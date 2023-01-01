大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

第三義理分齊中，疏文分二：先總明大意、後「今顯別教」下開章別釋。前中分三：初結前生後、二總顯深廣、三結屬所攝。今初，兩句：前句結前，謂前教攝中不別明攝者，以五教中第五圓教指於此經義當已攝。況諸師立教，皆以華嚴為圓，故知圓攝。後「未知」下一句生後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三義理分齊中，疏文分二：先總明大意、後「今顯別教」下開章別釋。前中分三：初結前生後、二總顯深廣、三結屬所攝。今初，兩句：前句結前，謂前教攝中不別明攝者，以五教中第五圓教指於此經義當已攝。況諸師立教，皆以華嚴為圓，故知圓攝。後「未知」下一句生後。

疏「然此教海」下，第二總明深廣，有法、喻、合。今初至「方顯深廣」，法說也。初二句，總標。宏，大也，即是廣義。「色空交映德用重重」，釋深義也。然上二句言含法喻，如海傍無邊涯連天一色，空徹海底、海映空天。即下四門之二，總攝歸真並皆空淨、理事無礙，即色空交映，色不礙空、空不礙色也。德用重重，即唯明深義。具十玄門，重重無盡，即事事無礙。如海十德互相周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此教海」下，第二總明深廣，有法、喻、合。今初至「方顯深廣」，法說也。初二句，總標。宏，大也，即是廣義。「色空交映德用重重」，釋深義也。然上二句言含法喻，如海傍無邊涯連天一色，空徹海底、海映空天。即下四門之二，總攝歸真並皆空淨、理事無礙，即色空交映，色不礙空、空不礙色也。德用重重，即唯明深義。具十玄門，重重無盡，即事事無礙。如海十德互相周遍。

疏「語其橫收」下，釋上廣也。如下二地中說人天十善等，即其文也。「總無」下，雙結深廣。疏「其猶」下，喻明，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「語其橫收」下，釋上廣也。如下二地中說人天十善等，即其文也。「總無」下，雙結深廣。疏「其猶」下，喻明，可知。

疏「前之四教」下，法合。以四教合於百川，圓教合於大海。於中，先正合、後解妨。今初。言「尚非三四況初二」者，合前，故隨一滴逈異百川，即舉勝顯劣。三即終教、四即頓教，初二即小乘及與始教。雖有戒善，是圓教戒善，尚不同終頓之勝，以彼不能事事無礙故。況初二之劣，以彼尚不得二空及事理無礙等故。其猶大海，尚異江河，況於溝洫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「前之四教」下，法合。以四教合於百川，圓教合於大海。於中，先正合、後解妨。今初。言「尚非三四況初二」者，合前，故隨一滴逈異百川，即舉勝顯劣。三即終教、四即頓教，初二即小乘及與始教。雖有戒善，是圓教戒善，尚不同終頓之勝，以彼不能事事無礙故。況初二之劣，以彼尚不得二空及事理無礙等故。其猶大海，尚異江河，況於溝洫。

疏「斯則有其所通、無其所局」者，二釋妨也。謂有難言：先則總收、後則總揀，二義天隔，何以會通？故為此釋。總收者，約其所通。如圓教中有小乘戒善之法、四諦因緣，有始教中十地十如、八識四智，有終教中事理無礙，有頓教中言思斯絕等。如海有百川之水，水義同也。後總揀者，約無其所局。如小乘唯人空自利，始教五性三乘，終教不說德用該收，頓教一向事理雙絕等。如彼百川不同鹹味、不具十德，海則具之，一次、二不宿、三餘水入中、四普同、五無、六深、七廣、八大身、九潮、十普受大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「斯則有其所通、無其所局」者，二釋妨也。謂有難言：先則總收、後則總揀，二義天隔，何以會通？故為此釋。總收者，約其所通。如圓教中有小乘戒善之法、四諦因緣，有始教中十地十如、八識四智，有終教中事理無礙，有頓教中言思斯絕等。如海有百川之水，水義同也。後總揀者，約無其所局。如小乘唯人空自利，始教五性三乘，終教不說德用該收，頓教一向事理雙絕等。如彼百川不同鹹味、不具十德，海則具之，一次、二不宿、三餘水入中、四普同、五無、六深、七廣、八大身、九潮、十普受大雨。

疏「故此圓教」下，結屬所攝。於中三：初總顯深廣、次「一乘有二」下別釋深義、後通妨。二中，言「同教」者，謂終頓二教雖說一性一相、無二無三，不辯圓融具德、事事無礙，故非別教。而別教中有一性一相、事理無礙，言思斯絕，同彼二教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故此圓教」下，結屬所攝。於中三：初總顯深廣、次「一乘有二」下別釋深義、後通妨。二中，言「同教」者，謂終頓二教雖說一性一相、無二無三，不辯圓融具德、事事無礙，故非別教。而別教中有一性一相、事理無礙，言思斯絕，同彼二教。

疏「以別該同」下，三通妨難。謂有難言：既同頓同實，何異頓實？故此通云：即此同中必有別義，如事理無礙必有事事無礙耳，猶彼江水，入海亦鹹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以別該同」下，三通妨難。謂有難言：既同頓同實，何異頓實？故此通云：即此同中必有別義，如事理無礙必有事事無礙耳，猶彼江水，入海亦鹹。

疏「今顯別教」下，第二開章別釋中二：先標章、後「初中」下依章別釋。釋初章中三：初具列、次略釋、後結廣從略。疏「教即能詮」下，二略釋也，但釋教義、理事二對。言「乃至光香等」者，謂諸法顯義體，但能詮理並為教體，如下教體中明有以光明而為佛事等是也。「義即所詮，即五教等一切義理」者，如前立教中約所詮差別七十五法八識等義，十對法等皆是義也。疏「理即生空」等者，具五教理：生空所顯，是小乘教理；二空所顯，是始教理；無性真如，是終教理。而言等者，等餘二教之理，謂頓教理，亦即無性真如體絕安立，如性雙遣亦不離如。圓教之理，總融諸理無有障礙耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今顯別教」下，第二開章別釋中二：先標章、後「初中」下依章別釋。釋初章中三：初具列、次略釋、後結廣從略。疏「教即能詮」下，二略釋也，但釋教義、理事二對。言「乃至光香等」者，謂諸法顯義體，但能詮理並為教體，如下教體中明有以光明而為佛事等是也。「義即所詮，即五教等一切義理」者，如前立教中約所詮差別七十五法八識等義，十對法等皆是義也。疏「理即生空」等者，具五教理：生空所顯，是小乘教理；二空所顯，是始教理；無性真如，是終教理。而言等者，等餘二教之理，謂頓教理，亦即無性真如體絕安立，如性雙遣亦不離如。圓教之理，總融諸理無有障礙耳。

疏「事即色心」等者，等取其餘事類。如身廣有多義，謂六道四聖等，若事門中無不此攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「事即色心」等者，等取其餘事類。如身廣有多義，謂六道四聖等，若事門中無不此攝。

疏「餘可思」者，即餘八門。謂三境智者，即五教所觀之境。能觀之智總收不出二諦二智，別即初小乘，四諦涅槃為境，無漏淨慧為智，及他心等十智。始教亦通四諦二諦等為境，加行、根本、後得等智。終教則是三諦等境，權實無礙等智。頓教則無境為境，絕智為智。圓教則無盡之境，無盡之智。「四行位」者，五教修行不同，得位差別。位通因通果，五因果自互不通。如七方便等為因，須陀洹等為果。等覺已下皆因，妙覺為果等。六，依即國土，正即佛身等。七，體則法報，用則應化等。八，人則覺者等，法則菩提等。九，逆則婆須無厭等，順則觀音正趣等。十，應即赴感，佛及菩薩等；感即當機，菩薩眾生等。各隨五教以辯差別。諸教具有，故云可思。又此十對，初一為總、後後漸略。若辯次第者，如來說能詮之教、所詮之理，則無法不盡。法有教理行果，行果並在所詮理中故。二就所詮理雖復眾多，不出事之與理，即性及相無法不攝。三理該下八，且置而勿論，就其事中不出境智。四智觀於境，便有造修之行、所成之位。五行位未極，總屬因收，極則為果。六果中多法，不出依正，因亦有之。七隨依正中皆有體用，如正中體者法報，用者應化。依中體者法性等剎，用者應物隨現交入無礙；因門例然。八正中自有人法不同，以法成人、以人弘法。九於人中逆化順化。十人之逆順必有感應，宜逆化感之，則婆須等應之；宜順化感之，則文殊等應之。若依後後開一成二，則法彌多矣。謂如果分依正為二，因亦如之，則有四矣。正有體用，依亦如之，則成八矣。如是相望，展轉成多，不必全爾，是故疏中不為此釋耳。又此十對，就其正意總相該收，以為十玄所依體事。若以義取，隨一事中即有十對，如下勝音蓮華處說，故下但約一塵即具十對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「餘可思」者，即餘八門。謂三境智者，即五教所觀之境。能觀之智總收不出二諦二智，別即初小乘，四諦涅槃為境，無漏淨慧為智，及他心等十智。始教亦通四諦二諦等為境，加行、根本、後得等智。終教則是三諦等境，權實無礙等智。頓教則無境為境，絕智為智。圓教則無盡之境，無盡之智。「四行位」者，五教修行不同，得位差別。位通因通果，五因果自互不通。如七方便等為因，須陀洹等為果。等覺已下皆因，妙覺為果等。六，依即國土，正即佛身等。七，體則法報，用則應化等。八，人則覺者等，法則菩提等。九，逆則婆須無厭等，順則觀音正趣等。十，應即赴感，佛及菩薩等；感即當機，菩薩眾生等。各隨五教以辯差別。諸教具有，故云可思。又此十對，初一為總、後後漸略。若辯次第者，如來說能詮之教、所詮之理，則無法不盡。法有教理行果，行果並在所詮理中故。二就所詮理雖復眾多，不出事之與理，即性及相無法不攝。三理該下八，且置而勿論，就其事中不出境智。四智觀於境，便有造修之行、所成之位。五行位未極，總屬因收，極則為果。六果中多法，不出依正，因亦有之。七隨依正中皆有體用，如正中體者法報，用者應化。依中體者法性等剎，用者應物隨現交入無礙；因門例然。八正中自有人法不同，以法成人、以人弘法。九於人中逆化順化。十人之逆順必有感應，宜逆化感之，則婆須等應之；宜順化感之，則文殊等應之。若依後後開一成二，則法彌多矣。謂如果分依正為二，因亦如之，則有四矣。正有體用，依亦如之，則成八矣。如是相望，展轉成多，不必全爾，是故疏中不為此釋耳。又此十對，就其正意總相該收，以為十玄所依體事。若以義取，隨一事中即有十對，如下勝音蓮華處說，故下但約一塵即具十對。

疏「第二攝歸真實」者，疏文有三：初標章；次「真空絕相」者，即指法之本後；後「經云」下引文證成。二中，然杜順和尚《法界觀》中總有三觀：一真空絕相觀、二事理無礙觀、三周遍含容觀，即是今疏四門之中後之三門。初攝歸真實，即真空絕相觀也。於中自有四句十門：一會色歸空觀、二明空即色觀、三空色無礙觀、四泯絕無寄觀。此為四句，前二各四，故為十門。初句四門者，前三同言色不即空。以即空故，釋則不同。一色即空，明不即斷空，以即真空故。二色不空，明青黃等不即真空，以青黃無體故，即是真空。三色不即空，空中無色可即，故云不即空。以會色歸空，無有體故，即是真空。上三以法揀情。四色即是空，以無性故。如色既然，萬法皆爾。第二明空即色觀，亦四門：前之三門，準前釋言同釋，別但翻云空不即色，以即色故。亦有三義：一空不即色，斷空不即色，以真空必不異色故。二空不即色，以空理非青黃，故非色；青黃之真必不異青黃，故云即色。三空不即色，空是所依，故不即色；必與能依，為所依故，云即色也。上三揀情。四空即是色，凡是真空必不異色故。第三空色無礙觀者，謂色舉體是真空，故色不盡而空現；空舉體不異色，故空即色而空不隱。是故二法無礙一味。第四泯絕無寄觀者，謂此真空不可言即色不即色、即空不即空。一切法皆不可，不可亦不可，此語亦不受，逈絕無寄、言解不及，以生心動念乖法體故。以前八門揀情顯理。第三門解終趣行。第四門正成行體，由解成行，行起解絕。上皆法界觀義。所以疏中不廣引者，以第三色空無礙，濫於第二事理無礙觀故。彼所以立者，以第四泯絕無寄泯前三故，故名真空絕相。今但取一門總意，亦即泯絕無寄。又欲令四門成四種法界故，初門即事、次門即理、三即事理無礙、四即事事無礙。故第三事理無礙觀中，疏文分三：初總標、二「一理遍於事」下別釋、三「上之十事」下總結。今初。言「十對皆悉無礙」者，謂一教義無礙、二事理無礙、三行位無礙，乃至十應感無礙。今且約事理者，事理是所詮法中之總故、又諸處多明理事無礙故、為成四法界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二攝歸真實」者，疏文有三：初標章；次「真空絕相」者，即指法之本後；後「經云」下引文證成。二中，然杜順和尚《法界觀》中總有三觀：一真空絕相觀、二事理無礙觀、三周遍含容觀，即是今疏四門之中後之三門。初攝歸真實，即真空絕相觀也。於中自有四句十門：一會色歸空觀、二明空即色觀、三空色無礙觀、四泯絕無寄觀。此為四句，前二各四，故為十門。初句四門者，前三同言色不即空。以即空故，釋則不同。一色即空，明不即斷空，以即真空故。二色不空，明青黃等不即真空，以青黃無體故，即是真空。三色不即空，空中無色可即，故云不即空。以會色歸空，無有體故，即是真空。上三以法揀情。四色即是空，以無性故。如色既然，萬法皆爾。第二明空即色觀，亦四門：前之三門，準前釋言同釋，別但翻云空不即色，以即色故。亦有三義：一空不即色，斷空不即色，以真空必不異色故。二空不即色，以空理非青黃，故非色；青黃之真必不異青黃，故云即色。三空不即色，空是所依，故不即色；必與能依，為所依故，云即色也。上三揀情。四空即是色，凡是真空必不異色故。第三空色無礙觀者，謂色舉體是真空，故色不盡而空現；空舉體不異色，故空即色而空不隱。是故二法無礙一味。第四泯絕無寄觀者，謂此真空不可言即色不即色、即空不即空。一切法皆不可，不可亦不可，此語亦不受，逈絕無寄、言解不及，以生心動念乖法體故。以前八門揀情顯理。第三門解終趣行。第四門正成行體，由解成行，行起解絕。上皆法界觀義。所以疏中不廣引者，以第三色空無礙，濫於第二事理無礙觀故。彼所以立者，以第四泯絕無寄泯前三故，故名真空絕相。今但取一門總意，亦即泯絕無寄。又欲令四門成四種法界故，初門即事、次門即理、三即事理無礙、四即事事無礙。故第三事理無礙觀中，疏文分三：初總標、二「一理遍於事」下別釋、三「上之十事」下總結。今初。言「十對皆悉無礙」者，謂一教義無礙、二事理無礙、三行位無礙，乃至十應感無礙。今且約事理者，事理是所詮法中之總故、又諸處多明理事無礙故、為成四法界故。

疏「一理遍於事」下，第二別釋十門，即為十別。一一門中多先正釋、後會前義。即前性相，不同中十對之義，或一門會一義、或二門同會一義、或一門以會多義，至文當知。又十對中唯會法性，以是同教一乘義理分齊故。如前云三乘一乘別，今但會一乘；五性一性別，今但會一性。十對皆然。今初。第一門不會，至第二門一時會故。疏中三：初標門。次「謂無分限」下，正釋。謂理不可分，故無分限；事隨緣別，故分位歷然。而不相雜，故得相遍。今明理不異事，故遍事中。後「故一一纖塵」下，結成遍義。若不全遍，則理可分；事不全攝，亦不即理。如一纖塵，事事皆爾。正遍此時，不妨遍餘，故亦非餘處無理。全此全彼，亦非二理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一理遍於事」下，第二別釋十門，即為十別。一一門中多先正釋、後會前義。即前性相，不同中十對之義，或一門會一義、或二門同會一義、或一門以會多義，至文當知。又十對中唯會法性，以是同教一乘義理分齊故。如前云三乘一乘別，今但會一乘；五性一性別，今但會一性。十對皆然。今初。第一門不會，至第二門一時會故。疏中三：初標門。次「謂無分限」下，正釋。謂理不可分，故無分限；事隨緣別，故分位歷然。而不相雜，故得相遍。今明理不異事，故遍事中。後「故一一纖塵」下，結成遍義。若不全遍，則理可分；事不全攝，亦不即理。如一纖塵，事事皆爾。正遍此時，不妨遍餘，故亦非餘處無理。全此全彼，亦非二理。

疏「二事遍於理門」者，文中二：先正明、後會前。前中所以要全同者，以事無別體，還如理故。若不全同，則不如理，色不異空義不極成。然相遍二門超情難見。何者？謂事既有分，理即無分，如何得遍？若塵遍法界，塵應非小；理遍同事，應如小塵。今明由事與理有非一非異義故，以非異故全同、以非一故不壞。分別則事理兩分，如海之波，一波全遍大海，以同海故；大海全在小波，以海無二，故全在一波，亦全在諸波，同一海故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二事遍於理門」者，文中二：先正明、後會前。前中所以要全同者，以事無別體，還如理故。若不全同，則不如理，色不異空義不極成。然相遍二門超情難見。何者？謂事既有分，理即無分，如何得遍？若塵遍法界，塵應非小；理遍同事，應如小塵。今明由事與理有非一非異義故，以非異故全同、以非一故不壞。分別則事理兩分，如海之波，一波全遍大海，以同海故；大海全在小波，以海無二，故全在一波，亦全在諸波，同一海故。

疏「由上二義」下，二會前義。於中二：先會一性、後會一乘。前中三：初明一性五性、二明成佛不成佛、三明無性即佛性。初中，先正明、後引證。前中謂事有分限，理無分限。五性約事，一性約理。今理遍事，則一性之理全在五性之中；事遍於理，五性即是一性。故云「互該徹故皆同一性」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「由上二義」下，二會前義。於中二：先會一性、後會一乘。前中三：初明一性五性、二明成佛不成佛、三明無性即佛性。初中，先正明、後引證。前中謂事有分限，理無分限。五性約事，一性約理。今理遍事，則一性之理全在五性之中；事遍於理，五性即是一性。故云「互該徹故皆同一性」。

疏「故出現」下，二引證。此文釋通二義：一正是事事無礙義，以眾生及佛皆是事故。今取釋文皆同一性之義故，證事理無礙。由理遍事，故眾生隨理而在佛中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故出現」下，二引證。此文釋通二義：一正是事事無礙義，以眾生及佛皆是事故。今取釋文皆同一性之義故，證事理無礙。由理遍事，故眾生隨理而在佛中。

疏「理遍事故一成一切成」下，第二明成佛不成佛義。謂理無二實，故該多事而皆成也；理如虛空，故事同理而無成矣。「經云譬如虛空」下，引證。亦〈出現品〉成正覺中，義引之耳。文云「佛子！譬如虛空，一切世界若成若壞常無增減。何以故？虛空無生故。諸佛菩提亦復如是，若成正覺不成正覺亦無增減。何以故？菩提無相無非相，無一無種種故。」即無所成義。由上二義，欲成則念念常成，欲不成則十方三際無成佛者，故成與不成自在無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「理遍事故一成一切成」下，第二明成佛不成佛義。謂理無二實，故該多事而皆成也；理如虛空，故事同理而無成矣。「經云譬如虛空」下，引證。亦〈出現品〉成正覺中，義引之耳。文云「佛子！譬如虛空，一切世界若成若壞常無增減。何以故？虛空無生故。諸佛菩提亦復如是，若成正覺不成正覺亦無增減。何以故？菩提無相無非相，無一無種種故。」即無所成義。由上二義，欲成則念念常成，欲不成則十方三際無成佛者，故成與不成自在無礙。

疏「一性無性即是佛性」者，第三會佛性義。先正會、後「故涅槃」下，引證。以第一義空即佛性故，大意秖爾，欲窮法源故復略引。然此經二十七〈師子吼品〉問於佛性，總有六問：一問云何為佛性(一問體性)？二以何義故名說佛性(二問性名義)？三何故復名常樂我淨(三問性德)？四若一切眾生有佛性者，何故不見一切眾生所有佛性(四問眾生不見所以)？五十住菩薩住何等法不得了了見於佛性？佛住何等法而了了見(五問住法差別)？六十住菩薩以何等眼不了了見？佛何眼而了了見(六問用眼不同)？答中，答第一問，經云「佛性者名第一義空，第一義空名為智慧。所言空者，不見空與不空。智者見空及與不空、常與無常、苦之與樂、我與無我。空者，一切生死。不空者，謂大涅槃。」乃至云「無我者即是生死，我者謂大涅槃。見一切空，不見不空，不名中道。」乃至云「見一切無我，不見我者，不名中道。中道者名為佛性。以是義故，佛性常恒，無有變異。無明覆故，令諸眾生不能得見。」薦福釋云「然佛性有二：一性得、二修得。佛性名第一義空，第一義空名為智慧。智慧者，即性得中道智慧覺性。如《密嚴》云『如來清淨藏，亦名無垢智，常住無始終，離四句言說。』亦如下經云『無相智、無礙智，具足在於眾生身中』等，非是從緣智慧名智慧也。有自性遍照法界光明義，故名智慧也。從所言空下，明修得性。修得覺性，觀第一義空，不見空與不空，離有無相故。從智者見空下，明見中道之人。智者，即佛及菩薩也。從空者下，明空有等法也。空即遍計依他，不空即圓成實性。下文云『一切諸法皆是虛假，隨其滅處即是第一義空』等，故知第一義空是不空如來藏，非空如來藏。諸佛菩薩真俗雙觀、有無齊照，故名中道。又準下文云『佛性云何為空？第一義空故。云何非空？以其常故。云何非空非非空？能與善法作種子故。』準此經文，第一義空不是空如來藏。」上即薦福意，亦有深理。今正釋者，與上少異。初云佛性者名第一義空，第一義空名為智慧者，即雙標空智。以第一義空該通心境故，明即是智慧，揀異瓦礫非情。從所言空者下，經自雙釋二義：所言空者，即是牒上第一義空，以空有雙絕方名第一義空，故云不見空與不空。智者見空及與不空下，釋上智慧，經文稍略，若具應云所言智慧者能見於空及與不空。故此中者字，非是人也，秖是牒詞。此中言見，非約修見，但明性見，本有智性能了空義及不空故。若無本智，誰知空不空耶？我無我等亦爾。約修見者，自在下經佛答第五六問中及無明覆下，方論見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一性無性即是佛性」者，第三會佛性義。先正會、後「故涅槃」下，引證。以第一義空即佛性故，大意秖爾，欲窮法源故復略引。然此經二十七〈師子吼品〉問於佛性，總有六問：一問云何為佛性(一問體性)？二以何義故名說佛性(二問性名義)？三何故復名常樂我淨(三問性德)？四若一切眾生有佛性者，何故不見一切眾生所有佛性(四問眾生不見所以)？五十住菩薩住何等法不得了了見於佛性？佛住何等法而了了見(五問住法差別)？六十住菩薩以何等眼不了了見？佛何眼而了了見(六問用眼不同)？答中，答第一問，經云「佛性者名第一義空，第一義空名為智慧。所言空者，不見空與不空。智者見空及與不空、常與無常、苦之與樂、我與無我。空者，一切生死。不空者，謂大涅槃。」乃至云「無我者即是生死，我者謂大涅槃。見一切空，不見不空，不名中道。」乃至云「見一切無我，不見我者，不名中道。中道者名為佛性。以是義故，佛性常恒，無有變異。無明覆故，令諸眾生不能得見。」薦福釋云「然佛性有二：一性得、二修得。佛性名第一義空，第一義空名為智慧。智慧者，即性得中道智慧覺性。如《密嚴》云『如來清淨藏，亦名無垢智，常住無始終，離四句言說。』亦如下經云『無相智、無礙智，具足在於眾生身中』等，非是從緣智慧名智慧也。有自性遍照法界光明義，故名智慧也。從所言空下，明修得性。修得覺性，觀第一義空，不見空與不空，離有無相故。從智者見空下，明見中道之人。智者，即佛及菩薩也。從空者下，明空有等法也。空即遍計依他，不空即圓成實性。下文云『一切諸法皆是虛假，隨其滅處即是第一義空』等，故知第一義空是不空如來藏，非空如來藏。諸佛菩薩真俗雙觀、有無齊照，故名中道。又準下文云『佛性云何為空？第一義空故。云何非空？以其常故。云何非空非非空？能與善法作種子故。』準此經文，第一義空不是空如來藏。」上即薦福意，亦有深理。今正釋者，與上少異。初云佛性者名第一義空，第一義空名為智慧者，即雙標空智。以第一義空該通心境故，明即是智慧，揀異瓦礫非情。從所言空者下，經自雙釋二義：所言空者，即是牒上第一義空，以空有雙絕方名第一義空，故云不見空與不空。智者見空及與不空下，釋上智慧，經文稍略，若具應云所言智慧者能見於空及與不空。故此中者字，非是人也，秖是牒詞。此中言見，非約修見，但明性見，本有智性能了空義及不空故。若無本智，誰知空不空耶？我無我等亦爾。約修見者，自在下經佛答第五六問中及無明覆下，方論見

不見耳。今以即智明空，故名第一義空。即空之智，方是常恒智性，不生故常、不滅故恒。古德引下經空等二門，證成第一義空非空如來藏。今觀所引，正證是空如來藏義。云何？非空已下方證名為智慧之義，空智相成方為真佛性義。則知二藏亦不相離，以其佛性妄法不染故名為空，具恒沙妙德故名不空。要空諸妄，方顯不空之德，故不相離。思之。又言第一義空者，第一義諦上論空故，明知空性智性無二性也，故初言即是第一義空。又云見一切空、不見不空，不名中道，中道者名為佛性。若爾，雙見方有佛性，不雙見時應無佛性。故知一切空不空等言含於能所，約其所見空與不空即是中道佛性，約其能見即是智慧。若不雙見不識佛性，若見中道名見佛性。餘如彼經及疏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見耳。今以即智明空，故名第一義空。即空之智，方是常恒智性，不生故常、不滅故恒。古德引下經空等二門，證成第一義空非空如來藏。今觀所引，正證是空如來藏義。云何？非空已下方證名為智慧之義，空智相成方為真佛性義。則知二藏亦不相離，以其佛性妄法不染故名為空，具恒沙妙德故名不空。要空諸妄，方顯不空之德，故不相離。思之。又言第一義空者，第一義諦上論空故，明知空性智性無二性也，故初言即是第一義空。又云見一切空、不見不空，不名中道，中道者名為佛性。若爾，雙見方有佛性，不雙見時應無佛性。故知一切空不空等言含於能所，約其所見空與不空即是中道佛性，約其能見即是智慧。若不雙見不識佛性，若見中道名見佛性。餘如彼經及疏。

疏「又出現云無一眾生」下，第二會一乘無不有者，釋成一乘之義。若有一人無智慧性，即有二乘三乘耳。三依理成事門中二，先總釋、後會前。前中，言「要因理成」者，以諸緣起皆無自性故，由無性理事方成故。故《中論》云「以有空義故，一切法得成。」又離真心無別體故。疏「於中有二」下，第二會上二義。由前離真心外無別體故，成初具分唯識。由前無性理成故，成真如隨緣之義。今初。言「具分」者，以不生滅與生滅和合、非一非異，名阿賴耶識，即是具分。以具有生滅不生滅故，不生滅即如來藏，即會前唯心真妄別中即通真心也。若不全依真心，事不依理故；唯約生滅，便非具分。有云：影外有質為半頭唯識，質影俱彰為具分者，此乃唯識宗中之具分耳。次引證言覺林偈，即〈夜摩宮中偈讚品〉。先有喻云「譬如工畫師，分布諸彩色。虛妄取異色，大種無差別」等。疏所引偈，即合上半。初句合譬如工畫師，下三句皆合分布諸彩色。次引證具分偈，亦合分布諸彩色，並如〈夜摩偈讚品〉釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又出現云無一眾生」下，第二會一乘無不有者，釋成一乘之義。若有一人無智慧性，即有二乘三乘耳。三依理成事門中二，先總釋、後會前。前中，言「要因理成」者，以諸緣起皆無自性故，由無性理事方成故。故《中論》云「以有空義故，一切法得成。」又離真心無別體故。疏「於中有二」下，第二會上二義。由前離真心外無別體故，成初具分唯識。由前無性理成故，成真如隨緣之義。今初。言「具分」者，以不生滅與生滅和合、非一非異，名阿賴耶識，即是具分。以具有生滅不生滅故，不生滅即如來藏，即會前唯心真妄別中即通真心也。若不全依真心，事不依理故；唯約生滅，便非具分。有云：影外有質為半頭唯識，質影俱彰為具分者，此乃唯識宗中之具分耳。次引證言覺林偈，即〈夜摩宮中偈讚品〉。先有喻云「譬如工畫師，分布諸彩色。虛妄取異色，大種無差別」等。疏所引偈，即合上半。初句合譬如工畫師，下三句皆合分布諸彩色。次引證具分偈，亦合分布諸彩色，並如〈夜摩偈讚品〉釋。

疏「二明真如隨緣成故」者，即會前真如隨緣凝然別中隨緣義也。緣從真起故依理成，離如來藏一切諸法不可得故，如〈問明品〉釋。疏「四事能顯理門」，中分二：先正明、後引證。前中「謂由事攬理成」者，躡前第三門也。「故事虛而理實」者，由攬理成事。離理無事，故事即虛、理則實也。以事虛故，能顯實理。事若有實，實理則隱。以事虛故，全事中之理挺然露現，如波相虛令水現也。以波攬水成，故波虛而水實，是故波能顯水。若離波說水，即事外明空。疏「依他無性」等者，釋成上義，即是會前依他空有即離別中即義。既云無性即是圓成，明非但無遍計妄性。別有圓成，是所顯理。後「夜摩」下，引證。總引三文：初夜摩偈，即力林菩薩偈，三偈連綿。二引〈十忍品〉，即如響忍。三引須彌偈，即勝慧菩薩偈，下半云「如是解法性，即見盧舍那。」此前有一偈，反釋云「迷惑無知者，妄取五蘊相。不了彼真性，是人不見佛。」其中深旨，如隨經疏文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二明真如隨緣成故」者，即會前真如隨緣凝然別中隨緣義也。緣從真起故依理成，離如來藏一切諸法不可得故，如〈問明品〉釋。疏「四事能顯理門」，中分二：先正明、後引證。前中「謂由事攬理成」者，躡前第三門也。「故事虛而理實」者，由攬理成事。離理無事，故事即虛、理則實也。以事虛故，能顯實理。事若有實，實理則隱。以事虛故，全事中之理挺然露現，如波相虛令水現也。以波攬水成，故波虛而水實，是故波能顯水。若離波說水，即事外明空。疏「依他無性」等者，釋成上義，即是會前依他空有即離別中即義。既云無性即是圓成，明非但無遍計妄性。別有圓成，是所顯理。後「夜摩」下，引證。總引三文：初夜摩偈，即力林菩薩偈，三偈連綿。二引〈十忍品〉，即如響忍。三引須彌偈，即勝慧菩薩偈，下半云「如是解法性，即見盧舍那。」此前有一偈，反釋云「迷惑無知者，妄取五蘊相。不了彼真性，是人不見佛。」其中深旨，如隨經疏文。

疏「五以理奪事門」等者，於中分二：先正釋、後會前。今初。言「事既全理則事盡無遺」者，以離真理外無片事可得故。斯則水存，已壞波矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五以理奪事門」等者，於中分二：先正釋、後會前。今初。言「事既全理則事盡無遺」者，以離真理外無片事可得故。斯則水存，已壞波矣。

疏「故說生佛不增不減」下，二會前也。於中三：初正會、次引證、後「非約一分眾生」下揀異權宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故說生佛不增不減」下，二會前也。於中三：初正會、次引證、後「非約一分眾生」下揀異權宗。

疏「出現品云」下，引證。略引二經：初引〈出現〉云。「乃至云設一切」等者，其乃至中合云「菩提無相無非相，無一無種種故。佛子！假使有人能化作恒河沙等心，一一心復化作恒河沙等佛，皆無色無形無相。如是盡恒河沙劫無有休息。佛子！於汝意云何？此人化心化作如來，凡有幾何如來性起？妙德菩薩言：『如我解於仁所說義，化與不化等無有異。云何問言凡有幾何？』普賢菩薩言：『善哉佛子！如汝所說。』」設一切眾生下同疏，末後云「皆以無相平等故」者，義引合云等無有異。何以故？菩提無相故。若無有相則無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「出現品云」下，引證。略引二經：初引〈出現〉云。「乃至云設一切」等者，其乃至中合云「菩提無相無非相，無一無種種故。佛子！假使有人能化作恒河沙等心，一一心復化作恒河沙等佛，皆無色無形無相。如是盡恒河沙劫無有休息。佛子！於汝意云何？此人化心化作如來，凡有幾何如來性起？妙德菩薩言：『如我解於仁所說義，化與不化等無有異。云何問言凡有幾何？』普賢菩薩言：『善哉佛子！如汝所說。』」設一切眾生下同疏，末後云「皆以無相平等故」者，義引合云等無有異。何以故？菩提無相故。若無有相則無增減。

疏「不增不減經」下，二引他經。言雖小異，而文義多同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「不增不減經」下，二引他經。言雖小異，而文義多同。

疏「六事能隱理門」，即隨緣之中別義。以隨緣成事，此事遍於真理，故事顯理隱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六事能隱理門」，即隨緣之中別義。以隨緣成事，此事遍於真理，故事顯理隱也。

疏「故法身」下，引證，即《法身經》。疏「財首偈云」者，即〈問明品〉「未曾有一法，得入於法性。」釋曰：妄想體虛無可入故。「七真理即事門」者，以事必依理，虛無體故。是故此理舉體皆事，方為真理。如水即波，無動而非濕，故水即波也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故法身」下，引證，即《法身經》。疏「財首偈云」者，即〈問明品〉「未曾有一法，得入於法性。」釋曰：妄想體虛無可入故。「七真理即事門」者，以事必依理，虛無體故。是故此理舉體皆事，方為真理。如水即波，無動而非濕，故水即波也。

疏「法性不違法相等故」者，等字等於餘文。具云法性不違相、法相不違性，生不違法性、法性不違生。此兩對明事理無違，相不違性、生不違性，自屬事能顯理。及第八事法即理門，故但略引性不違相一句。即第二十九經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「法性不違法相等故」者，等字等於餘文。具云法性不違相、法相不違性，生不違法性、法性不違生。此兩對明事理無違，相不違性、生不違性，自屬事能顯理。及第八事法即理門，故但略引性不違相一句。即第二十九經。

疏「上之二門」下，併合七八二門，會前五義：一會二諦空有，即離別中相即義也。濕喻真諦，波喻俗諦。「夜摩偈」者，即精進林菩薩偈。彼初偈云「諸法無差別，無有能知者。唯佛與佛知，智慧究竟故。」次文即云「如金與金色，其性無差別。法非法亦然，體性無有異。」然法非法，有其二義：一善法為法、惡法為非法，此順標中諸法無差別。二者法相為法、法性為非法，即金喻法性、色喻法相。今文正用後意，故證事法即理、二諦相即。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上之二門」下，併合七八二門，會前五義：一會二諦空有，即離別中相即義也。濕喻真諦，波喻俗諦。「夜摩偈」者，即精進林菩薩偈。彼初偈云「諸法無差別，無有能知者。唯佛與佛知，智慧究竟故。」次文即云「如金與金色，其性無差別。法非法亦然，體性無有異。」然法非法，有其二義：一善法為法、惡法為非法，此順標中諸法無差別。二者法相為法、法性為非法，即金喻法性、色喻法相。今文正用後意，故證事法即理、二諦相即。

疏「此亦喻於如來之藏與阿賴耶展轉無別」者，二重會前唯心真妄別中通真心義，即金喻如來藏，色喻生死等。故《密嚴》云「如來清淨藏，世間阿賴耶，如金與指環，展轉無差別。」由前第三門中已會，故致「亦」言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此亦喻於如來之藏與阿賴耶展轉無別」者，二重會前唯心真妄別中通真心義，即金喻如來藏，色喻生死等。故《密嚴》云「如來清淨藏，世間阿賴耶，如金與指環，展轉無差別。」由前第三門中已會，故致「亦」言。

疏「又由事即理」下，會不斷常，亦是二諦門中開出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又由事即理」下，會不斷常，亦是二諦門中開出。

疏「又由理事相即故起滅同時」者，會四相前後一時別中一時之義。事全同理，故事即滅也。以事虛無體故。引偈，即善慧菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又由理事相即故起滅同時」者，會四相前後一時別中一時之義。事全同理，故事即滅也。以事虛無體故。引偈，即善慧菩薩。

疏「亦令究竟」下，會能所斷證，即離別中相即義也。然引《十地》斷惑經文，但初一句是斷惑相，三時無斷方說斷故；後之一句是般若相。今以般若亦為能斷故，因便引之。故論釋此句云「即是觀行相」。謂無分別智體絕名言，真智內發，不同聲聞依聲而悟故。既為真智，故可斷惑。疏「迴向品云無有智外如」者，亦證斷惑能所不二，義如前說。上所引經，皆至下本文自當曉了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦令究竟」下，會能所斷證，即離別中相即義也。然引《十地》斷惑經文，但初一句是斷惑相，三時無斷方說斷故；後之一句是般若相。今以般若亦為能斷故，因便引之。故論釋此句云「即是觀行相」。謂無分別智體絕名言，真智內發，不同聲聞依聲而悟故。既為真智，故可斷惑。疏「迴向品云無有智外如」者，亦證斷惑能所不二，義如前說。上所引經，皆至下本文自當曉了。

疏「九真理非事門」者，謂即事之理而非是事，以真妄異故、實非虛故、所依非能依故。如即波之水非波，以濕非動故。是則不異有之真空，空存也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九真理非事門」者，謂即事之理而非是事，以真妄異故、實非虛故、所依非能依故。如即波之水非波，以濕非動故。是則不異有之真空，空存也。

疏「十事法非理門」者，謂全理之事而恒非理，以性相異故、能依非所依故。是故舉體全理而事相宛然，如全水之波，波恒非水，以動非濕故。是則不異空之幻事，事存也。疏「上七八二門」下，用前四門會前佛身無為有為別中無為義也。然《大品》亦云「須菩提白佛言：『世尊！若是法平等無有高下。為是有為？為是無為？』佛言：『非有為法、非無為法。何以故？離有為法，無為法不可得。離無為法，有為法不可得。須菩提！有為無為不合不散。』」皆其義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十事法非理門」者，謂全理之事而恒非理，以性相異故、能依非所依故。是故舉體全理而事相宛然，如全水之波，波恒非水，以動非濕故。是則不異空之幻事，事存也。疏「上七八二門」下，用前四門會前佛身無為有為別中無為義也。然《大品》亦云「須菩提白佛言：『世尊！若是法平等無有高下。為是有為？為是無為？』佛言：『非有為法、非無為法。何以故？離有為法，無為法不可得。離無為法，有為法不可得。須菩提！有為無為不合不散。』」皆其義也。

疏「上之十事」下，第三總結，即結釋十門。於中二：先總標、後「約理望事」下別束十門以成八字。「理望於事，有成有壞、有即有離」者，一有成者，即第三依理成事門。二有壞者，即第五以理奪事門。既奪彼事，事則壞也。三有即者，即第七真理即事門。四有離者，即第九真理非事門。疏「事望於理，有顯有隱、有一有異」者，亦有四門：一有顯者，即第四事能顯理門。二有隱者，即第六事能隱理門。三有一者，即第八事法即理門。四有異者，即第十事法非理門。此上言成壞等者，就功能說。如有成者，是理成事，非理自成。則一一門皆有事理無礙，故云約理望事、約事望理。餘可思之。上來相參，故有四對八義。而初相遍二門今不會者，以相遍之義，義皆相似，非如一成一壞等故，故不顯之。又相遍者，即後八門之所以故，謂由相遍方有成壞等耳。若欲攝者，即事理相即二義所收。後之不即二門，即不壞能所方有相遍，有相遍故方論不即。疏「逆順自在」等者，事理相望各四義中，皆二義逆、二義順。謂依理成事，真理即事，順也。以理奪事，真理非事，逆也。事能顯理，事法即理，順也。事能隱理，事法非理，逆也。欲成即成、欲壞即壞，故云自在。成不礙壞、壞不礙成，顯不礙隱、隱不礙顯，故云無礙。正當成時即是壞等，故得同時。四對皆無前後，故云頓起。又上四對，何以約理望事但云成等，不云顯等？約事望理但云顯等，不云成等？深有所以。何者？事從理生，可許云成。理非新有，但可言顯。事成必滅，故得云壞。真理常住，故但云隱。其即之與一、離之與異，大旨即同，細明亦異。理無形相，但可即事。而事有萬差，故可言與理冥一。理絕諸相，故云離事。事有差異，故云異理。上約義別，有此不同。若統收者，應成五對無礙之義，一相遍對、二相成對、三相害對、四相即對、五不即對。五中，前四明事理不離、後一明事理不即。又五對中共有三義，成顯二義一對，是事理相作義。奪隱及不即二對，是事理相違義。相遍及相即二對，是事理不相礙義。又由第二相作，故有第四相即，由相即故所以相遍。由有第三相害，故有第五不即。又若無不即，無可相遍，故說真空妙有各有四義。約理望事，即真空四義：一廢己成他義，即依理成事門。二泯他顯己義，即真理奪事門。三自他俱存義，即真理非事門。四自他俱泯義，即真理即事門。由其即故，而互泯也。又初及三即理遍於事門，以自存故，舉體成他，故遍他也。後約事望理，即妙有四義：一顯他自盡義，即事能顯理門。二自顯隱他義，即事能隱理門。三自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上之十事」下，第三總結，即結釋十門。於中二：先總標、後「約理望事」下別束十門以成八字。「理望於事，有成有壞、有即有離」者，一有成者，即第三依理成事門。二有壞者，即第五以理奪事門。既奪彼事，事則壞也。三有即者，即第七真理即事門。四有離者，即第九真理非事門。疏「事望於理，有顯有隱、有一有異」者，亦有四門：一有顯者，即第四事能顯理門。二有隱者，即第六事能隱理門。三有一者，即第八事法即理門。四有異者，即第十事法非理門。此上言成壞等者，就功能說。如有成者，是理成事，非理自成。則一一門皆有事理無礙，故云約理望事、約事望理。餘可思之。上來相參，故有四對八義。而初相遍二門今不會者，以相遍之義，義皆相似，非如一成一壞等故，故不顯之。又相遍者，即後八門之所以故，謂由相遍方有成壞等耳。若欲攝者，即事理相即二義所收。後之不即二門，即不壞能所方有相遍，有相遍故方論不即。疏「逆順自在」等者，事理相望各四義中，皆二義逆、二義順。謂依理成事，真理即事，順也。以理奪事，真理非事，逆也。事能顯理，事法即理，順也。事能隱理，事法非理，逆也。欲成即成、欲壞即壞，故云自在。成不礙壞、壞不礙成，顯不礙隱、隱不礙顯，故云無礙。正當成時即是壞等，故得同時。四對皆無前後，故云頓起。又上四對，何以約理望事但云成等，不云顯等？約事望理但云顯等，不云成等？深有所以。何者？事從理生，可許云成。理非新有，但可言顯。事成必滅，故得云壞。真理常住，故但云隱。其即之與一、離之與異，大旨即同，細明亦異。理無形相，但可即事。而事有萬差，故可言與理冥一。理絕諸相，故云離事。事有差異，故云異理。上約義別，有此不同。若統收者，應成五對無礙之義，一相遍對、二相成對、三相害對、四相即對、五不即對。五中，前四明事理不離、後一明事理不即。又五對中共有三義，成顯二義一對，是事理相作義。奪隱及不即二對，是事理相違義。相遍及相即二對，是事理不相礙義。又由第二相作，故有第四相即，由相即故所以相遍。由有第三相害，故有第五不即。又若無不即，無可相遍，故說真空妙有各有四義。約理望事，即真空四義：一廢己成他義，即依理成事門。二泯他顯己義，即真理奪事門。三自他俱存義，即真理非事門。四自他俱泯義，即真理即事門。由其即故，而互泯也。又初及三即理遍於事門，以自存故，舉體成他，故遍他也。後約事望理，即妙有四義：一顯他自盡義，即事能顯理門。二自顯隱他義，即事能隱理門。三自

他俱存義，即事法非理門。四自他俱泯義，即事法即理門。又初及三即事遍於理門，以自存故而能顯他，故遍他也。故說約法存亡無礙、真空隱顯自在。第四周遍含容觀，於中二：先標舉章門、後依章別釋。今初。然此觀名，即法界觀中之名，以當事事無礙。以理有普遍、廣容二義，融於諸事皆能周遍含容。眾多義門皆悉由此二義而有。然法界觀立十觀名，與十玄不同。故今疏云「且依古德顯十玄門」，即依藏和尚也。至相已有，而小有不同。「於中文二」下，開章。疏「今初，一同時」下，二依章別釋。釋其二章，即為二別。今釋初章，疏文有三：初列名總顯、二指事別明、三結例成益。今初十名全依賢首，是故上云「且依古德」。就列名中，其第二廣狹自在門，同法界觀中廣容普遍之義，而名小異。此門賢首新立，以替至相十玄諸藏純雜具德門。意云：一行為純、萬行為雜等，即事事無礙義。若一理為純、萬行為雜，即事理無礙，恐濫事理無礙，所以改之。主伴一門，至相所無，而有唯心迴轉善成門。今為玄門所以，故不立之，而列名次，亦異於彼。彼云：一同時具足相應門、二因陀羅網境界門、三祕密隱顯俱成門、四微細相容安立門、五十世隔法異成門、六諸藏純雜具德門、七一多相容不同門、八諸法相即自在門、九唯心迴轉善成門、十託事顯法生解門。今此十門不依至相者，以賢首所立有次第故。一同時具足相應門，以是總故，冠於九門之初。二廣狹門，別中先辯此者，是別門之由。由上事理無礙中事理相遍，故生下諸門。且約事如理遍故廣，不壞事相故狹，故為事事無礙之始。三由廣狹無礙故所遍有多，以一望多故有一多相容。相容則二體俱存，但力用交徹耳。四由此容彼，彼便即此，由此遍彼，此便即彼等，故有相即門。五由互相攝，則互有隱顯。謂攝他時，他可見故，有相入門。又攝他時，他無體故，有相即門。攝他，他雖存而不可見故，有隱顯門。以為門別故，故此三門皆由相攝而有。相入則如二鏡互照，相即則如波水相收，隱顯則如片月相映。六由此攝他，一切齊攝，彼攝亦然，故有微細相容安立門。七由互攝重重故，有帝網無盡。八由既如帝網，隨一即是一切無盡，故有託事顯法生解門。九由上八皆是所依，所依之法既融。次辯能依，能依之時亦爾。十由法法皆然，故隨舉其一則便為主，連帶緣起，便有主伴。廣如下釋。然《刊定記》則分德相業用各有十玄。德相十者，一同時具足相應德、二相即德、三相在德、四隱顯德、五主伴德、六同體成即德、七具足無盡德、八純雜德、九微細德、十因陀羅網德。二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他俱存義，即事法非理門。四自他俱泯義，即事法即理門。又初及三即事遍於理門，以自存故而能顯他，故遍他也。故說約法存亡無礙、真空隱顯自在。第四周遍含容觀，於中二：先標舉章門、後依章別釋。今初。然此觀名，即法界觀中之名，以當事事無礙。以理有普遍、廣容二義，融於諸事皆能周遍含容。眾多義門皆悉由此二義而有。然法界觀立十觀名，與十玄不同。故今疏云「且依古德顯十玄門」，即依藏和尚也。至相已有，而小有不同。「於中文二」下，開章。疏「今初，一同時」下，二依章別釋。釋其二章，即為二別。今釋初章，疏文有三：初列名總顯、二指事別明、三結例成益。今初十名全依賢首，是故上云「且依古德」。就列名中，其第二廣狹自在門，同法界觀中廣容普遍之義，而名小異。此門賢首新立，以替至相十玄諸藏純雜具德門。意云：一行為純、萬行為雜等，即事事無礙義。若一理為純、萬行為雜，即事理無礙，恐濫事理無礙，所以改之。主伴一門，至相所無，而有唯心迴轉善成門。今為玄門所以，故不立之，而列名次，亦異於彼。彼云：一同時具足相應門、二因陀羅網境界門、三祕密隱顯俱成門、四微細相容安立門、五十世隔法異成門、六諸藏純雜具德門、七一多相容不同門、八諸法相即自在門、九唯心迴轉善成門、十託事顯法生解門。今此十門不依至相者，以賢首所立有次第故。一同時具足相應門，以是總故，冠於九門之初。二廣狹門，別中先辯此者，是別門之由。由上事理無礙中事理相遍，故生下諸門。且約事如理遍故廣，不壞事相故狹，故為事事無礙之始。三由廣狹無礙故所遍有多，以一望多故有一多相容。相容則二體俱存，但力用交徹耳。四由此容彼，彼便即此，由此遍彼，此便即彼等，故有相即門。五由互相攝，則互有隱顯。謂攝他時，他可見故，有相入門。又攝他時，他無體故，有相即門。攝他，他雖存而不可見故，有隱顯門。以為門別故，故此三門皆由相攝而有。相入則如二鏡互照，相即則如波水相收，隱顯則如片月相映。六由此攝他，一切齊攝，彼攝亦然，故有微細相容安立門。七由互攝重重故，有帝網無盡。八由既如帝網，隨一即是一切無盡，故有託事顯法生解門。九由上八皆是所依，所依之法既融。次辯能依，能依之時亦爾。十由法法皆然，故隨舉其一則便為主，連帶緣起，便有主伴。廣如下釋。然《刊定記》則分德相業用各有十玄。德相十者，一同時具足相應德、二相即德、三相在德、四隱顯德、五主伴德、六同體成即德、七具足無盡德、八純雜德、九微細德、十因陀羅網德。二

業用十者，一同時具足相應用、二相即用、三相在用、四相入用、五相作用、六純雜用、七隱顯用、八主伴用、九微細用、十因陀羅網用。其德相門中，無業用門中四五二門，業用門中無德相六七二門。彼師意云：業用是應機施設，故有相入相作，以本不入、今見入故。本來眾生非佛，今生佛相作故，故是業用。德相不爾，故無相作相入。其德相本具，故有同體，即一切法德，及具足無盡德。業用不爾，故無此二。此四互出，故各有十。歷門備舉，便成二十。今明德相業用雖異，不妨同一十玄無不該攝。德相亦有相入相作故。故彼相在，即相入也。彼相作者，乃相即也。名異義同。今見出入，即業用門。常相涉入如鏡互照，即德相門。以眾生為佛，生即佛也；以佛作眾生，佛即生也，故知相作即是相即。若約對機而作，名業用門。本來相即，是名德相門。依此而分，非無小異。統其體事，更無別也。是知相即相作，二名雖異而無兩門，入在小殊始終一致。又德相不能入作，真如則闕此德，不應有普攝諸法之德。及遍一切法德亦應無有能安立德，及能持世間、成就一切諸佛菩薩之德，故常作入，於理無違。如有頌言「諸佛猶如淨明鏡，我身一似摩尼珠，諸佛常來入我體，我身遍入諸佛軀。」即常入也。又真如隨緣成一切法，何無作耶？若隨情見作入，則但有業用義也。其同體成即德，乃是此中託事顯法生解門，但名異耳。故彼自釋云「一一即是一切諸法」也。故與下釋託事義同。其具足無盡德。即帝網門。亦微細門攝。並如下會。又彼不存廣狹而存純雜。亦如下會。而彼無十世隔法異成門。彼以時為所依體事故。故彼體事。亦有十種。謂色、心、時、處、身、方、教、義、行、位，則攝法無遺。斯亦有理。今明時無別體故，不為所依，但依法立，故入玄門耳，亦如下會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業用十者，一同時具足相應用、二相即用、三相在用、四相入用、五相作用、六純雜用、七隱顯用、八主伴用、九微細用、十因陀羅網用。其德相門中，無業用門中四五二門，業用門中無德相六七二門。彼師意云：業用是應機施設，故有相入相作，以本不入、今見入故。本來眾生非佛，今生佛相作故，故是業用。德相不爾，故無相作相入。其德相本具，故有同體，即一切法德，及具足無盡德。業用不爾，故無此二。此四互出，故各有十。歷門備舉，便成二十。今明德相業用雖異，不妨同一十玄無不該攝。德相亦有相入相作故。故彼相在，即相入也。彼相作者，乃相即也。名異義同。今見出入，即業用門。常相涉入如鏡互照，即德相門。以眾生為佛，生即佛也；以佛作眾生，佛即生也，故知相作即是相即。若約對機而作，名業用門。本來相即，是名德相門。依此而分，非無小異。統其體事，更無別也。是知相即相作，二名雖異而無兩門，入在小殊始終一致。又德相不能入作，真如則闕此德，不應有普攝諸法之德。及遍一切法德亦應無有能安立德，及能持世間、成就一切諸佛菩薩之德，故常作入，於理無違。如有頌言「諸佛猶如淨明鏡，我身一似摩尼珠，諸佛常來入我體，我身遍入諸佛軀。」即常入也。又真如隨緣成一切法，何無作耶？若隨情見作入，則但有業用義也。其同體成即德，乃是此中託事顯法生解門，但名異耳。故彼自釋云「一一即是一切諸法」也。故與下釋託事義同。其具足無盡德。即帝網門。亦微細門攝。並如下會。又彼不存廣狹而存純雜。亦如下會。而彼無十世隔法異成門。彼以時為所依體事故。故彼體事。亦有十種。謂色、心、時、處、身、方、教、義、行、位，則攝法無遺。斯亦有理。今明時無別體故，不為所依，但依法立，故入玄門耳，亦如下會。

疏「今且於前十中」下，第二指事別明。分二：先總辯所依，即於前彰無礙中一事法；後「如下文中一蓮華葉」下，別顯十門，即為十別。初即同時具足相應門，以近初列，故不標次。文中，先正明、後引證。前中又二：初明當門中具、後明具餘九門。疏「則具教等十對同時相應具足圓滿」者，初當門中具也。此中正意則明具前教義、理事、境智、行位、因果等十對之法。前十對法無法不包，故此頓具則無所不具。所以具者，廣有十因，略而言之法界融故。然古德就一華之上義有此十。《探玄記》云「此一蓮華，表令生解，為能詮教。則是所詮，乃名為義。如下勝音菩薩蓮華處說。二華相為事，華體為理。三華是所觀，亦即是能觀。以此經中可以內行為外事故。四行事之華，結成位故，如〈淨行品〉。五因事之華，攬成果故。六華臺所依亦入正故，如國土身等。七華體同真，用應機故。八全攬為人，恒是法故。九逆同五熱、順同十度故。十應赴群機，亦能感故。如一華事既爾，餘一切事準以知之。如事法既爾，餘教義等一切皆然。準思可見，如具自十對既爾，彼一華葉具十門亦然。」釋曰：若依古德，此義則一事華上已有此十義，前十對上復各有十，令一事華頓具十十。亦有斯理。今此疏意，但令頓具前十，已無不收耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今且於前十中」下，第二指事別明。分二：先總辯所依，即於前彰無礙中一事法；後「如下文中一蓮華葉」下，別顯十門，即為十別。初即同時具足相應門，以近初列，故不標次。文中，先正明、後引證。前中又二：初明當門中具、後明具餘九門。疏「則具教等十對同時相應具足圓滿」者，初當門中具也。此中正意則明具前教義、理事、境智、行位、因果等十對之法。前十對法無法不包，故此頓具則無所不具。所以具者，廣有十因，略而言之法界融故。然古德就一華之上義有此十。《探玄記》云「此一蓮華，表令生解，為能詮教。則是所詮，乃名為義。如下勝音菩薩蓮華處說。二華相為事，華體為理。三華是所觀，亦即是能觀。以此經中可以內行為外事故。四行事之華，結成位故，如〈淨行品〉。五因事之華，攬成果故。六華臺所依亦入正故，如國土身等。七華體同真，用應機故。八全攬為人，恒是法故。九逆同五熱、順同十度故。十應赴群機，亦能感故。如一華事既爾，餘一切事準以知之。如事法既爾，餘教義等一切皆然。準思可見，如具自十對既爾，彼一華葉具十門亦然。」釋曰：若依古德，此義則一事華上已有此十義，前十對上復各有十，令一事華頓具十十。亦有斯理。今此疏意，但令頓具前十，已無不收耳。

疏「亦具後之九門及彼門中所具教等，以是總故」者，此第二明具餘九門，亦釋成總義。若唯具當門，不成總故。而言所具教等者，下九門各有教義理事境智等故。今能具門既全在初門，門門所具居然在此。然九門具教等雖同，於義各別。謂如廣狹門，則十皆廣狹，謂教廣狹、義廣狹、理廣狹、事廣狹等。若相入門，則十皆相入。下七例然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦具後之九門及彼門中所具教等，以是總故」者，此第二明具餘九門，亦釋成總義。若唯具當門，不成總故。而言所具教等者，下九門各有教義理事境智等故。今能具門既全在初門，門門所具居然在此。然九門具教等雖同，於義各別。謂如廣狹門，則十皆廣狹，謂教廣狹、義廣狹、理廣狹、事廣狹等。若相入門，則十皆相入。下七例然。

疏「故下文云」下，第二引證。於中有二：先引〈妙嚴品〉，即普智眼廣果天王偈。彼偈下半云「如是法性佛所說，智眼能明此方便。」此明一門中具無盡法，則無不具足也。後引華藏偈下半云「寶光現佛如雲集，此是如來剎自在。」今但引於塵含法界便是總義，以教義理事境智及廣狹相入等即法界故。問：但言法界，寧知非是理法界耶？答曰：以下半云「寶光現佛如雲集，此是如來剎自在。」明知是含事法界耳。疏「一塵尚具況一葉」者，舉細況麁，釋成玄妙耳。又〈妙嚴品〉喻佛身云「譬如虛空，具含眾像。此舉佛身，具足諸法」也。又晉經〈性起品〉云「三世一切劫，佛剎及諸法，諸根心心所，一切虛妄法。於一佛身中，此法皆悉現。是故說菩提，無量無有邊。」亦約佛身心具也。又〈普賢三昧品〉云「能令一切國土所有微塵，悉能容受無邊法界。」據能令之言，但以業用總由德相。本自具足即是德相，令物見之即為業用。下業用準之。第十行云「此菩薩於其身中，現一切剎、一切眾生、一切諸佛。」八十云「善財見普賢一一身分、一一毛孔，皆有十方一切世界，三千界中地水等輪、諸山河海人天宮殿，種種時劫諸佛菩薩，如見現在世界。如是前際後際，一切世界中悉亦明見。乃至十方剎塵中，現三世一切境界，一切佛剎、一切眾生、一切佛出興、一切菩薩，及聞佛菩薩眾會言音。」斯並同時具足相應門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故下文云」下，第二引證。於中有二：先引〈妙嚴品〉，即普智眼廣果天王偈。彼偈下半云「如是法性佛所說，智眼能明此方便。」此明一門中具無盡法，則無不具足也。後引華藏偈下半云「寶光現佛如雲集，此是如來剎自在。」今但引於塵含法界便是總義，以教義理事境智及廣狹相入等即法界故。問：但言法界，寧知非是理法界耶？答曰：以下半云「寶光現佛如雲集，此是如來剎自在。」明知是含事法界耳。疏「一塵尚具況一葉」者，舉細況麁，釋成玄妙耳。又〈妙嚴品〉喻佛身云「譬如虛空，具含眾像。此舉佛身，具足諸法」也。又晉經〈性起品〉云「三世一切劫，佛剎及諸法，諸根心心所，一切虛妄法。於一佛身中，此法皆悉現。是故說菩提，無量無有邊。」亦約佛身心具也。又〈普賢三昧品〉云「能令一切國土所有微塵，悉能容受無邊法界。」據能令之言，但以業用總由德相。本自具足即是德相，令物見之即為業用。下業用準之。第十行云「此菩薩於其身中，現一切剎、一切眾生、一切諸佛。」八十云「善財見普賢一一身分、一一毛孔，皆有十方一切世界，三千界中地水等輪、諸山河海人天宮殿，種種時劫諸佛菩薩，如見現在世界。如是前際後際，一切世界中悉亦明見。乃至十方剎塵中，現三世一切境界，一切佛剎、一切眾生、一切佛出興、一切菩薩，及聞佛菩薩眾會言音。」斯並同時具足相應門也。

疏「二即彼華葉普周法界而不壞本位」下，二廣狹自在無礙門。於中二：先正明廣狹、後會通純雜。前中有三：初正明、次引證、後句數。今初，上二句出廣狹相。言「以分即無分、無分即分」者，出其所以。由華是事，分限歷然。而即同真性，故無分限，便廣無際，以事如理故。無分即分者，明廣即狹，以不壞相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二即彼華葉普周法界而不壞本位」下，二廣狹自在無礙門。於中二：先正明廣狹、後會通純雜。前中有三：初正明、次引證、後句數。今初，上二句出廣狹相。言「以分即無分、無分即分」者，出其所以。由華是事，分限歷然。而即同真性，故無分限，便廣無際，以事如理故。無分即分者，明廣即狹，以不壞相故。

疏「十定品」下，二引證。即第十無礙輪三昧之文，當四十三。「有一蓮華盡十方際」，即是經文，然其猶略。具云「佛子！菩薩摩訶薩有一蓮華，其華廣大盡十方際。以不可說葉、不可說寶、不可說香而為莊嚴」等。次云「而不妨外有可見」者，乃是義引。彼經具云「眾生見者無不禮敬，故知亦有外相可見」也。七十七經，善財歎樓閣云「不動本處而能普詣一切佛剎者之所住處。」七十六經，摩耶夫人云「又善男子！彼妙光明入我身時，我身形量雖不踰本，然其實已超過世間。所以者何？我身爾時量同虛空，悉能容受十方菩薩受生莊嚴諸宮殿故。」如是等文皆廣狹自在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十定品」下，二引證。即第十無礙輪三昧之文，當四十三。「有一蓮華盡十方際」，即是經文，然其猶略。具云「佛子！菩薩摩訶薩有一蓮華，其華廣大盡十方際。以不可說葉、不可說寶、不可說香而為莊嚴」等。次云「而不妨外有可見」者，乃是義引。彼經具云「眾生見者無不禮敬，故知亦有外相可見」也。七十七經，善財歎樓閣云「不動本處而能普詣一切佛剎者之所住處。」七十六經，摩耶夫人云「又善男子！彼妙光明入我身時，我身形量雖不踰本，然其實已超過世間。所以者何？我身爾時量同虛空，悉能容受十方菩薩受生莊嚴諸宮殿故。」如是等文皆廣狹自在也。

疏「是故或唯廣」下三句，數分別。初事如理故廣，二不壞本相故狹，三此二同時故有即廣即狹，四同時互奪故有俱泯，五具前四一時照了。故云解境、行起、解絕。故有第六總絕前五，誰復以廣狹存泯當其方寸？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是故或唯廣」下三句，數分別。初事如理故廣，二不壞本相故狹，三此二同時故有即廣即狹，四同時互奪故有俱泯，五具前四一時照了。故云解境、行起、解絕。故有第六總絕前五，誰復以廣狹存泯當其方寸？

疏「然此廣狹亦名純雜」下，二會純雜門，以古十玄有此名故。賢首意云：萬行純雜，有通事理無礙，及單約事說故廢之耳。謂同一法界故純，不壞事相故雜，此即事理無礙也。一行長行故純，不妨餘行故雜，此但約事也。故昔廢之而立廣狹，今欲會取即事同理而遍故純，不壞一多故雜，則亦有事事無礙義耳。如以入門取之，則一切皆入故純，入中有多法門故名為雜。如〈妙嚴品〉說，諸眾海各各唯得一解脫門，純也。普賢菩薩得不思議解脫門，雜也。六十五經，慈行童女云：「我於三十六恒河沙佛所修得此法。彼諸如來各以異門，令我入是般若波羅蜜普莊嚴門。」即純雜無礙也。又善財童子所求諸善知識，各言：「我唯知此一法門」故，又云「多劫唯修此一門」者，即純門也。諸善知識皆推進云：「如諸菩薩種種知見、種種修行、種種證得」者，此雜門也。自言知一，推他有多，自他雖異，然屬一義，此亦純雜無礙門也。又善財普獲諸善知識解行德證，亦雜門也。然上所引數處經文多皆約行，一行多行為純雜故，並通及單約事明。然通德相，若準無著無縛解脫迴向云「以無著無縛解脫心，於一門中示現，經不可說不可說劫無有窮盡，令一切眾生皆得悟入。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，於種種門示現。經不可說不可說劫無有窮盡，令一切眾生皆得悟入，其身普現一切佛前」者，即約用純雜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此廣狹亦名純雜」下，二會純雜門，以古十玄有此名故。賢首意云：萬行純雜，有通事理無礙，及單約事說故廢之耳。謂同一法界故純，不壞事相故雜，此即事理無礙也。一行長行故純，不妨餘行故雜，此但約事也。故昔廢之而立廣狹，今欲會取即事同理而遍故純，不壞一多故雜，則亦有事事無礙義耳。如以入門取之，則一切皆入故純，入中有多法門故名為雜。如〈妙嚴品〉說，諸眾海各各唯得一解脫門，純也。普賢菩薩得不思議解脫門，雜也。六十五經，慈行童女云：「我於三十六恒河沙佛所修得此法。彼諸如來各以異門，令我入是般若波羅蜜普莊嚴門。」即純雜無礙也。又善財童子所求諸善知識，各言：「我唯知此一法門」故，又云「多劫唯修此一門」者，即純門也。諸善知識皆推進云：「如諸菩薩種種知見、種種修行、種種證得」者，此雜門也。自言知一，推他有多，自他雖異，然屬一義，此亦純雜無礙門也。又善財普獲諸善知識解行德證，亦雜門也。然上所引數處經文多皆約行，一行多行為純雜故，並通及單約事明。然通德相，若準無著無縛解脫迴向云「以無著無縛解脫心，於一門中示現，經不可說不可說劫無有窮盡，令一切眾生皆得悟入。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，於種種門示現。經不可說不可說劫無有窮盡，令一切眾生皆得悟入，其身普現一切佛前」者，即約用純雜也。

疏「萬行例然」者，即約行說純雜，通於事理事事無礙，及單約事行也。約事事無礙者，如一施行一切皆施，名純。施中具於諸行，名雜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「萬行例然」者，即約行說純雜，通於事理事事無礙，及單約事行也。約事事無礙者，如一施行一切皆施，名純。施中具於諸行，名雜。

第三一多相容不同門。於中有三：初正明、次引證、後重料揀。初中有二：先正釋，即如理之遍、如理之包；後「舒攝同時」下，句數料揀。例上廣狹，故云思之。若具作者，一或唯入，以一入一切故。二或唯攝，以一攝一切故。三即入即攝，同時無礙故。四非入非攝，以入即攝故非入，攝即入故非攝。五或具前四，以是解境故。六或絕前五，以是行境，行起解絕故。疏下云「以一佛土滿十方，十方入一亦無餘」者，引證。即德相之文。其下半云「世界本相亦不壞，無比功德故能爾。」上即晉經，依賢首引。即當華藏偈云「以一剎種入一切，一切入一亦無餘，體相如本無差別，無等無量悉周遍。」第八迴向云「此菩薩於一毛孔中，普能容納一切國土。」第九迴向云「於一身中悉能包納盡法界不可說不可說身，而眾生界無增無減。如一身乃至遍法界一切身，悉亦如是。」〈十定品〉第二定云「三千大千世界微塵數三千大千世界悉入是菩薩身，是菩薩身亦入是諸世界。」第七定云「菩薩自見其身往彼眾會，亦見自身普入諸地。」〈普賢行品〉有十種普入，謂一切世界入一毛道、一毛道入一切世界等。上來經文並通德相業用。〈離世間品〉十種無礙用中，亦說眾生一多相入。六十經云「上方菩薩以自在力，令一切世界展轉相入。」六十一經云「此諸菩薩入一切無諍境界，乃至能令大小相入，以一切方普入一方」等。〈十行品〉云「能於一一三昧中，普入無數諸三昧。無量無邊諸國土，悉令共入一微塵。」如是等文，多約業用明相入義，或通德用、或各局一，可以意得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三一多相容不同門。於中有三：初正明、次引證、後重料揀。初中有二：先正釋，即如理之遍、如理之包；後「舒攝同時」下，句數料揀。例上廣狹，故云思之。若具作者，一或唯入，以一入一切故。二或唯攝，以一攝一切故。三即入即攝，同時無礙故。四非入非攝，以入即攝故非入，攝即入故非攝。五或具前四，以是解境故。六或絕前五，以是行境，行起解絕故。疏下云「以一佛土滿十方，十方入一亦無餘」者，引證。即德相之文。其下半云「世界本相亦不壞，無比功德故能爾。」上即晉經，依賢首引。即當華藏偈云「以一剎種入一切，一切入一亦無餘，體相如本無差別，無等無量悉周遍。」第八迴向云「此菩薩於一毛孔中，普能容納一切國土。」第九迴向云「於一身中悉能包納盡法界不可說不可說身，而眾生界無增無減。如一身乃至遍法界一切身，悉亦如是。」〈十定品〉第二定云「三千大千世界微塵數三千大千世界悉入是菩薩身，是菩薩身亦入是諸世界。」第七定云「菩薩自見其身往彼眾會，亦見自身普入諸地。」〈普賢行品〉有十種普入，謂一切世界入一毛道、一毛道入一切世界等。上來經文並通德相業用。〈離世間品〉十種無礙用中，亦說眾生一多相入。六十經云「上方菩薩以自在力，令一切世界展轉相入。」六十一經云「此諸菩薩入一切無諍境界，乃至能令大小相入，以一切方普入一方」等。〈十行品〉云「能於一一三昧中，普入無數諸三昧。無量無邊諸國土，悉令共入一微塵。」如是等文，多約業用明相入義，或通德用、或各局一，可以意得。

疏「若一與一切對辯」下，三重料揀。謂上來約一華葉望餘，但有一入一攝、多入多攝之義，故今更對餘一多等皆有攝入。於中有二：先明相入、後辯相攝。初中言「一入一切」者，如前初句。第二「一切入一」者，即以多法來入此一華。第三「一入一」者，即以一華隨對一法，如一華葉入一佛身。第四「一切入一切」者，獨用一華此句不成，即將多華及諸佛諸菩薩等別入餘華諸佛等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若一與一切對辯」下，三重料揀。謂上來約一華葉望餘，但有一入一攝、多入多攝之義，故今更對餘一多等皆有攝入。於中有二：先明相入、後辯相攝。初中言「一入一切」者，如前初句。第二「一切入一」者，即以多法來入此一華。第三「一入一」者，即以一華隨對一法，如一華葉入一佛身。第四「一切入一切」者，獨用一華此句不成，即將多華及諸佛諸菩薩等別入餘華諸佛等也。

疏「互攝亦然」者，後例辯相攝也。上之四句但明入義。今攝亦四：第一句一攝一切者：謂以一華普攝一切諸法。第二句一切攝一者：謂以餘一切華攝此一華等。第三句一攝一者，即以一華但攝一佛等。第四句一切攝一切者，即以多華多佛等攝餘多華多佛等也。此二種四句相隱，故疏說之。隨一四句中，復應更有具四絕五，皆以成六句。例前可思，故略不顯。然相入門，《刊定記》主德相不立，謂業用則有，德相之中即有相在。此公意謂：相入相在二相別故。今明入即在義，如一鏡影在多鏡中，豈非入耶？若常相入，即屬德相。今見相入即是業用，曾何大殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「互攝亦然」者，後例辯相攝也。上之四句但明入義。今攝亦四：第一句一攝一切者：謂以一華普攝一切諸法。第二句一切攝一者：謂以餘一切華攝此一華等。第三句一攝一者，即以一華但攝一佛等。第四句一切攝一切者，即以多華多佛等攝餘多華多佛等也。此二種四句相隱，故疏說之。隨一四句中，復應更有具四絕五，皆以成六句。例前可思，故略不顯。然相入門，《刊定記》主德相不立，謂業用則有，德相之中即有相在。此公意謂：相入相在二相別故。今明入即在義，如一鏡影在多鏡中，豈非入耶？若常相入，即屬德相。今見相入即是業用，曾何大殊。