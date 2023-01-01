大般涅槃經集解卷第七十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第七十一

梵志名淨第六 犢子梵志第七 納衣梵志第八 弘廣婆羅門第九 阿難為魔所嬈事 說阿難初為侍者緣起 為須跋陀說法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志名淨第六 犢子梵志第七 納衣梵志第八 弘廣婆羅門第九 阿難為魔所嬈事 說阿難初為侍者緣起 為須跋陀說法

憍陳如品下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍陳如品下

復有梵志名曰清淨(至)乃至非如去非不如去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有梵志名曰清淨(至)乃至非如去非不如去。

案僧亮曰：聞常無常並是倒，不知倒之所由，故問也。寶亮曰：論義更無所執，直捉六十二見來問也。佛即為說所以離六十二見之方，於是而悟羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：聞常無常並是倒，不知倒之所由，故問也。寶亮曰：論義更無所執，直捉六十二見來問也。佛即為說所以離六十二見之方，於是而悟羅漢道。

梵志言：瞿曇！眾生知何法故(至)是人能知常與無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志言：瞿曇！眾生知何法故(至)是人能知常與無常。

案僧亮曰：知何法者，已知病起，次問滅病之方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：知何法者，已知病起，次問滅病之方。

梵志言：世尊！我已知解(至)諸漏永盡得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志言：世尊！我已知解(至)諸漏永盡得阿羅漢果。

案僧亮曰：因在先，名故也。果在後，名新也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：因在先，名故也。果在後，名新也。

犢子梵志復作是言(至)彼若問者當隨意答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 犢子梵志復作是言(至)彼若問者當隨意答。

案僧亮曰：犢子以所見問佛，欲觀其同異耳。外道所見不同，或說無善惡果報、或說有善惡無道、或說有道不修得、或說男得女不得、或說出家得在家不得、或說離欲得在欲不得，二問也。寶亮曰：亦無定執也。佛所以默者，欲申己之迹，非置答之謂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：犢子以所見問佛，欲觀其同異耳。外道所見不同，或說無善惡果報、或說有善惡無道、或說有道不修得、或說男得女不得、或說出家得在家不得、或說離欲得在欲不得，二問也。寶亮曰：亦無定執也。佛所以默者，欲申己之迹，非置答之謂也。

佛言：犢子！善哉善哉(至)平等雨於優婆塞優婆夷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：犢子！善哉善哉(至)平等雨於優婆塞優婆夷。

案僧亮曰：三種善不善及十種善不善者，三是出世，十通世間也。寶亮曰：佛今答起三善離十惡，終斷一切障，成聖道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：三種善不善及十種善不善者，三是出世，十通世間也。寶亮曰：佛今答起三善離十惡，終斷一切障，成聖道也。

世尊！若諸外道欲來出家(至)還其屍所大設供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！若諸外道欲來出家(至)還其屍所大設供養。

案僧亮曰：四月試者，外道本異見，假服偷法，皆四月試。如其不爾，不必試也。寶亮曰：如《優婆塞戒經》云「六月試」，蓋隨機故有此法耳。而犢子出家，於十五日後方得初果者，感應之道其事不同，著於此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：四月試者，外道本異見，假服偷法，皆四月試。如其不爾，不必試也。寶亮曰：如《優婆塞戒經》云「六月試」，蓋隨機故有此法耳。而犢子出家，於十五日後方得初果者，感應之道其事不同，著於此也。

納衣梵志復作是言(至)善不善身是義不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 納衣梵志復作是言(至)善不善身是義不然。

案僧亮曰：說無因果所以作闡提者，以其謂善惡有性，不從因緣，非無善惡故也。寶亮曰：尋眾生之始無源，故謂善惡皆自然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：說無因果所以作闡提者，以其謂善惡有性，不從因緣，非無善惡故也。寶亮曰：尋眾生之始無源，故謂善惡皆自然也。

何以故？如瞿曇說因煩惱故(至)皆有自性不從因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故？如瞿曇說因煩惱故(至)皆有自性不從因緣。

案僧亮曰：第一事，謂先後皆不可一時，以身類一切法皆無因也。寶亮曰：先作三關難。第一定煩惱，舉身之先後也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第一事，謂先後皆不可一時，以身類一切法皆無因也。寶亮曰：先作三關難。第一定煩惱，舉身之先後也。

復次瞿曇！堅是地性(至)自性故有非因緣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次瞿曇！堅是地性(至)自性故有非因緣生。

案僧亮曰：第二，以空類五大，以五大類一切也。寶亮曰：下舉七事證義也。此第一事，證各有自性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第二，以空類五大，以五大類一切也。寶亮曰：下舉七事證義也。此第一事，證各有自性也。

復次瞿曇！世間之法(至)云何說言從於因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次瞿曇！世間之法(至)云何說言從於因緣。

案僧亮曰：第三，如木不由善惡，而性有曲直之用。五道性有善惡，隨生處而得名也。寶亮曰：第二，證以用有定，故無因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第三，如木不由善惡，而性有曲直之用。五道性有善惡，隨生處而得名也。寶亮曰：第二，證以用有定，故無因緣。

復次瞿曇！一切眾生(至)一切法中各有自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次瞿曇！一切眾生(至)一切法中各有自性。

案僧亮曰：第四，以類求物，各有性也。寶亮曰：第三證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第四，以類求物，各有性也。寶亮曰：第三證也。

復次瞿曇！如瞿曇說(至)生一切法以自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次瞿曇！如瞿曇說(至)生一切法以自性故。

案僧亮曰：第五，以五塵非貪之因，食瞋自生也。寶亮曰：第四事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第五，以五塵非貪之因，食瞋自生也。寶亮曰：第四事也。

復次瞿曇！我見世人(至)各有自性不由因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次瞿曇！我見世人(至)各有自性不由因緣。

案僧亮曰：第六，謂若有因，不應一同而得苦樂二果也。寶亮曰：第五事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第六，謂若有因，不應一同而得苦樂二果也。寶亮曰：第五事也。

復次瞿曇！世間小兒(至)一切諸法各有自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次瞿曇！世間小兒(至)一切諸法各有自性。

案僧亮曰：第七，謂憂喜無因也。寶亮曰：第六事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第七，謂憂喜無因也。寶亮曰：第六事。

復次瞿曇！世法有二(至)有自性故不從因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次瞿曇！世法有二(至)有自性故不從因緣。

案僧亮曰：第八是故外計，虛空有用有名，莬角無用無名也。寶亮曰：第七事也。七事悉是證自然耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第八是故外計，虛空有用有名，莬角無用無名也。寶亮曰：第七事也。七事悉是證自然耳。

佛言：善男子！如汝所言(至)同五大者無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！如汝所言(至)同五大者無有是處。

案僧亮曰：先破第二，明諸大無常，故無性也。寶亮曰：若使萬法從五大者，萬法無常，五大亦應無常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：先破第二，明諸大無常，故無性也。寶亮曰：若使萬法從五大者，萬法無常，五大亦應無常也。

善男子！汝言用處定故(至)說一切法有自性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！汝言用處定故(至)說一切法有自性也。

案僧亮曰：答第三也。若名義有因，實亦有因也。寶亮曰：答第二也。明竹木初生，本無箭鎙之性，工匠乃成，豈非因緣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：答第三也。若名義有因，實亦有因也。寶亮曰：答第二也。明竹木初生，本無箭鎙之性，工匠乃成，豈非因緣耶？

善男子！汝言如龜陸生(至)無有自性無有一性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！汝言如龜陸生(至)無有自性無有一性。

案僧亮曰：答第四也。明龜若無緣，亦可入火也。寶亮曰：答第三證，皆由行業，豈得無緣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：答第四也。明龜若無緣，亦可入火也。寶亮曰：答第三證，皆由行業，豈得無緣耶？

善男子！汝言身為在先(至)何因緣故而作是難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！汝言身為在先(至)何因緣故而作是難。

案僧亮曰：答第一難也。汝性亦無前後，而我因緣亦無先後，云何為難也。寶亮曰：破三證竟，答其上所執也。且一往總非，明不應為難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：答第一難也。汝性亦無前後，而我因緣亦無先後，云何為難也。寶亮曰：破三證竟，答其上所執也。且一往總非，明不應為難也。

善男子！一切眾生身及煩惱(至)皆從因緣無有自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！一切眾生身及煩惱(至)皆從因緣無有自性。

案僧亮曰：汝有一時而無因果，我緣有一時而有因果也。如炷之與明以下，若不見身因便言無因者，汝亦不見瓶因，不應說泥是瓶因也。寶亮曰：正答也。云身及煩惱一時而有，此言似不關眾生之始也，正應是捉十二因緣中識枝時語也。夫受生為體，要須備起潤業潤生。若但有潤業、無潤生愛，則不為結報。故識支之起雖由潤業，若不更起潤生，則報不相續。于時身與煩惱得言一時而有。雖復一時，要因煩惱而有身也。若言身不在先，知無因者，現見瓶等，不無因緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：汝有一時而無因果，我緣有一時而有因果也。如炷之與明以下，若不見身因便言無因者，汝亦不見瓶因，不應說泥是瓶因也。寶亮曰：正答也。云身及煩惱一時而有，此言似不關眾生之始也，正應是捉十二因緣中識枝時語也。夫受生為體，要須備起潤業潤生。若但有潤業、無潤生愛，則不為結報。故識支之起雖由潤業，若不更起潤生，則報不相續。于時身與煩惱得言一時而有。雖復一時，要因煩惱而有身也。若言身不在先，知無因者，現見瓶等，不無因緣也。

善男子！若言一切法(至)亦應如是精勤持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！若言一切法(至)亦應如是精勤持戒。

案僧亮曰：謂汝法能生名大，若無因緣不應說大也。寶亮曰：身先因緣，亦同此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：謂汝法能生名大，若無因緣不應說大也。寶亮曰：身先因緣，亦同此也。

善男子！汝言五大有定堅性(至)故不得說自性故堅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！汝言五大有定堅性(至)故不得說自性故堅。

案僧亮曰：此等有香，香屬地故也。寶亮曰：重破初證也。彼以蘇[萉-巴+(日/(句-口+匕))]為地，而有時同水，豈有自性耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此等有香，香屬地故也。寶亮曰：重破初證也。彼以蘇[萉-巴+(日/(句-口+匕))]為地，而有時同水，豈有自性耶？

善男子！白鑞鈆錫銅鐵金銀(至)云何說言定名火性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！白鑞鈆錫銅鐵金銀(至)云何說言定名火性。

案僧亮曰：此有明色，色屬火也。寶亮曰：火不定，以流時水性、動時風性、熱時火性、堅時地性，亦非自性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此有明色，色屬火也。寶亮曰：火不定，以流時水性、動時風性、熱時火性、堅時地性，亦非自性也。

善男子！水性名流若水凍時(至)從因緣見非無因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！水性名流若水凍時(至)從因緣見非無因緣。

案僧亮曰：是堅守性，故名為水。然流動性同，若動不失流守性，不名為為風耶？若動不名風以下，若濕多屬水，凍時堅多應屬地也。豈是從緣得名乎？寶亮曰：若凍時猶屬水者，波本因風而動，應名波為風；若不名波為風，亦不應凍為水也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：是堅守性，故名為水。然流動性同，若動不失流守性，不名為為風耶？若動不名風以下，若濕多屬水，凍時堅多應屬地也。豈是從緣得名乎？寶亮曰：若凍時猶屬水者，波本因風而動，應名波為風；若不名波為風，亦不應凍為水也。

善男子！汝言非因五塵生貪(至)生貪解脫無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！汝言非因五塵生貪(至)生貪解脫無有是處。

案僧亮曰：答第五難。非因者，正因也。貪有二因者，覺觀是內因、六塵是外因，因內生外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：答第五難。非因者，正因也。貪有二因者，覺觀是內因、六塵是外因，因內生外。

善男子！汝言具足諸根(至)無有自性皆從因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！汝言具足諸根(至)無有自性皆從因緣。

案僧亮曰：答第六難。有好施而貧、慳貪而富，應與諸根同難，故先答後業果。正答根具大富，修時不兼，受報則別耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：答第六難。有好施而貧、慳貪而富，應與諸根同難，故先答後業果。正答根具大富，修時不兼，受報則別耳。

善男子！如汝所言世間小兒(至)是身因緣煩惱與業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如汝所言世間小兒(至)是身因緣煩惱與業。

案僧亮曰：答第七難。若笑是自性，則應常笑。如火休熱，則常熱也。不答第八虛空菟角，皆置答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：答第七難。若笑是自性，則應常笑。如火休熱，則常熱也。不答第八虛空菟角，皆置答也。

梵志言：世尊！如其是身(至)除三界煩惱得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志言：世尊！如其是身(至)除三界煩惱得阿羅漢果。

案僧亮曰：還請佛為說身因，聞即悟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：還請佛為說身因，聞即悟也。

復有婆羅門名曰弘廣(至)能發無上廣大之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有婆羅門名曰弘廣(至)能發無上廣大之心。

案僧亮曰：弘廣晦迹，引諸無知應弘此經。時將顯迹，現所聞不遠也。寶亮曰：更無所執，直作心念試佛。佛即知其所念，復過己心所見，於是即伏。故憍陳如先難己所為，佛即顯其迹也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：弘廣晦迹，引諸無知應弘此經。時將顯迹，現所聞不遠也。寶亮曰：更無所執，直作心念試佛。佛即知其所念，復過己心所見，於是即伏。故憍陳如先難己所為，佛即顯其迹也。

佛言：止止！憍陳如(至)汝今能發如是大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：止止！憍陳如(至)汝今能發如是大心。

案僧亮曰：入則入涅槃，出則出生死也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：入則入涅槃，出則出生死也。

爾時世尊知已即告憍陳如(至)阿難比丘今為所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知已即告憍陳如(至)阿難比丘今為所在。

案僧亮曰：經之流通有二人，自上弘廣所持、須跋以下，應付囑阿難也，後文似爾。亦可理付弘廣，而文付阿難。寶亮曰：此下去正顯流通之意也。問阿難所在，有三緣：一欲顯阿難有八不思議之德、二為流通經、三為名須跋故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：經之流通有二人，自上弘廣所持、須跋以下，應付囑阿難也，後文似爾。亦可理付弘廣，而文付阿難。寶亮曰：此下去正顯流通之意也。問阿難所在，有三緣：一欲顯阿難有八不思議之德、二為流通經、三為名須跋故。

憍陳如言：世尊！阿難比丘(至)不來至此大眾之中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍陳如言：世尊！阿難比丘(至)不來至此大眾之中。

案僧亮曰：魔欲使佛法無所付囑，滅不流傳，故惱亂阿難也。寶亮曰：所以是表阿難之德，雖不在坐而能受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：魔欲使佛法無所付囑，滅不流傳，故惱亂阿難也。寶亮曰：所以是表阿難之德，雖不在坐而能受持。

爾時文殊師利菩薩摩訶薩(至)問憍陳如阿難所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利菩薩摩訶薩(至)問憍陳如阿難所在。

案僧亮曰：欲顯阿難德故，所以發問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：欲顯阿難德故，所以發問。

爾時世尊告文殊師利(至)若佛聽者謂往給侍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告文殊師利(至)若佛聽者謂往給侍。

案僧亮曰：明阿難有二事，一是親屬，人所敬信；二受持佛語無有漏失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：明阿難有二事，一是親屬，人所敬信；二受持佛語無有漏失也。

文殊師利！阿難事我(至)八者具足從聞生智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利！阿難事我(至)八者具足從聞生智。

案僧亮曰：敘阿難有三意。第一敘進止所為，有八不思議之德，必堪弘通；第二引證，明七佛弟子有八德者，皆通使流通；第三正釋文殊問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：敘阿難有三意。第一敘進止所為，有八不思議之德，必堪弘通；第二引證，明七佛弟子有八德者，皆通使流通；第三正釋文殊問。

文殊師利！毘婆尸佛侍者(至)阿難比丘為多聞藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利！毘婆尸佛侍者(至)阿難比丘為多聞藏。

案僧亮曰：第二，引七佛為例也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第二，引七佛為例也。

善男子！如汝所說此大眾中(至)阿難所聞自能宣通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如汝所說此大眾中(至)阿難所聞自能宣通。

案僧亮曰：第三，正答問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第三，正答問也。

文殊師利！阿難比丘(至)至心禮敬却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利！阿難比丘(至)至心禮敬却住一面。

案寶亮曰。時將欲至，命文殊以呪解魔，召阿難還也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰。時將欲至，命文殊以呪解魔，召阿難還也。

佛告阿難：是娑羅林外(至)與須跋陀還至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：是娑羅林外(至)與須跋陀還至佛所。

案僧亮曰：習未盡者，乃伏欲界結，未伏習也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：習未盡者，乃伏欲界結，未伏習也。

時須跋陀到已問訊(至)即得涅槃是義云何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須跋陀到已問訊(至)即得涅槃是義云何。

案僧亮曰：慢人不欲自受屈，故假稱外，明得失在彼，不在於我也。寶亮曰：須跋所執，現在苦樂盡是過去，不因現在，故受投巖赴火，令苦盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：慢人不欲自受屈，故假稱外，明得失在彼，不在於我也。寶亮曰：須跋所執，現在苦樂盡是過去，不因現在，故受投巖赴火，令苦盡也。

佛言：善男子：有沙門(至)是故我今責汝過去業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子：有沙門(至)是故我今責汝過去業。

案僧亮曰：恐傳者之謬所定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：恐傳者之謬所定也。

彼人若言：瞿曇！我實不知(至)唯過去業非現在耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人若言：瞿曇！我實不知(至)唯過去業非現在耶。

案僧亮曰：下苦因緣得中上苦不者，問得展轉用不耶？若言得者，是則不定，云何定言斷過去業耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：下苦因緣得中上苦不者，問得展轉用不耶？若言得者，是則不定，云何定言斷過去業耶？

復應問言：是現在苦(至)過去已盡云何有苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復應問言：是現在苦(至)過去已盡云何有苦。

案僧亮曰：若過去有苦，應與業俱盡，不應重受也。寶亮曰：若現在苦行能斷過去業者，此苦行業復用何斷耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：若過去有苦，應與業俱盡，不應重受也。寶亮曰：若現在苦行能斷過去業者，此苦行業復用何斷耶？

仁者！如是苦行能令樂業(至)是事不然何以故仁者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁者！如是苦行能令樂業(至)是事不然何以故仁者。

案僧亮曰：次問轉無苦樂四禪以上業。無漏無報，何因緣受是苦行者，既不能壞又不能轉，何故受耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：次問轉無苦樂四禪以上業。無漏無報，何因緣受是苦行者，既不能壞又不能轉，何故受耶？

譬如有人為王除怨(至)過去本業受苦樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有人為王除怨(至)過去本業受苦樂也。

案僧亮曰：證有現報也，不必盡因過去業也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：證有現報也，不必盡因過去業也。

仁者！若以斷業因緣力故(至)心喻於林身喻於樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁者！若以斷業因緣力故(至)心喻於林身喻於樹。

案僧亮曰：償不可畢，遮則不受也。若以受苦為償者，畜生應得道也。先當調心者，身喻於樹，林多而樹少。四陰譬林，色陰譬樹，怖從心生，不從色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：償不可畢，遮則不受也。若以受苦為償者，畜生應得道也。先當調心者，身喻於樹，林多而樹少。四陰譬林，色陰譬樹，怖從心生，不從色也。

須跋陀言：世尊！我已先調伏(至)受於惡身況其餘者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須跋陀言：世尊！我已先調伏(至)受於惡身況其餘者。

案寶亮曰：佛呵之已，能除麁想，何不血除細想耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：佛呵之已，能除麁想，何不血除細想耶？

世尊！云何能斷一切諸有(至)上智觀故得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！云何能斷一切諸有(至)上智觀故得無上菩提。

案僧亮曰：有假空實空，而外道伏結，緣有不緣空，緣空是實想也。寶亮曰：唯有二諦，忘相為實想，實以慧斷煩惱。作想名說，此其旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：有假空實空，而外道伏結，緣有不緣空，緣空是實想也。寶亮曰：唯有二諦，忘相為實想，實以慧斷煩惱。作想名說，此其旨也。

說是法時十千菩薩(至)須跋陀羅得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時十千菩薩(至)須跋陀羅得阿羅漢果。

案寶亮曰：得一生實想者，正一生後得佛也。若是無明住地報，則不可以一生二生往格也，乃約應而辨耳。若尋餘經比例，便是未盡，此土無緣，立以不悉來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：得一生實想者，正一生後得佛也。若是無明住地報，則不可以一生二生往格也，乃約應而辨耳。若尋餘經比例，便是未盡，此土無緣，立以不悉來也。

大般涅槃經集解卷第七十一(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第七十一(終)

觀應二年(辛卯)卯月十日，於大和州大御輪寺點寫之了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀應二年(辛卯)卯月十日，於大和州大御輪寺點寫之了。

自觀應元年九月二十四日，至同二年四月十日，一部七十一卷，為每年講讚本，一筆點之了，偏為奉助興正菩薩御願而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自觀應元年九月二十四日，至同二年四月十日，一部七十一卷，為每年講讚本，一筆點之了，偏為奉助興正菩薩御願而已。