三十二，九有六十四，第十合有一百二十八。十即無雲，欲成上都數，故減於三，有一百二十五。則第十一有二百五十，十二五百，十三一千，十四二千，十五四千，十六八千，十七一萬六千。故至十七，即色究竟，身高一萬六千由旬，故云高大。言「居有頂」者，唯是色界之頂，無色無處，故此便為三有之頂。

疏「二約三乘」下，上就攝報，王身為大；今約成佛，報身為大。然云約三乘者，以一乘中唯說攝報，多作此王亦不必作，而其實成妙覺，不局於處、不定於天，於閻浮提成亦成真佛，故指三乘。而三乘意，亦就攝報身為彼王，於彼成佛即周法界。學人便謂報身之佛，在色究竟，則令報身報土皆成局劣。故指三乘，便為不周法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二約三乘」下，上就攝報，王身為大；今約成佛，報身為大。然云約三乘者，以一乘中唯說攝報，多作此王亦不必作，而其實成妙覺，不局於處、不定於天，於閻浮提成亦成真佛，故指三乘。而三乘意，亦就攝報身為彼王，於彼成佛即周法界。學人便謂報身之佛，在色究竟，則令報身報土皆成局劣。故指三乘，便為不周法界。

疏「論云」下，三引論釋。從「智處二義」即，疏釋論二義，亦順上高大二義。一即就攝報之身，智便自在故。〈賢首品〉云「摩醯首羅智自在，大海龍王降雨時，悉能分別數其滴，於一念中皆辯了。」即其文也。然此天何以為智處耶？以下天定少、四空定多，以四禪中定慧均等，色界中極故。又約二乘之人，多以無漏之智熏習禪定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「論云」下，三引論釋。從「智處二義」即，疏釋論二義，亦順上高大二義。一即就攝報之身，智便自在故。〈賢首品〉云「摩醯首羅智自在，大海龍王降雨時，悉能分別數其滴，於一念中皆辯了。」即其文也。然此天何以為智處耶？以下天定少、四空定多，以四禪中定慧均等，色界中極故。又約二乘之人，多以無漏之智熏習禪定故。

疏「二攝報智滿成種智故」者，此有二意：一約未成佛，但是十地攝報，居彼智度已圓，故云攝報智滿。二就彼天上得成菩提，具足種智，名為智處。然論成佛，通說有三：一寄化顯實，在閻浮提即周法界。二寄報顯實，在色究竟成便遍法界。三就實顯實，妙出三世，不可定其時處身相。今就中義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二攝報智滿成種智故」者，此有二意：一約未成佛，但是十地攝報，居彼智度已圓，故云攝報智滿。二就彼天上得成菩提，具足種智，名為智處。然論成佛，通說有三：一寄化顯實，在閻浮提即周法界。二寄報顯實，在色究竟成便遍法界。三就實顯實，妙出三世，不可定其時處身相。今就中義。

疏「二寄對顯勝」下，釋後二盡。此句總標。「一對下彰出」下，釋第二盡也。疏「以二乘雖度五道」下，疏釋上論涅槃道淨。言「三餘」者，一無明住地惑，為煩惱餘；二無漏有分別業，為業餘；三變易生死，為苦餘。故有三餘，涅槃非淨，即《佛性論》文。故《法華》云「是人於何而得解脫？但離虛妄名為解脫。其實未得一切解脫，佛說是人未實滅度。斯人未得無上道故」等。第一疏中已廣分別。今則金剛藏已出三餘，故涅槃道淨。經言出世善根者，根者即無貪等。既盡所知超度變易，滿菩薩行諸度皆圓，常樂我淨三德皆圓，處而不住，故涅槃道淨。問：此句不同二乘，義則可爾。上句度於五道，則不同凡夫，何名不同二乘？有人答云：但約超勝，略無凡夫。此義不然。今謂凡夫此不足論，今明正度五道，有濫小乘，故淨涅槃，顯不同彼。故合二句，方成此盡。又二句皆濫二乘，今皆不同。由淨善根故不住涅槃，由度五道故不住生死，合二無住，故不同二乘度於五道入涅槃矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二寄對顯勝」下，釋後二盡。此句總標。「一對下彰出」下，釋第二盡也。疏「以二乘雖度五道」下，疏釋上論涅槃道淨。言「三餘」者，一無明住地惑，為煩惱餘；二無漏有分別業，為業餘；三變易生死，為苦餘。故有三餘，涅槃非淨，即《佛性論》文。故《法華》云「是人於何而得解脫？但離虛妄名為解脫。其實未得一切解脫，佛說是人未實滅度。斯人未得無上道故」等。第一疏中已廣分別。今則金剛藏已出三餘，故涅槃道淨。經言出世善根者，根者即無貪等。既盡所知超度變易，滿菩薩行諸度皆圓，常樂我淨三德皆圓，處而不住，故涅槃道淨。問：此句不同二乘，義則可爾。上句度於五道，則不同凡夫，何名不同二乘？有人答云：但約超勝，略無凡夫。此義不然。今謂凡夫此不足論，今明正度五道，有濫小乘，故淨涅槃，顯不同彼。故合二句，方成此盡。又二句皆濫二乘，今皆不同。由淨善根故不住涅槃，由度五道故不住生死，合二無住，故不同二乘度於五道入涅槃矣。