大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「今承理教之力略啟四門」下，第三開章別釋也。於中先標、後釋。今初也。應有難云：既極位方知，何以凡情輒窺大教？故此云耳，依憑教理，聖教許故。故《涅槃》云「具縛凡夫能知如來祕密之藏。」〈毘盧遮那品〉云「如因日光照，還見於日輪。我以佛智光，見佛所行道。」即因佛教能了教也。即仰推之智，信解而知耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今承理教之力略啟四門」下，第三開章別釋也。於中先標、後釋。今初也。應有難云：既極位方知，何以凡情輒窺大教？故此云耳，依憑教理，聖教許故。故《涅槃》云「具縛凡夫能知如來祕密之藏。」〈毘盧遮那品〉云「如因日光照，還見於日輪。我以佛智光，見佛所行道。」即因佛教能了教也。即仰推之智，信解而知耳。

疏「今初且西域」下，釋第一門。於中三：初雙標開合、次「且不分」下雙釋開合、後「以斯多義」下雙結開合。今初也。西域開合者，如龍樹之釋《大品》、無著之解《金剛》等，皆合而不分也；而智光、戒賢各分三時，皆開而不合也。東夏開不開者，如僧肇之解《淨名》、僧叡之釋《思益》等，皆合而不分也；生公之立四輪、智者之立四教等，皆開而不合也。故諸德見開有失則合、見合有失則開，不應局執也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初且西域」下，釋第一門。於中三：初雙標開合、次「且不分」下雙釋開合、後「以斯多義」下雙結開合。今初也。西域開合者，如龍樹之釋《大品》、無著之解《金剛》等，皆合而不分也；而智光、戒賢各分三時，皆開而不合也。東夏開不開者，如僧肇之解《淨名》、僧叡之釋《思益》等，皆合而不分也；生公之立四輪、智者之立四教等，皆開而不合也。故諸德見開有失則合、見合有失則開，不應局執也。

疏「殊途同歸」者，《周易》云「天下殊途而同歸，百慮而一致。」謂若千逕九逵王城不二，九流百氏大道寧差。今疏借用，乃通三義：一約教，始隨機異故殊途，終歸顯實故一致；二約機則異，就理常一；三體外無權，權即是實，故殊途同致也。疏「二、一音普應一雨普滋」者，一音即是《淨名》，一雨即《法華．藥草喻品》，謂三草二木不同，同承一雨之潤；五性三乘不一，法雨一味無差故。彼經云「如來知是一相一味之法，所謂解脫相、離相、滅相、究竟涅槃常寂滅相，終歸於空」等。疏「三、原聖本意為一事故」者，亦是《法華》中意。故彼經云「過去諸佛以無量無數方便，種種因緣譬喻言詞，而為眾生演說諸法，是法皆為一佛乘故。」一佛乘者，即華嚴矣。又云「我此九部法，隨順眾生說，入大乘為本，以故說是經。」皆為一事也。疏「四、隨一一文眾解不同」者，此通明諸經。如經說一無常，或有解者以生滅代謝故云無常；或云無彼常故名為無常；或云不生不滅名為無常；或即無法可常也；或云真如一法隨染淨緣轉變不常故名無常。或聞無常，便知對常以說無常，非常非無常，以為中道等。明知隨人解不同也。又苦集滅道四名則同，隨機解殊，乃有四種。又《涅槃》云「十二因緣，下智觀者得聲聞菩提，中智觀者得緣覺菩提，上智觀者得菩薩菩提，上上智觀者得佛菩提。」又如一乘，五教機解不同，三諦差別。《中論》偈云「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦是中道義。」即有多人解不同也。或云：既言因緣所生，那得即空？要須析因緣盡，方乃會空。呼十方空為即空。亦名為假名者，有為虛弱，勢不獨立。假眾緣成，從緣故假，非施權之假。亦是中道義者，離斷常故名為中道，非佛性中道。若作此解者，雖三句皆空，尚不成即空，況即假即中？此生滅四諦中義也。或云：因緣所生法，不須破滅，體即是空。而不得即假即中；設作假中，皆順入空。何者？諸法皆即空，無主宰故。假亦即空，假施設故。中亦即空，離斷常二邊故。此三番語異，俱順入空，退非二乘析法、進非別圓，乃是三獸度河之意耳。或謂即空即假即中，三種邐迤各各有異。三種皆空者，無主故空、虛設故空、無邊故空。三種皆假者，同有名字故假。三種皆中者，中真、中機、中實故。謂空名中者，約真諦故。假名中者，就機設化，不住化不化故。中名中者，約一實諦之中道故。此得別失圓。或謂即空即假即中，雖三而一、雖一而三，不相妨礙。三種皆空者，言思道斷故。三種皆假者，但有名字故。三種皆中者，即是實相故。但以空為名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「殊途同歸」者，《周易》云「天下殊途而同歸，百慮而一致。」謂若千逕九逵王城不二，九流百氏大道寧差。今疏借用，乃通三義：一約教，始隨機異故殊途，終歸顯實故一致；二約機則異，就理常一；三體外無權，權即是實，故殊途同致也。疏「二、一音普應一雨普滋」者，一音即是《淨名》，一雨即《法華．藥草喻品》，謂三草二木不同，同承一雨之潤；五性三乘不一，法雨一味無差故。彼經云「如來知是一相一味之法，所謂解脫相、離相、滅相、究竟涅槃常寂滅相，終歸於空」等。疏「三、原聖本意為一事故」者，亦是《法華》中意。故彼經云「過去諸佛以無量無數方便，種種因緣譬喻言詞，而為眾生演說諸法，是法皆為一佛乘故。」一佛乘者，即華嚴矣。又云「我此九部法，隨順眾生說，入大乘為本，以故說是經。」皆為一事也。疏「四、隨一一文眾解不同」者，此通明諸經。如經說一無常，或有解者以生滅代謝故云無常；或云無彼常故名為無常；或云不生不滅名為無常；或即無法可常也；或云真如一法隨染淨緣轉變不常故名無常。或聞無常，便知對常以說無常，非常非無常，以為中道等。明知隨人解不同也。又苦集滅道四名則同，隨機解殊，乃有四種。又《涅槃》云「十二因緣，下智觀者得聲聞菩提，中智觀者得緣覺菩提，上智觀者得菩薩菩提，上上智觀者得佛菩提。」又如一乘，五教機解不同，三諦差別。《中論》偈云「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦是中道義。」即有多人解不同也。或云：既言因緣所生，那得即空？要須析因緣盡，方乃會空。呼十方空為即空。亦名為假名者，有為虛弱，勢不獨立。假眾緣成，從緣故假，非施權之假。亦是中道義者，離斷常故名為中道，非佛性中道。若作此解者，雖三句皆空，尚不成即空，況即假即中？此生滅四諦中義也。或云：因緣所生法，不須破滅，體即是空。而不得即假即中；設作假中，皆順入空。何者？諸法皆即空，無主宰故。假亦即空，假施設故。中亦即空，離斷常二邊故。此三番語異，俱順入空，退非二乘析法、進非別圓，乃是三獸度河之意耳。或謂即空即假即中，三種邐迤各各有異。三種皆空者，無主故空、虛設故空、無邊故空。三種皆假者，同有名字故假。三種皆中者，中真、中機、中實故。謂空名中者，約真諦故。假名中者，就機設化，不住化不化故。中名中者，約一實諦之中道故。此得別失圓。或謂即空即假即中，雖三而一、雖一而三，不相妨礙。三種皆空者，言思道斷故。三種皆假者，但有名字故。三種皆中者，即是實相故。但以空為名，

即具假中，悟空即悟假中。餘亦如是。是知隨聞一法起種種解，圓機受教無教不圓，偏機受教圓亦偏矣。既隨一文異解，何須分判不同。疏「五、多種說法成枝流」者，上義亦傍該諸經，今正引當經立理。〈法界品〉云「法欲滅時有千部異、千種說法」等，何不尋條以得根，便欲派本而為末，渾純源之一味，成澆薄之枝流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即具假中，悟空即悟假中。餘亦如是。是知隨聞一法起種種解，圓機受教無教不圓，偏機受教圓亦偏矣。既隨一文異解，何須分判不同。疏「五、多種說法成枝流」者，上義亦傍該諸經，今正引當經立理。〈法界品〉云「法欲滅時有千部異、千種說法」等，何不尋條以得根，便欲派本而為末，渾純源之一味，成澆薄之枝流。

疏「以斯五義」下，三總結也。夫子云：「攻乎異端，斯害也矣。」何得執異迷同、是非競作？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以斯五義」下，三總結也。夫子云：「攻乎異端，斯害也矣。」何得執異迷同、是非競作？

疏「其分教者」下，釋分教中乃有十意：前五對前五義，後五顯過於前。疏「一、理雖一味」等者，謂今欲分教，非欲分理。迷於權實，寧契佛心？二中，一音但是教本，非即是教，教乃在機。隨機不同，今分彼教。故《淨名》云「佛以一音演說法，眾生各各隨所解。」今分隨所解耳。其猶長風是一，百竅異吹。豈以一風不殊，便謂百竅齊響？一雨，亦就佛說。三草，即就機殊。今分三草教殊，非析一雨令異，故經云「雖一地所生、一雨所潤，而諸草木各有差別。」以一音一雨義相不異，故但說一音。三中「本意未申」者，如佛本為一大事出現於世，四十餘年未顯真實，今分一代時教，豈妨判有淺深？言「隨他意語」者，佛有三語：一隨自意語，說自所證一實等故；二隨他意語，一向方便引眾生故；三隨自他意語，半稱自證、半隨機故。今分後之二語，不分初一隨自意也。四中「言有通別」者，如前所引，此通隨聞異解；有不通者，就此分之。如說人空法有，斯即小乘，不可名大。若說二空，此可名大，不得名小。說有五性非是一性，說一性處非是說五。如是等文無容異解，故須分之。五中，有二義故，雖分權實，不成枝派。一「善會佛意」，所說權教乃是隨宜，所說實者稱理究竟。二「有開顯」者，說彼權教是方便門，說於實教是真實相。不謂方便為真實，則方便門開知實理之普周，則真實相顯。故《法華經》云「此經開方便門示真實相。」今能開顯故，不滯枝派。約佛施張故，須分權實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「其分教者」下，釋分教中乃有十意：前五對前五義，後五顯過於前。疏「一、理雖一味」等者，謂今欲分教，非欲分理。迷於權實，寧契佛心？二中，一音但是教本，非即是教，教乃在機。隨機不同，今分彼教。故《淨名》云「佛以一音演說法，眾生各各隨所解。」今分隨所解耳。其猶長風是一，百竅異吹。豈以一風不殊，便謂百竅齊響？一雨，亦就佛說。三草，即就機殊。今分三草教殊，非析一雨令異，故經云「雖一地所生、一雨所潤，而諸草木各有差別。」以一音一雨義相不異，故但說一音。三中「本意未申」者，如佛本為一大事出現於世，四十餘年未顯真實，今分一代時教，豈妨判有淺深？言「隨他意語」者，佛有三語：一隨自意語，說自所證一實等故；二隨他意語，一向方便引眾生故；三隨自他意語，半稱自證、半隨機故。今分後之二語，不分初一隨自意也。四中「言有通別」者，如前所引，此通隨聞異解；有不通者，就此分之。如說人空法有，斯即小乘，不可名大。若說二空，此可名大，不得名小。說有五性非是一性，說一性處非是說五。如是等文無容異解，故須分之。五中，有二義故，雖分權實，不成枝派。一「善會佛意」，所說權教乃是隨宜，所說實者稱理究竟。二「有開顯」者，說彼權教是方便門，說於實教是真實相。不謂方便為真實，則方便門開知實理之普周，則真實相顯。故《法華經》云「此經開方便門示真實相。」今能開顯故，不滯枝派。約佛施張故，須分權實。

疏「又王之密語所為別故」下，有五意顯過於前不分。此一初也。《涅槃》第九說先陀婆一名四實：一者鹽、二者器、三者水、四者馬，釋中一水、二鹽、三器、四馬故。彼文云「如是四法皆同此名。有智之臣善知此名，若王洗時索先陀婆，即便奉水。若王食時索先陀婆，即便奉鹽。若王食已將欲飲漿索先陀婆，即便奉器。若王欲遊索先陀婆，即便奉馬。如是智臣善解大王四種密語。是大乘經亦復如是。有四無常，大乘智臣應當善知。若佛出世為眾生說如來涅槃，智臣當知此是如來為計常者說無常相，欲令比丘修無常想。或復說言正法當滅，智臣應知，此是如來為計樂者說於苦相，欲令比丘多修苦想。又復說言我今病苦、眾僧破壞，智臣當知，此是如來為計我者說無我相，欲令比丘修無我想。或復說言所謂空者是正解脫，智臣當知，此是如來說正解脫無二十五有，欲令比丘修學空想。以是義故，是正解脫則名為空亦名不動。謂不動者，是解脫中無有苦故，是故不動。是正解脫，亦為無相，謂無相者，無有色聲香味觸等，故名無相。是正解脫常不變易，是解脫中無有無常熱惱變易，是故解脫名曰常住不變清涼。或復說言一切眾生有如來性，智臣當知，此是如來說於常法，欲令比丘修正常法。是諸比丘若能如是隨順學者，當知是人真我弟子。」然彼經疏不釋不次所以，但案次配釋而已，前四彰權隱實、後一彰實隱權。今謂前別喻中，即無常、苦、空、無我而為其次，以水方圓任器，是無常故；鹽是苦故；器當其空，有器之用故；馬由人策，不自在故。合中，無常苦無我是三修法，屬生死故；四合空者是正解脫。而解脫中，空無我苦不淨及無常，即是常故，故一空中明有四義，並以器喻。而最後佛性彰其妙有，即合前馬。然空中四義遮無常等，佛性一義顯是真常，亦應具說我樂淨等，含在正解脫中，不動是樂、無相是淨、無變熱惱即是常義、馬又我義，是則此中具彰八行。由於生死無常等中，密顯常等，故為密語。又初標中鹽在初者，亦是苦、空、無常、無我而為其次，如常所明。故此釋不同古師之義。然引此文意，令隨所說言須善得意，豈可渾然不分權實。疏「不識權實以深為淺」等者，第二意也。如言初發心時便成正覺，而謂但是如來方便說者，是以深為淺也。不能正修，高推聖境，即不能速證無上菩提，故云「失於大利」。〈離世間品〉云「修此法者，少作功力疾得菩提」等。言「以淺為深虛其功」者，猶如世尊為止亂想，令數息看心，為厭苦者令出三界。眾生不了，耽味為真，勤苦不已，多用功力所獲至微，不得涅槃一日之價 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又王之密語所為別故」下，有五意顯過於前不分。此一初也。《涅槃》第九說先陀婆一名四實：一者鹽、二者器、三者水、四者馬，釋中一水、二鹽、三器、四馬故。彼文云「如是四法皆同此名。有智之臣善知此名，若王洗時索先陀婆，即便奉水。若王食時索先陀婆，即便奉鹽。若王食已將欲飲漿索先陀婆，即便奉器。若王欲遊索先陀婆，即便奉馬。如是智臣善解大王四種密語。是大乘經亦復如是。有四無常，大乘智臣應當善知。若佛出世為眾生說如來涅槃，智臣當知此是如來為計常者說無常相，欲令比丘修無常想。或復說言正法當滅，智臣應知，此是如來為計樂者說於苦相，欲令比丘多修苦想。又復說言我今病苦、眾僧破壞，智臣當知，此是如來為計我者說無我相，欲令比丘修無我想。或復說言所謂空者是正解脫，智臣當知，此是如來說正解脫無二十五有，欲令比丘修學空想。以是義故，是正解脫則名為空亦名不動。謂不動者，是解脫中無有苦故，是故不動。是正解脫，亦為無相，謂無相者，無有色聲香味觸等，故名無相。是正解脫常不變易，是解脫中無有無常熱惱變易，是故解脫名曰常住不變清涼。或復說言一切眾生有如來性，智臣當知，此是如來說於常法，欲令比丘修正常法。是諸比丘若能如是隨順學者，當知是人真我弟子。」然彼經疏不釋不次所以，但案次配釋而已，前四彰權隱實、後一彰實隱權。今謂前別喻中，即無常、苦、空、無我而為其次，以水方圓任器，是無常故；鹽是苦故；器當其空，有器之用故；馬由人策，不自在故。合中，無常苦無我是三修法，屬生死故；四合空者是正解脫。而解脫中，空無我苦不淨及無常，即是常故，故一空中明有四義，並以器喻。而最後佛性彰其妙有，即合前馬。然空中四義遮無常等，佛性一義顯是真常，亦應具說我樂淨等，含在正解脫中，不動是樂、無相是淨、無變熱惱即是常義、馬又我義，是則此中具彰八行。由於生死無常等中，密顯常等，故為密語。又初標中鹽在初者，亦是苦、空、無常、無我而為其次，如常所明。故此釋不同古師之義。然引此文意，令隨所說言須善得意，豈可渾然不分權實。疏「不識權實以深為淺」等者，第二意也。如言初發心時便成正覺，而謂但是如來方便說者，是以深為淺也。不能正修，高推聖境，即不能速證無上菩提，故云「失於大利」。〈離世間品〉云「修此法者，少作功力疾得菩提」等。言「以淺為深虛其功」者，猶如世尊為止亂想，令數息看心，為厭苦者令出三界。眾生不了，耽味為真，勤苦不已，多用功力所獲至微，不得涅槃一日之價

，故云「虛其功故」，即虛廢功力也。疏「莊嚴聖教令深廣故」者，第三意也。謂分析權實空有，取捨偏圓遲速，方知佛法微妙深玄，無不包攝。譬猶不泛大海，豈識邊涯？不識土石，安知真寶？故《智論》釋法施云「依隨經論，廣作義理，為立名字，皆名法施。」又若不分權實，則謂三教大同。今明大乘尚有權實，何況小耶？小乘比大，由若螢光方於日照。小是佛教尚被斥訶，況於儒道比之佛法，則天地懸隔矣。以此重重揀之，方知佛法深奧。疏「諸聖教中自有分故」者，第四意也。如《解深密》立三時，不同《解節》。《金光明》立三輪之異，《涅槃》自分半滿，又約五味之差，皆佛自分也。疏「諸大菩薩亦開教故」者，第五意也。若無著之扶五性及與三時，龍樹之判四門共與不共，皆揀權實有取捨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，故云「虛其功故」，即虛廢功力也。疏「莊嚴聖教令深廣故」者，第三意也。謂分析權實空有，取捨偏圓遲速，方知佛法微妙深玄，無不包攝。譬猶不泛大海，豈識邊涯？不識土石，安知真寶？故《智論》釋法施云「依隨經論，廣作義理，為立名字，皆名法施。」又若不分權實，則謂三教大同。今明大乘尚有權實，何況小耶？小乘比大，由若螢光方於日照。小是佛教尚被斥訶，況於儒道比之佛法，則天地懸隔矣。以此重重揀之，方知佛法深奧。疏「諸聖教中自有分故」者，第四意也。如《解深密》立三時，不同《解節》。《金光明》立三輪之異，《涅槃》自分半滿，又約五味之差，皆佛自分也。疏「諸大菩薩亦開教故」者，第五意也。若無著之扶五性及與三時，龍樹之判四門共與不共，皆揀權實有取捨也。

疏「以斯多義」下，第三雙結離合，而捨合從離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以斯多義」下，第三雙結離合，而捨合從離。

第二古今違順中，先敘此方、後明西域。前中，先總標、後別釋。一一師中多分為二：先敘昔義、後辯順違。一音中，疏「上之」下，辯順違。先出彼意。言「各得圓音一義」者，言含縱奪。縱之則順下〈出現品〉，明如來圓音有其十義，十義之後復六句融通，今但得十義中之一耳。初師則順善口天女一聲之中與百千種樂而共相應，則佛一音之中有多音也。後師則順如水一味隨器成異，則如來本無多音。故云各得一義耳。又此二義，若不會釋，敵體相違、互不相許，則齊楚俱失，並應奪之。若取各自所宗故，各得一義而與之耳，然並為教本，下又都奪耳。疏「二、立二種教隋遠法師亦同此立」者，彼《涅槃疏》初云「聖教雖眾，略有二種：一聲聞藏、二菩薩藏」是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二古今違順中，先敘此方、後明西域。前中，先總標、後別釋。一一師中多分為二：先敘昔義、後辯順違。一音中，疏「上之」下，辯順違。先出彼意。言「各得圓音一義」者，言含縱奪。縱之則順下〈出現品〉，明如來圓音有其十義，十義之後復六句融通，今但得十義中之一耳。初師則順善口天女一聲之中與百千種樂而共相應，則佛一音之中有多音也。後師則順如水一味隨器成異，則如來本無多音。故云各得一義耳。又此二義，若不會釋，敵體相違、互不相許，則齊楚俱失，並應奪之。若取各自所宗故，各得一義而與之耳，然並為教本，下又都奪耳。疏「二、立二種教隋遠法師亦同此立」者，彼《涅槃疏》初云「聖教雖眾，略有二種：一聲聞藏、二菩薩藏」是也。

疏「斯則文」下，二辯順違。先明其順，順於至教。《涅槃》半滿，前已廣引。疏「蓋是對小」下，辯違。上云順者，但順通相之意，未知佛之深旨。半滿之言，顯在小大密意而說。復有以權為半、以實為滿，則大乘中有半滿矣。亦猶緣覺聲聞，開之有異則成二乘，合之有同總稱為小。權實亦爾，開之有異權可稱半，合之大同故並稱滿。是則實教唯滿，小教唯半，權大乘者亦半亦滿也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「斯則文」下，二辯順違。先明其順，順於至教。《涅槃》半滿，前已廣引。疏「蓋是對小」下，辯違。上云順者，但順通相之意，未知佛之深旨。半滿之言，顯在小大密意而說。復有以權為半、以實為滿，則大乘中有半滿矣。亦猶緣覺聲聞，開之有異則成二乘，合之有同總稱為小。權實亦爾，開之有異權可稱半，合之大同故並稱滿。是則實教唯滿，小教唯半，權大乘者亦半亦滿也。

疏「此雖約機」下，辯順違。直出其立意不離半滿，半滿順違即此順違也。言「不出半滿」者，頓即前滿、漸具半滿。以具有三乘，二乘是半、大乘是滿。故以機就教，有直有曲，故分漸頓耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此雖約機」下，辯順違。直出其立意不離半滿，半滿順違即此順違也。言「不出半滿」者，頓即前滿、漸具半滿。以具有三乘，二乘是半、大乘是滿。故以機就教，有直有曲，故分漸頓耳。

疏「三、唐初印法師」下，第三師，先敘昔義。中有三：初總標、二「屈曲」下正立，三「又此」下揀異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三、唐初印法師」下，第三師，先敘昔義。中有三：初總標、二「屈曲」下正立，三「又此」下揀異。

疏「此約化儀以判」下，辯順違，先順、後違。順中三：初一句總出立意、第二遮破釋成、第三結成昔義。今初。第一半滿，約所說法立。第二漸頓，約機以立。今此一師，約化儀立，謂佛以法化生，有曲直故，即化法儀式不同耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此約化儀以判」下，辯順違，先順、後違。順中三：初一句總出立意、第二遮破釋成、第三結成昔義。今初。第一半滿，約所說法立。第二漸頓，約機以立。今此一師，約化儀立，謂佛以法化生，有曲直故，即化法儀式不同耳。

疏「然華嚴」下，第二遮破釋成。謂《刊定記》不許此師立義，先破總名、後破四異。今為昔通，則遮其破耳。文即分二：先救總名、後救四異。今初至「故云屈曲」，是救其破於總名。彼疏破中，先牒義竟，云「若爾，《涅槃》、《法華》、《維摩》、《楞伽》、《密嚴》、《勝鬘》、《佛藏經》等皆釋迦說，應不明於如來藏性實相法界等(此破屈曲，以有平道故)。《華嚴》、《梵網》既舍那說，何故《華嚴》說於四諦，〈普賢行〉等品中皆云隨諸眾生所應調伏作如是說？又〈問明〉、〈淨行〉、〈梵行〉三賢十地，〈離世間〉、〈入法界〉等諸品之中不應皆說對治行法等(此破平道，以有屈曲故也)。」今疏云「雖有隨諸眾生各別調伏」者，此牒其破平道教中屈曲之文。疏「皆是稱性一時頓演」者，釋成是其平道之義，以稱性之巧，無邊差別皆是平道。又一時頓演不同屈曲，說權之時不說實、說實之時不說權，說四諦唯為小乘、說六度唯被菩薩，故一切並陳尤顯平道。又說隨眾生者，說於世尊餘處隨機，非此經中是隨機說。疏「涅槃等雖說一極」者，此牒其破屈曲教中有平道之文。疏「或對權實」下，釋成是屈曲之義。言屈曲者，非是有真如法性即非屈曲，但取隨機隱顯為屈曲耳。此上二句，是約《法華》明是屈曲。昔權今實、破三顯一，明權則未說實、說實必廢於權，不同《華嚴》權實齊彰、一時頓用，故名屈曲。疏「或會異歸同」下，約《涅槃經》以明屈曲。《涅槃》會昔有餘之義，同歸一味涅槃，先異後同，亦成屈曲。不同《華嚴》，若同若異、空不空等一時頓演。又云一切如來或說不說者，古德共云：日月燈明佛，晨旦說法華，中夜便滅度。則《法華》之外，非是別時更說《涅槃》。謂人根利故，聞《法華》竟，不復須說《涅槃》，則《涅槃》或說不說，謂或有國土唯說三乘，究竟不破；或有國土唯說一乘，無三可破。則知《法華》亦有說不說。不同《華嚴》云「我不見有一佛國土，其中如來不說此法。」明是平道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然華嚴」下，第二遮破釋成。謂《刊定記》不許此師立義，先破總名、後破四異。今為昔通，則遮其破耳。文即分二：先救總名、後救四異。今初至「故云屈曲」，是救其破於總名。彼疏破中，先牒義竟，云「若爾，《涅槃》、《法華》、《維摩》、《楞伽》、《密嚴》、《勝鬘》、《佛藏經》等皆釋迦說，應不明於如來藏性實相法界等(此破屈曲，以有平道故)。《華嚴》、《梵網》既舍那說，何故《華嚴》說於四諦，〈普賢行〉等品中皆云隨諸眾生所應調伏作如是說？又〈問明〉、〈淨行〉、〈梵行〉三賢十地，〈離世間〉、〈入法界〉等諸品之中不應皆說對治行法等(此破平道，以有屈曲故也)。」今疏云「雖有隨諸眾生各別調伏」者，此牒其破平道教中屈曲之文。疏「皆是稱性一時頓演」者，釋成是其平道之義，以稱性之巧，無邊差別皆是平道。又一時頓演不同屈曲，說權之時不說實、說實之時不說權，說四諦唯為小乘、說六度唯被菩薩，故一切並陳尤顯平道。又說隨眾生者，說於世尊餘處隨機，非此經中是隨機說。疏「涅槃等雖說一極」者，此牒其破屈曲教中有平道之文。疏「或對權實」下，釋成是屈曲之義。言屈曲者，非是有真如法性即非屈曲，但取隨機隱顯為屈曲耳。此上二句，是約《法華》明是屈曲。昔權今實、破三顯一，明權則未說實、說實必廢於權，不同《華嚴》權實齊彰、一時頓用，故名屈曲。疏「或會異歸同」下，約《涅槃經》以明屈曲。《涅槃》會昔有餘之義，同歸一味涅槃，先異後同，亦成屈曲。不同《華嚴》，若同若異、空不空等一時頓演。又云一切如來或說不說者，古德共云：日月燈明佛，晨旦說法華，中夜便滅度。則《法華》之外，非是別時更說《涅槃》。謂人根利故，聞《法華》竟，不復須說《涅槃》，則《涅槃》或說不說，謂或有國土唯說三乘，究竟不破；或有國土唯說一乘，無三可破。則知《法華》亦有說不說。不同《華嚴》云「我不見有一佛國土，其中如來不說此法。」明是平道。

疏「約釋迦為主」下，第二救破四異。彼疏破云「又四異中，眾處兩異皆違經說，七處並是娑婆界故(上破處異)。」又云「〈出現品〉云十方諸佛讚普賢言能說此法，今此會中有佛剎微塵眾生發菩提心故。〈發心品〉中云亦同此說。準此故知有地前器(此上破眾異)。是故此師所立多違教理，甚難依也(此結破也)。」彼破二異，今疏通二異：後一是救《刊定》破處異；初一是遮有餘師破其主異，謂恐有破云：下經既云「或名釋迦牟尼，或名毘盧遮那。」明知二主不異，何言主異？故今通云：釋迦為主，但是三身中化身；遮那為主，則十身具顯。化身乃是十身之一，故云「必具釋迦」。是則總別異也，何言不異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「約釋迦為主」下，第二救破四異。彼疏破云「又四異中，眾處兩異皆違經說，七處並是娑婆界故(上破處異)。」又云「〈出現品〉云十方諸佛讚普賢言能說此法，今此會中有佛剎微塵眾生發菩提心故。〈發心品〉中云亦同此說。準此故知有地前器(此上破眾異)。是故此師所立多違教理，甚難依也(此結破也)。」彼破二異，今疏通二異：後一是救《刊定》破處異；初一是遮有餘師破其主異，謂恐有破云：下經既云「或名釋迦牟尼，或名毘盧遮那。」明知二主不異，何言主異？故今通云：釋迦為主，但是三身中化身；遮那為主，則十身具顯。化身乃是十身之一，故云「必具釋迦」。是則總別異也，何言不異？

疏「娑婆之處未融華藏，華藏之處必融娑婆」者，此通《刊定》破處異也。餘處王城舍衛，未言即是華藏娑婆；今云七處自有二義，故同華藏：一約本末分岐故，七處亦是華藏界中第十三重之內。二約淨穢該徹，則摩竭提國其地金剛，說初品時華藏世界六種震動。彼疏序云「剎該淨穢，娑婆震而華藏動。」豈不華藏之處融耶？故知破其處異，自違己說也。所以不救破眾異者，由《刊定》破最不當故。彼眾異中但云：釋迦經中通被三乘，遮那經中唯被菩薩，則通局之殊而破彼義，乃引凡夫發心豈非菩薩之器，況此經發心又甚深故。其說異一種，他人不破，故此不救。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「娑婆之處未融華藏，華藏之處必融娑婆」者，此通《刊定》破處異也。餘處王城舍衛，未言即是華藏娑婆；今云七處自有二義，故同華藏：一約本末分岐故，七處亦是華藏界中第十三重之內。二約淨穢該徹，則摩竭提國其地金剛，說初品時華藏世界六種震動。彼疏序云「剎該淨穢，娑婆震而華藏動。」豈不華藏之處融耶？故知破其處異，自違己說也。所以不救破眾異者，由《刊定》破最不當故。彼眾異中但云：釋迦經中通被三乘，遮那經中唯被菩薩，則通局之殊而破彼義，乃引凡夫發心豈非菩薩之器，況此經發心又甚深故。其說異一種，他人不破，故此不救。

疏「略云四異」下，第三結成昔義。言「異實有多」者，更舉十條：一教門儀式異。於中復有多義，謂全依海印曾無出入，一時頓演與前後次第不同。放光集眾一多通局，請答言念現相等殊，道場莊嚴勝劣不等，故云教門儀式異也。二所詮理致異。圓融歷別多義不同，十十法門有多差別，如義分齊中。三成佛遲速異。謂或唯一念、或無量劫，念劫圓融長短自在，不局三祇及應化故。四見佛通局異。無論凡聖許見十身，不局地前地上之別故。五說教時分異。始成即說時有十重，念劫圓融不局三七等故。六見境寬狹異。地獄天子、六千比丘，肉眼遠徹周法界見，不局三千有分限故。七因果行位異。具足圓融行布，性相交徹故。八立乘多少異。或說一乘、或無量乘，不局三乘五乘定故。九利益勝劣異。地獄天子三重頓圓，塵塵剎剎無盡利益故。十流通付囑異。盡未來際長流不斷，諸佛親護非小乘故。歷別細求過此更有，故云異實有多。「誠如所判」者，結成昔義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「略云四異」下，第三結成昔義。言「異實有多」者，更舉十條：一教門儀式異。於中復有多義，謂全依海印曾無出入，一時頓演與前後次第不同。放光集眾一多通局，請答言念現相等殊，道場莊嚴勝劣不等，故云教門儀式異也。二所詮理致異。圓融歷別多義不同，十十法門有多差別，如義分齊中。三成佛遲速異。謂或唯一念、或無量劫，念劫圓融長短自在，不局三祇及應化故。四見佛通局異。無論凡聖許見十身，不局地前地上之別故。五說教時分異。始成即說時有十重，念劫圓融不局三七等故。六見境寬狹異。地獄天子、六千比丘，肉眼遠徹周法界見，不局三千有分限故。七因果行位異。具足圓融行布，性相交徹故。八立乘多少異。或說一乘、或無量乘，不局三乘五乘定故。九利益勝劣異。地獄天子三重頓圓，塵塵剎剎無盡利益故。十流通付囑異。盡未來際長流不斷，諸佛親護非小乘故。歷別細求過此更有，故云異實有多。「誠如所判」者，結成昔義也。

疏「但以」下，第二辯違。既不判屈曲之淺深，便令多法渾同無別，不能令人善識權實，故不依之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「但以」下，第二辯違。既不判屈曲之淺深，便令多法渾同無別，不能令人善識權實，故不依之。

疏「四、齊朝隱士」等者，於正立中約於化儀及時以立漸說頓說，即是化儀。頓在始成、漸有五時，即約時說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四、齊朝隱士」等者，於正立中約於化儀及時以立漸說頓說，即是化儀。頓在始成、漸有五時，即約時說。

疏「然此經」下，二辯順違，先順、後違。順中，由依化儀，故成順理，便引當經為其證成。所引二喻並〈出現品〉文，前來已引。疏「然漸約」下，辯違也。以約時局教，有諸妨難，故成違理。指在後破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此經」下，二辯順違，先順、後違。順中，由依化儀，故成順理，便引當經為其證成。所引二喻並〈出現品〉文，前來已引。疏「然漸約」下，辯違也。以約時局教，有諸妨難，故成違理。指在後破。

第三立三種教中，先總標、後「一南中」下，別說三師。初即諸師同立。於敘昔中二：先總明、後別明漸義。前中分三：初正立、次「由漸中先小」下立三之意、後「謂別有」下出不定相。言「偏方」者，謂大體而言，漸中先小後大，而不妨說小之時亦有說大。如人十年弘律，不妨私房時說大乘，故曰偏方不定。指經云如《勝鬘》、《金光明》者，《勝鬘經》初云「波斯匿王末利夫人，信法未久。」既言未久，明是初說。《金光明經》既非第一頓教，又非第二漸教，末後而明常住，明是不定。言「佛性常住」者，《勝鬘經》說二種如來藏即佛性也。又歎佛三身，即今梵音之文云「一切法常住，是故我歸依。」即常住義也。《金光明經．三身品》中廣說法身常住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三立三種教中，先總標、後「一南中」下，別說三師。初即諸師同立。於敘昔中二：先總明、後別明漸義。前中分三：初正立、次「由漸中先小」下立三之意、後「謂別有」下出不定相。言「偏方」者，謂大體而言，漸中先小後大，而不妨說小之時亦有說大。如人十年弘律，不妨私房時說大乘，故曰偏方不定。指經云如《勝鬘》、《金光明》者，《勝鬘經》初云「波斯匿王末利夫人，信法未久。」既言未久，明是初說。《金光明經》既非第一頓教，又非第二漸教，末後而明常住，明是不定。言「佛性常住」者，《勝鬘經》說二種如來藏即佛性也。又歎佛三身，即今梵音之文云「一切法常住，是故我歸依。」即常住義也。《金光明經．三身品》中廣說法身常住故。

疏「漸中開合」下，第二別明漸義。開漸成別自有四種，從二至五。於分三中，初自有三師：初有師正立；後二師指同，即唐三藏及真諦三藏。初云武丘，即蘇州山寺。於第三師中二：先指同初師、後「而時節」下指異別立。疏文稍略。彼云：謂佛二月八日成道，四月八日於波羅柰國鹿野苑中，為聲聞眾轉四諦法輪。後於成道第七年中在舍衛國，去祇園五里智慧河邊，為諸菩薩及二乘眾說《般若》等經。此時具二，謂轉、照法輪。又於成道三十年後、未涅槃前，在毘舍離國鬼王法堂中，為真常菩薩說《解節》等經。此時具有轉、照及持三種法輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「漸中開合」下，第二別明漸義。開漸成別自有四種，從二至五。於分三中，初自有三師：初有師正立；後二師指同，即唐三藏及真諦三藏。初云武丘，即蘇州山寺。於第三師中二：先指同初師、後「而時節」下指異別立。疏文稍略。彼云：謂佛二月八日成道，四月八日於波羅柰國鹿野苑中，為聲聞眾轉四諦法輪。後於成道第七年中在舍衛國，去祇園五里智慧河邊，為諸菩薩及二乘眾說《般若》等經。此時具二，謂轉、照法輪。又於成道三十年後、未涅槃前，在毘舍離國鬼王法堂中，為真常菩薩說《解節》等經。此時具有轉、照及持三種法輪也。

疏「即宋朝岌法師」下，第三分四。於中文二：初雙標、後雙顯。疏家不欲繁文，故但於前師之外加其異名，應具列之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「即宋朝岌法師」下，第三分四。於中文二：初雙標、後雙顯。疏家不欲繁文，故但於前師之外加其異名，應具列之。

疏「道場慧觀」者，即上元道場寺僧。言五教者，一有相教、二無相教、三抑揚教、四同歸教、五常住教。言抑揚者，謂抑挫聲聞、褒揚菩薩故。劉公五者，一人天教、二有相教、三無相教、四同歸教、五常住教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「道場慧觀」者，即上元道場寺僧。言五教者，一有相教、二無相教、三抑揚教、四同歸教、五常住教。言抑揚者，謂抑挫聲聞、褒揚菩薩故。劉公五者，一人天教、二有相教、三無相教、四同歸教、五常住教。

疏「上來諸師」下，第二辯順違。於中三：第一總明順違、第二別破違理、第三結成違順。初中，以上來諸師從二至五，皆先小後大，故不加不定。招初有大乘之難，雖加不定，猶有妨者，加不定免初有大乘之難，而於所立名義之中皆有難也。言「略顯五時之妨」者，從後破之。既破五時，四三二時皆已破竟，故云「餘可例知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「上來諸師」下，第二辯順違。於中三：第一總明順違、第二別破違理、第三結成違順。初中，以上來諸師從二至五，皆先小後大，故不加不定。招初有大乘之難，雖加不定，猶有妨者，加不定免初有大乘之難，而於所立名義之中皆有難也。言「略顯五時之妨」者，從後破之。既破五時，四三二時皆已破竟，故云「餘可例知」。

疏「初明十二年」等者，第二別破。別破二家五時，即為二別。今初，破道場五時，即分為五。疏「《成實論》云：我今正明三藏中實義，實義即空」者，破第一時。引其三文，此即第一引小乘論。以《成實論》意云：我今成立小乘中實義，故云成實，以三藏即小乘教故。既言實義即空，明小乘已說空竟，何言見有得道？不可不見實義而得道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初明十二年」等者，第二別破。別破二家五時，即為二別。今初，破道場五時，即分為五。疏「《成實論》云：我今正明三藏中實義，實義即空」者，破第一時。引其三文，此即第一引小乘論。以《成實論》意云：我今成立小乘中實義，故云成實，以三藏即小乘教故。既言實義即空，明小乘已說空竟，何言見有得道？不可不見實義而得道也。

疏「又阿含中云」下，第二引小乘經。然經文相續云「無是老死，無誰老死」，此即明十二因緣人法空義。是老死者，指老死法體。誰者，即人也，故無是老死。即老死法空，無誰老死，即我人空也。然諸經論多明小乘但有人空未明法空者，有二義故：一從少分說，小乘多分但明人空。二從顯了不顯了說，雖說法空，未全顯了，故言不說法空耳。若從不顯了說及少分說，則亦明法空。今從此義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又阿含中云」下，第二引小乘經。然經文相續云「無是老死，無誰老死」，此即明十二因緣人法空義。是老死者，指老死法體。誰者，即人也，故無是老死。即老死法空，無誰老死，即我人空也。然諸經論多明小乘但有人空未明法空者，有二義故：一從少分說，小乘多分但明人空。二從顯了不顯了說，雖說法空，未全顯了，故言不說法空耳。若從不顯了說及少分說，則亦明法空。今從此義。

疏「三藏中明法空為大空」者，第三引大乘論。彼釋十八空，揀二宗大空之異。今但取三藏明法空之言，三藏亦即小乘教耳。「皆顯」已下，四結上三文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三藏中明法空為大空」者，第三引大乘論。彼釋十八空，揀二宗大空之異。今但取三藏明法空之言，三藏亦即小乘教耳。「皆顯」已下，四結上三文。

疏「若云第二時中」下破第二時。於中三：一破說空、二破不明常住、三結立正義。初中又二：第一引制戒，明十二年後說有。故戒經云「善護於口言，自淨其志意，身莫作諸惡，此三業道淨。能得如是行，是大仙人道。此是釋迦如來於十二年中，為無事僧說是戒經。從是已後，廣分別說。」明知十二年後，始制廣戒，廣戒即是明有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若云第二時中」下破第二時。於中三：一破說空、二破不明常住、三結立正義。初中又二：第一引制戒，明十二年後說有。故戒經云「善護於口言，自淨其志意，身莫作諸惡，此三業道淨。能得如是行，是大仙人道。此是釋迦如來於十二年中，為無事僧說是戒經。從是已後，廣分別說。」明知十二年後，始制廣戒，廣戒即是明有。

疏「又智論云：從得道夜」下，第二引論通說《般若》。明十二年前已說於空，非局十二年後，《般若》明性空之智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又智論云：從得道夜」下，第二引論通說《般若》。明十二年前已說於空，非局十二年後，《般若》明性空之智故。

疏「若云第二時中未顯常住者」下，第二破不明常住。於中四：初反質破，實相即常住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若云第二時中未顯常住者」下，第二破不明常住。於中四：初反質破，實相即常住故。

疏「涅槃亦說佛性亦名般若」者，第二顯正破。上即現量，此即聖言量。般若既即佛性，佛性是常，般若常矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「涅槃亦說佛性亦名般若」者，第二顯正破。上即現量，此即聖言量。般若既即佛性，佛性是常，般若常矣。

疏「是知實相般若」下，第三會義破。謂會釋二經，使第二時同第五時。以義同故，謂二種般若即二佛性，在名則異、在義不殊。言實相為正因者，即第一義空名為佛性，第一義空即實相異名。觀照為了因，如燈了物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是知實相般若」下，第三會義破。謂會釋二經，使第二時同第五時。以義同故，謂二種般若即二佛性，在名則異、在義不殊。言實相為正因者，即第一義空名為佛性，第一義空即實相異名。觀照為了因，如燈了物。

疏「又般若離四句」下，第四縱奪破。先奪則拂迹入玄，理絕百非、言亡四句。若但以空為般若者，非真般若也。故經云「般若非有相、非無相、亦非有無相、亦非非有無相。」離一切諸相，何得存空？故《智論》云「諸佛說空法，為離於有見。若復見有空，諸佛所不化。」疏「般若不壞四句豈無妙有」者，此即縱也。縱其是空，亦須是有。空尚是四句，何況有耶？故《般若經》云「般若不壞色，不壞受想行識。」即不壞有也。餘文可知。故《智論》云「一切實、非實、亦實亦非實、非實非非實，是名諸佛法。」則四句皆實。又因緣所生法，即空即假即中，有遮有表，即下二句。是知失意則四句便成四謗，得旨則四句便成四德。下說正義，躡此而起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又般若離四句」下，第四縱奪破。先奪則拂迹入玄，理絕百非、言亡四句。若但以空為般若者，非真般若也。故經云「般若非有相、非無相、亦非有無相、亦非非有無相。」離一切諸相，何得存空？故《智論》云「諸佛說空法，為離於有見。若復見有空，諸佛所不化。」疏「般若不壞四句豈無妙有」者，此即縱也。縱其是空，亦須是有。空尚是四句，何況有耶？故《般若經》云「般若不壞色，不壞受想行識。」即不壞有也。餘文可知。故《智論》云「一切實、非實、亦實亦非實、非實非非實，是名諸佛法。」則四句皆實。又因緣所生法，即空即假即中，有遮有表，即下二句。是知失意則四句便成四謗，得旨則四句便成四德。下說正義，躡此而起。

疏「是知小大各有四門」下，第三結立正義也。此則縱而奪之。縱其初有次空則各得一門之意，奪其不識四門之意則初有次空之旨全乖。言四門者，小乘以阿毘曇為有門，毘曇即今《俱舍》，遵一切有部故。《成實》即是空門，實義是空故。以昆勒論即亦有亦空門，其非有非空門，未見論文，即是惡性車匿見此入道。有云：犢子部亦計我非有非無。恐未指定。大乘四門者，如《涅槃》云「一切眾生皆有佛性，如乳有酪性等。」斯即有門也。又云「石無金性，乳無酪性。眾生佛性猶若虛空、迦毘羅城空、大涅槃空。」即空門也。又云「眾生佛性亦有亦無。何以為有？一切眾生悉同有故。何以為無？為從善方便而得見故。」即亦有亦無門。又云「眾生佛性即是中道，非有如虛空、非無如兔角，百非斯遣。」此即非有非無門也。若取經論，《唯識》多明有門，《掌珍》多辯空門，《辯中邊論》多辯亦有亦空門，《中》、《百論》多辯非有非空門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是知小大各有四門」下，第三結立正義也。此則縱而奪之。縱其初有次空則各得一門之意，奪其不識四門之意則初有次空之旨全乖。言四門者，小乘以阿毘曇為有門，毘曇即今《俱舍》，遵一切有部故。《成實》即是空門，實義是空故。以昆勒論即亦有亦空門，其非有非空門，未見論文，即是惡性車匿見此入道。有云：犢子部亦計我非有非無。恐未指定。大乘四門者，如《涅槃》云「一切眾生皆有佛性，如乳有酪性等。」斯即有門也。又云「石無金性，乳無酪性。眾生佛性猶若虛空、迦毘羅城空、大涅槃空。」即空門也。又云「眾生佛性亦有亦無。何以為有？一切眾生悉同有故。何以為無？為從善方便而得見故。」即亦有亦無門。又云「眾生佛性即是中道，非有如虛空、非無如兔角，百非斯遣。」此即非有非無門也。若取經論，《唯識》多明有門，《掌珍》多辯空門，《辯中邊論》多辯亦有亦空門，《中》、《百論》多辯非有非空門。

疏「若云第三時中但名抑揚」等者，破第三時。文二：先雙標；後「淨名云」下雙破，先破第三時中不明常義可知，後「般若亦云」下破獨得抑揚之名，以第二時中亦抑揚故。二乘螢光，抑也；菩薩如日，揚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若云第三時中但名抑揚」等者，破第三時。文二：先雙標；後「淨名云」下雙破，先破第三時中不明常義可知，後「般若亦云」下破獨得抑揚之名，以第二時中亦抑揚故。二乘螢光，抑也；菩薩如日，揚也。

疏「若云第四時」下，第四時，但破不明常住，不破同歸之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若云第四時」下，第四時，但破不明常住，不破同歸之義。

疏「五以涅槃為常」下，破第五時。許其涅槃是常住義，責其涅槃無有小乘，以至涅槃皆有大小故。「阿含說如來涅槃之相」者，彼說如來於純陀家乞食，因食栴檀木耳羹，得患背痛，於拘尸那城娑羅雙樹間，逆順出入超越三昧，於第四禪中入火光三昧燒身滅度，唯留舍利為人天福田。身智俱滅，入無餘涅槃是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五以涅槃為常」下，破第五時。許其涅槃是常住義，責其涅槃無有小乘，以至涅槃皆有大小故。「阿含說如來涅槃之相」者，彼說如來於純陀家乞食，因食栴檀木耳羹，得患背痛，於拘尸那城娑羅雙樹間，逆順出入超越三昧，於第四禪中入火光三昧燒身滅度，唯留舍利為人天福田。身智俱滅，入無餘涅槃是也。

疏「若以人天為初」下，破第二家，即劉公之義。言「提胃雖說戒善」等者，彼說如來在樹王下成道，於七日中，無人知佛得阿耨多羅三藐三菩提。唯提胃、波利此二居士，明究陰陽知佛成道，名為樹神。提胃獻麨，四天王奉鉢，如來受已，始為提胃說世間因果。此約小乘相，不妨為大。謂彼經又云「五百賈人得受五戒，先自懺悔五逆十惡謗法等罪，得四大本淨、五蘊本淨、六塵本淨、五根本淨，提胃長者得不起法忍，三百賈人得柔順忍，二百賈人得須陀洹果，四天王得柔順忍，三百龍王得不起法忍，自餘天等無量眾生發無上菩提心。」又《普曜經》云「第二七日，提胃等五百賈人施佛麨蜜，佛與授記：『汝於來世當得作佛，皆同一字名曰齊成。』」明非獨人天也。然提胃塔，現在土火羅國。上所引經皆明初時已說大也。疏「又違密跡經中第二七日說三乘故」者，既第二七日已說三乘，那言最初唯人天之教？此經即《大寶積．密跡力士》第三會，卷當第八，是初竺法護譯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若以人天為初」下，破第二家，即劉公之義。言「提胃雖說戒善」等者，彼說如來在樹王下成道，於七日中，無人知佛得阿耨多羅三藐三菩提。唯提胃、波利此二居士，明究陰陽知佛成道，名為樹神。提胃獻麨，四天王奉鉢，如來受已，始為提胃說世間因果。此約小乘相，不妨為大。謂彼經又云「五百賈人得受五戒，先自懺悔五逆十惡謗法等罪，得四大本淨、五蘊本淨、六塵本淨、五根本淨，提胃長者得不起法忍，三百賈人得柔順忍，二百賈人得須陀洹果，四天王得柔順忍，三百龍王得不起法忍，自餘天等無量眾生發無上菩提心。」又《普曜經》云「第二七日，提胃等五百賈人施佛麨蜜，佛與授記：『汝於來世當得作佛，皆同一字名曰齊成。』」明非獨人天也。然提胃塔，現在土火羅國。上所引經皆明初時已說大也。疏「又違密跡經中第二七日說三乘故」者，既第二七日已說三乘，那言最初唯人天之教？此經即《大寶積．密跡力士》第三會，卷當第八，是初竺法護譯。

疏「然上五時等皆以約時剋定，則有所乖」等者，第三結成違順也。上結前違。而言等者，等取四三二時。疏「揀去不定，從多分說亦有理在」者，結成順也。有二義故，故得順理。一揀去不定，則無剋定之失，不違《密跡》等經。二從多分說，不違自所立義。故有理在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然上五時等皆以約時剋定，則有所乖」等者，第三結成違順也。上結前違。而言等者，等取四三二時。疏「揀去不定，從多分說亦有理在」者，結成順也。有二義故，故得順理。一揀去不定，則無剋定之失，不違《密跡》等經。二從多分說，不違自所立義。故有理在。

疏「二、後魏光統」等者，第二師，先正立中二：先明所承、後顯立義。今初。言「承習佛陀三藏」者，佛陀是西域人，同學五人，四人皆得道。其欲亡身求之，友曰：「道須緣會，不可強也。汝與東土有緣。彼有二弟子，汝若度得，必當得道。」佛陀初至於此，當後魏孝文，始在雲州投之見重。初至一康家供養，夜見火光滿室。及孝文移都洛陽，佛陀亦隨之，彼為立少林寺。知後為則天所取，遂指水令西山透隴而流。其二弟子，一是稠禪師得道、二是光統。故云「稠公解虎於東谷，佛陀指水而西流。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二、後魏光統」等者，第二師，先正立中二：先明所承、後顯立義。今初。言「承習佛陀三藏」者，佛陀是西域人，同學五人，四人皆得道。其欲亡身求之，友曰：「道須緣會，不可強也。汝與東土有緣。彼有二弟子，汝若度得，必當得道。」佛陀初至於此，當後魏孝文，始在雲州投之見重。初至一康家供養，夜見火光滿室。及孝文移都洛陽，佛陀亦隨之，彼為立少林寺。知後為則天所取，遂指水令西山透隴而流。其二弟子，一是稠禪師得道、二是光統。故云「稠公解虎於東谷，佛陀指水而西流。」

疏「亦立三教」下，顯立義也。於中漸約不具、頓約具說，不同遠公大小相望成漸頓也。言「具說」者，即如《涅槃》說「空者所謂生死，不空者所謂大涅槃」等。又云「若空不空、若常無常」等，皆令廣聞，即時頓也。三圓教者，即是華嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦立三教」下，顯立義也。於中漸約不具、頓約具說，不同遠公大小相望成漸頓也。言「具說」者，即如《涅槃》說「空者所謂生死，不空者所謂大涅槃」等。又云「若空不空、若常無常」等，皆令廣聞，即時頓也。三圓教者，即是華嚴。

疏「此亦約化儀說有前後」下，辯順違。此師所立義多順理，故不辯違。於中，先出立義、後解妨難。今初。「此亦約化儀說有前後」者，頓中化法無異漸中，別說空不空即名為漸，同時說空不空即名為頓，故是化儀。其第三亦約化法，揀異前二，從多分說，故云「此亦約化儀」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此亦約化儀說有前後」下，辯順違。此師所立義多順理，故不辯違。於中，先出立義、後解妨難。今初。「此亦約化儀說有前後」者，頓中化法無異漸中，別說空不空即名為漸，同時說空不空即名為頓，故是化儀。其第三亦約化法，揀異前二，從多分說，故云「此亦約化儀」。

疏「意明今時」下，二解妨難中，謂《刊定記》主有其二難：一合難漸頓、二別難於圓。第一難云：若漸根生熟俱漸、頓根生熟俱頓，則漸頓可分。既云未熟名漸、已熟名頓，此則於一漸根但生熟為異，無別頓義。或應彼一有漸頓二根，生必至熟、熟必從生故；或應一切時皆是漸根，無有不從生至熟故。釋曰：此第一難其漸頓，自有三難：第一漸頓不分難、第二一根具二難、第三無有頓根難。初一是總，後二是別。今初。為此一通，三難皆遣。如第一難，《刊定》以根定於漸頓則有此難。今不以根定於漸頓，何有此難？謂為其根生，漸說法門，名之為漸；為於根熟，頓說法門，則以為頓耳。何得以生熟俱頓難耶？則第一難遣矣。既不約根，何得以生必至熟、熟必從生等難耶？則第二第三難遣矣。又為此難遣下自所立教。彼立四教云：第三教當初心菩薩，第四教義當終心識如來藏者。又自通云：初心者約機勝劣名其初終，非約修行初終時位。汝既以根勝劣為初終，何妨此師亦以根勝劣為生熟耶？故為此難，失古意也。疏「上達之言義兼地前」等者，通彼第二難於圓教。彼難云：既云分階佛境，則地前無有堪聞此經，則違〈出現品〉佛剎微塵數眾生發菩提心。釋曰：彼以上達、分階佛境，合為一義，故為此難。今為此通，則上達為地前、分階佛境為地上，故不違〈出現品〉文，亦不失於大理。況初發心時便成正覺，豈非分階佛境之人？疏「隋末唐初」下，第三師，先正立中，皆依《法華經》第五，即〈從地涌出品〉。以彼中涌出菩薩問訊云：「世尊！少病少惱，安樂行不？所應度者受化易不？不令世尊生疲勞耶？」故佛答云：「如是如是。諸善男子！如來安樂，少病少惱，諸眾生等易可化度，無有疲勞。所以者何？是諸眾生世世已來常受我化，亦於過去諸佛供養尊重種諸善根。此諸眾生，始見我身、聞我所說，即皆信受入如來慧，除先修習學小乘者。如是之人，我今亦令得聞是經入於佛慧。」今疏引經，便以義隔成於三輪。此師以根本法輪是《華嚴經》，始成正覺頓宣說故。其枝末法輪，是以根本化之不得，便於一佛乘分別說三為枝末者，即指《華嚴》已後、《法華》已前並為枝末。三即法華，以為攝末。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「意明今時」下，二解妨難中，謂《刊定記》主有其二難：一合難漸頓、二別難於圓。第一難云：若漸根生熟俱漸、頓根生熟俱頓，則漸頓可分。既云未熟名漸、已熟名頓，此則於一漸根但生熟為異，無別頓義。或應彼一有漸頓二根，生必至熟、熟必從生故；或應一切時皆是漸根，無有不從生至熟故。釋曰：此第一難其漸頓，自有三難：第一漸頓不分難、第二一根具二難、第三無有頓根難。初一是總，後二是別。今初。為此一通，三難皆遣。如第一難，《刊定》以根定於漸頓則有此難。今不以根定於漸頓，何有此難？謂為其根生，漸說法門，名之為漸；為於根熟，頓說法門，則以為頓耳。何得以生熟俱頓難耶？則第一難遣矣。既不約根，何得以生必至熟、熟必從生等難耶？則第二第三難遣矣。又為此難遣下自所立教。彼立四教云：第三教當初心菩薩，第四教義當終心識如來藏者。又自通云：初心者約機勝劣名其初終，非約修行初終時位。汝既以根勝劣為初終，何妨此師亦以根勝劣為生熟耶？故為此難，失古意也。疏「上達之言義兼地前」等者，通彼第二難於圓教。彼難云：既云分階佛境，則地前無有堪聞此經，則違〈出現品〉佛剎微塵數眾生發菩提心。釋曰：彼以上達、分階佛境，合為一義，故為此難。今為此通，則上達為地前、分階佛境為地上，故不違〈出現品〉文，亦不失於大理。況初發心時便成正覺，豈非分階佛境之人？疏「隋末唐初」下，第三師，先正立中，皆依《法華經》第五，即〈從地涌出品〉。以彼中涌出菩薩問訊云：「世尊！少病少惱，安樂行不？所應度者受化易不？不令世尊生疲勞耶？」故佛答云：「如是如是。諸善男子！如來安樂，少病少惱，諸眾生等易可化度，無有疲勞。所以者何？是諸眾生世世已來常受我化，亦於過去諸佛供養尊重種諸善根。此諸眾生，始見我身、聞我所說，即皆信受入如來慧，除先修習學小乘者。如是之人，我今亦令得聞是經入於佛慧。」今疏引經，便以義隔成於三輪。此師以根本法輪是《華嚴經》，始成正覺頓宣說故。其枝末法輪，是以根本化之不得，便於一佛乘分別說三為枝末者，即指《華嚴》已後、《法華》已前並為枝末。三即法華，以為攝末。

疏「此判全約化儀」等者，第二辯順違。於中此句出彼立教所依，依化儀立，非是約法及約根等。而言全者，對前光統。光統三教，一約化儀、二約化法、三約對根。今此師立唯約化儀。疏「據法但有大小」下，正辯順違。唯有大小則無殊半滿，亦攝義不周。疏「然法華為於一類開顯本末」者，此段通經意以釋妨難。恐有難言：依於《法華》立義，乃是一極之說。如何不依？故今釋云：自是立教之人不得《法華》之意。《法華》別為一類滯小之人，故為此說。謂執三疑一、執小疑大，故為開方便門、顯真實相，真實相者唯是佛慧，執小乘者是方便門，非欲會通一代聖教。若以《法華》之前。皆為枝末法輪，則《般若》、《淨名》、《勝鬘》等經皆在《法華》之前，前為枝末則抑諸大乘。又經但云「除先修習學小乘者」，明知經意不指《般若》等為枝末也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此判全約化儀」等者，第二辯順違。於中此句出彼立教所依，依化儀立，非是約法及約根等。而言全者，對前光統。光統三教，一約化儀、二約化法、三約對根。今此師立唯約化儀。疏「據法但有大小」下，正辯順違。唯有大小則無殊半滿，亦攝義不周。疏「然法華為於一類開顯本末」者，此段通經意以釋妨難。恐有難言：依於《法華》立義，乃是一極之說。如何不依？故今釋云：自是立教之人不得《法華》之意。《法華》別為一類滯小之人，故為此說。謂執三疑一、執小疑大，故為開方便門、顯真實相，真實相者唯是佛慧，執小乘者是方便門，非欲會通一代聖教。若以《法華》之前。皆為枝末法輪，則《般若》、《淨名》、《勝鬘》等經皆在《法華》之前，前為枝末則抑諸大乘。又經但云「除先修習學小乘者」，明知經意不指《般若》等為枝末也。

疏「又無量義」下，上引法華破之，今引他經破之。既云一切時中皆有大小，則先後非獨大乘，中間非獨小乘也。此皆直破而不收之者。下開宗立教之中收於此義，故此略無。又前出經意，已是收竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又無量義」下，上引法華破之，今引他經破之。既云一切時中皆有大小，則先後非獨大乘，中間非獨小乘也。此皆直破而不收之者。下開宗立教之中收於此義，故此略無。又前出經意，已是收竟。

第四立四教有四：第一光宅，中二，先敘昔、後順違。前中三：初正立、二出所以、三結成。初中，四衢即四諦，餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四立四教有四：第一光宅，中二，先敘昔、後順違。前中三：初正立、二出所以、三結成。初中，四衢即四諦，餘可知。

疏「以臨門牛車」下，二出所以。有三所以，故三乘是權，而義勢連環。一「亦同羊鹿俱不得故」者，羊鹿是虛指，出門不上車；牛車若是實，出門合上車。又並羊鹿是虛指，出門不上車；牛車亦虛指，同彼羊鹿不上車。上明三皆虛指。約法說者，昔指三乘三界門外，二乘出三界無有真實證，菩薩出三界豈有真實證？俱無實證，名不上車，明知三乘皆是權設。二「並無體」者，既不得車，明皆無體，以無可得，故長者虛指三車，實無界外三乘，明是方便。盡無生智是二乘車體，丈六淺智是牛車體。二乘之智既非真實，丈六淺智豈有實耶？然上不得，約人就法；今明無體，直就法明。三「諸子皆索故」者，復成上義。向若有體，即不合索。諸子皆索，明皆無體。不見羊鹿，故索羊鹿，今索牛車，明無牛可見。故彼經云「爾時諸子各白父言：『父先所許玩好之具，羊車鹿車大牛之車，願時賜與。』」既索牛車，明同無體，故牒索耳。索車是喻，約法云何？古有多釋，略要有二：一者機索、二者口索。言機索者，三乘之人以佛教門出三界苦謂為究竟，不解索三乘已被淘練，一乘機熟冥機叩聖，義言索耳；佛知機熟，靈山集會為說《法華》一極之旨，即是各賜諸子等一大車。二口索者，已集靈山，三乘三根皆悉啟言求法求記，即是索車；為說與記令其修證，即是等賜。彌勒序品陳四眾疑，徵佛定因，已是索義。文殊云：「諸求三乘人，若有疑悔者，佛當為除斷，令盡無有餘。」已許等賜。〈方便品〉初云「告諸聲聞眾，及求緣覺乘，我令脫苦縛，逮得涅槃者。佛以方便力，示以三乘教，眾生處處著，引之令得出。」已是開權。又云「舍利弗當知，諸佛語無異，於佛所說法，當生大信力。世尊法久後，要當說真實。」即是顯實。開權顯實，已是等賜，亦是許與。身子三請法說，索車。〈譬喻品〉初騰疑白佛，說諸喻車。〈踊出品〉中彌勒陳疑，請說果車，開示知見，說佛壽量等，即是等賜。三根求記即是索車，佛皆與記即是等賜。「菩薩聞是法，疑網皆已除，即時大歡喜。千二百羅漢，悉亦當作佛。」皆是賜義。故合喻云「令諸子等日夜劫數常得遊戲。與諸菩薩及聲聞眾，乘是寶乘直至道場。」由是故知，三乘皆索、三乘皆賜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「以臨門牛車」下，二出所以。有三所以，故三乘是權，而義勢連環。一「亦同羊鹿俱不得故」者，羊鹿是虛指，出門不上車；牛車若是實，出門合上車。又並羊鹿是虛指，出門不上車；牛車亦虛指，同彼羊鹿不上車。上明三皆虛指。約法說者，昔指三乘三界門外，二乘出三界無有真實證，菩薩出三界豈有真實證？俱無實證，名不上車，明知三乘皆是權設。二「並無體」者，既不得車，明皆無體，以無可得，故長者虛指三車，實無界外三乘，明是方便。盡無生智是二乘車體，丈六淺智是牛車體。二乘之智既非真實，丈六淺智豈有實耶？然上不得，約人就法；今明無體，直就法明。三「諸子皆索故」者，復成上義。向若有體，即不合索。諸子皆索，明皆無體。不見羊鹿，故索羊鹿，今索牛車，明無牛可見。故彼經云「爾時諸子各白父言：『父先所許玩好之具，羊車鹿車大牛之車，願時賜與。』」既索牛車，明同無體，故牒索耳。索車是喻，約法云何？古有多釋，略要有二：一者機索、二者口索。言機索者，三乘之人以佛教門出三界苦謂為究竟，不解索三乘已被淘練，一乘機熟冥機叩聖，義言索耳；佛知機熟，靈山集會為說《法華》一極之旨，即是各賜諸子等一大車。二口索者，已集靈山，三乘三根皆悉啟言求法求記，即是索車；為說與記令其修證，即是等賜。彌勒序品陳四眾疑，徵佛定因，已是索義。文殊云：「諸求三乘人，若有疑悔者，佛當為除斷，令盡無有餘。」已許等賜。〈方便品〉初云「告諸聲聞眾，及求緣覺乘，我令脫苦縛，逮得涅槃者。佛以方便力，示以三乘教，眾生處處著，引之令得出。」已是開權。又云「舍利弗當知，諸佛語無異，於佛所說法，當生大信力。世尊法久後，要當說真實。」即是顯實。開權顯實，已是等賜，亦是許與。身子三請法說，索車。〈譬喻品〉初騰疑白佛，說諸喻車。〈踊出品〉中彌勒陳疑，請說果車，開示知見，說佛壽量等，即是等賜。三根求記即是索車，佛皆與記即是等賜。「菩薩聞是法，疑網皆已除，即時大歡喜。千二百羅漢，悉亦當作佛。」皆是賜義。故合喻云「令諸子等日夜劫數常得遊戲。與諸菩薩及聲聞眾，乘是寶乘直至道場。」由是故知，三乘皆索、三乘皆賜。

疏「是知三皆虛指以為方便」者，三結成上義也。由上三段展轉相成，以證三乘皆是方便，無有實體。故古人云：「虛指三車而群子競馳，火難既夷乃無有二。」豈合有三實以為一？又非殊途而異獲哉。故經云「如彼長者初以三車誘引諸子，然後但與大車，寶物莊嚴安隱第一。然彼長者無虛妄之咎，如來亦復如是無有虛妄。」初說三乘引導眾生，然後但與大乘而度脫之。何以故？如來有無量智慧、力、無畏等諸法之藏，能與一切眾生大乘之法。但不盡能受，以是因緣，當知諸佛方便力故，於一佛乘分別說三，明三皆虛指也。由皆虛指即無體故，後得大車並非本望。若昔大是實，今得牛車何非望耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是知三皆虛指以為方便」者，三結成上義也。由上三段展轉相成，以證三乘皆是方便，無有實體。故古人云：「虛指三車而群子競馳，火難既夷乃無有二。」豈合有三實以為一？又非殊途而異獲哉。故經云「如彼長者初以三車誘引諸子，然後但與大車，寶物莊嚴安隱第一。然彼長者無虛妄之咎，如來亦復如是無有虛妄。」初說三乘引導眾生，然後但與大乘而度脫之。何以故？如來有無量智慧、力、無畏等諸法之藏，能與一切眾生大乘之法。但不盡能受，以是因緣，當知諸佛方便力故，於一佛乘分別說三，明三皆虛指也。由皆虛指即無體故，後得大車並非本望。若昔大是實，今得牛車何非望耶？

疏「此則前三是三乘」下，辯順違。於中有四：一總辯順理、二明其有違、三會通教旨顯違順之由、四結成昔義四乘無失。今初，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此則前三是三乘」下，辯順違。於中有四：一總辯順理、二明其有違、三會通教旨顯違順之由、四結成昔義四乘無失。今初，可知。

疏「若唯說法華」下，第二明其有違。所以違者，以抑昔大乘了義之經皆成權故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若唯說法華」下，第二明其有違。所以違者，以抑昔大乘了義之經皆成權故。

疏「是知」下，會通教旨。於中又三：一明會不會之意、二明會二會三之意、三明取昔廢昔之意。上三段展轉通難。謂初有難云：既許昔三皆權，何言抑諸聖教？故今釋云：非不許其四乘，但昔大不分權實，故成抑諸實教耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「是知」下，會通教旨。於中又三：一明會不會之意、二明會二會三之意、三明取昔廢昔之意。上三段展轉通難。謂初有難云：既許昔三皆權，何言抑諸聖教？故今釋云：非不許其四乘，但昔大不分權實，故成抑諸實教耳。

疏「若約會權」下，第二會二會三之意。謂有問言：若爾，為是會三？為是會二？設爾何失？二俱有過。若會三歸一，昔應無實；若會二歸一，昔應無權。無權則四乘之義不成，無實乃不抑昔時聖教。此是光宅之意。若作北宗難者，應云昔既有實，會二歸一義則明矣。故為釋云：會二會三，二俱有理。昔之權實，二義亦存，故云爾耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若約會權」下，第二會二會三之意。謂有問言：若爾，為是會三？為是會二？設爾何失？二俱有過。若會三歸一，昔應無實；若會二歸一，昔應無權。無權則四乘之義不成，無實乃不抑昔時聖教。此是光宅之意。若作北宗難者，應云昔既有實，會二歸一義則明矣。故為釋云：會二會三，二俱有理。昔之權實，二義亦存，故云爾耶。

疏「若開權顯實」下，第三明取昔廢昔之意。謂有問言：若會三歸一者，為會昔三而為一耶？為會昔三歸今一耶？故今釋云：明俱上二義。先明會三為一，則會取昔三，後明會於昔三歸今之一，以廢昔三立今之一故。約會取，則昔小亦取，況昔大耶？以其理不可分，行是佛因故。若約廢昔，則昔大亦廢，況於小耶。以其約教虛設，果亦虛指，故並廢也。然開廢等言，有通有局。若約局者，約教則廢三立一，三教虛設故。約理則開三顯一，言有三理覆於一極，開元無三理，一極自彰。約行則會三為一，三乘之行皆佛因故。約果則會三歸一，三乘之因同歸一果故、三乘之果非究竟故。若約通者，唯廢一種，則約於教，開會等言並通四種，今疏從此言約開三顯一。「則三即是一」者，若約理者，昔說三理謂各別證。今會法身是同，更無異味。昔言有三是方便門，則閉於一實？今云無三，則一理自顯，故云此經開方便門、示真實相。若約行者，昔說三乘之行，行各不同，諦緣度等隨修各異。今並得為佛因，謂三行別，則方便之門閉於一實；今會為一，則方便門開，一實顯矣。故云「汝等所行是菩薩道」。若約果者，昔說三果不同，是方便門閉於一實。今云三果虛設，唯有極果無上菩提，心生歡喜自知作佛，則實相顯矣。今疏先明會三為一。於中二：先正明、後「故彼經云」下引證。引二文證：一引〈藥草喻品〉證小行即是佛因、二〈引信解品〉證大行是其所有。良以小乘昔有二種下劣之心，一謂自行不成佛，故《法華》云「我等同入法性，云何如來以小乘法而見濟度。」又云「金色三十二，十力諸解脫，同共一法中，而不得此事。」皆名小行不得佛也。故今引〈藥草〉以會之。二謂大行非己分故。故《淨名》云「一切菩薩聞此法者應大欣慶，一切聲聞皆應號泣聲振三千。」又云「我等何為永絕其根，於此大乘已如敗種。」皆明大行非己分也，故今引〈信解〉以示之。今初。引〈藥草喻〉中文云「迦葉當知，以諸因緣種種譬喻開示佛道，是我方便。諸佛亦然。今為汝等說最實事：諸聲聞眾皆非滅度，汝等所行是菩薩道，漸漸修學悉當成佛。」釋曰：諸聲聞等皆非滅度者，是廢小果。漸漸修學悉當成佛，是歸實義。今但引汝等所行是菩薩道會行之言者，欲明三即是一之義。若約果者，三果皆成佛因，而非佛果，不得云三即是一。又皆非滅度，是下廢權之意耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若開權顯實」下，第三明取昔廢昔之意。謂有問言：若會三歸一者，為會昔三而為一耶？為會昔三歸今一耶？故今釋云：明俱上二義。先明會三為一，則會取昔三，後明會於昔三歸今之一，以廢昔三立今之一故。約會取，則昔小亦取，況昔大耶？以其理不可分，行是佛因故。若約廢昔，則昔大亦廢，況於小耶。以其約教虛設，果亦虛指，故並廢也。然開廢等言，有通有局。若約局者，約教則廢三立一，三教虛設故。約理則開三顯一，言有三理覆於一極，開元無三理，一極自彰。約行則會三為一，三乘之行皆佛因故。約果則會三歸一，三乘之因同歸一果故、三乘之果非究竟故。若約通者，唯廢一種，則約於教，開會等言並通四種，今疏從此言約開三顯一。「則三即是一」者，若約理者，昔說三理謂各別證。今會法身是同，更無異味。昔言有三是方便門，則閉於一實？今云無三，則一理自顯，故云此經開方便門、示真實相。若約行者，昔說三乘之行，行各不同，諦緣度等隨修各異。今並得為佛因，謂三行別，則方便之門閉於一實；今會為一，則方便門開，一實顯矣。故云「汝等所行是菩薩道」。若約果者，昔說三果不同，是方便門閉於一實。今云三果虛設，唯有極果無上菩提，心生歡喜自知作佛，則實相顯矣。今疏先明會三為一。於中二：先正明、後「故彼經云」下引證。引二文證：一引〈藥草喻品〉證小行即是佛因、二〈引信解品〉證大行是其所有。良以小乘昔有二種下劣之心，一謂自行不成佛，故《法華》云「我等同入法性，云何如來以小乘法而見濟度。」又云「金色三十二，十力諸解脫，同共一法中，而不得此事。」皆名小行不得佛也。故今引〈藥草〉以會之。二謂大行非己分故。故《淨名》云「一切菩薩聞此法者應大欣慶，一切聲聞皆應號泣聲振三千。」又云「我等何為永絕其根，於此大乘已如敗種。」皆明大行非己分也，故今引〈信解〉以示之。今初。引〈藥草喻〉中文云「迦葉當知，以諸因緣種種譬喻開示佛道，是我方便。諸佛亦然。今為汝等說最實事：諸聲聞眾皆非滅度，汝等所行是菩薩道，漸漸修學悉當成佛。」釋曰：諸聲聞等皆非滅度者，是廢小果。漸漸修學悉當成佛，是歸實義。今但引汝等所行是菩薩道會行之言者，欲明三即是一之義。若約果者，三果皆成佛因，而非佛果，不得云三即是一。又皆非滅度，是下廢權之意耳。

疏「先所出內是子所知」者，即第二引〈信解品〉文。文云「復於少時，父知子意漸已通泰，成就大志自鄙先心。臨欲終時而命其子，并會親族國王大臣剎利居士。皆悉已集，即自宣言：『諸君當知，此是我子，我之所生。於某城中捨吾逃走，伶俜辛苦五十餘年。其本字某，我名某甲。昔在本城懷憂推覓，忽於此間遇會得之。此實我子，我實其父。今我所有一切財物皆是子有，先所出內是子所知。』」釋曰：此上即委付家業，當說《法華經》也。一切財物，即萬行萬德。先所出內者，指於前文「我今多有金銀珍寶倉庫盈溢。其中多少所應取與，汝悉知之。」此即是喻慧命須菩提說《般若》。取與，即是出內。以法外化，名之為出。化功歸己，故稱為內。即自利利他之行，皆如《般若》等中。今《法華》中，但示如來知見是其所有，不廣諸行。今疏欲會三因同為一因，故引二文皆明會行，餘略不引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「先所出內是子所知」者，即第二引〈信解品〉文。文云「復於少時，父知子意漸已通泰，成就大志自鄙先心。臨欲終時而命其子，并會親族國王大臣剎利居士。皆悉已集，即自宣言：『諸君當知，此是我子，我之所生。於某城中捨吾逃走，伶俜辛苦五十餘年。其本字某，我名某甲。昔在本城懷憂推覓，忽於此間遇會得之。此實我子，我實其父。今我所有一切財物皆是子有，先所出內是子所知。』」釋曰：此上即委付家業，當說《法華經》也。一切財物，即萬行萬德。先所出內者，指於前文「我今多有金銀珍寶倉庫盈溢。其中多少所應取與，汝悉知之。」此即是喻慧命須菩提說《般若》。取與，即是出內。以法外化，名之為出。化功歸己，故稱為內。即自利利他之行，皆如《般若》等中。今《法華》中，但示如來知見是其所有，不廣諸行。今疏欲會三因同為一因，故引二文皆明會行，餘略不引。

疏「若廢權立實義說為四」下，第二明會於昔三歸今之一。於中二：先會昔成今、二彰今異昔。前中，有法、喻、合。法云「義說為四」者，以但廢昔三教。言三是權，一實便顯。三外無別一實之法，云義說為四，但三為別，一為總耳。「如攬三點」下喻。斯借《涅槃》第二三點成伊，彼喻三德以成涅槃，闕一不可故。彼經云「摩訶般若亦非涅槃，解脫之法亦非涅槃，如來法身亦非涅槃，三法若異亦非涅槃。如世伊字。」此喻至〈出現品〉當廣分別。今借其喻，不取其法。謂以三點喻於三乘，以成一伊喻為一乘。別說三乘三皆是權，合三為一故得稱實，非三點外更有一點。合云：昔三既別，實不兼權。此合上點別非伊。縱昔日有實，實亦不兼於權。今一全兼者，合上伊具三點。「成四無爽」者，結成正義。三別有三，總合為一，故成四也。豈差通途三虛既廢故成一實？故經云「唯此一事實，餘二則非真。十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說。」又云「吾從成佛已來，種種因緣種種譬喻廣演言教，無數方便引導眾生令離諸著。」明昔皆方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若廢權立實義說為四」下，第二明會於昔三歸今之一。於中二：先會昔成今、二彰今異昔。前中，有法、喻、合。法云「義說為四」者，以但廢昔三教。言三是權，一實便顯。三外無別一實之法，云義說為四，但三為別，一為總耳。「如攬三點」下喻。斯借《涅槃》第二三點成伊，彼喻三德以成涅槃，闕一不可故。彼經云「摩訶般若亦非涅槃，解脫之法亦非涅槃，如來法身亦非涅槃，三法若異亦非涅槃。如世伊字。」此喻至〈出現品〉當廣分別。今借其喻，不取其法。謂以三點喻於三乘，以成一伊喻為一乘。別說三乘三皆是權，合三為一故得稱實，非三點外更有一點。合云：昔三既別，實不兼權。此合上點別非伊。縱昔日有實，實亦不兼於權。今一全兼者，合上伊具三點。「成四無爽」者，結成正義。三別有三，總合為一，故成四也。豈差通途三虛既廢故成一實？故經云「唯此一事實，餘二則非真。十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說。」又云「吾從成佛已來，種種因緣種種譬喻廣演言教，無數方便引導眾生令離諸著。」明昔皆方便也。

疏「若依昔未顯說」下，第二彰今異昔。前但合三為一，一無別法，已成四乘。今辯一乘別有法門，則四義昭著。是為昔所未說，而今說之，聞所未聞未曾有法也。謂昔日雖有大乘，亦說如來藏性涅槃法身真常之理，未曾顯說一切眾生皆悉具有如來知見。唯為一事出現於世，不為於餘。則一乘三乘，昔權今實，於理昭著。故叡公云「至如〈般若〉諸經，深無不極，故道者以之而歸；大無不包，故乘者以之而運。然其大略，皆以適化為本，應勸之門不得不以善權為用。權之為化悟物雖弘，於實體不足皆屬《法華》，固其宜矣。」疏「根敗之種今並說成」者，引《淨名》經證。大迦葉自責云「譬如根敗之士，其於五欲不能復利。如是聲聞諸結斷者，於佛法中無所復益。」斯則二乘自知不成佛也，豈非不兼權耶？又云「我等何為永絕其根，於此大乘已如敗種。」此顯煩惱已斷不能生也。《佛名經》云「我等今者猶如敗種，雖逢春陽無希秋實。」並是聲聞不作佛義。今《法華》三根聲聞皆與受記，一切聲聞不在此會，令轉宣說一切眾生皆是吾子，則唯實非權，故言今並說成，明今昔有異。上云根敗之種，乃有二意：一即「根敗」兩字，收《淨名》根敗之士。二即「敗種」二字，雙收《淨名》及《佛名》二經敗種之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若依昔未顯說」下，第二彰今異昔。前但合三為一，一無別法，已成四乘。今辯一乘別有法門，則四義昭著。是為昔所未說，而今說之，聞所未聞未曾有法也。謂昔日雖有大乘，亦說如來藏性涅槃法身真常之理，未曾顯說一切眾生皆悉具有如來知見。唯為一事出現於世，不為於餘。則一乘三乘，昔權今實，於理昭著。故叡公云「至如〈般若〉諸經，深無不極，故道者以之而歸；大無不包，故乘者以之而運。然其大略，皆以適化為本，應勸之門不得不以善權為用。權之為化悟物雖弘，於實體不足皆屬《法華》，固其宜矣。」疏「根敗之種今並說成」者，引《淨名》經證。大迦葉自責云「譬如根敗之士，其於五欲不能復利。如是聲聞諸結斷者，於佛法中無所復益。」斯則二乘自知不成佛也，豈非不兼權耶？又云「我等何為永絕其根，於此大乘已如敗種。」此顯煩惱已斷不能生也。《佛名經》云「我等今者猶如敗種，雖逢春陽無希秋實。」並是聲聞不作佛義。今《法華》三根聲聞皆與受記，一切聲聞不在此會，令轉宣說一切眾生皆是吾子，則唯實非權，故言今並說成，明今昔有異。上云根敗之種，乃有二意：一即「根敗」兩字，收《淨名》根敗之士。二即「敗種」二字，雙收《淨名》及《佛名》二經敗種之義。

疏「於文有據」下，第四結歸昔義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「於文有據」下，第四結歸昔義也。