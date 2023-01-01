大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第三

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

第三扶昔大義不欲掩人者，謂晉譯微言，幽旨包博。玄義全盛，賢首方周，故講得五雲凝空、六種震地。而《刊定記》主師承在茲，雖入先生之門，不曉亡羊之路；徒過善友之舍，猶迷衣內之珠。故大義屢乖、微言將隱，破五教而立四教，雜以邪宗，使權實不分，漸頓安辨？析十玄之妙旨分成兩重，徒益繁多、別無異轍，使德相而無相即相入即用之體，不成德相、不通染門，交徹之旨寧就？出玄門之所以，但就如明，却令相用二門無由成異。以緣起相由之玄旨，同理性融通之一門，遂令法界大緣起之法門一多交徹而微隱。如斯等類，其途實繁。非是重古輕今，不欲欺誣亡歿。今申上古之義，新疏翻多有同《刊定》之文，皆是古義今同用耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三扶昔大義不欲掩人者，謂晉譯微言，幽旨包博。玄義全盛，賢首方周，故講得五雲凝空、六種震地。而《刊定記》主師承在茲，雖入先生之門，不曉亡羊之路；徒過善友之舍，猶迷衣內之珠。故大義屢乖、微言將隱，破五教而立四教，雜以邪宗，使權實不分，漸頓安辨？析十玄之妙旨分成兩重，徒益繁多、別無異轍，使德相而無相即相入即用之體，不成德相、不通染門，交徹之旨寧就？出玄門之所以，但就如明，却令相用二門無由成異。以緣起相由之玄旨，同理性融通之一門，遂令法界大緣起之法門一多交徹而微隱。如斯等類，其途實繁。非是重古輕今，不欲欺誣亡歿。今申上古之義，新疏翻多有同《刊定》之文，皆是古義今同用耳。

第四剪截浮詞直論至理者，且文華尚猶翳理，繁言豈不亂心。科文過碎已雜塵飛，重疊經句但盈紙墨。等閑會於梵語，無益經文；次第數於經文，更無理觀。如烟欝火，雲翳長空，今並剪而削之，若長風卷霧。然經多十句，若過半已上難者，則具而釋之，難則曲盡而非繁，易則略陳而不闕；若五六句已下難者，則摘句而釋之，易則不釋。若文義全易者，大科而已；若文易意難者，總相收束；文難意易者，但細消文；若文義俱難者，先出意而後釋。使質而不野、簡而必詣，是本心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四剪截浮詞直論至理者，且文華尚猶翳理，繁言豈不亂心。科文過碎已雜塵飛，重疊經句但盈紙墨。等閑會於梵語，無益經文；次第數於經文，更無理觀。如烟欝火，雲翳長空，今並剪而削之，若長風卷霧。然經多十句，若過半已上難者，則具而釋之，難則曲盡而非繁，易則略陳而不闕；若五六句已下難者，則摘句而釋之，易則不釋。若文義全易者，大科而已；若文易意難者，總相收束；文難意易者，但細消文；若文義俱難者，先出意而後釋。使質而不野、簡而必詣，是本心也。

第五善自他宗不妄破斥者，謂昔人所引經論及破他義，無問性相，多不窮於始末，輒引輒破。或多用法相，而復盡呼為權，引權釋實又不分通局，疑誤後學。或以昔正為非，或復以權為實。今亦反此，若破若引，先示彼義，使性相無虧，盡其意態，後申此理，對決分明，使學者不滯迹迷宗、不謬非古義，亦無勞周覽更復傍求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五善自他宗不妄破斥者，謂昔人所引經論及破他義，無問性相，多不窮於始末，輒引輒破。或多用法相，而復盡呼為權，引權釋實又不分通局，疑誤後學。或以昔正為非，或復以權為實。今亦反此，若破若引，先示彼義，使性相無虧，盡其意態，後申此理，對決分明，使學者不滯迹迷宗、不謬非古義，亦無勞周覽更復傍求。

第六辨析今古新舊義殊者，謂《探玄》本記但釋晉經，大旨雖同，在言有異。但引彼疏須觀所釋，如〈發心品〉晉經云「以是發心即得佛故。」唐經云「以是發心當得佛故。」「即」「當」既別，豈得將昔之即釋今之當？其類皆爾。然昔人十行已前，多依賢首新修略疏，迴向已下並用《探玄》，三地已下多唯古錄。二經小異，舛互相參，文亦非一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六辨析今古新舊義殊者，謂《探玄》本記但釋晉經，大旨雖同，在言有異。但引彼疏須觀所釋，如〈發心品〉晉經云「以是發心即得佛故。」唐經云「以是發心當得佛故。」「即」「當」既別，豈得將昔之即釋今之當？其類皆爾。然昔人十行已前，多依賢首新修略疏，迴向已下並用《探玄》，三地已下多唯古錄。二經小異，舛互相參，文亦非一。

第七明示法相顯經包含者，然性之與相，若天之日月、易之乾坤，東夏西方分宗開教，學兼兩轍方曰通人。是以釋經，事須明示。然此經法相，名義兼廣，或有名無義、或有義無名。昔人苟見一名，廣引論釋，隨名解義，義乃無窮。如釋〈淨行品〉百四十一願，以諸門料揀。釋〈梵行品〉四果，廣引《婆沙》。〈問明品〉貪瞋，全抄《唯識》。〈十行品〉三倒，廣據諸宗。雖則皆是法門，而甚深觀行翳於名相，今皆略陳而已。古人若有義無名，則莫知所以，今則引諸經論以名管之，使經中法相昭彰於眾論。至如〈兜率品〉二十一種功德，則有義無名，〈離世間品〉初則有名無義。今於〈兜率品〉廣引經論而釋之，至〈離世間品〉略陳而已。又如〈離世間品〉具舍諸位，一一位內攝義無遺，或名異義同、或前後廣略，然於四十二位次第無差。今並具引六會經文，對前釋之，昭然可見，使七卷之經句句有據，翻驗昔解臆說尤多。然性相二宗，法相有同有異，如五眼十眼六通十通等，並各示之，使無餘惑。如初卷歎德釋以十身，則法性宗之法相也。釋智入三世，廣引四智，即法相宗之法相也。以眾海解脫之門，釋眾海之名目，法性宗之法相也。以九門之六度釋經十度，即法相宗之法相也。如十通十忍會六通五忍，十身十智融三身三智，十門涅槃以會通四種涅槃，十種佛智而一智融於四智，即性相二宗無違之法相也。觸類非一。又諸經疏所明法相，多是傍來，如《法華經》但云「如來知見、力、無所畏、禪定、解脫、三昧，深入無際。」斯乃通讚佛智深遠，逢力一字立十力章、無所畏字立四無畏章、禪立四禪、定立八定、解脫三昧並立章門，若此之流，千章萬章釋一卷經亦不得盡，若為成種智之境，應須更學多門。取《法華》玄宗，但示眾生等有知見，先所出內是子所知，非是十章五章能盡斯妙。若《華嚴經》有異於此，如十度十力，一經數十處明故，須總撮一章頓曉玄旨。如〈十地品〉內以法相為觀門，不了三聚，豈知離垢之名？不曉八禪，寧知發光之行？四地道品，成無生之慧光。五地諸諦，窮真俗以化物。六地般若要觀緣生，星羅十門月滿三觀，研窮性相般若現前。七地窮一切菩提分法，權實雙行。八地七勸該羅，方見無功之道。九地居法師之位，藥病須知，不得四十辯才，何以廣能化物？得第十地，方盡種智之深玄。四十二位之昭彰，並稱觀行；九會五周之因果，佛道方圓故。若相若性、若因若果，無不成觀、無不契真，依經修行並是聖意。若不了法相，豈唯不知聖旨，亦非弘闡之人。尋文自知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七明示法相顯經包含者，然性之與相，若天之日月、易之乾坤，東夏西方分宗開教，學兼兩轍方曰通人。是以釋經，事須明示。然此經法相，名義兼廣，或有名無義、或有義無名。昔人苟見一名，廣引論釋，隨名解義，義乃無窮。如釋〈淨行品〉百四十一願，以諸門料揀。釋〈梵行品〉四果，廣引《婆沙》。〈問明品〉貪瞋，全抄《唯識》。〈十行品〉三倒，廣據諸宗。雖則皆是法門，而甚深觀行翳於名相，今皆略陳而已。古人若有義無名，則莫知所以，今則引諸經論以名管之，使經中法相昭彰於眾論。至如〈兜率品〉二十一種功德，則有義無名，〈離世間品〉初則有名無義。今於〈兜率品〉廣引經論而釋之，至〈離世間品〉略陳而已。又如〈離世間品〉具舍諸位，一一位內攝義無遺，或名異義同、或前後廣略，然於四十二位次第無差。今並具引六會經文，對前釋之，昭然可見，使七卷之經句句有據，翻驗昔解臆說尤多。然性相二宗，法相有同有異，如五眼十眼六通十通等，並各示之，使無餘惑。如初卷歎德釋以十身，則法性宗之法相也。釋智入三世，廣引四智，即法相宗之法相也。以眾海解脫之門，釋眾海之名目，法性宗之法相也。以九門之六度釋經十度，即法相宗之法相也。如十通十忍會六通五忍，十身十智融三身三智，十門涅槃以會通四種涅槃，十種佛智而一智融於四智，即性相二宗無違之法相也。觸類非一。又諸經疏所明法相，多是傍來，如《法華經》但云「如來知見、力、無所畏、禪定、解脫、三昧，深入無際。」斯乃通讚佛智深遠，逢力一字立十力章、無所畏字立四無畏章、禪立四禪、定立八定、解脫三昧並立章門，若此之流，千章萬章釋一卷經亦不得盡，若為成種智之境，應須更學多門。取《法華》玄宗，但示眾生等有知見，先所出內是子所知，非是十章五章能盡斯妙。若《華嚴經》有異於此，如十度十力，一經數十處明故，須總撮一章頓曉玄旨。如〈十地品〉內以法相為觀門，不了三聚，豈知離垢之名？不曉八禪，寧知發光之行？四地道品，成無生之慧光。五地諸諦，窮真俗以化物。六地般若要觀緣生，星羅十門月滿三觀，研窮性相般若現前。七地窮一切菩提分法，權實雙行。八地七勸該羅，方見無功之道。九地居法師之位，藥病須知，不得四十辯才，何以廣能化物？得第十地，方盡種智之深玄。四十二位之昭彰，並稱觀行；九會五周之因果，佛道方圓故。若相若性、若因若果，無不成觀、無不契真，依經修行並是聖意。若不了法相，豈唯不知聖旨，亦非弘闡之人。尋文自知。

第八廣演玄言令悟心要者，謂經多有玄言妙旨，昔不廣明，或指在別章、或略陳不具。今應具者，畢在疏文；文易意深，廣申體勢。如始成正覺，以諸宗始成而會之。智入三世，以二智三智四智而釋之。如幻喻中引兔章以盡之，如影之喻分三影以別之。第七迴向剎平等，出諸句以揀之。第八迴向歷境起願，以橫竪位次而彰之。三天偈讚離相迴向，以《般若》等深經《中》、《百》等論玄妙而通之。九會五周，皆以性相而廣之。普賢三昧，窮妙中之妙；〈出現〉一品，盡玄中之玄。至如法界華藏之深觀、旨歸關脈之妙章，盡關鍵之幽微，窮義理之分齊。如關中繫表三玄格言，有美斯經必盡其奧。亦有指別章者，皆非正要，知與不知無乖弘讚耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八廣演玄言令悟心要者，謂經多有玄言妙旨，昔不廣明，或指在別章、或略陳不具。今應具者，畢在疏文；文易意深，廣申體勢。如始成正覺，以諸宗始成而會之。智入三世，以二智三智四智而釋之。如幻喻中引兔章以盡之，如影之喻分三影以別之。第七迴向剎平等，出諸句以揀之。第八迴向歷境起願，以橫竪位次而彰之。三天偈讚離相迴向，以《般若》等深經《中》、《百》等論玄妙而通之。九會五周，皆以性相而廣之。普賢三昧，窮妙中之妙；〈出現〉一品，盡玄中之玄。至如法界華藏之深觀、旨歸關脈之妙章，盡關鍵之幽微，窮義理之分齊。如關中繫表三玄格言，有美斯經必盡其奧。亦有指別章者，皆非正要，知與不知無乖弘讚耳。

第九泯絕是非不妄破斥者，昔人勝負氣高、是非情厚，上古妙義用而不言、先賢小瑕廣申破斥，如娑婆形如虛空，便云良由譯人不閑經論，謬預譯場，誤累聖教。一朝至此，先師在其譯內，斧鑿太深；纖芥在於珠中，何須擊破。又如〈十行品〉內釋不住中流，廣申異釋。晉經失旨，致古釋枝辭；今文分明，何須敘昔。若斯之類，其事頗多。終日是非，豈合大道？凡破義者，其猶毒蛇螫手不得不斬、毒樹生庭不得不伐。若邪解亂轍，事須決之。若易知其非，略而不述；若似正不正，則並決分明。如欲識真金，須明鍮石。蓋不獲已，情忘是非。設有破斥，須存禮樂，不得自尊己德、下視先賢。須知草剏者難、因循者易，縱有舉非顯是，不是自衒自媒，故今疏文是非全少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九泯絕是非不妄破斥者，昔人勝負氣高、是非情厚，上古妙義用而不言、先賢小瑕廣申破斥，如娑婆形如虛空，便云良由譯人不閑經論，謬預譯場，誤累聖教。一朝至此，先師在其譯內，斧鑿太深；纖芥在於珠中，何須擊破。又如〈十行品〉內釋不住中流，廣申異釋。晉經失旨，致古釋枝辭；今文分明，何須敘昔。若斯之類，其事頗多。終日是非，豈合大道？凡破義者，其猶毒蛇螫手不得不斬、毒樹生庭不得不伐。若邪解亂轍，事須決之。若易知其非，略而不述；若似正不正，則並決分明。如欲識真金，須明鍮石。蓋不獲已，情忘是非。設有破斥，須存禮樂，不得自尊己德、下視先賢。須知草剏者難、因循者易，縱有舉非顯是，不是自衒自媒，故今疏文是非全少。

第十均融始末首尾可觀者，然造疏大體，皆初重後輕。若更廣開門庭，消文疏略，至於弘闡，聖旨多沈。今以大經九會始末深玄，逢義即明，不揀初後。但初已釋，後不重明，故義科章門落落星布，使初中後善、始末可觀也。略述製疏有斯十意，故忘軀靈境、仰述玄猷，本意皆為眾生得同普賢諸佛耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十均融始末首尾可觀者，然造疏大體，皆初重後輕。若更廣開門庭，消文疏略，至於弘闡，聖旨多沈。今以大經九會始末深玄，逢義即明，不揀初後。但初已釋，後不重明，故義科章門落落星布，使初中後善、始末可觀也。略述製疏有斯十意，故忘軀靈境、仰述玄猷，本意皆為眾生得同普賢諸佛耳。

第三二句迴向眾生者，前之二句作疏所為，為於眾生。此段通迴歸依之益及所成德。製疏之功，儻一句冥合聖心，盡為眾生得大覺圓明涅槃常樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三二句迴向眾生者，前之二句作疏所為，為於眾生。此段通迴歸依之益及所成德。製疏之功，儻一句冥合聖心，盡為眾生得大覺圓明涅槃常樂也。

「將釋」下，第三開章釋文。十門之內，前八義門、後二正釋，以經題目即是文故。亦可九門皆義，題目通於一部文故。十門生起如是次第者，夫聖人設教，言不虛發、動必有由，非大因緣莫宣斯典，故受之以教起因緣。二者因緣既興，有所起教。佛教雖廣，不出三藏十二分教。未委此經三藏教中何藏教攝，故舉藏教之總名，含攝《華嚴》之別教，故受之以藏教所攝。三已知此經修多羅攝，具十二分。然其藏教皆通權實，揀權取實唯圓教收。未知圓義淺深寬狹，故受之以義理分齊。四既知圓教包博冲深，未審此經被何根器，故受之以教所被機。五知甚深義理正被圓機，未知其詮何為體性，故受之以教體淺深。六能所文義已知該羅，未審所宗尊崇何義，故受之以宗趣通局。七既知旨趣冲深，未委能詮文言廣狹，故受之以部類品會。八既知部類，廣則無盡略乃百千，未知傳譯何年、有何感應，使宗承有緒，知勝益可歸，故受之以傳譯感通。九大旨既陳，隨文解釋，先明總目包盡難思，故受之以總釋名題。十總意雖知，在文難曉，使沈隱之義彰乎翰墨，宗通之理見乎百千，故受之以別解文義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「將釋」下，第三開章釋文。十門之內，前八義門、後二正釋，以經題目即是文故。亦可九門皆義，題目通於一部文故。十門生起如是次第者，夫聖人設教，言不虛發、動必有由，非大因緣莫宣斯典，故受之以教起因緣。二者因緣既興，有所起教。佛教雖廣，不出三藏十二分教。未委此經三藏教中何藏教攝，故舉藏教之總名，含攝《華嚴》之別教，故受之以藏教所攝。三已知此經修多羅攝，具十二分。然其藏教皆通權實，揀權取實唯圓教收。未知圓義淺深寬狹，故受之以義理分齊。四既知圓教包博冲深，未審此經被何根器，故受之以教所被機。五知甚深義理正被圓機，未知其詮何為體性，故受之以教體淺深。六能所文義已知該羅，未審所宗尊崇何義，故受之以宗趣通局。七既知旨趣冲深，未委能詮文言廣狹，故受之以部類品會。八既知部類，廣則無盡略乃百千，未知傳譯何年、有何感應，使宗承有緒，知勝益可歸，故受之以傳譯感通。九大旨既陳，隨文解釋，先明總目包盡難思，故受之以總釋名題。十總意雖知，在文難曉，使沈隱之義彰乎翰墨，宗通之理見乎百千，故受之以別解文義。

疏「因緣者」下，疏文有二：一生起大意；二「先因後緣」下，開章別釋。前中有三：一正釋、二引證、三解妨。今初，先法；次「若須彌」下喻；後「今搖如來」下合，如來合山、智慧合海。此文意出《智論》，今轉勢用之。《智論》中「問曰：佛以何因緣說般若波羅蜜經？諸佛不以無事及小事因緣而自發言。譬如須彌山王，不以無事及小事因緣故動。今以何等大因緣故，說般若波羅蜜經？」此中論意，即以說般若為動須彌。今開須彌約能說人，智海通能所說。動能說之佛智，說如來之智海，並即不共般若。又於經中廣說佛身及與佛智，故佛身及智並通所說。疏「故下經」下，二引證也。疏「出現本為」下，三解妨也。有伏難云：非一緣等，乃明出現之緣。今將證說，豈為愜當？故今通云出現本為一大事因緣，一大事因緣即華嚴佛智，明知出現之緣即華嚴緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「因緣者」下，疏文有二：一生起大意；二「先因後緣」下，開章別釋。前中有三：一正釋、二引證、三解妨。今初，先法；次「若須彌」下喻；後「今搖如來」下合，如來合山、智慧合海。此文意出《智論》，今轉勢用之。《智論》中「問曰：佛以何因緣說般若波羅蜜經？諸佛不以無事及小事因緣而自發言。譬如須彌山王，不以無事及小事因緣故動。今以何等大因緣故，說般若波羅蜜經？」此中論意，即以說般若為動須彌。今開須彌約能說人，智海通能所說。動能說之佛智，說如來之智海，並即不共般若。又於經中廣說佛身及與佛智，故佛身及智並通所說。疏「故下經」下，二引證也。疏「出現本為」下，三解妨也。有伏難云：非一緣等，乃明出現之緣。今將證說，豈為愜當？故今通云出現本為一大事因緣，一大事因緣即華嚴佛智，明知出現之緣即華嚴緣也。

疏「先因後緣各開十義」者，此下第二開章別釋。於中二：初雙標、二雙釋。雙標可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「先因後緣各開十義」者，此下第二開章別釋。於中二：初雙標、二雙釋。雙標可知。

疏「因十義」下，雙釋先因，中亦三：初列、次釋、後因。「上十義」下，結屬會釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「因十義」下，雙釋先因，中亦三：初列、次釋、後因。「上十義」下，結屬會釋。

疏「言法爾者」下，釋也，即為十段。今初，法爾。疏文分四：一正釋、二引證、三結釋、四解妨。初文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「言法爾者」下，釋也，即為十段。今初，法爾。疏文分四：一正釋、二引證、三結釋、四解妨。初文可知。

疏「故不思」下，引證。此即第四十七經第五大那羅延幢勇健法云：佛子！一切諸佛能於一身等，乃至已下，中間應云法界眾生靡不皆聞，一一音聲演爾所修多羅藏，一一修多羅演爾所法，一一法有爾所文字句義。如是演說盡爾所劫，盡是劫已復更演說盡爾所劫。如是次第，乃至盡於一切世界微塵數劫，盡一切眾生心念數量。未來際劫猶可窮盡，如來化身所轉法輪無有窮盡，所謂智慧演說法輪、斷諸疑惑法輪、照一切法法輪、開無礙藏法輪、令無量眾生歡喜調伏法輪、開示一切諸菩薩行法輪、高昇圓滿大智慧日法輪、普然照世智慧明燈法輪、辯才無畏種種莊嚴法輪。如一佛身以神通力轉如是等差別法輪，一切世法無能為喻。如是盡虛空界一一毛端分量之處，有不可說不可說佛剎微塵數世界，一一世界中念念現不可說不可說佛剎微塵數化身，一一化身皆亦如是，所說音聲文字句義一一充滿一切法界，其中眾生皆得解了，而佛言音無變無改無有窮盡，是為第五大那羅延幢勇健法。今疏略引耳。上鈔中「爾所」字，經中皆是「不可說不可說佛剎微塵數」字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故不思」下，引證。此即第四十七經第五大那羅延幢勇健法云：佛子！一切諸佛能於一身等，乃至已下，中間應云法界眾生靡不皆聞，一一音聲演爾所修多羅藏，一一修多羅演爾所法，一一法有爾所文字句義。如是演說盡爾所劫，盡是劫已復更演說盡爾所劫。如是次第，乃至盡於一切世界微塵數劫，盡一切眾生心念數量。未來際劫猶可窮盡，如來化身所轉法輪無有窮盡，所謂智慧演說法輪、斷諸疑惑法輪、照一切法法輪、開無礙藏法輪、令無量眾生歡喜調伏法輪、開示一切諸菩薩行法輪、高昇圓滿大智慧日法輪、普然照世智慧明燈法輪、辯才無畏種種莊嚴法輪。如一佛身以神通力轉如是等差別法輪，一切世法無能為喻。如是盡虛空界一一毛端分量之處，有不可說不可說佛剎微塵數世界，一一世界中念念現不可說不可說佛剎微塵數化身，一一化身皆亦如是，所說音聲文字句義一一充滿一切法界，其中眾生皆得解了，而佛言音無變無改無有窮盡，是為第五大那羅延幢勇健法。今疏略引耳。上鈔中「爾所」字，經中皆是「不可說不可說佛剎微塵數」字。

疏「斯則處以毛端」下，三結釋也。結釋經文，成初正說。於中，初二句正結；後「處則」下，覆釋。法界齊起為頓，如月入百川，非從東向西等故。長時不斷曰常，無間斷故。既常既遍，故不待別因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「斯則處以毛端」下，三結釋也。結釋經文，成初正說。於中，初二句正結；後「處則」下，覆釋。法界齊起為頓，如月入百川，非從東向西等故。長時不斷曰常，無間斷故。既常既遍，故不待別因。

疏「但隨見聞」下，四解妨。有伏難云：既橫竪該羅說窮時處，何有初成之始、九會之終？故為此通。於中二：先正解妨，可知。後「令尋於此」下，重通再難。難云：略本至少，安窮無盡之理？故為此通，以見理圓融故，少見能窮無盡。有法、喻、合。「以一處」下，釋成上義。時處既一多相即，法豈一不含多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「但隨見聞」下，四解妨。有伏難云：既橫竪該羅說窮時處，何有初成之始、九會之終？故為此通。於中二：先正解妨，可知。後「令尋於此」下，重通再難。難云：略本至少，安窮無盡之理？故為此通，以見理圓融故，少見能窮無盡。有法、喻、合。「以一處」下，釋成上義。時處既一多相即，法豈一不含多？

疏「二酬宿因」等者，疏文分五：一標舉章門；二「何以」下，躡前起後；三「夫根深」下，摽因深廣；四「深大云何」下，釋成深廣；五「宿因雖多」下，開章別釋。於中，先標章、後別釋，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二酬宿因」等者，疏文分五：一標舉章門；二「何以」下，躡前起後；三「夫根深」下，摽因深廣；四「深大云何」下，釋成深廣；五「宿因雖多」下，開章別釋。於中，先標章、後別釋，可知。

疏「三順機感者」，文中分六：一標章；二躡前起後；三「其猶」下，約喻顯相；四「故兜率」下，引經證成；五「廣顯」下，指略在廣；六「然此」下，揀定於機。言「今之聞者是未來機」者，望說經時是未來故。故〈發菩提心品〉中，十方法慧同白佛言：「我等悉當護持此法，令未來世一切菩薩未曾聞者皆悉得聞。」亦是未來機也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「三順機感者」，文中分六：一標章；二躡前起後；三「其猶」下，約喻顯相；四「故兜率」下，引經證成；五「廣顯」下，指略在廣；六「然此」下，揀定於機。言「今之聞者是未來機」者，望說經時是未來故。故〈發菩提心品〉中，十方法慧同白佛言：「我等悉當護持此法，令未來世一切菩薩未曾聞者皆悉得聞。」亦是未來機也。

疏「四為教本者」，文三：初標章；次總彰大意；「然亦有二」下，開章別釋。大意中，初二句立理。故〈出現品〉云「譬如大海潛流四天下地，有穿鑿者無不得水。」彼喻佛智普入一切眾生身中，今借用之，斯即喻也。「非本無以垂末」者，法說。如無海本，不能流末。無其本月，則無月影入於百川。無有法身，豈能垂於應化？故無有根本之法，何有隨宜之談。後「將欲」下兩句，正釋為本之義。故天台指為乳教，乳是酪等諸味本故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「四為教本者」，文三：初標章；次總彰大意；「然亦有二」下，開章別釋。大意中，初二句立理。故〈出現品〉云「譬如大海潛流四天下地，有穿鑿者無不得水。」彼喻佛智普入一切眾生身中，今借用之，斯即喻也。「非本無以垂末」者，法說。如無海本，不能流末。無其本月，則無月影入於百川。無有法身，豈能垂於應化？故無有根本之法，何有隨宜之談。後「將欲」下兩句，正釋為本之義。故天台指為乳教，乳是酪等諸味本故。

疏「出現品云：如日初出先照高山」者，彼文云「譬如日出，先照須彌山等諸大山王，次照黑山，次照高原，然後普照一切大地。日不作念：我先照此、後照於彼。但以山地有高下故，照有先後。如來應正等覺亦復如是，成就無邊法界智輪，常放無礙大智光明，先照菩薩摩訶薩等諸大山王，次照緣覺，次照聲聞，次照決定善根眾生，隨其心器示廣大智，然後普照一切眾生，乃至邪定亦皆普及，為作未來利益因緣，令成熟故。而彼如來大智日光不作是念：我當先照菩薩大行，乃至後照邪定眾生。但放光明平等普照，無礙無障，無所分別。」釋曰：始成便說《華嚴》，是照菩薩山王。此明是先大後小。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「出現品云：如日初出先照高山」者，彼文云「譬如日出，先照須彌山等諸大山王，次照黑山，次照高原，然後普照一切大地。日不作念：我先照此、後照於彼。但以山地有高下故，照有先後。如來應正等覺亦復如是，成就無邊法界智輪，常放無礙大智光明，先照菩薩摩訶薩等諸大山王，次照緣覺，次照聲聞，次照決定善根眾生，隨其心器示廣大智，然後普照一切眾生，乃至邪定亦皆普及，為作未來利益因緣，令成熟故。而彼如來大智日光不作是念：我當先照菩薩大行，乃至後照邪定眾生。但放光明平等普照，無礙無障，無所分別。」釋曰：始成便說《華嚴》，是照菩薩山王。此明是先大後小。

疏「二為攝末之本」者，於中二：初標名也。為《華嚴》未有，未之可攝；以《法華》攝末歸本，歸華嚴故，故為本也。疏「如日沒時還照高山故」者，二義取出現經意以證，而無此文。即是《法華》所明先小後大及三時五時之教，後後勝於前前。《法華》、《涅槃》唯聞一極，為照菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二為攝末之本」者，於中二：初標名也。為《華嚴》未有，未之可攝；以《法華》攝末歸本，歸華嚴故，故為本也。疏「如日沒時還照高山故」者，二義取出現經意以證，而無此文。即是《法華》所明先小後大及三時五時之教，後後勝於前前。《法華》、《涅槃》唯聞一極，為照菩薩。

疏「無不從此法界流」下，二雙證上二，先引《攝論》、後引《法華》。初引《攝論》「無不從法界流」，即證開漸之本。「無不還歸此法界故」，即證攝末之本，此以義證教。謂論所明報化身等，皆從法身生，還歸於法身。法身等即義，今以法身類於華嚴，故云以義證教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「無不從此法界流」下，二雙證上二，先引《攝論》、後引《法華》。初引《攝論》「無不從法界流」，即證開漸之本。「無不還歸此法界故」，即證攝末之本，此以義證教。謂論所明報化身等，皆從法身生，還歸於法身。法身等即義，今以法身類於華嚴，故云以義證教也。

疏「法華亦云」下，引《法華》證。故下吉藏引此立三種法輪：第一名根本法輪、第二名枝末法輪、第三名攝末歸本法輪。文中便引便釋，三節具也。疏「斯則法華亦指此經以為本矣」者，結成本義。若自立為本，恐義未明。《法華》指此為本，本義方顯。始見我身入於佛慧，即《華嚴》亦令得聞《法華》入於佛慧，豈非指初為本？又《法華》第一云「於一佛乘，分別說三。」亦是從本流末，即指《華嚴》為一乘。分別說昔之三，三即鹿野四諦等。若也不指《華嚴》為本，鹿野之前以何為一乘耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「法華亦云」下，引《法華》證。故下吉藏引此立三種法輪：第一名根本法輪、第二名枝末法輪、第三名攝末歸本法輪。文中便引便釋，三節具也。疏「斯則法華亦指此經以為本矣」者，結成本義。若自立為本，恐義未明。《法華》指此為本，本義方顯。始見我身入於佛慧，即《華嚴》亦令得聞《法華》入於佛慧，豈非指初為本？又《法華》第一云「於一佛乘，分別說三。」亦是從本流末，即指《華嚴》為一乘。分別說昔之三，三即鹿野四諦等。若也不指《華嚴》為本，鹿野之前以何為一乘耶？

疏「五顯果德者」，疏文分二：初總明大意，有法、喻、合可知；後「然果德有二」下，開章別釋。於中亦二：先正釋，可知；後「然依正無礙」下，融通。於中三：初約用互在，以明六句；次約體相即，以明四句；後「隨舉一門」下，雙結體用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「五顯果德者」，疏文分二：初總明大意，有法、喻、合可知；後「然果德有二」下，開章別釋。於中亦二：先正釋，可知；後「然依正無礙」下，融通。於中三：初約用互在，以明六句；次約體相即，以明四句；後「隨舉一門」下，雙結體用。

疏「然依正無礙通有六句，至其文非一」者，初二指事令曉，餘但列名。然相即相入相在之義，義分齊中即當廣明。而相入各有分圓，若約圓說，應言剎中有剎。今欲顯勝，舉塵毛之分以攝剎身之總也。言其文非一者，謂第六經，法界普明慧菩薩偈云「佛剎微塵數，如是諸剎土，能於一念中，一一塵中現。」第一句也。〈成就品〉云「一一塵中難思剎，隨眾生心普現前，一切剎海靡不周，如是方便無差別。」亦第一句也。〈現相品〉云「如來一一毛孔中，一切剎塵諸佛坐，菩薩眾會共圍繞，演說普賢之勝行。」〈迴向品〉云「一毛孔中悉明見，不思議數無量佛。一切毛孔皆如是，普禮一切世間燈。」〈僧祇品〉云「於一微細毛端處，有不可說諸普賢。如一毛端一切爾，如是乃至遍法界。」皆第二句也。又云「於一微細毛孔中，不可說剎次第入，毛孔能受彼諸剎，諸剎不能遍毛孔。」〈現相品〉云「如來安坐菩提座，一毛示現多剎海，一一毛現悉亦然，如是普周於法界。」亦第三句也。普賢偈云「如於此會見佛坐，一切塵中亦復然。佛身無去亦無來，所有國土皆明現。」〈現相品〉云「一切剎土微塵數，常現身雲悉充滿，普為眾生放大光，各雨法雨稱其心。」亦第四句也。又云「一一塵中無量身，復現種種莊嚴剎，一念歿生普令見，獲無礙意莊嚴者。」即第五依內現依正也。〈僧祇品〉云「一微塵中悉能有，不可言說蓮華界，一一蓮華世界中，賢首如來不可說。」亦第五句也。〈世界成就品〉云「一毛孔內難思剎，等微塵數種種住，一一皆有遍照尊，在眾會中宣妙法。」即第六正中現正依。〈現相品〉云「一切諸佛土，一一諸菩薩，普入於佛身，無邊亦無量。」〈成就品〉云「一切剎土入我身，所住諸佛亦復然。汝應觀我諸毛孔，我今示汝佛境界。」皆第六句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然依正無礙通有六句，至其文非一」者，初二指事令曉，餘但列名。然相即相入相在之義，義分齊中即當廣明。而相入各有分圓，若約圓說，應言剎中有剎。今欲顯勝，舉塵毛之分以攝剎身之總也。言其文非一者，謂第六經，法界普明慧菩薩偈云「佛剎微塵數，如是諸剎土，能於一念中，一一塵中現。」第一句也。〈成就品〉云「一一塵中難思剎，隨眾生心普現前，一切剎海靡不周，如是方便無差別。」亦第一句也。〈現相品〉云「如來一一毛孔中，一切剎塵諸佛坐，菩薩眾會共圍繞，演說普賢之勝行。」〈迴向品〉云「一毛孔中悉明見，不思議數無量佛。一切毛孔皆如是，普禮一切世間燈。」〈僧祇品〉云「於一微細毛端處，有不可說諸普賢。如一毛端一切爾，如是乃至遍法界。」皆第二句也。又云「於一微細毛孔中，不可說剎次第入，毛孔能受彼諸剎，諸剎不能遍毛孔。」〈現相品〉云「如來安坐菩提座，一毛示現多剎海，一一毛現悉亦然，如是普周於法界。」亦第三句也。普賢偈云「如於此會見佛坐，一切塵中亦復然。佛身無去亦無來，所有國土皆明現。」〈現相品〉云「一切剎土微塵數，常現身雲悉充滿，普為眾生放大光，各雨法雨稱其心。」亦第四句也。又云「一一塵中無量身，復現種種莊嚴剎，一念歿生普令見，獲無礙意莊嚴者。」即第五依內現依正也。〈僧祇品〉云「一微塵中悉能有，不可言說蓮華界，一一蓮華世界中，賢首如來不可說。」亦第五句也。〈世界成就品〉云「一毛孔內難思剎，等微塵數種種住，一一皆有遍照尊，在眾會中宣妙法。」即第六正中現正依。〈現相品〉云「一切諸佛土，一一諸菩薩，普入於佛身，無邊亦無量。」〈成就品〉云「一切剎土入我身，所住諸佛亦復然。汝應觀我諸毛孔，我今示汝佛境界。」皆第六句也。

疏「又有四句」等者，第二約體相相即明四句也。相即互亡，故無有二。一佛即剎者，佛體即是法性土故。廢己從他，佛體虛故；土外無佛，法性無二故。二剎即佛身者，剎體即是法性身故。廢他從己，剎體虛故；佛外無剎，法性無二故。由性無二故、以性融相故，身剎相即。三俱者，謂有身有土，不壞相故。若無身無土，無可相即故。四泯者，謂佛即剎故非佛，剎即佛故非剎，以互奪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又有四句」等者，第二約體相相即明四句也。相即互亡，故無有二。一佛即剎者，佛體即是法性土故。廢己從他，佛體虛故；土外無佛，法性無二故。二剎即佛身者，剎體即是法性身故。廢他從己，剎體虛故；佛外無剎，法性無二故。由性無二故、以性融相故，身剎相即。三俱者，謂有身有土，不壞相故。若無身無土，無可相即故。四泯者，謂佛即剎故非佛，剎即佛故非剎，以互奪故。

疏「隨舉一門即攝一切」者，三雙結體用，以即入二門無二體故。體外無用，唯相即故；用外無體，唯相入故，無有鏡外之明、明外之鏡故。言「並如下說」者，即指義分齊中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「隨舉一門即攝一切」者，三雙結體用，以即入二門無二體故。體外無用，唯相即故；用外無體，唯相入故，無有鏡外之明、明外之鏡故。言「並如下說」者，即指義分齊中。

疏「六彰地位」者，疏文二：初總彰大意、後開章別釋。前中二：先順明來意；後「夫聖人」下，立理反成。「聖人之大寶曰位」者，即《周易》下〈繫辭〉云「夫天地之大德曰生，聖人之大寶曰位。」注曰「夫無用則無所寶，有用則有所寶也。無用而常足者，莫妙乎道。有用而弘道者，莫大乎位。故曰聖人之大寶曰位也。」疏「若無此位行無成」者，即反成須位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「六彰地位」者，疏文二：初總彰大意、後開章別釋。前中二：先順明來意；後「夫聖人」下，立理反成。「聖人之大寶曰位」者，即《周易》下〈繫辭〉云「夫天地之大德曰生，聖人之大寶曰位。」注曰「夫無用則無所寶，有用則有所寶也。無用而常足者，莫妙乎道。有用而弘道者，莫大乎位。故曰聖人之大寶曰位也。」疏「若無此位行無成」者，即反成須位也。

疏「此亦二種」下，二開章別釋也。於中三：一正釋、二會融、三引證。初中，先釋行布。言行布者，行位分布、階降淺深，如第二會明信、三明住、四明行、五明向、六明地、七明等妙，前非是後、後非是前，故言行布。後釋圓融。言圓融者，圓滿融通。疏釋有二：初正釋、二引證。前中自有二義：一者疏云「一位即攝一切位故」者，此總辯相攝。謂四十二位之中，隨舉一位即攝一切，如初發心住即攝餘九住及攝行向地等。二者疏云「一一位滿即至佛故」者，此別明五位互攝。如初住攝於初行、初迴向、初地，第二住攝第二行、第二迴向、第二地等故，第十住滿，則十行滿、十向滿、十地滿故。十住滿稱灌頂位，第十地滿時亦稱灌頂，而成佛故，十行智度圓、十地智度滿。海幢比丘頂出諸佛說法，灌頂住後即明佛者，即其事也。前唯約理行圓融，此兼明行證相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此亦二種」下，二開章別釋也。於中三：一正釋、二會融、三引證。初中，先釋行布。言行布者，行位分布、階降淺深，如第二會明信、三明住、四明行、五明向、六明地、七明等妙，前非是後、後非是前，故言行布。後釋圓融。言圓融者，圓滿融通。疏釋有二：初正釋、二引證。前中自有二義：一者疏云「一位即攝一切位故」者，此總辯相攝。謂四十二位之中，隨舉一位即攝一切，如初發心住即攝餘九住及攝行向地等。二者疏云「一一位滿即至佛故」者，此別明五位互攝。如初住攝於初行、初迴向、初地，第二住攝第二行、第二迴向、第二地等故，第十住滿，則十行滿、十向滿、十地滿故。十住滿稱灌頂位，第十地滿時亦稱灌頂，而成佛故，十行智度圓、十地智度滿。海幢比丘頂出諸佛說法，灌頂住後即明佛者，即其事也。前唯約理行圓融，此兼明行證相似。

疏「初地云」下，二引證也。文即為三：一云「一地之中具攝一切諸地功德」者，此約當地之中自互相攝，一地攝十地，以一例諸位位皆然。上正引文。二云「信該果海」者，此明五位互攝。〈賢首品〉中「乃至則得灌頂而昇位」等，此即義引為證。三「初發心時便成正覺」者，正明以初攝後。通於二義：若住滿成佛，即是當位，以初攝後；若究竟成佛，即異位相望，以初攝後。如四十二字門，初阿字門具後荼字也。上來總有三義：一舉一位總攝五十二位、二舉一位攝五位、三舉初攝後。復應有後攝初、初後攝中、中攝初後，一攝一切、一切攝一、一攝一、一切攝一切，如理思之。上云初發心時便成正覺，即是正引經文。〈梵行品〉云「若諸菩薩能與如是觀行相應，於諸法中不生二解，一切佛法疾得現前，初發心時即得阿耨多羅三藐三菩提，知一切法即心自性，成就慧身不由他悟。」今略引耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「初地云」下，二引證也。文即為三：一云「一地之中具攝一切諸地功德」者，此約當地之中自互相攝，一地攝十地，以一例諸位位皆然。上正引文。二云「信該果海」者，此明五位互攝。〈賢首品〉中「乃至則得灌頂而昇位」等，此即義引為證。三「初發心時便成正覺」者，正明以初攝後。通於二義：若住滿成佛，即是當位，以初攝後；若究竟成佛，即異位相望，以初攝後。如四十二字門，初阿字門具後荼字也。上來總有三義：一舉一位總攝五十二位、二舉一位攝五位、三舉初攝後。復應有後攝初、初後攝中、中攝初後，一攝一切、一切攝一、一攝一、一切攝一切，如理思之。上云初發心時便成正覺，即是正引經文。〈梵行品〉云「若諸菩薩能與如是觀行相應，於諸法中不生二解，一切佛法疾得現前，初發心時即得阿耨多羅三藐三菩提，知一切法即心自性，成就慧身不由他悟。」今略引耳。

疏「然此二無礙」下，會融也。於中二：初辯定其相、二正明會融。前中有二對：行布圓融，以教對理、以相對性；下正圓融，但融相性。初對，謂約能詮教道，則行布不同；約所詮之理，則圓融無礙。第二對，就所詮中，約相則深淺不同，約性則融通無二。言「德用」者，即德相業用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「然此二無礙」下，會融也。於中二：初辯定其相、二正明會融。前中有二對：行布圓融，以教對理、以相對性；下正圓融，但融相性。初對，謂約能詮教道，則行布不同；約所詮之理，則圓融無礙。第二對，就所詮中，約相則深淺不同，約性則融通無二。言「德用」者，即德相業用也。

疏「相是性之相故」下，正明融會。文有三番：第一番直明無礙。第二番則互相成，謂無量本是約相行布，圓融本是一理平等。今圓融既不礙行布，故成無量之德。下句反此可知。第三番，從「無量為一故融通隱隱」下，明相成而不失本相。無量為一故，融通而不失本相故，隱隱然似有二：一為無量，故能重重；不失一相，故能涉入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「相是性之相故」下，正明融會。文有三番：第一番直明無礙。第二番則互相成，謂無量本是約相行布，圓融本是一理平等。今圓融既不礙行布，故成無量之德。下句反此可知。第三番，從「無量為一故融通隱隱」下，明相成而不失本相。無量為一故，融通而不失本相故，隱隱然似有二：一為無量，故能重重；不失一相，故能涉入。

疏「故世親以六相圓融」下，第三引證。此引論證，即總別同異成壞，由此故得舉一全收，至下廣明。次云「上下之文非一」者，雙引經疏。若望經則唯是下文；若望疏文，通指一經上下耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「故世親以六相圓融」下，第三引證。此引論證，即總別同異成壞，由此故得舉一全收，至下廣明。次云「上下之文非一」者，雙引經疏。若望經則唯是下文；若望疏文，通指一經上下耳。

疏「七說勝行者」，疏文亦二：先明大意、後開章解釋。前中，初二句依教正釋；後二句引外事證，即《論語》第二，彼下二句云「不患莫己知，求為可知也。」包氏注曰「求善道而學行之，則人知己。」今引證此，求為可知及所能立皆是行也。上兩句行成得位，下兩句行成得名，今為證位故，但引前耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「七說勝行者」，疏文亦二：先明大意、後開章解釋。前中，初二句依教正釋；後二句引外事證，即《論語》第二，彼下二句云「不患莫己知，求為可知也。」包氏注曰「求善道而學行之，則人知己。」今引證此，求為可知及所能立皆是行也。上兩句行成得位，下兩句行成得名，今為證位故，但引前耳。

疏「行亦二種」下，開章釋也，先釋、後融。前中，明頓成中，先正明、後引證。言「一斷一切斷等」者，等取一障一切障、一修一切修、一證一切證故。〈普賢行品〉初說十句，若成此十則頓成五十二種勝行。一念瞋心起，百萬障門開，故偈中云「不可說諸劫，即是須臾頃。莫見修與短，究竟剎那法。」皆以圓融也。故〈妙嚴品〉云「一法門中無量門，無量千劫如是說，所演法門廣大義，普運光天之所了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「行亦二種」下，開章釋也，先釋、後融。前中，明頓成中，先正明、後引證。言「一斷一切斷等」者，等取一障一切障、一修一切修、一證一切證故。〈普賢行品〉初說十句，若成此十則頓成五十二種勝行。一念瞋心起，百萬障門開，故偈中云「不可說諸劫，即是須臾頃。莫見修與短，究竟剎那法。」皆以圓融也。故〈妙嚴品〉云「一法門中無量門，無量千劫如是說，所演法門廣大義，普運光天之所了。」

疏「二遍成諸行」下，釋行布從始迄終，故云乃至，則五位所行皆此攝也。菩提心為始，體即三心，謂一直心，正念真如法故，即是大智無所執著。二深心，樂修一切諸善行故，即是大願，謂四弘等。三大悲心，救護一切苦眾生故。七十八云「菩提心燈，大悲為油，大願為炷，光照法界。」光即直心，炷即深心，油即大悲心。多以三心為體，上求下化，照理起行不出此故。言相者，即無相為相，同法界相。無分量相，無齊限相也。言功德者，無德不收故。〈發心品〉十種大喻、百門較量，亦不及少分。七十八卷廣以喻歎，亦不能盡。〈賢首品〉云「若有菩薩初發心，誓求當證佛菩提，彼諸功德無邊際，不可稱量無與等。」〈發心品〉云「發心功德不可量，眾智共說無能盡。」又云「菩薩發心功德量，億劫稱揚不可盡，以出一切諸如來，獨覺聲聞安樂故」等，皆發心功德也。又云「欲見十方一切佛，欲施無量功德藏，欲滅眾生諸苦惱，宜應速發菩提心。」此上三事，皆是發菩提心為萬行之本，故首明之。即此發心，便名為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二遍成諸行」下，釋行布從始迄終，故云乃至，則五位所行皆此攝也。菩提心為始，體即三心，謂一直心，正念真如法故，即是大智無所執著。二深心，樂修一切諸善行故，即是大願，謂四弘等。三大悲心，救護一切苦眾生故。七十八云「菩提心燈，大悲為油，大願為炷，光照法界。」光即直心，炷即深心，油即大悲心。多以三心為體，上求下化，照理起行不出此故。言相者，即無相為相，同法界相。無分量相，無齊限相也。言功德者，無德不收故。〈發心品〉十種大喻、百門較量，亦不及少分。七十八卷廣以喻歎，亦不能盡。〈賢首品〉云「若有菩薩初發心，誓求當證佛菩提，彼諸功德無邊際，不可稱量無與等。」〈發心品〉云「發心功德不可量，眾智共說無能盡。」又云「菩薩發心功德量，億劫稱揚不可盡，以出一切諸如來，獨覺聲聞安樂故」等，皆發心功德也。又云「欲見十方一切佛，欲施無量功德藏，欲滅眾生諸苦惱，宜應速發菩提心。」此上三事，皆是發菩提心為萬行之本，故首明之。即此發心，便名為行。

疏「此二無礙」下，第二融通，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「此二無礙」下，第二融通，可知。

疏「八示真法」下，文亦有二：先總明、後別釋。文含多義，不異分齊中教因總該故。此略舉義深理要，故別為一門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「八示真法」下，文亦有二：先總明、後別釋。文含多義，不異分齊中教因總該故。此略舉義深理要，故別為一門。

疏「九開因性」者，文亦先總、後別。總中，先躡前起後、「良以」下總相解釋。於中有三：初明因義。本有恒沙性德，本覺佛智無二體故，以此為因。二「但相變」下覆彼因義，是以須開。所以相變體殊者，迷真如以成名相故。情生智隔者，失正智而成妄想故。上對約境，下對約心，五法具矣。三「今令」下正明開義。知心空寂，則名相泯而真體合；達本無住，則妄想亡而正智生。真本不可以功成，要亡功而本就；深源不可以行得，必行盡而源成。若寂照雙流，則因性開矣。性即知見，知見性相並皆顯現。「故談」已下，結成開義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「九開因性」者，文亦先總、後別。總中，先躡前起後、「良以」下總相解釋。於中有三：初明因義。本有恒沙性德，本覺佛智無二體故，以此為因。二「但相變」下覆彼因義，是以須開。所以相變體殊者，迷真如以成名相故。情生智隔者，失正智而成妄想故。上對約境，下對約心，五法具矣。三「今令」下正明開義。知心空寂，則名相泯而真體合；達本無住，則妄想亡而正智生。真本不可以功成，要亡功而本就；深源不可以行得，必行盡而源成。若寂照雙流，則因性開矣。性即知見，知見性相並皆顯現。「故談」已下，結成開義。

疏「亦有二」下，別釋。「以言顯示令其知有」者，唯明示義。如示貧女宅中寶藏，未見未得。「二使其修行」者，義通開示。不知令知，名之為悟。未證能證，稱之為入。顯現之言，對於開義。「如下破塵」下，引經證成。經云「如有大經卷，量等三千界，在於一塵內，一切塵亦然。有一聰慧人，淨眼悉明見，破塵出經卷，廣饒益眾生。佛智亦如是，遍在眾生心，妄想之所纏，不覺亦不知。諸佛大慈悲，令其除妄想，如是乃出現，饒益諸菩薩」等，即其義也。疏「唯以一大事因緣故」者，即引他經。大乘法師但云事物體事事義，道理隨應皆得。今略釋之。無二無三故名為一，佛因佛果故稱為大，因果幹能令物解脫並稱為事。言因緣者，如來因此緣此故出現耳。又因緣者，屬於大事，正因佛性為因、緣因佛性為緣，了因所了為因、生因所生為緣，斯則大事通因通果。因緣但語於因，因即種性之義故。彼經云「佛種從緣起，萬行為緣起，斯佛種成菩提故。」疏「所謂開示」下，義引彼經。具云「舍利弗！云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世？諸佛世尊欲令眾生開(無上義)佛知見，使得清淨故，出現於世。欲示(同義)眾生佛之知見故，出現於世。欲令眾生悟(不知義)佛知見故，出現於世。欲令眾生入(因義)佛知見道故，出現於世。」廣釋如別，略釋如下。疏「眾生等有故言唯一」者，隨難而解，唯解一字耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦有二」下，別釋。「以言顯示令其知有」者，唯明示義。如示貧女宅中寶藏，未見未得。「二使其修行」者，義通開示。不知令知，名之為悟。未證能證，稱之為入。顯現之言，對於開義。「如下破塵」下，引經證成。經云「如有大經卷，量等三千界，在於一塵內，一切塵亦然。有一聰慧人，淨眼悉明見，破塵出經卷，廣饒益眾生。佛智亦如是，遍在眾生心，妄想之所纏，不覺亦不知。諸佛大慈悲，令其除妄想，如是乃出現，饒益諸菩薩」等，即其義也。疏「唯以一大事因緣故」者，即引他經。大乘法師但云事物體事事義，道理隨應皆得。今略釋之。無二無三故名為一，佛因佛果故稱為大，因果幹能令物解脫並稱為事。言因緣者，如來因此緣此故出現耳。又因緣者，屬於大事，正因佛性為因、緣因佛性為緣，了因所了為因、生因所生為緣，斯則大事通因通果。因緣但語於因，因即種性之義故。彼經云「佛種從緣起，萬行為緣起，斯佛種成菩提故。」疏「所謂開示」下，義引彼經。具云「舍利弗！云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世？諸佛世尊欲令眾生開(無上義)佛知見，使得清淨故，出現於世。欲示(同義)眾生佛之知見故，出現於世。欲令眾生悟(不知義)佛知見故，出現於世。欲令眾生入(因義)佛知見道故，出現於世。」廣釋如別，略釋如下。疏「眾生等有故言唯一」者，隨難而解，唯解一字耳。

疏「十利今後」者，文中亦二：先躡前總辯、後「此亦」下開章別明。又分為三：初約時分二，可知；次「此益復二」下，約行分二；後「又此利益」下，對前成異。二中，疏云「終竟不銷」等者，等取餘句。餘句云「要穿其身，出在於外。何以故？金剛不與肉身雜穢而同住故。於如來所種少善根亦復如是，要穿一切有為諸行煩惱身，過到於無為究竟智處。何以故？此少善根不與有為諸行煩惱而共住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「十利今後」者，文中亦二：先躡前總辯、後「此亦」下開章別明。又分為三：初約時分二，可知；次「此益復二」下，約行分二；後「又此利益」下，對前成異。二中，疏云「終竟不銷」等者，等取餘句。餘句云「要穿其身，出在於外。何以故？金剛不與肉身雜穢而同住故。於如來所種少善根亦復如是，要穿一切有為諸行煩惱身，過到於無為究竟智處。何以故？此少善根不與有為諸行煩惱而共住故。」

疏「二令起行成證入故」下，文二：初證釋、後「良以有作」下釋成。今初。疏云「乃至深入如來」等者，中間經云「隨順一切如來境界，具足一切諸菩薩法。安住一切種智境界，遠離一切諸世間法。出生一切如來所行，通達一切菩薩法性。於佛自在，心無疑惑，住無師法，深入如來無量境界。」故云乃至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「二令起行成證入故」下，文二：初證釋、後「良以有作」下釋成。今初。疏云「乃至深入如來」等者，中間經云「隨順一切如來境界，具足一切諸菩薩法。安住一切種智境界，遠離一切諸世間法。出生一切如來所行，通達一切菩薩法性。於佛自在，心無疑惑，住無師法，深入如來無量境界。」故云乃至。

疏「又此利益」下，先對前辯異。所以辯異者，亦為揀濫故。利今後義，似順機感，機感亦有二世機故，故上文明約行分二，已是異前，但約時故。又順機多約於所，利益多約於能。又順機但是別義，利益通於十義，即總別之異故。對前九別，成斯十益也。於中二：先別對前、後「亦可」已下通申本義。今初。文中此十種益，出於《指歸》，但次第不同耳。彼次第云「一見聞益、二發心益、三起行益、四攝位益、五速證益、六滅障益、七轉利益、八造修益、九頓得益、十稱性益。」此依從淺至深、自利利他等而為其次。今疏順前九門展轉相生，後能成前，以為次第耳。然見聞等實通十因，欲顯別義，隨便逐勝，以別配耳。一以法爾常說遍說，便能觸目對境，一切時中常如法見。所引經文，如前總中。又〈出現品〉云「佛子！譬如雪山有藥王樹，名曰善見。若有見者，眼得清淨。若有聞者，耳得清淨等。佛子！如來、應、正等覺無上藥王亦復如是，能作一切饒益眾生。若有得見如來色身，眼得清淨。若有得聞如來音聲，耳得清淨」等。又云「佛子！我今告汝。設有眾生見聞於佛，業障纏覆不生信樂，亦種善根，無空過者，乃至究竟入於涅槃。」上雖明見佛，佛是華嚴佛，故舌根嘗法味。故〈賢首品〉云「此法希有甚奇特，若人聞已能忍可，能信能受能讚說，如是所作甚為難」等。〈兜率偈讚品〉云「設於念念中，供養無量佛，未知真實法，不名為供養。若聞如是法，諸佛從此生，雖經無量苦，不捨菩提行。一聞大智慧，諸佛所入法，普於法界中，成三世導師。」明知見聞其益深矣。疏「發心益」者，若不聞此不能發心，設有發心不得尊勝，以初發心時便成正覺等故，義如前引。疏「造修益」者，謂聞此普法，便能造修一行一切行故。如前引〈出現品〉云「多劫修行，不聞此法，非真修故。」疏「頓得益」者，如下六千比丘，言下獲於十眼，善財童子一生便能頓圓諸位。〈法界品〉初，菩薩頓證等，並如教迹中引。疏「滅障益」者，即一斷一切斷，如〈隨好品〉天鼓教云「汝等應發阿耨多羅三藐三菩提心，以等法界三業悔過」結云「若如是知，是真實懺悔，一切罪惡悉得清淨。說此法時，百千億那由他佛剎微塵數世界中兜率陀天諸天子，得無生法忍。又諸天子以香華等供佛而成大益。」又云「其諸香雲，普雨無量佛剎微塵數世界。若有眾生身蒙香者，其身安樂，譬如比丘入第四禪，一切業障皆得銷滅。若有聞者，彼諸眾生於色聲香味觸，其內具有五百煩惱，其外亦有五百煩惱，貪行多者二萬一千，瞋癡等分亦然，了知如是悉是虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此利益」下，先對前辯異。所以辯異者，亦為揀濫故。利今後義，似順機感，機感亦有二世機故，故上文明約行分二，已是異前，但約時故。又順機多約於所，利益多約於能。又順機但是別義，利益通於十義，即總別之異故。對前九別，成斯十益也。於中二：先別對前、後「亦可」已下通申本義。今初。文中此十種益，出於《指歸》，但次第不同耳。彼次第云「一見聞益、二發心益、三起行益、四攝位益、五速證益、六滅障益、七轉利益、八造修益、九頓得益、十稱性益。」此依從淺至深、自利利他等而為其次。今疏順前九門展轉相生，後能成前，以為次第耳。然見聞等實通十因，欲顯別義，隨便逐勝，以別配耳。一以法爾常說遍說，便能觸目對境，一切時中常如法見。所引經文，如前總中。又〈出現品〉云「佛子！譬如雪山有藥王樹，名曰善見。若有見者，眼得清淨。若有聞者，耳得清淨等。佛子！如來、應、正等覺無上藥王亦復如是，能作一切饒益眾生。若有得見如來色身，眼得清淨。若有得聞如來音聲，耳得清淨」等。又云「佛子！我今告汝。設有眾生見聞於佛，業障纏覆不生信樂，亦種善根，無空過者，乃至究竟入於涅槃。」上雖明見佛，佛是華嚴佛，故舌根嘗法味。故〈賢首品〉云「此法希有甚奇特，若人聞已能忍可，能信能受能讚說，如是所作甚為難」等。〈兜率偈讚品〉云「設於念念中，供養無量佛，未知真實法，不名為供養。若聞如是法，諸佛從此生，雖經無量苦，不捨菩提行。一聞大智慧，諸佛所入法，普於法界中，成三世導師。」明知見聞其益深矣。疏「發心益」者，若不聞此不能發心，設有發心不得尊勝，以初發心時便成正覺等故，義如前引。疏「造修益」者，謂聞此普法，便能造修一行一切行故。如前引〈出現品〉云「多劫修行，不聞此法，非真修故。」疏「頓得益」者，如下六千比丘，言下獲於十眼，善財童子一生便能頓圓諸位。〈法界品〉初，菩薩頓證等，並如教迹中引。疏「滅障益」者，即一斷一切斷，如〈隨好品〉天鼓教云「汝等應發阿耨多羅三藐三菩提心，以等法界三業悔過」結云「若如是知，是真實懺悔，一切罪惡悉得清淨。說此法時，百千億那由他佛剎微塵數世界中兜率陀天諸天子，得無生法忍。又諸天子以香華等供佛而成大益。」又云「其諸香雲，普雨無量佛剎微塵數世界。若有眾生身蒙香者，其身安樂，譬如比丘入第四禪，一切業障皆得銷滅。若有聞者，彼諸眾生於色聲香味觸，其內具有五百煩惱，其外亦有五百煩惱，貪行多者二萬一千，瞋癡等分亦然，了知如是悉是虛妄。

如是知已，成就香幢雲自在光明清淨善根」等，皆滅障益也。疏「攝位益」者，如前位中具明。疏「起行益」者，如〈普賢行品〉云「菩薩摩訶薩得聞此法，少作方便，疾得阿耨多羅三藐三菩提，以一行一切行故。」如前行中具引。疏「稱性益」者，謂依此普法，一切眾生無不皆悉稱其本性。佛果海中舊來益竟。故〈出現品〉云「如來成正覺時，於其身中普見一切眾生成正覺，乃至普見一切眾生入涅槃。皆同一性，所謂無性。」若不稱性，豈得然也。疏「轉利益」者，如第一重地獄天子得益竟，展轉成三重之益，後二即轉利益也。如上滅障，即第二重，亦是轉利益，所望處別故為滅障。第三重云「若有眾生見其蓋者，種清淨金輞轉輪王位一恒河沙善根。佛子！菩薩住此轉輪王位，於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化眾生。」乃至云「若有暫得遇斯光明，必獲菩薩第十地位，以先修行善根力故。」皆轉利益。疏「速證益」者，如前教迹中辯一生圓曠劫之果中說。疏「故前九因皆為今益」者，結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知已，成就香幢雲自在光明清淨善根」等，皆滅障益也。疏「攝位益」者，如前位中具明。疏「起行益」者，如〈普賢行品〉云「菩薩摩訶薩得聞此法，少作方便，疾得阿耨多羅三藐三菩提，以一行一切行故。」如前行中具引。疏「稱性益」者，謂依此普法，一切眾生無不皆悉稱其本性。佛果海中舊來益竟。故〈出現品〉云「如來成正覺時，於其身中普見一切眾生成正覺，乃至普見一切眾生入涅槃。皆同一性，所謂無性。」若不稱性，豈得然也。疏「轉利益」者，如第一重地獄天子得益竟，展轉成三重之益，後二即轉利益也。如上滅障，即第二重，亦是轉利益，所望處別故為滅障。第三重云「若有眾生見其蓋者，種清淨金輞轉輪王位一恒河沙善根。佛子！菩薩住此轉輪王位，於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化眾生。」乃至云「若有暫得遇斯光明，必獲菩薩第十地位，以先修行善根力故。」皆轉利益。疏「速證益」者，如前教迹中辯一生圓曠劫之果中說。疏「故前九因皆為今益」者，結也。

疏「亦可一一門皆成十益」者，此第二意却是正意，上但隨宜耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「亦可一一門皆成十益」者，此第二意却是正意，上但隨宜耳。

疏「因上十義故此教興」下，第三結屬會釋也。此上結屬，下會釋經文。彼經具云「其說法者同名法慧，悉以佛神力故、世尊本願力故、為欲顯示佛法故、為以智光普照故、為欲開闡奧義故、為令證得法性故、為令眾會悉歡喜故、為欲開示佛法因故、為得一切佛平等故、為了法界無有二故，說如是法。」十因舉二，故有等言。疏「因緣相參」者，神力是緣，餘皆是因，故云相參。今略舉二，即有因緣，以疏對彼。因緣易知，故云可以意得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「因上十義故此教興」下，第三結屬會釋也。此上結屬，下會釋經文。彼經具云「其說法者同名法慧，悉以佛神力故、世尊本願力故、為欲顯示佛法故、為以智光普照故、為欲開闡奧義故、為令證得法性故、為令眾會悉歡喜故、為欲開示佛法因故、為得一切佛平等故、為了法界無有二故，說如是法。」十因舉二，故有等言。疏「因緣相參」者，神力是緣，餘皆是因，故云相參。今略舉二，即有因緣，以疏對彼。因緣易知，故云可以意得。

疏「第二明說經緣」等者，疏文分二：先引例總明、後「今有十緣」下開章別釋。前中，謂六成就中，信聞二種屬於阿難，在佛滅後結集時安，不為經緣；餘四成就，為經緣起，說必依時，要有方處，人通說聽，即佛及眾，四義足矣。問：《智論》云「說時方人令生信故。」何以今言為緣起耶？答：六中初二，唯屬證信；後四義有兩兼，阿難引之為生物信，當時無此教不得興，故為緣起。今十緣中具有此四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「第二明說經緣」等者，疏文分二：先引例總明、後「今有十緣」下開章別釋。前中，謂六成就中，信聞二種屬於阿難，在佛滅後結集時安，不為經緣；餘四成就，為經緣起，說必依時，要有方處，人通說聽，即佛及眾，四義足矣。問：《智論》云「說時方人令生信故。」何以今言為緣起耶？答：六中初二，唯屬證信；後四義有兩兼，阿難引之為生物信，當時無此教不得興，故為緣起。今十緣中具有此四。

疏「今有十緣」下，開章解釋中，先列、後釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今有十緣」下，開章解釋中，先列、後釋。

疏「今初依時」，依文分四：一大意、二開釋、三融會、四「廣如旨歸」一句出法源。今初，二：先拂迹顯實、後就德顯圓。前中，疏「夫心冥至道則渾一古今」者，此約人顯實。心與理冥契，則無今古之相。故肇公云：「古今通，始終同，窮本極末，浩然大均。」生公《法華疏》云「古亦今也，今亦古矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今初依時」，依文分四：一大意、二開釋、三融會、四「廣如旨歸」一句出法源。今初，二：先拂迹顯實、後就德顯圓。前中，疏「夫心冥至道則渾一古今」者，此約人顯實。心與理冥契，則無今古之相。故肇公云：「古今通，始終同，窮本極末，浩然大均。」生公《法華疏》云「古亦今也，今亦古矣。」

疏「法界無生」等者，就法顯實也。有生則屬三世，便即有時。無生則無三世剎那，安有時分？故〈出現品〉云「真如離妄恒寂靜，無生無滅普周遍」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「法界無生」等者，就法顯實也。有生則屬三世，便即有時。無生則無三世剎那，安有時分？故〈出現品〉云「真如離妄恒寂靜，無生無滅普周遍」等。

疏「下經偈云」下，引經證，略舉人證耳，即兜率寶幢偈也。彼具云「眾生如是說，某日佛成道；如來得菩提，實不計於日。」〈法界品〉云「菩薩智慧妙法輪，遠離一切分別網，超越一切障礙山，不可以生死長短、染淨劫數顯示」等，其文非一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「下經偈云」下，引經證，略舉人證耳，即兜率寶幢偈也。彼具云「眾生如是說，某日佛成道；如來得菩提，實不計於日。」〈法界品〉云「菩薩智慧妙法輪，遠離一切分別網，超越一切障礙山，不可以生死長短、染淨劫數顯示」等，其文非一。

疏「況無涯之說」等者，二就德顯圓。無涯之說，豎約長時，故《旨歸》云「常恒之說，前後際而無涯。」「念劫圓融」者，約一念即不可盡，一念即無量劫、無量劫即一念等，故云爾也。念即多劫，何定時之長短哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「況無涯之說」等者，二就德顯圓。無涯之說，豎約長時，故《旨歸》云「常恒之說，前後際而無涯。」「念劫圓融」者，約一念即不可盡，一念即無量劫、無量劫即一念等，故云爾也。念即多劫，何定時之長短哉。

疏「今以無時之時略顯十重時別」者，此下第二開章解釋也。就中三：初上二句標、次「初唯」下釋、後「於」下結。二釋中，「初唯一念」者，謂於一剎那頃遍無盡之處說無邊法。「二盡七日」者，謂初成道一七日中自受大法樂。大法樂者，所謂智慧寂靜樂。第二七日頓說此經。何以初成便說此經？此經勝故。若以初成表勝，初七最初何故不說？論云「思惟行、因緣行故。因者能說之智，緣者所化之機。將欲說所得妙法以逗物機，故云思惟行行。」疏「三遍三際」者，謂盡前後際各無邊劫，常恒周遍演說此經，初無暫息。上三易故，疏但列名而已。疏「四攝同類劫」下，以義稍隱，故並加字。《旨歸》但云「四攝同類、五收異類劫、六以念攝劫、七劫念重收、八異類界時、九彼此相入、十以本收末。」今加一字，義則易見，故並不釋，唯釋第十耳。言「攝同類」者，於前無邊劫各攝同類，如長劫唯攝長劫、短劫唯攝短劫等。疏「五收異類劫」者，謂長劫攝短劫等。疏「六以念攝劫」者，於一念中即攝無邊同異類劫，念念皆爾。疏「七劫念重收」者，此上念所攝劫中，各以念成劫，一一念亦各攝諸劫。是則念念既其不盡，劫劫亦復不窮，如因陀羅網重重無盡也。疏「八異類界時」者，上之七重且約一類世界，如今娑婆一類。今辯樹形江河形等無邊異類之剎，剎既同處，而有不同時亦同時，而各別分齊，盡彼時分常說此經。疏「九彼此相入」者，即彼異類界所有時劫亦各別相收。或同異類界時互相攝入，若念若劫重重無盡，同前四五六七，於彼諸時常說此經。疏「謂以非劫為劫」者，第十難見故，以此句釋之。以非劫為本，劫即為末。言非劫者，離分限故。如華藏世界，以非劫為劫，劫即非劫。念等亦爾，以時無長短離分限故；以離時分說彼劫故；以時無別體依法上立，法既融通時亦隨爾故。〈離世間品〉云「菩薩摩訶薩知一切劫即是非劫，而真實說一切劫數，是為第六無礙住。」故云非劫為劫，於前無量時劫常說《華嚴》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「今以無時之時略顯十重時別」者，此下第二開章解釋也。就中三：初上二句標、次「初唯」下釋、後「於」下結。二釋中，「初唯一念」者，謂於一剎那頃遍無盡之處說無邊法。「二盡七日」者，謂初成道一七日中自受大法樂。大法樂者，所謂智慧寂靜樂。第二七日頓說此經。何以初成便說此經？此經勝故。若以初成表勝，初七最初何故不說？論云「思惟行、因緣行故。因者能說之智，緣者所化之機。將欲說所得妙法以逗物機，故云思惟行行。」疏「三遍三際」者，謂盡前後際各無邊劫，常恒周遍演說此經，初無暫息。上三易故，疏但列名而已。疏「四攝同類劫」下，以義稍隱，故並加字。《旨歸》但云「四攝同類、五收異類劫、六以念攝劫、七劫念重收、八異類界時、九彼此相入、十以本收末。」今加一字，義則易見，故並不釋，唯釋第十耳。言「攝同類」者，於前無邊劫各攝同類，如長劫唯攝長劫、短劫唯攝短劫等。疏「五收異類劫」者，謂長劫攝短劫等。疏「六以念攝劫」者，於一念中即攝無邊同異類劫，念念皆爾。疏「七劫念重收」者，此上念所攝劫中，各以念成劫，一一念亦各攝諸劫。是則念念既其不盡，劫劫亦復不窮，如因陀羅網重重無盡也。疏「八異類界時」者，上之七重且約一類世界，如今娑婆一類。今辯樹形江河形等無邊異類之剎，剎既同處，而有不同時亦同時，而各別分齊，盡彼時分常說此經。疏「九彼此相入」者，即彼異類界所有時劫亦各別相收。或同異類界時互相攝入，若念若劫重重無盡，同前四五六七，於彼諸時常說此經。疏「謂以非劫為劫」者，第十難見故，以此句釋之。以非劫為本，劫即為末。言非劫者，離分限故。如華藏世界，以非劫為劫，劫即非劫。念等亦爾，以時無長短離分限故；以離時分說彼劫故；以時無別體依法上立，法既融通時亦隨爾故。〈離世間品〉云「菩薩摩訶薩知一切劫即是非劫，而真實說一切劫數，是為第六無礙住。」故云非劫為劫，於前無量時劫常說《華嚴》。

疏「又此十種隨一圓收」者，此下第三融會也。於中三：初此上二句正融會。二「依此說時則無始終」下通妨難。此上牒疑情。既無始終，何有初成之始、九會之終？「亦隨見聞」下會釋也，故疏指前通。又此一部即是無邊法海，以下皆結通無分齊故，一部即是一切說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「又此十種隨一圓收」者，此下第三融會也。於中三：初此上二句正融會。二「依此說時則無始終」下通妨難。此上牒疑情。既無始終，何有初成之始、九會之終？「亦隨見聞」下會釋也，故疏指前通。又此一部即是無邊法海，以下皆結通無分齊故，一部即是一切說故。

疏「若依此時」下，三顯勝能。於中又三：初揀他顯勝、次「而餘教」下會他顯勝故、「或說」下再通妨難。難云：彼有三七六七等殊，云何不出於此？故今通云：皆是此經之時，隨見聞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若依此時」下，三顯勝能。於中又三：初揀他顯勝、次「而餘教」下會他顯勝故、「或說」下再通妨難。難云：彼有三七六七等殊，云何不出於此？故今通云：皆是此經之時，隨見聞故。