大般涅槃經集解卷第七十(憍陳如品第廿五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第七十(憍陳如品第廿五)

釋滅無常色獲得常色 破外道論闍提首那第一 婆私咤第二 先尼第三 迦葉第四 富那第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋滅無常色獲得常色 破外道論闍提首那第一 婆私咤第二 先尼第三 迦葉第四 富那第五

憍陳如品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍陳如品第二十五

案僧亮曰：第四，流通分也。陳如是弟子之長，先受偏悟，今得圓解，委以流通，不亦宜乎。法瑤曰：說經將訖，外道悟解者眾。諸人最後受悟者，故付囑最初悟者也。又一夫靡不有初，尠克有終；有始有卒者，其唯聖人乎。陳如最初聞五陰無常，今最後聞常而悟也。僧宗曰：因果佛性中道備於前矣，是以故命陳如更定因果，說生死五陰無常、佛果常也。寶亮曰：上已三重說竟，今此第四，次明付囑流通。撿付囑之事，不似餘經。既顧問阿難，并述已之德，而體為流通，故所以命篇。先對陳如論於五眾，欲以徒眾儀軌戒律法用付囑有在也。又以文辭章句一切經藏囑累阿難，以深理付弘廣也。智秀曰：廣明義中第二分也。重以說付傳法者，名付囑說也。尋之下文，經來不盡。何以知其然？文為證也。本為付囑，命覓阿難。阿難至，乃使度須跋，付囑之言遂□□。以理而推，義在可知。凡付二事：一者人、二者法。人者，即是所度十外道。緣陳如年高德尊，堪為師範，所以囑也；由阿難弘廣，於傳化有緣，所以說種付之。一品之中有四意：第一說常無常法；第二明外道無沙門法；第三列外道來詣佛法；第四正破外道。道慧記曰：陳如既居上生，又先親是外道，出家已來為外道所伏，故命以付囑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第四，流通分也。陳如是弟子之長，先受偏悟，今得圓解，委以流通，不亦宜乎。法瑤曰：說經將訖，外道悟解者眾。諸人最後受悟者，故付囑最初悟者也。又一夫靡不有初，尠克有終；有始有卒者，其唯聖人乎。陳如最初聞五陰無常，今最後聞常而悟也。僧宗曰：因果佛性中道備於前矣，是以故命陳如更定因果，說生死五陰無常、佛果常也。寶亮曰：上已三重說竟，今此第四，次明付囑流通。撿付囑之事，不似餘經。既顧問阿難，并述已之德，而體為流通，故所以命篇。先對陳如論於五眾，欲以徒眾儀軌戒律法用付囑有在也。又以文辭章句一切經藏囑累阿難，以深理付弘廣也。智秀曰：廣明義中第二分也。重以說付傳法者，名付囑說也。尋之下文，經來不盡。何以知其然？文為證也。本為付囑，命覓阿難。阿難至，乃使度須跋，付囑之言遂□□。以理而推，義在可知。凡付二事：一者人、二者法。人者，即是所度十外道。緣陳如年高德尊，堪為師範，所以囑也；由阿難弘廣，於傳化有緣，所以說種付之。一品之中有四意：第一說常無常法；第二明外道無沙門法；第三列外道來詣佛法；第四正破外道。道慧記曰：陳如既居上生，又先親是外道，出家已來為外道所伏，故命以付囑。

爾時世尊告憍陳如(至)受想行識亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告憍陳如(至)受想行識亦復如是。

案僧亮曰：色即是縛者、說有為之過也。智秀曰：第一意，略說因果常無常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：色即是縛者、說有為之過也。智秀曰：第一意，略說因果常無常也。

憍陳如！若有人能如是知者(至)在大眾中作師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍陳如！若有人能如是知者(至)在大眾中作師子吼。

案僧亮曰：沙門、婆羅門二名，皆是寂靜之稱，法理常定，不知則亂、知則常靜。能知常與無常，則具二法。若離佛法，不偏之人及悉皆無也。智秀曰：第二意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：沙門、婆羅門二名，皆是寂靜之稱，法理常定，不知則亂、知則常靜。能知常與無常，則具二法。若離佛法，不偏之人及悉皆無也。智秀曰：第二意。

爾時外道有無量人(至)我若勝彼當事我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時外道有無量人(至)我若勝彼當事我。

案僧亮曰：無有靜法，終無靜人，身口之業皆是假稱，乃因而集聚議與，諍道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：無有靜法，終無靜人，身口之業皆是假稱，乃因而集聚議與，諍道也。

爾時多有無量外道(至)佛告王且止我自知時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時多有無量外道(至)佛告王且止我自知時。

案僧亮曰：外國法，欲大論義，先白國主也。智秀曰：第三意，列外道來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：外國法，欲大論義，先白國主也。智秀曰：第三意，列外道來也。

爾時眾中有婆羅門(至)所得涅槃亦應無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有婆羅門(至)所得涅槃亦應無常。

案僧亮曰：外道說涅槃法異，謂不從因生，所以難佛。若從因生，不應常也。僧宗曰：難意以因無常故，果不得獨常也。寶亮曰：此十邪師，蓋接化有緣，現迹歸降，以示大理源也。凡與外道論議往復之法，不得欵懷，要先於事中却令其心濡然，後言理也。此一外道，計二十五諦。言性常者，是已所計世性也。此下正破外道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：外道說涅槃法異，謂不從因生，所以難佛。若從因生，不應常也。僧宗曰：難意以因無常故，果不得獨常也。寶亮曰：此十邪師，蓋接化有緣，現迹歸降，以示大理源也。凡與外道論議往復之法，不得欵懷，要先於事中却令其心濡然，後言理也。此一外道，計二十五諦。言性常者，是已所計世性也。此下正破外道也。

瞿曇！又說從因故生(至)得解。脫者云何言常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿曇！又說從因故生(至)得解。脫者云何言常。

案僧亮曰：以二道類之。第二難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：以二道類之。第二難。

瞿曇亦說色從緣生(至)是常是一遍一切處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿曇亦說色從緣生(至)是常是一遍一切處。

案僧亮曰：涅槃是陰，是無常法。離陰是審，不從因生，無因生涅槃。第三難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：涅槃是陰，是無常法。離陰是審，不從因生，無因生涅槃。第三難。

瞿曇亦說從因生者(至)涅槃即是常樂我淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿曇亦說從因生者(至)涅槃即是常樂我淨。

案僧亮曰：通難四義。第四難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：通難四義。第四難也。

若瞿曇說亦常無常(至)佛即我身是也。是義云何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若瞿曇說亦常無常(至)佛即我身是也。是義云何。

案僧亮曰：難佛名也。謂言緣從生法，有常無常二言，非佛自說。是佛義云何耶？第五難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：難佛名也。謂言緣從生法，有常無常二言，非佛自說。是佛義云何耶？第五難也。

佛言：婆羅門！如汝所說(至)法之因耶如是瞿曇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：婆羅門！如汝所說(至)法之因耶如是瞿曇。

案僧亮曰：謂世性，亦名冥初。內眾生，外非眾生，因常而果無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：謂世性，亦名冥初。內眾生，外非眾生，因常而果無常。

佛言：婆羅門！云何作因瞿曇從性生大從大生慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：婆羅門！云何作因瞿曇從性生大從大生慢。

案僧亮曰：從性生大，從大生慢者，五大慢是識也。先說二法未是諦數，明二十四法是色非色。《大論》色慢攝非色，互共相生，皆是無常；性則不爾。《百論》云「從冥初生覺，說十一根義。」次其性從此麁說，義雖不以次，大義同耳。彼覺此慢，互其辭也。僧宗曰：冥者，八萬劫外冥然不見，此不改，言性也。慢即我心，只計我故，起慢於前人也。寶亮曰：從性生大者，是覺也。覺萬法故，言大也。從大生慢者，即是從覺生我心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：從性生大，從大生慢者，五大慢是識也。先說二法未是諦數，明二十四法是色非色。《大論》色慢攝非色，互共相生，皆是無常；性則不爾。《百論》云「從冥初生覺，說十一根義。」次其性從此麁說，義雖不以次，大義同耳。彼覺此慢，互其辭也。僧宗曰：冥者，八萬劫外冥然不見，此不改，言性也。慢即我心，只計我故，起慢於前人也。寶亮曰：從性生大者，是覺也。覺萬法故，言大也。從大生慢者，即是從覺生我心也。

從慢生十六法所謂地水(至)果是常者有何等過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從慢生十六法所謂地水(至)果是常者有何等過。

案僧亮曰：前云大生慢，此慢之與大互生義。次應色香，從麁說耳。從五法生者，次第說也，色生火，聲生空，香生地，味生水，觸生風。或說一塵生一，或云五塵共生，一塵偏多。五知根者，火生眼，空生耳，地生鼻，水生舌，風生身，身覺觸，此言觸也。或言一大生，或言五大共生，一大偏多。次五業及意五大共，五大共生是多，少亦說意根是色法。二十一法，色之差別，根本有三。三是慢之差別，皆從性生者，言小隱，應說二十四法。有何等過者，汝果無過，我果有何過耶？答初難也。寶亮曰：生十六法者，謂從我心生五微塵，從微塵生五大，從五大生十一作根也。此二十五諦，皆因世性生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：前云大生慢，此慢之與大互生義。次應色香，從麁說耳。從五法生者，次第說也，色生火，聲生空，香生地，味生水，觸生風。或說一塵生一，或云五塵共生，一塵偏多。五知根者，火生眼，空生耳，地生鼻，水生舌，風生身，身覺觸，此言觸也。或言一大生，或言五大共生，一大偏多。次五業及意五大共，五大共生是多，少亦說意根是色法。二十一法，色之差別，根本有三。三是慢之差別，皆從性生者，言小隱，應說二十四法。有何等過者，汝果無過，我果有何過耶？答初難也。寶亮曰：生十六法者，謂從我心生五微塵，從微塵生五大，從五大生十一作根也。此二十五諦，皆因世性生也。

婆羅門！汝等法中有二因不(至)了因者如燈照物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門！汝等法中有二因不(至)了因者如燈照物。

案僧亮曰：作果是生，不作是了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：作果是生，不作是了。

佛言：是二種因因性是一(至)即同了不不也瞿曇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：是二種因因性是一(至)即同了不不也瞿曇。

案僧亮曰：生親、了疏，因相以定，親不可疏、疏不可親。是因相不者，疏不生果，雖不能生果，故疏因之義即用了不。不也瞿曇！因果相同與不同，生因則同，了因不同也。寶亮曰：以此而言，不關論理，直是相折却耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：生親、了疏，因相以定，親不可疏、疏不可親。是因相不者，疏不生果，雖不能生果，故疏因之義即用了不。不也瞿曇！因果相同與不同，生因則同，了因不同也。寶亮曰：以此而言，不關論理，直是相折却耳。

佛言：我法雖從無常(至)乃至意法亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：我法雖從無常(至)乃至意法亦復如是。

案僧亮曰：從因生法，有常無常，所謂二也。二語無二者，常亦有實，無常亦實，實故無二也。曾從先舊以下，說諸佛無異語，同名無二，非謂一佛也。雖名二語，了一語者，為說有無空。上云有同說有、無同說無，俗諦辨相二語，真諦三相一語。為了直說俗，俗無定相也。云何二語了一語者，釋俗有假有、俗無假無二也，真則非有非無一也。寶亮曰：三世諸佛亦說生因所得是無常，了因所得是常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：從因生法，有常無常，所謂二也。二語無二者，常亦有實，無常亦實，實故無二也。曾從先舊以下，說諸佛無異語，同名無二，非謂一佛也。雖名二語，了一語者，為說有無空。上云有同說有、無同說無，俗諦辨相二語，真諦三相一語。為了直說俗，俗無定相也。云何二語了一語者，釋俗有假有、俗無假無二也，真則非有非無一也。寶亮曰：三世諸佛亦說生因所得是無常，了因所得是常。

婆羅門言：瞿曇善能分別(至)佛言善哉已解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：瞿曇善能分別(至)佛言善哉已解。

案僧亮曰：如是語義者，因二果一之義，我今未解者解，未解所譬。說四真諦訖亦二亦一，說諸法因果，因果則無定性，著相則二，三相一也。寶亮曰：心既欵伏，還請佛說法。佛直說四諦亦二亦一已，即領解云：凡夫見有，彼此苦之，則故言二；聖人觀苦即空，無彼此異。知一不一，心會平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：如是語義者，因二果一之義，我今未解者解，未解所譬。說四真諦訖亦二亦一，說諸法因果，因果則無定性，著相則二，三相一也。寶亮曰：心既欵伏，還請佛說法。佛直說四諦亦二亦一已，即領解云：凡夫見有，彼此苦之，則故言二；聖人觀苦即空，無彼此異。知一不一，心會平等。

婆羅門言：世尊！我今聞法(至)即於坐處得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：世尊！我今聞法(至)即於坐處得阿羅漢果。

案僧亮曰：既云理無偏悟，今既常無常雙解，應成菩薩，何故猶言得羅漢道？夫座席未嘗無小乘小德小智，聖教有始終接下愚之要，故假示小道，使物心稍開。所以十師皆悟近悟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：既云理無偏悟，今既常無常雙解，應成菩薩，何故猶言得羅漢道？夫座席未嘗無小乘小德小智，聖教有始終接下愚之要，故假示小道，使物心稍開。所以十師皆悟近悟也。

復有梵志姓婆私吒(至)無煩惱為涅槃耶如是梵志。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有梵志姓婆私吒(至)無煩惱為涅槃耶如是梵志。

案僧亮曰：涅槃名滅。滅有二種，謂性滅、相續滅。性是滅無，故言如是也。寶亮曰：亦無所執，直捉常無常以問佛耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：涅槃名滅。滅有二種，謂性滅、相續滅。性是滅無，故言如是也。寶亮曰：亦無所執，直捉常無常以問佛耳。

婆私吒言：瞿曇！世間四種(至)云何言有常樂我淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆私吒言：瞿曇！世間四種(至)云何言有常樂我淨。

案僧亮曰：除煩惱之無，同於已滅之無。已滅非常，何得獨稱常耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：除煩惱之無，同於已滅之無。已滅非常，何得獨稱常耶？

佛言：善男子！如是涅槃(至)是故名為異相互無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！如是涅槃(至)是故名為異相互無。

案僧亮曰：涅槃之中畢竟不滅，亦非滅無也。寶亮曰：非三種之無，乃至有分同互無。涅槃若有，豈無常耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：涅槃之中畢竟不滅，亦非滅無也。寶亮曰：非三種之無，乃至有分同互無。涅槃若有，豈無常耶？

婆私吒言：瞿曇！若以異無(至)說言涅槃常樂我淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆私吒言：瞿曇！若以異無(至)說言涅槃常樂我淨。

案僧亮曰：難意謂若以無煩惱為無，而涅槃非無。牛形馬為異，無牛亦無三，無皆無常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：難意謂若以無煩惱為無，而涅槃非無。牛形馬為異，無牛亦無三，無皆無常也。

佛言：善男子！如汝所說(至)是故得稱常樂我淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！如汝所說(至)是故得稱常樂我淨。

案僧亮曰：牛馬互無，則無性無常，不對治無常，不得稱常。涅槃對病為譬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：牛馬互無，則無性無常，不對治無常，不得稱常。涅槃對病為譬也。

婆私吒言：世尊！如來為我(至)復當勝彼瞿曇沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆私吒言：世尊！如來為我(至)復當勝彼瞿曇沙門。

案僧亮曰：云何無常者，未識無常之法，不知對治之義，所以請解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：云何無常者，未識無常之法，不知對治之義，所以請解也。

爾時眾中復有梵志(至)亦如是問佛皆默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中復有梵志(至)亦如是問佛皆默然。

案僧亮曰：假名無定執之問者，常置答也。寶亮曰：欲令其先立義故，所以默然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：假名無定執之問者，常置答也。寶亮曰：欲令其先立義故，所以默然也。

先尼言：瞿曇！若一切眾生(至)瞿曇何故默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先尼言：瞿曇！若一切眾生(至)瞿曇何故默然不答。

案僧亮曰：立義謂定有，不宜答也。是一是遍是作者，以三義證有也。作者是立義之本意，遍之與一證常耳。何者？不遍則有分，不一則有數。物有分數，是無常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：立義謂定有，不宜答也。是一是遍是作者，以三義證有也。作者是立義之本意，遍之與一證常耳。何者？不遍則有分，不一則有數。物有分數，是無常也。

佛言：先尼！汝說是我(至)一切智人亦如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：先尼！汝說是我(至)一切智人亦如是說。

案僧亮曰：智同則說有，明說無則非智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：智同則說有，明說無則非智也。

佛言：善男子！若我周遍(至)修諸善法為受天身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！若我周遍(至)修諸善法為受天身。

案僧亮曰：生死因果，心作心受。眾生皆有五道之業，一心不並起，不一時受。汝謂我作我受，我遍五道，應一時受報也。寶亮曰：若五道有報，何為修善以滅惡耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：生死因果，心作心受。眾生皆有五道之業，一心不並起，不一時受。汝謂我作我受，我遍五道，應一時受報也。寶亮曰：若五道有報，何為修善以滅惡耶？

先尼言：瞿曇！我法中我(至)修諸善法生於天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先尼言：瞿曇！我法中我(至)修諸善法生於天上。

案僧亮曰：後云未得道時，是作得道，則常身二故說我二耳，我不二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：後云未得道時，是作得道，則常身二故說我二耳，我不二也。

佛言：善男子！如汝所說(至)若作身無云何言遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！如汝所說(至)若作身無云何言遍。

案僧亮曰：遍者，遍三世也。若先無常後常者，作身則有身，我滅則身無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：遍者，遍三世也。若先無常後常者，作身則有身，我滅則身無也。

瞿曇！我所立我亦在作中(至)是故我我亦遍亦常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿曇！我所立我亦在作中(至)是故我我亦遍亦常。

案僧亮曰：謂在作不失遍、在滅不失常，以舍譬身，以舍主譬我。舍燒主出，主常舍無常。何咎？寶亮曰：以世喭為證，世人亦言燒舍，不言燒主也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：謂在作不失遍、在滅不失常，以舍譬身，以舍主譬我。舍燒主出，主常舍無常。何咎？寶亮曰：以世喭為證，世人亦言燒舍，不言燒主也。

佛言：善男子！如汝說我(至)是則違背世出世法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！如汝說我(至)是則違背世出世法。

案僧亮曰：世間虛空是遍，常無常、色非色皆有空也。若使此我，則應遍常無常色非色。云何以人舍不遍為譬耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：世間虛空是遍，常無常、色非色皆有空也。若使此我，則應遍常無常色非色。云何以人舍不遍為譬耶？

先尼言：我亦不說一切眾生(至)乃說一人各有一我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先尼言：我亦不說一切眾生(至)乃說一人各有一我。

案僧亮曰：外道計我有二種，一謂共、一謂遍。而先尼不計共而言遍也，以終始不變為一耳。寶亮曰：救義意謂各有一我，不傷遍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：外道計我有二種，一謂共、一謂遍。而先尼不計共而言遍也，以終始不變為一耳。寶亮曰：救義意謂各有一我，不傷遍也。

佛言：善男子！若言一人(至)若不遍者是則無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！若言一人(至)若不遍者是則無常。

案僧亮曰：若各有自在之主，見聞應同。如令遍者，草樹亦應見聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：若各有自在之主，見聞應同。如令遍者，草樹亦應見聞也。

先尼言：瞿曇！一切眾生(至)佛得聞時天得應聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先尼言：瞿曇！一切眾生(至)佛得聞時天得應聞。

案僧亮曰：救義云我遇法則善，遇非法則惡，不得等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：救義云我遇法則善，遇非法則惡，不得等也。

佛言，善男子！法與非法(至)何以故業平等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言，善男子！法與非法(至)何以故業平等故。

案寶亮曰：將欲為難，先定其法是業非業耶？答云：是業所作。言若是業作，即是同法，云何言異耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：將欲為難，先定其法是業非業耶？答云：是業所作。言若是業作，即是同法，云何言異耶？

先尼言：瞿曇！譬如一室(至)其明無差喻眾生我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先尼言：瞿曇！譬如一室(至)其明無差喻眾生我。

案僧亮曰：救義云百燈同室，明遍而炷不遍。不可以明遍，責炷亦應遍也。百人百我，我雖遍，而法非法不遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：救義云百燈同室，明遍而炷不遍。不可以明遍，責炷亦應遍也。百人百我，我雖遍，而法非法不遍。

佛言：善男子！汝說燈明(至)何得復以炷明為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！汝說燈明(至)何得復以炷明為喻。

案僧亮曰：炷是明，離炷無明。汝所言法及非法則不如是，云何以一譬異耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：炷是明，離炷無明。汝所言法及非法則不如是，云何以一譬異耶？

善男子！汝意若謂炷之與明(至)法非法我三事即一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！汝意若謂炷之與明(至)法非法我三事即一。

案僧亮曰：上受異炷之明，今說明不異炷，於汝非譬，於我是譬。何者？炷是假名，以色觸為體，色即是明，明不異炷。我是假名，以二法為體，我不異二法也。寶亮曰：以即事為難。若謂炷明不相關者，現見炷大明盛，離炷無明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：上受異炷之明，今說明不異炷，於汝非譬，於我是譬。何者？炷是假名，以色觸為體，色即是明，明不異炷。我是假名，以二法為體，我不異二法也。寶亮曰：以即事為難。若謂炷明不相關者，現見炷大明盛，離炷無明也。

先尼言：瞿曇！汝引燈喻(至)於我則吉於汝不吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先尼言：瞿曇！汝引燈喻(至)於我則吉於汝不吉。

案僧亮曰：外道謂法有定性，吉則定吉，不吉則一切不吉也。佛破之云：我無定執，教汝離執也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：外道謂法有定性，吉則定吉，不吉則一切不吉也。佛破之云：我無定執，教汝離執也。

先尼言：瞿曇！汝先責我(至)以是推之真是不平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先尼言：瞿曇！汝先責我(至)以是推之真是不平等。

案僧亮曰：反難云若佛以執為非、不報為是，即不平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：反難云若佛以執為非、不報為是，即不平。

佛言：善男子！如我不平(至)同諸聖人得平等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！如我不平(至)同諸聖人得平等故。

案僧亮曰：生死以執著為累，我以無報為是，汝以無執為非。今破汝非，即是兩吉，豈不平乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：生死以執著為累，我以無報為是，汝以無執為非。今破汝非，即是兩吉，豈不平乎？

先尼言：瞿曇！我常是平(至)云何言我是不平耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先尼言：瞿曇！我常是平(至)云何言我是不平耶。

案僧亮曰：以己所計遍為平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：以己所計遍為平等。

善男子！汝亦說言當受地獄(至)何因緣故說我作耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！汝亦說言當受地獄(至)何因緣故說我作耶。

案僧亮曰：我以自在為義，云何造惡不作善耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：我以自在為義，云何造惡不作善耶？

善男子！眾生苦樂實從因緣(至)乃至身根亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！眾生苦樂實從因緣(至)乃至身根亦復如是。

案僧亮曰：作從我，而作者我即無常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：作從我，而作者我即無常也。

汝意若謂我雖能見(至)汝立我見亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝意若謂我雖能見(至)汝立我見亦復如是。

案僧亮曰：火因花燒，非花燒也。識因眼見，非眼見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：火因花燒，非花燒也。識因眼見，非眼見也。

先尼言：瞿曇！如人執鎌(至)一切煩惱亦應如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先尼言：瞿曇！如人執鎌(至)一切煩惱亦應如是。

案僧亮曰：鎌人各異，能有所作。離眼無我，現事可驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：鎌人各異，能有所作。離眼無我，現事可驗。

先尼言：瞿曇！我有二種(至)既滅壞已終不更生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先尼言：瞿曇！我有二種(至)既滅壞已終不更生。

案僧亮曰：又立苦樂之我作我。若無知時作煩惱受苦也，知時則修道斷結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：又立苦樂之我作我。若無知時作煩惱受苦也，知時則修道斷結也。

佛言：善男子！所言知者(至)一切畜生何故不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！所言知者(至)一切畜生何故不得。

案僧亮曰：我則本來清淨，不為苦縛，不應為樂而修諸善而求解脫。若謂不從因緣者，畜生亦應得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：我則本來清淨，不為苦縛，不應為樂而修諸善而求解脫。若謂不從因緣者，畜生亦應得。

先尼言：瞿曇！若無我者(至)及有我所我作我受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先尼言：瞿曇！若無我者(至)及有我所我作我受。

案僧亮曰：先尼三事證我義，可立極此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：先尼三事證我義，可立極此也。

先尼言：瞿曇！說無我我所何緣復說常樂我淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先尼言：瞿曇！說無我我所何緣復說常樂我淨。

案僧亮曰：及諮所疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：及諮所疑也。

佛言：善男子！我亦不說(至)我今宣說常樂我淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善男子！我亦不說(至)我今宣說常樂我淨。

案僧亮曰：先尼心樂四法，以我為常樂。若我從倒說，內外皆無，故問云：瞿曇何緣復說常耶？今答云：滅內外入，名之為淨，非求無常也。汝以內外入是常，所以是倒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：先尼心樂四法，以我為常樂。若我從倒說，內外皆無，故問云：瞿曇何緣復說常耶？今答云：滅內外入，名之為淨，非求無常也。汝以內外入是常，所以是倒也。

先尼言：世尊！唯願大慈(至)一切煩惱先當離慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先尼言：世尊！唯願大慈(至)一切煩惱先當離慢。

案僧亮曰：先尼慢重，先令離重，輕者自滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：先尼慢重，先令離重，輕者自滅也。

先尼言：世尊！如是如是(至)清淨梵行證阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先尼言：世尊！如是如是(至)清淨梵行證阿羅漢果。

案僧亮曰：雖離諸見，於諸陰中愛心未盡，起眾生想。今觀諸陰無自性、無他性，法心滅故，眾生想滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：雖離諸見，於諸陰中愛心未盡，起眾生想。今觀諸陰無自性、無他性，法心滅故，眾生想滅。

外道眾中復有梵志(至)瞿曇何故默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道眾中復有梵志(至)瞿曇何故默然不答。

案寶亮曰：迦葉計身則異命、命則異身。身雖無常，其命是常。命是常故，中間所以不斷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：迦葉計身則異命、命則異身。身雖無常，其命是常。命是常故，中間所以不斷也。

善男子！我說身命皆從因緣(至)一向而說身異命異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我說身命皆從因緣(至)一向而說身異命異。

案僧亮曰：一切皆從緣生，是無常法。所以言即是者，不離身有命、不離命有身也。身異命異者，身當法體，命談始終如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：一切皆從緣生，是無常法。所以言即是者，不離身有命、不離命有身也。身異命異者，身當法體，命談始終如此。

梵志言：世尊！唯願為我(至)經五日已得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志言：世尊！唯願為我(至)經五日已得阿羅漢果。

案僧亮曰：聞法反迷，悟道證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：聞法反迷，悟道證也。

外道眾中復有梵志名曰富那(至)非如去非不如去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道眾中復有梵志名曰富那(至)非如去非不如去。

案寶亮曰：富那計六十二見。就五陰上計一陰作四句，四五凡二十也。如去不如去亦如此，應三法成六十。此妄計，皆以斷常為本，所以成六十二見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：富那計六十二見。就五陰上計一陰作四句，四五凡二十也。如去不如去亦如此，應三法成六十。此妄計，皆以斷常為本，所以成六十二見。

佛言：富那！我不說世間虛實(至)不得說有東西南北。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：富那！我不說世間虛實(至)不得說有東西南北。

案寶亮曰：若虛懷於萬法，則明識四諦，離生死繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：若虛懷於萬法，則明識四諦，離生死繫縛。

富那言：請說一喻唯願聽採(至)漏盡證得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富那言：請說一喻唯願聽採(至)漏盡證得阿羅漢果。

案寶亮曰：便開悟也。大村譬四諦，娑羅林喻二十五有生死。夫生死是理外之法，故況之外也。中有一樹，喻佛昔凡夫時也。先林而生者，喻昔二十五有眾生，後修十地無漏法也。足一百年者，謂十地行也。是時林主灌之以水者，過去諸佛為己外緣，進生己善，或授之別記也。其樹陳朽下，譬佛斷煩惱障盡也。唯貞實在者，虛偽生死五陰既盡，唯餘神明妙本，無為法性真實法在也。外道設譬，領悟如此，況復學者而不仰信者耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案寶亮曰：便開悟也。大村譬四諦，娑羅林喻二十五有生死。夫生死是理外之法，故況之外也。中有一樹，喻佛昔凡夫時也。先林而生者，喻昔二十五有眾生，後修十地無漏法也。足一百年者，謂十地行也。是時林主灌之以水者，過去諸佛為己外緣，進生己善，或授之別記也。其樹陳朽下，譬佛斷煩惱障盡也。唯貞實在者，虛偽生死五陰既盡，唯餘神明妙本，無為法性真實法在也。外道設譬，領悟如此，況復學者而不仰信者耶？