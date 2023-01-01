大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「二、陳隋」下，天台四教，中二：先敘昔、後順違。前中亦二：先師宗、後立教。師宗言陳隋者，故《天台傳》云「陳隋二代，三帝門師。」謂陳朝一帝，即是後主。隋有二帝，即文帝、煬帝。煬帝為晉王時，即請為菩薩戒師。終於煬帝之時，故云陳隋二代。天台，山名，舉處辯人。僧名智顗，而言智者，帝為立號，美其德也。「承南嶽」者，故韋虛舟傳云「自佛教東流，祕密斯闡，思大師之所證，智者大師之所弘。故思大師一見，便云：『昔日靈山同聽《法華》。宿緣所追，今復來矣。』又入道場澄心云：『非汝不證，非我不知。』」師資傳芳，故並序耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二、陳隋」下，天台四教，中二：先敘昔、後順違。前中亦二：先師宗、後立教。師宗言陳隋者，故《天台傳》云「陳隋二代，三帝門師。」謂陳朝一帝，即是後主。隋有二帝，即文帝、煬帝。煬帝為晉王時，即請為菩薩戒師。終於煬帝之時，故云陳隋二代。天台，山名，舉處辯人。僧名智顗，而言智者，帝為立號，美其德也。「承南嶽」者，故韋虛舟傳云「自佛教東流，祕密斯闡，思大師之所證，智者大師之所弘。故思大師一見，便云：『昔日靈山同聽《法華》。宿緣所追，今復來矣。』又入道場澄心云：『非汝不證，非我不知。』」師資傳芳，故並序耳。

疏「立四教云」下，正立，中二：先正立四教、後通相料揀。前中四教，即為四別。每教皆有三節：一立名、二所證、三所被。其四教所詮，即四種四諦：一生滅四諦、二無生四諦、三無量四諦、四無作四諦，廣如〈四諦品〉。今初。「一、三藏教」者，立名，至下當釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「立四教云」下，正立，中二：先正立四教、後通相料揀。前中四教，即為四別。每教皆有三節：一立名、二所證、三所被。其四教所詮，即四種四諦：一生滅四諦、二無生四諦、三無量四諦、四無作四諦，廣如〈四諦品〉。今初。「一、三藏教」者，立名，至下當釋。

疏「此教明因緣」下，辯所詮理。其因緣之言，通於四教，因緣故生滅、因緣故即空、因緣故假名、因緣故中道。因緣為主故，四教皆帶之。言「生滅四真諦理」者，苦以逼迫為義、集以增長生死為事、道以除患為功、滅以累盡為名。有苦可知、有集可斷、有滅可證、有道可修。迷則苦集生而真道滅，悟則苦集滅而正道生，有可生滅，故云生滅四諦。苦定是苦等，故得名真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此教明因緣」下，辯所詮理。其因緣之言，通於四教，因緣故生滅、因緣故即空、因緣故假名、因緣故中道。因緣為主故，四教皆帶之。言「生滅四真諦理」者，苦以逼迫為義、集以增長生死為事、道以除患為功、滅以累盡為名。有苦可知、有集可斷、有滅可證、有道可修。迷則苦集生而真道滅，悟則苦集滅而正道生，有可生滅，故云生滅四諦。苦定是苦等，故得名真。

疏「正教」下，明所被。鹿苑初轉法輪，俱隣五人見諦成道等，但有小乘得道，未有大乘得道，故云正為小乘言「傍化菩薩者」。《智度論》云「佛於《阿含》中雖為彌勒授記，亦不說種種菩薩行。」故菩薩為傍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「正教」下，明所被。鹿苑初轉法輪，俱隣五人見諦成道等，但有小乘得道，未有大乘得道，故云正為小乘言「傍化菩薩者」。《智度論》云「佛於《阿含》中雖為彌勒授記，亦不說種種菩薩行。」故菩薩為傍也。

疏「二者通教」等者，文分為三：初正立、二引證、三解妨。初中亦有三段：初名，即以同釋通。故《法華》云「我等同入法性」，肇公云「三乘同觀性空而得道也」，即三獸度河，一水無二耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二者通教」等者，文分為三：初正立、二引證、三解妨。初中亦有三段：初名，即以同釋通。故《法華》云「我等同入法性」，肇公云「三乘同觀性空而得道也」，即三獸度河，一水無二耳。

疏「此教」下，辯所詮。從緣生法，無性即空，非色敗空。不要析破，故云即空。若約《中論》偈明四句，初教即「因緣所生法」，此教即「我說即是空」，第三「亦名為假名」，第四「亦是中道義」，故此云因緣即空。言「無生四真諦」者，第二種四諦也。謂解苦無苦名為苦諦，解集無和合名為集諦，解滅無滅，解道無道。四諦性空，本無生滅，不同初教有可生滅。疏「是摩訶衍初門」者，揀非深極。言初門者，以空遣有，未彰妙有中道義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此教」下，辯所詮。從緣生法，無性即空，非色敗空。不要析破，故云即空。若約《中論》偈明四句，初教即「因緣所生法」，此教即「我說即是空」，第三「亦名為假名」，第四「亦是中道義」，故此云因緣即空。言「無生四真諦」者，第二種四諦也。謂解苦無苦名為苦諦，解集無和合名為集諦，解滅無滅，解道無道。四諦性空，本無生滅，不同初教有可生滅。疏「是摩訶衍初門」者，揀非深極。言初門者，以空遣有，未彰妙有中道義故。

疏「正為菩薩」下，所被機。雙明二空，故云正為菩薩。言「傍為二乘」者，初以空門遣蕩小乘執心，令漸通泰，故云傍通。疏「大品」下，二引證，此雙正名及所被機。既三乘當學，故是通教三同稟也。二乘既學，即傍為也。云何？欲得三乘當學般若。如云了法無生名般若者，當聲聞學無生，便云一切諸法皆悉空寂，無生無滅、無大無小、無漏無為。如是思惟，便於嚴土利他不生喜樂，但欲趣寂，故成聲聞乘。若聞無生，知從緣生故無生，從緣滅故無滅。無生無滅，因緣之理，如是學者成緣覺乘。若聞無生，便知一切諸法本自不生、今則無滅，即生滅而無生滅，故不礙於生滅，滅惡生善、悲智兼濟，成菩薩乘。同學一無生而成三乘，故若欲成自乘，當學無生般若。又如無所得是般若，羅漢得之，實無有法名阿羅漢；緣覺得之，不得緣相；菩薩得之，心無罣礙。以無所得能得菩提，故言三乘同稟般若。以此義推，則二乘人同學二空也。而云等者，具云欲得緣覺乘當學般若波羅蜜，欲得菩薩乘當學般若波羅蜜。此明般若能成一切道果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「正為菩薩」下，所被機。雙明二空，故云正為菩薩。言「傍為二乘」者，初以空門遣蕩小乘執心，令漸通泰，故云傍通。疏「大品」下，二引證，此雙正名及所被機。既三乘當學，故是通教三同稟也。二乘既學，即傍為也。云何？欲得三乘當學般若。如云了法無生名般若者，當聲聞學無生，便云一切諸法皆悉空寂，無生無滅、無大無小、無漏無為。如是思惟，便於嚴土利他不生喜樂，但欲趣寂，故成聲聞乘。若聞無生，知從緣生故無生，從緣滅故無滅。無生無滅，因緣之理，如是學者成緣覺乘。若聞無生，便知一切諸法本自不生、今則無滅，即生滅而無生滅，故不礙於生滅，滅惡生善、悲智兼濟，成菩薩乘。同學一無生而成三乘，故若欲成自乘，當學無生般若。又如無所得是般若，羅漢得之，實無有法名阿羅漢；緣覺得之，不得緣相；菩薩得之，心無罣礙。以無所得能得菩提，故言三乘同稟般若。以此義推，則二乘人同學二空也。而云等者，具云欲得緣覺乘當學般若波羅蜜，欲得菩薩乘當學般若波羅蜜。此明般若能成一切道果也。

疏「然教理智斷」下，解妨難。謂有難云：此通別教名，皆《智論》中共般若、不共般若以立。何不二名共教、三名不共教，而云通別耶？故今釋云：通則上通別圓、下通二乘，遠近俱通；共但共小，得近無遠，故名通耳。別有二義：不名、不共，次下當釋。又言皆通者，上之八字字各一義，一教通、二理通等。一教通者，三乘同稟因緣即空之教。二理通者，同見偏真之理。三智通者，同得巧度一切智。四斷通者，菩薩界內惑斷，見思同也。五行通者，見修無漏，行同也。六位通者，從乾慧地乃至辟支佛地，位法同也。七因通者，九無間同也。八果通者，九解脫、二種涅槃，界同也。通義雖八，因教方知，故名通教。餘教例知。疏「三、別教者」下，文中分二：先正釋、後「不名」下通妨難。初中亦三：立名可知。「此教」下，二明所詮。因緣假名，當《中論》第三句。無量四真諦理，即第三四諦。言無量者，苦有無量相，非諸聲聞緣覺所知，集滅道各有無量相等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然教理智斷」下，解妨難。謂有難云：此通別教名，皆《智論》中共般若、不共般若以立。何不二名共教、三名不共教，而云通別耶？故今釋云：通則上通別圓、下通二乘，遠近俱通；共但共小，得近無遠，故名通耳。別有二義：不名、不共，次下當釋。又言皆通者，上之八字字各一義，一教通、二理通等。一教通者，三乘同稟因緣即空之教。二理通者，同見偏真之理。三智通者，同得巧度一切智。四斷通者，菩薩界內惑斷，見思同也。五行通者，見修無漏，行同也。六位通者，從乾慧地乃至辟支佛地，位法同也。七因通者，九無間同也。八果通者，九解脫、二種涅槃，界同也。通義雖八，因教方知，故名通教。餘教例知。疏「三、別教者」下，文中分二：先正釋、後「不名」下通妨難。初中亦三：立名可知。「此教」下，二明所詮。因緣假名，當《中論》第三句。無量四真諦理，即第三四諦。言無量者，苦有無量相，非諸聲聞緣覺所知，集滅道各有無量相等。

疏「的化菩薩」下，三明所被機，即《華嚴．法界品》意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「的化菩薩」下，三明所被機，即《華嚴．法界品》意。

疏「不名不共」下，二通妨難。初牒疑情。謂有難言：既言別即不共，便是《智論》不共般若。何不名為不共教耶？疏「兼欲」下，解釋。以別有二義：一不共二乘義，如上說；二歷別不融，故名為別。若云不共，不兼後義，故云「兼欲揀非圓故」。疏「以一因」下，出非圓之相。「一因逈出」者，對他顯別，不同通教三乘通修。今一道出離，逈超二乘，亦離二邊以顯中道故。「一果不融」下，當法明別。一果不融者，果別謂三德三身各不融故，不能一德一切德等故。「歷別而修」者，當體以明因別，修布施時非戒等故，初地不知二地功德等故。疏「不得因果圓融」者，因果互望不融，不能因該果海果徹因源故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「不名不共」下，二通妨難。初牒疑情。謂有難言：既言別即不共，便是《智論》不共般若。何不名為不共教耶？疏「兼欲」下，解釋。以別有二義：一不共二乘義，如上說；二歷別不融，故名為別。若云不共，不兼後義，故云「兼欲揀非圓故」。疏「以一因」下，出非圓之相。「一因逈出」者，對他顯別，不同通教三乘通修。今一道出離，逈超二乘，亦離二邊以顯中道故。「一果不融」下，當法明別。一果不融者，果別謂三德三身各不融故，不能一德一切德等故。「歷別而修」者，當體以明因別，修布施時非戒等故，初地不知二地功德等故。疏「不得因果圓融」者，因果互望不融，不能因該果海果徹因源故。

疏「四、圓教」下，文中亦二：先正立、後對前結成。前中又二：先釋義、後引證。前中亦三節。釋名，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四、圓教」下，文中亦二：先正立、後對前結成。前中又二：先釋義、後引證。前中亦三節。釋名，可知。

疏「此教」下，辯所詮，略無無作四諦之言。言「不思議因緣二諦中道」者，即論第四句，亦是中道義。而言不思議者，佛性中道故。又因緣即空故，不可作因緣思；即假故，不可作空思；即中道故，不可作二思。即一而三、即三而一，為不思議。因緣二諦即真俗二諦，中道即第一義諦，三諦義也。又融二諦即是中道，不似通教多約真諦、別教多約俗諦。言「事理具足」者，通多約理、別多約事，圓中舉事乃是即理之事、舉理乃是即事之理，無理不明、無事不具。言「不偏不別」者，不偏謂非偏真，不滯一邊故。不別者謂不歷別，必須融攝故。餘如大意合離中辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此教」下，辯所詮，略無無作四諦之言。言「不思議因緣二諦中道」者，即論第四句，亦是中道義。而言不思議者，佛性中道故。又因緣即空故，不可作因緣思；即假故，不可作空思；即中道故，不可作二思。即一而三、即三而一，為不思議。因緣二諦即真俗二諦，中道即第一義諦，三諦義也。又融二諦即是中道，不似通教多約真諦、別教多約俗諦。言「事理具足」者，通多約理、別多約事，圓中舉事乃是即理之事、舉理乃是即事之理，無理不明、無事不具。言「不偏不別」者，不偏謂非偏真，不滯一邊故。不別者謂不歷別，必須融攝故。餘如大意合離中辯。

疏「但化」下，三所被根也。最上利根，即圓融之機也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「但化」下，三所被根也。最上利根，即圓融之機也。

疏「華嚴經云」下，引證。即晉經，今當七十三。經云「佛為說修多羅，名圓滿因輪。」偈中云「彼佛知眾根將熟，而來此會化群生，顯現神變大莊嚴，靡不親近而恭敬。佛以一音方便說，法燈普照修多羅，無量眾生意柔軟，悉蒙與授菩提記。」義則大同，名有小異耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「華嚴經云」下，引證。即晉經，今當七十三。經云「佛為說修多羅，名圓滿因輪。」偈中云「彼佛知眾根將熟，而來此會化群生，顯現神變大莊嚴，靡不親近而恭敬。佛以一音方便說，法燈普照修多羅，無量眾生意柔軟，悉蒙與授菩提記。」義則大同，名有小異耳。

疏「別則教理等」下，對前結成，謂別圓各有教等八事。別教八者：一教別，謂恒沙佛法，別教菩薩不通二乘。二理別者，藏識有恒沙俗諦之理也。三智別者，道種智也。四斷別者，塵沙無知界外見修，無明斷也。五行別者，歷劫修諸波羅蜜，自行化他之行也。六位別者，謂三十心伏無明是賢位，十地發真斷無明是聖位，是謂別也。七因別者，無礙金剛之因別也。八果別者，解脫涅槃四德，異二乘也。圓教八義者：一教圓，正說中道，言教不偏也。二理圓，中道即一切佛法也。三智圓，一切種智也。四斷圓，不斷而斷，無明惑斷也。五行圓，一行一切行也。六位圓，從初住一地具足諸地功德也。七因圓，雙照二諦，自然流入也。八果圓，妙覺不思議三德之果，不縱不橫、不並不別也。故云「圓則教等皆圓」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「別則教理等」下，對前結成，謂別圓各有教等八事。別教八者：一教別，謂恒沙佛法，別教菩薩不通二乘。二理別者，藏識有恒沙俗諦之理也。三智別者，道種智也。四斷別者，塵沙無知界外見修，無明斷也。五行別者，歷劫修諸波羅蜜，自行化他之行也。六位別者，謂三十心伏無明是賢位，十地發真斷無明是聖位，是謂別也。七因別者，無礙金剛之因別也。八果別者，解脫涅槃四德，異二乘也。圓教八義者：一教圓，正說中道，言教不偏也。二理圓，中道即一切佛法也。三智圓，一切種智也。四斷圓，不斷而斷，無明惑斷也。五行圓，一行一切行也。六位圓，從初住一地具足諸地功德也。七因圓，雙照二諦，自然流入也。八果圓，妙覺不思議三德之果，不縱不橫、不並不別也。故云「圓則教等皆圓」。

疏「又此四教」下，第二通相料揀。於中三段：一立教所因。然依《中論》三觀之偈，而用此偈有三重不同：一則一教之中各成三觀，如前大意合離中辯。二四句各配一教，如向立教中明三離合，用之以成四教，如今文是。如云從假入空，義同因緣所生法，我說即是空。從空入假者，義同亦為是假名，以連第二空句故。從假入中者，義同亦是中道義，以連上假名句故。今合初二句成初二教，通用四句為別圓兩教。「從假入空析體異」者，謂觀因緣假有之法皆悉空寂。云何知空？若云色者，唯五根五境及無表色，此十一色合成色蘊，色蘊故空。又於此中一一推徵，謂一眼色從八微生假合成色，析至極微都無實色，故曰色空。此名析法成藏教也。若云因緣所生即無自性，舉體即空不須析破。如《淨名》云「色性自空，非色滅空。」體達此色，有來即空，故云體法明空，通教起也。「從空入假」等者，即三觀邐迤，故成別教。謂先觀真諦本來空寂，出觀入俗，涉有化生、淨佛國土等，故云從空入假。由入俗故，又多流散。次觀中道動寂無二，遠離空有動寂二邊。三觀不在一時，故名別教。「三觀一心」等者，即空即假即中，即一而三、則三而一，非先非後、非一非三，亦如前大意合離中第四義辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此四教」下，第二通相料揀。於中三段：一立教所因。然依《中論》三觀之偈，而用此偈有三重不同：一則一教之中各成三觀，如前大意合離中辯。二四句各配一教，如向立教中明三離合，用之以成四教，如今文是。如云從假入空，義同因緣所生法，我說即是空。從空入假者，義同亦為是假名，以連第二空句故。從假入中者，義同亦是中道義，以連上假名句故。今合初二句成初二教，通用四句為別圓兩教。「從假入空析體異」者，謂觀因緣假有之法皆悉空寂。云何知空？若云色者，唯五根五境及無表色，此十一色合成色蘊，色蘊故空。又於此中一一推徵，謂一眼色從八微生假合成色，析至極微都無實色，故曰色空。此名析法成藏教也。若云因緣所生即無自性，舉體即空不須析破。如《淨名》云「色性自空，非色滅空。」體達此色，有來即空，故云體法明空，通教起也。「從空入假」等者，即三觀邐迤，故成別教。謂先觀真諦本來空寂，出觀入俗，涉有化生、淨佛國土等，故云從空入假。由入俗故，又多流散。次觀中道動寂無二，遠離空有動寂二邊。三觀不在一時，故名別教。「三觀一心」等者，即空即假即中，即一而三、則三而一，非先非後、非一非三，亦如前大意合離中第四義辯。

疏「又此四教」下，第二辯其所釋，揀異餘師。餘師或云：《般若》是空教，《法華》是中道教，《涅槃》是常住教。此是圓教、此是偏教、局定一經。今則不爾、故云「一部之中容有多故」。而言容有者，不必具多，或一或二或三或四。故彼師云：三藏但謂明小，故方等對，謂呼《淨名》等為方等教，對小說大；《般若》帶，謂帶小說大；《華嚴》兼，兼別說圓；《法華》無復兼但對帶，唯說圓教。但者唯一教，對則具四。如《淨名》云「諸仁者！是身無常、無強無力無堅，速朽之法不可信也」等，即藏教也。迦延章云「不生不滅是無常義」等，即通教也。富樓章云「無以穢食置於寶器，無以瑠璃同彼水精。」大非小分，即別教也。如須菩提章云「不斷婬怒癡，亦不與俱。不壞於身而起一相，不滅癡愛起於明脫」等，皆即圓教，故具四也。《般若》部中唯有三教，無前藏教，已被訶破，不為彼故。《華嚴》兼者，以寄位修行，行布羅列，兼斯一分故。《法華》唯此一事實，故更無餘教。而《涅槃》十仙果證羅漢者，具於四教。若爾，寧異方等？雖有四教而皆知常住，故得異前垂入涅槃，意欲普收故得具四，如文有之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此四教」下，第二辯其所釋，揀異餘師。餘師或云：《般若》是空教，《法華》是中道教，《涅槃》是常住教。此是圓教、此是偏教、局定一經。今則不爾、故云「一部之中容有多故」。而言容有者，不必具多，或一或二或三或四。故彼師云：三藏但謂明小，故方等對，謂呼《淨名》等為方等教，對小說大；《般若》帶，謂帶小說大；《華嚴》兼，兼別說圓；《法華》無復兼但對帶，唯說圓教。但者唯一教，對則具四。如《淨名》云「諸仁者！是身無常、無強無力無堅，速朽之法不可信也」等，即藏教也。迦延章云「不生不滅是無常義」等，即通教也。富樓章云「無以穢食置於寶器，無以瑠璃同彼水精。」大非小分，即別教也。如須菩提章云「不斷婬怒癡，亦不與俱。不壞於身而起一相，不滅癡愛起於明脫」等，皆即圓教，故具四也。《般若》部中唯有三教，無前藏教，已被訶破，不為彼故。《華嚴》兼者，以寄位修行，行布羅列，兼斯一分故。《法華》唯此一事實，故更無餘教。而《涅槃》十仙果證羅漢者，具於四教。若爾，寧異方等？雖有四教而皆知常住，故得異前垂入涅槃，意欲普收故得具四，如文有之。

疏「又更以四種」下，第三用四儀式，復成八教，謂一頓教、二漸教、三不定教、四祕密教。初即《華嚴經》，初成頓說故。二即始從鹿苑終至鶴林，三乘一乘並稱為漸。若約化法，頓教攝二，謂圓及別。漸教具四，謂藏、通、別、圓。然此二教，本是劉虯初立，以南中諸師加於不定。三教漸中，初開有三，即是岌公，故云「漸頓如岌公」。後二即於不定教中開出，而與前不定不同，謂從一音異解中分成此二。《淨名》云「佛以一音演說法，眾生各各隨所解，普得受行獲其利，斯則神力不共法。」釋曰：各聞不同，即所說不定。謂聞大者知彼聞小，聞小者知彼聞大，即名不定，故云「若互相知名為不定」。若聞小乘不知彼人聞大，聞大乘者不知此人聞小，即名祕密，故云「互不相知」。謂聞大不知彼聞小，小即於聞大者為祕密；聞小不知彼聞大，大即於聞小者為祕密。此之二教所說化法，俱通藏通別圓，故頓中唯二化法。餘三具四教法，是故以化儀取法。《華嚴》之圓是頓中之圓，《法華》之圓是漸中之圓，漸頓之儀二經則異。圓教化法，二經不殊。大師本意判教如是。又詺圓教亦名為頓，故云圓頓止觀。由此，亦謂《華嚴》名為頓頓，《法華》名為漸頓，以是頓儀中圓頓、漸儀中圓頓故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又更以四種」下，第三用四儀式，復成八教，謂一頓教、二漸教、三不定教、四祕密教。初即《華嚴經》，初成頓說故。二即始從鹿苑終至鶴林，三乘一乘並稱為漸。若約化法，頓教攝二，謂圓及別。漸教具四，謂藏、通、別、圓。然此二教，本是劉虯初立，以南中諸師加於不定。三教漸中，初開有三，即是岌公，故云「漸頓如岌公」。後二即於不定教中開出，而與前不定不同，謂從一音異解中分成此二。《淨名》云「佛以一音演說法，眾生各各隨所解，普得受行獲其利，斯則神力不共法。」釋曰：各聞不同，即所說不定。謂聞大者知彼聞小，聞小者知彼聞大，即名不定，故云「若互相知名為不定」。若聞小乘不知彼人聞大，聞大乘者不知此人聞小，即名祕密，故云「互不相知」。謂聞大不知彼聞小，小即於聞大者為祕密；聞小不知彼聞大，大即於聞小者為祕密。此之二教所說化法，俱通藏通別圓，故頓中唯二化法。餘三具四教法，是故以化儀取法。《華嚴》之圓是頓中之圓，《法華》之圓是漸中之圓，漸頓之儀二經則異。圓教化法，二經不殊。大師本意判教如是。又詺圓教亦名為頓，故云圓頓止觀。由此，亦謂《華嚴》名為頓頓，《法華》名為漸頓，以是頓儀中圓頓、漸儀中圓頓故。

疏「此師立義」下，第二辯順違。復二：初聰明順違，初順、後「但三藏教」下辯違。以名濫故，故靜法與作四種過：一濫涉大乘失，以大乘亦有三藏，應名三藏教故。二大無三藏失，以彼不名三藏故。三特違至教失，彼云不得親近小乘三藏學者，有小乘言揀異大乘故，明知三藏不唯屬小。四有不定失，以小乘諸部有不立三故。如經量部但立經律二藏故。有立五藏，《成實》三外立於雜藏及菩薩藏故。以有此四失故，總許其破。云「名似小濫」，正許初失，然下皆為通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此師立義」下，第二辯順違。復二：初聰明順違，初順、後「但三藏教」下辯違。以名濫故，故靜法與作四種過：一濫涉大乘失，以大乘亦有三藏，應名三藏教故。二大無三藏失，以彼不名三藏故。三特違至教失，彼云不得親近小乘三藏學者，有小乘言揀異大乘故，明知三藏不唯屬小。四有不定失，以小乘諸部有不立三故。如經量部但立經律二藏故。有立五藏，《成實》三外立於雜藏及菩薩藏故。以有此四失故，總許其破。云「名似小濫」，正許初失，然下皆為通。

疏「所以爾者」下，別為會釋。於中三段：初別釋藏教難。文有四節，以通五難。謂上四失之外，第五云何不立小乘？難言四節者，一出三藏名之所據，通違至教之失及濫涉大乘失。謂大小乘論同立此名故，濫涉之失不在於己。若有難言：《智論》之內小乘之名隨自宗語，三藏之稱隨他宗言，非共名也。故今釋云：《智論》是隨他名。《成論》小乘云何亦名三藏？豈隨他宗耶？即由上義，不違至教，以羅什譯經多依《智論》。小乘三藏為欲成文，二言雙舉。小乘之過不在三藏，但責其心小耳，故訶小乘，不責所詮三藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「所以爾者」下，別為會釋。於中三段：初別釋藏教難。文有四節，以通五難。謂上四失之外，第五云何不立小乘？難言四節者，一出三藏名之所據，通違至教之失及濫涉大乘失。謂大小乘論同立此名故，濫涉之失不在於己。若有難言：《智論》之內小乘之名隨自宗語，三藏之稱隨他宗言，非共名也。故今釋云：《智論》是隨他名。《成論》小乘云何亦名三藏？豈隨他宗耶？即由上義，不違至教，以羅什譯經多依《智論》。小乘三藏為欲成文，二言雙舉。小乘之過不在三藏，但責其心小耳，故訶小乘，不責所詮三藏。

疏「初對舊醫」者，第二明立三藏所以。四教之初敵對舊醫之三，故須特立三藏。三又條然不同，故無濫涉大乘，所以偏從立號。亦猶五塵皆色，而色獨得總名。故三藏雖通標總名，便為小乘別稱。言舊醫者，即《涅槃》第二，新舊二醫之喻。舊醫即喻外道。戒定慧者，然各有二：一邪、二正。舊邪戒者，謂雞狗等；正戒者，謂十善道。舊邪定者，九十五種所說鬼神之法，或能知世吉凶現神變相也；正者，即四禪、四無量、四無色、發五通是也。舊邪慧者，因身邊見，發諸邪智，撥無因果，食糞裸形等也；正者，即因身邊見發諸世智，說有因果諸善法也。今佛說三藏教，所明戒定慧，即是新醫從遠方來，曉八種術，如來所說。一戒者，即五種得戒，發一切律儀無作有作，如五部毘尼是也。二定者，即依八背捨入九次第定等，發六神通是也。三慧者，即是生滅四諦，破身邊二見六十二見，發真無漏，成十一智、三無漏根是也。此戒定慧，一切外道尚不聞名，況有其分？故云初對舊醫等。言三事條然不同者，上對舊醫、下對通別圓教。由不同故立三藏名，即由此義諸部多明三藏。從多立名，非不定失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初對舊醫」者，第二明立三藏所以。四教之初敵對舊醫之三，故須特立三藏。三又條然不同，故無濫涉大乘，所以偏從立號。亦猶五塵皆色，而色獨得總名。故三藏雖通標總名，便為小乘別稱。言舊醫者，即《涅槃》第二，新舊二醫之喻。舊醫即喻外道。戒定慧者，然各有二：一邪、二正。舊邪戒者，謂雞狗等；正戒者，謂十善道。舊邪定者，九十五種所說鬼神之法，或能知世吉凶現神變相也；正者，即四禪、四無量、四無色、發五通是也。舊邪慧者，因身邊見，發諸邪智，撥無因果，食糞裸形等也；正者，即因身邊見發諸世智，說有因果諸善法也。今佛說三藏教，所明戒定慧，即是新醫從遠方來，曉八種術，如來所說。一戒者，即五種得戒，發一切律儀無作有作，如五部毘尼是也。二定者，即依八背捨入九次第定等，發六神通是也。三慧者，即是生滅四諦，破身邊二見六十二見，發真無漏，成十一智、三無漏根是也。此戒定慧，一切外道尚不聞名，況有其分？故云初對舊醫等。言三事條然不同者，上對舊醫、下對通別圓教。由不同故立三藏名，即由此義諸部多明三藏。從多立名，非不定失。

疏「通教意融三故」下，第三明後三不稱三藏所以，即正通大無三藏失。謂大乘雖有三藏，各有融拂等義，故不立名，非無其體。言通教意融三者，融至空寂故。故《法句經》云「若說諸持戒，無善無威儀，戒相如虛空，持者欲迷倒。若學諸三昧，是動非坐禪，心隨境界流，云何名為定？」無智無得，方名真智。般若無知，如智雙寂等，皆是意融三也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「通教意融三故」下，第三明後三不稱三藏所以，即正通大無三藏失。謂大乘雖有三藏，各有融拂等義，故不立名，非無其體。言通教意融三者，融至空寂故。故《法句經》云「若說諸持戒，無善無威儀，戒相如虛空，持者欲迷倒。若學諸三昧，是動非坐禪，心隨境界流，云何名為定？」無智無得，方名真智。般若無知，如智雙寂等，皆是意融三也。

疏「別教依一法性而顯三」者，以一法性統之，亦不得迢然有別。一一法門不離法性，故云「以知法性離五欲過故，隨順修行尸波羅蜜。以知法性無亂想故，隨順修行禪波羅蜜。以知法性本有智慧光明無癡暗故，隨順修行般若波羅蜜」等。疏「圓教三一無障礙」者，即三而一、即一而三，非唯一體統之，一學之中攝三皆盡。一行尚具一切，何況三耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「別教依一法性而顯三」者，以一法性統之，亦不得迢然有別。一一法門不離法性，故云「以知法性離五欲過故，隨順修行尸波羅蜜。以知法性無亂想故，隨順修行禪波羅蜜。以知法性本有智慧光明無癡暗故，隨順修行般若波羅蜜」等。疏「圓教三一無障礙」者，即三而一、即一而三，非唯一體統之，一學之中攝三皆盡。一行尚具一切，何況三耶？

疏「所以不名小乘」下，第四明不名小乘所以，通第五難。謂有難言：何以不名小乘，強立三藏而招多失？故今通云：以有大乘故，不得名小。彼教之中亦有菩薩，謂是大乘。大乘之中望之，皆稱三藏小教。言「六度菩薩」者，謂三僧祇耶別修六度，各有滿時，皆是有漏未入見道，以無常狼伏貪愛羊，令煩惱脂消、功德身肥，直至菩提樹下，三十四心一時斷結，以見諦十六心八忍八智，及非想一地修惑分為九品，各有九無間九解脫，成其十八，故有三十四耳。廣如《俱舍》、《涅槃》等說。言「成真佛」者，大乘說此斷惑成佛，乃是八相化身。小乘謂為實成，故屬小教。故《涅槃》中詺此執實，以為二乘曲見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「所以不名小乘」下，第四明不名小乘所以，通第五難。謂有難言：何以不名小乘，強立三藏而招多失？故今通云：以有大乘故，不得名小。彼教之中亦有菩薩，謂是大乘。大乘之中望之，皆稱三藏小教。言「六度菩薩」者，謂三僧祇耶別修六度，各有滿時，皆是有漏未入見道，以無常狼伏貪愛羊，令煩惱脂消、功德身肥，直至菩提樹下，三十四心一時斷結，以見諦十六心八忍八智，及非想一地修惑分為九品，各有九無間九解脫，成其十八，故有三十四耳。廣如《俱舍》、《涅槃》等說。言「成真佛」者，大乘說此斷惑成佛，乃是八相化身。小乘謂為實成，故屬小教。故《涅槃》中詺此執實，以為二乘曲見。

疏「故藏通別圓之義」下，第二總釋四教難。謂有難言：三藏教亦有通別圓義，乃至圓教亦有藏通別義，何以不得互名而局定耶？故今答云：四教雖皆四義互有餘三義，傍不成本義。如三學大德禪師，雖有戒定慧，但成禪義，以禪長故；餘但兼故，不盡妙故，不名律法。餘二亦然。言「互有」者，三藏教中亦通有無常，三乘同稟；亦別為菩薩說四弘六度；亦為菩薩說一切種智故，故藏教有三矣。通教有三者，亦說三藏故，應名三藏；亦說道種智故，應名別教；亦說一切種智，應名為圓教。別教具三者，亦說三藏故，亦說無生空理故，亦說中道一切種智故。圓教亦說三藏故，亦說真空之理故，亦說歷劫階位修行故，亦應得有餘三名。故總答云：雖則四教各傍兼有，覈定不成。云何不成？初藏教通等不成者，雖有同稟無常，二乘一生得發真斷結，菩薩三祇不證，故通義不成。雖為菩薩別說四弘六度，不詮別理、不斷別惑，由約生滅四諦而起於見，豈得稱別？雖說一切種智者，菩薩因中不得即具種智。又此種智唯照二諦、不照中道，豈得稱圓？是則覈後三義不成，但成當教三藏義耳。通教三不成者，雖說三藏，一相無相故。又已得故，雖說道種智，秖照界內俗，非如來藏恒沙功德故。雖說一切種智，秖照二諦，非照中道不思議二諦故。故覈三教之義不成，但成通教義耳。別教三不成者，雖說三藏恒沙佛法、無量戒定慧，異生滅三故。雖說無生空理，是不可得空，非但是空二乘同見故。雖說中道一切種智，非初住發心即具一切種智故。故藏通圓三義皆不成，但成別義耳。圓教三不成者，雖說三藏，皆約真如實相佛性涅槃故。雖有真空之理，即佛性真空，二乘不知，何況得入。雖說歷別階位法門，無不與實相相應，一攝一切故。是則藏通別三義皆不成，但圓教義耳。故云覈其定實，餘三不成，但成當教中義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故藏通別圓之義」下，第二總釋四教難。謂有難言：三藏教亦有通別圓義，乃至圓教亦有藏通別義，何以不得互名而局定耶？故今答云：四教雖皆四義互有餘三義，傍不成本義。如三學大德禪師，雖有戒定慧，但成禪義，以禪長故；餘但兼故，不盡妙故，不名律法。餘二亦然。言「互有」者，三藏教中亦通有無常，三乘同稟；亦別為菩薩說四弘六度；亦為菩薩說一切種智故，故藏教有三矣。通教有三者，亦說三藏故，應名三藏；亦說道種智故，應名別教；亦說一切種智，應名為圓教。別教具三者，亦說三藏故，亦說無生空理故，亦說中道一切種智故。圓教亦說三藏故，亦說真空之理故，亦說歷劫階位修行故，亦應得有餘三名。故總答云：雖則四教各傍兼有，覈定不成。云何不成？初藏教通等不成者，雖有同稟無常，二乘一生得發真斷結，菩薩三祇不證，故通義不成。雖為菩薩別說四弘六度，不詮別理、不斷別惑，由約生滅四諦而起於見，豈得稱別？雖說一切種智者，菩薩因中不得即具種智。又此種智唯照二諦、不照中道，豈得稱圓？是則覈後三義不成，但成當教三藏義耳。通教三不成者，雖說三藏，一相無相故。又已得故，雖說道種智，秖照界內俗，非如來藏恒沙功德故。雖說一切種智，秖照二諦，非照中道不思議二諦故。故覈三教之義不成，但成通教義耳。別教三不成者，雖說三藏恒沙佛法、無量戒定慧，異生滅三故。雖說無生空理，是不可得空，非但是空二乘同見故。雖說中道一切種智，非初住發心即具一切種智故。故藏通圓三義皆不成，但成別義耳。圓教三不成者，雖說三藏，皆約真如實相佛性涅槃故。雖有真空之理，即佛性真空，二乘不知，何況得入。雖說歷別階位法門，無不與實相相應，一攝一切故。是則藏通別三義皆不成，但圓教義耳。故云覈其定實，餘三不成，但成當教中義耳。

疏「但判華嚴」下，第三重通圓別二教，定其去取，以彼判諸經。云華嚴兼，謂兼別教。是則迷其行布謂為別教，但取圓融以為圓教。離成二教，各失一邊；合而融通，方成了義，順華嚴宗，由行布圓融二互相攝故。如前行位中辯。若與之者，則名異義同，故無大過。若奪之者，則失《華嚴》本意，故今不取。是故此段名定其去取。餘義廣在四教，要略已備。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「但判華嚴」下，第三重通圓別二教，定其去取，以彼判諸經。云華嚴兼，謂兼別教。是則迷其行布謂為別教，但取圓融以為圓教。離成二教，各失一邊；合而融通，方成了義，順華嚴宗，由行布圓融二互相攝故。如前行位中辯。若與之者，則名異義同，故無大過。若奪之者，則失《華嚴》本意，故今不取。是故此段名定其去取。餘義廣在四教，要略已備。

疏「三、唐初海東」中，先正立、後順違。前中二：先正立、後然「三乘共學」下解釋。是則未明法空成別，非四諦十二因緣等別，具明二空為通，不取三乘共學故。前二依天台而有小異，以不共釋一乘，非合三為一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三、唐初海東」中，先正立、後順違。前中二：先正立、後然「三乘共學」下解釋。是則未明法空成別，非四諦十二因緣等別，具明二空為通，不取三乘共學故。前二依天台而有小異，以不共釋一乘，非合三為一。

疏「然此」下，辯順違。先出義本。「自言」下，正辯順違。良以自謙非攝一切，故得無失。若有別理，推在攝不盡中故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此」下，辯順違。先出義本。「自言」下，正辯順違。良以自謙非攝一切，故得無失。若有別理，推在攝不盡中故。

疏「四、賢首弟子」下，亦二：先正立、後順違。前中五：一總以標舉、二「論云」下引論為據、三「言四教」下正明所立、四「初教謂」下別示其相、五「廣如」下結廣從略。彼疏又明：此所立教，依所詮法性以顯能詮。初教法性全隱，次一法性分顯，三即分隱，四即全顯。法性雖一，顯有不同，故成四耳。若約乘收，其第二教即是小乘，三即三乘中大乘，四即一乘。此亦多同光宅四乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四、賢首弟子」下，亦二：先正立、後順違。前中五：一總以標舉、二「論云」下引論為據、三「言四教」下正明所立、四「初教謂」下別示其相、五「廣如」下結廣從略。彼疏又明：此所立教，依所詮法性以顯能詮。初教法性全隱，次一法性分顯，三即分隱，四即全顯。法性雖一，顯有不同，故成四耳。若約乘收，其第二教即是小乘，三即三乘中大乘，四即一乘。此亦多同光宅四乘。

疏「然今」下辯順違中，先別破、後結非。前中又二：先破初一、後破後三。今初，有邪正混雜過。「若對教主」下遮救。恐有救言：若不識邪，安能知正？邪正對辯則是皁白分明。故今遮云：若欲爾者，應總分邪正，然後於邪正中方可分其大小等耳。故為立式，如此方先分三教，於儒教中方辯九流七經，於道教中方論道德之別，於佛教中方論大小權實，則無混濫。不然，即如西域，先分內外，外中方分六師或十宗等。等者，等取內教之中分大小等。言「六師」者，《淨名》云「一富單那(名也)迦葉(姓也)、二末伽梨(名也)俱奢梨(母名也)子、三刪闍夜(名也)毘羅胝(母名)子、四阿蓍多(名也)翅舍欽婆羅(弊衣也)、五迦羅鳩馱(名也)迦旃延(姓也)、六尼揵陀(名也)若提(母也)子。」此六各起一見。一起斷見言：一切法空，無君臣父子忠孝之道。二末迦梨俱舍梨子，起常見言：一切苦樂不由行業，性自有之。三起自然見，執道不須修，八萬劫苦盡即自然解脫，如轉縷丸於高山頂，旋盡自止。立解脫因，謂解脫為因。非因計因，是邪因也。撥道不須修，是邪見也。四即苦行外道，自拔頭髮、五熱炙身即得解脫。非道計道，亦戒取也。五起邊見，執一切法亦有亦無，不同佛法因緣故有、無性故無。由執有即定性之有，即是常見；執無即定性之無，即是斷見。斷常乖中，合成邊見也。六謂一切苦樂果報皆由過業、不藉現緣，前世業盡即苦盡，縱現修道亦不能斷。此人信有前世業為因，非邪見，撥無現緣即是少分邪見。道能盡苦，撥無不能。道計非道，亦是邪見。六師之計，具如《涅槃》。此六各起一見，如第六地引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然今」下辯順違中，先別破、後結非。前中又二：先破初一、後破後三。今初，有邪正混雜過。「若對教主」下遮救。恐有救言：若不識邪，安能知正？邪正對辯則是皁白分明。故今遮云：若欲爾者，應總分邪正，然後於邪正中方可分其大小等耳。故為立式，如此方先分三教，於儒教中方辯九流七經，於道教中方論道德之別，於佛教中方論大小權實，則無混濫。不然，即如西域，先分內外，外中方分六師或十宗等。等者，等取內教之中分大小等。言「六師」者，《淨名》云「一富單那(名也)迦葉(姓也)、二末伽梨(名也)俱奢梨(母名也)子、三刪闍夜(名也)毘羅胝(母名)子、四阿蓍多(名也)翅舍欽婆羅(弊衣也)、五迦羅鳩馱(名也)迦旃延(姓也)、六尼揵陀(名也)若提(母也)子。」此六各起一見。一起斷見言：一切法空，無君臣父子忠孝之道。二末迦梨俱舍梨子，起常見言：一切苦樂不由行業，性自有之。三起自然見，執道不須修，八萬劫苦盡即自然解脫，如轉縷丸於高山頂，旋盡自止。立解脫因，謂解脫為因。非因計因，是邪因也。撥道不須修，是邪見也。四即苦行外道，自拔頭髮、五熱炙身即得解脫。非道計道，亦戒取也。五起邊見，執一切法亦有亦無，不同佛法因緣故有、無性故無。由執有即定性之有，即是常見；執無即定性之無，即是斷見。斷常乖中，合成邊見也。六謂一切苦樂果報皆由過業、不藉現緣，前世業盡即苦盡，縱現修道亦不能斷。此人信有前世業為因，非邪見，撥無現緣即是少分邪見。道能盡苦，撥無不能。道計非道，亦是邪見。六師之計，具如《涅槃》。此六各起一見，如第六地引。

疏「又依涅槃為半滿」下，破後三教。然彼師之意，以真如有二分，具說二分為具分，唯說不變為一分。但明生空為半，具顯二空為滿。今難半滿乃有二義：一若約第二義已稱為滿，不合唯得一分。若滿中有一分義者，《涅槃》滿字亦唯一分，則亦未滿，故云不應復有一分之言。一分之言，意在第三教也。二有救言：《涅槃》但約二空論半滿，不約真如等者。則違《涅槃》，《涅槃》既云「空者所謂生死，不空者所謂大般涅槃。」何得言唯約二空而論半滿？是知二空猶是《涅槃》半字，雙照空不空方為滿耳。故彼經云「聲聞之人但見於空、不見不空，菩薩見空及與不空。」故疏云「豈彼不說妙有而訶空耶。」「故其所立」下，總非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又依涅槃為半滿」下，破後三教。然彼師之意，以真如有二分，具說二分為具分，唯說不變為一分。但明生空為半，具顯二空為滿。今難半滿乃有二義：一若約第二義已稱為滿，不合唯得一分。若滿中有一分義者，《涅槃》滿字亦唯一分，則亦未滿，故云不應復有一分之言。一分之言，意在第三教也。二有救言：《涅槃》但約二空論半滿，不約真如等者。則違《涅槃》，《涅槃》既云「空者所謂生死，不空者所謂大般涅槃。」何得言唯約二空而論半滿？是知二空猶是《涅槃》半字，雙照空不空方為滿耳。故彼經云「聲聞之人但見於空、不見不空，菩薩見空及與不空。」故疏云「豈彼不說妙有而訶空耶。」「故其所立」下，總非也。

疏「一、波頗三藏」者，據《般若燈論．序》云「中天竺三藏波頗蜜多，唐言朋友。學兼半滿、博綜群詮，喪我怡神、搜玄養性，遊方在念、利物為懷，故能附杙傳身、舉烟召侶，冐氷霜而越葱嶺、犯風雪而渡沙河，時積五年、途經四萬，以大唐貞觀元年歲次娶嘴，十一月二十日，頂戴梵文至于京輦。昔秦徵童壽苦用兵戈、漢請摩騰遠勞蕃使，詎可方茲感應道契冥符、家國休祥德人爰降？有司奏見，殊悅帝心。其年有勅，安置大興善寺，仍請譯出《寶星陀羅尼經》、《般若燈論》、《莊嚴論》等。」疏「阿含」，具云阿爰摩，此云教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一、波頗三藏」者，據《般若燈論．序》云「中天竺三藏波頗蜜多，唐言朋友。學兼半滿、博綜群詮，喪我怡神、搜玄養性，遊方在念、利物為懷，故能附杙傳身、舉烟召侶，冐氷霜而越葱嶺、犯風雪而渡沙河，時積五年、途經四萬，以大唐貞觀元年歲次娶嘴，十一月二十日，頂戴梵文至于京輦。昔秦徵童壽苦用兵戈、漢請摩騰遠勞蕃使，詎可方茲感應道契冥符、家國休祥德人爰降？有司奏見，殊悅帝心。其年有勅，安置大興善寺，仍請譯出《寶星陀羅尼經》、《般若燈論》、《莊嚴論》等。」疏「阿含」，具云阿爰摩，此云教也。

疏「此釋名局」下，辯順違。以上立義各指一經，一經之中皆有四諦觀行等。諸如《華嚴》、《涅槃》皆有〈四聖諦品〉廣顯其相，大乘等經非無觀行等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此釋名局」下，辯順違。以上立義各指一經，一經之中皆有四諦觀行等。諸如《華嚴》、《涅槃》皆有〈四聖諦品〉廣顯其相，大乘等經非無觀行等故。

疏「二、賢首所立」等者，以下文依之，故今略指。然昔來更有耆闍法師立六種教：一因緣宗教；二假名宗教；三不真宗教，謂說諸法如幻化理；四真宗教，謂說諸法真空理故；五常宗教，說真理恒沙功德常恒等故；六圓宗教，如諸師今不序者。前四名即衍公四宗義，在立宗之初；第五同第五時；第六同諸師圓教，故略不引。又真宗說真空理、常宗說真理恒沙功德常恒，既真宗真理非常宗，應同無常。又三與四但法喻之別，故並不引。上來此方立教竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二、賢首所立」等者，以下文依之，故今略指。然昔來更有耆闍法師立六種教：一因緣宗教；二假名宗教；三不真宗教，謂說諸法如幻化理；四真宗教，謂說諸法真空理故；五常宗教，說真理恒沙功德常恒等故；六圓宗教，如諸師今不序者。前四名即衍公四宗義，在立宗之初；第五同第五時；第六同諸師圓教，故略不引。又真宗說真空理、常宗說真理恒沙功德常恒，既真宗真理非常宗，應同無常。又三與四但法喻之別，故並不引。上來此方立教竟。

第二序西域中，文分為二：先正序、後順違。前中，賢首《起信論疏》初義理分齊中序之。於中二：一總序源由、二雙釋所立。今初。然真諦、笈多、波頗三藏皆是西域，而躬親在斯分教，故屬此方所收；下二大德，本是西方分教，故云西域耳。那爛陀者，此云施無厭。然案《唐三藏傳》，似智光，乃戒賢弟子。而今云「同時」者，或恐名同人異，或是師資，不妨立義所宗復異。又準無行禪師書亦云「西方有二宗並行，一宗無著、天親；一宗龍樹、提婆。龍樹之宗，玄標纔舉，則無著牽羊；翎羽暫騰，則陳那亂轍。」則同時定有二宗。又案《西域記》，唐三藏初遇龍樹宗師，欲從學法。師令服藥求得長生，方能窮究。三藏自思本欲求經，恐仙術不成，辜我夙願。遂不學此宗，乃學法相之宗。若藏和上義分齊云「法藏於文明年中，幸遇中天竺國三藏法師地婆訶羅，唐言日照，於西太原寺翻譯經論，躬親問之。」故有憑矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二序西域中，文分為二：先正序、後順違。前中，賢首《起信論疏》初義理分齊中序之。於中二：一總序源由、二雙釋所立。今初。然真諦、笈多、波頗三藏皆是西域，而躬親在斯分教，故屬此方所收；下二大德，本是西方分教，故云西域耳。那爛陀者，此云施無厭。然案《唐三藏傳》，似智光，乃戒賢弟子。而今云「同時」者，或恐名同人異，或是師資，不妨立義所宗復異。又準無行禪師書亦云「西方有二宗並行，一宗無著、天親；一宗龍樹、提婆。龍樹之宗，玄標纔舉，則無著牽羊；翎羽暫騰，則陳那亂轍。」則同時定有二宗。又案《西域記》，唐三藏初遇龍樹宗師，欲從學法。師令服藥求得長生，方能窮究。三藏自思本欲求經，恐仙術不成，辜我夙願。遂不學此宗，乃學法相之宗。若藏和上義分齊云「法藏於文明年中，幸遇中天竺國三藏法師地婆訶羅，唐言日照，於西太原寺翻譯經論，躬親問之。」故有憑矣。

疏「戒賢遠承」下，第二雙釋所立，即為二別。二中文皆有五：一師資相承、二所憑經論、三正顯所立、四彰了不了、五結成所憑。今初戒賢中初師資相承中，彌勒位極，此為上古。無著初地，此為中古。護法、難陀未有得聖之文，但是當時英彥。化世未久，故云近踵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「戒賢遠承」下，第二雙釋所立，即為二別。二中文皆有五：一師資相承、二所憑經論、三正顯所立、四彰了不了、五結成所憑。今初戒賢中初師資相承中，彌勒位極，此為上古。無著初地，此為中古。護法、難陀未有得聖之文，但是當時英彥。化世未久，故云近踵。

疏「依深密」等者，二所憑經論，等取《佛地》等經；「瑜伽」等取《對法》、《顯揚》等法相之論。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「依深密」等者，二所憑經論，等取《佛地》等經；「瑜伽」等取《對法》、《顯揚》等法相之論。餘並可知。

疏「立三種教」下，三正顯所立。於中，先總、後別。總中，以法相大乘為了，則顯法性為不了。「唐三藏師宗」者，具如《西域記》及《三藏傳》廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「立三種教」下，三正顯所立。於中，先總、後別。總中，以法相大乘為了，則顯法性為不了。「唐三藏師宗」者，具如《西域記》及《三藏傳》廣說。

疏「謂佛初」下，別顯三教，即為三別。一一教中各有三定：一時定，謂有初時等故。二法定，謂有空等故。三經定，謂指《阿含》等故。三性等義，至下當辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「謂佛初」下，別顯三教，即為三別。一一教中各有三定：一時定，謂有初時等故。二法定，謂有空等故。三經定，謂指《阿含》等故。三性等義，至下當辯。

疏「具說三性三無性」等者，此有兩重：一約三性，則初時約依他說有；二約遍計說空；三具說三性，則遍計是空、依圓是有以為中道。二者約三性皆有、約三無性皆空。第一時中說三性皆有，第二時中總說諸法皆悉無性者，約三無性密意說耳。故《唯識》云「即依此三性，立彼三無性。初則相無性，次無自然性，後由遠離前所執我法性故，佛密意說一切法無性。」謂若顯了說，則雙明三性三無性方是中道，故為盡理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「具說三性三無性」等者，此有兩重：一約三性，則初時約依他說有；二約遍計說空；三具說三性，則遍計是空、依圓是有以為中道。二者約三性皆有、約三無性皆空。第一時中說三性皆有，第二時中總說諸法皆悉無性者，約三無性密意說耳。故《唯識》云「即依此三性，立彼三無性。初則相無性，次無自然性，後由遠離前所執我法性故，佛密意說一切法無性。」謂若顯了說，則雙明三性三無性方是中道，故為盡理。

疏「是故於彼」下，第四明了不了。然二宗義別，下說十種。且就《深密》，略有四義：一約三性三無性；二約心境空有；三約一乘三乘；四約成佛不成佛，即五性一性義。此中且約三性空有論了不了，前第三時合約三性三無性論。餘二門義，略不明之，下別會中隱顯而出。疏「此依深密」下，第五結成所憑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是故於彼」下，第四明了不了。然二宗義別，下說十種。且就《深密》，略有四義：一約三性三無性；二約心境空有；三約一乘三乘；四約成佛不成佛，即五性一性義。此中且約三性空有論了不了，前第三時合約三性三無性論。餘二門義，略不明之，下別會中隱顯而出。疏「此依深密」下，第五結成所憑。

疏「二、智光」下，疏文亦五，同前標列。初師宗中，文殊對彌勒，龍樹對無著，青目、清辯對護法、難陀。護法、難陀注《唯識論》，青目注《中論》，清辯亦注《中論》造《掌珍論》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二、智光」下，疏文亦五，同前標列。初師宗中，文殊對彌勒，龍樹對無著，青目、清辯對護法、難陀。護法、難陀注《唯識論》，青目注《中論》，清辯亦注《中論》造《掌珍論》。

疏「依般若」等下，二所憑經論。「般若等經」，等取《涅槃》、《法華》等經。「中觀等論」，等取《門論》、《百論》、《智論》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「依般若」等下，二所憑經論。「般若等經」，等取《涅槃》、《法華》等經。「中觀等論」，等取《門論》、《百論》、《智論》。

疏「亦立三」下，三正立，可知。疏「又初漸」下，第四明了不了。上約心境空有以立三時之教，今約三性空有以明了不了義，蓋影略耳。言「以彼怖畏此真空」者，小乘聞空，謂無物為空，如空澤之空。則畢竟都無，恐成斷滅。若必無者，何有因果生死涅槃？徒事勤苦，修有何益？故經云「寧起有見如須彌，不起空見如芥子許。」故生驚怖。今存假名，但除其病而不除法，故存依他之假有，以接小心之劣機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦立三」下，三正立，可知。疏「又初漸」下，第四明了不了。上約心境空有以立三時之教，今約三性空有以明了不了義，蓋影略耳。言「以彼怖畏此真空」者，小乘聞空，謂無物為空，如空澤之空。則畢竟都無，恐成斷滅。若必無者，何有因果生死涅槃？徒事勤苦，修有何益？故經云「寧起有見如須彌，不起空見如芥子許。」故生驚怖。今存假名，但除其病而不除法，故存依他之假有，以接小心之劣機。

疏「後時」下，第三時教。「緣生即空」者，緣生即依他，依他即空，不存依他空遍計也。「平等一味」者，空有一味，非空外說有、有外說空，空有相即故無異味，見空即是見有、見有即是見空。空有二體既同，何要偏留依他、但空遍計？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「後時」下，第三時教。「緣生即空」者，緣生即依他，依他即空，不存依他空遍計也。「平等一味」者，空有一味，非空外說有、有外說空，空有相即故無異味，見空即是見有、見有即是見空。空有二體既同，何要偏留依他、但空遍計？

疏「此三次第」下，五結成所憑。《般若燈論》本頌即《中論》五百偈，題云分別明菩薩。釋曰：分別即智，明即是光，人譯異耳。釋論稱為般若燈者，照了般若，般若無此不可見故。又體即般若，照物如燈。「大乘妙智經」，未見經本，但依賢首引耳。或云即《般若經》，般若是智，摩訶是大亦可妙故。又波羅蜜亦同妙義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此三次第」下，五結成所憑。《般若燈論》本頌即《中論》五百偈，題云分別明菩薩。釋曰：分別即智，明即是光，人譯異耳。釋論稱為般若燈者，照了般若，般若無此不可見故。又體即般若，照物如燈。「大乘妙智經」，未見經本，但依賢首引耳。或云即《般若經》，般若是智，摩訶是大亦可妙故。又波羅蜜亦同妙義。

疏「然此二三時」下，第二辯順違。然藏和尚《起信疏》「問云：此二三時可和會不？自答云：無會無不會。無會者，各各為人悉檀。悉檀者，《智論》云義宗也。諸佛說故，並是聖教，隨緣益物，何須會之，故云無會。言無不會者，即可會也。今會此義，有其二門：一約攝生寬狹、言教具闕以明了不了；二約益物漸次、顯理增微以明了不了。初中二：一約攝生寬狹者，《深密》宗中，初唯為小、次唯為大，此二時中狹故非了；第三時中普為發趣一切乘者，寬故為了。二約言教具闕者，初唯說小、次唯說大，各有所闕故非了義；於第三時具說三乘，具故為了。第二門內亦有二意：初約益物漸次者，謂《妙智經》意，初唯益小，故非了義；次雖通益大小，不能令趣寂二乘得大菩提，故非了義；第三時中普得大益，方為了義。二顯理增微者，初說緣生實有、次說假有，故非了義；第三時中顯理至空，會緣相盡，故為了義。」依此會釋二宗，各有了不了義。此賢首意。謂約初門，則法相宗為了、法性宗非了；若約後門，則法性宗為了、法相宗非了。既皆二義了、二義不了，於理則齊。今觀賢首之意，多明法性。何者？有二義故。一以攝生寬狹對益物漸次，則攝生寬為了，不及益物唯大為了。以言教具闕對顯理增微，則言教具為了，不及顯理相盡為了。思之可知。二者言中雖云各有二了有二不了，《深密》宗中二種了義亦成不了。何者？如攝生中，以第二時唯攝大為不了、第三時具攝為了者，則得純金，何如雜鐵？純菩薩眾，何如凡小同居？《法華》唯為菩薩，何如昔日被三？是故應云唯攝大機為了、總攝三根為不了。又如言教具闕中，以第二時不具為不了、第三具說三乘為了者，言皆闕典應為不了、雜以無稽應當是了。純賣真金應為貧士、瓦木雜貨應為富商。《法華》唯說一乘，何如昔開三異？是故應云唯說一極方為了義、雜說三乘即為不了。上二本是法相宗為了，今皆成不了。後二又或法性是了，則四不了皆屬前宗，四種了義皆在法性。恐法相者是非心生，故疏不引之，乃別謂和會耳。疏文分二：先總明順違、後各別會釋。今初分三：初總非前立，謂既俱聖教，不可受一非餘；二互相違，不可二文雙取，故云不能。二「深密經意」下會釋二經。恐有問言：若並不許，其如二經有文，如何會釋？故今為顯二經之意各有所為，不可偏執，偏執則互相違。三「得斯意」下結成和會。若得經意，二家俱得；受一非餘，則二家俱非，故離之則兩傷、合之則雙美。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此二三時」下，第二辯順違。然藏和尚《起信疏》「問云：此二三時可和會不？自答云：無會無不會。無會者，各各為人悉檀。悉檀者，《智論》云義宗也。諸佛說故，並是聖教，隨緣益物，何須會之，故云無會。言無不會者，即可會也。今會此義，有其二門：一約攝生寬狹、言教具闕以明了不了；二約益物漸次、顯理增微以明了不了。初中二：一約攝生寬狹者，《深密》宗中，初唯為小、次唯為大，此二時中狹故非了；第三時中普為發趣一切乘者，寬故為了。二約言教具闕者，初唯說小、次唯說大，各有所闕故非了義；於第三時具說三乘，具故為了。第二門內亦有二意：初約益物漸次者，謂《妙智經》意，初唯益小，故非了義；次雖通益大小，不能令趣寂二乘得大菩提，故非了義；第三時中普得大益，方為了義。二顯理增微者，初說緣生實有、次說假有，故非了義；第三時中顯理至空，會緣相盡，故為了義。」依此會釋二宗，各有了不了義。此賢首意。謂約初門，則法相宗為了、法性宗非了；若約後門，則法性宗為了、法相宗非了。既皆二義了、二義不了，於理則齊。今觀賢首之意，多明法性。何者？有二義故。一以攝生寬狹對益物漸次，則攝生寬為了，不及益物唯大為了。以言教具闕對顯理增微，則言教具為了，不及顯理相盡為了。思之可知。二者言中雖云各有二了有二不了，《深密》宗中二種了義亦成不了。何者？如攝生中，以第二時唯攝大為不了、第三時具攝為了者，則得純金，何如雜鐵？純菩薩眾，何如凡小同居？《法華》唯為菩薩，何如昔日被三？是故應云唯攝大機為了、總攝三根為不了。又如言教具闕中，以第二時不具為不了、第三具說三乘為了者，言皆闕典應為不了、雜以無稽應當是了。純賣真金應為貧士、瓦木雜貨應為富商。《法華》唯說一乘，何如昔開三異？是故應云唯說一極方為了義、雜說三乘即為不了。上二本是法相宗為了，今皆成不了。後二又或法性是了，則四不了皆屬前宗，四種了義皆在法性。恐法相者是非心生，故疏不引之，乃別謂和會耳。疏文分二：先總明順違、後各別會釋。今初分三：初總非前立，謂既俱聖教，不可受一非餘；二互相違，不可二文雙取，故云不能。二「深密經意」下會釋二經。恐有問言：若並不許，其如二經有文，如何會釋？故今為顯二經之意各有所為，不可偏執，偏執則互相違。三「得斯意」下結成和會。若得經意，二家俱得；受一非餘，則二家俱非，故離之則兩傷、合之則雙美。

疏「然欲會二宗」下，第二各別會釋。於中三：初標列章門、次廣會初二、後通略會釋。今初十對，句各一對，皆先明法性、後辯法相。如云一乘三乘對，則一乘是法性、三乘是法相，餘九例知。初二，次下廣明；後八，義分齊中具顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然欲會二宗」下，第二各別會釋。於中三：初標列章門、次廣會初二、後通略會釋。今初十對，句各一對，皆先明法性、後辯法相。如云一乘三乘對，則一乘是法性、三乘是法相，餘九例知。初二，次下廣明；後八，義分齊中具顯。

疏「且初二義」下，第二廣會初二也。於中二：先雙標二義、後別顯二相。所以雙明者，以初二義互相成故。謂若立五性為了，則三乘為了之義自彰，以有聲聞緣覺二定性故，則成二乘；有菩薩性成菩薩乘；不定性人通成三乘；無種性人三所不攝，則人天乘收，則五乘亦具。若以一性為了，則一乘義成，等有佛性故名一乘，無不成佛。故《涅槃》云「佛性者名為一乘」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「且初二義」下，第二廣會初二也。於中二：先雙標二義、後別顯二相。所以雙明者，以初二義互相成故。謂若立五性為了，則三乘為了之義自彰，以有聲聞緣覺二定性故，則成二乘；有菩薩性成菩薩乘；不定性人通成三乘；無種性人三所不攝，則人天乘收，則五乘亦具。若以一性為了，則一乘義成，等有佛性故名一乘，無不成佛。故《涅槃》云「佛性者名為一乘」。

疏「如法相」下，第二別顯二相者，先法相宗，中二：先標所宗；後「故深密三時教」下引文成立，總為二段：一明三乘為了、一乘為不了；後明五性為了，成前三乘。前中引其二經。初引《深密》雖明有性無性，意成三乘。言「初皆不成」者，小乘中說獨佛一人有大覺性，餘不說有，故皆不成佛。「次一向成」者，是第二時中唯說一乘，一切眾生皆得成佛，為一向成。盡成則太過，盡不成則不及，故皆方便，並為不了。以初未堪聞大，一向抑故；第二時中勸令欣佛，一向揚故。第三時中依理正說，有性皆成，非不及也；無性不成，非太過也，故稱實為了。上明三乘是了之證。「又初二卷」下，證一乘是權。後引《勝鬘》，亦但證一乘是權耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「如法相」下，第二別顯二相者，先法相宗，中二：先標所宗；後「故深密三時教」下引文成立，總為二段：一明三乘為了、一乘為不了；後明五性為了，成前三乘。前中引其二經。初引《深密》雖明有性無性，意成三乘。言「初皆不成」者，小乘中說獨佛一人有大覺性，餘不說有，故皆不成佛。「次一向成」者，是第二時中唯說一乘，一切眾生皆得成佛，為一向成。盡成則太過，盡不成則不及，故皆方便，並為不了。以初未堪聞大，一向抑故；第二時中勸令欣佛，一向揚故。第三時中依理正說，有性皆成，非不及也；無性不成，非太過也，故稱實為了。上明三乘是了之證。「又初二卷」下，證一乘是權。後引《勝鬘》，亦但證一乘是權耳。

疏「大般若」下，第二明五性為了，成前三乘，則顯一性一乘皆非了也。於中總五段引經，而三論附出，即分為五：一引《般若》說有五性，雖無第五，前四既有，無性必然。前三可知。第四云「雖未已入正性離生」者，謂不定性人未入見道，則容不定；若入見道，則名正定聚，不容不定。如入聲聞見道，終無迴心作菩薩人。言離生者，見惑過患，如生食在腹。若入見道，能離彼生，故云離生，至下更釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「大般若」下，第二明五性為了，成前三乘，則顯一性一乘皆非了也。於中總五段引經，而三論附出，即分為五：一引《般若》說有五性，雖無第五，前四既有，無性必然。前三可知。第四云「雖未已入正性離生」者，謂不定性人未入見道，則容不定；若入見道，則名正定聚，不容不定。如入聲聞見道，終無迴心作菩薩人。言離生者，見惑過患，如生食在腹。若入見道，能離彼生，故云離生，至下更釋。

疏「深密第二」下，引《深密經》。於中二：初指同前文、後「又云一切趣寂」下證有趣寂。若有趣寂，則五性義成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「深密第二」下，引《深密經》。於中二：初指同前文、後「又云一切趣寂」下證有趣寂。若有趣寂，則五性義成。

疏「又十輪」下，第三引《十輪》明定有三乘，以成五性；若無五性，無三乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又十輪」下，第三引《十輪》明定有三乘，以成五性；若無五性，無三乘故。

疏「故楞伽」下，第四正明五性。《莊嚴》、《瑜伽》二論例同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故楞伽」下，第四正明五性。《莊嚴》、《瑜伽》二論例同。

疏「善戒」下，第五引《善戒》、《地持》立有二性，以成前無性。故彼論云「種性有二：一有種性、二無種性。」彼論釋云「種性者，無始法爾，六處殊勝，展轉相續」等。而言「亦云」者，全同《楞伽》，以前不引彼經所釋，故今例釋，不欲繁文耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「善戒」下，第五引《善戒》、《地持》立有二性，以成前無性。故彼論云「種性有二：一有種性、二無種性。」彼論釋云「種性者，無始法爾，六處殊勝，展轉相續」等。而言「亦云」者，全同《楞伽》，以前不引彼經所釋，故今例釋，不欲繁文耳。

疏「若法性宗」下，疏文亦二：先標所宗、後「法華」下引證成立。長分十段：一引《法華》，雙明一乘一性。二引《涅槃》，明乘性相成。三重引《法華》，明無趣寂。四引《涅槃》第九，明無無性。五引經釋論，結成正義。六廣引諸經，遮救定性。七引《涅槃》，遮救無性。八引《法華》，遮救趣寂。九釋《勝鬘》，會一乘方便。十以《法華》結成破立。今初，分二：先正立一乘、後立一性釋成一乘。今初。「十方佛土中」等者，即第一〈方便品〉偈。上三句正立，第四句釋疑。言「無二亦無三」者，古有多說。大乘法師云：二即第二，三即第三，以菩薩乘勝，故為第一。此即生公意，而未盡其旨。生公云：「二者第二乘，三者第三乘，亦應無第一。」第一不乖所以大，故不無之。既無二三，一亦去矣。意云：今日一乘深有玄致，所以稱大。所以大者，義理深也。昔三乘中大乘既未融，餘二則立為權。若約悲智，萬行不乖今日之一，故云不乖所以大，故不無之。言既無二三一亦去者，昔說有三，二既不立，大豈獨存？以不收二乘故，又權指故，亦同羊鹿俱不得故，如光宅四乘中說。若天台等意，無二者，無有聲聞緣覺之二乘。無三者，總無昔日三乘，以皆非實故。宗說不同，任情去取。若望經意，但立一實為真趣，舉二三皆悉不許，不論大小。如說世間此人獨立，更無與比，非要別指張王二人。下句釋疑。疑云：若唯有一，昔何說三？又《華嚴經》云「或有國土說一乘，或二或三或四五，如是乃至無有量。」故今釋云：若以如來方便，則多少皆得。十方國土及昔說有三，是方便耳，非真實也。又次下經云「但以假名字，引導於眾生。」疏「又云初以三乘」等者，此引第二經，重成三皆是權。若具引者，經云「如彼長者，初以三車誘引諸子，然後但與大車，寶物莊嚴安隱第一。然彼長者無虛妄之咎。如來亦復如是，無有虛妄，初說三乘引導眾生，然後但以大乘而度脫之。」釋曰：此文皆明先三是權、後一為實，縱饒會二歸一，亦是三為方便，唯一為實耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若法性宗」下，疏文亦二：先標所宗、後「法華」下引證成立。長分十段：一引《法華》，雙明一乘一性。二引《涅槃》，明乘性相成。三重引《法華》，明無趣寂。四引《涅槃》第九，明無無性。五引經釋論，結成正義。六廣引諸經，遮救定性。七引《涅槃》，遮救無性。八引《法華》，遮救趣寂。九釋《勝鬘》，會一乘方便。十以《法華》結成破立。今初，分二：先正立一乘、後立一性釋成一乘。今初。「十方佛土中」等者，即第一〈方便品〉偈。上三句正立，第四句釋疑。言「無二亦無三」者，古有多說。大乘法師云：二即第二，三即第三，以菩薩乘勝，故為第一。此即生公意，而未盡其旨。生公云：「二者第二乘，三者第三乘，亦應無第一。」第一不乖所以大，故不無之。既無二三，一亦去矣。意云：今日一乘深有玄致，所以稱大。所以大者，義理深也。昔三乘中大乘既未融，餘二則立為權。若約悲智，萬行不乖今日之一，故云不乖所以大，故不無之。言既無二三一亦去者，昔說有三，二既不立，大豈獨存？以不收二乘故，又權指故，亦同羊鹿俱不得故，如光宅四乘中說。若天台等意，無二者，無有聲聞緣覺之二乘。無三者，總無昔日三乘，以皆非實故。宗說不同，任情去取。若望經意，但立一實為真趣，舉二三皆悉不許，不論大小。如說世間此人獨立，更無與比，非要別指張王二人。下句釋疑。疑云：若唯有一，昔何說三？又《華嚴經》云「或有國土說一乘，或二或三或四五，如是乃至無有量。」故今釋云：若以如來方便，則多少皆得。十方國土及昔說有三，是方便耳，非真實也。又次下經云「但以假名字，引導於眾生。」疏「又云初以三乘」等者，此引第二經，重成三皆是權。若具引者，經云「如彼長者，初以三車誘引諸子，然後但與大車，寶物莊嚴安隱第一。然彼長者無虛妄之咎。如來亦復如是，無有虛妄，初說三乘引導眾生，然後但以大乘而度脫之。」釋曰：此文皆明先三是權、後一為實，縱饒會二歸一，亦是三為方便，唯一為實耳。

疏「以性唯一」下，引其二文，明唯一性，證成一乘。此句總以一性成一乘。若有多性容有多乘，既唯一性並同作佛故，唯一乘耳。疏「故云諸佛兩足尊」下，引證。初引第一未來佛章，故彼偈云「未來世諸佛，雖說百千億，無數諸法門，其實為一乘。諸佛兩足尊，知法常無性，佛種從緣起，是故說一乘。是法住法位，世間相常住，於道場知已，導師方便說。」今但引兩句，顯諸法無性，成一性義耳。然上三偈，諸釋不同。今直解經文，初一偈明當佛開權終歸一實，故云其實為一乘。次偈釋說一乘所以，以唯一性故。謂若有二性，容有二乘；既唯一性，故說一乘耳。知法常無性者，知即能證知，法謂所證知。法即色心等一切法也。常無性者，所證理也，即是真如無性之理，覺諸法故。云何常無性？謂色心等從本已來性相空寂，非自非他、非即非離，湛然常寂，故曰無性。而言常者，謂本來即無，非推之使無，故曰常無性耳。佛種從緣起者，然有二義：一約因種，因種即正因佛性。故《涅槃》云「佛性者，即是無上菩提中道種子。」此種即前常無性理，故《涅槃》云「佛性者即是第一義空。」無性即空義也。緣即六度萬行，是緣因佛性，起彼正因，令得成佛。是故說一乘者，唯以佛性起於佛性，更無餘性，故說一乘，稱理說也。體同曰性，相似名種，故關中云：「如稻自生稻，不生餘穀，此屬性也。萌幹花粒其類無差，此屬種也。」二果種性，關中云：「佛報唯佛，其理不差，即性義也。說法度人，類皆相似，此種義也。」果之種性，緣真理生，故云從緣。故釋此偈云「佛緣理生，理既無二，是故說一乘耳。」意云：證理成佛，稱理說一。此中知法常無性偈，全同〈出現〉。〈出現品〉云「如來成正覺時，於其身中普見一切眾生成正覺，乃至普見一切眾生入涅槃，皆同一性所謂無性。」乃至云「知一切法皆無性故，得一切智大悲相續救度眾生。」謂知無性，佛性同故。準於下經，以知無性，尚得一成一切皆成，況無不說一乘而度脫之。後偈又云「是法住法位」等者，重釋前偈。言是法者，即前所知之法。所以常無性者，由住真如正位故。由緣無性，緣起即真；由即真故，故上云無性。言法位者，即真如正位。故《智論》說「法性、法界、法住、法位，皆真如異名。」世法即如，故皆常住。謂因乖常理，成三界無常。若解無常之實，即無常而成常矣。則常與無常二理不偏，故《涅槃經》況之二鳥。今於道場證知一切世間無常即真常理，猶懸鏡高堂，萬像斯鑒。二而不二不可言宣，以方便力假以言說。一尚假說，況有二三？故知前偈即 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以性唯一」下，引其二文，明唯一性，證成一乘。此句總以一性成一乘。若有多性容有多乘，既唯一性並同作佛故，唯一乘耳。疏「故云諸佛兩足尊」下，引證。初引第一未來佛章，故彼偈云「未來世諸佛，雖說百千億，無數諸法門，其實為一乘。諸佛兩足尊，知法常無性，佛種從緣起，是故說一乘。是法住法位，世間相常住，於道場知已，導師方便說。」今但引兩句，顯諸法無性，成一性義耳。然上三偈，諸釋不同。今直解經文，初一偈明當佛開權終歸一實，故云其實為一乘。次偈釋說一乘所以，以唯一性故。謂若有二性，容有二乘；既唯一性，故說一乘耳。知法常無性者，知即能證知，法謂所證知。法即色心等一切法也。常無性者，所證理也，即是真如無性之理，覺諸法故。云何常無性？謂色心等從本已來性相空寂，非自非他、非即非離，湛然常寂，故曰無性。而言常者，謂本來即無，非推之使無，故曰常無性耳。佛種從緣起者，然有二義：一約因種，因種即正因佛性。故《涅槃》云「佛性者，即是無上菩提中道種子。」此種即前常無性理，故《涅槃》云「佛性者即是第一義空。」無性即空義也。緣即六度萬行，是緣因佛性，起彼正因，令得成佛。是故說一乘者，唯以佛性起於佛性，更無餘性，故說一乘，稱理說也。體同曰性，相似名種，故關中云：「如稻自生稻，不生餘穀，此屬性也。萌幹花粒其類無差，此屬種也。」二果種性，關中云：「佛報唯佛，其理不差，即性義也。說法度人，類皆相似，此種義也。」果之種性，緣真理生，故云從緣。故釋此偈云「佛緣理生，理既無二，是故說一乘耳。」意云：證理成佛，稱理說一。此中知法常無性偈，全同〈出現〉。〈出現品〉云「如來成正覺時，於其身中普見一切眾生成正覺，乃至普見一切眾生入涅槃，皆同一性所謂無性。」乃至云「知一切法皆無性故，得一切智大悲相續救度眾生。」謂知無性，佛性同故。準於下經，以知無性，尚得一成一切皆成，況無不說一乘而度脫之。後偈又云「是法住法位」等者，重釋前偈。言是法者，即前所知之法。所以常無性者，由住真如正位故。由緣無性，緣起即真；由即真故，故上云無性。言法位者，即真如正位。故《智論》說「法性、法界、法住、法位，皆真如異名。」世法即如，故皆常住。謂因乖常理，成三界無常。若解無常之實，即無常而成常矣。則常與無常二理不偏，故《涅槃經》況之二鳥。今於道場證知一切世間無常即真常理，猶懸鏡高堂，萬像斯鑒。二而不二不可言宣，以方便力假以言說。一尚假說，況有二三？故知前偈即

一性之文，疏中略要但引一句耳。疏「又第三」下，此引〈藥草喻品〉證一性義。故彼經云「眾生住於種種之地，唯有如來如實見之明了無礙。如彼卉木叢林諸藥草等，而不自知上中下性。如來知是一相一味之法，所謂解脫相離相滅相，究竟涅槃常寂滅相，終歸於空。」今但略引二句以此證知，則明三乘之人不知差別即一，唯佛究之無三無二。言解脫者，真解脫也。故第二經偈云「為滅諦故修行於道，離諸苦縛名得解脫。是人於何而得解脫？但離虛妄名為解脫，其實未得一切解脫。」釋曰：一切解脫即真解脫，真解脫者即一解脫味，故無二味安有三乘？故又云「常寂滅相，即性淨涅槃。」是上世間相常住也，故皆一性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一性之文，疏中略要但引一句耳。疏「又第三」下，此引〈藥草喻品〉證一性義。故彼經云「眾生住於種種之地，唯有如來如實見之明了無礙。如彼卉木叢林諸藥草等，而不自知上中下性。如來知是一相一味之法，所謂解脫相離相滅相，究竟涅槃常寂滅相，終歸於空。」今但略引二句以此證知，則明三乘之人不知差別即一，唯佛究之無三無二。言解脫者，真解脫也。故第二經偈云「為滅諦故修行於道，離諸苦縛名得解脫。是人於何而得解脫？但離虛妄名為解脫，其實未得一切解脫。」釋曰：一切解脫即真解脫，真解脫者即一解脫味，故無二味安有三乘？故又云「常寂滅相，即性淨涅槃。」是上世間相常住也，故皆一性。

疏「涅槃亦云」下，第二引《涅槃》明乘性相成。非但唯一性，故說一乘。經明一性，即一乘也。即第二十七經云「善男子！畢竟有二種：一者莊嚴畢竟、二者究竟畢竟。一者世間畢竟、二者出世間畢竟。莊嚴畢竟者，六波羅蜜。究竟畢竟者，一切眾生所得一乘，一乘者名為佛性。以是義故，我說一切眾生悉有佛性，一切眾生實有一乘，以無明覆故不能自見。」釋曰：以皆有佛性，故唯一乘。又佛性者，即是第一義空之理，理能運載即是乘義耳。疏「師子吼者名決定說」者，亦即第二十七經〈師子吼品〉。釋曰：若不宣說一切眾生皆有佛性，則是野干鳴，設千萬年在於佛法，終不能作師子吼也。疏「三十三又云」下，引證佛性即是一乘，非但因同，果亦同也。亦〈師子吼品〉，彼明海有八德，下具合之，此合第三一味之義。經中但加標云三者一味，釋如疏文。「一甘露」者，正顯一味。甘露以喻涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「涅槃亦云」下，第二引《涅槃》明乘性相成。非但唯一性，故說一乘。經明一性，即一乘也。即第二十七經云「善男子！畢竟有二種：一者莊嚴畢竟、二者究竟畢竟。一者世間畢竟、二者出世間畢竟。莊嚴畢竟者，六波羅蜜。究竟畢竟者，一切眾生所得一乘，一乘者名為佛性。以是義故，我說一切眾生悉有佛性，一切眾生實有一乘，以無明覆故不能自見。」釋曰：以皆有佛性，故唯一乘。又佛性者，即是第一義空之理，理能運載即是乘義耳。疏「師子吼者名決定說」者，亦即第二十七經〈師子吼品〉。釋曰：若不宣說一切眾生皆有佛性，則是野干鳴，設千萬年在於佛法，終不能作師子吼也。疏「三十三又云」下，引證佛性即是一乘，非但因同，果亦同也。亦〈師子吼品〉，彼明海有八德，下具合之，此合第三一味之義。經中但加標云三者一味，釋如疏文。「一甘露」者，正顯一味。甘露以喻涅槃。