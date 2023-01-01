大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十四

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「三別釋」者，前之二釋，一則一一別對、二則互相總對；今不對前，則七八兩段義不相關，七約法開悟、八約身成益，身法不同故不相對。上言對前為三者，前二相由故名為對，今與前別亦是對前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三別釋」者，前之二釋，一則一一別對、二則互相總對；今不對前，則七八兩段義不相關，七約法開悟、八約身成益，身法不同故不相對。上言對前為三者，前二相由故名為對，今與前別亦是對前。

疏「此上菩薩法化始終」下，上約順釋，今乃逆收，以彰深妙耳。細尋易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此上菩薩法化始終」下，上約順釋，今乃逆收，以彰深妙耳。細尋易了。

疏「初悲智相導，度眾生而不疲」者，悲無大智，即成愛見。愛見悲者，則於生死有疲厭心。今劫海修行而無疲厭，明有智導矣。智若無悲，則多趣寂，名為下劣。今脫苦眾生，心無下劣，即有悲導矣。悲故能度，智故無疲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初悲智相導，度眾生而不疲」者，悲無大智，即成愛見。愛見悲者，則於生死有疲厭心。今劫海修行而無疲厭，明有智導矣。智若無悲，則多趣寂，名為下劣。今脫苦眾生，心無下劣，即有悲導矣。悲故能度，智故無疲。

疏「次偈空有雙觀」等者，空有雙觀即是前半，空無分量、有無邊際。入法門而常寂、即是後半。內前觀有入一切法門，由前觀空而恒寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「次偈空有雙觀」等者，空有雙觀即是前半，空無分量、有無邊際。入法門而常寂、即是後半。內前觀有入一切法門，由前觀空而恒寂滅。

疏「後偈」等者，三世二利是願皆修，斯則名為物我無滯，便成後半化他自淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後偈」等者，三世二利是願皆修，斯則名為物我無滯，便成後半化他自淨。

疏言「與前影略」者，前有入塵，此中即無。此有住一毛端遍動諸剎，塵塵多身剎那頓現等，彼皆略無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏言「與前影略」者，前有入塵，此中即無。此有住一毛端遍動諸剎，塵塵多身剎那頓現等，彼皆略無。

疏「分與無分皆無礙故，乃至然各四句」者，總相而言，分即是事、無分是理，理事既融故無障礙。言各有二四句者，事理皆四故。理四句者，一無分限，以遍一切故；二非無分，以一法中無不具故；三具分無分，謂分無分一味，以全體在一法而一切處恒滿故，如觀一塵中見一切處法界；四俱非分無分，以自體絕待故、圓融故，二義一相非二門故。事四句者，一有分，以隨自事相有分齊故。二無分，以全體即理故。《大品》云「如色，前際不可得、後際不可得。」此即無分也。三俱，以前二義無礙，是故具此二義方是事故。四俱非，以二義融故、平等故、二相絕故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「分與無分皆無礙故，乃至然各四句」者，總相而言，分即是事、無分是理，理事既融故無障礙。言各有二四句者，事理皆四故。理四句者，一無分限，以遍一切故；二非無分，以一法中無不具故；三具分無分，謂分無分一味，以全體在一法而一切處恒滿故，如觀一塵中見一切處法界；四俱非分無分，以自體絕待故、圓融故，二義一相非二門故。事四句者，一有分，以隨自事相有分齊故。二無分，以全體即理故。《大品》云「如色，前際不可得、後際不可得。」此即無分也。三俱，以前二義無礙，是故具此二義方是事故。四俱非，以二義融故、平等故、二相絕故。

疏「身等不唯分故」等者，謂由上諸義，理性不唯無分，故在一切處而全體在於一內；不唯分故，常在一中而全在一切處。而事法不唯分故，常在此處恒在他方；不唯無分，故遍一切處而不移本位。又由理性不唯無分故，不在一事外；不唯分故，不在一事內。事法不唯分故，常在此處而無在；不唯無分故，常在他處而無不在。是故無在無不在，而在此在彼無有障礙也。然此中有兩對事理，各有二四句，乃成八句。疏中但出二句，謂上云證理不唯無分故，即初對約理一句。其一切法皆爾者，舉例耳。今云身等不唯分者，即是後對中約事一句，以身等即事也。餘之六句略而不出。故上總言各二四句，意中含取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「身等不唯分故」等者，謂由上諸義，理性不唯無分，故在一切處而全體在於一內；不唯分故，常在一中而全在一切處。而事法不唯分故，常在此處恒在他方；不唯無分，故遍一切處而不移本位。又由理性不唯無分故，不在一事外；不唯分故，不在一事內。事法不唯分故，常在此處而無在；不唯無分故，常在他處而無不在。是故無在無不在，而在此在彼無有障礙也。然此中有兩對事理，各有二四句，乃成八句。疏中但出二句，謂上云證理不唯無分故，即初對約理一句。其一切法皆爾者，舉例耳。今云身等不唯分者，即是後對中約事一句，以身等即事也。餘之六句略而不出。故上總言各二四句，意中含取。

疏「於體不計有無二邊」者，一切諸法體不出於有與無故。「於義不著常」等者，就一有上自有常無常之義，謂生滅是無常義、不生滅是常義，又不生滅是無常義等。只要一有法上，即有常無常、我無我、苦之與樂、淨非淨等，故云「諸法相遍」。「於行不習苦樂」者，斷見計樂行、常見計苦行等，住正道者則不分別是邪是正，因果交徹故。世間性空、即是出世間故。隨順觀察世諦，即入第一義故。於諦常自二，於解常自一，故未堪實化權為說三，大根既熟便為說實，權是即實之權、實是即權之實故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「於體不計有無二邊」者，一切諸法體不出於有與無故。「於義不著常」等者，就一有上自有常無常之義，謂生滅是無常義、不生滅是常義，又不生滅是無常義等。只要一有法上，即有常無常、我無我、苦之與樂、淨非淨等，故云「諸法相遍」。「於行不習苦樂」者，斷見計樂行、常見計苦行等，住正道者則不分別是邪是正，因果交徹故。世間性空、即是出世間故。隨順觀察世諦，即入第一義故。於諦常自二，於解常自一，故未堪實化權為說三，大根既熟便為說實，權是即實之權、實是即權之實故。

疏「照初二藏令菩薩證」者，一如來藏在纏，含果法故。二自性清淨藏，在纏不染故。此二本有，故令其證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「照初二藏令菩薩證」者，一如來藏在纏，含果法故。二自性清淨藏，在纏不染故。此二本有，故令其證。

疏「照次二藏令菩薩成」者，一法身藏，謂果位，為功德所依故。二出世間上上藏，謂出纏，超過二乘菩薩故。並已出纏，故致「成」言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「照次二藏令菩薩成」者，一法身藏，謂果位，為功德所依故。二出世間上上藏，謂出纏，超過二乘菩薩故。並已出纏，故致「成」言。

疏「照第五藏令化令淨」者，以第五法界藏通因通果，外持一切染淨有為，名為法界；內含一切恒沙功德，故復名藏。以有因故化之，以有染故淨之，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「照第五藏令化令淨」者，以第五法界藏通因通果，外持一切染淨有為，名為法界；內含一切恒沙功德，故復名藏。以有因故化之，以有染故淨之，餘如前說。

疏「三中後二如下業中」者，即藏有三義，中後二義：下動剎網，一一塵中現無數佛，即第二義；三雨法雨，即第三義。妙法輪雲，即如來藏故，便是所證。二出離雲，即令化令淨。三大願雲，令得令成義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三中後二如下業中」者，即藏有三義，中後二義：下動剎網，一一塵中現無數佛，即第二義；三雨法雨，即第三義。妙法輪雲，即如來藏故，便是所證。二出離雲，即令化令淨。三大願雲，令得令成義。

疏「謂色如燈雲」者，〈相海品〉云「如來眉間有大人相，名遍法界光明雲。摩尼寶華以為莊嚴，放大光明具眾寶色，猶如日月洞徹清淨。其光普照十方國土，於中顯現一切佛身，復出妙音宣揚諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂色如燈雲」者，〈相海品〉云「如來眉間有大人相，名遍法界光明雲。摩尼寶華以為莊嚴，放大光明具眾寶色，猶如日月洞徹清淨。其光普照十方國土，於中顯現一切佛身，復出妙音宣揚諸法。」

疏「亦具同時具足等十門及教義等」者，十門可思。但法是所依體。事中一華事，由此華事為理所融，故具十對令同時等。而康藏和尚約義分齊釋成云：「一教義，謂見此蓮華能生解故。二事理華，即是事舉體同真故。三境智華，是所觀同智性故。四行位，是萬行華，隨位別故。五因果，因事之華，覽因成果故。六依正，全是所修，亦能依故。七體用，體同真性，用應機故。八人法，恒覽於人，攝為法故。九逆順，逆同五熱，順十度故。十感應，遍應一切，亦能感故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦具同時具足等十門及教義等」者，十門可思。但法是所依體。事中一華事，由此華事為理所融，故具十對令同時等。而康藏和尚約義分齊釋成云：「一教義，謂見此蓮華能生解故。二事理華，即是事舉體同真故。三境智華，是所觀同智性故。四行位，是萬行華，隨位別故。五因果，因事之華，覽因成果故。六依正，全是所修，亦能依故。七體用，體同真性，用應機故。八人法，恒覽於人，攝為法故。九逆順，逆同五熱，順十度故。十感應，遍應一切，亦能感故。」

疏「而其本意正表義耳」者，以十玄十對，凡舉一事必具十玄，凡一玄門必收十對，泛明一法一一圓收故。若作教者但是傍來，然其本意唯表義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「而其本意正表義耳」者，以十玄十對，凡舉一事必具十玄，凡一玄門必收十對，泛明一法一一圓收故。若作教者但是傍來，然其本意唯表義耳。

疏「忽然現者」，隨難牒釋。準《觀佛三昧海經》第二，明地金剛白毫相光云「此相現時，佛菩提樹，白毫力故，根下自然化生寶華，縱廣正等四十由旬，其華金色金剛為臺。佛眉間光照此華臺，其光直下至金剛際」等。與此大同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「忽然現者」，隨難牒釋。準《觀佛三昧海經》第二，明地金剛白毫相光云「此相現時，佛菩提樹，白毫力故，根下自然化生寶華，縱廣正等四十由旬，其華金色金剛為臺。佛眉間光照此華臺，其光直下至金剛際」等。與此大同。

疏「亦如涅槃從牛出乳」者，即第十四經、南本十三，云「爾時眾中有一菩薩名住無垢藏王，有大威德，成就神通、得大總持，三昧具足、得無所畏。即從座起，偏袒右肩右膝著地，長跪合掌白佛言：『世尊？如佛所說，諸佛菩薩所可成就功德智慧，無量無邊百千萬億，實不可說。我意猶謂故不如是大乘經典。何以故？因是大乘方等經力故，能出生諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提。』時佛讚言：『善哉善哉。善男子！如是如是，如汝所說。是諸大乘方等經典，雖復成就無量功德，欲比是經不可為喻，百倍千倍百千萬億，乃至算數譬喻所不能及。善男子！譬如從牛出乳、從乳出酪、從酪出生酥、從生酥出熟酥、從熟酥出醍醐。醐醐最上，若有服者眾病皆除，所有諸藥悉入其中。善男子！佛亦如是，從佛流出十二部經，從十二部經出修多羅，從修多羅出方等經，從方等經出般若波羅蜜，從般若波羅蜜出大涅槃，猶如醍醐。言醍醐者，喻於佛性。佛性者，即是如來。善男子！以是義故，說言如來所有功德，無量無邊不可稱計。』」釋曰：彼約讚法勝，能從微至著。今但取從佛出教，以況眉間出眾耳。然此段經文諸說不同。若澤州，先於菩薩申已解中有一問云：此經是其言教，阿耨多羅三藐三菩提是其果證。教淺證深，何故菩提不及是經？釋言：此中偏名宣說佛性之詮、法身之教以之為經。所證即是性淨因果，所生菩提是其方便。因果性淨為本、方便為末，末不如本故，佛菩提功德不及。準後佛答其義如是。次下釋佛答，合中云：以佛合牛，約應身佛。十二部經合乳，說小乘經。修多羅合酥，名大乘教。藉小開大，故名為出。後四俱大乘詮事之教，名修多羅，謂施戒等事。方等合生酥，即大乘中破相空教，因事顯理故名為出。以般若合熟酥，究竟離相證實之慧名為般若，依理起慧是故名出，約行辯教亦得名出。《般若經》云「然此般若，即是向前菩提體也。」以醍醐合涅槃，般若了因，了彼無始法性涅槃，是故名出。約實辯教亦得名出。《涅槃經》言「佛性即是如來」者，是法身如來，非報身如來。報身功德不及此經，故不即之。上皆遠公之意。若望經意，未必如是。謂此公堅將大小事理以配五味，乃成屈曲。如何不說大乘十二部等耶？今謂無垢藏意，推功歸本，果從教生。如來述成，成其推功之義。醍醐最上，功本由乳；如來至極，功歸於教。故涅槃即是如來，如大即是菩提。誠謂「滔滔之水本於濫觴，合抱之樹生於毫末」，故說教為佛本，何用強分大小法報別耶？然佛自揀此經異於小乘，今牛出乳是大教耳。若爾，何成五味？謂十二部 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦如涅槃從牛出乳」者，即第十四經、南本十三，云「爾時眾中有一菩薩名住無垢藏王，有大威德，成就神通、得大總持，三昧具足、得無所畏。即從座起，偏袒右肩右膝著地，長跪合掌白佛言：『世尊？如佛所說，諸佛菩薩所可成就功德智慧，無量無邊百千萬億，實不可說。我意猶謂故不如是大乘經典。何以故？因是大乘方等經力故，能出生諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提。』時佛讚言：『善哉善哉。善男子！如是如是，如汝所說。是諸大乘方等經典，雖復成就無量功德，欲比是經不可為喻，百倍千倍百千萬億，乃至算數譬喻所不能及。善男子！譬如從牛出乳、從乳出酪、從酪出生酥、從生酥出熟酥、從熟酥出醍醐。醐醐最上，若有服者眾病皆除，所有諸藥悉入其中。善男子！佛亦如是，從佛流出十二部經，從十二部經出修多羅，從修多羅出方等經，從方等經出般若波羅蜜，從般若波羅蜜出大涅槃，猶如醍醐。言醍醐者，喻於佛性。佛性者，即是如來。善男子！以是義故，說言如來所有功德，無量無邊不可稱計。』」釋曰：彼約讚法勝，能從微至著。今但取從佛出教，以況眉間出眾耳。然此段經文諸說不同。若澤州，先於菩薩申已解中有一問云：此經是其言教，阿耨多羅三藐三菩提是其果證。教淺證深，何故菩提不及是經？釋言：此中偏名宣說佛性之詮、法身之教以之為經。所證即是性淨因果，所生菩提是其方便。因果性淨為本、方便為末，末不如本故，佛菩提功德不及。準後佛答其義如是。次下釋佛答，合中云：以佛合牛，約應身佛。十二部經合乳，說小乘經。修多羅合酥，名大乘教。藉小開大，故名為出。後四俱大乘詮事之教，名修多羅，謂施戒等事。方等合生酥，即大乘中破相空教，因事顯理故名為出。以般若合熟酥，究竟離相證實之慧名為般若，依理起慧是故名出，約行辯教亦得名出。《般若經》云「然此般若，即是向前菩提體也。」以醍醐合涅槃，般若了因，了彼無始法性涅槃，是故名出。約實辯教亦得名出。《涅槃經》言「佛性即是如來」者，是法身如來，非報身如來。報身功德不及此經，故不即之。上皆遠公之意。若望經意，未必如是。謂此公堅將大小事理以配五味，乃成屈曲。如何不說大乘十二部等耶？今謂無垢藏意，推功歸本，果從教生。如來述成，成其推功之義。醍醐最上，功本由乳；如來至極，功歸於教。故涅槃即是如來，如大即是菩提。誠謂「滔滔之水本於濫觴，合抱之樹生於毫末」，故說教為佛本，何用強分大小法報別耶？然佛自揀此經異於小乘，今牛出乳是大教耳。若爾，何成五味？謂十二部

經辯所說教。出修多羅者，十二分教出生契理合機之義故。修多羅出方等者，由契理故顯出真理，正理廣陳為方等故。從方等出般若者，依理生智等。般若出涅槃者，以智契理成極果故。故云涅槃猶如醍醐，醍醐喻於佛性，佛性即是如來。文理昭然，何須屈曲。亦有說言：從佛出十二部經是本質教，從十二部出修多羅是影像教者，亦是妄推度耳，都無本影之意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經辯所說教。出修多羅者，十二分教出生契理合機之義故。修多羅出方等者，由契理故顯出真理，正理廣陳為方等故。從方等出般若者，依理生智等。般若出涅槃者，以智契理成極果故。故云涅槃猶如醍醐，醍醐喻於佛性，佛性即是如來。文理昭然，何須屈曲。亦有說言：從佛出十二部經是本質教，從十二部出修多羅是影像教者，亦是妄推度耳，都無本影之意。

疏「故此十句攝為五對」者，重收前釋。謂一如理如量對、二法身報身對、三身毛心念對、四外感內安對、五竪見橫圓對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故此十句攝為五對」者，重收前釋。謂一如理如量對、二法身報身對、三身毛心念對、四外感內安對、五竪見橫圓對。

疏「既現既至」者，疏於釋文之前總彰讚意。於中有二：先正釋、後總科。今初。既現，即勝音讚。既至，即十方菩薩讚。「罔極」者，即無極之情。故《詩．序》云「情動於中而形於言，言之不足則詠歌之，詠歌之不足則不知手之舞之足之蹈之。」故生公用此意釋說偈意云「以罔極之心詠歌舞蹈耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「既現既至」者，疏於釋文之前總彰讚意。於中有二：先正釋、後總科。今初。既現，即勝音讚。既至，即十方菩薩讚。「罔極」者，即無極之情。故《詩．序》云「情動於中而形於言，言之不足則詠歌之，詠歌之不足則不知手之舞之足之蹈之。」故生公用此意釋說偈意云「以罔極之心詠歌舞蹈耳。」

疏「初一眉間菩薩讚」下，科釋。先總科、二「新眾纔集」下明讚次第。於中亦二：先正明、後結彈。今初，亦是通妨。謂有問言：若以後十為十方菩薩讚者，十方先來，何以後讚？故今通云：現瑞與讚二皆同時，則勝音與十方讚亦同時，自是結集集讚一處耳。又應問言：既是結集排次居然，合排十方在前，何以向後？故釋云：承前讚勝音德次，是故先舉勝音讚耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初一眉間菩薩讚」下，科釋。先總科、二「新眾纔集」下明讚次第。於中亦二：先正明、後結彈。今初，亦是通妨。謂有問言：若以後十為十方菩薩讚者，十方先來，何以後讚？故今通云：現瑞與讚二皆同時，則勝音與十方讚亦同時，自是結集集讚一處耳。又應問言：既是結集排次居然，合排十方在前，何以向後？故釋云：承前讚勝音德次，是故先舉勝音讚耳。

疏「昔人不曉」下，二結彈古德。於中又三：初正辯非、次「何者且眉間出眾」下立理、三〈況法界品〉引例合歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「昔人不曉」下，二結彈古德。於中又三：初正辯非、次「何者且眉間出眾」下立理、三〈況法界品〉引例合歎。

疏「亦含諸問思之」者，文含四十句，且收十海：初偈即佛海；次偈演說海；三一偈變化海，一毛示現故；四一偈眾生海；五一偈世界海；六一偈法界安立海；七一偈波羅蜜海；八一偈佛壽量海，已證佛地必有壽故；九一偈解脫海，普賢開覺已離障故，已獲神通作用解脫故；十一偈名號海，身雲普遍，隨物立名故。十海既爾，攝餘問例然，故令思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦含諸問思之」者，文含四十句，且收十海：初偈即佛海；次偈演說海；三一偈變化海，一毛示現故；四一偈眾生海；五一偈世界海；六一偈法界安立海；七一偈波羅蜜海；八一偈佛壽量海，已證佛地必有壽故；九一偈解脫海，普賢開覺已離障故，已獲神通作用解脫故；十一偈名號海，身雲普遍，隨物立名故。十海既爾，攝餘問例然，故令思之。

疏「則十身圓融遍四法界」者，以但言佛身故通十身，但云法界故通四界，以體即理、以用即事，體用無礙即事理無礙，即一即遍即事事無礙。又初句體遍，次句明用，第三句明用遍，第四句不動本也。本有二種：一真身為本，本體自遍，以用如體，故不動本而能普遍。二應用之中自有本末，菩提座身即本，周十方即末，故下不起樹王而昇四天，正明不動本而周遍。今明雖遍法界而處此座，明不壞末而歸本。此二不相離，故疏以「不動本而周遍」釋不壞末而歸本耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「則十身圓融遍四法界」者，以但言佛身故通十身，但云法界故通四界，以體即理、以用即事，體用無礙即事理無礙，即一即遍即事事無礙。又初句體遍，次句明用，第三句明用遍，第四句不動本也。本有二種：一真身為本，本體自遍，以用如體，故不動本而能普遍。二應用之中自有本末，菩提座身即本，周十方即末，故下不起樹王而昇四天，正明不動本而周遍。今明雖遍法界而處此座，明不壞末而歸本。此二不相離，故疏以「不動本而周遍」釋不壞末而歸本耳。

疏「上則事如理故」等者，菩提座身是事，以如理故周遍。言「此則事含理」者，一毛是事，無不包故。由理有二義：一無處不遍、二無法不包，猶如虛空具包遍義。今事如理，故具上二義，即事事無礙中事理融通門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上則事如理故」等者，菩提座身是事，以如理故周遍。言「此則事含理」者，一毛是事，無不包故。由理有二義：一無處不遍、二無法不包，猶如虛空具包遍義。今事如理，故具上二義，即事事無礙中事理融通門也。

疏「又一毛表解脫門」者，約觀心釋。一毛外有內空，能容受故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又一毛表解脫門」者，約觀心釋。一毛外有內空，能容受故。

疏「初二總身總相遍」等者，然有四句，謂一總遍總中、二總遍別中、三別遍別中、四別遍總中。然所遍通依正，且約能遍為正，所遍為依。依正各有總別，正總即全身，別即眼耳乃至一毛。依總即全一國土，別即若樹若石乃至一塵。初但言剎中安坐，故是總身總相遍。後明身遍塵中之土，總遍別中。疏「言眾中者」，即大眾海中為揀昔解，以為勝音眷屬讚故，則是勝音眾中菩薩故。今明是新舊二種大眾海中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初二總身總相遍」等者，然有四句，謂一總遍總中、二總遍別中、三別遍別中、四別遍總中。然所遍通依正，且約能遍為正，所遍為依。依正各有總別，正總即全身，別即眼耳乃至一毛。依總即全一國土，別即若樹若石乃至一塵。初但言剎中安坐，故是總身總相遍。後明身遍塵中之土，總遍別中。疏「言眾中者」，即大眾海中為揀昔解，以為勝音眷屬讚故，則是勝音眾中菩薩故。今明是新舊二種大眾海中。

疏「又句各一智」者，上約二智，此約四智。四智之相已見第一經，今但取其與今經文相應之處而引之耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又句各一智」者，上約二智，此約四智。四智之相已見第一經，今但取其與今經文相應之處而引之耳。

疏「力無畏等皆無異故」者，即〈問明品〉文。經云「文殊法常爾，法王唯一法。一切無礙人，一道出生死。一切諸佛身，同共一法身，一心一智慧，力無畏亦然。」言「相同」者，即相似名同，非謂共也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「力無畏等皆無異故」者，即〈問明品〉文。經云「文殊法常爾，法王唯一法。一切無礙人，一道出生死。一切諸佛身，同共一法身，一心一智慧，力無畏亦然。」言「相同」者，即相似名同，非謂共也。

疏「此即無礙慧身不依一切」者，上以無住本釋無依，無依是理，故無住即實相之異名。今以智慧釋無依，故〈出現品〉云「一切佛法依慈悲，慈悲復依方便立，方便依智智依慧，無礙慧身無所依」故。疏「離諸分別是無差別」者，上釋無差別，約理無二。今釋無差，但心無分別耳。故無差別與無分別，有通有局，局則無差別是理、無分別約智，通則理亦得名無分別。故〈問明品〉云「佛剎無分別，無憎亦無愛。」智亦得名無有差別，謂無差智為能證故。今用通義，以無分別釋無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此即無礙慧身不依一切」者，上以無住本釋無依，無依是理，故無住即實相之異名。今以智慧釋無依，故〈出現品〉云「一切佛法依慈悲，慈悲復依方便立，方便依智智依慧，無礙慧身無所依」故。疏「離諸分別是無差別」者，上釋無差別，約理無二。今釋無差，但心無分別耳。故無差別與無分別，有通有局，局則無差別是理、無分別約智，通則理亦得名無分別。故〈問明品〉云「佛剎無分別，無憎亦無愛。」智亦得名無有差別，謂無差智為能證故。今用通義，以無分別釋無差別。

疏「能現能生身土智影皆無二故」者，即《唯識》釋大圓鏡智之能，亦如上引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「能現能生身土智影皆無二故」者，即《唯識》釋大圓鏡智之能，亦如上引。

疏「即法身無色應物現形」者，引證，此語正是《肇論》。論云「法身無色，應物現形。般若無知，對緣而照。」若取其本據，即是經云「佛真法身猶若虛空，應物現形如水中月。」下經亦云「佛以法為身，清淨如虛空，所現眾色形，令入此法中」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即法身無色應物現形」者，引證，此語正是《肇論》。論云「法身無色，應物現形。般若無知，對緣而照。」若取其本據，即是經云「佛真法身猶若虛空，應物現形如水中月。」下經亦云「佛以法為身，清淨如虛空，所現眾色形，令入此法中」也。

疏「以智契如」下，會上二身令無障礙，是真法身。引《金光明》，已如上引，即〈三身品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以智契如」下，會上二身令無障礙，是真法身。引《金光明》，已如上引，即〈三身品〉。

疏「望前應身即重化」者，應身對法報，應身是化身。今於應身上起化，故云重化。如釋迦是應身，如涅槃受供，於其毛端現多化佛，即重化也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「望前應身即重化」者，應身對法報，應身是化身。今於應身上起化，故云重化。如釋迦是應身，如涅槃受供，於其毛端現多化佛，即重化也。

疏「先一偈顯真佛」者，此約法報無礙之身為真佛也。「第一義常」者，本有常也，智符於理。「湛然常照」者，即是修成，合本有也。若依法相，後常是相續常。今依法性宗，冥符於理同理常也。故生公《涅槃疏》云「夫真理自然悟，亦冥符真，則同無差，悟豈容易？不易之體，為湛然常照。」即其義也。「顯者離二障」者，亦有二意。若別說者，離煩惱障故法身顯，離所知障故智身成。合則二障俱障二身，離於二障俱顯二身，智性本有，非照今有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「先一偈顯真佛」者，此約法報無礙之身為真佛也。「第一義常」者，本有常也，智符於理。「湛然常照」者，即是修成，合本有也。若依法相，後常是相續常。今依法性宗，冥符於理同理常也。故生公《涅槃疏》云「夫真理自然悟，亦冥符真，則同無差，悟豈容易？不易之體，為湛然常照。」即其義也。「顯者離二障」者，亦有二意。若別說者，離煩惱障故法身顯，離所知障故智身成。合則二障俱障二身，離於二障俱顯二身，智性本有，非照今有故。

疏「諸根相好一一無邊」者，即自受用身果。「無限福智所莊嚴故」者，即自受用因。故《唯識》云「二受用身，此有二種：一自受用，謂諸如來三無數劫修習無量福慧資糧，所起無邊真實功德，及極圓淨常遍色身，相續湛然盡未來際，恒自受用廣大法樂。」釋曰：以論對疏，居然可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「諸根相好一一無邊」者，即自受用身果。「無限福智所莊嚴故」者，即自受用因。故《唯識》云「二受用身，此有二種：一自受用，謂諸如來三無數劫修習無量福慧資糧，所起無邊真實功德，及極圓淨常遍色身，相續湛然盡未來際，恒自受用廣大法樂。」釋曰：以論對疏，居然可知。

疏「初一普隨物樂」下，三義皆通他受用身及變化身。故《唯識》云「二他受用，謂諸如來由平等智，示現微妙淨功德身，居純淨土，為住十地諸菩薩眾現大神通，轉正法輪決眾疑網，令彼受用大乘法樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初一普隨物樂」下，三義皆通他受用身及變化身。故《唯識》云「二他受用，謂諸如來由平等智，示現微妙淨功德身，居純淨土，為住十地諸菩薩眾現大神通，轉正法輪決眾疑網，令彼受用大乘法樂故。」

疏「無生為佛法體故」者，諸經論中皆詮無生之理，故《淨名》不二發始明之，《楞伽經》說一切不生，《中論》不生為論宗體。傅大士亦云：「佛法以無生為體、無著為宗。忘想為因、涅槃為果。」諸文非一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無生為佛法體故」者，諸經論中皆詮無生之理，故《淨名》不二發始明之，《楞伽經》說一切不生，《中論》不生為論宗體。傅大士亦云：「佛法以無生為體、無著為宗。忘想為因、涅槃為果。」諸文非一。

疏「無住處者拂約性」，云「法性如虛空，諸佛於中住。」似有住處。今謂法性如空，則無所住。況體無生，安有能住不住？諸法方住法性，故上文云「諸佛於中住」，故《金剛經》云「應無所住而生其心」，若心有住則為非住。《大品》云「若住一切法，不住般若波羅蜜。不住一切法，方住般若波羅蜜。」故《大般若》會會之初，皆先明無住。《淨名》亦說「無住為本」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無住處者拂約性」，云「法性如虛空，諸佛於中住。」似有住處。今謂法性如空，則無所住。況體無生，安有能住不住？諸法方住法性，故上文云「諸佛於中住」，故《金剛經》云「應無所住而生其心」，若心有住則為非住。《大品》云「若住一切法，不住般若波羅蜜。不住一切法，方住般若波羅蜜。」故《大般若》會會之初，皆先明無住。《淨名》亦說「無住為本」。

疏「無盡相言兼真身故」者，一應用無盡，若鏡對萬形。二真體無盡，此復二種：一十蓮華藏之色相故；二一一色相體無窮盡、湛然不變故。經云「如來妙色常安隱，不為時節劫數遷。大聖曠劫行慈悲，獲得金剛不壞體。」《勝鬘》云「如來色無盡，智慧亦復然」故。疏言「十化」者，即《佛地經》說：佛身有十化，初依身輪起三種化：一受生化，謂受最後身。二神通化，謂現諸變等。三業果化，謂受金鏘等。又依語輪起三種化：一辯揚化，謂轉法輪，斷疑答難。二讚勵化，謂讚勝勸學。三慶慰化，謂有進修或能斷證，隨喜慶慰。意化有四：一領受意化，謂領問受取等。二決擇意化，謂觀有情心行差別，揀擇諸法性相不同。三發起意化，謂能發起宿世善根，及令二乘發大行等。四造作意化，謂能建立諸法事義。是故當知依實起用即是化身，故說化身無別心色。釋曰：上即論文疏文具用，欲會釋經，少有添減，但觀向引自分疏中主客之言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無盡相言兼真身故」者，一應用無盡，若鏡對萬形。二真體無盡，此復二種：一十蓮華藏之色相故；二一一色相體無窮盡、湛然不變故。經云「如來妙色常安隱，不為時節劫數遷。大聖曠劫行慈悲，獲得金剛不壞體。」《勝鬘》云「如來色無盡，智慧亦復然」故。疏言「十化」者，即《佛地經》說：佛身有十化，初依身輪起三種化：一受生化，謂受最後身。二神通化，謂現諸變等。三業果化，謂受金鏘等。又依語輪起三種化：一辯揚化，謂轉法輪，斷疑答難。二讚勵化，謂讚勝勸學。三慶慰化，謂有進修或能斷證，隨喜慶慰。意化有四：一領受意化，謂領問受取等。二決擇意化，謂觀有情心行差別，揀擇諸法性相不同。三發起意化，謂能發起宿世善根，及令二乘發大行等。四造作意化，謂能建立諸法事義。是故當知依實起用即是化身，故說化身無別心色。釋曰：上即論文疏文具用，欲會釋經，少有添減，但觀向引自分疏中主客之言。

疏「離一切諸相即名諸佛」者，復有文云「若見諸相非相，即見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「離一切諸相即名諸佛」者，復有文云「若見諸相非相，即見如來。」

疏「慈氏論云：但離四相」等者，此釋上離一切言故。四加行位菩薩但觀此四。四者，一名、二義、三名義自性、四名義差別。名即能詮。義為所詮。名中有句，名詮自性、句詮差別，則名中有自性差別，義中亦有自性差別，能詮所詮此二異相故。二別觀，若名義自性、名義差別，二二相同，故合觀察。謂觀於名必詮自性，若觀於句必詮差別，故自性名與自性義此二相同，名義差別相同亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「慈氏論云：但離四相」等者，此釋上離一切言故。四加行位菩薩但觀此四。四者，一名、二義、三名義自性、四名義差別。名即能詮。義為所詮。名中有句，名詮自性、句詮差別，則名中有自性差別，義中亦有自性差別，能詮所詮此二異相故。二別觀，若名義自性、名義差別，二二相同，故合觀察。謂觀於名必詮自性，若觀於句必詮差別，故自性名與自性義此二相同，名義差別相同亦爾。

疏「亦是釋疑為物現相不乖如空」者，疑云：既以法為佛身，清淨如虛空，何緣現金色等？云何令人悟於虛空？答：有三意。一體雖無相，為物現相，物宜見故，隨他意耳。二者若不現相，云何令人悟於無相？如不因言，豈顯無言之理？上二意即為物現相句中通之。三如虛空言，取其清淨無相，非離相求。相即無相，故不乖空。故下經云「佛住甚深真法性，寂滅無相同虛空，而於第一實義中，示現種種所行事。所作利益眾生事，皆依法性而得有，相與無相無差別，入於究竟皆無相。」故相不乖無相，相即無相耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦是釋疑為物現相不乖如空」者，疑云：既以法為佛身，清淨如虛空，何緣現金色等？云何令人悟於虛空？答：有三意。一體雖無相，為物現相，物宜見故，隨他意耳。二者若不現相，云何令人悟於無相？如不因言，豈顯無言之理？上二意即為物現相句中通之。三如虛空言，取其清淨無相，非離相求。相即無相，故不乖空。故下經云「佛住甚深真法性，寂滅無相同虛空，而於第一實義中，示現種種所行事。所作利益眾生事，皆依法性而得有，相與無相無差別，入於究竟皆無相。」故相不乖無相，相即無相耳。

疏「地地三心」者，即入、住、出，下當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「地地三心」者，即入、住、出，下當廣說。

疏「一梵音故」者，唯取五天梵音，意在一故；二即此一梵音稱性故遍；三此一梵音中即具一切音。故疏釋云「事理融故」。一梵音是事，事為理融，故一具一切。四「多法雨」者，隨前一音，即說四諦、十二因緣、六波羅蜜、因果等法。五隨說一法具多文辭，如四諦品說四諦法，遍周法界主伴無盡。六隨前一音一法，各同一切眾生之音，如百道風各吹多竅，競發異響。前第三一音具多，是佛音自具。今一具多，是隨一音外同物類。七德一類音各遍一切處，多類皆爾。八唯宣稱性，融差別故。九能令萬類皆得見聞上之性淨。十隨聞大小益皆究竟。言「文處可見」者，上之八義句各一義，唯第九義具於三句。十亦一句，故十二句而有十義。疏「言影像者顯無方所」者，此句標，下別釋之。離其影像以為二喻，影取光影喻，故云光東影西等。然光影喻自有二意：一以若身若樹等以喻物機，日月之光以喻佛智，所見之影喻佛色形。如瞿師羅之短質，佛智對之為三尺之影；無邊身之長質，佛智對之為窮上界而有餘之影。今不取此義。二質喻法身，無二相故。光前機感，隨其東西所感異故。影喻色形，隨機感光而東西故。今取此義，云無方所。二以像一種為鏡像喻，故云質對像生。無從無去，即無方所。「故此影像」下，雙結二喻無方所言，意明空耳。疏「言如空者不可取等故」者，等於四義。謂此偈中五義如空：一不可取，無物可取，智覽無性故。二無生，非從無之有故。三無起作，非新成故。四應物現前，無有一物不對空故，隨器大小孔隙之異故。五平等，十方虛空皆不可量，三際虛空同一相故。如來五義者，一離相故、二真常故、三湛寂故，上三寂然不動；四即感而遂通、五體相用等。佛佛相望，平等無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一梵音故」者，唯取五天梵音，意在一故；二即此一梵音稱性故遍；三此一梵音中即具一切音。故疏釋云「事理融故」。一梵音是事，事為理融，故一具一切。四「多法雨」者，隨前一音，即說四諦、十二因緣、六波羅蜜、因果等法。五隨說一法具多文辭，如四諦品說四諦法，遍周法界主伴無盡。六隨前一音一法，各同一切眾生之音，如百道風各吹多竅，競發異響。前第三一音具多，是佛音自具。今一具多，是隨一音外同物類。七德一類音各遍一切處，多類皆爾。八唯宣稱性，融差別故。九能令萬類皆得見聞上之性淨。十隨聞大小益皆究竟。言「文處可見」者，上之八義句各一義，唯第九義具於三句。十亦一句，故十二句而有十義。疏「言影像者顯無方所」者，此句標，下別釋之。離其影像以為二喻，影取光影喻，故云光東影西等。然光影喻自有二意：一以若身若樹等以喻物機，日月之光以喻佛智，所見之影喻佛色形。如瞿師羅之短質，佛智對之為三尺之影；無邊身之長質，佛智對之為窮上界而有餘之影。今不取此義。二質喻法身，無二相故。光前機感，隨其東西所感異故。影喻色形，隨機感光而東西故。今取此義，云無方所。二以像一種為鏡像喻，故云質對像生。無從無去，即無方所。「故此影像」下，雙結二喻無方所言，意明空耳。疏「言如空者不可取等故」者，等於四義。謂此偈中五義如空：一不可取，無物可取，智覽無性故。二無生，非從無之有故。三無起作，非新成故。四應物現前，無有一物不對空故，隨器大小孔隙之異故。五平等，十方虛空皆不可量，三際虛空同一相故。如來五義者，一離相故、二真常故、三湛寂故，上三寂然不動；四即感而遂通、五體相用等。佛佛相望，平等無二。

疏「故雖現形猶如水月」者，經云「佛真法身猶若虛空，應物現形如水中月。」此義佛佛平等，故結云「平等如虛空」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故雖現形猶如水月」者，經云「佛真法身猶若虛空，應物現形如水中月。」此義佛佛平等，故結云「平等如虛空」。

疏「既以結通菩薩雲集，尤顯上歎是彼十方」者，謂若是勝音眷屬，何以歎後結云「如此四天下道場中，以佛神力，十方各有一億世界海微塵數諸菩薩等而來集會耶。」明知上是十方菩薩歎佛德耳。現相品竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「既以結通菩薩雲集，尤顯上歎是彼十方」者，謂若是勝音眷屬，何以歎後結云「如此四天下道場中，以佛神力，十方各有一億世界海微塵數諸菩薩等而來集會耶。」明知上是十方菩薩歎佛德耳。現相品竟。

普賢三昧品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢三昧品第三

疏「二釋名」，疏文有二：一正釋、二解妨。前中有三釋：第一釋普賢是人、第二釋普賢是法、第三依梵本義通人法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二釋名」，疏文有二：一正釋、二解妨。前中有三釋：第一釋普賢是人、第二釋普賢是法、第三依梵本義通人法。

疏「縱佛加」下品，二解妨難。有二種難：一義廣名局難。難云：文中具有佛加光讚，何以偏名三昧？一法釋意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「縱佛加」下品，二解妨難。有二種難：一義廣名局難。難云：文中具有佛加光讚，何以偏名三昧？一法釋意可知。

疏「餘會入定」下，通第二違例開品難。難云：諸會中皆入定等在於本品，今何開耶？故疏牒此以答。答文有二：一釋餘不開所由、二「今此開」下釋今開所以。而文有四：一正答前問。二從「四五二種」下，展轉生難。難云：光讚眾請，十地亦有，何名六異？彼何不開，今此則開？答意可知。三「以此果」下，出廣所由。「七八九」下，通躡跡難。難云：若說果法，別立此品。七八九會此三亦說果法，何不立耶？答意云：彼唯有一而無二義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「餘會入定」下，通第二違例開品難。難云：諸會中皆入定等在於本品，今何開耶？故疏牒此以答。答文有二：一釋餘不開所由、二「今此開」下釋今開所以。而文有四：一正答前問。二從「四五二種」下，展轉生難。難云：光讚眾請，十地亦有，何名六異？彼何不開，今此則開？答意可知。三「以此果」下，出廣所由。「七八九」下，通躡跡難。難云：若說果法，別立此品。七八九會此三亦說果法，何不立耶？答意云：彼唯有一而無二義故。

疏「二此三昧下，彰定名字」。疏文有三：一解文、二彰入所以、三敘昔異同。今初，先指前、後「復有」下正釋。文有二釋：一約廣大生息釋、二約光明遍照釋。前中，先總、後別。今毘者，廣大也。盧遮，生也。那者，息也。即安國意也。疏「諸佛有者，慈悲無邊」下，二廣釋也。先明修成。言「生相盡」者，即起信意故。彼有三細，謂業、轉、現，總名生相，在賴耶識。今言盡者，論云「菩薩地盡，覺心初起。心無初相，以遠離微細念故，得見心性。心即常住，名究竟覺。」釋曰：遠離細念，即生相盡也。故次引《涅槃經》離有常住，即第四經，離有即生相息也。常住之義，同上《起信》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二此三昧下，彰定名字」。疏文有三：一解文、二彰入所以、三敘昔異同。今初，先指前、後「復有」下正釋。文有二釋：一約廣大生息釋、二約光明遍照釋。前中，先總、後別。今毘者，廣大也。盧遮，生也。那者，息也。即安國意也。疏「諸佛有者，慈悲無邊」下，二廣釋也。先明修成。言「生相盡」者，即起信意故。彼有三細，謂業、轉、現，總名生相，在賴耶識。今言盡者，論云「菩薩地盡，覺心初起。心無初相，以遠離微細念故，得見心性。心即常住，名究竟覺。」釋曰：遠離細念，即生相盡也。故次引《涅槃經》離有常住，即第四經，離有即生相息也。常住之義，同上《起信》。

疏「言本性者」下，釋本性。言「本覺現量」者，本覺即是所證本性，唯真現量方能證故。「與佛等」者，《起信論》云「所言覺者，謂心體離念。離念相者，等虛空界無所不遍，即是如來平等法身，說名本覺。」故以等佛而釋大也。言「新新生」者，上約本淨，今約隨緣。言「染淨苦樂所不能動」者，上約隨緣，此明不變。又約上生滅，此約真如故。約生滅，隨緣常生；約真如，不變常息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言本性者」下，釋本性。言「本覺現量」者，本覺即是所證本性，唯真現量方能證故。「與佛等」者，《起信論》云「所言覺者，謂心體離念。離念相者，等虛空界無所不遍，即是如來平等法身，說名本覺。」故以等佛而釋大也。言「新新生」者，上約本淨，今約隨緣。言「染淨苦樂所不能動」者，上約隨緣，此明不變。又約上生滅，此約真如故。約生滅，隨緣常生；約真如，不變常息。

疏「即上法身在纏」下，別釋藏字。謂空不空，標二藏名。《起信》云「復次真如依言說分別，有二種義。云何為二？一者如實空，以能究竟顯實故。二者如實不空，以有自體，具足無漏性功德故。」釋曰：上即雙標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即上法身在纏」下，別釋藏字。謂空不空，標二藏名。《起信》云「復次真如依言說分別，有二種義。云何為二？一者如實空，以能究竟顯實故。二者如實不空，以有自體，具足無漏性功德故。」釋曰：上即雙標。

疏「空為能藏藏不空」者，即次下論中意。論云「所言空者，從本已來一切染法不相應故。謂離一切法差別之相，以無虛妄心念故。當知真如自性，非有相、非無相、非非有相、非非無相、非有無俱相，非一相、非異相、非非一相、非非異相、非一異俱相，乃至總說一切眾生以有妄心念念分別，皆不相應，故說為空。若離妄心，實無可空故。所言『藏不空』者，以顯法體空無妄故，即是真心，常恒不變、清淨滿足，則名不空。亦無有相可取，以離念境界唯證相應故。」釋曰：上引論文，即雙釋二藏。而疏引意釋於空藏藏不空，意猶似難見。謂標論中本意，自性清淨心不與妄合則名為空，性具萬德即名不空。及至釋文乃云：若離妄心實無可空，即顯空藏同妄而顯，不空之藏要由翻染方顯不空。如本有檀德，今為慳貪；本有尸德，今隨五欲；本有寂定，今為亂想；本有大智，今為愚癡。是則慳藏於施，乃至癡藏於慧。故論云「以知法性無慳貪故，隨順修行檀波羅蜜等，萬行例然。」故下論釋本有真實，識知義故，故云「若心有動非真識知」，明妄心之動藏其真知，是以即妄之空藏不空之萬德。故下經云「知妄本自真，見佛則清淨。」故上論云「以能究竟顯實，故名為空。」故知空藏能藏不空。能藏既空，則不空之藏本來具矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「空為能藏藏不空」者，即次下論中意。論云「所言空者，從本已來一切染法不相應故。謂離一切法差別之相，以無虛妄心念故。當知真如自性，非有相、非無相、非非有相、非非無相、非有無俱相，非一相、非異相、非非一相、非非異相、非一異俱相，乃至總說一切眾生以有妄心念念分別，皆不相應，故說為空。若離妄心，實無可空故。所言『藏不空』者，以顯法體空無妄故，即是真心，常恒不變、清淨滿足，則名不空。亦無有相可取，以離念境界唯證相應故。」釋曰：上引論文，即雙釋二藏。而疏引意釋於空藏藏不空，意猶似難見。謂標論中本意，自性清淨心不與妄合則名為空，性具萬德即名不空。及至釋文乃云：若離妄心實無可空，即顯空藏同妄而顯，不空之藏要由翻染方顯不空。如本有檀德，今為慳貪；本有尸德，今隨五欲；本有寂定，今為亂想；本有大智，今為愚癡。是則慳藏於施，乃至癡藏於慧。故論云「以知法性無慳貪故，隨順修行檀波羅蜜等，萬行例然。」故下論釋本有真實，識知義故，故云「若心有動非真識知」，明妄心之動藏其真知，是以即妄之空藏不空之萬德。故下經云「知妄本自真，見佛則清淨。」故上論云「以能究竟顯實，故名為空。」故知空藏能藏不空。能藏既空，則不空之藏本來具矣。

疏「若以光明」下，二約光明遍照釋。猶有二意：前以毘盧遮那為能證，「又毘盧」下以毘盧等以為所證，則以如來而為能證。言「本有真實識知義」者，即《起信》生滅相中之文。論云「若心起見，則有不見之相。以心性離見，即是遍照法界義。故若心有動，非真實識知。」意云：若無動念，即真識知。既云即是遍照，則毘盧遮那亦本有矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若以光明」下，二約光明遍照釋。猶有二意：前以毘盧遮那為能證，「又毘盧」下以毘盧等以為所證，則以如來而為能證。言「本有真實識知義」者，即《起信》生滅相中之文。論云「若心起見，則有不見之相。以心性離見，即是遍照法界義。故若心有動，非真實識知。」意云：若無動念，即真識知。既云即是遍照，則毘盧遮那亦本有矣。

疏「顯於依正」下，第二彰入所以，可知。疏「賢首云」下，第三敘昔異同。意以身包剎海得藏身名，但是下文用中一義，攝義不同不為正釋。順經宗意，故存而不論。疏「普入下，明體相用」。文有三：初總科、二「言六對」下隨文別釋、三「言四節」者結束稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「顯於依正」下，第二彰入所以，可知。疏「賢首云」下，第三敘昔異同。意以身包剎海得藏身名，但是下文用中一義，攝義不同不為正釋。順經宗意，故存而不論。疏「普入下，明體相用」。文有三：初總科、二「言六對」下隨文別釋、三「言四節」者結束稱讚。

疏「初二句」下，釋初對中，先雙摽、「謂以因因性」下雙釋。先釋正入一切佛平等性。言「因因」等者，即《涅槃》二十七〈師子吼菩薩品〉云「佛性有因、有因因，有果、有果果。因者，十二因緣。因因者，即是智慧發心已去。果者，即阿耨多羅三藐三菩提。果果者，無上大涅槃。」今疏文意，因因即觀緣之智，通發心已去。果即所證之理能證至果為大菩提。為大菩提所證至果名大涅槃。前二是因，後二是果。而有重因果言者，謂十二因緣是正因性。雖有此性，若無觀智不能成果。今由觀智令彼成果，即與因作因，故名因因。菩提對前已名為果，而大涅槃由菩提顯，故此涅槃即是菩提果家之果。故彼經喻云「如無明為因、諸行為果。行緣識果，則無明亦因亦因因，識亦果亦果果。」舉此無明為因因則在行前。行如十二因緣，無明如觀智，則觀智在於十二因緣前。而遠公云：「十二因緣近起觀智，遠為涅槃正因，故名為因。方依前因以起觀智，依因起因故名因因者，則因因在於十二緣後。」理則可矣，而不順喻，無明因因在於行前耳。然上四句之後，經中復有四句云「一是因非果，如佛性。二是果非因，如大涅槃。三是因是果，如十二因緣所生之法。四非因非果，名為佛性。」此之四句，三即是前二三兩句，智慧菩提皆依十二因緣生故。初及第四皆前中初一，以十二緣約相是因。若約緣性，即非因非果是中道正性法身理也。二即第四，而菩提望前是果、望後是因，故言亦因亦果。涅槃之後更無所顯，故唯是果。又第四句非前四句，總為四句之體，就緣成四，與此為因名為因性，與此為果名為果性。猶如真如出煩惱障名為涅槃，出所知障名為菩提，而體無二，隨出得名。佛性亦爾，因等四句皆望緣取。而佛性體，體絕四句，俱非因果，四句已亡。思之可見。若總合上二種四句，成五佛性，復成四句：一或有佛性，闡提人有、善根人無。是前因性之中一分之義，以未成佛時，善惡無記皆名佛性，亦取其惡，故云一分闡提有也。二或有佛性，善根人有、闡提人無，即因因性。三或有佛性，二人俱有，即是因性中通十二緣，亦非因非果之性。四或有佛性，二人俱無，即彼果性及果果性。對前兩重四句，可以意得。十二因緣名佛性者，一當體淨故、是法身性。二能知名義成反流故、名報身性。又前滅後生、非斷非常、顯中道故。又三雜染即三德故、翻煩惱雜染以成般若，翻業雜染以成解脫，翻苦雜染以成法身。當相即是性淨三德，觀之則是觀行三德，證之則是圓滿三德。又初因性，即染淨緣起。二因因性，即內熏發心。第三果性，即始覺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初二句」下，釋初對中，先雙摽、「謂以因因性」下雙釋。先釋正入一切佛平等性。言「因因」等者，即《涅槃》二十七〈師子吼菩薩品〉云「佛性有因、有因因，有果、有果果。因者，十二因緣。因因者，即是智慧發心已去。果者，即阿耨多羅三藐三菩提。果果者，無上大涅槃。」今疏文意，因因即觀緣之智，通發心已去。果即所證之理能證至果為大菩提。為大菩提所證至果名大涅槃。前二是因，後二是果。而有重因果言者，謂十二因緣是正因性。雖有此性，若無觀智不能成果。今由觀智令彼成果，即與因作因，故名因因。菩提對前已名為果，而大涅槃由菩提顯，故此涅槃即是菩提果家之果。故彼經喻云「如無明為因、諸行為果。行緣識果，則無明亦因亦因因，識亦果亦果果。」舉此無明為因因則在行前。行如十二因緣，無明如觀智，則觀智在於十二因緣前。而遠公云：「十二因緣近起觀智，遠為涅槃正因，故名為因。方依前因以起觀智，依因起因故名因因者，則因因在於十二緣後。」理則可矣，而不順喻，無明因因在於行前耳。然上四句之後，經中復有四句云「一是因非果，如佛性。二是果非因，如大涅槃。三是因是果，如十二因緣所生之法。四非因非果，名為佛性。」此之四句，三即是前二三兩句，智慧菩提皆依十二因緣生故。初及第四皆前中初一，以十二緣約相是因。若約緣性，即非因非果是中道正性法身理也。二即第四，而菩提望前是果、望後是因，故言亦因亦果。涅槃之後更無所顯，故唯是果。又第四句非前四句，總為四句之體，就緣成四，與此為因名為因性，與此為果名為果性。猶如真如出煩惱障名為涅槃，出所知障名為菩提，而體無二，隨出得名。佛性亦爾，因等四句皆望緣取。而佛性體，體絕四句，俱非因果，四句已亡。思之可見。若總合上二種四句，成五佛性，復成四句：一或有佛性，闡提人有、善根人無。是前因性之中一分之義，以未成佛時，善惡無記皆名佛性，亦取其惡，故云一分闡提有也。二或有佛性，善根人有、闡提人無，即因因性。三或有佛性，二人俱有，即是因性中通十二緣，亦非因非果之性。四或有佛性，二人俱無，即彼果性及果果性。對前兩重四句，可以意得。十二因緣名佛性者，一當體淨故、是法身性。二能知名義成反流故、名報身性。又前滅後生、非斷非常、顯中道故。又三雜染即三德故、翻煩惱雜染以成般若，翻業雜染以成解脫，翻苦雜染以成法身。當相即是性淨三德，觀之則是觀行三德，證之則是圓滿三德。又初因性，即染淨緣起。二因因性，即內熏發心。第三果性，即始覺

已圓。四果果性，即本覺已顯。又初隨緣隱顯，二微起淨用，三染盡淨圓，四還源顯實。又初與四俱是理性，但染淨分二。二之與三俱是行性，但因果有殊。又初染而非淨，二淨而非染，三亦淨亦染，四非染非淨。又初自性住性，二是引出佛性，三四皆是至得果性。又初二因中理智，後二果中理智。因果雖異，理智不殊。理智似分，冥契無二，唯一心轉。絕相離言，無不包融，故名佛性。由此名為佛性契合門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已圓。四果果性，即本覺已顯。又初隨緣隱顯，二微起淨用，三染盡淨圓，四還源顯實。又初與四俱是理性，但染淨分二。二之與三俱是行性，但因果有殊。又初染而非淨，二淨而非染，三亦淨亦染，四非染非淨。又初自性住性，二是引出佛性，三四皆是至得果性。又初二因中理智，後二果中理智。因果雖異，理智不殊。理智似分，冥契無二，唯一心轉。絕相離言，無不包融，故名佛性。由此名為佛性契合門也。

疏「如是佛性即有七義」者，即《涅槃》三十五經云「善男子！如來十力、四無所畏，乃至如是等法，是佛佛性。如是佛性則具七事：一常、二樂、三我、四淨、五真、六實、七善。」今但義引，故小不次。澤州云：不遷名常(四)，自在名我(六)，安隱名樂(五)，無染名淨(七)，離妄是真(一)，不空顯實(二)，體順成善(三)。後明菩薩性有六種，於前七中略無我樂，加少分見，以其未得八自在我故無我德，未得大涅槃無真實樂德，未見自身佛性故加少分見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如是佛性即有七義」者，即《涅槃》三十五經云「善男子！如來十力、四無所畏，乃至如是等法，是佛佛性。如是佛性則具七事：一常、二樂、三我、四淨、五真、六實、七善。」今但義引，故小不次。澤州云：不遷名常(四)，自在名我(六)，安隱名樂(五)，無染名淨(七)，離妄是真(一)，不空顯實(二)，體順成善(三)。後明菩薩性有六種，於前七中略無我樂，加少分見，以其未得八自在我故無我德，未得大涅槃無真實樂德，未見自身佛性故加少分見。

疏「生佛之性」下，釋平等義。言「佛平等性即如來藏」下，會別歸總。「此為第一」下，結十門之一。疏「言勝用」下，即釋經能於法界示眾影像，是第二門。言「能現能生身土智影」者，即《唯識論》釋大圓鏡智之文，謂三身三土三智之影，皆是鏡智之所現故。如第一經說，前抄已引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「生佛之性」下，釋平等義。言「佛平等性即如來藏」下，會別歸總。「此為第一」下，結十門之一。疏「言勝用」下，即釋經能於法界示眾影像，是第二門。言「能現能生身土智影」者，即《唯識論》釋大圓鏡智之文，謂三身三土三智之影，皆是鏡智之所現故。如第一經說，前抄已引。

疏「謂若自相」等者，謂觀色等六塵入正定，故名為自相。若觀無常空等八定，則名共相。並皆不離如來藏性，性即真如故。《起信論》云「真如三昧是諸三昧根本。」上釋出生一切諸三昧法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂若自相」等者，謂觀色等六塵入正定，故名為自相。若觀無常空等八定，則名共相。並皆不離如來藏性，性即真如故。《起信論》云「真如三昧是諸三昧根本。」上釋出生一切諸三昧法。

疏「後攝受」下，即釋普能包納十方法界。「終歸此」者，約事法界。法界體性，約理法界。疏「四有二句」，前句即三世諸佛智光明海皆從此生。言「不體此理非佛智故」，體謂體達，若能證入藏身之性，即名佛智正用。《起信》始覺同本，名究竟覺。故生公立體，理成照義，云「理不待照而自了，智必資理而成照。故知理無廢興，弘之由人。智雖人用，不在人出矣。故人有照分、功由理發，失理則失照，故要見此理方成佛耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後攝受」下，即釋普能包納十方法界。「終歸此」者，約事法界。法界體性，約理法界。疏「四有二句」，前句即三世諸佛智光明海皆從此生。言「不體此理非佛智故」，體謂體達，若能證入藏身之性，即名佛智正用。《起信》始覺同本，名究竟覺。故生公立體，理成照義，云「理不待照而自了，智必資理而成照。故知理無廢興，弘之由人。智雖人用，不在人出矣。故人有照分、功由理發，失理則失照，故要見此理方成佛耳。」

疏「後示現諸境門」者，釋經十方所有諸安立海悉能示現。上攝受法界，即言終歸此。故此能現者，文影略耳。皆自此生者，皆歸此故。故知萬物依地而生，終歸於地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後示現諸境門」者，釋經十方所有諸安立海悉能示現。上攝受法界，即言終歸此。故此能現者，文影略耳。皆自此生者，皆歸此故。故知萬物依地而生，終歸於地。

疏「五有二句即依正含容」者，二句共成一門，一門便成一對，內含因果智力。釋經含藏一切佛力解脫諸菩薩智。從「外令塵」下，釋經能令一切國土微塵，悉能容受無邊法界。釋云：由塵全依法界藏現，即是事塵頓現萬境故。言「同真性」者，約理法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五有二句即依正含容」者，二句共成一門，一門便成一對，內含因果智力。釋經含藏一切佛力解脫諸菩薩智。從「外令塵」下，釋經能令一切國土微塵，悉能容受無邊法界。釋云：由塵全依法界藏現，即是事塵頓現萬境故。言「同真性」者，約理法界。

疏「六有三句」下，三句成一門。一門分二：一對前二句即成人，經云「成就一切佛功德海」。二顯示如來諸大願海，是故疏云「初成果人功德大願」，即二句也。疏「後持法輪」，即是持法，釋經一切諸佛所有法輪，流通護持使無斷絕。言「由斯玄理法眼長全」者，法眼長全無缺減，即第十四經，由真理湛然故悟亦冥符，理既無虧法眼常矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六有三句」下，三句成一門。一門分二：一對前二句即成人，經云「成就一切佛功德海」。二顯示如來諸大願海，是故疏云「初成果人功德大願」，即二句也。疏「後持法輪」，即是持法，釋經一切諸佛所有法輪，流通護持使無斷絕。言「由斯玄理法眼長全」者，法眼長全無缺減，即第十四經，由真理湛然故悟亦冥符，理既無虧法眼常矣。

疏「言四節」下，第三結束稱讚。言「次四句」者，即「出生一切」下。言「二句」者，即「含藏」下。言「後三句」者，即「成一切」下，及下三義，皆是結束。「此三圓融」，稱讚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言四節」下，第三結束稱讚。言「次四句」者，即「出生一切」下。言「二句」者，即「含藏」下。言「後三句」者，即「成一切」下，及下三義，皆是結束。「此三圓融」，稱讚也。

疏「此第十句有二義」者，昔人唯有後義，則是佛身所現國土中塵有諸佛剎，遂令普賢不遍如來身外之剎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此第十句有二義」者，昔人唯有後義，則是佛身所現國土中塵有諸佛剎，遂令普賢不遍如來身外之剎也。

疏「及此國者，指前十處之國」者，即前第十句中初義。謂及盡法界國土中、盡虛空國土、盡三世國土等。其第十義身中國土，以文近故，疏中不指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「及此國者，指前十處之國」者，即前第十句中初義。謂及盡法界國土中、盡虛空國土、盡三世國土等。其第十義身中國土，以文近故，疏中不指。

疏「於上諸處」下，總結能遍。上之四重但所遍故。於中三：初正結遍身、二「此處入定」下類通、三「故約主定」下後解妨難。謂有難云：別明入定，佛前唯一普賢。今此結通，何以一一佛前各有多耶？疏中含有二義：一正約主伴、二遍明即入。初主伴中，謂為主須一，為伴必多。難云：此中普賢應不為伴。故應答云：若為伴時，亦得有多。二者即由上義故，此一者是即多之一，故疏云「一切之一故」。彼類通中多是全一之多，故疏云「一一切故」。前是舉一結多，此是即一即多。前是通辯緣起相由，今明力用交徹，一有一切等故。普賢身不可思議，略有三類：一隨類身，隨人天等見不同故；二漸勝身，乘六牙象等相莊嚴故；三窮盡法界身，帝網重重無有盡故。今當第三，含有前二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「於上諸處」下，總結能遍。上之四重但所遍故。於中三：初正結遍身、二「此處入定」下類通、三「故約主定」下後解妨難。謂有難云：別明入定，佛前唯一普賢。今此結通，何以一一佛前各有多耶？疏中含有二義：一正約主伴、二遍明即入。初主伴中，謂為主須一，為伴必多。難云：此中普賢應不為伴。故應答云：若為伴時，亦得有多。二者即由上義故，此一者是即多之一，故疏云「一切之一故」。彼類通中多是全一之多，故疏云「一一切故」。前是舉一結多，此是即一即多。前是通辯緣起相由，今明力用交徹，一有一切等故。普賢身不可思議，略有三類：一隨類身，隨人天等見不同故；二漸勝身，乘六牙象等相莊嚴故；三窮盡法界身，帝網重重無有盡故。今當第三，含有前二。

疏「得定所由所由有三」等，疏文有三：初當句釋。二「又上三」下，展轉釋，謂由自有行願，方得主佛願加；由主佛願，方得伴佛同加，故云前前由於後後。三「餘豈無」下，通妨。難言：一切菩薩皆修行願，何故不加？「法門主」下，疏答。答中二意：一約教相；二「表諸」下約表法說，如金剛藏表地智等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「得定所由所由有三」等，疏文有三：初當句釋。二「又上三」下，展轉釋，謂由自有行願，方得主佛願加；由主佛願，方得伴佛同加，故云前前由於後後。三「餘豈無」下，通妨。難言：一切菩薩皆修行願，何故不加？「法門主」下，疏答。答中二意：一約教相；二「表諸」下約表法說，如金剛藏表地智等。

疏「餘九即是十海」者，就十海名二處具出，影帶鉤鎖，文該五處。言二處者，一〈現相品〉眾海問中十海。二〈成就品〉初標章答中十海。然文小異，開合不次。問中十者，一世界海；二眾生海；三長行闕一，偈中即有，謂世界安立海；四諸佛海；五波羅蜜海；六解脫海；七變化海；八佛演說海；九佛名號海；十佛壽量海。三〈世界成就品〉初答中十者，一世界海、二眾生海、三一切諸佛海、四一切法界海、五一切眾生業海、六一切根欲海、七一切佛轉法輪海、八一切三世海、九一切如來願力海、十一切如來神變海。若將此十對〈現相品〉者，此中一二名次俱同；此中三即問中第四；此四即彼三；此中五六皆帶第二眾生海中開出亦可；第六根海，通下諸海須知根，故至〈成就品〉當更會之；此七是前第八演說，及第五波羅蜜海，是所演故；此八即第六解脫；此九即前九十二海，謂名號壽量皆由願力而得成故；此十即前七。上言此者，此〈成就品〉。言文該五處者，二處如前，三即此所為中，是為十海故。四者即下意加與智，即十海智故。五〈世界成就品〉答中稱歎十智，即是知此中十海之智，正是此中諸佛所與十智也。此上五處，三處是海，二處是智。其所為中雖無海言，而是海義。然其五處決定相承，謂由問十海故，加所為中為於十海，佛與十智令知十海。普賢得智將欲說之，故觀察十海。智海難思，唯佛智能知，故稱讚十智亦是讚所得之智，方能遂佛所為。答前問也。而其五處開合廣略者，顯義無方故，亦似譯人不相對會。故今疏文並為會釋，使前後無違，下〈成就品〉更委會釋。今此所為中十句，正對問中十海，有三兩海兼下答名，以文同故。謂一即問中第三安立海，二即問中第二海。言業者，問中所無，即兼下名，答中開出。然有眾生必有於業，以此經中有淨治雜染得清淨言，故疏加之及業海也。三同問中第一，四同問中第四。五中攝前四海，謂九名號海、十壽量海、六解脫海、七變化海。以其上四皆佛隨機之大用故，故云一切佛功德也。六即問中第五。七九二海皆是問中第八，答中但有轉法輪海而無演說，問中但有演說而無法輪。今此所為及與歎智，並開成二。八亦問中第二眾生開出。然上九句，七九合成問中一演說海，八復合歸第二，故此九句唯有於七。而第五佛功德中獨有其四，兼七中餘六，故十海具矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「餘九即是十海」者，就十海名二處具出，影帶鉤鎖，文該五處。言二處者，一〈現相品〉眾海問中十海。二〈成就品〉初標章答中十海。然文小異，開合不次。問中十者，一世界海；二眾生海；三長行闕一，偈中即有，謂世界安立海；四諸佛海；五波羅蜜海；六解脫海；七變化海；八佛演說海；九佛名號海；十佛壽量海。三〈世界成就品〉初答中十者，一世界海、二眾生海、三一切諸佛海、四一切法界海、五一切眾生業海、六一切根欲海、七一切佛轉法輪海、八一切三世海、九一切如來願力海、十一切如來神變海。若將此十對〈現相品〉者，此中一二名次俱同；此中三即問中第四；此四即彼三；此中五六皆帶第二眾生海中開出亦可；第六根海，通下諸海須知根，故至〈成就品〉當更會之；此七是前第八演說，及第五波羅蜜海，是所演故；此八即第六解脫；此九即前九十二海，謂名號壽量皆由願力而得成故；此十即前七。上言此者，此〈成就品〉。言文該五處者，二處如前，三即此所為中，是為十海故。四者即下意加與智，即十海智故。五〈世界成就品〉答中稱歎十智，即是知此中十海之智，正是此中諸佛所與十智也。此上五處，三處是海，二處是智。其所為中雖無海言，而是海義。然其五處決定相承，謂由問十海故，加所為中為於十海，佛與十智令知十海。普賢得智將欲說之，故觀察十海。智海難思，唯佛智能知，故稱讚十智亦是讚所得之智，方能遂佛所為。答前問也。而其五處開合廣略者，顯義無方故，亦似譯人不相對會。故今疏文並為會釋，使前後無違，下〈成就品〉更委會釋。今此所為中十句，正對問中十海，有三兩海兼下答名，以文同故。謂一即問中第三安立海，二即問中第二海。言業者，問中所無，即兼下名，答中開出。然有眾生必有於業，以此經中有淨治雜染得清淨言，故疏加之及業海也。三同問中第一，四同問中第四。五中攝前四海，謂九名號海、十壽量海、六解脫海、七變化海。以其上四皆佛隨機之大用故，故云一切佛功德也。六即問中第五。七九二海皆是問中第八，答中但有轉法輪海而無演說，問中但有演說而無法輪。今此所為及與歎智，並開成二。八亦問中第二眾生開出。然上九句，七九合成問中一演說海，八復合歸第二，故此九句唯有於七。而第五佛功德中獨有其四，兼七中餘六，故十海具矣。

疏「與下十智令知此十」者，上來正釋經文，今對後生起，如前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「與下十智令知此十」者，上來正釋經文，今對後生起，如前已說。