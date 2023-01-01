大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第三十八

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「別中句乃有二」下，第二釋別句。於初句中分成二義，謂與法界等、與虛空等，是勝住處者，下論釋云「大勝高廣，一體異名，故彼經云『廣大如法界』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「別中句乃有二」下，第二釋別句。於初句中分成二義，謂與法界等、與虛空等，是勝住處者，下論釋云「大勝高廣，一體異名，故彼經云『廣大如法界』。」

疏「然地經總句」下，彈古人。古人亦取下論立其三義，而云一勝善決定、二因善決定、三不怯弱善決定。故今破云：彼中總句是決定故，別句為六決定。今經總句是住處，即合別句為三住處；但取類例如何，一向學彼，則好學太過也。此三義理，應尋下十地經疏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然地經總句」下，彈古人。古人亦取下論立其三義，而云一勝善決定、二因善決定、三不怯弱善決定。故今破云：彼中總句是決定故，別句為六決定。今經總句是住處，即合別句為三住處；但取類例如何，一向學彼，則好學太過也。此三義理，應尋下十地經疏。

疏「今是地前故闕此也」，且依行布未證真如，故無常果因盡未來際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今是地前故闕此也」，且依行布未證真如，故無常果因盡未來際。

疏「如空包含無邊行海」者，此三義中，初一事、次一理、三即無障礙法界。然類六決定而但有三者，餘三證如方得有故。一謂觀相善，云無雜；二真實善，云不可見；三大善，云普能救護一切眾生。皆未證如，故無此三矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如空包含無邊行海」者，此三義中，初一事、次一理、三即無障礙法界。然類六決定而但有三者，餘三證如方得有故。一謂觀相善，云無雜；二真實善，云不可見；三大善，云普能救護一切眾生。皆未證如，故無此三矣。

疏「乃至始入空界」等者，乃至二字中間則有所超越，皆信受行，常起信心，不生邪見十重五逆四倒八倒、不生難處，常值佛法、廣多聞慧、多求方便，始入空界住空性位，故名為住。此後復云「空理智心習故，佛法一切功德不自造，心生一切功德故。不名為地，但名為住。」釋曰：學他非自有，故名住不名地。餘可知。十皆彼經。二中「謂練治」下，疏釋。三中，經但云「長一切行」。四中云「生在佛家種性清淨」。五中云「多習無量善」。六中云「成就第六般若」。七中「止觀」下，疏意。八九全同。十中「諸佛」下，疏取經意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「乃至始入空界」等者，乃至二字中間則有所超越，皆信受行，常起信心，不生邪見十重五逆四倒八倒、不生難處，常值佛法、廣多聞慧、多求方便，始入空界住空性位，故名為住。此後復云「空理智心習故，佛法一切功德不自造，心生一切功德故。不名為地，但名為住。」釋曰：學他非自有，故名住不名地。餘可知。十皆彼經。二中「謂練治」下，疏釋。三中，經但云「長一切行」。四中云「生在佛家種性清淨」。五中云「多習無量善」。六中云「成就第六般若」。七中「止觀」下，疏意。八九全同。十中「諸佛」下，疏取經意。

疏「然此十住得名」下，謂於釋名門中有總名別名，各有得名釋名，今皆具足。「從其所喻」下，即是釋名，會六釋故。謂發心即住，為持業釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此十住得名」下，謂於釋名門中有總名別名，各有得名釋名，今皆具足。「從其所喻」下，即是釋名，會六釋故。謂發心即住，為持業釋。

疏「若從能喻或依士」者，喻劣法故。此一即依主釋中開出。然六釋義上下多有，今當略出。謂西方釋名有其六種：一依主、二持業、三有財、四相違、五帶數、六隣近。以此六釋有離合故，一一皆具二。若單一字名，即非六釋，以不得成離合相故。初依主者，謂所依為主。如說眼識，識依眼起，即眼之識，故名眼識，舉眼之主以表於識。亦名依士釋，此即分取他名，如名色識。如子取父名，名為依主。若父取子名，即名依士，所依劣故。言離合相者，離謂眼者是根、識者了別。合謂此二合名眼識，餘五離合準此應知。言持業者，如說藏識，識者是體，藏是業用。用能顯體、體能持業，藏即識故，名為藏識，故言持業。亦名同依釋，藏取含藏用、識取了別用，此二同一所依，故云同依也。言有財者，謂從所有以得其名，一如佛陀，此云覺者，即有覺之者，名為覺者，此即分取他名。二如《俱舍對法藏》，對法藏者是本論名，為依根本對法藏造故，此亦名對法藏論，此全取他名，亦名有財釋。言相違者，如說眼及耳等，各別所詮皆自為主，不相隨順，故曰相違。為有及與二言，非前二釋義，通帶數、有財。言帶數者，以數顯義，通於三釋。如五蘊二諦等，五即是蘊，二即是諦，此用自為名，即持業帶數。如眼等六識，取自他為名，即依主帶數。如說五業為五無間，無間是果，即因談果，此全取他名，即有財帶數。言隣近者，從近為名，如四念住以慧為體，以慧近念，故名念住。既是隣近，不同自為名，無持業義，通餘二釋。一依主隣近，如有人近長安住，有人問言：「為何處住？」答云：「長安住。」此人非長安，以近長安，故云長安住。以分取他名，復是依主隣近。二有財隣近，如問：「何處人？」答云：「長安。」以全取他處以標人名，即是有財；以近長安，復名隣近。頌曰「自用及用他，自他用俱非，通二通三種，如是六種釋。」然下諸品多用本名，但云依主、持業等，可以意得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若從能喻或依士」者，喻劣法故。此一即依主釋中開出。然六釋義上下多有，今當略出。謂西方釋名有其六種：一依主、二持業、三有財、四相違、五帶數、六隣近。以此六釋有離合故，一一皆具二。若單一字名，即非六釋，以不得成離合相故。初依主者，謂所依為主。如說眼識，識依眼起，即眼之識，故名眼識，舉眼之主以表於識。亦名依士釋，此即分取他名，如名色識。如子取父名，名為依主。若父取子名，即名依士，所依劣故。言離合相者，離謂眼者是根、識者了別。合謂此二合名眼識，餘五離合準此應知。言持業者，如說藏識，識者是體，藏是業用。用能顯體、體能持業，藏即識故，名為藏識，故言持業。亦名同依釋，藏取含藏用、識取了別用，此二同一所依，故云同依也。言有財者，謂從所有以得其名，一如佛陀，此云覺者，即有覺之者，名為覺者，此即分取他名。二如《俱舍對法藏》，對法藏者是本論名，為依根本對法藏造故，此亦名對法藏論，此全取他名，亦名有財釋。言相違者，如說眼及耳等，各別所詮皆自為主，不相隨順，故曰相違。為有及與二言，非前二釋義，通帶數、有財。言帶數者，以數顯義，通於三釋。如五蘊二諦等，五即是蘊，二即是諦，此用自為名，即持業帶數。如眼等六識，取自他為名，即依主帶數。如說五業為五無間，無間是果，即因談果，此全取他名，即有財帶數。言隣近者，從近為名，如四念住以慧為體，以慧近念，故名念住。既是隣近，不同自為名，無持業義，通餘二釋。一依主隣近，如有人近長安住，有人問言：「為何處住？」答云：「長安住。」此人非長安，以近長安，故云長安住。以分取他名，復是依主隣近。二有財隣近，如問：「何處人？」答云：「長安。」以全取他處以標人名，即是有財；以近長安，復名隣近。頌曰「自用及用他，自他用俱非，通二通三種，如是六種釋。」然下諸品多用本名，但云依主、持業等，可以意得。

疏「若定位者」，此即釋別名，復開此義門。言「一依唯識五位」者，即論第九第十，總有五頌，位各一頌，一資糧、二加行、三通達、四修習、五究竟位。初資糧偈云「乃至未起識，求住唯識性，於二取隨眠，猶未能伏滅。」論曰「從發深固大菩提心，乃至未起順決擇識，未住唯識真勝義性，齊此皆是資糧位攝。為趣無上正等菩提，修習種種福智資糧故，為諸有情勤求解脫，由此亦名順解脫分。」釋曰：謂所修福智二事，資益己身之糧用，故《涅槃》名為解脫行，行行不違故名為順。分者，因義支義，是解脫因之一分故。二加行，頌云「現前立少物，謂是唯識性，以有所得故，非實住唯識。」論曰「菩薩先於初無數劫，善備福德智慧資糧，順解脫分既圓滿已，為入見道住唯識性，復起加行伏除二取。」三通達位，頌云「若時於所緣，智都無所得，爾時住唯識，離二取相故。」下論文云「加行無間，此智生時，體會真如，名通達位。初照理故，立見道名。」四修習位，頌曰「無得不思議，是出世間智，捨二麁重故，便證得轉依。」釋曰：從初入地二見道後，住心已去，名修習位。論曰「菩薩從前見道起已，為斷餘障證得轉依，復數修習無分別智。」五究竟位，頌曰「此即無漏界，不思議善常，安樂解脫身，大牟尼名法。」此後四位，至〈十地品〉當廣分別。今是三賢之初，即初位之初，名初位攝，則知第四五會亦初位攝，十地即二三四攝，第七一會是修習餘乃第五攝，具等妙覺故下之九義。雖但釋位，則以例釋差別因果，準思可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若定位者」，此即釋別名，復開此義門。言「一依唯識五位」者，即論第九第十，總有五頌，位各一頌，一資糧、二加行、三通達、四修習、五究竟位。初資糧偈云「乃至未起識，求住唯識性，於二取隨眠，猶未能伏滅。」論曰「從發深固大菩提心，乃至未起順決擇識，未住唯識真勝義性，齊此皆是資糧位攝。為趣無上正等菩提，修習種種福智資糧故，為諸有情勤求解脫，由此亦名順解脫分。」釋曰：謂所修福智二事，資益己身之糧用，故《涅槃》名為解脫行，行行不違故名為順。分者，因義支義，是解脫因之一分故。二加行，頌云「現前立少物，謂是唯識性，以有所得故，非實住唯識。」論曰「菩薩先於初無數劫，善備福德智慧資糧，順解脫分既圓滿已，為入見道住唯識性，復起加行伏除二取。」三通達位，頌云「若時於所緣，智都無所得，爾時住唯識，離二取相故。」下論文云「加行無間，此智生時，體會真如，名通達位。初照理故，立見道名。」四修習位，頌曰「無得不思議，是出世間智，捨二麁重故，便證得轉依。」釋曰：從初入地二見道後，住心已去，名修習位。論曰「菩薩從前見道起已，為斷餘障證得轉依，復數修習無分別智。」五究竟位，頌曰「此即無漏界，不思議善常，安樂解脫身，大牟尼名法。」此後四位，至〈十地品〉當廣分別。今是三賢之初，即初位之初，名初位攝，則知第四五會亦初位攝，十地即二三四攝，第七一會是修習餘乃第五攝，具等妙覺故下之九義。雖但釋位，則以例釋差別因果，準思可知。

疏「二依攝論第六」等者，即彼論入所知相分中。論云「何處能入？謂即於彼有見似法似義意者。大乘法相等所生起勝解行地，見道修道究竟道中，於一切法唯有識性，隨聞勝解故、如理通達故、治一切障故、離一切障故。」無性釋云「何處能入者，問所入境及能入位。謂即於彼有見等者，謂於大乘法相等是所生，決定行相似法似義，意言能入於此境界，能入是用，所入境界是入是持。於此意言，或能入在勝解行地，於一切法唯識性中，但隨聽聞生勝解故。或有能入在見道中，如理通達此意言故。或能入在修道中，由此修習對治煩惱所知障故。或有能入在究竟道中，最極清淨離諸障故。如是四種是能入位。」釋前本論中有四節：一明所入；二意言為能入；三「勝解行地」下，明能入位四位能入；四「於一切法唯有識」下，出四入之相。上釋論中已摘破配竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二依攝論第六」等者，即彼論入所知相分中。論云「何處能入？謂即於彼有見似法似義意者。大乘法相等所生起勝解行地，見道修道究竟道中，於一切法唯有識性，隨聞勝解故、如理通達故、治一切障故、離一切障故。」無性釋云「何處能入者，問所入境及能入位。謂即於彼有見等者，謂於大乘法相等是所生，決定行相似法似義，意言能入於此境界，能入是用，所入境界是入是持。於此意言，或能入在勝解行地，於一切法唯識性中，但隨聽聞生勝解故。或有能入在見道中，如理通達此意言故。或能入在修道中，由此修習對治煩惱所知障故。或有能入在究竟道中，最極清淨離諸障故。如是四種是能入位。」釋前本論中有四節：一明所入；二意言為能入；三「勝解行地」下，明能入位四位能入；四「於一切法唯有識」下，出四入之相。上釋論中已摘破配竟。

疏「三依瑜伽」等者，論云「云何十二住等？嗢陀南云『種性勝解行，極喜增上戒，增上心三慧，無相有功用。無相無功用，及以無礙解，最上菩薩住，最極如來住。』」長行釋云「謂菩薩種性等」，具列其名而無次第。今疏依下釋，加於次第，便引釋文已略釋竟。然彼廣釋中皆先問後答，今初先有問云：云何菩薩種性住(此問位體)？云何菩薩住種性位(此問能住人)？今疏引答，具答二問。文有三段：初答後能住人問，謂由性仁賢性，能成菩薩行德，不由思擇制約有所防護，故即善行人。「任持」等者，二答前位體問也。此言猶略，具足論云「若諸菩薩種性，任持一切佛法種子於自體中，於所依中具足有一切佛法、一切種子。」釋曰：阿賴耶識名為自體，相續之身名為所依。未發心前，彼自體中佛法種子為此住體。種性即住，持業釋也。以其宗中立有五性，此即菩薩種性人也。「性離麁垢」下，三約煩惱輕微，重釋能住人也。此言亦略，具足論云「又諸菩薩種性住，性離麁垢，不能現起上煩惱纏，由此故無造無業或斷善根。」「二勝解行住」者，釋文具足論也。彼疏釋云「即以此住有漏種現，及無漏種諸善為體，而猶未證真寂之理，但印持決定而起諸行，故名勝解行。」「三極喜住」者，即以所得無為有為無漏善等而為其體，下諸位體皆同此體，但約初得以受別名，廣如地品。三即初地，從四至十二配二地至十地，易故不釋。「四亦依瑜伽」下，即四十九論，復以類例大同，束為七地：一約種性；二約賢位；三初入聖故，三住即為三地；四從二地至下，依聖道修功用行滿，故束為一，名行正行地；五以八地無功任運增進，故名決定；六以九地依無功用起利他行，故名決定行；七因圓果滿，名到究竟地也。「五依仁王」等者，即〈奉持品〉。若新經，如次牒十住、行、向、十地之名。今依舊經，名異義同。經云「大牟尼言：『有修行十三觀門諸善男子，為大法王。從習忍至金剛頂，皆為法師依持建立。汝等大眾應如佛供養而供養之，應持百億天華天香而以奉上。』」下經便牒便釋，其文繁廣，亦不列次。今略列其名，加以次第。今初，言「一習種性」者，此即十住，經云「善男子！其法師者，是習種性菩薩。若在家婆差、優婆差，若出家比丘、比丘尼，修行十善，自觀己身地水火風空識分分不淨，復觀十四根，所謂五情、五受、男女、意命等，有無量罪過故，即發無上菩提心，常修三界一切念念皆不淨，故得不淨忍觀門。住在佛家，修六和敬，所謂三業、同戒、同見、同學，行八萬四千波羅蜜道」等，下皆廣釋。今但釋難。言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三依瑜伽」等者，論云「云何十二住等？嗢陀南云『種性勝解行，極喜增上戒，增上心三慧，無相有功用。無相無功用，及以無礙解，最上菩薩住，最極如來住。』」長行釋云「謂菩薩種性等」，具列其名而無次第。今疏依下釋，加於次第，便引釋文已略釋竟。然彼廣釋中皆先問後答，今初先有問云：云何菩薩種性住(此問位體)？云何菩薩住種性位(此問能住人)？今疏引答，具答二問。文有三段：初答後能住人問，謂由性仁賢性，能成菩薩行德，不由思擇制約有所防護，故即善行人。「任持」等者，二答前位體問也。此言猶略，具足論云「若諸菩薩種性，任持一切佛法種子於自體中，於所依中具足有一切佛法、一切種子。」釋曰：阿賴耶識名為自體，相續之身名為所依。未發心前，彼自體中佛法種子為此住體。種性即住，持業釋也。以其宗中立有五性，此即菩薩種性人也。「性離麁垢」下，三約煩惱輕微，重釋能住人也。此言亦略，具足論云「又諸菩薩種性住，性離麁垢，不能現起上煩惱纏，由此故無造無業或斷善根。」「二勝解行住」者，釋文具足論也。彼疏釋云「即以此住有漏種現，及無漏種諸善為體，而猶未證真寂之理，但印持決定而起諸行，故名勝解行。」「三極喜住」者，即以所得無為有為無漏善等而為其體，下諸位體皆同此體，但約初得以受別名，廣如地品。三即初地，從四至十二配二地至十地，易故不釋。「四亦依瑜伽」下，即四十九論，復以類例大同，束為七地：一約種性；二約賢位；三初入聖故，三住即為三地；四從二地至下，依聖道修功用行滿，故束為一，名行正行地；五以八地無功任運增進，故名決定；六以九地依無功用起利他行，故名決定行；七因圓果滿，名到究竟地也。「五依仁王」等者，即〈奉持品〉。若新經，如次牒十住、行、向、十地之名。今依舊經，名異義同。經云「大牟尼言：『有修行十三觀門諸善男子，為大法王。從習忍至金剛頂，皆為法師依持建立。汝等大眾應如佛供養而供養之，應持百億天華天香而以奉上。』」下經便牒便釋，其文繁廣，亦不列次。今略列其名，加以次第。今初，言「一習種性」者，此即十住，經云「善男子！其法師者，是習種性菩薩。若在家婆差、優婆差，若出家比丘、比丘尼，修行十善，自觀己身地水火風空識分分不淨，復觀十四根，所謂五情、五受、男女、意命等，有無量罪過故，即發無上菩提心，常修三界一切念念皆不淨，故得不淨忍觀門。住在佛家，修六和敬，所謂三業、同戒、同見、同學，行八萬四千波羅蜜道」等，下皆廣釋。今但釋難。言

善覺者，即歡喜地，初證真如，得無分別智故。二地，戒德清淨，入修慧故。三地，聞持發慧光故，故舊為明地。四地，是焰慧故，亦云爾焰，亦云所知燒，於所知慧焰增故。五地，入真達俗，為難勝故。六地，般若寔智常現前故。七地，依空涉有，為玄達故。八地，得一切法，是寔覺故。九地，善慧具四十辯，普應多會，使情非情皆說法故。十三菩薩地，盡能入佛境故。言「義當十地等覺」者，《仁王》不立等覺，故云義當。「六依仁王」等者，即依〈教化品〉。新經即〈菩薩行品〉，〈十忍品〉廣明，今當略示。言「如次配三賢」者，伏忍下品當十住，中品當十行，上品當十迴向。故彼經云「佛言：『大王！五忍是菩薩法，謂伏忍上中下、信忍上中下(初二三地)、順忍上中下(四五六地)、無生忍上中下(七八九地)、寂滅忍上中下，名為諸菩薩修般若波羅蜜。』」今以《瓔珞》亦有五忍，寂滅亦分三品，中品即當等覺。「七亦仁王」等者，亦即上品五忍，以文云「善男子！初發相心信，恒河沙眾生修行伏忍，於三寶中生習種性十心，信心、精進心、念心、慧心、定心、施心、戒心、護心、願心、迴向心，是為菩薩能少分化眾生，已超過二乘一切善地。一切諸佛菩薩長養十心為聖胎。」釋曰：此之十心是習種性中，為十住因，開因異果故加此十。剋實唯五十一，開等覺故，亦通諸經有五十二。「八依瓔珞」等者，但除十信，信未成位故。故彼經云「佛告敬首菩薩：『汝言義相云何者，所謂十住、十行、十迴向、十地、無垢地、妙覺地，我今當說。』」「九依瓔珞」等者，即總收大位為四，後二因圓果滿為二，並如〈十忍品〉釋。「依楞伽等」者，此非立位，不別為門，而欲成五教，故此附出。以十門中前四是始教，次五終教，此《楞伽》當頓教，十即圓教。小非大位，故略不論。「十依此經」者，雖言四十二，以具圓融行布，則融前九，一經通明。若取差別，即第二會終第七會。「十信開合」者，指前開成五十二，合唯四十二，開合無礙，此經必具，故十門收之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善覺者，即歡喜地，初證真如，得無分別智故。二地，戒德清淨，入修慧故。三地，聞持發慧光故，故舊為明地。四地，是焰慧故，亦云爾焰，亦云所知燒，於所知慧焰增故。五地，入真達俗，為難勝故。六地，般若寔智常現前故。七地，依空涉有，為玄達故。八地，得一切法，是寔覺故。九地，善慧具四十辯，普應多會，使情非情皆說法故。十三菩薩地，盡能入佛境故。言「義當十地等覺」者，《仁王》不立等覺，故云義當。「六依仁王」等者，即依〈教化品〉。新經即〈菩薩行品〉，〈十忍品〉廣明，今當略示。言「如次配三賢」者，伏忍下品當十住，中品當十行，上品當十迴向。故彼經云「佛言：『大王！五忍是菩薩法，謂伏忍上中下、信忍上中下(初二三地)、順忍上中下(四五六地)、無生忍上中下(七八九地)、寂滅忍上中下，名為諸菩薩修般若波羅蜜。』」今以《瓔珞》亦有五忍，寂滅亦分三品，中品即當等覺。「七亦仁王」等者，亦即上品五忍，以文云「善男子！初發相心信，恒河沙眾生修行伏忍，於三寶中生習種性十心，信心、精進心、念心、慧心、定心、施心、戒心、護心、願心、迴向心，是為菩薩能少分化眾生，已超過二乘一切善地。一切諸佛菩薩長養十心為聖胎。」釋曰：此之十心是習種性中，為十住因，開因異果故加此十。剋實唯五十一，開等覺故，亦通諸經有五十二。「八依瓔珞」等者，但除十信，信未成位故。故彼經云「佛告敬首菩薩：『汝言義相云何者，所謂十住、十行、十迴向、十地、無垢地、妙覺地，我今當說。』」「九依瓔珞」等者，即總收大位為四，後二因圓果滿為二，並如〈十忍品〉釋。「依楞伽等」者，此非立位，不別為門，而欲成五教，故此附出。以十門中前四是始教，次五終教，此《楞伽》當頓教，十即圓教。小非大位，故略不論。「十依此經」者，雖言四十二，以具圓融行布，則融前九，一經通明。若取差別，即第二會終第七會。「十信開合」者，指前開成五十二，合唯四十二，開合無礙，此經必具，故十門收之。

第五說分。疏「大同初地為得十力故」等，即彼住分中當為何義？彼有十句，總云為得佛智故、為得十力故、為得大無畏等。十力乃是別中一句，雖廣略有異，然皆求佛果，故云大同。從「又此十力」下，通妨。妨云：若言大同，那唯一別句耶？答意云：既言大同，何妨多異，顯於初賢劣初地故。又以十力攝義寬長故，略舉此一，如十力章故。故非不緣，餘蓋文略耳。是以下偈廣斯十力及餘諸義，皆初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五說分。疏「大同初地為得十力故」等，即彼住分中當為何義？彼有十句，總云為得佛智故、為得十力故、為得大無畏等。十力乃是別中一句，雖廣略有異，然皆求佛果，故云大同。從「又此十力」下，通妨。妨云：若言大同，那唯一別句耶？答意云：既言大同，何妨多異，顯於初賢劣初地故。又以十力攝義寬長故，略舉此一，如十力章故。故非不緣，餘蓋文略耳。是以下偈廣斯十力及餘諸義，皆初發心。

疏「問：八遠生死」等者，上正釋文，此下料揀。答有三意：初一約二利說、二唯約利他、三約悲智。然悲智多約悲明利他、智約自利。如實義者，自他皆具，如悲濟九類、智了無生，而可度者，即一向利他。有悲無智即墮愛見，有智無悲即滯二乘。無智不能觀空，無悲不能起行，多約自利，故與初別。然前釋樂住生死具悲智二意，今為對遠離義，故但舉悲，故樂住生死。「瑜伽」下，引文證顯，引《瑜伽》證厭離義。恐有誤解，謂唯二乘有厭離，故闇引二經雙證二義：一即《淨名》舍利弗章，已如前引；二「不動真際」，即《大品》意及《智論》文。言「成不住道」者，上釋是俱住義，由俱不住，故能雙住。由不住生死，故能住涅槃；由不住涅槃，故能住生死等，前已廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「問：八遠生死」等者，上正釋文，此下料揀。答有三意：初一約二利說、二唯約利他、三約悲智。然悲智多約悲明利他、智約自利。如實義者，自他皆具，如悲濟九類、智了無生，而可度者，即一向利他。有悲無智即墮愛見，有智無悲即滯二乘。無智不能觀空，無悲不能起行，多約自利，故與初別。然前釋樂住生死具悲智二意，今為對遠離義，故但舉悲，故樂住生死。「瑜伽」下，引文證顯，引《瑜伽》證厭離義。恐有誤解，謂唯二乘有厭離，故闇引二經雙證二義：一即《淨名》舍利弗章，已如前引；二「不動真際」，即《大品》意及《智論》文。言「成不住道」者，上釋是俱住義，由俱不住，故能雙住。由不住生死，故能住涅槃；由不住涅槃，故能住生死等，前已廣說。

疏「又初云」下，更有一問答。亦三意：一自不要生，為引眾生令修淨土因故，二如人不善於水，見子墮水，若便入者，自他俱沒；應求船筏而濟度之。三悲故樂住，智故往生。下通十藏難，約權實智說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又初云」下，更有一問答。亦三意：一自不要生，為引眾生令修淨土因故，二如人不善於水，見子墮水，若便入者，自他俱沒；應求船筏而濟度之。三悲故樂住，智故往生。下通十藏難，約權實智說。

疏「自解亦三」者，次第對上，謂一由內性成故，不隨他人；二了唯心故，不心外取法；三由了性故如，性外一法亦無。疏「非但多聞於義不了」者，即《涅槃經》意。〈高貴德王品〉云「寧願少聞，多解義理；不願多聞，於義不了。」涅槃近因，〈問明〉已引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「自解亦三」者，次第對上，謂一由內性成故，不隨他人；二了唯心故，不心外取法；三由了性故如，性外一法亦無。疏「非但多聞於義不了」者，即《涅槃經》意。〈高貴德王品〉云「寧願少聞，多解義理；不願多聞，於義不了。」涅槃近因，〈問明〉已引。

疏「第三然十無常大同三地」下，疏文有二：初總相標釋、後「論云」下開章別釋。於中四解：一依論勢作生滅無常釋、二依《涅槃》常無常對釋、三傍《淨名》生滅無生滅對釋、四取《涅槃》等雙非常無常絕迹以釋。初中二：先釋總句。「命行」即無常體。「不住」即無常義。「然復」下，別釋無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三然十無常大同三地」下，疏文有二：初總相標釋、後「論云」下開章別釋。於中四解：一依論勢作生滅無常釋、二依《涅槃》常無常對釋、三傍《淨名》生滅無生滅對釋、四取《涅槃》等雙非常無常絕迹以釋。初中二：先釋總句。「命行」即無常體。「不住」即無常義。「然復」下，別釋無常。

疏「於何無常」下，二釋別句。前四可知。從「五無作」下次下四句，從上四句次第而生。由無常成無作，由苦成無味，由空成無體，由無我成無處。後二句雙結，離二取也。上言「一切世間不可樂想」者，即《智論》第二十六，十想之一也。言十想者，一無常、二苦、三無我、四食不淨、五一切世間不可樂、六死、七不淨、八斷、九離、十盡想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「於何無常」下，二釋別句。前四可知。從「五無作」下次下四句，從上四句次第而生。由無常成無作，由苦成無味，由空成無體，由無我成無處。後二句雙結，離二取也。上言「一切世間不可樂想」者，即《智論》第二十六，十想之一也。言十想者，一無常、二苦、三無我、四食不淨、五一切世間不可樂、六死、七不淨、八斷、九離、十盡想。

疏「問：涅槃比丘」下，第二依《涅槃》常無常對解。於中二：先問答生起、二依經正釋。今初，即〈哀歎品〉三修比丘讚無常等想中文也。「比丘白佛言：『世尊！快說無常苦空無我。世尊！一切眾跡中象跡為上，是無常想亦復如是，於諸想中最為第一。若有精勤修習之者，能除一切欲界欲愛等。又如秋耕為勝等，又說無我。』佛便讚其善修無我比丘，答言：『我等不但修無我想，亦更修習其餘諸想，謂苦想、無常想、無我想。』」略不說空，故云三修。又引醉人喻云，下取意引。譬如醉人見日月轉，眾生亦爾，無常計常。佛言向引醉人，但知其文字未知其義。謂醉人見日月轉，日月實不曾轉。涅槃真常，而謂無常等涅槃等，實不無常等。謂依如來法門次第，初因外道橫計邪常故說無常，諸觀中最。二乘不曉，漫該佛地，雙林極唱則常等區分。問答並可知。疏「又無常者」下，二依經正解。躡前問答，故致「又」言。上以無常該於涅槃，今以未會涅槃則不該矣。由生死中有無常等，則顯法身是常、涅槃是樂、善有不空、自在有我。「八自在我」者，一能作小、二能作大、三能作輕、四能作自在、五能作主、六能遠到、七者動地、八隨意所欲盡能作得，廣如《大論》及《涅槃經》說。然以法身性出自古，體無變異偏語其常，涅槃寂滅故為真樂。然空亦不淨是有為，故《涅槃》云「淨者，諸佛菩薩正法，名為善有。如來者，即是我義。」然別說則爾，若如實言，涅槃即具四德，故二十七經云「所言空者，不見空與不空。智者見空及與不空、常與無常、苦之與樂、我與無我，空者一切生死，不空者謂大涅槃，乃至無我者所謂生死，我者謂大涅槃。」釋曰：其「乃至」字中間越二，若具說云：無常者所謂生死，常者謂大涅槃，苦者所謂生死，樂者謂大涅槃。故一經中廣說生死無常樂我淨，涅槃有常樂我淨，則知涅槃必具四德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「問：涅槃比丘」下，第二依《涅槃》常無常對解。於中二：先問答生起、二依經正釋。今初，即〈哀歎品〉三修比丘讚無常等想中文也。「比丘白佛言：『世尊！快說無常苦空無我。世尊！一切眾跡中象跡為上，是無常想亦復如是，於諸想中最為第一。若有精勤修習之者，能除一切欲界欲愛等。又如秋耕為勝等，又說無我。』佛便讚其善修無我比丘，答言：『我等不但修無我想，亦更修習其餘諸想，謂苦想、無常想、無我想。』」略不說空，故云三修。又引醉人喻云，下取意引。譬如醉人見日月轉，眾生亦爾，無常計常。佛言向引醉人，但知其文字未知其義。謂醉人見日月轉，日月實不曾轉。涅槃真常，而謂無常等涅槃等，實不無常等。謂依如來法門次第，初因外道橫計邪常故說無常，諸觀中最。二乘不曉，漫該佛地，雙林極唱則常等區分。問答並可知。疏「又無常者」下，二依經正解。躡前問答，故致「又」言。上以無常該於涅槃，今以未會涅槃則不該矣。由生死中有無常等，則顯法身是常、涅槃是樂、善有不空、自在有我。「八自在我」者，一能作小、二能作大、三能作輕、四能作自在、五能作主、六能遠到、七者動地、八隨意所欲盡能作得，廣如《大論》及《涅槃經》說。然以法身性出自古，體無變異偏語其常，涅槃寂滅故為真樂。然空亦不淨是有為，故《涅槃》云「淨者，諸佛菩薩正法，名為善有。如來者，即是我義。」然別說則爾，若如實言，涅槃即具四德，故二十七經云「所言空者，不見空與不空。智者見空及與不空、常與無常、苦之與樂、我與無我，空者一切生死，不空者謂大涅槃，乃至無我者所謂生死，我者謂大涅槃。」釋曰：其「乃至」字中間越二，若具說云：無常者所謂生死，常者謂大涅槃，苦者所謂生死，樂者謂大涅槃。故一經中廣說生死無常樂我淨，涅槃有常樂我淨，則知涅槃必具四德。

疏「則前四句」下，分判經文。上第一釋十句皆無常，今第二釋具常無常。言「常故無作」者，造作是無常因，以有所作為，故名有為，有為是無常。無所作為，故名無為，無為即是常也。有味皆苦，三界之樂於下苦中橫生樂想故；無味為寂滅樂也。如於名字則不自在，謂小如小名不即成大，安名自在？若有處所則非清淨？淨無淨相方真淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「則前四句」下，分判經文。上第一釋十句皆無常，今第二釋具常無常。言「常故無作」者，造作是無常因，以有所作為，故名有為，有為是無常。無所作為，故名無為，無為即是常也。有味皆苦，三界之樂於下苦中橫生樂想故；無味為寂滅樂也。如於名字則不自在，謂小如小名不即成大，安名自在？若有處所則非清淨？淨無淨相方真淨故。

疏「然二理不偏」下，結歎前八，謂常無常等總為二理，皆不偏也。明常無常、我無我等皆不相離，此為所證，照與之符即是能證。然其此上本即生公常住義中，彼云：「夫泥洹本有，不可為無；三界本無今有，已有還無，故不可為有。泥洹以不生滅為實諦，三界以生滅為真諦，二理不偏名中道義。」彼有問云：常與無常二理相反，云何而為中道不偏之理耶？答：二理雖殊，理自相資。何者？因乖常故有三界無常，因解無常之實性故成常智。所以經引二鳥，義旨在此。二理不偏，照與之符，猶懸鏡高堂萬像斯鑑矣。釋曰：懸鏡高堂即無心虛照，萬像斯鑑則不揀妍媸，故以絕常無常之淨心照常無常之圓理。若依此釋，則一切法言，前四自屬有為。故《涅槃》云「一切法者，名為生死。非一切法者，謂佛法僧及正解脫。」又云「我觀諸行悉皆無常。云何知耶？以因緣故。若一切法從緣生者，則知無常。是諸外道無有一法不從緣生，是故無常。如來虛空佛性不從因緣，是故為常。」今後四句亦云一切法者，性淨涅槃不離一切為無為故。既有區分，則翻八倒成八行矣。疏「又初四句則因緣生滅」等者，第三傍《淨名經》，約生滅無生滅釋，唯就無常明義。於中有二：先正解、後引證。前中言「初四即因緣生滅是無常義」等者，等取逼迫為苦義、不淨為空義、不自在為無我義。言「次四句則以不生不滅為無常義」者，此之一句言含總別。總則該後四句，別則初句。無作是無常義，既無造作則無生滅。然此即《淨名》迦旃延章。「迦旃延白佛言：『憶念昔者世尊為諸比丘略說法要，我即於後敷演其義，謂無常義、苦義、空義、無我義、寂滅義。時維摩詰來謂我言：「唯迦旃延！無以生滅心行說實相法。迦旃延！諸法畢竟不生不滅，是無常義。五受陰洞達空無所起，是苦義。諸法畢竟無所有，是空義。於我無我而不二，是無我義。法本不生今則無滅，是寂滅義。」』」釋曰：今疏文中全已用之，但觀所引，自分主客。生公釋諸法畢竟不生不滅是無常義，云「無常者，以事滅驗之，終苟有滅，始無然乎？始若果然，則生非定矣。生不定生，滅孰定哉？生滅既其不定，真體復何所在哉？推無在之為理，是諸法實義。實以不生不滅為義，豈非無常之所存乎？故云不生不滅是無常義。」此則正就生滅推之即無生滅耳。「又無常者，乃明常之為無常，則所以無無常也，故不生滅是無常義。」疏「五受陰洞達空」等者，受者取也，謂煩惱業因能招此陰，故名受陰。言「因起有苦」下，釋疏就經，謂從緣起故，起則無起。故生公云：「夫苦之為事，會所成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然二理不偏」下，結歎前八，謂常無常等總為二理，皆不偏也。明常無常、我無我等皆不相離，此為所證，照與之符即是能證。然其此上本即生公常住義中，彼云：「夫泥洹本有，不可為無；三界本無今有，已有還無，故不可為有。泥洹以不生滅為實諦，三界以生滅為真諦，二理不偏名中道義。」彼有問云：常與無常二理相反，云何而為中道不偏之理耶？答：二理雖殊，理自相資。何者？因乖常故有三界無常，因解無常之實性故成常智。所以經引二鳥，義旨在此。二理不偏，照與之符，猶懸鏡高堂萬像斯鑑矣。釋曰：懸鏡高堂即無心虛照，萬像斯鑑則不揀妍媸，故以絕常無常之淨心照常無常之圓理。若依此釋，則一切法言，前四自屬有為。故《涅槃》云「一切法者，名為生死。非一切法者，謂佛法僧及正解脫。」又云「我觀諸行悉皆無常。云何知耶？以因緣故。若一切法從緣生者，則知無常。是諸外道無有一法不從緣生，是故無常。如來虛空佛性不從因緣，是故為常。」今後四句亦云一切法者，性淨涅槃不離一切為無為故。既有區分，則翻八倒成八行矣。疏「又初四句則因緣生滅」等者，第三傍《淨名經》，約生滅無生滅釋，唯就無常明義。於中有二：先正解、後引證。前中言「初四即因緣生滅是無常義」等者，等取逼迫為苦義、不淨為空義、不自在為無我義。言「次四句則以不生不滅為無常義」者，此之一句言含總別。總則該後四句，別則初句。無作是無常義，既無造作則無生滅。然此即《淨名》迦旃延章。「迦旃延白佛言：『憶念昔者世尊為諸比丘略說法要，我即於後敷演其義，謂無常義、苦義、空義、無我義、寂滅義。時維摩詰來謂我言：「唯迦旃延！無以生滅心行說實相法。迦旃延！諸法畢竟不生不滅，是無常義。五受陰洞達空無所起，是苦義。諸法畢竟無所有，是空義。於我無我而不二，是無我義。法本不生今則無滅，是寂滅義。」』」釋曰：今疏文中全已用之，但觀所引，自分主客。生公釋諸法畢竟不生不滅是無常義，云「無常者，以事滅驗之，終苟有滅，始無然乎？始若果然，則生非定矣。生不定生，滅孰定哉？生滅既其不定，真體復何所在哉？推無在之為理，是諸法實義。實以不生不滅為義，豈非無常之所存乎？故云不生不滅是無常義。」此則正就生滅推之即無生滅耳。「又無常者，乃明常之為無常，則所以無無常也，故不生滅是無常義。」疏「五受陰洞達空」等者，受者取也，謂煩惱業因能招此陰，故名受陰。言「因起有苦」下，釋疏就經，謂從緣起故，起則無起。故生公云：「夫苦之為事，會所成也。

會所成者，豈得有哉？是以言五受陰空是苦義。五受陰，苦之宗也。無常推生及滅事不在一，又通在有漏無漏，故言諸法。苦即體是無，義起於內。又得無漏者，不以失受致苦，故唯受陰而已也。洞達者，無常以據終驗之，云畢竟耳。苦以空為其體，故洞達也。無所起者，無常明無本之變，理在於生。苦言假會之法，所以配起也。」今經云一切者，各少分一切。又含餘義，故云一切。諸法畢竟無所有是空義者，經也。「人法二空，空亦復空，故不如名」者，會疏就經也。生公云：「惑者皆以諸法為我之有也。理既為苦，則事不從己。己苟不從，則非我所保。保之非我，彼必非有也。有是有矣而曰非有。無則無也，豈可有哉？」此為無有無無究竟都盡，乃所以為空義也。《中論》云「諸佛說空法，為離諸有見。若復見有空，諸佛所不化」，故畢竟空耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會所成者，豈得有哉？是以言五受陰空是苦義。五受陰，苦之宗也。無常推生及滅事不在一，又通在有漏無漏，故言諸法。苦即體是無，義起於內。又得無漏者，不以失受致苦，故唯受陰而已也。洞達者，無常以據終驗之，云畢竟耳。苦以空為其體，故洞達也。無所起者，無常明無本之變，理在於生。苦言假會之法，所以配起也。」今經云一切者，各少分一切。又含餘義，故云一切。諸法畢竟無所有是空義者，經也。「人法二空，空亦復空，故不如名」者，會疏就經也。生公云：「惑者皆以諸法為我之有也。理既為苦，則事不從己。己苟不從，則非我所保。保之非我，彼必非有也。有是有矣而曰非有。無則無也，豈可有哉？」此為無有無無究竟都盡，乃所以為空義也。《中論》云「諸佛說空法，為離諸有見。若復見有空，諸佛所不化」，故畢竟空耳。

疏「於我無我而不二」者，生公云：「既理不從我為空，豈有我能制之哉？則無我矣。無我本無生死中我，非不有佛性我也。」解曰：此即無我法中有真我，故不二也。「諸佛」下，引《中論》，則二雙非也。實相之中二義俱寂，非有無我與我二也，實相之中豈有處所？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「於我無我而不二」者，生公云：「既理不從我為空，豈有我能制之哉？則無我矣。無我本無生死中我，非不有佛性我也。」解曰：此即無我法中有真我，故不二也。「諸佛」下，引《中論》，則二雙非也。實相之中二義俱寂，非有無我與我二也，實相之中豈有處所？

疏「故菴提遮經」下，第二引證，引三文而義勢各一。初引《菴提遮經》，則生滅不生滅交絡而釋。故彼經中「文殊師利言：『若知諸法畢竟生滅變易無定如幻相，而能隨其所宜有所說者，是為常義，以諸法生不自得生、滅不自得滅故。云何無常？謂若知諸法畢竟不生不滅，隨如是相而能隨其所宜而有所說，是無常義，以諸法自在變易無定，明不自得隨如是知者，說為無常義也。』」釋曰：此意正顯性相交徹二義相成。生滅相盡，無常即常，故不生不滅是無常義；隨緣變易，常即無常，即生滅是常義也。又性即相故，不生不滅是無常義；相即性故，生滅是常義。互奪則雙非、互成則雙立，雙樹中間入涅槃者，即斯意矣。雙非之義，次下當釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故菴提遮經」下，第二引證，引三文而義勢各一。初引《菴提遮經》，則生滅不生滅交絡而釋。故彼經中「文殊師利言：『若知諸法畢竟生滅變易無定如幻相，而能隨其所宜有所說者，是為常義，以諸法生不自得生、滅不自得滅故。云何無常？謂若知諸法畢竟不生不滅，隨如是相而能隨其所宜而有所說，是無常義，以諸法自在變易無定，明不自得隨如是知者，說為無常義也。』」釋曰：此意正顯性相交徹二義相成。生滅相盡，無常即常，故不生不滅是無常義；隨緣變易，常即無常，即生滅是常義也。又性即相故，不生不滅是無常義；相即性故，生滅是常義。互奪則雙非、互成則雙立，雙樹中間入涅槃者，即斯意矣。雙非之義，次下當釋。

疏「瑜伽四十六」下，二引《大論》證前不生不滅是無常義。正順前經，亦即是生公「常之為無，乃所以無無常，故即不生不滅矣。」即諸行而不可得，故入中道非常非無常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「瑜伽四十六」下，二引《大論》證前不生不滅是無常義。正順前經，亦即是生公「常之為無，乃所以無無常，故即不生不滅矣。」即諸行而不可得，故入中道非常非無常也。

疏「若依辨中邊論」下，則雙證前生滅不生滅皆無常義，而各有所囑可知。遠公釋《淨名經》，多用《中邊論》意，意取圓成實性釋不生滅是無常義，故云實相理窮名為畢竟，體寂無為名不生不滅。此不生不滅是彼無常真實性，故名無常義。餘例此知。而疏言「初後二性不生滅」者，遍計無可生滅故，圓成體常湛然故。疏「又無作者，非常非無常」下，第四取《涅槃》意雙非釋也。亦有二意：一者實相之中二邊斯寂，如向所引《中論》云「諸法實相中，無我無非我。」亦應云：諸法實相中，無常無無常。諸法實相中，無苦無樂、無淨無不淨、無空無不空。以破常故說於無常，非謂有無常；破無常故說常，非謂有於常也。二者非常者，性徹相故。非無常者，相徹性故。等思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若依辨中邊論」下，則雙證前生滅不生滅皆無常義，而各有所囑可知。遠公釋《淨名經》，多用《中邊論》意，意取圓成實性釋不生滅是無常義，故云實相理窮名為畢竟，體寂無為名不生不滅。此不生不滅是彼無常真實性，故名無常義。餘例此知。而疏言「初後二性不生滅」者，遍計無可生滅故，圓成體常湛然故。疏「又無作者，非常非無常」下，第四取《涅槃》意雙非釋也。亦有二意：一者實相之中二邊斯寂，如向所引《中論》云「諸法實相中，無我無非我。」亦應云：諸法實相中，無常無無常。諸法實相中，無苦無樂、無淨無不淨、無空無不空。以破常故說於無常，非謂有無常；破無常故說常，非謂有於常也。二者非常者，性徹相故。非無常者，相徹性故。等思之。

疏「無分別者念想無」下，上來四重但解前八，此下二句通遣能所。歷上四重皆用此二，如第一重不分別無常，無常無堅實也。第二重不分別常無常，常與無常俱無堅實。常無堅者，離常相故。第三重不分別無生無常，生滅常義無實例知。第四重亦不作雙非分別，未免戲論故。既離四句，雙非亦無堅實，亦同《淨名》「法本不生，今則無滅，是寂滅義。」上對四句且引前四，今具五矣。上來所說無常之義並已具足，特由此義常所聞故，更引古來一兩師釋。肇公云：「畢竟者，決定之辭也。小乘觀法以生滅為無常義，大乘之士以不生滅為無常義，無常名同而幽致殊絕矣。其道虛徹，故非常情之所能測。妙得其旨，其唯淨名乎。遣常故言無常，非謂有無常。無常常無，故云畢竟不生不滅是無常義。」釋曰：斯則美麗，理但一重，前已含有。大乘法師云：小乘以生滅為無常，謂不生滅為常。故今折彼：汝見有不生滅為常者，此常還是無常。故云不生不滅是無常義。釋曰：此則破其見常之心，而有二失：一者彼但說無常，曾不說常，何得以無常折彼常耶？二者彼未知常，何得言不生不滅是常義耶？故非經意。下四句大例同此。然疏上四重解釋，理無所遺，尚通實教。若華嚴宗，一切法趣無常無常，攝法無遺義理無盡方真無常。總收諸義以為一致，皆是此宗一義所收。無常既爾，餘句例然。疏「後勝進中是護小乘行」者，此皆《十地論》立，下當廣釋。大意云：觀無常等煩惱不生，名護煩惱行，不同凡夫觀察諸界。破邪顯正不墮小乘，名護小乘行。疏「次四界是起見處」者，總標也。「外道計大為諸法本」者，外道有計地為物本，依地生故；或事於水，水能淨故；或事於火，火成熟故；或事於風，風成壞故。廣如別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無分別者念想無」下，上來四重但解前八，此下二句通遣能所。歷上四重皆用此二，如第一重不分別無常，無常無堅實也。第二重不分別常無常，常與無常俱無堅實。常無堅者，離常相故。第三重不分別無生無常，生滅常義無實例知。第四重亦不作雙非分別，未免戲論故。既離四句，雙非亦無堅實，亦同《淨名》「法本不生，今則無滅，是寂滅義。」上對四句且引前四，今具五矣。上來所說無常之義並已具足，特由此義常所聞故，更引古來一兩師釋。肇公云：「畢竟者，決定之辭也。小乘觀法以生滅為無常義，大乘之士以不生滅為無常義，無常名同而幽致殊絕矣。其道虛徹，故非常情之所能測。妙得其旨，其唯淨名乎。遣常故言無常，非謂有無常。無常常無，故云畢竟不生不滅是無常義。」釋曰：斯則美麗，理但一重，前已含有。大乘法師云：小乘以生滅為無常，謂不生滅為常。故今折彼：汝見有不生滅為常者，此常還是無常。故云不生不滅是無常義。釋曰：此則破其見常之心，而有二失：一者彼但說無常，曾不說常，何得以無常折彼常耶？二者彼未知常，何得言不生不滅是常義耶？故非經意。下四句大例同此。然疏上四重解釋，理無所遺，尚通實教。若華嚴宗，一切法趣無常無常，攝法無遺義理無盡方真無常。總收諸義以為一致，皆是此宗一義所收。無常既爾，餘句例然。疏「後勝進中是護小乘行」者，此皆《十地論》立，下當廣釋。大意云：觀無常等煩惱不生，名護煩惱行，不同凡夫觀察諸界。破邪顯正不墮小乘，名護小乘行。疏「次四界是起見處」者，總標也。「外道計大為諸法本」者，外道有計地為物本，依地生故；或事於水，水能淨故；或事於火，火成熟故；或事於風，風成壞故。廣如別說。

疏「小乘計大為諸色因」者，地水火風即是能造，色香味觸以為所造。色香非一已名為諸，況若形若顯五境五根諸色非一，皆大所造也。如薩婆多宗，此說總造。若《楞伽》第二云：大慧說四大種云何造色？謂津潤妄想大種生內外水界，堪能妄想大種生內外火界，飄動妄想大種生內外風界，斷截色妄想大種生內外地界。色及虛空俱計著邪諦，五陰集四大造色生。彼疏解云「謂見有津潤妄想大種熏成種子，從此種子而生內外水界。」餘三例然，但加經見有字耳。然火能成熟，故曰堪能。地有形段及體堅住，而可斷截。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「小乘計大為諸色因」者，地水火風即是能造，色香味觸以為所造。色香非一已名為諸，況若形若顯五境五根諸色非一，皆大所造也。如薩婆多宗，此說總造。若《楞伽》第二云：大慧說四大種云何造色？謂津潤妄想大種生內外水界，堪能妄想大種生內外火界，飄動妄想大種生內外風界，斷截色妄想大種生內外地界。色及虛空俱計著邪諦，五陰集四大造色生。彼疏解云「謂見有津潤妄想大種熏成種子，從此種子而生內外水界。」餘三例然，但加經見有字耳。然火能成熟，故曰堪能。地有形段及體堅住，而可斷截。

疏言「又成身之體」者，《淨名》云「四大合故假名為身，四大無主身亦無我」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏言「又成身之體」者，《淨名》云「四大合故假名為身，四大無主身亦無我」等。

第四住。疏「從聖教生」者，此牒經即釋名也。「謂從多聞」下，疏引論釋，即《攝論》第六云「多聞熏習者，謂於大乘而起多聞。聞法義已，熏心心法相續所依。其少聞者，無容得入此現觀故。」言「等流無漏教法」者，即是能熏。此是如來所流，從勝流真如流此教法，故名無漏；教似智故，名為等流。言「生其智故」者，智是所生，即第四住菩薩之智。由生此智，故名生貴住。《唯識》等論，大意皆同。次引下文，復出二能生。從「上三義」下，結其通局。能生為局；兼所生處即名為通，依能生智還住此故。從「又能說」下，辨三名所以。三事成於兩重能所，佛為能說、教及法界皆是所說；教為能詮、法界所詮。要具此三，生義方足，故前後互出。從「此三生」下，結成生貴之名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四住。疏「從聖教生」者，此牒經即釋名也。「謂從多聞」下，疏引論釋，即《攝論》第六云「多聞熏習者，謂於大乘而起多聞。聞法義已，熏心心法相續所依。其少聞者，無容得入此現觀故。」言「等流無漏教法」者，即是能熏。此是如來所流，從勝流真如流此教法，故名無漏；教似智故，名為等流。言「生其智故」者，智是所生，即第四住菩薩之智。由生此智，故名生貴住。《唯識》等論，大意皆同。次引下文，復出二能生。從「上三義」下，結其通局。能生為局；兼所生處即名為通，依能生智還住此故。從「又能說」下，辨三名所以。三事成於兩重能所，佛為能說、教及法界皆是所說；教為能詮、法界所詮。要具此三，生義方足，故前後互出。從「此三生」下，結成生貴之名。

疏「列中十事同四地十種法智但有開合」者，然三賢如次，似於十地。就中十住相似最多，以初入下賢如地修故。初住似初地，二住似二地，乃至十住似十地，故疏多引地文釋住。而言但有開合者，初二不開，彼經初句云「深心不退故」。此句自分，云「自住處」。二云「於三寶中生淨信畢竟不壞故」，即是勝進。上二約德行差別。今云「亦能生」者，以上云從佛親生故。下之二智，約智解差別，三真如智即是證智，四即教智。其真如智，彼經兩句：一云觀諸行生滅故、二觀諸行自性無生故。上句生空真如、下句法空真如，故此合為一句「善觀察法」，具上二觀故名為善。言「亦所生處」者，以上三義釋名中，法界為所生處，即真如故。第四智中彼但有六，此有七句，開也。句雖有七，義乃略彼。彼六句中，一云觀世界成壞，即今世界。二觀因業有生，即今業行果報二句。三觀生死涅槃，即今六七二句。四觀眾生國土業故，即此初二，此亦合也。五觀前際後際故，六觀無所有盡故，此之二句今文略無，攝在果報生死之中，故全同也。今疏中觀眾生，牒經，空有即觀相、佛土即牒經。言「權實」者，即是觀相，下五例知。「二種生死四種涅槃」，下當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「列中十事同四地十種法智但有開合」者，然三賢如次，似於十地。就中十住相似最多，以初入下賢如地修故。初住似初地，二住似二地，乃至十住似十地，故疏多引地文釋住。而言但有開合者，初二不開，彼經初句云「深心不退故」。此句自分，云「自住處」。二云「於三寶中生淨信畢竟不壞故」，即是勝進。上二約德行差別。今云「亦能生」者，以上云從佛親生故。下之二智，約智解差別，三真如智即是證智，四即教智。其真如智，彼經兩句：一云觀諸行生滅故、二觀諸行自性無生故。上句生空真如、下句法空真如，故此合為一句「善觀察法」，具上二觀故名為善。言「亦所生處」者，以上三義釋名中，法界為所生處，即真如故。第四智中彼但有六，此有七句，開也。句雖有七，義乃略彼。彼六句中，一云觀世界成壞，即今世界。二觀因業有生，即今業行果報二句。三觀生死涅槃，即今六七二句。四觀眾生國土業故，即此初二，此亦合也。五觀前際後際故，六觀無所有盡故，此之二句今文略無，攝在果報生死之中，故全同也。今疏中觀眾生，牒經，空有即觀相、佛土即牒經。言「權實」者，即是觀相，下五例知。「二種生死四種涅槃」，下當廣說。

第五住。疏「初句九字流至於此」者，謂句句皆有「此菩薩所修善根皆為」字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五住。疏「初句九字流至於此」者，謂句句皆有「此菩薩所修善根皆為」字。

疏「頓現身器故」者，前約廣釋，直語色類之多，故云非一。今約深釋，藏識頓變根身器世間，故為甚深。言「出二量故」者，現量比量不能量故。又過量，無量故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「頓現身器故」者，前約廣釋，直語色類之多，故云非一。今約深釋，藏識頓變根身器世間，故為甚深。言「出二量故」者，現量比量不能量故。又過量，無量故。

疏「非是自他共所作故」者，《中論．苦品》云「自作及他作，共作無因作，如是說諸苦，於果則不然。」自他等義，下當廣釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「非是自他共所作故」者，《中論．苦品》云「自作及他作，共作無因作，如是說諸苦，於果則不然。」自他等義，下當廣釋。

第六住。疏「又在執應毀」者，上約不取聲相而毀為非，今明合毀，毀却順理。「商主天子經」者，彼經云「又復問文殊師利言：『若復有人毀汝所說，彼將何去？』答言：『當向得涅槃。』又問：『何緣作如是說？』答言：『一切無有不毀語言而能得至聖解脫中者。所以者何？其聖道中無有名字章句語言可說可示。若不毀者，彼等當不解脫。』又問：『何緣作如是說？』答言：『不可已得解脫復得解脫也。』」故言在執應毀。因言通理，言語性空，即是解脫，故云「就理應讚」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六住。疏「又在執應毀」者，上約不取聲相而毀為非，今明合毀，毀却順理。「商主天子經」者，彼經云「又復問文殊師利言：『若復有人毀汝所說，彼將何去？』答言：『當向得涅槃。』又問：『何緣作如是說？』答言：『一切無有不毀語言而能得至聖解脫中者。所以者何？其聖道中無有名字章句語言可說可示。若不毀者，彼等當不解脫。』又問：『何緣作如是說？』答言：『不可已得解脫復得解脫也。』」故言在執應毀。因言通理，言語性空，即是解脫，故云「就理應讚」也。

疏「有量無量是斷常邊」者，有量無量略有二義：一約竪論，眾生當盡，不有眾生，故名為斷；若常為眾生，即墮於常。二者橫論，眾生無邊即墮於常，定有著常故；若傍有邊涯即墮於斷，傍更無故，定無則斷。有垢則眾生界增，無垢則眾生界減。難度則菩薩勤苦，易度即生安樂。又難度常受苦，易度亦得安樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「有量無量是斷常邊」者，有量無量略有二義：一約竪論，眾生當盡，不有眾生，故名為斷；若常為眾生，即墮於常。二者橫論，眾生無邊即墮於常，定有著常故；若傍有邊涯即墮於斷，傍更無故，定無則斷。有垢則眾生界增，無垢則眾生界減。難度則菩薩勤苦，易度即生安樂。又難度常受苦，易度亦得安樂也。

疏「以不發心不知垢故名之為無」者，是不發心者難度，則顯已發心者則知有垢，故易度也。如暗室中塵，若有隙光則知有塵，無光之處不見於塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以不發心不知垢故名之為無」者，是不發心者難度，則顯已發心者則知有垢，故易度也。如暗室中塵，若有隙光則知有塵，無光之處不見於塵。

疏「法界有量」等者，有量故斷，無量故常。有成即增，有壞即減。若有即增，若無即減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「法界有量」等者，有量故斷，無量故常。有成即增，有壞即減。若有即增，若無即減。

疏「又約眾生大悲大願」等者，上量無量等皆悉是過，但以般若正知不動。今明有量無量等各有所以，故皆不動。悲願無限成其無量，了法界性雙成上二，故下經云「法界非有量，亦復非無量，牟尼悉超越，有量及無量。」既能超越，故心不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又約眾生大悲大願」等者，上量無量等皆悉是過，但以般若正知不動。今明有量無量等各有所以，故皆不動。悲願無限成其無量，了法界性雙成上二，故下經云「法界非有量，亦復非無量，牟尼悉超越，有量及無量。」既能超越，故心不動。

疏「知法界相」下，釋有成壞。緣成故有成，緣離故有壞；緣成故無成，緣壞故無壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「知法界相」下，釋有成壞。緣成故有成，緣離故有壞；緣成故無成，緣壞故無壞。

疏「體有相無」下，釋若有若無體，有是圓成之有、相無是緣成之無。「體無相有」者，則緣成之體，無自性故；緣成之相，不壞相故。則二體不同，實體則有、妄體則無。若約真俗二義別說，體有相無是真如上二義，體無相有是緣成上二義。又體有體無皆真如上二義，相有相無皆緣起上二義，思之可知。上皆出所以故不動，況並下約觀心故不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「體有相無」下，釋若有若無體，有是圓成之有、相無是緣成之無。「體無相有」者，則緣成之體，無自性故；緣成之相，不壞相故。則二體不同，實體則有、妄體則無。若約真俗二義別說，體有相無是真如上二義，體無相有是緣成上二義。又體有體無皆真如上二義，相有相無皆緣起上二義，思之可知。上皆出所以故不動，況並下約觀心故不動。

疏「偈云聽聞乃一義耳」者，恐人引下文為難。下文云「一切諸法皆無相無體、性空無實、如幻如夢，離分別。」常樂聽聞如是義，故云聽聞是一義耳。理實應須思修無相無體等法耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「偈云聽聞乃一義耳」者，恐人引下文為難。下文云「一切諸法皆無相無體、性空無實、如幻如夢，離分別。」常樂聽聞如是義，故云聽聞是一義耳。理實應須思修無相無體等法耳。

疏「此與六地取染淨」等者，彼經初二句全同，但彼皆云平等耳。經云「一切法無相故平等，無體故平等。」「想成」，即無體。三即無生故平等，謂諸入苦果虛妄分別為本，故無有生。知妄本真，即圓成性，故今經云「不可修」也。四即無成故平等，然成則非有。五即本來清淨故平等，所成果法無有真實即是實性，故清淨也。上二三句即無染分，四五二句即遣淨分。六即無戲論故平等，無戲論故即空。七即寂靜故平等，故今云無性，無性故寂靜。八九二喻，即當彼我非有相。彼有八喻，今但有二而成二義。然前六以無遣有，此二以有遣無。云我非有，但無法我，不壞於事。如幻事等，非無幻化，幻化非真耳。「十總離取捨出沒想」者，即今經無有分別。彼經云「有無不二故平等」，即雙遣有無，故無分別。而上疏云十總離取捨出沒想故者，取捨即論經別句。第六無取捨故平等，云出沒即是論釋。論云「六遣出沒故」。釋曰：出沒取捨，皆分別故。今既遣之，故無分別。然彼句當寂靜之後，前來未用，留此說之。即與論經前後不同，唯一句耳。亦由有此，故云多同。言染淨慢者，由彼五地觀苦集是染、滅道是淨，今深般若，故能治之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此與六地取染淨」等者，彼經初二句全同，但彼皆云平等耳。經云「一切法無相故平等，無體故平等。」「想成」，即無體。三即無生故平等，謂諸入苦果虛妄分別為本，故無有生。知妄本真，即圓成性，故今經云「不可修」也。四即無成故平等，然成則非有。五即本來清淨故平等，所成果法無有真實即是實性，故清淨也。上二三句即無染分，四五二句即遣淨分。六即無戲論故平等，無戲論故即空。七即寂靜故平等，故今云無性，無性故寂靜。八九二喻，即當彼我非有相。彼有八喻，今但有二而成二義。然前六以無遣有，此二以有遣無。云我非有，但無法我，不壞於事。如幻事等，非無幻化，幻化非真耳。「十總離取捨出沒想」者，即今經無有分別。彼經云「有無不二故平等」，即雙遣有無，故無分別。而上疏云十總離取捨出沒想故者，取捨即論經別句。第六無取捨故平等，云出沒即是論釋。論云「六遣出沒故」。釋曰：出沒取捨，皆分別故。今既遣之，故無分別。然彼句當寂靜之後，前來未用，留此說之。即與論經前後不同，唯一句耳。亦由有此，故云多同。言染淨慢者，由彼五地觀苦集是染、滅道是淨，今深般若，故能治之。

疏「此如順忍」者，十地配五忍，四五六地配於順忍，七八九地配無生忍，無生忍者即不退忍故。次疏云「然此位中已入無生」。第七住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此如順忍」者，十地配五忍，四五六地配於順忍，七八九地配無生忍，無生忍者即不退忍故。次疏云「然此位中已入無生」。第七住。

疏「今云不退有進趣義」者，不退有二：一已得不退，即前心定不動；二未得不退，即今此位念念進入，則是不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今云不退有進趣義」者，不退有二：一已得不退，即前心定不動；二未得不退，即今此位念念進入，則是不退。

疏「又權實方便」下，此中通有四義，對前正心以釋不退。上三義對前了法平等聲，如谷響故；此下一義對前在執應毀、就理應讚，故云「有無等言皆有在故」。從「佛則色相虛無」下，出有在之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又權實方便」下，此中通有四義，對前正心以釋不退。上三義對前了法平等聲，如谷響故；此下一義對前在執應毀、就理應讚，故云「有無等言皆有在故」。從「佛則色相虛無」下，出有在之相。

疏「出離有二，約自行義同前文有垢無垢」者，即前正心住中眾生有垢無垢上有二義，有垢則難度等。言「亦約事理」者，事則有出，理則無出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「出離有二，約自行義同前文有垢無垢」者，即前正心住中眾生有垢無垢上有二義，有垢則難度等。言「亦約事理」者，事則有出，理則無出。

疏「雖許有佛不遍三世」等者，疏中先併出三世無；後「俱有可知」者，即併舉三世有。既言不遍三世，則諸計不同，或言過現有、未來無，或言過現無、未來有等，故云「不遍」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「雖許有佛不遍三世」等者，疏中先併出三世無；後「俱有可知」者，即併舉三世有。既言不遍三世，則諸計不同，或言過現有、未來無，或言過現無、未來有等，故云「不遍」。

疏「現在生界未盡」下，辨現在無佛義。此師計云：一切如來因地發願度盡眾生，生界不盡不取正覺。現見眾生沈淪九有，故知諸佛未合有成，成則違誓。從「今有佛者」下，通妨難。難云：若爾，今十方世界諸佛出現，何得言無？答云：皆是菩薩，應成佛耳。此師之計最為孟浪，謗無諸佛，理實難容。若爾，云何通於違誓之義？古有多釋。一云：本擬度生，未期成佛，積行淳著行催自成，如撥火杖，本欲燒草、不欲燒杖，撥草既多，任運燒盡。故三論師詺為不自在佛，不欲成佛而自成故。有云：成佛若不化生，可違本誓。成竟亦化眾生，豈違本誓？難云：化生之義雖許得存，盡竟方成其義何在？豈得不違？如實義者，諸佛皆有悲智二門，以大悲故窮未來際無成佛時，故菩薩闡提不成佛也；以大智故，念念速成。又欲化盡諸眾生界，自須速成方能廣化，不懼違誓盡竟成言。又了眾生之本如，故化而無化，是則常成亦常不成，亦常化生而常無化。悲智自在，何局執耶，此乃傍來，亦是人情好難問故。今許三世皆悉有佛，故下結云「謬說為無，正說為有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「現在生界未盡」下，辨現在無佛義。此師計云：一切如來因地發願度盡眾生，生界不盡不取正覺。現見眾生沈淪九有，故知諸佛未合有成，成則違誓。從「今有佛者」下，通妨難。難云：若爾，今十方世界諸佛出現，何得言無？答云：皆是菩薩，應成佛耳。此師之計最為孟浪，謗無諸佛，理實難容。若爾，云何通於違誓之義？古有多釋。一云：本擬度生，未期成佛，積行淳著行催自成，如撥火杖，本欲燒草、不欲燒杖，撥草既多，任運燒盡。故三論師詺為不自在佛，不欲成佛而自成故。有云：成佛若不化生，可違本誓。成竟亦化眾生，豈違本誓？難云：化生之義雖許得存，盡竟方成其義何在？豈得不違？如實義者，諸佛皆有悲智二門，以大悲故窮未來際無成佛時，故菩薩闡提不成佛也；以大智故，念念速成。又欲化盡諸眾生界，自須速成方能廣化，不懼違誓盡竟成言。又了眾生之本如，故化而無化，是則常成亦常不成，亦常化生而常無化。悲智自在，何局執耶，此乃傍來，亦是人情好難問故。今許三世皆悉有佛，故下結云「謬說為無，正說為有。」

疏「佛智有盡」等者下，此亦常人之所好難。就竪約智體中自有三義：初約體相說。言「盡智」者，諸惑都亡、諸相皆寂，故名盡智。智體湛然盡未來際，體不可亡，故名無盡。二約權實說。三約修生本有說，含兩宗義。修生名盡，約剎那盡，即法相宗。若無盡者，即無剎那，屬法性宗。並如玄中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「佛智有盡」等者下，此亦常人之所好難。就竪約智體中自有三義：初約體相說。言「盡智」者，諸惑都亡、諸相皆寂，故名盡智。智體湛然盡未來際，體不可亡，故名無盡。二約權實說。三約修生本有說，含兩宗義。修生名盡，約剎那盡，即法相宗。若無盡者，即無剎那，屬法性宗。並如玄中。

疏「二橫就所知」等者，一稱理無盡。二無法不窮，故名為盡。下引《法華》第一。《智論》第三，論釋佛是一切智人。彼先難云：所知處無量故，無一切智人。答云：智亦無量，如函大蓋亦大，是一切智人。函喻所知，蓋喻能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二橫就所知」等者，一稱理無盡。二無法不窮，故名為盡。下引《法華》第一。《智論》第三，論釋佛是一切智人。彼先難云：所知處無量故，無一切智人。答云：智亦無量，如函大蓋亦大，是一切智人。函喻所知，蓋喻能知。

疏「今菩薩窮究」下，結成邪正。言「知依竪義半了半不了」者，總相而言，盡皆不了，無盡皆了。若別說者，三釋之中初一皆了，二中言永盡滅是邪是權，言不永滅是正是實。三中依權宗實則盡為不了，不盡為了。若約當宗，隨宜之說，二俱是了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今菩薩窮究」下，結成邪正。言「知依竪義半了半不了」者，總相而言，盡皆不了，無盡皆了。若別說者，三釋之中初一皆了，二中言永盡滅是邪是權，言不永滅是正是實。三中依權宗實則盡為不了，不盡為了。若約當宗，隨宜之說，二俱是了。

疏「又相待」下，雙拂二迹，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又相待」下，雙拂二迹，可知。

疏「此大同地中樂無作行對治」者，即是七地。由六地般若常樂無作，今起十行以為能治。法之有本不得不知，全引彼文恐成繁長，要自尋檢。疏「於一佛乘說無量故」，此對即《法華》第一中意。故經云「諸佛以方便力，於一佛乘分別說三。」又云「吾從成佛已來，種種因緣、種種譬喻，無量方便引導眾生。」即從本流末。言「雖有眾多皆佛因」者，即攝末歸本。故彼經中三世諸佛皆云「以無量無數方便演說諸法，是法皆為一佛乘故。」第三云「汝等所行是菩薩道。」又云「究竟至於一切種智。」故皆佛因。是知依實開權，說一即多；會權歸實，說多即一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此大同地中樂無作行對治」者，即是七地。由六地般若常樂無作，今起十行以為能治。法之有本不得不知，全引彼文恐成繁長，要自尋檢。疏「於一佛乘說無量故」，此對即《法華》第一中意。故經云「諸佛以方便力，於一佛乘分別說三。」又云「吾從成佛已來，種種因緣、種種譬喻，無量方便引導眾生。」即從本流末。言「雖有眾多皆佛因」者，即攝末歸本。故彼經中三世諸佛皆云「以無量無數方便演說諸法，是法皆為一佛乘故。」第三云「汝等所行是菩薩道。」又云「究竟至於一切種智。」故皆佛因。是知依實開權，說一即多；會權歸實，說多即一。

疏「轉變密意」者，即文同義異也。如一名四實九義瞿聲。如一無常之言，小乘即以生滅為義，大乘即以不生不滅而為其義。在遍計性則無可常，在依他性即說生滅，在圓成性則以轉變。染淨為義，故云轉變。言密意者，則如前引《攝論》之中「以異言詞說異法」等。言「即如初句」下，即指初句為文隨於義，一多言同，而有三義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「轉變密意」者，即文同義異也。如一名四實九義瞿聲。如一無常之言，小乘即以生滅為義，大乘即以不生不滅而為其義。在遍計性則無可常，在依他性即說生滅，在圓成性則以轉變。染淨為義，故云轉變。言密意者，則如前引《攝論》之中「以異言詞說異法」等。言「即如初句」下，即指初句為文隨於義，一多言同，而有三義故。

疏「義隨於文顯了直說」下，釋後句也。顯了，對上密意。直說，對上轉變。言「即下三對」者，明下三對唯是義隨於文，但得釋為事理無礙，不得通於事事無礙及約權實，如初句故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「義隨於文顯了直說」下，釋後句也。顯了，對上密意。直說，對上轉變。言「即下三對」者，明下三對唯是義隨於文，但得釋為事理無礙，不得通於事事無礙及約權實，如初句故。

疏「若望下偈云」下，重會前義。前中文隨於義，但約所詮有事事無礙，未明文望於義相望無礙。今由文成義，則文有力全攝於義；由義成文，則義有力全攝於文等，故成事事無礙也。以下偈云「知一即多多即一，文隨於義義隨文，於是一切展轉成，此不退人應為說。」即其文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若望下偈云」下，重會前義。前中文隨於義，但約所詮有事事無礙，未明文望於義相望無礙。今由文成義，則文有力全攝於義；由義成文，則義有力全攝於文等，故成事事無礙也。以下偈云「知一即多多即一，文隨於義義隨文，於是一切展轉成，此不退人應為說。」即其文也。

疏「三遍計情有理無」者，疏有兩重：第一別約三性以明事理。若法相宗，遍計依他所明二義唯約於事，圓成二義方是於理。今法性宗，遍計理無、依他無性，即是於理。非有即有，是理徹於事；有即非有，即事徹於理等。其圓成二義，即就理上自論無礙。下第三無性對，於圓成亦然，揀非事事無礙及權實等，故上云三對但顯事理無礙。疏「又上三中」，第二重釋，則初三對以遍計依他為事，二無性為理事理交徹。非有即有者，相無自性性，即遍計所執。有即非有者，遍計所執，即相無性。次對例知。三如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三遍計情有理無」者，疏有兩重：第一別約三性以明事理。若法相宗，遍計依他所明二義唯約於事，圓成二義方是於理。今法性宗，遍計理無、依他無性，即是於理。非有即有，是理徹於事；有即非有，即事徹於理等。其圓成二義，即就理上自論無礙。下第三無性對，於圓成亦然，揀非事事無礙及權實等，故上云三對但顯事理無礙。疏「又上三中」，第二重釋，則初三對以遍計依他為事，二無性為理事理交徹。非有即有者，相無自性性，即遍計所執。有即非有者，遍計所執，即相無性。次對例知。三如前釋。

第八住。疏「永離習氣唯佛得之」者，即十八不共中之三也，如〈淨行品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八住。疏「永離習氣唯佛得之」者，即十八不共中之三也，如〈淨行品〉。

疏「無十不善失」者，此是過失之失。下「錯謬」者，是誤失之失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無十不善失」者，此是過失之失。下「錯謬」者，是誤失之失。

疏「頓悟菩薩」者，此法性宗。若法相宗，頓悟八地方受變易。漸悟菩薩地前許受變易者，此法性宗。若法相宗，漸悟初地許受變易。變易是一，故開則為二。意生身者，如〈迴向〉說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「頓悟菩薩」者，此法性宗。若法相宗，頓悟八地方受變易。漸悟菩薩地前許受變易者，此法性宗。若法相宗，漸悟初地許受變易。變易是一，故開則為二。意生身者，如〈迴向〉說。

疏「即十力智之四智」者，解與樂欲本是一故，開即為二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即十力智之四智」者，解與樂欲本是一故，開即為二。

疏「此同八地若色若土皆自在」者，八地得色自在，一身多身等十自在有淨土分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此同八地若色若土皆自在」者，八地得色自在，一身多身等十自在有淨土分。

第九住。疏「又知九種命終」者，即《俱舍論》第三，三界命終各起三界心故。如欲界命終三者，一還起欲界心、二起色界心、三起無色界心。餘二界命終，起三類耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九住。疏「又知九種命終」者，即《俱舍論》第三，三界命終各起三界心故。如欲界命終三者，一還起欲界心、二起色界心、三起無色界心。餘二界命終，起三類耳。

疏「習氣有四，如九地說」者，一因習氣、二果習氣、三道習氣、四餘殘習氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「習氣有四，如九地說」者，一因習氣、二果習氣、三道習氣、四餘殘習氣。

疏「上四多同九地十種稠林」者，初一攝二，謂一眾生字，即第一眾生心稠林，二受生字即第九受生稠林。二煩惱現起，即彼第二煩惱稠林。三習氣相續攝二稠林，一習氣即是種子，即當第八隨眠稠林；二即第十習氣稠林。四所行方便，攝六稠林，一攝第三業；二攝第四根；三攝第五解；四攝第六性；五攝第七樂欲；六攝第十三聚差別，以三聚稠林依根解性樂欲說故。釋中略已含具，謂諸乘即根解性欲，作業即業所入法門。亦即三聚言及善巧故者，即此經方便所攝六林皆是涉事為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上四多同九地十種稠林」者，初一攝二，謂一眾生字，即第一眾生心稠林，二受生字即第九受生稠林。二煩惱現起，即彼第二煩惱稠林。三習氣相續攝二稠林，一習氣即是種子，即當第八隨眠稠林；二即第十習氣稠林。四所行方便，攝六稠林，一攝第三業；二攝第四根；三攝第五解；四攝第六性；五攝第七樂欲；六攝第十三聚差別，以三聚稠林依根解性樂欲說故。釋中略已含具，謂諸乘即根解性欲，作業即業所入法門。亦即三聚言及善巧故者，即此經方便所攝六林皆是涉事為方便故。

疏「五知法藥是智成就義」者，即彼經云「佛子！菩薩摩訶薩住此善慧地，如實知善不善無記法行；有漏無漏法行；世間出世間法行；思議不思議法行；定不定法行；聲聞獨覺法行、菩薩法行、如來地法行；有為無為法行故。」今云無量法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五知法藥是智成就義」者，即彼經云「佛子！菩薩摩訶薩住此善慧地，如實知善不善無記法行；有漏無漏法行；世間出世間法行；思議不思議法行；定不定法行；聲聞獨覺法行、菩薩法行、如來地法行；有為無為法行故。」今云無量法也。

疏「六知法師軌儀」者，即口業成就中具說之德故。經云「為大法師，具法師行。」論說「二十法師」是。「七知所化處」者，即法師自在成就中說成就。經云「處於法座，為演說法。於大千世界滿中眾生，隨其心樂，差別為說。」是也。「八知化時」等者，亦即說成就。亦最初經云「住此地已，了知眾生諸行差別，教化調伏，令得解脫」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六知法師軌儀」者，即口業成就中具說之德故。經云「為大法師，具法師行。」論說「二十法師」是。「七知所化處」者，即法師自在成就中說成就。經云「處於法座，為演說法。於大千世界滿中眾生，隨其心樂，差別為說。」是也。「八知化時」等者，亦即說成就。亦最初經云「住此地已，了知眾生諸行差別，教化調伏，令得解脫」等。

疏「後二依二諦說」者，即口業得四十無礙辯才，不出二諦，故彼文云「詞無礙智以世智差別說，樂說無礙智以第一義智善巧說」等。《中論》云「諸佛依二諦，為眾生說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後二依二諦說」者，即口業得四十無礙辯才，不出二諦，故彼文云「詞無礙智以世智差別說，樂說無礙智以第一義智善巧說」等。《中論》云「諸佛依二諦，為眾生說法。」

疏「菩薩入則觀佛教理」下，佛合上父，教合前聲，色合前理，顯然可見故。可化曰賢，不可化如愚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「菩薩入則觀佛教理」下，佛合上父，教合前聲，色合前理，顯然可見故。可化曰賢，不可化如愚。

疏「菩薩六度四等萬行總持皆力義」者，次第合上，施合聚人以財，尸羅合慎危以戒，乃至般若合智。四等合仁，愍傷不殺以為仁故。萬行總持合上制敵以眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「菩薩六度四等萬行總持皆力義」者，次第合上，施合聚人以財，尸羅合慎危以戒，乃至般若合智。四等合仁，愍傷不殺以為仁故。萬行總持合上制敵以眾。

疏「持財以儉」等者，上來釋力，此下釋持，略舉其四。儉則財不散，故不可貪也。無信於物，人皆遠之，故信及豚魚，況於人乎。大車無輗，小車無軏，其何以行之哉？故可去食去兵，不可去信。「持安以不憍」者，在上不憍，高而不危，則長守富貴，斯則安矣。故百姓者水，聖人者舟，水能載舟亦能覆舟，是故不可不慎危也。若人奢侈，則力竭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「持財以儉」等者，上來釋力，此下釋持，略舉其四。儉則財不散，故不可貪也。無信於物，人皆遠之，故信及豚魚，況於人乎。大車無輗，小車無軏，其何以行之哉？故可去食去兵，不可去信。「持安以不憍」者，在上不憍，高而不危，則長守富貴，斯則安矣。故百姓者水，聖人者舟，水能載舟亦能覆舟，是故不可不慎危也。若人奢侈，則力竭也。

疏「為上勿亢」者，《周易．乾卦》云「上九，亢龍有悔。」謂亢極則憂悔至焉，桀紂是也。《孝經》云「在醜不諍，則無兵畏。」醜者。背也類也。疏「菩薩入定同佛，不過明以耽其味」者，合上「晝無故不內宴」，晝宴則耽其味，明合上晝。過明者，慧增定少也。言「不昏沈以滯於境」者，合上「夜無故不外寢」，昏沈合夜，滯境合外寢。「無幽不得其味」，合「宴於側室」。「正定不易其心」，合「寢於正處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「為上勿亢」者，《周易．乾卦》云「上九，亢龍有悔。」謂亢極則憂悔至焉，桀紂是也。《孝經》云「在醜不諍，則無兵畏。」醜者。背也類也。疏「菩薩入定同佛，不過明以耽其味」者，合上「晝無故不內宴」，晝宴則耽其味，明合上晝。過明者，慧增定少也。言「不昏沈以滯於境」者，合上「夜無故不外寢」，昏沈合夜，滯境合外寢。「無幽不得其味」，合「宴於側室」。「正定不易其心」，合「寢於正處」。

疏「情詣於理」下，合「讚音宜和樂，歎音宜哀思」。合哀即哀、合樂即樂，是詣理也。使其欣厭，有二義：一成上厭其哀、欣其樂，厭生死苦、欣涅槃樂。二者合上其情切、其辭文，文故可欣、切故可厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「情詣於理」下，合「讚音宜和樂，歎音宜哀思」。合哀即哀、合樂即樂，是詣理也。使其欣厭，有二義：一成上厭其哀、欣其樂，厭生死苦、欣涅槃樂。二者合上其情切、其辭文，文故可欣、切故可厭。

第十住。疏「多同大盡分智成就說」者，大盡分則第十地八分之中第四分。此分有五種大，一智大、二解脫大、三三昧大、四陀羅尼大、五神通大。今經前五，即神通兼解脫大，即作用解脫故；後五攝餘三大，多同智大故，故智成就說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十住。疏「多同大盡分智成就說」者，大盡分則第十地八分之中第四分。此分有五種大，一智大、二解脫大、三三昧大、四陀羅尼大、五神通大。今經前五，即神通兼解脫大，即作用解脫故；後五攝餘三大，多同智大故，故智成就說。

疏「皆神通力有上無上分」者，即第六分其勝進十法。即彼經云「佛子！此菩薩摩訶薩已能安住如是智，諸佛世尊復更為說三世智、法界差別智、遍一切世界智、照一切世界智、慈念一切眾生智，舉要言之乃至為說得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「皆神通力有上無上分」者，即第六分其勝進十法。即彼經云「佛子！此菩薩摩訶薩已能安住如是智，諸佛世尊復更為說三世智、法界差別智、遍一切世界智、照一切世界智、慈念一切眾生智，舉要言之乃至為說得一切智智。」

疏「問：此經何要十方同說」者，此下料揀。於中三：初問法同、二問處遍、三論文次。今初，問何要此彼同說十住？那不或有國土說一乘，或有國土說二三等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「問：此經何要十方同說」者，此下料揀。於中三：初問法同、二問處遍、三論文次。今初，問何要此彼同說十住？那不或有國土說一乘，或有國土說二三等。

疏「問：說此經處何要遍」者，第二問處遍。上約所說之法同，此明所說之處遍。又前明彼此同說，今明一說即遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「問：說此經處何要遍」者，第二問處遍。上約所說之法同，此明所說之處遍。又前明彼此同說，今明一說即遍。

疏「有云此上瑞應」下，三辯文次，即《刊定》難經偈中疏「一位不退等」者，初一不退為二乘；二已得不退；三未得不退。十住品竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「有云此上瑞應」下，三辯文次，即《刊定》難經偈中疏「一位不退等」者，初一不退為二乘；二已得不退；三未得不退。十住品竟。