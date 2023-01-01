大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔
唐 澄觀述90卷CBETA T1736大于一万字 162 h
向佛经 GPT 提问
第 28 卷
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十八
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唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述
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如來名號品第七(入第二會)
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疏「二會來意」者，於中有二：一對後辯來。以一分六會，今是初故；「又前舉」下，對前辯來。
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疏「又遠答名號海問」者，自是十海為總意耳。
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疏「佛於其中說普法」者，就此普法，自有四義：一境智合說，真俗雙照曰普、妙智照達名光。二單約境說，體周曰普、用徹為光。三唯約智說，準境可知。四約融攝說，若事若理皆無障礙，一塵一行猶如帝網曰普、圓明顯煥為光。餘如十玄。
疏「佛於其中說普法」者，就此普法，自有四義：一境智合說，真俗雙照曰普、妙智照達名光。二單約境說，體周曰普、用徹為光。三唯約智說，準境可知。四約融攝說，若事若理皆無障礙，一塵一行猶如帝網曰普、圓明顯煥為光。餘如十玄。
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疏「表德為號」，亦有釋云：表德為字，響頒人天曰號。今以即字是號，猶如十號皆約德故。言「名別號通」者，總相說耳。「品中正說」下，揀定通局，可知。
疏「表德為號」，亦有釋云：表德為字，響頒人天曰號。今以即字是號，猶如十號皆約德故。言「名別號通」者，總相說耳。「品中正說」下，揀定通局，可知。
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疏「修生修顯因果為宗」者，修生約差別因果，修顯約平等因果故。
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疏「二會宗」下，疏文有二：先約四分科經，以明宗趣；二約別科辯宗。今初，又二：初「若就總望」等者，亦名為遠望。為成佛果，故為遠具解行德，故為總。解即問明，行即淨行，德即賢首。二近望十住，故為近。亦合名別，將前攝位為總故。「攝位」者，十信滿心頓攝諸位，今此唯成十住故。《仁王》不開十信，攝在十住，信為能成、住為所成故。
疏「二會宗」下，疏文有二：先約四分科經，以明宗趣；二約別科辯宗。今初，又二：初「若就總望」等者，亦名為遠望。為成佛果，故為遠具解行德，故為總。解即問明，行即淨行，德即賢首。二近望十住，故為近。亦合名別，將前攝位為總故。「攝位」者，十信滿心頓攝諸位，今此唯成十住故。《仁王》不開十信，攝在十住，信為能成、住為所成故。
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疏「若依長科」下，第二約別科辯宗。略有三義：一隨品長分科總為十段，今當第四，前後攝疊故。二「故此亦名正報因果」者，即前後鉤鎖科，亦當第二〈毘盧遮那〉是因，此三品為果故。三「亦是所信」者，賢首向前亦將此三屬所信因果，正報果故。如下疏指，亦屬四分之第一分故。而言亦者，有二意：一對金科屬第二分故。二對隨其本會科，名能信成德會，今為所信，故云亦也。疏「前會舉果」，此通繁重難。先問、後答。答中二：先約義通。為意別故，所以重舉可知。後「又前會果廣」下，約文以答，以少從多故。前會果多，名舉果分；此下因廣，分名修因。雖舉此會，正酬向來，約分名難，故云因廣。然取當會因果，皆各三品因果似齊，而因文亦廣。
疏「若依長科」下，第二約別科辯宗。略有三義：一隨品長分科總為十段，今當第四，前後攝疊故。二「故此亦名正報因果」者，即前後鉤鎖科，亦當第二〈毘盧遮那〉是因，此三品為果故。三「亦是所信」者，賢首向前亦將此三屬所信因果，正報果故。如下疏指，亦屬四分之第一分故。而言亦者，有二意：一對金科屬第二分故。二對隨其本會科，名能信成德會，今為所信，故云亦也。疏「前會舉果」，此通繁重難。先問、後答。答中二：先約義通。為意別故，所以重舉可知。後「又前會果廣」下，約文以答，以少從多故。前會果多，名舉果分；此下因廣，分名修因。雖舉此會，正酬向來，約分名難，故云因廣。然取當會因果，皆各三品因果似齊，而因文亦廣。
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疏「若約鉤鎖」者，此當第三依起因果，是所依果，故不同第七說所成者，所成自屬第四差別因果故。疏「以未入位性不定故」下，答此上問。文有五段：一者正答，猶如輕毛未能得入正定聚故；二「若爾」下躡跡生難；三「然說法」下以義釋通；四「第九會」下出四所以；五「是知」下結其深玄。二中「說後定如無量義經」者，即《法華》中經云「為諸菩薩說大乘經，名無量義，教菩薩法，佛所護念。說是經已，結跏趺坐，入於無量義處三昧，身心不動」是也。若出其意，無量義者是出生義，故彼經云「無量者，從一法生。其一法者，所謂無相。」《法華》即是收入之義，故彼經云「究竟至於一切智地。世尊法久後，要當說真實。」今欲收入，先辯出生。若知三乘萬化從實相生，究竟還歸一實相故，欲為《法華》序，故說《無量義》，便入此定。
疏「若約鉤鎖」者，此當第三依起因果，是所依果，故不同第七說所成者，所成自屬第四差別因果故。疏「以未入位性不定故」下，答此上問。文有五段：一者正答，猶如輕毛未能得入正定聚故；二「若爾」下躡跡生難；三「然說法」下以義釋通；四「第九會」下出四所以；五「是知」下結其深玄。二中「說後定如無量義經」者，即《法華》中經云「為諸菩薩說大乘經，名無量義，教菩薩法，佛所護念。說是經已，結跏趺坐，入於無量義處三昧，身心不動」是也。若出其意，無量義者是出生義，故彼經云「無量者，從一法生。其一法者，所謂無相。」《法華》即是收入之義，故彼經云「究竟至於一切智地。世尊法久後，要當說真實。」今欲收入，先辯出生。若知三乘萬化從實相生，究竟還歸一實相故，欲為《法華》序，故說《無量義》，便入此定。
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疏「第九表證唯證能說」者，即第四出四句所以。其第一定後說，諸會廣說，故不釋之。但解後三：初解第三，二第七，「為表」下解第四。第四有二會不入定：第二不入，前已解竟，唯解第七。三「說後入」下，通第二義。入即修行，上引《無量義經》乃是別意，而有等言等取此經通意，通諸經意，今顯通意耳。疏「是知」下第五結其深玄。故下文中示十信相，既所說信定散自在，明知能說入出難思。「餘會摩頂」下，更示異門，令無局執。
疏「第九表證唯證能說」者，即第四出四句所以。其第一定後說，諸會廣說，故不釋之。但解後三：初解第三，二第七，「為表」下解第四。第四有二會不入定：第二不入，前已解竟，唯解第七。三「說後入」下，通第二義。入即修行，上引《無量義經》乃是別意，而有等言等取此經通意，通諸經意，今顯通意耳。疏「是知」下第五結其深玄。故下文中示十信相，既所說信定散自在，明知能說入出難思。「餘會摩頂」下，更示異門，令無局執。
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疏「若順諸會應直分問答」者，以六會共答此中問故。第一序分唯屬此會，為加序分，名為順文。
疏「若順諸會應直分問答」者，以六會共答此中問故。第一序分唯屬此會，為加序分，名為順文。
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疏「處在菩提」下，《西域記》說。賢首亦云：「相傳說云：以龍見如來初成正覺，樹下露坐，故為佛造。」若《西域記》說「菩提樹南門外有大龍池，帝釋獻方石在此池中。池東林內有目真隣陀龍王池，其水清黑，其味甘美。龍池西岸有小精舍，中作佛像。往昔如來初成正覺，於此宴坐入定七日。時此龍王警衛如來，即以其身繞佛七匝，化出多頭俯垂為蓋，故池東岸有其室焉。」釋曰：若取龍造，正當於此。雖不言造堂，龍既警衛，不妨後造，當向即東南。又云「菩提樹東有精舍，高六百七十尺，下基面闊二十餘步，疊以青塼塗以石灰，層龕之中皆有金像。四壁之間鏤作奇製，或連珠相、或天像焉，上置金剛阿摩勒迦果寶瓶。東面接為重閣，簷宇特起三層，榱柱棟梁戶扉窓牖，金銀雕鏤以飾之、珠玉廁錯以填之，奧室邃宇洞戶三重。外門左右各有龕室，左則觀自在菩薩像、右則慈氏菩薩像，白銀鑄成高十餘尺。精舍故地昔無憂王建小精舍，後有婆羅門建大精舍，即雪山見大自在天天令置也。」釋曰：此義亦當。若取普光堂義，却當樹西。《西域記》云「菩提樹西不遠大精舍中，有鍮石佛像，飾以奇珍，東面而立。前有青石，奇紋異彩。是昔如來初成正覺，梵王建七寶堂，帝釋建七寶座，佛於其上七日思惟，放異光明照菩提樹，去聖逾遠寶變為石。」釋曰：此為普光法堂定矣。但從古傳，云是東耳。若東西二三里，即是盲龍之室，非是龍造。去聖時遙，傳記訛異，故且略出三處，冀更審之。
疏「處在菩提」下，《西域記》說。賢首亦云：「相傳說云：以龍見如來初成正覺，樹下露坐，故為佛造。」若《西域記》說「菩提樹南門外有大龍池，帝釋獻方石在此池中。池東林內有目真隣陀龍王池，其水清黑，其味甘美。龍池西岸有小精舍，中作佛像。往昔如來初成正覺，於此宴坐入定七日。時此龍王警衛如來，即以其身繞佛七匝，化出多頭俯垂為蓋，故池東岸有其室焉。」釋曰：若取龍造，正當於此。雖不言造堂，龍既警衛，不妨後造，當向即東南。又云「菩提樹東有精舍，高六百七十尺，下基面闊二十餘步，疊以青塼塗以石灰，層龕之中皆有金像。四壁之間鏤作奇製，或連珠相、或天像焉，上置金剛阿摩勒迦果寶瓶。東面接為重閣，簷宇特起三層，榱柱棟梁戶扉窓牖，金銀雕鏤以飾之、珠玉廁錯以填之，奧室邃宇洞戶三重。外門左右各有龕室，左則觀自在菩薩像、右則慈氏菩薩像，白銀鑄成高十餘尺。精舍故地昔無憂王建小精舍，後有婆羅門建大精舍，即雪山見大自在天天令置也。」釋曰：此義亦當。若取普光堂義，却當樹西。《西域記》云「菩提樹西不遠大精舍中，有鍮石佛像，飾以奇珍，東面而立。前有青石，奇紋異彩。是昔如來初成正覺，梵王建七寶堂，帝釋建七寶座，佛於其上七日思惟，放異光明照菩提樹，去聖逾遠寶變為石。」釋曰：此為普光法堂定矣。但從古傳，云是東耳。若東西二三里，即是盲龍之室，非是龍造。去聖時遙，傳記訛異，故且略出三處，冀更審之。
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疏「雙照真俗故稱為悟」者，準下無著不釋總句，具下諸別以成總句；親光則更別釋總句。今依親光別釋總句妙悟，取無著意將別釋滿。
疏「雙照真俗故稱為悟」者，準下無著不釋總句，具下諸別以成總句；親光則更別釋總句。今依親光別釋總句妙悟，取無著意將別釋滿。
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疏「煩惱所知生死涅槃皆稱二行」者，準無著名所知，一向無障轉功德但離所知。二乘之人於極遠時處不能知見，有知不知，故名二行。今無不知，故云永絕。若親光云「凡夫二乘現行二障，世尊無故。凡夫現行生死起諸雜染，即煩惱障。二乘現行涅槃，棄利樂事。世尊無彼二事，故云永絕。」今具含二釋，故雙釋之。下諸功德，皆是下文廣釋中意。如或未曉，但尋兜率會疏及論文，居然易了。
疏「煩惱所知生死涅槃皆稱二行」者，準無著名所知，一向無障轉功德但離所知。二乘之人於極遠時處不能知見，有知不知，故名二行。今無不知，故云永絕。若親光云「凡夫二乘現行二障，世尊無故。凡夫現行生死起諸雜染，即煩惱障。二乘現行涅槃，棄利樂事。世尊無彼二事，故云永絕。」今具含二釋，故雙釋之。下諸功德，皆是下文廣釋中意。如或未曉，但尋兜率會疏及論文，居然易了。
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疏「聖天梵住」者，即《智論》第三云「聖謂三乘聖人，天謂六欲天，梵即色無色。復次三三昧是名聖住，布施持戒善心三事名天住，四無量是梵住。」釋曰：此雖二文，義乃是一，前舉果住，後出因住。或為四住，謂加佛住，如來常住首楞嚴諸三昧故。雖遍住四住，智海已滿、大悲深故，特言大悲，大悲即梵住所攝。
疏「聖天梵住」者，即《智論》第三云「聖謂三乘聖人，天謂六欲天，梵即色無色。復次三三昧是名聖住，布施持戒善心三事名天住，四無量是梵住。」釋曰：此雖二文，義乃是一，前舉果住，後出因住。或為四住，謂加佛住，如來常住首楞嚴諸三昧故。雖遍住四住，智海已滿、大悲深故，特言大悲，大悲即梵住所攝。
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疏「四種變易生死」者，第一疏鈔已引《攝論》、《無上依經》，今更依《佛性論》第二略示其相：一方便生死，謂生死緣即無明住地惑，能生新無漏業，譬如界內無明生行，以惑生智非同類故，名為方便。二因緣生死，謂生死因，即上無明所生無漏有分別業，譬如無明所生行業，但感同類，故名因緣。三有有生死，即由前因緣感得變易、異熟有果，如三界內以有漏業感六趣身。言有有者，未來生有，更有一生故。如上流般阿那含，第二生般涅槃故。亦云：有此有果，故名有有。四無有生死，即改變易脫，譬如生為緣，有老死等過患，一期報謝更無有有，故名無有。故今疏云「唯有第四無有生死」。「一生者」，此生之後便成佛故，如那含人當涅槃故。
疏「四種變易生死」者，第一疏鈔已引《攝論》、《無上依經》，今更依《佛性論》第二略示其相：一方便生死，謂生死緣即無明住地惑，能生新無漏業，譬如界內無明生行，以惑生智非同類故，名為方便。二因緣生死，謂生死因，即上無明所生無漏有分別業，譬如無明所生行業，但感同類，故名因緣。三有有生死，即由前因緣感得變易、異熟有果，如三界內以有漏業感六趣身。言有有者，未來生有，更有一生故。如上流般阿那含，第二生般涅槃故。亦云：有此有果，故名有有。四無有生死，即改變易脫，譬如生為緣，有老死等過患，一期報謝更無有有，故名無有。故今疏云「唯有第四無有生死」。「一生者」，此生之後便成佛故，如那含人當涅槃故。
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疏「後若世尊」下，正顯問端。疏文有二：先對前辯異、後「若唯約義」下科判經文。於中分三：先科，有三：初就義為三，以所問法有三類故；二「是則以佛」下，辯三段次第；三「今取文義俱便」下，後分二釋文。兩段皆結，故是文便。直問引例，表人異道同，故是義便。疏「一剎類」者，即形狀長短等。言「即前二海，廣如四五二品」者，第四〈成就品〉答世界安立海，第五〈華藏世界品〉答世界海故。
疏「後若世尊」下，正顯問端。疏文有二：先對前辯異、後「若唯約義」下科判經文。於中分三：先科，有三：初就義為三，以所問法有三類故；二「是則以佛」下，辯三段次第；三「今取文義俱便」下，後分二釋文。兩段皆結，故是文便。直問引例，表人異道同，故是義便。疏「一剎類」者，即形狀長短等。言「即前二海，廣如四五二品」者，第四〈成就品〉答世界安立海，第五〈華藏世界品〉答世界海故。
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疏「初句總」下，釋此十句總有三勢，皆有總別。第一行願俱起釋，初總、餘別。別中展轉相釋，文勢可知。
疏「初句總」下，釋此十句總有三勢，皆有總別。第一行願俱起釋，初總、餘別。別中展轉相釋，文勢可知。
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疏「又成菩薩具悲智也」下，第二悲智雙流釋。於中三：初一總句，菩薩即悲智也。二「具此悲智」下一句，明雙流所為。三「佛種不斷有何相耶」下八句，皆釋不斷之相。於中四：初三正釋不斷，謂成就三德是不斷相。二「云何救護」下，覆成上義，如次三句。三「智成何益」下，顯三德益。經但二句，含於三義：初明智德益；後「惑除何益」下，以滅愛著處句雙成二益，若著諸法正智不生、若著於空不能悲救，今空有無滯，故能滅惑，成智起悲，不斷佛種。四「所陳」下，結屬本意。
疏「又成菩薩具悲智也」下，第二悲智雙流釋。於中三：初一總句，菩薩即悲智也。二「具此悲智」下一句，明雙流所為。三「佛種不斷有何相耶」下八句，皆釋不斷之相。於中四：初三正釋不斷，謂成就三德是不斷相。二「云何救護」下，覆成上義，如次三句。三「智成何益」下，顯三德益。經但二句，含於三義：初明智德益；後「惑除何益」下，以滅愛著處句雙成二益，若著諸法正智不生、若著於空不能悲救，今空有無滯，故能滅惑，成智起悲，不斷佛種。四「所陳」下，結屬本意。
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疏「又釋一切菩薩」下，第三約二利齊運釋。於中，初句總、餘句別。別中，疏皆假徵起，以經為答。於中，初二雙明二利；二「云何救護」下，別釋利他。經有六句，疏文分四：初二正離二障；二「以何方便」下一句，出離障因；三「此煩惱」下三句，出二障之相；四「二障既寂」下，從後倒收，結歸總句。二障既寂通後七句，即二障除能成二智，除煩惱障根本智現、除所知障後得智現。即此二智亦為能寂，菩提涅槃即是所成。煩惱障斷成於涅槃，所知障斷成菩提故。此結利他。意則不斷佛種；結歸自利，菩薩成矣，結歸總句。
疏「又釋一切菩薩」下，第三約二利齊運釋。於中，初句總、餘句別。別中，疏皆假徵起，以經為答。於中，初二雙明二利；二「云何救護」下，別釋利他。經有六句，疏文分四：初二正離二障；二「以何方便」下一句，出離障因；三「此煩惱」下三句，出二障之相；四「二障既寂」下，從後倒收，結歸總句。二障既寂通後七句，即二障除能成二智，除煩惱障根本智現、除所知障後得智現。即此二智亦為能寂，菩提涅槃即是所成。煩惱障斷成於涅槃，所知障斷成菩提故。此結利他。意則不斷佛種；結歸自利，菩薩成矣，結歸總句。
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疏「今初文有九句」下，疏文分二：先通釋九句、後別解頂問。前中一向序昔，於中有五：一正立脫忍。二「又以十信」下，出其所以。若不開十信，則不合問信。下有忍品，故知脫忍。三「故仁王」下引教證成。四「有義云」下，以理證成。五「由斯」下結成配屬，可知。
疏「今初文有九句」下，疏文分二：先通釋九句、後別解頂問。前中一向序昔，於中有五：一正立脫忍。二「又以十信」下，出其所以。若不開十信，則不合問信。下有忍品，故知脫忍。三「故仁王」下引教證成。四「有義云」下，以理證成。五「由斯」下結成配屬，可知。
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疏「十頂一種」下，二別明頂問。於中二：先敘昔、後申今。前中有三說：一依《梵網經》。疏文有三：初正敘昔；二「理亦可通」者，以理縱成；三「但彼經」下，以文奪破。言「二三四與此三四五會處法全同」者，此是第三會在忉利，四在夜摩，五在兜率；彼第二即在忉利，故彼說十世界海竟，即云次於忉利天宮說十住法，次至夜摩說十行法，次至兜率天宮說十迴向。斯則處法全同，次第不同，彼二此三、彼三此四、彼四此五，以前加菩提場故。言「他化十地次第亦同」者，亦是第六在他化自在天說十地故，由彼不越第五化樂天故，說地亦第六故。彼文云「次至化樂天宮說十禪定，次至他化自在天宮說十地法，次至初禪說十金剛心，次至二禪宣說十願，次至三禪說十忍法，次至第四禪摩醯首羅宮說我本原蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法門。」故總收之，四例不同：一菩提、普光二會不分則開合不同；二則次第不同；三即有無不同，此經四禪無說，彼皆有說；四此有重會、彼無重會，彼經一處說一法門，此則四六兼二、七兼於三。以斯四義、故難會通。從「又此中問」下，縱成一破。設汝欲將心地法門例同此者，此中說果應為心地，何得用頂上？一師義竟。疏「有云僧祇」下，第二師義。於中二：先敘昔、二「彼問雖十」下破，可知。
疏「十頂一種」下，二別明頂問。於中二：先敘昔、後申今。前中有三說：一依《梵網經》。疏文有三：初正敘昔；二「理亦可通」者，以理縱成；三「但彼經」下，以文奪破。言「二三四與此三四五會處法全同」者，此是第三會在忉利，四在夜摩，五在兜率；彼第二即在忉利，故彼說十世界海竟，即云次於忉利天宮說十住法，次至夜摩說十行法，次至兜率天宮說十迴向。斯則處法全同，次第不同，彼二此三、彼三此四、彼四此五，以前加菩提場故。言「他化十地次第亦同」者，亦是第六在他化自在天說十地故，由彼不越第五化樂天故，說地亦第六故。彼文云「次至化樂天宮說十禪定，次至他化自在天宮說十地法，次至初禪說十金剛心，次至二禪宣說十願，次至三禪說十忍法，次至第四禪摩醯首羅宮說我本原蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法門。」故總收之，四例不同：一菩提、普光二會不分則開合不同；二則次第不同；三即有無不同，此經四禪無說，彼皆有說；四此有重會、彼無重會，彼經一處說一法門，此則四六兼二、七兼於三。以斯四義、故難會通。從「又此中問」下，縱成一破。設汝欲將心地法門例同此者，此中說果應為心地，何得用頂上？一師義竟。疏「有云僧祇」下，第二師義。於中二：先敘昔、二「彼問雖十」下破，可知。
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疏「有云壽量品答」，第三師義。於中二：先立、後破。前中四：一正立。二「又佛名」下引證。三「但舉此初」下，彼師遮難。恐有難云：今經百萬阿僧祇重，何以證成十界之義？故為此通。四「此為標首」下，釋成頂義。
疏「有云壽量品答」，第三師義。於中二：先立、後破。前中四：一正立。二「又佛名」下引證。三「但舉此初」下，彼師遮難。恐有難云：今經百萬阿僧祇重，何以證成十界之義？故為此通。四「此為標首」下，釋成頂義。
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疏「然復」下，第二難破。於中，先縱立、後「但標此」下奪破。
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疏「今謂新舊」下，申今正義。於中二：先以〈十忍〉答頂、後通以四品答頂。前中七：一正將十忍答頂問。二言「十頂者」下，會釋二名。三「故十忍」下，引文為證。四「亦猶」下，引例成立。五「不爾」下，反以釋成。六「設欲」下，釋無十難。難云：若開頂問，十句即圓；若以忍答頂，句則唯九。故今答云：脫於十信，十句成矣。七「十信雖未成」下，會通上難。難云：我先用二義不開十信，一文證、二理證。今欲開信，雙乖文理。故今通之，乃有數意：一對前立理。前明闕於四義不立信位，今明不必成位，四義無遺。二「德用殊勝」下，上以文證，今亦文答。上引但明信位不開，今明何必要開？而不妨有問。何者？十願、十藏非是別位，得為問端；信不成位，何妨有問？又藏願等寄他會答，尚有別問；十信法門別一會答，解行德能三品宏深，豈合無問？疏「若將」下，第二會通。以四品答於頂問，以信住行等皆有多品，總將四品共答頂問，於理無違。若爾，古以〈僧祇〉、〈壽量〉而答頂問，應不乖理。彼以局取，又不收忍，今總收四，與昔全乖。頂乃通名，忍等別稱，故不同也。此解最妙，亦能傍通一難。難云：引四善根，忍頂不同。今何將忍以酬頂問？故為總釋。則以等覺因位之極通稱為頂，不全同四，故上引之，義相類故。
疏「今謂新舊」下，申今正義。於中二：先以〈十忍〉答頂、後通以四品答頂。前中七：一正將十忍答頂問。二言「十頂者」下，會釋二名。三「故十忍」下，引文為證。四「亦猶」下，引例成立。五「不爾」下，反以釋成。六「設欲」下，釋無十難。難云：若開頂問，十句即圓；若以忍答頂，句則唯九。故今答云：脫於十信，十句成矣。七「十信雖未成」下，會通上難。難云：我先用二義不開十信，一文證、二理證。今欲開信，雙乖文理。故今通之，乃有數意：一對前立理。前明闕於四義不立信位，今明不必成位，四義無遺。二「德用殊勝」下，上以文證，今亦文答。上引但明信位不開，今明何必要開？而不妨有問。何者？十願、十藏非是別位，得為問端；信不成位，何妨有問？又藏願等寄他會答，尚有別問；十信法門別一會答，解行德能三品宏深，豈合無問？疏「若將」下，第二會通。以四品答於頂問，以信住行等皆有多品，總將四品共答頂問，於理無違。若爾，古以〈僧祇〉、〈壽量〉而答頂問，應不乖理。彼以局取，又不收忍，今總收四，與昔全乖。頂乃通名，忍等別稱，故不同也。此解最妙，亦能傍通一難。難云：引四善根，忍頂不同。今何將忍以酬頂問？故為總釋。則以等覺因位之極通稱為頂，不全同四，故上引之，義相類故。
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疏「其平等因果」下，通妨難。難云：若依問為三，第三段唯合明果。今有〈普賢行〉為因、〈出現品〉為果，自是一段平等因果。今何得皆將答果問耶？故為此通。既因是得果不捨之因，即果中因亦是果攝，故屬第三所成果也。又古人以文從義，出此因果。若疏本意，全屬果也，至下重明。疏「言隨類者有其三義」者，疏文有二：先釋三義、後結通局。前中，一隨疑者所宜異者，即用法不同。隨一類人所樂不同，隨宜適化。故經云「彼彼諸病人，良醫隨處方」，即應病與藥也。言「或示色令見」，是現相答。「以聲令聞」，是言說答。上皆顯應。「冥資令曉」，即是冥應。總合上三，一時頓應，以法界圓明頓現也。
疏「其平等因果」下，通妨難。難云：若依問為三，第三段唯合明果。今有〈普賢行〉為因、〈出現品〉為果，自是一段平等因果。今何得皆將答果問耶？故為此通。既因是得果不捨之因，即果中因亦是果攝，故屬第三所成果也。又古人以文從義，出此因果。若疏本意，全屬果也，至下重明。疏「言隨類者有其三義」者，疏文有二：先釋三義、後結通局。前中，一隨疑者所宜異者，即用法不同。隨一類人所樂不同，隨宜適化。故經云「彼彼諸病人，良醫隨處方」，即應病與藥也。言「或示色令見」，是現相答。「以聲令聞」，是言說答。上皆顯應。「冥資令曉」，即是冥應。總合上三，一時頓應，以法界圓明頓現也。
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疏「二隨疑者流類別故」者，上之三義，隨一類中即容此三。今明萬類，謂人天鬼畜音辭差別等。然準疑人，約有所表，但明菩薩據其實義萬類皆通。又菩薩者，但語大心眾生，不妨本類亦有差別，謂天為菩薩、人為菩薩等。疏「三隨疑者所疑異」者，此約所疑之法。是則初是義無礙境，二是辭無礙境，此是法無礙境。然其所疑即十住等，其能疑人未必疑於十信，許互疑故，十信亦疑住行等故。
疏「二隨疑者流類別故」者，上之三義，隨一類中即容此三。今明萬類，謂人天鬼畜音辭差別等。然準疑人，約有所表，但明菩薩據其實義萬類皆通。又菩薩者，但語大心眾生，不妨本類亦有差別，謂天為菩薩、人為菩薩等。疏「三隨疑者所疑異」者，此約所疑之法。是則初是義無礙境，二是辭無礙境，此是法無礙境。然其所疑即十住等，其能疑人未必疑於十信，許互疑故，十信亦疑住行等故。
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疏「謂若疑十信」下，出隨疑現通之相。於中有二：初疑十信，即是此文及第十三經〈光明覺品〉。言「周乎法界」等者，等取十方，各過十佛剎微塵數世界菩薩雲集故。下經云「悉以佛神力故，十方各有一大菩薩，一一各與十佛剎微塵數諸菩薩俱」等。「若疑十住」者，即第三會〈十住品〉。初言「雲集」等者，此一等字等取行、向、地等。謂十行則足趺放光，十向則膝輪放光，十地則眉間放光等。十行千剎、十向十千等。此一等字者，等於一分放光中事。
疏「謂若疑十信」下，出隨疑現通之相。於中有二：初疑十信，即是此文及第十三經〈光明覺品〉。言「周乎法界」等者，等取十方，各過十佛剎微塵數世界菩薩雲集故。下經云「悉以佛神力故，十方各有一大菩薩，一一各與十佛剎微塵數諸菩薩俱」等。「若疑十住」者，即第三會〈十住品〉。初言「雲集」等者，此一等字等取行、向、地等。謂十行則足趺放光，十向則膝輪放光，十地則眉間放光等。十行千剎、十向十千等。此一等字者，等於一分放光中事。
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疏「如放光」下，例於餘相。謂動剎、雨華、香雲等事，皆隨宜不同也。
疏「如放光」下，例於餘相。謂動剎、雨華、香雲等事，皆隨宜不同也。
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疏「故知初會」下，第二辯通局。此會望初則局一分，彼通九會。謂佛前現華，通表一部所詮華嚴。眉間勝音，通表九會能詮教故。結集編次，非現前後。
疏「故知初會」下，第二辯通局。此會望初則局一分，彼通九會。謂佛前現華，通表一部所詮華嚴。眉間勝音，通表九會能詮教故。結集編次，非現前後。
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疏「故下三會」下，引文為證。即不起前二而昇四天，明正當此處現通，四天齊現耳。
疏「故下三會」下，引文為證。即不起前二而昇四天，明正當此處現通，四天齊現耳。
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疏「名不動智等是答法性」者，不動智等，等餘九智。智雖是一，十智不同，不同之德即是法性，則以佛德為法性故。
疏「名不動智等是答法性」者，不動智等，等餘九智。智雖是一，十智不同，不同之德即是法性，則以佛德為法性故。
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疏「文雖在下」等者，釋通妨難。謂有難云：適所引文皆〈光明覺品〉。此中現相言答十問，乃引下經，豈成此答？釋云：六會現通尚在一時，況〈光明覺〉義不在此，故〈光明覺〉說說此所現。是以此中別列十方佛剎菩薩一一各說，〈光明覺品〉一時總牒，明是說此所現相耳。疏「去此遠近皆十剎」下，上總科。「十方皆八」下，別釋八段。前六釋初遠近，自有三段：一正釋。二「為有所表」下，通難。難云：《華嚴》即是通方之教，未有一土不說此經。今舉十剎，則十外不收；今說百剎，應百外不攝。豈為通方？釋意可知。三「又隨迷」下，約觀心解。疏「今通用之」者，以梵語多含，三藏各取，今以義收，故皆通用，而暗引下經以成四義。初釋首義，以信為首攝諸位，故是通意，明信該果海故。二釋勝義，云次第行中信最勝故。經云「是故依行說次第，信樂最勝甚難得。」三「於生死中」下，釋吉祥義，經即通取下經之意。四信能增長智功德故，釋德義，亦全是〈賢首品〉經文。文云「彼諸大士威神力，法眼常全無缺減，十善妙行等諸道，無上勝寶皆令現。」即吉祥義也。疏「亦有傳云」者，即興善三藏譯。余親問三藏，有同此說，令欲會意故前收四說。疏「今初東方」下，別釋十方。八段之中皆釋三事：一剎名。二佛名。三主菩薩名，唯初東方。案經之次，下之九方從後倒釋，以十首菩薩表十甚深，是助化主，故先舉之；餘二因此，故在後釋。細尋可知。
疏「文雖在下」等者，釋通妨難。謂有難云：適所引文皆〈光明覺品〉。此中現相言答十問，乃引下經，豈成此答？釋云：六會現通尚在一時，況〈光明覺〉義不在此，故〈光明覺〉說說此所現。是以此中別列十方佛剎菩薩一一各說，〈光明覺品〉一時總牒，明是說此所現相耳。疏「去此遠近皆十剎」下，上總科。「十方皆八」下，別釋八段。前六釋初遠近，自有三段：一正釋。二「為有所表」下，通難。難云：《華嚴》即是通方之教，未有一土不說此經。今舉十剎，則十外不收；今說百剎，應百外不攝。豈為通方？釋意可知。三「又隨迷」下，約觀心解。疏「今通用之」者，以梵語多含，三藏各取，今以義收，故皆通用，而暗引下經以成四義。初釋首義，以信為首攝諸位，故是通意，明信該果海故。二釋勝義，云次第行中信最勝故。經云「是故依行說次第，信樂最勝甚難得。」三「於生死中」下，釋吉祥義，經即通取下經之意。四信能增長智功德故，釋德義，亦全是〈賢首品〉經文。文云「彼諸大士威神力，法眼常全無缺減，十善妙行等諸道，無上勝寶皆令現。」即吉祥義也。疏「亦有傳云」者，即興善三藏譯。余親問三藏，有同此說，令欲會意故前收四說。疏「今初東方」下，別釋十方。八段之中皆釋三事：一剎名。二佛名。三主菩薩名，唯初東方。案經之次，下之九方從後倒釋，以十首菩薩表十甚深，是助化主，故先舉之；餘二因此，故在後釋。細尋可知。
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疏「處處文殊」，下文當釋。從「由慧揀擇」下，通難。難云：佛名不動智，文殊表慧，二相寧分？答中然智慧二字乃有多門，今此正用分別名慧、決斷名智，故以慧為因、以智為果。疏「不染而染」等者，此釋妙色義，語出《勝鬘》，下當廣釋。又釋十段，皆暗取十甚深義：一云慧達佛境，即佛境甚深故；二覺首緣起甚深，心性是一故；三財首教化甚深；四寶首業果甚深；五德首說法；六目首福田；七進首正教；八法首正行；九智首助道；十賢首一道故。並可思。
疏「處處文殊」，下文當釋。從「由慧揀擇」下，通難。難云：佛名不動智，文殊表慧，二相寧分？答中然智慧二字乃有多門，今此正用分別名慧、決斷名智，故以慧為因、以智為果。疏「不染而染」等者，此釋妙色義，語出《勝鬘》，下當廣釋。又釋十段，皆暗取十甚深義：一云慧達佛境，即佛境甚深故；二覺首緣起甚深，心性是一故；三財首教化甚深；四寶首業果甚深；五德首說法；六目首福田；七進首正教；八法首正行；九智首助道；十賢首一道故。並可思。
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疏「又十佛相望」下，總以六相圓融。文殊為總者，若以法門為總，文殊主般若統收萬行，九首之德皆是般若。隨緣別相。同明佛德，即是同相。緣起教化互不相收，即是異相。統十甚深為成佛境，即是成相。各住一甚深，即是壞相。餘如下說。若約人為總別，文殊為上首，故曰是總；餘九為伴，是別相故。同則同名為首；異即賢智等殊，共成十首，表信之人壞各住自。
疏「又十佛相望」下，總以六相圓融。文殊為總者，若以法門為總，文殊主般若統收萬行，九首之德皆是般若。隨緣別相。同明佛德，即是同相。緣起教化互不相收，即是異相。統十甚深為成佛境，即是成相。各住一甚深，即是壞相。餘如下說。若約人為總別，文殊為上首，故曰是總；餘九為伴，是別相故。同則同名為首；異即賢智等殊，共成十首，表信之人壞各住自。
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疏「以前後例」下，三結釋勸修。如前現華表義、現眾表教，後如十慧說十住、十林說行、十幢說向、十藏說地、〈離世間品〉菩薩萬行寄表甚深。斯為觀心，非是臆斷。不信此理一向外求，如數他寶，故非我分。
疏「以前後例」下，三結釋勸修。如前現華表義、現眾表教，後如十慧說十住、十林說行、十幢說向、十藏說地、〈離世間品〉菩薩萬行寄表甚深。斯為觀心，非是臆斷。不信此理一向外求，如數他寶，故非我分。
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二文殊言答中，疏「以文殊示居此土生有十徵」等者，釋文殊說意。上明是主菩薩。廬山遠公但云：「文殊師利是遊方大士，唯見一經但覩一跡耳。」今具出之，是主是客、亦果亦因，具難思也。言「示生此土」者，即《文殊般泥洹經》云「佛告跋陀婆羅：『此文殊師利有大慈悲，生此國土多羅聚落，梵德婆羅門家。其生之時，家內屋宅化作蓮華，從母右脇而生，身紫金色，墮地能言，如天童子。有七寶蓋隨覆其上。』」釋曰：言此國者，即舍衛國，佛正在此說故。即此經復云「文殊師利具三十二相八十種好」，則相好同佛。復有經說「生有十楨，無非吉祥：一光明滿室、二甘露垂庭、三地踊七珍、四神開伏藏、五鷄生鳳子、六猪誕龍㹠、七馬產麒麟、八牛生白澤、九倉變金粟、十象具六牙，由是得立妙吉祥號。」
二文殊言答中，疏「以文殊示居此土生有十徵」等者，釋文殊說意。上明是主菩薩。廬山遠公但云：「文殊師利是遊方大士，唯見一經但覩一跡耳。」今具出之，是主是客、亦果亦因，具難思也。言「示生此土」者，即《文殊般泥洹經》云「佛告跋陀婆羅：『此文殊師利有大慈悲，生此國土多羅聚落，梵德婆羅門家。其生之時，家內屋宅化作蓮華，從母右脇而生，身紫金色，墮地能言，如天童子。有七寶蓋隨覆其上。』」釋曰：言此國者，即舍衛國，佛正在此說故。即此經復云「文殊師利具三十二相八十種好」，則相好同佛。復有經說「生有十楨，無非吉祥：一光明滿室、二甘露垂庭、三地踊七珍、四神開伏藏、五鷄生鳳子、六猪誕龍㹠、七馬產麒麟、八牛生白澤、九倉變金粟、十象具六牙，由是得立妙吉祥號。」
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疏「來自他方體含萬德」者，即今經文「從東方金色世界中來」，節節皆言所住世界謂金色等。既周法界不動而遍，各領十佛剎塵數菩薩，說佛功德，明萬德斯備矣。上二對標其主客，下略說勝德。
疏「來自他方體含萬德」者，即今經文「從東方金色世界中來」，節節皆言所住世界謂金色等。既周法界不動而遍，各領十佛剎塵數菩薩，說佛功德，明萬德斯備矣。上二對標其主客，下略說勝德。
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疏「降魔制外通辯難思」者，然此二句有通有別。通則通用通辯降伏魔怨制諸外道。別明以神通怖之以威故言降，用四辯屈之以辯故言制。然其事類頗多，略舉一二。《如幻三昧經》十卷云「時有善住天子啟白文殊：『欲同往見佛。』文殊現變三十二部交絡重閣，有諸菩薩先至佛所。身子覩變，具陳問佛。佛答：『是文殊令諸菩薩集會。』又問：『何以不見文殊？』佛答：『文殊住降毀諸魔三昧正受，蔽魔宮殿，興大威變詣如來所。』於是文殊住降毀諸魔三昧，應時三千大千世界百億魔宮一時皆蔽，不樂其處各各懷懼。時魔波旬自見老耄，羸毀少氣拄杖而行，所有宮人及彩女等亦復羸老。又見宮殿而復崩壞，暗暗冥冥不知東西。時魔波旬即懷恐懼身毛為竪，心自念言：『此何變怪，令吾宮殿萎頓乃爾。將死罪至歸命終盡，天地遇災劫被燒耶？』時魔波旬棄除貢高、捨惡思想。時文殊師利所化百億天子在交絡者，住諸魔前，謂魔波旬：『莫懷恐懼。汝等之身終無患難。有不退轉菩薩大士，名文殊師利。威德殊絕總攝十方，德過須彌、智超江海、慧越虛空。於今以是入降毀魔場三昧正受，是其威神。』下取意說。時魔恐懼魔宮震動，求化菩薩救。菩薩答言：『勿懼勿懼。可詣釋迦如來之所，有無盡慈悲令無所畏。』言訖不現。魔即俱來詣佛：『請救我等。聞文殊之名即懷恐懼，不能自安畏亡身命。』佛讚文殊已，魔請歸依，願脫斯苦。佛令：『且待須曳，文殊當來，即脫汝此難。』後文殊至，佛問三昧，彼廣說竟，令捨諸魔。文殊問曰：『汝穢惡此身耶？』魔答曰：『爾。』『若能當厭貪欲之事，不住三界等耶？』魔敬從命。即令諸魔皆復本形、五體如故」等。此即降魔也。制外者，即《文殊般泥洹經》。「佛說：『文殊初詣諸仙人，求出家法，諸婆羅門九十五種諸論議師無能酬對。唯於我所出家學道。』」餘文廣博，不可具引。至如聖智怖心，聞聲揚而躃地；寂順思覩，入隱身而立空。故得帝釋心喜，雨天華而至膝；蔽魔愁憂，行拄杖而垂淚。劫火燒剎，蹈水之上而經行；霖雨絕供，化鉢飯而無盡。示多身以抗迦葉、放一鉢而發本源，皆是通辯降魔制外也。又如度二十億佛現說法者，持地猶存。化百千諸龍立登正覺者，娑竭王女是一。是以禮妙慧而不忘敬本，勸善財而增長發心。無言於不二法門，悉力於安樂行品。教龍吉祥之分衛，下位莫知；答瑠璃光之光明，正覺稱妙。談般若之玄致，屢質本師；說權實之雙行，頻驚小聖。皆辯才也。
疏「降魔制外通辯難思」者，然此二句有通有別。通則通用通辯降伏魔怨制諸外道。別明以神通怖之以威故言降，用四辯屈之以辯故言制。然其事類頗多，略舉一二。《如幻三昧經》十卷云「時有善住天子啟白文殊：『欲同往見佛。』文殊現變三十二部交絡重閣，有諸菩薩先至佛所。身子覩變，具陳問佛。佛答：『是文殊令諸菩薩集會。』又問：『何以不見文殊？』佛答：『文殊住降毀諸魔三昧正受，蔽魔宮殿，興大威變詣如來所。』於是文殊住降毀諸魔三昧，應時三千大千世界百億魔宮一時皆蔽，不樂其處各各懷懼。時魔波旬自見老耄，羸毀少氣拄杖而行，所有宮人及彩女等亦復羸老。又見宮殿而復崩壞，暗暗冥冥不知東西。時魔波旬即懷恐懼身毛為竪，心自念言：『此何變怪，令吾宮殿萎頓乃爾。將死罪至歸命終盡，天地遇災劫被燒耶？』時魔波旬棄除貢高、捨惡思想。時文殊師利所化百億天子在交絡者，住諸魔前，謂魔波旬：『莫懷恐懼。汝等之身終無患難。有不退轉菩薩大士，名文殊師利。威德殊絕總攝十方，德過須彌、智超江海、慧越虛空。於今以是入降毀魔場三昧正受，是其威神。』下取意說。時魔恐懼魔宮震動，求化菩薩救。菩薩答言：『勿懼勿懼。可詣釋迦如來之所，有無盡慈悲令無所畏。』言訖不現。魔即俱來詣佛：『請救我等。聞文殊之名即懷恐懼，不能自安畏亡身命。』佛讚文殊已，魔請歸依，願脫斯苦。佛令：『且待須曳，文殊當來，即脫汝此難。』後文殊至，佛問三昧，彼廣說竟，令捨諸魔。文殊問曰：『汝穢惡此身耶？』魔答曰：『爾。』『若能當厭貪欲之事，不住三界等耶？』魔敬從命。即令諸魔皆復本形、五體如故」等。此即降魔也。制外者，即《文殊般泥洹經》。「佛說：『文殊初詣諸仙人，求出家法，諸婆羅門九十五種諸論議師無能酬對。唯於我所出家學道。』」餘文廣博，不可具引。至如聖智怖心，聞聲揚而躃地；寂順思覩，入隱身而立空。故得帝釋心喜，雨天華而至膝；蔽魔愁憂，行拄杖而垂淚。劫火燒剎，蹈水之上而經行；霖雨絕供，化鉢飯而無盡。示多身以抗迦葉、放一鉢而發本源，皆是通辯降魔制外也。又如度二十億佛現說法者，持地猶存。化百千諸龍立登正覺者，娑竭王女是一。是以禮妙慧而不忘敬本，勸善財而增長發心。無言於不二法門，悉力於安樂行品。教龍吉祥之分衛，下位莫知；答瑠璃光之光明，正覺稱妙。談般若之玄致，屢質本師；說權實之雙行，頻驚小聖。皆辯才也。
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疏「化滿塵方用周三際」者，辯得用橫竪深廣也。謂十方微塵剎土，皆是文殊化處。故《菩薩處胎經》云「我身如微塵，今在他國土，三十二相明，在在無不現。」餘如眾海雲集中引。又《般泥洹經》云「住首楞嚴三昧，以三昧力，於十方國或現初生出家滅度入般涅槃分布舍利饒益眾生。」又《寶藏陀羅尼經》廣說，至下〈菩薩住處品〉當更明之。即今文中，一切處一時說偈，即橫周法界。
疏「化滿塵方用周三際」者，辯得用橫竪深廣也。謂十方微塵剎土，皆是文殊化處。故《菩薩處胎經》云「我身如微塵，今在他國土，三十二相明，在在無不現。」餘如眾海雲集中引。又《般泥洹經》云「住首楞嚴三昧，以三昧力，於十方國或現初生出家滅度入般涅槃分布舍利饒益眾生。」又《寶藏陀羅尼經》廣說，至下〈菩薩住處品〉當更明之。即今文中，一切處一時說偈，即橫周法界。
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疏「道成先劫已稱龍種尊王」等者，此下別明竪窮，略示一二也。先劫，即過去名龍種上尊王。《智度論》十二具引《首楞嚴三昧經》說，名龍種上尊王；經文但名龍種上尊王佛，即譯人廣略耳。五十三佛名中，亦名龍種上尊王。其《首楞嚴三昧經》有三卷，即當下卷。因文殊廣說首楞嚴三昧境界竟，爾時長老摩訶迦葉白佛言：「世尊！我謂文殊法王子，曾於先世已作佛事，現坐道場轉於法輪，示諸眾生入大涅槃。」佛言：「如是，如汝所說。迦葉，過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號龍種上尊王如來、應供、正遍知(云云)，於此世界南方，過於千佛國土，國名平等。無有山河沙礫瓦石丘陵坑坎堆阜，地平如掌，生柔軟草如迦陵伽。龍種上佛於彼世界，得阿耨多羅三藐三菩提，初轉法輪，教化成就七十億數諸菩薩眾(云云)。佛壽四百四千萬歲。下取意引。涅槃後起三十六億塔，法住十萬歲，記智明菩薩次當作佛。」下結會云「爾時平等世界龍種上佛，豈異人乎？即文殊法王子是。」次言「現證菩提，復曰摩尼寶積」者，即《央掘摩羅經》。此經有四卷，事出第四。初卷中明舍衛城北有村名薩那，有一貧窮婆羅門女名跋陀羅女，生一子名一切世間現。少失其父，年將十二，聰明辯慧。有異村名頗羅訶私，有一舊住婆羅門師名摩尼跋陀羅。下取意引。世間現從其受學，師乃受王，請留其守舍。師婦年少，染心逼之。世間現不受，其師少婦自慚毀害。師歸，乃言世間現強逼。師言：「汝已為惡，當殺千人，可滅汝罪。」即殺千人，還歸見師。師怪其存，又令殺千人，各取一指作鬘冠首。唯欠一人，母為送食，便欲害母。世尊現前，捨母趣佛，為佛所降，廣顯深妙。第四末，波斯匿王嚴四兵至，欲罰央掘，來至佛所，佛示央掘後，發其跡云：「大王！南方去此，過六十二恒河沙剎，有國名一切寶莊嚴，佛名一切世間樂見上大精進。下取意引。壽命無量，國土嚴淨，純說一乘，即央掘是。」由前文殊廣與對揚，後顯文殊之跡云：「大王！北方去此，過四十二恒河沙剎，有國名常歡喜，佛名歡喜藏摩尼寶積，純一大乘無餘乘名，即文殊師利是。」故云現證菩提。復云摩尼寶積，蓋言略耳。下說師及師婦央掘之母，三人皆是如來化現耳。上略舉過現，不說未來成佛者，未來成佛現即是因，非殊勝故，疏略不顯。若欲說者，即《大寶積．文殊會》中說：於未來成佛，號普見如來。以恒河沙界莊嚴為一佛國。以安養世界莊嚴比之，析毛滴海不可為喻。其中眾生三十二相，天眼無礙鏡照十方，不聞生老病死苦等，但出佛法僧聲。若
疏「道成先劫已稱龍種尊王」等者，此下別明竪窮，略示一二也。先劫，即過去名龍種上尊王。《智度論》十二具引《首楞嚴三昧經》說，名龍種上尊王；經文但名龍種上尊王佛，即譯人廣略耳。五十三佛名中，亦名龍種上尊王。其《首楞嚴三昧經》有三卷，即當下卷。因文殊廣說首楞嚴三昧境界竟，爾時長老摩訶迦葉白佛言：「世尊！我謂文殊法王子，曾於先世已作佛事，現坐道場轉於法輪，示諸眾生入大涅槃。」佛言：「如是，如汝所說。迦葉，過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號龍種上尊王如來、應供、正遍知(云云)，於此世界南方，過於千佛國土，國名平等。無有山河沙礫瓦石丘陵坑坎堆阜，地平如掌，生柔軟草如迦陵伽。龍種上佛於彼世界，得阿耨多羅三藐三菩提，初轉法輪，教化成就七十億數諸菩薩眾(云云)。佛壽四百四千萬歲。下取意引。涅槃後起三十六億塔，法住十萬歲，記智明菩薩次當作佛。」下結會云「爾時平等世界龍種上佛，豈異人乎？即文殊法王子是。」次言「現證菩提，復曰摩尼寶積」者，即《央掘摩羅經》。此經有四卷，事出第四。初卷中明舍衛城北有村名薩那，有一貧窮婆羅門女名跋陀羅女，生一子名一切世間現。少失其父，年將十二，聰明辯慧。有異村名頗羅訶私，有一舊住婆羅門師名摩尼跋陀羅。下取意引。世間現從其受學，師乃受王，請留其守舍。師婦年少，染心逼之。世間現不受，其師少婦自慚毀害。師歸，乃言世間現強逼。師言：「汝已為惡，當殺千人，可滅汝罪。」即殺千人，還歸見師。師怪其存，又令殺千人，各取一指作鬘冠首。唯欠一人，母為送食，便欲害母。世尊現前，捨母趣佛，為佛所降，廣顯深妙。第四末，波斯匿王嚴四兵至，欲罰央掘，來至佛所，佛示央掘後，發其跡云：「大王！南方去此，過六十二恒河沙剎，有國名一切寶莊嚴，佛名一切世間樂見上大精進。下取意引。壽命無量，國土嚴淨，純說一乘，即央掘是。」由前文殊廣與對揚，後顯文殊之跡云：「大王！北方去此，過四十二恒河沙剎，有國名常歡喜，佛名歡喜藏摩尼寶積，純一大乘無餘乘名，即文殊師利是。」故云現證菩提。復云摩尼寶積，蓋言略耳。下說師及師婦央掘之母，三人皆是如來化現耳。上略舉過現，不說未來成佛者，未來成佛現即是因，非殊勝故，疏略不顯。若欲說者，即《大寶積．文殊會》中說：於未來成佛，號普見如來。以恒河沙界莊嚴為一佛國。以安養世界莊嚴比之，析毛滴海不可為喻。其中眾生三十二相，天眼無礙鏡照十方，不聞生老病死苦等，但出佛法僧聲。若
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人欲見應念便覩，不待解釋疑網皆除。聞名得最上善利，聆記為面見諸佛等。
人欲見應念便覩，不待解釋疑網皆除。聞名得最上善利，聆記為面見諸佛等。
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疏「寔為三世佛母，豈獨釋迦之師」者，結其實德。故七十九經云「文殊師利所有大願，非餘無量百千億那由他菩薩之所能有。善哉文殊師利！其行廣大，其願無邊，出生一切菩薩功德無有休息。善哉文殊師利！常為無量百千億那由他諸佛母，常為無量百千億那由他諸菩薩師，教化成就一切眾生」等。《佛名經》說：過去無量恒河沙佛，皆是文殊教令發心。然猶帶數，故今顯實，實為一切佛母，不可窮其始末。豈獨釋迦之師者，即前所引《處胎經》云「昔為能仁師，今為佛弟子。二尊不並化，故我為菩薩。」即法華九世祖師，亦帶方便住首楞嚴三昧。亦是跡中，故弛張乎權實之場、瑩徹乎真如之際，住諸佛不思議之境，豈可語其始終。無言強言，為三世之佛母耳。疏「影響而來故其說也」者，結也。影響，顯非實因也。疏「何不入定」者，問意中云何？明已後信未入位，許不入定；今此三品說佛三業，何不入定？故為此通。以果從因，因即十信，十信不入，果亦不入，是十信中取說果故。疏「下結文具顯」者，即品末云「世尊昔為菩薩時，以種種談論、種種語言、種種音聲、種種業、種種報、種種處、種種方便、種種根、種種信解、種種地位而得成就，亦令眾生如是知見，而為說法。」即其文也。
疏「寔為三世佛母，豈獨釋迦之師」者，結其實德。故七十九經云「文殊師利所有大願，非餘無量百千億那由他菩薩之所能有。善哉文殊師利！其行廣大，其願無邊，出生一切菩薩功德無有休息。善哉文殊師利！常為無量百千億那由他諸佛母，常為無量百千億那由他諸菩薩師，教化成就一切眾生」等。《佛名經》說：過去無量恒河沙佛，皆是文殊教令發心。然猶帶數，故今顯實，實為一切佛母，不可窮其始末。豈獨釋迦之師者，即前所引《處胎經》云「昔為能仁師，今為佛弟子。二尊不並化，故我為菩薩。」即法華九世祖師，亦帶方便住首楞嚴三昧。亦是跡中，故弛張乎權實之場、瑩徹乎真如之際，住諸佛不思議之境，豈可語其始終。無言強言，為三世之佛母耳。疏「影響而來故其說也」者，結也。影響，顯非實因也。疏「何不入定」者，問意中云何？明已後信未入位，許不入定；今此三品說佛三業，何不入定？故為此通。以果從因，因即十信，十信不入，果亦不入，是十信中取說果故。疏「下結文具顯」者，即品末云「世尊昔為菩薩時，以種種談論、種種語言、種種音聲、種種業、種種報、種種處、種種方便、種種根、種種信解、種種地位而得成就，亦令眾生如是知見，而為說法。」即其文也。
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疏「又隨宜說法意趣難思」者，上指品末廣故難思。今明意趣深故難思，亦如《法華．方便品》說。謂稱體大用，或隨自意、或隨他意、或隨自他意故。從「又等法界」下，多門難思。
疏「又隨宜說法意趣難思」者，上指品末廣故難思。今明意趣深故難思，亦如《法華．方便品》說。謂稱體大用，或隨自意、或隨他意、或隨自他意故。從「又等法界」下，多門難思。
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疏「三金銀等色」者，如《觀佛三昧海經》第三廣說，今當義引。佛為父王說觀諸相竟，佛白父王，乃勅阿難：「吾今為汝悉現具足微妙身相。」說是語已。佛從坐起，令眾俱起，令觀如來，從頂順觀至足輪相，復從足相逆觀至頂，一一身分分明了了，如人執鏡自見面像。若生垢惡不善心者，若有曾毀如來禁戒者，見像純黑猶如炭人。五百釋子但見炭人，有千比丘見赤土色，優婆塞輩十六人見黑象脚色，優婆夷輩二十四人見如聚墨。比丘尼見色如白銀，優婆塞、優婆夷有見如藍染青色。四眾悲淚，釋子拔髮、碎身毀形，自述所見。父王安慰竟，釋子即起，白阿難言：「我宿罪故，不見佛身。」佛為說因：「過去毘婆尸佛時，有一長者名曰日月德，有五百子，聰慧無雙，不信父之正法。子臨終時，父云：『汝等邪見，不信正法。今無常刀割汝身心，眼何所怙？』令稱毘婆尸佛名，未及法僧而終，生四王天。後邪見因故，墮大地獄，鐵叉刺眼。憶父所教，得生人中，六佛出現聞名而不得見。以其得聞六佛名故，與我同生。」如來令稱諸佛名號、禮拜懺悔，還見相好身。即得初果，求佛出家，得阿羅漢果。千比丘見赤土色者，過去然燈佛時，像法之中有千弟子，心疑於師。師見其臨終，令其稱念然燈佛名，生忉利天。以疑師罪，下墮餓鬼中，洋洞灌咽。以稱佛名，今得值佛。佛示胸前萬字，令讀於此字中，說八萬四千功德之行。即便懺悔，罪障消滅，得記作佛。比丘尼見白銀色者，過去釋迦文佛時，五百童女在山澤中，忽遇比丘，皆脫銀環散上發願：「願此比丘成佛之時，願我見之，如所散銀環。」此後生生作銀山神，今見銀色。從是已來，恒值諸佛。優婆塞見黑象脚者，此等昔時皆作國王，受邪沙門說於邪法，其說法人墮阿鼻獄，汝等隨順惡友教故墮黑暗地獄。由前聞法善心力故，今得遇我，得受五戒，令其懺悔。佛放眉間白毫光照，便得初果，求佛出家，成阿羅漢果。優婆夷見聚墨色者，佛說：「昔時一寶蓋燈王佛，像法之中，有一比丘巡行乞食，至婬女家。其女見之，盛滿鉢飯，戲弄比丘言：『汝顏色可惡猶如聚墨，身所著衣狀如乞人。』比丘擲鉢騰空飛去，諸女慚愧，懺悔發願：『願此施食所有功德，未來得如比丘自在。』以施食故，千二百劫常不饑渴。惡罵因故，六十小劫墮黑暗地獄。由前發善心，今得值我，受其五戒。乃是供養阿羅漢故，見舍利弗，不見我身。」佛為臍中出大蓮華，化成光臺，有百千聲聞。身子、目連作十八變，諸女消二十億劫煩惱之結，得須陀洹果。後見佛身相好端嚴，而不見白毫相。佛告大王：「戲
疏「三金銀等色」者，如《觀佛三昧海經》第三廣說，今當義引。佛為父王說觀諸相竟，佛白父王，乃勅阿難：「吾今為汝悉現具足微妙身相。」說是語已。佛從坐起，令眾俱起，令觀如來，從頂順觀至足輪相，復從足相逆觀至頂，一一身分分明了了，如人執鏡自見面像。若生垢惡不善心者，若有曾毀如來禁戒者，見像純黑猶如炭人。五百釋子但見炭人，有千比丘見赤土色，優婆塞輩十六人見黑象脚色，優婆夷輩二十四人見如聚墨。比丘尼見色如白銀，優婆塞、優婆夷有見如藍染青色。四眾悲淚，釋子拔髮、碎身毀形，自述所見。父王安慰竟，釋子即起，白阿難言：「我宿罪故，不見佛身。」佛為說因：「過去毘婆尸佛時，有一長者名曰日月德，有五百子，聰慧無雙，不信父之正法。子臨終時，父云：『汝等邪見，不信正法。今無常刀割汝身心，眼何所怙？』令稱毘婆尸佛名，未及法僧而終，生四王天。後邪見因故，墮大地獄，鐵叉刺眼。憶父所教，得生人中，六佛出現聞名而不得見。以其得聞六佛名故，與我同生。」如來令稱諸佛名號、禮拜懺悔，還見相好身。即得初果，求佛出家，得阿羅漢果。千比丘見赤土色者，過去然燈佛時，像法之中有千弟子，心疑於師。師見其臨終，令其稱念然燈佛名，生忉利天。以疑師罪，下墮餓鬼中，洋洞灌咽。以稱佛名，今得值佛。佛示胸前萬字，令讀於此字中，說八萬四千功德之行。即便懺悔，罪障消滅，得記作佛。比丘尼見白銀色者，過去釋迦文佛時，五百童女在山澤中，忽遇比丘，皆脫銀環散上發願：「願此比丘成佛之時，願我見之，如所散銀環。」此後生生作銀山神，今見銀色。從是已來，恒值諸佛。優婆塞見黑象脚者，此等昔時皆作國王，受邪沙門說於邪法，其說法人墮阿鼻獄，汝等隨順惡友教故墮黑暗地獄。由前聞法善心力故，今得遇我，得受五戒，令其懺悔。佛放眉間白毫光照，便得初果，求佛出家，成阿羅漢果。優婆夷見聚墨色者，佛說：「昔時一寶蓋燈王佛，像法之中，有一比丘巡行乞食，至婬女家。其女見之，盛滿鉢飯，戲弄比丘言：『汝顏色可惡猶如聚墨，身所著衣狀如乞人。』比丘擲鉢騰空飛去，諸女慚愧，懺悔發願：『願此施食所有功德，未來得如比丘自在。』以施食故，千二百劫常不饑渴。惡罵因故，六十小劫墮黑暗地獄。由前發善心，今得值我，受其五戒。乃是供養阿羅漢故，見舍利弗，不見我身。」佛為臍中出大蓮華，化成光臺，有百千聲聞。身子、目連作十八變，諸女消二十億劫煩惱之結，得須陀洹果。後見佛身相好端嚴，而不見白毫相。佛告大王：「戲
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弄惡口乃至得道。」見佛不明，餘廣如經，更不會說。如藍之緣，準例可知。下〈十定品〉，見色多種。
弄惡口乃至得道。」見佛不明，餘廣如經，更不會說。如藍之緣，準例可知。下〈十定品〉，見色多種。
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疏「三尺」等者，三尺之身，即瞿師羅長者所見。丈六應身無邊，即無邊身菩薩，窮上界而有餘。準〈十定品〉，或見如來一由旬量、百千由旬，乃至不可說不可說佛剎微塵數世界量。略等去中間，故云乃至無邊。
疏「三尺」等者，三尺之身，即瞿師羅長者所見。丈六應身無邊，即無邊身菩薩，窮上界而有餘。準〈十定品〉，或見如來一由旬量、百千由旬，乃至不可說不可說佛剎微塵數世界量。略等去中間，故云乃至無邊。
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疏「五壽命」等者，或無量劫，如阿彌陀佛。或不滿百年，如今世尊。故《涅槃》云「我聞諸天壽命極長。云何如來是天中天，壽命短促不滿百年？」「下至朝現暮寂」者，如月面佛，壽一日一夜故。《佛名經》第六云「妙聲佛壽命，六十百千歲。智自在佛，壽命十二千歲。威德自在佛，壽七十六千歲。摩醯首羅佛，壽一億歲。梵聲佛，壽十億歲。大眾自在佛，壽六十千歲。勝聲佛，壽百億歲。月面佛，壽一日一夜。日面佛，壽一千八百歲。梵面佛，壽二十三千歲。」又第二中云「諸佛壽命長短差別，有十阿僧祇百千萬億。」〈毘盧遮那品〉云「一切功德須彌勝雲佛，壽五十億歲。」下經之中說諸佛壽，長短多門。疏「七根謂眼等隨感現異」者，佛眼等六根，通相而言三十二相，廣長舌等既有八萬四千等異，則六根之相隨宜亦殊。故高幢普照主山神，得觀察一切眾生心所樂嚴淨諸根解脫門。雨華妙眼道場神，得能雨一切難捨眾寶莊嚴具解脫門。偈云「昔行施行無量劫，能捨難捨眼如海。如是捨行為眾生，此妙眼神能悟悅。」謂於一眼有無量行故，所得眼無量差別。復有諸根美妙執金剛神。又上經云「佛眼云何無有量」等。
疏「五壽命」等者，或無量劫，如阿彌陀佛。或不滿百年，如今世尊。故《涅槃》云「我聞諸天壽命極長。云何如來是天中天，壽命短促不滿百年？」「下至朝現暮寂」者，如月面佛，壽一日一夜故。《佛名經》第六云「妙聲佛壽命，六十百千歲。智自在佛，壽命十二千歲。威德自在佛，壽七十六千歲。摩醯首羅佛，壽一億歲。梵聲佛，壽十億歲。大眾自在佛，壽六十千歲。勝聲佛，壽百億歲。月面佛，壽一日一夜。日面佛，壽一千八百歲。梵面佛，壽二十三千歲。」又第二中云「諸佛壽命長短差別，有十阿僧祇百千萬億。」〈毘盧遮那品〉云「一切功德須彌勝雲佛，壽五十億歲。」下經之中說諸佛壽，長短多門。疏「七根謂眼等隨感現異」者，佛眼等六根，通相而言三十二相，廣長舌等既有八萬四千等異，則六根之相隨宜亦殊。故高幢普照主山神，得觀察一切眾生心所樂嚴淨諸根解脫門。雨華妙眼道場神，得能雨一切難捨眾寶莊嚴具解脫門。偈云「昔行施行無量劫，能捨難捨眼如海。如是捨行為眾生，此妙眼神能悟悅。」謂於一眼有無量行故，所得眼無量差別。復有諸根美妙執金剛神。又上經云「佛眼云何無有量」等。
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疏「然聖人無名」下，欲顯多名，先且立理。於中有二：先雙標，謂本無言相，故下經云「已出世間言語道，其性非有非無」，故凡有言象皆是隨俗利眾生耳。二「若就德」下，就無名立名。不出此二。就德，通於真應；隨機，唯約利他。
疏「然聖人無名」下，欲顯多名，先且立理。於中有二：先雙標，謂本無言相，故下經云「已出世間言語道，其性非有非無」，故凡有言象皆是隨俗利眾生耳。二「若就德」下，就無名立名。不出此二。就德，通於真應；隨機，唯約利他。
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疏「雖復多種」下，二以義統收，不出四悉檀義。一世界悉檀，但令歡喜，如來立名少從於此，多約後三。今言隨宜，此為總句。然四悉檀皆是隨物宜故，此一句亦攝世界悉檀。二生善者，即是為人。三滅惡者，即對治。四見理者，即第一義。又四悉檀亦名四隨，〈問明品〉中更當廣說。言「海印頓現」者，無盡之名皆我本師海印頓現。即攝十方三世佛號，皆屬一佛隨宜之號，非約多佛。
疏「雖復多種」下，二以義統收，不出四悉檀義。一世界悉檀，但令歡喜，如來立名少從於此，多約後三。今言隨宜，此為總句。然四悉檀皆是隨物宜故，此一句亦攝世界悉檀。二生善者，即是為人。三滅惡者，即對治。四見理者，即第一義。又四悉檀亦名四隨，〈問明品〉中更當廣說。言「海印頓現」者，無盡之名皆我本師海印頓現。即攝十方三世佛號，皆屬一佛隨宜之號，非約多佛。
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疏「一切義成」者，梵名悉達多，太子時號。果收因名，恐人不知，故將梵言以釋唐語。
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疏「惑斷」等者，暗盡明圓，清涼益物，如三德也。
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疏「然上釋迦乃是族望」者，姓望如崔盧等，族望如博陵，以是能仁之瞿曇故。
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疏「無能說過」者，即《大薩遮尼乾子所說經》第四卷。有嚴熾王請薩遮入宮供養。因問云：「頗有人於眾生界中聰明大智利根黠慧有罪過不？」答言：「有。」下有十重問答，大意皆同。一問是誰？一云能雨婆羅門，聰明大智，常多婬欲喜侵他妻。二頗羅墮婆羅門，多睡。三黑王子，多嫉妬。四勝仙王子，多殺生。五無畏王子，慈心太過。六力過王子，飲酒太過。七婆藪天王子，行事太過。八大仙王子，貪心太過。九大天王子，輕躁戲笑放逸太過。十波斯匿王，食噉太過。第十一問：「還更有不？」答云：「王亦有過，謂太暴惡急卒。」王聞大怒，令殺尼乾。尼乾驚怖乞容一言，云：「我亦有過，實語太過。大王黠慧之人，不應於一切時常行實語，觀其可不。我於暴卒人前出其實語，故為太過。」王悟悔過，更問之曰：「頗有聰明大智利根無有過不？」答言：「有。」問：「誰是？」答云：「沙門瞿曇。此一無過。我四圍陀經中說：釋種沙門無有過失，所謂生在大富家不可譏嫌。何以故？是轉輪王種故。種姓豪貴不可譏嫌，以甘蔗種姓家生故。福德莊嚴不可譏嫌，三十二相八十種好莊嚴身故。」下廣說如來具大慈悲、無礙辯才、十力無畏諸不共德，廣說三十二相八十種好一切功德，云：「唯此一人無有過失。」則顯餘皆不免，故今疏云「無能說過」。王聞發心。
疏「無能說過」者，即《大薩遮尼乾子所說經》第四卷。有嚴熾王請薩遮入宮供養。因問云：「頗有人於眾生界中聰明大智利根黠慧有罪過不？」答言：「有。」下有十重問答，大意皆同。一問是誰？一云能雨婆羅門，聰明大智，常多婬欲喜侵他妻。二頗羅墮婆羅門，多睡。三黑王子，多嫉妬。四勝仙王子，多殺生。五無畏王子，慈心太過。六力過王子，飲酒太過。七婆藪天王子，行事太過。八大仙王子，貪心太過。九大天王子，輕躁戲笑放逸太過。十波斯匿王，食噉太過。第十一問：「還更有不？」答云：「王亦有過，謂太暴惡急卒。」王聞大怒，令殺尼乾。尼乾驚怖乞容一言，云：「我亦有過，實語太過。大王黠慧之人，不應於一切時常行實語，觀其可不。我於暴卒人前出其實語，故為太過。」王悟悔過，更問之曰：「頗有聰明大智利根無有過不？」答言：「有。」問：「誰是？」答云：「沙門瞿曇。此一無過。我四圍陀經中說：釋種沙門無有過失，所謂生在大富家不可譏嫌。何以故？是轉輪王種故。種姓豪貴不可譏嫌，以甘蔗種姓家生故。福德莊嚴不可譏嫌，三十二相八十種好莊嚴身故。」下廣說如來具大慈悲、無礙辯才、十力無畏諸不共德，廣說三十二相八十種好一切功德，云：「唯此一人無有過失。」則顯餘皆不免，故今疏云「無能說過」。王聞發心。
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疏「問：餘聖教說」下，問答料揀。初問答中有三：初正釋此文。二「因此」下，類顯義理，即五教意，二通始終、三即頓教、四五皆圓。三「若通論」下，該通諸剎。以上五義但語娑婆，今該橫竪一切諸剎。此五亦即〈成就品〉中十無礙義，欲對上五顯其無盡，故復重明。又前約五教，以法隨機，此五約理，直語融即：一相入義，即一多相容不同門。二相即義，即諸法相即自在門。三一具一切，即同時具足相應門。四即應即狹，是廣狹自在無礙門。五即因陀羅網境界門。又兼上五潛入微塵，即微細義。隨法迴轉，即主伴門義。隨心見異，即隱顯義。就佛而言，本非淨穢，託事表法，十門不同，即託事義。顯於時中，即十世義，十玄具矣。上之十義，直約處明，立名如是。若小乘中，盡三千界唯一釋迦。若三乘說，亦百億內有百億釋迦，餘十方剎自是別佛。今約一乘，皆是遮那海印頓現，餘十方佛剎亦猶如燈光互相重遍。然於一乘不可說體建立多名，故今此名一一融攝。名號品竟。
疏「問：餘聖教說」下，問答料揀。初問答中有三：初正釋此文。二「因此」下，類顯義理，即五教意，二通始終、三即頓教、四五皆圓。三「若通論」下，該通諸剎。以上五義但語娑婆，今該橫竪一切諸剎。此五亦即〈成就品〉中十無礙義，欲對上五顯其無盡，故復重明。又前約五教，以法隨機，此五約理，直語融即：一相入義，即一多相容不同門。二相即義，即諸法相即自在門。三一具一切，即同時具足相應門。四即應即狹，是廣狹自在無礙門。五即因陀羅網境界門。又兼上五潛入微塵，即微細義。隨法迴轉，即主伴門義。隨心見異，即隱顯義。就佛而言，本非淨穢，託事表法，十門不同，即託事義。顯於時中，即十世義，十玄具矣。上之十義，直約處明，立名如是。若小乘中，盡三千界唯一釋迦。若三乘說，亦百億內有百億釋迦，餘十方剎自是別佛。今約一乘，皆是遮那海印頓現，餘十方佛剎亦猶如燈光互相重遍。然於一乘不可說體建立多名，故今此名一一融攝。名號品竟。
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四聖諦品第八
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疏「此品廣於」下，疏文有三：一對問辯來；二「既知佛」下，約義辯次；三「上名隨」下，辯義相不同。
疏「此品廣於」下，疏文有三：一對問辯來；二「既知佛」下，約義辯次；三「上名隨」下，辯義相不同。
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疏「二釋名」者，疏文有二：先正釋名、後出體相。今初。經論廣明，其文略具，五地復釋。今當略辯，先得名、後釋名。前中，文有三節：一雙標二義。二「言諦實」下雙釋二義。諦通二義，聖之一字唯屬審諦。三「瑜伽」下引證二義。法性是諦實，勝解是審諦。
疏「二釋名」者，疏文有二：先正釋名、後出體相。今初。經論廣明，其文略具，五地復釋。今當略辯，先得名、後釋名。前中，文有三節：一雙標二義。二「言諦實」下雙釋二義。諦通二義，聖之一字唯屬審諦。三「瑜伽」下引證二義。法性是諦實，勝解是審諦。
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疏「四謂苦」下，釋名。先列、後「總云」下釋名。
疏「四謂苦」下，釋名。先列、後「總云」下釋名。
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疏「性相云何」下，第二辯體相。謂正出體性即說行相，故名體相。於中亦二：先辯性相、二屬經結示。今初，通有天台四四諦意。四四諦者，玄文已具，今略列名：一生滅四諦、二無生四諦、三無量四諦、四無作四諦。依常所釋，但有其二：或名有作無作、或名有量無量，有作有量即是小乘，無作無量即是大乘。今以義開，故成四四。初則生滅四諦，文有三：初正明。然句皆二義，如逼迫名苦則釋別名，亦當辯相。一逼迫身心是苦行相。二「即有漏色心」者，正出體也。色心即五蘊，心是四故。五盛陰苦苦故，不攝無為故。增長名集，是釋名相，積集增長故。「即業煩惱」者，出體。下二諦例知。而道云等者，等取八正道等。二「此約相說通大小乘」者，結屬生滅四諦也。然四諦有相有性，上所辯性是相性也，下說無相是真性也。三「智論云」下，引證通大小乘。亦是結前生後，結前是生滅四諦。「大乘四諦皆無相」下，生後無生四真諦也。
疏「性相云何」下，第二辯體相。謂正出體性即說行相，故名體相。於中亦二：先辯性相、二屬經結示。今初，通有天台四四諦意。四四諦者，玄文已具，今略列名：一生滅四諦、二無生四諦、三無量四諦、四無作四諦。依常所釋，但有其二：或名有作無作、或名有量無量，有作有量即是小乘，無作無量即是大乘。今以義開，故成四四。初則生滅四諦，文有三：初正明。然句皆二義，如逼迫名苦則釋別名，亦當辯相。一逼迫身心是苦行相。二「即有漏色心」者，正出體也。色心即五蘊，心是四故。五盛陰苦苦故，不攝無為故。增長名集，是釋名相，積集增長故。「即業煩惱」者，出體。下二諦例知。而道云等者，等取八正道等。二「此約相說通大小乘」者，結屬生滅四諦也。然四諦有相有性，上所辯性是相性也，下說無相是真性也。三「智論云」下，引證通大小乘。亦是結前生後，結前是生滅四諦。「大乘四諦皆無相」下，生後無生四真諦也。
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疏「涅槃云」下，即無生四諦。然疏有三：初引經正明，即十三經，略示一苦。若具，應云解集無和合名集聖諦，解滅無滅解道無道等，影在次文。二「謂達四」下，以義釋經。云何言無生四諦？從緣無性即是空，故名之為無，非斷無也。滅雖無為，因滅惑顯，亦曰從緣。言「超筌悟旨成大」者，苦集滅道以為空筌，其猶筌罤以求魚兔。無相空理即為魚兔，得魚亡筌，是悟空方便得成大乘，非離四外別有大也，如非離筌而得魚矣。三「又涅槃云」下，以引經證成大小別義，雙證生滅及無生也。經云「善男子！以是義故，諸凡夫人有苦無諦；聲聞緣覺有苦有苦諦而無真實；諸菩薩等解苦無苦，是故無苦而有真諦。諸凡夫人有集無諦；聲聞緣覺有集有集諦而無真實；諸菩薩等解集無集，是故無集而有真諦。聲聞緣覺有滅非真，菩薩摩訶薩有滅有真實。聲聞緣覺有道非真，菩薩摩訶薩有道有真諦。」故引此經文，兼釋解苦無苦下之三句。言「謂若苦即諦」下，釋經凡夫無諦之言。《涅槃．四諦品》云「佛復告迦葉：『所言苦者，不名苦聖諦。何以故？若苦是苦聖諦者，一切畜生及地獄眾生應有聖諦。』」亦即《思益經》文。此無諦言，約審諦說，不約諦實。若約諦實，三塗實苦。言「二乘雖審知之」下，釋二乘有諦無實之言。有審諦故如實知苦，不同凡夫妄計為樂。無實，可知。
疏「涅槃云」下，即無生四諦。然疏有三：初引經正明，即十三經，略示一苦。若具，應云解集無和合名集聖諦，解滅無滅解道無道等，影在次文。二「謂達四」下，以義釋經。云何言無生四諦？從緣無性即是空，故名之為無，非斷無也。滅雖無為，因滅惑顯，亦曰從緣。言「超筌悟旨成大」者，苦集滅道以為空筌，其猶筌罤以求魚兔。無相空理即為魚兔，得魚亡筌，是悟空方便得成大乘，非離四外別有大也，如非離筌而得魚矣。三「又涅槃云」下，以引經證成大小別義，雙證生滅及無生也。經云「善男子！以是義故，諸凡夫人有苦無諦；聲聞緣覺有苦有苦諦而無真實；諸菩薩等解苦無苦，是故無苦而有真諦。諸凡夫人有集無諦；聲聞緣覺有集有集諦而無真實；諸菩薩等解集無集，是故無集而有真諦。聲聞緣覺有滅非真，菩薩摩訶薩有滅有真實。聲聞緣覺有道非真，菩薩摩訶薩有道有真諦。」故引此經文，兼釋解苦無苦下之三句。言「謂若苦即諦」下，釋經凡夫無諦之言。《涅槃．四諦品》云「佛復告迦葉：『所言苦者，不名苦聖諦。何以故？若苦是苦聖諦者，一切畜生及地獄眾生應有聖諦。』」亦即《思益經》文。此無諦言，約審諦說，不約諦實。若約諦實，三塗實苦。言「二乘雖審知之」下，釋二乘有諦無實之言。有審諦故如實知苦，不同凡夫妄計為樂。無實，可知。
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疏「又二乘雖知苦相」下，第三無量四諦。疏文有三：初躡上立理。前不見法空苦性，故無真實。此不知無量，不見相故，亦非見實。前即理智故，但見生空，不及菩薩。此即量智故，但知麁相，不及菩薩。二「故大經云」下，引文證成。迦葉白佛言：「世尊！昔佛一時在恒河岸尸首林中。爾時如來取少樹葉，告諸比丘：『我今手中所捉葉多、一切因地草木葉多？』諸比丘言：『世尊！一切因地草木葉多，不可稱計。如來所捉，少不足言。』『諸比丘！我所覺了一切諸法，如因大地生草木等。為諸眾生所宣說者，如手中葉。』」迦葉難言：「如來所了無量諸法，若入四諦則為已說；若不入者，應有五諦。」佛讚迦葉：「善哉善哉！汝今所問，則能利益安隱快樂無量眾生。善男子！如是諸法，悉已攝在四諦法中。」迦葉復白佛言：「如是等法若在四諦，如來何故唱言不說？」佛言：「善男子！雖復入中，猶名不說。何以故？善男子！知聖諦有二種智：一者中、二者上。中者聲聞緣覺，上者諸佛菩薩。善男子！知陰為苦，名為中智。分別諸陰有無量相，悉是諸苦，非是聲聞緣覺所知，是名上智。善男子！如是等義，我於彼經竟不說之。」次歷入、界，皆如陰說。又別歷色等五陰，一一皆言有無量相，此是無量四諦意也。
疏「又二乘雖知苦相」下，第三無量四諦。疏文有三：初躡上立理。前不見法空苦性，故無真實。此不知無量，不見相故，亦非見實。前即理智故，但見生空，不及菩薩。此即量智故，但知麁相，不及菩薩。二「故大經云」下，引文證成。迦葉白佛言：「世尊！昔佛一時在恒河岸尸首林中。爾時如來取少樹葉，告諸比丘：『我今手中所捉葉多、一切因地草木葉多？』諸比丘言：『世尊！一切因地草木葉多，不可稱計。如來所捉，少不足言。』『諸比丘！我所覺了一切諸法，如因大地生草木等。為諸眾生所宣說者，如手中葉。』」迦葉難言：「如來所了無量諸法，若入四諦則為已說；若不入者，應有五諦。」佛讚迦葉：「善哉善哉！汝今所問，則能利益安隱快樂無量眾生。善男子！如是諸法，悉已攝在四諦法中。」迦葉復白佛言：「如是等法若在四諦，如來何故唱言不說？」佛言：「善男子！雖復入中，猶名不說。何以故？善男子！知聖諦有二種智：一者中、二者上。中者聲聞緣覺，上者諸佛菩薩。善男子！知陰為苦，名為中智。分別諸陰有無量相，悉是諸苦，非是聲聞緣覺所知，是名上智。善男子！如是等義，我於彼經竟不說之。」次歷入、界，皆如陰說。又別歷色等五陰，一一皆言有無量相，此是無量四諦意也。
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疏「瑜伽論說苦有一百一十」者，一百即四十四，論增數明之。初云「謂有一苦，無差別流轉之苦，一切有情無不皆有流轉苦故。復有二苦：一欲為根本苦，謂可愛事若變若壞所生之苦；二癡異熟生苦，謂若猛利體受所觸，即於自體執我我所，愚癡迷悶生極怨嗟，由是因緣受二箭受，謂身箭受及心箭受。復有三苦：一苦苦、二行苦、三壞苦。」次云復有四苦、五有五苦、六有六苦、七有七苦、八有八苦、九有九苦、十有十苦，共成五十五苦。次論云「當知復有九種苦：一一切苦、二廣大苦、三一切門苦、四邪行苦、五流轉苦、六不隨欲苦、七違害苦、八隨逐苦、九一切種苦。」其第一一切苦，開為二苦：一宿因所生苦、二現緣所生苦。其第二廣大苦，開為四苦。第三一切門苦，亦開四苦。第四邪行苦，開五。五流轉苦，開六。六不隨欲苦，開七。七違害苦，開八。八隨逐苦，開九。九一切種苦，開十。復成五十五。故兩段合一百一十苦也。
疏「瑜伽論說苦有一百一十」者，一百即四十四，論增數明之。初云「謂有一苦，無差別流轉之苦，一切有情無不皆有流轉苦故。復有二苦：一欲為根本苦，謂可愛事若變若壞所生之苦；二癡異熟生苦，謂若猛利體受所觸，即於自體執我我所，愚癡迷悶生極怨嗟，由是因緣受二箭受，謂身箭受及心箭受。復有三苦：一苦苦、二行苦、三壞苦。」次云復有四苦、五有五苦、六有六苦、七有七苦、八有八苦、九有九苦、十有十苦，共成五十五苦。次論云「當知復有九種苦：一一切苦、二廣大苦、三一切門苦、四邪行苦、五流轉苦、六不隨欲苦、七違害苦、八隨逐苦、九一切種苦。」其第一一切苦，開為二苦：一宿因所生苦、二現緣所生苦。其第二廣大苦，開為四苦。第三一切門苦，亦開四苦。第四邪行苦，開五。五流轉苦，開六。六不隨欲苦，開七。七違害苦，開八。八隨逐苦，開九。九一切種苦，開十。復成五十五。故兩段合一百一十苦也。
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疏「三然此經中」下，會今經文正同無量。
疏「三然此經中」下，會今經文正同無量。
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大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十八
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