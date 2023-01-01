大般涅槃經集解卷第六十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經集解卷第六十五

第六釋十二因緣或是有為或是無為 第七釋或說心常或說無常 第八釋五欲樂或障道或不障道 第九釋煖頂忍世第一法或在欲界或在三界 第十釋或謂布施唯在意業或是五陰 第十一釋或有三無為或無三無為 第十二釋或有造色或無造色 第十三釋有無作色無無作色 第十四釋或有心數或無心數 第十五釋二十五有或五六七八有 第十六釋一分優婆塞義 第十七釋犯重失戒或不失義 第十八釋或說四果人成佛或說不成 第十九釋佛性即眾生有離眾生有 第二十釋有十方佛無十方佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六釋十二因緣或是有為或是無為 第七釋或說心常或說無常 第八釋五欲樂或障道或不障道 第九釋煖頂忍世第一法或在欲界或在三界 第十釋或謂布施唯在意業或是五陰 第十一釋或有三無為或無三無為 第十二釋或有造色或無造色 第十三釋有無作色無無作色 第十四釋或有心數或無心數 第十五釋二十五有或五六七八有 第十六釋一分優婆塞義 第十七釋犯重失戒或不失義 第十八釋或說四果人成佛或說不成 第十九釋佛性即眾生有離眾生有 第二十釋有十方佛無十方佛

迦葉品之第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉品之第三

善男子！我經中說云何名為(至)十二因緣定是有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我經中說云何名為(至)十二因緣定是有為。

案僧亮曰：有為無常、無為是常。二種：一斷滅無常，非眾生數也；二不斷滅無常，十二因緣也。常亦有二：生滅常者，十二緣也。不生滅常者，謂涅槃也。是為十二因緣亦常無常。而或者聞因緣生滅，便與草木同盡；聞不生滅，謂與涅槃一相，起諍論也。僧宗曰：第六諍論也。若論正義，十二因果相生，至佛乃盡也。今執有為所以成謬者，謂從生至老死，斷而不復續，乖於相續也；言無為者，謂都無斷也。寶亮曰。十二因緣實是有為。言有為者，所以成諍者，以其不作因果相續有為故也，謂各各當體斷滅，無復因果相故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：有為無常、無為是常。二種：一斷滅無常，非眾生數也；二不斷滅無常，十二因緣也。常亦有二：生滅常者，十二緣也。不生滅常者，謂涅槃也。是為十二因緣亦常無常。而或者聞因緣生滅，便與草木同盡；聞不生滅，謂與涅槃一相，起諍論也。僧宗曰：第六諍論也。若論正義，十二因果相生，至佛乃盡也。今執有為所以成謬者，謂從生至老死，斷而不復續，乖於相續也；言無為者，謂都無斷也。寶亮曰。十二因緣實是有為。言有為者，所以成諍者，以其不作因果相續有為故也，謂各各當體斷滅，無復因果相故也。

我又一時告諸比丘(至)有佛無佛性相常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我又一時告諸比丘(至)有佛無佛性相常住。

案僧亮曰：以相續不異故，名為常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：以相續不異故，名為常也。

善男子！有十二緣不從緣生(至)說十二緣定是無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！有十二緣不從緣生(至)說十二緣定是無為。

案僧亮曰：雖引四句，但取初句釋生惑之由也。不從緣生者，未與緣合也。從緣生非十二緣者，以不具十二，故言非也。寶亮曰：第二句云有十二緣不從緣生，謂未來世十二枝者，未來未起故言不從緣生耳；而或者謂常故不從緣生。此本據昔教為語也，然執者各偏言有為，無復相續，二家悉乖，故諍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：雖引四句，但取初句釋生惑之由也。不從緣生者，未與緣合也。從緣生非十二緣者，以不具十二，故言非也。寶亮曰：第二句云有十二緣不從緣生，謂未來世十二枝者，未來未起故言不從緣生耳；而或者謂常故不從緣生。此本據昔教為語也，然執者各偏言有為，無復相續，二家悉乖，故諍也。

善男子！我經中說一切眾生(至)唱言如來說心定常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我經中說一切眾生(至)唱言如來說心定常。

案僧亮曰：色有異相故說壞，而心無異相故說常也。或者聞色壞而心常，便謂心不生滅，下至上也。僧宗曰：第七諍論也。若論正義，實法則前滅而後生也，假名則始終為一也。或者聞說心則上行，不解相續，言有此心常而不滅，向上受生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：色有異相故說壞，而心無異相故說常也。或者聞色壞而心常，便謂心不生滅，下至上也。僧宗曰：第七諍論也。若論正義，實法則前滅而後生也，假名則始終為一也。或者聞說心則上行，不解相續，言有此心常而不滅，向上受生也。

善男子我於一時為頻婆(至)唱言如來說心定斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子我於一時為頻婆(至)唱言如來說心定斷。

案僧亮曰：聞五陰俱壞，便謂心亦如色，有大小長短等異也。僧宗曰：聞說無常，謂捨此陰身，心亦斷滅，不復續也。寶亮曰：言常則一向不滅，言斷則頓無相續，所以成諍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：聞五陰俱壞，便謂心亦如色，有大小長短等異也。僧宗曰：聞說無常，謂捨此陰身，心亦斷滅，不復續也。寶亮曰：言常則一向不滅，言斷則頓無相續，所以成諍也。

善男子！我經中說我諸弟子(至)說受五欲定遮正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我經中說我諸弟子(至)說受五欲定遮正道。

案僧亮曰：外道以斷事為道，故臥灰食糠也。佛法不爾。而或者聞在欲不障，謂欲心現前亦不障道也；聞欲心是障，便謂香華等事亦能障道；故起諍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：外道以斷事為道，故臥灰食糠也。佛法不爾。而或者聞在欲不障，謂欲心現前亦不障道也；聞欲心是障，便謂香華等事亦能障道；故起諍也。

善男子！我經中說遠離煩惱(至)說第一法在無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我經中說遠離煩惱(至)說第一法在無色界。

案僧亮曰：說羅漢果也。欲界無在，羅漢也。三界定皆能修第一法，入見諦道，唯除非想一地。下三皆欲能，佛隨事異說，而或者各當所聞，偏執生諍也。修第一法時，能伏見結名遠離；未見四諦，未究竟斷故，未得解脫，在於初禪。至第四禪者，欲界定少慧多，無色定多慧少，色界定慧等易用，故說其易處也。或者便謂上下皆不能也。得阿那含果者，此經無超越說。得第三果者，三空下結已經伏斷，見真諦時無漏觀利，雖經初果，終不住也。今說其住處耳。僧宗曰：第九諍論也。若論正義，欲界心及四禪心，悉能作世第一法觀也。三空亦可得有，但此地心難用，是以人不從難，多取易。地地皆悉是伏結，爾時未得真無漏。若利根者，身在欲界，悉能懸滿上地心，能伏上地結也。鈍根者，未必能爾，要須次第生也。為利根故，說第一法在欲界。不解佛意，謂一向欲界，不得用禪地心也。若聞說四禪作四法觀，為從根本地心，謂一向不用欲界，乖中道故，所以諍也。寶亮曰：理而談者，三界心盡，得作第一法也。自有入未得八禪，但得欲界電光定，仍用此定作假名法空觀。故佛說此人，即用欲界心作也。自有得八禪定作假名法空者。復自有人，先伏結至三空，於彼地遇聖，即用三空定作第一法者。而或者不解，亦聞欲界心作，便言上二界不得；聞上三界得作，復言欲界不得，故成諍也。智秀曰：二界皆得作第一法也。明駿案：上來所釋，皆依《成實論》義也。若依數義，唯二界得作耳，彼四空定一向不得。何者？謂從上品忍以上，猶不得緣；況第一法，似無漏者而當得作耶？義相食，詳之明哲耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：說羅漢果也。欲界無在，羅漢也。三界定皆能修第一法，入見諦道，唯除非想一地。下三皆欲能，佛隨事異說，而或者各當所聞，偏執生諍也。修第一法時，能伏見結名遠離；未見四諦，未究竟斷故，未得解脫，在於初禪。至第四禪者，欲界定少慧多，無色定多慧少，色界定慧等易用，故說其易處也。或者便謂上下皆不能也。得阿那含果者，此經無超越說。得第三果者，三空下結已經伏斷，見真諦時無漏觀利，雖經初果，終不住也。今說其住處耳。僧宗曰：第九諍論也。若論正義，欲界心及四禪心，悉能作世第一法觀也。三空亦可得有，但此地心難用，是以人不從難，多取易。地地皆悉是伏結，爾時未得真無漏。若利根者，身在欲界，悉能懸滿上地心，能伏上地結也。鈍根者，未必能爾，要須次第生也。為利根故，說第一法在欲界。不解佛意，謂一向欲界，不得用禪地心也。若聞說四禪作四法觀，為從根本地心，謂一向不用欲界，乖中道故，所以諍也。寶亮曰：理而談者，三界心盡，得作第一法也。自有入未得八禪，但得欲界電光定，仍用此定作假名法空觀。故佛說此人，即用欲界心作也。自有得八禪定作假名法空者。復自有人，先伏結至三空，於彼地遇聖，即用三空定作第一法者。而或者不解，亦聞欲界心作，便言上二界不得；聞上三界得作，復言欲界不得，故成諍也。智秀曰：二界皆得作第一法也。明駿案：上來所釋，皆依《成實論》義也。若依數義，唯二界得作耳，彼四空定一向不得。何者？謂從上品忍以上，猶不得緣；況第一法，似無漏者而當得作耶？義相食，詳之明哲耳。

善男子！我經中說四種施中(至)唱言如來說施唯意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我經中說四種施中(至)唱言如來說施唯意。

案僧亮曰：身口意業皆是施體，有淨不淨，則福厚，不淨福薄。淨必由信，有心淨也。初三：一具二淨；餘二互有信心。雖有優劣，皆得稱淨。而或者聞說淨施由信，信是意業，便謂施具在意，故起諍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：身口意業皆是施體，有淨不淨，則福厚，不淨福薄。淨必由信，有心淨也。初三：一具二淨；餘二互有信心。雖有優劣，皆得稱淨。而或者聞說淨施由信，信是意業，便謂施具在意，故起諍也。

善男子！我於一時復作是說(至)唱言佛說施即五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我於一時復作是說(至)唱言佛說施即五陰。

案僧亮曰：佛因中說果，謂五事施也。或者聞是食即施業，外可施之物無非是施。五陰攝法斷盡，故言施即五陰。僧宗曰：第十諍論也。就正義而言者，心為施等之主，色以助成，身口助意，但身口非情靈之法。聞說二種是淨，便謂唯一意業，不關身口；聞說施是五事，便謂但色非心，復為諍也。寶亮曰：若有行道來久，捨心成就，一切時中常行故，佛為此人說施即是意，不待身口方成也。自復有人善根微劣，須身口助成方能惠施。若不動身口，直興心念，不成施業，佛為此人說施具是五陰也。或者取佛意謬，若聞說施唯意者，則都不關身口也；言具五陰者，要須備三業。兩執各偏，是故成諍論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：佛因中說果，謂五事施也。或者聞是食即施業，外可施之物無非是施。五陰攝法斷盡，故言施即五陰。僧宗曰：第十諍論也。就正義而言者，心為施等之主，色以助成，身口助意，但身口非情靈之法。聞說二種是淨，便謂唯一意業，不關身口；聞說施是五事，便謂但色非心，復為諍也。寶亮曰：若有行道來久，捨心成就，一切時中常行故，佛為此人說施即是意，不待身口方成也。自復有人善根微劣，須身口助成方能惠施。若不動身口，直興心念，不成施業，佛為此人說施具是五陰也。或者取佛意謬，若聞說施唯意者，則都不關身口也；言具五陰者，要須備三業。兩執各偏，是故成諍論也。

善男子！我於一時宣說涅槃(至)唱言佛說無三無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我於一時宣說涅槃(至)唱言佛說無三無為。

案僧亮曰：佛說二諦，世諦有因，因有二種：一有法用、二無法用。無法用者，三無為也。有法用者，謂五陰也。或者聞涅槃能斷生死，便言有無為法，法入所攝也；聞其無法，謂無涅槃能斷生死，起諍論也。燈滅直明滅而已，更無滅法生也。涅槃亦爾，直煩惱滅，更無法生也。以煩惱滅，生死不續，是無法之用，名虛空也。是總相空，故稱常稱遍也。世間無馬等空，是別相空，亦以無法為空，借以為譬。以別相故，非常非遍也。非智緣滅者，智緣滅，出世間無漏；非智緣滅，世間無漏。雖世出世之異，滅義是常，與虛空同，稱三無為。外道不得無漏斷結，結滅而還生，不得稱常。僧宗曰：第十一諍論也。就正義而言者，非無三無為，別三法耳。寶亮曰：或者謂空中無物，不可分別，唯是一空，無三無為也。此中佛意，亦得言有、亦得言無，空無別法故言無，逐義往尋故言有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：佛說二諦，世諦有因，因有二種：一有法用、二無法用。無法用者，三無為也。有法用者，謂五陰也。或者聞涅槃能斷生死，便言有無為法，法入所攝也；聞其無法，謂無涅槃能斷生死，起諍論也。燈滅直明滅而已，更無滅法生也。涅槃亦爾，直煩惱滅，更無法生也。以煩惱滅，生死不續，是無法之用，名虛空也。是總相空，故稱常稱遍也。世間無馬等空，是別相空，亦以無法為空，借以為譬。以別相故，非常非遍也。非智緣滅者，智緣滅，出世間無漏；非智緣滅，世間無漏。雖世出世之異，滅義是常，與虛空同，稱三無為。外道不得無漏斷結，結滅而還生，不得稱常。僧宗曰：第十一諍論也。就正義而言者，非無三無為，別三法耳。寶亮曰：或者謂空中無物，不可分別，唯是一空，無三無為也。此中佛意，亦得言有、亦得言無，空無別法故言無，逐義往尋故言有也。

善男子！我於一時為目犍連(至)唱言如來說有涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我於一時為目犍連(至)唱言如來說有涅槃。

案僧亮曰：稱為涅槃，謂章句也。聖所踐者，謂之跡也。永不退失，謂畢竟也。無有八苦，謂無畏也。療生死病，謂大師也。果智忍無閡三昧，皆隨異義名也。與法同相，名大法界。斷老病死，名甘露味也。無可取，名難見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：稱為涅槃，謂章句也。聖所踐者，謂之跡也。永不退失，謂畢竟也。無有八苦，謂無畏也。療生死病，謂大師也。果智忍無閡三昧，皆隨異義名也。與法同相，名大法界。斷老病死，名甘露味也。無可取，名難見也。

復於一時我為目連(至)決定說有虛空無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於一時我為目連(至)決定說有虛空無為。

案僧亮曰：若有性者，性不可壞；以其無性，名不牢固。名為虛空者，無性無法、無法有用，與虛空同性，即以為名也。食下迴轉者，說一切音聲兩有相尋，食不得下、音聲不發，以無一有食下聲發，說空之用也。或者聞空有用，謂有空法，法入色入攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：若有性者，性不可壞；以其無性，名不牢固。名為虛空者，無性無法、無法有用，與虛空同性，即以為名也。食下迴轉者，說一切音聲兩有相尋，食不得下、音聲不發，以無一有食下聲發，說空之用也。或者聞空有用，謂有空法，法入色入攝也。

復於一時為目連說(至)決定說有非智緣滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於一時為目連說(至)決定說有非智緣滅。

案僧亮曰：從智緣而滅者，謂不從出世無漏智也。煖頂以上至世第一法是世間無漏，永斷三惡報也。寶亮曰：若為智緣所滅，亦名智緣無為。空既無物，容復異於虛空，亦稱虛空無為。空中無復可數，便名為非數緣無為。不解意者聞無，則不得隨義有三，聞有便言三各別體。以事像取，故成諍論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：從智緣而滅者，謂不從出世無漏智也。煖頂以上至世第一法是世間無漏，永斷三惡報也。寶亮曰：若為智緣所滅，亦名智緣無為。空既無物，容復異於虛空，亦稱虛空無為。空中無復可數，便名為非數緣無為。不解意者聞無，則不得隨義有三，聞有便言三各別體。以事像取，故成諍論也。

善男子！我又一時為跋波(至)決定說言色是四大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我又一時為跋波(至)決定說言色是四大。

案僧亮曰：四大名色者，色法有五，四大是假，說四則說見都盡。聲由四大而發，舉本則攝末也。決定說言色是四大者，謂有色處四大常俱，水中有火、湯中有冷，空中之聲亦有四大，失旨也。僧宗曰：十二諍論也。若謂正義，以色香味成四大，四大復成眼等五根。雖曰十四種色，若性性攝則不出四大。若四大為因、五根為果，不離果有因，得言為因所成。聞說四大名色，不解性攝，謂唯有四大無餘色也。聞說因四大造所，可言造根由大成，離因無果。乃至忽滑，若依四大品所明，皆悉不分四大。不辨此語，謂過去四大造三世色，言現在身口業色所由而有，由過去三十四大力強故能造也，現在造二世，未來唯造一世。不得佛意，復為諍論也。寶亮曰：有人謂四大力強能造色等，而色等力劣不能造四大。常作此計。佛又一時為比丘。說五陰盡空，何者為色？色即四大。便言四大不能造色。又復一時說四大造色，所謂方圓等者，此是相內待之因耳。聞此說者，便言四大定能造色。若論中道、若論正義者，應言亦造不造。何者？因四大有方圓等眾假色起故，亦言造也。前六四大、後亦四大，便無有造。五塵亦爾，因細成麁故，亦得云色造色。前既是色、後亦是色，故言不造。諸人不解，聞造便令一切悉造，聞不造謂一切不造。兩造失中道，所以成諍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：四大名色者，色法有五，四大是假，說四則說見都盡。聲由四大而發，舉本則攝末也。決定說言色是四大者，謂有色處四大常俱，水中有火、湯中有冷，空中之聲亦有四大，失旨也。僧宗曰：十二諍論也。若謂正義，以色香味成四大，四大復成眼等五根。雖曰十四種色，若性性攝則不出四大。若四大為因、五根為果，不離果有因，得言為因所成。聞說四大名色，不解性攝，謂唯有四大無餘色也。聞說因四大造所，可言造根由大成，離因無果。乃至忽滑，若依四大品所明，皆悉不分四大。不辨此語，謂過去四大造三世色，言現在身口業色所由而有，由過去三十四大力強故能造也，現在造二世，未來唯造一世。不得佛意，復為諍論也。寶亮曰：有人謂四大力強能造色等，而色等力劣不能造四大。常作此計。佛又一時為比丘。說五陰盡空，何者為色？色即四大。便言四大不能造色。又復一時說四大造色，所謂方圓等者，此是相內待之因耳。聞此說者，便言四大定能造色。若論中道、若論正義者，應言亦造不造。何者？因四大有方圓等眾假色起故，亦言造也。前六四大、後亦四大，便無有造。五塵亦爾，因細成麁故，亦得云色造色。前既是色、後亦是色，故言不造。諸人不解，聞造便令一切悉造，聞不造謂一切不造。兩造失中道，所以成諍也。

善男子！我復說言譬如因鏡(至)是名造色猶如響像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我復說言譬如因鏡(至)是名造色猶如響像。

案僧亮曰：四大假名有用，堅持、風動、水潤、火熟，色得生長，如因鏡像現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：四大假名有用，堅持、風動、水潤、火熟，色得生長，如因鏡像現也。

我諸弟子聞是說已(至)說有四大則有造色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我諸弟子聞是說已(至)說有四大則有造色。

案僧亮曰：言四大能造，非所造也。色是所造，非能造也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：言四大能造，非所造也。色是所造，非能造也。

或有四大無有造色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有四大無有造色。

案僧亮曰：言四大是假，為實法所造。色等實法非造，佛說造造，四大亦造色，譬如束竹相扶得立。上二家偏執，皆不得佛意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：言四大是假，為實法所造。色等實法非造，佛說造造，四大亦造色，譬如束竹相扶得立。上二家偏執，皆不得佛意也。

善男子！往昔一時菩提王子(至)不名失戒猶名持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！往昔一時菩提王子(至)不名失戒猶名持戒。

案僧亮曰：無作是戒體。此說十善戒，身口七支從作色生無作色，無作為色；餘三不從作生，不名色也。僧宗曰：第十三諍論也。若論正義，無作非心。雖非色心，不得無也。此是善法性違惡，以果中說因故，言無作是色也。從色發得，以因為名耳。或者聞此不解故，謂無作是色也。寶亮曰：為菩提王子說無作是色者，若直言心是戒，王子便謂起惡心時所受之戒皆失，則無戒可持，故於身口七支說得無作戒也。謬取佛意者，便言直以無作是戒，不復關心也。又說戒即是遮制惡法，若心不作惡即是戒。聞此說，便言都無無作戒。所以成諍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：無作是戒體。此說十善戒，身口七支從作色生無作色，無作為色；餘三不從作生，不名色也。僧宗曰：第十三諍論也。若論正義，無作非心。雖非色心，不得無也。此是善法性違惡，以果中說因故，言無作是色也。從色發得，以因為名耳。或者聞此不解故，謂無作是色也。寶亮曰：為菩提王子說無作是色者，若直言心是戒，王子便謂起惡心時所受之戒皆失，則無戒可持，故於身口七支說得無作戒也。謬取佛意者，便言直以無作是戒，不復關心也。又說戒即是遮制惡法，若心不作惡即是戒。聞此說，便言都無無作戒。所以成諍也。

以何因緣名無作色非異色因不作異色因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何因緣名無作色非異色因不作異色因果。

案僧亮曰：非異色因者、身口作法是色性、三種善惡無記也。戒以善作為因、善作異於不善無記、名異色異色因也。不作異色因果者，無作是異色因之果。言無異為因，無此果同之果也。僧宗曰：非異色因者，異色即是無作體。若餘色不發無作，非無作之因，如無記身口及山河之色是也。既言非異色家因，異色亦非其果也。若身口善色能發無作者，是異色之因，異色亦是其果。以從善色發得，故言無作也。不解故，便言即無作為色也。寶亮曰：非異色因者，異色謂心也，明非直用心作因也。非異是因家果者，此戒亦非獨心家之果，要以色心合用方名為戒善也。道慧記曰：此明欲發無作，要先正身合掌作異常之色，乃能發得此無作果也。智秀曰：心非身口，謂之異色也。身口無作，不從之而生，故云非異色為因也。不作異色因果者，不為心作果，故言不作異色因家之果也。慧朗別述一解曰：無作是異色，謂若非異色之因，則不作異色之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：非異色因者、身口作法是色性、三種善惡無記也。戒以善作為因、善作異於不善無記、名異色異色因也。不作異色因果者，無作是異色因之果。言無異為因，無此果同之果也。僧宗曰：非異色因者，異色即是無作體。若餘色不發無作，非無作之因，如無記身口及山河之色是也。既言非異色家因，異色亦非其果也。若身口善色能發無作者，是異色之因，異色亦是其果。以從善色發得，故言無作也。不解故，便言即無作為色也。寶亮曰：非異色因者，異色謂心也，明非直用心作因也。非異是因家果者，此戒亦非獨心家之果，要以色心合用方名為戒善也。道慧記曰：此明欲發無作，要先正身合掌作異常之色，乃能發得此無作果也。智秀曰：心非身口，謂之異色也。身口無作，不從之而生，故云非異色為因也。不作異色因果者，不為心作果，故言不作異色因家之果也。慧朗別述一解曰：無作是異色，謂若非異色之因，則不作異色之果。

善男子！我諸弟子聞是說已(至)唱言佛說有無作色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我諸弟子聞是說已(至)唱言佛說有無作色。

案僧亮曰：佛意無作非色，以因色生，從因名色。不解佛意，謂無作是色性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：佛意無作非色，以因色生，從因名色。不解佛意，謂無作是色性。

善男子！我於餘經作如是言(至)決定宣說無無作色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我於餘經作如是言(至)決定宣說無無作色。

案僧亮曰：誓不作惡，生無作戒，能遮惡法也。不作惡名為持戒者，不作惡時，無作獨生，戒性明淨，曰持戒也。若起作惡，戒與惡並，戒不明淨，違本誓故，不名持戒。不解佛意，聞說不作，謂更無作法生，無無作也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：誓不作惡，生無作戒，能遮惡法也。不作惡名為持戒者，不作惡時，無作獨生，戒性明淨，曰持戒也。若起作惡，戒與惡並，戒不明淨，違本誓故，不名持戒。不解佛意，聞說不作，謂更無作法生，無無作也。

善男子！我於經中作如是說(至)一切凡夫亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我於經中作如是說(至)一切凡夫亦復如是。

案僧亮曰：經說苦樂以心為主。心有解惑，惑名無明，解名正見。正見是樂因，無明是苦本，此二是心之異能也。立為數法，五陰是苦，從無明生，說癡過患也。僧宗曰：第十四諍也。或說有心數，或說無心數也。若論正義，心之與數亦有亦無。言有數者，前後次第而生。言無數者，謂不一時並有也。寶亮曰：佛一時說，莫問凡聖，五陰盡因無明故得，乃至十二支亦爾。有人不解，便言止是一無明，而中間無復因果相生，直是一物常爾。但作異名異說，是有十二支，便唱言無心數也。智秀曰：因佛說十二緣、兩段因果，二家生執。初明過去因，有三事改常：一者從無明支長出愛取支；二者轉行支作有名說也；三者就果上說即因名。次辨五果，其異有五：一者改識為受；二者即果上說因名；三者於名色後廣出諸支；四者略觸受二支；五者約受支說即果名也。或者因之執無心數，次說三因二果。於說三因，二事改常：一者受支前長出眼識等；二者轉作業名。說於二果，二事改常：一者改生支為識；二者分老死廣作諸支名，由云想等非即是觸也。或者因此執有心數並頭而生也。道慧記曰：夫心前後差別名為數耳。若計前後猶是一心，都無心數，此亦失。若言一時之中別有心數俱生者，亦為失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：經說苦樂以心為主。心有解惑，惑名無明，解名正見。正見是樂因，無明是苦本，此二是心之異能也。立為數法，五陰是苦，從無明生，說癡過患也。僧宗曰：第十四諍也。或說有心數，或說無心數也。若論正義，心之與數亦有亦無。言有數者，前後次第而生。言無數者，謂不一時並有也。寶亮曰：佛一時說，莫問凡聖，五陰盡因無明故得，乃至十二支亦爾。有人不解，便言止是一無明，而中間無復因果相生，直是一物常爾。但作異名異說，是有十二支，便唱言無心數也。智秀曰：因佛說十二緣、兩段因果，二家生執。初明過去因，有三事改常：一者從無明支長出愛取支；二者轉行支作有名說也；三者就果上說即因名。次辨五果，其異有五：一者改識為受；二者即果上說因名；三者於名色後廣出諸支；四者略觸受二支；五者約受支說即果名也。或者因之執無心數，次說三因二果。於說三因，二事改常：一者受支前長出眼識等；二者轉作業名。說於二果，二事改常：一者改生支為識；二者分老死廣作諸支名，由云想等非即是觸也。或者因此執有心數並頭而生也。道慧記曰：夫心前後差別名為數耳。若計前後猶是一心，都無心數，此亦失。若言一時之中別有心數俱生者，亦為失也。

從無明生愛當知是愛(至)是有即是無明愛取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無明生愛當知是愛(至)是有即是無明愛取。

案僧亮曰：此說現生煩惱，明數無別法，直是緣中起，或輕重為四也。何者？心不了緣，非好取好，名為無明者。著好生染，名為愛也。愛性貪求，是名為取。起身口業，名之為有。所以言即是者，本名不虧，但從重改稱，體有兼立，為別數也。僧宗曰：若論因果次第相生，前因後果則不一時也。自有未必次第，如無明為行作因，自有從麁煩惱還起於細，乃至愛受盡得有更造起義。此是次第緣相生也。無明即愛愛即者，始終是一神明，雖復因果為異，然不得離，故言即也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：此說現生煩惱，明數無別法，直是緣中起，或輕重為四也。何者？心不了緣，非好取好，名為無明者。著好生染，名為愛也。愛性貪求，是名為取。起身口業，名之為有。所以言即是者，本名不虧，但從重改稱，體有兼立，為別數也。僧宗曰：若論因果次第相生，前因後果則不一時也。自有未必次第，如無明為行作因，自有從麁煩惱還起於細，乃至愛受盡得有更造起義。此是次第緣相生也。無明即愛愛即者，始終是一神明，雖復因果為異，然不得離，故言即也。

從有生受當知是受(至)是故受者即十二枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從有生受當知是受(至)是故受者即十二枝。

案僧亮曰：受是初識支也。識能受生，故名受也。道慧記曰：當知是受即是行有。此未來識支，從今世業識支、從今世業所得故，即是行有也。此業亦名為行，亦名為有也。從受因緣生名色無明愛取有行者，此並未來一生中事也。此事名色下應有六入觸受等，略無此三支也。受觸識六入等，是故受者即十二支者，此復是後身中事也。以未來生中無明愛取有行故，復生後身受觸識六入等也。六入等者，此略不出下諸支名，故言等也。受者，故是初生識支耳。觸識者，是即名色支也。四陰曰名，四陰之體正是心及心數耳。故今言觸識者，此舉心及數是為四陰也。道慧述曇纖曰：此中諸支名，常時隱而不出者，今則備列也。別曰：夫心心數法名數甚多，若制為十二因緣者，通三世制也。辨三世心數，從無明生愛訖，即是無明愛取，此明過去心數凡有四法。若就十二因緣為義，前三義總為無明支，愛取是無明分故，得通為一支也。當知即是者，明果不離因而有，故即之耳。凡夫不解，謂即一體無次第相生心數，此為失也。從有生受訖，更取有行，此明現在心數也。受者，是初受生識，故以受為名也。行有者，隨義更異名說也。就十二因緣為義，略無六入觸受三支也。無明愛此二總為支，取即取支，有行即有支也。受觸識六入等者，略不列觸受也。若就十二因緣為義，受即是生支，餘悉總為支也。是故受者，助十二支者也。受是現在受生之識，識是受生之主，據其主則三世俱有十二矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：受是初識支也。識能受生，故名受也。道慧記曰：當知是受即是行有。此未來識支，從今世業識支、從今世業所得故，即是行有也。此業亦名為行，亦名為有也。從受因緣生名色無明愛取有行者，此並未來一生中事也。此事名色下應有六入觸受等，略無此三支也。受觸識六入等，是故受者即十二支者，此復是後身中事也。以未來生中無明愛取有行故，復生後身受觸識六入等也。六入等者，此略不出下諸支名，故言等也。受者，故是初生識支耳。觸識者，是即名色支也。四陰曰名，四陰之體正是心及心數耳。故今言觸識者，此舉心及數是為四陰也。道慧述曇纖曰：此中諸支名，常時隱而不出者，今則備列也。別曰：夫心心數法名數甚多，若制為十二因緣者，通三世制也。辨三世心數，從無明生愛訖，即是無明愛取，此明過去心數凡有四法。若就十二因緣為義，前三義總為無明支，愛取是無明分故，得通為一支也。當知即是者，明果不離因而有，故即之耳。凡夫不解，謂即一體無次第相生心數，此為失也。從有生受訖，更取有行，此明現在心數也。受者，是初受生識，故以受為名也。行有者，隨義更異名說也。就十二因緣為義，略無六入觸受三支也。無明愛此二總為支，取即取支，有行即有支也。受觸識六入等者，略不列觸受也。若就十二因緣為義，受即是生支，餘悉總為支也。是故受者，助十二支者也。受是現在受生之識，識是受生之主，據其主則三世俱有十二矣。

善男子！我諸弟子聞是說已(至)唱言如來說無心數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我諸弟子聞是說已(至)唱言如來說無心數。

案僧亮曰：聞說此已，即謂無心數，唯是一心前後用之，不許有想受諸數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：聞說此已，即謂無心數，唯是一心前後用之，不許有想受諸數。

善男子！我於經中作如是說(至)唱言如來說有心數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我於經中作如是說(至)唱言如來說有心數。

案僧亮曰：惡智是識之第一緣也。所以說為緣者，明緣間識昧必生愛取。因觸而生者，識在緣是名為觸，後但名識，體一義異也。然非是觸者，觸初取緣則昧，眾數續生則明，明昧性殊言非也。說有心數者，聞非觸謂數性異。與觸俱起，取緣不同，與心體別，失旨也。僧宗曰：聞說四法生眼識，乃至受取相生，不解前後，謂呼一時並有。乃至不善心、二十一心也。俱不甞，復為諍也。寶亮曰：初造緣識，因眼識後起想受愛取有等，然非初識。諸人便言別有一更樂觸，能和合生諸心數，復非是心，故言有心數也。佛意者，亦得言有亦得言無。前亦是心、後亦是心，故無別心數也。因境取緣，故眾心來共緣一境。心家之數，亦得有心數也。有人不解，聞有使心別自有數，聞無便謂即是一心，中間不得生滅故。是以成諍也。道慧記曰：取名為業者，重者名為業也。觸緣想受者，生樂受也。從樂後受生愛，愛後廣生諸善心數也。因觸而生者，因六識後生。然非是觸者，從識後次第生想受等，名為心數。凡夫不解，謂別有心數法，此為失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：惡智是識之第一緣也。所以說為緣者，明緣間識昧必生愛取。因觸而生者，識在緣是名為觸，後但名識，體一義異也。然非是觸者，觸初取緣則昧，眾數續生則明，明昧性殊言非也。說有心數者，聞非觸謂數性異。與觸俱起，取緣不同，與心體別，失旨也。僧宗曰：聞說四法生眼識，乃至受取相生，不解前後，謂呼一時並有。乃至不善心、二十一心也。俱不甞，復為諍也。寶亮曰：初造緣識，因眼識後起想受愛取有等，然非初識。諸人便言別有一更樂觸，能和合生諸心數，復非是心，故言有心數也。佛意者，亦得言有亦得言無。前亦是心、後亦是心，故無別心數也。因境取緣，故眾心來共緣一境。心家之數，亦得有心數也。有人不解，聞有使心別自有數，聞無便謂即是一心，中間不得生滅故。是以成諍也。道慧記曰：取名為業者，重者名為業也。觸緣想受者，生樂受也。從樂後受生愛，愛後廣生諸善心數也。因觸而生者，因六識後生。然非是觸者，從識後次第生想受等，名為心數。凡夫不解，謂別有心數法，此為失也。

善男子！我或時說唯有一有(至)說有五有或言六有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我或時說唯有一有(至)說有五有或言六有。

案僧亮曰：有眾生有五陰，名眾生陰，是有為也。二者謂因果也。三者謂三界也。四者謂四生也。五者謂五道。六者為六趣也。七者謂七識處也。八者謂八神生也。或云：是八禪，此不攝有，盡似非人。九者謂九眾生居也。不得佛意，不解廣略，直以五六為定也。僧宗曰：第十五諍論也。佛說一有至二十五，皆是隨方釋化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：有眾生有五陰，名眾生陰，是有為也。二者謂因果也。三者謂三界也。四者謂四生也。五者謂五道。六者為六趣也。七者謂七識處也。八者謂八神生也。或云：是八禪，此不攝有，盡似非人。九者謂九眾生居也。不得佛意，不解廣略，直以五六為定也。僧宗曰：第十五諍論也。佛說一有至二十五，皆是隨方釋化。

善男子！我往一時(至)唱言如來說八戒齋具受乃得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我往一時(至)唱言如來說八戒齋具受乃得。

案僧亮曰：不具受得者，不一時受五也。以其心弱，不能誓止五惡，故不能生戒。一時受五，則心強能生也。不能具持，便捨四留一，是名一分也。不違佛意，謂單受一戒，不得戒也。具受乃得者，以一日一夜為具。何者？在家戒有二種：一終身、二不終身。不終身者，以心為期，或一日、或十五日、或一日一夜、或但一月、成但一夜皆得成齋。經有證：迦旃所乃至一時念，以時念促故，心若不能發戒。答言不成也。或者聞之，以一日一夜為定限，多少皆不成齋，失旨也。僧宗曰：第十六諍論也。若論正義，五戒隨受持多少，隨得其福。若八戒，或一日乃至一時，但應具脩乃得，此異五戒。聞說五戒可分受，謂八戒亦可分得也。聞八戒具受乃得，謂五戒亦爾也。寶亮曰：一分優婆塞者，佛一時說受三歸已，五戒中受一戒，名為一分。物情不解，便言佛說五戒中但受一戒便具得五。復成諍論。又為一人說，或一日一夜是善，不名得齋者，本語一日一夜，但一時一念不名作齋。是人善，即是得戒。或者不解，謂言不得齋亦不得戒，所以諍也。道慧記曰：一分優婆塞者，先受五戒竟，然後捨四持一，是一分也。若使發家一戒者，此不能發得無作也。若言優婆塞發家不具受得者，此失旨也。夫八戒齋，昨日夜受，乃至作二日受、一日受皆得。若單一日一夜、一念一時，此皆名得善，非得八齋齋戒也。記曰：夫齋者，過中不食。一日一夜清素，謂之為齋。八戒者，為莊嚴此齋，故謂八戒齋耳。但一念一時受八戒者，非不得也，但齋不成就，故言得善，不名得齋。凡夫不解，謂須一日一夜具受方得八戒齋法，此為失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：不具受得者，不一時受五也。以其心弱，不能誓止五惡，故不能生戒。一時受五，則心強能生也。不能具持，便捨四留一，是名一分也。不違佛意，謂單受一戒，不得戒也。具受乃得者，以一日一夜為具。何者？在家戒有二種：一終身、二不終身。不終身者，以心為期，或一日、或十五日、或一日一夜、或但一月、成但一夜皆得成齋。經有證：迦旃所乃至一時念，以時念促故，心若不能發戒。答言不成也。或者聞之，以一日一夜為定限，多少皆不成齋，失旨也。僧宗曰：第十六諍論也。若論正義，五戒隨受持多少，隨得其福。若八戒，或一日乃至一時，但應具脩乃得，此異五戒。聞說五戒可分受，謂八戒亦可分得也。聞八戒具受乃得，謂五戒亦爾也。寶亮曰：一分優婆塞者，佛一時說受三歸已，五戒中受一戒，名為一分。物情不解，便言佛說五戒中但受一戒便具得五。復成諍論。又為一人說，或一日一夜是善，不名得齋者，本語一日一夜，但一時一念不名作齋。是人善，即是得戒。或者不解，謂言不得齋亦不得戒，所以諍也。道慧記曰：一分優婆塞者，先受五戒竟，然後捨四持一，是一分也。若使發家一戒者，此不能發得無作也。若言優婆塞發家不具受得者，此失旨也。夫八戒齋，昨日夜受，乃至作二日受、一日受皆得。若單一日一夜、一念一時，此皆名得善，非得八齋齋戒也。記曰：夫齋者，過中不食。一日一夜清素，謂之為齋。八戒者，為莊嚴此齋，故謂八戒齋耳。但一念一時受八戒者，非不得也，但齋不成就，故言得善，不名得齋。凡夫不解，謂須一日一夜具受方得八戒齋法，此為失也。

善男子！我於經中作如是說(至)犯重禁已失比丘戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我於經中作如是說(至)犯重禁已失比丘戒。

案僧亮曰：名殺賊，謂殺煩惱賊。由於淨戒能生淨慧，名聖所受戒。犯重戒已，破於聖戒，不名比丘。失比丘者，聞失聖所受戒，謂一切皆失，失旨也。僧宗曰：第十七諍論也。若論正義者，犯四重戒，是所破者不生，所不破者悉在也。道慧曰：隨所犯失也。寶亮記曰：不能生無漏耳，非為都失戒也，猶有破戒在。而言犯重都失，非比丘戒者，失旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：名殺賊，謂殺煩惱賊。由於淨戒能生淨慧，名聖所受戒。犯重戒已，破於聖戒，不名比丘。失比丘者，聞失聖所受戒，謂一切皆失，失旨也。僧宗曰：第十七諍論也。若論正義者，犯四重戒，是所破者不生，所不破者悉在也。道慧曰：隨所犯失也。寶亮記曰：不能生無漏耳，非為都失戒也，猶有破戒在。而言犯重都失，非比丘戒者，失旨也。

善男子！我於經中為純陀說(至)犯四重已不失禁戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我於經中為純陀說(至)犯四重已不失禁戒。

案僧亮曰：受道者，謂八聖道也。此三皆是淨戒，得具無漏名到，世間無漏名受，未至名示。即是污道者，清淨能至涅槃，名為道也。污者，不淨非道。不失禁戒，謂淨戒常在。與惡業共生名污，如玉投泥名污玉，失旨也。僧宗曰：聞說不生，便言一切都失。聞說污道，便言犯重不失禁戒也。寶亮曰：今云污道者，由犯戒污行，不得聖道。但不達之流，亦聞失，莫問犯不犯盡失；若聞污，莫問犯不犯悉污不失。是故成諍論。畢竟到道者，無漏戒也。示道者，信道五根中戒也。受道者，外凡夫戒也。道慧記曰：正義者，犯重之人但有污戒在耳，淨戒則失也。或者謂：淨戒失故，污戒亦失也；謂不失污戒者，言淨戒亦不失，皆失旨也。畢竟道者，謂一身中得羅漢也。示道者，須陀洹向也。受道者，初果乃至第三果也。污道者，破戒者也。又曰：竟道，羅漢也。示道，三果也，亦曰無相行也。受道，自果以來也。又曰：五善以來及外凡夫持戒者也。智秀曰：到道者，得真無漏者也。示道者，信根已立者也。受道者，始能承受，信根未立也。此三皆以戒善為體也。污道者，犯於重禁，用所犯罪行餘淨戒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：受道者，謂八聖道也。此三皆是淨戒，得具無漏名到，世間無漏名受，未至名示。即是污道者，清淨能至涅槃，名為道也。污者，不淨非道。不失禁戒，謂淨戒常在。與惡業共生名污，如玉投泥名污玉，失旨也。僧宗曰：聞說不生，便言一切都失。聞說污道，便言犯重不失禁戒也。寶亮曰：今云污道者，由犯戒污行，不得聖道。但不達之流，亦聞失，莫問犯不犯盡失；若聞污，莫問犯不犯悉污不失。是故成諍論。畢竟到道者，無漏戒也。示道者，信道五根中戒也。受道者，外凡夫戒也。道慧記曰：正義者，犯重之人但有污戒在耳，淨戒則失也。或者謂：淨戒失故，污戒亦失也；謂不失污戒者，言淨戒亦不失，皆失旨也。畢竟道者，謂一身中得羅漢也。示道者，須陀洹向也。受道者，初果乃至第三果也。污道者，破戒者也。又曰：竟道，羅漢也。示道，三果也，亦曰無相行也。受道，自果以來也。又曰：五善以來及外凡夫持戒者也。智秀曰：到道者，得真無漏者也。示道者，信根已立者也。受道者，始能承受，信根未立也。此三皆以戒善為體也。污道者，犯於重禁，用所犯罪行餘淨戒也。

善男子！我於經中告諸比丘(至)至阿羅漢不得佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我於經中告諸比丘(至)至阿羅漢不得佛道。

案僧亮曰：至佛更無異路，名一也。皆得佛道者，八萬行具能至佛，故名道。聞一乘一緣，謂聲聞已具，是則失旨也。僧宗曰：第十八諍論也。聞說一乘一道，謂唯有一道，則傷方便也。聞說須陀洹分流，乃至羅漢，言唯一向永不作佛。並失佛意，成諍論也。寶亮曰：諸人唱言四果皆得佛道，理實得佛。所以言諍者，以其言得者，謂即時得，不道未來故也。言不得，便謂始終斷滅，一向不得，所以成諍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：至佛更無異路，名一也。皆得佛道者，八萬行具能至佛，故名道。聞一乘一緣，謂聲聞已具，是則失旨也。僧宗曰：第十八諍論也。聞說一乘一道，謂唯有一道，則傷方便也。聞說須陀洹分流，乃至羅漢，言唯一向永不作佛。並失佛意，成諍論也。寶亮曰：諸人唱言四果皆得佛道，理實得佛。所以言諍者，以其言得者，謂即時得，不道未來故也。言不得，便謂始終斷滅，一向不得，所以成諍也。

善男子！我於此經說言佛性(至)眾生佛性離眾生有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我於此經說言佛性(至)眾生佛性離眾生有。

案僧亮曰：第九地佛性有因有果，因即眾生非難也。果非眾生，繫屬於因，亦不說離也。而或者以眾生無常，便言其離，是則失旨也。僧宗曰：第十九諍論也。若論正義，佛性於中道而言因與果異，不得言即；不離因而得果，不得異也。聞說同於虛空，謂一向離眾生外別有此性，都不相關。聞說實藏，便言已有，在於因中。皆不當理，為諍論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：第九地佛性有因有果，因即眾生非難也。果非眾生，繫屬於因，亦不說離也。而或者以眾生無常，便言其離，是則失旨也。僧宗曰：第十九諍論也。若論正義，佛性於中道而言因與果異，不得言即；不離因而得果，不得異也。聞說同於虛空，謂一向離眾生外別有此性，都不相關。聞說實藏，便言已有，在於因中。皆不當理，為諍論也。

善男子！我又說言眾生佛性(至)眾生佛性離眾生有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我又說言眾生佛性(至)眾生佛性離眾生有。

案僧亮曰：正因及果，二性是常，佛以虛空為譬。離與不離，義同上釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：正因及果，二性是常，佛以虛空為譬。離與不離，義同上釋也。

善男子！我又復說眾生佛性(至)眾生佛性離眾生有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我又復說眾生佛性(至)眾生佛性離眾生有。

案僧亮曰：義同上釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：義同上釋也。

善男子！我又復說眾生者(至)悉有佛性或說言無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我又復說眾生者(至)悉有佛性或說言無。

案僧亮曰：如盲說象、盲問乳等，總結上事。明不見者，說不得實，所以諍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：如盲說象、盲問乳等，總結上事。明不見者，說不得實，所以諍也。

善男子！我於處處經中(至)諸大乘經中說有十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！我於處處經中(至)諸大乘經中說有十方佛。

案僧亮曰：若有二佛，眾生則不生難遭之想。而或者聞此說已，謂十方界皆無，所以起諍也。僧宗曰：第二十諍論也。若論正義者，就應用之中，此間一化唯有二佛。不解此意者，言十方無餘佛也。聞說有十方佛，便言俱有十方佛，無別法身，是則傷於本迹。二論相諍，俱失理也。寶亮曰：眾生聞有十方佛，作是念：若此聞佛法嚴念，我當向彼間佛學也。欲捉物心，故云一世間中無二佛也。若聞有者，便言佛佛不相關；若言無者，但得有一，是故諍論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：若有二佛，眾生則不生難遭之想。而或者聞此說已，謂十方界皆無，所以起諍也。僧宗曰：第二十諍論也。若論正義者，就應用之中，此間一化唯有二佛。不解此意者，言十方無餘佛也。聞說有十方佛，便言俱有十方佛，無別法身，是則傷於本迹。二論相諍，俱失理也。寶亮曰：眾生聞有十方佛，作是念：若此聞佛法嚴念，我當向彼間佛學也。欲捉物心，故云一世間中無二佛也。若聞有者，便言佛佛不相關；若言無者，但得有一，是故諍論也。

善男子！如是諍訟是佛境界非諸聲聞緣覺所知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！如是諍訟是佛境界非諸聲聞緣覺所知。

案僧亮曰：眾生有三眾，二乘人根在正定，於向諍事雖不自見，而能從此生信斷疑。寶亮曰：上既列諍論竟，今還結也。明如此之理，非淺識所知。佛是一切智人，隨根施作，無非益物，唯智者乃知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：眾生有三眾，二乘人根在正定，於向諍事雖不自見，而能從此生信斷疑。寶亮曰：上既列諍論竟，今還結也。明如此之理，非淺識所知。佛是一切智人，隨根施作，無非益物，唯智者乃知也。

若人於是生疑心者(至)生決定者是名執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於是生疑心者(至)生決定者是名執著。

案僧亮曰：信等五根能斷煩惱也。眾生二種，有愛多、有見多。而愛多者，於二說生疑，若從善友，必能生信以斷疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：信等五根能斷煩惱也。眾生二種，有愛多、有見多。而愛多者，於二說生疑，若從善友，必能生信以斷疑也。

迦葉菩薩白佛言：世尊(至)不能放捨是名執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩白佛言：世尊(至)不能放捨是名執著。

案僧亮曰：見多則執，執則著也。寶亮曰：此下是大段中第四也。明執著故起邪見，斷善根之相也。凡愚妄計盡是無明，皆不稱理，故六十二見通名為疑。但於邪執之時，自有決不決心，然正理而於皆是不了之心故。此下文句，佛廣解闡提起過之源。以已之癡推無因果，易可見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：見多則執，執則著也。寶亮曰：此下是大段中第四也。明執著故起邪見，斷善根之相也。凡愚妄計盡是無明，皆不稱理，故六十二見通名為疑。但於邪執之時，自有決不決心，然正理而於皆是不了之心故。此下文句，佛廣解闡提起過之源。以已之癡推無因果，易可見也。

迦葉復言：世尊！如是執著(至)不能摧壞諸疑網故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉復言：世尊！如是執著(至)不能摧壞諸疑網故。

案僧亮曰：執者之信，不從解生，雖信即不信也。何者？信無我之心，必不信世諦之我，故信即不信，謂非善也。不能壞諸疑網者，以淨信斷疑，而信不從理不成淨信，不能斷疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：執者之信，不從解生，雖信即不信也。何者？信無我之心，必不信世諦之我，故信即不信，謂非善也。不能壞諸疑網者，以淨信斷疑，而信不從理不成淨信，不能斷疑也。

迦葉復言：世尊！如是人者(至)是人亦當名著名疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉復言：世尊！如是人者(至)是人亦當名著名疑。

案僧亮曰：謂執者於所執不疑也。不疑即是疑者，佛語皆實不虛，雖復偏執不疑，已為二說所壞，信不成就，即是疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：謂執者於所執不疑也。不疑即是疑者，佛語皆實不虛，雖復偏執不疑，已為二說所壞，信不成就，即是疑也。

善男子！是可名定亦得名疑(至)是人何故生於疑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！是可名定亦得名疑(至)是人何故生於疑心。

案僧亮曰：疑從二種見聞覺知法生，今以見類聞也。疑由佛二說，須陀洹無二說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：疑從二種見聞覺知法生，今以見類聞也。疑由佛二說，須陀洹無二說也。

迦葉言：世尊！如佛所說(至)是故我言不了故疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉言：世尊！如佛所說(至)是故我言不了故疑。

案僧亮曰：廣釋疑緣，皆由先經見聞，後則疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案僧亮曰：廣釋疑緣，皆由先經見聞，後則疑也。