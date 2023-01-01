大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔
唐 澄觀述90卷CBETA T1736大于一万字 162 h
向佛经 GPT 提问
第 26 卷
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十六
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十六
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唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述
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疏「土既不同」下，第二釋文。於中四：一躡前生起、二正釋經文、三料揀解妨、四次第鉤鎖。
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疏「初三者」下，第二正釋經文。釋第一句，疏文有二：一正釋、二解妨。今初。言「一切淨穢」者，此通三土，唯除法性，以言通慧力所成故。此即偈文「智慧神通力如是」也。言「為物而取擬將普應」者，除自受用，皆為物故。
疏「初三者」下，第二正釋經文。釋第一句，疏文有二：一正釋、二解妨。今初。言「一切淨穢」者，此通三土，唯除法性，以言通慧力所成故。此即偈文「智慧神通力如是」也。言「為物而取擬將普應」者，除自受用，皆為物故。
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疏「佛應統之」下，解妨。此有二妨：一皆名佛土妨。謂土有淨穢，穢豈佛土？故今答云：穢亦佛土。三界朽宅屬于一人，娑婆雜惡居華藏內，是我佛土。二然就佛言之，故無國而不淨者。通於穢土，稱為淨妨。此由《淨名經》中，寶積願聞得佛國土清淨，而佛答云：「眾生之類。」是則不揀淨穢，穢亦淨土，故生疑云穢名佛土，就佛統之穢名淨土。復據何理故有此答？然佛土皆淨，所以身子見丘陵坑坎，佛言：「我此土淨，而汝不見。」言既即穢而淨故不思議者，即以上義會下偈文，偈云「世尊境界不思議」故。
疏「佛應統之」下，解妨。此有二妨：一皆名佛土妨。謂土有淨穢，穢豈佛土？故今答云：穢亦佛土。三界朽宅屬于一人，娑婆雜惡居華藏內，是我佛土。二然就佛言之，故無國而不淨者。通於穢土，稱為淨妨。此由《淨名經》中，寶積願聞得佛國土清淨，而佛答云：「眾生之類。」是則不揀淨穢，穢亦淨土，故生疑云穢名佛土，就佛統之穢名淨土。復據何理故有此答？然佛土皆淨，所以身子見丘陵坑坎，佛言：「我此土淨，而汝不見。」言既即穢而淨故不思議者，即以上義會下偈文，偈云「世尊境界不思議」故。
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疏「若是法性即本識」等者，約如來藏隨緣成立淨穢諸土，如〈三昧品〉引《楞伽》說。此從通相，不局眾生亦不局佛。若云法爾者，即法爾道理，如〈十地〉說，故疏會二文，於理可見。
疏「若是法性即本識」等者，約如來藏隨緣成立淨穢諸土，如〈三昧品〉引《楞伽》說。此從通相，不局眾生亦不局佛。若云法爾者，即法爾道理，如〈十地〉說，故疏會二文，於理可見。
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疏「業有善惡」下，先總釋；後「淨名」下，後引證。引三經四文，《淨名》有二，皆〈佛國品〉。初云「以萬行為因」者，經云「寶積！當知直心是菩薩淨土，菩薩成佛時，不諂眾生來生其國。深心是菩薩淨土，菩薩成佛時，具足功德眾生來生其國。菩提心是菩薩淨土，菩薩成佛時，大乘眾生來生其國。」次列六度等，故云萬行為因。二又云「眾生之類是菩薩佛土」等者，亦是此文。次云「為法性雖一」下，雙釋上二。疏文有三：初隨業成異，釋上萬行為因，此是土因；二佛隨異類，取土攝生，釋上文「又云眾生之類是菩薩佛土」，此是土緣。三「涅槃」下，別引他經成其初義。就第二中，亦具引文。〈佛國品〉寶積獻蓋，佛為現變化淨土相，便求其因。故初問云「願聞得佛國土清淨」，舉果也。「唯願世尊說諸菩薩淨土之行」(徵因也)。佛答云：「眾生之類是菩薩佛土(標也，下徵釋文)。所以者何？菩薩隨所化眾生而取佛土，隨所調伏眾生而取佛土。」釋曰：上二句總明取土一向為物。經云「隨諸眾生應以何國入佛智慧，而取佛土。隨諸眾生應以何國起菩薩根，而取佛土。」釋曰：此明土異之由。下經徵釋云「所以者何？菩薩取於淨國，皆為饒益諸眾生故。」釋經意云：菩薩修因取土皆緣眾生，若無眾生，取土何用？此皆他受用土及變化土緣故。《唯識》中二土，皆以利他行成，明為物取，故彼經舉喻：欲造宮室，須依空地。若無虛空，終不能成。欲修淨土，必緣眾生。若無眾生，無修土處。
疏「業有善惡」下，先總釋；後「淨名」下，後引證。引三經四文，《淨名》有二，皆〈佛國品〉。初云「以萬行為因」者，經云「寶積！當知直心是菩薩淨土，菩薩成佛時，不諂眾生來生其國。深心是菩薩淨土，菩薩成佛時，具足功德眾生來生其國。菩提心是菩薩淨土，菩薩成佛時，大乘眾生來生其國。」次列六度等，故云萬行為因。二又云「眾生之類是菩薩佛土」等者，亦是此文。次云「為法性雖一」下，雙釋上二。疏文有三：初隨業成異，釋上萬行為因，此是土因；二佛隨異類，取土攝生，釋上文「又云眾生之類是菩薩佛土」，此是土緣。三「涅槃」下，別引他經成其初義。就第二中，亦具引文。〈佛國品〉寶積獻蓋，佛為現變化淨土相，便求其因。故初問云「願聞得佛國土清淨」，舉果也。「唯願世尊說諸菩薩淨土之行」(徵因也)。佛答云：「眾生之類是菩薩佛土(標也，下徵釋文)。所以者何？菩薩隨所化眾生而取佛土，隨所調伏眾生而取佛土。」釋曰：上二句總明取土一向為物。經云「隨諸眾生應以何國入佛智慧，而取佛土。隨諸眾生應以何國起菩薩根，而取佛土。」釋曰：此明土異之由。下經徵釋云「所以者何？菩薩取於淨國，皆為饒益諸眾生故。」釋經意云：菩薩修因取土皆緣眾生，若無眾生，取土何用？此皆他受用土及變化土緣故。《唯識》中二土，皆以利他行成，明為物取，故彼經舉喻：欲造宮室，須依空地。若無虛空，終不能成。欲修淨土，必緣眾生。若無眾生，無修土處。
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疏「涅槃微善」者下，別引他經成其初義。即二十一經，〈高貴德王菩薩品〉。琉璃光菩薩從不動世界而來，無畏菩薩問佛：「此土眾生當造何業，而得生彼不動世界？」佛以偈答，廣列十善，一一皆生。言微善者，彼有偈云「若於佛法僧，供養一香燈，乃至獻一華，則生不動國。若為怖畏故，利養及福德，書是經一偈，則生不動國。」又云「造像若佛塔，猶如大拇指，常生歡喜心，即生不動國」是也。
疏「涅槃微善」者下，別引他經成其初義。即二十一經，〈高貴德王菩薩品〉。琉璃光菩薩從不動世界而來，無畏菩薩問佛：「此土眾生當造何業，而得生彼不動世界？」佛以偈答，廣列十善，一一皆生。言微善者，彼有偈云「若於佛法僧，供養一香燈，乃至獻一華，則生不動國。若為怖畏故，利養及福德，書是經一偈，則生不動國。」又云「造像若佛塔，猶如大拇指，常生歡喜心，即生不動國」是也。
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疏「觀經三心」者，有三種三心，第一佛為韋提希現淨土竟，韋提希願生求因。佛言：「欲生彼國，當修三福：一者孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業。二者受持三歸、具足眾戒，不犯威儀。三者發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。如是三事名為淨業。」佛告阿難及韋提希：「汝今知不？此三種業，過去未來現在三世諸佛淨業正因。」釋曰：若具此三，何淨不致。然以生就佛總名為生，如上引「直心是菩薩佛土，菩薩成佛時，不諂眾生來生其國。」第二上品上生文中云「若有眾生願生彼國，發三種心即便往生。何等為三，一者至誠心、二者深心、三者迴向發願心。具足三心者，必生彼國。」第三云「復有三種眾生，當得往生。何等為三？一者慈心不殺、具諸戒行；二者讀誦大乘方等經典；三者修行六念，迴向發願，願生彼國。具此功德，一日乃至七日，即得往生。」釋曰：第三三心多同初三句，而合初二開其後一。此上諸心，非但得生彼國而為生因，亦能成彼淨國得為修因，故《觀經》云「三世諸佛淨業正因」，故今引為佛國因也。
疏「觀經三心」者，有三種三心，第一佛為韋提希現淨土竟，韋提希願生求因。佛言：「欲生彼國，當修三福：一者孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業。二者受持三歸、具足眾戒，不犯威儀。三者發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。如是三事名為淨業。」佛告阿難及韋提希：「汝今知不？此三種業，過去未來現在三世諸佛淨業正因。」釋曰：若具此三，何淨不致。然以生就佛總名為生，如上引「直心是菩薩佛土，菩薩成佛時，不諂眾生來生其國。」第二上品上生文中云「若有眾生願生彼國，發三種心即便往生。何等為三，一者至誠心、二者深心、三者迴向發願心。具足三心者，必生彼國。」第三云「復有三種眾生，當得往生。何等為三？一者慈心不殺、具諸戒行；二者讀誦大乘方等經典；三者修行六念，迴向發願，願生彼國。具此功德，一日乃至七日，即得往生。」釋曰：第三三心多同初三句，而合初二開其後一。此上諸心，非但得生彼國而為生因，亦能成彼淨國得為修因，故《觀經》云「三世諸佛淨業正因」，故今引為佛國因也。
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疏「上三，初一因二緣三因」者，然因略有二：一變化因：即第一如來通慧。二感淨剎因，即是第三。緣亦有二：一約境利物眾生為緣，二攝境從心皆自識變。此中第二義而是真心隨緣變耳。
疏「上三，初一因二緣三因」者，然因略有二：一變化因：即第一如來通慧。二感淨剎因，即是第三。緣亦有二：一約境利物眾生為緣，二攝境從心皆自識變。此中第二義而是真心隨緣變耳。
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疏「次四別明有因有緣」者，如鏡智所成，是緣，變化土因通因通緣，佛以生為緣、生以佛為緣。
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疏「眾生菩薩共搆一緣」者，上已總明即是直心是菩薩淨土等。若菩薩自修直心，眾生諂曲何由得生？是故勸物同修直心。故菩薩以直心之因，取直心之土，以應直心眾生為同搆一緣來生其國。萬行皆然，故云隨其行業。言「凡聖同居」者，即變化土。若他受用，唯聖所居。變化之土，凡聖同居，有二意：一就機化故、二於凡身中初證聖果，尚亦為居之。
疏「眾生菩薩共搆一緣」者，上已總明即是直心是菩薩淨土等。若菩薩自修直心，眾生諂曲何由得生？是故勸物同修直心。故菩薩以直心之因，取直心之土，以應直心眾生為同搆一緣來生其國。萬行皆然，故云隨其行業。言「凡聖同居」者，即變化土。若他受用，唯聖所居。變化之土，凡聖同居，有二意：一就機化故、二於凡身中初證聖果，尚亦為居之。
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疏「三四二種他受用土因」者，略如上引《唯識論》文。唯識一向就佛說因，今通菩薩，謂佛因中修此二因，成他受用，即是佛因。二住地菩薩修此二因，得他受用，約菩薩因。初地八地，《地經》廣說。
疏「三四二種他受用土因」者，略如上引《唯識論》文。唯識一向就佛說因，今通菩薩，謂佛因中修此二因，成他受用，即是佛因。二住地菩薩修此二因，得他受用，約菩薩因。初地八地，《地經》廣說。
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疏「勝解印持隨心轉變」者，勝解以於境印持為性，印持萬境隨心轉變。
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疏「一善根所流因中」者，即圓融修行自他二利無障礙行，故得爾也。
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疏「其法性土」下，第三料揀妨難。問：上之十句含於四土，何以特明三土因耶？故為此釋。次復問云：四土之外別說圓融，應有五土。故今答云：故其後三但融他四，即是我宗，非別有體。其圓融之因，亦如上說。又說淨土總有二義：一者行淨業為因，感淨相果；二以德業為因，感自在淨果。行業始自凡夫、終至十地，德業始起不動、終至如來故。第二別明，是行業淨。第三融攝，是自在淨。第一總明，具斯二淨，故疏為三。
疏「其法性土」下，第三料揀妨難。問：上之十句含於四土，何以特明三土因耶？故為此釋。次復問云：四土之外別說圓融，應有五土。故今答云：故其後三但融他四，即是我宗，非別有體。其圓融之因，亦如上說。又說淨土總有二義：一者行淨業為因，感淨相果；二以德業為因，感自在淨果。行業始自凡夫、終至十地，德業始起不動、終至如來故。第二別明，是行業淨。第三融攝，是自在淨。第一總明，具斯二淨，故疏為三。
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疏「又此十事」下，生鉤鎖偈中。
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疏「成唯識」下，此下之文前已總引，今當略釋。大圓鏡智相應淨識，即果位第八，此是依因，依此頓變故。「由昔所修」下，此是行因。「從初成佛」下，辯其果相。初明竪長，後「周圓」下明其橫廣。
疏「成唯識」下，此下之文前已總引，今當略釋。大圓鏡智相應淨識，即果位第八，此是依因，依此頓變故。「由昔所修」下，此是行因。「從初成佛」下，辯其果相。初明竪長，後「周圓」下明其橫廣。
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疏「論云：謂平等性智」等者，上已具引。先智後行，俱是緣因。亦以行為因、以智為緣，故云因緣。亦上二皆因，隨十地菩薩為緣，如上隨所化眾生等變化為淨土即是果相。初地見剎等百三千，故名為小。二地即千，三地萬等。後後大於前前，前前即劣、後後漸勝。下所引地義，並如本品。
疏「論云：謂平等性智」等者，上已具引。先智後行，俱是緣因。亦以行為因、以智為緣，故云因緣。亦上二皆因，隨十地菩薩為緣，如上隨所化眾生等變化為淨土即是果相。初地見剎等百三千，故名為小。二地即千，三地萬等。後後大於前前，前前即劣、後後漸勝。下所引地義，並如本品。
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疏「又第七偈依中有依」下，以義料揀成無礙行門。此即賢首華藏觀意。彼有五門：一成立因緣，正當此門起具因緣；二相狀布列，即〈華藏品〉風輪香海等；三具德圓滿；四依正融攝；五攝成觀智。今疏有二：先牒經略明，即彼第四。二從「然其無礙通有十種」下，即彼第三。但解此二自成觀智，略無第五。然彼具德指一香樹，亦明十義：一此香樹即佛智身德、二即轉法輪、三事理無礙、四悲智德、五難思德、六體用無礙、七定亂無礙、八微細德、九佛境界德、十緣起無礙德。而內外相參以成十門，亦不引證。今為順經，加減廢立皆引文證，而具事理事事無礙。疏中有四：初總摽。二「諸教說土」下，立意。「或是無常」者，通大小乘。「或云心變」，唯是大乘理事懸隔，明非實教。三「一事理無礙」下，開門別釋。一中引經，即第十經偈末句云「安住於空虛」，今但取莊嚴為事、法界為理，無差別言即是無礙。二成壞中不引文者，義易了故。亦是此偈，故云一一。剎種中，劫燒不思議，所現雖敗惡，其處常清淨。三中「經云體相如本」等者，即第八經，釋剎種章偈。及後四相入中所引，即前偈前半，具云「以一剎種入一切，一切入一亦無餘，體相如本無差別，無等無量普周遍。」五相即無礙，證文即第七經。六「清淨珠玉」等，即第八香水河偈，具云「清淨珠玉布若雲，一切香河悉彌覆，其珠等佛眉間相，炳然顯現諸佛影。」今但取初後二句，是顯微細之義。七隱顯中略不引經，以義多故。即此中偈「隨心造業不思議，一切剎土斯成立。」即其義也。以同處異見，故不可思議。又形狀偈云「一切塵中所現剎，皆是本願神通力，隨其心樂種種殊，於虛空中悉能作。」釋曰：既一塵隨樂種種皆作，則隱顯自在也。然疏文中略出二種隱顯：一染淨隱顯，如感娑婆者，對華藏而見娑婆，則淨隱染顯；感華藏者，對娑婆而見華藏，則染隱淨顯，故摩竭提國其地金剛等。二明異類隱顯，如須彌山形世界一類顯時，江河等形即皆隱也。長剎顯時，短剎則隱。餘可例知。八重現無礙，亦不引文，以「華藏世界所有塵，一一塵中見法界」已頻引故。若更引者，依住偈云「或有國土周法界，清淨離垢從心現，如影如幻廣無邊，如因陀羅各差別」等。九所引即第八經，釋小海中偈十中。「又下文云」，即第八經，河間樹林偈。
疏「又第七偈依中有依」下，以義料揀成無礙行門。此即賢首華藏觀意。彼有五門：一成立因緣，正當此門起具因緣；二相狀布列，即〈華藏品〉風輪香海等；三具德圓滿；四依正融攝；五攝成觀智。今疏有二：先牒經略明，即彼第四。二從「然其無礙通有十種」下，即彼第三。但解此二自成觀智，略無第五。然彼具德指一香樹，亦明十義：一此香樹即佛智身德、二即轉法輪、三事理無礙、四悲智德、五難思德、六體用無礙、七定亂無礙、八微細德、九佛境界德、十緣起無礙德。而內外相參以成十門，亦不引證。今為順經，加減廢立皆引文證，而具事理事事無礙。疏中有四：初總摽。二「諸教說土」下，立意。「或是無常」者，通大小乘。「或云心變」，唯是大乘理事懸隔，明非實教。三「一事理無礙」下，開門別釋。一中引經，即第十經偈末句云「安住於空虛」，今但取莊嚴為事、法界為理，無差別言即是無礙。二成壞中不引文者，義易了故。亦是此偈，故云一一。剎種中，劫燒不思議，所現雖敗惡，其處常清淨。三中「經云體相如本」等者，即第八經，釋剎種章偈。及後四相入中所引，即前偈前半，具云「以一剎種入一切，一切入一亦無餘，體相如本無差別，無等無量普周遍。」五相即無礙，證文即第七經。六「清淨珠玉」等，即第八香水河偈，具云「清淨珠玉布若雲，一切香河悉彌覆，其珠等佛眉間相，炳然顯現諸佛影。」今但取初後二句，是顯微細之義。七隱顯中略不引經，以義多故。即此中偈「隨心造業不思議，一切剎土斯成立。」即其義也。以同處異見，故不可思議。又形狀偈云「一切塵中所現剎，皆是本願神通力，隨其心樂種種殊，於虛空中悉能作。」釋曰：既一塵隨樂種種皆作，則隱顯自在也。然疏文中略出二種隱顯：一染淨隱顯，如感娑婆者，對華藏而見娑婆，則淨隱染顯；感華藏者，對娑婆而見華藏，則染隱淨顯，故摩竭提國其地金剛等。二明異類隱顯，如須彌山形世界一類顯時，江河等形即皆隱也。長剎顯時，短剎則隱。餘可例知。八重現無礙，亦不引文，以「華藏世界所有塵，一一塵中見法界」已頻引故。若更引者，依住偈云「或有國土周法界，清淨離垢從心現，如影如幻廣無邊，如因陀羅各差別」等。九所引即第八經，釋小海中偈十中。「又下文云」，即第八經，河間樹林偈。
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疏「此十無礙」下，四結釋六相之義。略如前說，廣如〈十地〉別章。
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疏「如何廣大」下，隨難別釋。釋第八九，有二義釋，前通諸教、後「由無漏」下即事事無礙宗。故上普賢云「一切剎土入我身，所住諸佛亦復然。汝應觀我諸毛孔，我今示汝佛境界」等。
疏「如何廣大」下，隨難別釋。釋第八九，有二義釋，前通諸教、後「由無漏」下即事事無礙宗。故上普賢云「一切剎土入我身，所住諸佛亦復然。汝應觀我諸毛孔，我今示汝佛境界」等。
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疏「所現國土似彼報故重重而現不離一毛」者，如十盞燈共照一毛，則一毛之上有千重光也。準喻思法。
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疏「第四剎體中諸教不同」下，即五教出體釋有二意：一則別配八微是小乘，唯心是始教，法性是終頓二教，或一切法是圓教。二則通明圓教具於四義，頓教唯法性，小乘唯八微，始終二教通於前三，若三各別即二是始教、若三無礙性相圓融即是終教故。法相宗出體之別，一法性土，以真如為體。二實報土，力無畏等一切功德，無漏五蘊以為體性，若攝相歸性亦真如為體。三色相土，攝境從心，自利後得智為體故。《佛地論》云「最極自在淨識為相。」相即體相。若約相別，即四塵為體。四他受用土，攝境從心，利他後得智為體。攝相歸性，亦以真如為體。若約相別，亦是四塵。五變化土，同前他受用體。是知始教具用三法，圓教則以性融相，相無礙故通一切法，則事事無礙而為其體。是故疏云「今皆具之」。次引經具收，後融無礙。
疏「第四剎體中諸教不同」下，即五教出體釋有二意：一則別配八微是小乘，唯心是始教，法性是終頓二教，或一切法是圓教。二則通明圓教具於四義，頓教唯法性，小乘唯八微，始終二教通於前三，若三各別即二是始教、若三無礙性相圓融即是終教故。法相宗出體之別，一法性土，以真如為體。二實報土，力無畏等一切功德，無漏五蘊以為體性，若攝相歸性亦真如為體。三色相土，攝境從心，自利後得智為體故。《佛地論》云「最極自在淨識為相。」相即體相。若約相別，即四塵為體。四他受用土，攝境從心，利他後得智為體。攝相歸性，亦以真如為體。若約相別，亦是四塵。五變化土，同前他受用體。是知始教具用三法，圓教則以性融相，相無礙故通一切法，則事事無礙而為其體。是故疏云「今皆具之」。次引經具收，後融無礙。
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疏「第五段剎莊嚴中至或寶為嚴」等者，然莊嚴有三，即名三淨：一處所淨，即眾寶為嚴；二住處眾生淨，即人寶為嚴；三法門流布淨，即以法為嚴。對文可知。
疏「第五段剎莊嚴中至或寶為嚴」等者，然莊嚴有三，即名三淨：一處所淨，即眾寶為嚴；二住處眾生淨，即人寶為嚴；三法門流布淨，即以法為嚴。對文可知。
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疏「第六段明剎清淨」，疏文有四：一總摽大意、二別顯其相、三對教揀定、四對文揀濫。今初。言「唯約淨」者，以言清淨故，不同形等通於染淨。言「行致」者，即生公意。彼《淨名注》云「行致淨土，非造之也。造於土者，眾生之類矣。」十四科中釋致義云「問：云何致而非得耶？答：夫稱致者，體為物假，雖獲非己。」釋曰：謂因他而得，故名為致。謂佛修萬行直趣真極，不取色相他受用等，因他眾生，遂以大悲為物取土，故云行致。既因萬行而致於土，必招淨也。
疏「第六段明剎清淨」，疏文有四：一總摽大意、二別顯其相、三對教揀定、四對文揀濫。今初。言「唯約淨」者，以言清淨故，不同形等通於染淨。言「行致」者，即生公意。彼《淨名注》云「行致淨土，非造之也。造於土者，眾生之類矣。」十四科中釋致義云「問：云何致而非得耶？答：夫稱致者，體為物假，雖獲非己。」釋曰：謂因他而得，故名為致。謂佛修萬行直趣真極，不取色相他受用等，因他眾生，遂以大悲為物取土，故云行致。既因萬行而致於土，必招淨也。
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疏「然淨有二」下，第二別顯其相。展轉開之，乃成四重，皆以方便為因、清淨為果。第一對中言「以六行為方便」者，謂厭下苦麁障、欣上淨妙離，故以色無色界而為淨土。
疏「然淨有二」下，第二別顯其相。展轉開之，乃成四重，皆以方便為因、清淨為果。第一對中言「以六行為方便」者，謂厭下苦麁障、欣上淨妙離，故以色無色界而為淨土。
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疏「此復二種」下，第二對二乘淨土，玄中已明。
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疏「然出世上上淨中」下，第三對。言「仁王經」等者，即〈菩薩行品〉波斯匿王讚佛。此前一偈半云「正覺無相遍法界，無生忍盡智圓明。寂照無礙真解脫，大悲應現無與等。湛然不動常安隱，光明遍照無所照。三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」在文易知。若《瓔珞經》亦云「佛子！有土名一切賢聖所居之處。是故一切眾生、一切聖賢，各有自居果報之土。若凡夫眾生住五陰中，為正報之土；山林大地，名為依報之土。初地聖人亦有二土：一實智土，前智為住、後智為土；二變化淨穢經多劫數量應現之土，乃至無垢地土亦如是。一切眾生乃至無垢地，盡非淨土，住果報故。唯佛獨居中道第一法性之土，是故我昔在普光堂，廣為一切眾生說淨土門。」以上二經，唯佛為淨。
疏「然出世上上淨中」下，第三對。言「仁王經」等者，即〈菩薩行品〉波斯匿王讚佛。此前一偈半云「正覺無相遍法界，無生忍盡智圓明。寂照無礙真解脫，大悲應現無與等。湛然不動常安隱，光明遍照無所照。三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」在文易知。若《瓔珞經》亦云「佛子！有土名一切賢聖所居之處。是故一切眾生、一切聖賢，各有自居果報之土。若凡夫眾生住五陰中，為正報之土；山林大地，名為依報之土。初地聖人亦有二土：一實智土，前智為住、後智為土；二變化淨穢經多劫數量應現之土，乃至無垢地土亦如是。一切眾生乃至無垢地，盡非淨土，住果報故。唯佛獨居中道第一法性之土，是故我昔在普光堂，廣為一切眾生說淨土門。」以上二經，唯佛為淨。
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疏「未極之中」下，第四對也。言「永絕色累」者，即生公十四科淨土義云「夫未免形累者，八地已前在生空觀，即淨土出，即居穢土。八地已上長在生空，即長在淨土，故須託土以自居之。八地已上永絕色累，照體獨立、神無方所，土復何為？」意云：八地淨無生忍得色自在，捨於分段，故云永絕色累。一切世間出世間心悉不現前，故云照體獨立。稱性普周，故云神無方所。神即心神，《易》云「神者，妙萬物而為言者也。故神無方而易無體。」既無色累，故其土相難以名目。
疏「未極之中」下，第四對也。言「永絕色累」者，即生公十四科淨土義云「夫未免形累者，八地已前在生空觀，即淨土出，即居穢土。八地已上長在生空，即長在淨土，故須託土以自居之。八地已上永絕色累，照體獨立、神無方所，土復何為？」意云：八地淨無生忍得色自在，捨於分段，故云永絕色累。一切世間出世間心悉不現前，故云照體獨立。稱性普周，故云神無方所。神即心神，《易》云「神者，妙萬物而為言者也。故神無方而易無體。」既無色累，故其土相難以名目。
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疏「七地已還」等者，未出三界者，依直往者，未捨分段故。「無漏觀智有間斷」者，即六地已下，若至七地觀無有間。依《十地經》，六地已下為染，八地已上為淨，七地亦名中間，亦可名染、亦得名淨、或非染非淨。今取染義，故非純淨。
疏「七地已還」等者，未出三界者，依直往者，未捨分段故。「無漏觀智有間斷」者，即六地已下，若至七地觀無有間。依《十地經》，六地已下為染，八地已上為淨，七地亦名中間，亦可名染、亦得名淨、或非染非淨。今取染義，故非純淨。
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疏「若依瑜伽」下，第三對教揀定，可知。
疏「若依瑜伽」下，第三對教揀定，可知。
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疏「然淨方便」下，第四對文揀濫。於中有二：先對此文。上來四對，皆約清淨為果、方便為因。今以義通，方便亦果，親近善友即是方便，今得人寶為嚴則兼於果，故極樂等土，諸上善人俱會一處，是等流果也。
疏「然淨方便」下，第四對文揀濫。於中有二：先對此文。上來四對，皆約清淨為果、方便為因。今以義通，方便亦果，親近善友即是方便，今得人寶為嚴則兼於果，故極樂等土，諸上善人俱會一處，是等流果也。
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疏「然望莊嚴」下，第二對前文揀也。如莊嚴中云「或以說一切菩薩功德莊嚴」，與此「增長廣大功德雲遍法界故」文同。又彼偈中多舉因顯果，與此長行同。此云「慈悲廣大遍眾生，以此莊嚴諸剎海。」與莊嚴同。起具因緣諸淨剎因，與此長行修淨因同。故為此揀。疏文有二：一明門別，謂所用雖一，用處不同。猶如說法在布施門名為法施，在智慧門名為方便等。
疏「然望莊嚴」下，第二對前文揀也。如莊嚴中云「或以說一切菩薩功德莊嚴」，與此「增長廣大功德雲遍法界故」文同。又彼偈中多舉因顯果，與此長行同。此云「慈悲廣大遍眾生，以此莊嚴諸剎海。」與莊嚴同。起具因緣諸淨剎因，與此長行修淨因同。故為此揀。疏文有二：一明門別，謂所用雖一，用處不同。猶如說法在布施門名為法施，在智慧門名為方便等。
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疏「又起具」下，更以別理揀於二門，則具緣是通、此處則局，故前疏云「唯約淨也。」對於莊嚴則多少不同，如多藥和合從疆得名，定中有慧但資於定，慧中有定但名般若等，故云彼多約果、此多約因。從前多修善者，亦從多少，前則以因對果論其多少，此則唯就因中自有多少。前云菩薩無邊功德海，及〈普賢行〉「願諸佛子等，眾生劫勤修習」，此多修善也。今乃文云「淨修廣大諸勝解，成就方便清淨力」，即治惡多。文顯可知。
疏「又起具」下，更以別理揀於二門，則具緣是通、此處則局，故前疏云「唯約淨也。」對於莊嚴則多少不同，如多藥和合從疆得名，定中有慧但資於定，慧中有定但名般若等，故云彼多約果、此多約因。從前多修善者，亦從多少，前則以因對果論其多少，此則唯就因中自有多少。前云菩薩無邊功德海，及〈普賢行〉「願諸佛子等，眾生劫勤修習」，此多修善也。今乃文云「淨修廣大諸勝解，成就方便清淨力」，即治惡多。文顯可知。
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疏「如善財夜神處說」，即七十三經，大願精進力夜神，善財初見，起於善知識同已等十心，便得佛剎微塵數行。所謂同念心，常憶念十方三世佛故。同慧心，分別決定一切法故等。廣如彼說。此下數段皆如〈十地〉經文。
疏「如善財夜神處說」，即七十三經，大願精進力夜神，善財初見，起於善知識同已等十心，便得佛剎微塵數行。所謂同念心，常憶念十方三世佛故。同慧心，分別決定一切法故等。廣如彼說。此下數段皆如〈十地〉經文。
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疏「前半方便、後半清淨」者，以各下句有方便清淨言故。言「皆上句果、下句因」者，從多分說，則方便為因、清淨為果。若從通說，俱通因果。方便約因，善巧出生於土。方便約果，依正業用是淨土相清淨。約因，離諸障蓋清淨；約果，無有三惡八難等故。
疏「前半方便、後半清淨」者，以各下句有方便清淨言故。言「皆上句果、下句因」者，從多分說，則方便為因、清淨為果。若從通說，俱通因果。方便約因，善巧出生於土。方便約果，依正業用是淨土相清淨。約因，離諸障蓋清淨；約果，無有三惡八難等故。
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疏「初二隨彼類」者，如佛出娑婆但可丈六，若生極樂無量由旬，不可以無量由旬之如來以化三尺身眾生，丈六之佛化萬丈之人；壽亦然矣，居於此剎不滿百年，彌陀人民壽皆無量。然此一對，亦通化機多少。次「一緣廣狹」者，緣廣則剎廣，如文殊普賢之邦；緣狹則剎狹，如迦葉光德之國。四宜聞三則祕一乘之妙寶，宜聞一則廢羊鹿之小車。五根熟者化多，如釋迦之化；未熟則化少，如須扇多如來。亦是因中緣廣狹故。
疏「初二隨彼類」者，如佛出娑婆但可丈六，若生極樂無量由旬，不可以無量由旬之如來以化三尺身眾生，丈六之佛化萬丈之人；壽亦然矣，居於此剎不滿百年，彌陀人民壽皆無量。然此一對，亦通化機多少。次「一緣廣狹」者，緣廣則剎廣，如文殊普賢之邦；緣狹則剎狹，如迦葉光德之國。四宜聞三則祕一乘之妙寶，宜聞一則廢羊鹿之小車。五根熟者化多，如釋迦之化；未熟則化少，如須扇多如來。亦是因中緣廣狹故。
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疏「一念與劫」下，釋唯心方便之義。然一念與劫並由想心，此有二意：一者由有想念即有剎那，積此剎那終竟成劫。心想若滅，生死長絕。此順經文。二者一切境界皆依妄念而有差別，若離心念則無一切境界之相。此順經意成唯心觀，是故疏云「心想不生長短安在」。無長無短即心體清淨，是以經言「以一方便皆清淨」也。此約真性故。第三句是不壞相義，相性無礙剎海義也。
疏「一念與劫」下，釋唯心方便之義。然一念與劫並由想心，此有二意：一者由有想念即有剎那，積此剎那終竟成劫。心想若滅，生死長絕。此順經文。二者一切境界皆依妄念而有差別，若離心念則無一切境界之相。此順經意成唯心觀，是故疏云「心想不生長短安在」。無長無短即心體清淨，是以經言「以一方便皆清淨」也。此約真性故。第三句是不壞相義，相性無礙剎海義也。
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疏「二唯約住劫之中居人善惡」，復有二義：一約眾生引因所得；二約菩薩居中作用，心純善故，染淨交徹耳。
疏「二唯約住劫之中居人善惡」，復有二義：一約眾生引因所得；二約菩薩居中作用，心純善故，染淨交徹耳。
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疏「一遇惡緣故淨變為染」，即是劫中染污眾生住故。七十二經云「往昔此城邑，大王未出時，一切不可樂，猶如饑鬼處。眾生相殺害，竊盜縱婬佚，兩舌不實語，無義麁惡言，貪愛他財物，瞋恚懷毒心，邪見不善行，命終墮惡道。以是諸眾生，愚癡所覆蔽，住於顛倒見。」上惡緣也。「天旱不降澤，以時無雨故，百穀悉不生，草木皆枯槁，泉流亦乾竭。大王未興世，河池悉枯涸，園苑多骸骨，望之如曠野。」即劫變也。
疏「一遇惡緣故淨變為染」，即是劫中染污眾生住故。七十二經云「往昔此城邑，大王未出時，一切不可樂，猶如饑鬼處。眾生相殺害，竊盜縱婬佚，兩舌不實語，無義麁惡言，貪愛他財物，瞋恚懷毒心，邪見不善行，命終墮惡道。以是諸眾生，愚癡所覆蔽，住於顛倒見。」上惡緣也。「天旱不降澤，以時無雨故，百穀悉不生，草木皆枯槁，泉流亦乾竭。大王未興世，河池悉枯涸，園苑多骸骨，望之如曠野。」即劫變也。
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疏「粳米自然生」等，即是上經次文云「大王昇寶位，廣濟諸群生，油雲被八方，普雨皆充洽。」乃翻十惡成十善也。其中翻偷盜云「往昔諸眾生，貧窮少衣服，以草自遮蔽，饑羸如餓鬼。大王既興世，粳米自然生，樹中生妙衣，男女皆嚴飾。」即其事也。
疏「粳米自然生」等，即是上經次文云「大王昇寶位，廣濟諸群生，油雲被八方，普雨皆充洽。」乃翻十惡成十善也。其中翻偷盜云「往昔諸眾生，貧窮少衣服，以草自遮蔽，饑羸如餓鬼。大王既興世，粳米自然生，樹中生妙衣，男女皆嚴飾。」即其事也。
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疏「三即地前」者，信解是地前通稱，亦名勝解行住，未證真如但依解力而修行故。
疏「三即地前」者，信解是地前通稱，亦名勝解行住，未證真如但依解力而修行故。
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疏「或以多莊嚴而嚴一剎」者，如第五迴向，即願普攝十方三世所有佛剎一切莊嚴而嚴一一剎，一切亦然。至登地竟，能如願成，如八地十地中說。言「或以一嚴而嚴多剎」者，第二迴向云「以一莊嚴嚴一切，亦不於法生分別，如是開悟諸眾生，一切無性無所觀。」「如上口光召眾」者，即第六經。「其諸菩薩既至會中現自在用，如是坐已，其諸菩薩身毛孔中，一一各現十世界海微塵數一切寶種種色光明，一一光中現十世界海微塵數諸菩薩，皆坐蓮華藏師子之座。此諸菩薩悉能遍往一切法界，諸安立海所有微塵。彼一一塵中皆有十佛世界微塵數諸廣大剎，一一剎中皆有三世諸佛世尊，此諸菩薩悉能遍往親近供養」等，即嚴微塵中剎也。
疏「或以多莊嚴而嚴一剎」者，如第五迴向，即願普攝十方三世所有佛剎一切莊嚴而嚴一一剎，一切亦然。至登地竟，能如願成，如八地十地中說。言「或以一嚴而嚴多剎」者，第二迴向云「以一莊嚴嚴一切，亦不於法生分別，如是開悟諸眾生，一切無性無所觀。」「如上口光召眾」者，即第六經。「其諸菩薩既至會中現自在用，如是坐已，其諸菩薩身毛孔中，一一各現十世界海微塵數一切寶種種色光明，一一光中現十世界海微塵數諸菩薩，皆坐蓮華藏師子之座。此諸菩薩悉能遍往一切法界，諸安立海所有微塵。彼一一塵中皆有十佛世界微塵數諸廣大剎，一一剎中皆有三世諸佛世尊，此諸菩薩悉能遍往親近供養」等，即嚴微塵中剎也。
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疏「佛滅度百年乳不及水」者，《育王經》說：育王常供養諸聖僧，上座食乳稍多，育王白言：「乳若多食，恐生疾患。」上座云：「此乳有何力？不及世尊在世時水。今佛滅度，一切精淳皆沈地下。」育王願見佛在時水，上座展手地下取水，育王甞之，實過於乳，明知福人滅矣能事隨滅。百年上爾，況今去聖將二千年，尤更淡薄況於減極。鐵為上嚴、稗為上味，如《起世》等經說。
疏「佛滅度百年乳不及水」者，《育王經》說：育王常供養諸聖僧，上座食乳稍多，育王白言：「乳若多食，恐生疾患。」上座云：「此乳有何力？不及世尊在世時水。今佛滅度，一切精淳皆沈地下。」育王願見佛在時水，上座展手地下取水，育王甞之，實過於乳，明知福人滅矣能事隨滅。百年上爾，況今去聖將二千年，尤更淡薄況於減極。鐵為上嚴、稗為上味，如《起世》等經說。
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疏「八如彌勒來」者，即《彌勒下生經》說。佛告舍利弗云：「四大海水以漸減少三千由旬，是時閻浮提地長十千由旬、廣八千由旬，平坦如鏡，名華軟草遍覆其地，種種樹木華果茂盛，其樹悉皆高三十里。城邑次比，雞飛相及。人壽八萬歲，智慧威德色力具足，安隱快樂。有一大城名翅頭末底，長十二由旬、廣七由旬。其城七寶，上有樓閣戶牖軒窓，皆是眾寶真珠網覆。塹廣十二里，街巷道陌處處皆有明珠之柱、處處皆有金銀之聚。便利不淨地裂受之，受已還合，亦無衰惱水火力兵及諸饑饉毒害之事。園林池沼八功德水、眾華異香皆悉盈滿，不生草穢。一種七穫味甚香美，增色力身」等，廣如彼說。
疏「八如彌勒來」者，即《彌勒下生經》說。佛告舍利弗云：「四大海水以漸減少三千由旬，是時閻浮提地長十千由旬、廣八千由旬，平坦如鏡，名華軟草遍覆其地，種種樹木華果茂盛，其樹悉皆高三十里。城邑次比，雞飛相及。人壽八萬歲，智慧威德色力具足，安隱快樂。有一大城名翅頭末底，長十二由旬、廣七由旬。其城七寶，上有樓閣戶牖軒窓，皆是眾寶真珠網覆。塹廣十二里，街巷道陌處處皆有明珠之柱、處處皆有金銀之聚。便利不淨地裂受之，受已還合，亦無衰惱水火力兵及諸饑饉毒害之事。園林池沼八功德水、眾華異香皆悉盈滿，不生草穢。一種七穫味甚香美，增色力身」等，廣如彼說。
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疏「淨名足指案地」者，即〈佛國品〉說，隨其心淨則佛土淨。爾時舍利弗承佛威神，作是念言：「若菩薩心淨則佛土淨者，我世尊本為菩薩道時意豈不淨？而是佛土不淨若此。」佛即答云：「我此土淨，而汝不見。」爾時世尊即以足指案地，即時三千大千世界若干百千眾寶莊嚴土。一切大眾歎未曾有，而皆自見坐寶蓮華等是也。
疏「淨名足指案地」者，即〈佛國品〉說，隨其心淨則佛土淨。爾時舍利弗承佛威神，作是念言：「若菩薩心淨則佛土淨者，我世尊本為菩薩道時意豈不淨？而是佛土不淨若此。」佛即答云：「我此土淨，而汝不見。」爾時世尊即以足指案地，即時三千大千世界若干百千眾寶莊嚴土。一切大眾歎未曾有，而皆自見坐寶蓮華等是也。
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疏「法華三變淨土」者，即〈寶塔品〉。大樂說請開塔戶，佛言：「須集分身。」大樂說請集分身佛。世尊放光遠召，為欲受分身佛故，一變娑婆；二於八方各更變二百萬億那由他國土皆令清淨，坐佛不足；第三更變二百萬億那由他國土皆令清淨。故云三變。
疏「法華三變淨土」者，即〈寶塔品〉。大樂說請開塔戶，佛言：「須集分身。」大樂說請集分身佛。世尊放光遠召，為欲受分身佛故，一變娑婆；二於八方各更變二百萬億那由他國土皆令清淨，坐佛不足；第三更變二百萬億那由他國土皆令清淨。故云三變。
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疏「謂前九辯諸世界約相不同至皆周遍故」，皆釋標名。於中有三：一約性相相對，相則有差、性則無差。二「又約權設」下約權實相對，實則無差。三「又皆是諸佛之所用故」下收差與無差皆歸果用。前之二對性相權實二不相即，今則融即。言「無差之差」者，是圓融上之行布也。「差之無差」者，是行布上之圓融也。若離圓融則無可差別也，若離差別無可圓融。如攬別成總，非離別外而有此總。引《法華經》但明二不相離。「由依此義」下，顯十八圓滿由此而成。
疏「謂前九辯諸世界約相不同至皆周遍故」，皆釋標名。於中有三：一約性相相對，相則有差、性則無差。二「又約權設」下約權實相對，實則無差。三「又皆是諸佛之所用故」下收差與無差皆歸果用。前之二對性相權實二不相即，今則融即。言「無差之差」者，是圓融上之行布也。「差之無差」者，是行布上之圓融也。若離圓融則無可差別也，若離差別無可圓融。如攬別成總，非離別外而有此總。引《法華經》但明二不相離。「由依此義」下，顯十八圓滿由此而成。
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疏「盡海之塵一塵一剎已是含攝之義」者，以經云「一一世界海中，有世界海微塵數世界無差別」，謂一箇世界海，還有世界海微塵數世界，則義當一塵是一世界竟。唯就此一句已顯融攝，釋無差別義善成矣。若界界相望論無差者，無差全少；今十句中句句各有世界海塵，則一海之中已有十世界海塵數無差，故須融攝。思之。
疏「盡海之塵一塵一剎已是含攝之義」者，以經云「一一世界海中，有世界海微塵數世界無差別」，謂一箇世界海，還有世界海微塵數世界，則義當一塵是一世界竟。唯就此一句已顯融攝，釋無差別義善成矣。若界界相望論無差者，無差全少；今十句中句句各有世界海塵，則一海之中已有十世界海塵數無差，故須融攝。思之。
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疏「而前但約平漫無差」者，即長行云「一一世界海中，所有佛威力無差別」，今乃皆云一一塵中無量光等，即是重疊無差別也。
疏「而前但約平漫無差」者，即長行云「一一世界海中，所有佛威力無差別」，今乃皆云一一塵中無量光等，即是重疊無差別也。
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疏「若云約共同事」下，結彈古人。謂經舉十事皆約融攝，若依昔義，何以不言一一世界海中染淨無差別？一一世界海由眾生受苦無差別？以世界海中皆有染有苦故，故疏結云「豈世界海中都無此耶？」今經不言，明知約融攝無差別耳。世界成就品竟。
疏「若云約共同事」下，結彈古人。謂經舉十事皆約融攝，若依昔義，何以不言一一世界海中染淨無差別？一一世界海由眾生受苦無差別？以世界海中皆有染有苦故，故疏結云「豈世界海中都無此耶？」今經不言，明知約融攝無差別耳。世界成就品竟。
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華藏世界品第五(盡第二會初如來名號品)
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疏「梵本具云」等者，梵云拘蘇磨(華也)多羅(藏也)驃訶(莊嚴也)阿楞伽(嚴具也)嚕迦馱都(世界也)三牟達囉(海也)鉢履輸陀(云遍清淨也)懼曩(功德也)三牟達囉(海也)阿羅婆(上)娑(光明也)鉢履勿多(品也)，此云華藏莊嚴嚴具世界海遍清淨功德海光明品。然疏文有四：一舉梵名；二「譯者嫌繁」下申其義釋；三「其梵本云」下釋前梵本；四「約事可爾」下覈其本源，不為此釋，豈委剎海之興由。三宗趣。言「有十德」者，前品已引四文也。疏「初明華藏因果自體」者，然第二安布莊嚴亦是果相，故應對果分因。總為二段，謂先明剎因、後彰果相。以第一段中長行具有因果，偈中雙明因果，故合於因，屬自體中。疏「謂指此剎海是我本師」下，疏文二：先通釋經文、後隨難別釋。今初。疏「不唯勝觀釋迦等」者，《俱舍論》第十八說：於三無數劫各供養七萬，又如次供養五六七千佛，三無數劫滿，逆次逢勝觀、然燈、寶髻佛、初釋迦牟尼。釋曰：此三偈中，初偈明供養佛數。謂初無數劫供養七萬五千佛，第二無數劫供養七萬六千佛，第三無數劫供養七萬七千佛。後頌意明供養何佛。言逆次者，從第三無數劫向前以明，謂第三無數劫滿逢勝觀佛，第二無數劫滿逢然燈佛，第一無數劫滿逢寶髻佛，最初發心逢釋迦牟尼佛，發誓願言：「願我當作佛，一如今世尊。彼佛世尊末劫出世時，法住千年，今我如來一一同彼。」故今疏云「不唯勝觀」者，舉第三阿僧祇劫滿佛。言「釋迦」者，舉初發心之佛。而言等者，乃有三義：一等然燈寶髻、二等所供佛數、三等餘教所明。設言供養三十六恒三十八恒佛等，皆未足為多也。
疏「梵本具云」等者，梵云拘蘇磨(華也)多羅(藏也)驃訶(莊嚴也)阿楞伽(嚴具也)嚕迦馱都(世界也)三牟達囉(海也)鉢履輸陀(云遍清淨也)懼曩(功德也)三牟達囉(海也)阿羅婆(上)娑(光明也)鉢履勿多(品也)，此云華藏莊嚴嚴具世界海遍清淨功德海光明品。然疏文有四：一舉梵名；二「譯者嫌繁」下申其義釋；三「其梵本云」下釋前梵本；四「約事可爾」下覈其本源，不為此釋，豈委剎海之興由。三宗趣。言「有十德」者，前品已引四文也。疏「初明華藏因果自體」者，然第二安布莊嚴亦是果相，故應對果分因。總為二段，謂先明剎因、後彰果相。以第一段中長行具有因果，偈中雙明因果，故合於因，屬自體中。疏「謂指此剎海是我本師」下，疏文二：先通釋經文、後隨難別釋。今初。疏「不唯勝觀釋迦等」者，《俱舍論》第十八說：於三無數劫各供養七萬，又如次供養五六七千佛，三無數劫滿，逆次逢勝觀、然燈、寶髻佛、初釋迦牟尼。釋曰：此三偈中，初偈明供養佛數。謂初無數劫供養七萬五千佛，第二無數劫供養七萬六千佛，第三無數劫供養七萬七千佛。後頌意明供養何佛。言逆次者，從第三無數劫向前以明，謂第三無數劫滿逢勝觀佛，第二無數劫滿逢然燈佛，第一無數劫滿逢寶髻佛，最初發心逢釋迦牟尼佛，發誓願言：「願我當作佛，一如今世尊。彼佛世尊末劫出世時，法住千年，今我如來一一同彼。」故今疏云「不唯勝觀」者，舉第三阿僧祇劫滿佛。言「釋迦」者，舉初發心之佛。而言等者，乃有三義：一等然燈寶髻、二等所供佛數、三等餘教所明。設言供養三十六恒三十八恒佛等，皆未足為多也。
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疏「不唯淨一無生等」者，如《智論》說：五華供養然燈，得無生法忍。故《金剛經》云「若有少法可得，然燈佛則不與我授記」等。無法可得，是無生相。而言等者，等餘法門。《俱舍頌》云「但由悲普施，被折心無忿，讚歎底沙佛。次無上菩提，六波羅蜜多，於如是四位，一二又一二，如次修圓滿。」釋曰：初之四句即是四位。初位一滿，謂普施成檀。次位二滿，謂尸及忍，被折不報故能滿尸，由內無忿故成於忍。第三位中但一度滿，謂精進度。第四位中定慧雙滿，故云一二復一二等。言底沙者，此云圓滿。讚佛偈云「天地此界多聞室，逝宮天處十方無，丈夫牛王大沙門，尋地山林遍無等。」七日七夜忘下一足歎底沙，故超於彌勒九劫先成佛。《智論》之中亦同此說。故六度滿，前後不多。今經一一佛所淨修世界海微塵數大願，況於多佛、況多劫耶，故結云「由上三重故云深廣」。疏「然瑜伽起信」下，第二隨難別釋，即重釋三祇，約三乘一乘以通。言「該通十方」者，對上一方化儀言。「及樹形等界」者，對上一類世界。且如娑婆一劫，方知安養得為一日，則安養世界乃經三無數日耳。更方袈裟幢剎未經歲月，況於後後以劫為日之剎耶？是則不可以此一方一類定於成佛時劫之數。二異類剎者，即於一界即具諸界互不相見，時劫亦殊，安知脩短。故朝菌不知晦朔，況識春秋耶，況於大椿之歲耶。言「寶雲經」者，經云「善男子！菩薩不能思議如來境界。如來境界不可思議，但為淺近眾生說三僧祇修習所得菩提，而實發心已來不可計數。」賢首釋云：不可計者，不可計數阿僧祇也。義分齊云：始教三祇不同小乘十十數之，此即倍倍數之，仍說百劫修相好等。《智度論》破此別修相好，不許三祇之外別修，即是實教之意。然實教之意，自有二義：一定，三僧祇一方化儀故，又是實佛故。《起信》云「或示超地速成正覺，以為怯弱眾生故。或說我於無量阿僧祇劫當成佛道，以為懈慢眾生故。能示如是無量方便不可思議，而實菩薩種性根等，發心則等所證亦等，無有超過之法，以一切菩薩皆經於三阿僧祇劫故。」斯則定也。二者不定，復有二意：一為通餘類世界故，如《勝天王》說，即前樹形等剎是。二據佛實德無限故，如《寶雲經》。若《瑜伽》，說有二種無數劫：一者日夜月半月等，方便顯時無量故；二者如常說。若依初義，經無量劫；若依後義，但三僧祇。然依此釋，不同《寶雲》，《寶雲》不言為淺近眾生說於大劫，為於深勝說日月劫，明知意殊。是則《瑜伽》亦是一方所宜說耳。
疏「不唯淨一無生等」者，如《智論》說：五華供養然燈，得無生法忍。故《金剛經》云「若有少法可得，然燈佛則不與我授記」等。無法可得，是無生相。而言等者，等餘法門。《俱舍頌》云「但由悲普施，被折心無忿，讚歎底沙佛。次無上菩提，六波羅蜜多，於如是四位，一二又一二，如次修圓滿。」釋曰：初之四句即是四位。初位一滿，謂普施成檀。次位二滿，謂尸及忍，被折不報故能滿尸，由內無忿故成於忍。第三位中但一度滿，謂精進度。第四位中定慧雙滿，故云一二復一二等。言底沙者，此云圓滿。讚佛偈云「天地此界多聞室，逝宮天處十方無，丈夫牛王大沙門，尋地山林遍無等。」七日七夜忘下一足歎底沙，故超於彌勒九劫先成佛。《智論》之中亦同此說。故六度滿，前後不多。今經一一佛所淨修世界海微塵數大願，況於多佛、況多劫耶，故結云「由上三重故云深廣」。疏「然瑜伽起信」下，第二隨難別釋，即重釋三祇，約三乘一乘以通。言「該通十方」者，對上一方化儀言。「及樹形等界」者，對上一類世界。且如娑婆一劫，方知安養得為一日，則安養世界乃經三無數日耳。更方袈裟幢剎未經歲月，況於後後以劫為日之剎耶？是則不可以此一方一類定於成佛時劫之數。二異類剎者，即於一界即具諸界互不相見，時劫亦殊，安知脩短。故朝菌不知晦朔，況識春秋耶，況於大椿之歲耶。言「寶雲經」者，經云「善男子！菩薩不能思議如來境界。如來境界不可思議，但為淺近眾生說三僧祇修習所得菩提，而實發心已來不可計數。」賢首釋云：不可計者，不可計數阿僧祇也。義分齊云：始教三祇不同小乘十十數之，此即倍倍數之，仍說百劫修相好等。《智度論》破此別修相好，不許三祇之外別修，即是實教之意。然實教之意，自有二義：一定，三僧祇一方化儀故，又是實佛故。《起信》云「或示超地速成正覺，以為怯弱眾生故。或說我於無量阿僧祇劫當成佛道，以為懈慢眾生故。能示如是無量方便不可思議，而實菩薩種性根等，發心則等所證亦等，無有超過之法，以一切菩薩皆經於三阿僧祇劫故。」斯則定也。二者不定，復有二意：一為通餘類世界故，如《勝天王》說，即前樹形等剎是。二據佛實德無限故，如《寶雲經》。若《瑜伽》，說有二種無數劫：一者日夜月半月等，方便顯時無量故；二者如常說。若依初義，經無量劫；若依後義，但三僧祇。然依此釋，不同《寶雲》，《寶雲》不言為淺近眾生說於大劫，為於深勝說日月劫，明知意殊。是則《瑜伽》亦是一方所宜說耳。
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疏「又時無別體」下，別教一乘融攝以說，如毘目仙人執善財手，時經多劫、處歷無邊，故不可以長短思也。若顯超勝，一生頓圓；若約甚深，多劫莫究。故云不可定執，貴在入玄。
疏「又時無別體」下，別教一乘融攝以說，如毘目仙人執善財手，時經多劫、處歷無邊，故不可以長短思也。若顯超勝，一生頓圓；若約甚深，多劫莫究。故云不可定執，貴在入玄。
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疏「第二諸佛子下彰果體相」，疏文有四：一總相生起、二彰其分量、三科釋經文、四用義通局。
疏「第二諸佛子下彰果體相」，疏文有四：一總相生起、二彰其分量、三科釋經文、四用義通局。
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疏「然所依剎量」下，第二彰其分量。言「大小之化」者，如《梵網經》「周匝千華上，復現千釋迦」，即大化也。「一華百億國，一國一釋迦」，即小化也。小化唯一四洲，大化總該百億。「且依一相」等者，且依一種義相，不壞邊表有蓮華外別佛剎海等，實則稱性橫不可尋，故云法界無差別。若以性融相，則一塵中法界無量。疏「然準下別顯」，下第三科釋經文。言「應有十事」者，以文廣釋十事故。此中長行略標列故，是以古德一品之中先分土因，就果相中即分十段。今不依者，以下六事各有長行偈頌，而前四事同一長行，故科十段於文不便，先科為三，於第一華藏自體中長行之內方為四耳。疏「然其剎因」下，第四明用義通局。「已見上文」者，即起具因緣中通義易知，故示別相。列中，疏「風力遙持」者，古有二釋：一云一重風輪持一重物。疏以〈出現品〉中有十風輪持欲色等，皆是遙持，故今案定。疏「所持香海」下，疏有二釋：一約事釋、二「又藏識」下約表。於中又二：一約眾生、二「又佛性名水」下約通生佛。佛性即是真法性故，故此品初海表三義。今舉其二，略不說悲。《涅槃》亦云「有人聞香」，即第七經，至〈問明品〉當具引之。疏「又所發萬行」下，上約事釋，此約表法，但通相表行。若別說者，略示十德表於十度：一開敷鮮榮以表施度，二自性無染以表戒度，三香氣芬馥、四寶莖堅固、五寶葉扶疎、六寶蘂光幢、七相巧成就、八含藏蓮子、九寶臺堅住、十普放光明，下八如次顯於八度。疏「宿因現緣經離頌合」等者，此中詺長行為經，以取長行綴葺略說所應說義，別相修多羅故。言經離頌合者，宿因即前顯因深廣，現緣即前風持香海等，此二離明。言頌合者，初偈頌總，前半宿因、後半現緣。第二偈，三句宿因、第四句是現緣故。疏「所成果相經略頌廣」者，長行云「華藏世界海住在其中者」，即所成果相，此文則略。以十偈之內皆有果相，故云頌廣。疏「三現緣風輪經廣頌略」者，經列十種風輪，偈中但云「風力所持無動搖」耳。疏「四山地海樹經有頌無」者，長行云「金剛輪山周匝圍繞，地海眾樹各有區別」，此經有也；頌無可知。上言有四者，但有四例，唯廣略一種乃成一對，離合有無但成一例耳。若成對者，應須經合頌離、經無頌有，方成三對耳。餘四例二對，此中則無，下頌則有。疏「是無邊之邊不礙理而即事」等者，意明理無分限，總曰無邊。事有分限，故名有邊。若理成事，理性全隱，則無邊即邊。若會事歸理，事相全盡，則邊即無邊。今則不爾，不失理而事現，云無邊之邊；不壞
疏「然所依剎量」下，第二彰其分量。言「大小之化」者，如《梵網經》「周匝千華上，復現千釋迦」，即大化也。「一華百億國，一國一釋迦」，即小化也。小化唯一四洲，大化總該百億。「且依一相」等者，且依一種義相，不壞邊表有蓮華外別佛剎海等，實則稱性橫不可尋，故云法界無差別。若以性融相，則一塵中法界無量。疏「然準下別顯」，下第三科釋經文。言「應有十事」者，以文廣釋十事故。此中長行略標列故，是以古德一品之中先分土因，就果相中即分十段。今不依者，以下六事各有長行偈頌，而前四事同一長行，故科十段於文不便，先科為三，於第一華藏自體中長行之內方為四耳。疏「然其剎因」下，第四明用義通局。「已見上文」者，即起具因緣中通義易知，故示別相。列中，疏「風力遙持」者，古有二釋：一云一重風輪持一重物。疏以〈出現品〉中有十風輪持欲色等，皆是遙持，故今案定。疏「所持香海」下，疏有二釋：一約事釋、二「又藏識」下約表。於中又二：一約眾生、二「又佛性名水」下約通生佛。佛性即是真法性故，故此品初海表三義。今舉其二，略不說悲。《涅槃》亦云「有人聞香」，即第七經，至〈問明品〉當具引之。疏「又所發萬行」下，上約事釋，此約表法，但通相表行。若別說者，略示十德表於十度：一開敷鮮榮以表施度，二自性無染以表戒度，三香氣芬馥、四寶莖堅固、五寶葉扶疎、六寶蘂光幢、七相巧成就、八含藏蓮子、九寶臺堅住、十普放光明，下八如次顯於八度。疏「宿因現緣經離頌合」等者，此中詺長行為經，以取長行綴葺略說所應說義，別相修多羅故。言經離頌合者，宿因即前顯因深廣，現緣即前風持香海等，此二離明。言頌合者，初偈頌總，前半宿因、後半現緣。第二偈，三句宿因、第四句是現緣故。疏「所成果相經略頌廣」者，長行云「華藏世界海住在其中者」，即所成果相，此文則略。以十偈之內皆有果相，故云頌廣。疏「三現緣風輪經廣頌略」者，經列十種風輪，偈中但云「風力所持無動搖」耳。疏「四山地海樹經有頌無」者，長行云「金剛輪山周匝圍繞，地海眾樹各有區別」，此經有也；頌無可知。上言有四者，但有四例，唯廣略一種乃成一對，離合有無但成一例耳。若成對者，應須經合頌離、經無頌有，方成三對耳。餘四例二對，此中則無，下頌則有。疏「是無邊之邊不礙理而即事」等者，意明理無分限，總曰無邊。事有分限，故名有邊。若理成事，理性全隱，則無邊即邊。若會事歸理，事相全盡，則邊即無邊。今則不爾，不失理而事現，云無邊之邊；不壞
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事而理顯，云邊之無邊。此是事理無礙義，不是相即相作之義，思之。疏「但云諸嚴」下，此句稍長，故牒釋云：即從「諸莊嚴具」下是第九句，「摩尼妙寶」下皆第十句。
事而理顯，云邊之無邊。此是事理無礙義，不是相即相作之義，思之。疏「但云諸嚴」下，此句稍長，故牒釋云：即從「諸莊嚴具」下是第九句，「摩尼妙寶」下皆第十句。
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疏「準下剎種及梵本皆有十」者，以中一海管十海，而此十海一道布列，結有不可說佛剎微塵數香水海。十道皆然，一海一種，故有十不可說也。言「下摽種處亦然」者，摽云「諸佛子！此不可說佛剎微塵數香水海中，有不可說佛剎微塵數世界種。」釋曰：此即摽種處無十字，亦例合有。
疏「準下剎種及梵本皆有十」者，以中一海管十海，而此十海一道布列，結有不可說佛剎微塵數香水海。十道皆然，一海一種，故有十不可說也。言「下摽種處亦然」者，摽云「諸佛子！此不可說佛剎微塵數香水海中，有不可說佛剎微塵數世界種。」釋曰：此即摽種處無十字，亦例合有。
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疏「芬陀利即白蓮華」者，即唐三藏等諸師所翻。而言「亦是正敷榮時」者，即付公意，故叡公《法華．序》云「華有三時之異：華而未敷名屈摩羅，凋而將落名迦摩羅，處中盛時名芬陀利。」生公亦云：「器像之妙，莫踰蓮華。蓮華之美，榮在始敷。始敷之盛，則子盈於內，色香味足，諸之芬陀利。」意亦同也。今存二譯，各是一義，梵語多含，故兩存耳。疏「即隨一一心同時相應功德流注」者，大海既喻藏識，小海復表種子，二皆心王故。河表同時心，所謂善十一、遍行別境二，千福河流注心地也。
疏「芬陀利即白蓮華」者，即唐三藏等諸師所翻。而言「亦是正敷榮時」者，即付公意，故叡公《法華．序》云「華有三時之異：華而未敷名屈摩羅，凋而將落名迦摩羅，處中盛時名芬陀利。」生公亦云：「器像之妙，莫踰蓮華。蓮華之美，榮在始敷。始敷之盛，則子盈於內，色香味足，諸之芬陀利。」意亦同也。今存二譯，各是一義，梵語多含，故兩存耳。疏「即隨一一心同時相應功德流注」者，大海既喻藏識，小海復表種子，二皆心王故。河表同時心，所謂善十一、遍行別境二，千福河流注心地也。
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疏「嚴中嚴事」下，釋第二辯嚴也。疏中先略釋、後結十句，可知。今先示十句、後示別釋。十句者，一岸體金剛、二「淨光」下摩尼嚴岸、三「常現」下現佛光色、四「及諸」下出同類音、五「其河」下旋澓出影、六「摩尼」下網鐸垂覆、七「諸世界」下總顯多嚴、八「摩尼寶雲」下寶雲覆上、九「復出妙音」下浪出妙音、十「其香水」下水湧光雲，以文易知，故長行不出，但偈中具示。今示略釋者，疏云「寶體」是初句，「寶嚴」是第二句，「聖靈遊集」即三四五句，「光雲相映」即六八與十，「萬像浮輝」即七九二句。疏「如劍葉林」者，其林樹葉猶如刀劍，下即傷人。言如「天意樹」者，《涅槃》四十二問中當第二十四，問云「云何觀三寶猶如天意樹？言天意樹者，隨天意轉故。」至第九經方始答之，云「復次善男子！如菴羅樹及閻浮樹，一年三變，有時生華光色敷榮、有時生葉滋茂蓊欝、有時凋落狀如枯死。善男子！於意云何？是樹實為枯死不耶？」「不也。世尊！」「善男子！如來亦耳。於三界中示三種身，有時初生、有時長大、有時涅槃，而如來身實非無常。」釋曰：意明三寶隨物轉變而實常存，如天意樹隨天意轉而實不死。隨天之意，明是善業矣。言「男女林」者，即《楞伽》第一百六問「云何男女林？」一百七問「云何訶梨勒阿摩勒？」解曰：謂令觀世間，如男女林等。依《立世阿毘曇論》第一云「閻浮提林外有二林，一名訶梨勒、二名阿摩勒。此二林南復有七林，中有人林，是人林中果形如人。如閻浮提聖人王種，若男子十六歲、如女十五歲，莊嚴具足，狀如行嫁。是人林果可愛如是。其子蔕形，如人頭髻。未離欲者，見此果子便生愛心。諸外道等有離欲人，若見此果即失禪定，欲心還生。其子熟時唯鳥競食，鳥食之餘殘落於地，如尸陀林甚可厭惡。諸退禪定者見是相已，深生厭離還得本定。」意表世間男女如林，所見榮飾悉皆如幻，與此無別。遍計所執妄謂之實，菩薩觀之都無所有。故《楞伽》云「觀諸眾生如死屍無知，以妄想故見有往來。若離妄想，如彼死屍無鬼入中云為自在。」故有經說「菩薩所見世間資生，無非實相。」此之謂矣。
疏「嚴中嚴事」下，釋第二辯嚴也。疏中先略釋、後結十句，可知。今先示十句、後示別釋。十句者，一岸體金剛、二「淨光」下摩尼嚴岸、三「常現」下現佛光色、四「及諸」下出同類音、五「其河」下旋澓出影、六「摩尼」下網鐸垂覆、七「諸世界」下總顯多嚴、八「摩尼寶雲」下寶雲覆上、九「復出妙音」下浪出妙音、十「其香水」下水湧光雲，以文易知，故長行不出，但偈中具示。今示略釋者，疏云「寶體」是初句，「寶嚴」是第二句，「聖靈遊集」即三四五句，「光雲相映」即六八與十，「萬像浮輝」即七九二句。疏「如劍葉林」者，其林樹葉猶如刀劍，下即傷人。言如「天意樹」者，《涅槃》四十二問中當第二十四，問云「云何觀三寶猶如天意樹？言天意樹者，隨天意轉故。」至第九經方始答之，云「復次善男子！如菴羅樹及閻浮樹，一年三變，有時生華光色敷榮、有時生葉滋茂蓊欝、有時凋落狀如枯死。善男子！於意云何？是樹實為枯死不耶？」「不也。世尊！」「善男子！如來亦耳。於三界中示三種身，有時初生、有時長大、有時涅槃，而如來身實非無常。」釋曰：意明三寶隨物轉變而實常存，如天意樹隨天意轉而實不死。隨天之意，明是善業矣。言「男女林」者，即《楞伽》第一百六問「云何男女林？」一百七問「云何訶梨勒阿摩勒？」解曰：謂令觀世間，如男女林等。依《立世阿毘曇論》第一云「閻浮提林外有二林，一名訶梨勒、二名阿摩勒。此二林南復有七林，中有人林，是人林中果形如人。如閻浮提聖人王種，若男子十六歲、如女十五歲，莊嚴具足，狀如行嫁。是人林果可愛如是。其子蔕形，如人頭髻。未離欲者，見此果子便生愛心。諸外道等有離欲人，若見此果即失禪定，欲心還生。其子熟時唯鳥競食，鳥食之餘殘落於地，如尸陀林甚可厭惡。諸退禪定者見是相已，深生厭離還得本定。」意表世間男女如林，所見榮飾悉皆如幻，與此無別。遍計所執妄謂之實，菩薩觀之都無所有。故《楞伽》云「觀諸眾生如死屍無知，以妄想故見有往來。若離妄想，如彼死屍無鬼入中云為自在。」故有經說「菩薩所見世間資生，無非實相。」此之謂矣。
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疏「後三結嚴所因」，疏文有三：初總明、二「然此三偈」下別釋、三「顯華嚴」下結歎。二中示難思相，總有六重，六重之中皆通一偈，而各取一句中言。又此四句各是一義，如第一偈初句所現之境、二能現之處、三所現相、四能現之因。下二例然。其第一重料揀初句所現不同，三偈各一世間，而初偈是初句、次偈是第二句、後偈是第二三兩句。言「影略其文」者，謂隨一能現，能現三世間。今各舉其一，故云影略。非但此義，六重皆影略。
疏「後三結嚴所因」，疏文有三：初總明、二「然此三偈」下別釋、三「顯華嚴」下結歎。二中示難思相，總有六重，六重之中皆通一偈，而各取一句中言。又此四句各是一義，如第一偈初句所現之境、二能現之處、三所現相、四能現之因。下二例然。其第一重料揀初句所現不同，三偈各一世間，而初偈是初句、次偈是第二句、後偈是第二三兩句。言「影略其文」者，謂隨一能現，能現三世間。今各舉其一，故云影略。非但此義，六重皆影略。
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疏「又初明一果能現」下，第二重約現處明矣。初偈是第二句、後二偈皆第一句。
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疏「又初明佛力」下，第三重約能現因差各顯一因，皆第四句。
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疏「又初果後因願通因果」者，是第四重，亦約現因明異重釋第四句，而約因果不同。
疏「又初果後因願通因果」者，是第四重，亦約現因明異重釋第四句，而約因果不同。
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疏「又初自」下，第五亦約能現因，句亦第四，約二利不同。
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疏「初明即性無性」下，第六重，約所現性相明差。三偈皆第三句，以各見不同，同體無來等故。此之一義更須解釋，謂若順上釋，既從佛力等因故，所現之體即無生等。二者此句亦是能現，由體無生故，現而叵取，稱性而來故無來去，隨機隱顯各見不同。
疏「初明即性無性」下，第六重，約所現性相明差。三偈皆第三句，以各見不同，同體無來等故。此之一義更須解釋，謂若順上釋，既從佛力等因故，所現之體即無生等。二者此句亦是能現，由體無生故，現而叵取，稱性而來故無來去，隨機隱顯各見不同。
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疏「應成四句」者，文出二句。三一因一果，釋文已用。四多因多果，隨修一行無德不招。廣如〈問明〉及〈昇兜率品〉。四句相融，故一一難思。
疏「應成四句」者，文出二句。三一因一果，釋文已用。四多因多果，隨修一行無德不招。廣如〈問明〉及〈昇兜率品〉。四句相融，故一一難思。
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疏「一者令多」等者，第四偈「一切剎海咸周遍」，是令周給他也。第二偈中「靡暫停」、第三偈中「恒聞見」是令常也。第三偈中「其音美妙」是令妙也。第十偈中「無等無生無有相」是稱性也。第八偈「能於一切微塵中，普現其身淨眾剎」，及第九偈「一剎那中悉能現」，皆自在也。
疏「一者令多」等者，第四偈「一切剎海咸周遍」，是令周給他也。第二偈中「靡暫停」、第三偈中「恒聞見」是令常也。第三偈中「其音美妙」是令妙也。第十偈中「無等無生無有相」是稱性也。第八偈「能於一切微塵中，普現其身淨眾剎」，及第九偈「一剎那中悉能現」，皆自在也。
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疏「後半悲應」，即他受用及變化淨，一偈之中四土具矣。
疏「後半悲應」，即他受用及變化淨，一偈之中四土具矣。
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疏「摽二章者謂種及剎」下，疏文有三：一總釋徵名、二「欲明世界」下雙顯名相、三「而言世界」下對難釋通。於中二：初通世界無邊難、後「若爾」下釋種無體難。「雖依種類」下，釋通。於中，先正釋、二結成。今初。前為成海，故取種類略無別體。今別喻蜂窠以彰有體，蜂孔如剎，一窠如種，則顯魚龍乃成分喻。
疏「摽二章者謂種及剎」下，疏文有三：一總釋徵名、二「欲明世界」下雙顯名相、三「而言世界」下對難釋通。於中二：初通世界無邊難、後「若爾」下釋種無體難。「雖依種類」下，釋通。於中，先正釋、二結成。今初。前為成海，故取種類略無別體。今別喻蜂窠以彰有體，蜂孔如剎，一窠如種，則顯魚龍乃成分喻。
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疏「即依後義」下，二結成也。先會同晉經成種性義。種有二義：一類、二性。以禾喻種、以粒喻剎，禾能生穀故有性義。二「恐濫」下，顯今經意，亦是通難。難云：若有種生之義，何不依昔為世界性？故為此通，則種兼二義，今經存之。疏「今初也。然此十門剎種之異」下，疏文分四：一顯種所依、二對前會釋、三隨文別解、四別示義門。
疏「即依後義」下，二結成也。先會同晉經成種性義。種有二義：一類、二性。以禾喻種、以粒喻剎，禾能生穀故有性義。二「恐濫」下，顯今經意，亦是通難。難云：若有種生之義，何不依昔為世界性？故為此通，則種兼二義，今經存之。疏「今初也。然此十門剎種之異」下，疏文分四：一顯種所依、二對前會釋、三隨文別解、四別示義門。
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疏「所列十事」下，二對前會釋。於中亦四：一總顯不同；二「若別別相望」下互出同異；三「皆顯十」下彰互所以；四「何以起具？前有此無」下牒問釋成，聖即問也。問意云：一種起具等五，此無前有；方所等五，此有前無。從「前段總明」下，答也。答中，對上牒起具問。而下結云「餘可思準」者，即是結例餘四。但用何等世界住言，總通五難。劫住即是果，起具是因，此通易了，餘四猶難。謂清淨佛出，劫住轉變，正是果相，正辯果住，何得全無？今云無者，清淨方便亦是約因。又不通染，今則通染。又不語因，佛住約人，今此辯剎，故亦無之。劫住轉變，此二竪明。今語現住，亦非此要，故略不說。
疏「所列十事」下，二對前會釋。於中亦四：一總顯不同；二「若別別相望」下互出同異；三「皆顯十」下彰互所以；四「何以起具？前有此無」下牒問釋成，聖即問也。問意云：一種起具等五，此無前有；方所等五，此有前無。從「前段總明」下，答也。答中，對上牒起具問。而下結云「餘可思準」者，即是結例餘四。但用何等世界住言，總通五難。劫住即是果，起具是因，此通易了，餘四猶難。謂清淨佛出，劫住轉變，正是果相，正辯果住，何得全無？今云無者，清淨方便亦是約因。又不通染，今則通染。又不語因，佛住約人，今此辯剎，故亦無之。劫住轉變，此二竪明。今語現住，亦非此要，故略不說。
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疏「然與前同」下，第三隨文別釋。但解五句。言「若圓滿方所」等者。釋此五句皆是十八圓滿中意，次下當明。此中每句各二義。方所二者，圓滿方所，即自受用。方所，如上引《唯識》明自受用土相。隨宜方所者，即他受用及變化淨。然依《佛地》，十八圓滿唯約他受用說。今約圓通，故進入自受用，下該變化。
疏「然與前同」下，第三隨文別釋。但解五句。言「若圓滿方所」等者。釋此五句皆是十八圓滿中意，次下當明。此中每句各二義。方所二者，圓滿方所，即自受用。方所，如上引《唯識》明自受用土相。隨宜方所者，即他受用及變化淨。然依《佛地》，十八圓滿唯約他受用說。今約圓通，故進入自受用，下該變化。
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疏「依門趣入」等者，彼有事門，即如向說。二約法為門，今但出此。又「互相現入」者，是約此宗以辯門義，並如下說。分齊分二，隨宜即他受用等，約佛即自受用土。行列與下第十加持，各約事法分為二問。圓滿方所云無處不有，圓滿分齊十方無際，二相何別？答：若識隨宜，方所分齊，即知圓滿二相不同。謂隨宜方所者，此之淨土十方之內為在何方？如極樂在西，妙喜在東等。言分齊者，此之淨土廣狹云何？或等一娑婆、或等百千，是分齊也。是則圓滿方所明「無處不有」者，即遍在一切處也。分齊云「十方無際」者，量周法界也。
疏「依門趣入」等者，彼有事門，即如向說。二約法為門，今但出此。又「互相現入」者，是約此宗以辯門義，並如下說。分齊分二，隨宜即他受用等，約佛即自受用土。行列與下第十加持，各約事法分為二問。圓滿方所云無處不有，圓滿分齊十方無際，二相何別？答：若識隨宜，方所分齊，即知圓滿二相不同。謂隨宜方所者，此之淨土十方之內為在何方？如極樂在西，妙喜在東等。言分齊者，此之淨土廣狹云何？或等一娑婆、或等百千，是分齊也。是則圓滿方所明「無處不有」者，即遍在一切處也。分齊云「十方無際」者，量周法界也。
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大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十六
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