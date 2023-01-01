大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔
唐 澄觀述90卷CBETA T1736大于一万字 162 h
向佛经 GPT 提问
第 43 卷
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第四十三
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唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述
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第二饒益行。
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疏「皆顯三聚」等者，廣略皆顯故。「今初，初句為總，總該三聚」，是略中具也。「即戒自性」者，是九戒之一也。「意地無染是真律儀」者，出三聚相，起心即破菩薩戒故。二「亦為生」下，攝眾生戒。下顯持戒，意含於攝善，亦是於果無依，即第九清淨戒之一也。
疏「皆顯三聚」等者，廣略皆顯故。「今初，初句為總，總該三聚」，是略中具也。「即戒自性」者，是九戒之一也。「意地無染是真律儀」者，出三聚相，起心即破菩薩戒故。二「亦為生」下，攝眾生戒。下顯持戒，意含於攝善，亦是於果無依，即第九清淨戒之一也。
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疏「謂一切利養」等者，出堅相也。《四分戒》云「明人能護戒，能得三種樂，名譽及利養，死得生天上。」若希此三，非真堅持。
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疏「本隨煩惱」者，下經自出。疏又具明纏即隨惑，縛即根本。言「一切惡止」者即是律儀，「善行」即是攝善。
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疏「纏謂八纏」下，釋此纏字。疏文有五：一釋八名、二辯障業、三釋總名、四明十纏、五者結示。然初八纏，廣如論釋。無慚無愧，〈十藏〉廣明。餘之六事，前後頻有。二「初二障戒」下，辯障業。《雜集》第七云「修尸羅時，無慚無愧為障。由具此二，犯諸學處無羞恥故。」「次二障止」者，論云「謂修止時，惛沈、睡眠二法為障於內，引沈沒故。修智慧時，掉舉、惡作二法為障於外，引散亂故。」釋曰：此論約二順障，今疏反此者，以約違障，掉舉、惡作正違止故，惛沈、睡眠正違慧故。「後二障捨」者，論云「於修捨時，慳嫉為障。由成就此，於自他利悋妬門中數數搖動心故。」
疏「纏謂八纏」下，釋此纏字。疏文有五：一釋八名、二辯障業、三釋總名、四明十纏、五者結示。然初八纏，廣如論釋。無慚無愧，〈十藏〉廣明。餘之六事，前後頻有。二「初二障戒」下，辯障業。《雜集》第七云「修尸羅時，無慚無愧為障。由具此二，犯諸學處無羞恥故。」「次二障止」者，論云「謂修止時，惛沈、睡眠二法為障於內，引沈沒故。修智慧時，掉舉、惡作二法為障於外，引散亂故。」釋曰：此論約二順障，今疏反此者，以約違障，掉舉、惡作正違止故，惛沈、睡眠正違慧故。「後二障捨」者，論云「於修捨時，慳嫉為障。由成就此，於自他利悋妬門中數數搖動心故。」
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疏「即障善法饒益」者，止觀是善法，捨即饒益。
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疏「於相修中纏繞身心」者，三釋總名，亦出偏說所以也。本論云「數數增盛纏繞於心，故名為纏。」釋論中云「由此諸纏數數增盛，纏繞一切觀行者心，於修善品為障礙故。」
疏「於相修中纏繞身心」者，三釋總名，亦出偏說所以也。本論云「數數增盛纏繞於心，故名為纏。」釋論中云「由此諸纏數數增盛，纏繞一切觀行者心，於修善品為障礙故。」
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疏「或說十纏」者，即第四明十纏。《俱舍》頌第五〈隨眠品〉云「纏八無慚愧，嫉慳并悔眠，掉舉與惛沈，或十加忿覆。」論云八纏者，《品類足論》或十者，毘婆沙師言：於被舉時為重障者。忿以令心忿發為性，覆以覆藏自罪為性故。
疏「或說十纏」者，即第四明十纏。《俱舍》頌第五〈隨眠品〉云「纏八無慚愧，嫉慳并悔眠，掉舉與惛沈，或十加忿覆。」論云八纏者，《品類足論》或十者，毘婆沙師言：於被舉時為重障者。忿以令心忿發為性，覆以覆藏自罪為性故。
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疏「此即隨惑」下，結示。
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疏「縛謂四縛」者，先標列、後會經。今初。《雜集》等論但有三縛，謂貪、瞋、癡，由此三縛縛諸有情令處三苦。今言四者，此經第三地文。亦云「此菩薩於一切欲縛、色縛、有縛、無明縛皆轉微薄。」釋曰：此即修所斷中三界煩惱及無明，故於見縛之外說四，并前即五住地惑也。今此四縛，即按次文。「貪利」已下，會經四相。初貪利即經貪求為一，二熱惱即瞋，三諸難逼迫毀謗即是戒取，四濁亂即是我見。正於持戒而說四故。然其戒取由癡而生、不了諸難而生。毀謗亦是邪見，同意三業故，故亦不出三毒及見，我見持為諸見之主故。
疏「縛謂四縛」者，先標列、後會經。今初。《雜集》等論但有三縛，謂貪、瞋、癡，由此三縛縛諸有情令處三苦。今言四者，此經第三地文。亦云「此菩薩於一切欲縛、色縛、有縛、無明縛皆轉微薄。」釋曰：此即修所斷中三界煩惱及無明，故於見縛之外說四，并前即五住地惑也。今此四縛，即按次文。「貪利」已下，會經四相。初貪利即經貪求為一，二熱惱即瞋，三諸難逼迫毀謗即是戒取，四濁亂即是我見。正於持戒而說四故。然其戒取由癡而生、不了諸難而生。毀謗亦是邪見，同意三業故，故亦不出三毒及見，我見持為諸見之主故。
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疏「不毀不特」，釋經得佛所讚平等正法。故《淨名》第三〈見阿閦佛品〉云「不施不慳、不戒不犯、不忍不恚、不進不怠、不定不亂、不智不愚、不誠不欺、不來不去、不出不入。」今取此勢，但用一戒中義耳。不犯故事相無違，不持故了戒空寂。
疏「不毀不特」，釋經得佛所讚平等正法。故《淨名》第三〈見阿閦佛品〉云「不施不慳、不戒不犯、不忍不恚、不進不怠、不定不亂、不智不愚、不誠不欺、不來不去、不出不入。」今取此勢，但用一戒中義耳。不犯故事相無違，不持故了戒空寂。
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疏「初攝律儀，二攝善法」等者，《唯識》十度但有三名而無解釋。若梁《攝論》，三學之中具有解釋。本論中云：一攝律儀戒，謂正遠離所應離法。二攝善法戒，謂正修證應修證法。三饒益有情戒，謂正利樂一切有情。無性釋云「律儀戒者，謂於不善能遠離法防護受持，由能防護諸惡不善身語等業，故云律儀。攝善法戒，能令證得力無畏等一切佛法。饒益有情戒，能助有情如法所作，平等分布無罪作業成熟有情。有說：後二依初建立。」釋曰：此下釋立三所以。無性云：「此能建立後二尸羅，由自防護，能修供養佛等善根，及益諸有情故。」世親云：「住律儀者，便能建立攝善法戒，由此修集一切佛法，證大菩提。復能建立益有情戒，由此故能成熟有情。」準梁《攝論》及釋云「若人不離惡法，攝善利他則不得成。」有說：前二為成後一。梁論云「若人住前二種淨戒，則能引攝利眾生戒，為成熟他。」梁論三戒大意同前。故彼論云「此三品戒即四無畏因。何以故？初戒是斷德，第二戒是智德，第三戒是恩德。四無所畏不出三德故，由此故說戒有三品。」《本業經》云「戒有三緣：一自性戒、二善法戒、三利益眾生戒。」義皆同也。
疏「初攝律儀，二攝善法」等者，《唯識》十度但有三名而無解釋。若梁《攝論》，三學之中具有解釋。本論中云：一攝律儀戒，謂正遠離所應離法。二攝善法戒，謂正修證應修證法。三饒益有情戒，謂正利樂一切有情。無性釋云「律儀戒者，謂於不善能遠離法防護受持，由能防護諸惡不善身語等業，故云律儀。攝善法戒，能令證得力無畏等一切佛法。饒益有情戒，能助有情如法所作，平等分布無罪作業成熟有情。有說：後二依初建立。」釋曰：此下釋立三所以。無性云：「此能建立後二尸羅，由自防護，能修供養佛等善根，及益諸有情故。」世親云：「住律儀者，便能建立攝善法戒，由此修集一切佛法，證大菩提。復能建立益有情戒，由此故能成熟有情。」準梁《攝論》及釋云「若人不離惡法，攝善利他則不得成。」有說：前二為成後一。梁論云「若人住前二種淨戒，則能引攝利眾生戒，為成熟他。」梁論三戒大意同前。故彼論云「此三品戒即四無畏因。何以故？初戒是斷德，第二戒是智德，第三戒是恩德。四無所畏不出三德故，由此故說戒有三品。」《本業經》云「戒有三緣：一自性戒、二善法戒、三利益眾生戒。」義皆同也。
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疏「今初即堅持不犯為第一難」者，即難行戒。準《瑜伽論》第四十二，有其三種：一者謂菩薩現在具足大財大族自在增上，棄捨如是大財大族自在增上，具受菩薩淨戒律儀，是名第一難行戒。二者菩薩若遭急難乃至失命，於所受戒尚無缺減，何況全犯三者。如是遍於一切行住作意，恒住正念常無放逸，乃至命終於所受戒無有誤失，尚不犯輕何況犯重。釋曰：今即第一，次二疏中具之。
疏「今初即堅持不犯為第一難」者，即難行戒。準《瑜伽論》第四十二，有其三種：一者謂菩薩現在具足大財大族自在增上，棄捨如是大財大族自在增上，具受菩薩淨戒律儀，是名第一難行戒。二者菩薩若遭急難乃至失命，於所受戒尚無缺減，何況全犯三者。如是遍於一切行住作意，恒住正念常無放逸，乃至命終於所受戒無有誤失，尚不犯輕何況犯重。釋曰：今即第一，次二疏中具之。
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疏「祇陀末利唯酒唯戒」者，末利夫人為救厨子，飲酒塗飾等。祇陀太子為順國人，亦和光飲酒而不忘戒。並如別說。
疏「祇陀末利唯酒唯戒」者，末利夫人為救厨子，飲酒塗飾等。祇陀太子為順國人，亦和光飲酒而不忘戒。並如別說。
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疏「深起大悲是善士相」者，論云「云何菩薩善士戒？當知此戒略有五種，謂諸菩薩自具尸羅(一)、勸他受戒(二)、讚戒功德(三)、見同法者深心歡喜(四)、設有毀犯如法悔除(五)。」釋曰：今正當中三，疏文自配。自具尸羅，前文已有；已毀令悔，文中略無。
疏「深起大悲是善士相」者，論云「云何菩薩善士戒？當知此戒略有五種，謂諸菩薩自具尸羅(一)、勸他受戒(二)、讚戒功德(三)、見同法者深心歡喜(四)、設有毀犯如法悔除(五)。」釋曰：今正當中三，疏文自配。自具尸羅，前文已有；已毀令悔，文中略無。
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疏「謂依似執實」者，眾生是依他似有故顛倒，謂執似為實，如依繩之依他執為蛇實。
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疏「依執似起」者，即《唯識》云「依他起自性分別緣所生，謂依遍計之執起依他之似，似即眾生。」
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疏「第二對明不相在」，即不於顛倒內有眾生等。疏「言不離者」，此句牒前。上言不離眾生有顛倒等，明因果相待方得緣成，釋上義也。依似執實，待果成因也；依執似起，待因成果也。上辯前對之是，「非先有」下揀前對之非，即先有先無門。從「因中無果」下，示其正義。以釋經文二句之中，皆先順說正義，後反顯先有之過。初云「因中無果，故倒內無生」者，順說正義也。次「若必」下，反釋揀非，非先有故。遍計是因，因中有果，故遍計中有依他起。從「果中無因故生內無倒」者，順說正義也。「若要令有」下，反釋揀非也。若果有因，有眾生等即有顛倒；今有不倒眾生，故，知果中無有因也。第三對中言「不壞因果能所遍計」者，因即能遍計，果即所遍計。所遍計即依他也。從「由前」下，結歸中道。
疏「第二對明不相在」，即不於顛倒內有眾生等。疏「言不離者」，此句牒前。上言不離眾生有顛倒等，明因果相待方得緣成，釋上義也。依似執實，待果成因也；依執似起，待因成果也。上辯前對之是，「非先有」下揀前對之非，即先有先無門。從「因中無果」下，示其正義。以釋經文二句之中，皆先順說正義，後反顯先有之過。初云「因中無果，故倒內無生」者，順說正義也。次「若必」下，反釋揀非，非先有故。遍計是因，因中有果，故遍計中有依他起。從「果中無因故生內無倒」者，順說正義也。「若要令有」下，反釋揀非也。若果有因，有眾生等即有顛倒；今有不倒眾生，故，知果中無有因也。第三對中言「不壞因果能所遍計」者，因即能遍計，果即所遍計。所遍計即依他也。從「由前」下，結歸中道。
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疏「第四對當體以辯」者，不對眾生說顛倒等故。亦皆先順明、後反顯。如倒心託境方生，故非內，即先順明。次「若是內」下，反顯。
疏「第四對當體以辯」者，不對眾生說顛倒等故。亦皆先順明、後反顯。如倒心託境方生，故非內，即先順明。次「若是內」下，反顯。
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疏「既如是知」下，結成二利。
疏「既如是知」下，結成二利。
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疏「實則愚夫自誑」者，如獼猴執月，月豈有心誑獼猴耶？愚夫執虛為實，明是自誑。經云「誑愚夫」者，是愚夫不了之境義似誑耳。
疏「實則愚夫自誑」者，如獼猴執月，月豈有心誑獼猴耶？愚夫執虛為實，明是自誑。經云「誑愚夫」者，是愚夫不了之境義似誑耳。
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疏「即前悲智所成之果」者，如是解者，覺了一切等，即智果也。通達生死及與涅槃，具二果也。有大悲故通達生死，有大智故通達涅槃。又自度等即智果也，令他得度即悲果也。二利皆即悲智果耳。
疏「即前悲智所成之果」者，如是解者，覺了一切等，即智果也。通達生死及與涅槃，具二果也。有大悲故通達生死，有大智故通達涅槃。又自度等即智果也，令他得度即悲果也。二利皆即悲智果耳。
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疏「亦九戒中二世樂戒」者，論云「當知此戒略有九種，謂諸菩薩為諸有情，於應遮處而正遮止(一)、於應開處而正開許(二)、是諸有情應攝受者正攝受之(三)、應調伏者正調伏之(四)，菩薩於中身語二業常清淨轉，是則名為四種淨戒。復有所餘施忍精進靜慮般若波羅蜜多俱行淨戒，則為五種。總說名為九種淨戒。能令自他現法後法皆得安樂。」釋曰：今但通說悲智之果。智果了一切行，即般若相應，故云亦是。若別配者，令他解脫離垢，即是遮止開許，斯即制聽二戒可以離垢解脫，其令他安隱即是攝受，令他調伏，其名全同，皆令他得二世樂也。五度助戒含在其中，有攝善故。
疏「亦九戒中二世樂戒」者，論云「當知此戒略有九種，謂諸菩薩為諸有情，於應遮處而正遮止(一)、於應開處而正開許(二)、是諸有情應攝受者正攝受之(三)、應調伏者正調伏之(四)，菩薩於中身語二業常清淨轉，是則名為四種淨戒。復有所餘施忍精進靜慮般若波羅蜜多俱行淨戒，則為五種。總說名為九種淨戒。能令自他現法後法皆得安樂。」釋曰：今但通說悲智之果。智果了一切行，即般若相應，故云亦是。若別配者，令他解脫離垢，即是遮止開許，斯即制聽二戒可以離垢解脫，其令他安隱即是攝受，令他調伏，其名全同，皆令他得二世樂也。五度助戒含在其中，有攝善故。
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第三無違逆行。
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疏「謙尊而光卑而不可踰」者，即《周易．謙卦》云「謙，亨，君子有終吉。」彖曰「謙，亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。謙尊而光卑而不可踰，君子之終也。」象曰「地中有山謙，君子以褒多益寡，稱物平施。」釋曰：上所引文，其相並顯。但謙之象，地在上、山在下，山合出地，今入地下，謙之象也。又言褒多者，褒，聚也，聚其多而益其寡，是益謙義，故為平施。若王注云「多者用謙以為褒，少者用謙以為益。隨物所施，不失平者也。謙下者，忍之本也。」
疏「謙尊而光卑而不可踰」者，即《周易．謙卦》云「謙，亨，君子有終吉。」彖曰「謙，亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。謙尊而光卑而不可踰，君子之終也。」象曰「地中有山謙，君子以褒多益寡，稱物平施。」釋曰：上所引文，其相並顯。但謙之象，地在上、山在下，山合出地，今入地下，謙之象也。又言褒多者，褒，聚也，聚其多而益其寡，是益謙義，故為平施。若王注云「多者用謙以為褒，少者用謙以為益。隨物所施，不失平者也。謙下者，忍之本也。」
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疏「若海之下」等者，即《老子．德經》云「江海所以能為百谷王者，以其善下之故，能為百谷王。是以聖人欲上人以其言下之，欲先人以其身後之。是以處上而人不為重，處前而人不為害，是以天下樂推而不厭。」釋曰：特由謙卑，天下歸之，天下德趣之。
疏「若海之下」等者，即《老子．德經》云「江海所以能為百谷王者，以其善下之故，能為百谷王。是以聖人欲上人以其言下之，欲先人以其身後之。是以處上而人不為重，處前而人不為害，是以天下樂推而不厭。」釋曰：特由謙卑，天下歸之，天下德趣之。
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疏「一無如前境而自刑害」者，天宮云：自害略由五緣，謂貪、瞋、邪見、愚癡、不善心。
疏「一無如前境而自刑害」者，天宮云：自害略由五緣，謂貪、瞋、邪見、愚癡、不善心。
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疏「苟心讚他」者，《智論》五十三說「舍利弗讚須菩提善說法好人相，不自讚、不自毀，於他外人亦不讚毀。若自讚，非大人相，不為人讚而便自美。若自毀者，是妖諂人。若毀他者，是讒賊人。若讚他者，是諂媚人。須菩提了無生法故，舍利弗雖讚而不諂，以稱實讚故。」又以斷法愛故，心不高亦不愛著，但益無障礙因。所謂一切法無所依止，故無障礙。又言取，即是著。《唯識》第八釋三熏習中云「惑苦名取，能取所取故。取是著義，業不得名取著。」《智論》取增名著，七十四云「初染曰取，生愛名著。」
疏「苟心讚他」者，《智論》五十三說「舍利弗讚須菩提善說法好人相，不自讚、不自毀，於他外人亦不讚毀。若自讚，非大人相，不為人讚而便自美。若自毀者，是妖諂人。若毀他者，是讒賊人。若讚他者，是諂媚人。須菩提了無生法故，舍利弗雖讚而不諂，以稱實讚故。」又以斷法愛故，心不高亦不愛著，但益無障礙因。所謂一切法無所依止，故無障礙。又言取，即是著。《唯識》第八釋三熏習中云「惑苦名取，能取所取故。取是著義，業不得名取著。」《智論》取增名著，七十四云「初染曰取，生愛名著。」
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疏「上來皆是清淨忍」者，論云「略有十種，謂諸菩薩遇他所作不饒益事、損惱違越，終不反報(一)；亦不意憤(二)；亦不怨嫌(三)；意樂相續恒常現前，欲作饒益，先後無異，非一益已捨而不益(四)，於有怨者自生悔謝，終不令他生疲厭已然後受謝(五)；於不堪忍成就增上猛利慚愧(六)；依於堪忍，於大師所成就增上猛利愛敬(七)；依不損惱諸有情故，於諸有情成就猛利哀愍愛樂(八)；一切不忍并助伴法皆得斷故(九)；離欲界欲(十)；由此十相，當知菩薩所修行忍清淨無垢。」釋曰：不可別配，大意同經。
疏「上來皆是清淨忍」者，論云「略有十種，謂諸菩薩遇他所作不饒益事、損惱違越，終不反報(一)；亦不意憤(二)；亦不怨嫌(三)；意樂相續恒常現前，欲作饒益，先後無異，非一益已捨而不益(四)，於有怨者自生悔謝，終不令他生疲厭已然後受謝(五)；於不堪忍成就增上猛利慚愧(六)；依於堪忍，於大師所成就增上猛利愛敬(七)；依不損惱諸有情故，於諸有情成就猛利哀愍愛樂(八)；一切不忍并助伴法皆得斷故(九)；離欲界欲(十)；由此十相，當知菩薩所修行忍清淨無垢。」釋曰：不可別配，大意同經。
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疏「初耐怨害」等者，三忍之義略見初會，今更重依《攝論》釋之。無性論云「耐怨害者，是諸有情。」世親釋云「能忍他人所作怨害，勤修饒益有情事時，由此忍力化生，雖苦而不退轉。」言「安受苦忍」者，是成佛因，寒熱飢渴種種苦事，皆能忍受，無退轉故。言「諦察法忍」者，是前二忍所依止處，堪忍甚深廣大法故。世親云「堪能審諦觀察諸法」。或由諦察為前二依者，世親釋云「由此忍力建立次前所說二忍。」梁《攝論》云「由觀察法忍，菩薩能入諸法真理。此忍即是前二忍依處，以能除人法二執故。」疏「此亦九中難行忍也」，難行有三：一忍羸劣有情所不饒益、二忍自臣隷所不饒益、三忍種性卑賤所不饒益。今同第三。
疏「初耐怨害」等者，三忍之義略見初會，今更重依《攝論》釋之。無性論云「耐怨害者，是諸有情。」世親釋云「能忍他人所作怨害，勤修饒益有情事時，由此忍力化生，雖苦而不退轉。」言「安受苦忍」者，是成佛因，寒熱飢渴種種苦事，皆能忍受，無退轉故。言「諦察法忍」者，是前二忍所依止處，堪忍甚深廣大法故。世親云「堪能審諦觀察諸法」。或由諦察為前二依者，世親釋云「由此忍力建立次前所說二忍。」梁《攝論》云「由觀察法忍，菩薩能入諸法真理。此忍即是前二忍依處，以能除人法二執故。」疏「此亦九中難行忍也」，難行有三：一忍羸劣有情所不饒益、二忍自臣隷所不饒益、三忍種性卑賤所不饒益。今同第三。
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疏「若說此勝利成善士行」者，論云「善士忍有五種，謂諸菩薩先於其忍見諸勝利，謂能堪忍補特伽羅，於當來世無多怨敵、無多乖離、有多喜樂、臨終無悔，於身壞後當生善趣天世界中，見勝利已自能堪忍(一)、勸他行忍(二)、讚忍功德(三)、見能行忍補特伽羅慰意慶喜(四)，應有設有不忍如法悔除(論闕第五，恐是脫漏，故今具之)。」而疏云「說此勝利」，正是第三讚忍功德。如失自要，即是第一。自不忍不能令他安忍，今不不之，即是第二。既自慶慰亦能慶他，當第四五也。
疏「若說此勝利成善士行」者，論云「善士忍有五種，謂諸菩薩先於其忍見諸勝利，謂能堪忍補特伽羅，於當來世無多怨敵、無多乖離、有多喜樂、臨終無悔，於身壞後當生善趣天世界中，見勝利已自能堪忍(一)、勸他行忍(二)、讚忍功德(三)、見能行忍補特伽羅慰意慶喜(四)，應有設有不忍如法悔除(論闕第五，恐是脫漏，故今具之)。」而疏云「說此勝利」，正是第三讚忍功德。如失自要，即是第一。自不忍不能令他安忍，今不不之，即是第二。既自慶慰亦能慶他，當第四五也。
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疏「故鍊磨頌」者，即三種鍊磨心，斷除四處障中之一。即無性《攝論》第六釋入現觀云「由何能入？由善根力所任持故，謂三種鍊磨心，斷除四處障故。」若《唯識論》第九明資糧位，釋於二取隨眠猶未能伏滅，云「此位二障雖未伏除，修勝行時有三退屈，而能三事鍊磨其心，於所證修勇猛不退。一聞無上正等菩提廣大深遠心便退屈，引他況己證大菩提者，鍊磨自心勇猛不退。」釋曰：即第一菩提廣大屈，引他況己鍊。廣者無邊，大者無上，深者難測，遠者時長，由斯故退，引他鍊之。《攝論》頌云「十方世界諸有情，念念速證善逝果。彼既丈夫我亦爾，不應自輕而退屈。」《唯識論》云「二聞施等波羅蜜多甚難可修，心便退屈。省己意樂能修施等，鍊磨自心勇猛不退。」釋曰：即第二萬行難修屈，省己增修鍊。頌云「汝昔惡道經多劫，無益勤苦尚能超。今行少善得菩提，大利不應生退屈。」《唯識論》云「三聞諸佛圓滿轉依極難可證，心便退屈。引他麁善，況己妙因，鍊磨自心勇猛不退。」釋曰：即第三轉依難證屈，引麁況妙鍊。頌云「博地一切諸凡夫，尚擬遠證菩提果。汝已勤苦經多劫，不應退屈却沈淪。」《唯識論》云「由斯三事鍊磨其心，堅固熾然修諸勝行。」釋曰：今是十行，正是其位，故疏引之，言「斷四處障」者，無性《攝論》但舉四云「由離聲聞獨覺作意故(一)；由於大乘諸疑離疑，以能永斷異慧疑故(二)；由離能聞所聞法中，我我所執斷法執故(三)；由於現前現住安立，一切於中無所作意、無分別斷，斷分別故(四)。」釋曰：即由此四是四處故。然三鍊磨通治四障，然皆由忍三輪故。忍三輪者，自、他、過失分別也。
疏「故鍊磨頌」者，即三種鍊磨心，斷除四處障中之一。即無性《攝論》第六釋入現觀云「由何能入？由善根力所任持故，謂三種鍊磨心，斷除四處障故。」若《唯識論》第九明資糧位，釋於二取隨眠猶未能伏滅，云「此位二障雖未伏除，修勝行時有三退屈，而能三事鍊磨其心，於所證修勇猛不退。一聞無上正等菩提廣大深遠心便退屈，引他況己證大菩提者，鍊磨自心勇猛不退。」釋曰：即第一菩提廣大屈，引他況己鍊。廣者無邊，大者無上，深者難測，遠者時長，由斯故退，引他鍊之。《攝論》頌云「十方世界諸有情，念念速證善逝果。彼既丈夫我亦爾，不應自輕而退屈。」《唯識論》云「二聞施等波羅蜜多甚難可修，心便退屈。省己意樂能修施等，鍊磨自心勇猛不退。」釋曰：即第二萬行難修屈，省己增修鍊。頌云「汝昔惡道經多劫，無益勤苦尚能超。今行少善得菩提，大利不應生退屈。」《唯識論》云「三聞諸佛圓滿轉依極難可證，心便退屈。引他麁善，況己妙因，鍊磨自心勇猛不退。」釋曰：即第三轉依難證屈，引麁況妙鍊。頌云「博地一切諸凡夫，尚擬遠證菩提果。汝已勤苦經多劫，不應退屈却沈淪。」《唯識論》云「由斯三事鍊磨其心，堅固熾然修諸勝行。」釋曰：今是十行，正是其位，故疏引之，言「斷四處障」者，無性《攝論》但舉四云「由離聲聞獨覺作意故(一)；由於大乘諸疑離疑，以能永斷異慧疑故(二)；由離能聞所聞法中，我我所執斷法執故(三)；由於現前現住安立，一切於中無所作意、無分別斷，斷分別故(四)。」釋曰：即由此四是四處故。然三鍊磨通治四障，然皆由忍三輪故。忍三輪者，自、他、過失分別也。
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疏「二諸法空」下，令他成忍至皆清淨，有十，如前已引。今但總相，是彼之意，亦不別配。
疏「二諸法空」下，令他成忍至皆清淨，有十，如前已引。今但總相，是彼之意，亦不別配。
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疏「然莊嚴論中由三思五想」者，即第二論中。言「此三等在安受忍中」者，前念無始劫受諸苦惱，即是自業及行苦也。亦令他得此法，即況二乘也。言「對前可思」者，前性空無二即不可得，無有真實即是無常，若苦若樂即是苦想，廣為人說等即攝取想，略無本親，攝在無始生死之中。
疏「然莊嚴論中由三思五想」者，即第二論中。言「此三等在安受忍中」者，前念無始劫受諸苦惱，即是自業及行苦也。亦令他得此法，即況二乘也。言「對前可思」者，前性空無二即不可得，無有真實即是無常，若苦若樂即是苦想，廣為人說等即攝取想，略無本親，攝在無始生死之中。
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疏「愍彼淪倒寧懷恨心」者，準《智論》云「羅睺羅被外道打悲泣。人問其故。答曰『我苦少時爾，奈渠長苦何。』」即愍其淪溺。而言倒者，亦愍其因但由顛倒。如提婆菩薩被外道開腹，弟子欲追，菩薩廣說法空誡諸弟子云：「此等顛倒妄見我人，故生此惡。不了性空無有真實」等。
疏「愍彼淪倒寧懷恨心」者，準《智論》云「羅睺羅被外道打悲泣。人問其故。答曰『我苦少時爾，奈渠長苦何。』」即愍其淪溺。而言倒者，亦愍其因但由顛倒。如提婆菩薩被外道開腹，弟子欲追，菩薩廣說法空誡諸弟子云：「此等顛倒妄見我人，故生此惡。不了性空無有真實」等。
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疏「斯即九中二世樂」者，論云「二世樂忍有九，謂菩薩住不放逸(一)；於諸善法悉能堪忍(二)；於諸寒熱悉能堪忍(三)；於諸飢渴(四)；於蚊虻觸(五)；於諸風日(六)；於蛇蠍觸(七)；於諸劬勞所生種種，若身若心疲倦憂惱(八)；於墮生死生老病死等苦有情，現前哀愍而修忍行(九)。」上七皆有「悉能堪忍」之言。論云「如是順忍得二世樂」，斯亦總相愍念眾生，令得二世樂也。
疏「斯即九中二世樂」者，論云「二世樂忍有九，謂菩薩住不放逸(一)；於諸善法悉能堪忍(二)；於諸寒熱悉能堪忍(三)；於諸飢渴(四)；於蚊虻觸(五)；於諸風日(六)；於蛇蠍觸(七)；於諸劬勞所生種種，若身若心疲倦憂惱(八)；於墮生死生老病死等苦有情，現前哀愍而修忍行(九)。」上七皆有「悉能堪忍」之言。論云「如是順忍得二世樂」，斯亦總相愍念眾生，令得二世樂也。
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第四無屈撓行。疏「撓者曲也弱也」者，即《周易．大過卦》意。《易》云「大過，棟撓，利有攸往，亨。」彖曰「大過，大者過也。棟撓，本末弱也。」釋曰：大過，兌上巽下，上下皆陰，故云本末弱也。《易》文以弱釋撓。《音義》云「撓者曲也。」曲之與弱義相似也，今取弱義釋無屈撓，則屈者亦曲也。既曰牢強，則無屈弱。然梵云鉢履耶捺多，此云無盡，即晉經之名，謂大願之力無有盡耳。此亦大同。
第四無屈撓行。疏「撓者曲也弱也」者，即《周易．大過卦》意。《易》云「大過，棟撓，利有攸往，亨。」彖曰「大過，大者過也。棟撓，本末弱也。」釋曰：大過，兌上巽下，上下皆陰，故云本末弱也。《易》文以弱釋撓。《音義》云「撓者曲也。」曲之與弱義相似也，今取弱義釋無屈撓，則屈者亦曲也。既曰牢強，則無屈弱。然梵云鉢履耶捺多，此云無盡，即晉經之名，謂大願之力無有盡耳。此亦大同。
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疏「此有三義，一大故第一」等者，此取十地勢十句相釋，以二三四釋於初句，以五六七釋第二大字，以八九十釋第三勝字，文並可知。
疏「此有三義，一大故第一」等者，此取十地勢十句相釋，以二三四釋於初句，以五六七釋第二大字，以八九十釋第三勝字，文並可知。
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疏「即難行」者，在文易知。然皆亡三輪故。精進三輪者，即眾生高下事用分別。
疏「即難行」者，在文易知。然皆亡三輪故。精進三輪者，即眾生高下事用分別。
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疏「具含三種精進」者，《唯識》說三：一被甲、二攝善、三利樂。無性釋云「一被甲、二加行、三無怯弱無退轉無喜足。初者謂最初時自勵言我當作如是事，即是解契經所說。初有勢力句，次即加行有勤句。無怯等者，謂隨事意樂所作善事，乃至安坐妙菩提座復不放捨。於自疲苦心無退屈，名無怯弱。於他逼惱心不動移，名無退轉。乃至菩提於其中間進修善品，常無懈廢，名無喜足。如是三句解釋契經所說有勇猛於諸善法不捨離故。」世親釋三精進大同。無性釋經五句，復云「所以者何？或有最初求於無上正等菩提，雖有勢力而加行時不能策勵，故說有勤加行。雖復有勤心，或怯弱，為對治彼，故說有勇，由有勇故，心無退屈。心雖無怯，逢生死苦心或退轉，由此退失所求佛果，為對治彼立無退轉。無退轉者，即是堅猛，故不退轉。顯云堅猛，由有堅故逢苦不退，由有猛故不懼於苦。雖逢眾苦能不退轉，而得少善便生喜足，由此不證無上菩提，是故次說無喜足者，是不得少善便生喜足。此義即顯示不捨善軛。由此義故說三精進。然被甲者，從喻立名，如人入陣先須被甲以防弓矢。今求菩提，必先誓願，以防退屈。」《本業經》直云「一起大誓願之心、二方便進修、三勤化眾生。」疏「今初全同瑜伽之文，但論以被甲為初」者，四十二論云「一被誓願甲。若我脫一有情，若以千大劫為一日夜，處於地獄經爾所時證大菩提，乃至過此千俱胝倍無懈怠心，況短時苦薄耶。有能於此生少淨信已，長養無量勇猛大菩提性，況成就耶？」故云「約先心自誓」。
疏「具含三種精進」者，《唯識》說三：一被甲、二攝善、三利樂。無性釋云「一被甲、二加行、三無怯弱無退轉無喜足。初者謂最初時自勵言我當作如是事，即是解契經所說。初有勢力句，次即加行有勤句。無怯等者，謂隨事意樂所作善事，乃至安坐妙菩提座復不放捨。於自疲苦心無退屈，名無怯弱。於他逼惱心不動移，名無退轉。乃至菩提於其中間進修善品，常無懈廢，名無喜足。如是三句解釋契經所說有勇猛於諸善法不捨離故。」世親釋三精進大同。無性釋經五句，復云「所以者何？或有最初求於無上正等菩提，雖有勢力而加行時不能策勵，故說有勤加行。雖復有勤心，或怯弱，為對治彼，故說有勇，由有勇故，心無退屈。心雖無怯，逢生死苦心或退轉，由此退失所求佛果，為對治彼立無退轉。無退轉者，即是堅猛，故不退轉。顯云堅猛，由有堅故逢苦不退，由有猛故不懼於苦。雖逢眾苦能不退轉，而得少善便生喜足，由此不證無上菩提，是故次說無喜足者，是不得少善便生喜足。此義即顯示不捨善軛。由此義故說三精進。然被甲者，從喻立名，如人入陣先須被甲以防弓矢。今求菩提，必先誓願，以防退屈。」《本業經》直云「一起大誓願之心、二方便進修、三勤化眾生。」疏「今初全同瑜伽之文，但論以被甲為初」者，四十二論云「一被誓願甲。若我脫一有情，若以千大劫為一日夜，處於地獄經爾所時證大菩提，乃至過此千俱胝倍無懈怠心，況短時苦薄耶。有能於此生少淨信已，長養無量勇猛大菩提性，況成就耶？」故云「約先心自誓」。
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疏「有深功德為難行」者，《瑜伽》難行精進有三：若諸菩薩無間遠離諸衣服想、諸飲食想、諸臥具想及己身想，於諸善法無間修習曾無懈怠，是名第一難行精進。若諸菩薩如是精進盡眾同分，於一切時曾無懈廢，是名第二難行精進。若諸菩薩平等通達功德相應，不緩不急無有顛倒，能引義利精進成就，是名第三難行精進。今文具三，長劫不懈況盡壽耶即是第二，一念不悔即亡身無間即是第一，自慶已下即第三。前行初離過，亦此第一。
疏「有深功德為難行」者，《瑜伽》難行精進有三：若諸菩薩無間遠離諸衣服想、諸飲食想、諸臥具想及己身想，於諸善法無間修習曾無懈怠，是名第一難行精進。若諸菩薩如是精進盡眾同分，於一切時曾無懈廢，是名第二難行精進。若諸菩薩平等通達功德相應，不緩不急無有顛倒，能引義利精進成就，是名第三難行精進。今文具三，長劫不懈況盡壽耶即是第二，一念不悔即亡身無間即是第一，自慶已下即第三。前行初離過，亦此第一。
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第五離癡亂行。疏「總云成就」下，釋此總句，有二：先正釋、後解妨。前中，即《瑜伽》九門中自性禪也。論云「靜慮自性」者，聞思為先，「所有心一境性」，總也。一或奢摩他品、二或毘鉢舍那品、三或雙運道也。疏中隨標便，引文釋成，可知。言「善解世間」等者，下云「以正念故善解世間一切語言，能持出世諸法言說，乃至心無癡亂。」疏自配無癡亂即正是雙運。又以別義善解是觀、能持是止，故為雙運。疏「故下經云禪定持心」等者，即第十迴向偈中。
第五離癡亂行。疏「總云成就」下，釋此總句，有二：先正釋、後解妨。前中，即《瑜伽》九門中自性禪也。論云「靜慮自性」者，聞思為先，「所有心一境性」，總也。一或奢摩他品、二或毘鉢舍那品、三或雙運道也。疏中隨標便，引文釋成，可知。言「善解世間」等者，下云「以正念故善解世間一切語言，能持出世諸法言說，乃至心無癡亂。」疏自配無癡亂即正是雙運。又以別義善解是觀、能持是止，故為雙運。疏「故下經云禪定持心」等者，即第十迴向偈中。
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疏「雖有毘鉢舍那」下，第二解妨，在文可知，正是《瑜伽》出禪自性也。疏「上九別句攝為三禪」者，三禪即《瑜伽》一切禪也。《唯識》但列而不釋名，《瑜伽》釋廣。今依《攝論》無性釋云「一安住靜慮，謂得現法樂住，離慢見愛，得清淨故。二引發靜慮，謂能引發六神通等殊勝功德故。三成所作事靜慮，謂欲饒益諸有情類，以能止息飢儉疾疫諸怖畏等苦惱事故。」梁《攝論》中釋三定云「有現世得安樂住。何以故？能離一切染污法故。一依此定者為生自利，謂三明故能引成六通。二引因成通定生隨利他，利他即是三輪：一神通輪，謂身通、天耳通、天眼通，此輪為引邪向正者令其歸正。二記心輪，謂他心通、天耳通、天眼通，此輪為引己歸正者，若未信受令其信受。三正教輪，謂宿住通、漏盡通，宿住通識其根性，由漏盡通如自所得為說正教，令得下種成熟解脫。由具此義，是故說定有其三品為離癡亂行。」
疏「雖有毘鉢舍那」下，第二解妨，在文可知，正是《瑜伽》出禪自性也。疏「上九別句攝為三禪」者，三禪即《瑜伽》一切禪也。《唯識》但列而不釋名，《瑜伽》釋廣。今依《攝論》無性釋云「一安住靜慮，謂得現法樂住，離慢見愛，得清淨故。二引發靜慮，謂能引發六神通等殊勝功德故。三成所作事靜慮，謂欲饒益諸有情類，以能止息飢儉疾疫諸怖畏等苦惱事故。」梁《攝論》中釋三定云「有現世得安樂住。何以故？能離一切染污法故。一依此定者為生自利，謂三明故能引成六通。二引因成通定生隨利他，利他即是三輪：一神通輪，謂身通、天耳通、天眼通，此輪為引邪向正者令其歸正。二記心輪，謂他心通、天耳通、天眼通，此輪為引己歸正者，若未信受令其信受。三正教輪，謂宿住通、漏盡通，宿住通識其根性，由漏盡通如自所得為說正教，令得下種成熟解脫。由具此義，是故說定有其三品為離癡亂行。」
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疏「正念有觀」下，疏文有五：初正釋順文、二「世言無益」下出經局意、三「出世不解」下立理顯通、四「故文雖」下結成通義、五「解事」下別釋善解。
疏「正念有觀」下，疏文有五：初正釋順文、二「世言無益」下出經局意、三「出世不解」下立理顯通、四「故文雖」下結成通義、五「解事」下別釋善解。
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疏「瑜伽第二明四種入胎」下，疏文有二：先正釋無癡亂言、二示癡亂相。前中文顯。《俱舍》第九論問起云「前說倒心入母胎藏，一切胎藏皆定爾耶？」釋曰：此牒前倒心趣欲境、濕化染香處為問也。論中答云「不爾。經言入胎有四。其四者何？頌云：『一於入正知，二三兼住出，四於一切位，及卵恒無知。前三種入胎，謂輪王二佛，業智俱勝故，如次餘四生。』」釋曰：但觀上《瑜伽》，頌文易了，但業智俱勝更須略釋。第一輪王，以業勝故正知於入，宿世曾修廣大福故。第二辟支佛，但知勝故正知入住，久習多聞勝思擇故。第三大覺，福智俱勝三皆正知。謂曠劫修行勝福智故。除此前三。餘胎卵濕。福智俱劣故皆癡亂。
疏「瑜伽第二明四種入胎」下，疏文有二：先正釋無癡亂言、二示癡亂相。前中文顯。《俱舍》第九論問起云「前說倒心入母胎藏，一切胎藏皆定爾耶？」釋曰：此牒前倒心趣欲境、濕化染香處為問也。論中答云「不爾。經言入胎有四。其四者何？頌云：『一於入正知，二三兼住出，四於一切位，及卵恒無知。前三種入胎，謂輪王二佛，業智俱勝故，如次餘四生。』」釋曰：但觀上《瑜伽》，頌文易了，但業智俱勝更須略釋。第一輪王，以業勝故正知於入，宿世曾修廣大福故。第二辟支佛，但知勝故正知入住，久習多聞勝思擇故。第三大覺，福智俱勝三皆正知。謂曠劫修行勝福智故。除此前三。餘胎卵濕。福智俱劣故皆癡亂。
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疏「凡夫癡亂相」下，則第二別示癡亂。先總舉其相、後指其源。《大集》二十七多同《涅槃》。《涅槃》十八者，南本十六，經云「善男子！人有三品，謂上中下。下品之人初入胎時作是念言：『我今在廁、眾穢歸處，如死屍間、眾棘刺中、大黑闇處。』初出胎時復作是念：『我今出廁、出眾穢處，乃至出於大黑闇處。』中品之人作是念言：『我今入於眾樹林間、清淨河中、房舍屋宅。』出時亦爾。上品之人作是念言：『我昇殿堂、在華林間、乘馬乘象、登陟高山。』出時亦爾。菩薩摩訶薩初入胎時自知入胎，住時知住、出時知出、終不生於貪欲瞋恚之心。而未得階初住地也。是故復名不可思議。」二十九者，南經二十七，經云「中陰二種：一善業果、二惡業果，因善業故得善覺觀、因惡業故得惡覺觀。父母交會和合之時，隨業因緣向受生處，於母生愛於父生瞋，父精出時謂是己有，見己心悅而生歡喜。以是三種煩惱因緣，中陰陰壞生後五陰，如印印泥印壞文成。」釋曰：此略舉男。《俱舍》第九則具男女。論釋倒心趣欲境云「此明中有先起倒心馳趣欲境，彼由業力所起眼根，雖住遠方能見生處父母交會而起倒心。若男中有，緣母起愛生於欲心。若女中有，緣父起愛生於欲想。翻此緣二俱起瞋心。彼由起此二種倒心，便謂己身與所愛合，所泄不淨流至胎時，謂是己有便生歡喜。此心生已中有便沒，受生有身。」餘廣如彼。《瑜伽》文說「彼胎藏者，若當為女，於母左脇倚脊向腹而住。若當為男，於母右脇倚腹向脊而住。又此胎藏，業報所發生分風起，令頭向下足便向上，胎衣纏裹而趣產門。其正出時，胎衣遂裂，分之兩腋。出產門時名正生位。」並可知。疏「別謂四魔」者，四謂天、陰、煩惱及死。言「十魔及業如離世間」等者，所謂蘊魔，生取著故；(二)煩惱魔，恒雜染故；(三)業魔，能障礙故；(四)心魔，起高慢故；(五)死魔，捨生處故；(六)天魔，自慢縱故；(七)善根魔，恒執取故；(八)三昧魔，久耽味故；(九)善知識魔，起著心故；(十)菩提法智魔，不願捨離故。十魔業者，一忘失菩提心修諸善根是為魔業；二惡心布施、瞋心持戒，捨惡性人、遠懈怠者，輕慢亂意、譏嫌惡慧，乃至第十增長我慢無有恭敬，於諸眾生多行惱害，不求正法真實智慧，其心弊惡難可開悟，是為魔業。四魔，如常所辯，謂天魔、陰魔、煩惱魔、死魔。故《大品》之中四魔，而多說天魔、煩惱魔。
疏「凡夫癡亂相」下，則第二別示癡亂。先總舉其相、後指其源。《大集》二十七多同《涅槃》。《涅槃》十八者，南本十六，經云「善男子！人有三品，謂上中下。下品之人初入胎時作是念言：『我今在廁、眾穢歸處，如死屍間、眾棘刺中、大黑闇處。』初出胎時復作是念：『我今出廁、出眾穢處，乃至出於大黑闇處。』中品之人作是念言：『我今入於眾樹林間、清淨河中、房舍屋宅。』出時亦爾。上品之人作是念言：『我昇殿堂、在華林間、乘馬乘象、登陟高山。』出時亦爾。菩薩摩訶薩初入胎時自知入胎，住時知住、出時知出、終不生於貪欲瞋恚之心。而未得階初住地也。是故復名不可思議。」二十九者，南經二十七，經云「中陰二種：一善業果、二惡業果，因善業故得善覺觀、因惡業故得惡覺觀。父母交會和合之時，隨業因緣向受生處，於母生愛於父生瞋，父精出時謂是己有，見己心悅而生歡喜。以是三種煩惱因緣，中陰陰壞生後五陰，如印印泥印壞文成。」釋曰：此略舉男。《俱舍》第九則具男女。論釋倒心趣欲境云「此明中有先起倒心馳趣欲境，彼由業力所起眼根，雖住遠方能見生處父母交會而起倒心。若男中有，緣母起愛生於欲心。若女中有，緣父起愛生於欲想。翻此緣二俱起瞋心。彼由起此二種倒心，便謂己身與所愛合，所泄不淨流至胎時，謂是己有便生歡喜。此心生已中有便沒，受生有身。」餘廣如彼。《瑜伽》文說「彼胎藏者，若當為女，於母左脇倚脊向腹而住。若當為男，於母右脇倚腹向脊而住。又此胎藏，業報所發生分風起，令頭向下足便向上，胎衣纏裹而趣產門。其正出時，胎衣遂裂，分之兩腋。出產門時名正生位。」並可知。疏「別謂四魔」者，四謂天、陰、煩惱及死。言「十魔及業如離世間」等者，所謂蘊魔，生取著故；(二)煩惱魔，恒雜染故；(三)業魔，能障礙故；(四)心魔，起高慢故；(五)死魔，捨生處故；(六)天魔，自慢縱故；(七)善根魔，恒執取故；(八)三昧魔，久耽味故；(九)善知識魔，起著心故；(十)菩提法智魔，不願捨離故。十魔業者，一忘失菩提心修諸善根是為魔業；二惡心布施、瞋心持戒，捨惡性人、遠懈怠者，輕慢亂意、譏嫌惡慧，乃至第十增長我慢無有恭敬，於諸眾生多行惱害，不求正法真實智慧，其心弊惡難可開悟，是為魔業。四魔，如常所辯，謂天魔、陰魔、煩惱魔、死魔。故《大品》之中四魔，而多說天魔、煩惱魔。
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疏「起信論說」者，餘論廣有，此論分明，人易尋故，今略示耳。即修行信心分中，論云「或有眾生無善根力，則有諸魔外道鬼神之所惑亂，若於坐中現形恐怖、或現端正男女等相。當念唯心，境界則滅，終不為惱。或現天像菩薩像，亦作如來像相好具足，若說陀羅尼，若說布施持戒忍辱精進禪定智慧，或說平等空無相無願、無怨無親、無因無果畢竟空寂是真涅槃，或令人知宿命過去之事亦知未來之事，得他心智辯才無礙，能令眾生貪著世間名利之事。又令人數瞋數喜性無常準，或多慈愛、多睡多病，其心懈怠卒起精進，後便休廢，生於不信多疑多慮，或捨本勝行更修雜業。若著世事種種牽纏。亦能使人得諸三昧少分相似，皆是外道所得，非真三昧。或復令人若一日若二日若三日乃至七日住於定中，得自然香美飲食，身心適悅不飢不渴，使人愛著。或亦令人食無分齊，乍多乍少顏色變異。以是義故，行者當應智慧觀察，勿令此心墮於邪網。當勤正念不取不著，則能遠離是諸業障」等。釋曰：此一段文雖則稍廣，亦為要用。其中兼有對治，則顯菩薩心無癡亂。
疏「起信論說」者，餘論廣有，此論分明，人易尋故，今略示耳。即修行信心分中，論云「或有眾生無善根力，則有諸魔外道鬼神之所惑亂，若於坐中現形恐怖、或現端正男女等相。當念唯心，境界則滅，終不為惱。或現天像菩薩像，亦作如來像相好具足，若說陀羅尼，若說布施持戒忍辱精進禪定智慧，或說平等空無相無願、無怨無親、無因無果畢竟空寂是真涅槃，或令人知宿命過去之事亦知未來之事，得他心智辯才無礙，能令眾生貪著世間名利之事。又令人數瞋數喜性無常準，或多慈愛、多睡多病，其心懈怠卒起精進，後便休廢，生於不信多疑多慮，或捨本勝行更修雜業。若著世事種種牽纏。亦能使人得諸三昧少分相似，皆是外道所得，非真三昧。或復令人若一日若二日若三日乃至七日住於定中，得自然香美飲食，身心適悅不飢不渴，使人愛著。或亦令人食無分齊，乍多乍少顏色變異。以是義故，行者當應智慧觀察，勿令此心墮於邪網。當勤正念不取不著，則能遠離是諸業障」等。釋曰：此一段文雖則稍廣，亦為要用。其中兼有對治，則顯菩薩心無癡亂。
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疏「智論除諸法實相」等者，論有喻云「譬如繩能緣一切物，唯不能緣火焰，緣火焰即為燒故。魔亦如是，能緣一切法，唯不能緣諸法實相，若入實相魔即實相，何所惑耶？」故論云「魔界如，佛界如，一如無二如，皆法界印。豈以法界印更壞法界印？」又八十二云「魔見解般若菩薩，如捕魚人見一大魚入深大水，鉤網所不及，則絕望憂愁，以離六十二見網故。」又七十三「魔作大沙門，有重威德等，或時語菩薩：『般若三解脫門是魔說。但是空，汝常習此空，於中得證不得證，云何作佛法？佛法先行布施持戒等，修三十二相福德，坐道場時爾乃用空。』菩薩或行或信或疑，遠離般若。」釋曰：依此世魔甚多。七十一又云「魔作知識身說般若空，雖說罪福名而無道理，或說空可取即涅槃。」釋曰：前七十三，魔令莫修空而須修事行，此中說斷滅空令其趣證，故人多惑耳。若得諸法實相，亦不捨空修事，亦不謂空礙有，亦不以空為證。則以般若性空導一切行，修無所修，則魔不能令菩薩癡亂。
疏「智論除諸法實相」等者，論有喻云「譬如繩能緣一切物，唯不能緣火焰，緣火焰即為燒故。魔亦如是，能緣一切法，唯不能緣諸法實相，若入實相魔即實相，何所惑耶？」故論云「魔界如，佛界如，一如無二如，皆法界印。豈以法界印更壞法界印？」又八十二云「魔見解般若菩薩，如捕魚人見一大魚入深大水，鉤網所不及，則絕望憂愁，以離六十二見網故。」又七十三「魔作大沙門，有重威德等，或時語菩薩：『般若三解脫門是魔說。但是空，汝常習此空，於中得證不得證，云何作佛法？佛法先行布施持戒等，修三十二相福德，坐道場時爾乃用空。』菩薩或行或信或疑，遠離般若。」釋曰：依此世魔甚多。七十一又云「魔作知識身說般若空，雖說罪福名而無道理，或說空可取即涅槃。」釋曰：前七十三，魔令莫修空而須修事行，此中說斷滅空令其趣證，故人多惑耳。若得諸法實相，亦不捨空修事，亦不謂空礙有，亦不以空為證。則以般若性空導一切行，修無所修，則魔不能令菩薩癡亂。
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疏「今以智覺察」者，下示不為癡亂所以。「如人覺賊及偷狗」者，即《涅槃南經．邪正品》，北經亦〈如來性品〉即第七經，如人覺賊，賊無能為。又因迦葉問依四種人。難云：「世尊！魔等尚能變作佛身，況當不能作羅漢等？」佛言：「善男子！於我所說若生疑者，尚不應受，況如是等。是故應當善分別知。善男子！譬如偷狗，夜入人舍。其家婢使若覺知者，即應驅罵：『汝疾出去。若不出者，當奪汝命。』偷狗聞之，即去不還。汝等從今亦應如是降伏波旬，應作是言：『波旬！汝今不應作如是像。若故作者，當以五繫繫縛於汝。』魔聞是已，便當還去。如彼偷狗，更不復還。」下乃廣說佛說魔說之相。此文但令覺察。
疏「今以智覺察」者，下示不為癡亂所以。「如人覺賊及偷狗」者，即《涅槃南經．邪正品》，北經亦〈如來性品〉即第七經，如人覺賊，賊無能為。又因迦葉問依四種人。難云：「世尊！魔等尚能變作佛身，況當不能作羅漢等？」佛言：「善男子！於我所說若生疑者，尚不應受，況如是等。是故應當善分別知。善男子！譬如偷狗，夜入人舍。其家婢使若覺知者，即應驅罵：『汝疾出去。若不出者，當奪汝命。』偷狗聞之，即去不還。汝等從今亦應如是降伏波旬，應作是言：『波旬！汝今不應作如是像。若故作者，當以五繫繫縛於汝。』魔聞是已，便當還去。如彼偷狗，更不復還。」下乃廣說佛說魔說之相。此文但令覺察。
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疏「大分深義所謂空故」者，即《十二門論》，但改彼「也」字為「故」字耳。
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疏「共不共等」，此有二義，前義〈十地〉更釋，後義〈出現品〉明。
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疏「又隨他意行」下，即《涅槃經》意。明佛有三語：隨自意語、隨他意語、隨自他意語。立行亦然，如前已引。
疏「又隨他意行」下，即《涅槃經》意。明佛有三語：隨自意語、隨他意語、隨自他意語。立行亦然，如前已引。
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疏「孱然無差」者，孱猶現也。
疏「孱然無差」者，孱猶現也。
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疏「沮壞六根」等者，沮亦壞也。
疏「沮壞六根」等者，沮亦壞也。
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疏「五種惡風」等者，即《治禪病祕要經》第一。此經是宋元嘉十八年沙門曇摩蜜多於揚州祇洹寺譯，標云治阿蘭若亂心病七十二種法。經云尊者舍利弗所問，出《雜阿含》。阿蘭若事下，取意引。即諸釋子比丘坐禪，因毘瑠璃王象戲，驚怖發狂。阿難令閉門，白舍利弗，舍利弗牽其問佛。經云「唯願天尊慈悲一切，為未來世諸阿蘭若比丘，因五種事令心發狂：一者因亂聲、二者因惡名、三者因利養、四者因外風、五者因內風。此五種病當云何治？唯願天尊為我解說。」爾時世尊即便微笑，有五色光從佛口出，繞佛七匝還從頂入。告舍利弗：「諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。若有行者於阿蘭若修心十二頭陀，於阿那般那，因外惡聲觸內心根四百四脈，治心急故一時動亂，風力強故最初發狂，心脈動轉五風入咽，先作惡口。汝等應當教是行者，服食酥密及訶梨勒，繫心一處，先想作一玻瓈色鏡，自觀己身在彼鏡中作諸狂事。見此事已，復當更觀，而作是言：『汝於明鏡自見汝作狂癡事等。』廣有治法，末後結云『是名治亂倒心法。復次舍利弗！既去外聲已，當去內聲。內聲者，因於外聲動六情根，心脈顛倒，五種惡風從心脈入，風動心故，或歌或舞作種種變。汝當教令作洗心觀。洗心觀者，先自觀心令漸漸明，猶如火珠，四百四脈如毘瑠璃等』廣說治法。」今疏即引後段之文。然彼但云五種惡風，下更不說。然似前因五種事，便為五風。準《金七十論》說五種風：一者波那、二者阿波那、三者優陀那、四者婆那、五者婆摩那。是五種風，一切根同一事。波那風者，口鼻是其路，取外塵是事，謂我止我行是其作事。外曰：是波那何根能作？答曰：是十三根共一事(謂十一根并大我慢)。譬如籠中鳥，鳥動故籠動。是故十三根同其事。阿波那風者，見可畏事即縮避之。是風若多，令人怯弱。優陀那者，我欲上山，我勝，他不如我，我能作此。是風若多，令人自高，謂我勝、我富等，是優陀那事。婆那風者，遍滿於身，亦極離身。是風若多，令人離他，不得安樂。若稍離分，故如死，離盡便卒。婆摩那風者，住在心處，能攝持是事。是風若多，令人慳惜，覓財覓伴。是五種風事並十三根所作。釋曰：此五必是也。不依常位，從心脈入，故發狂亂耳。
疏「五種惡風」等者，即《治禪病祕要經》第一。此經是宋元嘉十八年沙門曇摩蜜多於揚州祇洹寺譯，標云治阿蘭若亂心病七十二種法。經云尊者舍利弗所問，出《雜阿含》。阿蘭若事下，取意引。即諸釋子比丘坐禪，因毘瑠璃王象戲，驚怖發狂。阿難令閉門，白舍利弗，舍利弗牽其問佛。經云「唯願天尊慈悲一切，為未來世諸阿蘭若比丘，因五種事令心發狂：一者因亂聲、二者因惡名、三者因利養、四者因外風、五者因內風。此五種病當云何治？唯願天尊為我解說。」爾時世尊即便微笑，有五色光從佛口出，繞佛七匝還從頂入。告舍利弗：「諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。若有行者於阿蘭若修心十二頭陀，於阿那般那，因外惡聲觸內心根四百四脈，治心急故一時動亂，風力強故最初發狂，心脈動轉五風入咽，先作惡口。汝等應當教是行者，服食酥密及訶梨勒，繫心一處，先想作一玻瓈色鏡，自觀己身在彼鏡中作諸狂事。見此事已，復當更觀，而作是言：『汝於明鏡自見汝作狂癡事等。』廣有治法，末後結云『是名治亂倒心法。復次舍利弗！既去外聲已，當去內聲。內聲者，因於外聲動六情根，心脈顛倒，五種惡風從心脈入，風動心故，或歌或舞作種種變。汝當教令作洗心觀。洗心觀者，先自觀心令漸漸明，猶如火珠，四百四脈如毘瑠璃等』廣說治法。」今疏即引後段之文。然彼但云五種惡風，下更不說。然似前因五種事，便為五風。準《金七十論》說五種風：一者波那、二者阿波那、三者優陀那、四者婆那、五者婆摩那。是五種風，一切根同一事。波那風者，口鼻是其路，取外塵是事，謂我止我行是其作事。外曰：是波那何根能作？答曰：是十三根共一事(謂十一根并大我慢)。譬如籠中鳥，鳥動故籠動。是故十三根同其事。阿波那風者，見可畏事即縮避之。是風若多，令人怯弱。優陀那者，我欲上山，我勝，他不如我，我能作此。是風若多，令人自高，謂我勝、我富等，是優陀那事。婆那風者，遍滿於身，亦極離身。是風若多，令人離他，不得安樂。若稍離分，故如死，離盡便卒。婆摩那風者，住在心處，能攝持是事。是風若多，令人慳惜，覓財覓伴。是五種風事並十三根所作。釋曰：此五必是也。不依常位，從心脈入，故發狂亂耳。
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疏「上皆一切種禪」者，《瑜伽》四十三「一切種禪有六種七種，總成十三。言六種者，一善靜慮、二無記變化靜慮、三奢摩他靜慮、四毘鉢舍那品、五者於自他利正審思惟、六者能引神通威力功德靜慮。言七種者，一者名緣靜慮、二者義緣靜慮、三者止相緣、四者舉相緣、五者捨相緣、六者現法樂住、七者能饒益他靜慮。」今云名義，即後七中一二；止觀，即六七中各是三四。二利，即前六中五六，及後七中五六七。故攝十三善，及與無記亦有通也。
疏「上皆一切種禪」者，《瑜伽》四十三「一切種禪有六種七種，總成十三。言六種者，一善靜慮、二無記變化靜慮、三奢摩他靜慮、四毘鉢舍那品、五者於自他利正審思惟、六者能引神通威力功德靜慮。言七種者，一者名緣靜慮、二者義緣靜慮、三者止相緣、四者舉相緣、五者捨相緣、六者現法樂住、七者能饒益他靜慮。」今云名義，即後七中一二；止觀，即六七中各是三四。二利，即前六中五六，及後七中五六七。故攝十三善，及與無記亦有通也。
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疏「斯亦九中清淨靜慮」者，《瑜伽》四十三云「有十種：一者由世間淨離諸愛味清淨靜慮、二由出世淨無有染污、三由加行、四由根本、五由本勝進、六由入住自在、七捨靜慮已復還證入自在、八神通變現自在、九離一切見趣、十一切煩惱所知障靜慮。」皆有「清淨靜慮」之言。若配經者，正是九十及與初二離垢障故。然大意清淨者，由離三輪故。定三輪者，謂一境界、二眾生、三惑。
疏「斯亦九中清淨靜慮」者，《瑜伽》四十三云「有十種：一者由世間淨離諸愛味清淨靜慮、二由出世淨無有染污、三由加行、四由根本、五由本勝進、六由入住自在、七捨靜慮已復還證入自在、八神通變現自在、九離一切見趣、十一切煩惱所知障靜慮。」皆有「清淨靜慮」之言。若配經者，正是九十及與初二離垢障故。然大意清淨者，由離三輪故。定三輪者，謂一境界、二眾生、三惑。
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疏「故身子不覺刑害之手」者，準《智論》說「舍利弗當道坐禪，有大力鬼名為刑害，以手搏之。從禪定起，微覺頭痛。白佛，佛言：『賴汝定力，此鬼之力摑須彌山令如微塵。自今已後莫當道坐。』」
疏「故身子不覺刑害之手」者，準《智論》說「舍利弗當道坐禪，有大力鬼名為刑害，以手搏之。從禪定起，微覺頭痛。白佛，佛言：『賴汝定力，此鬼之力摑須彌山令如微塵。自今已後莫當道坐。』」
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疏「迦葉不聞涅槃之音」者，如來二月十五日晨朝出聲，普告一切言：「如來今日中夜當入無餘涅槃。若有疑者，今悉可問，為最後問。」然以佛神力其聲遍滿三千大千世界，萬類皆至。而迦葉不聞，定起方覺世界變異，驚怪詢問，方知如來入般涅槃。上之二事，一定中不能覺觸，二定中不能聞聲，故知劣也；今菩薩善知，故為超勝。
疏「迦葉不聞涅槃之音」者，如來二月十五日晨朝出聲，普告一切言：「如來今日中夜當入無餘涅槃。若有疑者，今悉可問，為最後問。」然以佛神力其聲遍滿三千大千世界，萬類皆至。而迦葉不聞，定起方覺世界變異，驚怪詢問，方知如來入般涅槃。上之二事，一定中不能覺觸，二定中不能聞聲，故知劣也；今菩薩善知，故為超勝。
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疏「相則念念不住」等者，然三相四相一念具足，已如初卷。今性相別明。若相融為四者，攬緣名生，生即無生。空有無礙虛相安立，名之為住，住即無住。圓融形奪隨緣轉變，名之為異，異即無異。兩相都盡各無自性，名之為滅，滅即無滅。斯則即相而性，故無所得。
疏「相則念念不住」等者，然三相四相一念具足，已如初卷。今性相別明。若相融為四者，攬緣名生，生即無生。空有無礙虛相安立，名之為住，住即無住。圓融形奪隨緣轉變，名之為異，異即無異。兩相都盡各無自性，名之為滅，滅即無滅。斯則即相而性，故無所得。
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疏「大地為鼓」等者，《如幻三昧經》云「假使以大地為鼓，須彌為搥，於須菩提耳邊打，不能生微念心亂。何以故？入空定故。」
疏「大地為鼓」等者，《如幻三昧經》云「假使以大地為鼓，須彌為搥，於須菩提耳邊打，不能生微念心亂。何以故？入空定故。」
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疏「即難行禪」者，難行，《瑜伽》有三，〈明法〉已引，今重取意出之。謂住深靜慮，捨而利生，生於欲界為一；依止靜慮，發無量菩薩二乘境界等持為二；依此速證無上菩提為三。今文正當第三。
疏「即難行禪」者，難行，《瑜伽》有三，〈明法〉已引，今重取意出之。謂住深靜慮，捨而利生，生於欲界為一；依止靜慮，發無量菩薩二乘境界等持為二；依此速證無上菩提為三。今文正當第三。
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疏「初句標舉一切門禪」者，《瑜伽》云「略有四種：一者有尋有伺靜慮、二喜俱行、三樂俱行、四捨俱行靜慮。」
疏「初句標舉一切門禪」者，《瑜伽》云「略有四種：一者有尋有伺靜慮、二喜俱行、三樂俱行、四捨俱行靜慮。」
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疏「復云門者」，即《智論》「問云：何以不但言三昧，而復說門，答：但語三昧無量數，如虛空無邊，菩薩云何盡得？是故說門。」菩薩入一三昧中，攝無量三昧。「如牽衣」下，同此中意。
疏「復云門者」，即《智論》「問云：何以不但言三昧，而復說門，答：但語三昧無量數，如虛空無邊，菩薩云何盡得？是故說門。」菩薩入一三昧中，攝無量三昧。「如牽衣」下，同此中意。
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疏「非唯不亂本定更增」者，下出增相。猪以穢身揩於金山，非唯不污，而令山色轉益明淨，斯乃外境之猪益定山之淨。
疏「非唯不亂本定更增」者，下出增相。猪以穢身揩於金山，非唯不污，而令山色轉益明淨，斯乃外境之猪益定山之淨。
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疏「住清淨念即現世樂」等者，《瑜伽》二世樂有九：一者神通變現調伏有情靜慮；二記心變現調伏有情靜慮；三教誡變現調伏有情靜慮；四於造惡者示現惡趣靜慮；五於失辯者能施辯才靜慮；六於失念者能施正念靜慮；七制造建立無顛倒論，微妙讚頌摩怛理迦，能令正法久住於世靜慮；八者於諸世間工巧業處，能引義利饒益有情，種種書算測度數印床座等事能隨造作靜慮；九生於惡趣所化有情，為欲暫時息彼眾苦，放大光明照觸靜慮。今但通舉二世樂義耳。
疏「住清淨念即現世樂」等者，《瑜伽》二世樂有九：一者神通變現調伏有情靜慮；二記心變現調伏有情靜慮；三教誡變現調伏有情靜慮；四於造惡者示現惡趣靜慮；五於失辯者能施辯才靜慮；六於失念者能施正念靜慮；七制造建立無顛倒論，微妙讚頌摩怛理迦，能令正法久住於世靜慮；八者於諸世間工巧業處，能引義利饒益有情，種種書算測度數印床座等事能隨造作靜慮；九生於惡趣所化有情，為欲暫時息彼眾苦，放大光明照觸靜慮。今但通舉二世樂義耳。
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第六善現行。疏「體即般若」，亦忘三輪而照也。般若三輪者，境、智、眾生分別。就標名中二：一總顯體、二「瑜伽」下正釋名。於中二：先引三慧立名不同、後依之釋名。前中，略出四說。就《攝論》三中，準論具列云：一無分別加行慧、二無分別根本慧、三無分別後得慧。論具釋云「無分別加行慧，謂真如觀前勝方便智。無分別根本慧者，謂真如觀智。三無分別後得慧者，現諸世俗智，能起種種等事。」梁論三慧者，論中釋云「從聞無相大乘教，得聞思修，入分別相空，通名無分別加行般若。若入三無性者，無分別智名無分別般若。若得無分別智後得入觀，如於所證，或自思惟、或為他說。名無分別後得般若。」由具此義，故說般若有其三品。
第六善現行。疏「體即般若」，亦忘三輪而照也。般若三輪者，境、智、眾生分別。就標名中二：一總顯體、二「瑜伽」下正釋名。於中二：先引三慧立名不同、後依之釋名。前中，略出四說。就《攝論》三中，準論具列云：一無分別加行慧、二無分別根本慧、三無分別後得慧。論具釋云「無分別加行慧，謂真如觀前勝方便智。無分別根本慧者，謂真如觀智。三無分別後得慧者，現諸世俗智，能起種種等事。」梁論三慧者，論中釋云「從聞無相大乘教，得聞思修，入分別相空，通名無分別加行般若。若入三無性者，無分別智名無分別般若。若得無分別智後得入觀，如於所證，或自思惟、或為他說。名無分別後得般若。」由具此義，故說般若有其三品。
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疏「本業以照於三諦」者，經云「一照有諦慧、二照無諦慧、三照中道第一義諦慧。」「皆十度明義」者，經具列十故。
疏「本業以照於三諦」者，經云「一照有諦慧、二照無諦慧、三照中道第一義諦慧。」「皆十度明義」者，經具列十故。
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疏「經有十度」下，第二依之釋名。言「今為順文」者，多同《瑜伽》故。「雖彼依六中」下，解妨。妨云：《唯識》云「若依六度則般若具攝三慧，謂加行、根本、後得。若為十度，第六唯攝無分別智。」今何引六而成十耶？故今釋云：約圓行說，亦兼正明義，如《本業》是。
疏「經有十度」下，第二依之釋名。言「今為順文」者，多同《瑜伽》故。「雖彼依六中」下，解妨。妨云：《唯識》云「若依六度則般若具攝三慧，謂加行、根本、後得。若為十度，第六唯攝無分別智。」今何引六而成十耶？故今釋云：約圓行說，亦兼正明義，如《本業》是。
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疏「古人亦依」下，初敘昔。二「此得次第」下，辯非。三「今約」下，辯正。文中猶略，今具引三慧。《瑜伽》釋三慧相云「云何菩薩一切慧？此有二種：一者世間慧、二者出世間慧。復有三種：一能於所知真實隨覺通達慧，謂若諸菩薩於離言說法無性，或於真諦將欲覺悟，或於真諦正覺悟時，或於真諦覺悟已後所有妙慧，最勝寂靜明了現前，無有分別、離諸戲論，於一切法悟平等性、入大總相，究達一切所知邊際，遠離增益損減二邊，順入中道，是名菩薩能入所知真實隨覺通達慧。」釋曰：據此即具足加行、根本、後得三慧。亦具照有、照無、照中道三慧之體。是第一慧，今經文中第一段內便具三諦之慧，故與之同。二釋上第二慧，證真善了於俗，故廣知五明等。論云「若諸菩薩於五明處決定善巧演說，如前力種性品，應知其相及於三聚中決定善巧。謂於能引義利法聚、能引非義利法聚、能引非義利非非義利法聚，皆如實知於是八處所有妙慧善巧攝受，能速圓滿廣大無上妙智資糧，速證無上正等菩提。」釋曰：此是後得。廣知諸法三聚，即前能引義利等，亦即善惡無記，兼五明為八。五明即內明、因明等。三釋能作一切有情義利慧，云「有十一種，如前應知」者，即三十七論〈成熟品〉。成熟自性自有十一，謂由有善法種子(一)；及數習諸善法(二)；獲得能順二障斷淨(三)；增上心有堪任性(四)；極調善性(五)；正加行滿(六)；安住於此。若遇大師、不遇大師皆有堪任(七)；有大勢力(八)；無間能證煩惱障斷(九)；所知障斷(十)；譬如癰腫熟至究竟，無間可破說名為熟(十一)。前十別明，後一總喻熟相。
疏「古人亦依」下，初敘昔。二「此得次第」下，辯非。三「今約」下，辯正。文中猶略，今具引三慧。《瑜伽》釋三慧相云「云何菩薩一切慧？此有二種：一者世間慧、二者出世間慧。復有三種：一能於所知真實隨覺通達慧，謂若諸菩薩於離言說法無性，或於真諦將欲覺悟，或於真諦正覺悟時，或於真諦覺悟已後所有妙慧，最勝寂靜明了現前，無有分別、離諸戲論，於一切法悟平等性、入大總相，究達一切所知邊際，遠離增益損減二邊，順入中道，是名菩薩能入所知真實隨覺通達慧。」釋曰：據此即具足加行、根本、後得三慧。亦具照有、照無、照中道三慧之體。是第一慧，今經文中第一段內便具三諦之慧，故與之同。二釋上第二慧，證真善了於俗，故廣知五明等。論云「若諸菩薩於五明處決定善巧演說，如前力種性品，應知其相及於三聚中決定善巧。謂於能引義利法聚、能引非義利法聚、能引非義利非非義利法聚，皆如實知於是八處所有妙慧善巧攝受，能速圓滿廣大無上妙智資糧，速證無上正等菩提。」釋曰：此是後得。廣知諸法三聚，即前能引義利等，亦即善惡無記，兼五明為八。五明即內明、因明等。三釋能作一切有情義利慧，云「有十一種，如前應知」者，即三十七論〈成熟品〉。成熟自性自有十一，謂由有善法種子(一)；及數習諸善法(二)；獲得能順二障斷淨(三)；增上心有堪任性(四)；極調善性(五)；正加行滿(六)；安住於此。若遇大師、不遇大師皆有堪任(七)；有大勢力(八)；無間能證煩惱障斷(九)；所知障斷(十)；譬如癰腫熟至究竟，無間可破說名為熟(十一)。前十別明，後一總喻熟相。
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疏「住無得現，現即無得」者，住無所得，即空觀也；示無所得身等，假觀也。故云住無得現。現即無得上二不二中道觀也，故云「寂用無礙斯為中道」。從「若異後」下，結彈古人。以《瓔珞》三慧別配得中道慧，是相待中，非得中也。
疏「住無得現，現即無得」者，住無所得，即空觀也；示無所得身等，假觀也。故云住無得現。現即無得上二不二中道觀也，故云「寂用無礙斯為中道」。從「若異後」下，結彈古人。以《瓔珞》三慧別配得中道慧，是相待中，非得中也。
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疏「何者？若偏觀」下，出次第三觀過相。有則定有，定有著常，以離空故。定無著斷，以離有故。離二明中，故是相待。
疏「何者？若偏觀」下，出次第三觀過相。有則定有，定有著常，以離空故。定無著斷，以離有故。離二明中，故是相待。
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疏「若總觀」下，示圓融三觀之德。於中，先有兩句向上成次第之過，明次第三觀有一異過故。二者即初二句反釋，雙遮三一。「故即一而三」下，雙融中具有四句皆融，即一而三是一句。即三而一是第二句。雙非三一是雙非句，由即一而三故非三、即三而一故非一。四雖即一體而三用歷然，雖有三用而一體無二，故雙照三一，即遮而照、即照而遮，故圓融也。「在境」下，結成諦觀。
疏「若總觀」下，示圓融三觀之德。於中，先有兩句向上成次第之過，明次第三觀有一異過故。二者即初二句反釋，雙遮三一。「故即一而三」下，雙融中具有四句皆融，即一而三是一句。即三而一是第二句。雙非三一是雙非句，由即一而三故非三、即三而一故非一。四雖即一體而三用歷然，雖有三用而一體無二，故雙照三一，即遮而照、即照而遮，故圓融也。「在境」下，結成諦觀。
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疏「古德」下，敘昔。雖非經意，釋文稍巧故復敘之，故云「亦是一理」。以《唯識》觀相不明顯故，故不為正。
疏「古德」下，敘昔。雖非經意，釋文稍巧故復敘之，故云「亦是一理」。以《唯識》觀相不明顯故，故不為正。
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疏「故晉經云非有說有」者，今經無此，示意相隱，但有言語道斷，即通身意，故引晉經，意在有說之言。
疏「故晉經云非有說有」者，今經無此，示意相隱，但有言語道斷，即通身意，故引晉經，意在有說之言。
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疏「然上之所住」下，總釋上三業所住不同。「一如實心即自性清淨心」者，《勝鬘》、《起信》等皆立此名。《莊嚴論》第六云「眾生於無性及有可得，此二處中互生怖畏。為遮怖心而說頌云『譬如清水濁，穢除還本淨。自心淨亦爾，唯離客塵故。以說心性淨，而為客塵染。不離心真如，別有心性淨。』」釋曰：後偈釋前偈上半，合上半下半釋下半。既不離心真如別有心性，明知但是離於客塵說之為淨。淨體即是自心，心即真如，此自性淨心即如來藏，亦是本來淨識故。真諦三藏說有九識，第九名阿摩羅識。若唐三藏，此翻無垢，即第八異名，謂成佛時轉第八識以成此識，無別第九。若依《蜜嚴經》，心有八種或復有九。又下卷云「如來清淨藏，亦名無垢智。」即同真諦所立第九。又真諦三藏所翻《決定藏論．九識品》云「第九阿摩羅識」，三藏釋云：「阿摩羅識有二種：一者所緣即是真如、二者本覺即真如智，能緣即不空如來藏、所緣即空如來藏。」若據通論，此二並以真如為體，故《起信》一心二門生滅門中說其本覺即真如門，體無二也。餘名隨釋可知。疏「舉多名」者，即上七名故收真如。法界略有百名，權教最多。言百名者，謂法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離性生、法定、法住、實際、虛空界、不思議界(已上《大般若》)、真如、實有、空不空性、勝義(已上《佛地論》、《攝論》)、無相、無為正性(已上《思益》中)、法位(《大品》)、真性、無我性、真實性、心性、一心(上亦《大品》下三亦《華嚴》)、唯識性、無性、法印(第一迴向云以法界印印諸善根故)、寂滅(《智論》)。三性中名圓成實性、三身中名法身、三淨土中名法性土、三佛性中名自性住性、五法中名如如、五藏中名皆是謂法界藏、法身藏、出世間上上藏、自性清淨藏、如來藏。四勝義中名勝義，勝義亦通證得，及道理中滅諦(《瑜伽》六十四中)。六諦中亦名真諦，現觀七諦通達中名法性，《顯揚》二種佛性中名理佛性，十四諦中名勝義諦，三般若中名實相般若，三三寶中名一體，三解脫中名空(出《智論》七十四)。二果中名智果，涅槃中名性淨方便，二諦中名真諦、勝義諦，三諦中名空諦(《仁王經》)。四諦中名滅諦、或名實諦，《顯揚》名一諦、或名中道、或名解脫。《涅槃》中以一百門顯解脫異名，或名不二法門、或名無二性、或名實性、或名實相、或名無量義、亦名第一義諦、亦名第一義空。上來眾名，若在大乘權教中者，但就理名之。若實教中，或就即事之理、即理之事、事事無礙，然皆通權實教。
疏「然上之所住」下，總釋上三業所住不同。「一如實心即自性清淨心」者，《勝鬘》、《起信》等皆立此名。《莊嚴論》第六云「眾生於無性及有可得，此二處中互生怖畏。為遮怖心而說頌云『譬如清水濁，穢除還本淨。自心淨亦爾，唯離客塵故。以說心性淨，而為客塵染。不離心真如，別有心性淨。』」釋曰：後偈釋前偈上半，合上半下半釋下半。既不離心真如別有心性，明知但是離於客塵說之為淨。淨體即是自心，心即真如，此自性淨心即如來藏，亦是本來淨識故。真諦三藏說有九識，第九名阿摩羅識。若唐三藏，此翻無垢，即第八異名，謂成佛時轉第八識以成此識，無別第九。若依《蜜嚴經》，心有八種或復有九。又下卷云「如來清淨藏，亦名無垢智。」即同真諦所立第九。又真諦三藏所翻《決定藏論．九識品》云「第九阿摩羅識」，三藏釋云：「阿摩羅識有二種：一者所緣即是真如、二者本覺即真如智，能緣即不空如來藏、所緣即空如來藏。」若據通論，此二並以真如為體，故《起信》一心二門生滅門中說其本覺即真如門，體無二也。餘名隨釋可知。疏「舉多名」者，即上七名故收真如。法界略有百名，權教最多。言百名者，謂法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離性生、法定、法住、實際、虛空界、不思議界(已上《大般若》)、真如、實有、空不空性、勝義(已上《佛地論》、《攝論》)、無相、無為正性(已上《思益》中)、法位(《大品》)、真性、無我性、真實性、心性、一心(上亦《大品》下三亦《華嚴》)、唯識性、無性、法印(第一迴向云以法界印印諸善根故)、寂滅(《智論》)。三性中名圓成實性、三身中名法身、三淨土中名法性土、三佛性中名自性住性、五法中名如如、五藏中名皆是謂法界藏、法身藏、出世間上上藏、自性清淨藏、如來藏。四勝義中名勝義，勝義亦通證得，及道理中滅諦(《瑜伽》六十四中)。六諦中亦名真諦，現觀七諦通達中名法性，《顯揚》二種佛性中名理佛性，十四諦中名勝義諦，三般若中名實相般若，三三寶中名一體，三解脫中名空(出《智論》七十四)。二果中名智果，涅槃中名性淨方便，二諦中名真諦、勝義諦，三諦中名空諦(《仁王經》)。四諦中名滅諦、或名實諦，《顯揚》名一諦、或名中道、或名解脫。《涅槃》中以一百門顯解脫異名，或名不二法門、或名無二性、或名實性、或名實相、或名無量義、亦名第一義諦、亦名第一義空。上來眾名，若在大乘權教中者，但就理名之。若實教中，或就即事之理、即理之事、事事無礙，然皆通權實教。
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疏「五名無得物之功」者，若依世俗，名以召實、實以當名，故使命火不得於水，命水不得於火。今約真諦，故平等無依。此五六句皆先標無依、後「若名在法」等反以釋成。如有一人雖先知有，曾未相識。忽然見面，終不得知此是某人。此為見義不知名耳。義即境義。六中，有人雖聞其名，竟不識面。召火不燒口，明知名中無有義也。亦應云言飯已飽等故。《智論》四十七云「凡有二法：一者名字、二者名字義。如火能照能燒是其義，照是造色、燒是火用，二法和合名為火也。」今聞火名，不得照燒之義，故無得物之功也。
疏「五名無得物之功」者，若依世俗，名以召實、實以當名，故使命火不得於水，命水不得於火。今約真諦，故平等無依。此五六句皆先標無依、後「若名在法」等反以釋成。如有一人雖先知有，曾未相識。忽然見面，終不得知此是某人。此為見義不知名耳。義即境義。六中，有人雖聞其名，竟不識面。召火不燒口，明知名中無有義也。亦應云言飯已飽等故。《智論》四十七云「凡有二法：一者名字、二者名字義。如火能照能燒是其義，照是造色、燒是火用，二法和合名為火也。」今聞火名，不得照燒之義，故無得物之功也。
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疏「然世法與佛法實無二體」者，同一真如故，無事非真；事亦即如，故云假。約事理以分其二。
疏「然世法與佛法實無二體」者，同一真如故，無事非真；事亦即如，故云假。約事理以分其二。
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疏「故以五句顯非一異」者，初二句當相以辯，通非一異正是非一；三一句正明不異；四一句別明不一；五亦無差別句，即事事無礙；第六了知，總出所以。
疏「故以五句顯非一異」者，初二句當相以辯，通非一異正是非一；三一句正明不異；四一句別明不一；五亦無差別句，即事事無礙；第六了知，總出所以。
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疏「若約漏無漏」等者，對上事理。此二皆通事理，上初二句即是非一；今約漏等，初二句義却成非異，以相即故；三約同體；四不壞事；五事事無礙。
疏「若約漏無漏」等者，對上事理。此二皆通事理，上初二句即是非一；今約漏等，初二句義却成非異，以相即故；三約同體；四不壞事；五事事無礙。
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疏「非如八地心欲放捨」者，八地菩薩證無生忍，便欲放捨利眾生事，諸佛勸起，令憶本願利益眾生，是不忘本心。不捨願炷等，即菩提心燈。
疏「非如八地心欲放捨」者，八地菩薩證無生忍，便欲放捨利眾生事，諸佛勸起，令憶本願利益眾生，是不忘本心。不捨願炷等，即菩提心燈。
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疏「二墮慳貪失」者，《法華》第一云「自證無上道，大乘平等法。若以小乘化，乃至於一人，我則墮慳貪，此是為不可。」第六竟。
疏「二墮慳貪失」者，《法華》第一云「自證無上道，大乘平等法。若以小乘化，乃至於一人，我則墮慳貪，此是為不可。」第六竟。
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大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第四十三
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