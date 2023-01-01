大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第三十五

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「諸佛菩薩始自發心」下，文中有三：初列十恩、二結成恩重、三者引證。初十恩者，一發心普被恩。二「難行苦行」恩，猶如慈母嚥苦吐甘，捨頭目髓腦、國城妻子，剜身千燈、投形餓虎，香城粉骨、雪嶺亡軀，如是等事皆為眾生。三「不顧自身」者，一向為他恩。曾無一念自為於己，猶如慈母但令子樂自殺不辭。經云「菩薩所修功德行，不為自己及他人，但以最上智慧心，利益眾生故迴向。」四「垂形六道」恩，謂已證滅道應受無為寂滅之樂，而垂形六道遍入三塗，長劫救物入於地獄，以身救贖一切眾生。五「隨逐眾生」恩，上辯橫遍六道，今約長劫不捨。如子見父，視父而已無出離心。如來隨之，如犢逐母，備將萬行隨逐救攝。如須彌音遍淨天王，得隨諸眾生永流轉生死海解脫門。六「見其造惡如割支體」，即大悲深重恩。故善財童子謂無憂德神云：「聖者！譬如有人唯有一子，愛念情至，忽見被人割截支體，其心痛切不能自安。菩薩摩訶薩亦復如是，見諸眾生造煩惱業，墮三惡趣受種種苦，心大憂惱。若見眾生起身語意三種善業，生人天趣受身心樂，菩薩爾時生大歡喜。」今略舉悲深，喜亦深故。七「迄成正覺隱其勝德」者，即隱勝彰劣恩。十蓮華藏塵數之相海滴難稱，無盡之德並隱不彰，但云百劫修成三十二相，三十四心斷見修惑，五分法身覺樹初圓，如老比丘同五羅漢。故《法華》中「脫珍御服、著弊垢衣、執除糞器，往到子所。」八「以貧所樂法誘攝拯救」，即隱實施權恩。圓頓一乘隱而不說，乃以三乘人天小法教化眾生。此上二句，即《淨名經》第三〈香積品〉中「彼諸菩薩問維摩詰：『今世尊釋迦牟尼以何說法？』維摩詰言：『此土眾生剛強難化，故佛為說剛強之語，以調伏之，言是地獄、是畜生、是餓鬼、是諸難處、是愚人生處、是身邪行、是身邪行報等。乃至云如是剛強難化眾生故，以一切苦切之言乃可入律。』彼諸菩薩聞說是已，皆曰：『未曾有也。如世尊釋迦牟尼佛，隱其無量自在之力，乃以貧所樂法度脫眾生。斯諸菩薩亦能勞謙，以無量大悲生是佛土。』」九「見其憍恣示跡涅槃」者，示滅生善恩。故《法華》云「若佛久住於世，薄福之人不種善根，貧窮下賤貪著五欲，入於憶想妄見網中。若見如來常在不滅，便起憍恣而懷厭怠，不能生難遭之想恭敬之心。是故如來以方便說：比丘當知，諸佛出世難可值遇。乃至云斯眾生等聞如是語，必當生於難遭之想，心懷戀慕渴仰於佛，便種善根。」四十七經有涅槃佛事，與此大同。十「留餘福教以濟危苦」者，即悲念無盡恩。謂世尊同人中壽應壽百年，留 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「諸佛菩薩始自發心」下，文中有三：初列十恩、二結成恩重、三者引證。初十恩者，一發心普被恩。二「難行苦行」恩，猶如慈母嚥苦吐甘，捨頭目髓腦、國城妻子，剜身千燈、投形餓虎，香城粉骨、雪嶺亡軀，如是等事皆為眾生。三「不顧自身」者，一向為他恩。曾無一念自為於己，猶如慈母但令子樂自殺不辭。經云「菩薩所修功德行，不為自己及他人，但以最上智慧心，利益眾生故迴向。」四「垂形六道」恩，謂已證滅道應受無為寂滅之樂，而垂形六道遍入三塗，長劫救物入於地獄，以身救贖一切眾生。五「隨逐眾生」恩，上辯橫遍六道，今約長劫不捨。如子見父，視父而已無出離心。如來隨之，如犢逐母，備將萬行隨逐救攝。如須彌音遍淨天王，得隨諸眾生永流轉生死海解脫門。六「見其造惡如割支體」，即大悲深重恩。故善財童子謂無憂德神云：「聖者！譬如有人唯有一子，愛念情至，忽見被人割截支體，其心痛切不能自安。菩薩摩訶薩亦復如是，見諸眾生造煩惱業，墮三惡趣受種種苦，心大憂惱。若見眾生起身語意三種善業，生人天趣受身心樂，菩薩爾時生大歡喜。」今略舉悲深，喜亦深故。七「迄成正覺隱其勝德」者，即隱勝彰劣恩。十蓮華藏塵數之相海滴難稱，無盡之德並隱不彰，但云百劫修成三十二相，三十四心斷見修惑，五分法身覺樹初圓，如老比丘同五羅漢。故《法華》中「脫珍御服、著弊垢衣、執除糞器，往到子所。」八「以貧所樂法誘攝拯救」，即隱實施權恩。圓頓一乘隱而不說，乃以三乘人天小法教化眾生。此上二句，即《淨名經》第三〈香積品〉中「彼諸菩薩問維摩詰：『今世尊釋迦牟尼以何說法？』維摩詰言：『此土眾生剛強難化，故佛為說剛強之語，以調伏之，言是地獄、是畜生、是餓鬼、是諸難處、是愚人生處、是身邪行、是身邪行報等。乃至云如是剛強難化眾生故，以一切苦切之言乃可入律。』彼諸菩薩聞說是已，皆曰：『未曾有也。如世尊釋迦牟尼佛，隱其無量自在之力，乃以貧所樂法度脫眾生。斯諸菩薩亦能勞謙，以無量大悲生是佛土。』」九「見其憍恣示跡涅槃」者，示滅生善恩。故《法華》云「若佛久住於世，薄福之人不種善根，貧窮下賤貪著五欲，入於憶想妄見網中。若見如來常在不滅，便起憍恣而懷厭怠，不能生難遭之想恭敬之心。是故如來以方便說：比丘當知，諸佛出世難可值遇。乃至云斯眾生等聞如是語，必當生於難遭之想，心懷戀慕渴仰於佛，便種善根。」四十七經有涅槃佛事，與此大同。十「留餘福教以濟危苦」者，即悲念無盡恩。謂世尊同人中壽應壽百年，留

二十年福以庇末法弟子。《大集．月藏分》第十卷云「悲愍眾生故捨壽」，第三分「令我法海滿，洗浴諸天人，假使毀禁戒，悉住不退地。若有撾打彼，即為打我身。若有罵辱者，則為毀辱我。」又云「留白毫之福以覆弟子」。言留教者，即三藏八藏廣益眾生，依之修行皆得成佛。形像塔廟乃至舍利，一興供養千返生天等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十年福以庇末法弟子。《大集．月藏分》第十卷云「悲愍眾生故捨壽」，第三分「令我法海滿，洗浴諸天人，假使毀禁戒，悉住不退地。若有撾打彼，即為打我身。若有罵辱者，則為毀辱我。」又云「留白毫之福以覆弟子」。言留教者，即三藏八藏廣益眾生，依之修行皆得成佛。形像塔廟乃至舍利，一興供養千返生天等。

疏「故自頂至足」下，結成恩重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故自頂至足」下，結成恩重。

疏「得人」下，引經證成。初即《涅槃》第二十八。「不知恩者多遭橫死」，即此經四十八〈隨好品〉。「故經云」下，三引他經(月藏分)。先一偈具足經文。「唯自利」下，取意引。彼亦一偈，云「唯有傳持正法藏，宣揚教理施群生，修習一念契真如，即是真報如來者。」會意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「得人」下，引經證成。初即《涅槃》第二十八。「不知恩者多遭橫死」，即此經四十八〈隨好品〉。「故經云」下，三引他經(月藏分)。先一偈具足經文。「唯自利」下，取意引。彼亦一偈，云「唯有傳持正法藏，宣揚教理施群生，修習一念契真如，即是真報如來者。」會意可知。

疏「能離五邪」者，即《智論》二十二。其第五名稱說所得供養，以動人心，前四全同。疏「瑜伽名善守根門」者，即第二十三。論云「云何根律儀？謂如有一能善安住密護根門防守正念。乃至廣說，云何名為密護根門？謂防守正念常委正念，乃至防護意根，及正修行意根律儀」等。疏「淨名云：所見色」等者，即迦葉章，令迦葉以空聚想入於聚落，所見色於盲等，所聞聲與響等，所嗅香與風等，所食味不分別，受諸觸如智證，知諸法如幻相。無自性無他性，本自不然，今則無滅，等。是故藏護諸根則不犯塵境，成六自在王，豈為六賊所劫奪耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「能離五邪」者，即《智論》二十二。其第五名稱說所得供養，以動人心，前四全同。疏「瑜伽名善守根門」者，即第二十三。論云「云何根律儀？謂如有一能善安住密護根門防守正念。乃至廣說，云何名為密護根門？謂防守正念常委正念，乃至防護意根，及正修行意根律儀」等。疏「淨名云：所見色」等者，即迦葉章，令迦葉以空聚想入於聚落，所見色於盲等，所聞聲與響等，所嗅香與風等，所食味不分別，受諸觸如智證，知諸法如幻相。無自性無他性，本自不然，今則無滅，等。是故藏護諸根則不犯塵境，成六自在王，豈為六賊所劫奪耶？

賢首品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢首品第十二

疏「夫行不虛設」等者，此有二來意：初對前行以成今德；後「又前智首」下，廣前所成之德，故次來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「夫行不虛設」等者，此有二來意：初對前行以成今德；後「又前智首」下，廣前所成之德，故次來。

疏「令起圓融信行」等者，天台智者依此一品立圓頓止觀。《止觀》第一云「此菩薩聞圓法，起圓信，立圓行，住圓位，以圓功德而自莊嚴、以圓力用建立眾生。今宗即圓法，意趣有五：一信，即起圓信，二行、三位、四德、五用，皆以上圓融貫之。」彼釋聞法云「謂聞生死即法身、煩惱即般若、結業即解脫，雖有三名而無三體、雖是一體而立三名，是三即一相，其實無有異。法身究竟，般若解脫亦究竟；般若清淨，餘亦清淨；解脫自在，餘亦自在。聞一切法亦復如是，是名聞圓法。云何起圓信？信一切法即空即假即中，無一二三而一二三，無一二三是遮一二三，而一二三是照一二三。無遮無照直入中道，皆究竟清淨自在。聞深不怖、聞廣不疑、聞非深非廣意而有勇，是名圓信。云何行圓行？一向專求無上菩提，不餘趣向。三諦圓修，不為無邊所寂、不為有邊所動，不動不寂直入中道，是名圓行。」其位德用之圓，全引今經。若自取當經聞圓，即聞上同時具足等十種玄門，及依正無礙等，依此起信即是圓信。其圓行等，並廣如前說。今此一品多廣圓德用耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「令起圓融信行」等者，天台智者依此一品立圓頓止觀。《止觀》第一云「此菩薩聞圓法，起圓信，立圓行，住圓位，以圓功德而自莊嚴、以圓力用建立眾生。今宗即圓法，意趣有五：一信，即起圓信，二行、三位、四德、五用，皆以上圓融貫之。」彼釋聞法云「謂聞生死即法身、煩惱即般若、結業即解脫，雖有三名而無三體、雖是一體而立三名，是三即一相，其實無有異。法身究竟，般若解脫亦究竟；般若清淨，餘亦清淨；解脫自在，餘亦自在。聞一切法亦復如是，是名聞圓法。云何起圓信？信一切法即空即假即中，無一二三而一二三，無一二三是遮一二三，而一二三是照一二三。無遮無照直入中道，皆究竟清淨自在。聞深不怖、聞廣不疑、聞非深非廣意而有勇，是名圓信。云何行圓行？一向專求無上菩提，不餘趣向。三諦圓修，不為無邊所寂、不為有邊所動，不動不寂直入中道，是名圓行。」其位德用之圓，全引今經。若自取當經聞圓，即聞上同時具足等十種玄門，及依正無礙等，依此起信即是圓信。其圓行等，並廣如前說。今此一品多廣圓德用耳。

疏「則與長行文有影略」者，長行起後但起發心，偈中起後但起修行，故二處起後互為影略。就結前中，長行有大功德無佛往修，偈有往修復闕功德，亦是影略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「則與長行文有影略」者，長行起後但起發心，偈中起後但起修行，故二處起後互為影略。就結前中，長行有大功德無佛往修，偈有往修復闕功德，亦是影略。

疏「一少言攝多義」等者。上一意諸讚歎者多義，偈者是也。第二意以偈有美妙文辭故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一少言攝多義」等者。上一意諸讚歎者多義，偈者是也。第二意以偈有美妙文辭故。

疏「後三開章」下，此段有二：先正釋經文、後「此初發心」下問答料揀。於中有二問答：第一問發心淺深、第二問圓攝所以。前中，疏「以此甄別非無有異」者，此中異下二處之文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後三開章」下，此段有二：先正釋經文、後「此初發心」下問答料揀。於中有二問答：第一問發心淺深、第二問圓攝所以。前中，疏「以此甄別非無有異」者，此中異下二處之文。

疏「故纓絡云發心住者是人」等者，證成發心通始義也。彼經第二初釋經義品云「佛子！發心住者，是人始從具縛凡夫，未識三寶聖人、未識好惡因之與果，一切不識不解不知。佛子！從不知始，於凡夫地值佛菩薩，教法之中起一念信，便發菩薩心。是人爾時信前，名信相菩薩，亦名假名菩薩，亦名名字菩薩。其人略行十心，所謂信心、進心、念心、定心、慧心、戒心、迴向心、護法心、捨心、願心。」又云「佛子！發心住是上進分善根人，若一劫二劫，乃至一恒二恒佛所，行十信心信三寶常住」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故纓絡云發心住者是人」等者，證成發心通始義也。彼經第二初釋經義品云「佛子！發心住者，是人始從具縛凡夫，未識三寶聖人、未識好惡因之與果，一切不識不解不知。佛子！從不知始，於凡夫地值佛菩薩，教法之中起一念信，便發菩薩心。是人爾時信前，名信相菩薩，亦名假名菩薩，亦名名字菩薩。其人略行十心，所謂信心、進心、念心、定心、慧心、戒心、迴向心、護法心、捨心、願心。」又云「佛子！發心住是上進分善根人，若一劫二劫，乃至一恒二恒佛所，行十信心信三寶常住」等。

疏「明知此中發心該於初後」者，具縛未識，初發為始，而一劫二劫修行方得初住，住前但名信相菩薩。居然通始終也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「明知此中發心該於初後」者，具縛未識，初發為始，而一劫二劫修行方得初住，住前但名信相菩薩。居然通始終也。

疏「問此既是初」下，第二問答，顯圓攝所以。於中先問、後「古德」下答。於中三：初正釋本義、二傍序異釋、三引妨會宗。初中二：先明行布、後二圓融，通攝門下圓融。於中亦二：先正辨圓融、後「此中有二門」下出圓融所以。於中三：初雙標二門、二雙釋二門、三問答料揀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「問此既是初」下，第二問答，顯圓攝所以。於中先問、後「古德」下答。於中三：初正釋本義、二傍序異釋、三引妨會宗。初中二：先明行布、後二圓融，通攝門下圓融。於中亦二：先正辨圓融、後「此中有二門」下出圓融所以。於中三：初雙標二門、二雙釋二門、三問答料揀。

疏「前中普攬」下，雙疏二門，即分為二。就初門中又二：一正明緣相，廣如玄中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「前中普攬」下，雙疏二門，即分為二。就初門中又二：一正明緣相，廣如玄中。

疏「此經之中依斯義故」下，二會釋經文。言「如下文十定不通等說」者，定通二品，義該始終故。等者，等取十忍。下經十忍之中，有音聲順忍等，謂約五忍明義。七八九地得於無生，已過信順，況於等覺。今明等覺有音聲等，故是攝初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此經之中依斯義故」下，二會釋經文。言「如下文十定不通等說」者，定通二品，義該始終故。等者，等取十忍。下經十忍之中，有音聲順忍等，謂約五忍明義。七八九地得於無生，已過信順，況於等覺。今明等覺有音聲等，故是攝初。

疏「十住十行等說」者，謂位位滿處皆成佛故。一住若不收諸住，云何說得位滿成佛？故十住後有灌頂住，海幢灌頂之後便說佛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十住十行等說」者，謂位位滿處皆成佛故。一住若不收諸住，云何說得位滿成佛？故十住後有灌頂住，海幢灌頂之後便說佛故。

疏「如離世間品說」者，〈離世間品〉具二千行法，如次配於住行而不存其位名，但有與位相應之行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如離世間品說」者，〈離世間品〉具二千行法，如次配於住行而不存其位名，但有與位相應之行故。

疏「二法界融攝門」等者，在文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二法界融攝門」等者，在文可知。

疏「問：下發心功德品」下，第三問答料揀。有三問答：一會前後經文。二「問約法相收是則可爾」下，以法疑人，先問、後答。答言「十千劫乃是一經」，是即《仁王經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「問：下發心功德品」下，第三問答料揀。有三問答：一會前後經文。二「問約法相收是則可爾」下，以法疑人，先問、後答。答言「十千劫乃是一經」，是即《仁王經》。

疏「此經縱有行布」下，三通伏難。謂有難言：如上所說既有行布，此與諸經復云何異？故今答云：行布乃是圓融之行布耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此經縱有行布」下，三通伏難。謂有難言：如上所說既有行布，此與諸經復云何異？故今答云：行布乃是圓融之行布耳。

疏「亦有引此下文」下，第二傍序異說，即安國法師。於中有三：初正立、二引文證成、三辨順違。初中意明：此中發心是初地證，發心非信成就發心，以其作用殊勝，非地前故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦有引此下文」下，第二傍序異說，即安國法師。於中有三：初正立、二引文證成、三辨順違。初中意明：此中發心是初地證，發心非信成就發心，以其作用殊勝，非地前故。

疏「以有則獲灌頂而昇位等，非是信故」者，二引文證成。而言等者，彼有十義，以證此中非信成就。謂一以說斷除疑網出愛流，便得堅固不壞心故。以若未入聖，何以度疑？若是凡夫，何能不壞？入見諦者乃能度疑，信不壞故。二若未入地，不應得有常持戒故。三不應云生如來家故。四凡夫不得身語意業常無失故。五不應則獲功德法性身故。六不應云則獲十地十自在故。七不應則獲灌頂而昇位故。八不應云則身充遍於虛空故。九何以菩薩具智慧故。十信大乘者猶為易，能信此法倍更難故，豈有凡法難於聖法？故知此品正教捨凡，展轉乃至進入佛地。今疏文中略引彼證，故致「等」言。是其一意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以有則獲灌頂而昇位等，非是信故」者，二引文證成。而言等者，彼有十義，以證此中非信成就。謂一以說斷除疑網出愛流，便得堅固不壞心故。以若未入聖，何以度疑？若是凡夫，何能不壞？入見諦者乃能度疑，信不壞故。二若未入地，不應得有常持戒故。三不應云生如來家故。四凡夫不得身語意業常無失故。五不應則獲功德法性身故。六不應云則獲十地十自在故。七不應則獲灌頂而昇位故。八不應云則身充遍於虛空故。九何以菩薩具智慧故。十信大乘者猶為易，能信此法倍更難故，豈有凡法難於聖法？故知此品正教捨凡，展轉乃至進入佛地。今疏文中略引彼證，故致「等」言。是其一意。

疏「若爾初地豈得灌頂」下，辨非。文有五段：初正以其所引，難其所立。但難其一，餘九例知。謂既十地中方得灌頂，縱是初地，豈得灌頂？二「若云展轉」下，假設彼救，反以成立。三「若許從信」下，假縱彼救，結破彼立。四「下文自有」下，廣引文證，顯彼立非。「孟浪」者，出《莊子》，已見〈華藏品〉。五「下發心品」下，例破後文所立非理，以彼下文亦判彼品為初地發心故。此既不立，彼居然非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若爾初地豈得灌頂」下，辨非。文有五段：初正以其所引，難其所立。但難其一，餘九例知。謂既十地中方得灌頂，縱是初地，豈得灌頂？二「若云展轉」下，假設彼救，反以成立。三「若許從信」下，假縱彼救，結破彼立。四「下文自有」下，廣引文證，顯彼立非。「孟浪」者，出《莊子》，已見〈華藏品〉。五「下發心品」下，例破後文所立非理，以彼下文亦判彼品為初地發心故。此既不立，彼居然非。

疏「門：下云無量億劫勤修學」下，第三引妨會宗。於中有二：先問、後通。前中即此品文。安國堅執屬證發心，經多劫故，非是初心一生故也。亦非十千以為無量，遮救自義，況有救云無量即十千故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「門：下云無量億劫勤修學」下，第三引妨會宗。於中有二：先問、後通。前中即此品文。安國堅執屬證發心，經多劫故，非是初心一生故也。亦非十千以為無量，遮救自義，況有救云無量即十千故。

疏「通斯難者」下，通。通意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「通斯難者」下，通。通意可知。

疏「第三亦兼修行」者，以所具行位，行即修行故，位即亦是修行之德，故云此及後二皆修行之德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第三亦兼修行」者，以所具行位，行即修行故，位即亦是修行之德，故云此及後二皆修行之德。

疏「瑜伽菩薩地明」等者，疏文有二：先釋科文。行相之言，便引《瑜伽》明具五義，而行相為總，故為科目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「瑜伽菩薩地明」等者，疏文有二：先釋科文。行相之言，便引《瑜伽》明具五義，而行相為總，故為科目。

疏「後因緣者」下，牒經別釋因緣之義。於中二：先以義略釋、二「後瑜伽云」下引文釋。於中三：初引《瑜伽》、次引《起信》、後會當經。初中，因緣之外更加四力。緣謂見聞境界，因謂內心發起，力謂有所幹能。然即前四因，正望發心以明力用。自力即從種性因發，他力即是善友所攝，因力即是自起悲心，加行力即長時苦行。又四力成就，即名為因，親能發故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後因緣者」下，牒經別釋因緣之義。於中二：先以義略釋、二「後瑜伽云」下引文釋。於中三：初引《瑜伽》、次引《起信》、後會當經。初中，因緣之外更加四力。緣謂見聞境界，因謂內心發起，力謂有所幹能。然即前四因，正望發心以明力用。自力即從種性因發，他力即是善友所攝，因力即是自起悲心，加行力即長時苦行。又四力成就，即名為因，親能發故。

疏「今經即初及三」者，文中無人勸故，不言因加行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今經即初及三」者，文中無人勸故，不言因加行故。

疏「起信論智印經有七因緣」者，論云「信成就發心者，依何等人、修何等行，得信成就堪能發心？所謂依不定聚眾生，已有熏習善根力故。信業果報能起十善，厭生死苦，欲求無上菩提。得值諸佛親承供養，修行信心經一萬劫，信心成就故，諸佛菩薩教令發心(一)；或以大悲故能自發心(二)；或因正法欲滅，以護法因緣故能自發心(三)。如是信心成就得發心者，入正定聚，畢竟不退，名住如來種中正因相應。若有眾生善根微少等，未經一萬劫，於中遇緣亦有發心，所謂見佛色相而發其心(一)；或因供養眾僧而發其心(二；)或因二乘之人教令發心(三)；或學他發心(上有四緣)。如是等發心悉皆不定，遇惡因緣，或便退失墮二乘地。」《智印》同此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「起信論智印經有七因緣」者，論云「信成就發心者，依何等人、修何等行，得信成就堪能發心？所謂依不定聚眾生，已有熏習善根力故。信業果報能起十善，厭生死苦，欲求無上菩提。得值諸佛親承供養，修行信心經一萬劫，信心成就故，諸佛菩薩教令發心(一)；或以大悲故能自發心(二)；或因正法欲滅，以護法因緣故能自發心(三)。如是信心成就得發心者，入正定聚，畢竟不退，名住如來種中正因相應。若有眾生善根微少等，未經一萬劫，於中遇緣亦有發心，所謂見佛色相而發其心(一)；或因供養眾僧而發其心(二；)或因二乘之人教令發心(三)；或學他發心(上有四緣)。如是等發心悉皆不定，遇惡因緣，或便退失墮二乘地。」《智印》同此。

疏「信謂於實德能深忍樂欲心淨為性」者，《唯識》第六云「云何為信？於實德能深忍樂欲，心淨為性。對治不信，樂善為業(此總明體業)。然信差別略有三種：一信有實，謂於諸法實事理中深信忍故。二信有德，謂於三寶真淨德中深信樂故。三信有能，謂於一切世出世善深信有力能得能成起希望故。」釋曰：實德能三即信依處，忍樂欲三如次配之。言能得能成者，信己及他，今得後成。又無為得、有為成故。論云「由斯對治彼不信心，愛樂證修世出世善。」釋曰：上釋信業，下欲揀別，故又問答。論云「忍謂勝解，此即信因。樂欲謂欲，即是信果。確陳此信自相，是何問也。豈不適言心淨為性。此猶未了彼心淨言。若淨言即心，應非心所。若令心淨，慚等何別？心俱淨法，為難亦然。」釋曰：此中三難，初持業釋、次依主釋、後隣近釋。言為難亦然者，同前慚等何別？亦是心王，俱時法故。論曰「此性澄清能淨心等，以心勝故立心淨名，如水清珠能清濁水。慚等雖善，非淨為相，此淨為相，無濫彼失。又諸染法各別有相，雖有不信自相渾濁，復能混濁餘心心所，如極穢物自穢穢他。信正翻彼，故淨為相也(正義竟)。有說：信者，愛樂為相，應通三性，體應即欲。又應苦集非信所緣(此破小乘上座部)。有執：信者隨順為相，應通三性，即勝解欲。若印順者，即勝解故；若樂順者，即是欲故。離彼二體，無順相故(此破大乘異師也)。由此應知，心淨是信結也。」然今疏文略引標釋，義已周備。「今法寶」下，以論配經。復有二意：一者別配，謂法有事理，即是初實也。法有理行，即出世善等，故是後能，故云今「法寶中已攝初後」。後「亦三寶中皆具此三」者，義以前三通於三寶，如文可知。次「大者」下，釋下句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「信謂於實德能深忍樂欲心淨為性」者，《唯識》第六云「云何為信？於實德能深忍樂欲，心淨為性。對治不信，樂善為業(此總明體業)。然信差別略有三種：一信有實，謂於諸法實事理中深信忍故。二信有德，謂於三寶真淨德中深信樂故。三信有能，謂於一切世出世善深信有力能得能成起希望故。」釋曰：實德能三即信依處，忍樂欲三如次配之。言能得能成者，信己及他，今得後成。又無為得、有為成故。論云「由斯對治彼不信心，愛樂證修世出世善。」釋曰：上釋信業，下欲揀別，故又問答。論云「忍謂勝解，此即信因。樂欲謂欲，即是信果。確陳此信自相，是何問也。豈不適言心淨為性。此猶未了彼心淨言。若淨言即心，應非心所。若令心淨，慚等何別？心俱淨法，為難亦然。」釋曰：此中三難，初持業釋、次依主釋、後隣近釋。言為難亦然者，同前慚等何別？亦是心王，俱時法故。論曰「此性澄清能淨心等，以心勝故立心淨名，如水清珠能清濁水。慚等雖善，非淨為相，此淨為相，無濫彼失。又諸染法各別有相，雖有不信自相渾濁，復能混濁餘心心所，如極穢物自穢穢他。信正翻彼，故淨為相也(正義竟)。有說：信者，愛樂為相，應通三性，體應即欲。又應苦集非信所緣(此破小乘上座部)。有執：信者隨順為相，應通三性，即勝解欲。若印順者，即勝解故；若樂順者，即是欲故。離彼二體，無順相故(此破大乘異師也)。由此應知，心淨是信結也。」然今疏文略引標釋，義已周備。「今法寶」下，以論配經。復有二意：一者別配，謂法有事理，即是初實也。法有理行，即出世善等，故是後能，故云今「法寶中已攝初後」。後「亦三寶中皆具此三」者，義以前三通於三寶，如文可知。次「大者」下，釋下句也。

疏「別中」下，上釋總偈竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「別中」下，上釋總偈竟。

疏「初半偈揀去偏偽」者，即天台《止觀》中意。然有二文：一當第五卷，明十法成乘中有真正發菩提心，故云揀去偏偽。故下疏云「有二乘心者，名之為偏」等。二者第一卷中，明有五略，謂發大心、修大行、感大果、列大網、歸大處。今即第一發大心中文。然彼復分為三：初方言、次揀非、後顯是。方言易了。今將不求一行當彼揀非也，餘文即當顯是。今初。彼文云「道亦有通有別，今亦揀之略為其十。若心念念專貪嗔癡，攝之不還、拔之不出，日增月甚，起上品十惡，如五扇提羅者，此發地獄心、行火途道(一)。若其心念念欲多眷屬，如海吞流、如火焚薪，起中品十惡，如調達誘眾者，此發畜生心，行血塗道(二)。若其心念念欲得名聞，四遠八方稱揚歎詠，內無實德虛比賢聖，起下品十惡，如摩揵提者，此發鬼心，行刀塗道(三)。若其心念念欲勝於彼，不耐下人、輕他珍己，如鵄高飛下視人物，而外揚仁義禮智信，起下品善心，行阿修羅道(四)。若其心念念欣世間樂，安其臭身、悅其癡心，此起中品善心，行於人道(五)。若其心念念知三惡苦多、人間苦樂相間、天上純樂，為天上樂，閉六根不出、六塵不入，此上品善心，行於天道(六)。若其心念念欲大威勢身口意業，纔有所作一切弭從，此發欲界主心，行魔羅道(七)。若其心念念欲得利智辯聰、高才勇哲，鑒達六合、十方顒顒，此發勝智心，行尼揵道(八)。若其心念念五塵六欲外樂蓋微，三禪之樂由如石泉其樂內熏，此發梵心，行色無色道(九)。若其心念念知善惡輪環，凡夫耽湎、賢聖所訶。破惡由淨慧，淨慧由淨禪，淨禪由淨戒，尚此三法如飢如渴，此發無漏心，行二乘道(十)。若心若道其非甚多，略舉十耳(結)。」今疏欲具此十非故，於經文委曲而取耳。於疏文中分二：先總明，即《瑜伽》意；後「文中不求五事」下，正釋經文，配成十非。然不必全爾，故致「多」言，以隨一煩惱有三塗因故。又但取意略明，但尋上引疏文居然易了。但人天因，含其三界也，一人、二欲天、三上二界。餘文可知。「有二乘」下，結成。即前九為偽，後一為偏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初半偈揀去偏偽」者，即天台《止觀》中意。然有二文：一當第五卷，明十法成乘中有真正發菩提心，故云揀去偏偽。故下疏云「有二乘心者，名之為偏」等。二者第一卷中，明有五略，謂發大心、修大行、感大果、列大網、歸大處。今即第一發大心中文。然彼復分為三：初方言、次揀非、後顯是。方言易了。今將不求一行當彼揀非也，餘文即當顯是。今初。彼文云「道亦有通有別，今亦揀之略為其十。若心念念專貪嗔癡，攝之不還、拔之不出，日增月甚，起上品十惡，如五扇提羅者，此發地獄心、行火途道(一)。若其心念念欲多眷屬，如海吞流、如火焚薪，起中品十惡，如調達誘眾者，此發畜生心，行血塗道(二)。若其心念念欲得名聞，四遠八方稱揚歎詠，內無實德虛比賢聖，起下品十惡，如摩揵提者，此發鬼心，行刀塗道(三)。若其心念念欲勝於彼，不耐下人、輕他珍己，如鵄高飛下視人物，而外揚仁義禮智信，起下品善心，行阿修羅道(四)。若其心念念欣世間樂，安其臭身、悅其癡心，此起中品善心，行於人道(五)。若其心念念知三惡苦多、人間苦樂相間、天上純樂，為天上樂，閉六根不出、六塵不入，此上品善心，行於天道(六)。若其心念念欲大威勢身口意業，纔有所作一切弭從，此發欲界主心，行魔羅道(七)。若其心念念欲得利智辯聰、高才勇哲，鑒達六合、十方顒顒，此發勝智心，行尼揵道(八)。若其心念念五塵六欲外樂蓋微，三禪之樂由如石泉其樂內熏，此發梵心，行色無色道(九)。若其心念念知善惡輪環，凡夫耽湎、賢聖所訶。破惡由淨慧，淨慧由淨禪，淨禪由淨戒，尚此三法如飢如渴，此發無漏心，行二乘道(十)。若心若道其非甚多，略舉十耳(結)。」今疏欲具此十非故，於經文委曲而取耳。於疏文中分二：先總明，即《瑜伽》意；後「文中不求五事」下，正釋經文，配成十非。然不必全爾，故致「多」言，以隨一煩惱有三塗因故。又但取意略明，但尋上引疏文居然易了。但人天因，含其三界也，一人、二欲天、三上二界。餘文可知。「有二乘」下，結成。即前九為偽，後一為偏也。

疏「其中對上四因四緣可以意得」者，深心信解及深信諸佛及佛法，即第一種性具足因。恭敬尊重一切佛，即第二賴佛菩薩攝受因，以恭敬故。但為永滅眾生苦，即第三多起悲心也。常欲利樂諸眾生、莊嚴國土、供養佛，即第四長時猛利難行苦行也。四因具矣。言「四緣者，恭敬尊重一切佛」者，以見聞神變威力故，即第一緣。受持正法修諸智者，以聞法微妙故，即第二緣。又受持正法者，見法欲滅故，即第三緣。但為永滅眾生苦者，即見生受惑業苦，是第四緣也。見苦即緣、長悲即因，故雖一文，因緣具足。此中四力不具，故不會之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「其中對上四因四緣可以意得」者，深心信解及深信諸佛及佛法，即第一種性具足因。恭敬尊重一切佛，即第二賴佛菩薩攝受因，以恭敬故。但為永滅眾生苦，即第三多起悲心也。常欲利樂諸眾生、莊嚴國土、供養佛，即第四長時猛利難行苦行也。四因具矣。言「四緣者，恭敬尊重一切佛」者，以見聞神變威力故，即第一緣。受持正法修諸智者，以聞法微妙故，即第二緣。又受持正法者，見法欲滅故，即第三緣。但為永滅眾生苦者，即見生受惑業苦，是第四緣也。見苦即緣、長悲即因，故雖一文，因緣具足。此中四力不具，故不會之。

疏「又上從不求五欲」下，重解經文，以上來所解，參古德意。此下一向新意，不干舊解。文自有五：一約信德、二約菩提意、三約佛性、四約四弘、五結歸真正。今初。則經文五偈，應分為二：初一偈標信發心、後四偈彰信之德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又上從不求五欲」下，重解經文，以上來所解，參古德意。此下一向新意，不干舊解。文自有五：一約信德、二約菩提意、三約佛性、四約四弘、五結歸真正。今初。則經文五偈，應分為二：初一偈標信發心、後四偈彰信之德。

疏「今文並具但不次耳」者，彼經次云「一親近善友、二供養諸佛、三修習善根、四者志求勝法、五心常柔和、六遭苦能忍、七慈悲深厚、八深心平等、九愛樂大乘、十求佛智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今文並具但不次耳」者，彼經次云「一親近善友、二供養諸佛、三修習善根、四者志求勝法、五心常柔和、六遭苦能忍、七慈悲深厚、八深心平等、九愛樂大乘、十求佛智慧。」

疏「四有三字」者，以供養佛字全同故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四有三字」者，以供養佛字全同故。

疏「又此十德即求菩提之意」者，第二明菩提意。而云「發菩提心」等者，彼廣有文，略舉十四廣結無邊。今但舉一以等十三，謂「二欲承事供養一切諸佛，悉無餘故，發菩提心。」其悉無餘下八字，一一皆有。「三欲嚴淨一切諸佛國土、四欲護持一切諸佛正教、五欲成滿一切如來誓願、六欲往一切諸佛國土、七欲入一切諸佛眾會、八欲知一切世界中諸劫次第、九欲知一切眾生心海、十欲知一切眾生根海、十一欲知一切眾生業海、十二欲知一切眾生行海、十三欲滅一切眾生煩惱海、十四欲拔一切眾生煩惱習氣海，悉無餘故，發菩提心。善男子！以要言之，菩薩以如是等百萬阿僧祇方便行故發菩提心。善男子！菩薩行普入一切法皆證得故，普入一切剎悉嚴淨故，是故善男子！嚴淨一切世界盡，我願乃盡；拔一切眾生煩惱習氣盡，我願乃滿。」釋曰：上皆菩提心所為也。對今經文，可以意得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此十德即求菩提之意」者，第二明菩提意。而云「發菩提心」等者，彼廣有文，略舉十四廣結無邊。今但舉一以等十三，謂「二欲承事供養一切諸佛，悉無餘故，發菩提心。」其悉無餘下八字，一一皆有。「三欲嚴淨一切諸佛國土、四欲護持一切諸佛正教、五欲成滿一切如來誓願、六欲往一切諸佛國土、七欲入一切諸佛眾會、八欲知一切世界中諸劫次第、九欲知一切眾生心海、十欲知一切眾生根海、十一欲知一切眾生業海、十二欲知一切眾生行海、十三欲滅一切眾生煩惱海、十四欲拔一切眾生煩惱習氣海，悉無餘故，發菩提心。善男子！以要言之，菩薩以如是等百萬阿僧祇方便行故發菩提心。善男子！菩薩行普入一切法皆證得故，普入一切剎悉嚴淨故，是故善男子！嚴淨一切世界盡，我願乃盡；拔一切眾生煩惱習氣盡，我願乃滿。」釋曰：上皆菩提心所為也。對今經文，可以意得。

疏「末後偈初句」下，三約佛性。即隨難重顯種性具足三佛性義，即《佛性論》第二卷第三顯體分〈三因品〉。論云「復次佛性體有三種三性所攝義，應知。三種者，所謂三因。三種佛性三因者，一應得因、二加行因、三圓滿因。初即二空所顯真如，由此應得菩提心，乃至道後法身故。二加行因者，謂菩提心，由此心故得三十七品、十度十地，乃至道後法身。三圓滿因者，即加行因，由此故得一切圓滿。三種佛性者，應得因中具有三性，一住自性性、二引出性、三至得果性。」釋曰：住自性者，謂道前凡夫位。引出性者，從發心已上窮有學聖位。至得果性者，無學聖位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「末後偈初句」下，三約佛性。即隨難重顯種性具足三佛性義，即《佛性論》第二卷第三顯體分〈三因品〉。論云「復次佛性體有三種三性所攝義，應知。三種者，所謂三因。三種佛性三因者，一應得因、二加行因、三圓滿因。初即二空所顯真如，由此應得菩提心，乃至道後法身故。二加行因者，謂菩提心，由此心故得三十七品、十度十地，乃至道後法身。三圓滿因者，即加行因，由此故得一切圓滿。三種佛性者，應得因中具有三性，一住自性性、二引出性、三至得果性。」釋曰：住自性者，謂道前凡夫位。引出性者，從發心已上窮有學聖位。至得果性者，無學聖位。

疏「又文有四弘可以意得」者，四約四弘也。文中不求五欲等，即顯煩惱無邊誓願斷。但為永滅眾生苦，即眾生無邊誓願度。受持正法修諸智，即法門無盡誓願學。證菩提故，即佛道無上誓願成。故四具矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又文有四弘可以意得」者，四約四弘也。文中不求五欲等，即顯煩惱無邊誓願斷。但為永滅眾生苦，即眾生無邊誓願度。受持正法修諸智，即法門無盡誓願學。證菩提故，即佛道無上誓願成。故四具矣。

疏「又上云深心信解常清淨」下，第五結歸真正。於中二：先顯真正菩提心體、後正結歸。前中意，有其三意：初約三心菩提、二約三觀、三約四弘。今初，初明大智心、次「慨眾生迷此」下大悲心、後「悼昔不知」下大願心。即菩提心燈，大悲為油，大願為炷，大智為光，光照法界故。上如次即直心、大悲心、深心也。二約三觀者，悲願是假觀。前大智心中直明本性清淨，即是空觀。煩惱即菩提本來是佛，即中道觀。三約四弘者，初通立理，以是圓教四弘，故稱性明之。從「信煩惱即菩提」下，別顯四弘。初即煩惱無邊誓願斷。二「由稱本性而發心故」下，即佛道無上誓願成。三「慨眾生迷此」下，眾生無邊誓願度。四「悼昔不知」下，法門無盡誓願學。此明四弘，通指上四弘。上但指文，今將深心之言會通此四令圓妙耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又上云深心信解常清淨」下，第五結歸真正。於中二：先顯真正菩提心體、後正結歸。前中意，有其三意：初約三心菩提、二約三觀、三約四弘。今初，初明大智心、次「慨眾生迷此」下大悲心、後「悼昔不知」下大願心。即菩提心燈，大悲為油，大願為炷，大智為光，光照法界故。上如次即直心、大悲心、深心也。二約三觀者，悲願是假觀。前大智心中直明本性清淨，即是空觀。煩惱即菩提本來是佛，即中道觀。三約四弘者，初通立理，以是圓教四弘，故稱性明之。從「信煩惱即菩提」下，別顯四弘。初即煩惱無邊誓願斷。二「由稱本性而發心故」下，即佛道無上誓願成。三「慨眾生迷此」下，眾生無邊誓願度。四「悼昔不知」下，法門無盡誓願學。此明四弘，通指上四弘。上但指文，今將深心之言會通此四令圓妙耳。

疏「有悲故不為無邊所寂」下，正結歸。謂上雖多義，不出悲智，故今結之，即結上疏文及經耳。故《止觀》第五明十法成乘中第二真正發菩提心云「既深識不思議境一苦一切苦，自悲昔苦起惑耽湎，乃至云思惟彼我鯁痛自他，即起大悲興兩誓願：眾生無邊誓願度，煩惱無邊誓願斷。眾生雖如虛空，誓度如空之眾生；雖知煩惱無所有，誓斷無所由之煩惱(上二即空觀)。雖知眾生甚多，而度多多之眾生；雖知煩惱無邊底，而斷無邊底之煩惱(假觀)。雖知眾生如佛，而度如佛之眾生；雖知煩惱如實相，而斷如實相之煩惱(中觀)。何者？若但拔苦因拔苦果，此誓雜毒，故須觀空。若偏觀空，則不見眾生可度，是名著空者，諸佛所不化。若偏見眾生可度，則墮愛見大悲，非解脫道。今則非毒非偽，故名為真；非空邊非有邊，故名為正。如鳥飛空終不住空，雖不住空跡不可尋，雖空而度、雖度而空，是故誓與虛空共鬪，故名真正發菩提心。」釋曰：此上釋須三觀所以。又云「又識不思識心、一樂心、一切樂心，我及眾生昔雖求樂因，不知樂因，如執瓦礫謂如意珠、妄指螢光呼為日月，今方始解，故起大悲興兩誓願，謂法門無盡誓願知、無上佛道誓願成。雖知法門永寂如空，誓願修行永寂；雖知菩提無所有，無所有中吾故求之(上即空觀也)。雖知法門如空無所有，而有誓願畫繪莊嚴虛空；雖知佛道非成所成，如空中種樹使得華果(名假觀也)。雖知法門及佛果非修非不修、非證得非不證得，以無所證而證而得(中觀也)。是名非偽非毒，名之為真；非空非愛見，名之為正。如是慈悲誓願，與不思議境智，非前非後同時俱起。慈悲即智慧、智慧即慈悲，無緣無念普覆一切，任運拔苦自然與樂，不同毒害、不同但空、不同愛見，是名真正發菩提心。」釋曰：但觀上所引之文，疏文居然易了，即撮其大意而為此疏顯經深玄。然此經上下菩提心義，文理淵博，見其撮略故取而用之、引而證之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「有悲故不為無邊所寂」下，正結歸。謂上雖多義，不出悲智，故今結之，即結上疏文及經耳。故《止觀》第五明十法成乘中第二真正發菩提心云「既深識不思議境一苦一切苦，自悲昔苦起惑耽湎，乃至云思惟彼我鯁痛自他，即起大悲興兩誓願：眾生無邊誓願度，煩惱無邊誓願斷。眾生雖如虛空，誓度如空之眾生；雖知煩惱無所有，誓斷無所由之煩惱(上二即空觀)。雖知眾生甚多，而度多多之眾生；雖知煩惱無邊底，而斷無邊底之煩惱(假觀)。雖知眾生如佛，而度如佛之眾生；雖知煩惱如實相，而斷如實相之煩惱(中觀)。何者？若但拔苦因拔苦果，此誓雜毒，故須觀空。若偏觀空，則不見眾生可度，是名著空者，諸佛所不化。若偏見眾生可度，則墮愛見大悲，非解脫道。今則非毒非偽，故名為真；非空邊非有邊，故名為正。如鳥飛空終不住空，雖不住空跡不可尋，雖空而度、雖度而空，是故誓與虛空共鬪，故名真正發菩提心。」釋曰：此上釋須三觀所以。又云「又識不思識心、一樂心、一切樂心，我及眾生昔雖求樂因，不知樂因，如執瓦礫謂如意珠、妄指螢光呼為日月，今方始解，故起大悲興兩誓願，謂法門無盡誓願知、無上佛道誓願成。雖知法門永寂如空，誓願修行永寂；雖知菩提無所有，無所有中吾故求之(上即空觀也)。雖知法門如空無所有，而有誓願畫繪莊嚴虛空；雖知佛道非成所成，如空中種樹使得華果(名假觀也)。雖知法門及佛果非修非不修、非證得非不證得，以無所證而證而得(中觀也)。是名非偽非毒，名之為真；非空非愛見，名之為正。如是慈悲誓願，與不思議境智，非前非後同時俱起。慈悲即智慧、智慧即慈悲，無緣無念普覆一切，任運拔苦自然與樂，不同毒害、不同但空、不同愛見，是名真正發菩提心。」釋曰：但觀上所引之文，疏文居然易了，即撮其大意而為此疏顯經深玄。然此經上下菩提心義，文理淵博，見其撮略故取而用之、引而證之。

疏「第二信為道元」下，此段多易。但云「一本義，菩提本故」者，意以本義為果德元，首義為因德元耳。言「元者善之長也」，即《周易．乾卦文言》釋乾元亨利貞四德云「元者善之長也，亨者嘉之會也，利者義之和也，貞者事之幹也。君子體仁足以長仁，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。」今但用其一字義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二信為道元」下，此段多易。但云「一本義，菩提本故」者，意以本義為果德元，首義為因德元耳。言「元者善之長也」，即《周易．乾卦文言》釋乾元亨利貞四德云「元者善之長也，亨者嘉之會也，利者義之和也，貞者事之幹也。君子體仁足以長仁，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。」今但用其一字義耳。

疏「不信身心」下，反成上義。知見相為菩提、知見性為涅槃，故《法華論》釋開佛知見為無上義，謂雙開菩提涅槃。疏「如意珠略有五義」者，取與信相應義耳。若準《寶性論》，寶有六義，頌云「真實(一)世希有(二)，明淨(三)及勢力(四)，能莊嚴世間(五)，最上不變等(六)。」今此勝義，攝真實、最上二義，餘四則同。四即勢力、五即莊嚴，或無莊嚴，加此蘊義。然疏五義，皆言含法喻，思之可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「不信身心」下，反成上義。知見相為菩提、知見性為涅槃，故《法華論》釋開佛知見為無上義，謂雙開菩提涅槃。疏「如意珠略有五義」者，取與信相應義耳。若準《寶性論》，寶有六義，頌云「真實(一)世希有(二)，明淨(三)及勢力(四)，能莊嚴世間(五)，最上不變等(六)。」今此勝義，攝真實、最上二義，餘四則同。四即勢力、五即莊嚴，或無莊嚴，加此蘊義。然疏五義，皆言含法喻，思之可知。

疏「尚不得疥癩野干」等者，即《薩遮尼揵子經》第四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「尚不得疥癩野干」等者，即《薩遮尼揵子經》第四。

疏「初三頌明十住」等者下，明諸位皆含義理，並如本品。但言「增上是不退住」者，由前正心但聞讚毀不動，今聞無有，利害更深而心不退，故為增上。餘如下文，尋之。然皆隱位名、存其中行，或合或開、或略或廣，不全次第者，意明圓融信門即頓具故。亦猶〈離世間品〉六位頓具故。亦頓成二千行，位位頓修故。若一向次第者，但得行布一分義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初三頌明十住」等者下，明諸位皆含義理，並如本品。但言「增上是不退住」者，由前正心但聞讚毀不動，今聞無有，利害更深而心不退，故為增上。餘如下文，尋之。然皆隱位名、存其中行，或合或開、或略或廣，不全次第者，意明圓融信門即頓具故。亦猶〈離世間品〉六位頓具故。亦頓成二千行，位位頓修故。若一向次第者，但得行布一分義耳。

疏「以若有彼則有此」者，揀濫。明此是圓融義，纔得一位即得一切位，如十味香纔燒一丸、如小芥子十氣齊發，若有聞香十味齊聞，若得沈氣時則得檀氣、若得酥合則得龍腦等。十味丸藥服者齊得，亦準此知。非如鉤鎖，由得於前方能得後；非如涉路，若行一里即得二里，若行二里則進三里。故此位中不在位名，或開或合正在於此。思之思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以若有彼則有此」者，揀濫。明此是圓融義，纔得一位即得一切位，如十味香纔燒一丸、如小芥子十氣齊發，若有聞香十味齊聞，若得沈氣時則得檀氣、若得酥合則得龍腦等。十味丸藥服者齊得，亦準此知。非如鉤鎖，由得於前方能得後；非如涉路，若行一里即得二里，若行二里則進三里。故此位中不在位名，或開或合正在於此。思之思之。

疏「略辨十門三昧業用」者。然《還源觀》立一體、二用、三遍、四德、五止、六觀，亦不出此。言一體者，即自性清淨圓明體，即通為十定之體。言二用者，一海印森羅常住用，即此第一三昧；二法界圓明目在用，即華嚴三昧。言三遍者，一者一塵普周法界遍、二一塵出生無盡遍、三一塵含容空有遍，此三並是因陀羅網三昧門。言四德者，一隨緣妙用無方德、二威儀住持有則德、三柔和質直攝生德、四普代眾生受苦德，即次下第六三昧門。言五止者，一照法清虛離緣止、二觀人寂怕絕欲止、三性起繁興法爾止、四錠光顯現無念止、五事理玄通非相止。言六觀者，一攝境歸心真空觀、二從心現境妙有觀、三心境祕密圓融觀、四智身影現眾緣觀、五多身入一鏡像觀、六主伴互現帝網觀。上之止觀，並是寂用無涯三昧門，故此十門無不收矣。廣釋一體六觀等，具如《還源觀》辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「略辨十門三昧業用」者。然《還源觀》立一體、二用、三遍、四德、五止、六觀，亦不出此。言一體者，即自性清淨圓明體，即通為十定之體。言二用者，一海印森羅常住用，即此第一三昧；二法界圓明目在用，即華嚴三昧。言三遍者，一者一塵普周法界遍、二一塵出生無盡遍、三一塵含容空有遍，此三並是因陀羅網三昧門。言四德者，一隨緣妙用無方德、二威儀住持有則德、三柔和質直攝生德、四普代眾生受苦德，即次下第六三昧門。言五止者，一照法清虛離緣止、二觀人寂怕絕欲止、三性起繁興法爾止、四錠光顯現無念止、五事理玄通非相止。言六觀者，一攝境歸心真空觀、二從心現境妙有觀、三心境祕密圓融觀、四智身影現眾緣觀、五多身入一鏡像觀、六主伴互現帝網觀。上之止觀，並是寂用無涯三昧門，故此十門無不收矣。廣釋一體六觀等，具如《還源觀》辨。

疏「海印之義」下，疏文分四：一標章、二總明、三別示義類、四總結料揀。初一，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「海印之義」下，疏文分四：一標章、二總明、三別示義類、四總結料揀。初一，可知。

疏「下經云：如淨水中四兵像」下，第二總明也。即引當經及於他經，以示能現所現海印之相。言「乃至莫不皆於水中現」者，其中間云「各各別異無交雜，劍戟弧矢類甚多，鎧冑車輿非一種，隨其所有相差別，莫不皆於水中現，而水本自無分別，菩薩三昧亦如是。」即第十五經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「下經云：如淨水中四兵像」下，第二總明也。即引當經及於他經，以示能現所現海印之相。言「乃至莫不皆於水中現」者，其中間云「各各別異無交雜，劍戟弧矢類甚多，鎧冑車輿非一種，隨其所有相差別，莫不皆於水中現，而水本自無分別，菩薩三昧亦如是。」即第十五經。

疏「又云海有希奇」等者，即此卷中下合云「無盡禪定解脫者，為平等印亦如是，福德智慧諸妙行，一切普修無厭足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又云海有希奇」等者，即此卷中下合云「無盡禪定解脫者，為平等印亦如是，福德智慧諸妙行，一切普修無厭足。」

疏「大集十四云」下，引他經文。疏文分二：先正引、後解釋。前中即〈虛空藏菩薩品〉頭，有一善男子言：「此中亦爾。」經云亦復如是，餘皆全同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「大集十四云」下，引他經文。疏文分二：先正引、後解釋。前中即〈虛空藏菩薩品〉頭，有一善男子言：「此中亦爾。」經云亦復如是，餘皆全同。

疏「然此經文」下，解釋。此即此上《大集》。言「出現四天下像」等者，文云「佛子！譬如大海，普能印現四天下中一切眾生色身形像，是故共說以為大海。諸佛菩提亦復如是，普現一切眾生心念根性欲樂而無所現，是故說名諸佛菩提。」下偈文云「如海印現眾生心，以此說名為大海。菩提普印諸心行，是故說名為正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此經文」下，解釋。此即此上《大集》。言「出現四天下像」等者，文云「佛子！譬如大海，普能印現四天下中一切眾生色身形像，是故共說以為大海。諸佛菩提亦復如是，普現一切眾生心念根性欲樂而無所現，是故說名諸佛菩提。」下偈文云「如海印現眾生心，以此說名為大海。菩提普印諸心行，是故說名為正覺。」

疏「言十義」下，第三別顯義類也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言十義」下，第三別顯義類也。

疏「經云遍十方故」者，即是今經，於一念頃遍十方也。言「普悉包含無所拒」者，即指上引。十義所引，皆上總中所引之經，及〈出現品〉，文多易了。但第十云「以不待對是故常現」者，此以第十釋成第九，即為揀異。由十成九，故云釋成。而九竪論、十是橫說，故為揀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「經云遍十方故」者，即是今經，於一念頃遍十方也。言「普悉包含無所拒」者，即指上引。十義所引，皆上總中所引之經，及〈出現品〉，文多易了。但第十云「以不待對是故常現」者，此以第十釋成第九，即為揀異。由十成九，故云釋成。而九竪論、十是橫說，故為揀也。

疏「具上十義」下，第四總結。於中，先正結；後「問：仁王三賢」下問答料揀，先問、後答。問即上卷〈菩薩教化品〉。經云「若菩薩住百佛國土中，作閻浮提王，王四天下，修百法明門，二諦平等心，化一切眾生。」下偈云「善覺菩薩四天下，雙照二諦平等道，權化眾生遊百國，始登一乘無相道。」釋曰：此前更無成佛之文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「具上十義」下，第四總結。於中，先正結；後「問：仁王三賢」下問答料揀，先問、後答。問即上卷〈菩薩教化品〉。經云「若菩薩住百佛國土中，作閻浮提王，王四天下，修百法明門，二諦平等心，化一切眾生。」下偈云「善覺菩薩四天下，雙照二諦平等道，權化眾生遊百國，始登一乘無相道。」釋曰：此前更無成佛之文。

疏「答即上所引大集」下，第二答，中有三：初指前引答、二別引文答、三況出圓融。今初。謂上引《大集》，灌頂即第十住，故云「彼說住終」，則初賢已得八相，何得偏引《仁王》三賢無文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「答即上所引大集」下，第二答，中有三：初指前引答、二別引文答、三況出圓融。今初。謂上引《大集》，灌頂即第十住，故云「彼說住終」，則初賢已得八相，何得偏引《仁王》三賢無文。

疏「若占察經」下，次引別文答。謂《占察經》作佛有四：初是信滿，正與今文相當，餘三因便故來耳。二解滿作佛，即同前《大集》灌頂受位。三證滿者，初證名證滿，故云「淨心地」，即初地故。四究竟菩薩地，即第十地後故。《起信》云「菩薩地盡，覺心初起，心無初相，以遠離微細念故，得見心性。心即常住，名究竟覺」是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若占察經」下，次引別文答。謂《占察經》作佛有四：初是信滿，正與今文相當，餘三因便故來耳。二解滿作佛，即同前《大集》灌頂受位。三證滿者，初證名證滿，故云「淨心地」，即初地故。四究竟菩薩地，即第十地後故。《起信》云「菩薩地盡，覺心初起，心無初相，以遠離微細念故，得見心性。心即常住，名究竟覺」是也。

疏「起信依此」下，上正引經，此方引論。用信成就發心，即第一信滿位。論云「菩薩發是心故，則得少分見於法身。以見法身故，隨其願力能現八種利益眾生，所謂從兜率天退、入胎、住胎、出胎、出家、成道、轉法輪、入涅槃。」即八相之文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「起信依此」下，上正引經，此方引論。用信成就發心，即第一信滿位。論云「菩薩發是心故，則得少分見於法身。以見法身故，隨其願力能現八種利益眾生，所謂從兜率天退、入胎、住胎、出胎、出家、成道、轉法輪、入涅槃。」即八相之文也。

疏「況圓融門中不依次位」者，三況出圓義也。則上所引尚是行布，以四位成佛深淺不同故；今初即具後，故是圓融。今約信滿，猶寄終教說耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「況圓融門中不依次位」者，三況出圓義也。則上所引尚是行布，以四位成佛深淺不同故；今初即具後，故是圓融。今約信滿，猶寄終教說耳。

疏「因果無礙」下，通伏難。謂有難云：若初即後，應壞因果故。故為此通，明其無礙。正在因時即有果，果中有因，隨門不同名因名果，體無前後故得圓融。雙存則亦因亦果，俱泯則果海離言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「因果無礙」下，通伏難。謂有難云：若初即後，應壞因果故。故為此通，明其無礙。正在因時即有果，果中有因，隨門不同名因名果，體無前後故得圓融。雙存則亦因亦果，俱泯則果海離言。

疏「又此化現非唯一位依一類界」者，重揀前文，以圓融非唯一位，則顯具一切地位，非依一類界則顯遍於時處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此化現非唯一位依一類界」者，重揀前文，以圓融非唯一位，則顯具一切地位，非依一類界則顯遍於時處也。

第二華嚴三昧。疏「萬行如華嚴法身故餘如別說」者，《遺忘集》說略有十觀：一攝相歸真觀、二相盡證實觀、三相實無礙觀、四隨相攝生觀、五緣起相收觀、六微細容攝觀、七一多相即觀、八帝網重重觀、九主伴圓融觀、十果海平等觀。然此十觀融四法界，初二理法界，始終不異；三即事理無礙法界；四即隨事法界。次五即事事無礙法界，五即一多相容不同門；六即微細相容安立門；七即諸法相即自在門；八即因陀羅網境界門；九即主伴圓融具德門；其第十觀果海絕言。通為前四之極，則四法界十種玄門皆約因分。然此十觀略收萬類，不異玄中，故指在餘。又釋題中廣顯華嚴義竟。又《還源觀》釋云「廣修萬行稱實成德，普周法界而證菩提。如華有結實之用，行有感果之能。」今則託事表彰，所以舉華為喻。嚴者，行成剋果，契理稱真，性相兩亡、能所俱絕，顯煥炳著，故名嚴也。良以非真流之行無以契真，何有飾真之行不從真起？此則真該妄末，行無不修；妄徹真源，相無不寂，故曰法界自在圓明無礙用為華嚴三昧也。若更總釋，總以萬行嚴於法界，成於法身，為華嚴也。行有行布、圓融，成佛亦有十身總別，別如普眼長者以十波羅蜜嚴成十身，融如八地一念之中十度圓修，成佛之時十身無礙，故曰華嚴。餘如題中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二華嚴三昧。疏「萬行如華嚴法身故餘如別說」者，《遺忘集》說略有十觀：一攝相歸真觀、二相盡證實觀、三相實無礙觀、四隨相攝生觀、五緣起相收觀、六微細容攝觀、七一多相即觀、八帝網重重觀、九主伴圓融觀、十果海平等觀。然此十觀融四法界，初二理法界，始終不異；三即事理無礙法界；四即隨事法界。次五即事事無礙法界，五即一多相容不同門；六即微細相容安立門；七即諸法相即自在門；八即因陀羅網境界門；九即主伴圓融具德門；其第十觀果海絕言。通為前四之極，則四法界十種玄門皆約因分。然此十觀略收萬類，不異玄中，故指在餘。又釋題中廣顯華嚴義竟。又《還源觀》釋云「廣修萬行稱實成德，普周法界而證菩提。如華有結實之用，行有感果之能。」今則託事表彰，所以舉華為喻。嚴者，行成剋果，契理稱真，性相兩亡、能所俱絕，顯煥炳著，故名嚴也。良以非真流之行無以契真，何有飾真之行不從真起？此則真該妄末，行無不修；妄徹真源，相無不寂，故曰法界自在圓明無礙用為華嚴三昧也。若更總釋，總以萬行嚴於法界，成於法身，為華嚴也。行有行布、圓融，成佛亦有十身總別，別如普眼長者以十波羅蜜嚴成十身，融如八地一念之中十度圓修，成佛之時十身無礙，故曰華嚴。餘如題中。

第三因陀羅網三昧中，疏「次半頌舉一例餘亦有二意」者，前意對前第一意，既一塵之中有多塵向來方說一塵攝剎，今方說塵內所具餘塵攝剎。後意對前第二意，此所例塵非前塵內，是前塵外遍法界中塵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三因陀羅網三昧中，疏「次半頌舉一例餘亦有二意」者，前意對前第一意，既一塵之中有多塵向來方說一塵攝剎，今方說塵內所具餘塵攝剎。後意對前第二意，此所例塵非前塵內，是前塵外遍法界中塵也。

疏「由於昔時以手持供供佛施人稱周法界」者，此出因也。供佛施人約其施行，稱周法界約其施心，入深觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「由於昔時以手持供供佛施人稱周法界」者，此出因也。供佛施人約其施行，稱周法界約其施心，入深觀故。

疏「故令真流供具等諸佛之難思」者，顯今果也。真流供具，顯出供時心以稱法界，手出供具故。等諸佛之難思者，稱因境也。因雖尊勝，心不稱境非真供養。由稱真之因感稱真之果，能供真佛之境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故令真流供具等諸佛之難思」者，顯今果也。真流供具，顯出供時心以稱法界，手出供具故。等諸佛之難思者，稱因境也。因雖尊勝，心不稱境非真供養。由稱真之因感稱真之果，能供真佛之境。

疏「初半對治」等者，對治文顯。隨心所樂為世界者，順心令喜故。隨行差別即當為人者，心行不同生善異故，如心寂靜應教禪定、若心明利為說智慧，悉以善巧而成就，文則連上屬於為人。第一義者，謂要見理，見理方得名成就耳。又成就言通於上三，前三悉檀皆為見理故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初半對治」等者，對治文顯。隨心所樂為世界者，順心令喜故。隨行差別即當為人者，心行不同生善異故，如心寂靜應教禪定、若心明利為說智慧，悉以善巧而成就，文則連上屬於為人。第一義者，謂要見理，見理方得名成就耳。又成就言通於上三，前三悉檀皆為見理故。

疏第六「四攝攝生三昧」，布施攝中，前二偈有兩重釋：先約財施，所須王位皆屬外財故。王位兼於身命，亦屬內財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏第六「四攝攝生三昧」，布施攝中，前二偈有兩重釋：先約財施，所須王位皆屬外財故。王位兼於身命，亦屬內財。

疏「又此施位」下，第二重，釋次半偈。可愛著物，即三種難行之一。次法及無畏，兼前財三為一切施，又將後二屬於遂求。然準《瑜伽》，六度四攝各有九門，頌云「自性一切難，一切門善士，一切種遂求，二世樂清淨。自性皆一，一切或二或三，難行皆三，一切門皆四，善士皆五，一切種皆六，遂求皆七皆八，二世樂皆九，清淨皆十。」四攝即當三十三卷，至〈十行品〉更說其相。今疏言「即難行」者，以難行有三：一物少自在施、二可愛著物施、三極大艱難獲財施，今當第二難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此施位」下，第二重，釋次半偈。可愛著物，即三種難行之一。次法及無畏，兼前財三為一切施，又將後二屬於遂求。然準《瑜伽》，六度四攝各有九門，頌云「自性一切難，一切門善士，一切種遂求，二世樂清淨。自性皆一，一切或二或三，難行皆三，一切門皆四，善士皆五，一切種皆六，遂求皆七皆八，二世樂皆九，清淨皆十。」四攝即當三十三卷，至〈十行品〉更說其相。今疏言「即難行」者，以難行有三：一物少自在施、二可愛著物施、三極大艱難獲財施，今當第二難也。

疏「又後二偈至隨求即與」者，是遂求施。遂求有八：一匱乏飲食而求乞者施以飲食、二匱乏車乘而求乞者施以車乘、三乏衣服、四嚴具五資生什物、六種種塗飾香鬘、七舍宅、八光明。皆如初二句，會文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又後二偈至隨求即與」者，是遂求施。遂求有八：一匱乏飲食而求乞者施以飲食、二匱乏車乘而求乞者施以車乘、三乏衣服、四嚴具五資生什物、六種種塗飾香鬘、七舍宅、八光明。皆如初二句，會文可知。

疏「一切愛語」等者下，所列，即三愛語：一慰喻愛語、二慶悅愛語、三勝益愛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一切愛語」等者下，所列，即三愛語：一慰喻愛語、二慶悅愛語、三勝益愛語。

疏「言種種梵音者即八種梵音」等者，文中具列初二，疏釋後六但標。若釋應云：三調和，謂大小得中。四柔軟者，言無麁獷。五不誤者，言無錯誤。六不女者，其聲雄朗。七尊慧者，言無戰懼。八深遠者，臍輪發聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言種種梵音者即八種梵音」等者，文中具列初二，疏釋後六但標。若釋應云：三調和，謂大小得中。四柔軟者，言無麁獷。五不誤者，言無錯誤。六不女者，其聲雄朗。七尊慧者，言無戰懼。八深遠者，臍輪發聲。

疏「隨心說法應在後偈」者，以後偈說八萬法門是順正法教語故，應合云隨心為說。前偈種種梵音故，是隨世儀軌，合言隨世所宜而化誘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「隨心說法應在後偈」者，以後偈說八萬法門是順正法教語故，應合云隨心為說。前偈種種梵音故，是隨世儀軌，合言隨世所宜而化誘。

疏「初頌一切同事」者，《瑜伽》同事不舉別相，但同上利行即名同事，故利行居先，則示同利衰等為一切也，等取毀譽稱譏苦樂。「忍於諸苦而同事故」者，難行有三，亦無別相，即同三利行為三難行同事，謂一諸未行勝善根因諸有情所行利行、二現在耽著廣大財位眾具圓滿諸有情所行利行、三於外道異執邪見邪行所行利行，同事例耳。今於上三同事，皆須忍苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初頌一切同事」者，《瑜伽》同事不舉別相，但同上利行即名同事，故利行居先，則示同利衰等為一切也，等取毀譽稱譏苦樂。「忍於諸苦而同事故」者，難行有三，亦無別相，即同三利行為三難行同事，謂一諸未行勝善根因諸有情所行利行、二現在耽著廣大財位眾具圓滿諸有情所行利行、三於外道異執邪見邪行所行利行，同事例耳。今於上三同事，皆須忍苦。

疏「一即十種清淨利行」者，謂一依外清淨有五、二依內清淨有五。依外五者，一無罪利行、二不轉利行、三漸次、四遍行、五如應，論廣釋其相。依內清淨有五者，一謂諸菩薩於諸有情起廣大悲意樂現前而行利行；二諸菩薩於諸有情起所作義利，雖受一切大苦劬勞而心無倦，深生歡喜，為諸有情而行利行；三安處最勝第一財位，而自謙下如子如僕，及離憍慢而行利行；四心無愛染無有虛偽，真實哀愍而行利行；五起畢竟無復退轉慈愍之心而行利行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一即十種清淨利行」者，謂一依外清淨有五、二依內清淨有五。依外五者，一無罪利行、二不轉利行、三漸次、四遍行、五如應，論廣釋其相。依內清淨有五者，一謂諸菩薩於諸有情起廣大悲意樂現前而行利行；二諸菩薩於諸有情起所作義利，雖受一切大苦劬勞而心無倦，深生歡喜，為諸有情而行利行；三安處最勝第一財位，而自謙下如子如僕，及離憍慢而行利行；四心無愛染無有虛偽，真實哀愍而行利行；五起畢竟無復退轉慈愍之心而行利行。

疏「次三句即善士利行」者，善士有五：一於真實義勸導有情、二於應時勸導、三於能行攝勝妙義勸導、四於有情柔軟勸導、五於有情慈心勸導。此之五相皆是大人之法，慈心勸導，舉後等初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次三句即善士利行」者，善士有五：一於真實義勸導有情、二於應時勸導、三於能行攝勝妙義勸導、四於有情柔軟勸導、五於有情慈心勸導。此之五相皆是大人之法，慈心勸導，舉後等初。

疏「次二偈即遂求利行」者，論云「此略有八，謂諸菩薩見諸有情於應慚處為無慚纏之所纏繞，方便開解，令離彼纏如無慚纏；二無愧、三昏沈、四睡眠、五掉舉、六惡作、七嫉、八慳，皆如無慚纏說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次二偈即遂求利行」者，論云「此略有八，謂諸菩薩見諸有情於應慚處為無慚纏之所纏繞，方便開解，令離彼纏如無慚纏；二無愧、三昏沈、四睡眠、五掉舉、六惡作、七嫉、八慳，皆如無慚纏說。」

疏「次二偈即一切種利行」者，彼說或六或七，總有十三。六者，一應攝受者正攝受之、二應調伏者正調伏之、三憎背聖教者除其恚惱、四處中住者令入聖教、五於三乘中令其成熟、六已成熟者令得解脫。云何七種，謂諸菩薩安處一分所化有情，於善資糧守護長養，所謂一依下乘出離、二依大乘出離、三於遠離、四於心一境性、五於清淨諸障、六於二乘而正安處、七於無上正等菩提而得安處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次二偈即一切種利行」者，彼說或六或七，總有十三。六者，一應攝受者正攝受之、二應調伏者正調伏之、三憎背聖教者除其恚惱、四處中住者令入聖教、五於三乘中令其成熟、六已成熟者令得解脫。云何七種，謂諸菩薩安處一分所化有情，於善資糧守護長養，所謂一依下乘出離、二依大乘出離、三於遠離、四於心一境性、五於清淨諸障、六於二乘而正安處、七於無上正等菩提而得安處。

疏「後一偈即一切門利行，謂不信令信故」者，此略有四：一不信令信、二犯戒有情令戒圓滿、三惡慧有情令慧圓滿、四慳悋有情於捨圓滿，今疏文中略舉其一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後一偈即一切門利行，謂不信令信故」者，此略有四：一不信令信、二犯戒有情令戒圓滿、三惡慧有情令慧圓滿、四慳悋有情於捨圓滿，今疏文中略舉其一。

疏「瑜伽廣說利行居先」等者，會二前後，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「瑜伽廣說利行居先」等者，會二前後，可知。

疏「婆沙七十九」等者，彼云「毘奈耶說：世尊有時為四天王，以南印度邊國俗語說四聖諦，謂醫泥迷泥瑜部達𮒅剌蔑戾車語說四聖諦。謂摩奢都奢僧攝摩薩縛怛囉毘剌達。」論引《淨名》圓音為難，下釋有七。一云：有作是說。佛以聖語說四聖諦，能令一切所化有情皆得領解。何以作此等語說？答：為滿彼意故，彼天欲聞故。下並取意引之。二復次世尊欲顯於諸言音皆能善解故，謂有疑：佛不能餘語等。三復次有所化者，依佛不變形言而得受化；有所化者，依佛轉變形言而受化者。四復有說者，佛以一音說四聖諦，不能令一切所化有情皆得領解。世尊雖有自在神力，而於境界不能改越，如不能令耳見諸色等。通圓音云：答不須通，非三藏故。諸讚佛頌言多過實，如常在定不睡眠等，皆過實也。五復次如來言音遍諸聲境，隨所欲語皆能作之故。復伽陀作如是說。六復次佛語輕利速疾轉故，故云佛以一音演說法，眾生各各隨所解。七復次如來言音雖有多種，而同有益，故說一音。釋曰：然上七解，前三可通、後四淺近，即彼小乘三藏說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「婆沙七十九」等者，彼云「毘奈耶說：世尊有時為四天王，以南印度邊國俗語說四聖諦，謂醫泥迷泥瑜部達𮒅剌蔑戾車語說四聖諦。謂摩奢都奢僧攝摩薩縛怛囉毘剌達。」論引《淨名》圓音為難，下釋有七。一云：有作是說。佛以聖語說四聖諦，能令一切所化有情皆得領解。何以作此等語說？答：為滿彼意故，彼天欲聞故。下並取意引之。二復次世尊欲顯於諸言音皆能善解故，謂有疑：佛不能餘語等。三復次有所化者，依佛不變形言而得受化；有所化者，依佛轉變形言而受化者。四復有說者，佛以一音說四聖諦，不能令一切所化有情皆得領解。世尊雖有自在神力，而於境界不能改越，如不能令耳見諸色等。通圓音云：答不須通，非三藏故。諸讚佛頌言多過實，如常在定不睡眠等，皆過實也。五復次如來言音遍諸聲境，隨所欲語皆能作之故。復伽陀作如是說。六復次佛語輕利速疾轉故，故云佛以一音演說法，眾生各各隨所解。七復次如來言音雖有多種，而同有益，故說一音。釋曰：然上七解，前三可通、後四淺近，即彼小乘三藏說故。

疏「篾戾車」者，三藏云惡中惡，亦云奴中奴，皆義翻耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「篾戾車」者，三藏云惡中惡，亦云奴中奴，皆義翻耳。