大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十五

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「餘九為別，即是成就品中十智」等者，疏文有三：一總相會通、二「一即第三」下別別對釋、三「又菩薩根」下隨難重釋。二釋中欲對下智，須知十智名字次第。彼云「諸佛子！諸佛世尊知一切世界海成壞清淨智不可思議、知一切眾生業海智不可思議。」下皆略去「不可思議」而加次第。「三知一切法界安立海智、四知說一切無邊佛海智、五入一切欲解根海智、六一念普知一切三世智、七顯示一切如來無量願海智、八示現一切佛神變海智、九轉法輪智、十建立演說海不可思議。」經脫「智」字，然疏中則易知，但對名字次第難知，已為會釋，並可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「餘九為別，即是成就品中十智」等者，疏文有三：一總相會通、二「一即第三」下別別對釋、三「又菩薩根」下隨難重釋。二釋中欲對下智，須知十智名字次第。彼云「諸佛子！諸佛世尊知一切世界海成壞清淨智不可思議、知一切眾生業海智不可思議。」下皆略去「不可思議」而加次第。「三知一切法界安立海智、四知說一切無邊佛海智、五入一切欲解根海智、六一念普知一切三世智、七顯示一切如來無量願海智、八示現一切佛神變海智、九轉法輪智、十建立演說海不可思議。」經脫「智」字，然疏中則易知，但對名字次第難知，已為會釋，並可知也。

身加中。疏「謂𦟛纖直等故云相好」者，𦟛纖之言，言兼相好。案《大般若》三十二相中，第九雙臂修直𦟛圓，如象王鼻，斯則𦟛直是相。手連臂故纖者，三十二中云「五世尊手足所有諸指圓滿纖長，甚可愛樂。」言兼好者，八十好中手足指為二十，以一指為一好，謂十指端皆圓纖可喜故。而言等者，即妙網光舒，此言顯故。三十二中云「四世尊手足二指中間，猶如鵝王咸有網鞔，金色交絡文同綺畫。」即是相也。略舉此二，廣如〈十身相海品〉說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身加中。疏「謂𦟛纖直等故云相好」者，𦟛纖之言，言兼相好。案《大般若》三十二相中，第九雙臂修直𦟛圓，如象王鼻，斯則𦟛直是相。手連臂故纖者，三十二中云「五世尊手足所有諸指圓滿纖長，甚可愛樂。」言兼好者，八十好中手足指為二十，以一指為一好，謂十指端皆圓纖可喜故。而言等者，即妙網光舒，此言顯故。三十二中云「四世尊手足二指中間，猶如鵝王咸有網鞔，金色交絡文同綺畫。」即是相也。略舉此二，廣如〈十身相海品〉說。

疏「亘十方」等者，一切諸佛種種，即亘十方也。過現未來，即三世也。菩薩因也，諸佛果也。上二皆人，法輪即法也。頓具為深，橫該為廣。相好即體，出生等用。皆悉圓融，名無邊自在，謂即橫即竪、即人即法等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亘十方」等者，一切諸佛種種，即亘十方也。過現未來，即三世也。菩薩因也，諸佛果也。上二皆人，法輪即法也。頓具為深，橫該為廣。相好即體，出生等用。皆悉圓融，名無邊自在，謂即橫即竪、即人即法等。

疏「初總謂一起一切起」等者，此上正釋。「由此妙」下，出其所以。所以有三：初總攝故、二終歸此故、三「彼全同」下通妨難。難云：若取歸此如百川歸海，何以能歸亦受海名？故今通云：約隨機別用，故曰終歸。實則體同，更無異味，即是總中之別義耳，如於海中說百川味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初總謂一起一切起」等者，此上正釋。「由此妙」下，出其所以。所以有三：初總攝故、二終歸此故、三「彼全同」下通妨難。難云：若取歸此如百川歸海，何以能歸亦受海名？故今通云：約隨機別用，故曰終歸。實則體同，更無異味，即是總中之別義耳，如於海中說百川味。

疏「二即所知塵境」者，此有二義：一塵即微細之塵，知其相虛，又能容納故，及為物因，如八地中知微塵差別智。二即六塵境故，亦名微塵境故。安國云：「謂色等五塵界，是現量境，五識親證都無塵相。如來藏中頓現身器，而無塵相。六七妄想，謂有我法想所現相，是分別變。分別變相，但可為境而無實用，如日發焰帶微塵而共紅，非實紅也。如水澄清含輕雲而俱綠，非實綠也。如觀本質，知畫像而非真。若了藏性，悟塵境而為妄。故經云『非不證真如，而能了諸行，皆如幻事等，似有而非真。』故法界微塵以為三昧。」釋曰：此義易了，亦非經宗，故疏含有；而釋之似巧，故抄引之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二即所知塵境」者，此有二義：一塵即微細之塵，知其相虛，又能容納故，及為物因，如八地中知微塵差別智。二即六塵境故，亦名微塵境故。安國云：「謂色等五塵界，是現量境，五識親證都無塵相。如來藏中頓現身器，而無塵相。六七妄想，謂有我法想所現相，是分別變。分別變相，但可為境而無實用，如日發焰帶微塵而共紅，非實紅也。如水澄清含輕雲而俱綠，非實綠也。如觀本質，知畫像而非真。若了藏性，悟塵境而為妄。故經云『非不證真如，而能了諸行，皆如幻事等，似有而非真。』故法界微塵以為三昧。」釋曰：此義易了，亦非經宗，故疏含有；而釋之似巧，故抄引之。

疏「楞伽經云：如來藏性頓現一切身器及諸受用」者，上即第一經文，然彼明頓義。此第三藏識頓知喻，喻於報身頓成。經云「譬如藏識，頓分別知自心現及身安立受用境界。」喻也。經云「彼諸依正亦復如是，頓熟眾生所處境界，以修行者安處於彼色究竟天。」釋曰：今疏不取所喻，但取能喻藏識頓變之文。從「器即廣剎」下，以《楞伽經》配屬今經。上引《楞伽》雙證三四二句，廣剎即第三句，從現三世一切佛剎三昧門起；舍宅即第四句，故。疏以受用二字配之。彼經但云受用境界，受用有二：一共業所感外諸器界，即如來藏識頓變。其宅舍即是共中不共，皆屬受用。其器一字，乃是義引，欲配二句故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「楞伽經云：如來藏性頓現一切身器及諸受用」者，上即第一經文，然彼明頓義。此第三藏識頓知喻，喻於報身頓成。經云「譬如藏識，頓分別知自心現及身安立受用境界。」喻也。經云「彼諸依正亦復如是，頓熟眾生所處境界，以修行者安處於彼色究竟天。」釋曰：今疏不取所喻，但取能喻藏識頓變之文。從「器即廣剎」下，以《楞伽經》配屬今經。上引《楞伽》雙證三四二句，廣剎即第三句，從現三世一切佛剎三昧門起；舍宅即第四句，故。疏以受用二字配之。彼經但云受用境界，受用有二：一共業所感外諸器界，即如來藏識頓變。其宅舍即是共中不共，皆屬受用。其器一字，乃是義引，欲配二句故。

疏「微塵中佛復有一義」，即觀心釋，廣如〈出現品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「微塵中佛復有一義」，即觀心釋，廣如〈出現品〉。

疏「九從知一切法理趣」下，疏文有三：一對前總顯、二「大般若」下引教成立、三「上來九句」下總結一段。二中總引三經一論。初《大般若》，即第十〈理趣分〉，經當第五百七十八。彼經敘云「此經並乃覈諸會之旨歸、綰積篇之宗緒。」明是六百卷理趣也。佛在他化自在天，為八十億大菩薩說。今疏義引兩節經文，初至不可願求，自為一節。經云「爾時世尊復依一切無戲論法說如來之相，為諸菩薩宣說般若甚深理趣輪字法門，謂一切法空，無自性故。一切法無相，離眾相故。一切法無願，無所願求故。一切法寂靜，永寂滅故。一切法無常，無常性故。一切法無樂，非可樂故。一切法無我，不自在故。一切法無淨，離淨相故。一切法不可得，推尋其相不可得故」等。釋曰：此上顯性空理趣。從「然第一義湛然常住」，當知即是此如來藏者義引。彼經顯真實理而為理趣，若唯用前，非真趣故。故彼經云「爾時世尊復依一切住持藏法如來之相，為諸菩薩宣說般若一切有情住持遍滿甚深理趣勝藏法門，謂一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故。一切眾生皆金剛藏，以金剛藏所灌灑故。一切眾生皆正法藏，一切皆依正語轉故。一切眾生皆妙業藏，一切事業加行依故。」釋曰：前明有法非有，後明無法不無，非有非無是中道理趣，故疏結云「當知即是此如來藏」，亦空不空二種之藏。又攝別從總，即藏身三昧之所有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九從知一切法理趣」下，疏文有三：一對前總顯、二「大般若」下引教成立、三「上來九句」下總結一段。二中總引三經一論。初《大般若》，即第十〈理趣分〉，經當第五百七十八。彼經敘云「此經並乃覈諸會之旨歸、綰積篇之宗緒。」明是六百卷理趣也。佛在他化自在天，為八十億大菩薩說。今疏義引兩節經文，初至不可願求，自為一節。經云「爾時世尊復依一切無戲論法說如來之相，為諸菩薩宣說般若甚深理趣輪字法門，謂一切法空，無自性故。一切法無相，離眾相故。一切法無願，無所願求故。一切法寂靜，永寂滅故。一切法無常，無常性故。一切法無樂，非可樂故。一切法無我，不自在故。一切法無淨，離淨相故。一切法不可得，推尋其相不可得故」等。釋曰：此上顯性空理趣。從「然第一義湛然常住」，當知即是此如來藏者義引。彼經顯真實理而為理趣，若唯用前，非真趣故。故彼經云「爾時世尊復依一切住持藏法如來之相，為諸菩薩宣說般若一切有情住持遍滿甚深理趣勝藏法門，謂一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故。一切眾生皆金剛藏，以金剛藏所灌灑故。一切眾生皆正法藏，一切皆依正語轉故。一切眾生皆妙業藏，一切事業加行依故。」釋曰：前明有法非有，後明無法不無，非有非無是中道理趣，故疏結云「當知即是此如來藏」，亦空不空二種之藏。又攝別從總，即藏身三昧之所有也。

疏「思益經」下，即彼經第一。時有五百比丘，聞說法空，從座起去等。網明令思益梵天為作方便(云云)。梵天言：「善男子！縱使令去至恒河沙劫，不能得出如是法門。譬如癡人畏如虛空，捨空而走，在所至處不離虛空。此諸比丘亦復如是，雖復遠去，不出空相、不出無相相、不出無作相。又如一人求索虛空，東西馳走，言：『我欲得空。我欲得空。』是人但說虛空名字而不得空，於空中行而不見空。此諸比丘亦復如是，欲求涅槃行涅槃中，而不得涅槃。所以者何？涅槃者但有名字，猶如虛空但有名字不可得取。涅槃亦爾，但有名字而不可得。」爾時五百比丘聞說是經，不受諸法，漏盡意解，心得解脫，得阿羅漢道。作如是言：「世尊！若人於諸法畢竟滅相中求涅槃者，則於其人佛不出世。」釋曰：上經有二意。一不離空，以有遣空，求空不得，以空遣空。二者不離空，顯空體妙有，求空不得。顯空離相，非有非空，亦非空非不空。而諸比丘但得初意，故成羅漢，令畢竟無求。今疏通用二意皆為理趣，略引初喻以彰體周為真意趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「思益經」下，即彼經第一。時有五百比丘，聞說法空，從座起去等。網明令思益梵天為作方便(云云)。梵天言：「善男子！縱使令去至恒河沙劫，不能得出如是法門。譬如癡人畏如虛空，捨空而走，在所至處不離虛空。此諸比丘亦復如是，雖復遠去，不出空相、不出無相相、不出無作相。又如一人求索虛空，東西馳走，言：『我欲得空。我欲得空。』是人但說虛空名字而不得空，於空中行而不見空。此諸比丘亦復如是，欲求涅槃行涅槃中，而不得涅槃。所以者何？涅槃者但有名字，猶如虛空但有名字不可得取。涅槃亦爾，但有名字而不可得。」爾時五百比丘聞說是經，不受諸法，漏盡意解，心得解脫，得阿羅漢道。作如是言：「世尊！若人於諸法畢竟滅相中求涅槃者，則於其人佛不出世。」釋曰：上經有二意。一不離空，以有遣空，求空不得，以空遣空。二者不離空，顯空體妙有，求空不得。顯空離相，非有非空，亦非空非不空。而諸比丘但得初意，故成羅漢，令畢竟無求。今疏通用二意皆為理趣，略引初喻以彰體周為真意趣。

疏「深密經中意趣有六」者，即第五經〈如來所作事品〉，為文殊說其第六事，亦名意趣、亦名理趣。即今所引，而但列名，不別解釋。今疏已略釋。疏中有二：先引經正釋，六理趣義，在文可知。後彼真義者，「即此藏身」下，會釋經文。而但釋二者，由前六中前三為本、後三解釋，則以此三攝前三也。今以真義攝於第四，即以前攝後。以不思議攝其第二，即以後攝前。以真義直舉藏身之體，不思議正同三昧之相故。《十地論》釋云「所以金剛藏入三昧者，顯此法非思量境故。」其第三與六即是他利益，後普賢說法是此二趣。今言出定，故略不言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「深密經中意趣有六」者，即第五經〈如來所作事品〉，為文殊說其第六事，亦名意趣、亦名理趣。即今所引，而但列名，不別解釋。今疏已略釋。疏中有二：先引經正釋，六理趣義，在文可知。後彼真義者，「即此藏身」下，會釋經文。而但釋二者，由前六中前三為本、後三解釋，則以此三攝前三也。今以真義攝於第四，即以前攝後。以不思議攝其第二，即以後攝前。以真義直舉藏身之體，不思議正同三昧之相故。《十地論》釋云「所以金剛藏入三昧者，顯此法非思量境故。」其第三與六即是他利益，後普賢說法是此二趣。今言出定，故略不言。

疏「無著菩薩說四意趣」者，但指《攝論》，而《雜集》第二、《莊嚴論》第十三皆同說四，謂一平等意趣，謂如佛說：「我昔曾於彼時之中，名毘婆尸，即名勝觀正等覺者。」無性釋云「謂一切佛由資糧等互相似故說彼即我，非昔毘婆尸即今釋迦。」《楞伽經》中約四義釋：一字等、二語等、三身等、四法等，故說即彼而實非彼。二別時意趣，謂如說言：「若但頌多寶如來名者，便於無上正等菩提已得決定。又由唯發願，便得往生極樂世界。」無性釋云「謂觀懈怠不能於法精勤學者，故作是言。此意長養先時善根，如世間說。但由一錢而得於千。」解云：以後別時而得千也。以一錢為千錢因，念佛為菩提因，發願為安樂因也。三別義意趣，謂如說言：「若已逢事爾所殑伽沙佛，於大乘法方能解義。」無性釋曰「意約證相大乘，不就教相大乘，故作是說。」四補特伽羅意趣者，謂如如來先為一人讚歎布施，後還毀者，謂隨此人得成何心故。若人於財物有慳悋心，為除此心，先為讚施。若樂行施，施是下善，欲令渴仰餘勝行故，所以毀之。不達言違，皆佛別意趣耳。餘行例然。今明普賢亦善窮究。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無著菩薩說四意趣」者，但指《攝論》，而《雜集》第二、《莊嚴論》第十三皆同說四，謂一平等意趣，謂如佛說：「我昔曾於彼時之中，名毘婆尸，即名勝觀正等覺者。」無性釋云「謂一切佛由資糧等互相似故說彼即我，非昔毘婆尸即今釋迦。」《楞伽經》中約四義釋：一字等、二語等、三身等、四法等，故說即彼而實非彼。二別時意趣，謂如說言：「若但頌多寶如來名者，便於無上正等菩提已得決定。又由唯發願，便得往生極樂世界。」無性釋云「謂觀懈怠不能於法精勤學者，故作是言。此意長養先時善根，如世間說。但由一錢而得於千。」解云：以後別時而得千也。以一錢為千錢因，念佛為菩提因，發願為安樂因也。三別義意趣，謂如說言：「若已逢事爾所殑伽沙佛，於大乘法方能解義。」無性釋曰「意約證相大乘，不就教相大乘，故作是說。」四補特伽羅意趣者，謂如如來先為一人讚歎布施，後還毀者，謂隨此人得成何心故。若人於財物有慳悋心，為除此心，先為讚施。若樂行施，施是下善，欲令渴仰餘勝行故，所以毀之。不達言違，皆佛別意趣耳。餘行例然。今明普賢亦善窮究。

疏「普賢出定餘人益者」下，上釋文，此下問答顯理。先問，後「感應道交」下釋。釋有法、喻、合。合中云「冥顯雙資」者，謂宿善為冥資，以暗成故；現業為顯資，事昭著故。今當俱句。亦有冥而非顯，但有宿善故。復有顯而非冥，現身精勤，宿無善故。其非冥非顯，此非機感。設欲成機，乃是大悲通相所被耳。此上四句但約於機，對機說應亦有四句：一冥應，令所得功德不自覺知。二顯應，現形說法、光照現相等。三俱。四俱非。俱非不名為應。若取大聖無心即應，無應亦得名應。以機對應乃成九句，謂一冥機顯應、二顯機冥應、三冥機冥應、四顯機顯應，上單四句。二單複相對，復成四句：一冥機冥顯應、二顯機冥顯應、三冥顯機冥應、四冥顯機顯應。三以複對複而成一句，謂冥顯二機冥顯二應，今此乃成第九句也。謂宿善冥著，精心顯彰，是謂冥顯機也。入定冥資，起用顯益，即冥顯應也。今舉冥顯之機，成前得益所以，故云「冥顯雙資于何不可」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「普賢出定餘人益者」下，上釋文，此下問答顯理。先問，後「感應道交」下釋。釋有法、喻、合。合中云「冥顯雙資」者，謂宿善為冥資，以暗成故；現業為顯資，事昭著故。今當俱句。亦有冥而非顯，但有宿善故。復有顯而非冥，現身精勤，宿無善故。其非冥非顯，此非機感。設欲成機，乃是大悲通相所被耳。此上四句但約於機，對機說應亦有四句：一冥應，令所得功德不自覺知。二顯應，現形說法、光照現相等。三俱。四俱非。俱非不名為應。若取大聖無心即應，無應亦得名應。以機對應乃成九句，謂一冥機顯應、二顯機冥應、三冥機冥應、四顯機顯應，上單四句。二單複相對，復成四句：一冥機冥顯應、二顯機冥顯應、三冥顯機冥應、四冥顯機顯應。三以複對複而成一句，謂冥顯二機冥顯二應，今此乃成第九句也。謂宿善冥著，精心顯彰，是謂冥顯機也。入定冥資，起用顯益，即冥顯應也。今舉冥顯之機，成前得益所以，故云「冥顯雙資于何不可」。

疏「身相如空法性身也」者，疏文有二：先略釋經文、後問答廣顯。今初，具四身土，前半即一法性身土，具如疏釋。後半有二身土，謂「受用」字即他受用，「化」字即是變化，順經示現故。其自受用含在前半，以身如虛空自受用相。良以經有非國土言，故但屬法性身土耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「身相如空法性身也」者，疏文有二：先略釋經文、後問答廣顯。今初，具四身土，前半即一法性身土，具如疏釋。後半有二身土，謂「受用」字即他受用，「化」字即是變化，順經示現故。其自受用含在前半，以身如虛空自受用相。良以經有非國土言，故但屬法性身土耳。

疏「法性身土為別不別」下，問答廣釋。於中，先問、後答。答中三：初雙標二章、二雙釋二章、三別示五重土相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「法性身土為別不別」下，問答廣釋。於中，先問、後答。答中三：初雙標二章、二雙釋二章、三別示五重土相。

疏「一依佛地」下，第二雙釋二章。然淨土之義，次二品廣明。問明〈賢首〉第五迴向等，復當廣說法身之義。玄文已具一經，往往顯甚深旨。此中亦即一段，寄如來身，顯普賢身。今十中第一，文中有四：初依論正立、二論自解妨、三為論引證、四會釋經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一依佛地」下，第二雙釋二章。然淨土之義，次二品廣明。問明〈賢首〉第五迴向等，復當廣說法身之義。玄文已具一經，往往顯甚深旨。此中亦即一段，寄如來身，顯普賢身。今十中第一，文中有四：初依論正立、二論自解妨、三為論引證、四會釋經文。

疏「性雖一味」下，二解妨，即正答前問也。謂與身為性，名法性身。與土為性，名法性土。即三土三身之真性也，未失一味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「性雖一味」下，二解妨，即正答前問也。謂與身為性，名法性身。與土為性，名法性土。即三土三身之真性也，未失一味。

疏「智論云」下，三為論引證，共答前問。亦猶外典「天地萬物同稟陰陽之元氣也。」佛者是覺人有靈知之覺，今第一義空與之為性，故名佛性。非情無覺，但持自體，得稱為法。今真性與之為性，故名法性。是故結云「假說能所而實無差」。次引《唯識》亦為證前，即第十論云「又自性身依法性土。雖此身土體無差別，而屬佛法性相異故。此佛身土俱非色攝，雖不可說形量大小，然隨事相其量無邊，譬如虛空遍一切處。」釋曰：此文兼證後段如空，論文易了。謂「法性屬佛」下，是疏釋論。然準彼疏云「佛是相義，為功德法所依止故、眾德聚故、二身自體故。法是性義，功德自性故、能持自性故、諸法自性故。體為土義，相為身義。」此公意云：屬佛是相、屬法是性，直語所依名土，故云體為土義。以能依亦所依，為法性身，故云相義為身。今疏意小異，謂佛有覺義，故名屬佛。土無覺義，但持自性，故名為法性。言「性隨相異」者，身土約相則有二差，隨所依性則無差別。今以無差之性隨有差之相，故云性隨相之異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「智論云」下，三為論引證，共答前問。亦猶外典「天地萬物同稟陰陽之元氣也。」佛者是覺人有靈知之覺，今第一義空與之為性，故名佛性。非情無覺，但持自體，得稱為法。今真性與之為性，故名法性。是故結云「假說能所而實無差」。次引《唯識》亦為證前，即第十論云「又自性身依法性土。雖此身土體無差別，而屬佛法性相異故。此佛身土俱非色攝，雖不可說形量大小，然隨事相其量無邊，譬如虛空遍一切處。」釋曰：此文兼證後段如空，論文易了。謂「法性屬佛」下，是疏釋論。然準彼疏云「佛是相義，為功德法所依止故、眾德聚故、二身自體故。法是性義，功德自性故、能持自性故、諸法自性故。體為土義，相為身義。」此公意云：屬佛是相、屬法是性，直語所依名土，故云體為土義。以能依亦所依，為法性身，故云相義為身。今疏意小異，謂佛有覺義，故名屬佛。土無覺義，但持自性，故名為法性。言「性隨相異」者，身土約相則有二差，隨所依性則無差別。今以無差之性隨有差之相，故云性隨相之異也。

疏「今言如虛空」下，四會釋經文。言「然隨事相其量無邊」者，以變化等三身三土事既無邊，與之為性，豈有邊耶？既如虛空，則遍至一切色非色處，疏結云「故如虛空言通喻身土」者，按於經文，但言身相如虛空。按《唯識》云「此之身土皆喻如空。」則顯虛空喻兼下句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今言如虛空」下，四會釋經文。言「然隨事相其量無邊」者，以變化等三身三土事既無邊，與之為性，豈有邊耶？既如虛空，則遍至一切色非色處，疏結云「故如虛空言通喻身土」者，按於經文，但言身相如虛空。按《唯識》云「此之身土皆喻如空。」則顯虛空喻兼下句。

疏「下經亦云解如來身非如虛空」者，即第五迴向第一經，疏已引，下更一句云「於一切處，令諸眾生積集善根悉充足故。」前明自利，此明利他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「下經亦云解如來身非如虛空」者，即第五迴向第一經，疏已引，下更一句云「於一切處，令諸眾生積集善根悉充足故。」前明自利，此明利他。

疏「我此土淨而汝不見」，即《淨名》第一。「眾生見燒淨土不毀」，即《法華》第五。並如下引。「色即是如，相即非相」，即義引《大品》等經。身土事理互交徹故，結前生後。然結前者，結前三文，成上三義。謂引《淨名》成第三，當相即是功德，身土則具妙莊嚴，通自他受用。二引《法華》成智法身土，亦通性相。智所現身者，若大圓鏡智現自受用身，平等性智現他受用身，成所作智現變化身。此三身既融，則三土亦融。變化則毀，自他受用皆悉不毀。我此土安隱，即自受用。天人常充滿，即他受用。三義引《大品》，色即是如，成第一義。相即如故，如即法性土。相通諸土，即法性身與色相身無礙依土，亦性相無礙。是故結云「皆事理交互」。言生後者，生後四句。文有兩重四句，初四唯單相對。其色相言，通於報化，自受用報、他受用報皆色相故。二又以單對複成五句，唯出其一。今準思之，以成於五：上即第一。二法性身，依色相法性土。三法性色相身，依色相土。四法性色相身，依法性土。第五有一俱句，謂法性色相身，依法性色相土，則是性相無礙之身依性相無礙之土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「我此土淨而汝不見」，即《淨名》第一。「眾生見燒淨土不毀」，即《法華》第五。並如下引。「色即是如，相即非相」，即義引《大品》等經。身土事理互交徹故，結前生後。然結前者，結前三文，成上三義。謂引《淨名》成第三，當相即是功德，身土則具妙莊嚴，通自他受用。二引《法華》成智法身土，亦通性相。智所現身者，若大圓鏡智現自受用身，平等性智現他受用身，成所作智現變化身。此三身既融，則三土亦融。變化則毀，自他受用皆悉不毀。我此土安隱，即自受用。天人常充滿，即他受用。三義引《大品》，色即是如，成第一義。相即如故，如即法性土。相通諸土，即法性身與色相身無礙依土，亦性相無礙。是故結云「皆事理交互」。言生後者，生後四句。文有兩重四句，初四唯單相對。其色相言，通於報化，自受用報、他受用報皆色相故。二又以單對複成五句，唯出其一。今準思之，以成於五：上即第一。二法性身，依色相法性土。三法性色相身，依色相土。四法性色相身，依法性土。第五有一俱句，謂法性色相身，依法性色相土，則是性相無礙之身依性相無礙之土。

疏「此上猶通諸大乘教」者，結前生後。生後唯屬一乘華嚴之宗。結前不出法性色相之身土，及四身四土之義故。謂一及第四唯法性，二三唯法性及如智，五六具上諸義亦不出如智，七八方具事理無礙故。上八門不出事理無礙實教之宗，故通諸大乘，即同教一乘義也。故此下二方是事事無礙法界華嚴別教一乘宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此上猶通諸大乘教」者，結前生後。生後唯屬一乘華嚴之宗。結前不出法性色相之身土，及四身四土之義故。謂一及第四唯法性，二三唯法性及如智，五六具上諸義亦不出如智，七八方具事理無礙故。上八門不出事理無礙實教之宗，故通諸大乘，即同教一乘義也。故此下二方是事事無礙法界華嚴別教一乘宗也。

疏「九通攝三種世間等」者，如八地中十身，即三世間故。謂眾生身、國土身等，已見玄文。言「即如空身而示普身于何不具」者，會釋經文。謂經文但云身相如空等，何有十身之義？故今釋云：如虛空言，即十身中虛空身也。八地之中十身相作，今云示現普身。則兩重十身皆悉具矣。如下經云「虛空身作眾生身、作國土身、作業報身、作聲聞身、作緣覺身、作菩薩身、作如來身。」是為虛空示餘九身。其如來身上，既具菩提身、願身、化身、法身、智身等，則有百身千身，一一類身復各攝多，故云示現普身等一切也。又如虛空言，含法身智身，即如真身。即真而現，何不具矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九通攝三種世間等」者，如八地中十身，即三世間故。謂眾生身、國土身等，已見玄文。言「即如空身而示普身于何不具」者，會釋經文。謂經文但云身相如空等，何有十身之義？故今釋云：如虛空言，即十身中虛空身也。八地之中十身相作，今云示現普身。則兩重十身皆悉具矣。如下經云「虛空身作眾生身、作國土身、作業報身、作聲聞身、作緣覺身、作菩薩身、作如來身。」是為虛空示餘九身。其如來身上，既具菩提身、願身、化身、法身、智身等，則有百身千身，一一類身復各攝多，故云示現普身等一切也。又如虛空言，含法身智身，即如真身。即真而現，何不具矣。

疏「十土分權實」等者，為揀淺深。以分權實，故前八非實。若不攝權，亦非真實。如說海水異於百川，不攝百川非海水矣。隨義布列有十不同，得意而談一一融攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十土分權實」等者，為揀淺深。以分權實，故前八非實。若不攝權，亦非真實。如說海水異於百川，不攝百川非海水矣。隨義布列有十不同，得意而談一一融攝。

疏「上言土有五重」下，三別示土相。謂前三如智有離合之殊，故分三身，其所依土唯一法性。餘可思準。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上言土有五重」下，三別示土相。謂前三如智有離合之殊，故分三身，其所依土唯一法性。餘可思準。

疏「重重皆遍」下，通其妨難。難云：如上所說，則無一處無有普賢。今何不見？釋有三意：一約機不見，是盲者過。二不見是見，見虛空身。謂以虛空不可見故，若不見者，真見虛空。三「亦遍不見處故」者，以見則不遍。何者？以可見不可見皆是普賢身。要令可見為身，則普賢身不周萬有。如智不可見，豈非智身耶？明知由有不見之處，方知身遍耳。此第三身何人能見？慧眼方能見，非肉眼所見，慧眼無見無不見故見矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「重重皆遍」下，通其妨難。難云：如上所說，則無一處無有普賢。今何不見？釋有三意：一約機不見，是盲者過。二不見是見，見虛空身。謂以虛空不可見故，若不見者，真見虛空。三「亦遍不見處故」者，以見則不遍。何者？以可見不可見皆是普賢身。要令可見為身，則普賢身不周萬有。如智不可見，豈非智身耶？明知由有不見之處，方知身遍耳。此第三身何人能見？慧眼方能見，非肉眼所見，慧眼無見無不見故見矣。

疏「一因修法生義通緣了」者，然準《涅槃》，緣因對於正因，了因對於生因。而緣亦名了，如酵煖等為酪緣因，即疏家義。通緣了，緣即緣因，了即了因，能了彼乳中之酪令得成酪。而今開異，義小殊耳。故了謂照了，不通於生。緣謂眾緣，義通生了。今從別義。又對正因是真如，故云通緣了。如不可生，故但名了。偈云出生者，出於二障，故曰出生，非生真如。諸佛法言，通教理行果，通於二因，義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一因修法生義通緣了」者，然準《涅槃》，緣因對於正因，了因對於生因。而緣亦名了，如酵煖等為酪緣因，即疏家義。通緣了，緣即緣因，了即了因，能了彼乳中之酪令得成酪。而今開異，義小殊耳。故了謂照了，不通於生。緣謂眾緣，義通生了。今從別義。又對正因是真如，故云通緣了。如不可生，故但名了。偈云出生者，出於二障，故曰出生，非生真如。諸佛法言，通教理行果，通於二因，義如上說。

疏「真如即是不空」者，此言不空，自有二義：一空者，所謂生死。不空者，是謂大涅槃。二對下空藏，是不空藏，妙有之中含性德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「真如即是不空」者，此言不空，自有二義：一空者，所謂生死。不空者，是謂大涅槃。二對下空藏，是不空藏，妙有之中含性德故。

疏「平等與藏通此二義」者，藏通真如，是不空如來藏。藏通虛空，是空如來藏。平等通二者，一真如體性平等、二虛空無相平等。此二不二，是真平等，悟法性空是真如故。經云「汝已嚴淨此法身」者，對上真如，即是法身出障名淨。「因華行滿」是已莊嚴，易故不釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「平等與藏通此二義」者，藏通真如，是不空如來藏。藏通虛空，是空如來藏。平等通二者，一真如體性平等、二虛空無相平等。此二不二，是真平等，悟法性空是真如故。經云「汝已嚴淨此法身」者，對上真如，即是法身出障名淨。「因華行滿」是已莊嚴，易故不釋。

疏「細處有多眾生」者，即〈離世間品〉。五十五經，十種如金剛大乘誓願心中第二心云「菩薩摩訶薩又作是念：於一毛端處有無量無邊眾生，何況一切法界，我當盡以無上涅槃而滅度之。是為第二如金剛大乘誓願心。」今云法界微塵無不入，與一毛端處大意同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「細處有多眾生」者，即〈離世間品〉。五十五經，十種如金剛大乘誓願心中第二心云「菩薩摩訶薩又作是念：於一毛端處有無量無邊眾生，何況一切法界，我當盡以無上涅槃而滅度之。是為第二如金剛大乘誓願心。」今云法界微塵無不入，與一毛端處大意同也。

疏「二有三頌說法果」者，此有二意：一說法即果，對上說因，詺為說果。二稱根令喜，是說法果。今具二意，謂具功德光明廣大勝力等，即說法因。今能遍說，即是說果。是初意也。二由上遍說勝法，能度眾生，即是後義，以稱根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二有三頌說法果」者，此有二意：一說法即果，對上說因，詺為說果。二稱根令喜，是說法果。今具二意，謂具功德光明廣大勝力等，即說法因。今能遍說，即是說果。是初意也。二由上遍說勝法，能度眾生，即是後義，以稱根故。

疏「一能說力勝具二嚴故」者，即是說因。功德是福德莊嚴，光明名為智慧莊嚴。此以前半力殊勝言釋此無等，下釋易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一能說力勝具二嚴故」者，即是說因。功德是福德莊嚴，光明名為智慧莊嚴。此以前半力殊勝言釋此無等，下釋易知。

疏「又前問總該諸會」等者，此有二意，唯問於三：一以要攝廣故；二明總別不同故，總即廣問、別故唯三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又前問總該諸會」等者，此有二意，唯問於三：一以要攝廣故；二明總別不同故，總即廣問、別故唯三。

世界成就品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界成就品第四

疏「初來意者」，疏文有二：一明分來，對前二品以為說緣，生下三品，為正所說。二「總明果相」下，別明品來。此句對下華藏為別，別明本師之所嚴淨，故指此品以為總明諸佛果相。是古德意。下句指前答安立問，二問不同，故二品別答，後品自答世界海問。此是疏意。然答問雖異，總別無違，故雙存二義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初來意者」，疏文有二：一明分來，對前二品以為說緣，生下三品，為正所說。二「總明果相」下，別明品來。此句對下華藏為別，別明本師之所嚴淨，故指此品以為總明諸佛果相。是古德意。下句指前答安立問，二問不同，故二品別答，後品自答世界海問。此是疏意。然答問雖異，總別無違，故雙存二義。

疏「二釋名者」，疏文有四：一釋世界、二釋成就、三會六釋、四會梵文。今初，二釋：一以破壞釋世、二以隱覆釋世。若唯前解，令華藏剎是可破壞。今為此釋，令華藏剎從無為起，同於真極不可破壞。「是故感娑婆」下，雙出不離隱覆之義。疏「成或」下，釋成就字。能成之緣，通因及果。起具因緣，是因體性，依住等事皆是果故，總具十門世界成立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二釋名者」，疏文有四：一釋世界、二釋成就、三會六釋、四會梵文。今初，二釋：一以破壞釋世、二以隱覆釋世。若唯前解，令華藏剎是可破壞。今為此釋，令華藏剎從無為起，同於真極不可破壞。「是故感娑婆」下，雙出不離隱覆之義。疏「成或」下，釋成就字。能成之緣，通因及果。起具因緣，是因體性，依住等事皆是果故，總具十門世界成立。

疏「能所合目」下，會六釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「能所合目」下，會六釋。

疏「準梵本」下，會梵文。疏會一海字，若具梵云：嚕迦馱都(世界也)三慕達羅(海也)濕第奢(演說也)匿縛怛囊(觀察亦云照曜)三牟陀(十方也)儉摩(合集也)娜𭑬(名也)鉢里勿多(品也)。若依迴文，總云「觀察十方世界海演說合集名品」。今經譯家存略太甚，餘言可略，海字切要，故疏會取。意云：佛果下出，下無海字。所以剎海莊嚴是佛修起，直語世界。眾生業成無始有故，但云世界。雖為譯家出理，實則海言切要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「準梵本」下，會梵文。疏會一海字，若具梵云：嚕迦馱都(世界也)三慕達羅(海也)濕第奢(演說也)匿縛怛囊(觀察亦云照曜)三牟陀(十方也)儉摩(合集也)娜𭑬(名也)鉢里勿多(品也)。若依迴文，總云「觀察十方世界海演說合集名品」。今經譯家存略太甚，餘言可略，海字切要，故疏會取。意云：佛果下出，下無海字。所以剎海莊嚴是佛修起，直語世界。眾生業成無始有故，但云世界。雖為譯家出理，實則海言切要。

疏「三宗趣者」，先宗、後趣。趣中有六：一總明。二云「一令諸菩薩」下，別顯。別顯之中總有六意，唯初有「一」字，餘皆略無次第，但以「故」字而為揀別。三「亦為」下，結成來意。四「故下頌」下，引文證成，雙成來意、宗趣。五「若不聞」下，反以成立。六「故普賢」下，引普賢結經文具之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三宗趣者」，先宗、後趣。趣中有六：一總明。二云「一令諸菩薩」下，別顯。別顯之中總有六意，唯初有「一」字，餘皆略無次第，但以「故」字而為揀別。三「亦為」下，結成來意。四「故下頌」下，引文證成，雙成來意、宗趣。五「若不聞」下，反以成立。六「故普賢」下，引普賢結經文具之。

疏「又此品明成剎之緣」等者，前釋對二種來意中前義，此釋對後義。此品成剎之緣，具果具因，故後品唯果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此品明成剎之緣」等者，前釋對二種來意中前義，此釋對後義。此品成剎之緣，具果具因，故後品唯果。

疏「但觀於十」下，通難。難云：問有四十，何唯觀十？故答意云：十海為總，已含所餘三十別問。言「佛海之中具身等」者，是佛必有六根三業為體相，顯著之十必有德用圓備。謂佛地等故具二十，大願海中已攝因中發趣等十，故四十無遺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「但觀於十」下，通難。難云：問有四十，何唯觀十？故答意云：十海為總，已含所餘三十別問。言「佛海之中具身等」者，是佛必有六根三業為體相，顯著之十必有德用圓備。謂佛地等故具二十，大願海中已攝因中發趣等十，故四十無遺。

疏「觀乃觀海歎乃歎智」者，下釋妨難，即心口相違難，此難因前而生。於中四：一問；二「智之與海」下答；三「若爾」下重難，即歎說不同難，此難望後說分而生；四「智離海境」下辯答。答中二：先約教相，謂智之異相，因所知故。二「又表」以下約證相，海是所證故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「觀乃觀海歎乃歎智」者，下釋妨難，即心口相違難，此難因前而生。於中四：一問；二「智之與海」下答；三「若爾」下重難，即歎說不同難，此難望後說分而生；四「智離海境」下辯答。答中二：先約教相，謂智之異相，因所知故。二「又表」以下約證相，海是所證故。

疏「十智望海」下，正釋經文。於中二：先總、後別。總中，十海之名，總有五節，已如前品。今對三文，并此即為四。四言「望海」者，即前所觀。言「與問」者，即第六經。此唯三。下對二別釋中兼對與智，即是前品意加之中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十智望海」下，正釋經文。於中二：先總、後別。總中，十海之名，總有五節，已如前品。今對三文，并此即為四。四言「望海」者，即前所觀。言「與問」者，即第六經。此唯三。下對二別釋中兼對與智，即是前品意加之中。

疏「謂一中」下，別釋。鉤鎖相連令義無遺，今當具出，問中十海，與智中十智、觀海中十海、歎智中十智。一世界海，一能入一切智性力智；一一切世界海，一知一切世界海成壞智。二眾生海，二入法界無邊量智；二一切眾生海，二知一切眾生業海智。三法界安立海，三成就一切佛境智；三一切諸佛海，三知一切法界安立海智。四諸佛海，四知一切世界海成壞智；四一切法界海，四說一切無邊佛海智。五佛波羅蜜海，五知一切眾生界廣大智；五一切眾生業海，五入一切欲解根海智。六佛解脫海，六住諸佛甚深解脫無差別諸三昧智；六一切眾生根欲海，六一念普知一切三世智。七佛變化海，七入一切菩薩諸根海智；七一切諸佛法輪海，七顯示一切如來無量願海智。八佛演說海，八智一切眾生語言海轉法輪辭辯智；八一切三世海，八示現一切佛神變海智。九佛名號海，九普入法界一切世界海身智；九一切如來願力海，九轉法輪智。十佛壽量海，十得一切佛音聲智；十一切如來神變海，十建立演說海智。其所為中十法亦是十海，已如上會。文無海言，今略不出。今對會四文，即分為四：第一以歎智對觀海辯次第者，第一智觀第一海，第二智觀第二海及第五海，第三觀第四，第四觀第三，第五觀第六，第六觀第八，第七觀第九，第八觀第十，第九第十並觀第七，但看前列次第可知。疏中所會，正是此對。第二若將歎智對與智次第者，所歎第一即與智第四，世界成壞；二即是五，業海智也；三即是二，入法界無量。四即是三，五即是七，六即是六，七即是九，八即是六，九即是八，十即彼十，彼有總句故，彼六中含此六八。第三若將歎智對問十海，多同第一對觀海辯。若具說者，前四如次對四海，第五通遍後五，六即彼六，七即九十，八即第七，此九與十皆是彼八。第四若將十種觀海對問十海者，此觀第一即問第一，二即彼二，三即彼四，四即彼三，五亦彼二，六遍後五亦可是二，七即彼八，八即彼六，九即彼九及與第十，此第十海即彼第七海也。復應將觀海對問十海，如前問中以對。更應將與智對問十海，前與智中已對。若更將十海對加所為中十法，已如前品所為中明。故今略出四門而已。餘義疏中具會，細尋易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂一中」下，別釋。鉤鎖相連令義無遺，今當具出，問中十海，與智中十智、觀海中十海、歎智中十智。一世界海，一能入一切智性力智；一一切世界海，一知一切世界海成壞智。二眾生海，二入法界無邊量智；二一切眾生海，二知一切眾生業海智。三法界安立海，三成就一切佛境智；三一切諸佛海，三知一切法界安立海智。四諸佛海，四知一切世界海成壞智；四一切法界海，四說一切無邊佛海智。五佛波羅蜜海，五知一切眾生界廣大智；五一切眾生業海，五入一切欲解根海智。六佛解脫海，六住諸佛甚深解脫無差別諸三昧智；六一切眾生根欲海，六一念普知一切三世智。七佛變化海，七入一切菩薩諸根海智；七一切諸佛法輪海，七顯示一切如來無量願海智。八佛演說海，八智一切眾生語言海轉法輪辭辯智；八一切三世海，八示現一切佛神變海智。九佛名號海，九普入法界一切世界海身智；九一切如來願力海，九轉法輪智。十佛壽量海，十得一切佛音聲智；十一切如來神變海，十建立演說海智。其所為中十法亦是十海，已如上會。文無海言，今略不出。今對會四文，即分為四：第一以歎智對觀海辯次第者，第一智觀第一海，第二智觀第二海及第五海，第三觀第四，第四觀第三，第五觀第六，第六觀第八，第七觀第九，第八觀第十，第九第十並觀第七，但看前列次第可知。疏中所會，正是此對。第二若將歎智對與智次第者，所歎第一即與智第四，世界成壞；二即是五，業海智也；三即是二，入法界無量。四即是三，五即是七，六即是六，七即是九，八即是六，九即是八，十即彼十，彼有總句故，彼六中含此六八。第三若將歎智對問十海，多同第一對觀海辯。若具說者，前四如次對四海，第五通遍後五，六即彼六，七即九十，八即第七，此九與十皆是彼八。第四若將十種觀海對問十海者，此觀第一即問第一，二即彼二，三即彼四，四即彼三，五亦彼二，六遍後五亦可是二，七即彼八，八即彼六，九即彼九及與第十，此第十海即彼第七海也。復應將觀海對問十海，如前問中以對。更應將與智對問十海，前與智中已對。若更將十海對加所為中十法，已如前品所為中明。故今略出四門而已。餘義疏中具會，細尋易了。

疏「以總收別但廣身光等」者，以三業之總，攝六根之別。言但廣身光等者，等取前光明及音聲智慧。二光為身、音聲屬口、智慧是意，今文並具，故致「等」言，即開三業而為十耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以總收別但廣身光等」者，以三業之總，攝六根之別。言但廣身光等者，等取前光明及音聲智慧。二光為身、音聲屬口、智慧是意，今文並具，故致「等」言，即開三業而為十耳。

疏「若言具說，何以下文唯說安立及世界海耶」，此下問答料揀，此上問也。答有二意：一經來未盡，約顯現答。〈遮那品〉末無有結束故。若經具來，應更答餘三十八問。二「又雖說二」下，答二兼餘。於中，先標、後「謂界必有生」下出所兼相。略出三海，謂一眾生、二佛、三行業。及能兼二，已有五海。言「餘可意求」者，即餘五海等，謂有生必有根欲為一，有佛必由願力為二，必有神變普周為三，必轉法益生為四，有作用解脫為五。則具十海矣。具海既爾，具餘例然。此依別答四十問說。若約十海為總，此但答二、下別答八，已如〈現相品〉明，則十海之中兼餘三十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若言具說，何以下文唯說安立及世界海耶」，此下問答料揀，此上問也。答有二意：一經來未盡，約顯現答。〈遮那品〉末無有結束故。若經具來，應更答餘三十八問。二「又雖說二」下，答二兼餘。於中，先標、後「謂界必有生」下出所兼相。略出三海，謂一眾生、二佛、三行業。及能兼二，已有五海。言「餘可意求」者，即餘五海等，謂有生必有根欲為一，有佛必由願力為二，必有神變普周為三，必轉法益生為四，有作用解脫為五。則具十海矣。具海既爾，具餘例然。此依別答四十問說。若約十海為總，此但答二、下別答八，已如〈現相品〉明，則十海之中兼餘三十。

疏「此十亦對前十海十智」者，初一為令即具十智，故云為令眾生入佛智慧海故。餘九即十海，一即佛海及神變海、二即世界海、三即三世海、四即法界海、五即轉法輪海、六即眾生根海、七八皆眾生海、九即願海，十海備矣。對海既爾，對智可知，如對海故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此十亦對前十海十智」者，初一為令即具十智，故云為令眾生入佛智慧海故。餘九即十海，一即佛海及神變海、二即世界海、三即三世海、四即法界海、五即轉法輪海、六即眾生根海、七八皆眾生海、九即願海，十海備矣。對海既爾，對智可知，如對海故。

四讚勝誡聽。疏「然通此十」下，重釋偈文。結云「欲委配釋恐厭繁文」，今當配之。初偈即牒智慧地及無畏功德，兼含體相顯著等十句，以言普現十方光明遍照等故。第二偈即世界海及出現也。第三偈牒佛境。第四偈牒佛加持。第五偈即業海及樂欲海，并調伏海。第六偈前半波羅蜜海亦兼佛地，次句法界海，末句所行。第七偈即神變海。第八偈前半眾生海，後半演說海。第九偈即佛解脫海，及三自在。第十偈即大願海。餘皆兼含，可以意得。非益觀智，疏略不言。明欲委釋尋文，故抄重出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四讚勝誡聽。疏「然通此十」下，重釋偈文。結云「欲委配釋恐厭繁文」，今當配之。初偈即牒智慧地及無畏功德，兼含體相顯著等十句，以言普現十方光明遍照等故。第二偈即世界海及出現也。第三偈牒佛境。第四偈牒佛加持。第五偈即業海及樂欲海，并調伏海。第六偈前半波羅蜜海亦兼佛地，次句法界海，末句所行。第七偈即神變海。第八偈前半眾生海，後半演說海。第九偈即佛解脫海，及三自在。第十偈即大願海。餘皆兼含，可以意得。非益觀智，疏略不言。明欲委釋尋文，故抄重出。

第二廣陳本義。疏「智猶難測」下，分三：初總難、二「然上十事」下料揀、三釋文。二中三：初以十對剎、二以十對種、三以十對海。初中四：一正對。二「有云」下，敘昔，即《刊定》意。三「則違」下，辯違。四「若依」下，結過。謂盡世界海皆作無差別，故剎海中無差別事。餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二廣陳本義。疏「智猶難測」下，分三：初總難、二「然上十事」下料揀、三釋文。二中三：初以十對剎、二以十對種、三以十對海。初中四：一正對。二「有云」下，敘昔，即《刊定》意。三「則違」下，辯違。四「若依」下，結過。謂盡世界海皆作無差別，故剎海中無差別事。餘可知。

疏「言有世界海塵數」下，三釋文。於中四：一正釋經意、二牒昔總非、三彰非所以、四逆遮昔救。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言有世界海塵數」下，三釋文。於中四：一正釋經意、二牒昔總非、三彰非所以、四逆遮昔救。

疏「有云」下，第二牒昔總非。云「孟浪之甚」者，浪謂流浪，孟亦猛也。《莊子．齊物篇》云「瞿鵲子問於長梧子曰：『吾聞諸夫子：聖人不從事於務，不就利、不違害，不喜求、不緣道，無謂有謂、有謂無謂，而遊乎塵垢之外。夫子以為孟浪之言，而我以為妙道之行也。吾子以為奚若？』」釋曰：今不取其事，但取孟浪所出耳。孟浪者，率略之言也，明其無當。向秀云：「瀾漫無所趣捨之謂。」二字要連用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「有云」下，第二牒昔總非。云「孟浪之甚」者，浪謂流浪，孟亦猛也。《莊子．齊物篇》云「瞿鵲子問於長梧子曰：『吾聞諸夫子：聖人不從事於務，不就利、不違害，不喜求、不緣道，無謂有謂、有謂無謂，而遊乎塵垢之外。夫子以為孟浪之言，而我以為妙道之行也。吾子以為奚若？』」釋曰：今不取其事，但取孟浪所出耳。孟浪者，率略之言也，明其無當。向秀云：「瀾漫無所趣捨之謂。」二字要連用。

疏「何者」下，三彰非所以，尋意可知。而猶恐難見，請以喻明。如一槃中盛於十楪，十楪之中各盛十彈子。一槃如剎海，一楪如剎種，彈子如一剎。若言一槃之中有一槃彈子，塵數無差。豈得以一槃之內彈子無差以充其數？一槃彈子但有一百，一彈子之塵已難知數，況一百彈子盡抹為塵，則數不可量，便將一百之數以充一槃彈子之塵數，故為孟浪也。得斯喻意，尋數易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「何者」下，三彰非所以，尋意可知。而猶恐難見，請以喻明。如一槃中盛於十楪，十楪之中各盛十彈子。一槃如剎海，一楪如剎種，彈子如一剎。若言一槃之中有一槃彈子，塵數無差。豈得以一槃之內彈子無差以充其數？一槃彈子但有一百，一彈子之塵已難知數，況一百彈子盡抹為塵，則數不可量，便將一百之數以充一槃彈子之塵數，故為孟浪也。得斯喻意，尋數易了。

疏「亦不得言通一切世界海說」者，第四逆遮昔救。恐有救云：一剎海中剎，不充一剎海之塵。今取一切剎海中剎，以充一剎海中塵數，豈不得耶？亦如一槃彈子之多，不充一槃之塵。若多槃彈子，豈不充一槃之塵耶？故今遮云：若依此義，義則粗通，奈何違下文。下文云「一世界海中即有世界海塵數。」不可言一切世界海共為一世界海塵數，豈得將此而為救耶？亦猶一槃彈子即有一槃彈子塵數，不言多槃有一槃之塵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦不得言通一切世界海說」者，第四逆遮昔救。恐有救云：一剎海中剎，不充一剎海之塵。今取一切剎海中剎，以充一剎海中塵數，豈不得耶？亦如一槃彈子之多，不充一槃之塵。若多槃彈子，豈不充一槃之塵耶？故今遮云：若依此義，義則粗通，奈何違下文。下文云「一世界海中即有世界海塵數。」不可言一切世界海共為一世界海塵數，豈得將此而為救耶？亦猶一槃彈子即有一槃彈子塵數，不言多槃有一槃之塵也。

疏「然佛土之義」下，疏文有三：一辯類、二融攝、三釋文。今初，說三土；二開三為四；三合四為二；四融二為一。前二則《唯識》第十意。然初說三者，依三身故。報有自他，故為四身，四身還依四土。論云「又自性身依法性土，雖此身土體無差別，而屬佛法性相異故。此佛身土俱非色攝，雖不可說形量大小，然隨事相其量無邊，譬如虛空遍一切處。」釋曰：此義前品已引，為下文用之故重委引。論云「自受用身還依自受用土，謂大圓鏡智相應淨識，由昔所修自利無漏純淨佛土因緣成熟，從初成佛盡未來際，相續變為純淨佛土，周圓無際、眾寶莊嚴，自受用身常依而住。如淨土量，身量亦爾，諸根相好一一無邊，無限善根所引生故。功德智慧既非色法，雖不可說形量大小，而依所證及所依身，亦可說言遍一切處。」釋曰：功德隨所依身，智慧隨所證如。餘並可知。論云「他受用身亦依自土，謂平等性智大慈悲力，由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟，隨住十地菩薩所宜，變為淨土，或小或大、或劣或勝，前後改轉。他受用身依之而住，能依身量亦無定限。若變化身，依變化土，謂成事智大慈悲力，由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟，隨未登地有情所宜，化為佛土，或淨或穢、或大或小，前後改轉。佛變化身依之而住，能依身量亦無定限。」釋曰：上皆論文，文並易了。下疏用之，須知所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然佛土之義」下，疏文有三：一辯類、二融攝、三釋文。今初，說三土；二開三為四；三合四為二；四融二為一。前二則《唯識》第十意。然初說三者，依三身故。報有自他，故為四身，四身還依四土。論云「又自性身依法性土，雖此身土體無差別，而屬佛法性相異故。此佛身土俱非色攝，雖不可說形量大小，然隨事相其量無邊，譬如虛空遍一切處。」釋曰：此義前品已引，為下文用之故重委引。論云「自受用身還依自受用土，謂大圓鏡智相應淨識，由昔所修自利無漏純淨佛土因緣成熟，從初成佛盡未來際，相續變為純淨佛土，周圓無際、眾寶莊嚴，自受用身常依而住。如淨土量，身量亦爾，諸根相好一一無邊，無限善根所引生故。功德智慧既非色法，雖不可說形量大小，而依所證及所依身，亦可說言遍一切處。」釋曰：功德隨所依身，智慧隨所證如。餘並可知。論云「他受用身亦依自土，謂平等性智大慈悲力，由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟，隨住十地菩薩所宜，變為淨土，或小或大、或劣或勝，前後改轉。他受用身依之而住，能依身量亦無定限。若變化身，依變化土，謂成事智大慈悲力，由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟，隨未登地有情所宜，化為佛土，或淨或穢、或大或小，前後改轉。佛變化身依之而住，能依身量亦無定限。」釋曰：上皆論文，文並易了。下疏用之，須知所在。

疏「統唯二種謂淨與穢性與相」者，三攝四為二也。諸經論中皆有於此二種之二，先攝上四為淨穢者，乃有多義。四中有淨有穢，則三類半為淨、半類為穢。二前三為淨，以他受用斷分別障已證真如，故名為淨。變化皆穢，設有七珍，穢眾生住，故亦非淨。三後二皆穢，《仁王經》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」而生公說「有形皆穢，無形為淨。」則唯法性為淨。若爾，自受用土豈稱穢耶？此以冥同真性，不可說其形量大小，則同淨攝。二攝前四為性相者，略有二門：一法性為性、餘三皆相；二自受用土冥同真性亦可名性、餘二唯相。第四融而為一，則淨穢性相、三土四土無不圓融，即此經意，故云「有異餘宗」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「統唯二種謂淨與穢性與相」者，三攝四為二也。諸經論中皆有於此二種之二，先攝上四為淨穢者，乃有多義。四中有淨有穢，則三類半為淨、半類為穢。二前三為淨，以他受用斷分別障已證真如，故名為淨。變化皆穢，設有七珍，穢眾生住，故亦非淨。三後二皆穢，《仁王經》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」而生公說「有形皆穢，無形為淨。」則唯法性為淨。若爾，自受用土豈稱穢耶？此以冥同真性，不可說其形量大小，則同淨攝。二攝前四為性相者，略有二門：一法性為性、餘三皆相；二自受用土冥同真性亦可名性、餘二唯相。第四融而為一，則淨穢性相、三土四土無不圓融，即此經意，故云「有異餘宗」。

疏「又此淨土一質不成」下，第二融攝。因上第四義故，略為此融。然東安莊公本有三句，無有質不成。今加此句，以成二對。謂淨穢域絕，不可言一；理唯一味，不可言異。冥同性空，不可言有；隨緣成立，不可言無。然一為遣異，無相遣有。然其釋中，一亦約理，實則一義。有其二種：一約理一、二約事一。如自受用，十方如來同有淨土，不可言無，而得稱一。故疏成四句，二對不同。又上略舉四句一向遮過，實則即異即同、即有即無。若互相形奪，則一異兩亡、有無雙寂。若圓融無礙，則即一即多、即有即無。有是無家之有、無是有家之無，多是即一之多、一是即多之一。有無即事理無礙、一多兼事事無礙，由此重重，故華藏剎一一塵中皆見法界。餘如玄中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此淨土一質不成」下，第二融攝。因上第四義故，略為此融。然東安莊公本有三句，無有質不成。今加此句，以成二對。謂淨穢域絕，不可言一；理唯一味，不可言異。冥同性空，不可言有；隨緣成立，不可言無。然一為遣異，無相遣有。然其釋中，一亦約理，實則一義。有其二種：一約理一、二約事一。如自受用，十方如來同有淨土，不可言無，而得稱一。故疏成四句，二對不同。又上略舉四句一向遮過，實則即異即同、即有即無。若互相形奪，則一異兩亡、有無雙寂。若圓融無礙，則即一即多、即有即無。有是無家之有、無是有家之無，多是即一之多、一是即多之一。有無即事理無礙、一多兼事事無礙，由此重重，故華藏剎一一塵中皆見法界。餘如玄中。