大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十九

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「又究此四」下，第四無作四諦。文中亦三：初總明。言「非唯但空」者，揀上無生但顯空義便為真實，正是所宗。二「今了」下，別示四相。「陰入皆如」者，前云即空，今云即如，理已別矣。又言「無苦可捨」，非是空故，無有可捨。今體即如，如外無苦，何所捨耶？此句言如，如尚似空；集言「無明塵勞皆即菩提」，豈同前空苦？菩提體外無別可斷，不同無生空無可斷。前則空中無華，云何可摘？今則波即是水，不得除波。下二諦例然。「生死即涅槃」，非是體空無生滅也。「邊邪皆中正」者，非離邊外別有中道，非離邪外別有正道，亦非無邊無邪無可修也。細尋可見，勿濫無生。故《涅槃．四諦品》云「若知如來常住，名修習苦。若知法常，是名修集。若修滅者若多修空，名為不善。何以故？滅壞一切法故、壞於如來真法藏故，同於外道。若有說言：有如來藏雖不可見，若滅煩惱乃能得入。若發此心一念因緣，於證得中而得自在。」結云「以如來祕密藏者，即是滅諦。道聖諦者，所謂佛法僧寶及正解脫。若能一念發心，見如來常住無變，法僧解脫亦復如是。名修習道。」上皆無作四諦意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又究此四」下，第四無作四諦。文中亦三：初總明。言「非唯但空」者，揀上無生但顯空義便為真實，正是所宗。二「今了」下，別示四相。「陰入皆如」者，前云即空，今云即如，理已別矣。又言「無苦可捨」，非是空故，無有可捨。今體即如，如外無苦，何所捨耶？此句言如，如尚似空；集言「無明塵勞皆即菩提」，豈同前空苦？菩提體外無別可斷，不同無生空無可斷。前則空中無華，云何可摘？今則波即是水，不得除波。下二諦例然。「生死即涅槃」，非是體空無生滅也。「邊邪皆中正」者，非離邊外別有中道，非離邪外別有正道，亦非無邊無邪無可修也。細尋可見，勿濫無生。故《涅槃．四諦品》云「若知如來常住，名修習苦。若知法常，是名修集。若修滅者若多修空，名為不善。何以故？滅壞一切法故、壞於如來真法藏故，同於外道。若有說言：有如來藏雖不可見，若滅煩惱乃能得入。若發此心一念因緣，於證得中而得自在。」結云「以如來祕密藏者，即是滅諦。道聖諦者，所謂佛法僧寶及正解脫。若能一念發心，見如來常住無變，法僧解脫亦復如是。名修習道。」上皆無作四諦意也。

疏「無苦無集」下，第三束歸一諦。一實諦義亦是《涅槃》十三文。「文殊問佛：『世尊！第一義中有世諦不？世諦之中有第一義不？如其有者，即是一諦；如其無者，將非如來虛妄說耶？』『善男子！世諦即第一義諦。』『世尊！若爾，則無二諦。』『善男子！有善方便，隨順眾生，說於二諦』」等，皆一諦義。亦下文殊問言：「所言實諦，其義云何？」答云：「實諦名為真法。若法非真，不名實諦。又名無顛倒。又無有虛妄，名曰大乘。是佛所說，非魔所說。」又言：「善男子！實諦者，一道清淨，無有二也。善男子！有常有樂有我有淨，是則名為實諦之義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無苦無集」下，第三束歸一諦。一實諦義亦是《涅槃》十三文。「文殊問佛：『世尊！第一義中有世諦不？世諦之中有第一義不？如其有者，即是一諦；如其無者，將非如來虛妄說耶？』『善男子！世諦即第一義諦。』『世尊！若爾，則無二諦。』『善男子！有善方便，隨順眾生，說於二諦』」等，皆一諦義。亦下文殊問言：「所言實諦，其義云何？」答云：「實諦名為真法。若法非真，不名實諦。又名無顛倒。又無有虛妄，名曰大乘。是佛所說，非魔所說。」又言：「善男子！實諦者，一道清淨，無有二也。善男子！有常有樂有我有淨，是則名為實諦之義。」

疏「故斯一品」下，第二會經結示。上第三段中言此經正同無量四諦，且從一義耳；今則具結通具四種也。故上疏云「而文義包博言含性相」，相即生滅及與無量，性即無生及與無作。相以廣狹成二四諦，性以空實成二四諦。經宗必融，舉一收四方是經旨，以四種四諦義出諸師，故疏闇用使合經文，不標名目，恐驚常聽。結歸二對順常經論，或名有作無作、或名有量無量。今之結意，有作即生滅、有量同無生，於有量上說無生耳。餘二名同五地十重，至文自見。今略示名：一善知俗諦、二善知第一義諦、三相諦、四差別諦、五成立諦、六事諦、七生諦、八盡無生諦、九入道智諦、十善知一切菩薩地次第成就諦乃至善知如來智成就諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故斯一品」下，第二會經結示。上第三段中言此經正同無量四諦，且從一義耳；今則具結通具四種也。故上疏云「而文義包博言含性相」，相即生滅及與無量，性即無生及與無作。相以廣狹成二四諦，性以空實成二四諦。經宗必融，舉一收四方是經旨，以四種四諦義出諸師，故疏闇用使合經文，不標名目，恐驚常聽。結歸二對順常經論，或名有作無作、或名有量無量。今之結意，有作即生滅、有量同無生，於有量上說無生耳。餘二名同五地十重，至文自見。今略示名：一善知俗諦、二善知第一義諦、三相諦、四差別諦、五成立諦、六事諦、七生諦、八盡無生諦、九入道智諦、十善知一切菩薩地次第成就諦乃至善知如來智成就諦。

疏「答：以名雖在小」等者，通此一問有二意：一四諦包含故、二開權顯實故。今初。名雖在小者，經中多言為求聲聞者說四諦故。「義通大小」，即生滅無生等。言「事理具足」者，如十二緣但事而無理，今滅諦是理十二因緣，名廣事略。事亦不具，但有苦集，而無道故；六波羅蜜但顯此出世間，無世間故；但有道滅，無苦集故。謂苦集二諦，下出具足相。言「世界有異，此獨無改」者，十方諸佛出世教化，皆令捨於世問、證涅槃故，三世同然。故《涅槃》云「我昔與汝等不識四真諦，是故久流轉生死大苦海。」「況無量無作」下，收後二重，但用前二，性相具足、大小包含，況加此二，一實之旨於是乎在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「答：以名雖在小」等者，通此一問有二意：一四諦包含故、二開權顯實故。今初。名雖在小者，經中多言為求聲聞者說四諦故。「義通大小」，即生滅無生等。言「事理具足」者，如十二緣但事而無理，今滅諦是理十二因緣，名廣事略。事亦不具，但有苦集，而無道故；六波羅蜜但顯此出世間，無世間故；但有道滅，無苦集故。謂苦集二諦，下出具足相。言「世界有異，此獨無改」者，十方諸佛出世教化，皆令捨於世問、證涅槃故，三世同然。故《涅槃》云「我昔與汝等不識四真諦，是故久流轉生死大苦海。」「況無量無作」下，收後二重，但用前二，性相具足、大小包含，況加此二，一實之旨於是乎在。

疏「又為破計」下，第二開權顯實故。以諸經等多說四諦為小，今開此局，名周法界。亡所執相即入無生，引入一乘則會真實，況六度等而不周耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又為破計」下，第二開權顯實故。以諸經等多說四諦為小，今開此局，名周法界。亡所執相即入無生，引入一乘則會真實，況六度等而不周耶？

五正釋文。疏「如睫毛」者，全是《俱舍》，頌云「如以一睫毛，置掌人不覺。若置眼睛上，為苦極不安。凡夫如手掌，不覺行苦睫。智者如眼睛，緣極生厭怖。」從「而復以苦」等者，即《法華經》第一云「不求大勢佛，及與斷苦法，深入諸邪見，以苦欲捨苦。為是眾生故，而起大悲心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五正釋文。疏「如睫毛」者，全是《俱舍》，頌云「如以一睫毛，置掌人不覺。若置眼睛上，為苦極不安。凡夫如手掌，不覺行苦睫。智者如眼睛，緣極生厭怖。」從「而復以苦」等者，即《法華經》第一云「不求大勢佛，及與斷苦法，深入諸邪見，以苦欲捨苦。為是眾生故，而起大悲心。」

疏「有業惑者繫縛三界」者，然三雜染業惑為集，別有多門，總不出二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「有業惑者繫縛三界」者，然三雜染業惑為集，別有多門，總不出二。

疏「煩惱名諍」，即《俱舍論》云「煩惱名諍，觸動善品故。」今滅煩惱，故名無諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「煩惱名諍」，即《俱舍論》云「煩惱名諍，觸動善品故。」今滅煩惱，故名無諍。

疏「非唯滅惑而已」者，如《成實》等亦說滅者譬如燈滅，則膏明俱竭，無復別有一實盡處也。肇公亦用此言。實則滅惑所顯法身常住，有實體也。故《涅槃》第四「迦葉問言：『如佛所言：如燈滅已，無有方所。如來亦爾，既滅度已亦無方所。』佛告迦葉：『善男子！如人然燈之時，燈器大小悉滿中油，隨其油在其明猶存。若油盡已，明亦俱盡。其明滅者，喻煩惱滅。明雖滅盡，燈器猶存。如來亦爾，煩惱雖滅，法身常存。』」下文又云「如燈滅者是羅漢涅槃。」又《四諦品》云「若言修習空法，是名不善，滅壞一切如來真法藏故，同於外道。」故知滅體法是真實。「故次云自性住」者，證成上文體真實義，則體真實揀非虛妄及非空無。自性住言，即是法住法正位也。「本來寂滅」，即成上文自性住義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「非唯滅惑而已」者，如《成實》等亦說滅者譬如燈滅，則膏明俱竭，無復別有一實盡處也。肇公亦用此言。實則滅惑所顯法身常住，有實體也。故《涅槃》第四「迦葉問言：『如佛所言：如燈滅已，無有方所。如來亦爾，既滅度已亦無方所。』佛告迦葉：『善男子！如人然燈之時，燈器大小悉滿中油，隨其油在其明猶存。若油盡已，明亦俱盡。其明滅者，喻煩惱滅。明雖滅盡，燈器猶存。如來亦爾，煩惱雖滅，法身常存。』」下文又云「如燈滅者是羅漢涅槃。」又《四諦品》云「若言修習空法，是名不善，滅壞一切如來真法藏故，同於外道。」故知滅體法是真實。「故次云自性住」者，證成上文體真實義，則體真實揀非虛妄及非空無。自性住言，即是法住法正位也。「本來寂滅」，即成上文自性住義。

疏「集中病源」者，謂有攀緣者，即《淨名》第二云「何謂病本？謂有攀緣。從有攀緣，即為病本。」下文「云何斷攀緣？以無所得。若無所得則無攀緣。」釋曰：正引病本，無得因便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「集中病源」者，謂有攀緣者，即《淨名》第二云「何謂病本？謂有攀緣。從有攀緣，即為病本。」下文「云何斷攀緣？以無所得。若無所得則無攀緣。」釋曰：正引病本，無得因便。

疏「惑由妄起故分數塵沙」等者，即《大般若》中「般若波羅蜜多清淨，若色清淨、若一切智智清淨，無二無二分，無別無斷故。」故無二分是一分耳。是以生公云：「萬善理同而相兼，亡異而域絕。善因伏惑成別，故有八萬行名。行雖參差，俱果菩提，總由一理以統之故。何有二分？理不可分，如虛空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「惑由妄起故分數塵沙」等者，即《大般若》中「般若波羅蜜多清淨，若色清淨、若一切智智清淨，無二無二分，無別無斷故。」故無二分是一分耳。是以生公云：「萬善理同而相兼，亡異而域絕。善因伏惑成別，故有八萬行名。行雖參差，俱果菩提，總由一理以統之故。何有二分？理不可分，如虛空故。」

疏「所之在滅」者，滅為最上，之者適也。道能證滅，故為上行。此言在於《周易》，故謙卦云「地道卑而上行」，噬嗑卦彖辭云「柔得中而上行」。注云「上行，謂所之在進也。凡言上行，所之在貴也。」今借此文勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「所之在滅」者，滅為最上，之者適也。道能證滅，故為上行。此言在於《周易》，故謙卦云「地道卑而上行」，噬嗑卦彖辭云「柔得中而上行」。注云「上行，謂所之在進也。凡言上行，所之在貴也。」今借此文勢。

疏「言觀方謂觀四諦也」者，即《涅槃》三十六〈迦葉品〉中云「如恒河邊有七種眾生：一者沈沒；二者沒已還出、出已復沒；三者沒已却出、出已不沒；四者出已觀方；五者觀方已去；六者出去淺處則住；七者到彼岸。」廣有合文，今但取第四觀方一義。經云「是名第四遍觀四方，四方者即是四諦。」釋曰：能觀四諦即是道諦，故道名觀方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言觀方謂觀四諦也」者，即《涅槃》三十六〈迦葉品〉中云「如恒河邊有七種眾生：一者沈沒；二者沒已還出、出已復沒；三者沒已却出、出已不沒；四者出已觀方；五者觀方已去；六者出去淺處則住；七者到彼岸。」廣有合文，今但取第四觀方一義。經云「是名第四遍觀四方，四方者即是四諦。」釋曰：能觀四諦即是道諦，故道名觀方。

疏「更有四方如十定品」者，即第四十二阿耨達池喻中合池四方，云「佛子！何者名為菩薩四方？所謂見一切佛而得開悟(一)；聞一切法受持不忘(二)；圓滿一切波羅蜜行(三)；大悲說法滿足眾生(四)。」釋曰：若觀此四，為菩薩道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「更有四方如十定品」者，即第四十二阿耨達池喻中合池四方，云「佛子！何者名為菩薩四方？所謂見一切佛而得開悟(一)；聞一切法受持不忘(二)；圓滿一切波羅蜜行(三)；大悲說法滿足眾生(四)。」釋曰：若觀此四，為菩薩道也。

疏「生老病死猶四山臨人」等者，《涅槃》二十九中釋八喻非喻，云「云何非喻？如我昔告波斯匿王云：『大王！有親信人從四方來，各作是言：大王！有四大山，從四方來，欲害人民。王若聞者，當設何計？』王言：『世尊！設有此來，無逃避處，唯當專心持戒布施。』我即讚言：『善哉大王！我說四山，即是眾生生老病死。生老病死常來害人，云何大王不修施戒？』」即其事也。故賢與不肖、豪強羸弱同為四遷，一無脫者。梵王帝釋貧窮下賤，堯舜桀紂三苗四凶，併歸灰壞，皆為苦依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「生老病死猶四山臨人」等者，《涅槃》二十九中釋八喻非喻，云「云何非喻？如我昔告波斯匿王云：『大王！有親信人從四方來，各作是言：大王！有四大山，從四方來，欲害人民。王若聞者，當設何計？』王言：『世尊！設有此來，無逃避處，唯當專心持戒布施。』我即讚言：『善哉大王！我說四山，即是眾生生老病死。生老病死常來害人，云何大王不修施戒？』」即其事也。故賢與不肖、豪強羸弱同為四遷，一無脫者。梵王帝釋貧窮下賤，堯舜桀紂三苗四凶，併歸灰壞，皆為苦依。

疏「從惑生惑業」者，即《俱舍》頌，具云「從惑生惑業，從業生於事，從事事惑生，有支理唯此。」此偈六地當釋，今但要此句從惑生惑者，謂從愛生取也。言「從惑生業」者，即從取生有及無明生行。事即是苦，今但說集，唯舉惑業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「從惑生惑業」者，即《俱舍》頌，具云「從惑生惑業，從業生於事，從事事惑生，有支理唯此。」此偈六地當釋，今但要此句從惑生惑者，謂從愛生取也。言「從惑生業」者，即從取生有及無明生行。事即是苦，今但說集，唯舉惑業。

疏「蠟印印泥」者，《涅槃》二十九，下當廣釋。次下疏文即彼經文，今當略引。經云「善男子！如日垂沒山陵塠阜，影現東移，理無西逝。眾生果報亦復如是，此陰滅時彼陰續生，如燈生暗滅、燈滅暗生。善男子！如蠟印印泥，印與泥合，印滅文成，而是蠟印不變在泥。文非泥出、不餘處來，以印因緣而生是文。現在陰滅，中陰陰生，是現在陰終不變為中陰五陰，中陰五陰亦非自生、不從餘來，因現陰故生中陰陰，如蠟印印泥，印壞文成，名雖無差而時節有異。」釋曰：義至下釋，今意在破印耳。陰即是苦，若證滅理，現在之陰不為後因，後陰不生即破印也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「蠟印印泥」者，《涅槃》二十九，下當廣釋。次下疏文即彼經文，今當略引。經云「善男子！如日垂沒山陵塠阜，影現東移，理無西逝。眾生果報亦復如是，此陰滅時彼陰續生，如燈生暗滅、燈滅暗生。善男子！如蠟印印泥，印與泥合，印滅文成，而是蠟印不變在泥。文非泥出、不餘處來，以印因緣而生是文。現在陰滅，中陰陰生，是現在陰終不變為中陰五陰，中陰五陰亦非自生、不從餘來，因現陰故生中陰陰，如蠟印印泥，印壞文成，名雖無差而時節有異。」釋曰：義至下釋，今意在破印耳。陰即是苦，若證滅理，現在之陰不為後因，後陰不生即破印也。

疏「照實則生死可盡」者，此正立理。「故中論」下，引證。先舉偈文，即〈邪見品〉先有偈云「若世間有邊，云何無後世？若世間無邊，云何有後世？」上反釋之。次云「五陰常相續，猶如燈火焰。以是於世間，不應邊無邊。」釋曰：以緣生性空，故不屬邊無邊。復次如中百觀說真法及說者等，此約相說，不遇因緣則生死無邊，遇則有邊。此有三事：一真法如良藥、二說者如良醫、三聽者如可治之病。若具此三，煩惱病愈，生死可盡，盡即是有邊。不具此三，煩惱浩然生死無畔，斯則無邊。故結云「非有邊非無邊」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「照實則生死可盡」者，此正立理。「故中論」下，引證。先舉偈文，即〈邪見品〉先有偈云「若世間有邊，云何無後世？若世間無邊，云何有後世？」上反釋之。次云「五陰常相續，猶如燈火焰。以是於世間，不應邊無邊。」釋曰：以緣生性空，故不屬邊無邊。復次如中百觀說真法及說者等，此約相說，不遇因緣則生死無邊，遇則有邊。此有三事：一真法如良藥、二說者如良醫、三聽者如可治之病。若具此三，煩惱病愈，生死可盡，盡即是有邊。不具此三，煩惱浩然生死無畔，斯則無邊。故結云「非有邊非無邊」也。

疏「謂三事難得故」下，疏釋上偈，即影公意。彼疏云「難得故非有邊，難得故非無邊。」言猶難見，故取意釋。夫言難得，非全不得；若全不得，一向無邊。今有得者，得則有邊。以難得故則無邊耳。此亦約一人而說。若總望一切，難有其邊。疏「業寄於集」者，設修善業，有漏心修，是寄於集諦。因盡報謝，故云還亡。無漏心修，是寄於道，道符於理，直趣菩提故。疏「二十五有各一分」者，頌云「四洲四惡趣，梵王六欲天，無想五那含，四空并四禪。」廣如《涅槃》十四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂三事難得故」下，疏釋上偈，即影公意。彼疏云「難得故非有邊，難得故非無邊。」言猶難見，故取意釋。夫言難得，非全不得；若全不得，一向無邊。今有得者，得則有邊。以難得故則無邊耳。此亦約一人而說。若總望一切，難有其邊。疏「業寄於集」者，設修善業，有漏心修，是寄於集諦。因盡報謝，故云還亡。無漏心修，是寄於道，道符於理，直趣菩提故。疏「二十五有各一分」者，頌云「四洲四惡趣，梵王六欲天，無想五那含，四空并四禪。」廣如《涅槃》十四。

疏「數體即集」者，有為之法總名為數，亦心數也。今總中取別，云即集也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「數體即集」者，有為之法總名為數，亦心數也。今總中取別，云即集也。

疏「無一理以貫之則業惑萬差」者，生公云：「凡順理生心名善、乖背為惡。萬善理同而相兼、亡異而域絕。」即斯義矣。疏「未入忍來常有墮性」者，《俱舍》云「煖必至涅槃，頂終不斷善，忍不墮惡趣，第一入離生。」四善根中第三善根方免地獄，故知苦依之身地獄性矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無一理以貫之則業惑萬差」者，生公云：「凡順理生心名善、乖背為惡。萬善理同而相兼、亡異而域絕。」即斯義矣。疏「未入忍來常有墮性」者，《俱舍》云「煖必至涅槃，頂終不斷善，忍不墮惡趣，第一入離生。」四善根中第三善根方免地獄，故知苦依之身地獄性矣。

疏「同淨名五受陰洞達空」者，即迦旃延章，謂「不生不滅是無常義；五受陰洞達空無所起是苦義；諸法畢竟無所有是空義；於我無我而不二是無我義；法本不生、然今則無滅是寂滅義。」今唯要第一句，至第三會當廣分別。生公云：「夫苦之為事會所成者，豈得有哉？是以言五受陰空是苦義也。五受陰，苦之宗也。無常推生及滅事不在一，又通有漏無漏，故言諸法苦。以即體是無，義起於內。又得無漏者，不以失受致苦，故唯受陰而已也。洞達者，苦以空為其體故。洞達無所起者，假會之法宜配起也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「同淨名五受陰洞達空」者，即迦旃延章，謂「不生不滅是無常義；五受陰洞達空無所起是苦義；諸法畢竟無所有是空義；於我無我而不二是無我義；法本不生、然今則無滅是寂滅義。」今唯要第一句，至第三會當廣分別。生公云：「夫苦之為事會所成者，豈得有哉？是以言五受陰空是苦義也。五受陰，苦之宗也。無常推生及滅事不在一，又通有漏無漏，故言諸法苦。以即體是無，義起於內。又得無漏者，不以失受致苦，故唯受陰而已也。洞達者，苦以空為其體故。洞達無所起者，假會之法宜配起也。」

疏「愛見」等者，愛見羅剎，前已釋竟。二地經云「身見羅剎於中執取，將其永入愛欲稠林。」言「妄體本空故無可取」者，由二義，一段前名執取、後名無所取，義似相違故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「愛見」等者，愛見羅剎，前已釋竟。二地經云「身見羅剎於中執取，將其永入愛欲稠林。」言「妄體本空故無可取」者，由二義，一段前名執取、後名無所取，義似相違故。

疏牒釋下，引《中論》釋無所取，即是行品。行即是陰，謂小乘人為菩薩立過云：若一切法空，何以佛說虛誑妄取？若有妄取法則不空故。偈云「如佛經所說，虛誑妄取相。諸法妄取故，是名為虛誑。」故論主舉偈以答，即如今疏所引偈。是此答意云：由不了空，無所取中，而生取著，故云妄取。若有可取，不名妄取。明知說於妄取，正為說空。如責翳人妄取空華，正為顯華是非有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏牒釋下，引《中論》釋無所取，即是行品。行即是陰，謂小乘人為菩薩立過云：若一切法空，何以佛說虛誑妄取？若有妄取法則不空故。偈云「如佛經所說，虛誑妄取相。諸法妄取故，是名為虛誑。」故論主舉偈以答，即如今疏所引偈。是此答意云：由不了空，無所取中，而生取著，故云妄取。若有可取，不名妄取。明知說於妄取，正為說空。如責翳人妄取空華，正為顯華是非有故。

疏「滅性離言」者，諸法寂滅相，不可以言宣故。「道令言離」者，亡心體極，離言契滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「滅性離言」者，諸法寂滅相，不可以言宣故。「道令言離」者，亡心體極，離言契滅故。

疏「無為無因而體是果」者，即《涅槃．師子吼品》云「涅槃無因而體是果。若涅槃有因，不得名為般涅槃也。」謂涅槃之體畢竟無因，如無我我所故。亦如《俱舍》無為無因果，謂六因無五，但有能作，故名捨因而體是果。則離繫果菩提之道，望此亦因者，要得菩提證涅槃故。此菩提亦名為因，是果中因故。滅理涅槃亦是因家之果，又是菩提果家之果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無為無因而體是果」者，即《涅槃．師子吼品》云「涅槃無因而體是果。若涅槃有因，不得名為般涅槃也。」謂涅槃之體畢竟無因，如無我我所故。亦如《俱舍》無為無因果，謂六因無五，但有能作，故名捨因而體是果。則離繫果菩提之道，望此亦因者，要得菩提證涅槃故。此菩提亦名為因，是果中因故。滅理涅槃亦是因家之果，又是菩提果家之果故。

疏「非習道學浮沈而不已」者，亦《涅槃》三十二〈師子吼品〉恒河七人之意。習道是法，學浮是喻。經中因師子吼問：「若一切眾生乃至闡提定有佛性，即當定得無上菩提。何以一切眾生不得涅槃？若有佛性力故，何須修習八正道等？」佛便讚歎，謂舉此喻。佛言：「善哉善哉。善男子！如恒河邊有七種人，若為洗浴、恐怖賊寇、或為採華則入河中。第一人者，入水則沒。何以故？羸無力故、不習浮故。第二人者，雖沒還出、出已復沒。何以故？身力大故則能還出，不習浮故出已還沒。第三人者，沒已即出，出便不沒。何以故？身重故沒、力大故出。又習浮故，出已即住。第四人者，入已便沒、沒已還出，出已即住，遍觀四方。何以故？重故則沒，力大故還出，習浮即住，不知出處故觀四方。第五人者，入已即沒、沒已還出，出已即住、住已觀方，觀方已即去。何以故？為怖畏故。第六人者，入已即去、淺處即住。何以故？觀賊遠近故。第七人者，既至彼岸，登上大山，無復恐怖離諸怨賊，受大快樂。善男子！生死大河亦復如是。有七種人，畏煩惱賊故發意欲度。」此下則義引經文。第一者，謂出家披衣，隨逐惡友聽受邪法，撥無因果，即一闡提，沒生死河不能得出，是第一人。第二人者，欲度生死，斷善根故沒，親近善友得信心故出，又遇惡友復斷善根故復沒也。第三人者，斷善根故沒，近善友得信心故出。信如來常住修習淨戒，讀誦書寫十二部經，堅住施慧故名不沒。修戒施慧即是習浮。第四人者，出沒與住皆同第三，但合觀方。云觀四方者，四沙門果。第五人者，餘義同前，但即去者。心無退轉是住，無退轉已即便前進，前進者謂辟支佛。第六人者，前喻之中但云入已即去，及至合中亦同第五，皆有沒出住去。去至淺處則住者，謂諸菩薩欲為度脫諸眾生，故住觀煩惱。經云「第七人者，發意欲度生死大河，斷善根故，於中沈沒。親近善友獲得信心，得信心已是名為出。以信心故，受持讀誦書寫解說十二部經，為眾生故廣宣流布，樂於慧施修習智慧。以利根故，堅住信慧心無退轉，無退轉已即便前進，既前進已得到彼岸，登大高山，離諸恐怖、多受安樂。善男子！彼岸山者，喻於如來。受安樂者，唯佛常住。大高山者，喻大涅槃。善男子！是恒河邊如是諸人，悉具手足而不能度。一切眾生亦復如是，實有佛寶法寶僧寶，如來常說諸法要義，謂八聖道大般涅槃。而諸眾生悉不能得，此非我咎，亦非聖道眾生等過。當知悉是煩惱過惡。以是義故，一切眾生不得涅槃。」釋曰：是知眾生雖有佛性，要須修道方至彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「非習道學浮沈而不已」者，亦《涅槃》三十二〈師子吼品〉恒河七人之意。習道是法，學浮是喻。經中因師子吼問：「若一切眾生乃至闡提定有佛性，即當定得無上菩提。何以一切眾生不得涅槃？若有佛性力故，何須修習八正道等？」佛便讚歎，謂舉此喻。佛言：「善哉善哉。善男子！如恒河邊有七種人，若為洗浴、恐怖賊寇、或為採華則入河中。第一人者，入水則沒。何以故？羸無力故、不習浮故。第二人者，雖沒還出、出已復沒。何以故？身力大故則能還出，不習浮故出已還沒。第三人者，沒已即出，出便不沒。何以故？身重故沒、力大故出。又習浮故，出已即住。第四人者，入已便沒、沒已還出，出已即住，遍觀四方。何以故？重故則沒，力大故還出，習浮即住，不知出處故觀四方。第五人者，入已即沒、沒已還出，出已即住、住已觀方，觀方已即去。何以故？為怖畏故。第六人者，入已即去、淺處即住。何以故？觀賊遠近故。第七人者，既至彼岸，登上大山，無復恐怖離諸怨賊，受大快樂。善男子！生死大河亦復如是。有七種人，畏煩惱賊故發意欲度。」此下則義引經文。第一者，謂出家披衣，隨逐惡友聽受邪法，撥無因果，即一闡提，沒生死河不能得出，是第一人。第二人者，欲度生死，斷善根故沒，親近善友得信心故出，又遇惡友復斷善根故復沒也。第三人者，斷善根故沒，近善友得信心故出。信如來常住修習淨戒，讀誦書寫十二部經，堅住施慧故名不沒。修戒施慧即是習浮。第四人者，出沒與住皆同第三，但合觀方。云觀四方者，四沙門果。第五人者，餘義同前，但即去者。心無退轉是住，無退轉已即便前進，前進者謂辟支佛。第六人者，前喻之中但云入已即去，及至合中亦同第五，皆有沒出住去。去至淺處則住者，謂諸菩薩欲為度脫諸眾生，故住觀煩惱。經云「第七人者，發意欲度生死大河，斷善根故，於中沈沒。親近善友獲得信心，得信心已是名為出。以信心故，受持讀誦書寫解說十二部經，為眾生故廣宣流布，樂於慧施修習智慧。以利根故，堅住信慧心無退轉，無退轉已即便前進，既前進已得到彼岸，登大高山，離諸恐怖、多受安樂。善男子！彼岸山者，喻於如來。受安樂者，唯佛常住。大高山者，喻大涅槃。善男子！是恒河邊如是諸人，悉具手足而不能度。一切眾生亦復如是，實有佛寶法寶僧寶，如來常說諸法要義，謂八聖道大般涅槃。而諸眾生悉不能得，此非我咎，亦非聖道眾生等過。當知悉是煩惱過惡。以是義故，一切眾生不得涅槃。」釋曰：是知眾生雖有佛性，要須修道方至彼岸。

疏「身與煩惱互為依止展轉無窮」，即《涅槃》四十「納衣梵志問言：『如瞿曇說：無量世中作善不善，未來還得善不善身。是義不然。何以故？如瞿曇說：因煩惱故獲得是身。若因煩惱獲得身者，身為在先？煩惱在先？若煩惱在先，誰之所作？住在何處？若身在先，云何說言因煩惱得？是故若言煩惱在先，是則不可；若身在先，是亦不可；若言一時，是亦不可。先後一時義俱不可，是故我說一切諸法皆有自性，不從因緣。』」下經答云：「善男子！汝言身為在先、煩惱在先者，是義不然。何以故？若我當說身在先者，汝可難言：汝亦同我身不在先。何因緣故而作是難？善男子？一切眾生身及煩惱俱無先後，一時而有。雖一時而有，要因煩惱而得有身，終不因身有煩惱也。」釋曰：上有三關先後一時。佛捨前後而用一時，恐難一時，故自遮云：汝意若謂如人二眼一時而得，不相因待，左不因右、右不因左，煩惱及身亦如是者。是義不然。何以故？世間眼見炷之與明雖復一時，明要因炷，終不因明而有炷也。釋曰：此佛一答一時因緣二義並成，故今疏云「身與煩惱互為依止」，互為依止言即俱時義，非為因身有煩惱也。謂因煩惱而得有身，能生煩惱，復依身住。亦不應難：未有身時煩惱依何？故云互依，二互因依展轉無際。若證滅理因惑不生，惑既不生身從何得？非唯身滅證於不生，展轉之見亦皆寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「身與煩惱互為依止展轉無窮」，即《涅槃》四十「納衣梵志問言：『如瞿曇說：無量世中作善不善，未來還得善不善身。是義不然。何以故？如瞿曇說：因煩惱故獲得是身。若因煩惱獲得身者，身為在先？煩惱在先？若煩惱在先，誰之所作？住在何處？若身在先，云何說言因煩惱得？是故若言煩惱在先，是則不可；若身在先，是亦不可；若言一時，是亦不可。先後一時義俱不可，是故我說一切諸法皆有自性，不從因緣。』」下經答云：「善男子！汝言身為在先、煩惱在先者，是義不然。何以故？若我當說身在先者，汝可難言：汝亦同我身不在先。何因緣故而作是難？善男子？一切眾生身及煩惱俱無先後，一時而有。雖一時而有，要因煩惱而得有身，終不因身有煩惱也。」釋曰：上有三關先後一時。佛捨前後而用一時，恐難一時，故自遮云：汝意若謂如人二眼一時而得，不相因待，左不因右、右不因左，煩惱及身亦如是者。是義不然。何以故？世間眼見炷之與明雖復一時，明要因炷，終不因明而有炷也。釋曰：此佛一答一時因緣二義並成，故今疏云「身與煩惱互為依止」，互為依止言即俱時義，非為因身有煩惱也。謂因煩惱而得有身，能生煩惱，復依身住。亦不應難：未有身時煩惱依何？故云互依，二互因依展轉無際。若證滅理因惑不生，惑既不生身從何得？非唯身滅證於不生，展轉之見亦皆寂滅。

疏「道名廣大性者，無不在」者，然道無不在，亦是《莊子》。「東郭子問於莊子曰：『道何所在？』答曰：『道在瓦壁。』曰：『何下耶？』莊子曰：『道在屎尿。』曰：『何愈下耶？』曰：『道無不在。』」彼以虛無自然為道，無法不是虛無自然，故無不在。今以類取，則真如寂滅無所不在，道符於滅何所不在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「道名廣大性者，無不在」者，然道無不在，亦是《莊子》。「東郭子問於莊子曰：『道何所在？』答曰：『道在瓦壁。』曰：『何下耶？』莊子曰：『道在屎尿。』曰：『何愈下耶？』曰：『道無不在。』」彼以虛無自然為道，無法不是虛無自然，故無不在。今以類取，則真如寂滅無所不在，道符於滅何所不在。

疏「則知密訓等虛空世界為主，攝伴亦然」者，此有兩重：一即釋迦在此為主，攝密訓等為伴；則在密訓為主，攝娑婆等為伴亦然，方是一佛之諦。二如此佛諦名既主伴無盡，則密訓等他佛為主，諦名亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「則知密訓等虛空世界為主，攝伴亦然」者，此有兩重：一即釋迦在此為主，攝密訓等為伴；則在密訓為主，攝娑婆等為伴亦然，方是一佛之諦。二如此佛諦名既主伴無盡，則密訓等他佛為主，諦名亦然。

光明覺品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明覺品第九

疏「前但名諦別遍」等者，如〈名號品〉如來於此名悉達等，在密訓等名則不同。十方例然，諦名亦耳，此是一重別遍。二者名遍而非是諦遍、諦遍而不是名遍，故云名諦別遍。言「今此一會即遍法界」者，經云「如於此處見佛世尊，坐蓮華藏師子之座，彼盡虛空遍法界一切世界閻浮提中，亦如是座。」此是總遍相也。對上二別亦有二總：一總遍諸處、二主伴時處等總皆遍也。言「同時」者，無前後也。言「同處」者，此有二處：一者約主，同在普光明殿；二者約伴，同居金色世界等。言「同眾」者，亦有二眾：一約主佛，十剎塵數菩薩圍繞；二約伴眾，謂文殊等諸來菩薩，亦各領十佛剎塵故。言「同說」者，一切處文殊同時發聲而說頌故，法界皆同說十信故。言「同遍」者，結上諸同，謂主伴時處皆悉遍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「前但名諦別遍」等者，如〈名號品〉如來於此名悉達等，在密訓等名則不同。十方例然，諦名亦耳，此是一重別遍。二者名遍而非是諦遍、諦遍而不是名遍，故云名諦別遍。言「今此一會即遍法界」者，經云「如於此處見佛世尊，坐蓮華藏師子之座，彼盡虛空遍法界一切世界閻浮提中，亦如是座。」此是總遍相也。對上二別亦有二總：一總遍諸處、二主伴時處等總皆遍也。言「同時」者，無前後也。言「同處」者，此有二處：一者約主，同在普光明殿；二者約伴，同居金色世界等。言「同眾」者，亦有二眾：一約主佛，十剎塵數菩薩圍繞；二約伴眾，謂文殊等諸來菩薩，亦各領十佛剎塵故。言「同說」者，一切處文殊同時發聲而說頌故，法界皆同說十信故。言「同遍」者，結上諸同，謂主伴時處皆悉遍也。

疏「七圓遍故」者，問：此與第六有何異耶？第六亦名諦別遍，今亦云差別方能遍。第六云一會即遍，今此亦云無差別一切遍。二相難分。答曰：細尋方別。前是總別對，此是圓別對。二處別則大同，而圓總則異前。言總別者，別則此界他界各各不同，總則處處皆同此一。今圓別者，別則要有差別方能遍故，若不差別不能遍也。圓則不要差別而能周遍，能周遍之法一一圓融，故云無差別。一別一切別，即圓融遍一切。上一切字是主伴處眾，是能遍之一切；下一切字，但是所遍一切處耳。而言圓融者，一會即是彼一切會，亦非此會處處到也。即此即彼、即一即多，故云圓融。又第六約所遍處以論總別，東名非西名，所遍別也。此會即彼會，所遍處總也。七約能遍以論圓別，要將差別之法方能普遍，是身名別也。今是圓融無差別之法，即能遍故，名為圓也。前之別如列宿遍九天，此之別如一月落百川，故前云別則二處大同。大同者，有小異故。前之總如一雲之滿宇宙，此之圓如和香之遍一室，故云總圓誠有異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「七圓遍故」者，問：此與第六有何異耶？第六亦名諦別遍，今亦云差別方能遍。第六云一會即遍，今此亦云無差別一切遍。二相難分。答曰：細尋方別。前是總別對，此是圓別對。二處別則大同，而圓總則異前。言總別者，別則此界他界各各不同，總則處處皆同此一。今圓別者，別則要有差別方能遍故，若不差別不能遍也。圓則不要差別而能周遍，能周遍之法一一圓融，故云無差別。一別一切別，即圓融遍一切。上一切字是主伴處眾，是能遍之一切；下一切字，但是所遍一切處耳。而言圓融者，一會即是彼一切會，亦非此會處處到也。即此即彼、即一即多，故云圓融。又第六約所遍處以論總別，東名非西名，所遍別也。此會即彼會，所遍處總也。七約能遍以論圓別，要將差別之法方能普遍，是身名別也。今是圓融無差別之法，即能遍故，名為圓也。前之別如列宿遍九天，此之別如一月落百川，故前云別則二處大同。大同者，有小異故。前之總如一雲之滿宇宙，此之圓如和香之遍一室，故云總圓誠有異也。

疏「第二釋名」，疏中先得名、後「若從開」下釋名。前中先開者，正有三重，義含四對：一二光；二二覺；三能所，能所中義分為二：一上二光能所、二下二覺能所。從「如來放身光」下，二別示上來四對之相，謂分二光各屬文殊及佛二覺，別配身智二光。而二光中各有兩重能所，謂如來放身光能照也，照事法界即所照也；令菩薩覺知即能覺也，見事無礙是所覺也，所覺即照所成益。上即長行中事。二文殊以智光即能照也，雙照事理即所照也；令眾覺悟即能覺也，法之性相即所覺也，所覺即照所成益，即偈頌中意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二釋名」，疏中先得名、後「若從開」下釋名。前中先開者，正有三重，義含四對：一二光；二二覺；三能所，能所中義分為二：一上二光能所、二下二覺能所。從「如來放身光」下，二別示上來四對之相，謂分二光各屬文殊及佛二覺，別配身智二光。而二光中各有兩重能所，謂如來放身光能照也，照事法界即所照也；令菩薩覺知即能覺也，見事無礙是所覺也，所覺即照所成益。上即長行中事。二文殊以智光即能照也，雙照事理即所照也；令眾覺悟即能覺也，法之性相即所覺也，所覺即照所成益，即偈頌中意。

疏「二合中」下，合上四對，義有五重，文有六節。一合二境，即前所照。若事理不融，餘皆不合，故先明之。言「故得一事即遍無邊而不壞本相」者，即前所覺見事無礙。二「身智無二」者，二合二光也。引涅槃證者，瑠璃光菩薩放身光明，文殊乃云：「光明者名為智慧。」則知二光不別，即第二十一經。三「知悟不殊」下，合二覺也。謂前身光照文殊等，覺知如來光照我剎。然文殊等知是無知之知，故名悟心之知。知事即理，二覺合也，不同凡小取事理相。四「又此二光不異覺境」者，即合能所也。二種能所一時雙合，則能照所照、能覺所覺皆性融，故舉一全收。五「此三圓融唯無礙之法界」者，總融上三也。上雖四對，體唯有三，謂能覺之光、所照之境、所成之覺。三對六法，舉一全收為一法界。此上五重合竟。六「雖平等絕相」下，結成品名。上開多約相、合多約性，即開即合不壞性相，故云光明覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二合中」下，合上四對，義有五重，文有六節。一合二境，即前所照。若事理不融，餘皆不合，故先明之。言「故得一事即遍無邊而不壞本相」者，即前所覺見事無礙。二「身智無二」者，二合二光也。引涅槃證者，瑠璃光菩薩放身光明，文殊乃云：「光明者名為智慧。」則知二光不別，即第二十一經。三「知悟不殊」下，合二覺也。謂前身光照文殊等，覺知如來光照我剎。然文殊等知是無知之知，故名悟心之知。知事即理，二覺合也，不同凡小取事理相。四「又此二光不異覺境」者，即合能所也。二種能所一時雙合，則能照所照、能覺所覺皆性融，故舉一全收。五「此三圓融唯無礙之法界」者，總融上三也。上雖四對，體唯有三，謂能覺之光、所照之境、所成之覺。三對六法，舉一全收為一法界。此上五重合竟。六「雖平等絕相」下，結成品名。上開多約相、合多約性，即開即合不壞性相，故云光明覺也。

疏「又釋名並是品宗」等者，立名從所宗故，來意辯意趣故。故賢首以此釋名為其品宗，以此來意為其意趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又釋名並是品宗」等者，立名從所宗故，來意辯意趣故。故賢首以此釋名為其品宗，以此來意為其意趣。

疏「第四解疑難」者，文有三重：初一具疑，難光何時放，滯二途故。從「若說名諦」下，躡跡申難。答中，初指前，決其所疑。從「但前二品」下，二為其解難。謂前二品未要放光，故前不明；此中始要，故此方說。此中菩薩即是牒前，故前十方一一別說；此則併牒。二「光照百億」下，唯難無疑。三「又疑云」下，光明既窮法界，唯疑不難，但疑金色等何所在，故是不決耳。疑意云：此界放光，而金色等去於此界各十佛剎。今若主佛至東十佛剎處放光，則是文殊所從之剎。若更至東十剎，金色乃在放光之西。九方例然，故云金色更在何所。舉初為例，九色例然。後「當剎」下答。答意云：主剎向東放光，餘之十剎一時向東。主剎如車轂，十方金色等則如輻輞，車轂若移輻輞皆移。故下經云「盡法界虛空界一切世界皆有百億閻浮提，一切如來亦如是坐。悉以佛神力故，十方各有一大菩薩，所從來剎謂金色世界」等。如向東既爾，遍餘九方亦然，故主與伴一時俱遍。既遍法界總是娑婆，亦遍法界皆是金色、遍法界皆是妙色，十色皆遍，且依此會；餘會遍等，已如玄中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第四解疑難」者，文有三重：初一具疑，難光何時放，滯二途故。從「若說名諦」下，躡跡申難。答中，初指前，決其所疑。從「但前二品」下，二為其解難。謂前二品未要放光，故前不明；此中始要，故此方說。此中菩薩即是牒前，故前十方一一別說；此則併牒。二「光照百億」下，唯難無疑。三「又疑云」下，光明既窮法界，唯疑不難，但疑金色等何所在，故是不決耳。疑意云：此界放光，而金色等去於此界各十佛剎。今若主佛至東十佛剎處放光，則是文殊所從之剎。若更至東十剎，金色乃在放光之西。九方例然，故云金色更在何所。舉初為例，九色例然。後「當剎」下答。答意云：主剎向東放光，餘之十剎一時向東。主剎如車轂，十方金色等則如輻輞，車轂若移輻輞皆移。故下經云「盡法界虛空界一切世界皆有百億閻浮提，一切如來亦如是坐。悉以佛神力故，十方各有一大菩薩，所從來剎謂金色世界」等。如向東既爾，遍餘九方亦然，故主與伴一時俱遍。既遍法界總是娑婆，亦遍法界皆是金色、遍法界皆是妙色，十色皆遍，且依此會；餘會遍等，已如玄中。

第五釋文。疏「智論云：足下放」者，身得住處，故云於足。即第九論，釋經從足下千輻輪相中放六百萬億光明，表說六度故。義有兩意，此是初意。第二意云：復次一身中，雖頭貴而足賤，佛不自貴光、不為利養，是故於賤處放光。彼約教相，故作是釋；今文約表，故不正用，即是第二最卑微故攝之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五釋文。疏「智論云：足下放」者，身得住處，故云於足。即第九論，釋經從足下千輻輪相中放六百萬億光明，表說六度故。義有兩意，此是初意。第二意云：復次一身中，雖頭貴而足賤，佛不自貴光、不為利養，是故於賤處放光。彼約教相，故作是釋；今文約表，故不正用，即是第二最卑微故攝之。

疏「第二光至分齊」，疏文有三：初明光至節數、二「然非多」下揀非、三「唯一」下顯正。於中三：初正明一光頓照。二「隨機心現」下次通難。難云：既一時頓照，何以有二十六節等耶？釋云：隨機見故。三「在佛文殊」下揀濫。云何濫耶？上釋妨中文有三節：一權機節節見、二光節節照、三文殊節節至。如第一百億內機，則非百世界中機。百世界中機，則非千世界中機。則應第一節中文殊如來，非第二節中文殊如來。故今釋云：唯第一機節節互非，下二節節皆遍。如第一三千佛光，即是第二乃至遍法界光。文殊亦爾，正遍第一節，文殊即遍法界。而節節見者，但由機感，故云百川各見。機復有差，若未入法界節節不同，已入法界皆如文殊諸節頓見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二光至分齊」，疏文有三：初明光至節數、二「然非多」下揀非、三「唯一」下顯正。於中三：初正明一光頓照。二「隨機心現」下次通難。難云：既一時頓照，何以有二十六節等耶？釋云：隨機見故。三「在佛文殊」下揀濫。云何濫耶？上釋妨中文有三節：一權機節節見、二光節節照、三文殊節節至。如第一百億內機，則非百世界中機。百世界中機，則非千世界中機。則應第一節中文殊如來，非第二節中文殊如來。故今釋云：唯第一機節節互非，下二節節皆遍。如第一三千佛光，即是第二乃至遍法界光。文殊亦爾，正遍第一節，文殊即遍法界。而節節見者，但由機感，故云百川各見。機復有差，若未入法界節節不同，已入法界皆如文殊諸節頓見。

疏「俱舍云四大洲日月」等者，此文易了，總以喻顯。一小千界如一千錢，一中千界如千貫錢，大千世界如千箇千貫。而但取於初禪為數，已上不說。若舉二禪已上，則不同一成壞，火災所壞唯初禪故。故《正理》三十一云「小光等天非小千界攝。積小千為中千，積中千為大千，亦不攝彼。」疏「長阿含十八」下，二例同餘文。下引二經四論，並同《俱舍》。《俱舍》是十一，《瑜伽》第二，《智論》第十一，《雜集》第六，《顯揚》第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「俱舍云四大洲日月」等者，此文易了，總以喻顯。一小千界如一千錢，一中千界如千貫錢，大千世界如千箇千貫。而但取於初禪為數，已上不說。若舉二禪已上，則不同一成壞，火災所壞唯初禪故。故《正理》三十一云「小光等天非小千界攝。積小千為中千，積中千為大千，亦不攝彼。」疏「長阿含十八」下，二例同餘文。下引二經四論，並同《俱舍》。《俱舍》是十一，《瑜伽》第二，《智論》第十一，《雜集》第六，《顯揚》第一。

疏「然顯揚第一明三千世界三災所壞」者，即《刊定記》意。上即論文，故如論釋三千。意云：如是三千三災所壞，謂水火風。故知初禪已下即《刊定》取意解釋，謂火災壞初禪、水災壞二禪、風災壞三禪，明知說小千但數初禪。若數中千，即數二禪，以二禪量等中千故。若數大千，即數三禪，三禪量等大千故。是知有百億初禪，有百萬二禪，一千三禪，唯一四禪。然若語量，即是向說，所引文證義則不成，以言三千皆許三災壞故。若中千數於二禪，二禪即火災不壞等，思之。正義如前，引《俱舍》、《正理》已釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然顯揚第一明三千世界三災所壞」者，即《刊定記》意。上即論文，故如論釋三千。意云：如是三千三災所壞，謂水火風。故知初禪已下即《刊定》取意解釋，謂火災壞初禪、水災壞二禪、風災壞三禪，明知說小千但數初禪。若數中千，即數二禪，以二禪量等中千故。若數大千，即數三禪，三禪量等大千故。是知有百億初禪，有百萬二禪，一千三禪，唯一四禪。然若語量，即是向說，所引文證義則不成，以言三千皆許三災壞故。若中千數於二禪，二禪即火災不壞等，思之。正義如前，引《俱舍》、《正理》已釋。

疏「金光明經直至非想」者，經云「是諸人王手擎香爐供養經時，其香遍布，於一念頃遍至三千大千世界百億日月，乃至百億非非想天。」言「今依二經」者，即《金光明》及此經文。約有處所，但至色頂；約該地法，遍於四空。四空無處，隨處得果，如在欲界得無色定，即於欲界而受果報，故無別處攝在二界。然皆通於二十八天。若爾，與諸經論云何會釋？意云：且如二禪直語其量等小千界，一三禪量等中千量，一四禪量等大千量。三千如次，上為下蓋，譬如夏雲普覆九洲，若以洲取則有九雲，若以郡取則四百餘雲，若以懸取千數未多，或言一雲普覆萬國、或言萬國各有夏雲，思之可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「金光明經直至非想」者，經云「是諸人王手擎香爐供養經時，其香遍布，於一念頃遍至三千大千世界百億日月，乃至百億非非想天。」言「今依二經」者，即《金光明》及此經文。約有處所，但至色頂；約該地法，遍於四空。四空無處，隨處得果，如在欲界得無色定，即於欲界而受果報，故無別處攝在二界。然皆通於二十八天。若爾，與諸經論云何會釋？意云：且如二禪直語其量等小千界，一三禪量等中千量，一四禪量等大千量。三千如次，上為下蓋，譬如夏雲普覆九洲，若以洲取則有九雲，若以郡取則四百餘雲，若以懸取千數未多，或言一雲普覆萬國、或言萬國各有夏雲，思之可知。

疏「俱舍云阿耨達池岸」者，即第十一論釋無熱池。意云：於此池側有贍部林，其形高大，其果甘美，依此林故名贍部洲。或依此果以立洲號，論更不釋。有云：以此洲南狹北闊，樹葉頭大後小，似此洲故。未見有釋。若《立世阿毘曇》云「樹在此洲之南。」瞿耶尼，亦云瞿陀尼。瞿即牛也，陀尼貨也。北洲，新云俱盧。餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「俱舍云阿耨達池岸」者，即第十一論釋無熱池。意云：於此池側有贍部林，其形高大，其果甘美，依此林故名贍部洲。或依此果以立洲號，論更不釋。有云：以此洲南狹北闊，樹葉頭大後小，似此洲故。未見有釋。若《立世阿毘曇》云「樹在此洲之南。」瞿耶尼，亦云瞿陀尼。瞿即牛也，陀尼貨也。北洲，新云俱盧。餘可知。

疏「若以小數計有萬億」者，小數即下等十十變也，謂十小千為萬，百小千為億，千小千為中千，已有十億。更千中千為一大千，一千中千即有千箇十億，故為萬億。疏「今約中數」者，謂從千已上方百百變之，謂百小千方為一萬，千箇小千為中千方是十萬，十箇中千始為百萬方是一億。既十中千為一億，今有千箇中千，故有百億耳。「故唐三藏」下，二引證。既譯百億為百俱胝，俱胝存其梵言，億是此語，故二義同。次引測公三種俱胝，證百億為百俱胝。言「或至百數」者，即三千有百億是也，以千萬為俱胝故。「或至千數」者，以百萬為俱胝，謂小數數之。中千有百萬箇小千方是一億，今大千有千中千故為千億。「或至百千」者，即以十萬為一俱胝，故中千已有百俱胝，千箇中千方為大千，大千則有百千俱胝也。故疏云唐三藏譯是千萬為俱胝，故三千有百俱胝，俱胝即億。疏「又依俱舍」下，三會釋俱胝不同。言「俱舍譯洛叉為億」者，亦是十一論釋水輪云「次上水輪深十一億二萬，下八洛叉水，餘凝結成金。」初以唐言云十一億二萬由旬，下句梵語云下八洛叉水，則八億由旬為水，三億二萬由旬為金，故知洛叉為億也。下〈阿僧祇品〉云「一百洛叉為一俱胝」，則俱胝義當於兆。良以俱胝有三等故，則《俱舍》洛叉云億，當十萬云億。下云一百洛叉為一俱胝，則當千萬云億也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若以小數計有萬億」者，小數即下等十十變也，謂十小千為萬，百小千為億，千小千為中千，已有十億。更千中千為一大千，一千中千即有千箇十億，故為萬億。疏「今約中數」者，謂從千已上方百百變之，謂百小千方為一萬，千箇小千為中千方是十萬，十箇中千始為百萬方是一億。既十中千為一億，今有千箇中千，故有百億耳。「故唐三藏」下，二引證。既譯百億為百俱胝，俱胝存其梵言，億是此語，故二義同。次引測公三種俱胝，證百億為百俱胝。言「或至百數」者，即三千有百億是也，以千萬為俱胝故。「或至千數」者，以百萬為俱胝，謂小數數之。中千有百萬箇小千方是一億，今大千有千中千故為千億。「或至百千」者，即以十萬為一俱胝，故中千已有百俱胝，千箇中千方為大千，大千則有百千俱胝也。故疏云唐三藏譯是千萬為俱胝，故三千有百俱胝，俱胝即億。疏「又依俱舍」下，三會釋俱胝不同。言「俱舍譯洛叉為億」者，亦是十一論釋水輪云「次上水輪深十一億二萬，下八洛叉水，餘凝結成金。」初以唐言云十一億二萬由旬，下句梵語云下八洛叉水，則八億由旬為水，三億二萬由旬為金，故知洛叉為億也。下〈阿僧祇品〉云「一百洛叉為一俱胝」，則俱胝義當於兆。良以俱胝有三等故，則《俱舍》洛叉云億，當十萬云億。下云一百洛叉為一俱胝，則當千萬云億也。

疏「約微細門融三世」者，一中頓具一切諸法，炳然齊現，名微細門。故說一相之中具餘七相，如在母胎即具餘七，今在成正覺相中具餘七相也。故言融三世者，亦即十世隔法異成門，受生是過去，涅槃是未來故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「約微細門融三世」者，一中頓具一切諸法，炳然齊現，名微細門。故說一相之中具餘七相，如在母胎即具餘七，今在成正覺相中具餘七相也。故言融三世者，亦即十世隔法異成門，受生是過去，涅槃是未來故。

疏「亦非能照是報」者，揀濫釋也，可知。言「二不並故」者，報處見化，見化不見報，非謂報化並現故也。疏「非是多處各有會」者，亦是揀濫。恐人誤解，若多處有會，似如十人為會，十會在一室中，一燈照了，令人頓見十會百人。今不爾也。「一會遍一切處」者，如於一室懸百面鏡，中有十人共為一會，則百鏡中有百會也。思之。疏「一切處文殊，略申三義」者，第一約文，即是以應就機，令百川中一時見月。言「各各皆說當節之偈」者，如百億內同說「若有見正覺」偈，第二節內同說「眾生無智慧」偈。然有四句：一一切處文殊同說一偈，是一切即一。二但一文殊十節說偈，是一即一切。三各於佛所，即一唯是一。四諸處文殊各偈不同，即是一切中一切。疏「二一文殊從一處東來」下，第二釋約義，復語其實德。如前溪之月即是後溪，及千江百川之月全入前溪。所以爾者，一切處月不離本月，故本月落溪則千處俱落。第三約表者，文殊主般若門。若約觀照般若，智了萬境無非般若，若白日麗天無物不照矣。若實相般若，無法非實相體，故無非般若。猶水全遍波，無波非水。即《大般若》云「般若波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨、若色清淨、若一切智智清淨，無二無二分，無別無斷故。」通於觀照及實相也。二正顯偈。疏「然觀資理成」等者，以賢首有上二意，各別科文：初約境顯理中，十偈為三：初一法超情表、次八會事歸理、後一事如理融，成前一會，即一切會等事無障礙也。二約心令泯絕諸見，依此釋經十偈為六：初之二頌，頌於放光佛，令離見。次一頌，會前光所照處，以明離見。三有三頌，會前所現本法會等，以明離見。四有二頌，別會諸菩薩大眾，以明離見。五有一頌，會前所照眾生。六末後一頌，明前法會周遍所由。今疏意明不為兩般合成一釋，顯理離見二義相成，故總出所以，云觀資理成。若不見理，不成觀照故。「理由觀顯」者，不得觀照，安能會理？理無廢興，弘之由人，故觀成契理，諸見自亡，故合為一釋，皆帶顯理破見之義，一一具於逼別二意故。初偈反顯，明違理起見，為過失生；後九順明，會理則理顯而見息也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦非能照是報」者，揀濫釋也，可知。言「二不並故」者，報處見化，見化不見報，非謂報化並現故也。疏「非是多處各有會」者，亦是揀濫。恐人誤解，若多處有會，似如十人為會，十會在一室中，一燈照了，令人頓見十會百人。今不爾也。「一會遍一切處」者，如於一室懸百面鏡，中有十人共為一會，則百鏡中有百會也。思之。疏「一切處文殊，略申三義」者，第一約文，即是以應就機，令百川中一時見月。言「各各皆說當節之偈」者，如百億內同說「若有見正覺」偈，第二節內同說「眾生無智慧」偈。然有四句：一一切處文殊同說一偈，是一切即一。二但一文殊十節說偈，是一即一切。三各於佛所，即一唯是一。四諸處文殊各偈不同，即是一切中一切。疏「二一文殊從一處東來」下，第二釋約義，復語其實德。如前溪之月即是後溪，及千江百川之月全入前溪。所以爾者，一切處月不離本月，故本月落溪則千處俱落。第三約表者，文殊主般若門。若約觀照般若，智了萬境無非般若，若白日麗天無物不照矣。若實相般若，無法非實相體，故無非般若。猶水全遍波，無波非水。即《大般若》云「般若波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨、若色清淨、若一切智智清淨，無二無二分，無別無斷故。」通於觀照及實相也。二正顯偈。疏「然觀資理成」等者，以賢首有上二意，各別科文：初約境顯理中，十偈為三：初一法超情表、次八會事歸理、後一事如理融，成前一會，即一切會等事無障礙也。二約心令泯絕諸見，依此釋經十偈為六：初之二頌，頌於放光佛，令離見。次一頌，會前光所照處，以明離見。三有三頌，會前所現本法會等，以明離見。四有二頌，別會諸菩薩大眾，以明離見。五有一頌，會前所照眾生。六末後一頌，明前法會周遍所由。今疏意明不為兩般合成一釋，顯理離見二義相成，故總出所以，云觀資理成。若不見理，不成觀照故。「理由觀顯」者，不得觀照，安能會理？理無廢興，弘之由人，故觀成契理，諸見自亡，故合為一釋，皆帶顯理破見之義，一一具於逼別二意故。初偈反顯，明違理起見，為過失生；後九順明，會理則理顯而見息也。

疏「本無有著誰為無著」者，如黐膠粘人，則有著不著之者；虛空不粘，誰為不著空中膠者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「本無有著誰為無著」者，如黐膠粘人，則有著不著之者；虛空不粘，誰為不著空中膠者？

疏「情盡理現即名作佛」者，此順禪宗，即事理無礙門也。約普賢門，正是《華嚴》，即事事無礙門也。約行布說，此為千里之初步也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「情盡理現即名作佛」者，此順禪宗，即事理無礙門也。約普賢門，正是《華嚴》，即事事無礙門也。約行布說，此為千里之初步也。

疏「亦顯光所照處以明離見」者，上約通明，今約別說。令離妄動即是破見，知真法界不應動故，即是顯理。此句全是《大般若．曼殊室利分》。經云「若菩薩不動法界，知真法界不應動搖、不可思議、不可戲論，如是能入一切相也。」言「不動而了故成勝智」者，此句觀益。諸偈雖同皆是佛果差別之德，而皆與於觀相相順，故稱不動而知，以釋當成勝智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦顯光所照處以明離見」者，上約通明，今約別說。令離妄動即是破見，知真法界不應動故，即是顯理。此句全是《大般若．曼殊室利分》。經云「若菩薩不動法界，知真法界不應動搖、不可思議、不可戲論，如是能入一切相也。」言「不動而了故成勝智」者，此句觀益。諸偈雖同皆是佛果差別之德，而皆與於觀相相順，故稱不動而知，以釋當成勝智。

疏「我即法性更不證入」下，釋上平等即無能所，故曰無住。然有二意：一上二句明一性不分故無能所，猶如一指不能自觸。二「法性無性復何所入」者，明性空故無能所入，亦如虛空不住虛空。此亦《大般若．曼殊室利分》意。彼經云「佛告文殊：『汝於佛法豈不趣求？』文殊言：『世尊！我今不見有法非佛法者，何所趣求？』」釋曰：此即一性意也。次佛問云：「汝於佛法已成就耶？」文殊答言：「我都不見法可名佛法，何所成就？」釋曰：即性空意也。次佛又言：「汝豈不得無著性耶？」文殊答云：「我即無著，豈無著性復得無著？」釋曰：即今疏云「我即法性，更不證入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「我即法性更不證入」下，釋上平等即無能所，故曰無住。然有二意：一上二句明一性不分故無能所，猶如一指不能自觸。二「法性無性復何所入」者，明性空故無能所入，亦如虛空不住虛空。此亦《大般若．曼殊室利分》意。彼經云「佛告文殊：『汝於佛法豈不趣求？』文殊言：『世尊！我今不見有法非佛法者，何所趣求？』」釋曰：此即一性意也。次佛問云：「汝於佛法已成就耶？」文殊答言：「我都不見法可名佛法，何所成就？」釋曰：即性空意也。次佛又言：「汝豈不得無著性耶？」文殊答云：「我即無著，豈無著性復得無著？」釋曰：即今疏云「我即法性，更不證入。」

疏「故般若文殊分云」下，引證。前即闇用二意，今即顯證無住。是彼次後經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故般若文殊分云」下，引證。前即闇用二意，今即顯證無住。是彼次後經文。

疏「智論答云：平等即是三寶」者，即八十五論，亦是經文。須菩提問佛：「若無差別，云何有三寶？」佛答，即今疏文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「智論答云：平等即是三寶」者，即八十五論，亦是經文。須菩提問佛：「若無差別，云何有三寶？」佛答，即今疏文。

疏「又上第三偈」下，收上四偈成一不二法門。即《淨名經》寂根菩薩曰：「佛法眾為二。佛即是法，法即是眾。是三寶皆無為相，與虛空等，一切法亦爾。能隨此行者，是為入不二法門。」疏「下經云：無上摩訶薩遠離眾生想」者，即第十六經，無上慧菩薩偈下半云「無有能過者，故號為無上。」今無生可壞，即離眾生想。疏「謂一與多」下，上標舉二門，今正將緣起相由所以釋一多相容之門。此中大意，凡所知所起即無有力，若能知能起即是有力，廣如玄文。疏「由此緣起」下，結破靜法。彼云「此偈了一多平等，謂解多由一起、解一由多生，無一不成多、無多亦無一。了彼一多相由生起，一多之念息，一多相平等。此會差別，歸平等性，理事無礙，非事事無礙。應審思其文，勿謬解也。」釋曰：今疏即賢首意。此公破師，言是謬解。故今結示即符昔大義中之一也。此公意云：是理事無礙者，以例前諸偈多約會事歸理，一切平等拂諸見故，不合是事事無礙故。今先出此偈本意，言「由此緣起成前平等」者，上云本會則住無所住，新集則入無所入等，皆平等義。何以得此皆平等耶？特由緣起互相由故。且如本會，與彼十方新集之會共成緣起。由因本會有十方，故十是所起，所起無體，即是本會由因。十方說本會，故本是所起，所起無力故、入十方故。由緣起成前一切，皆悉平等。言「由前平等成此緣起」者，謂一有定性，不由於多；多有定性，不由於一。今由一無定性，假多而起；多無定性，由一而生。故由無性平等之義，方成緣起。若有一可一，此是自性一；若有多可多，此是定性多。若是定性多，多不因於一；若是定性一，一不因於多。今由多故一，此一不自一；今由一故多，此多不自多。多不自多，此多則無力；此一不自一，此一則無力。無力隨有力，一多互相收，故隨一佛會即一切佛會，法界一切會即是一法會，故此一法會不動而常遍、不分而常多，前後互相成，如何不信？故賢首云：「緣起法界，理數常爾。」應細深思，自當見耳。觀此疏文，似此弟子當聽之時早已不受，特令深思，故疏結云「不信事事無礙，恐未著深思」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又上第三偈」下，收上四偈成一不二法門。即《淨名經》寂根菩薩曰：「佛法眾為二。佛即是法，法即是眾。是三寶皆無為相，與虛空等，一切法亦爾。能隨此行者，是為入不二法門。」疏「下經云：無上摩訶薩遠離眾生想」者，即第十六經，無上慧菩薩偈下半云「無有能過者，故號為無上。」今無生可壞，即離眾生想。疏「謂一與多」下，上標舉二門，今正將緣起相由所以釋一多相容之門。此中大意，凡所知所起即無有力，若能知能起即是有力，廣如玄文。疏「由此緣起」下，結破靜法。彼云「此偈了一多平等，謂解多由一起、解一由多生，無一不成多、無多亦無一。了彼一多相由生起，一多之念息，一多相平等。此會差別，歸平等性，理事無礙，非事事無礙。應審思其文，勿謬解也。」釋曰：今疏即賢首意。此公破師，言是謬解。故今結示即符昔大義中之一也。此公意云：是理事無礙者，以例前諸偈多約會事歸理，一切平等拂諸見故，不合是事事無礙故。今先出此偈本意，言「由此緣起成前平等」者，上云本會則住無所住，新集則入無所入等，皆平等義。何以得此皆平等耶？特由緣起互相由故。且如本會，與彼十方新集之會共成緣起。由因本會有十方，故十是所起，所起無體，即是本會由因。十方說本會，故本是所起，所起無力故、入十方故。由緣起成前一切，皆悉平等。言「由前平等成此緣起」者，謂一有定性，不由於多；多有定性，不由於一。今由一無定性，假多而起；多無定性，由一而生。故由無性平等之義，方成緣起。若有一可一，此是自性一；若有多可多，此是定性多。若是定性多，多不因於一；若是定性一，一不因於多。今由多故一，此一不自一；今由一故多，此多不自多。多不自多，此多則無力；此一不自一，此一則無力。無力隨有力，一多互相收，故隨一佛會即一切佛會，法界一切會即是一法會，故此一法會不動而常遍、不分而常多，前後互相成，如何不信？故賢首云：「緣起法界，理數常爾。」應細深思，自當見耳。觀此疏文，似此弟子當聽之時早已不受，特令深思，故疏結云「不信事事無礙，恐未著深思」也。