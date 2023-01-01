大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十三

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

現相品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現相品第二

疏「四分之中已明教起」者，四分即舉果勸樂生信等分四。以四分科：第一會名舉果勸樂生信分，六品分三：初品明教起因緣分、次二品明說法儀式分、後三品正陳法海分。初分已竟。次有說法儀式二品經來，此是四分科中第一分內三分之中第二分來。舉其大科，故云四分之中，對前序、正、流通三故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四分之中已明教起」者，四分即舉果勸樂生信等分四。以四分科：第一會名舉果勸樂生信分，六品分三：初品明教起因緣分、次二品明說法儀式分、後三品正陳法海分。初分已竟。次有說法儀式二品經來，此是四分科中第一分內三分之中第二分來。舉其大科，故云四分之中，對前序、正、流通三故。

疏「以從多說」者。此通妨難。然有二妨：一云以文從義科中名所信因果。經中復有〈遮那品〉，因何以問答相屬科中，但名舉果勸樂生信分。隨其本會科中，但名說佛依果會耶？故此答云：以多說果，以因少故。如河少水亦名無水，如乳有水但名為乳。勸物信樂，宜舉果故。第二妨云：上云舉佛依正二果勸物信樂，何故隨會但言說佛依果會耶？故此答云：多說依果，少說正故。亦以本意在於依果，正報之果第二會去方始說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以從多說」者。此通妨難。然有二妨：一云以文從義科中名所信因果。經中復有〈遮那品〉，因何以問答相屬科中，但名舉果勸樂生信分。隨其本會科中，但名說佛依果會耶？故此答云：以多說果，以因少故。如河少水亦名無水，如乳有水但名為乳。勸物信樂，宜舉果故。第二妨云：上云舉佛依正二果勸物信樂，何故隨會但言說佛依果會耶？故此答云：多說依果，少說正故。亦以本意在於依果，正報之果第二會去方始說故。

疏「二品名者」下，疏文分三：初總明、二「然如來現相各有五義」下別釋、三「如是等」下總結。二中，先釋如來、後釋現相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二品名者」下，疏文分三：初總明、二「然如來現相各有五義」下別釋、三「如是等」下總結。二中，先釋如來、後釋現相。

疏「涅槃三十二亦同此說」者，即是北經，是樹提伽長者父之親友讚佛功德，復問佛：「云何名如來？」佛云：「長者！如來世尊，於一切法知見無礙，故名為佛。發言無二，故名如來。斷煩惱故，名阿羅訶。世尊所說終無有二。」釋曰：無二，即無虛妄也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「涅槃三十二亦同此說」者，即是北經，是樹提伽長者父之親友讚佛功德，復問佛：「云何名如來？」佛云：「長者！如來世尊，於一切法知見無礙，故名為佛。發言無二，故名如來。斷煩惱故，名阿羅訶。世尊所說終無有二。」釋曰：無二，即無虛妄也。

疏「轉法輪論云：第一義諦名如」等者，即第二論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「轉法輪論云：第一義諦名如」等者，即第二論。

疏「此與成實大同」者，《成實》云「乘如實道來成正覺，故曰如來。」乘如實道，即第一義。來成正覺，即正覺名來。以如實道亦通萬行，故言大同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此與成實大同」者，《成實》云「乘如實道來成正覺，故曰如來。」乘如實道，即第一義。來成正覺，即正覺名來。以如實道亦通萬行，故言大同。

疏「若理若智」等者，若理，即第一釋。若智，即第二釋。「若開」，即雙明前二。「若合」者，第三釋。其第四釋，義通理智，亦兼開合。謂例《大品》云「諸法如，即是佛。」諸法如則無來無去，此則唯約理釋。二云心無動搖，智絕真妄，則約智說無有來去。三若以心無來去，方契如如體無來去，則通合說，故但判為離相釋耳，以離一切相名諸佛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若理若智」等者，若理，即第一釋。若智，即第二釋。「若開」，即雙明前二。「若合」者，第三釋。其第四釋，義通理智，亦兼開合。謂例《大品》云「諸法如，即是佛。」諸法如則無來無去，此則唯約理釋。二云心無動搖，智絕真妄，則約智說無有來去。三若以心無來去，方契如如體無來去，則通合說，故但判為離相釋耳，以離一切相名諸佛故。

疏「現相五者」下，二釋現相。然五各二句：一句辯相、一句辯意。如一云「現面門光相」者，辯現相也。「召十方眾」者，即彰所以。下四例然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「現相五者」下，二釋現相。然五各二句：一句辯相、一句辯意。如一云「現面門光相」者，辯現相也。「召十方眾」者，即彰所以。下四例然。

疏「即以佛果無邊剎海具三世間無盡自在」者，然〈華藏品〉猶似有邊，有金剛輪山蓮華剎故，此外更有別剎海故。而彼文云「法界無差別已無邊矣。」況〈世界成就品〉云「十方剎海叵思議，佛無量劫皆嚴淨，為化眾生使成熟，出興一切諸國土。」又偈中云「所說無邊眾剎海，毘盧遮那悉嚴淨。世尊境界不思議，智慧神通力如是。」則剎無邊矣。言具三世間者，無邊剎海即器世間，毘盧遮那遍興即智正覺，剎網所持如來所化即眾生世間。言自在者，三種世間互相即入，隱顯重重皆無礙故。故〈華藏〉偈云「華藏世界所有塵，一一塵中見法界，寶光現佛如雲集，此是如來剎自在。」故無盡之義即是無邊。況三皆稱性，所以無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即以佛果無邊剎海具三世間無盡自在」者，然〈華藏品〉猶似有邊，有金剛輪山蓮華剎故，此外更有別剎海故。而彼文云「法界無差別已無邊矣。」況〈世界成就品〉云「十方剎海叵思議，佛無量劫皆嚴淨，為化眾生使成熟，出興一切諸國土。」又偈中云「所說無邊眾剎海，毘盧遮那悉嚴淨。世尊境界不思議，智慧神通力如是。」則剎無邊矣。言具三世間者，無邊剎海即器世間，毘盧遮那遍興即智正覺，剎網所持如來所化即眾生世間。言自在者，三種世間互相即入，隱顯重重皆無礙故。故〈華藏〉偈云「華藏世界所有塵，一一塵中見法界，寶光現佛如雲集，此是如來剎自在。」故無盡之義即是無邊。況三皆稱性，所以無盡。

疏「初會標果起因」者，舉果即是標果，勸樂生信即是起因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初會標果起因」者，舉果即是標果，勸樂生信即是起因。

疏「第二會」等者，次第修因即是尋因，契果即為至果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二會」等者，次第修因即是尋因，契果即為至果。

疏「果無差別者，第七當會答」者，當字去聲，而有二義：一對上六會不同，今但第七一會中答。由第七會六品是因，不言一會答也。二者不對前六，但第七會中六品因圓、五品果滿，與因同會，故云當會。當因圓中即明果滿，故云當會。此中應有問云：若果無差別，何不別一會答？故今答云：欲顯因圓便得果滿，故當會答。若更別會，便與因圓不相攝故。故前六品，望前是因、望後是果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「果無差別者，第七當會答」者，當字去聲，而有二義：一對上六會不同，今但第七一會中答。由第七會六品是因，不言一會答也。二者不對前六，但第七會中六品因圓、五品果滿，與因同會，故云當會。當因圓中即明果滿，故云當會。此中應有問云：若果無差別，何不別一會答？故今答云：欲顯因圓便得果滿，故當會答。若更別會，便與因圓不相攝故。故前六品，望前是因、望後是果。

疏「然諸會更有問者」下，通妨。為有問言：九會之中皆有問答，何判唯四？如第二會中十首相問，第三會中正念天子及天帝釋俱問法慧，第四會中精進林問、功德林答，第六會中解脫月問、金剛藏答，第七會中大眾念問如來功德，豈非問耶？唯第五會中無別問答耳，何得獨判唯四會問？故今答云：並當會別義耳。言「以總收別」者，第二會問，但〈十信〉收。第三會問，即〈十住〉收。第四會問，即〈十行〉、〈十藏〉所收等，故云以總收之。「或重明於前」者，如〈不思議法品〉十問，但重舉第二會初後十問耳。謂已答因竟，將欲答果，因果懸絕，故於果初重復念請，亦表果德是所重故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然諸會更有問者」下，通妨。為有問言：九會之中皆有問答，何判唯四？如第二會中十首相問，第三會中正念天子及天帝釋俱問法慧，第四會中精進林問、功德林答，第六會中解脫月問、金剛藏答，第七會中大眾念問如來功德，豈非問耶？唯第五會中無別問答耳，何得獨判唯四會問？故今答云：並當會別義耳。言「以總收別」者，第二會問，但〈十信〉收。第三會問，即〈十住〉收。第四會問，即〈十行〉、〈十藏〉所收等，故云以總收之。「或重明於前」者，如〈不思議法品〉十問，但重舉第二會初後十問耳。謂已答因竟，將欲答果，因果懸絕，故於果初重復念請，亦表果德是所重故。

疏「第八會明因果純熟」者，初會已信，次七已解，故云純熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第八會明因果純熟」者，初會已信，次七已解，故云純熟。

疏「行修無礙」下，彰當會答由。由二義故，當會答之：一行修無礙故。謂取前六位所修之行，諸位通修不隨位局，故云無礙。既沒位名則無優劣，故當會答。二者六位頓成。設爾有位，一時頓成，異乎約解差別因果，故一會答。此云當會者，當會問答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「行修無礙」下，彰當會答由。由二義故，當會答之：一行修無礙故。謂取前六位所修之行，諸位通修不隨位局，故云無礙。既沒位名則無優劣，故當會答。二者六位頓成。設爾有位，一時頓成，異乎約解差別因果，故一會答。此云當會者，當會問答。

疏「第九會明稱性因果」者，謂既證法界，則異前八，前八但明於信及解行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第九會明稱性因果」者，謂既證法界，則異前八，前八但明於信及解行故。

疏「四處都有」下，結成問數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四處都有」下，結成問數。

疏「初兩會果廣因略為成信解故」者，初會四十句問，初二十句問果、次十句通問因果、唯後十句問因，故云因略。第二會四十問，唯第二十句問因，餘三十句皆是問果，故云果廣。初會為成於信，舉果令信故。第二會為成於解，果相難知，故廣舉之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初兩會果廣因略為成信解故」者，初會四十句問，初二十句問果、次十句通問因果、唯後十句問因，故云因略。第二會四十問，唯第二十句問因，餘三十句皆是問果，故云果廣。初會為成於信，舉果令信故。第二會為成於解，果相難知，故廣舉之。

疏「第九會問全同初會，而因舉主佛之因」者，此中十因，皆云一切菩薩，即通餘也。法界中十因，但云顯示如來往昔趣求一切智心，往昔所起菩薩大願等，故是主佛之因。言「明因是果因」等者，釋成第九舉主佛因義。謂因是得佛竟，因非是菩薩正修之因，因果皆證入故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第九會問全同初會，而因舉主佛之因」者，此中十因，皆云一切菩薩，即通餘也。法界中十因，但云顯示如來往昔趣求一切智心，往昔所起菩薩大願等，故是主佛之因。言「明因是果因」等者，釋成第九舉主佛因義。謂因是得佛竟，因非是菩薩正修之因，因果皆證入故。

疏「交絡相望應成九句」者，一言請言答、二言請示相答、三念請言答、四念請云相答、五言請言及示相答、六念請言及示相答、七言念請言答、八言念請示相答、九言念請言說及示相答。初四以單望單，次二以單問對複答，次二以複問對單答，後一複問複答。今會正當第九，第二會即第六句，第八會即第一句，第九會即第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「交絡相望應成九句」者，一言請言答、二言請示相答、三念請言答、四念請云相答、五言請言及示相答、六念請言及示相答、七言念請言答、八言念請示相答、九言念請言說及示相答。初四以單望單，次二以單問對複答，次二以複問對單答，後一複問複答。今會正當第九，第二會即第六句，第八會即第一句，第九會即第四句。

疏「第五疑之權實」，疏文分三：初徵起、次「有云」下序昔說、後「然此經中」下申正義。非斥權實為不當理，但成緣起有異昔人。言「此事舊爾」者，法界之中法爾有此疑與答故。言「海印頓現」者，疑之與答皆佛現故。由上二義，故疑答皆常。「其猶像模」者，假以喻顯。以模喻疑，以像喻答。像因模有，答假疑成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第五疑之權實」，疏文分三：初徵起、次「有云」下序昔說、後「然此經中」下申正義。非斥權實為不當理，但成緣起有異昔人。言「此事舊爾」者，法界之中法爾有此疑與答故。言「海印頓現」者，疑之與答皆佛現故。由上二義，故疑答皆常。「其猶像模」者，假以喻顯。以模喻疑，以像喻答。像因模有，答假疑成。

疏「皆希佛境」等者，總收上三皆希佛境。即上實疑並欲利生，即是權疑，成緣起門即是正義。故《入大乘論》第一偈云「薄福之人不能生疑，能生疑者必破諸有。」疏「二云何」下，正顯問端。疏文有二：先科判、後「準義二文」下料揀。而有二重：光明影略、後辯因果。前中亦二：先正明；後「故下偈中」下以義成立，引二文證故。一引偈文，直爾問中已具列故。二引後會，彼中引例同此直請，彼中直請同此引例，二文相對，則直爾引例皆合四十，其義明矣。言「正欲顯於」下，結成上義。既引例直問皆具四十，明是道同佛道。既同知文影略所以，要此二勢問者，直請以尊主佛，引例為顯道同故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「皆希佛境」等者，總收上三皆希佛境。即上實疑並欲利生，即是權疑，成緣起門即是正義。故《入大乘論》第一偈云「薄福之人不能生疑，能生疑者必破諸有。」疏「二云何」下，正顯問端。疏文有二：先科判、後「準義二文」下料揀。而有二重：光明影略、後辯因果。前中亦二：先正明；後「故下偈中」下以義成立，引二文證故。一引偈文，直爾問中已具列故。二引後會，彼中引例同此直請，彼中直請同此引例，二文相對，則直爾引例皆合四十，其義明矣。言「正欲顯於」下，結成上義。既引例直問皆具四十，明是道同佛道。既同知文影略所以，要此二勢問者，直請以尊主佛，引例為顯道同故。

疏「又四十句中，初二十句問果」下，二因果料揀。於中三：初正明、二「前是所求」下示為三意、三「分是舉果」下通妨。此有二妨：一對上言因是所行，理合在前。故今答云：分是舉果，故先問果。二「據斯」下，對科文難。既義有二節，何不分三？以義從文，故分為二，二段之中皆有結故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又四十句中，初二十句問果」下，二因果料揀。於中三：初正明、二「前是所求」下示為三意、三「分是舉果」下通妨。此有二妨：一對上言因是所行，理合在前。故今答云：分是舉果，故先問果。二「據斯」下，對科文難。既義有二節，何不分三？以義從文，故分為二，二段之中皆有結故。

疏「故此三事合則可一」等者，可一故沒，可三故出。此文無能攝取中，攝於自在及與神通。〈法界品〉中，復以自在攝於神通及無能攝取，亦合有於神通攝無能攝取及與自在。問中略無，餘經則有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故此三事合則可一」等者，可一故沒，可三故出。此文無能攝取中，攝於自在及與神通。〈法界品〉中，復以自在攝於神通及無能攝取，亦合有於神通攝無能攝取及與自在。問中略無，餘經則有。

疏「言佛地者」下，疏文有四：初出體、二辯類、三釋名、四結示。今初。言「即智德」者，正是出體，非斷德故。言「分位」者，便彰地義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言佛地者」下，疏文有四：初出體、二辯類、三釋名、四結示。今初。言「即智德」者，正是出體，非斷德故。言「分位」者，便彰地義。

疏「然此經宗」下，二辯類。自寬之狹總有五重：一無量法界融故。二略有十者顯無盡故。三「然體不出五」者，剋實體故。言「具如佛地經」等者，即五法攝大覺性，謂一真法界四智菩提。又論第一釋佛地名云「地謂所依、所行、所攝，即當所說清淨法界。大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智受用和合一味等事，是佛所依、所行、所攝，故名佛地。」疏「然要唯有二」下，第四攝五為二，五法之中四是智故。《金光明》云「唯有如如及如如智獨存，名法身故。」疏「融而無二」者，第五攝二為一。謂無有智外如為智所證，亦無如外智能證於如，故融無二。又融無二者，總融五節為無障礙如來地矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此經宗」下，二辯類。自寬之狹總有五重：一無量法界融故。二略有十者顯無盡故。三「然體不出五」者，剋實體故。言「具如佛地經」等者，即五法攝大覺性，謂一真法界四智菩提。又論第一釋佛地名云「地謂所依、所行、所攝，即當所說清淨法界。大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智受用和合一味等事，是佛所依、所行、所攝，故名佛地。」疏「然要唯有二」下，第四攝五為二，五法之中四是智故。《金光明》云「唯有如如及如如智獨存，名法身故。」疏「融而無二」者，第五攝二為一。謂無有智外如為智所證，亦無如外智能證於如，故融無二。又融無二者，總融五節為無障礙如來地矣。

疏「並有生成住持功能故名為地」者，三釋名。此有三義：一能生萬德；二成熟自他；二任持萬德，萬德依住故，如下〈十地〉中明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「並有生成住持功能故名為地」者，三釋名。此有三義：一能生萬德；二成熟自他；二任持萬德，萬德依住故，如下〈十地〉中明。

疏「此句為總」下，四結示。結示是總，總持諸德及示答文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此句為總」下，四結示。結示是總，總持諸德及示答文。

疏「二佛境界下諸句皆別明佛智之德」者，疏文分三：初對總彰別、二「言境界」下牒名辯體、三「廣亦無量」下約類開合。亦有五意：一廣無量，無有一境非佛境故。二「略有十種」下，寄圓說十。於中二：先正說三種十、然後「出現多明體遍等」者，揀三處不同。謂〈出現品〉，即五十二，云「佛子！菩薩以無障無礙智慧知一切世間境界，是如來境界。知一切三世境界、一切剎境界、一切法境界、一切眾生境界、真如無差別境界、法界無障礙境界、實際無邊際境界、虛空無分量境界、無境界境界，是如來境界。佛子！如一切世間境界無量，如來境界亦無量。如一切三世境界無量，如來境界亦無量。乃至如無境界境界無量，如來境界亦無量。如無境界境界一切處無有，如來境界亦如是，一切處無有」等。釋曰：此即明體遍義也。言多明者，一切處無有，亦顯深義也。言「不思議品以辯超勝」者，即四十六經，「所謂一一切諸佛一加趺坐遍滿十方無量世界，二一切諸佛說一義句悉能開示一切佛法，三放一光明悉能遍照一切世界，四於一身中悉能示現一切諸身，五於一處中悉能示現一切世界，六於一智中悉能決了一切諸法無所罣礙，七於一念中悉能遍往十方世界，八於一念中悉現如來無量威德，九於一念中普緣三世佛及眾生心無雜亂，十於一念中與去來今一切諸佛體同無二。是為十。」上八句初皆有「一切諸佛」之言。釋曰：既一念能為無盡之事，故云超勝。「問明該其因果」者，即十三經，問有十一，謂一何等是佛境界？二何等是佛境界因？三度、四入、五智、六法、七說、八知、九證、十現、十一廣，上九皆有「何等是佛境界」之言。初一是總，二即是因。智證知廣四句皆體，餘五皆用。偈中答云「如來深境界，其量等虛空。一切眾生入，而實無所入。」此雙答總及廣二句。又云「如來深境界，所有勝妙因，億劫常宣說，亦復不能盡。」此即答因。餘如彼文。上三雖同佛境，說意小殊，故云「小有不同」。「謂佛即境」者，分齊。謂如來所成一切功德智慧等是佛所有，如一國境屬於當國之王。而菩薩不測，唯佛得故。言佛之境者，真如實相、真俗二諦等，是智所緣境故。云所觀眾生國土等，是佛悲所化境，故云「所觀化等」。「略有十種」者，此含二段：一即四十六經，十種為眾生作佛事。何等為十？所謂一一切諸佛示現色身為眾生作佛事，二出生妙音聲，三有所受，四無所受，五以地水火風，六神力自在示現一切所緣境界，七種種名號，八以佛剎境界，九嚴淨佛剎，十寂寞無言。皆上「一切諸佛」下有「為眾生作佛事」之言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二佛境界下諸句皆別明佛智之德」者，疏文分三：初對總彰別、二「言境界」下牒名辯體、三「廣亦無量」下約類開合。亦有五意：一廣無量，無有一境非佛境故。二「略有十種」下，寄圓說十。於中二：先正說三種十、然後「出現多明體遍等」者，揀三處不同。謂〈出現品〉，即五十二，云「佛子！菩薩以無障無礙智慧知一切世間境界，是如來境界。知一切三世境界、一切剎境界、一切法境界、一切眾生境界、真如無差別境界、法界無障礙境界、實際無邊際境界、虛空無分量境界、無境界境界，是如來境界。佛子！如一切世間境界無量，如來境界亦無量。如一切三世境界無量，如來境界亦無量。乃至如無境界境界無量，如來境界亦無量。如無境界境界一切處無有，如來境界亦如是，一切處無有」等。釋曰：此即明體遍義也。言多明者，一切處無有，亦顯深義也。言「不思議品以辯超勝」者，即四十六經，「所謂一一切諸佛一加趺坐遍滿十方無量世界，二一切諸佛說一義句悉能開示一切佛法，三放一光明悉能遍照一切世界，四於一身中悉能示現一切諸身，五於一處中悉能示現一切世界，六於一智中悉能決了一切諸法無所罣礙，七於一念中悉能遍往十方世界，八於一念中悉現如來無量威德，九於一念中普緣三世佛及眾生心無雜亂，十於一念中與去來今一切諸佛體同無二。是為十。」上八句初皆有「一切諸佛」之言。釋曰：既一念能為無盡之事，故云超勝。「問明該其因果」者，即十三經，問有十一，謂一何等是佛境界？二何等是佛境界因？三度、四入、五智、六法、七說、八知、九證、十現、十一廣，上九皆有「何等是佛境界」之言。初一是總，二即是因。智證知廣四句皆體，餘五皆用。偈中答云「如來深境界，其量等虛空。一切眾生入，而實無所入。」此雙答總及廣二句。又云「如來深境界，所有勝妙因，億劫常宣說，亦復不能盡。」此即答因。餘如彼文。上三雖同佛境，說意小殊，故云「小有不同」。「謂佛即境」者，分齊。謂如來所成一切功德智慧等是佛所有，如一國境屬於當國之王。而菩薩不測，唯佛得故。言佛之境者，真如實相、真俗二諦等，是智所緣境故。云所觀眾生國土等，是佛悲所化境，故云「所觀化等」。「略有十種」者，此含二段：一即四十六經，十種為眾生作佛事。何等為十？所謂一一切諸佛示現色身為眾生作佛事，二出生妙音聲，三有所受，四無所受，五以地水火風，六神力自在示現一切所緣境界，七種種名號，八以佛剎境界，九嚴淨佛剎，十寂寞無言。皆上「一切諸佛」下有「為眾生作佛事」之言

。故下開為三類中，三加非情作佛事等。二即四十七，十種大那羅延幢勇健法，故疏結云「今此加持即是神力」。「及法雲地」者，即十種持。經云「又如實知佛持、法持、僧持、業持、煩惱持、時持、願持、供養持、行持、劫持、智持，如是等皆如實知。」「離世間品」者，即五十八經，云「所謂初始能發菩提之心，佛所攝持；二於生生中持菩提心令不忘失，佛所攝持；三覺諸魔事悉能遠離；四聞諸波羅蜜如說修行；五知生死苦而不厭惡；六觀甚深法得無量果；七為諸眾生說二乘法而不證取彼乘解脫；八樂觀無為法而不住其中，於有為無為不生二想；九至無生處而現受生；十雖證得一切智而起菩薩行，不斷菩薩種。」皆有「佛所攝持」之言。「一如加持」者，如此類甚多。謂化現多身，隨所樂見；碎身舍利，一興供養千返生天。全身舍利如多寶佛，即是如來力持身也。如〈出現品〉醫王留身喻等。「二如加耆婆」者，即《涅槃》第三十、南經二十八，經云「我於爾時往瞻婆城。時彼城中有大長者，無有繼嗣，供事六師以求子息。於後不久其婦懷妊，長者知已，往六師所歡喜而言：『我婦懷妊，男耶女耶？』六師答言：『必是其女。』長者聞已，心生愁惱。復有知識來謂長者：『何故愁惱乃至是耶？』長者答言：『我婦懷妊，未知男女，故問六師。六師見語「如我相法生必是女。」我聞是語，自惟年老財富無量，如其非男無所付囑，是故我愁。』知識復言：『汝無智慧』下取意意引廣讚佛德，令問世尊。長者即至佛所。問佛言：『世尊！我婦懷妊，六師相言生必是女。是事云何？』佛言：『長者！汝婦懷妊，是男無疑。其兒生已，福德無比。』六師聞已心生嫉妬，乃以菴羅果和合毒藥，授其長者令其妻服，語云：『若服此藥，兒則端正，產者無患。』服已便死，送至城外以火焚之。如來知之，便往塚間。長者難言：『所言無二，可名世尊。母已終亡，云何生子？』我言：『長者！汝於爾時都不見問母命長短，但問所懷為是男女。諸佛如來發言無二，是故當知，定必得子。』是時死屍火焚腹裂，子從中出，端坐火中，猶如鴛鴦處蓮華池。我於爾時尋告耆婆：『汝往火中抱是兒來。』六師止之，耆婆言：『如來使我入阿鼻地獄，猛火熾然尚不能燒，況世間火。』爾時耆婆前入火聚，猶入清涼大河水中，抱持是兒還詣我所，授兒與我。我授兒已，告長者言：『一切眾生壽命不定，如水上泡。眾生若有重業果報，火不能燒、毒不能害。是兒業報，非我所作。』長者請佛立字。佛言：『是兒生於猛火之中，火名樹提，應名樹提。』爾時會中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。故下開為三類中，三加非情作佛事等。二即四十七，十種大那羅延幢勇健法，故疏結云「今此加持即是神力」。「及法雲地」者，即十種持。經云「又如實知佛持、法持、僧持、業持、煩惱持、時持、願持、供養持、行持、劫持、智持，如是等皆如實知。」「離世間品」者，即五十八經，云「所謂初始能發菩提之心，佛所攝持；二於生生中持菩提心令不忘失，佛所攝持；三覺諸魔事悉能遠離；四聞諸波羅蜜如說修行；五知生死苦而不厭惡；六觀甚深法得無量果；七為諸眾生說二乘法而不證取彼乘解脫；八樂觀無為法而不住其中，於有為無為不生二想；九至無生處而現受生；十雖證得一切智而起菩薩行，不斷菩薩種。」皆有「佛所攝持」之言。「一如加持」者，如此類甚多。謂化現多身，隨所樂見；碎身舍利，一興供養千返生天。全身舍利如多寶佛，即是如來力持身也。如〈出現品〉醫王留身喻等。「二如加耆婆」者，即《涅槃》第三十、南經二十八，經云「我於爾時往瞻婆城。時彼城中有大長者，無有繼嗣，供事六師以求子息。於後不久其婦懷妊，長者知已，往六師所歡喜而言：『我婦懷妊，男耶女耶？』六師答言：『必是其女。』長者聞已，心生愁惱。復有知識來謂長者：『何故愁惱乃至是耶？』長者答言：『我婦懷妊，未知男女，故問六師。六師見語「如我相法生必是女。」我聞是語，自惟年老財富無量，如其非男無所付囑，是故我愁。』知識復言：『汝無智慧』下取意意引廣讚佛德，令問世尊。長者即至佛所。問佛言：『世尊！我婦懷妊，六師相言生必是女。是事云何？』佛言：『長者！汝婦懷妊，是男無疑。其兒生已，福德無比。』六師聞已心生嫉妬，乃以菴羅果和合毒藥，授其長者令其妻服，語云：『若服此藥，兒則端正，產者無患。』服已便死，送至城外以火焚之。如來知之，便往塚間。長者難言：『所言無二，可名世尊。母已終亡，云何生子？』我言：『長者！汝於爾時都不見問母命長短，但問所懷為是男女。諸佛如來發言無二，是故當知，定必得子。』是時死屍火焚腹裂，子從中出，端坐火中，猶如鴛鴦處蓮華池。我於爾時尋告耆婆：『汝往火中抱是兒來。』六師止之，耆婆言：『如來使我入阿鼻地獄，猛火熾然尚不能燒，況世間火。』爾時耆婆前入火聚，猶入清涼大河水中，抱持是兒還詣我所，授兒與我。我授兒已，告長者言：『一切眾生壽命不定，如水上泡。眾生若有重業果報，火不能燒、毒不能害。是兒業報，非我所作。』長者請佛立字。佛言：『是兒生於猛火之中，火名樹提，應名樹提。』爾時會中

見我神化，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。」故云如加耆婆入火。則入火之言，兼於二事：一如向所說。二如耆婆所言，佛令入阿鼻地獄猛火不燒。復有一緣，即令入地獄問提婆達多事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見我神化，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。」故云如加耆婆入火。則入火之言，兼於二事：一如向所說。二如耆婆所言，佛令入阿鼻地獄猛火不燒。復有一緣，即令入地獄問提婆達多事也。

疏「四佛所行」，疏文有三：初正釋名、次辯類、三揀濫。疏「或說十種」下，二辯類。於中，初約行化釋、後約所行釋。今初。「十種化不失時」者，即第四十六經云「佛子！諸佛世尊有十種化不失時。何等為十？所謂一切諸佛成等正覺不失時、二成熟有緣、三授菩提記、四隨眾生心示現神力、五隨眾生解示現佛身、六住於大捨、七入諸聚落、八攝諸淨信、九調惡眾生、十現不思議諸佛神通。」皆上有「一切諸佛」，下有「不失時」言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四佛所行」，疏文有三：初正釋名、次辯類、三揀濫。疏「或說十種」下，二辯類。於中，初約行化釋、後約所行釋。今初。「十種化不失時」者，即第四十六經云「佛子！諸佛世尊有十種化不失時。何等為十？所謂一切諸佛成等正覺不失時、二成熟有緣、三授菩提記、四隨眾生心示現神力、五隨眾生解示現佛身、六住於大捨、七入諸聚落、八攝諸淨信、九調惡眾生、十現不思議諸佛神通。」皆上有「一切諸佛」，下有「不失時」言。

疏「亦是所行之行」等者，二約所行釋。於中又二：先引文、二「或大悲攝生」下類釋。今初，「謂無礙行是如來行」等者，即五十二經云「佛子！菩薩摩訶薩應云何知如來應、正、等覺行？佛子！菩薩摩訶薩應知無礙行是如來行，應知真如行是如來行。佛子！如真如，前際不生、後際不動、現在不起，如來行亦如是，不生、不動、不起。」下舉鳥飛虛空前後無際，況真如行；金翅闢海，喻無礙行。廣如下辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦是所行之行」等者，二約所行釋。於中又二：先引文、二「或大悲攝生」下類釋。今初，「謂無礙行是如來行」等者，即五十二經云「佛子！菩薩摩訶薩應云何知如來應、正、等覺行？佛子！菩薩摩訶薩應知無礙行是如來行，應知真如行是如來行。佛子！如真如，前際不生、後際不動、現在不起，如來行亦如是，不生、不動、不起。」下舉鳥飛虛空前後無際，況真如行；金翅闢海，喻無礙行。廣如下辯。

疏「或大悲攝生」下，二例釋，亦成上義。大悲攝生即無礙行，大智造緣即真如行。「無思成事」，成上二義，亦該通所緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「或大悲攝生」下，二例釋，亦成上義。大悲攝生即無礙行，大智造緣即真如行。「無思成事」，成上二義，亦該通所緣。

疏「約人望行」下，第三揀濫，以經云「如來所行濫於境界，是悲智所行故。」於中，初正揀、後引證。謂佛是能行故，悲智之行是所行。非如於境悲智是能行，真如眾生是所行也，故云「約人望行，摽云所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「約人望行」下，第三揀濫，以經云「如來所行濫於境界，是悲智所行故。」於中，初正揀、後引證。謂佛是能行故，悲智之行是所行。非如於境悲智是能行，真如眾生是所行也，故云「約人望行，摽云所行。」

疏「況所望不同」者，上行通能所、境唯局所，已是不同。設同取悲智行，約所行以用悲智境，約能行以用悲智。如人望子名父、望父名子，一人二用，豈相濫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「況所望不同」者，上行通能所、境唯局所，已是不同。設同取悲智行，約所行以用悲智境，約能行以用悲智。如人望子名父、望父名子，一人二用，豈相濫耶？

疏「若準瑜伽」下，第二引證，以釋二相不相同。經當第五，五界全同瑜伽。然《瑜伽》全寫《深密》為論，今引《瑜伽》引經者，欲雙引經論故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若準瑜伽」下，第二引證，以釋二相不相同。經當第五，五界全同瑜伽。然《瑜伽》全寫《深密》為論，今引《瑜伽》引經者，欲雙引經論故。

疏「謂廣大力等如不思議法品」者，即四十七云「佛子！諸佛世尊有十種廣大力、最上力、無量力、大威德力、難獲力、不退力、堅固力、不可壞力、一切世間不思議力、一切眾生無能動力、大那羅延幢勇健法。何等為十？所謂一切諸佛身不可壞等為一。」此上十力，遍於十種勇健法，廣如彼文。今略舉其名：一身命不可壞力、二毛孔容持力、三毛持大山力、四定用自在力、五常遍演法力、六德相降魔力、七圓音遍徹力、八心無障礙力、九法身微密力、十具足行智力。一一力中有多義理，具於下文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂廣大力等如不思議法品」者，即四十七云「佛子！諸佛世尊有十種廣大力、最上力、無量力、大威德力、難獲力、不退力、堅固力、不可壞力、一切世間不思議力、一切眾生無能動力、大那羅延幢勇健法。何等為十？所謂一切諸佛身不可壞等為一。」此上十力，遍於十種勇健法，廣如彼文。今略舉其名：一身命不可壞力、二毛孔容持力、三毛持大山力、四定用自在力、五常遍演法力、六德相降魔力、七圓音遍徹力、八心無障礙力、九法身微密力、十具足行智力。一一力中有多義理，具於下文。

疏「離世間品說有十種無畏」者，即第五十六云「佛子！菩薩摩訶薩有十種無畏。何等為十？」經文浩博，今當義引，謂一聞持無畏、二辯才無畏，上二不畏不能答難；三二空無畏，此不畏妄念；四威儀無缺無畏、五三業無過無畏，上二不畏外譏；六外護無畏，此不畏天魔外道；七正念無畏，不畏遺忘；八方便無畏，不畏生死；九一切智無畏，不畏二乘；十具行無畏，不畏不能化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「離世間品說有十種無畏」者，即第五十六云「佛子！菩薩摩訶薩有十種無畏。何等為十？」經文浩博，今當義引，謂一聞持無畏、二辯才無畏，上二不畏不能答難；三二空無畏，此不畏妄念；四威儀無缺無畏、五三業無過無畏，上二不畏外譏；六外護無畏，此不畏天魔外道；七正念無畏，不畏遺忘；八方便無畏，不畏生死；九一切智無畏，不畏二乘；十具行無畏，不畏不能化生。

疏「或說四種」者，即〈十藏品〉辯，謂一一切智無畏、二漏盡無畏、三出障道、四出苦道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「或說四種」者，即〈十藏品〉辯，謂一一切智無畏、二漏盡無畏、三出障道、四出苦道。

疏「未必全爾」者，非不許昔解，但顯義包含耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「未必全爾」者，非不許昔解，但顯義包含耳。

疏「如師子頻申等」者下，六十一經略列百門，初名普莊嚴法界三昧、二名普照一切三世無礙境界三昧，最後云師子頻申三昧，結云「以如是等不可說佛剎微塵數三昧，入毘盧遮那如來念念充滿一切法界三昧大神變海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如師子頻申等」者下，六十一經略列百門，初名普莊嚴法界三昧、二名普照一切三世無礙境界三昧，最後云師子頻申三昧，結云「以如是等不可說佛剎微塵數三昧，入毘盧遮那如來念念充滿一切法界三昧大神變海。」

疏「略說十種，如不思議品說佛有無量不思議三昧」者，即四十七經云「所謂一切諸佛恒在正定，於一念中遍一切處，普為一切眾生廣說妙法；二普為眾生說無我際；三普入三世；四普入十方廣大佛剎；五普現無量種種佛身；六隨諸眾生種種心解現身語意；七說一切法離欲真際；八演說一切緣起自性；九示現無量世出世間廣大莊嚴，令諸眾生常得見佛；十令諸眾生悉得通達一切佛法無量解脫，究竟到於無上彼岸。」每句皆有「一切諸佛恒在三昧，於一念中遍一切處」之言，一如初句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「略說十種，如不思議品說佛有無量不思議三昧」者，即四十七經云「所謂一切諸佛恒在正定，於一念中遍一切處，普為一切眾生廣說妙法；二普為眾生說無我際；三普入三世；四普入十方廣大佛剎；五普現無量種種佛身；六隨諸眾生種種心解現身語意；七說一切法離欲真際；八演說一切緣起自性；九示現無量世出世間廣大莊嚴，令諸眾生常得見佛；十令諸眾生悉得通達一切佛法無量解脫，究竟到於無上彼岸。」每句皆有「一切諸佛恒在三昧，於一念中遍一切處」之言，一如初句。

疏「或說有十如十通品」者，一他心智通、二天眼智通、三知過去劫宿住智通、四盡未來際劫智通、五無礙清淨天耳智通、六無體性無動作往一切佛剎智通、七分別一切言辭智通、八無數色身智通、九一切法智通、十入一切滅盡三昧智通，廣如經文。疏「不思議品云一切諸佛有無邊際無礙解脫示現無量大神通力」，義引經文。無礙解脫一句牒經，示現無量大神通力顯此解脫是神通解脫。如《淨名》不思議解脫，能以須彌內芥子等。故經云「何等為十？所謂一切諸佛能於一塵，現不可說不可說諸佛出興於世，二轉淨法輪、三眾生受化調伏、四諸佛國土、五菩薩受記。」上五皆有「一切諸佛能於一塵現不可說不可說」言，一如初句。下五句但無「不可說不可說」言，餘同上有，謂「六現去來今一切諸佛、七現去來今諸世界種、八現去來今一切神通、九現去來今一切眾生、十現去來今一切佛事。」釋曰：既皆一塵頓現，明是大神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「或說有十如十通品」者，一他心智通、二天眼智通、三知過去劫宿住智通、四盡未來際劫智通、五無礙清淨天耳智通、六無體性無動作往一切佛剎智通、七分別一切言辭智通、八無數色身智通、九一切法智通、十入一切滅盡三昧智通，廣如經文。疏「不思議品云一切諸佛有無邊際無礙解脫示現無量大神通力」，義引經文。無礙解脫一句牒經，示現無量大神通力顯此解脫是神通解脫。如《淨名》不思議解脫，能以須彌內芥子等。故經云「何等為十？所謂一切諸佛能於一塵，現不可說不可說諸佛出興於世，二轉淨法輪、三眾生受化調伏、四諸佛國土、五菩薩受記。」上五皆有「一切諸佛能於一塵現不可說不可說」言，一如初句。下五句但無「不可說不可說」言，餘同上有，謂「六現去來今一切諸佛、七現去來今諸世界種、八現去來今一切神通、九現去來今一切眾生、十現去來今一切佛事。」釋曰：既皆一塵頓現，明是大神通力。

疏「十通唯局菩薩」者，欲生下六通，通二乘故。六謂天眼、天耳、他心、宿住、神境、漏盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十通唯局菩薩」者，欲生下六通，通二乘故。六謂天眼、天耳、他心、宿住、神境、漏盡。

疏「廣有無量」者，歷事別明故。疏「或說百種」者，即五十六經，初列十門云「佛子！菩薩摩訶薩有十種無礙用。何等為十？所謂眾生無礙用、二國土無礙用、三法、四身、五願、六境界、七智、八神通、九神力、十力。」皆有「無礙用」言。下九釋一一各有十門，故成百也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「廣有無量」者，歷事別明故。疏「或說百種」者，即五十六經，初列十門云「佛子！菩薩摩訶薩有十種無礙用。何等為十？所謂眾生無礙用、二國土無礙用、三法、四身、五願、六境界、七智、八神通、九神力、十力。」皆有「無礙用」言。下九釋一一各有十門，故成百也。

疏「略有十種謂命自在等」者，即五十五經末云「佛子！菩薩摩訶薩有十種自在。何等為十？所謂命自在，不可說劫住壽命故；心自在，智慧能入阿僧祇諸三昧故；資具自在，能以無量莊嚴莊嚴一切世界故；業自在，隨時受報故；受生自在，於一切世界示現受生故；解自在，於一切世界見佛充滿故；願自在，隨欲隨時於諸剎中成等正覺故；神力自在，示現一切大神變故；法自在，示現無邊諸法門故；智自在，於念念中示現如來十力無畏成正覺故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得圓滿一切諸佛諸波羅蜜，智慧神力菩提自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「略有十種謂命自在等」者，即五十五經末云「佛子！菩薩摩訶薩有十種自在。何等為十？所謂命自在，不可說劫住壽命故；心自在，智慧能入阿僧祇諸三昧故；資具自在，能以無量莊嚴莊嚴一切世界故；業自在，隨時受報故；受生自在，於一切世界示現受生故；解自在，於一切世界見佛充滿故；願自在，隨欲隨時於諸剎中成等正覺故；神力自在，示現一切大神變故；法自在，示現無邊諸法門故；智自在，於念念中示現如來十力無畏成正覺故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得圓滿一切諸佛諸波羅蜜，智慧神力菩提自在。」

疏「不思議品亦說有十」等者，即第四十六云「何等為十？所謂一切諸佛於一切法悉得自在，明達種種句身味身，演說諸法辯才無礙，是為諸佛第一自在法。」下略取意，上即法自在，二心自在、三勝解自在、四財自在、五命自在、六如意自在、七智自在、八業自在、九受生自在、十願自在。然上二經與八地全同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「不思議品亦說有十」等者，即第四十六云「何等為十？所謂一切諸佛於一切法悉得自在，明達種種句身味身，演說諸法辯才無礙，是為諸佛第一自在法。」下略取意，上即法自在，二心自在、三勝解自在、四財自在、五命自在、六如意自在、七智自在、八業自在、九受生自在、十願自在。然上二經與八地全同。

疏「十無能攝取」，疏文二：先釋名、二「略有十」下辯類。於中二：先依晉經佛最勝法釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十無能攝取」，疏文二：先釋名、二「略有十」下辯類。於中二：先依晉經佛最勝法釋。

疏「如不思議品諸佛有十種最勝法」者，即四十六經，此順晉經佛最勝法言，故引此文。經云「所謂一切諸佛大願堅固不可沮壞，所言必作，言無有二。二為欲圓滿一切功德，盡未來劫修菩薩行不生懈倦。三為欲調伏一切眾生故，往不可說不可說世界，如是而為一切眾生而無斷絕。四於信於毀二種眾生，大悲普觀平等無異。五從初發心乃至成佛，終不退失菩提之心。六積集無量諸善功德，皆以迴向一切智性，於諸世間終無染著。七於諸佛所修學三業，唯行佛行非二乘行，皆為迴向一切智性，成於無上正等菩提。八放大光明，其光平等照一切處，及照一切諸佛之法，令諸菩薩心得清淨滿一切智。九捨離世樂不貪不染，而普願世間離苦得樂無諸戲論。十愍諸眾生受種種苦，守護佛種行佛境界，出離生死逮十力地。是為十。」每句之中，上皆有「一切諸佛」之言，一同初句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如不思議品諸佛有十種最勝法」者，即四十六經，此順晉經佛最勝法言，故引此文。經云「所謂一切諸佛大願堅固不可沮壞，所言必作，言無有二。二為欲圓滿一切功德，盡未來劫修菩薩行不生懈倦。三為欲調伏一切眾生故，往不可說不可說世界，如是而為一切眾生而無斷絕。四於信於毀二種眾生，大悲普觀平等無異。五從初發心乃至成佛，終不退失菩提之心。六積集無量諸善功德，皆以迴向一切智性，於諸世間終無染著。七於諸佛所修學三業，唯行佛行非二乘行，皆為迴向一切智性，成於無上正等菩提。八放大光明，其光平等照一切處，及照一切諸佛之法，令諸菩薩心得清淨滿一切智。九捨離世樂不貪不染，而普願世間離苦得樂無諸戲論。十愍諸眾生受種種苦，守護佛種行佛境界，出離生死逮十力地。是為十。」每句之中，上皆有「一切諸佛」之言，一同初句。

疏「若取無能壞義」等者，二依今經釋大勇健法。前文已引，則義有兩兼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若取無能壞義」等者，二依今經釋大勇健法。前文已引，則義有兩兼。

疏「多在不思議法品」者，亦有離世間等，故致「多」言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「多在不思議法品」者，亦有離世間等，故致「多」言。

疏「不思議法品，諸佛世尊有十種法，普遍無量無邊法界」者，即四十六經云「何等為十？所謂一切諸佛有無邊際身色相清淨，普入諸趣而無染著。二無障礙眼，於一切法悉皆明見。三無障礙耳，悉能解了一切音聲。四鼻能到諸佛自在彼岸。五有廣長舌，出妙音聲周遍法界。六身應眾生咸令得見。七意住於無礙平等法身。八無礙解脫，示現無盡大神通力。九清淨世界隨眾生樂現眾佛土，具足無量種種莊嚴，而於其中不生染著。十菩薩行願得圓滿智，遊戲自在，悉能通達一切佛法。佛子！是為如來、應、正等覺普遍無邊際十種佛法。」其一一句上皆有「一切諸佛有無邊際」言，一如初句，但第五舌無無邊際言，以廣長替故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「不思議法品，諸佛世尊有十種法，普遍無量無邊法界」者，即四十六經云「何等為十？所謂一切諸佛有無邊際身色相清淨，普入諸趣而無染著。二無障礙眼，於一切法悉皆明見。三無障礙耳，悉能解了一切音聲。四鼻能到諸佛自在彼岸。五有廣長舌，出妙音聲周遍法界。六身應眾生咸令得見。七意住於無礙平等法身。八無礙解脫，示現無盡大神通力。九清淨世界隨眾生樂現眾佛土，具足無量種種莊嚴，而於其中不生染著。十菩薩行願得圓滿智，遊戲自在，悉能通達一切佛法。佛子！是為如來、應、正等覺普遍無邊際十種佛法。」其一一句上皆有「一切諸佛有無邊際」言，一如初句，但第五舌無無邊際言，以廣長替故。

疏「離世間品各以十門辯釋」者，即第五十七經，謂十眼十耳等。十眼者，一肉眼、二天眼、三慧、四法、五佛、六智、七光明、八出生死、九無礙、十一切智眼。其十耳十鼻等，廣如彼文辯。然彼是菩薩眼等，而下結皆云「則得佛眼」等，故通因果，可釋佛眼等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「離世間品各以十門辯釋」者，即第五十七經，謂十眼十耳等。十眼者，一肉眼、二天眼、三慧、四法、五佛、六智、七光明、八出生死、九無礙、十一切智眼。其十耳十鼻等，廣如彼文辯。然彼是菩薩眼等，而下結皆云「則得佛眼」等，故通因果，可釋佛眼等。

疏「出現品三業各十義」者，身在五十經，語意在五十一，各有十義，並以十喻喻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「出現品三業各十義」者，身在五十經，語意在五十一，各有十義，並以十喻喻之。

疏「常妙光明不可說」等者，即四十六經十種莊嚴中第七莊嚴，文云「一切諸佛皆有無量常妙光明，不可說不可說種種色相以為嚴好。為光明藏，出生無量圓滿光明，普照十方無有障礙。是為諸佛第七最勝無上常妙光明莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「常妙光明不可說」等者，即四十六經十種莊嚴中第七莊嚴，文云「一切諸佛皆有無量常妙光明，不可說不可說種種色相以為嚴好。為光明藏，出生無量圓滿光明，普照十方無有障礙。是為諸佛第七最勝無上常妙光明莊嚴。」

疏「然放光」下，通伏難。恐有難言：若常光一尋，與放光異。今常光周於法界，何異放光？故為此通。疏「而分別者」下，亦通妨難。謂上通放光異常光者，則放光有時不放。今引相海常放，如何取別？故為此通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然放光」下，通伏難。恐有難言：若常光一尋，與放光異。今常光周於法界，何異放光？故為此通。疏「而分別者」下，亦通妨難。謂上通放光異常光者，則放光有時不放。今引相海常放，如何取別？故為此通。

疏「佛智者廣即無量」等，隨事無邊故。「略說有十」者，即如〈出現品〉。第五十一經明意業中，如來心意識俱不可知，但以智無量故知如來心，說有十智十喻是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「佛智者廣即無量」等，隨事無邊故。「略說有十」者，即如〈出現品〉。第五十一經明意業中，如來心意識俱不可知，但以智無量故知如來心，說有十智十喻是也。

疏「體不出五」者，即《攝論》、《佛地論》皆言五法攝大覺性，謂一真法界、四智菩提，則一是理而非是智。今清淨智即一真法界，清淨智即本來智性。《金剛頂瑜伽》說有五智，初法界清淨智即一真法界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「體不出五」者，即《攝論》、《佛地論》皆言五法攝大覺性，謂一真法界、四智菩提，則一是理而非是智。今清淨智即一真法界，清淨智即本來智性。《金剛頂瑜伽》說有五智，初法界清淨智即一真法界故。

疏「通明法界所安立海」等，此有三釋。初即疏意。而言通明者，謂世界海唯約果說。法界安立海通因通果，由起具因緣能安立法界故。二「若因緣者，賢首云所化生法也」，復是一義，唯取化生之法。三「亦是前二」下，是第三義。安立眾生世界，故前二即世界海及眾生海。於中，先正明、後安立。然安立言下，引梵文證，此是賢首引證。後二義法式，即化生法也，安立即第三義，故結云即安立法式。四「佛海指不思議等品」者，等取相海隨好，皆佛德相用故，是妙覺故。五「佛波羅蜜指離世間品」者，以二千行法，一一皆到彼岸故。六「如法界品」者，佛親證入離障解脫，及大作用皆解脫故。七指僧祇者，僧祇偈頌廣顯佛德重重無盡廣大用故。等即等於一經上下變化之文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「通明法界所安立海」等，此有三釋。初即疏意。而言通明者，謂世界海唯約果說。法界安立海通因通果，由起具因緣能安立法界故。二「若因緣者，賢首云所化生法也」，復是一義，唯取化生之法。三「亦是前二」下，是第三義。安立眾生世界，故前二即世界海及眾生海。於中，先正明、後安立。然安立言下，引梵文證，此是賢首引證。後二義法式，即化生法也，安立即第三義，故結云即安立法式。四「佛海指不思議等品」者，等取相海隨好，皆佛德相用故，是妙覺故。五「佛波羅蜜指離世間品」者，以二千行法，一一皆到彼岸故。六「如法界品」者，佛親證入離障解脫，及大作用皆解脫故。七指僧祇者，僧祇偈頌廣顯佛德重重無盡廣大用故。等即等於一經上下變化之文。

疏「因德深廣」下，疏文有二：先正釋經、後「然此十句」下料揀。於中三：初標、二釋、三結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「因德深廣」下，疏文有二：先正釋經、後「然此十句」下料揀。於中三：初標、二釋、三結。

疏「別則初二」下釋別。先以竪釋別，諸位淺深故。言「此約橫論一切菩薩」者，結上別義。約所行位信住等異，即是竪論，約能行人。一一位中攝多菩薩，故云橫論一切菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「別則初二」下釋別。先以竪釋別，諸位淺深故。言「此約橫論一切菩薩」者，結上別義。約所行位信住等異，即是竪論，約能行人。一一位中攝多菩薩，故云橫論一切菩薩。

疏「若約通說」下，二釋通。約所行法位位同修，即是通義。隨約一人遍歷諸位皆修此十，即是竪論一切菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若約通說」下，二釋通。約所行法位位同修，即是通義。隨約一人遍歷諸位皆修此十，即是竪論一切菩薩。

疏「故此十句文通行位」者，三雙結也。別說寄位，通說約行故。疏「四十句答文」下，對問辯答。於中二：先標徵；後「通即諸會」下釋相，先釋通、後釋別。通中二：先通相釋、後總別釋。前中文四：一正明通，謂九會通答故。二「謂前眾海」下，立理。此有三理：一眾海常隨，既通九會，故問答合通。二「豈復」下，眾海智深，能問盡故。三「故知初會為總」下，合總問故。以此三理，問答合通。三「而為分」下，釋妨。謂前問言：若言眾海問盡九會，九會同答，何以下文復有三位大問？故為此通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故此十句文通行位」者，三雙結也。別說寄位，通說約行故。疏「四十句答文」下，對問辯答。於中二：先標徵；後「通即諸會」下釋相，先釋通、後釋別。通中二：先通相釋、後總別釋。前中文四：一正明通，謂九會通答故。二「謂前眾海」下，立理。此有三理：一眾海常隨，既通九會，故問答合通。二「豈復」下，眾海智深，能問盡故。三「故知初會為總」下，合總問故。以此三理，問答合通。三「而為分」下，釋妨。謂前問言：若言眾海問盡九會，九會同答，何以下文復有三位大問？故為此通。

疏「則顯分分之中皆通因果」者，謂問雖互有廣略，因果皆足，則是重問耳。四「則從此盡光明」下，正示答文。疏「又就四十問」下，二約總別釋。十海為總，餘三十句別皆十海攝，故總答十海已答餘三十問。於中二：先正以九會答於十海；後「問中為次」下以答對問，辯次不同。問中言「先有世界眾生」者，即標中本有三海：世界即世界海，及攝安立海故。次「則有佛出修因得果」等者，即標中修成，即自行意。言「餘四皆大用臨機」等，即標中化他也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「則顯分分之中皆通因果」者，謂問雖互有廣略，因果皆足，則是重問耳。四「則從此盡光明」下，正示答文。疏「又就四十問」下，二約總別釋。十海為總，餘三十句別皆十海攝，故總答十海已答餘三十問。於中二：先正以九會答於十海；後「問中為次」下以答對問，辯次不同。問中言「先有世界眾生」者，即標中本有三海：世界即世界海，及攝安立海故。次「則有佛出修因得果」等者，即標中修成，即自行意。言「餘四皆大用臨機」等，即標中化他也。

疏「答中先人後己」下，先利他故。大用四海，即先利他。言「四海」者，一名號海、二四諦海、三變化海、四壽量海。言「自利二海居後」者，即波羅蜜海為因、佛解脫海為果，八九兩會答，故居後。此中唯會六海、不會四海者，以世界海及安立海，依問在前故，佛及眾生本居中故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「答中先人後己」下，先利他故。大用四海，即先利他。言「四海」者，一名號海、二四諦海、三變化海、四壽量海。言「自利二海居後」者，即波羅蜜海為因、佛解脫海為果，八九兩會答，故居後。此中唯會六海、不會四海者，以世界海及安立海，依問在前故，佛及眾生本居中故。

疏「又眾生一海」下，更以異門釋眾生海。上欲具收十問故，以答因屬眾生海。今以眾生為總，即前答因屬演說海，說諸位故。上來通竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又眾生一海」下，更以異門釋眾生海。上欲具收十問故，以答因屬眾生海。今以眾生為總，即前答因屬演說海，說諸位故。上來通竟。

疏「若約局言」下，第二釋局答問。「經來未盡」者，〈遮那品〉後無結束故。若來，應具答盡。「二答二兼餘」者，謂正答安立及世界，兼餘三十八問故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若約局言」下，第二釋局答問。「經來未盡」者，〈遮那品〉後無結束故。若來，應具答盡。「二答二兼餘」者，謂正答安立及世界，兼餘三十八問故。

疏「亦表身為供養具」者，即解脫和尚歎佛說偈云「合掌以為華，身為供養具，善心誠實香，讚歎香煙布。諸佛聞此香，尋聲來相度，眾等勤精進，終不相疑誤。」疏「若別明者如文思之」者，若此之類顯義無方，類例相似即可引證耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦表身為供養具」者，即解脫和尚歎佛說偈云「合掌以為華，身為供養具，善心誠實香，讚歎香煙布。諸佛聞此香，尋聲來相度，眾等勤精進，終不相疑誤。」疏「若別明者如文思之」者，若此之類顯義無方，類例相似即可引證耳。

疏「面門即口」者，以昔有解云：面門即面之正容，非其口也。又云：鼻下口上，以梵音呼面及口并門並云目佉，是故譯者解人取文非一。今以眾齒之間則口為定解。「表四十問」者，有四十齒故。「教道遐舒」，即教智光故。「口生真子」，唯取口義故。《法華》云「從佛口生、從法化生，得佛法分。」故下〈出現〉加於普賢光明入口。「咀法味」下，約齒明義。言「總處」者，口為說法處，一切法門總從此演故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「面門即口」者，以昔有解云：面門即面之正容，非其口也。又云：鼻下口上，以梵音呼面及口并門並云目佉，是故譯者解人取文非一。今以眾齒之間則口為定解。「表四十問」者，有四十齒故。「教道遐舒」，即教智光故。「口生真子」，唯取口義故。《法華》云「從佛口生、從法化生，得佛法分。」故下〈出現〉加於普賢光明入口。「咀法味」下，約齒明義。言「總處」者，口為說法處，一切法門總從此演故。

疏「通舉十號」者，疏「成正遍知」者，理無偏邪目之為正、無法不照名曰遍知，即實智窮源號。言「是明行足」者，明是證行、行是教行，二行圓滿，名明行足，即修行滿足號。言「世間解」者，明解世間故，即權智圓明號。言「可謂善逝」者，善者好也，逝者去也，謂不向餘三界二乘去，唯向大菩提去，即直往菩提號。言「即佛義焉」者，佛者覺也，自覺覺他、覺行圓滿名之為佛，由此天上人間共所尊重，故曰世尊，即無師自覺號。言「謂無上士」，夫士謂士夫，遍於眾聖，於眾聖中更無過上，名無上士，即位超諸聖號。言「調御丈夫」者，調謂調練，御謂控御，故云調御，則乃攝有情號。言「天人師」者，師謂軌範，說五乘教利益眾生故，即導軌眾生號。言「是應供」者，謂堪受人天廣大供養故，即堪為福田號。言「結云如來」者，乘如實道來成正覺，故曰如來。即倣同先跡，號佛德無邊，十號略盡。故《法華》第三云「我是如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊，未度者令度、未解者令解、未安者令安、未涅槃者令得涅槃，今世後世如實知之。我是一切知者、一切見者，汝等天人阿脩羅眾，皆應到此，為聽法故。」斯即舉十號以昭。然初但云如來亦復如是出現於世，如大雲起，遍覆三千大千世界，則通局有異。又下眾集但云天人阿脩羅等，勝劣小異耳。今取彼意，故以十號釋經。十號之義，〈法界品〉方辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「通舉十號」者，疏「成正遍知」者，理無偏邪目之為正、無法不照名曰遍知，即實智窮源號。言「是明行足」者，明是證行、行是教行，二行圓滿，名明行足，即修行滿足號。言「世間解」者，明解世間故，即權智圓明號。言「可謂善逝」者，善者好也，逝者去也，謂不向餘三界二乘去，唯向大菩提去，即直往菩提號。言「即佛義焉」者，佛者覺也，自覺覺他、覺行圓滿名之為佛，由此天上人間共所尊重，故曰世尊，即無師自覺號。言「謂無上士」，夫士謂士夫，遍於眾聖，於眾聖中更無過上，名無上士，即位超諸聖號。言「調御丈夫」者，調謂調練，御謂控御，故云調御，則乃攝有情號。言「天人師」者，師謂軌範，說五乘教利益眾生故，即導軌眾生號。言「是應供」者，謂堪受人天廣大供養故，即堪為福田號。言「結云如來」者，乘如實道來成正覺，故曰如來。即倣同先跡，號佛德無邊，十號略盡。故《法華》第三云「我是如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊，未度者令度、未解者令解、未安者令安、未涅槃者令得涅槃，今世後世如實知之。我是一切知者、一切見者，汝等天人阿脩羅眾，皆應到此，為聽法故。」斯即舉十號以昭。然初但云如來亦復如是出現於世，如大雲起，遍覆三千大千世界，則通局有異。又下眾集但云天人阿脩羅等，勝劣小異耳。今取彼意，故以十號釋經。十號之義，〈法界品〉方辯。

疏「已至會中故闕初海等三事」者，一土海、二世界海、三佛名。非別從彼來，故此不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「已至會中故闕初海等三事」者，一土海、二世界海、三佛名。非別從彼來，故此不說。