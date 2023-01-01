大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏「廣大即入於無間，塵毛包納而無外」者，第二廣狹自在無礙門。上句大能入小，下句小能容大，雖有即入，意取廣狹。無間謂小，小之則無內，以無內故無有中間。無外謂大，大之則無外。無外即是廣大之身剎，即入無內之塵毛，故名廣狹無礙。若即若入，皆得廣狹無礙。經云「金剛圍山數無量，悉能安置一毛端。欲知至大有小相，菩薩以是初發心。」至大有小相，即廣狹無礙也。又云「能以小世界作大世界，大世界作小世界」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「廣大即入於無間，塵毛包納而無外」者，第二廣狹自在無礙門。上句大能入小，下句小能容大，雖有即入，意取廣狹。無間謂小，小之則無內，以無內故無有中間。無外謂大，大之則無外。無外即是廣大之身剎，即入無內之塵毛，故名廣狹無礙。若即若入，皆得廣狹無礙。經云「金剛圍山數無量，悉能安置一毛端。欲知至大有小相，菩薩以是初發心。」至大有小相，即廣狹無礙也。又云「能以小世界作大世界，大世界作小世界」等。

疏「炳然齊現猶彼芥瓶」者，即第三微細相容安立門。一能含多，即曰相容。一多不雜，故云安立。炳者，明也。微細有三：一所含微細。如瑠璃瓶盛多芥子，炳然齊現，不相妨礙，非前非後，此即《如來不思議境界經》說。然有兩本：一本云「白芥子」；一本即但云「芥子」，今依此本。謂一法稱性，含容皆盡，故一切法隨所含理現在一中。亦是緣起實德無礙自在，致使相容，非天人所作，乃得安立。如八相中，一一相內即具八相，名為微細。二約能含微細。三約難知微細。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「炳然齊現猶彼芥瓶」者，即第三微細相容安立門。一能含多，即曰相容。一多不雜，故云安立。炳者，明也。微細有三：一所含微細。如瑠璃瓶盛多芥子，炳然齊現，不相妨礙，非前非後，此即《如來不思議境界經》說。然有兩本：一本云「白芥子」；一本即但云「芥子」，今依此本。謂一法稱性，含容皆盡，故一切法隨所含理現在一中。亦是緣起實德無礙自在，致使相容，非天人所作，乃得安立。如八相中，一一相內即具八相，名為微細。二約能含微細。三約難知微細。

疏「具足同時方之海滴」者，第四同時具足相應門。如大海一滴，即具百川之味、十種之德，故隨一法攝無盡法。及下九門，以此一門為其總故，同時明無先後、具足所攝無遺。言十德者，《十地經》云「一次第漸深、二不宿死屍、三餘水入中皆失本名、四普同一味、五具無量珍寶、六深難得底、七廣大無量、八大身所居、九潮不過限、十普受大雨。」《涅槃經》云「如人入大海浴，則為已用諸河之水。」稱此而修，一行之內德不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「具足同時方之海滴」者，第四同時具足相應門。如大海一滴，即具百川之味、十種之德，故隨一法攝無盡法。及下九門，以此一門為其總故，同時明無先後、具足所攝無遺。言十德者，《十地經》云「一次第漸深、二不宿死屍、三餘水入中皆失本名、四普同一味、五具無量珍寶、六深難得底、七廣大無量、八大身所居、九潮不過限、十普受大雨。」《涅槃經》云「如人入大海浴，則為已用諸河之水。」稱此而修，一行之內德不可盡。

疏「一多無礙，等虛室之千燈」者，第五一多相容不同門。由一與多互為緣起、力用交徹，故得互相涉入，是曰相容。不壞其相，故云不同。如一室內千燈並照，燈隨盞異，一一不同；燈隨光遍，光光涉入，常別常入。經云「一中解無量，無量中解一。了彼互生起，當成無所畏。」此之燈喻，亦可喻於相即。直就光看，不見別相，唯一光故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「一多無礙，等虛室之千燈」者，第五一多相容不同門。由一與多互為緣起、力用交徹，故得互相涉入，是曰相容。不壞其相，故云不同。如一室內千燈並照，燈隨盞異，一一不同；燈隨光遍，光光涉入，常別常入。經云「一中解無量，無量中解一。了彼互生起，當成無所畏。」此之燈喻，亦可喻於相即。直就光看，不見別相，唯一光故。

疏「隱顯俱成，似秋空之片月」者，第六祕密隱顯俱成門。如八九夜月半隱半顯，正顯即隱、正隱即顯，不同晦月隱時無顯、不同望月顯時無隱。以一攝多，則一顯多隱；以多攝一，則多顯一隱。一毛攝法界，則餘毛法界皆隱。餘一一毛互相攝入，隱顯亦然。然其半月，非但明與暗俱，而亦明下有暗、暗下有明。如東方入正定，為一半明；西方從定起，為一半暗。而東方入處，即於東起，如明下有暗；西方起處，即於西入，如暗下有明。故稱祕密隱顯俱成門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「隱顯俱成，似秋空之片月」者，第六祕密隱顯俱成門。如八九夜月半隱半顯，正顯即隱、正隱即顯，不同晦月隱時無顯、不同望月顯時無隱。以一攝多，則一顯多隱；以多攝一，則多顯一隱。一毛攝法界，則餘毛法界皆隱。餘一一毛互相攝入，隱顯亦然。然其半月，非但明與暗俱，而亦明下有暗、暗下有明。如東方入正定，為一半明；西方從定起，為一半暗。而東方入處，即於東起，如明下有暗；西方起處，即於西入，如暗下有明。故稱祕密隱顯俱成門。

疏「重重交映，若帝網之垂珠」者，第七因陀羅網境界門。如天帝殿珠網覆上，一明珠內萬像俱現諸珠盡，然又互相現影，影復現影，重重無盡故。千光萬色雖重重交映，而歷歷區分，亦如兩鏡互照，重重涉入，傳曜相寫，遞出無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「重重交映，若帝網之垂珠」者，第七因陀羅網境界門。如天帝殿珠網覆上，一明珠內萬像俱現諸珠盡，然又互相現影，影復現影，重重無盡故。千光萬色雖重重交映，而歷歷區分，亦如兩鏡互照，重重涉入，傳曜相寫，遞出無窮。

疏「念念圓融，類夕夢之經世」者，第八十世隔法異成門。即〈離世間品〉菩薩有十種說三世，謂過去說過去、過去說現在、過去說未來、現在說過去、現在說平等、現在說未來、未來說過去、未來說現在、未來說無盡、三世說一念。前九為別，一念為總，故名十世，以三世相因互相攝故。一念具十，以顯無盡，故一念即無量劫、無量劫即一念。〈普賢行品〉云「無量無數劫，解之即一念。知念亦無念，如是見世間。」如一夕之夢，經於數世。《攝論》云「處夢謂經年，覺乃須臾頃。故時雖無量，攝在一剎那。」〈離世間品〉云「如人睡夢中，造作種種事，雖經億千歲，一夜未終盡。」故莊生夢蝴蝶，假寐百年。事類廣矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「念念圓融，類夕夢之經世」者，第八十世隔法異成門。即〈離世間品〉菩薩有十種說三世，謂過去說過去、過去說現在、過去說未來、現在說過去、現在說平等、現在說未來、未來說過去、未來說現在、未來說無盡、三世說一念。前九為別，一念為總，故名十世，以三世相因互相攝故。一念具十，以顯無盡，故一念即無量劫、無量劫即一念。〈普賢行品〉云「無量無數劫，解之即一念。知念亦無念，如是見世間。」如一夕之夢，經於數世。《攝論》云「處夢謂經年，覺乃須臾頃。故時雖無量，攝在一剎那。」〈離世間品〉云「如人睡夢中，造作種種事，雖經億千歲，一夜未終盡。」故莊生夢蝴蝶，假寐百年。事類廣矣。

疏「法門重疊，若雲起長空」者，第九託事顯法生解門。言重疊者，意顯一多不相礙故，隨一一事有多法門。以隨一事即是無盡法界，法界無盡故事亦無盡。〈迴向品〉云「此華即從無生法忍之所生起」等，意明一切因生一果，一果即具一切因故，非是託此別有所表也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「法門重疊，若雲起長空」者，第九託事顯法生解門。言重疊者，意顯一多不相礙故，隨一一事有多法門。以隨一事即是無盡法界，法界無盡故事亦無盡。〈迴向品〉云「此華即從無生法忍之所生起」等，意明一切因生一果，一果即具一切因故，非是託此別有所表也。

疏「萬行紛披，比華開錦上」者，第十諸藏純雜具德門。至相十玄中有此名也，然有二意，故賢首改為廣狹自在無礙門。一者若以契理為純、萬行為雜，即是事理無礙，非事事無礙。設如菩薩大悲為純，盡未來際唯見行悲，餘行如虛空。若約雜門，即萬行俱修者，此二門異，亦不成事事無礙。二者如一施門，一切萬法皆悉名施，所以名純。而此施門，即具諸度之行，故名為雜。如是純之與雜不相障礙，故名具德，則事事無礙義成。而復一中具諸度，諸度存即名相入門；若諸度泯，復似相即門。故不存之，改為廣狹。今以至相但約行為小異，此段略無主伴，故復出之以成十義耳。言比華開錦上者，意取五綵之線華色雖異，一一之線皆悉通過。通喻於純，異喻於雜，故常通常異，名為無礙。不同繡畫但異，不通上之十玄。略陳大格，廣如向下義分齊中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「萬行紛披，比華開錦上」者，第十諸藏純雜具德門。至相十玄中有此名也，然有二意，故賢首改為廣狹自在無礙門。一者若以契理為純、萬行為雜，即是事理無礙，非事事無礙。設如菩薩大悲為純，盡未來際唯見行悲，餘行如虛空。若約雜門，即萬行俱修者，此二門異，亦不成事事無礙。二者如一施門，一切萬法皆悉名施，所以名純。而此施門，即具諸度之行，故名為雜。如是純之與雜不相障礙，故名具德，則事事無礙義成。而復一中具諸度，諸度存即名相入門；若諸度泯，復似相即門。故不存之，改為廣狹。今以至相但約行為小異，此段略無主伴，故復出之以成十義耳。言比華開錦上者，意取五綵之線華色雖異，一一之線皆悉通過。通喻於純，異喻於雜，故常通常異，名為無礙。不同繡畫但異，不通上之十玄。略陳大格，廣如向下義分齊中。

疏「若夫高不可仰，則積行菩薩曝鰓鱗於龍門」下，第七成益頓超。文有十義。初有二義，總顯高深，明權小莫測；後八正明成益頓圓。又前二高深，反顯成益，明權小不測，由昔無因，反勸眾生令信仰故；後八順顯成益，謂能頓能圓，令必受故。今初，即第一明高遠。若泰華倚天、岷峨拂漢，難仰其頂，故《論語》云「仰之彌高，鑽之彌堅。」積行菩薩者，〈出現品〉云「設有菩薩，於無量百千億那由他劫，修行六波羅蜜，修習種種菩提分法。若未聞此如來不思議大威德法門，或時聞已，不信不解、不順不入，不得名為真實菩薩，以不能生如來家故。若得聞此如來無量不思議無障無礙智慧法門，聞已信解隨順悟入，當知此人生如來家等。」如魚登龍門，若得登者即化為龍，如入華嚴之機也。若登不過者，曝鰓鱗於龍門之下，如假名菩薩，即權教次第修者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「若夫高不可仰，則積行菩薩曝鰓鱗於龍門」下，第七成益頓超。文有十義。初有二義，總顯高深，明權小莫測；後八正明成益頓圓。又前二高深，反顯成益，明權小不測，由昔無因，反勸眾生令信仰故；後八順顯成益，謂能頓能圓，令必受故。今初，即第一明高遠。若泰華倚天、岷峨拂漢，難仰其頂，故《論語》云「仰之彌高，鑽之彌堅。」積行菩薩者，〈出現品〉云「設有菩薩，於無量百千億那由他劫，修行六波羅蜜，修習種種菩提分法。若未聞此如來不思議大威德法門，或時聞已，不信不解、不順不入，不得名為真實菩薩，以不能生如來家故。若得聞此如來無量不思議無障無礙智慧法門，聞已信解隨順悟入，當知此人生如來家等。」如魚登龍門，若得登者即化為龍，如入華嚴之機也。若登不過者，曝鰓鱗於龍門之下，如假名菩薩，即權教次第修者。

疏「深不可窺，則上德聲聞杜視聽於嘉會」者，第二彰深妙也，即〈法界品〉。初舍利弗等五百聲聞，彼歎德云：「悉覺真諦皆證實際，深入法性永出有海。依佛功德離結使縛，住無礙處。其心寂靜猶如虛空。於諸佛所永斷疑惑，於佛智海深信趣入。」釋曰：即上德也。在逝多林如來嘉會而不見聞，名杜視聽。杜，猶塞也。在目曰視，在耳曰聽。雖在會下，如聾如盲，故云杜視聽也。故經云「爾時上首諸大聲聞，舍利弗、大目犍連、摩訶迦葉、離波多、須菩提、阿㝹樓馱、難陀、劫賓那、迦旃延、富樓那等，諸大聲聞在逝多林，皆悉不見如來神力、如來嚴好、如來境界、如來遊戲、如來神變、如來尊勝、如來妙行、如來威德、如來住持、如來淨剎，亦復不見不可思議菩薩境界、菩薩大會、菩薩普入、菩薩普至、菩薩普詣、菩薩神變、菩薩遊戲、菩薩眷屬、菩薩方所、菩薩莊嚴師子之座、菩薩宮殿、菩薩住處、菩薩所入三昧自在、菩薩觀察、菩薩頻申、菩薩勇猛、菩薩供養、菩薩受記、菩薩成熟、菩薩勇健、菩薩法身清淨、菩薩智身圓滿、菩薩願身示現、菩薩色身成就、菩薩諸相具足清淨、菩薩常光眾色莊嚴、菩薩放大光明寶網、菩薩起變化雲、菩薩身遍十方、菩薩諸行圓滿。如是等事悉皆不見。何以故？善根不同故，本不修習見佛自在諸善根故、本不讚說十方世界一切佛剎清淨功德故、本不稱歎諸佛世尊種種神變故、本不於生死流轉之中發阿耨多羅三藐三菩提心故、本不令他住菩提心故、本不能令如來種性不斷絕故等。」上來先列人，即是上德聲聞。次明不見等，即杜視聽也。何以故下釋不見因劣者，不見猶未為深，上德不知方為玄妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「深不可窺，則上德聲聞杜視聽於嘉會」者，第二彰深妙也，即〈法界品〉。初舍利弗等五百聲聞，彼歎德云：「悉覺真諦皆證實際，深入法性永出有海。依佛功德離結使縛，住無礙處。其心寂靜猶如虛空。於諸佛所永斷疑惑，於佛智海深信趣入。」釋曰：即上德也。在逝多林如來嘉會而不見聞，名杜視聽。杜，猶塞也。在目曰視，在耳曰聽。雖在會下，如聾如盲，故云杜視聽也。故經云「爾時上首諸大聲聞，舍利弗、大目犍連、摩訶迦葉、離波多、須菩提、阿㝹樓馱、難陀、劫賓那、迦旃延、富樓那等，諸大聲聞在逝多林，皆悉不見如來神力、如來嚴好、如來境界、如來遊戲、如來神變、如來尊勝、如來妙行、如來威德、如來住持、如來淨剎，亦復不見不可思議菩薩境界、菩薩大會、菩薩普入、菩薩普至、菩薩普詣、菩薩神變、菩薩遊戲、菩薩眷屬、菩薩方所、菩薩莊嚴師子之座、菩薩宮殿、菩薩住處、菩薩所入三昧自在、菩薩觀察、菩薩頻申、菩薩勇猛、菩薩供養、菩薩受記、菩薩成熟、菩薩勇健、菩薩法身清淨、菩薩智身圓滿、菩薩願身示現、菩薩色身成就、菩薩諸相具足清淨、菩薩常光眾色莊嚴、菩薩放大光明寶網、菩薩起變化雲、菩薩身遍十方、菩薩諸行圓滿。如是等事悉皆不見。何以故？善根不同故，本不修習見佛自在諸善根故、本不讚說十方世界一切佛剎清淨功德故、本不稱歎諸佛世尊種種神變故、本不於生死流轉之中發阿耨多羅三藐三菩提心故、本不令他住菩提心故、本不能令如來種性不斷絕故等。」上來先列人，即是上德聲聞。次明不見等，即杜視聽也。何以故下釋不見因劣者，不見猶未為深，上德不知方為玄妙。

疏「見聞為種八難超十地之階」下，文有八段，正顯成益圓遍之相。此第一段，明見聞益，亦名為種益，即〈隨好品〉地獄天子三重頓圓，及初地云「雖住海水劫火中，堪受此法必得聞。其有生疑不信者，永不得聞如是義。」不信不聞，翻顯信聞則成利益。海水是龍，畜生趣攝。劫火是天，火災及初禪，生在二禪光音等天。長壽天難。於此得聞，兼上地獄天子，已有三難。佛會神鬼，亦聞三塗足矣。火災之時，兼佛前佛後。人天道異，已兼辦聰，亦不揀北州。聾者目視，盲者耳聞，故八難具矣。皆容聞經為種之義。超十地之階，正在地獄天子，舉重攝輕。阿鼻地獄尚得頓圓，忝在人倫豈不留聽？故〈隨好光明功德品〉「佛告寶手菩薩言：佛子！菩薩足下有千輻輪相，名光明普照王。此有隨好，名圓滿王。常放四十種光明，中有一光名清淨功德，能照億那由他佛剎微塵數世界，隨諸眾生種種業行欲樂皆令成熟。阿鼻地獄極苦眾生遇斯光者，皆悉命終生兜率天。既生天已，天鼓發聲廣為說法。乃至云爾時諸天子聞說普賢廣大迴向得十地故、獲諸力莊嚴三昧故，以眾生數等清淨三業悔除一切諸重障故，即見百千億那由他佛剎微塵數七寶蓮華，一一華上皆有菩薩結跏趺坐，放大光明等，乃至以華散菩薩上。」又云「其諸香雲普雨無量佛剎微塵數世界。若有眾生身蒙香者，其身安樂，乃至云滅八萬四千諸煩惱。」結云「如是知已，成就香幢雲自在光明清淨善根。」釋曰：此即一重得十地。次云「若有眾生見其蓋者，種清淨金輞轉輪王一恒河沙善根。」釋曰：此即第二重得十地也。後文云「是菩薩摩訶薩住清淨金輞轉輪王位，放摩尼髻清淨光明。若有眾生遇斯光者，皆得菩薩第十地位，成就無量智慧光明，得十種清淨眼乃至十種清淨意，具足無量甚深三昧。」釋曰：此即第三重得十地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「見聞為種八難超十地之階」下，文有八段，正顯成益圓遍之相。此第一段，明見聞益，亦名為種益，即〈隨好品〉地獄天子三重頓圓，及初地云「雖住海水劫火中，堪受此法必得聞。其有生疑不信者，永不得聞如是義。」不信不聞，翻顯信聞則成利益。海水是龍，畜生趣攝。劫火是天，火災及初禪，生在二禪光音等天。長壽天難。於此得聞，兼上地獄天子，已有三難。佛會神鬼，亦聞三塗足矣。火災之時，兼佛前佛後。人天道異，已兼辦聰，亦不揀北州。聾者目視，盲者耳聞，故八難具矣。皆容聞經為種之義。超十地之階，正在地獄天子，舉重攝輕。阿鼻地獄尚得頓圓，忝在人倫豈不留聽？故〈隨好光明功德品〉「佛告寶手菩薩言：佛子！菩薩足下有千輻輪相，名光明普照王。此有隨好，名圓滿王。常放四十種光明，中有一光名清淨功德，能照億那由他佛剎微塵數世界，隨諸眾生種種業行欲樂皆令成熟。阿鼻地獄極苦眾生遇斯光者，皆悉命終生兜率天。既生天已，天鼓發聲廣為說法。乃至云爾時諸天子聞說普賢廣大迴向得十地故、獲諸力莊嚴三昧故，以眾生數等清淨三業悔除一切諸重障故，即見百千億那由他佛剎微塵數七寶蓮華，一一華上皆有菩薩結跏趺坐，放大光明等，乃至以華散菩薩上。」又云「其諸香雲普雨無量佛剎微塵數世界。若有眾生身蒙香者，其身安樂，乃至云滅八萬四千諸煩惱。」結云「如是知已，成就香幢雲自在光明清淨善根。」釋曰：此即一重得十地。次云「若有眾生見其蓋者，種清淨金輞轉輪王一恒河沙善根。」釋曰：此即第二重得十地也。後文云「是菩薩摩訶薩住清淨金輞轉輪王位，放摩尼髻清淨光明。若有眾生遇斯光者，皆得菩薩第十地位，成就無量智慧光明，得十種清淨眼乃至十種清淨意，具足無量甚深三昧。」釋曰：此即第三重得十地也。

疏「解行在躬，一生圓曠劫之果」者，第二解行益。七十八經，慈氏讚善財云：「餘諸菩薩於無量百千萬億那由他劫，乃能滿足菩薩願行，乃能親近諸佛菩薩。此長者子，於一生內則能淨佛剎、則能化眾生、則能以智慧深入法界、則能成就諸波羅蜜、則能增廣一切諸行、則能圓滿一切大願、則能超出一切魔業、則能承事一切善友、則能清淨諸菩薩道、則能具足普賢諸行。」及大威光太子，亦是一生圓多劫之果。上二皆明證速。又此經宗，明三生圓滿：一見聞生；二解行生，即上二句；三證入生，即下二句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「解行在躬，一生圓曠劫之果」者，第二解行益。七十八經，慈氏讚善財云：「餘諸菩薩於無量百千萬億那由他劫，乃能滿足菩薩願行，乃能親近諸佛菩薩。此長者子，於一生內則能淨佛剎、則能化眾生、則能以智慧深入法界、則能成就諸波羅蜜、則能增廣一切諸行、則能圓滿一切大願、則能超出一切魔業、則能承事一切善友、則能清淨諸菩薩道、則能具足普賢諸行。」及大威光太子，亦是一生圓多劫之果。上二皆明證速。又此經宗，明三生圓滿：一見聞生；二解行生，即上二句；三證入生，即下二句。

疏「師子奮迅，眾海頓證於林中」者，第三頓證益也。第六十經初云「爾時世尊知諸菩薩心之所念，大悲為身、大悲為門、大悲為首，以大悲法而為方便，充遍虛空，入師子頻申三昧。」舊經云「奮迅」，奮迅之義就師子說，其義便故。至第六十一經初，普賢開發後，如來眉間放光照故，時逝多林菩薩大眾，悉見一切盡法界虛空界一切佛剎，一一微塵中各有一切佛剎微塵數諸佛國土，種種名、種種色、種種清淨、種種住處、種種形相。如是一切諸國土中，皆有大菩薩坐於道場師子座上成等正覺，菩薩大眾前後圍繞。諸世間主而為供養等。乃至云「是故皆得入於如來不可思議甚深三昧，盡法界虛空界大神通力，或入法身、或入色身、或入往昔所成就行、或入圓滿諸波羅蜜、或入莊嚴清淨行輪、或入菩薩諸地、或入成正覺力、或入佛所住三昧無差別大神變、或入如來力無畏智、或入佛無礙辯才海。」即頓證林中廣說，以十能入入此所入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「師子奮迅，眾海頓證於林中」者，第三頓證益也。第六十經初云「爾時世尊知諸菩薩心之所念，大悲為身、大悲為門、大悲為首，以大悲法而為方便，充遍虛空，入師子頻申三昧。」舊經云「奮迅」，奮迅之義就師子說，其義便故。至第六十一經初，普賢開發後，如來眉間放光照故，時逝多林菩薩大眾，悉見一切盡法界虛空界一切佛剎，一一微塵中各有一切佛剎微塵數諸佛國土，種種名、種種色、種種清淨、種種住處、種種形相。如是一切諸國土中，皆有大菩薩坐於道場師子座上成等正覺，菩薩大眾前後圍繞。諸世間主而為供養等。乃至云「是故皆得入於如來不可思議甚深三昧，盡法界虛空界大神通力，或入法身、或入色身、或入往昔所成就行、或入圓滿諸波羅蜜、或入莊嚴清淨行輪、或入菩薩諸地、或入成正覺力、或入佛所住三昧無差別大神變、或入如來力無畏智、或入佛無礙辯才海。」即頓證林中廣說，以十能入入此所入。

疏「象王迴旋，六千道成於言下」，即第四超權益。即六十一經，末會之初，六千比丘會。身子令六千比丘觀文殊十德，六千請往欲見文殊，身子令見。爾時文殊師利童子，無量自在菩薩圍繞，并其大眾如象王迴觀諸比丘，故云象王迴旋。言六千道成於言下者，比丘興願，文殊令發十種無疲厭心。時諸比丘聞此法已則得三昧，名無礙眼見一切佛境界。得此三昧故，悉見十方無量無邊一切世界諸佛如來及其所有道場眾會，皆悉見彼十方世界一切諸趣所有眾生，亦悉見彼十方世界種種差別，亦悉見彼一切世界所有微塵，亦悉見彼諸世界中一切眾生所住宮殿以種種寶而為莊嚴，及亦聞彼諸佛如來種種言音演說諸法，文詞訓釋悉皆解了，亦能觀察彼世界中一切眾生諸根心欲，亦能憶念彼世界中一切眾生前後十生，亦能憶念彼世界中過去未來各十劫事，亦悉見彼諸佛如來十本生事、十成正覺、十轉法輪、十種神通、十種說法、十種教誡、十種辯才，又即成就十千菩提心、十千三昧、十千波羅蜜，悉皆清淨，得大智慧圓滿光明，得菩薩十種神通柔軟微妙，住菩提心堅固不動。爾時文殊師利菩薩勸諸比丘住普賢行，住普賢行已入大願海，入大願海已成就大願海。以成就大願海故心清淨，心清淨故身清淨，身清淨故身輕利，身輕利故得大神通無有退轉。得此神通故，不離文殊足下，普於十方一切佛所悉現其身，具足成就一切佛法。釋曰：此即道成也，一三昧中有十通用，皆圓益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「象王迴旋，六千道成於言下」，即第四超權益。即六十一經，末會之初，六千比丘會。身子令六千比丘觀文殊十德，六千請往欲見文殊，身子令見。爾時文殊師利童子，無量自在菩薩圍繞，并其大眾如象王迴觀諸比丘，故云象王迴旋。言六千道成於言下者，比丘興願，文殊令發十種無疲厭心。時諸比丘聞此法已則得三昧，名無礙眼見一切佛境界。得此三昧故，悉見十方無量無邊一切世界諸佛如來及其所有道場眾會，皆悉見彼十方世界一切諸趣所有眾生，亦悉見彼十方世界種種差別，亦悉見彼一切世界所有微塵，亦悉見彼諸世界中一切眾生所住宮殿以種種寶而為莊嚴，及亦聞彼諸佛如來種種言音演說諸法，文詞訓釋悉皆解了，亦能觀察彼世界中一切眾生諸根心欲，亦能憶念彼世界中一切眾生前後十生，亦能憶念彼世界中過去未來各十劫事，亦悉見彼諸佛如來十本生事、十成正覺、十轉法輪、十種神通、十種說法、十種教誡、十種辯才，又即成就十千菩提心、十千三昧、十千波羅蜜，悉皆清淨，得大智慧圓滿光明，得菩薩十種神通柔軟微妙，住菩提心堅固不動。爾時文殊師利菩薩勸諸比丘住普賢行，住普賢行已入大願海，入大願海已成就大願海。以成就大願海故心清淨，心清淨故身清淨，身清淨故身輕利，身輕利故得大神通無有退轉。得此神通故，不離文殊足下，普於十方一切佛所悉現其身，具足成就一切佛法。釋曰：此即道成也，一三昧中有十通用，皆圓益也。

疏「啟明東廟，智滿不異於初心」者，第五成智益。啟明東廟者，即第六十二經云「爾時文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已，漸次南行經歷人間至福城東，住莊嚴幢娑羅林中往昔諸佛教化眾生大塔廟處。」釋曰：此即東廟。時福城人聞文殊師利童子在莊嚴幢娑羅林中大塔廟處，無量大眾從其城出，來詣其所。下別列中，有五百優婆塞、五百優婆夷、五百童男、五百童女，善財是一。下文殊師利獨觀善財，既觀察已安慰開喻，而為演說一切佛法，乃至云「說此法已，殷勤勸喻增長勢力，令其歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心，又令憶念過去善根。作是事已，復於其處為諸眾生隨宜說法，然後而去。爾時善財童子從文殊師利所聞佛如是種種功德，一心勤求阿耨多羅三藐三菩提，隨文殊師利而說偈言」等，即啟明東廟也。言智滿不異於初心者，即第八十經初，智照無二相。經云「是時文殊師利遙申右手，過一百一十由旬，按善財頂，作如是言：『善哉善哉！善男子！若離信根，心劣憂悔，功行不具，退失精勤。於一善根心生住著，於少功德便已為足，不能善巧發起行願，不為善知識之所攝護、不為如來之所憶念，不能了知如是法性、如是理趣、如是法門、如是所行、如是境界，若周遍知、若種種知，若盡源底、若解了、若趣入、若解說、若分別、若證知、若獲得，皆悉不能。』」釋曰：了知法性下，即是智滿。若離信心則不能得，反顯前義，由信心故則得不離初發之心，則信智無二。若約不動智為初，即前後二智無二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「啟明東廟，智滿不異於初心」者，第五成智益。啟明東廟者，即第六十二經云「爾時文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已，漸次南行經歷人間至福城東，住莊嚴幢娑羅林中往昔諸佛教化眾生大塔廟處。」釋曰：此即東廟。時福城人聞文殊師利童子在莊嚴幢娑羅林中大塔廟處，無量大眾從其城出，來詣其所。下別列中，有五百優婆塞、五百優婆夷、五百童男、五百童女，善財是一。下文殊師利獨觀善財，既觀察已安慰開喻，而為演說一切佛法，乃至云「說此法已，殷勤勸喻增長勢力，令其歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心，又令憶念過去善根。作是事已，復於其處為諸眾生隨宜說法，然後而去。爾時善財童子從文殊師利所聞佛如是種種功德，一心勤求阿耨多羅三藐三菩提，隨文殊師利而說偈言」等，即啟明東廟也。言智滿不異於初心者，即第八十經初，智照無二相。經云「是時文殊師利遙申右手，過一百一十由旬，按善財頂，作如是言：『善哉善哉！善男子！若離信根，心劣憂悔，功行不具，退失精勤。於一善根心生住著，於少功德便已為足，不能善巧發起行願，不為善知識之所攝護、不為如來之所憶念，不能了知如是法性、如是理趣、如是法門、如是所行、如是境界，若周遍知、若種種知，若盡源底、若解了、若趣入、若解說、若分別、若證知、若獲得，皆悉不能。』」釋曰：了知法性下，即是智滿。若離信心則不能得，反顯前義，由信心故則得不離初發之心，則信智無二。若約不動智為初，即前後二智無二也。

疏「寄位南求，因圓不踰於毛孔」者，第六成位益。謂其善財初見文殊，寄十信位。德雲至瞿波，寄三賢十聖位。摩耶已下，並寄等覺。後見普賢，便得因圓不踰毛孔。文云「時善財童子又見自身在普賢身內十方一切諸世界中教化眾生。」又云「是善財童子，從初發心乃至得見普賢菩薩，於其中間所入一切諸佛剎海，今於普賢一毛孔中一念所入諸佛剎海，過前不可說不可說佛剎微塵數倍。如一毛孔，一切毛孔悉亦如是。」又云「善財童子於普賢菩薩毛孔剎中，或於一剎經於一劫，如是而行。乃至或經不可說不可說佛剎微塵數劫，如是而行。亦不於此剎歿、於彼剎現，念念周遍無邊剎海教化眾生，令向阿耨多羅三藐三菩提。當是之時，善財童子則次第得普賢菩薩諸行願海，與普賢等、與諸佛等，一身充滿一切世界，剎等、行等、正覺等、神通等、法輪等、言辭等、音聲等、力無畏等、佛所住等、大慈悲等、不可思議解脫自在悉皆同等。」釋曰：此即毛孔中因圓也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「寄位南求，因圓不踰於毛孔」者，第六成位益。謂其善財初見文殊，寄十信位。德雲至瞿波，寄三賢十聖位。摩耶已下，並寄等覺。後見普賢，便得因圓不踰毛孔。文云「時善財童子又見自身在普賢身內十方一切諸世界中教化眾生。」又云「是善財童子，從初發心乃至得見普賢菩薩，於其中間所入一切諸佛剎海，今於普賢一毛孔中一念所入諸佛剎海，過前不可說不可說佛剎微塵數倍。如一毛孔，一切毛孔悉亦如是。」又云「善財童子於普賢菩薩毛孔剎中，或於一剎經於一劫，如是而行。乃至或經不可說不可說佛剎微塵數劫，如是而行。亦不於此剎歿、於彼剎現，念念周遍無邊剎海教化眾生，令向阿耨多羅三藐三菩提。當是之時，善財童子則次第得普賢菩薩諸行願海，與普賢等、與諸佛等，一身充滿一切世界，剎等、行等、正覺等、神通等、法輪等、言辭等、音聲等、力無畏等、佛所住等、大慈悲等、不可思議解脫自在悉皆同等。」釋曰：此即毛孔中因圓也。

疏「剖微塵之經卷則念念果成」者，第七顯因成果益，即〈出現品〉大經潛塵喻。經偈云「如有大經卷，量等三千界，在於一塵內，一切塵亦然。有一聰慧人，淨眼悉明見，破塵出經卷，普饒益眾生。佛智亦如是，遍在眾生心，妄想之所纏，不覺亦不知。諸佛大慈悲，令其除妄想，如是乃出現，饒益諸菩薩。」又經云「應知自心念念常有佛成正覺。何以故？諸佛如來不離此心成正覺故。」念念相應則念念成矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「剖微塵之經卷則念念果成」者，第七顯因成果益，即〈出現品〉大經潛塵喻。經偈云「如有大經卷，量等三千界，在於一塵內，一切塵亦然。有一聰慧人，淨眼悉明見，破塵出經卷，普饒益眾生。佛智亦如是，遍在眾生心，妄想之所纏，不覺亦不知。諸佛大慈悲，令其除妄想，如是乃出現，饒益諸菩薩。」又經云「應知自心念念常有佛成正覺。何以故？諸佛如來不離此心成正覺故。」念念相應則念念成矣。

疏「盡眾生之願門則塵塵行滿」者，第八成就行願益。謂菩薩發心化盡生界，生界若盡大願方終，生界無窮大願無盡。故〈十地品〉云「若眾生界盡，我願乃盡。而眾生界不可盡故，我此大願善根無有窮盡。」今眾生界雖無有盡，而等有經卷，故普賢開之，要令盡無盡之眾生為大願矣。言塵塵行滿者，菩薩大悲不可盡，故心量難思。為一眾生，於一塵中經無量劫修行萬行，心不疲倦。塵塵皆爾，生生盡然，方顯願行無窮盡也。文殊菩薩讚善財云：「汝遍一切剎，微塵等諸劫，修行普賢行，成就菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「盡眾生之願門則塵塵行滿」者，第八成就行願益。謂菩薩發心化盡生界，生界若盡大願方終，生界無窮大願無盡。故〈十地品〉云「若眾生界盡，我願乃盡。而眾生界不可盡故，我此大願善根無有窮盡。」今眾生界雖無有盡，而等有經卷，故普賢開之，要令盡無盡之眾生為大願矣。言塵塵行滿者，菩薩大悲不可盡，故心量難思。為一眾生，於一塵中經無量劫修行萬行，心不疲倦。塵塵皆爾，生生盡然，方顯願行無窮盡也。文殊菩薩讚善財云：「汝遍一切剎，微塵等諸劫，修行普賢行，成就菩提道。」

疏第八「真可謂常恒之妙說」下，結歎宏遠。於中分二：先當相顯勝、後對他顯勝。今初，四句：初句佛說，明常恒之說，前後際而無涯故。二「通方之洪規」者，明其普遍，無有一國不說此法故。明是通方，不同隨宜之教有說不說。三「稱性之極談」者，顯其深也，一一稱理故、一文一句不可盡故。普賢大士語善財云：「我法海中未有一文一句非是捨施無量轉輪王位而求得者。」四「一乘之要軌」者，明其要妙，謂於一乘之中是別教一乘不共之旨、圓因之門，成佛之妙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏第八「真可謂常恒之妙說」下，結歎宏遠。於中分二：先當相顯勝、後對他顯勝。今初，四句：初句佛說，明常恒之說，前後際而無涯故。二「通方之洪規」者，明其普遍，無有一國不說此法故。明是通方，不同隨宜之教有說不說。三「稱性之極談」者，顯其深也，一一稱理故、一文一句不可盡故。普賢大士語善財云：「我法海中未有一文一句非是捨施無量轉輪王位而求得者。」四「一乘之要軌」者，明其要妙，謂於一乘之中是別教一乘不共之旨、圓因之門，成佛之妙故。

疏「尋斯玄旨却覽餘經」下，二對他顯勝，先法、後喻。初法可知。後喻之中，文有二喻：初「其猶杲日麗天，奪眾景之曜」者，即智明映奪喻。初昇謂日，謂之杲日。麗者，著也。此經猶如杲日，杲日既昇，眾景奪曜。景，猶明也，即大明流空，繁星奪曜。斯經大闡，眾典無輝。後「須彌橫海，落群峯之高」者，即高勝難齊喻。須彌即是此經，群峯即是餘經。設七金鐵圍方餘高廣，比妙高之出海，並落其高，以俯望群峯如培塿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「尋斯玄旨却覽餘經」下，二對他顯勝，先法、後喻。初法可知。後喻之中，文有二喻：初「其猶杲日麗天，奪眾景之曜」者，即智明映奪喻。初昇謂日，謂之杲日。麗者，著也。此經猶如杲日，杲日既昇，眾景奪曜。景，猶明也，即大明流空，繁星奪曜。斯經大闡，眾典無輝。後「須彌橫海，落群峯之高」者，即高勝難齊喻。須彌即是此經，群峯即是餘經。設七金鐵圍方餘高廣，比妙高之出海，並落其高，以俯望群峯如培塿故。

疏第九「是以菩薩搜祕於龍宮」下，感慶逢遇。於中二：一明弘闡源由、二正明感遇。今初。謂龍樹菩薩五百年外，方入龍宮搜求，得斯玄奧之典，事如別傳及《纂靈記》。言「大賢闡揚於東夏」者，正取覺賢兼餘大德，謂智嚴、法業、日照、實叉等闡揚斯典。言於東夏者，謂葱嶺之東，地方數千里，謂之神州大夏。而上云是以者，由上深妙故，搜以闡之。故龍樹入於龍宮，廣見無數偏誦此經者，以玄妙故。故《智論》詺為大不思議經。而諸大德皆見此經一文一句竭海墨而莫書，一偈一光破地獄之劇苦，是以諸師盡命弘傳耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏第九「是以菩薩搜祕於龍宮」下，感慶逢遇。於中二：一明弘闡源由、二正明感遇。今初。謂龍樹菩薩五百年外，方入龍宮搜求，得斯玄奧之典，事如別傳及《纂靈記》。言「大賢闡揚於東夏」者，正取覺賢兼餘大德，謂智嚴、法業、日照、實叉等闡揚斯典。言於東夏者，謂葱嶺之東，地方數千里，謂之神州大夏。而上云是以者，由上深妙故，搜以闡之。故龍樹入於龍宮，廣見無數偏誦此經者，以玄妙故。故《智論》詺為大不思議經。而諸大德皆見此經一文一句竭海墨而莫書，一偈一光破地獄之劇苦，是以諸師盡命弘傳耳。

疏「顧唯正法之代尚匿清輝，幸哉像季之時偶斯玄化」等者，二正明感遇。於中亦二：先對昔自慶、後對今自慶。今即初也。謂五百年前即當正法，斯經清輝隱匿龍宮之內，時人不聞。何幸像法垂末之年，遇斯玄微之化。生居像末應合悲傷，反顧前不聞經，未慚正法之代，故自慶也。此依不滅正法一千年故，今為像末，以今去大師涅槃一千八百六十年故。又按《大集．月藏分》，第一五百年解脫牢固，第二五百年禪定牢固，第三五百年多聞牢固，第四五百年塔寺牢固，第五五百年鬪諍牢固。今居塔寺之末，將隣鬪諍之時，翻聞難思之經，碎身莫酬其慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「顧唯正法之代尚匿清輝，幸哉像季之時偶斯玄化」等者，二正明感遇。於中亦二：先對昔自慶、後對今自慶。今即初也。謂五百年前即當正法，斯經清輝隱匿龍宮之內，時人不聞。何幸像法垂末之年，遇斯玄微之化。生居像末應合悲傷，反顧前不聞經，未慚正法之代，故自慶也。此依不滅正法一千年故，今為像末，以今去大師涅槃一千八百六十年故。又按《大集．月藏分》，第一五百年解脫牢固，第二五百年禪定牢固，第三五百年多聞牢固，第四五百年塔寺牢固，第五五百年鬪諍牢固。今居塔寺之末，將隣鬪諍之時，翻聞難思之經，碎身莫酬其慶。

疏「況逢聖主，得在靈山竭思幽宗，豈無慶躍」者，第二對今自慶。此慶有三：一慶時、二慶處、三慶所修。初即況逢聖主，謂明時難遇，今值聖明天子，敷陳五教高闡一乘，列剎相望鍾梵交響，故得閑居學肆探賾玄門，斯一幸也。二得在靈山者，慶處也。清涼靈山，三千之最，文殊大聖諸佛祖師，金色雖在東方，住處即為金色。大聖雖周法界，攝機長在此山。感應普周，若百川影落；清涼長在，猶素月澄空。萬聖幽贊於五峯，百祇傳慶於千古，況大孚靈鷲標乎聖寺之名，一介微僧得在居人之數。此之慶幸，爰媿多生，斯再幸也。三竭思幽宗者，慶所修也。大方廣佛華嚴經，即毘盧遮那之淵府，普賢菩薩之心髓，一切諸佛之所證，一切菩薩之所持。包性相之無遺，圓理智而特出。不入餘人之手，何幸捧而持之。積行菩薩猶迷，何幸探乎幽邃。亡軀得其死所，竭思有其所歸，幸之三也。豈無慶躍，結上三也。其猶溺巨海而遇芳舟，墜長空而乘靈鶴，慶躍之至，手舞何階。是故感之慶之，唯聖賢之知我也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「況逢聖主，得在靈山竭思幽宗，豈無慶躍」者，第二對今自慶。此慶有三：一慶時、二慶處、三慶所修。初即況逢聖主，謂明時難遇，今值聖明天子，敷陳五教高闡一乘，列剎相望鍾梵交響，故得閑居學肆探賾玄門，斯一幸也。二得在靈山者，慶處也。清涼靈山，三千之最，文殊大聖諸佛祖師，金色雖在東方，住處即為金色。大聖雖周法界，攝機長在此山。感應普周，若百川影落；清涼長在，猶素月澄空。萬聖幽贊於五峯，百祇傳慶於千古，況大孚靈鷲標乎聖寺之名，一介微僧得在居人之數。此之慶幸，爰媿多生，斯再幸也。三竭思幽宗者，慶所修也。大方廣佛華嚴經，即毘盧遮那之淵府，普賢菩薩之心髓，一切諸佛之所證，一切菩薩之所持。包性相之無遺，圓理智而特出。不入餘人之手，何幸捧而持之。積行菩薩猶迷，何幸探乎幽邃。亡軀得其死所，竭思有其所歸，幸之三也。豈無慶躍，結上三也。其猶溺巨海而遇芳舟，墜長空而乘靈鶴，慶躍之至，手舞何階。是故感之慶之，唯聖賢之知我也。

疏第十「題稱大方廣佛華嚴經」者，即無盡修多羅之總名。下略釋名題，以下第九門中廣釋，故此云略。於中有三：先雙標經品二目、二雙釋二目、後雙結上二。今初，先標經目。謂若從略至廣，展演無窮，難思教海不離七字，故云「無盡修多羅之總名」，標經題也。後「世主妙嚴品第一者，即眾篇義類之別目」者，標品目也。眾篇即三十九品。品者，義類不同。今當其一，故云別目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏第十「題稱大方廣佛華嚴經」者，即無盡修多羅之總名。下略釋名題，以下第九門中廣釋，故此云略。於中有三：先雙標經品二目、二雙釋二目、後雙結上二。今初，先標經目。謂若從略至廣，展演無窮，難思教海不離七字，故云「無盡修多羅之總名」，標經題也。後「世主妙嚴品第一者，即眾篇義類之別目」者，標品目也。眾篇即三十九品。品者，義類不同。今當其一，故云別目。

疏「大以曠兼」下，二雙釋二目，先釋總題、後釋品目。今初。下有十門，釋其七字。字各十義，今但略舉，當字釋之。然此七字，略有六對：一經字是教、上六字是義，即教義一對。二嚴字是總、上五是別，即總別一對。三華為能嚴、上四皆所嚴，即能所一對。四佛是所嚴所成之人、上三皆所嚴之法，即人法一對。五廣者是用、上二皆體，即體用一對。六方者是相、大者是性，即性相一對。故此七字，即七大性。大者體大，方者相大，廣者用大，佛者果大，華者因大，嚴者智大，經者教大。則七字皆大，七字皆相等。今各以二義釋之。「大以曠兼無際」者，曠兼明其包含，約廣遍釋大故。《涅槃》云「所言大者，其性廣博猶如虛空。」故下經云「法性遍在一切處，一切眾生及國土，三世悉在無有餘，亦無形相而可得」也。二無際者，約其竪論，則常故名大。《涅槃》云「所言大者，名之為常。」故下經云「法性無作無變易，猶如虛空本清淨。諸佛境界亦如是，體性非性離有無。」然淵府不可以擬其深妙，故寄大以目之，實則言思斯絕。故下經云「法性不在於言論，無說離說恒寂滅，諸佛境界不可量，為悟眾生今略說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「大以曠兼」下，二雙釋二目，先釋總題、後釋品目。今初。下有十門，釋其七字。字各十義，今但略舉，當字釋之。然此七字，略有六對：一經字是教、上六字是義，即教義一對。二嚴字是總、上五是別，即總別一對。三華為能嚴、上四皆所嚴，即能所一對。四佛是所嚴所成之人、上三皆所嚴之法，即人法一對。五廣者是用、上二皆體，即體用一對。六方者是相、大者是性，即性相一對。故此七字，即七大性。大者體大，方者相大，廣者用大，佛者果大，華者因大，嚴者智大，經者教大。則七字皆大，七字皆相等。今各以二義釋之。「大以曠兼無際」者，曠兼明其包含，約廣遍釋大故。《涅槃》云「所言大者，其性廣博猶如虛空。」故下經云「法性遍在一切處，一切眾生及國土，三世悉在無有餘，亦無形相而可得」也。二無際者，約其竪論，則常故名大。《涅槃》云「所言大者，名之為常。」故下經云「法性無作無變易，猶如虛空本清淨。諸佛境界亦如是，體性非性離有無。」然淵府不可以擬其深妙，故寄大以目之，實則言思斯絕。故下經云「法性不在於言論，無說離說恒寂滅，諸佛境界不可量，為悟眾生今略說。」

疏「方以正法自持」，亦二義者，一方者正也、二方者法也，並持自性，通上二義。謂恒沙性德即是相大，並無偏偽，故稱為正；皆可軌持，目之為法。故下經云「凡夫無覺解，佛令住正法。諸法無所住，悟此見自身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「方以正法自持」，亦二義者，一方者正也、二方者法也，並持自性，通上二義。謂恒沙性德即是相大，並無偏偽，故稱為正；皆可軌持，目之為法。故下經云「凡夫無覺解，佛令住正法。諸法無所住，悟此見自身。」

疏「廣則稱體而周」者，此即用大。用如體故，無不周遍。然亦二義，由體有二義故，一者能包、二者能遍。猶如虛空包含萬象遍至一切處，今用稱體之包，則一塵受世界之無邊。二稱體之遍，則剎那彌法界而無盡。上之三字，即體相用無有障礙，為所證之法界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「廣則稱體而周」者，此即用大。用如體故，無不周遍。然亦二義，由體有二義故，一者能包、二者能遍。猶如虛空包含萬象遍至一切處，今用稱體之包，則一塵受世界之無邊。二稱體之遍，則剎那彌法界而無盡。上之三字，即體相用無有障礙，為所證之法界也。

疏「佛謂覺斯玄妙」者，亦有二義：一者能覺。佛陀梵言，此云覺者故。二者所覺，即上大方廣，斯為玄妙之境故。云覺斯玄妙，斯即此也，即此上大方廣耳。若別說者，覺上用者，覺世諦也。覺上體者，覺真諦也。覺上相者，覺中道也。三諦相融，三覺無礙，為妙覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「佛謂覺斯玄妙」者，亦有二義：一者能覺。佛陀梵言，此云覺者故。二者所覺，即上大方廣，斯為玄妙之境故。云覺斯玄妙，斯即此也，即此上大方廣耳。若別說者，覺上用者，覺世諦也。覺上體者，覺真諦也。覺上相者，覺中道也。三諦相融，三覺無礙，為妙覺也。

疏「華喻功德萬行」者，此亦二義：一感果華，喻萬行因，成佛果故。或與果俱、或不與俱。俱如蓮華，表因果交徹故；不俱如姚李，不壞先因後果故。二嚴身華，喻諸位功德必與位，位果俱故。故下經云「若見華開，當願眾生神通等法如華開敷。若見樹華，當願眾生眾相如華具三十二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「華喻功德萬行」者，此亦二義：一感果華，喻萬行因，成佛果故。或與果俱、或不與俱。俱如蓮華，表因果交徹故；不俱如姚李，不壞先因後果故。二嚴身華，喻諸位功德必與位，位果俱故。故下經云「若見華開，當願眾生神通等法如華開敷。若見樹華，當願眾生眾相如華具三十二。」

疏「嚴謂飾法成人」者，嚴亦二義：一以萬行飾其本體，即嚴上大方廣。如瑩明鏡，鏡雖本淨，非瑩不明。二以萬行功德成佛果之人，若琢玉成器。又飾本體，似鑄金成像。以行成人，如巧匠成像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「嚴謂飾法成人」者，嚴亦二義：一以萬行飾其本體，即嚴上大方廣。如瑩明鏡，鏡雖本淨，非瑩不明。二以萬行功德成佛果之人，若琢玉成器。又飾本體，似鑄金成像。以行成人，如巧匠成像。

疏「經乃注無竭之湧泉」下，唯經舉四義，然亦唯二，謂貫與攝。湧泉即是所攝義味。常乃通於上三。一「注無竭之湧泉」者，此言猶通諸教。二「貫玄凝之妙義」，以總就別，別貫華嚴玄妙義故。凝謂凝湛，嚴整之貌也。三「攝無邊之海會」者，即是攝義。無邊海會，局此經眾，揀餘眾故。四「作終古之常規」者，即是常義。餘處釋云：常乃道軌百王。今亦以通就別，別屬此經。法眼常全，無缺減故。常恒之說，非隨宜故。終古無忒，可得稱常。釋題竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「經乃注無竭之湧泉」下，唯經舉四義，然亦唯二，謂貫與攝。湧泉即是所攝義味。常乃通於上三。一「注無竭之湧泉」者，此言猶通諸教。二「貫玄凝之妙義」，以總就別，別貫華嚴玄妙義故。凝謂凝湛，嚴整之貌也。三「攝無邊之海會」者，即是攝義。無邊海會，局此經眾，揀餘眾故。四「作終古之常規」者，即是常義。餘處釋云：常乃道軌百王。今亦以通就別，別屬此經。法眼常全，無缺減故。常恒之說，非隨宜故。終古無忒，可得稱常。釋題竟。

疏「佛及諸王並稱世主」下，釋品名。此釋世主。世謂世間，即三世間：一謂眾生世間、二器世間、三智正覺世間。主謂君主，即佛及諸王、地神水神、林神山神，即器世間主。天王龍王、夜叉王等，即眾生世間主。如來即智正覺世間主，亦總化上二、遍統前三，故云並稱世主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「佛及諸王並稱世主」下，釋品名。此釋世主。世謂世間，即三世間：一謂眾生世間、二器世間、三智正覺世間。主謂君主，即佛及諸王、地神水神、林神山神，即器世間主。天王龍王、夜叉王等，即眾生世間主。如來即智正覺世間主，亦總化上二、遍統前三，故云並稱世主。

疏「法門依正俱曰妙嚴」者，此嚴亦說三種世間法門為能嚴，唯局於主。依正所嚴通三世間，眾生及佛俱通正故。謂諸世間主，各得法門自嚴己眾，即眾生世間嚴，並用嚴佛亦智正覺嚴。佛成正覺是自法門，是故能令其身充滿一切世間，其音普順十方國土菩薩眾中，威光赫奕等，即智正覺世間嚴。其地堅固金剛所成，上妙寶輪及眾妙華、清淨摩尼以為嚴飾等，即器世間嚴。器世間嚴，通二法門：一佛力令嚴，是佛自嚴；二能感者觀見，即是眾海法門嚴。是故總云法門依正俱曰妙嚴。三世間嚴並勝餘教，故標妙嚴以為品目。後「斯經」下，雙結二目。上文明不釋。已上用當同諸經之序分，餘如下說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疏「法門依正俱曰妙嚴」者，此嚴亦說三種世間法門為能嚴，唯局於主。依正所嚴通三世間，眾生及佛俱通正故。謂諸世間主，各得法門自嚴己眾，即眾生世間嚴，並用嚴佛亦智正覺嚴。佛成正覺是自法門，是故能令其身充滿一切世間，其音普順十方國土菩薩眾中，威光赫奕等，即智正覺世間嚴。其地堅固金剛所成，上妙寶輪及眾妙華、清淨摩尼以為嚴飾等，即器世間嚴。器世間嚴，通二法門：一佛力令嚴，是佛自嚴；二能感者觀見，即是眾海法門嚴。是故總云法門依正俱曰妙嚴。三世間嚴並勝餘教，故標妙嚴以為品目。後「斯經」下，雙結二目。上文明不釋。已上用當同諸經之序分，餘如下說。

自下第二，歸敬三寶，請威加護。有十六句，大分為三：初有八句，正歸敬三寶；次有六句，請威加護；後有二句，迴施眾生。初中分二：初句總明、餘皆別顯。今初。「歸命」二字，顯能歸相。三業普周，歸向依託無盡三寶。但云命者，以人所寶重莫過身命，今將仰投。「十方」已下，所歸分齊。十方橫遍、三際竪窮，極通橫竪。就別顯中，三寶即為三別：初三句歸佛、次二句歸法、後二句歸僧。初中又二：前之二句總歸諸佛、後之一句別歸本師。初中「塵剎」有其二義：一所依處，謂一一塵中諸剎土故、佛所嚴剎等塵數故。又塵約微細，剎通麁細。二即塵數如來。圓謂圓寂，明謂智明。即菩提涅槃，亦無德不圓，無法不照故。上二字自利。「調御師」者，通利自他。十號之一，巧攝有情號。「法界」亦二義：一成上依處。上云塵剎，似當約事；今云法界，義兼事理，佛身充滿於法界故，又充滿法界無窮盡故。二者該後稱。法界之功德，大悲雲故。功德者，亦圓明中別義，即十力、無畏、十八不共、百四十種無盡之德。大悲普覆，無心含潤，故喻於雲。「毘盧」一句，別歸本師，乘恩重故，四字標名、三字讚德。上云功德，總該無盡。今云大智，別語最勝，順於光明遍照義故。大智深廣，故喻於海。又諸佛舉悲、本師語智，影略以明悲智深廣故。悲亦稱海，大悲深廣故。智亦如雲，含潤法雨故。又前云功德、此云大智，成二嚴故、無盡功德不出二故。「所住」下二句歸法。言所住者，躡前起後。所以躡者，顯同體故。但歸別相，不會理故。然三寶有三相：一同相、二別相、三住持相，今通依之。初同相者，此有三義：一約以事就義門，則別相之上各有三寶，一佛體之上有覺照義名為佛寶、軌則義邊名為法寶、違諍過盡是名僧寶，即以無漏法界功德為體。二法上有三者，法有覺性即是佛寶、軌持即是法寶、法體無違即是僧寶。三僧上三者，觀智為覺為佛寶；軌則為法寶；在眾無違，無違眾生故名為僧。今舉佛所住以明法者，即約佛上論同體也。理是佛所住，教從佛所流，兩重相依。二約會事從理門，三寶皆依真故。今舉佛法皆歸真性，略不言僧。三約以理融現門，心性本覺，即是佛寶；恒沙性德皆可軌持，即是法寶。此恒沙性德，性相不二和合，名僧寶。由此一門，故令如來住真法性。若無此者何所住也。三門雖異並稱同體故《淨名》云「佛即是法，法即是眾，是名三寶。皆無為相，與虛空等。」是故若就覺義並稱佛寶，軌則而言無非法寶，冥符和合莫不皆僧。義說有三，不可為一；然無別體，豈為異耶？故云同相。二別相者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二，歸敬三寶，請威加護。有十六句，大分為三：初有八句，正歸敬三寶；次有六句，請威加護；後有二句，迴施眾生。初中分二：初句總明、餘皆別顯。今初。「歸命」二字，顯能歸相。三業普周，歸向依託無盡三寶。但云命者，以人所寶重莫過身命，今將仰投。「十方」已下，所歸分齊。十方橫遍、三際竪窮，極通橫竪。就別顯中，三寶即為三別：初三句歸佛、次二句歸法、後二句歸僧。初中又二：前之二句總歸諸佛、後之一句別歸本師。初中「塵剎」有其二義：一所依處，謂一一塵中諸剎土故、佛所嚴剎等塵數故。又塵約微細，剎通麁細。二即塵數如來。圓謂圓寂，明謂智明。即菩提涅槃，亦無德不圓，無法不照故。上二字自利。「調御師」者，通利自他。十號之一，巧攝有情號。「法界」亦二義：一成上依處。上云塵剎，似當約事；今云法界，義兼事理，佛身充滿於法界故，又充滿法界無窮盡故。二者該後稱。法界之功德，大悲雲故。功德者，亦圓明中別義，即十力、無畏、十八不共、百四十種無盡之德。大悲普覆，無心含潤，故喻於雲。「毘盧」一句，別歸本師，乘恩重故，四字標名、三字讚德。上云功德，總該無盡。今云大智，別語最勝，順於光明遍照義故。大智深廣，故喻於海。又諸佛舉悲、本師語智，影略以明悲智深廣故。悲亦稱海，大悲深廣故。智亦如雲，含潤法雨故。又前云功德、此云大智，成二嚴故、無盡功德不出二故。「所住」下二句歸法。言所住者，躡前起後。所以躡者，顯同體故。但歸別相，不會理故。然三寶有三相：一同相、二別相、三住持相，今通依之。初同相者，此有三義：一約以事就義門，則別相之上各有三寶，一佛體之上有覺照義名為佛寶、軌則義邊名為法寶、違諍過盡是名僧寶，即以無漏法界功德為體。二法上有三者，法有覺性即是佛寶、軌持即是法寶、法體無違即是僧寶。三僧上三者，觀智為覺為佛寶；軌則為法寶；在眾無違，無違眾生故名為僧。今舉佛所住以明法者，即約佛上論同體也。理是佛所住，教從佛所流，兩重相依。二約會事從理門，三寶皆依真故。今舉佛法皆歸真性，略不言僧。三約以理融現門，心性本覺，即是佛寶；恒沙性德皆可軌持，即是法寶。此恒沙性德，性相不二和合，名僧寶。由此一門，故令如來住真法性。若無此者何所住也。三門雖異並稱同體故《淨名》云「佛即是法，法即是眾，是名三寶。皆無為相，與虛空等。」是故若就覺義並稱佛寶，軌則而言無非法寶，冥符和合莫不皆僧。義說有三，不可為一；然無別體，豈為異耶？故云同相。二別相者，

即如前科。佛則橫該一切、竪徹十身。法則通四，略舉理教，上句是理、下句是教。僧雖該攝，偏語大乘，是故但舉文殊普賢。三住持三寶者，十身之中有力持身，即住持佛。其修多羅，即住持法。住持之僧，含菩薩中。然三三寶通於諸乘，有其勝劣，以義料揀，歸勝非劣。一理統之，三三無異，故並皆歸敬，顯敬無遺。三「一一」下二句歸僧。初句明處。一一微塵中，有一切諸佛，菩薩眾圍繞故。況一一佛所難思，普賢住普賢位，莫不皆爾。下句舉人。偏舉二者，以是海會之上首故、表理智故。諸言不一，則無所不該。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即如前科。佛則橫該一切、竪徹十身。法則通四，略舉理教，上句是理、下句是教。僧雖該攝，偏語大乘，是故但舉文殊普賢。三住持三寶者，十身之中有力持身，即住持佛。其修多羅，即住持法。住持之僧，含菩薩中。然三三寶通於諸乘，有其勝劣，以義料揀，歸勝非劣。一理統之，三三無異，故並皆歸敬，顯敬無遺。三「一一」下二句歸僧。初句明處。一一微塵中，有一切諸佛，菩薩眾圍繞故。況一一佛所難思，普賢住普賢位，莫不皆爾。下句舉人。偏舉二者，以是海會之上首故、表理智故。諸言不一，則無所不該。

第二「我今」下，請威加護。六句分三：初二句請歸之意，意欲釋經故。然通顯歸意，乃有眾多，總相而言者，三寶吉祥，一切眾生最勝良緣。有歸依者，能辦大事，生諸善根，離生死苦，得涅槃樂故。又一切經，初有六成就，令物信故。佛滅度後，凡諸弟子所有著述，皆歸三寶，示學有宗，不自專己，離過失故。請威加護，令契合故。上句自謙智劣，等彼一毛。下句讚法廣深，同真法界。一毛度空，乍可知量，凡智測法，何能窮盡也。次「願承」下二句，願加護相，上句明加、下句明益。今初。未能深入三昧，外感佛加，但請同體之慈，希霑勝益。下句益中，句句冥符，願始末無違。而言冥者，亦謙辭也。末得顯加，且希冥契，使凡心凡筆暗合聖心。三「俾令」下二句，著述所為，使令法眼圓滿，化盡含生故。〈賢首品〉云「彼諸大士威神力，法眼常全無缺減」也。第九迴向不願成佛，唯願等於普賢者，良以普賢該因徹果，佛前佛後皆悉有故、普賢即是諸佛根本故、法界體故。故《金剛頂經》「十方諸佛禮普賢」者，亦斯義矣。然著述所為，但願大法弘通，眾生利樂，即悲智大意。曲論別為，乃有多緣，以斯經乃諸佛所證，根本法輪諸教標準，此方西域無不仰遵。而聖后所翻，文詞富博，賢首將解，大願不終，方至第十九經奄然歸寂。苑公言續，於前疏亦刊削之，筆格文詞不繼先古，致令後學輕夫大經，使遮那心源道流莫挹，普賢行海後進望涯。將欲弘揚，遂發慨然之歎：若有過不說、是非渾和，豈唯掩傳者之明，實乃擁學人之路。若指其瑕纇、出彼乖差，豈唯益是非之情，實乃黷心智之境。余故撫心五頂、仰託三尊，不獲已而為之也。以斯別意，略有十焉：一聖旨深遠，各申見解故；二顯乎心觀，不俟參禪故；三扶昔大義，不欲掩人故；四剪截浮詞，直論至理故；五善自他宗，不妄破斥故；六辨析今古，新舊義殊故；七明示法相，顯經包含故；八廣演玄言，令悟心要故；九泯絕是非，不妄破斥故；十均融始末，首尾可觀故。初一為總意，後九為別意。指昔瑕疵，疏中欲掩是非，傳者須知得失。諸徒誠請，難以違之，長時弘宣不繁數述，恐迷宗滯迹競作是非耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「我今」下，請威加護。六句分三：初二句請歸之意，意欲釋經故。然通顯歸意，乃有眾多，總相而言者，三寶吉祥，一切眾生最勝良緣。有歸依者，能辦大事，生諸善根，離生死苦，得涅槃樂故。又一切經，初有六成就，令物信故。佛滅度後，凡諸弟子所有著述，皆歸三寶，示學有宗，不自專己，離過失故。請威加護，令契合故。上句自謙智劣，等彼一毛。下句讚法廣深，同真法界。一毛度空，乍可知量，凡智測法，何能窮盡也。次「願承」下二句，願加護相，上句明加、下句明益。今初。未能深入三昧，外感佛加，但請同體之慈，希霑勝益。下句益中，句句冥符，願始末無違。而言冥者，亦謙辭也。末得顯加，且希冥契，使凡心凡筆暗合聖心。三「俾令」下二句，著述所為，使令法眼圓滿，化盡含生故。〈賢首品〉云「彼諸大士威神力，法眼常全無缺減」也。第九迴向不願成佛，唯願等於普賢者，良以普賢該因徹果，佛前佛後皆悉有故、普賢即是諸佛根本故、法界體故。故《金剛頂經》「十方諸佛禮普賢」者，亦斯義矣。然著述所為，但願大法弘通，眾生利樂，即悲智大意。曲論別為，乃有多緣，以斯經乃諸佛所證，根本法輪諸教標準，此方西域無不仰遵。而聖后所翻，文詞富博，賢首將解，大願不終，方至第十九經奄然歸寂。苑公言續，於前疏亦刊削之，筆格文詞不繼先古，致令後學輕夫大經，使遮那心源道流莫挹，普賢行海後進望涯。將欲弘揚，遂發慨然之歎：若有過不說、是非渾和，豈唯掩傳者之明，實乃擁學人之路。若指其瑕纇、出彼乖差，豈唯益是非之情，實乃黷心智之境。余故撫心五頂、仰託三尊，不獲已而為之也。以斯別意，略有十焉：一聖旨深遠，各申見解故；二顯乎心觀，不俟參禪故；三扶昔大義，不欲掩人故；四剪截浮詞，直論至理故；五善自他宗，不妄破斥故；六辨析今古，新舊義殊故；七明示法相，顯經包含故；八廣演玄言，令悟心要故；九泯絕是非，不妄破斥故；十均融始末，首尾可觀故。初一為總意，後九為別意。指昔瑕疵，疏中欲掩是非，傳者須知得失。諸徒誠請，難以違之，長時弘宣不繁數述，恐迷宗滯迹競作是非耳。

第一聖旨深遠各申見解者，此為總意。謂佛法沖深，隨人智慧有深淺故。斯亦為遮外難。恐有難言：世路以多岐亡羊，學者以多途喪志。純源莫二，枝派轉多，舊疏新章益汩真性。何以屋上枷屋、床上安床？昔已有之，何要改作？故下十意皆通此疑。今之初意，正答斯難。特由聖旨深遠，隨見不同，各呈其能以光法施。昔可尚也，安更有詞？故五百比丘各說身因，佛許無非正說。三十二菩薩共談不二，異見同歸。故下經云「無邊海會，各入解脫之門；境界萬差，同趣如來智海。」故海慧菩薩云：「如來境界無有邊，各隨解脫能觀見。」是以西域東夏釋論解經，經有多家論文，論有諸師解釋，如析金杖，金體不殊；總收百川，溟渤彌大。故或登地菩薩、或加行賢人、或當代時英、或如來懸記，皆思拔群伍、智出眾情。而所見不同，並傳於世，各申其美，共讚大猷，依之修行無不獲益。今亦仰攀勝德，以盡專精，握管窺天、滴流足海，復何怪焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一聖旨深遠各申見解者，此為總意。謂佛法沖深，隨人智慧有深淺故。斯亦為遮外難。恐有難言：世路以多岐亡羊，學者以多途喪志。純源莫二，枝派轉多，舊疏新章益汩真性。何以屋上枷屋、床上安床？昔已有之，何要改作？故下十意皆通此疑。今之初意，正答斯難。特由聖旨深遠，隨見不同，各呈其能以光法施。昔可尚也，安更有詞？故五百比丘各說身因，佛許無非正說。三十二菩薩共談不二，異見同歸。故下經云「無邊海會，各入解脫之門；境界萬差，同趣如來智海。」故海慧菩薩云：「如來境界無有邊，各隨解脫能觀見。」是以西域東夏釋論解經，經有多家論文，論有諸師解釋，如析金杖，金體不殊；總收百川，溟渤彌大。故或登地菩薩、或加行賢人、或當代時英、或如來懸記，皆思拔群伍、智出眾情。而所見不同，並傳於世，各申其美，共讚大猷，依之修行無不獲益。今亦仰攀勝德，以盡專精，握管窺天、滴流足海，復何怪焉。

第二顯示心觀不俟參禪者，以經雖通詮三學，正詮於定，皆是如來定心所演。故經云「汝所說者，文語非義。我所說者，義語非文。」況華嚴性海不離覺場說佛所證，海印三昧親所發揮，諸大菩薩定心所受。昔人不詳至理、不參善友，但尚尋文、不貴宗通，唯攻言說，不能以聖教為明鏡照見自心、不能以自心為智燈照經幽旨，玄言理說並謂雷同、虛己求宗詺為臆斷，不知萬行令了自心，一生驅驅但數他寶，或年事衰邁方欲廢教求禪。豈唯抑乎佛心，實乃翻誤後學。今皆反此，故製茲疏，使造解成觀、即事即行，口談其言、心詣其理，用以心傳心之旨、開示諸佛所證之門，會南北二宗之禪門、撮台衡三觀之玄趣，使教合亡言之旨、心同諸佛之心，無違教理之規、暗蹈忘心之域，不假更看他面，謂別有忘機之門；使彰乎大理之言，疏文懸解更無所隱。難可具陳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二顯示心觀不俟參禪者，以經雖通詮三學，正詮於定，皆是如來定心所演。故經云「汝所說者，文語非義。我所說者，義語非文。」況華嚴性海不離覺場說佛所證，海印三昧親所發揮，諸大菩薩定心所受。昔人不詳至理、不參善友，但尚尋文、不貴宗通，唯攻言說，不能以聖教為明鏡照見自心、不能以自心為智燈照經幽旨，玄言理說並謂雷同、虛己求宗詺為臆斷，不知萬行令了自心，一生驅驅但數他寶，或年事衰邁方欲廢教求禪。豈唯抑乎佛心，實乃翻誤後學。今皆反此，故製茲疏，使造解成觀、即事即行，口談其言、心詣其理，用以心傳心之旨、開示諸佛所證之門，會南北二宗之禪門、撮台衡三觀之玄趣，使教合亡言之旨、心同諸佛之心，無違教理之規、暗蹈忘心之域，不假更看他面，謂別有忘機之門；使彰乎大理之言，疏文懸解更無所隱。難可具陳。