大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十七

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「又此互出顯佛淨土十八圓滿十五攝故」下，第四別示義門。於中三：初攝十八圓滿、二攝世界成就、三揀定所宗。初中四：一總標、二列名、三正攝、四同異。今初，總將二品之文共攝十八圓滿。疏「言十八」下，第二列名。文無次第及圓滿言，而十八具足：一顯色圓滿、二形色圓滿、三分量圓滿、四方所圓滿、五因圓滿、六果圓滿、七主、八輔翼、九眷屬、十任持、十一事業、十二攝益、十三無畏、十四住處、十五路、十六乘、十七門、十八依持圓滿。疏「云何攝耶」下，第三正明相攝，先徵、「此具」下釋。釋中文意皆是《佛地論》中之意，細尋可知。十八名相，第五迴向更當廣釋，此但舉於此十五名攝彼十八。其有難者，引經會釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此互出顯佛淨土十八圓滿十五攝故」下，第四別示義門。於中三：初攝十八圓滿、二攝世界成就、三揀定所宗。初中四：一總標、二列名、三正攝、四同異。今初，總將二品之文共攝十八圓滿。疏「言十八」下，第二列名。文無次第及圓滿言，而十八具足：一顯色圓滿、二形色圓滿、三分量圓滿、四方所圓滿、五因圓滿、六果圓滿、七主、八輔翼、九眷屬、十任持、十一事業、十二攝益、十三無畏、十四住處、十五路、十六乘、十七門、十八依持圓滿。疏「云何攝耶」下，第三正明相攝，先徵、「此具」下釋。釋中文意皆是《佛地論》中之意，細尋可知。十八名相，第五迴向更當廣釋，此但舉於此十五名攝彼十八。其有難者，引經會釋。

疏「劫住轉變十八中無」下，第四明同異。通有四種同異，此有二門：一立名同異，如上別對中明二開合同異，亦如上說。然上體及佛住，各攝於二，清淨、莊嚴各攝於三，則四門攝十；餘之八門各攝其一，則十二門以攝十八，即開合異也。三有無異，即是劫住及劫轉變，釋無所以，略有二意：一以彼攝此，謂果攝劫住有剎之果，必有劫住之時分故。事業圓滿攝此轉變，菩薩神通如來作用皆轉變故。二者不用彼攝，何必定須十八圓滿？加於此二以成二十，數正圓滿故，如以六通為十通等。「謂劫住窮未來故」下，示於二種圓滿之相。四「從其無差別」下，明通局同異。彼十八事各各不同，今無差別通該十八。由無差別約融攝說，故令十八得圓滿名。則此十四皆約隨宜，由此無差別，故名圓滿無差。「既同」下，躡跡生難。上云餘十四事皆是隨宜，故稱各各。其無差別稱實而說，令餘圓滿則無差別，非各各義。何以經云各各無差？今答此云「所無差別事有多種故」者，上經中明塵塵剎剎佛佛生生皆悉融攝，事事相望即云一一，各各融攝即是無差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「劫住轉變十八中無」下，第四明同異。通有四種同異，此有二門：一立名同異，如上別對中明二開合同異，亦如上說。然上體及佛住，各攝於二，清淨、莊嚴各攝於三，則四門攝十；餘之八門各攝其一，則十二門以攝十八，即開合異也。三有無異，即是劫住及劫轉變，釋無所以，略有二意：一以彼攝此，謂果攝劫住有剎之果，必有劫住之時分故。事業圓滿攝此轉變，菩薩神通如來作用皆轉變故。二者不用彼攝，何必定須十八圓滿？加於此二以成二十，數正圓滿故，如以六通為十通等。「謂劫住窮未來故」下，示於二種圓滿之相。四「從其無差別」下，明通局同異。彼十八事各各不同，今無差別通該十八。由無差別約融攝說，故令十八得圓滿名。則此十四皆約隨宜，由此無差別，故名圓滿無差。「既同」下，躡跡生難。上云餘十四事皆是隨宜，故稱各各。其無差別稱實而說，令餘圓滿則無差別，非各各義。何以經云各各無差？今答此云「所無差別事有多種故」者，上經中明塵塵剎剎佛佛生生皆悉融攝，事事相望即云一一，各各融攝即是無差。

疏「若將此十對成就品」下，第二攝〈成就品〉。攝前十八，共以二品皆為能攝。今此對前，自分能所而得互攝。疏恐責繁不能具出，抄須盡理一一示之。此〈華藏品〉攝〈成就品〉者，此中趣入攝彼起具因緣及清淨二事，以趣入即三解脫門，可為剎因令剎淨故。此中力持攝餘三事，謂佛出、劫住及劫轉變，以力持即是廣大法喜，無佛從何得法喜耶？況有佛持。若佛不出，但以食持。若佛出世，即有法持。若以食持，住時即少；若用法持，住劫則長。二種力持皆通轉變，法持則染變為淨，食持則淨變為染，故《俱舍》說三災起時有二種因：一耽著美味、二者懶墮，故以食持淨變為染。上以此二攝於彼五，五事全同故十具矣。若以〈成就〉攝〈華藏〉者，上以此二門攝於彼五，則以彼五攝於此二，此餘三事謂方所、分齊并及行列，彼何攝耶？即五同中依住、形狀二事所攝，以但有依住則有方所及行列故，但有形狀則有分齊。則以彼七攝此五事，五事全同，則十亦具故。於二處各舉十事無所不收，巧顯多端故互隱顯，理實互出為顯十八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若將此十對成就品」下，第二攝〈成就品〉。攝前十八，共以二品皆為能攝。今此對前，自分能所而得互攝。疏恐責繁不能具出，抄須盡理一一示之。此〈華藏品〉攝〈成就品〉者，此中趣入攝彼起具因緣及清淨二事，以趣入即三解脫門，可為剎因令剎淨故。此中力持攝餘三事，謂佛出、劫住及劫轉變，以力持即是廣大法喜，無佛從何得法喜耶？況有佛持。若佛不出，但以食持。若佛出世，即有法持。若以食持，住時即少；若用法持，住劫則長。二種力持皆通轉變，法持則染變為淨，食持則淨變為染，故《俱舍》說三災起時有二種因：一耽著美味、二者懶墮，故以食持淨變為染。上以此二攝於彼五，五事全同故十具矣。若以〈成就〉攝〈華藏〉者，上以此二門攝於彼五，則以彼五攝於此二，此餘三事謂方所、分齊并及行列，彼何攝耶？即五同中依住、形狀二事所攝，以但有依住則有方所及行列故，但有形狀則有分齊。則以彼七攝此五事，五事全同，則十亦具故。於二處各舉十事無所不收，巧顯多端故互隱顯，理實互出為顯十八。

疏「又上諸文」下，第三揀定所宗，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又上諸文」下，第三揀定所宗，可知。

疏「此彼相入亦頌趣入」者，故上疏中釋趣入義，以為此解。於中有二：先略屬偈文、後「皆入而無入」下通釋。二偈入無入言，唯前偈中有義通後偈，故致「皆」言。總有三意：初一反釋，通緣起相由及法性融通二門。約緣起門者，凡緣起法要有三義：一諸緣各異義、二互遍相資義、三俱存無礙義。今云「入則壞緣起」者，反釋不入。入則失緣，則無諸緣各異之義。言「不入則壞性用」者，反釋入義。則不得不入，不入則不得力用交徹，故無互遍相資之義，則壞用也。若具入不入，則俱存無礙，成緣起門。言法性融通門者，即性之一字。凡法性融通，要不壞相而即真性，入則壞緣起者無可相入，不入則壞性者則性不遍一切法，故由不壞相而能普遍方是法性融通義也。二「又要由不入方能入耳」者，即順釋也。亦通二門，唯就相說。若約緣起門，要由諸緣歷然不入，方能相資遍相入耳。若約法性融通門者，要由事相歷然，方隨理融入一切法，故說若唯約理無可即入。三「又約體空」下，亦順明，而雙約性相。上第一義，相即不入、性即能入。今此一義，獨相獨性俱不能入，要二相融方能入，故言若約體空則無來無入者，是若唯約性無可即入義。言「約相不壞如本無差」者，即若唯約事不能即入。上二皆是不入之義。言「以性融相故得互入」者，即釋入義，是顯正義。謂不異理之一事全攝法性時，令彼不異理之多事隨所依理，皆於一中同時現等。一事攝理既爾，多事攝理亦然。則一事隨所依理，皆於多中同時頓現，故得互入，是為法性融通門。如義分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此彼相入亦頌趣入」者，故上疏中釋趣入義，以為此解。於中有二：先略屬偈文、後「皆入而無入」下通釋。二偈入無入言，唯前偈中有義通後偈，故致「皆」言。總有三意：初一反釋，通緣起相由及法性融通二門。約緣起門者，凡緣起法要有三義：一諸緣各異義、二互遍相資義、三俱存無礙義。今云「入則壞緣起」者，反釋不入。入則失緣，則無諸緣各異之義。言「不入則壞性用」者，反釋入義。則不得不入，不入則不得力用交徹，故無互遍相資之義，則壞用也。若具入不入，則俱存無礙，成緣起門。言法性融通門者，即性之一字。凡法性融通，要不壞相而即真性，入則壞緣起者無可相入，不入則壞性者則性不遍一切法，故由不壞相而能普遍方是法性融通義也。二「又要由不入方能入耳」者，即順釋也。亦通二門，唯就相說。若約緣起門，要由諸緣歷然不入，方能相資遍相入耳。若約法性融通門者，要由事相歷然，方隨理融入一切法，故說若唯約理無可即入。三「又約體空」下，亦順明，而雙約性相。上第一義，相即不入、性即能入。今此一義，獨相獨性俱不能入，要二相融方能入，故言若約體空則無來無入者，是若唯約性無可即入義。言「約相不壞如本無差」者，即若唯約事不能即入。上二皆是不入之義。言「以性融相故得互入」者，即釋入義，是顯正義。謂不異理之一事全攝法性時，令彼不異理之多事隨所依理，皆於一中同時現等。一事攝理既爾，多事攝理亦然。則一事隨所依理，皆於多中同時頓現，故得互入，是為法性融通門。如義分齊。

疏「海能有華故受華名」者，以海名無邊妙華光故。如蓮華池，池受華名。「華依於海取海底稱」者，海以摩尼王幢為底，故華名摩尼王莊嚴。如泥中華，華受泥稱。疏「但有二百一十」者，第一層一佛剎塵數世界；第二層二佛剎，一上加二為三；第三層加三為六；第四層加四為十；第五層加五成十五；第六層加六成二十一；第七層加七成二十八；第八層加八成三十六；第九層加九成四十五；第十增加十為五十五。下十增有五十五，上十層一一漸加，算數亦有五十五，而各有十，謂十一十二十三十四等。上十層更有一百，都有一百五十五。并下層五十五，故有二百一十矣。問：既有二十層，何以但云十九佛剎為主剎耶？答：以最下一層但云一世界，非一佛剎塵數世界，故云從此一界去，云此上過一佛剎微塵數世界至第二層故，二層共有一佛剎塵數剎耳。如竪二千錢為二十百，最下取一錢，如最下一剎，此上過一百錢為第二層，方共一百爾。此上過一百至第三層，方是二百。至二十層，方有一千九百文耳。故二十層成十九佛剎，思之。疏「下當會釋」者，即第三會能繞所繞類結之耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「海能有華故受華名」者，以海名無邊妙華光故。如蓮華池，池受華名。「華依於海取海底稱」者，海以摩尼王幢為底，故華名摩尼王莊嚴。如泥中華，華受泥稱。疏「但有二百一十」者，第一層一佛剎塵數世界；第二層二佛剎，一上加二為三；第三層加三為六；第四層加四為十；第五層加五成十五；第六層加六成二十一；第七層加七成二十八；第八層加八成三十六；第九層加九成四十五；第十增加十為五十五。下十增有五十五，上十層一一漸加，算數亦有五十五，而各有十，謂十一十二十三十四等。上十層更有一百，都有一百五十五。并下層五十五，故有二百一十矣。問：既有二十層，何以但云十九佛剎為主剎耶？答：以最下一層但云一世界，非一佛剎塵數世界，故云從此一界去，云此上過一佛剎微塵數世界至第二層故，二層共有一佛剎塵數剎耳。如竪二千錢為二十百，最下取一錢，如最下一剎，此上過一百錢為第二層，方共一百爾。此上過一百至第三層，方是二百。至二十層，方有一千九百文耳。故二十層成十九佛剎，思之。疏「下當會釋」者，即第三會能繞所繞類結之耳。

疏「六眷屬」者，即經中云「種種安布種種莊嚴」，是辯眷屬剎相狀耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六眷屬」者，即經中云「種種安布種種莊嚴」，是辯眷屬剎相狀耳。

疏「天為圓穹」者，外典說天或謂有形，故云天形穹隆其形如𨫼，故天圓地方。若《莊子》云「天者自然也」，則無形質。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「天為圓穹」者，外典說天或謂有形，故云天形穹隆其形如𨫼，故天圓地方。若《莊子》云「天者自然也」，則無形質。

疏「亦如法華云：梵王為眾生之父」者，即第六經〈藥王本事品〉中云「譬如大梵天王，為一切眾生之父。此經亦復如是，為一切眾生之父。」以梵王劫初時生，後有諸天下降梵王，凡夫皆悉妄計梵王為父。諸經論皆破為非，是外道計。今《法華經》，如來自引以譬《法華》，豈佛不知是父為妄？故是世尊隨俗說耳。今亦隨俗說天有形，於理何違？然今疏非不許靜法之見，但己著在經小有可通，即為會釋，不欲使人輕毀聖教耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦如法華云：梵王為眾生之父」者，即第六經〈藥王本事品〉中云「譬如大梵天王，為一切眾生之父。此經亦復如是，為一切眾生之父。」以梵王劫初時生，後有諸天下降梵王，凡夫皆悉妄計梵王為父。諸經論皆破為非，是外道計。今《法華經》，如來自引以譬《法華》，豈佛不知是父為妄？故是世尊隨俗說耳。今亦隨俗說天有形，於理何違？然今疏非不許靜法之見，但己著在經小有可通，即為會釋，不欲使人輕毀聖教耳。

疏「誤譯洛剎曩」者，洛剎曩，此云相也。惡剎攞，此云字也。聲勢相近，故使有誤。梵本是室利跊蹉洛剎曩，合云吉祥海雲相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「誤譯洛剎曩」者，洛剎曩，此云相也。惡剎攞，此云字也。聲勢相近，故使有誤。梵本是室利跊蹉洛剎曩，合云吉祥海雲相也。

疏「然此相以為」下，疏出古德以吉祥海雲為萬合云萬相者，即結成靜法正義。縱汝吉祥海雲為萬合言萬相，不合云萬字。疏「此所結剎定是主剎」者，以昔人云：經言此一一世界者，此上二百一十佛剎塵數之剎耳，非此上不可說佛剎塵數之剎也。以二百一十塵數剎為所繞，兩重繞竟方有不可說耳。故立理云：若不將此以會大數，一即此剎種中非唯有不可說剎塵數廣大世界，二即三處說數相違。釋曰：此上意云若所繞已有不可說佛剎塵數，更加兩重繞剎則有眾多不可說佛剎塵數剎也。言三處說數相違者，一是標中有不可說、二中間說但有二百一十三，是結文兩重能繞，初則有不可說、後則有無量不可說，中間則不滿不可說，故相違也。此釋亦似有理。而經此一一言，遠承於前二百一十，殊已隔越。文中既云如是有可不說佛剎微塵數佛剎，即云此一一世界各有十佛剎微塵數廣大世界周匝圍繞，明知合繞前不可說也。又以二百一十為所繞者，前中間說剎但超間，明有二百一十。望其文意，直上十九佛剎塵數之剎，一一各有眾多佛剎圍繞，應有不可說不可說也。何者？且如最下一剎已有一佛剎微塵數佛剎圍繞，向上過一佛剎微塵數世界，方至第二層一剎，有二佛剎微塵數世界圍繞。此第一層向上至第二層中間諸剎，何以無繞？剎若無繞則剎網不成，故知直上一佛剎塵數之剎，一一皆應有繞，不能具說，故有超過舉二十重耳。既最下層一剎有一佛剎塵數剎繞，此上次第二剎更加一剎為能繞，第三亦加一剎，如是漸上至百加百、至千加千、至萬加萬，至滿佛剎塵數。到第二層，還加一佛剎微塵數剎為能繞，故有二佛剎塵數剎繞。如是乃至第二十層，亦復如是，一一漸增，故但直上至一佛剎塵數世界并其能繞，已有眾多佛剎塵數箇佛剎微塵數世界不可知數，且就一期之數云不可說耳，明知所繞定是主剎。若爾，云何不與標文相違？標文但云一剎種有不可說佛剎微塵數世界故。既加兩重能繞，有多多故。答：此有二意。一言不可說者，就主標耳。二者其兩重能繞，並不出不可說剎塵剎中。何者？觀其文意，但是諸剎互為主伴為相繞耳。如百人共聚，一人為主，則九十九人繞之。餘九十九人一一為主時，皆得九十九人繞之。若不爾者，最下一剎已有一佛剎塵數世界圍繞，此能繞剎更有兩重能繞，已有不可說不可說剎塵數剎也。思之。明知互為主伴，則本數不增。而疎言「傍去」者，經中現說下狹上闊如倒立浮圖，仰安雁齒亦合更說上尖下廣如正浮圖，俯安雁齒則上下櫛比皆悉周滿，間無空處，方為剎網。上下四周皆悉相當。經欲揀別諸重，不能備 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此相以為」下，疏出古德以吉祥海雲為萬合云萬相者，即結成靜法正義。縱汝吉祥海雲為萬合言萬相，不合云萬字。疏「此所結剎定是主剎」者，以昔人云：經言此一一世界者，此上二百一十佛剎塵數之剎耳，非此上不可說佛剎塵數之剎也。以二百一十塵數剎為所繞，兩重繞竟方有不可說耳。故立理云：若不將此以會大數，一即此剎種中非唯有不可說剎塵數廣大世界，二即三處說數相違。釋曰：此上意云若所繞已有不可說佛剎塵數，更加兩重繞剎則有眾多不可說佛剎塵數剎也。言三處說數相違者，一是標中有不可說、二中間說但有二百一十三，是結文兩重能繞，初則有不可說、後則有無量不可說，中間則不滿不可說，故相違也。此釋亦似有理。而經此一一言，遠承於前二百一十，殊已隔越。文中既云如是有可不說佛剎微塵數佛剎，即云此一一世界各有十佛剎微塵數廣大世界周匝圍繞，明知合繞前不可說也。又以二百一十為所繞者，前中間說剎但超間，明有二百一十。望其文意，直上十九佛剎塵數之剎，一一各有眾多佛剎圍繞，應有不可說不可說也。何者？且如最下一剎已有一佛剎微塵數佛剎圍繞，向上過一佛剎微塵數世界，方至第二層一剎，有二佛剎微塵數世界圍繞。此第一層向上至第二層中間諸剎，何以無繞？剎若無繞則剎網不成，故知直上一佛剎塵數之剎，一一皆應有繞，不能具說，故有超過舉二十重耳。既最下層一剎有一佛剎塵數剎繞，此上次第二剎更加一剎為能繞，第三亦加一剎，如是漸上至百加百、至千加千、至萬加萬，至滿佛剎塵數。到第二層，還加一佛剎微塵數剎為能繞，故有二佛剎塵數剎繞。如是乃至第二十層，亦復如是，一一漸增，故但直上至一佛剎塵數世界并其能繞，已有眾多佛剎塵數箇佛剎微塵數世界不可知數，且就一期之數云不可說耳，明知所繞定是主剎。若爾，云何不與標文相違？標文但云一剎種有不可說佛剎微塵數世界故。既加兩重能繞，有多多故。答：此有二意。一言不可說者，就主標耳。二者其兩重能繞，並不出不可說剎塵剎中。何者？觀其文意，但是諸剎互為主伴為相繞耳。如百人共聚，一人為主，則九十九人繞之。餘九十九人一一為主時，皆得九十九人繞之。若不爾者，最下一剎已有一佛剎塵數世界圍繞，此能繞剎更有兩重能繞，已有不可說不可說剎塵數剎也。思之。明知互為主伴，則本數不增。而疎言「傍去」者，經中現說下狹上闊如倒立浮圖，仰安雁齒亦合更說上尖下廣如正浮圖，俯安雁齒則上下櫛比皆悉周滿，間無空處，方為剎網。上下四周皆悉相當。經欲揀別諸重，不能備

舉，故且增數說繞剎殊。又欲令斜望相當，故為此說。所以《梵網經》云「世界不同，猶如網孔。」若但取二百一十以為所繞，殊非得意。疏「依此則似譯人文繁理隱」者，若言十佛剎但有三字，今云如上所說則有四字，故為文繁。但云如上所說，言不分明，即是理隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉，故且增數說繞剎殊。又欲令斜望相當，故為此說。所以《梵網經》云「世界不同，猶如網孔。」若但取二百一十以為所繞，殊非得意。疏「依此則似譯人文繁理隱」者，若言十佛剎但有三字，今云如上所說則有四字，故為文繁。但云如上所說，言不分明，即是理隱。

疏「若依前義則譯者之妙」，能繞所繞其數既多，但云如上則言省略，故云妙耳。雖有二釋，疏意存第二釋，但用十佛剎塵數而為能繞，為順經宗明無盡故、前後體勢類皆然故。餘如疏文，細尋可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若依前義則譯者之妙」，能繞所繞其數既多，但云如上則言省略，故云妙耳。雖有二釋，疏意存第二釋，但用十佛剎塵數而為能繞，為順經宗明無盡故、前後體勢類皆然故。餘如疏文，細尋可見。

疏「俱舍」云者，略其義耳。具足頌云「東毘提訶洲，其形如半月，三邊如贍部，南邊三百半。南贍部如車，三邊各二千，南邊三百半。西瞿陀尼洲，其相圓無缺，逕二千五百，周圍此三倍。北俱盧畟方，面各二千等。」東則北闊南狹，餘可知。故結云「四洲相殊」。從「今云如者」，上舉論為問，今為會釋。言「全似此界」者，此四洲安布是一佛居，今此世界同此四洲之界耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「俱舍」云者，略其義耳。具足頌云「東毘提訶洲，其形如半月，三邊如贍部，南邊三百半。南贍部如車，三邊各二千，南邊三百半。西瞿陀尼洲，其相圓無缺，逕二千五百，周圍此三倍。北俱盧畟方，面各二千等。」東則北闊南狹，餘可知。故結云「四洲相殊」。從「今云如者」，上舉論為問，今為會釋。言「全似此界」者，此四洲安布是一佛居，今此世界同此四洲之界耳。

疏「此中文無標結大數」等者，例中間海，如第八經末。第十經即以正喻依者，以眾生身喻種種剎故，亦是以因喻緣者故。下六地云「業為田，識為種」，謂心即名言種，為親因緣，名之為因。業如增上緣，名之為緣。餘如疏釋。疏「三一偈雙明心業」者，標也。行即是業，故釋也。以心顯，故不釋。謂隨其心淨則佛土淨，是由心異見剎不同。若行十善則見命不中夭，生於大富梵行之國，是隨業異見剎不同。此即雙舉因緣，亦雙明王所。言「亦喻眾生同處異見」者，佛本無二，見銀見金；剎本是一，見淨見穢。故螺髻所見如第六天宮，身子所見丘陵坑坎。疏「初一麁壞細存」等者，所現雖敗惡，即麁壞也，是變化土。其處常堅固，細存也，即自他受用。上略屬經文，下出所以。「壞由惡業」者，《法華》云「是諸罪眾生，以惡業因緣，過阿僧祇劫，不聞三寶名。」言「存由二因」者，標也。「一約佛」者，即自受用土。「二善業」者，即他受用，兼變化淨。以業不同，同處見異。故《法華》云「諸有修功德，柔和質直者，則皆見我身，在此而說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此中文無標結大數」等者，例中間海，如第八經末。第十經即以正喻依者，以眾生身喻種種剎故，亦是以因喻緣者故。下六地云「業為田，識為種」，謂心即名言種，為親因緣，名之為因。業如增上緣，名之為緣。餘如疏釋。疏「三一偈雙明心業」者，標也。行即是業，故釋也。以心顯，故不釋。謂隨其心淨則佛土淨，是由心異見剎不同。若行十善則見命不中夭，生於大富梵行之國，是隨業異見剎不同。此即雙舉因緣，亦雙明王所。言「亦喻眾生同處異見」者，佛本無二，見銀見金；剎本是一，見淨見穢。故螺髻所見如第六天宮，身子所見丘陵坑坎。疏「初一麁壞細存」等者，所現雖敗惡，即麁壞也，是變化土。其處常堅固，細存也，即自他受用。上略屬經文，下出所以。「壞由惡業」者，《法華》云「是諸罪眾生，以惡業因緣，過阿僧祇劫，不聞三寶名。」言「存由二因」者，標也。「一約佛」者，即自受用土。「二善業」者，即他受用，兼變化淨。以業不同，同處見異。故《法華》云「諸有修功德，柔和質直者，則皆見我身，在此而說法。」

疏「故法華」下，引證。「我淨土不毀」，證自受用，成上約佛。「天人常充滿」，證他受用等，成上善業。如次證上，故義引經文。若具引者，經云「眾生見劫盡，大火所燒時，我此土安隱，天人常充滿。園林諸堂閣，種種寶莊嚴，寶樹多華果，眾生所遊樂。諸天擊天鼓，常作眾伎樂，雨曼陀羅華，散佛及大眾。我淨土不毀，而眾見燒盡，憂怖諸苦惱，如是悉充滿。」即云「是諸罪眾生」等，次云「諸有修功德」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故法華」下，引證。「我淨土不毀」，證自受用，成上約佛。「天人常充滿」，證他受用等，成上善業。如次證上，故義引經文。若具引者，經云「眾生見劫盡，大火所燒時，我此土安隱，天人常充滿。園林諸堂閣，種種寶莊嚴，寶樹多華果，眾生所遊樂。諸天擊天鼓，常作眾伎樂，雨曼陀羅華，散佛及大眾。我淨土不毀，而眾見燒盡，憂怖諸苦惱，如是悉充滿。」即云「是諸罪眾生」等，次云「諸有修功德」等。

疏「然滅雖不俱」下，釋成上義，結歸難思，即叡公意。一滅一存，故曰不俱。不離滅處有存，故曰起必同處，如人於餓鬼火處見水，餓鬼於人水處見火。「雖曰同處而恒相無」者，滅中無存、存中無滅，亦如羅剎宮殿與人宮殿，同在一處亙不相見。他受用土亦復如是，若自受用，故是遍周，不即三界、不離三界。故《法華》云「不如三界，見於三界。」若法性土，又起滅常如。疏「故難思」者，結釋經文劫燒不思議，謂不可作存滅染淨而思矣。疏「世相不同」等者，以法性土對他受用及變化土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然滅雖不俱」下，釋成上義，結歸難思，即叡公意。一滅一存，故曰不俱。不離滅處有存，故曰起必同處，如人於餓鬼火處見水，餓鬼於人水處見火。「雖曰同處而恒相無」者，滅中無存、存中無滅，亦如羅剎宮殿與人宮殿，同在一處亙不相見。他受用土亦復如是，若自受用，故是遍周，不即三界、不離三界。故《法華》云「不如三界，見於三界。」若法性土，又起滅常如。疏「故難思」者，結釋經文劫燒不思議，謂不可作存滅染淨而思矣。疏「世相不同」等者，以法性土對他受用及變化土也。

毘盧遮那品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那品第六

疏「此後更有大劫於理無違」者，此遮救也。謂靜法云：準下文，大劫有恒河沙數小劫。人壽二小劫初，佛壽五十億歲。威光歷事三佛，轉報生天。今云最初劫中有十須彌山塵數佛者，為彼剎中更有多箇大劫，此初大耶？為諸小劫中取小初耶？釋曰：上引文案定，雙開二關。次云：若就小劫初，不應威光一報之中但遇三佛。若就大劫，一剎之中寧有多大？釋曰：雙釋二關。謂人壽二小劫，一小劫中有須彌山塵數佛故，不應一報但遇三佛。言寧有多大者，如一賢劫則無多大。次云：故知此文「最初劫」之三字，應迴云「劫最初」。仍移此三字於後行「出興於世」其字之下，即無過也。釋曰：此立理，具足迴文，合云彼勝音世界中，有十須彌山微塵數如來出興於世，其劫最初第一佛號一切功德山須彌勝雲也。此正甚善。今不欲繁舉出經之過，強以理通最初劫言耳。云「更有大」者，義當中劫，順靜法意言有大耳。如賢劫有二十增減為中劫，第十五劫有九百九十四佛出，則一劫中容多佛矣。但彼淨劫時長，故一劫中有十須彌山塵數佛矣。然不欲斥經不急修行，故存略理通，非斥淨法正不當也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此後更有大劫於理無違」者，此遮救也。謂靜法云：準下文，大劫有恒河沙數小劫。人壽二小劫初，佛壽五十億歲。威光歷事三佛，轉報生天。今云最初劫中有十須彌山塵數佛者，為彼剎中更有多箇大劫，此初大耶？為諸小劫中取小初耶？釋曰：上引文案定，雙開二關。次云：若就小劫初，不應威光一報之中但遇三佛。若就大劫，一剎之中寧有多大？釋曰：雙釋二關。謂人壽二小劫，一小劫中有須彌山塵數佛故，不應一報但遇三佛。言寧有多大者，如一賢劫則無多大。次云：故知此文「最初劫」之三字，應迴云「劫最初」。仍移此三字於後行「出興於世」其字之下，即無過也。釋曰：此立理，具足迴文，合云彼勝音世界中，有十須彌山微塵數如來出興於世，其劫最初第一佛號一切功德山須彌勝雲也。此正甚善。今不欲繁舉出經之過，強以理通最初劫言耳。云「更有大」者，義當中劫，順靜法意言有大耳。如賢劫有二十增減為中劫，第十五劫有九百九十四佛出，則一劫中容多佛矣。但彼淨劫時長，故一劫中有十須彌山塵數佛矣。然不欲斥經不急修行，故存略理通，非斥淨法正不當也。

疏「略明有十相」者，下結文云「大同經初」，即教主難思十身相也。初一即法身，經以身智無礙而為法身，疏更融色相等為一法身，以初身為總故。法無不在本自普周，即釋經其身周普是法性身。次云「智與理冥故等彼真界」者，釋經等真法界，此是報身亦如智也。故《金光明》云「唯如如及如如智獨存，為法身故。」「能令色相」下，以真身周故，令應用亦周。吾今此身即是常身，法身故也。則以三身圓融為一真法身矣。下九別說。二者悲相，即意生身。三成相，即菩提身。理行時處為道場，並如經初。四色相，即福德身，故上經云「三世所行眾福大海悉以清淨」，是故妙色為福之果。上經又云「不可思議大劫海，供養一切諸如來，普以功德施群生，是故端嚴最無比。」五勝相，即威勢身。六貴相，即相好莊嚴身。且順三乘，云「過聖帝」。《俱舍》頌云「相不正圓明，故與佛非等。」此釋輪王相。今是世尊，故云分明，實具十蓮華藏微塵數相也。七應相，即力持身。如為龍留影，力持不滅。八無礙相，即願身。上經云「毘盧遮那佛，願力周法界，一切國土中，常轉無上輪。」故咸目覩。九化相，即化身。十吉祥相，即智身，正在智光，傍兼身光耳。是知此經引昔因緣，亦皆圓妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「略明有十相」者，下結文云「大同經初」，即教主難思十身相也。初一即法身，經以身智無礙而為法身，疏更融色相等為一法身，以初身為總故。法無不在本自普周，即釋經其身周普是法性身。次云「智與理冥故等彼真界」者，釋經等真法界，此是報身亦如智也。故《金光明》云「唯如如及如如智獨存，為法身故。」「能令色相」下，以真身周故，令應用亦周。吾今此身即是常身，法身故也。則以三身圓融為一真法身矣。下九別說。二者悲相，即意生身。三成相，即菩提身。理行時處為道場，並如經初。四色相，即福德身，故上經云「三世所行眾福大海悉以清淨」，是故妙色為福之果。上經又云「不可思議大劫海，供養一切諸如來，普以功德施群生，是故端嚴最無比。」五勝相，即威勢身。六貴相，即相好莊嚴身。且順三乘，云「過聖帝」。《俱舍》頌云「相不正圓明，故與佛非等。」此釋輪王相。今是世尊，故云分明，實具十蓮華藏微塵數相也。七應相，即力持身。如為龍留影，力持不滅。八無礙相，即願身。上經云「毘盧遮那佛，願力周法界，一切國土中，常轉無上輪。」故咸目覩。九化相，即化身。十吉祥相，即智身，正在智光，傍兼身光耳。是知此經引昔因緣，亦皆圓妙。

疏「一者生福及不動業，以施忍智三而為善根」者，業有三種：一惡業，即三不善根所生，今所不明。疏列三業，即三善根所生。三善根者，即無貪、無瞋、無癡。今非但不著有境，兼能惠施成無貪根。非唯於苦無恚，兼行忍辱，故成無瞋根。非唯於境明了，增修慧解，是無癡根。有此三根，唯出生欲色無色故，為福不動根。然其三根，依《唯識論》各別有性，善十一攝，無貪以於有有具無著為性，無瞋以於苦苦具無恚為性，無癡以於諸理事明解為性。通唯善惠，各別有性。今依《集論》第一，以惠為無癡性。《唯識》意會以惠為無癡之果，故施忍二亦從果名，由無貪瞋故成施忍。所以疏云「以施忍惠以為其根」。二信等根，下當廣說。疏「三求無上慧，以四等不放逸五法為根」者，《涅槃經》云「皆歎慈悲為菩薩根本」。有慈悲心必須喜捨不放逸者，是精進無貪等。三於所斷修防非為性，假立為一故。《涅槃》說不放逸根，根深難拔。由不放逸，策前四等得一切智，故為根也。四「通說善根」下，即上三類之通性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一者生福及不動業，以施忍智三而為善根」者，業有三種：一惡業，即三不善根所生，今所不明。疏列三業，即三善根所生。三善根者，即無貪、無瞋、無癡。今非但不著有境，兼能惠施成無貪根。非唯於苦無恚，兼行忍辱，故成無瞋根。非唯於境明了，增修慧解，是無癡根。有此三根，唯出生欲色無色故，為福不動根。然其三根，依《唯識論》各別有性，善十一攝，無貪以於有有具無著為性，無瞋以於苦苦具無恚為性，無癡以於諸理事明解為性。通唯善惠，各別有性。今依《集論》第一，以惠為無癡性。《唯識》意會以惠為無癡之果，故施忍二亦從果名，由無貪瞋故成施忍。所以疏云「以施忍惠以為其根」。二信等根，下當廣說。疏「三求無上慧，以四等不放逸五法為根」者，《涅槃經》云「皆歎慈悲為菩薩根本」。有慈悲心必須喜捨不放逸者，是精進無貪等。三於所斷修防非為性，假立為一故。《涅槃》說不放逸根，根深難拔。由不放逸，策前四等得一切智，故為根也。四「通說善根」下，即上三類之通性也。

疏「一無明重者自覺智開」下，疏文有二：先別明、後結釋。前中，初四離障；五令解脫通益三乘；六未信令信；七令入三賢；八令得初地；九令二地已上得於八地；十已在八地已證無生，諸佛勸起令得九十二地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一無明重者自覺智開」下，疏文有二：先別明、後結釋。前中，初四離障；五令解脫通益三乘；六未信令信；七令入三賢；八令得初地；九令二地已上得於八地；十已在八地已證無生，諸佛勸起令得九十二地。

疏「此約差別」下，第二結釋也。差別結上，明是竪釋對治，結上非三悉檀。「若約橫配」下，更結異門。橫對前竪，位位通用此十句，故生善見理，對上對治生善，即是為人悉檀。謂發大信解，生勝善根，起見佛心，皆生善也。見理即第一義悉檀，如自覺智開趣一切智，皆見理也。亦應合有隨俗令喜。世界悉檀以益近故，故此中不說橫竪無礙。是此中意四悉檀義，〈問明〉當辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此約差別」下，第二結釋也。差別結上，明是竪釋對治，結上非三悉檀。「若約橫配」下，更結異門。橫對前竪，位位通用此十句，故生善見理，對上對治生善，即是為人悉檀。謂發大信解，生勝善根，起見佛心，皆生善也。見理即第一義悉檀，如自覺智開趣一切智，皆見理也。亦應合有隨俗令喜。世界悉檀以益近故，故此中不說橫竪無礙。是此中意四悉檀義，〈問明〉當辯。

疏「按纓絡本業經」下，引經釋成。五百為正，二萬五千為非。於中分二：先奪破、後「約教」下縱成。前中，言「上卷」者，即第三〈賢聖觀品〉。彼中敬首菩薩問：「云何菩薩學觀名字義相，及心所行法復當云何？」佛先答名字，即列三賢十聖等妙之名。次答心所行法，云「佛子！汝先言云何心所行法者，所謂十心。一發心住」等，廣釋三賢十聖等妙之相。次敬首菩薩復問世尊：「從初地至後一地，有果報神變二種法身，一法性法身、二應化法身。為何色相？為何心相？」佛答云：「先答出世間果報者，從初地至佛地各有二種法身，於第一義諦法流水中從實性生故，實智為法身，法名自體。集藏為身」等，兼說淨土。次云：「佛子世間果報者，所謂十住銅寶瓔珞銅輪王，百福子為眷屬。生一佛土受佛學行，教化二天下。銀寶瓔珞銀輪王，五百福子為眷屬，生二佛國土中受佛教行，化三天下。金剛寶瓔珞金輪王，千福子為眷屬，入十方佛國土中，化一切眾生，處四天下。歡喜地百寶瓔珞七寶相輪四天王，萬子為眷屬，現百法身，為百佛國土中教十方天子。千寶瓔珞八寶相輪忉利王，二萬子為眷屬。萬寶相瓔珞九寶相輪炎摩天王，眷屬亦然，不可稱數。億寶瓔珞十寶相輪兜率陀天王，眷屬亦然，不可稱數。天光寶瓔珞十一寶相輪化樂天王，眷屬亦然。摩尼寶光瓔珞十二寶相輪他化天王，眷屬亦然。千色龍寶光慧瓔珞十三寶相輪梵天王，眷屬亦然。梵師子寶光瓔珞大應寶相輪光光天王，眷屬亦然。不可思議寶光瓔珞白雲寶相輪淨天王，眷屬亦然。百萬神通寶光瓔珞無畏珠寶相輪淨居天王，眷屬亦然。千萬天色寶光瓔珞覺德寶光相輪三界王，一切菩薩為眷屬。無量功德藏寶光瓔珞千福相輪法界王，一生補處菩薩為眷屬。佛子！是上瓔珞相輪，一切佛及菩薩動止俱遊常隨其身，亦化一切眾生，故有如是果報之數法。」釋曰：已上具引經文，於疏易了，明知無過二萬子者。疏「按喜見」下，以二義證，唯合五百。一所統於城，不統四天下，故非金輪。二既遇三佛，佛出減劫，輪王出增劫，故知非也。疏「知離名法」者，即《思益經》第一，「思益梵天問言：『世尊！云何名為菩薩遍行？』佛言：『能淨身口意業。』爾時世尊而說偈云：『若身淨無惡，口淨常實語，心淨常行慈，是菩薩遍行。行慈不貪著，觀不淨無恚，行捨而不癡，是菩薩遍行。在聚落空野，及與處大眾，威儀常不轉，是菩薩遍行。知法名為佛，知離名為法，知無名為僧，是菩薩遍行。』」釋曰：此當第四偈，因便故來。欲釋此偈，令知起盡故。以此一偈人多解釋，今觀經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「按纓絡本業經」下，引經釋成。五百為正，二萬五千為非。於中分二：先奪破、後「約教」下縱成。前中，言「上卷」者，即第三〈賢聖觀品〉。彼中敬首菩薩問：「云何菩薩學觀名字義相，及心所行法復當云何？」佛先答名字，即列三賢十聖等妙之名。次答心所行法，云「佛子！汝先言云何心所行法者，所謂十心。一發心住」等，廣釋三賢十聖等妙之相。次敬首菩薩復問世尊：「從初地至後一地，有果報神變二種法身，一法性法身、二應化法身。為何色相？為何心相？」佛答云：「先答出世間果報者，從初地至佛地各有二種法身，於第一義諦法流水中從實性生故，實智為法身，法名自體。集藏為身」等，兼說淨土。次云：「佛子世間果報者，所謂十住銅寶瓔珞銅輪王，百福子為眷屬。生一佛土受佛學行，教化二天下。銀寶瓔珞銀輪王，五百福子為眷屬，生二佛國土中受佛教行，化三天下。金剛寶瓔珞金輪王，千福子為眷屬，入十方佛國土中，化一切眾生，處四天下。歡喜地百寶瓔珞七寶相輪四天王，萬子為眷屬，現百法身，為百佛國土中教十方天子。千寶瓔珞八寶相輪忉利王，二萬子為眷屬。萬寶相瓔珞九寶相輪炎摩天王，眷屬亦然，不可稱數。億寶瓔珞十寶相輪兜率陀天王，眷屬亦然，不可稱數。天光寶瓔珞十一寶相輪化樂天王，眷屬亦然。摩尼寶光瓔珞十二寶相輪他化天王，眷屬亦然。千色龍寶光慧瓔珞十三寶相輪梵天王，眷屬亦然。梵師子寶光瓔珞大應寶相輪光光天王，眷屬亦然。不可思議寶光瓔珞白雲寶相輪淨天王，眷屬亦然。百萬神通寶光瓔珞無畏珠寶相輪淨居天王，眷屬亦然。千萬天色寶光瓔珞覺德寶光相輪三界王，一切菩薩為眷屬。無量功德藏寶光瓔珞千福相輪法界王，一生補處菩薩為眷屬。佛子！是上瓔珞相輪，一切佛及菩薩動止俱遊常隨其身，亦化一切眾生，故有如是果報之數法。」釋曰：已上具引經文，於疏易了，明知無過二萬子者。疏「按喜見」下，以二義證，唯合五百。一所統於城，不統四天下，故非金輪。二既遇三佛，佛出減劫，輪王出增劫，故知非也。疏「知離名法」者，即《思益經》第一，「思益梵天問言：『世尊！云何名為菩薩遍行？』佛言：『能淨身口意業。』爾時世尊而說偈云：『若身淨無惡，口淨常實語，心淨常行慈，是菩薩遍行。行慈不貪著，觀不淨無恚，行捨而不癡，是菩薩遍行。在聚落空野，及與處大眾，威儀常不轉，是菩薩遍行。知法名為佛，知離名為法，知無名為僧，是菩薩遍行。』」釋曰：此當第四偈，因便故來。欲釋此偈，令知起盡故。以此一偈人多解釋，今觀經

意，三箇「知」字皆是觀行之人。若能如是知，是菩薩遍行。「知法名為佛」者，即是真佛法身如來。佛即是法，法即是佛。亦猶如來者，即諸法如義。次應問言：法即是佛，於義已解。何者是法？故次句云「知離即是法」，以一切法本性離故，心體離念即是覺故。次應問云：法本自離，則無所修。何等有僧？故次解云：知無為名為僧。無為即法，法本自離。由知無為，故得成僧。故《大品》云「由知諸法空分別有須菩提」等。《金剛經》云「一切聖賢皆以無為法而有差別」，謂俱學無為，有淺有深乃成差別，非無為法而有差別也。今疏正取知離名法，若不捨法，非知離也。故云「法亦應捨」，即金剛意，「法尚應捨，何況非法」。因法得悟，如栰渡人。若不捨法如住舟內，要捨於舟方至彼岸。要忘所捨，方為如實覺悟諸法，為真捨也。故《大般若》云「般若甚深，知一切法本性離故。」又文殊釋云：如佛世尊堪受供養，以於一切法覺實性故。是故經云「如實覺一切法大捨」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意，三箇「知」字皆是觀行之人。若能如是知，是菩薩遍行。「知法名為佛」者，即是真佛法身如來。佛即是法，法即是佛。亦猶如來者，即諸法如義。次應問言：法即是佛，於義已解。何者是法？故次句云「知離即是法」，以一切法本性離故，心體離念即是覺故。次應問云：法本自離，則無所修。何等有僧？故次解云：知無為名為僧。無為即法，法本自離。由知無為，故得成僧。故《大品》云「由知諸法空分別有須菩提」等。《金剛經》云「一切聖賢皆以無為法而有差別」，謂俱學無為，有淺有深乃成差別，非無為法而有差別也。今疏正取知離名法，若不捨法，非知離也。故云「法亦應捨」，即金剛意，「法尚應捨，何況非法」。因法得悟，如栰渡人。若不捨法如住舟內，要捨於舟方至彼岸。要忘所捨，方為如實覺悟諸法，為真捨也。故《大般若》云「般若甚深，知一切法本性離故。」又文殊釋云：如佛世尊堪受供養，以於一切法覺實性故。是故經云「如實覺一切法大捨」。

疏「智即是體」者，智體如日，用如日光。日體雖一，能放千光；智體不殊，能照萬境。又日光無二，所照物殊；智光無差，隨境分照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「智即是體」者，智體如日，用如日光。日體雖一，能放千光；智體不殊，能照萬境。又日光無二，所照物殊；智光無差，隨境分照。

疏「一正定等」者，謂等取邪定、不定聚故。「善惡等」者，等取無記。三總收為二。四「二位」下，融而為一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一正定等」者，謂等取邪定、不定聚故。「善惡等」者，等取無記。三總收為二。四「二位」下，融而為一。

疏「謂後後因果皆入初心」者，總釋也。六位相望，故成後後五位為因，妙覺為果。又位位之中亦有因果，如十地中調柔果等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂後後因果皆入初心」者，總釋也。六位相望，故成後後五位為因，妙覺為果。又位位之中亦有因果，如十地中調柔果等。

疏「若修途至於初步」者，即肇公《不遷論》。論云「是以如來功流萬古而常存，道通百劫而彌固，成山假就於始簣，修途託至於初步者，果以功業不可朽故也。」彼論意云：物各性住故無往來。今雖引文，用意少別。此云本出《莊子》「千里之途在於足下」，其猶滔滔之水本於濫觴。「合抱之木生自毫末」，後由初得故曰在初。「學者祿在其中矣」，意亦同於上，即《論語》「子張學干祿，子曰：『多聞闕疑，慎言其餘則寡尤。多見闕殆，慎行其餘則寡悔。言寡尤、行寡悔，祿在其中矣。』」注曰：干，求也。祿，位也。雖未得祿，得祿之道也，故得祿在後。由學而能得，故居學中。此上一義，通諸經論。疏「菩提直心」等者，即《起信論》法性宗中實教之意。然菩提心總有三心，今但直心中攝，以直心正念真如，真如即《起信》生滅真如二門之一，故云真如門內。然此二門者，各總攝一切法盡，唯取真如謂一切法。及後後諸德皆依真如，真如無二通為諸法之體。今菩提心正念真如，故能攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若修途至於初步」者，即肇公《不遷論》。論云「是以如來功流萬古而常存，道通百劫而彌固，成山假就於始簣，修途託至於初步者，果以功業不可朽故也。」彼論意云：物各性住故無往來。今雖引文，用意少別。此云本出《莊子》「千里之途在於足下」，其猶滔滔之水本於濫觴。「合抱之木生自毫末」，後由初得故曰在初。「學者祿在其中矣」，意亦同於上，即《論語》「子張學干祿，子曰：『多聞闕疑，慎言其餘則寡尤。多見闕殆，慎行其餘則寡悔。言寡尤、行寡悔，祿在其中矣。』」注曰：干，求也。祿，位也。雖未得祿，得祿之道也，故得祿在後。由學而能得，故居學中。此上一義，通諸經論。疏「菩提直心」等者，即《起信論》法性宗中實教之意。然菩提心總有三心，今但直心中攝，以直心正念真如，真如即《起信》生滅真如二門之一，故云真如門內。然此二門者，各總攝一切法盡，唯取真如謂一切法。及後後諸德皆依真如，真如無二通為諸法之體。今菩提心正念真如，故能攝也。

疏「三者三德開顯前後圓融」者，即別教一乘圓融義也。不同餘義。言三德開者，即〈發心功德品〉，初發心時得如來一身無量身，則法身開顯得究竟智慧，得一切智慧光明則般若開顯，不於諸法少有所得，即以心離妄取寂照雙流故、解脫開顯故。此心中無德不攝，因該果海並在初心，從初發心時便成正覺，即〈梵行品〉文。言初後圓融者，以初是即後之初，後是即初之後。以緣起法離初無後、離後無初，故舉初攝後。若約法性融通，一切因果不離心性，契同心性無德不收。以一切法隨所依性，皆於初心頓圓滿故。故〈梵行品〉云「若諸菩薩能與如是觀行相應，於諸法中不生二解，一切佛法疾得現前。初發心時即得阿耨多羅三藐三菩提，知一切法即心自性，成就慧身不由他悟。」如玄文已明，下當更說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三者三德開顯前後圓融」者，即別教一乘圓融義也。不同餘義。言三德開者，即〈發心功德品〉，初發心時得如來一身無量身，則法身開顯得究竟智慧，得一切智慧光明則般若開顯，不於諸法少有所得，即以心離妄取寂照雙流故、解脫開顯故。此心中無德不攝，因該果海並在初心，從初發心時便成正覺，即〈梵行品〉文。言初後圓融者，以初是即後之初，後是即初之後。以緣起法離初無後、離後無初，故舉初攝後。若約法性融通，一切因果不離心性，契同心性無德不收。以一切法隨所依性，皆於初心頓圓滿故。故〈梵行品〉云「若諸菩薩能與如是觀行相應，於諸法中不生二解，一切佛法疾得現前。初發心時即得阿耨多羅三藐三菩提，知一切法即心自性，成就慧身不由他悟。」如玄文已明，下當更說。

疏「三大智智明」者，經中清淨眼是總相。此眼何見？見心三大。疏中囑經，唯配二大，略無用大，用即智攝故。從「智慧光明遍照法界義故」者，即暗引《起信》，證普光明為相大義，即《起信》釋生滅門中所顯義大雙明體相之文。論云「復次真如自體相者，一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有差別，非前際生非後際滅，畢竟常住。」釋曰：上釋體大，今不引之，以法界為體義易知故。論云「從本已來性自滿足一切功德，所謂自體有大智光明義故、遍照法界義故、真實識知義故、自性清淨心義故、常樂我淨義故、清涼不變自在義故。」釋曰：上之六句皆是相大，一本覺智明義、二本覺顯照諸法義、三照時無倒義、四體離惑染義、五性德圓備義、六性德無遷義。今不引後四，而引前二有智遍照，證以普光明為相大義。恐人以法界為所照、普光明為能照，故引此文。相大本有，則皆所照，以淨眼智明為能照耳。從「蘊恒沙」下，釋經藏字具二藏義。蘊恒沙德，即不空藏。妄惑本空，即是空藏。故清淨言，向上屬所觀之藏、向下屬能見之眼。無障蓋，故言見性。「肉眼即名佛眼」者，即《涅槃》第六，經云「善男子！聲聞之人雖有天眼，故名肉眼。學大乘者雖有肉眼，乃名佛眼。何以故？是大乘經名為佛乘，如此佛乘最上最勝，諸佛見性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三大智智明」者，經中清淨眼是總相。此眼何見？見心三大。疏中囑經，唯配二大，略無用大，用即智攝故。從「智慧光明遍照法界義故」者，即暗引《起信》，證普光明為相大義，即《起信》釋生滅門中所顯義大雙明體相之文。論云「復次真如自體相者，一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有差別，非前際生非後際滅，畢竟常住。」釋曰：上釋體大，今不引之，以法界為體義易知故。論云「從本已來性自滿足一切功德，所謂自體有大智光明義故、遍照法界義故、真實識知義故、自性清淨心義故、常樂我淨義故、清涼不變自在義故。」釋曰：上之六句皆是相大，一本覺智明義、二本覺顯照諸法義、三照時無倒義、四體離惑染義、五性德圓備義、六性德無遷義。今不引後四，而引前二有智遍照，證以普光明為相大義。恐人以法界為所照、普光明為能照，故引此文。相大本有，則皆所照，以淨眼智明為能照耳。從「蘊恒沙」下，釋經藏字具二藏義。蘊恒沙德，即不空藏。妄惑本空，即是空藏。故清淨言，向上屬所觀之藏、向下屬能見之眼。無障蓋，故言見性。「肉眼即名佛眼」者，即《涅槃》第六，經云「善男子！聲聞之人雖有天眼，故名肉眼。學大乘者雖有肉眼，乃名佛眼。何以故？是大乘經名為佛乘，如此佛乘最上最勝，諸佛見性故。」

疏「無功大力一行含多」者，由八地得無功用，如乘船入海，故云「大力速疾」。言一行含多者，先以一身起行，至此八地以無量身起行，一一行中起一切行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無功大力一行含多」者，由八地得無功用，如乘船入海，故云「大力速疾」。言一行含多者，先以一身起行，至此八地以無量身起行，一一行中起一切行故。

疏「餘可證知故云得云入」者，《智論》三十一云「通徹名入」，入亦證也。得者，獲之在己也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「餘可證知故云得云入」者，《智論》三十一云「通徹名入」，入亦證也。得者，獲之在己也。

疏「菩薩之父故首明之」者，即《智論》文。論云「菩薩以般若波羅蜜為母，般舟三昧為父。」般舟即念佛，此翻為佛立三昧。良以念佛即真涉事，與方便同，故得稱父。又念佛成佛，是親種故。言「乃至十地不離念佛」者，十地之中皆云「一切所作不離念佛念法念僧」等。上辯先明所以，後「無邊海藏」下牒釋別名。於中，先牒經略釋、後「然略有三」下別示其相。三義中，一定見多佛、二佛有多德，此二並就所念名無邊藏。三「無邊勝德」下，約能念名藏，於中三：初聰明；次「何者」下，徵釋，略舉三身；後「障無不滅」下，經歎。故賢護結中廣列諸德以徵其因，佛答皆從念佛而生。「一言蔽諸」者，即《論語》。「子曰：詩三百，一言以蔽諸，曰思無邪。」謂歸於正也。念一佛號亦名一言，直取一言只一佛字，故自四祖唯稱佛言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「菩薩之父故首明之」者，即《智論》文。論云「菩薩以般若波羅蜜為母，般舟三昧為父。」般舟即念佛，此翻為佛立三昧。良以念佛即真涉事，與方便同，故得稱父。又念佛成佛，是親種故。言「乃至十地不離念佛」者，十地之中皆云「一切所作不離念佛念法念僧」等。上辯先明所以，後「無邊海藏」下牒釋別名。於中，先牒經略釋、後「然略有三」下別示其相。三義中，一定見多佛、二佛有多德，此二並就所念名無邊藏。三「無邊勝德」下，約能念名藏，於中三：初聰明；次「何者」下，徵釋，略舉三身；後「障無不滅」下，經歎。故賢護結中廣列諸德以徵其因，佛答皆從念佛而生。「一言蔽諸」者，即《論語》。「子曰：詩三百，一言以蔽諸，曰思無邪。」謂歸於正也。念一佛號亦名一言，直取一言只一佛字，故自四祖唯稱佛言。

疏「七般若」者，覺法自性，離諸分別也。此總釋一門，亦當別釋自性離垢之言。即《大般若．曼殊室利分》中「慈氏菩薩云：『若諸菩薩聞是甚深般若，心不沈沒，已近無上正等菩提。何以故？是諸菩薩現覺法性，離一切分別，如大菩提故。』」今此般若亦覺法自性，名自性離。離字兩向，向上屬自性離；向下屬離垢，即離分別之垢也。從「有可離」下，別釋經文，成上總釋。「有可離者非真離也」，反釋初句，成上性離。「知自性離不復離也」者，順釋初句，成上離分別言。不知性離謂有可離，即是分別。今知性離，知相即寂，故無分別。從「無離之離即真法界」者，即躡上釋下法界言也。正同《起信》「所言覺者，謂心體離念。」離念相者，等虛空界無所不遍。法界一相即是如來平等法身，法身即真法界。「本來清淨」者，躡上法界，釋清淨言。既自性離是真法界，則本自淨，非觀令淨、非去垢淨。是故經云「法界清淨」。彼「法界清淨即般若清淨」者，即以上義成此般若得清淨名。此有二意：一由體清淨方成般若，故此般若受法界清淨之名。二者性無二故。故《大般若．難信解分》云「復次善現！般若波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨、若色清淨、若一切智智清淨，無二無二分、無別無斷故，名無二性。」從「般若清淨則萬法本淨」者，亦有二義：一以般若照一切法，知本淨故；二者亦是性無二故。義同上引般若清淨則色清淨。遍歷諸法，略舉八十餘科，謂五蘊、十二入、十八界、四諦、十二緣、六波羅蜜，乃至菩提、涅槃皆如色說，故萬法本淨。從「萬法淨者則無淨無不淨」者，拂其淨相。夫言淨者，懸法本無生、性寂諸相，故名為淨。豈待蕩蕩無物方稱淨耶？非但事無而為真淨，見真本淨事為非淨，亦是相待能所未忘，安得稱淨？故真善知識令看淨門，云：「性本清淨，淨無淨相，方見我心。」即斯義矣。故《淨名》云「垢淨為二。見垢實性則無淨相。離於見相，是為入不二法門也。」下經云「若有見正覺，解脫離諸漏，不著一切世，彼非證道眼。若有知如來，體相無所有，修習得明了，是人疾作佛。」疏「實相般若」下，釋經身字。身有三義，謂體、依、聚義。今實相般若則法身之體，觀照般若同報身之依，化身名聚，淺故不說。則眷屬般若，亦得名身同聚義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「七般若」者，覺法自性，離諸分別也。此總釋一門，亦當別釋自性離垢之言。即《大般若．曼殊室利分》中「慈氏菩薩云：『若諸菩薩聞是甚深般若，心不沈沒，已近無上正等菩提。何以故？是諸菩薩現覺法性，離一切分別，如大菩提故。』」今此般若亦覺法自性，名自性離。離字兩向，向上屬自性離；向下屬離垢，即離分別之垢也。從「有可離」下，別釋經文，成上總釋。「有可離者非真離也」，反釋初句，成上性離。「知自性離不復離也」者，順釋初句，成上離分別言。不知性離謂有可離，即是分別。今知性離，知相即寂，故無分別。從「無離之離即真法界」者，即躡上釋下法界言也。正同《起信》「所言覺者，謂心體離念。」離念相者，等虛空界無所不遍。法界一相即是如來平等法身，法身即真法界。「本來清淨」者，躡上法界，釋清淨言。既自性離是真法界，則本自淨，非觀令淨、非去垢淨。是故經云「法界清淨」。彼「法界清淨即般若清淨」者，即以上義成此般若得清淨名。此有二意：一由體清淨方成般若，故此般若受法界清淨之名。二者性無二故。故《大般若．難信解分》云「復次善現！般若波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨、若色清淨、若一切智智清淨，無二無二分、無別無斷故，名無二性。」從「般若清淨則萬法本淨」者，亦有二義：一以般若照一切法，知本淨故；二者亦是性無二故。義同上引般若清淨則色清淨。遍歷諸法，略舉八十餘科，謂五蘊、十二入、十八界、四諦、十二緣、六波羅蜜，乃至菩提、涅槃皆如色說，故萬法本淨。從「萬法淨者則無淨無不淨」者，拂其淨相。夫言淨者，懸法本無生、性寂諸相，故名為淨。豈待蕩蕩無物方稱淨耶？非但事無而為真淨，見真本淨事為非淨，亦是相待能所未忘，安得稱淨？故真善知識令看淨門，云：「性本清淨，淨無淨相，方見我心。」即斯義矣。故《淨名》云「垢淨為二。見垢實性則無淨相。離於見相，是為入不二法門也。」下經云「若有見正覺，解脫離諸漏，不著一切世，彼非證道眼。若有知如來，體相無所有，修習得明了，是人疾作佛。」疏「實相般若」下，釋經身字。身有三義，謂體、依、聚義。今實相般若則法身之體，觀照般若同報身之依，化身名聚，淺故不說。則眷屬般若，亦得名身同聚義故。

疏「故仁王經云後之三地」等者，即〈教化品〉中第八名等觀菩薩，偈云「等觀菩薩二禪王，變化法身無量光」等。九地云「慧光開士三禪王」，十地云「灌頂菩薩四禪王」。後都頌上三地，云「等慧灌頂三品士，除前除習無明緣，無明習相故煩惱，二諦理窮一切盡。」釋曰：既總牒三地除無明習，是故疏云同遣無明。言「非灌頂地」下，義釋彼經。彼經灌頂地也，自當第十，故云非灌頂地。然十地亦用盡無明習無功用智而得灌頂，故云「是灌頂智」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故仁王經云後之三地」等者，即〈教化品〉中第八名等觀菩薩，偈云「等觀菩薩二禪王，變化法身無量光」等。九地云「慧光開士三禪王」，十地云「灌頂菩薩四禪王」。後都頌上三地，云「等慧灌頂三品士，除前除習無明緣，無明習相故煩惱，二諦理窮一切盡。」釋曰：既總牒三地除無明習，是故疏云同遣無明。言「非灌頂地」下，義釋彼經。彼經灌頂地也，自當第十，故云非灌頂地。然十地亦用盡無明習無功用智而得灌頂，故云「是灌頂智」也。

疏「見普法故名為普眼」者，此釋經名，而有三義：一約所見稱普。言普法者，一具一切，一一稱性，同時具足等，斯即十眼之內一眼之能。經云「一切智眼見普門法界」故。二「況一眼即十眼」，融無障礙，約能見稱普，如五眼中佛眼。四眼入佛眼，皆名佛眼，如四河入海，無復河名，而具海味。故《金剛經》云「如來有肉眼不？如是世尊！如來有肉眼。乃至云如來有佛眼不？如是世尊！如來有佛眼。」今十眼亦耳，隨一具十。而諸教說唯佛眼具五，餘四則無。今因果之人皆許一眼即具十眼，不唯後勝具於前劣，若一不具十則非普眼。言十眼者，〈離世間品〉說，謂一肉眼、二天眼、三慧眼、四法、五佛、六智、七光明、八出生死、九無礙、十一切智。其融無礙則有二義：一者成上十眼無礙、二者成下即能所無礙。三眼外無法方真普眼，下約心境互收方稱普眼，此上標也。「以諸緣發見」下，別釋所以。如大乘法師以九緣發識，眼根名眼，餘不名眼。今則例之，眼根能發識，眼根得名眼。空明能發識，亦得同名眼。餘六例然，以緣起之法各有有力無力相成立故。次云「因沒果中緣皆號眼」者，九緣不見色，不見不名眼。九緣皆見色，沒果同名眼，以皆全有力故。言「全色為眼恒見色而無緣」者，色是所緣之境，眼是能緣之根。今即是眼，故無緣也。言「全眼為色恒稱見而非我」者，眼是我能見，今全為色，正見之時即非我也。此即賢首之意。下更有言，云「非我離於情想，無緣絕於貪求，收萬像於目前、全十方於眼際。是以緣義無盡，隨見見而不窮；物性叵思，應法法而難準。法普即眼普，義通乃見通；體之自隱隱，照之遂重重。然後窮十方於眼際，鏡空有而皎明；收萬像以成身，顯事理而通徹也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「見普法故名為普眼」者，此釋經名，而有三義：一約所見稱普。言普法者，一具一切，一一稱性，同時具足等，斯即十眼之內一眼之能。經云「一切智眼見普門法界」故。二「況一眼即十眼」，融無障礙，約能見稱普，如五眼中佛眼。四眼入佛眼，皆名佛眼，如四河入海，無復河名，而具海味。故《金剛經》云「如來有肉眼不？如是世尊！如來有肉眼。乃至云如來有佛眼不？如是世尊！如來有佛眼。」今十眼亦耳，隨一具十。而諸教說唯佛眼具五，餘四則無。今因果之人皆許一眼即具十眼，不唯後勝具於前劣，若一不具十則非普眼。言十眼者，〈離世間品〉說，謂一肉眼、二天眼、三慧眼、四法、五佛、六智、七光明、八出生死、九無礙、十一切智。其融無礙則有二義：一者成上十眼無礙、二者成下即能所無礙。三眼外無法方真普眼，下約心境互收方稱普眼，此上標也。「以諸緣發見」下，別釋所以。如大乘法師以九緣發識，眼根名眼，餘不名眼。今則例之，眼根能發識，眼根得名眼。空明能發識，亦得同名眼。餘六例然，以緣起之法各有有力無力相成立故。次云「因沒果中緣皆號眼」者，九緣不見色，不見不名眼。九緣皆見色，沒果同名眼，以皆全有力故。言「全色為眼恒見色而無緣」者，色是所緣之境，眼是能緣之根。今即是眼，故無緣也。言「全眼為色恒稱見而非我」者，眼是我能見，今全為色，正見之時即非我也。此即賢首之意。下更有言，云「非我離於情想，無緣絕於貪求，收萬像於目前、全十方於眼際。是以緣義無盡，隨見見而不窮；物性叵思，應法法而難準。法普即眼普，義通乃見通；體之自隱隱，照之遂重重。然後窮十方於眼際，鏡空有而皎明；收萬像以成身，顯事理而通徹也。」

疏「五度皆福定為最大」者，然六波羅蜜攝成二嚴，總有兩意：一前五為福、後一為智；二者前三唯福、後一唯智，進定通二，成前為福、成後屬智。今以經中云「得三昧名大福德」，故用前門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五度皆福定為最大」者，然六波羅蜜攝成二嚴，總有兩意：一前五為福、後一為智；二者前三唯福、後一唯智，進定通二，成前為福、成後屬智。今以經中云「得三昧名大福德」，故用前門。

疏「福即是善非福是罪」者，即《百論．相攝罪福品》意。故論引《金剛》，福尚應捨，何況非福。以善捨惡，以無相智捨福，則善惡兩忘。今云了者，一了其相、二了體空、三了無礙。「二福即是相」下，即以世諦說福。諦一義中，福亦不存，故引金剛「如來說福德相」，隨俗說也。「即非福德相」，當體空寂也。「是名福德相」，結正義也。若福即非福，方名真福。若以福為福，非真福也。有人以第三句亦約俗諦，非得經意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「福即是善非福是罪」者，即《百論．相攝罪福品》意。故論引《金剛》，福尚應捨，何況非福。以善捨惡，以無相智捨福，則善惡兩忘。今云了者，一了其相、二了體空、三了無礙。「二福即是相」下，即以世諦說福。諦一義中，福亦不存，故引金剛「如來說福德相」，隨俗說也。「即非福德相」，當體空寂也。「是名福德相」，結正義也。若福即非福，方名真福。若以福為福，非真福也。有人以第三句亦約俗諦，非得經意。

疏「一無實權施」者，如說臨門三車，即是權教三乘。本無三乘，說有三乘，虛指三車，出門不獲是也。「二理本無言」者，亦《法華》云「諸法寂滅相，不可以言宣。以方便力故，為五比丘說」是也。「三權實無滯」者，即涉有未始迷空，觀空不遺於事，即如來方便知見波羅蜜皆已具足。毘盧遮那品竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一無實權施」者，如說臨門三車，即是權教三乘。本無三乘，說有三乘，虛指三車，出門不獲是也。「二理本無言」者，亦《法華》云「諸法寂滅相，不可以言宣。以方便力故，為五比丘說」是也。「三權實無滯」者，即涉有未始迷空，觀空不遺於事，即如來方便知見波羅蜜皆已具足。毘盧遮那品竟。