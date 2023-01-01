大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第三十九

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

梵行品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行品第十六

「初來意有六」者，初一行位相對，前雖有行，意在位故。二通別相對，如前初住自分但明緣境發心，勝進但明勤供養佛、樂住生死等；二住自分但於眾生起利益大悲等十心，勝進但明誦習多聞、虛閑寂靜等，則十住所修一一不同。今此梵行，十住通修故。三道俗相對，以文云「一切世界諸菩薩眾，依如來教染衣出家。」答中廣明受隨戒等，前之十住不揀道俗也。四即隨相實相對，言隨相者，即如前別行，行既不同即是隨相。今此觀意，於身無所取、於修無所著，乃至受無相法、觀無相法，知一切法即心自性等故。五即因果相對，以問云「云何而得梵行清淨，從菩薩位逮於無上菩提之道？」初菩薩位即十住位也。以說位竟，恐物尋因故令修此，如先知滅、後示道故。六標釋相對，即總釋前義，謂前一一位末皆云「欲令菩薩有所聞法，即自開解不由他教。」此但總標，故今釋云：與此觀行相應即得初心成佛，知一切法即心自性，成就慧身不由他悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初來意有六」者，初一行位相對，前雖有行，意在位故。二通別相對，如前初住自分但明緣境發心，勝進但明勤供養佛、樂住生死等；二住自分但於眾生起利益大悲等十心，勝進但明誦習多聞、虛閑寂靜等，則十住所修一一不同。今此梵行，十住通修故。三道俗相對，以文云「一切世界諸菩薩眾，依如來教染衣出家。」答中廣明受隨戒等，前之十住不揀道俗也。四即隨相實相對，言隨相者，即如前別行，行既不同即是隨相。今此觀意，於身無所取、於修無所著，乃至受無相法、觀無相法，知一切法即心自性等故。五即因果相對，以問云「云何而得梵行清淨，從菩薩位逮於無上菩提之道？」初菩薩位即十住位也。以說位竟，恐物尋因故令修此，如先知滅、後示道故。六標釋相對，即總釋前義，謂前一一位末皆云「欲令菩薩有所聞法，即自開解不由他教。」此但總標，故今釋云：與此觀行相應即得初心成佛，知一切法即心自性，成就慧身不由他悟。

疏「二釋名者」，文分四：一正釋名、二出體性、三結成本名、四對前揀異。今初，有三：一總釋。若譯就此方，應名淨行，為揀前故此存梵音，二真境為梵，約因中釋。三涅槃為梵，約因果對釋。並可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二釋名者」，文分四：一正釋名、二出體性、三結成本名、四對前揀異。今初，有三：一總釋。若譯就此方，應名淨行，為揀前故此存梵音，二真境為梵，約因中釋。三涅槃為梵，約因果對釋。並可知也。

疏「梵行以何為體」下，二出體性。於中有三：初列三類、二「涅槃五行」下對辯異同、三「然此三」下別釋其相。二中言五行者，即《涅槃》十一〈聖行品〉，謂一聖行、二梵行、三天行、四嬰兒行、五病行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「梵行以何為體」下，二出體性。於中有三：初列三類、二「涅槃五行」下對辯異同、三「然此三」下別釋其相。二中言五行者，即《涅槃》十一〈聖行品〉，謂一聖行、二梵行、三天行、四嬰兒行、五病行。

疏「即四無量亦七善知」者，經具此二，古德出體亦用此二。其〈梵行品〉在十五經，四無量義，次下自明。亦七善知者，經云「善男子！云何菩薩摩訶薩梵行？善男子！菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃，住七善法得具梵行。何等為七？一者知法、二者知義、三者知時、四者知足、五知自、六知眾、七知尊卑。」彼文廣釋，今當略示。知法，謂知十二部經。知義，謂一切文字語言善知其義。知時，謂如是時中堪修靜慮，如是時中堪修精進等。知足，謂飲食衣服藥等。知自者，謂我有如是信戒等。知眾，謂剎利婆羅門等。知尊卑云「善男子！有二種人：一者信、二者不信。菩薩當知信者是善，不信者不名為善。信復二種：一者往詣僧坊、二者不往。往詣者善，不往詣者不名為善。」如是禮拜、聽法、志心思義、如說修行、求聲聞乘、迴向大乘，展轉皆同初二，故後結云「迴向大乘最上最善。」不出尊卑之名，意云：善者為尊，不善者為卑，則後後尊於前前耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即四無量亦七善知」者，經具此二，古德出體亦用此二。其〈梵行品〉在十五經，四無量義，次下自明。亦七善知者，經云「善男子！云何菩薩摩訶薩梵行？善男子！菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃，住七善法得具梵行。何等為七？一者知法、二者知義、三者知時、四者知足、五知自、六知眾、七知尊卑。」彼文廣釋，今當略示。知法，謂知十二部經。知義，謂一切文字語言善知其義。知時，謂如是時中堪修靜慮，如是時中堪修精進等。知足，謂飲食衣服藥等。知自者，謂我有如是信戒等。知眾，謂剎利婆羅門等。知尊卑云「善男子！有二種人：一者信、二者不信。菩薩當知信者是善，不信者不名為善。信復二種：一者往詣僧坊、二者不往。往詣者善，不往詣者不名為善。」如是禮拜、聽法、志心思義、如說修行、求聲聞乘、迴向大乘，展轉皆同初二，故後結云「迴向大乘最上最善。」不出尊卑之名，意云：善者為尊，不善者為卑，則後後尊於前前耳。

疏「梵即是淨」下，第三結成本名。此用《淨名經》勢會通異釋，皆為總意。前釋名中有其三釋，今云梵即是淨者，是前總釋，持業受名。但以下會取上二性淨，即前真境為梵。真境既是淨行之因，不得行外說淨，淨即行矣。又云「行淨即智慧淨」者，行淨即是智慧之因，不可獨以智為行也。「智淨即心淨」者，亦不但以真境而為淨也。「心淨即一切功德淨」者，會前《涅槃》為淨修因為行今因亦淨矣。「乃至成佛功歸於行」者，歸淨行矣。既涅槃果由淨行成，何得偏言涅槃為淨？是知行即淨矣。言「以淨名勢」者，彼經云「是故寶積！隨其直心則能發行，乃至云隨說法淨則智慧淨，隨智慧淨則其心淨，隨其心淨則一切功德淨。」即其文也。文勢已知。何以性淨則得行淨等？謂稱理起行，行成智立。由智立故，見心本淨。心為其主，何德不成？故相由矣。疏「然前信」下四，對前辨異，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「梵即是淨」下，第三結成本名。此用《淨名經》勢會通異釋，皆為總意。前釋名中有其三釋，今云梵即是淨者，是前總釋，持業受名。但以下會取上二性淨，即前真境為梵。真境既是淨行之因，不得行外說淨，淨即行矣。又云「行淨即智慧淨」者，行淨即是智慧之因，不可獨以智為行也。「智淨即心淨」者，亦不但以真境而為淨也。「心淨即一切功德淨」者，會前《涅槃》為淨修因為行今因亦淨矣。「乃至成佛功歸於行」者，歸淨行矣。既涅槃果由淨行成，何得偏言涅槃為淨？是知行即淨矣。言「以淨名勢」者，彼經云「是故寶積！隨其直心則能發行，乃至云隨說法淨則智慧淨，隨智慧淨則其心淨，隨其心淨則一切功德淨。」即其文也。文勢已知。何以性淨則得行淨等？謂稱理起行，行成智立。由智立故，見心本淨。心為其主，何德不成？故相由矣。疏「然前信」下四，對前辨異，可知。

疏「梵依天行而得成」者，《涅槃》天行經文，不釋，指在《華嚴》。古人出體亦有二義：一指八禪、二即淨天。淨天即第一義天，見第一義梵行成矣，故梵依天行得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「梵依天行而得成」者，《涅槃》天行經文，不釋，指在《華嚴》。古人出體亦有二義：一指八禪、二即淨天。淨天即第一義天，見第一義梵行成矣，故梵依天行得成。

疏「故不應言淨劣梵也」，此揀異釋。異釋云，淨行品劣，故名淨行。十住明梵，明知勝也。故今彈云：云何而得梵行清淨？梵行是其所淨，何得勝於淨耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故不應言淨劣梵也」，此揀異釋。異釋云，淨行品劣，故名淨行。十住明梵，明知勝也。故今彈云：云何而得梵行清淨？梵行是其所淨，何得勝於淨耶？

疏「身通不善」者，五陰成身，行陰通不善攝。言「體非順理」者，順理生心，名為善故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「身通不善」者，五陰成身，行陰通不善攝。言「體非順理」者，順理生心，名為善故。

疏二「體是無記」者，色是報色，故為無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏二「體是無記」者，色是報色，故為無記。

疏「四自相臭惡」者，此中示五不淨，即《智論》云「行者依淨戒住一心行，精進觀五種不淨相：一種子不淨，謂攬父母精血、業因識種以成身分故。二住處不淨，於母胎中生藏之下、熟藏之上故。三自體不淨，謂三十六物以成身故。四自相不淨，亦名外相不淨，謂九孔常流，眼出眵淚、耳出結矃、鼻中流涕、口出涎唾、大小便道常出不淨。五究竟不淨，氣絕已後𮌨脹臭爛，甚成可惡。」今疏已闇配。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四自相臭惡」者，此中示五不淨，即《智論》云「行者依淨戒住一心行，精進觀五種不淨相：一種子不淨，謂攬父母精血、業因識種以成身分故。二住處不淨，於母胎中生藏之下、熟藏之上故。三自體不淨，謂三十六物以成身故。四自相不淨，亦名外相不淨，謂九孔常流，眼出眵淚、耳出結矃、鼻中流涕、口出涎唾、大小便道常出不淨。五究竟不淨，氣絕已後𮌨脹臭爛，甚成可惡。」今疏已闇配。

疏「六種子住處等皆可厭故」者，然五不淨皆悉可厭，以上配自性自相、下配究竟，故牒此二，等取餘三。言皆可厭者，《智論》五皆有偈結之。一種子偈云「是身種不淨，非餘妙寶物，不由白淨生，但從穢道出。」二住處偈云「是身為臭穢，不從華間生，亦不從瞻蔔，又不出寶山。」三自性偈云「地水火風質，能變成不淨，傾海洗此身，不能令香潔。」四外相偈云「種種不淨物、充滿於身中、常流出不止、如漏囊盛物。」五究竟偈云「審諦觀此身，必歸於死處，難御無反復，背恩如小兒。」結云「行人修此觀，成破淨倒想。」故知五種皆可厭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六種子住處等皆可厭故」者，然五不淨皆悉可厭，以上配自性自相、下配究竟，故牒此二，等取餘三。言皆可厭者，《智論》五皆有偈結之。一種子偈云「是身種不淨，非餘妙寶物，不由白淨生，但從穢道出。」二住處偈云「是身為臭穢，不從華間生，亦不從瞻蔔，又不出寶山。」三自性偈云「地水火風質，能變成不淨，傾海洗此身，不能令香潔。」四外相偈云「種種不淨物、充滿於身中、常流出不止、如漏囊盛物。」五究竟偈云「審諦觀此身，必歸於死處，難御無反復，背恩如小兒。」結云「行人修此觀，成破淨倒想。」故知五種皆可厭也。

疏「十八萬戶蟲」者，諸經多說，下〈十藏品〉自有明文。《觀佛三昧海經．觀相品》云「云何菩薩降魔時白毫相光，乃至云魔有三女至菩薩所，白菩薩言：『我是天女，盛美無比。今以微身奉上太子，供給左右可備掃灑。』太子寂然身心不動，以白毫擬之，令三天女自見身內膿囊涕唾九孔筋脈、一切根本大腸小腸、生藏熟藏，於其中間迴伏宛轉，踊生諸蟲其數滿足有八萬戶，戶有九億諸小蟲等。遊戲之時走入小腸，皆有四口張口向上。大蟲遊戲入大腸中，從腸出已復入胃中，復生四蟲如四蛇合，上下同時唼食諸藏，滓盡汁出，入眼為淚、入鼻為涕、聚口成唾、放口成涎。薄皮厚皮筋髓諸脈，悉生諸蟲細於秋毫，眾數甚多不可具說。其女見此即便嘔吐，從口而出無有窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十八萬戶蟲」者，諸經多說，下〈十藏品〉自有明文。《觀佛三昧海經．觀相品》云「云何菩薩降魔時白毫相光，乃至云魔有三女至菩薩所，白菩薩言：『我是天女，盛美無比。今以微身奉上太子，供給左右可備掃灑。』太子寂然身心不動，以白毫擬之，令三天女自見身內膿囊涕唾九孔筋脈、一切根本大腸小腸、生藏熟藏，於其中間迴伏宛轉，踊生諸蟲其數滿足有八萬戶，戶有九億諸小蟲等。遊戲之時走入小腸，皆有四口張口向上。大蟲遊戲入大腸中，從腸出已復入胃中，復生四蟲如四蛇合，上下同時唼食諸藏，滓盡汁出，入眼為淚、入鼻為涕、聚口成唾、放口成涎。薄皮厚皮筋髓諸脈，悉生諸蟲細於秋毫，眾數甚多不可具說。其女見此即便嘔吐，從口而出無有窮盡。」

疏「全以蟲成」者，即《大婆沙》中說：人身內並是蟲聚，蟲頭在內食人所食，蟲尾在外辮作人皮故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「全以蟲成」者，即《大婆沙》中說：人身內並是蟲聚，蟲頭在內食人所食，蟲尾在外辮作人皮故。

疏「今此梵行體是可軌」者，總明上身十事非梵行義，一一別配。體是可軌，對上非法。澄淨對上渾濁。餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今此梵行體是可軌」者，總明上身十事非梵行義，一一別配。體是可軌，對上非法。澄淨對上渾濁。餘文可知。

疏「身之作用名為身業」者，《俱舍．業品》頌云「世別由業生，思及思所作，思即是意業，所作謂身語。」廣如九地說。疏「風觸七處」等者，即《智論》第七云「如人欲語時，口中有風名優陀那，還入至臍，即有響出。響出之時，觸七處過，名生語言。」如有偈說「風名優陀那，觸臍而上去，是風七處觸，項及齗齒脣，舌咽及以胸，是中言語生。愚人不解此，惑著起嗔癡。」然《楞伽》第二第三皆有其文。第二云「佛告大慧：『項胸喉鼻脣舌齗齒和合出聲。』」釋曰：此有八處，加鼻一種。鼻塞，語雖小擁而亦得語，故論略無。第三中說，但有七事。經言「云何語？謂言字妄想和合語，依咽喉脣舌齒齗頰輔，因彼我言說妄想習氣是名為語。」釋曰：於前八中略無項胸鼻，而加頰輔。言字妄想者，顯言空故。次經即云「大慧！云何為離一切妄想言說相！大慧！菩薩於如是義，獨一靜處聞思修慧，緣自覺了向涅槃城。習氣身轉變已，自覺境界觀地地中間勝進義相，是名菩薩摩訶薩善義。」釋曰：此即下觀破意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「身之作用名為身業」者，《俱舍．業品》頌云「世別由業生，思及思所作，思即是意業，所作謂身語。」廣如九地說。疏「風觸七處」等者，即《智論》第七云「如人欲語時，口中有風名優陀那，還入至臍，即有響出。響出之時，觸七處過，名生語言。」如有偈說「風名優陀那，觸臍而上去，是風七處觸，項及齗齒脣，舌咽及以胸，是中言語生。愚人不解此，惑著起嗔癡。」然《楞伽》第二第三皆有其文。第二云「佛告大慧：『項胸喉鼻脣舌齗齒和合出聲。』」釋曰：此有八處，加鼻一種。鼻塞，語雖小擁而亦得語，故論略無。第三中說，但有七事。經言「云何語？謂言字妄想和合語，依咽喉脣舌齒齗頰輔，因彼我言說妄想習氣是名為語。」釋曰：於前八中略無項胸鼻，而加頰輔。言字妄想者，顯言空故。次經即云「大慧！云何為離一切妄想言說相！大慧！菩薩於如是義，獨一靜處聞思修慧，緣自覺了向涅槃城。習氣身轉變已，自覺境界觀地地中間勝進義相，是名菩薩摩訶薩善義。」釋曰：此即下觀破意。

疏「第五觀意」等者，然此意具即是意根。有說，即第七識，唯緣內門，不得有夢等。若《金光明經》，意根分別一切諸法，即許外緣，故海東曉公立外緣義。又《密嚴經》云「如蛇有二頭，各別為其業」故。或云：第六識無間滅意。今正當此隨轉理門，就他宗說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第五觀意」等者，然此意具即是意根。有說，即第七識，唯緣內門，不得有夢等。若《金光明經》，意根分別一切諸法，即許外緣，故海東曉公立外緣義。又《密嚴經》云「如蛇有二頭，各別為其業」故。或云：第六識無間滅意。今正當此隨轉理門，就他宗說。

疏「覺是尋求、觀是伺察」者，舊名覺觀，新譯為尋伺。疏用《俱舍》等釋尋伺言，以解覺觀。《唯識》云「尋謂尋求，令心怱遽，於意言境麁轉為性。伺謂伺察，令心怱遽，於意言境細轉為性。皆以思慧而為其性。」《唯識論》云「並用思慧一分為體，於意言境不深推度及深推度義類別故。若離思慧，尋伺二種體類差別不可得故。此二俱以安不安住身心分位所依為業。」彼疏釋云「身心若安，尋伺二種徐緩為業；身心不安，怱遽為業。」又云「或思名安，徐而細故、思量性故。慧名不安，急而麁故、揀擇性故。身心前後有安不安，皆依尋伺，故名所依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「覺是尋求、觀是伺察」者，舊名覺觀，新譯為尋伺。疏用《俱舍》等釋尋伺言，以解覺觀。《唯識》云「尋謂尋求，令心怱遽，於意言境麁轉為性。伺謂伺察，令心怱遽，於意言境細轉為性。皆以思慧而為其性。」《唯識論》云「並用思慧一分為體，於意言境不深推度及深推度義類別故。若離思慧，尋伺二種體類差別不可得故。此二俱以安不安住身心分位所依為業。」彼疏釋云「身心若安，尋伺二種徐緩為業；身心不安，怱遽為業。」又云「或思名安，徐而細故、思量性故。慧名不安，急而麁故、揀擇性故。身心前後有安不安，皆依尋伺，故名所依。」

疏「是不定法」者，出總體相。《唯識論》云「不定，謂悔眠、尋伺二各二，釋相如前故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是不定法」者，出總體相。《唯識論》云「不定，謂悔眠、尋伺二各二，釋相如前故。」

疏「三分別中是自性分別」者，即《雜集》第二云「有三分別，謂自性分別、隨念分別、計度分別，其種種分別以配餘二。言自性分別者，謂於現在所受諸行自相行分別。隨念分別者，謂於昔曾所受諸行追念行分別。計度分別者，謂於去來今不現見事思擇行分別。」言「七分別」者，論云「復有七種分別者，謂於所緣任運分別、有相分別、無相分別、尋求分別、伺察分別、染污分別、不染污分別。初分別者，謂五識身如所緣相無異分別，於自境界任運轉故。有相分別者，謂自性、隨念二種分別，取過現境種種相故。無相分別者，謂希求未來境行分別。所餘分別皆用計度分別以為自性。所以者何？以思度故，或時尋求、或時伺察、或時染污、或不染污，種種分別故。」《瑜伽》云「尋求分別者，謂於諸法觀察尋求所起分別。伺察分別者，謂於己所尋求、己所觀察，伺察安立起分別故。染污分別者，謂於過去顧戀俱行、於未來希樂俱行、於現在執著俱行，所有分別，若欲分別、若恚分別、若害分別，或隨與一煩惱、隨煩惱相應所起分別。不染污分別者，若善無記，謂出離分別、無恚分別、不害分別，或隨與一信等善法相應，或威儀路、功巧處諸變化所有分別。」釋曰：《雜集》後四相隱，故引《瑜伽》釋之。今但云分別即是初一，種種分別即是餘六，對疏可知。疏「上六皆別境釋」者，別境有五：一欲、二勝解、三念、四定、五慧，下當頻釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三分別中是自性分別」者，即《雜集》第二云「有三分別，謂自性分別、隨念分別、計度分別，其種種分別以配餘二。言自性分別者，謂於現在所受諸行自相行分別。隨念分別者，謂於昔曾所受諸行追念行分別。計度分別者，謂於去來今不現見事思擇行分別。」言「七分別」者，論云「復有七種分別者，謂於所緣任運分別、有相分別、無相分別、尋求分別、伺察分別、染污分別、不染污分別。初分別者，謂五識身如所緣相無異分別，於自境界任運轉故。有相分別者，謂自性、隨念二種分別，取過現境種種相故。無相分別者，謂希求未來境行分別。所餘分別皆用計度分別以為自性。所以者何？以思度故，或時尋求、或時伺察、或時染污、或不染污，種種分別故。」《瑜伽》云「尋求分別者，謂於諸法觀察尋求所起分別。伺察分別者，謂於己所尋求、己所觀察，伺察安立起分別故。染污分別者，謂於過去顧戀俱行、於未來希樂俱行、於現在執著俱行，所有分別，若欲分別、若恚分別、若害分別，或隨與一煩惱、隨煩惱相應所起分別。不染污分別者，若善無記，謂出離分別、無恚分別、不害分別，或隨與一信等善法相應，或威儀路、功巧處諸變化所有分別。」釋曰：《雜集》後四相隱，故引《瑜伽》釋之。今但云分別即是初一，種種分別即是餘六，對疏可知。疏「上六皆別境釋」者，別境有五：一欲、二勝解、三念、四定、五慧，下當頻釋。

疏「種種憶念義兼惡作」者，即上引《唯識》偈云「不定，謂悔眠尋伺二各二」是。釋曰：初二字標位總名。論云「悔眠尋伺於善染等皆不定故，非如觸等定遍心故，非如欲等定遍地故，立不定名。」次五字分別名字。悔謂惡作，悔所作故，追悔為性，障止為業。此即於果假立因名，先惡所作業，後方追悔故。悔先所作，亦惡作攝。如追悔言：「我先不作如是事業。」是名惡作。釋曰：此有二意，一悔先作惡、二悔先不作善。既追善惡，即種種憶念攝。二各二之三字，釋不定義。下長行釋云「應言二者顯二種二：一謂悔眠、二謂尋伺。此二二種，種類各別，故一二言顯二二種。」「眠是不定」者，即上論長行云「眠謂睡眠，令身不自在，昧略為性，障觀為業。謂睡眠位身不自在，心極暗劣，一門轉故。昧揀在定，略別悟時。今顯睡眠非無體用，有無心位，假立此名。如餘蓋纏，心相應故。」釋曰：謂睡眠位下，釋上不自在言，謂令身不自在，坐亦睡眠故，他搖動時亦不覺等故。此令心極暗昧，輕略為性，不能明利沈審故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「種種憶念義兼惡作」者，即上引《唯識》偈云「不定，謂悔眠尋伺二各二」是。釋曰：初二字標位總名。論云「悔眠尋伺於善染等皆不定故，非如觸等定遍心故，非如欲等定遍地故，立不定名。」次五字分別名字。悔謂惡作，悔所作故，追悔為性，障止為業。此即於果假立因名，先惡所作業，後方追悔故。悔先所作，亦惡作攝。如追悔言：「我先不作如是事業。」是名惡作。釋曰：此有二意，一悔先作惡、二悔先不作善。既追善惡，即種種憶念攝。二各二之三字，釋不定義。下長行釋云「應言二者顯二種二：一謂悔眠、二謂尋伺。此二二種，種類各別，故一二言顯二二種。」「眠是不定」者，即上論長行云「眠謂睡眠，令身不自在，昧略為性，障觀為業。謂睡眠位身不自在，心極暗劣，一門轉故。昧揀在定，略別悟時。今顯睡眠非無體用，有無心位，假立此名。如餘蓋纏，心相應故。」釋曰：謂睡眠位下，釋上不自在言，謂令身不自在，坐亦睡眠故，他搖動時亦不覺等故。此令心極暗昧，輕略為性，不能明利沈審故。

疏云「意識亦行」，即是論一門轉故，顯五識不行。定心一境略而不昧，故云昧揀在定。悟廣緣境，不得稱略，故云略別悟時。故眠有二，顯有別體，必依於心。而五無心：一熟眠者，假立為眠，非實眠也，眠必與心而相應故，如餘蓋等。言「輕眠有夢」者，揀異熟眠，得顯此眠是不定攝，通善惡故，夢有善惡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏云「意識亦行」，即是論一門轉故，顯五識不行。定心一境略而不昧，故云昧揀在定。悟廣緣境，不得稱略，故云略別悟時。故眠有二，顯有別體，必依於心。而五無心：一熟眠者，假立為眠，非實眠也，眠必與心而相應故，如餘蓋等。言「輕眠有夢」者，揀異熟眠，得顯此眠是不定攝，通善惡故，夢有善惡故。

疏「此十是心所」等者，謂既釋於意，意是心王而說所者，所不離王故。又五蘊中除其色聲，意業攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此十是心所」等者，謂既釋於意，意是心王而說所者，所不離王故。又五蘊中除其色聲，意業攝故。

疏「約遍行五徵」者，《唯識》第五云「謂觸、作意、受、想、思，一切心中定可得故，名為遍行。又具四一切故，謂遍一切三性、二遍九地、三遍一切有心時、四遍一切位。謂隨何位心所故，謂觸和合勝，論列在初。」《瑜伽》等作意在初。作意者，謂能警心為性，於所緣境引心為業。謂此警覺應起心種，引令趣境，故名作意。雖此亦能引起心所，心是主故，但說引心。作即是意，持業釋也。或作俱時意，隣近為勝。云何為觸？觸謂三和分別變異，令心心所觸境為性，受想思等所依為業。謂根境識三互相隨順，故名三和。觸依彼生，令彼和合，故說為彼名。三和合位，皆有順生心所功能，說名變異。觸似彼起，故名分別。根變異力引觸起時，緣彼識境，故《集論》等但說分別根之變異，和合一切心及心所令同觸境，是觸之性。既似順起心所功能，故以受等所依為業。云何為受？受謂領納順違俱非境相為性，起愛為業，能起合離非二欲故。云何為想？想謂於境取像為性，施設種種名言為業。謂要安立境分齊相，方能隨起種種名言。云何為思？思謂令心造作為性，於善品等役心為業。謂能取境正因等相，驅役自心令造善等。此後四種並無六釋。釋曰：以名多同於遍行故，作意觀察遍於十段，順論先釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「約遍行五徵」者，《唯識》第五云「謂觸、作意、受、想、思，一切心中定可得故，名為遍行。又具四一切故，謂遍一切三性、二遍九地、三遍一切有心時、四遍一切位。謂隨何位心所故，謂觸和合勝，論列在初。」《瑜伽》等作意在初。作意者，謂能警心為性，於所緣境引心為業。謂此警覺應起心種，引令趣境，故名作意。雖此亦能引起心所，心是主故，但說引心。作即是意，持業釋也。或作俱時意，隣近為勝。云何為觸？觸謂三和分別變異，令心心所觸境為性，受想思等所依為業。謂根境識三互相隨順，故名三和。觸依彼生，令彼和合，故說為彼名。三和合位，皆有順生心所功能，說名變異。觸似彼起，故名分別。根變異力引觸起時，緣彼識境，故《集論》等但說分別根之變異，和合一切心及心所令同觸境，是觸之性。既似順起心所功能，故以受等所依為業。云何為受？受謂領納順違俱非境相為性，起愛為業，能起合離非二欲故。云何為想？想謂於境取像為性，施設種種名言為業。謂要安立境分齊相，方能隨起種種名言。云何為思？思謂令心造作為性，於善品等役心為業。謂能取境正因等相，驅役自心令造善等。此後四種並無六釋。釋曰：以名多同於遍行故，作意觀察遍於十段，順論先釋。

疏「即上四段亦各是一蘊」者，即向遍行五也。約經而言，思即行蘊、想即想蘊、寒熱飢渴是十一觸屬於色蘊、苦等受蘊、作意亦行。然觸通身心，上約寒等必與心俱，故屬遍行。今約身觸，故屬於色。若爾，身觸在五識地，今何在意？答：有三義故。一由相應義，謂意識與五有同緣境故。二由意識用強，有彼同分緣故。三由意識於極樂地有樂觸故、於極苦趣有意苦故。上寒熱準知。上三義中，前二約觸、後一兼明於受。寒是冷觸。熱即火大，能造觸也。《俱舍》亦說此之四觸亦是心所。論云「食欲名飢，煖欲名冷，飲欲名渴。」彼疏釋云「冷飢渴三是觸家果，而非是觸。今言觸者，從果為名。故論云『此皆因立果稱』。」釋曰：煖欲名冷者，熱準於冷，冷熱相翻，義亦有欲，故此四種皆為意業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即上四段亦各是一蘊」者，即向遍行五也。約經而言，思即行蘊、想即想蘊、寒熱飢渴是十一觸屬於色蘊、苦等受蘊、作意亦行。然觸通身心，上約寒等必與心俱，故屬遍行。今約身觸，故屬於色。若爾，身觸在五識地，今何在意？答：有三義故。一由相應義，謂意識與五有同緣境故。二由意識用強，有彼同分緣故。三由意識於極樂地有樂觸故、於極苦趣有意苦故。上寒熱準知。上三義中，前二約觸、後一兼明於受。寒是冷觸。熱即火大，能造觸也。《俱舍》亦說此之四觸亦是心所。論云「食欲名飢，煖欲名冷，飲欲名渴。」彼疏釋云「冷飢渴三是觸家果，而非是觸。今言觸者，從果為名。故論云『此皆因立果稱』。」釋曰：煖欲名冷者，熱準於冷，冷熱相翻，義亦有欲，故此四種皆為意業。

疏「後四是受」者，即苦樂憂喜。然聖教說受，開合不同。或總名受，即遍行數。或分為三，謂苦、樂、捨。《唯識論》云「領順境相適悅身心，名為樂受。領違境相逼迫身心，說名苦受。領中容境相於身於心，非逼非悅，名不苦不樂受。」或分為五，謂苦、樂、憂、喜、捨。《唯識論》云「諸適悅受五識相應，但名為樂。意識相應，若在欲界初二靜慮近分名喜，但悅心故。若在初二靜慮根本名喜，悅身心故。若在第三靜慮近分根本名樂，安靜尤重，無分別故。諸逼迫受五識相應，但名為苦。意識俱者，有義唯憂，逼迫心故。有義通二，人天中者，但名為憂，非尤重故。傍生鬼趣，名憂名苦，雜受純受有輕重故。捺落迦中，唯名為苦，純受尤重，無分別故。」三中苦樂各分二者，論云「適悅身心相各異故，由無分別有分別故，尤重輕微有差別故。」四不苦不樂不分二者，論云「非逼非悅，相無異故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後四是受」者，即苦樂憂喜。然聖教說受，開合不同。或總名受，即遍行數。或分為三，謂苦、樂、捨。《唯識論》云「領順境相適悅身心，名為樂受。領違境相逼迫身心，說名苦受。領中容境相於身於心，非逼非悅，名不苦不樂受。」或分為五，謂苦、樂、憂、喜、捨。《唯識論》云「諸適悅受五識相應，但名為樂。意識相應，若在欲界初二靜慮近分名喜，但悅心故。若在初二靜慮根本名喜，悅身心故。若在第三靜慮近分根本名樂，安靜尤重，無分別故。諸逼迫受五識相應，但名為苦。意識俱者，有義唯憂，逼迫心故。有義通二，人天中者，但名為憂，非尤重故。傍生鬼趣，名憂名苦，雜受純受有輕重故。捺落迦中，唯名為苦，純受尤重，無分別故。」三中苦樂各分二者，論云「適悅身心相各異故，由無分別有分別故，尤重輕微有差別故。」四不苦不樂不分二者，論云「非逼非悅，相無異故。」

疏「此中思等」下，問答揀濫。先問，以前意中有覺觀思惟，此中亦有思想等故。「但思等」下，答。答意云：思等有二，一約體，則扶持心王，同為業具；二約用，與王相應，同作業故。言「故多從受境以辨」者，釋此為業之由。謂業中十句，想即取境，寒等觸境、苦等受境，皆約境也。則此中思，即審慮決定。前雖有覺觀思惟，多直語心，故意業十中思，即意業能造業，故想是意之加行，令意成業根本故。次四觸數識合根境，由業引故，後四受數。亦由業引故，此上皆業眷屬。《成唯識》云「業之眷屬亦立業名」，即其義也。若欲破，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此中思等」下，問答揀濫。先問，以前意中有覺觀思惟，此中亦有思想等故。「但思等」下，答。答意云：思等有二，一約體，則扶持心王，同為業具；二約用，與王相應，同作業故。言「故多從受境以辨」者，釋此為業之由。謂業中十句，想即取境，寒等觸境、苦等受境，皆約境也。則此中思，即審慮決定。前雖有覺觀思惟，多直語心，故意業十中思，即意業能造業，故想是意之加行，令意成業根本故。次四觸數識合根境，由業引故，後四受數。亦由業引故，此上皆業眷屬。《成唯識》云「業之眷屬亦立業名」，即其義也。若欲破，可知。

疏「第七觀佛」。言「無漏戒等」者，等取定、慧、解脫、解脫知見。此從已轉受名，廣如〈十藏品〉。言「及眷屬無漏五蘊」者，即色受等。前無漏戒雖轉五成，而各取一以為其主，故今辨定慧等同時心心所為眷屬五蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第七觀佛」。言「無漏戒等」者，等取定、慧、解脫、解脫知見。此從已轉受名，廣如〈十藏品〉。言「及眷屬無漏五蘊」者，即色受等。前無漏戒雖轉五成，而各取一以為其主，故今辨定慧等同時心心所為眷屬五蘊。

疏「以三祇」等者，三祇修成法身，百劫修三十二相八十種好。次一神通化現，即是化身，義兼萬類之化。若依大乘，唯說二身，法身即是徵破所顯故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以三祇」等者，三祇修成法身，百劫修三十二相八十種好。次一神通化現，即是化身，義兼萬類之化。若依大乘，唯說二身，法身即是徵破所顯故。

疏「今一一推徵」者，疏文有四：一正破、二引證、三遮難、四結成。今初，先一異門破、後「和合成」下因緣門破。二「故中論」下，引證，具證二義：先證一異，初會已釋。今疏文有，當重略釋。言「非陰」者，即陰不是如來，陰生滅故。「不離陰」者，離陰亦無如來，無相知故。「此彼不相在」者，三如來不在陰中、四陰不在如來中，此二皆由不異，故五陰屬如來，謂陰如童僕故。云「如來不有陰，何處有如來？」結破也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今一一推徵」者，疏文有四：一正破、二引證、三遮難、四結成。今初，先一異門破、後「和合成」下因緣門破。二「故中論」下，引證，具證二義：先證一異，初會已釋。今疏文有，當重略釋。言「非陰」者，即陰不是如來，陰生滅故。「不離陰」者，離陰亦無如來，無相知故。「此彼不相在」者，三如來不在陰中、四陰不在如來中，此二皆由不異，故五陰屬如來，謂陰如童僕故。云「如來不有陰，何處有如來？」結破也。

疏「陰合」下，證上因緣門。謂若緣合方生，即無自性故。疏「進退推求」者，離陰別求為退，即陰合求為進，並皆不可，故知體寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「陰合」下，證上因緣門。謂若緣合方生，即無自性故。疏「進退推求」者，離陰別求為退，即陰合求為進，並皆不可，故知體寂。

疏「尚非是有」者，第三遮難。難云：若爾，應無如來，便墮斷見。故今遮云：邪見有二，謂有為淺、謂無為深。破汝淺邪，何墮深壑？皆《中論》文，並如上引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「尚非是有」者，第三遮難。難云：若爾，應無如來，便墮斷見。故今遮云：邪見有二，謂有為淺、謂無為深。破汝淺邪，何墮深壑？皆《中論》文，並如上引。

疏「是知真佛」下，第四結成，法身顯矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是知真佛」下，第四結成，法身顯矣。

疏「第八觀法」中三，初通辨意。二「然法有」下，釋文。言「謂不善不生」者，謂約理則法本不生，約行則無不善可生故。《淨名經》云「不善不生，善法不滅。」餘義可知。「此六」下，約果。三「今推徵」下，後明觀相，亦是一異因緣門破。從「若以無法」下，遮救。救云：即此無合是真法矣。故今答云：豈當有耶？後「又此舉」下，就文顯意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第八觀法」中三，初通辨意。二「然法有」下，釋文。言「謂不善不生」者，謂約理則法本不生，約行則無不善可生故。《淨名經》云「不善不生，善法不滅。」餘義可知。「此六」下，約果。三「今推徵」下，後明觀相，亦是一異因緣門破。從「若以無法」下，遮救。救云：即此無合是真法矣。故今答云：豈當有耶？後「又此舉」下，就文顯意。

疏「第九觀僧」。「且依小說」者，大乘亦有四果故。「言預流者」，《俱舍》云「諸無漏道總名為流，初預此流故名預流。謂斷見道煩惱盡，忍智具足故。二一來者，欲界九品煩惱能潤七生，已斷六故，次下當知。」疏「謂斷三界見惑」者，不同修惑分三界別，一時斷故。言「十六心」者，即苦法忍、苦法智、苦類忍、苦類智，集法忍、集法智、集類忍、集類智，滅法忍、滅法智、滅類忍、滅類智，道法忍、道法智、道類忍、道類智，為十六心。謂觀欲界苦，有苦法忍、苦法智，觀上二界名苦類忍、苦類智。餘三亦然，故有十六。夫言見道，見未曾見，道類忍中已見上苦，故第十六不名見道便入修道。廣說其相，如〈迴向品〉。疏「欲界修惑分為九品」者，亦《俱舍》文，合其二處偈文。一云依十五心位建立眾聖者，具修惑，斷一至五，向初果。斷次三，向二。斷八地，向三。次論云「次依修道類智時建立眾聖有差別者，頌曰『至第十六心，隨三向住果。』」上皆二十三論。此下第二十四論云「已辨住果未斷修惑，名為預流，生極七返。今次應辨斷位眾聖，且應建立一來向果。頌曰『斷欲三四品，三二生家家，斷至五二向，斷六一來果。』」釋曰：初二句明家家，謂預流進斷修惑，若三緣具，轉名家家。一由斷欲修惑三四品故、二由成無漏根故、三由更受三二生故。頌中略無成根之言，以理合有，略故不說。若斷三品名受三生，若斷四品名受二生，謂九品惑能潤七生，且上上品惑能潤兩生，上中、上下、中上各潤一生，中中、中下合潤一生，下三品惑共潤一生。既上三品能潤四生，故斷上三，四生已損，名受三生。更斷中上一品，復損一生，故斷四品總損五生，但受二生，故云三二生家家也。所以無斷一二品惑名家家者，以得初果起大加行，必無斷一二、不斷第三有死生者。亦無斷五生家家者，由斷五必斷第六，即證一來，無一品惑能障於果故。若無一品能障果者，何以有斷八品未斷第九而有死生？答：第九一品，一者斷竟得果、二者復超欲界，故此第九能障於果。六不超界，故不障果。言家家者，家不一故。家家有二：一天家家，或於欲天受三二生；二人家家，即於人中受三二生，後證圓寂故。已釋上半，下半明其向果。既斷六品得於一來，故斷下五名趣向第二。論次名不還，云「斷七或八品，一生名一間，此即第三向，斷九不還果。」釋曰：有三緣具，名為一間。上之二句即是二緣，更有第三得無漏根，以為能治，易故不說。同前家家，以下三品共潤一生，故斷七八餘第九在，亦有一生而為間隔，故名一間。有一品惑，不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第九觀僧」。「且依小說」者，大乘亦有四果故。「言預流者」，《俱舍》云「諸無漏道總名為流，初預此流故名預流。謂斷見道煩惱盡，忍智具足故。二一來者，欲界九品煩惱能潤七生，已斷六故，次下當知。」疏「謂斷三界見惑」者，不同修惑分三界別，一時斷故。言「十六心」者，即苦法忍、苦法智、苦類忍、苦類智，集法忍、集法智、集類忍、集類智，滅法忍、滅法智、滅類忍、滅類智，道法忍、道法智、道類忍、道類智，為十六心。謂觀欲界苦，有苦法忍、苦法智，觀上二界名苦類忍、苦類智。餘三亦然，故有十六。夫言見道，見未曾見，道類忍中已見上苦，故第十六不名見道便入修道。廣說其相，如〈迴向品〉。疏「欲界修惑分為九品」者，亦《俱舍》文，合其二處偈文。一云依十五心位建立眾聖者，具修惑，斷一至五，向初果。斷次三，向二。斷八地，向三。次論云「次依修道類智時建立眾聖有差別者，頌曰『至第十六心，隨三向住果。』」上皆二十三論。此下第二十四論云「已辨住果未斷修惑，名為預流，生極七返。今次應辨斷位眾聖，且應建立一來向果。頌曰『斷欲三四品，三二生家家，斷至五二向，斷六一來果。』」釋曰：初二句明家家，謂預流進斷修惑，若三緣具，轉名家家。一由斷欲修惑三四品故、二由成無漏根故、三由更受三二生故。頌中略無成根之言，以理合有，略故不說。若斷三品名受三生，若斷四品名受二生，謂九品惑能潤七生，且上上品惑能潤兩生，上中、上下、中上各潤一生，中中、中下合潤一生，下三品惑共潤一生。既上三品能潤四生，故斷上三，四生已損，名受三生。更斷中上一品，復損一生，故斷四品總損五生，但受二生，故云三二生家家也。所以無斷一二品惑名家家者，以得初果起大加行，必無斷一二、不斷第三有死生者。亦無斷五生家家者，由斷五必斷第六，即證一來，無一品惑能障於果故。若無一品能障果者，何以有斷八品未斷第九而有死生？答：第九一品，一者斷竟得果、二者復超欲界，故此第九能障於果。六不超界，故不障果。言家家者，家不一故。家家有二：一天家家，或於欲天受三二生；二人家家，即於人中受三二生，後證圓寂故。已釋上半，下半明其向果。既斷六品得於一來，故斷下五名趣向第二。論次名不還，云「斷七或八品，一生名一間，此即第三向，斷九不還果。」釋曰：有三緣具，名為一間。上之二句即是二緣，更有第三得無漏根，以為能治，易故不說。同前家家，以下三品共潤一生，故斷七八餘第九在，亦有一生而為間隔，故名一間。有一品惑，不

證不還。有一生在，不證圓寂，皆名一間。即此一間是不還向。九品全斷，更不還來生於欲界，成不還果。羅漢向果，在文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證不還。有一生在，不證圓寂，皆名一間。即此一間是不還向。九品全斷，更不還來生於欲界，成不還果。羅漢向果，在文可知。

疏「今此欲明」下，明不廣之由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今此欲明」下，明不廣之由。

疏「此中觀意」，辨作意觀察。就因緣門明無性性空。疏「況於入流無所入等」，上總集八輩以明性空，今明一一皆不可得，即《金剛般若經》意。彼經「佛問須菩提云：『須菩提！於意云何？須陀洹能作是念：我得須陀洹果不？』須菩提言：『不也。世尊！(下三果皆有此問答)何以故？須陀洹名為入流，而無所入，不入聲色香味觸法，是名須陀洹。』二問斯陀含。答云：『何以故？斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。』三問阿那含。答云：『阿那含名為不來，而實無來，是名阿那含。』四問阿羅漢。答云：『實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：我得阿羅漢道。即為著我、人、眾生、壽者。世尊！佛說我得無諍三昧，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢。我不作是念：我是第一離欲阿羅漢。世尊！若我作是念：我得阿羅漢道。世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者。以須菩提實無所行，而名須菩提是樂阿蘭那行。』」釋曰：此是第五勝中無慢住處中文，明四果人已捨慢故。此中大意，皆明四聖心離見慢，契第一義，故不生念矣。初果初入聖流，不入塵境方名入流。若念得果，入法塵矣。故不入塵則無念矣。下三果例知。今疏意云：合於八輩，已顯僧寶性空。況一一無念契真，何有僧可依也。疏「以無為法而有差別」，亦是彼經次前之文。經云「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？須菩提言：『如我解佛所說義，無有定法得阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。何以故？如來所說法皆不可取、不可說，非法非非法。所以者何？一切賢聖皆以無為法而有差別。』」釋曰：今但用後釋文。前之一段亦可證前觀法，故具引之，謂一切聖人由證無為有淺深故而有差別，別同無為即無差矣。無為之中何有八輩凡聖相耶？故皆契性空矣。上一段經即證得法身住處文中智相證得法身文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此中觀意」，辨作意觀察。就因緣門明無性性空。疏「況於入流無所入等」，上總集八輩以明性空，今明一一皆不可得，即《金剛般若經》意。彼經「佛問須菩提云：『須菩提！於意云何？須陀洹能作是念：我得須陀洹果不？』須菩提言：『不也。世尊！(下三果皆有此問答)何以故？須陀洹名為入流，而無所入，不入聲色香味觸法，是名須陀洹。』二問斯陀含。答云：『何以故？斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。』三問阿那含。答云：『阿那含名為不來，而實無來，是名阿那含。』四問阿羅漢。答云：『實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：我得阿羅漢道。即為著我、人、眾生、壽者。世尊！佛說我得無諍三昧，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢。我不作是念：我是第一離欲阿羅漢。世尊！若我作是念：我得阿羅漢道。世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者。以須菩提實無所行，而名須菩提是樂阿蘭那行。』」釋曰：此是第五勝中無慢住處中文，明四果人已捨慢故。此中大意，皆明四聖心離見慢，契第一義，故不生念矣。初果初入聖流，不入塵境方名入流。若念得果，入法塵矣。故不入塵則無念矣。下三果例知。今疏意云：合於八輩，已顯僧寶性空。況一一無念契真，何有僧可依也。疏「以無為法而有差別」，亦是彼經次前之文。經云「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？須菩提言：『如我解佛所說義，無有定法得阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。何以故？如來所說法皆不可取、不可說，非法非非法。所以者何？一切賢聖皆以無為法而有差別。』」釋曰：今但用後釋文。前之一段亦可證前觀法，故具引之，謂一切聖人由證無為有淺深故而有差別，別同無為即無差矣。無為之中何有八輩凡聖相耶？故皆契性空矣。上一段經即證得法身住處文中智相證得法身文也。

疏「第十觀戒」，文三：初總明、二「其中」下別釋、三料揀。今初。上來九門結觀於後，獨今此段先明實觀。疏「戒性如空」等者，即《法句經》，六度皆有偈文。布施云「說諸布施福，於中三事空，究竟不可得，施福如野馬。」戒云「若說諸持戒，無善無威儀，戒性如虛空，持者為迷倒。」忍云「若見嗔恚者，以忍為䩭鞅，知嗔等陽焰，忍亦無所忍。」精進云「若說諸精進，為增上慢說；無增上慢者，無善無精進。若起精進心，是妄非精進；若能心不妄，精進無有涯。」定云「若學諸三昧，是動非坐禪，心隨境界流，云何名為定？」般若云「森羅及萬像，一法之所印。云何一法中，而生種種見？一亦不為一，為欲破諸數，淺智之所聞，見一以為一。」結云「若有聞斯法，常修寂滅行，知行亦寂滅，是則菩提道。」釋曰：今疏釋戒，但用戒文而離破倒，餘者乃義引耳。疏「不雜二乘心」者，即《涅槃》文。「是名持淨戒」等，總結上文也。疏「乞食四依之一」者，四依，謂一長乞食、二糞掃衣、三冢間樹下坐、四食腐爛藥，亦名四聖種。《智論》七十二云「又受戒法，盡形壽著衲衣、乞食、樹下住、服弊棄藥。」於四種中，頭陀已攝三事。若《俱舍》、《正理》、《婆沙》，前三所得食、衣、臥具，喜足為三。四依有無藥，乃加藥斷樂修聖種。所以不同者，《智論》意顯先古四聖種，即是四依。《婆沙》等依新論師，除藥加第四，以前三為道資緣，四為道體性。言聖種者，謂善故、無漏故名聖。即此能生諸功德法相續不斷，故名為種。故云乞食即四依之一。言「四邪」者，《智論》第四釋比丘名乞士，清淨活命故名乞士。如經中說：舍利弗入城乞食，得已坐食。有梵志名淨目，問言：「汝食耶？」答言：「食。」淨目言：「下口食耶？」答言：「不。」「仰口食耶？」答曰：「不。」「方口食耶？」答曰：「不。」「維口食耶？」答曰：「不。」淨目言：「食有四種，我今問汝，汝皆言不。我今不解，汝當為說。云何下口食？」舍利弗言：「有出家人，合藥種穀植樹等，不淨活命者，是名下口食。觀視星宿日月風雨雷電霹靂，不淨活命者，是名仰口食。曲媚豪勢通使四方巧言多求，不淨活命，是名方口食。學種種呪術卜算吉凶，有如是等不淨活命者，是名維口食。我不墮是四食中，我用清淨乞食活命。」淨目聞已歡喜信解，舍利弗因為說法，得須陀洹。「五邪」者，即《智論》二十二，已見〈淨行品〉，今更重舉。一為利養故，詐現異相奇特。二者為利養故，自說功德。三者為利養故，占相吉凶及為人說。四者為利養故，高聲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第十觀戒」，文三：初總明、二「其中」下別釋、三料揀。今初。上來九門結觀於後，獨今此段先明實觀。疏「戒性如空」等者，即《法句經》，六度皆有偈文。布施云「說諸布施福，於中三事空，究竟不可得，施福如野馬。」戒云「若說諸持戒，無善無威儀，戒性如虛空，持者為迷倒。」忍云「若見嗔恚者，以忍為䩭鞅，知嗔等陽焰，忍亦無所忍。」精進云「若說諸精進，為增上慢說；無增上慢者，無善無精進。若起精進心，是妄非精進；若能心不妄，精進無有涯。」定云「若學諸三昧，是動非坐禪，心隨境界流，云何名為定？」般若云「森羅及萬像，一法之所印。云何一法中，而生種種見？一亦不為一，為欲破諸數，淺智之所聞，見一以為一。」結云「若有聞斯法，常修寂滅行，知行亦寂滅，是則菩提道。」釋曰：今疏釋戒，但用戒文而離破倒，餘者乃義引耳。疏「不雜二乘心」者，即《涅槃》文。「是名持淨戒」等，總結上文也。疏「乞食四依之一」者，四依，謂一長乞食、二糞掃衣、三冢間樹下坐、四食腐爛藥，亦名四聖種。《智論》七十二云「又受戒法，盡形壽著衲衣、乞食、樹下住、服弊棄藥。」於四種中，頭陀已攝三事。若《俱舍》、《正理》、《婆沙》，前三所得食、衣、臥具，喜足為三。四依有無藥，乃加藥斷樂修聖種。所以不同者，《智論》意顯先古四聖種，即是四依。《婆沙》等依新論師，除藥加第四，以前三為道資緣，四為道體性。言聖種者，謂善故、無漏故名聖。即此能生諸功德法相續不斷，故名為種。故云乞食即四依之一。言「四邪」者，《智論》第四釋比丘名乞士，清淨活命故名乞士。如經中說：舍利弗入城乞食，得已坐食。有梵志名淨目，問言：「汝食耶？」答言：「食。」淨目言：「下口食耶？」答言：「不。」「仰口食耶？」答曰：「不。」「方口食耶？」答曰：「不。」「維口食耶？」答曰：「不。」淨目言：「食有四種，我今問汝，汝皆言不。我今不解，汝當為說。云何下口食？」舍利弗言：「有出家人，合藥種穀植樹等，不淨活命者，是名下口食。觀視星宿日月風雨雷電霹靂，不淨活命者，是名仰口食。曲媚豪勢通使四方巧言多求，不淨活命，是名方口食。學種種呪術卜算吉凶，有如是等不淨活命者，是名維口食。我不墮是四食中，我用清淨乞食活命。」淨目聞已歡喜信解，舍利弗因為說法，得須陀洹。「五邪」者，即《智論》二十二，已見〈淨行品〉，今更重舉。一為利養故，詐現異相奇特。二者為利養故，自說功德。三者為利養故，占相吉凶及為人說。四者為利養故，高聲

現威令人畏敬。五者為利養故，稱說自己所得利養以動人心。邪因緣活命，故為邪命。疏「若依菩薩」下，第三料揀。前列十事，參大小乘，此方菩薩律儀闕故。於中有四：一總引二文彰大小異。彌勒羯磨唯請一師，須歸三寶，別有羯磨文等。二「此上十境」下，次出對會所以。以西天大小抗行，寺居不雜，是故結云「即如此方」，謂依小乘受行大乘行。三「又善戒經」下，正示大小二相不同。言「先受前之三戒」者，彼經第五〈菩薩戒品〉云「在家出家戒有三種：一者戒、二者受善法戒、三者為利眾生故行。」釋曰：此即三聚也。次云「云何名戒？所謂七眾戒，比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷。菩薩摩訶薩若欲受持菩薩戒者，先當淨心受七種戒。七種戒者，是淨心趣菩薩戒。如世間人欲請於王，先當淨治所居室宅。是七種戒俱是在家出家菩薩所受。菩薩戒者亦復如是，俱是在家出家菩薩所受。」釋曰：上語七眾通於男女等。今辨三戒唯約比丘，謂五戒、十戒、二百五十，此三以為菩薩戒前之方便也。彼經云「若言不具優婆塞戒，得沙彌戒，無有是處。不具沙彌戒，得比丘戒者，亦無有是處。不具如是三種戒，得菩薩戒亦無是處。譬如重樓四級，乃至不從三級至第四者，無有是處。」釋曰：以此故須先受三也。四「故所觀境」下，結成本義。所觀通大小者，依菩薩受亦是所觀，依小乘受亦是所觀。「能觀智唯實教大乘」者，即相同性離相戒故。疏「第四如是觀下辨觀成之相」者，即如實觀成。此有二意：今從後意標名。言「望前尋伺即為觀益」者，前來作意觀察十境，故為尋伺，即念想觀猶未除故。今念想觀除，故為前觀之益。義同四加行中四尋伺四如實也。疏「初六明三輪清淨」者，謂具離三輪。然准《瑜伽》第六，六度各有三輪不同。施三輪者，一施者、二受者、三施物，今皆離之。戒離三輪者，離眾生事、時、分別。忍離三輪者，離自、他、過失分別。進離三輪者，離眾生高下、事、用分別。定離三輪者，離境界、眾生、惑分別。般若離三輪者，離境界、智、眾生分別。今言六句明三者，一即離眾生、二三皆離事。言「亦通不住前法」者，以第三句通不住前眾生及事，不住即離故。次三句三時門，通是離時耳。「兼釋不取等言」者，即以三時釋上三句。不取等者，等取不著不住。言「以剎那不住過未分之」者，剎那生時，未生即未、已生即過，故云已未分之。影公云：「如疾炎過鋒、奔流逕刃，刃上一毫亦為二分，故無現在，故空寂也。以求現不得故。」疏「後二句以不遷理釋成」者，即肇公《 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現威令人畏敬。五者為利養故，稱說自己所得利養以動人心。邪因緣活命，故為邪命。疏「若依菩薩」下，第三料揀。前列十事，參大小乘，此方菩薩律儀闕故。於中有四：一總引二文彰大小異。彌勒羯磨唯請一師，須歸三寶，別有羯磨文等。二「此上十境」下，次出對會所以。以西天大小抗行，寺居不雜，是故結云「即如此方」，謂依小乘受行大乘行。三「又善戒經」下，正示大小二相不同。言「先受前之三戒」者，彼經第五〈菩薩戒品〉云「在家出家戒有三種：一者戒、二者受善法戒、三者為利眾生故行。」釋曰：此即三聚也。次云「云何名戒？所謂七眾戒，比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷。菩薩摩訶薩若欲受持菩薩戒者，先當淨心受七種戒。七種戒者，是淨心趣菩薩戒。如世間人欲請於王，先當淨治所居室宅。是七種戒俱是在家出家菩薩所受。菩薩戒者亦復如是，俱是在家出家菩薩所受。」釋曰：上語七眾通於男女等。今辨三戒唯約比丘，謂五戒、十戒、二百五十，此三以為菩薩戒前之方便也。彼經云「若言不具優婆塞戒，得沙彌戒，無有是處。不具沙彌戒，得比丘戒者，亦無有是處。不具如是三種戒，得菩薩戒亦無是處。譬如重樓四級，乃至不從三級至第四者，無有是處。」釋曰：以此故須先受三也。四「故所觀境」下，結成本義。所觀通大小者，依菩薩受亦是所觀，依小乘受亦是所觀。「能觀智唯實教大乘」者，即相同性離相戒故。疏「第四如是觀下辨觀成之相」者，即如實觀成。此有二意：今從後意標名。言「望前尋伺即為觀益」者，前來作意觀察十境，故為尋伺，即念想觀猶未除故。今念想觀除，故為前觀之益。義同四加行中四尋伺四如實也。疏「初六明三輪清淨」者，謂具離三輪。然准《瑜伽》第六，六度各有三輪不同。施三輪者，一施者、二受者、三施物，今皆離之。戒離三輪者，離眾生事、時、分別。忍離三輪者，離自、他、過失分別。進離三輪者，離眾生高下、事、用分別。定離三輪者，離境界、眾生、惑分別。般若離三輪者，離境界、智、眾生分別。今言六句明三者，一即離眾生、二三皆離事。言「亦通不住前法」者，以第三句通不住前眾生及事，不住即離故。次三句三時門，通是離時耳。「兼釋不取等言」者，即以三時釋上三句。不取等者，等取不著不住。言「以剎那不住過未分之」者，剎那生時，未生即未、已生即過，故云已未分之。影公云：「如疾炎過鋒、奔流逕刃，刃上一毫亦為二分，故無現在，故空寂也。以求現不得故。」疏「後二句以不遷理釋成」者，即肇公《

不遷論》意，〈問明〉已用，今復用之。疏文有四：一標。二「此世」下用論文釋經。論云「是為昔物自在昔，不從今以至昔；今物自在今，不從昔以至今。故仲尼曰：『回也見新，交臂非故。』如斯則物不相往來明矣。」三「是為因自昔滅」下，以論意出經意。四「以物各性住」下，釋不遷所以。上句即《肇論》所以，後性本空故。疏出所以亦是論意，如下云「既無往返之微眹，復何物而可動哉。」又云「是以言常而不住，稱去而不遷。不遷，故雖往而常靜；不住，故雖靜而常往。雖靜而常往，故往而不遷；雖往而常靜，故住而不留矣。」斯則即動即靜之義，故前標云「必求靜於諸動，故雖動而常靜。」但以正釋，即言「物各性住」，則唯前意，斯則假其性住破其遷流耳。疏「有說無作戒體體即是色」者，即薩婆多宗也。「有說非色非心」者，即曇無德宗義，依《成實論》立。疏「今言為是色者顯非是色」者，其為是之言，此徵辭也，故雙徵云為是色、為非是色？徵此二法俱不可得。應假答云：非是色亦非非色。今疏離斯二句，便破兩宗，上句破有宗、下句破德宗。今初顯非是色，正破色也。以其所立無表依表生，表色無表色者，即出有宗所立色為戒體文也。然《俱舍．界品》立有無表色，有三師義。一雜心師云：表色有變礙，無表隨彼，亦受色名。如樹動時，影必隨動。論主難云：此釋不然，無變礙故。又無表依表生，表色無表色如樹影依樹生，樹色影亦色。又難云：表滅時，無表應滅。如樹滅時，影必隨滅。樹影依樹生，樹滅影亦滅；無表依表生，表滅無表滅。論主云：不然。如子堂牙，子依於父生，父滅子猶在。無表依表生，表滅無表在(堂喻牙喻亦然)。二云：五識所依大種變礙，故無表業亦名為色。即有宗義。若爾，所依有變礙故，眼識等五亦應名色。此難不齊。無表依止大種轉時，如影依樹、光依珠寶。眼識等五依眼等根則不如是，唯能為作助生緣故。意云：不應以眼等為增上緣之疎依，難親緣故。論主又破云：此影依樹、光依寶言，且非扶順《毘婆沙》義。彼宗影等顯色極微，各自依止四大種故。論主又縱破云：設許影光依止樹寶，而無表色不同彼依，彼許所依大種雖滅，而無表色不隨滅故。三復有別釋，彼所難言：眼識等五所依不定，或有變礙，謂眼等根。或無變礙，謂無間意。無表所依則不如是。故前所難定為不齊。變礙名色，理得成就。此即論主成第二師，故名第三。釋曰：上來三義但是二意，以其第三成第二故。雖有二義，並依色成無表色義。故《涅槃》云「菩提王子意疑：比丘善心受戒，至惡無記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不遷論》意，〈問明〉已用，今復用之。疏文有四：一標。二「此世」下用論文釋經。論云「是為昔物自在昔，不從今以至昔；今物自在今，不從昔以至今。故仲尼曰：『回也見新，交臂非故。』如斯則物不相往來明矣。」三「是為因自昔滅」下，以論意出經意。四「以物各性住」下，釋不遷所以。上句即《肇論》所以，後性本空故。疏出所以亦是論意，如下云「既無往返之微眹，復何物而可動哉。」又云「是以言常而不住，稱去而不遷。不遷，故雖往而常靜；不住，故雖靜而常往。雖靜而常往，故往而不遷；雖往而常靜，故住而不留矣。」斯則即動即靜之義，故前標云「必求靜於諸動，故雖動而常靜。」但以正釋，即言「物各性住」，則唯前意，斯則假其性住破其遷流耳。疏「有說無作戒體體即是色」者，即薩婆多宗也。「有說非色非心」者，即曇無德宗義，依《成實論》立。疏「今言為是色者顯非是色」者，其為是之言，此徵辭也，故雙徵云為是色、為非是色？徵此二法俱不可得。應假答云：非是色亦非非色。今疏離斯二句，便破兩宗，上句破有宗、下句破德宗。今初顯非是色，正破色也。以其所立無表依表生，表色無表色者，即出有宗所立色為戒體文也。然《俱舍．界品》立有無表色，有三師義。一雜心師云：表色有變礙，無表隨彼，亦受色名。如樹動時，影必隨動。論主難云：此釋不然，無變礙故。又無表依表生，表色無表色如樹影依樹生，樹色影亦色。又難云：表滅時，無表應滅。如樹滅時，影必隨滅。樹影依樹生，樹滅影亦滅；無表依表生，表滅無表滅。論主云：不然。如子堂牙，子依於父生，父滅子猶在。無表依表生，表滅無表在(堂喻牙喻亦然)。二云：五識所依大種變礙，故無表業亦名為色。即有宗義。若爾，所依有變礙故，眼識等五亦應名色。此難不齊。無表依止大種轉時，如影依樹、光依珠寶。眼識等五依眼等根則不如是，唯能為作助生緣故。意云：不應以眼等為增上緣之疎依，難親緣故。論主又破云：此影依樹、光依寶言，且非扶順《毘婆沙》義。彼宗影等顯色極微，各自依止四大種故。論主又縱破云：設許影光依止樹寶，而無表色不同彼依，彼許所依大種雖滅，而無表色不隨滅故。三復有別釋，彼所難言：眼識等五所依不定，或有變礙，謂眼等根。或無變礙，謂無間意。無表所依則不如是。故前所難定為不齊。變礙名色，理得成就。此即論主成第二師，故名第三。釋曰：上來三義但是二意，以其第三成第二故。雖有二義，並依色成無表色義。故《涅槃》云「菩提王子意疑：比丘善心受戒，至惡無記，

應名失戒。」故經「問云：『若有比丘護持禁戒，若發惡心，當知是時失比丘戒？』佛言：『戒有七種，從於身口有無作色，以是無作色因緣故，其心雖在惡無記中，不名失戒，猶名持戒。以何因緣名無作色？非異色因，不作異色因果。』」釋曰：此有兩重問答之意。前答不失戒因，因無表故。後非異色因下，自釋無表得色名因由。言非異色因者，明以色為因，不是異色之外別物為因。言不作異色因果者，明作色果也，不作異色之外別物之果。既以色為因與色作果，故無表戒得成色也。若將此文釋不失戒，則成不知問答之本。餘諸異義，恐繁且止。然今疏意：但取彼立無表是色而為所破，不剋定彼無表色義。若取文同，即《雜心》義。疏今明觀意者，即破意也，執破觀成。然此正破《雜心》，不同《俱舍》破意，彼破其立義不正，今破遣相顯理耳。疏「謂非色者顯非非色」者，破德宗意。彼立意云：非變礙故不可為色，非慮知故不可名心。即非色非心，不相應行攝。破意可知。疏「雖空不礙涉有故」，此釋方便自在。即顯雖無心於持犯，而七支皎淨、三業無瑕，攝善利人無不為矣，以前觀空非斷滅故。疏「我不見一法非佛法」者，前已曾引，謂不毀不持法界平等，由此該融故有第九一具一切也。疏「此中五喻」者，疏文顯指〈十忍〉、闇用《淨名》，文並可知。疏「第二大段」等者，此下義則深玄，在文可見，但當細尋，更不繁舉。其「開發之發」等，後品當知。「不由他悟」，含有三義，如〈十住品〉。謂見夫心性，性外皆他，自亦不存，兼顯以心為自、心外為他。今自心不存、豈心外取法？「豈唯定之方寸」等者，顯自心為自、他人為他。前〈十住品〉從麁至細，今此以細況麁耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應名失戒。」故經「問云：『若有比丘護持禁戒，若發惡心，當知是時失比丘戒？』佛言：『戒有七種，從於身口有無作色，以是無作色因緣故，其心雖在惡無記中，不名失戒，猶名持戒。以何因緣名無作色？非異色因，不作異色因果。』」釋曰：此有兩重問答之意。前答不失戒因，因無表故。後非異色因下，自釋無表得色名因由。言非異色因者，明以色為因，不是異色之外別物為因。言不作異色因果者，明作色果也，不作異色之外別物之果。既以色為因與色作果，故無表戒得成色也。若將此文釋不失戒，則成不知問答之本。餘諸異義，恐繁且止。然今疏意：但取彼立無表是色而為所破，不剋定彼無表色義。若取文同，即《雜心》義。疏今明觀意者，即破意也，執破觀成。然此正破《雜心》，不同《俱舍》破意，彼破其立義不正，今破遣相顯理耳。疏「謂非色者顯非非色」者，破德宗意。彼立意云：非變礙故不可為色，非慮知故不可名心。即非色非心，不相應行攝。破意可知。疏「雖空不礙涉有故」，此釋方便自在。即顯雖無心於持犯，而七支皎淨、三業無瑕，攝善利人無不為矣，以前觀空非斷滅故。疏「我不見一法非佛法」者，前已曾引，謂不毀不持法界平等，由此該融故有第九一具一切也。疏「此中五喻」者，疏文顯指〈十忍〉、闇用《淨名》，文並可知。疏「第二大段」等者，此下義則深玄，在文可見，但當細尋，更不繁舉。其「開發之發」等，後品當知。「不由他悟」，含有三義，如〈十住品〉。謂見夫心性，性外皆他，自亦不存，兼顯以心為自、心外為他。今自心不存、豈心外取法？「豈唯定之方寸」等者，顯自心為自、他人為他。前〈十住品〉從麁至細，今此以細況麁耳。

初發心功德品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發心功德品第十七

言「舉初況後巧顯深勝」者，初發心位劣，功德難思；後後位高，德無涯矣。疏「一三種發心之初」者，《起信論》發趣道相中，論云「略說發心有三種相。云何為三？一者信成就發心、二者解行發心、三者證發心。」今即第一，故云三種中初。所以知是初者，論云「信成就發心者，依何等人、修何等行，得信成就堪能發心？所謂依不定聚眾生，以有熏習善根力故。信業果報能生十善，厭生死苦、求無上菩提，得值諸佛親承供養，修行信心經一萬劫，信心成就故，諸佛菩薩教令發心等；或以大悲自能發心；或因正法欲滅，以護法因緣能自發心。如是信心成就得發心者，入正定聚畢竟不退，名住如來種中正因相應。」次說發三種心，已如〈十住品〉。又云「發是心故，則得少分見於法身。以見法身故，隨其願力能現八種利益眾生，所謂從兜率天退等。二解行發心者，當知轉勝，以是菩薩從初正信已來，經於第一阿僧祇劫將欲滿故，於真如法中能深解現前所修離相，以知法性無慳貪故，隨順修行檀波羅蜜等。三證發心者，從淨心地，乃至菩薩究竟地中證何境界？所謂真如，以依轉識說為境界。而此證者無有境界，唯真如智名為法身。是菩薩於一念頃，能至十方無餘世界，供養諸佛請轉法輪，唯為開道利益眾生，不依文字。」釋曰：上已明三種發心。第三登地已上；第二從十行發迴向心，以十行中能解法空；順行十度行法純熟發迴向心；從其因邊名為解行。今非後二；正與初心相應故。疏「二十住之初」，揀餘九住，彼名初發心住故。發亦二義：一發起上求心，望後論發。「二三德開發」者，望前論發。從初信心始入佛法，即發趣求如來果位，寂照雙流常觀心性。功行既著，至此開發，如發金藏見真金等。於中四意：初標。二「能知」下，示三德相，即下經文。三「在於信位」下，釋開發義。言「研窮」者，從初信入寂照雙流，常觀心性、精修諸度，以此為因。豁然開悟是開發相，如發金藏了見分明。四「故得」下，仍前釋於功德之義。疏「三即以初心」下，第三宗趣。於中二：一正釋宗趣、二「然住會」下揀異釋。於中三：初正揀、二遮破、三結成。今初，即安國意。然彼有二意。一云：此中三賢別說十地，十地一會總說十地，故其四會皆是十地。二者以此品中文義深奧，同十地故。今疏一文，一時雙破，而正破初意。今是十住之會說初發心，是明信成就攝後二，自屬第五六會，何得渾和？若言別說合說，略有四失：一令此經無三賢義；二令餘經三賢虛設；三成此經文義雜亂，謂以地義名住行向故；四何不一天總別說耶？而歷四天蓋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言「舉初況後巧顯深勝」者，初發心位劣，功德難思；後後位高，德無涯矣。疏「一三種發心之初」者，《起信論》發趣道相中，論云「略說發心有三種相。云何為三？一者信成就發心、二者解行發心、三者證發心。」今即第一，故云三種中初。所以知是初者，論云「信成就發心者，依何等人、修何等行，得信成就堪能發心？所謂依不定聚眾生，以有熏習善根力故。信業果報能生十善，厭生死苦、求無上菩提，得值諸佛親承供養，修行信心經一萬劫，信心成就故，諸佛菩薩教令發心等；或以大悲自能發心；或因正法欲滅，以護法因緣能自發心。如是信心成就得發心者，入正定聚畢竟不退，名住如來種中正因相應。」次說發三種心，已如〈十住品〉。又云「發是心故，則得少分見於法身。以見法身故，隨其願力能現八種利益眾生，所謂從兜率天退等。二解行發心者，當知轉勝，以是菩薩從初正信已來，經於第一阿僧祇劫將欲滿故，於真如法中能深解現前所修離相，以知法性無慳貪故，隨順修行檀波羅蜜等。三證發心者，從淨心地，乃至菩薩究竟地中證何境界？所謂真如，以依轉識說為境界。而此證者無有境界，唯真如智名為法身。是菩薩於一念頃，能至十方無餘世界，供養諸佛請轉法輪，唯為開道利益眾生，不依文字。」釋曰：上已明三種發心。第三登地已上；第二從十行發迴向心，以十行中能解法空；順行十度行法純熟發迴向心；從其因邊名為解行。今非後二；正與初心相應故。疏「二十住之初」，揀餘九住，彼名初發心住故。發亦二義：一發起上求心，望後論發。「二三德開發」者，望前論發。從初信心始入佛法，即發趣求如來果位，寂照雙流常觀心性。功行既著，至此開發，如發金藏見真金等。於中四意：初標。二「能知」下，示三德相，即下經文。三「在於信位」下，釋開發義。言「研窮」者，從初信入寂照雙流，常觀心性、精修諸度，以此為因。豁然開悟是開發相，如發金藏了見分明。四「故得」下，仍前釋於功德之義。疏「三即以初心」下，第三宗趣。於中二：一正釋宗趣、二「然住會」下揀異釋。於中三：初正揀、二遮破、三結成。今初，即安國意。然彼有二意。一云：此中三賢別說十地，十地一會總說十地，故其四會皆是十地。二者以此品中文義深奧，同十地故。今疏一文，一時雙破，而正破初意。今是十住之會說初發心，是明信成就攝後二，自屬第五六會，何得渾和？若言別說合說，略有四失：一令此經無三賢義；二令餘經三賢虛設；三成此經文義雜亂，謂以地義名住行向故；四何不一天總別說耶？而歷四天蓋

有所表。是知此說殊乖教理，故云「住會發心定是信成就」等。疏「生如來家自約解說」下，第二遮破。彼云：據文既云初發心時便成正覺，應是初地。況下經云「以生如來廣大家，能生三世一切諸佛家，永斷一切諸疑網，盡除一切諸障礙。」若非初地安得爾耶？豈有久習無明，纔一發心便成大智，能知前際一切諸佛如來成等正覺乃至涅槃，能信後際一切諸佛所有善根，能知現在一切諸佛所有智慧，即能振動一切世界等耶？若謂不作齊限而能爾者，今何不發耶？已發，何不能爾耶？以斯義理，應知證發。釋曰：此中彼釋自有三段，一正立、二「豈有久習」下引文反質、三「若謂不作」下縱破法性。今疏文中亦有三節，但通前二。今初，通其第一正立。彼以有生家故名證發心，今揀生家不同，故非證也。然彼引四句，今但通一，餘例可知。且通生家，生家有六，如〈法界品〉前十住內亦說生家。家言雖同而義有異，豈以解生同證生也。解生生菩提心家。證生生真如家故不同也？此義若成，其餘皆成故，故不通餘也。若通餘三者，既許解生，何得不能生三世佛家，斷諸疑網除諸障礙？又彼初云初發心時便成正覺，最初建立是初地義。此義前品已曾廣釋，故不通耳。疏「若謂久習無明」下，即第二通其引文反質。彼引四句，今為兩節通之。初通久習無明，文可知也。後「若謂云何」下，三通知三世佛法。此即《涅槃》第六〈如來性品〉，南經即〈四依品〉，云「有四種人，能護正法、建立正法、憶念正法，能多利益憐愍世間，為世間依，安樂人天。何等為四？有人出世，具煩惱性，是名第一。須陀洹人，是名第二。阿那含人，是名第三。阿羅漢人，是名第四。云何名為具煩惱性？若有人能受持禁戒，威儀具足，建立正法，從佛所聞解其文義，轉為他人分別宣說，所謂少欲多欲非道廣說，如八大人覺。有犯罪人者，教令發露懺悔滅除，善知菩薩方便所行祕密之法，是名凡夫，非第八人。第八人者，不名凡夫，名為菩薩，不名為佛。」釋曰：遠公亦詺為種性解行人，非是登地。此初依人，既云具縛能知祕密，何言十住不能知耶？前義若成，動剎何惑？其第三段縱破法性，文理易故疏不通之。意云：此中非獨作無齊限便得爾也，亦久研窮方至此位。何得為此無理難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有所表。是知此說殊乖教理，故云「住會發心定是信成就」等。疏「生如來家自約解說」下，第二遮破。彼云：據文既云初發心時便成正覺，應是初地。況下經云「以生如來廣大家，能生三世一切諸佛家，永斷一切諸疑網，盡除一切諸障礙。」若非初地安得爾耶？豈有久習無明，纔一發心便成大智，能知前際一切諸佛如來成等正覺乃至涅槃，能信後際一切諸佛所有善根，能知現在一切諸佛所有智慧，即能振動一切世界等耶？若謂不作齊限而能爾者，今何不發耶？已發，何不能爾耶？以斯義理，應知證發。釋曰：此中彼釋自有三段，一正立、二「豈有久習」下引文反質、三「若謂不作」下縱破法性。今疏文中亦有三節，但通前二。今初，通其第一正立。彼以有生家故名證發心，今揀生家不同，故非證也。然彼引四句，今但通一，餘例可知。且通生家，生家有六，如〈法界品〉前十住內亦說生家。家言雖同而義有異，豈以解生同證生也。解生生菩提心家。證生生真如家故不同也？此義若成，其餘皆成故，故不通餘也。若通餘三者，既許解生，何得不能生三世佛家，斷諸疑網除諸障礙？又彼初云初發心時便成正覺，最初建立是初地義。此義前品已曾廣釋，故不通耳。疏「若謂久習無明」下，即第二通其引文反質。彼引四句，今為兩節通之。初通久習無明，文可知也。後「若謂云何」下，三通知三世佛法。此即《涅槃》第六〈如來性品〉，南經即〈四依品〉，云「有四種人，能護正法、建立正法、憶念正法，能多利益憐愍世間，為世間依，安樂人天。何等為四？有人出世，具煩惱性，是名第一。須陀洹人，是名第二。阿那含人，是名第三。阿羅漢人，是名第四。云何名為具煩惱性？若有人能受持禁戒，威儀具足，建立正法，從佛所聞解其文義，轉為他人分別宣說，所謂少欲多欲非道廣說，如八大人覺。有犯罪人者，教令發露懺悔滅除，善知菩薩方便所行祕密之法，是名凡夫，非第八人。第八人者，不名凡夫，名為菩薩，不名為佛。」釋曰：遠公亦詺為種性解行人，非是登地。此初依人，既云具縛能知祕密，何言十住不能知耶？前義若成，動剎何惑？其第三段縱破法性，文理易故疏不通之。意云：此中非獨作無齊限便得爾也，亦久研窮方至此位。何得為此無理難也。